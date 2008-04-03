|Account: 10027
|Name: Buc 4.3 M15 Combo
|Currency: EUR
|2008 April 18, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|679418
|2008.04.03 19:57
|balance
|Deposit
|5 000.00
|682748
|2008.04.04 07:45
|sell
|0.10
|chfjpy
|101.48
|0.00
|100.96
|2008.04.04 14:29
|101.36
|0.00
|0.00
|0.00
|7.46
|22
|1 Sell - PTB22
|683000
|2008.04.04 08:14
|buy
|0.10
|chfjpy
|101.28
|0.00
|101.80
|2008.04.04 10:03
|101.57
|0.00
|0.00
|0.00
|18.02
|21
|1 Buy - PTB22
|684054
|2008.04.04 09:42
|sell
|0.10
|chfjpy
|101.49
|0.00
|100.97
|2008.04.04 14:32
|101.25
|0.00
|0.00
|0.00
|14.96
|12
|1 Sell - SHI
|685703
|2008.04.04 11:41
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.67
|0.00
|101.15
|2008.04.04 12:14
|101.56
|0.00
|0.00
|0.00
|13.67
|22
|2 Sell - PTB22
|685708
|2008.04.04 11:41
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.67
|0.00
|101.15
|2008.04.04 12:14
|101.57
|0.00
|0.00
|0.00
|12.43
|12
|2 Sell - SHI
|686004
|2008.04.04 12:25
|buy
|0.10
|chfjpy
|101.46
|0.00
|101.98
|2008.04.07 03:02
|101.27
|0.00
|0.00
|0.21
|-11.85
|21
|1 Buy - PTB22
|687250
|2008.04.04 14:31
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.27
|0.00
|101.79
|2008.04.04 14:35
|101.38
|0.00
|0.00
|0.00
|13.70
|21
|2 Buy - PTB22
|687535
|2008.04.04 14:35
|sell
|0.10
|chfjpy
|101.36
|0.00
|100.84
|2008.04.04 19:53
|101.07
|0.00
|0.00
|0.00
|18.11
|22
|1 Sell - PTB22
|690219
|2008.04.04 17:09
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.19
|0.00
|101.71
|2008.04.04 17:14
|101.30
|0.00
|0.00
|0.00
|13.74
|21
|2 Buy - PTB22
|690747
|2008.04.04 18:24
|buy
|0.10
|chfjpy
|101.17
|0.00
|101.69
|2008.04.07 03:07
|101.29
|0.00
|0.00
|0.21
|7.48
|11
|1 Buy - SHI
|691035
|2008.04.04 19:18
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.11
|0.00
|101.63
|2008.04.04 19:27
|101.21
|0.00
|0.00
|0.00
|12.47
|21
|2 Buy - PTB22
|691286
|2008.04.04 20:05
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.02
|0.00
|101.54
|2008.04.04 20:29
|101.12
|0.00
|0.00
|0.00
|12.49
|21
|2 Buy - PTB22
|691524
|2008.04.04 20:58
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.99
|0.00
|101.51
|2008.04.06 23:47
|101.09
|0.00
|0.00
|0.43
|12.50
|11
|2 Buy - SHI
|691554
|2008.04.04 21:03
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.94
|0.00
|101.46
|2008.04.04 22:06
|101.04
|0.00
|0.00
|0.00
|12.51
|21
|2 Buy - PTB22
|691870
|2008.04.04 22:57
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.86
|0.00
|101.38
|2008.04.06 23:26
|100.98
|0.00
|0.00
|0.43
|15.02
|21
|2 Buy - PTB22
|692376
|2008.04.06 23:28
|sell
|0.10
|chfjpy
|101.03
|0.00
|100.51
|2008.04.07 16:28
|101.01
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|22
|1 Sell - PTB22
|692588
|2008.04.07 00:20
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.87
|0.00
|101.39
|2008.04.07 00:43
|101.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16.28
|11
|2 Buy - SHI
|693001
|2008.04.07 02:52
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.23
|0.00
|100.71
|2008.04.07 04:08
|101.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.72
|22
|2 Sell - PTB22
|693201
|2008.04.07 03:49
|sell
|0.30
|chfjpy
|101.42
|0.00
|100.90
|2008.04.07 04:08
|101.27
|0.00
|0.00
|0.00
|28.04
|22
|3 Sell - PTB22
|693204
|2008.04.07 03:49
|sell
|0.10
|chfjpy
|101.42
|0.00
|100.72
|2008.04.07 21:31
|100.96
|0.00
|0.00
|0.00
|28.60
|31
|1 BucPivot
|693205
|2008.04.07 03:49
|sell
|0.10
|chfjpy
|101.43
|0.00
|100.91
|2008.04.07 07:46
|101.15
|0.00
|0.00
|0.00
|17.45
|12
|1 Sell - SHI
|693509
|2008.04.07 04:46
|buy
|0.10
|chfjpy
|101.25
|0.00
|101.77
|2008.04.08 02:14
|101.38
|0.00
|0.00
|0.17
|8.04
|21
|1 Buy - PTB22
|693939
|2008.04.07 08:05
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.07
|0.00
|101.59
|2008.04.07 08:15
|101.17
|0.00
|0.00
|0.00
|12.45
|21
|2 Buy - PTB22
|697663
|2008.04.07 16:53
|buy
|0.10
|chfjpy
|101.02
|0.00
|101.54
|2008.04.08 02:11
|101.30
|0.00
|0.00
|0.17
|17.36
|11
|1 Buy - SHI
|698022
|2008.04.07 17:40
|sell
|0.10
|chfjpy
|101.23
|0.00
|100.71
|2008.04.07 21:32
|100.95
|0.00
|0.00
|0.00
|17.41
|22
|1 Sell - PTB22
|698979
|2008.04.07 21:01
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.99
|0.00
|101.51
|2008.04.07 22:19
|101.10
|0.00
|0.00
|0.00
|13.67
|21
|2 Buy - PTB22
|700264
|2008.04.08 02:12
|sell
|0.10
|chfjpy
|101.31
|0.00
|100.79
|2008.04.08 09:09
|101.12
|0.00
|0.00
|0.00
|11.79
|22
|1 Sell - PTB22
|700354
|2008.04.08 02:14
|sell
|0.10
|chfjpy
|101.41
|0.00
|100.71
|2008.04.08 14:11
|100.95
|0.00
|0.00
|0.00
|28.62
|31
|1 BucPivot
|700431
|2008.04.08 02:26
|buy
|0.10
|chfjpy
|101.25
|0.00
|101.77
|2008.04.08 02:51
|101.54
|0.00
|0.00
|0.00
|17.95
|21
|1 Buy - PTB22
|700538
|2008.04.08 02:46
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.50
|0.00
|100.98
|2008.04.08 04:07
|101.40
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|22
|2 Sell - PTB22
|701130
|2008.04.08 06:56
|buy
|0.10
|chfjpy
|101.25
|0.00
|101.77
|2008.04.09 15:06
|101.36
|0.00
|0.00
|0.17
|6.82
|21
|1 Buy - PTB22
|701864
|2008.04.08 09:20
|buy
|0.10
|chfjpy
|101.07
|0.00
|101.59
|2008.04.09 15:06
|101.35
|0.00
|0.00
|0.17
|17.37
|11
|1 Buy - SHI
|701868
|2008.04.08 09:20
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.06
|0.00
|101.58
|2008.04.08 09:33
|101.16
|0.00
|0.00
|0.00
|12.43
|21
|2 Buy - PTB22
|702692
|2008.04.08 10:54
|sell
|0.10
|chfjpy
|101.18
|0.00
|100.66
|2008.04.10 02:22
|101.41
|0.00
|0.00
|-1.67
|-14.31
|22
|1 Sell - PTB22
|703948
|2008.04.08 14:05
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.97
|0.00
|101.49
|2008.04.08 15:45
|101.08
|0.00
|0.00
|0.00
|13.68
|21
|2 Buy - PTB22
|714909
|2008.04.09 12:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|101.16
|0.00
|100.64
|2008.04.10 04:50
|101.25
|0.00
|0.00
|-1.25
|-5.62
|12
|1 Sell - SHI
|716028
|2008.04.09 14:58
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.34
|0.00
|100.82
|2008.04.09 20:59
|101.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.61
|12
|2 Sell - SHI
|716154
|2008.04.09 15:06
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.42
|0.00
|100.90
|2008.04.09 18:25
|101.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.60
|22
|2 Sell - PTB22
|716188
|2008.04.09 15:06
|sell
|0.10
|chfjpy
|101.46
|0.00
|100.76
|2008.04.10 06:33
|101.09
|0.00
|0.00
|-1.25
|23.16
|31
|1 BucPivot
|716671
|2008.04.09 16:03
|sell
|0.30
|chfjpy
|101.53
|0.00
|101.01
|2008.04.09 20:59
|101.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12
|3 Sell - SHI
|716969
|2008.04.09 16:32
|sell
|0.30
|chfjpy
|101.61
|0.00
|101.09
|2008.04.09 18:25
|101.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|22
|3 Sell - PTB22
|717017
|2008.04.09 16:33
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.64
|0.00
|100.94
|2008.04.09 20:56
|101.54
|0.00
|0.00
|0.00
|12.43
|31
|2 BucPivot
|717559
|2008.04.09 17:22
|sell
|0.50
|chfjpy
|101.72
|0.00
|101.20
|2008.04.09 20:59
|101.53
|0.00
|0.00
|0.00
|59.04
|12
|4 Sell - SHI
|717794
|2008.04.09 17:33
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.79
|0.00
|101.27
|2008.04.09 21:05
|101.51
|0.00
|0.00
|0.00
|34.80
|52
|1 Sell - PTB22Fibo
|717797
|2008.04.09 17:33
|sell
|0.50
|chfjpy
|101.80
|0.00
|101.28
|2008.04.09 18:25
|101.61
|0.00
|0.00
|0.00
|59.00
|22
|4 Sell - PTB22
|718937
|2008.04.09 19:08
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.81
|0.00
|101.29
|2008.04.09 19:28
|101.71
|0.00
|0.00
|0.00
|12.42
|22
|2 Sell - PTB22
|719383
|2008.04.09 20:25
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.62
|0.00
|102.14
|2008.04.10 09:53
|101.45
|0.00
|0.00
|1.04
|-21.22
|21
|1 Buy - PTB22
|721096
|2008.04.10 02:22
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.43
|0.00
|101.95
|2008.04.10 06:47
|101.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.76
|21
|2 Buy - PTB22
|721389
|2008.04.10 03:23
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.32
|0.00
|101.84
|2008.04.10 09:53
|101.44
|0.00
|0.00
|0.00
|14.98
|11
|1 Buy - SHI
|721538
|2008.04.10 04:54
|buy
|0.30
|chfjpy
|101.25
|0.00
|101.77
|2008.04.10 06:47
|101.28
|0.00
|0.00
|0.00
|5.63
|21
|3 Buy - PTB22
|721680
|2008.04.10 06:28
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.10
|0.00
|101.62
|2008.04.10 06:47
|101.24
|0.00
|0.00
|0.00
|17.51
|11
|2 Buy - SHI
|721699
|2008.04.10 06:33
|buy
|0.50
|chfjpy
|101.07
|0.00
|101.59
|2008.04.10 06:47
|101.28
|0.00
|0.00
|0.00
|65.66
|21
|4 Buy - PTB22
|721773
|2008.04.10 06:47
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.24
|0.00
|100.72
|2008.04.10 15:57
|101.01
|0.00
|0.00
|0.00
|28.92
|22
|1 Sell - PTB22
|721902
|2008.04.10 07:16
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.11
|0.00
|101.81
|2008.04.11 08:31
|101.51
|0.00
|0.00
|0.35
|49.68
|31
|1 BucPivot
|721905
|2008.04.10 07:16
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.10
|0.00
|101.62
|2008.04.10 07:22
|101.22
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|21
|2 Buy - PTB22
|722048
|2008.04.10 07:54
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.07
|0.00
|101.59
|2008.04.10 09:41
|101.35
|0.00
|0.00
|0.00
|34.96
|52
|1 Sell - PTB22Fibo
|722092
|2008.04.10 07:56
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.03
|0.00
|101.55
|2008.04.10 08:04
|101.16
|0.00
|0.00
|0.00
|16.26
|21
|2 Buy - PTB22
|722098
|2008.04.10 07:56
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.02
|0.00
|101.54
|2008.04.10 08:04
|101.15
|0.00
|0.00
|0.00
|16.26
|11
|2 Buy - SHI
|723019
|2008.04.10 09:52
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.42
|0.00
|100.90
|2008.04.10 11:27
|101.30
|0.00
|0.00
|0.00
|15.06
|22
|2 Sell - PTB22
|724462
|2008.04.10 11:27
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.30
|0.00
|101.82
|2008.04.11 03:41
|101.33
|0.00
|0.00
|0.35
|3.73
|21
|1 Buy - PTB22
|725607
|2008.04.10 13:26
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.11
|0.00
|101.63
|2008.04.10 14:05
|101.25
|0.00
|0.00
|0.00
|17.58
|21
|2 Buy - PTB22
|725657
|2008.04.10 13:30
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.07
|0.00
|101.59
|2008.04.11 00:55
|101.29
|0.00
|0.00
|0.35
|27.40
|52
|1 Sell - PTB22Fibo
|726506
|2008.04.10 14:49
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.07
|0.00
|101.59
|2008.04.10 15:33
|101.19
|0.00
|0.00
|0.00
|15.04
|21
|2 Buy - PTB22
|727517
|2008.04.10 16:04
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.00
|0.00
|101.52
|2008.04.10 16:43
|101.18
|0.00
|0.00
|0.00
|22.59
|21
|2 Buy - PTB22
|727941
|2008.04.10 16:41
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.13
|0.00
|100.61
|2008.04.10 16:55
|100.84
|0.00
|0.00
|0.00
|36.42
|22
|1 Sell - PTB22
|728098
|2008.04.10 16:53
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.00
|0.00
|101.52
|2008.04.10 17:06
|101.12
|0.00
|0.00
|0.00
|15.04
|21
|2 Buy - PTB22
|728149
|2008.04.10 16:55
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.92
|0.00
|101.62
|2008.04.10 17:01
|101.05
|0.00
|0.00
|0.00
|16.32
|31
|2 BucPivot
|728159
|2008.04.10 16:55
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.87
|0.00
|101.39
|2008.04.10 16:59
|101.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16.30
|52
|2 Sell - PTB22Fibo
|728196
|2008.04.10 16:55
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.84
|0.00
|101.36
|2008.04.10 17:06
|101.13
|0.00
|0.00
|0.00
|36.35
|11
|1 Buy - SHI
|728279
|2008.04.10 16:59
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.03
|0.00
|100.51
|2008.04.11 14:00
|101.14
|0.00
|0.00
|-0.84
|-13.75
|22
|1 Sell - PTB22
|728968
|2008.04.10 17:44
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.22
|0.00
|100.70
|2008.04.10 18:28
|101.09
|0.00
|0.00
|0.00
|16.24
|22
|2 Sell - PTB22
|730562
|2008.04.10 20:25
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.94
|0.00
|101.46
|2008.04.10 20:35
|101.06
|0.00
|0.00
|0.00
|14.98
|21
|2 Buy - PTB22
|732395
|2008.04.11 00:55
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.28
|0.00
|100.76
|2008.04.11 01:08
|101.15
|0.00
|0.00
|0.00
|16.19
|22
|2 Sell - PTB22
|732397
|2008.04.11 00:55
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.28
|0.00
|100.76
|2008.04.11 01:57
|101.00
|0.00
|0.00
|0.00
|34.95
|12
|1 Sell - SHI
|733130
|2008.04.11 03:25
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.26
|0.00
|100.74
|2008.04.11 13:56
|101.15
|0.00
|0.00
|0.00
|13.74
|12
|1 Sell - SHI
|733270
|2008.04.11 03:43
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.34
|0.00
|100.82
|2008.04.11 09:12
|101.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.49
|22
|2 Sell - PTB22
|733330
|2008.04.11 03:49
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.45
|0.00
|100.93
|2008.04.11 03:55
|101.31
|0.00
|0.00
|0.00
|17.40
|12
|2 Sell - SHI
|733397
|2008.04.11 03:55
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.28
|0.00
|101.80
|2008.04.11 08:51
|101.57
|0.00
|0.00
|0.00
|35.98
|21
|1 Buy - PTB22
|734184
|2008.04.11 07:29
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.48
|0.00
|100.96
|2008.04.11 13:04
|101.20
|0.00
|0.00
|0.00
|34.94
|52
|1 Sell - PTB22Fibo
|734676
|2008.04.11 08:31
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.50
|0.00
|100.98
|2008.04.11 09:11
|101.37
|0.00
|0.00
|0.00
|16.15
|12
|2 Sell - SHI
|734684
|2008.04.11 08:31
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.51
|0.00
|100.81
|2008.04.11 14:21
|101.05
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|31
|1 BucPivot
|734712
|2008.04.11 08:35
|sell
|0.30
|chfjpy
|101.53
|0.00
|101.01
|2008.04.11 09:12
|101.34
|0.00
|0.00
|0.00
|35.41
|22
|3 Sell - PTB22
|735013
|2008.04.11 08:59
|buy
|0.15
|chfjpy
|101.45
|0.00
|101.97
|2008.04.14 01:23
|100.70
|0.00
|0.00
|0.26
|-70.66
|21
|1 PTB22
|735451
|2008.04.11 09:30
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.27
|0.00
|101.79
|2008.04.11 09:32
|101.38
|0.00
|0.00
|0.00
|13.67
|21
|2 PTB22
|735792
|2008.04.11 09:59
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.54
|0.00
|101.02
|2008.04.11 10:56
|101.42
|0.00
|0.00
|0.00
|14.91
|22
|2 PTB22
|735797
|2008.04.11 09:59
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.56
|0.00
|101.04
|2008.04.11 10:42
|101.43
|0.00
|0.00
|0.00
|16.14
|12
|2 SHI
|737584
|2008.04.11 13:05
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.19
|0.00
|101.71
|2008.04.11 13:22
|101.32
|0.00
|0.00
|0.00
|16.22
|21
|2 PTB22
|738324
|2008.04.11 14:01
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.13
|0.00
|101.65
|2008.04.11 14:56
|101.24
|0.00
|0.00
|0.00
|13.76
|21
|2 PTB22
|739259
|2008.04.11 15:21
|buy
|0.15
|chfjpy
|101.06
|0.00
|101.58
|2008.04.14 11:34
|100.86
|0.00
|0.00
|0.26
|-18.80
|11
|1 SHI
|739267
|2008.04.11 15:21
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.05
|0.00
|101.57
|2008.04.14 01:23
|100.70
|0.00
|0.00
|0.35
|-43.97
|21
|2 PTB22
|740694
|2008.04.11 17:07
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.88
|0.00
|101.40
|2008.04.11 17:15
|101.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15.03
|11
|2 SHI
|741528
|2008.04.11 18:34
|buy
|0.15
|chfjpy
|100.87
|0.00
|101.57
|2008.04.14 12:11
|101.06
|0.00
|0.00
|0.26
|17.85
|31
|1 Pivot
|741849
|2008.04.11 19:44
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.86
|0.00
|101.38
|2008.04.11 20:46
|100.96
|0.00
|0.00
|0.00
|12.53
|11
|2 SHI
|741851
|2008.04.11 19:46
|buy
|0.30
|chfjpy
|100.86
|0.00
|101.38
|2008.04.14 01:23
|100.70
|0.00
|0.00
|0.53
|-30.14
|21
|3 PTB22
|742405
|2008.04.11 21:17
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.82
|0.00
|101.34
|2008.04.11 22:23
|100.92
|0.00
|0.00
|0.00
|12.52
|11
|2 SHI
|742407
|2008.04.11 21:17
|buy
|0.15
|chfjpy
|100.81
|0.00
|101.33
|2008.04.14 11:22
|100.80
|0.00
|0.00
|0.26
|-0.94
|52
|1 Sell - PTB22Fibo
|743608
|2008.04.13 23:22
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.74
|0.00
|101.26
|2008.04.14 01:26
|100.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.51
|11
|2 SHI
|743668
|2008.04.13 23:29
|buy
|0.50
|chfjpy
|100.67
|0.00
|101.19
|2008.04.14 01:23
|100.70
|0.00
|0.00
|0.00
|9.42
|21
|4 PTB22
|743680
|2008.04.13 23:29
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.70
|0.00
|101.36
|2008.04.14 01:00
|100.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.02
|31
|2 Pivot
|743754
|2008.04.13 23:40
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.63
|0.00
|101.15
|2008.04.14 00:41
|100.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.52
|52
|2 PTB22Fibo
|743798
|2008.04.13 23:44
|buy
|0.30
|chfjpy
|100.55
|0.00
|101.07
|2008.04.14 01:26
|100.72
|0.00
|0.00
|0.00
|32.04
|11
|3 SHI
|744037
|2008.04.14 00:12
|buy
|0.80
|chfjpy
|100.49
|0.00
|101.01
|2008.04.14 01:23
|100.71
|0.00
|0.00
|0.00
|110.54
|21
|5 PTB22
|744161
|2008.04.14 00:29
|buy
|0.30
|chfjpy
|100.47
|0.00
|101.17
|2008.04.14 01:00
|100.66
|0.00
|0.00
|0.00
|35.81
|31
|3 Pivot
|744183
|2008.04.14 00:34
|buy
|0.30
|chfjpy
|100.44
|0.00
|100.96
|2008.04.14 00:41
|100.61
|0.00
|0.00
|0.00
|32.05
|52
|3 PTB22Fibo
|744744
|2008.04.14 01:50
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.53
|0.00
|101.05
|2008.04.14 02:01
|100.65
|0.00
|0.00
|0.00
|15.09
|11
|2 SHI
|744751
|2008.04.14 01:50
|buy
|0.15
|chfjpy
|100.52
|0.00
|101.04
|2008.04.14 02:43
|100.80
|0.00
|0.00
|0.00
|26.40
|21
|1 PTB22
|745920
|2008.04.14 05:36
|buy
|0.15
|chfjpy
|100.61
|0.00
|101.13
|2008.04.14 11:22
|100.82
|0.00
|0.00
|0.00
|19.76
|21
|1 PTB22
|746125
|2008.04.14 06:34
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.47
|0.00
|100.99
|2008.04.14 07:50
|100.58
|0.00
|0.00
|0.00
|13.87
|11
|2 SHI
|746128
|2008.04.14 06:34
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.47
|0.00
|101.17
|2008.04.14 07:50
|100.59
|0.00
|0.00
|0.00
|15.13
|31
|2 Pivot
|746186
|2008.04.14 06:37
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.42
|0.00
|100.94
|2008.04.14 07:01
|100.54
|0.00
|0.00
|0.00
|15.13
|21
|2 PTB22
|746187
|2008.04.14 06:38
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.40
|0.00
|100.92
|2008.04.14 06:48
|100.53
|0.00
|0.00
|0.00
|16.40
|52
|2 PTB22Fibo
|749877
|2008.04.14 12:16
|sell
|0.15
|chfjpy
|101.07
|0.00
|100.55
|2008.04.15 14:14
|101.08
|0.00
|0.00
|-0.63
|-0.94
|22
|1 PTB22
|750237
|2008.04.14 12:31
|sell
|0.15
|chfjpy
|101.17
|0.00
|100.65
|2008.04.14 19:53
|100.89
|0.00
|0.00
|0.00
|26.31
|12
|1 SHI
|752828
|2008.04.14 15:35
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.25
|0.00
|100.73
|2008.04.14 15:57
|101.14
|0.00
|0.00
|0.00
|13.78
|22
|2 PTB22
|753067
|2008.04.14 15:58
|buy
|0.15
|chfjpy
|101.11
|0.00
|101.63
|2008.04.15 05:15
|101.32
|0.00
|0.00
|0.26
|19.63
|21
|1 PTB22
|755327
|2008.04.14 19:51
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.92
|0.00
|101.44
|2008.04.14 22:16
|101.04
|0.00
|0.00
|0.00
|15.02
|21
|2 PTB22
|756496
|2008.04.14 22:54
|sell
|0.15
|chfjpy
|101.21
|0.00
|100.69
|2008.04.15 19:33
|100.92
|0.00
|0.00
|-0.63
|27.13
|12
|1 SHI
|757649
|2008.04.15 01:15
|buy
|0.15
|chfjpy
|101.07
|0.00
|101.59
|2008.04.15 05:15
|101.35
|0.00
|0.00
|0.00
|26.17
|11
|1 SHI
|758277
|2008.04.15 04:29
|sell
|0.15
|chfjpy
|101.31
|0.00
|100.61
|2008.04.15 21:33
|100.83
|0.00
|0.00
|0.00
|44.90
|31
|1 Pivot
|758348
|2008.04.15 05:15
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.33
|0.00
|100.81
|2008.04.15 05:48
|101.21
|0.00
|0.00
|0.00
|14.98
|22
|2 PTB22
|758397
|2008.04.15 05:44
|buy
|0.15
|chfjpy
|101.23
|0.00
|101.75
|2008.04.16 08:47
|101.24
|0.00
|0.00
|0.26
|0.93
|11
|1 SHI
|758782
|2008.04.15 07:35
|sell
|0.15
|chfjpy
|101.32
|0.00
|100.80
|2008.04.15 11:04
|101.03
|0.00
|0.00
|0.00
|27.24
|52
|1 PTB22Fibo
|761516
|2008.04.15 11:04
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.05
|0.00
|101.57
|2008.04.15 11:55
|101.16
|0.00
|0.00
|0.00
|13.75
|11
|2 SHI
|766379
|2008.04.15 19:31
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.97
|0.00
|101.49
|2008.04.15 22:34
|101.09
|0.00
|0.00
|0.00
|14.93
|11
|2 SHI
|766391
|2008.04.15 19:31
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.96
|0.00
|101.32
|2008.04.15 22:28
|101.08
|0.00
|0.00
|0.00
|14.93
|21
|1 PTB22
|767582
|2008.04.15 22:28
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.04
|0.00
|100.68
|2008.04.16 00:21
|100.97
|0.00
|0.00
|-0.83
|8.71
|22
|1 PTB22
|767823
|2008.04.15 23:00
|sell
|0.15
|chfjpy
|101.18
|0.00
|100.66
|2008.04.16 00:21
|100.90
|0.00
|0.00
|-0.63
|26.14
|12
|1 SHI
|767884
|2008.04.15 23:07
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.24
|0.00
|100.88
|2008.04.16 00:08
|101.11
|0.00
|0.00
|-0.83
|16.17
|22
|2 PTB22
|768502
|2008.04.16 00:11
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.06
|0.00
|101.42
|2008.04.16 08:05
|101.13
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|21
|1 PTB22
|768598
|2008.04.16 00:21
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.90
|0.00
|101.42
|2008.04.16 08:09
|101.20
|0.00
|0.00
|0.00
|37.27
|52
|1 PTB22Fibo
|768604
|2008.04.16 00:21
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.88
|0.00
|101.24
|2008.04.16 00:36
|101.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14.93
|21
|2 PTB22
|768612
|2008.04.16 00:21
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.90
|0.00
|101.42
|2008.04.16 00:41
|101.02
|0.00
|0.00
|0.00
|14.93
|11
|2 SHI
|769011
|2008.04.16 01:28
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.89
|0.00
|101.59
|2008.04.16 07:40
|101.02
|0.00
|0.00
|0.00
|16.16
|31
|1 Pivot
|769682
|2008.04.16 06:40
|buy
|0.20
|chfjpy
|100.83
|0.00
|101.35
|2008.04.16 06:56
|100.96
|0.00
|0.00
|0.00
|16.18
|11
|2 SHI
|770017
|2008.04.16 07:54
|sell
|0.15
|chfjpy
|101.10
|0.00
|100.58
|2008.04.18 11:17
|101.67
|0.00
|0.00
|-2.48
|-52.39
|12
|1 SHI
|770139
|2008.04.16 08:07
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.14
|0.00
|100.78
|2008.04.16 16:02
|101.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.38
|22
|1 PTB22
|770763
|2008.04.16 09:12
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.28
|0.00
|100.76
|2008.04.16 09:20
|101.17
|0.00
|0.00
|0.00
|13.68
|12
|2 SHI
|771779
|2008.04.16 10:58
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.32
|0.00
|100.96
|2008.04.16 15:34
|101.31
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|31
|1 Pivot
|771783
|2008.04.16 10:58
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.33
|0.00
|100.97
|2008.04.16 12:14
|101.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.48
|22
|2 PTB22
|772016
|2008.04.16 11:06
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.36
|0.00
|100.84
|2008.04.16 12:12
|101.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.24
|12
|2 SHI
|772181
|2008.04.16 11:14
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.45
|0.00
|100.93
|2008.04.17 14:01
|101.75
|0.00
|0.00
|-2.48
|-36.86
|52
|1 PTB22Fibo
|772414
|2008.04.16 11:34
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.50
|0.00
|101.14
|2008.04.16 11:39
|101.38
|0.00
|0.00
|0.00
|14.90
|31
|2 Pivot
|772447
|2008.04.16 11:34
|sell
|0.30
|chfjpy
|101.54
|0.00
|101.18
|2008.04.16 12:14
|101.35
|0.00
|0.00
|0.00
|35.43
|22
|3 PTB22
|772486
|2008.04.16 11:34
|sell
|0.30
|chfjpy
|101.54
|0.00
|101.02
|2008.04.16 12:12
|101.36
|0.00
|0.00
|0.00
|33.56
|12
|3 SHI
|773994
|2008.04.16 13:29
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.53
|0.00
|101.17
|2008.04.16 15:14
|101.41
|0.00
|0.00
|0.00
|14.87
|22
|2 PTB22
|774157
|2008.04.16 13:50
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.56
|0.00
|101.04
|2008.04.16 15:34
|101.33
|0.00
|0.00
|0.00
|28.51
|12
|2 SHI
|774159
|2008.04.16 13:50
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.56
|0.00
|101.20
|2008.04.16 15:12
|101.44
|0.00
|0.00
|0.00
|14.87
|31
|2 Pivot
|775657
|2008.04.16 16:04
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.32
|0.00
|100.96
|2008.04.17 14:26
|101.68
|0.00
|0.00
|-2.48
|-44.28
|31
|1 Pivot
|776314
|2008.04.16 17:03
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.50
|0.00
|101.14
|2008.04.17 13:58
|101.81
|0.00
|0.00
|-2.48
|-38.08
|31
|2 Pivot
|776320
|2008.04.16 17:03
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.51
|0.00
|100.99
|2008.04.17 13:46
|101.88
|0.00
|0.00
|-2.48
|-45.44
|12
|2 SHI
|776407
|2008.04.16 17:13
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.60
|0.00
|101.24
|2008.04.17 13:06
|101.92
|0.00
|0.00
|-2.48
|-39.28
|22
|1 PTB22
|776437
|2008.04.16 17:16
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.64
|0.00
|101.12
|2008.04.17 08:03
|101.96
|0.00
|0.00
|-2.48
|-39.37
|52
|2 PTB22Fibo
|777174
|2008.04.16 18:23
|sell
|0.30
|chfjpy
|101.68
|0.00
|101.32
|2008.04.17 13:58
|101.81
|0.00
|0.00
|-3.72
|-23.95
|31
|3 Pivot
|777193
|2008.04.16 18:26
|sell
|0.30
|chfjpy
|101.70
|0.00
|101.18
|2008.04.17 13:46
|101.84
|0.00
|0.00
|-3.72
|-25.80
|12
|3 SHI
|777258
|2008.04.16 18:30
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.78
|0.00
|101.42
|2008.04.17 08:03
|101.95
|0.00
|0.00
|-2.48
|-20.91
|22
|2 PTB22
|778623
|2008.04.16 20:07
|sell
|0.30
|chfjpy
|101.83
|0.00
|101.31
|2008.04.17 08:03
|101.96
|0.00
|0.00
|-3.72
|-23.99
|52
|3 PTB22Fibo
|779380
|2008.04.16 22:12
|sell
|0.50
|chfjpy
|101.87
|0.00
|101.51
|2008.04.17 13:58
|101.81
|0.00
|0.00
|-6.20
|18.42
|31
|4 Pivot
|779424
|2008.04.16 22:19
|sell
|0.50
|chfjpy
|101.89
|0.00
|101.37
|2008.04.17 13:46
|101.84
|0.00
|0.00
|-6.20
|15.35
|12
|4 SHI
|780441
|2008.04.17 01:16
|sell
|0.30
|chfjpy
|101.97
|0.00
|101.61
|2008.04.17 08:03
|101.94
|0.00
|0.00
|0.00
|5.54
|22
|3 PTB22
|780472
|2008.04.17 01:20
|sell
|0.50
|chfjpy
|102.01
|0.00
|101.49
|2008.04.17 08:03
|101.96
|0.00
|0.00
|0.00
|15.38
|52
|4 PTB22Fibo
|781077
|2008.04.17 06:27
|sell
|0.80
|chfjpy
|102.06
|0.00
|101.70
|2008.04.17 13:58
|101.81
|0.00
|0.00
|0.00
|122.84
|31
|5 Pivot
|781096
|2008.04.17 06:30
|sell
|0.80
|chfjpy
|102.08
|0.00
|101.56
|2008.04.17 13:46
|101.84
|0.00
|0.00
|0.00
|117.91
|12
|5 SHI
|781110
|2008.04.17 06:31
|sell
|0.50
|chfjpy
|102.15
|0.00
|101.79
|2008.04.17 08:03
|101.94
|0.00
|0.00
|0.00
|64.59
|22
|4 PTB22
|781127
|2008.04.17 06:31
|sell
|0.80
|chfjpy
|102.20
|0.00
|101.68
|2008.04.17 08:03
|101.96
|0.00
|0.00
|0.00
|118.10
|52
|5 PTB22Fibo
|781548
|2008.04.17 08:17
|sell
|0.20
|chfjpy
|102.12
|0.00
|101.76
|2008.04.17 08:28
|101.99
|0.00
|0.00
|0.00
|15.99
|22
|2 PTB22
|782523
|2008.04.17 09:58
|sell
|0.20
|chfjpy
|102.14
|0.00
|101.62
|2008.04.17 10:42
|102.02
|0.00
|0.00
|0.00
|14.76
|52
|2 PTB22Fibo
|782536
|2008.04.17 09:58
|sell
|0.20
|chfjpy
|102.17
|0.00
|101.81
|2008.04.17 10:25
|102.05
|0.00
|0.00
|0.00
|14.76
|22
|2 PTB22
|786818
|2008.04.17 14:56
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.84
|0.00
|101.48
|2008.04.17 21:32
|101.79
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|22
|1 PTB22
|788014
|2008.04.17 16:14
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.94
|0.00
|101.58
|2008.04.17 20:19
|101.86
|0.00
|0.00
|0.00
|9.83
|31
|1 Pivot
|789635
|2008.04.17 19:05
|sell
|0.20
|chfjpy
|102.03
|0.00
|101.67
|2008.04.17 19:56
|101.89
|0.00
|0.00
|0.00
|17.17
|22
|2 PTB22
|789643
|2008.04.17 19:06
|sell
|0.20
|chfjpy
|102.06
|0.00
|101.54
|2008.04.17 19:51
|101.95
|0.00
|0.00
|0.00
|13.49
|12
|2 SHI
|789648
|2008.04.17 19:06
|sell
|0.20
|chfjpy
|102.08
|0.00
|101.56
|2008.04.17 21:26
|101.79
|0.00
|0.00
|0.00
|35.60
|52
|1 PTB22Fibo
|789757
|2008.04.17 19:14
|sell
|0.20
|chfjpy
|102.12
|0.00
|101.76
|2008.04.17 19:43
|101.99
|0.00
|0.00
|0.00
|15.94
|31
|2 Pivot
|791199
|2008.04.17 22:56
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.95
|0.00
|101.59
|2008.04.17 23:01
|101.82
|0.00
|0.00
|0.00
|15.95
|31
|1 Pivot
|791265
|2008.04.17 23:09
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.95
|0.00
|101.59
|2008.04.17 23:29
|101.81
|0.00
|0.00
|0.00
|17.18
|31
|1 Pivot
|793562
|2008.04.18 09:51
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.98
|0.00
|101.59
|2008.04.18 10:29
|101.81
|0.00
|0.00
|0.00
|20.83
|22
|1 PTB22
|793891
|2008.04.18 10:20
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.83
|0.00
|102.22
|2008.04.18 13:56
|101.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.88
|21
|1 PTB22
|794346
|2008.04.18 11:13
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.68
|0.00
|102.04
|2008.04.18 12:45
|101.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.89
|31
|1 Pivot
|794416
|2008.04.18 11:17
|buy
|0.15
|chfjpy
|101.67
|0.00
|102.19
|2008.04.18 13:56
|101.79
|0.00
|0.00
|0.00
|10.97
|11
|1 SHI
|794429
|2008.04.18 11:18
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.64
|0.00
|102.03
|2008.04.18 12:43
|101.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21
|2 PTB22
|794528
|2008.04.18 11:26
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.61
|0.00
|102.15
|2008.04.18 13:59
|101.85
|0.00
|0.00
|0.00
|29.20
|52
|1 PTB22Fibo
|794714
|2008.04.18 11:44
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.50
|0.00
|101.86
|2008.04.18 12:20
|101.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|31
|2 Pivot
|794766
|2008.04.18 11:46
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.48
|0.00
|102.00
|2008.04.18 12:30
|101.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|11
|2 SHI
|794795
|2008.04.18 11:46
|buy
|0.30
|chfjpy
|101.46
|0.00
|101.85
|2008.04.18 12:43
|101.64
|0.00
|0.00
|0.00
|32.98
|21
|3 PTB22
|794811
|2008.04.18 11:47
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.42
|0.00
|101.96
|2008.04.18 12:32
|101.55
|0.00
|0.00
|0.00
|15.93
|52
|2 PTB22Fibo
|794849
|2008.04.18 11:48
|buy
|0.30
|chfjpy
|101.32
|0.00
|101.68
|2008.04.18 12:20
|101.50
|0.00
|0.00
|0.00
|33.10
|31
|3 Pivot
|795461
|2008.04.18 12:30
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.36
|0.00
|101.72
|2008.04.18 12:30
|101.47
|0.00
|0.00
|0.00
|13.49
|31
|2 Pivot
|795476
|2008.04.18 12:30
|buy
|0.30
|chfjpy
|101.30
|0.00
|101.82
|2008.04.18 12:30
|101.48
|0.00
|0.00
|0.00
|33.10
|11
|3 SHI
|796148
|2008.04.18 13:01
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.53
|0.00
|101.89
|2008.04.18 13:54
|101.66
|0.00
|0.00
|0.00
|15.86
|31
|1 Pivot
|797093
|2008.04.18 14:02
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.68
|0.00
|102.04
|2008.04.18 16:41
|101.81
|0.00
|0.00
|0.00
|15.85
|31
|1 Pivot
|797193
|2008.04.18 14:07
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.67
|0.00
|102.21
|2008.04.18 17:01
|101.97
|0.00
|0.00
|0.00
|36.46
|52
|1 PTB22Fibo
|797195
|2008.04.18 14:07
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.68
|0.00
|102.07
|2008.04.18 16:43
|101.84
|0.00
|0.00
|0.00
|19.48
|21
|1 PTB22
|799317
|2008.04.18 16:47
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.89
|0.00
|101.50
|2008.04.18 21:58
|101.79
|0.00
|0.00
|0.00
|12.20
|22
|1 PTB22
|799514
|2008.04.18 17:01
|sell
|0.20
|chfjpy
|101.98
|0.00
|101.46
|2008.04.18 17:29
|101.87
|0.00
|0.00
|0.00
|13.38
|12
|2 SHI
|799832
|2008.04.18 17:29
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.86
|0.00
|102.25
|2008.04.18 18:05
|102.02
|0.00
|0.00
|0.00
|19.44
|21
|1 PTB22
|800222
|2008.04.18 18:10
|sell
|0.20
|chfjpy
|102.06
|0.00
|101.54
|2008.04.18 18:59
|101.94
|0.00
|0.00
|0.00
|14.60
|12
|2 SHI
|800295
|2008.04.18 18:17
|sell
|0.20
|chfjpy
|102.08
|0.00
|101.69
|2008.04.18 18:59
|101.95
|0.00
|0.00
|0.00
|15.81
|22
|2 PTB22
|0.00
|0.00
|-45.47
|2 766.92
|Closed P/L:
|2 721.45
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|799116
|2008.04.18 16:34
|sell
|0.15
|chfjpy
|101.80
|0.00
|101.28
|101.84
|0.00
|0.00
|-0.61
|-3.66
|12
|1 SHI
|800555
|2008.04.18 19:05
|buy
|0.20
|chfjpy
|101.87
|0.00
|102.26
|101.80
|0.00
|0.00
|0.34
|-8.54
|21
|1 PTB22
|0.00
|0.00
|-0.27
|-12.20
|Floating P/L:
|-12.47
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 721.45
|Floating P/L:
|-12.47
|Margin:
|15.51
|Balance:
|7 721.45
|Equity:
|7 708.98
|Free Margin:
|7 693.47
|Details:
|Gross Profit:
|3 494.58
|Gross Loss:
|773.13
|Total Net Profit:
|2 721.45
|Profit Factor:
|4.52
|Expected Payoff:
|13.81
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|142.11 (1.91%)
|Relative Drawdown:
|2.08% (136.72)
|Total Trades:
|197
|Short Positions (won %):
|98 (77.55%)
|Long Positions (won %):
|99 (86.87%)
|Profit Trades (% of total):
|162 (82.23%)
|Loss trades (% of total):
|35 (17.77%)
|Largest
|profit trade:
|122.84
|loss trade:
|-70.40
|Average
|profit trade:
|21.57
|loss trade:
|-22.09
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (488.78)
|consecutive losses ($):
|3 (-126.66)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|488.78 (21)
|consecutive loss (count):
|-126.66 (3)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1