Activtrades Ltd

Account: 10027 Name: Buc 4.3 M15 Combo Currency: EUR 2008 April 18, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
6794182008.04.03 19:57balanceDeposit5 000.00
6827482008.04.04 07:45sell0.10chfjpy101.480.00100.962008.04.04 14:29101.360.000.000.007.46
 221 Sell - PTB22
6830002008.04.04 08:14buy0.10chfjpy101.280.00101.802008.04.04 10:03101.570.000.000.0018.02
 211 Buy - PTB22
6840542008.04.04 09:42sell0.10chfjpy101.490.00100.972008.04.04 14:32101.250.000.000.0014.96
 121 Sell - SHI
6857032008.04.04 11:41sell0.20chfjpy101.670.00101.152008.04.04 12:14101.560.000.000.0013.67
 222 Sell - PTB22
6857082008.04.04 11:41sell0.20chfjpy101.670.00101.152008.04.04 12:14101.570.000.000.0012.43
 122 Sell - SHI
6860042008.04.04 12:25buy0.10chfjpy101.460.00101.982008.04.07 03:02101.270.000.000.21-11.85
 211 Buy - PTB22
6872502008.04.04 14:31buy0.20chfjpy101.270.00101.792008.04.04 14:35101.380.000.000.0013.70
 212 Buy - PTB22
6875352008.04.04 14:35sell0.10chfjpy101.360.00100.842008.04.04 19:53101.070.000.000.0018.11
 221 Sell - PTB22
6902192008.04.04 17:09buy0.20chfjpy101.190.00101.712008.04.04 17:14101.300.000.000.0013.74
 212 Buy - PTB22
6907472008.04.04 18:24buy0.10chfjpy101.170.00101.692008.04.07 03:07101.290.000.000.217.48
 111 Buy - SHI
6910352008.04.04 19:18buy0.20chfjpy101.110.00101.632008.04.04 19:27101.210.000.000.0012.47
 212 Buy - PTB22
6912862008.04.04 20:05buy0.20chfjpy101.020.00101.542008.04.04 20:29101.120.000.000.0012.49
 212 Buy - PTB22
6915242008.04.04 20:58buy0.20chfjpy100.990.00101.512008.04.06 23:47101.090.000.000.4312.50
 112 Buy - SHI
6915542008.04.04 21:03buy0.20chfjpy100.940.00101.462008.04.04 22:06101.040.000.000.0012.51
 212 Buy - PTB22
6918702008.04.04 22:57buy0.20chfjpy100.860.00101.382008.04.06 23:26100.980.000.000.4315.02
 212 Buy - PTB22
6923762008.04.06 23:28sell0.10chfjpy101.030.00100.512008.04.07 16:28101.010.000.000.001.24
 221 Sell - PTB22
6925882008.04.07 00:20buy0.20chfjpy100.870.00101.392008.04.07 00:43101.000.000.000.0016.28
 112 Buy - SHI
6930012008.04.07 02:52sell0.20chfjpy101.230.00100.712008.04.07 04:08101.300.000.000.00-8.72
 222 Sell - PTB22
6932012008.04.07 03:49sell0.30chfjpy101.420.00100.902008.04.07 04:08101.270.000.000.0028.04
 223 Sell - PTB22
6932042008.04.07 03:49sell0.10chfjpy101.420.00100.722008.04.07 21:31100.960.000.000.0028.60
 311 BucPivot
6932052008.04.07 03:49sell0.10chfjpy101.430.00100.912008.04.07 07:46101.150.000.000.0017.45
 121 Sell - SHI
6935092008.04.07 04:46buy0.10chfjpy101.250.00101.772008.04.08 02:14101.380.000.000.178.04
 211 Buy - PTB22
6939392008.04.07 08:05buy0.20chfjpy101.070.00101.592008.04.07 08:15101.170.000.000.0012.45
 212 Buy - PTB22
6976632008.04.07 16:53buy0.10chfjpy101.020.00101.542008.04.08 02:11101.300.000.000.1717.36
 111 Buy - SHI
6980222008.04.07 17:40sell0.10chfjpy101.230.00100.712008.04.07 21:32100.950.000.000.0017.41
 221 Sell - PTB22
6989792008.04.07 21:01buy0.20chfjpy100.990.00101.512008.04.07 22:19101.100.000.000.0013.67
 212 Buy - PTB22
7002642008.04.08 02:12sell0.10chfjpy101.310.00100.792008.04.08 09:09101.120.000.000.0011.79
 221 Sell - PTB22
7003542008.04.08 02:14sell0.10chfjpy101.410.00100.712008.04.08 14:11100.950.000.000.0028.62
 311 BucPivot
7004312008.04.08 02:26buy0.10chfjpy101.250.00101.772008.04.08 02:51101.540.000.000.0017.95
 211 Buy - PTB22
7005382008.04.08 02:46sell0.20chfjpy101.500.00100.982008.04.08 04:07101.400.000.000.0012.40
 222 Sell - PTB22
7011302008.04.08 06:56buy0.10chfjpy101.250.00101.772008.04.09 15:06101.360.000.000.176.82
 211 Buy - PTB22
7018642008.04.08 09:20buy0.10chfjpy101.070.00101.592008.04.09 15:06101.350.000.000.1717.37
 111 Buy - SHI
7018682008.04.08 09:20buy0.20chfjpy101.060.00101.582008.04.08 09:33101.160.000.000.0012.43
 212 Buy - PTB22
7026922008.04.08 10:54sell0.10chfjpy101.180.00100.662008.04.10 02:22101.410.000.00-1.67-14.31
 221 Sell - PTB22
7039482008.04.08 14:05buy0.20chfjpy100.970.00101.492008.04.08 15:45101.080.000.000.0013.68
 212 Buy - PTB22
7149092008.04.09 12:30sell0.10chfjpy101.160.00100.642008.04.10 04:50101.250.000.00-1.25-5.62
 121 Sell - SHI
7160282008.04.09 14:58sell0.20chfjpy101.340.00100.822008.04.09 20:59101.530.000.000.00-23.61
 122 Sell - SHI
7161542008.04.09 15:06sell0.20chfjpy101.420.00100.902008.04.09 18:25101.610.000.000.00-23.60
 222 Sell - PTB22
7161882008.04.09 15:06sell0.10chfjpy101.460.00100.762008.04.10 06:33101.090.000.00-1.2523.16
 311 BucPivot
7166712008.04.09 16:03sell0.30chfjpy101.530.00101.012008.04.09 20:59101.530.000.000.000.00
 123 Sell - SHI
7169692008.04.09 16:32sell0.30chfjpy101.610.00101.092008.04.09 18:25101.610.000.000.000.00
 223 Sell - PTB22
7170172008.04.09 16:33sell0.20chfjpy101.640.00100.942008.04.09 20:56101.540.000.000.0012.43
 312 BucPivot
7175592008.04.09 17:22sell0.50chfjpy101.720.00101.202008.04.09 20:59101.530.000.000.0059.04
 124 Sell - SHI
7177942008.04.09 17:33sell0.20chfjpy101.790.00101.272008.04.09 21:05101.510.000.000.0034.80
 521 Sell - PTB22Fibo
7177972008.04.09 17:33sell0.50chfjpy101.800.00101.282008.04.09 18:25101.610.000.000.0059.00
 224 Sell - PTB22
7189372008.04.09 19:08sell0.20chfjpy101.810.00101.292008.04.09 19:28101.710.000.000.0012.42
 222 Sell - PTB22
7193832008.04.09 20:25buy0.20chfjpy101.620.00102.142008.04.10 09:53101.450.000.001.04-21.22
 211 Buy - PTB22
7210962008.04.10 02:22buy0.20chfjpy101.430.00101.952008.04.10 06:47101.280.000.000.00-18.76
 212 Buy - PTB22
7213892008.04.10 03:23buy0.20chfjpy101.320.00101.842008.04.10 09:53101.440.000.000.0014.98
 111 Buy - SHI
7215382008.04.10 04:54buy0.30chfjpy101.250.00101.772008.04.10 06:47101.280.000.000.005.63
 213 Buy - PTB22
7216802008.04.10 06:28buy0.20chfjpy101.100.00101.622008.04.10 06:47101.240.000.000.0017.51
 112 Buy - SHI
7216992008.04.10 06:33buy0.50chfjpy101.070.00101.592008.04.10 06:47101.280.000.000.0065.66
 214 Buy - PTB22
7217732008.04.10 06:47sell0.20chfjpy101.240.00100.722008.04.10 15:57101.010.000.000.0028.92
 221 Sell - PTB22
7219022008.04.10 07:16buy0.20chfjpy101.110.00101.812008.04.11 08:31101.510.000.000.3549.68
 311 BucPivot
7219052008.04.10 07:16buy0.20chfjpy101.100.00101.622008.04.10 07:22101.220.000.000.0015.00
 212 Buy - PTB22
7220482008.04.10 07:54buy0.20chfjpy101.070.00101.592008.04.10 09:41101.350.000.000.0034.96
 521 Sell - PTB22Fibo
7220922008.04.10 07:56buy0.20chfjpy101.030.00101.552008.04.10 08:04101.160.000.000.0016.26
 212 Buy - PTB22
7220982008.04.10 07:56buy0.20chfjpy101.020.00101.542008.04.10 08:04101.150.000.000.0016.26
 112 Buy - SHI
7230192008.04.10 09:52sell0.20chfjpy101.420.00100.902008.04.10 11:27101.300.000.000.0015.06
 222 Sell - PTB22
7244622008.04.10 11:27buy0.20chfjpy101.300.00101.822008.04.11 03:41101.330.000.000.353.73
 211 Buy - PTB22
7256072008.04.10 13:26buy0.20chfjpy101.110.00101.632008.04.10 14:05101.250.000.000.0017.58
 212 Buy - PTB22
7256572008.04.10 13:30buy0.20chfjpy101.070.00101.592008.04.11 00:55101.290.000.000.3527.40
 521 Sell - PTB22Fibo
7265062008.04.10 14:49buy0.20chfjpy101.070.00101.592008.04.10 15:33101.190.000.000.0015.04
 212 Buy - PTB22
7275172008.04.10 16:04buy0.20chfjpy101.000.00101.522008.04.10 16:43101.180.000.000.0022.59
 212 Buy - PTB22
7279412008.04.10 16:41sell0.20chfjpy101.130.00100.612008.04.10 16:55100.840.000.000.0036.42
 221 Sell - PTB22
7280982008.04.10 16:53buy0.20chfjpy101.000.00101.522008.04.10 17:06101.120.000.000.0015.04
 212 Buy - PTB22
7281492008.04.10 16:55buy0.20chfjpy100.920.00101.622008.04.10 17:01101.050.000.000.0016.32
 312 BucPivot
7281592008.04.10 16:55buy0.20chfjpy100.870.00101.392008.04.10 16:59101.000.000.000.0016.30
 522 Sell - PTB22Fibo
7281962008.04.10 16:55buy0.20chfjpy100.840.00101.362008.04.10 17:06101.130.000.000.0036.35
 111 Buy - SHI
7282792008.04.10 16:59sell0.20chfjpy101.030.00100.512008.04.11 14:00101.140.000.00-0.84-13.75
 221 Sell - PTB22
7289682008.04.10 17:44sell0.20chfjpy101.220.00100.702008.04.10 18:28101.090.000.000.0016.24
 222 Sell - PTB22
7305622008.04.10 20:25buy0.20chfjpy100.940.00101.462008.04.10 20:35101.060.000.000.0014.98
 212 Buy - PTB22
7323952008.04.11 00:55sell0.20chfjpy101.280.00100.762008.04.11 01:08101.150.000.000.0016.19
 222 Sell - PTB22
7323972008.04.11 00:55sell0.20chfjpy101.280.00100.762008.04.11 01:57101.000.000.000.0034.95
 121 Sell - SHI
7331302008.04.11 03:25sell0.20chfjpy101.260.00100.742008.04.11 13:56101.150.000.000.0013.74
 121 Sell - SHI
7332702008.04.11 03:43sell0.20chfjpy101.340.00100.822008.04.11 09:12101.360.000.000.00-2.49
 222 Sell - PTB22
7333302008.04.11 03:49sell0.20chfjpy101.450.00100.932008.04.11 03:55101.310.000.000.0017.40
 122 Sell - SHI
7333972008.04.11 03:55buy0.20chfjpy101.280.00101.802008.04.11 08:51101.570.000.000.0035.98
 211 Buy - PTB22
7341842008.04.11 07:29sell0.20chfjpy101.480.00100.962008.04.11 13:04101.200.000.000.0034.94
 521 Sell - PTB22Fibo
7346762008.04.11 08:31sell0.20chfjpy101.500.00100.982008.04.11 09:11101.370.000.000.0016.15
 122 Sell - SHI
7346842008.04.11 08:31sell0.20chfjpy101.510.00100.812008.04.11 14:21101.050.000.000.0057.60
 311 BucPivot
7347122008.04.11 08:35sell0.30chfjpy101.530.00101.012008.04.11 09:12101.340.000.000.0035.41
 223 Sell - PTB22
7350132008.04.11 08:59buy0.15chfjpy101.450.00101.972008.04.14 01:23100.700.000.000.26-70.66
 211 PTB22
7354512008.04.11 09:30buy0.20chfjpy101.270.00101.792008.04.11 09:32101.380.000.000.0013.67
 212 PTB22
7357922008.04.11 09:59sell0.20chfjpy101.540.00101.022008.04.11 10:56101.420.000.000.0014.91
 222 PTB22
7357972008.04.11 09:59sell0.20chfjpy101.560.00101.042008.04.11 10:42101.430.000.000.0016.14
 122 SHI
7375842008.04.11 13:05buy0.20chfjpy101.190.00101.712008.04.11 13:22101.320.000.000.0016.22
 212 PTB22
7383242008.04.11 14:01buy0.20chfjpy101.130.00101.652008.04.11 14:56101.240.000.000.0013.76
 212 PTB22
7392592008.04.11 15:21buy0.15chfjpy101.060.00101.582008.04.14 11:34100.860.000.000.26-18.80
 111 SHI
7392672008.04.11 15:21buy0.20chfjpy101.050.00101.572008.04.14 01:23100.700.000.000.35-43.97
 212 PTB22
7406942008.04.11 17:07buy0.20chfjpy100.880.00101.402008.04.11 17:15101.000.000.000.0015.03
 112 SHI
7415282008.04.11 18:34buy0.15chfjpy100.870.00101.572008.04.14 12:11101.060.000.000.2617.85
 311 Pivot
7418492008.04.11 19:44buy0.20chfjpy100.860.00101.382008.04.11 20:46100.960.000.000.0012.53
 112 SHI
7418512008.04.11 19:46buy0.30chfjpy100.860.00101.382008.04.14 01:23100.700.000.000.53-30.14
 213 PTB22
7424052008.04.11 21:17buy0.20chfjpy100.820.00101.342008.04.11 22:23100.920.000.000.0012.52
 112 SHI
7424072008.04.11 21:17buy0.15chfjpy100.810.00101.332008.04.14 11:22100.800.000.000.26-0.94
 521 Sell - PTB22Fibo
7436082008.04.13 23:22buy0.20chfjpy100.740.00101.262008.04.14 01:26100.720.000.000.00-2.51
 112 SHI
7436682008.04.13 23:29buy0.50chfjpy100.670.00101.192008.04.14 01:23100.700.000.000.009.42
 214 PTB22
7436802008.04.13 23:29buy0.20chfjpy100.700.00101.362008.04.14 01:00100.660.000.000.00-5.02
 312 Pivot
7437542008.04.13 23:40buy0.20chfjpy100.630.00101.152008.04.14 00:41100.610.000.000.00-2.52
 522 PTB22Fibo
7437982008.04.13 23:44buy0.30chfjpy100.550.00101.072008.04.14 01:26100.720.000.000.0032.04
 113 SHI
7440372008.04.14 00:12buy0.80chfjpy100.490.00101.012008.04.14 01:23100.710.000.000.00110.54
 215 PTB22
7441612008.04.14 00:29buy0.30chfjpy100.470.00101.172008.04.14 01:00100.660.000.000.0035.81
 313 Pivot
7441832008.04.14 00:34buy0.30chfjpy100.440.00100.962008.04.14 00:41100.610.000.000.0032.05
 523 PTB22Fibo
7447442008.04.14 01:50buy0.20chfjpy100.530.00101.052008.04.14 02:01100.650.000.000.0015.09
 112 SHI
7447512008.04.14 01:50buy0.15chfjpy100.520.00101.042008.04.14 02:43100.800.000.000.0026.40
 211 PTB22
7459202008.04.14 05:36buy0.15chfjpy100.610.00101.132008.04.14 11:22100.820.000.000.0019.76
 211 PTB22
7461252008.04.14 06:34buy0.20chfjpy100.470.00100.992008.04.14 07:50100.580.000.000.0013.87
 112 SHI
7461282008.04.14 06:34buy0.20chfjpy100.470.00101.172008.04.14 07:50100.590.000.000.0015.13
 312 Pivot
7461862008.04.14 06:37buy0.20chfjpy100.420.00100.942008.04.14 07:01100.540.000.000.0015.13
 212 PTB22
7461872008.04.14 06:38buy0.20chfjpy100.400.00100.922008.04.14 06:48100.530.000.000.0016.40
 522 PTB22Fibo
7498772008.04.14 12:16sell0.15chfjpy101.070.00100.552008.04.15 14:14101.080.000.00-0.63-0.94
 221 PTB22
7502372008.04.14 12:31sell0.15chfjpy101.170.00100.652008.04.14 19:53100.890.000.000.0026.31
 121 SHI
7528282008.04.14 15:35sell0.20chfjpy101.250.00100.732008.04.14 15:57101.140.000.000.0013.78
 222 PTB22
7530672008.04.14 15:58buy0.15chfjpy101.110.00101.632008.04.15 05:15101.320.000.000.2619.63
 211 PTB22
7553272008.04.14 19:51buy0.20chfjpy100.920.00101.442008.04.14 22:16101.040.000.000.0015.02
 212 PTB22
7564962008.04.14 22:54sell0.15chfjpy101.210.00100.692008.04.15 19:33100.920.000.00-0.6327.13
 121 SHI
7576492008.04.15 01:15buy0.15chfjpy101.070.00101.592008.04.15 05:15101.350.000.000.0026.17
 111 SHI
7582772008.04.15 04:29sell0.15chfjpy101.310.00100.612008.04.15 21:33100.830.000.000.0044.90
 311 Pivot
7583482008.04.15 05:15sell0.20chfjpy101.330.00100.812008.04.15 05:48101.210.000.000.0014.98
 222 PTB22
7583972008.04.15 05:44buy0.15chfjpy101.230.00101.752008.04.16 08:47101.240.000.000.260.93
 111 SHI
7587822008.04.15 07:35sell0.15chfjpy101.320.00100.802008.04.15 11:04101.030.000.000.0027.24
 521 PTB22Fibo
7615162008.04.15 11:04buy0.20chfjpy101.050.00101.572008.04.15 11:55101.160.000.000.0013.75
 112 SHI
7663792008.04.15 19:31buy0.20chfjpy100.970.00101.492008.04.15 22:34101.090.000.000.0014.93
 112 SHI
7663912008.04.15 19:31buy0.20chfjpy100.960.00101.322008.04.15 22:28101.080.000.000.0014.93
 211 PTB22
7675822008.04.15 22:28sell0.20chfjpy101.040.00100.682008.04.16 00:21100.970.000.00-0.838.71
 221 PTB22
7678232008.04.15 23:00sell0.15chfjpy101.180.00100.662008.04.16 00:21100.900.000.00-0.6326.14
 121 SHI
7678842008.04.15 23:07sell0.20chfjpy101.240.00100.882008.04.16 00:08101.110.000.00-0.8316.17
 222 PTB22
7685022008.04.16 00:11buy0.20chfjpy101.060.00101.422008.04.16 08:05101.130.000.000.008.70
 211 PTB22
7685982008.04.16 00:21buy0.20chfjpy100.900.00101.422008.04.16 08:09101.200.000.000.0037.27
 521 PTB22Fibo
7686042008.04.16 00:21buy0.20chfjpy100.880.00101.242008.04.16 00:36101.000.000.000.0014.93
 212 PTB22
7686122008.04.16 00:21buy0.20chfjpy100.900.00101.422008.04.16 00:41101.020.000.000.0014.93
 112 SHI
7690112008.04.16 01:28buy0.20chfjpy100.890.00101.592008.04.16 07:40101.020.000.000.0016.16
 311 Pivot
7696822008.04.16 06:40buy0.20chfjpy100.830.00101.352008.04.16 06:56100.960.000.000.0016.18
 112 SHI
7700172008.04.16 07:54sell0.15chfjpy101.100.00100.582008.04.18 11:17101.670.000.00-2.48-52.39
 121 SHI
7701392008.04.16 08:07sell0.20chfjpy101.140.00100.782008.04.16 16:02101.280.000.000.00-17.38
 221 PTB22
7707632008.04.16 09:12sell0.20chfjpy101.280.00100.762008.04.16 09:20101.170.000.000.0013.68
 122 SHI
7717792008.04.16 10:58sell0.20chfjpy101.320.00100.962008.04.16 15:34101.310.000.000.001.24
 311 Pivot
7717832008.04.16 10:58sell0.20chfjpy101.330.00100.972008.04.16 12:14101.350.000.000.00-2.48
 222 PTB22
7720162008.04.16 11:06sell0.20chfjpy101.360.00100.842008.04.16 12:12101.370.000.000.00-1.24
 122 SHI
7721812008.04.16 11:14sell0.20chfjpy101.450.00100.932008.04.17 14:01101.750.000.00-2.48-36.86
 521 PTB22Fibo
7724142008.04.16 11:34sell0.20chfjpy101.500.00101.142008.04.16 11:39101.380.000.000.0014.90
 312 Pivot
7724472008.04.16 11:34sell0.30chfjpy101.540.00101.182008.04.16 12:14101.350.000.000.0035.43
 223 PTB22
7724862008.04.16 11:34sell0.30chfjpy101.540.00101.022008.04.16 12:12101.360.000.000.0033.56
 123 SHI
7739942008.04.16 13:29sell0.20chfjpy101.530.00101.172008.04.16 15:14101.410.000.000.0014.87
 222 PTB22
7741572008.04.16 13:50sell0.20chfjpy101.560.00101.042008.04.16 15:34101.330.000.000.0028.51
 122 SHI
7741592008.04.16 13:50sell0.20chfjpy101.560.00101.202008.04.16 15:12101.440.000.000.0014.87
 312 Pivot
7756572008.04.16 16:04sell0.20chfjpy101.320.00100.962008.04.17 14:26101.680.000.00-2.48-44.28
 311 Pivot
7763142008.04.16 17:03sell0.20chfjpy101.500.00101.142008.04.17 13:58101.810.000.00-2.48-38.08
 312 Pivot
7763202008.04.16 17:03sell0.20chfjpy101.510.00100.992008.04.17 13:46101.880.000.00-2.48-45.44
 122 SHI
7764072008.04.16 17:13sell0.20chfjpy101.600.00101.242008.04.17 13:06101.920.000.00-2.48-39.28
 221 PTB22
7764372008.04.16 17:16sell0.20chfjpy101.640.00101.122008.04.17 08:03101.960.000.00-2.48-39.37
 522 PTB22Fibo
7771742008.04.16 18:23sell0.30chfjpy101.680.00101.322008.04.17 13:58101.810.000.00-3.72-23.95
 313 Pivot
7771932008.04.16 18:26sell0.30chfjpy101.700.00101.182008.04.17 13:46101.840.000.00-3.72-25.80
 123 SHI
7772582008.04.16 18:30sell0.20chfjpy101.780.00101.422008.04.17 08:03101.950.000.00-2.48-20.91
 222 PTB22
7786232008.04.16 20:07sell0.30chfjpy101.830.00101.312008.04.17 08:03101.960.000.00-3.72-23.99
 523 PTB22Fibo
7793802008.04.16 22:12sell0.50chfjpy101.870.00101.512008.04.17 13:58101.810.000.00-6.2018.42
 314 Pivot
7794242008.04.16 22:19sell0.50chfjpy101.890.00101.372008.04.17 13:46101.840.000.00-6.2015.35
 124 SHI
7804412008.04.17 01:16sell0.30chfjpy101.970.00101.612008.04.17 08:03101.940.000.000.005.54
 223 PTB22
7804722008.04.17 01:20sell0.50chfjpy102.010.00101.492008.04.17 08:03101.960.000.000.0015.38
 524 PTB22Fibo
7810772008.04.17 06:27sell0.80chfjpy102.060.00101.702008.04.17 13:58101.810.000.000.00122.84
 315 Pivot
7810962008.04.17 06:30sell0.80chfjpy102.080.00101.562008.04.17 13:46101.840.000.000.00117.91
 125 SHI
7811102008.04.17 06:31sell0.50chfjpy102.150.00101.792008.04.17 08:03101.940.000.000.0064.59
 224 PTB22
7811272008.04.17 06:31sell0.80chfjpy102.200.00101.682008.04.17 08:03101.960.000.000.00118.10
 525 PTB22Fibo
7815482008.04.17 08:17sell0.20chfjpy102.120.00101.762008.04.17 08:28101.990.000.000.0015.99
 222 PTB22
7825232008.04.17 09:58sell0.20chfjpy102.140.00101.622008.04.17 10:42102.020.000.000.0014.76
 522 PTB22Fibo
7825362008.04.17 09:58sell0.20chfjpy102.170.00101.812008.04.17 10:25102.050.000.000.0014.76
 222 PTB22
7868182008.04.17 14:56sell0.20chfjpy101.840.00101.482008.04.17 21:32101.790.000.000.006.14
 221 PTB22
7880142008.04.17 16:14sell0.20chfjpy101.940.00101.582008.04.17 20:19101.860.000.000.009.83
 311 Pivot
7896352008.04.17 19:05sell0.20chfjpy102.030.00101.672008.04.17 19:56101.890.000.000.0017.17
 222 PTB22
7896432008.04.17 19:06sell0.20chfjpy102.060.00101.542008.04.17 19:51101.950.000.000.0013.49
 122 SHI
7896482008.04.17 19:06sell0.20chfjpy102.080.00101.562008.04.17 21:26101.790.000.000.0035.60
 521 PTB22Fibo
7897572008.04.17 19:14sell0.20chfjpy102.120.00101.762008.04.17 19:43101.990.000.000.0015.94
 312 Pivot
7911992008.04.17 22:56sell0.20chfjpy101.950.00101.592008.04.17 23:01101.820.000.000.0015.95
 311 Pivot
7912652008.04.17 23:09sell0.20chfjpy101.950.00101.592008.04.17 23:29101.810.000.000.0017.18
 311 Pivot
7935622008.04.18 09:51sell0.20chfjpy101.980.00101.592008.04.18 10:29101.810.000.000.0020.83
 221 PTB22
7938912008.04.18 10:20buy0.20chfjpy101.830.00102.222008.04.18 13:56101.790.000.000.00-4.88
 211 PTB22
7943462008.04.18 11:13buy0.20chfjpy101.680.00102.042008.04.18 12:45101.640.000.000.00-4.89
 311 Pivot
7944162008.04.18 11:17buy0.15chfjpy101.670.00102.192008.04.18 13:56101.790.000.000.0010.97
 111 SHI
7944292008.04.18 11:18buy0.20chfjpy101.640.00102.032008.04.18 12:43101.640.000.000.000.00
 212 PTB22
7945282008.04.18 11:26buy0.20chfjpy101.610.00102.152008.04.18 13:59101.850.000.000.0029.20
 521 PTB22Fibo
7947142008.04.18 11:44buy0.20chfjpy101.500.00101.862008.04.18 12:20101.500.000.000.000.00
 312 Pivot
7947662008.04.18 11:46buy0.20chfjpy101.480.00102.002008.04.18 12:30101.500.000.000.002.45
 112 SHI
7947952008.04.18 11:46buy0.30chfjpy101.460.00101.852008.04.18 12:43101.640.000.000.0032.98
 213 PTB22
7948112008.04.18 11:47buy0.20chfjpy101.420.00101.962008.04.18 12:32101.550.000.000.0015.93
 522 PTB22Fibo
7948492008.04.18 11:48buy0.30chfjpy101.320.00101.682008.04.18 12:20101.500.000.000.0033.10
 313 Pivot
7954612008.04.18 12:30buy0.20chfjpy101.360.00101.722008.04.18 12:30101.470.000.000.0013.49
 312 Pivot
7954762008.04.18 12:30buy0.30chfjpy101.300.00101.822008.04.18 12:30101.480.000.000.0033.10
 113 SHI
7961482008.04.18 13:01buy0.20chfjpy101.530.00101.892008.04.18 13:54101.660.000.000.0015.86
 311 Pivot
7970932008.04.18 14:02buy0.20chfjpy101.680.00102.042008.04.18 16:41101.810.000.000.0015.85
 311 Pivot
7971932008.04.18 14:07buy0.20chfjpy101.670.00102.212008.04.18 17:01101.970.000.000.0036.46
 521 PTB22Fibo
7971952008.04.18 14:07buy0.20chfjpy101.680.00102.072008.04.18 16:43101.840.000.000.0019.48
 211 PTB22
7993172008.04.18 16:47sell0.20chfjpy101.890.00101.502008.04.18 21:58101.790.000.000.0012.20
 221 PTB22
7995142008.04.18 17:01sell0.20chfjpy101.980.00101.462008.04.18 17:29101.870.000.000.0013.38
 122 SHI
7998322008.04.18 17:29buy0.20chfjpy101.860.00102.252008.04.18 18:05102.020.000.000.0019.44
 211 PTB22
8002222008.04.18 18:10sell0.20chfjpy102.060.00101.542008.04.18 18:59101.940.000.000.0014.60
 122 SHI
8002952008.04.18 18:17sell0.20chfjpy102.080.00101.692008.04.18 18:59101.950.000.000.0015.81
 222 PTB22
  0.00 0.00 -45.47 2 766.92
Closed P/L: 2 721.45
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
7991162008.04.18 16:34sell0.15chfjpy101.800.00101.28 101.840.000.00-0.61-3.66
 121 SHI
8005552008.04.18 19:05buy0.20chfjpy101.870.00102.26 101.800.000.000.34-8.54
 211 PTB22
  0.00 0.00 -0.27 -12.20
 Floating P/L: -12.47
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 721.45 Floating P/L: -12.47 Margin: 15.51
Balance: 7 721.45 Equity: 7 708.98 Free Margin: 7 693.47
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 494.58 Gross Loss: 773.13 Total Net Profit: 2 721.45
Profit Factor: 4.52 Expected Payoff: 13.81  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 142.11 (1.91%) Relative Drawdown: 2.08% (136.72)
 
Total Trades: 197 Short Positions (won %): 98 (77.55%) Long Positions (won %): 99 (86.87%)
Profit Trades (% of total): 162 (82.23%) Loss trades (% of total): 35 (17.77%)
Largest profit trade: 122.84 loss trade: -70.40
Average profit trade: 21.57 loss trade: -22.09
Maximum consecutive wins ($): 21 (488.78) consecutive losses ($): 3 (-126.66)
Maximal consecutive profit (count): 488.78 (21) consecutive loss (count): -126.66 (3)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1