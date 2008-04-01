|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2008.04.01 00:00 - 2008.04.28 20:30 (2008.04.01 - 2008.04.29)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|PivotStart="22:00"; PivotEnd="22:00"; Midnight="00:00"; Lots=0.6; MaxTrades=1; slippage=5; MagicNumber=2358; buffer=0; Start_time=0; endtradingtime=21; enday=23; endayfriday=20;
|Bars in test
|2883
|Ticks modelled
|672275
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|1
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|2287.50
|Gross profit
|6869.40
|Gross loss
|-4581.90
|Profit factor
|1.50
|Expected payoff
|30.50
|Absolute drawdown
|2121.60
|Maximal drawdown
|3180.30 (28.76%)
|Relative drawdown
|28.76% (3180.30)
|Total trades
|75
|Short positions (won %)
|30 (83.33%)
|Long positions (won %)
|45 (66.67%)
|Profit trades (% of total)
|55 (73.33%)
|Loss trades (% of total)
|20 (26.67%)
|Largest
|profit trade
|407.40
|loss trade
|-411.60
|Average
|profit trade
|124.90
|loss trade
|-229.10
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (2059.80)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-1163.70)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2073.60 (12)
|consecutive loss (count of losses)
|-1234.80 (3)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.04.01 09:00
|sell
|1
|0.30
|1.97820
|0.00000
|1.97373
|2
|2008.04.01 09:00
|sell
|2
|0.30
|1.97820
|0.00000
|1.97373
|3
|2008.04.01 09:00
|sell
|3
|0.30
|1.97820
|0.00000
|1.96630
|4
|2008.04.01 17:42
|t/p
|1
|0.30
|1.97373
|0.00000
|1.97373
|134.10
|10134.10
|5
|2008.04.01 17:42
|t/p
|2
|0.30
|1.97373
|0.00000
|1.97373
|134.10
|10268.20
|6
|2008.04.01 23:00
|close
|3
|0.30
|1.97642
|0.00000
|1.96630
|53.40
|10321.60
|7
|2008.04.02 10:00
|buy
|4
|0.30
|1.98062
|0.00000
|1.98395
|8
|2008.04.02 10:00
|buy
|5
|0.30
|1.98062
|0.00000
|1.98395
|9
|2008.04.02 10:00
|buy
|6
|0.30
|1.98062
|0.00000
|1.99047
|10
|2008.04.02 12:09
|t/p
|4
|0.30
|1.98395
|0.00000
|1.98395
|99.90
|10421.50
|11
|2008.04.02 12:09
|t/p
|5
|0.30
|1.98395
|0.00000
|1.98395
|99.90
|10521.40
|12
|2008.04.02 20:15
|modify
|6
|0.30
|1.98062
|1.98395
|1.99047
|13
|2008.04.02 22:00
|close
|6
|0.30
|1.98823
|1.98395
|1.99047
|228.30
|10749.70
|14
|2008.04.03 10:45
|sell
|7
|0.30
|1.98200
|0.00000
|1.97974
|15
|2008.04.03 10:45
|sell
|8
|0.30
|1.98200
|0.00000
|1.97974
|16
|2008.04.03 10:45
|sell
|9
|0.30
|1.98200
|0.00000
|1.97281
|17
|2008.04.03 11:30
|t/p
|7
|0.30
|1.97974
|0.00000
|1.97974
|67.80
|10817.50
|18
|2008.04.03 11:30
|t/p
|8
|0.30
|1.97974
|0.00000
|1.97974
|67.80
|10885.30
|19
|2008.04.03 17:45
|close
|9
|0.30
|1.99405
|0.00000
|1.97281
|-361.50
|10523.80
|20
|2008.04.03 17:45
|buy
|10
|0.30
|1.99405
|0.00000
|1.99666
|21
|2008.04.03 17:45
|buy
|11
|0.30
|1.99405
|0.00000
|1.99666
|22
|2008.04.03 17:45
|buy
|12
|0.30
|1.99405
|0.00000
|2.00359
|23
|2008.04.03 18:14
|t/p
|10
|0.30
|1.99666
|0.00000
|1.99666
|78.30
|10602.10
|24
|2008.04.03 18:14
|t/p
|11
|0.30
|1.99666
|0.00000
|1.99666
|78.30
|10680.40
|25
|2008.04.03 18:15
|modify
|12
|0.30
|1.99405
|1.99666
|2.00359
|26
|2008.04.03 18:16
|s/l
|12
|0.30
|1.99666
|1.99666
|2.00359
|78.30
|10758.70
|27
|2008.04.04 11:00
|buy
|13
|0.30
|2.00232
|0.00000
|2.00681
|28
|2008.04.04 11:00
|buy
|14
|0.30
|2.00232
|0.00000
|2.00681
|29
|2008.04.04 11:00
|buy
|15
|0.30
|2.00232
|0.00000
|2.01655
|30
|2008.04.04 20:00
|close
|13
|0.30
|1.99340
|0.00000
|2.00681
|-267.60
|10491.10
|31
|2008.04.04 20:00
|close
|15
|0.30
|1.99340
|0.00000
|2.01655
|-267.60
|10223.50
|32
|2008.04.04 20:00
|close
|14
|0.30
|1.99340
|0.00000
|2.00681
|-267.60
|9955.90
|33
|2008.04.07 05:15
|sell
|16
|0.30
|1.98875
|0.00000
|1.98299
|34
|2008.04.07 05:15
|sell
|17
|0.30
|1.98875
|0.00000
|1.98299
|35
|2008.04.07 05:15
|sell
|18
|0.30
|1.98875
|0.00000
|1.97325
|36
|2008.04.07 23:00
|close
|16
|0.30
|1.98827
|0.00000
|1.98299
|14.40
|9970.30
|37
|2008.04.07 23:00
|close
|18
|0.30
|1.98827
|0.00000
|1.97325
|14.40
|9984.70
|38
|2008.04.07 23:00
|close
|17
|0.30
|1.98827
|0.00000
|1.98299
|14.40
|9999.10
|39
|2008.04.08 05:30
|buy
|19
|0.30
|1.99242
|0.00000
|1.99733
|40
|2008.04.08 05:30
|buy
|20
|0.30
|1.99242
|0.00000
|1.99733
|41
|2008.04.08 05:30
|buy
|21
|0.30
|1.99242
|0.00000
|2.00678
|42
|2008.04.08 10:15
|close
|19
|0.30
|1.97870
|0.00000
|1.99733
|-411.60
|9587.50
|43
|2008.04.08 10:15
|close
|21
|0.30
|1.97870
|0.00000
|2.00678
|-411.60
|9175.90
|44
|2008.04.08 10:15
|close
|20
|0.30
|1.97870
|0.00000
|1.99733
|-411.60
|8764.30
|45
|2008.04.08 10:15
|sell
|22
|0.30
|1.97870
|0.00000
|1.97421
|46
|2008.04.08 10:15
|sell
|23
|0.30
|1.97870
|0.00000
|1.97421
|47
|2008.04.08 10:15
|sell
|24
|0.30
|1.97870
|0.00000
|1.96476
|48
|2008.04.08 13:53
|t/p
|22
|0.30
|1.97421
|0.00000
|1.97421
|134.70
|8899.00
|49
|2008.04.08 13:53
|t/p
|23
|0.30
|1.97421
|0.00000
|1.97421
|134.70
|9033.70
|50
|2008.04.08 23:00
|close
|24
|0.30
|1.96894
|0.00000
|1.96476
|292.80
|9326.50
|51
|2008.04.09 20:15
|buy
|25
|0.30
|1.97782
|0.00000
|1.98352
|52
|2008.04.09 20:15
|buy
|26
|0.30
|1.97782
|0.00000
|1.98352
|53
|2008.04.09 20:15
|buy
|27
|0.30
|1.97782
|0.00000
|1.99535
|54
|2008.04.09 22:00
|close
|25
|0.30
|1.97500
|0.00000
|1.98352
|-84.60
|9241.90
|55
|2008.04.09 22:00
|close
|27
|0.30
|1.97500
|0.00000
|1.99535
|-84.60
|9157.30
|56
|2008.04.09 22:00
|close
|26
|0.30
|1.97500
|0.00000
|1.98352
|-84.60
|9072.70
|57
|2008.04.10 12:15
|buy
|28
|0.30
|1.98218
|0.00000
|1.98254
|58
|2008.04.10 12:15
|buy
|29
|0.30
|1.98218
|0.00000
|1.98254
|59
|2008.04.10 12:15
|buy
|30
|0.30
|1.98218
|0.00000
|1.98870
|60
|2008.04.10 12:16
|t/p
|28
|0.30
|1.98254
|0.00000
|1.98254
|10.80
|9083.50
|61
|2008.04.10 12:16
|t/p
|29
|0.30
|1.98254
|0.00000
|1.98254
|10.80
|9094.30
|62
|2008.04.10 12:30
|modify
|30
|0.30
|1.98218
|1.98254
|1.98870
|63
|2008.04.10 12:35
|s/l
|30
|0.30
|1.98254
|1.98254
|1.98870
|10.80
|9105.10
|64
|2008.04.10 14:45
|buy
|31
|0.30
|1.97952
|0.00000
|1.98254
|65
|2008.04.10 14:45
|buy
|32
|0.30
|1.97952
|0.00000
|1.98254
|66
|2008.04.10 14:45
|buy
|33
|0.30
|1.97952
|0.00000
|1.98870
|67
|2008.04.10 15:27
|t/p
|31
|0.30
|1.98254
|0.00000
|1.98254
|90.60
|9195.70
|68
|2008.04.10 15:27
|t/p
|32
|0.30
|1.98254
|0.00000
|1.98254
|90.60
|9286.30
|69
|2008.04.10 15:30
|modify
|33
|0.30
|1.97952
|1.98254
|1.98870
|70
|2008.04.10 15:32
|s/l
|33
|0.30
|1.98254
|1.98254
|1.98870
|90.60
|9376.90
|71
|2008.04.11 10:45
|buy
|34
|0.30
|1.97677
|0.00000
|1.97975
|72
|2008.04.11 10:45
|buy
|35
|0.30
|1.97677
|0.00000
|1.97975
|73
|2008.04.11 10:45
|buy
|36
|0.30
|1.97677
|0.00000
|1.98591
|74
|2008.04.11 20:00
|close
|34
|0.30
|1.96951
|0.00000
|1.97975
|-217.80
|9159.10
|75
|2008.04.11 20:00
|close
|36
|0.30
|1.96951
|0.00000
|1.98591
|-217.80
|8941.30
|76
|2008.04.11 20:00
|close
|35
|0.30
|1.96951
|0.00000
|1.97975
|-217.80
|8723.50
|77
|2008.04.14 09:00
|sell
|37
|0.30
|1.96940
|0.00000
|1.96730
|78
|2008.04.14 09:00
|sell
|38
|0.30
|1.96940
|0.00000
|1.96730
|79
|2008.04.14 09:00
|sell
|39
|0.30
|1.96940
|0.00000
|1.96345
|80
|2008.04.14 11:30
|close
|37
|0.30
|1.97507
|0.00000
|1.96730
|-170.10
|8553.40
|81
|2008.04.14 11:30
|close
|39
|0.30
|1.97507
|0.00000
|1.96345
|-170.10
|8383.30
|82
|2008.04.14 11:30
|close
|38
|0.30
|1.97507
|0.00000
|1.96730
|-170.10
|8213.20
|83
|2008.04.14 11:30
|buy
|40
|0.30
|1.97507
|0.00000
|1.97670
|84
|2008.04.14 11:30
|buy
|41
|0.30
|1.97507
|0.00000
|1.97670
|85
|2008.04.14 11:30
|buy
|42
|0.30
|1.97507
|0.00000
|1.98055
|86
|2008.04.14 13:39
|t/p
|40
|0.30
|1.97670
|0.00000
|1.97670
|48.90
|8262.10
|87
|2008.04.14 13:39
|t/p
|41
|0.30
|1.97670
|0.00000
|1.97670
|48.90
|8311.00
|88
|2008.04.14 13:46
|modify
|42
|0.30
|1.97507
|1.97670
|1.98055
|89
|2008.04.14 14:29
|t/p
|42
|0.30
|1.98055
|1.97670
|1.98055
|164.40
|8475.40
|90
|2008.04.15 13:15
|sell
|43
|0.30
|1.96764
|0.00000
|1.96133
|91
|2008.04.15 13:15
|sell
|44
|0.30
|1.96764
|0.00000
|1.96133
|92
|2008.04.15 13:15
|sell
|45
|0.30
|1.96764
|0.00000
|1.95063
|93
|2008.04.15 20:27
|t/p
|43
|0.30
|1.96133
|0.00000
|1.96133
|189.30
|8664.70
|94
|2008.04.15 20:27
|t/p
|44
|0.30
|1.96133
|0.00000
|1.96133
|189.30
|8854.00
|95
|2008.04.15 23:00
|close
|45
|0.30
|1.96167
|0.00000
|1.95063
|179.10
|9033.10
|96
|2008.04.16 09:15
|buy
|46
|0.30
|1.96832
|0.00000
|1.97200
|97
|2008.04.16 09:15
|buy
|47
|0.30
|1.96832
|0.00000
|1.97200
|98
|2008.04.16 09:15
|buy
|48
|0.30
|1.96832
|0.00000
|1.98055
|99
|2008.04.16 10:31
|t/p
|46
|0.30
|1.97200
|0.00000
|1.97200
|110.40
|9143.50
|100
|2008.04.16 10:31
|t/p
|47
|0.30
|1.97200
|0.00000
|1.97200
|110.40
|9253.90
|101
|2008.04.16 12:15
|modify
|48
|0.30
|1.96832
|1.97200
|1.98055
|102
|2008.04.16 12:49
|t/p
|48
|0.30
|1.98055
|1.97200
|1.98055
|366.90
|9620.80
|103
|2008.04.17 12:15
|buy
|49
|0.30
|1.97787
|0.00000
|1.98218
|104
|2008.04.17 12:15
|buy
|50
|0.30
|1.97787
|0.00000
|1.98218
|105
|2008.04.17 12:15
|buy
|51
|0.30
|1.97787
|0.00000
|1.99145
|106
|2008.04.17 14:18
|t/p
|49
|0.30
|1.98218
|0.00000
|1.98218
|129.30
|9750.10
|107
|2008.04.17 14:18
|t/p
|50
|0.30
|1.98218
|0.00000
|1.98218
|129.30
|9879.40
|108
|2008.04.17 17:15
|modify
|51
|0.30
|1.97787
|1.98218
|1.99145
|109
|2008.04.17 18:44
|t/p
|51
|0.30
|1.99145
|1.98218
|1.99145
|407.40
|10286.80
|110
|2008.04.18 10:15
|buy
|52
|0.30
|1.99797
|0.00000
|2.00401
|111
|2008.04.18 10:15
|buy
|53
|0.30
|1.99797
|0.00000
|2.00401
|112
|2008.04.18 10:15
|buy
|54
|0.30
|1.99797
|0.00000
|2.01445
|113
|2008.04.18 20:00
|close
|52
|0.30
|1.99315
|0.00000
|2.00401
|-144.60
|10142.20
|114
|2008.04.18 20:00
|close
|54
|0.30
|1.99315
|0.00000
|2.01445
|-144.60
|9997.60
|115
|2008.04.18 20:00
|close
|53
|0.30
|1.99315
|0.00000
|2.00401
|-144.60
|9853.00
|116
|2008.04.21 11:15
|sell
|55
|0.30
|1.98960
|0.00000
|1.98708
|117
|2008.04.21 11:15
|sell
|56
|0.30
|1.98960
|0.00000
|1.98708
|118
|2008.04.21 11:15
|sell
|57
|0.30
|1.98960
|0.00000
|1.98186
|119
|2008.04.21 12:18
|t/p
|55
|0.30
|1.98708
|0.00000
|1.98708
|75.60
|9928.60
|120
|2008.04.21 12:18
|t/p
|56
|0.30
|1.98708
|0.00000
|1.98708
|75.60
|10004.20
|121
|2008.04.21 13:39
|t/p
|57
|0.30
|1.98186
|0.00000
|1.98186
|232.20
|10236.40
|122
|2008.04.22 13:30
|buy
|58
|0.30
|1.98697
|0.00000
|1.99348
|123
|2008.04.22 13:30
|buy
|59
|0.30
|1.98697
|0.00000
|1.99348
|124
|2008.04.22 13:30
|buy
|60
|0.30
|1.98697
|0.00000
|2.00476
|125
|2008.04.22 15:16
|t/p
|58
|0.30
|1.99348
|0.00000
|1.99348
|195.30
|10431.70
|126
|2008.04.22 15:16
|t/p
|59
|0.30
|1.99348
|0.00000
|1.99348
|195.30
|10627.00
|127
|2008.04.22 17:45
|modify
|60
|0.30
|1.98697
|1.99348
|2.00476
|128
|2008.04.22 17:46
|s/l
|60
|0.30
|1.99348
|1.99348
|2.00476
|195.30
|10822.30
|129
|2008.04.23 10:30
|sell
|61
|0.30
|1.98700
|0.00000
|1.98098
|130
|2008.04.23 10:30
|sell
|62
|0.30
|1.98700
|0.00000
|1.98098
|131
|2008.04.23 10:30
|sell
|63
|0.30
|1.98700
|0.00000
|1.96960
|132
|2008.04.23 16:13
|t/p
|61
|0.30
|1.98098
|0.00000
|1.98098
|180.60
|11002.90
|133
|2008.04.23 16:13
|t/p
|62
|0.30
|1.98098
|0.00000
|1.98098
|180.60
|11183.50
|134
|2008.04.23 23:01
|close
|63
|0.30
|1.98027
|0.00000
|1.96960
|201.90
|11385.40
|135
|2008.04.24 11:15
|sell
|64
|0.30
|1.97450
|0.00000
|1.96920
|136
|2008.04.24 11:15
|sell
|65
|0.30
|1.97450
|0.00000
|1.96920
|137
|2008.04.24 11:15
|sell
|66
|0.30
|1.97450
|0.00000
|1.96020
|138
|2008.04.24 16:28
|t/p
|64
|0.30
|1.96920
|0.00000
|1.96920
|159.00
|11544.40
|139
|2008.04.24 16:28
|t/p
|65
|0.30
|1.96920
|0.00000
|1.96920
|159.00
|11703.40
|140
|2008.04.24 23:00
|close
|66
|0.30
|1.97288
|0.00000
|1.96020
|48.60
|11752.00
|141
|2008.04.25 09:45
|sell
|67
|0.30
|1.97085
|0.00000
|1.96817
|142
|2008.04.25 09:45
|sell
|68
|0.30
|1.97085
|0.00000
|1.96817
|143
|2008.04.25 09:45
|sell
|69
|0.30
|1.97085
|0.00000
|1.96230
|144
|2008.04.25 10:16
|t/p
|67
|0.30
|1.96817
|0.00000
|1.96817
|80.40
|11832.40
|145
|2008.04.25 10:16
|t/p
|68
|0.30
|1.96817
|0.00000
|1.96817
|80.40
|11912.80
|146
|2008.04.25 12:45
|close
|69
|0.30
|1.98190
|0.00000
|1.96230
|-331.50
|11581.30
|147
|2008.04.25 12:45
|buy
|70
|0.30
|1.98190
|0.00000
|1.98253
|148
|2008.04.25 12:45
|buy
|71
|0.30
|1.98190
|0.00000
|1.98253
|149
|2008.04.25 12:45
|buy
|72
|0.30
|1.98190
|0.00000
|1.98840
|150
|2008.04.25 12:45
|t/p
|70
|0.30
|1.98253
|0.00000
|1.98253
|18.90
|11600.20
|151
|2008.04.25 12:45
|t/p
|71
|0.30
|1.98253
|0.00000
|1.98253
|18.90
|11619.10
|152
|2008.04.25 13:00
|modify
|72
|0.30
|1.98190
|1.98253
|1.98840
|153
|2008.04.25 13:31
|t/p
|72
|0.30
|1.98840
|1.98253
|1.98840
|195.00
|11814.10
|154
|2008.04.28 12:45
|buy
|73
|0.30
|1.98807
|0.00000
|1.99333
|155
|2008.04.28 12:45
|buy
|74
|0.30
|1.98807
|0.00000
|1.99333
|156
|2008.04.28 12:45
|buy
|75
|0.30
|1.98807
|0.00000
|2.00296
|157
|2008.04.28 15:09
|t/p
|73
|0.30
|1.99333
|0.00000
|1.99333
|157.80
|11971.90
|158
|2008.04.28 15:09
|t/p
|74
|0.30
|1.99333
|0.00000
|1.99333
|157.80
|12129.70
|159
|2008.04.28 18:00
|modify
|75
|0.30
|1.98807
|1.99333
|2.00296
|160
|2008.04.28 18:20
|s/l
|75
|0.30
|1.99333
|1.99333
|2.00296
|157.80
|12287.50