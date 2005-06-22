Strategy Tester Report
viseu_open_001
ODL-MT4 Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2005.05.01 22:00 - 2008.03.19 23:30 (2005.05.01 - 2008.03.20)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersEA_magic=2008030101; POS_lot=1; POS_tp=10; POS_sl=35; POS_slippage=0; POS_num_max=1; LT_time=90;
Bars in test36717Ticks modelled5112205Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit38293.00Gross profit124784.00Gross loss-86491.00
Profit factor1.44Expected payoff25.61
Absolute drawdown250.00Maximal drawdown3238.00 (16.49%)Relative drawdown16.49% (3238.00)
Total trades1495Short positions (won %)732 (84.70%)Long positions (won %)763 (82.31%)
Profit trades (% of total)1248 (83.48%)Loss trades (% of total)247 (16.52%)
Largestprofit trade109.00loss trade-362.00
Averageprofit trade99.99loss trade-350.17
Maximumconsecutive wins (profit in money)27 (2684.00)consecutive losses (loss in money)3 (-1062.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2684.00 (27)consecutive loss (count of losses)-1062.00 (3)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12005.05.02 02:56sell11.001.28551.28901.2845
22005.05.02 14:12t/p11.001.28451.28901.2845100.0010100.00
32005.05.02 16:03sell21.001.28641.28991.2854
42005.05.02 16:10t/p21.001.28541.28991.2854100.0010200.00
52005.05.02 21:43buy31.001.28571.28221.2867
62005.05.03 08:47t/p31.001.28671.28221.2867103.0010303.00
72005.05.03 11:02buy41.001.28551.28201.2865
82005.05.03 11:02t/p41.001.28651.28201.2865100.0010403.00
92005.05.03 11:03buy51.001.28561.28211.2866
102005.05.03 12:01t/p51.001.28661.28211.2866100.0010503.00
112005.05.04 08:37sell61.001.29531.29881.2943
122005.05.04 09:56t/p61.001.29431.29881.2943100.0010603.00
132005.05.04 10:47sell71.001.29541.29891.2944
142005.05.04 12:42t/p71.001.29441.29891.2944100.0010703.00
152005.05.04 22:57buy81.001.29461.29111.2956
162005.05.04 23:07t/p81.001.29561.29111.2956100.0010803.00
172005.05.05 03:59sell91.001.29441.29791.2934
182005.05.05 07:48s/l91.001.29791.29791.2934-350.0010453.00
192005.05.05 10:23buy101.001.29601.29251.2970
202005.05.05 12:36t/p101.001.29701.29251.2970100.0010553.00
212005.05.05 16:50sell111.001.29571.29921.2947
222005.05.05 17:29t/p111.001.29471.29921.2947100.0010653.00
232005.05.05 22:47buy121.001.29531.29181.2963
242005.05.06 10:02t/p121.001.29631.29181.2963103.0010756.00
252005.05.06 11:55buy131.001.29501.29151.2960
262005.05.06 12:31s/l131.001.29151.29151.2960-350.0010406.00
272005.05.06 21:45sell141.001.28311.28661.2821
282005.05.08 22:01t/p141.001.28211.28661.2821100.0010506.00
292005.05.09 05:27sell151.001.28121.28471.2802
302005.05.09 05:47t/p151.001.28021.28471.2802100.0010606.00
312005.05.09 11:24buy161.001.28241.27891.2834
322005.05.09 11:29t/p161.001.28341.27891.2834100.0010706.00
332005.05.09 12:14buy171.001.28231.27881.2833
342005.05.09 13:37t/p171.001.28331.27881.2833100.0010806.00
352005.05.09 23:40buy181.001.28451.28101.2855
362005.05.10 02:50t/p181.001.28551.28101.2855103.0010909.00
372005.05.10 08:41sell191.001.28401.28751.2830
382005.05.10 13:33s/l191.001.28751.28751.2830-350.0010559.00
392005.05.10 23:56buy201.001.28771.28421.2887
402005.05.11 01:23t/p201.001.28871.28421.2887103.0010662.00
412005.05.11 05:57sell211.001.28781.29131.2868
422005.05.11 06:01t/p211.001.28681.29131.2868100.0010762.00
432005.05.11 06:02sell221.001.28771.29121.2867
442005.05.11 06:06t/p221.001.28671.29121.2867100.0010862.00
452005.05.11 06:15sell231.001.28771.29121.2867
462005.05.11 08:23s/l231.001.29121.29121.2867-350.0010512.00
472005.05.12 02:54sell241.001.28041.28391.2794
482005.05.12 02:58t/p241.001.27941.28391.2794100.0010612.00
492005.05.12 03:19sell251.001.28051.28401.2795
502005.05.12 04:37t/p251.001.27951.28401.2795100.0010712.00
512005.05.13 00:29sell261.001.26901.27251.2680
522005.05.13 00:50t/p261.001.26801.27251.2680100.0010812.00
532005.05.13 13:26sell271.001.26481.26831.2638
542005.05.13 13:28t/p271.001.26381.26831.2638100.0010912.00
552005.05.13 13:29sell281.001.26481.26831.2638
562005.05.13 13:40t/p281.001.26381.26831.2638100.0011012.00
572005.05.13 13:51sell291.001.26511.26861.2641
582005.05.13 13:57t/p291.001.26411.26861.2641100.0011112.00
592005.05.16 11:32buy301.001.26031.25681.2613
602005.05.16 12:01t/p301.001.26131.25681.2613100.0011212.00
612005.05.17 02:33sell311.001.26291.26641.2619
622005.05.17 08:58s/l311.001.26641.26641.2619-350.0010862.00
632005.05.17 14:50sell321.001.26401.26751.2630
642005.05.17 15:03t/p321.001.26301.26751.2630100.0010962.00
652005.05.17 15:12sell331.001.26401.26751.2630
662005.05.17 15:13t/p331.001.26301.26751.2630100.0011062.00
672005.05.17 15:14sell341.001.26401.26751.2630
682005.05.17 18:48t/p341.001.26301.26751.2630100.0011162.00
692005.05.17 18:49buy351.001.26391.26041.2649
702005.05.17 19:49s/l351.001.26041.26041.2649-350.0010812.00
712005.05.18 09:06buy361.001.26131.25781.2623
722005.05.18 11:48t/p361.001.26231.25781.2623100.0010912.00
732005.05.19 16:21sell371.001.26371.26721.2627
742005.05.19 16:28t/p371.001.26271.26721.2627100.0011012.00
752005.05.19 19:50buy381.001.26311.25961.2641
762005.05.19 20:27t/p381.001.26411.25961.2641100.0011112.00
772005.05.20 04:43buy391.001.26391.26041.2649
782005.05.20 08:21t/p391.001.26491.26041.2649100.0011212.00
792005.05.23 04:56buy401.001.25611.25261.2571
802005.05.23 13:31t/p401.001.25711.25261.2571100.0011312.00
812005.05.23 16:05buy411.001.25651.25301.2575
822005.05.23 17:30t/p411.001.25751.25301.2575100.0011412.00
832005.05.23 21:00buy421.001.25771.25421.2587
842005.05.23 21:05t/p421.001.25871.25421.2587100.0011512.00
852005.05.23 21:28buy431.001.25781.25431.2588
862005.05.24 06:05t/p431.001.25881.25431.2588103.0011615.00
872005.05.24 09:01buy441.001.25771.25421.2587
882005.05.24 09:07t/p441.001.25871.25421.2587100.0011715.00
892005.05.24 09:10buy451.001.25771.25421.2587
902005.05.24 10:13t/p451.001.25871.25421.2587100.0011815.00
912005.05.24 13:55buy461.001.25991.25641.2609
922005.05.24 22:34s/l461.001.25641.25641.2609-350.0011465.00
932005.05.25 01:27sell471.001.25741.26091.2564
942005.05.25 10:42t/p471.001.25641.26091.2564100.0011565.00
952005.05.25 12:53sell481.001.25761.26111.2566
962005.05.25 13:27s/l481.001.26111.26111.2566-350.0011215.00
972005.05.26 08:58sell491.001.25671.26021.2557
982005.05.26 09:58t/p491.001.25571.26021.2557100.0011315.00
992005.05.26 13:40sell501.001.25461.25811.2536
1002005.05.26 13:54t/p501.001.25361.25811.2536100.0011415.00
1012005.05.26 15:10sell511.001.25401.25751.2530
1022005.05.26 15:16t/p511.001.25301.25751.2530100.0011515.00
1032005.05.27 03:50buy521.001.25161.24811.2526
1042005.05.27 04:30t/p521.001.25261.24811.2526100.0011615.00
1052005.05.27 09:44buy531.001.25301.24951.2540
1062005.05.27 09:52t/p531.001.25401.24951.2540100.0011715.00
1072005.05.27 10:27buy541.001.25311.24961.2541
1082005.05.27 11:23t/p541.001.25411.24961.2541100.0011815.00
1092005.05.30 01:07sell551.001.25451.25801.2535
1102005.05.30 04:11t/p551.001.25351.25801.2535100.0011915.00
1112005.05.30 04:11buy561.001.25351.25001.2545
1122005.05.30 10:44s/l561.001.25001.25001.2545-350.0011565.00
1132005.05.31 12:51sell571.001.23521.23871.2342
1142005.05.31 12:55t/p571.001.23421.23871.2342100.0011665.00
1152005.05.31 13:21sell581.001.23521.23871.2342
1162005.05.31 13:30t/p581.001.23421.23871.2342100.0011765.00
1172005.05.31 13:38sell591.001.23511.23861.2341
1182005.05.31 14:01t/p591.001.23411.23861.2341100.0011865.00
1192005.05.31 14:10sell601.001.23531.23881.2343
1202005.05.31 15:28t/p601.001.23431.23881.2343100.0011965.00
1212005.05.31 16:48buy611.001.23421.23071.2352
1222005.05.31 17:46s/l611.001.23071.23071.2352-350.0011615.00
1232005.06.01 03:58buy621.001.23171.22821.2327
1242005.06.01 05:26t/p621.001.23271.22821.2327100.0011715.00
1252005.06.01 13:58sell631.001.22591.22941.2249
1262005.06.01 14:05t/p631.001.22491.22941.2249100.0011815.00
1272005.06.01 23:27sell641.001.22091.22441.2199
1282005.06.01 23:35t/p641.001.21991.22441.2199100.0011915.00
1292005.06.02 03:55buy651.001.22131.21781.2223
1302005.06.02 06:03t/p651.001.22231.21781.2223100.0012015.00
1312005.06.03 04:49buy661.001.22801.22451.2290
1322005.06.03 05:02t/p661.001.22901.22451.2290100.0012115.00
1332005.06.05 22:03buy671.001.22251.21901.2235
1342005.06.05 23:12t/p671.001.22351.21901.2235100.0012215.00
1352005.06.05 23:19buy681.001.22251.21901.2235
1362005.06.06 00:08t/p681.001.22351.21901.2235103.0012318.00
1372005.06.06 06:20buy691.001.22511.22161.2261
1382005.06.06 06:46t/p691.001.22611.22161.2261100.0012418.00
1392005.06.07 00:02sell701.001.22681.23031.2258
1402005.06.07 01:08t/p701.001.22581.23031.2258100.0012518.00
1412005.06.08 07:25buy711.001.23061.22711.2316
1422005.06.08 07:35t/p711.001.23161.22711.2316100.0012618.00
1432005.06.08 08:51buy721.001.23081.22731.2318
1442005.06.08 09:28t/p721.001.23181.22731.2318100.0012718.00
1452005.06.08 12:43buy731.001.23191.22841.2329
1462005.06.08 13:26t/p731.001.23291.22841.2329100.0012818.00
1472005.06.09 16:19sell741.001.22301.22651.2220
1482005.06.09 18:39t/p741.001.22201.22651.2220100.0012918.00
1492005.06.10 08:47sell751.001.22311.22661.2221
1502005.06.10 08:52t/p751.001.22211.22661.2221100.0013018.00
1512005.06.10 09:06sell761.001.22311.22661.2221
1522005.06.10 12:31t/p761.001.22211.22661.2221100.0013118.00
1532005.06.13 03:12sell771.001.21071.21421.2097
1542005.06.13 03:59t/p771.001.20971.21421.2097100.0013218.00
1552005.06.13 04:09sell781.001.21091.21441.2099
1562005.06.13 05:15t/p781.001.20991.21441.2099100.0013318.00
1572005.06.13 12:21sell791.001.20691.21041.2059
1582005.06.13 12:43t/p791.001.20591.21041.2059100.0013418.00
1592005.06.14 02:17buy801.001.21191.20841.2129
1602005.06.14 02:38t/p801.001.21291.20841.2129100.0013518.00
1612005.06.14 02:40buy811.001.21221.20871.2132
1622005.06.14 03:07t/p811.001.21321.20871.2132100.0013618.00
1632005.06.16 05:44sell821.001.20901.21251.2080
1642005.06.16 05:46t/p821.001.20801.21251.2080100.0013718.00
1652005.06.16 06:35sell831.001.20891.21241.2079
1662005.06.16 06:42t/p831.001.20791.21241.2079100.0013818.00
1672005.06.16 13:45buy841.001.21091.20741.2119
1682005.06.16 13:46t/p841.001.21191.20741.2119100.0013918.00
1692005.06.16 13:47buy851.001.21111.20761.2121
1702005.06.16 13:57s/l851.001.20761.20761.2121-350.0013568.00
1712005.06.16 22:19buy861.001.20981.20631.2108
1722005.06.16 23:50t/p861.001.21081.20631.2108100.0013668.00
1732005.06.20 01:03sell871.001.22361.22711.2226
1742005.06.20 02:22t/p871.001.22261.22711.2226100.0013768.00
1752005.06.20 04:41buy881.001.22261.21911.2236
1762005.06.20 06:58t/p881.001.22361.21911.2236100.0013868.00
1772005.06.21 02:16sell891.001.21491.21841.2139
1782005.06.21 05:19t/p891.001.21391.21841.2139100.0013968.00
1792005.06.21 14:39buy901.001.20941.20591.2104
1802005.06.21 14:40t/p901.001.21041.20591.2104100.0014068.00
1812005.06.21 14:41buy911.001.20941.20591.2104
1822005.06.21 14:42t/p911.001.21041.20591.2104100.0014168.00
1832005.06.21 22:18buy921.001.21661.21311.2176
1842005.06.21 22:37t/p921.001.21761.21311.2176100.0014268.00
1852005.06.22 09:09buy931.001.21761.21411.2186
1862005.06.22 09:16s/l931.001.21411.21411.2186-350.0013918.00
1872005.06.22 14:04sell941.001.21371.21721.2127
1882005.06.22 14:06t/p941.001.21271.21721.2127100.0014018.00
1892005.06.22 14:19sell951.001.21371.21721.2127
1902005.06.22 14:21t/p951.001.21271.21721.2127100.0014118.00
1912005.06.22 14:21sell961.001.21371.21721.2127
1922005.06.22 14:22t/p961.001.21271.21721.2127100.0014218.00
1932005.06.22 14:23sell971.001.21361.21711.2126
1942005.06.22 14:37t/p971.001.21261.21711.2126100.0014318.00
1952005.06.22 14:53sell981.001.21371.21721.2127
1962005.06.22 14:54t/p981.001.21271.21721.2127100.0014418.00
1972005.06.22 14:55sell991.001.21391.21741.2129
1982005.06.22 14:56t/p991.001.21291.21741.2129100.0014518.00
1992005.06.22 14:57sell1001.001.21371.21721.2127
2002005.06.22 15:05t/p1001.001.21271.21721.2127100.0014618.00
2012005.06.22 22:09buy1011.001.21231.20881.2133
2022005.06.22 23:32t/p1011.001.21331.20881.2133100.0014718.00
2032005.06.23 06:40sell1021.001.21271.21621.2117
2042005.06.23 06:49t/p1021.001.21171.21621.2117100.0014818.00
2052005.06.23 15:02sell1031.001.20701.21051.2060
2062005.06.23 15:05t/p1031.001.20601.21051.2060100.0014918.00
2072005.06.23 15:19sell1041.001.20741.21091.2064
2082005.06.23 15:20t/p1041.001.20641.21091.2064100.0015018.00
2092005.06.23 20:48sell1051.001.20471.20821.2037
2102005.06.23 21:04t/p1051.001.20371.20821.2037100.0015118.00
2112005.06.24 12:46buy1061.001.20651.20301.2075
2122005.06.24 13:05t/p1061.001.20751.20301.2075100.0015218.00
2132005.06.24 21:21buy1071.001.20911.20561.2101
2142005.06.24 21:41t/p1071.001.21011.20561.2101100.0015318.00
2152005.06.24 21:42buy1081.001.20891.20541.2099
2162005.06.26 22:01t/p1081.001.20991.20541.2099100.0015418.00
2172005.06.29 08:43sell1091.001.20531.20881.2043
2182005.06.29 12:57t/p1091.001.20431.20881.2043100.0015518.00
2192005.06.29 12:57buy1101.001.20431.20081.2053
2202005.06.29 14:42t/p1101.001.20531.20081.2053100.0015618.00
2212005.06.29 19:19buy1111.001.20721.20371.2082
2222005.06.29 21:13t/p1111.001.20821.20371.2082100.0015718.00
2232005.06.29 22:31sell1121.001.20781.21131.2068
2242005.06.30 06:26s/l1121.001.21131.21131.2068-362.0015356.00
2252005.06.30 11:19sell1131.001.20751.21101.2065
2262005.06.30 12:40s/l1131.001.21101.21101.2065-350.0015006.00
2272005.07.01 07:16sell1141.001.20651.21001.2055
2282005.07.01 07:22t/p1141.001.20551.21001.2055100.0015106.00
2292005.07.01 08:31sell1151.001.20641.20991.2054
2302005.07.01 08:34t/p1151.001.20541.20991.2054100.0015206.00
2312005.07.01 08:44sell1161.001.20661.21011.2056
2322005.07.01 08:47t/p1161.001.20561.21011.2056100.0015306.00
2332005.07.01 09:02sell1171.001.20671.21021.2057
2342005.07.01 09:36s/l1171.001.21021.21021.2057-350.0014956.00
2352005.07.01 13:10buy1181.001.20711.20361.2081
2362005.07.01 14:06s/l1181.001.20361.20361.2081-350.0014606.00
2372005.07.04 00:05sell1191.001.19471.19821.1937
2382005.07.04 01:35t/p1191.001.19371.19821.1937100.0014706.00
2392005.07.04 05:30sell1201.001.19291.19641.1919
2402005.07.04 06:07t/p1201.001.19191.19641.1919100.0014806.00
2412005.07.04 08:24buy1211.001.19231.18881.1933
2422005.07.04 08:36t/p1211.001.19331.18881.1933100.0014906.00
2432005.07.04 13:57sell1221.001.19131.19481.1903
2442005.07.04 14:00t/p1221.001.19031.19481.1903100.0015006.00
2452005.07.05 02:53buy1231.001.19101.18751.1920
2462005.07.05 03:00t/p1231.001.19201.18751.1920100.0015106.00
2472005.07.05 03:20buy1241.001.19111.18761.1921
2482005.07.05 06:42s/l1241.001.18761.18761.1921-350.0014756.00
2492005.07.05 08:26sell1251.001.19011.19361.1891
2502005.07.05 08:31t/p1251.001.18911.19361.1891100.0014856.00
2512005.07.05 08:33sell1261.001.19011.19361.1891
2522005.07.05 08:51s/l1261.001.19361.19361.1891-350.0014506.00
2532005.07.06 01:13buy1271.001.19231.18881.1933
2542005.07.06 05:48t/p1271.001.19331.18881.1933100.0014606.00
2552005.07.06 08:42buy1281.001.19221.18871.1932
2562005.07.06 08:45t/p1281.001.19321.18871.1932100.0014706.00
2572005.07.06 08:47buy1291.001.19231.18881.1933
2582005.07.06 08:54t/p1291.001.19331.18881.1933100.0014806.00
2592005.07.06 09:00buy1301.001.19231.18881.1933
2602005.07.06 13:49t/p1301.001.19331.18881.1933100.0014906.00
2612005.07.06 15:27buy1311.001.19131.18781.1923
2622005.07.06 15:43t/p1311.001.19231.18781.1923100.0015006.00
2632005.07.06 16:06buy1321.001.19131.18781.1923
2642005.07.06 16:22t/p1321.001.19231.18781.1923100.0015106.00
2652005.07.07 12:07buy1331.001.19641.19291.1974
2662005.07.07 13:07s/l1331.001.19291.19291.1974-350.0014756.00
2672005.07.07 15:20sell1341.001.19621.19971.1952
2682005.07.07 15:29t/p1341.001.19521.19971.1952100.0014856.00
2692005.07.08 02:09sell1351.001.19431.19781.1933
2702005.07.08 02:39t/p1351.001.19331.19781.1933100.0014956.00
2712005.07.08 16:39buy1361.001.19281.18931.1938
2722005.07.08 17:30t/p1361.001.19381.18931.1938100.0015056.00
2732005.07.11 09:58buy1371.001.20061.19711.2016
2742005.07.11 11:53t/p1371.001.20161.19711.2016100.0015156.00
2752005.07.13 03:35sell1381.001.22221.22571.2212
2762005.07.13 05:12t/p1381.001.22121.22571.2212100.0015256.00
2772005.07.13 11:52sell1391.001.21931.22281.2183
2782005.07.13 11:53t/p1391.001.21831.22281.2183100.0015356.00
2792005.07.14 10:13buy1401.001.20751.20401.2085
2802005.07.14 11:52t/p1401.001.20851.20401.2085100.0015456.00
2812005.07.14 15:38buy1411.001.20881.20531.2098
2822005.07.14 18:45t/p1411.001.20981.20531.2098100.0015556.00
2832005.07.14 18:45sell1421.001.21001.21351.2090
2842005.07.14 19:00t/p1421.001.20901.21351.2090100.0015656.00
2852005.07.14 19:00sell1431.001.20971.21321.2087
2862005.07.14 19:54t/p1431.001.20871.21321.2087100.0015756.00
2872005.07.15 02:57buy1441.001.20911.20561.2101
2882005.07.15 03:57t/p1441.001.21011.20561.2101100.0015856.00
2892005.07.15 08:45buy1451.001.21121.20771.2122
2902005.07.15 08:49t/p1451.001.21221.20771.2122100.0015956.00
2912005.07.15 08:49buy1461.001.21131.20781.2123
2922005.07.15 08:50t/p1461.001.21231.20781.2123100.0016056.00
2932005.07.15 08:50buy1471.001.21141.20791.2124
2942005.07.15 11:40s/l1471.001.20791.20791.2124-350.0015706.00
2952005.07.15 16:24sell1481.001.20591.20941.2049
2962005.07.15 16:27t/p1481.001.20491.20941.2049100.0015806.00
2972005.07.15 16:29sell1491.001.20581.20931.2048
2982005.07.15 17:26t/p1491.001.20481.20931.2048100.0015906.00
2992005.07.15 18:43buy1501.001.20481.20131.2058
3002005.07.18 00:38t/p1501.001.20581.20131.2058103.0016009.00
3012005.07.18 13:07sell1511.001.20651.21001.2055
3022005.07.18 13:10t/p1511.001.20551.21001.2055100.0016109.00
3032005.07.18 13:10sell1521.001.20651.21001.2055
3042005.07.18 13:11t/p1521.001.20551.21001.2055100.0016209.00
3052005.07.18 13:19sell1531.001.20661.21011.2056
3062005.07.18 14:03t/p1531.001.20561.21011.2056100.0016309.00
3072005.07.18 14:22sell1541.001.20681.21031.2058
3082005.07.18 14:36t/p1541.001.20581.21031.2058100.0016409.00
3092005.07.18 17:15buy1551.001.20631.20281.2073
3102005.07.19 04:54s/l1551.001.20281.20281.2073-347.0016062.00
3112005.07.19 14:07sell1561.001.19861.20211.1976
3122005.07.19 16:08s/l1561.001.20211.20211.1976-350.0015712.00
3132005.07.19 23:30sell1571.001.20341.20691.2024
3142005.07.20 01:08s/l1571.001.20691.20691.2024-354.0015358.00
3152005.07.20 08:06sell1581.001.20751.21101.2065
3162005.07.20 08:38t/p1581.001.20651.21101.2065100.0015458.00
3172005.07.20 09:14sell1591.001.20811.21161.2071
3182005.07.20 11:35t/p1591.001.20711.21161.2071100.0015558.00
3192005.07.20 11:35buy1601.001.20711.20361.2081
3202005.07.20 13:51t/p1601.001.20811.20361.2081100.0015658.00
3212005.07.20 17:02sell1611.001.20521.20871.2042
3222005.07.20 17:29s/l1611.001.20871.20871.2042-350.0015308.00
3232005.07.21 02:52buy1621.001.21621.21271.2172
3242005.07.21 04:50t/p1621.001.21721.21271.2172100.0015408.00
3252005.07.21 06:59sell1631.001.21681.22031.2158
3262005.07.21 07:52t/p1631.001.21581.22031.2158100.0015508.00
3272005.07.21 16:33sell1641.001.21591.21941.2149
3282005.07.21 16:34t/p1641.001.21491.21941.2149100.0015608.00
3292005.07.21 16:35sell1651.001.21581.21931.2148
3302005.07.21 17:24s/l1651.001.21931.21931.2148-350.0015258.00
3312005.07.21 21:16buy1661.001.21631.21281.2173
3322005.07.21 21:22t/p1661.001.21731.21281.2173100.0015358.00
3332005.07.22 05:40buy1671.001.21651.21301.2175
3342005.07.22 05:49t/p1671.001.21751.21301.2175100.0015458.00
3352005.07.25 22:41buy1681.001.20611.20261.2071
3362005.07.26 02:43s/l1681.001.20261.20261.2071-347.0015111.00
3372005.07.26 04:27sell1691.001.20441.20791.2034
3382005.07.26 08:12t/p1691.001.20341.20791.2034100.0015211.00
3392005.07.26 08:13buy1701.001.20381.20031.2048
3402005.07.26 09:13s/l1701.001.20031.20031.2048-350.0014861.00
3412005.07.26 23:54sell1711.001.20231.20581.2013
3422005.07.27 01:16t/p1711.001.20131.20581.201396.0014957.00
3432005.07.27 08:35sell1721.001.20041.20391.1994
3442005.07.27 09:21t/p1721.001.19941.20391.1994100.0015057.00
3452005.07.27 09:55sell1731.001.20051.20401.1995
3462005.07.27 10:06t/p1731.001.19951.20401.1995100.0015157.00
3472005.07.27 21:45buy1741.001.20651.20301.2075
3482005.07.27 22:17t/p1741.001.20751.20301.2075100.0015257.00
3492005.07.28 00:01sell1751.001.20731.21081.2063
3502005.07.28 02:41t/p1751.001.20631.21081.2063100.0015357.00
3512005.07.28 08:57sell1761.001.20631.20981.2053
3522005.07.28 09:51t/p1761.001.20531.20981.2053100.0015457.00
3532005.07.28 14:00buy1771.001.20761.20411.2086
3542005.07.28 14:56t/p1771.001.20861.20411.2086100.0015557.00
3552005.07.29 00:07sell1781.001.21371.21721.2127
3562005.07.29 03:46t/p1781.001.21271.21721.2127100.0015657.00
3572005.07.29 07:31sell1791.001.21321.21671.2122
3582005.07.29 07:32t/p1791.001.21221.21671.2122100.0015757.00
3592005.07.29 11:14sell1801.001.21071.21421.2097
3602005.07.29 11:40t/p1801.001.20971.21421.2097100.0015857.00
3612005.07.29 15:16buy1811.001.21131.20781.2123
3622005.07.29 15:16t/p1811.001.21231.20781.2123100.0015957.00
3632005.07.29 15:17buy1821.001.21151.20801.2125
3642005.07.29 15:38t/p1821.001.21251.20801.2125100.0016057.00
3652005.08.01 06:30buy1831.001.21701.21351.2180
3662005.08.01 06:48t/p1831.001.21801.21351.2180100.0016157.00
3672005.08.01 22:46sell1841.001.21901.22251.2180
3682005.08.01 23:30t/p1841.001.21801.22251.2180100.0016257.00
3692005.08.04 10:13sell1851.001.23271.23621.2317
3702005.08.04 12:41t/p1851.001.23171.23621.2317100.0016357.00
3712005.08.05 05:39sell1861.001.23721.24071.2362
3722005.08.05 06:08t/p1861.001.23621.24071.2362100.0016457.00
3732005.08.05 09:31buy1871.001.23701.23351.2380
3742005.08.05 11:29t/p1871.001.23801.23351.2380100.0016557.00
3752005.08.05 17:40sell1881.001.23421.23771.2332
3762005.08.05 18:11t/p1881.001.23321.23771.2332100.0016657.00
3772005.08.07 22:01buy1891.001.23391.23041.2349
3782005.08.08 00:35t/p1891.001.23491.23041.2349103.0016760.00
3792005.08.08 01:02sell1901.001.23491.23841.2339
3802005.08.08 01:16t/p1901.001.23391.23841.2339100.0016860.00
3812005.08.08 11:13buy1911.001.23631.23281.2373
3822005.08.08 11:15t/p1911.001.23731.23281.2373100.0016960.00
3832005.08.08 11:16buy1921.001.23651.23301.2375
3842005.08.08 11:18t/p1921.001.23751.23301.2375100.0017060.00
3852005.08.08 11:20buy1931.001.23651.23301.2375
3862005.08.08 11:24t/p1931.001.23751.23301.2375100.0017160.00
3872005.08.08 22:37sell1941.001.23571.23921.2347
3882005.08.08 23:00t/p1941.001.23471.23921.2347100.0017260.00
3892005.08.08 23:01sell1951.001.23581.23931.2348
3902005.08.08 23:02t/p1951.001.23481.23931.2348100.0017360.00
3912005.08.08 23:03sell1961.001.23561.23911.2346
3922005.08.09 01:07s/l1961.001.23911.23911.2346-354.0017006.00
3932005.08.09 03:09buy1971.001.23671.23321.2377
3942005.08.09 05:30t/p1971.001.23771.23321.2377100.0017106.00
3952005.08.09 09:26buy1981.001.23711.23361.2381
3962005.08.09 09:29t/p1981.001.23811.23361.2381100.0017206.00
3972005.08.09 09:47buy1991.001.23701.23351.2380
3982005.08.09 10:07t/p1991.001.23801.23351.2380100.0017306.00
3992005.08.09 15:06sell2001.001.23581.23931.2348
4002005.08.09 15:06t/p2001.001.23481.23931.2348100.0017406.00
4012005.08.09 15:08sell2011.001.23591.23941.2349
4022005.08.09 15:21t/p2011.001.23491.23941.2349100.0017506.00
4032005.08.10 02:59sell2021.001.23671.24021.2357
4042005.08.10 04:06t/p2021.001.23571.24021.2357100.0017606.00
4052005.08.10 10:59buy2031.001.23831.23481.2393
4062005.08.10 11:37t/p2031.001.23931.23481.2393100.0017706.00
4072005.08.10 18:37sell2041.001.23701.24051.2360
4082005.08.11 01:11s/l2041.001.24051.24051.2360-362.0017344.00
4092005.08.11 17:04buy2051.001.24251.23901.2435
4102005.08.11 17:06t/p2051.001.24351.23901.2435100.0017444.00
4112005.08.11 23:37buy2061.001.24611.24261.2471
4122005.08.12 02:01t/p2061.001.24711.24261.2471103.0017547.00
4132005.08.12 09:00buy2071.001.24661.24311.2476
4142005.08.12 09:15t/p2071.001.24761.24311.2476100.0017647.00
4152005.08.12 09:51buy2081.001.24661.24311.2476
4162005.08.12 09:51t/p2081.001.24761.24311.2476100.0017747.00
4172005.08.12 10:48buy2091.001.24681.24331.2478
4182005.08.12 12:48s/l2091.001.24331.24331.2478-350.0017397.00
4192005.08.12 20:12buy2101.001.24341.23991.2444
4202005.08.12 21:11t/p2101.001.24441.23991.2444100.0017497.00
4212005.08.15 12:31sell2111.001.23861.24211.2376
4222005.08.15 13:01t/p2111.001.23761.24211.2376100.0017597.00
4232005.08.15 13:04sell2121.001.23871.24221.2377
4242005.08.15 13:06t/p2121.001.23771.24221.2377100.0017697.00
4252005.08.16 04:30sell2131.001.23451.23801.2335
4262005.08.16 08:49t/p2131.001.23351.23801.2335100.0017797.00
4272005.08.16 08:53buy2141.001.23451.23101.2355
4282005.08.16 11:11s/l2141.001.23101.23101.2355-350.0017447.00
4292005.08.16 13:18sell2151.001.23321.23671.2322
4302005.08.16 13:19t/p2151.001.23221.23671.2322100.0017547.00
4312005.08.16 13:58sell2161.001.23281.23631.2318
4322005.08.16 13:59t/p2161.001.23181.23631.2318100.0017647.00
4332005.08.16 13:59sell2171.001.23291.23641.2319
4342005.08.16 14:01t/p2171.001.23191.23641.2319100.0017747.00
4352005.08.16 21:34buy2181.001.23521.23171.2362
4362005.08.16 23:19t/p2181.001.23621.23171.2362100.0017847.00
4372005.08.17 23:31buy2191.001.22721.22371.2282
4382005.08.18 02:24t/p2191.001.22821.22371.2282109.0017956.00
4392005.08.18 04:40buy2201.001.22801.22451.2290
4402005.08.18 05:11t/p2201.001.22901.22451.2290100.0018056.00
4412005.08.18 05:43buy2211.001.22811.22461.2291
4422005.08.18 09:20s/l2211.001.22461.22461.2291-350.0017706.00
4432005.08.19 09:04sell2221.001.21641.21991.2154
4442005.08.19 11:48s/l2221.001.21991.21991.2154-350.0017356.00
4452005.08.19 13:19buy2231.001.21681.21331.2178
4462005.08.19 15:09s/l2231.001.21331.21331.2178-350.0017006.00
4472005.08.19 16:40sell2241.001.21651.22001.2155
4482005.08.19 21:00t/p2241.001.21551.22001.2155100.0017106.00
4492005.08.22 05:18buy2251.001.21781.21431.2188
4502005.08.22 06:14t/p2251.001.21881.21431.2188100.0017206.00
4512005.08.23 04:59sell2261.001.22171.22521.2207
4522005.08.23 05:19t/p2261.001.22071.22521.2207100.0017306.00
4532005.08.23 16:36sell2271.001.22271.22621.2217
4542005.08.24 00:03t/p2271.001.22171.22621.221796.0017402.00
4552005.08.24 08:16sell2281.001.21891.22241.2179
4562005.08.24 08:34t/p2281.001.21791.22241.2179100.0017502.00
4572005.08.24 15:25buy2291.001.22401.22051.2250
4582005.08.24 16:08t/p2291.001.22501.22051.2250100.0017602.00
4592005.08.24 21:19buy2301.001.22651.22301.2275
4602005.08.24 21:46t/p2301.001.22751.22301.2275100.0017702.00
4612005.08.25 14:06sell2311.001.22931.23281.2283
4622005.08.25 14:31t/p2311.001.22831.23281.2283100.0017802.00
4632005.08.25 15:10sell2321.001.22961.23311.2286
4642005.08.25 15:39s/l2321.001.23311.23311.2286-350.0017452.00
4652005.08.25 23:01sell2331.001.23061.23411.2296
4662005.08.25 23:13t/p2331.001.22961.23411.2296100.0017552.00
4672005.08.26 01:20sell2341.001.22981.23331.2288
4682005.08.26 01:42t/p2341.001.22881.23331.2288100.0017652.00
4692005.08.26 01:52sell2351.001.22991.23341.2289
4702005.08.26 07:23s/l2351.001.23341.23341.2289-350.0017302.00
4712005.08.26 17:01buy2361.001.23151.22801.2325
4722005.08.26 18:53s/l2361.001.22801.22801.2325-350.0016952.00
4732005.08.28 22:23sell2371.001.22951.23301.2285
4742005.08.28 23:11s/l2371.001.23301.23301.2285-350.0016602.00
4752005.08.29 01:23buy2381.001.23131.22781.2323
4762005.08.29 01:27t/p2381.001.23231.22781.2323100.0016702.00
4772005.08.29 01:32buy2391.001.23101.22751.2320
4782005.08.29 02:01t/p2391.001.23201.22751.2320100.0016802.00
4792005.08.29 14:00sell2401.001.23051.23401.2295
4802005.08.29 14:08t/p2401.001.22951.23401.2295100.0016902.00
4812005.08.30 05:17sell2411.001.22221.22571.2212
4822005.08.30 05:27t/p2411.001.22121.22571.2212100.0017002.00
4832005.08.30 05:37sell2421.001.22221.22571.2212
4842005.08.30 06:03t/p2421.001.22121.22571.2212100.0017102.00
4852005.08.30 13:52sell2431.001.21991.22341.2189
4862005.08.30 14:00t/p2431.001.21891.22341.2189100.0017202.00
4872005.08.31 12:39sell2441.001.22121.22471.2202
4882005.08.31 14:02s/l2441.001.22471.22471.2202-350.0016852.00
4892005.09.02 01:54sell2451.001.24911.25261.2481
4902005.09.02 02:52t/p2451.001.24811.25261.2481100.0016952.00
4912005.09.02 11:13buy2461.001.25401.25051.2550
4922005.09.02 11:30t/p2461.001.25501.25051.2550100.0017052.00
4932005.09.02 12:15buy2471.001.25411.25061.2551
4942005.09.02 12:30t/p2471.001.25511.25061.2551100.0017152.00
4952005.09.02 14:02sell2481.001.25521.25871.2542
4962005.09.02 14:04t/p2481.001.25421.25871.2542100.0017252.00
4972005.09.02 14:06sell2491.001.25511.25861.2541
4982005.09.02 14:12t/p2491.001.25411.25861.2541100.0017352.00
4992005.09.02 14:38sell2501.001.25511.25861.2541
5002005.09.02 14:38t/p2501.001.25411.25861.2541100.0017452.00
5012005.09.02 14:39sell2511.001.25511.25861.2541
5022005.09.02 14:47t/p2511.001.25411.25861.2541100.0017552.00
5032005.09.02 14:48sell2521.001.25511.25861.2541
5042005.09.02 14:55t/p2521.001.25411.25861.2541100.0017652.00
5052005.09.02 14:59sell2531.001.25521.25871.2542
5062005.09.02 15:01t/p2531.001.25421.25871.2542100.0017752.00
5072005.09.04 23:43sell2541.001.25431.25781.2533
5082005.09.05 00:30t/p2541.001.25331.25781.253396.0017848.00
5092005.09.05 08:28sell2551.001.25621.25971.2552
5102005.09.05 08:29t/p2551.001.25521.25971.2552100.0017948.00
5112005.09.05 08:30sell2561.001.25621.25971.2552
5122005.09.05 09:32t/p2561.001.25521.25971.2552100.0018048.00
5132005.09.05 22:17buy2571.001.25341.24991.2544
5142005.09.06 00:22s/l2571.001.24991.24991.2544-347.0017701.00
5152005.09.06 10:25sell2581.001.24781.25131.2468
5162005.09.06 10:31t/p2581.001.24681.25131.2468100.0017801.00
5172005.09.06 10:45sell2591.001.24801.25151.2470
5182005.09.06 12:54s/l2591.001.25151.25151.2470-350.0017451.00
5192005.09.06 14:25buy2601.001.24731.24381.2483
5202005.09.06 14:32t/p2601.001.24831.24381.2483100.0017551.00
5212005.09.06 14:34buy2611.001.24791.24441.2489
5222005.09.06 14:43t/p2611.001.24891.24441.2489100.0017651.00
5232005.09.06 23:45sell2621.001.24711.25061.2461
5242005.09.07 00:00t/p2621.001.24611.25061.246196.0017747.00
5252005.09.07 01:06sell2631.001.24671.25021.2457
5262005.09.07 02:03t/p2631.001.24571.25021.2457100.0017847.00
5272005.09.07 08:37buy2641.001.24901.24551.2500
5282005.09.07 11:11s/l2641.001.24551.24551.2500-350.0017497.00
5292005.09.07 16:04sell2651.001.24591.24941.2449
5302005.09.07 16:12t/p2651.001.24491.24941.2449100.0017597.00
5312005.09.07 16:13sell2661.001.24581.24931.2448
5322005.09.07 16:22t/p2661.001.24481.24931.2448100.0017697.00
5332005.09.08 12:00sell2671.001.24261.24611.2416
5342005.09.08 12:13t/p2671.001.24161.24611.2416100.0017797.00
5352005.09.08 12:28sell2681.001.24271.24621.2417
5362005.09.08 14:11t/p2681.001.24171.24621.2417100.0017897.00
5372005.09.08 18:54sell2691.001.24061.24411.2396
5382005.09.08 19:05t/p2691.001.23961.24411.2396100.0017997.00
5392005.09.08 19:24sell2701.001.24061.24411.2396
5402005.09.08 20:09t/p2701.001.23961.24411.2396100.0018097.00
5412005.09.09 12:11sell2711.001.24101.24451.2400
5422005.09.09 14:00t/p2711.001.24001.24451.2400100.0018197.00
5432005.09.09 16:29buy2721.001.24131.23781.2423
5442005.09.09 16:59t/p2721.001.24231.23781.2423100.0018297.00
5452005.09.12 06:23sell2731.001.23531.23881.2343
5462005.09.12 06:28t/p2731.001.23431.23881.2343100.0018397.00
5472005.09.14 04:48buy2741.001.22911.22561.2301
5482005.09.14 05:29t/p2741.001.23011.22561.2301100.0018497.00
5492005.09.14 07:43sell2751.001.22961.23311.2286
5502005.09.14 08:07t/p2751.001.22861.23311.2286100.0018597.00
5512005.09.14 08:11sell2761.001.22961.23311.2286
5522005.09.14 08:16t/p2761.001.22861.23311.2286100.0018697.00
5532005.09.14 08:53sell2771.001.22951.23301.2285
5542005.09.14 09:04t/p2771.001.22851.23301.2285100.0018797.00
5552005.09.14 15:07buy2781.001.22931.22581.2303
5562005.09.15 01:08s/l2781.001.22581.22581.2303-341.0018456.00
5572005.09.15 05:49sell2791.001.22381.22731.2228
5582005.09.15 05:59t/p2791.001.22281.22731.2228100.0018556.00
5592005.09.15 12:15buy2801.001.22211.21861.2231
5602005.09.15 12:17t/p2801.001.22311.21861.2231100.0018656.00
5612005.09.15 12:24buy2811.001.22211.21861.2231
5622005.09.15 12:26t/p2811.001.22311.21861.2231100.0018756.00
5632005.09.15 12:31buy2821.001.22211.21861.2231
5642005.09.15 12:31t/p2821.001.22311.21861.2231100.0018856.00
5652005.09.15 12:35buy2831.001.22201.21851.2230
5662005.09.15 16:01t/p2831.001.22301.21851.2230100.0018956.00
5672005.09.15 23:51buy2841.001.22251.21901.2235
5682005.09.15 23:56t/p2841.001.22351.21901.2235100.0019056.00
5692005.09.16 07:54buy2851.001.22761.22411.2286
5702005.09.16 08:04t/p2851.001.22861.22411.2286100.0019156.00
5712005.09.16 08:16buy2861.001.22731.22381.2283
5722005.09.16 12:20s/l2861.001.22381.22381.2283-350.0018806.00
5732005.09.16 21:53buy2871.001.22311.21961.2241
5742005.09.18 22:01s/l2871.001.21961.21961.2241-350.0018456.00
5752005.09.19 08:48sell2881.001.21411.21761.2131
5762005.09.19 09:52t/p2881.001.21311.21761.2131100.0018556.00
5772005.09.19 11:41buy2891.001.21341.20991.2144
5782005.09.19 11:45t/p2891.001.21441.20991.2144100.0018656.00
5792005.09.19 12:28buy2901.001.21341.20991.2144
5802005.09.19 13:29t/p2901.001.21441.20991.2144100.0018756.00
5812005.09.20 05:26buy2911.001.21581.21231.2168
5822005.09.20 06:16t/p2911.001.21681.21231.2168100.0018856.00
5832005.09.20 17:50buy2921.001.21661.21311.2176
5842005.09.20 18:25s/l2921.001.21311.21311.2176-350.0018506.00
5852005.09.21 09:50buy2931.001.21981.21631.2208
5862005.09.21 09:55t/p2931.001.22081.21631.2208100.0018606.00
5872005.09.21 18:06sell2941.001.22191.22541.2209
5882005.09.21 18:41t/p2941.001.22091.22541.2209100.0018706.00
5892005.09.22 01:13buy2951.001.22331.21981.2243
5902005.09.22 02:12s/l2951.001.21981.21981.2243-350.0018356.00
5912005.09.22 05:54sell2961.001.22201.22551.2210
5922005.09.22 06:08t/p2961.001.22101.22551.2210100.0018456.00
5932005.09.22 09:10buy2971.001.22131.21781.2223
5942005.09.22 10:43t/p2971.001.22231.21781.2223100.0018556.00
5952005.09.23 09:01sell2981.001.21461.21811.2136
5962005.09.23 09:05t/p2981.001.21361.21811.2136100.0018656.00
5972005.09.23 09:06sell2991.001.21481.21831.2138
5982005.09.23 09:13t/p2991.001.21381.21831.2138100.0018756.00
5992005.09.25 23:21sell3001.001.20431.20781.2033
6002005.09.25 23:56t/p3001.001.20331.20781.2033100.0018856.00
6012005.09.26 06:13buy3011.001.20301.19951.2040
6022005.09.26 06:49t/p3011.001.20401.19951.2040100.0018956.00
6032005.09.26 10:57buy3021.001.20421.20071.2052
6042005.09.26 11:23t/p3021.001.20521.20071.2052100.0019056.00
6052005.09.26 11:33buy3031.001.20431.20081.2053
6062005.09.26 15:34t/p3031.001.20531.20081.2053100.0019156.00
6072005.09.27 08:11sell3041.001.20251.20601.2015
6082005.09.27 10:52t/p3041.001.20151.20601.2015100.0019256.00
6092005.09.27 11:32buy3051.001.20201.19851.2030
6102005.09.27 14:01t/p3051.001.20301.19851.2030100.0019356.00
6112005.09.27 14:01sell3061.001.20231.20581.2013
6122005.09.27 14:11t/p3061.001.20131.20581.2013100.0019456.00
6132005.09.28 16:04sell3071.001.20281.20631.2018
6142005.09.28 16:09t/p3071.001.20181.20631.2018100.0019556.00
6152005.09.28 16:10sell3081.001.20291.20641.2019
6162005.09.28 22:48s/l3081.001.20641.20641.2019-350.0019206.00
6172005.09.29 00:46buy3091.001.20431.20081.2053
6182005.09.29 01:16t/p3091.001.20531.20081.2053100.0019306.00
6192005.09.29 05:56buy3101.001.20581.20231.2068
6202005.09.29 06:07t/p3101.001.20681.20231.2068100.0019406.00
6212005.09.29 20:57buy3111.001.20331.19981.2043
6222005.09.30 01:11t/p3111.001.20431.19981.2043103.0019509.00
6232005.09.30 05:09buy3121.001.20421.20071.2052
6242005.09.30 07:27s/l3121.001.20071.20071.2052-350.0019159.00
6252005.09.30 09:37sell3131.001.20351.20701.2025
6262005.09.30 09:42t/p3131.001.20251.20701.2025100.0019259.00
6272005.09.30 09:44sell3141.001.20341.20691.2024
6282005.09.30 10:48s/l3141.001.20691.20691.2024-350.0018909.00
6292005.09.30 12:35buy3151.001.20351.20001.2045
6302005.09.30 12:40t/p3151.001.20451.20001.2045100.0019009.00
6312005.09.30 12:48buy3161.001.20351.20001.2045
6322005.09.30 13:28t/p3161.001.20451.20001.2045100.0019109.00
6332005.09.30 13:58buy3171.001.20311.19961.2041
6342005.09.30 14:06t/p3171.001.20411.19961.2041100.0019209.00
6352005.10.03 07:44buy3181.001.19501.19151.1960
6362005.10.03 07:50t/p3181.001.19601.19151.1960100.0019309.00
6372005.10.03 08:23buy3191.001.19501.19151.1960
6382005.10.03 14:15s/l3191.001.19151.19151.1960-350.0018959.00
6392005.10.03 18:10sell3201.001.19181.19531.1908
6402005.10.03 22:34t/p3201.001.19081.19531.1908100.0019059.00
6412005.10.04 06:07buy3211.001.19221.18871.1932
6422005.10.04 08:20t/p3211.001.19321.18871.1932100.0019159.00
6432005.10.04 23:58sell3221.001.19251.19601.1915
6442005.10.05 04:22s/l3221.001.19601.19601.1915-354.0018805.00
6452005.10.05 14:04sell3231.001.19561.19911.1946
6462005.10.05 14:04t/p3231.001.19461.19911.1946100.0018905.00
6472005.10.05 14:05sell3241.001.19541.19891.1944
6482005.10.05 14:37s/l3241.001.19891.19891.1944-350.0018555.00
6492005.10.05 17:31buy3251.001.19541.19191.1964
6502005.10.05 17:39t/p3251.001.19641.19191.1964100.0018655.00
6512005.10.05 18:09buy3261.001.19531.19181.1963
6522005.10.05 19:44t/p3261.001.19631.19181.1963100.0018755.00
6532005.10.06 05:49buy3271.001.20471.20121.2057
6542005.10.06 06:14t/p3271.001.20571.20121.2057100.0018855.00
6552005.10.07 00:26sell3281.001.21811.22161.2171
6562005.10.07 00:43t/p3281.001.21711.22161.2171100.0018955.00
6572005.10.07 01:44sell3291.001.21781.22131.2168
6582005.10.07 02:34t/p3291.001.21681.22131.2168100.0019055.00
6592005.10.07 21:02buy3301.001.21201.20851.2130
6602005.10.09 23:36t/p3301.001.21301.20851.2130100.0019155.00
6612005.10.10 09:11buy3311.001.21331.20981.2143
6622005.10.10 10:01t/p3311.001.21431.20981.2143100.0019255.00
6632005.10.10 10:39buy3321.001.21311.20961.2141
6642005.10.10 12:01s/l3321.001.20961.20961.2141-350.0018905.00
6652005.10.10 22:27buy3331.001.20631.20281.2073
6662005.10.11 00:57s/l3331.001.20281.20281.2073-347.0018558.00
6672005.10.11 15:48sell3341.001.20191.20541.2009
6682005.10.11 16:06t/p3341.001.20091.20541.2009100.0018658.00
6692005.10.12 02:08sell3351.001.19791.20141.1969
6702005.10.12 06:03t/p3351.001.19691.20141.1969100.0018758.00
6712005.10.12 08:05sell3361.001.19741.20091.1964
6722005.10.12 11:12s/l3361.001.20091.20091.1964-350.0018408.00
6732005.10.12 21:46sell3371.001.20311.20661.2021
6742005.10.12 23:04t/p3371.001.20211.20661.2021100.0018508.00
6752005.10.13 04:49sell3381.001.19981.20331.1988
6762005.10.13 05:23t/p3381.001.19881.20331.1988100.0018608.00
6772005.10.13 16:30sell3391.001.19531.19881.1943
6782005.10.13 16:37s/l3391.001.19881.19881.1943-350.0018258.00
6792005.10.14 01:30sell3401.001.20181.20531.2008
6802005.10.14 01:42t/p3401.001.20081.20531.2008100.0018358.00
6812005.10.14 02:15sell3411.001.20171.20521.2007
6822005.10.14 04:33s/l3411.001.20521.20521.2007-350.0018008.00
6832005.10.14 06:04buy3421.001.20221.19871.2032
6842005.10.14 10:51s/l3421.001.19871.19871.2032-350.0017658.00
6852005.10.14 12:32sell3431.001.20081.20431.1998
6862005.10.14 12:33t/p3431.001.19981.20431.1998100.0017758.00
6872005.10.14 12:33sell3441.001.20081.20431.1998
6882005.10.14 12:41s/l3441.001.20431.20431.1998-350.0017408.00
6892005.10.17 00:12sell3451.001.20831.21181.2073
6902005.10.17 00:28s/l3451.001.21181.21181.2073-350.0017058.00
6912005.10.17 17:58buy3461.001.20371.20021.2047
6922005.10.17 23:43s/l3461.001.20021.20021.2047-350.0016708.00
6932005.10.18 18:39buy3471.001.19431.19081.1953
6942005.10.18 18:44t/p3471.001.19531.19081.1953100.0016808.00
6952005.10.19 08:59sell3481.001.19181.19531.1908
6962005.10.19 09:07s/l3481.001.19531.19531.1908-350.0016458.00
6972005.10.19 12:41buy3491.001.19371.19021.1947
6982005.10.19 12:44t/p3491.001.19471.19021.1947100.0016558.00
6992005.10.19 13:08buy3501.001.19391.19041.1949
7002005.10.19 13:36t/p3501.001.19491.19041.1949100.0016658.00
7012005.10.19 17:12buy3511.001.19651.19301.1975
7022005.10.19 17:18t/p3511.001.19751.19301.1975100.0016758.00
7032005.10.19 17:57buy3521.001.19691.19341.1979
7042005.10.19 18:16t/p3521.001.19791.19341.1979100.0016858.00
7052005.10.19 18:34buy3531.001.19691.19341.1979
7062005.10.19 18:49t/p3531.001.19791.19341.1979100.0016958.00
7072005.10.19 22:37buy3541.001.19861.19511.1996
7082005.10.20 06:53t/p3541.001.19961.19511.1996109.0017067.00
7092005.10.20 16:52buy3551.001.19681.19331.1978
7102005.10.20 17:03t/p3551.001.19781.19331.1978100.0017167.00
7112005.10.21 02:27buy3561.001.20341.19991.2044
7122005.10.21 02:57t/p3561.001.20441.19991.2044100.0017267.00
7132005.10.21 12:54sell3571.001.20331.20681.2023
7142005.10.21 14:43t/p3571.001.20231.20681.2023100.0017367.00
7152005.10.24 08:00buy3581.001.19361.19011.1946
7162005.10.24 09:01t/p3581.001.19461.19011.1946100.0017467.00
7172005.10.24 17:11buy3591.001.19721.19371.1982
7182005.10.24 17:50t/p3591.001.19821.19371.1982100.0017567.00
7192005.10.25 03:19sell3601.001.19691.20041.1959
7202005.10.25 05:51t/p3601.001.19591.20041.1959100.0017667.00
7212005.10.25 05:51buy3611.001.19631.19281.1973
7222005.10.25 08:01t/p3611.001.19731.19281.1973100.0017767.00
7232005.10.27 01:04sell3621.001.20681.21031.2058
7242005.10.27 01:07t/p3621.001.20581.21031.2058100.0017867.00
7252005.10.27 01:14sell3631.001.20691.21041.2059
7262005.10.27 04:05s/l3631.001.21041.21041.2059-350.0017517.00
7272005.10.27 06:24buy3641.001.20981.20631.2108
7282005.10.27 06:37t/p3641.001.21081.20631.2108100.0017617.00
7292005.10.27 06:55buy3651.001.20971.20621.2107
7302005.10.27 07:08t/p3651.001.21071.20621.2107100.0017717.00
7312005.10.27 07:14buy3661.001.20981.20631.2108
7322005.10.27 08:00t/p3661.001.21081.20631.2108100.0017817.00
7332005.10.27 11:51buy3671.001.21191.20841.2129
7342005.10.27 11:56t/p3671.001.21291.20841.2129100.0017917.00
7352005.10.27 15:32buy3681.001.21351.21001.2145
7362005.10.27 15:35t/p3681.001.21451.21001.2145100.0018017.00
7372005.10.27 16:07buy3691.001.21361.21011.2146
7382005.10.27 16:43t/p3691.001.21461.21011.2146100.0018117.00
7392005.10.27 17:58buy3701.001.21381.21031.2148
7402005.10.27 18:43t/p3701.001.21481.21031.2148100.0018217.00
7412005.10.28 10:25buy3711.001.21461.21111.2156
7422005.10.28 10:27t/p3711.001.21561.21111.2156100.0018317.00
7432005.10.28 10:54buy3721.001.21481.21131.2158
7442005.10.28 11:31t/p3721.001.21581.21131.2158100.0018417.00
7452005.10.31 09:51buy3731.001.20641.20291.2074
7462005.10.31 10:05t/p3731.001.20741.20291.2074100.0018517.00
7472005.10.31 10:13buy3741.001.20641.20291.2074
7482005.10.31 12:32s/l3741.001.20291.20291.2074-350.0018167.00
7492005.11.01 13:50buy3751.001.20041.19691.2014
7502005.11.01 16:35t/p3751.001.20141.19691.2014100.0018267.00
7512005.11.01 17:22sell3761.001.20081.20431.1998
7522005.11.01 18:17t/p3761.001.19981.20431.1998100.0018367.00
7532005.11.02 00:07buy3771.001.20151.19801.2025
7542005.11.02 02:16t/p3771.001.20251.19801.2025100.0018467.00
7552005.11.02 07:03buy3781.001.20321.19971.2042
7562005.11.02 07:56t/p3781.001.20421.19971.2042100.0018567.00
7572005.11.02 13:24sell3791.001.20111.20461.2001
7582005.11.02 14:47s/l3791.001.20461.20461.2001-350.0018217.00
7592005.11.03 03:16sell3801.001.20711.21061.2061
7602005.11.03 07:00t/p3801.001.20611.21061.2061100.0018317.00
7612005.11.03 09:08sell3811.001.20671.21021.2057
7622005.11.03 09:59t/p3811.001.20571.21021.2057100.0018417.00
7632005.11.07 01:13sell3821.001.18181.18531.1808
7642005.11.07 01:19t/p3821.001.18081.18531.1808100.0018517.00
7652005.11.07 01:31sell3831.001.18181.18531.1808
7662005.11.07 05:58t/p3831.001.18081.18531.1808100.0018617.00
7672005.11.07 08:24sell3841.001.18151.18501.1805
7682005.11.07 08:32t/p3841.001.18051.18501.1805100.0018717.00
7692005.11.07 15:32sell3851.001.18111.18461.1801
7702005.11.07 15:47t/p3851.001.18011.18461.1801100.0018817.00
7712005.11.07 22:05buy3861.001.18011.17661.1811
7722005.11.08 00:55s/l3861.001.17661.17661.1811-347.0018470.00
7732005.11.09 01:12sell3871.001.17771.18121.1767
7742005.11.09 02:12t/p3871.001.17671.18121.1767100.0018570.00
7752005.11.09 13:41sell3881.001.17581.17931.1748
7762005.11.09 14:02s/l3881.001.17931.17931.1748-350.0018220.00
7772005.11.11 05:22buy3891.001.16901.16551.1700
7782005.11.11 06:50t/p3891.001.17001.16551.1700100.0018320.00
7792005.11.13 23:28buy3901.001.17161.16811.1726
7802005.11.13 23:37t/p3901.001.17261.16811.1726100.0018420.00
7812005.11.14 07:12buy3911.001.17511.17161.1761
7822005.11.14 09:04t/p3911.001.17611.17161.1761100.0018520.00
7832005.11.15 10:04buy3921.001.16971.16621.1707
7842005.11.15 11:02s/l3921.001.16621.16621.1707-350.0018170.00
7852005.11.15 13:46sell3931.001.16791.17141.1669
7862005.11.15 15:07t/p3931.001.16691.17141.1669100.0018270.00
7872005.11.16 07:19sell3941.001.17201.17551.1710
7882005.11.16 10:20t/p3941.001.17101.17551.1710100.0018370.00
7892005.11.16 13:38sell3951.001.17011.17361.1691
7902005.11.16 14:00t/p3951.001.16911.17361.1691100.0018470.00
7912005.11.17 00:02sell3961.001.16801.17151.1670
7922005.11.17 02:31t/p3961.001.16701.17151.1670100.0018570.00
7932005.11.18 15:21buy3971.001.17001.16651.1710
7942005.11.18 15:22t/p3971.001.17101.16651.1710100.0018670.00
7952005.11.18 15:37buy3981.001.17041.16691.1714
7962005.11.18 15:42t/p3981.001.17141.16691.1714100.0018770.00
7972005.11.22 02:10buy3991.001.17281.16931.1738
7982005.11.22 07:03t/p3991.001.17381.16931.1738100.0018870.00
7992005.11.23 02:08sell4001.001.18081.18431.1798
8002005.11.23 02:32t/p4001.001.17981.18431.1798100.0018970.00
8012005.11.23 03:39sell4011.001.18071.18421.1797
8022005.11.23 06:14s/l4011.001.18421.18421.1797-350.0018620.00
8032005.11.23 08:37buy4021.001.18191.17841.1829
8042005.11.23 08:38t/p4021.001.18291.17841.1829100.0018720.00
8052005.11.23 08:48buy4031.001.18211.17861.1831
8062005.11.23 11:13s/l4031.001.17861.17861.1831-350.0018370.00
8072005.11.23 13:37sell4041.001.17971.18321.1787
8082005.11.23 15:04t/p4041.001.17871.18321.1787100.0018470.00
8092005.11.23 23:01buy4051.001.18101.17751.1820
8102005.11.24 00:41t/p4051.001.18201.17751.1820109.0018579.00
8112005.11.24 07:59sell4061.001.18161.18511.1806
8122005.11.24 09:00t/p4061.001.18061.18511.1806100.0018679.00
8132005.11.24 10:28sell4071.001.18081.18431.1798
8142005.11.24 10:48t/p4071.001.17981.18431.1798100.0018779.00
8152005.11.24 22:00buy4081.001.17871.17521.1797
8162005.11.25 07:37s/l4081.001.17521.17521.1797-347.0018432.00
8172005.11.25 20:25sell4091.001.17281.17631.1718
8182005.11.27 23:01t/p4091.001.17181.17631.1718100.0018532.00
8192005.11.28 04:56sell4101.001.17001.17351.1690
8202005.11.28 07:03t/p4101.001.16901.17351.1690100.0018632.00
8212005.11.29 05:19sell4111.001.18291.18641.1819
8222005.11.29 07:06t/p4111.001.18191.18641.1819100.0018732.00
8232005.11.29 12:07sell4121.001.18251.18601.1815
8242005.11.29 12:42t/p4121.001.18151.18601.1815100.0018832.00
8252005.11.29 16:32sell4131.001.17891.18241.1779
8262005.11.29 16:44t/p4131.001.17791.18241.1779100.0018932.00
8272005.11.30 00:52sell4141.001.17791.18141.1769
8282005.11.30 01:27t/p4141.001.17691.18141.1769100.0019032.00
8292005.11.30 01:39sell4151.001.17791.18141.1769
8302005.11.30 13:15t/p4151.001.17691.18141.1769100.0019132.00
8312005.11.30 18:18buy4161.001.17781.17431.1788
8322005.11.30 18:26t/p4161.001.17881.17431.1788100.0019232.00
8332005.12.05 05:38sell4171.001.17031.17381.1693
8342005.12.05 07:03t/p4171.001.16931.17381.1693100.0019332.00
8352005.12.05 15:47buy4181.001.17481.17131.1758
8362005.12.05 15:57t/p4181.001.17581.17131.1758100.0019432.00
8372005.12.05 23:20sell4191.001.17961.18311.1786
8382005.12.05 23:43t/p4191.001.17861.18311.1786100.0019532.00
8392005.12.06 11:21sell4201.001.17831.18181.1773
8402005.12.06 12:01t/p4201.001.17731.18181.1773100.0019632.00
8412005.12.06 20:36buy4211.001.17871.17521.1797
8422005.12.06 23:35t/p4211.001.17971.17521.1797100.0019732.00
8432005.12.06 23:36sell4221.001.17931.18281.1783
8442005.12.07 00:28t/p4221.001.17831.18281.178396.0019828.00
8452005.12.07 08:33sell4231.001.17701.18051.1760
8462005.12.07 08:51t/p4231.001.17601.18051.1760100.0019928.00
8472005.12.08 19:06buy4241.001.18151.17801.1825
8482005.12.08 19:15t/p4241.001.18251.17801.1825100.0020028.00
8492005.12.08 19:23buy4251.001.18151.17801.1825
8502005.12.08 19:33t/p4251.001.18251.17801.1825100.0020128.00
8512005.12.08 22:02sell4261.001.18271.18621.1817
8522005.12.08 22:08t/p4261.001.18171.18621.1817100.0020228.00
8532005.12.09 02:53sell4271.001.18101.18451.1800
8542005.12.09 06:29t/p4271.001.18001.18451.1800100.0020328.00
8552005.12.09 10:51sell4281.001.17921.18271.1782
8562005.12.09 14:53s/l4281.001.18271.18271.1782-350.0019978.00
8572005.12.12 01:21sell4291.001.18121.18471.1802
8582005.12.12 03:30s/l4291.001.18471.18471.1802-350.0019628.00
8592005.12.12 22:04sell4301.001.19591.19941.1949
8602005.12.12 23:53t/p4301.001.19491.19941.1949100.0019728.00
8612005.12.13 04:08buy4311.001.19601.19251.1970
8622005.12.13 07:26t/p4311.001.19701.19251.1970100.0019828.00
8632005.12.13 16:59buy4321.001.19261.18911.1936
8642005.12.13 17:53t/p4321.001.19361.18911.1936100.0019928.00
8652005.12.13 22:14buy4331.001.19351.19001.1945
8662005.12.13 23:47t/p4331.001.19451.19001.1945100.0020028.00
8672005.12.14 05:59buy4341.001.19981.19631.2008
8682005.12.14 06:17t/p4341.001.20081.19631.2008100.0020128.00
8692005.12.14 06:28buy4351.001.20011.19661.2011
8702005.12.14 07:45t/p4351.001.20111.19661.2011100.0020228.00
8712005.12.14 12:07buy4361.001.20161.19811.2026
8722005.12.14 13:23t/p4361.001.20261.19811.2026100.0020328.00
8732005.12.15 07:16sell4371.001.19941.20291.1984
8742005.12.15 07:39t/p4371.001.19841.20291.1984100.0020428.00
8752005.12.15 12:29buy4381.001.20071.19721.2017
8762005.12.15 13:31t/p4381.001.20171.19721.2017100.0020528.00
8772005.12.15 23:02buy4391.001.19681.19331.1978
8782005.12.16 06:15t/p4391.001.19781.19331.1978103.0020631.00
8792005.12.16 11:04buy4401.001.19841.19491.1994
8802005.12.16 11:39t/p4401.001.19941.19491.1994100.0020731.00
8812005.12.16 12:22buy4411.001.19841.19491.1994
8822005.12.16 13:20t/p4411.001.19941.19491.1994100.0020831.00
8832005.12.16 14:28sell4421.001.19961.20311.1986
8842005.12.18 23:01s/l4421.001.20311.20311.1986-350.0020481.00
8852005.12.19 00:53buy4431.001.20181.19831.2028
8862005.12.19 00:59t/p4431.001.20281.19831.2028100.0020581.00
8872005.12.19 00:59buy4441.001.20211.19861.2031
8882005.12.19 01:42t/p4441.001.20311.19861.2031100.0020681.00
8892005.12.19 01:59buy4451.001.20181.19831.2028
8902005.12.19 02:13t/p4451.001.20281.19831.2028100.0020781.00
8912005.12.19 05:24sell4461.001.20201.20551.2010
8922005.12.19 07:07t/p4461.001.20101.20551.2010100.0020881.00
8932005.12.19 15:07sell4471.001.20031.20381.1993
8942005.12.19 15:28t/p4471.001.19931.20381.1993100.0020981.00
8952005.12.19 15:55sell4481.001.20031.20381.1993
8962005.12.19 16:01t/p4481.001.19931.20381.1993100.0021081.00
8972005.12.19 16:50sell4491.001.20031.20381.1993
8982005.12.19 16:58t/p4491.001.19931.20381.1993100.0021181.00
8992005.12.19 23:02buy4501.001.20011.19661.2011
9002005.12.19 23:44t/p4501.001.20111.19661.2011100.0021281.00
9012005.12.20 05:36sell4511.001.19971.20321.1987
9022005.12.20 05:46t/p4511.001.19871.20321.1987100.0021381.00
9032005.12.20 06:25sell4521.001.19971.20321.1987
9042005.12.20 06:41t/p4521.001.19871.20321.1987100.0021481.00
9052005.12.20 07:04sell4531.001.19961.20311.1986
9062005.12.20 07:15t/p4531.001.19861.20311.1986100.0021581.00
9072005.12.20 23:01buy4541.001.18621.18271.1872
9082005.12.20 23:33t/p4541.001.18721.18271.1872100.0021681.00
9092005.12.21 03:02buy4551.001.18701.18351.1880
9102005.12.21 06:34t/p4551.001.18801.18351.1880100.0021781.00
9112005.12.21 18:36sell4561.001.18331.18681.1823
9122005.12.21 18:45t/p4561.001.18231.18681.1823100.0021881.00
9132005.12.21 23:01buy4571.001.18311.17961.1841
9142005.12.22 00:54t/p4571.001.18411.17961.1841109.0021990.00
9152005.12.22 18:38buy4581.001.18601.18251.1870
9162005.12.22 18:45t/p4581.001.18701.18251.1870100.0022090.00
9172005.12.23 15:21sell4591.001.18631.18981.1853
9182005.12.23 16:46t/p4591.001.18531.18981.1853100.0022190.00
9192005.12.26 06:17sell4601.001.18501.18851.1840
9202005.12.26 06:40t/p4601.001.18401.18851.1840100.0022290.00
9212005.12.27 11:54buy4611.001.18541.18191.1864
9222005.12.27 12:48t/p4611.001.18641.18191.1864100.0022390.00
9232005.12.27 14:44sell4621.001.18611.18961.1851
9242005.12.27 17:34t/p4621.001.18511.18961.1851100.0022490.00
9252005.12.28 01:57buy4631.001.18411.18061.1851
9262005.12.28 03:21t/p4631.001.18511.18061.1851100.0022590.00
9272005.12.29 01:45buy4641.001.18421.18071.1852
9282005.12.29 01:57t/p4641.001.18521.18071.1852100.0022690.00
9292005.12.29 03:15buy4651.001.18431.18081.1853
9302005.12.29 04:11t/p4651.001.18531.18081.1853100.0022790.00
9312005.12.29 09:20buy4661.001.18521.18171.1862
9322005.12.30 02:18t/p4661.001.18621.18171.1862103.0022893.00
9332005.12.30 07:28buy4671.001.18711.18361.1881
9342005.12.30 09:18s/l4671.001.18361.18361.1881-350.0022543.00
9352005.12.30 16:16sell4681.001.18111.18461.1801
9362005.12.30 16:40s/l4681.001.18461.18461.1801-350.0022193.00
9372006.01.02 07:51sell4691.001.18391.18741.1829
9382006.01.02 12:31t/p4691.001.18291.18741.1829100.0022293.00
9392006.01.02 19:11sell4701.001.18261.18611.1816
9402006.01.02 23:33t/p4701.001.18161.18611.1816100.0022393.00
9412006.01.03 06:45buy4711.001.18741.18391.1884
9422006.01.03 06:54t/p4711.001.18841.18391.1884100.0022493.00
9432006.01.03 06:59buy4721.001.18751.18401.1885
9442006.01.03 07:09t/p4721.001.18851.18401.1885100.0022593.00
9452006.01.03 07:38buy4731.001.18741.18391.1884
9462006.01.03 07:54t/p4731.001.18841.18391.1884100.0022693.00
9472006.01.04 09:19sell4741.001.20621.20971.2052
9482006.01.04 09:36s/l4741.001.20971.20971.2052-350.0022343.00
9492006.01.04 14:51buy4751.001.20691.20341.2079
9502006.01.04 14:54t/p4751.001.20791.20341.2079100.0022443.00
9512006.01.05 00:08sell4761.001.21221.21571.2112
9522006.01.05 00:36t/p4761.001.21121.21571.2112100.0022543.00
9532006.01.06 04:38sell4771.001.20981.21331.2088
9542006.01.06 04:53t/p4771.001.20881.21331.2088100.0022643.00
9552006.01.09 01:00sell4781.001.21511.21861.2141
9562006.01.09 01:14t/p4781.001.21411.21861.2141100.0022743.00
9572006.01.09 01:25sell4791.001.21511.21861.2141
9582006.01.09 01:53t/p4791.001.21411.21861.2141100.0022843.00
9592006.01.09 12:41sell4801.001.20941.21291.2084
9602006.01.09 12:42t/p4801.001.20841.21291.2084100.0022943.00
9612006.01.10 01:12sell4811.001.20821.21171.2072
9622006.01.10 02:16t/p4811.001.20721.21171.2072100.0023043.00
9632006.01.10 12:23buy4821.001.20771.20421.2087
9642006.01.10 13:44s/l4821.001.20421.20421.2087-350.0022693.00
9652006.01.10 15:16sell4831.001.20771.21121.2067
9662006.01.10 15:53t/p4831.001.20671.21121.2067100.0022793.00
9672006.01.10 16:04sell4841.001.20791.21141.2069
9682006.01.10 16:31t/p4841.001.20691.21141.2069100.0022893.00
9692006.01.11 01:16sell4851.001.20661.21011.2056
9702006.01.11 01:43t/p4851.001.20561.21011.2056100.0022993.00
9712006.01.13 10:32buy4861.001.20601.20251.2070
9722006.01.13 13:34t/p4861.001.20701.20251.2070100.0023093.00
9732006.01.13 13:35sell4871.001.20661.21011.2056
9742006.01.13 14:21t/p4871.001.20561.21011.2056100.0023193.00
9752006.01.16 02:17buy4881.001.21441.21091.2154
9762006.01.16 03:52t/p4881.001.21541.21091.2154100.0023293.00
9772006.01.16 15:35sell4891.001.21311.21661.2121
9782006.01.16 15:52t/p4891.001.21211.21661.2121100.0023393.00
9792006.01.17 02:32sell4901.001.21141.21491.2104
9802006.01.17 02:42t/p4901.001.21041.21491.2104100.0023493.00
9812006.01.17 03:09sell4911.001.21131.21481.2103
9822006.01.17 09:52t/p4911.001.21031.21481.2103100.0023593.00
9832006.01.18 00:10buy4921.001.21031.20681.2113
9842006.01.18 07:55t/p4921.001.21131.20681.2113100.0023693.00
9852006.01.18 10:02buy4931.001.21021.20671.2112
9862006.01.18 10:04t/p4931.001.21121.20671.2112100.0023793.00
9872006.01.18 12:22buy4941.001.21151.20801.2125
9882006.01.18 12:41t/p4941.001.21251.20801.2125100.0023893.00
9892006.01.18 19:50sell4951.001.21061.21411.2096
9902006.01.19 00:26t/p4951.001.20961.21411.209688.0023981.00
9912006.01.19 18:35buy4961.001.20981.20631.2108
9922006.01.20 06:15s/l4961.001.20631.20631.2108-347.0023634.00
9932006.01.23 22:25buy4971.001.22971.22621.2307
9942006.01.23 23:04t/p4971.001.23071.22621.2307100.0023734.00
9952006.01.24 05:23sell4981.001.22941.23291.2284
9962006.01.24 08:11t/p4981.001.22841.23291.2284100.0023834.00
9972006.01.24 12:24sell4991.001.22841.23191.2274
9982006.01.24 13:03t/p4991.001.22741.23191.2274100.0023934.00
9992006.01.24 19:20buy5001.001.22831.22481.2293
10002006.01.24 20:11t/p5001.001.22931.22481.2293100.0024034.00
10012006.01.25 00:58sell5011.001.22781.23131.2268
10022006.01.25 01:17t/p5011.001.22681.23131.2268100.0024134.00
10032006.01.25 12:31buy5021.001.22931.22581.2303
10042006.01.25 12:40t/p5021.001.23031.22581.2303100.0024234.00
10052006.01.25 13:11buy5031.001.22951.22601.2305
10062006.01.25 14:16s/l5031.001.22601.22601.2305-350.0023884.00
10072006.01.25 17:27sell5041.001.22781.23131.2268
10082006.01.25 17:49t/p5041.001.22681.23131.2268100.0023984.00
10092006.01.26 00:21sell5051.001.22501.22851.2240
10102006.01.26 08:59t/p5051.001.22401.22851.2240100.0024084.00
10112006.01.27 13:31sell5061.001.21971.22321.2187
10122006.01.27 13:42s/l5061.001.22321.22321.2187-350.0023734.00
10132006.01.30 08:24buy5071.001.20981.20631.2108
10142006.01.30 13:26s/l5071.001.20631.20631.2108-350.0023384.00
10152006.01.31 04:52buy5081.001.20961.20611.2106
10162006.01.31 07:47t/p5081.001.21061.20611.2106100.0023484.00
10172006.01.31 13:48buy5091.001.21071.20721.2117
10182006.01.31 13:53t/p5091.001.21171.20721.2117100.0023584.00
10192006.01.31 19:22buy5101.001.21501.21151.2160
10202006.01.31 19:22t/p5101.001.21601.21151.2160100.0023684.00
10212006.01.31 19:23buy5111.001.21461.21111.2156
10222006.01.31 20:01t/p5111.001.21561.21111.2156100.0023784.00
10232006.02.01 02:05sell5121.001.21521.21871.2142
10242006.02.01 07:55t/p5121.001.21421.21871.2142100.0023884.00
10252006.02.01 15:08sell5131.001.21081.21431.2098
10262006.02.01 15:47t/p5131.001.20981.21431.2098100.0023984.00
10272006.02.02 07:07sell5141.001.20621.20971.2052
10282006.02.02 07:22t/p5141.001.20521.20971.2052100.0024084.00
10292006.02.02 07:48sell5151.001.20621.20971.2052
10302006.02.02 08:40t/p5151.001.20521.20971.2052100.0024184.00
10312006.02.03 00:24sell5161.001.20961.21311.2086
10322006.02.03 05:51t/p5161.001.20861.21311.2086100.0024284.00
10332006.02.03 16:33sell5171.001.20271.20621.2017
10342006.02.03 17:02t/p5171.001.20171.20621.2017100.0024384.00
10352006.02.03 22:26buy5181.001.20181.19831.2028
10362006.02.05 23:01t/p5181.001.20281.19831.2028100.0024484.00
10372006.02.06 02:35buy5191.001.20291.19941.2039
10382006.02.06 07:58s/l5191.001.19941.19941.2039-350.0024134.00
10392006.02.06 20:01sell5201.001.19711.20061.1961
10402006.02.06 20:12t/p5201.001.19611.20061.1961100.0024234.00
10412006.02.06 21:23sell5211.001.19691.20041.1959
10422006.02.07 01:33t/p5211.001.19591.20041.195996.0024330.00
10432006.02.07 07:22buy5221.001.19701.19351.1980
10442006.02.07 07:50t/p5221.001.19801.19351.1980100.0024430.00
10452006.02.07 11:23buy5231.001.19851.19501.1995
10462006.02.07 11:31t/p5231.001.19951.19501.1995100.0024530.00
10472006.02.07 11:46buy5241.001.19861.19511.1996
10482006.02.07 15:41s/l5241.001.19511.19511.1996-350.0024180.00
10492006.02.08 00:27buy5251.001.19811.19461.1991
10502006.02.08 12:28s/l5251.001.19461.19461.1991-350.0023830.00
10512006.02.09 08:01buy5261.001.19741.19391.1984
10522006.02.09 10:35t/p5261.001.19841.19391.1984100.0023930.00
10532006.02.10 10:04sell5271.001.19831.20181.1973
10542006.02.10 10:11t/p5271.001.19731.20181.1973100.0024030.00
10552006.02.10 11:25sell5281.001.19811.20161.1971
10562006.02.10 11:56t/p5281.001.19711.20161.1971100.0024130.00
10572006.02.10 15:22buy5291.001.19841.19491.1994
10582006.02.10 15:32s/l5291.001.19491.19491.1994-350.0023780.00
10592006.02.13 12:49sell5301.001.18981.19331.1888
10602006.02.13 12:59t/p5301.001.18881.19331.1888100.0023880.00
10612006.02.13 18:32buy5311.001.18961.18611.1906
10622006.02.13 18:43t/p5311.001.19061.18611.1906100.0023980.00
10632006.02.14 07:14buy5321.001.19071.18721.1917
10642006.02.14 07:32t/p5321.001.19171.18721.1917100.0024080.00
10652006.02.14 16:21sell5331.001.18961.19311.1886
10662006.02.14 23:20s/l5331.001.19311.19311.1886-350.0023730.00
10672006.02.16 17:38buy5341.001.18721.18371.1882
10682006.02.16 17:52t/p5341.001.18821.18371.1882100.0023830.00
10692006.02.17 04:52sell5351.001.18921.19271.1882
10702006.02.17 06:13t/p5351.001.18821.19271.1882100.0023930.00
10712006.02.17 17:24buy5361.001.18971.18621.1907
10722006.02.17 17:53t/p5361.001.19071.18621.1907100.0024030.00
10732006.02.20 06:02buy5371.001.19611.19261.1971
10742006.02.20 06:57t/p5371.001.19711.19261.1971100.0024130.00
10752006.02.20 17:26buy5381.001.19421.19071.1952
10762006.02.21 07:29s/l5381.001.19071.19071.1952-347.0023783.00
10772006.02.21 10:19sell5391.001.19231.19581.1913
10782006.02.21 11:02t/p5391.001.19131.19581.1913100.0023883.00
10792006.02.21 16:31sell5401.001.19101.19451.1900
10802006.02.22 09:04t/p5401.001.19001.19451.190096.0023979.00
10812006.02.22 13:47sell5411.001.18921.19271.1882
10822006.02.22 14:03t/p5411.001.18821.19271.1882100.0024079.00
10832006.02.22 14:11sell5421.001.18921.19271.1882
10842006.02.22 15:09t/p5421.001.18821.19271.1882100.0024179.00
10852006.02.22 19:25buy5431.001.18951.18601.1905
10862006.02.22 19:30t/p5431.001.19051.18601.1905100.0024279.00
10872006.02.22 19:42buy5441.001.18971.18621.1907
10882006.02.22 21:00t/p5441.001.19071.18621.1907100.0024379.00
10892006.02.23 00:12buy5451.001.19071.18721.1917
10902006.02.23 06:13t/p5451.001.19171.18721.1917100.0024479.00
10912006.02.23 13:36buy5461.001.19431.19081.1953
10922006.02.23 13:48t/p5461.001.19531.19081.1953100.0024579.00
10932006.02.23 14:32buy5471.001.19441.19091.1954
10942006.02.23 15:22s/l5471.001.19091.19091.1954-350.0024229.00
10952006.02.24 19:47sell5481.001.18841.19191.1874
10962006.02.24 20:02t/p5481.001.18741.19191.1874100.0024329.00
10972006.02.27 01:59sell5491.001.18571.18921.1847
10982006.02.27 07:34t/p5491.001.18471.18921.1847100.0024429.00
10992006.02.27 10:30sell5501.001.18581.18931.1848
11002006.02.27 11:04t/p5501.001.18481.18931.1848100.0024529.00
11012006.02.27 23:34sell5511.001.18541.18891.1844
11022006.02.28 00:05t/p5511.001.18441.18891.184496.0024625.00
11032006.02.28 06:58buy5521.001.18551.18201.1865
11042006.02.28 08:46t/p5521.001.18651.18201.1865100.0024725.00
11052006.02.28 13:10buy5531.001.18741.18391.1884
11062006.02.28 13:29t/p5531.001.18841.18391.1884100.0024825.00
11072006.03.01 04:29buy5541.001.19371.19021.1947
11082006.03.01 05:02t/p5541.001.19471.19021.1947100.0024925.00
11092006.03.01 08:38sell5551.001.19421.19771.1932
11102006.03.01 10:59t/p5551.001.19321.19771.1932100.0025025.00
11112006.03.01 15:09buy5561.001.19441.19091.1954
11122006.03.01 16:42s/l5561.001.19091.19091.1954-350.0024675.00
11132006.03.02 10:34buy5571.001.19311.18961.1941
11142006.03.02 11:09t/p5571.001.19411.18961.1941100.0024775.00
11152006.03.03 04:22sell5581.001.20251.20601.2015
11162006.03.03 07:18t/p5581.001.20151.20601.2015100.0024875.00
11172006.03.03 10:13sell5591.001.20231.20581.2013
11182006.03.03 11:02t/p5591.001.20131.20581.2013100.0024975.00
11192006.03.03 15:03buy5601.001.20251.19901.2035
11202006.03.03 16:14t/p5601.001.20351.19901.2035100.0025075.00
11212006.03.06 03:21buy5611.001.20681.20331.2078
11222006.03.06 07:10t/p5611.001.20781.20331.2078100.0025175.00
11232006.03.06 07:10sell5621.001.20741.21091.2064
11242006.03.06 08:50t/p5621.001.20641.21091.2064100.0025275.00
11252006.03.06 14:59sell5631.001.20361.20711.2026
11262006.03.06 15:07t/p5631.001.20261.20711.2026100.0025375.00
11272006.03.06 18:33sell5641.001.20181.20531.2008
11282006.03.06 19:47t/p5641.001.20081.20531.2008100.0025475.00
11292006.03.06 19:58sell5651.001.20181.20531.2008
11302006.03.06 23:01t/p5651.001.20081.20531.2008100.0025575.00
11312006.03.07 03:01sell5661.001.20081.20431.1998
11322006.03.07 03:24t/p5661.001.19981.20431.1998100.0025675.00
11332006.03.08 15:07sell5671.001.19211.19561.1911
11342006.03.08 16:02t/p5671.001.19111.19561.1911100.0025775.00
11352006.03.10 10:30buy5681.001.19161.18811.1926
11362006.03.10 10:53t/p5681.001.19261.18811.1926100.0025875.00
11372006.03.10 18:07sell5691.001.18991.19341.1889
11382006.03.13 00:49s/l5691.001.19341.19341.1889-354.0025521.00
11392006.03.13 05:27buy5701.001.19391.19041.1949
11402006.03.13 07:18t/p5701.001.19491.19041.1949100.0025621.00
11412006.03.14 13:24sell5711.001.19611.19961.1951
11422006.03.14 15:01s/l5711.001.19961.19961.1951-350.0025271.00
11432006.03.16 02:46sell5721.001.20661.21011.2056
11442006.03.16 04:13t/p5721.001.20561.21011.2056100.0025371.00
11452006.03.16 07:53sell5731.001.20551.20901.2045
11462006.03.16 10:17s/l5731.001.20901.20901.2045-350.0025021.00
11472006.03.16 12:06buy5741.001.20651.20301.2075
11482006.03.16 12:29t/p5741.001.20751.20301.2075100.0025121.00
11492006.03.16 12:43buy5751.001.20651.20301.2075
11502006.03.16 12:49t/p5751.001.20751.20301.2075100.0025221.00
11512006.03.20 11:08buy5761.001.21771.21421.2187
11522006.03.20 11:15t/p5761.001.21871.21421.2187100.0025321.00
11532006.03.22 12:05sell5771.001.20861.21211.2076
11542006.03.22 12:36t/p5771.001.20761.21211.2076100.0025421.00
11552006.03.22 16:00buy5781.001.20861.20511.2096
11562006.03.22 16:12t/p5781.001.20961.20511.2096100.0025521.00
11572006.03.22 17:18buy5791.001.20891.20541.2099
11582006.03.23 01:10s/l5791.001.20541.20541.2099-341.0025180.00
11592006.03.23 04:45sell5801.001.20641.20991.2054
11602006.03.23 11:53t/p5801.001.20541.20991.2054100.0025280.00
11612006.03.23 13:07sell5811.001.20661.21011.2056
11622006.03.23 13:11t/p5811.001.20561.21011.2056100.0025380.00
11632006.03.23 14:25sell5821.001.20671.21021.2057
11642006.03.23 14:52t/p5821.001.20571.21021.2057100.0025480.00
11652006.03.23 22:13sell5831.001.19791.20141.1969
11662006.03.23 22:52t/p5831.001.19691.20141.1969100.0025580.00
11672006.03.27 07:03buy5841.001.20431.20081.2053
11682006.03.27 17:27s/l5841.001.20081.20081.2053-350.0025230.00
11692006.03.28 16:01buy5851.001.20751.20401.2085
11702006.03.28 16:07t/p5851.001.20851.20401.2085100.0025330.00
11712006.03.28 16:08buy5861.001.20771.20421.2087
11722006.03.28 17:43t/p5861.001.20871.20421.2087100.0025430.00
11732006.03.29 19:51buy5871.001.20211.19861.2031
11742006.03.29 20:10t/p5871.001.20311.19861.2031100.0025530.00
11752006.03.29 20:41buy5881.001.20221.19871.2032
11762006.03.29 21:30t/p5881.001.20321.19871.2032100.0025630.00
11772006.03.30 07:06buy5891.001.20581.20231.2068
11782006.03.30 07:12t/p5891.001.20681.20231.2068100.0025730.00
11792006.03.30 07:32buy5901.001.20581.20231.2068
11802006.03.30 08:40t/p5901.001.20681.20231.2068100.0025830.00
11812006.03.31 00:17buy5911.001.21541.21191.2164
11822006.03.31 00:55t/p5911.001.21641.21191.2164100.0025930.00
11832006.03.31 12:29sell5921.001.21161.21511.2106
11842006.03.31 13:01t/p5921.001.21061.21511.2106100.0026030.00
11852006.03.31 19:29buy5931.001.21161.20811.2126
11862006.04.02 22:27t/p5931.001.21261.20811.2126100.0026130.00
11872006.04.02 22:27sell5941.001.21241.21591.2114
11882006.04.02 22:54t/p5941.001.21141.21591.2114100.0026230.00
11892006.04.03 08:46sell5951.001.20621.20971.2052
11902006.04.03 09:20t/p5951.001.20521.20971.2052100.0026330.00
11912006.04.04 06:31buy5961.001.21421.21071.2152
11922006.04.04 07:36t/p5961.001.21521.21071.2152100.0026430.00
11932006.04.05 05:59buy5971.001.22691.22341.2279
11942006.04.05 06:39t/p5971.001.22791.22341.2279100.0026530.00
11952006.04.05 14:08buy5981.001.22691.22341.2279
11962006.04.05 14:10t/p5981.001.22791.22341.2279100.0026630.00
11972006.04.05 14:29buy5991.001.22671.22321.2277
11982006.04.05 15:06t/p5991.001.22771.22321.2277100.0026730.00
11992006.04.05 15:34buy6001.001.22651.22301.2275
12002006.04.05 15:57t/p6001.001.22751.22301.2275100.0026830.00
12012006.04.05 20:54buy6011.001.22881.22531.2298
12022006.04.05 21:14t/p6011.001.22981.22531.2298100.0026930.00
12032006.04.06 12:21buy6021.001.23041.22691.2314
12042006.04.06 12:47s/l6021.001.22691.22691.2314-350.0026580.00
12052006.04.07 02:41sell6031.001.22101.22451.2200
12062006.04.07 02:56t/p6031.001.22001.22451.2200100.0026680.00
12072006.04.07 10:02sell6041.001.22011.22361.2191
12082006.04.07 10:37t/p6041.001.21911.22361.2191100.0026780.00
12092006.04.09 22:01sell6051.001.21061.21411.2096
12102006.04.10 06:36t/p6051.001.20961.21411.209696.0026876.00
12112006.04.10 13:40sell6061.001.21161.21511.2106
12122006.04.10 15:00t/p6061.001.21061.21511.2106100.0026976.00
12132006.04.10 18:31sell6071.001.20991.21341.2089
12142006.04.11 05:59s/l6071.001.21341.21341.2089-354.0026622.00
12152006.04.11 08:46buy6081.001.21241.20891.2134
12162006.04.11 08:54t/p6081.001.21341.20891.2134100.0026722.00
12172006.04.11 09:11buy6091.001.21221.20871.2132
12182006.04.11 13:51t/p6091.001.21321.20871.2132100.0026822.00
12192006.04.11 21:42buy6101.001.21391.21041.2149
12202006.04.11 22:10t/p6101.001.21491.21041.2149100.0026922.00
12212006.04.12 07:13sell6111.001.21581.21931.2148
12222006.04.12 07:19t/p6111.001.21481.21931.2148100.0027022.00
12232006.04.12 07:31sell6121.001.21581.21931.2148
12242006.04.12 07:55t/p6121.001.21481.21931.2148100.0027122.00
12252006.04.12 08:46sell6131.001.21581.21931.2148
12262006.04.12 09:19t/p6131.001.21481.21931.2148100.0027222.00
12272006.04.12 14:13sell6141.001.21321.21671.2122
12282006.04.12 14:21t/p6141.001.21221.21671.2122100.0027322.00
12292006.04.12 14:28sell6151.001.21321.21671.2122
12302006.04.12 14:31t/p6151.001.21221.21671.2122100.0027422.00
12312006.04.13 09:09buy6161.001.21101.20751.2120
12322006.04.13 09:34t/p6161.001.21201.20751.2120100.0027522.00
12332006.04.13 09:56buy6171.001.21091.20741.2119
12342006.04.13 13:09s/l6171.001.20741.20741.2119-350.0027172.00
12352006.04.13 20:49buy6181.001.21071.20721.2117
12362006.04.13 21:06t/p6181.001.21171.20721.2117100.0027272.00
12372006.04.14 10:57sell6191.001.21121.21471.2102
12382006.04.14 11:10t/p6191.001.21021.21471.2102100.0027372.00
12392006.04.17 18:57buy6201.001.22621.22271.2272
12402006.04.18 01:16t/p6201.001.22721.22271.2272103.0027475.00
12412006.04.18 09:10sell6211.001.22541.22891.2244
12422006.04.18 12:53s/l6211.001.22891.22891.2244-350.0027125.00
12432006.04.18 15:26buy6221.001.22701.22351.2280
12442006.04.18 15:46t/p6221.001.22801.22351.2280100.0027225.00
12452006.04.19 04:42sell6231.001.23551.23901.2345
12462006.04.19 05:41t/p6231.001.23451.23901.2345100.0027325.00
12472006.04.19 14:06sell6241.001.23371.23721.2327
12482006.04.19 14:23t/p6241.001.23271.23721.2327100.0027425.00
12492006.04.19 14:36sell6251.001.23431.23781.2333
12502006.04.19 14:44t/p6251.001.23331.23781.2333100.0027525.00
12512006.04.19 15:05sell6261.001.23431.23781.2333
12522006.04.19 15:37t/p6261.001.23331.23781.2333100.0027625.00
12532006.04.20 13:43sell6271.001.23451.23801.2335
12542006.04.20 13:44t/p6271.001.23351.23801.2335100.0027725.00
12552006.04.21 00:26sell6281.001.23141.23491.2304
12562006.04.21 01:14t/p6281.001.23041.23491.2304100.0027825.00
12572006.04.21 08:03sell6291.001.23061.23411.2296
12582006.04.21 08:09s/l6291.001.23411.23411.2296-350.0027475.00
12592006.04.21 11:01buy6301.001.23131.22781.2323
12602006.04.21 12:17t/p6301.001.23231.22781.2323100.0027575.00
12612006.04.21 17:03buy6311.001.23271.22921.2337
12622006.04.21 17:25t/p6311.001.23371.22921.2337100.0027675.00
12632006.04.24 00:32buy6321.001.23551.23201.2365
12642006.04.24 01:01t/p6321.001.23651.23201.2365100.0027775.00
12652006.04.24 01:15buy6331.001.23521.23171.2362
12662006.04.24 01:48t/p6331.001.23621.23171.2362100.0027875.00
12672006.04.24 02:07buy6341.001.23531.23181.2363
12682006.04.24 05:59t/p6341.001.23631.23181.2363100.0027975.00
12692006.04.24 09:31buy6351.001.23701.23351.2380
12702006.04.24 09:54t/p6351.001.23801.23351.2380100.0028075.00
12712006.04.24 14:55sell6361.001.23711.24061.2361
12722006.04.24 17:58s/l6361.001.24061.24061.2361-350.0027725.00
12732006.04.24 20:54buy6371.001.23941.23591.2404
12742006.04.25 08:02t/p6371.001.24041.23591.2404103.0027828.00
12752006.04.25 14:01buy6381.001.24011.23661.2411
12762006.04.25 14:04t/p6381.001.24111.23661.2411100.0027928.00
12772006.04.25 14:04buy6391.001.24021.23671.2412
12782006.04.25 14:05t/p6391.001.24121.23671.2412100.0028028.00
12792006.04.25 14:06buy6401.001.24041.23691.2414
12802006.04.25 14:23s/l6401.001.23691.23691.2414-350.0027678.00
12812006.04.25 22:34buy6411.001.24231.23881.2433
12822006.04.25 23:04t/p6411.001.24331.23881.2433100.0027778.00
12832006.04.26 17:45buy6421.001.24381.24031.2448
12842006.04.26 17:53t/p6421.001.24481.24031.2448100.0027878.00
12852006.04.27 03:09buy6431.001.24531.24181.2463
12862006.04.27 11:40s/l6431.001.24181.24181.2463-350.0027528.00
12872006.04.27 13:12sell6441.001.24361.24711.2426
12882006.04.27 14:01s/l6441.001.24711.24711.2426-350.0027178.00
12892006.04.28 04:35sell6451.001.25321.25671.2522
12902006.04.28 08:37s/l6451.001.25671.25671.2522-350.0026828.00
12912006.04.28 10:16buy6461.001.25431.25081.2553
12922006.04.28 11:00t/p6461.001.25531.25081.2553100.0026928.00
12932006.05.01 02:14sell6471.001.26221.26571.2612
12942006.05.01 12:55s/l6471.001.26571.26571.2612-350.0026578.00
12952006.05.01 14:48buy6481.001.26371.26021.2647
12962006.05.01 15:36s/l6481.001.26021.26021.2647-350.0026228.00
12972006.05.02 19:13sell6491.001.26361.26711.2626
12982006.05.02 19:41t/p6491.001.26261.26711.2626100.0026328.00
12992006.05.04 05:32sell6501.001.26301.26651.2620
13002006.05.04 06:08t/p6501.001.26201.26651.2620100.0026428.00
13012006.05.04 10:24sell6511.001.26051.26401.2595
13022006.05.04 11:00t/p6511.001.25951.26401.2595100.0026528.00
13032006.05.04 20:47buy6521.001.26941.26591.2704
13042006.05.04 22:19t/p6521.001.27041.26591.2704100.0026628.00
13052006.05.08 10:55buy6531.001.27571.27221.2767
13062006.05.08 11:02t/p6531.001.27671.27221.2767100.0026728.00
13072006.05.08 12:05buy6541.001.27591.27241.2769
13082006.05.08 13:38s/l6541.001.27241.27241.2769-350.0026378.00
13092006.05.09 04:03sell6551.001.27001.27351.2690
13102006.05.09 05:53t/p6551.001.26901.27351.2690100.0026478.00
13112006.05.10 08:28buy6561.001.27721.27371.2782
13122006.05.10 08:31t/p6561.001.27821.27371.2782100.0026578.00
13132006.05.10 08:41buy6571.001.27701.27351.2780
13142006.05.10 08:47t/p6571.001.27801.27351.2780100.0026678.00
13152006.05.11 22:28sell6581.001.28441.28791.2834
13162006.05.12 05:55s/l6581.001.28791.28791.2834-354.0026324.00
13172006.05.12 11:58buy6591.001.29031.28681.2913
13182006.05.12 12:07t/p6591.001.29131.28681.2913100.0026424.00
13192006.05.12 12:23buy6601.001.29021.28671.2912
13202006.05.12 12:30t/p6601.001.29121.28671.2912100.0026524.00
13212006.05.12 12:31buy6611.001.29001.28651.2910
13222006.05.12 12:32s/l6611.001.28651.28651.2910-350.0026174.00
13232006.05.15 00:03buy6621.001.29331.28981.2943
13242006.05.15 01:19t/p6621.001.29431.28981.2943100.0026274.00
13252006.05.16 05:02buy6631.001.28151.27801.2825
13262006.05.16 05:58t/p6631.001.28251.27801.2825100.0026374.00
13272006.05.16 09:52sell6641.001.28191.28541.2809
13282006.05.16 09:55t/p6641.001.28091.28541.2809100.0026474.00
13292006.05.16 15:13buy6651.001.28281.27931.2838
13302006.05.16 17:24t/p6651.001.28381.27931.2838100.0026574.00
13312006.05.16 22:25buy6661.001.28521.28171.2862
13322006.05.17 01:58t/p6661.001.28621.28171.2862103.0026677.00
13332006.05.17 06:33buy6671.001.28631.28281.2873
13342006.05.17 06:42t/p6671.001.28731.28281.2873100.0026777.00
13352006.05.17 11:21buy6681.001.28891.28541.2899
13362006.05.17 11:38t/p6681.001.28991.28541.2899100.0026877.00
13372006.05.18 04:22buy6691.001.27541.27191.2764
13382006.05.18 05:09t/p6691.001.27641.27191.2764100.0026977.00
13392006.05.18 11:02buy6701.001.27721.27371.2782
13402006.05.18 11:05t/p6701.001.27821.27371.2782100.0027077.00
13412006.05.18 11:23buy6711.001.27711.27361.2781
13422006.05.18 12:22t/p6711.001.27811.27361.2781100.0027177.00
13432006.05.18 16:01buy6721.001.27861.27511.2796
13442006.05.18 16:03t/p6721.001.27961.27511.2796100.0027277.00
13452006.05.19 00:40buy6731.001.28441.28091.2854
13462006.05.19 01:03t/p6731.001.28541.28091.2854100.0027377.00
13472006.05.19 03:35sell6741.001.28471.28821.2837
13482006.05.19 03:41t/p6741.001.28371.28821.2837100.0027477.00
13492006.05.19 15:57sell6751.001.27451.27801.2735
13502006.05.19 18:43s/l6751.001.27801.27801.2735-350.0027127.00
13512006.05.19 21:17buy6761.001.27621.27271.2772
13522006.05.19 21:35t/p6761.001.27721.27271.2772100.0027227.00
13532006.05.22 03:35sell6771.001.27501.27851.2740
13542006.05.22 04:30t/p6771.001.27401.27851.2740100.0027327.00
13552006.05.22 12:10buy6781.001.27541.27191.2764
13562006.05.22 12:35t/p6781.001.27641.27191.2764100.0027427.00
13572006.05.22 22:03buy6791.001.28571.28221.2867
13582006.05.23 01:46t/p6791.001.28671.28221.2867103.0027530.00
13592006.05.23 01:46sell6801.001.28661.29011.2856
13602006.05.23 05:53t/p6801.001.28561.29011.2856100.0027630.00
13612006.05.23 09:08sell6811.001.28581.28931.2848
13622006.05.23 09:23t/p6811.001.28481.28931.2848100.0027730.00
13632006.05.23 19:56buy6821.001.28541.28191.2864
13642006.05.23 20:57s/l6821.001.28191.28191.2864-350.0027380.00
13652006.05.24 00:15sell6831.001.28131.28481.2803
13662006.05.24 00:17t/p6831.001.28031.28481.2803100.0027480.00
13672006.05.24 18:31sell6841.001.27801.28151.2770
13682006.05.24 20:06t/p6841.001.27701.28151.2770100.0027580.00
13692006.05.24 21:00buy6851.001.27581.27231.2768
13702006.05.24 22:47t/p6851.001.27681.27231.2768100.0027680.00
13712006.05.25 04:35sell6861.001.27611.27961.2751
13722006.05.25 04:44t/p6861.001.27511.27961.2751100.0027780.00
13732006.05.25 05:29sell6871.001.27651.28001.2755
13742006.05.25 08:42s/l6871.001.28001.28001.2755-350.0027430.00
13752006.05.25 10:14buy6881.001.27731.27381.2783
13762006.05.25 10:55t/p6881.001.27831.27381.2783100.0027530.00
13772006.05.26 02:34sell6891.001.28041.28391.2794
13782006.05.26 02:34t/p6891.001.27941.28391.2794100.0027630.00
13792006.05.26 06:26sell6901.001.27831.28181.2773
13802006.05.26 07:10t/p6901.001.27731.28181.2773100.0027730.00
13812006.05.29 03:13buy6911.001.27441.27091.2754
13822006.05.29 07:04t/p6911.001.27541.27091.2754100.0027830.00
13832006.05.29 12:00buy6921.001.27571.27221.2767
13842006.05.29 12:25t/p6921.001.27671.27221.2767100.0027930.00
13852006.05.29 13:10buy6931.001.27581.27231.2768
13862006.05.30 01:55t/p6931.001.27681.27231.2768103.0028033.00
13872006.05.30 11:37buy6941.001.28521.28171.2862
13882006.05.30 12:28s/l6941.001.28171.28171.2862-350.0027683.00
13892006.05.30 17:41buy6951.001.28661.28311.2876
13902006.05.30 17:49t/p6951.001.28761.28311.2876100.0027783.00
13912006.05.31 02:49sell6961.001.28701.29051.2860
13922006.05.31 03:37t/p6961.001.28601.29051.2860100.0027883.00
13932006.05.31 06:16buy6971.001.28671.28321.2877
13942006.05.31 06:17t/p6971.001.28771.28321.2877100.0027983.00
13952006.05.31 08:00buy6981.001.28721.28371.2882
13962006.05.31 09:16t/p6981.001.28821.28371.2882100.0028083.00
13972006.05.31 18:06sell6991.001.28481.28831.2838
13982006.05.31 18:22t/p6991.001.28381.28831.2838100.0028183.00
13992006.06.01 14:02sell7001.001.27571.27921.2747
14002006.06.01 14:04t/p7001.001.27471.27921.2747100.0028283.00
14012006.06.01 14:04sell7011.001.27591.27941.2749
14022006.06.01 14:40s/l7011.001.27941.27941.2749-350.0027933.00
14032006.06.01 20:44sell7021.001.28051.28401.2795
14042006.06.02 12:30s/l7021.001.28401.28401.2795-354.0027579.00
14052006.06.04 22:01sell7031.001.29271.29621.2917
14062006.06.05 06:28s/l7031.001.29621.29621.2917-354.0027225.00
14072006.06.05 14:34sell7041.001.29581.29931.2948
14082006.06.05 14:38t/p7041.001.29481.29931.2948100.0027325.00
14092006.06.06 00:15sell7051.001.29141.29491.2904
14102006.06.06 00:31t/p7051.001.29041.29491.2904100.0027425.00
14112006.06.06 08:46buy7061.001.29041.28691.2914
14122006.06.06 10:17s/l7061.001.28691.28691.2914-350.0027075.00
14132006.06.07 04:28buy7071.001.28291.27941.2839
14142006.06.07 06:32s/l7071.001.27941.27941.2839-350.0026725.00
14152006.06.07 08:05sell7081.001.28191.28541.2809
14162006.06.07 10:42t/p7081.001.28091.28541.2809100.0026825.00
14172006.06.07 15:18sell7091.001.27951.28301.2785
14182006.06.07 20:54t/p7091.001.27851.28301.2785100.0026925.00
14192006.06.08 08:39sell7101.001.27781.28131.2768
14202006.06.08 08:43t/p7101.001.27681.28131.2768100.0027025.00
14212006.06.09 03:25sell7111.001.26471.26821.2637
14222006.06.09 04:02t/p7111.001.26371.26821.2637100.0027125.00
14232006.06.12 00:57sell7121.001.26261.26611.2616
14242006.06.12 07:52t/p7121.001.26161.26611.2616100.0027225.00
14252006.06.12 13:29sell7131.001.26041.26391.2594
14262006.06.12 14:38t/p7131.001.25941.26391.2594100.0027325.00
14272006.06.13 00:05sell7141.001.25911.26261.2581
14282006.06.13 01:08t/p7141.001.25811.26261.2581100.0027425.00
14292006.06.14 10:15buy7151.001.25751.25401.2585
14302006.06.14 12:32s/l7151.001.25401.25401.2585-350.0027075.00
14312006.06.14 21:18sell7161.001.26091.26441.2599
14322006.06.15 00:10t/p7161.001.25991.26441.259988.0027163.00
14332006.06.16 10:01buy7171.001.26551.26201.2665
14342006.06.16 10:34t/p7171.001.26651.26201.2665100.0027263.00
14352006.06.16 19:50buy7181.001.26351.26001.2645
14362006.06.16 20:22t/p7181.001.26451.26001.2645100.0027363.00
14372006.06.16 21:10buy7191.001.26361.26011.2646
14382006.06.16 21:11t/p7191.001.26461.26011.2646100.0027463.00
14392006.06.18 22:44buy7201.001.26411.26061.2651
14402006.06.19 00:55s/l7201.001.26061.26061.2651-347.0027116.00
14412006.06.19 07:58buy7211.001.25891.25541.2599
14422006.06.19 08:18t/p7211.001.25991.25541.2599100.0027216.00
14432006.06.19 08:39buy7221.001.25871.25521.2597
14442006.06.19 09:51t/p7221.001.25971.25521.2597100.0027316.00
14452006.06.19 15:59sell7231.001.25771.26121.2567
14462006.06.19 17:56t/p7231.001.25671.26121.2567100.0027416.00
14472006.06.20 04:10sell7241.001.25761.26111.2566
14482006.06.20 09:31t/p7241.001.25661.26111.2566100.0027516.00
14492006.06.20 13:27sell7251.001.25701.26051.2560
14502006.06.20 15:46t/p7251.001.25601.26051.2560100.0027616.00
14512006.06.20 19:19buy7261.001.25841.25491.2594
14522006.06.20 23:09t/p7261.001.25941.25491.2594100.0027716.00
14532006.06.22 15:42sell7271.001.25891.26241.2579
14542006.06.22 16:11t/p7271.001.25791.26241.2579100.0027816.00
14552006.06.22 16:18sell7281.001.25891.26241.2579
14562006.06.22 16:43t/p7281.001.25791.26241.2579100.0027916.00
14572006.06.23 04:32sell7291.001.25761.26111.2566
14582006.06.23 04:43t/p7291.001.25661.26111.2566100.0028016.00
14592006.06.23 04:43sell7301.001.25771.26121.2567
14602006.06.23 05:53t/p7301.001.25671.26121.2567100.0028116.00
14612006.06.23 14:23sell7311.001.25321.25671.2522
14622006.06.23 14:35t/p7311.001.25221.25671.2522100.0028216.00
14632006.06.23 14:41sell7321.001.25341.25691.2524
14642006.06.23 14:43t/p7321.001.25241.25691.2524100.0028316.00
14652006.06.23 21:17sell7331.001.25201.25551.2510
14662006.06.23 21:24t/p7331.001.25101.25551.2510100.0028416.00
14672006.06.25 23:18sell7341.001.25161.25511.2506
14682006.06.26 00:43t/p7341.001.25061.25511.250696.0028512.00
14692006.06.26 09:53buy7351.001.25441.25091.2554
14702006.06.26 10:03t/p7351.001.25541.25091.2554100.0028612.00
14712006.06.26 19:45buy7361.001.25711.25361.2581
14722006.06.26 19:55t/p7361.001.25811.25361.2581100.0028712.00
14732006.06.27 12:26sell7371.001.25871.26221.2577
14742006.06.27 20:10t/p7371.001.25771.26221.2577100.0028812.00
14752006.06.27 20:51sell7381.001.25901.26251.2580
14762006.06.27 20:52t/p7381.001.25801.26251.2580100.0028912.00
14772006.06.28 00:22sell7391.001.25811.26161.2571
14782006.06.28 01:19t/p7391.001.25711.26161.2571100.0029012.00
14792006.06.28 08:56sell7401.001.25741.26091.2564
14802006.06.28 09:28t/p7401.001.25641.26091.2564100.0029112.00
14812006.06.28 10:03sell7411.001.25721.26071.2562
14822006.06.28 11:25t/p7411.001.25621.26071.2562100.0029212.00
14832006.06.28 18:01sell7421.001.25451.25801.2535
14842006.06.29 08:30t/p7421.001.25351.25801.253588.0029300.00
14852006.06.29 12:35sell7431.001.25391.25741.2529
14862006.06.29 17:53t/p7431.001.25291.25741.2529100.0029400.00
14872006.07.03 12:43buy7441.001.27821.27471.2792
14882006.07.03 13:10t/p7441.001.27921.27471.2792100.0029500.00
14892006.07.03 13:42buy7451.001.27821.27471.2792
14902006.07.03 14:01t/p7451.001.27921.27471.2792100.0029600.00
14912006.07.04 00:47sell7461.001.28021.28371.2792
14922006.07.04 11:24t/p7461.001.27921.28371.2792100.0029700.00
14932006.07.04 13:15sell7471.001.28061.28411.2796
14942006.07.04 14:45t/p7471.001.27961.28411.2796100.0029800.00
14952006.07.05 02:53sell7481.001.27881.28231.2778
14962006.07.05 05:29s/l7481.001.28231.28231.2778-350.0029450.00
14972006.07.05 07:01buy7491.001.27871.27521.2797
14982006.07.05 07:46s/l7491.001.27521.27521.2797-350.0029100.00
14992006.07.05 10:55sell7501.001.27801.28151.2770
15002006.07.05 12:19t/p7501.001.27701.28151.2770100.0029200.00
15012006.07.05 20:16buy7511.001.27271.26921.2737
15022006.07.05 22:56t/p7511.001.27371.26921.2737100.0029300.00
15032006.07.06 22:29buy7521.001.27741.27391.2784
15042006.07.06 23:13t/p7521.001.27841.27391.2784100.0029400.00
15052006.07.07 15:48buy7531.001.28091.27741.2819
15062006.07.07 15:58t/p7531.001.28191.27741.2819100.0029500.00
15072006.07.09 22:03sell7541.001.28201.28551.2810
15082006.07.09 22:17t/p7541.001.28101.28551.2810100.0029600.00
15092006.07.10 01:55sell7551.001.28081.28431.2798
15102006.07.10 02:10t/p7551.001.27981.28431.2798100.0029700.00
15112006.07.10 03:17sell7561.001.28061.28411.2796
15122006.07.10 03:31t/p7561.001.27961.28411.2796100.0029800.00
15132006.07.10 15:56sell7571.001.27511.27861.2741
15142006.07.10 16:17t/p7571.001.27411.27861.2741100.0029900.00
15152006.07.11 07:38sell7581.001.27371.27721.2727
15162006.07.11 13:03t/p7581.001.27271.27721.2727100.0030000.00
15172006.07.11 21:37buy7591.001.27651.27301.2775
15182006.07.11 22:28t/p7591.001.27751.27301.2775100.0030100.00
15192006.07.12 00:58sell7601.001.27701.28051.2760
15202006.07.12 01:44t/p7601.001.27601.28051.2760100.0030200.00
15212006.07.12 16:06sell7611.001.27131.27481.2703
15222006.07.12 16:14t/p7611.001.27031.27481.2703100.0030300.00
15232006.07.12 16:29sell7621.001.27121.27471.2702
15242006.07.12 16:30t/p7621.001.27021.27471.2702100.0030400.00
15252006.07.12 17:09sell7631.001.27121.27471.2702
15262006.07.12 17:15t/p7631.001.27021.27471.2702100.0030500.00
15272006.07.13 12:43sell7641.001.27071.27421.2697
15282006.07.13 14:45t/p7641.001.26971.27421.2697100.0030600.00
15292006.07.13 18:32sell7651.001.26951.27301.2685
15302006.07.13 20:06t/p7651.001.26851.27301.2685100.0030700.00
15312006.07.14 04:04sell7661.001.26851.27201.2675
15322006.07.14 06:21t/p7661.001.26751.27201.2675100.0030800.00
15332006.07.14 10:26sell7671.001.26811.27161.2671
15342006.07.14 10:43t/p7671.001.26711.27161.2671100.0030900.00
15352006.07.17 05:39sell7681.001.26311.26661.2621
15362006.07.17 07:57t/p7681.001.26211.26661.2621100.0031000.00
15372006.07.18 08:55buy7691.001.25311.24961.2541
15382006.07.18 09:05s/l7691.001.24961.24961.2541-350.0030650.00
15392006.07.19 02:33sell7701.001.24971.25321.2487
15402006.07.19 08:03t/p7701.001.24871.25321.2487100.0030750.00
15412006.07.19 14:01sell7711.001.24961.25311.2486
15422006.07.19 14:02s/l7711.001.25311.25311.2486-350.0030400.00
15432006.07.19 20:52buy7721.001.25861.25511.2596
15442006.07.19 21:12t/p7721.001.25961.25511.2596100.0030500.00
15452006.07.19 23:45sell7731.001.25991.26341.2589
15462006.07.20 10:42s/l7731.001.26341.26341.2589-362.0030138.00
15472006.07.20 13:37buy7741.001.26211.25861.2631
15482006.07.20 13:44t/p7741.001.26311.25861.2631100.0030238.00
15492006.07.21 05:40buy7751.001.26431.26081.2653
15502006.07.21 06:44t/p7751.001.26531.26081.2653100.0030338.00
15512006.07.21 13:40buy7761.001.26721.26371.2682
15522006.07.21 14:07t/p7761.001.26821.26371.2682100.0030438.00
15532006.07.21 21:59buy7771.001.26891.26541.2699
15542006.07.21 21:59t/p7771.001.26991.26541.2699100.0030538.00
15552006.07.23 23:58buy7781.001.26951.26601.2705
15562006.07.24 00:50s/l7781.001.26601.26601.2705-347.0030191.00
15572006.07.24 09:31sell7791.001.26391.26741.2629
15582006.07.24 09:35t/p7791.001.26291.26741.2629100.0030291.00
15592006.07.25 02:37sell7801.001.26291.26641.2619
15602006.07.25 02:39t/p7801.001.26191.26641.2619100.0030391.00
15612006.07.25 02:39sell7811.001.26281.26631.2618
15622006.07.25 02:40t/p7811.001.26181.26631.2618100.0030491.00
15632006.07.25 02:41sell7821.001.26281.26631.2618
15642006.07.25 02:43t/p7821.001.26181.26631.2618100.0030591.00
15652006.07.25 07:51buy7831.001.26411.26061.2651
15662006.07.25 08:01t/p7831.001.26511.26061.2651100.0030691.00
15672006.07.25 08:27buy7841.001.26421.26071.2652
15682006.07.25 10:10t/p7841.001.26521.26071.2652100.0030791.00
15692006.07.25 11:06sell7851.001.26521.26871.2642
15702006.07.25 11:39t/p7851.001.26421.26871.2642100.0030891.00
15712006.07.25 22:09buy7861.001.25761.25411.2586
15722006.07.25 22:37t/p7861.001.25861.25411.2586100.0030991.00
15732006.07.26 11:45buy7871.001.25861.25511.2596
15742006.07.26 12:11t/p7871.001.25961.25511.2596100.0031091.00
15752006.07.26 12:15buy7881.001.25851.25501.2595
15762006.07.26 12:39t/p7881.001.25951.25501.2595100.0031191.00
15772006.07.27 06:40buy7891.001.27221.26871.2732
15782006.07.27 06:44t/p7891.001.27321.26871.2732100.0031291.00
15792006.07.28 03:41sell7901.001.26901.27251.2680
15802006.07.28 04:36t/p7901.001.26801.27251.2680100.0031391.00
15812006.07.28 12:31sell7911.001.26851.27201.2675
15822006.07.28 12:32s/l7911.001.27201.27201.2675-350.0031041.00
15832006.07.31 03:27sell7921.001.27611.27961.2751
15842006.07.31 06:14t/p7921.001.27511.27961.2751100.0031141.00
15852006.07.31 14:01buy7931.001.27601.27251.2770
15862006.07.31 14:03t/p7931.001.27701.27251.2770100.0031241.00
15872006.07.31 14:16buy7941.001.27601.27251.2770
15882006.07.31 14:47t/p7941.001.27701.27251.2770100.0031341.00
15892006.08.01 07:39sell7951.001.27431.27781.2733
15902006.08.01 07:51t/p7951.001.27331.27781.2733100.0031441.00
15912006.08.01 08:15sell7961.001.27421.27771.2732
15922006.08.01 11:44s/l7961.001.27771.27771.2732-350.0031091.00
15932006.08.01 13:19buy7971.001.27441.27091.2754
15942006.08.01 13:29t/p7971.001.27541.27091.2754100.0031191.00
15952006.08.02 12:16sell7981.001.28101.28451.2800
15962006.08.02 12:25t/p7981.001.28001.28451.2800100.0031291.00
15972006.08.02 18:43sell7991.001.28041.28391.2794
15982006.08.02 19:32t/p7991.001.27941.28391.2794100.0031391.00
15992006.08.02 22:31sell8001.001.27951.28301.2785
16002006.08.03 00:17t/p8001.001.27851.28301.278588.0031479.00
16012006.08.03 09:33buy8011.001.27601.27251.2770
16022006.08.03 11:01t/p8011.001.27701.27251.2770100.0031579.00
16032006.08.03 14:56buy8021.001.27931.27581.2803
16042006.08.03 16:58t/p8021.001.28031.27581.2803100.0031679.00
16052006.08.04 00:25sell8031.001.28041.28391.2794
16062006.08.04 02:54t/p8031.001.27941.28391.2794100.0031779.00
16072006.08.04 10:25sell8041.001.27931.28281.2783
16082006.08.04 11:08t/p8041.001.27831.28281.2783100.0031879.00
16092006.08.04 11:26sell8051.001.27941.28291.2784
16102006.08.04 11:42t/p8051.001.27841.28291.2784100.0031979.00
16112006.08.06 22:01sell8061.001.28841.29191.2874
16122006.08.07 04:20t/p8061.001.28741.29191.287496.0032075.00
16132006.08.07 10:45sell8071.001.28741.29091.2864
16142006.08.07 11:09t/p8071.001.28641.29091.2864100.0032175.00
16152006.08.07 19:15sell8081.001.28551.28901.2845
16162006.08.07 19:25t/p8081.001.28451.28901.2845100.0032275.00
16172006.08.08 00:47sell8091.001.28291.28641.2819
16182006.08.08 01:58t/p8091.001.28191.28641.2819100.0032375.00
16192006.08.09 13:32buy8101.001.28731.28381.2883
16202006.08.09 14:04t/p8101.001.28831.28381.2883100.0032475.00
16212006.08.09 21:57sell8111.001.28721.29071.2862
16222006.08.09 21:58t/p8111.001.28621.29071.2862100.0032575.00
16232006.08.10 04:35buy8121.001.28751.28401.2885
16242006.08.10 06:07t/p8121.001.28851.28401.2885100.0032675.00
16252006.08.10 11:49sell8131.001.28701.29051.2860
16262006.08.10 11:51t/p8131.001.28601.29051.2860100.0032775.00
16272006.08.11 05:03sell8141.001.27801.28151.2770
16282006.08.11 06:19t/p8141.001.27701.28151.2770100.0032875.00
16292006.08.11 14:18sell8151.001.27701.28051.2760
16302006.08.11 15:58t/p8151.001.27601.28051.2760100.0032975.00
16312006.08.14 16:02buy8161.001.27341.26991.2744
16322006.08.15 01:51s/l8161.001.26991.26991.2744-347.0032628.00
16332006.08.15 06:15buy8171.001.27321.26971.2742
16342006.08.15 07:37t/p8171.001.27421.26971.2742100.0032728.00
16352006.08.16 21:09sell8181.001.28491.28841.2839
16362006.08.16 21:32t/p8181.001.28391.28841.2839100.0032828.00
16372006.08.16 22:03sell8191.001.28481.28831.2838
16382006.08.16 22:15t/p8191.001.28381.28831.2838100.0032928.00
16392006.08.17 03:17buy8201.001.28511.28161.2861
16402006.08.17 06:07t/p8201.001.28611.28161.2861100.0033028.00
16412006.08.17 09:20buy8211.001.28571.28221.2867
16422006.08.17 09:32t/p8211.001.28671.28221.2867100.0033128.00
16432006.08.18 06:39buy8221.001.28301.27951.2840
16442006.08.18 07:09t/p8221.001.28401.27951.2840100.0033228.00
16452006.08.18 07:58buy8231.001.28301.27951.2840
16462006.08.18 08:33t/p8231.001.28401.27951.2840100.0033328.00
16472006.08.18 13:35sell8241.001.28201.28551.2810
16482006.08.18 14:18t/p8241.001.28101.28551.2810100.0033428.00
16492006.08.21 05:26buy8251.001.28681.28331.2878
16502006.08.21 05:59t/p8251.001.28781.28331.2878100.0033528.00
16512006.08.21 16:07buy8261.001.29051.28701.2915
16522006.08.21 22:09s/l8261.001.28701.28701.2915-350.0033178.00
16532006.08.22 23:52buy8271.001.28031.27681.2813
16542006.08.23 06:58t/p8271.001.28131.27681.2813103.0033281.00
16552006.08.23 18:40sell8281.001.28011.28361.2791
16562006.08.23 19:36t/p8281.001.27911.28361.2791100.0033381.00
16572006.08.24 05:02sell8291.001.27731.28081.2763
16582006.08.24 07:59t/p8291.001.27631.28081.2763100.0033481.00
16592006.08.24 12:32buy8301.001.28151.27801.2825
16602006.08.24 12:48t/p8301.001.28251.27801.2825100.0033581.00
16612006.08.25 15:08sell8311.001.27651.28001.2755
16622006.08.25 17:03t/p8311.001.27551.28001.2755100.0033681.00
16632006.08.28 11:28buy8321.001.28051.27701.2815
16642006.08.28 11:45t/p8321.001.28151.27701.2815100.0033781.00
16652006.08.28 16:30sell8331.001.28001.28351.2790
16662006.08.28 16:48t/p8331.001.27901.28351.2790100.0033881.00
16672006.08.28 18:11sell8341.001.27971.28321.2787
16682006.08.28 19:00t/p8341.001.27871.28321.2787100.0033981.00
16692006.08.29 05:56buy8351.001.28151.27801.2825
16702006.08.29 05:59t/p8351.001.28251.27801.2825100.0034081.00
16712006.08.29 11:49sell8361.001.28211.28561.2811
16722006.08.29 12:05t/p8361.001.28111.28561.2811100.0034181.00
16732006.08.29 17:41sell8371.001.27791.28141.2769
16742006.08.29 17:57t/p8371.001.27691.28141.2769100.0034281.00
16752006.08.29 18:02sell8381.001.27801.28151.2770
16762006.08.29 18:27s/l8381.001.28151.28151.2770-350.0033931.00
16772006.08.30 12:32sell8391.001.28321.28671.2822
16782006.08.30 12:34t/p8391.001.28221.28671.2822100.0034031.00
16792006.08.30 12:55sell8401.001.28321.28671.2822
16802006.08.30 14:37t/p8401.001.28221.28671.2822100.0034131.00
16812006.08.31 21:21buy8411.001.28051.27701.2815
16822006.08.31 22:09t/p8411.001.28151.27701.2815100.0034231.00
16832006.09.01 14:49sell8421.001.28021.28371.2792
16842006.09.01 15:58s/l8421.001.28371.28371.2792-350.0033881.00
16852006.09.04 08:15sell8431.001.28621.28971.2852
16862006.09.04 08:31t/p8431.001.28521.28971.2852100.0033981.00
16872006.09.04 09:15sell8441.001.28601.28951.2850
16882006.09.05 00:12t/p8441.001.28501.28951.285096.0034077.00
16892006.09.06 10:31buy8451.001.28191.27841.2829
16902006.09.06 12:31s/l8451.001.27841.27841.2829-350.0033727.00
16912006.09.06 22:07buy8461.001.28011.27661.2811
16922006.09.06 22:09t/p8461.001.28111.27661.2811100.0033827.00
16932006.09.07 15:09sell8471.001.27441.27791.2734
16942006.09.07 15:52t/p8471.001.27341.27791.2734100.0033927.00
16952006.09.07 18:34buy8481.001.27371.27021.2747
16962006.09.08 07:37s/l8481.001.27021.27021.2747-347.0033580.00
16972006.09.08 16:53sell8491.001.26831.27181.2673
16982006.09.08 17:25t/p8491.001.26731.27181.2673100.0033680.00
16992006.09.11 00:31sell8501.001.26751.27101.2665
17002006.09.11 00:48t/p8501.001.26651.27101.2665100.0033780.00
17012006.09.11 02:23sell8511.001.26721.27071.2662
17022006.09.11 08:05s/l8511.001.27071.27071.2662-350.0033430.00
17032006.09.11 11:58buy8521.001.27081.26731.2718
17042006.09.11 12:06t/p8521.001.27181.26731.2718100.0033530.00
17052006.09.13 06:20buy8531.001.26851.26501.2695
17062006.09.13 06:28t/p8531.001.26951.26501.2695100.0033630.00
17072006.09.13 18:13buy8541.001.26871.26521.2697
17082006.09.13 18:35t/p8541.001.26971.26521.2697100.0033730.00
17092006.09.14 06:35sell8551.001.26961.27311.2686
17102006.09.14 06:45t/p8551.001.26861.27311.2686100.0033830.00
17112006.09.14 12:41buy8561.001.27071.26721.2717
17122006.09.14 12:58t/p8561.001.27171.26721.2717100.0033930.00
17132006.09.14 13:13buy8571.001.27041.26691.2714
17142006.09.14 13:27t/p8571.001.27141.26691.2714100.0034030.00
17152006.09.14 18:32buy8581.001.27311.26961.2741
17162006.09.15 09:46s/l8581.001.26961.26961.2741-347.0033683.00
17172006.09.15 21:40buy8591.001.26531.26181.2663
17182006.09.18 04:03t/p8591.001.26631.26181.2663103.0033786.00
17192006.09.18 09:04buy8601.001.26651.26301.2675
17202006.09.18 13:01t/p8601.001.26751.26301.2675100.0033886.00
17212006.09.18 16:01buy8611.001.26681.26331.2678
17222006.09.18 16:04t/p8611.001.26781.26331.2678100.0033986.00
17232006.09.19 04:06buy8621.001.27141.26791.2724
17242006.09.19 07:53s/l8621.001.26791.26791.2724-350.0033636.00
17252006.09.19 12:30sell8631.001.26711.27061.2661
17262006.09.19 12:55s/l8631.001.27061.27061.2661-350.0033286.00
17272006.09.19 15:09buy8641.001.26841.26491.2694
17282006.09.20 14:02t/p8641.001.26941.26491.2694103.0033389.00
17292006.09.20 18:14buy8651.001.26951.26601.2705
17302006.09.20 18:20t/p8651.001.27051.26601.2705100.0033489.00
17312006.09.20 21:53sell8661.001.26951.27301.2685
17322006.09.20 22:16t/p8661.001.26851.27301.2685100.0033589.00
17332006.09.21 11:39buy8671.001.27241.26891.2734
17342006.09.21 12:00t/p8671.001.27341.26891.2734100.0033689.00
17352006.09.21 14:04buy8681.001.27301.26951.2740
17362006.09.21 16:00t/p8681.001.27401.26951.2740100.0033789.00
17372006.09.22 02:19buy8691.001.27841.27491.2794
17382006.09.22 03:52t/p8691.001.27941.27491.2794100.0033889.00
17392006.09.22 10:00buy8701.001.28061.27711.2816
17402006.09.22 10:35t/p8701.001.28161.27711.2816100.0033989.00
17412006.09.25 07:04buy8711.001.28051.27701.2815
17422006.09.25 09:01s/l8711.001.27701.27701.2815-350.0033639.00
17432006.09.25 18:00sell8721.001.27591.27941.2749
17442006.09.25 20:24t/p8721.001.27491.27941.2749100.0033739.00
17452006.09.25 20:24buy8731.001.27491.27141.2759
17462006.09.26 00:07t/p8731.001.27591.27141.2759103.0033842.00
17472006.09.26 05:12sell8741.001.27541.27891.2744
17482006.09.26 06:59t/p8741.001.27441.27891.2744100.0033942.00
17492006.09.26 20:04buy8751.001.26871.26521.2697
17502006.09.26 23:46t/p8751.001.26971.26521.2697100.0034042.00
17512006.09.27 07:54sell8761.001.26901.27251.2680
17522006.09.27 12:23t/p8761.001.26801.27251.2680100.0034142.00
17532006.09.28 16:40sell8771.001.27021.27371.2692
17542006.09.29 06:34t/p8771.001.26921.27371.269296.0034238.00
17552006.10.02 12:09buy8781.001.26841.26491.2694
17562006.10.02 12:55t/p8781.001.26941.26491.2694100.0034338.00
17572006.10.03 07:18buy8791.001.27471.27121.2757
17582006.10.04 07:56s/l8791.001.27121.27121.2757-347.0033991.00
17592006.10.05 04:55sell8801.001.27031.27381.2693
17602006.10.05 12:42t/p8801.001.26931.27381.2693100.0034091.00
17612006.10.05 16:20sell8811.001.26971.27321.2687
17622006.10.05 17:01t/p8811.001.26871.27321.2687100.0034191.00
17632006.10.06 10:11sell8821.001.26851.27201.2675
17642006.10.06 10:44t/p8821.001.26751.27201.2675100.0034291.00
17652006.10.12 09:29buy8831.001.25431.25081.2553
17662006.10.12 12:30t/p8831.001.25531.25081.2553100.0034391.00
17672006.10.12 12:34sell8841.001.25441.25791.2534
17682006.10.12 12:51t/p8841.001.25341.25791.2534100.0034491.00
17692006.10.12 14:01sell8851.001.25431.25781.2533
17702006.10.12 14:44t/p8851.001.25331.25781.2533100.0034591.00
17712006.10.13 12:25sell8861.001.25581.25931.2548
17722006.10.13 12:31t/p8861.001.25481.25931.2548100.0034691.00
17732006.10.13 17:46sell8871.001.25161.25511.2506
17742006.10.13 19:10t/p8871.001.25061.25511.2506100.0034791.00
17752006.10.16 07:24buy8881.001.25021.24671.2512
17762006.10.16 07:57t/p8881.001.25121.24671.2512100.0034891.00
17772006.10.16 15:00buy8891.001.25161.24811.2526
17782006.10.16 18:30t/p8891.001.25261.24811.2526100.0034991.00
17792006.10.16 23:42buy8901.001.25301.24951.2540
17802006.10.17 00:27t/p8901.001.25401.24951.2540103.0035094.00
17812006.10.17 18:19buy8911.001.25461.25111.2556
17822006.10.18 07:26t/p8911.001.25561.25111.2556103.0035197.00
17832006.10.18 11:34sell8921.001.25461.25811.2536
17842006.10.18 12:30t/p8921.001.25361.25811.2536100.0035297.00
17852006.10.18 16:50sell8931.001.25221.25571.2512
17862006.10.19 07:38s/l8931.001.25571.25571.2512-362.0034935.00
17872006.10.20 08:58sell8941.001.26321.26671.2622
17882006.10.20 09:22t/p8941.001.26221.26671.2622100.0035035.00
17892006.10.20 20:33buy8951.001.26131.25781.2623
17902006.10.23 08:47s/l8951.001.25781.25781.2623-347.0034688.00
17912006.10.24 09:38sell8961.001.25411.25761.2531
17922006.10.24 18:40s/l8961.001.25761.25761.2531-350.0034338.00
17932006.10.24 20:22buy8971.001.25611.25261.2571
17942006.10.25 02:11t/p8971.001.25711.25261.2571103.0034441.00
17952006.10.25 05:33buy8981.001.25651.25301.2575
17962006.10.25 09:03t/p8981.001.25751.25301.2575100.0034541.00
17972006.10.25 14:20buy8991.001.25731.25381.2583
17982006.10.25 15:19t/p8991.001.25831.25381.2583100.0034641.00
17992006.10.26 06:54buy9001.001.26271.25921.2637
18002006.10.26 07:33t/p9001.001.26371.25921.2637100.0034741.00
18012006.10.26 11:45buy9011.001.26501.26151.2660
18022006.10.26 13:23t/p9011.001.26601.26151.2660100.0034841.00
18032006.10.27 11:59sell9021.001.26801.27151.2670
18042006.10.27 13:31s/l9021.001.27151.27151.2670-350.0034491.00
18052006.10.30 02:46sell9031.001.27301.27651.2720
18062006.10.30 05:50t/p9031.001.27201.27651.2720100.0034591.00
18072006.10.30 17:29sell9041.001.27211.27561.2711
18082006.10.31 00:28t/p9041.001.27111.27561.271196.0034687.00
18092006.10.31 02:02sell9051.001.27191.27541.2709
18102006.10.31 04:22t/p9051.001.27091.27541.2709100.0034787.00
18112006.11.01 09:02sell9061.001.27581.27931.2748
18122006.11.01 10:01t/p9061.001.27481.27931.2748100.0034887.00
18132006.11.01 10:21sell9071.001.27581.27931.2748
18142006.11.01 13:17t/p9071.001.27481.27931.2748100.0034987.00
18152006.11.02 02:26sell9081.001.27551.27901.2745
18162006.11.02 07:23t/p9081.001.27451.27901.2745100.0035087.00
18172006.11.07 06:51buy9091.001.27531.27181.2763
18182006.11.07 09:30t/p9091.001.27631.27181.2763100.0035187.00
18192006.11.07 23:07sell9101.001.27841.28191.2774
18202006.11.07 23:34t/p9101.001.27741.28191.2774100.0035287.00
18212006.11.08 12:09buy9111.001.27871.27521.2797
18222006.11.08 14:15s/l9111.001.27521.27521.2797-350.0034937.00
18232006.11.08 16:16sell9121.001.27751.28101.2765
18242006.11.08 20:57t/p9121.001.27651.28101.2765100.0035037.00
18252006.11.09 10:07buy9131.001.27731.27381.2783
18262006.11.09 10:55t/p9131.001.27831.27381.2783100.0035137.00
18272006.11.10 06:22buy9141.001.28521.28171.2862
18282006.11.10 07:17t/p9141.001.28621.28171.2862100.0035237.00
18292006.11.10 11:28buy9151.001.28691.28341.2879
18302006.11.10 12:00t/p9151.001.28791.28341.2879100.0035337.00
18312006.11.12 23:01sell9161.001.28521.28871.2842
18322006.11.13 09:54t/p9161.001.28421.28871.284296.0035433.00
18332006.11.13 19:59sell9171.001.28121.28471.2802
18342006.11.13 21:21t/p9171.001.28021.28471.2802100.0035533.00
18352006.11.14 01:00buy9181.001.28081.27731.2818
18362006.11.14 02:39t/p9181.001.28181.27731.2818100.0035633.00
18372006.11.14 07:08buy9191.001.28191.27841.2829
18382006.11.14 07:55t/p9191.001.28291.27841.2829100.0035733.00
18392006.11.14 19:18sell9201.001.28221.28571.2812
18402006.11.14 21:12t/p9201.001.28121.28571.2812100.0035833.00
18412006.11.15 01:04sell9211.001.28151.28501.2805
18422006.11.15 06:19t/p9211.001.28051.28501.2805100.0035933.00
18432006.11.15 19:00buy9221.001.28041.27691.2814
18442006.11.15 19:04t/p9221.001.28141.27691.2814100.0036033.00
18452006.11.15 23:48buy9231.001.28221.27871.2832
18462006.11.16 02:35t/p9231.001.28321.27871.2832109.0036142.00
18472006.11.16 11:44sell9241.001.28161.28511.2806
18482006.11.16 12:31t/p9241.001.28061.28511.2806100.0036242.00
18492006.11.16 21:28sell9251.001.27991.28341.2789
18502006.11.16 23:38t/p9251.001.27891.28341.2789100.0036342.00
18512006.11.17 06:45sell9261.001.27781.28131.2768
18522006.11.17 11:44t/p9261.001.27681.28131.2768100.0036442.00
18532006.11.17 13:05sell9271.001.27791.28141.2769
18542006.11.17 15:01s/l9271.001.28141.28141.2769-350.0036092.00
18552006.11.21 06:04sell9281.001.28191.28541.2809
18562006.11.21 13:43t/p9281.001.28091.28541.2809100.0036192.00
18572006.11.22 06:16buy9291.001.28581.28231.2868
18582006.11.22 07:35t/p9291.001.28681.28231.2868100.0036292.00
18592006.11.24 05:10buy9301.001.29531.29181.2963
18602006.11.24 06:36t/p9301.001.29631.29181.2963100.0036392.00
18612006.11.28 04:51buy9311.001.31361.31011.3146
18622006.11.28 07:55t/p9311.001.31461.31011.3146100.0036492.00
18632006.11.28 11:35buy9321.001.31351.31001.3145
18642006.11.28 11:46t/p9321.001.31451.31001.3145100.0036592.00
18652006.11.28 11:55buy9331.001.31351.31001.3145
18662006.11.28 12:52t/p9331.001.31451.31001.3145100.0036692.00
18672006.11.28 17:30buy9341.001.31451.31101.3155
18682006.11.28 17:38t/p9341.001.31551.31101.3155100.0036792.00
18692006.11.30 19:24buy9351.001.32441.32091.3254
18702006.12.01 00:01t/p9351.001.32541.32091.3254103.0036895.00
18712006.12.04 01:13buy9361.001.33351.33001.3345
18722006.12.04 08:02s/l9361.001.33001.33001.3345-350.0036545.00
18732006.12.04 10:50sell9371.001.33151.33501.3305
18742006.12.04 13:20t/p9371.001.33051.33501.3305100.0036645.00
18752006.12.04 19:21buy9381.001.33151.32801.3325
18762006.12.04 19:35t/p9381.001.33251.32801.3325100.0036745.00
18772006.12.05 00:12buy9391.001.33311.32961.3341
18782006.12.05 09:59s/l9391.001.32961.32961.3341-350.0036395.00
18792006.12.05 14:03buy9401.001.33181.32831.3328
18802006.12.05 14:16t/p9401.001.33281.32831.3328100.0036495.00
18812006.12.05 15:08buy9411.001.33201.32851.3330
18822006.12.05 17:42t/p9411.001.33301.32851.3330100.0036595.00
18832006.12.05 19:15sell9421.001.33291.33641.3319
18842006.12.05 21:38t/p9421.001.33191.33641.3319100.0036695.00
18852006.12.06 00:46sell9431.001.33201.33551.3310
18862006.12.06 07:57t/p9431.001.33101.33551.3310100.0036795.00
18872006.12.06 18:10buy9441.001.32941.32591.3304
18882006.12.07 04:59t/p9441.001.33041.32591.3304109.0036904.00
18892006.12.07 13:01sell9451.001.32991.33341.3289
18902006.12.07 13:30t/p9451.001.32891.33341.3289100.0037004.00
18912006.12.07 13:36sell9461.001.33011.33361.3291
18922006.12.07 13:42t/p9461.001.32911.33361.3291100.0037104.00
18932006.12.07 21:15sell9471.001.32911.33261.3281
18942006.12.07 22:10t/p9471.001.32811.33261.3281100.0037204.00
18952006.12.08 16:25buy9481.001.33041.32691.3314
18962006.12.08 16:49s/l9481.001.32691.32691.3314-350.0036854.00
18972006.12.11 04:15sell9491.001.31641.31991.3154
18982006.12.11 04:55t/p9491.001.31541.31991.3154100.0036954.00
18992006.12.11 09:50buy9501.001.31821.31471.3192
19002006.12.11 09:54t/p9501.001.31921.31471.3192100.0037054.00
19012006.12.11 13:34sell9511.001.31931.32281.3183
19022006.12.11 16:31s/l9511.001.32281.32281.3183-350.0036704.00
19032006.12.11 20:34buy9521.001.32381.32031.3248
19042006.12.11 22:21t/p9521.001.32481.32031.3248100.0036804.00
19052006.12.12 06:05buy9531.001.32541.32191.3264
19062006.12.12 13:30s/l9531.001.32191.32191.3264-350.0036454.00
19072006.12.13 10:38sell9541.001.32731.33081.3263
19082006.12.13 12:14t/p9541.001.32631.33081.3263100.0036554.00
19092006.12.14 00:15buy9551.001.32081.31731.3218
19102006.12.14 05:10t/p9551.001.32181.31731.3218100.0036654.00
19112006.12.14 09:57buy9561.001.32231.31881.3233
19122006.12.14 11:48s/l9561.001.31881.31881.3233-350.0036304.00
19132006.12.14 22:28sell9571.001.31561.31911.3146
19142006.12.15 00:22t/p9571.001.31461.31911.314696.0036400.00
19152006.12.15 09:10buy9581.001.31511.31161.3161
19162006.12.15 09:29s/l9581.001.31161.31161.3161-350.0036050.00
19172006.12.15 13:25sell9591.001.31251.31601.3115
19182006.12.15 13:30s/l9591.001.31601.31601.3115-350.0035700.00
19192006.12.18 08:00buy9601.001.30941.30591.3104
19202006.12.18 08:37t/p9601.001.31041.30591.3104100.0035800.00
19212006.12.18 09:17buy9611.001.30951.30601.3105
19222006.12.18 10:15t/p9611.001.31051.30601.3105100.0035900.00
19232006.12.18 18:16sell9621.001.30811.31161.3071
19242006.12.19 07:53s/l9621.001.31161.31161.3071-354.0035546.00
19252006.12.20 04:56buy9631.001.32241.31891.3234
19262006.12.20 06:31t/p9631.001.32341.31891.3234100.0035646.00
19272006.12.20 15:24sell9641.001.32171.32521.3207
19282006.12.20 15:33t/p9641.001.32071.32521.3207100.0035746.00
19292006.12.21 10:00buy9651.001.31941.31591.3204
19302006.12.21 13:36s/l9651.001.31591.31591.3204-350.0035396.00
19312006.12.21 16:44sell9661.001.31711.32061.3161
19322006.12.21 17:32t/p9661.001.31611.32061.3161100.0035496.00
19332006.12.22 11:07buy9671.001.31991.31641.3209
19342006.12.22 13:30t/p9671.001.32091.31641.3209100.0035596.00
19352006.12.22 13:33sell9681.001.32011.32361.3191
19362006.12.22 13:35t/p9681.001.31911.32361.3191100.0035696.00
19372006.12.22 13:36sell9691.001.32011.32361.3191
19382006.12.22 13:38t/p9691.001.31911.32361.3191100.0035796.00
19392006.12.22 19:56sell9701.001.31411.31761.3131
19402006.12.22 21:58t/p9701.001.31311.31761.3131100.0035896.00
19412006.12.26 07:04sell9711.001.31281.31631.3118
19422006.12.26 07:23t/p9711.001.31181.31631.3118100.0035996.00
19432006.12.27 08:25buy9721.001.31421.31071.3152
19442006.12.27 08:39t/p9721.001.31521.31071.3152100.0036096.00
19452006.12.28 15:00buy9731.001.31651.31301.3175
19462006.12.28 15:21s/l9731.001.31301.31301.3175-350.0035746.00
19472006.12.28 19:15sell9741.001.31661.32011.3156
19482006.12.28 19:37t/p9741.001.31561.32011.3156100.0035846.00
19492006.12.29 08:19buy9751.001.31631.31281.3173
19502006.12.29 11:52t/p9751.001.31731.31281.3173100.0035946.00
19512007.01.03 04:29buy9761.001.32791.32441.3289
19522007.01.03 04:52t/p9761.001.32891.32441.3289100.0036046.00
19532007.01.03 13:15sell9771.001.32471.32821.3237
19542007.01.03 13:57t/p9771.001.32371.32821.3237100.0036146.00
19552007.01.04 22:31sell9781.001.30891.31241.3079
19562007.01.05 00:49t/p9781.001.30791.31241.307996.0036242.00
19572007.01.05 06:30sell9791.001.30771.31121.3067
19582007.01.05 13:30t/p9791.001.30671.31121.3067100.0036342.00
19592007.01.08 07:40buy9801.001.30001.29651.3010
19602007.01.08 07:50t/p9801.001.30101.29651.3010100.0036442.00
19612007.01.08 08:00buy9811.001.30001.29651.3010
19622007.01.08 08:31t/p9811.001.30101.29651.3010100.0036542.00
19632007.01.08 19:07buy9821.001.30121.29771.3022
19642007.01.08 19:52t/p9821.001.30221.29771.3022100.0036642.00
19652007.01.09 02:29buy9831.001.30321.29971.3042
19662007.01.09 03:25t/p9831.001.30421.29971.3042100.0036742.00
19672007.01.09 17:54sell9841.001.30101.30451.3000
19682007.01.09 19:19t/p9841.001.30001.30451.3000100.0036842.00
19692007.01.10 08:47buy9851.001.29801.29451.2990
19702007.01.10 09:57t/p9851.001.29901.29451.2990100.0036942.00
19712007.01.12 08:27buy9861.001.29011.28661.2911
19722007.01.12 08:43t/p9861.001.29111.28661.2911100.0037042.00
19732007.01.12 18:16buy9871.001.29171.28821.2927
19742007.01.14 23:00t/p9871.001.29271.28821.2927100.0037142.00
19752007.01.15 00:41buy9881.001.29191.28841.2929
19762007.01.15 02:20t/p9881.001.29291.28841.2929100.0037242.00
19772007.01.15 06:22buy9891.001.29291.28941.2939
19782007.01.15 07:38t/p9891.001.29391.28941.2939100.0037342.00
19792007.01.15 17:25sell9901.001.29411.29761.2931
19802007.01.15 17:50t/p9901.001.29311.29761.2931100.0037442.00
19812007.01.15 18:24sell9911.001.29401.29751.2930
19822007.01.15 19:20t/p9911.001.29301.29751.2930100.0037542.00
19832007.01.16 03:01sell9921.001.29341.29691.2924
19842007.01.16 07:38s/l9921.001.29691.29691.2924-350.0037192.00
19852007.01.16 12:39buy9931.001.29631.29281.2973
19862007.01.16 14:53s/l9931.001.29281.29281.2973-350.0036842.00
19872007.01.17 21:23sell9941.001.29391.29741.2929
19882007.01.18 04:01s/l9941.001.29741.29741.2929-362.0036480.00
19892007.01.18 06:13buy9951.001.29581.29231.2968
19902007.01.18 07:42t/p9951.001.29681.29231.2968100.0036580.00
19912007.01.18 14:22sell9961.001.29371.29721.2927
19922007.01.19 01:27s/l9961.001.29721.29721.2927-354.0036226.00
19932007.01.19 06:18buy9971.001.29841.29491.2994
19942007.01.19 06:30t/p9971.001.29941.29491.2994100.0036326.00
19952007.01.19 16:25sell9981.001.29491.29841.2939
19962007.01.22 10:58t/p9981.001.29391.29841.293996.0036422.00
19972007.01.22 15:54sell9991.001.29441.29791.2934
19982007.01.23 02:58t/p9991.001.29341.29791.293496.0036518.00
19992007.01.24 09:57sell10001.001.30111.30461.3001
20002007.01.24 10:37t/p10001.001.30011.30461.3001100.0036618.00
20012007.01.24 12:13sell10011.001.30091.30441.2999
20022007.01.24 13:11t/p10011.001.29991.30441.2999100.0036718.00
20032007.01.25 09:31buy10021.001.29691.29341.2979
20042007.01.25 10:44t/p10021.001.29791.29341.2979100.0036818.00
20052007.01.26 13:59sell10031.001.29141.29491.2904
20062007.01.26 14:37t/p10031.001.29041.29491.2904100.0036918.00
20072007.01.29 04:10sell10041.001.29081.29431.2898
20082007.01.29 16:57s/l10041.001.29431.29431.2898-350.0036568.00
20092007.01.30 05:20buy10051.001.29601.29251.2970
20102007.01.30 12:44t/p10051.001.29701.29251.2970100.0036668.00
20112007.01.31 03:20sell10061.001.29621.29971.2952
20122007.01.31 07:09t/p10061.001.29521.29971.2952100.0036768.00
20132007.01.31 11:40sell10071.001.29431.29781.2933
20142007.01.31 13:48t/p10071.001.29331.29781.2933100.0036868.00
20152007.02.02 20:22sell10081.001.29681.30031.2958
20162007.02.04 23:00t/p10081.001.29581.30031.2958100.0036968.00
20172007.02.05 09:38buy10091.001.29421.29071.2952
20182007.02.06 12:06t/p10091.001.29521.29071.2952103.0037071.00
20192007.02.06 13:47buy10101.001.29401.29051.2950
20202007.02.06 14:28t/p10101.001.29501.29051.2950100.0037171.00
20212007.02.07 06:17buy10111.001.29801.29451.2990
20222007.02.07 07:44t/p10111.001.29901.29451.2990100.0037271.00
20232007.02.08 01:14buy10121.001.30131.29781.3023
20242007.02.08 04:41t/p10121.001.30231.29781.3023100.0037371.00
20252007.02.08 11:46sell10131.001.29941.30291.2984
20262007.02.08 12:19t/p10131.001.29841.30291.2984100.0037471.00
20272007.02.09 20:22buy10141.001.30001.29651.3010
20282007.02.11 23:00t/p10141.001.30101.29651.3010100.0037571.00
20292007.02.13 15:43buy10151.001.30091.29741.3019
20302007.02.13 16:06t/p10151.001.30191.29741.3019100.0037671.00
20312007.02.13 23:59buy10161.001.30311.29961.3041
20322007.02.14 00:52t/p10161.001.30411.29961.3041103.0037774.00
20332007.02.14 11:58buy10171.001.30751.30401.3085
20342007.02.14 12:43t/p10171.001.30851.30401.3085100.0037874.00
20352007.02.15 12:55sell10181.001.31361.31711.3126
20362007.02.15 13:30t/p10181.001.31261.31711.3126100.0037974.00
20372007.02.15 15:46buy10191.001.31361.31011.3146
20382007.02.15 17:00t/p10191.001.31461.31011.3146100.0038074.00
20392007.02.16 02:39sell10201.001.31361.31711.3126
20402007.02.16 08:16t/p10201.001.31261.31711.3126100.0038174.00
20412007.02.16 13:30sell10211.001.31251.31601.3115
20422007.02.16 13:44t/p10211.001.31151.31601.3115100.0038274.00
20432007.02.21 02:57buy10221.001.31401.31051.3150
20442007.02.21 07:15t/p10221.001.31501.31051.3150100.0038374.00
20452007.02.21 09:33buy10231.001.31431.31081.3153
20462007.02.22 07:34s/l10231.001.31081.31081.3153-341.0038033.00
20472007.02.22 20:22buy10241.001.31211.30861.3131
20482007.02.23 13:02t/p10241.001.31311.30861.3131103.0038136.00
20492007.02.26 05:53buy10251.001.31781.31431.3188
20502007.02.26 22:39t/p10251.001.31881.31431.3188100.0038236.00
20512007.02.27 00:44buy10261.001.31851.31501.3195
20522007.02.27 08:16t/p10261.001.31951.31501.3195100.0038336.00
20532007.02.28 04:57sell10271.001.32221.32571.3212
20542007.02.28 06:02t/p10271.001.32121.32571.3212100.0038436.00
20552007.02.28 15:29buy10281.001.31971.31621.3207
20562007.02.28 15:59t/p10281.001.32071.31621.3207100.0038536.00
20572007.03.01 07:58sell10291.001.32241.32591.3214
20582007.03.01 09:56t/p10291.001.32141.32591.3214100.0038636.00
20592007.03.01 18:41sell10301.001.31871.32221.3177
20602007.03.01 19:00t/p10301.001.31771.32221.3177100.0038736.00
20612007.03.01 19:14sell10311.001.31871.32221.3177
20622007.03.01 22:09t/p10311.001.31771.32221.3177100.0038836.00
20632007.03.01 22:09buy10321.001.31771.31421.3187
20642007.03.02 09:44s/l10321.001.31421.31421.3187-347.0038489.00
20652007.03.02 12:22sell10331.001.31661.32011.3156
20662007.03.02 12:40t/p10331.001.31561.32011.3156100.0038589.00
20672007.03.05 05:13sell10341.001.31561.31911.3146
20682007.03.05 06:58t/p10341.001.31461.31911.3146100.0038689.00
20692007.03.05 15:00sell10351.001.31021.31371.3092
20702007.03.05 16:51t/p10351.001.30921.31371.3092100.0038789.00
20712007.03.06 06:54buy10361.001.30981.30631.3108
20722007.03.06 07:09t/p10361.001.31081.30631.3108100.0038889.00
20732007.03.06 10:00buy10371.001.31101.30751.3120
20742007.03.06 19:35t/p10371.001.31201.30751.3120100.0038989.00
20752007.03.07 01:06buy10381.001.31281.30931.3138
20762007.03.07 13:00t/p10381.001.31381.30931.3138100.0039089.00
20772007.03.07 23:22buy10391.001.31711.31361.3181
20782007.03.08 03:10t/p10391.001.31811.31361.3181109.0039198.00
20792007.03.08 12:28sell10401.001.31591.31941.3149
20802007.03.08 12:49t/p10401.001.31491.31941.3149100.0039298.00
20812007.03.09 06:11buy10411.001.31491.31141.3159
20822007.03.09 13:17t/p10411.001.31591.31141.3159100.0039398.00
20832007.03.12 02:25buy10421.001.31161.30811.3126
20842007.03.12 07:27t/p10421.001.31261.30811.3126100.0039498.00
20852007.03.12 13:11buy10431.001.31591.31241.3169
20862007.03.12 14:37t/p10431.001.31691.31241.3169100.0039598.00
20872007.03.12 18:42buy10441.001.31761.31411.3186
20882007.03.12 18:43t/p10441.001.31861.31411.3186100.0039698.00
20892007.03.13 10:12sell10451.001.31741.32091.3164
20902007.03.13 12:32s/l10451.001.32091.32091.3164-350.0039348.00
20912007.03.13 16:03buy10461.001.31911.31561.3201
20922007.03.13 16:17t/p10461.001.32011.31561.3201100.0039448.00
20932007.03.14 13:04sell10471.001.31941.32291.3184
20942007.03.14 13:14t/p10471.001.31841.32291.3184100.0039548.00
20952007.03.14 18:21buy10481.001.32151.31801.3225
20962007.03.14 18:26t/p10481.001.32251.31801.3225100.0039648.00
20972007.03.15 11:23sell10491.001.32171.32521.3207
20982007.03.15 12:30t/p10491.001.32071.32521.3207100.0039748.00
20992007.03.16 13:16buy10501.001.33191.32841.3329
21002007.03.16 13:41t/p10501.001.33291.32841.3329100.0039848.00
21012007.03.19 07:58sell10511.001.33051.33401.3295
21022007.03.19 09:50t/p10511.001.32951.33401.3295100.0039948.00
21032007.03.20 11:18sell10521.001.32941.33291.3284
21042007.03.20 11:44t/p10521.001.32841.33291.3284100.0040048.00
21052007.03.23 08:00buy10531.001.33251.32901.3335
21062007.03.23 08:19t/p10531.001.33351.32901.3335100.0040148.00
21072007.03.23 12:16sell10541.001.33231.33581.3313
21082007.03.23 14:00t/p10541.001.33131.33581.3313100.0040248.00
21092007.03.27 13:20buy10551.001.33401.33051.3350
21102007.03.27 15:18t/p10551.001.33501.33051.3350100.0040348.00
21112007.03.28 00:55buy10561.001.33511.33161.3361
21122007.03.28 13:30t/p10561.001.33611.33161.3361100.0040448.00
21132007.03.28 16:20buy10571.001.33501.33151.3360
21142007.03.28 20:28s/l10571.001.33151.33151.3360-350.0040098.00
21152007.03.29 07:26buy10581.001.33161.32811.3326
21162007.03.29 07:53t/p10581.001.33261.32811.3326100.0040198.00
21172007.03.29 13:30buy10591.001.33361.33011.3346
21182007.03.29 17:14t/p10591.001.33461.33011.3346100.0040298.00
21192007.03.29 17:17sell10601.001.33421.33771.3332
21202007.03.29 21:47t/p10601.001.33321.33771.3332100.0040398.00
21212007.03.30 07:20buy10611.001.33381.33031.3348
21222007.03.30 11:51s/l10611.001.33031.33031.3348-350.0040048.00
21232007.03.30 19:59buy10621.001.33541.33191.3364
21242007.04.01 22:00t/p10621.001.33641.33191.3364100.0040148.00
21252007.04.02 03:50sell10631.001.33511.33861.3341
21262007.04.03 17:48t/p10631.001.33411.33861.334196.0040244.00
21272007.04.04 11:01buy10641.001.33471.33121.3357
21282007.04.04 12:23t/p10641.001.33571.33121.3357100.0040344.00
21292007.04.06 07:10sell10651.001.34211.34561.3411
21302007.04.06 12:30t/p10651.001.34111.34561.3411100.0040444.00
21312007.04.09 07:43sell10661.001.33611.33961.3351
21322007.04.09 16:42t/p10661.001.33511.33961.3351100.0040544.00
21332007.04.09 19:05sell10671.001.33601.33951.3350
21342007.04.10 01:52s/l10671.001.33951.33951.3350-354.0040190.00
21352007.04.10 19:42sell10681.001.34351.34701.3425
21362007.04.11 00:16t/p10681.001.34251.34701.342596.0040286.00
21372007.04.11 02:58sell10691.001.34271.34621.3417
21382007.04.11 04:09t/p10691.001.34171.34621.3417100.0040386.00
21392007.04.12 11:12sell10701.001.34601.34951.3450
21402007.04.12 14:39s/l10701.001.34951.34951.3450-350.0040036.00
21412007.04.12 16:31buy10711.001.34751.34401.3485
21422007.04.12 19:21t/p10711.001.34851.34401.3485100.0040136.00
21432007.04.13 04:52buy10721.001.35061.34711.3516
21442007.04.13 05:43t/p10721.001.35161.34711.3516100.0040236.00
21452007.04.13 12:40buy10731.001.35301.34951.3540
21462007.04.13 12:50t/p10731.001.35401.34951.3540100.0040336.00
21472007.04.13 17:41sell10741.001.35261.35611.3516
21482007.04.15 22:00s/l10741.001.35611.35611.3516-350.0039986.00
21492007.04.16 06:41sell10751.001.35601.35951.3550
21502007.04.16 07:05t/p10751.001.35501.35951.3550100.0040086.00
21512007.04.17 00:19sell10761.001.35361.35711.3526
21522007.04.17 12:42s/l10761.001.35711.35711.3526-350.0039736.00
21532007.04.17 16:19buy10771.001.35611.35261.3571
21542007.04.17 19:24t/p10771.001.35711.35261.3571100.0039836.00
21552007.04.18 11:16buy10781.001.35981.35631.3608
21562007.04.18 12:17s/l10781.001.35631.35631.3608-350.0039486.00
21572007.04.19 03:38sell10791.001.35981.36331.3588
21582007.04.19 04:41t/p10791.001.35881.36331.3588100.0039586.00
21592007.04.20 01:18buy10801.001.36171.35821.3627
21602007.04.20 06:08t/p10801.001.36271.35821.3627100.0039686.00
21612007.04.20 12:32sell10811.001.36111.36461.3601
21622007.04.20 12:55t/p10811.001.36011.36461.3601100.0039786.00
21632007.04.23 05:00sell10821.001.35941.36291.3584
21642007.04.23 05:49t/p10821.001.35841.36291.3584100.0039886.00
21652007.04.24 04:40sell10831.001.35681.36031.3558
21662007.04.24 06:06t/p10831.001.35581.36031.3558100.0039986.00
21672007.04.27 00:45sell10841.001.35991.36341.3589
21682007.04.27 06:14t/p10841.001.35891.36341.3589100.0040086.00
21692007.04.27 15:04buy10851.001.36491.36141.3659
21702007.04.27 15:12s/l10851.001.36141.36141.3659-350.0039736.00
21712007.04.27 18:42sell10861.001.36381.36731.3628
21722007.04.29 23:21t/p10861.001.36281.36731.3628100.0039836.00
21732007.04.30 02:12sell10871.001.36351.36701.3625
21742007.04.30 06:03t/p10871.001.36251.36701.3625100.0039936.00
21752007.04.30 10:02sell10881.001.36141.36491.3604
21762007.04.30 12:14t/p10881.001.36041.36491.3604100.0040036.00
21772007.04.30 18:47buy10891.001.36521.36171.3662
21782007.05.01 13:06t/p10891.001.36621.36171.3662103.0040139.00
21792007.05.01 14:00buy10901.001.36491.36141.3659
21802007.05.01 14:04t/p10901.001.36591.36141.3659100.0040239.00
21812007.05.01 14:07buy10911.001.36501.36151.3660
21822007.05.01 14:38s/l10911.001.36151.36151.3660-350.0039889.00
21832007.05.01 18:40sell10921.001.36171.36521.3607
21842007.05.01 20:35t/p10921.001.36071.36521.3607100.0039989.00
21852007.05.02 05:41sell10931.001.35831.36181.3573
21862007.05.02 07:25t/p10931.001.35731.36181.3573100.0040089.00
21872007.05.02 23:32sell10941.001.35921.36271.3582
21882007.05.03 13:28t/p10941.001.35821.36271.358288.0040177.00
21892007.05.04 03:10sell10951.001.35511.35861.3541
21902007.05.04 04:54t/p10951.001.35411.35861.3541100.0040277.00
21912007.05.04 05:28sell10961.001.35491.35841.3539
21922007.05.04 12:31s/l10961.001.35841.35841.3539-350.0039927.00
21932007.05.04 20:56buy10971.001.35921.35571.3602
21942007.05.07 00:19t/p10971.001.36021.35571.3602103.0040030.00
21952007.05.07 04:28buy10981.001.36031.35681.3613
21962007.05.07 09:56t/p10981.001.36131.35681.3613100.0040130.00
21972007.05.07 15:25buy10991.001.36151.35801.3625
21982007.05.08 08:17s/l10991.001.35801.35801.3625-347.0039783.00
21992007.05.08 17:25sell11001.001.35431.35781.3533
22002007.05.09 10:46t/p11001.001.35331.35781.353396.0039879.00
22012007.05.09 16:05buy11011.001.35451.35101.3555
22022007.05.09 18:12t/p11011.001.35551.35101.3555100.0039979.00
22032007.05.10 03:15buy11021.001.35311.34961.3541
22042007.05.10 05:45t/p11021.001.35411.34961.3541100.0040079.00
22052007.05.10 08:14buy11031.001.35451.35101.3555
22062007.05.10 12:51s/l11031.001.35101.35101.3555-350.0039729.00
22072007.05.14 05:52buy11041.001.35431.35081.3553
22082007.05.14 10:32t/p11041.001.35531.35081.3553100.0039829.00
22092007.05.14 12:26buy11051.001.35451.35101.3555
22102007.05.15 06:30t/p11051.001.35551.35101.3555103.0039932.00
22112007.05.15 21:16sell11061.001.35931.36281.3583
22122007.05.16 11:50t/p11061.001.35831.36281.358396.0040028.00
22132007.05.16 21:40buy11071.001.35161.34811.3526
22142007.05.17 00:32t/p11071.001.35261.34811.3526109.0040137.00
22152007.05.17 09:27buy11081.001.35311.34961.3541
22162007.05.17 12:32s/l11081.001.34961.34961.3541-350.0039787.00
22172007.05.17 16:12sell11091.001.35001.35351.3490
22182007.05.18 02:00t/p11091.001.34901.35351.349096.0039883.00
22192007.05.18 09:18buy11101.001.34891.34541.3499
22202007.05.18 15:01t/p11101.001.34991.34541.3499100.0039983.00
22212007.05.21 14:59sell11111.001.34561.34911.3446
22222007.05.22 09:49t/p11111.001.34461.34911.344696.0040079.00
22232007.05.22 12:10sell11121.001.34551.34901.3445
22242007.05.23 07:33t/p11121.001.34451.34901.344596.0040175.00
22252007.05.23 09:28sell11131.001.34431.34781.3433
22262007.05.23 11:46s/l11131.001.34781.34781.3433-350.0039825.00
22272007.05.24 09:52sell11141.001.34461.34811.3436
22282007.05.24 10:39t/p11141.001.34361.34811.3436100.0039925.00
22292007.05.24 11:25sell11151.001.34471.34821.3437
22302007.05.24 11:35t/p11151.001.34371.34821.3437100.0040025.00
22312007.05.24 16:22sell11161.001.34391.34741.3429
22322007.05.24 19:16t/p11161.001.34291.34741.3429100.0040125.00
22332007.05.25 01:40sell11171.001.34271.34621.3417
22342007.05.25 04:05t/p11171.001.34171.34621.3417100.0040225.00
22352007.05.25 15:39buy11181.001.34471.34121.3457
22362007.05.28 03:32t/p11181.001.34571.34121.3457103.0040328.00
22372007.05.29 04:18sell11191.001.34371.34721.3427
22382007.05.29 08:21s/l11191.001.34721.34721.3427-350.0039978.00
22392007.05.29 14:07buy11201.001.34921.34571.3502
22402007.05.29 17:41s/l11201.001.34571.34571.3502-350.0039628.00
22412007.05.30 08:41sell11211.001.34471.34821.3437
22422007.05.30 09:09t/p11211.001.34371.34821.3437100.0039728.00
22432007.05.30 13:22sell11221.001.34321.34671.3422
22442007.05.30 15:24t/p11221.001.34221.34671.3422100.0039828.00
22452007.05.31 10:18buy11231.001.34371.34021.3447
22462007.05.31 11:30t/p11231.001.34471.34021.3447100.0039928.00
22472007.05.31 14:01buy11241.001.34501.34151.3460
22482007.05.31 15:02t/p11241.001.34601.34151.3460100.0040028.00
22492007.06.01 15:04sell11251.001.34321.34671.3422
22502007.06.04 09:17s/l11251.001.34671.34671.3422-354.0039674.00
22512007.06.05 05:17buy11261.001.34971.34621.3507
22522007.06.05 07:25t/p11261.001.35071.34621.3507100.0039774.00
22532007.06.05 14:00buy11271.001.35221.34871.3532
22542007.06.05 16:48t/p11271.001.35321.34871.3532100.0039874.00
22552007.06.07 00:05sell11281.001.35031.35381.3493
22562007.06.07 07:10t/p11281.001.34931.35381.3493100.0039974.00
22572007.06.08 13:13sell11291.001.33671.34021.3357
22582007.06.08 13:26t/p11291.001.33571.34021.3357100.0040074.00
22592007.06.10 22:51buy11301.001.33601.33251.3370
22602007.06.12 13:25s/l11301.001.33251.33251.3370-344.0039730.00
22612007.06.13 11:25sell11311.001.32831.33181.3273
22622007.06.13 12:30t/p11311.001.32731.33181.3273100.0039830.00
22632007.06.14 08:02sell11321.001.33071.33421.3297
22642007.06.14 08:51t/p11321.001.32971.33421.3297100.0039930.00
22652007.06.14 09:27sell11331.001.33081.33431.3298
22662007.06.14 12:20t/p11331.001.32981.33431.3298100.0040030.00
22672007.06.19 01:49buy11341.001.34181.33831.3428
22682007.06.19 05:30t/p11341.001.34281.33831.3428100.0040130.00
22692007.06.20 04:06buy11351.001.34291.33941.3439
22702007.06.20 22:52s/l11351.001.33941.33941.3439-350.0039780.00
22712007.06.21 16:00buy11361.001.33921.33571.3402
22722007.06.22 06:01t/p11361.001.34021.33571.3402103.0039883.00
22732007.06.22 08:00buy11371.001.34011.33661.3411
22742007.06.22 08:30t/p11371.001.34111.33661.3411100.0039983.00
22752007.06.22 14:43buy11381.001.34431.34081.3453
22762007.06.22 17:08t/p11381.001.34531.34081.3453100.0040083.00
22772007.06.25 08:39sell11391.001.34571.34921.3447
22782007.06.25 15:13t/p11391.001.34471.34921.3447100.0040183.00
22792007.06.25 18:00sell11401.001.34601.34951.3450
22802007.06.26 06:37t/p11401.001.34501.34951.345096.0040279.00
22812007.06.26 08:21sell11411.001.34601.34951.3450
22822007.06.26 08:22t/p11411.001.34501.34951.3450100.0040379.00
22832007.06.26 10:30sell11421.001.34531.34881.3443
22842007.06.26 23:08t/p11421.001.34431.34881.3443100.0040479.00
22852007.06.27 00:04sell11431.001.34571.34921.3447
22862007.06.27 00:32t/p11431.001.34471.34921.3447100.0040579.00
22872007.06.27 11:57buy11441.001.34331.33981.3443
22882007.06.27 12:20t/p11441.001.34431.33981.3443100.0040679.00
22892007.06.28 20:47sell11451.001.34501.34851.3440
22902007.06.28 23:49t/p11451.001.34401.34851.3440100.0040779.00
22912007.07.02 23:07buy11461.001.36261.35911.3636
22922007.07.03 10:37s/l11461.001.35911.35911.3636-347.0040432.00
22932007.07.04 08:26buy11471.001.36171.35821.3627
22942007.07.05 07:48t/p11471.001.36271.35821.3627109.0040541.00
22952007.07.05 11:18buy11481.001.36351.36001.3645
22962007.07.05 11:27t/p11481.001.36451.36001.3645100.0040641.00
22972007.07.05 11:37buy11491.001.36341.35991.3644
22982007.07.05 11:58t/p11491.001.36441.35991.3644100.0040741.00
22992007.07.06 07:08sell11501.001.35941.36291.3584
23002007.07.06 07:17t/p11501.001.35841.36291.3584100.0040841.00
23012007.07.06 08:11sell11511.001.35931.36281.3583
23022007.07.06 12:30t/p11511.001.35831.36281.3583100.0040941.00
23032007.07.09 00:05buy11521.001.36241.35891.3634
23042007.07.09 07:26t/p11521.001.36341.35891.3634100.0041041.00
23052007.07.09 14:50sell11531.001.36311.36661.3621
23062007.07.09 15:39t/p11531.001.36211.36661.3621100.0041141.00
23072007.07.10 06:50sell11541.001.36151.36501.3605
23082007.07.10 08:26s/l11541.001.36501.36501.3605-350.0040791.00
23092007.07.11 00:05buy11551.001.37411.37061.3751
23102007.07.11 05:38t/p11551.001.37511.37061.3751100.0040891.00
23112007.07.12 05:02buy11561.001.37511.37161.3761
23122007.07.12 05:42t/p11561.001.37611.37161.3761100.0040991.00
23132007.07.12 16:04sell11571.001.37801.38151.3770
23142007.07.13 06:39t/p11571.001.37701.38151.377096.0041087.00
23152007.07.16 22:55sell11581.001.37771.38121.3767
23162007.07.17 09:33t/p11581.001.37671.38121.376796.0041183.00
23172007.07.17 12:30sell11591.001.37811.38161.3771
23182007.07.17 12:32t/p11591.001.37711.38161.3771100.0041283.00
23192007.07.17 12:42sell11601.001.37821.38171.3772
23202007.07.18 00:17s/l11601.001.38171.38171.3772-354.0040929.00
23212007.07.18 05:58buy11611.001.38161.37811.3826
23222007.07.18 07:54s/l11611.001.37811.37811.3826-350.0040579.00
23232007.07.18 18:55buy11621.001.38001.37651.3810
23242007.07.18 22:01t/p11621.001.38101.37651.3810100.0040679.00
23252007.07.19 03:33sell11631.001.38041.38391.3794
23262007.07.19 05:08t/p11631.001.37941.38391.3794100.0040779.00
23272007.07.19 11:23buy11641.001.38101.37751.3820
23282007.07.19 12:20t/p11641.001.38201.37751.3820100.0040879.00
23292007.07.19 20:40sell11651.001.38081.38431.3798
23302007.07.19 21:18t/p11651.001.37981.38431.3798100.0040979.00
23312007.07.20 16:49buy11661.001.38151.37801.3825
23322007.07.20 18:52t/p11661.001.38251.37801.3825100.0041079.00
23332007.07.23 12:12sell11671.001.38181.38531.3808
23342007.07.23 17:13t/p11671.001.38081.38531.3808100.0041179.00
23352007.07.23 20:23sell11681.001.38071.38421.3797
23362007.07.24 12:02s/l11681.001.38421.38421.3797-354.0040825.00
23372007.07.24 14:52buy11691.001.38261.37911.3836
23382007.07.25 07:16s/l11691.001.37911.37911.3836-347.0040478.00
23392007.07.26 00:03buy11701.001.37201.36851.3730
23402007.07.26 10:07t/p11701.001.37301.36851.3730100.0040578.00
23412007.07.26 10:40buy11711.001.37161.36811.3726
23422007.07.26 12:20t/p11711.001.37261.36811.3726100.0040678.00
23432007.07.27 18:35sell11721.001.36531.36881.3643
23442007.07.27 19:45t/p11721.001.36431.36881.3643100.0040778.00
23452007.07.29 23:17sell11731.001.36401.36751.3630
23462007.07.30 00:34t/p11731.001.36301.36751.363096.0040874.00
23472007.07.30 11:48buy11741.001.36611.36261.3671
23482007.07.30 12:24t/p11741.001.36711.36261.3671100.0040974.00
23492007.07.31 08:21sell11751.001.37101.37451.3700
23502007.07.31 10:34t/p11751.001.37001.37451.3700100.0041074.00
23512007.08.01 02:28sell11761.001.36701.37051.3660
23522007.08.01 03:22t/p11761.001.36601.37051.3660100.0041174.00
23532007.08.01 14:59buy11771.001.36751.36401.3685
23542007.08.01 15:14t/p11771.001.36851.36401.3685100.0041274.00
23552007.08.01 15:31buy11781.001.36751.36401.3685
23562007.08.02 15:30t/p11781.001.36851.36401.3685109.0041383.00
23572007.08.03 19:58buy11791.001.37821.37471.3792
23582007.08.05 22:00t/p11791.001.37921.37471.3792100.0041483.00
23592007.08.06 04:00sell11801.001.38151.38501.3805
23602007.08.06 10:53t/p11801.001.38051.38501.3805100.0041583.00
23612007.08.06 18:54sell11811.001.37981.38331.3788
23622007.08.06 19:28t/p11811.001.37881.38331.3788100.0041683.00
23632007.08.07 01:33buy11821.001.38011.37661.3811
23642007.08.07 13:21s/l11821.001.37661.37661.3811-350.0041333.00
23652007.08.07 18:31sell11831.001.37591.37941.3749
23662007.08.07 19:36t/p11831.001.37491.37941.3749100.0041433.00
23672007.08.08 03:52buy11841.001.37511.37161.3761
23682007.08.08 09:41t/p11841.001.37611.37161.3761100.0041533.00
23692007.08.08 16:22buy11851.001.37971.37621.3807
23702007.08.08 16:40t/p11851.001.38071.37621.3807100.0041633.00
23712007.08.08 19:32sell11861.001.38061.38411.3796
23722007.08.08 19:58t/p11861.001.37961.38411.3796100.0041733.00
23732007.08.10 03:08sell11871.001.36671.37021.3657
23742007.08.10 05:01t/p11871.001.36571.37021.3657100.0041833.00
23752007.08.10 10:23buy11881.001.36801.36451.3690
23762007.08.10 11:14s/l11881.001.36451.36451.3690-350.0041483.00
23772007.08.10 13:14sell11891.001.36841.37191.3674
23782007.08.10 13:33t/p11891.001.36741.37191.3674100.0041583.00
23792007.08.10 13:56sell11901.001.36821.37171.3672
23802007.08.13 07:08t/p11901.001.36721.37171.367296.0041679.00
23812007.08.14 05:16buy11911.001.36131.35781.3623
23822007.08.14 06:17t/p11911.001.36231.35781.3623100.0041779.00
23832007.08.15 13:55sell11921.001.34861.35211.3476
23842007.08.15 13:59t/p11921.001.34761.35211.3476100.0041879.00
23852007.08.15 14:08sell11931.001.34861.35211.3476
23862007.08.15 14:43t/p11931.001.34761.35211.3476100.0041979.00
23872007.08.16 04:22sell11941.001.34181.34531.3408
23882007.08.16 05:47t/p11941.001.34081.34531.3408100.0042079.00
23892007.08.16 08:24buy11951.001.34151.33801.3425
23902007.08.16 08:33t/p11951.001.34251.33801.3425100.0042179.00
23912007.08.16 11:40sell11961.001.34201.34551.3410
23922007.08.16 11:41t/p11961.001.34101.34551.3410100.0042279.00
23932007.08.16 23:12buy11971.001.34141.33791.3424
23942007.08.16 23:32t/p11971.001.34241.33791.3424100.0042379.00
23952007.08.20 21:36buy11981.001.34741.34391.3484
23962007.08.20 22:37t/p11981.001.34841.34391.3484100.0042479.00
23972007.08.21 13:31buy11991.001.34881.34531.3498
23982007.08.21 22:57s/l11991.001.34531.34531.3498-350.0042129.00
23992007.08.22 09:25buy12001.001.34821.34471.3492
24002007.08.22 09:47t/p12001.001.34921.34471.3492100.0042229.00
24012007.08.23 12:45buy12011.001.35651.35301.3575
24022007.08.23 14:59t/p12011.001.35751.35301.3575100.0042329.00
24032007.08.27 16:41sell12021.001.36521.36871.3642
24042007.08.27 21:44t/p12021.001.36421.36871.3642100.0042429.00
24052007.08.28 12:51buy12031.001.36571.36221.3667
24062007.08.28 15:12s/l12031.001.36221.36221.3667-350.0042079.00
24072007.08.29 03:37sell12041.001.35821.36171.3572
24082007.08.29 07:04t/p12041.001.35721.36171.3572100.0042179.00
24092007.08.29 07:05buy12051.001.35771.35421.3587
24102007.08.29 07:17t/p12051.001.35871.35421.3587100.0042279.00
24112007.08.29 23:01buy12061.001.36681.36331.3678
24122007.08.30 07:13s/l12061.001.36331.36331.3678-341.0041938.00
24132007.08.30 12:30sell12071.001.36251.36601.3615
24142007.08.30 12:39t/p12071.001.36151.36601.3615100.0042038.00
24152007.08.30 12:51sell12081.001.36271.36621.3617
24162007.08.30 13:32t/p12081.001.36171.36621.3617100.0042138.00
24172007.08.30 18:48buy12091.001.36401.36051.3650
24182007.08.30 23:42t/p12091.001.36501.36051.3650100.0042238.00
24192007.08.31 13:40buy12101.001.36791.36441.3689
24202007.08.31 14:01s/l12101.001.36441.36441.3689-350.0041888.00
24212007.09.03 07:31buy12111.001.36381.36031.3648
24222007.09.03 07:55t/p12111.001.36481.36031.3648100.0041988.00
24232007.09.03 16:59sell12121.001.36241.36591.3614
24242007.09.03 20:03t/p12121.001.36141.36591.3614100.0042088.00
24252007.09.04 01:49sell12131.001.36181.36531.3608
24262007.09.04 03:34t/p12131.001.36081.36531.3608100.0042188.00
24272007.09.04 14:48sell12141.001.35791.36141.3569
24282007.09.04 17:59s/l12141.001.36141.36141.3569-350.0041838.00
24292007.09.05 08:26sell12151.001.35921.36271.3582
24302007.09.05 09:43t/p12151.001.35821.36271.3582100.0041938.00
24312007.09.05 11:28buy12161.001.35851.35501.3595
24322007.09.05 14:00t/p12161.001.35951.35501.3595100.0042038.00
24332007.09.05 18:50buy12171.001.36511.36161.3661
24342007.09.05 19:32t/p12171.001.36611.36161.3661100.0042138.00
24352007.09.06 17:09buy12181.001.36791.36441.3689
24362007.09.06 20:21t/p12181.001.36891.36441.3689100.0042238.00
24372007.09.07 05:51sell12191.001.36751.37101.3665
24382007.09.07 07:42t/p12191.001.36651.37101.3665100.0042338.00
24392007.09.10 01:34buy12201.001.37731.37381.3783
24402007.09.10 02:25t/p12201.001.37831.37381.3783100.0042438.00
24412007.09.10 14:15buy12211.001.37931.37581.3803
24422007.09.10 17:27t/p12211.001.38031.37581.3803100.0042538.00
24432007.09.11 03:19sell12221.001.37951.38301.3785
24442007.09.11 05:46t/p12221.001.37851.38301.3785100.0042638.00
24452007.09.11 21:47buy12231.001.38331.37981.3843
24462007.09.11 23:38t/p12231.001.38431.37981.3843100.0042738.00
24472007.09.12 07:35buy12241.001.38511.38161.3861
24482007.09.12 08:50t/p12241.001.38611.38161.3861100.0042838.00
24492007.09.12 13:28buy12251.001.38701.38351.3880
24502007.09.12 14:33t/p12251.001.38801.38351.3880100.0042938.00
24512007.09.13 10:17buy12261.001.38991.38641.3909
24522007.09.13 20:53s/l12261.001.38641.38641.3909-350.0042588.00
24532007.09.13 23:14sell12271.001.38771.39121.3867
24542007.09.14 03:49t/p12271.001.38671.39121.386796.0042684.00
24552007.09.14 08:30buy12281.001.38741.38391.3884
24562007.09.14 11:30t/p12281.001.38841.38391.3884100.0042784.00
24572007.09.16 22:05buy12291.001.38701.38351.3880
24582007.09.17 03:47t/p12291.001.38801.38351.3880103.0042887.00
24592007.09.17 07:03buy12301.001.38751.38401.3885
24602007.09.17 13:27t/p12301.001.38851.38401.3885100.0042987.00
24612007.09.17 14:08buy12311.001.38731.38381.3883
24622007.09.18 06:20s/l12311.001.38381.38381.3883-347.0042640.00
24632007.09.18 07:59sell12321.001.38601.38951.3850
24642007.09.18 13:04s/l12321.001.38951.38951.3850-350.0042290.00
24652007.09.19 02:30sell12331.001.39721.40071.3962
24662007.09.19 09:33t/p12331.001.39621.40071.3962100.0042390.00
24672007.09.19 12:07sell12341.001.39701.40051.3960
24682007.09.19 12:37t/p12341.001.39601.40051.3960100.0042490.00
24692007.09.19 17:45sell12351.001.39641.39991.3954
24702007.09.20 06:24s/l12351.001.39991.39991.3954-362.0042128.00
24712007.09.20 18:05buy12361.001.40701.40351.4080
24722007.09.20 18:40t/p12361.001.40801.40351.4080100.0042228.00
24732007.09.21 07:04buy12371.001.40841.40491.4094
24742007.09.21 12:04s/l12371.001.40491.40491.4094-350.0041878.00
24752007.09.24 03:03buy12381.001.40991.40641.4109
24762007.09.24 03:41t/p12381.001.41091.40641.4109100.0041978.00
24772007.09.24 05:28buy12391.001.40991.40641.4109
24782007.09.24 05:55t/p12391.001.41091.40641.4109100.0042078.00
24792007.09.24 08:50buy12401.001.41081.40731.4118
24802007.09.24 10:32t/p12401.001.41181.40731.4118100.0042178.00
24812007.09.24 12:07sell12411.001.41161.41511.4106
24822007.09.24 12:17t/p12411.001.41061.41511.4106100.0042278.00
24832007.09.25 01:20sell12421.001.40791.41141.4069
24842007.09.25 02:56t/p12421.001.40691.41141.4069100.0042378.00
24852007.09.25 20:19buy12431.001.41381.41031.4148
24862007.09.25 21:57t/p12431.001.41481.41031.4148100.0042478.00
24872007.09.26 04:05sell12441.001.41451.41801.4135
24882007.09.26 06:15t/p12441.001.41351.41801.4135100.0042578.00
24892007.09.26 10:29sell12451.001.41321.41671.4122
24902007.09.26 11:19t/p12451.001.41221.41671.4122100.0042678.00
24912007.09.27 05:50buy12461.001.41351.41001.4145
24922007.09.27 06:14t/p12461.001.41451.41001.4145100.0042778.00
24932007.09.27 07:47buy12471.001.41391.41041.4149
24942007.09.27 09:22t/p12471.001.41491.41041.4149100.0042878.00
24952007.09.27 14:06buy12481.001.41601.41251.4170
24962007.09.28 01:03t/p12481.001.41701.41251.4170103.0042981.00
24972007.09.28 04:33buy12491.001.41581.41231.4168
24982007.09.28 06:31t/p12491.001.41681.41231.4168100.0043081.00
24992007.10.01 09:47sell12501.001.42441.42791.4234
25002007.10.01 10:30t/p12501.001.42341.42791.4234100.0043181.00
25012007.10.01 23:00sell12511.001.42351.42701.4225
25022007.10.02 03:05t/p12511.001.42251.42701.422596.0043277.00
25032007.10.02 13:51sell12521.001.41711.42061.4161
25042007.10.02 14:09t/p12521.001.41611.42061.4161100.0043377.00
25052007.10.03 04:54buy12531.001.41691.41341.4179
25062007.10.03 06:50t/p12531.001.41791.41341.4179100.0043477.00
25072007.10.04 03:25buy12541.001.40991.40641.4109
25082007.10.04 08:55t/p12541.001.41091.40641.4109100.0043577.00
25092007.10.04 11:07buy12551.001.41091.40741.4119
25102007.10.04 12:46s/l12551.001.40741.40741.4119-350.0043227.00
25112007.10.04 18:21buy12561.001.41211.40861.4131
25122007.10.04 19:36t/p12561.001.41311.40861.4131100.0043327.00
25132007.10.05 10:11sell12571.001.41211.41561.4111
25142007.10.05 12:31t/p12571.001.41111.41561.4111100.0043427.00
25152007.10.08 21:01sell12581.001.40511.40861.4041
25162007.10.09 01:10t/p12581.001.40411.40861.404196.0043523.00
25172007.10.09 06:13sell12591.001.40301.40651.4020
25182007.10.09 14:24s/l12591.001.40651.40651.4020-350.0043173.00
25192007.10.09 18:01buy12601.001.40781.40431.4088
25202007.10.09 18:43t/p12601.001.40881.40431.4088100.0043273.00
25212007.10.10 11:48buy12611.001.41311.40961.4141
25222007.10.10 12:09t/p12611.001.41411.40961.4141100.0043373.00
25232007.10.10 15:23buy12621.001.41491.41141.4159
25242007.10.11 04:51t/p12621.001.41591.41141.4159109.0043482.00
25252007.10.11 11:06buy12631.001.41951.41601.4205
25262007.10.11 13:19s/l12631.001.41601.41601.4205-350.0043132.00
25272007.10.11 18:09buy12641.001.42101.41751.4220
25282007.10.11 18:41t/p12641.001.42201.41751.4220100.0043232.00
25292007.10.12 04:24sell12651.001.41971.42321.4187
25302007.10.12 04:50t/p12651.001.41871.42321.4187100.0043332.00
25312007.10.15 11:46buy12661.001.42171.41821.4227
25322007.10.15 12:04t/p12661.001.42271.41821.4227100.0043432.00
25332007.10.15 20:38sell12671.001.42071.42421.4197
25342007.10.16 01:03t/p12671.001.41971.42421.419796.0043528.00
25352007.10.16 13:00sell12681.001.41691.42041.4159
25362007.10.16 14:44t/p12681.001.41591.42041.4159100.0043628.00
25372007.10.16 16:14buy12691.001.41581.41231.4168
25382007.10.16 20:21t/p12691.001.41681.41231.4168100.0043728.00
25392007.10.17 00:25buy12701.001.41701.41351.4180
25402007.10.17 06:41t/p12701.001.41801.41351.4180100.0043828.00
25412007.10.17 14:59buy12711.001.41961.41611.4206
25422007.10.17 15:36t/p12711.001.42061.41611.4206100.0043928.00
25432007.10.17 16:20buy12721.001.41951.41601.4205
25442007.10.17 20:21t/p12721.001.42051.41601.4205100.0044028.00
25452007.10.18 00:10buy12731.001.42001.41651.4210
25462007.10.18 01:12t/p12731.001.42101.41651.4210100.0044128.00
25472007.10.19 06:20buy12741.001.42941.42591.4304
25482007.10.19 06:37t/p12741.001.43041.42591.4304100.0044228.00
25492007.10.19 11:24sell12751.001.42891.43241.4279
25502007.10.19 13:40t/p12751.001.42791.43241.4279100.0044328.00
25512007.10.19 17:46sell12761.001.42721.43071.4262
25522007.10.21 23:00s/l12761.001.43071.43071.4262-350.0043978.00
25532007.10.22 02:36buy12771.001.43211.42861.4331
25542007.10.22 07:47t/p12771.001.43311.42861.4331100.0044078.00
25552007.10.22 18:32sell12781.001.41641.41991.4154
25562007.10.22 19:00t/p12781.001.41541.41991.4154100.0044178.00
25572007.10.23 05:36buy12791.001.41891.41541.4199
25582007.10.23 06:31t/p12791.001.41991.41541.4199100.0044278.00
25592007.10.23 10:49buy12801.001.41991.41641.4209
25602007.10.23 11:31t/p12801.001.42091.41641.4209100.0044378.00
25612007.10.23 15:56buy12811.001.42401.42051.4250
25622007.10.23 17:03t/p12811.001.42501.42051.4250100.0044478.00
25632007.10.23 19:18sell12821.001.42501.42851.4240
25642007.10.24 07:20t/p12821.001.42401.42851.424096.0044574.00
25652007.10.24 10:48sell12831.001.42341.42691.4224
25662007.10.24 11:02t/p12831.001.42241.42691.4224100.0044674.00
25672007.10.24 15:48buy12841.001.42331.41981.4243
25682007.10.24 17:11t/p12841.001.42431.41981.4243100.0044774.00
25692007.10.29 07:04buy12851.001.44131.43781.4423
25702007.10.29 07:37t/p12851.001.44231.43781.4423100.0044874.00
25712007.10.29 09:07buy12861.001.44161.43811.4426
25722007.10.29 13:57s/l12861.001.43811.43811.4426-350.0044524.00
25732007.10.29 15:29sell12871.001.44091.44441.4399
25742007.10.30 00:48t/p12871.001.43991.44441.439996.0044620.00
25752007.10.30 08:05sell12881.001.44031.44381.4393
25762007.10.30 09:19t/p12881.001.43931.44381.4393100.0044720.00
25772007.10.30 21:25buy12891.001.44281.43931.4438
25782007.10.30 21:39t/p12891.001.44381.43931.4438100.0044820.00
25792007.10.31 18:15buy12901.001.44501.44151.4460
25802007.10.31 18:20t/p12901.001.44601.44151.4460100.0044920.00
25812007.10.31 18:28buy12911.001.44521.44171.4462
25822007.10.31 18:34t/p12911.001.44621.44171.4462100.0045020.00
25832007.10.31 22:52buy12921.001.44721.44371.4482
25842007.11.01 08:09s/l12921.001.44371.44371.4482-341.0044679.00
25852007.11.01 19:51buy12931.001.44411.44061.4451
25862007.11.02 05:07t/p12931.001.44511.44061.4451103.0044782.00
25872007.11.02 05:24buy12941.001.44371.44021.4447
25882007.11.02 06:59t/p12941.001.44471.44021.4447100.0044882.00
25892007.11.02 12:31buy12951.001.44701.44351.4480
25902007.11.02 12:31t/p12951.001.44801.44351.4480100.0044982.00
25912007.11.02 12:33buy12961.001.44701.44351.4480
25922007.11.02 12:36t/p12961.001.44801.44351.4480100.0045082.00
25932007.11.05 11:53sell12971.001.44741.45091.4464
25942007.11.05 12:11t/p12971.001.44641.45091.4464100.0045182.00
25952007.11.06 17:56buy12981.001.45491.45141.4559
25962007.11.06 22:07t/p12981.001.45591.45141.4559100.0045282.00
25972007.11.07 12:28buy12991.001.46591.46241.4669
25982007.11.07 12:37t/p12991.001.46691.46241.4669100.0045382.00
25992007.11.07 18:54sell13001.001.46731.47081.4663
26002007.11.07 20:04t/p13001.001.46631.47081.4663100.0045482.00
26012007.11.08 03:59buy13011.001.46341.45991.4644
26022007.11.08 06:36t/p13011.001.46441.45991.4644100.0045582.00
26032007.11.08 17:08buy13021.001.46721.46371.4682
26042007.11.08 17:30t/p13021.001.46821.46371.4682100.0045682.00
26052007.11.08 17:33buy13031.001.46731.46381.4683
26062007.11.08 17:46t/p13031.001.46831.46381.4683100.0045782.00
26072007.11.08 18:08buy13041.001.46731.46381.4683
26082007.11.08 18:28t/p13041.001.46831.46381.4683100.0045882.00
26092007.11.08 19:28buy13051.001.46751.46401.4685
26102007.11.09 00:04t/p13051.001.46851.46401.4685103.0045985.00
26112007.11.09 02:28buy13061.001.46901.46551.4700
26122007.11.09 02:35t/p13061.001.47001.46551.4700100.0046085.00
26132007.11.09 09:33sell13071.001.47131.47481.4703
26142007.11.09 10:22s/l13071.001.47481.47481.4703-350.0045735.00
26152007.11.12 02:48sell13081.001.46551.46901.4645
26162007.11.12 03:26t/p13081.001.46451.46901.4645100.0045835.00
26172007.11.13 00:26sell13091.001.45371.45721.4527
26182007.11.13 01:55s/l13091.001.45721.45721.4527-350.0045485.00
26192007.11.13 09:51buy13101.001.45921.45571.4602
26202007.11.13 12:09t/p13101.001.46021.45571.4602100.0045585.00
26212007.11.13 16:12buy13111.001.45971.45621.4607
26222007.11.13 20:03t/p13111.001.46071.45621.4607100.0045685.00
26232007.11.15 13:20sell13121.001.46431.46781.4633
26242007.11.15 13:34t/p13121.001.46331.46781.4633100.0045785.00
26252007.11.16 12:18sell13131.001.46111.46461.4601
26262007.11.16 13:07s/l13131.001.46461.46461.4601-350.0045435.00
26272007.11.16 15:31buy13141.001.46271.45921.4637
26282007.11.16 15:49t/p13141.001.46371.45921.4637100.0045535.00
26292007.11.16 20:33buy13151.001.46521.46171.4662
26302007.11.16 21:25t/p13151.001.46621.46171.4662100.0045635.00
26312007.11.19 02:20buy13161.001.46721.46371.4682
26322007.11.19 06:23t/p13161.001.46821.46371.4682100.0045735.00
26332007.11.19 15:13buy13171.001.46461.46111.4656
26342007.11.19 15:22t/p13171.001.46561.46111.4656100.0045835.00
26352007.11.20 03:54sell13181.001.46531.46881.4643
26362007.11.20 07:20s/l13181.001.46881.46881.4643-350.0045485.00
26372007.11.21 01:25buy13191.001.48221.47871.4832
26382007.11.21 03:59t/p13191.001.48321.47871.4832100.0045585.00
26392007.11.21 07:03buy13201.001.48281.47931.4838
26402007.11.21 07:14t/p13201.001.48381.47931.4838100.0045685.00
26412007.11.21 22:30buy13211.001.48461.48111.4856
26422007.11.21 23:58t/p13211.001.48561.48111.4856100.0045785.00
26432007.11.22 04:06buy13221.001.48581.48231.4868
26442007.11.22 04:12t/p13221.001.48681.48231.4868100.0045885.00
26452007.11.22 05:21buy13231.001.48581.48231.4868
26462007.11.22 08:21s/l13231.001.48231.48231.4868-350.0045535.00
26472007.11.26 03:39sell13241.001.48341.48691.4824
26482007.11.26 04:20t/p13241.001.48241.48691.4824100.0045635.00
26492007.11.26 11:42buy13251.001.48491.48141.4859
26502007.11.26 16:21t/p13251.001.48591.48141.4859100.0045735.00
26512007.11.27 10:26sell13261.001.48541.48891.4844
26522007.11.27 11:17t/p13261.001.48441.48891.4844100.0045835.00
26532007.11.27 15:26buy13271.001.48591.48241.4869
26542007.11.27 16:19s/l13271.001.48241.48241.4869-350.0045485.00
26552007.11.27 19:01sell13281.001.48421.48771.4832
26562007.11.27 20:53t/p13281.001.48321.48771.4832100.0045585.00
26572007.11.28 16:16buy13291.001.47451.47101.4755
26582007.11.28 16:37t/p13291.001.47551.47101.4755100.0045685.00
26592007.11.29 17:37buy13301.001.47541.47191.4764
26602007.11.29 18:39t/p13301.001.47641.47191.4764100.0045785.00
26612007.11.29 23:07sell13311.001.47531.47881.4743
26622007.11.30 02:38t/p13311.001.47431.47881.474396.0045881.00
26632007.11.30 05:57sell13321.001.47481.47831.4738
26642007.11.30 06:16t/p13321.001.47381.47831.4738100.0045981.00
26652007.11.30 12:59buy13331.001.47541.47191.4764
26662007.11.30 13:13t/p13331.001.47641.47191.4764100.0046081.00
26672007.12.02 23:48sell13341.001.46551.46901.4645
26682007.12.03 01:03t/p13341.001.46451.46901.464596.0046177.00
26692007.12.03 08:12buy13351.001.46661.46311.4676
26702007.12.03 09:03s/l13351.001.46311.46311.4676-350.0045827.00
26712007.12.03 15:31buy13361.001.46541.46191.4664
26722007.12.03 15:56t/p13361.001.46641.46191.4664100.0045927.00
26732007.12.04 07:21buy13371.001.46621.46271.4672
26742007.12.04 07:38t/p13371.001.46721.46271.4672100.0046027.00
26752007.12.04 08:05buy13381.001.46601.46251.4670
26762007.12.04 10:44t/p13381.001.46701.46251.4670100.0046127.00
26772007.12.04 21:59buy13391.001.47591.47241.4769
26782007.12.05 04:00t/p13391.001.47691.47241.4769103.0046230.00
26792007.12.05 09:47sell13401.001.47391.47741.4729
26802007.12.05 09:51t/p13401.001.47291.47741.4729100.0046330.00
26812007.12.06 03:50sell13411.001.46091.46441.4599
26822007.12.06 06:37t/p13411.001.45991.46441.4599100.0046430.00
26832007.12.06 13:28sell13421.001.45681.46031.4558
26842007.12.06 13:47s/l13421.001.46031.46031.4558-350.0046080.00
26852007.12.07 13:22buy13431.001.46291.45941.4639
26862007.12.07 13:28t/p13431.001.46391.45941.4639100.0046180.00
26872007.12.07 13:30buy13441.001.46261.45911.4636
26882007.12.07 13:34t/p13441.001.46361.45911.4636100.0046280.00
26892007.12.07 13:36buy13451.001.46271.45921.4637
26902007.12.07 13:40t/p13451.001.46371.45921.4637100.0046380.00
26912007.12.10 18:35sell13461.001.47141.47491.4704
26922007.12.11 07:18s/l13461.001.47491.47491.4704-354.0046026.00
26932007.12.11 14:26sell13471.001.46901.47251.4680
26942007.12.11 19:15s/l13471.001.47251.47251.4680-350.0045676.00
26952007.12.12 08:33buy13481.001.46741.46391.4684
26962007.12.12 08:59t/p13481.001.46841.46391.4684100.0045776.00
26972007.12.13 22:43buy13491.001.46191.45841.4629
26982007.12.13 23:18t/p13491.001.46291.45841.4629100.0045876.00
26992007.12.17 05:39buy13501.001.44381.44031.4448
27002007.12.17 07:25t/p13501.001.44481.44031.4448100.0045976.00
27012007.12.17 12:02sell13511.001.43821.44171.4372
27022007.12.17 12:34t/p13511.001.43721.44171.4372100.0046076.00
27032007.12.18 00:27buy13521.001.43971.43621.4407
27042007.12.18 00:48t/p13521.001.44071.43621.4407100.0046176.00
27052007.12.18 15:14buy13531.001.44041.43691.4414
27062007.12.18 21:29t/p13531.001.44141.43691.4414100.0046276.00
27072007.12.19 06:17buy13541.001.44161.43811.4426
27082007.12.19 07:39s/l13541.001.43811.43811.4426-350.0045926.00
27092007.12.19 09:40sell13551.001.44041.44391.4394
27102007.12.19 09:42t/p13551.001.43941.44391.4394100.0046026.00
27112007.12.19 19:13sell13561.001.43721.44071.4362
27122007.12.20 06:53t/p13561.001.43621.44071.436288.0046114.00
27132007.12.20 10:08sell13571.001.43631.43981.4353
27142007.12.20 10:17t/p13571.001.43531.43981.4353100.0046214.00
27152007.12.20 13:01sell13581.001.43431.43781.4333
27162007.12.20 14:27t/p13581.001.43331.43781.4333100.0046314.00
27172007.12.20 23:29sell13591.001.43321.43671.4322
27182007.12.21 05:50s/l13591.001.43671.43671.4322-354.0045960.00
27192007.12.21 09:19buy13601.001.43701.43351.4380
27202007.12.21 13:10t/p13601.001.43801.43351.4380100.0046060.00
27212007.12.21 15:59buy13611.001.43731.43381.4383
27222007.12.24 00:08t/p13611.001.43831.43381.4383103.0046163.00
27232007.12.24 13:15buy13621.001.43971.43621.4407
27242007.12.24 13:39t/p13621.001.44071.43621.4407100.0046263.00
27252007.12.24 14:45buy13631.001.43971.43621.4407
27262007.12.24 15:01t/p13631.001.44071.43621.4407100.0046363.00
27272007.12.27 02:20sell13641.001.44841.45191.4474
27282007.12.27 13:24s/l13641.001.45191.45191.4474-350.0046013.00
27292007.12.27 20:44buy13651.001.46121.45771.4622
27302007.12.27 21:23t/p13651.001.46221.45771.4622100.0046113.00
27312007.12.28 13:20buy13661.001.46801.46451.4690
27322007.12.28 14:11t/p13661.001.46901.46451.4690100.0046213.00
27332007.12.31 12:09sell13671.001.47221.47571.4712
27342007.12.31 14:09t/p13671.001.47121.47571.4712100.0046313.00
27352007.12.31 14:10buy13681.001.47151.46801.4725
27362007.12.31 14:52s/l13681.001.46801.46801.4725-350.0045963.00
27372008.01.02 08:26sell13691.001.46641.46991.4654
27382008.01.02 09:27t/p13691.001.46541.46991.4654100.0046063.00
27392008.01.02 13:39buy13701.001.46701.46351.4680
27402008.01.02 15:04t/p13701.001.46801.46351.4680100.0046163.00
27412008.01.03 04:30sell13711.001.47151.47501.4705
27422008.01.03 08:07t/p13711.001.47051.47501.4705100.0046263.00
27432008.01.03 13:16buy13721.001.47371.47021.4747
27442008.01.03 13:17t/p13721.001.47471.47021.4747100.0046363.00
27452008.01.03 13:22buy13731.001.47381.47031.4748
27462008.01.03 13:34s/l13731.001.47031.47031.4748-350.0046013.00
27472008.01.03 16:44sell13741.001.47371.47721.4727
27482008.01.04 06:30t/p13741.001.47271.47721.472796.0046109.00
27492008.01.04 11:59sell13751.001.47161.47511.4706
27502008.01.04 12:37t/p13751.001.47061.47511.4706100.0046209.00
27512008.01.04 17:50buy13761.001.47581.47231.4768
27522008.01.04 18:26t/p13761.001.47681.47231.4768100.0046309.00
27532008.01.07 05:05sell13771.001.47291.47641.4719
27542008.01.07 06:22t/p13771.001.47191.47641.4719100.0046409.00
27552008.01.07 11:38sell13781.001.46921.47271.4682
27562008.01.07 12:04t/p13781.001.46821.47271.4682100.0046509.00
27572008.01.07 16:08buy13791.001.47051.46701.4715
27582008.01.07 16:30s/l13791.001.46701.46701.4715-350.0046159.00
27592008.01.07 20:03sell13801.001.46951.47301.4685
27602008.01.07 22:39t/p13801.001.46851.47301.4685100.0046259.00
27612008.01.08 04:48buy13811.001.46911.46561.4701
27622008.01.08 05:10t/p13811.001.47011.46561.4701100.0046359.00
27632008.01.08 06:42buy13821.001.46911.46561.4701
27642008.01.08 06:53t/p13821.001.47011.46561.4701100.0046459.00
27652008.01.11 06:34buy13831.001.48011.47661.4811
27662008.01.11 07:57t/p13831.001.48111.47661.4811100.0046559.00
27672008.01.11 10:11sell13841.001.47931.48281.4783
27682008.01.11 10:19t/p13841.001.47831.48281.4783100.0046659.00
27692008.01.14 12:34buy13851.001.48821.48471.4892
27702008.01.14 12:54t/p13851.001.48921.48471.4892100.0046759.00
27712008.01.14 13:28buy13861.001.48791.48441.4889
27722008.01.14 14:00t/p13861.001.48891.48441.4889100.0046859.00
27732008.01.15 00:10sell13871.001.48711.49061.4861
27742008.01.15 08:03t/p13871.001.48611.49061.4861100.0046959.00
27752008.01.15 11:15sell13881.001.48681.49031.4858
27762008.01.15 12:11t/p13881.001.48581.49031.4858100.0047059.00
27772008.01.15 15:18buy13891.001.48791.48441.4889
27782008.01.15 15:24t/p13891.001.48891.48441.4889100.0047159.00
27792008.01.15 15:33buy13901.001.48781.48431.4888
27802008.01.15 16:26s/l13901.001.48431.48431.4888-350.0046809.00
27812008.01.16 06:41buy13911.001.48301.47951.4840
27822008.01.16 10:19s/l13911.001.47951.47951.4840-350.0046459.00
27832008.01.16 13:05sell13921.001.47981.48331.4788
27842008.01.16 13:37t/p13921.001.47881.48331.4788100.0046559.00
27852008.01.16 13:45sell13931.001.48011.48361.4791
27862008.01.16 13:53t/p13931.001.47911.48361.4791100.0046659.00
27872008.01.16 14:10sell13941.001.48031.48381.4793
27882008.01.16 15:42t/p13941.001.47931.48381.4793100.0046759.00
27892008.01.17 02:37buy13951.001.46651.46301.4675
27902008.01.17 05:39s/l13951.001.46301.46301.4675-350.0046409.00
27912008.01.17 11:16sell13961.001.46341.46691.4624
27922008.01.17 11:21s/l13961.001.46691.46691.4624-350.0046059.00
27932008.01.17 15:26buy13971.001.46541.46191.4664
27942008.01.17 15:27t/p13971.001.46641.46191.4664100.0046159.00
27952008.01.18 15:02buy13981.001.46461.46111.4656
27962008.01.18 15:48s/l13981.001.46111.46111.4656-350.0045809.00
27972008.01.21 07:13sell13991.001.45511.45861.4541
27982008.01.21 07:47t/p13991.001.45411.45861.4541100.0045909.00
27992008.01.21 12:29sell14001.001.45021.45371.4492
28002008.01.21 12:44t/p14001.001.44921.45371.4492100.0046009.00
28012008.01.22 01:44sell14011.001.44351.44701.4425
28022008.01.22 04:28t/p14011.001.44251.44701.4425100.0046109.00
28032008.01.22 23:50buy14021.001.46281.45931.4638
28042008.01.22 23:51t/p14021.001.46381.45931.4638100.0046209.00
28052008.01.23 00:16buy14031.001.46281.45931.4638
28062008.01.23 00:24t/p14031.001.46381.45931.4638100.0046309.00
28072008.01.23 04:49sell14041.001.46341.46691.4624
28082008.01.23 07:04t/p14041.001.46241.46691.4624100.0046409.00
28092008.01.23 14:59sell14051.001.45771.46121.4567
28102008.01.23 15:04t/p14051.001.45671.46121.4567100.0046509.00
28112008.01.24 00:17buy14061.001.46131.45781.4623
28122008.01.24 00:50t/p14061.001.46231.45781.4623100.0046609.00
28132008.01.24 13:30buy14071.001.46441.46091.4654
28142008.01.24 13:31t/p14071.001.46541.46091.4654100.0046709.00
28152008.01.25 06:28sell14081.001.47601.47951.4750
28162008.01.25 08:12t/p14081.001.47501.47951.4750100.0046809.00
28172008.01.28 00:40buy14091.001.46791.46441.4689
28182008.01.28 06:43t/p14091.001.46891.46441.4689100.0046909.00
28192008.01.28 22:03sell14101.001.47851.48201.4775
28202008.01.29 00:59t/p14101.001.47751.48201.477596.0047005.00
28212008.01.29 12:57buy14111.001.47721.47371.4782
28222008.01.29 15:16s/l14111.001.47371.47371.4782-350.0046655.00
28232008.01.29 17:42sell14121.001.47701.48051.4760
28242008.01.30 05:45t/p14121.001.47601.48051.476096.0046751.00
28252008.01.30 13:15buy14131.001.47951.47601.4805
28262008.01.30 18:07t/p14131.001.48051.47601.4805100.0046851.00
28272008.01.30 22:46buy14141.001.48461.48111.4856
28282008.01.30 22:49t/p14141.001.48561.48111.4856100.0046951.00
28292008.01.30 23:23buy14151.001.48471.48121.4857
28302008.01.31 05:17t/p14151.001.48571.48121.4857109.0047060.00
28312008.01.31 07:18buy14161.001.48581.48231.4868
28322008.01.31 07:23t/p14161.001.48681.48231.4868100.0047160.00
28332008.01.31 07:30buy14171.001.48561.48211.4866
28342008.01.31 07:43t/p14171.001.48661.48211.4866100.0047260.00
28352008.01.31 07:58buy14181.001.48551.48201.4865
28362008.01.31 08:51s/l14181.001.48201.48201.4865-350.0046910.00
28372008.01.31 14:04buy14191.001.48571.48221.4867
28382008.01.31 14:20s/l14191.001.48221.48221.4867-350.0046560.00
28392008.01.31 17:37sell14201.001.48511.48861.4841
28402008.01.31 18:07t/p14201.001.48411.48861.4841100.0046660.00
28412008.01.31 18:29sell14211.001.48521.48871.4842
28422008.02.01 07:48s/l14211.001.48871.48871.4842-354.0046306.00
28432008.02.01 14:16buy14221.001.48801.48451.4890
28442008.02.01 14:37s/l14221.001.48451.48451.4890-350.0045956.00
28452008.02.05 18:44sell14231.001.46571.46921.4647
28462008.02.05 20:29t/p14231.001.46471.46921.4647100.0046056.00
28472008.02.06 03:19sell14241.001.46401.46751.4630
28482008.02.06 07:43t/p14241.001.46301.46751.4630100.0046156.00
28492008.02.06 11:16sell14251.001.46281.46631.4618
28502008.02.06 11:28t/p14251.001.46181.46631.4618100.0046256.00
28512008.02.06 11:50sell14261.001.46281.46631.4618
28522008.02.06 12:23t/p14261.001.46181.46631.4618100.0046356.00
28532008.02.06 17:32buy14271.001.46291.45941.4639
28542008.02.06 17:54t/p14271.001.46391.45941.4639100.0046456.00
28552008.02.06 21:48sell14281.001.46361.46711.4626
28562008.02.06 22:27t/p14281.001.46261.46711.4626100.0046556.00
28572008.02.07 21:11sell14291.001.44861.45211.4476
28582008.02.07 21:37t/p14291.001.44761.45211.4476100.0046656.00
28592008.02.11 02:42buy14301.001.45211.44861.4531
28602008.02.11 03:35t/p14301.001.45311.44861.4531100.0046756.00
28612008.02.12 01:44sell14311.001.45141.45491.4504
28622008.02.12 06:58s/l14311.001.45491.45491.4504-350.0046406.00
28632008.02.12 08:36buy14321.001.45221.44871.4532
28642008.02.12 12:01t/p14321.001.45321.44871.4532100.0046506.00
28652008.02.13 02:34sell14331.001.45791.46141.4569
28662008.02.13 05:02t/p14331.001.45691.46141.4569100.0046606.00
28672008.02.13 09:37sell14341.001.45651.46001.4555
28682008.02.13 10:02t/p14341.001.45551.46001.4555100.0046706.00
28692008.02.13 10:10sell14351.001.45671.46021.4557
28702008.02.13 14:05t/p14351.001.45571.46021.4557100.0046806.00
28712008.02.13 16:08sell14361.001.45711.46061.4561
28722008.02.13 23:53t/p14361.001.45611.46061.4561100.0046906.00
28732008.02.14 15:22sell14371.001.46141.46491.4604
28742008.02.14 16:34s/l14371.001.46491.46491.4604-350.0046556.00
28752008.02.15 12:56buy14381.001.46631.46281.4673
28762008.02.15 13:16t/p14381.001.46731.46281.4673100.0046656.00
28772008.02.18 06:09buy14391.001.46791.46441.4689
28782008.02.18 08:43s/l14391.001.46441.46441.4689-350.0046306.00
28792008.02.18 12:57sell14401.001.46401.46751.4630
28802008.02.18 13:23t/p14401.001.46301.46751.4630100.0046406.00
28812008.02.18 22:28buy14411.001.46541.46191.4664
28822008.02.19 05:19t/p14411.001.46641.46191.4664103.0046509.00
28832008.02.20 07:32sell14421.001.47191.47541.4709
28842008.02.20 07:49t/p14421.001.47091.47541.4709100.0046609.00
28852008.02.20 08:45sell14431.001.47191.47541.4709
28862008.02.20 09:36t/p14431.001.47091.47541.4709100.0046709.00
28872008.02.22 02:05sell14441.001.48111.48461.4801
28882008.02.22 02:15t/p14441.001.48011.48461.4801100.0046809.00
28892008.02.22 12:14buy14451.001.48221.47871.4832
28902008.02.22 12:42t/p14451.001.48321.47871.4832100.0046909.00
28912008.02.25 06:03sell14461.001.48201.48551.4810
28922008.02.25 07:33t/p14461.001.48101.48551.4810100.0047009.00
28932008.02.26 00:52buy14471.001.48271.47921.4837
28942008.02.26 07:52s/l14471.001.47921.47921.4837-350.0046659.00
28952008.02.27 11:02buy14481.001.50341.49991.5044
28962008.02.27 11:11t/p14481.001.50441.49991.5044100.0046759.00
28972008.02.27 11:26buy14491.001.50331.49981.5043
28982008.02.27 12:00t/p14491.001.50431.49981.5043100.0046859.00
28992008.02.27 19:11buy14501.001.51001.50651.5110
29002008.02.27 19:28t/p14501.001.51101.50651.5110100.0046959.00
29012008.02.28 04:55sell14511.001.51131.51481.5103
29022008.02.28 06:32t/p14511.001.51031.51481.5103100.0047059.00
29032008.02.28 09:41sell14521.001.51061.51411.5096
29042008.02.28 10:15t/p14521.001.50961.51411.5096100.0047159.00
29052008.02.28 23:50sell14531.001.52061.52411.5196
29062008.02.28 23:54t/p14531.001.51961.52411.5196100.0047259.00
29072008.02.29 04:41sell14541.001.51841.52191.5174
29082008.02.29 04:50t/p14541.001.51741.52191.5174100.0047359.00
29092008.02.29 10:26buy14551.001.51941.51591.5204
29102008.02.29 10:34t/p14551.001.52041.51591.5204100.0047459.00
29112008.02.29 11:04buy14561.001.51941.51591.5204
29122008.02.29 11:25t/p14561.001.52041.51591.5204100.0047559.00
29132008.02.29 13:40sell14571.001.52011.52361.5191
29142008.02.29 13:43t/p14571.001.51911.52361.5191100.0047659.00
29152008.02.29 14:48sell14581.001.51981.52331.5188
29162008.02.29 14:55t/p14581.001.51881.52331.5188100.0047759.00
29172008.03.03 07:17buy14591.001.52051.51701.5215
29182008.03.03 07:22t/p14591.001.52151.51701.5215100.0047859.00
29192008.03.03 11:49sell14601.001.51911.52261.5181
29202008.03.03 14:18s/l14601.001.52261.52261.5181-350.0047509.00
29212008.03.03 15:52buy14611.001.52031.51681.5213
29222008.03.03 16:29s/l14611.001.51681.51681.5213-350.0047159.00
29232008.03.03 19:44sell14621.001.51971.52321.5187
29242008.03.03 23:41t/p14621.001.51871.52321.5187100.0047259.00
29252008.03.03 23:41buy14631.001.51871.51521.5197
29262008.03.03 23:51t/p14631.001.51971.51521.5197100.0047359.00
29272008.03.04 14:07buy14641.001.52011.51661.5211
29282008.03.04 14:12t/p14641.001.52111.51661.5211100.0047459.00
29292008.03.05 10:15sell14651.001.51841.52191.5174
29302008.03.05 13:38s/l14651.001.52191.52191.5174-350.0047109.00
29312008.03.05 18:51buy14661.001.52581.52231.5268
29322008.03.05 18:59t/p14661.001.52681.52231.5268100.0047209.00
29332008.03.05 19:15buy14671.001.52591.52241.5269
29342008.03.05 20:06t/p14671.001.52691.52241.5269100.0047309.00
29352008.03.05 22:33sell14681.001.52721.53071.5262
29362008.03.06 06:38s/l14681.001.53071.53071.5262-362.0046947.00
29372008.03.07 00:20buy14691.001.53761.53411.5386
29382008.03.07 05:11t/p14691.001.53861.53411.5386100.0047047.00
29392008.03.07 07:59buy14701.001.53851.53501.5395
29402008.03.07 08:59t/p14701.001.53951.53501.5395100.0047147.00
29412008.03.10 15:05sell14711.001.53601.53951.5350
29422008.03.10 16:21t/p14711.001.53501.53951.5350100.0047247.00
29432008.03.11 06:06buy14721.001.53571.53221.5367
29442008.03.11 07:42t/p14721.001.53671.53221.5367100.0047347.00
29452008.03.11 12:33buy14731.001.54271.53921.5437
29462008.03.11 12:36t/p14731.001.54371.53921.5437100.0047447.00
29472008.03.11 12:38buy14741.001.54261.53911.5436
29482008.03.11 12:41s/l14741.001.53911.53911.5436-350.0047097.00
29492008.03.12 06:57buy14751.001.53601.53251.5370
29502008.03.12 07:10t/p14751.001.53701.53251.5370100.0047197.00
29512008.03.12 22:39buy14761.001.55321.54971.5542
29522008.03.12 23:59t/p14761.001.55421.54971.5542100.0047297.00
29532008.03.13 01:27sell14771.001.55411.55761.5531
29542008.03.13 03:26s/l14771.001.55761.55761.5531-350.0046947.00
29552008.03.13 06:17buy14781.001.55491.55141.5559
29562008.03.13 06:18t/p14781.001.55591.55141.5559100.0047047.00
29572008.03.13 06:59buy14791.001.55481.55131.5558
29582008.03.13 07:20t/p14791.001.55581.55131.5558100.0047147.00
29592008.03.13 23:05buy14801.001.56061.55711.5616
29602008.03.13 23:16t/p14801.001.56161.55711.5616100.0047247.00
29612008.03.14 06:50buy14811.001.56111.55761.5621
29622008.03.14 07:06t/p14811.001.56211.55761.5621100.0047347.00
29632008.03.14 07:09buy14821.001.56111.55761.5621
29642008.03.14 07:15t/p14821.001.56211.55761.5621100.0047447.00
29652008.03.14 07:37buy14831.001.56101.55751.5620
29662008.03.14 08:19s/l14831.001.55751.55751.5620-350.0047097.00
29672008.03.14 12:29sell14841.001.55771.56121.5567
29682008.03.14 12:32t/p14841.001.55671.56121.5567100.0047197.00
29692008.03.18 07:16buy14851.001.57661.57311.5776
29702008.03.18 08:36t/p14851.001.57761.57311.5776100.0047297.00
29712008.03.18 12:18buy14861.001.57881.57531.5798
29722008.03.18 12:28t/p14861.001.57981.57531.5798100.0047397.00
29732008.03.18 12:30buy14871.001.57841.57491.5794
29742008.03.18 12:37t/p14871.001.57941.57491.5794100.0047497.00
29752008.03.18 12:53buy14881.001.57831.57481.5793
29762008.03.18 13:23t/p14881.001.57931.57481.5793100.0047597.00
29772008.03.18 13:27buy14891.001.57781.57431.5788
29782008.03.18 14:16t/p14891.001.57881.57431.5788100.0047697.00
29792008.03.18 16:12sell14901.001.57921.58271.5782
29802008.03.18 17:21t/p14901.001.57821.58271.5782100.0047797.00
29812008.03.18 23:57sell14911.001.56631.56981.5653
29822008.03.19 01:01t/p14911.001.56531.56981.565396.0047893.00
29832008.03.19 06:57buy14921.001.56801.56451.5690
29842008.03.19 06:58t/p14921.001.56901.56451.5690100.0047993.00
29852008.03.19 11:14buy14931.001.57211.56861.5731
29862008.03.19 11:24t/p14931.001.57311.56861.5731100.0048093.00
29872008.03.19 11:28buy14941.001.57201.56851.5730
29882008.03.19 12:24t/p14941.001.57301.56851.5730100.0048193.00
29892008.03.19 14:36sell14951.001.57281.57631.5718
29902008.03.19 14:43t/p14951.001.57181.57631.5718100.0048293.00