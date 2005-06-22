|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2005.05.01 22:00 - 2008.03.19 23:30 (2005.05.01 - 2008.03.20)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|EA_magic=2008030101; POS_lot=1; POS_tp=10; POS_sl=35; POS_slippage=0; POS_num_max=1; LT_time=90;
|Bars in test
|36717
|Ticks modelled
|5112205
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|38293.00
|Gross profit
|124784.00
|Gross loss
|-86491.00
|Profit factor
|1.44
|Expected payoff
|25.61
|Absolute drawdown
|250.00
|Maximal drawdown
|3238.00 (16.49%)
|Relative drawdown
|16.49% (3238.00)
|Total trades
|1495
|Short positions (won %)
|732 (84.70%)
|Long positions (won %)
|763 (82.31%)
|Profit trades (% of total)
|1248 (83.48%)
|Loss trades (% of total)
|247 (16.52%)
|Largest
|profit trade
|109.00
|loss trade
|-362.00
|Average
|profit trade
|99.99
|loss trade
|-350.17
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|27 (2684.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-1062.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2684.00 (27)
|consecutive loss (count of losses)
|-1062.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.05.02 02:56
|sell
|1
|1.00
|1.2855
|1.2890
|1.2845
|2
|2005.05.02 14:12
|t/p
|1
|1.00
|1.2845
|1.2890
|1.2845
|100.00
|10100.00
|3
|2005.05.02 16:03
|sell
|2
|1.00
|1.2864
|1.2899
|1.2854
|4
|2005.05.02 16:10
|t/p
|2
|1.00
|1.2854
|1.2899
|1.2854
|100.00
|10200.00
|5
|2005.05.02 21:43
|buy
|3
|1.00
|1.2857
|1.2822
|1.2867
|6
|2005.05.03 08:47
|t/p
|3
|1.00
|1.2867
|1.2822
|1.2867
|103.00
|10303.00
|7
|2005.05.03 11:02
|buy
|4
|1.00
|1.2855
|1.2820
|1.2865
|8
|2005.05.03 11:02
|t/p
|4
|1.00
|1.2865
|1.2820
|1.2865
|100.00
|10403.00
|9
|2005.05.03 11:03
|buy
|5
|1.00
|1.2856
|1.2821
|1.2866
|10
|2005.05.03 12:01
|t/p
|5
|1.00
|1.2866
|1.2821
|1.2866
|100.00
|10503.00
|11
|2005.05.04 08:37
|sell
|6
|1.00
|1.2953
|1.2988
|1.2943
|12
|2005.05.04 09:56
|t/p
|6
|1.00
|1.2943
|1.2988
|1.2943
|100.00
|10603.00
|13
|2005.05.04 10:47
|sell
|7
|1.00
|1.2954
|1.2989
|1.2944
|14
|2005.05.04 12:42
|t/p
|7
|1.00
|1.2944
|1.2989
|1.2944
|100.00
|10703.00
|15
|2005.05.04 22:57
|buy
|8
|1.00
|1.2946
|1.2911
|1.2956
|16
|2005.05.04 23:07
|t/p
|8
|1.00
|1.2956
|1.2911
|1.2956
|100.00
|10803.00
|17
|2005.05.05 03:59
|sell
|9
|1.00
|1.2944
|1.2979
|1.2934
|18
|2005.05.05 07:48
|s/l
|9
|1.00
|1.2979
|1.2979
|1.2934
|-350.00
|10453.00
|19
|2005.05.05 10:23
|buy
|10
|1.00
|1.2960
|1.2925
|1.2970
|20
|2005.05.05 12:36
|t/p
|10
|1.00
|1.2970
|1.2925
|1.2970
|100.00
|10553.00
|21
|2005.05.05 16:50
|sell
|11
|1.00
|1.2957
|1.2992
|1.2947
|22
|2005.05.05 17:29
|t/p
|11
|1.00
|1.2947
|1.2992
|1.2947
|100.00
|10653.00
|23
|2005.05.05 22:47
|buy
|12
|1.00
|1.2953
|1.2918
|1.2963
|24
|2005.05.06 10:02
|t/p
|12
|1.00
|1.2963
|1.2918
|1.2963
|103.00
|10756.00
|25
|2005.05.06 11:55
|buy
|13
|1.00
|1.2950
|1.2915
|1.2960
|26
|2005.05.06 12:31
|s/l
|13
|1.00
|1.2915
|1.2915
|1.2960
|-350.00
|10406.00
|27
|2005.05.06 21:45
|sell
|14
|1.00
|1.2831
|1.2866
|1.2821
|28
|2005.05.08 22:01
|t/p
|14
|1.00
|1.2821
|1.2866
|1.2821
|100.00
|10506.00
|29
|2005.05.09 05:27
|sell
|15
|1.00
|1.2812
|1.2847
|1.2802
|30
|2005.05.09 05:47
|t/p
|15
|1.00
|1.2802
|1.2847
|1.2802
|100.00
|10606.00
|31
|2005.05.09 11:24
|buy
|16
|1.00
|1.2824
|1.2789
|1.2834
|32
|2005.05.09 11:29
|t/p
|16
|1.00
|1.2834
|1.2789
|1.2834
|100.00
|10706.00
|33
|2005.05.09 12:14
|buy
|17
|1.00
|1.2823
|1.2788
|1.2833
|34
|2005.05.09 13:37
|t/p
|17
|1.00
|1.2833
|1.2788
|1.2833
|100.00
|10806.00
|35
|2005.05.09 23:40
|buy
|18
|1.00
|1.2845
|1.2810
|1.2855
|36
|2005.05.10 02:50
|t/p
|18
|1.00
|1.2855
|1.2810
|1.2855
|103.00
|10909.00
|37
|2005.05.10 08:41
|sell
|19
|1.00
|1.2840
|1.2875
|1.2830
|38
|2005.05.10 13:33
|s/l
|19
|1.00
|1.2875
|1.2875
|1.2830
|-350.00
|10559.00
|39
|2005.05.10 23:56
|buy
|20
|1.00
|1.2877
|1.2842
|1.2887
|40
|2005.05.11 01:23
|t/p
|20
|1.00
|1.2887
|1.2842
|1.2887
|103.00
|10662.00
|41
|2005.05.11 05:57
|sell
|21
|1.00
|1.2878
|1.2913
|1.2868
|42
|2005.05.11 06:01
|t/p
|21
|1.00
|1.2868
|1.2913
|1.2868
|100.00
|10762.00
|43
|2005.05.11 06:02
|sell
|22
|1.00
|1.2877
|1.2912
|1.2867
|44
|2005.05.11 06:06
|t/p
|22
|1.00
|1.2867
|1.2912
|1.2867
|100.00
|10862.00
|45
|2005.05.11 06:15
|sell
|23
|1.00
|1.2877
|1.2912
|1.2867
|46
|2005.05.11 08:23
|s/l
|23
|1.00
|1.2912
|1.2912
|1.2867
|-350.00
|10512.00
|47
|2005.05.12 02:54
|sell
|24
|1.00
|1.2804
|1.2839
|1.2794
|48
|2005.05.12 02:58
|t/p
|24
|1.00
|1.2794
|1.2839
|1.2794
|100.00
|10612.00
|49
|2005.05.12 03:19
|sell
|25
|1.00
|1.2805
|1.2840
|1.2795
|50
|2005.05.12 04:37
|t/p
|25
|1.00
|1.2795
|1.2840
|1.2795
|100.00
|10712.00
|51
|2005.05.13 00:29
|sell
|26
|1.00
|1.2690
|1.2725
|1.2680
|52
|2005.05.13 00:50
|t/p
|26
|1.00
|1.2680
|1.2725
|1.2680
|100.00
|10812.00
|53
|2005.05.13 13:26
|sell
|27
|1.00
|1.2648
|1.2683
|1.2638
|54
|2005.05.13 13:28
|t/p
|27
|1.00
|1.2638
|1.2683
|1.2638
|100.00
|10912.00
|55
|2005.05.13 13:29
|sell
|28
|1.00
|1.2648
|1.2683
|1.2638
|56
|2005.05.13 13:40
|t/p
|28
|1.00
|1.2638
|1.2683
|1.2638
|100.00
|11012.00
|57
|2005.05.13 13:51
|sell
|29
|1.00
|1.2651
|1.2686
|1.2641
|58
|2005.05.13 13:57
|t/p
|29
|1.00
|1.2641
|1.2686
|1.2641
|100.00
|11112.00
|59
|2005.05.16 11:32
|buy
|30
|1.00
|1.2603
|1.2568
|1.2613
|60
|2005.05.16 12:01
|t/p
|30
|1.00
|1.2613
|1.2568
|1.2613
|100.00
|11212.00
|61
|2005.05.17 02:33
|sell
|31
|1.00
|1.2629
|1.2664
|1.2619
|62
|2005.05.17 08:58
|s/l
|31
|1.00
|1.2664
|1.2664
|1.2619
|-350.00
|10862.00
|63
|2005.05.17 14:50
|sell
|32
|1.00
|1.2640
|1.2675
|1.2630
|64
|2005.05.17 15:03
|t/p
|32
|1.00
|1.2630
|1.2675
|1.2630
|100.00
|10962.00
|65
|2005.05.17 15:12
|sell
|33
|1.00
|1.2640
|1.2675
|1.2630
|66
|2005.05.17 15:13
|t/p
|33
|1.00
|1.2630
|1.2675
|1.2630
|100.00
|11062.00
|67
|2005.05.17 15:14
|sell
|34
|1.00
|1.2640
|1.2675
|1.2630
|68
|2005.05.17 18:48
|t/p
|34
|1.00
|1.2630
|1.2675
|1.2630
|100.00
|11162.00
|69
|2005.05.17 18:49
|buy
|35
|1.00
|1.2639
|1.2604
|1.2649
|70
|2005.05.17 19:49
|s/l
|35
|1.00
|1.2604
|1.2604
|1.2649
|-350.00
|10812.00
|71
|2005.05.18 09:06
|buy
|36
|1.00
|1.2613
|1.2578
|1.2623
|72
|2005.05.18 11:48
|t/p
|36
|1.00
|1.2623
|1.2578
|1.2623
|100.00
|10912.00
|73
|2005.05.19 16:21
|sell
|37
|1.00
|1.2637
|1.2672
|1.2627
|74
|2005.05.19 16:28
|t/p
|37
|1.00
|1.2627
|1.2672
|1.2627
|100.00
|11012.00
|75
|2005.05.19 19:50
|buy
|38
|1.00
|1.2631
|1.2596
|1.2641
|76
|2005.05.19 20:27
|t/p
|38
|1.00
|1.2641
|1.2596
|1.2641
|100.00
|11112.00
|77
|2005.05.20 04:43
|buy
|39
|1.00
|1.2639
|1.2604
|1.2649
|78
|2005.05.20 08:21
|t/p
|39
|1.00
|1.2649
|1.2604
|1.2649
|100.00
|11212.00
|79
|2005.05.23 04:56
|buy
|40
|1.00
|1.2561
|1.2526
|1.2571
|80
|2005.05.23 13:31
|t/p
|40
|1.00
|1.2571
|1.2526
|1.2571
|100.00
|11312.00
|81
|2005.05.23 16:05
|buy
|41
|1.00
|1.2565
|1.2530
|1.2575
|82
|2005.05.23 17:30
|t/p
|41
|1.00
|1.2575
|1.2530
|1.2575
|100.00
|11412.00
|83
|2005.05.23 21:00
|buy
|42
|1.00
|1.2577
|1.2542
|1.2587
|84
|2005.05.23 21:05
|t/p
|42
|1.00
|1.2587
|1.2542
|1.2587
|100.00
|11512.00
|85
|2005.05.23 21:28
|buy
|43
|1.00
|1.2578
|1.2543
|1.2588
|86
|2005.05.24 06:05
|t/p
|43
|1.00
|1.2588
|1.2543
|1.2588
|103.00
|11615.00
|87
|2005.05.24 09:01
|buy
|44
|1.00
|1.2577
|1.2542
|1.2587
|88
|2005.05.24 09:07
|t/p
|44
|1.00
|1.2587
|1.2542
|1.2587
|100.00
|11715.00
|89
|2005.05.24 09:10
|buy
|45
|1.00
|1.2577
|1.2542
|1.2587
|90
|2005.05.24 10:13
|t/p
|45
|1.00
|1.2587
|1.2542
|1.2587
|100.00
|11815.00
|91
|2005.05.24 13:55
|buy
|46
|1.00
|1.2599
|1.2564
|1.2609
|92
|2005.05.24 22:34
|s/l
|46
|1.00
|1.2564
|1.2564
|1.2609
|-350.00
|11465.00
|93
|2005.05.25 01:27
|sell
|47
|1.00
|1.2574
|1.2609
|1.2564
|94
|2005.05.25 10:42
|t/p
|47
|1.00
|1.2564
|1.2609
|1.2564
|100.00
|11565.00
|95
|2005.05.25 12:53
|sell
|48
|1.00
|1.2576
|1.2611
|1.2566
|96
|2005.05.25 13:27
|s/l
|48
|1.00
|1.2611
|1.2611
|1.2566
|-350.00
|11215.00
|97
|2005.05.26 08:58
|sell
|49
|1.00
|1.2567
|1.2602
|1.2557
|98
|2005.05.26 09:58
|t/p
|49
|1.00
|1.2557
|1.2602
|1.2557
|100.00
|11315.00
|99
|2005.05.26 13:40
|sell
|50
|1.00
|1.2546
|1.2581
|1.2536
|100
|2005.05.26 13:54
|t/p
|50
|1.00
|1.2536
|1.2581
|1.2536
|100.00
|11415.00
|101
|2005.05.26 15:10
|sell
|51
|1.00
|1.2540
|1.2575
|1.2530
|102
|2005.05.26 15:16
|t/p
|51
|1.00
|1.2530
|1.2575
|1.2530
|100.00
|11515.00
|103
|2005.05.27 03:50
|buy
|52
|1.00
|1.2516
|1.2481
|1.2526
|104
|2005.05.27 04:30
|t/p
|52
|1.00
|1.2526
|1.2481
|1.2526
|100.00
|11615.00
|105
|2005.05.27 09:44
|buy
|53
|1.00
|1.2530
|1.2495
|1.2540
|106
|2005.05.27 09:52
|t/p
|53
|1.00
|1.2540
|1.2495
|1.2540
|100.00
|11715.00
|107
|2005.05.27 10:27
|buy
|54
|1.00
|1.2531
|1.2496
|1.2541
|108
|2005.05.27 11:23
|t/p
|54
|1.00
|1.2541
|1.2496
|1.2541
|100.00
|11815.00
|109
|2005.05.30 01:07
|sell
|55
|1.00
|1.2545
|1.2580
|1.2535
|110
|2005.05.30 04:11
|t/p
|55
|1.00
|1.2535
|1.2580
|1.2535
|100.00
|11915.00
|111
|2005.05.30 04:11
|buy
|56
|1.00
|1.2535
|1.2500
|1.2545
|112
|2005.05.30 10:44
|s/l
|56
|1.00
|1.2500
|1.2500
|1.2545
|-350.00
|11565.00
|113
|2005.05.31 12:51
|sell
|57
|1.00
|1.2352
|1.2387
|1.2342
|114
|2005.05.31 12:55
|t/p
|57
|1.00
|1.2342
|1.2387
|1.2342
|100.00
|11665.00
|115
|2005.05.31 13:21
|sell
|58
|1.00
|1.2352
|1.2387
|1.2342
|116
|2005.05.31 13:30
|t/p
|58
|1.00
|1.2342
|1.2387
|1.2342
|100.00
|11765.00
|117
|2005.05.31 13:38
|sell
|59
|1.00
|1.2351
|1.2386
|1.2341
|118
|2005.05.31 14:01
|t/p
|59
|1.00
|1.2341
|1.2386
|1.2341
|100.00
|11865.00
|119
|2005.05.31 14:10
|sell
|60
|1.00
|1.2353
|1.2388
|1.2343
|120
|2005.05.31 15:28
|t/p
|60
|1.00
|1.2343
|1.2388
|1.2343
|100.00
|11965.00
|121
|2005.05.31 16:48
|buy
|61
|1.00
|1.2342
|1.2307
|1.2352
|122
|2005.05.31 17:46
|s/l
|61
|1.00
|1.2307
|1.2307
|1.2352
|-350.00
|11615.00
|123
|2005.06.01 03:58
|buy
|62
|1.00
|1.2317
|1.2282
|1.2327
|124
|2005.06.01 05:26
|t/p
|62
|1.00
|1.2327
|1.2282
|1.2327
|100.00
|11715.00
|125
|2005.06.01 13:58
|sell
|63
|1.00
|1.2259
|1.2294
|1.2249
|126
|2005.06.01 14:05
|t/p
|63
|1.00
|1.2249
|1.2294
|1.2249
|100.00
|11815.00
|127
|2005.06.01 23:27
|sell
|64
|1.00
|1.2209
|1.2244
|1.2199
|128
|2005.06.01 23:35
|t/p
|64
|1.00
|1.2199
|1.2244
|1.2199
|100.00
|11915.00
|129
|2005.06.02 03:55
|buy
|65
|1.00
|1.2213
|1.2178
|1.2223
|130
|2005.06.02 06:03
|t/p
|65
|1.00
|1.2223
|1.2178
|1.2223
|100.00
|12015.00
|131
|2005.06.03 04:49
|buy
|66
|1.00
|1.2280
|1.2245
|1.2290
|132
|2005.06.03 05:02
|t/p
|66
|1.00
|1.2290
|1.2245
|1.2290
|100.00
|12115.00
|133
|2005.06.05 22:03
|buy
|67
|1.00
|1.2225
|1.2190
|1.2235
|134
|2005.06.05 23:12
|t/p
|67
|1.00
|1.2235
|1.2190
|1.2235
|100.00
|12215.00
|135
|2005.06.05 23:19
|buy
|68
|1.00
|1.2225
|1.2190
|1.2235
|136
|2005.06.06 00:08
|t/p
|68
|1.00
|1.2235
|1.2190
|1.2235
|103.00
|12318.00
|137
|2005.06.06 06:20
|buy
|69
|1.00
|1.2251
|1.2216
|1.2261
|138
|2005.06.06 06:46
|t/p
|69
|1.00
|1.2261
|1.2216
|1.2261
|100.00
|12418.00
|139
|2005.06.07 00:02
|sell
|70
|1.00
|1.2268
|1.2303
|1.2258
|140
|2005.06.07 01:08
|t/p
|70
|1.00
|1.2258
|1.2303
|1.2258
|100.00
|12518.00
|141
|2005.06.08 07:25
|buy
|71
|1.00
|1.2306
|1.2271
|1.2316
|142
|2005.06.08 07:35
|t/p
|71
|1.00
|1.2316
|1.2271
|1.2316
|100.00
|12618.00
|143
|2005.06.08 08:51
|buy
|72
|1.00
|1.2308
|1.2273
|1.2318
|144
|2005.06.08 09:28
|t/p
|72
|1.00
|1.2318
|1.2273
|1.2318
|100.00
|12718.00
|145
|2005.06.08 12:43
|buy
|73
|1.00
|1.2319
|1.2284
|1.2329
|146
|2005.06.08 13:26
|t/p
|73
|1.00
|1.2329
|1.2284
|1.2329
|100.00
|12818.00
|147
|2005.06.09 16:19
|sell
|74
|1.00
|1.2230
|1.2265
|1.2220
|148
|2005.06.09 18:39
|t/p
|74
|1.00
|1.2220
|1.2265
|1.2220
|100.00
|12918.00
|149
|2005.06.10 08:47
|sell
|75
|1.00
|1.2231
|1.2266
|1.2221
|150
|2005.06.10 08:52
|t/p
|75
|1.00
|1.2221
|1.2266
|1.2221
|100.00
|13018.00
|151
|2005.06.10 09:06
|sell
|76
|1.00
|1.2231
|1.2266
|1.2221
|152
|2005.06.10 12:31
|t/p
|76
|1.00
|1.2221
|1.2266
|1.2221
|100.00
|13118.00
|153
|2005.06.13 03:12
|sell
|77
|1.00
|1.2107
|1.2142
|1.2097
|154
|2005.06.13 03:59
|t/p
|77
|1.00
|1.2097
|1.2142
|1.2097
|100.00
|13218.00
|155
|2005.06.13 04:09
|sell
|78
|1.00
|1.2109
|1.2144
|1.2099
|156
|2005.06.13 05:15
|t/p
|78
|1.00
|1.2099
|1.2144
|1.2099
|100.00
|13318.00
|157
|2005.06.13 12:21
|sell
|79
|1.00
|1.2069
|1.2104
|1.2059
|158
|2005.06.13 12:43
|t/p
|79
|1.00
|1.2059
|1.2104
|1.2059
|100.00
|13418.00
|159
|2005.06.14 02:17
|buy
|80
|1.00
|1.2119
|1.2084
|1.2129
|160
|2005.06.14 02:38
|t/p
|80
|1.00
|1.2129
|1.2084
|1.2129
|100.00
|13518.00
|161
|2005.06.14 02:40
|buy
|81
|1.00
|1.2122
|1.2087
|1.2132
|162
|2005.06.14 03:07
|t/p
|81
|1.00
|1.2132
|1.2087
|1.2132
|100.00
|13618.00
|163
|2005.06.16 05:44
|sell
|82
|1.00
|1.2090
|1.2125
|1.2080
|164
|2005.06.16 05:46
|t/p
|82
|1.00
|1.2080
|1.2125
|1.2080
|100.00
|13718.00
|165
|2005.06.16 06:35
|sell
|83
|1.00
|1.2089
|1.2124
|1.2079
|166
|2005.06.16 06:42
|t/p
|83
|1.00
|1.2079
|1.2124
|1.2079
|100.00
|13818.00
|167
|2005.06.16 13:45
|buy
|84
|1.00
|1.2109
|1.2074
|1.2119
|168
|2005.06.16 13:46
|t/p
|84
|1.00
|1.2119
|1.2074
|1.2119
|100.00
|13918.00
|169
|2005.06.16 13:47
|buy
|85
|1.00
|1.2111
|1.2076
|1.2121
|170
|2005.06.16 13:57
|s/l
|85
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.2121
|-350.00
|13568.00
|171
|2005.06.16 22:19
|buy
|86
|1.00
|1.2098
|1.2063
|1.2108
|172
|2005.06.16 23:50
|t/p
|86
|1.00
|1.2108
|1.2063
|1.2108
|100.00
|13668.00
|173
|2005.06.20 01:03
|sell
|87
|1.00
|1.2236
|1.2271
|1.2226
|174
|2005.06.20 02:22
|t/p
|87
|1.00
|1.2226
|1.2271
|1.2226
|100.00
|13768.00
|175
|2005.06.20 04:41
|buy
|88
|1.00
|1.2226
|1.2191
|1.2236
|176
|2005.06.20 06:58
|t/p
|88
|1.00
|1.2236
|1.2191
|1.2236
|100.00
|13868.00
|177
|2005.06.21 02:16
|sell
|89
|1.00
|1.2149
|1.2184
|1.2139
|178
|2005.06.21 05:19
|t/p
|89
|1.00
|1.2139
|1.2184
|1.2139
|100.00
|13968.00
|179
|2005.06.21 14:39
|buy
|90
|1.00
|1.2094
|1.2059
|1.2104
|180
|2005.06.21 14:40
|t/p
|90
|1.00
|1.2104
|1.2059
|1.2104
|100.00
|14068.00
|181
|2005.06.21 14:41
|buy
|91
|1.00
|1.2094
|1.2059
|1.2104
|182
|2005.06.21 14:42
|t/p
|91
|1.00
|1.2104
|1.2059
|1.2104
|100.00
|14168.00
|183
|2005.06.21 22:18
|buy
|92
|1.00
|1.2166
|1.2131
|1.2176
|184
|2005.06.21 22:37
|t/p
|92
|1.00
|1.2176
|1.2131
|1.2176
|100.00
|14268.00
|185
|2005.06.22 09:09
|buy
|93
|1.00
|1.2176
|1.2141
|1.2186
|186
|2005.06.22 09:16
|s/l
|93
|1.00
|1.2141
|1.2141
|1.2186
|-350.00
|13918.00
|187
|2005.06.22 14:04
|sell
|94
|1.00
|1.2137
|1.2172
|1.2127
|188
|2005.06.22 14:06
|t/p
|94
|1.00
|1.2127
|1.2172
|1.2127
|100.00
|14018.00
|189
|2005.06.22 14:19
|sell
|95
|1.00
|1.2137
|1.2172
|1.2127
|190
|2005.06.22 14:21
|t/p
|95
|1.00
|1.2127
|1.2172
|1.2127
|100.00
|14118.00
|191
|2005.06.22 14:21
|sell
|96
|1.00
|1.2137
|1.2172
|1.2127
|192
|2005.06.22 14:22
|t/p
|96
|1.00
|1.2127
|1.2172
|1.2127
|100.00
|14218.00
|193
|2005.06.22 14:23
|sell
|97
|1.00
|1.2136
|1.2171
|1.2126
|194
|2005.06.22 14:37
|t/p
|97
|1.00
|1.2126
|1.2171
|1.2126
|100.00
|14318.00
|195
|2005.06.22 14:53
|sell
|98
|1.00
|1.2137
|1.2172
|1.2127
|196
|2005.06.22 14:54
|t/p
|98
|1.00
|1.2127
|1.2172
|1.2127
|100.00
|14418.00
|197
|2005.06.22 14:55
|sell
|99
|1.00
|1.2139
|1.2174
|1.2129
|198
|2005.06.22 14:56
|t/p
|99
|1.00
|1.2129
|1.2174
|1.2129
|100.00
|14518.00
|199
|2005.06.22 14:57
|sell
|100
|1.00
|1.2137
|1.2172
|1.2127
|200
|2005.06.22 15:05
|t/p
|100
|1.00
|1.2127
|1.2172
|1.2127
|100.00
|14618.00
|201
|2005.06.22 22:09
|buy
|101
|1.00
|1.2123
|1.2088
|1.2133
|202
|2005.06.22 23:32
|t/p
|101
|1.00
|1.2133
|1.2088
|1.2133
|100.00
|14718.00
|203
|2005.06.23 06:40
|sell
|102
|1.00
|1.2127
|1.2162
|1.2117
|204
|2005.06.23 06:49
|t/p
|102
|1.00
|1.2117
|1.2162
|1.2117
|100.00
|14818.00
|205
|2005.06.23 15:02
|sell
|103
|1.00
|1.2070
|1.2105
|1.2060
|206
|2005.06.23 15:05
|t/p
|103
|1.00
|1.2060
|1.2105
|1.2060
|100.00
|14918.00
|207
|2005.06.23 15:19
|sell
|104
|1.00
|1.2074
|1.2109
|1.2064
|208
|2005.06.23 15:20
|t/p
|104
|1.00
|1.2064
|1.2109
|1.2064
|100.00
|15018.00
|209
|2005.06.23 20:48
|sell
|105
|1.00
|1.2047
|1.2082
|1.2037
|210
|2005.06.23 21:04
|t/p
|105
|1.00
|1.2037
|1.2082
|1.2037
|100.00
|15118.00
|211
|2005.06.24 12:46
|buy
|106
|1.00
|1.2065
|1.2030
|1.2075
|212
|2005.06.24 13:05
|t/p
|106
|1.00
|1.2075
|1.2030
|1.2075
|100.00
|15218.00
|213
|2005.06.24 21:21
|buy
|107
|1.00
|1.2091
|1.2056
|1.2101
|214
|2005.06.24 21:41
|t/p
|107
|1.00
|1.2101
|1.2056
|1.2101
|100.00
|15318.00
|215
|2005.06.24 21:42
|buy
|108
|1.00
|1.2089
|1.2054
|1.2099
|216
|2005.06.26 22:01
|t/p
|108
|1.00
|1.2099
|1.2054
|1.2099
|100.00
|15418.00
|217
|2005.06.29 08:43
|sell
|109
|1.00
|1.2053
|1.2088
|1.2043
|218
|2005.06.29 12:57
|t/p
|109
|1.00
|1.2043
|1.2088
|1.2043
|100.00
|15518.00
|219
|2005.06.29 12:57
|buy
|110
|1.00
|1.2043
|1.2008
|1.2053
|220
|2005.06.29 14:42
|t/p
|110
|1.00
|1.2053
|1.2008
|1.2053
|100.00
|15618.00
|221
|2005.06.29 19:19
|buy
|111
|1.00
|1.2072
|1.2037
|1.2082
|222
|2005.06.29 21:13
|t/p
|111
|1.00
|1.2082
|1.2037
|1.2082
|100.00
|15718.00
|223
|2005.06.29 22:31
|sell
|112
|1.00
|1.2078
|1.2113
|1.2068
|224
|2005.06.30 06:26
|s/l
|112
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.2068
|-362.00
|15356.00
|225
|2005.06.30 11:19
|sell
|113
|1.00
|1.2075
|1.2110
|1.2065
|226
|2005.06.30 12:40
|s/l
|113
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2065
|-350.00
|15006.00
|227
|2005.07.01 07:16
|sell
|114
|1.00
|1.2065
|1.2100
|1.2055
|228
|2005.07.01 07:22
|t/p
|114
|1.00
|1.2055
|1.2100
|1.2055
|100.00
|15106.00
|229
|2005.07.01 08:31
|sell
|115
|1.00
|1.2064
|1.2099
|1.2054
|230
|2005.07.01 08:34
|t/p
|115
|1.00
|1.2054
|1.2099
|1.2054
|100.00
|15206.00
|231
|2005.07.01 08:44
|sell
|116
|1.00
|1.2066
|1.2101
|1.2056
|232
|2005.07.01 08:47
|t/p
|116
|1.00
|1.2056
|1.2101
|1.2056
|100.00
|15306.00
|233
|2005.07.01 09:02
|sell
|117
|1.00
|1.2067
|1.2102
|1.2057
|234
|2005.07.01 09:36
|s/l
|117
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2057
|-350.00
|14956.00
|235
|2005.07.01 13:10
|buy
|118
|1.00
|1.2071
|1.2036
|1.2081
|236
|2005.07.01 14:06
|s/l
|118
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.2081
|-350.00
|14606.00
|237
|2005.07.04 00:05
|sell
|119
|1.00
|1.1947
|1.1982
|1.1937
|238
|2005.07.04 01:35
|t/p
|119
|1.00
|1.1937
|1.1982
|1.1937
|100.00
|14706.00
|239
|2005.07.04 05:30
|sell
|120
|1.00
|1.1929
|1.1964
|1.1919
|240
|2005.07.04 06:07
|t/p
|120
|1.00
|1.1919
|1.1964
|1.1919
|100.00
|14806.00
|241
|2005.07.04 08:24
|buy
|121
|1.00
|1.1923
|1.1888
|1.1933
|242
|2005.07.04 08:36
|t/p
|121
|1.00
|1.1933
|1.1888
|1.1933
|100.00
|14906.00
|243
|2005.07.04 13:57
|sell
|122
|1.00
|1.1913
|1.1948
|1.1903
|244
|2005.07.04 14:00
|t/p
|122
|1.00
|1.1903
|1.1948
|1.1903
|100.00
|15006.00
|245
|2005.07.05 02:53
|buy
|123
|1.00
|1.1910
|1.1875
|1.1920
|246
|2005.07.05 03:00
|t/p
|123
|1.00
|1.1920
|1.1875
|1.1920
|100.00
|15106.00
|247
|2005.07.05 03:20
|buy
|124
|1.00
|1.1911
|1.1876
|1.1921
|248
|2005.07.05 06:42
|s/l
|124
|1.00
|1.1876
|1.1876
|1.1921
|-350.00
|14756.00
|249
|2005.07.05 08:26
|sell
|125
|1.00
|1.1901
|1.1936
|1.1891
|250
|2005.07.05 08:31
|t/p
|125
|1.00
|1.1891
|1.1936
|1.1891
|100.00
|14856.00
|251
|2005.07.05 08:33
|sell
|126
|1.00
|1.1901
|1.1936
|1.1891
|252
|2005.07.05 08:51
|s/l
|126
|1.00
|1.1936
|1.1936
|1.1891
|-350.00
|14506.00
|253
|2005.07.06 01:13
|buy
|127
|1.00
|1.1923
|1.1888
|1.1933
|254
|2005.07.06 05:48
|t/p
|127
|1.00
|1.1933
|1.1888
|1.1933
|100.00
|14606.00
|255
|2005.07.06 08:42
|buy
|128
|1.00
|1.1922
|1.1887
|1.1932
|256
|2005.07.06 08:45
|t/p
|128
|1.00
|1.1932
|1.1887
|1.1932
|100.00
|14706.00
|257
|2005.07.06 08:47
|buy
|129
|1.00
|1.1923
|1.1888
|1.1933
|258
|2005.07.06 08:54
|t/p
|129
|1.00
|1.1933
|1.1888
|1.1933
|100.00
|14806.00
|259
|2005.07.06 09:00
|buy
|130
|1.00
|1.1923
|1.1888
|1.1933
|260
|2005.07.06 13:49
|t/p
|130
|1.00
|1.1933
|1.1888
|1.1933
|100.00
|14906.00
|261
|2005.07.06 15:27
|buy
|131
|1.00
|1.1913
|1.1878
|1.1923
|262
|2005.07.06 15:43
|t/p
|131
|1.00
|1.1923
|1.1878
|1.1923
|100.00
|15006.00
|263
|2005.07.06 16:06
|buy
|132
|1.00
|1.1913
|1.1878
|1.1923
|264
|2005.07.06 16:22
|t/p
|132
|1.00
|1.1923
|1.1878
|1.1923
|100.00
|15106.00
|265
|2005.07.07 12:07
|buy
|133
|1.00
|1.1964
|1.1929
|1.1974
|266
|2005.07.07 13:07
|s/l
|133
|1.00
|1.1929
|1.1929
|1.1974
|-350.00
|14756.00
|267
|2005.07.07 15:20
|sell
|134
|1.00
|1.1962
|1.1997
|1.1952
|268
|2005.07.07 15:29
|t/p
|134
|1.00
|1.1952
|1.1997
|1.1952
|100.00
|14856.00
|269
|2005.07.08 02:09
|sell
|135
|1.00
|1.1943
|1.1978
|1.1933
|270
|2005.07.08 02:39
|t/p
|135
|1.00
|1.1933
|1.1978
|1.1933
|100.00
|14956.00
|271
|2005.07.08 16:39
|buy
|136
|1.00
|1.1928
|1.1893
|1.1938
|272
|2005.07.08 17:30
|t/p
|136
|1.00
|1.1938
|1.1893
|1.1938
|100.00
|15056.00
|273
|2005.07.11 09:58
|buy
|137
|1.00
|1.2006
|1.1971
|1.2016
|274
|2005.07.11 11:53
|t/p
|137
|1.00
|1.2016
|1.1971
|1.2016
|100.00
|15156.00
|275
|2005.07.13 03:35
|sell
|138
|1.00
|1.2222
|1.2257
|1.2212
|276
|2005.07.13 05:12
|t/p
|138
|1.00
|1.2212
|1.2257
|1.2212
|100.00
|15256.00
|277
|2005.07.13 11:52
|sell
|139
|1.00
|1.2193
|1.2228
|1.2183
|278
|2005.07.13 11:53
|t/p
|139
|1.00
|1.2183
|1.2228
|1.2183
|100.00
|15356.00
|279
|2005.07.14 10:13
|buy
|140
|1.00
|1.2075
|1.2040
|1.2085
|280
|2005.07.14 11:52
|t/p
|140
|1.00
|1.2085
|1.2040
|1.2085
|100.00
|15456.00
|281
|2005.07.14 15:38
|buy
|141
|1.00
|1.2088
|1.2053
|1.2098
|282
|2005.07.14 18:45
|t/p
|141
|1.00
|1.2098
|1.2053
|1.2098
|100.00
|15556.00
|283
|2005.07.14 18:45
|sell
|142
|1.00
|1.2100
|1.2135
|1.2090
|284
|2005.07.14 19:00
|t/p
|142
|1.00
|1.2090
|1.2135
|1.2090
|100.00
|15656.00
|285
|2005.07.14 19:00
|sell
|143
|1.00
|1.2097
|1.2132
|1.2087
|286
|2005.07.14 19:54
|t/p
|143
|1.00
|1.2087
|1.2132
|1.2087
|100.00
|15756.00
|287
|2005.07.15 02:57
|buy
|144
|1.00
|1.2091
|1.2056
|1.2101
|288
|2005.07.15 03:57
|t/p
|144
|1.00
|1.2101
|1.2056
|1.2101
|100.00
|15856.00
|289
|2005.07.15 08:45
|buy
|145
|1.00
|1.2112
|1.2077
|1.2122
|290
|2005.07.15 08:49
|t/p
|145
|1.00
|1.2122
|1.2077
|1.2122
|100.00
|15956.00
|291
|2005.07.15 08:49
|buy
|146
|1.00
|1.2113
|1.2078
|1.2123
|292
|2005.07.15 08:50
|t/p
|146
|1.00
|1.2123
|1.2078
|1.2123
|100.00
|16056.00
|293
|2005.07.15 08:50
|buy
|147
|1.00
|1.2114
|1.2079
|1.2124
|294
|2005.07.15 11:40
|s/l
|147
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2124
|-350.00
|15706.00
|295
|2005.07.15 16:24
|sell
|148
|1.00
|1.2059
|1.2094
|1.2049
|296
|2005.07.15 16:27
|t/p
|148
|1.00
|1.2049
|1.2094
|1.2049
|100.00
|15806.00
|297
|2005.07.15 16:29
|sell
|149
|1.00
|1.2058
|1.2093
|1.2048
|298
|2005.07.15 17:26
|t/p
|149
|1.00
|1.2048
|1.2093
|1.2048
|100.00
|15906.00
|299
|2005.07.15 18:43
|buy
|150
|1.00
|1.2048
|1.2013
|1.2058
|300
|2005.07.18 00:38
|t/p
|150
|1.00
|1.2058
|1.2013
|1.2058
|103.00
|16009.00
|301
|2005.07.18 13:07
|sell
|151
|1.00
|1.2065
|1.2100
|1.2055
|302
|2005.07.18 13:10
|t/p
|151
|1.00
|1.2055
|1.2100
|1.2055
|100.00
|16109.00
|303
|2005.07.18 13:10
|sell
|152
|1.00
|1.2065
|1.2100
|1.2055
|304
|2005.07.18 13:11
|t/p
|152
|1.00
|1.2055
|1.2100
|1.2055
|100.00
|16209.00
|305
|2005.07.18 13:19
|sell
|153
|1.00
|1.2066
|1.2101
|1.2056
|306
|2005.07.18 14:03
|t/p
|153
|1.00
|1.2056
|1.2101
|1.2056
|100.00
|16309.00
|307
|2005.07.18 14:22
|sell
|154
|1.00
|1.2068
|1.2103
|1.2058
|308
|2005.07.18 14:36
|t/p
|154
|1.00
|1.2058
|1.2103
|1.2058
|100.00
|16409.00
|309
|2005.07.18 17:15
|buy
|155
|1.00
|1.2063
|1.2028
|1.2073
|310
|2005.07.19 04:54
|s/l
|155
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.2073
|-347.00
|16062.00
|311
|2005.07.19 14:07
|sell
|156
|1.00
|1.1986
|1.2021
|1.1976
|312
|2005.07.19 16:08
|s/l
|156
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.1976
|-350.00
|15712.00
|313
|2005.07.19 23:30
|sell
|157
|1.00
|1.2034
|1.2069
|1.2024
|314
|2005.07.20 01:08
|s/l
|157
|1.00
|1.2069
|1.2069
|1.2024
|-354.00
|15358.00
|315
|2005.07.20 08:06
|sell
|158
|1.00
|1.2075
|1.2110
|1.2065
|316
|2005.07.20 08:38
|t/p
|158
|1.00
|1.2065
|1.2110
|1.2065
|100.00
|15458.00
|317
|2005.07.20 09:14
|sell
|159
|1.00
|1.2081
|1.2116
|1.2071
|318
|2005.07.20 11:35
|t/p
|159
|1.00
|1.2071
|1.2116
|1.2071
|100.00
|15558.00
|319
|2005.07.20 11:35
|buy
|160
|1.00
|1.2071
|1.2036
|1.2081
|320
|2005.07.20 13:51
|t/p
|160
|1.00
|1.2081
|1.2036
|1.2081
|100.00
|15658.00
|321
|2005.07.20 17:02
|sell
|161
|1.00
|1.2052
|1.2087
|1.2042
|322
|2005.07.20 17:29
|s/l
|161
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.2042
|-350.00
|15308.00
|323
|2005.07.21 02:52
|buy
|162
|1.00
|1.2162
|1.2127
|1.2172
|324
|2005.07.21 04:50
|t/p
|162
|1.00
|1.2172
|1.2127
|1.2172
|100.00
|15408.00
|325
|2005.07.21 06:59
|sell
|163
|1.00
|1.2168
|1.2203
|1.2158
|326
|2005.07.21 07:52
|t/p
|163
|1.00
|1.2158
|1.2203
|1.2158
|100.00
|15508.00
|327
|2005.07.21 16:33
|sell
|164
|1.00
|1.2159
|1.2194
|1.2149
|328
|2005.07.21 16:34
|t/p
|164
|1.00
|1.2149
|1.2194
|1.2149
|100.00
|15608.00
|329
|2005.07.21 16:35
|sell
|165
|1.00
|1.2158
|1.2193
|1.2148
|330
|2005.07.21 17:24
|s/l
|165
|1.00
|1.2193
|1.2193
|1.2148
|-350.00
|15258.00
|331
|2005.07.21 21:16
|buy
|166
|1.00
|1.2163
|1.2128
|1.2173
|332
|2005.07.21 21:22
|t/p
|166
|1.00
|1.2173
|1.2128
|1.2173
|100.00
|15358.00
|333
|2005.07.22 05:40
|buy
|167
|1.00
|1.2165
|1.2130
|1.2175
|334
|2005.07.22 05:49
|t/p
|167
|1.00
|1.2175
|1.2130
|1.2175
|100.00
|15458.00
|335
|2005.07.25 22:41
|buy
|168
|1.00
|1.2061
|1.2026
|1.2071
|336
|2005.07.26 02:43
|s/l
|168
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.2071
|-347.00
|15111.00
|337
|2005.07.26 04:27
|sell
|169
|1.00
|1.2044
|1.2079
|1.2034
|338
|2005.07.26 08:12
|t/p
|169
|1.00
|1.2034
|1.2079
|1.2034
|100.00
|15211.00
|339
|2005.07.26 08:13
|buy
|170
|1.00
|1.2038
|1.2003
|1.2048
|340
|2005.07.26 09:13
|s/l
|170
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.2048
|-350.00
|14861.00
|341
|2005.07.26 23:54
|sell
|171
|1.00
|1.2023
|1.2058
|1.2013
|342
|2005.07.27 01:16
|t/p
|171
|1.00
|1.2013
|1.2058
|1.2013
|96.00
|14957.00
|343
|2005.07.27 08:35
|sell
|172
|1.00
|1.2004
|1.2039
|1.1994
|344
|2005.07.27 09:21
|t/p
|172
|1.00
|1.1994
|1.2039
|1.1994
|100.00
|15057.00
|345
|2005.07.27 09:55
|sell
|173
|1.00
|1.2005
|1.2040
|1.1995
|346
|2005.07.27 10:06
|t/p
|173
|1.00
|1.1995
|1.2040
|1.1995
|100.00
|15157.00
|347
|2005.07.27 21:45
|buy
|174
|1.00
|1.2065
|1.2030
|1.2075
|348
|2005.07.27 22:17
|t/p
|174
|1.00
|1.2075
|1.2030
|1.2075
|100.00
|15257.00
|349
|2005.07.28 00:01
|sell
|175
|1.00
|1.2073
|1.2108
|1.2063
|350
|2005.07.28 02:41
|t/p
|175
|1.00
|1.2063
|1.2108
|1.2063
|100.00
|15357.00
|351
|2005.07.28 08:57
|sell
|176
|1.00
|1.2063
|1.2098
|1.2053
|352
|2005.07.28 09:51
|t/p
|176
|1.00
|1.2053
|1.2098
|1.2053
|100.00
|15457.00
|353
|2005.07.28 14:00
|buy
|177
|1.00
|1.2076
|1.2041
|1.2086
|354
|2005.07.28 14:56
|t/p
|177
|1.00
|1.2086
|1.2041
|1.2086
|100.00
|15557.00
|355
|2005.07.29 00:07
|sell
|178
|1.00
|1.2137
|1.2172
|1.2127
|356
|2005.07.29 03:46
|t/p
|178
|1.00
|1.2127
|1.2172
|1.2127
|100.00
|15657.00
|357
|2005.07.29 07:31
|sell
|179
|1.00
|1.2132
|1.2167
|1.2122
|358
|2005.07.29 07:32
|t/p
|179
|1.00
|1.2122
|1.2167
|1.2122
|100.00
|15757.00
|359
|2005.07.29 11:14
|sell
|180
|1.00
|1.2107
|1.2142
|1.2097
|360
|2005.07.29 11:40
|t/p
|180
|1.00
|1.2097
|1.2142
|1.2097
|100.00
|15857.00
|361
|2005.07.29 15:16
|buy
|181
|1.00
|1.2113
|1.2078
|1.2123
|362
|2005.07.29 15:16
|t/p
|181
|1.00
|1.2123
|1.2078
|1.2123
|100.00
|15957.00
|363
|2005.07.29 15:17
|buy
|182
|1.00
|1.2115
|1.2080
|1.2125
|364
|2005.07.29 15:38
|t/p
|182
|1.00
|1.2125
|1.2080
|1.2125
|100.00
|16057.00
|365
|2005.08.01 06:30
|buy
|183
|1.00
|1.2170
|1.2135
|1.2180
|366
|2005.08.01 06:48
|t/p
|183
|1.00
|1.2180
|1.2135
|1.2180
|100.00
|16157.00
|367
|2005.08.01 22:46
|sell
|184
|1.00
|1.2190
|1.2225
|1.2180
|368
|2005.08.01 23:30
|t/p
|184
|1.00
|1.2180
|1.2225
|1.2180
|100.00
|16257.00
|369
|2005.08.04 10:13
|sell
|185
|1.00
|1.2327
|1.2362
|1.2317
|370
|2005.08.04 12:41
|t/p
|185
|1.00
|1.2317
|1.2362
|1.2317
|100.00
|16357.00
|371
|2005.08.05 05:39
|sell
|186
|1.00
|1.2372
|1.2407
|1.2362
|372
|2005.08.05 06:08
|t/p
|186
|1.00
|1.2362
|1.2407
|1.2362
|100.00
|16457.00
|373
|2005.08.05 09:31
|buy
|187
|1.00
|1.2370
|1.2335
|1.2380
|374
|2005.08.05 11:29
|t/p
|187
|1.00
|1.2380
|1.2335
|1.2380
|100.00
|16557.00
|375
|2005.08.05 17:40
|sell
|188
|1.00
|1.2342
|1.2377
|1.2332
|376
|2005.08.05 18:11
|t/p
|188
|1.00
|1.2332
|1.2377
|1.2332
|100.00
|16657.00
|377
|2005.08.07 22:01
|buy
|189
|1.00
|1.2339
|1.2304
|1.2349
|378
|2005.08.08 00:35
|t/p
|189
|1.00
|1.2349
|1.2304
|1.2349
|103.00
|16760.00
|379
|2005.08.08 01:02
|sell
|190
|1.00
|1.2349
|1.2384
|1.2339
|380
|2005.08.08 01:16
|t/p
|190
|1.00
|1.2339
|1.2384
|1.2339
|100.00
|16860.00
|381
|2005.08.08 11:13
|buy
|191
|1.00
|1.2363
|1.2328
|1.2373
|382
|2005.08.08 11:15
|t/p
|191
|1.00
|1.2373
|1.2328
|1.2373
|100.00
|16960.00
|383
|2005.08.08 11:16
|buy
|192
|1.00
|1.2365
|1.2330
|1.2375
|384
|2005.08.08 11:18
|t/p
|192
|1.00
|1.2375
|1.2330
|1.2375
|100.00
|17060.00
|385
|2005.08.08 11:20
|buy
|193
|1.00
|1.2365
|1.2330
|1.2375
|386
|2005.08.08 11:24
|t/p
|193
|1.00
|1.2375
|1.2330
|1.2375
|100.00
|17160.00
|387
|2005.08.08 22:37
|sell
|194
|1.00
|1.2357
|1.2392
|1.2347
|388
|2005.08.08 23:00
|t/p
|194
|1.00
|1.2347
|1.2392
|1.2347
|100.00
|17260.00
|389
|2005.08.08 23:01
|sell
|195
|1.00
|1.2358
|1.2393
|1.2348
|390
|2005.08.08 23:02
|t/p
|195
|1.00
|1.2348
|1.2393
|1.2348
|100.00
|17360.00
|391
|2005.08.08 23:03
|sell
|196
|1.00
|1.2356
|1.2391
|1.2346
|392
|2005.08.09 01:07
|s/l
|196
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.2346
|-354.00
|17006.00
|393
|2005.08.09 03:09
|buy
|197
|1.00
|1.2367
|1.2332
|1.2377
|394
|2005.08.09 05:30
|t/p
|197
|1.00
|1.2377
|1.2332
|1.2377
|100.00
|17106.00
|395
|2005.08.09 09:26
|buy
|198
|1.00
|1.2371
|1.2336
|1.2381
|396
|2005.08.09 09:29
|t/p
|198
|1.00
|1.2381
|1.2336
|1.2381
|100.00
|17206.00
|397
|2005.08.09 09:47
|buy
|199
|1.00
|1.2370
|1.2335
|1.2380
|398
|2005.08.09 10:07
|t/p
|199
|1.00
|1.2380
|1.2335
|1.2380
|100.00
|17306.00
|399
|2005.08.09 15:06
|sell
|200
|1.00
|1.2358
|1.2393
|1.2348
|400
|2005.08.09 15:06
|t/p
|200
|1.00
|1.2348
|1.2393
|1.2348
|100.00
|17406.00
|401
|2005.08.09 15:08
|sell
|201
|1.00
|1.2359
|1.2394
|1.2349
|402
|2005.08.09 15:21
|t/p
|201
|1.00
|1.2349
|1.2394
|1.2349
|100.00
|17506.00
|403
|2005.08.10 02:59
|sell
|202
|1.00
|1.2367
|1.2402
|1.2357
|404
|2005.08.10 04:06
|t/p
|202
|1.00
|1.2357
|1.2402
|1.2357
|100.00
|17606.00
|405
|2005.08.10 10:59
|buy
|203
|1.00
|1.2383
|1.2348
|1.2393
|406
|2005.08.10 11:37
|t/p
|203
|1.00
|1.2393
|1.2348
|1.2393
|100.00
|17706.00
|407
|2005.08.10 18:37
|sell
|204
|1.00
|1.2370
|1.2405
|1.2360
|408
|2005.08.11 01:11
|s/l
|204
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2360
|-362.00
|17344.00
|409
|2005.08.11 17:04
|buy
|205
|1.00
|1.2425
|1.2390
|1.2435
|410
|2005.08.11 17:06
|t/p
|205
|1.00
|1.2435
|1.2390
|1.2435
|100.00
|17444.00
|411
|2005.08.11 23:37
|buy
|206
|1.00
|1.2461
|1.2426
|1.2471
|412
|2005.08.12 02:01
|t/p
|206
|1.00
|1.2471
|1.2426
|1.2471
|103.00
|17547.00
|413
|2005.08.12 09:00
|buy
|207
|1.00
|1.2466
|1.2431
|1.2476
|414
|2005.08.12 09:15
|t/p
|207
|1.00
|1.2476
|1.2431
|1.2476
|100.00
|17647.00
|415
|2005.08.12 09:51
|buy
|208
|1.00
|1.2466
|1.2431
|1.2476
|416
|2005.08.12 09:51
|t/p
|208
|1.00
|1.2476
|1.2431
|1.2476
|100.00
|17747.00
|417
|2005.08.12 10:48
|buy
|209
|1.00
|1.2468
|1.2433
|1.2478
|418
|2005.08.12 12:48
|s/l
|209
|1.00
|1.2433
|1.2433
|1.2478
|-350.00
|17397.00
|419
|2005.08.12 20:12
|buy
|210
|1.00
|1.2434
|1.2399
|1.2444
|420
|2005.08.12 21:11
|t/p
|210
|1.00
|1.2444
|1.2399
|1.2444
|100.00
|17497.00
|421
|2005.08.15 12:31
|sell
|211
|1.00
|1.2386
|1.2421
|1.2376
|422
|2005.08.15 13:01
|t/p
|211
|1.00
|1.2376
|1.2421
|1.2376
|100.00
|17597.00
|423
|2005.08.15 13:04
|sell
|212
|1.00
|1.2387
|1.2422
|1.2377
|424
|2005.08.15 13:06
|t/p
|212
|1.00
|1.2377
|1.2422
|1.2377
|100.00
|17697.00
|425
|2005.08.16 04:30
|sell
|213
|1.00
|1.2345
|1.2380
|1.2335
|426
|2005.08.16 08:49
|t/p
|213
|1.00
|1.2335
|1.2380
|1.2335
|100.00
|17797.00
|427
|2005.08.16 08:53
|buy
|214
|1.00
|1.2345
|1.2310
|1.2355
|428
|2005.08.16 11:11
|s/l
|214
|1.00
|1.2310
|1.2310
|1.2355
|-350.00
|17447.00
|429
|2005.08.16 13:18
|sell
|215
|1.00
|1.2332
|1.2367
|1.2322
|430
|2005.08.16 13:19
|t/p
|215
|1.00
|1.2322
|1.2367
|1.2322
|100.00
|17547.00
|431
|2005.08.16 13:58
|sell
|216
|1.00
|1.2328
|1.2363
|1.2318
|432
|2005.08.16 13:59
|t/p
|216
|1.00
|1.2318
|1.2363
|1.2318
|100.00
|17647.00
|433
|2005.08.16 13:59
|sell
|217
|1.00
|1.2329
|1.2364
|1.2319
|434
|2005.08.16 14:01
|t/p
|217
|1.00
|1.2319
|1.2364
|1.2319
|100.00
|17747.00
|435
|2005.08.16 21:34
|buy
|218
|1.00
|1.2352
|1.2317
|1.2362
|436
|2005.08.16 23:19
|t/p
|218
|1.00
|1.2362
|1.2317
|1.2362
|100.00
|17847.00
|437
|2005.08.17 23:31
|buy
|219
|1.00
|1.2272
|1.2237
|1.2282
|438
|2005.08.18 02:24
|t/p
|219
|1.00
|1.2282
|1.2237
|1.2282
|109.00
|17956.00
|439
|2005.08.18 04:40
|buy
|220
|1.00
|1.2280
|1.2245
|1.2290
|440
|2005.08.18 05:11
|t/p
|220
|1.00
|1.2290
|1.2245
|1.2290
|100.00
|18056.00
|441
|2005.08.18 05:43
|buy
|221
|1.00
|1.2281
|1.2246
|1.2291
|442
|2005.08.18 09:20
|s/l
|221
|1.00
|1.2246
|1.2246
|1.2291
|-350.00
|17706.00
|443
|2005.08.19 09:04
|sell
|222
|1.00
|1.2164
|1.2199
|1.2154
|444
|2005.08.19 11:48
|s/l
|222
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2154
|-350.00
|17356.00
|445
|2005.08.19 13:19
|buy
|223
|1.00
|1.2168
|1.2133
|1.2178
|446
|2005.08.19 15:09
|s/l
|223
|1.00
|1.2133
|1.2133
|1.2178
|-350.00
|17006.00
|447
|2005.08.19 16:40
|sell
|224
|1.00
|1.2165
|1.2200
|1.2155
|448
|2005.08.19 21:00
|t/p
|224
|1.00
|1.2155
|1.2200
|1.2155
|100.00
|17106.00
|449
|2005.08.22 05:18
|buy
|225
|1.00
|1.2178
|1.2143
|1.2188
|450
|2005.08.22 06:14
|t/p
|225
|1.00
|1.2188
|1.2143
|1.2188
|100.00
|17206.00
|451
|2005.08.23 04:59
|sell
|226
|1.00
|1.2217
|1.2252
|1.2207
|452
|2005.08.23 05:19
|t/p
|226
|1.00
|1.2207
|1.2252
|1.2207
|100.00
|17306.00
|453
|2005.08.23 16:36
|sell
|227
|1.00
|1.2227
|1.2262
|1.2217
|454
|2005.08.24 00:03
|t/p
|227
|1.00
|1.2217
|1.2262
|1.2217
|96.00
|17402.00
|455
|2005.08.24 08:16
|sell
|228
|1.00
|1.2189
|1.2224
|1.2179
|456
|2005.08.24 08:34
|t/p
|228
|1.00
|1.2179
|1.2224
|1.2179
|100.00
|17502.00
|457
|2005.08.24 15:25
|buy
|229
|1.00
|1.2240
|1.2205
|1.2250
|458
|2005.08.24 16:08
|t/p
|229
|1.00
|1.2250
|1.2205
|1.2250
|100.00
|17602.00
|459
|2005.08.24 21:19
|buy
|230
|1.00
|1.2265
|1.2230
|1.2275
|460
|2005.08.24 21:46
|t/p
|230
|1.00
|1.2275
|1.2230
|1.2275
|100.00
|17702.00
|461
|2005.08.25 14:06
|sell
|231
|1.00
|1.2293
|1.2328
|1.2283
|462
|2005.08.25 14:31
|t/p
|231
|1.00
|1.2283
|1.2328
|1.2283
|100.00
|17802.00
|463
|2005.08.25 15:10
|sell
|232
|1.00
|1.2296
|1.2331
|1.2286
|464
|2005.08.25 15:39
|s/l
|232
|1.00
|1.2331
|1.2331
|1.2286
|-350.00
|17452.00
|465
|2005.08.25 23:01
|sell
|233
|1.00
|1.2306
|1.2341
|1.2296
|466
|2005.08.25 23:13
|t/p
|233
|1.00
|1.2296
|1.2341
|1.2296
|100.00
|17552.00
|467
|2005.08.26 01:20
|sell
|234
|1.00
|1.2298
|1.2333
|1.2288
|468
|2005.08.26 01:42
|t/p
|234
|1.00
|1.2288
|1.2333
|1.2288
|100.00
|17652.00
|469
|2005.08.26 01:52
|sell
|235
|1.00
|1.2299
|1.2334
|1.2289
|470
|2005.08.26 07:23
|s/l
|235
|1.00
|1.2334
|1.2334
|1.2289
|-350.00
|17302.00
|471
|2005.08.26 17:01
|buy
|236
|1.00
|1.2315
|1.2280
|1.2325
|472
|2005.08.26 18:53
|s/l
|236
|1.00
|1.2280
|1.2280
|1.2325
|-350.00
|16952.00
|473
|2005.08.28 22:23
|sell
|237
|1.00
|1.2295
|1.2330
|1.2285
|474
|2005.08.28 23:11
|s/l
|237
|1.00
|1.2330
|1.2330
|1.2285
|-350.00
|16602.00
|475
|2005.08.29 01:23
|buy
|238
|1.00
|1.2313
|1.2278
|1.2323
|476
|2005.08.29 01:27
|t/p
|238
|1.00
|1.2323
|1.2278
|1.2323
|100.00
|16702.00
|477
|2005.08.29 01:32
|buy
|239
|1.00
|1.2310
|1.2275
|1.2320
|478
|2005.08.29 02:01
|t/p
|239
|1.00
|1.2320
|1.2275
|1.2320
|100.00
|16802.00
|479
|2005.08.29 14:00
|sell
|240
|1.00
|1.2305
|1.2340
|1.2295
|480
|2005.08.29 14:08
|t/p
|240
|1.00
|1.2295
|1.2340
|1.2295
|100.00
|16902.00
|481
|2005.08.30 05:17
|sell
|241
|1.00
|1.2222
|1.2257
|1.2212
|482
|2005.08.30 05:27
|t/p
|241
|1.00
|1.2212
|1.2257
|1.2212
|100.00
|17002.00
|483
|2005.08.30 05:37
|sell
|242
|1.00
|1.2222
|1.2257
|1.2212
|484
|2005.08.30 06:03
|t/p
|242
|1.00
|1.2212
|1.2257
|1.2212
|100.00
|17102.00
|485
|2005.08.30 13:52
|sell
|243
|1.00
|1.2199
|1.2234
|1.2189
|486
|2005.08.30 14:00
|t/p
|243
|1.00
|1.2189
|1.2234
|1.2189
|100.00
|17202.00
|487
|2005.08.31 12:39
|sell
|244
|1.00
|1.2212
|1.2247
|1.2202
|488
|2005.08.31 14:02
|s/l
|244
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2202
|-350.00
|16852.00
|489
|2005.09.02 01:54
|sell
|245
|1.00
|1.2491
|1.2526
|1.2481
|490
|2005.09.02 02:52
|t/p
|245
|1.00
|1.2481
|1.2526
|1.2481
|100.00
|16952.00
|491
|2005.09.02 11:13
|buy
|246
|1.00
|1.2540
|1.2505
|1.2550
|492
|2005.09.02 11:30
|t/p
|246
|1.00
|1.2550
|1.2505
|1.2550
|100.00
|17052.00
|493
|2005.09.02 12:15
|buy
|247
|1.00
|1.2541
|1.2506
|1.2551
|494
|2005.09.02 12:30
|t/p
|247
|1.00
|1.2551
|1.2506
|1.2551
|100.00
|17152.00
|495
|2005.09.02 14:02
|sell
|248
|1.00
|1.2552
|1.2587
|1.2542
|496
|2005.09.02 14:04
|t/p
|248
|1.00
|1.2542
|1.2587
|1.2542
|100.00
|17252.00
|497
|2005.09.02 14:06
|sell
|249
|1.00
|1.2551
|1.2586
|1.2541
|498
|2005.09.02 14:12
|t/p
|249
|1.00
|1.2541
|1.2586
|1.2541
|100.00
|17352.00
|499
|2005.09.02 14:38
|sell
|250
|1.00
|1.2551
|1.2586
|1.2541
|500
|2005.09.02 14:38
|t/p
|250
|1.00
|1.2541
|1.2586
|1.2541
|100.00
|17452.00
|501
|2005.09.02 14:39
|sell
|251
|1.00
|1.2551
|1.2586
|1.2541
|502
|2005.09.02 14:47
|t/p
|251
|1.00
|1.2541
|1.2586
|1.2541
|100.00
|17552.00
|503
|2005.09.02 14:48
|sell
|252
|1.00
|1.2551
|1.2586
|1.2541
|504
|2005.09.02 14:55
|t/p
|252
|1.00
|1.2541
|1.2586
|1.2541
|100.00
|17652.00
|505
|2005.09.02 14:59
|sell
|253
|1.00
|1.2552
|1.2587
|1.2542
|506
|2005.09.02 15:01
|t/p
|253
|1.00
|1.2542
|1.2587
|1.2542
|100.00
|17752.00
|507
|2005.09.04 23:43
|sell
|254
|1.00
|1.2543
|1.2578
|1.2533
|508
|2005.09.05 00:30
|t/p
|254
|1.00
|1.2533
|1.2578
|1.2533
|96.00
|17848.00
|509
|2005.09.05 08:28
|sell
|255
|1.00
|1.2562
|1.2597
|1.2552
|510
|2005.09.05 08:29
|t/p
|255
|1.00
|1.2552
|1.2597
|1.2552
|100.00
|17948.00
|511
|2005.09.05 08:30
|sell
|256
|1.00
|1.2562
|1.2597
|1.2552
|512
|2005.09.05 09:32
|t/p
|256
|1.00
|1.2552
|1.2597
|1.2552
|100.00
|18048.00
|513
|2005.09.05 22:17
|buy
|257
|1.00
|1.2534
|1.2499
|1.2544
|514
|2005.09.06 00:22
|s/l
|257
|1.00
|1.2499
|1.2499
|1.2544
|-347.00
|17701.00
|515
|2005.09.06 10:25
|sell
|258
|1.00
|1.2478
|1.2513
|1.2468
|516
|2005.09.06 10:31
|t/p
|258
|1.00
|1.2468
|1.2513
|1.2468
|100.00
|17801.00
|517
|2005.09.06 10:45
|sell
|259
|1.00
|1.2480
|1.2515
|1.2470
|518
|2005.09.06 12:54
|s/l
|259
|1.00
|1.2515
|1.2515
|1.2470
|-350.00
|17451.00
|519
|2005.09.06 14:25
|buy
|260
|1.00
|1.2473
|1.2438
|1.2483
|520
|2005.09.06 14:32
|t/p
|260
|1.00
|1.2483
|1.2438
|1.2483
|100.00
|17551.00
|521
|2005.09.06 14:34
|buy
|261
|1.00
|1.2479
|1.2444
|1.2489
|522
|2005.09.06 14:43
|t/p
|261
|1.00
|1.2489
|1.2444
|1.2489
|100.00
|17651.00
|523
|2005.09.06 23:45
|sell
|262
|1.00
|1.2471
|1.2506
|1.2461
|524
|2005.09.07 00:00
|t/p
|262
|1.00
|1.2461
|1.2506
|1.2461
|96.00
|17747.00
|525
|2005.09.07 01:06
|sell
|263
|1.00
|1.2467
|1.2502
|1.2457
|526
|2005.09.07 02:03
|t/p
|263
|1.00
|1.2457
|1.2502
|1.2457
|100.00
|17847.00
|527
|2005.09.07 08:37
|buy
|264
|1.00
|1.2490
|1.2455
|1.2500
|528
|2005.09.07 11:11
|s/l
|264
|1.00
|1.2455
|1.2455
|1.2500
|-350.00
|17497.00
|529
|2005.09.07 16:04
|sell
|265
|1.00
|1.2459
|1.2494
|1.2449
|530
|2005.09.07 16:12
|t/p
|265
|1.00
|1.2449
|1.2494
|1.2449
|100.00
|17597.00
|531
|2005.09.07 16:13
|sell
|266
|1.00
|1.2458
|1.2493
|1.2448
|532
|2005.09.07 16:22
|t/p
|266
|1.00
|1.2448
|1.2493
|1.2448
|100.00
|17697.00
|533
|2005.09.08 12:00
|sell
|267
|1.00
|1.2426
|1.2461
|1.2416
|534
|2005.09.08 12:13
|t/p
|267
|1.00
|1.2416
|1.2461
|1.2416
|100.00
|17797.00
|535
|2005.09.08 12:28
|sell
|268
|1.00
|1.2427
|1.2462
|1.2417
|536
|2005.09.08 14:11
|t/p
|268
|1.00
|1.2417
|1.2462
|1.2417
|100.00
|17897.00
|537
|2005.09.08 18:54
|sell
|269
|1.00
|1.2406
|1.2441
|1.2396
|538
|2005.09.08 19:05
|t/p
|269
|1.00
|1.2396
|1.2441
|1.2396
|100.00
|17997.00
|539
|2005.09.08 19:24
|sell
|270
|1.00
|1.2406
|1.2441
|1.2396
|540
|2005.09.08 20:09
|t/p
|270
|1.00
|1.2396
|1.2441
|1.2396
|100.00
|18097.00
|541
|2005.09.09 12:11
|sell
|271
|1.00
|1.2410
|1.2445
|1.2400
|542
|2005.09.09 14:00
|t/p
|271
|1.00
|1.2400
|1.2445
|1.2400
|100.00
|18197.00
|543
|2005.09.09 16:29
|buy
|272
|1.00
|1.2413
|1.2378
|1.2423
|544
|2005.09.09 16:59
|t/p
|272
|1.00
|1.2423
|1.2378
|1.2423
|100.00
|18297.00
|545
|2005.09.12 06:23
|sell
|273
|1.00
|1.2353
|1.2388
|1.2343
|546
|2005.09.12 06:28
|t/p
|273
|1.00
|1.2343
|1.2388
|1.2343
|100.00
|18397.00
|547
|2005.09.14 04:48
|buy
|274
|1.00
|1.2291
|1.2256
|1.2301
|548
|2005.09.14 05:29
|t/p
|274
|1.00
|1.2301
|1.2256
|1.2301
|100.00
|18497.00
|549
|2005.09.14 07:43
|sell
|275
|1.00
|1.2296
|1.2331
|1.2286
|550
|2005.09.14 08:07
|t/p
|275
|1.00
|1.2286
|1.2331
|1.2286
|100.00
|18597.00
|551
|2005.09.14 08:11
|sell
|276
|1.00
|1.2296
|1.2331
|1.2286
|552
|2005.09.14 08:16
|t/p
|276
|1.00
|1.2286
|1.2331
|1.2286
|100.00
|18697.00
|553
|2005.09.14 08:53
|sell
|277
|1.00
|1.2295
|1.2330
|1.2285
|554
|2005.09.14 09:04
|t/p
|277
|1.00
|1.2285
|1.2330
|1.2285
|100.00
|18797.00
|555
|2005.09.14 15:07
|buy
|278
|1.00
|1.2293
|1.2258
|1.2303
|556
|2005.09.15 01:08
|s/l
|278
|1.00
|1.2258
|1.2258
|1.2303
|-341.00
|18456.00
|557
|2005.09.15 05:49
|sell
|279
|1.00
|1.2238
|1.2273
|1.2228
|558
|2005.09.15 05:59
|t/p
|279
|1.00
|1.2228
|1.2273
|1.2228
|100.00
|18556.00
|559
|2005.09.15 12:15
|buy
|280
|1.00
|1.2221
|1.2186
|1.2231
|560
|2005.09.15 12:17
|t/p
|280
|1.00
|1.2231
|1.2186
|1.2231
|100.00
|18656.00
|561
|2005.09.15 12:24
|buy
|281
|1.00
|1.2221
|1.2186
|1.2231
|562
|2005.09.15 12:26
|t/p
|281
|1.00
|1.2231
|1.2186
|1.2231
|100.00
|18756.00
|563
|2005.09.15 12:31
|buy
|282
|1.00
|1.2221
|1.2186
|1.2231
|564
|2005.09.15 12:31
|t/p
|282
|1.00
|1.2231
|1.2186
|1.2231
|100.00
|18856.00
|565
|2005.09.15 12:35
|buy
|283
|1.00
|1.2220
|1.2185
|1.2230
|566
|2005.09.15 16:01
|t/p
|283
|1.00
|1.2230
|1.2185
|1.2230
|100.00
|18956.00
|567
|2005.09.15 23:51
|buy
|284
|1.00
|1.2225
|1.2190
|1.2235
|568
|2005.09.15 23:56
|t/p
|284
|1.00
|1.2235
|1.2190
|1.2235
|100.00
|19056.00
|569
|2005.09.16 07:54
|buy
|285
|1.00
|1.2276
|1.2241
|1.2286
|570
|2005.09.16 08:04
|t/p
|285
|1.00
|1.2286
|1.2241
|1.2286
|100.00
|19156.00
|571
|2005.09.16 08:16
|buy
|286
|1.00
|1.2273
|1.2238
|1.2283
|572
|2005.09.16 12:20
|s/l
|286
|1.00
|1.2238
|1.2238
|1.2283
|-350.00
|18806.00
|573
|2005.09.16 21:53
|buy
|287
|1.00
|1.2231
|1.2196
|1.2241
|574
|2005.09.18 22:01
|s/l
|287
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2241
|-350.00
|18456.00
|575
|2005.09.19 08:48
|sell
|288
|1.00
|1.2141
|1.2176
|1.2131
|576
|2005.09.19 09:52
|t/p
|288
|1.00
|1.2131
|1.2176
|1.2131
|100.00
|18556.00
|577
|2005.09.19 11:41
|buy
|289
|1.00
|1.2134
|1.2099
|1.2144
|578
|2005.09.19 11:45
|t/p
|289
|1.00
|1.2144
|1.2099
|1.2144
|100.00
|18656.00
|579
|2005.09.19 12:28
|buy
|290
|1.00
|1.2134
|1.2099
|1.2144
|580
|2005.09.19 13:29
|t/p
|290
|1.00
|1.2144
|1.2099
|1.2144
|100.00
|18756.00
|581
|2005.09.20 05:26
|buy
|291
|1.00
|1.2158
|1.2123
|1.2168
|582
|2005.09.20 06:16
|t/p
|291
|1.00
|1.2168
|1.2123
|1.2168
|100.00
|18856.00
|583
|2005.09.20 17:50
|buy
|292
|1.00
|1.2166
|1.2131
|1.2176
|584
|2005.09.20 18:25
|s/l
|292
|1.00
|1.2131
|1.2131
|1.2176
|-350.00
|18506.00
|585
|2005.09.21 09:50
|buy
|293
|1.00
|1.2198
|1.2163
|1.2208
|586
|2005.09.21 09:55
|t/p
|293
|1.00
|1.2208
|1.2163
|1.2208
|100.00
|18606.00
|587
|2005.09.21 18:06
|sell
|294
|1.00
|1.2219
|1.2254
|1.2209
|588
|2005.09.21 18:41
|t/p
|294
|1.00
|1.2209
|1.2254
|1.2209
|100.00
|18706.00
|589
|2005.09.22 01:13
|buy
|295
|1.00
|1.2233
|1.2198
|1.2243
|590
|2005.09.22 02:12
|s/l
|295
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2243
|-350.00
|18356.00
|591
|2005.09.22 05:54
|sell
|296
|1.00
|1.2220
|1.2255
|1.2210
|592
|2005.09.22 06:08
|t/p
|296
|1.00
|1.2210
|1.2255
|1.2210
|100.00
|18456.00
|593
|2005.09.22 09:10
|buy
|297
|1.00
|1.2213
|1.2178
|1.2223
|594
|2005.09.22 10:43
|t/p
|297
|1.00
|1.2223
|1.2178
|1.2223
|100.00
|18556.00
|595
|2005.09.23 09:01
|sell
|298
|1.00
|1.2146
|1.2181
|1.2136
|596
|2005.09.23 09:05
|t/p
|298
|1.00
|1.2136
|1.2181
|1.2136
|100.00
|18656.00
|597
|2005.09.23 09:06
|sell
|299
|1.00
|1.2148
|1.2183
|1.2138
|598
|2005.09.23 09:13
|t/p
|299
|1.00
|1.2138
|1.2183
|1.2138
|100.00
|18756.00
|599
|2005.09.25 23:21
|sell
|300
|1.00
|1.2043
|1.2078
|1.2033
|600
|2005.09.25 23:56
|t/p
|300
|1.00
|1.2033
|1.2078
|1.2033
|100.00
|18856.00
|601
|2005.09.26 06:13
|buy
|301
|1.00
|1.2030
|1.1995
|1.2040
|602
|2005.09.26 06:49
|t/p
|301
|1.00
|1.2040
|1.1995
|1.2040
|100.00
|18956.00
|603
|2005.09.26 10:57
|buy
|302
|1.00
|1.2042
|1.2007
|1.2052
|604
|2005.09.26 11:23
|t/p
|302
|1.00
|1.2052
|1.2007
|1.2052
|100.00
|19056.00
|605
|2005.09.26 11:33
|buy
|303
|1.00
|1.2043
|1.2008
|1.2053
|606
|2005.09.26 15:34
|t/p
|303
|1.00
|1.2053
|1.2008
|1.2053
|100.00
|19156.00
|607
|2005.09.27 08:11
|sell
|304
|1.00
|1.2025
|1.2060
|1.2015
|608
|2005.09.27 10:52
|t/p
|304
|1.00
|1.2015
|1.2060
|1.2015
|100.00
|19256.00
|609
|2005.09.27 11:32
|buy
|305
|1.00
|1.2020
|1.1985
|1.2030
|610
|2005.09.27 14:01
|t/p
|305
|1.00
|1.2030
|1.1985
|1.2030
|100.00
|19356.00
|611
|2005.09.27 14:01
|sell
|306
|1.00
|1.2023
|1.2058
|1.2013
|612
|2005.09.27 14:11
|t/p
|306
|1.00
|1.2013
|1.2058
|1.2013
|100.00
|19456.00
|613
|2005.09.28 16:04
|sell
|307
|1.00
|1.2028
|1.2063
|1.2018
|614
|2005.09.28 16:09
|t/p
|307
|1.00
|1.2018
|1.2063
|1.2018
|100.00
|19556.00
|615
|2005.09.28 16:10
|sell
|308
|1.00
|1.2029
|1.2064
|1.2019
|616
|2005.09.28 22:48
|s/l
|308
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2019
|-350.00
|19206.00
|617
|2005.09.29 00:46
|buy
|309
|1.00
|1.2043
|1.2008
|1.2053
|618
|2005.09.29 01:16
|t/p
|309
|1.00
|1.2053
|1.2008
|1.2053
|100.00
|19306.00
|619
|2005.09.29 05:56
|buy
|310
|1.00
|1.2058
|1.2023
|1.2068
|620
|2005.09.29 06:07
|t/p
|310
|1.00
|1.2068
|1.2023
|1.2068
|100.00
|19406.00
|621
|2005.09.29 20:57
|buy
|311
|1.00
|1.2033
|1.1998
|1.2043
|622
|2005.09.30 01:11
|t/p
|311
|1.00
|1.2043
|1.1998
|1.2043
|103.00
|19509.00
|623
|2005.09.30 05:09
|buy
|312
|1.00
|1.2042
|1.2007
|1.2052
|624
|2005.09.30 07:27
|s/l
|312
|1.00
|1.2007
|1.2007
|1.2052
|-350.00
|19159.00
|625
|2005.09.30 09:37
|sell
|313
|1.00
|1.2035
|1.2070
|1.2025
|626
|2005.09.30 09:42
|t/p
|313
|1.00
|1.2025
|1.2070
|1.2025
|100.00
|19259.00
|627
|2005.09.30 09:44
|sell
|314
|1.00
|1.2034
|1.2069
|1.2024
|628
|2005.09.30 10:48
|s/l
|314
|1.00
|1.2069
|1.2069
|1.2024
|-350.00
|18909.00
|629
|2005.09.30 12:35
|buy
|315
|1.00
|1.2035
|1.2000
|1.2045
|630
|2005.09.30 12:40
|t/p
|315
|1.00
|1.2045
|1.2000
|1.2045
|100.00
|19009.00
|631
|2005.09.30 12:48
|buy
|316
|1.00
|1.2035
|1.2000
|1.2045
|632
|2005.09.30 13:28
|t/p
|316
|1.00
|1.2045
|1.2000
|1.2045
|100.00
|19109.00
|633
|2005.09.30 13:58
|buy
|317
|1.00
|1.2031
|1.1996
|1.2041
|634
|2005.09.30 14:06
|t/p
|317
|1.00
|1.2041
|1.1996
|1.2041
|100.00
|19209.00
|635
|2005.10.03 07:44
|buy
|318
|1.00
|1.1950
|1.1915
|1.1960
|636
|2005.10.03 07:50
|t/p
|318
|1.00
|1.1960
|1.1915
|1.1960
|100.00
|19309.00
|637
|2005.10.03 08:23
|buy
|319
|1.00
|1.1950
|1.1915
|1.1960
|638
|2005.10.03 14:15
|s/l
|319
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1960
|-350.00
|18959.00
|639
|2005.10.03 18:10
|sell
|320
|1.00
|1.1918
|1.1953
|1.1908
|640
|2005.10.03 22:34
|t/p
|320
|1.00
|1.1908
|1.1953
|1.1908
|100.00
|19059.00
|641
|2005.10.04 06:07
|buy
|321
|1.00
|1.1922
|1.1887
|1.1932
|642
|2005.10.04 08:20
|t/p
|321
|1.00
|1.1932
|1.1887
|1.1932
|100.00
|19159.00
|643
|2005.10.04 23:58
|sell
|322
|1.00
|1.1925
|1.1960
|1.1915
|644
|2005.10.05 04:22
|s/l
|322
|1.00
|1.1960
|1.1960
|1.1915
|-354.00
|18805.00
|645
|2005.10.05 14:04
|sell
|323
|1.00
|1.1956
|1.1991
|1.1946
|646
|2005.10.05 14:04
|t/p
|323
|1.00
|1.1946
|1.1991
|1.1946
|100.00
|18905.00
|647
|2005.10.05 14:05
|sell
|324
|1.00
|1.1954
|1.1989
|1.1944
|648
|2005.10.05 14:37
|s/l
|324
|1.00
|1.1989
|1.1989
|1.1944
|-350.00
|18555.00
|649
|2005.10.05 17:31
|buy
|325
|1.00
|1.1954
|1.1919
|1.1964
|650
|2005.10.05 17:39
|t/p
|325
|1.00
|1.1964
|1.1919
|1.1964
|100.00
|18655.00
|651
|2005.10.05 18:09
|buy
|326
|1.00
|1.1953
|1.1918
|1.1963
|652
|2005.10.05 19:44
|t/p
|326
|1.00
|1.1963
|1.1918
|1.1963
|100.00
|18755.00
|653
|2005.10.06 05:49
|buy
|327
|1.00
|1.2047
|1.2012
|1.2057
|654
|2005.10.06 06:14
|t/p
|327
|1.00
|1.2057
|1.2012
|1.2057
|100.00
|18855.00
|655
|2005.10.07 00:26
|sell
|328
|1.00
|1.2181
|1.2216
|1.2171
|656
|2005.10.07 00:43
|t/p
|328
|1.00
|1.2171
|1.2216
|1.2171
|100.00
|18955.00
|657
|2005.10.07 01:44
|sell
|329
|1.00
|1.2178
|1.2213
|1.2168
|658
|2005.10.07 02:34
|t/p
|329
|1.00
|1.2168
|1.2213
|1.2168
|100.00
|19055.00
|659
|2005.10.07 21:02
|buy
|330
|1.00
|1.2120
|1.2085
|1.2130
|660
|2005.10.09 23:36
|t/p
|330
|1.00
|1.2130
|1.2085
|1.2130
|100.00
|19155.00
|661
|2005.10.10 09:11
|buy
|331
|1.00
|1.2133
|1.2098
|1.2143
|662
|2005.10.10 10:01
|t/p
|331
|1.00
|1.2143
|1.2098
|1.2143
|100.00
|19255.00
|663
|2005.10.10 10:39
|buy
|332
|1.00
|1.2131
|1.2096
|1.2141
|664
|2005.10.10 12:01
|s/l
|332
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2141
|-350.00
|18905.00
|665
|2005.10.10 22:27
|buy
|333
|1.00
|1.2063
|1.2028
|1.2073
|666
|2005.10.11 00:57
|s/l
|333
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.2073
|-347.00
|18558.00
|667
|2005.10.11 15:48
|sell
|334
|1.00
|1.2019
|1.2054
|1.2009
|668
|2005.10.11 16:06
|t/p
|334
|1.00
|1.2009
|1.2054
|1.2009
|100.00
|18658.00
|669
|2005.10.12 02:08
|sell
|335
|1.00
|1.1979
|1.2014
|1.1969
|670
|2005.10.12 06:03
|t/p
|335
|1.00
|1.1969
|1.2014
|1.1969
|100.00
|18758.00
|671
|2005.10.12 08:05
|sell
|336
|1.00
|1.1974
|1.2009
|1.1964
|672
|2005.10.12 11:12
|s/l
|336
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1964
|-350.00
|18408.00
|673
|2005.10.12 21:46
|sell
|337
|1.00
|1.2031
|1.2066
|1.2021
|674
|2005.10.12 23:04
|t/p
|337
|1.00
|1.2021
|1.2066
|1.2021
|100.00
|18508.00
|675
|2005.10.13 04:49
|sell
|338
|1.00
|1.1998
|1.2033
|1.1988
|676
|2005.10.13 05:23
|t/p
|338
|1.00
|1.1988
|1.2033
|1.1988
|100.00
|18608.00
|677
|2005.10.13 16:30
|sell
|339
|1.00
|1.1953
|1.1988
|1.1943
|678
|2005.10.13 16:37
|s/l
|339
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.1943
|-350.00
|18258.00
|679
|2005.10.14 01:30
|sell
|340
|1.00
|1.2018
|1.2053
|1.2008
|680
|2005.10.14 01:42
|t/p
|340
|1.00
|1.2008
|1.2053
|1.2008
|100.00
|18358.00
|681
|2005.10.14 02:15
|sell
|341
|1.00
|1.2017
|1.2052
|1.2007
|682
|2005.10.14 04:33
|s/l
|341
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.2007
|-350.00
|18008.00
|683
|2005.10.14 06:04
|buy
|342
|1.00
|1.2022
|1.1987
|1.2032
|684
|2005.10.14 10:51
|s/l
|342
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.2032
|-350.00
|17658.00
|685
|2005.10.14 12:32
|sell
|343
|1.00
|1.2008
|1.2043
|1.1998
|686
|2005.10.14 12:33
|t/p
|343
|1.00
|1.1998
|1.2043
|1.1998
|100.00
|17758.00
|687
|2005.10.14 12:33
|sell
|344
|1.00
|1.2008
|1.2043
|1.1998
|688
|2005.10.14 12:41
|s/l
|344
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.1998
|-350.00
|17408.00
|689
|2005.10.17 00:12
|sell
|345
|1.00
|1.2083
|1.2118
|1.2073
|690
|2005.10.17 00:28
|s/l
|345
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2073
|-350.00
|17058.00
|691
|2005.10.17 17:58
|buy
|346
|1.00
|1.2037
|1.2002
|1.2047
|692
|2005.10.17 23:43
|s/l
|346
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.2047
|-350.00
|16708.00
|693
|2005.10.18 18:39
|buy
|347
|1.00
|1.1943
|1.1908
|1.1953
|694
|2005.10.18 18:44
|t/p
|347
|1.00
|1.1953
|1.1908
|1.1953
|100.00
|16808.00
|695
|2005.10.19 08:59
|sell
|348
|1.00
|1.1918
|1.1953
|1.1908
|696
|2005.10.19 09:07
|s/l
|348
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1908
|-350.00
|16458.00
|697
|2005.10.19 12:41
|buy
|349
|1.00
|1.1937
|1.1902
|1.1947
|698
|2005.10.19 12:44
|t/p
|349
|1.00
|1.1947
|1.1902
|1.1947
|100.00
|16558.00
|699
|2005.10.19 13:08
|buy
|350
|1.00
|1.1939
|1.1904
|1.1949
|700
|2005.10.19 13:36
|t/p
|350
|1.00
|1.1949
|1.1904
|1.1949
|100.00
|16658.00
|701
|2005.10.19 17:12
|buy
|351
|1.00
|1.1965
|1.1930
|1.1975
|702
|2005.10.19 17:18
|t/p
|351
|1.00
|1.1975
|1.1930
|1.1975
|100.00
|16758.00
|703
|2005.10.19 17:57
|buy
|352
|1.00
|1.1969
|1.1934
|1.1979
|704
|2005.10.19 18:16
|t/p
|352
|1.00
|1.1979
|1.1934
|1.1979
|100.00
|16858.00
|705
|2005.10.19 18:34
|buy
|353
|1.00
|1.1969
|1.1934
|1.1979
|706
|2005.10.19 18:49
|t/p
|353
|1.00
|1.1979
|1.1934
|1.1979
|100.00
|16958.00
|707
|2005.10.19 22:37
|buy
|354
|1.00
|1.1986
|1.1951
|1.1996
|708
|2005.10.20 06:53
|t/p
|354
|1.00
|1.1996
|1.1951
|1.1996
|109.00
|17067.00
|709
|2005.10.20 16:52
|buy
|355
|1.00
|1.1968
|1.1933
|1.1978
|710
|2005.10.20 17:03
|t/p
|355
|1.00
|1.1978
|1.1933
|1.1978
|100.00
|17167.00
|711
|2005.10.21 02:27
|buy
|356
|1.00
|1.2034
|1.1999
|1.2044
|712
|2005.10.21 02:57
|t/p
|356
|1.00
|1.2044
|1.1999
|1.2044
|100.00
|17267.00
|713
|2005.10.21 12:54
|sell
|357
|1.00
|1.2033
|1.2068
|1.2023
|714
|2005.10.21 14:43
|t/p
|357
|1.00
|1.2023
|1.2068
|1.2023
|100.00
|17367.00
|715
|2005.10.24 08:00
|buy
|358
|1.00
|1.1936
|1.1901
|1.1946
|716
|2005.10.24 09:01
|t/p
|358
|1.00
|1.1946
|1.1901
|1.1946
|100.00
|17467.00
|717
|2005.10.24 17:11
|buy
|359
|1.00
|1.1972
|1.1937
|1.1982
|718
|2005.10.24 17:50
|t/p
|359
|1.00
|1.1982
|1.1937
|1.1982
|100.00
|17567.00
|719
|2005.10.25 03:19
|sell
|360
|1.00
|1.1969
|1.2004
|1.1959
|720
|2005.10.25 05:51
|t/p
|360
|1.00
|1.1959
|1.2004
|1.1959
|100.00
|17667.00
|721
|2005.10.25 05:51
|buy
|361
|1.00
|1.1963
|1.1928
|1.1973
|722
|2005.10.25 08:01
|t/p
|361
|1.00
|1.1973
|1.1928
|1.1973
|100.00
|17767.00
|723
|2005.10.27 01:04
|sell
|362
|1.00
|1.2068
|1.2103
|1.2058
|724
|2005.10.27 01:07
|t/p
|362
|1.00
|1.2058
|1.2103
|1.2058
|100.00
|17867.00
|725
|2005.10.27 01:14
|sell
|363
|1.00
|1.2069
|1.2104
|1.2059
|726
|2005.10.27 04:05
|s/l
|363
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2059
|-350.00
|17517.00
|727
|2005.10.27 06:24
|buy
|364
|1.00
|1.2098
|1.2063
|1.2108
|728
|2005.10.27 06:37
|t/p
|364
|1.00
|1.2108
|1.2063
|1.2108
|100.00
|17617.00
|729
|2005.10.27 06:55
|buy
|365
|1.00
|1.2097
|1.2062
|1.2107
|730
|2005.10.27 07:08
|t/p
|365
|1.00
|1.2107
|1.2062
|1.2107
|100.00
|17717.00
|731
|2005.10.27 07:14
|buy
|366
|1.00
|1.2098
|1.2063
|1.2108
|732
|2005.10.27 08:00
|t/p
|366
|1.00
|1.2108
|1.2063
|1.2108
|100.00
|17817.00
|733
|2005.10.27 11:51
|buy
|367
|1.00
|1.2119
|1.2084
|1.2129
|734
|2005.10.27 11:56
|t/p
|367
|1.00
|1.2129
|1.2084
|1.2129
|100.00
|17917.00
|735
|2005.10.27 15:32
|buy
|368
|1.00
|1.2135
|1.2100
|1.2145
|736
|2005.10.27 15:35
|t/p
|368
|1.00
|1.2145
|1.2100
|1.2145
|100.00
|18017.00
|737
|2005.10.27 16:07
|buy
|369
|1.00
|1.2136
|1.2101
|1.2146
|738
|2005.10.27 16:43
|t/p
|369
|1.00
|1.2146
|1.2101
|1.2146
|100.00
|18117.00
|739
|2005.10.27 17:58
|buy
|370
|1.00
|1.2138
|1.2103
|1.2148
|740
|2005.10.27 18:43
|t/p
|370
|1.00
|1.2148
|1.2103
|1.2148
|100.00
|18217.00
|741
|2005.10.28 10:25
|buy
|371
|1.00
|1.2146
|1.2111
|1.2156
|742
|2005.10.28 10:27
|t/p
|371
|1.00
|1.2156
|1.2111
|1.2156
|100.00
|18317.00
|743
|2005.10.28 10:54
|buy
|372
|1.00
|1.2148
|1.2113
|1.2158
|744
|2005.10.28 11:31
|t/p
|372
|1.00
|1.2158
|1.2113
|1.2158
|100.00
|18417.00
|745
|2005.10.31 09:51
|buy
|373
|1.00
|1.2064
|1.2029
|1.2074
|746
|2005.10.31 10:05
|t/p
|373
|1.00
|1.2074
|1.2029
|1.2074
|100.00
|18517.00
|747
|2005.10.31 10:13
|buy
|374
|1.00
|1.2064
|1.2029
|1.2074
|748
|2005.10.31 12:32
|s/l
|374
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.2074
|-350.00
|18167.00
|749
|2005.11.01 13:50
|buy
|375
|1.00
|1.2004
|1.1969
|1.2014
|750
|2005.11.01 16:35
|t/p
|375
|1.00
|1.2014
|1.1969
|1.2014
|100.00
|18267.00
|751
|2005.11.01 17:22
|sell
|376
|1.00
|1.2008
|1.2043
|1.1998
|752
|2005.11.01 18:17
|t/p
|376
|1.00
|1.1998
|1.2043
|1.1998
|100.00
|18367.00
|753
|2005.11.02 00:07
|buy
|377
|1.00
|1.2015
|1.1980
|1.2025
|754
|2005.11.02 02:16
|t/p
|377
|1.00
|1.2025
|1.1980
|1.2025
|100.00
|18467.00
|755
|2005.11.02 07:03
|buy
|378
|1.00
|1.2032
|1.1997
|1.2042
|756
|2005.11.02 07:56
|t/p
|378
|1.00
|1.2042
|1.1997
|1.2042
|100.00
|18567.00
|757
|2005.11.02 13:24
|sell
|379
|1.00
|1.2011
|1.2046
|1.2001
|758
|2005.11.02 14:47
|s/l
|379
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.2001
|-350.00
|18217.00
|759
|2005.11.03 03:16
|sell
|380
|1.00
|1.2071
|1.2106
|1.2061
|760
|2005.11.03 07:00
|t/p
|380
|1.00
|1.2061
|1.2106
|1.2061
|100.00
|18317.00
|761
|2005.11.03 09:08
|sell
|381
|1.00
|1.2067
|1.2102
|1.2057
|762
|2005.11.03 09:59
|t/p
|381
|1.00
|1.2057
|1.2102
|1.2057
|100.00
|18417.00
|763
|2005.11.07 01:13
|sell
|382
|1.00
|1.1818
|1.1853
|1.1808
|764
|2005.11.07 01:19
|t/p
|382
|1.00
|1.1808
|1.1853
|1.1808
|100.00
|18517.00
|765
|2005.11.07 01:31
|sell
|383
|1.00
|1.1818
|1.1853
|1.1808
|766
|2005.11.07 05:58
|t/p
|383
|1.00
|1.1808
|1.1853
|1.1808
|100.00
|18617.00
|767
|2005.11.07 08:24
|sell
|384
|1.00
|1.1815
|1.1850
|1.1805
|768
|2005.11.07 08:32
|t/p
|384
|1.00
|1.1805
|1.1850
|1.1805
|100.00
|18717.00
|769
|2005.11.07 15:32
|sell
|385
|1.00
|1.1811
|1.1846
|1.1801
|770
|2005.11.07 15:47
|t/p
|385
|1.00
|1.1801
|1.1846
|1.1801
|100.00
|18817.00
|771
|2005.11.07 22:05
|buy
|386
|1.00
|1.1801
|1.1766
|1.1811
|772
|2005.11.08 00:55
|s/l
|386
|1.00
|1.1766
|1.1766
|1.1811
|-347.00
|18470.00
|773
|2005.11.09 01:12
|sell
|387
|1.00
|1.1777
|1.1812
|1.1767
|774
|2005.11.09 02:12
|t/p
|387
|1.00
|1.1767
|1.1812
|1.1767
|100.00
|18570.00
|775
|2005.11.09 13:41
|sell
|388
|1.00
|1.1758
|1.1793
|1.1748
|776
|2005.11.09 14:02
|s/l
|388
|1.00
|1.1793
|1.1793
|1.1748
|-350.00
|18220.00
|777
|2005.11.11 05:22
|buy
|389
|1.00
|1.1690
|1.1655
|1.1700
|778
|2005.11.11 06:50
|t/p
|389
|1.00
|1.1700
|1.1655
|1.1700
|100.00
|18320.00
|779
|2005.11.13 23:28
|buy
|390
|1.00
|1.1716
|1.1681
|1.1726
|780
|2005.11.13 23:37
|t/p
|390
|1.00
|1.1726
|1.1681
|1.1726
|100.00
|18420.00
|781
|2005.11.14 07:12
|buy
|391
|1.00
|1.1751
|1.1716
|1.1761
|782
|2005.11.14 09:04
|t/p
|391
|1.00
|1.1761
|1.1716
|1.1761
|100.00
|18520.00
|783
|2005.11.15 10:04
|buy
|392
|1.00
|1.1697
|1.1662
|1.1707
|784
|2005.11.15 11:02
|s/l
|392
|1.00
|1.1662
|1.1662
|1.1707
|-350.00
|18170.00
|785
|2005.11.15 13:46
|sell
|393
|1.00
|1.1679
|1.1714
|1.1669
|786
|2005.11.15 15:07
|t/p
|393
|1.00
|1.1669
|1.1714
|1.1669
|100.00
|18270.00
|787
|2005.11.16 07:19
|sell
|394
|1.00
|1.1720
|1.1755
|1.1710
|788
|2005.11.16 10:20
|t/p
|394
|1.00
|1.1710
|1.1755
|1.1710
|100.00
|18370.00
|789
|2005.11.16 13:38
|sell
|395
|1.00
|1.1701
|1.1736
|1.1691
|790
|2005.11.16 14:00
|t/p
|395
|1.00
|1.1691
|1.1736
|1.1691
|100.00
|18470.00
|791
|2005.11.17 00:02
|sell
|396
|1.00
|1.1680
|1.1715
|1.1670
|792
|2005.11.17 02:31
|t/p
|396
|1.00
|1.1670
|1.1715
|1.1670
|100.00
|18570.00
|793
|2005.11.18 15:21
|buy
|397
|1.00
|1.1700
|1.1665
|1.1710
|794
|2005.11.18 15:22
|t/p
|397
|1.00
|1.1710
|1.1665
|1.1710
|100.00
|18670.00
|795
|2005.11.18 15:37
|buy
|398
|1.00
|1.1704
|1.1669
|1.1714
|796
|2005.11.18 15:42
|t/p
|398
|1.00
|1.1714
|1.1669
|1.1714
|100.00
|18770.00
|797
|2005.11.22 02:10
|buy
|399
|1.00
|1.1728
|1.1693
|1.1738
|798
|2005.11.22 07:03
|t/p
|399
|1.00
|1.1738
|1.1693
|1.1738
|100.00
|18870.00
|799
|2005.11.23 02:08
|sell
|400
|1.00
|1.1808
|1.1843
|1.1798
|800
|2005.11.23 02:32
|t/p
|400
|1.00
|1.1798
|1.1843
|1.1798
|100.00
|18970.00
|801
|2005.11.23 03:39
|sell
|401
|1.00
|1.1807
|1.1842
|1.1797
|802
|2005.11.23 06:14
|s/l
|401
|1.00
|1.1842
|1.1842
|1.1797
|-350.00
|18620.00
|803
|2005.11.23 08:37
|buy
|402
|1.00
|1.1819
|1.1784
|1.1829
|804
|2005.11.23 08:38
|t/p
|402
|1.00
|1.1829
|1.1784
|1.1829
|100.00
|18720.00
|805
|2005.11.23 08:48
|buy
|403
|1.00
|1.1821
|1.1786
|1.1831
|806
|2005.11.23 11:13
|s/l
|403
|1.00
|1.1786
|1.1786
|1.1831
|-350.00
|18370.00
|807
|2005.11.23 13:37
|sell
|404
|1.00
|1.1797
|1.1832
|1.1787
|808
|2005.11.23 15:04
|t/p
|404
|1.00
|1.1787
|1.1832
|1.1787
|100.00
|18470.00
|809
|2005.11.23 23:01
|buy
|405
|1.00
|1.1810
|1.1775
|1.1820
|810
|2005.11.24 00:41
|t/p
|405
|1.00
|1.1820
|1.1775
|1.1820
|109.00
|18579.00
|811
|2005.11.24 07:59
|sell
|406
|1.00
|1.1816
|1.1851
|1.1806
|812
|2005.11.24 09:00
|t/p
|406
|1.00
|1.1806
|1.1851
|1.1806
|100.00
|18679.00
|813
|2005.11.24 10:28
|sell
|407
|1.00
|1.1808
|1.1843
|1.1798
|814
|2005.11.24 10:48
|t/p
|407
|1.00
|1.1798
|1.1843
|1.1798
|100.00
|18779.00
|815
|2005.11.24 22:00
|buy
|408
|1.00
|1.1787
|1.1752
|1.1797
|816
|2005.11.25 07:37
|s/l
|408
|1.00
|1.1752
|1.1752
|1.1797
|-347.00
|18432.00
|817
|2005.11.25 20:25
|sell
|409
|1.00
|1.1728
|1.1763
|1.1718
|818
|2005.11.27 23:01
|t/p
|409
|1.00
|1.1718
|1.1763
|1.1718
|100.00
|18532.00
|819
|2005.11.28 04:56
|sell
|410
|1.00
|1.1700
|1.1735
|1.1690
|820
|2005.11.28 07:03
|t/p
|410
|1.00
|1.1690
|1.1735
|1.1690
|100.00
|18632.00
|821
|2005.11.29 05:19
|sell
|411
|1.00
|1.1829
|1.1864
|1.1819
|822
|2005.11.29 07:06
|t/p
|411
|1.00
|1.1819
|1.1864
|1.1819
|100.00
|18732.00
|823
|2005.11.29 12:07
|sell
|412
|1.00
|1.1825
|1.1860
|1.1815
|824
|2005.11.29 12:42
|t/p
|412
|1.00
|1.1815
|1.1860
|1.1815
|100.00
|18832.00
|825
|2005.11.29 16:32
|sell
|413
|1.00
|1.1789
|1.1824
|1.1779
|826
|2005.11.29 16:44
|t/p
|413
|1.00
|1.1779
|1.1824
|1.1779
|100.00
|18932.00
|827
|2005.11.30 00:52
|sell
|414
|1.00
|1.1779
|1.1814
|1.1769
|828
|2005.11.30 01:27
|t/p
|414
|1.00
|1.1769
|1.1814
|1.1769
|100.00
|19032.00
|829
|2005.11.30 01:39
|sell
|415
|1.00
|1.1779
|1.1814
|1.1769
|830
|2005.11.30 13:15
|t/p
|415
|1.00
|1.1769
|1.1814
|1.1769
|100.00
|19132.00
|831
|2005.11.30 18:18
|buy
|416
|1.00
|1.1778
|1.1743
|1.1788
|832
|2005.11.30 18:26
|t/p
|416
|1.00
|1.1788
|1.1743
|1.1788
|100.00
|19232.00
|833
|2005.12.05 05:38
|sell
|417
|1.00
|1.1703
|1.1738
|1.1693
|834
|2005.12.05 07:03
|t/p
|417
|1.00
|1.1693
|1.1738
|1.1693
|100.00
|19332.00
|835
|2005.12.05 15:47
|buy
|418
|1.00
|1.1748
|1.1713
|1.1758
|836
|2005.12.05 15:57
|t/p
|418
|1.00
|1.1758
|1.1713
|1.1758
|100.00
|19432.00
|837
|2005.12.05 23:20
|sell
|419
|1.00
|1.1796
|1.1831
|1.1786
|838
|2005.12.05 23:43
|t/p
|419
|1.00
|1.1786
|1.1831
|1.1786
|100.00
|19532.00
|839
|2005.12.06 11:21
|sell
|420
|1.00
|1.1783
|1.1818
|1.1773
|840
|2005.12.06 12:01
|t/p
|420
|1.00
|1.1773
|1.1818
|1.1773
|100.00
|19632.00
|841
|2005.12.06 20:36
|buy
|421
|1.00
|1.1787
|1.1752
|1.1797
|842
|2005.12.06 23:35
|t/p
|421
|1.00
|1.1797
|1.1752
|1.1797
|100.00
|19732.00
|843
|2005.12.06 23:36
|sell
|422
|1.00
|1.1793
|1.1828
|1.1783
|844
|2005.12.07 00:28
|t/p
|422
|1.00
|1.1783
|1.1828
|1.1783
|96.00
|19828.00
|845
|2005.12.07 08:33
|sell
|423
|1.00
|1.1770
|1.1805
|1.1760
|846
|2005.12.07 08:51
|t/p
|423
|1.00
|1.1760
|1.1805
|1.1760
|100.00
|19928.00
|847
|2005.12.08 19:06
|buy
|424
|1.00
|1.1815
|1.1780
|1.1825
|848
|2005.12.08 19:15
|t/p
|424
|1.00
|1.1825
|1.1780
|1.1825
|100.00
|20028.00
|849
|2005.12.08 19:23
|buy
|425
|1.00
|1.1815
|1.1780
|1.1825
|850
|2005.12.08 19:33
|t/p
|425
|1.00
|1.1825
|1.1780
|1.1825
|100.00
|20128.00
|851
|2005.12.08 22:02
|sell
|426
|1.00
|1.1827
|1.1862
|1.1817
|852
|2005.12.08 22:08
|t/p
|426
|1.00
|1.1817
|1.1862
|1.1817
|100.00
|20228.00
|853
|2005.12.09 02:53
|sell
|427
|1.00
|1.1810
|1.1845
|1.1800
|854
|2005.12.09 06:29
|t/p
|427
|1.00
|1.1800
|1.1845
|1.1800
|100.00
|20328.00
|855
|2005.12.09 10:51
|sell
|428
|1.00
|1.1792
|1.1827
|1.1782
|856
|2005.12.09 14:53
|s/l
|428
|1.00
|1.1827
|1.1827
|1.1782
|-350.00
|19978.00
|857
|2005.12.12 01:21
|sell
|429
|1.00
|1.1812
|1.1847
|1.1802
|858
|2005.12.12 03:30
|s/l
|429
|1.00
|1.1847
|1.1847
|1.1802
|-350.00
|19628.00
|859
|2005.12.12 22:04
|sell
|430
|1.00
|1.1959
|1.1994
|1.1949
|860
|2005.12.12 23:53
|t/p
|430
|1.00
|1.1949
|1.1994
|1.1949
|100.00
|19728.00
|861
|2005.12.13 04:08
|buy
|431
|1.00
|1.1960
|1.1925
|1.1970
|862
|2005.12.13 07:26
|t/p
|431
|1.00
|1.1970
|1.1925
|1.1970
|100.00
|19828.00
|863
|2005.12.13 16:59
|buy
|432
|1.00
|1.1926
|1.1891
|1.1936
|864
|2005.12.13 17:53
|t/p
|432
|1.00
|1.1936
|1.1891
|1.1936
|100.00
|19928.00
|865
|2005.12.13 22:14
|buy
|433
|1.00
|1.1935
|1.1900
|1.1945
|866
|2005.12.13 23:47
|t/p
|433
|1.00
|1.1945
|1.1900
|1.1945
|100.00
|20028.00
|867
|2005.12.14 05:59
|buy
|434
|1.00
|1.1998
|1.1963
|1.2008
|868
|2005.12.14 06:17
|t/p
|434
|1.00
|1.2008
|1.1963
|1.2008
|100.00
|20128.00
|869
|2005.12.14 06:28
|buy
|435
|1.00
|1.2001
|1.1966
|1.2011
|870
|2005.12.14 07:45
|t/p
|435
|1.00
|1.2011
|1.1966
|1.2011
|100.00
|20228.00
|871
|2005.12.14 12:07
|buy
|436
|1.00
|1.2016
|1.1981
|1.2026
|872
|2005.12.14 13:23
|t/p
|436
|1.00
|1.2026
|1.1981
|1.2026
|100.00
|20328.00
|873
|2005.12.15 07:16
|sell
|437
|1.00
|1.1994
|1.2029
|1.1984
|874
|2005.12.15 07:39
|t/p
|437
|1.00
|1.1984
|1.2029
|1.1984
|100.00
|20428.00
|875
|2005.12.15 12:29
|buy
|438
|1.00
|1.2007
|1.1972
|1.2017
|876
|2005.12.15 13:31
|t/p
|438
|1.00
|1.2017
|1.1972
|1.2017
|100.00
|20528.00
|877
|2005.12.15 23:02
|buy
|439
|1.00
|1.1968
|1.1933
|1.1978
|878
|2005.12.16 06:15
|t/p
|439
|1.00
|1.1978
|1.1933
|1.1978
|103.00
|20631.00
|879
|2005.12.16 11:04
|buy
|440
|1.00
|1.1984
|1.1949
|1.1994
|880
|2005.12.16 11:39
|t/p
|440
|1.00
|1.1994
|1.1949
|1.1994
|100.00
|20731.00
|881
|2005.12.16 12:22
|buy
|441
|1.00
|1.1984
|1.1949
|1.1994
|882
|2005.12.16 13:20
|t/p
|441
|1.00
|1.1994
|1.1949
|1.1994
|100.00
|20831.00
|883
|2005.12.16 14:28
|sell
|442
|1.00
|1.1996
|1.2031
|1.1986
|884
|2005.12.18 23:01
|s/l
|442
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1986
|-350.00
|20481.00
|885
|2005.12.19 00:53
|buy
|443
|1.00
|1.2018
|1.1983
|1.2028
|886
|2005.12.19 00:59
|t/p
|443
|1.00
|1.2028
|1.1983
|1.2028
|100.00
|20581.00
|887
|2005.12.19 00:59
|buy
|444
|1.00
|1.2021
|1.1986
|1.2031
|888
|2005.12.19 01:42
|t/p
|444
|1.00
|1.2031
|1.1986
|1.2031
|100.00
|20681.00
|889
|2005.12.19 01:59
|buy
|445
|1.00
|1.2018
|1.1983
|1.2028
|890
|2005.12.19 02:13
|t/p
|445
|1.00
|1.2028
|1.1983
|1.2028
|100.00
|20781.00
|891
|2005.12.19 05:24
|sell
|446
|1.00
|1.2020
|1.2055
|1.2010
|892
|2005.12.19 07:07
|t/p
|446
|1.00
|1.2010
|1.2055
|1.2010
|100.00
|20881.00
|893
|2005.12.19 15:07
|sell
|447
|1.00
|1.2003
|1.2038
|1.1993
|894
|2005.12.19 15:28
|t/p
|447
|1.00
|1.1993
|1.2038
|1.1993
|100.00
|20981.00
|895
|2005.12.19 15:55
|sell
|448
|1.00
|1.2003
|1.2038
|1.1993
|896
|2005.12.19 16:01
|t/p
|448
|1.00
|1.1993
|1.2038
|1.1993
|100.00
|21081.00
|897
|2005.12.19 16:50
|sell
|449
|1.00
|1.2003
|1.2038
|1.1993
|898
|2005.12.19 16:58
|t/p
|449
|1.00
|1.1993
|1.2038
|1.1993
|100.00
|21181.00
|899
|2005.12.19 23:02
|buy
|450
|1.00
|1.2001
|1.1966
|1.2011
|900
|2005.12.19 23:44
|t/p
|450
|1.00
|1.2011
|1.1966
|1.2011
|100.00
|21281.00
|901
|2005.12.20 05:36
|sell
|451
|1.00
|1.1997
|1.2032
|1.1987
|902
|2005.12.20 05:46
|t/p
|451
|1.00
|1.1987
|1.2032
|1.1987
|100.00
|21381.00
|903
|2005.12.20 06:25
|sell
|452
|1.00
|1.1997
|1.2032
|1.1987
|904
|2005.12.20 06:41
|t/p
|452
|1.00
|1.1987
|1.2032
|1.1987
|100.00
|21481.00
|905
|2005.12.20 07:04
|sell
|453
|1.00
|1.1996
|1.2031
|1.1986
|906
|2005.12.20 07:15
|t/p
|453
|1.00
|1.1986
|1.2031
|1.1986
|100.00
|21581.00
|907
|2005.12.20 23:01
|buy
|454
|1.00
|1.1862
|1.1827
|1.1872
|908
|2005.12.20 23:33
|t/p
|454
|1.00
|1.1872
|1.1827
|1.1872
|100.00
|21681.00
|909
|2005.12.21 03:02
|buy
|455
|1.00
|1.1870
|1.1835
|1.1880
|910
|2005.12.21 06:34
|t/p
|455
|1.00
|1.1880
|1.1835
|1.1880
|100.00
|21781.00
|911
|2005.12.21 18:36
|sell
|456
|1.00
|1.1833
|1.1868
|1.1823
|912
|2005.12.21 18:45
|t/p
|456
|1.00
|1.1823
|1.1868
|1.1823
|100.00
|21881.00
|913
|2005.12.21 23:01
|buy
|457
|1.00
|1.1831
|1.1796
|1.1841
|914
|2005.12.22 00:54
|t/p
|457
|1.00
|1.1841
|1.1796
|1.1841
|109.00
|21990.00
|915
|2005.12.22 18:38
|buy
|458
|1.00
|1.1860
|1.1825
|1.1870
|916
|2005.12.22 18:45
|t/p
|458
|1.00
|1.1870
|1.1825
|1.1870
|100.00
|22090.00
|917
|2005.12.23 15:21
|sell
|459
|1.00
|1.1863
|1.1898
|1.1853
|918
|2005.12.23 16:46
|t/p
|459
|1.00
|1.1853
|1.1898
|1.1853
|100.00
|22190.00
|919
|2005.12.26 06:17
|sell
|460
|1.00
|1.1850
|1.1885
|1.1840
|920
|2005.12.26 06:40
|t/p
|460
|1.00
|1.1840
|1.1885
|1.1840
|100.00
|22290.00
|921
|2005.12.27 11:54
|buy
|461
|1.00
|1.1854
|1.1819
|1.1864
|922
|2005.12.27 12:48
|t/p
|461
|1.00
|1.1864
|1.1819
|1.1864
|100.00
|22390.00
|923
|2005.12.27 14:44
|sell
|462
|1.00
|1.1861
|1.1896
|1.1851
|924
|2005.12.27 17:34
|t/p
|462
|1.00
|1.1851
|1.1896
|1.1851
|100.00
|22490.00
|925
|2005.12.28 01:57
|buy
|463
|1.00
|1.1841
|1.1806
|1.1851
|926
|2005.12.28 03:21
|t/p
|463
|1.00
|1.1851
|1.1806
|1.1851
|100.00
|22590.00
|927
|2005.12.29 01:45
|buy
|464
|1.00
|1.1842
|1.1807
|1.1852
|928
|2005.12.29 01:57
|t/p
|464
|1.00
|1.1852
|1.1807
|1.1852
|100.00
|22690.00
|929
|2005.12.29 03:15
|buy
|465
|1.00
|1.1843
|1.1808
|1.1853
|930
|2005.12.29 04:11
|t/p
|465
|1.00
|1.1853
|1.1808
|1.1853
|100.00
|22790.00
|931
|2005.12.29 09:20
|buy
|466
|1.00
|1.1852
|1.1817
|1.1862
|932
|2005.12.30 02:18
|t/p
|466
|1.00
|1.1862
|1.1817
|1.1862
|103.00
|22893.00
|933
|2005.12.30 07:28
|buy
|467
|1.00
|1.1871
|1.1836
|1.1881
|934
|2005.12.30 09:18
|s/l
|467
|1.00
|1.1836
|1.1836
|1.1881
|-350.00
|22543.00
|935
|2005.12.30 16:16
|sell
|468
|1.00
|1.1811
|1.1846
|1.1801
|936
|2005.12.30 16:40
|s/l
|468
|1.00
|1.1846
|1.1846
|1.1801
|-350.00
|22193.00
|937
|2006.01.02 07:51
|sell
|469
|1.00
|1.1839
|1.1874
|1.1829
|938
|2006.01.02 12:31
|t/p
|469
|1.00
|1.1829
|1.1874
|1.1829
|100.00
|22293.00
|939
|2006.01.02 19:11
|sell
|470
|1.00
|1.1826
|1.1861
|1.1816
|940
|2006.01.02 23:33
|t/p
|470
|1.00
|1.1816
|1.1861
|1.1816
|100.00
|22393.00
|941
|2006.01.03 06:45
|buy
|471
|1.00
|1.1874
|1.1839
|1.1884
|942
|2006.01.03 06:54
|t/p
|471
|1.00
|1.1884
|1.1839
|1.1884
|100.00
|22493.00
|943
|2006.01.03 06:59
|buy
|472
|1.00
|1.1875
|1.1840
|1.1885
|944
|2006.01.03 07:09
|t/p
|472
|1.00
|1.1885
|1.1840
|1.1885
|100.00
|22593.00
|945
|2006.01.03 07:38
|buy
|473
|1.00
|1.1874
|1.1839
|1.1884
|946
|2006.01.03 07:54
|t/p
|473
|1.00
|1.1884
|1.1839
|1.1884
|100.00
|22693.00
|947
|2006.01.04 09:19
|sell
|474
|1.00
|1.2062
|1.2097
|1.2052
|948
|2006.01.04 09:36
|s/l
|474
|1.00
|1.2097
|1.2097
|1.2052
|-350.00
|22343.00
|949
|2006.01.04 14:51
|buy
|475
|1.00
|1.2069
|1.2034
|1.2079
|950
|2006.01.04 14:54
|t/p
|475
|1.00
|1.2079
|1.2034
|1.2079
|100.00
|22443.00
|951
|2006.01.05 00:08
|sell
|476
|1.00
|1.2122
|1.2157
|1.2112
|952
|2006.01.05 00:36
|t/p
|476
|1.00
|1.2112
|1.2157
|1.2112
|100.00
|22543.00
|953
|2006.01.06 04:38
|sell
|477
|1.00
|1.2098
|1.2133
|1.2088
|954
|2006.01.06 04:53
|t/p
|477
|1.00
|1.2088
|1.2133
|1.2088
|100.00
|22643.00
|955
|2006.01.09 01:00
|sell
|478
|1.00
|1.2151
|1.2186
|1.2141
|956
|2006.01.09 01:14
|t/p
|478
|1.00
|1.2141
|1.2186
|1.2141
|100.00
|22743.00
|957
|2006.01.09 01:25
|sell
|479
|1.00
|1.2151
|1.2186
|1.2141
|958
|2006.01.09 01:53
|t/p
|479
|1.00
|1.2141
|1.2186
|1.2141
|100.00
|22843.00
|959
|2006.01.09 12:41
|sell
|480
|1.00
|1.2094
|1.2129
|1.2084
|960
|2006.01.09 12:42
|t/p
|480
|1.00
|1.2084
|1.2129
|1.2084
|100.00
|22943.00
|961
|2006.01.10 01:12
|sell
|481
|1.00
|1.2082
|1.2117
|1.2072
|962
|2006.01.10 02:16
|t/p
|481
|1.00
|1.2072
|1.2117
|1.2072
|100.00
|23043.00
|963
|2006.01.10 12:23
|buy
|482
|1.00
|1.2077
|1.2042
|1.2087
|964
|2006.01.10 13:44
|s/l
|482
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.2087
|-350.00
|22693.00
|965
|2006.01.10 15:16
|sell
|483
|1.00
|1.2077
|1.2112
|1.2067
|966
|2006.01.10 15:53
|t/p
|483
|1.00
|1.2067
|1.2112
|1.2067
|100.00
|22793.00
|967
|2006.01.10 16:04
|sell
|484
|1.00
|1.2079
|1.2114
|1.2069
|968
|2006.01.10 16:31
|t/p
|484
|1.00
|1.2069
|1.2114
|1.2069
|100.00
|22893.00
|969
|2006.01.11 01:16
|sell
|485
|1.00
|1.2066
|1.2101
|1.2056
|970
|2006.01.11 01:43
|t/p
|485
|1.00
|1.2056
|1.2101
|1.2056
|100.00
|22993.00
|971
|2006.01.13 10:32
|buy
|486
|1.00
|1.2060
|1.2025
|1.2070
|972
|2006.01.13 13:34
|t/p
|486
|1.00
|1.2070
|1.2025
|1.2070
|100.00
|23093.00
|973
|2006.01.13 13:35
|sell
|487
|1.00
|1.2066
|1.2101
|1.2056
|974
|2006.01.13 14:21
|t/p
|487
|1.00
|1.2056
|1.2101
|1.2056
|100.00
|23193.00
|975
|2006.01.16 02:17
|buy
|488
|1.00
|1.2144
|1.2109
|1.2154
|976
|2006.01.16 03:52
|t/p
|488
|1.00
|1.2154
|1.2109
|1.2154
|100.00
|23293.00
|977
|2006.01.16 15:35
|sell
|489
|1.00
|1.2131
|1.2166
|1.2121
|978
|2006.01.16 15:52
|t/p
|489
|1.00
|1.2121
|1.2166
|1.2121
|100.00
|23393.00
|979
|2006.01.17 02:32
|sell
|490
|1.00
|1.2114
|1.2149
|1.2104
|980
|2006.01.17 02:42
|t/p
|490
|1.00
|1.2104
|1.2149
|1.2104
|100.00
|23493.00
|981
|2006.01.17 03:09
|sell
|491
|1.00
|1.2113
|1.2148
|1.2103
|982
|2006.01.17 09:52
|t/p
|491
|1.00
|1.2103
|1.2148
|1.2103
|100.00
|23593.00
|983
|2006.01.18 00:10
|buy
|492
|1.00
|1.2103
|1.2068
|1.2113
|984
|2006.01.18 07:55
|t/p
|492
|1.00
|1.2113
|1.2068
|1.2113
|100.00
|23693.00
|985
|2006.01.18 10:02
|buy
|493
|1.00
|1.2102
|1.2067
|1.2112
|986
|2006.01.18 10:04
|t/p
|493
|1.00
|1.2112
|1.2067
|1.2112
|100.00
|23793.00
|987
|2006.01.18 12:22
|buy
|494
|1.00
|1.2115
|1.2080
|1.2125
|988
|2006.01.18 12:41
|t/p
|494
|1.00
|1.2125
|1.2080
|1.2125
|100.00
|23893.00
|989
|2006.01.18 19:50
|sell
|495
|1.00
|1.2106
|1.2141
|1.2096
|990
|2006.01.19 00:26
|t/p
|495
|1.00
|1.2096
|1.2141
|1.2096
|88.00
|23981.00
|991
|2006.01.19 18:35
|buy
|496
|1.00
|1.2098
|1.2063
|1.2108
|992
|2006.01.20 06:15
|s/l
|496
|1.00
|1.2063
|1.2063
|1.2108
|-347.00
|23634.00
|993
|2006.01.23 22:25
|buy
|497
|1.00
|1.2297
|1.2262
|1.2307
|994
|2006.01.23 23:04
|t/p
|497
|1.00
|1.2307
|1.2262
|1.2307
|100.00
|23734.00
|995
|2006.01.24 05:23
|sell
|498
|1.00
|1.2294
|1.2329
|1.2284
|996
|2006.01.24 08:11
|t/p
|498
|1.00
|1.2284
|1.2329
|1.2284
|100.00
|23834.00
|997
|2006.01.24 12:24
|sell
|499
|1.00
|1.2284
|1.2319
|1.2274
|998
|2006.01.24 13:03
|t/p
|499
|1.00
|1.2274
|1.2319
|1.2274
|100.00
|23934.00
|999
|2006.01.24 19:20
|buy
|500
|1.00
|1.2283
|1.2248
|1.2293
|1000
|2006.01.24 20:11
|t/p
|500
|1.00
|1.2293
|1.2248
|1.2293
|100.00
|24034.00
|1001
|2006.01.25 00:58
|sell
|501
|1.00
|1.2278
|1.2313
|1.2268
|1002
|2006.01.25 01:17
|t/p
|501
|1.00
|1.2268
|1.2313
|1.2268
|100.00
|24134.00
|1003
|2006.01.25 12:31
|buy
|502
|1.00
|1.2293
|1.2258
|1.2303
|1004
|2006.01.25 12:40
|t/p
|502
|1.00
|1.2303
|1.2258
|1.2303
|100.00
|24234.00
|1005
|2006.01.25 13:11
|buy
|503
|1.00
|1.2295
|1.2260
|1.2305
|1006
|2006.01.25 14:16
|s/l
|503
|1.00
|1.2260
|1.2260
|1.2305
|-350.00
|23884.00
|1007
|2006.01.25 17:27
|sell
|504
|1.00
|1.2278
|1.2313
|1.2268
|1008
|2006.01.25 17:49
|t/p
|504
|1.00
|1.2268
|1.2313
|1.2268
|100.00
|23984.00
|1009
|2006.01.26 00:21
|sell
|505
|1.00
|1.2250
|1.2285
|1.2240
|1010
|2006.01.26 08:59
|t/p
|505
|1.00
|1.2240
|1.2285
|1.2240
|100.00
|24084.00
|1011
|2006.01.27 13:31
|sell
|506
|1.00
|1.2197
|1.2232
|1.2187
|1012
|2006.01.27 13:42
|s/l
|506
|1.00
|1.2232
|1.2232
|1.2187
|-350.00
|23734.00
|1013
|2006.01.30 08:24
|buy
|507
|1.00
|1.2098
|1.2063
|1.2108
|1014
|2006.01.30 13:26
|s/l
|507
|1.00
|1.2063
|1.2063
|1.2108
|-350.00
|23384.00
|1015
|2006.01.31 04:52
|buy
|508
|1.00
|1.2096
|1.2061
|1.2106
|1016
|2006.01.31 07:47
|t/p
|508
|1.00
|1.2106
|1.2061
|1.2106
|100.00
|23484.00
|1017
|2006.01.31 13:48
|buy
|509
|1.00
|1.2107
|1.2072
|1.2117
|1018
|2006.01.31 13:53
|t/p
|509
|1.00
|1.2117
|1.2072
|1.2117
|100.00
|23584.00
|1019
|2006.01.31 19:22
|buy
|510
|1.00
|1.2150
|1.2115
|1.2160
|1020
|2006.01.31 19:22
|t/p
|510
|1.00
|1.2160
|1.2115
|1.2160
|100.00
|23684.00
|1021
|2006.01.31 19:23
|buy
|511
|1.00
|1.2146
|1.2111
|1.2156
|1022
|2006.01.31 20:01
|t/p
|511
|1.00
|1.2156
|1.2111
|1.2156
|100.00
|23784.00
|1023
|2006.02.01 02:05
|sell
|512
|1.00
|1.2152
|1.2187
|1.2142
|1024
|2006.02.01 07:55
|t/p
|512
|1.00
|1.2142
|1.2187
|1.2142
|100.00
|23884.00
|1025
|2006.02.01 15:08
|sell
|513
|1.00
|1.2108
|1.2143
|1.2098
|1026
|2006.02.01 15:47
|t/p
|513
|1.00
|1.2098
|1.2143
|1.2098
|100.00
|23984.00
|1027
|2006.02.02 07:07
|sell
|514
|1.00
|1.2062
|1.2097
|1.2052
|1028
|2006.02.02 07:22
|t/p
|514
|1.00
|1.2052
|1.2097
|1.2052
|100.00
|24084.00
|1029
|2006.02.02 07:48
|sell
|515
|1.00
|1.2062
|1.2097
|1.2052
|1030
|2006.02.02 08:40
|t/p
|515
|1.00
|1.2052
|1.2097
|1.2052
|100.00
|24184.00
|1031
|2006.02.03 00:24
|sell
|516
|1.00
|1.2096
|1.2131
|1.2086
|1032
|2006.02.03 05:51
|t/p
|516
|1.00
|1.2086
|1.2131
|1.2086
|100.00
|24284.00
|1033
|2006.02.03 16:33
|sell
|517
|1.00
|1.2027
|1.2062
|1.2017
|1034
|2006.02.03 17:02
|t/p
|517
|1.00
|1.2017
|1.2062
|1.2017
|100.00
|24384.00
|1035
|2006.02.03 22:26
|buy
|518
|1.00
|1.2018
|1.1983
|1.2028
|1036
|2006.02.05 23:01
|t/p
|518
|1.00
|1.2028
|1.1983
|1.2028
|100.00
|24484.00
|1037
|2006.02.06 02:35
|buy
|519
|1.00
|1.2029
|1.1994
|1.2039
|1038
|2006.02.06 07:58
|s/l
|519
|1.00
|1.1994
|1.1994
|1.2039
|-350.00
|24134.00
|1039
|2006.02.06 20:01
|sell
|520
|1.00
|1.1971
|1.2006
|1.1961
|1040
|2006.02.06 20:12
|t/p
|520
|1.00
|1.1961
|1.2006
|1.1961
|100.00
|24234.00
|1041
|2006.02.06 21:23
|sell
|521
|1.00
|1.1969
|1.2004
|1.1959
|1042
|2006.02.07 01:33
|t/p
|521
|1.00
|1.1959
|1.2004
|1.1959
|96.00
|24330.00
|1043
|2006.02.07 07:22
|buy
|522
|1.00
|1.1970
|1.1935
|1.1980
|1044
|2006.02.07 07:50
|t/p
|522
|1.00
|1.1980
|1.1935
|1.1980
|100.00
|24430.00
|1045
|2006.02.07 11:23
|buy
|523
|1.00
|1.1985
|1.1950
|1.1995
|1046
|2006.02.07 11:31
|t/p
|523
|1.00
|1.1995
|1.1950
|1.1995
|100.00
|24530.00
|1047
|2006.02.07 11:46
|buy
|524
|1.00
|1.1986
|1.1951
|1.1996
|1048
|2006.02.07 15:41
|s/l
|524
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1996
|-350.00
|24180.00
|1049
|2006.02.08 00:27
|buy
|525
|1.00
|1.1981
|1.1946
|1.1991
|1050
|2006.02.08 12:28
|s/l
|525
|1.00
|1.1946
|1.1946
|1.1991
|-350.00
|23830.00
|1051
|2006.02.09 08:01
|buy
|526
|1.00
|1.1974
|1.1939
|1.1984
|1052
|2006.02.09 10:35
|t/p
|526
|1.00
|1.1984
|1.1939
|1.1984
|100.00
|23930.00
|1053
|2006.02.10 10:04
|sell
|527
|1.00
|1.1983
|1.2018
|1.1973
|1054
|2006.02.10 10:11
|t/p
|527
|1.00
|1.1973
|1.2018
|1.1973
|100.00
|24030.00
|1055
|2006.02.10 11:25
|sell
|528
|1.00
|1.1981
|1.2016
|1.1971
|1056
|2006.02.10 11:56
|t/p
|528
|1.00
|1.1971
|1.2016
|1.1971
|100.00
|24130.00
|1057
|2006.02.10 15:22
|buy
|529
|1.00
|1.1984
|1.1949
|1.1994
|1058
|2006.02.10 15:32
|s/l
|529
|1.00
|1.1949
|1.1949
|1.1994
|-350.00
|23780.00
|1059
|2006.02.13 12:49
|sell
|530
|1.00
|1.1898
|1.1933
|1.1888
|1060
|2006.02.13 12:59
|t/p
|530
|1.00
|1.1888
|1.1933
|1.1888
|100.00
|23880.00
|1061
|2006.02.13 18:32
|buy
|531
|1.00
|1.1896
|1.1861
|1.1906
|1062
|2006.02.13 18:43
|t/p
|531
|1.00
|1.1906
|1.1861
|1.1906
|100.00
|23980.00
|1063
|2006.02.14 07:14
|buy
|532
|1.00
|1.1907
|1.1872
|1.1917
|1064
|2006.02.14 07:32
|t/p
|532
|1.00
|1.1917
|1.1872
|1.1917
|100.00
|24080.00
|1065
|2006.02.14 16:21
|sell
|533
|1.00
|1.1896
|1.1931
|1.1886
|1066
|2006.02.14 23:20
|s/l
|533
|1.00
|1.1931
|1.1931
|1.1886
|-350.00
|23730.00
|1067
|2006.02.16 17:38
|buy
|534
|1.00
|1.1872
|1.1837
|1.1882
|1068
|2006.02.16 17:52
|t/p
|534
|1.00
|1.1882
|1.1837
|1.1882
|100.00
|23830.00
|1069
|2006.02.17 04:52
|sell
|535
|1.00
|1.1892
|1.1927
|1.1882
|1070
|2006.02.17 06:13
|t/p
|535
|1.00
|1.1882
|1.1927
|1.1882
|100.00
|23930.00
|1071
|2006.02.17 17:24
|buy
|536
|1.00
|1.1897
|1.1862
|1.1907
|1072
|2006.02.17 17:53
|t/p
|536
|1.00
|1.1907
|1.1862
|1.1907
|100.00
|24030.00
|1073
|2006.02.20 06:02
|buy
|537
|1.00
|1.1961
|1.1926
|1.1971
|1074
|2006.02.20 06:57
|t/p
|537
|1.00
|1.1971
|1.1926
|1.1971
|100.00
|24130.00
|1075
|2006.02.20 17:26
|buy
|538
|1.00
|1.1942
|1.1907
|1.1952
|1076
|2006.02.21 07:29
|s/l
|538
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1952
|-347.00
|23783.00
|1077
|2006.02.21 10:19
|sell
|539
|1.00
|1.1923
|1.1958
|1.1913
|1078
|2006.02.21 11:02
|t/p
|539
|1.00
|1.1913
|1.1958
|1.1913
|100.00
|23883.00
|1079
|2006.02.21 16:31
|sell
|540
|1.00
|1.1910
|1.1945
|1.1900
|1080
|2006.02.22 09:04
|t/p
|540
|1.00
|1.1900
|1.1945
|1.1900
|96.00
|23979.00
|1081
|2006.02.22 13:47
|sell
|541
|1.00
|1.1892
|1.1927
|1.1882
|1082
|2006.02.22 14:03
|t/p
|541
|1.00
|1.1882
|1.1927
|1.1882
|100.00
|24079.00
|1083
|2006.02.22 14:11
|sell
|542
|1.00
|1.1892
|1.1927
|1.1882
|1084
|2006.02.22 15:09
|t/p
|542
|1.00
|1.1882
|1.1927
|1.1882
|100.00
|24179.00
|1085
|2006.02.22 19:25
|buy
|543
|1.00
|1.1895
|1.1860
|1.1905
|1086
|2006.02.22 19:30
|t/p
|543
|1.00
|1.1905
|1.1860
|1.1905
|100.00
|24279.00
|1087
|2006.02.22 19:42
|buy
|544
|1.00
|1.1897
|1.1862
|1.1907
|1088
|2006.02.22 21:00
|t/p
|544
|1.00
|1.1907
|1.1862
|1.1907
|100.00
|24379.00
|1089
|2006.02.23 00:12
|buy
|545
|1.00
|1.1907
|1.1872
|1.1917
|1090
|2006.02.23 06:13
|t/p
|545
|1.00
|1.1917
|1.1872
|1.1917
|100.00
|24479.00
|1091
|2006.02.23 13:36
|buy
|546
|1.00
|1.1943
|1.1908
|1.1953
|1092
|2006.02.23 13:48
|t/p
|546
|1.00
|1.1953
|1.1908
|1.1953
|100.00
|24579.00
|1093
|2006.02.23 14:32
|buy
|547
|1.00
|1.1944
|1.1909
|1.1954
|1094
|2006.02.23 15:22
|s/l
|547
|1.00
|1.1909
|1.1909
|1.1954
|-350.00
|24229.00
|1095
|2006.02.24 19:47
|sell
|548
|1.00
|1.1884
|1.1919
|1.1874
|1096
|2006.02.24 20:02
|t/p
|548
|1.00
|1.1874
|1.1919
|1.1874
|100.00
|24329.00
|1097
|2006.02.27 01:59
|sell
|549
|1.00
|1.1857
|1.1892
|1.1847
|1098
|2006.02.27 07:34
|t/p
|549
|1.00
|1.1847
|1.1892
|1.1847
|100.00
|24429.00
|1099
|2006.02.27 10:30
|sell
|550
|1.00
|1.1858
|1.1893
|1.1848
|1100
|2006.02.27 11:04
|t/p
|550
|1.00
|1.1848
|1.1893
|1.1848
|100.00
|24529.00
|1101
|2006.02.27 23:34
|sell
|551
|1.00
|1.1854
|1.1889
|1.1844
|1102
|2006.02.28 00:05
|t/p
|551
|1.00
|1.1844
|1.1889
|1.1844
|96.00
|24625.00
|1103
|2006.02.28 06:58
|buy
|552
|1.00
|1.1855
|1.1820
|1.1865
|1104
|2006.02.28 08:46
|t/p
|552
|1.00
|1.1865
|1.1820
|1.1865
|100.00
|24725.00
|1105
|2006.02.28 13:10
|buy
|553
|1.00
|1.1874
|1.1839
|1.1884
|1106
|2006.02.28 13:29
|t/p
|553
|1.00
|1.1884
|1.1839
|1.1884
|100.00
|24825.00
|1107
|2006.03.01 04:29
|buy
|554
|1.00
|1.1937
|1.1902
|1.1947
|1108
|2006.03.01 05:02
|t/p
|554
|1.00
|1.1947
|1.1902
|1.1947
|100.00
|24925.00
|1109
|2006.03.01 08:38
|sell
|555
|1.00
|1.1942
|1.1977
|1.1932
|1110
|2006.03.01 10:59
|t/p
|555
|1.00
|1.1932
|1.1977
|1.1932
|100.00
|25025.00
|1111
|2006.03.01 15:09
|buy
|556
|1.00
|1.1944
|1.1909
|1.1954
|1112
|2006.03.01 16:42
|s/l
|556
|1.00
|1.1909
|1.1909
|1.1954
|-350.00
|24675.00
|1113
|2006.03.02 10:34
|buy
|557
|1.00
|1.1931
|1.1896
|1.1941
|1114
|2006.03.02 11:09
|t/p
|557
|1.00
|1.1941
|1.1896
|1.1941
|100.00
|24775.00
|1115
|2006.03.03 04:22
|sell
|558
|1.00
|1.2025
|1.2060
|1.2015
|1116
|2006.03.03 07:18
|t/p
|558
|1.00
|1.2015
|1.2060
|1.2015
|100.00
|24875.00
|1117
|2006.03.03 10:13
|sell
|559
|1.00
|1.2023
|1.2058
|1.2013
|1118
|2006.03.03 11:02
|t/p
|559
|1.00
|1.2013
|1.2058
|1.2013
|100.00
|24975.00
|1119
|2006.03.03 15:03
|buy
|560
|1.00
|1.2025
|1.1990
|1.2035
|1120
|2006.03.03 16:14
|t/p
|560
|1.00
|1.2035
|1.1990
|1.2035
|100.00
|25075.00
|1121
|2006.03.06 03:21
|buy
|561
|1.00
|1.2068
|1.2033
|1.2078
|1122
|2006.03.06 07:10
|t/p
|561
|1.00
|1.2078
|1.2033
|1.2078
|100.00
|25175.00
|1123
|2006.03.06 07:10
|sell
|562
|1.00
|1.2074
|1.2109
|1.2064
|1124
|2006.03.06 08:50
|t/p
|562
|1.00
|1.2064
|1.2109
|1.2064
|100.00
|25275.00
|1125
|2006.03.06 14:59
|sell
|563
|1.00
|1.2036
|1.2071
|1.2026
|1126
|2006.03.06 15:07
|t/p
|563
|1.00
|1.2026
|1.2071
|1.2026
|100.00
|25375.00
|1127
|2006.03.06 18:33
|sell
|564
|1.00
|1.2018
|1.2053
|1.2008
|1128
|2006.03.06 19:47
|t/p
|564
|1.00
|1.2008
|1.2053
|1.2008
|100.00
|25475.00
|1129
|2006.03.06 19:58
|sell
|565
|1.00
|1.2018
|1.2053
|1.2008
|1130
|2006.03.06 23:01
|t/p
|565
|1.00
|1.2008
|1.2053
|1.2008
|100.00
|25575.00
|1131
|2006.03.07 03:01
|sell
|566
|1.00
|1.2008
|1.2043
|1.1998
|1132
|2006.03.07 03:24
|t/p
|566
|1.00
|1.1998
|1.2043
|1.1998
|100.00
|25675.00
|1133
|2006.03.08 15:07
|sell
|567
|1.00
|1.1921
|1.1956
|1.1911
|1134
|2006.03.08 16:02
|t/p
|567
|1.00
|1.1911
|1.1956
|1.1911
|100.00
|25775.00
|1135
|2006.03.10 10:30
|buy
|568
|1.00
|1.1916
|1.1881
|1.1926
|1136
|2006.03.10 10:53
|t/p
|568
|1.00
|1.1926
|1.1881
|1.1926
|100.00
|25875.00
|1137
|2006.03.10 18:07
|sell
|569
|1.00
|1.1899
|1.1934
|1.1889
|1138
|2006.03.13 00:49
|s/l
|569
|1.00
|1.1934
|1.1934
|1.1889
|-354.00
|25521.00
|1139
|2006.03.13 05:27
|buy
|570
|1.00
|1.1939
|1.1904
|1.1949
|1140
|2006.03.13 07:18
|t/p
|570
|1.00
|1.1949
|1.1904
|1.1949
|100.00
|25621.00
|1141
|2006.03.14 13:24
|sell
|571
|1.00
|1.1961
|1.1996
|1.1951
|1142
|2006.03.14 15:01
|s/l
|571
|1.00
|1.1996
|1.1996
|1.1951
|-350.00
|25271.00
|1143
|2006.03.16 02:46
|sell
|572
|1.00
|1.2066
|1.2101
|1.2056
|1144
|2006.03.16 04:13
|t/p
|572
|1.00
|1.2056
|1.2101
|1.2056
|100.00
|25371.00
|1145
|2006.03.16 07:53
|sell
|573
|1.00
|1.2055
|1.2090
|1.2045
|1146
|2006.03.16 10:17
|s/l
|573
|1.00
|1.2090
|1.2090
|1.2045
|-350.00
|25021.00
|1147
|2006.03.16 12:06
|buy
|574
|1.00
|1.2065
|1.2030
|1.2075
|1148
|2006.03.16 12:29
|t/p
|574
|1.00
|1.2075
|1.2030
|1.2075
|100.00
|25121.00
|1149
|2006.03.16 12:43
|buy
|575
|1.00
|1.2065
|1.2030
|1.2075
|1150
|2006.03.16 12:49
|t/p
|575
|1.00
|1.2075
|1.2030
|1.2075
|100.00
|25221.00
|1151
|2006.03.20 11:08
|buy
|576
|1.00
|1.2177
|1.2142
|1.2187
|1152
|2006.03.20 11:15
|t/p
|576
|1.00
|1.2187
|1.2142
|1.2187
|100.00
|25321.00
|1153
|2006.03.22 12:05
|sell
|577
|1.00
|1.2086
|1.2121
|1.2076
|1154
|2006.03.22 12:36
|t/p
|577
|1.00
|1.2076
|1.2121
|1.2076
|100.00
|25421.00
|1155
|2006.03.22 16:00
|buy
|578
|1.00
|1.2086
|1.2051
|1.2096
|1156
|2006.03.22 16:12
|t/p
|578
|1.00
|1.2096
|1.2051
|1.2096
|100.00
|25521.00
|1157
|2006.03.22 17:18
|buy
|579
|1.00
|1.2089
|1.2054
|1.2099
|1158
|2006.03.23 01:10
|s/l
|579
|1.00
|1.2054
|1.2054
|1.2099
|-341.00
|25180.00
|1159
|2006.03.23 04:45
|sell
|580
|1.00
|1.2064
|1.2099
|1.2054
|1160
|2006.03.23 11:53
|t/p
|580
|1.00
|1.2054
|1.2099
|1.2054
|100.00
|25280.00
|1161
|2006.03.23 13:07
|sell
|581
|1.00
|1.2066
|1.2101
|1.2056
|1162
|2006.03.23 13:11
|t/p
|581
|1.00
|1.2056
|1.2101
|1.2056
|100.00
|25380.00
|1163
|2006.03.23 14:25
|sell
|582
|1.00
|1.2067
|1.2102
|1.2057
|1164
|2006.03.23 14:52
|t/p
|582
|1.00
|1.2057
|1.2102
|1.2057
|100.00
|25480.00
|1165
|2006.03.23 22:13
|sell
|583
|1.00
|1.1979
|1.2014
|1.1969
|1166
|2006.03.23 22:52
|t/p
|583
|1.00
|1.1969
|1.2014
|1.1969
|100.00
|25580.00
|1167
|2006.03.27 07:03
|buy
|584
|1.00
|1.2043
|1.2008
|1.2053
|1168
|2006.03.27 17:27
|s/l
|584
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.2053
|-350.00
|25230.00
|1169
|2006.03.28 16:01
|buy
|585
|1.00
|1.2075
|1.2040
|1.2085
|1170
|2006.03.28 16:07
|t/p
|585
|1.00
|1.2085
|1.2040
|1.2085
|100.00
|25330.00
|1171
|2006.03.28 16:08
|buy
|586
|1.00
|1.2077
|1.2042
|1.2087
|1172
|2006.03.28 17:43
|t/p
|586
|1.00
|1.2087
|1.2042
|1.2087
|100.00
|25430.00
|1173
|2006.03.29 19:51
|buy
|587
|1.00
|1.2021
|1.1986
|1.2031
|1174
|2006.03.29 20:10
|t/p
|587
|1.00
|1.2031
|1.1986
|1.2031
|100.00
|25530.00
|1175
|2006.03.29 20:41
|buy
|588
|1.00
|1.2022
|1.1987
|1.2032
|1176
|2006.03.29 21:30
|t/p
|588
|1.00
|1.2032
|1.1987
|1.2032
|100.00
|25630.00
|1177
|2006.03.30 07:06
|buy
|589
|1.00
|1.2058
|1.2023
|1.2068
|1178
|2006.03.30 07:12
|t/p
|589
|1.00
|1.2068
|1.2023
|1.2068
|100.00
|25730.00
|1179
|2006.03.30 07:32
|buy
|590
|1.00
|1.2058
|1.2023
|1.2068
|1180
|2006.03.30 08:40
|t/p
|590
|1.00
|1.2068
|1.2023
|1.2068
|100.00
|25830.00
|1181
|2006.03.31 00:17
|buy
|591
|1.00
|1.2154
|1.2119
|1.2164
|1182
|2006.03.31 00:55
|t/p
|591
|1.00
|1.2164
|1.2119
|1.2164
|100.00
|25930.00
|1183
|2006.03.31 12:29
|sell
|592
|1.00
|1.2116
|1.2151
|1.2106
|1184
|2006.03.31 13:01
|t/p
|592
|1.00
|1.2106
|1.2151
|1.2106
|100.00
|26030.00
|1185
|2006.03.31 19:29
|buy
|593
|1.00
|1.2116
|1.2081
|1.2126
|1186
|2006.04.02 22:27
|t/p
|593
|1.00
|1.2126
|1.2081
|1.2126
|100.00
|26130.00
|1187
|2006.04.02 22:27
|sell
|594
|1.00
|1.2124
|1.2159
|1.2114
|1188
|2006.04.02 22:54
|t/p
|594
|1.00
|1.2114
|1.2159
|1.2114
|100.00
|26230.00
|1189
|2006.04.03 08:46
|sell
|595
|1.00
|1.2062
|1.2097
|1.2052
|1190
|2006.04.03 09:20
|t/p
|595
|1.00
|1.2052
|1.2097
|1.2052
|100.00
|26330.00
|1191
|2006.04.04 06:31
|buy
|596
|1.00
|1.2142
|1.2107
|1.2152
|1192
|2006.04.04 07:36
|t/p
|596
|1.00
|1.2152
|1.2107
|1.2152
|100.00
|26430.00
|1193
|2006.04.05 05:59
|buy
|597
|1.00
|1.2269
|1.2234
|1.2279
|1194
|2006.04.05 06:39
|t/p
|597
|1.00
|1.2279
|1.2234
|1.2279
|100.00
|26530.00
|1195
|2006.04.05 14:08
|buy
|598
|1.00
|1.2269
|1.2234
|1.2279
|1196
|2006.04.05 14:10
|t/p
|598
|1.00
|1.2279
|1.2234
|1.2279
|100.00
|26630.00
|1197
|2006.04.05 14:29
|buy
|599
|1.00
|1.2267
|1.2232
|1.2277
|1198
|2006.04.05 15:06
|t/p
|599
|1.00
|1.2277
|1.2232
|1.2277
|100.00
|26730.00
|1199
|2006.04.05 15:34
|buy
|600
|1.00
|1.2265
|1.2230
|1.2275
|1200
|2006.04.05 15:57
|t/p
|600
|1.00
|1.2275
|1.2230
|1.2275
|100.00
|26830.00
|1201
|2006.04.05 20:54
|buy
|601
|1.00
|1.2288
|1.2253
|1.2298
|1202
|2006.04.05 21:14
|t/p
|601
|1.00
|1.2298
|1.2253
|1.2298
|100.00
|26930.00
|1203
|2006.04.06 12:21
|buy
|602
|1.00
|1.2304
|1.2269
|1.2314
|1204
|2006.04.06 12:47
|s/l
|602
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2314
|-350.00
|26580.00
|1205
|2006.04.07 02:41
|sell
|603
|1.00
|1.2210
|1.2245
|1.2200
|1206
|2006.04.07 02:56
|t/p
|603
|1.00
|1.2200
|1.2245
|1.2200
|100.00
|26680.00
|1207
|2006.04.07 10:02
|sell
|604
|1.00
|1.2201
|1.2236
|1.2191
|1208
|2006.04.07 10:37
|t/p
|604
|1.00
|1.2191
|1.2236
|1.2191
|100.00
|26780.00
|1209
|2006.04.09 22:01
|sell
|605
|1.00
|1.2106
|1.2141
|1.2096
|1210
|2006.04.10 06:36
|t/p
|605
|1.00
|1.2096
|1.2141
|1.2096
|96.00
|26876.00
|1211
|2006.04.10 13:40
|sell
|606
|1.00
|1.2116
|1.2151
|1.2106
|1212
|2006.04.10 15:00
|t/p
|606
|1.00
|1.2106
|1.2151
|1.2106
|100.00
|26976.00
|1213
|2006.04.10 18:31
|sell
|607
|1.00
|1.2099
|1.2134
|1.2089
|1214
|2006.04.11 05:59
|s/l
|607
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.2089
|-354.00
|26622.00
|1215
|2006.04.11 08:46
|buy
|608
|1.00
|1.2124
|1.2089
|1.2134
|1216
|2006.04.11 08:54
|t/p
|608
|1.00
|1.2134
|1.2089
|1.2134
|100.00
|26722.00
|1217
|2006.04.11 09:11
|buy
|609
|1.00
|1.2122
|1.2087
|1.2132
|1218
|2006.04.11 13:51
|t/p
|609
|1.00
|1.2132
|1.2087
|1.2132
|100.00
|26822.00
|1219
|2006.04.11 21:42
|buy
|610
|1.00
|1.2139
|1.2104
|1.2149
|1220
|2006.04.11 22:10
|t/p
|610
|1.00
|1.2149
|1.2104
|1.2149
|100.00
|26922.00
|1221
|2006.04.12 07:13
|sell
|611
|1.00
|1.2158
|1.2193
|1.2148
|1222
|2006.04.12 07:19
|t/p
|611
|1.00
|1.2148
|1.2193
|1.2148
|100.00
|27022.00
|1223
|2006.04.12 07:31
|sell
|612
|1.00
|1.2158
|1.2193
|1.2148
|1224
|2006.04.12 07:55
|t/p
|612
|1.00
|1.2148
|1.2193
|1.2148
|100.00
|27122.00
|1225
|2006.04.12 08:46
|sell
|613
|1.00
|1.2158
|1.2193
|1.2148
|1226
|2006.04.12 09:19
|t/p
|613
|1.00
|1.2148
|1.2193
|1.2148
|100.00
|27222.00
|1227
|2006.04.12 14:13
|sell
|614
|1.00
|1.2132
|1.2167
|1.2122
|1228
|2006.04.12 14:21
|t/p
|614
|1.00
|1.2122
|1.2167
|1.2122
|100.00
|27322.00
|1229
|2006.04.12 14:28
|sell
|615
|1.00
|1.2132
|1.2167
|1.2122
|1230
|2006.04.12 14:31
|t/p
|615
|1.00
|1.2122
|1.2167
|1.2122
|100.00
|27422.00
|1231
|2006.04.13 09:09
|buy
|616
|1.00
|1.2110
|1.2075
|1.2120
|1232
|2006.04.13 09:34
|t/p
|616
|1.00
|1.2120
|1.2075
|1.2120
|100.00
|27522.00
|1233
|2006.04.13 09:56
|buy
|617
|1.00
|1.2109
|1.2074
|1.2119
|1234
|2006.04.13 13:09
|s/l
|617
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2119
|-350.00
|27172.00
|1235
|2006.04.13 20:49
|buy
|618
|1.00
|1.2107
|1.2072
|1.2117
|1236
|2006.04.13 21:06
|t/p
|618
|1.00
|1.2117
|1.2072
|1.2117
|100.00
|27272.00
|1237
|2006.04.14 10:57
|sell
|619
|1.00
|1.2112
|1.2147
|1.2102
|1238
|2006.04.14 11:10
|t/p
|619
|1.00
|1.2102
|1.2147
|1.2102
|100.00
|27372.00
|1239
|2006.04.17 18:57
|buy
|620
|1.00
|1.2262
|1.2227
|1.2272
|1240
|2006.04.18 01:16
|t/p
|620
|1.00
|1.2272
|1.2227
|1.2272
|103.00
|27475.00
|1241
|2006.04.18 09:10
|sell
|621
|1.00
|1.2254
|1.2289
|1.2244
|1242
|2006.04.18 12:53
|s/l
|621
|1.00
|1.2289
|1.2289
|1.2244
|-350.00
|27125.00
|1243
|2006.04.18 15:26
|buy
|622
|1.00
|1.2270
|1.2235
|1.2280
|1244
|2006.04.18 15:46
|t/p
|622
|1.00
|1.2280
|1.2235
|1.2280
|100.00
|27225.00
|1245
|2006.04.19 04:42
|sell
|623
|1.00
|1.2355
|1.2390
|1.2345
|1246
|2006.04.19 05:41
|t/p
|623
|1.00
|1.2345
|1.2390
|1.2345
|100.00
|27325.00
|1247
|2006.04.19 14:06
|sell
|624
|1.00
|1.2337
|1.2372
|1.2327
|1248
|2006.04.19 14:23
|t/p
|624
|1.00
|1.2327
|1.2372
|1.2327
|100.00
|27425.00
|1249
|2006.04.19 14:36
|sell
|625
|1.00
|1.2343
|1.2378
|1.2333
|1250
|2006.04.19 14:44
|t/p
|625
|1.00
|1.2333
|1.2378
|1.2333
|100.00
|27525.00
|1251
|2006.04.19 15:05
|sell
|626
|1.00
|1.2343
|1.2378
|1.2333
|1252
|2006.04.19 15:37
|t/p
|626
|1.00
|1.2333
|1.2378
|1.2333
|100.00
|27625.00
|1253
|2006.04.20 13:43
|sell
|627
|1.00
|1.2345
|1.2380
|1.2335
|1254
|2006.04.20 13:44
|t/p
|627
|1.00
|1.2335
|1.2380
|1.2335
|100.00
|27725.00
|1255
|2006.04.21 00:26
|sell
|628
|1.00
|1.2314
|1.2349
|1.2304
|1256
|2006.04.21 01:14
|t/p
|628
|1.00
|1.2304
|1.2349
|1.2304
|100.00
|27825.00
|1257
|2006.04.21 08:03
|sell
|629
|1.00
|1.2306
|1.2341
|1.2296
|1258
|2006.04.21 08:09
|s/l
|629
|1.00
|1.2341
|1.2341
|1.2296
|-350.00
|27475.00
|1259
|2006.04.21 11:01
|buy
|630
|1.00
|1.2313
|1.2278
|1.2323
|1260
|2006.04.21 12:17
|t/p
|630
|1.00
|1.2323
|1.2278
|1.2323
|100.00
|27575.00
|1261
|2006.04.21 17:03
|buy
|631
|1.00
|1.2327
|1.2292
|1.2337
|1262
|2006.04.21 17:25
|t/p
|631
|1.00
|1.2337
|1.2292
|1.2337
|100.00
|27675.00
|1263
|2006.04.24 00:32
|buy
|632
|1.00
|1.2355
|1.2320
|1.2365
|1264
|2006.04.24 01:01
|t/p
|632
|1.00
|1.2365
|1.2320
|1.2365
|100.00
|27775.00
|1265
|2006.04.24 01:15
|buy
|633
|1.00
|1.2352
|1.2317
|1.2362
|1266
|2006.04.24 01:48
|t/p
|633
|1.00
|1.2362
|1.2317
|1.2362
|100.00
|27875.00
|1267
|2006.04.24 02:07
|buy
|634
|1.00
|1.2353
|1.2318
|1.2363
|1268
|2006.04.24 05:59
|t/p
|634
|1.00
|1.2363
|1.2318
|1.2363
|100.00
|27975.00
|1269
|2006.04.24 09:31
|buy
|635
|1.00
|1.2370
|1.2335
|1.2380
|1270
|2006.04.24 09:54
|t/p
|635
|1.00
|1.2380
|1.2335
|1.2380
|100.00
|28075.00
|1271
|2006.04.24 14:55
|sell
|636
|1.00
|1.2371
|1.2406
|1.2361
|1272
|2006.04.24 17:58
|s/l
|636
|1.00
|1.2406
|1.2406
|1.2361
|-350.00
|27725.00
|1273
|2006.04.24 20:54
|buy
|637
|1.00
|1.2394
|1.2359
|1.2404
|1274
|2006.04.25 08:02
|t/p
|637
|1.00
|1.2404
|1.2359
|1.2404
|103.00
|27828.00
|1275
|2006.04.25 14:01
|buy
|638
|1.00
|1.2401
|1.2366
|1.2411
|1276
|2006.04.25 14:04
|t/p
|638
|1.00
|1.2411
|1.2366
|1.2411
|100.00
|27928.00
|1277
|2006.04.25 14:04
|buy
|639
|1.00
|1.2402
|1.2367
|1.2412
|1278
|2006.04.25 14:05
|t/p
|639
|1.00
|1.2412
|1.2367
|1.2412
|100.00
|28028.00
|1279
|2006.04.25 14:06
|buy
|640
|1.00
|1.2404
|1.2369
|1.2414
|1280
|2006.04.25 14:23
|s/l
|640
|1.00
|1.2369
|1.2369
|1.2414
|-350.00
|27678.00
|1281
|2006.04.25 22:34
|buy
|641
|1.00
|1.2423
|1.2388
|1.2433
|1282
|2006.04.25 23:04
|t/p
|641
|1.00
|1.2433
|1.2388
|1.2433
|100.00
|27778.00
|1283
|2006.04.26 17:45
|buy
|642
|1.00
|1.2438
|1.2403
|1.2448
|1284
|2006.04.26 17:53
|t/p
|642
|1.00
|1.2448
|1.2403
|1.2448
|100.00
|27878.00
|1285
|2006.04.27 03:09
|buy
|643
|1.00
|1.2453
|1.2418
|1.2463
|1286
|2006.04.27 11:40
|s/l
|643
|1.00
|1.2418
|1.2418
|1.2463
|-350.00
|27528.00
|1287
|2006.04.27 13:12
|sell
|644
|1.00
|1.2436
|1.2471
|1.2426
|1288
|2006.04.27 14:01
|s/l
|644
|1.00
|1.2471
|1.2471
|1.2426
|-350.00
|27178.00
|1289
|2006.04.28 04:35
|sell
|645
|1.00
|1.2532
|1.2567
|1.2522
|1290
|2006.04.28 08:37
|s/l
|645
|1.00
|1.2567
|1.2567
|1.2522
|-350.00
|26828.00
|1291
|2006.04.28 10:16
|buy
|646
|1.00
|1.2543
|1.2508
|1.2553
|1292
|2006.04.28 11:00
|t/p
|646
|1.00
|1.2553
|1.2508
|1.2553
|100.00
|26928.00
|1293
|2006.05.01 02:14
|sell
|647
|1.00
|1.2622
|1.2657
|1.2612
|1294
|2006.05.01 12:55
|s/l
|647
|1.00
|1.2657
|1.2657
|1.2612
|-350.00
|26578.00
|1295
|2006.05.01 14:48
|buy
|648
|1.00
|1.2637
|1.2602
|1.2647
|1296
|2006.05.01 15:36
|s/l
|648
|1.00
|1.2602
|1.2602
|1.2647
|-350.00
|26228.00
|1297
|2006.05.02 19:13
|sell
|649
|1.00
|1.2636
|1.2671
|1.2626
|1298
|2006.05.02 19:41
|t/p
|649
|1.00
|1.2626
|1.2671
|1.2626
|100.00
|26328.00
|1299
|2006.05.04 05:32
|sell
|650
|1.00
|1.2630
|1.2665
|1.2620
|1300
|2006.05.04 06:08
|t/p
|650
|1.00
|1.2620
|1.2665
|1.2620
|100.00
|26428.00
|1301
|2006.05.04 10:24
|sell
|651
|1.00
|1.2605
|1.2640
|1.2595
|1302
|2006.05.04 11:00
|t/p
|651
|1.00
|1.2595
|1.2640
|1.2595
|100.00
|26528.00
|1303
|2006.05.04 20:47
|buy
|652
|1.00
|1.2694
|1.2659
|1.2704
|1304
|2006.05.04 22:19
|t/p
|652
|1.00
|1.2704
|1.2659
|1.2704
|100.00
|26628.00
|1305
|2006.05.08 10:55
|buy
|653
|1.00
|1.2757
|1.2722
|1.2767
|1306
|2006.05.08 11:02
|t/p
|653
|1.00
|1.2767
|1.2722
|1.2767
|100.00
|26728.00
|1307
|2006.05.08 12:05
|buy
|654
|1.00
|1.2759
|1.2724
|1.2769
|1308
|2006.05.08 13:38
|s/l
|654
|1.00
|1.2724
|1.2724
|1.2769
|-350.00
|26378.00
|1309
|2006.05.09 04:03
|sell
|655
|1.00
|1.2700
|1.2735
|1.2690
|1310
|2006.05.09 05:53
|t/p
|655
|1.00
|1.2690
|1.2735
|1.2690
|100.00
|26478.00
|1311
|2006.05.10 08:28
|buy
|656
|1.00
|1.2772
|1.2737
|1.2782
|1312
|2006.05.10 08:31
|t/p
|656
|1.00
|1.2782
|1.2737
|1.2782
|100.00
|26578.00
|1313
|2006.05.10 08:41
|buy
|657
|1.00
|1.2770
|1.2735
|1.2780
|1314
|2006.05.10 08:47
|t/p
|657
|1.00
|1.2780
|1.2735
|1.2780
|100.00
|26678.00
|1315
|2006.05.11 22:28
|sell
|658
|1.00
|1.2844
|1.2879
|1.2834
|1316
|2006.05.12 05:55
|s/l
|658
|1.00
|1.2879
|1.2879
|1.2834
|-354.00
|26324.00
|1317
|2006.05.12 11:58
|buy
|659
|1.00
|1.2903
|1.2868
|1.2913
|1318
|2006.05.12 12:07
|t/p
|659
|1.00
|1.2913
|1.2868
|1.2913
|100.00
|26424.00
|1319
|2006.05.12 12:23
|buy
|660
|1.00
|1.2902
|1.2867
|1.2912
|1320
|2006.05.12 12:30
|t/p
|660
|1.00
|1.2912
|1.2867
|1.2912
|100.00
|26524.00
|1321
|2006.05.12 12:31
|buy
|661
|1.00
|1.2900
|1.2865
|1.2910
|1322
|2006.05.12 12:32
|s/l
|661
|1.00
|1.2865
|1.2865
|1.2910
|-350.00
|26174.00
|1323
|2006.05.15 00:03
|buy
|662
|1.00
|1.2933
|1.2898
|1.2943
|1324
|2006.05.15 01:19
|t/p
|662
|1.00
|1.2943
|1.2898
|1.2943
|100.00
|26274.00
|1325
|2006.05.16 05:02
|buy
|663
|1.00
|1.2815
|1.2780
|1.2825
|1326
|2006.05.16 05:58
|t/p
|663
|1.00
|1.2825
|1.2780
|1.2825
|100.00
|26374.00
|1327
|2006.05.16 09:52
|sell
|664
|1.00
|1.2819
|1.2854
|1.2809
|1328
|2006.05.16 09:55
|t/p
|664
|1.00
|1.2809
|1.2854
|1.2809
|100.00
|26474.00
|1329
|2006.05.16 15:13
|buy
|665
|1.00
|1.2828
|1.2793
|1.2838
|1330
|2006.05.16 17:24
|t/p
|665
|1.00
|1.2838
|1.2793
|1.2838
|100.00
|26574.00
|1331
|2006.05.16 22:25
|buy
|666
|1.00
|1.2852
|1.2817
|1.2862
|1332
|2006.05.17 01:58
|t/p
|666
|1.00
|1.2862
|1.2817
|1.2862
|103.00
|26677.00
|1333
|2006.05.17 06:33
|buy
|667
|1.00
|1.2863
|1.2828
|1.2873
|1334
|2006.05.17 06:42
|t/p
|667
|1.00
|1.2873
|1.2828
|1.2873
|100.00
|26777.00
|1335
|2006.05.17 11:21
|buy
|668
|1.00
|1.2889
|1.2854
|1.2899
|1336
|2006.05.17 11:38
|t/p
|668
|1.00
|1.2899
|1.2854
|1.2899
|100.00
|26877.00
|1337
|2006.05.18 04:22
|buy
|669
|1.00
|1.2754
|1.2719
|1.2764
|1338
|2006.05.18 05:09
|t/p
|669
|1.00
|1.2764
|1.2719
|1.2764
|100.00
|26977.00
|1339
|2006.05.18 11:02
|buy
|670
|1.00
|1.2772
|1.2737
|1.2782
|1340
|2006.05.18 11:05
|t/p
|670
|1.00
|1.2782
|1.2737
|1.2782
|100.00
|27077.00
|1341
|2006.05.18 11:23
|buy
|671
|1.00
|1.2771
|1.2736
|1.2781
|1342
|2006.05.18 12:22
|t/p
|671
|1.00
|1.2781
|1.2736
|1.2781
|100.00
|27177.00
|1343
|2006.05.18 16:01
|buy
|672
|1.00
|1.2786
|1.2751
|1.2796
|1344
|2006.05.18 16:03
|t/p
|672
|1.00
|1.2796
|1.2751
|1.2796
|100.00
|27277.00
|1345
|2006.05.19 00:40
|buy
|673
|1.00
|1.2844
|1.2809
|1.2854
|1346
|2006.05.19 01:03
|t/p
|673
|1.00
|1.2854
|1.2809
|1.2854
|100.00
|27377.00
|1347
|2006.05.19 03:35
|sell
|674
|1.00
|1.2847
|1.2882
|1.2837
|1348
|2006.05.19 03:41
|t/p
|674
|1.00
|1.2837
|1.2882
|1.2837
|100.00
|27477.00
|1349
|2006.05.19 15:57
|sell
|675
|1.00
|1.2745
|1.2780
|1.2735
|1350
|2006.05.19 18:43
|s/l
|675
|1.00
|1.2780
|1.2780
|1.2735
|-350.00
|27127.00
|1351
|2006.05.19 21:17
|buy
|676
|1.00
|1.2762
|1.2727
|1.2772
|1352
|2006.05.19 21:35
|t/p
|676
|1.00
|1.2772
|1.2727
|1.2772
|100.00
|27227.00
|1353
|2006.05.22 03:35
|sell
|677
|1.00
|1.2750
|1.2785
|1.2740
|1354
|2006.05.22 04:30
|t/p
|677
|1.00
|1.2740
|1.2785
|1.2740
|100.00
|27327.00
|1355
|2006.05.22 12:10
|buy
|678
|1.00
|1.2754
|1.2719
|1.2764
|1356
|2006.05.22 12:35
|t/p
|678
|1.00
|1.2764
|1.2719
|1.2764
|100.00
|27427.00
|1357
|2006.05.22 22:03
|buy
|679
|1.00
|1.2857
|1.2822
|1.2867
|1358
|2006.05.23 01:46
|t/p
|679
|1.00
|1.2867
|1.2822
|1.2867
|103.00
|27530.00
|1359
|2006.05.23 01:46
|sell
|680
|1.00
|1.2866
|1.2901
|1.2856
|1360
|2006.05.23 05:53
|t/p
|680
|1.00
|1.2856
|1.2901
|1.2856
|100.00
|27630.00
|1361
|2006.05.23 09:08
|sell
|681
|1.00
|1.2858
|1.2893
|1.2848
|1362
|2006.05.23 09:23
|t/p
|681
|1.00
|1.2848
|1.2893
|1.2848
|100.00
|27730.00
|1363
|2006.05.23 19:56
|buy
|682
|1.00
|1.2854
|1.2819
|1.2864
|1364
|2006.05.23 20:57
|s/l
|682
|1.00
|1.2819
|1.2819
|1.2864
|-350.00
|27380.00
|1365
|2006.05.24 00:15
|sell
|683
|1.00
|1.2813
|1.2848
|1.2803
|1366
|2006.05.24 00:17
|t/p
|683
|1.00
|1.2803
|1.2848
|1.2803
|100.00
|27480.00
|1367
|2006.05.24 18:31
|sell
|684
|1.00
|1.2780
|1.2815
|1.2770
|1368
|2006.05.24 20:06
|t/p
|684
|1.00
|1.2770
|1.2815
|1.2770
|100.00
|27580.00
|1369
|2006.05.24 21:00
|buy
|685
|1.00
|1.2758
|1.2723
|1.2768
|1370
|2006.05.24 22:47
|t/p
|685
|1.00
|1.2768
|1.2723
|1.2768
|100.00
|27680.00
|1371
|2006.05.25 04:35
|sell
|686
|1.00
|1.2761
|1.2796
|1.2751
|1372
|2006.05.25 04:44
|t/p
|686
|1.00
|1.2751
|1.2796
|1.2751
|100.00
|27780.00
|1373
|2006.05.25 05:29
|sell
|687
|1.00
|1.2765
|1.2800
|1.2755
|1374
|2006.05.25 08:42
|s/l
|687
|1.00
|1.2800
|1.2800
|1.2755
|-350.00
|27430.00
|1375
|2006.05.25 10:14
|buy
|688
|1.00
|1.2773
|1.2738
|1.2783
|1376
|2006.05.25 10:55
|t/p
|688
|1.00
|1.2783
|1.2738
|1.2783
|100.00
|27530.00
|1377
|2006.05.26 02:34
|sell
|689
|1.00
|1.2804
|1.2839
|1.2794
|1378
|2006.05.26 02:34
|t/p
|689
|1.00
|1.2794
|1.2839
|1.2794
|100.00
|27630.00
|1379
|2006.05.26 06:26
|sell
|690
|1.00
|1.2783
|1.2818
|1.2773
|1380
|2006.05.26 07:10
|t/p
|690
|1.00
|1.2773
|1.2818
|1.2773
|100.00
|27730.00
|1381
|2006.05.29 03:13
|buy
|691
|1.00
|1.2744
|1.2709
|1.2754
|1382
|2006.05.29 07:04
|t/p
|691
|1.00
|1.2754
|1.2709
|1.2754
|100.00
|27830.00
|1383
|2006.05.29 12:00
|buy
|692
|1.00
|1.2757
|1.2722
|1.2767
|1384
|2006.05.29 12:25
|t/p
|692
|1.00
|1.2767
|1.2722
|1.2767
|100.00
|27930.00
|1385
|2006.05.29 13:10
|buy
|693
|1.00
|1.2758
|1.2723
|1.2768
|1386
|2006.05.30 01:55
|t/p
|693
|1.00
|1.2768
|1.2723
|1.2768
|103.00
|28033.00
|1387
|2006.05.30 11:37
|buy
|694
|1.00
|1.2852
|1.2817
|1.2862
|1388
|2006.05.30 12:28
|s/l
|694
|1.00
|1.2817
|1.2817
|1.2862
|-350.00
|27683.00
|1389
|2006.05.30 17:41
|buy
|695
|1.00
|1.2866
|1.2831
|1.2876
|1390
|2006.05.30 17:49
|t/p
|695
|1.00
|1.2876
|1.2831
|1.2876
|100.00
|27783.00
|1391
|2006.05.31 02:49
|sell
|696
|1.00
|1.2870
|1.2905
|1.2860
|1392
|2006.05.31 03:37
|t/p
|696
|1.00
|1.2860
|1.2905
|1.2860
|100.00
|27883.00
|1393
|2006.05.31 06:16
|buy
|697
|1.00
|1.2867
|1.2832
|1.2877
|1394
|2006.05.31 06:17
|t/p
|697
|1.00
|1.2877
|1.2832
|1.2877
|100.00
|27983.00
|1395
|2006.05.31 08:00
|buy
|698
|1.00
|1.2872
|1.2837
|1.2882
|1396
|2006.05.31 09:16
|t/p
|698
|1.00
|1.2882
|1.2837
|1.2882
|100.00
|28083.00
|1397
|2006.05.31 18:06
|sell
|699
|1.00
|1.2848
|1.2883
|1.2838
|1398
|2006.05.31 18:22
|t/p
|699
|1.00
|1.2838
|1.2883
|1.2838
|100.00
|28183.00
|1399
|2006.06.01 14:02
|sell
|700
|1.00
|1.2757
|1.2792
|1.2747
|1400
|2006.06.01 14:04
|t/p
|700
|1.00
|1.2747
|1.2792
|1.2747
|100.00
|28283.00
|1401
|2006.06.01 14:04
|sell
|701
|1.00
|1.2759
|1.2794
|1.2749
|1402
|2006.06.01 14:40
|s/l
|701
|1.00
|1.2794
|1.2794
|1.2749
|-350.00
|27933.00
|1403
|2006.06.01 20:44
|sell
|702
|1.00
|1.2805
|1.2840
|1.2795
|1404
|2006.06.02 12:30
|s/l
|702
|1.00
|1.2840
|1.2840
|1.2795
|-354.00
|27579.00
|1405
|2006.06.04 22:01
|sell
|703
|1.00
|1.2927
|1.2962
|1.2917
|1406
|2006.06.05 06:28
|s/l
|703
|1.00
|1.2962
|1.2962
|1.2917
|-354.00
|27225.00
|1407
|2006.06.05 14:34
|sell
|704
|1.00
|1.2958
|1.2993
|1.2948
|1408
|2006.06.05 14:38
|t/p
|704
|1.00
|1.2948
|1.2993
|1.2948
|100.00
|27325.00
|1409
|2006.06.06 00:15
|sell
|705
|1.00
|1.2914
|1.2949
|1.2904
|1410
|2006.06.06 00:31
|t/p
|705
|1.00
|1.2904
|1.2949
|1.2904
|100.00
|27425.00
|1411
|2006.06.06 08:46
|buy
|706
|1.00
|1.2904
|1.2869
|1.2914
|1412
|2006.06.06 10:17
|s/l
|706
|1.00
|1.2869
|1.2869
|1.2914
|-350.00
|27075.00
|1413
|2006.06.07 04:28
|buy
|707
|1.00
|1.2829
|1.2794
|1.2839
|1414
|2006.06.07 06:32
|s/l
|707
|1.00
|1.2794
|1.2794
|1.2839
|-350.00
|26725.00
|1415
|2006.06.07 08:05
|sell
|708
|1.00
|1.2819
|1.2854
|1.2809
|1416
|2006.06.07 10:42
|t/p
|708
|1.00
|1.2809
|1.2854
|1.2809
|100.00
|26825.00
|1417
|2006.06.07 15:18
|sell
|709
|1.00
|1.2795
|1.2830
|1.2785
|1418
|2006.06.07 20:54
|t/p
|709
|1.00
|1.2785
|1.2830
|1.2785
|100.00
|26925.00
|1419
|2006.06.08 08:39
|sell
|710
|1.00
|1.2778
|1.2813
|1.2768
|1420
|2006.06.08 08:43
|t/p
|710
|1.00
|1.2768
|1.2813
|1.2768
|100.00
|27025.00
|1421
|2006.06.09 03:25
|sell
|711
|1.00
|1.2647
|1.2682
|1.2637
|1422
|2006.06.09 04:02
|t/p
|711
|1.00
|1.2637
|1.2682
|1.2637
|100.00
|27125.00
|1423
|2006.06.12 00:57
|sell
|712
|1.00
|1.2626
|1.2661
|1.2616
|1424
|2006.06.12 07:52
|t/p
|712
|1.00
|1.2616
|1.2661
|1.2616
|100.00
|27225.00
|1425
|2006.06.12 13:29
|sell
|713
|1.00
|1.2604
|1.2639
|1.2594
|1426
|2006.06.12 14:38
|t/p
|713
|1.00
|1.2594
|1.2639
|1.2594
|100.00
|27325.00
|1427
|2006.06.13 00:05
|sell
|714
|1.00
|1.2591
|1.2626
|1.2581
|1428
|2006.06.13 01:08
|t/p
|714
|1.00
|1.2581
|1.2626
|1.2581
|100.00
|27425.00
|1429
|2006.06.14 10:15
|buy
|715
|1.00
|1.2575
|1.2540
|1.2585
|1430
|2006.06.14 12:32
|s/l
|715
|1.00
|1.2540
|1.2540
|1.2585
|-350.00
|27075.00
|1431
|2006.06.14 21:18
|sell
|716
|1.00
|1.2609
|1.2644
|1.2599
|1432
|2006.06.15 00:10
|t/p
|716
|1.00
|1.2599
|1.2644
|1.2599
|88.00
|27163.00
|1433
|2006.06.16 10:01
|buy
|717
|1.00
|1.2655
|1.2620
|1.2665
|1434
|2006.06.16 10:34
|t/p
|717
|1.00
|1.2665
|1.2620
|1.2665
|100.00
|27263.00
|1435
|2006.06.16 19:50
|buy
|718
|1.00
|1.2635
|1.2600
|1.2645
|1436
|2006.06.16 20:22
|t/p
|718
|1.00
|1.2645
|1.2600
|1.2645
|100.00
|27363.00
|1437
|2006.06.16 21:10
|buy
|719
|1.00
|1.2636
|1.2601
|1.2646
|1438
|2006.06.16 21:11
|t/p
|719
|1.00
|1.2646
|1.2601
|1.2646
|100.00
|27463.00
|1439
|2006.06.18 22:44
|buy
|720
|1.00
|1.2641
|1.2606
|1.2651
|1440
|2006.06.19 00:55
|s/l
|720
|1.00
|1.2606
|1.2606
|1.2651
|-347.00
|27116.00
|1441
|2006.06.19 07:58
|buy
|721
|1.00
|1.2589
|1.2554
|1.2599
|1442
|2006.06.19 08:18
|t/p
|721
|1.00
|1.2599
|1.2554
|1.2599
|100.00
|27216.00
|1443
|2006.06.19 08:39
|buy
|722
|1.00
|1.2587
|1.2552
|1.2597
|1444
|2006.06.19 09:51
|t/p
|722
|1.00
|1.2597
|1.2552
|1.2597
|100.00
|27316.00
|1445
|2006.06.19 15:59
|sell
|723
|1.00
|1.2577
|1.2612
|1.2567
|1446
|2006.06.19 17:56
|t/p
|723
|1.00
|1.2567
|1.2612
|1.2567
|100.00
|27416.00
|1447
|2006.06.20 04:10
|sell
|724
|1.00
|1.2576
|1.2611
|1.2566
|1448
|2006.06.20 09:31
|t/p
|724
|1.00
|1.2566
|1.2611
|1.2566
|100.00
|27516.00
|1449
|2006.06.20 13:27
|sell
|725
|1.00
|1.2570
|1.2605
|1.2560
|1450
|2006.06.20 15:46
|t/p
|725
|1.00
|1.2560
|1.2605
|1.2560
|100.00
|27616.00
|1451
|2006.06.20 19:19
|buy
|726
|1.00
|1.2584
|1.2549
|1.2594
|1452
|2006.06.20 23:09
|t/p
|726
|1.00
|1.2594
|1.2549
|1.2594
|100.00
|27716.00
|1453
|2006.06.22 15:42
|sell
|727
|1.00
|1.2589
|1.2624
|1.2579
|1454
|2006.06.22 16:11
|t/p
|727
|1.00
|1.2579
|1.2624
|1.2579
|100.00
|27816.00
|1455
|2006.06.22 16:18
|sell
|728
|1.00
|1.2589
|1.2624
|1.2579
|1456
|2006.06.22 16:43
|t/p
|728
|1.00
|1.2579
|1.2624
|1.2579
|100.00
|27916.00
|1457
|2006.06.23 04:32
|sell
|729
|1.00
|1.2576
|1.2611
|1.2566
|1458
|2006.06.23 04:43
|t/p
|729
|1.00
|1.2566
|1.2611
|1.2566
|100.00
|28016.00
|1459
|2006.06.23 04:43
|sell
|730
|1.00
|1.2577
|1.2612
|1.2567
|1460
|2006.06.23 05:53
|t/p
|730
|1.00
|1.2567
|1.2612
|1.2567
|100.00
|28116.00
|1461
|2006.06.23 14:23
|sell
|731
|1.00
|1.2532
|1.2567
|1.2522
|1462
|2006.06.23 14:35
|t/p
|731
|1.00
|1.2522
|1.2567
|1.2522
|100.00
|28216.00
|1463
|2006.06.23 14:41
|sell
|732
|1.00
|1.2534
|1.2569
|1.2524
|1464
|2006.06.23 14:43
|t/p
|732
|1.00
|1.2524
|1.2569
|1.2524
|100.00
|28316.00
|1465
|2006.06.23 21:17
|sell
|733
|1.00
|1.2520
|1.2555
|1.2510
|1466
|2006.06.23 21:24
|t/p
|733
|1.00
|1.2510
|1.2555
|1.2510
|100.00
|28416.00
|1467
|2006.06.25 23:18
|sell
|734
|1.00
|1.2516
|1.2551
|1.2506
|1468
|2006.06.26 00:43
|t/p
|734
|1.00
|1.2506
|1.2551
|1.2506
|96.00
|28512.00
|1469
|2006.06.26 09:53
|buy
|735
|1.00
|1.2544
|1.2509
|1.2554
|1470
|2006.06.26 10:03
|t/p
|735
|1.00
|1.2554
|1.2509
|1.2554
|100.00
|28612.00
|1471
|2006.06.26 19:45
|buy
|736
|1.00
|1.2571
|1.2536
|1.2581
|1472
|2006.06.26 19:55
|t/p
|736
|1.00
|1.2581
|1.2536
|1.2581
|100.00
|28712.00
|1473
|2006.06.27 12:26
|sell
|737
|1.00
|1.2587
|1.2622
|1.2577
|1474
|2006.06.27 20:10
|t/p
|737
|1.00
|1.2577
|1.2622
|1.2577
|100.00
|28812.00
|1475
|2006.06.27 20:51
|sell
|738
|1.00
|1.2590
|1.2625
|1.2580
|1476
|2006.06.27 20:52
|t/p
|738
|1.00
|1.2580
|1.2625
|1.2580
|100.00
|28912.00
|1477
|2006.06.28 00:22
|sell
|739
|1.00
|1.2581
|1.2616
|1.2571
|1478
|2006.06.28 01:19
|t/p
|739
|1.00
|1.2571
|1.2616
|1.2571
|100.00
|29012.00
|1479
|2006.06.28 08:56
|sell
|740
|1.00
|1.2574
|1.2609
|1.2564
|1480
|2006.06.28 09:28
|t/p
|740
|1.00
|1.2564
|1.2609
|1.2564
|100.00
|29112.00
|1481
|2006.06.28 10:03
|sell
|741
|1.00
|1.2572
|1.2607
|1.2562
|1482
|2006.06.28 11:25
|t/p
|741
|1.00
|1.2562
|1.2607
|1.2562
|100.00
|29212.00
|1483
|2006.06.28 18:01
|sell
|742
|1.00
|1.2545
|1.2580
|1.2535
|1484
|2006.06.29 08:30
|t/p
|742
|1.00
|1.2535
|1.2580
|1.2535
|88.00
|29300.00
|1485
|2006.06.29 12:35
|sell
|743
|1.00
|1.2539
|1.2574
|1.2529
|1486
|2006.06.29 17:53
|t/p
|743
|1.00
|1.2529
|1.2574
|1.2529
|100.00
|29400.00
|1487
|2006.07.03 12:43
|buy
|744
|1.00
|1.2782
|1.2747
|1.2792
|1488
|2006.07.03 13:10
|t/p
|744
|1.00
|1.2792
|1.2747
|1.2792
|100.00
|29500.00
|1489
|2006.07.03 13:42
|buy
|745
|1.00
|1.2782
|1.2747
|1.2792
|1490
|2006.07.03 14:01
|t/p
|745
|1.00
|1.2792
|1.2747
|1.2792
|100.00
|29600.00
|1491
|2006.07.04 00:47
|sell
|746
|1.00
|1.2802
|1.2837
|1.2792
|1492
|2006.07.04 11:24
|t/p
|746
|1.00
|1.2792
|1.2837
|1.2792
|100.00
|29700.00
|1493
|2006.07.04 13:15
|sell
|747
|1.00
|1.2806
|1.2841
|1.2796
|1494
|2006.07.04 14:45
|t/p
|747
|1.00
|1.2796
|1.2841
|1.2796
|100.00
|29800.00
|1495
|2006.07.05 02:53
|sell
|748
|1.00
|1.2788
|1.2823
|1.2778
|1496
|2006.07.05 05:29
|s/l
|748
|1.00
|1.2823
|1.2823
|1.2778
|-350.00
|29450.00
|1497
|2006.07.05 07:01
|buy
|749
|1.00
|1.2787
|1.2752
|1.2797
|1498
|2006.07.05 07:46
|s/l
|749
|1.00
|1.2752
|1.2752
|1.2797
|-350.00
|29100.00
|1499
|2006.07.05 10:55
|sell
|750
|1.00
|1.2780
|1.2815
|1.2770
|1500
|2006.07.05 12:19
|t/p
|750
|1.00
|1.2770
|1.2815
|1.2770
|100.00
|29200.00
|1501
|2006.07.05 20:16
|buy
|751
|1.00
|1.2727
|1.2692
|1.2737
|1502
|2006.07.05 22:56
|t/p
|751
|1.00
|1.2737
|1.2692
|1.2737
|100.00
|29300.00
|1503
|2006.07.06 22:29
|buy
|752
|1.00
|1.2774
|1.2739
|1.2784
|1504
|2006.07.06 23:13
|t/p
|752
|1.00
|1.2784
|1.2739
|1.2784
|100.00
|29400.00
|1505
|2006.07.07 15:48
|buy
|753
|1.00
|1.2809
|1.2774
|1.2819
|1506
|2006.07.07 15:58
|t/p
|753
|1.00
|1.2819
|1.2774
|1.2819
|100.00
|29500.00
|1507
|2006.07.09 22:03
|sell
|754
|1.00
|1.2820
|1.2855
|1.2810
|1508
|2006.07.09 22:17
|t/p
|754
|1.00
|1.2810
|1.2855
|1.2810
|100.00
|29600.00
|1509
|2006.07.10 01:55
|sell
|755
|1.00
|1.2808
|1.2843
|1.2798
|1510
|2006.07.10 02:10
|t/p
|755
|1.00
|1.2798
|1.2843
|1.2798
|100.00
|29700.00
|1511
|2006.07.10 03:17
|sell
|756
|1.00
|1.2806
|1.2841
|1.2796
|1512
|2006.07.10 03:31
|t/p
|756
|1.00
|1.2796
|1.2841
|1.2796
|100.00
|29800.00
|1513
|2006.07.10 15:56
|sell
|757
|1.00
|1.2751
|1.2786
|1.2741
|1514
|2006.07.10 16:17
|t/p
|757
|1.00
|1.2741
|1.2786
|1.2741
|100.00
|29900.00
|1515
|2006.07.11 07:38
|sell
|758
|1.00
|1.2737
|1.2772
|1.2727
|1516
|2006.07.11 13:03
|t/p
|758
|1.00
|1.2727
|1.2772
|1.2727
|100.00
|30000.00
|1517
|2006.07.11 21:37
|buy
|759
|1.00
|1.2765
|1.2730
|1.2775
|1518
|2006.07.11 22:28
|t/p
|759
|1.00
|1.2775
|1.2730
|1.2775
|100.00
|30100.00
|1519
|2006.07.12 00:58
|sell
|760
|1.00
|1.2770
|1.2805
|1.2760
|1520
|2006.07.12 01:44
|t/p
|760
|1.00
|1.2760
|1.2805
|1.2760
|100.00
|30200.00
|1521
|2006.07.12 16:06
|sell
|761
|1.00
|1.2713
|1.2748
|1.2703
|1522
|2006.07.12 16:14
|t/p
|761
|1.00
|1.2703
|1.2748
|1.2703
|100.00
|30300.00
|1523
|2006.07.12 16:29
|sell
|762
|1.00
|1.2712
|1.2747
|1.2702
|1524
|2006.07.12 16:30
|t/p
|762
|1.00
|1.2702
|1.2747
|1.2702
|100.00
|30400.00
|1525
|2006.07.12 17:09
|sell
|763
|1.00
|1.2712
|1.2747
|1.2702
|1526
|2006.07.12 17:15
|t/p
|763
|1.00
|1.2702
|1.2747
|1.2702
|100.00
|30500.00
|1527
|2006.07.13 12:43
|sell
|764
|1.00
|1.2707
|1.2742
|1.2697
|1528
|2006.07.13 14:45
|t/p
|764
|1.00
|1.2697
|1.2742
|1.2697
|100.00
|30600.00
|1529
|2006.07.13 18:32
|sell
|765
|1.00
|1.2695
|1.2730
|1.2685
|1530
|2006.07.13 20:06
|t/p
|765
|1.00
|1.2685
|1.2730
|1.2685
|100.00
|30700.00
|1531
|2006.07.14 04:04
|sell
|766
|1.00
|1.2685
|1.2720
|1.2675
|1532
|2006.07.14 06:21
|t/p
|766
|1.00
|1.2675
|1.2720
|1.2675
|100.00
|30800.00
|1533
|2006.07.14 10:26
|sell
|767
|1.00
|1.2681
|1.2716
|1.2671
|1534
|2006.07.14 10:43
|t/p
|767
|1.00
|1.2671
|1.2716
|1.2671
|100.00
|30900.00
|1535
|2006.07.17 05:39
|sell
|768
|1.00
|1.2631
|1.2666
|1.2621
|1536
|2006.07.17 07:57
|t/p
|768
|1.00
|1.2621
|1.2666
|1.2621
|100.00
|31000.00
|1537
|2006.07.18 08:55
|buy
|769
|1.00
|1.2531
|1.2496
|1.2541
|1538
|2006.07.18 09:05
|s/l
|769
|1.00
|1.2496
|1.2496
|1.2541
|-350.00
|30650.00
|1539
|2006.07.19 02:33
|sell
|770
|1.00
|1.2497
|1.2532
|1.2487
|1540
|2006.07.19 08:03
|t/p
|770
|1.00
|1.2487
|1.2532
|1.2487
|100.00
|30750.00
|1541
|2006.07.19 14:01
|sell
|771
|1.00
|1.2496
|1.2531
|1.2486
|1542
|2006.07.19 14:02
|s/l
|771
|1.00
|1.2531
|1.2531
|1.2486
|-350.00
|30400.00
|1543
|2006.07.19 20:52
|buy
|772
|1.00
|1.2586
|1.2551
|1.2596
|1544
|2006.07.19 21:12
|t/p
|772
|1.00
|1.2596
|1.2551
|1.2596
|100.00
|30500.00
|1545
|2006.07.19 23:45
|sell
|773
|1.00
|1.2599
|1.2634
|1.2589
|1546
|2006.07.20 10:42
|s/l
|773
|1.00
|1.2634
|1.2634
|1.2589
|-362.00
|30138.00
|1547
|2006.07.20 13:37
|buy
|774
|1.00
|1.2621
|1.2586
|1.2631
|1548
|2006.07.20 13:44
|t/p
|774
|1.00
|1.2631
|1.2586
|1.2631
|100.00
|30238.00
|1549
|2006.07.21 05:40
|buy
|775
|1.00
|1.2643
|1.2608
|1.2653
|1550
|2006.07.21 06:44
|t/p
|775
|1.00
|1.2653
|1.2608
|1.2653
|100.00
|30338.00
|1551
|2006.07.21 13:40
|buy
|776
|1.00
|1.2672
|1.2637
|1.2682
|1552
|2006.07.21 14:07
|t/p
|776
|1.00
|1.2682
|1.2637
|1.2682
|100.00
|30438.00
|1553
|2006.07.21 21:59
|buy
|777
|1.00
|1.2689
|1.2654
|1.2699
|1554
|2006.07.21 21:59
|t/p
|777
|1.00
|1.2699
|1.2654
|1.2699
|100.00
|30538.00
|1555
|2006.07.23 23:58
|buy
|778
|1.00
|1.2695
|1.2660
|1.2705
|1556
|2006.07.24 00:50
|s/l
|778
|1.00
|1.2660
|1.2660
|1.2705
|-347.00
|30191.00
|1557
|2006.07.24 09:31
|sell
|779
|1.00
|1.2639
|1.2674
|1.2629
|1558
|2006.07.24 09:35
|t/p
|779
|1.00
|1.2629
|1.2674
|1.2629
|100.00
|30291.00
|1559
|2006.07.25 02:37
|sell
|780
|1.00
|1.2629
|1.2664
|1.2619
|1560
|2006.07.25 02:39
|t/p
|780
|1.00
|1.2619
|1.2664
|1.2619
|100.00
|30391.00
|1561
|2006.07.25 02:39
|sell
|781
|1.00
|1.2628
|1.2663
|1.2618
|1562
|2006.07.25 02:40
|t/p
|781
|1.00
|1.2618
|1.2663
|1.2618
|100.00
|30491.00
|1563
|2006.07.25 02:41
|sell
|782
|1.00
|1.2628
|1.2663
|1.2618
|1564
|2006.07.25 02:43
|t/p
|782
|1.00
|1.2618
|1.2663
|1.2618
|100.00
|30591.00
|1565
|2006.07.25 07:51
|buy
|783
|1.00
|1.2641
|1.2606
|1.2651
|1566
|2006.07.25 08:01
|t/p
|783
|1.00
|1.2651
|1.2606
|1.2651
|100.00
|30691.00
|1567
|2006.07.25 08:27
|buy
|784
|1.00
|1.2642
|1.2607
|1.2652
|1568
|2006.07.25 10:10
|t/p
|784
|1.00
|1.2652
|1.2607
|1.2652
|100.00
|30791.00
|1569
|2006.07.25 11:06
|sell
|785
|1.00
|1.2652
|1.2687
|1.2642
|1570
|2006.07.25 11:39
|t/p
|785
|1.00
|1.2642
|1.2687
|1.2642
|100.00
|30891.00
|1571
|2006.07.25 22:09
|buy
|786
|1.00
|1.2576
|1.2541
|1.2586
|1572
|2006.07.25 22:37
|t/p
|786
|1.00
|1.2586
|1.2541
|1.2586
|100.00
|30991.00
|1573
|2006.07.26 11:45
|buy
|787
|1.00
|1.2586
|1.2551
|1.2596
|1574
|2006.07.26 12:11
|t/p
|787
|1.00
|1.2596
|1.2551
|1.2596
|100.00
|31091.00
|1575
|2006.07.26 12:15
|buy
|788
|1.00
|1.2585
|1.2550
|1.2595
|1576
|2006.07.26 12:39
|t/p
|788
|1.00
|1.2595
|1.2550
|1.2595
|100.00
|31191.00
|1577
|2006.07.27 06:40
|buy
|789
|1.00
|1.2722
|1.2687
|1.2732
|1578
|2006.07.27 06:44
|t/p
|789
|1.00
|1.2732
|1.2687
|1.2732
|100.00
|31291.00
|1579
|2006.07.28 03:41
|sell
|790
|1.00
|1.2690
|1.2725
|1.2680
|1580
|2006.07.28 04:36
|t/p
|790
|1.00
|1.2680
|1.2725
|1.2680
|100.00
|31391.00
|1581
|2006.07.28 12:31
|sell
|791
|1.00
|1.2685
|1.2720
|1.2675
|1582
|2006.07.28 12:32
|s/l
|791
|1.00
|1.2720
|1.2720
|1.2675
|-350.00
|31041.00
|1583
|2006.07.31 03:27
|sell
|792
|1.00
|1.2761
|1.2796
|1.2751
|1584
|2006.07.31 06:14
|t/p
|792
|1.00
|1.2751
|1.2796
|1.2751
|100.00
|31141.00
|1585
|2006.07.31 14:01
|buy
|793
|1.00
|1.2760
|1.2725
|1.2770
|1586
|2006.07.31 14:03
|t/p
|793
|1.00
|1.2770
|1.2725
|1.2770
|100.00
|31241.00
|1587
|2006.07.31 14:16
|buy
|794
|1.00
|1.2760
|1.2725
|1.2770
|1588
|2006.07.31 14:47
|t/p
|794
|1.00
|1.2770
|1.2725
|1.2770
|100.00
|31341.00
|1589
|2006.08.01 07:39
|sell
|795
|1.00
|1.2743
|1.2778
|1.2733
|1590
|2006.08.01 07:51
|t/p
|795
|1.00
|1.2733
|1.2778
|1.2733
|100.00
|31441.00
|1591
|2006.08.01 08:15
|sell
|796
|1.00
|1.2742
|1.2777
|1.2732
|1592
|2006.08.01 11:44
|s/l
|796
|1.00
|1.2777
|1.2777
|1.2732
|-350.00
|31091.00
|1593
|2006.08.01 13:19
|buy
|797
|1.00
|1.2744
|1.2709
|1.2754
|1594
|2006.08.01 13:29
|t/p
|797
|1.00
|1.2754
|1.2709
|1.2754
|100.00
|31191.00
|1595
|2006.08.02 12:16
|sell
|798
|1.00
|1.2810
|1.2845
|1.2800
|1596
|2006.08.02 12:25
|t/p
|798
|1.00
|1.2800
|1.2845
|1.2800
|100.00
|31291.00
|1597
|2006.08.02 18:43
|sell
|799
|1.00
|1.2804
|1.2839
|1.2794
|1598
|2006.08.02 19:32
|t/p
|799
|1.00
|1.2794
|1.2839
|1.2794
|100.00
|31391.00
|1599
|2006.08.02 22:31
|sell
|800
|1.00
|1.2795
|1.2830
|1.2785
|1600
|2006.08.03 00:17
|t/p
|800
|1.00
|1.2785
|1.2830
|1.2785
|88.00
|31479.00
|1601
|2006.08.03 09:33
|buy
|801
|1.00
|1.2760
|1.2725
|1.2770
|1602
|2006.08.03 11:01
|t/p
|801
|1.00
|1.2770
|1.2725
|1.2770
|100.00
|31579.00
|1603
|2006.08.03 14:56
|buy
|802
|1.00
|1.2793
|1.2758
|1.2803
|1604
|2006.08.03 16:58
|t/p
|802
|1.00
|1.2803
|1.2758
|1.2803
|100.00
|31679.00
|1605
|2006.08.04 00:25
|sell
|803
|1.00
|1.2804
|1.2839
|1.2794
|1606
|2006.08.04 02:54
|t/p
|803
|1.00
|1.2794
|1.2839
|1.2794
|100.00
|31779.00
|1607
|2006.08.04 10:25
|sell
|804
|1.00
|1.2793
|1.2828
|1.2783
|1608
|2006.08.04 11:08
|t/p
|804
|1.00
|1.2783
|1.2828
|1.2783
|100.00
|31879.00
|1609
|2006.08.04 11:26
|sell
|805
|1.00
|1.2794
|1.2829
|1.2784
|1610
|2006.08.04 11:42
|t/p
|805
|1.00
|1.2784
|1.2829
|1.2784
|100.00
|31979.00
|1611
|2006.08.06 22:01
|sell
|806
|1.00
|1.2884
|1.2919
|1.2874
|1612
|2006.08.07 04:20
|t/p
|806
|1.00
|1.2874
|1.2919
|1.2874
|96.00
|32075.00
|1613
|2006.08.07 10:45
|sell
|807
|1.00
|1.2874
|1.2909
|1.2864
|1614
|2006.08.07 11:09
|t/p
|807
|1.00
|1.2864
|1.2909
|1.2864
|100.00
|32175.00
|1615
|2006.08.07 19:15
|sell
|808
|1.00
|1.2855
|1.2890
|1.2845
|1616
|2006.08.07 19:25
|t/p
|808
|1.00
|1.2845
|1.2890
|1.2845
|100.00
|32275.00
|1617
|2006.08.08 00:47
|sell
|809
|1.00
|1.2829
|1.2864
|1.2819
|1618
|2006.08.08 01:58
|t/p
|809
|1.00
|1.2819
|1.2864
|1.2819
|100.00
|32375.00
|1619
|2006.08.09 13:32
|buy
|810
|1.00
|1.2873
|1.2838
|1.2883
|1620
|2006.08.09 14:04
|t/p
|810
|1.00
|1.2883
|1.2838
|1.2883
|100.00
|32475.00
|1621
|2006.08.09 21:57
|sell
|811
|1.00
|1.2872
|1.2907
|1.2862
|1622
|2006.08.09 21:58
|t/p
|811
|1.00
|1.2862
|1.2907
|1.2862
|100.00
|32575.00
|1623
|2006.08.10 04:35
|buy
|812
|1.00
|1.2875
|1.2840
|1.2885
|1624
|2006.08.10 06:07
|t/p
|812
|1.00
|1.2885
|1.2840
|1.2885
|100.00
|32675.00
|1625
|2006.08.10 11:49
|sell
|813
|1.00
|1.2870
|1.2905
|1.2860
|1626
|2006.08.10 11:51
|t/p
|813
|1.00
|1.2860
|1.2905
|1.2860
|100.00
|32775.00
|1627
|2006.08.11 05:03
|sell
|814
|1.00
|1.2780
|1.2815
|1.2770
|1628
|2006.08.11 06:19
|t/p
|814
|1.00
|1.2770
|1.2815
|1.2770
|100.00
|32875.00
|1629
|2006.08.11 14:18
|sell
|815
|1.00
|1.2770
|1.2805
|1.2760
|1630
|2006.08.11 15:58
|t/p
|815
|1.00
|1.2760
|1.2805
|1.2760
|100.00
|32975.00
|1631
|2006.08.14 16:02
|buy
|816
|1.00
|1.2734
|1.2699
|1.2744
|1632
|2006.08.15 01:51
|s/l
|816
|1.00
|1.2699
|1.2699
|1.2744
|-347.00
|32628.00
|1633
|2006.08.15 06:15
|buy
|817
|1.00
|1.2732
|1.2697
|1.2742
|1634
|2006.08.15 07:37
|t/p
|817
|1.00
|1.2742
|1.2697
|1.2742
|100.00
|32728.00
|1635
|2006.08.16 21:09
|sell
|818
|1.00
|1.2849
|1.2884
|1.2839
|1636
|2006.08.16 21:32
|t/p
|818
|1.00
|1.2839
|1.2884
|1.2839
|100.00
|32828.00
|1637
|2006.08.16 22:03
|sell
|819
|1.00
|1.2848
|1.2883
|1.2838
|1638
|2006.08.16 22:15
|t/p
|819
|1.00
|1.2838
|1.2883
|1.2838
|100.00
|32928.00
|1639
|2006.08.17 03:17
|buy
|820
|1.00
|1.2851
|1.2816
|1.2861
|1640
|2006.08.17 06:07
|t/p
|820
|1.00
|1.2861
|1.2816
|1.2861
|100.00
|33028.00
|1641
|2006.08.17 09:20
|buy
|821
|1.00
|1.2857
|1.2822
|1.2867
|1642
|2006.08.17 09:32
|t/p
|821
|1.00
|1.2867
|1.2822
|1.2867
|100.00
|33128.00
|1643
|2006.08.18 06:39
|buy
|822
|1.00
|1.2830
|1.2795
|1.2840
|1644
|2006.08.18 07:09
|t/p
|822
|1.00
|1.2840
|1.2795
|1.2840
|100.00
|33228.00
|1645
|2006.08.18 07:58
|buy
|823
|1.00
|1.2830
|1.2795
|1.2840
|1646
|2006.08.18 08:33
|t/p
|823
|1.00
|1.2840
|1.2795
|1.2840
|100.00
|33328.00
|1647
|2006.08.18 13:35
|sell
|824
|1.00
|1.2820
|1.2855
|1.2810
|1648
|2006.08.18 14:18
|t/p
|824
|1.00
|1.2810
|1.2855
|1.2810
|100.00
|33428.00
|1649
|2006.08.21 05:26
|buy
|825
|1.00
|1.2868
|1.2833
|1.2878
|1650
|2006.08.21 05:59
|t/p
|825
|1.00
|1.2878
|1.2833
|1.2878
|100.00
|33528.00
|1651
|2006.08.21 16:07
|buy
|826
|1.00
|1.2905
|1.2870
|1.2915
|1652
|2006.08.21 22:09
|s/l
|826
|1.00
|1.2870
|1.2870
|1.2915
|-350.00
|33178.00
|1653
|2006.08.22 23:52
|buy
|827
|1.00
|1.2803
|1.2768
|1.2813
|1654
|2006.08.23 06:58
|t/p
|827
|1.00
|1.2813
|1.2768
|1.2813
|103.00
|33281.00
|1655
|2006.08.23 18:40
|sell
|828
|1.00
|1.2801
|1.2836
|1.2791
|1656
|2006.08.23 19:36
|t/p
|828
|1.00
|1.2791
|1.2836
|1.2791
|100.00
|33381.00
|1657
|2006.08.24 05:02
|sell
|829
|1.00
|1.2773
|1.2808
|1.2763
|1658
|2006.08.24 07:59
|t/p
|829
|1.00
|1.2763
|1.2808
|1.2763
|100.00
|33481.00
|1659
|2006.08.24 12:32
|buy
|830
|1.00
|1.2815
|1.2780
|1.2825
|1660
|2006.08.24 12:48
|t/p
|830
|1.00
|1.2825
|1.2780
|1.2825
|100.00
|33581.00
|1661
|2006.08.25 15:08
|sell
|831
|1.00
|1.2765
|1.2800
|1.2755
|1662
|2006.08.25 17:03
|t/p
|831
|1.00
|1.2755
|1.2800
|1.2755
|100.00
|33681.00
|1663
|2006.08.28 11:28
|buy
|832
|1.00
|1.2805
|1.2770
|1.2815
|1664
|2006.08.28 11:45
|t/p
|832
|1.00
|1.2815
|1.2770
|1.2815
|100.00
|33781.00
|1665
|2006.08.28 16:30
|sell
|833
|1.00
|1.2800
|1.2835
|1.2790
|1666
|2006.08.28 16:48
|t/p
|833
|1.00
|1.2790
|1.2835
|1.2790
|100.00
|33881.00
|1667
|2006.08.28 18:11
|sell
|834
|1.00
|1.2797
|1.2832
|1.2787
|1668
|2006.08.28 19:00
|t/p
|834
|1.00
|1.2787
|1.2832
|1.2787
|100.00
|33981.00
|1669
|2006.08.29 05:56
|buy
|835
|1.00
|1.2815
|1.2780
|1.2825
|1670
|2006.08.29 05:59
|t/p
|835
|1.00
|1.2825
|1.2780
|1.2825
|100.00
|34081.00
|1671
|2006.08.29 11:49
|sell
|836
|1.00
|1.2821
|1.2856
|1.2811
|1672
|2006.08.29 12:05
|t/p
|836
|1.00
|1.2811
|1.2856
|1.2811
|100.00
|34181.00
|1673
|2006.08.29 17:41
|sell
|837
|1.00
|1.2779
|1.2814
|1.2769
|1674
|2006.08.29 17:57
|t/p
|837
|1.00
|1.2769
|1.2814
|1.2769
|100.00
|34281.00
|1675
|2006.08.29 18:02
|sell
|838
|1.00
|1.2780
|1.2815
|1.2770
|1676
|2006.08.29 18:27
|s/l
|838
|1.00
|1.2815
|1.2815
|1.2770
|-350.00
|33931.00
|1677
|2006.08.30 12:32
|sell
|839
|1.00
|1.2832
|1.2867
|1.2822
|1678
|2006.08.30 12:34
|t/p
|839
|1.00
|1.2822
|1.2867
|1.2822
|100.00
|34031.00
|1679
|2006.08.30 12:55
|sell
|840
|1.00
|1.2832
|1.2867
|1.2822
|1680
|2006.08.30 14:37
|t/p
|840
|1.00
|1.2822
|1.2867
|1.2822
|100.00
|34131.00
|1681
|2006.08.31 21:21
|buy
|841
|1.00
|1.2805
|1.2770
|1.2815
|1682
|2006.08.31 22:09
|t/p
|841
|1.00
|1.2815
|1.2770
|1.2815
|100.00
|34231.00
|1683
|2006.09.01 14:49
|sell
|842
|1.00
|1.2802
|1.2837
|1.2792
|1684
|2006.09.01 15:58
|s/l
|842
|1.00
|1.2837
|1.2837
|1.2792
|-350.00
|33881.00
|1685
|2006.09.04 08:15
|sell
|843
|1.00
|1.2862
|1.2897
|1.2852
|1686
|2006.09.04 08:31
|t/p
|843
|1.00
|1.2852
|1.2897
|1.2852
|100.00
|33981.00
|1687
|2006.09.04 09:15
|sell
|844
|1.00
|1.2860
|1.2895
|1.2850
|1688
|2006.09.05 00:12
|t/p
|844
|1.00
|1.2850
|1.2895
|1.2850
|96.00
|34077.00
|1689
|2006.09.06 10:31
|buy
|845
|1.00
|1.2819
|1.2784
|1.2829
|1690
|2006.09.06 12:31
|s/l
|845
|1.00
|1.2784
|1.2784
|1.2829
|-350.00
|33727.00
|1691
|2006.09.06 22:07
|buy
|846
|1.00
|1.2801
|1.2766
|1.2811
|1692
|2006.09.06 22:09
|t/p
|846
|1.00
|1.2811
|1.2766
|1.2811
|100.00
|33827.00
|1693
|2006.09.07 15:09
|sell
|847
|1.00
|1.2744
|1.2779
|1.2734
|1694
|2006.09.07 15:52
|t/p
|847
|1.00
|1.2734
|1.2779
|1.2734
|100.00
|33927.00
|1695
|2006.09.07 18:34
|buy
|848
|1.00
|1.2737
|1.2702
|1.2747
|1696
|2006.09.08 07:37
|s/l
|848
|1.00
|1.2702
|1.2702
|1.2747
|-347.00
|33580.00
|1697
|2006.09.08 16:53
|sell
|849
|1.00
|1.2683
|1.2718
|1.2673
|1698
|2006.09.08 17:25
|t/p
|849
|1.00
|1.2673
|1.2718
|1.2673
|100.00
|33680.00
|1699
|2006.09.11 00:31
|sell
|850
|1.00
|1.2675
|1.2710
|1.2665
|1700
|2006.09.11 00:48
|t/p
|850
|1.00
|1.2665
|1.2710
|1.2665
|100.00
|33780.00
|1701
|2006.09.11 02:23
|sell
|851
|1.00
|1.2672
|1.2707
|1.2662
|1702
|2006.09.11 08:05
|s/l
|851
|1.00
|1.2707
|1.2707
|1.2662
|-350.00
|33430.00
|1703
|2006.09.11 11:58
|buy
|852
|1.00
|1.2708
|1.2673
|1.2718
|1704
|2006.09.11 12:06
|t/p
|852
|1.00
|1.2718
|1.2673
|1.2718
|100.00
|33530.00
|1705
|2006.09.13 06:20
|buy
|853
|1.00
|1.2685
|1.2650
|1.2695
|1706
|2006.09.13 06:28
|t/p
|853
|1.00
|1.2695
|1.2650
|1.2695
|100.00
|33630.00
|1707
|2006.09.13 18:13
|buy
|854
|1.00
|1.2687
|1.2652
|1.2697
|1708
|2006.09.13 18:35
|t/p
|854
|1.00
|1.2697
|1.2652
|1.2697
|100.00
|33730.00
|1709
|2006.09.14 06:35
|sell
|855
|1.00
|1.2696
|1.2731
|1.2686
|1710
|2006.09.14 06:45
|t/p
|855
|1.00
|1.2686
|1.2731
|1.2686
|100.00
|33830.00
|1711
|2006.09.14 12:41
|buy
|856
|1.00
|1.2707
|1.2672
|1.2717
|1712
|2006.09.14 12:58
|t/p
|856
|1.00
|1.2717
|1.2672
|1.2717
|100.00
|33930.00
|1713
|2006.09.14 13:13
|buy
|857
|1.00
|1.2704
|1.2669
|1.2714
|1714
|2006.09.14 13:27
|t/p
|857
|1.00
|1.2714
|1.2669
|1.2714
|100.00
|34030.00
|1715
|2006.09.14 18:32
|buy
|858
|1.00
|1.2731
|1.2696
|1.2741
|1716
|2006.09.15 09:46
|s/l
|858
|1.00
|1.2696
|1.2696
|1.2741
|-347.00
|33683.00
|1717
|2006.09.15 21:40
|buy
|859
|1.00
|1.2653
|1.2618
|1.2663
|1718
|2006.09.18 04:03
|t/p
|859
|1.00
|1.2663
|1.2618
|1.2663
|103.00
|33786.00
|1719
|2006.09.18 09:04
|buy
|860
|1.00
|1.2665
|1.2630
|1.2675
|1720
|2006.09.18 13:01
|t/p
|860
|1.00
|1.2675
|1.2630
|1.2675
|100.00
|33886.00
|1721
|2006.09.18 16:01
|buy
|861
|1.00
|1.2668
|1.2633
|1.2678
|1722
|2006.09.18 16:04
|t/p
|861
|1.00
|1.2678
|1.2633
|1.2678
|100.00
|33986.00
|1723
|2006.09.19 04:06
|buy
|862
|1.00
|1.2714
|1.2679
|1.2724
|1724
|2006.09.19 07:53
|s/l
|862
|1.00
|1.2679
|1.2679
|1.2724
|-350.00
|33636.00
|1725
|2006.09.19 12:30
|sell
|863
|1.00
|1.2671
|1.2706
|1.2661
|1726
|2006.09.19 12:55
|s/l
|863
|1.00
|1.2706
|1.2706
|1.2661
|-350.00
|33286.00
|1727
|2006.09.19 15:09
|buy
|864
|1.00
|1.2684
|1.2649
|1.2694
|1728
|2006.09.20 14:02
|t/p
|864
|1.00
|1.2694
|1.2649
|1.2694
|103.00
|33389.00
|1729
|2006.09.20 18:14
|buy
|865
|1.00
|1.2695
|1.2660
|1.2705
|1730
|2006.09.20 18:20
|t/p
|865
|1.00
|1.2705
|1.2660
|1.2705
|100.00
|33489.00
|1731
|2006.09.20 21:53
|sell
|866
|1.00
|1.2695
|1.2730
|1.2685
|1732
|2006.09.20 22:16
|t/p
|866
|1.00
|1.2685
|1.2730
|1.2685
|100.00
|33589.00
|1733
|2006.09.21 11:39
|buy
|867
|1.00
|1.2724
|1.2689
|1.2734
|1734
|2006.09.21 12:00
|t/p
|867
|1.00
|1.2734
|1.2689
|1.2734
|100.00
|33689.00
|1735
|2006.09.21 14:04
|buy
|868
|1.00
|1.2730
|1.2695
|1.2740
|1736
|2006.09.21 16:00
|t/p
|868
|1.00
|1.2740
|1.2695
|1.2740
|100.00
|33789.00
|1737
|2006.09.22 02:19
|buy
|869
|1.00
|1.2784
|1.2749
|1.2794
|1738
|2006.09.22 03:52
|t/p
|869
|1.00
|1.2794
|1.2749
|1.2794
|100.00
|33889.00
|1739
|2006.09.22 10:00
|buy
|870
|1.00
|1.2806
|1.2771
|1.2816
|1740
|2006.09.22 10:35
|t/p
|870
|1.00
|1.2816
|1.2771
|1.2816
|100.00
|33989.00
|1741
|2006.09.25 07:04
|buy
|871
|1.00
|1.2805
|1.2770
|1.2815
|1742
|2006.09.25 09:01
|s/l
|871
|1.00
|1.2770
|1.2770
|1.2815
|-350.00
|33639.00
|1743
|2006.09.25 18:00
|sell
|872
|1.00
|1.2759
|1.2794
|1.2749
|1744
|2006.09.25 20:24
|t/p
|872
|1.00
|1.2749
|1.2794
|1.2749
|100.00
|33739.00
|1745
|2006.09.25 20:24
|buy
|873
|1.00
|1.2749
|1.2714
|1.2759
|1746
|2006.09.26 00:07
|t/p
|873
|1.00
|1.2759
|1.2714
|1.2759
|103.00
|33842.00
|1747
|2006.09.26 05:12
|sell
|874
|1.00
|1.2754
|1.2789
|1.2744
|1748
|2006.09.26 06:59
|t/p
|874
|1.00
|1.2744
|1.2789
|1.2744
|100.00
|33942.00
|1749
|2006.09.26 20:04
|buy
|875
|1.00
|1.2687
|1.2652
|1.2697
|1750
|2006.09.26 23:46
|t/p
|875
|1.00
|1.2697
|1.2652
|1.2697
|100.00
|34042.00
|1751
|2006.09.27 07:54
|sell
|876
|1.00
|1.2690
|1.2725
|1.2680
|1752
|2006.09.27 12:23
|t/p
|876
|1.00
|1.2680
|1.2725
|1.2680
|100.00
|34142.00
|1753
|2006.09.28 16:40
|sell
|877
|1.00
|1.2702
|1.2737
|1.2692
|1754
|2006.09.29 06:34
|t/p
|877
|1.00
|1.2692
|1.2737
|1.2692
|96.00
|34238.00
|1755
|2006.10.02 12:09
|buy
|878
|1.00
|1.2684
|1.2649
|1.2694
|1756
|2006.10.02 12:55
|t/p
|878
|1.00
|1.2694
|1.2649
|1.2694
|100.00
|34338.00
|1757
|2006.10.03 07:18
|buy
|879
|1.00
|1.2747
|1.2712
|1.2757
|1758
|2006.10.04 07:56
|s/l
|879
|1.00
|1.2712
|1.2712
|1.2757
|-347.00
|33991.00
|1759
|2006.10.05 04:55
|sell
|880
|1.00
|1.2703
|1.2738
|1.2693
|1760
|2006.10.05 12:42
|t/p
|880
|1.00
|1.2693
|1.2738
|1.2693
|100.00
|34091.00
|1761
|2006.10.05 16:20
|sell
|881
|1.00
|1.2697
|1.2732
|1.2687
|1762
|2006.10.05 17:01
|t/p
|881
|1.00
|1.2687
|1.2732
|1.2687
|100.00
|34191.00
|1763
|2006.10.06 10:11
|sell
|882
|1.00
|1.2685
|1.2720
|1.2675
|1764
|2006.10.06 10:44
|t/p
|882
|1.00
|1.2675
|1.2720
|1.2675
|100.00
|34291.00
|1765
|2006.10.12 09:29
|buy
|883
|1.00
|1.2543
|1.2508
|1.2553
|1766
|2006.10.12 12:30
|t/p
|883
|1.00
|1.2553
|1.2508
|1.2553
|100.00
|34391.00
|1767
|2006.10.12 12:34
|sell
|884
|1.00
|1.2544
|1.2579
|1.2534
|1768
|2006.10.12 12:51
|t/p
|884
|1.00
|1.2534
|1.2579
|1.2534
|100.00
|34491.00
|1769
|2006.10.12 14:01
|sell
|885
|1.00
|1.2543
|1.2578
|1.2533
|1770
|2006.10.12 14:44
|t/p
|885
|1.00
|1.2533
|1.2578
|1.2533
|100.00
|34591.00
|1771
|2006.10.13 12:25
|sell
|886
|1.00
|1.2558
|1.2593
|1.2548
|1772
|2006.10.13 12:31
|t/p
|886
|1.00
|1.2548
|1.2593
|1.2548
|100.00
|34691.00
|1773
|2006.10.13 17:46
|sell
|887
|1.00
|1.2516
|1.2551
|1.2506
|1774
|2006.10.13 19:10
|t/p
|887
|1.00
|1.2506
|1.2551
|1.2506
|100.00
|34791.00
|1775
|2006.10.16 07:24
|buy
|888
|1.00
|1.2502
|1.2467
|1.2512
|1776
|2006.10.16 07:57
|t/p
|888
|1.00
|1.2512
|1.2467
|1.2512
|100.00
|34891.00
|1777
|2006.10.16 15:00
|buy
|889
|1.00
|1.2516
|1.2481
|1.2526
|1778
|2006.10.16 18:30
|t/p
|889
|1.00
|1.2526
|1.2481
|1.2526
|100.00
|34991.00
|1779
|2006.10.16 23:42
|buy
|890
|1.00
|1.2530
|1.2495
|1.2540
|1780
|2006.10.17 00:27
|t/p
|890
|1.00
|1.2540
|1.2495
|1.2540
|103.00
|35094.00
|1781
|2006.10.17 18:19
|buy
|891
|1.00
|1.2546
|1.2511
|1.2556
|1782
|2006.10.18 07:26
|t/p
|891
|1.00
|1.2556
|1.2511
|1.2556
|103.00
|35197.00
|1783
|2006.10.18 11:34
|sell
|892
|1.00
|1.2546
|1.2581
|1.2536
|1784
|2006.10.18 12:30
|t/p
|892
|1.00
|1.2536
|1.2581
|1.2536
|100.00
|35297.00
|1785
|2006.10.18 16:50
|sell
|893
|1.00
|1.2522
|1.2557
|1.2512
|1786
|2006.10.19 07:38
|s/l
|893
|1.00
|1.2557
|1.2557
|1.2512
|-362.00
|34935.00
|1787
|2006.10.20 08:58
|sell
|894
|1.00
|1.2632
|1.2667
|1.2622
|1788
|2006.10.20 09:22
|t/p
|894
|1.00
|1.2622
|1.2667
|1.2622
|100.00
|35035.00
|1789
|2006.10.20 20:33
|buy
|895
|1.00
|1.2613
|1.2578
|1.2623
|1790
|2006.10.23 08:47
|s/l
|895
|1.00
|1.2578
|1.2578
|1.2623
|-347.00
|34688.00
|1791
|2006.10.24 09:38
|sell
|896
|1.00
|1.2541
|1.2576
|1.2531
|1792
|2006.10.24 18:40
|s/l
|896
|1.00
|1.2576
|1.2576
|1.2531
|-350.00
|34338.00
|1793
|2006.10.24 20:22
|buy
|897
|1.00
|1.2561
|1.2526
|1.2571
|1794
|2006.10.25 02:11
|t/p
|897
|1.00
|1.2571
|1.2526
|1.2571
|103.00
|34441.00
|1795
|2006.10.25 05:33
|buy
|898
|1.00
|1.2565
|1.2530
|1.2575
|1796
|2006.10.25 09:03
|t/p
|898
|1.00
|1.2575
|1.2530
|1.2575
|100.00
|34541.00
|1797
|2006.10.25 14:20
|buy
|899
|1.00
|1.2573
|1.2538
|1.2583
|1798
|2006.10.25 15:19
|t/p
|899
|1.00
|1.2583
|1.2538
|1.2583
|100.00
|34641.00
|1799
|2006.10.26 06:54
|buy
|900
|1.00
|1.2627
|1.2592
|1.2637
|1800
|2006.10.26 07:33
|t/p
|900
|1.00
|1.2637
|1.2592
|1.2637
|100.00
|34741.00
|1801
|2006.10.26 11:45
|buy
|901
|1.00
|1.2650
|1.2615
|1.2660
|1802
|2006.10.26 13:23
|t/p
|901
|1.00
|1.2660
|1.2615
|1.2660
|100.00
|34841.00
|1803
|2006.10.27 11:59
|sell
|902
|1.00
|1.2680
|1.2715
|1.2670
|1804
|2006.10.27 13:31
|s/l
|902
|1.00
|1.2715
|1.2715
|1.2670
|-350.00
|34491.00
|1805
|2006.10.30 02:46
|sell
|903
|1.00
|1.2730
|1.2765
|1.2720
|1806
|2006.10.30 05:50
|t/p
|903
|1.00
|1.2720
|1.2765
|1.2720
|100.00
|34591.00
|1807
|2006.10.30 17:29
|sell
|904
|1.00
|1.2721
|1.2756
|1.2711
|1808
|2006.10.31 00:28
|t/p
|904
|1.00
|1.2711
|1.2756
|1.2711
|96.00
|34687.00
|1809
|2006.10.31 02:02
|sell
|905
|1.00
|1.2719
|1.2754
|1.2709
|1810
|2006.10.31 04:22
|t/p
|905
|1.00
|1.2709
|1.2754
|1.2709
|100.00
|34787.00
|1811
|2006.11.01 09:02
|sell
|906
|1.00
|1.2758
|1.2793
|1.2748
|1812
|2006.11.01 10:01
|t/p
|906
|1.00
|1.2748
|1.2793
|1.2748
|100.00
|34887.00
|1813
|2006.11.01 10:21
|sell
|907
|1.00
|1.2758
|1.2793
|1.2748
|1814
|2006.11.01 13:17
|t/p
|907
|1.00
|1.2748
|1.2793
|1.2748
|100.00
|34987.00
|1815
|2006.11.02 02:26
|sell
|908
|1.00
|1.2755
|1.2790
|1.2745
|1816
|2006.11.02 07:23
|t/p
|908
|1.00
|1.2745
|1.2790
|1.2745
|100.00
|35087.00
|1817
|2006.11.07 06:51
|buy
|909
|1.00
|1.2753
|1.2718
|1.2763
|1818
|2006.11.07 09:30
|t/p
|909
|1.00
|1.2763
|1.2718
|1.2763
|100.00
|35187.00
|1819
|2006.11.07 23:07
|sell
|910
|1.00
|1.2784
|1.2819
|1.2774
|1820
|2006.11.07 23:34
|t/p
|910
|1.00
|1.2774
|1.2819
|1.2774
|100.00
|35287.00
|1821
|2006.11.08 12:09
|buy
|911
|1.00
|1.2787
|1.2752
|1.2797
|1822
|2006.11.08 14:15
|s/l
|911
|1.00
|1.2752
|1.2752
|1.2797
|-350.00
|34937.00
|1823
|2006.11.08 16:16
|sell
|912
|1.00
|1.2775
|1.2810
|1.2765
|1824
|2006.11.08 20:57
|t/p
|912
|1.00
|1.2765
|1.2810
|1.2765
|100.00
|35037.00
|1825
|2006.11.09 10:07
|buy
|913
|1.00
|1.2773
|1.2738
|1.2783
|1826
|2006.11.09 10:55
|t/p
|913
|1.00
|1.2783
|1.2738
|1.2783
|100.00
|35137.00
|1827
|2006.11.10 06:22
|buy
|914
|1.00
|1.2852
|1.2817
|1.2862
|1828
|2006.11.10 07:17
|t/p
|914
|1.00
|1.2862
|1.2817
|1.2862
|100.00
|35237.00
|1829
|2006.11.10 11:28
|buy
|915
|1.00
|1.2869
|1.2834
|1.2879
|1830
|2006.11.10 12:00
|t/p
|915
|1.00
|1.2879
|1.2834
|1.2879
|100.00
|35337.00
|1831
|2006.11.12 23:01
|sell
|916
|1.00
|1.2852
|1.2887
|1.2842
|1832
|2006.11.13 09:54
|t/p
|916
|1.00
|1.2842
|1.2887
|1.2842
|96.00
|35433.00
|1833
|2006.11.13 19:59
|sell
|917
|1.00
|1.2812
|1.2847
|1.2802
|1834
|2006.11.13 21:21
|t/p
|917
|1.00
|1.2802
|1.2847
|1.2802
|100.00
|35533.00
|1835
|2006.11.14 01:00
|buy
|918
|1.00
|1.2808
|1.2773
|1.2818
|1836
|2006.11.14 02:39
|t/p
|918
|1.00
|1.2818
|1.2773
|1.2818
|100.00
|35633.00
|1837
|2006.11.14 07:08
|buy
|919
|1.00
|1.2819
|1.2784
|1.2829
|1838
|2006.11.14 07:55
|t/p
|919
|1.00
|1.2829
|1.2784
|1.2829
|100.00
|35733.00
|1839
|2006.11.14 19:18
|sell
|920
|1.00
|1.2822
|1.2857
|1.2812
|1840
|2006.11.14 21:12
|t/p
|920
|1.00
|1.2812
|1.2857
|1.2812
|100.00
|35833.00
|1841
|2006.11.15 01:04
|sell
|921
|1.00
|1.2815
|1.2850
|1.2805
|1842
|2006.11.15 06:19
|t/p
|921
|1.00
|1.2805
|1.2850
|1.2805
|100.00
|35933.00
|1843
|2006.11.15 19:00
|buy
|922
|1.00
|1.2804
|1.2769
|1.2814
|1844
|2006.11.15 19:04
|t/p
|922
|1.00
|1.2814
|1.2769
|1.2814
|100.00
|36033.00
|1845
|2006.11.15 23:48
|buy
|923
|1.00
|1.2822
|1.2787
|1.2832
|1846
|2006.11.16 02:35
|t/p
|923
|1.00
|1.2832
|1.2787
|1.2832
|109.00
|36142.00
|1847
|2006.11.16 11:44
|sell
|924
|1.00
|1.2816
|1.2851
|1.2806
|1848
|2006.11.16 12:31
|t/p
|924
|1.00
|1.2806
|1.2851
|1.2806
|100.00
|36242.00
|1849
|2006.11.16 21:28
|sell
|925
|1.00
|1.2799
|1.2834
|1.2789
|1850
|2006.11.16 23:38
|t/p
|925
|1.00
|1.2789
|1.2834
|1.2789
|100.00
|36342.00
|1851
|2006.11.17 06:45
|sell
|926
|1.00
|1.2778
|1.2813
|1.2768
|1852
|2006.11.17 11:44
|t/p
|926
|1.00
|1.2768
|1.2813
|1.2768
|100.00
|36442.00
|1853
|2006.11.17 13:05
|sell
|927
|1.00
|1.2779
|1.2814
|1.2769
|1854
|2006.11.17 15:01
|s/l
|927
|1.00
|1.2814
|1.2814
|1.2769
|-350.00
|36092.00
|1855
|2006.11.21 06:04
|sell
|928
|1.00
|1.2819
|1.2854
|1.2809
|1856
|2006.11.21 13:43
|t/p
|928
|1.00
|1.2809
|1.2854
|1.2809
|100.00
|36192.00
|1857
|2006.11.22 06:16
|buy
|929
|1.00
|1.2858
|1.2823
|1.2868
|1858
|2006.11.22 07:35
|t/p
|929
|1.00
|1.2868
|1.2823
|1.2868
|100.00
|36292.00
|1859
|2006.11.24 05:10
|buy
|930
|1.00
|1.2953
|1.2918
|1.2963
|1860
|2006.11.24 06:36
|t/p
|930
|1.00
|1.2963
|1.2918
|1.2963
|100.00
|36392.00
|1861
|2006.11.28 04:51
|buy
|931
|1.00
|1.3136
|1.3101
|1.3146
|1862
|2006.11.28 07:55
|t/p
|931
|1.00
|1.3146
|1.3101
|1.3146
|100.00
|36492.00
|1863
|2006.11.28 11:35
|buy
|932
|1.00
|1.3135
|1.3100
|1.3145
|1864
|2006.11.28 11:46
|t/p
|932
|1.00
|1.3145
|1.3100
|1.3145
|100.00
|36592.00
|1865
|2006.11.28 11:55
|buy
|933
|1.00
|1.3135
|1.3100
|1.3145
|1866
|2006.11.28 12:52
|t/p
|933
|1.00
|1.3145
|1.3100
|1.3145
|100.00
|36692.00
|1867
|2006.11.28 17:30
|buy
|934
|1.00
|1.3145
|1.3110
|1.3155
|1868
|2006.11.28 17:38
|t/p
|934
|1.00
|1.3155
|1.3110
|1.3155
|100.00
|36792.00
|1869
|2006.11.30 19:24
|buy
|935
|1.00
|1.3244
|1.3209
|1.3254
|1870
|2006.12.01 00:01
|t/p
|935
|1.00
|1.3254
|1.3209
|1.3254
|103.00
|36895.00
|1871
|2006.12.04 01:13
|buy
|936
|1.00
|1.3335
|1.3300
|1.3345
|1872
|2006.12.04 08:02
|s/l
|936
|1.00
|1.3300
|1.3300
|1.3345
|-350.00
|36545.00
|1873
|2006.12.04 10:50
|sell
|937
|1.00
|1.3315
|1.3350
|1.3305
|1874
|2006.12.04 13:20
|t/p
|937
|1.00
|1.3305
|1.3350
|1.3305
|100.00
|36645.00
|1875
|2006.12.04 19:21
|buy
|938
|1.00
|1.3315
|1.3280
|1.3325
|1876
|2006.12.04 19:35
|t/p
|938
|1.00
|1.3325
|1.3280
|1.3325
|100.00
|36745.00
|1877
|2006.12.05 00:12
|buy
|939
|1.00
|1.3331
|1.3296
|1.3341
|1878
|2006.12.05 09:59
|s/l
|939
|1.00
|1.3296
|1.3296
|1.3341
|-350.00
|36395.00
|1879
|2006.12.05 14:03
|buy
|940
|1.00
|1.3318
|1.3283
|1.3328
|1880
|2006.12.05 14:16
|t/p
|940
|1.00
|1.3328
|1.3283
|1.3328
|100.00
|36495.00
|1881
|2006.12.05 15:08
|buy
|941
|1.00
|1.3320
|1.3285
|1.3330
|1882
|2006.12.05 17:42
|t/p
|941
|1.00
|1.3330
|1.3285
|1.3330
|100.00
|36595.00
|1883
|2006.12.05 19:15
|sell
|942
|1.00
|1.3329
|1.3364
|1.3319
|1884
|2006.12.05 21:38
|t/p
|942
|1.00
|1.3319
|1.3364
|1.3319
|100.00
|36695.00
|1885
|2006.12.06 00:46
|sell
|943
|1.00
|1.3320
|1.3355
|1.3310
|1886
|2006.12.06 07:57
|t/p
|943
|1.00
|1.3310
|1.3355
|1.3310
|100.00
|36795.00
|1887
|2006.12.06 18:10
|buy
|944
|1.00
|1.3294
|1.3259
|1.3304
|1888
|2006.12.07 04:59
|t/p
|944
|1.00
|1.3304
|1.3259
|1.3304
|109.00
|36904.00
|1889
|2006.12.07 13:01
|sell
|945
|1.00
|1.3299
|1.3334
|1.3289
|1890
|2006.12.07 13:30
|t/p
|945
|1.00
|1.3289
|1.3334
|1.3289
|100.00
|37004.00
|1891
|2006.12.07 13:36
|sell
|946
|1.00
|1.3301
|1.3336
|1.3291
|1892
|2006.12.07 13:42
|t/p
|946
|1.00
|1.3291
|1.3336
|1.3291
|100.00
|37104.00
|1893
|2006.12.07 21:15
|sell
|947
|1.00
|1.3291
|1.3326
|1.3281
|1894
|2006.12.07 22:10
|t/p
|947
|1.00
|1.3281
|1.3326
|1.3281
|100.00
|37204.00
|1895
|2006.12.08 16:25
|buy
|948
|1.00
|1.3304
|1.3269
|1.3314
|1896
|2006.12.08 16:49
|s/l
|948
|1.00
|1.3269
|1.3269
|1.3314
|-350.00
|36854.00
|1897
|2006.12.11 04:15
|sell
|949
|1.00
|1.3164
|1.3199
|1.3154
|1898
|2006.12.11 04:55
|t/p
|949
|1.00
|1.3154
|1.3199
|1.3154
|100.00
|36954.00
|1899
|2006.12.11 09:50
|buy
|950
|1.00
|1.3182
|1.3147
|1.3192
|1900
|2006.12.11 09:54
|t/p
|950
|1.00
|1.3192
|1.3147
|1.3192
|100.00
|37054.00
|1901
|2006.12.11 13:34
|sell
|951
|1.00
|1.3193
|1.3228
|1.3183
|1902
|2006.12.11 16:31
|s/l
|951
|1.00
|1.3228
|1.3228
|1.3183
|-350.00
|36704.00
|1903
|2006.12.11 20:34
|buy
|952
|1.00
|1.3238
|1.3203
|1.3248
|1904
|2006.12.11 22:21
|t/p
|952
|1.00
|1.3248
|1.3203
|1.3248
|100.00
|36804.00
|1905
|2006.12.12 06:05
|buy
|953
|1.00
|1.3254
|1.3219
|1.3264
|1906
|2006.12.12 13:30
|s/l
|953
|1.00
|1.3219
|1.3219
|1.3264
|-350.00
|36454.00
|1907
|2006.12.13 10:38
|sell
|954
|1.00
|1.3273
|1.3308
|1.3263
|1908
|2006.12.13 12:14
|t/p
|954
|1.00
|1.3263
|1.3308
|1.3263
|100.00
|36554.00
|1909
|2006.12.14 00:15
|buy
|955
|1.00
|1.3208
|1.3173
|1.3218
|1910
|2006.12.14 05:10
|t/p
|955
|1.00
|1.3218
|1.3173
|1.3218
|100.00
|36654.00
|1911
|2006.12.14 09:57
|buy
|956
|1.00
|1.3223
|1.3188
|1.3233
|1912
|2006.12.14 11:48
|s/l
|956
|1.00
|1.3188
|1.3188
|1.3233
|-350.00
|36304.00
|1913
|2006.12.14 22:28
|sell
|957
|1.00
|1.3156
|1.3191
|1.3146
|1914
|2006.12.15 00:22
|t/p
|957
|1.00
|1.3146
|1.3191
|1.3146
|96.00
|36400.00
|1915
|2006.12.15 09:10
|buy
|958
|1.00
|1.3151
|1.3116
|1.3161
|1916
|2006.12.15 09:29
|s/l
|958
|1.00
|1.3116
|1.3116
|1.3161
|-350.00
|36050.00
|1917
|2006.12.15 13:25
|sell
|959
|1.00
|1.3125
|1.3160
|1.3115
|1918
|2006.12.15 13:30
|s/l
|959
|1.00
|1.3160
|1.3160
|1.3115
|-350.00
|35700.00
|1919
|2006.12.18 08:00
|buy
|960
|1.00
|1.3094
|1.3059
|1.3104
|1920
|2006.12.18 08:37
|t/p
|960
|1.00
|1.3104
|1.3059
|1.3104
|100.00
|35800.00
|1921
|2006.12.18 09:17
|buy
|961
|1.00
|1.3095
|1.3060
|1.3105
|1922
|2006.12.18 10:15
|t/p
|961
|1.00
|1.3105
|1.3060
|1.3105
|100.00
|35900.00
|1923
|2006.12.18 18:16
|sell
|962
|1.00
|1.3081
|1.3116
|1.3071
|1924
|2006.12.19 07:53
|s/l
|962
|1.00
|1.3116
|1.3116
|1.3071
|-354.00
|35546.00
|1925
|2006.12.20 04:56
|buy
|963
|1.00
|1.3224
|1.3189
|1.3234
|1926
|2006.12.20 06:31
|t/p
|963
|1.00
|1.3234
|1.3189
|1.3234
|100.00
|35646.00
|1927
|2006.12.20 15:24
|sell
|964
|1.00
|1.3217
|1.3252
|1.3207
|1928
|2006.12.20 15:33
|t/p
|964
|1.00
|1.3207
|1.3252
|1.3207
|100.00
|35746.00
|1929
|2006.12.21 10:00
|buy
|965
|1.00
|1.3194
|1.3159
|1.3204
|1930
|2006.12.21 13:36
|s/l
|965
|1.00
|1.3159
|1.3159
|1.3204
|-350.00
|35396.00
|1931
|2006.12.21 16:44
|sell
|966
|1.00
|1.3171
|1.3206
|1.3161
|1932
|2006.12.21 17:32
|t/p
|966
|1.00
|1.3161
|1.3206
|1.3161
|100.00
|35496.00
|1933
|2006.12.22 11:07
|buy
|967
|1.00
|1.3199
|1.3164
|1.3209
|1934
|2006.12.22 13:30
|t/p
|967
|1.00
|1.3209
|1.3164
|1.3209
|100.00
|35596.00
|1935
|2006.12.22 13:33
|sell
|968
|1.00
|1.3201
|1.3236
|1.3191
|1936
|2006.12.22 13:35
|t/p
|968
|1.00
|1.3191
|1.3236
|1.3191
|100.00
|35696.00
|1937
|2006.12.22 13:36
|sell
|969
|1.00
|1.3201
|1.3236
|1.3191
|1938
|2006.12.22 13:38
|t/p
|969
|1.00
|1.3191
|1.3236
|1.3191
|100.00
|35796.00
|1939
|2006.12.22 19:56
|sell
|970
|1.00
|1.3141
|1.3176
|1.3131
|1940
|2006.12.22 21:58
|t/p
|970
|1.00
|1.3131
|1.3176
|1.3131
|100.00
|35896.00
|1941
|2006.12.26 07:04
|sell
|971
|1.00
|1.3128
|1.3163
|1.3118
|1942
|2006.12.26 07:23
|t/p
|971
|1.00
|1.3118
|1.3163
|1.3118
|100.00
|35996.00
|1943
|2006.12.27 08:25
|buy
|972
|1.00
|1.3142
|1.3107
|1.3152
|1944
|2006.12.27 08:39
|t/p
|972
|1.00
|1.3152
|1.3107
|1.3152
|100.00
|36096.00
|1945
|2006.12.28 15:00
|buy
|973
|1.00
|1.3165
|1.3130
|1.3175
|1946
|2006.12.28 15:21
|s/l
|973
|1.00
|1.3130
|1.3130
|1.3175
|-350.00
|35746.00
|1947
|2006.12.28 19:15
|sell
|974
|1.00
|1.3166
|1.3201
|1.3156
|1948
|2006.12.28 19:37
|t/p
|974
|1.00
|1.3156
|1.3201
|1.3156
|100.00
|35846.00
|1949
|2006.12.29 08:19
|buy
|975
|1.00
|1.3163
|1.3128
|1.3173
|1950
|2006.12.29 11:52
|t/p
|975
|1.00
|1.3173
|1.3128
|1.3173
|100.00
|35946.00
|1951
|2007.01.03 04:29
|buy
|976
|1.00
|1.3279
|1.3244
|1.3289
|1952
|2007.01.03 04:52
|t/p
|976
|1.00
|1.3289
|1.3244
|1.3289
|100.00
|36046.00
|1953
|2007.01.03 13:15
|sell
|977
|1.00
|1.3247
|1.3282
|1.3237
|1954
|2007.01.03 13:57
|t/p
|977
|1.00
|1.3237
|1.3282
|1.3237
|100.00
|36146.00
|1955
|2007.01.04 22:31
|sell
|978
|1.00
|1.3089
|1.3124
|1.3079
|1956
|2007.01.05 00:49
|t/p
|978
|1.00
|1.3079
|1.3124
|1.3079
|96.00
|36242.00
|1957
|2007.01.05 06:30
|sell
|979
|1.00
|1.3077
|1.3112
|1.3067
|1958
|2007.01.05 13:30
|t/p
|979
|1.00
|1.3067
|1.3112
|1.3067
|100.00
|36342.00
|1959
|2007.01.08 07:40
|buy
|980
|1.00
|1.3000
|1.2965
|1.3010
|1960
|2007.01.08 07:50
|t/p
|980
|1.00
|1.3010
|1.2965
|1.3010
|100.00
|36442.00
|1961
|2007.01.08 08:00
|buy
|981
|1.00
|1.3000
|1.2965
|1.3010
|1962
|2007.01.08 08:31
|t/p
|981
|1.00
|1.3010
|1.2965
|1.3010
|100.00
|36542.00
|1963
|2007.01.08 19:07
|buy
|982
|1.00
|1.3012
|1.2977
|1.3022
|1964
|2007.01.08 19:52
|t/p
|982
|1.00
|1.3022
|1.2977
|1.3022
|100.00
|36642.00
|1965
|2007.01.09 02:29
|buy
|983
|1.00
|1.3032
|1.2997
|1.3042
|1966
|2007.01.09 03:25
|t/p
|983
|1.00
|1.3042
|1.2997
|1.3042
|100.00
|36742.00
|1967
|2007.01.09 17:54
|sell
|984
|1.00
|1.3010
|1.3045
|1.3000
|1968
|2007.01.09 19:19
|t/p
|984
|1.00
|1.3000
|1.3045
|1.3000
|100.00
|36842.00
|1969
|2007.01.10 08:47
|buy
|985
|1.00
|1.2980
|1.2945
|1.2990
|1970
|2007.01.10 09:57
|t/p
|985
|1.00
|1.2990
|1.2945
|1.2990
|100.00
|36942.00
|1971
|2007.01.12 08:27
|buy
|986
|1.00
|1.2901
|1.2866
|1.2911
|1972
|2007.01.12 08:43
|t/p
|986
|1.00
|1.2911
|1.2866
|1.2911
|100.00
|37042.00
|1973
|2007.01.12 18:16
|buy
|987
|1.00
|1.2917
|1.2882
|1.2927
|1974
|2007.01.14 23:00
|t/p
|987
|1.00
|1.2927
|1.2882
|1.2927
|100.00
|37142.00
|1975
|2007.01.15 00:41
|buy
|988
|1.00
|1.2919
|1.2884
|1.2929
|1976
|2007.01.15 02:20
|t/p
|988
|1.00
|1.2929
|1.2884
|1.2929
|100.00
|37242.00
|1977
|2007.01.15 06:22
|buy
|989
|1.00
|1.2929
|1.2894
|1.2939
|1978
|2007.01.15 07:38
|t/p
|989
|1.00
|1.2939
|1.2894
|1.2939
|100.00
|37342.00
|1979
|2007.01.15 17:25
|sell
|990
|1.00
|1.2941
|1.2976
|1.2931
|1980
|2007.01.15 17:50
|t/p
|990
|1.00
|1.2931
|1.2976
|1.2931
|100.00
|37442.00
|1981
|2007.01.15 18:24
|sell
|991
|1.00
|1.2940
|1.2975
|1.2930
|1982
|2007.01.15 19:20
|t/p
|991
|1.00
|1.2930
|1.2975
|1.2930
|100.00
|37542.00
|1983
|2007.01.16 03:01
|sell
|992
|1.00
|1.2934
|1.2969
|1.2924
|1984
|2007.01.16 07:38
|s/l
|992
|1.00
|1.2969
|1.2969
|1.2924
|-350.00
|37192.00
|1985
|2007.01.16 12:39
|buy
|993
|1.00
|1.2963
|1.2928
|1.2973
|1986
|2007.01.16 14:53
|s/l
|993
|1.00
|1.2928
|1.2928
|1.2973
|-350.00
|36842.00
|1987
|2007.01.17 21:23
|sell
|994
|1.00
|1.2939
|1.2974
|1.2929
|1988
|2007.01.18 04:01
|s/l
|994
|1.00
|1.2974
|1.2974
|1.2929
|-362.00
|36480.00
|1989
|2007.01.18 06:13
|buy
|995
|1.00
|1.2958
|1.2923
|1.2968
|1990
|2007.01.18 07:42
|t/p
|995
|1.00
|1.2968
|1.2923
|1.2968
|100.00
|36580.00
|1991
|2007.01.18 14:22
|sell
|996
|1.00
|1.2937
|1.2972
|1.2927
|1992
|2007.01.19 01:27
|s/l
|996
|1.00
|1.2972
|1.2972
|1.2927
|-354.00
|36226.00
|1993
|2007.01.19 06:18
|buy
|997
|1.00
|1.2984
|1.2949
|1.2994
|1994
|2007.01.19 06:30
|t/p
|997
|1.00
|1.2994
|1.2949
|1.2994
|100.00
|36326.00
|1995
|2007.01.19 16:25
|sell
|998
|1.00
|1.2949
|1.2984
|1.2939
|1996
|2007.01.22 10:58
|t/p
|998
|1.00
|1.2939
|1.2984
|1.2939
|96.00
|36422.00
|1997
|2007.01.22 15:54
|sell
|999
|1.00
|1.2944
|1.2979
|1.2934
|1998
|2007.01.23 02:58
|t/p
|999
|1.00
|1.2934
|1.2979
|1.2934
|96.00
|36518.00
|1999
|2007.01.24 09:57
|sell
|1000
|1.00
|1.3011
|1.3046
|1.3001
|2000
|2007.01.24 10:37
|t/p
|1000
|1.00
|1.3001
|1.3046
|1.3001
|100.00
|36618.00
|2001
|2007.01.24 12:13
|sell
|1001
|1.00
|1.3009
|1.3044
|1.2999
|2002
|2007.01.24 13:11
|t/p
|1001
|1.00
|1.2999
|1.3044
|1.2999
|100.00
|36718.00
|2003
|2007.01.25 09:31
|buy
|1002
|1.00
|1.2969
|1.2934
|1.2979
|2004
|2007.01.25 10:44
|t/p
|1002
|1.00
|1.2979
|1.2934
|1.2979
|100.00
|36818.00
|2005
|2007.01.26 13:59
|sell
|1003
|1.00
|1.2914
|1.2949
|1.2904
|2006
|2007.01.26 14:37
|t/p
|1003
|1.00
|1.2904
|1.2949
|1.2904
|100.00
|36918.00
|2007
|2007.01.29 04:10
|sell
|1004
|1.00
|1.2908
|1.2943
|1.2898
|2008
|2007.01.29 16:57
|s/l
|1004
|1.00
|1.2943
|1.2943
|1.2898
|-350.00
|36568.00
|2009
|2007.01.30 05:20
|buy
|1005
|1.00
|1.2960
|1.2925
|1.2970
|2010
|2007.01.30 12:44
|t/p
|1005
|1.00
|1.2970
|1.2925
|1.2970
|100.00
|36668.00
|2011
|2007.01.31 03:20
|sell
|1006
|1.00
|1.2962
|1.2997
|1.2952
|2012
|2007.01.31 07:09
|t/p
|1006
|1.00
|1.2952
|1.2997
|1.2952
|100.00
|36768.00
|2013
|2007.01.31 11:40
|sell
|1007
|1.00
|1.2943
|1.2978
|1.2933
|2014
|2007.01.31 13:48
|t/p
|1007
|1.00
|1.2933
|1.2978
|1.2933
|100.00
|36868.00
|2015
|2007.02.02 20:22
|sell
|1008
|1.00
|1.2968
|1.3003
|1.2958
|2016
|2007.02.04 23:00
|t/p
|1008
|1.00
|1.2958
|1.3003
|1.2958
|100.00
|36968.00
|2017
|2007.02.05 09:38
|buy
|1009
|1.00
|1.2942
|1.2907
|1.2952
|2018
|2007.02.06 12:06
|t/p
|1009
|1.00
|1.2952
|1.2907
|1.2952
|103.00
|37071.00
|2019
|2007.02.06 13:47
|buy
|1010
|1.00
|1.2940
|1.2905
|1.2950
|2020
|2007.02.06 14:28
|t/p
|1010
|1.00
|1.2950
|1.2905
|1.2950
|100.00
|37171.00
|2021
|2007.02.07 06:17
|buy
|1011
|1.00
|1.2980
|1.2945
|1.2990
|2022
|2007.02.07 07:44
|t/p
|1011
|1.00
|1.2990
|1.2945
|1.2990
|100.00
|37271.00
|2023
|2007.02.08 01:14
|buy
|1012
|1.00
|1.3013
|1.2978
|1.3023
|2024
|2007.02.08 04:41
|t/p
|1012
|1.00
|1.3023
|1.2978
|1.3023
|100.00
|37371.00
|2025
|2007.02.08 11:46
|sell
|1013
|1.00
|1.2994
|1.3029
|1.2984
|2026
|2007.02.08 12:19
|t/p
|1013
|1.00
|1.2984
|1.3029
|1.2984
|100.00
|37471.00
|2027
|2007.02.09 20:22
|buy
|1014
|1.00
|1.3000
|1.2965
|1.3010
|2028
|2007.02.11 23:00
|t/p
|1014
|1.00
|1.3010
|1.2965
|1.3010
|100.00
|37571.00
|2029
|2007.02.13 15:43
|buy
|1015
|1.00
|1.3009
|1.2974
|1.3019
|2030
|2007.02.13 16:06
|t/p
|1015
|1.00
|1.3019
|1.2974
|1.3019
|100.00
|37671.00
|2031
|2007.02.13 23:59
|buy
|1016
|1.00
|1.3031
|1.2996
|1.3041
|2032
|2007.02.14 00:52
|t/p
|1016
|1.00
|1.3041
|1.2996
|1.3041
|103.00
|37774.00
|2033
|2007.02.14 11:58
|buy
|1017
|1.00
|1.3075
|1.3040
|1.3085
|2034
|2007.02.14 12:43
|t/p
|1017
|1.00
|1.3085
|1.3040
|1.3085
|100.00
|37874.00
|2035
|2007.02.15 12:55
|sell
|1018
|1.00
|1.3136
|1.3171
|1.3126
|2036
|2007.02.15 13:30
|t/p
|1018
|1.00
|1.3126
|1.3171
|1.3126
|100.00
|37974.00
|2037
|2007.02.15 15:46
|buy
|1019
|1.00
|1.3136
|1.3101
|1.3146
|2038
|2007.02.15 17:00
|t/p
|1019
|1.00
|1.3146
|1.3101
|1.3146
|100.00
|38074.00
|2039
|2007.02.16 02:39
|sell
|1020
|1.00
|1.3136
|1.3171
|1.3126
|2040
|2007.02.16 08:16
|t/p
|1020
|1.00
|1.3126
|1.3171
|1.3126
|100.00
|38174.00
|2041
|2007.02.16 13:30
|sell
|1021
|1.00
|1.3125
|1.3160
|1.3115
|2042
|2007.02.16 13:44
|t/p
|1021
|1.00
|1.3115
|1.3160
|1.3115
|100.00
|38274.00
|2043
|2007.02.21 02:57
|buy
|1022
|1.00
|1.3140
|1.3105
|1.3150
|2044
|2007.02.21 07:15
|t/p
|1022
|1.00
|1.3150
|1.3105
|1.3150
|100.00
|38374.00
|2045
|2007.02.21 09:33
|buy
|1023
|1.00
|1.3143
|1.3108
|1.3153
|2046
|2007.02.22 07:34
|s/l
|1023
|1.00
|1.3108
|1.3108
|1.3153
|-341.00
|38033.00
|2047
|2007.02.22 20:22
|buy
|1024
|1.00
|1.3121
|1.3086
|1.3131
|2048
|2007.02.23 13:02
|t/p
|1024
|1.00
|1.3131
|1.3086
|1.3131
|103.00
|38136.00
|2049
|2007.02.26 05:53
|buy
|1025
|1.00
|1.3178
|1.3143
|1.3188
|2050
|2007.02.26 22:39
|t/p
|1025
|1.00
|1.3188
|1.3143
|1.3188
|100.00
|38236.00
|2051
|2007.02.27 00:44
|buy
|1026
|1.00
|1.3185
|1.3150
|1.3195
|2052
|2007.02.27 08:16
|t/p
|1026
|1.00
|1.3195
|1.3150
|1.3195
|100.00
|38336.00
|2053
|2007.02.28 04:57
|sell
|1027
|1.00
|1.3222
|1.3257
|1.3212
|2054
|2007.02.28 06:02
|t/p
|1027
|1.00
|1.3212
|1.3257
|1.3212
|100.00
|38436.00
|2055
|2007.02.28 15:29
|buy
|1028
|1.00
|1.3197
|1.3162
|1.3207
|2056
|2007.02.28 15:59
|t/p
|1028
|1.00
|1.3207
|1.3162
|1.3207
|100.00
|38536.00
|2057
|2007.03.01 07:58
|sell
|1029
|1.00
|1.3224
|1.3259
|1.3214
|2058
|2007.03.01 09:56
|t/p
|1029
|1.00
|1.3214
|1.3259
|1.3214
|100.00
|38636.00
|2059
|2007.03.01 18:41
|sell
|1030
|1.00
|1.3187
|1.3222
|1.3177
|2060
|2007.03.01 19:00
|t/p
|1030
|1.00
|1.3177
|1.3222
|1.3177
|100.00
|38736.00
|2061
|2007.03.01 19:14
|sell
|1031
|1.00
|1.3187
|1.3222
|1.3177
|2062
|2007.03.01 22:09
|t/p
|1031
|1.00
|1.3177
|1.3222
|1.3177
|100.00
|38836.00
|2063
|2007.03.01 22:09
|buy
|1032
|1.00
|1.3177
|1.3142
|1.3187
|2064
|2007.03.02 09:44
|s/l
|1032
|1.00
|1.3142
|1.3142
|1.3187
|-347.00
|38489.00
|2065
|2007.03.02 12:22
|sell
|1033
|1.00
|1.3166
|1.3201
|1.3156
|2066
|2007.03.02 12:40
|t/p
|1033
|1.00
|1.3156
|1.3201
|1.3156
|100.00
|38589.00
|2067
|2007.03.05 05:13
|sell
|1034
|1.00
|1.3156
|1.3191
|1.3146
|2068
|2007.03.05 06:58
|t/p
|1034
|1.00
|1.3146
|1.3191
|1.3146
|100.00
|38689.00
|2069
|2007.03.05 15:00
|sell
|1035
|1.00
|1.3102
|1.3137
|1.3092
|2070
|2007.03.05 16:51
|t/p
|1035
|1.00
|1.3092
|1.3137
|1.3092
|100.00
|38789.00
|2071
|2007.03.06 06:54
|buy
|1036
|1.00
|1.3098
|1.3063
|1.3108
|2072
|2007.03.06 07:09
|t/p
|1036
|1.00
|1.3108
|1.3063
|1.3108
|100.00
|38889.00
|2073
|2007.03.06 10:00
|buy
|1037
|1.00
|1.3110
|1.3075
|1.3120
|2074
|2007.03.06 19:35
|t/p
|1037
|1.00
|1.3120
|1.3075
|1.3120
|100.00
|38989.00
|2075
|2007.03.07 01:06
|buy
|1038
|1.00
|1.3128
|1.3093
|1.3138
|2076
|2007.03.07 13:00
|t/p
|1038
|1.00
|1.3138
|1.3093
|1.3138
|100.00
|39089.00
|2077
|2007.03.07 23:22
|buy
|1039
|1.00
|1.3171
|1.3136
|1.3181
|2078
|2007.03.08 03:10
|t/p
|1039
|1.00
|1.3181
|1.3136
|1.3181
|109.00
|39198.00
|2079
|2007.03.08 12:28
|sell
|1040
|1.00
|1.3159
|1.3194
|1.3149
|2080
|2007.03.08 12:49
|t/p
|1040
|1.00
|1.3149
|1.3194
|1.3149
|100.00
|39298.00
|2081
|2007.03.09 06:11
|buy
|1041
|1.00
|1.3149
|1.3114
|1.3159
|2082
|2007.03.09 13:17
|t/p
|1041
|1.00
|1.3159
|1.3114
|1.3159
|100.00
|39398.00
|2083
|2007.03.12 02:25
|buy
|1042
|1.00
|1.3116
|1.3081
|1.3126
|2084
|2007.03.12 07:27
|t/p
|1042
|1.00
|1.3126
|1.3081
|1.3126
|100.00
|39498.00
|2085
|2007.03.12 13:11
|buy
|1043
|1.00
|1.3159
|1.3124
|1.3169
|2086
|2007.03.12 14:37
|t/p
|1043
|1.00
|1.3169
|1.3124
|1.3169
|100.00
|39598.00
|2087
|2007.03.12 18:42
|buy
|1044
|1.00
|1.3176
|1.3141
|1.3186
|2088
|2007.03.12 18:43
|t/p
|1044
|1.00
|1.3186
|1.3141
|1.3186
|100.00
|39698.00
|2089
|2007.03.13 10:12
|sell
|1045
|1.00
|1.3174
|1.3209
|1.3164
|2090
|2007.03.13 12:32
|s/l
|1045
|1.00
|1.3209
|1.3209
|1.3164
|-350.00
|39348.00
|2091
|2007.03.13 16:03
|buy
|1046
|1.00
|1.3191
|1.3156
|1.3201
|2092
|2007.03.13 16:17
|t/p
|1046
|1.00
|1.3201
|1.3156
|1.3201
|100.00
|39448.00
|2093
|2007.03.14 13:04
|sell
|1047
|1.00
|1.3194
|1.3229
|1.3184
|2094
|2007.03.14 13:14
|t/p
|1047
|1.00
|1.3184
|1.3229
|1.3184
|100.00
|39548.00
|2095
|2007.03.14 18:21
|buy
|1048
|1.00
|1.3215
|1.3180
|1.3225
|2096
|2007.03.14 18:26
|t/p
|1048
|1.00
|1.3225
|1.3180
|1.3225
|100.00
|39648.00
|2097
|2007.03.15 11:23
|sell
|1049
|1.00
|1.3217
|1.3252
|1.3207
|2098
|2007.03.15 12:30
|t/p
|1049
|1.00
|1.3207
|1.3252
|1.3207
|100.00
|39748.00
|2099
|2007.03.16 13:16
|buy
|1050
|1.00
|1.3319
|1.3284
|1.3329
|2100
|2007.03.16 13:41
|t/p
|1050
|1.00
|1.3329
|1.3284
|1.3329
|100.00
|39848.00
|2101
|2007.03.19 07:58
|sell
|1051
|1.00
|1.3305
|1.3340
|1.3295
|2102
|2007.03.19 09:50
|t/p
|1051
|1.00
|1.3295
|1.3340
|1.3295
|100.00
|39948.00
|2103
|2007.03.20 11:18
|sell
|1052
|1.00
|1.3294
|1.3329
|1.3284
|2104
|2007.03.20 11:44
|t/p
|1052
|1.00
|1.3284
|1.3329
|1.3284
|100.00
|40048.00
|2105
|2007.03.23 08:00
|buy
|1053
|1.00
|1.3325
|1.3290
|1.3335
|2106
|2007.03.23 08:19
|t/p
|1053
|1.00
|1.3335
|1.3290
|1.3335
|100.00
|40148.00
|2107
|2007.03.23 12:16
|sell
|1054
|1.00
|1.3323
|1.3358
|1.3313
|2108
|2007.03.23 14:00
|t/p
|1054
|1.00
|1.3313
|1.3358
|1.3313
|100.00
|40248.00
|2109
|2007.03.27 13:20
|buy
|1055
|1.00
|1.3340
|1.3305
|1.3350
|2110
|2007.03.27 15:18
|t/p
|1055
|1.00
|1.3350
|1.3305
|1.3350
|100.00
|40348.00
|2111
|2007.03.28 00:55
|buy
|1056
|1.00
|1.3351
|1.3316
|1.3361
|2112
|2007.03.28 13:30
|t/p
|1056
|1.00
|1.3361
|1.3316
|1.3361
|100.00
|40448.00
|2113
|2007.03.28 16:20
|buy
|1057
|1.00
|1.3350
|1.3315
|1.3360
|2114
|2007.03.28 20:28
|s/l
|1057
|1.00
|1.3315
|1.3315
|1.3360
|-350.00
|40098.00
|2115
|2007.03.29 07:26
|buy
|1058
|1.00
|1.3316
|1.3281
|1.3326
|2116
|2007.03.29 07:53
|t/p
|1058
|1.00
|1.3326
|1.3281
|1.3326
|100.00
|40198.00
|2117
|2007.03.29 13:30
|buy
|1059
|1.00
|1.3336
|1.3301
|1.3346
|2118
|2007.03.29 17:14
|t/p
|1059
|1.00
|1.3346
|1.3301
|1.3346
|100.00
|40298.00
|2119
|2007.03.29 17:17
|sell
|1060
|1.00
|1.3342
|1.3377
|1.3332
|2120
|2007.03.29 21:47
|t/p
|1060
|1.00
|1.3332
|1.3377
|1.3332
|100.00
|40398.00
|2121
|2007.03.30 07:20
|buy
|1061
|1.00
|1.3338
|1.3303
|1.3348
|2122
|2007.03.30 11:51
|s/l
|1061
|1.00
|1.3303
|1.3303
|1.3348
|-350.00
|40048.00
|2123
|2007.03.30 19:59
|buy
|1062
|1.00
|1.3354
|1.3319
|1.3364
|2124
|2007.04.01 22:00
|t/p
|1062
|1.00
|1.3364
|1.3319
|1.3364
|100.00
|40148.00
|2125
|2007.04.02 03:50
|sell
|1063
|1.00
|1.3351
|1.3386
|1.3341
|2126
|2007.04.03 17:48
|t/p
|1063
|1.00
|1.3341
|1.3386
|1.3341
|96.00
|40244.00
|2127
|2007.04.04 11:01
|buy
|1064
|1.00
|1.3347
|1.3312
|1.3357
|2128
|2007.04.04 12:23
|t/p
|1064
|1.00
|1.3357
|1.3312
|1.3357
|100.00
|40344.00
|2129
|2007.04.06 07:10
|sell
|1065
|1.00
|1.3421
|1.3456
|1.3411
|2130
|2007.04.06 12:30
|t/p
|1065
|1.00
|1.3411
|1.3456
|1.3411
|100.00
|40444.00
|2131
|2007.04.09 07:43
|sell
|1066
|1.00
|1.3361
|1.3396
|1.3351
|2132
|2007.04.09 16:42
|t/p
|1066
|1.00
|1.3351
|1.3396
|1.3351
|100.00
|40544.00
|2133
|2007.04.09 19:05
|sell
|1067
|1.00
|1.3360
|1.3395
|1.3350
|2134
|2007.04.10 01:52
|s/l
|1067
|1.00
|1.3395
|1.3395
|1.3350
|-354.00
|40190.00
|2135
|2007.04.10 19:42
|sell
|1068
|1.00
|1.3435
|1.3470
|1.3425
|2136
|2007.04.11 00:16
|t/p
|1068
|1.00
|1.3425
|1.3470
|1.3425
|96.00
|40286.00
|2137
|2007.04.11 02:58
|sell
|1069
|1.00
|1.3427
|1.3462
|1.3417
|2138
|2007.04.11 04:09
|t/p
|1069
|1.00
|1.3417
|1.3462
|1.3417
|100.00
|40386.00
|2139
|2007.04.12 11:12
|sell
|1070
|1.00
|1.3460
|1.3495
|1.3450
|2140
|2007.04.12 14:39
|s/l
|1070
|1.00
|1.3495
|1.3495
|1.3450
|-350.00
|40036.00
|2141
|2007.04.12 16:31
|buy
|1071
|1.00
|1.3475
|1.3440
|1.3485
|2142
|2007.04.12 19:21
|t/p
|1071
|1.00
|1.3485
|1.3440
|1.3485
|100.00
|40136.00
|2143
|2007.04.13 04:52
|buy
|1072
|1.00
|1.3506
|1.3471
|1.3516
|2144
|2007.04.13 05:43
|t/p
|1072
|1.00
|1.3516
|1.3471
|1.3516
|100.00
|40236.00
|2145
|2007.04.13 12:40
|buy
|1073
|1.00
|1.3530
|1.3495
|1.3540
|2146
|2007.04.13 12:50
|t/p
|1073
|1.00
|1.3540
|1.3495
|1.3540
|100.00
|40336.00
|2147
|2007.04.13 17:41
|sell
|1074
|1.00
|1.3526
|1.3561
|1.3516
|2148
|2007.04.15 22:00
|s/l
|1074
|1.00
|1.3561
|1.3561
|1.3516
|-350.00
|39986.00
|2149
|2007.04.16 06:41
|sell
|1075
|1.00
|1.3560
|1.3595
|1.3550
|2150
|2007.04.16 07:05
|t/p
|1075
|1.00
|1.3550
|1.3595
|1.3550
|100.00
|40086.00
|2151
|2007.04.17 00:19
|sell
|1076
|1.00
|1.3536
|1.3571
|1.3526
|2152
|2007.04.17 12:42
|s/l
|1076
|1.00
|1.3571
|1.3571
|1.3526
|-350.00
|39736.00
|2153
|2007.04.17 16:19
|buy
|1077
|1.00
|1.3561
|1.3526
|1.3571
|2154
|2007.04.17 19:24
|t/p
|1077
|1.00
|1.3571
|1.3526
|1.3571
|100.00
|39836.00
|2155
|2007.04.18 11:16
|buy
|1078
|1.00
|1.3598
|1.3563
|1.3608
|2156
|2007.04.18 12:17
|s/l
|1078
|1.00
|1.3563
|1.3563
|1.3608
|-350.00
|39486.00
|2157
|2007.04.19 03:38
|sell
|1079
|1.00
|1.3598
|1.3633
|1.3588
|2158
|2007.04.19 04:41
|t/p
|1079
|1.00
|1.3588
|1.3633
|1.3588
|100.00
|39586.00
|2159
|2007.04.20 01:18
|buy
|1080
|1.00
|1.3617
|1.3582
|1.3627
|2160
|2007.04.20 06:08
|t/p
|1080
|1.00
|1.3627
|1.3582
|1.3627
|100.00
|39686.00
|2161
|2007.04.20 12:32
|sell
|1081
|1.00
|1.3611
|1.3646
|1.3601
|2162
|2007.04.20 12:55
|t/p
|1081
|1.00
|1.3601
|1.3646
|1.3601
|100.00
|39786.00
|2163
|2007.04.23 05:00
|sell
|1082
|1.00
|1.3594
|1.3629
|1.3584
|2164
|2007.04.23 05:49
|t/p
|1082
|1.00
|1.3584
|1.3629
|1.3584
|100.00
|39886.00
|2165
|2007.04.24 04:40
|sell
|1083
|1.00
|1.3568
|1.3603
|1.3558
|2166
|2007.04.24 06:06
|t/p
|1083
|1.00
|1.3558
|1.3603
|1.3558
|100.00
|39986.00
|2167
|2007.04.27 00:45
|sell
|1084
|1.00
|1.3599
|1.3634
|1.3589
|2168
|2007.04.27 06:14
|t/p
|1084
|1.00
|1.3589
|1.3634
|1.3589
|100.00
|40086.00
|2169
|2007.04.27 15:04
|buy
|1085
|1.00
|1.3649
|1.3614
|1.3659
|2170
|2007.04.27 15:12
|s/l
|1085
|1.00
|1.3614
|1.3614
|1.3659
|-350.00
|39736.00
|2171
|2007.04.27 18:42
|sell
|1086
|1.00
|1.3638
|1.3673
|1.3628
|2172
|2007.04.29 23:21
|t/p
|1086
|1.00
|1.3628
|1.3673
|1.3628
|100.00
|39836.00
|2173
|2007.04.30 02:12
|sell
|1087
|1.00
|1.3635
|1.3670
|1.3625
|2174
|2007.04.30 06:03
|t/p
|1087
|1.00
|1.3625
|1.3670
|1.3625
|100.00
|39936.00
|2175
|2007.04.30 10:02
|sell
|1088
|1.00
|1.3614
|1.3649
|1.3604
|2176
|2007.04.30 12:14
|t/p
|1088
|1.00
|1.3604
|1.3649
|1.3604
|100.00
|40036.00
|2177
|2007.04.30 18:47
|buy
|1089
|1.00
|1.3652
|1.3617
|1.3662
|2178
|2007.05.01 13:06
|t/p
|1089
|1.00
|1.3662
|1.3617
|1.3662
|103.00
|40139.00
|2179
|2007.05.01 14:00
|buy
|1090
|1.00
|1.3649
|1.3614
|1.3659
|2180
|2007.05.01 14:04
|t/p
|1090
|1.00
|1.3659
|1.3614
|1.3659
|100.00
|40239.00
|2181
|2007.05.01 14:07
|buy
|1091
|1.00
|1.3650
|1.3615
|1.3660
|2182
|2007.05.01 14:38
|s/l
|1091
|1.00
|1.3615
|1.3615
|1.3660
|-350.00
|39889.00
|2183
|2007.05.01 18:40
|sell
|1092
|1.00
|1.3617
|1.3652
|1.3607
|2184
|2007.05.01 20:35
|t/p
|1092
|1.00
|1.3607
|1.3652
|1.3607
|100.00
|39989.00
|2185
|2007.05.02 05:41
|sell
|1093
|1.00
|1.3583
|1.3618
|1.3573
|2186
|2007.05.02 07:25
|t/p
|1093
|1.00
|1.3573
|1.3618
|1.3573
|100.00
|40089.00
|2187
|2007.05.02 23:32
|sell
|1094
|1.00
|1.3592
|1.3627
|1.3582
|2188
|2007.05.03 13:28
|t/p
|1094
|1.00
|1.3582
|1.3627
|1.3582
|88.00
|40177.00
|2189
|2007.05.04 03:10
|sell
|1095
|1.00
|1.3551
|1.3586
|1.3541
|2190
|2007.05.04 04:54
|t/p
|1095
|1.00
|1.3541
|1.3586
|1.3541
|100.00
|40277.00
|2191
|2007.05.04 05:28
|sell
|1096
|1.00
|1.3549
|1.3584
|1.3539
|2192
|2007.05.04 12:31
|s/l
|1096
|1.00
|1.3584
|1.3584
|1.3539
|-350.00
|39927.00
|2193
|2007.05.04 20:56
|buy
|1097
|1.00
|1.3592
|1.3557
|1.3602
|2194
|2007.05.07 00:19
|t/p
|1097
|1.00
|1.3602
|1.3557
|1.3602
|103.00
|40030.00
|2195
|2007.05.07 04:28
|buy
|1098
|1.00
|1.3603
|1.3568
|1.3613
|2196
|2007.05.07 09:56
|t/p
|1098
|1.00
|1.3613
|1.3568
|1.3613
|100.00
|40130.00
|2197
|2007.05.07 15:25
|buy
|1099
|1.00
|1.3615
|1.3580
|1.3625
|2198
|2007.05.08 08:17
|s/l
|1099
|1.00
|1.3580
|1.3580
|1.3625
|-347.00
|39783.00
|2199
|2007.05.08 17:25
|sell
|1100
|1.00
|1.3543
|1.3578
|1.3533
|2200
|2007.05.09 10:46
|t/p
|1100
|1.00
|1.3533
|1.3578
|1.3533
|96.00
|39879.00
|2201
|2007.05.09 16:05
|buy
|1101
|1.00
|1.3545
|1.3510
|1.3555
|2202
|2007.05.09 18:12
|t/p
|1101
|1.00
|1.3555
|1.3510
|1.3555
|100.00
|39979.00
|2203
|2007.05.10 03:15
|buy
|1102
|1.00
|1.3531
|1.3496
|1.3541
|2204
|2007.05.10 05:45
|t/p
|1102
|1.00
|1.3541
|1.3496
|1.3541
|100.00
|40079.00
|2205
|2007.05.10 08:14
|buy
|1103
|1.00
|1.3545
|1.3510
|1.3555
|2206
|2007.05.10 12:51
|s/l
|1103
|1.00
|1.3510
|1.3510
|1.3555
|-350.00
|39729.00
|2207
|2007.05.14 05:52
|buy
|1104
|1.00
|1.3543
|1.3508
|1.3553
|2208
|2007.05.14 10:32
|t/p
|1104
|1.00
|1.3553
|1.3508
|1.3553
|100.00
|39829.00
|2209
|2007.05.14 12:26
|buy
|1105
|1.00
|1.3545
|1.3510
|1.3555
|2210
|2007.05.15 06:30
|t/p
|1105
|1.00
|1.3555
|1.3510
|1.3555
|103.00
|39932.00
|2211
|2007.05.15 21:16
|sell
|1106
|1.00
|1.3593
|1.3628
|1.3583
|2212
|2007.05.16 11:50
|t/p
|1106
|1.00
|1.3583
|1.3628
|1.3583
|96.00
|40028.00
|2213
|2007.05.16 21:40
|buy
|1107
|1.00
|1.3516
|1.3481
|1.3526
|2214
|2007.05.17 00:32
|t/p
|1107
|1.00
|1.3526
|1.3481
|1.3526
|109.00
|40137.00
|2215
|2007.05.17 09:27
|buy
|1108
|1.00
|1.3531
|1.3496
|1.3541
|2216
|2007.05.17 12:32
|s/l
|1108
|1.00
|1.3496
|1.3496
|1.3541
|-350.00
|39787.00
|2217
|2007.05.17 16:12
|sell
|1109
|1.00
|1.3500
|1.3535
|1.3490
|2218
|2007.05.18 02:00
|t/p
|1109
|1.00
|1.3490
|1.3535
|1.3490
|96.00
|39883.00
|2219
|2007.05.18 09:18
|buy
|1110
|1.00
|1.3489
|1.3454
|1.3499
|2220
|2007.05.18 15:01
|t/p
|1110
|1.00
|1.3499
|1.3454
|1.3499
|100.00
|39983.00
|2221
|2007.05.21 14:59
|sell
|1111
|1.00
|1.3456
|1.3491
|1.3446
|2222
|2007.05.22 09:49
|t/p
|1111
|1.00
|1.3446
|1.3491
|1.3446
|96.00
|40079.00
|2223
|2007.05.22 12:10
|sell
|1112
|1.00
|1.3455
|1.3490
|1.3445
|2224
|2007.05.23 07:33
|t/p
|1112
|1.00
|1.3445
|1.3490
|1.3445
|96.00
|40175.00
|2225
|2007.05.23 09:28
|sell
|1113
|1.00
|1.3443
|1.3478
|1.3433
|2226
|2007.05.23 11:46
|s/l
|1113
|1.00
|1.3478
|1.3478
|1.3433
|-350.00
|39825.00
|2227
|2007.05.24 09:52
|sell
|1114
|1.00
|1.3446
|1.3481
|1.3436
|2228
|2007.05.24 10:39
|t/p
|1114
|1.00
|1.3436
|1.3481
|1.3436
|100.00
|39925.00
|2229
|2007.05.24 11:25
|sell
|1115
|1.00
|1.3447
|1.3482
|1.3437
|2230
|2007.05.24 11:35
|t/p
|1115
|1.00
|1.3437
|1.3482
|1.3437
|100.00
|40025.00
|2231
|2007.05.24 16:22
|sell
|1116
|1.00
|1.3439
|1.3474
|1.3429
|2232
|2007.05.24 19:16
|t/p
|1116
|1.00
|1.3429
|1.3474
|1.3429
|100.00
|40125.00
|2233
|2007.05.25 01:40
|sell
|1117
|1.00
|1.3427
|1.3462
|1.3417
|2234
|2007.05.25 04:05
|t/p
|1117
|1.00
|1.3417
|1.3462
|1.3417
|100.00
|40225.00
|2235
|2007.05.25 15:39
|buy
|1118
|1.00
|1.3447
|1.3412
|1.3457
|2236
|2007.05.28 03:32
|t/p
|1118
|1.00
|1.3457
|1.3412
|1.3457
|103.00
|40328.00
|2237
|2007.05.29 04:18
|sell
|1119
|1.00
|1.3437
|1.3472
|1.3427
|2238
|2007.05.29 08:21
|s/l
|1119
|1.00
|1.3472
|1.3472
|1.3427
|-350.00
|39978.00
|2239
|2007.05.29 14:07
|buy
|1120
|1.00
|1.3492
|1.3457
|1.3502
|2240
|2007.05.29 17:41
|s/l
|1120
|1.00
|1.3457
|1.3457
|1.3502
|-350.00
|39628.00
|2241
|2007.05.30 08:41
|sell
|1121
|1.00
|1.3447
|1.3482
|1.3437
|2242
|2007.05.30 09:09
|t/p
|1121
|1.00
|1.3437
|1.3482
|1.3437
|100.00
|39728.00
|2243
|2007.05.30 13:22
|sell
|1122
|1.00
|1.3432
|1.3467
|1.3422
|2244
|2007.05.30 15:24
|t/p
|1122
|1.00
|1.3422
|1.3467
|1.3422
|100.00
|39828.00
|2245
|2007.05.31 10:18
|buy
|1123
|1.00
|1.3437
|1.3402
|1.3447
|2246
|2007.05.31 11:30
|t/p
|1123
|1.00
|1.3447
|1.3402
|1.3447
|100.00
|39928.00
|2247
|2007.05.31 14:01
|buy
|1124
|1.00
|1.3450
|1.3415
|1.3460
|2248
|2007.05.31 15:02
|t/p
|1124
|1.00
|1.3460
|1.3415
|1.3460
|100.00
|40028.00
|2249
|2007.06.01 15:04
|sell
|1125
|1.00
|1.3432
|1.3467
|1.3422
|2250
|2007.06.04 09:17
|s/l
|1125
|1.00
|1.3467
|1.3467
|1.3422
|-354.00
|39674.00
|2251
|2007.06.05 05:17
|buy
|1126
|1.00
|1.3497
|1.3462
|1.3507
|2252
|2007.06.05 07:25
|t/p
|1126
|1.00
|1.3507
|1.3462
|1.3507
|100.00
|39774.00
|2253
|2007.06.05 14:00
|buy
|1127
|1.00
|1.3522
|1.3487
|1.3532
|2254
|2007.06.05 16:48
|t/p
|1127
|1.00
|1.3532
|1.3487
|1.3532
|100.00
|39874.00
|2255
|2007.06.07 00:05
|sell
|1128
|1.00
|1.3503
|1.3538
|1.3493
|2256
|2007.06.07 07:10
|t/p
|1128
|1.00
|1.3493
|1.3538
|1.3493
|100.00
|39974.00
|2257
|2007.06.08 13:13
|sell
|1129
|1.00
|1.3367
|1.3402
|1.3357
|2258
|2007.06.08 13:26
|t/p
|1129
|1.00
|1.3357
|1.3402
|1.3357
|100.00
|40074.00
|2259
|2007.06.10 22:51
|buy
|1130
|1.00
|1.3360
|1.3325
|1.3370
|2260
|2007.06.12 13:25
|s/l
|1130
|1.00
|1.3325
|1.3325
|1.3370
|-344.00
|39730.00
|2261
|2007.06.13 11:25
|sell
|1131
|1.00
|1.3283
|1.3318
|1.3273
|2262
|2007.06.13 12:30
|t/p
|1131
|1.00
|1.3273
|1.3318
|1.3273
|100.00
|39830.00
|2263
|2007.06.14 08:02
|sell
|1132
|1.00
|1.3307
|1.3342
|1.3297
|2264
|2007.06.14 08:51
|t/p
|1132
|1.00
|1.3297
|1.3342
|1.3297
|100.00
|39930.00
|2265
|2007.06.14 09:27
|sell
|1133
|1.00
|1.3308
|1.3343
|1.3298
|2266
|2007.06.14 12:20
|t/p
|1133
|1.00
|1.3298
|1.3343
|1.3298
|100.00
|40030.00
|2267
|2007.06.19 01:49
|buy
|1134
|1.00
|1.3418
|1.3383
|1.3428
|2268
|2007.06.19 05:30
|t/p
|1134
|1.00
|1.3428
|1.3383
|1.3428
|100.00
|40130.00
|2269
|2007.06.20 04:06
|buy
|1135
|1.00
|1.3429
|1.3394
|1.3439
|2270
|2007.06.20 22:52
|s/l
|1135
|1.00
|1.3394
|1.3394
|1.3439
|-350.00
|39780.00
|2271
|2007.06.21 16:00
|buy
|1136
|1.00
|1.3392
|1.3357
|1.3402
|2272
|2007.06.22 06:01
|t/p
|1136
|1.00
|1.3402
|1.3357
|1.3402
|103.00
|39883.00
|2273
|2007.06.22 08:00
|buy
|1137
|1.00
|1.3401
|1.3366
|1.3411
|2274
|2007.06.22 08:30
|t/p
|1137
|1.00
|1.3411
|1.3366
|1.3411
|100.00
|39983.00
|2275
|2007.06.22 14:43
|buy
|1138
|1.00
|1.3443
|1.3408
|1.3453
|2276
|2007.06.22 17:08
|t/p
|1138
|1.00
|1.3453
|1.3408
|1.3453
|100.00
|40083.00
|2277
|2007.06.25 08:39
|sell
|1139
|1.00
|1.3457
|1.3492
|1.3447
|2278
|2007.06.25 15:13
|t/p
|1139
|1.00
|1.3447
|1.3492
|1.3447
|100.00
|40183.00
|2279
|2007.06.25 18:00
|sell
|1140
|1.00
|1.3460
|1.3495
|1.3450
|2280
|2007.06.26 06:37
|t/p
|1140
|1.00
|1.3450
|1.3495
|1.3450
|96.00
|40279.00
|2281
|2007.06.26 08:21
|sell
|1141
|1.00
|1.3460
|1.3495
|1.3450
|2282
|2007.06.26 08:22
|t/p
|1141
|1.00
|1.3450
|1.3495
|1.3450
|100.00
|40379.00
|2283
|2007.06.26 10:30
|sell
|1142
|1.00
|1.3453
|1.3488
|1.3443
|2284
|2007.06.26 23:08
|t/p
|1142
|1.00
|1.3443
|1.3488
|1.3443
|100.00
|40479.00
|2285
|2007.06.27 00:04
|sell
|1143
|1.00
|1.3457
|1.3492
|1.3447
|2286
|2007.06.27 00:32
|t/p
|1143
|1.00
|1.3447
|1.3492
|1.3447
|100.00
|40579.00
|2287
|2007.06.27 11:57
|buy
|1144
|1.00
|1.3433
|1.3398
|1.3443
|2288
|2007.06.27 12:20
|t/p
|1144
|1.00
|1.3443
|1.3398
|1.3443
|100.00
|40679.00
|2289
|2007.06.28 20:47
|sell
|1145
|1.00
|1.3450
|1.3485
|1.3440
|2290
|2007.06.28 23:49
|t/p
|1145
|1.00
|1.3440
|1.3485
|1.3440
|100.00
|40779.00
|2291
|2007.07.02 23:07
|buy
|1146
|1.00
|1.3626
|1.3591
|1.3636
|2292
|2007.07.03 10:37
|s/l
|1146
|1.00
|1.3591
|1.3591
|1.3636
|-347.00
|40432.00
|2293
|2007.07.04 08:26
|buy
|1147
|1.00
|1.3617
|1.3582
|1.3627
|2294
|2007.07.05 07:48
|t/p
|1147
|1.00
|1.3627
|1.3582
|1.3627
|109.00
|40541.00
|2295
|2007.07.05 11:18
|buy
|1148
|1.00
|1.3635
|1.3600
|1.3645
|2296
|2007.07.05 11:27
|t/p
|1148
|1.00
|1.3645
|1.3600
|1.3645
|100.00
|40641.00
|2297
|2007.07.05 11:37
|buy
|1149
|1.00
|1.3634
|1.3599
|1.3644
|2298
|2007.07.05 11:58
|t/p
|1149
|1.00
|1.3644
|1.3599
|1.3644
|100.00
|40741.00
|2299
|2007.07.06 07:08
|sell
|1150
|1.00
|1.3594
|1.3629
|1.3584
|2300
|2007.07.06 07:17
|t/p
|1150
|1.00
|1.3584
|1.3629
|1.3584
|100.00
|40841.00
|2301
|2007.07.06 08:11
|sell
|1151
|1.00
|1.3593
|1.3628
|1.3583
|2302
|2007.07.06 12:30
|t/p
|1151
|1.00
|1.3583
|1.3628
|1.3583
|100.00
|40941.00
|2303
|2007.07.09 00:05
|buy
|1152
|1.00
|1.3624
|1.3589
|1.3634
|2304
|2007.07.09 07:26
|t/p
|1152
|1.00
|1.3634
|1.3589
|1.3634
|100.00
|41041.00
|2305
|2007.07.09 14:50
|sell
|1153
|1.00
|1.3631
|1.3666
|1.3621
|2306
|2007.07.09 15:39
|t/p
|1153
|1.00
|1.3621
|1.3666
|1.3621
|100.00
|41141.00
|2307
|2007.07.10 06:50
|sell
|1154
|1.00
|1.3615
|1.3650
|1.3605
|2308
|2007.07.10 08:26
|s/l
|1154
|1.00
|1.3650
|1.3650
|1.3605
|-350.00
|40791.00
|2309
|2007.07.11 00:05
|buy
|1155
|1.00
|1.3741
|1.3706
|1.3751
|2310
|2007.07.11 05:38
|t/p
|1155
|1.00
|1.3751
|1.3706
|1.3751
|100.00
|40891.00
|2311
|2007.07.12 05:02
|buy
|1156
|1.00
|1.3751
|1.3716
|1.3761
|2312
|2007.07.12 05:42
|t/p
|1156
|1.00
|1.3761
|1.3716
|1.3761
|100.00
|40991.00
|2313
|2007.07.12 16:04
|sell
|1157
|1.00
|1.3780
|1.3815
|1.3770
|2314
|2007.07.13 06:39
|t/p
|1157
|1.00
|1.3770
|1.3815
|1.3770
|96.00
|41087.00
|2315
|2007.07.16 22:55
|sell
|1158
|1.00
|1.3777
|1.3812
|1.3767
|2316
|2007.07.17 09:33
|t/p
|1158
|1.00
|1.3767
|1.3812
|1.3767
|96.00
|41183.00
|2317
|2007.07.17 12:30
|sell
|1159
|1.00
|1.3781
|1.3816
|1.3771
|2318
|2007.07.17 12:32
|t/p
|1159
|1.00
|1.3771
|1.3816
|1.3771
|100.00
|41283.00
|2319
|2007.07.17 12:42
|sell
|1160
|1.00
|1.3782
|1.3817
|1.3772
|2320
|2007.07.18 00:17
|s/l
|1160
|1.00
|1.3817
|1.3817
|1.3772
|-354.00
|40929.00
|2321
|2007.07.18 05:58
|buy
|1161
|1.00
|1.3816
|1.3781
|1.3826
|2322
|2007.07.18 07:54
|s/l
|1161
|1.00
|1.3781
|1.3781
|1.3826
|-350.00
|40579.00
|2323
|2007.07.18 18:55
|buy
|1162
|1.00
|1.3800
|1.3765
|1.3810
|2324
|2007.07.18 22:01
|t/p
|1162
|1.00
|1.3810
|1.3765
|1.3810
|100.00
|40679.00
|2325
|2007.07.19 03:33
|sell
|1163
|1.00
|1.3804
|1.3839
|1.3794
|2326
|2007.07.19 05:08
|t/p
|1163
|1.00
|1.3794
|1.3839
|1.3794
|100.00
|40779.00
|2327
|2007.07.19 11:23
|buy
|1164
|1.00
|1.3810
|1.3775
|1.3820
|2328
|2007.07.19 12:20
|t/p
|1164
|1.00
|1.3820
|1.3775
|1.3820
|100.00
|40879.00
|2329
|2007.07.19 20:40
|sell
|1165
|1.00
|1.3808
|1.3843
|1.3798
|2330
|2007.07.19 21:18
|t/p
|1165
|1.00
|1.3798
|1.3843
|1.3798
|100.00
|40979.00
|2331
|2007.07.20 16:49
|buy
|1166
|1.00
|1.3815
|1.3780
|1.3825
|2332
|2007.07.20 18:52
|t/p
|1166
|1.00
|1.3825
|1.3780
|1.3825
|100.00
|41079.00
|2333
|2007.07.23 12:12
|sell
|1167
|1.00
|1.3818
|1.3853
|1.3808
|2334
|2007.07.23 17:13
|t/p
|1167
|1.00
|1.3808
|1.3853
|1.3808
|100.00
|41179.00
|2335
|2007.07.23 20:23
|sell
|1168
|1.00
|1.3807
|1.3842
|1.3797
|2336
|2007.07.24 12:02
|s/l
|1168
|1.00
|1.3842
|1.3842
|1.3797
|-354.00
|40825.00
|2337
|2007.07.24 14:52
|buy
|1169
|1.00
|1.3826
|1.3791
|1.3836
|2338
|2007.07.25 07:16
|s/l
|1169
|1.00
|1.3791
|1.3791
|1.3836
|-347.00
|40478.00
|2339
|2007.07.26 00:03
|buy
|1170
|1.00
|1.3720
|1.3685
|1.3730
|2340
|2007.07.26 10:07
|t/p
|1170
|1.00
|1.3730
|1.3685
|1.3730
|100.00
|40578.00
|2341
|2007.07.26 10:40
|buy
|1171
|1.00
|1.3716
|1.3681
|1.3726
|2342
|2007.07.26 12:20
|t/p
|1171
|1.00
|1.3726
|1.3681
|1.3726
|100.00
|40678.00
|2343
|2007.07.27 18:35
|sell
|1172
|1.00
|1.3653
|1.3688
|1.3643
|2344
|2007.07.27 19:45
|t/p
|1172
|1.00
|1.3643
|1.3688
|1.3643
|100.00
|40778.00
|2345
|2007.07.29 23:17
|sell
|1173
|1.00
|1.3640
|1.3675
|1.3630
|2346
|2007.07.30 00:34
|t/p
|1173
|1.00
|1.3630
|1.3675
|1.3630
|96.00
|40874.00
|2347
|2007.07.30 11:48
|buy
|1174
|1.00
|1.3661
|1.3626
|1.3671
|2348
|2007.07.30 12:24
|t/p
|1174
|1.00
|1.3671
|1.3626
|1.3671
|100.00
|40974.00
|2349
|2007.07.31 08:21
|sell
|1175
|1.00
|1.3710
|1.3745
|1.3700
|2350
|2007.07.31 10:34
|t/p
|1175
|1.00
|1.3700
|1.3745
|1.3700
|100.00
|41074.00
|2351
|2007.08.01 02:28
|sell
|1176
|1.00
|1.3670
|1.3705
|1.3660
|2352
|2007.08.01 03:22
|t/p
|1176
|1.00
|1.3660
|1.3705
|1.3660
|100.00
|41174.00
|2353
|2007.08.01 14:59
|buy
|1177
|1.00
|1.3675
|1.3640
|1.3685
|2354
|2007.08.01 15:14
|t/p
|1177
|1.00
|1.3685
|1.3640
|1.3685
|100.00
|41274.00
|2355
|2007.08.01 15:31
|buy
|1178
|1.00
|1.3675
|1.3640
|1.3685
|2356
|2007.08.02 15:30
|t/p
|1178
|1.00
|1.3685
|1.3640
|1.3685
|109.00
|41383.00
|2357
|2007.08.03 19:58
|buy
|1179
|1.00
|1.3782
|1.3747
|1.3792
|2358
|2007.08.05 22:00
|t/p
|1179
|1.00
|1.3792
|1.3747
|1.3792
|100.00
|41483.00
|2359
|2007.08.06 04:00
|sell
|1180
|1.00
|1.3815
|1.3850
|1.3805
|2360
|2007.08.06 10:53
|t/p
|1180
|1.00
|1.3805
|1.3850
|1.3805
|100.00
|41583.00
|2361
|2007.08.06 18:54
|sell
|1181
|1.00
|1.3798
|1.3833
|1.3788
|2362
|2007.08.06 19:28
|t/p
|1181
|1.00
|1.3788
|1.3833
|1.3788
|100.00
|41683.00
|2363
|2007.08.07 01:33
|buy
|1182
|1.00
|1.3801
|1.3766
|1.3811
|2364
|2007.08.07 13:21
|s/l
|1182
|1.00
|1.3766
|1.3766
|1.3811
|-350.00
|41333.00
|2365
|2007.08.07 18:31
|sell
|1183
|1.00
|1.3759
|1.3794
|1.3749
|2366
|2007.08.07 19:36
|t/p
|1183
|1.00
|1.3749
|1.3794
|1.3749
|100.00
|41433.00
|2367
|2007.08.08 03:52
|buy
|1184
|1.00
|1.3751
|1.3716
|1.3761
|2368
|2007.08.08 09:41
|t/p
|1184
|1.00
|1.3761
|1.3716
|1.3761
|100.00
|41533.00
|2369
|2007.08.08 16:22
|buy
|1185
|1.00
|1.3797
|1.3762
|1.3807
|2370
|2007.08.08 16:40
|t/p
|1185
|1.00
|1.3807
|1.3762
|1.3807
|100.00
|41633.00
|2371
|2007.08.08 19:32
|sell
|1186
|1.00
|1.3806
|1.3841
|1.3796
|2372
|2007.08.08 19:58
|t/p
|1186
|1.00
|1.3796
|1.3841
|1.3796
|100.00
|41733.00
|2373
|2007.08.10 03:08
|sell
|1187
|1.00
|1.3667
|1.3702
|1.3657
|2374
|2007.08.10 05:01
|t/p
|1187
|1.00
|1.3657
|1.3702
|1.3657
|100.00
|41833.00
|2375
|2007.08.10 10:23
|buy
|1188
|1.00
|1.3680
|1.3645
|1.3690
|2376
|2007.08.10 11:14
|s/l
|1188
|1.00
|1.3645
|1.3645
|1.3690
|-350.00
|41483.00
|2377
|2007.08.10 13:14
|sell
|1189
|1.00
|1.3684
|1.3719
|1.3674
|2378
|2007.08.10 13:33
|t/p
|1189
|1.00
|1.3674
|1.3719
|1.3674
|100.00
|41583.00
|2379
|2007.08.10 13:56
|sell
|1190
|1.00
|1.3682
|1.3717
|1.3672
|2380
|2007.08.13 07:08
|t/p
|1190
|1.00
|1.3672
|1.3717
|1.3672
|96.00
|41679.00
|2381
|2007.08.14 05:16
|buy
|1191
|1.00
|1.3613
|1.3578
|1.3623
|2382
|2007.08.14 06:17
|t/p
|1191
|1.00
|1.3623
|1.3578
|1.3623
|100.00
|41779.00
|2383
|2007.08.15 13:55
|sell
|1192
|1.00
|1.3486
|1.3521
|1.3476
|2384
|2007.08.15 13:59
|t/p
|1192
|1.00
|1.3476
|1.3521
|1.3476
|100.00
|41879.00
|2385
|2007.08.15 14:08
|sell
|1193
|1.00
|1.3486
|1.3521
|1.3476
|2386
|2007.08.15 14:43
|t/p
|1193
|1.00
|1.3476
|1.3521
|1.3476
|100.00
|41979.00
|2387
|2007.08.16 04:22
|sell
|1194
|1.00
|1.3418
|1.3453
|1.3408
|2388
|2007.08.16 05:47
|t/p
|1194
|1.00
|1.3408
|1.3453
|1.3408
|100.00
|42079.00
|2389
|2007.08.16 08:24
|buy
|1195
|1.00
|1.3415
|1.3380
|1.3425
|2390
|2007.08.16 08:33
|t/p
|1195
|1.00
|1.3425
|1.3380
|1.3425
|100.00
|42179.00
|2391
|2007.08.16 11:40
|sell
|1196
|1.00
|1.3420
|1.3455
|1.3410
|2392
|2007.08.16 11:41
|t/p
|1196
|1.00
|1.3410
|1.3455
|1.3410
|100.00
|42279.00
|2393
|2007.08.16 23:12
|buy
|1197
|1.00
|1.3414
|1.3379
|1.3424
|2394
|2007.08.16 23:32
|t/p
|1197
|1.00
|1.3424
|1.3379
|1.3424
|100.00
|42379.00
|2395
|2007.08.20 21:36
|buy
|1198
|1.00
|1.3474
|1.3439
|1.3484
|2396
|2007.08.20 22:37
|t/p
|1198
|1.00
|1.3484
|1.3439
|1.3484
|100.00
|42479.00
|2397
|2007.08.21 13:31
|buy
|1199
|1.00
|1.3488
|1.3453
|1.3498
|2398
|2007.08.21 22:57
|s/l
|1199
|1.00
|1.3453
|1.3453
|1.3498
|-350.00
|42129.00
|2399
|2007.08.22 09:25
|buy
|1200
|1.00
|1.3482
|1.3447
|1.3492
|2400
|2007.08.22 09:47
|t/p
|1200
|1.00
|1.3492
|1.3447
|1.3492
|100.00
|42229.00
|2401
|2007.08.23 12:45
|buy
|1201
|1.00
|1.3565
|1.3530
|1.3575
|2402
|2007.08.23 14:59
|t/p
|1201
|1.00
|1.3575
|1.3530
|1.3575
|100.00
|42329.00
|2403
|2007.08.27 16:41
|sell
|1202
|1.00
|1.3652
|1.3687
|1.3642
|2404
|2007.08.27 21:44
|t/p
|1202
|1.00
|1.3642
|1.3687
|1.3642
|100.00
|42429.00
|2405
|2007.08.28 12:51
|buy
|1203
|1.00
|1.3657
|1.3622
|1.3667
|2406
|2007.08.28 15:12
|s/l
|1203
|1.00
|1.3622
|1.3622
|1.3667
|-350.00
|42079.00
|2407
|2007.08.29 03:37
|sell
|1204
|1.00
|1.3582
|1.3617
|1.3572
|2408
|2007.08.29 07:04
|t/p
|1204
|1.00
|1.3572
|1.3617
|1.3572
|100.00
|42179.00
|2409
|2007.08.29 07:05
|buy
|1205
|1.00
|1.3577
|1.3542
|1.3587
|2410
|2007.08.29 07:17
|t/p
|1205
|1.00
|1.3587
|1.3542
|1.3587
|100.00
|42279.00
|2411
|2007.08.29 23:01
|buy
|1206
|1.00
|1.3668
|1.3633
|1.3678
|2412
|2007.08.30 07:13
|s/l
|1206
|1.00
|1.3633
|1.3633
|1.3678
|-341.00
|41938.00
|2413
|2007.08.30 12:30
|sell
|1207
|1.00
|1.3625
|1.3660
|1.3615
|2414
|2007.08.30 12:39
|t/p
|1207
|1.00
|1.3615
|1.3660
|1.3615
|100.00
|42038.00
|2415
|2007.08.30 12:51
|sell
|1208
|1.00
|1.3627
|1.3662
|1.3617
|2416
|2007.08.30 13:32
|t/p
|1208
|1.00
|1.3617
|1.3662
|1.3617
|100.00
|42138.00
|2417
|2007.08.30 18:48
|buy
|1209
|1.00
|1.3640
|1.3605
|1.3650
|2418
|2007.08.30 23:42
|t/p
|1209
|1.00
|1.3650
|1.3605
|1.3650
|100.00
|42238.00
|2419
|2007.08.31 13:40
|buy
|1210
|1.00
|1.3679
|1.3644
|1.3689
|2420
|2007.08.31 14:01
|s/l
|1210
|1.00
|1.3644
|1.3644
|1.3689
|-350.00
|41888.00
|2421
|2007.09.03 07:31
|buy
|1211
|1.00
|1.3638
|1.3603
|1.3648
|2422
|2007.09.03 07:55
|t/p
|1211
|1.00
|1.3648
|1.3603
|1.3648
|100.00
|41988.00
|2423
|2007.09.03 16:59
|sell
|1212
|1.00
|1.3624
|1.3659
|1.3614
|2424
|2007.09.03 20:03
|t/p
|1212
|1.00
|1.3614
|1.3659
|1.3614
|100.00
|42088.00
|2425
|2007.09.04 01:49
|sell
|1213
|1.00
|1.3618
|1.3653
|1.3608
|2426
|2007.09.04 03:34
|t/p
|1213
|1.00
|1.3608
|1.3653
|1.3608
|100.00
|42188.00
|2427
|2007.09.04 14:48
|sell
|1214
|1.00
|1.3579
|1.3614
|1.3569
|2428
|2007.09.04 17:59
|s/l
|1214
|1.00
|1.3614
|1.3614
|1.3569
|-350.00
|41838.00
|2429
|2007.09.05 08:26
|sell
|1215
|1.00
|1.3592
|1.3627
|1.3582
|2430
|2007.09.05 09:43
|t/p
|1215
|1.00
|1.3582
|1.3627
|1.3582
|100.00
|41938.00
|2431
|2007.09.05 11:28
|buy
|1216
|1.00
|1.3585
|1.3550
|1.3595
|2432
|2007.09.05 14:00
|t/p
|1216
|1.00
|1.3595
|1.3550
|1.3595
|100.00
|42038.00
|2433
|2007.09.05 18:50
|buy
|1217
|1.00
|1.3651
|1.3616
|1.3661
|2434
|2007.09.05 19:32
|t/p
|1217
|1.00
|1.3661
|1.3616
|1.3661
|100.00
|42138.00
|2435
|2007.09.06 17:09
|buy
|1218
|1.00
|1.3679
|1.3644
|1.3689
|2436
|2007.09.06 20:21
|t/p
|1218
|1.00
|1.3689
|1.3644
|1.3689
|100.00
|42238.00
|2437
|2007.09.07 05:51
|sell
|1219
|1.00
|1.3675
|1.3710
|1.3665
|2438
|2007.09.07 07:42
|t/p
|1219
|1.00
|1.3665
|1.3710
|1.3665
|100.00
|42338.00
|2439
|2007.09.10 01:34
|buy
|1220
|1.00
|1.3773
|1.3738
|1.3783
|2440
|2007.09.10 02:25
|t/p
|1220
|1.00
|1.3783
|1.3738
|1.3783
|100.00
|42438.00
|2441
|2007.09.10 14:15
|buy
|1221
|1.00
|1.3793
|1.3758
|1.3803
|2442
|2007.09.10 17:27
|t/p
|1221
|1.00
|1.3803
|1.3758
|1.3803
|100.00
|42538.00
|2443
|2007.09.11 03:19
|sell
|1222
|1.00
|1.3795
|1.3830
|1.3785
|2444
|2007.09.11 05:46
|t/p
|1222
|1.00
|1.3785
|1.3830
|1.3785
|100.00
|42638.00
|2445
|2007.09.11 21:47
|buy
|1223
|1.00
|1.3833
|1.3798
|1.3843
|2446
|2007.09.11 23:38
|t/p
|1223
|1.00
|1.3843
|1.3798
|1.3843
|100.00
|42738.00
|2447
|2007.09.12 07:35
|buy
|1224
|1.00
|1.3851
|1.3816
|1.3861
|2448
|2007.09.12 08:50
|t/p
|1224
|1.00
|1.3861
|1.3816
|1.3861
|100.00
|42838.00
|2449
|2007.09.12 13:28
|buy
|1225
|1.00
|1.3870
|1.3835
|1.3880
|2450
|2007.09.12 14:33
|t/p
|1225
|1.00
|1.3880
|1.3835
|1.3880
|100.00
|42938.00
|2451
|2007.09.13 10:17
|buy
|1226
|1.00
|1.3899
|1.3864
|1.3909
|2452
|2007.09.13 20:53
|s/l
|1226
|1.00
|1.3864
|1.3864
|1.3909
|-350.00
|42588.00
|2453
|2007.09.13 23:14
|sell
|1227
|1.00
|1.3877
|1.3912
|1.3867
|2454
|2007.09.14 03:49
|t/p
|1227
|1.00
|1.3867
|1.3912
|1.3867
|96.00
|42684.00
|2455
|2007.09.14 08:30
|buy
|1228
|1.00
|1.3874
|1.3839
|1.3884
|2456
|2007.09.14 11:30
|t/p
|1228
|1.00
|1.3884
|1.3839
|1.3884
|100.00
|42784.00
|2457
|2007.09.16 22:05
|buy
|1229
|1.00
|1.3870
|1.3835
|1.3880
|2458
|2007.09.17 03:47
|t/p
|1229
|1.00
|1.3880
|1.3835
|1.3880
|103.00
|42887.00
|2459
|2007.09.17 07:03
|buy
|1230
|1.00
|1.3875
|1.3840
|1.3885
|2460
|2007.09.17 13:27
|t/p
|1230
|1.00
|1.3885
|1.3840
|1.3885
|100.00
|42987.00
|2461
|2007.09.17 14:08
|buy
|1231
|1.00
|1.3873
|1.3838
|1.3883
|2462
|2007.09.18 06:20
|s/l
|1231
|1.00
|1.3838
|1.3838
|1.3883
|-347.00
|42640.00
|2463
|2007.09.18 07:59
|sell
|1232
|1.00
|1.3860
|1.3895
|1.3850
|2464
|2007.09.18 13:04
|s/l
|1232
|1.00
|1.3895
|1.3895
|1.3850
|-350.00
|42290.00
|2465
|2007.09.19 02:30
|sell
|1233
|1.00
|1.3972
|1.4007
|1.3962
|2466
|2007.09.19 09:33
|t/p
|1233
|1.00
|1.3962
|1.4007
|1.3962
|100.00
|42390.00
|2467
|2007.09.19 12:07
|sell
|1234
|1.00
|1.3970
|1.4005
|1.3960
|2468
|2007.09.19 12:37
|t/p
|1234
|1.00
|1.3960
|1.4005
|1.3960
|100.00
|42490.00
|2469
|2007.09.19 17:45
|sell
|1235
|1.00
|1.3964
|1.3999
|1.3954
|2470
|2007.09.20 06:24
|s/l
|1235
|1.00
|1.3999
|1.3999
|1.3954
|-362.00
|42128.00
|2471
|2007.09.20 18:05
|buy
|1236
|1.00
|1.4070
|1.4035
|1.4080
|2472
|2007.09.20 18:40
|t/p
|1236
|1.00
|1.4080
|1.4035
|1.4080
|100.00
|42228.00
|2473
|2007.09.21 07:04
|buy
|1237
|1.00
|1.4084
|1.4049
|1.4094
|2474
|2007.09.21 12:04
|s/l
|1237
|1.00
|1.4049
|1.4049
|1.4094
|-350.00
|41878.00
|2475
|2007.09.24 03:03
|buy
|1238
|1.00
|1.4099
|1.4064
|1.4109
|2476
|2007.09.24 03:41
|t/p
|1238
|1.00
|1.4109
|1.4064
|1.4109
|100.00
|41978.00
|2477
|2007.09.24 05:28
|buy
|1239
|1.00
|1.4099
|1.4064
|1.4109
|2478
|2007.09.24 05:55
|t/p
|1239
|1.00
|1.4109
|1.4064
|1.4109
|100.00
|42078.00
|2479
|2007.09.24 08:50
|buy
|1240
|1.00
|1.4108
|1.4073
|1.4118
|2480
|2007.09.24 10:32
|t/p
|1240
|1.00
|1.4118
|1.4073
|1.4118
|100.00
|42178.00
|2481
|2007.09.24 12:07
|sell
|1241
|1.00
|1.4116
|1.4151
|1.4106
|2482
|2007.09.24 12:17
|t/p
|1241
|1.00
|1.4106
|1.4151
|1.4106
|100.00
|42278.00
|2483
|2007.09.25 01:20
|sell
|1242
|1.00
|1.4079
|1.4114
|1.4069
|2484
|2007.09.25 02:56
|t/p
|1242
|1.00
|1.4069
|1.4114
|1.4069
|100.00
|42378.00
|2485
|2007.09.25 20:19
|buy
|1243
|1.00
|1.4138
|1.4103
|1.4148
|2486
|2007.09.25 21:57
|t/p
|1243
|1.00
|1.4148
|1.4103
|1.4148
|100.00
|42478.00
|2487
|2007.09.26 04:05
|sell
|1244
|1.00
|1.4145
|1.4180
|1.4135
|2488
|2007.09.26 06:15
|t/p
|1244
|1.00
|1.4135
|1.4180
|1.4135
|100.00
|42578.00
|2489
|2007.09.26 10:29
|sell
|1245
|1.00
|1.4132
|1.4167
|1.4122
|2490
|2007.09.26 11:19
|t/p
|1245
|1.00
|1.4122
|1.4167
|1.4122
|100.00
|42678.00
|2491
|2007.09.27 05:50
|buy
|1246
|1.00
|1.4135
|1.4100
|1.4145
|2492
|2007.09.27 06:14
|t/p
|1246
|1.00
|1.4145
|1.4100
|1.4145
|100.00
|42778.00
|2493
|2007.09.27 07:47
|buy
|1247
|1.00
|1.4139
|1.4104
|1.4149
|2494
|2007.09.27 09:22
|t/p
|1247
|1.00
|1.4149
|1.4104
|1.4149
|100.00
|42878.00
|2495
|2007.09.27 14:06
|buy
|1248
|1.00
|1.4160
|1.4125
|1.4170
|2496
|2007.09.28 01:03
|t/p
|1248
|1.00
|1.4170
|1.4125
|1.4170
|103.00
|42981.00
|2497
|2007.09.28 04:33
|buy
|1249
|1.00
|1.4158
|1.4123
|1.4168
|2498
|2007.09.28 06:31
|t/p
|1249
|1.00
|1.4168
|1.4123
|1.4168
|100.00
|43081.00
|2499
|2007.10.01 09:47
|sell
|1250
|1.00
|1.4244
|1.4279
|1.4234
|2500
|2007.10.01 10:30
|t/p
|1250
|1.00
|1.4234
|1.4279
|1.4234
|100.00
|43181.00
|2501
|2007.10.01 23:00
|sell
|1251
|1.00
|1.4235
|1.4270
|1.4225
|2502
|2007.10.02 03:05
|t/p
|1251
|1.00
|1.4225
|1.4270
|1.4225
|96.00
|43277.00
|2503
|2007.10.02 13:51
|sell
|1252
|1.00
|1.4171
|1.4206
|1.4161
|2504
|2007.10.02 14:09
|t/p
|1252
|1.00
|1.4161
|1.4206
|1.4161
|100.00
|43377.00
|2505
|2007.10.03 04:54
|buy
|1253
|1.00
|1.4169
|1.4134
|1.4179
|2506
|2007.10.03 06:50
|t/p
|1253
|1.00
|1.4179
|1.4134
|1.4179
|100.00
|43477.00
|2507
|2007.10.04 03:25
|buy
|1254
|1.00
|1.4099
|1.4064
|1.4109
|2508
|2007.10.04 08:55
|t/p
|1254
|1.00
|1.4109
|1.4064
|1.4109
|100.00
|43577.00
|2509
|2007.10.04 11:07
|buy
|1255
|1.00
|1.4109
|1.4074
|1.4119
|2510
|2007.10.04 12:46
|s/l
|1255
|1.00
|1.4074
|1.4074
|1.4119
|-350.00
|43227.00
|2511
|2007.10.04 18:21
|buy
|1256
|1.00
|1.4121
|1.4086
|1.4131
|2512
|2007.10.04 19:36
|t/p
|1256
|1.00
|1.4131
|1.4086
|1.4131
|100.00
|43327.00
|2513
|2007.10.05 10:11
|sell
|1257
|1.00
|1.4121
|1.4156
|1.4111
|2514
|2007.10.05 12:31
|t/p
|1257
|1.00
|1.4111
|1.4156
|1.4111
|100.00
|43427.00
|2515
|2007.10.08 21:01
|sell
|1258
|1.00
|1.4051
|1.4086
|1.4041
|2516
|2007.10.09 01:10
|t/p
|1258
|1.00
|1.4041
|1.4086
|1.4041
|96.00
|43523.00
|2517
|2007.10.09 06:13
|sell
|1259
|1.00
|1.4030
|1.4065
|1.4020
|2518
|2007.10.09 14:24
|s/l
|1259
|1.00
|1.4065
|1.4065
|1.4020
|-350.00
|43173.00
|2519
|2007.10.09 18:01
|buy
|1260
|1.00
|1.4078
|1.4043
|1.4088
|2520
|2007.10.09 18:43
|t/p
|1260
|1.00
|1.4088
|1.4043
|1.4088
|100.00
|43273.00
|2521
|2007.10.10 11:48
|buy
|1261
|1.00
|1.4131
|1.4096
|1.4141
|2522
|2007.10.10 12:09
|t/p
|1261
|1.00
|1.4141
|1.4096
|1.4141
|100.00
|43373.00
|2523
|2007.10.10 15:23
|buy
|1262
|1.00
|1.4149
|1.4114
|1.4159
|2524
|2007.10.11 04:51
|t/p
|1262
|1.00
|1.4159
|1.4114
|1.4159
|109.00
|43482.00
|2525
|2007.10.11 11:06
|buy
|1263
|1.00
|1.4195
|1.4160
|1.4205
|2526
|2007.10.11 13:19
|s/l
|1263
|1.00
|1.4160
|1.4160
|1.4205
|-350.00
|43132.00
|2527
|2007.10.11 18:09
|buy
|1264
|1.00
|1.4210
|1.4175
|1.4220
|2528
|2007.10.11 18:41
|t/p
|1264
|1.00
|1.4220
|1.4175
|1.4220
|100.00
|43232.00
|2529
|2007.10.12 04:24
|sell
|1265
|1.00
|1.4197
|1.4232
|1.4187
|2530
|2007.10.12 04:50
|t/p
|1265
|1.00
|1.4187
|1.4232
|1.4187
|100.00
|43332.00
|2531
|2007.10.15 11:46
|buy
|1266
|1.00
|1.4217
|1.4182
|1.4227
|2532
|2007.10.15 12:04
|t/p
|1266
|1.00
|1.4227
|1.4182
|1.4227
|100.00
|43432.00
|2533
|2007.10.15 20:38
|sell
|1267
|1.00
|1.4207
|1.4242
|1.4197
|2534
|2007.10.16 01:03
|t/p
|1267
|1.00
|1.4197
|1.4242
|1.4197
|96.00
|43528.00
|2535
|2007.10.16 13:00
|sell
|1268
|1.00
|1.4169
|1.4204
|1.4159
|2536
|2007.10.16 14:44
|t/p
|1268
|1.00
|1.4159
|1.4204
|1.4159
|100.00
|43628.00
|2537
|2007.10.16 16:14
|buy
|1269
|1.00
|1.4158
|1.4123
|1.4168
|2538
|2007.10.16 20:21
|t/p
|1269
|1.00
|1.4168
|1.4123
|1.4168
|100.00
|43728.00
|2539
|2007.10.17 00:25
|buy
|1270
|1.00
|1.4170
|1.4135
|1.4180
|2540
|2007.10.17 06:41
|t/p
|1270
|1.00
|1.4180
|1.4135
|1.4180
|100.00
|43828.00
|2541
|2007.10.17 14:59
|buy
|1271
|1.00
|1.4196
|1.4161
|1.4206
|2542
|2007.10.17 15:36
|t/p
|1271
|1.00
|1.4206
|1.4161
|1.4206
|100.00
|43928.00
|2543
|2007.10.17 16:20
|buy
|1272
|1.00
|1.4195
|1.4160
|1.4205
|2544
|2007.10.17 20:21
|t/p
|1272
|1.00
|1.4205
|1.4160
|1.4205
|100.00
|44028.00
|2545
|2007.10.18 00:10
|buy
|1273
|1.00
|1.4200
|1.4165
|1.4210
|2546
|2007.10.18 01:12
|t/p
|1273
|1.00
|1.4210
|1.4165
|1.4210
|100.00
|44128.00
|2547
|2007.10.19 06:20
|buy
|1274
|1.00
|1.4294
|1.4259
|1.4304
|2548
|2007.10.19 06:37
|t/p
|1274
|1.00
|1.4304
|1.4259
|1.4304
|100.00
|44228.00
|2549
|2007.10.19 11:24
|sell
|1275
|1.00
|1.4289
|1.4324
|1.4279
|2550
|2007.10.19 13:40
|t/p
|1275
|1.00
|1.4279
|1.4324
|1.4279
|100.00
|44328.00
|2551
|2007.10.19 17:46
|sell
|1276
|1.00
|1.4272
|1.4307
|1.4262
|2552
|2007.10.21 23:00
|s/l
|1276
|1.00
|1.4307
|1.4307
|1.4262
|-350.00
|43978.00
|2553
|2007.10.22 02:36
|buy
|1277
|1.00
|1.4321
|1.4286
|1.4331
|2554
|2007.10.22 07:47
|t/p
|1277
|1.00
|1.4331
|1.4286
|1.4331
|100.00
|44078.00
|2555
|2007.10.22 18:32
|sell
|1278
|1.00
|1.4164
|1.4199
|1.4154
|2556
|2007.10.22 19:00
|t/p
|1278
|1.00
|1.4154
|1.4199
|1.4154
|100.00
|44178.00
|2557
|2007.10.23 05:36
|buy
|1279
|1.00
|1.4189
|1.4154
|1.4199
|2558
|2007.10.23 06:31
|t/p
|1279
|1.00
|1.4199
|1.4154
|1.4199
|100.00
|44278.00
|2559
|2007.10.23 10:49
|buy
|1280
|1.00
|1.4199
|1.4164
|1.4209
|2560
|2007.10.23 11:31
|t/p
|1280
|1.00
|1.4209
|1.4164
|1.4209
|100.00
|44378.00
|2561
|2007.10.23 15:56
|buy
|1281
|1.00
|1.4240
|1.4205
|1.4250
|2562
|2007.10.23 17:03
|t/p
|1281
|1.00
|1.4250
|1.4205
|1.4250
|100.00
|44478.00
|2563
|2007.10.23 19:18
|sell
|1282
|1.00
|1.4250
|1.4285
|1.4240
|2564
|2007.10.24 07:20
|t/p
|1282
|1.00
|1.4240
|1.4285
|1.4240
|96.00
|44574.00
|2565
|2007.10.24 10:48
|sell
|1283
|1.00
|1.4234
|1.4269
|1.4224
|2566
|2007.10.24 11:02
|t/p
|1283
|1.00
|1.4224
|1.4269
|1.4224
|100.00
|44674.00
|2567
|2007.10.24 15:48
|buy
|1284
|1.00
|1.4233
|1.4198
|1.4243
|2568
|2007.10.24 17:11
|t/p
|1284
|1.00
|1.4243
|1.4198
|1.4243
|100.00
|44774.00
|2569
|2007.10.29 07:04
|buy
|1285
|1.00
|1.4413
|1.4378
|1.4423
|2570
|2007.10.29 07:37
|t/p
|1285
|1.00
|1.4423
|1.4378
|1.4423
|100.00
|44874.00
|2571
|2007.10.29 09:07
|buy
|1286
|1.00
|1.4416
|1.4381
|1.4426
|2572
|2007.10.29 13:57
|s/l
|1286
|1.00
|1.4381
|1.4381
|1.4426
|-350.00
|44524.00
|2573
|2007.10.29 15:29
|sell
|1287
|1.00
|1.4409
|1.4444
|1.4399
|2574
|2007.10.30 00:48
|t/p
|1287
|1.00
|1.4399
|1.4444
|1.4399
|96.00
|44620.00
|2575
|2007.10.30 08:05
|sell
|1288
|1.00
|1.4403
|1.4438
|1.4393
|2576
|2007.10.30 09:19
|t/p
|1288
|1.00
|1.4393
|1.4438
|1.4393
|100.00
|44720.00
|2577
|2007.10.30 21:25
|buy
|1289
|1.00
|1.4428
|1.4393
|1.4438
|2578
|2007.10.30 21:39
|t/p
|1289
|1.00
|1.4438
|1.4393
|1.4438
|100.00
|44820.00
|2579
|2007.10.31 18:15
|buy
|1290
|1.00
|1.4450
|1.4415
|1.4460
|2580
|2007.10.31 18:20
|t/p
|1290
|1.00
|1.4460
|1.4415
|1.4460
|100.00
|44920.00
|2581
|2007.10.31 18:28
|buy
|1291
|1.00
|1.4452
|1.4417
|1.4462
|2582
|2007.10.31 18:34
|t/p
|1291
|1.00
|1.4462
|1.4417
|1.4462
|100.00
|45020.00
|2583
|2007.10.31 22:52
|buy
|1292
|1.00
|1.4472
|1.4437
|1.4482
|2584
|2007.11.01 08:09
|s/l
|1292
|1.00
|1.4437
|1.4437
|1.4482
|-341.00
|44679.00
|2585
|2007.11.01 19:51
|buy
|1293
|1.00
|1.4441
|1.4406
|1.4451
|2586
|2007.11.02 05:07
|t/p
|1293
|1.00
|1.4451
|1.4406
|1.4451
|103.00
|44782.00
|2587
|2007.11.02 05:24
|buy
|1294
|1.00
|1.4437
|1.4402
|1.4447
|2588
|2007.11.02 06:59
|t/p
|1294
|1.00
|1.4447
|1.4402
|1.4447
|100.00
|44882.00
|2589
|2007.11.02 12:31
|buy
|1295
|1.00
|1.4470
|1.4435
|1.4480
|2590
|2007.11.02 12:31
|t/p
|1295
|1.00
|1.4480
|1.4435
|1.4480
|100.00
|44982.00
|2591
|2007.11.02 12:33
|buy
|1296
|1.00
|1.4470
|1.4435
|1.4480
|2592
|2007.11.02 12:36
|t/p
|1296
|1.00
|1.4480
|1.4435
|1.4480
|100.00
|45082.00
|2593
|2007.11.05 11:53
|sell
|1297
|1.00
|1.4474
|1.4509
|1.4464
|2594
|2007.11.05 12:11
|t/p
|1297
|1.00
|1.4464
|1.4509
|1.4464
|100.00
|45182.00
|2595
|2007.11.06 17:56
|buy
|1298
|1.00
|1.4549
|1.4514
|1.4559
|2596
|2007.11.06 22:07
|t/p
|1298
|1.00
|1.4559
|1.4514
|1.4559
|100.00
|45282.00
|2597
|2007.11.07 12:28
|buy
|1299
|1.00
|1.4659
|1.4624
|1.4669
|2598
|2007.11.07 12:37
|t/p
|1299
|1.00
|1.4669
|1.4624
|1.4669
|100.00
|45382.00
|2599
|2007.11.07 18:54
|sell
|1300
|1.00
|1.4673
|1.4708
|1.4663
|2600
|2007.11.07 20:04
|t/p
|1300
|1.00
|1.4663
|1.4708
|1.4663
|100.00
|45482.00
|2601
|2007.11.08 03:59
|buy
|1301
|1.00
|1.4634
|1.4599
|1.4644
|2602
|2007.11.08 06:36
|t/p
|1301
|1.00
|1.4644
|1.4599
|1.4644
|100.00
|45582.00
|2603
|2007.11.08 17:08
|buy
|1302
|1.00
|1.4672
|1.4637
|1.4682
|2604
|2007.11.08 17:30
|t/p
|1302
|1.00
|1.4682
|1.4637
|1.4682
|100.00
|45682.00
|2605
|2007.11.08 17:33
|buy
|1303
|1.00
|1.4673
|1.4638
|1.4683
|2606
|2007.11.08 17:46
|t/p
|1303
|1.00
|1.4683
|1.4638
|1.4683
|100.00
|45782.00
|2607
|2007.11.08 18:08
|buy
|1304
|1.00
|1.4673
|1.4638
|1.4683
|2608
|2007.11.08 18:28
|t/p
|1304
|1.00
|1.4683
|1.4638
|1.4683
|100.00
|45882.00
|2609
|2007.11.08 19:28
|buy
|1305
|1.00
|1.4675
|1.4640
|1.4685
|2610
|2007.11.09 00:04
|t/p
|1305
|1.00
|1.4685
|1.4640
|1.4685
|103.00
|45985.00
|2611
|2007.11.09 02:28
|buy
|1306
|1.00
|1.4690
|1.4655
|1.4700
|2612
|2007.11.09 02:35
|t/p
|1306
|1.00
|1.4700
|1.4655
|1.4700
|100.00
|46085.00
|2613
|2007.11.09 09:33
|sell
|1307
|1.00
|1.4713
|1.4748
|1.4703
|2614
|2007.11.09 10:22
|s/l
|1307
|1.00
|1.4748
|1.4748
|1.4703
|-350.00
|45735.00
|2615
|2007.11.12 02:48
|sell
|1308
|1.00
|1.4655
|1.4690
|1.4645
|2616
|2007.11.12 03:26
|t/p
|1308
|1.00
|1.4645
|1.4690
|1.4645
|100.00
|45835.00
|2617
|2007.11.13 00:26
|sell
|1309
|1.00
|1.4537
|1.4572
|1.4527
|2618
|2007.11.13 01:55
|s/l
|1309
|1.00
|1.4572
|1.4572
|1.4527
|-350.00
|45485.00
|2619
|2007.11.13 09:51
|buy
|1310
|1.00
|1.4592
|1.4557
|1.4602
|2620
|2007.11.13 12:09
|t/p
|1310
|1.00
|1.4602
|1.4557
|1.4602
|100.00
|45585.00
|2621
|2007.11.13 16:12
|buy
|1311
|1.00
|1.4597
|1.4562
|1.4607
|2622
|2007.11.13 20:03
|t/p
|1311
|1.00
|1.4607
|1.4562
|1.4607
|100.00
|45685.00
|2623
|2007.11.15 13:20
|sell
|1312
|1.00
|1.4643
|1.4678
|1.4633
|2624
|2007.11.15 13:34
|t/p
|1312
|1.00
|1.4633
|1.4678
|1.4633
|100.00
|45785.00
|2625
|2007.11.16 12:18
|sell
|1313
|1.00
|1.4611
|1.4646
|1.4601
|2626
|2007.11.16 13:07
|s/l
|1313
|1.00
|1.4646
|1.4646
|1.4601
|-350.00
|45435.00
|2627
|2007.11.16 15:31
|buy
|1314
|1.00
|1.4627
|1.4592
|1.4637
|2628
|2007.11.16 15:49
|t/p
|1314
|1.00
|1.4637
|1.4592
|1.4637
|100.00
|45535.00
|2629
|2007.11.16 20:33
|buy
|1315
|1.00
|1.4652
|1.4617
|1.4662
|2630
|2007.11.16 21:25
|t/p
|1315
|1.00
|1.4662
|1.4617
|1.4662
|100.00
|45635.00
|2631
|2007.11.19 02:20
|buy
|1316
|1.00
|1.4672
|1.4637
|1.4682
|2632
|2007.11.19 06:23
|t/p
|1316
|1.00
|1.4682
|1.4637
|1.4682
|100.00
|45735.00
|2633
|2007.11.19 15:13
|buy
|1317
|1.00
|1.4646
|1.4611
|1.4656
|2634
|2007.11.19 15:22
|t/p
|1317
|1.00
|1.4656
|1.4611
|1.4656
|100.00
|45835.00
|2635
|2007.11.20 03:54
|sell
|1318
|1.00
|1.4653
|1.4688
|1.4643
|2636
|2007.11.20 07:20
|s/l
|1318
|1.00
|1.4688
|1.4688
|1.4643
|-350.00
|45485.00
|2637
|2007.11.21 01:25
|buy
|1319
|1.00
|1.4822
|1.4787
|1.4832
|2638
|2007.11.21 03:59
|t/p
|1319
|1.00
|1.4832
|1.4787
|1.4832
|100.00
|45585.00
|2639
|2007.11.21 07:03
|buy
|1320
|1.00
|1.4828
|1.4793
|1.4838
|2640
|2007.11.21 07:14
|t/p
|1320
|1.00
|1.4838
|1.4793
|1.4838
|100.00
|45685.00
|2641
|2007.11.21 22:30
|buy
|1321
|1.00
|1.4846
|1.4811
|1.4856
|2642
|2007.11.21 23:58
|t/p
|1321
|1.00
|1.4856
|1.4811
|1.4856
|100.00
|45785.00
|2643
|2007.11.22 04:06
|buy
|1322
|1.00
|1.4858
|1.4823
|1.4868
|2644
|2007.11.22 04:12
|t/p
|1322
|1.00
|1.4868
|1.4823
|1.4868
|100.00
|45885.00
|2645
|2007.11.22 05:21
|buy
|1323
|1.00
|1.4858
|1.4823
|1.4868
|2646
|2007.11.22 08:21
|s/l
|1323
|1.00
|1.4823
|1.4823
|1.4868
|-350.00
|45535.00
|2647
|2007.11.26 03:39
|sell
|1324
|1.00
|1.4834
|1.4869
|1.4824
|2648
|2007.11.26 04:20
|t/p
|1324
|1.00
|1.4824
|1.4869
|1.4824
|100.00
|45635.00
|2649
|2007.11.26 11:42
|buy
|1325
|1.00
|1.4849
|1.4814
|1.4859
|2650
|2007.11.26 16:21
|t/p
|1325
|1.00
|1.4859
|1.4814
|1.4859
|100.00
|45735.00
|2651
|2007.11.27 10:26
|sell
|1326
|1.00
|1.4854
|1.4889
|1.4844
|2652
|2007.11.27 11:17
|t/p
|1326
|1.00
|1.4844
|1.4889
|1.4844
|100.00
|45835.00
|2653
|2007.11.27 15:26
|buy
|1327
|1.00
|1.4859
|1.4824
|1.4869
|2654
|2007.11.27 16:19
|s/l
|1327
|1.00
|1.4824
|1.4824
|1.4869
|-350.00
|45485.00
|2655
|2007.11.27 19:01
|sell
|1328
|1.00
|1.4842
|1.4877
|1.4832
|2656
|2007.11.27 20:53
|t/p
|1328
|1.00
|1.4832
|1.4877
|1.4832
|100.00
|45585.00
|2657
|2007.11.28 16:16
|buy
|1329
|1.00
|1.4745
|1.4710
|1.4755
|2658
|2007.11.28 16:37
|t/p
|1329
|1.00
|1.4755
|1.4710
|1.4755
|100.00
|45685.00
|2659
|2007.11.29 17:37
|buy
|1330
|1.00
|1.4754
|1.4719
|1.4764
|2660
|2007.11.29 18:39
|t/p
|1330
|1.00
|1.4764
|1.4719
|1.4764
|100.00
|45785.00
|2661
|2007.11.29 23:07
|sell
|1331
|1.00
|1.4753
|1.4788
|1.4743
|2662
|2007.11.30 02:38
|t/p
|1331
|1.00
|1.4743
|1.4788
|1.4743
|96.00
|45881.00
|2663
|2007.11.30 05:57
|sell
|1332
|1.00
|1.4748
|1.4783
|1.4738
|2664
|2007.11.30 06:16
|t/p
|1332
|1.00
|1.4738
|1.4783
|1.4738
|100.00
|45981.00
|2665
|2007.11.30 12:59
|buy
|1333
|1.00
|1.4754
|1.4719
|1.4764
|2666
|2007.11.30 13:13
|t/p
|1333
|1.00
|1.4764
|1.4719
|1.4764
|100.00
|46081.00
|2667
|2007.12.02 23:48
|sell
|1334
|1.00
|1.4655
|1.4690
|1.4645
|2668
|2007.12.03 01:03
|t/p
|1334
|1.00
|1.4645
|1.4690
|1.4645
|96.00
|46177.00
|2669
|2007.12.03 08:12
|buy
|1335
|1.00
|1.4666
|1.4631
|1.4676
|2670
|2007.12.03 09:03
|s/l
|1335
|1.00
|1.4631
|1.4631
|1.4676
|-350.00
|45827.00
|2671
|2007.12.03 15:31
|buy
|1336
|1.00
|1.4654
|1.4619
|1.4664
|2672
|2007.12.03 15:56
|t/p
|1336
|1.00
|1.4664
|1.4619
|1.4664
|100.00
|45927.00
|2673
|2007.12.04 07:21
|buy
|1337
|1.00
|1.4662
|1.4627
|1.4672
|2674
|2007.12.04 07:38
|t/p
|1337
|1.00
|1.4672
|1.4627
|1.4672
|100.00
|46027.00
|2675
|2007.12.04 08:05
|buy
|1338
|1.00
|1.4660
|1.4625
|1.4670
|2676
|2007.12.04 10:44
|t/p
|1338
|1.00
|1.4670
|1.4625
|1.4670
|100.00
|46127.00
|2677
|2007.12.04 21:59
|buy
|1339
|1.00
|1.4759
|1.4724
|1.4769
|2678
|2007.12.05 04:00
|t/p
|1339
|1.00
|1.4769
|1.4724
|1.4769
|103.00
|46230.00
|2679
|2007.12.05 09:47
|sell
|1340
|1.00
|1.4739
|1.4774
|1.4729
|2680
|2007.12.05 09:51
|t/p
|1340
|1.00
|1.4729
|1.4774
|1.4729
|100.00
|46330.00
|2681
|2007.12.06 03:50
|sell
|1341
|1.00
|1.4609
|1.4644
|1.4599
|2682
|2007.12.06 06:37
|t/p
|1341
|1.00
|1.4599
|1.4644
|1.4599
|100.00
|46430.00
|2683
|2007.12.06 13:28
|sell
|1342
|1.00
|1.4568
|1.4603
|1.4558
|2684
|2007.12.06 13:47
|s/l
|1342
|1.00
|1.4603
|1.4603
|1.4558
|-350.00
|46080.00
|2685
|2007.12.07 13:22
|buy
|1343
|1.00
|1.4629
|1.4594
|1.4639
|2686
|2007.12.07 13:28
|t/p
|1343
|1.00
|1.4639
|1.4594
|1.4639
|100.00
|46180.00
|2687
|2007.12.07 13:30
|buy
|1344
|1.00
|1.4626
|1.4591
|1.4636
|2688
|2007.12.07 13:34
|t/p
|1344
|1.00
|1.4636
|1.4591
|1.4636
|100.00
|46280.00
|2689
|2007.12.07 13:36
|buy
|1345
|1.00
|1.4627
|1.4592
|1.4637
|2690
|2007.12.07 13:40
|t/p
|1345
|1.00
|1.4637
|1.4592
|1.4637
|100.00
|46380.00
|2691
|2007.12.10 18:35
|sell
|1346
|1.00
|1.4714
|1.4749
|1.4704
|2692
|2007.12.11 07:18
|s/l
|1346
|1.00
|1.4749
|1.4749
|1.4704
|-354.00
|46026.00
|2693
|2007.12.11 14:26
|sell
|1347
|1.00
|1.4690
|1.4725
|1.4680
|2694
|2007.12.11 19:15
|s/l
|1347
|1.00
|1.4725
|1.4725
|1.4680
|-350.00
|45676.00
|2695
|2007.12.12 08:33
|buy
|1348
|1.00
|1.4674
|1.4639
|1.4684
|2696
|2007.12.12 08:59
|t/p
|1348
|1.00
|1.4684
|1.4639
|1.4684
|100.00
|45776.00
|2697
|2007.12.13 22:43
|buy
|1349
|1.00
|1.4619
|1.4584
|1.4629
|2698
|2007.12.13 23:18
|t/p
|1349
|1.00
|1.4629
|1.4584
|1.4629
|100.00
|45876.00
|2699
|2007.12.17 05:39
|buy
|1350
|1.00
|1.4438
|1.4403
|1.4448
|2700
|2007.12.17 07:25
|t/p
|1350
|1.00
|1.4448
|1.4403
|1.4448
|100.00
|45976.00
|2701
|2007.12.17 12:02
|sell
|1351
|1.00
|1.4382
|1.4417
|1.4372
|2702
|2007.12.17 12:34
|t/p
|1351
|1.00
|1.4372
|1.4417
|1.4372
|100.00
|46076.00
|2703
|2007.12.18 00:27
|buy
|1352
|1.00
|1.4397
|1.4362
|1.4407
|2704
|2007.12.18 00:48
|t/p
|1352
|1.00
|1.4407
|1.4362
|1.4407
|100.00
|46176.00
|2705
|2007.12.18 15:14
|buy
|1353
|1.00
|1.4404
|1.4369
|1.4414
|2706
|2007.12.18 21:29
|t/p
|1353
|1.00
|1.4414
|1.4369
|1.4414
|100.00
|46276.00
|2707
|2007.12.19 06:17
|buy
|1354
|1.00
|1.4416
|1.4381
|1.4426
|2708
|2007.12.19 07:39
|s/l
|1354
|1.00
|1.4381
|1.4381
|1.4426
|-350.00
|45926.00
|2709
|2007.12.19 09:40
|sell
|1355
|1.00
|1.4404
|1.4439
|1.4394
|2710
|2007.12.19 09:42
|t/p
|1355
|1.00
|1.4394
|1.4439
|1.4394
|100.00
|46026.00
|2711
|2007.12.19 19:13
|sell
|1356
|1.00
|1.4372
|1.4407
|1.4362
|2712
|2007.12.20 06:53
|t/p
|1356
|1.00
|1.4362
|1.4407
|1.4362
|88.00
|46114.00
|2713
|2007.12.20 10:08
|sell
|1357
|1.00
|1.4363
|1.4398
|1.4353
|2714
|2007.12.20 10:17
|t/p
|1357
|1.00
|1.4353
|1.4398
|1.4353
|100.00
|46214.00
|2715
|2007.12.20 13:01
|sell
|1358
|1.00
|1.4343
|1.4378
|1.4333
|2716
|2007.12.20 14:27
|t/p
|1358
|1.00
|1.4333
|1.4378
|1.4333
|100.00
|46314.00
|2717
|2007.12.20 23:29
|sell
|1359
|1.00
|1.4332
|1.4367
|1.4322
|2718
|2007.12.21 05:50
|s/l
|1359
|1.00
|1.4367
|1.4367
|1.4322
|-354.00
|45960.00
|2719
|2007.12.21 09:19
|buy
|1360
|1.00
|1.4370
|1.4335
|1.4380
|2720
|2007.12.21 13:10
|t/p
|1360
|1.00
|1.4380
|1.4335
|1.4380
|100.00
|46060.00
|2721
|2007.12.21 15:59
|buy
|1361
|1.00
|1.4373
|1.4338
|1.4383
|2722
|2007.12.24 00:08
|t/p
|1361
|1.00
|1.4383
|1.4338
|1.4383
|103.00
|46163.00
|2723
|2007.12.24 13:15
|buy
|1362
|1.00
|1.4397
|1.4362
|1.4407
|2724
|2007.12.24 13:39
|t/p
|1362
|1.00
|1.4407
|1.4362
|1.4407
|100.00
|46263.00
|2725
|2007.12.24 14:45
|buy
|1363
|1.00
|1.4397
|1.4362
|1.4407
|2726
|2007.12.24 15:01
|t/p
|1363
|1.00
|1.4407
|1.4362
|1.4407
|100.00
|46363.00
|2727
|2007.12.27 02:20
|sell
|1364
|1.00
|1.4484
|1.4519
|1.4474
|2728
|2007.12.27 13:24
|s/l
|1364
|1.00
|1.4519
|1.4519
|1.4474
|-350.00
|46013.00
|2729
|2007.12.27 20:44
|buy
|1365
|1.00
|1.4612
|1.4577
|1.4622
|2730
|2007.12.27 21:23
|t/p
|1365
|1.00
|1.4622
|1.4577
|1.4622
|100.00
|46113.00
|2731
|2007.12.28 13:20
|buy
|1366
|1.00
|1.4680
|1.4645
|1.4690
|2732
|2007.12.28 14:11
|t/p
|1366
|1.00
|1.4690
|1.4645
|1.4690
|100.00
|46213.00
|2733
|2007.12.31 12:09
|sell
|1367
|1.00
|1.4722
|1.4757
|1.4712
|2734
|2007.12.31 14:09
|t/p
|1367
|1.00
|1.4712
|1.4757
|1.4712
|100.00
|46313.00
|2735
|2007.12.31 14:10
|buy
|1368
|1.00
|1.4715
|1.4680
|1.4725
|2736
|2007.12.31 14:52
|s/l
|1368
|1.00
|1.4680
|1.4680
|1.4725
|-350.00
|45963.00
|2737
|2008.01.02 08:26
|sell
|1369
|1.00
|1.4664
|1.4699
|1.4654
|2738
|2008.01.02 09:27
|t/p
|1369
|1.00
|1.4654
|1.4699
|1.4654
|100.00
|46063.00
|2739
|2008.01.02 13:39
|buy
|1370
|1.00
|1.4670
|1.4635
|1.4680
|2740
|2008.01.02 15:04
|t/p
|1370
|1.00
|1.4680
|1.4635
|1.4680
|100.00
|46163.00
|2741
|2008.01.03 04:30
|sell
|1371
|1.00
|1.4715
|1.4750
|1.4705
|2742
|2008.01.03 08:07
|t/p
|1371
|1.00
|1.4705
|1.4750
|1.4705
|100.00
|46263.00
|2743
|2008.01.03 13:16
|buy
|1372
|1.00
|1.4737
|1.4702
|1.4747
|2744
|2008.01.03 13:17
|t/p
|1372
|1.00
|1.4747
|1.4702
|1.4747
|100.00
|46363.00
|2745
|2008.01.03 13:22
|buy
|1373
|1.00
|1.4738
|1.4703
|1.4748
|2746
|2008.01.03 13:34
|s/l
|1373
|1.00
|1.4703
|1.4703
|1.4748
|-350.00
|46013.00
|2747
|2008.01.03 16:44
|sell
|1374
|1.00
|1.4737
|1.4772
|1.4727
|2748
|2008.01.04 06:30
|t/p
|1374
|1.00
|1.4727
|1.4772
|1.4727
|96.00
|46109.00
|2749
|2008.01.04 11:59
|sell
|1375
|1.00
|1.4716
|1.4751
|1.4706
|2750
|2008.01.04 12:37
|t/p
|1375
|1.00
|1.4706
|1.4751
|1.4706
|100.00
|46209.00
|2751
|2008.01.04 17:50
|buy
|1376
|1.00
|1.4758
|1.4723
|1.4768
|2752
|2008.01.04 18:26
|t/p
|1376
|1.00
|1.4768
|1.4723
|1.4768
|100.00
|46309.00
|2753
|2008.01.07 05:05
|sell
|1377
|1.00
|1.4729
|1.4764
|1.4719
|2754
|2008.01.07 06:22
|t/p
|1377
|1.00
|1.4719
|1.4764
|1.4719
|100.00
|46409.00
|2755
|2008.01.07 11:38
|sell
|1378
|1.00
|1.4692
|1.4727
|1.4682
|2756
|2008.01.07 12:04
|t/p
|1378
|1.00
|1.4682
|1.4727
|1.4682
|100.00
|46509.00
|2757
|2008.01.07 16:08
|buy
|1379
|1.00
|1.4705
|1.4670
|1.4715
|2758
|2008.01.07 16:30
|s/l
|1379
|1.00
|1.4670
|1.4670
|1.4715
|-350.00
|46159.00
|2759
|2008.01.07 20:03
|sell
|1380
|1.00
|1.4695
|1.4730
|1.4685
|2760
|2008.01.07 22:39
|t/p
|1380
|1.00
|1.4685
|1.4730
|1.4685
|100.00
|46259.00
|2761
|2008.01.08 04:48
|buy
|1381
|1.00
|1.4691
|1.4656
|1.4701
|2762
|2008.01.08 05:10
|t/p
|1381
|1.00
|1.4701
|1.4656
|1.4701
|100.00
|46359.00
|2763
|2008.01.08 06:42
|buy
|1382
|1.00
|1.4691
|1.4656
|1.4701
|2764
|2008.01.08 06:53
|t/p
|1382
|1.00
|1.4701
|1.4656
|1.4701
|100.00
|46459.00
|2765
|2008.01.11 06:34
|buy
|1383
|1.00
|1.4801
|1.4766
|1.4811
|2766
|2008.01.11 07:57
|t/p
|1383
|1.00
|1.4811
|1.4766
|1.4811
|100.00
|46559.00
|2767
|2008.01.11 10:11
|sell
|1384
|1.00
|1.4793
|1.4828
|1.4783
|2768
|2008.01.11 10:19
|t/p
|1384
|1.00
|1.4783
|1.4828
|1.4783
|100.00
|46659.00
|2769
|2008.01.14 12:34
|buy
|1385
|1.00
|1.4882
|1.4847
|1.4892
|2770
|2008.01.14 12:54
|t/p
|1385
|1.00
|1.4892
|1.4847
|1.4892
|100.00
|46759.00
|2771
|2008.01.14 13:28
|buy
|1386
|1.00
|1.4879
|1.4844
|1.4889
|2772
|2008.01.14 14:00
|t/p
|1386
|1.00
|1.4889
|1.4844
|1.4889
|100.00
|46859.00
|2773
|2008.01.15 00:10
|sell
|1387
|1.00
|1.4871
|1.4906
|1.4861
|2774
|2008.01.15 08:03
|t/p
|1387
|1.00
|1.4861
|1.4906
|1.4861
|100.00
|46959.00
|2775
|2008.01.15 11:15
|sell
|1388
|1.00
|1.4868
|1.4903
|1.4858
|2776
|2008.01.15 12:11
|t/p
|1388
|1.00
|1.4858
|1.4903
|1.4858
|100.00
|47059.00
|2777
|2008.01.15 15:18
|buy
|1389
|1.00
|1.4879
|1.4844
|1.4889
|2778
|2008.01.15 15:24
|t/p
|1389
|1.00
|1.4889
|1.4844
|1.4889
|100.00
|47159.00
|2779
|2008.01.15 15:33
|buy
|1390
|1.00
|1.4878
|1.4843
|1.4888
|2780
|2008.01.15 16:26
|s/l
|1390
|1.00
|1.4843
|1.4843
|1.4888
|-350.00
|46809.00
|2781
|2008.01.16 06:41
|buy
|1391
|1.00
|1.4830
|1.4795
|1.4840
|2782
|2008.01.16 10:19
|s/l
|1391
|1.00
|1.4795
|1.4795
|1.4840
|-350.00
|46459.00
|2783
|2008.01.16 13:05
|sell
|1392
|1.00
|1.4798
|1.4833
|1.4788
|2784
|2008.01.16 13:37
|t/p
|1392
|1.00
|1.4788
|1.4833
|1.4788
|100.00
|46559.00
|2785
|2008.01.16 13:45
|sell
|1393
|1.00
|1.4801
|1.4836
|1.4791
|2786
|2008.01.16 13:53
|t/p
|1393
|1.00
|1.4791
|1.4836
|1.4791
|100.00
|46659.00
|2787
|2008.01.16 14:10
|sell
|1394
|1.00
|1.4803
|1.4838
|1.4793
|2788
|2008.01.16 15:42
|t/p
|1394
|1.00
|1.4793
|1.4838
|1.4793
|100.00
|46759.00
|2789
|2008.01.17 02:37
|buy
|1395
|1.00
|1.4665
|1.4630
|1.4675
|2790
|2008.01.17 05:39
|s/l
|1395
|1.00
|1.4630
|1.4630
|1.4675
|-350.00
|46409.00
|2791
|2008.01.17 11:16
|sell
|1396
|1.00
|1.4634
|1.4669
|1.4624
|2792
|2008.01.17 11:21
|s/l
|1396
|1.00
|1.4669
|1.4669
|1.4624
|-350.00
|46059.00
|2793
|2008.01.17 15:26
|buy
|1397
|1.00
|1.4654
|1.4619
|1.4664
|2794
|2008.01.17 15:27
|t/p
|1397
|1.00
|1.4664
|1.4619
|1.4664
|100.00
|46159.00
|2795
|2008.01.18 15:02
|buy
|1398
|1.00
|1.4646
|1.4611
|1.4656
|2796
|2008.01.18 15:48
|s/l
|1398
|1.00
|1.4611
|1.4611
|1.4656
|-350.00
|45809.00
|2797
|2008.01.21 07:13
|sell
|1399
|1.00
|1.4551
|1.4586
|1.4541
|2798
|2008.01.21 07:47
|t/p
|1399
|1.00
|1.4541
|1.4586
|1.4541
|100.00
|45909.00
|2799
|2008.01.21 12:29
|sell
|1400
|1.00
|1.4502
|1.4537
|1.4492
|2800
|2008.01.21 12:44
|t/p
|1400
|1.00
|1.4492
|1.4537
|1.4492
|100.00
|46009.00
|2801
|2008.01.22 01:44
|sell
|1401
|1.00
|1.4435
|1.4470
|1.4425
|2802
|2008.01.22 04:28
|t/p
|1401
|1.00
|1.4425
|1.4470
|1.4425
|100.00
|46109.00
|2803
|2008.01.22 23:50
|buy
|1402
|1.00
|1.4628
|1.4593
|1.4638
|2804
|2008.01.22 23:51
|t/p
|1402
|1.00
|1.4638
|1.4593
|1.4638
|100.00
|46209.00
|2805
|2008.01.23 00:16
|buy
|1403
|1.00
|1.4628
|1.4593
|1.4638
|2806
|2008.01.23 00:24
|t/p
|1403
|1.00
|1.4638
|1.4593
|1.4638
|100.00
|46309.00
|2807
|2008.01.23 04:49
|sell
|1404
|1.00
|1.4634
|1.4669
|1.4624
|2808
|2008.01.23 07:04
|t/p
|1404
|1.00
|1.4624
|1.4669
|1.4624
|100.00
|46409.00
|2809
|2008.01.23 14:59
|sell
|1405
|1.00
|1.4577
|1.4612
|1.4567
|2810
|2008.01.23 15:04
|t/p
|1405
|1.00
|1.4567
|1.4612
|1.4567
|100.00
|46509.00
|2811
|2008.01.24 00:17
|buy
|1406
|1.00
|1.4613
|1.4578
|1.4623
|2812
|2008.01.24 00:50
|t/p
|1406
|1.00
|1.4623
|1.4578
|1.4623
|100.00
|46609.00
|2813
|2008.01.24 13:30
|buy
|1407
|1.00
|1.4644
|1.4609
|1.4654
|2814
|2008.01.24 13:31
|t/p
|1407
|1.00
|1.4654
|1.4609
|1.4654
|100.00
|46709.00
|2815
|2008.01.25 06:28
|sell
|1408
|1.00
|1.4760
|1.4795
|1.4750
|2816
|2008.01.25 08:12
|t/p
|1408
|1.00
|1.4750
|1.4795
|1.4750
|100.00
|46809.00
|2817
|2008.01.28 00:40
|buy
|1409
|1.00
|1.4679
|1.4644
|1.4689
|2818
|2008.01.28 06:43
|t/p
|1409
|1.00
|1.4689
|1.4644
|1.4689
|100.00
|46909.00
|2819
|2008.01.28 22:03
|sell
|1410
|1.00
|1.4785
|1.4820
|1.4775
|2820
|2008.01.29 00:59
|t/p
|1410
|1.00
|1.4775
|1.4820
|1.4775
|96.00
|47005.00
|2821
|2008.01.29 12:57
|buy
|1411
|1.00
|1.4772
|1.4737
|1.4782
|2822
|2008.01.29 15:16
|s/l
|1411
|1.00
|1.4737
|1.4737
|1.4782
|-350.00
|46655.00
|2823
|2008.01.29 17:42
|sell
|1412
|1.00
|1.4770
|1.4805
|1.4760
|2824
|2008.01.30 05:45
|t/p
|1412
|1.00
|1.4760
|1.4805
|1.4760
|96.00
|46751.00
|2825
|2008.01.30 13:15
|buy
|1413
|1.00
|1.4795
|1.4760
|1.4805
|2826
|2008.01.30 18:07
|t/p
|1413
|1.00
|1.4805
|1.4760
|1.4805
|100.00
|46851.00
|2827
|2008.01.30 22:46
|buy
|1414
|1.00
|1.4846
|1.4811
|1.4856
|2828
|2008.01.30 22:49
|t/p
|1414
|1.00
|1.4856
|1.4811
|1.4856
|100.00
|46951.00
|2829
|2008.01.30 23:23
|buy
|1415
|1.00
|1.4847
|1.4812
|1.4857
|2830
|2008.01.31 05:17
|t/p
|1415
|1.00
|1.4857
|1.4812
|1.4857
|109.00
|47060.00
|2831
|2008.01.31 07:18
|buy
|1416
|1.00
|1.4858
|1.4823
|1.4868
|2832
|2008.01.31 07:23
|t/p
|1416
|1.00
|1.4868
|1.4823
|1.4868
|100.00
|47160.00
|2833
|2008.01.31 07:30
|buy
|1417
|1.00
|1.4856
|1.4821
|1.4866
|2834
|2008.01.31 07:43
|t/p
|1417
|1.00
|1.4866
|1.4821
|1.4866
|100.00
|47260.00
|2835
|2008.01.31 07:58
|buy
|1418
|1.00
|1.4855
|1.4820
|1.4865
|2836
|2008.01.31 08:51
|s/l
|1418
|1.00
|1.4820
|1.4820
|1.4865
|-350.00
|46910.00
|2837
|2008.01.31 14:04
|buy
|1419
|1.00
|1.4857
|1.4822
|1.4867
|2838
|2008.01.31 14:20
|s/l
|1419
|1.00
|1.4822
|1.4822
|1.4867
|-350.00
|46560.00
|2839
|2008.01.31 17:37
|sell
|1420
|1.00
|1.4851
|1.4886
|1.4841
|2840
|2008.01.31 18:07
|t/p
|1420
|1.00
|1.4841
|1.4886
|1.4841
|100.00
|46660.00
|2841
|2008.01.31 18:29
|sell
|1421
|1.00
|1.4852
|1.4887
|1.4842
|2842
|2008.02.01 07:48
|s/l
|1421
|1.00
|1.4887
|1.4887
|1.4842
|-354.00
|46306.00
|2843
|2008.02.01 14:16
|buy
|1422
|1.00
|1.4880
|1.4845
|1.4890
|2844
|2008.02.01 14:37
|s/l
|1422
|1.00
|1.4845
|1.4845
|1.4890
|-350.00
|45956.00
|2845
|2008.02.05 18:44
|sell
|1423
|1.00
|1.4657
|1.4692
|1.4647
|2846
|2008.02.05 20:29
|t/p
|1423
|1.00
|1.4647
|1.4692
|1.4647
|100.00
|46056.00
|2847
|2008.02.06 03:19
|sell
|1424
|1.00
|1.4640
|1.4675
|1.4630
|2848
|2008.02.06 07:43
|t/p
|1424
|1.00
|1.4630
|1.4675
|1.4630
|100.00
|46156.00
|2849
|2008.02.06 11:16
|sell
|1425
|1.00
|1.4628
|1.4663
|1.4618
|2850
|2008.02.06 11:28
|t/p
|1425
|1.00
|1.4618
|1.4663
|1.4618
|100.00
|46256.00
|2851
|2008.02.06 11:50
|sell
|1426
|1.00
|1.4628
|1.4663
|1.4618
|2852
|2008.02.06 12:23
|t/p
|1426
|1.00
|1.4618
|1.4663
|1.4618
|100.00
|46356.00
|2853
|2008.02.06 17:32
|buy
|1427
|1.00
|1.4629
|1.4594
|1.4639
|2854
|2008.02.06 17:54
|t/p
|1427
|1.00
|1.4639
|1.4594
|1.4639
|100.00
|46456.00
|2855
|2008.02.06 21:48
|sell
|1428
|1.00
|1.4636
|1.4671
|1.4626
|2856
|2008.02.06 22:27
|t/p
|1428
|1.00
|1.4626
|1.4671
|1.4626
|100.00
|46556.00
|2857
|2008.02.07 21:11
|sell
|1429
|1.00
|1.4486
|1.4521
|1.4476
|2858
|2008.02.07 21:37
|t/p
|1429
|1.00
|1.4476
|1.4521
|1.4476
|100.00
|46656.00
|2859
|2008.02.11 02:42
|buy
|1430
|1.00
|1.4521
|1.4486
|1.4531
|2860
|2008.02.11 03:35
|t/p
|1430
|1.00
|1.4531
|1.4486
|1.4531
|100.00
|46756.00
|2861
|2008.02.12 01:44
|sell
|1431
|1.00
|1.4514
|1.4549
|1.4504
|2862
|2008.02.12 06:58
|s/l
|1431
|1.00
|1.4549
|1.4549
|1.4504
|-350.00
|46406.00
|2863
|2008.02.12 08:36
|buy
|1432
|1.00
|1.4522
|1.4487
|1.4532
|2864
|2008.02.12 12:01
|t/p
|1432
|1.00
|1.4532
|1.4487
|1.4532
|100.00
|46506.00
|2865
|2008.02.13 02:34
|sell
|1433
|1.00
|1.4579
|1.4614
|1.4569
|2866
|2008.02.13 05:02
|t/p
|1433
|1.00
|1.4569
|1.4614
|1.4569
|100.00
|46606.00
|2867
|2008.02.13 09:37
|sell
|1434
|1.00
|1.4565
|1.4600
|1.4555
|2868
|2008.02.13 10:02
|t/p
|1434
|1.00
|1.4555
|1.4600
|1.4555
|100.00
|46706.00
|2869
|2008.02.13 10:10
|sell
|1435
|1.00
|1.4567
|1.4602
|1.4557
|2870
|2008.02.13 14:05
|t/p
|1435
|1.00
|1.4557
|1.4602
|1.4557
|100.00
|46806.00
|2871
|2008.02.13 16:08
|sell
|1436
|1.00
|1.4571
|1.4606
|1.4561
|2872
|2008.02.13 23:53
|t/p
|1436
|1.00
|1.4561
|1.4606
|1.4561
|100.00
|46906.00
|2873
|2008.02.14 15:22
|sell
|1437
|1.00
|1.4614
|1.4649
|1.4604
|2874
|2008.02.14 16:34
|s/l
|1437
|1.00
|1.4649
|1.4649
|1.4604
|-350.00
|46556.00
|2875
|2008.02.15 12:56
|buy
|1438
|1.00
|1.4663
|1.4628
|1.4673
|2876
|2008.02.15 13:16
|t/p
|1438
|1.00
|1.4673
|1.4628
|1.4673
|100.00
|46656.00
|2877
|2008.02.18 06:09
|buy
|1439
|1.00
|1.4679
|1.4644
|1.4689
|2878
|2008.02.18 08:43
|s/l
|1439
|1.00
|1.4644
|1.4644
|1.4689
|-350.00
|46306.00
|2879
|2008.02.18 12:57
|sell
|1440
|1.00
|1.4640
|1.4675
|1.4630
|2880
|2008.02.18 13:23
|t/p
|1440
|1.00
|1.4630
|1.4675
|1.4630
|100.00
|46406.00
|2881
|2008.02.18 22:28
|buy
|1441
|1.00
|1.4654
|1.4619
|1.4664
|2882
|2008.02.19 05:19
|t/p
|1441
|1.00
|1.4664
|1.4619
|1.4664
|103.00
|46509.00
|2883
|2008.02.20 07:32
|sell
|1442
|1.00
|1.4719
|1.4754
|1.4709
|2884
|2008.02.20 07:49
|t/p
|1442
|1.00
|1.4709
|1.4754
|1.4709
|100.00
|46609.00
|2885
|2008.02.20 08:45
|sell
|1443
|1.00
|1.4719
|1.4754
|1.4709
|2886
|2008.02.20 09:36
|t/p
|1443
|1.00
|1.4709
|1.4754
|1.4709
|100.00
|46709.00
|2887
|2008.02.22 02:05
|sell
|1444
|1.00
|1.4811
|1.4846
|1.4801
|2888
|2008.02.22 02:15
|t/p
|1444
|1.00
|1.4801
|1.4846
|1.4801
|100.00
|46809.00
|2889
|2008.02.22 12:14
|buy
|1445
|1.00
|1.4822
|1.4787
|1.4832
|2890
|2008.02.22 12:42
|t/p
|1445
|1.00
|1.4832
|1.4787
|1.4832
|100.00
|46909.00
|2891
|2008.02.25 06:03
|sell
|1446
|1.00
|1.4820
|1.4855
|1.4810
|2892
|2008.02.25 07:33
|t/p
|1446
|1.00
|1.4810
|1.4855
|1.4810
|100.00
|47009.00
|2893
|2008.02.26 00:52
|buy
|1447
|1.00
|1.4827
|1.4792
|1.4837
|2894
|2008.02.26 07:52
|s/l
|1447
|1.00
|1.4792
|1.4792
|1.4837
|-350.00
|46659.00
|2895
|2008.02.27 11:02
|buy
|1448
|1.00
|1.5034
|1.4999
|1.5044
|2896
|2008.02.27 11:11
|t/p
|1448
|1.00
|1.5044
|1.4999
|1.5044
|100.00
|46759.00
|2897
|2008.02.27 11:26
|buy
|1449
|1.00
|1.5033
|1.4998
|1.5043
|2898
|2008.02.27 12:00
|t/p
|1449
|1.00
|1.5043
|1.4998
|1.5043
|100.00
|46859.00
|2899
|2008.02.27 19:11
|buy
|1450
|1.00
|1.5100
|1.5065
|1.5110
|2900
|2008.02.27 19:28
|t/p
|1450
|1.00
|1.5110
|1.5065
|1.5110
|100.00
|46959.00
|2901
|2008.02.28 04:55
|sell
|1451
|1.00
|1.5113
|1.5148
|1.5103
|2902
|2008.02.28 06:32
|t/p
|1451
|1.00
|1.5103
|1.5148
|1.5103
|100.00
|47059.00
|2903
|2008.02.28 09:41
|sell
|1452
|1.00
|1.5106
|1.5141
|1.5096
|2904
|2008.02.28 10:15
|t/p
|1452
|1.00
|1.5096
|1.5141
|1.5096
|100.00
|47159.00
|2905
|2008.02.28 23:50
|sell
|1453
|1.00
|1.5206
|1.5241
|1.5196
|2906
|2008.02.28 23:54
|t/p
|1453
|1.00
|1.5196
|1.5241
|1.5196
|100.00
|47259.00
|2907
|2008.02.29 04:41
|sell
|1454
|1.00
|1.5184
|1.5219
|1.5174
|2908
|2008.02.29 04:50
|t/p
|1454
|1.00
|1.5174
|1.5219
|1.5174
|100.00
|47359.00
|2909
|2008.02.29 10:26
|buy
|1455
|1.00
|1.5194
|1.5159
|1.5204
|2910
|2008.02.29 10:34
|t/p
|1455
|1.00
|1.5204
|1.5159
|1.5204
|100.00
|47459.00
|2911
|2008.02.29 11:04
|buy
|1456
|1.00
|1.5194
|1.5159
|1.5204
|2912
|2008.02.29 11:25
|t/p
|1456
|1.00
|1.5204
|1.5159
|1.5204
|100.00
|47559.00
|2913
|2008.02.29 13:40
|sell
|1457
|1.00
|1.5201
|1.5236
|1.5191
|2914
|2008.02.29 13:43
|t/p
|1457
|1.00
|1.5191
|1.5236
|1.5191
|100.00
|47659.00
|2915
|2008.02.29 14:48
|sell
|1458
|1.00
|1.5198
|1.5233
|1.5188
|2916
|2008.02.29 14:55
|t/p
|1458
|1.00
|1.5188
|1.5233
|1.5188
|100.00
|47759.00
|2917
|2008.03.03 07:17
|buy
|1459
|1.00
|1.5205
|1.5170
|1.5215
|2918
|2008.03.03 07:22
|t/p
|1459
|1.00
|1.5215
|1.5170
|1.5215
|100.00
|47859.00
|2919
|2008.03.03 11:49
|sell
|1460
|1.00
|1.5191
|1.5226
|1.5181
|2920
|2008.03.03 14:18
|s/l
|1460
|1.00
|1.5226
|1.5226
|1.5181
|-350.00
|47509.00
|2921
|2008.03.03 15:52
|buy
|1461
|1.00
|1.5203
|1.5168
|1.5213
|2922
|2008.03.03 16:29
|s/l
|1461
|1.00
|1.5168
|1.5168
|1.5213
|-350.00
|47159.00
|2923
|2008.03.03 19:44
|sell
|1462
|1.00
|1.5197
|1.5232
|1.5187
|2924
|2008.03.03 23:41
|t/p
|1462
|1.00
|1.5187
|1.5232
|1.5187
|100.00
|47259.00
|2925
|2008.03.03 23:41
|buy
|1463
|1.00
|1.5187
|1.5152
|1.5197
|2926
|2008.03.03 23:51
|t/p
|1463
|1.00
|1.5197
|1.5152
|1.5197
|100.00
|47359.00
|2927
|2008.03.04 14:07
|buy
|1464
|1.00
|1.5201
|1.5166
|1.5211
|2928
|2008.03.04 14:12
|t/p
|1464
|1.00
|1.5211
|1.5166
|1.5211
|100.00
|47459.00
|2929
|2008.03.05 10:15
|sell
|1465
|1.00
|1.5184
|1.5219
|1.5174
|2930
|2008.03.05 13:38
|s/l
|1465
|1.00
|1.5219
|1.5219
|1.5174
|-350.00
|47109.00
|2931
|2008.03.05 18:51
|buy
|1466
|1.00
|1.5258
|1.5223
|1.5268
|2932
|2008.03.05 18:59
|t/p
|1466
|1.00
|1.5268
|1.5223
|1.5268
|100.00
|47209.00
|2933
|2008.03.05 19:15
|buy
|1467
|1.00
|1.5259
|1.5224
|1.5269
|2934
|2008.03.05 20:06
|t/p
|1467
|1.00
|1.5269
|1.5224
|1.5269
|100.00
|47309.00
|2935
|2008.03.05 22:33
|sell
|1468
|1.00
|1.5272
|1.5307
|1.5262
|2936
|2008.03.06 06:38
|s/l
|1468
|1.00
|1.5307
|1.5307
|1.5262
|-362.00
|46947.00
|2937
|2008.03.07 00:20
|buy
|1469
|1.00
|1.5376
|1.5341
|1.5386
|2938
|2008.03.07 05:11
|t/p
|1469
|1.00
|1.5386
|1.5341
|1.5386
|100.00
|47047.00
|2939
|2008.03.07 07:59
|buy
|1470
|1.00
|1.5385
|1.5350
|1.5395
|2940
|2008.03.07 08:59
|t/p
|1470
|1.00
|1.5395
|1.5350
|1.5395
|100.00
|47147.00
|2941
|2008.03.10 15:05
|sell
|1471
|1.00
|1.5360
|1.5395
|1.5350
|2942
|2008.03.10 16:21
|t/p
|1471
|1.00
|1.5350
|1.5395
|1.5350
|100.00
|47247.00
|2943
|2008.03.11 06:06
|buy
|1472
|1.00
|1.5357
|1.5322
|1.5367
|2944
|2008.03.11 07:42
|t/p
|1472
|1.00
|1.5367
|1.5322
|1.5367
|100.00
|47347.00
|2945
|2008.03.11 12:33
|buy
|1473
|1.00
|1.5427
|1.5392
|1.5437
|2946
|2008.03.11 12:36
|t/p
|1473
|1.00
|1.5437
|1.5392
|1.5437
|100.00
|47447.00
|2947
|2008.03.11 12:38
|buy
|1474
|1.00
|1.5426
|1.5391
|1.5436
|2948
|2008.03.11 12:41
|s/l
|1474
|1.00
|1.5391
|1.5391
|1.5436
|-350.00
|47097.00
|2949
|2008.03.12 06:57
|buy
|1475
|1.00
|1.5360
|1.5325
|1.5370
|2950
|2008.03.12 07:10
|t/p
|1475
|1.00
|1.5370
|1.5325
|1.5370
|100.00
|47197.00
|2951
|2008.03.12 22:39
|buy
|1476
|1.00
|1.5532
|1.5497
|1.5542
|2952
|2008.03.12 23:59
|t/p
|1476
|1.00
|1.5542
|1.5497
|1.5542
|100.00
|47297.00
|2953
|2008.03.13 01:27
|sell
|1477
|1.00
|1.5541
|1.5576
|1.5531
|2954
|2008.03.13 03:26
|s/l
|1477
|1.00
|1.5576
|1.5576
|1.5531
|-350.00
|46947.00
|2955
|2008.03.13 06:17
|buy
|1478
|1.00
|1.5549
|1.5514
|1.5559
|2956
|2008.03.13 06:18
|t/p
|1478
|1.00
|1.5559
|1.5514
|1.5559
|100.00
|47047.00
|2957
|2008.03.13 06:59
|buy
|1479
|1.00
|1.5548
|1.5513
|1.5558
|2958
|2008.03.13 07:20
|t/p
|1479
|1.00
|1.5558
|1.5513
|1.5558
|100.00
|47147.00
|2959
|2008.03.13 23:05
|buy
|1480
|1.00
|1.5606
|1.5571
|1.5616
|2960
|2008.03.13 23:16
|t/p
|1480
|1.00
|1.5616
|1.5571
|1.5616
|100.00
|47247.00
|2961
|2008.03.14 06:50
|buy
|1481
|1.00
|1.5611
|1.5576
|1.5621
|2962
|2008.03.14 07:06
|t/p
|1481
|1.00
|1.5621
|1.5576
|1.5621
|100.00
|47347.00
|2963
|2008.03.14 07:09
|buy
|1482
|1.00
|1.5611
|1.5576
|1.5621
|2964
|2008.03.14 07:15
|t/p
|1482
|1.00
|1.5621
|1.5576
|1.5621
|100.00
|47447.00
|2965
|2008.03.14 07:37
|buy
|1483
|1.00
|1.5610
|1.5575
|1.5620
|2966
|2008.03.14 08:19
|s/l
|1483
|1.00
|1.5575
|1.5575
|1.5620
|-350.00
|47097.00
|2967
|2008.03.14 12:29
|sell
|1484
|1.00
|1.5577
|1.5612
|1.5567
|2968
|2008.03.14 12:32
|t/p
|1484
|1.00
|1.5567
|1.5612
|1.5567
|100.00
|47197.00
|2969
|2008.03.18 07:16
|buy
|1485
|1.00
|1.5766
|1.5731
|1.5776
|2970
|2008.03.18 08:36
|t/p
|1485
|1.00
|1.5776
|1.5731
|1.5776
|100.00
|47297.00
|2971
|2008.03.18 12:18
|buy
|1486
|1.00
|1.5788
|1.5753
|1.5798
|2972
|2008.03.18 12:28
|t/p
|1486
|1.00
|1.5798
|1.5753
|1.5798
|100.00
|47397.00
|2973
|2008.03.18 12:30
|buy
|1487
|1.00
|1.5784
|1.5749
|1.5794
|2974
|2008.03.18 12:37
|t/p
|1487
|1.00
|1.5794
|1.5749
|1.5794
|100.00
|47497.00
|2975
|2008.03.18 12:53
|buy
|1488
|1.00
|1.5783
|1.5748
|1.5793
|2976
|2008.03.18 13:23
|t/p
|1488
|1.00
|1.5793
|1.5748
|1.5793
|100.00
|47597.00
|2977
|2008.03.18 13:27
|buy
|1489
|1.00
|1.5778
|1.5743
|1.5788
|2978
|2008.03.18 14:16
|t/p
|1489
|1.00
|1.5788
|1.5743
|1.5788
|100.00
|47697.00
|2979
|2008.03.18 16:12
|sell
|1490
|1.00
|1.5792
|1.5827
|1.5782
|2980
|2008.03.18 17:21
|t/p
|1490
|1.00
|1.5782
|1.5827
|1.5782
|100.00
|47797.00
|2981
|2008.03.18 23:57
|sell
|1491
|1.00
|1.5663
|1.5698
|1.5653
|2982
|2008.03.19 01:01
|t/p
|1491
|1.00
|1.5653
|1.5698
|1.5653
|96.00
|47893.00
|2983
|2008.03.19 06:57
|buy
|1492
|1.00
|1.5680
|1.5645
|1.5690
|2984
|2008.03.19 06:58
|t/p
|1492
|1.00
|1.5690
|1.5645
|1.5690
|100.00
|47993.00
|2985
|2008.03.19 11:14
|buy
|1493
|1.00
|1.5721
|1.5686
|1.5731
|2986
|2008.03.19 11:24
|t/p
|1493
|1.00
|1.5731
|1.5686
|1.5731
|100.00
|48093.00
|2987
|2008.03.19 11:28
|buy
|1494
|1.00
|1.5720
|1.5685
|1.5730
|2988
|2008.03.19 12:24
|t/p
|1494
|1.00
|1.5730
|1.5685
|1.5730
|100.00
|48193.00
|2989
|2008.03.19 14:36
|sell
|1495
|1.00
|1.5728
|1.5763
|1.5718
|2990
|2008.03.19 14:43
|t/p
|1495
|1.00
|1.5718
|1.5763
|1.5718
|100.00
|48293.00