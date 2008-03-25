FXDD

Account: 5316737 Name: bob jones Currency: USD 2008 April 2, 20:17
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
217078352008.03.25 17:37balanceDeposit2 000.00
217080132008.03.25 17:39sell0.10usdjpy99.65100.5594.652008.03.28 18:5599.710.000.00-4.79-6.02
 116960Stock_Sell
217080522008.03.25 17:40sell0.10usdchf1.00861.01760.95862008.03.25 22:301.00870.000.000.00-0.99
 116840Stock_Sell
217162452008.03.25 19:26sell0.10usdjpy100.20100.0095.202008.03.26 05:59100.000.000.00-0.9620.00
 116950Stock_Sell[sl]
217245792008.03.25 22:30buy0.20usdchf1.00870.99971.05872008.03.26 02:451.00860.000.00-0.14-1.98
 116840Reverse_Stock_Buy
217245812008.03.25 22:30buy0.10eurusd1.56041.56241.61042008.03.26 00:361.56240.000.000.3920.00
 116140Stock_Buy[sl]
217245832008.03.25 22:30buy0.20gbpusd2.00142.00342.05142008.03.26 02:092.00340.000.002.6640.00
 116440Stock_Buy[sl]
217419092008.03.26 02:45sell0.20usdchf1.00860.99290.95862008.03.27 09:140.99290.000.00-1.16316.25
 116840Reverse_Stock_Sell[sl]
217428742008.03.26 03:15buy0.10eurusd1.56281.57101.61282008.03.26 16:061.57100.000.000.0082.00
 116140Stock_Buy[sl]
217554892008.03.26 07:33buy0.20gbpusd2.00442.00642.05442008.03.26 12:522.00640.000.000.0040.00
 116440Stock_Buy[sl]
218693072008.03.27 01:31buy0.10eurjpy156.64156.84157.542008.03.27 02:54156.840.000.000.0020.17
 117140Stock_Buy[sl]
218709392008.03.27 02:20buy0.20gbpusd2.00851.99952.05852008.03.28 10:001.99950.000.002.66-180.00
 116440Stock_Buy[sl]
218736332008.03.27 03:00buy0.10eurusd1.58221.57321.63222008.03.27 11:201.57320.000.000.00-90.00
 116140Stock_Buy[sl]
218940442008.03.27 07:29buy0.20gbpusd2.00572.01462.05572008.03.27 15:442.01460.000.000.00178.00
 116450Stock_Buy[sl]
219318872008.03.27 13:12sell0.10usdchf0.99371.00270.98022008.03.27 17:480.99440.000.000.00-7.04
 116840Stock_Sell
219393632008.03.27 14:16sell0.10eurchf1.56851.57551.55952008.03.27 15:001.56860.000.000.00-1.01
 123040Stock_Sell
219442002008.03.27 15:00buy0.20eurchf1.56861.57161.57762008.03.28 17:411.57160.000.000.9060.23
 123040Reverse_Stock_Buy[sl]
219741682008.03.27 17:48buy0.20usdchf0.99440.98541.00792008.03.28 08:320.99420.000.00-0.14-4.02
 116840Reverse_Stock_Buy
220051312008.03.27 22:54buy0.10eurjpy157.37156.67158.272008.03.28 07:15157.360.000.001.24-1.01
 117140Stock_Buy
220072642008.03.27 23:41buy0.20gbpusd2.00691.99792.05692008.03.28 03:022.00620.000.002.66-14.00
 116450Stock_Buy
220217572008.03.28 03:00buy0.10usdjpy99.5799.85104.572008.03.28 14:3799.850.000.000.0028.04
 116950Stock_Buy[sl]
220218672008.03.28 03:02sell0.40gbpusd2.00621.99841.95622008.03.28 11:461.99840.000.000.00312.00
 116450Reverse_Stock_Sell[sl]
220383102008.03.28 07:15sell0.20eurjpy157.36158.06156.462008.03.28 12:17158.060.000.000.00-139.61
 117140Reverse_Stock_Sell[sl]
220435132008.03.28 08:32sell0.20usdchf0.99421.00320.98072008.03.28 14:000.99550.000.000.00-26.12
 116840Reverse_Stock_Sell
220885312008.03.28 14:02buy0.10usdchf0.99540.99741.00892008.03.28 17:160.99740.000.000.0020.05
 116840Stock_Buy[sl]
221099992008.03.28 16:33buy0.10eurjpy157.72157.02158.622008.03.28 17:57157.020.000.000.00-70.30
 117140Stock_Buy[sl]
221506342008.03.31 00:00buy0.10eurusd1.58041.57141.63042008.03.31 01:001.58030.000.000.00-1.00
 116140Stock_Buy
221558382008.03.31 01:00sell0.20eurusd1.58031.57831.53032008.03.31 04:391.57830.000.000.0040.00
 116140Reverse_Stock_Sell[sl]
221940832008.03.31 07:01buy0.10usdchf0.99690.98791.01042008.03.31 15:140.99520.000.000.00-17.08
 116840Stock_Buy
222012432008.03.31 08:30buy0.10eurchf1.57441.56741.58342008.03.31 15:021.57330.000.000.00-11.06
 123040Stock_Buy
222048362008.03.31 09:13buy0.10eurusd1.57891.58091.62892008.03.31 12:211.58090.000.000.0020.00
 116140Stock_Buy[sl]
222419602008.03.31 15:02sell0.20eurchf1.57331.57071.56432008.04.01 08:581.57070.000.00-1.6752.07
 123040Reverse_Stock_Sell[sl]
222430982008.03.31 15:14sell0.20usdchf0.99520.99200.98172008.03.31 18:330.99200.000.000.0064.52
 116840Reverse_Stock_Sell[sl]
222819992008.03.31 20:00buy0.10eurusd1.58111.57211.63112008.04.01 04:301.57820.000.000.23-29.00
 116140Stock_Buy
223187842008.04.01 04:30sell0.20eurusd1.57821.56751.52822008.04.01 14:561.56750.000.000.00214.00
 116140Reverse_Stock_Sell[sl]
224539562008.04.02 01:20buy0.10usdchf1.01281.00381.02632008.04.02 16:331.01270.000.000.00-0.99
 116840Stock_Buy
224580862008.04.02 03:22buy0.10usdjpy101.72101.92106.722008.04.02 10:24101.920.000.000.0019.62
 116950Stock_Buy[sl]
224588222008.04.02 03:38buy0.10eurchf1.58021.57321.58922008.04.02 11:011.58010.000.000.00-0.99
 123040Stock_Buy
  0.00 0.00 1.88 944.73
Closed P/L: 946.61
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
224921242008.04.02 11:01sell0.20eurchf1.58011.58711.5711 1.58290.000.000.00-55.43
 123040Reverse_Stock_Sell
225330062008.04.02 16:31buy0.10eurusd1.56201.56401.6120 1.56650.000.000.0045.00
 116140Stock_Buy
225333902008.04.02 16:33sell0.20usdchf1.01271.02170.9992 1.01040.000.000.0045.53
 116840Reverse_Stock_Sell
  0.00 0.00 0.00 35.10
 Floating P/L: 35.10
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 946.61 Floating P/L: 35.10 Margin: 334.24
Balance: 2 946.61 Equity: 2 981.71 Free Margin: 2 647.47