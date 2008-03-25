FXDD
|Account: 5316737
|Name: bob jones
|Currency: USD
|2008 April 2, 20:17
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21707835
|2008.03.25 17:37
|balance
|Deposit
|2 000.00
|21708013
|2008.03.25 17:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.65
|100.55
|94.65
|2008.03.28 18:55
|99.71
|0.00
|0.00
|-4.79
|-6.02
|
|116960
|Stock_Sell
|21708052
|2008.03.25 17:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0086
|1.0176
|0.9586
|2008.03.25 22:30
|1.0087
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|
|116840
|Stock_Sell
|21716245
|2008.03.25 19:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|100.20
|100.00
|95.20
|2008.03.26 05:59
|100.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|20.00
|
|116950
|Stock_Sell[sl]
|21724579
|2008.03.25 22:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0087
|0.9997
|1.0587
|2008.03.26 02:45
|1.0086
|0.00
|0.00
|-0.14
|-1.98
|
|116840
|Reverse_Stock_Buy
|21724581
|2008.03.25 22:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5604
|1.5624
|1.6104
|2008.03.26 00:36
|1.5624
|0.00
|0.00
|0.39
|20.00
|
|116140
|Stock_Buy[sl]
|21724583
|2008.03.25 22:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0014
|2.0034
|2.0514
|2008.03.26 02:09
|2.0034
|0.00
|0.00
|2.66
|40.00
|
|116440
|Stock_Buy[sl]
|21741909
|2008.03.26 02:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0086
|0.9929
|0.9586
|2008.03.27 09:14
|0.9929
|0.00
|0.00
|-1.16
|316.25
|
|116840
|Reverse_Stock_Sell[sl]
|21742874
|2008.03.26 03:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5628
|1.5710
|1.6128
|2008.03.26 16:06
|1.5710
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|
|116140
|Stock_Buy[sl]
|21755489
|2008.03.26 07:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0044
|2.0064
|2.0544
|2008.03.26 12:52
|2.0064
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|116440
|Stock_Buy[sl]
|21869307
|2008.03.27 01:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.64
|156.84
|157.54
|2008.03.27 02:54
|156.84
|0.00
|0.00
|0.00
|20.17
|
|117140
|Stock_Buy[sl]
|21870939
|2008.03.27 02:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0085
|1.9995
|2.0585
|2008.03.28 10:00
|1.9995
|0.00
|0.00
|2.66
|-180.00
|
|116440
|Stock_Buy[sl]
|21873633
|2008.03.27 03:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5822
|1.5732
|1.6322
|2008.03.27 11:20
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|
|116140
|Stock_Buy[sl]
|21894044
|2008.03.27 07:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0057
|2.0146
|2.0557
|2008.03.27 15:44
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|178.00
|
|116450
|Stock_Buy[sl]
|21931887
|2008.03.27 13:12
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9937
|1.0027
|0.9802
|2008.03.27 17:48
|0.9944
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.04
|
|116840
|Stock_Sell
|21939363
|2008.03.27 14:16
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5685
|1.5755
|1.5595
|2008.03.27 15:00
|1.5686
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|
|123040
|Stock_Sell
|21944200
|2008.03.27 15:00
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5686
|1.5716
|1.5776
|2008.03.28 17:41
|1.5716
|0.00
|0.00
|0.90
|60.23
|
|123040
|Reverse_Stock_Buy[sl]
|21974168
|2008.03.27 17:48
|buy
|0.20
|usdchf
|0.9944
|0.9854
|1.0079
|2008.03.28 08:32
|0.9942
|0.00
|0.00
|-0.14
|-4.02
|
|116840
|Reverse_Stock_Buy
|22005131
|2008.03.27 22:54
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.37
|156.67
|158.27
|2008.03.28 07:15
|157.36
|0.00
|0.00
|1.24
|-1.01
|
|117140
|Stock_Buy
|22007264
|2008.03.27 23:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0069
|1.9979
|2.0569
|2008.03.28 03:02
|2.0062
|0.00
|0.00
|2.66
|-14.00
|
|116450
|Stock_Buy
|22021757
|2008.03.28 03:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.57
|99.85
|104.57
|2008.03.28 14:37
|99.85
|0.00
|0.00
|0.00
|28.04
|
|116950
|Stock_Buy[sl]
|22021867
|2008.03.28 03:02
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0062
|1.9984
|1.9562
|2008.03.28 11:46
|1.9984
|0.00
|0.00
|0.00
|312.00
|
|116450
|Reverse_Stock_Sell[sl]
|22038310
|2008.03.28 07:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.36
|158.06
|156.46
|2008.03.28 12:17
|158.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.61
|
|117140
|Reverse_Stock_Sell[sl]
|22043513
|2008.03.28 08:32
|sell
|0.20
|usdchf
|0.9942
|1.0032
|0.9807
|2008.03.28 14:00
|0.9955
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.12
|
|116840
|Reverse_Stock_Sell
|22088531
|2008.03.28 14:02
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9954
|0.9974
|1.0089
|2008.03.28 17:16
|0.9974
|0.00
|0.00
|0.00
|20.05
|
|116840
|Stock_Buy[sl]
|22109999
|2008.03.28 16:33
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.72
|157.02
|158.62
|2008.03.28 17:57
|157.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.30
|
|117140
|Stock_Buy[sl]
|22150634
|2008.03.31 00:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5804
|1.5714
|1.6304
|2008.03.31 01:00
|1.5803
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|
|116140
|Stock_Buy
|22155838
|2008.03.31 01:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5803
|1.5783
|1.5303
|2008.03.31 04:39
|1.5783
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|116140
|Reverse_Stock_Sell[sl]
|22194083
|2008.03.31 07:01
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9969
|0.9879
|1.0104
|2008.03.31 15:14
|0.9952
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.08
|
|116840
|Stock_Buy
|22201243
|2008.03.31 08:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5744
|1.5674
|1.5834
|2008.03.31 15:02
|1.5733
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.06
|
|123040
|Stock_Buy
|22204836
|2008.03.31 09:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5789
|1.5809
|1.6289
|2008.03.31 12:21
|1.5809
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|116140
|Stock_Buy[sl]
|22241960
|2008.03.31 15:02
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5733
|1.5707
|1.5643
|2008.04.01 08:58
|1.5707
|0.00
|0.00
|-1.67
|52.07
|
|123040
|Reverse_Stock_Sell[sl]
|22243098
|2008.03.31 15:14
|sell
|0.20
|usdchf
|0.9952
|0.9920
|0.9817
|2008.03.31 18:33
|0.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|64.52
|
|116840
|Reverse_Stock_Sell[sl]
|22281999
|2008.03.31 20:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5811
|1.5721
|1.6311
|2008.04.01 04:30
|1.5782
|0.00
|0.00
|0.23
|-29.00
|
|116140
|Stock_Buy
|22318784
|2008.04.01 04:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5782
|1.5675
|1.5282
|2008.04.01 14:56
|1.5675
|0.00
|0.00
|0.00
|214.00
|
|116140
|Reverse_Stock_Sell[sl]
|22453956
|2008.04.02 01:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0128
|1.0038
|1.0263
|2008.04.02 16:33
|1.0127
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|
|116840
|Stock_Buy
|22458086
|2008.04.02 03:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|101.72
|101.92
|106.72
|2008.04.02 10:24
|101.92
|0.00
|0.00
|0.00
|19.62
|
|116950
|Stock_Buy[sl]
|22458822
|2008.04.02 03:38
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5802
|1.5732
|1.5892
|2008.04.02 11:01
|1.5801
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|
|123040
|Stock_Buy
|
|0.00
|0.00
|1.88
|944.73
|Closed P/L:
|946.61
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|22492124
|2008.04.02 11:01
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5801
|1.5871
|1.5711
|
|1.5829
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.43
|
|123040
|Reverse_Stock_Sell
|22533006
|2008.04.02 16:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5620
|1.5640
|1.6120
|
|1.5665
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|
|116140
|Stock_Buy
|22533390
|2008.04.02 16:33
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0127
|1.0217
|0.9992
|
|1.0104
|0.00
|0.00
|0.00
|45.53
|
|116840
|Reverse_Stock_Sell
|
|0.00
|0.00
|0.00
|35.10
|
|Floating P/L:
|35.10
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|946.61
|Floating P/L:
|35.10
|Margin:
|334.24
|Balance:
|2 946.61
|Equity:
|2 981.71
|Free Margin:
|2 647.47