Interbank FX, LLC

Account: 1844033 Name: 10 P 3 Currency: USD 2008 April 8, 06:22
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
770159082008.02.07 13:42balanceDeposit3 000.00
771996242008.02.08 01:00buy0.02eurusdm1.44831.42731.44932008.02.08 01:331.44930.000.000.000.20
779851542008.02.13 01:00sell0.01eurusdm1.45731.47831.45632008.02.13 01:081.45630.000.000.000.10
784260522008.02.15 02:00sell0.01eurusdm1.46331.48431.46232008.02.15 06:401.46530.000.000.00-0.20
784357262008.02.15 05:00sell0.03eurusdm1.46391.48441.46292008.02.15 06:401.46560.000.000.00-0.51
784397162008.02.15 05:44sell0.09eurusdm1.46451.48451.46352008.02.15 06:401.46550.000.000.00-0.90
784447982008.02.15 06:27sell0.27eurusdm1.46501.48451.46402008.02.15 06:401.46560.000.000.00-1.62
784458782008.02.15 06:36sell0.81eurusdm1.46561.48461.46462008.02.15 06:391.46580.000.000.00-1.62
784467332008.02.15 06:38sell2.43eurusdm1.46621.48471.46522008.02.15 06:391.46590.000.000.007.29
785838832008.02.15 18:00sell0.01eurusdm1.46681.48781.46582008.02.15 20:531.46820.000.000.00-0.14
785911192008.02.15 19:02sell0.02eurusdm1.46751.48801.46652008.02.15 20:531.46830.000.000.00-0.16
785924022008.02.15 19:15sell0.04eurusdm1.46821.48821.46722008.02.15 20:531.46820.000.000.000.00
785964822008.02.15 20:16sell0.08eurusdm1.46881.48831.46782008.02.15 20:531.46830.000.000.000.40
787750162008.02.18 19:00buy0.01eurusdm1.46581.44481.46682008.02.19 00:591.46550.000.000.00-0.03
787908032008.02.18 23:15buy0.02eurusdm1.46521.44471.46622008.02.19 00:571.46560.000.000.000.08
787912822008.02.18 23:17buy0.04eurusdm1.46471.44471.46572008.02.19 00:571.46570.000.000.000.40
791175642008.02.19 19:00sell0.01eurusdm1.47301.49401.47202008.02.19 23:201.47260.000.00-0.010.04
791200682008.02.19 19:25sell0.02eurusdm1.47361.49411.47262008.02.19 23:201.47260.000.00-0.010.20
794111982008.02.20 20:00buy0.01eurusdm1.47181.45081.47282008.02.20 23:181.47160.000.000.01-0.02
794132352008.02.20 20:14buy0.02eurusdm1.47121.45071.47222008.02.20 23:181.47170.000.000.020.10
794149952008.02.20 20:34buy0.04eurusdm1.47071.45071.47172008.02.20 23:181.47170.000.000.050.40
797499232008.02.22 02:00sell0.01eurusdm1.48021.50121.47922008.02.22 02:291.47980.000.000.000.04
797509532008.02.22 02:02sell0.02eurusdm1.48081.50131.47982008.02.22 02:291.47980.000.000.000.20
801721792008.02.26 02:02sell0.01eurusdm1.48221.50321.48122008.02.26 05:031.48240.000.000.00-0.02
801776282008.02.26 03:31sell0.02eurusdm1.48281.50331.48182008.02.26 05:031.48230.000.000.000.10
801839972008.02.26 04:10sell0.04eurusdm1.48331.50331.48232008.02.26 05:031.48230.000.000.000.40
805227732008.02.27 06:00sell0.01eurusdm1.50001.52101.49902008.02.27 06:471.50190.000.000.00-0.19
805233892008.02.27 06:04sell0.02eurusdm1.50061.52111.49962008.02.27 06:471.50180.000.000.00-0.24
805261532008.02.27 06:34sell0.04eurusdm1.50111.52111.50012008.02.27 06:471.50190.000.000.00-0.32
805270002008.02.27 06:40sell0.08eurusdm1.50171.52121.50072008.02.27 06:461.50190.000.000.00-0.16
805294102008.02.27 06:45sell0.16eurusdm1.50231.52131.50132008.02.27 06:461.50180.000.000.000.80
806245132008.02.27 13:00sell0.01eurusdm1.50451.52551.50352008.02.27 13:351.50490.000.000.00-0.04
806257502008.02.27 13:07sell0.02eurusdm1.50511.52561.50412008.02.27 13:351.50480.000.000.000.06
806292152008.02.27 13:30sell0.04eurusdm1.50571.52571.50472008.02.27 13:351.50470.000.000.000.40
807500712008.02.27 23:00sell0.01eurusdm1.51181.53281.51082008.02.28 01:141.51140.000.000.000.04
807517402008.02.27 23:25sell0.02eurusdm1.51241.53291.51142008.02.28 01:141.51140.000.000.000.20
810758492008.02.29 01:00sell0.01eurusdm1.51681.53781.51582008.02.29 01:391.51810.000.000.00-0.13
810803112008.02.29 01:15sell0.02eurusdm1.51731.53781.51632008.02.29 01:391.51820.000.000.00-0.18
810823142008.02.29 01:24sell0.04eurusdm1.51791.53791.51692008.02.29 01:391.51810.000.000.00-0.08
810829032008.02.29 01:25sell0.08eurusdm1.51851.53801.51752008.02.29 01:391.51800.000.000.000.40
814990422008.03.03 09:00sell0.01eurusdm1.51751.53851.51652008.03.03 09:471.51720.000.000.000.03
815094732008.03.03 09:36sell0.02eurusdm1.51811.53861.51712008.03.03 09:471.51710.000.000.000.20
816855402008.03.03 18:00sell0.01eurusdm1.51831.53931.51732008.03.03 21:301.52080.000.000.00-0.25
817029762008.03.03 19:38sell0.02eurusdm1.51891.53941.51792008.03.03 21:301.52070.000.000.00-0.36
817040732008.03.03 19:43sell0.04eurusdm1.51941.53941.51842008.03.03 21:291.52080.000.000.00-0.56
817168882008.03.03 20:37sell0.08eurusdm1.52001.53951.51902008.03.03 21:291.52070.000.000.00-0.56
817202572008.03.03 20:58sell0.16eurusdm1.52061.53961.51962008.03.03 21:291.52080.000.000.00-0.32
817208212008.03.03 20:59sell0.32eurusdm1.52121.53971.52022008.03.03 21:291.52060.000.000.001.92
821460852008.03.04 22:02sell0.01eurusdm1.52161.54261.52062008.03.04 22:321.52060.000.000.000.10
825633182008.03.06 04:02sell0.01eurusdm1.52721.54821.52622008.03.06 06:211.52970.000.000.00-0.25
825639212008.03.06 04:08sell0.02eurusdm1.52771.54821.52672008.03.06 06:211.52980.000.000.00-0.42
825701382008.03.06 05:27sell0.04eurusdm1.52831.54831.52732008.03.06 06:211.52970.000.000.00-0.56
825709212008.03.06 05:38sell0.08eurusdm1.52921.54871.52822008.03.06 06:211.52980.000.000.00-0.48
825775092008.03.06 06:09sell0.16eurusdm1.52971.54871.52872008.03.06 06:211.52960.000.000.000.16
825792262008.03.06 06:15sell0.32eurusdm1.53041.54891.52942008.03.06 06:211.52970.000.000.002.24
826006582008.03.06 08:00sell0.01eurusdm1.52901.55001.52802008.03.06 08:041.53090.000.000.00-0.19
826024342008.03.06 08:03sell0.02eurusdm1.52951.55001.52852008.03.06 08:041.53090.000.000.00-0.28
826027902008.03.06 08:03sell0.04eurusdm1.53011.55011.52912008.03.06 08:041.53080.000.000.00-0.28
826033942008.03.06 08:04sell0.08eurusdm1.53071.55021.52972008.03.06 08:041.53080.000.000.00-0.08
826036902008.03.06 08:04sell0.16eurusdm1.53131.55031.53032008.03.06 08:041.53080.000.000.000.80
829065582008.03.07 01:00sell0.01eurusdm1.53711.55811.53612008.03.07 14:371.53610.000.000.000.10
829084232008.03.07 01:12sell0.02eurusdm1.53761.55811.53662008.03.07 14:371.53660.000.000.000.20
829096342008.03.07 01:22sell0.04eurusdm1.53821.55821.53722008.03.07 02:451.53720.000.000.000.40
833342502008.03.10 09:00sell0.01eurusdm1.53741.55841.53642008.03.10 10:281.53760.000.000.00-0.02
833369922008.03.10 09:10sell0.02eurusdm1.53801.55851.53702008.03.10 10:281.53760.000.000.000.08
833388462008.03.10 09:15sell0.04eurusdm1.53861.55861.53762008.03.10 10:281.53760.000.000.000.40
835447532008.03.10 23:00buy0.01eurusdm1.53691.51591.53792008.03.11 00:081.53460.000.000.00-0.23
835453522008.03.10 23:02buy0.02eurusdm1.53631.51581.53732008.03.11 00:071.53450.000.000.00-0.36
835505122008.03.10 23:43buy0.04eurusdm1.53571.51571.53672008.03.11 00:071.53460.000.000.00-0.44
835513562008.03.10 23:45buy0.08eurusdm1.53521.51571.53622008.03.11 00:071.53450.000.000.00-0.56
835522662008.03.10 23:47buy0.16eurusdm1.53461.51561.53562008.03.11 00:071.53440.000.000.00-0.32
835542642008.03.10 23:53buy0.32eurusdm1.53401.51551.53502008.03.11 00:071.53460.000.000.001.92
835956452008.03.11 02:00buy0.01eurusdm1.53511.51411.53612008.03.11 02:251.53610.000.000.000.10
839686372008.03.12 01:00buy0.01eurusdm1.53541.51441.53642008.03.12 02:091.53590.000.000.000.05
839774582008.03.12 01:18buy0.02eurusdm1.53491.51441.53592008.03.12 02:091.53590.000.000.000.20
843813762008.03.13 02:00sell0.01eurusdm1.55391.57491.55292008.03.13 02:041.55410.000.000.00-0.02
843827012008.03.13 02:02sell0.02eurusdm1.55451.57501.55352008.03.13 02:041.55410.000.000.000.08
843830052008.03.13 02:02sell0.04eurusdm1.55511.57511.55412008.03.13 02:041.55410.000.000.000.40
854678742008.03.17 09:00sell0.01eurusdm1.57931.60031.57832008.03.17 09:011.57830.000.000.000.10
863095192008.03.19 05:00buy0.01eurusdm1.57091.54991.57192008.03.19 05:101.56950.000.000.00-0.14
863114222008.03.19 05:04buy0.02eurusdm1.57001.54951.57102008.03.19 05:101.56960.000.000.00-0.08
863131602008.03.19 05:09buy0.04eurusdm1.56951.54951.57052008.03.19 05:101.56950.000.000.000.00
863133562008.03.19 05:09buy0.08eurusdm1.56891.54941.56992008.03.19 05:101.56950.000.000.000.48
872386152008.03.20 20:00buy0.01eurusdm1.54171.52071.54272008.03.20 20:361.54270.000.000.000.10
875725372008.03.24 10:00buy0.01eurusdm1.53991.51891.54092008.03.24 10:061.54090.000.000.000.10
880242112008.03.25 19:02sell0.01eurusdm1.55961.58061.55862008.03.25 19:501.56100.000.000.00-0.14
880287082008.03.25 19:29sell0.02eurusdm1.56021.58071.55922008.03.25 19:501.56090.000.000.00-0.14
880297332008.03.25 19:36sell0.04eurusdm1.56081.58081.55982008.03.25 19:501.56100.000.000.00-0.08
880305152008.03.25 19:41sell0.08eurusdm1.56141.58091.56042008.03.25 19:501.56090.000.000.000.40
880768692008.03.26 00:00sell0.01eurusdm1.56091.58191.55992008.03.26 00:271.56390.000.000.00-0.30
881034872008.03.26 00:11sell0.02eurusdm1.56161.58211.56062008.03.26 00:271.56400.000.000.00-0.48
881046942008.03.26 00:14sell0.04eurusdm1.56221.58221.56122008.03.26 00:271.56400.000.000.00-0.72
881052612008.03.26 00:15sell0.08eurusdm1.56281.58231.56182008.03.26 00:271.56410.000.000.00-1.04
881058272008.03.26 00:15sell0.16eurusdm1.56341.58241.56242008.03.26 00:271.56400.000.000.00-0.96
881084602008.03.26 00:24sell0.32eurusdm1.56391.58241.56292008.03.26 00:271.56400.000.000.00-0.32
881087762008.03.26 00:24sell0.64eurusdm1.56451.58251.56352008.03.26 00:261.56390.000.000.003.84
885135032008.03.27 02:00sell0.01eurusdm1.58081.60181.57982008.03.27 02:211.58050.000.000.000.03
885160122008.03.27 02:09sell0.02eurusdm1.58141.60191.58042008.03.27 02:211.58040.000.000.000.20
892495672008.03.31 02:00buy0.01eurusdm1.57791.55691.57892008.03.31 02:081.57890.000.000.000.10
895535092008.03.31 18:00sell0.01eurusdm1.57941.60041.57842008.03.31 18:041.57840.000.000.000.10
898327242008.04.01 21:02buy0.01eurusdm1.56121.54021.56222008.04.01 21:591.56220.000.000.000.10
901853482008.04.03 03:00sell0.01eurusdm1.56371.58471.56272008.04.03 04:111.56330.000.000.000.04
901869482008.04.03 03:11sell0.02eurusdm1.56431.58481.56332008.04.03 04:111.56330.000.000.000.20
905207702008.04.04 04:00sell0.01eurusdm1.56551.58651.56452008.04.04 05:501.56750.000.000.00-0.20
905216832008.04.04 04:06sell0.02eurusdm1.56601.58651.56502008.04.04 05:501.56750.000.000.00-0.30
905281922008.04.04 05:05sell0.04eurusdm1.56661.58661.56562008.04.04 05:491.56740.000.000.00-0.32
905288022008.04.04 05:09sell0.08eurusdm1.56721.58671.56622008.04.04 05:491.56730.000.000.00-0.08
905292292008.04.04 05:11sell0.16eurusdm1.56771.58671.56672008.04.04 05:491.56720.000.000.000.80
907023772008.04.04 18:00sell0.01eurusdm1.57101.59201.57002008.04.04 18:221.57290.000.000.00-0.19
907038402008.04.04 18:08sell0.02eurusdm1.57161.59211.57062008.04.04 18:221.57300.000.000.00-0.28
907047082008.04.04 18:14sell0.04eurusdm1.57221.59221.57122008.04.04 18:221.57290.000.000.00-0.28
907064842008.04.04 18:20sell0.08eurusdm1.57291.59241.57192008.04.04 18:221.57300.000.000.00-0.08
907068782008.04.04 18:20sell0.16eurusdm1.57371.59271.57272008.04.04 18:221.57300.000.000.001.12
909377552008.04.07 23:01sell0.01eurusdm1.57031.59131.56932008.04.08 00:161.57700.000.000.00-0.67
909412952008.04.07 23:42sell0.02eurusdm1.57101.59151.57002008.04.08 00:161.57710.000.000.00-1.22
909594642008.04.08 00:05sell0.04eurusdm1.57161.59161.57062008.04.08 00:161.57720.000.000.00-2.24
909609472008.04.08 00:12sell0.08eurusdm1.57221.59171.57122008.04.08 00:161.57750.000.000.00-4.24
909612882008.04.08 00:12sell0.16eurusdm1.57281.59181.57182008.04.08 00:161.57730.000.000.00-7.20
909616582008.04.08 00:12sell0.32eurusdm1.57371.59221.57272008.04.08 00:161.57740.000.000.00-11.84
909618552008.04.08 00:13sell0.64eurusdm1.57431.59231.57332008.04.08 00:161.57730.000.000.00-19.20
909633442008.04.08 00:13sell1.28eurusdm1.57621.59371.57522008.04.08 00:161.57720.000.000.00-12.80
909645582008.04.08 00:14sell2.56eurusdm1.57681.59381.57582008.04.08 00:151.57730.000.000.00-12.80
909653012008.04.08 00:14sell5.12eurusdm1.57821.59471.57722008.04.08 00:151.57720.000.000.0051.20
  0.00 0.00 0.06 -11.30
Closed P/L: -11.24
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -11.24 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 2 988.76 Equity: 2 988.76 Free Margin: 2 988.76
 
Details:
Graph
Gross Profit: 80.19 Gross Loss: 91.43 Total Net Profit: -11.24
Profit Factor: 0.88 Expected Payoff: -0.09  
Absolute Drawdown: 11.24 Maximal Drawdown: 72.21 (2.36%) Relative Drawdown: 2.36% (72.21)
 
Total Trades: 122 Short Positions (won %): 98 (41.84%) Long Positions (won %): 24 (62.50%)
Profit Trades (% of total): 56 (45.90%) Loss trades (% of total): 66 (54.10%)
Largest profit trade: 51.20 loss trade: -19.20
Average profit trade: 1.43 loss trade: -1.39
Maximum consecutive wins ($): 8 (1.57) consecutive losses ($): 9 (-72.21)
Maximal consecutive profit (count): 51.20 (1) consecutive loss (count): -72.21 (9)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3