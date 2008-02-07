|Account: 1844033
|Name: 10 P 3
|Currency: USD
|2008 April 8, 06:22
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|77015908
|2008.02.07 13:42
|balance
|Deposit
|3 000.00
|77199624
|2008.02.08 01:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4483
|1.4273
|1.4493
|2008.02.08 01:33
|1.4493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|77985154
|2008.02.13 01:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4573
|1.4783
|1.4563
|2008.02.13 01:08
|1.4563
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|78426052
|2008.02.15 02:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4633
|1.4843
|1.4623
|2008.02.15 06:40
|1.4653
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|78435726
|2008.02.15 05:00
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4639
|1.4844
|1.4629
|2008.02.15 06:40
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|78439716
|2008.02.15 05:44
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4645
|1.4845
|1.4635
|2008.02.15 06:40
|1.4655
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|78444798
|2008.02.15 06:27
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4650
|1.4845
|1.4640
|2008.02.15 06:40
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|78445878
|2008.02.15 06:36
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4656
|1.4846
|1.4646
|2008.02.15 06:39
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|78446733
|2008.02.15 06:38
|sell
|2.43
|eurusdm
|1.4662
|1.4847
|1.4652
|2008.02.15 06:39
|1.4659
|0.00
|0.00
|0.00
|7.29
|78583883
|2008.02.15 18:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4668
|1.4878
|1.4658
|2008.02.15 20:53
|1.4682
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|78591119
|2008.02.15 19:02
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4675
|1.4880
|1.4665
|2008.02.15 20:53
|1.4683
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|78592402
|2008.02.15 19:15
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4682
|1.4882
|1.4672
|2008.02.15 20:53
|1.4682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|78596482
|2008.02.15 20:16
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.4688
|1.4883
|1.4678
|2008.02.15 20:53
|1.4683
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|78775016
|2008.02.18 19:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4658
|1.4448
|1.4668
|2008.02.19 00:59
|1.4655
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|78790803
|2008.02.18 23:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4652
|1.4447
|1.4662
|2008.02.19 00:57
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|78791282
|2008.02.18 23:17
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4647
|1.4447
|1.4657
|2008.02.19 00:57
|1.4657
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|79117564
|2008.02.19 19:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4730
|1.4940
|1.4720
|2008.02.19 23:20
|1.4726
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.04
|79120068
|2008.02.19 19:25
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4736
|1.4941
|1.4726
|2008.02.19 23:20
|1.4726
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.20
|79411198
|2008.02.20 20:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4718
|1.4508
|1.4728
|2008.02.20 23:18
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.02
|79413235
|2008.02.20 20:14
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.4712
|1.4507
|1.4722
|2008.02.20 23:18
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.02
|0.10
|79414995
|2008.02.20 20:34
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.4707
|1.4507
|1.4717
|2008.02.20 23:18
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.05
|0.40
|79749923
|2008.02.22 02:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4802
|1.5012
|1.4792
|2008.02.22 02:29
|1.4798
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|79750953
|2008.02.22 02:02
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4808
|1.5013
|1.4798
|2008.02.22 02:29
|1.4798
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|80172179
|2008.02.26 02:02
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4822
|1.5032
|1.4812
|2008.02.26 05:03
|1.4824
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|80177628
|2008.02.26 03:31
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.4828
|1.5033
|1.4818
|2008.02.26 05:03
|1.4823
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|80183997
|2008.02.26 04:10
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.4833
|1.5033
|1.4823
|2008.02.26 05:03
|1.4823
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|80522773
|2008.02.27 06:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5000
|1.5210
|1.4990
|2008.02.27 06:47
|1.5019
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|80523389
|2008.02.27 06:04
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5006
|1.5211
|1.4996
|2008.02.27 06:47
|1.5018
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|80526153
|2008.02.27 06:34
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.5011
|1.5211
|1.5001
|2008.02.27 06:47
|1.5019
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|80527000
|2008.02.27 06:40
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.5017
|1.5212
|1.5007
|2008.02.27 06:46
|1.5019
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|80529410
|2008.02.27 06:45
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.5023
|1.5213
|1.5013
|2008.02.27 06:46
|1.5018
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|80624513
|2008.02.27 13:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5045
|1.5255
|1.5035
|2008.02.27 13:35
|1.5049
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|80625750
|2008.02.27 13:07
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5051
|1.5256
|1.5041
|2008.02.27 13:35
|1.5048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|80629215
|2008.02.27 13:30
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.5057
|1.5257
|1.5047
|2008.02.27 13:35
|1.5047
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|80750071
|2008.02.27 23:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5118
|1.5328
|1.5108
|2008.02.28 01:14
|1.5114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|80751740
|2008.02.27 23:25
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5124
|1.5329
|1.5114
|2008.02.28 01:14
|1.5114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|81075849
|2008.02.29 01:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5168
|1.5378
|1.5158
|2008.02.29 01:39
|1.5181
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|81080311
|2008.02.29 01:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5173
|1.5378
|1.5163
|2008.02.29 01:39
|1.5182
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|81082314
|2008.02.29 01:24
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.5179
|1.5379
|1.5169
|2008.02.29 01:39
|1.5181
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|81082903
|2008.02.29 01:25
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.5185
|1.5380
|1.5175
|2008.02.29 01:39
|1.5180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|81499042
|2008.03.03 09:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5175
|1.5385
|1.5165
|2008.03.03 09:47
|1.5172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|81509473
|2008.03.03 09:36
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5181
|1.5386
|1.5171
|2008.03.03 09:47
|1.5171
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|81685540
|2008.03.03 18:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5183
|1.5393
|1.5173
|2008.03.03 21:30
|1.5208
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|81702976
|2008.03.03 19:38
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5189
|1.5394
|1.5179
|2008.03.03 21:30
|1.5207
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|81704073
|2008.03.03 19:43
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.5194
|1.5394
|1.5184
|2008.03.03 21:29
|1.5208
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|81716888
|2008.03.03 20:37
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.5200
|1.5395
|1.5190
|2008.03.03 21:29
|1.5207
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|81720257
|2008.03.03 20:58
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.5206
|1.5396
|1.5196
|2008.03.03 21:29
|1.5208
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|81720821
|2008.03.03 20:59
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.5212
|1.5397
|1.5202
|2008.03.03 21:29
|1.5206
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|82146085
|2008.03.04 22:02
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5216
|1.5426
|1.5206
|2008.03.04 22:32
|1.5206
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|82563318
|2008.03.06 04:02
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5272
|1.5482
|1.5262
|2008.03.06 06:21
|1.5297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|82563921
|2008.03.06 04:08
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5277
|1.5482
|1.5267
|2008.03.06 06:21
|1.5298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|82570138
|2008.03.06 05:27
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.5283
|1.5483
|1.5273
|2008.03.06 06:21
|1.5297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|82570921
|2008.03.06 05:38
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.5292
|1.5487
|1.5282
|2008.03.06 06:21
|1.5298
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|82577509
|2008.03.06 06:09
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.5297
|1.5487
|1.5287
|2008.03.06 06:21
|1.5296
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|82579226
|2008.03.06 06:15
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.5304
|1.5489
|1.5294
|2008.03.06 06:21
|1.5297
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|82600658
|2008.03.06 08:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5290
|1.5500
|1.5280
|2008.03.06 08:04
|1.5309
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|82602434
|2008.03.06 08:03
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5295
|1.5500
|1.5285
|2008.03.06 08:04
|1.5309
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|82602790
|2008.03.06 08:03
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.5301
|1.5501
|1.5291
|2008.03.06 08:04
|1.5308
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|82603394
|2008.03.06 08:04
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.5307
|1.5502
|1.5297
|2008.03.06 08:04
|1.5308
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|82603690
|2008.03.06 08:04
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.5313
|1.5503
|1.5303
|2008.03.06 08:04
|1.5308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|82906558
|2008.03.07 01:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5371
|1.5581
|1.5361
|2008.03.07 14:37
|1.5361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|82908423
|2008.03.07 01:12
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5376
|1.5581
|1.5366
|2008.03.07 14:37
|1.5366
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|82909634
|2008.03.07 01:22
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.5382
|1.5582
|1.5372
|2008.03.07 02:45
|1.5372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|83334250
|2008.03.10 09:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5374
|1.5584
|1.5364
|2008.03.10 10:28
|1.5376
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|83336992
|2008.03.10 09:10
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5380
|1.5585
|1.5370
|2008.03.10 10:28
|1.5376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|83338846
|2008.03.10 09:15
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.5386
|1.5586
|1.5376
|2008.03.10 10:28
|1.5376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|83544753
|2008.03.10 23:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5369
|1.5159
|1.5379
|2008.03.11 00:08
|1.5346
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|83545352
|2008.03.10 23:02
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.5363
|1.5158
|1.5373
|2008.03.11 00:07
|1.5345
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|83550512
|2008.03.10 23:43
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.5357
|1.5157
|1.5367
|2008.03.11 00:07
|1.5346
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|83551356
|2008.03.10 23:45
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.5352
|1.5157
|1.5362
|2008.03.11 00:07
|1.5345
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|83552266
|2008.03.10 23:47
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.5346
|1.5156
|1.5356
|2008.03.11 00:07
|1.5344
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|83554264
|2008.03.10 23:53
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.5340
|1.5155
|1.5350
|2008.03.11 00:07
|1.5346
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|83595645
|2008.03.11 02:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5351
|1.5141
|1.5361
|2008.03.11 02:25
|1.5361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|83968637
|2008.03.12 01:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5354
|1.5144
|1.5364
|2008.03.12 02:09
|1.5359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|83977458
|2008.03.12 01:18
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.5349
|1.5144
|1.5359
|2008.03.12 02:09
|1.5359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|84381376
|2008.03.13 02:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5539
|1.5749
|1.5529
|2008.03.13 02:04
|1.5541
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|84382701
|2008.03.13 02:02
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5545
|1.5750
|1.5535
|2008.03.13 02:04
|1.5541
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|84383005
|2008.03.13 02:02
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.5551
|1.5751
|1.5541
|2008.03.13 02:04
|1.5541
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|85467874
|2008.03.17 09:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5793
|1.6003
|1.5783
|2008.03.17 09:01
|1.5783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|86309519
|2008.03.19 05:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5709
|1.5499
|1.5719
|2008.03.19 05:10
|1.5695
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|86311422
|2008.03.19 05:04
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.5700
|1.5495
|1.5710
|2008.03.19 05:10
|1.5696
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|86313160
|2008.03.19 05:09
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.5695
|1.5495
|1.5705
|2008.03.19 05:10
|1.5695
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|86313356
|2008.03.19 05:09
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.5689
|1.5494
|1.5699
|2008.03.19 05:10
|1.5695
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|87238615
|2008.03.20 20:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5417
|1.5207
|1.5427
|2008.03.20 20:36
|1.5427
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|87572537
|2008.03.24 10:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5399
|1.5189
|1.5409
|2008.03.24 10:06
|1.5409
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|88024211
|2008.03.25 19:02
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5596
|1.5806
|1.5586
|2008.03.25 19:50
|1.5610
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|88028708
|2008.03.25 19:29
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5602
|1.5807
|1.5592
|2008.03.25 19:50
|1.5609
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|88029733
|2008.03.25 19:36
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.5608
|1.5808
|1.5598
|2008.03.25 19:50
|1.5610
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|88030515
|2008.03.25 19:41
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.5614
|1.5809
|1.5604
|2008.03.25 19:50
|1.5609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|88076869
|2008.03.26 00:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5609
|1.5819
|1.5599
|2008.03.26 00:27
|1.5639
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|88103487
|2008.03.26 00:11
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5616
|1.5821
|1.5606
|2008.03.26 00:27
|1.5640
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|88104694
|2008.03.26 00:14
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.5622
|1.5822
|1.5612
|2008.03.26 00:27
|1.5640
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|88105261
|2008.03.26 00:15
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.5628
|1.5823
|1.5618
|2008.03.26 00:27
|1.5641
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|88105827
|2008.03.26 00:15
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.5634
|1.5824
|1.5624
|2008.03.26 00:27
|1.5640
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|88108460
|2008.03.26 00:24
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.5639
|1.5824
|1.5629
|2008.03.26 00:27
|1.5640
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|88108776
|2008.03.26 00:24
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.5645
|1.5825
|1.5635
|2008.03.26 00:26
|1.5639
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|88513503
|2008.03.27 02:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5808
|1.6018
|1.5798
|2008.03.27 02:21
|1.5805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|88516012
|2008.03.27 02:09
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5814
|1.6019
|1.5804
|2008.03.27 02:21
|1.5804
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|89249567
|2008.03.31 02:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5779
|1.5569
|1.5789
|2008.03.31 02:08
|1.5789
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|89553509
|2008.03.31 18:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5794
|1.6004
|1.5784
|2008.03.31 18:04
|1.5784
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|89832724
|2008.04.01 21:02
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5612
|1.5402
|1.5622
|2008.04.01 21:59
|1.5622
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|90185348
|2008.04.03 03:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5637
|1.5847
|1.5627
|2008.04.03 04:11
|1.5633
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|90186948
|2008.04.03 03:11
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5643
|1.5848
|1.5633
|2008.04.03 04:11
|1.5633
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|90520770
|2008.04.04 04:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5655
|1.5865
|1.5645
|2008.04.04 05:50
|1.5675
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|90521683
|2008.04.04 04:06
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5660
|1.5865
|1.5650
|2008.04.04 05:50
|1.5675
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|90528192
|2008.04.04 05:05
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.5666
|1.5866
|1.5656
|2008.04.04 05:49
|1.5674
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|90528802
|2008.04.04 05:09
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.5672
|1.5867
|1.5662
|2008.04.04 05:49
|1.5673
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|90529229
|2008.04.04 05:11
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.5677
|1.5867
|1.5667
|2008.04.04 05:49
|1.5672
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|90702377
|2008.04.04 18:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5710
|1.5920
|1.5700
|2008.04.04 18:22
|1.5729
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|90703840
|2008.04.04 18:08
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5716
|1.5921
|1.5706
|2008.04.04 18:22
|1.5730
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|90704708
|2008.04.04 18:14
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.5722
|1.5922
|1.5712
|2008.04.04 18:22
|1.5729
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|90706484
|2008.04.04 18:20
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.5729
|1.5924
|1.5719
|2008.04.04 18:22
|1.5730
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|90706878
|2008.04.04 18:20
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.5737
|1.5927
|1.5727
|2008.04.04 18:22
|1.5730
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|90937755
|2008.04.07 23:01
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5703
|1.5913
|1.5693
|2008.04.08 00:16
|1.5770
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|90941295
|2008.04.07 23:42
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.5710
|1.5915
|1.5700
|2008.04.08 00:16
|1.5771
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|90959464
|2008.04.08 00:05
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.5716
|1.5916
|1.5706
|2008.04.08 00:16
|1.5772
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|90960947
|2008.04.08 00:12
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.5722
|1.5917
|1.5712
|2008.04.08 00:16
|1.5775
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.24
|90961288
|2008.04.08 00:12
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.5728
|1.5918
|1.5718
|2008.04.08 00:16
|1.5773
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|90961658
|2008.04.08 00:12
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.5737
|1.5922
|1.5727
|2008.04.08 00:16
|1.5774
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.84
|90961855
|2008.04.08 00:13
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.5743
|1.5923
|1.5733
|2008.04.08 00:16
|1.5773
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|90963344
|2008.04.08 00:13
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.5762
|1.5937
|1.5752
|2008.04.08 00:16
|1.5772
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|90964558
|2008.04.08 00:14
|sell
|2.56
|eurusdm
|1.5768
|1.5938
|1.5758
|2008.04.08 00:15
|1.5773
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|90965301
|2008.04.08 00:14
|sell
|5.12
|eurusdm
|1.5782
|1.5947
|1.5772
|2008.04.08 00:15
|1.5772
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|0.00
|0.00
|0.06
|-11.30
|Closed P/L:
|-11.24
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-11.24
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|2 988.76
|Equity:
|2 988.76
|Free Margin:
|2 988.76
|Details:
|Gross Profit:
|80.19
|Gross Loss:
|91.43
|Total Net Profit:
|-11.24
|Profit Factor:
|0.88
|Expected Payoff:
|-0.09
|Absolute Drawdown:
|11.24
|Maximal Drawdown:
|72.21 (2.36%)
|Relative Drawdown:
|2.36% (72.21)
|Total Trades:
|122
|Short Positions (won %):
|98 (41.84%)
|Long Positions (won %):
|24 (62.50%)
|Profit Trades (% of total):
|56 (45.90%)
|Loss trades (% of total):
|66 (54.10%)
|Largest
|profit trade:
|51.20
|loss trade:
|-19.20
|Average
|profit trade:
|1.43
|loss trade:
|-1.39
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (1.57)
|consecutive losses ($):
|9 (-72.21)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|51.20 (1)
|consecutive loss (count):
|-72.21 (9)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3