|Символ
|CHFJPY (Swiss Franc vs Japanise Yen)
|Период
|4 Часа (H4) 2007.01.01 00:00 - 2008.03.28 20:00 (2007.01.01 - 2008.03.29)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|MAGICMA=111111111; MinLots=0.1; MaxLotSize=99; MinSL=27; Slippage=5; TakeProfit1=50; TakeProfit2=100; TakeProfit3=1111; Agresif_Entry_System="___________________________________________________ "; AES=true; MaxTrades=20; _______Chose_one_______="If Active_triling:true, other should be false, in otherword just 1 activate"; Active_TrailingStop=true; TrailingStop=89; Use_4Step=false; STEP=50; Just_BEP=false; BEP=50; ____Money_Management____="If true, its calculate Lot for you"; MM=true; MaximumRisk=0.02; IncreaseFactor=2; _____Moving_Average_____="MODE: 0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA "; MA_PERIODE=11; MODE_MA=0; _____Stochastic______="___________________________________________________"; Stoch_Entry_Buy=72; Stoch_Entry_Sell=17; K_Period=5; D_Period=3; Slowing_Period=4; _____Momentum_____="MODE: 0=CLOSE, 1=OPEN, 2=HIGH, 3=LOW, 4=MEDINA, 5=TYPYCAL, 6=WEIGHTED "; PRICE_MODE=0; Momentum_Period=7;
|Баров в истории
|2928
|Смоделировано тиков
|2937598
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|303189.79
|Общая прибыль
|304625.87
|Общий убыток
|-1436.08
|Прибыльность
|212.12
|Матожидание выигрыша
|1063.82
|Абсолютная просадка
|1098.20
|Максимальная просадка
|95829.54 (32.80%)
|Относительная просадка
|44.67% (24918.33)
|Всего сделок
|285
|Короткие позиции (% выигравших)
|3 (100.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|282 (99.29%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|283 (99.30%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|2 (0.70%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|9051.94
|убыточная сделка
|-718.04
|Средняя
|прибыльная сделка
|1076.42
|убыточная сделка
|-718.04
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|283 (304625.87)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|2 (-1436.08)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|304625.87 (283)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-1436.08 (2)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|283
|непрерывный проигрыш
|2
|№
|Время
|Тип
|Ордер
|Объём
|Цена
|S / L
|T / P
|Прибыль
|Баланс
|1
|2007.01.09 04:00
|buy
|1
|0.20
|96.23
|95.23
|96.73
|2
|2007.01.09 04:00
|buy
|2
|0.20
|96.23
|95.23
|97.23
|3
|2007.01.09 04:00
|buy
|3
|0.20
|96.23
|95.23
|107.34
|4
|2007.01.09 04:00
|buy
|4
|0.20
|96.23
|95.25
|96.73
|5
|2007.01.09 04:00
|buy
|5
|0.20
|96.23
|95.25
|97.23
|6
|2007.01.09 04:00
|buy
|6
|0.20
|96.23
|95.25
|107.34
|7
|2007.01.09 08:00
|buy
|7
|0.20
|96.16
|95.20
|96.66
|8
|2007.01.09 08:00
|buy
|8
|0.20
|96.16
|95.20
|97.16
|9
|2007.01.09 08:00
|buy
|9
|0.20
|96.16
|95.20
|107.27
|10
|2007.01.09 12:01
|buy
|10
|0.20
|96.33
|95.35
|96.83
|11
|2007.01.09 12:01
|buy
|11
|0.20
|96.33
|95.35
|97.33
|12
|2007.01.09 12:01
|buy
|12
|0.20
|96.33
|95.35
|107.44
|13
|2007.01.11 08:00
|buy
|13
|0.20
|96.24
|95.30
|96.74
|14
|2007.01.11 08:00
|buy
|14
|0.20
|96.24
|95.30
|97.24
|15
|2007.01.11 08:00
|buy
|15
|0.20
|96.24
|95.30
|107.35
|16
|2007.01.11 12:00
|buy
|16
|0.20
|96.49
|95.49
|96.99
|17
|2007.01.11 12:00
|buy
|17
|0.20
|96.49
|95.49
|97.49
|18
|2007.01.11 12:00
|buy
|18
|0.20
|96.49
|95.49
|107.60
|19
|2007.01.11 14:11
|t/p
|7
|0.20
|96.66
|95.20
|96.66
|103.61
|10103.61
|20
|2007.01.11 14:28
|t/p
|1
|0.20
|96.73
|95.23
|96.73
|103.61
|10207.22
|21
|2007.01.11 14:28
|t/p
|4
|0.20
|96.73
|95.25
|96.73
|103.61
|10310.84
|22
|2007.01.11 14:28
|t/p
|13
|0.20
|96.74
|95.30
|96.74
|100.79
|10411.63
|23
|2007.01.11 14:50
|t/p
|10
|0.20
|96.83
|95.35
|96.83
|103.60
|10515.23
|24
|2007.01.18 05:50
|t/p
|16
|0.20
|96.99
|95.49
|96.99
|105.72
|10620.95
|25
|2007.01.18 05:55
|modify
|8
|0.20
|96.16
|96.16
|97.16
|26
|2007.01.18 05:55
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.16
|107.27
|27
|2007.01.18 05:55
|modify
|8
|0.20
|96.16
|96.17
|97.16
|28
|2007.01.18 05:55
|modify
|8
|0.20
|96.16
|96.18
|97.16
|29
|2007.01.18 05:55
|modify
|8
|0.20
|96.16
|96.19
|97.16
|30
|2007.01.18 05:56
|modify
|8
|0.20
|96.16
|96.20
|97.16
|31
|2007.01.18 05:56
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.19
|107.27
|32
|2007.01.18 05:56
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.20
|107.27
|33
|2007.01.18 05:56
|modify
|8
|0.20
|96.16
|96.21
|97.16
|34
|2007.01.18 05:56
|modify
|8
|0.20
|96.16
|96.22
|97.16
|35
|2007.01.18 05:56
|modify
|2
|0.20
|96.23
|96.23
|97.23
|36
|2007.01.18 05:56
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.22
|107.27
|37
|2007.01.18 05:56
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.23
|107.34
|38
|2007.01.18 05:56
|modify
|2
|0.20
|96.23
|96.24
|97.23
|39
|2007.01.18 05:57
|modify
|2
|0.20
|96.23
|96.26
|97.23
|40
|2007.01.18 05:57
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.25
|107.34
|41
|2007.01.18 05:57
|modify
|5
|0.20
|96.23
|96.24
|97.23
|42
|2007.01.18 05:57
|modify
|5
|0.20
|96.23
|96.25
|97.23
|43
|2007.01.18 05:57
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.24
|107.34
|44
|2007.01.18 05:57
|modify
|8
|0.20
|96.16
|96.23
|97.16
|45
|2007.01.18 05:57
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.23
|107.27
|46
|2007.01.18 05:58
|modify
|8
|0.20
|96.16
|96.24
|97.16
|47
|2007.01.18 06:05
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.24
|107.27
|48
|2007.01.18 06:05
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.25
|107.34
|49
|2007.01.18 06:05
|modify
|14
|0.20
|96.24
|96.24
|97.24
|50
|2007.01.18 06:05
|modify
|8
|0.20
|96.16
|96.25
|97.16
|51
|2007.01.18 06:05
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.26
|107.34
|52
|2007.01.18 06:07
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.24
|107.35
|53
|2007.01.18 06:07
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.25
|107.27
|54
|2007.01.18 06:07
|modify
|14
|0.20
|96.24
|96.25
|97.24
|55
|2007.01.18 06:07
|modify
|5
|0.20
|96.23
|96.26
|97.23
|56
|2007.01.18 06:07
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.25
|107.35
|57
|2007.01.18 06:07
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.26
|107.34
|58
|2007.01.18 06:08
|modify
|8
|0.20
|96.16
|96.26
|97.16
|59
|2007.01.18 08:35
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.26
|107.27
|60
|2007.01.18 08:35
|t/p
|8
|0.20
|97.16
|96.26
|97.16
|209.33
|10830.28
|61
|2007.01.18 08:35
|modify
|2
|0.20
|96.23
|96.27
|97.23
|62
|2007.01.18 08:35
|modify
|2
|0.20
|96.23
|96.28
|97.23
|63
|2007.01.18 08:35
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.27
|107.34
|64
|2007.01.18 08:36
|modify
|14
|0.20
|96.24
|96.26
|97.24
|65
|2007.01.18 08:36
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.28
|107.34
|66
|2007.01.18 08:36
|modify
|5
|0.20
|96.23
|96.27
|97.23
|67
|2007.01.18 08:36
|modify
|5
|0.20
|96.23
|96.28
|97.23
|68
|2007.01.18 08:36
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.27
|107.34
|69
|2007.01.18 08:36
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.26
|107.35
|70
|2007.01.18 08:37
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.28
|107.34
|71
|2007.01.18 08:37
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.27
|107.27
|72
|2007.01.18 08:37
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.28
|107.27
|73
|2007.01.18 08:37
|modify
|14
|0.20
|96.24
|96.27
|97.24
|74
|2007.01.18 08:37
|modify
|14
|0.20
|96.24
|96.28
|97.24
|75
|2007.01.18 08:37
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.27
|107.35
|76
|2007.01.18 08:38
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.28
|107.35
|77
|2007.01.18 08:41
|modify
|2
|0.20
|96.23
|96.30
|97.23
|78
|2007.01.18 08:41
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.29
|107.34
|79
|2007.01.18 08:42
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.30
|107.34
|80
|2007.01.18 08:57
|modify
|5
|0.20
|96.23
|96.30
|97.23
|81
|2007.01.18 08:57
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.29
|107.34
|82
|2007.01.18 08:58
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.30
|107.34
|83
|2007.01.18 08:58
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.29
|107.27
|84
|2007.01.18 08:58
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.30
|107.27
|85
|2007.01.18 08:58
|modify
|14
|0.20
|96.24
|96.29
|97.24
|86
|2007.01.18 08:59
|modify
|14
|0.20
|96.24
|96.30
|97.24
|87
|2007.01.18 08:59
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.29
|107.35
|88
|2007.01.18 08:59
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.30
|107.35
|89
|2007.01.18 09:00
|modify
|2
|0.20
|96.23
|96.31
|97.23
|90
|2007.01.18 09:00
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.31
|107.34
|91
|2007.01.18 09:02
|modify
|5
|0.20
|96.23
|96.31
|97.23
|92
|2007.01.18 09:02
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.31
|107.34
|93
|2007.01.18 09:02
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.31
|107.27
|94
|2007.01.18 09:03
|modify
|14
|0.20
|96.24
|96.31
|97.24
|95
|2007.01.18 09:04
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.31
|107.35
|96
|2007.01.18 09:12
|modify
|2
|0.20
|96.23
|96.32
|97.23
|97
|2007.01.18 09:12
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.32
|107.34
|98
|2007.01.18 09:12
|modify
|2
|0.20
|96.23
|96.33
|97.23
|99
|2007.01.18 09:17
|modify
|5
|0.20
|96.23
|96.32
|97.23
|100
|2007.01.18 09:17
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.33
|107.34
|101
|2007.01.18 09:18
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.32
|107.34
|102
|2007.01.18 09:18
|modify
|5
|0.20
|96.23
|96.33
|97.23
|103
|2007.01.18 09:18
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.32
|107.27
|104
|2007.01.18 09:18
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.33
|107.34
|105
|2007.01.18 09:19
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.33
|107.27
|106
|2007.01.18 09:20
|modify
|14
|0.20
|96.24
|96.32
|97.24
|107
|2007.01.18 09:20
|modify
|11
|0.20
|96.33
|96.33
|97.33
|108
|2007.01.18 09:21
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.33
|107.44
|109
|2007.01.18 09:22
|modify
|14
|0.20
|96.24
|96.33
|97.24
|110
|2007.01.18 09:22
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.33
|107.35
|111
|2007.01.18 09:25
|t/p
|2
|0.20
|97.23
|96.33
|97.23
|209.33
|11039.61
|112
|2007.01.18 09:25
|t/p
|5
|0.20
|97.23
|96.33
|97.23
|209.33
|11248.94
|113
|2007.01.18 09:25
|t/p
|14
|0.20
|97.24
|96.33
|97.24
|206.52
|11455.46
|114
|2007.01.18 09:25
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.35
|107.34
|115
|2007.01.18 09:25
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.34
|107.34
|116
|2007.01.18 09:25
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.35
|107.34
|117
|2007.01.18 09:25
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.37
|107.34
|118
|2007.01.18 09:26
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.35
|107.27
|119
|2007.01.18 09:26
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.36
|107.34
|120
|2007.01.18 09:26
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.37
|107.34
|121
|2007.01.18 09:26
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.38
|107.34
|122
|2007.01.18 09:26
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.37
|107.27
|123
|2007.01.18 09:26
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.38
|107.34
|124
|2007.01.18 09:26
|modify
|11
|0.20
|96.33
|96.37
|97.33
|125
|2007.01.18 09:26
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.38
|107.27
|126
|2007.01.18 09:26
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.37
|107.44
|127
|2007.01.18 09:26
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.39
|107.34
|128
|2007.01.18 09:26
|modify
|11
|0.20
|96.33
|96.38
|97.33
|129
|2007.01.18 09:26
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.39
|107.34
|130
|2007.01.18 09:26
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.38
|107.44
|131
|2007.01.18 09:26
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.39
|107.27
|132
|2007.01.18 09:26
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.38
|107.35
|133
|2007.01.18 09:26
|modify
|11
|0.20
|96.33
|96.39
|97.33
|134
|2007.01.18 09:26
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.40
|107.34
|135
|2007.01.18 09:27
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.39
|107.44
|136
|2007.01.18 09:27
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.40
|107.34
|137
|2007.01.18 09:27
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.39
|107.35
|138
|2007.01.18 09:27
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.40
|107.27
|139
|2007.01.18 09:27
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.41
|107.34
|140
|2007.01.18 09:27
|modify
|11
|0.20
|96.33
|96.40
|97.33
|141
|2007.01.18 09:27
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.41
|107.34
|142
|2007.01.18 09:27
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.42
|107.34
|143
|2007.01.18 09:27
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.41
|107.27
|144
|2007.01.18 09:27
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.42
|107.34
|145
|2007.01.18 09:27
|modify
|11
|0.20
|96.33
|96.41
|97.33
|146
|2007.01.18 09:27
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.42
|107.27
|147
|2007.01.18 09:27
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.41
|107.44
|148
|2007.01.18 09:27
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.40
|107.35
|149
|2007.01.18 09:28
|modify
|11
|0.20
|96.33
|96.42
|97.33
|150
|2007.01.18 09:28
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.41
|107.35
|151
|2007.01.18 09:28
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.42
|107.44
|152
|2007.01.18 09:28
|t/p
|11
|0.20
|97.33
|96.42
|97.33
|209.33
|11664.79
|153
|2007.01.18 09:28
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.44
|107.34
|154
|2007.01.18 09:28
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.43
|107.34
|155
|2007.01.18 09:28
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.45
|107.34
|156
|2007.01.18 09:28
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.44
|107.34
|157
|2007.01.18 09:29
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.45
|107.34
|158
|2007.01.18 09:29
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.46
|107.34
|159
|2007.01.18 09:29
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.47
|107.34
|160
|2007.01.18 09:29
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.46
|107.34
|161
|2007.01.18 09:29
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.47
|107.34
|162
|2007.01.18 09:29
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.46
|107.27
|163
|2007.01.18 09:29
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.47
|107.27
|164
|2007.01.18 09:29
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.46
|107.44
|165
|2007.01.18 09:29
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.47
|107.44
|166
|2007.01.18 09:29
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.46
|107.35
|167
|2007.01.18 09:30
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.47
|107.35
|168
|2007.01.18 09:31
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.48
|107.34
|169
|2007.01.18 09:31
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.49
|107.34
|170
|2007.01.18 09:31
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.48
|107.34
|171
|2007.01.18 09:32
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.49
|107.34
|172
|2007.01.18 09:32
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.48
|107.27
|173
|2007.01.18 09:32
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.49
|107.27
|174
|2007.01.18 09:32
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.48
|107.44
|175
|2007.01.18 09:32
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.49
|107.44
|176
|2007.01.18 09:32
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.48
|107.35
|177
|2007.01.18 09:32
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.49
|107.35
|178
|2007.01.18 09:32
|modify
|17
|0.20
|96.49
|96.49
|97.49
|179
|2007.01.18 09:32
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.49
|107.60
|180
|2007.01.18 10:58
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.51
|107.34
|181
|2007.01.18 10:58
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.50
|107.34
|182
|2007.01.18 10:58
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.52
|107.34
|183
|2007.01.18 10:58
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.53
|107.34
|184
|2007.01.18 10:58
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.52
|107.34
|185
|2007.01.18 10:58
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.51
|107.27
|186
|2007.01.18 10:58
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.52
|107.27
|187
|2007.01.18 10:58
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.51
|107.44
|188
|2007.01.18 10:59
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.53
|107.34
|189
|2007.01.18 10:59
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.52
|107.44
|190
|2007.01.18 10:59
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.53
|107.27
|191
|2007.01.18 10:59
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.52
|107.35
|192
|2007.01.18 10:59
|modify
|17
|0.20
|96.49
|96.50
|97.49
|193
|2007.01.18 10:59
|modify
|17
|0.20
|96.49
|96.51
|97.49
|194
|2007.01.18 11:00
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.51
|107.60
|195
|2007.01.19 04:06
|modify
|17
|0.20
|96.49
|96.52
|97.49
|196
|2007.01.19 04:06
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.52
|107.60
|197
|2007.01.19 04:06
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.53
|107.44
|198
|2007.01.19 04:06
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.53
|107.35
|199
|2007.01.19 04:07
|modify
|17
|0.20
|96.49
|96.53
|97.49
|200
|2007.01.19 04:07
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.53
|107.60
|201
|2007.01.22 18:04
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.54
|107.34
|202
|2007.01.22 18:04
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.54
|107.34
|203
|2007.01.22 18:04
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.55
|107.34
|204
|2007.01.22 18:05
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.55
|107.34
|205
|2007.01.22 18:05
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.56
|107.34
|206
|2007.01.22 18:05
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.55
|107.27
|207
|2007.01.22 18:05
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.56
|107.34
|208
|2007.01.22 18:05
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.55
|107.44
|209
|2007.01.22 18:05
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.56
|107.27
|210
|2007.01.22 18:05
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.55
|107.35
|211
|2007.01.22 18:05
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.56
|107.44
|212
|2007.01.22 18:05
|modify
|17
|0.20
|96.49
|96.55
|97.49
|213
|2007.01.22 18:05
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.54
|107.60
|214
|2007.01.22 18:05
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.55
|107.60
|215
|2007.01.23 09:34
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.56
|107.35
|216
|2007.01.23 09:43
|modify
|17
|0.20
|96.49
|96.56
|97.49
|217
|2007.01.23 10:26
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.56
|107.60
|218
|2007.01.23 10:28
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.58
|107.34
|219
|2007.01.23 10:28
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.58
|107.34
|220
|2007.01.23 10:29
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.57
|107.27
|221
|2007.01.23 10:29
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.58
|107.27
|222
|2007.01.23 10:29
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.57
|107.44
|223
|2007.01.23 10:29
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.58
|107.44
|224
|2007.01.23 10:29
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.57
|107.35
|225
|2007.01.23 10:29
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.58
|107.35
|226
|2007.01.23 10:30
|modify
|17
|0.20
|96.49
|96.57
|97.49
|227
|2007.01.23 10:30
|modify
|17
|0.20
|96.49
|96.58
|97.49
|228
|2007.01.23 10:30
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.57
|107.60
|229
|2007.01.23 10:30
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.58
|107.60
|230
|2007.01.23 11:11
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.59
|107.34
|231
|2007.01.23 11:11
|t/p
|17
|0.20
|97.49
|96.58
|97.49
|208.63
|11873.42
|232
|2007.01.23 11:11
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.60
|107.34
|233
|2007.01.23 11:11
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.59
|107.34
|234
|2007.01.23 11:11
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.60
|107.34
|235
|2007.01.23 11:11
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.59
|107.27
|236
|2007.01.23 11:11
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.60
|107.27
|237
|2007.01.23 11:11
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.59
|107.44
|238
|2007.01.23 11:17
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.60
|107.44
|239
|2007.01.23 12:00
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.60
|107.35
|240
|2007.01.23 12:00
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.59
|107.60
|241
|2007.01.23 12:00
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.60
|107.60
|242
|2007.01.23 12:00
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.61
|107.34
|243
|2007.01.23 12:00
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.62
|107.34
|244
|2007.01.23 12:01
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.61
|107.34
|245
|2007.01.23 12:01
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.62
|107.34
|246
|2007.01.23 12:01
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.61
|107.27
|247
|2007.01.23 12:02
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.62
|107.27
|248
|2007.01.23 12:02
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.65
|107.34
|249
|2007.01.23 12:02
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.64
|107.34
|250
|2007.01.23 12:02
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.65
|107.34
|251
|2007.01.23 12:02
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.64
|107.27
|252
|2007.01.23 12:02
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.63
|107.44
|253
|2007.01.23 12:02
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.62
|107.35
|254
|2007.01.23 12:03
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.63
|107.35
|255
|2007.01.23 12:03
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.65
|107.27
|256
|2007.01.23 12:03
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.64
|107.44
|257
|2007.01.23 12:03
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.65
|107.44
|258
|2007.01.23 12:03
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.64
|107.35
|259
|2007.01.23 12:03
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.65
|107.35
|260
|2007.01.23 12:03
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.64
|107.60
|261
|2007.01.23 12:04
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.65
|107.60
|262
|2007.01.23 12:06
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.67
|107.34
|263
|2007.01.23 12:07
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.67
|107.34
|264
|2007.01.23 12:07
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.67
|107.27
|265
|2007.01.23 12:08
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.69
|107.34
|266
|2007.01.23 12:08
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.67
|107.44
|267
|2007.01.23 12:08
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.68
|107.34
|268
|2007.01.23 12:08
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.67
|107.35
|269
|2007.01.23 12:08
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.69
|107.34
|270
|2007.01.23 12:08
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.70
|107.34
|271
|2007.01.23 12:08
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.69
|107.27
|272
|2007.01.23 12:08
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.70
|107.34
|273
|2007.01.23 12:08
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.71
|107.34
|274
|2007.01.23 12:08
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.70
|107.27
|275
|2007.01.23 12:08
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.71
|107.34
|276
|2007.01.23 12:08
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.72
|107.34
|277
|2007.01.23 12:09
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.69
|107.44
|278
|2007.01.23 12:09
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.71
|107.27
|279
|2007.01.23 12:09
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.72
|107.34
|280
|2007.01.23 12:09
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.73
|107.34
|281
|2007.01.23 12:09
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.72
|107.27
|282
|2007.01.23 12:09
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.73
|107.34
|283
|2007.01.23 12:09
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.74
|107.34
|284
|2007.01.23 12:09
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.73
|107.27
|285
|2007.01.23 12:09
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.74
|107.34
|286
|2007.01.23 12:09
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.73
|107.44
|287
|2007.01.23 12:09
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.75
|107.34
|288
|2007.01.23 12:09
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.76
|107.34
|289
|2007.01.23 12:09
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.75
|107.34
|290
|2007.01.23 12:09
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.76
|107.34
|291
|2007.01.23 12:09
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.75
|107.27
|292
|2007.01.23 12:09
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.76
|107.27
|293
|2007.01.23 12:09
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.75
|107.44
|294
|2007.01.23 12:09
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.74
|107.35
|295
|2007.01.23 12:09
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.72
|107.60
|296
|2007.01.23 12:10
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.73
|107.60
|297
|2007.01.23 12:11
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.74
|107.60
|298
|2007.01.23 12:14
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.75
|107.35
|299
|2007.01.23 12:14
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.76
|107.44
|300
|2007.01.23 12:14
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.75
|107.60
|301
|2007.01.23 12:14
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.76
|107.35
|302
|2007.01.23 12:15
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.76
|107.60
|303
|2007.01.23 12:16
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.78
|107.34
|304
|2007.01.23 12:16
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.80
|107.34
|305
|2007.01.23 12:16
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.79
|107.34
|306
|2007.01.23 12:16
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.80
|107.34
|307
|2007.01.23 12:16
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.79
|107.27
|308
|2007.01.23 12:16
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.77
|107.44
|309
|2007.01.23 12:16
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.78
|107.44
|310
|2007.01.23 12:16
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.77
|107.35
|311
|2007.01.23 12:16
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.78
|107.35
|312
|2007.01.23 12:17
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.80
|107.27
|313
|2007.01.23 12:18
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.78
|107.60
|314
|2007.01.23 12:18
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.79
|107.44
|315
|2007.01.23 12:18
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.80
|107.44
|316
|2007.01.23 12:18
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.81
|107.34
|317
|2007.01.23 12:18
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.80
|107.35
|318
|2007.01.23 12:18
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.81
|107.34
|319
|2007.01.23 12:18
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.80
|107.60
|320
|2007.01.23 12:19
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.81
|107.27
|321
|2007.01.23 12:19
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.81
|107.44
|322
|2007.01.23 12:19
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.81
|107.35
|323
|2007.01.23 12:19
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.82
|107.34
|324
|2007.01.23 12:19
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.83
|107.34
|325
|2007.01.23 12:19
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.82
|107.34
|326
|2007.01.23 12:19
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.83
|107.34
|327
|2007.01.23 12:19
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.84
|107.34
|328
|2007.01.23 12:19
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.83
|107.27
|329
|2007.01.23 12:19
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.84
|107.34
|330
|2007.01.23 12:19
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.85
|107.34
|331
|2007.01.23 12:19
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.84
|107.27
|332
|2007.01.23 12:19
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.85
|107.34
|333
|2007.01.23 12:19
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.84
|107.44
|334
|2007.01.23 12:19
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.83
|107.35
|335
|2007.01.23 12:20
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.85
|107.27
|336
|2007.01.23 12:20
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.86
|107.34
|337
|2007.01.23 12:20
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.87
|107.34
|338
|2007.01.23 12:20
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.85
|107.44
|339
|2007.01.23 12:20
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.83
|107.60
|340
|2007.01.23 12:21
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.85
|107.35
|341
|2007.01.23 12:22
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.85
|107.60
|342
|2007.01.23 12:38
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.86
|107.34
|343
|2007.01.23 12:38
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.87
|107.34
|344
|2007.01.23 12:39
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.87
|107.27
|345
|2007.01.23 12:40
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.86
|107.44
|346
|2007.01.23 12:40
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.87
|107.44
|347
|2007.01.23 12:41
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.86
|107.35
|348
|2007.01.23 12:41
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.87
|107.35
|349
|2007.01.23 12:41
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.86
|107.60
|350
|2007.01.23 12:41
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.87
|107.60
|351
|2007.01.23 13:43
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.88
|107.34
|352
|2007.01.23 13:44
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.88
|107.34
|353
|2007.01.23 13:44
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.90
|107.34
|354
|2007.01.23 13:44
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.89
|107.34
|355
|2007.01.23 13:44
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.90
|107.34
|356
|2007.01.23 13:44
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.89
|107.27
|357
|2007.01.23 13:44
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.88
|107.44
|358
|2007.01.23 13:44
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.88
|107.35
|359
|2007.01.23 13:44
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.88
|107.60
|360
|2007.01.23 13:45
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.90
|107.27
|361
|2007.01.23 13:45
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.89
|107.44
|362
|2007.01.23 13:45
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.90
|107.44
|363
|2007.01.23 13:45
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.89
|107.35
|364
|2007.01.23 13:45
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.90
|107.35
|365
|2007.01.23 13:45
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.91
|107.34
|366
|2007.01.23 13:45
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.90
|107.60
|367
|2007.01.23 13:45
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.91
|107.34
|368
|2007.01.23 13:45
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.92
|107.34
|369
|2007.01.23 13:45
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.93
|107.34
|370
|2007.01.23 13:45
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.92
|107.34
|371
|2007.01.23 13:45
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.93
|107.34
|372
|2007.01.23 13:45
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.94
|107.34
|373
|2007.01.23 13:45
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.93
|107.27
|374
|2007.01.23 13:45
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.94
|107.34
|375
|2007.01.23 13:45
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.93
|107.44
|376
|2007.01.23 13:45
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.92
|107.35
|377
|2007.01.23 13:46
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.94
|107.27
|378
|2007.01.23 13:46
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.93
|107.35
|379
|2007.01.23 13:46
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.92
|107.60
|380
|2007.01.23 13:47
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.94
|107.44
|381
|2007.01.23 13:47
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.95
|107.34
|382
|2007.01.23 13:47
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.94
|107.35
|383
|2007.01.23 13:48
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.95
|107.34
|384
|2007.01.23 13:49
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.94
|107.60
|385
|2007.01.23 13:49
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.95
|107.27
|386
|2007.01.23 13:49
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.95
|107.44
|387
|2007.01.23 13:49
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.95
|107.35
|388
|2007.01.23 13:50
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.95
|107.60
|389
|2007.01.23 13:50
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.96
|107.34
|390
|2007.01.23 13:50
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.97
|107.34
|391
|2007.01.23 13:50
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.96
|107.34
|392
|2007.01.23 13:57
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.97
|107.34
|393
|2007.01.23 13:57
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.98
|107.34
|394
|2007.01.23 13:57
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.97
|107.27
|395
|2007.01.23 13:57
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.98
|107.34
|396
|2007.01.23 13:57
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.97
|107.44
|397
|2007.01.23 13:57
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.96
|107.35
|398
|2007.01.23 13:57
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.97
|107.35
|399
|2007.01.23 13:58
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.98
|107.27
|400
|2007.01.23 13:58
|modify
|3
|0.20
|96.23
|96.99
|107.34
|401
|2007.01.23 13:58
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.98
|107.44
|402
|2007.01.23 13:58
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.97
|107.60
|403
|2007.01.23 13:58
|modify
|6
|0.20
|96.23
|96.99
|107.34
|404
|2007.01.23 13:59
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.98
|107.35
|405
|2007.01.23 13:59
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.98
|107.60
|406
|2007.01.23 14:02
|modify
|9
|0.20
|96.16
|96.99
|107.27
|407
|2007.01.23 14:02
|modify
|12
|0.20
|96.33
|96.99
|107.44
|408
|2007.01.23 14:02
|modify
|15
|0.20
|96.24
|96.99
|107.35
|409
|2007.01.23 14:02
|modify
|18
|0.20
|96.49
|96.99
|107.60
|410
|2007.01.23 16:18
|modify
|3
|0.20
|96.23
|97.01
|107.34
|411
|2007.01.23 16:18
|modify
|6
|0.20
|96.23
|97.00
|107.34
|412
|2007.01.23 16:19
|modify
|6
|0.20
|96.23
|97.01
|107.34
|413
|2007.01.23 16:20
|modify
|9
|0.20
|96.16
|97.00
|107.27
|414
|2007.01.23 16:20
|modify
|9
|0.20
|96.16
|97.01
|107.27
|415
|2007.01.23 16:21
|modify
|12
|0.20
|96.33
|97.01
|107.44
|416
|2007.01.23 16:21
|modify
|3
|0.20
|96.23
|97.03
|107.34
|417
|2007.01.23 16:21
|modify
|6
|0.20
|96.23
|97.02
|107.34
|418
|2007.01.23 16:21
|modify
|6
|0.20
|96.23
|97.03
|107.34
|419
|2007.01.23 16:21
|modify
|9
|0.20
|96.16
|97.02
|107.27
|420
|2007.01.23 16:21
|modify
|15
|0.20
|96.24
|97.01
|107.35
|421
|2007.01.23 16:21
|modify
|18
|0.20
|96.49
|97.00
|107.60
|422
|2007.01.23 16:21
|modify
|18
|0.20
|96.49
|97.01
|107.60
|423
|2007.01.23 16:23
|modify
|12
|0.20
|96.33
|97.02
|107.44
|424
|2007.01.23 16:23
|modify
|9
|0.20
|96.16
|97.03
|107.27
|425
|2007.01.23 16:23
|modify
|15
|0.20
|96.24
|97.02
|107.35
|426
|2007.01.23 16:25
|modify
|18
|0.20
|96.49
|97.02
|107.60
|427
|2007.01.23 16:25
|modify
|12
|0.20
|96.33
|97.03
|107.44
|428
|2007.01.23 16:25
|modify
|15
|0.20
|96.24
|97.03
|107.35
|429
|2007.01.23 16:25
|modify
|18
|0.20
|96.49
|97.03
|107.60
|430
|2007.01.23 16:30
|modify
|3
|0.20
|96.23
|97.05
|107.34
|431
|2007.01.23 16:30
|modify
|6
|0.20
|96.23
|97.04
|107.34
|432
|2007.01.23 16:30
|modify
|6
|0.20
|96.23
|97.05
|107.34
|433
|2007.01.23 16:30
|modify
|9
|0.20
|96.16
|97.04
|107.27
|434
|2007.01.23 16:31
|modify
|9
|0.20
|96.16
|97.05
|107.27
|435
|2007.01.23 16:33
|modify
|12
|0.20
|96.33
|97.05
|107.44
|436
|2007.01.23 16:34
|modify
|15
|0.20
|96.24
|97.04
|107.35
|437
|2007.01.23 16:34
|modify
|15
|0.20
|96.24
|97.05
|107.35
|438
|2007.01.23 16:34
|modify
|3
|0.20
|96.23
|97.06
|107.34
|439
|2007.01.23 16:34
|modify
|18
|0.20
|96.49
|97.05
|107.60
|440
|2007.01.23 16:34
|modify
|6
|0.20
|96.23
|97.06
|107.34
|441
|2007.01.23 16:35
|modify
|9
|0.20
|96.16
|97.06
|107.27
|442
|2007.01.23 16:35
|modify
|12
|0.20
|96.33
|97.06
|107.44
|443
|2007.01.23 16:36
|modify
|15
|0.20
|96.24
|97.06
|107.35
|444
|2007.01.23 16:36
|modify
|18
|0.20
|96.49
|97.06
|107.60
|445
|2007.01.23 16:39
|modify
|3
|0.20
|96.23
|97.07
|107.34
|446
|2007.01.23 16:39
|modify
|3
|0.20
|96.23
|97.08
|107.34
|447
|2007.01.23 16:39
|modify
|6
|0.20
|96.23
|97.07
|107.34
|448
|2007.01.23 16:39
|modify
|6
|0.20
|96.23
|97.08
|107.34
|449
|2007.01.23 16:41
|modify
|9
|0.20
|96.16
|97.07
|107.27
|450
|2007.01.23 16:41
|modify
|9
|0.20
|96.16
|97.08
|107.27
|451
|2007.01.23 16:41
|modify
|12
|0.20
|96.33
|97.07
|107.44
|452
|2007.01.23 16:41
|modify
|12
|0.20
|96.33
|97.08
|107.44
|453
|2007.01.23 16:42
|modify
|15
|0.20
|96.24
|97.08
|107.35
|454
|2007.01.23 16:44
|modify
|18
|0.20
|96.49
|97.08
|107.60
|455
|2007.01.23 16:45
|modify
|3
|0.20
|96.23
|97.10
|107.34
|456
|2007.01.23 16:51
|modify
|6
|0.20
|96.23
|97.10
|107.34
|457
|2007.01.23 16:51
|modify
|9
|0.20
|96.16
|97.09
|107.27
|458
|2007.01.23 16:52
|modify
|12
|0.20
|96.33
|97.09
|107.44
|459
|2007.01.23 16:52
|modify
|9
|0.20
|96.16
|97.10
|107.27
|460
|2007.01.23 16:52
|modify
|15
|0.20
|96.24
|97.09
|107.35
|461
|2007.01.23 16:52
|modify
|12
|0.20
|96.33
|97.10
|107.44
|462
|2007.01.23 16:53
|modify
|15
|0.20
|96.24
|97.10
|107.35
|463
|2007.01.23 16:54
|modify
|18
|0.20
|96.49
|97.10
|107.60
|464
|2007.01.23 17:32
|modify
|3
|0.20
|96.23
|97.12
|107.34
|465
|2007.01.23 17:32
|modify
|6
|0.20
|96.23
|97.11
|107.34
|466
|2007.01.24 10:06
|s/l
|3
|0.20
|97.12
|97.12
|107.34
|189.98
|12063.40
|467
|2007.01.24 10:07
|s/l
|6
|0.20
|97.11
|97.11
|107.34
|187.96
|12251.37
|468
|2007.01.24 10:07
|s/l
|9
|0.20
|97.10
|97.10
|107.27
|200.06
|12451.43
|469
|2007.01.24 10:07
|s/l
|12
|0.20
|97.10
|97.10
|107.44
|165.79
|12617.23
|470
|2007.01.24 10:07
|s/l
|15
|0.20
|97.10
|97.10
|107.35
|181.12
|12798.35
|471
|2007.01.24 10:07
|s/l
|18
|0.20
|97.10
|97.10
|107.60
|130.72
|12929.07
|472
|2007.01.25 20:00
|buy
|19
|0.30
|97.24
|95.95
|97.74
|473
|2007.01.25 20:00
|buy
|20
|0.30
|97.24
|95.95
|98.24
|474
|2007.01.25 20:00
|buy
|21
|0.30
|97.24
|95.95
|108.35
|475
|2007.01.25 20:00
|buy
|22
|0.30
|97.24
|95.97
|97.74
|476
|2007.01.25 20:00
|buy
|23
|0.30
|97.24
|95.97
|98.24
|477
|2007.01.25 20:00
|buy
|24
|0.30
|97.24
|95.97
|108.35
|478
|2007.01.29 16:00
|buy
|25
|0.30
|97.25
|96.00
|97.75
|479
|2007.01.29 16:00
|buy
|26
|0.30
|97.25
|96.00
|98.25
|480
|2007.01.29 16:00
|buy
|27
|0.30
|97.25
|96.00
|108.36
|481
|2007.02.02 08:00
|buy
|28
|0.20
|97.06
|95.88
|97.56
|482
|2007.02.02 08:00
|buy
|29
|0.20
|97.06
|95.88
|98.06
|483
|2007.02.02 08:00
|buy
|30
|0.20
|97.06
|95.88
|108.17
|484
|2007.02.06 20:00
|buy
|31
|0.20
|97.02
|95.86
|97.52
|485
|2007.02.06 20:00
|buy
|32
|0.20
|97.02
|95.86
|98.02
|486
|2007.02.06 20:00
|buy
|33
|0.20
|97.02
|95.86
|108.13
|487
|2007.02.07 00:00
|buy
|34
|0.20
|96.92
|95.82
|97.42
|488
|2007.02.07 00:00
|buy
|35
|0.20
|96.92
|95.82
|97.92
|489
|2007.02.07 00:00
|buy
|36
|0.20
|96.92
|95.82
|108.03
|490
|2007.02.07 17:22
|t/p
|34
|0.20
|97.42
|95.82
|97.42
|100.79
|13029.86
|491
|2007.02.09 23:47
|t/p
|31
|0.20
|97.52
|95.86
|97.52
|104.32
|13134.18
|492
|2007.02.09 23:49
|t/p
|28
|0.20
|97.56
|95.88
|97.56
|105.73
|13239.91
|493
|2007.02.12 01:00
|t/p
|19
|0.30
|97.74
|95.95
|97.74
|168.11
|13408.02
|494
|2007.02.12 01:00
|t/p
|22
|0.30
|97.74
|95.97
|97.74
|168.11
|13576.14
|495
|2007.02.12 01:00
|t/p
|25
|0.30
|97.75
|96.00
|97.75
|166.00
|13742.13
|496
|2007.02.12 01:00
|modify
|35
|0.20
|96.92
|96.93
|97.92
|497
|2007.02.12 01:00
|modify
|35
|0.20
|96.92
|96.98
|97.92
|498
|2007.02.12 01:00
|modify
|36
|0.20
|96.92
|96.97
|108.03
|499
|2007.02.13 03:33
|s/l
|35
|0.20
|96.98
|96.98
|97.92
|16.33
|13758.47
|500
|2007.02.13 03:33
|s/l
|36
|0.20
|96.97
|96.97
|108.03
|14.31
|13772.78
|501
|2007.02.19 01:00
|buy
|37
|0.20
|96.80
|95.57
|97.30
|502
|2007.02.19 01:00
|buy
|38
|0.20
|96.80
|95.57
|97.80
|503
|2007.02.19 01:00
|buy
|39
|0.20
|96.80
|95.57
|107.91
|504
|2007.02.19 08:00
|buy
|40
|0.20
|96.84
|95.61
|97.34
|505
|2007.02.19 08:00
|buy
|41
|0.20
|96.84
|95.61
|97.84
|506
|2007.02.19 08:00
|buy
|42
|0.20
|96.84
|95.61
|107.95
|507
|2007.02.19 12:00
|buy
|43
|0.30
|97.06
|95.76
|97.56
|508
|2007.02.19 12:00
|buy
|44
|0.30
|97.06
|95.76
|98.06
|509
|2007.02.19 12:00
|buy
|45
|0.30
|97.06
|95.76
|108.17
|510
|2007.02.21 02:46
|t/p
|37
|0.20
|97.30
|95.57
|97.30
|102.19
|13874.97
|511
|2007.02.21 03:00
|t/p
|40
|0.20
|97.34
|95.61
|97.34
|102.19
|13977.16
|512
|2007.02.21 10:05
|t/p
|43
|0.30
|97.56
|95.76
|97.56
|153.30
|14130.46
|513
|2007.02.21 15:30
|modify
|38
|0.20
|96.80
|96.80
|97.80
|514
|2007.02.21 16:12
|modify
|39
|0.20
|96.80
|96.80
|107.91
|515
|2007.02.21 17:17
|modify
|38
|0.20
|96.80
|96.81
|97.80
|516
|2007.02.21 17:17
|modify
|39
|0.20
|96.80
|96.81
|107.91
|517
|2007.02.21 17:28
|modify
|38
|0.20
|96.80
|96.83
|97.80
|518
|2007.02.21 17:28
|modify
|38
|0.20
|96.80
|96.85
|97.80
|519
|2007.02.21 17:28
|modify
|39
|0.20
|96.80
|96.84
|107.91
|520
|2007.02.22 02:13
|modify
|39
|0.20
|96.80
|96.85
|107.91
|521
|2007.02.22 02:13
|modify
|38
|0.20
|96.80
|96.87
|97.80
|522
|2007.02.22 02:14
|modify
|38
|0.20
|96.80
|96.88
|97.80
|523
|2007.02.22 02:14
|modify
|41
|0.20
|96.84
|96.85
|97.84
|524
|2007.02.22 02:15
|modify
|42
|0.20
|96.84
|96.85
|107.95
|525
|2007.02.22 02:15
|modify
|39
|0.20
|96.80
|96.86
|107.91
|526
|2007.02.22 02:15
|modify
|39
|0.20
|96.80
|96.87
|107.91
|527
|2007.02.22 02:15
|modify
|41
|0.20
|96.84
|96.86
|97.84
|528
|2007.02.22 02:15
|modify
|41
|0.20
|96.84
|96.87
|97.84
|529
|2007.02.22 02:17
|modify
|42
|0.20
|96.84
|96.87
|107.95
|530
|2007.02.22 02:21
|modify
|39
|0.20
|96.80
|96.88
|107.91
|531
|2007.02.22 02:23
|modify
|41
|0.20
|96.84
|96.88
|97.84
|532
|2007.02.22 02:24
|modify
|42
|0.20
|96.84
|96.88
|107.95
|533
|2007.02.22 03:07
|modify
|38
|0.20
|96.80
|96.90
|97.80
|534
|2007.02.22 03:07
|modify
|39
|0.20
|96.80
|96.89
|107.91
|535
|2007.02.22 17:04
|modify
|41
|0.20
|96.84
|96.89
|97.84
|536
|2007.02.22 17:04
|modify
|42
|0.20
|96.84
|96.89
|107.95
|537
|2007.02.22 17:34
|modify
|39
|0.20
|96.80
|96.90
|107.91
|538
|2007.02.22 17:35
|modify
|41
|0.20
|96.84
|96.90
|97.84
|539
|2007.02.22 18:13
|modify
|42
|0.20
|96.84
|96.90
|107.95
|540
|2007.02.22 18:19
|t/p
|38
|0.20
|97.80
|96.90
|97.80
|205.10
|14335.56
|541
|2007.02.22 18:19
|modify
|39
|0.20
|96.80
|96.92
|107.91
|542
|2007.02.22 18:19
|modify
|41
|0.20
|96.84
|96.91
|97.84
|543
|2007.02.22 18:19
|modify
|41
|0.20
|96.84
|96.92
|97.84
|544
|2007.02.22 18:19
|modify
|42
|0.20
|96.84
|96.91
|107.95
|545
|2007.02.22 18:19
|modify
|42
|0.20
|96.84
|96.92
|107.95
|546
|2007.02.22 18:21
|t/p
|41
|0.20
|97.84
|96.92
|97.84
|205.10
|14540.66
|547
|2007.02.22 18:21
|modify
|39
|0.20
|96.80
|96.95
|107.91
|548
|2007.02.22 18:21
|modify
|42
|0.20
|96.84
|96.94
|107.95
|549
|2007.02.22 18:21
|modify
|42
|0.20
|96.84
|96.95
|107.95
|550
|2007.02.22 18:21
|modify
|39
|0.20
|96.80
|96.96
|107.91
|551
|2007.02.22 18:21
|modify
|39
|0.20
|96.80
|96.97
|107.91
|552
|2007.02.22 18:21
|modify
|39
|0.20
|96.80
|96.98
|107.91
|553
|2007.02.22 18:21
|modify
|42
|0.20
|96.84
|96.97
|107.95
|554
|2007.02.22 18:22
|modify
|42
|0.20
|96.84
|96.98
|107.95
|555
|2007.02.22 18:22
|modify
|39
|0.20
|96.80
|96.99
|107.91
|556
|2007.02.22 18:22
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.00
|107.91
|557
|2007.02.22 18:22
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.01
|107.91
|558
|2007.02.22 18:23
|modify
|42
|0.20
|96.84
|96.99
|107.95
|559
|2007.02.22 18:23
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.00
|107.95
|560
|2007.02.22 18:23
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.01
|107.95
|561
|2007.02.22 18:25
|modify
|32
|0.20
|97.02
|97.03
|98.02
|562
|2007.02.22 18:25
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.02
|108.13
|563
|2007.02.22 18:25
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.03
|108.13
|564
|2007.02.22 18:25
|modify
|32
|0.20
|97.02
|97.05
|98.02
|565
|2007.02.22 18:26
|modify
|29
|0.20
|97.06
|97.06
|98.06
|566
|2007.02.22 18:26
|modify
|29
|0.20
|97.06
|97.08
|98.06
|567
|2007.02.22 18:26
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.07
|108.17
|568
|2007.02.22 18:26
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.08
|108.17
|569
|2007.02.22 18:26
|modify
|32
|0.20
|97.02
|97.07
|98.02
|570
|2007.02.22 18:26
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.06
|108.13
|571
|2007.02.22 18:26
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.05
|107.91
|572
|2007.02.22 18:26
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.06
|107.91
|573
|2007.02.22 18:26
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.05
|107.95
|574
|2007.02.22 18:26
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.06
|107.95
|575
|2007.02.22 18:27
|modify
|32
|0.20
|97.02
|97.08
|98.02
|576
|2007.02.22 18:27
|modify
|29
|0.20
|97.06
|97.10
|98.06
|577
|2007.02.22 18:27
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.09
|108.17
|578
|2007.02.22 18:27
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.10
|108.17
|579
|2007.02.22 18:27
|modify
|32
|0.20
|97.02
|97.09
|98.02
|580
|2007.02.22 18:27
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.07
|108.13
|581
|2007.02.22 18:27
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.08
|108.13
|582
|2007.02.22 18:27
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.07
|107.91
|583
|2007.02.22 18:27
|modify
|44
|0.30
|97.06
|97.06
|98.06
|584
|2007.02.22 18:27
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.07
|107.95
|585
|2007.02.22 18:27
|modify
|45
|0.30
|97.06
|97.06
|108.17
|586
|2007.02.22 18:27
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.08
|107.91
|587
|2007.02.22 18:28
|modify
|44
|0.30
|97.06
|97.07
|98.06
|588
|2007.02.22 18:28
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.08
|107.95
|589
|2007.02.22 18:28
|modify
|45
|0.30
|97.06
|97.07
|108.17
|590
|2007.02.22 18:28
|modify
|44
|0.30
|97.06
|97.08
|98.06
|591
|2007.02.22 18:28
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.09
|108.13
|592
|2007.02.22 18:28
|modify
|32
|0.20
|97.02
|97.10
|98.02
|593
|2007.02.22 18:28
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.09
|107.91
|594
|2007.02.22 18:28
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.10
|108.13
|595
|2007.02.22 18:28
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.09
|107.95
|596
|2007.02.22 18:28
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.10
|107.91
|597
|2007.02.22 18:28
|modify
|44
|0.30
|97.06
|97.09
|98.06
|598
|2007.02.22 18:28
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.10
|107.95
|599
|2007.02.22 18:28
|modify
|45
|0.30
|97.06
|97.09
|108.17
|600
|2007.02.22 18:29
|modify
|44
|0.30
|97.06
|97.10
|98.06
|601
|2007.02.22 18:30
|modify
|45
|0.30
|97.06
|97.10
|108.17
|602
|2007.02.22 18:30
|modify
|29
|0.20
|97.06
|97.11
|98.06
|603
|2007.02.22 18:30
|modify
|29
|0.20
|97.06
|97.12
|98.06
|604
|2007.02.22 18:30
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.11
|108.17
|605
|2007.02.22 18:30
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.12
|108.17
|606
|2007.02.22 18:30
|modify
|32
|0.20
|97.02
|97.11
|98.02
|607
|2007.02.22 18:30
|modify
|32
|0.20
|97.02
|97.12
|98.02
|608
|2007.02.22 18:30
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.11
|108.13
|609
|2007.02.22 19:17
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.12
|108.13
|610
|2007.02.22 19:18
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.11
|107.91
|611
|2007.02.22 19:18
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.12
|107.91
|612
|2007.02.22 19:19
|t/p
|32
|0.20
|98.02
|97.12
|98.02
|214.27
|14754.93
|613
|2007.02.22 19:19
|modify
|29
|0.20
|97.06
|97.13
|98.06
|614
|2007.02.22 19:19
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.12
|107.95
|615
|2007.02.22 19:20
|modify
|29
|0.20
|97.06
|97.15
|98.06
|616
|2007.02.22 19:20
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.14
|108.17
|617
|2007.02.22 19:20
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.13
|108.13
|618
|2007.02.22 19:20
|modify
|44
|0.30
|97.06
|97.12
|98.06
|619
|2007.02.22 19:20
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.13
|107.91
|620
|2007.02.22 19:20
|modify
|45
|0.30
|97.06
|97.12
|108.17
|621
|2007.02.22 19:20
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.15
|108.17
|622
|2007.02.22 19:21
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.14
|108.13
|623
|2007.02.22 19:21
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.15
|108.13
|624
|2007.02.22 19:21
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.14
|107.91
|625
|2007.02.22 19:23
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.14
|107.95
|626
|2007.02.22 19:23
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.15
|107.91
|627
|2007.02.22 19:25
|t/p
|29
|0.20
|98.06
|97.15
|98.06
|215.69
|14970.62
|628
|2007.02.22 19:25
|t/p
|44
|0.30
|98.06
|97.12
|98.06
|307.64
|15278.26
|629
|2007.02.22 19:25
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.17
|108.17
|630
|2007.02.22 19:25
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.16
|108.13
|631
|2007.02.22 19:25
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.17
|108.13
|632
|2007.02.22 19:25
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.16
|107.91
|633
|2007.02.22 19:25
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.15
|107.95
|634
|2007.02.22 19:27
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.17
|107.91
|635
|2007.02.22 19:27
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.16
|107.95
|636
|2007.02.22 19:27
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.17
|107.95
|637
|2007.02.22 19:27
|modify
|45
|0.30
|97.06
|97.16
|108.17
|638
|2007.02.22 19:28
|modify
|45
|0.30
|97.06
|97.17
|108.17
|639
|2007.02.22 20:20
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.18
|108.17
|640
|2007.02.22 20:20
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.18
|108.13
|641
|2007.02.22 20:21
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.19
|108.17
|642
|2007.02.22 20:21
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.19
|108.13
|643
|2007.02.22 20:23
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.18
|107.91
|644
|2007.02.22 20:23
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.19
|107.91
|645
|2007.02.22 20:24
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.18
|107.95
|646
|2007.02.22 20:24
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.19
|107.95
|647
|2007.02.22 20:26
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.21
|108.17
|648
|2007.02.22 20:26
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.22
|108.17
|649
|2007.02.22 20:26
|modify
|45
|0.30
|97.06
|97.19
|108.17
|650
|2007.02.22 20:26
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.21
|108.13
|651
|2007.02.22 20:27
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.22
|108.13
|652
|2007.02.22 20:27
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.21
|107.91
|653
|2007.02.22 20:27
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.22
|107.91
|654
|2007.02.22 20:28
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.21
|107.95
|655
|2007.02.22 20:28
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.22
|107.95
|656
|2007.02.22 20:28
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.23
|108.17
|657
|2007.02.22 20:28
|modify
|20
|0.30
|97.24
|97.24
|98.24
|658
|2007.02.22 20:28
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.23
|108.13
|659
|2007.02.22 20:30
|modify
|21
|0.30
|97.24
|97.24
|108.35
|660
|2007.02.22 20:30
|modify
|45
|0.30
|97.06
|97.22
|108.17
|661
|2007.02.22 20:30
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.23
|107.91
|662
|2007.02.22 20:31
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.23
|107.95
|663
|2007.02.22 20:31
|modify
|23
|0.30
|97.24
|97.24
|98.24
|664
|2007.02.22 20:32
|modify
|45
|0.30
|97.06
|97.23
|108.17
|665
|2007.02.22 20:32
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.24
|108.35
|666
|2007.02.22 20:33
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.24
|108.17
|667
|2007.02.22 20:34
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.24
|108.13
|668
|2007.02.22 20:34
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.24
|107.91
|669
|2007.02.22 20:35
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.24
|107.95
|670
|2007.02.22 20:36
|modify
|20
|0.30
|97.24
|97.26
|98.24
|671
|2007.02.22 20:36
|modify
|45
|0.30
|97.06
|97.24
|108.17
|672
|2007.02.22 20:37
|modify
|21
|0.30
|97.24
|97.26
|108.35
|673
|2007.02.22 20:40
|modify
|23
|0.30
|97.24
|97.25
|98.24
|674
|2007.02.22 20:40
|modify
|23
|0.30
|97.24
|97.26
|98.24
|675
|2007.02.22 20:42
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.25
|108.35
|676
|2007.02.22 20:42
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.26
|108.35
|677
|2007.02.22 21:47
|modify
|26
|0.30
|97.25
|97.26
|98.25
|678
|2007.02.22 21:49
|modify
|27
|0.30
|97.25
|97.25
|108.36
|679
|2007.02.22 22:00
|modify
|27
|0.30
|97.25
|97.26
|108.36
|680
|2007.02.22 22:16
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.26
|108.17
|681
|2007.02.22 22:16
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.25
|108.13
|682
|2007.02.22 22:16
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.26
|108.13
|683
|2007.02.22 22:16
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.25
|107.91
|684
|2007.02.22 22:16
|modify
|20
|0.30
|97.24
|97.27
|98.24
|685
|2007.02.22 22:16
|modify
|20
|0.30
|97.24
|97.28
|98.24
|686
|2007.02.22 22:16
|modify
|21
|0.30
|97.24
|97.27
|108.35
|687
|2007.02.22 22:16
|modify
|21
|0.30
|97.24
|97.28
|108.35
|688
|2007.02.22 22:17
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.26
|107.91
|689
|2007.02.22 22:17
|modify
|23
|0.30
|97.24
|97.27
|98.24
|690
|2007.02.22 22:17
|modify
|23
|0.30
|97.24
|97.28
|98.24
|691
|2007.02.22 22:17
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.26
|107.95
|692
|2007.02.22 22:18
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.28
|108.35
|693
|2007.02.22 22:18
|modify
|45
|0.30
|97.06
|97.26
|108.17
|694
|2007.02.22 22:19
|modify
|26
|0.30
|97.25
|97.28
|98.25
|695
|2007.02.22 22:20
|modify
|27
|0.30
|97.25
|97.28
|108.36
|696
|2007.02.22 22:20
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.27
|108.17
|697
|2007.02.22 22:20
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.28
|108.17
|698
|2007.02.22 22:20
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.27
|108.13
|699
|2007.02.22 22:20
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.28
|108.13
|700
|2007.02.22 22:20
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.27
|107.91
|701
|2007.02.22 22:21
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.28
|107.91
|702
|2007.02.22 22:21
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.27
|107.95
|703
|2007.02.22 22:21
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.28
|107.95
|704
|2007.02.22 22:21
|modify
|45
|0.30
|97.06
|97.27
|108.17
|705
|2007.02.22 22:22
|modify
|45
|0.30
|97.06
|97.28
|108.17
|706
|2007.02.22 23:55
|modify
|20
|0.30
|97.24
|97.29
|98.24
|707
|2007.02.22 23:57
|modify
|21
|0.30
|97.24
|97.29
|108.35
|708
|2007.02.22 23:59
|modify
|20
|0.30
|97.24
|97.30
|98.24
|709
|2007.02.23 00:00
|modify
|21
|0.30
|97.24
|97.30
|108.35
|710
|2007.02.23 00:01
|modify
|23
|0.30
|97.24
|97.29
|98.24
|711
|2007.02.23 00:10
|modify
|23
|0.30
|97.24
|97.30
|98.24
|712
|2007.02.23 00:10
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.29
|108.35
|713
|2007.02.23 00:11
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.30
|108.35
|714
|2007.02.23 00:11
|modify
|26
|0.30
|97.25
|97.29
|98.25
|715
|2007.02.23 00:11
|modify
|26
|0.30
|97.25
|97.30
|98.25
|716
|2007.02.23 00:13
|modify
|27
|0.30
|97.25
|97.29
|108.36
|717
|2007.02.23 00:17
|modify
|20
|0.30
|97.24
|97.31
|98.24
|718
|2007.02.23 00:18
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.29
|108.17
|719
|2007.02.23 00:19
|modify
|21
|0.30
|97.24
|97.31
|108.35
|720
|2007.02.23 00:20
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.29
|108.13
|721
|2007.02.23 00:20
|modify
|27
|0.30
|97.25
|97.30
|108.36
|722
|2007.02.23 00:20
|modify
|23
|0.30
|97.24
|97.31
|98.24
|723
|2007.02.23 00:20
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.30
|108.17
|724
|2007.02.23 00:21
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.31
|108.35
|725
|2007.02.23 00:21
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.30
|108.13
|726
|2007.02.23 00:23
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.30
|107.91
|727
|2007.02.23 00:24
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.29
|107.95
|728
|2007.02.23 00:24
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.30
|107.95
|729
|2007.02.23 00:26
|modify
|45
|0.30
|97.06
|97.30
|108.17
|730
|2007.02.23 17:06
|modify
|26
|0.30
|97.25
|97.31
|98.25
|731
|2007.02.23 17:06
|modify
|20
|0.30
|97.24
|97.33
|98.24
|732
|2007.02.23 17:07
|modify
|27
|0.30
|97.25
|97.31
|108.36
|733
|2007.02.23 17:07
|modify
|21
|0.30
|97.24
|97.33
|108.35
|734
|2007.02.23 17:07
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.31
|108.17
|735
|2007.02.23 17:10
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.31
|108.13
|736
|2007.02.23 17:10
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.31
|107.91
|737
|2007.02.23 17:11
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.31
|107.95
|738
|2007.02.23 17:11
|modify
|45
|0.30
|97.06
|97.31
|108.17
|739
|2007.02.23 17:14
|modify
|23
|0.30
|97.24
|97.33
|98.24
|740
|2007.02.23 17:16
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.33
|108.35
|741
|2007.02.23 17:16
|modify
|26
|0.30
|97.25
|97.32
|98.25
|742
|2007.02.23 17:17
|modify
|26
|0.30
|97.25
|97.33
|98.25
|743
|2007.02.23 17:17
|t/p
|20
|0.30
|98.24
|97.33
|98.24
|333.05
|15611.31
|744
|2007.02.23 17:17
|t/p
|23
|0.30
|98.24
|97.33
|98.24
|333.05
|15944.37
|745
|2007.02.23 17:17
|modify
|21
|0.30
|97.24
|97.35
|108.35
|746
|2007.02.23 17:17
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.34
|108.35
|747
|2007.02.23 17:17
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.35
|108.35
|748
|2007.02.23 17:17
|modify
|26
|0.30
|97.25
|97.34
|98.25
|749
|2007.02.23 17:17
|modify
|27
|0.30
|97.25
|97.33
|108.36
|750
|2007.02.23 17:17
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.32
|108.17
|751
|2007.02.23 17:17
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.33
|108.17
|752
|2007.02.23 17:17
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.32
|108.13
|753
|2007.02.23 17:18
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.33
|108.13
|754
|2007.02.23 17:18
|modify
|26
|0.30
|97.25
|97.35
|98.25
|755
|2007.02.23 17:18
|modify
|27
|0.30
|97.25
|97.34
|108.36
|756
|2007.02.23 17:18
|modify
|27
|0.30
|97.25
|97.35
|108.36
|757
|2007.02.23 17:18
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.34
|108.17
|758
|2007.02.23 17:18
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.32
|107.91
|759
|2007.02.23 17:18
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.33
|107.91
|760
|2007.02.23 17:18
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.32
|107.95
|761
|2007.02.23 17:18
|modify
|45
|0.30
|97.06
|97.32
|108.17
|762
|2007.02.23 17:18
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.33
|107.95
|763
|2007.02.23 17:19
|t/p
|26
|0.30
|98.25
|97.35
|98.25
|330.94
|16275.30
|764
|2007.02.23 17:19
|modify
|21
|0.30
|97.24
|97.37
|108.35
|765
|2007.02.23 17:20
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.35
|108.17
|766
|2007.02.23 17:20
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.37
|108.35
|767
|2007.02.23 17:20
|modify
|21
|0.30
|97.24
|97.38
|108.35
|768
|2007.02.23 17:20
|modify
|21
|0.30
|97.24
|97.39
|108.35
|769
|2007.02.23 17:20
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.38
|108.35
|770
|2007.02.23 17:20
|modify
|21
|0.30
|97.24
|97.40
|108.35
|771
|2007.02.23 17:20
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.39
|108.35
|772
|2007.02.23 17:20
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.40
|108.35
|773
|2007.02.23 17:20
|modify
|27
|0.30
|97.25
|97.37
|108.36
|774
|2007.02.23 17:21
|modify
|27
|0.30
|97.25
|97.38
|108.36
|775
|2007.02.23 17:21
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.37
|108.17
|776
|2007.02.23 17:22
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.36
|108.13
|777
|2007.02.23 17:22
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.37
|108.13
|778
|2007.02.23 17:23
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.38
|108.17
|779
|2007.02.23 17:23
|modify
|27
|0.30
|97.25
|97.39
|108.36
|780
|2007.02.23 17:23
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.38
|108.13
|781
|2007.02.23 17:23
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.37
|107.91
|782
|2007.02.23 17:23
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.39
|108.17
|783
|2007.02.23 17:23
|modify
|27
|0.30
|97.25
|97.40
|108.36
|784
|2007.02.23 17:23
|modify
|21
|0.30
|97.24
|97.41
|108.35
|785
|2007.02.23 17:23
|modify
|21
|0.30
|97.24
|97.42
|108.35
|786
|2007.02.23 17:23
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.41
|108.35
|787
|2007.02.23 17:23
|modify
|21
|0.30
|97.24
|97.43
|108.35
|788
|2007.02.23 17:23
|modify
|21
|0.30
|97.24
|97.44
|108.35
|789
|2007.02.23 17:24
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.42
|108.35
|790
|2007.02.23 17:24
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.43
|108.35
|791
|2007.02.23 17:24
|modify
|27
|0.30
|97.25
|97.42
|108.36
|792
|2007.02.23 17:24
|modify
|27
|0.30
|97.25
|97.43
|108.36
|793
|2007.02.23 17:24
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.44
|108.35
|794
|2007.02.23 17:24
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.43
|108.17
|795
|2007.02.23 17:24
|modify
|27
|0.30
|97.25
|97.44
|108.36
|796
|2007.02.23 17:24
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.43
|108.13
|797
|2007.02.23 17:24
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.44
|108.17
|798
|2007.02.23 17:24
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.43
|107.91
|799
|2007.02.23 17:24
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.44
|108.13
|800
|2007.02.23 17:24
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.43
|107.95
|801
|2007.02.23 17:24
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.44
|107.91
|802
|2007.02.23 17:24
|modify
|45
|0.30
|97.06
|97.43
|108.17
|803
|2007.02.23 17:24
|modify
|42
|0.20
|96.84
|97.44
|107.95
|804
|2007.02.23 17:25
|modify
|45
|0.30
|97.06
|97.44
|108.17
|805
|2007.02.23 17:25
|modify
|21
|0.30
|97.24
|97.45
|108.35
|806
|2007.02.23 17:25
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.45
|108.35
|807
|2007.02.23 17:25
|modify
|27
|0.30
|97.25
|97.45
|108.36
|808
|2007.02.23 17:27
|modify
|30
|0.20
|97.06
|97.45
|108.17
|809
|2007.02.23 17:28
|modify
|33
|0.20
|97.02
|97.45
|108.13
|810
|2007.02.23 17:28
|modify
|21
|0.30
|97.24
|97.47
|108.35
|811
|2007.02.23 17:28
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.46
|108.35
|812
|2007.02.23 17:28
|modify
|24
|0.30
|97.24
|97.47
|108.35
|813
|2007.02.23 17:28
|modify
|27
|0.30
|97.25
|97.46
|108.36
|814
|2007.02.23 17:28
|modify
|39
|0.20
|96.80
|97.45
|107.91
|815
|2007.02.27 12:17
|s/l
|21
|0.30
|97.47
|97.47
|108.35
|102.35
|16377.65
|816
|2007.02.27 12:17
|s/l
|24
|0.30
|97.47
|97.47
|108.35
|102.35
|16480.01
|817
|2007.02.27 12:43
|s/l
|27
|0.30
|97.46
|97.46
|108.36
|94.19
|16574.20
|818
|2007.02.27 12:43
|s/l
|30
|0.20
|97.45
|97.45
|108.17
|94.85
|16669.05
|819
|2007.02.27 12:43
|s/l
|33
|0.20
|97.45
|97.45
|108.13
|101.50
|16770.55
|820
|2007.02.27 12:43
|s/l
|39
|0.20
|97.45
|97.45
|107.91
|136.66
|16907.21
|821
|2007.02.27 12:49
|s/l
|42
|0.20
|97.44
|97.44
|107.95
|126.58
|17033.79
|822
|2007.02.27 12:49
|s/l
|45
|0.30
|97.44
|97.44
|108.17
|123.36
|17157.15
|823
|2007.03.06 12:00
|buy
|46
|0.30
|95.29
|93.57
|95.79
|824
|2007.03.06 12:00
|buy
|47
|0.30
|95.29
|93.57
|96.29
|825
|2007.03.06 12:00
|buy
|48
|0.30
|95.29
|93.57
|106.40
|826
|2007.03.06 12:00
|buy
|49
|0.30
|95.29
|93.60
|95.79
|827
|2007.03.06 12:00
|buy
|50
|0.30
|95.29
|93.60
|96.29
|828
|2007.03.06 12:00
|buy
|51
|0.30
|95.29
|93.60
|106.40
|829
|2007.03.06 16:00
|buy
|52
|0.30
|94.99
|93.37
|95.49
|830
|2007.03.06 16:00
|buy
|53
|0.30
|94.99
|93.37
|95.99
|831
|2007.03.06 16:00
|buy
|54
|0.30
|94.99
|93.37
|106.10
|832
|2007.03.07 01:17
|t/p
|52
|0.30
|95.49
|93.37
|95.49
|152.24
|17309.39
|833
|2007.03.08 07:51
|t/p
|46
|0.30
|95.79
|93.57
|95.79
|155.41
|17464.80
|834
|2007.03.08 07:51
|t/p
|49
|0.30
|95.79
|93.60
|95.79
|155.41
|17620.22
|835
|2007.03.08 12:00
|buy
|55
|0.40
|95.73
|93.91
|96.23
|836
|2007.03.08 12:00
|buy
|56
|0.40
|95.73
|93.91
|96.73
|837
|2007.03.08 12:00
|buy
|57
|0.40
|95.73
|93.91
|106.84
|838
|2007.03.08 13:06
|modify
|53
|0.30
|94.99
|94.99
|95.99
|839
|2007.03.08 13:06
|modify
|54
|0.30
|94.99
|94.99
|106.10
|840
|2007.03.08 13:07
|modify
|53
|0.30
|94.99
|95.00
|95.99
|841
|2007.03.08 13:07
|modify
|53
|0.30
|94.99
|95.02
|95.99
|842
|2007.03.08 13:07
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.01
|106.10
|843
|2007.03.08 13:07
|modify
|53
|0.30
|94.99
|95.03
|95.99
|844
|2007.03.08 13:08
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.02
|106.10
|845
|2007.03.08 13:08
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.03
|106.10
|846
|2007.03.08 13:08
|modify
|53
|0.30
|94.99
|95.04
|95.99
|847
|2007.03.08 13:08
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.04
|106.10
|848
|2007.03.08 15:42
|modify
|53
|0.30
|94.99
|95.06
|95.99
|849
|2007.03.08 15:42
|modify
|53
|0.30
|94.99
|95.08
|95.99
|850
|2007.03.08 15:42
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.05
|106.10
|851
|2007.03.08 15:42
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.07
|106.10
|852
|2007.03.12 09:01
|modify
|53
|0.30
|94.99
|95.09
|95.99
|853
|2007.03.12 09:01
|t/p
|53
|0.30
|95.99
|95.09
|95.99
|308.71
|17928.93
|854
|2007.03.12 09:01
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.10
|106.10
|855
|2007.03.12 09:01
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.11
|106.10
|856
|2007.03.12 09:01
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.12
|106.10
|857
|2007.03.12 09:26
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.13
|106.10
|858
|2007.03.12 09:29
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.14
|106.10
|859
|2007.03.12 09:30
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.15
|106.10
|860
|2007.03.12 09:34
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.16
|106.10
|861
|2007.03.12 09:38
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.17
|106.10
|862
|2007.03.12 09:39
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.18
|106.10
|863
|2007.03.12 09:40
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.19
|106.10
|864
|2007.03.12 11:10
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.21
|106.10
|865
|2007.03.12 11:30
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.23
|106.10
|866
|2007.03.12 11:30
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.24
|106.10
|867
|2007.03.12 11:30
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.26
|106.10
|868
|2007.03.12 11:35
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.27
|106.10
|869
|2007.03.12 11:37
|modify
|47
|0.30
|95.29
|95.29
|96.29
|870
|2007.03.12 11:37
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.28
|106.10
|871
|2007.03.12 11:50
|modify
|48
|0.30
|95.29
|95.29
|106.40
|872
|2007.03.12 11:51
|modify
|50
|0.30
|95.29
|95.29
|96.29
|873
|2007.03.12 11:51
|modify
|51
|0.30
|95.29
|95.29
|106.40
|874
|2007.03.12 11:52
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.29
|106.10
|875
|2007.03.12 11:58
|modify
|47
|0.30
|95.29
|95.30
|96.29
|876
|2007.03.12 11:58
|modify
|47
|0.30
|95.29
|95.31
|96.29
|877
|2007.03.12 11:58
|modify
|48
|0.30
|95.29
|95.30
|106.40
|878
|2007.03.12 11:59
|modify
|48
|0.30
|95.29
|95.31
|106.40
|879
|2007.03.12 11:59
|modify
|50
|0.30
|95.29
|95.30
|96.29
|880
|2007.03.12 11:59
|modify
|50
|0.30
|95.29
|95.31
|96.29
|881
|2007.03.12 11:59
|modify
|51
|0.30
|95.29
|95.30
|106.40
|882
|2007.03.12 12:00
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.30
|106.10
|883
|2007.03.12 12:01
|modify
|51
|0.30
|95.29
|95.31
|106.40
|884
|2007.03.12 12:01
|modify
|47
|0.30
|95.29
|95.32
|96.29
|885
|2007.03.12 12:02
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.31
|106.10
|886
|2007.03.12 12:02
|modify
|47
|0.30
|95.29
|95.33
|96.29
|887
|2007.03.12 12:02
|modify
|48
|0.30
|95.29
|95.32
|106.40
|888
|2007.03.12 12:02
|modify
|48
|0.30
|95.29
|95.33
|106.40
|889
|2007.03.12 12:02
|modify
|50
|0.30
|95.29
|95.32
|96.29
|890
|2007.03.12 12:02
|modify
|51
|0.30
|95.29
|95.32
|106.40
|891
|2007.03.12 12:03
|modify
|50
|0.30
|95.29
|95.33
|96.29
|892
|2007.03.12 12:03
|modify
|51
|0.30
|95.29
|95.33
|106.40
|893
|2007.03.12 12:04
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.32
|106.10
|894
|2007.03.12 12:04
|modify
|54
|0.30
|94.99
|95.33
|106.10
|895
|2007.03.12 12:08
|t/p
|55
|0.40
|96.23
|93.91
|96.23
|204.39
|18133.32
|896
|2007.03.12 12:08
|modify
|47
|0.30
|95.29
|95.34
|96.29
|897
|2007.03.12 12:08
|modify
|48
|0.30
|95.29
|95.34
|106.40
|898
|2007.03.12 12:09
|modify
|50
|0.30
|95.29
|95.34
|96.29
|899
|2007.03.12 12:09
|modify
|47
|0.30
|95.29
|95.35
|96.29
|900
|2007.03.12 12:09
|modify
|47
|0.30
|95.29
|95.36
|96.29
|901
|2007.03.12 12:09
|modify
|51
|0.30
|95.29
|95.34
|106.40
|902
|2007.03.13 23:15
|s/l
|47
|0.30
|95.36
|95.36
|96.29
|28.58
|18161.90
|903
|2007.03.13 23:16
|s/l
|48
|0.30
|95.34
|95.34
|106.40
|22.53
|18184.43
|904
|2007.03.13 23:16
|s/l
|50
|0.30
|95.34
|95.34
|96.29
|22.53
|18206.96
|905
|2007.03.13 23:16
|s/l
|51
|0.30
|95.34
|95.34
|106.40
|22.53
|18229.49
|906
|2007.03.13 23:16
|s/l
|54
|0.30
|95.33
|95.33
|106.10
|110.22
|18339.70
|907
|2007.03.14 20:00
|buy
|58
|0.40
|95.96
|94.13
|96.46
|908
|2007.03.14 20:00
|buy
|59
|0.40
|95.96
|94.13
|96.96
|909
|2007.03.14 20:00
|buy
|60
|0.40
|95.96
|94.13
|107.07
|910
|2007.03.15 01:12
|t/p
|58
|0.40
|96.46
|94.13
|96.46
|205.80
|18545.51
|911
|2007.03.15 18:11
|modify
|56
|0.40
|95.73
|95.73
|96.73
|912
|2007.03.15 18:11
|modify
|56
|0.40
|95.73
|95.74
|96.73
|913
|2007.03.15 18:11
|modify
|56
|0.40
|95.73
|95.75
|96.73
|914
|2007.03.15 18:11
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.74
|106.84
|915
|2007.03.15 18:11
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.75
|106.84
|916
|2007.03.15 18:11
|modify
|56
|0.40
|95.73
|95.76
|96.73
|917
|2007.03.15 18:11
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.76
|106.84
|918
|2007.03.15 18:12
|modify
|56
|0.40
|95.73
|95.79
|96.73
|919
|2007.03.15 18:12
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.78
|106.84
|920
|2007.03.15 18:12
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.79
|106.84
|921
|2007.03.15 18:14
|modify
|56
|0.40
|95.73
|95.80
|96.73
|922
|2007.03.15 18:14
|modify
|56
|0.40
|95.73
|95.81
|96.73
|923
|2007.03.15 18:14
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.80
|106.84
|924
|2007.03.15 18:15
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.81
|106.84
|925
|2007.03.15 18:15
|modify
|56
|0.40
|95.73
|95.82
|96.73
|926
|2007.03.15 18:15
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.82
|106.84
|927
|2007.03.15 18:15
|modify
|56
|0.40
|95.73
|95.83
|96.73
|928
|2007.03.15 18:15
|t/p
|56
|0.40
|96.73
|95.83
|96.73
|413.02
|18958.53
|929
|2007.03.15 18:15
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.84
|106.84
|930
|2007.03.15 18:15
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.85
|106.84
|931
|2007.03.15 18:39
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.86
|106.84
|932
|2007.03.16 10:17
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.87
|106.84
|933
|2007.03.16 10:59
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.88
|106.84
|934
|2007.03.16 10:59
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.89
|106.84
|935
|2007.03.16 11:03
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.90
|106.84
|936
|2007.03.16 11:11
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.91
|106.84
|937
|2007.03.16 11:12
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.92
|106.84
|938
|2007.03.16 11:13
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.93
|106.84
|939
|2007.03.16 11:13
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.94
|106.84
|940
|2007.03.16 11:15
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.95
|106.84
|941
|2007.03.16 11:15
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.96
|106.84
|942
|2007.03.16 11:15
|modify
|59
|0.40
|95.96
|95.96
|96.96
|943
|2007.03.16 11:16
|modify
|60
|0.40
|95.96
|95.96
|107.07
|944
|2007.03.16 11:16
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.97
|106.84
|945
|2007.03.16 11:17
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.98
|106.84
|946
|2007.03.16 11:17
|modify
|59
|0.40
|95.96
|95.97
|96.96
|947
|2007.03.16 11:17
|modify
|59
|0.40
|95.96
|95.98
|96.96
|948
|2007.03.16 11:17
|modify
|60
|0.40
|95.96
|95.97
|107.07
|949
|2007.03.16 11:18
|modify
|60
|0.40
|95.96
|95.98
|107.07
|950
|2007.03.16 11:18
|modify
|57
|0.40
|95.73
|95.99
|106.84
|951
|2007.03.16 11:19
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.00
|106.84
|952
|2007.03.16 11:19
|modify
|59
|0.40
|95.96
|95.99
|96.96
|953
|2007.03.16 13:04
|modify
|60
|0.40
|95.96
|95.99
|107.07
|954
|2007.03.16 13:34
|modify
|59
|0.40
|95.96
|96.00
|96.96
|955
|2007.03.16 13:34
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.00
|107.07
|956
|2007.03.16 14:37
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.02
|106.84
|957
|2007.03.16 14:37
|modify
|59
|0.40
|95.96
|96.01
|96.96
|958
|2007.03.16 14:37
|modify
|59
|0.40
|95.96
|96.02
|96.96
|959
|2007.03.16 14:37
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.01
|107.07
|960
|2007.03.16 14:38
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.02
|107.07
|961
|2007.03.16 14:38
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.03
|106.84
|962
|2007.03.16 14:38
|modify
|59
|0.40
|95.96
|96.03
|96.96
|963
|2007.03.16 14:38
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.03
|107.07
|964
|2007.03.16 14:46
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.04
|106.84
|965
|2007.03.16 14:46
|modify
|59
|0.40
|95.96
|96.04
|96.96
|966
|2007.03.16 14:46
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.04
|107.07
|967
|2007.03.16 14:47
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.05
|106.84
|968
|2007.03.16 14:47
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.06
|106.84
|969
|2007.03.16 14:47
|modify
|59
|0.40
|95.96
|96.05
|96.96
|970
|2007.03.16 14:47
|modify
|59
|0.40
|95.96
|96.06
|96.96
|971
|2007.03.16 14:48
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.05
|107.07
|972
|2007.03.16 15:56
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.06
|107.07
|973
|2007.03.19 03:12
|t/p
|59
|0.40
|96.96
|96.06
|96.96
|410.20
|19368.72
|974
|2007.03.19 03:12
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.07
|106.84
|975
|2007.03.19 03:12
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.08
|106.84
|976
|2007.03.19 03:12
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.07
|107.07
|977
|2007.03.19 03:12
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.08
|107.07
|978
|2007.03.19 03:15
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.09
|106.84
|979
|2007.03.19 03:15
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.11
|106.84
|980
|2007.03.19 03:15
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.10
|107.07
|981
|2007.03.19 03:15
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.12
|106.84
|982
|2007.03.19 03:15
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.14
|106.84
|983
|2007.03.19 03:15
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.16
|106.84
|984
|2007.03.19 03:15
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.15
|107.07
|985
|2007.03.19 03:15
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.16
|107.07
|986
|2007.03.19 03:15
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.18
|106.84
|987
|2007.03.19 03:15
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.20
|106.84
|988
|2007.03.19 03:15
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.19
|107.07
|989
|2007.03.19 03:18
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.21
|106.84
|990
|2007.03.19 03:18
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.25
|106.84
|991
|2007.03.19 03:18
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.24
|107.07
|992
|2007.03.19 03:18
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.25
|107.07
|993
|2007.03.19 03:18
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.27
|106.84
|994
|2007.03.19 03:18
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.30
|106.84
|995
|2007.03.19 03:18
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.32
|106.84
|996
|2007.03.19 03:18
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.31
|107.07
|997
|2007.03.19 03:18
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.32
|107.07
|998
|2007.03.19 03:18
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.35
|106.84
|999
|2007.03.19 03:18
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.37
|106.84
|1000
|2007.03.19 03:18
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.39
|106.84
|1001
|2007.03.19 03:18
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.38
|107.07
|1002
|2007.03.22 03:42
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.40
|106.84
|1003
|2007.03.22 03:43
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.39
|107.07
|1004
|2007.03.22 03:43
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.41
|106.84
|1005
|2007.03.22 03:43
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.40
|107.07
|1006
|2007.03.22 03:43
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.41
|107.07
|1007
|2007.03.22 12:46
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.42
|106.84
|1008
|2007.03.22 12:46
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.42
|107.07
|1009
|2007.03.22 18:38
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.43
|106.84
|1010
|2007.03.22 18:38
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.44
|106.84
|1011
|2007.03.22 18:38
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.43
|107.07
|1012
|2007.03.22 18:38
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.44
|107.07
|1013
|2007.03.22 22:01
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.45
|106.84
|1014
|2007.03.22 22:01
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.45
|107.07
|1015
|2007.03.26 20:00
|buy
|61
|0.40
|97.12
|95.10
|97.62
|1016
|2007.03.26 20:00
|buy
|62
|0.40
|97.12
|95.10
|98.12
|1017
|2007.03.26 20:00
|buy
|63
|0.40
|97.12
|95.10
|108.23
|1018
|2007.03.27 11:39
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.46
|106.84
|1019
|2007.03.27 11:40
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.47
|106.84
|1020
|2007.03.27 11:40
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.46
|107.07
|1021
|2007.03.27 11:40
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.47
|107.07
|1022
|2007.03.27 11:40
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.48
|106.84
|1023
|2007.03.27 11:41
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.49
|106.84
|1024
|2007.03.27 11:41
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.51
|106.84
|1025
|2007.03.27 11:41
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.50
|107.07
|1026
|2007.03.27 11:41
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.51
|107.07
|1027
|2007.03.27 11:42
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.52
|106.84
|1028
|2007.03.27 11:42
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.52
|107.07
|1029
|2007.03.27 11:50
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.53
|106.84
|1030
|2007.03.27 11:50
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.53
|107.07
|1031
|2007.03.27 11:56
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.54
|106.84
|1032
|2007.03.27 11:56
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.55
|106.84
|1033
|2007.03.27 11:57
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.54
|107.07
|1034
|2007.03.27 11:58
|modify
|57
|0.40
|95.73
|96.56
|106.84
|1035
|2007.03.27 11:59
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.55
|107.07
|1036
|2007.03.27 12:00
|modify
|60
|0.40
|95.96
|96.56
|107.07
|1037
|2007.03.28 15:37
|s/l
|57
|0.40
|96.56
|96.56
|106.84
|360.01
|19728.73
|1038
|2007.03.28 15:37
|s/l
|60
|0.40
|96.56
|96.56
|107.07
|261.65
|19990.38
|1039
|2007.03.29 20:00
|buy
|64
|0.40
|96.85
|94.91
|97.35
|1040
|2007.03.29 20:00
|buy
|65
|0.40
|96.85
|94.91
|97.85
|1041
|2007.03.29 20:00
|buy
|66
|0.40
|96.85
|94.91
|107.96
|1042
|2007.03.30 00:00
|buy
|67
|0.40
|96.99
|95.05
|97.49
|1043
|2007.03.30 00:00
|buy
|68
|0.40
|96.99
|95.05
|97.99
|1044
|2007.03.30 00:00
|buy
|69
|0.40
|96.99
|95.05
|108.10
|1045
|2007.04.03 10:42
|t/p
|64
|0.40
|97.35
|94.91
|97.35
|205.80
|20196.18
|1046
|2007.04.03 16:49
|t/p
|67
|0.40
|97.49
|95.05
|97.49
|204.39
|20400.58
|1047
|2007.04.05 16:10
|t/p
|61
|0.40
|97.62
|95.10
|97.62
|218.50
|20619.08
|1048
|2007.04.05 16:22
|modify
|65
|0.40
|96.85
|96.85
|97.85
|1049
|2007.04.05 16:22
|modify
|66
|0.40
|96.85
|96.85
|107.96
|1050
|2007.04.05 16:26
|modify
|65
|0.40
|96.85
|96.87
|97.85
|1051
|2007.04.05 16:26
|modify
|66
|0.40
|96.85
|96.86
|107.96
|1052
|2007.04.05 16:26
|modify
|65
|0.40
|96.85
|96.88
|97.85
|1053
|2007.04.05 16:26
|modify
|65
|0.40
|96.85
|96.90
|97.85
|1054
|2007.04.05 16:26
|modify
|66
|0.40
|96.85
|96.88
|107.96
|1055
|2007.04.05 16:26
|modify
|66
|0.40
|96.85
|96.89
|107.96
|1056
|2007.04.10 14:11
|modify
|66
|0.40
|96.85
|96.90
|107.96
|1057
|2007.04.10 15:14
|modify
|65
|0.40
|96.85
|96.91
|97.85
|1058
|2007.04.10 15:14
|modify
|65
|0.40
|96.85
|96.92
|97.85
|1059
|2007.04.10 15:14
|modify
|66
|0.40
|96.85
|96.91
|107.96
|1060
|2007.04.10 15:14
|modify
|66
|0.40
|96.85
|96.92
|107.96
|1061
|2007.04.10 15:15
|modify
|65
|0.40
|96.85
|96.93
|97.85
|1062
|2007.04.10 15:16
|modify
|65
|0.40
|96.85
|96.94
|97.85
|1063
|2007.04.10 15:16
|modify
|65
|0.40
|96.85
|96.95
|97.85
|1064
|2007.04.10 15:16
|modify
|66
|0.40
|96.85
|96.94
|107.96
|1065
|2007.04.10 15:16
|modify
|66
|0.40
|96.85
|96.95
|107.96
|1066
|2007.04.10 15:16
|t/p
|65
|0.40
|97.85
|96.95
|97.85
|417.25
|21036.33
|1067
|2007.04.10 15:16
|modify
|66
|0.40
|96.85
|96.96
|107.96
|1068
|2007.04.10 15:16
|modify
|66
|0.40
|96.85
|96.97
|107.96
|1069
|2007.04.10 15:17
|modify
|66
|0.40
|96.85
|96.98
|107.96
|1070
|2007.04.10 15:18
|modify
|66
|0.40
|96.85
|96.99
|107.96
|1071
|2007.04.10 15:18
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.00
|107.96
|1072
|2007.04.10 15:18
|modify
|68
|0.40
|96.99
|96.99
|97.99
|1073
|2007.04.10 15:18
|modify
|68
|0.40
|96.99
|97.00
|97.99
|1074
|2007.04.10 15:18
|modify
|69
|0.40
|96.99
|96.99
|108.10
|1075
|2007.04.10 15:20
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.00
|108.10
|1076
|2007.04.10 15:20
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.01
|107.96
|1077
|2007.04.10 15:20
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.02
|107.96
|1078
|2007.04.10 15:20
|modify
|68
|0.40
|96.99
|97.01
|97.99
|1079
|2007.04.10 15:21
|modify
|68
|0.40
|96.99
|97.02
|97.99
|1080
|2007.04.10 15:21
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.01
|108.10
|1081
|2007.04.10 15:21
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.02
|108.10
|1082
|2007.04.10 15:21
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.03
|107.96
|1083
|2007.04.10 15:21
|modify
|68
|0.40
|96.99
|97.03
|97.99
|1084
|2007.04.10 17:16
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.03
|108.10
|1085
|2007.04.10 17:29
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.04
|107.96
|1086
|2007.04.10 17:29
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.05
|107.96
|1087
|2007.04.10 17:29
|modify
|68
|0.40
|96.99
|97.04
|97.99
|1088
|2007.04.10 17:29
|modify
|68
|0.40
|96.99
|97.05
|97.99
|1089
|2007.04.10 17:29
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.06
|107.96
|1090
|2007.04.10 17:29
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.05
|108.10
|1091
|2007.04.10 17:29
|modify
|68
|0.40
|96.99
|97.06
|97.99
|1092
|2007.04.10 17:33
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.06
|108.10
|1093
|2007.04.10 17:38
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.07
|107.96
|1094
|2007.04.10 17:38
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.08
|107.96
|1095
|2007.04.10 17:38
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.09
|107.96
|1096
|2007.04.10 17:38
|t/p
|68
|0.40
|97.99
|97.06
|97.99
|415.84
|21452.17
|1097
|2007.04.10 17:38
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.10
|107.96
|1098
|2007.04.10 17:38
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.09
|108.10
|1099
|2007.04.10 17:38
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.10
|108.10
|1100
|2007.04.10 17:39
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.11
|107.96
|1101
|2007.04.10 17:39
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.11
|108.10
|1102
|2007.04.13 14:21
|modify
|62
|0.40
|97.12
|97.12
|98.12
|1103
|2007.04.13 14:21
|modify
|62
|0.40
|97.12
|97.13
|98.12
|1104
|2007.04.13 14:22
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.12
|108.23
|1105
|2007.04.13 14:40
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.12
|107.96
|1106
|2007.04.13 14:41
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.12
|108.10
|1107
|2007.04.13 14:42
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.13
|108.23
|1108
|2007.04.13 14:43
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.13
|107.96
|1109
|2007.04.13 14:43
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.13
|108.10
|1110
|2007.04.13 14:43
|modify
|62
|0.40
|97.12
|97.14
|98.12
|1111
|2007.04.13 14:44
|modify
|62
|0.40
|97.12
|97.15
|98.12
|1112
|2007.04.13 14:44
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.14
|108.23
|1113
|2007.04.13 14:44
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.15
|108.23
|1114
|2007.04.13 14:44
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.14
|107.96
|1115
|2007.04.13 14:44
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.15
|107.96
|1116
|2007.04.13 14:44
|modify
|62
|0.40
|97.12
|97.16
|98.12
|1117
|2007.04.13 14:44
|modify
|62
|0.40
|97.12
|97.17
|98.12
|1118
|2007.04.13 14:45
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.16
|108.23
|1119
|2007.04.13 14:45
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.14
|108.10
|1120
|2007.04.13 14:45
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.15
|108.10
|1121
|2007.04.13 14:45
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.16
|107.96
|1122
|2007.04.13 14:45
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.17
|108.23
|1123
|2007.04.13 14:46
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.16
|108.10
|1124
|2007.04.13 14:49
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.17
|107.96
|1125
|2007.04.13 14:50
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.17
|108.10
|1126
|2007.04.13 15:09
|modify
|62
|0.40
|97.12
|97.18
|98.12
|1127
|2007.04.13 15:09
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.18
|108.23
|1128
|2007.04.13 15:10
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.18
|107.96
|1129
|2007.04.13 15:10
|modify
|62
|0.40
|97.12
|97.19
|98.12
|1130
|2007.04.13 15:10
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.18
|108.10
|1131
|2007.04.13 15:10
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.19
|108.23
|1132
|2007.04.13 15:10
|modify
|62
|0.40
|97.12
|97.20
|98.12
|1133
|2007.04.13 15:10
|modify
|62
|0.40
|97.12
|97.22
|98.12
|1134
|2007.04.13 15:10
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.21
|108.23
|1135
|2007.04.13 15:10
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.22
|108.23
|1136
|2007.04.13 15:10
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.21
|107.96
|1137
|2007.04.13 15:10
|t/p
|62
|0.40
|98.12
|97.22
|98.12
|431.36
|21883.54
|1138
|2007.04.13 15:10
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.23
|108.23
|1139
|2007.04.13 15:10
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.25
|108.23
|1140
|2007.04.13 15:10
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.24
|107.96
|1141
|2007.04.13 15:10
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.25
|107.96
|1142
|2007.04.13 15:10
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.24
|108.10
|1143
|2007.04.13 15:10
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.26
|108.23
|1144
|2007.04.13 15:10
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.28
|108.23
|1145
|2007.04.13 15:11
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.27
|107.96
|1146
|2007.04.13 15:11
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.28
|107.96
|1147
|2007.04.13 15:11
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.27
|108.10
|1148
|2007.04.13 15:11
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.28
|108.10
|1149
|2007.04.13 17:02
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.29
|108.23
|1150
|2007.04.13 17:02
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.34
|108.23
|1151
|2007.04.13 17:02
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.33
|107.96
|1152
|2007.04.13 17:02
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.34
|107.96
|1153
|2007.04.13 17:02
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.32
|108.10
|1154
|2007.04.13 17:02
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.33
|108.10
|1155
|2007.04.13 17:04
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.35
|108.23
|1156
|2007.04.13 17:04
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.36
|108.23
|1157
|2007.04.13 17:04
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.37
|108.23
|1158
|2007.04.13 17:04
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.36
|107.96
|1159
|2007.04.13 17:04
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.37
|107.96
|1160
|2007.04.13 17:04
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.36
|108.10
|1161
|2007.04.13 17:04
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.37
|108.10
|1162
|2007.04.13 17:38
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.38
|108.23
|1163
|2007.04.13 17:38
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.38
|107.96
|1164
|2007.04.13 17:39
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.39
|108.23
|1165
|2007.04.13 17:39
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.38
|108.10
|1166
|2007.04.13 17:39
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.40
|108.23
|1167
|2007.04.13 17:39
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.41
|108.23
|1168
|2007.04.13 17:39
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.40
|107.96
|1169
|2007.04.13 17:39
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.42
|108.23
|1170
|2007.04.13 17:39
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.43
|108.23
|1171
|2007.04.13 17:39
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.42
|107.96
|1172
|2007.04.13 17:39
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.43
|107.96
|1173
|2007.04.13 17:39
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.42
|108.10
|1174
|2007.04.13 17:40
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.44
|108.23
|1175
|2007.04.13 17:40
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.43
|108.10
|1176
|2007.04.13 17:40
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.45
|108.23
|1177
|2007.04.13 17:40
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.46
|108.23
|1178
|2007.04.13 17:40
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.45
|107.96
|1179
|2007.04.13 17:40
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.49
|108.23
|1180
|2007.04.13 17:40
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.48
|107.96
|1181
|2007.04.13 17:40
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.47
|108.10
|1182
|2007.04.13 17:40
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.48
|108.10
|1183
|2007.04.16 01:00
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.50
|108.23
|1184
|2007.04.16 01:00
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.49
|107.96
|1185
|2007.04.16 01:00
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.50
|107.96
|1186
|2007.04.16 01:00
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.52
|108.23
|1187
|2007.04.16 01:00
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.53
|108.23
|1188
|2007.04.16 01:00
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.52
|107.96
|1189
|2007.04.16 01:01
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.54
|108.23
|1190
|2007.04.16 01:01
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.55
|108.23
|1191
|2007.04.16 01:01
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.54
|107.96
|1192
|2007.04.16 01:01
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.55
|107.96
|1193
|2007.04.16 01:01
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.54
|108.10
|1194
|2007.04.16 01:02
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.55
|108.10
|1195
|2007.04.16 01:02
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.56
|108.23
|1196
|2007.04.16 01:02
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.56
|107.96
|1197
|2007.04.16 01:03
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.56
|108.10
|1198
|2007.04.16 01:03
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.57
|108.23
|1199
|2007.04.16 01:03
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.57
|107.96
|1200
|2007.04.16 01:08
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.57
|108.10
|1201
|2007.04.16 01:08
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.58
|108.23
|1202
|2007.04.16 01:09
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.58
|107.96
|1203
|2007.04.16 01:10
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.58
|108.10
|1204
|2007.04.16 01:10
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.59
|108.23
|1205
|2007.04.16 01:10
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.59
|107.96
|1206
|2007.04.16 01:10
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.60
|108.23
|1207
|2007.04.16 01:10
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.61
|108.23
|1208
|2007.04.16 01:10
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.60
|107.96
|1209
|2007.04.16 01:10
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.61
|107.96
|1210
|2007.04.16 01:11
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.60
|108.10
|1211
|2007.04.16 01:11
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.61
|108.10
|1212
|2007.04.16 01:11
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.62
|108.23
|1213
|2007.04.16 01:12
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.62
|107.96
|1214
|2007.04.16 01:12
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.63
|108.23
|1215
|2007.04.16 01:12
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.62
|108.10
|1216
|2007.04.16 01:12
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.63
|107.96
|1217
|2007.04.16 01:20
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.63
|108.10
|1218
|2007.04.16 01:26
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.64
|108.23
|1219
|2007.04.16 01:28
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.64
|107.96
|1220
|2007.04.16 01:29
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.65
|108.23
|1221
|2007.04.16 01:29
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.64
|108.10
|1222
|2007.04.16 01:29
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.65
|107.96
|1223
|2007.04.16 01:29
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.66
|108.23
|1224
|2007.04.16 01:29
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.67
|108.23
|1225
|2007.04.16 01:29
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.66
|107.96
|1226
|2007.04.16 01:29
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.67
|107.96
|1227
|2007.04.16 01:29
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.68
|108.23
|1228
|2007.04.16 01:29
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.67
|108.10
|1229
|2007.04.16 01:29
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.68
|107.96
|1230
|2007.04.16 01:30
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.68
|108.10
|1231
|2007.04.16 01:31
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.69
|108.23
|1232
|2007.04.16 01:31
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.70
|108.23
|1233
|2007.04.16 01:31
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.71
|108.23
|1234
|2007.04.16 01:31
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.70
|107.96
|1235
|2007.04.16 01:32
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.69
|108.10
|1236
|2007.04.16 01:32
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.70
|108.10
|1237
|2007.04.16 01:33
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.72
|108.23
|1238
|2007.04.16 01:33
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.71
|107.96
|1239
|2007.04.16 01:33
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.72
|107.96
|1240
|2007.04.16 01:33
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.73
|108.23
|1241
|2007.04.16 01:33
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.74
|108.23
|1242
|2007.04.16 01:33
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.75
|108.23
|1243
|2007.04.16 01:33
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.74
|107.96
|1244
|2007.04.16 01:33
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.73
|108.10
|1245
|2007.04.16 01:39
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.75
|107.96
|1246
|2007.04.16 01:39
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.74
|108.10
|1247
|2007.04.16 17:01
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.75
|108.10
|1248
|2007.04.16 17:01
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.76
|108.23
|1249
|2007.04.16 17:01
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.77
|108.23
|1250
|2007.04.16 17:01
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.76
|107.96
|1251
|2007.04.16 17:01
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.77
|107.96
|1252
|2007.04.16 17:02
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.76
|108.10
|1253
|2007.04.16 17:02
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.77
|108.10
|1254
|2007.04.16 17:14
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.78
|108.23
|1255
|2007.04.16 17:14
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.78
|107.96
|1256
|2007.04.16 17:15
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.78
|108.10
|1257
|2007.04.16 17:15
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.79
|108.23
|1258
|2007.04.16 17:17
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.79
|107.96
|1259
|2007.04.16 17:17
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.80
|108.23
|1260
|2007.04.16 17:17
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.79
|108.10
|1261
|2007.04.16 17:17
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.80
|107.96
|1262
|2007.04.16 17:22
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.80
|108.10
|1263
|2007.04.16 17:28
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.81
|108.23
|1264
|2007.04.16 17:29
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.81
|107.96
|1265
|2007.04.16 17:30
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.81
|108.10
|1266
|2007.04.16 17:44
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.82
|108.23
|1267
|2007.04.16 17:49
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.82
|107.96
|1268
|2007.04.16 17:50
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.82
|108.10
|1269
|2007.04.16 17:51
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.83
|108.23
|1270
|2007.04.16 17:51
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.83
|107.96
|1271
|2007.04.16 17:52
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.83
|108.10
|1272
|2007.04.16 17:53
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.84
|108.23
|1273
|2007.04.16 17:54
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.84
|107.96
|1274
|2007.04.16 17:54
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.85
|108.23
|1275
|2007.04.16 17:54
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.84
|108.10
|1276
|2007.04.16 17:59
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.85
|107.96
|1277
|2007.04.16 18:00
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.86
|108.23
|1278
|2007.04.16 18:00
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.87
|108.23
|1279
|2007.04.16 18:00
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.86
|107.96
|1280
|2007.04.16 18:00
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.87
|107.96
|1281
|2007.04.16 18:00
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.86
|108.10
|1282
|2007.04.16 18:02
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.87
|108.10
|1283
|2007.04.16 18:05
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.89
|108.23
|1284
|2007.04.16 18:05
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.88
|107.96
|1285
|2007.04.16 18:05
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.89
|107.96
|1286
|2007.04.16 18:05
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.88
|108.10
|1287
|2007.04.16 18:06
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.89
|108.10
|1288
|2007.04.16 18:06
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.90
|108.23
|1289
|2007.04.16 18:07
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.92
|108.23
|1290
|2007.04.16 18:07
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.91
|107.96
|1291
|2007.04.16 18:07
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.90
|108.10
|1292
|2007.04.16 18:08
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.91
|108.10
|1293
|2007.04.17 15:51
|modify
|66
|0.40
|96.85
|97.92
|107.96
|1294
|2007.04.17 15:51
|modify
|63
|0.40
|97.12
|97.93
|108.23
|1295
|2007.04.17 15:51
|modify
|69
|0.40
|96.99
|97.92
|108.10
|1296
|2007.04.19 05:45
|s/l
|63
|0.40
|97.93
|97.93
|108.23
|363.23
|22246.77
|1297
|2007.04.19 05:45
|s/l
|66
|0.40
|97.92
|97.92
|107.96
|461.00
|22707.76
|1298
|2007.04.19 05:45
|s/l
|69
|0.40
|97.92
|97.92
|108.10
|403.14
|23110.91
|1299
|2007.04.20 04:00
|buy
|70
|0.50
|98.54
|96.23
|99.04
|1300
|2007.04.20 04:00
|buy
|71
|0.50
|98.54
|96.23
|99.54
|1301
|2007.04.20 04:00
|buy
|72
|0.50
|98.54
|96.23
|109.65
|1302
|2007.04.20 04:00
|buy
|73
|0.50
|98.54
|96.27
|99.04
|1303
|2007.04.20 04:00
|buy
|74
|0.50
|98.54
|96.27
|99.54
|1304
|2007.04.20 04:00
|buy
|75
|0.50
|98.54
|96.27
|109.65
|1305
|2007.04.24 16:00
|buy
|76
|0.40
|98.44
|96.23
|98.94
|1306
|2007.04.24 16:00
|buy
|77
|0.40
|98.44
|96.23
|99.44
|1307
|2007.04.24 16:00
|buy
|78
|0.40
|98.44
|96.23
|109.55
|1308
|2007.04.26 20:01
|t/p
|76
|0.40
|98.94
|96.23
|98.94
|207.21
|23318.12
|1309
|2007.04.26 20:21
|t/p
|70
|0.50
|99.04
|96.23
|99.04
|262.54
|23580.67
|1310
|2007.04.26 20:21
|t/p
|73
|0.50
|99.04
|96.27
|99.04
|262.54
|23843.21
|1311
|2007.05.02 20:00
|buy
|79
|0.50
|99.00
|96.54
|99.50
|1312
|2007.05.02 20:00
|buy
|80
|0.50
|99.00
|96.54
|100.00
|1313
|2007.05.02 20:00
|buy
|81
|0.50
|99.00
|96.54
|110.11
|1314
|2007.05.03 00:00
|buy
|82
|0.50
|99.03
|96.59
|99.53
|1315
|2007.05.03 00:00
|buy
|83
|0.50
|99.03
|96.59
|100.03
|1316
|2007.05.03 00:00
|buy
|84
|0.50
|99.03
|96.59
|110.14
|1317
|2007.05.10 12:00
|buy
|85
|0.50
|98.87
|96.55
|99.37
|1318
|2007.05.10 12:00
|buy
|86
|0.50
|98.87
|96.55
|99.87
|1319
|2007.05.10 12:00
|buy
|87
|0.50
|98.87
|96.55
|109.98
|1320
|2007.05.12 00:00
|buy
|88
|0.40
|98.63
|96.52
|99.13
|1321
|2007.05.12 00:00
|buy
|89
|0.40
|98.63
|96.52
|99.63
|1322
|2007.05.12 00:00
|buy
|90
|0.40
|98.63
|96.52
|109.74
|1323
|2007.05.14 01:00
|buy
|91
|0.40
|98.73
|96.56
|99.23
|1324
|2007.05.14 01:00
|buy
|92
|0.40
|98.73
|96.56
|99.73
|1325
|2007.05.14 01:00
|buy
|93
|0.40
|98.73
|96.56
|109.84
|1326
|2007.05.16 12:27
|t/p
|88
|0.40
|99.13
|96.52
|99.13
|205.81
|24049.02
|1327
|2007.05.28 01:51
|t/p
|91
|0.40
|99.23
|96.56
|99.23
|221.33
|24270.35
|1328
|2007.05.29 13:18
|modify
|77
|0.40
|98.44
|98.45
|99.44
|1329
|2007.05.29 13:19
|modify
|77
|0.40
|98.44
|98.46
|99.44
|1330
|2007.05.29 13:19
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.44
|109.55
|1331
|2007.05.29 13:20
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.45
|109.55
|1332
|2007.05.29 13:33
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.46
|109.55
|1333
|2007.05.29 13:35
|modify
|77
|0.40
|98.44
|98.47
|99.44
|1334
|2007.05.29 13:35
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.47
|109.55
|1335
|2007.05.29 13:36
|t/p
|85
|0.50
|99.37
|96.55
|99.37
|281.96
|24552.31
|1336
|2007.05.29 13:36
|modify
|77
|0.40
|98.44
|98.48
|99.44
|1337
|2007.05.29 13:37
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.48
|109.55
|1338
|2007.05.29 13:41
|modify
|77
|0.40
|98.44
|98.49
|99.44
|1339
|2007.05.29 14:50
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.49
|109.55
|1340
|2007.05.29 14:50
|modify
|77
|0.40
|98.44
|98.52
|99.44
|1341
|2007.05.29 14:50
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.51
|109.55
|1342
|2007.05.29 14:50
|modify
|77
|0.40
|98.44
|98.53
|99.44
|1343
|2007.05.29 14:50
|modify
|71
|0.50
|98.54
|98.54
|99.54
|1344
|2007.05.29 14:50
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.52
|109.55
|1345
|2007.05.29 14:50
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.53
|109.55
|1346
|2007.05.29 14:52
|t/p
|77
|0.40
|99.44
|98.53
|99.44
|452.53
|25004.84
|1347
|2007.05.29 14:52
|modify
|71
|0.50
|98.54
|98.55
|99.54
|1348
|2007.05.29 14:52
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.54
|109.65
|1349
|2007.05.29 14:52
|modify
|71
|0.50
|98.54
|98.56
|99.54
|1350
|2007.05.29 14:52
|modify
|71
|0.50
|98.54
|98.57
|99.54
|1351
|2007.05.29 14:52
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.56
|109.65
|1352
|2007.05.29 14:52
|modify
|71
|0.50
|98.54
|98.58
|99.54
|1353
|2007.05.29 14:52
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.57
|109.65
|1354
|2007.05.29 14:52
|modify
|74
|0.50
|98.54
|98.56
|99.54
|1355
|2007.05.29 14:52
|modify
|74
|0.50
|98.54
|98.57
|99.54
|1356
|2007.05.29 14:53
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.56
|109.65
|1357
|2007.05.29 14:53
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.57
|109.65
|1358
|2007.05.29 14:53
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.56
|109.55
|1359
|2007.05.29 15:07
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.57
|109.55
|1360
|2007.05.29 15:07
|modify
|71
|0.50
|98.54
|98.59
|99.54
|1361
|2007.05.29 15:07
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.58
|109.65
|1362
|2007.05.29 15:07
|t/p
|79
|0.50
|99.50
|96.54
|99.50
|299.59
|25304.43
|1363
|2007.05.29 15:07
|modify
|71
|0.50
|98.54
|98.62
|99.54
|1364
|2007.05.29 15:08
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.61
|109.65
|1365
|2007.05.29 15:08
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.62
|109.65
|1366
|2007.05.29 15:08
|modify
|71
|0.50
|98.54
|98.63
|99.54
|1367
|2007.05.29 15:08
|modify
|74
|0.50
|98.54
|98.62
|99.54
|1368
|2007.05.29 15:08
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.63
|109.65
|1369
|2007.05.29 15:08
|t/p
|82
|0.50
|99.53
|96.59
|99.53
|294.31
|25598.74
|1370
|2007.05.29 15:08
|modify
|71
|0.50
|98.54
|98.64
|99.54
|1371
|2007.05.29 15:08
|modify
|74
|0.50
|98.54
|98.63
|99.54
|1372
|2007.05.29 15:08
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.64
|109.65
|1373
|2007.05.29 15:09
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.63
|109.65
|1374
|2007.05.29 15:09
|t/p
|71
|0.50
|99.54
|98.64
|99.54
|569.20
|26167.93
|1375
|2007.05.29 15:09
|t/p
|74
|0.50
|99.54
|98.63
|99.54
|569.20
|26737.13
|1376
|2007.05.29 15:09
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.65
|109.65
|1377
|2007.05.29 15:09
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.64
|109.65
|1378
|2007.05.29 15:09
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.65
|109.65
|1379
|2007.05.29 15:09
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.63
|109.55
|1380
|2007.05.29 15:09
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.64
|109.55
|1381
|2007.05.29 15:27
|modify
|89
|0.40
|98.63
|98.63
|99.63
|1382
|2007.05.29 15:28
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.63
|109.74
|1383
|2007.05.29 15:30
|modify
|89
|0.40
|98.63
|98.64
|99.63
|1384
|2007.05.29 15:30
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.64
|109.74
|1385
|2007.05.29 15:31
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.65
|109.55
|1386
|2007.05.29 15:33
|modify
|89
|0.40
|98.63
|98.65
|99.63
|1387
|2007.05.29 15:38
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.65
|109.74
|1388
|2007.05.29 15:39
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.66
|109.65
|1389
|2007.05.29 15:39
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.66
|109.65
|1390
|2007.05.29 15:39
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.66
|109.55
|1391
|2007.05.29 15:39
|modify
|89
|0.40
|98.63
|98.66
|99.63
|1392
|2007.05.29 15:40
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.66
|109.74
|1393
|2007.05.29 16:13
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.67
|109.65
|1394
|2007.05.29 16:13
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.67
|109.65
|1395
|2007.05.29 16:13
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.67
|109.55
|1396
|2007.05.29 16:31
|modify
|89
|0.40
|98.63
|98.67
|99.63
|1397
|2007.05.29 16:31
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.68
|109.65
|1398
|2007.05.29 16:31
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.67
|109.74
|1399
|2007.05.29 16:31
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.68
|109.65
|1400
|2007.05.29 16:45
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.68
|109.55
|1401
|2007.05.29 16:46
|modify
|89
|0.40
|98.63
|98.68
|99.63
|1402
|2007.05.29 16:47
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.69
|109.65
|1403
|2007.05.29 16:47
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.70
|109.65
|1404
|2007.05.29 16:47
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.69
|109.65
|1405
|2007.05.29 16:47
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.70
|109.65
|1406
|2007.05.29 16:47
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.69
|109.55
|1407
|2007.05.29 16:47
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.68
|109.74
|1408
|2007.05.29 16:48
|modify
|89
|0.40
|98.63
|98.69
|99.63
|1409
|2007.05.29 16:48
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.70
|109.55
|1410
|2007.05.29 16:48
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.69
|109.74
|1411
|2007.05.29 16:50
|modify
|89
|0.40
|98.63
|98.70
|99.63
|1412
|2007.05.29 16:50
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.70
|109.74
|1413
|2007.05.29 16:51
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.71
|109.65
|1414
|2007.05.29 16:51
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.71
|109.65
|1415
|2007.05.29 16:51
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.71
|109.55
|1416
|2007.05.29 16:52
|modify
|89
|0.40
|98.63
|98.71
|99.63
|1417
|2007.05.29 18:19
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.71
|109.74
|1418
|2007.05.29 18:45
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.72
|109.65
|1419
|2007.05.29 18:45
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.72
|109.65
|1420
|2007.05.29 18:48
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.73
|109.65
|1421
|2007.05.29 18:48
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.72
|109.55
|1422
|2007.05.29 18:49
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.73
|109.65
|1423
|2007.05.29 18:49
|modify
|89
|0.40
|98.63
|98.72
|99.63
|1424
|2007.05.29 18:49
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.73
|109.55
|1425
|2007.05.29 18:49
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.72
|109.74
|1426
|2007.06.05 06:48
|modify
|89
|0.40
|98.63
|98.73
|99.63
|1427
|2007.06.05 06:49
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.73
|109.74
|1428
|2007.06.05 06:50
|modify
|92
|0.40
|98.73
|98.73
|99.73
|1429
|2007.06.05 06:52
|modify
|93
|0.40
|98.73
|98.73
|109.84
|1430
|2007.06.05 06:53
|t/p
|89
|0.40
|99.63
|98.73
|99.63
|435.61
|27172.74
|1431
|2007.06.05 06:53
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.74
|109.65
|1432
|2007.06.05 06:53
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.74
|109.65
|1433
|2007.06.05 06:57
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.74
|109.55
|1434
|2007.06.05 07:22
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.74
|109.74
|1435
|2007.06.05 07:22
|modify
|92
|0.40
|98.73
|98.74
|99.73
|1436
|2007.06.05 07:33
|modify
|93
|0.40
|98.73
|98.74
|109.84
|1437
|2007.06.05 07:35
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.75
|109.65
|1438
|2007.06.05 07:35
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.75
|109.65
|1439
|2007.06.05 07:35
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.75
|109.55
|1440
|2007.06.05 09:10
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.75
|109.74
|1441
|2007.06.05 09:10
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.76
|109.65
|1442
|2007.06.05 09:10
|modify
|92
|0.40
|98.73
|98.75
|99.73
|1443
|2007.06.05 09:10
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.76
|109.65
|1444
|2007.06.05 09:10
|modify
|93
|0.40
|98.73
|98.75
|109.84
|1445
|2007.06.05 09:11
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.76
|109.55
|1446
|2007.06.05 09:40
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.76
|109.74
|1447
|2007.06.05 09:40
|modify
|92
|0.40
|98.73
|98.76
|99.73
|1448
|2007.06.05 09:40
|modify
|93
|0.40
|98.73
|98.76
|109.84
|1449
|2007.06.05 09:43
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.77
|109.65
|1450
|2007.06.05 09:44
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.77
|109.65
|1451
|2007.06.05 09:44
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.77
|109.55
|1452
|2007.06.05 09:45
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.77
|109.74
|1453
|2007.06.05 09:46
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.78
|109.65
|1454
|2007.06.05 09:46
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.79
|109.65
|1455
|2007.06.05 09:46
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.78
|109.65
|1456
|2007.06.05 09:46
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.79
|109.65
|1457
|2007.06.05 09:46
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.78
|109.55
|1458
|2007.06.05 09:46
|modify
|92
|0.40
|98.73
|98.77
|99.73
|1459
|2007.06.05 09:47
|modify
|93
|0.40
|98.73
|98.77
|109.84
|1460
|2007.06.05 09:48
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.78
|109.74
|1461
|2007.06.05 09:49
|modify
|92
|0.40
|98.73
|98.78
|99.73
|1462
|2007.06.05 09:49
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.79
|109.55
|1463
|2007.06.05 09:49
|modify
|93
|0.40
|98.73
|98.78
|109.84
|1464
|2007.06.05 09:50
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.79
|109.74
|1465
|2007.06.05 09:51
|modify
|92
|0.40
|98.73
|98.79
|99.73
|1466
|2007.06.05 10:21
|modify
|93
|0.40
|98.73
|98.79
|109.84
|1467
|2007.06.05 10:22
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.80
|109.65
|1468
|2007.06.05 10:22
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.80
|109.65
|1469
|2007.06.05 10:27
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.81
|109.65
|1470
|2007.06.05 10:27
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.80
|109.55
|1471
|2007.06.05 10:28
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.80
|109.74
|1472
|2007.06.05 10:28
|modify
|92
|0.40
|98.73
|98.80
|99.73
|1473
|2007.06.05 10:29
|modify
|93
|0.40
|98.73
|98.80
|109.84
|1474
|2007.06.05 10:30
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.81
|109.65
|1475
|2007.06.05 10:32
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.81
|109.55
|1476
|2007.06.05 10:33
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.81
|109.74
|1477
|2007.06.05 10:34
|modify
|92
|0.40
|98.73
|98.81
|99.73
|1478
|2007.06.05 10:34
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.82
|109.65
|1479
|2007.06.05 10:35
|modify
|93
|0.40
|98.73
|98.81
|109.84
|1480
|2007.06.05 10:35
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.82
|109.65
|1481
|2007.06.05 10:36
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.82
|109.55
|1482
|2007.06.05 10:36
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.82
|109.74
|1483
|2007.06.05 10:38
|modify
|92
|0.40
|98.73
|98.82
|99.73
|1484
|2007.06.05 10:38
|modify
|93
|0.40
|98.73
|98.82
|109.84
|1485
|2007.06.05 14:59
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.83
|109.65
|1486
|2007.06.05 14:59
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.83
|109.65
|1487
|2007.06.05 14:59
|t/p
|92
|0.40
|99.73
|98.82
|99.73
|434.19
|27606.93
|1488
|2007.06.05 14:59
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.84
|109.65
|1489
|2007.06.05 15:00
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.85
|109.65
|1490
|2007.06.05 15:00
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.84
|109.65
|1491
|2007.06.05 15:00
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.85
|109.65
|1492
|2007.06.05 15:00
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.84
|109.55
|1493
|2007.06.05 15:00
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.85
|109.55
|1494
|2007.06.05 15:00
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.84
|109.74
|1495
|2007.06.05 15:00
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.85
|109.74
|1496
|2007.06.05 15:00
|modify
|93
|0.40
|98.73
|98.84
|109.84
|1497
|2007.06.05 15:00
|modify
|93
|0.40
|98.73
|98.85
|109.84
|1498
|2007.06.05 15:00
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.86
|109.65
|1499
|2007.06.05 15:00
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.86
|109.65
|1500
|2007.06.05 15:00
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.86
|109.55
|1501
|2007.06.05 15:00
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.87
|109.65
|1502
|2007.06.05 15:00
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.88
|109.65
|1503
|2007.06.05 15:00
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.87
|109.65
|1504
|2007.06.05 15:00
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.88
|109.65
|1505
|2007.06.05 15:00
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.87
|109.55
|1506
|2007.06.05 15:00
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.88
|109.55
|1507
|2007.06.05 15:00
|modify
|86
|0.50
|98.87
|98.87
|99.87
|1508
|2007.06.05 15:00
|modify
|86
|0.50
|98.87
|98.88
|99.87
|1509
|2007.06.05 15:00
|modify
|87
|0.50
|98.87
|98.87
|109.98
|1510
|2007.06.05 15:00
|modify
|87
|0.50
|98.87
|98.88
|109.98
|1511
|2007.06.05 15:00
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.87
|109.74
|1512
|2007.06.05 15:00
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.88
|109.74
|1513
|2007.06.05 15:00
|modify
|93
|0.40
|98.73
|98.86
|109.84
|1514
|2007.06.05 15:09
|modify
|93
|0.40
|98.73
|98.87
|109.84
|1515
|2007.06.05 15:09
|modify
|93
|0.40
|98.73
|98.88
|109.84
|1516
|2007.06.05 15:29
|modify
|72
|0.50
|98.54
|98.90
|109.65
|1517
|2007.06.05 15:29
|modify
|75
|0.50
|98.54
|98.89
|109.65
|1518
|2007.06.06 09:31
|modify
|78
|0.40
|98.44
|98.89
|109.55
|1519
|2007.06.06 09:32
|modify
|86
|0.50
|98.87
|98.89
|99.87
|1520
|2007.06.06 09:33
|modify
|87
|0.50
|98.87
|98.89
|109.98
|1521
|2007.06.06 09:34
|modify
|90
|0.40
|98.63
|98.89
|109.74
|1522
|2007.06.06 09:45
|modify
|93
|0.40
|98.73
|98.89
|109.84
|1523
|2007.06.07 19:40
|s/l
|72
|0.50
|98.90
|98.90
|109.65
|266.08
|27873.01
|1524
|2007.06.07 19:40
|s/l
|75
|0.50
|98.89
|98.89
|109.65
|261.04
|28134.05
|1525
|2007.06.07 19:40
|s/l
|78
|0.40
|98.89
|98.89
|109.55
|246.33
|28380.37
|1526
|2007.06.07 19:40
|s/l
|86
|0.50
|98.89
|98.89
|99.87
|59.47
|28439.85
|1527
|2007.06.07 19:40
|s/l
|87
|0.50
|98.89
|98.89
|109.98
|59.47
|28499.32
|1528
|2007.06.07 19:40
|s/l
|90
|0.40
|98.89
|98.89
|109.74
|142.92
|28642.24
|1529
|2007.06.07 19:40
|s/l
|93
|0.40
|98.89
|98.89
|109.84
|101.19
|28743.43
|1530
|2007.06.13 16:00
|buy
|94
|0.50
|98.33
|95.62
|98.83
|1531
|2007.06.13 16:00
|buy
|95
|0.50
|98.33
|95.62
|99.33
|1532
|2007.06.13 16:00
|buy
|96
|0.50
|98.33
|95.62
|109.44
|1533
|2007.06.13 20:00
|buy
|97
|0.50
|98.32
|95.65
|98.82
|1534
|2007.06.13 20:00
|buy
|98
|0.50
|98.32
|95.65
|99.32
|1535
|2007.06.13 20:00
|buy
|99
|0.50
|98.32
|95.65
|109.43
|1536
|2007.06.14 00:00
|buy
|100
|0.60
|98.62
|95.83
|99.12
|1537
|2007.06.14 00:00
|buy
|101
|0.60
|98.62
|95.83
|99.62
|1538
|2007.06.14 00:00
|buy
|102
|0.60
|98.62
|95.83
|109.73
|1539
|2007.06.14 12:21
|t/p
|97
|0.50
|98.82
|95.65
|98.82
|257.26
|29000.69
|1540
|2007.06.14 12:24
|t/p
|94
|0.50
|98.83
|95.62
|98.83
|257.26
|29257.96
|1541
|2007.06.15 11:23
|t/p
|100
|0.60
|99.12
|95.83
|99.12
|304.48
|29562.43
|1542
|2007.06.15 15:30
|modify
|98
|0.50
|98.32
|98.32
|99.32
|1543
|2007.06.15 15:30
|modify
|95
|0.50
|98.33
|98.33
|99.33
|1544
|2007.06.15 15:30
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.32
|109.43
|1545
|2007.06.15 15:30
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.33
|109.44
|1546
|2007.06.15 15:31
|modify
|95
|0.50
|98.33
|98.34
|99.33
|1547
|2007.06.15 15:37
|modify
|98
|0.50
|98.32
|98.33
|99.32
|1548
|2007.06.15 15:38
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.34
|109.44
|1549
|2007.06.15 15:39
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.33
|109.43
|1550
|2007.06.15 15:52
|modify
|95
|0.50
|98.33
|98.35
|99.33
|1551
|2007.06.15 15:53
|modify
|98
|0.50
|98.32
|98.34
|99.32
|1552
|2007.06.15 15:53
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.34
|109.43
|1553
|2007.06.15 15:54
|modify
|95
|0.50
|98.33
|98.37
|99.33
|1554
|2007.06.15 15:54
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.36
|109.44
|1555
|2007.06.15 15:54
|modify
|98
|0.50
|98.32
|98.35
|99.32
|1556
|2007.06.15 15:55
|modify
|98
|0.50
|98.32
|98.36
|99.32
|1557
|2007.06.15 15:55
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.35
|109.43
|1558
|2007.06.15 15:57
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.36
|109.43
|1559
|2007.06.15 15:58
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.37
|109.44
|1560
|2007.06.15 15:58
|modify
|95
|0.50
|98.33
|98.38
|99.33
|1561
|2007.06.15 15:58
|modify
|95
|0.50
|98.33
|98.39
|99.33
|1562
|2007.06.15 15:58
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.38
|109.44
|1563
|2007.06.15 15:58
|modify
|98
|0.50
|98.32
|98.37
|99.32
|1564
|2007.06.15 15:59
|modify
|98
|0.50
|98.32
|98.38
|99.32
|1565
|2007.06.15 16:00
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.37
|109.43
|1566
|2007.06.15 16:15
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.39
|109.44
|1567
|2007.06.15 16:15
|modify
|95
|0.50
|98.33
|98.40
|99.33
|1568
|2007.06.15 16:15
|modify
|98
|0.50
|98.32
|98.39
|99.32
|1569
|2007.06.15 16:15
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.40
|109.44
|1570
|2007.06.15 16:15
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.39
|109.43
|1571
|2007.06.15 16:16
|modify
|98
|0.50
|98.32
|98.40
|99.32
|1572
|2007.06.15 16:16
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.40
|109.43
|1573
|2007.06.15 16:17
|modify
|95
|0.50
|98.33
|98.41
|99.33
|1574
|2007.06.15 16:18
|modify
|95
|0.50
|98.33
|98.42
|99.33
|1575
|2007.06.15 16:19
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.41
|109.44
|1576
|2007.06.15 16:19
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.42
|109.44
|1577
|2007.06.15 16:20
|modify
|98
|0.50
|98.32
|98.41
|99.32
|1578
|2007.06.15 16:30
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.41
|109.43
|1579
|2007.06.15 16:54
|modify
|98
|0.50
|98.32
|98.42
|99.32
|1580
|2007.06.15 16:54
|t/p
|98
|0.50
|99.32
|98.42
|99.32
|510.99
|30073.42
|1581
|2007.06.15 16:54
|modify
|95
|0.50
|98.33
|98.43
|99.33
|1582
|2007.06.15 16:55
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.42
|109.43
|1583
|2007.06.15 16:55
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.43
|109.44
|1584
|2007.06.15 16:56
|t/p
|95
|0.50
|99.33
|98.43
|99.33
|510.99
|30584.41
|1585
|2007.06.15 16:56
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.44
|109.44
|1586
|2007.06.15 16:57
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.43
|109.43
|1587
|2007.06.15 16:57
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.44
|109.43
|1588
|2007.06.15 17:00
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.45
|109.44
|1589
|2007.06.15 17:00
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.45
|109.43
|1590
|2007.06.15 17:01
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.46
|109.44
|1591
|2007.06.15 17:02
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.46
|109.43
|1592
|2007.06.15 17:14
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.47
|109.44
|1593
|2007.06.15 17:15
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.48
|109.44
|1594
|2007.06.15 17:15
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.47
|109.43
|1595
|2007.06.15 17:19
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.48
|109.43
|1596
|2007.06.15 17:19
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.49
|109.44
|1597
|2007.06.15 17:20
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.49
|109.43
|1598
|2007.06.15 17:53
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.51
|109.44
|1599
|2007.06.15 17:53
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.50
|109.43
|1600
|2007.06.15 17:53
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.53
|109.44
|1601
|2007.06.15 17:53
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.52
|109.43
|1602
|2007.06.15 17:56
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.53
|109.43
|1603
|2007.06.15 18:14
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.54
|109.44
|1604
|2007.06.15 18:14
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.54
|109.43
|1605
|2007.06.15 18:17
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.55
|109.44
|1606
|2007.06.15 18:18
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.55
|109.43
|1607
|2007.06.15 18:18
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.56
|109.44
|1608
|2007.06.15 18:20
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.56
|109.43
|1609
|2007.06.15 18:21
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.57
|109.44
|1610
|2007.06.18 01:47
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.57
|109.43
|1611
|2007.06.18 02:22
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.58
|109.44
|1612
|2007.06.18 02:29
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.58
|109.43
|1613
|2007.06.18 02:41
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.59
|109.44
|1614
|2007.06.18 02:43
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.60
|109.44
|1615
|2007.06.18 02:44
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.59
|109.43
|1616
|2007.06.18 02:45
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.60
|109.43
|1617
|2007.06.18 02:50
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.61
|109.44
|1618
|2007.06.18 05:09
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.61
|109.43
|1619
|2007.06.18 06:18
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.62
|109.44
|1620
|2007.06.18 08:03
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.62
|109.43
|1621
|2007.06.18 08:06
|modify
|101
|0.60
|98.62
|98.62
|99.62
|1622
|2007.06.18 08:07
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.63
|109.44
|1623
|2007.06.18 08:08
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.62
|109.73
|1624
|2007.06.18 08:17
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.63
|109.43
|1625
|2007.06.18 08:19
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.64
|109.44
|1626
|2007.06.18 08:20
|modify
|101
|0.60
|98.62
|98.63
|99.62
|1627
|2007.06.18 08:21
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.63
|109.73
|1628
|2007.06.18 08:23
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.64
|109.43
|1629
|2007.06.18 08:26
|modify
|101
|0.60
|98.62
|98.64
|99.62
|1630
|2007.06.18 08:27
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.64
|109.73
|1631
|2007.06.18 08:43
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.65
|109.44
|1632
|2007.06.18 08:43
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.65
|109.43
|1633
|2007.06.18 08:44
|modify
|101
|0.60
|98.62
|98.65
|99.62
|1634
|2007.06.18 08:45
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.65
|109.73
|1635
|2007.06.18 08:47
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.66
|109.44
|1636
|2007.06.18 08:47
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.66
|109.43
|1637
|2007.06.18 08:48
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.67
|109.44
|1638
|2007.06.18 08:48
|modify
|101
|0.60
|98.62
|98.66
|99.62
|1639
|2007.06.18 08:48
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.67
|109.43
|1640
|2007.06.18 08:49
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.68
|109.44
|1641
|2007.06.18 08:49
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.69
|109.44
|1642
|2007.06.18 08:50
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.68
|109.43
|1643
|2007.06.18 08:51
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.66
|109.73
|1644
|2007.06.18 08:51
|modify
|101
|0.60
|98.62
|98.68
|99.62
|1645
|2007.06.18 08:51
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.67
|109.73
|1646
|2007.06.18 08:52
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.68
|109.73
|1647
|2007.06.18 08:56
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.69
|109.43
|1648
|2007.06.18 08:56
|modify
|101
|0.60
|98.62
|98.69
|99.62
|1649
|2007.06.18 08:57
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.69
|109.73
|1650
|2007.06.18 08:58
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.70
|109.44
|1651
|2007.06.18 08:59
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.70
|109.43
|1652
|2007.06.18 08:59
|modify
|101
|0.60
|98.62
|98.70
|99.62
|1653
|2007.06.18 09:00
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.71
|109.44
|1654
|2007.06.18 09:00
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.72
|109.44
|1655
|2007.06.18 09:00
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.71
|109.43
|1656
|2007.06.18 09:01
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.70
|109.73
|1657
|2007.06.18 09:01
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.72
|109.43
|1658
|2007.06.18 09:01
|modify
|101
|0.60
|98.62
|98.71
|99.62
|1659
|2007.06.18 09:02
|modify
|101
|0.60
|98.62
|98.72
|99.62
|1660
|2007.06.18 09:02
|t/p
|101
|0.60
|99.62
|98.72
|99.62
|608.95
|31193.36
|1661
|2007.06.18 09:02
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.73
|109.44
|1662
|2007.06.18 09:03
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.72
|109.73
|1663
|2007.06.18 09:03
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.73
|109.43
|1664
|2007.06.18 09:04
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.73
|109.73
|1665
|2007.06.18 15:31
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.74
|109.44
|1666
|2007.06.18 15:39
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.74
|109.43
|1667
|2007.06.18 15:40
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.74
|109.73
|1668
|2007.06.18 15:40
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.75
|109.44
|1669
|2007.06.18 15:40
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.75
|109.43
|1670
|2007.06.18 15:40
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.75
|109.73
|1671
|2007.06.18 18:17
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.76
|109.44
|1672
|2007.06.18 18:17
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.76
|109.43
|1673
|2007.06.18 18:17
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.76
|109.73
|1674
|2007.06.18 18:18
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.77
|109.44
|1675
|2007.06.18 18:18
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.77
|109.43
|1676
|2007.06.18 18:18
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.77
|109.73
|1677
|2007.06.18 18:27
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.78
|109.44
|1678
|2007.06.18 18:27
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.78
|109.43
|1679
|2007.06.18 18:28
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.78
|109.73
|1680
|2007.06.18 18:33
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.79
|109.44
|1681
|2007.06.18 18:33
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.79
|109.43
|1682
|2007.06.18 18:33
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.79
|109.73
|1683
|2007.06.19 08:59
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.80
|109.44
|1684
|2007.06.19 08:59
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.81
|109.44
|1685
|2007.06.19 09:00
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.80
|109.43
|1686
|2007.06.19 09:00
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.82
|109.44
|1687
|2007.06.19 09:01
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.81
|109.43
|1688
|2007.06.19 10:59
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.80
|109.73
|1689
|2007.06.19 11:36
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.81
|109.73
|1690
|2007.06.19 11:36
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.82
|109.43
|1691
|2007.06.19 11:36
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.82
|109.73
|1692
|2007.06.19 11:37
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.83
|109.44
|1693
|2007.06.20 13:26
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.83
|109.43
|1694
|2007.06.20 13:26
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.83
|109.73
|1695
|2007.06.20 13:28
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.84
|109.44
|1696
|2007.06.20 13:28
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.85
|109.44
|1697
|2007.06.20 13:28
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.87
|109.44
|1698
|2007.06.20 13:28
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.86
|109.43
|1699
|2007.06.20 13:29
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.85
|109.73
|1700
|2007.06.20 13:29
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.86
|109.73
|1701
|2007.06.20 13:29
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.87
|109.43
|1702
|2007.06.20 13:29
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.88
|109.44
|1703
|2007.06.20 13:29
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.87
|109.73
|1704
|2007.06.20 13:29
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.88
|109.43
|1705
|2007.06.20 13:30
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.89
|109.44
|1706
|2007.06.20 13:30
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.88
|109.73
|1707
|2007.06.20 13:30
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.89
|109.43
|1708
|2007.06.20 13:30
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.89
|109.73
|1709
|2007.06.20 13:48
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.90
|109.44
|1710
|2007.06.20 13:48
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.90
|109.43
|1711
|2007.06.20 13:49
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.90
|109.73
|1712
|2007.06.20 14:00
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.91
|109.44
|1713
|2007.06.20 14:01
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.91
|109.43
|1714
|2007.06.20 14:01
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.92
|109.44
|1715
|2007.06.20 14:01
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.91
|109.73
|1716
|2007.06.20 14:01
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.92
|109.43
|1717
|2007.06.20 14:05
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.93
|109.44
|1718
|2007.06.20 14:06
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.92
|109.73
|1719
|2007.06.20 14:06
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.93
|109.43
|1720
|2007.06.20 14:06
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.93
|109.73
|1721
|2007.06.20 14:11
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.94
|109.44
|1722
|2007.06.20 14:14
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.95
|109.44
|1723
|2007.06.20 14:14
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.97
|109.44
|1724
|2007.06.20 14:15
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.96
|109.43
|1725
|2007.06.20 14:15
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.95
|109.73
|1726
|2007.06.20 14:15
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.96
|109.73
|1727
|2007.06.20 14:15
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.97
|109.43
|1728
|2007.06.20 14:15
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.97
|109.73
|1729
|2007.06.20 15:00
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.98
|109.44
|1730
|2007.06.20 15:01
|modify
|80
|0.50
|99.00
|99.01
|100.00
|1731
|2007.06.20 15:01
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.00
|110.11
|1732
|2007.06.20 15:01
|modify
|96
|0.50
|98.33
|98.99
|109.44
|1733
|2007.06.20 15:01
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.01
|110.11
|1734
|2007.06.20 15:02
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.00
|109.44
|1735
|2007.06.20 15:02
|modify
|99
|0.50
|98.32
|98.99
|109.43
|1736
|2007.06.20 15:02
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.00
|109.43
|1737
|2007.06.20 15:02
|modify
|102
|0.60
|98.62
|98.99
|109.73
|1738
|2007.06.20 15:02
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.00
|109.73
|1739
|2007.06.20 15:02
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.01
|109.44
|1740
|2007.06.20 15:02
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.01
|109.43
|1741
|2007.06.20 15:02
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.01
|109.73
|1742
|2007.06.20 15:06
|modify
|80
|0.50
|99.00
|99.02
|100.00
|1743
|2007.06.20 15:06
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.02
|110.11
|1744
|2007.06.20 15:06
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.02
|109.44
|1745
|2007.06.20 15:07
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.02
|109.43
|1746
|2007.06.20 15:08
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.02
|109.73
|1747
|2007.06.20 15:08
|modify
|80
|0.50
|99.00
|99.03
|100.00
|1748
|2007.06.20 15:09
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.03
|110.11
|1749
|2007.06.20 15:10
|modify
|80
|0.50
|99.00
|99.04
|100.00
|1750
|2007.06.20 15:11
|modify
|83
|0.50
|99.03
|99.03
|100.03
|1751
|2007.06.20 15:11
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.04
|110.11
|1752
|2007.06.20 15:11
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.03
|110.14
|1753
|2007.06.20 15:11
|modify
|83
|0.50
|99.03
|99.04
|100.03
|1754
|2007.06.20 15:11
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.03
|109.44
|1755
|2007.06.20 15:11
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.04
|110.14
|1756
|2007.06.20 15:12
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.03
|109.43
|1757
|2007.06.20 15:12
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.04
|109.44
|1758
|2007.06.20 15:12
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.03
|109.73
|1759
|2007.06.20 15:12
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.04
|109.43
|1760
|2007.06.20 15:20
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.04
|109.73
|1761
|2007.06.20 15:20
|modify
|80
|0.50
|99.00
|99.05
|100.00
|1762
|2007.06.20 15:20
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.05
|110.11
|1763
|2007.06.20 15:20
|modify
|83
|0.50
|99.03
|99.05
|100.03
|1764
|2007.06.20 15:21
|modify
|80
|0.50
|99.00
|99.06
|100.00
|1765
|2007.06.20 15:21
|modify
|80
|0.50
|99.00
|99.07
|100.00
|1766
|2007.06.20 15:21
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.06
|110.11
|1767
|2007.06.20 15:21
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.07
|110.11
|1768
|2007.06.20 15:21
|modify
|83
|0.50
|99.03
|99.06
|100.03
|1769
|2007.06.20 15:21
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.05
|110.14
|1770
|2007.06.20 15:21
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.05
|109.44
|1771
|2007.06.20 15:23
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.05
|109.43
|1772
|2007.06.20 15:25
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.05
|109.73
|1773
|2007.06.20 16:17
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.06
|110.14
|1774
|2007.06.20 16:17
|modify
|83
|0.50
|99.03
|99.07
|100.03
|1775
|2007.06.20 16:17
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.06
|109.44
|1776
|2007.06.20 16:17
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.06
|109.43
|1777
|2007.06.20 16:18
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.07
|110.14
|1778
|2007.06.20 16:18
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.06
|109.73
|1779
|2007.06.20 16:19
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.07
|109.44
|1780
|2007.06.20 16:19
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.07
|109.43
|1781
|2007.06.20 16:19
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.07
|109.73
|1782
|2007.06.22 09:09
|modify
|80
|0.50
|99.00
|99.08
|100.00
|1783
|2007.06.22 09:09
|modify
|80
|0.50
|99.00
|99.09
|100.00
|1784
|2007.06.22 09:09
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.08
|110.11
|1785
|2007.06.22 09:09
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.09
|110.11
|1786
|2007.06.22 09:09
|modify
|83
|0.50
|99.03
|99.08
|100.03
|1787
|2007.06.22 09:10
|modify
|83
|0.50
|99.03
|99.09
|100.03
|1788
|2007.06.22 09:10
|modify
|80
|0.50
|99.00
|99.10
|100.00
|1789
|2007.06.22 09:10
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.09
|110.14
|1790
|2007.06.22 09:10
|t/p
|80
|0.50
|100.00
|99.10
|100.00
|597.42
|31790.78
|1791
|2007.06.22 09:10
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.11
|110.11
|1792
|2007.06.22 09:10
|modify
|83
|0.50
|99.03
|99.10
|100.03
|1793
|2007.06.22 09:10
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.12
|110.11
|1794
|2007.06.22 09:11
|modify
|83
|0.50
|99.03
|99.11
|100.03
|1795
|2007.06.22 09:11
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.09
|109.44
|1796
|2007.06.22 09:11
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.10
|110.14
|1797
|2007.06.22 09:11
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.09
|109.43
|1798
|2007.06.22 09:11
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.10
|109.44
|1799
|2007.06.22 09:11
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.11
|110.14
|1800
|2007.06.22 09:12
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.10
|109.43
|1801
|2007.06.22 09:12
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.11
|109.44
|1802
|2007.06.22 09:12
|modify
|83
|0.50
|99.03
|99.12
|100.03
|1803
|2007.06.22 09:12
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.10
|109.73
|1804
|2007.06.22 09:13
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.11
|109.43
|1805
|2007.06.22 09:19
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.11
|109.73
|1806
|2007.06.22 09:21
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.12
|110.14
|1807
|2007.06.22 09:21
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.12
|109.44
|1808
|2007.06.22 09:21
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.13
|110.11
|1809
|2007.06.22 09:21
|t/p
|83
|0.50
|100.03
|99.12
|100.03
|592.13
|32382.91
|1810
|2007.06.22 09:21
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.14
|110.11
|1811
|2007.06.22 09:22
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.12
|109.43
|1812
|2007.06.22 09:22
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.13
|110.14
|1813
|2007.06.22 09:22
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.12
|109.73
|1814
|2007.06.22 09:22
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.13
|109.44
|1815
|2007.06.22 09:30
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.14
|110.14
|1816
|2007.06.22 09:30
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.13
|109.43
|1817
|2007.06.22 09:30
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.14
|109.44
|1818
|2007.06.22 09:30
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.13
|109.73
|1819
|2007.06.22 09:33
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.14
|109.43
|1820
|2007.06.22 09:34
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.14
|109.73
|1821
|2007.06.22 10:08
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.15
|110.11
|1822
|2007.06.22 10:08
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.16
|110.11
|1823
|2007.06.22 10:08
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.15
|110.14
|1824
|2007.06.22 10:08
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.17
|110.11
|1825
|2007.06.22 10:09
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.16
|110.14
|1826
|2007.06.22 10:09
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.15
|109.44
|1827
|2007.06.22 10:09
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.15
|109.43
|1828
|2007.06.22 10:09
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.15
|109.73
|1829
|2007.06.22 10:09
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.16
|109.44
|1830
|2007.06.22 10:09
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.16
|109.43
|1831
|2007.06.22 10:10
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.16
|109.73
|1832
|2007.06.22 10:12
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.17
|110.14
|1833
|2007.06.22 10:12
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.17
|109.44
|1834
|2007.06.22 10:13
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.17
|109.43
|1835
|2007.06.22 10:14
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.17
|109.73
|1836
|2007.06.22 10:14
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.18
|110.11
|1837
|2007.06.22 10:14
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.19
|110.11
|1838
|2007.06.22 10:14
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.18
|110.14
|1839
|2007.06.22 10:14
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.20
|110.11
|1840
|2007.06.22 10:14
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.19
|110.14
|1841
|2007.06.22 10:14
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.21
|110.11
|1842
|2007.06.22 10:15
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.20
|110.14
|1843
|2007.06.22 10:15
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.19
|109.44
|1844
|2007.06.22 10:15
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.20
|109.44
|1845
|2007.06.22 10:15
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.19
|109.43
|1846
|2007.06.22 10:15
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.20
|109.43
|1847
|2007.06.22 10:15
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.21
|110.14
|1848
|2007.06.22 10:15
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.20
|109.73
|1849
|2007.06.22 10:15
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.22
|110.11
|1850
|2007.06.22 10:15
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.23
|110.11
|1851
|2007.06.22 10:15
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.22
|110.14
|1852
|2007.06.22 10:15
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.23
|110.14
|1853
|2007.06.22 10:15
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.22
|109.44
|1854
|2007.06.22 10:16
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.23
|109.44
|1855
|2007.06.22 10:16
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.21
|109.43
|1856
|2007.06.22 10:16
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.22
|109.43
|1857
|2007.06.22 10:16
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.21
|109.73
|1858
|2007.06.22 10:19
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.22
|109.73
|1859
|2007.06.22 10:19
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.23
|109.43
|1860
|2007.06.22 10:19
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.23
|109.73
|1861
|2007.06.22 10:20
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.24
|110.11
|1862
|2007.06.22 10:20
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.24
|110.14
|1863
|2007.06.22 10:20
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.24
|109.44
|1864
|2007.06.22 10:21
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.24
|109.43
|1865
|2007.06.22 10:21
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.25
|110.11
|1866
|2007.06.22 10:21
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.24
|109.73
|1867
|2007.06.22 10:21
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.25
|110.14
|1868
|2007.06.22 10:21
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.25
|109.44
|1869
|2007.06.22 10:21
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.25
|109.43
|1870
|2007.06.22 10:23
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.25
|109.73
|1871
|2007.06.22 10:24
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.26
|110.11
|1872
|2007.06.22 10:24
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.28
|110.11
|1873
|2007.06.22 10:24
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.27
|110.14
|1874
|2007.06.22 10:24
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.29
|110.11
|1875
|2007.06.22 10:24
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.28
|110.14
|1876
|2007.06.22 10:24
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.29
|110.14
|1877
|2007.06.22 10:24
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.28
|109.44
|1878
|2007.06.22 10:25
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.27
|109.43
|1879
|2007.06.22 10:25
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.26
|109.73
|1880
|2007.06.22 10:25
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.27
|109.73
|1881
|2007.06.22 10:25
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.28
|109.43
|1882
|2007.06.22 10:25
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.28
|109.73
|1883
|2007.06.22 10:26
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.29
|109.44
|1884
|2007.06.22 10:26
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.29
|109.43
|1885
|2007.06.22 10:26
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.30
|110.11
|1886
|2007.06.22 10:26
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.29
|109.73
|1887
|2007.06.22 10:26
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.30
|110.14
|1888
|2007.06.22 10:27
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.30
|109.44
|1889
|2007.06.22 10:27
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.30
|109.43
|1890
|2007.06.22 10:27
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.30
|109.73
|1891
|2007.06.22 10:28
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.31
|110.11
|1892
|2007.06.22 10:28
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.36
|110.11
|1893
|2007.06.22 10:28
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.35
|110.14
|1894
|2007.06.22 10:28
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.36
|110.14
|1895
|2007.06.22 10:28
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.35
|109.44
|1896
|2007.06.22 10:28
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.34
|109.43
|1897
|2007.06.22 10:28
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.35
|109.43
|1898
|2007.06.22 10:28
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.34
|109.73
|1899
|2007.06.22 10:33
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.35
|109.73
|1900
|2007.06.22 10:37
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.36
|109.44
|1901
|2007.06.22 10:37
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.36
|109.43
|1902
|2007.06.22 10:37
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.37
|110.11
|1903
|2007.06.22 10:37
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.36
|109.73
|1904
|2007.06.22 10:37
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.37
|110.14
|1905
|2007.06.22 10:37
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.38
|110.11
|1906
|2007.06.22 10:37
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.39
|110.11
|1907
|2007.06.22 10:37
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.40
|110.11
|1908
|2007.06.22 10:37
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.39
|110.14
|1909
|2007.06.22 10:37
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.40
|110.14
|1910
|2007.06.22 10:37
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.39
|109.44
|1911
|2007.06.22 10:37
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.37
|109.43
|1912
|2007.06.22 10:38
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.38
|109.43
|1913
|2007.06.22 10:38
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.37
|109.73
|1914
|2007.06.22 10:38
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.38
|109.73
|1915
|2007.06.22 10:39
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.39
|109.43
|1916
|2007.06.22 10:39
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.39
|109.73
|1917
|2007.06.22 10:40
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.40
|109.44
|1918
|2007.06.22 10:41
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.40
|109.43
|1919
|2007.06.22 10:41
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.41
|110.11
|1920
|2007.06.22 10:41
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.40
|109.73
|1921
|2007.06.22 10:41
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.41
|110.14
|1922
|2007.06.22 10:41
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.42
|110.11
|1923
|2007.06.22 10:41
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.41
|109.44
|1924
|2007.06.22 10:41
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.42
|110.14
|1925
|2007.06.22 10:41
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.41
|109.43
|1926
|2007.06.22 10:41
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.42
|109.44
|1927
|2007.06.22 11:15
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.41
|109.73
|1928
|2007.06.22 11:16
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.42
|109.43
|1929
|2007.06.22 11:16
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.43
|110.11
|1930
|2007.06.22 11:16
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.42
|109.73
|1931
|2007.06.22 11:35
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.43
|110.14
|1932
|2007.06.22 11:35
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.44
|110.11
|1933
|2007.06.22 11:35
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.43
|109.44
|1934
|2007.06.22 11:35
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.44
|110.14
|1935
|2007.06.22 11:35
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.43
|109.43
|1936
|2007.06.22 11:36
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.43
|109.73
|1937
|2007.06.22 11:36
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.44
|109.44
|1938
|2007.06.22 11:36
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.45
|110.11
|1939
|2007.06.22 11:37
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.44
|109.43
|1940
|2007.06.22 11:37
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.44
|109.73
|1941
|2007.06.22 11:37
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.45
|110.14
|1942
|2007.06.22 11:37
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.45
|109.44
|1943
|2007.06.22 11:38
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.45
|109.43
|1944
|2007.06.22 11:39
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.45
|109.73
|1945
|2007.06.22 11:39
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.46
|110.11
|1946
|2007.06.22 11:40
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.46
|110.14
|1947
|2007.06.22 11:40
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.47
|110.11
|1948
|2007.06.22 11:40
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.46
|109.44
|1949
|2007.06.22 11:41
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.46
|109.43
|1950
|2007.06.22 11:41
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.46
|109.73
|1951
|2007.06.22 11:41
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.47
|110.14
|1952
|2007.06.22 11:42
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.49
|110.11
|1953
|2007.06.22 11:43
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.50
|110.11
|1954
|2007.06.22 11:43
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.49
|110.14
|1955
|2007.06.22 11:43
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.50
|110.14
|1956
|2007.06.22 11:43
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.49
|109.44
|1957
|2007.06.22 11:43
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.50
|109.44
|1958
|2007.06.22 11:43
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.49
|109.43
|1959
|2007.06.22 11:43
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.48
|109.73
|1960
|2007.06.22 11:43
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.49
|109.73
|1961
|2007.06.22 11:52
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.50
|109.43
|1962
|2007.06.22 11:52
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.50
|109.73
|1963
|2007.06.22 11:54
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.51
|110.11
|1964
|2007.06.22 11:54
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.52
|110.11
|1965
|2007.06.22 11:54
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.51
|110.14
|1966
|2007.06.22 11:54
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.52
|110.14
|1967
|2007.06.22 11:55
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.53
|110.11
|1968
|2007.06.22 11:55
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.52
|109.44
|1969
|2007.06.22 11:55
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.53
|110.14
|1970
|2007.06.22 11:55
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.52
|109.43
|1971
|2007.06.22 11:55
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.51
|109.73
|1972
|2007.06.22 11:56
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.52
|109.73
|1973
|2007.06.22 11:56
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.53
|109.44
|1974
|2007.06.22 11:57
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.53
|109.43
|1975
|2007.06.22 11:57
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.53
|109.73
|1976
|2007.06.22 11:58
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.54
|110.11
|1977
|2007.06.22 11:58
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.54
|110.14
|1978
|2007.06.22 11:58
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.54
|109.44
|1979
|2007.06.22 11:58
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.54
|109.43
|1980
|2007.06.22 11:59
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.54
|109.73
|1981
|2007.06.22 12:03
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.55
|110.11
|1982
|2007.06.22 12:04
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.55
|110.14
|1983
|2007.06.22 12:04
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.55
|109.44
|1984
|2007.06.22 12:31
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.55
|109.43
|1985
|2007.06.22 12:31
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.56
|110.11
|1986
|2007.06.22 12:31
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.57
|110.11
|1987
|2007.06.22 12:31
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.56
|110.14
|1988
|2007.06.22 12:31
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.58
|110.11
|1989
|2007.06.22 12:32
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.59
|110.11
|1990
|2007.06.22 12:33
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.60
|110.11
|1991
|2007.06.22 12:33
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.59
|110.14
|1992
|2007.06.22 12:33
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.60
|110.14
|1993
|2007.06.22 12:33
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.59
|109.44
|1994
|2007.06.22 12:33
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.58
|109.43
|1995
|2007.06.22 12:33
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.59
|109.43
|1996
|2007.06.22 12:33
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.58
|109.73
|1997
|2007.06.22 12:33
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.59
|109.73
|1998
|2007.06.22 13:33
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.60
|109.44
|1999
|2007.06.22 13:34
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.60
|109.43
|2000
|2007.06.22 13:39
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.60
|109.73
|2001
|2007.06.22 13:41
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.61
|110.11
|2002
|2007.06.22 13:42
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.62
|110.11
|2003
|2007.06.22 13:42
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.61
|110.14
|2004
|2007.06.22 13:42
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.62
|110.14
|2005
|2007.06.22 13:42
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.61
|109.44
|2006
|2007.06.22 13:43
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.61
|109.43
|2007
|2007.06.22 13:43
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.61
|109.73
|2008
|2007.06.22 14:15
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.62
|109.44
|2009
|2007.06.22 14:15
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.63
|110.11
|2010
|2007.06.22 14:15
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.62
|109.43
|2011
|2007.06.22 14:15
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.63
|110.14
|2012
|2007.06.22 14:15
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.62
|109.73
|2013
|2007.06.22 14:17
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.63
|109.44
|2014
|2007.06.22 14:19
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.63
|109.43
|2015
|2007.06.22 14:19
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.63
|109.73
|2016
|2007.06.22 14:25
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.64
|110.11
|2017
|2007.06.22 14:25
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.64
|110.14
|2018
|2007.06.22 14:25
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.64
|109.44
|2019
|2007.06.22 14:25
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.64
|109.43
|2020
|2007.06.22 14:26
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.65
|110.11
|2021
|2007.06.22 14:26
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.64
|109.73
|2022
|2007.06.22 14:29
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.65
|110.14
|2023
|2007.06.22 14:29
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.65
|109.44
|2024
|2007.06.22 14:30
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.65
|109.43
|2025
|2007.06.22 14:30
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.65
|109.73
|2026
|2007.06.22 14:31
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.66
|110.11
|2027
|2007.06.22 14:34
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.66
|110.14
|2028
|2007.06.22 14:35
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.66
|109.44
|2029
|2007.06.22 14:35
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.66
|109.43
|2030
|2007.06.22 14:36
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.67
|110.11
|2031
|2007.06.22 14:36
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.66
|109.73
|2032
|2007.06.22 14:36
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.68
|110.11
|2033
|2007.06.22 14:36
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.69
|110.11
|2034
|2007.06.22 14:36
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.68
|110.14
|2035
|2007.06.22 14:36
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.69
|110.14
|2036
|2007.06.22 14:36
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.68
|109.44
|2037
|2007.06.22 14:37
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.69
|109.44
|2038
|2007.06.22 14:37
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.68
|109.43
|2039
|2007.06.22 14:37
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.69
|109.43
|2040
|2007.06.22 14:38
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.70
|110.11
|2041
|2007.06.22 14:38
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.69
|109.73
|2042
|2007.06.22 14:39
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.70
|110.14
|2043
|2007.06.22 14:40
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.70
|109.44
|2044
|2007.06.22 14:41
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.70
|109.43
|2045
|2007.06.22 14:44
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.70
|109.73
|2046
|2007.06.22 14:44
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.71
|110.11
|2047
|2007.06.22 14:45
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.71
|110.14
|2048
|2007.06.22 14:45
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.71
|109.44
|2049
|2007.06.22 14:50
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.71
|109.43
|2050
|2007.06.22 14:50
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.71
|109.73
|2051
|2007.06.22 14:57
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.72
|110.11
|2052
|2007.06.22 14:57
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.73
|110.11
|2053
|2007.06.22 14:57
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.72
|110.14
|2054
|2007.06.22 14:57
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.73
|110.14
|2055
|2007.06.22 14:57
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.72
|109.44
|2056
|2007.06.22 14:58
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.72
|109.43
|2057
|2007.06.22 15:02
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.72
|109.73
|2058
|2007.06.22 15:17
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.73
|109.44
|2059
|2007.06.22 15:17
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.73
|109.43
|2060
|2007.06.22 15:18
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.73
|109.73
|2061
|2007.06.22 15:21
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.74
|110.11
|2062
|2007.06.22 15:21
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.74
|110.14
|2063
|2007.06.22 15:21
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.74
|109.44
|2064
|2007.06.22 15:21
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.74
|109.43
|2065
|2007.06.22 15:22
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.74
|109.73
|2066
|2007.06.22 15:22
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.75
|110.11
|2067
|2007.06.22 15:22
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.75
|110.14
|2068
|2007.06.22 15:22
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.76
|110.11
|2069
|2007.06.22 15:23
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.75
|109.44
|2070
|2007.06.22 15:23
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.77
|110.11
|2071
|2007.06.22 15:23
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.76
|110.14
|2072
|2007.06.22 15:23
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.77
|110.14
|2073
|2007.06.22 15:23
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.78
|110.11
|2074
|2007.06.22 15:23
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.79
|110.11
|2075
|2007.06.22 15:24
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.78
|110.14
|2076
|2007.06.22 15:24
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.77
|109.44
|2077
|2007.06.22 15:24
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.78
|109.44
|2078
|2007.06.22 15:24
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.79
|110.14
|2079
|2007.06.22 15:24
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.78
|109.43
|2080
|2007.06.22 15:25
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.79
|109.44
|2081
|2007.06.22 15:25
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.80
|110.11
|2082
|2007.06.22 15:26
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.79
|109.43
|2083
|2007.06.22 15:26
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.78
|109.73
|2084
|2007.06.22 15:26
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.79
|109.73
|2085
|2007.06.22 15:52
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.80
|110.14
|2086
|2007.06.22 15:52
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.81
|110.11
|2087
|2007.06.22 15:52
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.80
|109.44
|2088
|2007.06.22 15:53
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.80
|109.43
|2089
|2007.06.22 15:53
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.80
|109.73
|2090
|2007.06.22 15:56
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.81
|110.14
|2091
|2007.06.22 15:57
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.81
|109.44
|2092
|2007.06.22 16:47
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.81
|109.43
|2093
|2007.06.22 16:48
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.81
|109.73
|2094
|2007.06.22 16:50
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.82
|110.11
|2095
|2007.06.22 16:50
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.82
|110.14
|2096
|2007.06.22 16:51
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.83
|110.11
|2097
|2007.06.22 16:51
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.82
|109.44
|2098
|2007.06.22 16:51
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.83
|110.14
|2099
|2007.06.22 16:51
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.82
|109.43
|2100
|2007.06.22 16:52
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.82
|109.73
|2101
|2007.06.22 16:59
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.83
|109.44
|2102
|2007.06.22 16:59
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.83
|109.43
|2103
|2007.06.22 17:00
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.83
|109.73
|2104
|2007.06.22 17:00
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.84
|110.11
|2105
|2007.06.22 17:00
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.84
|110.14
|2106
|2007.06.22 17:03
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.84
|109.44
|2107
|2007.06.22 17:03
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.84
|109.43
|2108
|2007.06.22 17:05
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.85
|110.11
|2109
|2007.06.22 17:05
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.84
|109.73
|2110
|2007.06.22 17:05
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.85
|110.14
|2111
|2007.06.22 17:19
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.85
|109.44
|2112
|2007.06.22 17:19
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.86
|110.11
|2113
|2007.06.22 17:19
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.85
|109.43
|2114
|2007.06.22 17:20
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.86
|110.14
|2115
|2007.06.22 17:20
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.85
|109.73
|2116
|2007.06.22 17:21
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.86
|109.44
|2117
|2007.06.22 17:22
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.87
|110.11
|2118
|2007.06.22 17:22
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.86
|109.43
|2119
|2007.06.22 17:22
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.87
|110.14
|2120
|2007.06.22 17:22
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.88
|110.11
|2121
|2007.06.22 17:23
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.87
|109.44
|2122
|2007.06.22 17:23
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.88
|110.14
|2123
|2007.06.22 17:23
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.89
|110.11
|2124
|2007.06.22 17:23
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.90
|110.11
|2125
|2007.06.22 17:23
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.89
|110.14
|2126
|2007.06.22 17:23
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.90
|110.14
|2127
|2007.06.22 17:23
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.89
|109.44
|2128
|2007.06.22 17:24
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.88
|109.43
|2129
|2007.06.22 17:24
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.89
|109.43
|2130
|2007.06.22 17:25
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.90
|109.44
|2131
|2007.06.22 17:25
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.89
|109.73
|2132
|2007.06.22 17:25
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.90
|109.43
|2133
|2007.06.22 17:25
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.90
|109.73
|2134
|2007.06.22 17:25
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.91
|110.11
|2135
|2007.06.22 17:25
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.92
|110.11
|2136
|2007.06.22 17:26
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.91
|110.14
|2137
|2007.06.22 17:26
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.91
|109.44
|2138
|2007.06.22 17:26
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.92
|110.14
|2139
|2007.06.22 17:26
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.91
|109.43
|2140
|2007.06.25 01:27
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.91
|109.73
|2141
|2007.06.25 01:32
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.92
|109.44
|2142
|2007.06.25 01:36
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.93
|110.11
|2143
|2007.06.25 01:43
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.93
|110.14
|2144
|2007.06.25 01:43
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.92
|109.43
|2145
|2007.06.25 01:45
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.93
|109.44
|2146
|2007.06.25 01:45
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.92
|109.73
|2147
|2007.06.25 01:48
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.93
|109.43
|2148
|2007.06.25 01:53
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.93
|109.73
|2149
|2007.06.25 01:55
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.94
|110.11
|2150
|2007.06.25 03:44
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.94
|110.14
|2151
|2007.06.25 03:55
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.94
|109.44
|2152
|2007.06.25 03:55
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.94
|109.43
|2153
|2007.06.25 03:56
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.95
|110.11
|2154
|2007.06.25 03:56
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.94
|109.73
|2155
|2007.06.25 03:56
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.95
|110.14
|2156
|2007.06.25 03:56
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.95
|109.44
|2157
|2007.06.25 03:56
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.95
|109.43
|2158
|2007.06.25 03:56
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.95
|109.73
|2159
|2007.06.25 04:01
|modify
|81
|0.50
|99.00
|99.96
|110.11
|2160
|2007.06.25 04:18
|modify
|84
|0.50
|99.03
|99.96
|110.14
|2161
|2007.06.25 04:18
|modify
|96
|0.50
|98.33
|99.96
|109.44
|2162
|2007.06.25 04:19
|modify
|99
|0.50
|98.32
|99.96
|109.43
|2163
|2007.06.25 04:20
|modify
|102
|0.60
|98.62
|99.96
|109.73
|2164
|2007.06.26 12:15
|s/l
|81
|0.50
|99.96
|99.96
|110.11
|580.79
|32963.70
|2165
|2007.06.26 12:15
|s/l
|84
|0.50
|99.96
|99.96
|110.14
|560.39
|33524.09
|2166
|2007.06.26 12:15
|s/l
|96
|0.50
|99.96
|99.96
|109.44
|844.34
|34368.43
|2167
|2007.06.26 12:15
|s/l
|99
|0.50
|99.96
|99.96
|109.43
|849.38
|35217.81
|2168
|2007.06.26 12:15
|s/l
|102
|0.60
|99.96
|99.96
|109.73
|831.49
|36049.30
|2169
|2007.06.28 12:00
|buy
|103
|0.70
|100.20
|96.60
|100.70
|2170
|2007.06.28 12:00
|buy
|104
|0.70
|100.20
|96.60
|101.20
|2171
|2007.06.28 12:00
|buy
|105
|0.70
|100.20
|96.60
|111.31
|2172
|2007.06.28 12:00
|buy
|106
|0.70
|100.20
|96.65
|100.70
|2173
|2007.06.28 12:00
|buy
|107
|0.70
|100.20
|96.65
|101.20
|2174
|2007.06.28 12:00
|buy
|108
|0.70
|100.20
|96.65
|111.31
|2175
|2007.06.28 16:00
|buy
|109
|0.70
|100.17
|96.68
|100.67
|2176
|2007.06.28 16:00
|buy
|110
|0.70
|100.17
|96.68
|101.17
|2177
|2007.06.28 16:00
|buy
|111
|0.70
|100.17
|96.68
|111.28
|2178
|2007.06.29 12:00
|buy
|112
|0.70
|100.36
|96.80
|100.86
|2179
|2007.06.29 12:00
|buy
|113
|0.70
|100.36
|96.80
|101.36
|2180
|2007.06.29 12:00
|buy
|114
|0.70
|100.36
|96.80
|111.47
|2181
|2007.06.29 15:15
|t/p
|109
|0.70
|100.67
|96.68
|100.67
|355.22
|36404.52
|2182
|2007.06.29 15:17
|t/p
|103
|0.70
|100.70
|96.60
|100.70
|355.22
|36759.74
|2183
|2007.06.29 15:17
|t/p
|106
|0.70
|100.70
|96.65
|100.70
|355.22
|37114.96
|2184
|2007.06.29 17:47
|t/p
|112
|0.70
|100.86
|96.80
|100.86
|352.75
|37467.71
|2185
|2007.07.02 14:33
|modify
|110
|0.70
|100.17
|100.18
|101.17
|2186
|2007.07.02 14:33
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.18
|111.28
|2187
|2007.07.02 14:34
|modify
|110
|0.70
|100.17
|100.19
|101.17
|2188
|2007.07.02 14:34
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.19
|111.28
|2189
|2007.07.02 14:49
|modify
|104
|0.70
|100.20
|100.21
|101.20
|2190
|2007.07.02 14:49
|modify
|104
|0.70
|100.20
|100.22
|101.20
|2191
|2007.07.02 14:49
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.21
|111.31
|2192
|2007.07.02 14:49
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.22
|111.31
|2193
|2007.07.02 14:49
|modify
|107
|0.70
|100.20
|100.21
|101.20
|2194
|2007.07.02 14:49
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.20
|111.31
|2195
|2007.07.02 14:50
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.21
|111.31
|2196
|2007.07.02 14:50
|modify
|104
|0.70
|100.20
|100.23
|101.20
|2197
|2007.07.02 14:50
|modify
|104
|0.70
|100.20
|100.25
|101.20
|2198
|2007.07.02 14:50
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.24
|111.31
|2199
|2007.07.02 14:50
|modify
|104
|0.70
|100.20
|100.26
|101.20
|2200
|2007.07.02 14:50
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.25
|111.31
|2201
|2007.07.02 14:50
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.26
|111.31
|2202
|2007.07.02 14:50
|modify
|107
|0.70
|100.20
|100.24
|101.20
|2203
|2007.07.02 14:51
|modify
|107
|0.70
|100.20
|100.25
|101.20
|2204
|2007.07.02 14:51
|modify
|107
|0.70
|100.20
|100.26
|101.20
|2205
|2007.07.02 14:51
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.25
|111.31
|2206
|2007.07.02 14:51
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.26
|111.31
|2207
|2007.07.02 14:51
|modify
|110
|0.70
|100.17
|100.25
|101.17
|2208
|2007.07.02 14:51
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.24
|111.28
|2209
|2007.07.02 14:52
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.25
|111.28
|2210
|2007.07.02 14:52
|modify
|104
|0.70
|100.20
|100.27
|101.20
|2211
|2007.07.02 14:52
|modify
|110
|0.70
|100.17
|100.26
|101.17
|2212
|2007.07.02 14:52
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.27
|111.31
|2213
|2007.07.02 14:52
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.26
|111.28
|2214
|2007.07.02 14:52
|modify
|107
|0.70
|100.20
|100.27
|101.20
|2215
|2007.07.02 14:53
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.27
|111.31
|2216
|2007.07.02 14:53
|modify
|110
|0.70
|100.17
|100.27
|101.17
|2217
|2007.07.02 14:53
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.27
|111.28
|2218
|2007.07.02 14:54
|t/p
|110
|0.70
|101.17
|100.27
|101.17
|710.44
|38178.15
|2219
|2007.07.02 14:54
|modify
|104
|0.70
|100.20
|100.28
|101.20
|2220
|2007.07.02 14:54
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.28
|111.31
|2221
|2007.07.02 14:54
|modify
|107
|0.70
|100.20
|100.28
|101.20
|2222
|2007.07.02 15:37
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.28
|111.31
|2223
|2007.07.02 15:37
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.28
|111.28
|2224
|2007.07.02 15:38
|modify
|104
|0.70
|100.20
|100.29
|101.20
|2225
|2007.07.02 15:38
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.29
|111.31
|2226
|2007.07.02 15:38
|modify
|107
|0.70
|100.20
|100.29
|101.20
|2227
|2007.07.02 15:38
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.29
|111.31
|2228
|2007.07.02 15:38
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.29
|111.28
|2229
|2007.07.02 15:42
|modify
|104
|0.70
|100.20
|100.30
|101.20
|2230
|2007.07.02 15:42
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.30
|111.31
|2231
|2007.07.02 15:43
|modify
|107
|0.70
|100.20
|100.30
|101.20
|2232
|2007.07.02 15:43
|t/p
|104
|0.70
|101.20
|100.30
|101.20
|710.45
|38888.60
|2233
|2007.07.02 15:43
|t/p
|107
|0.70
|101.20
|100.30
|101.20
|710.45
|39599.05
|2234
|2007.07.02 15:43
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.31
|111.31
|2235
|2007.07.02 15:43
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.32
|111.31
|2236
|2007.07.02 15:43
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.31
|111.31
|2237
|2007.07.02 15:43
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.32
|111.31
|2238
|2007.07.02 15:43
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.33
|111.31
|2239
|2007.07.02 15:43
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.32
|111.28
|2240
|2007.07.02 15:43
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.33
|111.31
|2241
|2007.07.02 15:44
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.33
|111.28
|2242
|2007.07.02 15:45
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.34
|111.31
|2243
|2007.07.02 15:45
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.34
|111.31
|2244
|2007.07.02 15:45
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.35
|111.31
|2245
|2007.07.02 15:45
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.34
|111.28
|2246
|2007.07.02 15:45
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.35
|111.31
|2247
|2007.07.02 15:46
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.36
|111.31
|2248
|2007.07.02 15:46
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.35
|111.28
|2249
|2007.07.02 15:47
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.36
|111.31
|2250
|2007.07.02 15:47
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.36
|111.28
|2251
|2007.07.02 15:47
|modify
|113
|0.70
|100.36
|100.36
|101.36
|2252
|2007.07.02 15:47
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.37
|111.31
|2253
|2007.07.02 15:47
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.36
|111.47
|2254
|2007.07.02 15:47
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.37
|111.31
|2255
|2007.07.02 15:47
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.38
|111.31
|2256
|2007.07.02 15:47
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.37
|111.28
|2257
|2007.07.02 15:47
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.38
|111.31
|2258
|2007.07.02 15:47
|modify
|113
|0.70
|100.36
|100.37
|101.36
|2259
|2007.07.02 15:48
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.38
|111.28
|2260
|2007.07.02 15:48
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.37
|111.47
|2261
|2007.07.02 15:48
|modify
|113
|0.70
|100.36
|100.38
|101.36
|2262
|2007.07.02 15:48
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.38
|111.47
|2263
|2007.07.02 16:02
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.40
|111.31
|2264
|2007.07.02 16:03
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.40
|111.31
|2265
|2007.07.06 22:34
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.39
|111.28
|2266
|2007.07.06 22:35
|modify
|113
|0.70
|100.36
|100.39
|101.36
|2267
|2007.07.06 22:41
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.39
|111.47
|2268
|2007.07.06 22:48
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.40
|111.28
|2269
|2007.07.06 22:50
|modify
|113
|0.70
|100.36
|100.40
|101.36
|2270
|2007.07.06 22:51
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.40
|111.47
|2271
|2007.07.06 22:51
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.41
|111.31
|2272
|2007.07.09 01:00
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.44
|111.31
|2273
|2007.07.09 01:00
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.43
|111.31
|2274
|2007.07.09 01:00
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.46
|111.31
|2275
|2007.07.09 01:01
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.44
|111.31
|2276
|2007.07.09 01:01
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.46
|111.31
|2277
|2007.07.09 01:01
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.44
|111.28
|2278
|2007.07.09 01:02
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.46
|111.28
|2279
|2007.07.09 01:02
|modify
|113
|0.70
|100.36
|100.45
|101.36
|2280
|2007.07.09 01:02
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.44
|111.47
|2281
|2007.07.09 01:03
|modify
|113
|0.70
|100.36
|100.46
|101.36
|2282
|2007.07.09 01:03
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.45
|111.47
|2283
|2007.07.09 01:04
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.46
|111.47
|2284
|2007.07.09 01:10
|t/p
|113
|0.70
|101.36
|100.46
|101.36
|725.27
|40324.31
|2285
|2007.07.09 01:10
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.47
|111.31
|2286
|2007.07.09 01:14
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.47
|111.31
|2287
|2007.07.09 01:15
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.47
|111.28
|2288
|2007.07.09 01:18
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.47
|111.47
|2289
|2007.07.09 05:12
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.49
|111.31
|2290
|2007.07.09 05:12
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.50
|111.31
|2291
|2007.07.09 05:12
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.49
|111.31
|2292
|2007.07.09 05:12
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.48
|111.28
|2293
|2007.07.09 05:12
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.48
|111.47
|2294
|2007.07.09 05:12
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.49
|111.28
|2295
|2007.07.09 05:13
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.50
|111.31
|2296
|2007.07.09 05:17
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.50
|111.28
|2297
|2007.07.09 05:18
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.50
|111.47
|2298
|2007.07.09 05:22
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.51
|111.31
|2299
|2007.07.09 05:23
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.51
|111.31
|2300
|2007.07.09 05:24
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.53
|111.31
|2301
|2007.07.09 05:25
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.51
|111.28
|2302
|2007.07.09 05:25
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.51
|111.47
|2303
|2007.07.09 05:27
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.53
|111.31
|2304
|2007.07.09 05:28
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.54
|111.31
|2305
|2007.07.09 05:28
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.53
|111.28
|2306
|2007.07.09 05:28
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.54
|111.31
|2307
|2007.07.09 05:29
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.56
|111.31
|2308
|2007.07.09 05:29
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.55
|111.31
|2309
|2007.07.09 05:29
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.54
|111.28
|2310
|2007.07.09 05:29
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.53
|111.47
|2311
|2007.07.09 05:30
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.54
|111.47
|2312
|2007.07.09 06:47
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.56
|111.31
|2313
|2007.07.09 06:47
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.57
|111.31
|2314
|2007.07.09 06:48
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.56
|111.28
|2315
|2007.07.09 06:49
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.56
|111.47
|2316
|2007.07.09 06:51
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.57
|111.31
|2317
|2007.07.09 06:51
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.57
|111.28
|2318
|2007.07.09 06:54
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.57
|111.47
|2319
|2007.07.09 06:58
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.58
|111.31
|2320
|2007.07.09 06:59
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.58
|111.31
|2321
|2007.07.09 08:56
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.60
|111.31
|2322
|2007.07.09 08:57
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.60
|111.31
|2323
|2007.07.09 08:58
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.58
|111.28
|2324
|2007.07.09 08:58
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.59
|111.28
|2325
|2007.07.09 08:58
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.60
|111.28
|2326
|2007.07.09 08:58
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.59
|111.47
|2327
|2007.07.09 08:59
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.60
|111.47
|2328
|2007.07.09 09:00
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.61
|111.31
|2329
|2007.07.09 09:01
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.61
|111.31
|2330
|2007.07.09 09:02
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.61
|111.28
|2331
|2007.07.09 09:02
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.61
|111.47
|2332
|2007.07.09 09:57
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.62
|111.31
|2333
|2007.07.09 09:57
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.64
|111.31
|2334
|2007.07.09 09:57
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.63
|111.31
|2335
|2007.07.09 09:57
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.64
|111.31
|2336
|2007.07.09 09:57
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.63
|111.28
|2337
|2007.07.09 09:57
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.62
|111.47
|2338
|2007.07.09 09:58
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.64
|111.28
|2339
|2007.07.09 09:58
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.64
|111.47
|2340
|2007.07.10 11:35
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.65
|111.31
|2341
|2007.07.10 12:08
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.65
|111.31
|2342
|2007.07.10 12:09
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.66
|111.31
|2343
|2007.07.10 12:09
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.65
|111.28
|2344
|2007.07.10 12:09
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.66
|111.31
|2345
|2007.07.10 12:09
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.65
|111.47
|2346
|2007.07.10 12:09
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.66
|111.28
|2347
|2007.07.10 12:18
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.66
|111.47
|2348
|2007.07.10 12:19
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.67
|111.31
|2349
|2007.07.10 12:19
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.67
|111.31
|2350
|2007.07.10 12:19
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.68
|111.31
|2351
|2007.07.10 12:20
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.67
|111.28
|2352
|2007.07.10 12:20
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.68
|111.31
|2353
|2007.07.10 12:21
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.67
|111.47
|2354
|2007.07.10 12:21
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.68
|111.28
|2355
|2007.07.10 12:21
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.68
|111.47
|2356
|2007.07.10 13:01
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.69
|111.31
|2357
|2007.07.10 13:02
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.70
|111.31
|2358
|2007.07.10 13:02
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.71
|111.31
|2359
|2007.07.10 13:02
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.72
|111.31
|2360
|2007.07.10 13:02
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.71
|111.31
|2361
|2007.07.10 13:02
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.72
|111.31
|2362
|2007.07.10 13:02
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.73
|111.31
|2363
|2007.07.10 13:02
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.72
|111.28
|2364
|2007.07.10 13:02
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.74
|111.31
|2365
|2007.07.10 13:02
|modify
|105
|0.70
|100.20
|100.75
|111.31
|2366
|2007.07.10 13:03
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.74
|111.31
|2367
|2007.07.10 13:03
|modify
|108
|0.70
|100.20
|100.75
|111.31
|2368
|2007.07.10 13:03
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.74
|111.28
|2369
|2007.07.10 13:03
|modify
|111
|0.70
|100.17
|100.75
|111.28
|2370
|2007.07.10 13:03
|modify
|114
|0.70
|100.36
|100.74
|111.47
|2371
|2007.07.11 09:19
|s/l
|105
|0.70
|100.75
|100.75
|111.31
|415.20
|40739.51
|2372
|2007.07.11 09:19
|s/l
|108
|0.70
|100.75
|100.75
|111.31
|415.20
|41154.71
|2373
|2007.07.11 09:19
|s/l
|111
|0.70
|100.75
|100.75
|111.28
|436.36
|41591.06
|2374
|2007.07.11 10:18
|s/l
|114
|0.70
|100.74
|100.74
|111.47
|292.79
|41883.85
|2375
|2007.07.30 12:00
|buy
|115
|0.80
|98.66
|94.47
|99.16
|2376
|2007.07.30 12:00
|buy
|116
|0.80
|98.66
|94.47
|99.66
|2377
|2007.07.30 12:00
|buy
|117
|0.80
|98.66
|94.47
|109.77
|2378
|2007.07.30 12:00
|buy
|118
|0.80
|98.66
|94.53
|99.16
|2379
|2007.07.30 12:00
|buy
|119
|0.80
|98.66
|94.53
|99.66
|2380
|2007.07.30 12:00
|buy
|120
|0.80
|98.66
|94.53
|109.77
|2381
|2007.07.30 16:00
|buy
|121
|0.80
|98.51
|94.51
|99.01
|2382
|2007.07.30 16:00
|buy
|122
|0.80
|98.51
|94.51
|99.51
|2383
|2007.07.30 16:00
|buy
|123
|0.80
|98.51
|94.51
|109.62
|2384
|2007.07.30 20:00
|buy
|124
|0.80
|98.71
|94.63
|99.21
|2385
|2007.07.30 20:00
|buy
|125
|0.80
|98.71
|94.63
|99.71
|2386
|2007.07.30 20:00
|buy
|126
|0.80
|98.71
|94.63
|109.82
|2387
|2007.07.31 00:01
|buy
|127
|0.90
|98.99
|94.70
|99.49
|2388
|2007.07.31 00:01
|buy
|128
|0.90
|98.99
|94.70
|99.99
|2389
|2007.07.31 00:01
|buy
|129
|0.90
|98.99
|94.70
|110.10
|2390
|2007.07.31 00:46
|t/p
|121
|0.80
|99.01
|94.51
|99.01
|405.97
|42289.82
|2391
|2007.07.31 02:12
|t/p
|115
|0.80
|99.16
|94.47
|99.16
|405.96
|42695.78
|2392
|2007.07.31 02:12
|t/p
|118
|0.80
|99.16
|94.53
|99.16
|405.96
|43101.74
|2393
|2007.08.03 17:24
|t/p
|124
|0.80
|99.21
|94.63
|99.21
|420.08
|43521.83
|2394
|2007.08.03 19:10
|modify
|122
|0.80
|98.51
|98.51
|99.51
|2395
|2007.08.03 19:52
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.51
|109.62
|2396
|2007.08.03 20:29
|modify
|122
|0.80
|98.51
|98.52
|99.51
|2397
|2007.08.03 20:29
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.52
|109.62
|2398
|2007.08.03 20:32
|modify
|122
|0.80
|98.51
|98.53
|99.51
|2399
|2007.08.03 20:33
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.53
|109.62
|2400
|2007.08.03 20:43
|modify
|122
|0.80
|98.51
|98.54
|99.51
|2401
|2007.08.03 20:43
|modify
|122
|0.80
|98.51
|98.55
|99.51
|2402
|2007.08.03 20:43
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.54
|109.62
|2403
|2007.08.03 20:43
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.55
|109.62
|2404
|2007.08.03 20:58
|modify
|122
|0.80
|98.51
|98.57
|99.51
|2405
|2007.08.03 20:58
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.56
|109.62
|2406
|2007.08.03 20:58
|modify
|122
|0.80
|98.51
|98.58
|99.51
|2407
|2007.08.03 20:58
|modify
|122
|0.80
|98.51
|98.59
|99.51
|2408
|2007.08.03 20:58
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.58
|109.62
|2409
|2007.08.03 21:03
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.59
|109.62
|2410
|2007.08.03 21:03
|t/p
|127
|0.90
|99.49
|94.70
|99.49
|469.42
|43991.24
|2411
|2007.08.03 21:03
|modify
|122
|0.80
|98.51
|98.60
|99.51
|2412
|2007.08.03 21:03
|modify
|122
|0.80
|98.51
|98.61
|99.51
|2413
|2007.08.03 21:03
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.60
|109.62
|2414
|2007.08.03 21:03
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.61
|109.62
|2415
|2007.08.03 21:57
|t/p
|122
|0.80
|99.51
|98.61
|99.51
|823.22
|44814.47
|2416
|2007.08.03 21:57
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.62
|109.62
|2417
|2007.08.03 21:57
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.63
|109.62
|2418
|2007.08.03 21:58
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.64
|109.62
|2419
|2007.08.03 22:04
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.65
|109.62
|2420
|2007.08.03 22:04
|modify
|116
|0.80
|98.66
|98.66
|99.66
|2421
|2007.08.03 22:04
|modify
|116
|0.80
|98.66
|98.67
|99.66
|2422
|2007.08.03 22:04
|modify
|116
|0.80
|98.66
|98.69
|99.66
|2423
|2007.08.03 22:04
|modify
|117
|0.80
|98.66
|98.68
|109.77
|2424
|2007.08.03 22:04
|modify
|117
|0.80
|98.66
|98.69
|109.77
|2425
|2007.08.03 22:04
|modify
|119
|0.80
|98.66
|98.67
|99.66
|2426
|2007.08.03 22:04
|modify
|119
|0.80
|98.66
|98.68
|99.66
|2427
|2007.08.03 22:04
|modify
|120
|0.80
|98.66
|98.67
|109.77
|2428
|2007.08.03 22:04
|modify
|120
|0.80
|98.66
|98.68
|109.77
|2429
|2007.08.03 22:04
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.67
|109.62
|2430
|2007.08.03 22:08
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.68
|109.62
|2431
|2007.08.06 21:41
|modify
|116
|0.80
|98.66
|98.70
|99.66
|2432
|2007.08.06 21:41
|modify
|119
|0.80
|98.66
|98.69
|99.66
|2433
|2007.08.06 21:41
|modify
|117
|0.80
|98.66
|98.70
|109.77
|2434
|2007.08.06 21:41
|modify
|116
|0.80
|98.66
|98.71
|99.66
|2435
|2007.08.06 21:41
|modify
|116
|0.80
|98.66
|98.72
|99.66
|2436
|2007.08.06 21:42
|modify
|116
|0.80
|98.66
|98.73
|99.66
|2437
|2007.08.06 21:42
|modify
|116
|0.80
|98.66
|98.74
|99.66
|2438
|2007.08.06 21:42
|modify
|117
|0.80
|98.66
|98.73
|109.77
|2439
|2007.08.06 21:42
|modify
|117
|0.80
|98.66
|98.74
|109.77
|2440
|2007.08.06 21:42
|modify
|119
|0.80
|98.66
|98.73
|99.66
|2441
|2007.08.06 21:42
|modify
|120
|0.80
|98.66
|98.72
|109.77
|2442
|2007.08.06 21:42
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.71
|109.62
|2443
|2007.08.06 21:42
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.72
|109.62
|2444
|2007.08.06 21:42
|modify
|125
|0.80
|98.71
|98.71
|99.71
|2445
|2007.08.06 21:42
|modify
|125
|0.80
|98.71
|98.72
|99.71
|2446
|2007.08.06 21:43
|modify
|120
|0.80
|98.66
|98.73
|109.77
|2447
|2007.08.06 21:43
|modify
|126
|0.80
|98.71
|98.72
|109.82
|2448
|2007.08.06 22:01
|modify
|116
|0.80
|98.66
|98.76
|99.66
|2449
|2007.08.06 22:01
|modify
|117
|0.80
|98.66
|98.75
|109.77
|2450
|2007.08.06 22:02
|modify
|119
|0.80
|98.66
|98.74
|99.66
|2451
|2007.08.06 22:02
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.73
|109.62
|2452
|2007.08.06 22:02
|modify
|120
|0.80
|98.66
|98.74
|109.77
|2453
|2007.08.06 22:02
|modify
|125
|0.80
|98.71
|98.73
|99.71
|2454
|2007.08.06 22:02
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.74
|109.62
|2455
|2007.08.06 22:02
|modify
|119
|0.80
|98.66
|98.75
|99.66
|2456
|2007.08.06 22:02
|modify
|117
|0.80
|98.66
|98.76
|109.77
|2457
|2007.08.06 22:02
|modify
|120
|0.80
|98.66
|98.75
|109.77
|2458
|2007.08.06 22:03
|modify
|119
|0.80
|98.66
|98.76
|99.66
|2459
|2007.08.06 22:03
|t/p
|116
|0.80
|99.66
|98.76
|99.66
|826.05
|45640.52
|2460
|2007.08.06 22:03
|t/p
|119
|0.80
|99.66
|98.76
|99.66
|826.05
|46466.56
|2461
|2007.08.06 22:03
|modify
|117
|0.80
|98.66
|98.78
|109.77
|2462
|2007.08.06 22:03
|modify
|120
|0.80
|98.66
|98.77
|109.77
|2463
|2007.08.06 22:04
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.76
|109.62
|2464
|2007.08.06 22:04
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.77
|109.62
|2465
|2007.08.06 22:04
|modify
|125
|0.80
|98.71
|98.75
|99.71
|2466
|2007.08.06 22:04
|modify
|125
|0.80
|98.71
|98.76
|99.71
|2467
|2007.08.06 22:05
|modify
|126
|0.80
|98.71
|98.75
|109.82
|2468
|2007.08.06 22:05
|modify
|125
|0.80
|98.71
|98.77
|99.71
|2469
|2007.08.06 22:06
|modify
|120
|0.80
|98.66
|98.78
|109.77
|2470
|2007.08.06 22:06
|modify
|126
|0.80
|98.71
|98.77
|109.82
|2471
|2007.08.06 22:07
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.78
|109.62
|2472
|2007.08.06 22:07
|modify
|125
|0.80
|98.71
|98.78
|99.71
|2473
|2007.08.06 22:08
|modify
|126
|0.80
|98.71
|98.78
|109.82
|2474
|2007.08.06 22:09
|modify
|117
|0.80
|98.66
|98.79
|109.77
|2475
|2007.08.06 22:09
|modify
|117
|0.80
|98.66
|98.81
|109.77
|2476
|2007.08.06 22:09
|modify
|120
|0.80
|98.66
|98.80
|109.77
|2477
|2007.08.06 22:09
|t/p
|125
|0.80
|99.71
|98.78
|99.71
|826.05
|47292.61
|2478
|2007.08.06 22:09
|modify
|117
|0.80
|98.66
|98.82
|109.77
|2479
|2007.08.06 22:10
|modify
|120
|0.80
|98.66
|98.81
|109.77
|2480
|2007.08.06 22:10
|modify
|120
|0.80
|98.66
|98.82
|109.77
|2481
|2007.08.06 22:10
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.80
|109.62
|2482
|2007.08.06 22:10
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.81
|109.62
|2483
|2007.08.06 22:11
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.82
|109.62
|2484
|2007.08.06 22:11
|modify
|117
|0.80
|98.66
|98.83
|109.77
|2485
|2007.08.06 22:11
|modify
|117
|0.80
|98.66
|98.84
|109.77
|2486
|2007.08.06 22:11
|modify
|120
|0.80
|98.66
|98.83
|109.77
|2487
|2007.08.06 22:11
|modify
|120
|0.80
|98.66
|98.84
|109.77
|2488
|2007.08.06 22:12
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.83
|109.62
|2489
|2007.08.06 22:12
|modify
|126
|0.80
|98.71
|98.82
|109.82
|2490
|2007.08.06 22:12
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.84
|109.62
|2491
|2007.08.06 22:12
|modify
|117
|0.80
|98.66
|98.86
|109.77
|2492
|2007.08.06 22:13
|modify
|120
|0.80
|98.66
|98.85
|109.77
|2493
|2007.08.06 22:14
|modify
|126
|0.80
|98.71
|98.83
|109.82
|2494
|2007.08.06 22:14
|modify
|117
|0.80
|98.66
|98.88
|109.77
|2495
|2007.08.06 22:14
|modify
|120
|0.80
|98.66
|98.87
|109.77
|2496
|2007.08.06 22:14
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.86
|109.62
|2497
|2007.08.06 22:14
|modify
|117
|0.80
|98.66
|98.89
|109.77
|2498
|2007.08.06 22:14
|modify
|117
|0.80
|98.66
|98.92
|109.77
|2499
|2007.08.06 22:14
|modify
|120
|0.80
|98.66
|98.91
|109.77
|2500
|2007.08.06 22:14
|modify
|117
|0.80
|98.66
|98.94
|109.77
|2501
|2007.08.06 22:14
|modify
|117
|0.80
|98.66
|98.97
|109.77
|2502
|2007.08.06 22:15
|modify
|117
|0.80
|98.66
|98.99
|109.77
|2503
|2007.08.06 22:15
|modify
|120
|0.80
|98.66
|98.98
|109.77
|2504
|2007.08.06 22:15
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.96
|109.62
|2505
|2007.08.06 22:15
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.97
|109.62
|2506
|2007.08.06 22:15
|modify
|126
|0.80
|98.71
|98.96
|109.82
|2507
|2007.08.06 22:15
|modify
|126
|0.80
|98.71
|98.97
|109.82
|2508
|2007.08.06 22:15
|modify
|120
|0.80
|98.66
|98.99
|109.77
|2509
|2007.08.06 22:15
|modify
|123
|0.80
|98.51
|98.98
|109.62
|2510
|2007.08.06 22:15
|modify
|117
|0.80
|98.66
|99.00
|109.77
|2511
|2007.08.06 22:15
|modify
|117
|0.80
|98.66
|99.02
|109.77
|2512
|2007.08.06 22:15
|modify
|120
|0.80
|98.66
|99.01
|109.77
|2513
|2007.08.06 22:15
|modify
|117
|0.80
|98.66
|99.03
|109.77
|2514
|2007.08.06 22:15
|modify
|117
|0.80
|98.66
|99.04
|109.77
|2515
|2007.08.06 22:15
|modify
|120
|0.80
|98.66
|99.03
|109.77
|2516
|2007.08.06 22:15
|modify
|123
|0.80
|98.51
|99.02
|109.62
|2517
|2007.08.06 22:15
|modify
|123
|0.80
|98.51
|99.03
|109.62
|2518
|2007.08.06 22:15
|modify
|126
|0.80
|98.71
|99.02
|109.82
|2519
|2007.08.06 22:15
|modify
|126
|0.80
|98.71
|99.03
|109.82
|2520
|2007.08.06 22:16
|modify
|120
|0.80
|98.66
|99.04
|109.77
|2521
|2007.08.06 22:16
|modify
|117
|0.80
|98.66
|99.05
|109.77
|2522
|2007.08.06 22:16
|modify
|117
|0.80
|98.66
|99.06
|109.77
|2523
|2007.08.06 22:16
|modify
|120
|0.80
|98.66
|99.05
|109.77
|2524
|2007.08.06 22:16
|modify
|120
|0.80
|98.66
|99.06
|109.77
|2525
|2007.08.06 22:16
|modify
|123
|0.80
|98.51
|99.05
|109.62
|2526
|2007.08.06 22:16
|modify
|123
|0.80
|98.51
|99.06
|109.62
|2527
|2007.08.06 22:16
|modify
|126
|0.80
|98.71
|99.05
|109.82
|2528
|2007.08.06 22:16
|modify
|126
|0.80
|98.71
|99.06
|109.82
|2529
|2007.08.06 22:16
|modify
|128
|0.90
|98.99
|99.05
|99.99
|2530
|2007.08.06 22:16
|modify
|128
|0.90
|98.99
|99.06
|99.99
|2531
|2007.08.06 22:16
|modify
|129
|0.90
|98.99
|99.05
|110.10
|2532
|2007.08.06 22:30
|modify
|117
|0.80
|98.66
|99.07
|109.77
|2533
|2007.08.06 22:30
|modify
|129
|0.90
|98.99
|99.06
|110.10
|2534
|2007.08.06 22:30
|modify
|117
|0.80
|98.66
|99.09
|109.77
|2535
|2007.08.06 22:30
|modify
|120
|0.80
|98.66
|99.08
|109.77
|2536
|2007.08.07 18:44
|s/l
|117
|0.80
|99.09
|99.09
|109.77
|369.28
|47661.89
|2537
|2007.08.07 18:45
|s/l
|120
|0.80
|99.08
|99.08
|109.77
|361.22
|48023.11
|2538
|2007.08.07 18:45
|s/l
|123
|0.80
|99.06
|99.06
|109.62
|466.04
|48489.15
|2539
|2007.08.07 18:45
|s/l
|126
|0.80
|99.06
|99.06
|109.82
|304.78
|48793.93
|2540
|2007.08.07 18:45
|s/l
|128
|0.90
|99.06
|99.06
|99.99
|85.73
|48879.65
|2541
|2007.08.07 18:45
|s/l
|129
|0.90
|99.06
|99.06
|110.10
|85.73
|48965.38
|2542
|2007.08.17 20:00
|buy
|130
|1.00
|94.80
|89.90
|95.30
|2543
|2007.08.17 20:00
|buy
|131
|1.00
|94.80
|89.90
|95.80
|2544
|2007.08.17 20:00
|buy
|132
|1.00
|94.80
|89.90
|105.91
|2545
|2007.08.17 20:00
|buy
|133
|1.00
|94.80
|89.98
|95.30
|2546
|2007.08.17 20:00
|buy
|134
|1.00
|94.80
|89.98
|95.80
|2547
|2007.08.17 20:00
|buy
|135
|1.00
|94.80
|89.98
|105.91
|2548
|2007.08.20 01:00
|buy
|136
|0.90
|94.76
|90.04
|95.26
|2549
|2007.08.20 01:00
|buy
|137
|0.90
|94.76
|90.04
|95.76
|2550
|2007.08.20 01:00
|buy
|138
|0.90
|94.76
|90.04
|105.87
|2551
|2007.08.20 10:36
|t/p
|136
|0.90
|95.26
|90.04
|95.26
|453.54
|49418.92
|2552
|2007.08.20 10:37
|t/p
|130
|1.00
|95.30
|89.90
|95.30
|507.46
|49926.38
|2553
|2007.08.20 10:37
|t/p
|133
|1.00
|95.30
|89.98
|95.30
|507.46
|50433.83
|2554
|2007.08.20 11:03
|modify
|137
|0.90
|94.76
|94.76
|95.76
|2555
|2007.08.20 11:03
|modify
|138
|0.90
|94.76
|94.76
|105.87
|2556
|2007.08.20 11:03
|modify
|137
|0.90
|94.76
|94.77
|95.76
|2557
|2007.08.20 11:04
|modify
|137
|0.90
|94.76
|94.78
|95.76
|2558
|2007.08.20 11:04
|modify
|137
|0.90
|94.76
|94.79
|95.76
|2559
|2007.08.20 11:04
|modify
|131
|1.00
|94.80
|94.80
|95.80
|2560
|2007.08.20 11:04
|modify
|131
|1.00
|94.80
|94.81
|95.80
|2561
|2007.08.20 11:04
|modify
|132
|1.00
|94.80
|94.80
|105.91
|2562
|2007.08.20 11:04
|modify
|132
|1.00
|94.80
|94.81
|105.91
|2563
|2007.08.20 11:04
|modify
|134
|1.00
|94.80
|94.80
|95.80
|2564
|2007.08.20 11:04
|modify
|134
|1.00
|94.80
|94.81
|95.80
|2565
|2007.08.20 11:04
|modify
|135
|1.00
|94.80
|94.80
|105.91
|2566
|2007.08.20 11:04
|modify
|135
|1.00
|94.80
|94.81
|105.91
|2567
|2007.08.20 11:04
|modify
|137
|0.90
|94.76
|94.80
|95.76
|2568
|2007.08.20 11:04
|modify
|137
|0.90
|94.76
|94.81
|95.76
|2569
|2007.08.20 11:04
|modify
|138
|0.90
|94.76
|94.80
|105.87
|2570
|2007.08.20 11:04
|modify
|138
|0.90
|94.76
|94.81
|105.87
|2571
|2007.08.20 19:10
|s/l
|131
|1.00
|94.81
|94.81
|95.80
|13.61
|50447.44
|2572
|2007.08.20 19:10
|s/l
|132
|1.00
|94.81
|94.81
|105.91
|13.61
|50461.05
|2573
|2007.08.20 19:10
|s/l
|134
|1.00
|94.81
|94.81
|95.80
|13.61
|50474.66
|2574
|2007.08.20 19:10
|s/l
|135
|1.00
|94.81
|94.81
|105.91
|13.61
|50488.27
|2575
|2007.08.20 19:10
|s/l
|137
|0.90
|94.81
|94.81
|95.76
|45.36
|50533.63
|2576
|2007.08.20 19:10
|s/l
|138
|0.90
|94.81
|94.81
|105.87
|45.36
|50578.99
|2577
|2007.08.29 20:00
|buy
|139
|1.00
|96.24
|91.18
|96.74
|2578
|2007.08.29 20:00
|buy
|140
|1.00
|96.24
|91.18
|97.24
|2579
|2007.08.29 20:00
|buy
|141
|1.00
|96.24
|91.18
|107.35
|2580
|2007.08.29 20:00
|buy
|142
|1.00
|96.24
|91.26
|96.74
|2581
|2007.08.29 20:00
|buy
|143
|1.00
|96.24
|91.26
|97.24
|2582
|2007.08.29 20:00
|buy
|144
|1.00
|96.24
|91.26
|107.35
|2583
|2007.08.29 22:59
|t/p
|139
|1.00
|96.74
|91.18
|96.74
|503.93
|51082.92
|2584
|2007.08.29 22:59
|t/p
|142
|1.00
|96.74
|91.26
|96.74
|503.93
|51586.85
|2585
|2007.08.30 00:00
|buy
|145
|1.10
|96.86
|91.55
|97.36
|2586
|2007.08.30 00:00
|buy
|146
|1.10
|96.86
|91.55
|97.86
|2587
|2007.08.30 00:00
|buy
|147
|1.10
|96.86
|91.55
|107.97
|2588
|2007.09.05 04:00
|buy
|148
|0.90
|96.09
|91.42
|96.59
|2589
|2007.09.05 04:00
|buy
|149
|0.90
|96.09
|91.42
|97.09
|2590
|2007.09.05 04:00
|buy
|150
|0.90
|96.09
|91.42
|107.20
|2591
|2007.09.06 12:00
|buy
|151
|0.90
|95.88
|91.48
|96.38
|2592
|2007.09.06 12:00
|buy
|152
|0.90
|95.88
|91.48
|96.88
|2593
|2007.09.06 12:00
|buy
|153
|0.90
|95.88
|91.48
|106.99
|2594
|2007.09.06 20:00
|buy
|154
|0.90
|96.04
|91.50
|96.54
|2595
|2007.09.06 20:00
|buy
|155
|0.90
|96.04
|91.50
|97.04
|2596
|2007.09.06 20:00
|buy
|156
|0.90
|96.04
|91.50
|107.15
|2597
|2007.09.10 16:00
|buy
|157
|0.90
|95.92
|91.62
|96.42
|2598
|2007.09.10 16:00
|buy
|158
|0.90
|95.92
|91.62
|96.92
|2599
|2007.09.10 16:00
|buy
|159
|0.90
|95.92
|91.62
|107.03
|2600
|2007.09.10 20:00
|buy
|160
|0.80
|95.68
|91.89
|96.18
|2601
|2007.09.10 20:00
|buy
|161
|0.80
|95.68
|91.89
|96.68
|2602
|2007.09.10 20:00
|buy
|162
|0.80
|95.68
|91.89
|106.79
|2603
|2007.09.11 17:09
|t/p
|160
|0.80
|96.18
|91.89
|96.18
|405.96
|51992.81
|2604
|2007.09.12 15:55
|t/p
|151
|0.90
|96.38
|91.48
|96.38
|466.24
|52459.05
|2605
|2007.09.12 15:56
|t/p
|157
|0.90
|96.42
|91.62
|96.42
|459.89
|52918.94
|2606
|2007.09.13 03:41
|t/p
|154
|0.90
|96.54
|91.50
|96.54
|475.77
|53394.71
|2607
|2007.09.13 03:42
|modify
|161
|0.80
|95.68
|95.68
|96.68
|2608
|2007.09.13 03:42
|modify
|161
|0.80
|95.68
|95.69
|96.68
|2609
|2007.09.13 03:42
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.68
|106.79
|2610
|2007.09.13 03:42
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.69
|106.79
|2611
|2007.09.13 10:25
|t/p
|148
|0.90
|96.59
|91.42
|96.59
|485.29
|53880.00
|2612
|2007.09.13 10:25
|modify
|161
|0.80
|95.68
|95.70
|96.68
|2613
|2007.09.13 10:25
|modify
|161
|0.80
|95.68
|95.71
|96.68
|2614
|2007.09.13 10:25
|modify
|161
|0.80
|95.68
|95.73
|96.68
|2615
|2007.09.13 10:25
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.72
|106.79
|2616
|2007.09.13 10:27
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.73
|106.79
|2617
|2007.09.13 10:27
|modify
|161
|0.80
|95.68
|95.74
|96.68
|2618
|2007.09.13 10:27
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.74
|106.79
|2619
|2007.09.13 10:27
|modify
|161
|0.80
|95.68
|95.75
|96.68
|2620
|2007.09.13 10:27
|modify
|161
|0.80
|95.68
|95.76
|96.68
|2621
|2007.09.13 10:28
|modify
|161
|0.80
|95.68
|95.77
|96.68
|2622
|2007.09.13 10:28
|modify
|161
|0.80
|95.68
|95.78
|96.68
|2623
|2007.09.13 10:28
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.77
|106.79
|2624
|2007.09.13 10:28
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.78
|106.79
|2625
|2007.09.13 10:34
|t/p
|161
|0.80
|96.68
|95.78
|96.68
|820.40
|54700.40
|2626
|2007.09.13 10:34
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.79
|106.79
|2627
|2007.09.13 10:34
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.80
|106.79
|2628
|2007.09.13 10:59
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.81
|106.79
|2629
|2007.09.13 10:59
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.82
|106.79
|2630
|2007.09.13 11:00
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.83
|106.79
|2631
|2007.09.13 11:01
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.84
|106.79
|2632
|2007.09.13 11:01
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.85
|106.79
|2633
|2007.09.13 11:01
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.86
|106.79
|2634
|2007.09.13 11:01
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.87
|106.79
|2635
|2007.09.13 11:03
|modify
|152
|0.90
|95.88
|95.89
|96.88
|2636
|2007.09.13 11:03
|modify
|153
|0.90
|95.88
|95.88
|106.99
|2637
|2007.09.13 11:03
|modify
|152
|0.90
|95.88
|95.90
|96.88
|2638
|2007.09.13 11:04
|modify
|152
|0.90
|95.88
|95.91
|96.88
|2639
|2007.09.13 11:04
|modify
|153
|0.90
|95.88
|95.90
|106.99
|2640
|2007.09.13 11:04
|modify
|153
|0.90
|95.88
|95.91
|106.99
|2641
|2007.09.13 11:04
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.90
|106.79
|2642
|2007.09.13 11:04
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.91
|106.79
|2643
|2007.09.13 11:05
|modify
|152
|0.90
|95.88
|95.92
|96.88
|2644
|2007.09.13 11:05
|modify
|152
|0.90
|95.88
|95.93
|96.88
|2645
|2007.09.13 11:05
|modify
|153
|0.90
|95.88
|95.92
|106.99
|2646
|2007.09.13 11:05
|modify
|153
|0.90
|95.88
|95.93
|106.99
|2647
|2007.09.13 11:05
|modify
|152
|0.90
|95.88
|95.94
|96.88
|2648
|2007.09.13 11:05
|modify
|152
|0.90
|95.88
|95.95
|96.88
|2649
|2007.09.13 11:05
|modify
|153
|0.90
|95.88
|95.94
|106.99
|2650
|2007.09.13 11:05
|modify
|153
|0.90
|95.88
|95.95
|106.99
|2651
|2007.09.13 11:05
|modify
|152
|0.90
|95.88
|95.96
|96.88
|2652
|2007.09.13 11:05
|modify
|158
|0.90
|95.92
|95.95
|96.92
|2653
|2007.09.13 11:05
|modify
|153
|0.90
|95.88
|95.96
|106.99
|2654
|2007.09.13 11:05
|modify
|159
|0.90
|95.92
|95.95
|107.03
|2655
|2007.09.13 11:05
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.92
|106.79
|2656
|2007.09.13 11:06
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.93
|106.79
|2657
|2007.09.13 11:06
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.94
|106.79
|2658
|2007.09.13 11:06
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.95
|106.79
|2659
|2007.09.13 11:06
|modify
|158
|0.90
|95.92
|95.96
|96.92
|2660
|2007.09.13 11:06
|modify
|159
|0.90
|95.92
|95.96
|107.03
|2661
|2007.09.13 11:06
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.96
|106.79
|2662
|2007.09.13 11:06
|modify
|152
|0.90
|95.88
|95.97
|96.88
|2663
|2007.09.13 11:07
|modify
|152
|0.90
|95.88
|95.98
|96.88
|2664
|2007.09.13 11:07
|t/p
|152
|0.90
|96.88
|95.98
|96.88
|929.30
|55629.70
|2665
|2007.09.13 11:07
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.00
|106.99
|2666
|2007.09.13 11:07
|modify
|158
|0.90
|95.92
|95.99
|96.92
|2667
|2007.09.13 11:07
|modify
|158
|0.90
|95.92
|96.00
|96.92
|2668
|2007.09.13 11:07
|modify
|159
|0.90
|95.92
|95.99
|107.03
|2669
|2007.09.13 11:07
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.98
|106.79
|2670
|2007.09.13 11:56
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.00
|107.03
|2671
|2007.09.13 11:56
|modify
|162
|0.80
|95.68
|95.99
|106.79
|2672
|2007.09.13 11:56
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.01
|106.99
|2673
|2007.09.13 11:56
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.02
|106.99
|2674
|2007.09.13 11:56
|modify
|158
|0.90
|95.92
|96.01
|96.92
|2675
|2007.09.13 11:57
|modify
|158
|0.90
|95.92
|96.02
|96.92
|2676
|2007.09.13 11:57
|t/p
|158
|0.90
|96.92
|96.02
|96.92
|922.96
|56552.65
|2677
|2007.09.13 11:57
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.03
|106.99
|2678
|2007.09.13 11:57
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.04
|106.99
|2679
|2007.09.13 11:57
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.03
|107.03
|2680
|2007.09.13 11:57
|modify
|155
|0.90
|96.04
|96.04
|97.04
|2681
|2007.09.13 11:57
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.03
|106.79
|2682
|2007.09.13 11:57
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.04
|107.15
|2683
|2007.09.13 11:57
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.04
|107.03
|2684
|2007.09.13 11:57
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.04
|106.79
|2685
|2007.09.13 12:18
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.05
|106.99
|2686
|2007.09.13 12:18
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.06
|106.99
|2687
|2007.09.13 12:18
|modify
|155
|0.90
|96.04
|96.05
|97.04
|2688
|2007.09.13 12:18
|modify
|155
|0.90
|96.04
|96.06
|97.04
|2689
|2007.09.13 12:18
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.07
|106.99
|2690
|2007.09.13 12:18
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.08
|106.99
|2691
|2007.09.13 12:19
|modify
|155
|0.90
|96.04
|96.07
|97.04
|2692
|2007.09.13 12:19
|modify
|155
|0.90
|96.04
|96.08
|97.04
|2693
|2007.09.13 12:19
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.07
|107.15
|2694
|2007.09.13 12:19
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.08
|107.15
|2695
|2007.09.13 12:19
|modify
|149
|0.90
|96.09
|96.09
|97.09
|2696
|2007.09.13 12:19
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.08
|107.03
|2697
|2007.09.13 12:19
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.09
|107.20
|2698
|2007.09.13 12:19
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.08
|106.79
|2699
|2007.09.13 12:19
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.09
|106.99
|2700
|2007.09.13 12:19
|modify
|155
|0.90
|96.04
|96.09
|97.04
|2701
|2007.09.13 12:19
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.09
|107.15
|2702
|2007.09.13 12:19
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.09
|107.03
|2703
|2007.09.13 12:19
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.09
|106.79
|2704
|2007.09.13 12:24
|modify
|149
|0.90
|96.09
|96.10
|97.09
|2705
|2007.09.13 12:24
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.10
|107.20
|2706
|2007.09.13 12:24
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.10
|106.99
|2707
|2007.09.13 12:24
|modify
|149
|0.90
|96.09
|96.11
|97.09
|2708
|2007.09.13 12:24
|modify
|149
|0.90
|96.09
|96.12
|97.09
|2709
|2007.09.13 12:24
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.11
|107.20
|2710
|2007.09.13 12:24
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.12
|107.20
|2711
|2007.09.13 12:24
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.11
|106.99
|2712
|2007.09.13 12:25
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.12
|106.99
|2713
|2007.09.13 12:25
|modify
|155
|0.90
|96.04
|96.11
|97.04
|2714
|2007.09.13 12:26
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.10
|107.15
|2715
|2007.09.13 12:26
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.10
|107.03
|2716
|2007.09.13 12:26
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.10
|106.79
|2717
|2007.09.13 12:47
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.11
|107.15
|2718
|2007.09.13 12:47
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.11
|107.03
|2719
|2007.09.13 12:47
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.11
|106.79
|2720
|2007.09.13 12:48
|modify
|155
|0.90
|96.04
|96.12
|97.04
|2721
|2007.09.13 12:48
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.12
|107.15
|2722
|2007.09.13 12:48
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.12
|107.03
|2723
|2007.09.13 12:49
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.12
|106.79
|2724
|2007.09.13 15:00
|modify
|149
|0.90
|96.09
|96.14
|97.09
|2725
|2007.09.13 15:01
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.14
|107.20
|2726
|2007.09.13 15:01
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.13
|106.99
|2727
|2007.09.13 15:01
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.14
|106.99
|2728
|2007.09.13 15:01
|modify
|155
|0.90
|96.04
|96.13
|97.04
|2729
|2007.09.13 15:01
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.13
|107.15
|2730
|2007.09.13 15:02
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.13
|107.03
|2731
|2007.09.13 15:02
|modify
|155
|0.90
|96.04
|96.14
|97.04
|2732
|2007.09.13 15:02
|t/p
|155
|0.90
|97.04
|96.14
|97.04
|929.31
|57481.96
|2733
|2007.09.13 15:02
|modify
|149
|0.90
|96.09
|96.16
|97.09
|2734
|2007.09.13 15:02
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.15
|107.20
|2735
|2007.09.13 15:02
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.16
|107.20
|2736
|2007.09.13 15:02
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.15
|106.99
|2737
|2007.09.13 15:02
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.16
|106.99
|2738
|2007.09.13 15:02
|modify
|149
|0.90
|96.09
|96.17
|97.09
|2739
|2007.09.13 15:02
|modify
|149
|0.90
|96.09
|96.18
|97.09
|2740
|2007.09.13 15:02
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.17
|107.20
|2741
|2007.09.13 15:02
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.18
|107.20
|2742
|2007.09.13 15:02
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.17
|106.99
|2743
|2007.09.13 15:02
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.18
|106.99
|2744
|2007.09.13 15:02
|t/p
|149
|0.90
|97.09
|96.18
|97.09
|938.83
|58420.79
|2745
|2007.09.13 15:02
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.20
|107.20
|2746
|2007.09.13 15:02
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.21
|107.20
|2747
|2007.09.13 15:02
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.20
|106.99
|2748
|2007.09.13 15:02
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.21
|106.99
|2749
|2007.09.13 15:02
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.19
|107.15
|2750
|2007.09.13 15:02
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.20
|107.15
|2751
|2007.09.13 15:02
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.19
|107.03
|2752
|2007.09.13 15:02
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.20
|107.03
|2753
|2007.09.13 15:02
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.19
|106.79
|2754
|2007.09.13 15:02
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.20
|106.79
|2755
|2007.09.13 15:03
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.21
|107.15
|2756
|2007.09.13 15:03
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.22
|107.20
|2757
|2007.09.13 15:03
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.23
|107.20
|2758
|2007.09.13 15:03
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.22
|106.99
|2759
|2007.09.13 15:03
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.23
|106.99
|2760
|2007.09.13 15:03
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.22
|107.15
|2761
|2007.09.13 15:03
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.23
|107.15
|2762
|2007.09.13 15:03
|modify
|140
|1.00
|96.24
|96.25
|97.24
|2763
|2007.09.13 15:03
|modify
|140
|1.00
|96.24
|96.26
|97.24
|2764
|2007.09.13 15:03
|modify
|140
|1.00
|96.24
|96.27
|97.24
|2765
|2007.09.13 15:03
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.26
|107.35
|2766
|2007.09.13 15:03
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.27
|107.35
|2767
|2007.09.13 15:03
|modify
|143
|1.00
|96.24
|96.26
|97.24
|2768
|2007.09.13 15:03
|modify
|143
|1.00
|96.24
|96.27
|97.24
|2769
|2007.09.13 15:03
|modify
|140
|1.00
|96.24
|96.28
|97.24
|2770
|2007.09.13 15:03
|modify
|140
|1.00
|96.24
|96.29
|97.24
|2771
|2007.09.13 15:03
|modify
|140
|1.00
|96.24
|96.30
|97.24
|2772
|2007.09.13 15:03
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.29
|107.35
|2773
|2007.09.13 15:03
|modify
|143
|1.00
|96.24
|96.28
|97.24
|2774
|2007.09.13 15:03
|modify
|143
|1.00
|96.24
|96.29
|97.24
|2775
|2007.09.13 15:03
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.28
|107.35
|2776
|2007.09.13 15:03
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.29
|107.35
|2777
|2007.09.13 15:03
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.28
|107.20
|2778
|2007.09.13 15:03
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.27
|106.99
|2779
|2007.09.13 15:03
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.28
|106.99
|2780
|2007.09.13 15:04
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.27
|107.15
|2781
|2007.09.13 15:04
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.28
|107.15
|2782
|2007.09.13 15:04
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.27
|107.03
|2783
|2007.09.13 15:04
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.28
|107.03
|2784
|2007.09.13 15:04
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.27
|106.79
|2785
|2007.09.13 15:04
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.28
|106.79
|2786
|2007.09.13 15:10
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.29
|107.20
|2787
|2007.09.13 15:10
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.29
|106.99
|2788
|2007.09.13 15:10
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.29
|107.15
|2789
|2007.09.13 15:10
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.29
|107.03
|2790
|2007.09.13 15:11
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.29
|106.79
|2791
|2007.09.13 15:12
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.30
|107.35
|2792
|2007.09.13 15:12
|modify
|140
|1.00
|96.24
|96.31
|97.24
|2793
|2007.09.13 15:12
|modify
|143
|1.00
|96.24
|96.30
|97.24
|2794
|2007.09.13 15:12
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.31
|107.35
|2795
|2007.09.13 15:12
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.30
|107.35
|2796
|2007.09.13 15:12
|modify
|143
|1.00
|96.24
|96.31
|97.24
|2797
|2007.09.13 15:12
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.30
|107.20
|2798
|2007.09.13 15:12
|modify
|140
|1.00
|96.24
|96.32
|97.24
|2799
|2007.09.13 15:12
|modify
|140
|1.00
|96.24
|96.33
|97.24
|2800
|2007.09.13 15:12
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.32
|107.35
|2801
|2007.09.13 15:12
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.33
|107.35
|2802
|2007.09.13 15:12
|modify
|140
|1.00
|96.24
|96.34
|97.24
|2803
|2007.09.13 15:13
|modify
|143
|1.00
|96.24
|96.33
|97.24
|2804
|2007.09.13 15:13
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.34
|107.35
|2805
|2007.09.13 15:13
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.33
|107.35
|2806
|2007.09.13 15:13
|modify
|143
|1.00
|96.24
|96.34
|97.24
|2807
|2007.09.13 15:13
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.33
|107.20
|2808
|2007.09.13 15:13
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.34
|107.35
|2809
|2007.09.13 15:13
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.33
|106.99
|2810
|2007.09.13 15:13
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.34
|107.20
|2811
|2007.09.13 15:13
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.33
|107.15
|2812
|2007.09.13 15:13
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.32
|107.03
|2813
|2007.09.13 15:13
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.33
|107.03
|2814
|2007.09.13 15:13
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.32
|106.79
|2815
|2007.09.13 16:36
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.33
|106.79
|2816
|2007.09.13 17:13
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.34
|106.99
|2817
|2007.09.13 17:13
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.34
|107.15
|2818
|2007.09.13 17:13
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.34
|107.03
|2819
|2007.09.13 17:16
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.34
|106.79
|2820
|2007.09.13 17:17
|t/p
|140
|1.00
|97.24
|96.34
|97.24
|1067.84
|59488.63
|2821
|2007.09.13 17:17
|t/p
|143
|1.00
|97.24
|96.34
|97.24
|1067.84
|60556.46
|2822
|2007.09.13 17:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.35
|107.35
|2823
|2007.09.13 17:23
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.35
|107.35
|2824
|2007.09.13 17:23
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.36
|107.35
|2825
|2007.09.13 17:23
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.35
|107.20
|2826
|2007.09.13 17:23
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.36
|107.35
|2827
|2007.09.13 17:23
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.35
|106.99
|2828
|2007.09.13 17:23
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.36
|107.20
|2829
|2007.09.13 17:23
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.35
|107.15
|2830
|2007.09.13 17:23
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.35
|107.03
|2831
|2007.09.13 17:25
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.35
|106.79
|2832
|2007.09.13 17:26
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.36
|106.99
|2833
|2007.09.13 17:26
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.36
|107.15
|2834
|2007.09.13 17:26
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.36
|107.03
|2835
|2007.09.13 18:25
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.36
|106.79
|2836
|2007.09.13 19:21
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.37
|107.35
|2837
|2007.09.13 19:21
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.37
|107.35
|2838
|2007.09.13 19:21
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.37
|107.20
|2839
|2007.09.13 19:21
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.37
|106.99
|2840
|2007.09.13 19:21
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.37
|107.15
|2841
|2007.09.13 19:21
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.37
|107.03
|2842
|2007.09.13 19:22
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.37
|106.79
|2843
|2007.09.13 19:22
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.38
|107.35
|2844
|2007.09.13 19:22
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.39
|107.35
|2845
|2007.09.13 19:22
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.41
|107.35
|2846
|2007.09.13 19:23
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.43
|107.35
|2847
|2007.09.13 19:23
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.41
|107.35
|2848
|2007.09.13 19:23
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.43
|107.35
|2849
|2007.09.13 19:24
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.41
|107.20
|2850
|2007.09.13 19:24
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.40
|106.99
|2851
|2007.09.13 19:24
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.41
|106.99
|2852
|2007.09.13 19:25
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.40
|107.15
|2853
|2007.09.13 19:26
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.41
|107.15
|2854
|2007.09.13 19:26
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.38
|107.03
|2855
|2007.09.13 19:26
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.39
|107.03
|2856
|2007.09.13 19:26
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.38
|106.79
|2857
|2007.09.13 19:26
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.39
|106.79
|2858
|2007.09.13 19:26
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.40
|107.03
|2859
|2007.09.13 19:26
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.41
|107.03
|2860
|2007.09.13 19:26
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.40
|106.79
|2861
|2007.09.13 19:26
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.41
|106.79
|2862
|2007.09.18 15:37
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.43
|107.20
|2863
|2007.09.18 15:37
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.42
|106.99
|2864
|2007.09.18 15:37
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.44
|107.35
|2865
|2007.09.18 15:37
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.46
|107.35
|2866
|2007.09.18 15:37
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.45
|107.35
|2867
|2007.09.18 15:37
|t/p
|145
|1.10
|97.36
|91.55
|97.36
|620.30
|61176.77
|2868
|2007.09.18 15:37
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.47
|107.35
|2869
|2007.09.18 15:37
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.49
|107.35
|2870
|2007.09.18 15:37
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.47
|107.35
|2871
|2007.09.18 15:37
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.48
|107.35
|2872
|2007.09.18 15:37
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.47
|107.20
|2873
|2007.09.18 15:37
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.48
|107.20
|2874
|2007.09.18 15:38
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.50
|107.35
|2875
|2007.09.18 15:38
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.51
|107.35
|2876
|2007.09.18 15:38
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.52
|107.35
|2877
|2007.09.18 15:38
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.53
|107.35
|2878
|2007.09.18 15:38
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.52
|107.35
|2879
|2007.09.18 15:39
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.54
|107.35
|2880
|2007.09.18 15:39
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.56
|107.35
|2881
|2007.09.18 15:39
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.57
|107.35
|2882
|2007.09.18 15:39
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.59
|107.35
|2883
|2007.09.18 15:39
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.58
|107.35
|2884
|2007.09.18 15:39
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.59
|107.35
|2885
|2007.09.18 15:39
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.58
|107.20
|2886
|2007.09.18 15:39
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.59
|107.20
|2887
|2007.09.18 15:39
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.61
|107.35
|2888
|2007.09.18 15:39
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.62
|107.35
|2889
|2007.09.18 15:39
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.61
|107.35
|2890
|2007.09.18 15:39
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.62
|107.35
|2891
|2007.09.18 15:39
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.61
|107.20
|2892
|2007.09.18 15:39
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.62
|107.20
|2893
|2007.09.18 15:39
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.64
|107.35
|2894
|2007.09.18 15:39
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.65
|107.35
|2895
|2007.09.18 15:40
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.63
|107.35
|2896
|2007.09.18 15:40
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.62
|106.99
|2897
|2007.09.18 15:40
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.61
|107.15
|2898
|2007.09.18 15:40
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.62
|107.15
|2899
|2007.09.18 15:40
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.61
|107.03
|2900
|2007.09.18 15:40
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.60
|106.79
|2901
|2007.09.18 15:40
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.61
|106.79
|2902
|2007.09.18 15:40
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.62
|107.03
|2903
|2007.09.18 15:40
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.63
|107.20
|2904
|2007.09.18 15:40
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.62
|106.79
|2905
|2007.09.18 15:40
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.63
|106.99
|2906
|2007.09.18 15:40
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.63
|107.15
|2907
|2007.09.18 15:40
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.64
|107.35
|2908
|2007.09.18 15:40
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.65
|107.35
|2909
|2007.09.18 15:40
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.64
|107.20
|2910
|2007.09.18 15:40
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.65
|107.20
|2911
|2007.09.18 15:40
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.66
|107.35
|2912
|2007.09.18 15:40
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.65
|106.99
|2913
|2007.09.18 15:40
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.66
|107.35
|2914
|2007.09.18 15:40
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.65
|107.15
|2915
|2007.09.18 15:40
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.66
|107.20
|2916
|2007.09.18 15:40
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.65
|107.03
|2917
|2007.09.18 15:40
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.64
|106.79
|2918
|2007.09.18 15:40
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.65
|106.79
|2919
|2007.09.18 16:11
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.66
|106.99
|2920
|2007.09.18 16:11
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.66
|107.15
|2921
|2007.09.18 16:11
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.66
|107.03
|2922
|2007.09.18 16:12
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.66
|106.79
|2923
|2007.09.18 16:12
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.67
|107.35
|2924
|2007.09.18 16:12
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.67
|107.35
|2925
|2007.09.18 16:12
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.67
|107.20
|2926
|2007.09.18 21:01
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.67
|106.99
|2927
|2007.09.18 21:01
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.68
|107.35
|2928
|2007.09.18 21:01
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.67
|107.15
|2929
|2007.09.18 21:01
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.68
|107.35
|2930
|2007.09.18 21:01
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.67
|107.03
|2931
|2007.09.18 21:01
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.68
|107.20
|2932
|2007.09.18 21:01
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.67
|106.79
|2933
|2007.09.18 21:11
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.68
|106.99
|2934
|2007.09.18 21:12
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.68
|107.15
|2935
|2007.09.18 21:12
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.69
|107.35
|2936
|2007.09.18 21:12
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.70
|107.35
|2937
|2007.09.18 21:12
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.68
|107.03
|2938
|2007.09.18 21:12
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.69
|107.35
|2939
|2007.09.18 21:12
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.68
|106.79
|2940
|2007.09.18 21:13
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.69
|107.20
|2941
|2007.09.18 21:13
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.70
|107.35
|2942
|2007.09.18 21:13
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.71
|107.35
|2943
|2007.09.18 21:13
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.70
|107.20
|2944
|2007.09.18 21:13
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.71
|107.35
|2945
|2007.09.18 21:13
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.70
|106.99
|2946
|2007.09.18 21:13
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.69
|107.15
|2947
|2007.09.18 21:13
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.69
|107.03
|2948
|2007.09.18 21:14
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.69
|106.79
|2949
|2007.09.18 21:14
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.70
|107.15
|2950
|2007.09.18 21:14
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.71
|107.20
|2951
|2007.09.18 21:14
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.72
|107.35
|2952
|2007.09.18 21:14
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.71
|106.99
|2953
|2007.09.18 21:14
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.70
|107.03
|2954
|2007.09.18 21:14
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.71
|107.15
|2955
|2007.09.18 21:14
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.72
|107.35
|2956
|2007.09.18 21:14
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.73
|107.35
|2957
|2007.09.18 21:14
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.71
|107.03
|2958
|2007.09.18 21:14
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.70
|106.79
|2959
|2007.09.18 21:16
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.84
|107.35
|2960
|2007.09.18 21:16
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.82
|107.35
|2961
|2007.09.18 21:16
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.80
|107.20
|2962
|2007.09.18 21:16
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.78
|106.99
|2963
|2007.09.18 21:16
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.76
|107.15
|2964
|2007.09.18 21:16
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.77
|107.15
|2965
|2007.09.18 21:16
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.76
|107.03
|2966
|2007.09.18 21:16
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.77
|107.03
|2967
|2007.09.18 21:16
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.76
|106.79
|2968
|2007.09.18 21:16
|modify
|162
|0.80
|95.68
|96.77
|106.79
|2969
|2007.09.18 21:16
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.78
|107.15
|2970
|2007.09.18 21:16
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.80
|106.99
|2971
|2007.09.18 21:16
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.81
|107.20
|2972
|2007.09.18 21:16
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.80
|107.15
|2973
|2007.09.18 21:16
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.81
|106.99
|2974
|2007.09.18 21:16
|modify
|159
|0.90
|95.92
|96.80
|107.03
|2975
|2007.09.18 21:16
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.81
|107.15
|2976
|2007.09.18 21:16
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.82
|107.20
|2977
|2007.09.18 21:16
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.83
|107.35
|2978
|2007.09.18 21:16
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.84
|107.35
|2979
|2007.09.18 21:16
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.83
|107.20
|2980
|2007.09.18 21:16
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.84
|107.20
|2981
|2007.09.18 21:16
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.83
|106.99
|2982
|2007.09.18 21:16
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.84
|106.99
|2983
|2007.09.18 21:16
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.86
|107.35
|2984
|2007.09.18 21:16
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.87
|107.35
|2985
|2007.09.18 21:16
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.88
|107.35
|2986
|2007.09.18 21:17
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.87
|107.35
|2987
|2007.09.18 21:17
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.88
|107.35
|2988
|2007.09.18 21:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.90
|107.35
|2989
|2007.09.18 21:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.91
|107.35
|2990
|2007.09.18 21:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.93
|107.35
|2991
|2007.09.18 21:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.94
|107.35
|2992
|2007.09.18 21:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.95
|107.35
|2993
|2007.09.18 21:17
|t/p
|146
|1.10
|97.86
|91.55
|97.86
|1174.62
|62351.39
|2994
|2007.09.18 21:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.97
|107.35
|2995
|2007.09.18 21:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.98
|107.35
|2996
|2007.09.18 21:17
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.97
|107.35
|2997
|2007.09.18 21:17
|modify
|144
|1.00
|96.24
|96.98
|107.35
|2998
|2007.09.18 21:17
|modify
|147
|1.10
|96.86
|96.97
|107.97
|2999
|2007.09.18 21:17
|modify
|147
|1.10
|96.86
|96.98
|107.97
|3000
|2007.09.18 21:17
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.96
|107.20
|3001
|2007.09.18 21:17
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.97
|107.20
|3002
|2007.09.18 21:17
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.96
|106.99
|3003
|2007.09.18 21:17
|modify
|153
|0.90
|95.88
|96.97
|106.99
|3004
|2007.09.18 21:17
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.96
|107.15
|3005
|2007.09.18 21:17
|modify
|156
|0.90
|96.04
|96.97
|107.15
|3006
|2007.09.18 21:17
|modify
|150
|0.90
|96.09
|96.98
|107.20
|3007
|2007.09.18 21:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|96.99
|107.35
|3008
|2007.09.18 21:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.00
|107.35
|3009
|2007.09.18 21:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.01
|107.35
|3010
|2007.09.18 21:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.02
|107.35
|3011
|2007.09.18 21:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.03
|107.35
|3012
|2007.09.18 21:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.04
|107.35
|3013
|2007.09.18 21:17
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.03
|107.35
|3014
|2007.09.18 21:17
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.04
|107.35
|3015
|2007.09.18 21:17
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.03
|107.97
|3016
|2007.09.18 21:17
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.02
|107.20
|3017
|2007.09.18 21:17
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.03
|107.20
|3018
|2007.09.18 21:17
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.02
|106.99
|3019
|2007.09.18 21:17
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.03
|106.99
|3020
|2007.09.18 21:17
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.04
|107.97
|3021
|2007.09.18 21:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.05
|107.35
|3022
|2007.09.18 21:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.06
|107.35
|3023
|2007.09.18 21:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.07
|107.35
|3024
|2007.09.18 21:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.08
|107.35
|3025
|2007.09.18 21:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.09
|107.35
|3026
|2007.09.18 21:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.10
|107.35
|3027
|2007.09.18 21:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.11
|107.35
|3028
|2007.09.18 21:17
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.10
|107.35
|3029
|2007.09.18 21:17
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.11
|107.35
|3030
|2007.09.18 21:17
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.09
|107.97
|3031
|2007.09.18 21:17
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.10
|107.97
|3032
|2007.09.18 21:17
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.08
|107.20
|3033
|2007.09.18 21:17
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.09
|107.20
|3034
|2007.09.18 21:17
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.07
|106.99
|3035
|2007.09.18 21:17
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.08
|106.99
|3036
|2007.09.18 21:17
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.07
|107.15
|3037
|2007.09.18 21:17
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.08
|107.15
|3038
|2007.09.18 21:17
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.07
|107.03
|3039
|2007.09.18 21:17
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.08
|107.03
|3040
|2007.09.18 21:17
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.09
|106.99
|3041
|2007.09.18 21:17
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.08
|106.79
|3042
|2007.09.18 21:17
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.09
|107.15
|3043
|2007.09.18 21:18
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.09
|107.03
|3044
|2007.09.18 21:18
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.09
|106.79
|3045
|2007.09.18 21:18
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.10
|107.20
|3046
|2007.09.18 21:18
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.10
|106.99
|3047
|2007.09.18 21:18
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.10
|107.15
|3048
|2007.09.18 21:18
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.10
|107.03
|3049
|2007.09.18 22:12
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.10
|106.79
|3050
|2007.09.18 22:12
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.11
|107.97
|3051
|2007.09.18 22:12
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.12
|107.35
|3052
|2007.09.18 22:12
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.13
|107.35
|3053
|2007.09.18 22:12
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.12
|107.35
|3054
|2007.09.18 22:12
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.13
|107.35
|3055
|2007.09.18 22:12
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.14
|107.35
|3056
|2007.09.18 22:12
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.15
|107.35
|3057
|2007.09.18 22:12
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.14
|107.35
|3058
|2007.09.18 22:12
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.15
|107.35
|3059
|2007.09.18 22:12
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.14
|107.97
|3060
|2007.09.18 22:12
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.13
|107.20
|3061
|2007.09.18 22:12
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.12
|106.99
|3062
|2007.09.18 22:13
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.13
|106.99
|3063
|2007.09.18 22:13
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.12
|107.15
|3064
|2007.09.18 22:13
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.13
|107.15
|3065
|2007.09.18 22:13
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.12
|107.03
|3066
|2007.09.18 22:13
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.11
|106.79
|3067
|2007.09.18 22:13
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.12
|106.79
|3068
|2007.09.18 22:13
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.13
|107.03
|3069
|2007.09.18 22:16
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.13
|106.79
|3070
|2007.09.18 22:16
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.14
|107.20
|3071
|2007.09.18 22:16
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.16
|107.35
|3072
|2007.09.18 22:16
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.15
|107.97
|3073
|2007.09.18 22:16
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.16
|107.35
|3074
|2007.09.18 22:16
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.15
|107.20
|3075
|2007.09.18 22:16
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.17
|107.35
|3076
|2007.09.18 22:16
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.18
|107.35
|3077
|2007.09.18 22:16
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.17
|107.35
|3078
|2007.09.18 22:16
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.16
|107.97
|3079
|2007.09.18 22:16
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.17
|107.97
|3080
|2007.09.18 22:16
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.16
|107.20
|3081
|2007.09.18 22:16
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.15
|106.99
|3082
|2007.09.18 22:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.23
|107.35
|3083
|2007.09.18 22:17
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.22
|107.35
|3084
|2007.09.18 22:17
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.23
|107.35
|3085
|2007.09.18 22:17
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.22
|107.97
|3086
|2007.09.18 22:17
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.21
|107.20
|3087
|2007.09.18 22:17
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.22
|107.20
|3088
|2007.09.18 22:17
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.21
|106.99
|3089
|2007.09.18 22:17
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.22
|106.99
|3090
|2007.09.18 22:17
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.23
|107.97
|3091
|2007.09.18 22:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.24
|107.35
|3092
|2007.09.18 22:17
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.23
|107.20
|3093
|2007.09.18 22:17
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.24
|107.35
|3094
|2007.09.18 22:17
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.23
|106.99
|3095
|2007.09.18 22:17
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.24
|107.97
|3096
|2007.09.18 22:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.25
|107.35
|3097
|2007.09.18 22:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.26
|107.35
|3098
|2007.09.18 22:17
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.25
|107.35
|3099
|2007.09.18 22:17
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.26
|107.35
|3100
|2007.09.18 22:17
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.27
|107.35
|3101
|2007.09.18 22:18
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.25
|107.97
|3102
|2007.09.18 22:18
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.26
|107.97
|3103
|2007.09.18 22:18
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.25
|107.20
|3104
|2007.09.18 22:18
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.26
|107.20
|3105
|2007.09.18 22:18
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.27
|107.35
|3106
|2007.09.18 22:18
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.26
|106.99
|3107
|2007.09.18 22:18
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.27
|107.97
|3108
|2007.09.18 22:18
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.26
|107.15
|3109
|2007.09.18 22:18
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.27
|107.20
|3110
|2007.09.18 22:18
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.26
|107.03
|3111
|2007.09.18 22:18
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.25
|106.79
|3112
|2007.09.18 22:19
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.26
|106.79
|3113
|2007.09.18 22:19
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.27
|106.99
|3114
|2007.09.18 22:19
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.27
|107.15
|3115
|2007.09.18 22:19
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.27
|107.03
|3116
|2007.09.18 22:19
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.28
|107.35
|3117
|2007.09.18 22:19
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.29
|107.35
|3118
|2007.09.18 22:20
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.30
|107.35
|3119
|2007.09.18 22:20
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.33
|107.35
|3120
|2007.09.18 22:20
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.36
|107.35
|3121
|2007.09.18 22:20
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.39
|107.35
|3122
|2007.09.18 22:20
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.38
|107.35
|3123
|2007.09.18 22:20
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.37
|107.97
|3124
|2007.09.18 22:20
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.39
|107.35
|3125
|2007.09.18 22:20
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.42
|107.35
|3126
|2007.09.18 22:20
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.44
|107.35
|3127
|2007.09.18 22:20
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.43
|107.35
|3128
|2007.09.18 22:20
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.42
|107.97
|3129
|2007.09.18 22:20
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.44
|107.35
|3130
|2007.09.18 22:20
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.46
|107.35
|3131
|2007.09.18 22:20
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.47
|107.35
|3132
|2007.09.18 22:20
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.49
|107.35
|3133
|2007.09.18 22:20
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.48
|107.35
|3134
|2007.09.18 22:20
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.47
|107.97
|3135
|2007.09.18 22:20
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.46
|107.20
|3136
|2007.09.18 22:20
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.47
|107.20
|3137
|2007.09.18 22:20
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.46
|106.99
|3138
|2007.09.18 22:20
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.47
|106.99
|3139
|2007.09.18 22:20
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.45
|107.15
|3140
|2007.09.18 22:20
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.44
|107.03
|3141
|2007.09.18 22:21
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.45
|107.03
|3142
|2007.09.18 22:21
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.44
|106.79
|3143
|2007.09.18 22:39
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.45
|106.79
|3144
|2007.09.18 22:40
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.46
|107.15
|3145
|2007.09.18 22:40
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.46
|107.03
|3146
|2007.09.18 22:40
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.46
|106.79
|3147
|2007.09.18 22:41
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.47
|107.15
|3148
|2007.09.18 22:41
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.48
|107.97
|3149
|2007.09.18 22:41
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.49
|107.35
|3150
|2007.09.18 22:41
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.48
|107.20
|3151
|2007.09.18 22:42
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.49
|107.97
|3152
|2007.09.18 22:42
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.48
|106.99
|3153
|2007.09.18 22:42
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.47
|107.03
|3154
|2007.09.18 22:42
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.47
|106.79
|3155
|2007.09.20 09:53
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.48
|107.15
|3156
|2007.09.20 09:53
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.49
|107.20
|3157
|2007.09.20 09:54
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.48
|107.03
|3158
|2007.09.20 10:22
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.48
|106.79
|3159
|2007.09.20 10:22
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.49
|106.99
|3160
|2007.09.20 10:22
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.49
|107.15
|3161
|2007.09.20 10:22
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.50
|107.35
|3162
|2007.09.20 10:22
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.49
|107.03
|3163
|2007.09.20 10:22
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.50
|107.35
|3164
|2007.09.20 10:22
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.49
|106.79
|3165
|2007.09.20 10:22
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.50
|107.97
|3166
|2007.09.20 10:23
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.50
|107.20
|3167
|2007.09.20 10:23
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.50
|106.99
|3168
|2007.09.20 10:24
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.50
|107.15
|3169
|2007.09.20 10:24
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.50
|107.03
|3170
|2007.09.20 11:04
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.50
|106.79
|3171
|2007.09.20 11:10
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.51
|107.35
|3172
|2007.09.20 11:10
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.53
|107.35
|3173
|2007.09.20 11:11
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.52
|107.35
|3174
|2007.09.20 11:11
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.53
|107.35
|3175
|2007.09.20 11:11
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.52
|107.97
|3176
|2007.09.20 11:11
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.53
|107.97
|3177
|2007.09.20 11:11
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.52
|107.20
|3178
|2007.09.20 11:11
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.53
|107.20
|3179
|2007.09.20 11:11
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.52
|106.99
|3180
|2007.09.20 11:11
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.53
|106.99
|3181
|2007.09.20 11:11
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.52
|107.15
|3182
|2007.09.20 11:11
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.53
|107.15
|3183
|2007.09.20 11:11
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.52
|107.03
|3184
|2007.09.20 11:11
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.53
|107.03
|3185
|2007.09.20 11:11
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.52
|106.79
|3186
|2007.09.20 11:34
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.53
|106.79
|3187
|2007.09.20 11:36
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.54
|107.35
|3188
|2007.09.20 11:36
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.54
|107.35
|3189
|2007.09.20 11:37
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.54
|107.97
|3190
|2007.09.20 11:38
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.56
|107.35
|3191
|2007.09.20 11:38
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.55
|107.35
|3192
|2007.09.20 11:38
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.56
|107.35
|3193
|2007.09.20 11:38
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.55
|107.97
|3194
|2007.09.20 11:38
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.56
|107.97
|3195
|2007.09.20 11:38
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.55
|107.20
|3196
|2007.09.20 11:38
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.56
|107.20
|3197
|2007.09.20 11:39
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.57
|107.35
|3198
|2007.09.20 11:39
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.56
|106.99
|3199
|2007.09.20 11:39
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.57
|107.35
|3200
|2007.09.20 11:39
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.56
|107.15
|3201
|2007.09.20 11:39
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.55
|107.03
|3202
|2007.09.20 11:39
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.54
|106.79
|3203
|2007.09.20 11:41
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.57
|107.97
|3204
|2007.09.20 11:41
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.56
|107.03
|3205
|2007.09.20 11:41
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.57
|107.20
|3206
|2007.09.20 11:41
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.56
|106.79
|3207
|2007.09.20 11:44
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.57
|106.99
|3208
|2007.09.20 11:44
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.57
|107.15
|3209
|2007.09.20 11:44
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.58
|107.35
|3210
|2007.09.20 11:44
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.59
|107.35
|3211
|2007.09.20 11:44
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.58
|107.35
|3212
|2007.09.20 11:44
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.59
|107.35
|3213
|2007.09.20 11:44
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.58
|107.97
|3214
|2007.09.20 11:44
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.59
|107.97
|3215
|2007.09.20 11:44
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.58
|107.20
|3216
|2007.09.20 11:45
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.57
|107.03
|3217
|2007.09.20 11:45
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.58
|106.99
|3218
|2007.09.20 11:45
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.59
|107.20
|3219
|2007.09.20 11:45
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.58
|107.15
|3220
|2007.09.20 11:45
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.59
|106.99
|3221
|2007.09.20 11:45
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.58
|107.03
|3222
|2007.09.20 11:45
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.59
|107.15
|3223
|2007.09.20 11:45
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.58
|106.79
|3224
|2007.09.20 11:45
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.59
|107.03
|3225
|2007.09.20 11:45
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.59
|106.79
|3226
|2007.09.20 12:02
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.60
|107.35
|3227
|2007.09.20 12:02
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.60
|107.35
|3228
|2007.09.20 12:02
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.60
|107.97
|3229
|2007.09.20 12:02
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.60
|107.20
|3230
|2007.09.20 12:02
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.60
|106.99
|3231
|2007.09.20 12:02
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.60
|107.15
|3232
|2007.09.20 12:02
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.60
|107.03
|3233
|2007.09.20 12:03
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.60
|106.79
|3234
|2007.09.20 12:03
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.61
|107.35
|3235
|2007.09.20 12:03
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.62
|107.35
|3236
|2007.09.20 12:03
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.61
|107.35
|3237
|2007.09.20 12:03
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.62
|107.35
|3238
|2007.09.20 12:03
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.61
|107.97
|3239
|2007.09.20 12:03
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.62
|107.97
|3240
|2007.09.20 12:03
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.61
|107.20
|3241
|2007.09.20 12:04
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.62
|107.20
|3242
|2007.09.20 12:04
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.61
|106.99
|3243
|2007.09.20 12:04
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.61
|107.15
|3244
|2007.09.20 12:07
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.61
|107.03
|3245
|2007.09.20 12:07
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.61
|106.79
|3246
|2007.09.20 12:31
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.62
|106.99
|3247
|2007.09.20 12:31
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.62
|107.15
|3248
|2007.09.20 12:35
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.62
|107.03
|3249
|2007.09.20 12:35
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.62
|106.79
|3250
|2007.09.20 12:38
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.63
|107.35
|3251
|2007.09.20 12:38
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.63
|107.35
|3252
|2007.09.20 12:39
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.63
|107.97
|3253
|2007.09.20 12:39
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.63
|107.20
|3254
|2007.09.20 12:39
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.63
|106.99
|3255
|2007.09.20 12:39
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.64
|107.35
|3256
|2007.09.20 12:39
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.63
|107.15
|3257
|2007.09.20 12:39
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.64
|107.35
|3258
|2007.09.20 12:40
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.63
|107.03
|3259
|2007.09.20 12:40
|modify
|147
|1.10
|96.86
|97.64
|107.97
|3260
|2007.09.20 12:40
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.63
|106.79
|3261
|2007.09.20 12:40
|modify
|150
|0.90
|96.09
|97.64
|107.20
|3262
|2007.09.20 12:40
|modify
|153
|0.90
|95.88
|97.64
|106.99
|3263
|2007.09.20 12:40
|modify
|156
|0.90
|96.04
|97.64
|107.15
|3264
|2007.09.20 12:40
|modify
|159
|0.90
|95.92
|97.64
|107.03
|3265
|2007.09.20 12:40
|modify
|162
|0.80
|95.68
|97.64
|106.79
|3266
|2007.09.20 13:32
|modify
|141
|1.00
|96.24
|97.65
|107.35
|3267
|2007.09.20 13:32
|modify
|144
|1.00
|96.24
|97.65
|107.35
|3268
|2007.09.20 18:40
|s/l
|141
|1.00
|97.65
|97.65
|107.35
|1505.76
|63857.15
|3269
|2007.09.20 18:40
|s/l
|144
|1.00
|97.65
|97.65
|107.35
|1505.76
|65362.91
|3270
|2007.09.20 18:40
|s/l
|147
|1.10
|97.64
|97.64
|107.97
|946.25
|66309.16
|3271
|2007.09.20 18:40
|s/l
|150
|0.90
|97.64
|97.64
|107.20
|1459.95
|67769.11
|3272
|2007.09.20 18:40
|s/l
|153
|0.90
|97.64
|97.64
|106.99
|1640.90
|69410.01
|3273
|2007.09.20 18:40
|s/l
|156
|0.90
|97.64
|97.64
|107.15
|1495.77
|70905.79
|3274
|2007.09.20 18:40
|s/l
|159
|0.90
|97.64
|97.64
|107.03
|1598.27
|72504.06
|3275
|2007.09.20 18:40
|s/l
|162
|0.80
|97.64
|97.64
|106.79
|1614.19
|74118.25
|3276
|2007.09.25 20:00
|buy
|163
|1.50
|98.25
|90.84
|98.75
|3277
|2007.09.25 20:00
|buy
|164
|1.50
|98.25
|90.84
|99.25
|3278
|2007.09.25 20:00
|buy
|165
|1.50
|98.25
|90.84
|109.36
|3279
|2007.09.25 20:00
|buy
|166
|1.50
|98.25
|90.95
|98.75
|3280
|2007.09.25 20:00
|buy
|167
|1.50
|98.25
|90.95
|99.25
|3281
|2007.09.25 20:00
|buy
|168
|1.50
|98.25
|90.95
|109.36
|3282
|2007.09.26 17:21
|t/p
|163
|1.50
|98.75
|90.84
|98.75
|761.19
|74879.44
|3283
|2007.09.26 17:21
|t/p
|166
|1.50
|98.75
|90.95
|98.75
|761.19
|75640.63
|3284
|2007.10.01 13:28
|modify
|164
|1.50
|98.25
|98.25
|99.25
|3285
|2007.10.01 13:28
|modify
|165
|1.50
|98.25
|98.25
|109.36
|3286
|2007.10.01 13:28
|modify
|164
|1.50
|98.25
|98.26
|99.25
|3287
|2007.10.01 13:28
|modify
|167
|1.50
|98.25
|98.25
|99.25
|3288
|2007.10.01 13:28
|modify
|165
|1.50
|98.25
|98.26
|109.36
|3289
|2007.10.01 13:28
|modify
|168
|1.50
|98.25
|98.25
|109.36
|3290
|2007.10.01 13:29
|modify
|167
|1.50
|98.25
|98.26
|99.25
|3291
|2007.10.01 13:30
|modify
|168
|1.50
|98.25
|98.26
|109.36
|3292
|2007.10.01 13:46
|modify
|164
|1.50
|98.25
|98.27
|99.25
|3293
|2007.10.01 13:46
|modify
|165
|1.50
|98.25
|98.27
|109.36
|3294
|2007.10.01 13:46
|modify
|164
|1.50
|98.25
|98.28
|99.25
|3295
|2007.10.01 13:46
|modify
|167
|1.50
|98.25
|98.27
|99.25
|3296
|2007.10.01 13:46
|modify
|165
|1.50
|98.25
|98.28
|109.36
|3297
|2007.10.01 13:46
|modify
|168
|1.50
|98.25
|98.27
|109.36
|3298
|2007.10.01 13:46
|modify
|167
|1.50
|98.25
|98.28
|99.25
|3299
|2007.10.01 13:46
|modify
|168
|1.50
|98.25
|98.28
|109.36
|3300
|2007.10.01 13:47
|modify
|164
|1.50
|98.25
|98.29
|99.25
|3301
|2007.10.01 13:47
|modify
|164
|1.50
|98.25
|98.30
|99.25
|3302
|2007.10.01 13:47
|modify
|165
|1.50
|98.25
|98.29
|109.36
|3303
|2007.10.01 13:47
|modify
|165
|1.50
|98.25
|98.30
|109.36
|3304
|2007.10.01 13:47
|modify
|167
|1.50
|98.25
|98.29
|99.25
|3305
|2007.10.01 13:47
|modify
|167
|1.50
|98.25
|98.30
|99.25
|3306
|2007.10.01 13:47
|modify
|168
|1.50
|98.25
|98.29
|109.36
|3307
|2007.10.01 13:47
|modify
|168
|1.50
|98.25
|98.30
|109.36
|3308
|2007.10.01 14:03
|modify
|164
|1.50
|98.25
|98.31
|99.25
|3309
|2007.10.01 14:03
|modify
|165
|1.50
|98.25
|98.31
|109.36
|3310
|2007.10.01 14:03
|modify
|167
|1.50
|98.25
|98.31
|99.25
|3311
|2007.10.01 14:04
|modify
|168
|1.50
|98.25
|98.31
|109.36
|3312
|2007.10.01 15:15
|modify
|164
|1.50
|98.25
|98.32
|99.25
|3313
|2007.10.01 15:15
|modify
|164
|1.50
|98.25
|98.33
|99.25
|3314
|2007.10.01 15:15
|modify
|165
|1.50
|98.25
|98.32
|109.36
|3315
|2007.10.01 15:15
|modify
|165
|1.50
|98.25
|98.33
|109.36
|3316
|2007.10.01 15:15
|modify
|167
|1.50
|98.25
|98.32
|99.25
|3317
|2007.10.01 15:15
|modify
|167
|1.50
|98.25
|98.33
|99.25
|3318
|2007.10.01 15:15
|modify
|168
|1.50
|98.25
|98.32
|109.36
|3319
|2007.10.01 15:15
|modify
|168
|1.50
|98.25
|98.33
|109.36
|3320
|2007.10.01 15:27
|modify
|164
|1.50
|98.25
|98.34
|99.25
|3321
|2007.10.01 15:27
|modify
|165
|1.50
|98.25
|98.34
|109.36
|3322
|2007.10.01 15:27
|modify
|164
|1.50
|98.25
|98.35
|99.25
|3323
|2007.10.01 15:27
|modify
|167
|1.50
|98.25
|98.34
|99.25
|3324
|2007.10.01 15:27
|modify
|165
|1.50
|98.25
|98.35
|109.36
|3325
|2007.10.01 15:27
|modify
|168
|1.50
|98.25
|98.34
|109.36
|3326
|2007.10.01 15:27
|modify
|167
|1.50
|98.25
|98.35
|99.25
|3327
|2007.10.01 15:36
|modify
|168
|1.50
|98.25
|98.35
|109.36
|3328
|2007.10.01 15:36
|t/p
|164
|1.50
|99.25
|98.35
|99.25
|1543.54
|77184.17
|3329
|2007.10.01 15:36
|t/p
|167
|1.50
|99.25
|98.35
|99.25
|1543.54
|78727.71
|3330
|2007.10.01 15:36
|modify
|165
|1.50
|98.25
|98.36
|109.36
|3331
|2007.10.01 15:36
|modify
|168
|1.50
|98.25
|98.36
|109.36
|3332
|2007.10.01 15:36
|modify
|165
|1.50
|98.25
|98.37
|109.36
|3333
|2007.10.01 15:36
|modify
|165
|1.50
|98.25
|98.38
|109.36
|3334
|2007.10.01 15:36
|modify
|168
|1.50
|98.25
|98.37
|109.36
|3335
|2007.10.01 15:36
|modify
|168
|1.50
|98.25
|98.38
|109.36
|3336
|2007.10.01 15:37
|modify
|165
|1.50
|98.25
|98.39
|109.36
|3337
|2007.10.01 15:37
|modify
|168
|1.50
|98.25
|98.39
|109.36
|3338
|2007.10.02 13:52
|s/l
|165
|1.50
|98.39
|98.39
|109.36
|248.69
|78976.41
|3339
|2007.10.02 13:52
|s/l
|168
|1.50
|98.39
|98.39
|109.36
|248.69
|79225.10
|3340
|2007.10.10 04:00
|buy
|169
|1.60
|99.11
|91.19
|99.61
|3341
|2007.10.10 04:00
|buy
|170
|1.60
|99.11
|91.19
|100.11
|3342
|2007.10.10 04:00
|buy
|171
|1.60
|99.11
|91.19
|110.22
|3343
|2007.10.10 04:00
|buy
|172
|1.60
|99.11
|91.31
|99.61
|3344
|2007.10.10 04:00
|buy
|173
|1.60
|99.11
|91.31
|100.11
|3345
|2007.10.10 04:00
|buy
|174
|1.60
|99.11
|91.31
|110.22
|3346
|2007.10.10 08:00
|buy
|175
|1.50
|99.05
|91.43
|99.55
|3347
|2007.10.10 08:00
|buy
|176
|1.50
|99.05
|91.43
|100.05
|3348
|2007.10.10 08:00
|buy
|177
|1.50
|99.05
|91.43
|110.16
|3349
|2007.10.11 11:55
|t/p
|175
|1.50
|99.55
|91.43
|99.55
|771.77
|79996.87
|3350
|2007.10.11 12:26
|t/p
|169
|1.60
|99.61
|91.19
|99.61
|823.22
|80820.09
|3351
|2007.10.11 12:26
|t/p
|172
|1.60
|99.61
|91.31
|99.61
|823.22
|81643.32
|3352
|2007.10.15 13:59
|modify
|176
|1.50
|99.05
|99.05
|100.05
|3353
|2007.10.15 13:59
|modify
|177
|1.50
|99.05
|99.05
|110.16
|3354
|2007.10.15 13:59
|modify
|176
|1.50
|99.05
|99.06
|100.05
|3355
|2007.10.15 13:59
|modify
|176
|1.50
|99.05
|99.07
|100.05
|3356
|2007.10.15 14:00
|modify
|177
|1.50
|99.05
|99.06
|110.16
|3357
|2007.10.16 04:00
|close
|170
|1.60
|99.23
|91.19
|100.11
|227.38
|81870.70
|3358
|2007.10.16 04:00
|sell
|178
|1.60
|99.23
|107.39
|98.73
|3359
|2007.10.16 04:00
|sell
|179
|1.60
|99.23
|107.39
|98.23
|3360
|2007.10.16 04:00
|sell
|180
|1.60
|99.23
|107.39
|88.12
|3361
|2007.10.16 10:23
|s/l
|176
|1.50
|99.07
|99.07
|100.05
|61.98
|81932.68
|3362
|2007.10.16 10:23
|s/l
|177
|1.50
|99.06
|99.06
|110.16
|46.86
|81979.54
|3363
|2007.10.16 10:32
|t/p
|178
|1.60
|98.73
|107.39
|98.73
|806.05
|82785.59
|3364
|2007.10.17 16:00
|buy
|181
|1.60
|99.13
|90.92
|99.63
|3365
|2007.10.17 16:00
|buy
|182
|1.60
|99.13
|90.92
|100.13
|3366
|2007.10.17 16:00
|buy
|183
|1.60
|99.13
|90.92
|110.24
|3367
|2007.10.19 10:50
|modify
|179
|1.60
|99.23
|99.23
|98.23
|3368
|2007.10.19 10:51
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.23
|88.12
|3369
|2007.10.19 17:05
|modify
|179
|1.60
|99.23
|99.22
|98.23
|3370
|2007.10.19 17:05
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.22
|88.12
|3371
|2007.10.19 17:05
|modify
|179
|1.60
|99.23
|99.21
|98.23
|3372
|2007.10.19 17:05
|modify
|179
|1.60
|99.23
|99.20
|98.23
|3373
|2007.10.19 17:05
|modify
|179
|1.60
|99.23
|99.19
|98.23
|3374
|2007.10.19 17:05
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.20
|88.12
|3375
|2007.10.19 17:05
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.19
|88.12
|3376
|2007.10.19 17:05
|modify
|179
|1.60
|99.23
|99.18
|98.23
|3377
|2007.10.19 17:05
|modify
|179
|1.60
|99.23
|99.16
|98.23
|3378
|2007.10.19 17:05
|modify
|179
|1.60
|99.23
|99.15
|98.23
|3379
|2007.10.19 17:05
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.16
|88.12
|3380
|2007.10.19 17:06
|modify
|179
|1.60
|99.23
|99.14
|98.23
|3381
|2007.10.19 17:07
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.15
|88.12
|3382
|2007.10.19 17:07
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.14
|88.12
|3383
|2007.10.19 17:31
|modify
|179
|1.60
|99.23
|99.13
|98.23
|3384
|2007.10.19 17:31
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.13
|88.12
|3385
|2007.10.19 17:31
|t/p
|179
|1.60
|98.23
|99.13
|98.23
|1567.74
|84353.33
|3386
|2007.10.19 17:31
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.12
|88.12
|3387
|2007.10.19 17:33
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.11
|88.12
|3388
|2007.10.19 17:34
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.10
|88.12
|3389
|2007.10.19 17:34
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.09
|88.12
|3390
|2007.10.19 17:38
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.08
|88.12
|3391
|2007.10.19 17:38
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.07
|88.12
|3392
|2007.10.19 17:40
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.06
|88.12
|3393
|2007.10.19 17:40
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.05
|88.12
|3394
|2007.10.19 17:40
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.04
|88.12
|3395
|2007.10.19 17:40
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.03
|88.12
|3396
|2007.10.19 17:40
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.02
|88.12
|3397
|2007.10.19 17:40
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.01
|88.12
|3398
|2007.10.19 17:41
|modify
|180
|1.60
|99.23
|99.00
|88.12
|3399
|2007.10.19 17:41
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.99
|88.12
|3400
|2007.10.19 17:41
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.98
|88.12
|3401
|2007.10.19 17:42
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.94
|88.12
|3402
|2007.10.19 17:44
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.93
|88.12
|3403
|2007.10.19 17:45
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.92
|88.12
|3404
|2007.10.19 17:45
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.91
|88.12
|3405
|2007.10.19 17:45
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.90
|88.12
|3406
|2007.10.19 17:45
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.89
|88.12
|3407
|2007.10.19 17:46
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.88
|88.12
|3408
|2007.10.22 01:01
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.86
|88.12
|3409
|2007.10.22 01:01
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.81
|88.12
|3410
|2007.10.22 01:02
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.79
|88.12
|3411
|2007.10.22 01:02
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.77
|88.12
|3412
|2007.10.22 01:02
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.76
|88.12
|3413
|2007.10.22 01:03
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.74
|88.12
|3414
|2007.10.22 01:03
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.73
|88.12
|3415
|2007.10.22 01:03
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.72
|88.12
|3416
|2007.10.22 01:03
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.71
|88.12
|3417
|2007.10.22 01:03
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.69
|88.12
|3418
|2007.10.22 01:04
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.66
|88.12
|3419
|2007.10.22 01:04
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.65
|88.12
|3420
|2007.10.22 01:04
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.64
|88.12
|3421
|2007.10.22 02:31
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.63
|88.12
|3422
|2007.10.22 02:32
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.62
|88.12
|3423
|2007.10.22 02:32
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.61
|88.12
|3424
|2007.10.22 02:39
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.60
|88.12
|3425
|2007.10.22 02:39
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.59
|88.12
|3426
|2007.10.22 02:39
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.57
|88.12
|3427
|2007.10.22 02:40
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.56
|88.12
|3428
|2007.10.22 02:41
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.55
|88.12
|3429
|2007.10.22 02:43
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.54
|88.12
|3430
|2007.10.22 02:43
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.52
|88.12
|3431
|2007.10.22 02:43
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.51
|88.12
|3432
|2007.10.22 02:43
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.49
|88.12
|3433
|2007.10.22 11:59
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.48
|88.12
|3434
|2007.10.22 12:00
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.47
|88.12
|3435
|2007.10.22 12:00
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.46
|88.12
|3436
|2007.10.22 12:56
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.45
|88.12
|3437
|2007.10.22 13:05
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.44
|88.12
|3438
|2007.10.22 13:05
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.43
|88.12
|3439
|2007.10.22 13:05
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.42
|88.12
|3440
|2007.10.22 13:05
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.41
|88.12
|3441
|2007.10.22 13:23
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.40
|88.12
|3442
|2007.10.22 13:24
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.39
|88.12
|3443
|2007.10.22 13:24
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.38
|88.12
|3444
|2007.10.22 13:30
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.36
|88.12
|3445
|2007.10.22 13:31
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.35
|88.12
|3446
|2007.10.22 13:31
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.34
|88.12
|3447
|2007.10.22 13:31
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.33
|88.12
|3448
|2007.10.22 13:31
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.32
|88.12
|3449
|2007.10.22 13:31
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.31
|88.12
|3450
|2007.10.22 13:31
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.30
|88.12
|3451
|2007.10.22 13:31
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.29
|88.12
|3452
|2007.10.22 13:32
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.27
|88.12
|3453
|2007.10.22 13:33
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.26
|88.12
|3454
|2007.10.22 13:33
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.25
|88.12
|3455
|2007.10.22 13:33
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.24
|88.12
|3456
|2007.10.22 13:34
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.18
|88.12
|3457
|2007.10.22 13:34
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.15
|88.12
|3458
|2007.10.22 13:34
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.13
|88.12
|3459
|2007.10.22 13:34
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.10
|88.12
|3460
|2007.10.22 13:35
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.09
|88.12
|3461
|2007.10.22 13:35
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.08
|88.12
|3462
|2007.10.22 13:35
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.07
|88.12
|3463
|2007.10.22 13:35
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.06
|88.12
|3464
|2007.10.22 13:35
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.04
|88.12
|3465
|2007.10.22 13:55
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.03
|88.12
|3466
|2007.10.22 13:55
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.02
|88.12
|3467
|2007.10.22 13:55
|modify
|180
|1.60
|99.23
|98.00
|88.12
|3468
|2007.10.22 13:55
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.99
|88.12
|3469
|2007.10.22 13:55
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.98
|88.12
|3470
|2007.10.22 13:55
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.97
|88.12
|3471
|2007.10.22 13:55
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.95
|88.12
|3472
|2007.10.22 13:56
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.92
|88.12
|3473
|2007.10.22 13:56
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.91
|88.12
|3474
|2007.10.22 13:58
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.90
|88.12
|3475
|2007.10.22 13:59
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.89
|88.12
|3476
|2007.10.22 13:59
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.88
|88.12
|3477
|2007.10.22 13:59
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.87
|88.12
|3478
|2007.10.22 13:59
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.85
|88.12
|3479
|2007.10.22 13:59
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.84
|88.12
|3480
|2007.10.22 14:00
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.83
|88.12
|3481
|2007.10.22 14:00
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.82
|88.12
|3482
|2007.10.22 14:00
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.81
|88.12
|3483
|2007.10.22 14:00
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.80
|88.12
|3484
|2007.10.22 14:01
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.79
|88.12
|3485
|2007.10.22 14:01
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.78
|88.12
|3486
|2007.10.22 14:01
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.77
|88.12
|3487
|2007.10.22 14:28
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.76
|88.12
|3488
|2007.10.22 14:28
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.75
|88.12
|3489
|2007.10.22 14:29
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.74
|88.12
|3490
|2007.10.22 14:29
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.73
|88.12
|3491
|2007.10.22 14:29
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.72
|88.12
|3492
|2007.10.22 14:29
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.70
|88.12
|3493
|2007.10.22 14:38
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.69
|88.12
|3494
|2007.10.22 14:43
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.68
|88.12
|3495
|2007.10.22 14:43
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.67
|88.12
|3496
|2007.10.22 14:43
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.66
|88.12
|3497
|2007.10.22 14:43
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.65
|88.12
|3498
|2007.10.22 14:43
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.64
|88.12
|3499
|2007.10.22 14:43
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.63
|88.12
|3500
|2007.10.22 14:43
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.62
|88.12
|3501
|2007.10.22 14:43
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.61
|88.12
|3502
|2007.10.22 14:43
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.60
|88.12
|3503
|2007.10.22 14:44
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.59
|88.12
|3504
|2007.10.22 14:44
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.58
|88.12
|3505
|2007.10.22 14:45
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.57
|88.12
|3506
|2007.10.22 14:45
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.56
|88.12
|3507
|2007.10.22 14:45
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.55
|88.12
|3508
|2007.10.22 14:46
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.54
|88.12
|3509
|2007.10.22 14:46
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.53
|88.12
|3510
|2007.10.22 14:46
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.52
|88.12
|3511
|2007.10.22 14:46
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.51
|88.12
|3512
|2007.10.22 14:47
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.50
|88.12
|3513
|2007.10.22 14:47
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.49
|88.12
|3514
|2007.10.22 14:47
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.47
|88.12
|3515
|2007.10.22 14:47
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.45
|88.12
|3516
|2007.10.22 14:47
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.42
|88.12
|3517
|2007.10.22 14:48
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.41
|88.12
|3518
|2007.10.22 14:48
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.40
|88.12
|3519
|2007.10.22 14:48
|modify
|180
|1.60
|99.23
|97.39
|88.12
|3520
|2007.10.22 15:53
|s/l
|180
|1.60
|97.39
|97.39
|88.12
|2913.03
|87266.36
|3521
|2007.10.23 16:00
|buy
|184
|1.50
|97.87
|90.56
|98.37
|3522
|2007.10.23 16:00
|buy
|185
|1.50
|97.87
|90.56
|98.87
|3523
|2007.10.23 16:00
|buy
|186
|1.50
|97.87
|90.56
|108.98
|3524
|2007.10.23 20:00
|buy
|187
|1.40
|97.75
|90.73
|98.25
|3525
|2007.10.23 20:00
|buy
|188
|1.40
|97.75
|90.73
|98.75
|3526
|2007.10.23 20:00
|buy
|189
|1.40
|97.75
|90.73
|108.86
|3527
|2007.10.25 16:00
|buy
|190
|1.50
|98.07
|90.54
|98.57
|3528
|2007.10.25 16:00
|buy
|191
|1.50
|98.07
|90.54
|99.07
|3529
|2007.10.25 16:00
|buy
|192
|1.50
|98.07
|90.54
|109.18
|3530
|2007.10.26 09:29
|t/p
|187
|1.40
|98.25
|90.73
|98.25
|730.20
|87996.55
|3531
|2007.10.26 09:37
|t/p
|184
|1.50
|98.37
|90.56
|98.37
|782.36
|88778.91
|3532
|2007.10.29 13:22
|t/p
|190
|1.50
|98.57
|90.54
|98.57
|766.48
|89545.40
|3533
|2007.10.29 13:31
|modify
|188
|1.40
|97.75
|97.75
|98.75
|3534
|2007.10.29 13:31
|modify
|189
|1.40
|97.75
|97.75
|108.86
|3535
|2007.10.29 13:32
|modify
|188
|1.40
|97.75
|97.76
|98.75
|3536
|2007.10.29 13:32
|modify
|188
|1.40
|97.75
|97.77
|98.75
|3537
|2007.10.29 13:32
|modify
|189
|1.40
|97.75
|97.76
|108.86
|3538
|2007.10.29 13:32
|modify
|189
|1.40
|97.75
|97.77
|108.86
|3539
|2007.10.29 13:34
|modify
|188
|1.40
|97.75
|97.78
|98.75
|3540
|2007.10.29 13:35
|modify
|189
|1.40
|97.75
|97.78
|108.86
|3541
|2007.10.29 13:35
|modify
|188
|1.40
|97.75
|97.79
|98.75
|3542
|2007.10.29 13:35
|modify
|188
|1.40
|97.75
|97.80
|98.75
|3543
|2007.10.29 13:35
|modify
|189
|1.40
|97.75
|97.79
|108.86
|3544
|2007.10.29 13:35
|modify
|189
|1.40
|97.75
|97.80
|108.86
|3545
|2007.10.29 13:36
|modify
|188
|1.40
|97.75
|97.82
|98.75
|3546
|2007.10.29 13:36
|modify
|188
|1.40
|97.75
|97.83
|98.75
|3547
|2007.10.29 13:36
|modify
|189
|1.40
|97.75
|97.82
|108.86
|3548
|2007.10.29 13:36
|modify
|189
|1.40
|97.75
|97.83
|108.86
|3549
|2007.10.29 13:38
|modify
|188
|1.40
|97.75
|97.84
|98.75
|3550
|2007.10.29 13:38
|modify
|189
|1.40
|97.75
|97.84
|108.86
|3551
|2007.10.30 15:15
|modify
|188
|1.40
|97.75
|97.85
|98.75
|3552
|2007.10.30 15:15
|modify
|189
|1.40
|97.75
|97.85
|108.86
|3553
|2007.10.30 15:28
|t/p
|188
|1.40
|98.75
|97.85
|98.75
|1445.58
|90990.98
|3554
|2007.10.30 15:28
|modify
|189
|1.40
|97.75
|97.86
|108.86
|3555
|2007.10.30 15:29
|modify
|185
|1.50
|97.87
|97.87
|98.87
|3556
|2007.10.30 15:29
|modify
|185
|1.50
|97.87
|97.88
|98.87
|3557
|2007.10.30 15:30
|modify
|186
|1.50
|97.87
|97.87
|108.98
|3558
|2007.10.30 15:30
|modify
|186
|1.50
|97.87
|97.88
|108.98
|3559
|2007.10.30 15:30
|modify
|189
|1.40
|97.75
|97.87
|108.86
|3560
|2007.10.30 15:30
|modify
|189
|1.40
|97.75
|97.88
|108.86
|3561
|2007.10.30 16:00
|modify
|185
|1.50
|97.87
|97.89
|98.87
|3562
|2007.10.30 16:00
|modify
|186
|1.50
|97.87
|97.89
|108.98
|3563
|2007.10.30 16:00
|modify
|189
|1.40
|97.75
|97.89
|108.86
|3564
|2007.10.30 16:00
|modify
|185
|1.50
|97.87
|97.90
|98.87
|3565
|2007.10.30 16:00
|modify
|185
|1.50
|97.87
|97.91
|98.87
|3566
|2007.10.30 16:01
|modify
|186
|1.50
|97.87
|97.90
|108.98
|3567
|2007.10.30 16:01
|modify
|185
|1.50
|97.87
|97.92
|98.87
|3568
|2007.10.30 16:01
|modify
|185
|1.50
|97.87
|97.93
|98.87
|3569
|2007.10.30 16:01
|modify
|185
|1.50
|97.87
|97.94
|98.87
|3570
|2007.10.30 16:01
|modify
|186
|1.50
|97.87
|97.93
|108.98
|3571
|2007.10.30 16:01
|modify
|186
|1.50
|97.87
|97.94
|108.98
|3572
|2007.10.30 16:01
|modify
|189
|1.40
|97.75
|97.93
|108.86
|3573
|2007.10.30 16:04
|modify
|185
|1.50
|97.87
|97.96
|98.87
|3574
|2007.10.30 16:04
|modify
|185
|1.50
|97.87
|97.97
|98.87
|3575
|2007.10.30 16:04
|modify
|186
|1.50
|97.87
|97.96
|108.98
|3576
|2007.10.30 16:04
|t/p
|185
|1.50
|98.87
|97.97
|98.87
|1548.83
|92539.81
|3577
|2007.10.30 16:04
|modify
|186
|1.50
|97.87
|97.98
|108.98
|3578
|2007.10.30 16:04
|modify
|189
|1.40
|97.75
|97.97
|108.86
|3579
|2007.10.30 16:04
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.00
|108.98
|3580
|2007.10.30 16:04
|modify
|189
|1.40
|97.75
|97.99
|108.86
|3581
|2007.10.30 18:59
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.00
|108.86
|3582
|2007.10.30 19:00
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.02
|108.98
|3583
|2007.10.30 19:00
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.03
|108.98
|3584
|2007.10.30 19:00
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.04
|108.98
|3585
|2007.10.30 19:00
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.03
|108.86
|3586
|2007.10.30 19:00
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.04
|108.86
|3587
|2007.10.30 19:02
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.06
|108.98
|3588
|2007.10.30 19:03
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.07
|108.98
|3589
|2007.10.30 19:03
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.06
|108.86
|3590
|2007.10.30 19:03
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.07
|108.86
|3591
|2007.10.30 19:03
|modify
|191
|1.50
|98.07
|98.07
|99.07
|3592
|2007.10.30 19:03
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.09
|108.98
|3593
|2007.10.30 19:04
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.08
|108.86
|3594
|2007.10.30 19:04
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.07
|109.18
|3595
|2007.10.30 19:04
|modify
|191
|1.50
|98.07
|98.08
|99.07
|3596
|2007.10.30 19:04
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.09
|108.86
|3597
|2007.10.30 19:04
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.10
|108.98
|3598
|2007.10.30 19:05
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.11
|108.98
|3599
|2007.10.30 19:05
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.13
|108.98
|3600
|2007.10.30 19:05
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.12
|108.86
|3601
|2007.10.30 19:05
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.13
|108.86
|3602
|2007.10.30 19:05
|modify
|191
|1.50
|98.07
|98.12
|99.07
|3603
|2007.10.30 19:05
|modify
|191
|1.50
|98.07
|98.13
|99.07
|3604
|2007.10.30 19:05
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.12
|109.18
|3605
|2007.10.30 21:53
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.13
|109.18
|3606
|2007.10.31 01:24
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.14
|108.98
|3607
|2007.10.31 01:25
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.14
|108.86
|3608
|2007.10.31 01:27
|modify
|191
|1.50
|98.07
|98.14
|99.07
|3609
|2007.10.31 01:30
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.15
|108.98
|3610
|2007.10.31 01:30
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.14
|109.18
|3611
|2007.10.31 01:59
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.15
|108.86
|3612
|2007.10.31 01:59
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.17
|108.98
|3613
|2007.10.31 01:59
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.16
|108.86
|3614
|2007.10.31 01:59
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.17
|108.86
|3615
|2007.10.31 01:59
|t/p
|191
|1.50
|99.07
|98.14
|99.07
|1532.96
|94072.77
|3616
|2007.10.31 01:59
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.18
|108.98
|3617
|2007.10.31 01:59
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.17
|109.18
|3618
|2007.10.31 01:59
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.18
|108.86
|3619
|2007.10.31 02:02
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.18
|109.18
|3620
|2007.10.31 05:29
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.19
|108.98
|3621
|2007.10.31 05:30
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.19
|108.86
|3622
|2007.10.31 05:30
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.21
|108.98
|3623
|2007.10.31 05:31
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.19
|109.18
|3624
|2007.10.31 05:31
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.21
|108.86
|3625
|2007.10.31 05:32
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.20
|109.18
|3626
|2007.10.31 05:32
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.21
|109.18
|3627
|2007.10.31 09:20
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.23
|108.98
|3628
|2007.10.31 09:20
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.22
|108.86
|3629
|2007.10.31 09:20
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.24
|108.98
|3630
|2007.10.31 09:20
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.25
|108.98
|3631
|2007.10.31 09:20
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.24
|108.86
|3632
|2007.10.31 09:20
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.26
|108.98
|3633
|2007.10.31 09:20
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.27
|108.98
|3634
|2007.10.31 09:21
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.26
|108.86
|3635
|2007.10.31 09:21
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.27
|108.86
|3636
|2007.10.31 09:21
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.28
|108.98
|3637
|2007.10.31 09:21
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.27
|109.18
|3638
|2007.10.31 09:21
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.28
|108.86
|3639
|2007.10.31 09:27
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.28
|109.18
|3640
|2007.10.31 09:28
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.29
|108.98
|3641
|2007.10.31 09:28
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.30
|108.98
|3642
|2007.10.31 09:28
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.29
|108.86
|3643
|2007.10.31 09:28
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.30
|108.86
|3644
|2007.10.31 09:28
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.29
|109.18
|3645
|2007.10.31 09:29
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.30
|109.18
|3646
|2007.10.31 09:42
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.31
|108.98
|3647
|2007.10.31 09:42
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.31
|108.86
|3648
|2007.10.31 09:42
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.31
|109.18
|3649
|2007.10.31 10:06
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.32
|108.98
|3650
|2007.10.31 10:06
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.32
|108.86
|3651
|2007.10.31 10:26
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.32
|109.18
|3652
|2007.10.31 10:26
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.33
|108.98
|3653
|2007.10.31 10:26
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.33
|108.86
|3654
|2007.10.31 10:26
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.34
|108.98
|3655
|2007.10.31 10:26
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.33
|109.18
|3656
|2007.10.31 10:26
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.34
|108.86
|3657
|2007.10.31 10:26
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.34
|109.18
|3658
|2007.10.31 10:27
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.35
|108.98
|3659
|2007.10.31 10:27
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.36
|108.98
|3660
|2007.10.31 10:27
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.35
|108.86
|3661
|2007.10.31 10:27
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.36
|108.86
|3662
|2007.10.31 10:27
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.35
|109.18
|3663
|2007.10.31 10:27
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.37
|108.98
|3664
|2007.10.31 10:27
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.38
|108.98
|3665
|2007.10.31 10:27
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.37
|108.86
|3666
|2007.10.31 10:27
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.38
|108.86
|3667
|2007.10.31 10:27
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.37
|109.18
|3668
|2007.10.31 10:27
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.38
|109.18
|3669
|2007.10.31 10:32
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.40
|108.98
|3670
|2007.10.31 10:32
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.43
|108.98
|3671
|2007.10.31 10:32
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.42
|108.86
|3672
|2007.10.31 10:32
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.43
|108.86
|3673
|2007.10.31 10:32
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.41
|109.18
|3674
|2007.10.31 10:32
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.42
|109.18
|3675
|2007.10.31 10:40
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.43
|109.18
|3676
|2007.10.31 10:41
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.44
|108.98
|3677
|2007.10.31 10:41
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.44
|108.86
|3678
|2007.10.31 10:47
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.45
|108.98
|3679
|2007.10.31 10:47
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.44
|109.18
|3680
|2007.10.31 10:47
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.46
|108.98
|3681
|2007.10.31 10:47
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.47
|108.98
|3682
|2007.10.31 10:47
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.46
|108.86
|3683
|2007.10.31 10:47
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.47
|108.86
|3684
|2007.10.31 10:47
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.48
|108.98
|3685
|2007.10.31 10:47
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.49
|108.98
|3686
|2007.10.31 10:47
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.48
|108.86
|3687
|2007.10.31 10:47
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.49
|108.86
|3688
|2007.10.31 10:47
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.48
|109.18
|3689
|2007.10.31 10:48
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.50
|108.98
|3690
|2007.10.31 10:48
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.51
|108.98
|3691
|2007.10.31 10:48
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.50
|108.86
|3692
|2007.10.31 10:48
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.51
|108.86
|3693
|2007.10.31 10:48
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.50
|109.18
|3694
|2007.10.31 10:48
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.51
|109.18
|3695
|2007.10.31 16:27
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.54
|108.98
|3696
|2007.10.31 16:27
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.53
|108.86
|3697
|2007.10.31 16:27
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.54
|108.86
|3698
|2007.10.31 16:27
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.53
|109.18
|3699
|2007.10.31 16:27
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.54
|109.18
|3700
|2007.10.31 16:36
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.55
|108.98
|3701
|2007.10.31 16:36
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.55
|108.86
|3702
|2007.10.31 16:36
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.55
|109.18
|3703
|2007.10.31 16:37
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.56
|108.98
|3704
|2007.10.31 16:37
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.57
|108.98
|3705
|2007.10.31 16:37
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.56
|108.86
|3706
|2007.10.31 16:37
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.57
|108.86
|3707
|2007.10.31 16:37
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.56
|109.18
|3708
|2007.10.31 16:39
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.57
|109.18
|3709
|2007.10.31 16:39
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.58
|108.98
|3710
|2007.10.31 16:39
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.58
|108.86
|3711
|2007.10.31 16:40
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.58
|109.18
|3712
|2007.10.31 16:46
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.59
|108.98
|3713
|2007.10.31 16:46
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.59
|108.86
|3714
|2007.10.31 16:46
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.59
|109.18
|3715
|2007.10.31 17:53
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.60
|108.98
|3716
|2007.10.31 17:53
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.60
|108.86
|3717
|2007.10.31 17:53
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.60
|109.18
|3718
|2007.10.31 17:54
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.61
|108.98
|3719
|2007.10.31 17:54
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.61
|108.86
|3720
|2007.10.31 17:54
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.61
|109.18
|3721
|2007.10.31 17:55
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.62
|108.98
|3722
|2007.10.31 17:55
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.62
|108.86
|3723
|2007.10.31 17:55
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.62
|109.18
|3724
|2007.10.31 20:40
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.63
|108.98
|3725
|2007.10.31 20:40
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.63
|108.86
|3726
|2007.10.31 20:40
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.63
|109.18
|3727
|2007.10.31 20:41
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.64
|108.98
|3728
|2007.10.31 20:41
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.64
|108.86
|3729
|2007.10.31 20:41
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.65
|108.98
|3730
|2007.10.31 20:42
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.64
|109.18
|3731
|2007.10.31 20:42
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.65
|108.86
|3732
|2007.10.31 20:42
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.65
|109.18
|3733
|2007.10.31 20:42
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.66
|108.98
|3734
|2007.10.31 20:42
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.67
|108.98
|3735
|2007.10.31 20:42
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.66
|108.86
|3736
|2007.10.31 20:42
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.67
|108.86
|3737
|2007.10.31 20:42
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.68
|108.98
|3738
|2007.10.31 20:42
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.67
|109.18
|3739
|2007.10.31 20:42
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.68
|108.86
|3740
|2007.10.31 20:43
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.68
|109.18
|3741
|2007.10.31 20:43
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.70
|108.98
|3742
|2007.10.31 20:43
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.69
|108.86
|3743
|2007.10.31 20:43
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.71
|108.98
|3744
|2007.10.31 20:43
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.72
|108.98
|3745
|2007.10.31 20:43
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.71
|108.86
|3746
|2007.10.31 20:43
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.70
|109.18
|3747
|2007.10.31 20:43
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.71
|109.18
|3748
|2007.10.31 20:44
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.72
|108.86
|3749
|2007.10.31 20:44
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.73
|108.98
|3750
|2007.10.31 20:44
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.72
|109.18
|3751
|2007.10.31 20:44
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.73
|108.86
|3752
|2007.10.31 20:44
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.73
|109.18
|3753
|2007.10.31 20:44
|t/p
|181
|1.60
|99.63
|90.92
|99.63
|885.32
|94958.09
|3754
|2007.10.31 20:44
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.75
|108.98
|3755
|2007.10.31 20:44
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.74
|108.86
|3756
|2007.10.31 20:44
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.75
|108.86
|3757
|2007.10.31 20:44
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.74
|109.18
|3758
|2007.10.31 20:44
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.75
|109.18
|3759
|2007.10.31 20:44
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.76
|108.98
|3760
|2007.10.31 20:44
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.77
|108.98
|3761
|2007.10.31 20:44
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.76
|108.86
|3762
|2007.10.31 20:44
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.77
|108.86
|3763
|2007.10.31 20:44
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.78
|108.98
|3764
|2007.10.31 20:44
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.79
|108.98
|3765
|2007.10.31 20:44
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.78
|108.86
|3766
|2007.10.31 20:44
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.79
|108.86
|3767
|2007.10.31 20:44
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.78
|109.18
|3768
|2007.10.31 20:44
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.79
|109.18
|3769
|2007.10.31 20:46
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.80
|108.98
|3770
|2007.10.31 20:46
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.81
|108.98
|3771
|2007.10.31 20:46
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.80
|108.86
|3772
|2007.10.31 20:46
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.81
|108.86
|3773
|2007.10.31 20:46
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.80
|109.18
|3774
|2007.10.31 20:46
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.82
|108.98
|3775
|2007.10.31 20:46
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.84
|108.98
|3776
|2007.10.31 20:46
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.83
|108.86
|3777
|2007.10.31 20:46
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.82
|109.18
|3778
|2007.10.31 20:46
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.83
|109.18
|3779
|2007.10.31 20:47
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.84
|108.86
|3780
|2007.10.31 20:59
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.84
|109.18
|3781
|2007.10.31 21:00
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.85
|108.98
|3782
|2007.10.31 21:00
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.85
|108.86
|3783
|2007.10.31 21:00
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.85
|109.18
|3784
|2007.10.31 21:00
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.86
|108.98
|3785
|2007.11.01 13:49
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.86
|108.86
|3786
|2007.11.01 13:49
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.87
|108.98
|3787
|2007.11.01 13:49
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.86
|109.18
|3788
|2007.11.01 13:49
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.87
|108.86
|3789
|2007.11.01 13:49
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.87
|109.18
|3790
|2007.11.01 13:52
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.88
|108.98
|3791
|2007.11.01 13:52
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.88
|108.86
|3792
|2007.11.01 13:52
|modify
|192
|1.50
|98.07
|98.88
|109.18
|3793
|2007.11.01 14:00
|modify
|186
|1.50
|97.87
|98.90
|108.98
|3794
|2007.11.01 14:00
|modify
|189
|1.40
|97.75
|98.89
|108.86
|3795
|2007.11.01 16:02
|s/l
|186
|1.50
|98.90
|98.90
|108.98
|1615.36
|96573.45
|3796
|2007.11.01 16:02
|s/l
|189
|1.40
|98.89
|98.89
|108.86
|1662.88
|98236.33
|3797
|2007.11.01 16:02
|s/l
|192
|1.50
|98.88
|98.88
|109.18
|1261.59
|99497.93
|3798
|2007.11.06 09:53
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.11
|110.22
|3799
|2007.11.06 09:53
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.13
|110.22
|3800
|2007.11.06 09:53
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.14
|110.22
|3801
|2007.11.06 09:53
|modify
|173
|1.60
|99.11
|99.13
|100.11
|3802
|2007.11.06 09:53
|modify
|173
|1.60
|99.11
|99.14
|100.11
|3803
|2007.11.06 09:53
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.13
|110.22
|3804
|2007.11.06 09:53
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.15
|110.22
|3805
|2007.11.06 09:53
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.16
|110.22
|3806
|2007.11.06 09:53
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.18
|110.22
|3807
|2007.11.06 09:53
|modify
|173
|1.60
|99.11
|99.17
|100.11
|3808
|2007.11.06 09:53
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.16
|110.22
|3809
|2007.11.06 09:53
|modify
|182
|1.60
|99.13
|99.15
|100.13
|3810
|2007.11.06 09:53
|modify
|182
|1.60
|99.13
|99.16
|100.13
|3811
|2007.11.06 09:53
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.17
|110.22
|3812
|2007.11.06 09:53
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.16
|110.24
|3813
|2007.11.06 13:05
|modify
|182
|1.60
|99.13
|99.17
|100.13
|3814
|2007.11.06 13:05
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.17
|110.24
|3815
|2007.11.06 13:05
|modify
|173
|1.60
|99.11
|99.18
|100.11
|3816
|2007.11.06 13:05
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.19
|110.22
|3817
|2007.11.06 13:05
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.18
|110.22
|3818
|2007.11.06 13:05
|modify
|173
|1.60
|99.11
|99.19
|100.11
|3819
|2007.11.06 13:05
|modify
|182
|1.60
|99.13
|99.18
|100.13
|3820
|2007.11.06 13:05
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.19
|110.22
|3821
|2007.11.06 13:05
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.18
|110.24
|3822
|2007.11.06 13:05
|modify
|182
|1.60
|99.13
|99.19
|100.13
|3823
|2007.11.06 13:05
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.19
|110.24
|3824
|2007.11.06 13:06
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.21
|110.22
|3825
|2007.11.06 13:06
|modify
|173
|1.60
|99.11
|99.20
|100.11
|3826
|2007.11.06 13:06
|modify
|173
|1.60
|99.11
|99.21
|100.11
|3827
|2007.11.06 13:06
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.20
|110.22
|3828
|2007.11.06 13:06
|modify
|182
|1.60
|99.13
|99.20
|100.13
|3829
|2007.11.06 13:07
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.21
|110.22
|3830
|2007.11.06 13:07
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.20
|110.24
|3831
|2007.11.06 13:07
|modify
|182
|1.60
|99.13
|99.21
|100.13
|3832
|2007.11.06 13:07
|t/p
|173
|1.60
|100.11
|99.21
|100.11
|1764.98
|101262.91
|3833
|2007.11.06 13:07
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.22
|110.22
|3834
|2007.11.06 13:07
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.21
|110.24
|3835
|2007.11.06 13:07
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.23
|110.22
|3836
|2007.11.06 13:07
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.22
|110.22
|3837
|2007.11.06 13:07
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.23
|110.22
|3838
|2007.11.06 13:07
|t/p
|182
|1.60
|100.13
|99.21
|100.13
|1725.48
|102988.38
|3839
|2007.11.06 13:07
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.24
|110.22
|3840
|2007.11.06 13:07
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.23
|110.24
|3841
|2007.11.06 13:07
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.24
|110.22
|3842
|2007.11.06 13:08
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.24
|110.24
|3843
|2007.11.06 13:12
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.26
|110.22
|3844
|2007.11.06 13:12
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.25
|110.22
|3845
|2007.11.06 13:12
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.26
|110.22
|3846
|2007.11.06 13:12
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.27
|110.22
|3847
|2007.11.06 13:12
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.26
|110.24
|3848
|2007.11.06 13:12
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.27
|110.22
|3849
|2007.11.06 13:13
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.27
|110.24
|3850
|2007.11.06 13:14
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.29
|110.22
|3851
|2007.11.06 13:14
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.28
|110.22
|3852
|2007.11.06 13:14
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.29
|110.22
|3853
|2007.11.06 13:14
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.30
|110.22
|3854
|2007.11.06 13:14
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.31
|110.22
|3855
|2007.11.06 13:14
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.32
|110.22
|3856
|2007.11.06 13:14
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.31
|110.22
|3857
|2007.11.06 13:14
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.29
|110.24
|3858
|2007.11.06 13:38
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.30
|110.24
|3859
|2007.11.06 13:41
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.31
|110.24
|3860
|2007.11.06 13:41
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.32
|110.22
|3861
|2007.11.06 13:41
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.33
|110.22
|3862
|2007.11.06 13:41
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.32
|110.24
|3863
|2007.11.06 13:41
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.33
|110.22
|3864
|2007.11.06 13:41
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.33
|110.24
|3865
|2007.11.06 13:42
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.34
|110.22
|3866
|2007.11.06 13:43
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.36
|110.22
|3867
|2007.11.06 13:43
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.37
|110.22
|3868
|2007.11.06 13:43
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.38
|110.22
|3869
|2007.11.06 13:43
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.37
|110.22
|3870
|2007.11.06 13:43
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.38
|110.22
|3871
|2007.11.06 13:43
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.37
|110.24
|3872
|2007.11.06 13:43
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.38
|110.24
|3873
|2007.11.06 13:45
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.39
|110.22
|3874
|2007.11.06 13:45
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.39
|110.22
|3875
|2007.11.06 13:45
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.40
|110.22
|3876
|2007.11.06 13:48
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.40
|110.22
|3877
|2007.11.06 13:48
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.39
|110.24
|3878
|2007.11.06 13:48
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.40
|110.24
|3879
|2007.11.06 13:49
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.41
|110.22
|3880
|2007.11.06 13:49
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.41
|110.22
|3881
|2007.11.07 01:27
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.41
|110.24
|3882
|2007.11.07 04:26
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.42
|110.22
|3883
|2007.11.07 04:26
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.47
|110.22
|3884
|2007.11.07 04:26
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.46
|110.22
|3885
|2007.11.07 04:26
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.45
|110.24
|3886
|2007.11.07 04:26
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.48
|110.22
|3887
|2007.11.07 04:26
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.50
|110.22
|3888
|2007.11.07 04:26
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.53
|110.22
|3889
|2007.11.07 04:26
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.52
|110.22
|3890
|2007.11.07 04:26
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.51
|110.24
|3891
|2007.11.07 04:26
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.54
|110.22
|3892
|2007.11.07 04:26
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.56
|110.22
|3893
|2007.11.07 04:26
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.59
|110.22
|3894
|2007.11.07 04:27
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.58
|110.22
|3895
|2007.11.07 04:27
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.56
|110.24
|3896
|2007.11.07 04:27
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.58
|110.24
|3897
|2007.11.07 04:27
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.59
|110.22
|3898
|2007.11.07 04:27
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.60
|110.22
|3899
|2007.11.07 04:27
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.62
|110.22
|3900
|2007.11.07 04:27
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.63
|110.22
|3901
|2007.11.07 04:27
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.62
|110.22
|3902
|2007.11.07 04:27
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.61
|110.24
|3903
|2007.11.07 04:27
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.63
|110.22
|3904
|2007.11.07 04:27
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.64
|110.22
|3905
|2007.11.07 04:27
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.66
|110.22
|3906
|2007.11.07 04:27
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.67
|110.22
|3907
|2007.11.07 04:27
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.66
|110.22
|3908
|2007.11.07 04:27
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.65
|110.24
|3909
|2007.11.07 04:27
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.66
|110.24
|3910
|2007.11.07 04:28
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.67
|110.22
|3911
|2007.11.07 04:29
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.67
|110.24
|3912
|2007.11.07 04:29
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.68
|110.22
|3913
|2007.11.07 04:29
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.70
|110.22
|3914
|2007.11.07 04:29
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.71
|110.22
|3915
|2007.11.07 04:30
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.73
|110.22
|3916
|2007.11.07 04:30
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.74
|110.22
|3917
|2007.11.07 04:30
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.73
|110.22
|3918
|2007.11.07 04:30
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.75
|110.22
|3919
|2007.11.07 04:30
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.74
|110.22
|3920
|2007.11.07 04:30
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.75
|110.22
|3921
|2007.11.07 04:30
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.73
|110.24
|3922
|2007.11.07 04:30
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.74
|110.24
|3923
|2007.11.07 04:30
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.75
|110.24
|3924
|2007.11.07 04:30
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.76
|110.22
|3925
|2007.11.07 04:30
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.77
|110.22
|3926
|2007.11.07 04:37
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.77
|110.22
|3927
|2007.11.07 04:37
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.78
|110.22
|3928
|2007.11.07 04:37
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.77
|110.24
|3929
|2007.11.07 04:38
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.78
|110.22
|3930
|2007.11.07 04:38
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.78
|110.24
|3931
|2007.11.07 04:38
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.79
|110.22
|3932
|2007.11.07 04:38
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.80
|110.22
|3933
|2007.11.07 04:39
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.79
|110.22
|3934
|2007.11.07 04:39
|modify
|174
|1.60
|99.11
|99.80
|110.22
|3935
|2007.11.07 04:39
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.79
|110.24
|3936
|2007.11.07 04:39
|modify
|183
|1.60
|99.13
|99.80
|110.24
|3937
|2007.11.07 04:39
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.81
|110.22
|3938
|2007.11.07 04:39
|modify
|171
|1.60
|99.11
|99.82
|110.22
|3939
|2007.11.07 14:06
|s/l
|171
|1.60
|99.82
|99.82
|110.22
|1302.98
|104291.37
|3940
|2007.11.07 14:06
|s/l
|174
|1.60
|99.80
|99.80
|110.22
|1270.73
|105562.10
|3941
|2007.11.07 14:06
|s/l
|183
|1.60
|99.80
|99.80
|110.24
|1198.97
|106761.07
|3942
|2007.11.13 20:00
|buy
|193
|2.10
|98.01
|87.33
|98.51
|3943
|2007.11.13 20:00
|buy
|194
|2.10
|98.01
|87.33
|99.01
|3944
|2007.11.13 20:00
|buy
|195
|2.10
|98.01
|87.33
|109.12
|3945
|2007.11.13 20:00
|buy
|196
|2.10
|98.01
|87.49
|98.51
|3946
|2007.11.13 20:00
|buy
|197
|2.10
|98.01
|87.49
|99.01
|3947
|2007.11.13 20:00
|buy
|198
|2.10
|98.01
|87.49
|109.12
|3948
|2007.11.14 00:00
|buy
|199
|2.20
|98.38
|87.55
|98.88
|3949
|2007.11.14 00:00
|buy
|200
|2.20
|98.38
|87.55
|99.38
|3950
|2007.11.14 00:00
|buy
|201
|2.20
|98.38
|87.55
|109.49
|3951
|2007.11.14 00:51
|t/p
|193
|2.10
|98.51
|87.33
|98.51
|1065.67
|107826.74
|3952
|2007.11.14 00:51
|t/p
|196
|2.10
|98.51
|87.49
|98.51
|1065.67
|108892.41
|3953
|2007.11.14 02:13
|t/p
|199
|2.20
|98.88
|87.55
|98.88
|1108.65
|110001.06
|3954
|2007.11.14 04:00
|buy
|202
|2.30
|98.85
|87.25
|99.35
|3955
|2007.11.14 04:00
|buy
|203
|2.30
|98.85
|87.25
|99.85
|3956
|2007.11.14 04:00
|buy
|204
|2.30
|98.85
|87.25
|109.96
|3957
|2007.11.14 04:39
|modify
|194
|2.10
|98.01
|98.01
|99.01
|3958
|2007.11.14 04:39
|modify
|194
|2.10
|98.01
|98.02
|99.01
|3959
|2007.11.14 04:39
|modify
|194
|2.10
|98.01
|98.03
|99.01
|3960
|2007.11.14 04:39
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.01
|109.12
|3961
|2007.11.14 04:39
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.02
|109.12
|3962
|2007.11.14 04:39
|modify
|197
|2.10
|98.01
|98.01
|99.01
|3963
|2007.11.14 04:40
|modify
|197
|2.10
|98.01
|98.02
|99.01
|3964
|2007.11.14 04:40
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.01
|109.12
|3965
|2007.11.14 04:40
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.02
|109.12
|3966
|2007.11.14 05:20
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.03
|109.12
|3967
|2007.11.14 05:20
|modify
|197
|2.10
|98.01
|98.03
|99.01
|3968
|2007.11.14 05:26
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.03
|109.12
|3969
|2007.11.14 05:26
|modify
|194
|2.10
|98.01
|98.04
|99.01
|3970
|2007.11.14 05:26
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.04
|109.12
|3971
|2007.11.14 05:28
|modify
|197
|2.10
|98.01
|98.04
|99.01
|3972
|2007.11.14 05:29
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.04
|109.12
|3973
|2007.11.14 05:29
|modify
|194
|2.10
|98.01
|98.05
|99.01
|3974
|2007.11.14 05:29
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.05
|109.12
|3975
|2007.11.14 05:30
|modify
|197
|2.10
|98.01
|98.05
|99.01
|3976
|2007.11.14 05:31
|modify
|194
|2.10
|98.01
|98.06
|99.01
|3977
|2007.11.14 05:31
|modify
|194
|2.10
|98.01
|98.09
|99.01
|3978
|2007.11.14 05:31
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.08
|109.12
|3979
|2007.11.14 05:31
|modify
|194
|2.10
|98.01
|98.10
|99.01
|3980
|2007.11.14 05:31
|t/p
|194
|2.10
|99.01
|98.10
|99.01
|2123.92
|112124.98
|3981
|2007.11.14 05:31
|t/p
|197
|2.10
|99.01
|98.05
|99.01
|2123.92
|114248.90
|3982
|2007.11.14 05:31
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.12
|109.12
|3983
|2007.11.14 05:32
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.11
|109.12
|3984
|2007.11.14 05:32
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.12
|109.12
|3985
|2007.11.14 06:52
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.14
|109.12
|3986
|2007.11.14 06:52
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.13
|109.12
|3987
|2007.11.14 07:56
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.14
|109.12
|3988
|2007.11.14 07:56
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.15
|109.12
|3989
|2007.11.14 07:57
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.15
|109.12
|3990
|2007.11.14 08:00
|buy
|205
|2.40
|99.06
|87.13
|99.56
|3991
|2007.11.14 08:00
|buy
|206
|2.40
|99.06
|87.13
|100.06
|3992
|2007.11.14 08:00
|buy
|207
|2.40
|99.06
|87.13
|110.17
|3993
|2007.11.14 08:06
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.16
|109.12
|3994
|2007.11.14 08:07
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.17
|109.12
|3995
|2007.11.14 08:08
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.18
|109.12
|3996
|2007.11.14 08:08
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.19
|109.12
|3997
|2007.11.14 08:08
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.18
|109.12
|3998
|2007.11.14 08:08
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.19
|109.12
|3999
|2007.11.14 08:13
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.20
|109.12
|4000
|2007.11.14 08:13
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.20
|109.12
|4001
|2007.11.14 08:13
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.21
|109.12
|4002
|2007.11.14 08:13
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.22
|109.12
|4003
|2007.11.14 08:13
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.21
|109.12
|4004
|2007.11.14 08:13
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.22
|109.12
|4005
|2007.11.14 08:13
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.23
|109.12
|4006
|2007.11.14 08:14
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.23
|109.12
|4007
|2007.11.14 08:14
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.24
|109.12
|4008
|2007.11.14 08:15
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.24
|109.12
|4009
|2007.11.14 08:15
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.25
|109.12
|4010
|2007.11.14 08:15
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.25
|109.12
|4011
|2007.11.14 08:15
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.26
|109.12
|4012
|2007.11.14 08:15
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.26
|109.12
|4013
|2007.11.14 08:15
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.27
|109.12
|4014
|2007.11.14 08:16
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.28
|109.12
|4015
|2007.11.14 08:16
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.27
|109.12
|4016
|2007.11.14 08:16
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.28
|109.12
|4017
|2007.11.14 08:17
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.29
|109.12
|4018
|2007.11.14 08:32
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.29
|109.12
|4019
|2007.11.14 08:32
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.31
|109.12
|4020
|2007.11.14 08:32
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.30
|109.12
|4021
|2007.11.14 08:32
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.31
|109.12
|4022
|2007.11.14 08:32
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.32
|109.12
|4023
|2007.11.14 08:32
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.33
|109.12
|4024
|2007.11.14 08:32
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.32
|109.12
|4025
|2007.11.14 08:32
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.33
|109.12
|4026
|2007.11.14 08:32
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.34
|109.12
|4027
|2007.11.14 08:32
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.35
|109.12
|4028
|2007.11.14 08:32
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.36
|109.12
|4029
|2007.11.14 08:32
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.35
|109.12
|4030
|2007.11.14 09:37
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.36
|109.12
|4031
|2007.11.14 11:53
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.37
|109.12
|4032
|2007.11.14 11:53
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.37
|109.12
|4033
|2007.11.14 11:53
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.38
|109.12
|4034
|2007.11.14 11:53
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.38
|109.12
|4035
|2007.11.14 11:53
|modify
|200
|2.20
|98.38
|98.38
|99.38
|4036
|2007.11.14 11:53
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.38
|109.49
|4037
|2007.11.14 12:00
|buy
|208
|2.50
|99.31
|86.99
|99.81
|4038
|2007.11.14 12:00
|buy
|209
|2.50
|99.31
|86.99
|100.31
|4039
|2007.11.14 12:00
|buy
|210
|2.50
|99.31
|86.99
|110.42
|4040
|2007.11.14 12:00
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.40
|109.12
|4041
|2007.11.14 12:00
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.42
|109.12
|4042
|2007.11.14 12:00
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.41
|109.12
|4043
|2007.11.14 12:00
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.42
|109.12
|4044
|2007.11.14 12:00
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.44
|109.12
|4045
|2007.11.14 12:00
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.45
|109.12
|4046
|2007.11.14 12:00
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.44
|109.12
|4047
|2007.11.14 12:00
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.45
|109.12
|4048
|2007.11.14 12:00
|t/p
|202
|2.30
|99.35
|87.25
|99.35
|1159.04
|115407.94
|4049
|2007.11.14 12:00
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.47
|109.12
|4050
|2007.11.14 12:00
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.48
|109.12
|4051
|2007.11.14 12:00
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.47
|109.12
|4052
|2007.11.14 12:00
|modify
|200
|2.20
|98.38
|98.46
|99.38
|4053
|2007.11.14 12:00
|modify
|200
|2.20
|98.38
|98.47
|99.38
|4054
|2007.11.14 12:00
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.46
|109.49
|4055
|2007.11.14 12:00
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.47
|109.49
|4056
|2007.11.14 12:22
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.48
|109.12
|4057
|2007.11.14 12:22
|modify
|200
|2.20
|98.38
|98.48
|99.38
|4058
|2007.11.14 12:22
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.48
|109.49
|4059
|2007.11.14 12:23
|t/p
|200
|2.20
|99.38
|98.48
|99.38
|2217.30
|117625.24
|4060
|2007.11.14 12:23
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.51
|109.12
|4061
|2007.11.14 12:23
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.50
|109.12
|4062
|2007.11.14 12:23
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.51
|109.12
|4063
|2007.11.14 12:23
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.50
|109.49
|4064
|2007.11.14 12:23
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.51
|109.49
|4065
|2007.11.14 12:24
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.53
|109.12
|4066
|2007.11.14 12:24
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.52
|109.12
|4067
|2007.11.14 12:24
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.53
|109.12
|4068
|2007.11.14 12:24
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.52
|109.49
|4069
|2007.11.14 12:24
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.53
|109.49
|4070
|2007.11.14 12:24
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.54
|109.12
|4071
|2007.11.14 12:24
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.55
|109.12
|4072
|2007.11.14 12:24
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.54
|109.12
|4073
|2007.11.14 12:24
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.55
|109.12
|4074
|2007.11.14 12:24
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.54
|109.49
|4075
|2007.11.14 12:24
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.55
|109.49
|4076
|2007.11.14 12:24
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.56
|109.12
|4077
|2007.11.14 12:24
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.57
|109.12
|4078
|2007.11.14 12:24
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.58
|109.12
|4079
|2007.11.14 12:24
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.57
|109.12
|4080
|2007.11.14 12:24
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.56
|109.49
|4081
|2007.11.14 12:24
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.57
|109.49
|4082
|2007.11.14 12:25
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.58
|109.12
|4083
|2007.11.14 12:25
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.59
|109.12
|4084
|2007.11.14 12:25
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.58
|109.49
|4085
|2007.11.14 12:25
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.59
|109.12
|4086
|2007.11.14 12:25
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.59
|109.49
|4087
|2007.11.14 12:49
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.60
|109.12
|4088
|2007.11.14 12:49
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.61
|109.12
|4089
|2007.11.14 12:49
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.60
|109.12
|4090
|2007.11.14 12:49
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.61
|109.12
|4091
|2007.11.14 12:49
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.60
|109.49
|4092
|2007.11.14 12:50
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.61
|109.49
|4093
|2007.11.14 12:50
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.62
|109.12
|4094
|2007.11.14 12:50
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.62
|109.12
|4095
|2007.11.14 12:50
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.62
|109.49
|4096
|2007.11.14 12:50
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.63
|109.12
|4097
|2007.11.14 12:51
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.65
|109.12
|4098
|2007.11.14 12:51
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.66
|109.12
|4099
|2007.11.14 12:51
|t/p
|205
|2.40
|99.56
|87.13
|99.56
|1209.43
|118834.67
|4100
|2007.11.14 12:51
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.67
|109.12
|4101
|2007.11.14 12:51
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.66
|109.12
|4102
|2007.11.14 12:51
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.67
|109.12
|4103
|2007.11.14 12:51
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.66
|109.49
|4104
|2007.11.14 12:51
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.67
|109.49
|4105
|2007.11.14 12:51
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.68
|109.12
|4106
|2007.11.14 12:51
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.69
|109.12
|4107
|2007.11.14 12:51
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.68
|109.12
|4108
|2007.11.14 12:51
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.69
|109.12
|4109
|2007.11.14 12:51
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.68
|109.49
|4110
|2007.11.14 12:51
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.69
|109.49
|4111
|2007.11.14 12:55
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.70
|109.12
|4112
|2007.11.14 12:55
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.71
|109.12
|4113
|2007.11.14 12:55
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.70
|109.12
|4114
|2007.11.14 12:55
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.71
|109.12
|4115
|2007.11.14 12:55
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.70
|109.49
|4116
|2007.11.14 12:55
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.71
|109.49
|4117
|2007.11.14 15:35
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.72
|109.12
|4118
|2007.11.14 16:20
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.72
|109.12
|4119
|2007.11.14 16:20
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.72
|109.49
|4120
|2007.11.14 16:21
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.73
|109.12
|4121
|2007.11.14 16:22
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.73
|109.12
|4122
|2007.11.14 16:22
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.74
|109.12
|4123
|2007.11.14 16:22
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.75
|109.12
|4124
|2007.11.14 16:22
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.74
|109.12
|4125
|2007.11.14 16:22
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.75
|109.12
|4126
|2007.11.14 16:22
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.74
|109.49
|4127
|2007.11.14 16:22
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.75
|109.49
|4128
|2007.11.14 16:24
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.76
|109.12
|4129
|2007.11.14 16:24
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.76
|109.12
|4130
|2007.11.14 16:24
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.77
|109.12
|4131
|2007.11.14 16:24
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.76
|109.49
|4132
|2007.11.14 16:24
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.77
|109.12
|4133
|2007.11.14 16:24
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.77
|109.49
|4134
|2007.11.14 16:24
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.78
|109.12
|4135
|2007.11.14 16:25
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.78
|109.12
|4136
|2007.11.14 16:25
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.79
|109.12
|4137
|2007.11.14 16:25
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.78
|109.49
|4138
|2007.11.14 16:25
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.79
|109.12
|4139
|2007.11.14 16:25
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.80
|109.12
|4140
|2007.11.14 16:25
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.79
|109.49
|4141
|2007.11.14 16:25
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.81
|109.12
|4142
|2007.11.14 16:25
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.82
|109.12
|4143
|2007.11.14 16:25
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.81
|109.12
|4144
|2007.11.14 16:25
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.82
|109.12
|4145
|2007.11.14 16:25
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.81
|109.49
|4146
|2007.11.14 16:25
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.82
|109.49
|4147
|2007.11.14 16:28
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.83
|109.12
|4148
|2007.11.14 16:28
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.83
|109.12
|4149
|2007.11.14 16:28
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.84
|109.12
|4150
|2007.11.14 16:28
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.83
|109.49
|4151
|2007.11.14 16:28
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.84
|109.12
|4152
|2007.11.14 16:28
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.84
|109.49
|4153
|2007.11.14 16:28
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.85
|109.12
|4154
|2007.11.14 16:28
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.85
|109.12
|4155
|2007.11.14 16:28
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.85
|109.49
|4156
|2007.11.14 16:28
|modify
|203
|2.30
|98.85
|98.85
|99.85
|4157
|2007.11.14 16:29
|modify
|204
|2.30
|98.85
|98.85
|109.96
|4158
|2007.11.14 16:29
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.86
|109.12
|4159
|2007.11.14 16:29
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.86
|109.12
|4160
|2007.11.14 16:29
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.86
|109.49
|4161
|2007.11.14 16:29
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.87
|109.12
|4162
|2007.11.14 16:29
|modify
|203
|2.30
|98.85
|98.86
|99.85
|4163
|2007.11.14 16:29
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.87
|109.12
|4164
|2007.11.14 16:29
|modify
|204
|2.30
|98.85
|98.86
|109.96
|4165
|2007.11.14 16:29
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.87
|109.49
|4166
|2007.11.14 16:29
|modify
|195
|2.10
|98.01
|98.88
|109.12
|4167
|2007.11.14 16:29
|modify
|203
|2.30
|98.85
|98.87
|99.85
|4168
|2007.11.14 16:29
|modify
|198
|2.10
|98.01
|98.88
|109.12
|4169
|2007.11.14 16:29
|modify
|204
|2.30
|98.85
|98.87
|109.96
|4170
|2007.11.14 16:29
|modify
|201
|2.20
|98.38
|98.88
|109.49
|4171
|2007.11.14 16:29
|modify
|203
|2.30
|98.85
|98.88
|99.85
|4172
|2007.11.14 16:29
|modify
|204
|2.30
|98.85
|98.88
|109.96
|4173
|2007.11.14 23:44
|s/l
|195
|2.10
|98.88
|98.88
|109.12
|1848.78
|120683.45
|4174
|2007.11.14 23:44
|s/l
|198
|2.10
|98.88
|98.88
|109.12
|1848.78
|122532.22
|4175
|2007.11.14 23:44
|s/l
|201
|2.20
|98.88
|98.88
|109.49
|1108.65
|123640.87
|4176
|2007.11.14 23:44
|s/l
|203
|2.30
|98.88
|98.88
|99.85
|69.54
|123710.41
|4177
|2007.11.14 23:44
|s/l
|204
|2.30
|98.88
|98.88
|109.96
|69.54
|123779.95
|4178
|2007.12.04 20:00
|buy
|211
|2.20
|98.35
|87.26
|98.85
|4179
|2007.12.04 20:00
|buy
|212
|2.20
|98.35
|87.26
|99.35
|4180
|2007.12.04 20:00
|buy
|213
|2.20
|98.35
|87.26
|109.46
|4181
|2007.12.05 00:00
|buy
|214
|2.20
|98.44
|87.34
|98.94
|4182
|2007.12.05 00:00
|buy
|215
|2.20
|98.44
|87.34
|99.44
|4183
|2007.12.05 00:00
|buy
|216
|2.20
|98.44
|87.34
|109.55
|4184
|2007.12.05 04:00
|buy
|217
|2.10
|98.33
|87.68
|98.83
|4185
|2007.12.05 04:00
|buy
|218
|2.10
|98.33
|87.68
|99.33
|4186
|2007.12.05 04:00
|buy
|219
|2.10
|98.33
|87.68
|109.44
|4187
|2007.12.07 14:01
|t/p
|217
|2.10
|98.83
|87.68
|98.83
|1087.89
|124867.84
|4188
|2007.12.07 14:02
|t/p
|211
|2.20
|98.85
|87.26
|98.85
|1147.46
|126015.30
|4189
|2007.12.07 20:52
|t/p
|214
|2.20
|98.94
|87.34
|98.94
|1139.70
|127154.99
|4190
|2007.12.10 14:18
|modify
|218
|2.10
|98.33
|98.33
|99.33
|4191
|2007.12.10 14:18
|modify
|218
|2.10
|98.33
|98.34
|99.33
|4192
|2007.12.10 14:18
|modify
|219
|2.10
|98.33
|98.33
|109.44
|4193
|2007.12.10 14:18
|modify
|219
|2.10
|98.33
|98.34
|109.44
|4194
|2007.12.10 14:19
|modify
|212
|2.20
|98.35
|98.35
|99.35
|4195
|2007.12.10 14:19
|modify
|213
|2.20
|98.35
|98.35
|109.46
|4196
|2007.12.10 14:19
|modify
|218
|2.10
|98.33
|98.35
|99.33
|4197
|2007.12.10 14:19
|modify
|219
|2.10
|98.33
|98.35
|109.44
|4198
|2007.12.10 14:20
|modify
|212
|2.20
|98.35
|98.36
|99.35
|4199
|2007.12.10 14:20
|modify
|213
|2.20
|98.35
|98.36
|109.46
|4200
|2007.12.10 14:20
|modify
|212
|2.20
|98.35
|98.37
|99.35
|4201
|2007.12.10 14:20
|modify
|212
|2.20
|98.35
|98.38
|99.35
|4202
|2007.12.10 14:20
|modify
|213
|2.20
|98.35
|98.37
|109.46
|4203
|2007.12.10 14:20
|modify
|213
|2.20
|98.35
|98.38
|109.46
|4204
|2007.12.10 14:20
|modify
|218
|2.10
|98.33
|98.37
|99.33
|4205
|2007.12.10 14:20
|modify
|218
|2.10
|98.33
|98.38
|99.33
|4206
|2007.12.10 14:20
|modify
|219
|2.10
|98.33
|98.37
|109.44
|4207
|2007.12.10 14:21
|modify
|219
|2.10
|98.33
|98.38
|109.44
|4208
|2007.12.10 14:25
|modify
|212
|2.20
|98.35
|98.40
|99.35
|4209
|2007.12.10 14:25
|modify
|213
|2.20
|98.35
|98.39
|109.46
|4210
|2007.12.10 14:25
|modify
|218
|2.10
|98.33
|98.39
|99.33
|4211
|2007.12.10 14:26
|modify
|219
|2.10
|98.33
|98.39
|109.44
|4212
|2007.12.10 14:26
|modify
|213
|2.20
|98.35
|98.40
|109.46
|4213
|2007.12.10 14:26
|modify
|212
|2.20
|98.35
|98.41
|99.35
|4214
|2007.12.10 14:26
|modify
|218
|2.10
|98.33
|98.40
|99.33
|4215
|2007.12.10 14:26
|modify
|213
|2.20
|98.35
|98.41
|109.46
|4216
|2007.12.10 14:26
|modify
|219
|2.10
|98.33
|98.40
|109.44
|4217
|2007.12.10 14:26
|modify
|218
|2.10
|98.33
|98.41
|99.33
|4218
|2007.12.10 14:31
|modify
|219
|2.10
|98.33
|98.41
|109.44
|4219
|2007.12.10 14:48
|modify
|212
|2.20
|98.35
|98.43
|99.35
|4220
|2007.12.10 14:48
|modify
|213
|2.20
|98.35
|98.42
|109.46
|4221
|2007.12.10 14:49
|modify
|213
|2.20
|98.35
|98.43
|109.46
|4222
|2007.12.10 14:49
|modify
|218
|2.10
|98.33
|98.42
|99.33
|4223
|2007.12.10 14:50
|modify
|218
|2.10
|98.33
|98.43
|99.33
|4224
|2007.12.10 14:50
|modify
|219
|2.10
|98.33
|98.42
|109.44
|4225
|2007.12.10 14:50
|t/p
|218
|2.10
|99.33
|98.43
|99.33
|2153.55
|129308.55
|4226
|2007.12.10 14:50
|modify
|212
|2.20
|98.35
|98.44
|99.35
|4227
|2007.12.10 14:50
|modify
|219
|2.10
|98.33
|98.43
|109.44
|4228
|2007.12.10 14:50
|modify
|212
|2.20
|98.35
|98.45
|99.35
|4229
|2007.12.10 14:50
|t/p
|212
|2.20
|99.35
|98.45
|99.35
|2263.87
|131572.42
|4230
|2007.12.10 14:50
|modify
|213
|2.20
|98.35
|98.47
|109.46
|4231
|2007.12.10 14:50
|modify
|215
|2.20
|98.44
|98.46
|99.44
|4232
|2007.12.10 14:51
|modify
|215
|2.20
|98.44
|98.47
|99.44
|4233
|2007.12.10 14:51
|modify
|216
|2.20
|98.44
|98.46
|109.55
|4234
|2007.12.10 14:51
|modify
|219
|2.10
|98.33
|98.45
|109.44
|4235
|2007.12.10 14:51
|modify
|219
|2.10
|98.33
|98.46
|109.44
|4236
|2007.12.10 14:51
|modify
|216
|2.20
|98.44
|98.47
|109.55
|4237
|2007.12.10 14:51
|modify
|219
|2.10
|98.33
|98.47
|109.44
|4238
|2007.12.10 14:51
|modify
|213
|2.20
|98.35
|98.48
|109.46
|4239
|2007.12.10 14:51
|modify
|213
|2.20
|98.35
|98.49
|109.46
|4240
|2007.12.10 14:51
|modify
|215
|2.20
|98.44
|98.48
|99.44
|4241
|2007.12.10 14:51
|modify
|215
|2.20
|98.44
|98.49
|99.44
|4242
|2007.12.10 14:51
|modify
|213
|2.20
|98.35
|98.50
|109.46
|4243
|2007.12.10 14:51
|modify
|216
|2.20
|98.44
|98.49
|109.55
|4244
|2007.12.10 14:51
|modify
|215
|2.20
|98.44
|98.50
|99.44
|4245
|2007.12.10 14:51
|modify
|219
|2.10
|98.33
|98.49
|109.44
|4246
|2007.12.11 16:21
|s/l
|213
|2.20
|98.50
|98.50
|109.46
|386.93
|131959.35
|4247
|2007.12.11 16:21
|s/l
|215
|2.20
|98.50
|98.50
|99.44
|179.61
|132138.96
|4248
|2007.12.11 16:21
|s/l
|216
|2.20
|98.49
|98.49
|109.55
|157.43
|132296.39
|4249
|2007.12.11 16:21
|s/l
|219
|2.10
|98.49
|98.49
|109.44
|383.09
|132679.48
|4250
|2007.12.18 00:00
|buy
|220
|2.40
|98.31
|86.32
|98.81
|4251
|2007.12.18 00:00
|buy
|221
|2.40
|98.31
|86.32
|99.31
|4252
|2007.12.18 00:00
|buy
|222
|2.40
|98.31
|86.32
|109.42
|4253
|2007.12.18 04:00
|buy
|223
|2.40
|98.30
|86.51
|98.80
|4254
|2007.12.18 04:00
|buy
|224
|2.40
|98.30
|86.51
|99.30
|4255
|2007.12.18 04:00
|buy
|225
|2.40
|98.30
|86.51
|109.41
|4256
|2007.12.18 08:00
|buy
|226
|2.40
|98.45
|86.44
|98.95
|4257
|2007.12.18 08:00
|buy
|227
|2.40
|98.45
|86.44
|99.45
|4258
|2007.12.18 08:00
|buy
|228
|2.40
|98.45
|86.44
|109.56
|4259
|2007.12.21 16:00
|buy
|229
|2.30
|98.40
|86.68
|98.90
|4260
|2007.12.21 16:00
|buy
|230
|2.30
|98.40
|86.68
|99.40
|4261
|2007.12.21 16:00
|buy
|231
|2.30
|98.40
|86.68
|109.51
|4262
|2007.12.21 23:30
|t/p
|223
|2.40
|98.80
|86.51
|98.80
|1251.78
|133931.26
|4263
|2007.12.24 13:50
|t/p
|220
|2.40
|98.81
|86.32
|98.81
|1260.23
|135191.49
|4264
|2007.12.24 14:07
|t/p
|229
|2.30
|98.90
|86.68
|98.90
|1167.15
|136358.64
|4265
|2007.12.26 12:37
|t/p
|226
|2.40
|98.95
|86.44
|98.95
|1277.18
|137635.82
|4266
|2007.12.26 16:49
|modify
|224
|2.40
|98.30
|98.30
|99.30
|4267
|2007.12.26 16:50
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.30
|109.41
|4268
|2007.12.26 16:58
|modify
|221
|2.40
|98.31
|98.31
|99.31
|4269
|2007.12.26 16:58
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.31
|109.42
|4270
|2007.12.26 16:58
|modify
|221
|2.40
|98.31
|98.32
|99.31
|4271
|2007.12.26 16:58
|modify
|221
|2.40
|98.31
|98.33
|99.31
|4272
|2007.12.26 16:58
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.32
|109.42
|4273
|2007.12.26 16:58
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.33
|109.42
|4274
|2007.12.26 16:58
|modify
|224
|2.40
|98.30
|98.32
|99.30
|4275
|2007.12.26 16:58
|modify
|224
|2.40
|98.30
|98.33
|99.30
|4276
|2007.12.26 16:58
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.32
|109.41
|4277
|2007.12.26 16:58
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.33
|109.41
|4278
|2007.12.26 16:59
|modify
|221
|2.40
|98.31
|98.34
|99.31
|4279
|2007.12.26 16:59
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.34
|109.42
|4280
|2007.12.26 16:59
|modify
|221
|2.40
|98.31
|98.35
|99.31
|4281
|2007.12.26 17:00
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.35
|109.42
|4282
|2007.12.26 17:00
|modify
|221
|2.40
|98.31
|98.36
|99.31
|4283
|2007.12.26 17:00
|modify
|224
|2.40
|98.30
|98.35
|99.30
|4284
|2007.12.26 17:00
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.36
|109.42
|4285
|2007.12.26 17:00
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.35
|109.41
|4286
|2007.12.26 17:00
|modify
|224
|2.40
|98.30
|98.36
|99.30
|4287
|2007.12.26 17:00
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.36
|109.41
|4288
|2007.12.26 19:56
|modify
|221
|2.40
|98.31
|98.37
|99.31
|4289
|2007.12.26 19:56
|modify
|221
|2.40
|98.31
|98.38
|99.31
|4290
|2007.12.26 19:57
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.37
|109.42
|4291
|2007.12.26 19:57
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.38
|109.42
|4292
|2007.12.26 19:59
|modify
|224
|2.40
|98.30
|98.37
|99.30
|4293
|2007.12.26 19:59
|modify
|224
|2.40
|98.30
|98.38
|99.30
|4294
|2007.12.26 19:59
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.37
|109.41
|4295
|2007.12.26 20:00
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.38
|109.41
|4296
|2007.12.26 20:02
|modify
|221
|2.40
|98.31
|98.39
|99.31
|4297
|2007.12.26 20:02
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.39
|109.42
|4298
|2007.12.26 20:03
|modify
|224
|2.40
|98.30
|98.39
|99.30
|4299
|2007.12.26 20:04
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.39
|109.41
|4300
|2007.12.26 20:13
|modify
|221
|2.40
|98.31
|98.40
|99.31
|4301
|2007.12.26 21:51
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.40
|109.42
|4302
|2007.12.26 21:56
|modify
|224
|2.40
|98.30
|98.40
|99.30
|4303
|2007.12.26 21:56
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.40
|109.41
|4304
|2007.12.26 21:57
|modify
|230
|2.30
|98.40
|98.40
|99.40
|4305
|2007.12.26 21:57
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.40
|109.51
|4306
|2007.12.26 21:59
|t/p
|224
|2.40
|99.30
|98.40
|99.30
|2486.61
|140122.43
|4307
|2007.12.26 21:59
|modify
|221
|2.40
|98.31
|98.41
|99.31
|4308
|2007.12.26 21:59
|t/p
|221
|2.40
|99.31
|98.41
|99.31
|2486.61
|142609.04
|4309
|2007.12.26 21:59
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.42
|109.42
|4310
|2007.12.26 21:59
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.41
|109.41
|4311
|2007.12.26 22:00
|modify
|230
|2.30
|98.40
|98.41
|99.40
|4312
|2007.12.26 22:00
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.42
|109.41
|4313
|2007.12.26 22:00
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.41
|109.51
|4314
|2007.12.26 22:35
|modify
|230
|2.30
|98.40
|98.42
|99.40
|4315
|2007.12.26 22:36
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.42
|109.51
|4316
|2007.12.26 22:41
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.43
|109.42
|4317
|2007.12.26 22:42
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.44
|109.42
|4318
|2007.12.26 22:42
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.43
|109.41
|4319
|2007.12.26 22:42
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.44
|109.41
|4320
|2007.12.26 22:42
|modify
|230
|2.30
|98.40
|98.43
|99.40
|4321
|2007.12.26 22:42
|modify
|230
|2.30
|98.40
|98.44
|99.40
|4322
|2007.12.26 22:42
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.43
|109.51
|4323
|2007.12.26 22:43
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.44
|109.51
|4324
|2007.12.27 07:49
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.45
|109.42
|4325
|2007.12.27 07:49
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.45
|109.41
|4326
|2007.12.27 07:49
|modify
|227
|2.40
|98.45
|98.45
|99.45
|4327
|2007.12.27 07:49
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.46
|109.42
|4328
|2007.12.27 07:49
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.47
|109.42
|4329
|2007.12.27 07:49
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.48
|109.42
|4330
|2007.12.27 07:49
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.47
|109.41
|4331
|2007.12.27 07:49
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.48
|109.41
|4332
|2007.12.27 07:49
|modify
|227
|2.40
|98.45
|98.47
|99.45
|4333
|2007.12.27 07:49
|modify
|227
|2.40
|98.45
|98.48
|99.45
|4334
|2007.12.27 07:49
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.49
|109.42
|4335
|2007.12.27 07:49
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.50
|109.42
|4336
|2007.12.27 07:50
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.49
|109.41
|4337
|2007.12.27 07:50
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.50
|109.41
|4338
|2007.12.27 07:51
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.47
|109.56
|4339
|2007.12.27 07:51
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.48
|109.56
|4340
|2007.12.27 07:51
|modify
|227
|2.40
|98.45
|98.49
|99.45
|4341
|2007.12.27 07:51
|modify
|230
|2.30
|98.40
|98.48
|99.40
|4342
|2007.12.27 07:51
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.49
|109.56
|4343
|2007.12.27 07:51
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.48
|109.51
|4344
|2007.12.27 07:51
|modify
|230
|2.30
|98.40
|98.49
|99.40
|4345
|2007.12.27 07:51
|modify
|227
|2.40
|98.45
|98.50
|99.45
|4346
|2007.12.27 07:51
|t/p
|230
|2.30
|99.40
|98.49
|99.40
|2366.77
|144975.80
|4347
|2007.12.27 07:51
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.51
|109.42
|4348
|2007.12.27 07:51
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.50
|109.56
|4349
|2007.12.27 07:51
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.51
|109.41
|4350
|2007.12.27 07:51
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.50
|109.51
|4351
|2007.12.27 07:51
|modify
|227
|2.40
|98.45
|98.51
|99.45
|4352
|2007.12.27 07:52
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.51
|109.56
|4353
|2007.12.27 07:52
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.51
|109.51
|4354
|2007.12.27 07:55
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.52
|109.42
|4355
|2007.12.27 07:55
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.52
|109.41
|4356
|2007.12.27 07:55
|modify
|227
|2.40
|98.45
|98.52
|99.45
|4357
|2007.12.27 07:55
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.52
|109.56
|4358
|2007.12.27 07:55
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.53
|109.42
|4359
|2007.12.27 07:55
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.52
|109.51
|4360
|2007.12.27 07:55
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.53
|109.41
|4361
|2007.12.27 07:55
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.54
|109.42
|4362
|2007.12.27 07:55
|modify
|227
|2.40
|98.45
|98.53
|99.45
|4363
|2007.12.27 07:55
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.54
|109.41
|4364
|2007.12.27 07:55
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.53
|109.56
|4365
|2007.12.27 07:55
|modify
|227
|2.40
|98.45
|98.54
|99.45
|4366
|2007.12.27 07:55
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.53
|109.51
|4367
|2007.12.27 07:55
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.54
|109.56
|4368
|2007.12.27 07:56
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.54
|109.51
|4369
|2007.12.27 07:58
|t/p
|227
|2.40
|99.45
|98.54
|99.45
|2512.01
|147487.81
|4370
|2007.12.27 07:58
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.56
|109.42
|4371
|2007.12.27 07:58
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.57
|109.42
|4372
|2007.12.27 07:58
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.56
|109.41
|4373
|2007.12.27 07:58
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.57
|109.41
|4374
|2007.12.27 07:58
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.56
|109.56
|4375
|2007.12.27 07:58
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.55
|109.51
|4376
|2007.12.27 07:58
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.57
|109.56
|4377
|2007.12.27 07:59
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.56
|109.51
|4378
|2007.12.27 07:59
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.58
|109.42
|4379
|2007.12.27 07:59
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.57
|109.51
|4380
|2007.12.27 08:00
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.58
|109.41
|4381
|2007.12.27 08:00
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.58
|109.56
|4382
|2007.12.27 13:26
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.58
|109.51
|4383
|2007.12.27 13:31
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.59
|109.42
|4384
|2007.12.27 13:31
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.59
|109.41
|4385
|2007.12.27 13:31
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.60
|109.42
|4386
|2007.12.27 13:31
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.61
|109.42
|4387
|2007.12.27 13:31
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.60
|109.41
|4388
|2007.12.27 13:31
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.61
|109.41
|4389
|2007.12.27 13:31
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.60
|109.56
|4390
|2007.12.27 13:31
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.61
|109.56
|4391
|2007.12.27 13:31
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.59
|109.51
|4392
|2007.12.27 13:35
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.60
|109.51
|4393
|2007.12.27 13:35
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.61
|109.51
|4394
|2007.12.27 13:35
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.62
|109.42
|4395
|2007.12.27 13:35
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.63
|109.42
|4396
|2007.12.27 13:35
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.62
|109.41
|4397
|2007.12.27 13:36
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.62
|109.56
|4398
|2007.12.27 13:37
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.63
|109.41
|4399
|2007.12.27 13:37
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.62
|109.51
|4400
|2007.12.27 13:38
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.63
|109.56
|4401
|2007.12.27 13:45
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.63
|109.51
|4402
|2007.12.27 13:53
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.65
|109.42
|4403
|2007.12.27 13:53
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.64
|109.41
|4404
|2007.12.27 13:53
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.65
|109.41
|4405
|2007.12.27 13:53
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.64
|109.56
|4406
|2007.12.27 13:54
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.65
|109.56
|4407
|2007.12.27 13:54
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.66
|109.42
|4408
|2007.12.27 13:54
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.65
|109.51
|4409
|2007.12.27 13:54
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.66
|109.41
|4410
|2007.12.27 13:54
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.66
|109.56
|4411
|2007.12.27 13:55
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.68
|109.42
|4412
|2007.12.27 13:55
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.67
|109.41
|4413
|2007.12.27 13:55
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.68
|109.41
|4414
|2007.12.27 13:55
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.67
|109.56
|4415
|2007.12.27 13:55
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.66
|109.51
|4416
|2007.12.27 13:55
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.67
|109.51
|4417
|2007.12.27 13:55
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.68
|109.56
|4418
|2007.12.27 13:56
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.68
|109.51
|4419
|2007.12.27 13:57
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.69
|109.42
|4420
|2007.12.27 13:57
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.69
|109.41
|4421
|2007.12.27 13:59
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.69
|109.56
|4422
|2007.12.27 14:00
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.69
|109.51
|4423
|2007.12.27 14:02
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.70
|109.42
|4424
|2007.12.27 14:02
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.71
|109.42
|4425
|2007.12.27 14:02
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.72
|109.42
|4426
|2007.12.27 14:02
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.71
|109.41
|4427
|2007.12.27 14:02
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.72
|109.41
|4428
|2007.12.27 14:04
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.71
|109.56
|4429
|2007.12.27 14:04
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.70
|109.51
|4430
|2007.12.27 14:05
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.71
|109.51
|4431
|2007.12.27 14:05
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.72
|109.56
|4432
|2007.12.27 14:05
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.72
|109.51
|4433
|2007.12.27 14:21
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.74
|109.42
|4434
|2007.12.27 14:21
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.75
|109.42
|4435
|2007.12.27 14:21
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.74
|109.41
|4436
|2007.12.27 14:21
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.75
|109.41
|4437
|2007.12.27 14:21
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.76
|109.42
|4438
|2007.12.27 14:21
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.77
|109.42
|4439
|2007.12.27 14:21
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.76
|109.41
|4440
|2007.12.27 14:21
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.75
|109.56
|4441
|2007.12.27 14:21
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.76
|109.56
|4442
|2007.12.27 14:21
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.75
|109.51
|4443
|2007.12.27 14:21
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.76
|109.51
|4444
|2007.12.27 14:22
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.77
|109.41
|4445
|2007.12.27 14:22
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.78
|109.42
|4446
|2007.12.27 14:22
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.77
|109.56
|4447
|2007.12.27 14:22
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.78
|109.41
|4448
|2007.12.27 14:22
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.77
|109.51
|4449
|2007.12.27 14:22
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.78
|109.56
|4450
|2007.12.27 14:23
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.78
|109.51
|4451
|2007.12.27 14:24
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.79
|109.42
|4452
|2007.12.27 14:24
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.80
|109.42
|4453
|2007.12.27 14:24
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.81
|109.42
|4454
|2007.12.27 14:24
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.80
|109.41
|4455
|2007.12.27 14:24
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.81
|109.41
|4456
|2007.12.27 14:24
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.80
|109.56
|4457
|2007.12.27 14:24
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.79
|109.51
|4458
|2007.12.27 14:24
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.80
|109.51
|4459
|2007.12.27 14:25
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.81
|109.56
|4460
|2007.12.27 14:25
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.82
|109.42
|4461
|2007.12.27 14:25
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.81
|109.51
|4462
|2007.12.27 14:25
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.83
|109.42
|4463
|2007.12.27 14:25
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.84
|109.42
|4464
|2007.12.27 14:25
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.83
|109.41
|4465
|2007.12.27 14:25
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.86
|109.42
|4466
|2007.12.27 14:25
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.85
|109.41
|4467
|2007.12.27 14:25
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.84
|109.56
|4468
|2007.12.27 14:26
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.83
|109.51
|4469
|2007.12.27 14:26
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.84
|109.51
|4470
|2007.12.27 14:33
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.86
|109.41
|4471
|2007.12.27 14:33
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.87
|109.42
|4472
|2007.12.27 14:33
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.86
|109.56
|4473
|2007.12.27 14:33
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.85
|109.51
|4474
|2007.12.27 15:23
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.86
|109.51
|4475
|2007.12.27 15:37
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.87
|109.41
|4476
|2007.12.27 15:37
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.88
|109.42
|4477
|2007.12.27 15:37
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.87
|109.56
|4478
|2007.12.27 15:37
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.88
|109.41
|4479
|2007.12.27 15:37
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.87
|109.51
|4480
|2007.12.27 15:37
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.88
|109.56
|4481
|2007.12.27 15:38
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.88
|109.51
|4482
|2007.12.27 15:42
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.90
|109.42
|4483
|2007.12.27 15:42
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.91
|109.42
|4484
|2007.12.27 15:42
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.90
|109.41
|4485
|2007.12.27 15:42
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.89
|109.56
|4486
|2007.12.27 15:42
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.90
|109.56
|4487
|2007.12.27 15:42
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.89
|109.51
|4488
|2007.12.27 15:42
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.90
|109.51
|4489
|2007.12.27 15:55
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.91
|109.41
|4490
|2007.12.27 15:55
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.91
|109.56
|4491
|2007.12.27 15:55
|t/p
|208
|2.50
|99.81
|86.99
|99.81
|1656.73
|149144.54
|4492
|2007.12.27 15:55
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.92
|109.42
|4493
|2007.12.27 15:55
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.91
|109.51
|4494
|2007.12.27 15:55
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.93
|109.42
|4495
|2007.12.27 15:55
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.94
|109.42
|4496
|2007.12.27 15:55
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.93
|109.41
|4497
|2007.12.27 15:55
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.94
|109.41
|4498
|2007.12.27 15:55
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.93
|109.56
|4499
|2007.12.27 15:55
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.92
|109.51
|4500
|2007.12.27 15:55
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.93
|109.51
|4501
|2007.12.27 15:56
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.94
|109.56
|4502
|2007.12.27 15:56
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.95
|109.42
|4503
|2007.12.27 15:56
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.96
|109.42
|4504
|2007.12.27 15:56
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.97
|109.42
|4505
|2007.12.27 15:56
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.96
|109.41
|4506
|2007.12.27 15:56
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.97
|109.41
|4507
|2007.12.27 15:56
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.96
|109.56
|4508
|2007.12.27 15:56
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.97
|109.56
|4509
|2007.12.27 15:56
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.96
|109.51
|4510
|2007.12.27 16:09
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.97
|109.51
|4511
|2007.12.27 16:16
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.98
|109.42
|4512
|2007.12.27 16:16
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.98
|109.41
|4513
|2007.12.27 16:17
|modify
|228
|2.40
|98.45
|98.98
|109.56
|4514
|2007.12.27 16:17
|modify
|231
|2.30
|98.40
|98.98
|109.51
|4515
|2007.12.27 16:17
|modify
|222
|2.40
|98.31
|98.99
|109.42
|4516
|2007.12.27 16:17
|modify
|225
|2.40
|98.30
|98.99
|109.41
|4517
|2007.12.27 16:17
|modify
|222
|2.40
|98.31
|99.00
|109.42
|4518
|2007.12.27 16:17
|modify
|222
|2.40
|98.31
|99.01
|109.42
|4519
|2007.12.27 16:17
|modify
|225
|2.40
|98.30
|99.00
|109.41
|4520
|2007.12.27 16:17
|modify
|225
|2.40
|98.30
|99.01
|109.41
|4521
|2007.12.27 16:17
|modify
|228
|2.40
|98.45
|99.00
|109.56
|4522
|2007.12.27 16:17
|modify
|228
|2.40
|98.45
|99.01
|109.56
|4523
|2007.12.27 16:17
|modify
|231
|2.30
|98.40
|99.00
|109.51
|4524
|2007.12.27 16:17
|modify
|231
|2.30
|98.40
|99.01
|109.51
|4525
|2007.12.27 16:57
|modify
|222
|2.40
|98.31
|99.02
|109.42
|4526
|2007.12.27 16:57
|modify
|222
|2.40
|98.31
|99.03
|109.42
|4527
|2007.12.27 16:57
|modify
|225
|2.40
|98.30
|99.02
|109.41
|4528
|2007.12.27 16:58
|modify
|228
|2.40
|98.45
|99.02
|109.56
|4529
|2007.12.27 16:58
|modify
|225
|2.40
|98.30
|99.03
|109.41
|4530
|2007.12.27 16:58
|modify
|231
|2.30
|98.40
|99.02
|109.51
|4531
|2007.12.27 16:58
|modify
|228
|2.40
|98.45
|99.03
|109.56
|4532
|2007.12.27 16:59
|modify
|231
|2.30
|98.40
|99.03
|109.51
|4533
|2007.12.27 16:59
|modify
|222
|2.40
|98.31
|99.04
|109.42
|4534
|2007.12.27 16:59
|modify
|225
|2.40
|98.30
|99.04
|109.41
|4535
|2007.12.27 16:59
|modify
|228
|2.40
|98.45
|99.04
|109.56
|4536
|2007.12.27 16:59
|modify
|231
|2.30
|98.40
|99.04
|109.51
|4537
|2007.12.27 17:00
|modify
|222
|2.40
|98.31
|99.05
|109.42
|4538
|2007.12.27 17:00
|modify
|206
|2.40
|99.06
|99.06
|100.06
|4539
|2007.12.27 17:00
|modify
|206
|2.40
|99.06
|99.07
|100.06
|4540
|2007.12.27 17:00
|modify
|207
|2.40
|99.06
|99.06
|110.17
|4541
|2007.12.27 17:00
|modify
|207
|2.40
|99.06
|99.07
|110.17
|4542
|2007.12.27 17:00
|modify
|222
|2.40
|98.31
|99.06
|109.42
|4543
|2007.12.27 17:00
|modify
|222
|2.40
|98.31
|99.07
|109.42
|4544
|2007.12.27 17:00
|modify
|225
|2.40
|98.30
|99.06
|109.41
|4545
|2007.12.27 17:00
|modify
|228
|2.40
|98.45
|99.05
|109.56
|4546
|2007.12.27 17:01
|modify
|231
|2.30
|98.40
|99.05
|109.51
|4547
|2007.12.27 17:04
|modify
|228
|2.40
|98.45
|99.06
|109.56
|4548
|2007.12.27 17:05
|modify
|231
|2.30
|98.40
|99.06
|109.51
|4549
|2007.12.27 17:08
|modify
|225
|2.40
|98.30
|99.07
|109.41
|4550
|2007.12.27 17:09
|modify
|206
|2.40
|99.06
|99.08
|100.06
|4551
|2007.12.27 17:09
|modify
|228
|2.40
|98.45
|99.07
|109.56
|4552
|2007.12.27 17:09
|modify
|207
|2.40
|99.06
|99.08
|110.17
|4553
|2007.12.27 17:09
|modify
|231
|2.30
|98.40
|99.07
|109.51
|4554
|2007.12.27 17:09
|modify
|222
|2.40
|98.31
|99.08
|109.42
|4555
|2007.12.27 17:10
|modify
|225
|2.40
|98.30
|99.08
|109.41
|4556
|2007.12.27 17:10
|modify
|228
|2.40
|98.45
|99.08
|109.56
|4557
|2007.12.27 17:11
|modify
|231
|2.30
|98.40
|99.08
|109.51
|4558
|2007.12.27 17:17
|modify
|206
|2.40
|99.06
|99.09
|100.06
|4559
|2007.12.27 17:17
|modify
|206
|2.40
|99.06
|99.10
|100.06
|4560
|2007.12.27 17:18
|modify
|207
|2.40
|99.06
|99.09
|110.17
|4561
|2007.12.27 17:18
|modify
|206
|2.40
|99.06
|99.11
|100.06
|4562
|2007.12.27 17:18
|modify
|207
|2.40
|99.06
|99.10
|110.17
|4563
|2007.12.27 17:18
|modify
|207
|2.40
|99.06
|99.11
|110.17
|4564
|2007.12.27 17:18
|modify
|222
|2.40
|98.31
|99.10
|109.42
|4565
|2007.12.27 17:18
|modify
|222
|2.40
|98.31
|99.11
|109.42
|4566
|2007.12.27 17:18
|modify
|225
|2.40
|98.30
|99.10
|109.41
|4567
|2007.12.27 17:18
|modify
|228
|2.40
|98.45
|99.09
|109.56
|4568
|2007.12.27 17:18
|modify
|231
|2.30
|98.40
|99.09
|109.51
|4569
|2007.12.27 17:19
|modify
|228
|2.40
|98.45
|99.10
|109.56
|4570
|2007.12.27 17:19
|modify
|225
|2.40
|98.30
|99.11
|109.41
|4571
|2007.12.27 17:21
|modify
|231
|2.30
|98.40
|99.10
|109.51
|4572
|2007.12.27 19:01
|modify
|228
|2.40
|98.45
|99.11
|109.56
|4573
|2007.12.27 19:01
|modify
|231
|2.30
|98.40
|99.11
|109.51
|4574
|2007.12.27 19:01
|modify
|206
|2.40
|99.06
|99.12
|100.06
|4575
|2007.12.27 19:01
|modify
|207
|2.40
|99.06
|99.12
|110.17
|4576
|2007.12.27 19:03
|modify
|222
|2.40
|98.31
|99.12
|109.42
|4577
|2007.12.27 19:03
|modify
|225
|2.40
|98.30
|99.12
|109.41
|4578
|2007.12.27 19:03
|modify
|228
|2.40
|98.45
|99.12
|109.56
|4579
|2007.12.27 19:03
|modify
|231
|2.30
|98.40
|99.12
|109.51
|4580
|2007.12.27 19:04
|modify
|206
|2.40
|99.06
|99.13
|100.06
|4581
|2007.12.27 19:04
|modify
|207
|2.40
|99.06
|99.13
|110.17
|4582
|2007.12.27 19:04
|modify
|222
|2.40
|98.31
|99.13
|109.42
|4583
|2007.12.27 19:05
|modify
|225
|2.40
|98.30
|99.13
|109.41
|4584
|2007.12.27 19:05
|modify
|206
|2.40
|99.06
|99.15
|100.06
|4585
|2007.12.27 19:05
|modify
|207
|2.40
|99.06
|99.14
|110.17
|4586
|2007.12.27 19:05
|modify
|207
|2.40
|99.06
|99.15
|110.17
|4587
|2007.12.27 19:05
|modify
|222
|2.40
|98.31
|99.14
|109.42
|4588
|2007.12.27 19:05
|modify
|228
|2.40
|98.45
|99.13
|109.56
|4589
|2007.12.27 19:06
|modify
|222
|2.40
|98.31
|99.15
|109.42
|4590
|2007.12.27 19:06
|modify
|231
|2.30
|98.40
|99.13
|109.51
|4591
|2007.12.27 19:06
|modify
|225
|2.40
|98.30
|99.15
|109.41
|4592
|2007.12.27 19:08
|modify
|228
|2.40
|98.45
|99.15
|109.56
|4593
|2007.12.27 19:08
|t/p
|206
|2.40
|100.06
|99.15
|100.06
|2799.89
|151944.44
|4594
|2007.12.27 19:08
|modify
|207
|2.40
|99.06
|99.18
|110.17
|4595
|2007.12.27 19:08
|modify
|222
|2.40
|98.31
|99.16
|109.42
|4596
|2007.12.27 19:09
|modify
|231
|2.30
|98.40
|99.15
|109.51
|4597
|2007.12.27 19:09
|modify
|207
|2.40
|99.06
|99.19
|110.17
|4598
|2007.12.27 19:09
|modify
|222
|2.40
|98.31
|99.18
|109.42
|4599
|2007.12.27 19:09
|modify
|222
|2.40
|98.31
|99.19
|109.42
|4600
|2007.12.27 19:09
|modify
|225
|2.40
|98.30
|99.18
|109.41
|4601
|2007.12.27 19:09
|modify
|228
|2.40
|98.45
|99.16
|109.56
|4602
|2007.12.27 19:09
|modify
|228
|2.40
|98.45
|99.17
|109.56
|4603
|2007.12.27 19:09
|modify
|231
|2.30
|98.40
|99.16
|109.51
|4604
|2007.12.28 07:37
|s/l
|207
|2.40
|99.19
|99.19
|110.17
|703.94
|152648.38
|4605
|2007.12.28 07:37
|s/l
|222
|2.40
|99.19
|99.19
|109.42
|2230.21
|154878.58
|4606
|2007.12.28 07:37
|s/l
|225
|2.40
|99.18
|99.18
|109.41
|2230.22
|157108.80
|4607
|2007.12.28 07:38
|s/l
|228
|2.40
|99.17
|99.17
|109.56
|1843.20
|158952.00
|4608
|2007.12.28 07:56
|s/l
|231
|2.30
|99.16
|99.16
|109.51
|1818.55
|160770.55
|4609
|2007.12.28 16:57
|modify
|209
|2.50
|99.31
|99.31
|100.31
|4610
|2007.12.28 16:58
|modify
|210
|2.50
|99.31
|99.31
|110.42
|4611
|2007.12.28 16:58
|modify
|209
|2.50
|99.31
|99.32
|100.31
|4612
|2007.12.28 16:58
|modify
|209
|2.50
|99.31
|99.33
|100.31
|4613
|2007.12.28 16:58
|modify
|210
|2.50
|99.31
|99.32
|110.42
|4614
|2007.12.28 16:58
|modify
|210
|2.50
|99.31
|99.33
|110.42
|4615
|2007.12.28 17:00
|modify
|209
|2.50
|99.31
|99.34
|100.31
|4616
|2007.12.28 17:00
|modify
|209
|2.50
|99.31
|99.35
|100.31
|4617
|2007.12.28 17:00
|modify
|210
|2.50
|99.31
|99.34
|110.42
|4618
|2007.12.28 17:00
|modify
|210
|2.50
|99.31
|99.35
|110.42
|4619
|2007.12.28 17:00
|modify
|209
|2.50
|99.31
|99.36
|100.31
|4620
|2007.12.28 17:05
|modify
|209
|2.50
|99.31
|99.37
|100.31
|4621
|2007.12.28 17:05
|modify
|209
|2.50
|99.31
|99.38
|100.31
|4622
|2007.12.28 17:05
|modify
|210
|2.50
|99.31
|99.37
|110.42
|4623
|2007.12.28 17:05
|modify
|210
|2.50
|99.31
|99.38
|110.42
|4624
|2007.12.28 17:05
|modify
|209
|2.50
|99.31
|99.39
|100.31
|4625
|2007.12.28 17:05
|modify
|209
|2.50
|99.31
|99.40
|100.31
|4626
|2007.12.28 17:05
|modify
|210
|2.50
|99.31
|99.39
|110.42
|4627
|2007.12.28 17:05
|modify
|210
|2.50
|99.31
|99.40
|110.42
|4628
|2007.12.28 17:05
|modify
|209
|2.50
|99.31
|99.41
|100.31
|4629
|2007.12.28 17:05
|modify
|210
|2.50
|99.31
|99.41
|110.42
|4630
|2007.12.28 17:06
|t/p
|209
|2.50
|100.31
|99.41
|100.31
|2925.37
|163695.92
|4631
|2007.12.28 17:06
|modify
|210
|2.50
|99.31
|99.42
|110.42
|4632
|2007.12.28 17:06
|modify
|210
|2.50
|99.31
|99.43
|110.42
|4633
|2007.12.28 17:06
|modify
|210
|2.50
|99.31
|99.44
|110.42
|4634
|2007.12.31 10:32
|s/l
|210
|2.50
|99.44
|99.44
|110.42
|742.09
|164438.01
|4635
|2008.01.04 00:00
|buy
|232
|3.30
|98.44
|82.00
|98.94
|4636
|2008.01.04 00:00
|buy
|233
|3.30
|98.44
|82.00
|99.44
|4637
|2008.01.04 00:00
|buy
|234
|3.30
|98.44
|82.00
|109.55
|4638
|2008.01.04 00:00
|buy
|235
|3.20
|98.44
|82.25
|98.94
|4639
|2008.01.04 00:00
|buy
|236
|3.20
|98.44
|82.25
|99.44
|4640
|2008.01.04 00:00
|buy
|237
|3.20
|98.44
|82.25
|109.55
|4641
|2008.01.10 16:58
|t/p
|232
|3.30
|98.94
|82.00
|98.94
|1732.83
|166170.84
|4642
|2008.01.10 16:58
|t/p
|235
|3.20
|98.94
|82.25
|98.94
|1680.32
|167851.16
|4643
|2008.01.11 07:32
|modify
|233
|3.30
|98.44
|98.44
|99.44
|4644
|2008.01.11 07:32
|modify
|234
|3.30
|98.44
|98.44
|109.55
|4645
|2008.01.11 07:32
|modify
|233
|3.30
|98.44
|98.45
|99.44
|4646
|2008.01.11 07:32
|modify
|236
|3.20
|98.44
|98.44
|99.44
|4647
|2008.01.11 07:32
|modify
|233
|3.30
|98.44
|98.46
|99.44
|4648
|2008.01.11 07:32
|modify
|234
|3.30
|98.44
|98.45
|109.55
|4649
|2008.01.11 07:32
|modify
|234
|3.30
|98.44
|98.46
|109.55
|4650
|2008.01.11 07:32
|modify
|236
|3.20
|98.44
|98.45
|99.44
|4651
|2008.01.11 07:32
|modify
|237
|3.20
|98.44
|98.44
|109.55
|4652
|2008.01.14 14:05
|s/l
|233
|3.30
|98.46
|98.46
|99.44
|159.66
|168010.82
|4653
|2008.01.14 14:05
|s/l
|234
|3.30
|98.46
|98.46
|109.55
|159.66
|168170.48
|4654
|2008.01.14 14:06
|s/l
|236
|3.20
|98.45
|98.45
|99.44
|122.57
|168293.05
|4655
|2008.01.14 14:06
|s/l
|237
|3.20
|98.44
|98.44
|109.55
|90.32
|168383.36
|4656
|2008.01.22 20:00
|buy
|238
|3.20
|97.20
|80.36
|97.70
|4657
|2008.01.22 20:00
|buy
|239
|3.20
|97.20
|80.36
|98.20
|4658
|2008.01.22 20:00
|buy
|240
|3.20
|97.20
|80.36
|108.31
|4659
|2008.01.22 20:00
|buy
|241
|3.20
|97.20
|80.60
|97.70
|4660
|2008.01.22 20:00
|buy
|242
|3.20
|97.20
|80.60
|98.20
|4661
|2008.01.22 20:00
|buy
|243
|3.20
|97.20
|80.60
|108.31
|4662
|2008.01.23 00:00
|buy
|244
|3.20
|97.24
|80.80
|97.74
|4663
|2008.01.23 00:00
|buy
|245
|3.20
|97.24
|80.80
|98.24
|4664
|2008.01.23 00:00
|buy
|246
|3.20
|97.24
|80.80
|108.35
|4665
|2008.01.23 01:53
|t/p
|238
|3.20
|97.70
|80.36
|97.70
|1623.87
|170007.23
|4666
|2008.01.23 01:53
|t/p
|241
|3.20
|97.70
|80.60
|97.70
|1623.87
|171631.10
|4667
|2008.01.23 02:19
|t/p
|244
|3.20
|97.74
|80.80
|97.74
|1612.58
|173243.68
|4668
|2008.01.24 16:44
|modify
|239
|3.20
|97.20
|97.20
|98.20
|4669
|2008.01.24 16:44
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.20
|108.31
|4670
|2008.01.24 16:44
|modify
|242
|3.20
|97.20
|97.20
|98.20
|4671
|2008.01.24 16:44
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.20
|108.31
|4672
|2008.01.24 16:45
|modify
|239
|3.20
|97.20
|97.21
|98.20
|4673
|2008.01.24 16:45
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.21
|108.31
|4674
|2008.01.24 16:45
|modify
|242
|3.20
|97.20
|97.21
|98.20
|4675
|2008.01.24 16:51
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.21
|108.31
|4676
|2008.01.24 16:51
|modify
|239
|3.20
|97.20
|97.22
|98.20
|4677
|2008.01.24 16:52
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.22
|108.31
|4678
|2008.01.24 16:52
|modify
|242
|3.20
|97.20
|97.22
|98.20
|4679
|2008.01.24 16:52
|modify
|239
|3.20
|97.20
|97.23
|98.20
|4680
|2008.01.24 16:52
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.22
|108.31
|4681
|2008.01.24 16:52
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.23
|108.31
|4682
|2008.01.24 16:52
|modify
|242
|3.20
|97.20
|97.23
|98.20
|4683
|2008.01.24 16:52
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.23
|108.31
|4684
|2008.01.24 16:55
|modify
|239
|3.20
|97.20
|97.24
|98.20
|4685
|2008.01.24 17:03
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.24
|108.31
|4686
|2008.01.24 17:03
|modify
|242
|3.20
|97.20
|97.24
|98.20
|4687
|2008.01.24 17:03
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.24
|108.31
|4688
|2008.01.24 17:03
|modify
|245
|3.20
|97.24
|97.24
|98.24
|4689
|2008.01.24 17:03
|modify
|239
|3.20
|97.20
|97.25
|98.20
|4690
|2008.01.24 17:03
|modify
|239
|3.20
|97.20
|97.26
|98.20
|4691
|2008.01.24 17:04
|modify
|239
|3.20
|97.20
|97.28
|98.20
|4692
|2008.01.24 17:04
|modify
|239
|3.20
|97.20
|97.29
|98.20
|4693
|2008.01.24 17:04
|modify
|239
|3.20
|97.20
|97.30
|98.20
|4694
|2008.01.24 17:04
|t/p
|239
|3.20
|98.20
|97.30
|98.20
|3270.32
|176514.00
|4695
|2008.01.24 17:04
|t/p
|242
|3.20
|98.20
|97.24
|98.20
|3270.32
|179784.32
|4696
|2008.01.24 17:04
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.31
|108.31
|4697
|2008.01.24 17:04
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.30
|108.31
|4698
|2008.01.24 17:04
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.31
|108.31
|4699
|2008.01.24 17:04
|modify
|245
|3.20
|97.24
|97.30
|98.24
|4700
|2008.01.24 17:04
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.29
|108.35
|4701
|2008.01.24 17:04
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.30
|108.35
|4702
|2008.01.24 17:10
|modify
|245
|3.20
|97.24
|97.31
|98.24
|4703
|2008.01.24 17:10
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.32
|108.31
|4704
|2008.01.24 17:10
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.31
|108.35
|4705
|2008.01.24 19:49
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.32
|108.31
|4706
|2008.01.24 19:52
|modify
|245
|3.20
|97.24
|97.32
|98.24
|4707
|2008.01.24 19:52
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.33
|108.31
|4708
|2008.01.24 19:52
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.32
|108.35
|4709
|2008.01.24 19:52
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.33
|108.31
|4710
|2008.01.24 19:53
|modify
|245
|3.20
|97.24
|97.33
|98.24
|4711
|2008.01.24 19:53
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.34
|108.31
|4712
|2008.01.24 19:53
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.33
|108.35
|4713
|2008.01.24 19:53
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.34
|108.31
|4714
|2008.01.24 19:53
|modify
|245
|3.20
|97.24
|97.34
|98.24
|4715
|2008.01.24 19:55
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.34
|108.35
|4716
|2008.01.24 19:56
|t/p
|245
|3.20
|98.24
|97.34
|98.24
|3259.03
|183043.35
|4717
|2008.01.24 19:56
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.35
|108.31
|4718
|2008.01.24 19:57
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.35
|108.31
|4719
|2008.01.24 19:57
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.35
|108.35
|4720
|2008.01.24 19:58
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.36
|108.31
|4721
|2008.01.24 19:58
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.36
|108.31
|4722
|2008.01.24 20:18
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.36
|108.35
|4723
|2008.01.24 20:35
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.37
|108.31
|4724
|2008.01.24 20:36
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.37
|108.31
|4725
|2008.01.24 20:36
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.38
|108.31
|4726
|2008.01.24 20:36
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.37
|108.35
|4727
|2008.01.24 20:36
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.38
|108.31
|4728
|2008.01.24 20:36
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.38
|108.35
|4729
|2008.01.24 20:36
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.39
|108.31
|4730
|2008.01.24 20:36
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.39
|108.31
|4731
|2008.01.24 20:36
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.39
|108.35
|4732
|2008.01.24 20:43
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.40
|108.31
|4733
|2008.01.24 20:43
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.41
|108.31
|4734
|2008.01.24 20:43
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.40
|108.31
|4735
|2008.01.24 20:43
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.41
|108.31
|4736
|2008.01.24 20:43
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.40
|108.35
|4737
|2008.01.24 20:43
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.41
|108.35
|4738
|2008.01.24 20:44
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.42
|108.31
|4739
|2008.01.24 20:45
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.42
|108.31
|4740
|2008.01.24 20:45
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.42
|108.35
|4741
|2008.01.24 20:46
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.43
|108.31
|4742
|2008.01.24 20:46
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.44
|108.31
|4743
|2008.01.24 20:46
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.43
|108.31
|4744
|2008.01.24 20:46
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.44
|108.31
|4745
|2008.01.24 20:46
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.43
|108.35
|4746
|2008.01.24 20:46
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.44
|108.35
|4747
|2008.01.24 20:49
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.45
|108.31
|4748
|2008.01.24 20:49
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.46
|108.31
|4749
|2008.01.24 20:49
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.45
|108.31
|4750
|2008.01.24 20:49
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.46
|108.31
|4751
|2008.01.24 20:49
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.45
|108.35
|4752
|2008.01.24 20:49
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.46
|108.35
|4753
|2008.01.24 20:49
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.47
|108.31
|4754
|2008.01.24 20:49
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.48
|108.31
|4755
|2008.01.24 20:49
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.47
|108.31
|4756
|2008.01.24 20:49
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.48
|108.31
|4757
|2008.01.24 20:49
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.47
|108.35
|4758
|2008.01.24 20:49
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.48
|108.35
|4759
|2008.01.24 20:56
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.49
|108.31
|4760
|2008.01.24 20:56
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.50
|108.31
|4761
|2008.01.24 20:56
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.49
|108.31
|4762
|2008.01.24 20:56
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.49
|108.35
|4763
|2008.01.24 21:00
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.50
|108.31
|4764
|2008.01.24 21:00
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.51
|108.31
|4765
|2008.01.24 21:01
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.50
|108.35
|4766
|2008.01.24 21:04
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.51
|108.31
|4767
|2008.01.24 21:05
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.51
|108.35
|4768
|2008.01.24 21:05
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.52
|108.31
|4769
|2008.01.24 21:05
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.52
|108.31
|4770
|2008.01.24 21:05
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.52
|108.35
|4771
|2008.01.24 21:05
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.53
|108.31
|4772
|2008.01.24 21:05
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.53
|108.31
|4773
|2008.01.24 21:05
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.53
|108.35
|4774
|2008.01.24 21:07
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.54
|108.31
|4775
|2008.01.24 21:07
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.54
|108.31
|4776
|2008.01.24 21:07
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.55
|108.31
|4777
|2008.01.24 21:07
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.56
|108.31
|4778
|2008.01.24 21:07
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.55
|108.31
|4779
|2008.01.24 21:07
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.56
|108.31
|4780
|2008.01.24 21:07
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.57
|108.31
|4781
|2008.01.24 21:08
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.56
|108.35
|4782
|2008.01.24 21:08
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.58
|108.31
|4783
|2008.01.24 21:08
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.59
|108.31
|4784
|2008.01.24 21:08
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.58
|108.31
|4785
|2008.01.24 21:08
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.59
|108.31
|4786
|2008.01.24 21:08
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.58
|108.35
|4787
|2008.01.24 21:08
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.59
|108.35
|4788
|2008.01.24 21:08
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.60
|108.31
|4789
|2008.01.24 21:08
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.61
|108.31
|4790
|2008.01.24 21:08
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.60
|108.31
|4791
|2008.01.24 21:08
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.61
|108.31
|4792
|2008.01.24 21:08
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.62
|108.31
|4793
|2008.01.24 21:08
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.61
|108.35
|4794
|2008.01.24 21:08
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.62
|108.31
|4795
|2008.01.24 21:08
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.62
|108.35
|4796
|2008.01.24 21:24
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.63
|108.31
|4797
|2008.01.24 21:24
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.63
|108.31
|4798
|2008.01.24 21:25
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.63
|108.35
|4799
|2008.01.24 23:26
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.64
|108.31
|4800
|2008.01.24 23:26
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.66
|108.31
|4801
|2008.01.24 23:26
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.65
|108.31
|4802
|2008.01.24 23:26
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.68
|108.31
|4803
|2008.01.24 23:26
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.70
|108.31
|4804
|2008.01.24 23:26
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.69
|108.31
|4805
|2008.01.24 23:26
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.68
|108.35
|4806
|2008.01.24 23:26
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.69
|108.35
|4807
|2008.01.24 23:35
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.70
|108.31
|4808
|2008.01.24 23:35
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.70
|108.35
|4809
|2008.01.25 01:54
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.72
|108.31
|4810
|2008.01.25 01:55
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.71
|108.31
|4811
|2008.01.25 01:55
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.71
|108.35
|4812
|2008.01.25 01:55
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.72
|108.31
|4813
|2008.01.25 01:55
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.72
|108.35
|4814
|2008.01.25 01:56
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.73
|108.31
|4815
|2008.01.25 01:57
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.74
|108.31
|4816
|2008.01.25 01:57
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.73
|108.31
|4817
|2008.01.25 01:57
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.74
|108.31
|4818
|2008.01.25 01:57
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.73
|108.35
|4819
|2008.01.25 01:57
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.74
|108.35
|4820
|2008.01.25 07:11
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.75
|108.31
|4821
|2008.01.25 07:11
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.76
|108.31
|4822
|2008.01.25 07:11
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.75
|108.31
|4823
|2008.01.25 07:11
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.76
|108.31
|4824
|2008.01.25 07:11
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.75
|108.35
|4825
|2008.01.25 07:13
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.76
|108.35
|4826
|2008.01.25 10:05
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.77
|108.31
|4827
|2008.01.25 10:05
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.78
|108.31
|4828
|2008.01.25 10:05
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.77
|108.31
|4829
|2008.01.25 10:05
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.78
|108.31
|4830
|2008.01.25 10:05
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.77
|108.35
|4831
|2008.01.25 10:05
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.78
|108.35
|4832
|2008.01.25 10:10
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.79
|108.31
|4833
|2008.01.25 10:10
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.80
|108.31
|4834
|2008.01.25 10:10
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.81
|108.31
|4835
|2008.01.25 10:10
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.80
|108.31
|4836
|2008.01.25 10:10
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.81
|108.31
|4837
|2008.01.25 10:10
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.80
|108.35
|4838
|2008.01.25 10:10
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.81
|108.35
|4839
|2008.01.25 10:10
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.82
|108.31
|4840
|2008.01.25 10:25
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.82
|108.31
|4841
|2008.01.25 10:25
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.83
|108.31
|4842
|2008.01.25 10:25
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.82
|108.35
|4843
|2008.01.25 10:25
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.83
|108.31
|4844
|2008.01.25 10:25
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.83
|108.35
|4845
|2008.01.25 10:25
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.84
|108.31
|4846
|2008.01.25 10:25
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.85
|108.31
|4847
|2008.01.25 10:25
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.84
|108.31
|4848
|2008.01.25 10:25
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.85
|108.31
|4849
|2008.01.25 10:25
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.84
|108.35
|4850
|2008.01.25 10:25
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.85
|108.35
|4851
|2008.01.25 10:28
|modify
|240
|3.20
|97.20
|97.86
|108.31
|4852
|2008.01.25 10:28
|modify
|243
|3.20
|97.20
|97.86
|108.31
|4853
|2008.01.25 10:28
|modify
|246
|3.20
|97.24
|97.86
|108.35
|4854
|2008.01.25 17:33
|s/l
|240
|3.20
|97.86
|97.86
|108.31
|2185.06
|185228.41
|4855
|2008.01.25 17:33
|s/l
|243
|3.20
|97.86
|97.86
|108.31
|2185.06
|187413.46
|4856
|2008.01.25 17:33
|s/l
|246
|3.20
|97.86
|97.86
|108.35
|2044.76
|189458.22
|4857
|2008.02.08 04:00
|buy
|247
|3.80
|97.33
|78.38
|97.83
|4858
|2008.02.08 04:00
|buy
|248
|3.80
|97.33
|78.38
|98.33
|4859
|2008.02.08 04:00
|buy
|249
|3.80
|97.33
|78.38
|108.44
|4860
|2008.02.08 04:00
|buy
|250
|3.70
|97.33
|78.67
|97.83
|4861
|2008.02.08 04:00
|buy
|251
|3.70
|97.33
|78.67
|98.33
|4862
|2008.02.08 04:00
|buy
|252
|3.70
|97.33
|78.67
|108.44
|4863
|2008.02.08 08:00
|buy
|253
|3.70
|97.28
|79.01
|97.78
|4864
|2008.02.08 08:00
|buy
|254
|3.70
|97.28
|79.01
|98.28
|4865
|2008.02.08 08:00
|buy
|255
|3.70
|97.28
|79.01
|108.39
|4866
|2008.02.12 16:00
|buy
|256
|3.70
|97.43
|78.91
|97.93
|4867
|2008.02.12 16:00
|buy
|257
|3.70
|97.43
|78.91
|98.43
|4868
|2008.02.12 16:00
|buy
|258
|3.70
|97.43
|78.91
|108.54
|4869
|2008.02.14 07:31
|t/p
|253
|3.70
|97.78
|79.01
|97.78
|1942.86
|191401.08
|4870
|2008.02.14 10:06
|t/p
|247
|3.80
|97.83
|78.38
|97.83
|1995.38
|193396.46
|4871
|2008.02.14 10:06
|t/p
|250
|3.70
|97.83
|78.67
|97.83
|1942.86
|195339.32
|4872
|2008.02.14 10:50
|t/p
|256
|3.70
|97.93
|78.91
|97.93
|1916.76
|197256.09
|4873
|2008.02.14 15:08
|modify
|254
|3.70
|97.28
|97.29
|98.28
|4874
|2008.02.14 15:08
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.28
|108.39
|4875
|2008.02.14 15:08
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.29
|108.39
|4876
|2008.02.14 15:10
|modify
|254
|3.70
|97.28
|97.30
|98.28
|4877
|2008.02.14 15:10
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.30
|108.39
|4878
|2008.02.14 15:10
|modify
|254
|3.70
|97.28
|97.31
|98.28
|4879
|2008.02.14 15:10
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.31
|108.39
|4880
|2008.02.14 15:10
|modify
|254
|3.70
|97.28
|97.32
|98.28
|4881
|2008.02.14 15:10
|modify
|248
|3.80
|97.33
|97.33
|98.33
|4882
|2008.02.14 15:10
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.32
|108.39
|4883
|2008.02.14 15:10
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.33
|108.44
|4884
|2008.02.14 15:10
|modify
|251
|3.70
|97.33
|97.33
|98.33
|4885
|2008.02.14 15:23
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.33
|108.44
|4886
|2008.02.14 15:23
|modify
|254
|3.70
|97.28
|97.33
|98.28
|4887
|2008.02.14 15:32
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.33
|108.39
|4888
|2008.02.14 15:32
|modify
|248
|3.80
|97.33
|97.34
|98.33
|4889
|2008.02.14 15:32
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.34
|108.44
|4890
|2008.02.14 15:32
|modify
|251
|3.70
|97.33
|97.34
|98.33
|4891
|2008.02.14 15:33
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.34
|108.44
|4892
|2008.02.14 15:33
|modify
|254
|3.70
|97.28
|97.34
|98.28
|4893
|2008.02.14 15:33
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.34
|108.39
|4894
|2008.02.14 17:52
|modify
|248
|3.80
|97.33
|97.35
|98.33
|4895
|2008.02.14 17:52
|modify
|248
|3.80
|97.33
|97.36
|98.33
|4896
|2008.02.14 17:52
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.35
|108.44
|4897
|2008.02.14 17:52
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.36
|108.44
|4898
|2008.02.14 17:52
|modify
|251
|3.70
|97.33
|97.35
|98.33
|4899
|2008.02.14 17:53
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.35
|108.44
|4900
|2008.02.14 17:53
|modify
|254
|3.70
|97.28
|97.35
|98.28
|4901
|2008.02.14 17:59
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.35
|108.39
|4902
|2008.02.14 18:04
|modify
|251
|3.70
|97.33
|97.36
|98.33
|4903
|2008.02.14 18:04
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.36
|108.44
|4904
|2008.02.14 18:04
|modify
|254
|3.70
|97.28
|97.36
|98.28
|4905
|2008.02.14 18:04
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.36
|108.39
|4906
|2008.02.14 18:35
|modify
|248
|3.80
|97.33
|97.37
|98.33
|4907
|2008.02.14 18:35
|modify
|248
|3.80
|97.33
|97.38
|98.33
|4908
|2008.02.14 18:35
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.37
|108.44
|4909
|2008.02.14 18:35
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.38
|108.44
|4910
|2008.02.14 18:35
|modify
|251
|3.70
|97.33
|97.37
|98.33
|4911
|2008.02.14 18:35
|modify
|251
|3.70
|97.33
|97.38
|98.33
|4912
|2008.02.14 18:35
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.37
|108.44
|4913
|2008.02.14 18:35
|modify
|254
|3.70
|97.28
|97.37
|98.28
|4914
|2008.02.14 18:35
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.37
|108.39
|4915
|2008.02.14 18:38
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.38
|108.44
|4916
|2008.02.14 18:38
|modify
|254
|3.70
|97.28
|97.38
|98.28
|4917
|2008.02.14 18:52
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.38
|108.39
|4918
|2008.02.14 18:52
|t/p
|254
|3.70
|98.28
|97.38
|98.28
|3807.41
|201063.50
|4919
|2008.02.14 18:52
|modify
|248
|3.80
|97.33
|97.39
|98.33
|4920
|2008.02.14 18:52
|modify
|248
|3.80
|97.33
|97.40
|98.33
|4921
|2008.02.14 18:52
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.39
|108.44
|4922
|2008.02.14 18:52
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.40
|108.44
|4923
|2008.02.14 18:52
|modify
|251
|3.70
|97.33
|97.39
|98.33
|4924
|2008.02.14 18:52
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.39
|108.44
|4925
|2008.02.14 19:00
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.39
|108.39
|4926
|2008.02.14 19:00
|modify
|251
|3.70
|97.33
|97.40
|98.33
|4927
|2008.02.14 19:00
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.40
|108.44
|4928
|2008.02.14 19:02
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.40
|108.39
|4929
|2008.02.14 19:03
|modify
|248
|3.80
|97.33
|97.41
|98.33
|4930
|2008.02.14 19:03
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.41
|108.44
|4931
|2008.02.14 19:06
|modify
|251
|3.70
|97.33
|97.41
|98.33
|4932
|2008.02.14 19:06
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.41
|108.44
|4933
|2008.02.14 19:07
|modify
|248
|3.80
|97.33
|97.43
|98.33
|4934
|2008.02.14 19:07
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.42
|108.44
|4935
|2008.02.14 19:07
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.41
|108.39
|4936
|2008.02.14 19:07
|modify
|251
|3.70
|97.33
|97.42
|98.33
|4937
|2008.02.14 19:07
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.42
|108.44
|4938
|2008.02.14 19:07
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.42
|108.39
|4939
|2008.02.14 19:07
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.43
|108.44
|4940
|2008.02.14 19:07
|modify
|251
|3.70
|97.33
|97.43
|98.33
|4941
|2008.02.14 19:07
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.43
|108.44
|4942
|2008.02.14 19:07
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.43
|108.39
|4943
|2008.02.14 19:07
|t/p
|248
|3.80
|98.33
|97.43
|98.33
|3910.31
|204973.81
|4944
|2008.02.14 19:07
|t/p
|251
|3.70
|98.33
|97.43
|98.33
|3807.40
|208781.21
|4945
|2008.02.14 19:07
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.44
|108.44
|4946
|2008.02.14 19:07
|modify
|257
|3.70
|97.43
|97.43
|98.43
|4947
|2008.02.14 19:07
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.44
|108.44
|4948
|2008.02.14 19:07
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.43
|108.54
|4949
|2008.02.14 19:07
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.44
|108.39
|4950
|2008.02.14 19:08
|modify
|257
|3.70
|97.43
|97.44
|98.43
|4951
|2008.02.14 19:08
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.44
|108.54
|4952
|2008.02.14 19:09
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.46
|108.44
|4953
|2008.02.14 19:09
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.45
|108.44
|4954
|2008.02.14 19:09
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.46
|108.44
|4955
|2008.02.14 19:09
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.45
|108.39
|4956
|2008.02.14 19:18
|modify
|257
|3.70
|97.43
|97.45
|98.43
|4957
|2008.02.14 19:18
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.46
|108.39
|4958
|2008.02.14 19:18
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.47
|108.44
|4959
|2008.02.14 19:18
|modify
|257
|3.70
|97.43
|97.46
|98.43
|4960
|2008.02.14 19:18
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.47
|108.44
|4961
|2008.02.14 19:21
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.46
|108.54
|4962
|2008.02.14 19:57
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.47
|108.39
|4963
|2008.02.14 19:58
|modify
|257
|3.70
|97.43
|97.47
|98.43
|4964
|2008.02.14 19:58
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.47
|108.54
|4965
|2008.02.14 19:58
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.48
|108.44
|4966
|2008.02.14 19:58
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.48
|108.44
|4967
|2008.02.14 19:58
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.48
|108.39
|4968
|2008.02.14 20:07
|modify
|257
|3.70
|97.43
|97.48
|98.43
|4969
|2008.02.14 20:07
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.48
|108.54
|4970
|2008.02.14 20:58
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.49
|108.44
|4971
|2008.02.14 20:58
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.50
|108.44
|4972
|2008.02.14 20:58
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.49
|108.44
|4973
|2008.02.14 20:58
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.50
|108.44
|4974
|2008.02.14 20:58
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.49
|108.39
|4975
|2008.02.14 20:59
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.50
|108.39
|4976
|2008.02.14 20:59
|modify
|257
|3.70
|97.43
|97.49
|98.43
|4977
|2008.02.14 21:00
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.49
|108.54
|4978
|2008.02.14 21:01
|modify
|257
|3.70
|97.43
|97.50
|98.43
|4979
|2008.02.14 21:01
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.50
|108.54
|4980
|2008.02.14 21:02
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.51
|108.44
|4981
|2008.02.14 21:02
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.51
|108.44
|4982
|2008.02.14 21:03
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.51
|108.39
|4983
|2008.02.14 21:03
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.52
|108.44
|4984
|2008.02.14 21:03
|modify
|257
|3.70
|97.43
|97.51
|98.43
|4985
|2008.02.14 21:03
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.52
|108.44
|4986
|2008.02.14 21:03
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.53
|108.44
|4987
|2008.02.14 21:03
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.52
|108.39
|4988
|2008.02.14 21:03
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.53
|108.44
|4989
|2008.02.14 21:03
|modify
|257
|3.70
|97.43
|97.52
|98.43
|4990
|2008.02.14 21:03
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.53
|108.39
|4991
|2008.02.14 21:03
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.51
|108.54
|4992
|2008.02.14 21:04
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.52
|108.54
|4993
|2008.02.14 21:38
|modify
|257
|3.70
|97.43
|97.53
|98.43
|4994
|2008.02.14 21:38
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.53
|108.54
|4995
|2008.02.14 22:16
|t/p
|257
|3.70
|98.43
|97.53
|98.43
|3781.30
|212562.51
|4996
|2008.02.14 22:16
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.54
|108.44
|4997
|2008.02.14 22:16
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.54
|108.44
|4998
|2008.02.14 22:17
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.55
|108.44
|4999
|2008.02.14 22:17
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.56
|108.44
|5000
|2008.02.14 22:17
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.57
|108.44
|5001
|2008.02.14 22:17
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.56
|108.44
|5002
|2008.02.14 22:17
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.57
|108.44
|5003
|2008.02.14 22:17
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.56
|108.39
|5004
|2008.02.14 22:17
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.55
|108.54
|5005
|2008.02.14 22:17
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.56
|108.54
|5006
|2008.02.14 22:20
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.58
|108.44
|5007
|2008.02.14 22:20
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.57
|108.39
|5008
|2008.02.14 22:26
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.57
|108.54
|5009
|2008.02.14 22:28
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.58
|108.44
|5010
|2008.02.14 22:28
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.58
|108.39
|5011
|2008.02.14 22:28
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.59
|108.44
|5012
|2008.02.14 22:28
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.60
|108.44
|5013
|2008.02.14 22:28
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.59
|108.44
|5014
|2008.02.14 22:28
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.60
|108.44
|5015
|2008.02.14 22:28
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.58
|108.54
|5016
|2008.02.14 22:29
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.59
|108.39
|5017
|2008.02.15 08:37
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.59
|108.54
|5018
|2008.02.15 08:38
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.60
|108.39
|5019
|2008.02.15 08:38
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.60
|108.54
|5020
|2008.02.15 09:27
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.61
|108.44
|5021
|2008.02.15 09:27
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.62
|108.44
|5022
|2008.02.15 09:27
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.61
|108.44
|5023
|2008.02.15 09:27
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.62
|108.44
|5024
|2008.02.15 09:27
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.63
|108.44
|5025
|2008.02.15 09:28
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.62
|108.39
|5026
|2008.02.15 09:28
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.65
|108.44
|5027
|2008.02.15 09:28
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.64
|108.44
|5028
|2008.02.15 09:28
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.65
|108.44
|5029
|2008.02.15 09:28
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.63
|108.39
|5030
|2008.02.15 09:28
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.64
|108.39
|5031
|2008.02.15 09:28
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.62
|108.54
|5032
|2008.02.15 09:29
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.63
|108.54
|5033
|2008.02.15 09:29
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.64
|108.54
|5034
|2008.02.15 09:29
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.65
|108.39
|5035
|2008.02.15 09:30
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.66
|108.44
|5036
|2008.02.15 09:30
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.67
|108.44
|5037
|2008.02.15 09:30
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.68
|108.44
|5038
|2008.02.15 09:30
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.66
|108.44
|5039
|2008.02.15 09:30
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.65
|108.54
|5040
|2008.02.15 09:31
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.66
|108.39
|5041
|2008.02.15 09:31
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.66
|108.54
|5042
|2008.02.15 09:32
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.67
|108.44
|5043
|2008.02.15 09:32
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.69
|108.44
|5044
|2008.02.15 09:32
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.68
|108.44
|5045
|2008.02.15 09:32
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.69
|108.44
|5046
|2008.02.15 09:32
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.68
|108.39
|5047
|2008.02.15 09:32
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.69
|108.39
|5048
|2008.02.15 09:32
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.70
|108.44
|5049
|2008.02.15 09:32
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.71
|108.44
|5050
|2008.02.15 09:32
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.70
|108.44
|5051
|2008.02.15 09:32
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.71
|108.44
|5052
|2008.02.15 09:32
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.70
|108.39
|5053
|2008.02.15 09:32
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.72
|108.44
|5054
|2008.02.15 09:32
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.73
|108.44
|5055
|2008.02.15 09:32
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.72
|108.44
|5056
|2008.02.15 09:32
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.73
|108.44
|5057
|2008.02.15 09:32
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.72
|108.39
|5058
|2008.02.15 09:32
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.73
|108.39
|5059
|2008.02.15 09:32
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.72
|108.54
|5060
|2008.02.15 09:33
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.73
|108.54
|5061
|2008.02.15 09:33
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.74
|108.44
|5062
|2008.02.15 09:33
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.75
|108.44
|5063
|2008.02.15 09:33
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.74
|108.44
|5064
|2008.02.15 09:33
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.75
|108.44
|5065
|2008.02.15 09:33
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.74
|108.39
|5066
|2008.02.15 09:33
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.75
|108.39
|5067
|2008.02.15 09:33
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.76
|108.44
|5068
|2008.02.15 09:33
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.77
|108.44
|5069
|2008.02.15 09:33
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.76
|108.44
|5070
|2008.02.15 09:33
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.77
|108.44
|5071
|2008.02.15 09:33
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.76
|108.39
|5072
|2008.02.15 09:33
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.77
|108.39
|5073
|2008.02.15 09:33
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.76
|108.54
|5074
|2008.02.15 09:33
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.77
|108.54
|5075
|2008.02.15 10:08
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.78
|108.44
|5076
|2008.02.15 10:08
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.78
|108.44
|5077
|2008.02.15 10:08
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.78
|108.39
|5078
|2008.02.15 10:09
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.79
|108.44
|5079
|2008.02.15 10:09
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.78
|108.54
|5080
|2008.02.15 10:09
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.79
|108.44
|5081
|2008.02.15 10:09
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.79
|108.39
|5082
|2008.02.15 10:09
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.79
|108.54
|5083
|2008.02.15 10:09
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.80
|108.44
|5084
|2008.02.15 10:09
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.81
|108.44
|5085
|2008.02.15 10:09
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.80
|108.44
|5086
|2008.02.15 10:09
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.81
|108.44
|5087
|2008.02.15 10:09
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.82
|108.44
|5088
|2008.02.15 10:09
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.81
|108.39
|5089
|2008.02.15 10:09
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.82
|108.44
|5090
|2008.02.15 10:09
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.81
|108.54
|5091
|2008.02.15 10:09
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.82
|108.39
|5092
|2008.02.15 10:09
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.83
|108.44
|5093
|2008.02.15 10:09
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.82
|108.54
|5094
|2008.02.15 10:09
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.83
|108.44
|5095
|2008.02.15 10:09
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.83
|108.39
|5096
|2008.02.15 10:12
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.83
|108.54
|5097
|2008.02.15 11:49
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.84
|108.44
|5098
|2008.02.15 11:49
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.85
|108.44
|5099
|2008.02.15 11:50
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.90
|108.44
|5100
|2008.02.15 11:50
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.91
|108.44
|5101
|2008.02.15 11:50
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.90
|108.44
|5102
|2008.02.15 11:50
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.91
|108.44
|5103
|2008.02.15 11:50
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.90
|108.39
|5104
|2008.02.15 11:50
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.91
|108.39
|5105
|2008.02.15 11:50
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.90
|108.54
|5106
|2008.02.15 11:50
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.91
|108.54
|5107
|2008.02.22 22:31
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.92
|108.44
|5108
|2008.02.22 22:31
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.93
|108.44
|5109
|2008.02.22 22:31
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.92
|108.44
|5110
|2008.02.22 22:31
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.93
|108.44
|5111
|2008.02.22 22:31
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.92
|108.39
|5112
|2008.02.22 22:31
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.93
|108.39
|5113
|2008.02.22 22:31
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.92
|108.54
|5114
|2008.02.22 22:35
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.93
|108.54
|5115
|2008.02.22 22:36
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.94
|108.44
|5116
|2008.02.22 22:36
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.95
|108.44
|5117
|2008.02.22 22:36
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.96
|108.44
|5118
|2008.02.22 22:36
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.95
|108.44
|5119
|2008.02.22 22:36
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.96
|108.44
|5120
|2008.02.22 22:36
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.95
|108.39
|5121
|2008.02.22 22:36
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.94
|108.54
|5122
|2008.02.22 22:41
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.96
|108.39
|5123
|2008.02.22 22:41
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.97
|108.44
|5124
|2008.02.22 22:41
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.96
|108.54
|5125
|2008.02.22 22:41
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.97
|108.44
|5126
|2008.02.22 22:42
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.97
|108.39
|5127
|2008.02.22 22:42
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.98
|108.44
|5128
|2008.02.22 22:42
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.97
|108.54
|5129
|2008.02.22 22:42
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.98
|108.44
|5130
|2008.02.22 22:42
|modify
|249
|3.80
|97.33
|97.99
|108.44
|5131
|2008.02.22 22:42
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.98
|108.39
|5132
|2008.02.22 22:42
|modify
|252
|3.70
|97.33
|97.99
|108.44
|5133
|2008.02.22 22:42
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.98
|108.54
|5134
|2008.02.22 22:53
|modify
|255
|3.70
|97.28
|97.99
|108.39
|5135
|2008.02.22 22:53
|modify
|258
|3.70
|97.43
|97.99
|108.54
|5136
|2008.02.25 02:26
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.00
|108.44
|5137
|2008.02.25 02:27
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.00
|108.44
|5138
|2008.02.25 02:52
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.00
|108.39
|5139
|2008.02.25 12:52
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.00
|108.54
|5140
|2008.02.25 12:52
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.01
|108.44
|5141
|2008.02.25 12:53
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.02
|108.44
|5142
|2008.02.25 12:53
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.01
|108.44
|5143
|2008.02.25 12:54
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.04
|108.44
|5144
|2008.02.25 12:54
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.03
|108.44
|5145
|2008.02.25 12:55
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.02
|108.39
|5146
|2008.02.25 12:55
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.01
|108.54
|5147
|2008.02.25 12:55
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.02
|108.54
|5148
|2008.02.25 12:55
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.03
|108.39
|5149
|2008.02.25 12:56
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.03
|108.54
|5150
|2008.02.25 13:00
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.05
|108.44
|5151
|2008.02.25 13:00
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.04
|108.44
|5152
|2008.02.25 13:00
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.06
|108.44
|5153
|2008.02.25 13:00
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.08
|108.44
|5154
|2008.02.25 13:00
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.07
|108.44
|5155
|2008.02.25 13:01
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.08
|108.44
|5156
|2008.02.25 13:01
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.07
|108.39
|5157
|2008.02.25 13:01
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.08
|108.39
|5158
|2008.02.25 13:01
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.09
|108.44
|5159
|2008.02.25 13:01
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.10
|108.44
|5160
|2008.02.25 13:01
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.09
|108.44
|5161
|2008.02.25 13:02
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.08
|108.54
|5162
|2008.02.25 13:02
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.11
|108.44
|5163
|2008.02.25 13:02
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.10
|108.44
|5164
|2008.02.25 13:02
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.11
|108.44
|5165
|2008.02.25 13:02
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.10
|108.39
|5166
|2008.02.25 13:02
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.11
|108.39
|5167
|2008.02.25 13:02
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.10
|108.54
|5168
|2008.02.25 15:23
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.11
|108.54
|5169
|2008.02.25 15:25
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.13
|108.44
|5170
|2008.02.25 15:25
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.14
|108.44
|5171
|2008.02.25 15:25
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.13
|108.44
|5172
|2008.02.25 15:26
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.12
|108.39
|5173
|2008.02.25 15:26
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.13
|108.39
|5174
|2008.02.25 15:26
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.14
|108.44
|5175
|2008.02.25 15:26
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.15
|108.44
|5176
|2008.02.25 15:26
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.14
|108.39
|5177
|2008.02.25 15:27
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.15
|108.44
|5178
|2008.02.25 15:27
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.14
|108.54
|5179
|2008.02.25 15:28
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.15
|108.39
|5180
|2008.02.25 15:33
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.15
|108.54
|5181
|2008.02.25 15:34
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.16
|108.44
|5182
|2008.02.25 15:35
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.17
|108.44
|5183
|2008.02.25 15:35
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.16
|108.44
|5184
|2008.02.25 15:39
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.16
|108.39
|5185
|2008.02.25 15:41
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.17
|108.44
|5186
|2008.02.25 15:42
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.16
|108.54
|5187
|2008.02.25 15:45
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.17
|108.39
|5188
|2008.02.25 15:45
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.17
|108.54
|5189
|2008.02.25 15:48
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.18
|108.44
|5190
|2008.02.25 15:48
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.18
|108.44
|5191
|2008.02.25 15:49
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.19
|108.44
|5192
|2008.02.25 15:49
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.18
|108.39
|5193
|2008.02.25 15:50
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.19
|108.44
|5194
|2008.02.25 15:50
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.18
|108.54
|5195
|2008.02.25 15:50
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.20
|108.44
|5196
|2008.02.25 15:50
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.21
|108.44
|5197
|2008.02.25 15:50
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.22
|108.44
|5198
|2008.02.25 15:50
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.20
|108.44
|5199
|2008.02.25 15:51
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.19
|108.39
|5200
|2008.02.25 15:51
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.20
|108.39
|5201
|2008.02.25 15:53
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.19
|108.54
|5202
|2008.02.25 16:14
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.20
|108.54
|5203
|2008.02.25 16:20
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.21
|108.44
|5204
|2008.02.25 16:20
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.22
|108.44
|5205
|2008.02.25 16:20
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.21
|108.39
|5206
|2008.02.25 16:22
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.21
|108.54
|5207
|2008.02.25 16:24
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.22
|108.39
|5208
|2008.02.25 16:25
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.22
|108.54
|5209
|2008.02.25 16:26
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.23
|108.44
|5210
|2008.02.25 16:32
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.23
|108.44
|5211
|2008.02.25 16:34
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.23
|108.39
|5212
|2008.02.25 17:42
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.23
|108.54
|5213
|2008.02.25 17:46
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.24
|108.44
|5214
|2008.02.25 17:46
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.25
|108.44
|5215
|2008.02.25 17:46
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.24
|108.44
|5216
|2008.02.25 17:47
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.26
|108.44
|5217
|2008.02.25 17:47
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.25
|108.44
|5218
|2008.02.25 17:47
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.24
|108.39
|5219
|2008.02.25 17:47
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.27
|108.44
|5220
|2008.02.25 17:47
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.29
|108.44
|5221
|2008.02.25 17:47
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.28
|108.44
|5222
|2008.02.25 17:47
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.31
|108.44
|5223
|2008.02.25 17:47
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.30
|108.44
|5224
|2008.02.25 17:48
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.29
|108.39
|5225
|2008.02.25 17:48
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.28
|108.54
|5226
|2008.02.25 17:48
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.31
|108.44
|5227
|2008.02.25 17:49
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.32
|108.44
|5228
|2008.02.25 17:49
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.31
|108.39
|5229
|2008.02.25 17:49
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.32
|108.44
|5230
|2008.02.25 17:49
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.31
|108.54
|5231
|2008.02.25 17:49
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.32
|108.39
|5232
|2008.02.25 17:50
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.32
|108.54
|5233
|2008.02.25 17:50
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.33
|108.44
|5234
|2008.02.25 17:50
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.33
|108.44
|5235
|2008.02.25 17:50
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.34
|108.44
|5236
|2008.02.25 17:50
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.36
|108.44
|5237
|2008.02.25 17:50
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.35
|108.44
|5238
|2008.02.25 17:50
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.37
|108.44
|5239
|2008.02.25 17:50
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.38
|108.44
|5240
|2008.02.25 17:50
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.37
|108.44
|5241
|2008.02.25 17:50
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.39
|108.44
|5242
|2008.02.25 17:50
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.41
|108.44
|5243
|2008.02.25 17:51
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.40
|108.44
|5244
|2008.02.25 17:51
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.42
|108.44
|5245
|2008.02.25 17:51
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.41
|108.44
|5246
|2008.02.25 17:51
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.42
|108.44
|5247
|2008.02.25 17:51
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.40
|108.39
|5248
|2008.02.25 17:51
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.39
|108.54
|5249
|2008.02.25 17:51
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.40
|108.54
|5250
|2008.02.25 17:52
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.41
|108.39
|5251
|2008.02.25 17:52
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.42
|108.39
|5252
|2008.02.25 17:52
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.41
|108.54
|5253
|2008.02.25 17:52
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.42
|108.54
|5254
|2008.02.25 18:34
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.43
|108.44
|5255
|2008.02.25 18:47
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.43
|108.44
|5256
|2008.02.25 18:48
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.44
|108.44
|5257
|2008.02.25 18:48
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.43
|108.39
|5258
|2008.02.25 18:51
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.43
|108.54
|5259
|2008.02.25 19:52
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.44
|108.44
|5260
|2008.02.25 19:55
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.45
|108.44
|5261
|2008.02.25 19:55
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.47
|108.44
|5262
|2008.02.25 19:56
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.46
|108.44
|5263
|2008.02.25 19:56
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.45
|108.39
|5264
|2008.02.25 19:57
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.46
|108.39
|5265
|2008.02.25 19:57
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.47
|108.44
|5266
|2008.02.25 19:57
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.48
|108.44
|5267
|2008.02.25 19:58
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.47
|108.39
|5268
|2008.02.25 19:58
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.46
|108.54
|5269
|2008.02.25 20:07
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.47
|108.54
|5270
|2008.02.25 20:08
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.48
|108.44
|5271
|2008.02.25 20:08
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.52
|108.44
|5272
|2008.02.25 20:08
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.51
|108.44
|5273
|2008.02.25 20:08
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.53
|108.44
|5274
|2008.02.25 20:08
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.50
|108.39
|5275
|2008.02.25 20:09
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.49
|108.54
|5276
|2008.02.25 21:26
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.50
|108.54
|5277
|2008.02.25 21:26
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.53
|108.44
|5278
|2008.02.25 21:26
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.52
|108.39
|5279
|2008.02.25 21:26
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.54
|108.44
|5280
|2008.02.25 21:26
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.56
|108.44
|5281
|2008.02.25 21:26
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.55
|108.44
|5282
|2008.02.25 21:26
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.54
|108.39
|5283
|2008.02.25 21:27
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.53
|108.54
|5284
|2008.02.25 21:28
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.54
|108.54
|5285
|2008.02.26 19:40
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.55
|108.39
|5286
|2008.02.26 19:40
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.55
|108.54
|5287
|2008.02.26 19:40
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.56
|108.44
|5288
|2008.02.26 19:40
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.57
|108.44
|5289
|2008.02.26 19:40
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.58
|108.44
|5290
|2008.02.26 19:40
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.57
|108.44
|5291
|2008.02.26 19:40
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.58
|108.44
|5292
|2008.02.26 19:40
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.57
|108.39
|5293
|2008.02.26 19:40
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.56
|108.54
|5294
|2008.02.26 19:40
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.57
|108.54
|5295
|2008.02.26 19:41
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.60
|108.44
|5296
|2008.02.26 19:41
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.59
|108.44
|5297
|2008.02.26 19:41
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.60
|108.44
|5298
|2008.02.26 19:41
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.61
|108.44
|5299
|2008.02.26 19:41
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.59
|108.39
|5300
|2008.02.26 19:41
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.58
|108.54
|5301
|2008.02.26 20:22
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.59
|108.54
|5302
|2008.02.26 20:22
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.61
|108.44
|5303
|2008.02.26 20:22
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.60
|108.39
|5304
|2008.02.26 20:22
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.60
|108.54
|5305
|2008.02.26 20:23
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.62
|108.44
|5306
|2008.02.26 20:23
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.61
|108.39
|5307
|2008.02.26 20:23
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.62
|108.44
|5308
|2008.02.26 20:23
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.61
|108.54
|5309
|2008.02.26 20:23
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.62
|108.39
|5310
|2008.02.26 20:23
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.62
|108.54
|5311
|2008.02.26 20:23
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.63
|108.44
|5312
|2008.02.26 20:23
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.64
|108.44
|5313
|2008.02.26 20:23
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.63
|108.44
|5314
|2008.02.26 20:23
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.64
|108.44
|5315
|2008.02.26 20:23
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.65
|108.44
|5316
|2008.02.26 20:23
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.64
|108.39
|5317
|2008.02.26 20:23
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.65
|108.44
|5318
|2008.02.26 20:23
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.66
|108.44
|5319
|2008.02.26 20:24
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.68
|108.44
|5320
|2008.02.26 20:24
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.70
|108.44
|5321
|2008.02.26 20:24
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.69
|108.44
|5322
|2008.02.26 20:24
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.70
|108.44
|5323
|2008.02.26 20:24
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.71
|108.44
|5324
|2008.02.26 20:24
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.72
|108.44
|5325
|2008.02.26 20:24
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.71
|108.44
|5326
|2008.02.26 20:24
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.72
|108.44
|5327
|2008.02.26 20:24
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.71
|108.39
|5328
|2008.02.26 20:24
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.72
|108.39
|5329
|2008.02.26 20:24
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.71
|108.54
|5330
|2008.02.26 21:31
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.72
|108.54
|5331
|2008.02.26 21:31
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.73
|108.44
|5332
|2008.02.26 21:31
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.73
|108.44
|5333
|2008.02.26 21:32
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.73
|108.39
|5334
|2008.02.26 21:32
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.73
|108.54
|5335
|2008.02.26 21:32
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.74
|108.44
|5336
|2008.02.26 21:32
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.74
|108.44
|5337
|2008.02.26 21:34
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.74
|108.39
|5338
|2008.02.26 21:34
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.74
|108.54
|5339
|2008.02.26 21:35
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.75
|108.44
|5340
|2008.02.26 21:35
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.76
|108.44
|5341
|2008.02.26 21:35
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.75
|108.44
|5342
|2008.02.26 21:35
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.76
|108.44
|5343
|2008.02.26 21:35
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.77
|108.44
|5344
|2008.02.26 21:36
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.76
|108.39
|5345
|2008.02.26 21:36
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.78
|108.44
|5346
|2008.02.26 21:36
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.79
|108.44
|5347
|2008.02.26 21:36
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.80
|108.44
|5348
|2008.02.26 21:36
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.79
|108.44
|5349
|2008.02.26 21:36
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.81
|108.44
|5350
|2008.02.26 21:36
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.80
|108.44
|5351
|2008.02.26 21:36
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.81
|108.44
|5352
|2008.02.26 21:36
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.80
|108.39
|5353
|2008.02.26 21:37
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.79
|108.54
|5354
|2008.02.26 21:37
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.80
|108.54
|5355
|2008.02.26 21:38
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.82
|108.44
|5356
|2008.02.26 21:38
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.81
|108.39
|5357
|2008.02.26 21:38
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.82
|108.44
|5358
|2008.02.26 21:38
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.81
|108.54
|5359
|2008.02.26 21:38
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.82
|108.39
|5360
|2008.02.26 21:47
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.83
|108.44
|5361
|2008.02.26 21:47
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.82
|108.54
|5362
|2008.02.26 21:47
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.83
|108.44
|5363
|2008.02.26 21:48
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.83
|108.39
|5364
|2008.02.26 21:48
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.84
|108.44
|5365
|2008.02.26 21:48
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.83
|108.54
|5366
|2008.02.26 21:48
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.84
|108.44
|5367
|2008.02.26 21:48
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.84
|108.39
|5368
|2008.02.26 21:49
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.84
|108.54
|5369
|2008.02.26 21:49
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.85
|108.44
|5370
|2008.02.26 21:49
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.86
|108.44
|5371
|2008.02.26 21:50
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.87
|108.44
|5372
|2008.02.26 21:50
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.88
|108.44
|5373
|2008.02.26 21:50
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.87
|108.44
|5374
|2008.02.26 21:50
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.88
|108.44
|5375
|2008.02.26 21:50
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.87
|108.39
|5376
|2008.02.26 21:50
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.88
|108.39
|5377
|2008.02.26 21:50
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.87
|108.54
|5378
|2008.02.26 23:17
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.88
|108.54
|5379
|2008.02.26 23:18
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.90
|108.44
|5380
|2008.02.26 23:18
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.91
|108.44
|5381
|2008.02.26 23:18
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.90
|108.44
|5382
|2008.02.26 23:18
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.91
|108.44
|5383
|2008.02.26 23:18
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.90
|108.39
|5384
|2008.02.26 23:19
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.90
|108.54
|5385
|2008.02.26 23:19
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.91
|108.39
|5386
|2008.02.26 23:20
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.93
|108.44
|5387
|2008.02.26 23:20
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.92
|108.44
|5388
|2008.02.26 23:20
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.91
|108.54
|5389
|2008.02.26 23:20
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.92
|108.39
|5390
|2008.02.27 00:19
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.92
|108.54
|5391
|2008.02.27 00:19
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.93
|108.44
|5392
|2008.02.27 00:19
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.94
|108.44
|5393
|2008.02.27 00:19
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.95
|108.44
|5394
|2008.02.27 00:19
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.96
|108.44
|5395
|2008.02.27 00:19
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.95
|108.44
|5396
|2008.02.27 00:19
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.96
|108.44
|5397
|2008.02.27 00:19
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.95
|108.39
|5398
|2008.02.27 00:19
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.96
|108.39
|5399
|2008.02.27 00:19
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.97
|108.44
|5400
|2008.02.27 00:19
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.98
|108.44
|5401
|2008.02.27 00:19
|modify
|249
|3.80
|97.33
|98.99
|108.44
|5402
|2008.02.27 00:19
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.98
|108.44
|5403
|2008.02.27 00:19
|modify
|252
|3.70
|97.33
|98.99
|108.44
|5404
|2008.02.27 00:19
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.97
|108.39
|5405
|2008.02.27 00:19
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.98
|108.39
|5406
|2008.02.27 00:19
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.97
|108.54
|5407
|2008.02.27 00:19
|modify
|258
|3.70
|97.43
|98.98
|108.54
|5408
|2008.02.27 00:21
|modify
|255
|3.70
|97.28
|98.99
|108.39
|5409
|2008.02.27 00:21
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.01
|108.44
|5410
|2008.02.27 00:21
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.00
|108.44
|5411
|2008.02.27 00:21
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.01
|108.44
|5412
|2008.02.27 00:21
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.00
|108.39
|5413
|2008.02.27 00:21
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.01
|108.39
|5414
|2008.02.27 00:21
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.02
|108.44
|5415
|2008.02.27 00:21
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.03
|108.44
|5416
|2008.02.27 00:21
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.02
|108.44
|5417
|2008.02.27 00:21
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.03
|108.44
|5418
|2008.02.27 00:21
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.02
|108.39
|5419
|2008.02.27 00:21
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.04
|108.44
|5420
|2008.02.27 00:21
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.05
|108.44
|5421
|2008.02.27 00:21
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.04
|108.44
|5422
|2008.02.27 00:21
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.05
|108.44
|5423
|2008.02.27 00:21
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.04
|108.39
|5424
|2008.02.27 00:21
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.05
|108.39
|5425
|2008.02.27 00:21
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.04
|108.54
|5426
|2008.02.27 00:22
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.06
|108.44
|5427
|2008.02.27 00:22
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.07
|108.44
|5428
|2008.02.27 00:22
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.06
|108.44
|5429
|2008.02.27 00:22
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.07
|108.44
|5430
|2008.02.27 00:22
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.06
|108.39
|5431
|2008.02.27 00:22
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.07
|108.39
|5432
|2008.02.27 00:22
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.06
|108.54
|5433
|2008.02.27 00:22
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.08
|108.44
|5434
|2008.02.27 00:22
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.10
|108.44
|5435
|2008.02.27 00:22
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.09
|108.44
|5436
|2008.02.27 00:22
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.10
|108.44
|5437
|2008.02.27 00:22
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.09
|108.39
|5438
|2008.02.27 00:22
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.11
|108.44
|5439
|2008.02.27 00:22
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.12
|108.44
|5440
|2008.02.27 00:22
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.14
|108.44
|5441
|2008.02.27 00:22
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.13
|108.44
|5442
|2008.02.27 00:22
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.14
|108.44
|5443
|2008.02.27 00:22
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.16
|108.44
|5444
|2008.02.27 00:22
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.17
|108.44
|5445
|2008.02.27 00:22
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.16
|108.44
|5446
|2008.02.27 00:22
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.15
|108.39
|5447
|2008.02.27 00:22
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.16
|108.39
|5448
|2008.02.27 00:22
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.15
|108.54
|5449
|2008.02.27 00:23
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.16
|108.54
|5450
|2008.02.27 00:23
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.17
|108.44
|5451
|2008.02.27 00:23
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.19
|108.44
|5452
|2008.02.27 00:23
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.18
|108.44
|5453
|2008.02.27 00:23
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.20
|108.44
|5454
|2008.02.27 00:23
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.21
|108.44
|5455
|2008.02.27 00:23
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.20
|108.44
|5456
|2008.02.27 00:23
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.22
|108.44
|5457
|2008.02.27 00:23
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.23
|108.44
|5458
|2008.02.27 00:23
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.22
|108.44
|5459
|2008.02.27 00:23
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.21
|108.39
|5460
|2008.02.27 00:23
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.17
|108.54
|5461
|2008.02.27 00:24
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.18
|108.54
|5462
|2008.02.27 00:24
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.19
|108.54
|5463
|2008.02.27 21:53
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.20
|108.54
|5464
|2008.02.27 21:53
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.21
|108.54
|5465
|2008.02.27 21:53
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.22
|108.39
|5466
|2008.02.27 21:54
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.22
|108.54
|5467
|2008.02.27 21:54
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.23
|108.44
|5468
|2008.02.27 21:54
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.24
|108.44
|5469
|2008.02.27 21:54
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.23
|108.39
|5470
|2008.02.27 21:54
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.24
|108.44
|5471
|2008.02.27 21:54
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.25
|108.44
|5472
|2008.02.27 21:54
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.24
|108.39
|5473
|2008.02.27 21:54
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.25
|108.44
|5474
|2008.02.27 21:54
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.26
|108.44
|5475
|2008.02.27 21:54
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.25
|108.39
|5476
|2008.02.27 21:54
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.26
|108.44
|5477
|2008.02.27 21:54
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.25
|108.54
|5478
|2008.02.27 21:55
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.27
|108.44
|5479
|2008.02.27 21:55
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.26
|108.39
|5480
|2008.02.27 21:55
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.27
|108.44
|5481
|2008.02.27 21:55
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.26
|108.54
|5482
|2008.02.27 21:59
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.27
|108.39
|5483
|2008.02.27 21:59
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.27
|108.54
|5484
|2008.02.27 21:59
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.28
|108.44
|5485
|2008.02.27 21:59
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.28
|108.44
|5486
|2008.02.27 22:00
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.28
|108.39
|5487
|2008.02.27 22:00
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.29
|108.44
|5488
|2008.02.27 22:00
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.28
|108.54
|5489
|2008.02.27 22:00
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.29
|108.44
|5490
|2008.02.27 22:00
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.29
|108.39
|5491
|2008.02.27 22:20
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.29
|108.54
|5492
|2008.02.27 22:40
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.30
|108.44
|5493
|2008.02.27 22:40
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.30
|108.44
|5494
|2008.02.27 22:40
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.31
|108.44
|5495
|2008.02.27 22:41
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.32
|108.44
|5496
|2008.02.27 22:41
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.33
|108.44
|5497
|2008.02.27 22:41
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.32
|108.44
|5498
|2008.02.27 22:41
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.30
|108.39
|5499
|2008.02.27 22:41
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.31
|108.39
|5500
|2008.02.27 22:42
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.30
|108.54
|5501
|2008.02.27 22:43
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.31
|108.54
|5502
|2008.02.28 09:55
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.32
|108.39
|5503
|2008.02.28 09:55
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.32
|108.54
|5504
|2008.02.28 10:02
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.33
|108.44
|5505
|2008.02.28 10:02
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.33
|108.39
|5506
|2008.02.28 10:02
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.34
|108.44
|5507
|2008.02.28 10:02
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.33
|108.54
|5508
|2008.02.28 10:02
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.34
|108.44
|5509
|2008.02.28 10:02
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.34
|108.39
|5510
|2008.02.28 10:02
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.35
|108.44
|5511
|2008.02.28 10:02
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.34
|108.54
|5512
|2008.02.28 10:02
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.35
|108.44
|5513
|2008.02.28 10:02
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.35
|108.39
|5514
|2008.02.28 10:02
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.35
|108.54
|5515
|2008.02.28 10:51
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.36
|108.44
|5516
|2008.02.28 10:51
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.38
|108.44
|5517
|2008.02.28 10:51
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.36
|108.44
|5518
|2008.02.28 10:51
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.37
|108.44
|5519
|2008.02.28 10:51
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.36
|108.39
|5520
|2008.02.28 10:51
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.37
|108.39
|5521
|2008.02.28 10:52
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.38
|108.44
|5522
|2008.02.28 10:52
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.37
|108.54
|5523
|2008.02.28 10:52
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.38
|108.39
|5524
|2008.02.28 13:05
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.38
|108.54
|5525
|2008.02.28 13:07
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.40
|108.44
|5526
|2008.02.28 13:07
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.39
|108.44
|5527
|2008.02.28 13:07
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.40
|108.44
|5528
|2008.02.28 13:07
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.39
|108.39
|5529
|2008.02.28 13:07
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.40
|108.39
|5530
|2008.02.28 13:07
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.39
|108.54
|5531
|2008.02.28 13:07
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.40
|108.54
|5532
|2008.02.28 13:09
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.43
|108.44
|5533
|2008.02.28 13:09
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.42
|108.44
|5534
|2008.02.28 13:09
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.41
|108.39
|5535
|2008.02.28 13:10
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.43
|108.44
|5536
|2008.02.28 13:10
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.44
|108.44
|5537
|2008.02.28 13:10
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.45
|108.44
|5538
|2008.02.28 13:10
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.46
|108.44
|5539
|2008.02.28 13:11
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.44
|108.44
|5540
|2008.02.28 13:11
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.43
|108.39
|5541
|2008.02.28 13:11
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.44
|108.39
|5542
|2008.02.28 13:11
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.43
|108.54
|5543
|2008.02.28 17:52
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.44
|108.54
|5544
|2008.02.28 17:52
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.45
|108.44
|5545
|2008.02.28 17:52
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.46
|108.44
|5546
|2008.02.28 17:52
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.45
|108.39
|5547
|2008.02.28 17:52
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.46
|108.39
|5548
|2008.02.28 17:52
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.45
|108.54
|5549
|2008.02.28 17:52
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.46
|108.54
|5550
|2008.02.28 17:53
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.47
|108.44
|5551
|2008.02.28 17:53
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.47
|108.44
|5552
|2008.02.28 17:53
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.47
|108.39
|5553
|2008.02.28 17:53
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.47
|108.54
|5554
|2008.02.28 17:54
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.48
|108.44
|5555
|2008.02.28 17:54
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.48
|108.44
|5556
|2008.02.28 17:54
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.48
|108.39
|5557
|2008.02.28 17:55
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.49
|108.44
|5558
|2008.02.28 17:55
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.50
|108.44
|5559
|2008.02.28 17:55
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.49
|108.44
|5560
|2008.02.28 17:55
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.50
|108.44
|5561
|2008.02.28 17:55
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.49
|108.39
|5562
|2008.02.28 17:55
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.50
|108.39
|5563
|2008.02.28 17:55
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.49
|108.54
|5564
|2008.02.28 17:58
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.50
|108.54
|5565
|2008.02.28 17:58
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.51
|108.44
|5566
|2008.02.28 17:59
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.52
|108.44
|5567
|2008.02.28 17:59
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.55
|108.44
|5568
|2008.02.28 17:59
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.54
|108.44
|5569
|2008.02.28 17:59
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.53
|108.39
|5570
|2008.02.28 17:59
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.56
|108.44
|5571
|2008.02.28 17:59
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.58
|108.44
|5572
|2008.02.28 17:59
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.61
|108.44
|5573
|2008.02.28 17:59
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.60
|108.44
|5574
|2008.02.28 17:59
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.58
|108.39
|5575
|2008.02.28 17:59
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.57
|108.54
|5576
|2008.02.28 17:59
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.58
|108.54
|5577
|2008.02.28 17:59
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.59
|108.39
|5578
|2008.02.28 17:59
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.59
|108.54
|5579
|2008.02.28 18:00
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.60
|108.39
|5580
|2008.02.28 18:00
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.61
|108.44
|5581
|2008.02.28 18:00
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.60
|108.54
|5582
|2008.02.28 18:00
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.61
|108.39
|5583
|2008.02.28 18:01
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.61
|108.54
|5584
|2008.02.28 18:02
|modify
|249
|3.80
|97.33
|99.62
|108.44
|5585
|2008.02.28 18:02
|modify
|252
|3.70
|97.33
|99.62
|108.44
|5586
|2008.02.28 18:02
|modify
|255
|3.70
|97.28
|99.62
|108.39
|5587
|2008.02.28 18:02
|modify
|258
|3.70
|97.43
|99.62
|108.54
|5588
|2008.02.29 01:49
|s/l
|249
|3.80
|99.62
|99.62
|108.44
|9051.94
|221614.46
|5589
|2008.02.29 01:49
|s/l
|252
|3.70
|99.62
|99.62
|108.44
|8813.73
|230428.18
|5590
|2008.02.29 01:49
|s/l
|255
|3.70
|99.62
|99.62
|108.39
|9000.19
|239428.37
|5591
|2008.02.29 01:49
|s/l
|258
|3.70
|99.62
|99.62
|108.54
|8414.72
|247843.09
|5592
|2008.03.04 16:00
|buy
|259
|5.00
|99.65
|74.87
|100.15
|5593
|2008.03.04 16:00
|buy
|260
|5.00
|99.65
|74.87
|100.65
|5594
|2008.03.04 16:00
|buy
|261
|5.00
|99.65
|74.87
|110.76
|5595
|2008.03.04 16:00
|buy
|262
|4.90
|99.65
|75.24
|100.15
|5596
|2008.03.04 16:00
|buy
|263
|4.90
|99.65
|75.24
|100.65
|5597
|2008.03.04 16:00
|buy
|264
|4.90
|99.65
|75.24
|110.76
|5598
|2008.03.05 00:00
|buy
|265
|4.80
|99.65
|75.60
|100.15
|5599
|2008.03.05 00:00
|buy
|266
|4.80
|99.65
|75.60
|100.65
|5600
|2008.03.05 00:00
|buy
|267
|4.80
|99.65
|75.60
|110.76
|5601
|2008.03.05 16:00
|buy
|268
|5.00
|99.93
|75.00
|100.43
|5602
|2008.03.05 16:00
|buy
|269
|5.00
|99.93
|75.00
|100.93
|5603
|2008.03.05 16:00
|buy
|270
|5.00
|99.93
|75.00
|111.04
|5604
|2008.03.05 17:00
|t/p
|259
|5.00
|100.15
|74.87
|100.15
|2537.30
|250380.39
|5605
|2008.03.05 17:00
|t/p
|262
|4.90
|100.15
|75.24
|100.15
|2486.55
|252866.93
|5606
|2008.03.05 17:00
|t/p
|265
|4.80
|100.15
|75.60
|100.15
|2418.86
|255285.79
|5607
|2008.03.05 18:35
|t/p
|268
|5.00
|100.43
|75.00
|100.43
|2519.65
|257805.44
|5608
|2008.03.07 03:44
|modify
|260
|5.00
|99.65
|99.65
|100.65
|5609
|2008.03.07 03:44
|modify
|261
|5.00
|99.65
|99.65
|110.76
|5610
|2008.03.07 03:56
|modify
|263
|4.90
|99.65
|99.65
|100.65
|5611
|2008.03.07 03:57
|modify
|264
|4.90
|99.65
|99.65
|110.76
|5612
|2008.03.07 03:57
|modify
|260
|5.00
|99.65
|99.66
|100.65
|5613
|2008.03.07 03:57
|modify
|266
|4.80
|99.65
|99.65
|100.65
|5614
|2008.03.07 03:58
|modify
|261
|5.00
|99.65
|99.66
|110.76
|5615
|2008.03.07 03:58
|modify
|267
|4.80
|99.65
|99.65
|110.76
|5616
|2008.03.07 06:46
|modify
|263
|4.90
|99.65
|99.66
|100.65
|5617
|2008.03.07 06:47
|modify
|260
|5.00
|99.65
|99.67
|100.65
|5618
|2008.03.07 06:47
|modify
|264
|4.90
|99.65
|99.66
|110.76
|5619
|2008.03.07 06:48
|modify
|261
|5.00
|99.65
|99.67
|110.76
|5620
|2008.03.07 06:50
|modify
|266
|4.80
|99.65
|99.66
|100.65
|5621
|2008.03.07 06:50
|modify
|263
|4.90
|99.65
|99.67
|100.65
|5622
|2008.03.07 06:51
|modify
|260
|5.00
|99.65
|99.68
|100.65
|5623
|2008.03.07 06:52
|modify
|264
|4.90
|99.65
|99.67
|110.76
|5624
|2008.03.07 07:00
|modify
|267
|4.80
|99.65
|99.66
|110.76
|5625
|2008.03.07 07:00
|modify
|266
|4.80
|99.65
|99.67
|100.65
|5626
|2008.03.11 01:47
|s/l
|260
|5.00
|99.68
|99.68
|100.65
|274.66
|258080.10
|5627
|2008.03.11 01:47
|s/l
|261
|5.00
|99.67
|99.67
|110.76
|224.27
|258304.37
|5628
|2008.03.11 01:47
|s/l
|263
|4.90
|99.67
|99.67
|100.65
|219.78
|258524.16
|5629
|2008.03.11 01:47
|s/l
|264
|4.90
|99.67
|99.67
|110.76
|219.78
|258743.94
|5630
|2008.03.11 01:47
|s/l
|266
|4.80
|99.67
|99.67
|100.65
|198.36
|258942.29
|5631
|2008.03.11 01:47
|s/l
|267
|4.80
|99.66
|99.66
|110.76
|149.98
|259092.27
|5632
|2008.03.18 16:00
|buy
|271
|5.00
|99.41
|74.23
|99.91
|5633
|2008.03.18 16:00
|buy
|272
|5.00
|99.41
|74.23
|100.41
|5634
|2008.03.18 16:00
|buy
|273
|5.00
|99.41
|74.23
|110.52
|5635
|2008.03.18 20:00
|buy
|274
|5.00
|99.47
|74.52
|99.97
|5636
|2008.03.18 20:00
|buy
|275
|5.00
|99.47
|74.52
|100.47
|5637
|2008.03.18 20:00
|buy
|276
|5.00
|99.47
|74.52
|110.58
|5638
|2008.03.19 00:13
|t/p
|271
|5.00
|99.91
|74.23
|99.91
|2537.29
|261629.56
|5639
|2008.03.19 00:18
|t/p
|274
|5.00
|99.97
|74.52
|99.97
|2537.29
|264166.85
|5640
|2008.03.24 20:00
|buy
|277
|4.60
|98.75
|75.56
|99.25
|5641
|2008.03.24 20:00
|buy
|278
|4.60
|98.75
|75.56
|99.75
|5642
|2008.03.24 20:00
|buy
|279
|4.60
|98.75
|75.56
|109.86
|5643
|2008.03.25 00:00
|buy
|280
|4.60
|98.76
|75.86
|99.26
|5644
|2008.03.25 00:00
|buy
|281
|4.60
|98.76
|75.86
|99.76
|5645
|2008.03.25 00:00
|buy
|282
|4.60
|98.76
|75.86
|109.87
|5646
|2008.03.25 04:00
|buy
|283
|4.80
|98.97
|75.19
|99.47
|5647
|2008.03.25 04:00
|buy
|284
|4.80
|98.97
|75.19
|99.97
|5648
|2008.03.25 04:00
|buy
|285
|4.80
|98.97
|75.19
|110.08
|5649
|2008.03.25 06:12
|t/p
|277
|4.60
|99.25
|75.56
|99.25
|2334.31
|266501.16
|5650
|2008.03.25 06:13
|t/p
|280
|4.60
|99.26
|75.86
|99.26
|2318.08
|268819.24
|5651
|2008.03.25 13:29
|t/p
|283
|4.80
|99.47
|75.19
|99.47
|2418.86
|271238.10
|5652
|2008.03.26 11:08
|modify
|278
|4.60
|98.75
|98.75
|99.75
|5653
|2008.03.26 11:08
|modify
|278
|4.60
|98.75
|98.76
|99.75
|5654
|2008.03.26 11:08
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.75
|109.86
|5655
|2008.03.26 11:08
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.76
|109.86
|5656
|2008.03.26 11:12
|modify
|281
|4.60
|98.76
|98.76
|99.76
|5657
|2008.03.26 11:12
|modify
|278
|4.60
|98.75
|98.77
|99.75
|5658
|2008.03.26 11:12
|modify
|282
|4.60
|98.76
|98.76
|109.87
|5659
|2008.03.26 11:12
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.77
|109.86
|5660
|2008.03.26 11:13
|modify
|281
|4.60
|98.76
|98.77
|99.76
|5661
|2008.03.26 11:13
|modify
|278
|4.60
|98.75
|98.78
|99.75
|5662
|2008.03.26 11:13
|modify
|282
|4.60
|98.76
|98.77
|109.87
|5663
|2008.03.26 11:13
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.78
|109.86
|5664
|2008.03.26 11:13
|modify
|281
|4.60
|98.76
|98.78
|99.76
|5665
|2008.03.26 11:13
|modify
|278
|4.60
|98.75
|98.79
|99.75
|5666
|2008.03.26 11:13
|modify
|278
|4.60
|98.75
|98.80
|99.75
|5667
|2008.03.26 11:13
|modify
|278
|4.60
|98.75
|98.81
|99.75
|5668
|2008.03.26 11:13
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.80
|109.86
|5669
|2008.03.26 11:13
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.81
|109.86
|5670
|2008.03.26 11:13
|modify
|281
|4.60
|98.76
|98.79
|99.76
|5671
|2008.03.26 11:13
|modify
|281
|4.60
|98.76
|98.80
|99.76
|5672
|2008.03.26 11:13
|modify
|282
|4.60
|98.76
|98.79
|109.87
|5673
|2008.03.26 11:13
|modify
|282
|4.60
|98.76
|98.80
|109.87
|5674
|2008.03.26 18:23
|modify
|281
|4.60
|98.76
|98.81
|99.76
|5675
|2008.03.26 18:23
|modify
|282
|4.60
|98.76
|98.81
|109.87
|5676
|2008.03.26 18:23
|modify
|278
|4.60
|98.75
|98.82
|99.75
|5677
|2008.03.26 18:23
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.82
|109.86
|5678
|2008.03.26 18:23
|modify
|281
|4.60
|98.76
|98.82
|99.76
|5679
|2008.03.26 18:23
|modify
|282
|4.60
|98.76
|98.82
|109.87
|5680
|2008.03.26 18:26
|modify
|278
|4.60
|98.75
|98.83
|99.75
|5681
|2008.03.26 18:26
|modify
|278
|4.60
|98.75
|98.84
|99.75
|5682
|2008.03.26 18:26
|modify
|278
|4.60
|98.75
|98.85
|99.75
|5683
|2008.03.26 18:26
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.84
|109.86
|5684
|2008.03.26 18:26
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.85
|109.86
|5685
|2008.03.26 18:26
|modify
|281
|4.60
|98.76
|98.84
|99.76
|5686
|2008.03.26 18:26
|modify
|281
|4.60
|98.76
|98.85
|99.76
|5687
|2008.03.26 18:26
|modify
|282
|4.60
|98.76
|98.84
|109.87
|5688
|2008.03.26 18:26
|modify
|282
|4.60
|98.76
|98.85
|109.87
|5689
|2008.03.26 18:26
|t/p
|278
|4.60
|99.75
|98.85
|99.75
|4668.63
|275906.72
|5690
|2008.03.26 18:26
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.86
|109.86
|5691
|2008.03.26 18:26
|t/p
|281
|4.60
|99.76
|98.85
|99.76
|4652.39
|280559.11
|5692
|2008.03.26 18:26
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.87
|109.86
|5693
|2008.03.26 18:26
|modify
|282
|4.60
|98.76
|98.86
|109.87
|5694
|2008.03.26 18:26
|modify
|282
|4.60
|98.76
|98.87
|109.87
|5695
|2008.03.26 18:26
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.88
|109.86
|5696
|2008.03.26 18:26
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.89
|109.86
|5697
|2008.03.26 18:26
|modify
|282
|4.60
|98.76
|98.88
|109.87
|5698
|2008.03.26 18:26
|modify
|282
|4.60
|98.76
|98.89
|109.87
|5699
|2008.03.26 18:32
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.90
|109.86
|5700
|2008.03.26 18:32
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.91
|109.86
|5701
|2008.03.26 18:32
|modify
|282
|4.60
|98.76
|98.90
|109.87
|5702
|2008.03.26 18:32
|modify
|282
|4.60
|98.76
|98.91
|109.87
|5703
|2008.03.26 18:57
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.92
|109.86
|5704
|2008.03.26 18:57
|modify
|282
|4.60
|98.76
|98.92
|109.87
|5705
|2008.03.26 18:58
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.93
|109.86
|5706
|2008.03.26 18:58
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.94
|109.86
|5707
|2008.03.26 18:58
|modify
|282
|4.60
|98.76
|98.93
|109.87
|5708
|2008.03.26 18:58
|modify
|282
|4.60
|98.76
|98.94
|109.87
|5709
|2008.03.26 18:58
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.95
|109.86
|5710
|2008.03.26 18:58
|modify
|282
|4.60
|98.76
|98.95
|109.87
|5711
|2008.03.26 18:58
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.96
|109.86
|5712
|2008.03.26 18:58
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.97
|109.86
|5713
|2008.03.26 18:58
|modify
|282
|4.60
|98.76
|98.96
|109.87
|5714
|2008.03.26 18:58
|modify
|282
|4.60
|98.76
|98.97
|109.87
|5715
|2008.03.26 18:58
|modify
|284
|4.80
|98.97
|98.97
|99.97
|5716
|2008.03.26 18:59
|modify
|285
|4.80
|98.97
|98.97
|110.08
|5717
|2008.03.26 19:00
|modify
|279
|4.60
|98.75
|98.99
|109.86
|5718
|2008.03.26 19:00
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.00
|109.86
|5719
|2008.03.26 19:00
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.01
|109.86
|5720
|2008.03.26 19:00
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.00
|109.87
|5721
|2008.03.26 19:00
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.01
|109.87
|5722
|2008.03.26 19:00
|modify
|284
|4.80
|98.97
|99.00
|99.97
|5723
|2008.03.26 19:00
|modify
|284
|4.80
|98.97
|99.01
|99.97
|5724
|2008.03.26 19:00
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.00
|110.08
|5725
|2008.03.26 19:00
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.01
|110.08
|5726
|2008.03.26 19:37
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.02
|109.86
|5727
|2008.03.26 19:37
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.02
|109.87
|5728
|2008.03.26 19:37
|modify
|284
|4.80
|98.97
|99.02
|99.97
|5729
|2008.03.26 19:37
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.03
|109.86
|5730
|2008.03.26 19:37
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.04
|109.86
|5731
|2008.03.26 19:38
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.03
|109.87
|5732
|2008.03.26 19:38
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.02
|110.08
|5733
|2008.03.26 19:38
|modify
|284
|4.80
|98.97
|99.03
|99.97
|5734
|2008.03.26 19:40
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.03
|110.08
|5735
|2008.03.26 19:40
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.04
|109.87
|5736
|2008.03.26 19:40
|modify
|284
|4.80
|98.97
|99.04
|99.97
|5737
|2008.03.26 19:40
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.04
|110.08
|5738
|2008.03.26 19:41
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.05
|109.86
|5739
|2008.03.26 19:41
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.06
|109.86
|5740
|2008.03.26 19:41
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.07
|109.86
|5741
|2008.03.26 19:41
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.06
|109.87
|5742
|2008.03.26 19:41
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.07
|109.87
|5743
|2008.03.26 19:41
|modify
|284
|4.80
|98.97
|99.06
|99.97
|5744
|2008.03.26 19:41
|modify
|284
|4.80
|98.97
|99.07
|99.97
|5745
|2008.03.26 19:41
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.06
|110.08
|5746
|2008.03.26 19:41
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.07
|110.08
|5747
|2008.03.26 19:41
|t/p
|284
|4.80
|99.97
|99.07
|99.97
|4854.66
|285413.78
|5748
|2008.03.26 19:41
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.08
|109.86
|5749
|2008.03.26 19:41
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.09
|109.86
|5750
|2008.03.26 19:41
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.10
|109.86
|5751
|2008.03.26 19:41
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.09
|109.87
|5752
|2008.03.26 19:41
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.10
|109.87
|5753
|2008.03.26 19:41
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.09
|110.08
|5754
|2008.03.26 19:41
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.10
|110.08
|5755
|2008.03.26 19:41
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.11
|109.86
|5756
|2008.03.26 19:41
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.12
|109.86
|5757
|2008.03.26 19:41
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.13
|109.86
|5758
|2008.03.26 19:41
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.12
|109.87
|5759
|2008.03.26 19:41
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.13
|109.87
|5760
|2008.03.26 19:41
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.12
|110.08
|5761
|2008.03.26 19:42
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.13
|110.08
|5762
|2008.03.26 19:42
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.14
|109.86
|5763
|2008.03.26 19:42
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.14
|109.87
|5764
|2008.03.26 19:42
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.15
|109.86
|5765
|2008.03.26 19:42
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.14
|110.08
|5766
|2008.03.26 19:42
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.15
|109.87
|5767
|2008.03.26 19:42
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.15
|110.08
|5768
|2008.03.26 19:43
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.16
|109.86
|5769
|2008.03.26 19:43
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.17
|109.86
|5770
|2008.03.26 19:43
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.16
|109.87
|5771
|2008.03.26 19:43
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.17
|109.87
|5772
|2008.03.26 19:43
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.16
|110.08
|5773
|2008.03.26 19:43
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.17
|110.08
|5774
|2008.03.26 19:43
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.18
|109.86
|5775
|2008.03.26 19:43
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.19
|109.86
|5776
|2008.03.26 19:43
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.18
|109.87
|5777
|2008.03.26 19:43
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.19
|109.87
|5778
|2008.03.26 19:43
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.18
|110.08
|5779
|2008.03.26 19:48
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.19
|110.08
|5780
|2008.03.26 19:48
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.20
|109.86
|5781
|2008.03.26 19:48
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.20
|109.87
|5782
|2008.03.26 19:48
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.20
|110.08
|5783
|2008.03.26 19:48
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.21
|109.86
|5784
|2008.03.26 19:48
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.22
|109.86
|5785
|2008.03.26 19:49
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.21
|109.87
|5786
|2008.03.26 19:49
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.22
|109.87
|5787
|2008.03.26 19:49
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.23
|109.86
|5788
|2008.03.26 19:49
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.24
|109.86
|5789
|2008.03.26 19:49
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.25
|109.86
|5790
|2008.03.26 19:49
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.24
|109.87
|5791
|2008.03.26 19:49
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.25
|109.87
|5792
|2008.03.26 19:49
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.24
|110.08
|5793
|2008.03.26 19:49
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.25
|110.08
|5794
|2008.03.26 19:49
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.26
|109.86
|5795
|2008.03.26 19:49
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.27
|109.86
|5796
|2008.03.26 19:49
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.28
|109.86
|5797
|2008.03.26 19:49
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.27
|109.87
|5798
|2008.03.26 19:49
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.28
|109.87
|5799
|2008.03.26 19:49
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.27
|110.08
|5800
|2008.03.26 19:49
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.28
|110.08
|5801
|2008.03.26 19:49
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.29
|109.86
|5802
|2008.03.26 19:49
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.30
|109.86
|5803
|2008.03.26 19:49
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.29
|109.87
|5804
|2008.03.26 19:49
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.30
|109.87
|5805
|2008.03.26 19:49
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.29
|110.08
|5806
|2008.03.26 19:59
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.30
|110.08
|5807
|2008.03.26 19:59
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.31
|109.86
|5808
|2008.03.26 20:18
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.31
|109.87
|5809
|2008.03.26 20:18
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.31
|110.08
|5810
|2008.03.26 20:18
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.32
|109.86
|5811
|2008.03.26 20:18
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.33
|109.86
|5812
|2008.03.26 20:18
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.32
|109.87
|5813
|2008.03.26 20:18
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.33
|109.87
|5814
|2008.03.26 20:18
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.32
|110.08
|5815
|2008.03.26 20:18
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.33
|110.08
|5816
|2008.03.26 20:19
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.35
|109.86
|5817
|2008.03.26 20:19
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.34
|109.87
|5818
|2008.03.26 20:19
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.35
|109.87
|5819
|2008.03.26 20:19
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.34
|110.08
|5820
|2008.03.26 20:19
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.35
|110.08
|5821
|2008.03.26 20:19
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.36
|109.86
|5822
|2008.03.26 20:19
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.36
|109.87
|5823
|2008.03.26 20:19
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.37
|109.86
|5824
|2008.03.26 20:19
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.38
|109.86
|5825
|2008.03.26 20:19
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.37
|109.87
|5826
|2008.03.26 20:19
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.38
|109.87
|5827
|2008.03.26 20:19
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.37
|110.08
|5828
|2008.03.26 20:19
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.38
|110.08
|5829
|2008.03.26 20:28
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.39
|109.86
|5830
|2008.03.26 20:28
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.39
|109.87
|5831
|2008.03.26 20:53
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.39
|110.08
|5832
|2008.03.26 21:00
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.40
|109.86
|5833
|2008.03.26 21:00
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.40
|109.87
|5834
|2008.03.26 21:00
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.40
|110.08
|5835
|2008.03.26 21:01
|modify
|272
|5.00
|99.41
|99.42
|100.41
|5836
|2008.03.26 21:01
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.41
|110.52
|5837
|2008.03.26 21:03
|modify
|272
|5.00
|99.41
|99.43
|100.41
|5838
|2008.03.26 21:03
|modify
|272
|5.00
|99.41
|99.46
|100.41
|5839
|2008.03.26 21:04
|modify
|272
|5.00
|99.41
|99.47
|100.41
|5840
|2008.03.26 21:04
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.46
|110.52
|5841
|2008.03.26 21:04
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.44
|109.86
|5842
|2008.03.26 21:04
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.45
|109.86
|5843
|2008.03.26 21:04
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.44
|109.87
|5844
|2008.03.26 21:04
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.45
|109.87
|5845
|2008.03.26 21:04
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.44
|110.08
|5846
|2008.03.27 14:31
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.45
|110.08
|5847
|2008.03.27 14:31
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.46
|109.86
|5848
|2008.03.27 14:31
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.46
|109.87
|5849
|2008.03.27 14:31
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.46
|110.08
|5850
|2008.03.27 14:31
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.47
|110.52
|5851
|2008.03.27 14:34
|modify
|275
|5.00
|99.47
|99.47
|100.47
|5852
|2008.03.27 14:34
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.47
|110.58
|5853
|2008.03.27 14:34
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.47
|109.86
|5854
|2008.03.27 14:34
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.47
|109.87
|5855
|2008.03.27 14:34
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.47
|110.08
|5856
|2008.03.27 14:36
|modify
|272
|5.00
|99.41
|99.48
|100.41
|5857
|2008.03.27 14:36
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.48
|110.52
|5858
|2008.03.27 14:37
|modify
|275
|5.00
|99.47
|99.48
|100.47
|5859
|2008.03.27 14:37
|modify
|272
|5.00
|99.41
|99.49
|100.41
|5860
|2008.03.27 14:37
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.48
|110.58
|5861
|2008.03.27 14:37
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.49
|110.52
|5862
|2008.03.27 14:37
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.48
|109.86
|5863
|2008.03.27 14:37
|modify
|275
|5.00
|99.47
|99.49
|100.47
|5864
|2008.03.27 14:37
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.48
|109.87
|5865
|2008.03.27 14:37
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.49
|110.58
|5866
|2008.03.27 14:37
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.48
|110.08
|5867
|2008.03.27 14:37
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.49
|109.86
|5868
|2008.03.27 14:37
|modify
|272
|5.00
|99.41
|99.50
|100.41
|5869
|2008.03.27 14:37
|modify
|272
|5.00
|99.41
|99.51
|100.41
|5870
|2008.03.27 14:37
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.50
|110.52
|5871
|2008.03.27 14:37
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.51
|110.52
|5872
|2008.03.27 14:37
|modify
|275
|5.00
|99.47
|99.50
|100.47
|5873
|2008.03.27 14:37
|modify
|275
|5.00
|99.47
|99.51
|100.47
|5874
|2008.03.27 14:37
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.50
|110.58
|5875
|2008.03.27 14:37
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.51
|110.58
|5876
|2008.03.27 14:37
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.50
|109.86
|5877
|2008.03.27 14:37
|t/p
|272
|5.00
|100.41
|99.51
|100.41
|5233.34
|290647.12
|5878
|2008.03.27 14:37
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.52
|110.52
|5879
|2008.03.27 14:37
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.51
|109.86
|5880
|2008.03.27 14:37
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.53
|110.52
|5881
|2008.03.27 14:37
|modify
|275
|5.00
|99.47
|99.52
|100.47
|5882
|2008.03.27 14:37
|modify
|275
|5.00
|99.47
|99.53
|100.47
|5883
|2008.03.27 14:37
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.52
|110.58
|5884
|2008.03.27 14:37
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.53
|110.58
|5885
|2008.03.27 14:37
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.52
|109.86
|5886
|2008.03.27 14:37
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.53
|109.86
|5887
|2008.03.27 14:37
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.52
|109.87
|5888
|2008.03.27 14:37
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.53
|109.87
|5889
|2008.03.27 14:37
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.52
|110.08
|5890
|2008.03.27 14:37
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.53
|110.08
|5891
|2008.03.27 14:42
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.54
|110.52
|5892
|2008.03.27 14:42
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.55
|110.52
|5893
|2008.03.27 14:42
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.56
|110.52
|5894
|2008.03.27 14:42
|modify
|275
|5.00
|99.47
|99.55
|100.47
|5895
|2008.03.27 14:42
|modify
|275
|5.00
|99.47
|99.56
|100.47
|5896
|2008.03.27 14:42
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.55
|110.58
|5897
|2008.03.27 14:42
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.56
|110.58
|5898
|2008.03.27 14:42
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.55
|109.86
|5899
|2008.03.27 14:42
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.56
|109.86
|5900
|2008.03.27 14:42
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.55
|109.87
|5901
|2008.03.27 14:42
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.56
|109.87
|5902
|2008.03.27 14:42
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.57
|110.52
|5903
|2008.03.27 14:42
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.56
|110.08
|5904
|2008.03.27 14:42
|modify
|275
|5.00
|99.47
|99.57
|100.47
|5905
|2008.03.27 15:23
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.57
|110.58
|5906
|2008.03.27 15:23
|t/p
|275
|5.00
|100.47
|99.57
|100.47
|5233.34
|295880.46
|5907
|2008.03.27 15:23
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.58
|110.52
|5908
|2008.03.27 15:23
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.57
|109.86
|5909
|2008.03.27 15:23
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.58
|110.58
|5910
|2008.03.27 15:23
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.57
|109.87
|5911
|2008.03.27 15:23
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.58
|109.86
|5912
|2008.03.27 15:23
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.59
|110.52
|5913
|2008.03.27 15:23
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.60
|110.52
|5914
|2008.03.27 15:23
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.59
|110.58
|5915
|2008.03.27 15:23
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.60
|110.58
|5916
|2008.03.27 15:23
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.59
|109.86
|5917
|2008.03.27 15:23
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.60
|109.86
|5918
|2008.03.27 15:23
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.59
|109.87
|5919
|2008.03.27 15:23
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.60
|109.87
|5920
|2008.03.27 15:23
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.61
|110.52
|5921
|2008.03.27 15:23
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.62
|110.52
|5922
|2008.03.27 15:23
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.61
|110.58
|5923
|2008.03.27 15:23
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.62
|110.58
|5924
|2008.03.27 15:23
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.61
|109.86
|5925
|2008.03.27 15:23
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.62
|109.86
|5926
|2008.03.27 15:23
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.61
|109.87
|5927
|2008.03.27 15:23
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.62
|109.87
|5928
|2008.03.27 15:23
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.61
|110.08
|5929
|2008.03.27 15:24
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.62
|110.08
|5930
|2008.03.27 15:24
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.63
|110.52
|5931
|2008.03.27 15:24
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.63
|110.58
|5932
|2008.03.27 15:24
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.63
|109.86
|5933
|2008.03.27 15:24
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.63
|109.87
|5934
|2008.03.27 15:24
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.64
|110.52
|5935
|2008.03.27 15:24
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.63
|110.08
|5936
|2008.03.27 15:24
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.64
|110.58
|5937
|2008.03.27 15:24
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.64
|109.86
|5938
|2008.03.27 15:24
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.64
|109.87
|5939
|2008.03.27 15:24
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.64
|110.08
|5940
|2008.03.27 15:25
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.65
|110.52
|5941
|2008.03.27 15:25
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.65
|110.58
|5942
|2008.03.27 15:25
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.65
|109.86
|5943
|2008.03.27 15:25
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.65
|109.87
|5944
|2008.03.27 15:25
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.65
|110.08
|5945
|2008.03.27 17:57
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.66
|110.52
|5946
|2008.03.27 17:57
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.66
|110.58
|5947
|2008.03.27 17:57
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.66
|109.86
|5948
|2008.03.27 17:57
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.67
|110.52
|5949
|2008.03.27 17:57
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.66
|109.87
|5950
|2008.03.27 17:57
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.67
|110.58
|5951
|2008.03.27 17:57
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.66
|110.08
|5952
|2008.03.27 17:57
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.67
|109.86
|5953
|2008.03.27 17:57
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.67
|109.87
|5954
|2008.03.27 17:58
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.68
|110.52
|5955
|2008.03.27 17:58
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.69
|110.52
|5956
|2008.03.27 17:58
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.68
|110.58
|5957
|2008.03.27 17:58
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.69
|110.58
|5958
|2008.03.27 17:58
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.68
|109.86
|5959
|2008.03.27 17:58
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.69
|109.86
|5960
|2008.03.27 17:58
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.68
|109.87
|5961
|2008.03.27 17:58
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.67
|110.08
|5962
|2008.03.27 17:58
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.68
|110.08
|5963
|2008.03.27 18:26
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.69
|109.87
|5964
|2008.03.27 18:26
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.70
|110.52
|5965
|2008.03.27 18:26
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.69
|110.08
|5966
|2008.03.27 18:26
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.70
|110.58
|5967
|2008.03.27 18:26
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.70
|109.86
|5968
|2008.03.27 18:26
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.70
|109.87
|5969
|2008.03.27 18:26
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.70
|110.08
|5970
|2008.03.27 18:34
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.71
|110.52
|5971
|2008.03.27 18:34
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.71
|110.58
|5972
|2008.03.27 18:34
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.71
|109.86
|5973
|2008.03.27 18:34
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.71
|109.87
|5974
|2008.03.27 18:43
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.71
|110.08
|5975
|2008.03.28 11:42
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.72
|110.52
|5976
|2008.03.28 11:42
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.73
|110.52
|5977
|2008.03.28 11:42
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.72
|110.58
|5978
|2008.03.28 11:42
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.73
|110.58
|5979
|2008.03.28 11:42
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.72
|109.86
|5980
|2008.03.28 11:42
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.72
|109.87
|5981
|2008.03.28 11:42
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.72
|110.08
|5982
|2008.03.28 11:43
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.73
|109.86
|5983
|2008.03.28 11:43
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.74
|110.52
|5984
|2008.03.28 11:43
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.75
|110.52
|5985
|2008.03.28 11:43
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.74
|110.58
|5986
|2008.03.28 11:43
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.75
|110.58
|5987
|2008.03.28 11:43
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.74
|109.86
|5988
|2008.03.28 11:43
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.75
|109.86
|5989
|2008.03.28 11:43
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.74
|109.87
|5990
|2008.03.28 11:43
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.75
|109.87
|5991
|2008.03.28 11:43
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.74
|110.08
|5992
|2008.03.28 11:43
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.75
|110.08
|5993
|2008.03.28 11:47
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.76
|110.52
|5994
|2008.03.28 11:47
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.76
|110.58
|5995
|2008.03.28 11:50
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.76
|109.86
|5996
|2008.03.28 11:50
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.77
|110.52
|5997
|2008.03.28 11:50
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.78
|110.52
|5998
|2008.03.28 11:50
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.77
|110.58
|5999
|2008.03.28 11:50
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.78
|110.58
|6000
|2008.03.28 11:50
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.77
|109.86
|6001
|2008.03.28 11:50
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.78
|109.86
|6002
|2008.03.28 11:50
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.77
|109.87
|6003
|2008.03.28 11:50
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.78
|109.87
|6004
|2008.03.28 11:50
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.77
|110.08
|6005
|2008.03.28 11:50
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.78
|110.08
|6006
|2008.03.28 11:52
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.79
|110.52
|6007
|2008.03.28 11:52
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.80
|110.52
|6008
|2008.03.28 11:52
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.81
|110.52
|6009
|2008.03.28 11:52
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.80
|110.58
|6010
|2008.03.28 11:52
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.81
|110.58
|6011
|2008.03.28 11:52
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.80
|109.86
|6012
|2008.03.28 11:52
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.81
|109.86
|6013
|2008.03.28 11:52
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.80
|109.87
|6014
|2008.03.28 11:52
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.81
|109.87
|6015
|2008.03.28 11:52
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.80
|110.08
|6016
|2008.03.28 11:52
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.81
|110.08
|6017
|2008.03.28 11:59
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.82
|110.52
|6018
|2008.03.28 11:59
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.82
|110.58
|6019
|2008.03.28 11:59
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.82
|109.86
|6020
|2008.03.28 11:59
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.82
|109.87
|6021
|2008.03.28 11:59
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.82
|110.08
|6022
|2008.03.28 12:04
|modify
|273
|5.00
|99.41
|99.83
|110.52
|6023
|2008.03.28 12:04
|modify
|276
|5.00
|99.47
|99.83
|110.58
|6024
|2008.03.28 12:04
|modify
|279
|4.60
|98.75
|99.83
|109.86
|6025
|2008.03.28 12:04
|modify
|282
|4.60
|98.76
|99.83
|109.87
|6026
|2008.03.28 12:04
|modify
|285
|4.80
|98.97
|99.83
|110.08
|6027
|2008.03.28 16:59
|s/l
|273
|5.00
|99.83
|99.83
|110.52
|2328.19
|298208.65
|6028
|2008.03.28 16:59
|s/l
|276
|5.00
|99.83
|99.83
|110.58
|2025.83
|300234.48
|6029
|2008.03.28 16:59
|s/l
|279
|4.60
|99.83
|99.83
|109.86
|5104.43
|305338.91
|6030
|2008.03.28 16:59
|s/l
|282
|4.60
|99.83
|99.83
|109.87
|5041.83
|310380.74
|6031
|2008.03.28 16:59
|s/l
|285
|4.80
|99.83
|99.83
|110.08
|4245.12
|314625.87
|6032
|2008.03.28 22:59
|close at stop
|270
|5.00
|99.70
|75.00
|111.04
|-718.04
|313907.83
|6033
|2008.03.28 22:59
|close at stop
|269
|5.00
|99.70
|75.00
|100.93
|-718.04
|313189.79