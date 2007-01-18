Strategy Tester Report
My OZFx Squeeze v2
SIG-Lite.us (Build 215)

СимволCHFJPY (Swiss Franc vs Japanise Yen)
Период4 Часа (H4) 2007.01.01 00:00 - 2008.03.28 20:00 (2007.01.01 - 2008.03.29)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыMAGICMA=111111111; MinLots=0.1; MaxLotSize=99; MinSL=27; Slippage=5; TakeProfit1=50; TakeProfit2=100; TakeProfit3=1111; Agresif_Entry_System="___________________________________________________ "; AES=true; MaxTrades=20; _______Chose_one_______="If Active_triling:true, other should be false, in otherword just 1 activate"; Active_TrailingStop=true; TrailingStop=89; Use_4Step=false; STEP=50; Just_BEP=false; BEP=50; ____Money_Management____="If true, its calculate Lot for you"; MM=true; MaximumRisk=0.02; IncreaseFactor=2; _____Moving_Average_____="MODE: 0=SMA, 1=EMA, 2=SMMA, 3=LWMA "; MA_PERIODE=11; MODE_MA=0; _____Stochastic______="___________________________________________________"; Stoch_Entry_Buy=72; Stoch_Entry_Sell=17; K_Period=5; D_Period=3; Slowing_Period=4; _____Momentum_____="MODE: 0=CLOSE, 1=OPEN, 2=HIGH, 3=LOW, 4=MEDINA, 5=TYPYCAL, 6=WEIGHTED "; PRICE_MODE=0; Momentum_Period=7;
Баров в истории2928Смоделировано тиков2937598Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит10000.00
Чистая прибыль303189.79Общая прибыль304625.87Общий убыток-1436.08
Прибыльность212.12Матожидание выигрыша1063.82
Абсолютная просадка1098.20Максимальная просадка95829.54 (32.80%)Относительная просадка44.67% (24918.33)
Всего сделок285Короткие позиции (% выигравших)3 (100.00%)Длинные позиции (% выигравших)282 (99.29%)
Прибыльные сделки (% от всех)283 (99.30%)Убыточные сделки (% от всех)2 (0.70%)
Самая большаяприбыльная сделка9051.94убыточная сделка-718.04
Средняяприбыльная сделка1076.42убыточная сделка-718.04
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)283 (304625.87)непрерывных проигрышей (убыток)2 (-1436.08)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)304625.87 (283)непрерывный убыток (число проигрышей)-1436.08 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш283непрерывный проигрыш2
Graph
ВремяТипОрдерОбъёмЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12007.01.09 04:00buy10.2096.2395.2396.73
22007.01.09 04:00buy20.2096.2395.2397.23
32007.01.09 04:00buy30.2096.2395.23107.34
42007.01.09 04:00buy40.2096.2395.2596.73
52007.01.09 04:00buy50.2096.2395.2597.23
62007.01.09 04:00buy60.2096.2395.25107.34
72007.01.09 08:00buy70.2096.1695.2096.66
82007.01.09 08:00buy80.2096.1695.2097.16
92007.01.09 08:00buy90.2096.1695.20107.27
102007.01.09 12:01buy100.2096.3395.3596.83
112007.01.09 12:01buy110.2096.3395.3597.33
122007.01.09 12:01buy120.2096.3395.35107.44
132007.01.11 08:00buy130.2096.2495.3096.74
142007.01.11 08:00buy140.2096.2495.3097.24
152007.01.11 08:00buy150.2096.2495.30107.35
162007.01.11 12:00buy160.2096.4995.4996.99
172007.01.11 12:00buy170.2096.4995.4997.49
182007.01.11 12:00buy180.2096.4995.49107.60
192007.01.11 14:11t/p70.2096.6695.2096.66103.6110103.61
202007.01.11 14:28t/p10.2096.7395.2396.73103.6110207.22
212007.01.11 14:28t/p40.2096.7395.2596.73103.6110310.84
222007.01.11 14:28t/p130.2096.7495.3096.74100.7910411.63
232007.01.11 14:50t/p100.2096.8395.3596.83103.6010515.23
242007.01.18 05:50t/p160.2096.9995.4996.99105.7210620.95
252007.01.18 05:55modify80.2096.1696.1697.16
262007.01.18 05:55modify90.2096.1696.16107.27
272007.01.18 05:55modify80.2096.1696.1797.16
282007.01.18 05:55modify80.2096.1696.1897.16
292007.01.18 05:55modify80.2096.1696.1997.16
302007.01.18 05:56modify80.2096.1696.2097.16
312007.01.18 05:56modify90.2096.1696.19107.27
322007.01.18 05:56modify90.2096.1696.20107.27
332007.01.18 05:56modify80.2096.1696.2197.16
342007.01.18 05:56modify80.2096.1696.2297.16
352007.01.18 05:56modify20.2096.2396.2397.23
362007.01.18 05:56modify90.2096.1696.22107.27
372007.01.18 05:56modify30.2096.2396.23107.34
382007.01.18 05:56modify20.2096.2396.2497.23
392007.01.18 05:57modify20.2096.2396.2697.23
402007.01.18 05:57modify30.2096.2396.25107.34
412007.01.18 05:57modify50.2096.2396.2497.23
422007.01.18 05:57modify50.2096.2396.2597.23
432007.01.18 05:57modify60.2096.2396.24107.34
442007.01.18 05:57modify80.2096.1696.2397.16
452007.01.18 05:57modify90.2096.1696.23107.27
462007.01.18 05:58modify80.2096.1696.2497.16
472007.01.18 06:05modify90.2096.1696.24107.27
482007.01.18 06:05modify60.2096.2396.25107.34
492007.01.18 06:05modify140.2096.2496.2497.24
502007.01.18 06:05modify80.2096.1696.2597.16
512007.01.18 06:05modify30.2096.2396.26107.34
522007.01.18 06:07modify150.2096.2496.24107.35
532007.01.18 06:07modify90.2096.1696.25107.27
542007.01.18 06:07modify140.2096.2496.2597.24
552007.01.18 06:07modify50.2096.2396.2697.23
562007.01.18 06:07modify150.2096.2496.25107.35
572007.01.18 06:07modify60.2096.2396.26107.34
582007.01.18 06:08modify80.2096.1696.2697.16
592007.01.18 08:35modify90.2096.1696.26107.27
602007.01.18 08:35t/p80.2097.1696.2697.16209.3310830.28
612007.01.18 08:35modify20.2096.2396.2797.23
622007.01.18 08:35modify20.2096.2396.2897.23
632007.01.18 08:35modify30.2096.2396.27107.34
642007.01.18 08:36modify140.2096.2496.2697.24
652007.01.18 08:36modify30.2096.2396.28107.34
662007.01.18 08:36modify50.2096.2396.2797.23
672007.01.18 08:36modify50.2096.2396.2897.23
682007.01.18 08:36modify60.2096.2396.27107.34
692007.01.18 08:36modify150.2096.2496.26107.35
702007.01.18 08:37modify60.2096.2396.28107.34
712007.01.18 08:37modify90.2096.1696.27107.27
722007.01.18 08:37modify90.2096.1696.28107.27
732007.01.18 08:37modify140.2096.2496.2797.24
742007.01.18 08:37modify140.2096.2496.2897.24
752007.01.18 08:37modify150.2096.2496.27107.35
762007.01.18 08:38modify150.2096.2496.28107.35
772007.01.18 08:41modify20.2096.2396.3097.23
782007.01.18 08:41modify30.2096.2396.29107.34
792007.01.18 08:42modify30.2096.2396.30107.34
802007.01.18 08:57modify50.2096.2396.3097.23
812007.01.18 08:57modify60.2096.2396.29107.34
822007.01.18 08:58modify60.2096.2396.30107.34
832007.01.18 08:58modify90.2096.1696.29107.27
842007.01.18 08:58modify90.2096.1696.30107.27
852007.01.18 08:58modify140.2096.2496.2997.24
862007.01.18 08:59modify140.2096.2496.3097.24
872007.01.18 08:59modify150.2096.2496.29107.35
882007.01.18 08:59modify150.2096.2496.30107.35
892007.01.18 09:00modify20.2096.2396.3197.23
902007.01.18 09:00modify30.2096.2396.31107.34
912007.01.18 09:02modify50.2096.2396.3197.23
922007.01.18 09:02modify60.2096.2396.31107.34
932007.01.18 09:02modify90.2096.1696.31107.27
942007.01.18 09:03modify140.2096.2496.3197.24
952007.01.18 09:04modify150.2096.2496.31107.35
962007.01.18 09:12modify20.2096.2396.3297.23
972007.01.18 09:12modify30.2096.2396.32107.34
982007.01.18 09:12modify20.2096.2396.3397.23
992007.01.18 09:17modify50.2096.2396.3297.23
1002007.01.18 09:17modify30.2096.2396.33107.34
1012007.01.18 09:18modify60.2096.2396.32107.34
1022007.01.18 09:18modify50.2096.2396.3397.23
1032007.01.18 09:18modify90.2096.1696.32107.27
1042007.01.18 09:18modify60.2096.2396.33107.34
1052007.01.18 09:19modify90.2096.1696.33107.27
1062007.01.18 09:20modify140.2096.2496.3297.24
1072007.01.18 09:20modify110.2096.3396.3397.33
1082007.01.18 09:21modify120.2096.3396.33107.44
1092007.01.18 09:22modify140.2096.2496.3397.24
1102007.01.18 09:22modify150.2096.2496.33107.35
1112007.01.18 09:25t/p20.2097.2396.3397.23209.3311039.61
1122007.01.18 09:25t/p50.2097.2396.3397.23209.3311248.94
1132007.01.18 09:25t/p140.2097.2496.3397.24206.5211455.46
1142007.01.18 09:25modify30.2096.2396.35107.34
1152007.01.18 09:25modify60.2096.2396.34107.34
1162007.01.18 09:25modify60.2096.2396.35107.34
1172007.01.18 09:25modify30.2096.2396.37107.34
1182007.01.18 09:26modify90.2096.1696.35107.27
1192007.01.18 09:26modify60.2096.2396.36107.34
1202007.01.18 09:26modify60.2096.2396.37107.34
1212007.01.18 09:26modify30.2096.2396.38107.34
1222007.01.18 09:26modify90.2096.1696.37107.27
1232007.01.18 09:26modify60.2096.2396.38107.34
1242007.01.18 09:26modify110.2096.3396.3797.33
1252007.01.18 09:26modify90.2096.1696.38107.27
1262007.01.18 09:26modify120.2096.3396.37107.44
1272007.01.18 09:26modify30.2096.2396.39107.34
1282007.01.18 09:26modify110.2096.3396.3897.33
1292007.01.18 09:26modify60.2096.2396.39107.34
1302007.01.18 09:26modify120.2096.3396.38107.44
1312007.01.18 09:26modify90.2096.1696.39107.27
1322007.01.18 09:26modify150.2096.2496.38107.35
1332007.01.18 09:26modify110.2096.3396.3997.33
1342007.01.18 09:26modify30.2096.2396.40107.34
1352007.01.18 09:27modify120.2096.3396.39107.44
1362007.01.18 09:27modify60.2096.2396.40107.34
1372007.01.18 09:27modify150.2096.2496.39107.35
1382007.01.18 09:27modify90.2096.1696.40107.27
1392007.01.18 09:27modify30.2096.2396.41107.34
1402007.01.18 09:27modify110.2096.3396.4097.33
1412007.01.18 09:27modify60.2096.2396.41107.34
1422007.01.18 09:27modify30.2096.2396.42107.34
1432007.01.18 09:27modify90.2096.1696.41107.27
1442007.01.18 09:27modify60.2096.2396.42107.34
1452007.01.18 09:27modify110.2096.3396.4197.33
1462007.01.18 09:27modify90.2096.1696.42107.27
1472007.01.18 09:27modify120.2096.3396.41107.44
1482007.01.18 09:27modify150.2096.2496.40107.35
1492007.01.18 09:28modify110.2096.3396.4297.33
1502007.01.18 09:28modify150.2096.2496.41107.35
1512007.01.18 09:28modify120.2096.3396.42107.44
1522007.01.18 09:28t/p110.2097.3396.4297.33209.3311664.79
1532007.01.18 09:28modify30.2096.2396.44107.34
1542007.01.18 09:28modify60.2096.2396.43107.34
1552007.01.18 09:28modify30.2096.2396.45107.34
1562007.01.18 09:28modify60.2096.2396.44107.34
1572007.01.18 09:29modify60.2096.2396.45107.34
1582007.01.18 09:29modify30.2096.2396.46107.34
1592007.01.18 09:29modify30.2096.2396.47107.34
1602007.01.18 09:29modify60.2096.2396.46107.34
1612007.01.18 09:29modify60.2096.2396.47107.34
1622007.01.18 09:29modify90.2096.1696.46107.27
1632007.01.18 09:29modify90.2096.1696.47107.27
1642007.01.18 09:29modify120.2096.3396.46107.44
1652007.01.18 09:29modify120.2096.3396.47107.44
1662007.01.18 09:29modify150.2096.2496.46107.35
1672007.01.18 09:30modify150.2096.2496.47107.35
1682007.01.18 09:31modify30.2096.2396.48107.34
1692007.01.18 09:31modify30.2096.2396.49107.34
1702007.01.18 09:31modify60.2096.2396.48107.34
1712007.01.18 09:32modify60.2096.2396.49107.34
1722007.01.18 09:32modify90.2096.1696.48107.27
1732007.01.18 09:32modify90.2096.1696.49107.27
1742007.01.18 09:32modify120.2096.3396.48107.44
1752007.01.18 09:32modify120.2096.3396.49107.44
1762007.01.18 09:32modify150.2096.2496.48107.35
1772007.01.18 09:32modify150.2096.2496.49107.35
1782007.01.18 09:32modify170.2096.4996.4997.49
1792007.01.18 09:32modify180.2096.4996.49107.60
1802007.01.18 10:58modify30.2096.2396.51107.34
1812007.01.18 10:58modify60.2096.2396.50107.34
1822007.01.18 10:58modify30.2096.2396.52107.34
1832007.01.18 10:58modify30.2096.2396.53107.34
1842007.01.18 10:58modify60.2096.2396.52107.34
1852007.01.18 10:58modify90.2096.1696.51107.27
1862007.01.18 10:58modify90.2096.1696.52107.27
1872007.01.18 10:58modify120.2096.3396.51107.44
1882007.01.18 10:59modify60.2096.2396.53107.34
1892007.01.18 10:59modify120.2096.3396.52107.44
1902007.01.18 10:59modify90.2096.1696.53107.27
1912007.01.18 10:59modify150.2096.2496.52107.35
1922007.01.18 10:59modify170.2096.4996.5097.49
1932007.01.18 10:59modify170.2096.4996.5197.49
1942007.01.18 11:00modify180.2096.4996.51107.60
1952007.01.19 04:06modify170.2096.4996.5297.49
1962007.01.19 04:06modify180.2096.4996.52107.60
1972007.01.19 04:06modify120.2096.3396.53107.44
1982007.01.19 04:06modify150.2096.2496.53107.35
1992007.01.19 04:07modify170.2096.4996.5397.49
2002007.01.19 04:07modify180.2096.4996.53107.60
2012007.01.22 18:04modify30.2096.2396.54107.34
2022007.01.22 18:04modify60.2096.2396.54107.34
2032007.01.22 18:04modify30.2096.2396.55107.34
2042007.01.22 18:05modify60.2096.2396.55107.34
2052007.01.22 18:05modify30.2096.2396.56107.34
2062007.01.22 18:05modify90.2096.1696.55107.27
2072007.01.22 18:05modify60.2096.2396.56107.34
2082007.01.22 18:05modify120.2096.3396.55107.44
2092007.01.22 18:05modify90.2096.1696.56107.27
2102007.01.22 18:05modify150.2096.2496.55107.35
2112007.01.22 18:05modify120.2096.3396.56107.44
2122007.01.22 18:05modify170.2096.4996.5597.49
2132007.01.22 18:05modify180.2096.4996.54107.60
2142007.01.22 18:05modify180.2096.4996.55107.60
2152007.01.23 09:34modify150.2096.2496.56107.35
2162007.01.23 09:43modify170.2096.4996.5697.49
2172007.01.23 10:26modify180.2096.4996.56107.60
2182007.01.23 10:28modify30.2096.2396.58107.34
2192007.01.23 10:28modify60.2096.2396.58107.34
2202007.01.23 10:29modify90.2096.1696.57107.27
2212007.01.23 10:29modify90.2096.1696.58107.27
2222007.01.23 10:29modify120.2096.3396.57107.44
2232007.01.23 10:29modify120.2096.3396.58107.44
2242007.01.23 10:29modify150.2096.2496.57107.35
2252007.01.23 10:29modify150.2096.2496.58107.35
2262007.01.23 10:30modify170.2096.4996.5797.49
2272007.01.23 10:30modify170.2096.4996.5897.49
2282007.01.23 10:30modify180.2096.4996.57107.60
2292007.01.23 10:30modify180.2096.4996.58107.60
2302007.01.23 11:11modify30.2096.2396.59107.34
2312007.01.23 11:11t/p170.2097.4996.5897.49208.6311873.42
2322007.01.23 11:11modify30.2096.2396.60107.34
2332007.01.23 11:11modify60.2096.2396.59107.34
2342007.01.23 11:11modify60.2096.2396.60107.34
2352007.01.23 11:11modify90.2096.1696.59107.27
2362007.01.23 11:11modify90.2096.1696.60107.27
2372007.01.23 11:11modify120.2096.3396.59107.44
2382007.01.23 11:17modify120.2096.3396.60107.44
2392007.01.23 12:00modify150.2096.2496.60107.35
2402007.01.23 12:00modify180.2096.4996.59107.60
2412007.01.23 12:00modify180.2096.4996.60107.60
2422007.01.23 12:00modify30.2096.2396.61107.34
2432007.01.23 12:00modify30.2096.2396.62107.34
2442007.01.23 12:01modify60.2096.2396.61107.34
2452007.01.23 12:01modify60.2096.2396.62107.34
2462007.01.23 12:01modify90.2096.1696.61107.27
2472007.01.23 12:02modify90.2096.1696.62107.27
2482007.01.23 12:02modify30.2096.2396.65107.34
2492007.01.23 12:02modify60.2096.2396.64107.34
2502007.01.23 12:02modify60.2096.2396.65107.34
2512007.01.23 12:02modify90.2096.1696.64107.27
2522007.01.23 12:02modify120.2096.3396.63107.44
2532007.01.23 12:02modify150.2096.2496.62107.35
2542007.01.23 12:03modify150.2096.2496.63107.35
2552007.01.23 12:03modify90.2096.1696.65107.27
2562007.01.23 12:03modify120.2096.3396.64107.44
2572007.01.23 12:03modify120.2096.3396.65107.44
2582007.01.23 12:03modify150.2096.2496.64107.35
2592007.01.23 12:03modify150.2096.2496.65107.35
2602007.01.23 12:03modify180.2096.4996.64107.60
2612007.01.23 12:04modify180.2096.4996.65107.60
2622007.01.23 12:06modify30.2096.2396.67107.34
2632007.01.23 12:07modify60.2096.2396.67107.34
2642007.01.23 12:07modify90.2096.1696.67107.27
2652007.01.23 12:08modify30.2096.2396.69107.34
2662007.01.23 12:08modify120.2096.3396.67107.44
2672007.01.23 12:08modify60.2096.2396.68107.34
2682007.01.23 12:08modify150.2096.2496.67107.35
2692007.01.23 12:08modify60.2096.2396.69107.34
2702007.01.23 12:08modify30.2096.2396.70107.34
2712007.01.23 12:08modify90.2096.1696.69107.27
2722007.01.23 12:08modify60.2096.2396.70107.34
2732007.01.23 12:08modify30.2096.2396.71107.34
2742007.01.23 12:08modify90.2096.1696.70107.27
2752007.01.23 12:08modify60.2096.2396.71107.34
2762007.01.23 12:08modify30.2096.2396.72107.34
2772007.01.23 12:09modify120.2096.3396.69107.44
2782007.01.23 12:09modify90.2096.1696.71107.27
2792007.01.23 12:09modify60.2096.2396.72107.34
2802007.01.23 12:09modify30.2096.2396.73107.34
2812007.01.23 12:09modify90.2096.1696.72107.27
2822007.01.23 12:09modify60.2096.2396.73107.34
2832007.01.23 12:09modify30.2096.2396.74107.34
2842007.01.23 12:09modify90.2096.1696.73107.27
2852007.01.23 12:09modify60.2096.2396.74107.34
2862007.01.23 12:09modify120.2096.3396.73107.44
2872007.01.23 12:09modify30.2096.2396.75107.34
2882007.01.23 12:09modify30.2096.2396.76107.34
2892007.01.23 12:09modify60.2096.2396.75107.34
2902007.01.23 12:09modify60.2096.2396.76107.34
2912007.01.23 12:09modify90.2096.1696.75107.27
2922007.01.23 12:09modify90.2096.1696.76107.27
2932007.01.23 12:09modify120.2096.3396.75107.44
2942007.01.23 12:09modify150.2096.2496.74107.35
2952007.01.23 12:09modify180.2096.4996.72107.60
2962007.01.23 12:10modify180.2096.4996.73107.60
2972007.01.23 12:11modify180.2096.4996.74107.60
2982007.01.23 12:14modify150.2096.2496.75107.35
2992007.01.23 12:14modify120.2096.3396.76107.44
3002007.01.23 12:14modify180.2096.4996.75107.60
3012007.01.23 12:14modify150.2096.2496.76107.35
3022007.01.23 12:15modify180.2096.4996.76107.60
3032007.01.23 12:16modify30.2096.2396.78107.34
3042007.01.23 12:16modify30.2096.2396.80107.34
3052007.01.23 12:16modify60.2096.2396.79107.34
3062007.01.23 12:16modify60.2096.2396.80107.34
3072007.01.23 12:16modify90.2096.1696.79107.27
3082007.01.23 12:16modify120.2096.3396.77107.44
3092007.01.23 12:16modify120.2096.3396.78107.44
3102007.01.23 12:16modify150.2096.2496.77107.35
3112007.01.23 12:16modify150.2096.2496.78107.35
3122007.01.23 12:17modify90.2096.1696.80107.27
3132007.01.23 12:18modify180.2096.4996.78107.60
3142007.01.23 12:18modify120.2096.3396.79107.44
3152007.01.23 12:18modify120.2096.3396.80107.44
3162007.01.23 12:18modify30.2096.2396.81107.34
3172007.01.23 12:18modify150.2096.2496.80107.35
3182007.01.23 12:18modify60.2096.2396.81107.34
3192007.01.23 12:18modify180.2096.4996.80107.60
3202007.01.23 12:19modify90.2096.1696.81107.27
3212007.01.23 12:19modify120.2096.3396.81107.44
3222007.01.23 12:19modify150.2096.2496.81107.35
3232007.01.23 12:19modify30.2096.2396.82107.34
3242007.01.23 12:19modify30.2096.2396.83107.34
3252007.01.23 12:19modify60.2096.2396.82107.34
3262007.01.23 12:19modify60.2096.2396.83107.34
3272007.01.23 12:19modify30.2096.2396.84107.34
3282007.01.23 12:19modify90.2096.1696.83107.27
3292007.01.23 12:19modify60.2096.2396.84107.34
3302007.01.23 12:19modify30.2096.2396.85107.34
3312007.01.23 12:19modify90.2096.1696.84107.27
3322007.01.23 12:19modify60.2096.2396.85107.34
3332007.01.23 12:19modify120.2096.3396.84107.44
3342007.01.23 12:19modify150.2096.2496.83107.35
3352007.01.23 12:20modify90.2096.1696.85107.27
3362007.01.23 12:20modify30.2096.2396.86107.34
3372007.01.23 12:20modify30.2096.2396.87107.34
3382007.01.23 12:20modify120.2096.3396.85107.44
3392007.01.23 12:20modify180.2096.4996.83107.60
3402007.01.23 12:21modify150.2096.2496.85107.35
3412007.01.23 12:22modify180.2096.4996.85107.60
3422007.01.23 12:38modify60.2096.2396.86107.34
3432007.01.23 12:38modify60.2096.2396.87107.34
3442007.01.23 12:39modify90.2096.1696.87107.27
3452007.01.23 12:40modify120.2096.3396.86107.44
3462007.01.23 12:40modify120.2096.3396.87107.44
3472007.01.23 12:41modify150.2096.2496.86107.35
3482007.01.23 12:41modify150.2096.2496.87107.35
3492007.01.23 12:41modify180.2096.4996.86107.60
3502007.01.23 12:41modify180.2096.4996.87107.60
3512007.01.23 13:43modify30.2096.2396.88107.34
3522007.01.23 13:44modify60.2096.2396.88107.34
3532007.01.23 13:44modify30.2096.2396.90107.34
3542007.01.23 13:44modify60.2096.2396.89107.34
3552007.01.23 13:44modify60.2096.2396.90107.34
3562007.01.23 13:44modify90.2096.1696.89107.27
3572007.01.23 13:44modify120.2096.3396.88107.44
3582007.01.23 13:44modify150.2096.2496.88107.35
3592007.01.23 13:44modify180.2096.4996.88107.60
3602007.01.23 13:45modify90.2096.1696.90107.27
3612007.01.23 13:45modify120.2096.3396.89107.44
3622007.01.23 13:45modify120.2096.3396.90107.44
3632007.01.23 13:45modify150.2096.2496.89107.35
3642007.01.23 13:45modify150.2096.2496.90107.35
3652007.01.23 13:45modify30.2096.2396.91107.34
3662007.01.23 13:45modify180.2096.4996.90107.60
3672007.01.23 13:45modify60.2096.2396.91107.34
3682007.01.23 13:45modify30.2096.2396.92107.34
3692007.01.23 13:45modify30.2096.2396.93107.34
3702007.01.23 13:45modify60.2096.2396.92107.34
3712007.01.23 13:45modify60.2096.2396.93107.34
3722007.01.23 13:45modify30.2096.2396.94107.34
3732007.01.23 13:45modify90.2096.1696.93107.27
3742007.01.23 13:45modify60.2096.2396.94107.34
3752007.01.23 13:45modify120.2096.3396.93107.44
3762007.01.23 13:45modify150.2096.2496.92107.35
3772007.01.23 13:46modify90.2096.1696.94107.27
3782007.01.23 13:46modify150.2096.2496.93107.35
3792007.01.23 13:46modify180.2096.4996.92107.60
3802007.01.23 13:47modify120.2096.3396.94107.44
3812007.01.23 13:47modify30.2096.2396.95107.34
3822007.01.23 13:47modify150.2096.2496.94107.35
3832007.01.23 13:48modify60.2096.2396.95107.34
3842007.01.23 13:49modify180.2096.4996.94107.60
3852007.01.23 13:49modify90.2096.1696.95107.27
3862007.01.23 13:49modify120.2096.3396.95107.44
3872007.01.23 13:49modify150.2096.2496.95107.35
3882007.01.23 13:50modify180.2096.4996.95107.60
3892007.01.23 13:50modify30.2096.2396.96107.34
3902007.01.23 13:50modify30.2096.2396.97107.34
3912007.01.23 13:50modify60.2096.2396.96107.34
3922007.01.23 13:57modify60.2096.2396.97107.34
3932007.01.23 13:57modify30.2096.2396.98107.34
3942007.01.23 13:57modify90.2096.1696.97107.27
3952007.01.23 13:57modify60.2096.2396.98107.34
3962007.01.23 13:57modify120.2096.3396.97107.44
3972007.01.23 13:57modify150.2096.2496.96107.35
3982007.01.23 13:57modify150.2096.2496.97107.35
3992007.01.23 13:58modify90.2096.1696.98107.27
4002007.01.23 13:58modify30.2096.2396.99107.34
4012007.01.23 13:58modify120.2096.3396.98107.44
4022007.01.23 13:58modify180.2096.4996.97107.60
4032007.01.23 13:58modify60.2096.2396.99107.34
4042007.01.23 13:59modify150.2096.2496.98107.35
4052007.01.23 13:59modify180.2096.4996.98107.60
4062007.01.23 14:02modify90.2096.1696.99107.27
4072007.01.23 14:02modify120.2096.3396.99107.44
4082007.01.23 14:02modify150.2096.2496.99107.35
4092007.01.23 14:02modify180.2096.4996.99107.60
4102007.01.23 16:18modify30.2096.2397.01107.34
4112007.01.23 16:18modify60.2096.2397.00107.34
4122007.01.23 16:19modify60.2096.2397.01107.34
4132007.01.23 16:20modify90.2096.1697.00107.27
4142007.01.23 16:20modify90.2096.1697.01107.27
4152007.01.23 16:21modify120.2096.3397.01107.44
4162007.01.23 16:21modify30.2096.2397.03107.34
4172007.01.23 16:21modify60.2096.2397.02107.34
4182007.01.23 16:21modify60.2096.2397.03107.34
4192007.01.23 16:21modify90.2096.1697.02107.27
4202007.01.23 16:21modify150.2096.2497.01107.35
4212007.01.23 16:21modify180.2096.4997.00107.60
4222007.01.23 16:21modify180.2096.4997.01107.60
4232007.01.23 16:23modify120.2096.3397.02107.44
4242007.01.23 16:23modify90.2096.1697.03107.27
4252007.01.23 16:23modify150.2096.2497.02107.35
4262007.01.23 16:25modify180.2096.4997.02107.60
4272007.01.23 16:25modify120.2096.3397.03107.44
4282007.01.23 16:25modify150.2096.2497.03107.35
4292007.01.23 16:25modify180.2096.4997.03107.60
4302007.01.23 16:30modify30.2096.2397.05107.34
4312007.01.23 16:30modify60.2096.2397.04107.34
4322007.01.23 16:30modify60.2096.2397.05107.34
4332007.01.23 16:30modify90.2096.1697.04107.27
4342007.01.23 16:31modify90.2096.1697.05107.27
4352007.01.23 16:33modify120.2096.3397.05107.44
4362007.01.23 16:34modify150.2096.2497.04107.35
4372007.01.23 16:34modify150.2096.2497.05107.35
4382007.01.23 16:34modify30.2096.2397.06107.34
4392007.01.23 16:34modify180.2096.4997.05107.60
4402007.01.23 16:34modify60.2096.2397.06107.34
4412007.01.23 16:35modify90.2096.1697.06107.27
4422007.01.23 16:35modify120.2096.3397.06107.44
4432007.01.23 16:36modify150.2096.2497.06107.35
4442007.01.23 16:36modify180.2096.4997.06107.60
4452007.01.23 16:39modify30.2096.2397.07107.34
4462007.01.23 16:39modify30.2096.2397.08107.34
4472007.01.23 16:39modify60.2096.2397.07107.34
4482007.01.23 16:39modify60.2096.2397.08107.34
4492007.01.23 16:41modify90.2096.1697.07107.27
4502007.01.23 16:41modify90.2096.1697.08107.27
4512007.01.23 16:41modify120.2096.3397.07107.44
4522007.01.23 16:41modify120.2096.3397.08107.44
4532007.01.23 16:42modify150.2096.2497.08107.35
4542007.01.23 16:44modify180.2096.4997.08107.60
4552007.01.23 16:45modify30.2096.2397.10107.34
4562007.01.23 16:51modify60.2096.2397.10107.34
4572007.01.23 16:51modify90.2096.1697.09107.27
4582007.01.23 16:52modify120.2096.3397.09107.44
4592007.01.23 16:52modify90.2096.1697.10107.27
4602007.01.23 16:52modify150.2096.2497.09107.35
4612007.01.23 16:52modify120.2096.3397.10107.44
4622007.01.23 16:53modify150.2096.2497.10107.35
4632007.01.23 16:54modify180.2096.4997.10107.60
4642007.01.23 17:32modify30.2096.2397.12107.34
4652007.01.23 17:32modify60.2096.2397.11107.34
4662007.01.24 10:06s/l30.2097.1297.12107.34189.9812063.40
4672007.01.24 10:07s/l60.2097.1197.11107.34187.9612251.37
4682007.01.24 10:07s/l90.2097.1097.10107.27200.0612451.43
4692007.01.24 10:07s/l120.2097.1097.10107.44165.7912617.23
4702007.01.24 10:07s/l150.2097.1097.10107.35181.1212798.35
4712007.01.24 10:07s/l180.2097.1097.10107.60130.7212929.07
4722007.01.25 20:00buy190.3097.2495.9597.74
4732007.01.25 20:00buy200.3097.2495.9598.24
4742007.01.25 20:00buy210.3097.2495.95108.35
4752007.01.25 20:00buy220.3097.2495.9797.74
4762007.01.25 20:00buy230.3097.2495.9798.24
4772007.01.25 20:00buy240.3097.2495.97108.35
4782007.01.29 16:00buy250.3097.2596.0097.75
4792007.01.29 16:00buy260.3097.2596.0098.25
4802007.01.29 16:00buy270.3097.2596.00108.36
4812007.02.02 08:00buy280.2097.0695.8897.56
4822007.02.02 08:00buy290.2097.0695.8898.06
4832007.02.02 08:00buy300.2097.0695.88108.17
4842007.02.06 20:00buy310.2097.0295.8697.52
4852007.02.06 20:00buy320.2097.0295.8698.02
4862007.02.06 20:00buy330.2097.0295.86108.13
4872007.02.07 00:00buy340.2096.9295.8297.42
4882007.02.07 00:00buy350.2096.9295.8297.92
4892007.02.07 00:00buy360.2096.9295.82108.03
4902007.02.07 17:22t/p340.2097.4295.8297.42100.7913029.86
4912007.02.09 23:47t/p310.2097.5295.8697.52104.3213134.18
4922007.02.09 23:49t/p280.2097.5695.8897.56105.7313239.91
4932007.02.12 01:00t/p190.3097.7495.9597.74168.1113408.02
4942007.02.12 01:00t/p220.3097.7495.9797.74168.1113576.14
4952007.02.12 01:00t/p250.3097.7596.0097.75166.0013742.13
4962007.02.12 01:00modify350.2096.9296.9397.92
4972007.02.12 01:00modify350.2096.9296.9897.92
4982007.02.12 01:00modify360.2096.9296.97108.03
4992007.02.13 03:33s/l350.2096.9896.9897.9216.3313758.47
5002007.02.13 03:33s/l360.2096.9796.97108.0314.3113772.78
5012007.02.19 01:00buy370.2096.8095.5797.30
5022007.02.19 01:00buy380.2096.8095.5797.80
5032007.02.19 01:00buy390.2096.8095.57107.91
5042007.02.19 08:00buy400.2096.8495.6197.34
5052007.02.19 08:00buy410.2096.8495.6197.84
5062007.02.19 08:00buy420.2096.8495.61107.95
5072007.02.19 12:00buy430.3097.0695.7697.56
5082007.02.19 12:00buy440.3097.0695.7698.06
5092007.02.19 12:00buy450.3097.0695.76108.17
5102007.02.21 02:46t/p370.2097.3095.5797.30102.1913874.97
5112007.02.21 03:00t/p400.2097.3495.6197.34102.1913977.16
5122007.02.21 10:05t/p430.3097.5695.7697.56153.3014130.46
5132007.02.21 15:30modify380.2096.8096.8097.80
5142007.02.21 16:12modify390.2096.8096.80107.91
5152007.02.21 17:17modify380.2096.8096.8197.80
5162007.02.21 17:17modify390.2096.8096.81107.91
5172007.02.21 17:28modify380.2096.8096.8397.80
5182007.02.21 17:28modify380.2096.8096.8597.80
5192007.02.21 17:28modify390.2096.8096.84107.91
5202007.02.22 02:13modify390.2096.8096.85107.91
5212007.02.22 02:13modify380.2096.8096.8797.80
5222007.02.22 02:14modify380.2096.8096.8897.80
5232007.02.22 02:14modify410.2096.8496.8597.84
5242007.02.22 02:15modify420.2096.8496.85107.95
5252007.02.22 02:15modify390.2096.8096.86107.91
5262007.02.22 02:15modify390.2096.8096.87107.91
5272007.02.22 02:15modify410.2096.8496.8697.84
5282007.02.22 02:15modify410.2096.8496.8797.84
5292007.02.22 02:17modify420.2096.8496.87107.95
5302007.02.22 02:21modify390.2096.8096.88107.91
5312007.02.22 02:23modify410.2096.8496.8897.84
5322007.02.22 02:24modify420.2096.8496.88107.95
5332007.02.22 03:07modify380.2096.8096.9097.80
5342007.02.22 03:07modify390.2096.8096.89107.91
5352007.02.22 17:04modify410.2096.8496.8997.84
5362007.02.22 17:04modify420.2096.8496.89107.95
5372007.02.22 17:34modify390.2096.8096.90107.91
5382007.02.22 17:35modify410.2096.8496.9097.84
5392007.02.22 18:13modify420.2096.8496.90107.95
5402007.02.22 18:19t/p380.2097.8096.9097.80205.1014335.56
5412007.02.22 18:19modify390.2096.8096.92107.91
5422007.02.22 18:19modify410.2096.8496.9197.84
5432007.02.22 18:19modify410.2096.8496.9297.84
5442007.02.22 18:19modify420.2096.8496.91107.95
5452007.02.22 18:19modify420.2096.8496.92107.95
5462007.02.22 18:21t/p410.2097.8496.9297.84205.1014540.66
5472007.02.22 18:21modify390.2096.8096.95107.91
5482007.02.22 18:21modify420.2096.8496.94107.95
5492007.02.22 18:21modify420.2096.8496.95107.95
5502007.02.22 18:21modify390.2096.8096.96107.91
5512007.02.22 18:21modify390.2096.8096.97107.91
5522007.02.22 18:21modify390.2096.8096.98107.91
5532007.02.22 18:21modify420.2096.8496.97107.95
5542007.02.22 18:22modify420.2096.8496.98107.95
5552007.02.22 18:22modify390.2096.8096.99107.91
5562007.02.22 18:22modify390.2096.8097.00107.91
5572007.02.22 18:22modify390.2096.8097.01107.91
5582007.02.22 18:23modify420.2096.8496.99107.95
5592007.02.22 18:23modify420.2096.8497.00107.95
5602007.02.22 18:23modify420.2096.8497.01107.95
5612007.02.22 18:25modify320.2097.0297.0398.02
5622007.02.22 18:25modify330.2097.0297.02108.13
5632007.02.22 18:25modify330.2097.0297.03108.13
5642007.02.22 18:25modify320.2097.0297.0598.02
5652007.02.22 18:26modify290.2097.0697.0698.06
5662007.02.22 18:26modify290.2097.0697.0898.06
5672007.02.22 18:26modify300.2097.0697.07108.17
5682007.02.22 18:26modify300.2097.0697.08108.17
5692007.02.22 18:26modify320.2097.0297.0798.02
5702007.02.22 18:26modify330.2097.0297.06108.13
5712007.02.22 18:26modify390.2096.8097.05107.91
5722007.02.22 18:26modify390.2096.8097.06107.91
5732007.02.22 18:26modify420.2096.8497.05107.95
5742007.02.22 18:26modify420.2096.8497.06107.95
5752007.02.22 18:27modify320.2097.0297.0898.02
5762007.02.22 18:27modify290.2097.0697.1098.06
5772007.02.22 18:27modify300.2097.0697.09108.17
5782007.02.22 18:27modify300.2097.0697.10108.17
5792007.02.22 18:27modify320.2097.0297.0998.02
5802007.02.22 18:27modify330.2097.0297.07108.13
5812007.02.22 18:27modify330.2097.0297.08108.13
5822007.02.22 18:27modify390.2096.8097.07107.91
5832007.02.22 18:27modify440.3097.0697.0698.06
5842007.02.22 18:27modify420.2096.8497.07107.95
5852007.02.22 18:27modify450.3097.0697.06108.17
5862007.02.22 18:27modify390.2096.8097.08107.91
5872007.02.22 18:28modify440.3097.0697.0798.06
5882007.02.22 18:28modify420.2096.8497.08107.95
5892007.02.22 18:28modify450.3097.0697.07108.17
5902007.02.22 18:28modify440.3097.0697.0898.06
5912007.02.22 18:28modify330.2097.0297.09108.13
5922007.02.22 18:28modify320.2097.0297.1098.02
5932007.02.22 18:28modify390.2096.8097.09107.91
5942007.02.22 18:28modify330.2097.0297.10108.13
5952007.02.22 18:28modify420.2096.8497.09107.95
5962007.02.22 18:28modify390.2096.8097.10107.91
5972007.02.22 18:28modify440.3097.0697.0998.06
5982007.02.22 18:28modify420.2096.8497.10107.95
5992007.02.22 18:28modify450.3097.0697.09108.17
6002007.02.22 18:29modify440.3097.0697.1098.06
6012007.02.22 18:30modify450.3097.0697.10108.17
6022007.02.22 18:30modify290.2097.0697.1198.06
6032007.02.22 18:30modify290.2097.0697.1298.06
6042007.02.22 18:30modify300.2097.0697.11108.17
6052007.02.22 18:30modify300.2097.0697.12108.17
6062007.02.22 18:30modify320.2097.0297.1198.02
6072007.02.22 18:30modify320.2097.0297.1298.02
6082007.02.22 18:30modify330.2097.0297.11108.13
6092007.02.22 19:17modify330.2097.0297.12108.13
6102007.02.22 19:18modify390.2096.8097.11107.91
6112007.02.22 19:18modify390.2096.8097.12107.91
6122007.02.22 19:19t/p320.2098.0297.1298.02214.2714754.93
6132007.02.22 19:19modify290.2097.0697.1398.06
6142007.02.22 19:19modify420.2096.8497.12107.95
6152007.02.22 19:20modify290.2097.0697.1598.06
6162007.02.22 19:20modify300.2097.0697.14108.17
6172007.02.22 19:20modify330.2097.0297.13108.13
6182007.02.22 19:20modify440.3097.0697.1298.06
6192007.02.22 19:20modify390.2096.8097.13107.91
6202007.02.22 19:20modify450.3097.0697.12108.17
6212007.02.22 19:20modify300.2097.0697.15108.17
6222007.02.22 19:21modify330.2097.0297.14108.13
6232007.02.22 19:21modify330.2097.0297.15108.13
6242007.02.22 19:21modify390.2096.8097.14107.91
6252007.02.22 19:23modify420.2096.8497.14107.95
6262007.02.22 19:23modify390.2096.8097.15107.91
6272007.02.22 19:25t/p290.2098.0697.1598.06215.6914970.62
6282007.02.22 19:25t/p440.3098.0697.1298.06307.6415278.26
6292007.02.22 19:25modify300.2097.0697.17108.17
6302007.02.22 19:25modify330.2097.0297.16108.13
6312007.02.22 19:25modify330.2097.0297.17108.13
6322007.02.22 19:25modify390.2096.8097.16107.91
6332007.02.22 19:25modify420.2096.8497.15107.95
6342007.02.22 19:27modify390.2096.8097.17107.91
6352007.02.22 19:27modify420.2096.8497.16107.95
6362007.02.22 19:27modify420.2096.8497.17107.95
6372007.02.22 19:27modify450.3097.0697.16108.17
6382007.02.22 19:28modify450.3097.0697.17108.17
6392007.02.22 20:20modify300.2097.0697.18108.17
6402007.02.22 20:20modify330.2097.0297.18108.13
6412007.02.22 20:21modify300.2097.0697.19108.17
6422007.02.22 20:21modify330.2097.0297.19108.13
6432007.02.22 20:23modify390.2096.8097.18107.91
6442007.02.22 20:23modify390.2096.8097.19107.91
6452007.02.22 20:24modify420.2096.8497.18107.95
6462007.02.22 20:24modify420.2096.8497.19107.95
6472007.02.22 20:26modify300.2097.0697.21108.17
6482007.02.22 20:26modify300.2097.0697.22108.17
6492007.02.22 20:26modify450.3097.0697.19108.17
6502007.02.22 20:26modify330.2097.0297.21108.13
6512007.02.22 20:27modify330.2097.0297.22108.13
6522007.02.22 20:27modify390.2096.8097.21107.91
6532007.02.22 20:27modify390.2096.8097.22107.91
6542007.02.22 20:28modify420.2096.8497.21107.95
6552007.02.22 20:28modify420.2096.8497.22107.95
6562007.02.22 20:28modify300.2097.0697.23108.17
6572007.02.22 20:28modify200.3097.2497.2498.24
6582007.02.22 20:28modify330.2097.0297.23108.13
6592007.02.22 20:30modify210.3097.2497.24108.35
6602007.02.22 20:30modify450.3097.0697.22108.17
6612007.02.22 20:30modify390.2096.8097.23107.91
6622007.02.22 20:31modify420.2096.8497.23107.95
6632007.02.22 20:31modify230.3097.2497.2498.24
6642007.02.22 20:32modify450.3097.0697.23108.17
6652007.02.22 20:32modify240.3097.2497.24108.35
6662007.02.22 20:33modify300.2097.0697.24108.17
6672007.02.22 20:34modify330.2097.0297.24108.13
6682007.02.22 20:34modify390.2096.8097.24107.91
6692007.02.22 20:35modify420.2096.8497.24107.95
6702007.02.22 20:36modify200.3097.2497.2698.24
6712007.02.22 20:36modify450.3097.0697.24108.17
6722007.02.22 20:37modify210.3097.2497.26108.35
6732007.02.22 20:40modify230.3097.2497.2598.24
6742007.02.22 20:40modify230.3097.2497.2698.24
6752007.02.22 20:42modify240.3097.2497.25108.35
6762007.02.22 20:42modify240.3097.2497.26108.35
6772007.02.22 21:47modify260.3097.2597.2698.25
6782007.02.22 21:49modify270.3097.2597.25108.36
6792007.02.22 22:00modify270.3097.2597.26108.36
6802007.02.22 22:16modify300.2097.0697.26108.17
6812007.02.22 22:16modify330.2097.0297.25108.13
6822007.02.22 22:16modify330.2097.0297.26108.13
6832007.02.22 22:16modify390.2096.8097.25107.91
6842007.02.22 22:16modify200.3097.2497.2798.24
6852007.02.22 22:16modify200.3097.2497.2898.24
6862007.02.22 22:16modify210.3097.2497.27108.35
6872007.02.22 22:16modify210.3097.2497.28108.35
6882007.02.22 22:17modify390.2096.8097.26107.91
6892007.02.22 22:17modify230.3097.2497.2798.24
6902007.02.22 22:17modify230.3097.2497.2898.24
6912007.02.22 22:17modify420.2096.8497.26107.95
6922007.02.22 22:18modify240.3097.2497.28108.35
6932007.02.22 22:18modify450.3097.0697.26108.17
6942007.02.22 22:19modify260.3097.2597.2898.25
6952007.02.22 22:20modify270.3097.2597.28108.36
6962007.02.22 22:20modify300.2097.0697.27108.17
6972007.02.22 22:20modify300.2097.0697.28108.17
6982007.02.22 22:20modify330.2097.0297.27108.13
6992007.02.22 22:20modify330.2097.0297.28108.13
7002007.02.22 22:20modify390.2096.8097.27107.91
7012007.02.22 22:21modify390.2096.8097.28107.91
7022007.02.22 22:21modify420.2096.8497.27107.95
7032007.02.22 22:21modify420.2096.8497.28107.95
7042007.02.22 22:21modify450.3097.0697.27108.17
7052007.02.22 22:22modify450.3097.0697.28108.17
7062007.02.22 23:55modify200.3097.2497.2998.24
7072007.02.22 23:57modify210.3097.2497.29108.35
7082007.02.22 23:59modify200.3097.2497.3098.24
7092007.02.23 00:00modify210.3097.2497.30108.35
7102007.02.23 00:01modify230.3097.2497.2998.24
7112007.02.23 00:10modify230.3097.2497.3098.24
7122007.02.23 00:10modify240.3097.2497.29108.35
7132007.02.23 00:11modify240.3097.2497.30108.35
7142007.02.23 00:11modify260.3097.2597.2998.25
7152007.02.23 00:11modify260.3097.2597.3098.25
7162007.02.23 00:13modify270.3097.2597.29108.36
7172007.02.23 00:17modify200.3097.2497.3198.24
7182007.02.23 00:18modify300.2097.0697.29108.17
7192007.02.23 00:19modify210.3097.2497.31108.35
7202007.02.23 00:20modify330.2097.0297.29108.13
7212007.02.23 00:20modify270.3097.2597.30108.36
7222007.02.23 00:20modify230.3097.2497.3198.24
7232007.02.23 00:20modify300.2097.0697.30108.17
7242007.02.23 00:21modify240.3097.2497.31108.35
7252007.02.23 00:21modify330.2097.0297.30108.13
7262007.02.23 00:23modify390.2096.8097.30107.91
7272007.02.23 00:24modify420.2096.8497.29107.95
7282007.02.23 00:24modify420.2096.8497.30107.95
7292007.02.23 00:26modify450.3097.0697.30108.17
7302007.02.23 17:06modify260.3097.2597.3198.25
7312007.02.23 17:06modify200.3097.2497.3398.24
7322007.02.23 17:07modify270.3097.2597.31108.36
7332007.02.23 17:07modify210.3097.2497.33108.35
7342007.02.23 17:07modify300.2097.0697.31108.17
7352007.02.23 17:10modify330.2097.0297.31108.13
7362007.02.23 17:10modify390.2096.8097.31107.91
7372007.02.23 17:11modify420.2096.8497.31107.95
7382007.02.23 17:11modify450.3097.0697.31108.17
7392007.02.23 17:14modify230.3097.2497.3398.24
7402007.02.23 17:16modify240.3097.2497.33108.35
7412007.02.23 17:16modify260.3097.2597.3298.25
7422007.02.23 17:17modify260.3097.2597.3398.25
7432007.02.23 17:17t/p200.3098.2497.3398.24333.0515611.31
7442007.02.23 17:17t/p230.3098.2497.3398.24333.0515944.37
7452007.02.23 17:17modify210.3097.2497.35108.35
7462007.02.23 17:17modify240.3097.2497.34108.35
7472007.02.23 17:17modify240.3097.2497.35108.35
7482007.02.23 17:17modify260.3097.2597.3498.25
7492007.02.23 17:17modify270.3097.2597.33108.36
7502007.02.23 17:17modify300.2097.0697.32108.17
7512007.02.23 17:17modify300.2097.0697.33108.17
7522007.02.23 17:17modify330.2097.0297.32108.13
7532007.02.23 17:18modify330.2097.0297.33108.13
7542007.02.23 17:18modify260.3097.2597.3598.25
7552007.02.23 17:18modify270.3097.2597.34108.36
7562007.02.23 17:18modify270.3097.2597.35108.36
7572007.02.23 17:18modify300.2097.0697.34108.17
7582007.02.23 17:18modify390.2096.8097.32107.91
7592007.02.23 17:18modify390.2096.8097.33107.91
7602007.02.23 17:18modify420.2096.8497.32107.95
7612007.02.23 17:18modify450.3097.0697.32108.17
7622007.02.23 17:18modify420.2096.8497.33107.95
7632007.02.23 17:19t/p260.3098.2597.3598.25330.9416275.30
7642007.02.23 17:19modify210.3097.2497.37108.35
7652007.02.23 17:20modify300.2097.0697.35108.17
7662007.02.23 17:20modify240.3097.2497.37108.35
7672007.02.23 17:20modify210.3097.2497.38108.35
7682007.02.23 17:20modify210.3097.2497.39108.35
7692007.02.23 17:20modify240.3097.2497.38108.35
7702007.02.23 17:20modify210.3097.2497.40108.35
7712007.02.23 17:20modify240.3097.2497.39108.35
7722007.02.23 17:20modify240.3097.2497.40108.35
7732007.02.23 17:20modify270.3097.2597.37108.36
7742007.02.23 17:21modify270.3097.2597.38108.36
7752007.02.23 17:21modify300.2097.0697.37108.17
7762007.02.23 17:22modify330.2097.0297.36108.13
7772007.02.23 17:22modify330.2097.0297.37108.13
7782007.02.23 17:23modify300.2097.0697.38108.17
7792007.02.23 17:23modify270.3097.2597.39108.36
7802007.02.23 17:23modify330.2097.0297.38108.13
7812007.02.23 17:23modify390.2096.8097.37107.91
7822007.02.23 17:23modify300.2097.0697.39108.17
7832007.02.23 17:23modify270.3097.2597.40108.36
7842007.02.23 17:23modify210.3097.2497.41108.35
7852007.02.23 17:23modify210.3097.2497.42108.35
7862007.02.23 17:23modify240.3097.2497.41108.35
7872007.02.23 17:23modify210.3097.2497.43108.35
7882007.02.23 17:23modify210.3097.2497.44108.35
7892007.02.23 17:24modify240.3097.2497.42108.35
7902007.02.23 17:24modify240.3097.2497.43108.35
7912007.02.23 17:24modify270.3097.2597.42108.36
7922007.02.23 17:24modify270.3097.2597.43108.36
7932007.02.23 17:24modify240.3097.2497.44108.35
7942007.02.23 17:24modify300.2097.0697.43108.17
7952007.02.23 17:24modify270.3097.2597.44108.36
7962007.02.23 17:24modify330.2097.0297.43108.13
7972007.02.23 17:24modify300.2097.0697.44108.17
7982007.02.23 17:24modify390.2096.8097.43107.91
7992007.02.23 17:24modify330.2097.0297.44108.13
8002007.02.23 17:24modify420.2096.8497.43107.95
8012007.02.23 17:24modify390.2096.8097.44107.91
8022007.02.23 17:24modify450.3097.0697.43108.17
8032007.02.23 17:24modify420.2096.8497.44107.95
8042007.02.23 17:25modify450.3097.0697.44108.17
8052007.02.23 17:25modify210.3097.2497.45108.35
8062007.02.23 17:25modify240.3097.2497.45108.35
8072007.02.23 17:25modify270.3097.2597.45108.36
8082007.02.23 17:27modify300.2097.0697.45108.17
8092007.02.23 17:28modify330.2097.0297.45108.13
8102007.02.23 17:28modify210.3097.2497.47108.35
8112007.02.23 17:28modify240.3097.2497.46108.35
8122007.02.23 17:28modify240.3097.2497.47108.35
8132007.02.23 17:28modify270.3097.2597.46108.36
8142007.02.23 17:28modify390.2096.8097.45107.91
8152007.02.27 12:17s/l210.3097.4797.47108.35102.3516377.65
8162007.02.27 12:17s/l240.3097.4797.47108.35102.3516480.01
8172007.02.27 12:43s/l270.3097.4697.46108.3694.1916574.20
8182007.02.27 12:43s/l300.2097.4597.45108.1794.8516669.05
8192007.02.27 12:43s/l330.2097.4597.45108.13101.5016770.55
8202007.02.27 12:43s/l390.2097.4597.45107.91136.6616907.21
8212007.02.27 12:49s/l420.2097.4497.44107.95126.5817033.79
8222007.02.27 12:49s/l450.3097.4497.44108.17123.3617157.15
8232007.03.06 12:00buy460.3095.2993.5795.79
8242007.03.06 12:00buy470.3095.2993.5796.29
8252007.03.06 12:00buy480.3095.2993.57106.40
8262007.03.06 12:00buy490.3095.2993.6095.79
8272007.03.06 12:00buy500.3095.2993.6096.29
8282007.03.06 12:00buy510.3095.2993.60106.40
8292007.03.06 16:00buy520.3094.9993.3795.49
8302007.03.06 16:00buy530.3094.9993.3795.99
8312007.03.06 16:00buy540.3094.9993.37106.10
8322007.03.07 01:17t/p520.3095.4993.3795.49152.2417309.39
8332007.03.08 07:51t/p460.3095.7993.5795.79155.4117464.80
8342007.03.08 07:51t/p490.3095.7993.6095.79155.4117620.22
8352007.03.08 12:00buy550.4095.7393.9196.23
8362007.03.08 12:00buy560.4095.7393.9196.73
8372007.03.08 12:00buy570.4095.7393.91106.84
8382007.03.08 13:06modify530.3094.9994.9995.99
8392007.03.08 13:06modify540.3094.9994.99106.10
8402007.03.08 13:07modify530.3094.9995.0095.99
8412007.03.08 13:07modify530.3094.9995.0295.99
8422007.03.08 13:07modify540.3094.9995.01106.10
8432007.03.08 13:07modify530.3094.9995.0395.99
8442007.03.08 13:08modify540.3094.9995.02106.10
8452007.03.08 13:08modify540.3094.9995.03106.10
8462007.03.08 13:08modify530.3094.9995.0495.99
8472007.03.08 13:08modify540.3094.9995.04106.10
8482007.03.08 15:42modify530.3094.9995.0695.99
8492007.03.08 15:42modify530.3094.9995.0895.99
8502007.03.08 15:42modify540.3094.9995.05106.10
8512007.03.08 15:42modify540.3094.9995.07106.10
8522007.03.12 09:01modify530.3094.9995.0995.99
8532007.03.12 09:01t/p530.3095.9995.0995.99308.7117928.93
8542007.03.12 09:01modify540.3094.9995.10106.10
8552007.03.12 09:01modify540.3094.9995.11106.10
8562007.03.12 09:01modify540.3094.9995.12106.10
8572007.03.12 09:26modify540.3094.9995.13106.10
8582007.03.12 09:29modify540.3094.9995.14106.10
8592007.03.12 09:30modify540.3094.9995.15106.10
8602007.03.12 09:34modify540.3094.9995.16106.10
8612007.03.12 09:38modify540.3094.9995.17106.10
8622007.03.12 09:39modify540.3094.9995.18106.10
8632007.03.12 09:40modify540.3094.9995.19106.10
8642007.03.12 11:10modify540.3094.9995.21106.10
8652007.03.12 11:30modify540.3094.9995.23106.10
8662007.03.12 11:30modify540.3094.9995.24106.10
8672007.03.12 11:30modify540.3094.9995.26106.10
8682007.03.12 11:35modify540.3094.9995.27106.10
8692007.03.12 11:37modify470.3095.2995.2996.29
8702007.03.12 11:37modify540.3094.9995.28106.10
8712007.03.12 11:50modify480.3095.2995.29106.40
8722007.03.12 11:51modify500.3095.2995.2996.29
8732007.03.12 11:51modify510.3095.2995.29106.40
8742007.03.12 11:52modify540.3094.9995.29106.10
8752007.03.12 11:58modify470.3095.2995.3096.29
8762007.03.12 11:58modify470.3095.2995.3196.29
8772007.03.12 11:58modify480.3095.2995.30106.40
8782007.03.12 11:59modify480.3095.2995.31106.40
8792007.03.12 11:59modify500.3095.2995.3096.29
8802007.03.12 11:59modify500.3095.2995.3196.29
8812007.03.12 11:59modify510.3095.2995.30106.40
8822007.03.12 12:00modify540.3094.9995.30106.10
8832007.03.12 12:01modify510.3095.2995.31106.40
8842007.03.12 12:01modify470.3095.2995.3296.29
8852007.03.12 12:02modify540.3094.9995.31106.10
8862007.03.12 12:02modify470.3095.2995.3396.29
8872007.03.12 12:02modify480.3095.2995.32106.40
8882007.03.12 12:02modify480.3095.2995.33106.40
8892007.03.12 12:02modify500.3095.2995.3296.29
8902007.03.12 12:02modify510.3095.2995.32106.40
8912007.03.12 12:03modify500.3095.2995.3396.29
8922007.03.12 12:03modify510.3095.2995.33106.40
8932007.03.12 12:04modify540.3094.9995.32106.10
8942007.03.12 12:04modify540.3094.9995.33106.10
8952007.03.12 12:08t/p550.4096.2393.9196.23204.3918133.32
8962007.03.12 12:08modify470.3095.2995.3496.29
8972007.03.12 12:08modify480.3095.2995.34106.40
8982007.03.12 12:09modify500.3095.2995.3496.29
8992007.03.12 12:09modify470.3095.2995.3596.29
9002007.03.12 12:09modify470.3095.2995.3696.29
9012007.03.12 12:09modify510.3095.2995.34106.40
9022007.03.13 23:15s/l470.3095.3695.3696.2928.5818161.90
9032007.03.13 23:16s/l480.3095.3495.34106.4022.5318184.43
9042007.03.13 23:16s/l500.3095.3495.3496.2922.5318206.96
9052007.03.13 23:16s/l510.3095.3495.34106.4022.5318229.49
9062007.03.13 23:16s/l540.3095.3395.33106.10110.2218339.70
9072007.03.14 20:00buy580.4095.9694.1396.46
9082007.03.14 20:00buy590.4095.9694.1396.96
9092007.03.14 20:00buy600.4095.9694.13107.07
9102007.03.15 01:12t/p580.4096.4694.1396.46205.8018545.51
9112007.03.15 18:11modify560.4095.7395.7396.73
9122007.03.15 18:11modify560.4095.7395.7496.73
9132007.03.15 18:11modify560.4095.7395.7596.73
9142007.03.15 18:11modify570.4095.7395.74106.84
9152007.03.15 18:11modify570.4095.7395.75106.84
9162007.03.15 18:11modify560.4095.7395.7696.73
9172007.03.15 18:11modify570.4095.7395.76106.84
9182007.03.15 18:12modify560.4095.7395.7996.73
9192007.03.15 18:12modify570.4095.7395.78106.84
9202007.03.15 18:12modify570.4095.7395.79106.84
9212007.03.15 18:14modify560.4095.7395.8096.73
9222007.03.15 18:14modify560.4095.7395.8196.73
9232007.03.15 18:14modify570.4095.7395.80106.84
9242007.03.15 18:15modify570.4095.7395.81106.84
9252007.03.15 18:15modify560.4095.7395.8296.73
9262007.03.15 18:15modify570.4095.7395.82106.84
9272007.03.15 18:15modify560.4095.7395.8396.73
9282007.03.15 18:15t/p560.4096.7395.8396.73413.0218958.53
9292007.03.15 18:15modify570.4095.7395.84106.84
9302007.03.15 18:15modify570.4095.7395.85106.84
9312007.03.15 18:39modify570.4095.7395.86106.84
9322007.03.16 10:17modify570.4095.7395.87106.84
9332007.03.16 10:59modify570.4095.7395.88106.84
9342007.03.16 10:59modify570.4095.7395.89106.84
9352007.03.16 11:03modify570.4095.7395.90106.84
9362007.03.16 11:11modify570.4095.7395.91106.84
9372007.03.16 11:12modify570.4095.7395.92106.84
9382007.03.16 11:13modify570.4095.7395.93106.84
9392007.03.16 11:13modify570.4095.7395.94106.84
9402007.03.16 11:15modify570.4095.7395.95106.84
9412007.03.16 11:15modify570.4095.7395.96106.84
9422007.03.16 11:15modify590.4095.9695.9696.96
9432007.03.16 11:16modify600.4095.9695.96107.07
9442007.03.16 11:16modify570.4095.7395.97106.84
9452007.03.16 11:17modify570.4095.7395.98106.84
9462007.03.16 11:17modify590.4095.9695.9796.96
9472007.03.16 11:17modify590.4095.9695.9896.96
9482007.03.16 11:17modify600.4095.9695.97107.07
9492007.03.16 11:18modify600.4095.9695.98107.07
9502007.03.16 11:18modify570.4095.7395.99106.84
9512007.03.16 11:19modify570.4095.7396.00106.84
9522007.03.16 11:19modify590.4095.9695.9996.96
9532007.03.16 13:04modify600.4095.9695.99107.07
9542007.03.16 13:34modify590.4095.9696.0096.96
9552007.03.16 13:34modify600.4095.9696.00107.07
9562007.03.16 14:37modify570.4095.7396.02106.84
9572007.03.16 14:37modify590.4095.9696.0196.96
9582007.03.16 14:37modify590.4095.9696.0296.96
9592007.03.16 14:37modify600.4095.9696.01107.07
9602007.03.16 14:38modify600.4095.9696.02107.07
9612007.03.16 14:38modify570.4095.7396.03106.84
9622007.03.16 14:38modify590.4095.9696.0396.96
9632007.03.16 14:38modify600.4095.9696.03107.07
9642007.03.16 14:46modify570.4095.7396.04106.84
9652007.03.16 14:46modify590.4095.9696.0496.96
9662007.03.16 14:46modify600.4095.9696.04107.07
9672007.03.16 14:47modify570.4095.7396.05106.84
9682007.03.16 14:47modify570.4095.7396.06106.84
9692007.03.16 14:47modify590.4095.9696.0596.96
9702007.03.16 14:47modify590.4095.9696.0696.96
9712007.03.16 14:48modify600.4095.9696.05107.07
9722007.03.16 15:56modify600.4095.9696.06107.07
9732007.03.19 03:12t/p590.4096.9696.0696.96410.2019368.72
9742007.03.19 03:12modify570.4095.7396.07106.84
9752007.03.19 03:12modify570.4095.7396.08106.84
9762007.03.19 03:12modify600.4095.9696.07107.07
9772007.03.19 03:12modify600.4095.9696.08107.07
9782007.03.19 03:15modify570.4095.7396.09106.84
9792007.03.19 03:15modify570.4095.7396.11106.84
9802007.03.19 03:15modify600.4095.9696.10107.07
9812007.03.19 03:15modify570.4095.7396.12106.84
9822007.03.19 03:15modify570.4095.7396.14106.84
9832007.03.19 03:15modify570.4095.7396.16106.84
9842007.03.19 03:15modify600.4095.9696.15107.07
9852007.03.19 03:15modify600.4095.9696.16107.07
9862007.03.19 03:15modify570.4095.7396.18106.84
9872007.03.19 03:15modify570.4095.7396.20106.84
9882007.03.19 03:15modify600.4095.9696.19107.07
9892007.03.19 03:18modify570.4095.7396.21106.84
9902007.03.19 03:18modify570.4095.7396.25106.84
9912007.03.19 03:18modify600.4095.9696.24107.07
9922007.03.19 03:18modify600.4095.9696.25107.07
9932007.03.19 03:18modify570.4095.7396.27106.84
9942007.03.19 03:18modify570.4095.7396.30106.84
9952007.03.19 03:18modify570.4095.7396.32106.84
9962007.03.19 03:18modify600.4095.9696.31107.07
9972007.03.19 03:18modify600.4095.9696.32107.07
9982007.03.19 03:18modify570.4095.7396.35106.84
9992007.03.19 03:18modify570.4095.7396.37106.84
10002007.03.19 03:18modify570.4095.7396.39106.84
10012007.03.19 03:18modify600.4095.9696.38107.07
10022007.03.22 03:42modify570.4095.7396.40106.84
10032007.03.22 03:43modify600.4095.9696.39107.07
10042007.03.22 03:43modify570.4095.7396.41106.84
10052007.03.22 03:43modify600.4095.9696.40107.07
10062007.03.22 03:43modify600.4095.9696.41107.07
10072007.03.22 12:46modify570.4095.7396.42106.84
10082007.03.22 12:46modify600.4095.9696.42107.07
10092007.03.22 18:38modify570.4095.7396.43106.84
10102007.03.22 18:38modify570.4095.7396.44106.84
10112007.03.22 18:38modify600.4095.9696.43107.07
10122007.03.22 18:38modify600.4095.9696.44107.07
10132007.03.22 22:01modify570.4095.7396.45106.84
10142007.03.22 22:01modify600.4095.9696.45107.07
10152007.03.26 20:00buy610.4097.1295.1097.62
10162007.03.26 20:00buy620.4097.1295.1098.12
10172007.03.26 20:00buy630.4097.1295.10108.23
10182007.03.27 11:39modify570.4095.7396.46106.84
10192007.03.27 11:40modify570.4095.7396.47106.84
10202007.03.27 11:40modify600.4095.9696.46107.07
10212007.03.27 11:40modify600.4095.9696.47107.07
10222007.03.27 11:40modify570.4095.7396.48106.84
10232007.03.27 11:41modify570.4095.7396.49106.84
10242007.03.27 11:41modify570.4095.7396.51106.84
10252007.03.27 11:41modify600.4095.9696.50107.07
10262007.03.27 11:41modify600.4095.9696.51107.07
10272007.03.27 11:42modify570.4095.7396.52106.84
10282007.03.27 11:42modify600.4095.9696.52107.07
10292007.03.27 11:50modify570.4095.7396.53106.84
10302007.03.27 11:50modify600.4095.9696.53107.07
10312007.03.27 11:56modify570.4095.7396.54106.84
10322007.03.27 11:56modify570.4095.7396.55106.84
10332007.03.27 11:57modify600.4095.9696.54107.07
10342007.03.27 11:58modify570.4095.7396.56106.84
10352007.03.27 11:59modify600.4095.9696.55107.07
10362007.03.27 12:00modify600.4095.9696.56107.07
10372007.03.28 15:37s/l570.4096.5696.56106.84360.0119728.73
10382007.03.28 15:37s/l600.4096.5696.56107.07261.6519990.38
10392007.03.29 20:00buy640.4096.8594.9197.35
10402007.03.29 20:00buy650.4096.8594.9197.85
10412007.03.29 20:00buy660.4096.8594.91107.96
10422007.03.30 00:00buy670.4096.9995.0597.49
10432007.03.30 00:00buy680.4096.9995.0597.99
10442007.03.30 00:00buy690.4096.9995.05108.10
10452007.04.03 10:42t/p640.4097.3594.9197.35205.8020196.18
10462007.04.03 16:49t/p670.4097.4995.0597.49204.3920400.58
10472007.04.05 16:10t/p610.4097.6295.1097.62218.5020619.08
10482007.04.05 16:22modify650.4096.8596.8597.85
10492007.04.05 16:22modify660.4096.8596.85107.96
10502007.04.05 16:26modify650.4096.8596.8797.85
10512007.04.05 16:26modify660.4096.8596.86107.96
10522007.04.05 16:26modify650.4096.8596.8897.85
10532007.04.05 16:26modify650.4096.8596.9097.85
10542007.04.05 16:26modify660.4096.8596.88107.96
10552007.04.05 16:26modify660.4096.8596.89107.96
10562007.04.10 14:11modify660.4096.8596.90107.96
10572007.04.10 15:14modify650.4096.8596.9197.85
10582007.04.10 15:14modify650.4096.8596.9297.85
10592007.04.10 15:14modify660.4096.8596.91107.96
10602007.04.10 15:14modify660.4096.8596.92107.96
10612007.04.10 15:15modify650.4096.8596.9397.85
10622007.04.10 15:16modify650.4096.8596.9497.85
10632007.04.10 15:16modify650.4096.8596.9597.85
10642007.04.10 15:16modify660.4096.8596.94107.96
10652007.04.10 15:16modify660.4096.8596.95107.96
10662007.04.10 15:16t/p650.4097.8596.9597.85417.2521036.33
10672007.04.10 15:16modify660.4096.8596.96107.96
10682007.04.10 15:16modify660.4096.8596.97107.96
10692007.04.10 15:17modify660.4096.8596.98107.96
10702007.04.10 15:18modify660.4096.8596.99107.96
10712007.04.10 15:18modify660.4096.8597.00107.96
10722007.04.10 15:18modify680.4096.9996.9997.99
10732007.04.10 15:18modify680.4096.9997.0097.99
10742007.04.10 15:18modify690.4096.9996.99108.10
10752007.04.10 15:20modify690.4096.9997.00108.10
10762007.04.10 15:20modify660.4096.8597.01107.96
10772007.04.10 15:20modify660.4096.8597.02107.96
10782007.04.10 15:20modify680.4096.9997.0197.99
10792007.04.10 15:21modify680.4096.9997.0297.99
10802007.04.10 15:21modify690.4096.9997.01108.10
10812007.04.10 15:21modify690.4096.9997.02108.10
10822007.04.10 15:21modify660.4096.8597.03107.96
10832007.04.10 15:21modify680.4096.9997.0397.99
10842007.04.10 17:16modify690.4096.9997.03108.10
10852007.04.10 17:29modify660.4096.8597.04107.96
10862007.04.10 17:29modify660.4096.8597.05107.96
10872007.04.10 17:29modify680.4096.9997.0497.99
10882007.04.10 17:29modify680.4096.9997.0597.99
10892007.04.10 17:29modify660.4096.8597.06107.96
10902007.04.10 17:29modify690.4096.9997.05108.10
10912007.04.10 17:29modify680.4096.9997.0697.99
10922007.04.10 17:33modify690.4096.9997.06108.10
10932007.04.10 17:38modify660.4096.8597.07107.96
10942007.04.10 17:38modify660.4096.8597.08107.96
10952007.04.10 17:38modify660.4096.8597.09107.96
10962007.04.10 17:38t/p680.4097.9997.0697.99415.8421452.17
10972007.04.10 17:38modify660.4096.8597.10107.96
10982007.04.10 17:38modify690.4096.9997.09108.10
10992007.04.10 17:38modify690.4096.9997.10108.10
11002007.04.10 17:39modify660.4096.8597.11107.96
11012007.04.10 17:39modify690.4096.9997.11108.10
11022007.04.13 14:21modify620.4097.1297.1298.12
11032007.04.13 14:21modify620.4097.1297.1398.12
11042007.04.13 14:22modify630.4097.1297.12108.23
11052007.04.13 14:40modify660.4096.8597.12107.96
11062007.04.13 14:41modify690.4096.9997.12108.10
11072007.04.13 14:42modify630.4097.1297.13108.23
11082007.04.13 14:43modify660.4096.8597.13107.96
11092007.04.13 14:43modify690.4096.9997.13108.10
11102007.04.13 14:43modify620.4097.1297.1498.12
11112007.04.13 14:44modify620.4097.1297.1598.12
11122007.04.13 14:44modify630.4097.1297.14108.23
11132007.04.13 14:44modify630.4097.1297.15108.23
11142007.04.13 14:44modify660.4096.8597.14107.96
11152007.04.13 14:44modify660.4096.8597.15107.96
11162007.04.13 14:44modify620.4097.1297.1698.12
11172007.04.13 14:44modify620.4097.1297.1798.12
11182007.04.13 14:45modify630.4097.1297.16108.23
11192007.04.13 14:45modify690.4096.9997.14108.10
11202007.04.13 14:45modify690.4096.9997.15108.10
11212007.04.13 14:45modify660.4096.8597.16107.96
11222007.04.13 14:45modify630.4097.1297.17108.23
11232007.04.13 14:46modify690.4096.9997.16108.10
11242007.04.13 14:49modify660.4096.8597.17107.96
11252007.04.13 14:50modify690.4096.9997.17108.10
11262007.04.13 15:09modify620.4097.1297.1898.12
11272007.04.13 15:09modify630.4097.1297.18108.23
11282007.04.13 15:10modify660.4096.8597.18107.96
11292007.04.13 15:10modify620.4097.1297.1998.12
11302007.04.13 15:10modify690.4096.9997.18108.10
11312007.04.13 15:10modify630.4097.1297.19108.23
11322007.04.13 15:10modify620.4097.1297.2098.12
11332007.04.13 15:10modify620.4097.1297.2298.12
11342007.04.13 15:10modify630.4097.1297.21108.23
11352007.04.13 15:10modify630.4097.1297.22108.23
11362007.04.13 15:10modify660.4096.8597.21107.96
11372007.04.13 15:10t/p620.4098.1297.2298.12431.3621883.54
11382007.04.13 15:10modify630.4097.1297.23108.23
11392007.04.13 15:10modify630.4097.1297.25108.23
11402007.04.13 15:10modify660.4096.8597.24107.96
11412007.04.13 15:10modify660.4096.8597.25107.96
11422007.04.13 15:10modify690.4096.9997.24108.10
11432007.04.13 15:10modify630.4097.1297.26108.23
11442007.04.13 15:10modify630.4097.1297.28108.23
11452007.04.13 15:11modify660.4096.8597.27107.96
11462007.04.13 15:11modify660.4096.8597.28107.96
11472007.04.13 15:11modify690.4096.9997.27108.10
11482007.04.13 15:11modify690.4096.9997.28108.10
11492007.04.13 17:02modify630.4097.1297.29108.23
11502007.04.13 17:02modify630.4097.1297.34108.23
11512007.04.13 17:02modify660.4096.8597.33107.96
11522007.04.13 17:02modify660.4096.8597.34107.96
11532007.04.13 17:02modify690.4096.9997.32108.10
11542007.04.13 17:02modify690.4096.9997.33108.10
11552007.04.13 17:04modify630.4097.1297.35108.23
11562007.04.13 17:04modify630.4097.1297.36108.23
11572007.04.13 17:04modify630.4097.1297.37108.23
11582007.04.13 17:04modify660.4096.8597.36107.96
11592007.04.13 17:04modify660.4096.8597.37107.96
11602007.04.13 17:04modify690.4096.9997.36108.10
11612007.04.13 17:04modify690.4096.9997.37108.10
11622007.04.13 17:38modify630.4097.1297.38108.23
11632007.04.13 17:38modify660.4096.8597.38107.96
11642007.04.13 17:39modify630.4097.1297.39108.23
11652007.04.13 17:39modify690.4096.9997.38108.10
11662007.04.13 17:39modify630.4097.1297.40108.23
11672007.04.13 17:39modify630.4097.1297.41108.23
11682007.04.13 17:39modify660.4096.8597.40107.96
11692007.04.13 17:39modify630.4097.1297.42108.23
11702007.04.13 17:39modify630.4097.1297.43108.23
11712007.04.13 17:39modify660.4096.8597.42107.96
11722007.04.13 17:39modify660.4096.8597.43107.96
11732007.04.13 17:39modify690.4096.9997.42108.10
11742007.04.13 17:40modify630.4097.1297.44108.23
11752007.04.13 17:40modify690.4096.9997.43108.10
11762007.04.13 17:40modify630.4097.1297.45108.23
11772007.04.13 17:40modify630.4097.1297.46108.23
11782007.04.13 17:40modify660.4096.8597.45107.96
11792007.04.13 17:40modify630.4097.1297.49108.23
11802007.04.13 17:40modify660.4096.8597.48107.96
11812007.04.13 17:40modify690.4096.9997.47108.10
11822007.04.13 17:40modify690.4096.9997.48108.10
11832007.04.16 01:00modify630.4097.1297.50108.23
11842007.04.16 01:00modify660.4096.8597.49107.96
11852007.04.16 01:00modify660.4096.8597.50107.96
11862007.04.16 01:00modify630.4097.1297.52108.23
11872007.04.16 01:00modify630.4097.1297.53108.23
11882007.04.16 01:00modify660.4096.8597.52107.96
11892007.04.16 01:01modify630.4097.1297.54108.23
11902007.04.16 01:01modify630.4097.1297.55108.23
11912007.04.16 01:01modify660.4096.8597.54107.96
11922007.04.16 01:01modify660.4096.8597.55107.96
11932007.04.16 01:01modify690.4096.9997.54108.10
11942007.04.16 01:02modify690.4096.9997.55108.10
11952007.04.16 01:02modify630.4097.1297.56108.23
11962007.04.16 01:02modify660.4096.8597.56107.96
11972007.04.16 01:03modify690.4096.9997.56108.10
11982007.04.16 01:03modify630.4097.1297.57108.23
11992007.04.16 01:03modify660.4096.8597.57107.96
12002007.04.16 01:08modify690.4096.9997.57108.10
12012007.04.16 01:08modify630.4097.1297.58108.23
12022007.04.16 01:09modify660.4096.8597.58107.96
12032007.04.16 01:10modify690.4096.9997.58108.10
12042007.04.16 01:10modify630.4097.1297.59108.23
12052007.04.16 01:10modify660.4096.8597.59107.96
12062007.04.16 01:10modify630.4097.1297.60108.23
12072007.04.16 01:10modify630.4097.1297.61108.23
12082007.04.16 01:10modify660.4096.8597.60107.96
12092007.04.16 01:10modify660.4096.8597.61107.96
12102007.04.16 01:11modify690.4096.9997.60108.10
12112007.04.16 01:11modify690.4096.9997.61108.10
12122007.04.16 01:11modify630.4097.1297.62108.23
12132007.04.16 01:12modify660.4096.8597.62107.96
12142007.04.16 01:12modify630.4097.1297.63108.23
12152007.04.16 01:12modify690.4096.9997.62108.10
12162007.04.16 01:12modify660.4096.8597.63107.96
12172007.04.16 01:20modify690.4096.9997.63108.10
12182007.04.16 01:26modify630.4097.1297.64108.23
12192007.04.16 01:28modify660.4096.8597.64107.96
12202007.04.16 01:29modify630.4097.1297.65108.23
12212007.04.16 01:29modify690.4096.9997.64108.10
12222007.04.16 01:29modify660.4096.8597.65107.96
12232007.04.16 01:29modify630.4097.1297.66108.23
12242007.04.16 01:29modify630.4097.1297.67108.23
12252007.04.16 01:29modify660.4096.8597.66107.96
12262007.04.16 01:29modify660.4096.8597.67107.96
12272007.04.16 01:29modify630.4097.1297.68108.23
12282007.04.16 01:29modify690.4096.9997.67108.10
12292007.04.16 01:29modify660.4096.8597.68107.96
12302007.04.16 01:30modify690.4096.9997.68108.10
12312007.04.16 01:31modify630.4097.1297.69108.23
12322007.04.16 01:31modify630.4097.1297.70108.23
12332007.04.16 01:31modify630.4097.1297.71108.23
12342007.04.16 01:31modify660.4096.8597.70107.96
12352007.04.16 01:32modify690.4096.9997.69108.10
12362007.04.16 01:32modify690.4096.9997.70108.10
12372007.04.16 01:33modify630.4097.1297.72108.23
12382007.04.16 01:33modify660.4096.8597.71107.96
12392007.04.16 01:33modify660.4096.8597.72107.96
12402007.04.16 01:33modify630.4097.1297.73108.23
12412007.04.16 01:33modify630.4097.1297.74108.23
12422007.04.16 01:33modify630.4097.1297.75108.23
12432007.04.16 01:33modify660.4096.8597.74107.96
12442007.04.16 01:33modify690.4096.9997.73108.10
12452007.04.16 01:39modify660.4096.8597.75107.96
12462007.04.16 01:39modify690.4096.9997.74108.10
12472007.04.16 17:01modify690.4096.9997.75108.10
12482007.04.16 17:01modify630.4097.1297.76108.23
12492007.04.16 17:01modify630.4097.1297.77108.23
12502007.04.16 17:01modify660.4096.8597.76107.96
12512007.04.16 17:01modify660.4096.8597.77107.96
12522007.04.16 17:02modify690.4096.9997.76108.10
12532007.04.16 17:02modify690.4096.9997.77108.10
12542007.04.16 17:14modify630.4097.1297.78108.23
12552007.04.16 17:14modify660.4096.8597.78107.96
12562007.04.16 17:15modify690.4096.9997.78108.10
12572007.04.16 17:15modify630.4097.1297.79108.23
12582007.04.16 17:17modify660.4096.8597.79107.96
12592007.04.16 17:17modify630.4097.1297.80108.23
12602007.04.16 17:17modify690.4096.9997.79108.10
12612007.04.16 17:17modify660.4096.8597.80107.96
12622007.04.16 17:22modify690.4096.9997.80108.10
12632007.04.16 17:28modify630.4097.1297.81108.23
12642007.04.16 17:29modify660.4096.8597.81107.96
12652007.04.16 17:30modify690.4096.9997.81108.10
12662007.04.16 17:44modify630.4097.1297.82108.23
12672007.04.16 17:49modify660.4096.8597.82107.96
12682007.04.16 17:50modify690.4096.9997.82108.10
12692007.04.16 17:51modify630.4097.1297.83108.23
12702007.04.16 17:51modify660.4096.8597.83107.96
12712007.04.16 17:52modify690.4096.9997.83108.10
12722007.04.16 17:53modify630.4097.1297.84108.23
12732007.04.16 17:54modify660.4096.8597.84107.96
12742007.04.16 17:54modify630.4097.1297.85108.23
12752007.04.16 17:54modify690.4096.9997.84108.10
12762007.04.16 17:59modify660.4096.8597.85107.96
12772007.04.16 18:00modify630.4097.1297.86108.23
12782007.04.16 18:00modify630.4097.1297.87108.23
12792007.04.16 18:00modify660.4096.8597.86107.96
12802007.04.16 18:00modify660.4096.8597.87107.96
12812007.04.16 18:00modify690.4096.9997.86108.10
12822007.04.16 18:02modify690.4096.9997.87108.10
12832007.04.16 18:05modify630.4097.1297.89108.23
12842007.04.16 18:05modify660.4096.8597.88107.96
12852007.04.16 18:05modify660.4096.8597.89107.96
12862007.04.16 18:05modify690.4096.9997.88108.10
12872007.04.16 18:06modify690.4096.9997.89108.10
12882007.04.16 18:06modify630.4097.1297.90108.23
12892007.04.16 18:07modify630.4097.1297.92108.23
12902007.04.16 18:07modify660.4096.8597.91107.96
12912007.04.16 18:07modify690.4096.9997.90108.10
12922007.04.16 18:08modify690.4096.9997.91108.10
12932007.04.17 15:51modify660.4096.8597.92107.96
12942007.04.17 15:51modify630.4097.1297.93108.23
12952007.04.17 15:51modify690.4096.9997.92108.10
12962007.04.19 05:45s/l630.4097.9397.93108.23363.2322246.77
12972007.04.19 05:45s/l660.4097.9297.92107.96461.0022707.76
12982007.04.19 05:45s/l690.4097.9297.92108.10403.1423110.91
12992007.04.20 04:00buy700.5098.5496.2399.04
13002007.04.20 04:00buy710.5098.5496.2399.54
13012007.04.20 04:00buy720.5098.5496.23109.65
13022007.04.20 04:00buy730.5098.5496.2799.04
13032007.04.20 04:00buy740.5098.5496.2799.54
13042007.04.20 04:00buy750.5098.5496.27109.65
13052007.04.24 16:00buy760.4098.4496.2398.94
13062007.04.24 16:00buy770.4098.4496.2399.44
13072007.04.24 16:00buy780.4098.4496.23109.55
13082007.04.26 20:01t/p760.4098.9496.2398.94207.2123318.12
13092007.04.26 20:21t/p700.5099.0496.2399.04262.5423580.67
13102007.04.26 20:21t/p730.5099.0496.2799.04262.5423843.21
13112007.05.02 20:00buy790.5099.0096.5499.50
13122007.05.02 20:00buy800.5099.0096.54100.00
13132007.05.02 20:00buy810.5099.0096.54110.11
13142007.05.03 00:00buy820.5099.0396.5999.53
13152007.05.03 00:00buy830.5099.0396.59100.03
13162007.05.03 00:00buy840.5099.0396.59110.14
13172007.05.10 12:00buy850.5098.8796.5599.37
13182007.05.10 12:00buy860.5098.8796.5599.87
13192007.05.10 12:00buy870.5098.8796.55109.98
13202007.05.12 00:00buy880.4098.6396.5299.13
13212007.05.12 00:00buy890.4098.6396.5299.63
13222007.05.12 00:00buy900.4098.6396.52109.74
13232007.05.14 01:00buy910.4098.7396.5699.23
13242007.05.14 01:00buy920.4098.7396.5699.73
13252007.05.14 01:00buy930.4098.7396.56109.84
13262007.05.16 12:27t/p880.4099.1396.5299.13205.8124049.02
13272007.05.28 01:51t/p910.4099.2396.5699.23221.3324270.35
13282007.05.29 13:18modify770.4098.4498.4599.44
13292007.05.29 13:19modify770.4098.4498.4699.44
13302007.05.29 13:19modify780.4098.4498.44109.55
13312007.05.29 13:20modify780.4098.4498.45109.55
13322007.05.29 13:33modify780.4098.4498.46109.55
13332007.05.29 13:35modify770.4098.4498.4799.44
13342007.05.29 13:35modify780.4098.4498.47109.55
13352007.05.29 13:36t/p850.5099.3796.5599.37281.9624552.31
13362007.05.29 13:36modify770.4098.4498.4899.44
13372007.05.29 13:37modify780.4098.4498.48109.55
13382007.05.29 13:41modify770.4098.4498.4999.44
13392007.05.29 14:50modify780.4098.4498.49109.55
13402007.05.29 14:50modify770.4098.4498.5299.44
13412007.05.29 14:50modify780.4098.4498.51109.55
13422007.05.29 14:50modify770.4098.4498.5399.44
13432007.05.29 14:50modify710.5098.5498.5499.54
13442007.05.29 14:50modify780.4098.4498.52109.55
13452007.05.29 14:50modify780.4098.4498.53109.55
13462007.05.29 14:52t/p770.4099.4498.5399.44452.5325004.84
13472007.05.29 14:52modify710.5098.5498.5599.54
13482007.05.29 14:52modify720.5098.5498.54109.65
13492007.05.29 14:52modify710.5098.5498.5699.54
13502007.05.29 14:52modify710.5098.5498.5799.54
13512007.05.29 14:52modify720.5098.5498.56109.65
13522007.05.29 14:52modify710.5098.5498.5899.54
13532007.05.29 14:52modify720.5098.5498.57109.65
13542007.05.29 14:52modify740.5098.5498.5699.54
13552007.05.29 14:52modify740.5098.5498.5799.54
13562007.05.29 14:53modify750.5098.5498.56109.65
13572007.05.29 14:53modify750.5098.5498.57109.65
13582007.05.29 14:53modify780.4098.4498.56109.55
13592007.05.29 15:07modify780.4098.4498.57109.55
13602007.05.29 15:07modify710.5098.5498.5999.54
13612007.05.29 15:07modify720.5098.5498.58109.65
13622007.05.29 15:07t/p790.5099.5096.5499.50299.5925304.43
13632007.05.29 15:07modify710.5098.5498.6299.54
13642007.05.29 15:08modify720.5098.5498.61109.65
13652007.05.29 15:08modify720.5098.5498.62109.65
13662007.05.29 15:08modify710.5098.5498.6399.54
13672007.05.29 15:08modify740.5098.5498.6299.54
13682007.05.29 15:08modify720.5098.5498.63109.65
13692007.05.29 15:08t/p820.5099.5396.5999.53294.3125598.74
13702007.05.29 15:08modify710.5098.5498.6499.54
13712007.05.29 15:08modify740.5098.5498.6399.54
13722007.05.29 15:08modify720.5098.5498.64109.65
13732007.05.29 15:09modify750.5098.5498.63109.65
13742007.05.29 15:09t/p710.5099.5498.6499.54569.2026167.93
13752007.05.29 15:09t/p740.5099.5498.6399.54569.2026737.13
13762007.05.29 15:09modify720.5098.5498.65109.65
13772007.05.29 15:09modify750.5098.5498.64109.65
13782007.05.29 15:09modify750.5098.5498.65109.65
13792007.05.29 15:09modify780.4098.4498.63109.55
13802007.05.29 15:09modify780.4098.4498.64109.55
13812007.05.29 15:27modify890.4098.6398.6399.63
13822007.05.29 15:28modify900.4098.6398.63109.74
13832007.05.29 15:30modify890.4098.6398.6499.63
13842007.05.29 15:30modify900.4098.6398.64109.74
13852007.05.29 15:31modify780.4098.4498.65109.55
13862007.05.29 15:33modify890.4098.6398.6599.63
13872007.05.29 15:38modify900.4098.6398.65109.74
13882007.05.29 15:39modify720.5098.5498.66109.65
13892007.05.29 15:39modify750.5098.5498.66109.65
13902007.05.29 15:39modify780.4098.4498.66109.55
13912007.05.29 15:39modify890.4098.6398.6699.63
13922007.05.29 15:40modify900.4098.6398.66109.74
13932007.05.29 16:13modify720.5098.5498.67109.65
13942007.05.29 16:13modify750.5098.5498.67109.65
13952007.05.29 16:13modify780.4098.4498.67109.55
13962007.05.29 16:31modify890.4098.6398.6799.63
13972007.05.29 16:31modify720.5098.5498.68109.65
13982007.05.29 16:31modify900.4098.6398.67109.74
13992007.05.29 16:31modify750.5098.5498.68109.65
14002007.05.29 16:45modify780.4098.4498.68109.55
14012007.05.29 16:46modify890.4098.6398.6899.63
14022007.05.29 16:47modify720.5098.5498.69109.65
14032007.05.29 16:47modify720.5098.5498.70109.65
14042007.05.29 16:47modify750.5098.5498.69109.65
14052007.05.29 16:47modify750.5098.5498.70109.65
14062007.05.29 16:47modify780.4098.4498.69109.55
14072007.05.29 16:47modify900.4098.6398.68109.74
14082007.05.29 16:48modify890.4098.6398.6999.63
14092007.05.29 16:48modify780.4098.4498.70109.55
14102007.05.29 16:48modify900.4098.6398.69109.74
14112007.05.29 16:50modify890.4098.6398.7099.63
14122007.05.29 16:50modify900.4098.6398.70109.74
14132007.05.29 16:51modify720.5098.5498.71109.65
14142007.05.29 16:51modify750.5098.5498.71109.65
14152007.05.29 16:51modify780.4098.4498.71109.55
14162007.05.29 16:52modify890.4098.6398.7199.63
14172007.05.29 18:19modify900.4098.6398.71109.74
14182007.05.29 18:45modify720.5098.5498.72109.65
14192007.05.29 18:45modify750.5098.5498.72109.65
14202007.05.29 18:48modify720.5098.5498.73109.65
14212007.05.29 18:48modify780.4098.4498.72109.55
14222007.05.29 18:49modify750.5098.5498.73109.65
14232007.05.29 18:49modify890.4098.6398.7299.63
14242007.05.29 18:49modify780.4098.4498.73109.55
14252007.05.29 18:49modify900.4098.6398.72109.74
14262007.06.05 06:48modify890.4098.6398.7399.63
14272007.06.05 06:49modify900.4098.6398.73109.74
14282007.06.05 06:50modify920.4098.7398.7399.73
14292007.06.05 06:52modify930.4098.7398.73109.84
14302007.06.05 06:53t/p890.4099.6398.7399.63435.6127172.74
14312007.06.05 06:53modify720.5098.5498.74109.65
14322007.06.05 06:53modify750.5098.5498.74109.65
14332007.06.05 06:57modify780.4098.4498.74109.55
14342007.06.05 07:22modify900.4098.6398.74109.74
14352007.06.05 07:22modify920.4098.7398.7499.73
14362007.06.05 07:33modify930.4098.7398.74109.84
14372007.06.05 07:35modify720.5098.5498.75109.65
14382007.06.05 07:35modify750.5098.5498.75109.65
14392007.06.05 07:35modify780.4098.4498.75109.55
14402007.06.05 09:10modify900.4098.6398.75109.74
14412007.06.05 09:10modify720.5098.5498.76109.65
14422007.06.05 09:10modify920.4098.7398.7599.73
14432007.06.05 09:10modify750.5098.5498.76109.65
14442007.06.05 09:10modify930.4098.7398.75109.84
14452007.06.05 09:11modify780.4098.4498.76109.55
14462007.06.05 09:40modify900.4098.6398.76109.74
14472007.06.05 09:40modify920.4098.7398.7699.73
14482007.06.05 09:40modify930.4098.7398.76109.84
14492007.06.05 09:43modify720.5098.5498.77109.65
14502007.06.05 09:44modify750.5098.5498.77109.65
14512007.06.05 09:44modify780.4098.4498.77109.55
14522007.06.05 09:45modify900.4098.6398.77109.74
14532007.06.05 09:46modify720.5098.5498.78109.65
14542007.06.05 09:46modify720.5098.5498.79109.65
14552007.06.05 09:46modify750.5098.5498.78109.65
14562007.06.05 09:46modify750.5098.5498.79109.65
14572007.06.05 09:46modify780.4098.4498.78109.55
14582007.06.05 09:46modify920.4098.7398.7799.73
14592007.06.05 09:47modify930.4098.7398.77109.84
14602007.06.05 09:48modify900.4098.6398.78109.74
14612007.06.05 09:49modify920.4098.7398.7899.73
14622007.06.05 09:49modify780.4098.4498.79109.55
14632007.06.05 09:49modify930.4098.7398.78109.84
14642007.06.05 09:50modify900.4098.6398.79109.74
14652007.06.05 09:51modify920.4098.7398.7999.73
14662007.06.05 10:21modify930.4098.7398.79109.84
14672007.06.05 10:22modify720.5098.5498.80109.65
14682007.06.05 10:22modify750.5098.5498.80109.65
14692007.06.05 10:27modify720.5098.5498.81109.65
14702007.06.05 10:27modify780.4098.4498.80109.55
14712007.06.05 10:28modify900.4098.6398.80109.74
14722007.06.05 10:28modify920.4098.7398.8099.73
14732007.06.05 10:29modify930.4098.7398.80109.84
14742007.06.05 10:30modify750.5098.5498.81109.65
14752007.06.05 10:32modify780.4098.4498.81109.55
14762007.06.05 10:33modify900.4098.6398.81109.74
14772007.06.05 10:34modify920.4098.7398.8199.73
14782007.06.05 10:34modify720.5098.5498.82109.65
14792007.06.05 10:35modify930.4098.7398.81109.84
14802007.06.05 10:35modify750.5098.5498.82109.65
14812007.06.05 10:36modify780.4098.4498.82109.55
14822007.06.05 10:36modify900.4098.6398.82109.74
14832007.06.05 10:38modify920.4098.7398.8299.73
14842007.06.05 10:38modify930.4098.7398.82109.84
14852007.06.05 14:59modify720.5098.5498.83109.65
14862007.06.05 14:59modify750.5098.5498.83109.65
14872007.06.05 14:59t/p920.4099.7398.8299.73434.1927606.93
14882007.06.05 14:59modify720.5098.5498.84109.65
14892007.06.05 15:00modify720.5098.5498.85109.65
14902007.06.05 15:00modify750.5098.5498.84109.65
14912007.06.05 15:00modify750.5098.5498.85109.65
14922007.06.05 15:00modify780.4098.4498.84109.55
14932007.06.05 15:00modify780.4098.4498.85109.55
14942007.06.05 15:00modify900.4098.6398.84109.74
14952007.06.05 15:00modify900.4098.6398.85109.74
14962007.06.05 15:00modify930.4098.7398.84109.84
14972007.06.05 15:00modify930.4098.7398.85109.84
14982007.06.05 15:00modify720.5098.5498.86109.65
14992007.06.05 15:00modify750.5098.5498.86109.65
15002007.06.05 15:00modify780.4098.4498.86109.55
15012007.06.05 15:00modify720.5098.5498.87109.65
15022007.06.05 15:00modify720.5098.5498.88109.65
15032007.06.05 15:00modify750.5098.5498.87109.65
15042007.06.05 15:00modify750.5098.5498.88109.65
15052007.06.05 15:00modify780.4098.4498.87109.55
15062007.06.05 15:00modify780.4098.4498.88109.55
15072007.06.05 15:00modify860.5098.8798.8799.87
15082007.06.05 15:00modify860.5098.8798.8899.87
15092007.06.05 15:00modify870.5098.8798.87109.98
15102007.06.05 15:00modify870.5098.8798.88109.98
15112007.06.05 15:00modify900.4098.6398.87109.74
15122007.06.05 15:00modify900.4098.6398.88109.74
15132007.06.05 15:00modify930.4098.7398.86109.84
15142007.06.05 15:09modify930.4098.7398.87109.84
15152007.06.05 15:09modify930.4098.7398.88109.84
15162007.06.05 15:29modify720.5098.5498.90109.65
15172007.06.05 15:29modify750.5098.5498.89109.65
15182007.06.06 09:31modify780.4098.4498.89109.55
15192007.06.06 09:32modify860.5098.8798.8999.87
15202007.06.06 09:33modify870.5098.8798.89109.98
15212007.06.06 09:34modify900.4098.6398.89109.74
15222007.06.06 09:45modify930.4098.7398.89109.84
15232007.06.07 19:40s/l720.5098.9098.90109.65266.0827873.01
15242007.06.07 19:40s/l750.5098.8998.89109.65261.0428134.05
15252007.06.07 19:40s/l780.4098.8998.89109.55246.3328380.37
15262007.06.07 19:40s/l860.5098.8998.8999.8759.4728439.85
15272007.06.07 19:40s/l870.5098.8998.89109.9859.4728499.32
15282007.06.07 19:40s/l900.4098.8998.89109.74142.9228642.24
15292007.06.07 19:40s/l930.4098.8998.89109.84101.1928743.43
15302007.06.13 16:00buy940.5098.3395.6298.83
15312007.06.13 16:00buy950.5098.3395.6299.33
15322007.06.13 16:00buy960.5098.3395.62109.44
15332007.06.13 20:00buy970.5098.3295.6598.82
15342007.06.13 20:00buy980.5098.3295.6599.32
15352007.06.13 20:00buy990.5098.3295.65109.43
15362007.06.14 00:00buy1000.6098.6295.8399.12
15372007.06.14 00:00buy1010.6098.6295.8399.62
15382007.06.14 00:00buy1020.6098.6295.83109.73
15392007.06.14 12:21t/p970.5098.8295.6598.82257.2629000.69
15402007.06.14 12:24t/p940.5098.8395.6298.83257.2629257.96
15412007.06.15 11:23t/p1000.6099.1295.8399.12304.4829562.43
15422007.06.15 15:30modify980.5098.3298.3299.32
15432007.06.15 15:30modify950.5098.3398.3399.33
15442007.06.15 15:30modify990.5098.3298.32109.43
15452007.06.15 15:30modify960.5098.3398.33109.44
15462007.06.15 15:31modify950.5098.3398.3499.33
15472007.06.15 15:37modify980.5098.3298.3399.32
15482007.06.15 15:38modify960.5098.3398.34109.44
15492007.06.15 15:39modify990.5098.3298.33109.43
15502007.06.15 15:52modify950.5098.3398.3599.33
15512007.06.15 15:53modify980.5098.3298.3499.32
15522007.06.15 15:53modify990.5098.3298.34109.43
15532007.06.15 15:54modify950.5098.3398.3799.33
15542007.06.15 15:54modify960.5098.3398.36109.44
15552007.06.15 15:54modify980.5098.3298.3599.32
15562007.06.15 15:55modify980.5098.3298.3699.32
15572007.06.15 15:55modify990.5098.3298.35109.43
15582007.06.15 15:57modify990.5098.3298.36109.43
15592007.06.15 15:58modify960.5098.3398.37109.44
15602007.06.15 15:58modify950.5098.3398.3899.33
15612007.06.15 15:58modify950.5098.3398.3999.33
15622007.06.15 15:58modify960.5098.3398.38109.44
15632007.06.15 15:58modify980.5098.3298.3799.32
15642007.06.15 15:59modify980.5098.3298.3899.32
15652007.06.15 16:00modify990.5098.3298.37109.43
15662007.06.15 16:15modify960.5098.3398.39109.44
15672007.06.15 16:15modify950.5098.3398.4099.33
15682007.06.15 16:15modify980.5098.3298.3999.32
15692007.06.15 16:15modify960.5098.3398.40109.44
15702007.06.15 16:15modify990.5098.3298.39109.43
15712007.06.15 16:16modify980.5098.3298.4099.32
15722007.06.15 16:16modify990.5098.3298.40109.43
15732007.06.15 16:17modify950.5098.3398.4199.33
15742007.06.15 16:18modify950.5098.3398.4299.33
15752007.06.15 16:19modify960.5098.3398.41109.44
15762007.06.15 16:19modify960.5098.3398.42109.44
15772007.06.15 16:20modify980.5098.3298.4199.32
15782007.06.15 16:30modify990.5098.3298.41109.43
15792007.06.15 16:54modify980.5098.3298.4299.32
15802007.06.15 16:54t/p980.5099.3298.4299.32510.9930073.42
15812007.06.15 16:54modify950.5098.3398.4399.33
15822007.06.15 16:55modify990.5098.3298.42109.43
15832007.06.15 16:55modify960.5098.3398.43109.44
15842007.06.15 16:56t/p950.5099.3398.4399.33510.9930584.41
15852007.06.15 16:56modify960.5098.3398.44109.44
15862007.06.15 16:57modify990.5098.3298.43109.43
15872007.06.15 16:57modify990.5098.3298.44109.43
15882007.06.15 17:00modify960.5098.3398.45109.44
15892007.06.15 17:00modify990.5098.3298.45109.43
15902007.06.15 17:01modify960.5098.3398.46109.44
15912007.06.15 17:02modify990.5098.3298.46109.43
15922007.06.15 17:14modify960.5098.3398.47109.44
15932007.06.15 17:15modify960.5098.3398.48109.44
15942007.06.15 17:15modify990.5098.3298.47109.43
15952007.06.15 17:19modify990.5098.3298.48109.43
15962007.06.15 17:19modify960.5098.3398.49109.44
15972007.06.15 17:20modify990.5098.3298.49109.43
15982007.06.15 17:53modify960.5098.3398.51109.44
15992007.06.15 17:53modify990.5098.3298.50109.43
16002007.06.15 17:53modify960.5098.3398.53109.44
16012007.06.15 17:53modify990.5098.3298.52109.43
16022007.06.15 17:56modify990.5098.3298.53109.43
16032007.06.15 18:14modify960.5098.3398.54109.44
16042007.06.15 18:14modify990.5098.3298.54109.43
16052007.06.15 18:17modify960.5098.3398.55109.44
16062007.06.15 18:18modify990.5098.3298.55109.43
16072007.06.15 18:18modify960.5098.3398.56109.44
16082007.06.15 18:20modify990.5098.3298.56109.43
16092007.06.15 18:21modify960.5098.3398.57109.44
16102007.06.18 01:47modify990.5098.3298.57109.43
16112007.06.18 02:22modify960.5098.3398.58109.44
16122007.06.18 02:29modify990.5098.3298.58109.43
16132007.06.18 02:41modify960.5098.3398.59109.44
16142007.06.18 02:43modify960.5098.3398.60109.44
16152007.06.18 02:44modify990.5098.3298.59109.43
16162007.06.18 02:45modify990.5098.3298.60109.43
16172007.06.18 02:50modify960.5098.3398.61109.44
16182007.06.18 05:09modify990.5098.3298.61109.43
16192007.06.18 06:18modify960.5098.3398.62109.44
16202007.06.18 08:03modify990.5098.3298.62109.43
16212007.06.18 08:06modify1010.6098.6298.6299.62
16222007.06.18 08:07modify960.5098.3398.63109.44
16232007.06.18 08:08modify1020.6098.6298.62109.73
16242007.06.18 08:17modify990.5098.3298.63109.43
16252007.06.18 08:19modify960.5098.3398.64109.44
16262007.06.18 08:20modify1010.6098.6298.6399.62
16272007.06.18 08:21modify1020.6098.6298.63109.73
16282007.06.18 08:23modify990.5098.3298.64109.43
16292007.06.18 08:26modify1010.6098.6298.6499.62
16302007.06.18 08:27modify1020.6098.6298.64109.73
16312007.06.18 08:43modify960.5098.3398.65109.44
16322007.06.18 08:43modify990.5098.3298.65109.43
16332007.06.18 08:44modify1010.6098.6298.6599.62
16342007.06.18 08:45modify1020.6098.6298.65109.73
16352007.06.18 08:47modify960.5098.3398.66109.44
16362007.06.18 08:47modify990.5098.3298.66109.43
16372007.06.18 08:48modify960.5098.3398.67109.44
16382007.06.18 08:48modify1010.6098.6298.6699.62
16392007.06.18 08:48modify990.5098.3298.67109.43
16402007.06.18 08:49modify960.5098.3398.68109.44
16412007.06.18 08:49modify960.5098.3398.69109.44
16422007.06.18 08:50modify990.5098.3298.68109.43
16432007.06.18 08:51modify1020.6098.6298.66109.73
16442007.06.18 08:51modify1010.6098.6298.6899.62
16452007.06.18 08:51modify1020.6098.6298.67109.73
16462007.06.18 08:52modify1020.6098.6298.68109.73
16472007.06.18 08:56modify990.5098.3298.69109.43
16482007.06.18 08:56modify1010.6098.6298.6999.62
16492007.06.18 08:57modify1020.6098.6298.69109.73
16502007.06.18 08:58modify960.5098.3398.70109.44
16512007.06.18 08:59modify990.5098.3298.70109.43
16522007.06.18 08:59modify1010.6098.6298.7099.62
16532007.06.18 09:00modify960.5098.3398.71109.44
16542007.06.18 09:00modify960.5098.3398.72109.44
16552007.06.18 09:00modify990.5098.3298.71109.43
16562007.06.18 09:01modify1020.6098.6298.70109.73
16572007.06.18 09:01modify990.5098.3298.72109.43
16582007.06.18 09:01modify1010.6098.6298.7199.62
16592007.06.18 09:02modify1010.6098.6298.7299.62
16602007.06.18 09:02t/p1010.6099.6298.7299.62608.9531193.36
16612007.06.18 09:02modify960.5098.3398.73109.44
16622007.06.18 09:03modify1020.6098.6298.72109.73
16632007.06.18 09:03modify990.5098.3298.73109.43
16642007.06.18 09:04modify1020.6098.6298.73109.73
16652007.06.18 15:31modify960.5098.3398.74109.44
16662007.06.18 15:39modify990.5098.3298.74109.43
16672007.06.18 15:40modify1020.6098.6298.74109.73
16682007.06.18 15:40modify960.5098.3398.75109.44
16692007.06.18 15:40modify990.5098.3298.75109.43
16702007.06.18 15:40modify1020.6098.6298.75109.73
16712007.06.18 18:17modify960.5098.3398.76109.44
16722007.06.18 18:17modify990.5098.3298.76109.43
16732007.06.18 18:17modify1020.6098.6298.76109.73
16742007.06.18 18:18modify960.5098.3398.77109.44
16752007.06.18 18:18modify990.5098.3298.77109.43
16762007.06.18 18:18modify1020.6098.6298.77109.73
16772007.06.18 18:27modify960.5098.3398.78109.44
16782007.06.18 18:27modify990.5098.3298.78109.43
16792007.06.18 18:28modify1020.6098.6298.78109.73
16802007.06.18 18:33modify960.5098.3398.79109.44
16812007.06.18 18:33modify990.5098.3298.79109.43
16822007.06.18 18:33modify1020.6098.6298.79109.73
16832007.06.19 08:59modify960.5098.3398.80109.44
16842007.06.19 08:59modify960.5098.3398.81109.44
16852007.06.19 09:00modify990.5098.3298.80109.43
16862007.06.19 09:00modify960.5098.3398.82109.44
16872007.06.19 09:01modify990.5098.3298.81109.43
16882007.06.19 10:59modify1020.6098.6298.80109.73
16892007.06.19 11:36modify1020.6098.6298.81109.73
16902007.06.19 11:36modify990.5098.3298.82109.43
16912007.06.19 11:36modify1020.6098.6298.82109.73
16922007.06.19 11:37modify960.5098.3398.83109.44
16932007.06.20 13:26modify990.5098.3298.83109.43
16942007.06.20 13:26modify1020.6098.6298.83109.73
16952007.06.20 13:28modify960.5098.3398.84109.44
16962007.06.20 13:28modify960.5098.3398.85109.44
16972007.06.20 13:28modify960.5098.3398.87109.44
16982007.06.20 13:28modify990.5098.3298.86109.43
16992007.06.20 13:29modify1020.6098.6298.85109.73
17002007.06.20 13:29modify1020.6098.6298.86109.73
17012007.06.20 13:29modify990.5098.3298.87109.43
17022007.06.20 13:29modify960.5098.3398.88109.44
17032007.06.20 13:29modify1020.6098.6298.87109.73
17042007.06.20 13:29modify990.5098.3298.88109.43
17052007.06.20 13:30modify960.5098.3398.89109.44
17062007.06.20 13:30modify1020.6098.6298.88109.73
17072007.06.20 13:30modify990.5098.3298.89109.43
17082007.06.20 13:30modify1020.6098.6298.89109.73
17092007.06.20 13:48modify960.5098.3398.90109.44
17102007.06.20 13:48modify990.5098.3298.90109.43
17112007.06.20 13:49modify1020.6098.6298.90109.73
17122007.06.20 14:00modify960.5098.3398.91109.44
17132007.06.20 14:01modify990.5098.3298.91109.43
17142007.06.20 14:01modify960.5098.3398.92109.44
17152007.06.20 14:01modify1020.6098.6298.91109.73
17162007.06.20 14:01modify990.5098.3298.92109.43
17172007.06.20 14:05modify960.5098.3398.93109.44
17182007.06.20 14:06modify1020.6098.6298.92109.73
17192007.06.20 14:06modify990.5098.3298.93109.43
17202007.06.20 14:06modify1020.6098.6298.93109.73
17212007.06.20 14:11modify960.5098.3398.94109.44
17222007.06.20 14:14modify960.5098.3398.95109.44
17232007.06.20 14:14modify960.5098.3398.97109.44
17242007.06.20 14:15modify990.5098.3298.96109.43
17252007.06.20 14:15modify1020.6098.6298.95109.73
17262007.06.20 14:15modify1020.6098.6298.96109.73
17272007.06.20 14:15modify990.5098.3298.97109.43
17282007.06.20 14:15modify1020.6098.6298.97109.73
17292007.06.20 15:00modify960.5098.3398.98109.44
17302007.06.20 15:01modify800.5099.0099.01100.00
17312007.06.20 15:01modify810.5099.0099.00110.11
17322007.06.20 15:01modify960.5098.3398.99109.44
17332007.06.20 15:01modify810.5099.0099.01110.11
17342007.06.20 15:02modify960.5098.3399.00109.44
17352007.06.20 15:02modify990.5098.3298.99109.43
17362007.06.20 15:02modify990.5098.3299.00109.43
17372007.06.20 15:02modify1020.6098.6298.99109.73
17382007.06.20 15:02modify1020.6098.6299.00109.73
17392007.06.20 15:02modify960.5098.3399.01109.44
17402007.06.20 15:02modify990.5098.3299.01109.43
17412007.06.20 15:02modify1020.6098.6299.01109.73
17422007.06.20 15:06modify800.5099.0099.02100.00
17432007.06.20 15:06modify810.5099.0099.02110.11
17442007.06.20 15:06modify960.5098.3399.02109.44
17452007.06.20 15:07modify990.5098.3299.02109.43
17462007.06.20 15:08modify1020.6098.6299.02109.73
17472007.06.20 15:08modify800.5099.0099.03100.00
17482007.06.20 15:09modify810.5099.0099.03110.11
17492007.06.20 15:10modify800.5099.0099.04100.00
17502007.06.20 15:11modify830.5099.0399.03100.03
17512007.06.20 15:11modify810.5099.0099.04110.11
17522007.06.20 15:11modify840.5099.0399.03110.14
17532007.06.20 15:11modify830.5099.0399.04100.03
17542007.06.20 15:11modify960.5098.3399.03109.44
17552007.06.20 15:11modify840.5099.0399.04110.14
17562007.06.20 15:12modify990.5098.3299.03109.43
17572007.06.20 15:12modify960.5098.3399.04109.44
17582007.06.20 15:12modify1020.6098.6299.03109.73
17592007.06.20 15:12modify990.5098.3299.04109.43
17602007.06.20 15:20modify1020.6098.6299.04109.73
17612007.06.20 15:20modify800.5099.0099.05100.00
17622007.06.20 15:20modify810.5099.0099.05110.11
17632007.06.20 15:20modify830.5099.0399.05100.03
17642007.06.20 15:21modify800.5099.0099.06100.00
17652007.06.20 15:21modify800.5099.0099.07100.00
17662007.06.20 15:21modify810.5099.0099.06110.11
17672007.06.20 15:21modify810.5099.0099.07110.11
17682007.06.20 15:21modify830.5099.0399.06100.03
17692007.06.20 15:21modify840.5099.0399.05110.14
17702007.06.20 15:21modify960.5098.3399.05109.44
17712007.06.20 15:23modify990.5098.3299.05109.43
17722007.06.20 15:25modify1020.6098.6299.05109.73
17732007.06.20 16:17modify840.5099.0399.06110.14
17742007.06.20 16:17modify830.5099.0399.07100.03
17752007.06.20 16:17modify960.5098.3399.06109.44
17762007.06.20 16:17modify990.5098.3299.06109.43
17772007.06.20 16:18modify840.5099.0399.07110.14
17782007.06.20 16:18modify1020.6098.6299.06109.73
17792007.06.20 16:19modify960.5098.3399.07109.44
17802007.06.20 16:19modify990.5098.3299.07109.43
17812007.06.20 16:19modify1020.6098.6299.07109.73
17822007.06.22 09:09modify800.5099.0099.08100.00
17832007.06.22 09:09modify800.5099.0099.09100.00
17842007.06.22 09:09modify810.5099.0099.08110.11
17852007.06.22 09:09modify810.5099.0099.09110.11
17862007.06.22 09:09modify830.5099.0399.08100.03
17872007.06.22 09:10modify830.5099.0399.09100.03
17882007.06.22 09:10modify800.5099.0099.10100.00
17892007.06.22 09:10modify840.5099.0399.09110.14
17902007.06.22 09:10t/p800.50100.0099.10100.00597.4231790.78
17912007.06.22 09:10modify810.5099.0099.11110.11
17922007.06.22 09:10modify830.5099.0399.10100.03
17932007.06.22 09:10modify810.5099.0099.12110.11
17942007.06.22 09:11modify830.5099.0399.11100.03
17952007.06.22 09:11modify960.5098.3399.09109.44
17962007.06.22 09:11modify840.5099.0399.10110.14
17972007.06.22 09:11modify990.5098.3299.09109.43
17982007.06.22 09:11modify960.5098.3399.10109.44
17992007.06.22 09:11modify840.5099.0399.11110.14
18002007.06.22 09:12modify990.5098.3299.10109.43
18012007.06.22 09:12modify960.5098.3399.11109.44
18022007.06.22 09:12modify830.5099.0399.12100.03
18032007.06.22 09:12modify1020.6098.6299.10109.73
18042007.06.22 09:13modify990.5098.3299.11109.43
18052007.06.22 09:19modify1020.6098.6299.11109.73
18062007.06.22 09:21modify840.5099.0399.12110.14
18072007.06.22 09:21modify960.5098.3399.12109.44
18082007.06.22 09:21modify810.5099.0099.13110.11
18092007.06.22 09:21t/p830.50100.0399.12100.03592.1332382.91
18102007.06.22 09:21modify810.5099.0099.14110.11
18112007.06.22 09:22modify990.5098.3299.12109.43
18122007.06.22 09:22modify840.5099.0399.13110.14
18132007.06.22 09:22modify1020.6098.6299.12109.73
18142007.06.22 09:22modify960.5098.3399.13109.44
18152007.06.22 09:30modify840.5099.0399.14110.14
18162007.06.22 09:30modify990.5098.3299.13109.43
18172007.06.22 09:30modify960.5098.3399.14109.44
18182007.06.22 09:30modify1020.6098.6299.13109.73
18192007.06.22 09:33modify990.5098.3299.14109.43
18202007.06.22 09:34modify1020.6098.6299.14109.73
18212007.06.22 10:08modify810.5099.0099.15110.11
18222007.06.22 10:08modify810.5099.0099.16110.11
18232007.06.22 10:08modify840.5099.0399.15110.14
18242007.06.22 10:08modify810.5099.0099.17110.11
18252007.06.22 10:09modify840.5099.0399.16110.14
18262007.06.22 10:09modify960.5098.3399.15109.44
18272007.06.22 10:09modify990.5098.3299.15109.43
18282007.06.22 10:09modify1020.6098.6299.15109.73
18292007.06.22 10:09modify960.5098.3399.16109.44
18302007.06.22 10:09modify990.5098.3299.16109.43
18312007.06.22 10:10modify1020.6098.6299.16109.73
18322007.06.22 10:12modify840.5099.0399.17110.14
18332007.06.22 10:12modify960.5098.3399.17109.44
18342007.06.22 10:13modify990.5098.3299.17109.43
18352007.06.22 10:14modify1020.6098.6299.17109.73
18362007.06.22 10:14modify810.5099.0099.18110.11
18372007.06.22 10:14modify810.5099.0099.19110.11
18382007.06.22 10:14modify840.5099.0399.18110.14
18392007.06.22 10:14modify810.5099.0099.20110.11
18402007.06.22 10:14modify840.5099.0399.19110.14
18412007.06.22 10:14modify810.5099.0099.21110.11
18422007.06.22 10:15modify840.5099.0399.20110.14
18432007.06.22 10:15modify960.5098.3399.19109.44
18442007.06.22 10:15modify960.5098.3399.20109.44
18452007.06.22 10:15modify990.5098.3299.19109.43
18462007.06.22 10:15modify990.5098.3299.20109.43
18472007.06.22 10:15modify840.5099.0399.21110.14
18482007.06.22 10:15modify1020.6098.6299.20109.73
18492007.06.22 10:15modify810.5099.0099.22110.11
18502007.06.22 10:15modify810.5099.0099.23110.11
18512007.06.22 10:15modify840.5099.0399.22110.14
18522007.06.22 10:15modify840.5099.0399.23110.14
18532007.06.22 10:15modify960.5098.3399.22109.44
18542007.06.22 10:16modify960.5098.3399.23109.44
18552007.06.22 10:16modify990.5098.3299.21109.43
18562007.06.22 10:16modify990.5098.3299.22109.43
18572007.06.22 10:16modify1020.6098.6299.21109.73
18582007.06.22 10:19modify1020.6098.6299.22109.73
18592007.06.22 10:19modify990.5098.3299.23109.43
18602007.06.22 10:19modify1020.6098.6299.23109.73
18612007.06.22 10:20modify810.5099.0099.24110.11
18622007.06.22 10:20modify840.5099.0399.24110.14
18632007.06.22 10:20modify960.5098.3399.24109.44
18642007.06.22 10:21modify990.5098.3299.24109.43
18652007.06.22 10:21modify810.5099.0099.25110.11
18662007.06.22 10:21modify1020.6098.6299.24109.73
18672007.06.22 10:21modify840.5099.0399.25110.14
18682007.06.22 10:21modify960.5098.3399.25109.44
18692007.06.22 10:21modify990.5098.3299.25109.43
18702007.06.22 10:23modify1020.6098.6299.25109.73
18712007.06.22 10:24modify810.5099.0099.26110.11
18722007.06.22 10:24modify810.5099.0099.28110.11
18732007.06.22 10:24modify840.5099.0399.27110.14
18742007.06.22 10:24modify810.5099.0099.29110.11
18752007.06.22 10:24modify840.5099.0399.28110.14
18762007.06.22 10:24modify840.5099.0399.29110.14
18772007.06.22 10:24modify960.5098.3399.28109.44
18782007.06.22 10:25modify990.5098.3299.27109.43
18792007.06.22 10:25modify1020.6098.6299.26109.73
18802007.06.22 10:25modify1020.6098.6299.27109.73
18812007.06.22 10:25modify990.5098.3299.28109.43
18822007.06.22 10:25modify1020.6098.6299.28109.73
18832007.06.22 10:26modify960.5098.3399.29109.44
18842007.06.22 10:26modify990.5098.3299.29109.43
18852007.06.22 10:26modify810.5099.0099.30110.11
18862007.06.22 10:26modify1020.6098.6299.29109.73
18872007.06.22 10:26modify840.5099.0399.30110.14
18882007.06.22 10:27modify960.5098.3399.30109.44
18892007.06.22 10:27modify990.5098.3299.30109.43
18902007.06.22 10:27modify1020.6098.6299.30109.73
18912007.06.22 10:28modify810.5099.0099.31110.11
18922007.06.22 10:28modify810.5099.0099.36110.11
18932007.06.22 10:28modify840.5099.0399.35110.14
18942007.06.22 10:28modify840.5099.0399.36110.14
18952007.06.22 10:28modify960.5098.3399.35109.44
18962007.06.22 10:28modify990.5098.3299.34109.43
18972007.06.22 10:28modify990.5098.3299.35109.43
18982007.06.22 10:28modify1020.6098.6299.34109.73
18992007.06.22 10:33modify1020.6098.6299.35109.73
19002007.06.22 10:37modify960.5098.3399.36109.44
19012007.06.22 10:37modify990.5098.3299.36109.43
19022007.06.22 10:37modify810.5099.0099.37110.11
19032007.06.22 10:37modify1020.6098.6299.36109.73
19042007.06.22 10:37modify840.5099.0399.37110.14
19052007.06.22 10:37modify810.5099.0099.38110.11
19062007.06.22 10:37modify810.5099.0099.39110.11
19072007.06.22 10:37modify810.5099.0099.40110.11
19082007.06.22 10:37modify840.5099.0399.39110.14
19092007.06.22 10:37modify840.5099.0399.40110.14
19102007.06.22 10:37modify960.5098.3399.39109.44
19112007.06.22 10:37modify990.5098.3299.37109.43
19122007.06.22 10:38modify990.5098.3299.38109.43
19132007.06.22 10:38modify1020.6098.6299.37109.73
19142007.06.22 10:38modify1020.6098.6299.38109.73
19152007.06.22 10:39modify990.5098.3299.39109.43
19162007.06.22 10:39modify1020.6098.6299.39109.73
19172007.06.22 10:40modify960.5098.3399.40109.44
19182007.06.22 10:41modify990.5098.3299.40109.43
19192007.06.22 10:41modify810.5099.0099.41110.11
19202007.06.22 10:41modify1020.6098.6299.40109.73
19212007.06.22 10:41modify840.5099.0399.41110.14
19222007.06.22 10:41modify810.5099.0099.42110.11
19232007.06.22 10:41modify960.5098.3399.41109.44
19242007.06.22 10:41modify840.5099.0399.42110.14
19252007.06.22 10:41modify990.5098.3299.41109.43
19262007.06.22 10:41modify960.5098.3399.42109.44
19272007.06.22 11:15modify1020.6098.6299.41109.73
19282007.06.22 11:16modify990.5098.3299.42109.43
19292007.06.22 11:16modify810.5099.0099.43110.11
19302007.06.22 11:16modify1020.6098.6299.42109.73
19312007.06.22 11:35modify840.5099.0399.43110.14
19322007.06.22 11:35modify810.5099.0099.44110.11
19332007.06.22 11:35modify960.5098.3399.43109.44
19342007.06.22 11:35modify840.5099.0399.44110.14
19352007.06.22 11:35modify990.5098.3299.43109.43
19362007.06.22 11:36modify1020.6098.6299.43109.73
19372007.06.22 11:36modify960.5098.3399.44109.44
19382007.06.22 11:36modify810.5099.0099.45110.11
19392007.06.22 11:37modify990.5098.3299.44109.43
19402007.06.22 11:37modify1020.6098.6299.44109.73
19412007.06.22 11:37modify840.5099.0399.45110.14
19422007.06.22 11:37modify960.5098.3399.45109.44
19432007.06.22 11:38modify990.5098.3299.45109.43
19442007.06.22 11:39modify1020.6098.6299.45109.73
19452007.06.22 11:39modify810.5099.0099.46110.11
19462007.06.22 11:40modify840.5099.0399.46110.14
19472007.06.22 11:40modify810.5099.0099.47110.11
19482007.06.22 11:40modify960.5098.3399.46109.44
19492007.06.22 11:41modify990.5098.3299.46109.43
19502007.06.22 11:41modify1020.6098.6299.46109.73
19512007.06.22 11:41modify840.5099.0399.47110.14
19522007.06.22 11:42modify810.5099.0099.49110.11
19532007.06.22 11:43modify810.5099.0099.50110.11
19542007.06.22 11:43modify840.5099.0399.49110.14
19552007.06.22 11:43modify840.5099.0399.50110.14
19562007.06.22 11:43modify960.5098.3399.49109.44
19572007.06.22 11:43modify960.5098.3399.50109.44
19582007.06.22 11:43modify990.5098.3299.49109.43
19592007.06.22 11:43modify1020.6098.6299.48109.73
19602007.06.22 11:43modify1020.6098.6299.49109.73
19612007.06.22 11:52modify990.5098.3299.50109.43
19622007.06.22 11:52modify1020.6098.6299.50109.73
19632007.06.22 11:54modify810.5099.0099.51110.11
19642007.06.22 11:54modify810.5099.0099.52110.11
19652007.06.22 11:54modify840.5099.0399.51110.14
19662007.06.22 11:54modify840.5099.0399.52110.14
19672007.06.22 11:55modify810.5099.0099.53110.11
19682007.06.22 11:55modify960.5098.3399.52109.44
19692007.06.22 11:55modify840.5099.0399.53110.14
19702007.06.22 11:55modify990.5098.3299.52109.43
19712007.06.22 11:55modify1020.6098.6299.51109.73
19722007.06.22 11:56modify1020.6098.6299.52109.73
19732007.06.22 11:56modify960.5098.3399.53109.44
19742007.06.22 11:57modify990.5098.3299.53109.43
19752007.06.22 11:57modify1020.6098.6299.53109.73
19762007.06.22 11:58modify810.5099.0099.54110.11
19772007.06.22 11:58modify840.5099.0399.54110.14
19782007.06.22 11:58modify960.5098.3399.54109.44
19792007.06.22 11:58modify990.5098.3299.54109.43
19802007.06.22 11:59modify1020.6098.6299.54109.73
19812007.06.22 12:03modify810.5099.0099.55110.11
19822007.06.22 12:04modify840.5099.0399.55110.14
19832007.06.22 12:04modify960.5098.3399.55109.44
19842007.06.22 12:31modify990.5098.3299.55109.43
19852007.06.22 12:31modify810.5099.0099.56110.11
19862007.06.22 12:31modify810.5099.0099.57110.11
19872007.06.22 12:31modify840.5099.0399.56110.14
19882007.06.22 12:31modify810.5099.0099.58110.11
19892007.06.22 12:32modify810.5099.0099.59110.11
19902007.06.22 12:33modify810.5099.0099.60110.11
19912007.06.22 12:33modify840.5099.0399.59110.14
19922007.06.22 12:33modify840.5099.0399.60110.14
19932007.06.22 12:33modify960.5098.3399.59109.44
19942007.06.22 12:33modify990.5098.3299.58109.43
19952007.06.22 12:33modify990.5098.3299.59109.43
19962007.06.22 12:33modify1020.6098.6299.58109.73
19972007.06.22 12:33modify1020.6098.6299.59109.73
19982007.06.22 13:33modify960.5098.3399.60109.44
19992007.06.22 13:34modify990.5098.3299.60109.43
20002007.06.22 13:39modify1020.6098.6299.60109.73
20012007.06.22 13:41modify810.5099.0099.61110.11
20022007.06.22 13:42modify810.5099.0099.62110.11
20032007.06.22 13:42modify840.5099.0399.61110.14
20042007.06.22 13:42modify840.5099.0399.62110.14
20052007.06.22 13:42modify960.5098.3399.61109.44
20062007.06.22 13:43modify990.5098.3299.61109.43
20072007.06.22 13:43modify1020.6098.6299.61109.73
20082007.06.22 14:15modify960.5098.3399.62109.44
20092007.06.22 14:15modify810.5099.0099.63110.11
20102007.06.22 14:15modify990.5098.3299.62109.43
20112007.06.22 14:15modify840.5099.0399.63110.14
20122007.06.22 14:15modify1020.6098.6299.62109.73
20132007.06.22 14:17modify960.5098.3399.63109.44
20142007.06.22 14:19modify990.5098.3299.63109.43
20152007.06.22 14:19modify1020.6098.6299.63109.73
20162007.06.22 14:25modify810.5099.0099.64110.11
20172007.06.22 14:25modify840.5099.0399.64110.14
20182007.06.22 14:25modify960.5098.3399.64109.44
20192007.06.22 14:25modify990.5098.3299.64109.43
20202007.06.22 14:26modify810.5099.0099.65110.11
20212007.06.22 14:26modify1020.6098.6299.64109.73
20222007.06.22 14:29modify840.5099.0399.65110.14
20232007.06.22 14:29modify960.5098.3399.65109.44
20242007.06.22 14:30modify990.5098.3299.65109.43
20252007.06.22 14:30modify1020.6098.6299.65109.73
20262007.06.22 14:31modify810.5099.0099.66110.11
20272007.06.22 14:34modify840.5099.0399.66110.14
20282007.06.22 14:35modify960.5098.3399.66109.44
20292007.06.22 14:35modify990.5098.3299.66109.43
20302007.06.22 14:36modify810.5099.0099.67110.11
20312007.06.22 14:36modify1020.6098.6299.66109.73
20322007.06.22 14:36modify810.5099.0099.68110.11
20332007.06.22 14:36modify810.5099.0099.69110.11
20342007.06.22 14:36modify840.5099.0399.68110.14
20352007.06.22 14:36modify840.5099.0399.69110.14
20362007.06.22 14:36modify960.5098.3399.68109.44
20372007.06.22 14:37modify960.5098.3399.69109.44
20382007.06.22 14:37modify990.5098.3299.68109.43
20392007.06.22 14:37modify990.5098.3299.69109.43
20402007.06.22 14:38modify810.5099.0099.70110.11
20412007.06.22 14:38modify1020.6098.6299.69109.73
20422007.06.22 14:39modify840.5099.0399.70110.14
20432007.06.22 14:40modify960.5098.3399.70109.44
20442007.06.22 14:41modify990.5098.3299.70109.43
20452007.06.22 14:44modify1020.6098.6299.70109.73
20462007.06.22 14:44modify810.5099.0099.71110.11
20472007.06.22 14:45modify840.5099.0399.71110.14
20482007.06.22 14:45modify960.5098.3399.71109.44
20492007.06.22 14:50modify990.5098.3299.71109.43
20502007.06.22 14:50modify1020.6098.6299.71109.73
20512007.06.22 14:57modify810.5099.0099.72110.11
20522007.06.22 14:57modify810.5099.0099.73110.11
20532007.06.22 14:57modify840.5099.0399.72110.14
20542007.06.22 14:57modify840.5099.0399.73110.14
20552007.06.22 14:57modify960.5098.3399.72109.44
20562007.06.22 14:58modify990.5098.3299.72109.43
20572007.06.22 15:02modify1020.6098.6299.72109.73
20582007.06.22 15:17modify960.5098.3399.73109.44
20592007.06.22 15:17modify990.5098.3299.73109.43
20602007.06.22 15:18modify1020.6098.6299.73109.73
20612007.06.22 15:21modify810.5099.0099.74110.11
20622007.06.22 15:21modify840.5099.0399.74110.14
20632007.06.22 15:21modify960.5098.3399.74109.44
20642007.06.22 15:21modify990.5098.3299.74109.43
20652007.06.22 15:22modify1020.6098.6299.74109.73
20662007.06.22 15:22modify810.5099.0099.75110.11
20672007.06.22 15:22modify840.5099.0399.75110.14
20682007.06.22 15:22modify810.5099.0099.76110.11
20692007.06.22 15:23modify960.5098.3399.75109.44
20702007.06.22 15:23modify810.5099.0099.77110.11
20712007.06.22 15:23modify840.5099.0399.76110.14
20722007.06.22 15:23modify840.5099.0399.77110.14
20732007.06.22 15:23modify810.5099.0099.78110.11
20742007.06.22 15:23modify810.5099.0099.79110.11
20752007.06.22 15:24modify840.5099.0399.78110.14
20762007.06.22 15:24modify960.5098.3399.77109.44
20772007.06.22 15:24modify960.5098.3399.78109.44
20782007.06.22 15:24modify840.5099.0399.79110.14
20792007.06.22 15:24modify990.5098.3299.78109.43
20802007.06.22 15:25modify960.5098.3399.79109.44
20812007.06.22 15:25modify810.5099.0099.80110.11
20822007.06.22 15:26modify990.5098.3299.79109.43
20832007.06.22 15:26modify1020.6098.6299.78109.73
20842007.06.22 15:26modify1020.6098.6299.79109.73
20852007.06.22 15:52modify840.5099.0399.80110.14
20862007.06.22 15:52modify810.5099.0099.81110.11
20872007.06.22 15:52modify960.5098.3399.80109.44
20882007.06.22 15:53modify990.5098.3299.80109.43
20892007.06.22 15:53modify1020.6098.6299.80109.73
20902007.06.22 15:56modify840.5099.0399.81110.14
20912007.06.22 15:57modify960.5098.3399.81109.44
20922007.06.22 16:47modify990.5098.3299.81109.43
20932007.06.22 16:48modify1020.6098.6299.81109.73
20942007.06.22 16:50modify810.5099.0099.82110.11
20952007.06.22 16:50modify840.5099.0399.82110.14
20962007.06.22 16:51modify810.5099.0099.83110.11
20972007.06.22 16:51modify960.5098.3399.82109.44
20982007.06.22 16:51modify840.5099.0399.83110.14
20992007.06.22 16:51modify990.5098.3299.82109.43
21002007.06.22 16:52modify1020.6098.6299.82109.73
21012007.06.22 16:59modify960.5098.3399.83109.44
21022007.06.22 16:59modify990.5098.3299.83109.43
21032007.06.22 17:00modify1020.6098.6299.83109.73
21042007.06.22 17:00modify810.5099.0099.84110.11
21052007.06.22 17:00modify840.5099.0399.84110.14
21062007.06.22 17:03modify960.5098.3399.84109.44
21072007.06.22 17:03modify990.5098.3299.84109.43
21082007.06.22 17:05modify810.5099.0099.85110.11
21092007.06.22 17:05modify1020.6098.6299.84109.73
21102007.06.22 17:05modify840.5099.0399.85110.14
21112007.06.22 17:19modify960.5098.3399.85109.44
21122007.06.22 17:19modify810.5099.0099.86110.11
21132007.06.22 17:19modify990.5098.3299.85109.43
21142007.06.22 17:20modify840.5099.0399.86110.14
21152007.06.22 17:20modify1020.6098.6299.85109.73
21162007.06.22 17:21modify960.5098.3399.86109.44
21172007.06.22 17:22modify810.5099.0099.87110.11
21182007.06.22 17:22modify990.5098.3299.86109.43
21192007.06.22 17:22modify840.5099.0399.87110.14
21202007.06.22 17:22modify810.5099.0099.88110.11
21212007.06.22 17:23modify960.5098.3399.87109.44
21222007.06.22 17:23modify840.5099.0399.88110.14
21232007.06.22 17:23modify810.5099.0099.89110.11
21242007.06.22 17:23modify810.5099.0099.90110.11
21252007.06.22 17:23modify840.5099.0399.89110.14
21262007.06.22 17:23modify840.5099.0399.90110.14
21272007.06.22 17:23modify960.5098.3399.89109.44
21282007.06.22 17:24modify990.5098.3299.88109.43
21292007.06.22 17:24modify990.5098.3299.89109.43
21302007.06.22 17:25modify960.5098.3399.90109.44
21312007.06.22 17:25modify1020.6098.6299.89109.73
21322007.06.22 17:25modify990.5098.3299.90109.43
21332007.06.22 17:25modify1020.6098.6299.90109.73
21342007.06.22 17:25modify810.5099.0099.91110.11
21352007.06.22 17:25modify810.5099.0099.92110.11
21362007.06.22 17:26modify840.5099.0399.91110.14
21372007.06.22 17:26modify960.5098.3399.91109.44
21382007.06.22 17:26modify840.5099.0399.92110.14
21392007.06.22 17:26modify990.5098.3299.91109.43
21402007.06.25 01:27modify1020.6098.6299.91109.73
21412007.06.25 01:32modify960.5098.3399.92109.44
21422007.06.25 01:36modify810.5099.0099.93110.11
21432007.06.25 01:43modify840.5099.0399.93110.14
21442007.06.25 01:43modify990.5098.3299.92109.43
21452007.06.25 01:45modify960.5098.3399.93109.44
21462007.06.25 01:45modify1020.6098.6299.92109.73
21472007.06.25 01:48modify990.5098.3299.93109.43
21482007.06.25 01:53modify1020.6098.6299.93109.73
21492007.06.25 01:55modify810.5099.0099.94110.11
21502007.06.25 03:44modify840.5099.0399.94110.14
21512007.06.25 03:55modify960.5098.3399.94109.44
21522007.06.25 03:55modify990.5098.3299.94109.43
21532007.06.25 03:56modify810.5099.0099.95110.11
21542007.06.25 03:56modify1020.6098.6299.94109.73
21552007.06.25 03:56modify840.5099.0399.95110.14
21562007.06.25 03:56modify960.5098.3399.95109.44
21572007.06.25 03:56modify990.5098.3299.95109.43
21582007.06.25 03:56modify1020.6098.6299.95109.73
21592007.06.25 04:01modify810.5099.0099.96110.11
21602007.06.25 04:18modify840.5099.0399.96110.14
21612007.06.25 04:18modify960.5098.3399.96109.44
21622007.06.25 04:19modify990.5098.3299.96109.43
21632007.06.25 04:20modify1020.6098.6299.96109.73
21642007.06.26 12:15s/l810.5099.9699.96110.11580.7932963.70
21652007.06.26 12:15s/l840.5099.9699.96110.14560.3933524.09
21662007.06.26 12:15s/l960.5099.9699.96109.44844.3434368.43
21672007.06.26 12:15s/l990.5099.9699.96109.43849.3835217.81
21682007.06.26 12:15s/l1020.6099.9699.96109.73831.4936049.30
21692007.06.28 12:00buy1030.70100.2096.60100.70
21702007.06.28 12:00buy1040.70100.2096.60101.20
21712007.06.28 12:00buy1050.70100.2096.60111.31
21722007.06.28 12:00buy1060.70100.2096.65100.70
21732007.06.28 12:00buy1070.70100.2096.65101.20
21742007.06.28 12:00buy1080.70100.2096.65111.31
21752007.06.28 16:00buy1090.70100.1796.68100.67
21762007.06.28 16:00buy1100.70100.1796.68101.17
21772007.06.28 16:00buy1110.70100.1796.68111.28
21782007.06.29 12:00buy1120.70100.3696.80100.86
21792007.06.29 12:00buy1130.70100.3696.80101.36
21802007.06.29 12:00buy1140.70100.3696.80111.47
21812007.06.29 15:15t/p1090.70100.6796.68100.67355.2236404.52
21822007.06.29 15:17t/p1030.70100.7096.60100.70355.2236759.74
21832007.06.29 15:17t/p1060.70100.7096.65100.70355.2237114.96
21842007.06.29 17:47t/p1120.70100.8696.80100.86352.7537467.71
21852007.07.02 14:33modify1100.70100.17100.18101.17
21862007.07.02 14:33modify1110.70100.17100.18111.28
21872007.07.02 14:34modify1100.70100.17100.19101.17
21882007.07.02 14:34modify1110.70100.17100.19111.28
21892007.07.02 14:49modify1040.70100.20100.21101.20
21902007.07.02 14:49modify1040.70100.20100.22101.20
21912007.07.02 14:49modify1050.70100.20100.21111.31
21922007.07.02 14:49modify1050.70100.20100.22111.31
21932007.07.02 14:49modify1070.70100.20100.21101.20
21942007.07.02 14:49modify1080.70100.20100.20111.31
21952007.07.02 14:50modify1080.70100.20100.21111.31
21962007.07.02 14:50modify1040.70100.20100.23101.20
21972007.07.02 14:50modify1040.70100.20100.25101.20
21982007.07.02 14:50modify1050.70100.20100.24111.31
21992007.07.02 14:50modify1040.70100.20100.26101.20
22002007.07.02 14:50modify1050.70100.20100.25111.31
22012007.07.02 14:50modify1050.70100.20100.26111.31
22022007.07.02 14:50modify1070.70100.20100.24101.20
22032007.07.02 14:51modify1070.70100.20100.25101.20
22042007.07.02 14:51modify1070.70100.20100.26101.20
22052007.07.02 14:51modify1080.70100.20100.25111.31
22062007.07.02 14:51modify1080.70100.20100.26111.31
22072007.07.02 14:51modify1100.70100.17100.25101.17
22082007.07.02 14:51modify1110.70100.17100.24111.28
22092007.07.02 14:52modify1110.70100.17100.25111.28
22102007.07.02 14:52modify1040.70100.20100.27101.20
22112007.07.02 14:52modify1100.70100.17100.26101.17
22122007.07.02 14:52modify1050.70100.20100.27111.31
22132007.07.02 14:52modify1110.70100.17100.26111.28
22142007.07.02 14:52modify1070.70100.20100.27101.20
22152007.07.02 14:53modify1080.70100.20100.27111.31
22162007.07.02 14:53modify1100.70100.17100.27101.17
22172007.07.02 14:53modify1110.70100.17100.27111.28
22182007.07.02 14:54t/p1100.70101.17100.27101.17710.4438178.15
22192007.07.02 14:54modify1040.70100.20100.28101.20
22202007.07.02 14:54modify1050.70100.20100.28111.31
22212007.07.02 14:54modify1070.70100.20100.28101.20
22222007.07.02 15:37modify1080.70100.20100.28111.31
22232007.07.02 15:37modify1110.70100.17100.28111.28
22242007.07.02 15:38modify1040.70100.20100.29101.20
22252007.07.02 15:38modify1050.70100.20100.29111.31
22262007.07.02 15:38modify1070.70100.20100.29101.20
22272007.07.02 15:38modify1080.70100.20100.29111.31
22282007.07.02 15:38modify1110.70100.17100.29111.28
22292007.07.02 15:42modify1040.70100.20100.30101.20
22302007.07.02 15:42modify1050.70100.20100.30111.31
22312007.07.02 15:43modify1070.70100.20100.30101.20
22322007.07.02 15:43t/p1040.70101.20100.30101.20710.4538888.60
22332007.07.02 15:43t/p1070.70101.20100.30101.20710.4539599.05
22342007.07.02 15:43modify1050.70100.20100.31111.31
22352007.07.02 15:43modify1050.70100.20100.32111.31
22362007.07.02 15:43modify1080.70100.20100.31111.31
22372007.07.02 15:43modify1080.70100.20100.32111.31
22382007.07.02 15:43modify1050.70100.20100.33111.31
22392007.07.02 15:43modify1110.70100.17100.32111.28
22402007.07.02 15:43modify1080.70100.20100.33111.31
22412007.07.02 15:44modify1110.70100.17100.33111.28
22422007.07.02 15:45modify1050.70100.20100.34111.31
22432007.07.02 15:45modify1080.70100.20100.34111.31
22442007.07.02 15:45modify1050.70100.20100.35111.31
22452007.07.02 15:45modify1110.70100.17100.34111.28
22462007.07.02 15:45modify1080.70100.20100.35111.31
22472007.07.02 15:46modify1050.70100.20100.36111.31
22482007.07.02 15:46modify1110.70100.17100.35111.28
22492007.07.02 15:47modify1080.70100.20100.36111.31
22502007.07.02 15:47modify1110.70100.17100.36111.28
22512007.07.02 15:47modify1130.70100.36100.36101.36
22522007.07.02 15:47modify1050.70100.20100.37111.31
22532007.07.02 15:47modify1140.70100.36100.36111.47
22542007.07.02 15:47modify1080.70100.20100.37111.31
22552007.07.02 15:47modify1050.70100.20100.38111.31
22562007.07.02 15:47modify1110.70100.17100.37111.28
22572007.07.02 15:47modify1080.70100.20100.38111.31
22582007.07.02 15:47modify1130.70100.36100.37101.36
22592007.07.02 15:48modify1110.70100.17100.38111.28
22602007.07.02 15:48modify1140.70100.36100.37111.47
22612007.07.02 15:48modify1130.70100.36100.38101.36
22622007.07.02 15:48modify1140.70100.36100.38111.47
22632007.07.02 16:02modify1050.70100.20100.40111.31
22642007.07.02 16:03modify1080.70100.20100.40111.31
22652007.07.06 22:34modify1110.70100.17100.39111.28
22662007.07.06 22:35modify1130.70100.36100.39101.36
22672007.07.06 22:41modify1140.70100.36100.39111.47
22682007.07.06 22:48modify1110.70100.17100.40111.28
22692007.07.06 22:50modify1130.70100.36100.40101.36
22702007.07.06 22:51modify1140.70100.36100.40111.47
22712007.07.06 22:51modify1050.70100.20100.41111.31
22722007.07.09 01:00modify1050.70100.20100.44111.31
22732007.07.09 01:00modify1080.70100.20100.43111.31
22742007.07.09 01:00modify1050.70100.20100.46111.31
22752007.07.09 01:01modify1080.70100.20100.44111.31
22762007.07.09 01:01modify1080.70100.20100.46111.31
22772007.07.09 01:01modify1110.70100.17100.44111.28
22782007.07.09 01:02modify1110.70100.17100.46111.28
22792007.07.09 01:02modify1130.70100.36100.45101.36
22802007.07.09 01:02modify1140.70100.36100.44111.47
22812007.07.09 01:03modify1130.70100.36100.46101.36
22822007.07.09 01:03modify1140.70100.36100.45111.47
22832007.07.09 01:04modify1140.70100.36100.46111.47
22842007.07.09 01:10t/p1130.70101.36100.46101.36725.2740324.31
22852007.07.09 01:10modify1050.70100.20100.47111.31
22862007.07.09 01:14modify1080.70100.20100.47111.31
22872007.07.09 01:15modify1110.70100.17100.47111.28
22882007.07.09 01:18modify1140.70100.36100.47111.47
22892007.07.09 05:12modify1050.70100.20100.49111.31
22902007.07.09 05:12modify1050.70100.20100.50111.31
22912007.07.09 05:12modify1080.70100.20100.49111.31
22922007.07.09 05:12modify1110.70100.17100.48111.28
22932007.07.09 05:12modify1140.70100.36100.48111.47
22942007.07.09 05:12modify1110.70100.17100.49111.28
22952007.07.09 05:13modify1080.70100.20100.50111.31
22962007.07.09 05:17modify1110.70100.17100.50111.28
22972007.07.09 05:18modify1140.70100.36100.50111.47
22982007.07.09 05:22modify1050.70100.20100.51111.31
22992007.07.09 05:23modify1080.70100.20100.51111.31
23002007.07.09 05:24modify1050.70100.20100.53111.31
23012007.07.09 05:25modify1110.70100.17100.51111.28
23022007.07.09 05:25modify1140.70100.36100.51111.47
23032007.07.09 05:27modify1080.70100.20100.53111.31
23042007.07.09 05:28modify1050.70100.20100.54111.31
23052007.07.09 05:28modify1110.70100.17100.53111.28
23062007.07.09 05:28modify1080.70100.20100.54111.31
23072007.07.09 05:29modify1050.70100.20100.56111.31
23082007.07.09 05:29modify1080.70100.20100.55111.31
23092007.07.09 05:29modify1110.70100.17100.54111.28
23102007.07.09 05:29modify1140.70100.36100.53111.47
23112007.07.09 05:30modify1140.70100.36100.54111.47
23122007.07.09 06:47modify1080.70100.20100.56111.31
23132007.07.09 06:47modify1050.70100.20100.57111.31
23142007.07.09 06:48modify1110.70100.17100.56111.28
23152007.07.09 06:49modify1140.70100.36100.56111.47
23162007.07.09 06:51modify1080.70100.20100.57111.31
23172007.07.09 06:51modify1110.70100.17100.57111.28
23182007.07.09 06:54modify1140.70100.36100.57111.47
23192007.07.09 06:58modify1050.70100.20100.58111.31
23202007.07.09 06:59modify1080.70100.20100.58111.31
23212007.07.09 08:56modify1050.70100.20100.60111.31
23222007.07.09 08:57modify1080.70100.20100.60111.31
23232007.07.09 08:58modify1110.70100.17100.58111.28
23242007.07.09 08:58modify1110.70100.17100.59111.28
23252007.07.09 08:58modify1110.70100.17100.60111.28
23262007.07.09 08:58modify1140.70100.36100.59111.47
23272007.07.09 08:59modify1140.70100.36100.60111.47
23282007.07.09 09:00modify1050.70100.20100.61111.31
23292007.07.09 09:01modify1080.70100.20100.61111.31
23302007.07.09 09:02modify1110.70100.17100.61111.28
23312007.07.09 09:02modify1140.70100.36100.61111.47
23322007.07.09 09:57modify1050.70100.20100.62111.31
23332007.07.09 09:57modify1050.70100.20100.64111.31
23342007.07.09 09:57modify1080.70100.20100.63111.31
23352007.07.09 09:57modify1080.70100.20100.64111.31
23362007.07.09 09:57modify1110.70100.17100.63111.28
23372007.07.09 09:57modify1140.70100.36100.62111.47
23382007.07.09 09:58modify1110.70100.17100.64111.28
23392007.07.09 09:58modify1140.70100.36100.64111.47
23402007.07.10 11:35modify1050.70100.20100.65111.31
23412007.07.10 12:08modify1080.70100.20100.65111.31
23422007.07.10 12:09modify1050.70100.20100.66111.31
23432007.07.10 12:09modify1110.70100.17100.65111.28
23442007.07.10 12:09modify1080.70100.20100.66111.31
23452007.07.10 12:09modify1140.70100.36100.65111.47
23462007.07.10 12:09modify1110.70100.17100.66111.28
23472007.07.10 12:18modify1140.70100.36100.66111.47
23482007.07.10 12:19modify1050.70100.20100.67111.31
23492007.07.10 12:19modify1080.70100.20100.67111.31
23502007.07.10 12:19modify1050.70100.20100.68111.31
23512007.07.10 12:20modify1110.70100.17100.67111.28
23522007.07.10 12:20modify1080.70100.20100.68111.31
23532007.07.10 12:21modify1140.70100.36100.67111.47
23542007.07.10 12:21modify1110.70100.17100.68111.28
23552007.07.10 12:21modify1140.70100.36100.68111.47
23562007.07.10 13:01modify1050.70100.20100.69111.31
23572007.07.10 13:02modify1050.70100.20100.70111.31
23582007.07.10 13:02modify1050.70100.20100.71111.31
23592007.07.10 13:02modify1050.70100.20100.72111.31
23602007.07.10 13:02modify1080.70100.20100.71111.31
23612007.07.10 13:02modify1080.70100.20100.72111.31
23622007.07.10 13:02modify1050.70100.20100.73111.31
23632007.07.10 13:02modify1110.70100.17100.72111.28
23642007.07.10 13:02modify1050.70100.20100.74111.31
23652007.07.10 13:02modify1050.70100.20100.75111.31
23662007.07.10 13:03modify1080.70100.20100.74111.31
23672007.07.10 13:03modify1080.70100.20100.75111.31
23682007.07.10 13:03modify1110.70100.17100.74111.28
23692007.07.10 13:03modify1110.70100.17100.75111.28
23702007.07.10 13:03modify1140.70100.36100.74111.47
23712007.07.11 09:19s/l1050.70100.75100.75111.31415.2040739.51
23722007.07.11 09:19s/l1080.70100.75100.75111.31415.2041154.71
23732007.07.11 09:19s/l1110.70100.75100.75111.28436.3641591.06
23742007.07.11 10:18s/l1140.70100.74100.74111.47292.7941883.85
23752007.07.30 12:00buy1150.8098.6694.4799.16
23762007.07.30 12:00buy1160.8098.6694.4799.66
23772007.07.30 12:00buy1170.8098.6694.47109.77
23782007.07.30 12:00buy1180.8098.6694.5399.16
23792007.07.30 12:00buy1190.8098.6694.5399.66
23802007.07.30 12:00buy1200.8098.6694.53109.77
23812007.07.30 16:00buy1210.8098.5194.5199.01
23822007.07.30 16:00buy1220.8098.5194.5199.51
23832007.07.30 16:00buy1230.8098.5194.51109.62
23842007.07.30 20:00buy1240.8098.7194.6399.21
23852007.07.30 20:00buy1250.8098.7194.6399.71
23862007.07.30 20:00buy1260.8098.7194.63109.82
23872007.07.31 00:01buy1270.9098.9994.7099.49
23882007.07.31 00:01buy1280.9098.9994.7099.99
23892007.07.31 00:01buy1290.9098.9994.70110.10
23902007.07.31 00:46t/p1210.8099.0194.5199.01405.9742289.82
23912007.07.31 02:12t/p1150.8099.1694.4799.16405.9642695.78
23922007.07.31 02:12t/p1180.8099.1694.5399.16405.9643101.74
23932007.08.03 17:24t/p1240.8099.2194.6399.21420.0843521.83
23942007.08.03 19:10modify1220.8098.5198.5199.51
23952007.08.03 19:52modify1230.8098.5198.51109.62
23962007.08.03 20:29modify1220.8098.5198.5299.51
23972007.08.03 20:29modify1230.8098.5198.52109.62
23982007.08.03 20:32modify1220.8098.5198.5399.51
23992007.08.03 20:33modify1230.8098.5198.53109.62
24002007.08.03 20:43modify1220.8098.5198.5499.51
24012007.08.03 20:43modify1220.8098.5198.5599.51
24022007.08.03 20:43modify1230.8098.5198.54109.62
24032007.08.03 20:43modify1230.8098.5198.55109.62
24042007.08.03 20:58modify1220.8098.5198.5799.51
24052007.08.03 20:58modify1230.8098.5198.56109.62
24062007.08.03 20:58modify1220.8098.5198.5899.51
24072007.08.03 20:58modify1220.8098.5198.5999.51
24082007.08.03 20:58modify1230.8098.5198.58109.62
24092007.08.03 21:03modify1230.8098.5198.59109.62
24102007.08.03 21:03t/p1270.9099.4994.7099.49469.4243991.24
24112007.08.03 21:03modify1220.8098.5198.6099.51
24122007.08.03 21:03modify1220.8098.5198.6199.51
24132007.08.03 21:03modify1230.8098.5198.60109.62
24142007.08.03 21:03modify1230.8098.5198.61109.62
24152007.08.03 21:57t/p1220.8099.5198.6199.51823.2244814.47
24162007.08.03 21:57modify1230.8098.5198.62109.62
24172007.08.03 21:57modify1230.8098.5198.63109.62
24182007.08.03 21:58modify1230.8098.5198.64109.62
24192007.08.03 22:04modify1230.8098.5198.65109.62
24202007.08.03 22:04modify1160.8098.6698.6699.66
24212007.08.03 22:04modify1160.8098.6698.6799.66
24222007.08.03 22:04modify1160.8098.6698.6999.66
24232007.08.03 22:04modify1170.8098.6698.68109.77
24242007.08.03 22:04modify1170.8098.6698.69109.77
24252007.08.03 22:04modify1190.8098.6698.6799.66
24262007.08.03 22:04modify1190.8098.6698.6899.66
24272007.08.03 22:04modify1200.8098.6698.67109.77
24282007.08.03 22:04modify1200.8098.6698.68109.77
24292007.08.03 22:04modify1230.8098.5198.67109.62
24302007.08.03 22:08modify1230.8098.5198.68109.62
24312007.08.06 21:41modify1160.8098.6698.7099.66
24322007.08.06 21:41modify1190.8098.6698.6999.66
24332007.08.06 21:41modify1170.8098.6698.70109.77
24342007.08.06 21:41modify1160.8098.6698.7199.66
24352007.08.06 21:41modify1160.8098.6698.7299.66
24362007.08.06 21:42modify1160.8098.6698.7399.66
24372007.08.06 21:42modify1160.8098.6698.7499.66
24382007.08.06 21:42modify1170.8098.6698.73109.77
24392007.08.06 21:42modify1170.8098.6698.74109.77
24402007.08.06 21:42modify1190.8098.6698.7399.66
24412007.08.06 21:42modify1200.8098.6698.72109.77
24422007.08.06 21:42modify1230.8098.5198.71109.62
24432007.08.06 21:42modify1230.8098.5198.72109.62
24442007.08.06 21:42modify1250.8098.7198.7199.71
24452007.08.06 21:42modify1250.8098.7198.7299.71
24462007.08.06 21:43modify1200.8098.6698.73109.77
24472007.08.06 21:43modify1260.8098.7198.72109.82
24482007.08.06 22:01modify1160.8098.6698.7699.66
24492007.08.06 22:01modify1170.8098.6698.75109.77
24502007.08.06 22:02modify1190.8098.6698.7499.66
24512007.08.06 22:02modify1230.8098.5198.73109.62
24522007.08.06 22:02modify1200.8098.6698.74109.77
24532007.08.06 22:02modify1250.8098.7198.7399.71
24542007.08.06 22:02modify1230.8098.5198.74109.62
24552007.08.06 22:02modify1190.8098.6698.7599.66
24562007.08.06 22:02modify1170.8098.6698.76109.77
24572007.08.06 22:02modify1200.8098.6698.75109.77
24582007.08.06 22:03modify1190.8098.6698.7699.66
24592007.08.06 22:03t/p1160.8099.6698.7699.66826.0545640.52
24602007.08.06 22:03t/p1190.8099.6698.7699.66826.0546466.56
24612007.08.06 22:03modify1170.8098.6698.78109.77
24622007.08.06 22:03modify1200.8098.6698.77109.77
24632007.08.06 22:04modify1230.8098.5198.76109.62
24642007.08.06 22:04modify1230.8098.5198.77109.62
24652007.08.06 22:04modify1250.8098.7198.7599.71
24662007.08.06 22:04modify1250.8098.7198.7699.71
24672007.08.06 22:05modify1260.8098.7198.75109.82
24682007.08.06 22:05modify1250.8098.7198.7799.71
24692007.08.06 22:06modify1200.8098.6698.78109.77
24702007.08.06 22:06modify1260.8098.7198.77109.82
24712007.08.06 22:07modify1230.8098.5198.78109.62
24722007.08.06 22:07modify1250.8098.7198.7899.71
24732007.08.06 22:08modify1260.8098.7198.78109.82
24742007.08.06 22:09modify1170.8098.6698.79109.77
24752007.08.06 22:09modify1170.8098.6698.81109.77
24762007.08.06 22:09modify1200.8098.6698.80109.77
24772007.08.06 22:09t/p1250.8099.7198.7899.71826.0547292.61
24782007.08.06 22:09modify1170.8098.6698.82109.77
24792007.08.06 22:10modify1200.8098.6698.81109.77
24802007.08.06 22:10modify1200.8098.6698.82109.77
24812007.08.06 22:10modify1230.8098.5198.80109.62
24822007.08.06 22:10modify1230.8098.5198.81109.62
24832007.08.06 22:11modify1230.8098.5198.82109.62
24842007.08.06 22:11modify1170.8098.6698.83109.77
24852007.08.06 22:11modify1170.8098.6698.84109.77
24862007.08.06 22:11modify1200.8098.6698.83109.77
24872007.08.06 22:11modify1200.8098.6698.84109.77
24882007.08.06 22:12modify1230.8098.5198.83109.62
24892007.08.06 22:12modify1260.8098.7198.82109.82
24902007.08.06 22:12modify1230.8098.5198.84109.62
24912007.08.06 22:12modify1170.8098.6698.86109.77
24922007.08.06 22:13modify1200.8098.6698.85109.77
24932007.08.06 22:14modify1260.8098.7198.83109.82
24942007.08.06 22:14modify1170.8098.6698.88109.77
24952007.08.06 22:14modify1200.8098.6698.87109.77
24962007.08.06 22:14modify1230.8098.5198.86109.62
24972007.08.06 22:14modify1170.8098.6698.89109.77
24982007.08.06 22:14modify1170.8098.6698.92109.77
24992007.08.06 22:14modify1200.8098.6698.91109.77
25002007.08.06 22:14modify1170.8098.6698.94109.77
25012007.08.06 22:14modify1170.8098.6698.97109.77
25022007.08.06 22:15modify1170.8098.6698.99109.77
25032007.08.06 22:15modify1200.8098.6698.98109.77
25042007.08.06 22:15modify1230.8098.5198.96109.62
25052007.08.06 22:15modify1230.8098.5198.97109.62
25062007.08.06 22:15modify1260.8098.7198.96109.82
25072007.08.06 22:15modify1260.8098.7198.97109.82
25082007.08.06 22:15modify1200.8098.6698.99109.77
25092007.08.06 22:15modify1230.8098.5198.98109.62
25102007.08.06 22:15modify1170.8098.6699.00109.77
25112007.08.06 22:15modify1170.8098.6699.02109.77
25122007.08.06 22:15modify1200.8098.6699.01109.77
25132007.08.06 22:15modify1170.8098.6699.03109.77
25142007.08.06 22:15modify1170.8098.6699.04109.77
25152007.08.06 22:15modify1200.8098.6699.03109.77
25162007.08.06 22:15modify1230.8098.5199.02109.62
25172007.08.06 22:15modify1230.8098.5199.03109.62
25182007.08.06 22:15modify1260.8098.7199.02109.82
25192007.08.06 22:15modify1260.8098.7199.03109.82
25202007.08.06 22:16modify1200.8098.6699.04109.77
25212007.08.06 22:16modify1170.8098.6699.05109.77
25222007.08.06 22:16modify1170.8098.6699.06109.77
25232007.08.06 22:16modify1200.8098.6699.05109.77
25242007.08.06 22:16modify1200.8098.6699.06109.77
25252007.08.06 22:16modify1230.8098.5199.05109.62
25262007.08.06 22:16modify1230.8098.5199.06109.62
25272007.08.06 22:16modify1260.8098.7199.05109.82
25282007.08.06 22:16modify1260.8098.7199.06109.82
25292007.08.06 22:16modify1280.9098.9999.0599.99
25302007.08.06 22:16modify1280.9098.9999.0699.99
25312007.08.06 22:16modify1290.9098.9999.05110.10
25322007.08.06 22:30modify1170.8098.6699.07109.77
25332007.08.06 22:30modify1290.9098.9999.06110.10
25342007.08.06 22:30modify1170.8098.6699.09109.77
25352007.08.06 22:30modify1200.8098.6699.08109.77
25362007.08.07 18:44s/l1170.8099.0999.09109.77369.2847661.89
25372007.08.07 18:45s/l1200.8099.0899.08109.77361.2248023.11
25382007.08.07 18:45s/l1230.8099.0699.06109.62466.0448489.15
25392007.08.07 18:45s/l1260.8099.0699.06109.82304.7848793.93
25402007.08.07 18:45s/l1280.9099.0699.0699.9985.7348879.65
25412007.08.07 18:45s/l1290.9099.0699.06110.1085.7348965.38
25422007.08.17 20:00buy1301.0094.8089.9095.30
25432007.08.17 20:00buy1311.0094.8089.9095.80
25442007.08.17 20:00buy1321.0094.8089.90105.91
25452007.08.17 20:00buy1331.0094.8089.9895.30
25462007.08.17 20:00buy1341.0094.8089.9895.80
25472007.08.17 20:00buy1351.0094.8089.98105.91
25482007.08.20 01:00buy1360.9094.7690.0495.26
25492007.08.20 01:00buy1370.9094.7690.0495.76
25502007.08.20 01:00buy1380.9094.7690.04105.87
25512007.08.20 10:36t/p1360.9095.2690.0495.26453.5449418.92
25522007.08.20 10:37t/p1301.0095.3089.9095.30507.4649926.38
25532007.08.20 10:37t/p1331.0095.3089.9895.30507.4650433.83
25542007.08.20 11:03modify1370.9094.7694.7695.76
25552007.08.20 11:03modify1380.9094.7694.76105.87
25562007.08.20 11:03modify1370.9094.7694.7795.76
25572007.08.20 11:04modify1370.9094.7694.7895.76
25582007.08.20 11:04modify1370.9094.7694.7995.76
25592007.08.20 11:04modify1311.0094.8094.8095.80
25602007.08.20 11:04modify1311.0094.8094.8195.80
25612007.08.20 11:04modify1321.0094.8094.80105.91
25622007.08.20 11:04modify1321.0094.8094.81105.91
25632007.08.20 11:04modify1341.0094.8094.8095.80
25642007.08.20 11:04modify1341.0094.8094.8195.80
25652007.08.20 11:04modify1351.0094.8094.80105.91
25662007.08.20 11:04modify1351.0094.8094.81105.91
25672007.08.20 11:04modify1370.9094.7694.8095.76
25682007.08.20 11:04modify1370.9094.7694.8195.76
25692007.08.20 11:04modify1380.9094.7694.80105.87
25702007.08.20 11:04modify1380.9094.7694.81105.87
25712007.08.20 19:10s/l1311.0094.8194.8195.8013.6150447.44
25722007.08.20 19:10s/l1321.0094.8194.81105.9113.6150461.05
25732007.08.20 19:10s/l1341.0094.8194.8195.8013.6150474.66
25742007.08.20 19:10s/l1351.0094.8194.81105.9113.6150488.27
25752007.08.20 19:10s/l1370.9094.8194.8195.7645.3650533.63
25762007.08.20 19:10s/l1380.9094.8194.81105.8745.3650578.99
25772007.08.29 20:00buy1391.0096.2491.1896.74
25782007.08.29 20:00buy1401.0096.2491.1897.24
25792007.08.29 20:00buy1411.0096.2491.18107.35
25802007.08.29 20:00buy1421.0096.2491.2696.74
25812007.08.29 20:00buy1431.0096.2491.2697.24
25822007.08.29 20:00buy1441.0096.2491.26107.35
25832007.08.29 22:59t/p1391.0096.7491.1896.74503.9351082.92
25842007.08.29 22:59t/p1421.0096.7491.2696.74503.9351586.85
25852007.08.30 00:00buy1451.1096.8691.5597.36
25862007.08.30 00:00buy1461.1096.8691.5597.86
25872007.08.30 00:00buy1471.1096.8691.55107.97
25882007.09.05 04:00buy1480.9096.0991.4296.59
25892007.09.05 04:00buy1490.9096.0991.4297.09
25902007.09.05 04:00buy1500.9096.0991.42107.20
25912007.09.06 12:00buy1510.9095.8891.4896.38
25922007.09.06 12:00buy1520.9095.8891.4896.88
25932007.09.06 12:00buy1530.9095.8891.48106.99
25942007.09.06 20:00buy1540.9096.0491.5096.54
25952007.09.06 20:00buy1550.9096.0491.5097.04
25962007.09.06 20:00buy1560.9096.0491.50107.15
25972007.09.10 16:00buy1570.9095.9291.6296.42
25982007.09.10 16:00buy1580.9095.9291.6296.92
25992007.09.10 16:00buy1590.9095.9291.62107.03
26002007.09.10 20:00buy1600.8095.6891.8996.18
26012007.09.10 20:00buy1610.8095.6891.8996.68
26022007.09.10 20:00buy1620.8095.6891.89106.79
26032007.09.11 17:09t/p1600.8096.1891.8996.18405.9651992.81
26042007.09.12 15:55t/p1510.9096.3891.4896.38466.2452459.05
26052007.09.12 15:56t/p1570.9096.4291.6296.42459.8952918.94
26062007.09.13 03:41t/p1540.9096.5491.5096.54475.7753394.71
26072007.09.13 03:42modify1610.8095.6895.6896.68
26082007.09.13 03:42modify1610.8095.6895.6996.68
26092007.09.13 03:42modify1620.8095.6895.68106.79
26102007.09.13 03:42modify1620.8095.6895.69106.79
26112007.09.13 10:25t/p1480.9096.5991.4296.59485.2953880.00
26122007.09.13 10:25modify1610.8095.6895.7096.68
26132007.09.13 10:25modify1610.8095.6895.7196.68
26142007.09.13 10:25modify1610.8095.6895.7396.68
26152007.09.13 10:25modify1620.8095.6895.72106.79
26162007.09.13 10:27modify1620.8095.6895.73106.79
26172007.09.13 10:27modify1610.8095.6895.7496.68
26182007.09.13 10:27modify1620.8095.6895.74106.79
26192007.09.13 10:27modify1610.8095.6895.7596.68
26202007.09.13 10:27modify1610.8095.6895.7696.68
26212007.09.13 10:28modify1610.8095.6895.7796.68
26222007.09.13 10:28modify1610.8095.6895.7896.68
26232007.09.13 10:28modify1620.8095.6895.77106.79
26242007.09.13 10:28modify1620.8095.6895.78106.79
26252007.09.13 10:34t/p1610.8096.6895.7896.68820.4054700.40
26262007.09.13 10:34modify1620.8095.6895.79106.79
26272007.09.13 10:34modify1620.8095.6895.80106.79
26282007.09.13 10:59modify1620.8095.6895.81106.79
26292007.09.13 10:59modify1620.8095.6895.82106.79
26302007.09.13 11:00modify1620.8095.6895.83106.79
26312007.09.13 11:01modify1620.8095.6895.84106.79
26322007.09.13 11:01modify1620.8095.6895.85106.79
26332007.09.13 11:01modify1620.8095.6895.86106.79
26342007.09.13 11:01modify1620.8095.6895.87106.79
26352007.09.13 11:03modify1520.9095.8895.8996.88
26362007.09.13 11:03modify1530.9095.8895.88106.99
26372007.09.13 11:03modify1520.9095.8895.9096.88
26382007.09.13 11:04modify1520.9095.8895.9196.88
26392007.09.13 11:04modify1530.9095.8895.90106.99
26402007.09.13 11:04modify1530.9095.8895.91106.99
26412007.09.13 11:04modify1620.8095.6895.90106.79
26422007.09.13 11:04modify1620.8095.6895.91106.79
26432007.09.13 11:05modify1520.9095.8895.9296.88
26442007.09.13 11:05modify1520.9095.8895.9396.88
26452007.09.13 11:05modify1530.9095.8895.92106.99
26462007.09.13 11:05modify1530.9095.8895.93106.99
26472007.09.13 11:05modify1520.9095.8895.9496.88
26482007.09.13 11:05modify1520.9095.8895.9596.88
26492007.09.13 11:05modify1530.9095.8895.94106.99
26502007.09.13 11:05modify1530.9095.8895.95106.99
26512007.09.13 11:05modify1520.9095.8895.9696.88
26522007.09.13 11:05modify1580.9095.9295.9596.92
26532007.09.13 11:05modify1530.9095.8895.96106.99
26542007.09.13 11:05modify1590.9095.9295.95107.03
26552007.09.13 11:05modify1620.8095.6895.92106.79
26562007.09.13 11:06modify1620.8095.6895.93106.79
26572007.09.13 11:06modify1620.8095.6895.94106.79
26582007.09.13 11:06modify1620.8095.6895.95106.79
26592007.09.13 11:06modify1580.9095.9295.9696.92
26602007.09.13 11:06modify1590.9095.9295.96107.03
26612007.09.13 11:06modify1620.8095.6895.96106.79
26622007.09.13 11:06modify1520.9095.8895.9796.88
26632007.09.13 11:07modify1520.9095.8895.9896.88
26642007.09.13 11:07t/p1520.9096.8895.9896.88929.3055629.70
26652007.09.13 11:07modify1530.9095.8896.00106.99
26662007.09.13 11:07modify1580.9095.9295.9996.92
26672007.09.13 11:07modify1580.9095.9296.0096.92
26682007.09.13 11:07modify1590.9095.9295.99107.03
26692007.09.13 11:07modify1620.8095.6895.98106.79
26702007.09.13 11:56modify1590.9095.9296.00107.03
26712007.09.13 11:56modify1620.8095.6895.99106.79
26722007.09.13 11:56modify1530.9095.8896.01106.99
26732007.09.13 11:56modify1530.9095.8896.02106.99
26742007.09.13 11:56modify1580.9095.9296.0196.92
26752007.09.13 11:57modify1580.9095.9296.0296.92
26762007.09.13 11:57t/p1580.9096.9296.0296.92922.9656552.65
26772007.09.13 11:57modify1530.9095.8896.03106.99
26782007.09.13 11:57modify1530.9095.8896.04106.99
26792007.09.13 11:57modify1590.9095.9296.03107.03
26802007.09.13 11:57modify1550.9096.0496.0497.04
26812007.09.13 11:57modify1620.8095.6896.03106.79
26822007.09.13 11:57modify1560.9096.0496.04107.15
26832007.09.13 11:57modify1590.9095.9296.04107.03
26842007.09.13 11:57modify1620.8095.6896.04106.79
26852007.09.13 12:18modify1530.9095.8896.05106.99
26862007.09.13 12:18modify1530.9095.8896.06106.99
26872007.09.13 12:18modify1550.9096.0496.0597.04
26882007.09.13 12:18modify1550.9096.0496.0697.04
26892007.09.13 12:18modify1530.9095.8896.07106.99
26902007.09.13 12:18modify1530.9095.8896.08106.99
26912007.09.13 12:19modify1550.9096.0496.0797.04
26922007.09.13 12:19modify1550.9096.0496.0897.04
26932007.09.13 12:19modify1560.9096.0496.07107.15
26942007.09.13 12:19modify1560.9096.0496.08107.15
26952007.09.13 12:19modify1490.9096.0996.0997.09
26962007.09.13 12:19modify1590.9095.9296.08107.03
26972007.09.13 12:19modify1500.9096.0996.09107.20
26982007.09.13 12:19modify1620.8095.6896.08106.79
26992007.09.13 12:19modify1530.9095.8896.09106.99
27002007.09.13 12:19modify1550.9096.0496.0997.04
27012007.09.13 12:19modify1560.9096.0496.09107.15
27022007.09.13 12:19modify1590.9095.9296.09107.03
27032007.09.13 12:19modify1620.8095.6896.09106.79
27042007.09.13 12:24modify1490.9096.0996.1097.09
27052007.09.13 12:24modify1500.9096.0996.10107.20
27062007.09.13 12:24modify1530.9095.8896.10106.99
27072007.09.13 12:24modify1490.9096.0996.1197.09
27082007.09.13 12:24modify1490.9096.0996.1297.09
27092007.09.13 12:24modify1500.9096.0996.11107.20
27102007.09.13 12:24modify1500.9096.0996.12107.20
27112007.09.13 12:24modify1530.9095.8896.11106.99
27122007.09.13 12:25modify1530.9095.8896.12106.99
27132007.09.13 12:25modify1550.9096.0496.1197.04
27142007.09.13 12:26modify1560.9096.0496.10107.15
27152007.09.13 12:26modify1590.9095.9296.10107.03
27162007.09.13 12:26modify1620.8095.6896.10106.79
27172007.09.13 12:47modify1560.9096.0496.11107.15
27182007.09.13 12:47modify1590.9095.9296.11107.03
27192007.09.13 12:47modify1620.8095.6896.11106.79
27202007.09.13 12:48modify1550.9096.0496.1297.04
27212007.09.13 12:48modify1560.9096.0496.12107.15
27222007.09.13 12:48modify1590.9095.9296.12107.03
27232007.09.13 12:49modify1620.8095.6896.12106.79
27242007.09.13 15:00modify1490.9096.0996.1497.09
27252007.09.13 15:01modify1500.9096.0996.14107.20
27262007.09.13 15:01modify1530.9095.8896.13106.99
27272007.09.13 15:01modify1530.9095.8896.14106.99
27282007.09.13 15:01modify1550.9096.0496.1397.04
27292007.09.13 15:01modify1560.9096.0496.13107.15
27302007.09.13 15:02modify1590.9095.9296.13107.03
27312007.09.13 15:02modify1550.9096.0496.1497.04
27322007.09.13 15:02t/p1550.9097.0496.1497.04929.3157481.96
27332007.09.13 15:02modify1490.9096.0996.1697.09
27342007.09.13 15:02modify1500.9096.0996.15107.20
27352007.09.13 15:02modify1500.9096.0996.16107.20
27362007.09.13 15:02modify1530.9095.8896.15106.99
27372007.09.13 15:02modify1530.9095.8896.16106.99
27382007.09.13 15:02modify1490.9096.0996.1797.09
27392007.09.13 15:02modify1490.9096.0996.1897.09
27402007.09.13 15:02modify1500.9096.0996.17107.20
27412007.09.13 15:02modify1500.9096.0996.18107.20
27422007.09.13 15:02modify1530.9095.8896.17106.99
27432007.09.13 15:02modify1530.9095.8896.18106.99
27442007.09.13 15:02t/p1490.9097.0996.1897.09938.8358420.79
27452007.09.13 15:02modify1500.9096.0996.20107.20
27462007.09.13 15:02modify1500.9096.0996.21107.20
27472007.09.13 15:02modify1530.9095.8896.20106.99
27482007.09.13 15:02modify1530.9095.8896.21106.99
27492007.09.13 15:02modify1560.9096.0496.19107.15
27502007.09.13 15:02modify1560.9096.0496.20107.15
27512007.09.13 15:02modify1590.9095.9296.19107.03
27522007.09.13 15:02modify1590.9095.9296.20107.03
27532007.09.13 15:02modify1620.8095.6896.19106.79
27542007.09.13 15:02modify1620.8095.6896.20106.79
27552007.09.13 15:03modify1560.9096.0496.21107.15
27562007.09.13 15:03modify1500.9096.0996.22107.20
27572007.09.13 15:03modify1500.9096.0996.23107.20
27582007.09.13 15:03modify1530.9095.8896.22106.99
27592007.09.13 15:03modify1530.9095.8896.23106.99
27602007.09.13 15:03modify1560.9096.0496.22107.15
27612007.09.13 15:03modify1560.9096.0496.23107.15
27622007.09.13 15:03modify1401.0096.2496.2597.24
27632007.09.13 15:03modify1401.0096.2496.2697.24
27642007.09.13 15:03modify1401.0096.2496.2797.24
27652007.09.13 15:03modify1411.0096.2496.26107.35
27662007.09.13 15:03modify1411.0096.2496.27107.35
27672007.09.13 15:03modify1431.0096.2496.2697.24
27682007.09.13 15:03modify1431.0096.2496.2797.24
27692007.09.13 15:03modify1401.0096.2496.2897.24
27702007.09.13 15:03modify1401.0096.2496.2997.24
27712007.09.13 15:03modify1401.0096.2496.3097.24
27722007.09.13 15:03modify1411.0096.2496.29107.35
27732007.09.13 15:03modify1431.0096.2496.2897.24
27742007.09.13 15:03modify1431.0096.2496.2997.24
27752007.09.13 15:03modify1441.0096.2496.28107.35
27762007.09.13 15:03modify1441.0096.2496.29107.35
27772007.09.13 15:03modify1500.9096.0996.28107.20
27782007.09.13 15:03modify1530.9095.8896.27106.99
27792007.09.13 15:03modify1530.9095.8896.28106.99
27802007.09.13 15:04modify1560.9096.0496.27107.15
27812007.09.13 15:04modify1560.9096.0496.28107.15
27822007.09.13 15:04modify1590.9095.9296.27107.03
27832007.09.13 15:04modify1590.9095.9296.28107.03
27842007.09.13 15:04modify1620.8095.6896.27106.79
27852007.09.13 15:04modify1620.8095.6896.28106.79
27862007.09.13 15:10modify1500.9096.0996.29107.20
27872007.09.13 15:10modify1530.9095.8896.29106.99
27882007.09.13 15:10modify1560.9096.0496.29107.15
27892007.09.13 15:10modify1590.9095.9296.29107.03
27902007.09.13 15:11modify1620.8095.6896.29106.79
27912007.09.13 15:12modify1411.0096.2496.30107.35
27922007.09.13 15:12modify1401.0096.2496.3197.24
27932007.09.13 15:12modify1431.0096.2496.3097.24
27942007.09.13 15:12modify1411.0096.2496.31107.35
27952007.09.13 15:12modify1441.0096.2496.30107.35
27962007.09.13 15:12modify1431.0096.2496.3197.24
27972007.09.13 15:12modify1500.9096.0996.30107.20
27982007.09.13 15:12modify1401.0096.2496.3297.24
27992007.09.13 15:12modify1401.0096.2496.3397.24
28002007.09.13 15:12modify1411.0096.2496.32107.35
28012007.09.13 15:12modify1411.0096.2496.33107.35
28022007.09.13 15:12modify1401.0096.2496.3497.24
28032007.09.13 15:13modify1431.0096.2496.3397.24
28042007.09.13 15:13modify1411.0096.2496.34107.35
28052007.09.13 15:13modify1441.0096.2496.33107.35
28062007.09.13 15:13modify1431.0096.2496.3497.24
28072007.09.13 15:13modify1500.9096.0996.33107.20
28082007.09.13 15:13modify1441.0096.2496.34107.35
28092007.09.13 15:13modify1530.9095.8896.33106.99
28102007.09.13 15:13modify1500.9096.0996.34107.20
28112007.09.13 15:13modify1560.9096.0496.33107.15
28122007.09.13 15:13modify1590.9095.9296.32107.03
28132007.09.13 15:13modify1590.9095.9296.33107.03
28142007.09.13 15:13modify1620.8095.6896.32106.79
28152007.09.13 16:36modify1620.8095.6896.33106.79
28162007.09.13 17:13modify1530.9095.8896.34106.99
28172007.09.13 17:13modify1560.9096.0496.34107.15
28182007.09.13 17:13modify1590.9095.9296.34107.03
28192007.09.13 17:16modify1620.8095.6896.34106.79
28202007.09.13 17:17t/p1401.0097.2496.3497.241067.8459488.63
28212007.09.13 17:17t/p1431.0097.2496.3497.241067.8460556.46
28222007.09.13 17:17modify1411.0096.2496.35107.35
28232007.09.13 17:23modify1441.0096.2496.35107.35
28242007.09.13 17:23modify1411.0096.2496.36107.35
28252007.09.13 17:23modify1500.9096.0996.35107.20
28262007.09.13 17:23modify1441.0096.2496.36107.35
28272007.09.13 17:23modify1530.9095.8896.35106.99
28282007.09.13 17:23modify1500.9096.0996.36107.20
28292007.09.13 17:23modify1560.9096.0496.35107.15
28302007.09.13 17:23modify1590.9095.9296.35107.03
28312007.09.13 17:25modify1620.8095.6896.35106.79
28322007.09.13 17:26modify1530.9095.8896.36106.99
28332007.09.13 17:26modify1560.9096.0496.36107.15
28342007.09.13 17:26modify1590.9095.9296.36107.03
28352007.09.13 18:25modify1620.8095.6896.36106.79
28362007.09.13 19:21modify1411.0096.2496.37107.35
28372007.09.13 19:21modify1441.0096.2496.37107.35
28382007.09.13 19:21modify1500.9096.0996.37107.20
28392007.09.13 19:21modify1530.9095.8896.37106.99
28402007.09.13 19:21modify1560.9096.0496.37107.15
28412007.09.13 19:21modify1590.9095.9296.37107.03
28422007.09.13 19:22modify1620.8095.6896.37106.79
28432007.09.13 19:22modify1411.0096.2496.38107.35
28442007.09.13 19:22modify1411.0096.2496.39107.35
28452007.09.13 19:22modify1411.0096.2496.41107.35
28462007.09.13 19:23modify1411.0096.2496.43107.35
28472007.09.13 19:23modify1441.0096.2496.41107.35
28482007.09.13 19:23modify1441.0096.2496.43107.35
28492007.09.13 19:24modify1500.9096.0996.41107.20
28502007.09.13 19:24modify1530.9095.8896.40106.99
28512007.09.13 19:24modify1530.9095.8896.41106.99
28522007.09.13 19:25modify1560.9096.0496.40107.15
28532007.09.13 19:26modify1560.9096.0496.41107.15
28542007.09.13 19:26modify1590.9095.9296.38107.03
28552007.09.13 19:26modify1590.9095.9296.39107.03
28562007.09.13 19:26modify1620.8095.6896.38106.79
28572007.09.13 19:26modify1620.8095.6896.39106.79
28582007.09.13 19:26modify1590.9095.9296.40107.03
28592007.09.13 19:26modify1590.9095.9296.41107.03
28602007.09.13 19:26modify1620.8095.6896.40106.79
28612007.09.13 19:26modify1620.8095.6896.41106.79
28622007.09.18 15:37modify1500.9096.0996.43107.20
28632007.09.18 15:37modify1530.9095.8896.42106.99
28642007.09.18 15:37modify1411.0096.2496.44107.35
28652007.09.18 15:37modify1411.0096.2496.46107.35
28662007.09.18 15:37modify1441.0096.2496.45107.35
28672007.09.18 15:37t/p1451.1097.3691.5597.36620.3061176.77
28682007.09.18 15:37modify1411.0096.2496.47107.35
28692007.09.18 15:37modify1411.0096.2496.49107.35
28702007.09.18 15:37modify1441.0096.2496.47107.35
28712007.09.18 15:37modify1441.0096.2496.48107.35
28722007.09.18 15:37modify1500.9096.0996.47107.20
28732007.09.18 15:37modify1500.9096.0996.48107.20
28742007.09.18 15:38modify1411.0096.2496.50107.35
28752007.09.18 15:38modify1411.0096.2496.51107.35
28762007.09.18 15:38modify1411.0096.2496.52107.35
28772007.09.18 15:38modify1411.0096.2496.53107.35
28782007.09.18 15:38modify1441.0096.2496.52107.35
28792007.09.18 15:39modify1411.0096.2496.54107.35
28802007.09.18 15:39modify1411.0096.2496.56107.35
28812007.09.18 15:39modify1411.0096.2496.57107.35
28822007.09.18 15:39modify1411.0096.2496.59107.35
28832007.09.18 15:39modify1441.0096.2496.58107.35
28842007.09.18 15:39modify1441.0096.2496.59107.35
28852007.09.18 15:39modify1500.9096.0996.58107.20
28862007.09.18 15:39modify1500.9096.0996.59107.20
28872007.09.18 15:39modify1411.0096.2496.61107.35
28882007.09.18 15:39modify1411.0096.2496.62107.35
28892007.09.18 15:39modify1441.0096.2496.61107.35
28902007.09.18 15:39modify1441.0096.2496.62107.35
28912007.09.18 15:39modify1500.9096.0996.61107.20
28922007.09.18 15:39modify1500.9096.0996.62107.20
28932007.09.18 15:39modify1411.0096.2496.64107.35
28942007.09.18 15:39modify1411.0096.2496.65107.35
28952007.09.18 15:40modify1441.0096.2496.63107.35
28962007.09.18 15:40modify1530.9095.8896.62106.99
28972007.09.18 15:40modify1560.9096.0496.61107.15
28982007.09.18 15:40modify1560.9096.0496.62107.15
28992007.09.18 15:40modify1590.9095.9296.61107.03
29002007.09.18 15:40modify1620.8095.6896.60106.79
29012007.09.18 15:40modify1620.8095.6896.61106.79
29022007.09.18 15:40modify1590.9095.9296.62107.03
29032007.09.18 15:40modify1500.9096.0996.63107.20
29042007.09.18 15:40modify1620.8095.6896.62106.79
29052007.09.18 15:40modify1530.9095.8896.63106.99
29062007.09.18 15:40modify1560.9096.0496.63107.15
29072007.09.18 15:40modify1441.0096.2496.64107.35
29082007.09.18 15:40modify1441.0096.2496.65107.35
29092007.09.18 15:40modify1500.9096.0996.64107.20
29102007.09.18 15:40modify1500.9096.0996.65107.20
29112007.09.18 15:40modify1411.0096.2496.66107.35
29122007.09.18 15:40modify1530.9095.8896.65106.99
29132007.09.18 15:40modify1441.0096.2496.66107.35
29142007.09.18 15:40modify1560.9096.0496.65107.15
29152007.09.18 15:40modify1500.9096.0996.66107.20
29162007.09.18 15:40modify1590.9095.9296.65107.03
29172007.09.18 15:40modify1620.8095.6896.64106.79
29182007.09.18 15:40modify1620.8095.6896.65106.79
29192007.09.18 16:11modify1530.9095.8896.66106.99
29202007.09.18 16:11modify1560.9096.0496.66107.15
29212007.09.18 16:11modify1590.9095.9296.66107.03
29222007.09.18 16:12modify1620.8095.6896.66106.79
29232007.09.18 16:12modify1411.0096.2496.67107.35
29242007.09.18 16:12modify1441.0096.2496.67107.35
29252007.09.18 16:12modify1500.9096.0996.67107.20
29262007.09.18 21:01modify1530.9095.8896.67106.99
29272007.09.18 21:01modify1411.0096.2496.68107.35
29282007.09.18 21:01modify1560.9096.0496.67107.15
29292007.09.18 21:01modify1441.0096.2496.68107.35
29302007.09.18 21:01modify1590.9095.9296.67107.03
29312007.09.18 21:01modify1500.9096.0996.68107.20
29322007.09.18 21:01modify1620.8095.6896.67106.79
29332007.09.18 21:11modify1530.9095.8896.68106.99
29342007.09.18 21:12modify1560.9096.0496.68107.15
29352007.09.18 21:12modify1411.0096.2496.69107.35
29362007.09.18 21:12modify1411.0096.2496.70107.35
29372007.09.18 21:12modify1590.9095.9296.68107.03
29382007.09.18 21:12modify1441.0096.2496.69107.35
29392007.09.18 21:12modify1620.8095.6896.68106.79
29402007.09.18 21:13modify1500.9096.0996.69107.20
29412007.09.18 21:13modify1441.0096.2496.70107.35
29422007.09.18 21:13modify1411.0096.2496.71107.35
29432007.09.18 21:13modify1500.9096.0996.70107.20
29442007.09.18 21:13modify1441.0096.2496.71107.35
29452007.09.18 21:13modify1530.9095.8896.70106.99
29462007.09.18 21:13modify1560.9096.0496.69107.15
29472007.09.18 21:13modify1590.9095.9296.69107.03
29482007.09.18 21:14modify1620.8095.6896.69106.79
29492007.09.18 21:14modify1560.9096.0496.70107.15
29502007.09.18 21:14modify1500.9096.0996.71107.20
29512007.09.18 21:14modify1411.0096.2496.72107.35
29522007.09.18 21:14modify1530.9095.8896.71106.99
29532007.09.18 21:14modify1590.9095.9296.70107.03
29542007.09.18 21:14modify1560.9096.0496.71107.15
29552007.09.18 21:14modify1441.0096.2496.72107.35
29562007.09.18 21:14modify1411.0096.2496.73107.35
29572007.09.18 21:14modify1590.9095.9296.71107.03
29582007.09.18 21:14modify1620.8095.6896.70106.79
29592007.09.18 21:16modify1411.0096.2496.84107.35
29602007.09.18 21:16modify1441.0096.2496.82107.35
29612007.09.18 21:16modify1500.9096.0996.80107.20
29622007.09.18 21:16modify1530.9095.8896.78106.99
29632007.09.18 21:16modify1560.9096.0496.76107.15
29642007.09.18 21:16modify1560.9096.0496.77107.15
29652007.09.18 21:16modify1590.9095.9296.76107.03
29662007.09.18 21:16modify1590.9095.9296.77107.03
29672007.09.18 21:16modify1620.8095.6896.76106.79
29682007.09.18 21:16modify1620.8095.6896.77106.79
29692007.09.18 21:16modify1560.9096.0496.78107.15
29702007.09.18 21:16modify1530.9095.8896.80106.99
29712007.09.18 21:16modify1500.9096.0996.81107.20
29722007.09.18 21:16modify1560.9096.0496.80107.15
29732007.09.18 21:16modify1530.9095.8896.81106.99
29742007.09.18 21:16modify1590.9095.9296.80107.03
29752007.09.18 21:16modify1560.9096.0496.81107.15
29762007.09.18 21:16modify1500.9096.0996.82107.20
29772007.09.18 21:16modify1441.0096.2496.83107.35
29782007.09.18 21:16modify1441.0096.2496.84107.35
29792007.09.18 21:16modify1500.9096.0996.83107.20
29802007.09.18 21:16modify1500.9096.0996.84107.20
29812007.09.18 21:16modify1530.9095.8896.83106.99
29822007.09.18 21:16modify1530.9095.8896.84106.99
29832007.09.18 21:16modify1411.0096.2496.86107.35
29842007.09.18 21:16modify1411.0096.2496.87107.35
29852007.09.18 21:16modify1411.0096.2496.88107.35
29862007.09.18 21:17modify1441.0096.2496.87107.35
29872007.09.18 21:17modify1441.0096.2496.88107.35
29882007.09.18 21:17modify1411.0096.2496.90107.35
29892007.09.18 21:17modify1411.0096.2496.91107.35
29902007.09.18 21:17modify1411.0096.2496.93107.35
29912007.09.18 21:17modify1411.0096.2496.94107.35
29922007.09.18 21:17modify1411.0096.2496.95107.35
29932007.09.18 21:17t/p1461.1097.8691.5597.861174.6262351.39
29942007.09.18 21:17modify1411.0096.2496.97107.35
29952007.09.18 21:17modify1411.0096.2496.98107.35
29962007.09.18 21:17modify1441.0096.2496.97107.35
29972007.09.18 21:17modify1441.0096.2496.98107.35
29982007.09.18 21:17modify1471.1096.8696.97107.97
29992007.09.18 21:17modify1471.1096.8696.98107.97
30002007.09.18 21:17modify1500.9096.0996.96107.20
30012007.09.18 21:17modify1500.9096.0996.97107.20
30022007.09.18 21:17modify1530.9095.8896.96106.99
30032007.09.18 21:17modify1530.9095.8896.97106.99
30042007.09.18 21:17modify1560.9096.0496.96107.15
30052007.09.18 21:17modify1560.9096.0496.97107.15
30062007.09.18 21:17modify1500.9096.0996.98107.20
30072007.09.18 21:17modify1411.0096.2496.99107.35
30082007.09.18 21:17modify1411.0096.2497.00107.35
30092007.09.18 21:17modify1411.0096.2497.01107.35
30102007.09.18 21:17modify1411.0096.2497.02107.35
30112007.09.18 21:17modify1411.0096.2497.03107.35
30122007.09.18 21:17modify1411.0096.2497.04107.35
30132007.09.18 21:17modify1441.0096.2497.03107.35
30142007.09.18 21:17modify1441.0096.2497.04107.35
30152007.09.18 21:17modify1471.1096.8697.03107.97
30162007.09.18 21:17modify1500.9096.0997.02107.20
30172007.09.18 21:17modify1500.9096.0997.03107.20
30182007.09.18 21:17modify1530.9095.8897.02106.99
30192007.09.18 21:17modify1530.9095.8897.03106.99
30202007.09.18 21:17modify1471.1096.8697.04107.97
30212007.09.18 21:17modify1411.0096.2497.05107.35
30222007.09.18 21:17modify1411.0096.2497.06107.35
30232007.09.18 21:17modify1411.0096.2497.07107.35
30242007.09.18 21:17modify1411.0096.2497.08107.35
30252007.09.18 21:17modify1411.0096.2497.09107.35
30262007.09.18 21:17modify1411.0096.2497.10107.35
30272007.09.18 21:17modify1411.0096.2497.11107.35
30282007.09.18 21:17modify1441.0096.2497.10107.35
30292007.09.18 21:17modify1441.0096.2497.11107.35
30302007.09.18 21:17modify1471.1096.8697.09107.97
30312007.09.18 21:17modify1471.1096.8697.10107.97
30322007.09.18 21:17modify1500.9096.0997.08107.20
30332007.09.18 21:17modify1500.9096.0997.09107.20
30342007.09.18 21:17modify1530.9095.8897.07106.99
30352007.09.18 21:17modify1530.9095.8897.08106.99
30362007.09.18 21:17modify1560.9096.0497.07107.15
30372007.09.18 21:17modify1560.9096.0497.08107.15
30382007.09.18 21:17modify1590.9095.9297.07107.03
30392007.09.18 21:17modify1590.9095.9297.08107.03
30402007.09.18 21:17modify1530.9095.8897.09106.99
30412007.09.18 21:17modify1620.8095.6897.08106.79
30422007.09.18 21:17modify1560.9096.0497.09107.15
30432007.09.18 21:18modify1590.9095.9297.09107.03
30442007.09.18 21:18modify1620.8095.6897.09106.79
30452007.09.18 21:18modify1500.9096.0997.10107.20
30462007.09.18 21:18modify1530.9095.8897.10106.99
30472007.09.18 21:18modify1560.9096.0497.10107.15
30482007.09.18 21:18modify1590.9095.9297.10107.03
30492007.09.18 22:12modify1620.8095.6897.10106.79
30502007.09.18 22:12modify1471.1096.8697.11107.97
30512007.09.18 22:12modify1411.0096.2497.12107.35
30522007.09.18 22:12modify1411.0096.2497.13107.35
30532007.09.18 22:12modify1441.0096.2497.12107.35
30542007.09.18 22:12modify1441.0096.2497.13107.35
30552007.09.18 22:12modify1411.0096.2497.14107.35
30562007.09.18 22:12modify1411.0096.2497.15107.35
30572007.09.18 22:12modify1441.0096.2497.14107.35
30582007.09.18 22:12modify1441.0096.2497.15107.35
30592007.09.18 22:12modify1471.1096.8697.14107.97
30602007.09.18 22:12modify1500.9096.0997.13107.20
30612007.09.18 22:12modify1530.9095.8897.12106.99
30622007.09.18 22:13modify1530.9095.8897.13106.99
30632007.09.18 22:13modify1560.9096.0497.12107.15
30642007.09.18 22:13modify1560.9096.0497.13107.15
30652007.09.18 22:13modify1590.9095.9297.12107.03
30662007.09.18 22:13modify1620.8095.6897.11106.79
30672007.09.18 22:13modify1620.8095.6897.12106.79
30682007.09.18 22:13modify1590.9095.9297.13107.03
30692007.09.18 22:16modify1620.8095.6897.13106.79
30702007.09.18 22:16modify1500.9096.0997.14107.20
30712007.09.18 22:16modify1411.0096.2497.16107.35
30722007.09.18 22:16modify1471.1096.8697.15107.97
30732007.09.18 22:16modify1441.0096.2497.16107.35
30742007.09.18 22:16modify1500.9096.0997.15107.20
30752007.09.18 22:16modify1411.0096.2497.17107.35
30762007.09.18 22:16modify1411.0096.2497.18107.35
30772007.09.18 22:16modify1441.0096.2497.17107.35
30782007.09.18 22:16modify1471.1096.8697.16107.97
30792007.09.18 22:16modify1471.1096.8697.17107.97
30802007.09.18 22:16modify1500.9096.0997.16107.20
30812007.09.18 22:16modify1530.9095.8897.15106.99
30822007.09.18 22:17modify1411.0096.2497.23107.35
30832007.09.18 22:17modify1441.0096.2497.22107.35
30842007.09.18 22:17modify1441.0096.2497.23107.35
30852007.09.18 22:17modify1471.1096.8697.22107.97
30862007.09.18 22:17modify1500.9096.0997.21107.20
30872007.09.18 22:17modify1500.9096.0997.22107.20
30882007.09.18 22:17modify1530.9095.8897.21106.99
30892007.09.18 22:17modify1530.9095.8897.22106.99
30902007.09.18 22:17modify1471.1096.8697.23107.97
30912007.09.18 22:17modify1411.0096.2497.24107.35
30922007.09.18 22:17modify1500.9096.0997.23107.20
30932007.09.18 22:17modify1441.0096.2497.24107.35
30942007.09.18 22:17modify1530.9095.8897.23106.99
30952007.09.18 22:17modify1471.1096.8697.24107.97
30962007.09.18 22:17modify1411.0096.2497.25107.35
30972007.09.18 22:17modify1411.0096.2497.26107.35
30982007.09.18 22:17modify1441.0096.2497.25107.35
30992007.09.18 22:17modify1441.0096.2497.26107.35
31002007.09.18 22:17modify1411.0096.2497.27107.35
31012007.09.18 22:18modify1471.1096.8697.25107.97
31022007.09.18 22:18modify1471.1096.8697.26107.97
31032007.09.18 22:18modify1500.9096.0997.25107.20
31042007.09.18 22:18modify1500.9096.0997.26107.20
31052007.09.18 22:18modify1441.0096.2497.27107.35
31062007.09.18 22:18modify1530.9095.8897.26106.99
31072007.09.18 22:18modify1471.1096.8697.27107.97
31082007.09.18 22:18modify1560.9096.0497.26107.15
31092007.09.18 22:18modify1500.9096.0997.27107.20
31102007.09.18 22:18modify1590.9095.9297.26107.03
31112007.09.18 22:18modify1620.8095.6897.25106.79
31122007.09.18 22:19modify1620.8095.6897.26106.79
31132007.09.18 22:19modify1530.9095.8897.27106.99
31142007.09.18 22:19modify1560.9096.0497.27107.15
31152007.09.18 22:19modify1590.9095.9297.27107.03
31162007.09.18 22:19modify1411.0096.2497.28107.35
31172007.09.18 22:19modify1411.0096.2497.29107.35
31182007.09.18 22:20modify1411.0096.2497.30107.35
31192007.09.18 22:20modify1411.0096.2497.33107.35
31202007.09.18 22:20modify1411.0096.2497.36107.35
31212007.09.18 22:20modify1411.0096.2497.39107.35
31222007.09.18 22:20modify1441.0096.2497.38107.35
31232007.09.18 22:20modify1471.1096.8697.37107.97
31242007.09.18 22:20modify1441.0096.2497.39107.35
31252007.09.18 22:20modify1411.0096.2497.42107.35
31262007.09.18 22:20modify1411.0096.2497.44107.35
31272007.09.18 22:20modify1441.0096.2497.43107.35
31282007.09.18 22:20modify1471.1096.8697.42107.97
31292007.09.18 22:20modify1441.0096.2497.44107.35
31302007.09.18 22:20modify1411.0096.2497.46107.35
31312007.09.18 22:20modify1411.0096.2497.47107.35
31322007.09.18 22:20modify1411.0096.2497.49107.35
31332007.09.18 22:20modify1441.0096.2497.48107.35
31342007.09.18 22:20modify1471.1096.8697.47107.97
31352007.09.18 22:20modify1500.9096.0997.46107.20
31362007.09.18 22:20modify1500.9096.0997.47107.20
31372007.09.18 22:20modify1530.9095.8897.46106.99
31382007.09.18 22:20modify1530.9095.8897.47106.99
31392007.09.18 22:20modify1560.9096.0497.45107.15
31402007.09.18 22:20modify1590.9095.9297.44107.03
31412007.09.18 22:21modify1590.9095.9297.45107.03
31422007.09.18 22:21modify1620.8095.6897.44106.79
31432007.09.18 22:39modify1620.8095.6897.45106.79
31442007.09.18 22:40modify1560.9096.0497.46107.15
31452007.09.18 22:40modify1590.9095.9297.46107.03
31462007.09.18 22:40modify1620.8095.6897.46106.79
31472007.09.18 22:41modify1560.9096.0497.47107.15
31482007.09.18 22:41modify1471.1096.8697.48107.97
31492007.09.18 22:41modify1441.0096.2497.49107.35
31502007.09.18 22:41modify1500.9096.0997.48107.20
31512007.09.18 22:42modify1471.1096.8697.49107.97
31522007.09.18 22:42modify1530.9095.8897.48106.99
31532007.09.18 22:42modify1590.9095.9297.47107.03
31542007.09.18 22:42modify1620.8095.6897.47106.79
31552007.09.20 09:53modify1560.9096.0497.48107.15
31562007.09.20 09:53modify1500.9096.0997.49107.20
31572007.09.20 09:54modify1590.9095.9297.48107.03
31582007.09.20 10:22modify1620.8095.6897.48106.79
31592007.09.20 10:22modify1530.9095.8897.49106.99
31602007.09.20 10:22modify1560.9096.0497.49107.15
31612007.09.20 10:22modify1411.0096.2497.50107.35
31622007.09.20 10:22modify1590.9095.9297.49107.03
31632007.09.20 10:22modify1441.0096.2497.50107.35
31642007.09.20 10:22modify1620.8095.6897.49106.79
31652007.09.20 10:22modify1471.1096.8697.50107.97
31662007.09.20 10:23modify1500.9096.0997.50107.20
31672007.09.20 10:23modify1530.9095.8897.50106.99
31682007.09.20 10:24modify1560.9096.0497.50107.15
31692007.09.20 10:24modify1590.9095.9297.50107.03
31702007.09.20 11:04modify1620.8095.6897.50106.79
31712007.09.20 11:10modify1411.0096.2497.51107.35
31722007.09.20 11:10modify1411.0096.2497.53107.35
31732007.09.20 11:11modify1441.0096.2497.52107.35
31742007.09.20 11:11modify1441.0096.2497.53107.35
31752007.09.20 11:11modify1471.1096.8697.52107.97
31762007.09.20 11:11modify1471.1096.8697.53107.97
31772007.09.20 11:11modify1500.9096.0997.52107.20
31782007.09.20 11:11modify1500.9096.0997.53107.20
31792007.09.20 11:11modify1530.9095.8897.52106.99
31802007.09.20 11:11modify1530.9095.8897.53106.99
31812007.09.20 11:11modify1560.9096.0497.52107.15
31822007.09.20 11:11modify1560.9096.0497.53107.15
31832007.09.20 11:11modify1590.9095.9297.52107.03
31842007.09.20 11:11modify1590.9095.9297.53107.03
31852007.09.20 11:11modify1620.8095.6897.52106.79
31862007.09.20 11:34modify1620.8095.6897.53106.79
31872007.09.20 11:36modify1411.0096.2497.54107.35
31882007.09.20 11:36modify1441.0096.2497.54107.35
31892007.09.20 11:37modify1471.1096.8697.54107.97
31902007.09.20 11:38modify1411.0096.2497.56107.35
31912007.09.20 11:38modify1441.0096.2497.55107.35
31922007.09.20 11:38modify1441.0096.2497.56107.35
31932007.09.20 11:38modify1471.1096.8697.55107.97
31942007.09.20 11:38modify1471.1096.8697.56107.97
31952007.09.20 11:38modify1500.9096.0997.55107.20
31962007.09.20 11:38modify1500.9096.0997.56107.20
31972007.09.20 11:39modify1411.0096.2497.57107.35
31982007.09.20 11:39modify1530.9095.8897.56106.99
31992007.09.20 11:39modify1441.0096.2497.57107.35
32002007.09.20 11:39modify1560.9096.0497.56107.15
32012007.09.20 11:39modify1590.9095.9297.55107.03
32022007.09.20 11:39modify1620.8095.6897.54106.79
32032007.09.20 11:41modify1471.1096.8697.57107.97
32042007.09.20 11:41modify1590.9095.9297.56107.03
32052007.09.20 11:41modify1500.9096.0997.57107.20
32062007.09.20 11:41modify1620.8095.6897.56106.79
32072007.09.20 11:44modify1530.9095.8897.57106.99
32082007.09.20 11:44modify1560.9096.0497.57107.15
32092007.09.20 11:44modify1411.0096.2497.58107.35
32102007.09.20 11:44modify1411.0096.2497.59107.35
32112007.09.20 11:44modify1441.0096.2497.58107.35
32122007.09.20 11:44modify1441.0096.2497.59107.35
32132007.09.20 11:44modify1471.1096.8697.58107.97
32142007.09.20 11:44modify1471.1096.8697.59107.97
32152007.09.20 11:44modify1500.9096.0997.58107.20
32162007.09.20 11:45modify1590.9095.9297.57107.03
32172007.09.20 11:45modify1530.9095.8897.58106.99
32182007.09.20 11:45modify1500.9096.0997.59107.20
32192007.09.20 11:45modify1560.9096.0497.58107.15
32202007.09.20 11:45modify1530.9095.8897.59106.99
32212007.09.20 11:45modify1590.9095.9297.58107.03
32222007.09.20 11:45modify1560.9096.0497.59107.15
32232007.09.20 11:45modify1620.8095.6897.58106.79
32242007.09.20 11:45modify1590.9095.9297.59107.03
32252007.09.20 11:45modify1620.8095.6897.59106.79
32262007.09.20 12:02modify1411.0096.2497.60107.35
32272007.09.20 12:02modify1441.0096.2497.60107.35
32282007.09.20 12:02modify1471.1096.8697.60107.97
32292007.09.20 12:02modify1500.9096.0997.60107.20
32302007.09.20 12:02modify1530.9095.8897.60106.99
32312007.09.20 12:02modify1560.9096.0497.60107.15
32322007.09.20 12:02modify1590.9095.9297.60107.03
32332007.09.20 12:03modify1620.8095.6897.60106.79
32342007.09.20 12:03modify1411.0096.2497.61107.35
32352007.09.20 12:03modify1411.0096.2497.62107.35
32362007.09.20 12:03modify1441.0096.2497.61107.35
32372007.09.20 12:03modify1441.0096.2497.62107.35
32382007.09.20 12:03modify1471.1096.8697.61107.97
32392007.09.20 12:03modify1471.1096.8697.62107.97
32402007.09.20 12:03modify1500.9096.0997.61107.20
32412007.09.20 12:04modify1500.9096.0997.62107.20
32422007.09.20 12:04modify1530.9095.8897.61106.99
32432007.09.20 12:04modify1560.9096.0497.61107.15
32442007.09.20 12:07modify1590.9095.9297.61107.03
32452007.09.20 12:07modify1620.8095.6897.61106.79
32462007.09.20 12:31modify1530.9095.8897.62106.99
32472007.09.20 12:31modify1560.9096.0497.62107.15
32482007.09.20 12:35modify1590.9095.9297.62107.03
32492007.09.20 12:35modify1620.8095.6897.62106.79
32502007.09.20 12:38modify1411.0096.2497.63107.35
32512007.09.20 12:38modify1441.0096.2497.63107.35
32522007.09.20 12:39modify1471.1096.8697.63107.97
32532007.09.20 12:39modify1500.9096.0997.63107.20
32542007.09.20 12:39modify1530.9095.8897.63106.99
32552007.09.20 12:39modify1411.0096.2497.64107.35
32562007.09.20 12:39modify1560.9096.0497.63107.15
32572007.09.20 12:39modify1441.0096.2497.64107.35
32582007.09.20 12:40modify1590.9095.9297.63107.03
32592007.09.20 12:40modify1471.1096.8697.64107.97
32602007.09.20 12:40modify1620.8095.6897.63106.79
32612007.09.20 12:40modify1500.9096.0997.64107.20
32622007.09.20 12:40modify1530.9095.8897.64106.99
32632007.09.20 12:40modify1560.9096.0497.64107.15
32642007.09.20 12:40modify1590.9095.9297.64107.03
32652007.09.20 12:40modify1620.8095.6897.64106.79
32662007.09.20 13:32modify1411.0096.2497.65107.35
32672007.09.20 13:32modify1441.0096.2497.65107.35
32682007.09.20 18:40s/l1411.0097.6597.65107.351505.7663857.15
32692007.09.20 18:40s/l1441.0097.6597.65107.351505.7665362.91
32702007.09.20 18:40s/l1471.1097.6497.64107.97946.2566309.16
32712007.09.20 18:40s/l1500.9097.6497.64107.201459.9567769.11
32722007.09.20 18:40s/l1530.9097.6497.64106.991640.9069410.01
32732007.09.20 18:40s/l1560.9097.6497.64107.151495.7770905.79
32742007.09.20 18:40s/l1590.9097.6497.64107.031598.2772504.06
32752007.09.20 18:40s/l1620.8097.6497.64106.791614.1974118.25
32762007.09.25 20:00buy1631.5098.2590.8498.75
32772007.09.25 20:00buy1641.5098.2590.8499.25
32782007.09.25 20:00buy1651.5098.2590.84109.36
32792007.09.25 20:00buy1661.5098.2590.9598.75
32802007.09.25 20:00buy1671.5098.2590.9599.25
32812007.09.25 20:00buy1681.5098.2590.95109.36
32822007.09.26 17:21t/p1631.5098.7590.8498.75761.1974879.44
32832007.09.26 17:21t/p1661.5098.7590.9598.75761.1975640.63
32842007.10.01 13:28modify1641.5098.2598.2599.25
32852007.10.01 13:28modify1651.5098.2598.25109.36
32862007.10.01 13:28modify1641.5098.2598.2699.25
32872007.10.01 13:28modify1671.5098.2598.2599.25
32882007.10.01 13:28modify1651.5098.2598.26109.36
32892007.10.01 13:28modify1681.5098.2598.25109.36
32902007.10.01 13:29modify1671.5098.2598.2699.25
32912007.10.01 13:30modify1681.5098.2598.26109.36
32922007.10.01 13:46modify1641.5098.2598.2799.25
32932007.10.01 13:46modify1651.5098.2598.27109.36
32942007.10.01 13:46modify1641.5098.2598.2899.25
32952007.10.01 13:46modify1671.5098.2598.2799.25
32962007.10.01 13:46modify1651.5098.2598.28109.36
32972007.10.01 13:46modify1681.5098.2598.27109.36
32982007.10.01 13:46modify1671.5098.2598.2899.25
32992007.10.01 13:46modify1681.5098.2598.28109.36
33002007.10.01 13:47modify1641.5098.2598.2999.25
33012007.10.01 13:47modify1641.5098.2598.3099.25
33022007.10.01 13:47modify1651.5098.2598.29109.36
33032007.10.01 13:47modify1651.5098.2598.30109.36
33042007.10.01 13:47modify1671.5098.2598.2999.25
33052007.10.01 13:47modify1671.5098.2598.3099.25
33062007.10.01 13:47modify1681.5098.2598.29109.36
33072007.10.01 13:47modify1681.5098.2598.30109.36
33082007.10.01 14:03modify1641.5098.2598.3199.25
33092007.10.01 14:03modify1651.5098.2598.31109.36
33102007.10.01 14:03modify1671.5098.2598.3199.25
33112007.10.01 14:04modify1681.5098.2598.31109.36
33122007.10.01 15:15modify1641.5098.2598.3299.25
33132007.10.01 15:15modify1641.5098.2598.3399.25
33142007.10.01 15:15modify1651.5098.2598.32109.36
33152007.10.01 15:15modify1651.5098.2598.33109.36
33162007.10.01 15:15modify1671.5098.2598.3299.25
33172007.10.01 15:15modify1671.5098.2598.3399.25
33182007.10.01 15:15modify1681.5098.2598.32109.36
33192007.10.01 15:15modify1681.5098.2598.33109.36
33202007.10.01 15:27modify1641.5098.2598.3499.25
33212007.10.01 15:27modify1651.5098.2598.34109.36
33222007.10.01 15:27modify1641.5098.2598.3599.25
33232007.10.01 15:27modify1671.5098.2598.3499.25
33242007.10.01 15:27modify1651.5098.2598.35109.36
33252007.10.01 15:27modify1681.5098.2598.34109.36
33262007.10.01 15:27modify1671.5098.2598.3599.25
33272007.10.01 15:36modify1681.5098.2598.35109.36
33282007.10.01 15:36t/p1641.5099.2598.3599.251543.5477184.17
33292007.10.01 15:36t/p1671.5099.2598.3599.251543.5478727.71
33302007.10.01 15:36modify1651.5098.2598.36109.36
33312007.10.01 15:36modify1681.5098.2598.36109.36
33322007.10.01 15:36modify1651.5098.2598.37109.36
33332007.10.01 15:36modify1651.5098.2598.38109.36
33342007.10.01 15:36modify1681.5098.2598.37109.36
33352007.10.01 15:36modify1681.5098.2598.38109.36
33362007.10.01 15:37modify1651.5098.2598.39109.36
33372007.10.01 15:37modify1681.5098.2598.39109.36
33382007.10.02 13:52s/l1651.5098.3998.39109.36248.6978976.41
33392007.10.02 13:52s/l1681.5098.3998.39109.36248.6979225.10
33402007.10.10 04:00buy1691.6099.1191.1999.61
33412007.10.10 04:00buy1701.6099.1191.19100.11
33422007.10.10 04:00buy1711.6099.1191.19110.22
33432007.10.10 04:00buy1721.6099.1191.3199.61
33442007.10.10 04:00buy1731.6099.1191.31100.11
33452007.10.10 04:00buy1741.6099.1191.31110.22
33462007.10.10 08:00buy1751.5099.0591.4399.55
33472007.10.10 08:00buy1761.5099.0591.43100.05
33482007.10.10 08:00buy1771.5099.0591.43110.16
33492007.10.11 11:55t/p1751.5099.5591.4399.55771.7779996.87
33502007.10.11 12:26t/p1691.6099.6191.1999.61823.2280820.09
33512007.10.11 12:26t/p1721.6099.6191.3199.61823.2281643.32
33522007.10.15 13:59modify1761.5099.0599.05100.05
33532007.10.15 13:59modify1771.5099.0599.05110.16
33542007.10.15 13:59modify1761.5099.0599.06100.05
33552007.10.15 13:59modify1761.5099.0599.07100.05
33562007.10.15 14:00modify1771.5099.0599.06110.16
33572007.10.16 04:00close1701.6099.2391.19100.11227.3881870.70
33582007.10.16 04:00sell1781.6099.23107.3998.73
33592007.10.16 04:00sell1791.6099.23107.3998.23
33602007.10.16 04:00sell1801.6099.23107.3988.12
33612007.10.16 10:23s/l1761.5099.0799.07100.0561.9881932.68
33622007.10.16 10:23s/l1771.5099.0699.06110.1646.8681979.54
33632007.10.16 10:32t/p1781.6098.73107.3998.73806.0582785.59
33642007.10.17 16:00buy1811.6099.1390.9299.63
33652007.10.17 16:00buy1821.6099.1390.92100.13
33662007.10.17 16:00buy1831.6099.1390.92110.24
33672007.10.19 10:50modify1791.6099.2399.2398.23
33682007.10.19 10:51modify1801.6099.2399.2388.12
33692007.10.19 17:05modify1791.6099.2399.2298.23
33702007.10.19 17:05modify1801.6099.2399.2288.12
33712007.10.19 17:05modify1791.6099.2399.2198.23
33722007.10.19 17:05modify1791.6099.2399.2098.23
33732007.10.19 17:05modify1791.6099.2399.1998.23
33742007.10.19 17:05modify1801.6099.2399.2088.12
33752007.10.19 17:05modify1801.6099.2399.1988.12
33762007.10.19 17:05modify1791.6099.2399.1898.23
33772007.10.19 17:05modify1791.6099.2399.1698.23
33782007.10.19 17:05modify1791.6099.2399.1598.23
33792007.10.19 17:05modify1801.6099.2399.1688.12
33802007.10.19 17:06modify1791.6099.2399.1498.23
33812007.10.19 17:07modify1801.6099.2399.1588.12
33822007.10.19 17:07modify1801.6099.2399.1488.12
33832007.10.19 17:31modify1791.6099.2399.1398.23
33842007.10.19 17:31modify1801.6099.2399.1388.12
33852007.10.19 17:31t/p1791.6098.2399.1398.231567.7484353.33
33862007.10.19 17:31modify1801.6099.2399.1288.12
33872007.10.19 17:33modify1801.6099.2399.1188.12
33882007.10.19 17:34modify1801.6099.2399.1088.12
33892007.10.19 17:34modify1801.6099.2399.0988.12
33902007.10.19 17:38modify1801.6099.2399.0888.12
33912007.10.19 17:38modify1801.6099.2399.0788.12
33922007.10.19 17:40modify1801.6099.2399.0688.12
33932007.10.19 17:40modify1801.6099.2399.0588.12
33942007.10.19 17:40modify1801.6099.2399.0488.12
33952007.10.19 17:40modify1801.6099.2399.0388.12
33962007.10.19 17:40modify1801.6099.2399.0288.12
33972007.10.19 17:40modify1801.6099.2399.0188.12
33982007.10.19 17:41modify1801.6099.2399.0088.12
33992007.10.19 17:41modify1801.6099.2398.9988.12
34002007.10.19 17:41modify1801.6099.2398.9888.12
34012007.10.19 17:42modify1801.6099.2398.9488.12
34022007.10.19 17:44modify1801.6099.2398.9388.12
34032007.10.19 17:45modify1801.6099.2398.9288.12
34042007.10.19 17:45modify1801.6099.2398.9188.12
34052007.10.19 17:45modify1801.6099.2398.9088.12
34062007.10.19 17:45modify1801.6099.2398.8988.12
34072007.10.19 17:46modify1801.6099.2398.8888.12
34082007.10.22 01:01modify1801.6099.2398.8688.12
34092007.10.22 01:01modify1801.6099.2398.8188.12
34102007.10.22 01:02modify1801.6099.2398.7988.12
34112007.10.22 01:02modify1801.6099.2398.7788.12
34122007.10.22 01:02modify1801.6099.2398.7688.12
34132007.10.22 01:03modify1801.6099.2398.7488.12
34142007.10.22 01:03modify1801.6099.2398.7388.12
34152007.10.22 01:03modify1801.6099.2398.7288.12
34162007.10.22 01:03modify1801.6099.2398.7188.12
34172007.10.22 01:03modify1801.6099.2398.6988.12
34182007.10.22 01:04modify1801.6099.2398.6688.12
34192007.10.22 01:04modify1801.6099.2398.6588.12
34202007.10.22 01:04modify1801.6099.2398.6488.12
34212007.10.22 02:31modify1801.6099.2398.6388.12
34222007.10.22 02:32modify1801.6099.2398.6288.12
34232007.10.22 02:32modify1801.6099.2398.6188.12
34242007.10.22 02:39modify1801.6099.2398.6088.12
34252007.10.22 02:39modify1801.6099.2398.5988.12
34262007.10.22 02:39modify1801.6099.2398.5788.12
34272007.10.22 02:40modify1801.6099.2398.5688.12
34282007.10.22 02:41modify1801.6099.2398.5588.12
34292007.10.22 02:43modify1801.6099.2398.5488.12
34302007.10.22 02:43modify1801.6099.2398.5288.12
34312007.10.22 02:43modify1801.6099.2398.5188.12
34322007.10.22 02:43modify1801.6099.2398.4988.12
34332007.10.22 11:59modify1801.6099.2398.4888.12
34342007.10.22 12:00modify1801.6099.2398.4788.12
34352007.10.22 12:00modify1801.6099.2398.4688.12
34362007.10.22 12:56modify1801.6099.2398.4588.12
34372007.10.22 13:05modify1801.6099.2398.4488.12
34382007.10.22 13:05modify1801.6099.2398.4388.12
34392007.10.22 13:05modify1801.6099.2398.4288.12
34402007.10.22 13:05modify1801.6099.2398.4188.12
34412007.10.22 13:23modify1801.6099.2398.4088.12
34422007.10.22 13:24modify1801.6099.2398.3988.12
34432007.10.22 13:24modify1801.6099.2398.3888.12
34442007.10.22 13:30modify1801.6099.2398.3688.12
34452007.10.22 13:31modify1801.6099.2398.3588.12
34462007.10.22 13:31modify1801.6099.2398.3488.12
34472007.10.22 13:31modify1801.6099.2398.3388.12
34482007.10.22 13:31modify1801.6099.2398.3288.12
34492007.10.22 13:31modify1801.6099.2398.3188.12
34502007.10.22 13:31modify1801.6099.2398.3088.12
34512007.10.22 13:31modify1801.6099.2398.2988.12
34522007.10.22 13:32modify1801.6099.2398.2788.12
34532007.10.22 13:33modify1801.6099.2398.2688.12
34542007.10.22 13:33modify1801.6099.2398.2588.12
34552007.10.22 13:33modify1801.6099.2398.2488.12
34562007.10.22 13:34modify1801.6099.2398.1888.12
34572007.10.22 13:34modify1801.6099.2398.1588.12
34582007.10.22 13:34modify1801.6099.2398.1388.12
34592007.10.22 13:34modify1801.6099.2398.1088.12
34602007.10.22 13:35modify1801.6099.2398.0988.12
34612007.10.22 13:35modify1801.6099.2398.0888.12
34622007.10.22 13:35modify1801.6099.2398.0788.12
34632007.10.22 13:35modify1801.6099.2398.0688.12
34642007.10.22 13:35modify1801.6099.2398.0488.12
34652007.10.22 13:55modify1801.6099.2398.0388.12
34662007.10.22 13:55modify1801.6099.2398.0288.12
34672007.10.22 13:55modify1801.6099.2398.0088.12
34682007.10.22 13:55modify1801.6099.2397.9988.12
34692007.10.22 13:55modify1801.6099.2397.9888.12
34702007.10.22 13:55modify1801.6099.2397.9788.12
34712007.10.22 13:55modify1801.6099.2397.9588.12
34722007.10.22 13:56modify1801.6099.2397.9288.12
34732007.10.22 13:56modify1801.6099.2397.9188.12
34742007.10.22 13:58modify1801.6099.2397.9088.12
34752007.10.22 13:59modify1801.6099.2397.8988.12
34762007.10.22 13:59modify1801.6099.2397.8888.12
34772007.10.22 13:59modify1801.6099.2397.8788.12
34782007.10.22 13:59modify1801.6099.2397.8588.12
34792007.10.22 13:59modify1801.6099.2397.8488.12
34802007.10.22 14:00modify1801.6099.2397.8388.12
34812007.10.22 14:00modify1801.6099.2397.8288.12
34822007.10.22 14:00modify1801.6099.2397.8188.12
34832007.10.22 14:00modify1801.6099.2397.8088.12
34842007.10.22 14:01modify1801.6099.2397.7988.12
34852007.10.22 14:01modify1801.6099.2397.7888.12
34862007.10.22 14:01modify1801.6099.2397.7788.12
34872007.10.22 14:28modify1801.6099.2397.7688.12
34882007.10.22 14:28modify1801.6099.2397.7588.12
34892007.10.22 14:29modify1801.6099.2397.7488.12
34902007.10.22 14:29modify1801.6099.2397.7388.12
34912007.10.22 14:29modify1801.6099.2397.7288.12
34922007.10.22 14:29modify1801.6099.2397.7088.12
34932007.10.22 14:38modify1801.6099.2397.6988.12
34942007.10.22 14:43modify1801.6099.2397.6888.12
34952007.10.22 14:43modify1801.6099.2397.6788.12
34962007.10.22 14:43modify1801.6099.2397.6688.12
34972007.10.22 14:43modify1801.6099.2397.6588.12
34982007.10.22 14:43modify1801.6099.2397.6488.12
34992007.10.22 14:43modify1801.6099.2397.6388.12
35002007.10.22 14:43modify1801.6099.2397.6288.12
35012007.10.22 14:43modify1801.6099.2397.6188.12
35022007.10.22 14:43modify1801.6099.2397.6088.12
35032007.10.22 14:44modify1801.6099.2397.5988.12
35042007.10.22 14:44modify1801.6099.2397.5888.12
35052007.10.22 14:45modify1801.6099.2397.5788.12
35062007.10.22 14:45modify1801.6099.2397.5688.12
35072007.10.22 14:45modify1801.6099.2397.5588.12
35082007.10.22 14:46modify1801.6099.2397.5488.12
35092007.10.22 14:46modify1801.6099.2397.5388.12
35102007.10.22 14:46modify1801.6099.2397.5288.12
35112007.10.22 14:46modify1801.6099.2397.5188.12
35122007.10.22 14:47modify1801.6099.2397.5088.12
35132007.10.22 14:47modify1801.6099.2397.4988.12
35142007.10.22 14:47modify1801.6099.2397.4788.12
35152007.10.22 14:47modify1801.6099.2397.4588.12
35162007.10.22 14:47modify1801.6099.2397.4288.12
35172007.10.22 14:48modify1801.6099.2397.4188.12
35182007.10.22 14:48modify1801.6099.2397.4088.12
35192007.10.22 14:48modify1801.6099.2397.3988.12
35202007.10.22 15:53s/l1801.6097.3997.3988.122913.0387266.36
35212007.10.23 16:00buy1841.5097.8790.5698.37
35222007.10.23 16:00buy1851.5097.8790.5698.87
35232007.10.23 16:00buy1861.5097.8790.56108.98
35242007.10.23 20:00buy1871.4097.7590.7398.25
35252007.10.23 20:00buy1881.4097.7590.7398.75
35262007.10.23 20:00buy1891.4097.7590.73108.86
35272007.10.25 16:00buy1901.5098.0790.5498.57
35282007.10.25 16:00buy1911.5098.0790.5499.07
35292007.10.25 16:00buy1921.5098.0790.54109.18
35302007.10.26 09:29t/p1871.4098.2590.7398.25730.2087996.55
35312007.10.26 09:37t/p1841.5098.3790.5698.37782.3688778.91
35322007.10.29 13:22t/p1901.5098.5790.5498.57766.4889545.40
35332007.10.29 13:31modify1881.4097.7597.7598.75
35342007.10.29 13:31modify1891.4097.7597.75108.86
35352007.10.29 13:32modify1881.4097.7597.7698.75
35362007.10.29 13:32modify1881.4097.7597.7798.75
35372007.10.29 13:32modify1891.4097.7597.76108.86
35382007.10.29 13:32modify1891.4097.7597.77108.86
35392007.10.29 13:34modify1881.4097.7597.7898.75
35402007.10.29 13:35modify1891.4097.7597.78108.86
35412007.10.29 13:35modify1881.4097.7597.7998.75
35422007.10.29 13:35modify1881.4097.7597.8098.75
35432007.10.29 13:35modify1891.4097.7597.79108.86
35442007.10.29 13:35modify1891.4097.7597.80108.86
35452007.10.29 13:36modify1881.4097.7597.8298.75
35462007.10.29 13:36modify1881.4097.7597.8398.75
35472007.10.29 13:36modify1891.4097.7597.82108.86
35482007.10.29 13:36modify1891.4097.7597.83108.86
35492007.10.29 13:38modify1881.4097.7597.8498.75
35502007.10.29 13:38modify1891.4097.7597.84108.86
35512007.10.30 15:15modify1881.4097.7597.8598.75
35522007.10.30 15:15modify1891.4097.7597.85108.86
35532007.10.30 15:28t/p1881.4098.7597.8598.751445.5890990.98
35542007.10.30 15:28modify1891.4097.7597.86108.86
35552007.10.30 15:29modify1851.5097.8797.8798.87
35562007.10.30 15:29modify1851.5097.8797.8898.87
35572007.10.30 15:30modify1861.5097.8797.87108.98
35582007.10.30 15:30modify1861.5097.8797.88108.98
35592007.10.30 15:30modify1891.4097.7597.87108.86
35602007.10.30 15:30modify1891.4097.7597.88108.86
35612007.10.30 16:00modify1851.5097.8797.8998.87
35622007.10.30 16:00modify1861.5097.8797.89108.98
35632007.10.30 16:00modify1891.4097.7597.89108.86
35642007.10.30 16:00modify1851.5097.8797.9098.87
35652007.10.30 16:00modify1851.5097.8797.9198.87
35662007.10.30 16:01modify1861.5097.8797.90108.98
35672007.10.30 16:01modify1851.5097.8797.9298.87
35682007.10.30 16:01modify1851.5097.8797.9398.87
35692007.10.30 16:01modify1851.5097.8797.9498.87
35702007.10.30 16:01modify1861.5097.8797.93108.98
35712007.10.30 16:01modify1861.5097.8797.94108.98
35722007.10.30 16:01modify1891.4097.7597.93108.86
35732007.10.30 16:04modify1851.5097.8797.9698.87
35742007.10.30 16:04modify1851.5097.8797.9798.87
35752007.10.30 16:04modify1861.5097.8797.96108.98
35762007.10.30 16:04t/p1851.5098.8797.9798.871548.8392539.81
35772007.10.30 16:04modify1861.5097.8797.98108.98
35782007.10.30 16:04modify1891.4097.7597.97108.86
35792007.10.30 16:04modify1861.5097.8798.00108.98
35802007.10.30 16:04modify1891.4097.7597.99108.86
35812007.10.30 18:59modify1891.4097.7598.00108.86
35822007.10.30 19:00modify1861.5097.8798.02108.98
35832007.10.30 19:00modify1861.5097.8798.03108.98
35842007.10.30 19:00modify1861.5097.8798.04108.98
35852007.10.30 19:00modify1891.4097.7598.03108.86
35862007.10.30 19:00modify1891.4097.7598.04108.86
35872007.10.30 19:02modify1861.5097.8798.06108.98
35882007.10.30 19:03modify1861.5097.8798.07108.98
35892007.10.30 19:03modify1891.4097.7598.06108.86
35902007.10.30 19:03modify1891.4097.7598.07108.86
35912007.10.30 19:03modify1911.5098.0798.0799.07
35922007.10.30 19:03modify1861.5097.8798.09108.98
35932007.10.30 19:04modify1891.4097.7598.08108.86
35942007.10.30 19:04modify1921.5098.0798.07109.18
35952007.10.30 19:04modify1911.5098.0798.0899.07
35962007.10.30 19:04modify1891.4097.7598.09108.86
35972007.10.30 19:04modify1861.5097.8798.10108.98
35982007.10.30 19:05modify1861.5097.8798.11108.98
35992007.10.30 19:05modify1861.5097.8798.13108.98
36002007.10.30 19:05modify1891.4097.7598.12108.86
36012007.10.30 19:05modify1891.4097.7598.13108.86
36022007.10.30 19:05modify1911.5098.0798.1299.07
36032007.10.30 19:05modify1911.5098.0798.1399.07
36042007.10.30 19:05modify1921.5098.0798.12109.18
36052007.10.30 21:53modify1921.5098.0798.13109.18
36062007.10.31 01:24modify1861.5097.8798.14108.98
36072007.10.31 01:25modify1891.4097.7598.14108.86
36082007.10.31 01:27modify1911.5098.0798.1499.07
36092007.10.31 01:30modify1861.5097.8798.15108.98
36102007.10.31 01:30modify1921.5098.0798.14109.18
36112007.10.31 01:59modify1891.4097.7598.15108.86
36122007.10.31 01:59modify1861.5097.8798.17108.98
36132007.10.31 01:59modify1891.4097.7598.16108.86
36142007.10.31 01:59modify1891.4097.7598.17108.86
36152007.10.31 01:59t/p1911.5099.0798.1499.071532.9694072.77
36162007.10.31 01:59modify1861.5097.8798.18108.98
36172007.10.31 01:59modify1921.5098.0798.17109.18
36182007.10.31 01:59modify1891.4097.7598.18108.86
36192007.10.31 02:02modify1921.5098.0798.18109.18
36202007.10.31 05:29modify1861.5097.8798.19108.98
36212007.10.31 05:30modify1891.4097.7598.19108.86
36222007.10.31 05:30modify1861.5097.8798.21108.98
36232007.10.31 05:31modify1921.5098.0798.19109.18
36242007.10.31 05:31modify1891.4097.7598.21108.86
36252007.10.31 05:32modify1921.5098.0798.20109.18
36262007.10.31 05:32modify1921.5098.0798.21109.18
36272007.10.31 09:20modify1861.5097.8798.23108.98
36282007.10.31 09:20modify1891.4097.7598.22108.86
36292007.10.31 09:20modify1861.5097.8798.24108.98
36302007.10.31 09:20modify1861.5097.8798.25108.98
36312007.10.31 09:20modify1891.4097.7598.24108.86
36322007.10.31 09:20modify1861.5097.8798.26108.98
36332007.10.31 09:20modify1861.5097.8798.27108.98
36342007.10.31 09:21modify1891.4097.7598.26108.86
36352007.10.31 09:21modify1891.4097.7598.27108.86
36362007.10.31 09:21modify1861.5097.8798.28108.98
36372007.10.31 09:21modify1921.5098.0798.27109.18
36382007.10.31 09:21modify1891.4097.7598.28108.86
36392007.10.31 09:27modify1921.5098.0798.28109.18
36402007.10.31 09:28modify1861.5097.8798.29108.98
36412007.10.31 09:28modify1861.5097.8798.30108.98
36422007.10.31 09:28modify1891.4097.7598.29108.86
36432007.10.31 09:28modify1891.4097.7598.30108.86
36442007.10.31 09:28modify1921.5098.0798.29109.18
36452007.10.31 09:29modify1921.5098.0798.30109.18
36462007.10.31 09:42modify1861.5097.8798.31108.98
36472007.10.31 09:42modify1891.4097.7598.31108.86
36482007.10.31 09:42modify1921.5098.0798.31109.18
36492007.10.31 10:06modify1861.5097.8798.32108.98
36502007.10.31 10:06modify1891.4097.7598.32108.86
36512007.10.31 10:26modify1921.5098.0798.32109.18
36522007.10.31 10:26modify1861.5097.8798.33108.98
36532007.10.31 10:26modify1891.4097.7598.33108.86
36542007.10.31 10:26modify1861.5097.8798.34108.98
36552007.10.31 10:26modify1921.5098.0798.33109.18
36562007.10.31 10:26modify1891.4097.7598.34108.86
36572007.10.31 10:26modify1921.5098.0798.34109.18
36582007.10.31 10:27modify1861.5097.8798.35108.98
36592007.10.31 10:27modify1861.5097.8798.36108.98
36602007.10.31 10:27modify1891.4097.7598.35108.86
36612007.10.31 10:27modify1891.4097.7598.36108.86
36622007.10.31 10:27modify1921.5098.0798.35109.18
36632007.10.31 10:27modify1861.5097.8798.37108.98
36642007.10.31 10:27modify1861.5097.8798.38108.98
36652007.10.31 10:27modify1891.4097.7598.37108.86
36662007.10.31 10:27modify1891.4097.7598.38108.86
36672007.10.31 10:27modify1921.5098.0798.37109.18
36682007.10.31 10:27modify1921.5098.0798.38109.18
36692007.10.31 10:32modify1861.5097.8798.40108.98
36702007.10.31 10:32modify1861.5097.8798.43108.98
36712007.10.31 10:32modify1891.4097.7598.42108.86
36722007.10.31 10:32modify1891.4097.7598.43108.86
36732007.10.31 10:32modify1921.5098.0798.41109.18
36742007.10.31 10:32modify1921.5098.0798.42109.18
36752007.10.31 10:40modify1921.5098.0798.43109.18
36762007.10.31 10:41modify1861.5097.8798.44108.98
36772007.10.31 10:41modify1891.4097.7598.44108.86
36782007.10.31 10:47modify1861.5097.8798.45108.98
36792007.10.31 10:47modify1921.5098.0798.44109.18
36802007.10.31 10:47modify1861.5097.8798.46108.98
36812007.10.31 10:47modify1861.5097.8798.47108.98
36822007.10.31 10:47modify1891.4097.7598.46108.86
36832007.10.31 10:47modify1891.4097.7598.47108.86
36842007.10.31 10:47modify1861.5097.8798.48108.98
36852007.10.31 10:47modify1861.5097.8798.49108.98
36862007.10.31 10:47modify1891.4097.7598.48108.86
36872007.10.31 10:47modify1891.4097.7598.49108.86
36882007.10.31 10:47modify1921.5098.0798.48109.18
36892007.10.31 10:48modify1861.5097.8798.50108.98
36902007.10.31 10:48modify1861.5097.8798.51108.98
36912007.10.31 10:48modify1891.4097.7598.50108.86
36922007.10.31 10:48modify1891.4097.7598.51108.86
36932007.10.31 10:48modify1921.5098.0798.50109.18
36942007.10.31 10:48modify1921.5098.0798.51109.18
36952007.10.31 16:27modify1861.5097.8798.54108.98
36962007.10.31 16:27modify1891.4097.7598.53108.86
36972007.10.31 16:27modify1891.4097.7598.54108.86
36982007.10.31 16:27modify1921.5098.0798.53109.18
36992007.10.31 16:27modify1921.5098.0798.54109.18
37002007.10.31 16:36modify1861.5097.8798.55108.98
37012007.10.31 16:36modify1891.4097.7598.55108.86
37022007.10.31 16:36modify1921.5098.0798.55109.18
37032007.10.31 16:37modify1861.5097.8798.56108.98
37042007.10.31 16:37modify1861.5097.8798.57108.98
37052007.10.31 16:37modify1891.4097.7598.56108.86
37062007.10.31 16:37modify1891.4097.7598.57108.86
37072007.10.31 16:37modify1921.5098.0798.56109.18
37082007.10.31 16:39modify1921.5098.0798.57109.18
37092007.10.31 16:39modify1861.5097.8798.58108.98
37102007.10.31 16:39modify1891.4097.7598.58108.86
37112007.10.31 16:40modify1921.5098.0798.58109.18
37122007.10.31 16:46modify1861.5097.8798.59108.98
37132007.10.31 16:46modify1891.4097.7598.59108.86
37142007.10.31 16:46modify1921.5098.0798.59109.18
37152007.10.31 17:53modify1861.5097.8798.60108.98
37162007.10.31 17:53modify1891.4097.7598.60108.86
37172007.10.31 17:53modify1921.5098.0798.60109.18
37182007.10.31 17:54modify1861.5097.8798.61108.98
37192007.10.31 17:54modify1891.4097.7598.61108.86
37202007.10.31 17:54modify1921.5098.0798.61109.18
37212007.10.31 17:55modify1861.5097.8798.62108.98
37222007.10.31 17:55modify1891.4097.7598.62108.86
37232007.10.31 17:55modify1921.5098.0798.62109.18
37242007.10.31 20:40modify1861.5097.8798.63108.98
37252007.10.31 20:40modify1891.4097.7598.63108.86
37262007.10.31 20:40modify1921.5098.0798.63109.18
37272007.10.31 20:41modify1861.5097.8798.64108.98
37282007.10.31 20:41modify1891.4097.7598.64108.86
37292007.10.31 20:41modify1861.5097.8798.65108.98
37302007.10.31 20:42modify1921.5098.0798.64109.18
37312007.10.31 20:42modify1891.4097.7598.65108.86
37322007.10.31 20:42modify1921.5098.0798.65109.18
37332007.10.31 20:42modify1861.5097.8798.66108.98
37342007.10.31 20:42modify1861.5097.8798.67108.98
37352007.10.31 20:42modify1891.4097.7598.66108.86
37362007.10.31 20:42modify1891.4097.7598.67108.86
37372007.10.31 20:42modify1861.5097.8798.68108.98
37382007.10.31 20:42modify1921.5098.0798.67109.18
37392007.10.31 20:42modify1891.4097.7598.68108.86
37402007.10.31 20:43modify1921.5098.0798.68109.18
37412007.10.31 20:43modify1861.5097.8798.70108.98
37422007.10.31 20:43modify1891.4097.7598.69108.86
37432007.10.31 20:43modify1861.5097.8798.71108.98
37442007.10.31 20:43modify1861.5097.8798.72108.98
37452007.10.31 20:43modify1891.4097.7598.71108.86
37462007.10.31 20:43modify1921.5098.0798.70109.18
37472007.10.31 20:43modify1921.5098.0798.71109.18
37482007.10.31 20:44modify1891.4097.7598.72108.86
37492007.10.31 20:44modify1861.5097.8798.73108.98
37502007.10.31 20:44modify1921.5098.0798.72109.18
37512007.10.31 20:44modify1891.4097.7598.73108.86
37522007.10.31 20:44modify1921.5098.0798.73109.18
37532007.10.31 20:44t/p1811.6099.6390.9299.63885.3294958.09
37542007.10.31 20:44modify1861.5097.8798.75108.98
37552007.10.31 20:44modify1891.4097.7598.74108.86
37562007.10.31 20:44modify1891.4097.7598.75108.86
37572007.10.31 20:44modify1921.5098.0798.74109.18
37582007.10.31 20:44modify1921.5098.0798.75109.18
37592007.10.31 20:44modify1861.5097.8798.76108.98
37602007.10.31 20:44modify1861.5097.8798.77108.98
37612007.10.31 20:44modify1891.4097.7598.76108.86
37622007.10.31 20:44modify1891.4097.7598.77108.86
37632007.10.31 20:44modify1861.5097.8798.78108.98
37642007.10.31 20:44modify1861.5097.8798.79108.98
37652007.10.31 20:44modify1891.4097.7598.78108.86
37662007.10.31 20:44modify1891.4097.7598.79108.86
37672007.10.31 20:44modify1921.5098.0798.78109.18
37682007.10.31 20:44modify1921.5098.0798.79109.18
37692007.10.31 20:46modify1861.5097.8798.80108.98
37702007.10.31 20:46modify1861.5097.8798.81108.98
37712007.10.31 20:46modify1891.4097.7598.80108.86
37722007.10.31 20:46modify1891.4097.7598.81108.86
37732007.10.31 20:46modify1921.5098.0798.80109.18
37742007.10.31 20:46modify1861.5097.8798.82108.98
37752007.10.31 20:46modify1861.5097.8798.84108.98
37762007.10.31 20:46modify1891.4097.7598.83108.86
37772007.10.31 20:46modify1921.5098.0798.82109.18
37782007.10.31 20:46modify1921.5098.0798.83109.18
37792007.10.31 20:47modify1891.4097.7598.84108.86
37802007.10.31 20:59modify1921.5098.0798.84109.18
37812007.10.31 21:00modify1861.5097.8798.85108.98
37822007.10.31 21:00modify1891.4097.7598.85108.86
37832007.10.31 21:00modify1921.5098.0798.85109.18
37842007.10.31 21:00modify1861.5097.8798.86108.98
37852007.11.01 13:49modify1891.4097.7598.86108.86
37862007.11.01 13:49modify1861.5097.8798.87108.98
37872007.11.01 13:49modify1921.5098.0798.86109.18
37882007.11.01 13:49modify1891.4097.7598.87108.86
37892007.11.01 13:49modify1921.5098.0798.87109.18
37902007.11.01 13:52modify1861.5097.8798.88108.98
37912007.11.01 13:52modify1891.4097.7598.88108.86
37922007.11.01 13:52modify1921.5098.0798.88109.18
37932007.11.01 14:00modify1861.5097.8798.90108.98
37942007.11.01 14:00modify1891.4097.7598.89108.86
37952007.11.01 16:02s/l1861.5098.9098.90108.981615.3696573.45
37962007.11.01 16:02s/l1891.4098.8998.89108.861662.8898236.33
37972007.11.01 16:02s/l1921.5098.8898.88109.181261.5999497.93
37982007.11.06 09:53modify1711.6099.1199.11110.22
37992007.11.06 09:53modify1711.6099.1199.13110.22
38002007.11.06 09:53modify1711.6099.1199.14110.22
38012007.11.06 09:53modify1731.6099.1199.13100.11
38022007.11.06 09:53modify1731.6099.1199.14100.11
38032007.11.06 09:53modify1741.6099.1199.13110.22
38042007.11.06 09:53modify1711.6099.1199.15110.22
38052007.11.06 09:53modify1711.6099.1199.16110.22
38062007.11.06 09:53modify1711.6099.1199.18110.22
38072007.11.06 09:53modify1731.6099.1199.17100.11
38082007.11.06 09:53modify1741.6099.1199.16110.22
38092007.11.06 09:53modify1821.6099.1399.15100.13
38102007.11.06 09:53modify1821.6099.1399.16100.13
38112007.11.06 09:53modify1741.6099.1199.17110.22
38122007.11.06 09:53modify1831.6099.1399.16110.24
38132007.11.06 13:05modify1821.6099.1399.17100.13
38142007.11.06 13:05modify1831.6099.1399.17110.24
38152007.11.06 13:05modify1731.6099.1199.18100.11
38162007.11.06 13:05modify1711.6099.1199.19110.22
38172007.11.06 13:05modify1741.6099.1199.18110.22
38182007.11.06 13:05modify1731.6099.1199.19100.11
38192007.11.06 13:05modify1821.6099.1399.18100.13
38202007.11.06 13:05modify1741.6099.1199.19110.22
38212007.11.06 13:05modify1831.6099.1399.18110.24
38222007.11.06 13:05modify1821.6099.1399.19100.13
38232007.11.06 13:05modify1831.6099.1399.19110.24
38242007.11.06 13:06modify1711.6099.1199.21110.22
38252007.11.06 13:06modify1731.6099.1199.20100.11
38262007.11.06 13:06modify1731.6099.1199.21100.11
38272007.11.06 13:06modify1741.6099.1199.20110.22
38282007.11.06 13:06modify1821.6099.1399.20100.13
38292007.11.06 13:07modify1741.6099.1199.21110.22
38302007.11.06 13:07modify1831.6099.1399.20110.24
38312007.11.06 13:07modify1821.6099.1399.21100.13
38322007.11.06 13:07t/p1731.60100.1199.21100.111764.98101262.91
38332007.11.06 13:07modify1711.6099.1199.22110.22
38342007.11.06 13:07modify1831.6099.1399.21110.24
38352007.11.06 13:07modify1711.6099.1199.23110.22
38362007.11.06 13:07modify1741.6099.1199.22110.22
38372007.11.06 13:07modify1741.6099.1199.23110.22
38382007.11.06 13:07t/p1821.60100.1399.21100.131725.48102988.38
38392007.11.06 13:07modify1711.6099.1199.24110.22
38402007.11.06 13:07modify1831.6099.1399.23110.24
38412007.11.06 13:07modify1741.6099.1199.24110.22
38422007.11.06 13:08modify1831.6099.1399.24110.24
38432007.11.06 13:12modify1711.6099.1199.26110.22
38442007.11.06 13:12modify1741.6099.1199.25110.22
38452007.11.06 13:12modify1741.6099.1199.26110.22
38462007.11.06 13:12modify1711.6099.1199.27110.22
38472007.11.06 13:12modify1831.6099.1399.26110.24
38482007.11.06 13:12modify1741.6099.1199.27110.22
38492007.11.06 13:13modify1831.6099.1399.27110.24
38502007.11.06 13:14modify1711.6099.1199.29110.22
38512007.11.06 13:14modify1741.6099.1199.28110.22
38522007.11.06 13:14modify1741.6099.1199.29110.22
38532007.11.06 13:14modify1711.6099.1199.30110.22
38542007.11.06 13:14modify1711.6099.1199.31110.22
38552007.11.06 13:14modify1711.6099.1199.32110.22
38562007.11.06 13:14modify1741.6099.1199.31110.22
38572007.11.06 13:14modify1831.6099.1399.29110.24
38582007.11.06 13:38modify1831.6099.1399.30110.24
38592007.11.06 13:41modify1831.6099.1399.31110.24
38602007.11.06 13:41modify1741.6099.1199.32110.22
38612007.11.06 13:41modify1711.6099.1199.33110.22
38622007.11.06 13:41modify1831.6099.1399.32110.24
38632007.11.06 13:41modify1741.6099.1199.33110.22
38642007.11.06 13:41modify1831.6099.1399.33110.24
38652007.11.06 13:42modify1711.6099.1199.34110.22
38662007.11.06 13:43modify1711.6099.1199.36110.22
38672007.11.06 13:43modify1711.6099.1199.37110.22
38682007.11.06 13:43modify1711.6099.1199.38110.22
38692007.11.06 13:43modify1741.6099.1199.37110.22
38702007.11.06 13:43modify1741.6099.1199.38110.22
38712007.11.06 13:43modify1831.6099.1399.37110.24
38722007.11.06 13:43modify1831.6099.1399.38110.24
38732007.11.06 13:45modify1711.6099.1199.39110.22
38742007.11.06 13:45modify1741.6099.1199.39110.22
38752007.11.06 13:45modify1711.6099.1199.40110.22
38762007.11.06 13:48modify1741.6099.1199.40110.22
38772007.11.06 13:48modify1831.6099.1399.39110.24
38782007.11.06 13:48modify1831.6099.1399.40110.24
38792007.11.06 13:49modify1711.6099.1199.41110.22
38802007.11.06 13:49modify1741.6099.1199.41110.22
38812007.11.07 01:27modify1831.6099.1399.41110.24
38822007.11.07 04:26modify1711.6099.1199.42110.22
38832007.11.07 04:26modify1711.6099.1199.47110.22
38842007.11.07 04:26modify1741.6099.1199.46110.22
38852007.11.07 04:26modify1831.6099.1399.45110.24
38862007.11.07 04:26modify1711.6099.1199.48110.22
38872007.11.07 04:26modify1711.6099.1199.50110.22
38882007.11.07 04:26modify1711.6099.1199.53110.22
38892007.11.07 04:26modify1741.6099.1199.52110.22
38902007.11.07 04:26modify1831.6099.1399.51110.24
38912007.11.07 04:26modify1711.6099.1199.54110.22
38922007.11.07 04:26modify1711.6099.1199.56110.22
38932007.11.07 04:26modify1711.6099.1199.59110.22
38942007.11.07 04:27modify1741.6099.1199.58110.22
38952007.11.07 04:27modify1831.6099.1399.56110.24
38962007.11.07 04:27modify1831.6099.1399.58110.24
38972007.11.07 04:27modify1741.6099.1199.59110.22
38982007.11.07 04:27modify1711.6099.1199.60110.22
38992007.11.07 04:27modify1711.6099.1199.62110.22
39002007.11.07 04:27modify1711.6099.1199.63110.22
39012007.11.07 04:27modify1741.6099.1199.62110.22
39022007.11.07 04:27modify1831.6099.1399.61110.24
39032007.11.07 04:27modify1741.6099.1199.63110.22
39042007.11.07 04:27modify1711.6099.1199.64110.22
39052007.11.07 04:27modify1711.6099.1199.66110.22
39062007.11.07 04:27modify1711.6099.1199.67110.22
39072007.11.07 04:27modify1741.6099.1199.66110.22
39082007.11.07 04:27modify1831.6099.1399.65110.24
39092007.11.07 04:27modify1831.6099.1399.66110.24
39102007.11.07 04:28modify1741.6099.1199.67110.22
39112007.11.07 04:29modify1831.6099.1399.67110.24
39122007.11.07 04:29modify1711.6099.1199.68110.22
39132007.11.07 04:29modify1711.6099.1199.70110.22
39142007.11.07 04:29modify1711.6099.1199.71110.22
39152007.11.07 04:30modify1711.6099.1199.73110.22
39162007.11.07 04:30modify1711.6099.1199.74110.22
39172007.11.07 04:30modify1741.6099.1199.73110.22
39182007.11.07 04:30modify1711.6099.1199.75110.22
39192007.11.07 04:30modify1741.6099.1199.74110.22
39202007.11.07 04:30modify1741.6099.1199.75110.22
39212007.11.07 04:30modify1831.6099.1399.73110.24
39222007.11.07 04:30modify1831.6099.1399.74110.24
39232007.11.07 04:30modify1831.6099.1399.75110.24
39242007.11.07 04:30modify1711.6099.1199.76110.22
39252007.11.07 04:30modify1711.6099.1199.77110.22
39262007.11.07 04:37modify1741.6099.1199.77110.22
39272007.11.07 04:37modify1711.6099.1199.78110.22
39282007.11.07 04:37modify1831.6099.1399.77110.24
39292007.11.07 04:38modify1741.6099.1199.78110.22
39302007.11.07 04:38modify1831.6099.1399.78110.24
39312007.11.07 04:38modify1711.6099.1199.79110.22
39322007.11.07 04:38modify1711.6099.1199.80110.22
39332007.11.07 04:39modify1741.6099.1199.79110.22
39342007.11.07 04:39modify1741.6099.1199.80110.22
39352007.11.07 04:39modify1831.6099.1399.79110.24
39362007.11.07 04:39modify1831.6099.1399.80110.24
39372007.11.07 04:39modify1711.6099.1199.81110.22
39382007.11.07 04:39modify1711.6099.1199.82110.22
39392007.11.07 14:06s/l1711.6099.8299.82110.221302.98104291.37
39402007.11.07 14:06s/l1741.6099.8099.80110.221270.73105562.10
39412007.11.07 14:06s/l1831.6099.8099.80110.241198.97106761.07
39422007.11.13 20:00buy1932.1098.0187.3398.51
39432007.11.13 20:00buy1942.1098.0187.3399.01
39442007.11.13 20:00buy1952.1098.0187.33109.12
39452007.11.13 20:00buy1962.1098.0187.4998.51
39462007.11.13 20:00buy1972.1098.0187.4999.01
39472007.11.13 20:00buy1982.1098.0187.49109.12
39482007.11.14 00:00buy1992.2098.3887.5598.88
39492007.11.14 00:00buy2002.2098.3887.5599.38
39502007.11.14 00:00buy2012.2098.3887.55109.49
39512007.11.14 00:51t/p1932.1098.5187.3398.511065.67107826.74
39522007.11.14 00:51t/p1962.1098.5187.4998.511065.67108892.41
39532007.11.14 02:13t/p1992.2098.8887.5598.881108.65110001.06
39542007.11.14 04:00buy2022.3098.8587.2599.35
39552007.11.14 04:00buy2032.3098.8587.2599.85
39562007.11.14 04:00buy2042.3098.8587.25109.96
39572007.11.14 04:39modify1942.1098.0198.0199.01
39582007.11.14 04:39modify1942.1098.0198.0299.01
39592007.11.14 04:39modify1942.1098.0198.0399.01
39602007.11.14 04:39modify1952.1098.0198.01109.12
39612007.11.14 04:39modify1952.1098.0198.02109.12
39622007.11.14 04:39modify1972.1098.0198.0199.01
39632007.11.14 04:40modify1972.1098.0198.0299.01
39642007.11.14 04:40modify1982.1098.0198.01109.12
39652007.11.14 04:40modify1982.1098.0198.02109.12
39662007.11.14 05:20modify1952.1098.0198.03109.12
39672007.11.14 05:20modify1972.1098.0198.0399.01
39682007.11.14 05:26modify1982.1098.0198.03109.12
39692007.11.14 05:26modify1942.1098.0198.0499.01
39702007.11.14 05:26modify1952.1098.0198.04109.12
39712007.11.14 05:28modify1972.1098.0198.0499.01
39722007.11.14 05:29modify1982.1098.0198.04109.12
39732007.11.14 05:29modify1942.1098.0198.0599.01
39742007.11.14 05:29modify1952.1098.0198.05109.12
39752007.11.14 05:30modify1972.1098.0198.0599.01
39762007.11.14 05:31modify1942.1098.0198.0699.01
39772007.11.14 05:31modify1942.1098.0198.0999.01
39782007.11.14 05:31modify1952.1098.0198.08109.12
39792007.11.14 05:31modify1942.1098.0198.1099.01
39802007.11.14 05:31t/p1942.1099.0198.1099.012123.92112124.98
39812007.11.14 05:31t/p1972.1099.0198.0599.012123.92114248.90
39822007.11.14 05:31modify1952.1098.0198.12109.12
39832007.11.14 05:32modify1982.1098.0198.11109.12
39842007.11.14 05:32modify1982.1098.0198.12109.12
39852007.11.14 06:52modify1952.1098.0198.14109.12
39862007.11.14 06:52modify1982.1098.0198.13109.12
39872007.11.14 07:56modify1982.1098.0198.14109.12
39882007.11.14 07:56modify1952.1098.0198.15109.12
39892007.11.14 07:57modify1982.1098.0198.15109.12
39902007.11.14 08:00buy2052.4099.0687.1399.56
39912007.11.14 08:00buy2062.4099.0687.13100.06
39922007.11.14 08:00buy2072.4099.0687.13110.17
39932007.11.14 08:06modify1952.1098.0198.16109.12
39942007.11.14 08:07modify1952.1098.0198.17109.12
39952007.11.14 08:08modify1952.1098.0198.18109.12
39962007.11.14 08:08modify1952.1098.0198.19109.12
39972007.11.14 08:08modify1982.1098.0198.18109.12
39982007.11.14 08:08modify1982.1098.0198.19109.12
39992007.11.14 08:13modify1952.1098.0198.20109.12
40002007.11.14 08:13modify1982.1098.0198.20109.12
40012007.11.14 08:13modify1952.1098.0198.21109.12
40022007.11.14 08:13modify1952.1098.0198.22109.12
40032007.11.14 08:13modify1982.1098.0198.21109.12
40042007.11.14 08:13modify1982.1098.0198.22109.12
40052007.11.14 08:13modify1952.1098.0198.23109.12
40062007.11.14 08:14modify1982.1098.0198.23109.12
40072007.11.14 08:14modify1952.1098.0198.24109.12
40082007.11.14 08:15modify1982.1098.0198.24109.12
40092007.11.14 08:15modify1952.1098.0198.25109.12
40102007.11.14 08:15modify1982.1098.0198.25109.12
40112007.11.14 08:15modify1952.1098.0198.26109.12
40122007.11.14 08:15modify1982.1098.0198.26109.12
40132007.11.14 08:15modify1952.1098.0198.27109.12
40142007.11.14 08:16modify1952.1098.0198.28109.12
40152007.11.14 08:16modify1982.1098.0198.27109.12
40162007.11.14 08:16modify1982.1098.0198.28109.12
40172007.11.14 08:17modify1952.1098.0198.29109.12
40182007.11.14 08:32modify1982.1098.0198.29109.12
40192007.11.14 08:32modify1952.1098.0198.31109.12
40202007.11.14 08:32modify1982.1098.0198.30109.12
40212007.11.14 08:32modify1982.1098.0198.31109.12
40222007.11.14 08:32modify1952.1098.0198.32109.12
40232007.11.14 08:32modify1952.1098.0198.33109.12
40242007.11.14 08:32modify1982.1098.0198.32109.12
40252007.11.14 08:32modify1982.1098.0198.33109.12
40262007.11.14 08:32modify1952.1098.0198.34109.12
40272007.11.14 08:32modify1952.1098.0198.35109.12
40282007.11.14 08:32modify1952.1098.0198.36109.12
40292007.11.14 08:32modify1982.1098.0198.35109.12
40302007.11.14 09:37modify1982.1098.0198.36109.12
40312007.11.14 11:53modify1952.1098.0198.37109.12
40322007.11.14 11:53modify1982.1098.0198.37109.12
40332007.11.14 11:53modify1952.1098.0198.38109.12
40342007.11.14 11:53modify1982.1098.0198.38109.12
40352007.11.14 11:53modify2002.2098.3898.3899.38
40362007.11.14 11:53modify2012.2098.3898.38109.49
40372007.11.14 12:00buy2082.5099.3186.9999.81
40382007.11.14 12:00buy2092.5099.3186.99100.31
40392007.11.14 12:00buy2102.5099.3186.99110.42
40402007.11.14 12:00modify1952.1098.0198.40109.12
40412007.11.14 12:00modify1952.1098.0198.42109.12
40422007.11.14 12:00modify1982.1098.0198.41109.12
40432007.11.14 12:00modify1982.1098.0198.42109.12
40442007.11.14 12:00modify1952.1098.0198.44109.12
40452007.11.14 12:00modify1952.1098.0198.45109.12
40462007.11.14 12:00modify1982.1098.0198.44109.12
40472007.11.14 12:00modify1982.1098.0198.45109.12
40482007.11.14 12:00t/p2022.3099.3587.2599.351159.04115407.94
40492007.11.14 12:00modify1952.1098.0198.47109.12
40502007.11.14 12:00modify1952.1098.0198.48109.12
40512007.11.14 12:00modify1982.1098.0198.47109.12
40522007.11.14 12:00modify2002.2098.3898.4699.38
40532007.11.14 12:00modify2002.2098.3898.4799.38
40542007.11.14 12:00modify2012.2098.3898.46109.49
40552007.11.14 12:00modify2012.2098.3898.47109.49
40562007.11.14 12:22modify1982.1098.0198.48109.12
40572007.11.14 12:22modify2002.2098.3898.4899.38
40582007.11.14 12:22modify2012.2098.3898.48109.49
40592007.11.14 12:23t/p2002.2099.3898.4899.382217.30117625.24
40602007.11.14 12:23modify1952.1098.0198.51109.12
40612007.11.14 12:23modify1982.1098.0198.50109.12
40622007.11.14 12:23modify1982.1098.0198.51109.12
40632007.11.14 12:23modify2012.2098.3898.50109.49
40642007.11.14 12:23modify2012.2098.3898.51109.49
40652007.11.14 12:24modify1952.1098.0198.53109.12
40662007.11.14 12:24modify1982.1098.0198.52109.12
40672007.11.14 12:24modify1982.1098.0198.53109.12
40682007.11.14 12:24modify2012.2098.3898.52109.49
40692007.11.14 12:24modify2012.2098.3898.53109.49
40702007.11.14 12:24modify1952.1098.0198.54109.12
40712007.11.14 12:24modify1952.1098.0198.55109.12
40722007.11.14 12:24modify1982.1098.0198.54109.12
40732007.11.14 12:24modify1982.1098.0198.55109.12
40742007.11.14 12:24modify2012.2098.3898.54109.49
40752007.11.14 12:24modify2012.2098.3898.55109.49
40762007.11.14 12:24modify1952.1098.0198.56109.12
40772007.11.14 12:24modify1952.1098.0198.57109.12
40782007.11.14 12:24modify1952.1098.0198.58109.12
40792007.11.14 12:24modify1982.1098.0198.57109.12
40802007.11.14 12:24modify2012.2098.3898.56109.49
40812007.11.14 12:24modify2012.2098.3898.57109.49
40822007.11.14 12:25modify1982.1098.0198.58109.12
40832007.11.14 12:25modify1952.1098.0198.59109.12
40842007.11.14 12:25modify2012.2098.3898.58109.49
40852007.11.14 12:25modify1982.1098.0198.59109.12
40862007.11.14 12:25modify2012.2098.3898.59109.49
40872007.11.14 12:49modify1952.1098.0198.60109.12
40882007.11.14 12:49modify1952.1098.0198.61109.12
40892007.11.14 12:49modify1982.1098.0198.60109.12
40902007.11.14 12:49modify1982.1098.0198.61109.12
40912007.11.14 12:49modify2012.2098.3898.60109.49
40922007.11.14 12:50modify2012.2098.3898.61109.49
40932007.11.14 12:50modify1952.1098.0198.62109.12
40942007.11.14 12:50modify1982.1098.0198.62109.12
40952007.11.14 12:50modify2012.2098.3898.62109.49
40962007.11.14 12:50modify1952.1098.0198.63109.12
40972007.11.14 12:51modify1952.1098.0198.65109.12
40982007.11.14 12:51modify1952.1098.0198.66109.12
40992007.11.14 12:51t/p2052.4099.5687.1399.561209.43118834.67
41002007.11.14 12:51modify1952.1098.0198.67109.12
41012007.11.14 12:51modify1982.1098.0198.66109.12
41022007.11.14 12:51modify1982.1098.0198.67109.12
41032007.11.14 12:51modify2012.2098.3898.66109.49
41042007.11.14 12:51modify2012.2098.3898.67109.49
41052007.11.14 12:51modify1952.1098.0198.68109.12
41062007.11.14 12:51modify1952.1098.0198.69109.12
41072007.11.14 12:51modify1982.1098.0198.68109.12
41082007.11.14 12:51modify1982.1098.0198.69109.12
41092007.11.14 12:51modify2012.2098.3898.68109.49
41102007.11.14 12:51modify2012.2098.3898.69109.49
41112007.11.14 12:55modify1952.1098.0198.70109.12
41122007.11.14 12:55modify1952.1098.0198.71109.12
41132007.11.14 12:55modify1982.1098.0198.70109.12
41142007.11.14 12:55modify1982.1098.0198.71109.12
41152007.11.14 12:55modify2012.2098.3898.70109.49
41162007.11.14 12:55modify2012.2098.3898.71109.49
41172007.11.14 15:35modify1952.1098.0198.72109.12
41182007.11.14 16:20modify1982.1098.0198.72109.12
41192007.11.14 16:20modify2012.2098.3898.72109.49
41202007.11.14 16:21modify1952.1098.0198.73109.12
41212007.11.14 16:22modify1982.1098.0198.73109.12
41222007.11.14 16:22modify1952.1098.0198.74109.12
41232007.11.14 16:22modify1952.1098.0198.75109.12
41242007.11.14 16:22modify1982.1098.0198.74109.12
41252007.11.14 16:22modify1982.1098.0198.75109.12
41262007.11.14 16:22modify2012.2098.3898.74109.49
41272007.11.14 16:22modify2012.2098.3898.75109.49
41282007.11.14 16:24modify1952.1098.0198.76109.12
41292007.11.14 16:24modify1982.1098.0198.76109.12
41302007.11.14 16:24modify1952.1098.0198.77109.12
41312007.11.14 16:24modify2012.2098.3898.76109.49
41322007.11.14 16:24modify1982.1098.0198.77109.12
41332007.11.14 16:24modify2012.2098.3898.77109.49
41342007.11.14 16:24modify1952.1098.0198.78109.12
41352007.11.14 16:25modify1982.1098.0198.78109.12
41362007.11.14 16:25modify1952.1098.0198.79109.12
41372007.11.14 16:25modify2012.2098.3898.78109.49
41382007.11.14 16:25modify1982.1098.0198.79109.12
41392007.11.14 16:25modify1952.1098.0198.80109.12
41402007.11.14 16:25modify2012.2098.3898.79109.49
41412007.11.14 16:25modify1952.1098.0198.81109.12
41422007.11.14 16:25modify1952.1098.0198.82109.12
41432007.11.14 16:25modify1982.1098.0198.81109.12
41442007.11.14 16:25modify1982.1098.0198.82109.12
41452007.11.14 16:25modify2012.2098.3898.81109.49
41462007.11.14 16:25modify2012.2098.3898.82109.49
41472007.11.14 16:28modify1952.1098.0198.83109.12
41482007.11.14 16:28modify1982.1098.0198.83109.12
41492007.11.14 16:28modify1952.1098.0198.84109.12
41502007.11.14 16:28modify2012.2098.3898.83109.49
41512007.11.14 16:28modify1982.1098.0198.84109.12
41522007.11.14 16:28modify2012.2098.3898.84109.49
41532007.11.14 16:28modify1952.1098.0198.85109.12
41542007.11.14 16:28modify1982.1098.0198.85109.12
41552007.11.14 16:28modify2012.2098.3898.85109.49
41562007.11.14 16:28modify2032.3098.8598.8599.85
41572007.11.14 16:29modify2042.3098.8598.85109.96
41582007.11.14 16:29modify1952.1098.0198.86109.12
41592007.11.14 16:29modify1982.1098.0198.86109.12
41602007.11.14 16:29modify2012.2098.3898.86109.49
41612007.11.14 16:29modify1952.1098.0198.87109.12
41622007.11.14 16:29modify2032.3098.8598.8699.85
41632007.11.14 16:29modify1982.1098.0198.87109.12
41642007.11.14 16:29modify2042.3098.8598.86109.96
41652007.11.14 16:29modify2012.2098.3898.87109.49
41662007.11.14 16:29modify1952.1098.0198.88109.12
41672007.11.14 16:29modify2032.3098.8598.8799.85
41682007.11.14 16:29modify1982.1098.0198.88109.12
41692007.11.14 16:29modify2042.3098.8598.87109.96
41702007.11.14 16:29modify2012.2098.3898.88109.49
41712007.11.14 16:29modify2032.3098.8598.8899.85
41722007.11.14 16:29modify2042.3098.8598.88109.96
41732007.11.14 23:44s/l1952.1098.8898.88109.121848.78120683.45
41742007.11.14 23:44s/l1982.1098.8898.88109.121848.78122532.22
41752007.11.14 23:44s/l2012.2098.8898.88109.491108.65123640.87
41762007.11.14 23:44s/l2032.3098.8898.8899.8569.54123710.41
41772007.11.14 23:44s/l2042.3098.8898.88109.9669.54123779.95
41782007.12.04 20:00buy2112.2098.3587.2698.85
41792007.12.04 20:00buy2122.2098.3587.2699.35
41802007.12.04 20:00buy2132.2098.3587.26109.46
41812007.12.05 00:00buy2142.2098.4487.3498.94
41822007.12.05 00:00buy2152.2098.4487.3499.44
41832007.12.05 00:00buy2162.2098.4487.34109.55
41842007.12.05 04:00buy2172.1098.3387.6898.83
41852007.12.05 04:00buy2182.1098.3387.6899.33
41862007.12.05 04:00buy2192.1098.3387.68109.44
41872007.12.07 14:01t/p2172.1098.8387.6898.831087.89124867.84
41882007.12.07 14:02t/p2112.2098.8587.2698.851147.46126015.30
41892007.12.07 20:52t/p2142.2098.9487.3498.941139.70127154.99
41902007.12.10 14:18modify2182.1098.3398.3399.33
41912007.12.10 14:18modify2182.1098.3398.3499.33
41922007.12.10 14:18modify2192.1098.3398.33109.44
41932007.12.10 14:18modify2192.1098.3398.34109.44
41942007.12.10 14:19modify2122.2098.3598.3599.35
41952007.12.10 14:19modify2132.2098.3598.35109.46
41962007.12.10 14:19modify2182.1098.3398.3599.33
41972007.12.10 14:19modify2192.1098.3398.35109.44
41982007.12.10 14:20modify2122.2098.3598.3699.35
41992007.12.10 14:20modify2132.2098.3598.36109.46
42002007.12.10 14:20modify2122.2098.3598.3799.35
42012007.12.10 14:20modify2122.2098.3598.3899.35
42022007.12.10 14:20modify2132.2098.3598.37109.46
42032007.12.10 14:20modify2132.2098.3598.38109.46
42042007.12.10 14:20modify2182.1098.3398.3799.33
42052007.12.10 14:20modify2182.1098.3398.3899.33
42062007.12.10 14:20modify2192.1098.3398.37109.44
42072007.12.10 14:21modify2192.1098.3398.38109.44
42082007.12.10 14:25modify2122.2098.3598.4099.35
42092007.12.10 14:25modify2132.2098.3598.39109.46
42102007.12.10 14:25modify2182.1098.3398.3999.33
42112007.12.10 14:26modify2192.1098.3398.39109.44
42122007.12.10 14:26modify2132.2098.3598.40109.46
42132007.12.10 14:26modify2122.2098.3598.4199.35
42142007.12.10 14:26modify2182.1098.3398.4099.33
42152007.12.10 14:26modify2132.2098.3598.41109.46
42162007.12.10 14:26modify2192.1098.3398.40109.44
42172007.12.10 14:26modify2182.1098.3398.4199.33
42182007.12.10 14:31modify2192.1098.3398.41109.44
42192007.12.10 14:48modify2122.2098.3598.4399.35
42202007.12.10 14:48modify2132.2098.3598.42109.46
42212007.12.10 14:49modify2132.2098.3598.43109.46
42222007.12.10 14:49modify2182.1098.3398.4299.33
42232007.12.10 14:50modify2182.1098.3398.4399.33
42242007.12.10 14:50modify2192.1098.3398.42109.44
42252007.12.10 14:50t/p2182.1099.3398.4399.332153.55129308.55
42262007.12.10 14:50modify2122.2098.3598.4499.35
42272007.12.10 14:50modify2192.1098.3398.43109.44
42282007.12.10 14:50modify2122.2098.3598.4599.35
42292007.12.10 14:50t/p2122.2099.3598.4599.352263.87131572.42
42302007.12.10 14:50modify2132.2098.3598.47109.46
42312007.12.10 14:50modify2152.2098.4498.4699.44
42322007.12.10 14:51modify2152.2098.4498.4799.44
42332007.12.10 14:51modify2162.2098.4498.46109.55
42342007.12.10 14:51modify2192.1098.3398.45109.44
42352007.12.10 14:51modify2192.1098.3398.46109.44
42362007.12.10 14:51modify2162.2098.4498.47109.55
42372007.12.10 14:51modify2192.1098.3398.47109.44
42382007.12.10 14:51modify2132.2098.3598.48109.46
42392007.12.10 14:51modify2132.2098.3598.49109.46
42402007.12.10 14:51modify2152.2098.4498.4899.44
42412007.12.10 14:51modify2152.2098.4498.4999.44
42422007.12.10 14:51modify2132.2098.3598.50109.46
42432007.12.10 14:51modify2162.2098.4498.49109.55
42442007.12.10 14:51modify2152.2098.4498.5099.44
42452007.12.10 14:51modify2192.1098.3398.49109.44
42462007.12.11 16:21s/l2132.2098.5098.50109.46386.93131959.35
42472007.12.11 16:21s/l2152.2098.5098.5099.44179.61132138.96
42482007.12.11 16:21s/l2162.2098.4998.49109.55157.43132296.39
42492007.12.11 16:21s/l2192.1098.4998.49109.44383.09132679.48
42502007.12.18 00:00buy2202.4098.3186.3298.81
42512007.12.18 00:00buy2212.4098.3186.3299.31
42522007.12.18 00:00buy2222.4098.3186.32109.42
42532007.12.18 04:00buy2232.4098.3086.5198.80
42542007.12.18 04:00buy2242.4098.3086.5199.30
42552007.12.18 04:00buy2252.4098.3086.51109.41
42562007.12.18 08:00buy2262.4098.4586.4498.95
42572007.12.18 08:00buy2272.4098.4586.4499.45
42582007.12.18 08:00buy2282.4098.4586.44109.56
42592007.12.21 16:00buy2292.3098.4086.6898.90
42602007.12.21 16:00buy2302.3098.4086.6899.40
42612007.12.21 16:00buy2312.3098.4086.68109.51
42622007.12.21 23:30t/p2232.4098.8086.5198.801251.78133931.26
42632007.12.24 13:50t/p2202.4098.8186.3298.811260.23135191.49
42642007.12.24 14:07t/p2292.3098.9086.6898.901167.15136358.64
42652007.12.26 12:37t/p2262.4098.9586.4498.951277.18137635.82
42662007.12.26 16:49modify2242.4098.3098.3099.30
42672007.12.26 16:50modify2252.4098.3098.30109.41
42682007.12.26 16:58modify2212.4098.3198.3199.31
42692007.12.26 16:58modify2222.4098.3198.31109.42
42702007.12.26 16:58modify2212.4098.3198.3299.31
42712007.12.26 16:58modify2212.4098.3198.3399.31
42722007.12.26 16:58modify2222.4098.3198.32109.42
42732007.12.26 16:58modify2222.4098.3198.33109.42
42742007.12.26 16:58modify2242.4098.3098.3299.30
42752007.12.26 16:58modify2242.4098.3098.3399.30
42762007.12.26 16:58modify2252.4098.3098.32109.41
42772007.12.26 16:58modify2252.4098.3098.33109.41
42782007.12.26 16:59modify2212.4098.3198.3499.31
42792007.12.26 16:59modify2222.4098.3198.34109.42
42802007.12.26 16:59modify2212.4098.3198.3599.31
42812007.12.26 17:00modify2222.4098.3198.35109.42
42822007.12.26 17:00modify2212.4098.3198.3699.31
42832007.12.26 17:00modify2242.4098.3098.3599.30
42842007.12.26 17:00modify2222.4098.3198.36109.42
42852007.12.26 17:00modify2252.4098.3098.35109.41
42862007.12.26 17:00modify2242.4098.3098.3699.30
42872007.12.26 17:00modify2252.4098.3098.36109.41
42882007.12.26 19:56modify2212.4098.3198.3799.31
42892007.12.26 19:56modify2212.4098.3198.3899.31
42902007.12.26 19:57modify2222.4098.3198.37109.42
42912007.12.26 19:57modify2222.4098.3198.38109.42
42922007.12.26 19:59modify2242.4098.3098.3799.30
42932007.12.26 19:59modify2242.4098.3098.3899.30
42942007.12.26 19:59modify2252.4098.3098.37109.41
42952007.12.26 20:00modify2252.4098.3098.38109.41
42962007.12.26 20:02modify2212.4098.3198.3999.31
42972007.12.26 20:02modify2222.4098.3198.39109.42
42982007.12.26 20:03modify2242.4098.3098.3999.30
42992007.12.26 20:04modify2252.4098.3098.39109.41
43002007.12.26 20:13modify2212.4098.3198.4099.31
43012007.12.26 21:51modify2222.4098.3198.40109.42
43022007.12.26 21:56modify2242.4098.3098.4099.30
43032007.12.26 21:56modify2252.4098.3098.40109.41
43042007.12.26 21:57modify2302.3098.4098.4099.40
43052007.12.26 21:57modify2312.3098.4098.40109.51
43062007.12.26 21:59t/p2242.4099.3098.4099.302486.61140122.43
43072007.12.26 21:59modify2212.4098.3198.4199.31
43082007.12.26 21:59t/p2212.4099.3198.4199.312486.61142609.04
43092007.12.26 21:59modify2222.4098.3198.42109.42
43102007.12.26 21:59modify2252.4098.3098.41109.41
43112007.12.26 22:00modify2302.3098.4098.4199.40
43122007.12.26 22:00modify2252.4098.3098.42109.41
43132007.12.26 22:00modify2312.3098.4098.41109.51
43142007.12.26 22:35modify2302.3098.4098.4299.40
43152007.12.26 22:36modify2312.3098.4098.42109.51
43162007.12.26 22:41modify2222.4098.3198.43109.42
43172007.12.26 22:42modify2222.4098.3198.44109.42
43182007.12.26 22:42modify2252.4098.3098.43109.41
43192007.12.26 22:42modify2252.4098.3098.44109.41
43202007.12.26 22:42modify2302.3098.4098.4399.40
43212007.12.26 22:42modify2302.3098.4098.4499.40
43222007.12.26 22:42modify2312.3098.4098.43109.51
43232007.12.26 22:43modify2312.3098.4098.44109.51
43242007.12.27 07:49modify2222.4098.3198.45109.42
43252007.12.27 07:49modify2252.4098.3098.45109.41
43262007.12.27 07:49modify2272.4098.4598.4599.45
43272007.12.27 07:49modify2222.4098.3198.46109.42
43282007.12.27 07:49modify2222.4098.3198.47109.42
43292007.12.27 07:49modify2222.4098.3198.48109.42
43302007.12.27 07:49modify2252.4098.3098.47109.41
43312007.12.27 07:49modify2252.4098.3098.48109.41
43322007.12.27 07:49modify2272.4098.4598.4799.45
43332007.12.27 07:49modify2272.4098.4598.4899.45
43342007.12.27 07:49modify2222.4098.3198.49109.42
43352007.12.27 07:49modify2222.4098.3198.50109.42
43362007.12.27 07:50modify2252.4098.3098.49109.41
43372007.12.27 07:50modify2252.4098.3098.50109.41
43382007.12.27 07:51modify2282.4098.4598.47109.56
43392007.12.27 07:51modify2282.4098.4598.48109.56
43402007.12.27 07:51modify2272.4098.4598.4999.45
43412007.12.27 07:51modify2302.3098.4098.4899.40
43422007.12.27 07:51modify2282.4098.4598.49109.56
43432007.12.27 07:51modify2312.3098.4098.48109.51
43442007.12.27 07:51modify2302.3098.4098.4999.40
43452007.12.27 07:51modify2272.4098.4598.5099.45
43462007.12.27 07:51t/p2302.3099.4098.4999.402366.77144975.80
43472007.12.27 07:51modify2222.4098.3198.51109.42
43482007.12.27 07:51modify2282.4098.4598.50109.56
43492007.12.27 07:51modify2252.4098.3098.51109.41
43502007.12.27 07:51modify2312.3098.4098.50109.51
43512007.12.27 07:51modify2272.4098.4598.5199.45
43522007.12.27 07:52modify2282.4098.4598.51109.56
43532007.12.27 07:52modify2312.3098.4098.51109.51
43542007.12.27 07:55modify2222.4098.3198.52109.42
43552007.12.27 07:55modify2252.4098.3098.52109.41
43562007.12.27 07:55modify2272.4098.4598.5299.45
43572007.12.27 07:55modify2282.4098.4598.52109.56
43582007.12.27 07:55modify2222.4098.3198.53109.42
43592007.12.27 07:55modify2312.3098.4098.52109.51
43602007.12.27 07:55modify2252.4098.3098.53109.41
43612007.12.27 07:55modify2222.4098.3198.54109.42
43622007.12.27 07:55modify2272.4098.4598.5399.45
43632007.12.27 07:55modify2252.4098.3098.54109.41
43642007.12.27 07:55modify2282.4098.4598.53109.56
43652007.12.27 07:55modify2272.4098.4598.5499.45
43662007.12.27 07:55modify2312.3098.4098.53109.51
43672007.12.27 07:55modify2282.4098.4598.54109.56
43682007.12.27 07:56modify2312.3098.4098.54109.51
43692007.12.27 07:58t/p2272.4099.4598.5499.452512.01147487.81
43702007.12.27 07:58modify2222.4098.3198.56109.42
43712007.12.27 07:58modify2222.4098.3198.57109.42
43722007.12.27 07:58modify2252.4098.3098.56109.41
43732007.12.27 07:58modify2252.4098.3098.57109.41
43742007.12.27 07:58modify2282.4098.4598.56109.56
43752007.12.27 07:58modify2312.3098.4098.55109.51
43762007.12.27 07:58modify2282.4098.4598.57109.56
43772007.12.27 07:59modify2312.3098.4098.56109.51
43782007.12.27 07:59modify2222.4098.3198.58109.42
43792007.12.27 07:59modify2312.3098.4098.57109.51
43802007.12.27 08:00modify2252.4098.3098.58109.41
43812007.12.27 08:00modify2282.4098.4598.58109.56
43822007.12.27 13:26modify2312.3098.4098.58109.51
43832007.12.27 13:31modify2222.4098.3198.59109.42
43842007.12.27 13:31modify2252.4098.3098.59109.41
43852007.12.27 13:31modify2222.4098.3198.60109.42
43862007.12.27 13:31modify2222.4098.3198.61109.42
43872007.12.27 13:31modify2252.4098.3098.60109.41
43882007.12.27 13:31modify2252.4098.3098.61109.41
43892007.12.27 13:31modify2282.4098.4598.60109.56
43902007.12.27 13:31modify2282.4098.4598.61109.56
43912007.12.27 13:31modify2312.3098.4098.59109.51
43922007.12.27 13:35modify2312.3098.4098.60109.51
43932007.12.27 13:35modify2312.3098.4098.61109.51
43942007.12.27 13:35modify2222.4098.3198.62109.42
43952007.12.27 13:35modify2222.4098.3198.63109.42
43962007.12.27 13:35modify2252.4098.3098.62109.41
43972007.12.27 13:36modify2282.4098.4598.62109.56
43982007.12.27 13:37modify2252.4098.3098.63109.41
43992007.12.27 13:37modify2312.3098.4098.62109.51
44002007.12.27 13:38modify2282.4098.4598.63109.56
44012007.12.27 13:45modify2312.3098.4098.63109.51
44022007.12.27 13:53modify2222.4098.3198.65109.42
44032007.12.27 13:53modify2252.4098.3098.64109.41
44042007.12.27 13:53modify2252.4098.3098.65109.41
44052007.12.27 13:53modify2282.4098.4598.64109.56
44062007.12.27 13:54modify2282.4098.4598.65109.56
44072007.12.27 13:54modify2222.4098.3198.66109.42
44082007.12.27 13:54modify2312.3098.4098.65109.51
44092007.12.27 13:54modify2252.4098.3098.66109.41
44102007.12.27 13:54modify2282.4098.4598.66109.56
44112007.12.27 13:55modify2222.4098.3198.68109.42
44122007.12.27 13:55modify2252.4098.3098.67109.41
44132007.12.27 13:55modify2252.4098.3098.68109.41
44142007.12.27 13:55modify2282.4098.4598.67109.56
44152007.12.27 13:55modify2312.3098.4098.66109.51
44162007.12.27 13:55modify2312.3098.4098.67109.51
44172007.12.27 13:55modify2282.4098.4598.68109.56
44182007.12.27 13:56modify2312.3098.4098.68109.51
44192007.12.27 13:57modify2222.4098.3198.69109.42
44202007.12.27 13:57modify2252.4098.3098.69109.41
44212007.12.27 13:59modify2282.4098.4598.69109.56
44222007.12.27 14:00modify2312.3098.4098.69109.51
44232007.12.27 14:02modify2222.4098.3198.70109.42
44242007.12.27 14:02modify2222.4098.3198.71109.42
44252007.12.27 14:02modify2222.4098.3198.72109.42
44262007.12.27 14:02modify2252.4098.3098.71109.41
44272007.12.27 14:02modify2252.4098.3098.72109.41
44282007.12.27 14:04modify2282.4098.4598.71109.56
44292007.12.27 14:04modify2312.3098.4098.70109.51
44302007.12.27 14:05modify2312.3098.4098.71109.51
44312007.12.27 14:05modify2282.4098.4598.72109.56
44322007.12.27 14:05modify2312.3098.4098.72109.51
44332007.12.27 14:21modify2222.4098.3198.74109.42
44342007.12.27 14:21modify2222.4098.3198.75109.42
44352007.12.27 14:21modify2252.4098.3098.74109.41
44362007.12.27 14:21modify2252.4098.3098.75109.41
44372007.12.27 14:21modify2222.4098.3198.76109.42
44382007.12.27 14:21modify2222.4098.3198.77109.42
44392007.12.27 14:21modify2252.4098.3098.76109.41
44402007.12.27 14:21modify2282.4098.4598.75109.56
44412007.12.27 14:21modify2282.4098.4598.76109.56
44422007.12.27 14:21modify2312.3098.4098.75109.51
44432007.12.27 14:21modify2312.3098.4098.76109.51
44442007.12.27 14:22modify2252.4098.3098.77109.41
44452007.12.27 14:22modify2222.4098.3198.78109.42
44462007.12.27 14:22modify2282.4098.4598.77109.56
44472007.12.27 14:22modify2252.4098.3098.78109.41
44482007.12.27 14:22modify2312.3098.4098.77109.51
44492007.12.27 14:22modify2282.4098.4598.78109.56
44502007.12.27 14:23modify2312.3098.4098.78109.51
44512007.12.27 14:24modify2222.4098.3198.79109.42
44522007.12.27 14:24modify2222.4098.3198.80109.42
44532007.12.27 14:24modify2222.4098.3198.81109.42
44542007.12.27 14:24modify2252.4098.3098.80109.41
44552007.12.27 14:24modify2252.4098.3098.81109.41
44562007.12.27 14:24modify2282.4098.4598.80109.56
44572007.12.27 14:24modify2312.3098.4098.79109.51
44582007.12.27 14:24modify2312.3098.4098.80109.51
44592007.12.27 14:25modify2282.4098.4598.81109.56
44602007.12.27 14:25modify2222.4098.3198.82109.42
44612007.12.27 14:25modify2312.3098.4098.81109.51
44622007.12.27 14:25modify2222.4098.3198.83109.42
44632007.12.27 14:25modify2222.4098.3198.84109.42
44642007.12.27 14:25modify2252.4098.3098.83109.41
44652007.12.27 14:25modify2222.4098.3198.86109.42
44662007.12.27 14:25modify2252.4098.3098.85109.41
44672007.12.27 14:25modify2282.4098.4598.84109.56
44682007.12.27 14:26modify2312.3098.4098.83109.51
44692007.12.27 14:26modify2312.3098.4098.84109.51
44702007.12.27 14:33modify2252.4098.3098.86109.41
44712007.12.27 14:33modify2222.4098.3198.87109.42
44722007.12.27 14:33modify2282.4098.4598.86109.56
44732007.12.27 14:33modify2312.3098.4098.85109.51
44742007.12.27 15:23modify2312.3098.4098.86109.51
44752007.12.27 15:37modify2252.4098.3098.87109.41
44762007.12.27 15:37modify2222.4098.3198.88109.42
44772007.12.27 15:37modify2282.4098.4598.87109.56
44782007.12.27 15:37modify2252.4098.3098.88109.41
44792007.12.27 15:37modify2312.3098.4098.87109.51
44802007.12.27 15:37modify2282.4098.4598.88109.56
44812007.12.27 15:38modify2312.3098.4098.88109.51
44822007.12.27 15:42modify2222.4098.3198.90109.42
44832007.12.27 15:42modify2222.4098.3198.91109.42
44842007.12.27 15:42modify2252.4098.3098.90109.41
44852007.12.27 15:42modify2282.4098.4598.89109.56
44862007.12.27 15:42modify2282.4098.4598.90109.56
44872007.12.27 15:42modify2312.3098.4098.89109.51
44882007.12.27 15:42modify2312.3098.4098.90109.51
44892007.12.27 15:55modify2252.4098.3098.91109.41
44902007.12.27 15:55modify2282.4098.4598.91109.56
44912007.12.27 15:55t/p2082.5099.8186.9999.811656.73149144.54
44922007.12.27 15:55modify2222.4098.3198.92109.42
44932007.12.27 15:55modify2312.3098.4098.91109.51
44942007.12.27 15:55modify2222.4098.3198.93109.42
44952007.12.27 15:55modify2222.4098.3198.94109.42
44962007.12.27 15:55modify2252.4098.3098.93109.41
44972007.12.27 15:55modify2252.4098.3098.94109.41
44982007.12.27 15:55modify2282.4098.4598.93109.56
44992007.12.27 15:55modify2312.3098.4098.92109.51
45002007.12.27 15:55modify2312.3098.4098.93109.51
45012007.12.27 15:56modify2282.4098.4598.94109.56
45022007.12.27 15:56modify2222.4098.3198.95109.42
45032007.12.27 15:56modify2222.4098.3198.96109.42
45042007.12.27 15:56modify2222.4098.3198.97109.42
45052007.12.27 15:56modify2252.4098.3098.96109.41
45062007.12.27 15:56modify2252.4098.3098.97109.41
45072007.12.27 15:56modify2282.4098.4598.96109.56
45082007.12.27 15:56modify2282.4098.4598.97109.56
45092007.12.27 15:56modify2312.3098.4098.96109.51
45102007.12.27 16:09modify2312.3098.4098.97109.51
45112007.12.27 16:16modify2222.4098.3198.98109.42
45122007.12.27 16:16modify2252.4098.3098.98109.41
45132007.12.27 16:17modify2282.4098.4598.98109.56
45142007.12.27 16:17modify2312.3098.4098.98109.51
45152007.12.27 16:17modify2222.4098.3198.99109.42
45162007.12.27 16:17modify2252.4098.3098.99109.41
45172007.12.27 16:17modify2222.4098.3199.00109.42
45182007.12.27 16:17modify2222.4098.3199.01109.42
45192007.12.27 16:17modify2252.4098.3099.00109.41
45202007.12.27 16:17modify2252.4098.3099.01109.41
45212007.12.27 16:17modify2282.4098.4599.00109.56
45222007.12.27 16:17modify2282.4098.4599.01109.56
45232007.12.27 16:17modify2312.3098.4099.00109.51
45242007.12.27 16:17modify2312.3098.4099.01109.51
45252007.12.27 16:57modify2222.4098.3199.02109.42
45262007.12.27 16:57modify2222.4098.3199.03109.42
45272007.12.27 16:57modify2252.4098.3099.02109.41
45282007.12.27 16:58modify2282.4098.4599.02109.56
45292007.12.27 16:58modify2252.4098.3099.03109.41
45302007.12.27 16:58modify2312.3098.4099.02109.51
45312007.12.27 16:58modify2282.4098.4599.03109.56
45322007.12.27 16:59modify2312.3098.4099.03109.51
45332007.12.27 16:59modify2222.4098.3199.04109.42
45342007.12.27 16:59modify2252.4098.3099.04109.41
45352007.12.27 16:59modify2282.4098.4599.04109.56
45362007.12.27 16:59modify2312.3098.4099.04109.51
45372007.12.27 17:00modify2222.4098.3199.05109.42
45382007.12.27 17:00modify2062.4099.0699.06100.06
45392007.12.27 17:00modify2062.4099.0699.07100.06
45402007.12.27 17:00modify2072.4099.0699.06110.17
45412007.12.27 17:00modify2072.4099.0699.07110.17
45422007.12.27 17:00modify2222.4098.3199.06109.42
45432007.12.27 17:00modify2222.4098.3199.07109.42
45442007.12.27 17:00modify2252.4098.3099.06109.41
45452007.12.27 17:00modify2282.4098.4599.05109.56
45462007.12.27 17:01modify2312.3098.4099.05109.51
45472007.12.27 17:04modify2282.4098.4599.06109.56
45482007.12.27 17:05modify2312.3098.4099.06109.51
45492007.12.27 17:08modify2252.4098.3099.07109.41
45502007.12.27 17:09modify2062.4099.0699.08100.06
45512007.12.27 17:09modify2282.4098.4599.07109.56
45522007.12.27 17:09modify2072.4099.0699.08110.17
45532007.12.27 17:09modify2312.3098.4099.07109.51
45542007.12.27 17:09modify2222.4098.3199.08109.42
45552007.12.27 17:10modify2252.4098.3099.08109.41
45562007.12.27 17:10modify2282.4098.4599.08109.56
45572007.12.27 17:11modify2312.3098.4099.08109.51
45582007.12.27 17:17modify2062.4099.0699.09100.06
45592007.12.27 17:17modify2062.4099.0699.10100.06
45602007.12.27 17:18modify2072.4099.0699.09110.17
45612007.12.27 17:18modify2062.4099.0699.11100.06
45622007.12.27 17:18modify2072.4099.0699.10110.17
45632007.12.27 17:18modify2072.4099.0699.11110.17
45642007.12.27 17:18modify2222.4098.3199.10109.42
45652007.12.27 17:18modify2222.4098.3199.11109.42
45662007.12.27 17:18modify2252.4098.3099.10109.41
45672007.12.27 17:18modify2282.4098.4599.09109.56
45682007.12.27 17:18modify2312.3098.4099.09109.51
45692007.12.27 17:19modify2282.4098.4599.10109.56
45702007.12.27 17:19modify2252.4098.3099.11109.41
45712007.12.27 17:21modify2312.3098.4099.10109.51
45722007.12.27 19:01modify2282.4098.4599.11109.56
45732007.12.27 19:01modify2312.3098.4099.11109.51
45742007.12.27 19:01modify2062.4099.0699.12100.06
45752007.12.27 19:01modify2072.4099.0699.12110.17
45762007.12.27 19:03modify2222.4098.3199.12109.42
45772007.12.27 19:03modify2252.4098.3099.12109.41
45782007.12.27 19:03modify2282.4098.4599.12109.56
45792007.12.27 19:03modify2312.3098.4099.12109.51
45802007.12.27 19:04modify2062.4099.0699.13100.06
45812007.12.27 19:04modify2072.4099.0699.13110.17
45822007.12.27 19:04modify2222.4098.3199.13109.42
45832007.12.27 19:05modify2252.4098.3099.13109.41
45842007.12.27 19:05modify2062.4099.0699.15100.06
45852007.12.27 19:05modify2072.4099.0699.14110.17
45862007.12.27 19:05modify2072.4099.0699.15110.17
45872007.12.27 19:05modify2222.4098.3199.14109.42
45882007.12.27 19:05modify2282.4098.4599.13109.56
45892007.12.27 19:06modify2222.4098.3199.15109.42
45902007.12.27 19:06modify2312.3098.4099.13109.51
45912007.12.27 19:06modify2252.4098.3099.15109.41
45922007.12.27 19:08modify2282.4098.4599.15109.56
45932007.12.27 19:08t/p2062.40100.0699.15100.062799.89151944.44
45942007.12.27 19:08modify2072.4099.0699.18110.17
45952007.12.27 19:08modify2222.4098.3199.16109.42
45962007.12.27 19:09modify2312.3098.4099.15109.51
45972007.12.27 19:09modify2072.4099.0699.19110.17
45982007.12.27 19:09modify2222.4098.3199.18109.42
45992007.12.27 19:09modify2222.4098.3199.19109.42
46002007.12.27 19:09modify2252.4098.3099.18109.41
46012007.12.27 19:09modify2282.4098.4599.16109.56
46022007.12.27 19:09modify2282.4098.4599.17109.56
46032007.12.27 19:09modify2312.3098.4099.16109.51
46042007.12.28 07:37s/l2072.4099.1999.19110.17703.94152648.38
46052007.12.28 07:37s/l2222.4099.1999.19109.422230.21154878.58
46062007.12.28 07:37s/l2252.4099.1899.18109.412230.22157108.80
46072007.12.28 07:38s/l2282.4099.1799.17109.561843.20158952.00
46082007.12.28 07:56s/l2312.3099.1699.16109.511818.55160770.55
46092007.12.28 16:57modify2092.5099.3199.31100.31
46102007.12.28 16:58modify2102.5099.3199.31110.42
46112007.12.28 16:58modify2092.5099.3199.32100.31
46122007.12.28 16:58modify2092.5099.3199.33100.31
46132007.12.28 16:58modify2102.5099.3199.32110.42
46142007.12.28 16:58modify2102.5099.3199.33110.42
46152007.12.28 17:00modify2092.5099.3199.34100.31
46162007.12.28 17:00modify2092.5099.3199.35100.31
46172007.12.28 17:00modify2102.5099.3199.34110.42
46182007.12.28 17:00modify2102.5099.3199.35110.42
46192007.12.28 17:00modify2092.5099.3199.36100.31
46202007.12.28 17:05modify2092.5099.3199.37100.31
46212007.12.28 17:05modify2092.5099.3199.38100.31
46222007.12.28 17:05modify2102.5099.3199.37110.42
46232007.12.28 17:05modify2102.5099.3199.38110.42
46242007.12.28 17:05modify2092.5099.3199.39100.31
46252007.12.28 17:05modify2092.5099.3199.40100.31
46262007.12.28 17:05modify2102.5099.3199.39110.42
46272007.12.28 17:05modify2102.5099.3199.40110.42
46282007.12.28 17:05modify2092.5099.3199.41100.31
46292007.12.28 17:05modify2102.5099.3199.41110.42
46302007.12.28 17:06t/p2092.50100.3199.41100.312925.37163695.92
46312007.12.28 17:06modify2102.5099.3199.42110.42
46322007.12.28 17:06modify2102.5099.3199.43110.42
46332007.12.28 17:06modify2102.5099.3199.44110.42
46342007.12.31 10:32s/l2102.5099.4499.44110.42742.09164438.01
46352008.01.04 00:00buy2323.3098.4482.0098.94
46362008.01.04 00:00buy2333.3098.4482.0099.44
46372008.01.04 00:00buy2343.3098.4482.00109.55
46382008.01.04 00:00buy2353.2098.4482.2598.94
46392008.01.04 00:00buy2363.2098.4482.2599.44
46402008.01.04 00:00buy2373.2098.4482.25109.55
46412008.01.10 16:58t/p2323.3098.9482.0098.941732.83166170.84
46422008.01.10 16:58t/p2353.2098.9482.2598.941680.32167851.16
46432008.01.11 07:32modify2333.3098.4498.4499.44
46442008.01.11 07:32modify2343.3098.4498.44109.55
46452008.01.11 07:32modify2333.3098.4498.4599.44
46462008.01.11 07:32modify2363.2098.4498.4499.44
46472008.01.11 07:32modify2333.3098.4498.4699.44
46482008.01.11 07:32modify2343.3098.4498.45109.55
46492008.01.11 07:32modify2343.3098.4498.46109.55
46502008.01.11 07:32modify2363.2098.4498.4599.44
46512008.01.11 07:32modify2373.2098.4498.44109.55
46522008.01.14 14:05s/l2333.3098.4698.4699.44159.66168010.82
46532008.01.14 14:05s/l2343.3098.4698.46109.55159.66168170.48
46542008.01.14 14:06s/l2363.2098.4598.4599.44122.57168293.05
46552008.01.14 14:06s/l2373.2098.4498.44109.5590.32168383.36
46562008.01.22 20:00buy2383.2097.2080.3697.70
46572008.01.22 20:00buy2393.2097.2080.3698.20
46582008.01.22 20:00buy2403.2097.2080.36108.31
46592008.01.22 20:00buy2413.2097.2080.6097.70
46602008.01.22 20:00buy2423.2097.2080.6098.20
46612008.01.22 20:00buy2433.2097.2080.60108.31
46622008.01.23 00:00buy2443.2097.2480.8097.74
46632008.01.23 00:00buy2453.2097.2480.8098.24
46642008.01.23 00:00buy2463.2097.2480.80108.35
46652008.01.23 01:53t/p2383.2097.7080.3697.701623.87170007.23
46662008.01.23 01:53t/p2413.2097.7080.6097.701623.87171631.10
46672008.01.23 02:19t/p2443.2097.7480.8097.741612.58173243.68
46682008.01.24 16:44modify2393.2097.2097.2098.20
46692008.01.24 16:44modify2403.2097.2097.20108.31
46702008.01.24 16:44modify2423.2097.2097.2098.20
46712008.01.24 16:44modify2433.2097.2097.20108.31
46722008.01.24 16:45modify2393.2097.2097.2198.20
46732008.01.24 16:45modify2403.2097.2097.21108.31
46742008.01.24 16:45modify2423.2097.2097.2198.20
46752008.01.24 16:51modify2433.2097.2097.21108.31
46762008.01.24 16:51modify2393.2097.2097.2298.20
46772008.01.24 16:52modify2403.2097.2097.22108.31
46782008.01.24 16:52modify2423.2097.2097.2298.20
46792008.01.24 16:52modify2393.2097.2097.2398.20
46802008.01.24 16:52modify2433.2097.2097.22108.31
46812008.01.24 16:52modify2403.2097.2097.23108.31
46822008.01.24 16:52modify2423.2097.2097.2398.20
46832008.01.24 16:52modify2433.2097.2097.23108.31
46842008.01.24 16:55modify2393.2097.2097.2498.20
46852008.01.24 17:03modify2403.2097.2097.24108.31
46862008.01.24 17:03modify2423.2097.2097.2498.20
46872008.01.24 17:03modify2433.2097.2097.24108.31
46882008.01.24 17:03modify2453.2097.2497.2498.24
46892008.01.24 17:03modify2393.2097.2097.2598.20
46902008.01.24 17:03modify2393.2097.2097.2698.20
46912008.01.24 17:04modify2393.2097.2097.2898.20
46922008.01.24 17:04modify2393.2097.2097.2998.20
46932008.01.24 17:04modify2393.2097.2097.3098.20
46942008.01.24 17:04t/p2393.2098.2097.3098.203270.32176514.00
46952008.01.24 17:04t/p2423.2098.2097.2498.203270.32179784.32
46962008.01.24 17:04modify2403.2097.2097.31108.31
46972008.01.24 17:04modify2433.2097.2097.30108.31
46982008.01.24 17:04modify2433.2097.2097.31108.31
46992008.01.24 17:04modify2453.2097.2497.3098.24
47002008.01.24 17:04modify2463.2097.2497.29108.35
47012008.01.24 17:04modify2463.2097.2497.30108.35
47022008.01.24 17:10modify2453.2097.2497.3198.24
47032008.01.24 17:10modify2403.2097.2097.32108.31
47042008.01.24 17:10modify2463.2097.2497.31108.35
47052008.01.24 19:49modify2433.2097.2097.32108.31
47062008.01.24 19:52modify2453.2097.2497.3298.24
47072008.01.24 19:52modify2403.2097.2097.33108.31
47082008.01.24 19:52modify2463.2097.2497.32108.35
47092008.01.24 19:52modify2433.2097.2097.33108.31
47102008.01.24 19:53modify2453.2097.2497.3398.24
47112008.01.24 19:53modify2403.2097.2097.34108.31
47122008.01.24 19:53modify2463.2097.2497.33108.35
47132008.01.24 19:53modify2433.2097.2097.34108.31
47142008.01.24 19:53modify2453.2097.2497.3498.24
47152008.01.24 19:55modify2463.2097.2497.34108.35
47162008.01.24 19:56t/p2453.2098.2497.3498.243259.03183043.35
47172008.01.24 19:56modify2403.2097.2097.35108.31
47182008.01.24 19:57modify2433.2097.2097.35108.31
47192008.01.24 19:57modify2463.2097.2497.35108.35
47202008.01.24 19:58modify2403.2097.2097.36108.31
47212008.01.24 19:58modify2433.2097.2097.36108.31
47222008.01.24 20:18modify2463.2097.2497.36108.35
47232008.01.24 20:35modify2403.2097.2097.37108.31
47242008.01.24 20:36modify2433.2097.2097.37108.31
47252008.01.24 20:36modify2403.2097.2097.38108.31
47262008.01.24 20:36modify2463.2097.2497.37108.35
47272008.01.24 20:36modify2433.2097.2097.38108.31
47282008.01.24 20:36modify2463.2097.2497.38108.35
47292008.01.24 20:36modify2403.2097.2097.39108.31
47302008.01.24 20:36modify2433.2097.2097.39108.31
47312008.01.24 20:36modify2463.2097.2497.39108.35
47322008.01.24 20:43modify2403.2097.2097.40108.31
47332008.01.24 20:43modify2403.2097.2097.41108.31
47342008.01.24 20:43modify2433.2097.2097.40108.31
47352008.01.24 20:43modify2433.2097.2097.41108.31
47362008.01.24 20:43modify2463.2097.2497.40108.35
47372008.01.24 20:43modify2463.2097.2497.41108.35
47382008.01.24 20:44modify2403.2097.2097.42108.31
47392008.01.24 20:45modify2433.2097.2097.42108.31
47402008.01.24 20:45modify2463.2097.2497.42108.35
47412008.01.24 20:46modify2403.2097.2097.43108.31
47422008.01.24 20:46modify2403.2097.2097.44108.31
47432008.01.24 20:46modify2433.2097.2097.43108.31
47442008.01.24 20:46modify2433.2097.2097.44108.31
47452008.01.24 20:46modify2463.2097.2497.43108.35
47462008.01.24 20:46modify2463.2097.2497.44108.35
47472008.01.24 20:49modify2403.2097.2097.45108.31
47482008.01.24 20:49modify2403.2097.2097.46108.31
47492008.01.24 20:49modify2433.2097.2097.45108.31
47502008.01.24 20:49modify2433.2097.2097.46108.31
47512008.01.24 20:49modify2463.2097.2497.45108.35
47522008.01.24 20:49modify2463.2097.2497.46108.35
47532008.01.24 20:49modify2403.2097.2097.47108.31
47542008.01.24 20:49modify2403.2097.2097.48108.31
47552008.01.24 20:49modify2433.2097.2097.47108.31
47562008.01.24 20:49modify2433.2097.2097.48108.31
47572008.01.24 20:49modify2463.2097.2497.47108.35
47582008.01.24 20:49modify2463.2097.2497.48108.35
47592008.01.24 20:56modify2403.2097.2097.49108.31
47602008.01.24 20:56modify2403.2097.2097.50108.31
47612008.01.24 20:56modify2433.2097.2097.49108.31
47622008.01.24 20:56modify2463.2097.2497.49108.35
47632008.01.24 21:00modify2433.2097.2097.50108.31
47642008.01.24 21:00modify2403.2097.2097.51108.31
47652008.01.24 21:01modify2463.2097.2497.50108.35
47662008.01.24 21:04modify2433.2097.2097.51108.31
47672008.01.24 21:05modify2463.2097.2497.51108.35
47682008.01.24 21:05modify2403.2097.2097.52108.31
47692008.01.24 21:05modify2433.2097.2097.52108.31
47702008.01.24 21:05modify2463.2097.2497.52108.35
47712008.01.24 21:05modify2403.2097.2097.53108.31
47722008.01.24 21:05modify2433.2097.2097.53108.31
47732008.01.24 21:05modify2463.2097.2497.53108.35
47742008.01.24 21:07modify2403.2097.2097.54108.31
47752008.01.24 21:07modify2433.2097.2097.54108.31
47762008.01.24 21:07modify2403.2097.2097.55108.31
47772008.01.24 21:07modify2403.2097.2097.56108.31
47782008.01.24 21:07modify2433.2097.2097.55108.31
47792008.01.24 21:07modify2433.2097.2097.56108.31
47802008.01.24 21:07modify2403.2097.2097.57108.31
47812008.01.24 21:08modify2463.2097.2497.56108.35
47822008.01.24 21:08modify2403.2097.2097.58108.31
47832008.01.24 21:08modify2403.2097.2097.59108.31
47842008.01.24 21:08modify2433.2097.2097.58108.31
47852008.01.24 21:08modify2433.2097.2097.59108.31
47862008.01.24 21:08modify2463.2097.2497.58108.35
47872008.01.24 21:08modify2463.2097.2497.59108.35
47882008.01.24 21:08modify2403.2097.2097.60108.31
47892008.01.24 21:08modify2403.2097.2097.61108.31
47902008.01.24 21:08modify2433.2097.2097.60108.31
47912008.01.24 21:08modify2433.2097.2097.61108.31
47922008.01.24 21:08modify2403.2097.2097.62108.31
47932008.01.24 21:08modify2463.2097.2497.61108.35
47942008.01.24 21:08modify2433.2097.2097.62108.31
47952008.01.24 21:08modify2463.2097.2497.62108.35
47962008.01.24 21:24modify2403.2097.2097.63108.31
47972008.01.24 21:24modify2433.2097.2097.63108.31
47982008.01.24 21:25modify2463.2097.2497.63108.35
47992008.01.24 23:26modify2403.2097.2097.64108.31
48002008.01.24 23:26modify2403.2097.2097.66108.31
48012008.01.24 23:26modify2433.2097.2097.65108.31
48022008.01.24 23:26modify2403.2097.2097.68108.31
48032008.01.24 23:26modify2403.2097.2097.70108.31
48042008.01.24 23:26modify2433.2097.2097.69108.31
48052008.01.24 23:26modify2463.2097.2497.68108.35
48062008.01.24 23:26modify2463.2097.2497.69108.35
48072008.01.24 23:35modify2433.2097.2097.70108.31
48082008.01.24 23:35modify2463.2097.2497.70108.35
48092008.01.25 01:54modify2403.2097.2097.72108.31
48102008.01.25 01:55modify2433.2097.2097.71108.31
48112008.01.25 01:55modify2463.2097.2497.71108.35
48122008.01.25 01:55modify2433.2097.2097.72108.31
48132008.01.25 01:55modify2463.2097.2497.72108.35
48142008.01.25 01:56modify2403.2097.2097.73108.31
48152008.01.25 01:57modify2403.2097.2097.74108.31
48162008.01.25 01:57modify2433.2097.2097.73108.31
48172008.01.25 01:57modify2433.2097.2097.74108.31
48182008.01.25 01:57modify2463.2097.2497.73108.35
48192008.01.25 01:57modify2463.2097.2497.74108.35
48202008.01.25 07:11modify2403.2097.2097.75108.31
48212008.01.25 07:11modify2403.2097.2097.76108.31
48222008.01.25 07:11modify2433.2097.2097.75108.31
48232008.01.25 07:11modify2433.2097.2097.76108.31
48242008.01.25 07:11modify2463.2097.2497.75108.35
48252008.01.25 07:13modify2463.2097.2497.76108.35
48262008.01.25 10:05modify2403.2097.2097.77108.31
48272008.01.25 10:05modify2403.2097.2097.78108.31
48282008.01.25 10:05modify2433.2097.2097.77108.31
48292008.01.25 10:05modify2433.2097.2097.78108.31
48302008.01.25 10:05modify2463.2097.2497.77108.35
48312008.01.25 10:05modify2463.2097.2497.78108.35
48322008.01.25 10:10modify2403.2097.2097.79108.31
48332008.01.25 10:10modify2403.2097.2097.80108.31
48342008.01.25 10:10modify2403.2097.2097.81108.31
48352008.01.25 10:10modify2433.2097.2097.80108.31
48362008.01.25 10:10modify2433.2097.2097.81108.31
48372008.01.25 10:10modify2463.2097.2497.80108.35
48382008.01.25 10:10modify2463.2097.2497.81108.35
48392008.01.25 10:10modify2403.2097.2097.82108.31
48402008.01.25 10:25modify2433.2097.2097.82108.31
48412008.01.25 10:25modify2403.2097.2097.83108.31
48422008.01.25 10:25modify2463.2097.2497.82108.35
48432008.01.25 10:25modify2433.2097.2097.83108.31
48442008.01.25 10:25modify2463.2097.2497.83108.35
48452008.01.25 10:25modify2403.2097.2097.84108.31
48462008.01.25 10:25modify2403.2097.2097.85108.31
48472008.01.25 10:25modify2433.2097.2097.84108.31
48482008.01.25 10:25modify2433.2097.2097.85108.31
48492008.01.25 10:25modify2463.2097.2497.84108.35
48502008.01.25 10:25modify2463.2097.2497.85108.35
48512008.01.25 10:28modify2403.2097.2097.86108.31
48522008.01.25 10:28modify2433.2097.2097.86108.31
48532008.01.25 10:28modify2463.2097.2497.86108.35
48542008.01.25 17:33s/l2403.2097.8697.86108.312185.06185228.41
48552008.01.25 17:33s/l2433.2097.8697.86108.312185.06187413.46
48562008.01.25 17:33s/l2463.2097.8697.86108.352044.76189458.22
48572008.02.08 04:00buy2473.8097.3378.3897.83
48582008.02.08 04:00buy2483.8097.3378.3898.33
48592008.02.08 04:00buy2493.8097.3378.38108.44
48602008.02.08 04:00buy2503.7097.3378.6797.83
48612008.02.08 04:00buy2513.7097.3378.6798.33
48622008.02.08 04:00buy2523.7097.3378.67108.44
48632008.02.08 08:00buy2533.7097.2879.0197.78
48642008.02.08 08:00buy2543.7097.2879.0198.28
48652008.02.08 08:00buy2553.7097.2879.01108.39
48662008.02.12 16:00buy2563.7097.4378.9197.93
48672008.02.12 16:00buy2573.7097.4378.9198.43
48682008.02.12 16:00buy2583.7097.4378.91108.54
48692008.02.14 07:31t/p2533.7097.7879.0197.781942.86191401.08
48702008.02.14 10:06t/p2473.8097.8378.3897.831995.38193396.46
48712008.02.14 10:06t/p2503.7097.8378.6797.831942.86195339.32
48722008.02.14 10:50t/p2563.7097.9378.9197.931916.76197256.09
48732008.02.14 15:08modify2543.7097.2897.2998.28
48742008.02.14 15:08modify2553.7097.2897.28108.39
48752008.02.14 15:08modify2553.7097.2897.29108.39
48762008.02.14 15:10modify2543.7097.2897.3098.28
48772008.02.14 15:10modify2553.7097.2897.30108.39
48782008.02.14 15:10modify2543.7097.2897.3198.28
48792008.02.14 15:10modify2553.7097.2897.31108.39
48802008.02.14 15:10modify2543.7097.2897.3298.28
48812008.02.14 15:10modify2483.8097.3397.3398.33
48822008.02.14 15:10modify2553.7097.2897.32108.39
48832008.02.14 15:10modify2493.8097.3397.33108.44
48842008.02.14 15:10modify2513.7097.3397.3398.33
48852008.02.14 15:23modify2523.7097.3397.33108.44
48862008.02.14 15:23modify2543.7097.2897.3398.28
48872008.02.14 15:32modify2553.7097.2897.33108.39
48882008.02.14 15:32modify2483.8097.3397.3498.33
48892008.02.14 15:32modify2493.8097.3397.34108.44
48902008.02.14 15:32modify2513.7097.3397.3498.33
48912008.02.14 15:33modify2523.7097.3397.34108.44
48922008.02.14 15:33modify2543.7097.2897.3498.28
48932008.02.14 15:33modify2553.7097.2897.34108.39
48942008.02.14 17:52modify2483.8097.3397.3598.33
48952008.02.14 17:52modify2483.8097.3397.3698.33
48962008.02.14 17:52modify2493.8097.3397.35108.44
48972008.02.14 17:52modify2493.8097.3397.36108.44
48982008.02.14 17:52modify2513.7097.3397.3598.33
48992008.02.14 17:53modify2523.7097.3397.35108.44
49002008.02.14 17:53modify2543.7097.2897.3598.28
49012008.02.14 17:59modify2553.7097.2897.35108.39
49022008.02.14 18:04modify2513.7097.3397.3698.33
49032008.02.14 18:04modify2523.7097.3397.36108.44
49042008.02.14 18:04modify2543.7097.2897.3698.28
49052008.02.14 18:04modify2553.7097.2897.36108.39
49062008.02.14 18:35modify2483.8097.3397.3798.33
49072008.02.14 18:35modify2483.8097.3397.3898.33
49082008.02.14 18:35modify2493.8097.3397.37108.44
49092008.02.14 18:35modify2493.8097.3397.38108.44
49102008.02.14 18:35modify2513.7097.3397.3798.33
49112008.02.14 18:35modify2513.7097.3397.3898.33
49122008.02.14 18:35modify2523.7097.3397.37108.44
49132008.02.14 18:35modify2543.7097.2897.3798.28
49142008.02.14 18:35modify2553.7097.2897.37108.39
49152008.02.14 18:38modify2523.7097.3397.38108.44
49162008.02.14 18:38modify2543.7097.2897.3898.28
49172008.02.14 18:52modify2553.7097.2897.38108.39
49182008.02.14 18:52t/p2543.7098.2897.3898.283807.41201063.50
49192008.02.14 18:52modify2483.8097.3397.3998.33
49202008.02.14 18:52modify2483.8097.3397.4098.33
49212008.02.14 18:52modify2493.8097.3397.39108.44
49222008.02.14 18:52modify2493.8097.3397.40108.44
49232008.02.14 18:52modify2513.7097.3397.3998.33
49242008.02.14 18:52modify2523.7097.3397.39108.44
49252008.02.14 19:00modify2553.7097.2897.39108.39
49262008.02.14 19:00modify2513.7097.3397.4098.33
49272008.02.14 19:00modify2523.7097.3397.40108.44
49282008.02.14 19:02modify2553.7097.2897.40108.39
49292008.02.14 19:03modify2483.8097.3397.4198.33
49302008.02.14 19:03modify2493.8097.3397.41108.44
49312008.02.14 19:06modify2513.7097.3397.4198.33
49322008.02.14 19:06modify2523.7097.3397.41108.44
49332008.02.14 19:07modify2483.8097.3397.4398.33
49342008.02.14 19:07modify2493.8097.3397.42108.44
49352008.02.14 19:07modify2553.7097.2897.41108.39
49362008.02.14 19:07modify2513.7097.3397.4298.33
49372008.02.14 19:07modify2523.7097.3397.42108.44
49382008.02.14 19:07modify2553.7097.2897.42108.39
49392008.02.14 19:07modify2493.8097.3397.43108.44
49402008.02.14 19:07modify2513.7097.3397.4398.33
49412008.02.14 19:07modify2523.7097.3397.43108.44
49422008.02.14 19:07modify2553.7097.2897.43108.39
49432008.02.14 19:07t/p2483.8098.3397.4398.333910.31204973.81
49442008.02.14 19:07t/p2513.7098.3397.4398.333807.40208781.21
49452008.02.14 19:07modify2493.8097.3397.44108.44
49462008.02.14 19:07modify2573.7097.4397.4398.43
49472008.02.14 19:07modify2523.7097.3397.44108.44
49482008.02.14 19:07modify2583.7097.4397.43108.54
49492008.02.14 19:07modify2553.7097.2897.44108.39
49502008.02.14 19:08modify2573.7097.4397.4498.43
49512008.02.14 19:08modify2583.7097.4397.44108.54
49522008.02.14 19:09modify2493.8097.3397.46108.44
49532008.02.14 19:09modify2523.7097.3397.45108.44
49542008.02.14 19:09modify2523.7097.3397.46108.44
49552008.02.14 19:09modify2553.7097.2897.45108.39
49562008.02.14 19:18modify2573.7097.4397.4598.43
49572008.02.14 19:18modify2553.7097.2897.46108.39
49582008.02.14 19:18modify2493.8097.3397.47108.44
49592008.02.14 19:18modify2573.7097.4397.4698.43
49602008.02.14 19:18modify2523.7097.3397.47108.44
49612008.02.14 19:21modify2583.7097.4397.46108.54
49622008.02.14 19:57modify2553.7097.2897.47108.39
49632008.02.14 19:58modify2573.7097.4397.4798.43
49642008.02.14 19:58modify2583.7097.4397.47108.54
49652008.02.14 19:58modify2493.8097.3397.48108.44
49662008.02.14 19:58modify2523.7097.3397.48108.44
49672008.02.14 19:58modify2553.7097.2897.48108.39
49682008.02.14 20:07modify2573.7097.4397.4898.43
49692008.02.14 20:07modify2583.7097.4397.48108.54
49702008.02.14 20:58modify2493.8097.3397.49108.44
49712008.02.14 20:58modify2493.8097.3397.50108.44
49722008.02.14 20:58modify2523.7097.3397.49108.44
49732008.02.14 20:58modify2523.7097.3397.50108.44
49742008.02.14 20:58modify2553.7097.2897.49108.39
49752008.02.14 20:59modify2553.7097.2897.50108.39
49762008.02.14 20:59modify2573.7097.4397.4998.43
49772008.02.14 21:00modify2583.7097.4397.49108.54
49782008.02.14 21:01modify2573.7097.4397.5098.43
49792008.02.14 21:01modify2583.7097.4397.50108.54
49802008.02.14 21:02modify2493.8097.3397.51108.44
49812008.02.14 21:02modify2523.7097.3397.51108.44
49822008.02.14 21:03modify2553.7097.2897.51108.39
49832008.02.14 21:03modify2493.8097.3397.52108.44
49842008.02.14 21:03modify2573.7097.4397.5198.43
49852008.02.14 21:03modify2523.7097.3397.52108.44
49862008.02.14 21:03modify2493.8097.3397.53108.44
49872008.02.14 21:03modify2553.7097.2897.52108.39
49882008.02.14 21:03modify2523.7097.3397.53108.44
49892008.02.14 21:03modify2573.7097.4397.5298.43
49902008.02.14 21:03modify2553.7097.2897.53108.39
49912008.02.14 21:03modify2583.7097.4397.51108.54
49922008.02.14 21:04modify2583.7097.4397.52108.54
49932008.02.14 21:38modify2573.7097.4397.5398.43
49942008.02.14 21:38modify2583.7097.4397.53108.54
49952008.02.14 22:16t/p2573.7098.4397.5398.433781.30212562.51
49962008.02.14 22:16modify2493.8097.3397.54108.44
49972008.02.14 22:16modify2523.7097.3397.54108.44
49982008.02.14 22:17modify2493.8097.3397.55108.44
49992008.02.14 22:17modify2493.8097.3397.56108.44
50002008.02.14 22:17modify2493.8097.3397.57108.44
50012008.02.14 22:17modify2523.7097.3397.56108.44
50022008.02.14 22:17modify2523.7097.3397.57108.44
50032008.02.14 22:17modify2553.7097.2897.56108.39
50042008.02.14 22:17modify2583.7097.4397.55108.54
50052008.02.14 22:17modify2583.7097.4397.56108.54
50062008.02.14 22:20modify2493.8097.3397.58108.44
50072008.02.14 22:20modify2553.7097.2897.57108.39
50082008.02.14 22:26modify2583.7097.4397.57108.54
50092008.02.14 22:28modify2523.7097.3397.58108.44
50102008.02.14 22:28modify2553.7097.2897.58108.39
50112008.02.14 22:28modify2493.8097.3397.59108.44
50122008.02.14 22:28modify2493.8097.3397.60108.44
50132008.02.14 22:28modify2523.7097.3397.59108.44
50142008.02.14 22:28modify2523.7097.3397.60108.44
50152008.02.14 22:28modify2583.7097.4397.58108.54
50162008.02.14 22:29modify2553.7097.2897.59108.39
50172008.02.15 08:37modify2583.7097.4397.59108.54
50182008.02.15 08:38modify2553.7097.2897.60108.39
50192008.02.15 08:38modify2583.7097.4397.60108.54
50202008.02.15 09:27modify2493.8097.3397.61108.44
50212008.02.15 09:27modify2493.8097.3397.62108.44
50222008.02.15 09:27modify2523.7097.3397.61108.44
50232008.02.15 09:27modify2523.7097.3397.62108.44
50242008.02.15 09:27modify2493.8097.3397.63108.44
50252008.02.15 09:28modify2553.7097.2897.62108.39
50262008.02.15 09:28modify2493.8097.3397.65108.44
50272008.02.15 09:28modify2523.7097.3397.64108.44
50282008.02.15 09:28modify2523.7097.3397.65108.44
50292008.02.15 09:28modify2553.7097.2897.63108.39
50302008.02.15 09:28modify2553.7097.2897.64108.39
50312008.02.15 09:28modify2583.7097.4397.62108.54
50322008.02.15 09:29modify2583.7097.4397.63108.54
50332008.02.15 09:29modify2583.7097.4397.64108.54
50342008.02.15 09:29modify2553.7097.2897.65108.39
50352008.02.15 09:30modify2493.8097.3397.66108.44
50362008.02.15 09:30modify2493.8097.3397.67108.44
50372008.02.15 09:30modify2493.8097.3397.68108.44
50382008.02.15 09:30modify2523.7097.3397.66108.44
50392008.02.15 09:30modify2583.7097.4397.65108.54
50402008.02.15 09:31modify2553.7097.2897.66108.39
50412008.02.15 09:31modify2583.7097.4397.66108.54
50422008.02.15 09:32modify2523.7097.3397.67108.44
50432008.02.15 09:32modify2493.8097.3397.69108.44
50442008.02.15 09:32modify2523.7097.3397.68108.44
50452008.02.15 09:32modify2523.7097.3397.69108.44
50462008.02.15 09:32modify2553.7097.2897.68108.39
50472008.02.15 09:32modify2553.7097.2897.69108.39
50482008.02.15 09:32modify2493.8097.3397.70108.44
50492008.02.15 09:32modify2493.8097.3397.71108.44
50502008.02.15 09:32modify2523.7097.3397.70108.44
50512008.02.15 09:32modify2523.7097.3397.71108.44
50522008.02.15 09:32modify2553.7097.2897.70108.39
50532008.02.15 09:32modify2493.8097.3397.72108.44
50542008.02.15 09:32modify2493.8097.3397.73108.44
50552008.02.15 09:32modify2523.7097.3397.72108.44
50562008.02.15 09:32modify2523.7097.3397.73108.44
50572008.02.15 09:32modify2553.7097.2897.72108.39
50582008.02.15 09:32modify2553.7097.2897.73108.39
50592008.02.15 09:32modify2583.7097.4397.72108.54
50602008.02.15 09:33modify2583.7097.4397.73108.54
50612008.02.15 09:33modify2493.8097.3397.74108.44
50622008.02.15 09:33modify2493.8097.3397.75108.44
50632008.02.15 09:33modify2523.7097.3397.74108.44
50642008.02.15 09:33modify2523.7097.3397.75108.44
50652008.02.15 09:33modify2553.7097.2897.74108.39
50662008.02.15 09:33modify2553.7097.2897.75108.39
50672008.02.15 09:33modify2493.8097.3397.76108.44
50682008.02.15 09:33modify2493.8097.3397.77108.44
50692008.02.15 09:33modify2523.7097.3397.76108.44
50702008.02.15 09:33modify2523.7097.3397.77108.44
50712008.02.15 09:33modify2553.7097.2897.76108.39
50722008.02.15 09:33modify2553.7097.2897.77108.39
50732008.02.15 09:33modify2583.7097.4397.76108.54
50742008.02.15 09:33modify2583.7097.4397.77108.54
50752008.02.15 10:08modify2493.8097.3397.78108.44
50762008.02.15 10:08modify2523.7097.3397.78108.44
50772008.02.15 10:08modify2553.7097.2897.78108.39
50782008.02.15 10:09modify2493.8097.3397.79108.44
50792008.02.15 10:09modify2583.7097.4397.78108.54
50802008.02.15 10:09modify2523.7097.3397.79108.44
50812008.02.15 10:09modify2553.7097.2897.79108.39
50822008.02.15 10:09modify2583.7097.4397.79108.54
50832008.02.15 10:09modify2493.8097.3397.80108.44
50842008.02.15 10:09modify2493.8097.3397.81108.44
50852008.02.15 10:09modify2523.7097.3397.80108.44
50862008.02.15 10:09modify2523.7097.3397.81108.44
50872008.02.15 10:09modify2493.8097.3397.82108.44
50882008.02.15 10:09modify2553.7097.2897.81108.39
50892008.02.15 10:09modify2523.7097.3397.82108.44
50902008.02.15 10:09modify2583.7097.4397.81108.54
50912008.02.15 10:09modify2553.7097.2897.82108.39
50922008.02.15 10:09modify2493.8097.3397.83108.44
50932008.02.15 10:09modify2583.7097.4397.82108.54
50942008.02.15 10:09modify2523.7097.3397.83108.44
50952008.02.15 10:09modify2553.7097.2897.83108.39
50962008.02.15 10:12modify2583.7097.4397.83108.54
50972008.02.15 11:49modify2493.8097.3397.84108.44
50982008.02.15 11:49modify2493.8097.3397.85108.44
50992008.02.15 11:50modify2493.8097.3397.90108.44
51002008.02.15 11:50modify2493.8097.3397.91108.44
51012008.02.15 11:50modify2523.7097.3397.90108.44
51022008.02.15 11:50modify2523.7097.3397.91108.44
51032008.02.15 11:50modify2553.7097.2897.90108.39
51042008.02.15 11:50modify2553.7097.2897.91108.39
51052008.02.15 11:50modify2583.7097.4397.90108.54
51062008.02.15 11:50modify2583.7097.4397.91108.54
51072008.02.22 22:31modify2493.8097.3397.92108.44
51082008.02.22 22:31modify2493.8097.3397.93108.44
51092008.02.22 22:31modify2523.7097.3397.92108.44
51102008.02.22 22:31modify2523.7097.3397.93108.44
51112008.02.22 22:31modify2553.7097.2897.92108.39
51122008.02.22 22:31modify2553.7097.2897.93108.39
51132008.02.22 22:31modify2583.7097.4397.92108.54
51142008.02.22 22:35modify2583.7097.4397.93108.54
51152008.02.22 22:36modify2493.8097.3397.94108.44
51162008.02.22 22:36modify2493.8097.3397.95108.44
51172008.02.22 22:36modify2493.8097.3397.96108.44
51182008.02.22 22:36modify2523.7097.3397.95108.44
51192008.02.22 22:36modify2523.7097.3397.96108.44
51202008.02.22 22:36modify2553.7097.2897.95108.39
51212008.02.22 22:36modify2583.7097.4397.94108.54
51222008.02.22 22:41modify2553.7097.2897.96108.39
51232008.02.22 22:41modify2493.8097.3397.97108.44
51242008.02.22 22:41modify2583.7097.4397.96108.54
51252008.02.22 22:41modify2523.7097.3397.97108.44
51262008.02.22 22:42modify2553.7097.2897.97108.39
51272008.02.22 22:42modify2493.8097.3397.98108.44
51282008.02.22 22:42modify2583.7097.4397.97108.54
51292008.02.22 22:42modify2523.7097.3397.98108.44
51302008.02.22 22:42modify2493.8097.3397.99108.44
51312008.02.22 22:42modify2553.7097.2897.98108.39
51322008.02.22 22:42modify2523.7097.3397.99108.44
51332008.02.22 22:42modify2583.7097.4397.98108.54
51342008.02.22 22:53modify2553.7097.2897.99108.39
51352008.02.22 22:53modify2583.7097.4397.99108.54
51362008.02.25 02:26modify2493.8097.3398.00108.44
51372008.02.25 02:27modify2523.7097.3398.00108.44
51382008.02.25 02:52modify2553.7097.2898.00108.39
51392008.02.25 12:52modify2583.7097.4398.00108.54
51402008.02.25 12:52modify2493.8097.3398.01108.44
51412008.02.25 12:53modify2493.8097.3398.02108.44
51422008.02.25 12:53modify2523.7097.3398.01108.44
51432008.02.25 12:54modify2493.8097.3398.04108.44
51442008.02.25 12:54modify2523.7097.3398.03108.44
51452008.02.25 12:55modify2553.7097.2898.02108.39
51462008.02.25 12:55modify2583.7097.4398.01108.54
51472008.02.25 12:55modify2583.7097.4398.02108.54
51482008.02.25 12:55modify2553.7097.2898.03108.39
51492008.02.25 12:56modify2583.7097.4398.03108.54
51502008.02.25 13:00modify2493.8097.3398.05108.44
51512008.02.25 13:00modify2523.7097.3398.04108.44
51522008.02.25 13:00modify2493.8097.3398.06108.44
51532008.02.25 13:00modify2493.8097.3398.08108.44
51542008.02.25 13:00modify2523.7097.3398.07108.44
51552008.02.25 13:01modify2523.7097.3398.08108.44
51562008.02.25 13:01modify2553.7097.2898.07108.39
51572008.02.25 13:01modify2553.7097.2898.08108.39
51582008.02.25 13:01modify2493.8097.3398.09108.44
51592008.02.25 13:01modify2493.8097.3398.10108.44
51602008.02.25 13:01modify2523.7097.3398.09108.44
51612008.02.25 13:02modify2583.7097.4398.08108.54
51622008.02.25 13:02modify2493.8097.3398.11108.44
51632008.02.25 13:02modify2523.7097.3398.10108.44
51642008.02.25 13:02modify2523.7097.3398.11108.44
51652008.02.25 13:02modify2553.7097.2898.10108.39
51662008.02.25 13:02modify2553.7097.2898.11108.39
51672008.02.25 13:02modify2583.7097.4398.10108.54
51682008.02.25 15:23modify2583.7097.4398.11108.54
51692008.02.25 15:25modify2493.8097.3398.13108.44
51702008.02.25 15:25modify2493.8097.3398.14108.44
51712008.02.25 15:25modify2523.7097.3398.13108.44
51722008.02.25 15:26modify2553.7097.2898.12108.39
51732008.02.25 15:26modify2553.7097.2898.13108.39
51742008.02.25 15:26modify2523.7097.3398.14108.44
51752008.02.25 15:26modify2493.8097.3398.15108.44
51762008.02.25 15:26modify2553.7097.2898.14108.39
51772008.02.25 15:27modify2523.7097.3398.15108.44
51782008.02.25 15:27modify2583.7097.4398.14108.54
51792008.02.25 15:28modify2553.7097.2898.15108.39
51802008.02.25 15:33modify2583.7097.4398.15108.54
51812008.02.25 15:34modify2493.8097.3398.16108.44
51822008.02.25 15:35modify2493.8097.3398.17108.44
51832008.02.25 15:35modify2523.7097.3398.16108.44
51842008.02.25 15:39modify2553.7097.2898.16108.39
51852008.02.25 15:41modify2523.7097.3398.17108.44
51862008.02.25 15:42modify2583.7097.4398.16108.54
51872008.02.25 15:45modify2553.7097.2898.17108.39
51882008.02.25 15:45modify2583.7097.4398.17108.54
51892008.02.25 15:48modify2493.8097.3398.18108.44
51902008.02.25 15:48modify2523.7097.3398.18108.44
51912008.02.25 15:49modify2493.8097.3398.19108.44
51922008.02.25 15:49modify2553.7097.2898.18108.39
51932008.02.25 15:50modify2523.7097.3398.19108.44
51942008.02.25 15:50modify2583.7097.4398.18108.54
51952008.02.25 15:50modify2493.8097.3398.20108.44
51962008.02.25 15:50modify2493.8097.3398.21108.44
51972008.02.25 15:50modify2493.8097.3398.22108.44
51982008.02.25 15:50modify2523.7097.3398.20108.44
51992008.02.25 15:51modify2553.7097.2898.19108.39
52002008.02.25 15:51modify2553.7097.2898.20108.39
52012008.02.25 15:53modify2583.7097.4398.19108.54
52022008.02.25 16:14modify2583.7097.4398.20108.54
52032008.02.25 16:20modify2523.7097.3398.21108.44
52042008.02.25 16:20modify2523.7097.3398.22108.44
52052008.02.25 16:20modify2553.7097.2898.21108.39
52062008.02.25 16:22modify2583.7097.4398.21108.54
52072008.02.25 16:24modify2553.7097.2898.22108.39
52082008.02.25 16:25modify2583.7097.4398.22108.54
52092008.02.25 16:26modify2493.8097.3398.23108.44
52102008.02.25 16:32modify2523.7097.3398.23108.44
52112008.02.25 16:34modify2553.7097.2898.23108.39
52122008.02.25 17:42modify2583.7097.4398.23108.54
52132008.02.25 17:46modify2493.8097.3398.24108.44
52142008.02.25 17:46modify2493.8097.3398.25108.44
52152008.02.25 17:46modify2523.7097.3398.24108.44
52162008.02.25 17:47modify2493.8097.3398.26108.44
52172008.02.25 17:47modify2523.7097.3398.25108.44
52182008.02.25 17:47modify2553.7097.2898.24108.39
52192008.02.25 17:47modify2493.8097.3398.27108.44
52202008.02.25 17:47modify2493.8097.3398.29108.44
52212008.02.25 17:47modify2523.7097.3398.28108.44
52222008.02.25 17:47modify2493.8097.3398.31108.44
52232008.02.25 17:47modify2523.7097.3398.30108.44
52242008.02.25 17:48modify2553.7097.2898.29108.39
52252008.02.25 17:48modify2583.7097.4398.28108.54
52262008.02.25 17:48modify2523.7097.3398.31108.44
52272008.02.25 17:49modify2493.8097.3398.32108.44
52282008.02.25 17:49modify2553.7097.2898.31108.39
52292008.02.25 17:49modify2523.7097.3398.32108.44
52302008.02.25 17:49modify2583.7097.4398.31108.54
52312008.02.25 17:49modify2553.7097.2898.32108.39
52322008.02.25 17:50modify2583.7097.4398.32108.54
52332008.02.25 17:50modify2493.8097.3398.33108.44
52342008.02.25 17:50modify2523.7097.3398.33108.44
52352008.02.25 17:50modify2493.8097.3398.34108.44
52362008.02.25 17:50modify2493.8097.3398.36108.44
52372008.02.25 17:50modify2523.7097.3398.35108.44
52382008.02.25 17:50modify2493.8097.3398.37108.44
52392008.02.25 17:50modify2493.8097.3398.38108.44
52402008.02.25 17:50modify2523.7097.3398.37108.44
52412008.02.25 17:50modify2493.8097.3398.39108.44
52422008.02.25 17:50modify2493.8097.3398.41108.44
52432008.02.25 17:51modify2523.7097.3398.40108.44
52442008.02.25 17:51modify2493.8097.3398.42108.44
52452008.02.25 17:51modify2523.7097.3398.41108.44
52462008.02.25 17:51modify2523.7097.3398.42108.44
52472008.02.25 17:51modify2553.7097.2898.40108.39
52482008.02.25 17:51modify2583.7097.4398.39108.54
52492008.02.25 17:51modify2583.7097.4398.40108.54
52502008.02.25 17:52modify2553.7097.2898.41108.39
52512008.02.25 17:52modify2553.7097.2898.42108.39
52522008.02.25 17:52modify2583.7097.4398.41108.54
52532008.02.25 17:52modify2583.7097.4398.42108.54
52542008.02.25 18:34modify2493.8097.3398.43108.44
52552008.02.25 18:47modify2523.7097.3398.43108.44
52562008.02.25 18:48modify2493.8097.3398.44108.44
52572008.02.25 18:48modify2553.7097.2898.43108.39
52582008.02.25 18:51modify2583.7097.4398.43108.54
52592008.02.25 19:52modify2523.7097.3398.44108.44
52602008.02.25 19:55modify2493.8097.3398.45108.44
52612008.02.25 19:55modify2493.8097.3398.47108.44
52622008.02.25 19:56modify2523.7097.3398.46108.44
52632008.02.25 19:56modify2553.7097.2898.45108.39
52642008.02.25 19:57modify2553.7097.2898.46108.39
52652008.02.25 19:57modify2523.7097.3398.47108.44
52662008.02.25 19:57modify2493.8097.3398.48108.44
52672008.02.25 19:58modify2553.7097.2898.47108.39
52682008.02.25 19:58modify2583.7097.4398.46108.54
52692008.02.25 20:07modify2583.7097.4398.47108.54
52702008.02.25 20:08modify2523.7097.3398.48108.44
52712008.02.25 20:08modify2493.8097.3398.52108.44
52722008.02.25 20:08modify2523.7097.3398.51108.44
52732008.02.25 20:08modify2493.8097.3398.53108.44
52742008.02.25 20:08modify2553.7097.2898.50108.39
52752008.02.25 20:09modify2583.7097.4398.49108.54
52762008.02.25 21:26modify2583.7097.4398.50108.54
52772008.02.25 21:26modify2523.7097.3398.53108.44
52782008.02.25 21:26modify2553.7097.2898.52108.39
52792008.02.25 21:26modify2493.8097.3398.54108.44
52802008.02.25 21:26modify2493.8097.3398.56108.44
52812008.02.25 21:26modify2523.7097.3398.55108.44
52822008.02.25 21:26modify2553.7097.2898.54108.39
52832008.02.25 21:27modify2583.7097.4398.53108.54
52842008.02.25 21:28modify2583.7097.4398.54108.54
52852008.02.26 19:40modify2553.7097.2898.55108.39
52862008.02.26 19:40modify2583.7097.4398.55108.54
52872008.02.26 19:40modify2523.7097.3398.56108.44
52882008.02.26 19:40modify2493.8097.3398.57108.44
52892008.02.26 19:40modify2493.8097.3398.58108.44
52902008.02.26 19:40modify2523.7097.3398.57108.44
52912008.02.26 19:40modify2523.7097.3398.58108.44
52922008.02.26 19:40modify2553.7097.2898.57108.39
52932008.02.26 19:40modify2583.7097.4398.56108.54
52942008.02.26 19:40modify2583.7097.4398.57108.54
52952008.02.26 19:41modify2493.8097.3398.60108.44
52962008.02.26 19:41modify2523.7097.3398.59108.44
52972008.02.26 19:41modify2523.7097.3398.60108.44
52982008.02.26 19:41modify2493.8097.3398.61108.44
52992008.02.26 19:41modify2553.7097.2898.59108.39
53002008.02.26 19:41modify2583.7097.4398.58108.54
53012008.02.26 20:22modify2583.7097.4398.59108.54
53022008.02.26 20:22modify2523.7097.3398.61108.44
53032008.02.26 20:22modify2553.7097.2898.60108.39
53042008.02.26 20:22modify2583.7097.4398.60108.54
53052008.02.26 20:23modify2493.8097.3398.62108.44
53062008.02.26 20:23modify2553.7097.2898.61108.39
53072008.02.26 20:23modify2523.7097.3398.62108.44
53082008.02.26 20:23modify2583.7097.4398.61108.54
53092008.02.26 20:23modify2553.7097.2898.62108.39
53102008.02.26 20:23modify2583.7097.4398.62108.54
53112008.02.26 20:23modify2493.8097.3398.63108.44
53122008.02.26 20:23modify2493.8097.3398.64108.44
53132008.02.26 20:23modify2523.7097.3398.63108.44
53142008.02.26 20:23modify2523.7097.3398.64108.44
53152008.02.26 20:23modify2493.8097.3398.65108.44
53162008.02.26 20:23modify2553.7097.2898.64108.39
53172008.02.26 20:23modify2523.7097.3398.65108.44
53182008.02.26 20:23modify2493.8097.3398.66108.44
53192008.02.26 20:24modify2493.8097.3398.68108.44
53202008.02.26 20:24modify2493.8097.3398.70108.44
53212008.02.26 20:24modify2523.7097.3398.69108.44
53222008.02.26 20:24modify2523.7097.3398.70108.44
53232008.02.26 20:24modify2493.8097.3398.71108.44
53242008.02.26 20:24modify2493.8097.3398.72108.44
53252008.02.26 20:24modify2523.7097.3398.71108.44
53262008.02.26 20:24modify2523.7097.3398.72108.44
53272008.02.26 20:24modify2553.7097.2898.71108.39
53282008.02.26 20:24modify2553.7097.2898.72108.39
53292008.02.26 20:24modify2583.7097.4398.71108.54
53302008.02.26 21:31modify2583.7097.4398.72108.54
53312008.02.26 21:31modify2493.8097.3398.73108.44
53322008.02.26 21:31modify2523.7097.3398.73108.44
53332008.02.26 21:32modify2553.7097.2898.73108.39
53342008.02.26 21:32modify2583.7097.4398.73108.54
53352008.02.26 21:32modify2493.8097.3398.74108.44
53362008.02.26 21:32modify2523.7097.3398.74108.44
53372008.02.26 21:34modify2553.7097.2898.74108.39
53382008.02.26 21:34modify2583.7097.4398.74108.54
53392008.02.26 21:35modify2493.8097.3398.75108.44
53402008.02.26 21:35modify2493.8097.3398.76108.44
53412008.02.26 21:35modify2523.7097.3398.75108.44
53422008.02.26 21:35modify2523.7097.3398.76108.44
53432008.02.26 21:35modify2493.8097.3398.77108.44
53442008.02.26 21:36modify2553.7097.2898.76108.39
53452008.02.26 21:36modify2493.8097.3398.78108.44
53462008.02.26 21:36modify2493.8097.3398.79108.44
53472008.02.26 21:36modify2493.8097.3398.80108.44
53482008.02.26 21:36modify2523.7097.3398.79108.44
53492008.02.26 21:36modify2493.8097.3398.81108.44
53502008.02.26 21:36modify2523.7097.3398.80108.44
53512008.02.26 21:36modify2523.7097.3398.81108.44
53522008.02.26 21:36modify2553.7097.2898.80108.39
53532008.02.26 21:37modify2583.7097.4398.79108.54
53542008.02.26 21:37modify2583.7097.4398.80108.54
53552008.02.26 21:38modify2493.8097.3398.82108.44
53562008.02.26 21:38modify2553.7097.2898.81108.39
53572008.02.26 21:38modify2523.7097.3398.82108.44
53582008.02.26 21:38modify2583.7097.4398.81108.54
53592008.02.26 21:38modify2553.7097.2898.82108.39
53602008.02.26 21:47modify2493.8097.3398.83108.44
53612008.02.26 21:47modify2583.7097.4398.82108.54
53622008.02.26 21:47modify2523.7097.3398.83108.44
53632008.02.26 21:48modify2553.7097.2898.83108.39
53642008.02.26 21:48modify2493.8097.3398.84108.44
53652008.02.26 21:48modify2583.7097.4398.83108.54
53662008.02.26 21:48modify2523.7097.3398.84108.44
53672008.02.26 21:48modify2553.7097.2898.84108.39
53682008.02.26 21:49modify2583.7097.4398.84108.54
53692008.02.26 21:49modify2493.8097.3398.85108.44
53702008.02.26 21:49modify2493.8097.3398.86108.44
53712008.02.26 21:50modify2493.8097.3398.87108.44
53722008.02.26 21:50modify2493.8097.3398.88108.44
53732008.02.26 21:50modify2523.7097.3398.87108.44
53742008.02.26 21:50modify2523.7097.3398.88108.44
53752008.02.26 21:50modify2553.7097.2898.87108.39
53762008.02.26 21:50modify2553.7097.2898.88108.39
53772008.02.26 21:50modify2583.7097.4398.87108.54
53782008.02.26 23:17modify2583.7097.4398.88108.54
53792008.02.26 23:18modify2493.8097.3398.90108.44
53802008.02.26 23:18modify2493.8097.3398.91108.44
53812008.02.26 23:18modify2523.7097.3398.90108.44
53822008.02.26 23:18modify2523.7097.3398.91108.44
53832008.02.26 23:18modify2553.7097.2898.90108.39
53842008.02.26 23:19modify2583.7097.4398.90108.54
53852008.02.26 23:19modify2553.7097.2898.91108.39
53862008.02.26 23:20modify2493.8097.3398.93108.44
53872008.02.26 23:20modify2523.7097.3398.92108.44
53882008.02.26 23:20modify2583.7097.4398.91108.54
53892008.02.26 23:20modify2553.7097.2898.92108.39
53902008.02.27 00:19modify2583.7097.4398.92108.54
53912008.02.27 00:19modify2523.7097.3398.93108.44
53922008.02.27 00:19modify2493.8097.3398.94108.44
53932008.02.27 00:19modify2493.8097.3398.95108.44
53942008.02.27 00:19modify2493.8097.3398.96108.44
53952008.02.27 00:19modify2523.7097.3398.95108.44
53962008.02.27 00:19modify2523.7097.3398.96108.44
53972008.02.27 00:19modify2553.7097.2898.95108.39
53982008.02.27 00:19modify2553.7097.2898.96108.39
53992008.02.27 00:19modify2493.8097.3398.97108.44
54002008.02.27 00:19modify2493.8097.3398.98108.44
54012008.02.27 00:19modify2493.8097.3398.99108.44
54022008.02.27 00:19modify2523.7097.3398.98108.44
54032008.02.27 00:19modify2523.7097.3398.99108.44
54042008.02.27 00:19modify2553.7097.2898.97108.39
54052008.02.27 00:19modify2553.7097.2898.98108.39
54062008.02.27 00:19modify2583.7097.4398.97108.54
54072008.02.27 00:19modify2583.7097.4398.98108.54
54082008.02.27 00:21modify2553.7097.2898.99108.39
54092008.02.27 00:21modify2493.8097.3399.01108.44
54102008.02.27 00:21modify2523.7097.3399.00108.44
54112008.02.27 00:21modify2523.7097.3399.01108.44
54122008.02.27 00:21modify2553.7097.2899.00108.39
54132008.02.27 00:21modify2553.7097.2899.01108.39
54142008.02.27 00:21modify2493.8097.3399.02108.44
54152008.02.27 00:21modify2493.8097.3399.03108.44
54162008.02.27 00:21modify2523.7097.3399.02108.44
54172008.02.27 00:21modify2523.7097.3399.03108.44
54182008.02.27 00:21modify2553.7097.2899.02108.39
54192008.02.27 00:21modify2493.8097.3399.04108.44
54202008.02.27 00:21modify2493.8097.3399.05108.44
54212008.02.27 00:21modify2523.7097.3399.04108.44
54222008.02.27 00:21modify2523.7097.3399.05108.44
54232008.02.27 00:21modify2553.7097.2899.04108.39
54242008.02.27 00:21modify2553.7097.2899.05108.39
54252008.02.27 00:21modify2583.7097.4399.04108.54
54262008.02.27 00:22modify2493.8097.3399.06108.44
54272008.02.27 00:22modify2493.8097.3399.07108.44
54282008.02.27 00:22modify2523.7097.3399.06108.44
54292008.02.27 00:22modify2523.7097.3399.07108.44
54302008.02.27 00:22modify2553.7097.2899.06108.39
54312008.02.27 00:22modify2553.7097.2899.07108.39
54322008.02.27 00:22modify2583.7097.4399.06108.54
54332008.02.27 00:22modify2493.8097.3399.08108.44
54342008.02.27 00:22modify2493.8097.3399.10108.44
54352008.02.27 00:22modify2523.7097.3399.09108.44
54362008.02.27 00:22modify2523.7097.3399.10108.44
54372008.02.27 00:22modify2553.7097.2899.09108.39
54382008.02.27 00:22modify2493.8097.3399.11108.44
54392008.02.27 00:22modify2493.8097.3399.12108.44
54402008.02.27 00:22modify2493.8097.3399.14108.44
54412008.02.27 00:22modify2523.7097.3399.13108.44
54422008.02.27 00:22modify2523.7097.3399.14108.44
54432008.02.27 00:22modify2493.8097.3399.16108.44
54442008.02.27 00:22modify2493.8097.3399.17108.44
54452008.02.27 00:22modify2523.7097.3399.16108.44
54462008.02.27 00:22modify2553.7097.2899.15108.39
54472008.02.27 00:22modify2553.7097.2899.16108.39
54482008.02.27 00:22modify2583.7097.4399.15108.54
54492008.02.27 00:23modify2583.7097.4399.16108.54
54502008.02.27 00:23modify2523.7097.3399.17108.44
54512008.02.27 00:23modify2493.8097.3399.19108.44
54522008.02.27 00:23modify2523.7097.3399.18108.44
54532008.02.27 00:23modify2493.8097.3399.20108.44
54542008.02.27 00:23modify2493.8097.3399.21108.44
54552008.02.27 00:23modify2523.7097.3399.20108.44
54562008.02.27 00:23modify2493.8097.3399.22108.44
54572008.02.27 00:23modify2493.8097.3399.23108.44
54582008.02.27 00:23modify2523.7097.3399.22108.44
54592008.02.27 00:23modify2553.7097.2899.21108.39
54602008.02.27 00:23modify2583.7097.4399.17108.54
54612008.02.27 00:24modify2583.7097.4399.18108.54
54622008.02.27 00:24modify2583.7097.4399.19108.54
54632008.02.27 21:53modify2583.7097.4399.20108.54
54642008.02.27 21:53modify2583.7097.4399.21108.54
54652008.02.27 21:53modify2553.7097.2899.22108.39
54662008.02.27 21:54modify2583.7097.4399.22108.54
54672008.02.27 21:54modify2523.7097.3399.23108.44
54682008.02.27 21:54modify2493.8097.3399.24108.44
54692008.02.27 21:54modify2553.7097.2899.23108.39
54702008.02.27 21:54modify2523.7097.3399.24108.44
54712008.02.27 21:54modify2493.8097.3399.25108.44
54722008.02.27 21:54modify2553.7097.2899.24108.39
54732008.02.27 21:54modify2523.7097.3399.25108.44
54742008.02.27 21:54modify2493.8097.3399.26108.44
54752008.02.27 21:54modify2553.7097.2899.25108.39
54762008.02.27 21:54modify2523.7097.3399.26108.44
54772008.02.27 21:54modify2583.7097.4399.25108.54
54782008.02.27 21:55modify2493.8097.3399.27108.44
54792008.02.27 21:55modify2553.7097.2899.26108.39
54802008.02.27 21:55modify2523.7097.3399.27108.44
54812008.02.27 21:55modify2583.7097.4399.26108.54
54822008.02.27 21:59modify2553.7097.2899.27108.39
54832008.02.27 21:59modify2583.7097.4399.27108.54
54842008.02.27 21:59modify2493.8097.3399.28108.44
54852008.02.27 21:59modify2523.7097.3399.28108.44
54862008.02.27 22:00modify2553.7097.2899.28108.39
54872008.02.27 22:00modify2493.8097.3399.29108.44
54882008.02.27 22:00modify2583.7097.4399.28108.54
54892008.02.27 22:00modify2523.7097.3399.29108.44
54902008.02.27 22:00modify2553.7097.2899.29108.39
54912008.02.27 22:20modify2583.7097.4399.29108.54
54922008.02.27 22:40modify2493.8097.3399.30108.44
54932008.02.27 22:40modify2523.7097.3399.30108.44
54942008.02.27 22:40modify2493.8097.3399.31108.44
54952008.02.27 22:41modify2493.8097.3399.32108.44
54962008.02.27 22:41modify2493.8097.3399.33108.44
54972008.02.27 22:41modify2523.7097.3399.32108.44
54982008.02.27 22:41modify2553.7097.2899.30108.39
54992008.02.27 22:41modify2553.7097.2899.31108.39
55002008.02.27 22:42modify2583.7097.4399.30108.54
55012008.02.27 22:43modify2583.7097.4399.31108.54
55022008.02.28 09:55modify2553.7097.2899.32108.39
55032008.02.28 09:55modify2583.7097.4399.32108.54
55042008.02.28 10:02modify2523.7097.3399.33108.44
55052008.02.28 10:02modify2553.7097.2899.33108.39
55062008.02.28 10:02modify2493.8097.3399.34108.44
55072008.02.28 10:02modify2583.7097.4399.33108.54
55082008.02.28 10:02modify2523.7097.3399.34108.44
55092008.02.28 10:02modify2553.7097.2899.34108.39
55102008.02.28 10:02modify2493.8097.3399.35108.44
55112008.02.28 10:02modify2583.7097.4399.34108.54
55122008.02.28 10:02modify2523.7097.3399.35108.44
55132008.02.28 10:02modify2553.7097.2899.35108.39
55142008.02.28 10:02modify2583.7097.4399.35108.54
55152008.02.28 10:51modify2493.8097.3399.36108.44
55162008.02.28 10:51modify2493.8097.3399.38108.44
55172008.02.28 10:51modify2523.7097.3399.36108.44
55182008.02.28 10:51modify2523.7097.3399.37108.44
55192008.02.28 10:51modify2553.7097.2899.36108.39
55202008.02.28 10:51modify2553.7097.2899.37108.39
55212008.02.28 10:52modify2523.7097.3399.38108.44
55222008.02.28 10:52modify2583.7097.4399.37108.54
55232008.02.28 10:52modify2553.7097.2899.38108.39
55242008.02.28 13:05modify2583.7097.4399.38108.54
55252008.02.28 13:07modify2493.8097.3399.40108.44
55262008.02.28 13:07modify2523.7097.3399.39108.44
55272008.02.28 13:07modify2523.7097.3399.40108.44
55282008.02.28 13:07modify2553.7097.2899.39108.39
55292008.02.28 13:07modify2553.7097.2899.40108.39
55302008.02.28 13:07modify2583.7097.4399.39108.54
55312008.02.28 13:07modify2583.7097.4399.40108.54
55322008.02.28 13:09modify2493.8097.3399.43108.44
55332008.02.28 13:09modify2523.7097.3399.42108.44
55342008.02.28 13:09modify2553.7097.2899.41108.39
55352008.02.28 13:10modify2523.7097.3399.43108.44
55362008.02.28 13:10modify2493.8097.3399.44108.44
55372008.02.28 13:10modify2493.8097.3399.45108.44
55382008.02.28 13:10modify2493.8097.3399.46108.44
55392008.02.28 13:11modify2523.7097.3399.44108.44
55402008.02.28 13:11modify2553.7097.2899.43108.39
55412008.02.28 13:11modify2553.7097.2899.44108.39
55422008.02.28 13:11modify2583.7097.4399.43108.54
55432008.02.28 17:52modify2583.7097.4399.44108.54
55442008.02.28 17:52modify2523.7097.3399.45108.44
55452008.02.28 17:52modify2523.7097.3399.46108.44
55462008.02.28 17:52modify2553.7097.2899.45108.39
55472008.02.28 17:52modify2553.7097.2899.46108.39
55482008.02.28 17:52modify2583.7097.4399.45108.54
55492008.02.28 17:52modify2583.7097.4399.46108.54
55502008.02.28 17:53modify2493.8097.3399.47108.44
55512008.02.28 17:53modify2523.7097.3399.47108.44
55522008.02.28 17:53modify2553.7097.2899.47108.39
55532008.02.28 17:53modify2583.7097.4399.47108.54
55542008.02.28 17:54modify2493.8097.3399.48108.44
55552008.02.28 17:54modify2523.7097.3399.48108.44
55562008.02.28 17:54modify2553.7097.2899.48108.39
55572008.02.28 17:55modify2493.8097.3399.49108.44
55582008.02.28 17:55modify2493.8097.3399.50108.44
55592008.02.28 17:55modify2523.7097.3399.49108.44
55602008.02.28 17:55modify2523.7097.3399.50108.44
55612008.02.28 17:55modify2553.7097.2899.49108.39
55622008.02.28 17:55modify2553.7097.2899.50108.39
55632008.02.28 17:55modify2583.7097.4399.49108.54
55642008.02.28 17:58modify2583.7097.4399.50108.54
55652008.02.28 17:58modify2493.8097.3399.51108.44
55662008.02.28 17:59modify2493.8097.3399.52108.44
55672008.02.28 17:59modify2493.8097.3399.55108.44
55682008.02.28 17:59modify2523.7097.3399.54108.44
55692008.02.28 17:59modify2553.7097.2899.53108.39
55702008.02.28 17:59modify2493.8097.3399.56108.44
55712008.02.28 17:59modify2493.8097.3399.58108.44
55722008.02.28 17:59modify2493.8097.3399.61108.44
55732008.02.28 17:59modify2523.7097.3399.60108.44
55742008.02.28 17:59modify2553.7097.2899.58108.39
55752008.02.28 17:59modify2583.7097.4399.57108.54
55762008.02.28 17:59modify2583.7097.4399.58108.54
55772008.02.28 17:59modify2553.7097.2899.59108.39
55782008.02.28 17:59modify2583.7097.4399.59108.54
55792008.02.28 18:00modify2553.7097.2899.60108.39
55802008.02.28 18:00modify2523.7097.3399.61108.44
55812008.02.28 18:00modify2583.7097.4399.60108.54
55822008.02.28 18:00modify2553.7097.2899.61108.39
55832008.02.28 18:01modify2583.7097.4399.61108.54
55842008.02.28 18:02modify2493.8097.3399.62108.44
55852008.02.28 18:02modify2523.7097.3399.62108.44
55862008.02.28 18:02modify2553.7097.2899.62108.39
55872008.02.28 18:02modify2583.7097.4399.62108.54
55882008.02.29 01:49s/l2493.8099.6299.62108.449051.94221614.46
55892008.02.29 01:49s/l2523.7099.6299.62108.448813.73230428.18
55902008.02.29 01:49s/l2553.7099.6299.62108.399000.19239428.37
55912008.02.29 01:49s/l2583.7099.6299.62108.548414.72247843.09
55922008.03.04 16:00buy2595.0099.6574.87100.15
55932008.03.04 16:00buy2605.0099.6574.87100.65
55942008.03.04 16:00buy2615.0099.6574.87110.76
55952008.03.04 16:00buy2624.9099.6575.24100.15
55962008.03.04 16:00buy2634.9099.6575.24100.65
55972008.03.04 16:00buy2644.9099.6575.24110.76
55982008.03.05 00:00buy2654.8099.6575.60100.15
55992008.03.05 00:00buy2664.8099.6575.60100.65
56002008.03.05 00:00buy2674.8099.6575.60110.76
56012008.03.05 16:00buy2685.0099.9375.00100.43
56022008.03.05 16:00buy2695.0099.9375.00100.93
56032008.03.05 16:00buy2705.0099.9375.00111.04
56042008.03.05 17:00t/p2595.00100.1574.87100.152537.30250380.39
56052008.03.05 17:00t/p2624.90100.1575.24100.152486.55252866.93
56062008.03.05 17:00t/p2654.80100.1575.60100.152418.86255285.79
56072008.03.05 18:35t/p2685.00100.4375.00100.432519.65257805.44
56082008.03.07 03:44modify2605.0099.6599.65100.65
56092008.03.07 03:44modify2615.0099.6599.65110.76
56102008.03.07 03:56modify2634.9099.6599.65100.65
56112008.03.07 03:57modify2644.9099.6599.65110.76
56122008.03.07 03:57modify2605.0099.6599.66100.65
56132008.03.07 03:57modify2664.8099.6599.65100.65
56142008.03.07 03:58modify2615.0099.6599.66110.76
56152008.03.07 03:58modify2674.8099.6599.65110.76
56162008.03.07 06:46modify2634.9099.6599.66100.65
56172008.03.07 06:47modify2605.0099.6599.67100.65
56182008.03.07 06:47modify2644.9099.6599.66110.76
56192008.03.07 06:48modify2615.0099.6599.67110.76
56202008.03.07 06:50modify2664.8099.6599.66100.65
56212008.03.07 06:50modify2634.9099.6599.67100.65
56222008.03.07 06:51modify2605.0099.6599.68100.65
56232008.03.07 06:52modify2644.9099.6599.67110.76
56242008.03.07 07:00modify2674.8099.6599.66110.76
56252008.03.07 07:00modify2664.8099.6599.67100.65
56262008.03.11 01:47s/l2605.0099.6899.68100.65274.66258080.10
56272008.03.11 01:47s/l2615.0099.6799.67110.76224.27258304.37
56282008.03.11 01:47s/l2634.9099.6799.67100.65219.78258524.16
56292008.03.11 01:47s/l2644.9099.6799.67110.76219.78258743.94
56302008.03.11 01:47s/l2664.8099.6799.67100.65198.36258942.29
56312008.03.11 01:47s/l2674.8099.6699.66110.76149.98259092.27
56322008.03.18 16:00buy2715.0099.4174.2399.91
56332008.03.18 16:00buy2725.0099.4174.23100.41
56342008.03.18 16:00buy2735.0099.4174.23110.52
56352008.03.18 20:00buy2745.0099.4774.5299.97
56362008.03.18 20:00buy2755.0099.4774.52100.47
56372008.03.18 20:00buy2765.0099.4774.52110.58
56382008.03.19 00:13t/p2715.0099.9174.2399.912537.29261629.56
56392008.03.19 00:18t/p2745.0099.9774.5299.972537.29264166.85
56402008.03.24 20:00buy2774.6098.7575.5699.25
56412008.03.24 20:00buy2784.6098.7575.5699.75
56422008.03.24 20:00buy2794.6098.7575.56109.86
56432008.03.25 00:00buy2804.6098.7675.8699.26
56442008.03.25 00:00buy2814.6098.7675.8699.76
56452008.03.25 00:00buy2824.6098.7675.86109.87
56462008.03.25 04:00buy2834.8098.9775.1999.47
56472008.03.25 04:00buy2844.8098.9775.1999.97
56482008.03.25 04:00buy2854.8098.9775.19110.08
56492008.03.25 06:12t/p2774.6099.2575.5699.252334.31266501.16
56502008.03.25 06:13t/p2804.6099.2675.8699.262318.08268819.24
56512008.03.25 13:29t/p2834.8099.4775.1999.472418.86271238.10
56522008.03.26 11:08modify2784.6098.7598.7599.75
56532008.03.26 11:08modify2784.6098.7598.7699.75
56542008.03.26 11:08modify2794.6098.7598.75109.86
56552008.03.26 11:08modify2794.6098.7598.76109.86
56562008.03.26 11:12modify2814.6098.7698.7699.76
56572008.03.26 11:12modify2784.6098.7598.7799.75
56582008.03.26 11:12modify2824.6098.7698.76109.87
56592008.03.26 11:12modify2794.6098.7598.77109.86
56602008.03.26 11:13modify2814.6098.7698.7799.76
56612008.03.26 11:13modify2784.6098.7598.7899.75
56622008.03.26 11:13modify2824.6098.7698.77109.87
56632008.03.26 11:13modify2794.6098.7598.78109.86
56642008.03.26 11:13modify2814.6098.7698.7899.76
56652008.03.26 11:13modify2784.6098.7598.7999.75
56662008.03.26 11:13modify2784.6098.7598.8099.75
56672008.03.26 11:13modify2784.6098.7598.8199.75
56682008.03.26 11:13modify2794.6098.7598.80109.86
56692008.03.26 11:13modify2794.6098.7598.81109.86
56702008.03.26 11:13modify2814.6098.7698.7999.76
56712008.03.26 11:13modify2814.6098.7698.8099.76
56722008.03.26 11:13modify2824.6098.7698.79109.87
56732008.03.26 11:13modify2824.6098.7698.80109.87
56742008.03.26 18:23modify2814.6098.7698.8199.76
56752008.03.26 18:23modify2824.6098.7698.81109.87
56762008.03.26 18:23modify2784.6098.7598.8299.75
56772008.03.26 18:23modify2794.6098.7598.82109.86
56782008.03.26 18:23modify2814.6098.7698.8299.76
56792008.03.26 18:23modify2824.6098.7698.82109.87
56802008.03.26 18:26modify2784.6098.7598.8399.75
56812008.03.26 18:26modify2784.6098.7598.8499.75
56822008.03.26 18:26modify2784.6098.7598.8599.75
56832008.03.26 18:26modify2794.6098.7598.84109.86
56842008.03.26 18:26modify2794.6098.7598.85109.86
56852008.03.26 18:26modify2814.6098.7698.8499.76
56862008.03.26 18:26modify2814.6098.7698.8599.76
56872008.03.26 18:26modify2824.6098.7698.84109.87
56882008.03.26 18:26modify2824.6098.7698.85109.87
56892008.03.26 18:26t/p2784.6099.7598.8599.754668.63275906.72
56902008.03.26 18:26modify2794.6098.7598.86109.86
56912008.03.26 18:26t/p2814.6099.7698.8599.764652.39280559.11
56922008.03.26 18:26modify2794.6098.7598.87109.86
56932008.03.26 18:26modify2824.6098.7698.86109.87
56942008.03.26 18:26modify2824.6098.7698.87109.87
56952008.03.26 18:26modify2794.6098.7598.88109.86
56962008.03.26 18:26modify2794.6098.7598.89109.86
56972008.03.26 18:26modify2824.6098.7698.88109.87
56982008.03.26 18:26modify2824.6098.7698.89109.87
56992008.03.26 18:32modify2794.6098.7598.90109.86
57002008.03.26 18:32modify2794.6098.7598.91109.86
57012008.03.26 18:32modify2824.6098.7698.90109.87
57022008.03.26 18:32modify2824.6098.7698.91109.87
57032008.03.26 18:57modify2794.6098.7598.92109.86
57042008.03.26 18:57modify2824.6098.7698.92109.87
57052008.03.26 18:58modify2794.6098.7598.93109.86
57062008.03.26 18:58modify2794.6098.7598.94109.86
57072008.03.26 18:58modify2824.6098.7698.93109.87
57082008.03.26 18:58modify2824.6098.7698.94109.87
57092008.03.26 18:58modify2794.6098.7598.95109.86
57102008.03.26 18:58modify2824.6098.7698.95109.87
57112008.03.26 18:58modify2794.6098.7598.96109.86
57122008.03.26 18:58modify2794.6098.7598.97109.86
57132008.03.26 18:58modify2824.6098.7698.96109.87
57142008.03.26 18:58modify2824.6098.7698.97109.87
57152008.03.26 18:58modify2844.8098.9798.9799.97
57162008.03.26 18:59modify2854.8098.9798.97110.08
57172008.03.26 19:00modify2794.6098.7598.99109.86
57182008.03.26 19:00modify2794.6098.7599.00109.86
57192008.03.26 19:00modify2794.6098.7599.01109.86
57202008.03.26 19:00modify2824.6098.7699.00109.87
57212008.03.26 19:00modify2824.6098.7699.01109.87
57222008.03.26 19:00modify2844.8098.9799.0099.97
57232008.03.26 19:00modify2844.8098.9799.0199.97
57242008.03.26 19:00modify2854.8098.9799.00110.08
57252008.03.26 19:00modify2854.8098.9799.01110.08
57262008.03.26 19:37modify2794.6098.7599.02109.86
57272008.03.26 19:37modify2824.6098.7699.02109.87
57282008.03.26 19:37modify2844.8098.9799.0299.97
57292008.03.26 19:37modify2794.6098.7599.03109.86
57302008.03.26 19:37modify2794.6098.7599.04109.86
57312008.03.26 19:38modify2824.6098.7699.03109.87
57322008.03.26 19:38modify2854.8098.9799.02110.08
57332008.03.26 19:38modify2844.8098.9799.0399.97
57342008.03.26 19:40modify2854.8098.9799.03110.08
57352008.03.26 19:40modify2824.6098.7699.04109.87
57362008.03.26 19:40modify2844.8098.9799.0499.97
57372008.03.26 19:40modify2854.8098.9799.04110.08
57382008.03.26 19:41modify2794.6098.7599.05109.86
57392008.03.26 19:41modify2794.6098.7599.06109.86
57402008.03.26 19:41modify2794.6098.7599.07109.86
57412008.03.26 19:41modify2824.6098.7699.06109.87
57422008.03.26 19:41modify2824.6098.7699.07109.87
57432008.03.26 19:41modify2844.8098.9799.0699.97
57442008.03.26 19:41modify2844.8098.9799.0799.97
57452008.03.26 19:41modify2854.8098.9799.06110.08
57462008.03.26 19:41modify2854.8098.9799.07110.08
57472008.03.26 19:41t/p2844.8099.9799.0799.974854.66285413.78
57482008.03.26 19:41modify2794.6098.7599.08109.86
57492008.03.26 19:41modify2794.6098.7599.09109.86
57502008.03.26 19:41modify2794.6098.7599.10109.86
57512008.03.26 19:41modify2824.6098.7699.09109.87
57522008.03.26 19:41modify2824.6098.7699.10109.87
57532008.03.26 19:41modify2854.8098.9799.09110.08
57542008.03.26 19:41modify2854.8098.9799.10110.08
57552008.03.26 19:41modify2794.6098.7599.11109.86
57562008.03.26 19:41modify2794.6098.7599.12109.86
57572008.03.26 19:41modify2794.6098.7599.13109.86
57582008.03.26 19:41modify2824.6098.7699.12109.87
57592008.03.26 19:41modify2824.6098.7699.13109.87
57602008.03.26 19:41modify2854.8098.9799.12110.08
57612008.03.26 19:42modify2854.8098.9799.13110.08
57622008.03.26 19:42modify2794.6098.7599.14109.86
57632008.03.26 19:42modify2824.6098.7699.14109.87
57642008.03.26 19:42modify2794.6098.7599.15109.86
57652008.03.26 19:42modify2854.8098.9799.14110.08
57662008.03.26 19:42modify2824.6098.7699.15109.87
57672008.03.26 19:42modify2854.8098.9799.15110.08
57682008.03.26 19:43modify2794.6098.7599.16109.86
57692008.03.26 19:43modify2794.6098.7599.17109.86
57702008.03.26 19:43modify2824.6098.7699.16109.87
57712008.03.26 19:43modify2824.6098.7699.17109.87
57722008.03.26 19:43modify2854.8098.9799.16110.08
57732008.03.26 19:43modify2854.8098.9799.17110.08
57742008.03.26 19:43modify2794.6098.7599.18109.86
57752008.03.26 19:43modify2794.6098.7599.19109.86
57762008.03.26 19:43modify2824.6098.7699.18109.87
57772008.03.26 19:43modify2824.6098.7699.19109.87
57782008.03.26 19:43modify2854.8098.9799.18110.08
57792008.03.26 19:48modify2854.8098.9799.19110.08
57802008.03.26 19:48modify2794.6098.7599.20109.86
57812008.03.26 19:48modify2824.6098.7699.20109.87
57822008.03.26 19:48modify2854.8098.9799.20110.08
57832008.03.26 19:48modify2794.6098.7599.21109.86
57842008.03.26 19:48modify2794.6098.7599.22109.86
57852008.03.26 19:49modify2824.6098.7699.21109.87
57862008.03.26 19:49modify2824.6098.7699.22109.87
57872008.03.26 19:49modify2794.6098.7599.23109.86
57882008.03.26 19:49modify2794.6098.7599.24109.86
57892008.03.26 19:49modify2794.6098.7599.25109.86
57902008.03.26 19:49modify2824.6098.7699.24109.87
57912008.03.26 19:49modify2824.6098.7699.25109.87
57922008.03.26 19:49modify2854.8098.9799.24110.08
57932008.03.26 19:49modify2854.8098.9799.25110.08
57942008.03.26 19:49modify2794.6098.7599.26109.86
57952008.03.26 19:49modify2794.6098.7599.27109.86
57962008.03.26 19:49modify2794.6098.7599.28109.86
57972008.03.26 19:49modify2824.6098.7699.27109.87
57982008.03.26 19:49modify2824.6098.7699.28109.87
57992008.03.26 19:49modify2854.8098.9799.27110.08
58002008.03.26 19:49modify2854.8098.9799.28110.08
58012008.03.26 19:49modify2794.6098.7599.29109.86
58022008.03.26 19:49modify2794.6098.7599.30109.86
58032008.03.26 19:49modify2824.6098.7699.29109.87
58042008.03.26 19:49modify2824.6098.7699.30109.87
58052008.03.26 19:49modify2854.8098.9799.29110.08
58062008.03.26 19:59modify2854.8098.9799.30110.08
58072008.03.26 19:59modify2794.6098.7599.31109.86
58082008.03.26 20:18modify2824.6098.7699.31109.87
58092008.03.26 20:18modify2854.8098.9799.31110.08
58102008.03.26 20:18modify2794.6098.7599.32109.86
58112008.03.26 20:18modify2794.6098.7599.33109.86
58122008.03.26 20:18modify2824.6098.7699.32109.87
58132008.03.26 20:18modify2824.6098.7699.33109.87
58142008.03.26 20:18modify2854.8098.9799.32110.08
58152008.03.26 20:18modify2854.8098.9799.33110.08
58162008.03.26 20:19modify2794.6098.7599.35109.86
58172008.03.26 20:19modify2824.6098.7699.34109.87
58182008.03.26 20:19modify2824.6098.7699.35109.87
58192008.03.26 20:19modify2854.8098.9799.34110.08
58202008.03.26 20:19modify2854.8098.9799.35110.08
58212008.03.26 20:19modify2794.6098.7599.36109.86
58222008.03.26 20:19modify2824.6098.7699.36109.87
58232008.03.26 20:19modify2794.6098.7599.37109.86
58242008.03.26 20:19modify2794.6098.7599.38109.86
58252008.03.26 20:19modify2824.6098.7699.37109.87
58262008.03.26 20:19modify2824.6098.7699.38109.87
58272008.03.26 20:19modify2854.8098.9799.37110.08
58282008.03.26 20:19modify2854.8098.9799.38110.08
58292008.03.26 20:28modify2794.6098.7599.39109.86
58302008.03.26 20:28modify2824.6098.7699.39109.87
58312008.03.26 20:53modify2854.8098.9799.39110.08
58322008.03.26 21:00modify2794.6098.7599.40109.86
58332008.03.26 21:00modify2824.6098.7699.40109.87
58342008.03.26 21:00modify2854.8098.9799.40110.08
58352008.03.26 21:01modify2725.0099.4199.42100.41
58362008.03.26 21:01modify2735.0099.4199.41110.52
58372008.03.26 21:03modify2725.0099.4199.43100.41
58382008.03.26 21:03modify2725.0099.4199.46100.41
58392008.03.26 21:04modify2725.0099.4199.47100.41
58402008.03.26 21:04modify2735.0099.4199.46110.52
58412008.03.26 21:04modify2794.6098.7599.44109.86
58422008.03.26 21:04modify2794.6098.7599.45109.86
58432008.03.26 21:04modify2824.6098.7699.44109.87
58442008.03.26 21:04modify2824.6098.7699.45109.87
58452008.03.26 21:04modify2854.8098.9799.44110.08
58462008.03.27 14:31modify2854.8098.9799.45110.08
58472008.03.27 14:31modify2794.6098.7599.46109.86
58482008.03.27 14:31modify2824.6098.7699.46109.87
58492008.03.27 14:31modify2854.8098.9799.46110.08
58502008.03.27 14:31modify2735.0099.4199.47110.52
58512008.03.27 14:34modify2755.0099.4799.47100.47
58522008.03.27 14:34modify2765.0099.4799.47110.58
58532008.03.27 14:34modify2794.6098.7599.47109.86
58542008.03.27 14:34modify2824.6098.7699.47109.87
58552008.03.27 14:34modify2854.8098.9799.47110.08
58562008.03.27 14:36modify2725.0099.4199.48100.41
58572008.03.27 14:36modify2735.0099.4199.48110.52
58582008.03.27 14:37modify2755.0099.4799.48100.47
58592008.03.27 14:37modify2725.0099.4199.49100.41
58602008.03.27 14:37modify2765.0099.4799.48110.58
58612008.03.27 14:37modify2735.0099.4199.49110.52
58622008.03.27 14:37modify2794.6098.7599.48109.86
58632008.03.27 14:37modify2755.0099.4799.49100.47
58642008.03.27 14:37modify2824.6098.7699.48109.87
58652008.03.27 14:37modify2765.0099.4799.49110.58
58662008.03.27 14:37modify2854.8098.9799.48110.08
58672008.03.27 14:37modify2794.6098.7599.49109.86
58682008.03.27 14:37modify2725.0099.4199.50100.41
58692008.03.27 14:37modify2725.0099.4199.51100.41
58702008.03.27 14:37modify2735.0099.4199.50110.52
58712008.03.27 14:37modify2735.0099.4199.51110.52
58722008.03.27 14:37modify2755.0099.4799.50100.47
58732008.03.27 14:37modify2755.0099.4799.51100.47
58742008.03.27 14:37modify2765.0099.4799.50110.58
58752008.03.27 14:37modify2765.0099.4799.51110.58
58762008.03.27 14:37modify2794.6098.7599.50109.86
58772008.03.27 14:37t/p2725.00100.4199.51100.415233.34290647.12
58782008.03.27 14:37modify2735.0099.4199.52110.52
58792008.03.27 14:37modify2794.6098.7599.51109.86
58802008.03.27 14:37modify2735.0099.4199.53110.52
58812008.03.27 14:37modify2755.0099.4799.52100.47
58822008.03.27 14:37modify2755.0099.4799.53100.47
58832008.03.27 14:37modify2765.0099.4799.52110.58
58842008.03.27 14:37modify2765.0099.4799.53110.58
58852008.03.27 14:37modify2794.6098.7599.52109.86
58862008.03.27 14:37modify2794.6098.7599.53109.86
58872008.03.27 14:37modify2824.6098.7699.52109.87
58882008.03.27 14:37modify2824.6098.7699.53109.87
58892008.03.27 14:37modify2854.8098.9799.52110.08
58902008.03.27 14:37modify2854.8098.9799.53110.08
58912008.03.27 14:42modify2735.0099.4199.54110.52
58922008.03.27 14:42modify2735.0099.4199.55110.52
58932008.03.27 14:42modify2735.0099.4199.56110.52
58942008.03.27 14:42modify2755.0099.4799.55100.47
58952008.03.27 14:42modify2755.0099.4799.56100.47
58962008.03.27 14:42modify2765.0099.4799.55110.58
58972008.03.27 14:42modify2765.0099.4799.56110.58
58982008.03.27 14:42modify2794.6098.7599.55109.86
58992008.03.27 14:42modify2794.6098.7599.56109.86
59002008.03.27 14:42modify2824.6098.7699.55109.87
59012008.03.27 14:42modify2824.6098.7699.56109.87
59022008.03.27 14:42modify2735.0099.4199.57110.52
59032008.03.27 14:42modify2854.8098.9799.56110.08
59042008.03.27 14:42modify2755.0099.4799.57100.47
59052008.03.27 15:23modify2765.0099.4799.57110.58
59062008.03.27 15:23t/p2755.00100.4799.57100.475233.34295880.46
59072008.03.27 15:23modify2735.0099.4199.58110.52
59082008.03.27 15:23modify2794.6098.7599.57109.86
59092008.03.27 15:23modify2765.0099.4799.58110.58
59102008.03.27 15:23modify2824.6098.7699.57109.87
59112008.03.27 15:23modify2794.6098.7599.58109.86
59122008.03.27 15:23modify2735.0099.4199.59110.52
59132008.03.27 15:23modify2735.0099.4199.60110.52
59142008.03.27 15:23modify2765.0099.4799.59110.58
59152008.03.27 15:23modify2765.0099.4799.60110.58
59162008.03.27 15:23modify2794.6098.7599.59109.86
59172008.03.27 15:23modify2794.6098.7599.60109.86
59182008.03.27 15:23modify2824.6098.7699.59109.87
59192008.03.27 15:23modify2824.6098.7699.60109.87
59202008.03.27 15:23modify2735.0099.4199.61110.52
59212008.03.27 15:23modify2735.0099.4199.62110.52
59222008.03.27 15:23modify2765.0099.4799.61110.58
59232008.03.27 15:23modify2765.0099.4799.62110.58
59242008.03.27 15:23modify2794.6098.7599.61109.86
59252008.03.27 15:23modify2794.6098.7599.62109.86
59262008.03.27 15:23modify2824.6098.7699.61109.87
59272008.03.27 15:23modify2824.6098.7699.62109.87
59282008.03.27 15:23modify2854.8098.9799.61110.08
59292008.03.27 15:24modify2854.8098.9799.62110.08
59302008.03.27 15:24modify2735.0099.4199.63110.52
59312008.03.27 15:24modify2765.0099.4799.63110.58
59322008.03.27 15:24modify2794.6098.7599.63109.86
59332008.03.27 15:24modify2824.6098.7699.63109.87
59342008.03.27 15:24modify2735.0099.4199.64110.52
59352008.03.27 15:24modify2854.8098.9799.63110.08
59362008.03.27 15:24modify2765.0099.4799.64110.58
59372008.03.27 15:24modify2794.6098.7599.64109.86
59382008.03.27 15:24modify2824.6098.7699.64109.87
59392008.03.27 15:24modify2854.8098.9799.64110.08
59402008.03.27 15:25modify2735.0099.4199.65110.52
59412008.03.27 15:25modify2765.0099.4799.65110.58
59422008.03.27 15:25modify2794.6098.7599.65109.86
59432008.03.27 15:25modify2824.6098.7699.65109.87
59442008.03.27 15:25modify2854.8098.9799.65110.08
59452008.03.27 17:57modify2735.0099.4199.66110.52
59462008.03.27 17:57modify2765.0099.4799.66110.58
59472008.03.27 17:57modify2794.6098.7599.66109.86
59482008.03.27 17:57modify2735.0099.4199.67110.52
59492008.03.27 17:57modify2824.6098.7699.66109.87
59502008.03.27 17:57modify2765.0099.4799.67110.58
59512008.03.27 17:57modify2854.8098.9799.66110.08
59522008.03.27 17:57modify2794.6098.7599.67109.86
59532008.03.27 17:57modify2824.6098.7699.67109.87
59542008.03.27 17:58modify2735.0099.4199.68110.52
59552008.03.27 17:58modify2735.0099.4199.69110.52
59562008.03.27 17:58modify2765.0099.4799.68110.58
59572008.03.27 17:58modify2765.0099.4799.69110.58
59582008.03.27 17:58modify2794.6098.7599.68109.86
59592008.03.27 17:58modify2794.6098.7599.69109.86
59602008.03.27 17:58modify2824.6098.7699.68109.87
59612008.03.27 17:58modify2854.8098.9799.67110.08
59622008.03.27 17:58modify2854.8098.9799.68110.08
59632008.03.27 18:26modify2824.6098.7699.69109.87
59642008.03.27 18:26modify2735.0099.4199.70110.52
59652008.03.27 18:26modify2854.8098.9799.69110.08
59662008.03.27 18:26modify2765.0099.4799.70110.58
59672008.03.27 18:26modify2794.6098.7599.70109.86
59682008.03.27 18:26modify2824.6098.7699.70109.87
59692008.03.27 18:26modify2854.8098.9799.70110.08
59702008.03.27 18:34modify2735.0099.4199.71110.52
59712008.03.27 18:34modify2765.0099.4799.71110.58
59722008.03.27 18:34modify2794.6098.7599.71109.86
59732008.03.27 18:34modify2824.6098.7699.71109.87
59742008.03.27 18:43modify2854.8098.9799.71110.08
59752008.03.28 11:42modify2735.0099.4199.72110.52
59762008.03.28 11:42modify2735.0099.4199.73110.52
59772008.03.28 11:42modify2765.0099.4799.72110.58
59782008.03.28 11:42modify2765.0099.4799.73110.58
59792008.03.28 11:42modify2794.6098.7599.72109.86
59802008.03.28 11:42modify2824.6098.7699.72109.87
59812008.03.28 11:42modify2854.8098.9799.72110.08
59822008.03.28 11:43modify2794.6098.7599.73109.86
59832008.03.28 11:43modify2735.0099.4199.74110.52
59842008.03.28 11:43modify2735.0099.4199.75110.52
59852008.03.28 11:43modify2765.0099.4799.74110.58
59862008.03.28 11:43modify2765.0099.4799.75110.58
59872008.03.28 11:43modify2794.6098.7599.74109.86
59882008.03.28 11:43modify2794.6098.7599.75109.86
59892008.03.28 11:43modify2824.6098.7699.74109.87
59902008.03.28 11:43modify2824.6098.7699.75109.87
59912008.03.28 11:43modify2854.8098.9799.74110.08
59922008.03.28 11:43modify2854.8098.9799.75110.08
59932008.03.28 11:47modify2735.0099.4199.76110.52
59942008.03.28 11:47modify2765.0099.4799.76110.58
59952008.03.28 11:50modify2794.6098.7599.76109.86
59962008.03.28 11:50modify2735.0099.4199.77110.52
59972008.03.28 11:50modify2735.0099.4199.78110.52
59982008.03.28 11:50modify2765.0099.4799.77110.58
59992008.03.28 11:50modify2765.0099.4799.78110.58
60002008.03.28 11:50modify2794.6098.7599.77109.86
60012008.03.28 11:50modify2794.6098.7599.78109.86
60022008.03.28 11:50modify2824.6098.7699.77109.87
60032008.03.28 11:50modify2824.6098.7699.78109.87
60042008.03.28 11:50modify2854.8098.9799.77110.08
60052008.03.28 11:50modify2854.8098.9799.78110.08
60062008.03.28 11:52modify2735.0099.4199.79110.52
60072008.03.28 11:52modify2735.0099.4199.80110.52
60082008.03.28 11:52modify2735.0099.4199.81110.52
60092008.03.28 11:52modify2765.0099.4799.80110.58
60102008.03.28 11:52modify2765.0099.4799.81110.58
60112008.03.28 11:52modify2794.6098.7599.80109.86
60122008.03.28 11:52modify2794.6098.7599.81109.86
60132008.03.28 11:52modify2824.6098.7699.80109.87
60142008.03.28 11:52modify2824.6098.7699.81109.87
60152008.03.28 11:52modify2854.8098.9799.80110.08
60162008.03.28 11:52modify2854.8098.9799.81110.08
60172008.03.28 11:59modify2735.0099.4199.82110.52
60182008.03.28 11:59modify2765.0099.4799.82110.58
60192008.03.28 11:59modify2794.6098.7599.82109.86
60202008.03.28 11:59modify2824.6098.7699.82109.87
60212008.03.28 11:59modify2854.8098.9799.82110.08
60222008.03.28 12:04modify2735.0099.4199.83110.52
60232008.03.28 12:04modify2765.0099.4799.83110.58
60242008.03.28 12:04modify2794.6098.7599.83109.86
60252008.03.28 12:04modify2824.6098.7699.83109.87
60262008.03.28 12:04modify2854.8098.9799.83110.08
60272008.03.28 16:59s/l2735.0099.8399.83110.522328.19298208.65
60282008.03.28 16:59s/l2765.0099.8399.83110.582025.83300234.48
60292008.03.28 16:59s/l2794.6099.8399.83109.865104.43305338.91
60302008.03.28 16:59s/l2824.6099.8399.83109.875041.83310380.74
60312008.03.28 16:59s/l2854.8099.8399.83110.084245.12314625.87
60322008.03.28 22:59close at stop2705.0099.7075.00111.04-718.04313907.83
60332008.03.28 22:59close at stop2695.0099.7075.00100.93-718.04313189.79