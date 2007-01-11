|Symbol
|USDCHF (US Dollar Vs Swiss Franc)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.12.28 01:00 - 2008.01.11 22:00
|Model
|Control points (a very crude method, the results must not be considered)
|Parameters
|ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=0.5; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
|Bars in test
|6491
|Ticks modelled
|68771
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|68
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|21012.38
|Gross profit
|27940.22
|Gross loss
|-6927.84
|Profit factor
|4.03
|Expected payoff
|34.90
|Absolute drawdown
|126.87
|Maximal drawdown
|246.21 (1.82%)
|Relative drawdown
|1.82% (246.21)
|Total trades
|602
|Short positions (won %)
|317 (75.71%)
|Long positions (won %)
|285 (71.93%)
|Profit trades (% of total)
|445 (73.92%)
|Loss trades (% of total)
|157 (26.08%)
|Largest
|profit trade
|249.32
|loss trade
|-63.90
|Average
|profit trade
|62.79
|loss trade
|-44.13
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|21 (1144.37)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-193.78)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1505.51 (20)
|consecutive loss (count of losses)
|-229.75 (4)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.28 04:35
|buy
|1
|0.50
|1.2261
|1.2247
|0.0000
|2
|2006.12.28 04:45
|modify
|1
|0.50
|1.2261
|1.2250
|0.0000
|3
|2006.12.28 04:50
|modify
|1
|0.50
|1.2261
|1.2252
|0.0000
|4
|2006.12.28 04:50
|close
|1
|0.50
|1.2266
|1.2252
|0.0000
|20.38
|10020.38
|5
|2006.12.28 04:59
|buy
|2
|0.50
|1.2261
|1.2247
|0.0000
|6
|2006.12.28 05:45
|modify
|2
|0.50
|1.2261
|1.2248
|0.0000
|7
|2006.12.28 06:05
|s/l
|2
|0.50
|1.2248
|1.2248
|0.0000
|-53.07
|9967.31
|8
|2006.12.28 15:05
|sell
|3
|0.50
|1.2191
|1.2205
|0.0000
|9
|2006.12.28 15:35
|modify
|3
|0.50
|1.2191
|1.2203
|0.0000
|10
|2006.12.28 15:40
|modify
|3
|0.50
|1.2191
|1.2198
|0.0000
|11
|2006.12.28 15:40
|close
|3
|0.50
|1.2183
|1.2198
|0.0000
|32.83
|10000.14
|12
|2006.12.28 15:45
|sell
|4
|0.50
|1.2177
|1.2191
|0.0000
|13
|2006.12.28 15:50
|modify
|4
|0.50
|1.2177
|1.2188
|0.0000
|14
|2006.12.28 15:59
|s/l
|4
|0.50
|1.2188
|1.2188
|0.0000
|-45.12
|9955.02
|15
|2006.12.28 15:59
|sell
|5
|0.50
|1.2189
|1.2203
|0.0000
|16
|2006.12.28 16:00
|s/l
|5
|0.50
|1.2203
|1.2203
|0.0000
|-57.36
|9897.66
|17
|2006.12.28 16:05
|sell
|6
|0.50
|1.2226
|1.2240
|0.0000
|18
|2006.12.28 16:35
|modify
|6
|0.50
|1.2226
|1.2235
|0.0000
|19
|2006.12.28 16:35
|close
|6
|0.50
|1.2219
|1.2235
|0.0000
|28.64
|9926.30
|20
|2006.12.28 20:05
|sell
|7
|0.50
|1.2219
|1.2233
|0.0000
|21
|2006.12.28 20:20
|modify
|7
|0.50
|1.2219
|1.2230
|0.0000
|22
|2006.12.28 20:20
|close
|7
|0.50
|1.2209
|1.2230
|0.0000
|40.95
|9967.25
|23
|2006.12.28 20:59
|sell
|8
|0.50
|1.2219
|1.2233
|0.0000
|24
|2006.12.28 23:15
|close
|8
|0.50
|1.2213
|1.2233
|0.0000
|24.56
|9991.81
|25
|2006.12.29 09:15
|sell
|9
|0.50
|1.2216
|1.2230
|0.0000
|26
|2006.12.29 09:59
|modify
|9
|0.50
|1.2216
|1.2222
|0.0000
|27
|2006.12.29 09:59
|close
|9
|0.50
|1.2206
|1.2222
|0.0000
|40.96
|10032.77
|28
|2006.12.29 11:10
|sell
|10
|0.50
|1.2207
|1.2221
|0.0000
|29
|2006.12.29 11:45
|modify
|10
|0.50
|1.2207
|1.2213
|0.0000
|30
|2006.12.29 11:45
|close
|10
|0.50
|1.2198
|1.2213
|0.0000
|36.89
|10069.66
|31
|2006.12.29 12:25
|sell
|11
|0.50
|1.2210
|1.2224
|0.0000
|32
|2006.12.29 12:35
|modify
|11
|0.50
|1.2210
|1.2223
|0.0000
|33
|2006.12.29 12:40
|modify
|11
|0.50
|1.2210
|1.2213
|0.0000
|34
|2006.12.29 12:40
|close
|11
|0.50
|1.2200
|1.2213
|0.0000
|40.98
|10110.64
|35
|2006.12.29 15:05
|sell
|12
|0.50
|1.2219
|1.2233
|0.0000
|36
|2006.12.29 15:20
|modify
|12
|0.50
|1.2219
|1.2232
|0.0000
|37
|2006.12.29 15:25
|modify
|12
|0.50
|1.2219
|1.2212
|0.0000
|38
|2006.12.29 15:25
|close
|12
|0.50
|1.2200
|1.2212
|0.0000
|77.87
|10188.51
|39
|2007.01.03 05:10
|sell
|13
|0.50
|1.2130
|1.2144
|0.0000
|40
|2007.01.03 05:20
|modify
|13
|0.50
|1.2130
|1.2143
|0.0000
|41
|2007.01.03 05:45
|modify
|13
|0.50
|1.2130
|1.2140
|0.0000
|42
|2007.01.03 05:59
|modify
|13
|0.50
|1.2130
|1.2138
|0.0000
|43
|2007.01.03 06:20
|s/l
|13
|0.50
|1.2138
|1.2138
|0.0000
|-32.95
|10155.56
|44
|2007.01.03 12:10
|buy
|14
|0.50
|1.2202
|1.2188
|0.0000
|45
|2007.01.03 12:35
|modify
|14
|0.50
|1.2202
|1.2193
|0.0000
|46
|2007.01.03 12:35
|close
|14
|0.50
|1.2208
|1.2193
|0.0000
|24.57
|10180.13
|47
|2007.01.03 19:05
|buy
|15
|0.50
|1.2274
|1.2260
|0.0000
|48
|2007.01.03 19:45
|close
|15
|0.50
|1.2283
|1.2260
|0.0000
|36.64
|10216.77
|49
|2007.01.03 20:05
|buy
|16
|0.50
|1.2255
|1.2241
|0.0000
|50
|2007.01.03 20:20
|close
|16
|0.50
|1.2268
|1.2241
|0.0000
|52.98
|10269.75
|51
|2007.01.03 20:59
|buy
|17
|0.50
|1.2256
|1.2242
|0.0000
|52
|2007.01.03 21:40
|close
|17
|0.50
|1.2263
|1.2242
|0.0000
|28.54
|10298.29
|53
|2007.01.04 12:10
|buy
|18
|0.50
|1.2309
|1.2295
|0.0000
|54
|2007.01.04 12:45
|modify
|18
|0.50
|1.2309
|1.2305
|0.0000
|55
|2007.01.04 12:45
|close
|18
|0.50
|1.2321
|1.2305
|0.0000
|48.70
|10346.99
|56
|2007.01.04 12:59
|buy
|19
|0.50
|1.2314
|1.2300
|0.0000
|57
|2007.01.04 13:50
|modify
|19
|0.50
|1.2314
|1.2302
|0.0000
|58
|2007.01.04 13:50
|close
|19
|0.50
|1.2319
|1.2302
|0.0000
|20.29
|10367.28
|59
|2007.01.04 16:05
|buy
|20
|0.50
|1.2294
|1.2280
|0.0000
|60
|2007.01.04 16:25
|modify
|20
|0.50
|1.2294
|1.2291
|0.0000
|61
|2007.01.04 16:25
|close
|20
|0.50
|1.2312
|1.2291
|0.0000
|73.10
|10440.38
|62
|2007.01.04 23:59
|buy
|21
|0.50
|1.2324
|1.2310
|0.0000
|63
|2007.01.05 01:10
|modify
|21
|0.50
|1.2324
|1.2313
|0.0000
|64
|2007.01.05 01:10
|close
|21
|0.50
|1.2330
|1.2313
|0.0000
|24.62
|10465.00
|65
|2007.01.05 09:05
|sell
|22
|0.50
|1.2302
|1.2316
|0.0000
|66
|2007.01.05 09:15
|modify
|22
|0.50
|1.2302
|1.2311
|0.0000
|67
|2007.01.05 09:30
|modify
|22
|0.50
|1.2302
|1.2306
|0.0000
|68
|2007.01.05 09:50
|modify
|22
|0.50
|1.2302
|1.2296
|0.0000
|69
|2007.01.05 09:50
|close
|22
|0.50
|1.2284
|1.2296
|0.0000
|73.27
|10538.27
|70
|2007.01.05 15:25
|buy
|23
|0.50
|1.2367
|1.2353
|0.0000
|71
|2007.01.05 16:50
|modify
|23
|0.50
|1.2367
|1.2354
|0.0000
|72
|2007.01.05 18:45
|modify
|23
|0.50
|1.2367
|1.2356
|0.0000
|73
|2007.01.05 18:45
|close
|23
|0.50
|1.2378
|1.2356
|0.0000
|44.43
|10582.70
|74
|2007.01.05 20:05
|buy
|24
|0.50
|1.2354
|1.2340
|0.0000
|75
|2007.01.05 22:00
|close
|24
|0.50
|1.2360
|1.2340
|0.0000
|24.27
|10606.97
|76
|2007.01.08 08:25
|sell
|25
|0.50
|1.2363
|1.2377
|0.0000
|77
|2007.01.08 08:30
|modify
|25
|0.50
|1.2363
|1.2371
|0.0000
|78
|2007.01.08 08:45
|modify
|25
|0.50
|1.2363
|1.2368
|0.0000
|79
|2007.01.08 08:50
|modify
|25
|0.50
|1.2363
|1.2356
|0.0000
|80
|2007.01.08 08:50
|close
|25
|0.50
|1.2344
|1.2356
|0.0000
|76.96
|10683.93
|81
|2007.01.08 09:05
|buy
|26
|0.50
|1.2354
|1.2340
|0.0000
|82
|2007.01.08 09:10
|s/l
|26
|0.50
|1.2340
|1.2340
|0.0000
|-56.75
|10627.18
|83
|2007.01.08 13:40
|buy
|27
|0.50
|1.2360
|1.2346
|0.0000
|84
|2007.01.08 13:45
|modify
|27
|0.50
|1.2360
|1.2356
|0.0000
|85
|2007.01.08 13:45
|close
|27
|0.50
|1.2370
|1.2356
|0.0000
|40.42
|10667.60
|86
|2007.01.08 16:05
|buy
|28
|0.50
|1.2363
|1.2349
|0.0000
|87
|2007.01.08 16:50
|modify
|28
|0.50
|1.2363
|1.2352
|0.0000
|88
|2007.01.08 17:05
|s/l
|28
|0.50
|1.2352
|1.2352
|0.0000
|-44.53
|10623.07
|89
|2007.01.08 17:05
|buy
|29
|0.50
|1.2355
|1.2341
|0.0000
|90
|2007.01.08 17:45
|modify
|29
|0.50
|1.2355
|1.2353
|0.0000
|91
|2007.01.08 17:45
|close
|29
|0.50
|1.2373
|1.2353
|0.0000
|72.74
|10695.81
|92
|2007.01.09 18:05
|buy
|30
|0.50
|1.2400
|1.2386
|0.0000
|93
|2007.01.09 18:10
|modify
|30
|0.50
|1.2400
|1.2387
|0.0000
|94
|2007.01.09 18:15
|modify
|30
|0.50
|1.2400
|1.2390
|0.0000
|95
|2007.01.09 18:30
|modify
|30
|0.50
|1.2400
|1.2394
|0.0000
|96
|2007.01.09 18:30
|close
|30
|0.50
|1.2409
|1.2394
|0.0000
|36.26
|10732.07
|97
|2007.01.11 01:05
|buy
|31
|0.50
|1.2452
|1.2438
|0.0000
|98
|2007.01.11 01:10
|modify
|31
|0.50
|1.2452
|1.2440
|0.0000
|99
|2007.01.11 01:20
|modify
|31
|0.50
|1.2452
|1.2442
|0.0000
|100
|2007.01.11 01:25
|modify
|31
|0.50
|1.2452
|1.2445
|0.0000
|101
|2007.01.11 02:05
|s/l
|31
|0.50
|1.2445
|1.2445
|0.0000
|-28.12
|10703.95
|102
|2007.01.11 11:15
|buy
|32
|0.50
|1.2453
|1.2439
|0.0000
|103
|2007.01.11 11:30
|modify
|32
|0.50
|1.2453
|1.2440
|0.0000
|104
|2007.01.11 11:35
|modify
|32
|0.50
|1.2453
|1.2441
|0.0000
|105
|2007.01.11 11:45
|modify
|32
|0.50
|1.2453
|1.2446
|0.0000
|106
|2007.01.11 11:50
|modify
|32
|0.50
|1.2453
|1.2457
|0.0000
|107
|2007.01.11 11:50
|close
|32
|0.50
|1.2468
|1.2457
|0.0000
|60.15
|10764.10
|108
|2007.01.11 14:40
|sell
|33
|0.50
|1.2470
|1.2484
|0.0000
|109
|2007.01.11 14:45
|modify
|33
|0.50
|1.2470
|1.2474
|0.0000
|110
|2007.01.11 14:45
|close
|33
|0.50
|1.2458
|1.2474
|0.0000
|48.16
|10812.26
|111
|2007.01.11 14:50
|sell
|34
|0.50
|1.2470
|1.2484
|0.0000
|112
|2007.01.11 14:59
|modify
|34
|0.50
|1.2470
|1.2477
|0.0000
|113
|2007.01.11 15:35
|s/l
|34
|0.50
|1.2477
|1.2477
|0.0000
|-28.04
|10784.22
|114
|2007.01.11 17:05
|buy
|35
|0.50
|1.2491
|1.2477
|0.0000
|115
|2007.01.11 17:40
|s/l
|35
|0.50
|1.2477
|1.2477
|0.0000
|-56.11
|10728.11
|116
|2007.01.11 17:40
|buy
|36
|0.50
|1.2479
|1.2465
|0.0000
|117
|2007.01.11 17:45
|modify
|36
|0.50
|1.2479
|1.2470
|0.0000
|118
|2007.01.11 17:45
|close
|36
|0.50
|1.2493
|1.2470
|0.0000
|56.03
|10784.14
|119
|2007.01.11 17:59
|buy
|37
|0.50
|1.2484
|1.2470
|0.0000
|120
|2007.01.11 19:45
|close
|37
|0.50
|1.2495
|1.2470
|0.0000
|44.02
|10828.16
|121
|2007.01.12 14:10
|buy
|38
|0.50
|1.2493
|1.2479
|0.0000
|122
|2007.01.12 14:20
|modify
|38
|0.50
|1.2493
|1.2503
|0.0000
|123
|2007.01.12 14:20
|close
|38
|0.50
|1.2517
|1.2503
|0.0000
|95.87
|10924.03
|124
|2007.01.12 14:30
|buy
|39
|0.50
|1.2493
|1.2479
|0.0000
|125
|2007.01.12 14:35
|modify
|39
|0.50
|1.2493
|1.2515
|0.0000
|126
|2007.01.12 14:35
|close
|39
|0.50
|1.2529
|1.2515
|0.0000
|143.67
|11067.70
|127
|2007.01.12 14:59
|buy
|40
|0.50
|1.2490
|1.2476
|0.0000
|128
|2007.01.12 15:00
|modify
|40
|0.50
|1.2490
|1.2477
|0.0000
|129
|2007.01.12 15:05
|s/l
|40
|0.50
|1.2477
|1.2477
|0.0000
|-52.18
|11015.52
|130
|2007.01.15 13:05
|sell
|41
|0.50
|1.2458
|1.2472
|0.0000
|131
|2007.01.15 13:10
|modify
|41
|0.50
|1.2458
|1.2468
|0.0000
|132
|2007.01.15 13:15
|modify
|41
|0.50
|1.2458
|1.2466
|0.0000
|133
|2007.01.15 13:35
|modify
|41
|0.50
|1.2458
|1.2461
|0.0000
|134
|2007.01.15 13:50
|modify
|41
|0.50
|1.2458
|1.2458
|0.0000
|135
|2007.01.15 14:00
|s/l
|41
|0.50
|1.2458
|1.2458
|0.0000
|0.00
|11015.52
|136
|2007.01.16 14:05
|sell
|42
|0.50
|1.2471
|1.2485
|0.0000
|137
|2007.01.16 14:20
|modify
|42
|0.50
|1.2471
|1.2479
|0.0000
|138
|2007.01.16 14:30
|modify
|42
|0.50
|1.2471
|1.2472
|0.0000
|139
|2007.01.16 14:30
|close
|42
|0.50
|1.2457
|1.2472
|0.0000
|56.19
|11071.71
|140
|2007.01.16 14:59
|sell
|43
|0.50
|1.2467
|1.2481
|0.0000
|141
|2007.01.16 15:05
|s/l
|43
|0.50
|1.2481
|1.2481
|0.0000
|-56.08
|11015.63
|142
|2007.01.18 07:05
|sell
|44
|0.50
|1.2461
|1.2475
|0.0000
|143
|2007.01.18 07:25
|modify
|44
|0.50
|1.2461
|1.2474
|0.0000
|144
|2007.01.18 07:35
|modify
|44
|0.50
|1.2461
|1.2471
|0.0000
|145
|2007.01.18 07:40
|modify
|44
|0.50
|1.2461
|1.2469
|0.0000
|146
|2007.01.18 07:45
|modify
|44
|0.50
|1.2461
|1.2463
|0.0000
|147
|2007.01.18 07:45
|close
|44
|0.50
|1.2451
|1.2463
|0.0000
|40.16
|11055.79
|148
|2007.01.18 15:05
|buy
|45
|0.50
|1.2474
|1.2460
|0.0000
|149
|2007.01.18 15:15
|modify
|45
|0.50
|1.2474
|1.2462
|0.0000
|150
|2007.01.18 15:20
|modify
|45
|0.50
|1.2474
|1.2468
|0.0000
|151
|2007.01.18 15:20
|close
|45
|0.50
|1.2486
|1.2468
|0.0000
|48.05
|11103.84
|152
|2007.01.18 15:25
|buy
|46
|0.50
|1.2490
|1.2476
|0.0000
|153
|2007.01.18 15:35
|modify
|46
|0.50
|1.2490
|1.2492
|0.0000
|154
|2007.01.18 15:35
|close
|46
|0.50
|1.2510
|1.2492
|0.0000
|79.94
|11183.78
|155
|2007.01.18 15:59
|buy
|47
|0.50
|1.2495
|1.2481
|0.0000
|156
|2007.01.18 16:05
|s/l
|47
|0.50
|1.2481
|1.2481
|0.0000
|-56.12
|11127.66
|157
|2007.01.18 18:05
|buy
|48
|0.50
|1.2490
|1.2476
|0.0000
|158
|2007.01.18 18:20
|modify
|48
|0.50
|1.2490
|1.2477
|0.0000
|159
|2007.01.18 18:20
|close
|48
|0.50
|1.2500
|1.2477
|0.0000
|40.00
|11167.66
|160
|2007.01.19 07:05
|sell
|49
|0.50
|1.2467
|1.2481
|0.0000
|161
|2007.01.19 07:20
|modify
|49
|0.50
|1.2467
|1.2475
|0.0000
|162
|2007.01.19 07:40
|modify
|49
|0.50
|1.2467
|1.2470
|0.0000
|163
|2007.01.19 07:45
|modify
|49
|0.50
|1.2467
|1.2468
|0.0000
|164
|2007.01.19 07:45
|close
|49
|0.50
|1.2457
|1.2468
|0.0000
|40.14
|11207.80
|165
|2007.01.19 17:05
|buy
|50
|0.50
|1.2481
|1.2467
|0.0000
|166
|2007.01.19 17:25
|modify
|50
|0.50
|1.2481
|1.2474
|0.0000
|167
|2007.01.19 17:25
|close
|50
|0.50
|1.2492
|1.2474
|0.0000
|44.03
|11251.83
|168
|2007.01.19 17:59
|buy
|51
|0.50
|1.2483
|1.2469
|0.0000
|169
|2007.01.22 01:10
|modify
|51
|0.50
|1.2483
|1.2471
|0.0000
|170
|2007.01.22 06:15
|modify
|51
|0.50
|1.2483
|1.2472
|0.0000
|171
|2007.01.22 06:20
|modify
|51
|0.50
|1.2483
|1.2473
|0.0000
|172
|2007.01.22 06:30
|modify
|51
|0.50
|1.2483
|1.2475
|0.0000
|173
|2007.01.22 07:25
|modify
|51
|0.50
|1.2483
|1.2477
|0.0000
|174
|2007.01.22 07:30
|s/l
|51
|0.50
|1.2477
|1.2477
|0.0000
|-23.75
|11228.07
|175
|2007.01.22 09:20
|buy
|52
|0.50
|1.2478
|1.2464
|0.0000
|176
|2007.01.22 09:25
|modify
|52
|0.50
|1.2478
|1.2477
|0.0000
|177
|2007.01.22 09:35
|s/l
|52
|0.50
|1.2477
|1.2477
|0.0000
|-4.01
|11224.06
|178
|2007.01.22 15:05
|buy
|53
|0.50
|1.2499
|1.2485
|0.0000
|179
|2007.01.22 15:20
|modify
|53
|0.50
|1.2499
|1.2486
|0.0000
|180
|2007.01.22 15:25
|modify
|53
|0.50
|1.2499
|1.2487
|0.0000
|181
|2007.01.22 15:35
|modify
|53
|0.50
|1.2499
|1.2492
|0.0000
|182
|2007.01.22 15:45
|modify
|53
|0.50
|1.2499
|1.2495
|0.0000
|183
|2007.01.22 15:50
|modify
|53
|0.50
|1.2499
|1.2499
|0.0000
|184
|2007.01.22 15:50
|close
|53
|0.50
|1.2511
|1.2499
|0.0000
|47.96
|11272.02
|185
|2007.01.22 16:59
|buy
|54
|0.50
|1.2487
|1.2473
|0.0000
|186
|2007.01.22 17:10
|s/l
|54
|0.50
|1.2473
|1.2473
|0.0000
|-56.13
|11215.89
|187
|2007.01.23 14:05
|sell
|55
|0.50
|1.2413
|1.2427
|0.0000
|188
|2007.01.23 14:30
|modify
|55
|0.50
|1.2413
|1.2426
|0.0000
|189
|2007.01.23 14:35
|modify
|55
|0.50
|1.2413
|1.2425
|0.0000
|190
|2007.01.23 14:40
|modify
|55
|0.50
|1.2413
|1.2423
|0.0000
|191
|2007.01.23 14:45
|modify
|55
|0.50
|1.2413
|1.2415
|0.0000
|192
|2007.01.23 14:45
|close
|55
|0.50
|1.2397
|1.2415
|0.0000
|64.53
|11280.42
|193
|2007.01.23 19:05
|sell
|56
|0.50
|1.2431
|1.2445
|0.0000
|194
|2007.01.23 19:20
|modify
|56
|0.50
|1.2431
|1.2438
|0.0000
|195
|2007.01.23 19:20
|close
|56
|0.50
|1.2418
|1.2438
|0.0000
|52.34
|11332.76
|196
|2007.01.23 19:59
|sell
|57
|0.50
|1.2425
|1.2439
|0.0000
|197
|2007.01.23 20:25
|modify
|57
|0.50
|1.2425
|1.2435
|0.0000
|198
|2007.01.23 20:25
|close
|57
|0.50
|1.2414
|1.2435
|0.0000
|44.30
|11377.06
|199
|2007.01.23 21:05
|sell
|58
|0.50
|1.2424
|1.2438
|0.0000
|200
|2007.01.23 21:15
|close
|58
|0.50
|1.2418
|1.2438
|0.0000
|24.16
|11401.22
|201
|2007.01.24 13:05
|buy
|59
|0.50
|1.2455
|1.2441
|0.0000
|202
|2007.01.24 13:40
|modify
|59
|0.50
|1.2455
|1.2455
|0.0000
|203
|2007.01.24 13:40
|close
|59
|0.50
|1.2471
|1.2455
|0.0000
|64.15
|11465.37
|204
|2007.01.24 13:59
|buy
|60
|0.50
|1.2451
|1.2437
|0.0000
|205
|2007.01.24 14:20
|modify
|60
|0.50
|1.2451
|1.2438
|0.0000
|206
|2007.01.24 14:35
|modify
|60
|0.50
|1.2451
|1.2446
|0.0000
|207
|2007.01.24 14:35
|close
|60
|0.50
|1.2463
|1.2446
|0.0000
|48.14
|11513.51
|208
|2007.01.25 13:05
|sell
|61
|0.50
|1.2454
|1.2468
|0.0000
|209
|2007.01.25 13:40
|modify
|61
|0.50
|1.2454
|1.2466
|0.0000
|210
|2007.01.25 13:50
|modify
|61
|0.50
|1.2454
|1.2457
|0.0000
|211
|2007.01.25 13:50
|close
|61
|0.50
|1.2442
|1.2457
|0.0000
|48.22
|11561.73
|212
|2007.01.25 13:59
|sell
|62
|0.50
|1.2457
|1.2471
|0.0000
|213
|2007.01.25 14:35
|modify
|62
|0.50
|1.2457
|1.2458
|0.0000
|214
|2007.01.25 14:35
|close
|62
|0.50
|1.2442
|1.2458
|0.0000
|60.28
|11622.01
|215
|2007.01.25 16:05
|sell
|63
|0.50
|1.2454
|1.2468
|0.0000
|216
|2007.01.25 16:35
|modify
|63
|0.50
|1.2454
|1.2460
|0.0000
|217
|2007.01.25 16:35
|close
|63
|0.50
|1.2442
|1.2460
|0.0000
|48.22
|11670.23
|218
|2007.01.25 19:10
|sell
|64
|0.50
|1.2462
|1.2476
|0.0000
|219
|2007.01.25 19:20
|modify
|64
|0.50
|1.2462
|1.2468
|0.0000
|220
|2007.01.25 19:20
|close
|64
|0.50
|1.2449
|1.2468
|0.0000
|52.21
|11722.44
|221
|2007.01.25 19:30
|sell
|65
|0.50
|1.2462
|1.2476
|0.0000
|222
|2007.01.25 19:35
|modify
|65
|0.50
|1.2462
|1.2459
|0.0000
|223
|2007.01.25 19:35
|close
|65
|0.50
|1.2440
|1.2459
|0.0000
|88.42
|11810.86
|224
|2007.01.25 19:40
|sell
|66
|0.50
|1.2448
|1.2462
|0.0000
|225
|2007.01.25 20:05
|s/l
|66
|0.50
|1.2462
|1.2462
|0.0000
|-56.00
|11754.86
|226
|2007.01.26 14:59
|buy
|67
|0.50
|1.2531
|1.2517
|0.0000
|227
|2007.01.26 15:40
|modify
|67
|0.50
|1.2531
|1.2527
|0.0000
|228
|2007.01.26 15:40
|close
|67
|0.50
|1.2544
|1.2527
|0.0000
|51.82
|11806.68
|229
|2007.01.26 16:05
|buy
|68
|0.50
|1.2522
|1.2508
|0.0000
|230
|2007.01.26 16:35
|modify
|68
|0.50
|1.2522
|1.2527
|0.0000
|231
|2007.01.26 16:35
|close
|68
|0.50
|1.2546
|1.2527
|0.0000
|95.65
|11902.33
|232
|2007.01.26 18:10
|buy
|69
|0.50
|1.2526
|1.2512
|0.0000
|233
|2007.01.26 18:30
|modify
|69
|0.50
|1.2526
|1.2517
|0.0000
|234
|2007.01.26 18:30
|close
|69
|0.50
|1.2538
|1.2517
|0.0000
|47.85
|11950.18
|235
|2007.01.29 18:25
|sell
|70
|0.50
|1.2537
|1.2551
|0.0000
|236
|2007.01.29 18:30
|modify
|70
|0.50
|1.2537
|1.2536
|0.0000
|237
|2007.01.29 18:30
|close
|70
|0.50
|1.2522
|1.2536
|0.0000
|59.89
|12010.07
|238
|2007.01.30 01:05
|sell
|71
|0.50
|1.2532
|1.2546
|0.0000
|239
|2007.01.30 01:10
|modify
|71
|0.50
|1.2532
|1.2543
|0.0000
|240
|2007.01.30 01:20
|modify
|71
|0.50
|1.2532
|1.2535
|0.0000
|241
|2007.01.30 01:20
|close
|71
|0.50
|1.2520
|1.2535
|0.0000
|47.92
|12057.99
|242
|2007.01.30 05:10
|sell
|72
|0.50
|1.2526
|1.2540
|0.0000
|243
|2007.01.30 05:30
|modify
|72
|0.50
|1.2526
|1.2537
|0.0000
|244
|2007.01.30 05:35
|modify
|72
|0.50
|1.2526
|1.2535
|0.0000
|245
|2007.01.30 05:45
|modify
|72
|0.50
|1.2526
|1.2532
|0.0000
|246
|2007.01.30 06:05
|s/l
|72
|0.50
|1.2532
|1.2532
|0.0000
|-23.93
|12034.06
|247
|2007.01.30 06:05
|sell
|73
|0.50
|1.2531
|1.2545
|0.0000
|248
|2007.01.30 06:20
|modify
|73
|0.50
|1.2531
|1.2544
|0.0000
|249
|2007.01.30 06:25
|modify
|73
|0.50
|1.2531
|1.2542
|0.0000
|250
|2007.01.30 06:30
|modify
|73
|0.50
|1.2531
|1.2539
|0.0000
|251
|2007.01.30 06:40
|modify
|73
|0.50
|1.2531
|1.2536
|0.0000
|252
|2007.01.30 07:10
|s/l
|73
|0.50
|1.2536
|1.2536
|0.0000
|-19.94
|12014.12
|253
|2007.01.31 11:15
|buy
|74
|0.50
|1.2530
|1.2516
|0.0000
|254
|2007.01.31 11:20
|modify
|74
|0.50
|1.2530
|1.2520
|0.0000
|255
|2007.01.31 11:25
|modify
|74
|0.50
|1.2530
|1.2522
|0.0000
|256
|2007.01.31 11:30
|modify
|74
|0.50
|1.2530
|1.2523
|0.0000
|257
|2007.01.31 11:35
|modify
|74
|0.50
|1.2530
|1.2530
|0.0000
|258
|2007.01.31 11:40
|modify
|74
|0.50
|1.2530
|1.2536
|0.0000
|259
|2007.01.31 11:40
|close
|74
|0.50
|1.2546
|1.2536
|0.0000
|63.77
|12077.89
|260
|2007.01.31 23:05
|sell
|75
|0.50
|1.2452
|1.2466
|0.0000
|261
|2007.01.31 23:40
|close
|75
|0.50
|1.2443
|1.2466
|0.0000
|36.16
|12114.05
|262
|2007.02.01 16:30
|sell
|76
|0.50
|1.2437
|1.2451
|0.0000
|263
|2007.02.01 16:35
|modify
|76
|0.50
|1.2437
|1.2441
|0.0000
|264
|2007.02.01 16:35
|close
|76
|0.50
|1.2426
|1.2441
|0.0000
|44.26
|12158.31
|265
|2007.02.01 16:59
|sell
|77
|0.50
|1.2428
|1.2442
|0.0000
|266
|2007.02.01 17:50
|modify
|77
|0.50
|1.2428
|1.2441
|0.0000
|267
|2007.02.01 18:20
|s/l
|77
|0.50
|1.2441
|1.2441
|0.0000
|-52.24
|12106.07
|268
|2007.02.06 08:59
|buy
|78
|0.50
|1.2481
|1.2467
|0.0000
|269
|2007.02.06 09:00
|modify
|78
|0.50
|1.2481
|1.2469
|0.0000
|270
|2007.02.06 09:05
|modify
|78
|0.50
|1.2481
|1.2472
|0.0000
|271
|2007.02.06 09:25
|s/l
|78
|0.50
|1.2472
|1.2472
|0.0000
|-36.08
|12069.99
|272
|2007.02.07 14:35
|sell
|79
|0.50
|1.2412
|1.2426
|0.0000
|273
|2007.02.07 14:40
|modify
|79
|0.50
|1.2412
|1.2420
|0.0000
|274
|2007.02.07 14:45
|modify
|79
|0.50
|1.2412
|1.2406
|0.0000
|275
|2007.02.07 14:45
|close
|79
|0.50
|1.2395
|1.2406
|0.0000
|68.58
|12138.57
|276
|2007.02.07 16:25
|sell
|80
|0.50
|1.2403
|1.2417
|0.0000
|277
|2007.02.07 16:30
|modify
|80
|0.50
|1.2403
|1.2413
|0.0000
|278
|2007.02.07 16:35
|modify
|80
|0.50
|1.2403
|1.2397
|0.0000
|279
|2007.02.07 16:35
|close
|80
|0.50
|1.2384
|1.2397
|0.0000
|76.71
|12215.28
|280
|2007.02.08 14:05
|buy
|81
|0.50
|1.2481
|1.2467
|0.0000
|281
|2007.02.08 14:25
|modify
|81
|0.50
|1.2481
|1.2468
|0.0000
|282
|2007.02.08 14:30
|modify
|81
|0.50
|1.2481
|1.2475
|0.0000
|283
|2007.02.08 14:45
|modify
|81
|0.50
|1.2481
|1.2485
|0.0000
|284
|2007.02.08 14:45
|close
|81
|0.50
|1.2500
|1.2485
|0.0000
|76.00
|12291.28
|285
|2007.02.08 15:05
|buy
|82
|0.50
|1.2470
|1.2456
|0.0000
|286
|2007.02.08 15:25
|modify
|82
|0.50
|1.2470
|1.2462
|0.0000
|287
|2007.02.08 15:40
|modify
|82
|0.50
|1.2470
|1.2472
|0.0000
|288
|2007.02.08 15:40
|close
|82
|0.50
|1.2488
|1.2472
|0.0000
|72.07
|12363.35
|289
|2007.02.08 16:10
|buy
|83
|0.50
|1.2448
|1.2434
|0.0000
|290
|2007.02.08 16:20
|modify
|83
|0.50
|1.2448
|1.2440
|0.0000
|291
|2007.02.08 16:20
|close
|83
|0.50
|1.2457
|1.2440
|0.0000
|36.12
|12399.47
|292
|2007.02.09 09:05
|buy
|84
|0.50
|1.2483
|1.2469
|0.0000
|293
|2007.02.09 09:10
|modify
|84
|0.50
|1.2483
|1.2473
|0.0000
|294
|2007.02.09 09:15
|modify
|84
|0.50
|1.2483
|1.2474
|0.0000
|295
|2007.02.09 09:25
|modify
|84
|0.50
|1.2483
|1.2479
|0.0000
|296
|2007.02.09 09:40
|modify
|84
|0.50
|1.2483
|1.2488
|0.0000
|297
|2007.02.09 09:40
|close
|84
|0.50
|1.2498
|1.2488
|0.0000
|60.01
|12459.48
|298
|2007.02.09 13:05
|buy
|85
|0.50
|1.2496
|1.2482
|0.0000
|299
|2007.02.09 13:20
|modify
|85
|0.50
|1.2496
|1.2483
|0.0000
|300
|2007.02.09 13:35
|modify
|85
|0.50
|1.2496
|1.2489
|0.0000
|301
|2007.02.09 13:45
|modify
|85
|0.50
|1.2496
|1.2490
|0.0000
|302
|2007.02.09 13:50
|modify
|85
|0.50
|1.2496
|1.2492
|0.0000
|303
|2007.02.09 13:50
|close
|85
|0.50
|1.2504
|1.2492
|0.0000
|31.99
|12491.47
|304
|2007.02.13 15:05
|sell
|86
|0.50
|1.2488
|1.2502
|0.0000
|305
|2007.02.13 15:20
|modify
|86
|0.50
|1.2488
|1.2500
|0.0000
|306
|2007.02.13 15:35
|modify
|86
|0.50
|1.2488
|1.2490
|0.0000
|307
|2007.02.13 15:35
|close
|86
|0.50
|1.2475
|1.2490
|0.0000
|52.10
|12543.57
|308
|2007.02.13 15:59
|sell
|87
|0.50
|1.2482
|1.2496
|0.0000
|309
|2007.02.13 16:05
|s/l
|87
|0.50
|1.2496
|1.2496
|0.0000
|-55.99
|12487.58
|310
|2007.02.13 16:05
|sell
|88
|0.50
|1.2498
|1.2512
|0.0000
|311
|2007.02.13 16:30
|modify
|88
|0.50
|1.2498
|1.2510
|0.0000
|312
|2007.02.13 16:35
|modify
|88
|0.50
|1.2498
|1.2508
|0.0000
|313
|2007.02.13 16:40
|modify
|88
|0.50
|1.2498
|1.2506
|0.0000
|314
|2007.02.13 16:40
|close
|88
|0.50
|1.2489
|1.2506
|0.0000
|36.03
|12523.61
|315
|2007.02.14 15:05
|sell
|89
|0.50
|1.2426
|1.2440
|0.0000
|316
|2007.02.14 15:25
|modify
|89
|0.50
|1.2426
|1.2439
|0.0000
|317
|2007.02.14 15:30
|modify
|89
|0.50
|1.2426
|1.2435
|0.0000
|318
|2007.02.14 16:20
|modify
|89
|0.50
|1.2426
|1.2406
|0.0000
|319
|2007.02.14 16:20
|close
|89
|0.50
|1.2389
|1.2406
|0.0000
|149.33
|12672.94
|320
|2007.02.15 08:05
|sell
|90
|0.50
|1.2371
|1.2385
|0.0000
|321
|2007.02.15 08:10
|modify
|90
|0.50
|1.2371
|1.2384
|0.0000
|322
|2007.02.15 08:15
|modify
|90
|0.50
|1.2371
|1.2381
|0.0000
|323
|2007.02.15 08:20
|modify
|90
|0.50
|1.2371
|1.2380
|0.0000
|324
|2007.02.15 08:30
|modify
|90
|0.50
|1.2371
|1.2369
|0.0000
|325
|2007.02.15 08:30
|close
|90
|0.50
|1.2360
|1.2369
|0.0000
|44.50
|12717.44
|326
|2007.02.15 10:05
|sell
|91
|0.50
|1.2398
|1.2412
|0.0000
|327
|2007.02.15 10:10
|modify
|91
|0.50
|1.2398
|1.2411
|0.0000
|328
|2007.02.15 10:20
|modify
|91
|0.50
|1.2398
|1.2396
|0.0000
|329
|2007.02.15 10:20
|close
|91
|0.50
|1.2385
|1.2396
|0.0000
|52.48
|12769.92
|330
|2007.02.15 10:25
|sell
|92
|0.50
|1.2385
|1.2399
|0.0000
|331
|2007.02.15 10:45
|modify
|92
|0.50
|1.2385
|1.2376
|0.0000
|332
|2007.02.15 10:45
|close
|92
|0.50
|1.2365
|1.2376
|0.0000
|80.87
|12850.79
|333
|2007.02.15 10:59
|sell
|93
|0.50
|1.2389
|1.2403
|0.0000
|334
|2007.02.15 11:05
|s/l
|93
|0.50
|1.2403
|1.2403
|0.0000
|-56.41
|12794.38
|335
|2007.02.15 15:35
|sell
|94
|0.50
|1.2378
|1.2392
|0.0000
|336
|2007.02.15 15:40
|modify
|94
|0.50
|1.2378
|1.2388
|0.0000
|337
|2007.02.15 15:59
|modify
|94
|0.50
|1.2378
|1.2380
|0.0000
|338
|2007.02.15 15:59
|close
|94
|0.50
|1.2363
|1.2380
|0.0000
|60.66
|12855.04
|339
|2007.02.15 16:30
|sell
|95
|0.50
|1.2378
|1.2392
|0.0000
|340
|2007.02.15 16:35
|modify
|95
|0.50
|1.2378
|1.2389
|0.0000
|341
|2007.02.15 16:35
|close
|95
|0.50
|1.2370
|1.2389
|0.0000
|32.34
|12887.38
|342
|2007.02.15 17:25
|sell
|96
|0.50
|1.2367
|1.2381
|0.0000
|343
|2007.02.15 17:50
|modify
|96
|0.50
|1.2367
|1.2372
|0.0000
|344
|2007.02.15 17:50
|close
|96
|0.50
|1.2351
|1.2372
|0.0000
|64.77
|12952.15
|345
|2007.02.16 12:59
|buy
|97
|0.50
|1.2356
|1.2342
|0.0000
|346
|2007.02.16 13:05
|modify
|97
|0.50
|1.2356
|1.2345
|0.0000
|347
|2007.02.16 13:30
|modify
|97
|0.50
|1.2356
|1.2348
|0.0000
|348
|2007.02.16 13:40
|modify
|97
|0.50
|1.2356
|1.2356
|0.0000
|349
|2007.02.16 13:40
|close
|97
|0.50
|1.2368
|1.2356
|0.0000
|48.51
|13000.66
|350
|2007.02.16 14:05
|buy
|98
|0.50
|1.2338
|1.2324
|0.0000
|351
|2007.02.16 14:15
|modify
|98
|0.50
|1.2338
|1.2326
|0.0000
|352
|2007.02.16 14:20
|modify
|98
|0.50
|1.2338
|1.2330
|0.0000
|353
|2007.02.16 14:25
|modify
|98
|0.50
|1.2338
|1.2343
|0.0000
|354
|2007.02.16 14:25
|close
|98
|0.50
|1.2356
|1.2343
|0.0000
|72.84
|13073.50
|355
|2007.02.16 15:59
|buy
|99
|0.50
|1.2360
|1.2346
|0.0000
|356
|2007.02.16 16:25
|modify
|99
|0.50
|1.2360
|1.2352
|0.0000
|357
|2007.02.16 16:25
|close
|99
|0.50
|1.2369
|1.2352
|0.0000
|36.38
|13109.88
|358
|2007.02.19 00:05
|sell
|100
|0.50
|1.2330
|1.2344
|0.0000
|359
|2007.02.19 00:25
|modify
|100
|0.50
|1.2330
|1.2342
|0.0000
|360
|2007.02.19 00:25
|close
|100
|0.50
|1.2322
|1.2342
|0.0000
|32.46
|13142.34
|361
|2007.02.20 14:10
|buy
|101
|0.50
|1.2359
|1.2345
|0.0000
|362
|2007.02.20 14:35
|modify
|101
|0.50
|1.2359
|1.2353
|0.0000
|363
|2007.02.20 14:35
|close
|101
|0.50
|1.2368
|1.2353
|0.0000
|36.38
|13178.72
|364
|2007.02.20 18:05
|buy
|102
|0.50
|1.2360
|1.2346
|0.0000
|365
|2007.02.20 18:15
|modify
|102
|0.50
|1.2360
|1.2350
|0.0000
|366
|2007.02.20 18:25
|modify
|102
|0.50
|1.2360
|1.2351
|0.0000
|367
|2007.02.20 18:30
|modify
|102
|0.50
|1.2360
|1.2354
|0.0000
|368
|2007.02.20 18:30
|close
|102
|0.50
|1.2371
|1.2354
|0.0000
|44.46
|13223.18
|369
|2007.02.21 19:05
|buy
|103
|0.50
|1.2379
|1.2365
|0.0000
|370
|2007.02.21 19:25
|modify
|103
|0.50
|1.2379
|1.2369
|0.0000
|371
|2007.02.21 19:25
|close
|103
|0.50
|1.2388
|1.2369
|0.0000
|36.33
|13259.51
|372
|2007.02.22 15:05
|buy
|104
|0.50
|1.2417
|1.2403
|0.0000
|373
|2007.02.22 15:25
|modify
|104
|0.50
|1.2417
|1.2412
|0.0000
|374
|2007.02.22 15:35
|modify
|104
|0.50
|1.2417
|1.2413
|0.0000
|375
|2007.02.22 16:15
|s/l
|104
|0.50
|1.2413
|1.2413
|0.0000
|-16.12
|13243.39
|376
|2007.02.23 03:05
|sell
|105
|0.50
|1.2396
|1.2410
|0.0000
|377
|2007.02.23 03:10
|modify
|105
|0.50
|1.2396
|1.2400
|0.0000
|378
|2007.02.23 03:20
|modify
|105
|0.50
|1.2396
|1.2399
|0.0000
|379
|2007.02.23 04:10
|s/l
|105
|0.50
|1.2399
|1.2399
|0.0000
|-12.10
|13231.29
|380
|2007.02.26 18:35
|buy
|106
|0.50
|1.2318
|1.2304
|0.0000
|381
|2007.02.26 18:40
|modify
|106
|0.50
|1.2318
|1.2305
|0.0000
|382
|2007.02.26 18:45
|modify
|106
|0.50
|1.2318
|1.2307
|0.0000
|383
|2007.02.26 18:50
|modify
|106
|0.50
|1.2318
|1.2310
|0.0000
|384
|2007.02.26 20:05
|s/l
|106
|0.50
|1.2310
|1.2310
|0.0000
|-32.51
|13198.78
|385
|2007.02.27 10:59
|sell
|107
|0.50
|1.2255
|1.2269
|0.0000
|386
|2007.02.27 11:50
|modify
|107
|0.50
|1.2255
|1.2262
|0.0000
|387
|2007.02.27 12:00
|close
|107
|0.50
|1.2247
|1.2262
|0.0000
|32.66
|13231.44
|388
|2007.02.27 12:05
|sell
|108
|0.50
|1.2257
|1.2271
|0.0000
|389
|2007.02.27 12:45
|modify
|108
|0.50
|1.2257
|1.2261
|0.0000
|390
|2007.02.27 12:45
|close
|108
|0.50
|1.2245
|1.2261
|0.0000
|49.00
|13280.44
|391
|2007.02.27 15:05
|sell
|109
|0.50
|1.2226
|1.2240
|0.0000
|392
|2007.02.27 15:30
|modify
|109
|0.50
|1.2226
|1.2229
|0.0000
|393
|2007.02.27 15:30
|close
|109
|0.50
|1.2211
|1.2229
|0.0000
|61.42
|13341.86
|394
|2007.02.27 16:15
|sell
|110
|0.50
|1.2240
|1.2254
|0.0000
|395
|2007.02.27 16:25
|modify
|110
|0.50
|1.2240
|1.2241
|0.0000
|396
|2007.02.27 16:25
|close
|110
|0.50
|1.2223
|1.2241
|0.0000
|69.54
|13411.40
|397
|2007.02.27 21:05
|sell
|111
|0.50
|1.2183
|1.2197
|0.0000
|398
|2007.02.27 21:30
|modify
|111
|0.50
|1.2183
|1.2182
|0.0000
|399
|2007.02.27 21:30
|close
|111
|0.50
|1.2159
|1.2182
|0.0000
|98.69
|13510.09
|400
|2007.02.27 21:59
|sell
|112
|0.50
|1.2178
|1.2192
|0.0000
|401
|2007.02.28 02:10
|s/l
|112
|0.50
|1.2192
|1.2192
|0.0000
|-58.35
|13451.74
|402
|2007.02.28 14:05
|buy
|113
|0.50
|1.2200
|1.2186
|0.0000
|403
|2007.02.28 14:25
|modify
|113
|0.50
|1.2200
|1.2190
|0.0000
|404
|2007.02.28 14:30
|modify
|113
|0.50
|1.2200
|1.2197
|0.0000
|405
|2007.02.28 14:30
|close
|113
|0.50
|1.2212
|1.2197
|0.0000
|49.13
|13500.87
|406
|2007.02.28 15:05
|buy
|114
|0.50
|1.2204
|1.2190
|0.0000
|407
|2007.02.28 15:20
|modify
|114
|0.50
|1.2204
|1.2192
|0.0000
|408
|2007.02.28 15:25
|modify
|114
|0.50
|1.2204
|1.2198
|0.0000
|409
|2007.02.28 15:30
|modify
|114
|0.50
|1.2204
|1.2201
|0.0000
|410
|2007.02.28 15:30
|close
|114
|0.50
|1.2216
|1.2201
|0.0000
|49.12
|13549.99
|411
|2007.03.01 16:05
|sell
|115
|0.50
|1.2191
|1.2205
|0.0000
|412
|2007.03.01 16:15
|s/l
|115
|0.50
|1.2205
|1.2205
|0.0000
|-57.26
|13492.73
|413
|2007.03.01 19:59
|buy
|116
|0.50
|1.2222
|1.2208
|0.0000
|414
|2007.03.01 20:25
|s/l
|116
|0.50
|1.2208
|1.2208
|0.0000
|-57.36
|13435.37
|415
|2007.03.05 03:10
|buy
|117
|0.50
|1.2181
|1.2167
|0.0000
|416
|2007.03.05 03:15
|s/l
|117
|0.50
|1.2167
|1.2167
|0.0000
|-57.54
|13377.83
|417
|2007.03.05 03:15
|buy
|118
|0.50
|1.2169
|1.2155
|0.0000
|418
|2007.03.05 04:10
|s/l
|118
|0.50
|1.2155
|1.2155
|0.0000
|-57.59
|13320.24
|419
|2007.03.05 07:59
|sell
|119
|0.50
|1.2145
|1.2159
|0.0000
|420
|2007.03.05 08:10
|modify
|119
|0.50
|1.2145
|1.2151
|0.0000
|421
|2007.03.05 08:10
|close
|119
|0.50
|1.2132
|1.2151
|0.0000
|53.58
|13373.82
|422
|2007.03.05 09:25
|sell
|120
|0.50
|1.2169
|1.2183
|0.0000
|423
|2007.03.05 09:30
|modify
|120
|0.50
|1.2169
|1.2161
|0.0000
|424
|2007.03.05 09:30
|close
|120
|0.50
|1.2140
|1.2161
|0.0000
|119.44
|13493.26
|425
|2007.03.05 09:59
|sell
|121
|0.50
|1.2168
|1.2182
|0.0000
|426
|2007.03.05 10:50
|modify
|121
|0.50
|1.2168
|1.2181
|0.0000
|427
|2007.03.05 11:10
|s/l
|121
|0.50
|1.2181
|1.2181
|0.0000
|-53.36
|13439.90
|428
|2007.03.06 08:05
|buy
|122
|0.50
|1.2216
|1.2202
|0.0000
|429
|2007.03.06 08:30
|modify
|122
|0.50
|1.2216
|1.2205
|0.0000
|430
|2007.03.06 08:40
|modify
|122
|0.50
|1.2216
|1.2218
|0.0000
|431
|2007.03.06 08:40
|close
|122
|0.50
|1.2233
|1.2218
|0.0000
|69.48
|13509.38
|432
|2007.03.06 08:59
|buy
|123
|0.50
|1.2212
|1.2198
|0.0000
|433
|2007.03.06 09:05
|s/l
|123
|0.50
|1.2198
|1.2198
|0.0000
|-57.40
|13451.98
|434
|2007.03.08 04:10
|sell
|124
|0.50
|1.2185
|1.2199
|0.0000
|435
|2007.03.08 04:15
|modify
|124
|0.50
|1.2185
|1.2198
|0.0000
|436
|2007.03.08 04:25
|modify
|124
|0.50
|1.2185
|1.2183
|0.0000
|437
|2007.03.08 04:25
|close
|124
|0.50
|1.2169
|1.2183
|0.0000
|65.74
|13517.72
|438
|2007.03.08 04:59
|sell
|125
|0.50
|1.2185
|1.2199
|0.0000
|439
|2007.03.08 06:05
|s/l
|125
|0.50
|1.2199
|1.2199
|0.0000
|-57.37
|13460.35
|440
|2007.03.08 20:05
|buy
|126
|0.50
|1.2258
|1.2244
|0.0000
|441
|2007.03.08 20:35
|modify
|126
|0.50
|1.2258
|1.2255
|0.0000
|442
|2007.03.08 20:35
|close
|126
|0.50
|1.2276
|1.2255
|0.0000
|73.31
|13533.66
|443
|2007.03.14 09:05
|sell
|127
|0.50
|1.2176
|1.2190
|0.0000
|444
|2007.03.14 09:10
|modify
|127
|0.50
|1.2176
|1.2189
|0.0000
|445
|2007.03.14 09:15
|modify
|127
|0.50
|1.2176
|1.2187
|0.0000
|446
|2007.03.14 09:20
|modify
|127
|0.50
|1.2176
|1.2185
|0.0000
|447
|2007.03.14 09:40
|modify
|127
|0.50
|1.2176
|1.2179
|0.0000
|448
|2007.03.14 09:40
|close
|127
|0.50
|1.2163
|1.2179
|0.0000
|53.44
|13587.10
|449
|2007.03.14 09:59
|sell
|128
|0.50
|1.2175
|1.2189
|0.0000
|450
|2007.03.14 10:45
|modify
|128
|0.50
|1.2175
|1.2187
|0.0000
|451
|2007.03.14 11:40
|modify
|128
|0.50
|1.2175
|1.2179
|0.0000
|452
|2007.03.14 11:40
|close
|128
|0.50
|1.2163
|1.2179
|0.0000
|49.33
|13636.43
|453
|2007.03.14 19:10
|sell
|129
|0.50
|1.2166
|1.2180
|0.0000
|454
|2007.03.14 19:45
|modify
|129
|0.50
|1.2166
|1.2179
|0.0000
|455
|2007.03.14 19:45
|close
|129
|0.50
|1.2153
|1.2179
|0.0000
|53.48
|13689.91
|456
|2007.03.14 20:05
|sell
|130
|0.50
|1.2171
|1.2185
|0.0000
|457
|2007.03.14 20:40
|close
|130
|0.50
|1.2161
|1.2185
|0.0000
|41.12
|13731.03
|458
|2007.03.15 17:15
|sell
|131
|0.50
|1.2170
|1.2184
|0.0000
|459
|2007.03.15 17:30
|s/l
|131
|0.50
|1.2184
|1.2184
|0.0000
|-57.44
|13673.59
|460
|2007.03.15 17:30
|sell
|132
|0.50
|1.2183
|1.2197
|0.0000
|461
|2007.03.15 17:45
|modify
|132
|0.50
|1.2183
|1.2184
|0.0000
|462
|2007.03.15 17:45
|close
|132
|0.50
|1.2164
|1.2184
|0.0000
|78.10
|13751.69
|463
|2007.03.15 17:59
|sell
|133
|0.50
|1.2181
|1.2195
|0.0000
|464
|2007.03.15 18:45
|modify
|133
|0.50
|1.2181
|1.2180
|0.0000
|465
|2007.03.15 18:45
|close
|133
|0.50
|1.2158
|1.2180
|0.0000
|94.59
|13846.28
|466
|2007.03.15 18:50
|buy
|134
|0.50
|1.2159
|1.2145
|0.0000
|467
|2007.03.15 18:59
|modify
|134
|0.50
|1.2159
|1.2155
|0.0000
|468
|2007.03.15 18:59
|close
|134
|0.50
|1.2177
|1.2155
|0.0000
|73.91
|13920.19
|469
|2007.03.16 05:05
|sell
|135
|0.50
|1.2122
|1.2136
|0.0000
|470
|2007.03.16 05:40
|modify
|135
|0.50
|1.2122
|1.2135
|0.0000
|471
|2007.03.16 05:45
|modify
|135
|0.50
|1.2122
|1.2130
|0.0000
|472
|2007.03.16 05:45
|close
|135
|0.50
|1.2108
|1.2130
|0.0000
|57.81
|13978.00
|473
|2007.03.19 14:10
|buy
|136
|0.50
|1.2103
|1.2089
|0.0000
|474
|2007.03.19 14:35
|modify
|136
|0.50
|1.2103
|1.2092
|0.0000
|475
|2007.03.19 14:40
|modify
|136
|0.50
|1.2103
|1.2100
|0.0000
|476
|2007.03.19 14:40
|close
|136
|0.50
|1.2116
|1.2100
|0.0000
|53.65
|14031.65
|477
|2007.03.19 19:05
|buy
|137
|0.50
|1.2127
|1.2113
|0.0000
|478
|2007.03.19 19:15
|modify
|137
|0.50
|1.2127
|1.2115
|0.0000
|479
|2007.03.19 19:25
|modify
|137
|0.50
|1.2127
|1.2116
|0.0000
|480
|2007.03.19 19:45
|modify
|137
|0.50
|1.2127
|1.2117
|0.0000
|481
|2007.03.19 19:50
|modify
|137
|0.50
|1.2127
|1.2119
|0.0000
|482
|2007.03.19 19:50
|close
|137
|0.50
|1.2137
|1.2119
|0.0000
|41.20
|14072.85
|483
|2007.03.19 19:59
|buy
|138
|0.50
|1.2127
|1.2113
|0.0000
|484
|2007.03.20 00:10
|s/l
|138
|0.50
|1.2113
|1.2113
|0.0000
|-57.50
|14015.35
|485
|2007.03.20 12:05
|buy
|139
|0.50
|1.2131
|1.2117
|0.0000
|486
|2007.03.20 12:10
|modify
|139
|0.50
|1.2131
|1.2120
|0.0000
|487
|2007.03.20 12:15
|modify
|139
|0.50
|1.2131
|1.2130
|0.0000
|488
|2007.03.20 12:15
|close
|139
|0.50
|1.2144
|1.2130
|0.0000
|53.52
|14068.87
|489
|2007.03.20 13:30
|buy
|140
|0.50
|1.2130
|1.2116
|0.0000
|490
|2007.03.20 13:45
|modify
|140
|0.50
|1.2130
|1.2117
|0.0000
|491
|2007.03.20 13:50
|modify
|140
|0.50
|1.2130
|1.2132
|0.0000
|492
|2007.03.20 13:50
|close
|140
|0.50
|1.2146
|1.2132
|0.0000
|65.87
|14134.74
|493
|2007.03.22 18:05
|buy
|141
|0.50
|1.2147
|1.2133
|0.0000
|494
|2007.03.22 18:15
|modify
|141
|0.50
|1.2147
|1.2149
|0.0000
|495
|2007.03.22 18:15
|close
|141
|0.50
|1.2168
|1.2149
|0.0000
|86.29
|14221.03
|496
|2007.03.22 19:05
|buy
|142
|0.50
|1.2142
|1.2128
|0.0000
|497
|2007.03.22 19:30
|modify
|142
|0.50
|1.2142
|1.2129
|0.0000
|498
|2007.03.22 19:50
|modify
|142
|0.50
|1.2142
|1.2141
|0.0000
|499
|2007.03.22 19:50
|close
|142
|0.50
|1.2162
|1.2141
|0.0000
|82.22
|14303.25
|500
|2007.03.22 19:59
|buy
|143
|0.50
|1.2146
|1.2132
|0.0000
|501
|2007.03.23 04:05
|modify
|143
|0.50
|1.2146
|1.2140
|0.0000
|502
|2007.03.23 04:05
|close
|143
|0.50
|1.2156
|1.2140
|0.0000
|41.42
|14344.66
|503
|2007.03.23 14:10
|sell
|144
|0.50
|1.2139
|1.2153
|0.0000
|504
|2007.03.23 14:15
|modify
|144
|0.50
|1.2139
|1.2151
|0.0000
|505
|2007.03.23 14:20
|modify
|144
|0.50
|1.2139
|1.2143
|0.0000
|506
|2007.03.23 14:20
|close
|144
|0.50
|1.2131
|1.2143
|0.0000
|32.97
|14377.63
|507
|2007.03.23 14:50
|sell
|145
|0.50
|1.2128
|1.2142
|0.0000
|508
|2007.03.23 15:00
|s/l
|145
|0.50
|1.2142
|1.2142
|0.0000
|-57.63
|14320.00
|509
|2007.03.23 16:45
|buy
|146
|0.50
|1.2172
|1.2158
|0.0000
|510
|2007.03.23 16:50
|modify
|146
|0.50
|1.2172
|1.2160
|0.0000
|511
|2007.03.23 17:40
|s/l
|146
|0.50
|1.2160
|1.2160
|0.0000
|-49.35
|14270.65
|512
|2007.03.26 15:59
|buy
|147
|0.50
|1.2199
|1.2185
|0.0000
|513
|2007.03.26 16:05
|s/l
|147
|0.50
|1.2185
|1.2185
|0.0000
|-57.67
|14212.98
|514
|2007.03.27 14:05
|sell
|148
|0.50
|1.2154
|1.2168
|0.0000
|515
|2007.03.27 14:25
|modify
|148
|0.50
|1.2154
|1.2165
|0.0000
|516
|2007.03.27 14:30
|modify
|148
|0.50
|1.2154
|1.2163
|0.0000
|517
|2007.03.27 14:35
|modify
|148
|0.50
|1.2154
|1.2160
|0.0000
|518
|2007.03.27 14:40
|modify
|148
|0.50
|1.2154
|1.2156
|0.0000
|519
|2007.03.27 14:45
|modify
|148
|0.50
|1.2154
|1.2154
|0.0000
|520
|2007.03.27 14:45
|close
|148
|0.50
|1.2143
|1.2154
|0.0000
|45.29
|14258.27
|521
|2007.03.29 14:45
|buy
|149
|0.50
|1.2140
|1.2126
|0.0000
|522
|2007.03.29 14:50
|modify
|149
|0.50
|1.2140
|1.2128
|0.0000
|523
|2007.03.29 14:59
|modify
|149
|0.50
|1.2140
|1.2168
|0.0000
|524
|2007.03.29 14:59
|close
|149
|0.50
|1.2179
|1.2168
|0.0000
|160.11
|14418.38
|525
|2007.03.29 17:59
|buy
|150
|0.50
|1.2169
|1.2155
|0.0000
|526
|2007.03.29 18:30
|s/l
|150
|0.50
|1.2155
|1.2155
|0.0000
|-57.59
|14360.79
|527
|2007.03.30 11:59
|buy
|151
|0.50
|1.2197
|1.2183
|0.0000
|528
|2007.03.30 12:05
|modify
|151
|0.50
|1.2197
|1.2192
|0.0000
|529
|2007.03.30 12:45
|modify
|151
|0.50
|1.2197
|1.2201
|0.0000
|530
|2007.03.30 12:45
|close
|151
|0.50
|1.2213
|1.2201
|0.0000
|65.50
|14426.29
|531
|2007.03.30 20:35
|sell
|152
|0.50
|1.2153
|1.2167
|0.0000
|532
|2007.03.30 20:50
|modify
|152
|0.50
|1.2153
|1.2157
|0.0000
|533
|2007.03.30 20:50
|close
|152
|0.50
|1.2128
|1.2157
|0.0000
|103.07
|14529.36
|534
|2007.03.30 20:59
|sell
|153
|0.50
|1.2153
|1.2167
|0.0000
|535
|2007.04.01 23:00
|close
|153
|0.50
|1.2139
|1.2167
|0.0000
|57.67
|14587.03
|536
|2007.04.02 03:20
|buy
|154
|0.50
|1.2161
|1.2147
|0.0000
|537
|2007.04.02 06:05
|s/l
|154
|0.50
|1.2147
|1.2147
|0.0000
|-57.64
|14529.39
|538
|2007.04.02 06:05
|buy
|155
|0.50
|1.2147
|1.2133
|0.0000
|539
|2007.04.02 06:40
|close
|155
|0.50
|1.2157
|1.2133
|0.0000
|41.13
|14570.52
|540
|2007.04.02 10:05
|buy
|156
|0.50
|1.2147
|1.2133
|0.0000
|541
|2007.04.02 10:15
|modify
|156
|0.50
|1.2147
|1.2136
|0.0000
|542
|2007.04.02 10:20
|modify
|156
|0.50
|1.2147
|1.2143
|0.0000
|543
|2007.04.02 10:20
|close
|156
|0.50
|1.2157
|1.2143
|0.0000
|41.13
|14611.65
|544
|2007.04.03 12:40
|buy
|157
|0.50
|1.2175
|1.2161
|0.0000
|545
|2007.04.03 12:45
|modify
|157
|0.50
|1.2175
|1.2179
|0.0000
|546
|2007.04.03 12:45
|close
|157
|0.50
|1.2188
|1.2179
|0.0000
|53.33
|14664.98
|547
|2007.04.04 02:45
|buy
|158
|0.50
|1.2219
|1.2205
|0.0000
|548
|2007.04.04 02:50
|modify
|158
|0.50
|1.2219
|1.2207
|0.0000
|549
|2007.04.04 03:05
|modify
|158
|0.50
|1.2219
|1.2208
|0.0000
|550
|2007.04.04 03:40
|modify
|158
|0.50
|1.2219
|1.2209
|0.0000
|551
|2007.04.04 04:00
|modify
|158
|0.50
|1.2219
|1.2211
|0.0000
|552
|2007.04.04 08:05
|modify
|158
|0.50
|1.2219
|1.2212
|0.0000
|553
|2007.04.04 08:40
|s/l
|158
|0.50
|1.2212
|1.2212
|0.0000
|-28.66
|14636.32
|554
|2007.04.04 15:10
|sell
|159
|0.50
|1.2213
|1.2227
|0.0000
|555
|2007.04.04 15:15
|modify
|159
|0.50
|1.2213
|1.2205
|0.0000
|556
|2007.04.04 15:15
|close
|159
|0.50
|1.2192
|1.2205
|0.0000
|86.12
|14722.44
|557
|2007.04.09 16:05
|buy
|160
|0.50
|1.2238
|1.2224
|0.0000
|558
|2007.04.09 16:10
|modify
|160
|0.50
|1.2238
|1.2234
|0.0000
|559
|2007.04.09 16:15
|modify
|160
|0.50
|1.2238
|1.2242
|0.0000
|560
|2007.04.09 16:15
|close
|160
|0.50
|1.2249
|1.2242
|0.0000
|44.90
|14767.34
|561
|2007.04.09 16:20
|buy
|161
|0.50
|1.2240
|1.2226
|0.0000
|562
|2007.04.09 16:35
|modify
|161
|0.50
|1.2240
|1.2231
|0.0000
|563
|2007.04.09 16:40
|modify
|161
|0.50
|1.2240
|1.2237
|0.0000
|564
|2007.04.09 16:45
|modify
|161
|0.50
|1.2240
|1.2238
|0.0000
|565
|2007.04.09 16:50
|modify
|161
|0.50
|1.2240
|1.2244
|0.0000
|566
|2007.04.09 16:50
|close
|161
|0.50
|1.2251
|1.2244
|0.0000
|44.89
|14812.23
|567
|2007.04.10 02:05
|buy
|162
|0.50
|1.2258
|1.2244
|0.0000
|568
|2007.04.10 02:10
|modify
|162
|0.50
|1.2258
|1.2250
|0.0000
|569
|2007.04.10 02:15
|modify
|162
|0.50
|1.2258
|1.2254
|0.0000
|570
|2007.04.10 02:15
|close
|162
|0.50
|1.2266
|1.2254
|0.0000
|32.61
|14844.84
|571
|2007.04.10 02:20
|buy
|163
|0.50
|1.2261
|1.2247
|0.0000
|572
|2007.04.10 02:35
|s/l
|163
|0.50
|1.2247
|1.2247
|0.0000
|-57.20
|14787.64
|573
|2007.04.10 05:35
|sell
|164
|0.50
|1.2213
|1.2227
|0.0000
|574
|2007.04.10 05:45
|modify
|164
|0.50
|1.2213
|1.2226
|0.0000
|575
|2007.04.10 05:50
|modify
|164
|0.50
|1.2213
|1.2222
|0.0000
|576
|2007.04.10 07:35
|modify
|164
|0.50
|1.2213
|1.2219
|0.0000
|577
|2007.04.10 07:35
|close
|164
|0.50
|1.2204
|1.2219
|0.0000
|36.87
|14824.51
|578
|2007.04.10 09:35
|sell
|165
|0.50
|1.2211
|1.2225
|0.0000
|579
|2007.04.10 09:45
|modify
|165
|0.50
|1.2211
|1.2215
|0.0000
|580
|2007.04.10 09:45
|close
|165
|0.50
|1.2201
|1.2215
|0.0000
|40.98
|14865.49
|581
|2007.04.11 23:40
|buy
|166
|0.50
|1.2203
|1.2189
|0.0000
|582
|2007.04.11 23:45
|modify
|166
|0.50
|1.2203
|1.2190
|0.0000
|583
|2007.04.12 00:10
|modify
|166
|0.50
|1.2203
|1.2191
|0.0000
|584
|2007.04.12 02:05
|modify
|166
|0.50
|1.2203
|1.2212
|0.0000
|585
|2007.04.12 02:05
|close
|166
|0.50
|1.2226
|1.2212
|0.0000
|94.92
|14960.41
|586
|2007.04.12 10:59
|sell
|167
|0.50
|1.2207
|1.2221
|0.0000
|587
|2007.04.12 11:15
|modify
|167
|0.50
|1.2207
|1.2217
|0.0000
|588
|2007.04.12 11:40
|modify
|167
|0.50
|1.2207
|1.2213
|0.0000
|589
|2007.04.12 11:40
|close
|167
|0.50
|1.2199
|1.2213
|0.0000
|32.79
|14993.20
|590
|2007.04.12 18:05
|sell
|168
|0.50
|1.2174
|1.2188
|0.0000
|591
|2007.04.12 18:10
|modify
|168
|0.50
|1.2174
|1.2174
|0.0000
|592
|2007.04.12 18:10
|close
|168
|0.50
|1.2159
|1.2174
|0.0000
|61.68
|15054.88
|593
|2007.04.12 18:40
|sell
|169
|0.50
|1.2177
|1.2191
|0.0000
|594
|2007.04.12 19:35
|modify
|169
|0.50
|1.2177
|1.2187
|0.0000
|595
|2007.04.12 20:05
|modify
|169
|0.50
|1.2177
|1.2176
|0.0000
|596
|2007.04.12 20:05
|close
|169
|0.50
|1.2160
|1.2176
|0.0000
|69.90
|15124.78
|597
|2007.04.13 14:40
|sell
|170
|0.50
|1.2097
|1.2111
|0.0000
|598
|2007.04.13 14:45
|modify
|170
|0.50
|1.2097
|1.2097
|0.0000
|599
|2007.04.13 14:45
|close
|170
|0.50
|1.2081
|1.2097
|0.0000
|66.22
|15191.00
|600
|2007.04.13 16:20
|sell
|171
|0.50
|1.2104
|1.2118
|0.0000
|601
|2007.04.13 16:20
|modify
|171
|0.50
|1.2104
|1.2115
|0.0000
|602
|2007.04.13 16:35
|s/l
|171
|0.50
|1.2115
|1.2115
|0.0000
|-45.38
|15145.62
|603
|2007.04.13 16:35
|sell
|172
|0.50
|1.2119
|1.2133
|0.0000
|604
|2007.04.13 16:40
|modify
|172
|0.50
|1.2119
|1.2115
|0.0000
|605
|2007.04.13 16:40
|close
|172
|0.50
|1.2098
|1.2115
|0.0000
|86.79
|15232.41
|606
|2007.04.13 16:50
|sell
|173
|0.50
|1.2119
|1.2133
|0.0000
|607
|2007.04.13 16:59
|s/l
|173
|0.50
|1.2133
|1.2133
|0.0000
|-57.58
|15174.83
|608
|2007.04.13 16:59
|sell
|174
|0.50
|1.2155
|1.2169
|0.0000
|609
|2007.04.13 17:20
|s/l
|174
|0.50
|1.2169
|1.2169
|0.0000
|-57.42
|15117.41
|610
|2007.04.16 09:45
|buy
|175
|0.50
|1.2131
|1.2117
|0.0000
|611
|2007.04.16 09:50
|modify
|175
|0.50
|1.2131
|1.2129
|0.0000
|612
|2007.04.16 10:10
|s/l
|175
|0.50
|1.2129
|1.2129
|0.0000
|-8.25
|15109.16
|613
|2007.04.18 17:05
|sell
|176
|0.50
|1.2059
|1.2073
|0.0000
|614
|2007.04.18 17:10
|modify
|176
|0.50
|1.2059
|1.2067
|0.0000
|615
|2007.04.18 17:45
|s/l
|176
|0.50
|1.2067
|1.2067
|0.0000
|-33.14
|15076.02
|616
|2007.04.19 16:05
|buy
|177
|0.50
|1.2049
|1.2035
|0.0000
|617
|2007.04.19 16:20
|modify
|177
|0.50
|1.2049
|1.2040
|0.0000
|618
|2007.04.19 16:35
|s/l
|177
|0.50
|1.2040
|1.2040
|0.0000
|-37.39
|15038.63
|619
|2007.04.19 16:35
|buy
|178
|0.50
|1.2037
|1.2023
|0.0000
|620
|2007.04.19 16:45
|modify
|178
|0.50
|1.2037
|1.2030
|0.0000
|621
|2007.04.19 16:45
|close
|178
|0.50
|1.2048
|1.2030
|0.0000
|45.65
|15084.28
|622
|2007.04.19 16:59
|buy
|179
|0.50
|1.2038
|1.2024
|0.0000
|623
|2007.04.19 17:35
|modify
|179
|0.50
|1.2038
|1.2027
|0.0000
|624
|2007.04.19 17:35
|close
|179
|0.50
|1.2046
|1.2027
|0.0000
|33.21
|15117.49
|625
|2007.04.20 16:05
|buy
|180
|0.50
|1.2079
|1.2065
|0.0000
|626
|2007.04.20 16:15
|modify
|180
|0.50
|1.2079
|1.2068
|0.0000
|627
|2007.04.20 16:20
|modify
|180
|0.50
|1.2079
|1.2075
|0.0000
|628
|2007.04.20 16:20
|close
|180
|0.50
|1.2089
|1.2075
|0.0000
|41.36
|15158.85
|629
|2007.04.20 16:20
|buy
|181
|0.50
|1.2079
|1.2065
|0.0000
|630
|2007.04.20 16:40
|modify
|181
|0.50
|1.2079
|1.2067
|0.0000
|631
|2007.04.20 16:59
|modify
|181
|0.50
|1.2079
|1.2070
|0.0000
|632
|2007.04.20 17:00
|modify
|181
|0.50
|1.2079
|1.2071
|0.0000
|633
|2007.04.20 17:15
|modify
|181
|0.50
|1.2079
|1.2073
|0.0000
|634
|2007.04.20 18:10
|s/l
|181
|0.50
|1.2073
|1.2073
|0.0000
|-24.86
|15133.99
|635
|2007.04.26 12:20
|buy
|182
|0.50
|1.2068
|1.2054
|0.0000
|636
|2007.04.26 12:30
|modify
|182
|0.50
|1.2068
|1.2055
|0.0000
|637
|2007.04.26 12:50
|modify
|182
|0.50
|1.2068
|1.2057
|0.0000
|638
|2007.04.26 13:15
|modify
|182
|0.50
|1.2068
|1.2058
|0.0000
|639
|2007.04.26 13:40
|modify
|182
|0.50
|1.2068
|1.2077
|0.0000
|640
|2007.04.26 13:40
|close
|182
|0.50
|1.2089
|1.2077
|0.0000
|86.86
|15220.85
|641
|2007.04.27 11:35
|sell
|183
|0.50
|1.2077
|1.2091
|0.0000
|642
|2007.04.27 11:40
|modify
|183
|0.50
|1.2077
|1.2085
|0.0000
|643
|2007.04.27 11:45
|modify
|183
|0.50
|1.2077
|1.2075
|0.0000
|644
|2007.04.27 11:59
|s/l
|183
|0.50
|1.2075
|1.2075
|0.0000
|8.28
|15229.13
|645
|2007.04.27 17:05
|sell
|184
|0.50
|1.2068
|1.2082
|0.0000
|646
|2007.04.27 17:10
|modify
|184
|0.50
|1.2068
|1.2054
|0.0000
|647
|2007.04.27 17:10
|close
|184
|0.50
|1.2040
|1.2054
|0.0000
|116.28
|15345.41
|648
|2007.04.27 17:20
|sell
|185
|0.50
|1.2088
|1.2102
|0.0000
|649
|2007.04.27 17:35
|modify
|185
|0.50
|1.2088
|1.2087
|0.0000
|650
|2007.04.27 17:35
|close
|185
|0.50
|1.2073
|1.2087
|0.0000
|62.12
|15407.53
|651
|2007.04.27 17:40
|sell
|186
|0.50
|1.2072
|1.2086
|0.0000
|652
|2007.04.27 17:45
|s/l
|186
|0.50
|1.2086
|1.2086
|0.0000
|-57.90
|15349.63
|653
|2007.04.27 17:45
|sell
|187
|0.50
|1.2086
|1.2100
|0.0000
|654
|2007.04.27 17:59
|modify
|187
|0.50
|1.2086
|1.2096
|0.0000
|655
|2007.04.27 18:05
|modify
|187
|0.50
|1.2086
|1.2090
|0.0000
|656
|2007.04.27 18:05
|close
|187
|0.50
|1.2072
|1.2090
|0.0000
|57.99
|15407.62
|657
|2007.04.30 01:40
|sell
|188
|0.50
|1.2065
|1.2079
|0.0000
|658
|2007.04.30 03:05
|modify
|188
|0.50
|1.2065
|1.2078
|0.0000
|659
|2007.04.30 03:30
|modify
|188
|0.50
|1.2065
|1.2077
|0.0000
|660
|2007.04.30 03:30
|close
|188
|0.50
|1.2056
|1.2077
|0.0000
|37.33
|15444.95
|661
|2007.04.30 14:35
|buy
|189
|0.50
|1.2075
|1.2061
|0.0000
|662
|2007.04.30 14:45
|modify
|189
|0.50
|1.2075
|1.2068
|0.0000
|663
|2007.04.30 14:50
|modify
|189
|0.50
|1.2075
|1.2078
|0.0000
|664
|2007.04.30 14:50
|close
|189
|0.50
|1.2092
|1.2078
|0.0000
|70.29
|15515.24
|665
|2007.05.01 10:40
|buy
|190
|0.50
|1.2080
|1.2066
|0.0000
|666
|2007.05.01 10:45
|modify
|190
|0.50
|1.2080
|1.2076
|0.0000
|667
|2007.05.01 10:50
|modify
|190
|0.50
|1.2080
|1.2078
|0.0000
|668
|2007.05.01 10:50
|close
|190
|0.50
|1.2088
|1.2078
|0.0000
|33.09
|15548.33
|669
|2007.05.01 17:10
|buy
|191
|0.50
|1.2131
|1.2117
|0.0000
|670
|2007.05.01 17:20
|modify
|191
|0.50
|1.2131
|1.2125
|0.0000
|671
|2007.05.01 17:20
|close
|191
|0.50
|1.2144
|1.2125
|0.0000
|53.52
|15601.85
|672
|2007.05.02 07:50
|buy
|192
|0.50
|1.2144
|1.2130
|0.0000
|673
|2007.05.02 08:05
|modify
|192
|0.50
|1.2144
|1.2140
|0.0000
|674
|2007.05.02 08:20
|s/l
|192
|0.50
|1.2140
|1.2140
|0.0000
|-16.48
|15585.37
|675
|2007.05.02 10:05
|buy
|193
|0.50
|1.2159
|1.2145
|0.0000
|676
|2007.05.02 10:15
|modify
|193
|0.50
|1.2159
|1.2146
|0.0000
|677
|2007.05.02 10:20
|modify
|193
|0.50
|1.2159
|1.2154
|0.0000
|678
|2007.05.02 11:35
|modify
|193
|0.50
|1.2159
|1.2162
|0.0000
|679
|2007.05.02 11:35
|close
|193
|0.50
|1.2175
|1.2162
|0.0000
|65.71
|15651.08
|680
|2007.05.02 14:10
|buy
|194
|0.50
|1.2155
|1.2141
|0.0000
|681
|2007.05.02 14:15
|modify
|194
|0.50
|1.2155
|1.2156
|0.0000
|682
|2007.05.02 14:15
|close
|194
|0.50
|1.2171
|1.2156
|0.0000
|65.73
|15716.81
|683
|2007.05.02 14:20
|buy
|195
|0.50
|1.2155
|1.2141
|0.0000
|684
|2007.05.02 14:20
|modify
|195
|0.50
|1.2155
|1.2142
|0.0000
|685
|2007.05.02 14:30
|modify
|195
|0.50
|1.2155
|1.2143
|0.0000
|686
|2007.05.02 14:40
|modify
|195
|0.50
|1.2155
|1.2150
|0.0000
|687
|2007.05.02 14:40
|close
|195
|0.50
|1.2165
|1.2150
|0.0000
|41.10
|15757.91
|688
|2007.05.10 10:30
|sell
|196
|0.50
|1.2180
|1.2194
|0.0000
|689
|2007.05.10 10:35
|modify
|196
|0.50
|1.2180
|1.2179
|0.0000
|690
|2007.05.10 10:35
|close
|196
|0.50
|1.2169
|1.2179
|0.0000
|45.20
|15803.11
|691
|2007.05.10 10:40
|sell
|197
|0.50
|1.2180
|1.2194
|0.0000
|692
|2007.05.10 10:59
|modify
|197
|0.50
|1.2180
|1.2179
|0.0000
|693
|2007.05.10 10:59
|close
|197
|0.50
|1.2169
|1.2179
|0.0000
|45.20
|15848.31
|694
|2007.05.10 11:05
|sell
|198
|0.50
|1.2179
|1.2193
|0.0000
|695
|2007.05.10 11:15
|modify
|198
|0.50
|1.2179
|1.2177
|0.0000
|696
|2007.05.10 11:15
|close
|198
|0.50
|1.2168
|1.2177
|0.0000
|45.20
|15893.51
|697
|2007.05.10 11:20
|sell
|199
|0.50
|1.2193
|1.2207
|0.0000
|698
|2007.05.10 11:20
|modify
|199
|0.50
|1.2193
|1.2199
|0.0000
|699
|2007.05.10 11:30
|modify
|199
|0.50
|1.2193
|1.2198
|0.0000
|700
|2007.05.10 11:40
|modify
|199
|0.50
|1.2193
|1.2187
|0.0000
|701
|2007.05.10 11:40
|close
|199
|0.50
|1.2178
|1.2187
|0.0000
|61.59
|15955.10
|702
|2007.05.10 11:45
|sell
|200
|0.50
|1.2186
|1.2200
|0.0000
|703
|2007.05.10 11:50
|modify
|200
|0.50
|1.2186
|1.2190
|0.0000
|704
|2007.05.10 11:59
|modify
|200
|0.50
|1.2186
|1.2189
|0.0000
|705
|2007.05.10 12:20
|s/l
|200
|0.50
|1.2189
|1.2189
|0.0000
|-12.30
|15942.80
|706
|2007.05.10 14:45
|buy
|201
|0.50
|1.2163
|1.2149
|0.0000
|707
|2007.05.10 14:50
|modify
|201
|0.50
|1.2163
|1.2161
|0.0000
|708
|2007.05.10 14:50
|close
|201
|0.50
|1.2172
|1.2161
|0.0000
|36.97
|15979.77
|709
|2007.05.11 03:10
|buy
|202
|0.50
|1.2203
|1.2189
|0.0000
|710
|2007.05.11 03:15
|modify
|202
|0.50
|1.2203
|1.2195
|0.0000
|711
|2007.05.11 03:15
|close
|202
|0.50
|1.2212
|1.2195
|0.0000
|36.85
|16016.62
|712
|2007.05.11 12:05
|sell
|203
|0.50
|1.2196
|1.2210
|0.0000
|713
|2007.05.11 12:10
|modify
|203
|0.50
|1.2196
|1.2203
|0.0000
|714
|2007.05.11 12:15
|modify
|203
|0.50
|1.2196
|1.2199
|0.0000
|715
|2007.05.11 12:15
|close
|203
|0.50
|1.2188
|1.2199
|0.0000
|32.82
|16049.44
|716
|2007.05.11 12:20
|sell
|204
|0.50
|1.2192
|1.2206
|0.0000
|717
|2007.05.11 12:30
|modify
|204
|0.50
|1.2192
|1.2205
|0.0000
|718
|2007.05.11 12:40
|modify
|204
|0.50
|1.2192
|1.2202
|0.0000
|719
|2007.05.11 12:50
|modify
|204
|0.50
|1.2192
|1.2197
|0.0000
|720
|2007.05.11 13:20
|s/l
|204
|0.50
|1.2197
|1.2197
|0.0000
|-20.50
|16028.94
|721
|2007.05.11 14:35
|sell
|205
|0.50
|1.2204
|1.2218
|0.0000
|722
|2007.05.11 14:40
|modify
|205
|0.50
|1.2204
|1.2198
|0.0000
|723
|2007.05.11 14:40
|close
|205
|0.50
|1.2187
|1.2198
|0.0000
|69.75
|16098.69
|724
|2007.05.11 17:15
|sell
|206
|0.50
|1.2187
|1.2201
|0.0000
|725
|2007.05.11 17:20
|modify
|206
|0.50
|1.2187
|1.2196
|0.0000
|726
|2007.05.11 18:05
|s/l
|206
|0.50
|1.2196
|1.2196
|0.0000
|-36.89
|16061.80
|727
|2007.05.14 09:35
|buy
|207
|0.50
|1.2186
|1.2172
|0.0000
|728
|2007.05.14 09:40
|modify
|207
|0.50
|1.2186
|1.2175
|0.0000
|729
|2007.05.14 09:45
|modify
|207
|0.50
|1.2186
|1.2179
|0.0000
|730
|2007.05.14 09:50
|modify
|207
|0.50
|1.2186
|1.2194
|0.0000
|731
|2007.05.14 09:50
|close
|207
|0.50
|1.2203
|1.2194
|0.0000
|69.66
|16131.46
|732
|2007.05.14 09:59
|buy
|208
|0.50
|1.2187
|1.2173
|0.0000
|733
|2007.05.14 10:00
|modify
|208
|0.50
|1.2187
|1.2175
|0.0000
|734
|2007.05.14 10:10
|modify
|208
|0.50
|1.2187
|1.2177
|0.0000
|735
|2007.05.14 10:15
|modify
|208
|0.50
|1.2187
|1.2182
|0.0000
|736
|2007.05.14 10:20
|modify
|208
|0.50
|1.2187
|1.2188
|0.0000
|737
|2007.05.14 10:20
|close
|208
|0.50
|1.2198
|1.2188
|0.0000
|45.09
|16176.55
|738
|2007.05.14 12:35
|buy
|209
|0.50
|1.2183
|1.2169
|0.0000
|739
|2007.05.14 12:45
|modify
|209
|0.50
|1.2183
|1.2175
|0.0000
|740
|2007.05.14 12:50
|modify
|209
|0.50
|1.2183
|1.2178
|0.0000
|741
|2007.05.14 13:20
|s/l
|209
|0.50
|1.2178
|1.2178
|0.0000
|-20.53
|16156.02
|742
|2007.05.15 14:50
|buy
|210
|0.50
|1.2180
|1.2166
|0.0000
|743
|2007.05.15 14:59
|modify
|210
|0.50
|1.2180
|1.2178
|0.0000
|744
|2007.05.15 14:59
|close
|210
|0.50
|1.2188
|1.2178
|0.0000
|32.82
|16188.84
|745
|2007.05.18 18:45
|buy
|211
|0.50
|1.2261
|1.2247
|0.0000
|746
|2007.05.18 18:50
|modify
|211
|0.50
|1.2261
|1.2249
|0.0000
|747
|2007.05.18 19:05
|modify
|211
|0.50
|1.2261
|1.2253
|0.0000
|748
|2007.05.18 20:35
|modify
|211
|0.50
|1.2261
|1.2257
|0.0000
|749
|2007.05.18 20:35
|close
|211
|0.50
|1.2273
|1.2257
|0.0000
|48.89
|16237.73
|750
|2007.05.21 14:35
|buy
|212
|0.50
|1.2306
|1.2292
|0.0000
|751
|2007.05.21 14:40
|modify
|212
|0.50
|1.2306
|1.2300
|0.0000
|752
|2007.05.21 14:45
|modify
|212
|0.50
|1.2306
|1.2303
|0.0000
|753
|2007.05.21 14:45
|close
|212
|0.50
|1.2314
|1.2303
|0.0000
|32.48
|16270.21
|754
|2007.05.23 09:40
|sell
|213
|0.50
|1.2305
|1.2319
|0.0000
|755
|2007.05.23 09:45
|modify
|213
|0.50
|1.2305
|1.2287
|0.0000
|756
|2007.05.23 09:45
|close
|213
|0.50
|1.2279
|1.2287
|0.0000
|105.87
|16376.08
|757
|2007.05.23 09:59
|sell
|214
|0.50
|1.2299
|1.2313
|0.0000
|758
|2007.05.23 10:00
|modify
|214
|0.50
|1.2299
|1.2311
|0.0000
|759
|2007.05.23 10:05
|s/l
|214
|0.50
|1.2311
|1.2311
|0.0000
|-48.73
|16327.35
|760
|2007.05.23 17:15
|sell
|215
|0.50
|1.2261
|1.2275
|0.0000
|761
|2007.05.23 17:20
|modify
|215
|0.50
|1.2261
|1.2273
|0.0000
|762
|2007.05.23 18:50
|s/l
|215
|0.50
|1.2273
|1.2273
|0.0000
|-48.87
|16278.48
|763
|2007.05.23 18:50
|sell
|216
|0.50
|1.2275
|1.2289
|0.0000
|764
|2007.05.23 19:05
|modify
|216
|0.50
|1.2275
|1.2287
|0.0000
|765
|2007.05.23 19:50
|s/l
|216
|0.50
|1.2287
|1.2287
|0.0000
|-48.81
|16229.67
|766
|2007.05.24 15:45
|buy
|217
|0.50
|1.2276
|1.2262
|0.0000
|767
|2007.05.24 15:50
|modify
|217
|0.50
|1.2276
|1.2269
|0.0000
|768
|2007.05.24 16:00
|modify
|217
|0.50
|1.2276
|1.2275
|0.0000
|769
|2007.05.24 16:00
|close
|217
|0.50
|1.2287
|1.2275
|0.0000
|44.76
|16274.43
|770
|2007.05.24 18:05
|buy
|218
|0.50
|1.2278
|1.2264
|0.0000
|771
|2007.05.24 18:10
|modify
|218
|0.50
|1.2278
|1.2276
|0.0000
|772
|2007.05.24 18:10
|close
|218
|0.50
|1.2291
|1.2276
|0.0000
|52.88
|16327.31
|773
|2007.05.24 18:15
|buy
|219
|0.50
|1.2282
|1.2268
|0.0000
|774
|2007.05.24 18:35
|modify
|219
|0.50
|1.2282
|1.2269
|0.0000
|775
|2007.05.24 20:50
|s/l
|219
|0.50
|1.2269
|1.2269
|0.0000
|-52.99
|16274.32
|776
|2007.05.25 16:05
|sell
|220
|0.50
|1.2280
|1.2294
|0.0000
|777
|2007.05.25 16:10
|modify
|220
|0.50
|1.2280
|1.2277
|0.0000
|778
|2007.05.25 16:10
|close
|220
|0.50
|1.2265
|1.2277
|0.0000
|61.15
|16335.47
|779
|2007.05.30 08:45
|sell
|221
|0.50
|1.2256
|1.2270
|0.0000
|780
|2007.05.30 08:59
|modify
|221
|0.50
|1.2256
|1.2264
|0.0000
|781
|2007.05.30 08:59
|close
|221
|0.50
|1.2247
|1.2264
|0.0000
|36.74
|16372.21
|782
|2007.05.30 15:35
|buy
|222
|0.50
|1.2253
|1.2239
|0.0000
|783
|2007.05.30 15:45
|modify
|222
|0.50
|1.2253
|1.2246
|0.0000
|784
|2007.05.30 15:45
|close
|222
|0.50
|1.2264
|1.2246
|0.0000
|44.85
|16417.06
|785
|2007.05.30 19:35
|buy
|223
|0.50
|1.2258
|1.2244
|0.0000
|786
|2007.05.30 19:45
|modify
|223
|0.50
|1.2258
|1.2246
|0.0000
|787
|2007.05.30 19:50
|modify
|223
|0.50
|1.2258
|1.2248
|0.0000
|788
|2007.05.30 20:50
|s/l
|223
|0.50
|1.2248
|1.2248
|0.0000
|-40.82
|16376.24
|789
|2007.05.30 20:50
|buy
|224
|0.50
|1.2251
|1.2237
|0.0000
|790
|2007.05.30 22:35
|modify
|224
|0.50
|1.2251
|1.2242
|0.0000
|791
|2007.05.30 23:15
|modify
|224
|0.50
|1.2251
|1.2243
|0.0000
|792
|2007.05.30 23:30
|modify
|224
|0.50
|1.2251
|1.2244
|0.0000
|793
|2007.05.31 00:45
|close
|224
|0.50
|1.2258
|1.2244
|0.0000
|29.41
|16405.65
|794
|2007.05.31 15:59
|sell
|225
|0.50
|1.2248
|1.2262
|0.0000
|795
|2007.05.31 16:05
|s/l
|225
|0.50
|1.2262
|1.2262
|0.0000
|-57.05
|16348.60
|796
|2007.06.01 14:40
|buy
|226
|0.50
|1.2287
|1.2273
|0.0000
|797
|2007.06.01 14:45
|s/l
|226
|0.50
|1.2273
|1.2273
|0.0000
|-57.08
|16291.52
|798
|2007.06.01 14:45
|buy
|227
|0.50
|1.2267
|1.2253
|0.0000
|799
|2007.06.01 14:50
|modify
|227
|0.50
|1.2267
|1.2299
|0.0000
|800
|2007.06.01 14:50
|close
|227
|0.50
|1.2307
|1.2299
|0.0000
|162.51
|16454.03
|801
|2007.06.01 17:10
|buy
|228
|0.50
|1.2291
|1.2277
|0.0000
|802
|2007.06.01 17:20
|modify
|228
|0.50
|1.2291
|1.2295
|0.0000
|803
|2007.06.01 17:20
|close
|228
|0.50
|1.2309
|1.2295
|0.0000
|73.12
|16527.15
|804
|2007.06.05 15:35
|sell
|229
|0.50
|1.2191
|1.2205
|0.0000
|805
|2007.06.05 15:40
|modify
|229
|0.50
|1.2191
|1.2196
|0.0000
|806
|2007.06.05 15:45
|modify
|229
|0.50
|1.2191
|1.2190
|0.0000
|807
|2007.06.05 15:45
|close
|229
|0.50
|1.2177
|1.2190
|0.0000
|57.49
|16584.64
|808
|2007.06.05 15:59
|sell
|230
|0.50
|1.2191
|1.2205
|0.0000
|809
|2007.06.05 16:10
|modify
|230
|0.50
|1.2191
|1.2198
|0.0000
|810
|2007.06.05 16:20
|s/l
|230
|0.50
|1.2198
|1.2198
|0.0000
|-28.68
|16555.96
|811
|2007.06.06 08:35
|sell
|231
|0.50
|1.2182
|1.2196
|0.0000
|812
|2007.06.06 08:40
|modify
|231
|0.50
|1.2182
|1.2193
|0.0000
|813
|2007.06.06 08:45
|modify
|231
|0.50
|1.2182
|1.2188
|0.0000
|814
|2007.06.06 08:50
|modify
|231
|0.50
|1.2182
|1.2178
|0.0000
|815
|2007.06.06 08:50
|close
|231
|0.50
|1.2169
|1.2178
|0.0000
|53.41
|16609.37
|816
|2007.06.06 08:59
|sell
|232
|0.50
|1.2180
|1.2194
|0.0000
|817
|2007.06.06 09:00
|modify
|232
|0.50
|1.2180
|1.2191
|0.0000
|818
|2007.06.06 09:20
|modify
|232
|0.50
|1.2180
|1.2186
|0.0000
|819
|2007.06.06 09:45
|modify
|232
|0.50
|1.2180
|1.2183
|0.0000
|820
|2007.06.06 10:10
|modify
|232
|0.50
|1.2180
|1.2182
|0.0000
|821
|2007.06.06 10:10
|close
|232
|0.50
|1.2173
|1.2182
|0.0000
|28.75
|16638.12
|822
|2007.06.06 10:15
|sell
|233
|0.50
|1.2184
|1.2198
|0.0000
|823
|2007.06.06 10:20
|modify
|233
|0.50
|1.2184
|1.2192
|0.0000
|824
|2007.06.06 10:20
|modify
|233
|0.50
|1.2184
|1.2187
|0.0000
|825
|2007.06.06 10:30
|modify
|233
|0.50
|1.2184
|1.2186
|0.0000
|826
|2007.06.06 10:35
|modify
|233
|0.50
|1.2184
|1.2180
|0.0000
|827
|2007.06.06 10:35
|close
|233
|0.50
|1.2171
|1.2180
|0.0000
|53.41
|16691.53
|828
|2007.06.08 15:05
|buy
|234
|0.50
|1.2338
|1.2324
|0.0000
|829
|2007.06.08 15:10
|modify
|234
|0.50
|1.2338
|1.2327
|0.0000
|830
|2007.06.08 15:20
|modify
|234
|0.50
|1.2338
|1.2339
|0.0000
|831
|2007.06.08 15:20
|close
|234
|0.50
|1.2354
|1.2339
|0.0000
|64.76
|16756.29
|832
|2007.06.11 10:05
|buy
|235
|0.50
|1.2368
|1.2354
|0.0000
|833
|2007.06.11 10:20
|modify
|235
|0.50
|1.2368
|1.2367
|0.0000
|834
|2007.06.11 10:20
|s/l
|235
|0.50
|1.2367
|1.2367
|0.0000
|-4.04
|16752.25
|835
|2007.06.11 17:40
|buy
|236
|0.50
|1.2380
|1.2366
|0.0000
|836
|2007.06.11 17:45
|modify
|236
|0.50
|1.2380
|1.2368
|0.0000
|837
|2007.06.11 17:50
|modify
|236
|0.50
|1.2380
|1.2377
|0.0000
|838
|2007.06.11 17:50
|close
|236
|0.50
|1.2388
|1.2377
|0.0000
|32.29
|16784.54
|839
|2007.06.12 02:35
|buy
|237
|0.50
|1.2380
|1.2366
|0.0000
|840
|2007.06.12 02:40
|modify
|237
|0.50
|1.2380
|1.2369
|0.0000
|841
|2007.06.12 02:45
|modify
|237
|0.50
|1.2380
|1.2370
|0.0000
|842
|2007.06.12 02:50
|modify
|237
|0.50
|1.2380
|1.2374
|0.0000
|843
|2007.06.12 08:10
|s/l
|237
|0.50
|1.2374
|1.2374
|0.0000
|-24.25
|16760.29
|844
|2007.06.13 13:20
|buy
|238
|0.50
|1.2454
|1.2440
|0.0000
|845
|2007.06.13 13:45
|modify
|238
|0.50
|1.2454
|1.2441
|0.0000
|846
|2007.06.13 13:50
|modify
|238
|0.50
|1.2454
|1.2442
|0.0000
|847
|2007.06.13 14:05
|s/l
|238
|0.50
|1.2442
|1.2442
|0.0000
|-48.25
|16712.04
|848
|2007.06.13 14:05
|buy
|239
|0.50
|1.2438
|1.2424
|0.0000
|849
|2007.06.13 14:10
|modify
|239
|0.50
|1.2438
|1.2440
|0.0000
|850
|2007.06.13 14:10
|close
|239
|0.50
|1.2454
|1.2440
|0.0000
|64.24
|16776.28
|851
|2007.06.13 14:45
|buy
|240
|0.50
|1.2438
|1.2424
|0.0000
|852
|2007.06.13 14:59
|modify
|240
|0.50
|1.2438
|1.2441
|0.0000
|853
|2007.06.13 14:59
|close
|240
|0.50
|1.2455
|1.2441
|0.0000
|68.25
|16844.53
|854
|2007.06.13 15:15
|buy
|241
|0.50
|1.2436
|1.2422
|0.0000
|855
|2007.06.13 15:20
|modify
|241
|0.50
|1.2436
|1.2425
|0.0000
|856
|2007.06.13 15:20
|modify
|241
|0.50
|1.2436
|1.2427
|0.0000
|857
|2007.06.13 15:45
|modify
|241
|0.50
|1.2436
|1.2429
|0.0000
|858
|2007.06.13 15:45
|close
|241
|0.50
|1.2445
|1.2429
|0.0000
|36.16
|16880.69
|859
|2007.06.14 08:05
|sell
|242
|0.50
|1.2446
|1.2460
|0.0000
|860
|2007.06.14 08:10
|modify
|242
|0.50
|1.2446
|1.2444
|0.0000
|861
|2007.06.14 08:10
|close
|242
|0.50
|1.2436
|1.2444
|0.0000
|40.21
|16920.90
|862
|2007.06.14 10:40
|buy
|243
|0.50
|1.2442
|1.2428
|0.0000
|863
|2007.06.14 10:45
|modify
|243
|0.50
|1.2442
|1.2435
|0.0000
|864
|2007.06.14 10:50
|modify
|243
|0.50
|1.2442
|1.2446
|0.0000
|865
|2007.06.14 10:50
|close
|243
|0.50
|1.2456
|1.2446
|0.0000
|56.20
|16977.10
|866
|2007.06.15 02:20
|buy
|244
|0.50
|1.2457
|1.2443
|0.0000
|867
|2007.06.15 02:30
|modify
|244
|0.50
|1.2457
|1.2444
|0.0000
|868
|2007.06.15 02:40
|modify
|244
|0.50
|1.2457
|1.2445
|0.0000
|869
|2007.06.15 02:50
|modify
|244
|0.50
|1.2457
|1.2446
|0.0000
|870
|2007.06.15 04:10
|s/l
|244
|0.50
|1.2446
|1.2446
|0.0000
|-44.21
|16932.89
|871
|2007.06.15 08:15
|sell
|245
|0.50
|1.2462
|1.2476
|0.0000
|872
|2007.06.15 08:20
|modify
|245
|0.50
|1.2462
|1.2456
|0.0000
|873
|2007.06.15 08:20
|close
|245
|0.50
|1.2449
|1.2456
|0.0000
|52.21
|16985.10
|874
|2007.06.15 15:35
|sell
|246
|0.50
|1.2444
|1.2458
|0.0000
|875
|2007.06.15 15:50
|modify
|246
|0.50
|1.2444
|1.2442
|0.0000
|876
|2007.06.15 15:50
|close
|246
|0.50
|1.2431
|1.2442
|0.0000
|52.29
|17037.39
|877
|2007.06.19 12:35
|buy
|247
|0.50
|1.2409
|1.2395
|0.0000
|878
|2007.06.19 12:40
|modify
|247
|0.50
|1.2409
|1.2399
|0.0000
|879
|2007.06.19 12:45
|modify
|247
|0.50
|1.2409
|1.2404
|0.0000
|880
|2007.06.19 12:50
|modify
|247
|0.50
|1.2409
|1.2405
|0.0000
|881
|2007.06.19 13:45
|s/l
|247
|0.50
|1.2405
|1.2405
|0.0000
|-16.13
|17021.26
|882
|2007.06.19 13:45
|buy
|248
|0.50
|1.2404
|1.2390
|0.0000
|883
|2007.06.19 13:50
|modify
|248
|0.50
|1.2404
|1.2391
|0.0000
|884
|2007.06.19 13:59
|modify
|248
|0.50
|1.2404
|1.2392
|0.0000
|885
|2007.06.19 14:05
|modify
|248
|0.50
|1.2404
|1.2396
|0.0000
|886
|2007.06.19 14:50
|s/l
|248
|0.50
|1.2396
|1.2396
|0.0000
|-32.27
|16988.99
|887
|2007.06.19 16:35
|sell
|249
|0.50
|1.2407
|1.2421
|0.0000
|888
|2007.06.19 16:45
|modify
|249
|0.50
|1.2407
|1.2416
|0.0000
|889
|2007.06.19 17:10
|modify
|249
|0.50
|1.2407
|1.2414
|0.0000
|890
|2007.06.19 17:35
|modify
|249
|0.50
|1.2407
|1.2413
|0.0000
|891
|2007.06.19 19:50
|modify
|249
|0.50
|1.2407
|1.2410
|0.0000
|892
|2007.06.19 20:15
|close
|249
|0.50
|1.2397
|1.2410
|0.0000
|40.33
|17029.32
|893
|2007.06.20 10:35
|sell
|250
|0.50
|1.2395
|1.2409
|0.0000
|894
|2007.06.20 10:40
|modify
|250
|0.50
|1.2395
|1.2401
|0.0000
|895
|2007.06.20 10:45
|modify
|250
|0.50
|1.2395
|1.2390
|0.0000
|896
|2007.06.20 10:45
|close
|250
|0.50
|1.2382
|1.2390
|0.0000
|52.50
|17081.82
|897
|2007.06.20 10:59
|sell
|251
|0.50
|1.2391
|1.2405
|0.0000
|898
|2007.06.20 11:00
|modify
|251
|0.50
|1.2391
|1.2404
|0.0000
|899
|2007.06.20 11:10
|modify
|251
|0.50
|1.2391
|1.2394
|0.0000
|900
|2007.06.20 11:15
|modify
|251
|0.50
|1.2391
|1.2392
|0.0000
|901
|2007.06.20 11:15
|close
|251
|0.50
|1.2383
|1.2392
|0.0000
|32.30
|17114.12
|902
|2007.06.21 13:35
|buy
|252
|0.50
|1.2407
|1.2393
|0.0000
|903
|2007.06.21 13:40
|modify
|252
|0.50
|1.2407
|1.2406
|0.0000
|904
|2007.06.21 13:40
|close
|252
|0.50
|1.2416
|1.2406
|0.0000
|36.24
|17150.36
|905
|2007.06.21 13:59
|buy
|253
|0.50
|1.2411
|1.2397
|0.0000
|906
|2007.06.21 14:05
|s/l
|253
|0.50
|1.2397
|1.2397
|0.0000
|-56.48
|17093.88
|907
|2007.06.22 22:05
|sell
|254
|0.50
|1.2296
|1.2310
|0.0000
|908
|2007.06.22 22:15
|close
|254
|0.50
|1.2288
|1.2310
|0.0000
|32.55
|17126.43
|909
|2007.06.25 13:05
|sell
|255
|0.50
|1.2287
|1.2301
|0.0000
|910
|2007.06.25 13:10
|modify
|255
|0.50
|1.2287
|1.2297
|0.0000
|911
|2007.06.25 13:15
|modify
|255
|0.50
|1.2287
|1.2284
|0.0000
|912
|2007.06.25 13:15
|close
|255
|0.50
|1.2275
|1.2284
|0.0000
|48.88
|17175.31
|913
|2007.06.26 14:45
|buy
|256
|0.50
|1.2272
|1.2258
|0.0000
|914
|2007.06.26 14:50
|modify
|256
|0.50
|1.2272
|1.2271
|0.0000
|915
|2007.06.26 14:50
|close
|256
|0.50
|1.2282
|1.2271
|0.0000
|40.71
|17216.02
|916
|2007.06.27 11:05
|buy
|257
|0.50
|1.2289
|1.2275
|0.0000
|917
|2007.06.27 11:10
|modify
|257
|0.50
|1.2289
|1.2282
|0.0000
|918
|2007.06.27 11:15
|modify
|257
|0.50
|1.2289
|1.2285
|0.0000
|919
|2007.06.27 11:35
|s/l
|257
|0.50
|1.2285
|1.2285
|0.0000
|-16.28
|17199.74
|920
|2007.06.28 21:45
|buy
|258
|0.50
|1.2320
|1.2306
|0.0000
|921
|2007.06.28 21:50
|modify
|258
|0.50
|1.2320
|1.2315
|0.0000
|922
|2007.06.28 21:50
|close
|258
|0.50
|1.2331
|1.2315
|0.0000
|44.60
|17244.34
|923
|2007.06.28 21:59
|buy
|259
|0.50
|1.2321
|1.2307
|0.0000
|924
|2007.06.29 01:35
|modify
|259
|0.50
|1.2321
|1.2309
|0.0000
|925
|2007.06.29 01:50
|modify
|259
|0.50
|1.2321
|1.2312
|0.0000
|926
|2007.06.29 02:20
|modify
|259
|0.50
|1.2321
|1.2313
|0.0000
|927
|2007.06.29 03:40
|modify
|259
|0.50
|1.2321
|1.2314
|0.0000
|928
|2007.06.29 03:45
|modify
|259
|0.50
|1.2321
|1.2316
|0.0000
|929
|2007.06.29 03:45
|close
|259
|0.50
|1.2329
|1.2316
|0.0000
|32.73
|17277.06
|930
|2007.06.29 09:05
|sell
|260
|0.50
|1.2317
|1.2331
|0.0000
|931
|2007.06.29 09:10
|modify
|260
|0.50
|1.2317
|1.2325
|0.0000
|932
|2007.06.29 09:15
|modify
|260
|0.50
|1.2317
|1.2316
|0.0000
|933
|2007.06.29 09:15
|close
|260
|0.50
|1.2303
|1.2316
|0.0000
|56.90
|17333.96
|934
|2007.06.29 16:35
|sell
|261
|0.50
|1.2257
|1.2271
|0.0000
|935
|2007.06.29 16:40
|modify
|261
|0.50
|1.2257
|1.2269
|0.0000
|936
|2007.06.29 16:45
|modify
|261
|0.50
|1.2257
|1.2260
|0.0000
|937
|2007.06.29 16:45
|close
|261
|0.50
|1.2244
|1.2260
|0.0000
|53.09
|17387.05
|938
|2007.07.02 15:05
|sell
|262
|0.50
|1.2116
|1.2130
|0.0000
|939
|2007.07.02 15:15
|modify
|262
|0.50
|1.2116
|1.2125
|0.0000
|940
|2007.07.02 15:20
|modify
|262
|0.50
|1.2116
|1.2117
|0.0000
|941
|2007.07.02 15:20
|close
|262
|0.50
|1.2099
|1.2117
|0.0000
|70.25
|17457.30
|942
|2007.07.02 21:15
|sell
|263
|0.50
|1.2107
|1.2121
|0.0000
|943
|2007.07.02 23:40
|modify
|263
|0.50
|1.2107
|1.2118
|0.0000
|944
|2007.07.02 23:40
|close
|263
|0.50
|1.2096
|1.2118
|0.0000
|45.47
|17502.77
|945
|2007.07.05 12:05
|sell
|264
|0.50
|1.2123
|1.2137
|0.0000
|946
|2007.07.05 12:10
|modify
|264
|0.50
|1.2123
|1.2132
|0.0000
|947
|2007.07.05 12:20
|modify
|264
|0.50
|1.2123
|1.2126
|0.0000
|948
|2007.07.05 12:20
|s/l
|264
|0.50
|1.2126
|1.2126
|0.0000
|-12.37
|17490.40
|949
|2007.07.05 12:20
|sell
|265
|0.50
|1.2123
|1.2137
|0.0000
|950
|2007.07.05 12:45
|modify
|265
|0.50
|1.2123
|1.2136
|0.0000
|951
|2007.07.05 12:50
|modify
|265
|0.50
|1.2123
|1.2135
|0.0000
|952
|2007.07.05 13:05
|s/l
|265
|0.50
|1.2135
|1.2135
|0.0000
|-49.43
|17440.97
|953
|2007.07.05 13:45
|sell
|266
|0.50
|1.2142
|1.2156
|0.0000
|954
|2007.07.05 13:59
|modify
|266
|0.50
|1.2142
|1.2143
|0.0000
|955
|2007.07.05 13:59
|close
|266
|0.50
|1.2131
|1.2143
|0.0000
|45.34
|17486.31
|956
|2007.07.05 14:50
|sell
|267
|0.50
|1.2156
|1.2170
|0.0000
|957
|2007.07.05 15:05
|modify
|267
|0.50
|1.2156
|1.2169
|0.0000
|958
|2007.07.05 15:20
|s/l
|267
|0.50
|1.2169
|1.2169
|0.0000
|-53.36
|17432.95
|959
|2007.07.06 15:05
|buy
|268
|0.50
|1.2185
|1.2171
|0.0000
|960
|2007.07.06 15:10
|modify
|268
|0.50
|1.2185
|1.2187
|0.0000
|961
|2007.07.06 15:10
|close
|268
|0.50
|1.2198
|1.2187
|0.0000
|53.29
|17486.24
|962
|2007.07.09 05:59
|buy
|269
|0.50
|1.2182
|1.2168
|0.0000
|963
|2007.07.09 06:00
|modify
|269
|0.50
|1.2182
|1.2171
|0.0000
|964
|2007.07.09 06:10
|modify
|269
|0.50
|1.2182
|1.2173
|0.0000
|965
|2007.07.09 06:10
|modify
|269
|0.50
|1.2182
|1.2175
|0.0000
|966
|2007.07.09 06:37
|modify
|269
|0.50
|1.2182
|1.2176
|0.0000
|967
|2007.07.09 06:59
|modify
|269
|0.50
|1.2182
|1.2177
|0.0000
|968
|2007.07.09 08:00
|s/l
|269
|0.50
|1.2177
|1.2177
|0.0000
|-20.53
|17465.71
|969
|2007.07.11 00:35
|sell
|270
|0.50
|1.2023
|1.2037
|0.0000
|970
|2007.07.11 00:50
|modify
|270
|0.50
|1.2023
|1.2034
|0.0000
|971
|2007.07.11 00:50
|close
|270
|0.50
|1.2011
|1.2034
|0.0000
|49.95
|17515.66
|972
|2007.07.11 01:35
|sell
|271
|0.50
|1.2029
|1.2043
|0.0000
|973
|2007.07.11 01:40
|close
|271
|0.50
|1.2020
|1.2043
|0.0000
|37.44
|17553.10
|974
|2007.07.11 01:59
|sell
|272
|0.50
|1.2029
|1.2043
|0.0000
|975
|2007.07.11 07:35
|modify
|272
|0.50
|1.2029
|1.2024
|0.0000
|976
|2007.07.11 07:35
|close
|272
|0.50
|1.2009
|1.2024
|0.0000
|83.27
|17636.37
|977
|2007.07.11 08:15
|sell
|273
|0.50
|1.2027
|1.2041
|0.0000
|978
|2007.07.11 08:20
|modify
|273
|0.50
|1.2027
|1.2037
|0.0000
|979
|2007.07.11 08:20
|close
|273
|0.50
|1.2021
|1.2037
|0.0000
|24.96
|17661.33
|980
|2007.07.11 08:40
|sell
|274
|0.50
|1.2025
|1.2039
|0.0000
|981
|2007.07.11 08:50
|modify
|274
|0.50
|1.2025
|1.2033
|0.0000
|982
|2007.07.11 08:50
|close
|274
|0.50
|1.2017
|1.2033
|0.0000
|33.29
|17694.62
|983
|2007.07.11 15:05
|sell
|275
|0.50
|1.2025
|1.2039
|0.0000
|984
|2007.07.11 15:10
|modify
|275
|0.50
|1.2025
|1.2028
|0.0000
|985
|2007.07.11 15:10
|close
|275
|0.50
|1.2010
|1.2028
|0.0000
|62.45
|17757.07
|986
|2007.07.12 15:10
|sell
|276
|0.50
|1.2041
|1.2055
|0.0000
|987
|2007.07.12 15:15
|modify
|276
|0.50
|1.2041
|1.2052
|0.0000
|988
|2007.07.12 15:20
|modify
|276
|0.50
|1.2041
|1.2037
|0.0000
|989
|2007.07.12 15:20
|close
|276
|0.50
|1.2024
|1.2037
|0.0000
|70.69
|17827.76
|990
|2007.07.12 15:50
|sell
|277
|0.50
|1.2044
|1.2058
|0.0000
|991
|2007.07.12 15:59
|modify
|277
|0.50
|1.2044
|1.2055
|0.0000
|992
|2007.07.12 16:05
|modify
|277
|0.50
|1.2044
|1.2046
|0.0000
|993
|2007.07.12 16:05
|close
|277
|0.50
|1.2032
|1.2046
|0.0000
|49.87
|17877.63
|994
|2007.07.12 17:40
|sell
|278
|0.50
|1.2041
|1.2055
|0.0000
|995
|2007.07.12 17:45
|modify
|278
|0.50
|1.2041
|1.2054
|0.0000
|996
|2007.07.12 17:50
|modify
|278
|0.50
|1.2041
|1.2053
|0.0000
|997
|2007.07.12 17:59
|modify
|278
|0.50
|1.2041
|1.2047
|0.0000
|998
|2007.07.12 17:59
|close
|278
|0.50
|1.2032
|1.2047
|0.0000
|37.40
|17915.03
|999
|2007.07.13 09:10
|buy
|279
|0.50
|1.2044
|1.2030
|0.0000
|1000
|2007.07.13 09:20
|modify
|279
|0.50
|1.2044
|1.2045
|0.0000
|1001
|2007.07.13 09:20
|close
|279
|0.50
|1.2053
|1.2045
|0.0000
|37.34
|17952.37
|1002
|2007.07.13 09:20
|buy
|280
|0.50
|1.2042
|1.2028
|0.0000
|1003
|2007.07.13 09:30
|modify
|280
|0.50
|1.2042
|1.2032
|0.0000
|1004
|2007.07.13 09:35
|s/l
|280
|0.50
|1.2032
|1.2032
|0.0000
|-41.57
|17910.80
|1005
|2007.07.13 09:35
|buy
|281
|0.50
|1.2031
|1.2017
|0.0000
|1006
|2007.07.13 09:40
|modify
|281
|0.50
|1.2031
|1.2018
|0.0000
|1007
|2007.07.13 09:45
|modify
|281
|0.50
|1.2031
|1.2025
|0.0000
|1008
|2007.07.13 09:50
|modify
|281
|0.50
|1.2031
|1.2032
|0.0000
|1009
|2007.07.13 09:50
|close
|281
|0.50
|1.2040
|1.2032
|0.0000
|37.38
|17948.18
|1010
|2007.07.13 15:05
|sell
|282
|0.50
|1.2021
|1.2035
|0.0000
|1011
|2007.07.13 15:10
|modify
|282
|0.50
|1.2021
|1.2023
|0.0000
|1012
|2007.07.13 15:10
|close
|282
|0.50
|1.2011
|1.2023
|0.0000
|41.63
|17989.81
|1013
|2007.07.13 16:35
|sell
|283
|0.50
|1.2036
|1.2050
|0.0000
|1014
|2007.07.13 16:40
|modify
|283
|0.50
|1.2036
|1.2042
|0.0000
|1015
|2007.07.13 16:45
|modify
|283
|0.50
|1.2036
|1.2024
|0.0000
|1016
|2007.07.13 16:45
|close
|283
|0.50
|1.2010
|1.2024
|0.0000
|108.24
|18098.05
|1017
|2007.07.13 16:50
|sell
|284
|0.50
|1.2023
|1.2037
|0.0000
|1018
|2007.07.13 17:35
|modify
|284
|0.50
|1.2023
|1.2027
|0.0000
|1019
|2007.07.13 17:35
|close
|284
|0.50
|1.2011
|1.2027
|0.0000
|49.95
|18148.00
|1020
|2007.07.16 08:35
|sell
|285
|0.50
|1.2020
|1.2034
|0.0000
|1021
|2007.07.16 08:45
|modify
|285
|0.50
|1.2020
|1.2031
|0.0000
|1022
|2007.07.16 08:50
|modify
|285
|0.50
|1.2020
|1.2022
|0.0000
|1023
|2007.07.16 08:59
|s/l
|285
|0.50
|1.2022
|1.2022
|0.0000
|-8.32
|18139.68
|1024
|2007.07.16 08:59
|sell
|286
|0.50
|1.2019
|1.2033
|0.0000
|1025
|2007.07.16 09:00
|modify
|286
|0.50
|1.2019
|1.2030
|0.0000
|1026
|2007.07.16 09:15
|modify
|286
|0.50
|1.2019
|1.2022
|0.0000
|1027
|2007.07.16 09:20
|s/l
|286
|0.50
|1.2022
|1.2022
|0.0000
|-12.47
|18127.21
|1028
|2007.07.16 13:40
|sell
|287
|0.50
|1.2012
|1.2026
|0.0000
|1029
|2007.07.16 13:50
|modify
|287
|0.50
|1.2012
|1.2025
|0.0000
|1030
|2007.07.16 14:15
|modify
|287
|0.50
|1.2012
|1.2023
|0.0000
|1031
|2007.07.16 15:35
|modify
|287
|0.50
|1.2012
|1.2021
|0.0000
|1032
|2007.07.16 16:05
|s/l
|287
|0.50
|1.2021
|1.2021
|0.0000
|-37.42
|18089.79
|1033
|2007.07.17 11:20
|sell
|288
|0.50
|1.2004
|1.2018
|0.0000
|1034
|2007.07.17 11:30
|modify
|288
|0.50
|1.2004
|1.2017
|0.0000
|1035
|2007.07.17 11:35
|s/l
|288
|0.50
|1.2017
|1.2017
|0.0000
|-54.06
|18035.73
|1036
|2007.07.17 11:35
|sell
|289
|0.50
|1.2019
|1.2033
|0.0000
|1037
|2007.07.17 11:40
|modify
|289
|0.50
|1.2019
|1.2015
|0.0000
|1038
|2007.07.17 11:40
|close
|289
|0.50
|1.2004
|1.2015
|0.0000
|62.48
|18098.21
|1039
|2007.07.18 06:35
|sell
|290
|0.50
|1.1978
|1.1992
|0.0000
|1040
|2007.07.18 06:40
|modify
|290
|0.50
|1.1978
|1.1980
|0.0000
|1041
|2007.07.18 06:40
|close
|290
|0.50
|1.1967
|1.1980
|0.0000
|45.96
|18144.17
|1042
|2007.07.18 09:15
|sell
|291
|0.50
|1.1989
|1.2003
|0.0000
|1043
|2007.07.18 09:20
|modify
|291
|0.50
|1.1989
|1.2002
|0.0000
|1044
|2007.07.18 09:35
|modify
|291
|0.50
|1.1989
|1.1998
|0.0000
|1045
|2007.07.18 09:40
|s/l
|291
|0.50
|1.1998
|1.1998
|0.0000
|-37.44
|18106.73
|1046
|2007.07.18 09:40
|sell
|292
|0.50
|1.2015
|1.2029
|0.0000
|1047
|2007.07.18 09:45
|modify
|292
|0.50
|1.2015
|1.2024
|0.0000
|1048
|2007.07.18 09:50
|modify
|292
|0.50
|1.2015
|1.2013
|0.0000
|1049
|2007.07.18 09:50
|close
|292
|0.50
|1.1999
|1.2013
|0.0000
|66.67
|18173.40
|1050
|2007.07.18 09:59
|sell
|293
|0.50
|1.2011
|1.2025
|0.0000
|1051
|2007.07.18 10:10
|modify
|293
|0.50
|1.2011
|1.2024
|0.0000
|1052
|2007.07.18 10:15
|modify
|293
|0.50
|1.2011
|1.2021
|0.0000
|1053
|2007.07.18 10:50
|s/l
|293
|0.50
|1.2021
|1.2021
|0.0000
|-41.57
|18131.83
|1054
|2007.07.18 14:20
|buy
|294
|0.50
|1.2021
|1.2007
|0.0000
|1055
|2007.07.18 14:50
|modify
|294
|0.50
|1.2021
|1.2030
|0.0000
|1056
|2007.07.18 14:50
|close
|294
|0.50
|1.2049
|1.2030
|0.0000
|116.19
|18248.02
|1057
|2007.07.18 15:05
|buy
|295
|0.50
|1.2029
|1.2015
|0.0000
|1058
|2007.07.18 15:15
|modify
|295
|0.50
|1.2029
|1.2026
|0.0000
|1059
|2007.07.18 15:15
|close
|295
|0.50
|1.2046
|1.2026
|0.0000
|70.56
|18318.58
|1060
|2007.07.18 15:20
|buy
|296
|0.50
|1.2033
|1.2019
|0.0000
|1061
|2007.07.18 16:10
|s/l
|296
|0.50
|1.2019
|1.2019
|0.0000
|-58.31
|18260.27
|1062
|2007.07.18 16:10
|buy
|297
|0.50
|1.2007
|1.1993
|0.0000
|1063
|2007.07.18 16:15
|modify
|297
|0.50
|1.2007
|1.2014
|0.0000
|1064
|2007.07.18 16:15
|close
|297
|0.50
|1.2035
|1.2014
|0.0000
|116.33
|18376.60
|1065
|2007.07.18 16:35
|buy
|298
|0.50
|1.1988
|1.1974
|0.0000
|1066
|2007.07.18 16:40
|modify
|298
|0.50
|1.1988
|1.1987
|0.0000
|1067
|2007.07.18 16:40
|close
|298
|0.50
|1.2008
|1.1987
|0.0000
|83.28
|18459.88
|1068
|2007.07.18 16:50
|buy
|299
|0.50
|1.1997
|1.1983
|0.0000
|1069
|2007.07.18 17:20
|s/l
|299
|0.50
|1.1983
|1.1983
|0.0000
|-58.42
|18401.46
|1070
|2007.07.19 13:05
|sell
|300
|0.50
|1.2011
|1.2025
|0.0000
|1071
|2007.07.19 13:10
|modify
|300
|0.50
|1.2011
|1.2012
|0.0000
|1072
|2007.07.19 13:10
|close
|300
|0.50
|1.2001
|1.2012
|0.0000
|41.66
|18443.12
|1073
|2007.07.19 13:40
|sell
|301
|0.50
|1.2011
|1.2025
|0.0000
|1074
|2007.07.19 13:45
|modify
|301
|0.50
|1.2011
|1.2018
|0.0000
|1075
|2007.07.19 14:05
|modify
|301
|0.50
|1.2011
|1.2017
|0.0000
|1076
|2007.07.19 14:10
|modify
|301
|0.50
|1.2011
|1.2014
|0.0000
|1077
|2007.07.19 14:35
|modify
|301
|0.50
|1.2011
|1.2006
|0.0000
|1078
|2007.07.19 14:35
|close
|301
|0.50
|1.1995
|1.2006
|0.0000
|66.69
|18509.81
|1079
|2007.07.19 15:10
|sell
|302
|0.50
|1.2006
|1.2020
|0.0000
|1080
|2007.07.19 15:20
|modify
|302
|0.50
|1.2006
|1.2008
|0.0000
|1081
|2007.07.19 15:20
|close
|302
|0.50
|1.1997
|1.2008
|0.0000
|37.51
|18547.32
|1082
|2007.07.19 15:20
|sell
|303
|0.50
|1.2005
|1.2019
|0.0000
|1083
|2007.07.19 15:45
|modify
|303
|0.50
|1.2005
|1.2016
|0.0000
|1084
|2007.07.19 15:50
|modify
|303
|0.50
|1.2005
|1.2012
|0.0000
|1085
|2007.07.19 16:15
|modify
|303
|0.50
|1.2005
|1.2010
|0.0000
|1086
|2007.07.19 16:40
|modify
|303
|0.50
|1.2005
|1.2007
|0.0000
|1087
|2007.07.19 16:40
|close
|303
|0.50
|1.1995
|1.2007
|0.0000
|41.68
|18589.00
|1088
|2007.07.23 08:40
|sell
|304
|0.50
|1.2010
|1.2024
|0.0000
|1089
|2007.07.23 08:45
|modify
|304
|0.50
|1.2010
|1.2018
|0.0000
|1090
|2007.07.23 08:50
|modify
|304
|0.50
|1.2010
|1.2009
|0.0000
|1091
|2007.07.23 08:50
|close
|304
|0.50
|1.1998
|1.2009
|0.0000
|50.01
|18639.01
|1092
|2007.07.23 14:15
|buy
|305
|0.50
|1.2032
|1.2018
|0.0000
|1093
|2007.07.23 14:20
|modify
|305
|0.50
|1.2032
|1.2024
|0.0000
|1094
|2007.07.23 14:20
|modify
|305
|0.50
|1.2032
|1.2027
|0.0000
|1095
|2007.07.23 14:20
|close
|305
|0.50
|1.2041
|1.2027
|0.0000
|37.37
|18676.38
|1096
|2007.07.25 07:50
|buy
|306
|0.50
|1.2034
|1.2020
|0.0000
|1097
|2007.07.25 07:59
|modify
|306
|0.50
|1.2034
|1.2026
|0.0000
|1098
|2007.07.25 08:00
|modify
|306
|0.50
|1.2034
|1.2027
|0.0000
|1099
|2007.07.25 08:05
|modify
|306
|0.50
|1.2034
|1.2038
|0.0000
|1100
|2007.07.25 08:05
|close
|306
|0.50
|1.2050
|1.2038
|0.0000
|66.39
|18742.77
|1101
|2007.07.25 11:05
|buy
|307
|0.50
|1.2117
|1.2103
|0.0000
|1102
|2007.07.25 11:20
|modify
|307
|0.50
|1.2117
|1.2113
|0.0000
|1103
|2007.07.25 11:20
|close
|307
|0.50
|1.2129
|1.2113
|0.0000
|49.47
|18792.24
|1104
|2007.07.25 11:35
|buy
|308
|0.50
|1.2112
|1.2098
|0.0000
|1105
|2007.07.25 11:45
|modify
|308
|0.50
|1.2112
|1.2099
|0.0000
|1106
|2007.07.25 11:50
|modify
|308
|0.50
|1.2112
|1.2105
|0.0000
|1107
|2007.07.25 12:20
|modify
|308
|0.50
|1.2112
|1.2111
|0.0000
|1108
|2007.07.25 12:20
|close
|308
|0.50
|1.2127
|1.2111
|0.0000
|61.85
|18854.09
|1109
|2007.07.25 14:05
|buy
|309
|0.50
|1.2117
|1.2103
|0.0000
|1110
|2007.07.25 14:10
|modify
|309
|0.50
|1.2117
|1.2105
|0.0000
|1111
|2007.07.25 14:15
|modify
|309
|0.50
|1.2117
|1.2112
|0.0000
|1112
|2007.07.25 14:15
|close
|309
|0.50
|1.2130
|1.2112
|0.0000
|53.59
|18907.68
|1113
|2007.07.25 16:35
|buy
|310
|0.50
|1.2138
|1.2124
|0.0000
|1114
|2007.07.25 16:50
|modify
|310
|0.50
|1.2138
|1.2129
|0.0000
|1115
|2007.07.25 17:20
|close
|310
|0.50
|1.2149
|1.2129
|0.0000
|45.27
|18952.95
|1116
|2007.07.26 19:05
|sell
|311
|0.50
|1.2052
|1.2066
|0.0000
|1117
|2007.07.26 19:20
|modify
|311
|0.50
|1.2052
|1.2058
|0.0000
|1118
|2007.07.26 19:20
|close
|311
|0.50
|1.2036
|1.2058
|0.0000
|66.47
|19019.42
|1119
|2007.07.27 15:50
|buy
|312
|0.50
|1.2095
|1.2081
|0.0000
|1120
|2007.07.27 16:10
|modify
|312
|0.50
|1.2095
|1.2098
|0.0000
|1121
|2007.07.27 16:10
|close
|312
|0.50
|1.2120
|1.2098
|0.0000
|103.14
|19122.56
|1122
|2007.07.27 19:10
|buy
|313
|0.50
|1.2082
|1.2068
|0.0000
|1123
|2007.07.30 00:05
|modify
|313
|0.50
|1.2082
|1.2071
|0.0000
|1124
|2007.07.30 00:05
|close
|313
|0.50
|1.2094
|1.2071
|0.0000
|49.90
|19172.46
|1125
|2007.07.30 00:20
|sell
|314
|0.50
|1.2099
|1.2113
|0.0000
|1126
|2007.07.30 00:35
|modify
|314
|0.50
|1.2099
|1.2111
|0.0000
|1127
|2007.07.30 00:35
|close
|314
|0.50
|1.2088
|1.2111
|0.0000
|45.50
|19217.96
|1128
|2007.07.30 13:35
|sell
|315
|0.50
|1.2031
|1.2045
|0.0000
|1129
|2007.07.30 13:40
|modify
|315
|0.50
|1.2031
|1.2039
|0.0000
|1130
|2007.07.30 13:40
|close
|315
|0.50
|1.2023
|1.2039
|0.0000
|33.27
|19251.23
|1131
|2007.07.30 14:50
|sell
|316
|0.50
|1.2051
|1.2065
|0.0000
|1132
|2007.07.30 14:59
|modify
|316
|0.50
|1.2051
|1.2047
|0.0000
|1133
|2007.07.30 14:59
|close
|316
|0.50
|1.2030
|1.2047
|0.0000
|87.28
|19338.51
|1134
|2007.07.30 19:35
|sell
|317
|0.50
|1.2033
|1.2047
|0.0000
|1135
|2007.07.30 19:40
|modify
|317
|0.50
|1.2033
|1.2046
|0.0000
|1136
|2007.07.30 20:10
|modify
|317
|0.50
|1.2033
|1.2045
|0.0000
|1137
|2007.07.30 20:35
|modify
|317
|0.50
|1.2033
|1.2044
|0.0000
|1138
|2007.07.31 00:15
|modify
|317
|0.50
|1.2033
|1.2042
|0.0000
|1139
|2007.07.31 00:15
|close
|317
|0.50
|1.2024
|1.2042
|0.0000
|36.49
|19375.00
|1140
|2007.08.01 08:40
|sell
|318
|0.50
|1.2006
|1.2020
|0.0000
|1141
|2007.08.01 08:45
|modify
|318
|0.50
|1.2006
|1.2018
|0.0000
|1142
|2007.08.01 08:50
|modify
|318
|0.50
|1.2006
|1.2004
|0.0000
|1143
|2007.08.01 08:50
|close
|318
|0.50
|1.1991
|1.2004
|0.0000
|62.55
|19437.55
|1144
|2007.08.01 09:05
|sell
|319
|0.50
|1.2011
|1.2025
|0.0000
|1145
|2007.08.01 09:10
|modify
|319
|0.50
|1.2011
|1.2024
|0.0000
|1146
|2007.08.01 09:15
|modify
|319
|0.50
|1.2011
|1.2009
|0.0000
|1147
|2007.08.01 09:15
|close
|319
|0.50
|1.1995
|1.2009
|0.0000
|66.69
|19504.24
|1148
|2007.08.01 14:05
|buy
|320
|0.50
|1.2012
|1.1998
|0.0000
|1149
|2007.08.01 14:10
|modify
|320
|0.50
|1.2012
|1.1999
|0.0000
|1150
|2007.08.01 14:15
|modify
|320
|0.50
|1.2012
|1.2004
|0.0000
|1151
|2007.08.01 14:15
|close
|320
|0.50
|1.2022
|1.2004
|0.0000
|41.59
|19545.83
|1152
|2007.08.01 14:20
|buy
|321
|0.50
|1.2017
|1.2003
|0.0000
|1153
|2007.08.01 14:35
|s/l
|321
|0.50
|1.2003
|1.2003
|0.0000
|-58.32
|19487.51
|1154
|2007.08.01 14:35
|buy
|322
|0.50
|1.2006
|1.1992
|0.0000
|1155
|2007.08.01 14:45
|modify
|322
|0.50
|1.2006
|1.2007
|0.0000
|1156
|2007.08.01 14:45
|close
|322
|0.50
|1.2025
|1.2007
|0.0000
|79.00
|19566.51
|1157
|2007.08.02 18:15
|buy
|323
|0.50
|1.2047
|1.2033
|0.0000
|1158
|2007.08.02 18:20
|modify
|323
|0.50
|1.2047
|1.2036
|0.0000
|1159
|2007.08.02 19:45
|s/l
|323
|0.50
|1.2036
|1.2036
|0.0000
|-45.70
|19520.81
|1160
|2007.08.03 22:35
|sell
|324
|0.50
|1.1907
|1.1921
|0.0000
|1161
|2007.08.05 23:00
|modify
|324
|0.50
|1.1907
|1.1899
|0.0000
|1162
|2007.08.05 23:00
|close
|324
|0.50
|1.1873
|1.1899
|0.0000
|143.18
|19663.99
|1163
|2007.08.06 00:35
|sell
|325
|0.50
|1.1851
|1.1865
|0.0000
|1164
|2007.08.06 00:50
|close
|325
|0.50
|1.1838
|1.1865
|0.0000
|54.91
|19718.90
|1165
|2007.08.06 00:59
|sell
|326
|0.50
|1.1850
|1.1864
|0.0000
|1166
|2007.08.06 03:10
|close
|326
|0.50
|1.1839
|1.1864
|0.0000
|46.46
|19765.36
|1167
|2007.08.06 06:40
|sell
|327
|0.50
|1.1856
|1.1870
|0.0000
|1168
|2007.08.06 06:45
|close
|327
|0.50
|1.1847
|1.1870
|0.0000
|37.98
|19803.34
|1169
|2007.08.06 06:59
|sell
|328
|0.50
|1.1852
|1.1866
|0.0000
|1170
|2007.08.06 08:35
|modify
|328
|0.50
|1.1852
|1.1848
|0.0000
|1171
|2007.08.06 08:35
|close
|328
|0.50
|1.1825
|1.1848
|0.0000
|114.16
|19917.50
|1172
|2007.08.06 09:10
|sell
|329
|0.50
|1.1855
|1.1869
|0.0000
|1173
|2007.08.06 09:20
|modify
|329
|0.50
|1.1855
|1.1861
|0.0000
|1174
|2007.08.06 09:20
|close
|329
|0.50
|1.1837
|1.1861
|0.0000
|76.03
|19993.53
|1175
|2007.08.06 09:35
|sell
|330
|0.50
|1.1874
|1.1888
|0.0000
|1176
|2007.08.06 09:50
|modify
|330
|0.50
|1.1874
|1.1879
|0.0000
|1177
|2007.08.06 09:50
|close
|330
|0.50
|1.1855
|1.1879
|0.0000
|80.13
|20073.66
|1178
|2007.08.06 09:59
|sell
|331
|0.50
|1.1870
|1.1884
|0.0000
|1179
|2007.08.06 10:35
|modify
|331
|0.50
|1.1870
|1.1875
|0.0000
|1180
|2007.08.06 10:35
|close
|331
|0.50
|1.1849
|1.1875
|0.0000
|88.62
|20162.28
|1181
|2007.08.06 10:40
|buy
|332
|0.50
|1.1841
|1.1827
|0.0000
|1182
|2007.08.06 10:50
|modify
|332
|0.50
|1.1841
|1.1839
|0.0000
|1183
|2007.08.06 10:50
|close
|332
|0.50
|1.1865
|1.1839
|0.0000
|101.14
|20263.42
|1184
|2007.08.06 10:59
|buy
|333
|0.50
|1.1843
|1.1829
|0.0000
|1185
|2007.08.06 11:40
|close
|333
|0.50
|1.1855
|1.1829
|0.0000
|50.61
|20314.03
|1186
|2007.08.06 13:35
|buy
|334
|0.50
|1.1852
|1.1838
|0.0000
|1187
|2007.08.06 13:50
|modify
|334
|0.50
|1.1852
|1.1840
|0.0000
|1188
|2007.08.06 13:50
|close
|334
|0.50
|1.1866
|1.1840
|0.0000
|58.99
|20373.02
|1189
|2007.08.07 20:10
|buy
|335
|0.50
|1.1934
|1.1920
|0.0000
|1190
|2007.08.07 20:15
|modify
|335
|0.50
|1.1934
|1.1948
|0.0000
|1191
|2007.08.07 20:15
|close
|335
|0.50
|1.1964
|1.1948
|0.0000
|125.38
|20498.40
|1192
|2007.08.07 20:20
|buy
|336
|0.50
|1.1940
|1.1926
|0.0000
|1193
|2007.08.07 20:35
|s/l
|336
|0.50
|1.1926
|1.1926
|0.0000
|-58.80
|20439.60
|1194
|2007.08.07 20:35
|buy
|337
|0.50
|1.1907
|1.1893
|0.0000
|1195
|2007.08.07 20:40
|modify
|337
|0.50
|1.1907
|1.1931
|0.0000
|1196
|2007.08.07 20:40
|close
|337
|0.50
|1.1947
|1.1931
|0.0000
|167.41
|20607.01
|1197
|2007.08.07 20:45
|buy
|338
|0.50
|1.1914
|1.1900
|0.0000
|1198
|2007.08.07 20:50
|modify
|338
|0.50
|1.1914
|1.1901
|0.0000
|1199
|2007.08.07 20:59
|modify
|338
|0.50
|1.1914
|1.1927
|0.0000
|1200
|2007.08.07 20:59
|close
|338
|0.50
|1.1943
|1.1927
|0.0000
|121.41
|20728.42
|1201
|2007.08.08 03:50
|buy
|339
|0.50
|1.1959
|1.1945
|0.0000
|1202
|2007.08.08 05:35
|modify
|339
|0.50
|1.1959
|1.1946
|0.0000
|1203
|2007.08.08 06:45
|modify
|339
|0.50
|1.1959
|1.1947
|0.0000
|1204
|2007.08.08 06:50
|modify
|339
|0.50
|1.1959
|1.1948
|0.0000
|1205
|2007.08.08 08:05
|modify
|339
|0.50
|1.1959
|1.1952
|0.0000
|1206
|2007.08.08 08:05
|close
|339
|0.50
|1.1971
|1.1952
|0.0000
|50.12
|20778.54
|1207
|2007.08.08 11:05
|buy
|340
|0.50
|1.1963
|1.1949
|0.0000
|1208
|2007.08.08 11:10
|modify
|340
|0.50
|1.1963
|1.1954
|0.0000
|1209
|2007.08.08 11:20
|s/l
|340
|0.50
|1.1954
|1.1954
|0.0000
|-37.66
|20740.88
|1210
|2007.08.08 17:20
|sell
|341
|0.50
|1.1947
|1.1961
|0.0000
|1211
|2007.08.08 17:40
|modify
|341
|0.50
|1.1947
|1.1960
|0.0000
|1212
|2007.08.08 18:05
|modify
|341
|0.50
|1.1947
|1.1959
|0.0000
|1213
|2007.08.08 18:20
|s/l
|341
|0.50
|1.1959
|1.1959
|0.0000
|-50.17
|20690.71
|1214
|2007.08.08 18:45
|sell
|342
|0.50
|1.1954
|1.1968
|0.0000
|1215
|2007.08.08 18:59
|modify
|342
|0.50
|1.1954
|1.1964
|0.0000
|1216
|2007.08.08 19:45
|s/l
|342
|0.50
|1.1964
|1.1964
|0.0000
|-41.78
|20648.93
|1217
|2007.08.09 16:35
|buy
|343
|0.50
|1.1960
|1.1946
|0.0000
|1218
|2007.08.09 16:40
|modify
|343
|0.50
|1.1960
|1.1957
|0.0000
|1219
|2007.08.09 16:40
|close
|343
|0.50
|1.1977
|1.1957
|0.0000
|70.97
|20719.90
|1220
|2007.08.09 16:59
|buy
|344
|0.50
|1.1961
|1.1947
|0.0000
|1221
|2007.08.09 17:05
|modify
|344
|0.50
|1.1961
|1.1951
|0.0000
|1222
|2007.08.09 17:05
|close
|344
|0.50
|1.1972
|1.1951
|0.0000
|45.94
|20765.84
|1223
|2007.08.09 20:05
|buy
|345
|0.50
|1.1958
|1.1944
|0.0000
|1224
|2007.08.09 20:20
|modify
|345
|0.50
|1.1958
|1.1947
|0.0000
|1225
|2007.08.09 20:20
|close
|345
|0.50
|1.1969
|1.1947
|0.0000
|45.95
|20811.79
|1226
|2007.08.10 19:35
|buy
|346
|0.50
|1.1968
|1.1954
|0.0000
|1227
|2007.08.10 19:45
|modify
|346
|0.50
|1.1968
|1.1958
|0.0000
|1228
|2007.08.10 19:45
|close
|346
|0.50
|1.1982
|1.1958
|0.0000
|58.42
|20870.21
|1229
|2007.08.10 20:05
|buy
|347
|0.50
|1.1970
|1.1956
|0.0000
|1230
|2007.08.10 20:10
|modify
|347
|0.50
|1.1970
|1.1958
|0.0000
|1231
|2007.08.10 20:10
|close
|347
|0.50
|1.1983
|1.1958
|0.0000
|54.24
|20924.45
|1232
|2007.08.10 20:40
|buy
|348
|0.50
|1.1969
|1.1955
|0.0000
|1233
|2007.08.10 21:35
|modify
|348
|0.50
|1.1969
|1.1959
|0.0000
|1234
|2007.08.10 21:35
|close
|348
|0.50
|1.1985
|1.1959
|0.0000
|66.75
|20991.20
|1235
|2007.08.14 14:15
|buy
|349
|0.50
|1.2078
|1.2064
|0.0000
|1236
|2007.08.14 14:20
|modify
|349
|0.50
|1.2078
|1.2071
|0.0000
|1237
|2007.08.14 14:20
|modify
|349
|0.50
|1.2078
|1.2074
|0.0000
|1238
|2007.08.14 14:30
|modify
|349
|0.50
|1.2078
|1.2077
|0.0000
|1239
|2007.08.14 14:30
|close
|349
|0.50
|1.2091
|1.2077
|0.0000
|53.76
|21044.96
|1240
|2007.08.14 15:05
|buy
|350
|0.50
|1.2104
|1.2090
|0.0000
|1241
|2007.08.14 15:10
|modify
|350
|0.50
|1.2104
|1.2091
|0.0000
|1242
|2007.08.14 15:20
|modify
|350
|0.50
|1.2104
|1.2096
|0.0000
|1243
|2007.08.14 15:40
|s/l
|350
|0.50
|1.2096
|1.2096
|0.0000
|-33.08
|21011.88
|1244
|2007.08.15 08:45
|buy
|351
|0.50
|1.2110
|1.2096
|0.0000
|1245
|2007.08.15 08:50
|modify
|351
|0.50
|1.2110
|1.2114
|0.0000
|1246
|2007.08.15 08:50
|close
|351
|0.50
|1.2125
|1.2114
|0.0000
|61.86
|21073.74
|1247
|2007.08.15 20:35
|buy
|352
|0.50
|1.2188
|1.2174
|0.0000
|1248
|2007.08.15 20:50
|modify
|352
|0.50
|1.2188
|1.2175
|0.0000
|1249
|2007.08.15 21:20
|modify
|352
|0.50
|1.2188
|1.2177
|0.0000
|1250
|2007.08.15 23:05
|modify
|352
|0.50
|1.2188
|1.2178
|0.0000
|1251
|2007.08.15 23:10
|modify
|352
|0.50
|1.2188
|1.2182
|0.0000
|1252
|2007.08.15 23:10
|close
|352
|0.50
|1.2198
|1.2182
|0.0000
|40.99
|21114.73
|1253
|2007.08.16 03:35
|buy
|353
|0.50
|1.2198
|1.2184
|0.0000
|1254
|2007.08.16 03:45
|modify
|353
|0.50
|1.2198
|1.2187
|0.0000
|1255
|2007.08.16 03:50
|modify
|353
|0.50
|1.2198
|1.2191
|0.0000
|1256
|2007.08.16 05:10
|modify
|353
|0.50
|1.2198
|1.2200
|0.0000
|1257
|2007.08.16 05:10
|close
|353
|0.50
|1.2213
|1.2200
|0.0000
|61.41
|21176.14
|1258
|2007.08.16 06:30
|buy
|354
|0.50
|1.2187
|1.2173
|0.0000
|1259
|2007.08.16 06:45
|modify
|354
|0.50
|1.2187
|1.2179
|0.0000
|1260
|2007.08.16 06:50
|modify
|354
|0.50
|1.2187
|1.2188
|0.0000
|1261
|2007.08.16 06:50
|close
|354
|0.50
|1.2201
|1.2188
|0.0000
|57.37
|21233.51
|1262
|2007.08.16 16:10
|buy
|355
|0.50
|1.2172
|1.2158
|0.0000
|1263
|2007.08.16 16:15
|modify
|355
|0.50
|1.2172
|1.2162
|0.0000
|1264
|2007.08.16 16:15
|close
|355
|0.50
|1.2185
|1.2162
|0.0000
|53.34
|21286.85
|1265
|2007.08.16 16:20
|buy
|356
|0.50
|1.2172
|1.2158
|0.0000
|1266
|2007.08.16 16:50
|modify
|356
|0.50
|1.2172
|1.2162
|0.0000
|1267
|2007.08.16 16:50
|close
|356
|0.50
|1.2185
|1.2162
|0.0000
|53.34
|21340.19
|1268
|2007.08.16 19:10
|sell
|357
|0.50
|1.2157
|1.2171
|0.0000
|1269
|2007.08.16 19:20
|modify
|357
|0.50
|1.2157
|1.2160
|0.0000
|1270
|2007.08.16 19:20
|close
|357
|0.50
|1.2134
|1.2160
|0.0000
|94.78
|21434.97
|1271
|2007.08.16 19:20
|sell
|358
|0.50
|1.2148
|1.2162
|0.0000
|1272
|2007.08.16 19:35
|s/l
|358
|0.50
|1.2162
|1.2162
|0.0000
|-57.52
|21377.45
|1273
|2007.08.16 19:35
|sell
|359
|0.50
|1.2167
|1.2181
|0.0000
|1274
|2007.08.16 19:50
|modify
|359
|0.50
|1.2167
|1.2169
|0.0000
|1275
|2007.08.16 19:50
|close
|359
|0.50
|1.2143
|1.2169
|0.0000
|98.82
|21476.27
|1276
|2007.08.16 19:59
|sell
|360
|0.50
|1.2164
|1.2178
|0.0000
|1277
|2007.08.16 20:15
|modify
|360
|0.50
|1.2164
|1.2175
|0.0000
|1278
|2007.08.16 20:15
|close
|360
|0.50
|1.2148
|1.2175
|0.0000
|65.85
|21542.12
|1279
|2007.08.16 21:40
|sell
|361
|0.50
|1.2170
|1.2184
|0.0000
|1280
|2007.08.16 21:45
|modify
|361
|0.50
|1.2170
|1.2178
|0.0000
|1281
|2007.08.16 21:45
|close
|361
|0.50
|1.2152
|1.2178
|0.0000
|74.06
|21616.18
|1282
|2007.08.16 21:59
|sell
|362
|0.50
|1.2168
|1.2182
|0.0000
|1283
|2007.08.16 22:05
|s/l
|362
|0.50
|1.2182
|1.2182
|0.0000
|-57.46
|21558.72
|1284
|2007.08.17 03:20
|sell
|363
|0.50
|1.2175
|1.2189
|0.0000
|1285
|2007.08.17 03:50
|modify
|363
|0.50
|1.2175
|1.2188
|0.0000
|1286
|2007.08.17 03:50
|close
|363
|0.50
|1.2164
|1.2188
|0.0000
|45.22
|21603.94
|1287
|2007.08.17 09:05
|sell
|364
|0.50
|1.2102
|1.2116
|0.0000
|1288
|2007.08.17 09:20
|modify
|364
|0.50
|1.2102
|1.2113
|0.0000
|1289
|2007.08.17 09:20
|close
|364
|0.50
|1.2089
|1.2113
|0.0000
|53.77
|21657.71
|1290
|2007.08.17 09:35
|sell
|365
|0.50
|1.2110
|1.2124
|0.0000
|1291
|2007.08.17 09:40
|close
|365
|0.50
|1.2103
|1.2124
|0.0000
|28.92
|21686.63
|1292
|2007.08.17 14:35
|sell
|366
|0.50
|1.2076
|1.2090
|0.0000
|1293
|2007.08.17 14:40
|s/l
|366
|0.50
|1.2090
|1.2090
|0.0000
|-57.87
|21628.76
|1294
|2007.08.17 14:40
|sell
|367
|0.50
|1.2092
|1.2106
|0.0000
|1295
|2007.08.17 14:45
|modify
|367
|0.50
|1.2092
|1.2079
|0.0000
|1296
|2007.08.17 14:45
|close
|367
|0.50
|1.2053
|1.2079
|0.0000
|161.79
|21790.55
|1297
|2007.08.17 15:05
|sell
|368
|0.50
|1.2093
|1.2107
|0.0000
|1298
|2007.08.17 15:10
|modify
|368
|0.50
|1.2093
|1.2096
|0.0000
|1299
|2007.08.17 15:10
|close
|368
|0.50
|1.2066
|1.2096
|0.0000
|111.88
|21902.43
|1300
|2007.08.21 13:10
|sell
|369
|0.50
|1.2031
|1.2045
|0.0000
|1301
|2007.08.21 13:15
|modify
|369
|0.50
|1.2031
|1.2038
|0.0000
|1302
|2007.08.21 13:20
|modify
|369
|0.50
|1.2031
|1.2031
|0.0000
|1303
|2007.08.21 13:20
|close
|369
|0.50
|1.2016
|1.2031
|0.0000
|62.42
|21964.85
|1304
|2007.08.24 14:30
|sell
|370
|0.50
|1.2025
|1.2039
|0.0000
|1305
|2007.08.24 14:45
|modify
|370
|0.50
|1.2025
|1.2036
|0.0000
|1306
|2007.08.24 14:59
|modify
|370
|0.50
|1.2025
|1.2021
|0.0000
|1307
|2007.08.24 14:59
|close
|370
|0.50
|1.2006
|1.2021
|0.0000
|79.13
|22043.98
|1308
|2007.08.24 17:10
|sell
|371
|0.50
|1.2024
|1.2038
|0.0000
|1309
|2007.08.24 17:15
|modify
|371
|0.50
|1.2024
|1.2022
|0.0000
|1310
|2007.08.24 17:15
|close
|371
|0.50
|1.2004
|1.2022
|0.0000
|83.31
|22127.29
|1311
|2007.08.24 17:20
|sell
|372
|0.50
|1.2019
|1.2033
|0.0000
|1312
|2007.08.24 17:50
|modify
|372
|0.50
|1.2019
|1.2032
|0.0000
|1313
|2007.08.24 18:15
|modify
|372
|0.50
|1.2019
|1.2031
|0.0000
|1314
|2007.08.24 18:15
|close
|372
|0.50
|1.2012
|1.2031
|0.0000
|29.14
|22156.43
|1315
|2007.08.24 20:35
|sell
|373
|0.50
|1.2017
|1.2031
|0.0000
|1316
|2007.08.24 20:45
|modify
|373
|0.50
|1.2017
|1.2029
|0.0000
|1317
|2007.08.24 20:45
|close
|373
|0.50
|1.2008
|1.2029
|0.0000
|37.48
|22193.91
|1318
|2007.08.27 11:35
|buy
|374
|0.50
|1.2032
|1.2018
|0.0000
|1319
|2007.08.27 11:45
|modify
|374
|0.50
|1.2032
|1.2019
|0.0000
|1320
|2007.08.27 11:50
|modify
|374
|0.50
|1.2032
|1.2024
|0.0000
|1321
|2007.08.27 13:35
|modify
|374
|0.50
|1.2032
|1.2032
|0.0000
|1322
|2007.08.27 13:35
|close
|374
|0.50
|1.2042
|1.2032
|0.0000
|41.52
|22235.43
|1323
|2007.08.28 15:50
|sell
|375
|0.50
|1.1993
|1.2007
|0.0000
|1324
|2007.08.28 15:59
|modify
|375
|0.50
|1.1993
|1.2002
|0.0000
|1325
|2007.08.28 16:10
|modify
|375
|0.50
|1.1993
|1.2000
|0.0000
|1326
|2007.08.28 16:20
|s/l
|375
|0.50
|1.2000
|1.2000
|0.0000
|-29.16
|22206.27
|1327
|2007.08.30 18:20
|buy
|376
|0.50
|1.2022
|1.2008
|0.0000
|1328
|2007.08.30 18:35
|modify
|376
|0.50
|1.2022
|1.2012
|0.0000
|1329
|2007.08.30 21:10
|modify
|376
|0.50
|1.2022
|1.2021
|0.0000
|1330
|2007.08.30 21:10
|close
|376
|0.50
|1.2038
|1.2021
|0.0000
|66.46
|22272.73
|1331
|2007.08.31 13:50
|buy
|377
|0.50
|1.2034
|1.2020
|0.0000
|1332
|2007.08.31 13:59
|s/l
|377
|0.50
|1.2020
|1.2020
|0.0000
|-58.39
|22214.34
|1333
|2007.08.31 14:05
|sell
|378
|0.50
|1.2011
|1.2025
|0.0000
|1334
|2007.08.31 14:20
|modify
|378
|0.50
|1.2011
|1.2006
|0.0000
|1335
|2007.08.31 14:20
|close
|378
|0.50
|1.1990
|1.2006
|0.0000
|87.57
|22301.91
|1336
|2007.08.31 14:20
|sell
|379
|0.50
|1.2010
|1.2024
|0.0000
|1337
|2007.08.31 14:40
|s/l
|379
|0.50
|1.2024
|1.2024
|0.0000
|-58.22
|22243.69
|1338
|2007.08.31 14:40
|sell
|380
|0.50
|1.2021
|1.2035
|0.0000
|1339
|2007.08.31 14:50
|modify
|380
|0.50
|1.2021
|1.2023
|0.0000
|1340
|2007.08.31 14:50
|close
|380
|0.50
|1.2007
|1.2023
|0.0000
|58.30
|22301.99
|1341
|2007.08.31 14:59
|sell
|381
|0.50
|1.2012
|1.2026
|0.0000
|1342
|2007.08.31 15:35
|s/l
|381
|0.50
|1.2026
|1.2026
|0.0000
|-58.12
|22243.87
|1343
|2007.08.31 15:35
|sell
|382
|0.50
|1.2042
|1.2056
|0.0000
|1344
|2007.08.31 15:40
|modify
|382
|0.50
|1.2042
|1.2035
|0.0000
|1345
|2007.08.31 15:40
|close
|382
|0.50
|1.2017
|1.2035
|0.0000
|104.02
|22347.89
|1346
|2007.08.31 15:59
|sell
|383
|0.50
|1.2039
|1.2053
|0.0000
|1347
|2007.08.31 16:00
|s/l
|383
|0.50
|1.2053
|1.2053
|0.0000
|-58.00
|22289.89
|1348
|2007.08.31 17:05
|buy
|384
|0.50
|1.2067
|1.2053
|0.0000
|1349
|2007.08.31 17:20
|modify
|384
|0.50
|1.2067
|1.2062
|0.0000
|1350
|2007.08.31 17:20
|close
|384
|0.50
|1.2083
|1.2062
|0.0000
|66.21
|22356.10
|1351
|2007.08.31 17:20
|buy
|385
|0.50
|1.2071
|1.2057
|0.0000
|1352
|2007.08.31 21:40
|modify
|385
|0.50
|1.2071
|1.2063
|0.0000
|1353
|2007.08.31 21:40
|close
|385
|0.50
|1.2087
|1.2063
|0.0000
|66.19
|22422.29
|1354
|2007.09.04 13:35
|buy
|386
|0.50
|1.2111
|1.2097
|0.0000
|1355
|2007.09.04 13:50
|modify
|386
|0.50
|1.2111
|1.2105
|0.0000
|1356
|2007.09.04 14:10
|modify
|386
|0.50
|1.2111
|1.2129
|0.0000
|1357
|2007.09.04 14:10
|close
|386
|0.50
|1.2143
|1.2129
|0.0000
|131.76
|22554.05
|1358
|2007.09.04 16:35
|buy
|387
|0.50
|1.2130
|1.2116
|0.0000
|1359
|2007.09.04 16:40
|modify
|387
|0.50
|1.2130
|1.2134
|0.0000
|1360
|2007.09.04 16:40
|close
|387
|0.50
|1.2150
|1.2134
|0.0000
|82.30
|22636.35
|1361
|2007.09.04 17:15
|buy
|388
|0.50
|1.2117
|1.2103
|0.0000
|1362
|2007.09.04 17:20
|modify
|388
|0.50
|1.2117
|1.2106
|0.0000
|1363
|2007.09.04 17:50
|s/l
|388
|0.50
|1.2106
|1.2106
|0.0000
|-45.45
|22590.90
|1364
|2007.09.04 23:59
|buy
|389
|0.50
|1.2115
|1.2101
|0.0000
|1365
|2007.09.05 00:05
|s/l
|389
|0.50
|1.2101
|1.2101
|0.0000
|-57.56
|22533.34
|1366
|2007.09.05 10:35
|buy
|390
|0.50
|1.2123
|1.2109
|0.0000
|1367
|2007.09.05 10:40
|modify
|390
|0.50
|1.2123
|1.2113
|0.0000
|1368
|2007.09.05 10:45
|modify
|390
|0.50
|1.2123
|1.2116
|0.0000
|1369
|2007.09.05 10:50
|modify
|390
|0.50
|1.2123
|1.2120
|0.0000
|1370
|2007.09.05 11:05
|s/l
|390
|0.50
|1.2120
|1.2120
|0.0000
|-12.38
|22520.96
|1371
|2007.09.05 15:59
|buy
|391
|0.50
|1.2120
|1.2106
|0.0000
|1372
|2007.09.05 16:05
|s/l
|391
|0.50
|1.2106
|1.2106
|0.0000
|-58.12
|22462.84
|1373
|2007.09.05 20:10
|sell
|392
|0.50
|1.2036
|1.2050
|0.0000
|1374
|2007.09.05 20:15
|modify
|392
|0.50
|1.2036
|1.2049
|0.0000
|1375
|2007.09.05 20:20
|modify
|392
|0.50
|1.2036
|1.2047
|0.0000
|1376
|2007.09.05 20:20
|close
|392
|0.50
|1.2026
|1.2047
|0.0000
|41.58
|22504.42
|1377
|2007.09.05 20:20
|sell
|393
|0.50
|1.2035
|1.2049
|0.0000
|1378
|2007.09.06 02:10
|s/l
|393
|0.50
|1.2049
|1.2049
|0.0000
|-60.91
|22443.51
|1379
|2007.09.06 14:05
|sell
|394
|0.50
|1.2026
|1.2040
|0.0000
|1380
|2007.09.06 14:10
|modify
|394
|0.50
|1.2026
|1.2031
|0.0000
|1381
|2007.09.06 14:15
|modify
|394
|0.50
|1.2026
|1.2026
|0.0000
|1382
|2007.09.06 14:15
|close
|394
|0.50
|1.2013
|1.2026
|0.0000
|54.11
|22497.62
|1383
|2007.09.06 14:35
|sell
|395
|0.50
|1.2045
|1.2059
|0.0000
|1384
|2007.09.06 14:40
|modify
|395
|0.50
|1.2045
|1.2057
|0.0000
|1385
|2007.09.06 14:50
|modify
|395
|0.50
|1.2045
|1.2039
|0.0000
|1386
|2007.09.06 14:50
|close
|395
|0.50
|1.2026
|1.2039
|0.0000
|79.00
|22576.62
|1387
|2007.09.06 14:59
|sell
|396
|0.50
|1.2045
|1.2059
|0.0000
|1388
|2007.09.06 15:15
|modify
|396
|0.50
|1.2045
|1.2047
|0.0000
|1389
|2007.09.06 15:15
|close
|396
|0.50
|1.2032
|1.2047
|0.0000
|54.02
|22630.64
|1390
|2007.09.10 02:05
|sell
|397
|0.50
|1.1869
|1.1883
|0.0000
|1391
|2007.09.10 02:40
|close
|397
|0.50
|1.1858
|1.1883
|0.0000
|46.38
|22677.02
|1392
|2007.09.10 06:35
|buy
|398
|0.50
|1.1863
|1.1849
|0.0000
|1393
|2007.09.10 06:50
|modify
|398
|0.50
|1.1863
|1.1851
|0.0000
|1394
|2007.09.10 07:15
|modify
|398
|0.50
|1.1863
|1.1854
|0.0000
|1395
|2007.09.10 07:59
|s/l
|398
|0.50
|1.1854
|1.1854
|0.0000
|-37.96
|22639.06
|1396
|2007.09.10 15:15
|buy
|399
|0.50
|1.1861
|1.1847
|0.0000
|1397
|2007.09.10 16:15
|modify
|399
|0.50
|1.1861
|1.1849
|0.0000
|1398
|2007.09.10 16:40
|modify
|399
|0.50
|1.1861
|1.1850
|0.0000
|1399
|2007.09.10 17:05
|modify
|399
|0.50
|1.1861
|1.1851
|0.0000
|1400
|2007.09.10 18:20
|s/l
|399
|0.50
|1.1851
|1.1851
|0.0000
|-42.19
|22596.87
|1401
|2007.09.13 09:20
|buy
|400
|0.50
|1.1847
|1.1833
|0.0000
|1402
|2007.09.13 09:20
|modify
|400
|0.50
|1.1847
|1.1838
|0.0000
|1403
|2007.09.13 09:40
|s/l
|400
|0.50
|1.1838
|1.1838
|0.0000
|-38.01
|22558.86
|1404
|2007.09.13 11:05
|sell
|401
|0.50
|1.1833
|1.1847
|0.0000
|1405
|2007.09.13 11:10
|modify
|401
|0.50
|1.1833
|1.1842
|0.0000
|1406
|2007.09.13 11:15
|modify
|401
|0.50
|1.1833
|1.1832
|0.0000
|1407
|2007.09.13 11:15
|close
|401
|0.50
|1.1821
|1.1832
|0.0000
|50.76
|22609.62
|1408
|2007.09.13 11:35
|sell
|402
|0.50
|1.1834
|1.1848
|0.0000
|1409
|2007.09.13 11:40
|modify
|402
|0.50
|1.1834
|1.1843
|0.0000
|1410
|2007.09.13 11:45
|modify
|402
|0.50
|1.1834
|1.1841
|0.0000
|1411
|2007.09.13 11:50
|modify
|402
|0.50
|1.1834
|1.1837
|0.0000
|1412
|2007.09.13 11:50
|close
|402
|0.50
|1.1826
|1.1837
|0.0000
|33.82
|22643.44
|1413
|2007.09.13 12:20
|sell
|403
|0.50
|1.1847
|1.1861
|0.0000
|1414
|2007.09.13 12:20
|modify
|403
|0.50
|1.1847
|1.1858
|0.0000
|1415
|2007.09.13 12:30
|modify
|403
|0.50
|1.1847
|1.1857
|0.0000
|1416
|2007.09.13 12:35
|s/l
|403
|0.50
|1.1857
|1.1857
|0.0000
|-42.17
|22601.27
|1417
|2007.09.13 12:35
|sell
|404
|0.50
|1.1854
|1.1868
|0.0000
|1418
|2007.09.13 12:40
|modify
|404
|0.50
|1.1854
|1.1857
|0.0000
|1419
|2007.09.13 12:50
|s/l
|404
|0.50
|1.1857
|1.1857
|0.0000
|-12.64
|22588.63
|1420
|2007.09.13 12:50
|sell
|405
|0.50
|1.1859
|1.1873
|0.0000
|1421
|2007.09.13 13:05
|modify
|405
|0.50
|1.1859
|1.1865
|0.0000
|1422
|2007.09.13 13:40
|modify
|405
|0.50
|1.1859
|1.1864
|0.0000
|1423
|2007.09.13 14:05
|modify
|405
|0.50
|1.1859
|1.1817
|0.0000
|1424
|2007.09.13 14:10
|s/l
|405
|0.50
|1.1817
|1.1817
|0.0000
|177.56
|22766.19
|1425
|2007.09.13 16:10
|buy
|406
|0.50
|1.1864
|1.1850
|0.0000
|1426
|2007.09.13 16:15
|modify
|406
|0.50
|1.1864
|1.1856
|0.0000
|1427
|2007.09.13 16:15
|close
|406
|0.50
|1.1875
|1.1856
|0.0000
|46.32
|22812.51
|1428
|2007.09.13 16:35
|buy
|407
|0.50
|1.1860
|1.1846
|0.0000
|1429
|2007.09.13 16:40
|modify
|407
|0.50
|1.1860
|1.1853
|0.0000
|1430
|2007.09.13 16:40
|close
|407
|0.50
|1.1872
|1.1853
|0.0000
|50.54
|22863.05
|1431
|2007.09.14 14:20
|buy
|408
|0.50
|1.1860
|1.1846
|0.0000
|1432
|2007.09.14 14:35
|s/l
|408
|0.50
|1.1846
|1.1846
|0.0000
|-59.10
|22803.95
|1433
|2007.09.14 14:35
|buy
|409
|0.50
|1.1848
|1.1834
|0.0000
|1434
|2007.09.14 14:50
|modify
|409
|0.50
|1.1848
|1.1851
|0.0000
|1435
|2007.09.14 14:50
|close
|409
|0.50
|1.1863
|1.1851
|0.0000
|63.22
|22867.17
|1436
|2007.09.14 14:59
|buy
|410
|0.50
|1.1860
|1.1846
|0.0000
|1437
|2007.09.14 15:10
|modify
|410
|0.50
|1.1860
|1.1850
|0.0000
|1438
|2007.09.14 15:15
|modify
|410
|0.50
|1.1860
|1.1863
|0.0000
|1439
|2007.09.14 15:15
|close
|410
|0.50
|1.1877
|1.1863
|0.0000
|71.57
|22938.74
|1440
|2007.09.17 09:20
|sell
|411
|0.50
|1.1886
|1.1900
|0.0000
|1441
|2007.09.17 09:35
|modify
|411
|0.50
|1.1886
|1.1896
|0.0000
|1442
|2007.09.17 09:40
|modify
|411
|0.50
|1.1886
|1.1889
|0.0000
|1443
|2007.09.17 09:45
|modify
|411
|0.50
|1.1886
|1.1885
|0.0000
|1444
|2007.09.17 09:45
|close
|411
|0.50
|1.1875
|1.1885
|0.0000
|46.32
|22985.06
|1445
|2007.09.17 09:50
|sell
|412
|0.50
|1.1889
|1.1903
|0.0000
|1446
|2007.09.17 09:59
|modify
|412
|0.50
|1.1889
|1.1887
|0.0000
|1447
|2007.09.17 09:59
|close
|412
|0.50
|1.1877
|1.1887
|0.0000
|50.52
|23035.58
|1448
|2007.09.19 00:05
|sell
|413
|0.50
|1.1813
|1.1827
|0.0000
|1449
|2007.09.19 00:20
|modify
|413
|0.50
|1.1813
|1.1826
|0.0000
|1450
|2007.09.19 00:45
|modify
|413
|0.50
|1.1813
|1.1825
|0.0000
|1451
|2007.09.19 02:20
|s/l
|413
|0.50
|1.1825
|1.1825
|0.0000
|-50.73
|22984.85
|1452
|2007.09.19 02:20
|sell
|414
|0.50
|1.1823
|1.1837
|0.0000
|1453
|2007.09.19 04:35
|modify
|414
|0.50
|1.1823
|1.1830
|0.0000
|1454
|2007.09.19 04:35
|close
|414
|0.50
|1.1809
|1.1830
|0.0000
|59.28
|23044.13
|1455
|2007.09.19 09:40
|sell
|415
|0.50
|1.1823
|1.1837
|0.0000
|1456
|2007.09.19 09:50
|modify
|415
|0.50
|1.1823
|1.1832
|0.0000
|1457
|2007.09.19 09:50
|close
|415
|0.50
|1.1812
|1.1832
|0.0000
|46.56
|23090.69
|1458
|2007.09.19 19:15
|buy
|416
|0.50
|1.1835
|1.1821
|0.0000
|1459
|2007.09.19 23:15
|modify
|416
|0.50
|1.1835
|1.1823
|0.0000
|1460
|2007.09.20 01:45
|s/l
|416
|0.50
|1.1823
|1.1823
|0.0000
|-49.89
|23040.80
|1461
|2007.09.20 11:40
|sell
|417
|0.50
|1.1746
|1.1760
|0.0000
|1462
|2007.09.20 11:45
|modify
|417
|0.50
|1.1746
|1.1756
|0.0000
|1463
|2007.09.20 11:50
|modify
|417
|0.50
|1.1746
|1.1753
|0.0000
|1464
|2007.09.20 11:50
|close
|417
|0.50
|1.1738
|1.1753
|0.0000
|34.08
|23074.88
|1465
|2007.09.20 14:05
|sell
|418
|0.50
|1.1744
|1.1758
|0.0000
|1466
|2007.09.20 14:10
|modify
|418
|0.50
|1.1744
|1.1742
|0.0000
|1467
|2007.09.20 14:10
|close
|418
|0.50
|1.1723
|1.1742
|0.0000
|89.57
|23164.45
|1468
|2007.09.20 14:40
|sell
|419
|0.50
|1.1745
|1.1759
|0.0000
|1469
|2007.09.20 14:45
|modify
|419
|0.50
|1.1745
|1.1755
|0.0000
|1470
|2007.09.20 14:45
|close
|419
|0.50
|1.1736
|1.1755
|0.0000
|38.34
|23202.79
|1471
|2007.09.20 14:50
|sell
|420
|0.50
|1.1748
|1.1762
|0.0000
|1472
|2007.09.20 14:59
|modify
|420
|0.50
|1.1748
|1.1759
|0.0000
|1473
|2007.09.20 15:05
|close
|420
|0.50
|1.1739
|1.1759
|0.0000
|38.33
|23241.12
|1474
|2007.09.20 18:40
|sell
|421
|0.50
|1.1721
|1.1735
|0.0000
|1475
|2007.09.20 18:45
|modify
|421
|0.50
|1.1721
|1.1728
|0.0000
|1476
|2007.09.20 18:45
|close
|421
|0.50
|1.1704
|1.1728
|0.0000
|72.62
|23313.74
|1477
|2007.09.20 18:59
|sell
|422
|0.50
|1.1718
|1.1732
|0.0000
|1478
|2007.09.20 20:35
|close
|422
|0.50
|1.1708
|1.1732
|0.0000
|42.71
|23356.45
|1479
|2007.09.21 08:35
|sell
|423
|0.50
|1.1709
|1.1723
|0.0000
|1480
|2007.09.21 08:40
|modify
|423
|0.50
|1.1709
|1.1693
|0.0000
|1481
|2007.09.21 08:40
|close
|423
|0.50
|1.1680
|1.1693
|0.0000
|124.14
|23480.59
|1482
|2007.09.21 15:10
|buy
|424
|0.50
|1.1734
|1.1720
|0.0000
|1483
|2007.09.21 15:15
|modify
|424
|0.50
|1.1734
|1.1725
|0.0000
|1484
|2007.09.21 15:15
|close
|424
|0.50
|1.1743
|1.1725
|0.0000
|38.32
|23518.91
|1485
|2007.09.21 15:20
|buy
|425
|0.50
|1.1734
|1.1720
|0.0000
|1486
|2007.09.21 15:50
|modify
|425
|0.50
|1.1734
|1.1723
|0.0000
|1487
|2007.09.21 16:20
|s/l
|425
|0.50
|1.1723
|1.1723
|0.0000
|-46.93
|23471.98
|1488
|2007.09.21 17:05
|sell
|426
|0.50
|1.1733
|1.1747
|0.0000
|1489
|2007.09.21 17:10
|modify
|426
|0.50
|1.1733
|1.1742
|0.0000
|1490
|2007.09.21 17:10
|close
|426
|0.50
|1.1722
|1.1742
|0.0000
|46.92
|23518.90
|1491
|2007.09.21 17:20
|sell
|427
|0.50
|1.1732
|1.1746
|0.0000
|1492
|2007.09.21 19:40
|s/l
|427
|0.50
|1.1746
|1.1746
|0.0000
|-59.58
|23459.32
|1493
|2007.09.24 10:15
|sell
|428
|0.50
|1.1712
|1.1726
|0.0000
|1494
|2007.09.24 10:20
|modify
|428
|0.50
|1.1712
|1.1719
|0.0000
|1495
|2007.09.24 10:40
|s/l
|428
|0.50
|1.1719
|1.1719
|0.0000
|-29.86
|23429.46
|1496
|2007.09.26 11:59
|buy
|429
|0.50
|1.1698
|1.1684
|0.0000
|1497
|2007.09.26 13:05
|modify
|429
|0.50
|1.1698
|1.1693
|0.0000
|1498
|2007.09.26 13:20
|s/l
|429
|0.50
|1.1693
|1.1693
|0.0000
|-21.39
|23408.07
|1499
|2007.09.27 13:35
|buy
|430
|0.50
|1.1697
|1.1683
|0.0000
|1500
|2007.09.27 13:45
|modify
|430
|0.50
|1.1697
|1.1687
|0.0000
|1501
|2007.09.27 13:50
|modify
|430
|0.50
|1.1697
|1.1693
|0.0000
|1502
|2007.09.27 14:05
|s/l
|430
|0.50
|1.1693
|1.1693
|0.0000
|-17.13
|23390.94
|1503
|2007.10.01 10:35
|buy
|431
|0.50
|1.1680
|1.1666
|0.0000
|1504
|2007.10.01 10:45
|modify
|431
|0.50
|1.1680
|1.1682
|0.0000
|1505
|2007.10.01 10:45
|close
|431
|0.50
|1.1697
|1.1682
|0.0000
|72.67
|23463.61
|1506
|2007.10.01 10:59
|buy
|432
|0.50
|1.1683
|1.1669
|0.0000
|1507
|2007.10.01 11:05
|s/l
|432
|0.50
|1.1669
|1.1669
|0.0000
|-60.02
|23403.59
|1508
|2007.10.01 14:20
|buy
|433
|0.50
|1.1668
|1.1654
|0.0000
|1509
|2007.10.01 14:20
|modify
|433
|0.50
|1.1668
|1.1655
|0.0000
|1510
|2007.10.01 14:35
|modify
|433
|0.50
|1.1668
|1.1656
|0.0000
|1511
|2007.10.01 14:40
|modify
|433
|0.50
|1.1668
|1.1668
|0.0000
|1512
|2007.10.01 14:40
|close
|433
|0.50
|1.1686
|1.1668
|0.0000
|77.02
|23480.61
|1513
|2007.10.02 15:40
|buy
|434
|0.50
|1.1745
|1.1731
|0.0000
|1514
|2007.10.02 15:50
|modify
|434
|0.50
|1.1745
|1.1736
|0.0000
|1515
|2007.10.02 16:15
|modify
|434
|0.50
|1.1745
|1.1748
|0.0000
|1516
|2007.10.02 16:15
|close
|434
|0.50
|1.1766
|1.1748
|0.0000
|89.24
|23569.85
|1517
|2007.10.03 15:05
|sell
|435
|0.50
|1.1740
|1.1754
|0.0000
|1518
|2007.10.03 15:15
|modify
|435
|0.50
|1.1740
|1.1743
|0.0000
|1519
|2007.10.03 15:15
|close
|435
|0.50
|1.1729
|1.1743
|0.0000
|46.89
|23616.74
|1520
|2007.10.03 15:20
|sell
|436
|0.50
|1.1740
|1.1754
|0.0000
|1521
|2007.10.03 15:40
|modify
|436
|0.50
|1.1740
|1.1746
|0.0000
|1522
|2007.10.03 16:15
|s/l
|436
|0.50
|1.1746
|1.1746
|0.0000
|-25.53
|23591.21
|1523
|2007.10.04 06:35
|buy
|437
|0.50
|1.1793
|1.1779
|0.0000
|1524
|2007.10.04 06:45
|modify
|437
|0.50
|1.1793
|1.1790
|0.0000
|1525
|2007.10.04 06:45
|close
|437
|0.50
|1.1804
|1.1790
|0.0000
|46.59
|23637.80
|1526
|2007.10.05 15:35
|buy
|438
|0.50
|1.1773
|1.1759
|0.0000
|1527
|2007.10.05 15:50
|modify
|438
|0.50
|1.1773
|1.1816
|0.0000
|1528
|2007.10.05 15:50
|close
|438
|0.50
|1.1832
|1.1816
|0.0000
|249.32
|23887.12
|1529
|2007.10.05 15:59
|buy
|439
|0.50
|1.1777
|1.1763
|0.0000
|1530
|2007.10.05 16:05
|s/l
|439
|0.50
|1.1763
|1.1763
|0.0000
|-59.52
|23827.60
|1531
|2007.10.09 12:05
|buy
|440
|0.50
|1.1872
|1.1858
|0.0000
|1532
|2007.10.09 12:15
|modify
|440
|0.50
|1.1872
|1.1860
|0.0000
|1533
|2007.10.09 12:20
|modify
|440
|0.50
|1.1872
|1.1871
|0.0000
|1534
|2007.10.09 12:20
|close
|440
|0.50
|1.1883
|1.1871
|0.0000
|46.28
|23873.88
|1535
|2007.10.09 12:20
|buy
|441
|0.50
|1.1873
|1.1859
|0.0000
|1536
|2007.10.09 12:40
|modify
|441
|0.50
|1.1873
|1.1860
|0.0000
|1537
|2007.10.09 12:45
|modify
|441
|0.50
|1.1873
|1.1865
|0.0000
|1538
|2007.10.09 12:50
|modify
|441
|0.50
|1.1873
|1.1866
|0.0000
|1539
|2007.10.09 14:05
|modify
|441
|0.50
|1.1873
|1.1867
|0.0000
|1540
|2007.10.09 15:05
|modify
|441
|0.50
|1.1873
|1.1873
|0.0000
|1541
|2007.10.09 15:05
|close
|441
|0.50
|1.1885
|1.1873
|0.0000
|50.48
|23924.36
|1542
|2007.10.09 15:35
|buy
|442
|0.50
|1.1866
|1.1852
|0.0000
|1543
|2007.10.09 15:40
|modify
|442
|0.50
|1.1866
|1.1862
|0.0000
|1544
|2007.10.09 15:45
|s/l
|442
|0.50
|1.1862
|1.1862
|0.0000
|-16.87
|23907.49
|1545
|2007.10.09 15:59
|buy
|443
|0.50
|1.1863
|1.1849
|0.0000
|1546
|2007.10.09 16:05
|s/l
|443
|0.50
|1.1849
|1.1849
|0.0000
|-59.09
|23848.40
|1547
|2007.10.10 17:05
|sell
|444
|0.50
|1.1810
|1.1824
|0.0000
|1548
|2007.10.10 17:20
|modify
|444
|0.50
|1.1810
|1.1813
|0.0000
|1549
|2007.10.10 17:20
|close
|444
|0.50
|1.1798
|1.1813
|0.0000
|50.86
|23899.26
|1550
|2007.10.10 17:20
|sell
|445
|0.50
|1.1814
|1.1828
|0.0000
|1551
|2007.10.10 17:45
|modify
|445
|0.50
|1.1814
|1.1821
|0.0000
|1552
|2007.10.10 18:10
|modify
|445
|0.50
|1.1814
|1.1820
|0.0000
|1553
|2007.10.10 18:10
|close
|445
|0.50
|1.1805
|1.1820
|0.0000
|38.12
|23937.38
|1554
|2007.10.10 19:45
|sell
|446
|0.50
|1.1827
|1.1841
|0.0000
|1555
|2007.10.10 21:15
|s/l
|446
|0.50
|1.1841
|1.1841
|0.0000
|-59.10
|23878.28
|1556
|2007.10.11 13:50
|sell
|447
|0.50
|1.1802
|1.1816
|0.0000
|1557
|2007.10.11 13:59
|modify
|447
|0.50
|1.1802
|1.1802
|0.0000
|1558
|2007.10.11 13:59
|close
|447
|0.50
|1.1789
|1.1802
|0.0000
|55.14
|23933.42
|1559
|2007.10.11 16:05
|buy
|448
|0.50
|1.1784
|1.1770
|0.0000
|1560
|2007.10.11 16:15
|modify
|448
|0.50
|1.1784
|1.1784
|0.0000
|1561
|2007.10.11 16:15
|close
|448
|0.50
|1.1801
|1.1784
|0.0000
|72.03
|24005.45
|1562
|2007.10.11 16:20
|buy
|449
|0.50
|1.1798
|1.1784
|0.0000
|1563
|2007.10.11 16:35
|s/l
|449
|0.50
|1.1784
|1.1784
|0.0000
|-59.47
|23945.98
|1564
|2007.10.11 16:40
|buy
|450
|0.50
|1.1785
|1.1771
|0.0000
|1565
|2007.10.11 16:45
|modify
|450
|0.50
|1.1785
|1.1778
|0.0000
|1566
|2007.10.11 17:35
|modify
|450
|0.50
|1.1785
|1.1781
|0.0000
|1567
|2007.10.11 17:35
|close
|450
|0.50
|1.1801
|1.1781
|0.0000
|67.79
|24013.77
|1568
|2007.10.11 19:05
|buy
|451
|0.50
|1.1817
|1.1803
|0.0000
|1569
|2007.10.11 19:15
|modify
|451
|0.50
|1.1817
|1.1805
|0.0000
|1570
|2007.10.11 19:20
|modify
|451
|0.50
|1.1817
|1.1810
|0.0000
|1571
|2007.10.11 19:20
|close
|451
|0.50
|1.1832
|1.1810
|0.0000
|63.39
|24077.16
|1572
|2007.10.11 19:59
|buy
|452
|0.50
|1.1818
|1.1804
|0.0000
|1573
|2007.10.11 20:40
|close
|452
|0.50
|1.1826
|1.1804
|0.0000
|33.82
|24110.98
|1574
|2007.10.12 02:05
|buy
|453
|0.50
|1.1812
|1.1798
|0.0000
|1575
|2007.10.12 02:20
|modify
|453
|0.50
|1.1812
|1.1801
|0.0000
|1576
|2007.10.12 02:20
|close
|453
|0.50
|1.1823
|1.1801
|0.0000
|46.52
|24157.50
|1577
|2007.10.12 02:20
|buy
|454
|0.50
|1.1813
|1.1799
|0.0000
|1578
|2007.10.12 03:35
|modify
|454
|0.50
|1.1813
|1.1803
|0.0000
|1579
|2007.10.12 03:35
|close
|454
|0.50
|1.1825
|1.1803
|0.0000
|50.74
|24208.24
|1580
|2007.10.12 09:05
|buy
|455
|0.50
|1.1816
|1.1802
|0.0000
|1581
|2007.10.12 09:20
|modify
|455
|0.50
|1.1816
|1.1823
|0.0000
|1582
|2007.10.12 09:20
|close
|455
|0.50
|1.1836
|1.1823
|0.0000
|84.49
|24292.73
|1583
|2007.10.12 09:20
|buy
|456
|0.50
|1.1815
|1.1801
|0.0000
|1584
|2007.10.12 09:45
|modify
|456
|0.50
|1.1815
|1.1807
|0.0000
|1585
|2007.10.12 10:05
|modify
|456
|0.50
|1.1815
|1.1811
|0.0000
|1586
|2007.10.12 10:10
|modify
|456
|0.50
|1.1815
|1.1824
|0.0000
|1587
|2007.10.12 10:10
|close
|456
|0.50
|1.1838
|1.1824
|0.0000
|97.14
|24389.87
|1588
|2007.10.12 14:35
|buy
|457
|0.50
|1.1843
|1.1829
|0.0000
|1589
|2007.10.12 14:45
|modify
|457
|0.50
|1.1843
|1.1833
|0.0000
|1590
|2007.10.12 14:50
|modify
|457
|0.50
|1.1843
|1.1860
|0.0000
|1591
|2007.10.12 14:50
|close
|457
|0.50
|1.1878
|1.1860
|0.0000
|147.33
|24537.20
|1592
|2007.10.12 14:59
|buy
|458
|0.50
|1.1850
|1.1836
|0.0000
|1593
|2007.10.12 15:05
|s/l
|458
|0.50
|1.1836
|1.1836
|0.0000
|-59.20
|24478.00
|1594
|2007.10.12 15:05
|buy
|459
|0.50
|1.1828
|1.1814
|0.0000
|1595
|2007.10.12 15:10
|modify
|459
|0.50
|1.1828
|1.1819
|0.0000
|1596
|2007.10.12 15:10
|close
|459
|0.50
|1.1839
|1.1819
|0.0000
|46.46
|24524.46
|1597
|2007.10.15 07:35
|sell
|460
|0.50
|1.1849
|1.1863
|0.0000
|1598
|2007.10.15 07:40
|modify
|460
|0.50
|1.1849
|1.1862
|0.0000
|1599
|2007.10.15 07:45
|modify
|460
|0.50
|1.1849
|1.1848
|0.0000
|1600
|2007.10.15 07:45
|close
|460
|0.50
|1.1839
|1.1848
|0.0000
|42.23
|24566.69
|1601
|2007.10.15 13:10
|sell
|461
|0.50
|1.1805
|1.1819
|0.0000
|1602
|2007.10.15 13:15
|modify
|461
|0.50
|1.1805
|1.1808
|0.0000
|1603
|2007.10.15 13:15
|close
|461
|0.50
|1.1793
|1.1808
|0.0000
|50.88
|24617.57
|1604
|2007.10.15 13:35
|sell
|462
|0.50
|1.1811
|1.1825
|0.0000
|1605
|2007.10.15 13:40
|modify
|462
|0.50
|1.1811
|1.1822
|0.0000
|1606
|2007.10.15 13:45
|modify
|462
|0.50
|1.1811
|1.1818
|0.0000
|1607
|2007.10.15 14:10
|modify
|462
|0.50
|1.1811
|1.1817
|0.0000
|1608
|2007.10.15 14:50
|s/l
|462
|0.50
|1.1817
|1.1817
|0.0000
|-25.38
|24592.19
|1609
|2007.10.16 15:10
|buy
|463
|0.50
|1.1801
|1.1787
|0.0000
|1610
|2007.10.16 15:15
|modify
|463
|0.50
|1.1801
|1.1798
|0.0000
|1611
|2007.10.16 15:15
|close
|463
|0.50
|1.1813
|1.1798
|0.0000
|50.79
|24642.98
|1612
|2007.10.17 05:35
|sell
|464
|0.50
|1.1827
|1.1841
|0.0000
|1613
|2007.10.17 05:40
|modify
|464
|0.50
|1.1827
|1.1833
|0.0000
|1614
|2007.10.17 05:45
|modify
|464
|0.50
|1.1827
|1.1832
|0.0000
|1615
|2007.10.17 06:10
|modify
|464
|0.50
|1.1827
|1.1830
|0.0000
|1616
|2007.10.17 06:10
|close
|464
|0.50
|1.1819
|1.1830
|0.0000
|33.84
|24676.82
|1617
|2007.10.17 09:10
|sell
|465
|0.50
|1.1822
|1.1836
|0.0000
|1618
|2007.10.17 09:20
|modify
|465
|0.50
|1.1822
|1.1815
|0.0000
|1619
|2007.10.17 09:20
|close
|465
|0.50
|1.1802
|1.1815
|0.0000
|84.73
|24761.55
|1620
|2007.10.17 14:05
|buy
|466
|0.50
|1.1808
|1.1794
|0.0000
|1621
|2007.10.17 14:10
|modify
|466
|0.50
|1.1808
|1.1805
|0.0000
|1622
|2007.10.17 14:10
|close
|466
|0.50
|1.1821
|1.1805
|0.0000
|54.99
|24816.54
|1623
|2007.10.17 14:20
|buy
|467
|0.50
|1.1818
|1.1804
|0.0000
|1624
|2007.10.17 14:45
|s/l
|467
|0.50
|1.1804
|1.1804
|0.0000
|-59.36
|24757.18
|1625
|2007.10.17 16:35
|sell
|468
|0.50
|1.1818
|1.1832
|0.0000
|1626
|2007.10.17 16:40
|modify
|468
|0.50
|1.1818
|1.1823
|0.0000
|1627
|2007.10.17 16:40
|close
|468
|0.50
|1.1805
|1.1823
|0.0000
|55.06
|24812.24
|1628
|2007.10.17 16:45
|sell
|469
|0.50
|1.1813
|1.1827
|0.0000
|1629
|2007.10.17 16:50
|modify
|469
|0.50
|1.1813
|1.1817
|0.0000
|1630
|2007.10.17 16:50
|close
|469
|0.50
|1.1799
|1.1817
|0.0000
|59.33
|24871.57
|1631
|2007.10.17 16:59
|sell
|470
|0.50
|1.1818
|1.1832
|0.0000
|1632
|2007.10.17 17:20
|modify
|470
|0.50
|1.1818
|1.1830
|0.0000
|1633
|2007.10.17 19:10
|modify
|470
|0.50
|1.1818
|1.1826
|0.0000
|1634
|2007.10.17 19:10
|close
|470
|0.50
|1.1806
|1.1826
|0.0000
|50.82
|24922.39
|1635
|2007.10.18 15:05
|sell
|471
|0.50
|1.1693
|1.1707
|0.0000
|1636
|2007.10.18 15:20
|modify
|471
|0.50
|1.1693
|1.1687
|0.0000
|1637
|2007.10.18 15:20
|close
|471
|0.50
|1.1666
|1.1687
|0.0000
|115.72
|25038.11
|1638
|2007.10.18 16:50
|sell
|472
|0.50
|1.1706
|1.1720
|0.0000
|1639
|2007.10.18 17:05
|modify
|472
|0.50
|1.1706
|1.1716
|0.0000
|1640
|2007.10.18 17:05
|close
|472
|0.50
|1.1692
|1.1716
|0.0000
|59.87
|25097.98
|1641
|2007.10.19 08:15
|sell
|473
|0.50
|1.1682
|1.1696
|0.0000
|1642
|2007.10.19 08:20
|modify
|473
|0.50
|1.1682
|1.1695
|0.0000
|1643
|2007.10.19 08:35
|modify
|473
|0.50
|1.1682
|1.1689
|0.0000
|1644
|2007.10.19 08:35
|close
|473
|0.50
|1.1673
|1.1689
|0.0000
|38.55
|25136.53
|1645
|2007.10.19 08:40
|sell
|474
|0.50
|1.1681
|1.1695
|0.0000
|1646
|2007.10.19 08:50
|modify
|474
|0.50
|1.1681
|1.1675
|0.0000
|1647
|2007.10.19 08:50
|close
|474
|0.50
|1.1659
|1.1675
|0.0000
|94.35
|25230.88
|1648
|2007.10.22 00:05
|sell
|475
|0.50
|1.1623
|1.1637
|0.0000
|1649
|2007.10.22 00:20
|modify
|475
|0.50
|1.1623
|1.1628
|0.0000
|1650
|2007.10.22 00:20
|close
|475
|0.50
|1.1606
|1.1628
|0.0000
|73.24
|25304.12
|1651
|2007.10.22 00:20
|sell
|476
|0.50
|1.1621
|1.1635
|0.0000
|1652
|2007.10.22 01:40
|modify
|476
|0.50
|1.1621
|1.1625
|0.0000
|1653
|2007.10.22 01:40
|close
|476
|0.50
|1.1603
|1.1625
|0.0000
|77.57
|25381.69
|1654
|2007.10.22 08:40
|buy
|477
|0.50
|1.1621
|1.1607
|0.0000
|1655
|2007.10.22 09:20
|modify
|477
|0.50
|1.1621
|1.1611
|0.0000
|1656
|2007.10.22 09:20
|close
|477
|0.50
|1.1635
|1.1611
|0.0000
|60.16
|25441.85
|1657
|2007.10.24 08:10
|sell
|478
|0.50
|1.1742
|1.1756
|0.0000
|1658
|2007.10.24 08:20
|modify
|478
|0.50
|1.1742
|1.1729
|0.0000
|1659
|2007.10.24 08:20
|close
|478
|0.50
|1.1720
|1.1729
|0.0000
|93.86
|25535.71
|1660
|2007.10.24 08:20
|sell
|479
|0.50
|1.1740
|1.1754
|0.0000
|1661
|2007.10.24 08:30
|modify
|479
|0.50
|1.1740
|1.1751
|0.0000
|1662
|2007.10.24 08:35
|s/l
|479
|0.50
|1.1751
|1.1751
|0.0000
|-46.80
|25488.91
|1663
|2007.10.24 13:40
|buy
|480
|0.50
|1.1737
|1.1723
|0.0000
|1664
|2007.10.24 13:45
|modify
|480
|0.50
|1.1737
|1.1732
|0.0000
|1665
|2007.10.24 14:05
|s/l
|480
|0.50
|1.1732
|1.1732
|0.0000
|-21.31
|25467.60
|1666
|2007.10.24 17:10
|sell
|481
|0.50
|1.1739
|1.1753
|0.0000
|1667
|2007.10.24 17:15
|modify
|481
|0.50
|1.1739
|1.1744
|0.0000
|1668
|2007.10.24 17:15
|close
|481
|0.50
|1.1727
|1.1744
|0.0000
|51.16
|25518.76
|1669
|2007.10.25 10:20
|sell
|482
|0.50
|1.1717
|1.1731
|0.0000
|1670
|2007.10.25 10:20
|modify
|482
|0.50
|1.1717
|1.1729
|0.0000
|1671
|2007.10.25 10:35
|modify
|482
|0.50
|1.1717
|1.1722
|0.0000
|1672
|2007.10.25 10:40
|modify
|482
|0.50
|1.1717
|1.1716
|0.0000
|1673
|2007.10.25 10:40
|close
|482
|0.50
|1.1703
|1.1716
|0.0000
|59.81
|25578.57
|1674
|2007.10.25 15:40
|sell
|483
|0.50
|1.1662
|1.1676
|0.0000
|1675
|2007.10.25 15:50
|modify
|483
|0.50
|1.1662
|1.1671
|0.0000
|1676
|2007.10.25 16:05
|s/l
|483
|0.50
|1.1671
|1.1671
|0.0000
|-38.54
|25540.03
|1677
|2007.10.26 09:05
|sell
|484
|0.50
|1.1650
|1.1664
|0.0000
|1678
|2007.10.26 09:20
|modify
|484
|0.50
|1.1650
|1.1651
|0.0000
|1679
|2007.10.26 09:20
|close
|484
|0.50
|1.1639
|1.1651
|0.0000
|47.25
|25587.28
|1680
|2007.10.26 09:20
|sell
|485
|0.50
|1.1651
|1.1665
|0.0000
|1681
|2007.10.26 09:45
|modify
|485
|0.50
|1.1651
|1.1657
|0.0000
|1682
|2007.10.26 10:10
|modify
|485
|0.50
|1.1651
|1.1653
|0.0000
|1683
|2007.10.26 10:10
|close
|485
|0.50
|1.1641
|1.1653
|0.0000
|42.95
|25630.23
|1684
|2007.10.26 20:20
|sell
|486
|0.50
|1.1644
|1.1658
|0.0000
|1685
|2007.10.26 21:35
|modify
|486
|0.50
|1.1644
|1.1657
|0.0000
|1686
|2007.10.28 23:00
|modify
|486
|0.50
|1.1644
|1.1648
|0.0000
|1687
|2007.10.28 23:10
|modify
|486
|0.50
|1.1644
|1.1646
|0.0000
|1688
|2007.10.28 23:10
|close
|486
|0.50
|1.1632
|1.1646
|0.0000
|51.58
|25681.81
|1689
|2007.10.30 22:05
|sell
|487
|0.50
|1.1600
|1.1614
|0.0000
|1690
|2007.10.30 22:10
|modify
|487
|0.50
|1.1600
|1.1606
|0.0000
|1691
|2007.10.30 22:10
|close
|487
|0.50
|1.1589
|1.1606
|0.0000
|47.46
|25729.27
|1692
|2007.10.30 22:20
|sell
|488
|0.50
|1.1594
|1.1608
|0.0000
|1693
|2007.10.30 22:35
|modify
|488
|0.50
|1.1594
|1.1593
|0.0000
|1694
|2007.10.30 22:35
|close
|488
|0.50
|1.1577
|1.1593
|0.0000
|73.42
|25802.69
|1695
|2007.10.30 22:40
|sell
|489
|0.50
|1.1598
|1.1612
|0.0000
|1696
|2007.10.30 22:45
|modify
|489
|0.50
|1.1598
|1.1593
|0.0000
|1697
|2007.10.30 22:45
|close
|489
|0.50
|1.1577
|1.1593
|0.0000
|90.70
|25893.39
|1698
|2007.10.31 11:05
|buy
|490
|0.50
|1.1596
|1.1582
|0.0000
|1699
|2007.10.31 11:10
|modify
|490
|0.50
|1.1596
|1.1604
|0.0000
|1700
|2007.10.31 11:10
|close
|490
|0.50
|1.1618
|1.1604
|0.0000
|94.68
|25988.07
|1701
|2007.10.31 11:20
|buy
|491
|0.50
|1.1599
|1.1585
|0.0000
|1702
|2007.10.31 11:50
|modify
|491
|0.50
|1.1599
|1.1594
|0.0000
|1703
|2007.10.31 11:50
|close
|491
|0.50
|1.1608
|1.1594
|0.0000
|38.77
|26026.84
|1704
|2007.10.31 17:35
|sell
|492
|0.50
|1.1599
|1.1613
|0.0000
|1705
|2007.10.31 17:50
|modify
|492
|0.50
|1.1599
|1.1606
|0.0000
|1706
|2007.10.31 17:50
|close
|492
|0.50
|1.1587
|1.1606
|0.0000
|51.78
|26078.62
|1707
|2007.10.31 19:15
|sell
|493
|0.50
|1.1614
|1.1628
|0.0000
|1708
|2007.10.31 19:20
|modify
|493
|0.50
|1.1614
|1.1621
|0.0000
|1709
|2007.10.31 19:20
|close
|493
|0.50
|1.1600
|1.1621
|0.0000
|60.34
|26138.96
|1710
|2007.11.01 20:59
|sell
|494
|0.50
|1.1575
|1.1589
|0.0000
|1711
|2007.11.01 21:50
|s/l
|494
|0.50
|1.1589
|1.1589
|0.0000
|-60.40
|26078.56
|1712
|2007.11.02 13:40
|sell
|495
|0.50
|1.1556
|1.1570
|0.0000
|1713
|2007.11.02 13:45
|modify
|495
|0.50
|1.1556
|1.1538
|0.0000
|1714
|2007.11.02 13:45
|close
|495
|0.50
|1.1522
|1.1538
|0.0000
|147.54
|26226.10
|1715
|2007.11.05 01:10
|sell
|496
|0.50
|1.1534
|1.1548
|0.0000
|1716
|2007.11.05 01:15
|modify
|496
|0.50
|1.1534
|1.1547
|0.0000
|1717
|2007.11.05 01:20
|modify
|496
|0.50
|1.1534
|1.1543
|0.0000
|1718
|2007.11.05 01:20
|close
|496
|0.50
|1.1520
|1.1543
|0.0000
|60.76
|26286.86
|1719
|2007.11.05 08:40
|buy
|497
|0.50
|1.1524
|1.1510
|0.0000
|1720
|2007.11.05 08:45
|modify
|497
|0.50
|1.1524
|1.1523
|0.0000
|1721
|2007.11.05 08:45
|close
|497
|0.50
|1.1537
|1.1523
|0.0000
|56.34
|26343.20
|1722
|2007.11.06 16:35
|sell
|498
|0.50
|1.1452
|1.1466
|0.0000
|1723
|2007.11.06 16:45
|modify
|498
|0.50
|1.1452
|1.1458
|0.0000
|1724
|2007.11.06 16:45
|close
|498
|0.50
|1.1438
|1.1458
|0.0000
|61.20
|26404.40
|1725
|2007.11.07 08:45
|sell
|499
|0.50
|1.1389
|1.1403
|0.0000
|1726
|2007.11.07 08:59
|modify
|499
|0.50
|1.1389
|1.1399
|0.0000
|1727
|2007.11.07 09:05
|modify
|499
|0.50
|1.1389
|1.1396
|0.0000
|1728
|2007.11.07 09:15
|s/l
|499
|0.50
|1.1396
|1.1396
|0.0000
|-30.71
|26373.69
|1729
|2007.11.07 11:20
|sell
|500
|0.50
|1.1317
|1.1331
|0.0000
|1730
|2007.11.07 11:35
|s/l
|500
|0.50
|1.1331
|1.1331
|0.0000
|-61.77
|26311.92
|1731
|2007.11.07 11:35
|sell
|501
|0.50
|1.1331
|1.1345
|0.0000
|1732
|2007.11.07 11:45
|modify
|501
|0.50
|1.1331
|1.1343
|0.0000
|1733
|2007.11.07 11:45
|close
|501
|0.50
|1.1320
|1.1343
|0.0000
|48.59
|26360.51
|1734
|2007.11.07 15:35
|sell
|502
|0.50
|1.1327
|1.1341
|0.0000
|1735
|2007.11.07 15:40
|close
|502
|0.50
|1.1311
|1.1341
|0.0000
|70.73
|26431.24
|1736
|2007.11.07 16:45
|sell
|503
|0.50
|1.1344
|1.1358
|0.0000
|1737
|2007.11.07 17:05
|close
|503
|0.50
|1.1330
|1.1358
|0.0000
|61.78
|26493.02
|1738
|2007.11.09 03:05
|sell
|504
|0.50
|1.1249
|1.1263
|0.0000
|1739
|2007.11.09 03:20
|modify
|504
|0.50
|1.1249
|1.1250
|0.0000
|1740
|2007.11.09 03:20
|close
|504
|0.50
|1.1227
|1.1250
|0.0000
|97.98
|26591.00
|1741
|2007.11.09 03:20
|sell
|505
|0.50
|1.1243
|1.1257
|0.0000
|1742
|2007.11.09 04:10
|modify
|505
|0.50
|1.1243
|1.1254
|0.0000
|1743
|2007.11.09 04:10
|close
|505
|0.50
|1.1231
|1.1254
|0.0000
|53.42
|26644.42
|1744
|2007.11.09 09:15
|sell
|506
|0.50
|1.1266
|1.1280
|0.0000
|1745
|2007.11.09 09:35
|modify
|506
|0.50
|1.1266
|1.1276
|0.0000
|1746
|2007.11.09 09:35
|close
|506
|0.50
|1.1255
|1.1276
|0.0000
|48.87
|26693.29
|1747
|2007.11.09 09:50
|sell
|507
|0.50
|1.1267
|1.1281
|0.0000
|1748
|2007.11.09 09:59
|modify
|507
|0.50
|1.1267
|1.1278
|0.0000
|1749
|2007.11.09 09:59
|close
|507
|0.50
|1.1257
|1.1278
|0.0000
|44.42
|26737.71
|1750
|2007.11.09 11:35
|sell
|508
|0.50
|1.1236
|1.1250
|0.0000
|1751
|2007.11.09 11:45
|modify
|508
|0.50
|1.1236
|1.1247
|0.0000
|1752
|2007.11.09 11:45
|close
|508
|0.50
|1.1224
|1.1247
|0.0000
|53.46
|26791.17
|1753
|2007.11.12 12:10
|buy
|509
|0.50
|1.1261
|1.1247
|0.0000
|1754
|2007.11.12 12:20
|modify
|509
|0.50
|1.1261
|1.1253
|0.0000
|1755
|2007.11.12 12:20
|close
|509
|0.50
|1.1275
|1.1253
|0.0000
|62.08
|26853.25
|1756
|2007.11.14 14:50
|sell
|510
|0.50
|1.1215
|1.1229
|0.0000
|1757
|2007.11.14 14:59
|modify
|510
|0.50
|1.1215
|1.1223
|0.0000
|1758
|2007.11.14 15:00
|close
|510
|0.50
|1.1203
|1.1223
|0.0000
|53.56
|26906.81
|1759
|2007.11.14 17:05
|sell
|511
|0.50
|1.1224
|1.1238
|0.0000
|1760
|2007.11.14 17:15
|modify
|511
|0.50
|1.1224
|1.1237
|0.0000
|1761
|2007.11.14 17:20
|modify
|511
|0.50
|1.1224
|1.1231
|0.0000
|1762
|2007.11.14 17:20
|close
|511
|0.50
|1.1210
|1.1231
|0.0000
|62.44
|26969.25
|1763
|2007.11.15 02:05
|buy
|512
|0.50
|1.1230
|1.1216
|0.0000
|1764
|2007.11.15 02:20
|modify
|512
|0.50
|1.1230
|1.1222
|0.0000
|1765
|2007.11.15 02:20
|close
|512
|0.50
|1.1240
|1.1222
|0.0000
|44.48
|27013.73
|1766
|2007.11.15 03:50
|buy
|513
|0.50
|1.1221
|1.1207
|0.0000
|1767
|2007.11.15 05:05
|modify
|513
|0.50
|1.1221
|1.1209
|0.0000
|1768
|2007.11.15 05:35
|modify
|513
|0.50
|1.1221
|1.1213
|0.0000
|1769
|2007.11.15 07:35
|s/l
|513
|0.50
|1.1213
|1.1213
|0.0000
|-35.71
|26978.02
|1770
|2007.11.15 09:05
|sell
|514
|0.50
|1.1233
|1.1247
|0.0000
|1771
|2007.11.15 09:10
|modify
|514
|0.50
|1.1233
|1.1240
|0.0000
|1772
|2007.11.15 09:15
|modify
|514
|0.50
|1.1233
|1.1233
|0.0000
|1773
|2007.11.15 09:15
|close
|514
|0.50
|1.1219
|1.1233
|0.0000
|62.39
|27040.41
|1774
|2007.11.15 09:45
|sell
|515
|0.50
|1.1234
|1.1248
|0.0000
|1775
|2007.11.15 09:59
|modify
|515
|0.50
|1.1234
|1.1245
|0.0000
|1776
|2007.11.15 10:05
|modify
|515
|0.50
|1.1234
|1.1240
|0.0000
|1777
|2007.11.15 10:20
|s/l
|515
|0.50
|1.1240
|1.1240
|0.0000
|-26.68
|27013.73
|1778
|2007.11.16 09:05
|sell
|516
|0.50
|1.1223
|1.1237
|0.0000
|1779
|2007.11.16 09:10
|modify
|516
|0.50
|1.1223
|1.1216
|0.0000
|1780
|2007.11.16 09:10
|close
|516
|0.50
|1.1202
|1.1216
|0.0000
|93.73
|27107.46
|1781
|2007.11.16 09:59
|sell
|517
|0.50
|1.1222
|1.1236
|0.0000
|1782
|2007.11.16 10:20
|s/l
|517
|0.50
|1.1236
|1.1236
|0.0000
|-62.30
|27045.16
|1783
|2007.11.16 12:05
|buy
|518
|0.50
|1.1223
|1.1209
|0.0000
|1784
|2007.11.16 12:15
|modify
|518
|0.50
|1.1223
|1.1212
|0.0000
|1785
|2007.11.16 12:20
|modify
|518
|0.50
|1.1223
|1.1219
|0.0000
|1786
|2007.11.16 12:20
|close
|518
|0.50
|1.1235
|1.1219
|0.0000
|53.40
|27098.56
|1787
|2007.11.16 13:35
|buy
|519
|0.50
|1.1216
|1.1202
|0.0000
|1788
|2007.11.16 13:40
|modify
|519
|0.50
|1.1216
|1.1204
|0.0000
|1789
|2007.11.16 13:50
|modify
|519
|0.50
|1.1216
|1.1210
|0.0000
|1790
|2007.11.16 13:50
|close
|519
|0.50
|1.1227
|1.1210
|0.0000
|48.99
|27147.55
|1791
|2007.11.16 17:05
|sell
|520
|0.50
|1.1191
|1.1205
|0.0000
|1792
|2007.11.16 17:15
|modify
|520
|0.50
|1.1191
|1.1204
|0.0000
|1793
|2007.11.16 17:35
|modify
|520
|0.50
|1.1191
|1.1198
|0.0000
|1794
|2007.11.16 17:35
|close
|520
|0.50
|1.1176
|1.1198
|0.0000
|67.11
|27214.66
|1795
|2007.11.16 20:35
|sell
|521
|0.50
|1.1188
|1.1202
|0.0000
|1796
|2007.11.16 20:45
|modify
|521
|0.50
|1.1188
|1.1194
|0.0000
|1797
|2007.11.16 20:45
|close
|521
|0.50
|1.1172
|1.1194
|0.0000
|71.61
|27286.27
|1798
|2007.11.16 20:50
|sell
|522
|0.50
|1.1188
|1.1202
|0.0000
|1799
|2007.11.16 22:35
|modify
|522
|0.50
|1.1188
|1.1199
|0.0000
|1800
|2007.11.16 22:35
|close
|522
|0.50
|1.1175
|1.1199
|0.0000
|58.17
|27344.44
|1801
|2007.11.19 08:20
|sell
|523
|0.50
|1.1180
|1.1194
|0.0000
|1802
|2007.11.19 08:45
|modify
|523
|0.50
|1.1180
|1.1189
|0.0000
|1803
|2007.11.19 09:20
|s/l
|523
|0.50
|1.1189
|1.1189
|0.0000
|-40.18
|27304.26
|1804
|2007.11.20 02:20
|sell
|524
|0.50
|1.1166
|1.1180
|0.0000
|1805
|2007.11.20 02:45
|modify
|524
|0.50
|1.1166
|1.1177
|0.0000
|1806
|2007.11.20 03:45
|s/l
|524
|0.50
|1.1177
|1.1177
|0.0000
|-49.21
|27255.05
|1807
|2007.11.20 11:35
|sell
|525
|0.50
|1.1098
|1.1112
|0.0000
|1808
|2007.11.20 11:45
|modify
|525
|0.50
|1.1098
|1.1089
|0.0000
|1809
|2007.11.20 11:45
|close
|525
|0.50
|1.1073
|1.1089
|0.0000
|112.89
|27367.94
|1810
|2007.11.21 08:50
|sell
|526
|0.50
|1.1064
|1.1078
|0.0000
|1811
|2007.11.21 09:10
|modify
|526
|0.50
|1.1064
|1.1072
|0.0000
|1812
|2007.11.21 09:15
|s/l
|526
|0.50
|1.1072
|1.1072
|0.0000
|-36.11
|27331.83
|1813
|2007.11.23 05:20
|sell
|527
|0.50
|1.0933
|1.0947
|0.0000
|1814
|2007.11.23 07:40
|s/l
|527
|0.50
|1.0947
|1.0947
|0.0000
|-63.90
|27267.93
|1815
|2007.11.23 09:15
|sell
|528
|0.50
|1.0985
|1.0999
|0.0000
|1816
|2007.11.23 09:35
|modify
|528
|0.50
|1.0985
|1.0998
|0.0000
|1817
|2007.11.23 09:50
|modify
|528
|0.50
|1.0985
|1.0995
|0.0000
|1818
|2007.11.23 09:50
|close
|528
|0.50
|1.0973
|1.0995
|0.0000
|54.68
|27322.61
|1819
|2007.11.23 09:59
|sell
|529
|0.50
|1.0987
|1.1001
|0.0000
|1820
|2007.11.23 10:05
|s/l
|529
|0.50
|1.1001
|1.1001
|0.0000
|-63.62
|27258.99
|1821
|2007.11.26 08:05
|buy
|530
|0.50
|1.1033
|1.1019
|0.0000
|1822
|2007.11.26 08:10
|modify
|530
|0.50
|1.1033
|1.1051
|0.0000
|1823
|2007.11.26 08:10
|close
|530
|0.50
|1.1066
|1.1051
|0.0000
|149.11
|27408.10
|1824
|2007.11.26 08:20
|buy
|531
|0.50
|1.1045
|1.1031
|0.0000
|1825
|2007.11.26 08:35
|s/l
|531
|0.50
|1.1031
|1.1031
|0.0000
|-63.49
|27344.61
|1826
|2007.11.26 08:35
|buy
|532
|0.50
|1.1028
|1.1014
|0.0000
|1827
|2007.11.26 08:40
|s/l
|532
|0.50
|1.1014
|1.1014
|0.0000
|-63.57
|27281.04
|1828
|2007.11.26 08:50
|buy
|533
|0.50
|1.1043
|1.1029
|0.0000
|1829
|2007.11.26 08:59
|s/l
|533
|0.50
|1.1029
|1.1029
|0.0000
|-63.54
|27217.50
|1830
|2007.11.27 01:40
|sell
|534
|0.50
|1.0988
|1.1002
|0.0000
|1831
|2007.11.27 01:45
|modify
|534
|0.50
|1.0988
|1.0999
|0.0000
|1832
|2007.11.27 01:50
|modify
|534
|0.50
|1.0988
|1.0996
|0.0000
|1833
|2007.11.27 01:50
|close
|534
|0.50
|1.0979
|1.0996
|0.0000
|40.99
|27258.49
|1834
|2007.11.27 11:05
|buy
|535
|0.50
|1.0997
|1.0983
|0.0000
|1835
|2007.11.27 11:10
|modify
|535
|0.50
|1.0997
|1.0989
|0.0000
|1836
|2007.11.27 12:05
|modify
|535
|0.50
|1.0997
|1.0993
|0.0000
|1837
|2007.11.27 12:05
|close
|535
|0.50
|1.1009
|1.0993
|0.0000
|54.50
|27312.99
|1838
|2007.11.28 14:05
|buy
|536
|0.50
|1.1158
|1.1144
|0.0000
|1839
|2007.11.28 14:10
|modify
|536
|0.50
|1.1158
|1.1165
|0.0000
|1840
|2007.11.28 14:10
|close
|536
|0.50
|1.1186
|1.1165
|0.0000
|125.16
|27438.15
|1841
|2007.11.28 14:20
|buy
|537
|0.50
|1.1158
|1.1144
|0.0000
|1842
|2007.11.28 14:50
|modify
|537
|0.50
|1.1158
|1.1149
|0.0000
|1843
|2007.11.28 14:50
|close
|537
|0.50
|1.1170
|1.1149
|0.0000
|53.72
|27491.87
|1844
|2007.11.29 08:35
|buy
|538
|0.50
|1.1109
|1.1095
|0.0000
|1845
|2007.11.29 08:40
|modify
|538
|0.50
|1.1109
|1.1096
|0.0000
|1846
|2007.11.29 08:50
|modify
|538
|0.50
|1.1109
|1.1113
|0.0000
|1847
|2007.11.29 08:50
|close
|538
|0.50
|1.1132
|1.1113
|0.0000
|103.31
|27595.18
|1848
|2007.11.29 16:10
|buy
|539
|0.50
|1.1161
|1.1147
|0.0000
|1849
|2007.11.29 16:15
|modify
|539
|0.50
|1.1161
|1.1152
|0.0000
|1850
|2007.11.29 16:15
|close
|539
|0.50
|1.1175
|1.1152
|0.0000
|62.64
|27657.82
|1851
|2007.11.29 16:35
|buy
|540
|0.50
|1.1160
|1.1146
|0.0000
|1852
|2007.11.29 17:05
|modify
|540
|0.50
|1.1160
|1.1147
|0.0000
|1853
|2007.11.29 17:10
|modify
|540
|0.50
|1.1160
|1.1150
|0.0000
|1854
|2007.11.29 17:35
|modify
|540
|0.50
|1.1160
|1.1156
|0.0000
|1855
|2007.11.29 17:35
|close
|540
|0.50
|1.1181
|1.1156
|0.0000
|93.91
|27751.73
|1856
|2007.11.29 19:35
|buy
|541
|0.50
|1.1166
|1.1152
|0.0000
|1857
|2007.11.29 20:35
|modify
|541
|0.50
|1.1166
|1.1153
|0.0000
|1858
|2007.11.29 20:35
|close
|541
|0.50
|1.1179
|1.1153
|0.0000
|58.14
|27809.87
|1859
|2007.11.30 09:45
|buy
|542
|0.50
|1.1185
|1.1171
|0.0000
|1860
|2007.11.30 09:59
|modify
|542
|0.50
|1.1185
|1.1183
|0.0000
|1861
|2007.11.30 10:05
|modify
|542
|0.50
|1.1185
|1.1190
|0.0000
|1862
|2007.11.30 10:05
|close
|542
|0.50
|1.1206
|1.1190
|0.0000
|93.70
|27903.57
|1863
|2007.11.30 18:35
|buy
|543
|0.50
|1.1265
|1.1251
|0.0000
|1864
|2007.11.30 18:40
|modify
|543
|0.50
|1.1265
|1.1258
|0.0000
|1865
|2007.11.30 18:40
|close
|543
|0.50
|1.1281
|1.1258
|0.0000
|70.92
|27974.49
|1866
|2007.11.30 18:59
|buy
|544
|0.50
|1.1265
|1.1251
|0.0000
|1867
|2007.11.30 19:05
|modify
|544
|0.50
|1.1265
|1.1254
|0.0000
|1868
|2007.11.30 19:40
|modify
|544
|0.50
|1.1265
|1.1256
|0.0000
|1869
|2007.11.30 19:40
|close
|544
|0.50
|1.1280
|1.1256
|0.0000
|66.49
|28040.98
|1870
|2007.12.04 08:05
|sell
|545
|0.50
|1.1289
|1.1303
|0.0000
|1871
|2007.12.04 08:15
|modify
|545
|0.50
|1.1289
|1.1281
|0.0000
|1872
|2007.12.04 08:15
|close
|545
|0.50
|1.1270
|1.1281
|0.0000
|84.29
|28125.27
|1873
|2007.12.04 08:20
|sell
|546
|0.50
|1.1289
|1.1303
|0.0000
|1874
|2007.12.04 08:20
|modify
|546
|0.50
|1.1289
|1.1298
|0.0000
|1875
|2007.12.04 08:40
|modify
|546
|0.50
|1.1289
|1.1297
|0.0000
|1876
|2007.12.04 08:50
|modify
|546
|0.50
|1.1289
|1.1277
|0.0000
|1877
|2007.12.04 08:50
|close
|546
|0.50
|1.1266
|1.1277
|0.0000
|102.08
|28227.35
|1878
|2007.12.05 19:10
|buy
|547
|0.50
|1.1233
|1.1219
|0.0000
|1879
|2007.12.05 19:20
|modify
|547
|0.50
|1.1233
|1.1221
|0.0000
|1880
|2007.12.05 19:20
|close
|547
|0.50
|1.1244
|1.1221
|0.0000
|48.91
|28276.26
|1881
|2007.12.06 01:05
|buy
|548
|0.50
|1.1275
|1.1261
|0.0000
|1882
|2007.12.06 01:10
|modify
|548
|0.50
|1.1275
|1.1265
|0.0000
|1883
|2007.12.06 01:10
|close
|548
|0.50
|1.1288
|1.1265
|0.0000
|57.58
|28333.84
|1884
|2007.12.06 01:15
|buy
|549
|0.50
|1.1275
|1.1261
|0.0000
|1885
|2007.12.06 02:15
|modify
|549
|0.50
|1.1275
|1.1267
|0.0000
|1886
|2007.12.06 02:15
|close
|549
|0.50
|1.1290
|1.1267
|0.0000
|66.43
|28400.27
|1887
|2007.12.06 09:35
|buy
|550
|0.50
|1.1295
|1.1281
|0.0000
|1888
|2007.12.06 09:40
|modify
|550
|0.50
|1.1295
|1.1290
|0.0000
|1889
|2007.12.06 09:40
|close
|550
|0.50
|1.1310
|1.1290
|0.0000
|66.31
|28466.58
|1890
|2007.12.06 14:35
|buy
|551
|0.50
|1.1294
|1.1280
|0.0000
|1891
|2007.12.06 14:40
|modify
|551
|0.50
|1.1294
|1.1298
|0.0000
|1892
|2007.12.06 14:40
|close
|551
|0.50
|1.1319
|1.1298
|0.0000
|110.43
|28577.01
|1893
|2007.12.06 14:59
|buy
|552
|0.50
|1.1294
|1.1280
|0.0000
|1894
|2007.12.06 15:15
|modify
|552
|0.50
|1.1294
|1.1286
|0.0000
|1895
|2007.12.06 15:15
|close
|552
|0.50
|1.1310
|1.1286
|0.0000
|70.73
|28647.74
|1896
|2007.12.07 15:15
|sell
|553
|0.50
|1.1309
|1.1323
|0.0000
|1897
|2007.12.07 15:50
|modify
|553
|0.50
|1.1309
|1.1310
|0.0000
|1898
|2007.12.07 15:50
|close
|553
|0.50
|1.1292
|1.1310
|0.0000
|75.27
|28723.01
|1899
|2007.12.10 01:40
|sell
|554
|0.50
|1.1293
|1.1307
|0.0000
|1900
|2007.12.10 01:45
|modify
|554
|0.50
|1.1293
|1.1301
|0.0000
|1901
|2007.12.10 06:20
|s/l
|554
|0.50
|1.1301
|1.1301
|0.0000
|-35.39
|28687.62
|1902
|2007.12.10 16:10
|sell
|555
|0.50
|1.1275
|1.1289
|0.0000
|1903
|2007.12.10 16:15
|modify
|555
|0.50
|1.1275
|1.1274
|0.0000
|1904
|2007.12.10 16:15
|close
|555
|0.50
|1.1259
|1.1274
|0.0000
|71.05
|28758.67
|1905
|2007.12.10 16:20
|sell
|556
|0.50
|1.1274
|1.1288
|0.0000
|1906
|2007.12.10 17:05
|modify
|556
|0.50
|1.1274
|1.1286
|0.0000
|1907
|2007.12.10 17:10
|modify
|556
|0.50
|1.1274
|1.1285
|0.0000
|1908
|2007.12.10 17:45
|s/l
|556
|0.50
|1.1285
|1.1285
|0.0000
|-48.72
|28709.95
|1909
|2007.12.11 15:45
|buy
|557
|0.50
|1.1319
|1.1305
|0.0000
|1910
|2007.12.11 15:59
|modify
|557
|0.50
|1.1319
|1.1307
|0.0000
|1911
|2007.12.11 16:35
|modify
|557
|0.50
|1.1319
|1.1313
|0.0000
|1912
|2007.12.11 16:35
|close
|557
|0.50
|1.1332
|1.1313
|0.0000
|57.36
|28767.31
|1913
|2007.12.11 20:05
|buy
|558
|0.50
|1.1315
|1.1301
|0.0000
|1914
|2007.12.11 20:10
|modify
|558
|0.50
|1.1315
|1.1322
|0.0000
|1915
|2007.12.11 20:10
|close
|558
|0.50
|1.1342
|1.1322
|0.0000
|119.03
|28886.34
|1916
|2007.12.11 20:50
|buy
|559
|0.50
|1.1298
|1.1284
|0.0000
|1917
|2007.12.11 20:59
|modify
|559
|0.50
|1.1298
|1.1297
|0.0000
|1918
|2007.12.11 20:59
|close
|559
|0.50
|1.1317
|1.1297
|0.0000
|83.94
|28970.28
|1919
|2007.12.12 11:50
|buy
|560
|0.50
|1.1306
|1.1292
|0.0000
|1920
|2007.12.12 11:59
|modify
|560
|0.50
|1.1306
|1.1296
|0.0000
|1921
|2007.12.12 12:00
|modify
|560
|0.50
|1.1306
|1.1297
|0.0000
|1922
|2007.12.12 12:05
|modify
|560
|0.50
|1.1306
|1.1310
|0.0000
|1923
|2007.12.12 12:05
|close
|560
|0.50
|1.1328
|1.1310
|0.0000
|97.10
|29067.38
|1924
|2007.12.12 14:05
|buy
|561
|0.50
|1.1321
|1.1307
|0.0000
|1925
|2007.12.12 14:10
|modify
|561
|0.50
|1.1321
|1.1328
|0.0000
|1926
|2007.12.12 14:10
|close
|561
|0.50
|1.1345
|1.1328
|0.0000
|105.77
|29173.15
|1927
|2007.12.12 14:35
|buy
|562
|0.50
|1.1320
|1.1306
|0.0000
|1928
|2007.12.12 14:50
|modify
|562
|0.50
|1.1320
|1.1316
|0.0000
|1929
|2007.12.12 14:50
|close
|562
|0.50
|1.1333
|1.1316
|0.0000
|57.35
|29230.50
|1930
|2007.12.12 14:59
|buy
|563
|0.50
|1.1316
|1.1302
|0.0000
|1931
|2007.12.12 15:05
|modify
|563
|0.50
|1.1316
|1.1307
|0.0000
|1932
|2007.12.12 15:10
|s/l
|563
|0.50
|1.1307
|1.1307
|0.0000
|-39.80
|29190.70
|1933
|2007.12.12 19:15
|buy
|564
|0.50
|1.1346
|1.1332
|0.0000
|1934
|2007.12.12 20:50
|s/l
|564
|0.50
|1.1332
|1.1332
|0.0000
|-61.77
|29128.93
|1935
|2007.12.13 11:05
|buy
|565
|0.50
|1.1343
|1.1329
|0.0000
|1936
|2007.12.13 11:10
|modify
|565
|0.50
|1.1343
|1.1334
|0.0000
|1937
|2007.12.13 11:15
|modify
|565
|0.50
|1.1343
|1.1336
|0.0000
|1938
|2007.12.13 11:20
|modify
|565
|0.50
|1.1343
|1.1342
|0.0000
|1939
|2007.12.13 11:20
|close
|565
|0.50
|1.1358
|1.1342
|0.0000
|66.03
|29194.96
|1940
|2007.12.14 14:05
|buy
|566
|0.50
|1.1468
|1.1454
|0.0000
|1941
|2007.12.14 14:10
|modify
|566
|0.50
|1.1468
|1.1485
|0.0000
|1942
|2007.12.14 14:10
|close
|566
|0.50
|1.1504
|1.1485
|0.0000
|156.47
|29351.43
|1943
|2007.12.17 11:40
|buy
|567
|0.50
|1.1553
|1.1539
|0.0000
|1944
|2007.12.17 11:45
|modify
|567
|0.50
|1.1553
|1.1540
|0.0000
|1945
|2007.12.17 11:50
|modify
|567
|0.50
|1.1553
|1.1558
|0.0000
|1946
|2007.12.17 11:50
|close
|567
|0.50
|1.1575
|1.1558
|0.0000
|95.03
|29446.46
|1947
|2007.12.18 10:05
|buy
|568
|0.50
|1.1514
|1.1500
|0.0000
|1948
|2007.12.18 10:20
|modify
|568
|0.50
|1.1514
|1.1506
|0.0000
|1949
|2007.12.18 10:20
|close
|568
|0.50
|1.1524
|1.1506
|0.0000
|43.39
|29489.85
|1950
|2007.12.19 10:05
|buy
|569
|0.50
|1.1521
|1.1507
|0.0000
|1951
|2007.12.19 10:10
|modify
|569
|0.50
|1.1521
|1.1541
|0.0000
|1952
|2007.12.19 10:10
|close
|569
|0.50
|1.1552
|1.1541
|0.0000
|134.18
|29624.03
|1953
|2007.12.19 10:30
|buy
|570
|0.50
|1.1529
|1.1515
|0.0000
|1954
|2007.12.19 10:35
|modify
|570
|0.50
|1.1529
|1.1522
|0.0000
|1955
|2007.12.19 10:45
|s/l
|570
|0.50
|1.1522
|1.1522
|0.0000
|-30.39
|29593.64
|1956
|2007.12.19 10:45
|buy
|571
|0.50
|1.1522
|1.1508
|0.0000
|1957
|2007.12.19 10:50
|modify
|571
|0.50
|1.1522
|1.1514
|0.0000
|1958
|2007.12.19 10:59
|modify
|571
|0.50
|1.1522
|1.1515
|0.0000
|1959
|2007.12.19 11:05
|modify
|571
|0.50
|1.1522
|1.1525
|0.0000
|1960
|2007.12.19 11:05
|close
|571
|0.50
|1.1538
|1.1525
|0.0000
|69.34
|29662.98
|1961
|2007.12.19 18:05
|buy
|572
|0.50
|1.1554
|1.1540
|0.0000
|1962
|2007.12.19 18:15
|modify
|572
|0.50
|1.1554
|1.1547
|0.0000
|1963
|2007.12.19 18:15
|close
|572
|0.50
|1.1567
|1.1547
|0.0000
|56.19
|29719.17
|1964
|2007.12.20 13:59
|buy
|573
|0.50
|1.1576
|1.1562
|0.0000
|1965
|2007.12.20 14:05
|s/l
|573
|0.50
|1.1562
|1.1562
|0.0000
|-60.59
|29658.58
|1966
|2007.12.20 14:05
|buy
|574
|0.50
|1.1557
|1.1543
|0.0000
|1967
|2007.12.20 14:10
|modify
|574
|0.50
|1.1557
|1.1552
|0.0000
|1968
|2007.12.20 14:15
|modify
|574
|0.50
|1.1557
|1.1559
|0.0000
|1969
|2007.12.20 14:15
|close
|574
|0.50
|1.1572
|1.1559
|0.0000
|64.81
|29723.39
|1970
|2007.12.20 14:50
|buy
|575
|0.50
|1.1562
|1.1548
|0.0000
|1971
|2007.12.20 14:59
|modify
|575
|0.50
|1.1562
|1.1556
|0.0000
|1972
|2007.12.20 15:00
|modify
|575
|0.50
|1.1562
|1.1557
|0.0000
|1973
|2007.12.20 15:05
|modify
|575
|0.50
|1.1562
|1.1578
|0.0000
|1974
|2007.12.20 15:05
|close
|575
|0.50
|1.1591
|1.1578
|0.0000
|125.10
|29848.49
|1975
|2007.12.20 16:50
|buy
|576
|0.50
|1.1569
|1.1555
|0.0000
|1976
|2007.12.20 17:10
|modify
|576
|0.50
|1.1569
|1.1559
|0.0000
|1977
|2007.12.20 18:20
|s/l
|576
|0.50
|1.1559
|1.1559
|0.0000
|-43.27
|29805.22
|1978
|2007.12.24 07:10
|sell
|577
|0.50
|1.1563
|1.1577
|0.0000
|1979
|2007.12.24 07:15
|modify
|577
|0.50
|1.1563
|1.1566
|0.0000
|1980
|2007.12.24 07:20
|s/l
|577
|0.50
|1.1566
|1.1566
|0.0000
|-12.96
|29792.26
|1981
|2007.12.24 16:10
|buy
|578
|0.50
|1.1564
|1.1550
|0.0000
|1982
|2007.12.24 16:15
|modify
|578
|0.50
|1.1564
|1.1556
|0.0000
|1983
|2007.12.24 16:20
|modify
|578
|0.50
|1.1564
|1.1566
|0.0000
|1984
|2007.12.24 16:20
|close
|578
|0.50
|1.1577
|1.1566
|0.0000
|56.15
|29848.41
|1985
|2007.12.27 08:05
|sell
|579
|0.50
|1.1510
|1.1524
|0.0000
|1986
|2007.12.27 08:10
|modify
|579
|0.50
|1.1510
|1.1523
|0.0000
|1987
|2007.12.27 08:15
|modify
|579
|0.50
|1.1510
|1.1502
|0.0000
|1988
|2007.12.27 08:15
|close
|579
|0.50
|1.1493
|1.1502
|0.0000
|73.96
|29922.37
|1989
|2007.12.27 15:15
|sell
|580
|0.50
|1.1440
|1.1454
|0.0000
|1990
|2007.12.27 15:20
|modify
|580
|0.50
|1.1440
|1.1441
|0.0000
|1991
|2007.12.27 15:20
|close
|580
|0.50
|1.1423
|1.1441
|0.0000
|74.41
|29996.78
|1992
|2007.12.27 19:59
|sell
|581
|0.50
|1.1390
|1.1404
|0.0000
|1993
|2007.12.27 21:40
|s/l
|581
|0.50
|1.1404
|1.1404
|0.0000
|-61.36
|29935.42
|1994
|2007.12.28 14:05
|sell
|582
|0.50
|1.1320
|1.1334
|0.0000
|1995
|2007.12.28 14:10
|modify
|582
|0.50
|1.1320
|1.1316
|0.0000
|1996
|2007.12.28 14:10
|close
|582
|0.50
|1.1298
|1.1316
|0.0000
|97.36
|30032.78
|1997
|2007.12.28 14:50
|sell
|583
|0.50
|1.1329
|1.1343
|0.0000
|1998
|2007.12.28 14:59
|modify
|583
|0.50
|1.1329
|1.1335
|0.0000
|1999
|2007.12.28 15:00
|close
|583
|0.50
|1.1316
|1.1335
|0.0000
|57.44
|30090.22
|2000
|2007.12.28 21:20
|sell
|584
|0.50
|1.1273
|1.1287
|0.0000
|2001
|2007.12.28 22:40
|close
|584
|0.50
|1.1263
|1.1287
|0.0000
|44.39
|30134.61
|2002
|2007.12.31 08:35
|sell
|585
|0.50
|1.1253
|1.1267
|0.0000
|2003
|2007.12.31 08:40
|modify
|585
|0.50
|1.1253
|1.1264
|0.0000
|2004
|2007.12.31 08:45
|modify
|585
|0.50
|1.1253
|1.1258
|0.0000
|2005
|2007.12.31 09:15
|close
|585
|0.50
|1.1244
|1.1258
|0.0000
|40.02
|30174.63
|2006
|2008.01.04 12:59
|buy
|586
|0.50
|1.1143
|1.1129
|0.0000
|2007
|2008.01.04 13:15
|modify
|586
|0.50
|1.1143
|1.1135
|0.0000
|2008
|2008.01.04 13:40
|modify
|586
|0.50
|1.1143
|1.1147
|0.0000
|2009
|2008.01.04 13:40
|close
|586
|0.50
|1.1162
|1.1147
|0.0000
|85.11
|30259.74
|2010
|2008.01.04 14:35
|buy
|587
|0.50
|1.1098
|1.1084
|0.0000
|2011
|2008.01.04 14:40
|s/l
|587
|0.50
|1.1084
|1.1084
|0.0000
|-63.40
|30196.34
|2012
|2008.01.04 15:59
|sell
|588
|0.50
|1.1064
|1.1078
|0.0000
|2013
|2008.01.04 16:05
|s/l
|588
|0.50
|1.1078
|1.1078
|0.0000
|-63.03
|30133.31
|2014
|2008.01.04 18:10
|sell
|589
|0.50
|1.1085
|1.1099
|0.0000
|2015
|2008.01.04 18:15
|modify
|589
|0.50
|1.1085
|1.1098
|0.0000
|2016
|2008.01.04 18:15
|close
|589
|0.50
|1.1070
|1.1098
|0.0000
|67.75
|30201.06
|2017
|2008.01.07 13:05
|buy
|590
|0.50
|1.1144
|1.1130
|0.0000
|2018
|2008.01.07 13:10
|modify
|590
|0.50
|1.1144
|1.1148
|0.0000
|2019
|2008.01.07 13:10
|close
|590
|0.50
|1.1166
|1.1148
|0.0000
|98.51
|30299.57
|2020
|2008.01.08 16:10
|sell
|591
|0.50
|1.1160
|1.1174
|0.0000
|2021
|2008.01.08 16:20
|modify
|591
|0.50
|1.1160
|1.1149
|0.0000
|2022
|2008.01.08 16:20
|close
|591
|0.50
|1.1131
|1.1149
|0.0000
|130.27
|30429.84
|2023
|2008.01.08 16:20
|sell
|592
|0.50
|1.1155
|1.1169
|0.0000
|2024
|2008.01.08 17:10
|modify
|592
|0.50
|1.1155
|1.1164
|0.0000
|2025
|2008.01.08 17:10
|close
|592
|0.50
|1.1144
|1.1164
|0.0000
|49.35
|30479.19
|2026
|2008.01.10 13:45
|sell
|593
|0.50
|1.1134
|1.1148
|0.0000
|2027
|2008.01.10 13:50
|modify
|593
|0.50
|1.1134
|1.1142
|0.0000
|2028
|2008.01.10 14:05
|modify
|593
|0.50
|1.1134
|1.1126
|0.0000
|2029
|2008.01.10 14:05
|close
|593
|0.50
|1.1111
|1.1126
|0.0000
|103.50
|30582.69
|2030
|2008.01.10 19:10
|sell
|594
|0.50
|1.1033
|1.1047
|0.0000
|2031
|2008.01.10 19:20
|modify
|594
|0.50
|1.1033
|1.1044
|0.0000
|2032
|2008.01.10 19:20
|close
|594
|0.50
|1.1019
|1.1044
|0.0000
|63.53
|30646.22
|2033
|2008.01.11 09:10
|sell
|595
|0.50
|1.1009
|1.1023
|0.0000
|2034
|2008.01.11 09:15
|modify
|595
|0.50
|1.1009
|1.1016
|0.0000
|2035
|2008.01.11 09:15
|close
|595
|0.50
|1.0997
|1.1016
|0.0000
|54.56
|30700.78
|2036
|2008.01.11 09:35
|sell
|596
|0.50
|1.1022
|1.1036
|0.0000
|2037
|2008.01.11 09:40
|modify
|596
|0.50
|1.1022
|1.1023
|0.0000
|2038
|2008.01.11 09:40
|close
|596
|0.50
|1.1004
|1.1023
|0.0000
|81.79
|30782.57
|2039
|2008.01.11 09:45
|sell
|597
|0.50
|1.1033
|1.1047
|0.0000
|2040
|2008.01.11 09:50
|modify
|597
|0.50
|1.1033
|1.1036
|0.0000
|2041
|2008.01.11 09:50
|close
|597
|0.50
|1.1017
|1.1036
|0.0000
|72.62
|30855.19
|2042
|2008.01.11 09:59
|sell
|598
|0.50
|1.1021
|1.1035
|0.0000
|2043
|2008.01.11 10:10
|s/l
|598
|0.50
|1.1035
|1.1035
|0.0000
|-63.43
|30791.76
|2044
|2008.01.11 14:45
|sell
|599
|0.50
|1.1038
|1.1052
|0.0000
|2045
|2008.01.11 14:50
|modify
|599
|0.50
|1.1038
|1.1033
|0.0000
|2046
|2008.01.11 14:50
|close
|599
|0.50
|1.1010
|1.1033
|0.0000
|127.16
|30918.92
|2047
|2008.01.11 15:10
|sell
|600
|0.50
|1.1031
|1.1045
|0.0000
|2048
|2008.01.11 15:15
|modify
|600
|0.50
|1.1031
|1.1036
|0.0000
|2049
|2008.01.11 15:15
|close
|600
|0.50
|1.1012
|1.1036
|0.0000
|86.27
|31005.19
|2050
|2008.01.11 15:35
|sell
|601
|0.50
|1.1033
|1.1047
|0.0000
|2051
|2008.01.11 15:50
|modify
|601
|0.50
|1.1033
|1.1046
|0.0000
|2052
|2008.01.11 15:50
|close
|601
|0.50
|1.1022
|1.1046
|0.0000
|49.90
|31055.09
|2053
|2008.01.11 19:35
|sell
|602
|0.50
|1.1014
|1.1028
|0.0000
|2054
|2008.02.13 01:21
|close at stop
|602
|0.50
|1.1017
|1.1028
|0.0000
|-42.71
|31012.38