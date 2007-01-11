Strategy Tester Report
CyberiaTrader_v1[1].85g
MIG-Demo (Build 211)

SymbolUSDCHF (US Dollar Vs Swiss Franc)
Period1 Hour (H1) 2006.12.28 01:00 - 2008.01.11 22:00
ModelControl points (a very crude method, the results must not be considered)
ParametersExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; EnablePivot=true; BlockPipsator=true; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=0.5; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=23; ValuesPeriodCountMax=23; SlipPage=1; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=0; SymbolsCount=2; Risk=0.7; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; StaticStopLoss=11; StopLevel=0; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1; TimeTradeHoursDisabled=""; GMT=1; MagicNumber=123000;
Bars in test6491Ticks modelled68771Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors68
Initial deposit10000.00
Total net profit21012.38Gross profit27940.22Gross loss-6927.84
Profit factor4.03Expected payoff34.90
Absolute drawdown126.87Maximal drawdown246.21 (1.82%)Relative drawdown1.82% (246.21)
Total trades602Short positions (won %)317 (75.71%)Long positions (won %)285 (71.93%)
Profit trades (% of total)445 (73.92%)Loss trades (% of total)157 (26.08%)
Largestprofit trade249.32loss trade-63.90
Averageprofit trade62.79loss trade-44.13
Maximumconsecutive wins (profit in money)21 (1144.37)consecutive losses (loss in money)5 (-193.78)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1505.51 (20)consecutive loss (count of losses)-229.75 (4)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12006.12.28 04:35buy10.501.22611.22470.0000
22006.12.28 04:45modify10.501.22611.22500.0000
32006.12.28 04:50modify10.501.22611.22520.0000
42006.12.28 04:50close10.501.22661.22520.000020.3810020.38
52006.12.28 04:59buy20.501.22611.22470.0000
62006.12.28 05:45modify20.501.22611.22480.0000
72006.12.28 06:05s/l20.501.22481.22480.0000-53.079967.31
82006.12.28 15:05sell30.501.21911.22050.0000
92006.12.28 15:35modify30.501.21911.22030.0000
102006.12.28 15:40modify30.501.21911.21980.0000
112006.12.28 15:40close30.501.21831.21980.000032.8310000.14
122006.12.28 15:45sell40.501.21771.21910.0000
132006.12.28 15:50modify40.501.21771.21880.0000
142006.12.28 15:59s/l40.501.21881.21880.0000-45.129955.02
152006.12.28 15:59sell50.501.21891.22030.0000
162006.12.28 16:00s/l50.501.22031.22030.0000-57.369897.66
172006.12.28 16:05sell60.501.22261.22400.0000
182006.12.28 16:35modify60.501.22261.22350.0000
192006.12.28 16:35close60.501.22191.22350.000028.649926.30
202006.12.28 20:05sell70.501.22191.22330.0000
212006.12.28 20:20modify70.501.22191.22300.0000
222006.12.28 20:20close70.501.22091.22300.000040.959967.25
232006.12.28 20:59sell80.501.22191.22330.0000
242006.12.28 23:15close80.501.22131.22330.000024.569991.81
252006.12.29 09:15sell90.501.22161.22300.0000
262006.12.29 09:59modify90.501.22161.22220.0000
272006.12.29 09:59close90.501.22061.22220.000040.9610032.77
282006.12.29 11:10sell100.501.22071.22210.0000
292006.12.29 11:45modify100.501.22071.22130.0000
302006.12.29 11:45close100.501.21981.22130.000036.8910069.66
312006.12.29 12:25sell110.501.22101.22240.0000
322006.12.29 12:35modify110.501.22101.22230.0000
332006.12.29 12:40modify110.501.22101.22130.0000
342006.12.29 12:40close110.501.22001.22130.000040.9810110.64
352006.12.29 15:05sell120.501.22191.22330.0000
362006.12.29 15:20modify120.501.22191.22320.0000
372006.12.29 15:25modify120.501.22191.22120.0000
382006.12.29 15:25close120.501.22001.22120.000077.8710188.51
392007.01.03 05:10sell130.501.21301.21440.0000
402007.01.03 05:20modify130.501.21301.21430.0000
412007.01.03 05:45modify130.501.21301.21400.0000
422007.01.03 05:59modify130.501.21301.21380.0000
432007.01.03 06:20s/l130.501.21381.21380.0000-32.9510155.56
442007.01.03 12:10buy140.501.22021.21880.0000
452007.01.03 12:35modify140.501.22021.21930.0000
462007.01.03 12:35close140.501.22081.21930.000024.5710180.13
472007.01.03 19:05buy150.501.22741.22600.0000
482007.01.03 19:45close150.501.22831.22600.000036.6410216.77
492007.01.03 20:05buy160.501.22551.22410.0000
502007.01.03 20:20close160.501.22681.22410.000052.9810269.75
512007.01.03 20:59buy170.501.22561.22420.0000
522007.01.03 21:40close170.501.22631.22420.000028.5410298.29
532007.01.04 12:10buy180.501.23091.22950.0000
542007.01.04 12:45modify180.501.23091.23050.0000
552007.01.04 12:45close180.501.23211.23050.000048.7010346.99
562007.01.04 12:59buy190.501.23141.23000.0000
572007.01.04 13:50modify190.501.23141.23020.0000
582007.01.04 13:50close190.501.23191.23020.000020.2910367.28
592007.01.04 16:05buy200.501.22941.22800.0000
602007.01.04 16:25modify200.501.22941.22910.0000
612007.01.04 16:25close200.501.23121.22910.000073.1010440.38
622007.01.04 23:59buy210.501.23241.23100.0000
632007.01.05 01:10modify210.501.23241.23130.0000
642007.01.05 01:10close210.501.23301.23130.000024.6210465.00
652007.01.05 09:05sell220.501.23021.23160.0000
662007.01.05 09:15modify220.501.23021.23110.0000
672007.01.05 09:30modify220.501.23021.23060.0000
682007.01.05 09:50modify220.501.23021.22960.0000
692007.01.05 09:50close220.501.22841.22960.000073.2710538.27
702007.01.05 15:25buy230.501.23671.23530.0000
712007.01.05 16:50modify230.501.23671.23540.0000
722007.01.05 18:45modify230.501.23671.23560.0000
732007.01.05 18:45close230.501.23781.23560.000044.4310582.70
742007.01.05 20:05buy240.501.23541.23400.0000
752007.01.05 22:00close240.501.23601.23400.000024.2710606.97
762007.01.08 08:25sell250.501.23631.23770.0000
772007.01.08 08:30modify250.501.23631.23710.0000
782007.01.08 08:45modify250.501.23631.23680.0000
792007.01.08 08:50modify250.501.23631.23560.0000
802007.01.08 08:50close250.501.23441.23560.000076.9610683.93
812007.01.08 09:05buy260.501.23541.23400.0000
822007.01.08 09:10s/l260.501.23401.23400.0000-56.7510627.18
832007.01.08 13:40buy270.501.23601.23460.0000
842007.01.08 13:45modify270.501.23601.23560.0000
852007.01.08 13:45close270.501.23701.23560.000040.4210667.60
862007.01.08 16:05buy280.501.23631.23490.0000
872007.01.08 16:50modify280.501.23631.23520.0000
882007.01.08 17:05s/l280.501.23521.23520.0000-44.5310623.07
892007.01.08 17:05buy290.501.23551.23410.0000
902007.01.08 17:45modify290.501.23551.23530.0000
912007.01.08 17:45close290.501.23731.23530.000072.7410695.81
922007.01.09 18:05buy300.501.24001.23860.0000
932007.01.09 18:10modify300.501.24001.23870.0000
942007.01.09 18:15modify300.501.24001.23900.0000
952007.01.09 18:30modify300.501.24001.23940.0000
962007.01.09 18:30close300.501.24091.23940.000036.2610732.07
972007.01.11 01:05buy310.501.24521.24380.0000
982007.01.11 01:10modify310.501.24521.24400.0000
992007.01.11 01:20modify310.501.24521.24420.0000
1002007.01.11 01:25modify310.501.24521.24450.0000
1012007.01.11 02:05s/l310.501.24451.24450.0000-28.1210703.95
1022007.01.11 11:15buy320.501.24531.24390.0000
1032007.01.11 11:30modify320.501.24531.24400.0000
1042007.01.11 11:35modify320.501.24531.24410.0000
1052007.01.11 11:45modify320.501.24531.24460.0000
1062007.01.11 11:50modify320.501.24531.24570.0000
1072007.01.11 11:50close320.501.24681.24570.000060.1510764.10
1082007.01.11 14:40sell330.501.24701.24840.0000
1092007.01.11 14:45modify330.501.24701.24740.0000
1102007.01.11 14:45close330.501.24581.24740.000048.1610812.26
1112007.01.11 14:50sell340.501.24701.24840.0000
1122007.01.11 14:59modify340.501.24701.24770.0000
1132007.01.11 15:35s/l340.501.24771.24770.0000-28.0410784.22
1142007.01.11 17:05buy350.501.24911.24770.0000
1152007.01.11 17:40s/l350.501.24771.24770.0000-56.1110728.11
1162007.01.11 17:40buy360.501.24791.24650.0000
1172007.01.11 17:45modify360.501.24791.24700.0000
1182007.01.11 17:45close360.501.24931.24700.000056.0310784.14
1192007.01.11 17:59buy370.501.24841.24700.0000
1202007.01.11 19:45close370.501.24951.24700.000044.0210828.16
1212007.01.12 14:10buy380.501.24931.24790.0000
1222007.01.12 14:20modify380.501.24931.25030.0000
1232007.01.12 14:20close380.501.25171.25030.000095.8710924.03
1242007.01.12 14:30buy390.501.24931.24790.0000
1252007.01.12 14:35modify390.501.24931.25150.0000
1262007.01.12 14:35close390.501.25291.25150.0000143.6711067.70
1272007.01.12 14:59buy400.501.24901.24760.0000
1282007.01.12 15:00modify400.501.24901.24770.0000
1292007.01.12 15:05s/l400.501.24771.24770.0000-52.1811015.52
1302007.01.15 13:05sell410.501.24581.24720.0000
1312007.01.15 13:10modify410.501.24581.24680.0000
1322007.01.15 13:15modify410.501.24581.24660.0000
1332007.01.15 13:35modify410.501.24581.24610.0000
1342007.01.15 13:50modify410.501.24581.24580.0000
1352007.01.15 14:00s/l410.501.24581.24580.00000.0011015.52
1362007.01.16 14:05sell420.501.24711.24850.0000
1372007.01.16 14:20modify420.501.24711.24790.0000
1382007.01.16 14:30modify420.501.24711.24720.0000
1392007.01.16 14:30close420.501.24571.24720.000056.1911071.71
1402007.01.16 14:59sell430.501.24671.24810.0000
1412007.01.16 15:05s/l430.501.24811.24810.0000-56.0811015.63
1422007.01.18 07:05sell440.501.24611.24750.0000
1432007.01.18 07:25modify440.501.24611.24740.0000
1442007.01.18 07:35modify440.501.24611.24710.0000
1452007.01.18 07:40modify440.501.24611.24690.0000
1462007.01.18 07:45modify440.501.24611.24630.0000
1472007.01.18 07:45close440.501.24511.24630.000040.1611055.79
1482007.01.18 15:05buy450.501.24741.24600.0000
1492007.01.18 15:15modify450.501.24741.24620.0000
1502007.01.18 15:20modify450.501.24741.24680.0000
1512007.01.18 15:20close450.501.24861.24680.000048.0511103.84
1522007.01.18 15:25buy460.501.24901.24760.0000
1532007.01.18 15:35modify460.501.24901.24920.0000
1542007.01.18 15:35close460.501.25101.24920.000079.9411183.78
1552007.01.18 15:59buy470.501.24951.24810.0000
1562007.01.18 16:05s/l470.501.24811.24810.0000-56.1211127.66
1572007.01.18 18:05buy480.501.24901.24760.0000
1582007.01.18 18:20modify480.501.24901.24770.0000
1592007.01.18 18:20close480.501.25001.24770.000040.0011167.66
1602007.01.19 07:05sell490.501.24671.24810.0000
1612007.01.19 07:20modify490.501.24671.24750.0000
1622007.01.19 07:40modify490.501.24671.24700.0000
1632007.01.19 07:45modify490.501.24671.24680.0000
1642007.01.19 07:45close490.501.24571.24680.000040.1411207.80
1652007.01.19 17:05buy500.501.24811.24670.0000
1662007.01.19 17:25modify500.501.24811.24740.0000
1672007.01.19 17:25close500.501.24921.24740.000044.0311251.83
1682007.01.19 17:59buy510.501.24831.24690.0000
1692007.01.22 01:10modify510.501.24831.24710.0000
1702007.01.22 06:15modify510.501.24831.24720.0000
1712007.01.22 06:20modify510.501.24831.24730.0000
1722007.01.22 06:30modify510.501.24831.24750.0000
1732007.01.22 07:25modify510.501.24831.24770.0000
1742007.01.22 07:30s/l510.501.24771.24770.0000-23.7511228.07
1752007.01.22 09:20buy520.501.24781.24640.0000
1762007.01.22 09:25modify520.501.24781.24770.0000
1772007.01.22 09:35s/l520.501.24771.24770.0000-4.0111224.06
1782007.01.22 15:05buy530.501.24991.24850.0000
1792007.01.22 15:20modify530.501.24991.24860.0000
1802007.01.22 15:25modify530.501.24991.24870.0000
1812007.01.22 15:35modify530.501.24991.24920.0000
1822007.01.22 15:45modify530.501.24991.24950.0000
1832007.01.22 15:50modify530.501.24991.24990.0000
1842007.01.22 15:50close530.501.25111.24990.000047.9611272.02
1852007.01.22 16:59buy540.501.24871.24730.0000
1862007.01.22 17:10s/l540.501.24731.24730.0000-56.1311215.89
1872007.01.23 14:05sell550.501.24131.24270.0000
1882007.01.23 14:30modify550.501.24131.24260.0000
1892007.01.23 14:35modify550.501.24131.24250.0000
1902007.01.23 14:40modify550.501.24131.24230.0000
1912007.01.23 14:45modify550.501.24131.24150.0000
1922007.01.23 14:45close550.501.23971.24150.000064.5311280.42
1932007.01.23 19:05sell560.501.24311.24450.0000
1942007.01.23 19:20modify560.501.24311.24380.0000
1952007.01.23 19:20close560.501.24181.24380.000052.3411332.76
1962007.01.23 19:59sell570.501.24251.24390.0000
1972007.01.23 20:25modify570.501.24251.24350.0000
1982007.01.23 20:25close570.501.24141.24350.000044.3011377.06
1992007.01.23 21:05sell580.501.24241.24380.0000
2002007.01.23 21:15close580.501.24181.24380.000024.1611401.22
2012007.01.24 13:05buy590.501.24551.24410.0000
2022007.01.24 13:40modify590.501.24551.24550.0000
2032007.01.24 13:40close590.501.24711.24550.000064.1511465.37
2042007.01.24 13:59buy600.501.24511.24370.0000
2052007.01.24 14:20modify600.501.24511.24380.0000
2062007.01.24 14:35modify600.501.24511.24460.0000
2072007.01.24 14:35close600.501.24631.24460.000048.1411513.51
2082007.01.25 13:05sell610.501.24541.24680.0000
2092007.01.25 13:40modify610.501.24541.24660.0000
2102007.01.25 13:50modify610.501.24541.24570.0000
2112007.01.25 13:50close610.501.24421.24570.000048.2211561.73
2122007.01.25 13:59sell620.501.24571.24710.0000
2132007.01.25 14:35modify620.501.24571.24580.0000
2142007.01.25 14:35close620.501.24421.24580.000060.2811622.01
2152007.01.25 16:05sell630.501.24541.24680.0000
2162007.01.25 16:35modify630.501.24541.24600.0000
2172007.01.25 16:35close630.501.24421.24600.000048.2211670.23
2182007.01.25 19:10sell640.501.24621.24760.0000
2192007.01.25 19:20modify640.501.24621.24680.0000
2202007.01.25 19:20close640.501.24491.24680.000052.2111722.44
2212007.01.25 19:30sell650.501.24621.24760.0000
2222007.01.25 19:35modify650.501.24621.24590.0000
2232007.01.25 19:35close650.501.24401.24590.000088.4211810.86
2242007.01.25 19:40sell660.501.24481.24620.0000
2252007.01.25 20:05s/l660.501.24621.24620.0000-56.0011754.86
2262007.01.26 14:59buy670.501.25311.25170.0000
2272007.01.26 15:40modify670.501.25311.25270.0000
2282007.01.26 15:40close670.501.25441.25270.000051.8211806.68
2292007.01.26 16:05buy680.501.25221.25080.0000
2302007.01.26 16:35modify680.501.25221.25270.0000
2312007.01.26 16:35close680.501.25461.25270.000095.6511902.33
2322007.01.26 18:10buy690.501.25261.25120.0000
2332007.01.26 18:30modify690.501.25261.25170.0000
2342007.01.26 18:30close690.501.25381.25170.000047.8511950.18
2352007.01.29 18:25sell700.501.25371.25510.0000
2362007.01.29 18:30modify700.501.25371.25360.0000
2372007.01.29 18:30close700.501.25221.25360.000059.8912010.07
2382007.01.30 01:05sell710.501.25321.25460.0000
2392007.01.30 01:10modify710.501.25321.25430.0000
2402007.01.30 01:20modify710.501.25321.25350.0000
2412007.01.30 01:20close710.501.25201.25350.000047.9212057.99
2422007.01.30 05:10sell720.501.25261.25400.0000
2432007.01.30 05:30modify720.501.25261.25370.0000
2442007.01.30 05:35modify720.501.25261.25350.0000
2452007.01.30 05:45modify720.501.25261.25320.0000
2462007.01.30 06:05s/l720.501.25321.25320.0000-23.9312034.06
2472007.01.30 06:05sell730.501.25311.25450.0000
2482007.01.30 06:20modify730.501.25311.25440.0000
2492007.01.30 06:25modify730.501.25311.25420.0000
2502007.01.30 06:30modify730.501.25311.25390.0000
2512007.01.30 06:40modify730.501.25311.25360.0000
2522007.01.30 07:10s/l730.501.25361.25360.0000-19.9412014.12
2532007.01.31 11:15buy740.501.25301.25160.0000
2542007.01.31 11:20modify740.501.25301.25200.0000
2552007.01.31 11:25modify740.501.25301.25220.0000
2562007.01.31 11:30modify740.501.25301.25230.0000
2572007.01.31 11:35modify740.501.25301.25300.0000
2582007.01.31 11:40modify740.501.25301.25360.0000
2592007.01.31 11:40close740.501.25461.25360.000063.7712077.89
2602007.01.31 23:05sell750.501.24521.24660.0000
2612007.01.31 23:40close750.501.24431.24660.000036.1612114.05
2622007.02.01 16:30sell760.501.24371.24510.0000
2632007.02.01 16:35modify760.501.24371.24410.0000
2642007.02.01 16:35close760.501.24261.24410.000044.2612158.31
2652007.02.01 16:59sell770.501.24281.24420.0000
2662007.02.01 17:50modify770.501.24281.24410.0000
2672007.02.01 18:20s/l770.501.24411.24410.0000-52.2412106.07
2682007.02.06 08:59buy780.501.24811.24670.0000
2692007.02.06 09:00modify780.501.24811.24690.0000
2702007.02.06 09:05modify780.501.24811.24720.0000
2712007.02.06 09:25s/l780.501.24721.24720.0000-36.0812069.99
2722007.02.07 14:35sell790.501.24121.24260.0000
2732007.02.07 14:40modify790.501.24121.24200.0000
2742007.02.07 14:45modify790.501.24121.24060.0000
2752007.02.07 14:45close790.501.23951.24060.000068.5812138.57
2762007.02.07 16:25sell800.501.24031.24170.0000
2772007.02.07 16:30modify800.501.24031.24130.0000
2782007.02.07 16:35modify800.501.24031.23970.0000
2792007.02.07 16:35close800.501.23841.23970.000076.7112215.28
2802007.02.08 14:05buy810.501.24811.24670.0000
2812007.02.08 14:25modify810.501.24811.24680.0000
2822007.02.08 14:30modify810.501.24811.24750.0000
2832007.02.08 14:45modify810.501.24811.24850.0000
2842007.02.08 14:45close810.501.25001.24850.000076.0012291.28
2852007.02.08 15:05buy820.501.24701.24560.0000
2862007.02.08 15:25modify820.501.24701.24620.0000
2872007.02.08 15:40modify820.501.24701.24720.0000
2882007.02.08 15:40close820.501.24881.24720.000072.0712363.35
2892007.02.08 16:10buy830.501.24481.24340.0000
2902007.02.08 16:20modify830.501.24481.24400.0000
2912007.02.08 16:20close830.501.24571.24400.000036.1212399.47
2922007.02.09 09:05buy840.501.24831.24690.0000
2932007.02.09 09:10modify840.501.24831.24730.0000
2942007.02.09 09:15modify840.501.24831.24740.0000
2952007.02.09 09:25modify840.501.24831.24790.0000
2962007.02.09 09:40modify840.501.24831.24880.0000
2972007.02.09 09:40close840.501.24981.24880.000060.0112459.48
2982007.02.09 13:05buy850.501.24961.24820.0000
2992007.02.09 13:20modify850.501.24961.24830.0000
3002007.02.09 13:35modify850.501.24961.24890.0000
3012007.02.09 13:45modify850.501.24961.24900.0000
3022007.02.09 13:50modify850.501.24961.24920.0000
3032007.02.09 13:50close850.501.25041.24920.000031.9912491.47
3042007.02.13 15:05sell860.501.24881.25020.0000
3052007.02.13 15:20modify860.501.24881.25000.0000
3062007.02.13 15:35modify860.501.24881.24900.0000
3072007.02.13 15:35close860.501.24751.24900.000052.1012543.57
3082007.02.13 15:59sell870.501.24821.24960.0000
3092007.02.13 16:05s/l870.501.24961.24960.0000-55.9912487.58
3102007.02.13 16:05sell880.501.24981.25120.0000
3112007.02.13 16:30modify880.501.24981.25100.0000
3122007.02.13 16:35modify880.501.24981.25080.0000
3132007.02.13 16:40modify880.501.24981.25060.0000
3142007.02.13 16:40close880.501.24891.25060.000036.0312523.61
3152007.02.14 15:05sell890.501.24261.24400.0000
3162007.02.14 15:25modify890.501.24261.24390.0000
3172007.02.14 15:30modify890.501.24261.24350.0000
3182007.02.14 16:20modify890.501.24261.24060.0000
3192007.02.14 16:20close890.501.23891.24060.0000149.3312672.94
3202007.02.15 08:05sell900.501.23711.23850.0000
3212007.02.15 08:10modify900.501.23711.23840.0000
3222007.02.15 08:15modify900.501.23711.23810.0000
3232007.02.15 08:20modify900.501.23711.23800.0000
3242007.02.15 08:30modify900.501.23711.23690.0000
3252007.02.15 08:30close900.501.23601.23690.000044.5012717.44
3262007.02.15 10:05sell910.501.23981.24120.0000
3272007.02.15 10:10modify910.501.23981.24110.0000
3282007.02.15 10:20modify910.501.23981.23960.0000
3292007.02.15 10:20close910.501.23851.23960.000052.4812769.92
3302007.02.15 10:25sell920.501.23851.23990.0000
3312007.02.15 10:45modify920.501.23851.23760.0000
3322007.02.15 10:45close920.501.23651.23760.000080.8712850.79
3332007.02.15 10:59sell930.501.23891.24030.0000
3342007.02.15 11:05s/l930.501.24031.24030.0000-56.4112794.38
3352007.02.15 15:35sell940.501.23781.23920.0000
3362007.02.15 15:40modify940.501.23781.23880.0000
3372007.02.15 15:59modify940.501.23781.23800.0000
3382007.02.15 15:59close940.501.23631.23800.000060.6612855.04
3392007.02.15 16:30sell950.501.23781.23920.0000
3402007.02.15 16:35modify950.501.23781.23890.0000
3412007.02.15 16:35close950.501.23701.23890.000032.3412887.38
3422007.02.15 17:25sell960.501.23671.23810.0000
3432007.02.15 17:50modify960.501.23671.23720.0000
3442007.02.15 17:50close960.501.23511.23720.000064.7712952.15
3452007.02.16 12:59buy970.501.23561.23420.0000
3462007.02.16 13:05modify970.501.23561.23450.0000
3472007.02.16 13:30modify970.501.23561.23480.0000
3482007.02.16 13:40modify970.501.23561.23560.0000
3492007.02.16 13:40close970.501.23681.23560.000048.5113000.66
3502007.02.16 14:05buy980.501.23381.23240.0000
3512007.02.16 14:15modify980.501.23381.23260.0000
3522007.02.16 14:20modify980.501.23381.23300.0000
3532007.02.16 14:25modify980.501.23381.23430.0000
3542007.02.16 14:25close980.501.23561.23430.000072.8413073.50
3552007.02.16 15:59buy990.501.23601.23460.0000
3562007.02.16 16:25modify990.501.23601.23520.0000
3572007.02.16 16:25close990.501.23691.23520.000036.3813109.88
3582007.02.19 00:05sell1000.501.23301.23440.0000
3592007.02.19 00:25modify1000.501.23301.23420.0000
3602007.02.19 00:25close1000.501.23221.23420.000032.4613142.34
3612007.02.20 14:10buy1010.501.23591.23450.0000
3622007.02.20 14:35modify1010.501.23591.23530.0000
3632007.02.20 14:35close1010.501.23681.23530.000036.3813178.72
3642007.02.20 18:05buy1020.501.23601.23460.0000
3652007.02.20 18:15modify1020.501.23601.23500.0000
3662007.02.20 18:25modify1020.501.23601.23510.0000
3672007.02.20 18:30modify1020.501.23601.23540.0000
3682007.02.20 18:30close1020.501.23711.23540.000044.4613223.18
3692007.02.21 19:05buy1030.501.23791.23650.0000
3702007.02.21 19:25modify1030.501.23791.23690.0000
3712007.02.21 19:25close1030.501.23881.23690.000036.3313259.51
3722007.02.22 15:05buy1040.501.24171.24030.0000
3732007.02.22 15:25modify1040.501.24171.24120.0000
3742007.02.22 15:35modify1040.501.24171.24130.0000
3752007.02.22 16:15s/l1040.501.24131.24130.0000-16.1213243.39
3762007.02.23 03:05sell1050.501.23961.24100.0000
3772007.02.23 03:10modify1050.501.23961.24000.0000
3782007.02.23 03:20modify1050.501.23961.23990.0000
3792007.02.23 04:10s/l1050.501.23991.23990.0000-12.1013231.29
3802007.02.26 18:35buy1060.501.23181.23040.0000
3812007.02.26 18:40modify1060.501.23181.23050.0000
3822007.02.26 18:45modify1060.501.23181.23070.0000
3832007.02.26 18:50modify1060.501.23181.23100.0000
3842007.02.26 20:05s/l1060.501.23101.23100.0000-32.5113198.78
3852007.02.27 10:59sell1070.501.22551.22690.0000
3862007.02.27 11:50modify1070.501.22551.22620.0000
3872007.02.27 12:00close1070.501.22471.22620.000032.6613231.44
3882007.02.27 12:05sell1080.501.22571.22710.0000
3892007.02.27 12:45modify1080.501.22571.22610.0000
3902007.02.27 12:45close1080.501.22451.22610.000049.0013280.44
3912007.02.27 15:05sell1090.501.22261.22400.0000
3922007.02.27 15:30modify1090.501.22261.22290.0000
3932007.02.27 15:30close1090.501.22111.22290.000061.4213341.86
3942007.02.27 16:15sell1100.501.22401.22540.0000
3952007.02.27 16:25modify1100.501.22401.22410.0000
3962007.02.27 16:25close1100.501.22231.22410.000069.5413411.40
3972007.02.27 21:05sell1110.501.21831.21970.0000
3982007.02.27 21:30modify1110.501.21831.21820.0000
3992007.02.27 21:30close1110.501.21591.21820.000098.6913510.09
4002007.02.27 21:59sell1120.501.21781.21920.0000
4012007.02.28 02:10s/l1120.501.21921.21920.0000-58.3513451.74
4022007.02.28 14:05buy1130.501.22001.21860.0000
4032007.02.28 14:25modify1130.501.22001.21900.0000
4042007.02.28 14:30modify1130.501.22001.21970.0000
4052007.02.28 14:30close1130.501.22121.21970.000049.1313500.87
4062007.02.28 15:05buy1140.501.22041.21900.0000
4072007.02.28 15:20modify1140.501.22041.21920.0000
4082007.02.28 15:25modify1140.501.22041.21980.0000
4092007.02.28 15:30modify1140.501.22041.22010.0000
4102007.02.28 15:30close1140.501.22161.22010.000049.1213549.99
4112007.03.01 16:05sell1150.501.21911.22050.0000
4122007.03.01 16:15s/l1150.501.22051.22050.0000-57.2613492.73
4132007.03.01 19:59buy1160.501.22221.22080.0000
4142007.03.01 20:25s/l1160.501.22081.22080.0000-57.3613435.37
4152007.03.05 03:10buy1170.501.21811.21670.0000
4162007.03.05 03:15s/l1170.501.21671.21670.0000-57.5413377.83
4172007.03.05 03:15buy1180.501.21691.21550.0000
4182007.03.05 04:10s/l1180.501.21551.21550.0000-57.5913320.24
4192007.03.05 07:59sell1190.501.21451.21590.0000
4202007.03.05 08:10modify1190.501.21451.21510.0000
4212007.03.05 08:10close1190.501.21321.21510.000053.5813373.82
4222007.03.05 09:25sell1200.501.21691.21830.0000
4232007.03.05 09:30modify1200.501.21691.21610.0000
4242007.03.05 09:30close1200.501.21401.21610.0000119.4413493.26
4252007.03.05 09:59sell1210.501.21681.21820.0000
4262007.03.05 10:50modify1210.501.21681.21810.0000
4272007.03.05 11:10s/l1210.501.21811.21810.0000-53.3613439.90
4282007.03.06 08:05buy1220.501.22161.22020.0000
4292007.03.06 08:30modify1220.501.22161.22050.0000
4302007.03.06 08:40modify1220.501.22161.22180.0000
4312007.03.06 08:40close1220.501.22331.22180.000069.4813509.38
4322007.03.06 08:59buy1230.501.22121.21980.0000
4332007.03.06 09:05s/l1230.501.21981.21980.0000-57.4013451.98
4342007.03.08 04:10sell1240.501.21851.21990.0000
4352007.03.08 04:15modify1240.501.21851.21980.0000
4362007.03.08 04:25modify1240.501.21851.21830.0000
4372007.03.08 04:25close1240.501.21691.21830.000065.7413517.72
4382007.03.08 04:59sell1250.501.21851.21990.0000
4392007.03.08 06:05s/l1250.501.21991.21990.0000-57.3713460.35
4402007.03.08 20:05buy1260.501.22581.22440.0000
4412007.03.08 20:35modify1260.501.22581.22550.0000
4422007.03.08 20:35close1260.501.22761.22550.000073.3113533.66
4432007.03.14 09:05sell1270.501.21761.21900.0000
4442007.03.14 09:10modify1270.501.21761.21890.0000
4452007.03.14 09:15modify1270.501.21761.21870.0000
4462007.03.14 09:20modify1270.501.21761.21850.0000
4472007.03.14 09:40modify1270.501.21761.21790.0000
4482007.03.14 09:40close1270.501.21631.21790.000053.4413587.10
4492007.03.14 09:59sell1280.501.21751.21890.0000
4502007.03.14 10:45modify1280.501.21751.21870.0000
4512007.03.14 11:40modify1280.501.21751.21790.0000
4522007.03.14 11:40close1280.501.21631.21790.000049.3313636.43
4532007.03.14 19:10sell1290.501.21661.21800.0000
4542007.03.14 19:45modify1290.501.21661.21790.0000
4552007.03.14 19:45close1290.501.21531.21790.000053.4813689.91
4562007.03.14 20:05sell1300.501.21711.21850.0000
4572007.03.14 20:40close1300.501.21611.21850.000041.1213731.03
4582007.03.15 17:15sell1310.501.21701.21840.0000
4592007.03.15 17:30s/l1310.501.21841.21840.0000-57.4413673.59
4602007.03.15 17:30sell1320.501.21831.21970.0000
4612007.03.15 17:45modify1320.501.21831.21840.0000
4622007.03.15 17:45close1320.501.21641.21840.000078.1013751.69
4632007.03.15 17:59sell1330.501.21811.21950.0000
4642007.03.15 18:45modify1330.501.21811.21800.0000
4652007.03.15 18:45close1330.501.21581.21800.000094.5913846.28
4662007.03.15 18:50buy1340.501.21591.21450.0000
4672007.03.15 18:59modify1340.501.21591.21550.0000
4682007.03.15 18:59close1340.501.21771.21550.000073.9113920.19
4692007.03.16 05:05sell1350.501.21221.21360.0000
4702007.03.16 05:40modify1350.501.21221.21350.0000
4712007.03.16 05:45modify1350.501.21221.21300.0000
4722007.03.16 05:45close1350.501.21081.21300.000057.8113978.00
4732007.03.19 14:10buy1360.501.21031.20890.0000
4742007.03.19 14:35modify1360.501.21031.20920.0000
4752007.03.19 14:40modify1360.501.21031.21000.0000
4762007.03.19 14:40close1360.501.21161.21000.000053.6514031.65
4772007.03.19 19:05buy1370.501.21271.21130.0000
4782007.03.19 19:15modify1370.501.21271.21150.0000
4792007.03.19 19:25modify1370.501.21271.21160.0000
4802007.03.19 19:45modify1370.501.21271.21170.0000
4812007.03.19 19:50modify1370.501.21271.21190.0000
4822007.03.19 19:50close1370.501.21371.21190.000041.2014072.85
4832007.03.19 19:59buy1380.501.21271.21130.0000
4842007.03.20 00:10s/l1380.501.21131.21130.0000-57.5014015.35
4852007.03.20 12:05buy1390.501.21311.21170.0000
4862007.03.20 12:10modify1390.501.21311.21200.0000
4872007.03.20 12:15modify1390.501.21311.21300.0000
4882007.03.20 12:15close1390.501.21441.21300.000053.5214068.87
4892007.03.20 13:30buy1400.501.21301.21160.0000
4902007.03.20 13:45modify1400.501.21301.21170.0000
4912007.03.20 13:50modify1400.501.21301.21320.0000
4922007.03.20 13:50close1400.501.21461.21320.000065.8714134.74
4932007.03.22 18:05buy1410.501.21471.21330.0000
4942007.03.22 18:15modify1410.501.21471.21490.0000
4952007.03.22 18:15close1410.501.21681.21490.000086.2914221.03
4962007.03.22 19:05buy1420.501.21421.21280.0000
4972007.03.22 19:30modify1420.501.21421.21290.0000
4982007.03.22 19:50modify1420.501.21421.21410.0000
4992007.03.22 19:50close1420.501.21621.21410.000082.2214303.25
5002007.03.22 19:59buy1430.501.21461.21320.0000
5012007.03.23 04:05modify1430.501.21461.21400.0000
5022007.03.23 04:05close1430.501.21561.21400.000041.4214344.66
5032007.03.23 14:10sell1440.501.21391.21530.0000
5042007.03.23 14:15modify1440.501.21391.21510.0000
5052007.03.23 14:20modify1440.501.21391.21430.0000
5062007.03.23 14:20close1440.501.21311.21430.000032.9714377.63
5072007.03.23 14:50sell1450.501.21281.21420.0000
5082007.03.23 15:00s/l1450.501.21421.21420.0000-57.6314320.00
5092007.03.23 16:45buy1460.501.21721.21580.0000
5102007.03.23 16:50modify1460.501.21721.21600.0000
5112007.03.23 17:40s/l1460.501.21601.21600.0000-49.3514270.65
5122007.03.26 15:59buy1470.501.21991.21850.0000
5132007.03.26 16:05s/l1470.501.21851.21850.0000-57.6714212.98
5142007.03.27 14:05sell1480.501.21541.21680.0000
5152007.03.27 14:25modify1480.501.21541.21650.0000
5162007.03.27 14:30modify1480.501.21541.21630.0000
5172007.03.27 14:35modify1480.501.21541.21600.0000
5182007.03.27 14:40modify1480.501.21541.21560.0000
5192007.03.27 14:45modify1480.501.21541.21540.0000
5202007.03.27 14:45close1480.501.21431.21540.000045.2914258.27
5212007.03.29 14:45buy1490.501.21401.21260.0000
5222007.03.29 14:50modify1490.501.21401.21280.0000
5232007.03.29 14:59modify1490.501.21401.21680.0000
5242007.03.29 14:59close1490.501.21791.21680.0000160.1114418.38
5252007.03.29 17:59buy1500.501.21691.21550.0000
5262007.03.29 18:30s/l1500.501.21551.21550.0000-57.5914360.79
5272007.03.30 11:59buy1510.501.21971.21830.0000
5282007.03.30 12:05modify1510.501.21971.21920.0000
5292007.03.30 12:45modify1510.501.21971.22010.0000
5302007.03.30 12:45close1510.501.22131.22010.000065.5014426.29
5312007.03.30 20:35sell1520.501.21531.21670.0000
5322007.03.30 20:50modify1520.501.21531.21570.0000
5332007.03.30 20:50close1520.501.21281.21570.0000103.0714529.36
5342007.03.30 20:59sell1530.501.21531.21670.0000
5352007.04.01 23:00close1530.501.21391.21670.000057.6714587.03
5362007.04.02 03:20buy1540.501.21611.21470.0000
5372007.04.02 06:05s/l1540.501.21471.21470.0000-57.6414529.39
5382007.04.02 06:05buy1550.501.21471.21330.0000
5392007.04.02 06:40close1550.501.21571.21330.000041.1314570.52
5402007.04.02 10:05buy1560.501.21471.21330.0000
5412007.04.02 10:15modify1560.501.21471.21360.0000
5422007.04.02 10:20modify1560.501.21471.21430.0000
5432007.04.02 10:20close1560.501.21571.21430.000041.1314611.65
5442007.04.03 12:40buy1570.501.21751.21610.0000
5452007.04.03 12:45modify1570.501.21751.21790.0000
5462007.04.03 12:45close1570.501.21881.21790.000053.3314664.98
5472007.04.04 02:45buy1580.501.22191.22050.0000
5482007.04.04 02:50modify1580.501.22191.22070.0000
5492007.04.04 03:05modify1580.501.22191.22080.0000
5502007.04.04 03:40modify1580.501.22191.22090.0000
5512007.04.04 04:00modify1580.501.22191.22110.0000
5522007.04.04 08:05modify1580.501.22191.22120.0000
5532007.04.04 08:40s/l1580.501.22121.22120.0000-28.6614636.32
5542007.04.04 15:10sell1590.501.22131.22270.0000
5552007.04.04 15:15modify1590.501.22131.22050.0000
5562007.04.04 15:15close1590.501.21921.22050.000086.1214722.44
5572007.04.09 16:05buy1600.501.22381.22240.0000
5582007.04.09 16:10modify1600.501.22381.22340.0000
5592007.04.09 16:15modify1600.501.22381.22420.0000
5602007.04.09 16:15close1600.501.22491.22420.000044.9014767.34
5612007.04.09 16:20buy1610.501.22401.22260.0000
5622007.04.09 16:35modify1610.501.22401.22310.0000
5632007.04.09 16:40modify1610.501.22401.22370.0000
5642007.04.09 16:45modify1610.501.22401.22380.0000
5652007.04.09 16:50modify1610.501.22401.22440.0000
5662007.04.09 16:50close1610.501.22511.22440.000044.8914812.23
5672007.04.10 02:05buy1620.501.22581.22440.0000
5682007.04.10 02:10modify1620.501.22581.22500.0000
5692007.04.10 02:15modify1620.501.22581.22540.0000
5702007.04.10 02:15close1620.501.22661.22540.000032.6114844.84
5712007.04.10 02:20buy1630.501.22611.22470.0000
5722007.04.10 02:35s/l1630.501.22471.22470.0000-57.2014787.64
5732007.04.10 05:35sell1640.501.22131.22270.0000
5742007.04.10 05:45modify1640.501.22131.22260.0000
5752007.04.10 05:50modify1640.501.22131.22220.0000
5762007.04.10 07:35modify1640.501.22131.22190.0000
5772007.04.10 07:35close1640.501.22041.22190.000036.8714824.51
5782007.04.10 09:35sell1650.501.22111.22250.0000
5792007.04.10 09:45modify1650.501.22111.22150.0000
5802007.04.10 09:45close1650.501.22011.22150.000040.9814865.49
5812007.04.11 23:40buy1660.501.22031.21890.0000
5822007.04.11 23:45modify1660.501.22031.21900.0000
5832007.04.12 00:10modify1660.501.22031.21910.0000
5842007.04.12 02:05modify1660.501.22031.22120.0000
5852007.04.12 02:05close1660.501.22261.22120.000094.9214960.41
5862007.04.12 10:59sell1670.501.22071.22210.0000
5872007.04.12 11:15modify1670.501.22071.22170.0000
5882007.04.12 11:40modify1670.501.22071.22130.0000
5892007.04.12 11:40close1670.501.21991.22130.000032.7914993.20
5902007.04.12 18:05sell1680.501.21741.21880.0000
5912007.04.12 18:10modify1680.501.21741.21740.0000
5922007.04.12 18:10close1680.501.21591.21740.000061.6815054.88
5932007.04.12 18:40sell1690.501.21771.21910.0000
5942007.04.12 19:35modify1690.501.21771.21870.0000
5952007.04.12 20:05modify1690.501.21771.21760.0000
5962007.04.12 20:05close1690.501.21601.21760.000069.9015124.78
5972007.04.13 14:40sell1700.501.20971.21110.0000
5982007.04.13 14:45modify1700.501.20971.20970.0000
5992007.04.13 14:45close1700.501.20811.20970.000066.2215191.00
6002007.04.13 16:20sell1710.501.21041.21180.0000
6012007.04.13 16:20modify1710.501.21041.21150.0000
6022007.04.13 16:35s/l1710.501.21151.21150.0000-45.3815145.62
6032007.04.13 16:35sell1720.501.21191.21330.0000
6042007.04.13 16:40modify1720.501.21191.21150.0000
6052007.04.13 16:40close1720.501.20981.21150.000086.7915232.41
6062007.04.13 16:50sell1730.501.21191.21330.0000
6072007.04.13 16:59s/l1730.501.21331.21330.0000-57.5815174.83
6082007.04.13 16:59sell1740.501.21551.21690.0000
6092007.04.13 17:20s/l1740.501.21691.21690.0000-57.4215117.41
6102007.04.16 09:45buy1750.501.21311.21170.0000
6112007.04.16 09:50modify1750.501.21311.21290.0000
6122007.04.16 10:10s/l1750.501.21291.21290.0000-8.2515109.16
6132007.04.18 17:05sell1760.501.20591.20730.0000
6142007.04.18 17:10modify1760.501.20591.20670.0000
6152007.04.18 17:45s/l1760.501.20671.20670.0000-33.1415076.02
6162007.04.19 16:05buy1770.501.20491.20350.0000
6172007.04.19 16:20modify1770.501.20491.20400.0000
6182007.04.19 16:35s/l1770.501.20401.20400.0000-37.3915038.63
6192007.04.19 16:35buy1780.501.20371.20230.0000
6202007.04.19 16:45modify1780.501.20371.20300.0000
6212007.04.19 16:45close1780.501.20481.20300.000045.6515084.28
6222007.04.19 16:59buy1790.501.20381.20240.0000
6232007.04.19 17:35modify1790.501.20381.20270.0000
6242007.04.19 17:35close1790.501.20461.20270.000033.2115117.49
6252007.04.20 16:05buy1800.501.20791.20650.0000
6262007.04.20 16:15modify1800.501.20791.20680.0000
6272007.04.20 16:20modify1800.501.20791.20750.0000
6282007.04.20 16:20close1800.501.20891.20750.000041.3615158.85
6292007.04.20 16:20buy1810.501.20791.20650.0000
6302007.04.20 16:40modify1810.501.20791.20670.0000
6312007.04.20 16:59modify1810.501.20791.20700.0000
6322007.04.20 17:00modify1810.501.20791.20710.0000
6332007.04.20 17:15modify1810.501.20791.20730.0000
6342007.04.20 18:10s/l1810.501.20731.20730.0000-24.8615133.99
6352007.04.26 12:20buy1820.501.20681.20540.0000
6362007.04.26 12:30modify1820.501.20681.20550.0000
6372007.04.26 12:50modify1820.501.20681.20570.0000
6382007.04.26 13:15modify1820.501.20681.20580.0000
6392007.04.26 13:40modify1820.501.20681.20770.0000
6402007.04.26 13:40close1820.501.20891.20770.000086.8615220.85
6412007.04.27 11:35sell1830.501.20771.20910.0000
6422007.04.27 11:40modify1830.501.20771.20850.0000
6432007.04.27 11:45modify1830.501.20771.20750.0000
6442007.04.27 11:59s/l1830.501.20751.20750.00008.2815229.13
6452007.04.27 17:05sell1840.501.20681.20820.0000
6462007.04.27 17:10modify1840.501.20681.20540.0000
6472007.04.27 17:10close1840.501.20401.20540.0000116.2815345.41
6482007.04.27 17:20sell1850.501.20881.21020.0000
6492007.04.27 17:35modify1850.501.20881.20870.0000
6502007.04.27 17:35close1850.501.20731.20870.000062.1215407.53
6512007.04.27 17:40sell1860.501.20721.20860.0000
6522007.04.27 17:45s/l1860.501.20861.20860.0000-57.9015349.63
6532007.04.27 17:45sell1870.501.20861.21000.0000
6542007.04.27 17:59modify1870.501.20861.20960.0000
6552007.04.27 18:05modify1870.501.20861.20900.0000
6562007.04.27 18:05close1870.501.20721.20900.000057.9915407.62
6572007.04.30 01:40sell1880.501.20651.20790.0000
6582007.04.30 03:05modify1880.501.20651.20780.0000
6592007.04.30 03:30modify1880.501.20651.20770.0000
6602007.04.30 03:30close1880.501.20561.20770.000037.3315444.95
6612007.04.30 14:35buy1890.501.20751.20610.0000
6622007.04.30 14:45modify1890.501.20751.20680.0000
6632007.04.30 14:50modify1890.501.20751.20780.0000
6642007.04.30 14:50close1890.501.20921.20780.000070.2915515.24
6652007.05.01 10:40buy1900.501.20801.20660.0000
6662007.05.01 10:45modify1900.501.20801.20760.0000
6672007.05.01 10:50modify1900.501.20801.20780.0000
6682007.05.01 10:50close1900.501.20881.20780.000033.0915548.33
6692007.05.01 17:10buy1910.501.21311.21170.0000
6702007.05.01 17:20modify1910.501.21311.21250.0000
6712007.05.01 17:20close1910.501.21441.21250.000053.5215601.85
6722007.05.02 07:50buy1920.501.21441.21300.0000
6732007.05.02 08:05modify1920.501.21441.21400.0000
6742007.05.02 08:20s/l1920.501.21401.21400.0000-16.4815585.37
6752007.05.02 10:05buy1930.501.21591.21450.0000
6762007.05.02 10:15modify1930.501.21591.21460.0000
6772007.05.02 10:20modify1930.501.21591.21540.0000
6782007.05.02 11:35modify1930.501.21591.21620.0000
6792007.05.02 11:35close1930.501.21751.21620.000065.7115651.08
6802007.05.02 14:10buy1940.501.21551.21410.0000
6812007.05.02 14:15modify1940.501.21551.21560.0000
6822007.05.02 14:15close1940.501.21711.21560.000065.7315716.81
6832007.05.02 14:20buy1950.501.21551.21410.0000
6842007.05.02 14:20modify1950.501.21551.21420.0000
6852007.05.02 14:30modify1950.501.21551.21430.0000
6862007.05.02 14:40modify1950.501.21551.21500.0000
6872007.05.02 14:40close1950.501.21651.21500.000041.1015757.91
6882007.05.10 10:30sell1960.501.21801.21940.0000
6892007.05.10 10:35modify1960.501.21801.21790.0000
6902007.05.10 10:35close1960.501.21691.21790.000045.2015803.11
6912007.05.10 10:40sell1970.501.21801.21940.0000
6922007.05.10 10:59modify1970.501.21801.21790.0000
6932007.05.10 10:59close1970.501.21691.21790.000045.2015848.31
6942007.05.10 11:05sell1980.501.21791.21930.0000
6952007.05.10 11:15modify1980.501.21791.21770.0000
6962007.05.10 11:15close1980.501.21681.21770.000045.2015893.51
6972007.05.10 11:20sell1990.501.21931.22070.0000
6982007.05.10 11:20modify1990.501.21931.21990.0000
6992007.05.10 11:30modify1990.501.21931.21980.0000
7002007.05.10 11:40modify1990.501.21931.21870.0000
7012007.05.10 11:40close1990.501.21781.21870.000061.5915955.10
7022007.05.10 11:45sell2000.501.21861.22000.0000
7032007.05.10 11:50modify2000.501.21861.21900.0000
7042007.05.10 11:59modify2000.501.21861.21890.0000
7052007.05.10 12:20s/l2000.501.21891.21890.0000-12.3015942.80
7062007.05.10 14:45buy2010.501.21631.21490.0000
7072007.05.10 14:50modify2010.501.21631.21610.0000
7082007.05.10 14:50close2010.501.21721.21610.000036.9715979.77
7092007.05.11 03:10buy2020.501.22031.21890.0000
7102007.05.11 03:15modify2020.501.22031.21950.0000
7112007.05.11 03:15close2020.501.22121.21950.000036.8516016.62
7122007.05.11 12:05sell2030.501.21961.22100.0000
7132007.05.11 12:10modify2030.501.21961.22030.0000
7142007.05.11 12:15modify2030.501.21961.21990.0000
7152007.05.11 12:15close2030.501.21881.21990.000032.8216049.44
7162007.05.11 12:20sell2040.501.21921.22060.0000
7172007.05.11 12:30modify2040.501.21921.22050.0000
7182007.05.11 12:40modify2040.501.21921.22020.0000
7192007.05.11 12:50modify2040.501.21921.21970.0000
7202007.05.11 13:20s/l2040.501.21971.21970.0000-20.5016028.94
7212007.05.11 14:35sell2050.501.22041.22180.0000
7222007.05.11 14:40modify2050.501.22041.21980.0000
7232007.05.11 14:40close2050.501.21871.21980.000069.7516098.69
7242007.05.11 17:15sell2060.501.21871.22010.0000
7252007.05.11 17:20modify2060.501.21871.21960.0000
7262007.05.11 18:05s/l2060.501.21961.21960.0000-36.8916061.80
7272007.05.14 09:35buy2070.501.21861.21720.0000
7282007.05.14 09:40modify2070.501.21861.21750.0000
7292007.05.14 09:45modify2070.501.21861.21790.0000
7302007.05.14 09:50modify2070.501.21861.21940.0000
7312007.05.14 09:50close2070.501.22031.21940.000069.6616131.46
7322007.05.14 09:59buy2080.501.21871.21730.0000
7332007.05.14 10:00modify2080.501.21871.21750.0000
7342007.05.14 10:10modify2080.501.21871.21770.0000
7352007.05.14 10:15modify2080.501.21871.21820.0000
7362007.05.14 10:20modify2080.501.21871.21880.0000
7372007.05.14 10:20close2080.501.21981.21880.000045.0916176.55
7382007.05.14 12:35buy2090.501.21831.21690.0000
7392007.05.14 12:45modify2090.501.21831.21750.0000
7402007.05.14 12:50modify2090.501.21831.21780.0000
7412007.05.14 13:20s/l2090.501.21781.21780.0000-20.5316156.02
7422007.05.15 14:50buy2100.501.21801.21660.0000
7432007.05.15 14:59modify2100.501.21801.21780.0000
7442007.05.15 14:59close2100.501.21881.21780.000032.8216188.84
7452007.05.18 18:45buy2110.501.22611.22470.0000
7462007.05.18 18:50modify2110.501.22611.22490.0000
7472007.05.18 19:05modify2110.501.22611.22530.0000
7482007.05.18 20:35modify2110.501.22611.22570.0000
7492007.05.18 20:35close2110.501.22731.22570.000048.8916237.73
7502007.05.21 14:35buy2120.501.23061.22920.0000
7512007.05.21 14:40modify2120.501.23061.23000.0000
7522007.05.21 14:45modify2120.501.23061.23030.0000
7532007.05.21 14:45close2120.501.23141.23030.000032.4816270.21
7542007.05.23 09:40sell2130.501.23051.23190.0000
7552007.05.23 09:45modify2130.501.23051.22870.0000
7562007.05.23 09:45close2130.501.22791.22870.0000105.8716376.08
7572007.05.23 09:59sell2140.501.22991.23130.0000
7582007.05.23 10:00modify2140.501.22991.23110.0000
7592007.05.23 10:05s/l2140.501.23111.23110.0000-48.7316327.35
7602007.05.23 17:15sell2150.501.22611.22750.0000
7612007.05.23 17:20modify2150.501.22611.22730.0000
7622007.05.23 18:50s/l2150.501.22731.22730.0000-48.8716278.48
7632007.05.23 18:50sell2160.501.22751.22890.0000
7642007.05.23 19:05modify2160.501.22751.22870.0000
7652007.05.23 19:50s/l2160.501.22871.22870.0000-48.8116229.67
7662007.05.24 15:45buy2170.501.22761.22620.0000
7672007.05.24 15:50modify2170.501.22761.22690.0000
7682007.05.24 16:00modify2170.501.22761.22750.0000
7692007.05.24 16:00close2170.501.22871.22750.000044.7616274.43
7702007.05.24 18:05buy2180.501.22781.22640.0000
7712007.05.24 18:10modify2180.501.22781.22760.0000
7722007.05.24 18:10close2180.501.22911.22760.000052.8816327.31
7732007.05.24 18:15buy2190.501.22821.22680.0000
7742007.05.24 18:35modify2190.501.22821.22690.0000
7752007.05.24 20:50s/l2190.501.22691.22690.0000-52.9916274.32
7762007.05.25 16:05sell2200.501.22801.22940.0000
7772007.05.25 16:10modify2200.501.22801.22770.0000
7782007.05.25 16:10close2200.501.22651.22770.000061.1516335.47
7792007.05.30 08:45sell2210.501.22561.22700.0000
7802007.05.30 08:59modify2210.501.22561.22640.0000
7812007.05.30 08:59close2210.501.22471.22640.000036.7416372.21
7822007.05.30 15:35buy2220.501.22531.22390.0000
7832007.05.30 15:45modify2220.501.22531.22460.0000
7842007.05.30 15:45close2220.501.22641.22460.000044.8516417.06
7852007.05.30 19:35buy2230.501.22581.22440.0000
7862007.05.30 19:45modify2230.501.22581.22460.0000
7872007.05.30 19:50modify2230.501.22581.22480.0000
7882007.05.30 20:50s/l2230.501.22481.22480.0000-40.8216376.24
7892007.05.30 20:50buy2240.501.22511.22370.0000
7902007.05.30 22:35modify2240.501.22511.22420.0000
7912007.05.30 23:15modify2240.501.22511.22430.0000
7922007.05.30 23:30modify2240.501.22511.22440.0000
7932007.05.31 00:45close2240.501.22581.22440.000029.4116405.65
7942007.05.31 15:59sell2250.501.22481.22620.0000
7952007.05.31 16:05s/l2250.501.22621.22620.0000-57.0516348.60
7962007.06.01 14:40buy2260.501.22871.22730.0000
7972007.06.01 14:45s/l2260.501.22731.22730.0000-57.0816291.52
7982007.06.01 14:45buy2270.501.22671.22530.0000
7992007.06.01 14:50modify2270.501.22671.22990.0000
8002007.06.01 14:50close2270.501.23071.22990.0000162.5116454.03
8012007.06.01 17:10buy2280.501.22911.22770.0000
8022007.06.01 17:20modify2280.501.22911.22950.0000
8032007.06.01 17:20close2280.501.23091.22950.000073.1216527.15
8042007.06.05 15:35sell2290.501.21911.22050.0000
8052007.06.05 15:40modify2290.501.21911.21960.0000
8062007.06.05 15:45modify2290.501.21911.21900.0000
8072007.06.05 15:45close2290.501.21771.21900.000057.4916584.64
8082007.06.05 15:59sell2300.501.21911.22050.0000
8092007.06.05 16:10modify2300.501.21911.21980.0000
8102007.06.05 16:20s/l2300.501.21981.21980.0000-28.6816555.96
8112007.06.06 08:35sell2310.501.21821.21960.0000
8122007.06.06 08:40modify2310.501.21821.21930.0000
8132007.06.06 08:45modify2310.501.21821.21880.0000
8142007.06.06 08:50modify2310.501.21821.21780.0000
8152007.06.06 08:50close2310.501.21691.21780.000053.4116609.37
8162007.06.06 08:59sell2320.501.21801.21940.0000
8172007.06.06 09:00modify2320.501.21801.21910.0000
8182007.06.06 09:20modify2320.501.21801.21860.0000
8192007.06.06 09:45modify2320.501.21801.21830.0000
8202007.06.06 10:10modify2320.501.21801.21820.0000
8212007.06.06 10:10close2320.501.21731.21820.000028.7516638.12
8222007.06.06 10:15sell2330.501.21841.21980.0000
8232007.06.06 10:20modify2330.501.21841.21920.0000
8242007.06.06 10:20modify2330.501.21841.21870.0000
8252007.06.06 10:30modify2330.501.21841.21860.0000
8262007.06.06 10:35modify2330.501.21841.21800.0000
8272007.06.06 10:35close2330.501.21711.21800.000053.4116691.53
8282007.06.08 15:05buy2340.501.23381.23240.0000
8292007.06.08 15:10modify2340.501.23381.23270.0000
8302007.06.08 15:20modify2340.501.23381.23390.0000
8312007.06.08 15:20close2340.501.23541.23390.000064.7616756.29
8322007.06.11 10:05buy2350.501.23681.23540.0000
8332007.06.11 10:20modify2350.501.23681.23670.0000
8342007.06.11 10:20s/l2350.501.23671.23670.0000-4.0416752.25
8352007.06.11 17:40buy2360.501.23801.23660.0000
8362007.06.11 17:45modify2360.501.23801.23680.0000
8372007.06.11 17:50modify2360.501.23801.23770.0000
8382007.06.11 17:50close2360.501.23881.23770.000032.2916784.54
8392007.06.12 02:35buy2370.501.23801.23660.0000
8402007.06.12 02:40modify2370.501.23801.23690.0000
8412007.06.12 02:45modify2370.501.23801.23700.0000
8422007.06.12 02:50modify2370.501.23801.23740.0000
8432007.06.12 08:10s/l2370.501.23741.23740.0000-24.2516760.29
8442007.06.13 13:20buy2380.501.24541.24400.0000
8452007.06.13 13:45modify2380.501.24541.24410.0000
8462007.06.13 13:50modify2380.501.24541.24420.0000
8472007.06.13 14:05s/l2380.501.24421.24420.0000-48.2516712.04
8482007.06.13 14:05buy2390.501.24381.24240.0000
8492007.06.13 14:10modify2390.501.24381.24400.0000
8502007.06.13 14:10close2390.501.24541.24400.000064.2416776.28
8512007.06.13 14:45buy2400.501.24381.24240.0000
8522007.06.13 14:59modify2400.501.24381.24410.0000
8532007.06.13 14:59close2400.501.24551.24410.000068.2516844.53
8542007.06.13 15:15buy2410.501.24361.24220.0000
8552007.06.13 15:20modify2410.501.24361.24250.0000
8562007.06.13 15:20modify2410.501.24361.24270.0000
8572007.06.13 15:45modify2410.501.24361.24290.0000
8582007.06.13 15:45close2410.501.24451.24290.000036.1616880.69
8592007.06.14 08:05sell2420.501.24461.24600.0000
8602007.06.14 08:10modify2420.501.24461.24440.0000
8612007.06.14 08:10close2420.501.24361.24440.000040.2116920.90
8622007.06.14 10:40buy2430.501.24421.24280.0000
8632007.06.14 10:45modify2430.501.24421.24350.0000
8642007.06.14 10:50modify2430.501.24421.24460.0000
8652007.06.14 10:50close2430.501.24561.24460.000056.2016977.10
8662007.06.15 02:20buy2440.501.24571.24430.0000
8672007.06.15 02:30modify2440.501.24571.24440.0000
8682007.06.15 02:40modify2440.501.24571.24450.0000
8692007.06.15 02:50modify2440.501.24571.24460.0000
8702007.06.15 04:10s/l2440.501.24461.24460.0000-44.2116932.89
8712007.06.15 08:15sell2450.501.24621.24760.0000
8722007.06.15 08:20modify2450.501.24621.24560.0000
8732007.06.15 08:20close2450.501.24491.24560.000052.2116985.10
8742007.06.15 15:35sell2460.501.24441.24580.0000
8752007.06.15 15:50modify2460.501.24441.24420.0000
8762007.06.15 15:50close2460.501.24311.24420.000052.2917037.39
8772007.06.19 12:35buy2470.501.24091.23950.0000
8782007.06.19 12:40modify2470.501.24091.23990.0000
8792007.06.19 12:45modify2470.501.24091.24040.0000
8802007.06.19 12:50modify2470.501.24091.24050.0000
8812007.06.19 13:45s/l2470.501.24051.24050.0000-16.1317021.26
8822007.06.19 13:45buy2480.501.24041.23900.0000
8832007.06.19 13:50modify2480.501.24041.23910.0000
8842007.06.19 13:59modify2480.501.24041.23920.0000
8852007.06.19 14:05modify2480.501.24041.23960.0000
8862007.06.19 14:50s/l2480.501.23961.23960.0000-32.2716988.99
8872007.06.19 16:35sell2490.501.24071.24210.0000
8882007.06.19 16:45modify2490.501.24071.24160.0000
8892007.06.19 17:10modify2490.501.24071.24140.0000
8902007.06.19 17:35modify2490.501.24071.24130.0000
8912007.06.19 19:50modify2490.501.24071.24100.0000
8922007.06.19 20:15close2490.501.23971.24100.000040.3317029.32
8932007.06.20 10:35sell2500.501.23951.24090.0000
8942007.06.20 10:40modify2500.501.23951.24010.0000
8952007.06.20 10:45modify2500.501.23951.23900.0000
8962007.06.20 10:45close2500.501.23821.23900.000052.5017081.82
8972007.06.20 10:59sell2510.501.23911.24050.0000
8982007.06.20 11:00modify2510.501.23911.24040.0000
8992007.06.20 11:10modify2510.501.23911.23940.0000
9002007.06.20 11:15modify2510.501.23911.23920.0000
9012007.06.20 11:15close2510.501.23831.23920.000032.3017114.12
9022007.06.21 13:35buy2520.501.24071.23930.0000
9032007.06.21 13:40modify2520.501.24071.24060.0000
9042007.06.21 13:40close2520.501.24161.24060.000036.2417150.36
9052007.06.21 13:59buy2530.501.24111.23970.0000
9062007.06.21 14:05s/l2530.501.23971.23970.0000-56.4817093.88
9072007.06.22 22:05sell2540.501.22961.23100.0000
9082007.06.22 22:15close2540.501.22881.23100.000032.5517126.43
9092007.06.25 13:05sell2550.501.22871.23010.0000
9102007.06.25 13:10modify2550.501.22871.22970.0000
9112007.06.25 13:15modify2550.501.22871.22840.0000
9122007.06.25 13:15close2550.501.22751.22840.000048.8817175.31
9132007.06.26 14:45buy2560.501.22721.22580.0000
9142007.06.26 14:50modify2560.501.22721.22710.0000
9152007.06.26 14:50close2560.501.22821.22710.000040.7117216.02
9162007.06.27 11:05buy2570.501.22891.22750.0000
9172007.06.27 11:10modify2570.501.22891.22820.0000
9182007.06.27 11:15modify2570.501.22891.22850.0000
9192007.06.27 11:35s/l2570.501.22851.22850.0000-16.2817199.74
9202007.06.28 21:45buy2580.501.23201.23060.0000
9212007.06.28 21:50modify2580.501.23201.23150.0000
9222007.06.28 21:50close2580.501.23311.23150.000044.6017244.34
9232007.06.28 21:59buy2590.501.23211.23070.0000
9242007.06.29 01:35modify2590.501.23211.23090.0000
9252007.06.29 01:50modify2590.501.23211.23120.0000
9262007.06.29 02:20modify2590.501.23211.23130.0000
9272007.06.29 03:40modify2590.501.23211.23140.0000
9282007.06.29 03:45modify2590.501.23211.23160.0000
9292007.06.29 03:45close2590.501.23291.23160.000032.7317277.06
9302007.06.29 09:05sell2600.501.23171.23310.0000
9312007.06.29 09:10modify2600.501.23171.23250.0000
9322007.06.29 09:15modify2600.501.23171.23160.0000
9332007.06.29 09:15close2600.501.23031.23160.000056.9017333.96
9342007.06.29 16:35sell2610.501.22571.22710.0000
9352007.06.29 16:40modify2610.501.22571.22690.0000
9362007.06.29 16:45modify2610.501.22571.22600.0000
9372007.06.29 16:45close2610.501.22441.22600.000053.0917387.05
9382007.07.02 15:05sell2620.501.21161.21300.0000
9392007.07.02 15:15modify2620.501.21161.21250.0000
9402007.07.02 15:20modify2620.501.21161.21170.0000
9412007.07.02 15:20close2620.501.20991.21170.000070.2517457.30
9422007.07.02 21:15sell2630.501.21071.21210.0000
9432007.07.02 23:40modify2630.501.21071.21180.0000
9442007.07.02 23:40close2630.501.20961.21180.000045.4717502.77
9452007.07.05 12:05sell2640.501.21231.21370.0000
9462007.07.05 12:10modify2640.501.21231.21320.0000
9472007.07.05 12:20modify2640.501.21231.21260.0000
9482007.07.05 12:20s/l2640.501.21261.21260.0000-12.3717490.40
9492007.07.05 12:20sell2650.501.21231.21370.0000
9502007.07.05 12:45modify2650.501.21231.21360.0000
9512007.07.05 12:50modify2650.501.21231.21350.0000
9522007.07.05 13:05s/l2650.501.21351.21350.0000-49.4317440.97
9532007.07.05 13:45sell2660.501.21421.21560.0000
9542007.07.05 13:59modify2660.501.21421.21430.0000
9552007.07.05 13:59close2660.501.21311.21430.000045.3417486.31
9562007.07.05 14:50sell2670.501.21561.21700.0000
9572007.07.05 15:05modify2670.501.21561.21690.0000
9582007.07.05 15:20s/l2670.501.21691.21690.0000-53.3617432.95
9592007.07.06 15:05buy2680.501.21851.21710.0000
9602007.07.06 15:10modify2680.501.21851.21870.0000
9612007.07.06 15:10close2680.501.21981.21870.000053.2917486.24
9622007.07.09 05:59buy2690.501.21821.21680.0000
9632007.07.09 06:00modify2690.501.21821.21710.0000
9642007.07.09 06:10modify2690.501.21821.21730.0000
9652007.07.09 06:10modify2690.501.21821.21750.0000
9662007.07.09 06:37modify2690.501.21821.21760.0000
9672007.07.09 06:59modify2690.501.21821.21770.0000
9682007.07.09 08:00s/l2690.501.21771.21770.0000-20.5317465.71
9692007.07.11 00:35sell2700.501.20231.20370.0000
9702007.07.11 00:50modify2700.501.20231.20340.0000
9712007.07.11 00:50close2700.501.20111.20340.000049.9517515.66
9722007.07.11 01:35sell2710.501.20291.20430.0000
9732007.07.11 01:40close2710.501.20201.20430.000037.4417553.10
9742007.07.11 01:59sell2720.501.20291.20430.0000
9752007.07.11 07:35modify2720.501.20291.20240.0000
9762007.07.11 07:35close2720.501.20091.20240.000083.2717636.37
9772007.07.11 08:15sell2730.501.20271.20410.0000
9782007.07.11 08:20modify2730.501.20271.20370.0000
9792007.07.11 08:20close2730.501.20211.20370.000024.9617661.33
9802007.07.11 08:40sell2740.501.20251.20390.0000
9812007.07.11 08:50modify2740.501.20251.20330.0000
9822007.07.11 08:50close2740.501.20171.20330.000033.2917694.62
9832007.07.11 15:05sell2750.501.20251.20390.0000
9842007.07.11 15:10modify2750.501.20251.20280.0000
9852007.07.11 15:10close2750.501.20101.20280.000062.4517757.07
9862007.07.12 15:10sell2760.501.20411.20550.0000
9872007.07.12 15:15modify2760.501.20411.20520.0000
9882007.07.12 15:20modify2760.501.20411.20370.0000
9892007.07.12 15:20close2760.501.20241.20370.000070.6917827.76
9902007.07.12 15:50sell2770.501.20441.20580.0000
9912007.07.12 15:59modify2770.501.20441.20550.0000
9922007.07.12 16:05modify2770.501.20441.20460.0000
9932007.07.12 16:05close2770.501.20321.20460.000049.8717877.63
9942007.07.12 17:40sell2780.501.20411.20550.0000
9952007.07.12 17:45modify2780.501.20411.20540.0000
9962007.07.12 17:50modify2780.501.20411.20530.0000
9972007.07.12 17:59modify2780.501.20411.20470.0000
9982007.07.12 17:59close2780.501.20321.20470.000037.4017915.03
9992007.07.13 09:10buy2790.501.20441.20300.0000
10002007.07.13 09:20modify2790.501.20441.20450.0000
10012007.07.13 09:20close2790.501.20531.20450.000037.3417952.37
10022007.07.13 09:20buy2800.501.20421.20280.0000
10032007.07.13 09:30modify2800.501.20421.20320.0000
10042007.07.13 09:35s/l2800.501.20321.20320.0000-41.5717910.80
10052007.07.13 09:35buy2810.501.20311.20170.0000
10062007.07.13 09:40modify2810.501.20311.20180.0000
10072007.07.13 09:45modify2810.501.20311.20250.0000
10082007.07.13 09:50modify2810.501.20311.20320.0000
10092007.07.13 09:50close2810.501.20401.20320.000037.3817948.18
10102007.07.13 15:05sell2820.501.20211.20350.0000
10112007.07.13 15:10modify2820.501.20211.20230.0000
10122007.07.13 15:10close2820.501.20111.20230.000041.6317989.81
10132007.07.13 16:35sell2830.501.20361.20500.0000
10142007.07.13 16:40modify2830.501.20361.20420.0000
10152007.07.13 16:45modify2830.501.20361.20240.0000
10162007.07.13 16:45close2830.501.20101.20240.0000108.2418098.05
10172007.07.13 16:50sell2840.501.20231.20370.0000
10182007.07.13 17:35modify2840.501.20231.20270.0000
10192007.07.13 17:35close2840.501.20111.20270.000049.9518148.00
10202007.07.16 08:35sell2850.501.20201.20340.0000
10212007.07.16 08:45modify2850.501.20201.20310.0000
10222007.07.16 08:50modify2850.501.20201.20220.0000
10232007.07.16 08:59s/l2850.501.20221.20220.0000-8.3218139.68
10242007.07.16 08:59sell2860.501.20191.20330.0000
10252007.07.16 09:00modify2860.501.20191.20300.0000
10262007.07.16 09:15modify2860.501.20191.20220.0000
10272007.07.16 09:20s/l2860.501.20221.20220.0000-12.4718127.21
10282007.07.16 13:40sell2870.501.20121.20260.0000
10292007.07.16 13:50modify2870.501.20121.20250.0000
10302007.07.16 14:15modify2870.501.20121.20230.0000
10312007.07.16 15:35modify2870.501.20121.20210.0000
10322007.07.16 16:05s/l2870.501.20211.20210.0000-37.4218089.79
10332007.07.17 11:20sell2880.501.20041.20180.0000
10342007.07.17 11:30modify2880.501.20041.20170.0000
10352007.07.17 11:35s/l2880.501.20171.20170.0000-54.0618035.73
10362007.07.17 11:35sell2890.501.20191.20330.0000
10372007.07.17 11:40modify2890.501.20191.20150.0000
10382007.07.17 11:40close2890.501.20041.20150.000062.4818098.21
10392007.07.18 06:35sell2900.501.19781.19920.0000
10402007.07.18 06:40modify2900.501.19781.19800.0000
10412007.07.18 06:40close2900.501.19671.19800.000045.9618144.17
10422007.07.18 09:15sell2910.501.19891.20030.0000
10432007.07.18 09:20modify2910.501.19891.20020.0000
10442007.07.18 09:35modify2910.501.19891.19980.0000
10452007.07.18 09:40s/l2910.501.19981.19980.0000-37.4418106.73
10462007.07.18 09:40sell2920.501.20151.20290.0000
10472007.07.18 09:45modify2920.501.20151.20240.0000
10482007.07.18 09:50modify2920.501.20151.20130.0000
10492007.07.18 09:50close2920.501.19991.20130.000066.6718173.40
10502007.07.18 09:59sell2930.501.20111.20250.0000
10512007.07.18 10:10modify2930.501.20111.20240.0000
10522007.07.18 10:15modify2930.501.20111.20210.0000
10532007.07.18 10:50s/l2930.501.20211.20210.0000-41.5718131.83
10542007.07.18 14:20buy2940.501.20211.20070.0000
10552007.07.18 14:50modify2940.501.20211.20300.0000
10562007.07.18 14:50close2940.501.20491.20300.0000116.1918248.02
10572007.07.18 15:05buy2950.501.20291.20150.0000
10582007.07.18 15:15modify2950.501.20291.20260.0000
10592007.07.18 15:15close2950.501.20461.20260.000070.5618318.58
10602007.07.18 15:20buy2960.501.20331.20190.0000
10612007.07.18 16:10s/l2960.501.20191.20190.0000-58.3118260.27
10622007.07.18 16:10buy2970.501.20071.19930.0000
10632007.07.18 16:15modify2970.501.20071.20140.0000
10642007.07.18 16:15close2970.501.20351.20140.0000116.3318376.60
10652007.07.18 16:35buy2980.501.19881.19740.0000
10662007.07.18 16:40modify2980.501.19881.19870.0000
10672007.07.18 16:40close2980.501.20081.19870.000083.2818459.88
10682007.07.18 16:50buy2990.501.19971.19830.0000
10692007.07.18 17:20s/l2990.501.19831.19830.0000-58.4218401.46
10702007.07.19 13:05sell3000.501.20111.20250.0000
10712007.07.19 13:10modify3000.501.20111.20120.0000
10722007.07.19 13:10close3000.501.20011.20120.000041.6618443.12
10732007.07.19 13:40sell3010.501.20111.20250.0000
10742007.07.19 13:45modify3010.501.20111.20180.0000
10752007.07.19 14:05modify3010.501.20111.20170.0000
10762007.07.19 14:10modify3010.501.20111.20140.0000
10772007.07.19 14:35modify3010.501.20111.20060.0000
10782007.07.19 14:35close3010.501.19951.20060.000066.6918509.81
10792007.07.19 15:10sell3020.501.20061.20200.0000
10802007.07.19 15:20modify3020.501.20061.20080.0000
10812007.07.19 15:20close3020.501.19971.20080.000037.5118547.32
10822007.07.19 15:20sell3030.501.20051.20190.0000
10832007.07.19 15:45modify3030.501.20051.20160.0000
10842007.07.19 15:50modify3030.501.20051.20120.0000
10852007.07.19 16:15modify3030.501.20051.20100.0000
10862007.07.19 16:40modify3030.501.20051.20070.0000
10872007.07.19 16:40close3030.501.19951.20070.000041.6818589.00
10882007.07.23 08:40sell3040.501.20101.20240.0000
10892007.07.23 08:45modify3040.501.20101.20180.0000
10902007.07.23 08:50modify3040.501.20101.20090.0000
10912007.07.23 08:50close3040.501.19981.20090.000050.0118639.01
10922007.07.23 14:15buy3050.501.20321.20180.0000
10932007.07.23 14:20modify3050.501.20321.20240.0000
10942007.07.23 14:20modify3050.501.20321.20270.0000
10952007.07.23 14:20close3050.501.20411.20270.000037.3718676.38
10962007.07.25 07:50buy3060.501.20341.20200.0000
10972007.07.25 07:59modify3060.501.20341.20260.0000
10982007.07.25 08:00modify3060.501.20341.20270.0000
10992007.07.25 08:05modify3060.501.20341.20380.0000
11002007.07.25 08:05close3060.501.20501.20380.000066.3918742.77
11012007.07.25 11:05buy3070.501.21171.21030.0000
11022007.07.25 11:20modify3070.501.21171.21130.0000
11032007.07.25 11:20close3070.501.21291.21130.000049.4718792.24
11042007.07.25 11:35buy3080.501.21121.20980.0000
11052007.07.25 11:45modify3080.501.21121.20990.0000
11062007.07.25 11:50modify3080.501.21121.21050.0000
11072007.07.25 12:20modify3080.501.21121.21110.0000
11082007.07.25 12:20close3080.501.21271.21110.000061.8518854.09
11092007.07.25 14:05buy3090.501.21171.21030.0000
11102007.07.25 14:10modify3090.501.21171.21050.0000
11112007.07.25 14:15modify3090.501.21171.21120.0000
11122007.07.25 14:15close3090.501.21301.21120.000053.5918907.68
11132007.07.25 16:35buy3100.501.21381.21240.0000
11142007.07.25 16:50modify3100.501.21381.21290.0000
11152007.07.25 17:20close3100.501.21491.21290.000045.2718952.95
11162007.07.26 19:05sell3110.501.20521.20660.0000
11172007.07.26 19:20modify3110.501.20521.20580.0000
11182007.07.26 19:20close3110.501.20361.20580.000066.4719019.42
11192007.07.27 15:50buy3120.501.20951.20810.0000
11202007.07.27 16:10modify3120.501.20951.20980.0000
11212007.07.27 16:10close3120.501.21201.20980.0000103.1419122.56
11222007.07.27 19:10buy3130.501.20821.20680.0000
11232007.07.30 00:05modify3130.501.20821.20710.0000
11242007.07.30 00:05close3130.501.20941.20710.000049.9019172.46
11252007.07.30 00:20sell3140.501.20991.21130.0000
11262007.07.30 00:35modify3140.501.20991.21110.0000
11272007.07.30 00:35close3140.501.20881.21110.000045.5019217.96
11282007.07.30 13:35sell3150.501.20311.20450.0000
11292007.07.30 13:40modify3150.501.20311.20390.0000
11302007.07.30 13:40close3150.501.20231.20390.000033.2719251.23
11312007.07.30 14:50sell3160.501.20511.20650.0000
11322007.07.30 14:59modify3160.501.20511.20470.0000
11332007.07.30 14:59close3160.501.20301.20470.000087.2819338.51
11342007.07.30 19:35sell3170.501.20331.20470.0000
11352007.07.30 19:40modify3170.501.20331.20460.0000
11362007.07.30 20:10modify3170.501.20331.20450.0000
11372007.07.30 20:35modify3170.501.20331.20440.0000
11382007.07.31 00:15modify3170.501.20331.20420.0000
11392007.07.31 00:15close3170.501.20241.20420.000036.4919375.00
11402007.08.01 08:40sell3180.501.20061.20200.0000
11412007.08.01 08:45modify3180.501.20061.20180.0000
11422007.08.01 08:50modify3180.501.20061.20040.0000
11432007.08.01 08:50close3180.501.19911.20040.000062.5519437.55
11442007.08.01 09:05sell3190.501.20111.20250.0000
11452007.08.01 09:10modify3190.501.20111.20240.0000
11462007.08.01 09:15modify3190.501.20111.20090.0000
11472007.08.01 09:15close3190.501.19951.20090.000066.6919504.24
11482007.08.01 14:05buy3200.501.20121.19980.0000
11492007.08.01 14:10modify3200.501.20121.19990.0000
11502007.08.01 14:15modify3200.501.20121.20040.0000
11512007.08.01 14:15close3200.501.20221.20040.000041.5919545.83
11522007.08.01 14:20buy3210.501.20171.20030.0000
11532007.08.01 14:35s/l3210.501.20031.20030.0000-58.3219487.51
11542007.08.01 14:35buy3220.501.20061.19920.0000
11552007.08.01 14:45modify3220.501.20061.20070.0000
11562007.08.01 14:45close3220.501.20251.20070.000079.0019566.51
11572007.08.02 18:15buy3230.501.20471.20330.0000
11582007.08.02 18:20modify3230.501.20471.20360.0000
11592007.08.02 19:45s/l3230.501.20361.20360.0000-45.7019520.81
11602007.08.03 22:35sell3240.501.19071.19210.0000
11612007.08.05 23:00modify3240.501.19071.18990.0000
11622007.08.05 23:00close3240.501.18731.18990.0000143.1819663.99
11632007.08.06 00:35sell3250.501.18511.18650.0000
11642007.08.06 00:50close3250.501.18381.18650.000054.9119718.90
11652007.08.06 00:59sell3260.501.18501.18640.0000
11662007.08.06 03:10close3260.501.18391.18640.000046.4619765.36
11672007.08.06 06:40sell3270.501.18561.18700.0000
11682007.08.06 06:45close3270.501.18471.18700.000037.9819803.34
11692007.08.06 06:59sell3280.501.18521.18660.0000
11702007.08.06 08:35modify3280.501.18521.18480.0000
11712007.08.06 08:35close3280.501.18251.18480.0000114.1619917.50
11722007.08.06 09:10sell3290.501.18551.18690.0000
11732007.08.06 09:20modify3290.501.18551.18610.0000
11742007.08.06 09:20close3290.501.18371.18610.000076.0319993.53
11752007.08.06 09:35sell3300.501.18741.18880.0000
11762007.08.06 09:50modify3300.501.18741.18790.0000
11772007.08.06 09:50close3300.501.18551.18790.000080.1320073.66
11782007.08.06 09:59sell3310.501.18701.18840.0000
11792007.08.06 10:35modify3310.501.18701.18750.0000
11802007.08.06 10:35close3310.501.18491.18750.000088.6220162.28
11812007.08.06 10:40buy3320.501.18411.18270.0000
11822007.08.06 10:50modify3320.501.18411.18390.0000
11832007.08.06 10:50close3320.501.18651.18390.0000101.1420263.42
11842007.08.06 10:59buy3330.501.18431.18290.0000
11852007.08.06 11:40close3330.501.18551.18290.000050.6120314.03
11862007.08.06 13:35buy3340.501.18521.18380.0000
11872007.08.06 13:50modify3340.501.18521.18400.0000
11882007.08.06 13:50close3340.501.18661.18400.000058.9920373.02
11892007.08.07 20:10buy3350.501.19341.19200.0000
11902007.08.07 20:15modify3350.501.19341.19480.0000
11912007.08.07 20:15close3350.501.19641.19480.0000125.3820498.40
11922007.08.07 20:20buy3360.501.19401.19260.0000
11932007.08.07 20:35s/l3360.501.19261.19260.0000-58.8020439.60
11942007.08.07 20:35buy3370.501.19071.18930.0000
11952007.08.07 20:40modify3370.501.19071.19310.0000
11962007.08.07 20:40close3370.501.19471.19310.0000167.4120607.01
11972007.08.07 20:45buy3380.501.19141.19000.0000
11982007.08.07 20:50modify3380.501.19141.19010.0000
11992007.08.07 20:59modify3380.501.19141.19270.0000
12002007.08.07 20:59close3380.501.19431.19270.0000121.4120728.42
12012007.08.08 03:50buy3390.501.19591.19450.0000
12022007.08.08 05:35modify3390.501.19591.19460.0000
12032007.08.08 06:45modify3390.501.19591.19470.0000
12042007.08.08 06:50modify3390.501.19591.19480.0000
12052007.08.08 08:05modify3390.501.19591.19520.0000
12062007.08.08 08:05close3390.501.19711.19520.000050.1220778.54
12072007.08.08 11:05buy3400.501.19631.19490.0000
12082007.08.08 11:10modify3400.501.19631.19540.0000
12092007.08.08 11:20s/l3400.501.19541.19540.0000-37.6620740.88
12102007.08.08 17:20sell3410.501.19471.19610.0000
12112007.08.08 17:40modify3410.501.19471.19600.0000
12122007.08.08 18:05modify3410.501.19471.19590.0000
12132007.08.08 18:20s/l3410.501.19591.19590.0000-50.1720690.71
12142007.08.08 18:45sell3420.501.19541.19680.0000
12152007.08.08 18:59modify3420.501.19541.19640.0000
12162007.08.08 19:45s/l3420.501.19641.19640.0000-41.7820648.93
12172007.08.09 16:35buy3430.501.19601.19460.0000
12182007.08.09 16:40modify3430.501.19601.19570.0000
12192007.08.09 16:40close3430.501.19771.19570.000070.9720719.90
12202007.08.09 16:59buy3440.501.19611.19470.0000
12212007.08.09 17:05modify3440.501.19611.19510.0000
12222007.08.09 17:05close3440.501.19721.19510.000045.9420765.84
12232007.08.09 20:05buy3450.501.19581.19440.0000
12242007.08.09 20:20modify3450.501.19581.19470.0000
12252007.08.09 20:20close3450.501.19691.19470.000045.9520811.79
12262007.08.10 19:35buy3460.501.19681.19540.0000
12272007.08.10 19:45modify3460.501.19681.19580.0000
12282007.08.10 19:45close3460.501.19821.19580.000058.4220870.21
12292007.08.10 20:05buy3470.501.19701.19560.0000
12302007.08.10 20:10modify3470.501.19701.19580.0000
12312007.08.10 20:10close3470.501.19831.19580.000054.2420924.45
12322007.08.10 20:40buy3480.501.19691.19550.0000
12332007.08.10 21:35modify3480.501.19691.19590.0000
12342007.08.10 21:35close3480.501.19851.19590.000066.7520991.20
12352007.08.14 14:15buy3490.501.20781.20640.0000
12362007.08.14 14:20modify3490.501.20781.20710.0000
12372007.08.14 14:20modify3490.501.20781.20740.0000
12382007.08.14 14:30modify3490.501.20781.20770.0000
12392007.08.14 14:30close3490.501.20911.20770.000053.7621044.96
12402007.08.14 15:05buy3500.501.21041.20900.0000
12412007.08.14 15:10modify3500.501.21041.20910.0000
12422007.08.14 15:20modify3500.501.21041.20960.0000
12432007.08.14 15:40s/l3500.501.20961.20960.0000-33.0821011.88
12442007.08.15 08:45buy3510.501.21101.20960.0000
12452007.08.15 08:50modify3510.501.21101.21140.0000
12462007.08.15 08:50close3510.501.21251.21140.000061.8621073.74
12472007.08.15 20:35buy3520.501.21881.21740.0000
12482007.08.15 20:50modify3520.501.21881.21750.0000
12492007.08.15 21:20modify3520.501.21881.21770.0000
12502007.08.15 23:05modify3520.501.21881.21780.0000
12512007.08.15 23:10modify3520.501.21881.21820.0000
12522007.08.15 23:10close3520.501.21981.21820.000040.9921114.73
12532007.08.16 03:35buy3530.501.21981.21840.0000
12542007.08.16 03:45modify3530.501.21981.21870.0000
12552007.08.16 03:50modify3530.501.21981.21910.0000
12562007.08.16 05:10modify3530.501.21981.22000.0000
12572007.08.16 05:10close3530.501.22131.22000.000061.4121176.14
12582007.08.16 06:30buy3540.501.21871.21730.0000
12592007.08.16 06:45modify3540.501.21871.21790.0000
12602007.08.16 06:50modify3540.501.21871.21880.0000
12612007.08.16 06:50close3540.501.22011.21880.000057.3721233.51
12622007.08.16 16:10buy3550.501.21721.21580.0000
12632007.08.16 16:15modify3550.501.21721.21620.0000
12642007.08.16 16:15close3550.501.21851.21620.000053.3421286.85
12652007.08.16 16:20buy3560.501.21721.21580.0000
12662007.08.16 16:50modify3560.501.21721.21620.0000
12672007.08.16 16:50close3560.501.21851.21620.000053.3421340.19
12682007.08.16 19:10sell3570.501.21571.21710.0000
12692007.08.16 19:20modify3570.501.21571.21600.0000
12702007.08.16 19:20close3570.501.21341.21600.000094.7821434.97
12712007.08.16 19:20sell3580.501.21481.21620.0000
12722007.08.16 19:35s/l3580.501.21621.21620.0000-57.5221377.45
12732007.08.16 19:35sell3590.501.21671.21810.0000
12742007.08.16 19:50modify3590.501.21671.21690.0000
12752007.08.16 19:50close3590.501.21431.21690.000098.8221476.27
12762007.08.16 19:59sell3600.501.21641.21780.0000
12772007.08.16 20:15modify3600.501.21641.21750.0000
12782007.08.16 20:15close3600.501.21481.21750.000065.8521542.12
12792007.08.16 21:40sell3610.501.21701.21840.0000
12802007.08.16 21:45modify3610.501.21701.21780.0000
12812007.08.16 21:45close3610.501.21521.21780.000074.0621616.18
12822007.08.16 21:59sell3620.501.21681.21820.0000
12832007.08.16 22:05s/l3620.501.21821.21820.0000-57.4621558.72
12842007.08.17 03:20sell3630.501.21751.21890.0000
12852007.08.17 03:50modify3630.501.21751.21880.0000
12862007.08.17 03:50close3630.501.21641.21880.000045.2221603.94
12872007.08.17 09:05sell3640.501.21021.21160.0000
12882007.08.17 09:20modify3640.501.21021.21130.0000
12892007.08.17 09:20close3640.501.20891.21130.000053.7721657.71
12902007.08.17 09:35sell3650.501.21101.21240.0000
12912007.08.17 09:40close3650.501.21031.21240.000028.9221686.63
12922007.08.17 14:35sell3660.501.20761.20900.0000
12932007.08.17 14:40s/l3660.501.20901.20900.0000-57.8721628.76
12942007.08.17 14:40sell3670.501.20921.21060.0000
12952007.08.17 14:45modify3670.501.20921.20790.0000
12962007.08.17 14:45close3670.501.20531.20790.0000161.7921790.55
12972007.08.17 15:05sell3680.501.20931.21070.0000
12982007.08.17 15:10modify3680.501.20931.20960.0000
12992007.08.17 15:10close3680.501.20661.20960.0000111.8821902.43
13002007.08.21 13:10sell3690.501.20311.20450.0000
13012007.08.21 13:15modify3690.501.20311.20380.0000
13022007.08.21 13:20modify3690.501.20311.20310.0000
13032007.08.21 13:20close3690.501.20161.20310.000062.4221964.85
13042007.08.24 14:30sell3700.501.20251.20390.0000
13052007.08.24 14:45modify3700.501.20251.20360.0000
13062007.08.24 14:59modify3700.501.20251.20210.0000
13072007.08.24 14:59close3700.501.20061.20210.000079.1322043.98
13082007.08.24 17:10sell3710.501.20241.20380.0000
13092007.08.24 17:15modify3710.501.20241.20220.0000
13102007.08.24 17:15close3710.501.20041.20220.000083.3122127.29
13112007.08.24 17:20sell3720.501.20191.20330.0000
13122007.08.24 17:50modify3720.501.20191.20320.0000
13132007.08.24 18:15modify3720.501.20191.20310.0000
13142007.08.24 18:15close3720.501.20121.20310.000029.1422156.43
13152007.08.24 20:35sell3730.501.20171.20310.0000
13162007.08.24 20:45modify3730.501.20171.20290.0000
13172007.08.24 20:45close3730.501.20081.20290.000037.4822193.91
13182007.08.27 11:35buy3740.501.20321.20180.0000
13192007.08.27 11:45modify3740.501.20321.20190.0000
13202007.08.27 11:50modify3740.501.20321.20240.0000
13212007.08.27 13:35modify3740.501.20321.20320.0000
13222007.08.27 13:35close3740.501.20421.20320.000041.5222235.43
13232007.08.28 15:50sell3750.501.19931.20070.0000
13242007.08.28 15:59modify3750.501.19931.20020.0000
13252007.08.28 16:10modify3750.501.19931.20000.0000
13262007.08.28 16:20s/l3750.501.20001.20000.0000-29.1622206.27
13272007.08.30 18:20buy3760.501.20221.20080.0000
13282007.08.30 18:35modify3760.501.20221.20120.0000
13292007.08.30 21:10modify3760.501.20221.20210.0000
13302007.08.30 21:10close3760.501.20381.20210.000066.4622272.73
13312007.08.31 13:50buy3770.501.20341.20200.0000
13322007.08.31 13:59s/l3770.501.20201.20200.0000-58.3922214.34
13332007.08.31 14:05sell3780.501.20111.20250.0000
13342007.08.31 14:20modify3780.501.20111.20060.0000
13352007.08.31 14:20close3780.501.19901.20060.000087.5722301.91
13362007.08.31 14:20sell3790.501.20101.20240.0000
13372007.08.31 14:40s/l3790.501.20241.20240.0000-58.2222243.69
13382007.08.31 14:40sell3800.501.20211.20350.0000
13392007.08.31 14:50modify3800.501.20211.20230.0000
13402007.08.31 14:50close3800.501.20071.20230.000058.3022301.99
13412007.08.31 14:59sell3810.501.20121.20260.0000
13422007.08.31 15:35s/l3810.501.20261.20260.0000-58.1222243.87
13432007.08.31 15:35sell3820.501.20421.20560.0000
13442007.08.31 15:40modify3820.501.20421.20350.0000
13452007.08.31 15:40close3820.501.20171.20350.0000104.0222347.89
13462007.08.31 15:59sell3830.501.20391.20530.0000
13472007.08.31 16:00s/l3830.501.20531.20530.0000-58.0022289.89
13482007.08.31 17:05buy3840.501.20671.20530.0000
13492007.08.31 17:20modify3840.501.20671.20620.0000
13502007.08.31 17:20close3840.501.20831.20620.000066.2122356.10
13512007.08.31 17:20buy3850.501.20711.20570.0000
13522007.08.31 21:40modify3850.501.20711.20630.0000
13532007.08.31 21:40close3850.501.20871.20630.000066.1922422.29
13542007.09.04 13:35buy3860.501.21111.20970.0000
13552007.09.04 13:50modify3860.501.21111.21050.0000
13562007.09.04 14:10modify3860.501.21111.21290.0000
13572007.09.04 14:10close3860.501.21431.21290.0000131.7622554.05
13582007.09.04 16:35buy3870.501.21301.21160.0000
13592007.09.04 16:40modify3870.501.21301.21340.0000
13602007.09.04 16:40close3870.501.21501.21340.000082.3022636.35
13612007.09.04 17:15buy3880.501.21171.21030.0000
13622007.09.04 17:20modify3880.501.21171.21060.0000
13632007.09.04 17:50s/l3880.501.21061.21060.0000-45.4522590.90
13642007.09.04 23:59buy3890.501.21151.21010.0000
13652007.09.05 00:05s/l3890.501.21011.21010.0000-57.5622533.34
13662007.09.05 10:35buy3900.501.21231.21090.0000
13672007.09.05 10:40modify3900.501.21231.21130.0000
13682007.09.05 10:45modify3900.501.21231.21160.0000
13692007.09.05 10:50modify3900.501.21231.21200.0000
13702007.09.05 11:05s/l3900.501.21201.21200.0000-12.3822520.96
13712007.09.05 15:59buy3910.501.21201.21060.0000
13722007.09.05 16:05s/l3910.501.21061.21060.0000-58.1222462.84
13732007.09.05 20:10sell3920.501.20361.20500.0000
13742007.09.05 20:15modify3920.501.20361.20490.0000
13752007.09.05 20:20modify3920.501.20361.20470.0000
13762007.09.05 20:20close3920.501.20261.20470.000041.5822504.42
13772007.09.05 20:20sell3930.501.20351.20490.0000
13782007.09.06 02:10s/l3930.501.20491.20490.0000-60.9122443.51
13792007.09.06 14:05sell3940.501.20261.20400.0000
13802007.09.06 14:10modify3940.501.20261.20310.0000
13812007.09.06 14:15modify3940.501.20261.20260.0000
13822007.09.06 14:15close3940.501.20131.20260.000054.1122497.62
13832007.09.06 14:35sell3950.501.20451.20590.0000
13842007.09.06 14:40modify3950.501.20451.20570.0000
13852007.09.06 14:50modify3950.501.20451.20390.0000
13862007.09.06 14:50close3950.501.20261.20390.000079.0022576.62
13872007.09.06 14:59sell3960.501.20451.20590.0000
13882007.09.06 15:15modify3960.501.20451.20470.0000
13892007.09.06 15:15close3960.501.20321.20470.000054.0222630.64
13902007.09.10 02:05sell3970.501.18691.18830.0000
13912007.09.10 02:40close3970.501.18581.18830.000046.3822677.02
13922007.09.10 06:35buy3980.501.18631.18490.0000
13932007.09.10 06:50modify3980.501.18631.18510.0000
13942007.09.10 07:15modify3980.501.18631.18540.0000
13952007.09.10 07:59s/l3980.501.18541.18540.0000-37.9622639.06
13962007.09.10 15:15buy3990.501.18611.18470.0000
13972007.09.10 16:15modify3990.501.18611.18490.0000
13982007.09.10 16:40modify3990.501.18611.18500.0000
13992007.09.10 17:05modify3990.501.18611.18510.0000
14002007.09.10 18:20s/l3990.501.18511.18510.0000-42.1922596.87
14012007.09.13 09:20buy4000.501.18471.18330.0000
14022007.09.13 09:20modify4000.501.18471.18380.0000
14032007.09.13 09:40s/l4000.501.18381.18380.0000-38.0122558.86
14042007.09.13 11:05sell4010.501.18331.18470.0000
14052007.09.13 11:10modify4010.501.18331.18420.0000
14062007.09.13 11:15modify4010.501.18331.18320.0000
14072007.09.13 11:15close4010.501.18211.18320.000050.7622609.62
14082007.09.13 11:35sell4020.501.18341.18480.0000
14092007.09.13 11:40modify4020.501.18341.18430.0000
14102007.09.13 11:45modify4020.501.18341.18410.0000
14112007.09.13 11:50modify4020.501.18341.18370.0000
14122007.09.13 11:50close4020.501.18261.18370.000033.8222643.44
14132007.09.13 12:20sell4030.501.18471.18610.0000
14142007.09.13 12:20modify4030.501.18471.18580.0000
14152007.09.13 12:30modify4030.501.18471.18570.0000
14162007.09.13 12:35s/l4030.501.18571.18570.0000-42.1722601.27
14172007.09.13 12:35sell4040.501.18541.18680.0000
14182007.09.13 12:40modify4040.501.18541.18570.0000
14192007.09.13 12:50s/l4040.501.18571.18570.0000-12.6422588.63
14202007.09.13 12:50sell4050.501.18591.18730.0000
14212007.09.13 13:05modify4050.501.18591.18650.0000
14222007.09.13 13:40modify4050.501.18591.18640.0000
14232007.09.13 14:05modify4050.501.18591.18170.0000
14242007.09.13 14:10s/l4050.501.18171.18170.0000177.5622766.19
14252007.09.13 16:10buy4060.501.18641.18500.0000
14262007.09.13 16:15modify4060.501.18641.18560.0000
14272007.09.13 16:15close4060.501.18751.18560.000046.3222812.51
14282007.09.13 16:35buy4070.501.18601.18460.0000
14292007.09.13 16:40modify4070.501.18601.18530.0000
14302007.09.13 16:40close4070.501.18721.18530.000050.5422863.05
14312007.09.14 14:20buy4080.501.18601.18460.0000
14322007.09.14 14:35s/l4080.501.18461.18460.0000-59.1022803.95
14332007.09.14 14:35buy4090.501.18481.18340.0000
14342007.09.14 14:50modify4090.501.18481.18510.0000
14352007.09.14 14:50close4090.501.18631.18510.000063.2222867.17
14362007.09.14 14:59buy4100.501.18601.18460.0000
14372007.09.14 15:10modify4100.501.18601.18500.0000
14382007.09.14 15:15modify4100.501.18601.18630.0000
14392007.09.14 15:15close4100.501.18771.18630.000071.5722938.74
14402007.09.17 09:20sell4110.501.18861.19000.0000
14412007.09.17 09:35modify4110.501.18861.18960.0000
14422007.09.17 09:40modify4110.501.18861.18890.0000
14432007.09.17 09:45modify4110.501.18861.18850.0000
14442007.09.17 09:45close4110.501.18751.18850.000046.3222985.06
14452007.09.17 09:50sell4120.501.18891.19030.0000
14462007.09.17 09:59modify4120.501.18891.18870.0000
14472007.09.17 09:59close4120.501.18771.18870.000050.5223035.58
14482007.09.19 00:05sell4130.501.18131.18270.0000
14492007.09.19 00:20modify4130.501.18131.18260.0000
14502007.09.19 00:45modify4130.501.18131.18250.0000
14512007.09.19 02:20s/l4130.501.18251.18250.0000-50.7322984.85
14522007.09.19 02:20sell4140.501.18231.18370.0000
14532007.09.19 04:35modify4140.501.18231.18300.0000
14542007.09.19 04:35close4140.501.18091.18300.000059.2823044.13
14552007.09.19 09:40sell4150.501.18231.18370.0000
14562007.09.19 09:50modify4150.501.18231.18320.0000
14572007.09.19 09:50close4150.501.18121.18320.000046.5623090.69
14582007.09.19 19:15buy4160.501.18351.18210.0000
14592007.09.19 23:15modify4160.501.18351.18230.0000
14602007.09.20 01:45s/l4160.501.18231.18230.0000-49.8923040.80
14612007.09.20 11:40sell4170.501.17461.17600.0000
14622007.09.20 11:45modify4170.501.17461.17560.0000
14632007.09.20 11:50modify4170.501.17461.17530.0000
14642007.09.20 11:50close4170.501.17381.17530.000034.0823074.88
14652007.09.20 14:05sell4180.501.17441.17580.0000
14662007.09.20 14:10modify4180.501.17441.17420.0000
14672007.09.20 14:10close4180.501.17231.17420.000089.5723164.45
14682007.09.20 14:40sell4190.501.17451.17590.0000
14692007.09.20 14:45modify4190.501.17451.17550.0000
14702007.09.20 14:45close4190.501.17361.17550.000038.3423202.79
14712007.09.20 14:50sell4200.501.17481.17620.0000
14722007.09.20 14:59modify4200.501.17481.17590.0000
14732007.09.20 15:05close4200.501.17391.17590.000038.3323241.12
14742007.09.20 18:40sell4210.501.17211.17350.0000
14752007.09.20 18:45modify4210.501.17211.17280.0000
14762007.09.20 18:45close4210.501.17041.17280.000072.6223313.74
14772007.09.20 18:59sell4220.501.17181.17320.0000
14782007.09.20 20:35close4220.501.17081.17320.000042.7123356.45
14792007.09.21 08:35sell4230.501.17091.17230.0000
14802007.09.21 08:40modify4230.501.17091.16930.0000
14812007.09.21 08:40close4230.501.16801.16930.0000124.1423480.59
14822007.09.21 15:10buy4240.501.17341.17200.0000
14832007.09.21 15:15modify4240.501.17341.17250.0000
14842007.09.21 15:15close4240.501.17431.17250.000038.3223518.91
14852007.09.21 15:20buy4250.501.17341.17200.0000
14862007.09.21 15:50modify4250.501.17341.17230.0000
14872007.09.21 16:20s/l4250.501.17231.17230.0000-46.9323471.98
14882007.09.21 17:05sell4260.501.17331.17470.0000
14892007.09.21 17:10modify4260.501.17331.17420.0000
14902007.09.21 17:10close4260.501.17221.17420.000046.9223518.90
14912007.09.21 17:20sell4270.501.17321.17460.0000
14922007.09.21 19:40s/l4270.501.17461.17460.0000-59.5823459.32
14932007.09.24 10:15sell4280.501.17121.17260.0000
14942007.09.24 10:20modify4280.501.17121.17190.0000
14952007.09.24 10:40s/l4280.501.17191.17190.0000-29.8623429.46
14962007.09.26 11:59buy4290.501.16981.16840.0000
14972007.09.26 13:05modify4290.501.16981.16930.0000
14982007.09.26 13:20s/l4290.501.16931.16930.0000-21.3923408.07
14992007.09.27 13:35buy4300.501.16971.16830.0000
15002007.09.27 13:45modify4300.501.16971.16870.0000
15012007.09.27 13:50modify4300.501.16971.16930.0000
15022007.09.27 14:05s/l4300.501.16931.16930.0000-17.1323390.94
15032007.10.01 10:35buy4310.501.16801.16660.0000
15042007.10.01 10:45modify4310.501.16801.16820.0000
15052007.10.01 10:45close4310.501.16971.16820.000072.6723463.61
15062007.10.01 10:59buy4320.501.16831.16690.0000
15072007.10.01 11:05s/l4320.501.16691.16690.0000-60.0223403.59
15082007.10.01 14:20buy4330.501.16681.16540.0000
15092007.10.01 14:20modify4330.501.16681.16550.0000
15102007.10.01 14:35modify4330.501.16681.16560.0000
15112007.10.01 14:40modify4330.501.16681.16680.0000
15122007.10.01 14:40close4330.501.16861.16680.000077.0223480.61
15132007.10.02 15:40buy4340.501.17451.17310.0000
15142007.10.02 15:50modify4340.501.17451.17360.0000
15152007.10.02 16:15modify4340.501.17451.17480.0000
15162007.10.02 16:15close4340.501.17661.17480.000089.2423569.85
15172007.10.03 15:05sell4350.501.17401.17540.0000
15182007.10.03 15:15modify4350.501.17401.17430.0000
15192007.10.03 15:15close4350.501.17291.17430.000046.8923616.74
15202007.10.03 15:20sell4360.501.17401.17540.0000
15212007.10.03 15:40modify4360.501.17401.17460.0000
15222007.10.03 16:15s/l4360.501.17461.17460.0000-25.5323591.21
15232007.10.04 06:35buy4370.501.17931.17790.0000
15242007.10.04 06:45modify4370.501.17931.17900.0000
15252007.10.04 06:45close4370.501.18041.17900.000046.5923637.80
15262007.10.05 15:35buy4380.501.17731.17590.0000
15272007.10.05 15:50modify4380.501.17731.18160.0000
15282007.10.05 15:50close4380.501.18321.18160.0000249.3223887.12
15292007.10.05 15:59buy4390.501.17771.17630.0000
15302007.10.05 16:05s/l4390.501.17631.17630.0000-59.5223827.60
15312007.10.09 12:05buy4400.501.18721.18580.0000
15322007.10.09 12:15modify4400.501.18721.18600.0000
15332007.10.09 12:20modify4400.501.18721.18710.0000
15342007.10.09 12:20close4400.501.18831.18710.000046.2823873.88
15352007.10.09 12:20buy4410.501.18731.18590.0000
15362007.10.09 12:40modify4410.501.18731.18600.0000
15372007.10.09 12:45modify4410.501.18731.18650.0000
15382007.10.09 12:50modify4410.501.18731.18660.0000
15392007.10.09 14:05modify4410.501.18731.18670.0000
15402007.10.09 15:05modify4410.501.18731.18730.0000
15412007.10.09 15:05close4410.501.18851.18730.000050.4823924.36
15422007.10.09 15:35buy4420.501.18661.18520.0000
15432007.10.09 15:40modify4420.501.18661.18620.0000
15442007.10.09 15:45s/l4420.501.18621.18620.0000-16.8723907.49
15452007.10.09 15:59buy4430.501.18631.18490.0000
15462007.10.09 16:05s/l4430.501.18491.18490.0000-59.0923848.40
15472007.10.10 17:05sell4440.501.18101.18240.0000
15482007.10.10 17:20modify4440.501.18101.18130.0000
15492007.10.10 17:20close4440.501.17981.18130.000050.8623899.26
15502007.10.10 17:20sell4450.501.18141.18280.0000
15512007.10.10 17:45modify4450.501.18141.18210.0000
15522007.10.10 18:10modify4450.501.18141.18200.0000
15532007.10.10 18:10close4450.501.18051.18200.000038.1223937.38
15542007.10.10 19:45sell4460.501.18271.18410.0000
15552007.10.10 21:15s/l4460.501.18411.18410.0000-59.1023878.28
15562007.10.11 13:50sell4470.501.18021.18160.0000
15572007.10.11 13:59modify4470.501.18021.18020.0000
15582007.10.11 13:59close4470.501.17891.18020.000055.1423933.42
15592007.10.11 16:05buy4480.501.17841.17700.0000
15602007.10.11 16:15modify4480.501.17841.17840.0000
15612007.10.11 16:15close4480.501.18011.17840.000072.0324005.45
15622007.10.11 16:20buy4490.501.17981.17840.0000
15632007.10.11 16:35s/l4490.501.17841.17840.0000-59.4723945.98
15642007.10.11 16:40buy4500.501.17851.17710.0000
15652007.10.11 16:45modify4500.501.17851.17780.0000
15662007.10.11 17:35modify4500.501.17851.17810.0000
15672007.10.11 17:35close4500.501.18011.17810.000067.7924013.77
15682007.10.11 19:05buy4510.501.18171.18030.0000
15692007.10.11 19:15modify4510.501.18171.18050.0000
15702007.10.11 19:20modify4510.501.18171.18100.0000
15712007.10.11 19:20close4510.501.18321.18100.000063.3924077.16
15722007.10.11 19:59buy4520.501.18181.18040.0000
15732007.10.11 20:40close4520.501.18261.18040.000033.8224110.98
15742007.10.12 02:05buy4530.501.18121.17980.0000
15752007.10.12 02:20modify4530.501.18121.18010.0000
15762007.10.12 02:20close4530.501.18231.18010.000046.5224157.50
15772007.10.12 02:20buy4540.501.18131.17990.0000
15782007.10.12 03:35modify4540.501.18131.18030.0000
15792007.10.12 03:35close4540.501.18251.18030.000050.7424208.24
15802007.10.12 09:05buy4550.501.18161.18020.0000
15812007.10.12 09:20modify4550.501.18161.18230.0000
15822007.10.12 09:20close4550.501.18361.18230.000084.4924292.73
15832007.10.12 09:20buy4560.501.18151.18010.0000
15842007.10.12 09:45modify4560.501.18151.18070.0000
15852007.10.12 10:05modify4560.501.18151.18110.0000
15862007.10.12 10:10modify4560.501.18151.18240.0000
15872007.10.12 10:10close4560.501.18381.18240.000097.1424389.87
15882007.10.12 14:35buy4570.501.18431.18290.0000
15892007.10.12 14:45modify4570.501.18431.18330.0000
15902007.10.12 14:50modify4570.501.18431.18600.0000
15912007.10.12 14:50close4570.501.18781.18600.0000147.3324537.20
15922007.10.12 14:59buy4580.501.18501.18360.0000
15932007.10.12 15:05s/l4580.501.18361.18360.0000-59.2024478.00
15942007.10.12 15:05buy4590.501.18281.18140.0000
15952007.10.12 15:10modify4590.501.18281.18190.0000
15962007.10.12 15:10close4590.501.18391.18190.000046.4624524.46
15972007.10.15 07:35sell4600.501.18491.18630.0000
15982007.10.15 07:40modify4600.501.18491.18620.0000
15992007.10.15 07:45modify4600.501.18491.18480.0000
16002007.10.15 07:45close4600.501.18391.18480.000042.2324566.69
16012007.10.15 13:10sell4610.501.18051.18190.0000
16022007.10.15 13:15modify4610.501.18051.18080.0000
16032007.10.15 13:15close4610.501.17931.18080.000050.8824617.57
16042007.10.15 13:35sell4620.501.18111.18250.0000
16052007.10.15 13:40modify4620.501.18111.18220.0000
16062007.10.15 13:45modify4620.501.18111.18180.0000
16072007.10.15 14:10modify4620.501.18111.18170.0000
16082007.10.15 14:50s/l4620.501.18171.18170.0000-25.3824592.19
16092007.10.16 15:10buy4630.501.18011.17870.0000
16102007.10.16 15:15modify4630.501.18011.17980.0000
16112007.10.16 15:15close4630.501.18131.17980.000050.7924642.98
16122007.10.17 05:35sell4640.501.18271.18410.0000
16132007.10.17 05:40modify4640.501.18271.18330.0000
16142007.10.17 05:45modify4640.501.18271.18320.0000
16152007.10.17 06:10modify4640.501.18271.18300.0000
16162007.10.17 06:10close4640.501.18191.18300.000033.8424676.82
16172007.10.17 09:10sell4650.501.18221.18360.0000
16182007.10.17 09:20modify4650.501.18221.18150.0000
16192007.10.17 09:20close4650.501.18021.18150.000084.7324761.55
16202007.10.17 14:05buy4660.501.18081.17940.0000
16212007.10.17 14:10modify4660.501.18081.18050.0000
16222007.10.17 14:10close4660.501.18211.18050.000054.9924816.54
16232007.10.17 14:20buy4670.501.18181.18040.0000
16242007.10.17 14:45s/l4670.501.18041.18040.0000-59.3624757.18
16252007.10.17 16:35sell4680.501.18181.18320.0000
16262007.10.17 16:40modify4680.501.18181.18230.0000
16272007.10.17 16:40close4680.501.18051.18230.000055.0624812.24
16282007.10.17 16:45sell4690.501.18131.18270.0000
16292007.10.17 16:50modify4690.501.18131.18170.0000
16302007.10.17 16:50close4690.501.17991.18170.000059.3324871.57
16312007.10.17 16:59sell4700.501.18181.18320.0000
16322007.10.17 17:20modify4700.501.18181.18300.0000
16332007.10.17 19:10modify4700.501.18181.18260.0000
16342007.10.17 19:10close4700.501.18061.18260.000050.8224922.39
16352007.10.18 15:05sell4710.501.16931.17070.0000
16362007.10.18 15:20modify4710.501.16931.16870.0000
16372007.10.18 15:20close4710.501.16661.16870.0000115.7225038.11
16382007.10.18 16:50sell4720.501.17061.17200.0000
16392007.10.18 17:05modify4720.501.17061.17160.0000
16402007.10.18 17:05close4720.501.16921.17160.000059.8725097.98
16412007.10.19 08:15sell4730.501.16821.16960.0000
16422007.10.19 08:20modify4730.501.16821.16950.0000
16432007.10.19 08:35modify4730.501.16821.16890.0000
16442007.10.19 08:35close4730.501.16731.16890.000038.5525136.53
16452007.10.19 08:40sell4740.501.16811.16950.0000
16462007.10.19 08:50modify4740.501.16811.16750.0000
16472007.10.19 08:50close4740.501.16591.16750.000094.3525230.88
16482007.10.22 00:05sell4750.501.16231.16370.0000
16492007.10.22 00:20modify4750.501.16231.16280.0000
16502007.10.22 00:20close4750.501.16061.16280.000073.2425304.12
16512007.10.22 00:20sell4760.501.16211.16350.0000
16522007.10.22 01:40modify4760.501.16211.16250.0000
16532007.10.22 01:40close4760.501.16031.16250.000077.5725381.69
16542007.10.22 08:40buy4770.501.16211.16070.0000
16552007.10.22 09:20modify4770.501.16211.16110.0000
16562007.10.22 09:20close4770.501.16351.16110.000060.1625441.85
16572007.10.24 08:10sell4780.501.17421.17560.0000
16582007.10.24 08:20modify4780.501.17421.17290.0000
16592007.10.24 08:20close4780.501.17201.17290.000093.8625535.71
16602007.10.24 08:20sell4790.501.17401.17540.0000
16612007.10.24 08:30modify4790.501.17401.17510.0000
16622007.10.24 08:35s/l4790.501.17511.17510.0000-46.8025488.91
16632007.10.24 13:40buy4800.501.17371.17230.0000
16642007.10.24 13:45modify4800.501.17371.17320.0000
16652007.10.24 14:05s/l4800.501.17321.17320.0000-21.3125467.60
16662007.10.24 17:10sell4810.501.17391.17530.0000
16672007.10.24 17:15modify4810.501.17391.17440.0000
16682007.10.24 17:15close4810.501.17271.17440.000051.1625518.76
16692007.10.25 10:20sell4820.501.17171.17310.0000
16702007.10.25 10:20modify4820.501.17171.17290.0000
16712007.10.25 10:35modify4820.501.17171.17220.0000
16722007.10.25 10:40modify4820.501.17171.17160.0000
16732007.10.25 10:40close4820.501.17031.17160.000059.8125578.57
16742007.10.25 15:40sell4830.501.16621.16760.0000
16752007.10.25 15:50modify4830.501.16621.16710.0000
16762007.10.25 16:05s/l4830.501.16711.16710.0000-38.5425540.03
16772007.10.26 09:05sell4840.501.16501.16640.0000
16782007.10.26 09:20modify4840.501.16501.16510.0000
16792007.10.26 09:20close4840.501.16391.16510.000047.2525587.28
16802007.10.26 09:20sell4850.501.16511.16650.0000
16812007.10.26 09:45modify4850.501.16511.16570.0000
16822007.10.26 10:10modify4850.501.16511.16530.0000
16832007.10.26 10:10close4850.501.16411.16530.000042.9525630.23
16842007.10.26 20:20sell4860.501.16441.16580.0000
16852007.10.26 21:35modify4860.501.16441.16570.0000
16862007.10.28 23:00modify4860.501.16441.16480.0000
16872007.10.28 23:10modify4860.501.16441.16460.0000
16882007.10.28 23:10close4860.501.16321.16460.000051.5825681.81
16892007.10.30 22:05sell4870.501.16001.16140.0000
16902007.10.30 22:10modify4870.501.16001.16060.0000
16912007.10.30 22:10close4870.501.15891.16060.000047.4625729.27
16922007.10.30 22:20sell4880.501.15941.16080.0000
16932007.10.30 22:35modify4880.501.15941.15930.0000
16942007.10.30 22:35close4880.501.15771.15930.000073.4225802.69
16952007.10.30 22:40sell4890.501.15981.16120.0000
16962007.10.30 22:45modify4890.501.15981.15930.0000
16972007.10.30 22:45close4890.501.15771.15930.000090.7025893.39
16982007.10.31 11:05buy4900.501.15961.15820.0000
16992007.10.31 11:10modify4900.501.15961.16040.0000
17002007.10.31 11:10close4900.501.16181.16040.000094.6825988.07
17012007.10.31 11:20buy4910.501.15991.15850.0000
17022007.10.31 11:50modify4910.501.15991.15940.0000
17032007.10.31 11:50close4910.501.16081.15940.000038.7726026.84
17042007.10.31 17:35sell4920.501.15991.16130.0000
17052007.10.31 17:50modify4920.501.15991.16060.0000
17062007.10.31 17:50close4920.501.15871.16060.000051.7826078.62
17072007.10.31 19:15sell4930.501.16141.16280.0000
17082007.10.31 19:20modify4930.501.16141.16210.0000
17092007.10.31 19:20close4930.501.16001.16210.000060.3426138.96
17102007.11.01 20:59sell4940.501.15751.15890.0000
17112007.11.01 21:50s/l4940.501.15891.15890.0000-60.4026078.56
17122007.11.02 13:40sell4950.501.15561.15700.0000
17132007.11.02 13:45modify4950.501.15561.15380.0000
17142007.11.02 13:45close4950.501.15221.15380.0000147.5426226.10
17152007.11.05 01:10sell4960.501.15341.15480.0000
17162007.11.05 01:15modify4960.501.15341.15470.0000
17172007.11.05 01:20modify4960.501.15341.15430.0000
17182007.11.05 01:20close4960.501.15201.15430.000060.7626286.86
17192007.11.05 08:40buy4970.501.15241.15100.0000
17202007.11.05 08:45modify4970.501.15241.15230.0000
17212007.11.05 08:45close4970.501.15371.15230.000056.3426343.20
17222007.11.06 16:35sell4980.501.14521.14660.0000
17232007.11.06 16:45modify4980.501.14521.14580.0000
17242007.11.06 16:45close4980.501.14381.14580.000061.2026404.40
17252007.11.07 08:45sell4990.501.13891.14030.0000
17262007.11.07 08:59modify4990.501.13891.13990.0000
17272007.11.07 09:05modify4990.501.13891.13960.0000
17282007.11.07 09:15s/l4990.501.13961.13960.0000-30.7126373.69
17292007.11.07 11:20sell5000.501.13171.13310.0000
17302007.11.07 11:35s/l5000.501.13311.13310.0000-61.7726311.92
17312007.11.07 11:35sell5010.501.13311.13450.0000
17322007.11.07 11:45modify5010.501.13311.13430.0000
17332007.11.07 11:45close5010.501.13201.13430.000048.5926360.51
17342007.11.07 15:35sell5020.501.13271.13410.0000
17352007.11.07 15:40close5020.501.13111.13410.000070.7326431.24
17362007.11.07 16:45sell5030.501.13441.13580.0000
17372007.11.07 17:05close5030.501.13301.13580.000061.7826493.02
17382007.11.09 03:05sell5040.501.12491.12630.0000
17392007.11.09 03:20modify5040.501.12491.12500.0000
17402007.11.09 03:20close5040.501.12271.12500.000097.9826591.00
17412007.11.09 03:20sell5050.501.12431.12570.0000
17422007.11.09 04:10modify5050.501.12431.12540.0000
17432007.11.09 04:10close5050.501.12311.12540.000053.4226644.42
17442007.11.09 09:15sell5060.501.12661.12800.0000
17452007.11.09 09:35modify5060.501.12661.12760.0000
17462007.11.09 09:35close5060.501.12551.12760.000048.8726693.29
17472007.11.09 09:50sell5070.501.12671.12810.0000
17482007.11.09 09:59modify5070.501.12671.12780.0000
17492007.11.09 09:59close5070.501.12571.12780.000044.4226737.71
17502007.11.09 11:35sell5080.501.12361.12500.0000
17512007.11.09 11:45modify5080.501.12361.12470.0000
17522007.11.09 11:45close5080.501.12241.12470.000053.4626791.17
17532007.11.12 12:10buy5090.501.12611.12470.0000
17542007.11.12 12:20modify5090.501.12611.12530.0000
17552007.11.12 12:20close5090.501.12751.12530.000062.0826853.25
17562007.11.14 14:50sell5100.501.12151.12290.0000
17572007.11.14 14:59modify5100.501.12151.12230.0000
17582007.11.14 15:00close5100.501.12031.12230.000053.5626906.81
17592007.11.14 17:05sell5110.501.12241.12380.0000
17602007.11.14 17:15modify5110.501.12241.12370.0000
17612007.11.14 17:20modify5110.501.12241.12310.0000
17622007.11.14 17:20close5110.501.12101.12310.000062.4426969.25
17632007.11.15 02:05buy5120.501.12301.12160.0000
17642007.11.15 02:20modify5120.501.12301.12220.0000
17652007.11.15 02:20close5120.501.12401.12220.000044.4827013.73
17662007.11.15 03:50buy5130.501.12211.12070.0000
17672007.11.15 05:05modify5130.501.12211.12090.0000
17682007.11.15 05:35modify5130.501.12211.12130.0000
17692007.11.15 07:35s/l5130.501.12131.12130.0000-35.7126978.02
17702007.11.15 09:05sell5140.501.12331.12470.0000
17712007.11.15 09:10modify5140.501.12331.12400.0000
17722007.11.15 09:15modify5140.501.12331.12330.0000
17732007.11.15 09:15close5140.501.12191.12330.000062.3927040.41
17742007.11.15 09:45sell5150.501.12341.12480.0000
17752007.11.15 09:59modify5150.501.12341.12450.0000
17762007.11.15 10:05modify5150.501.12341.12400.0000
17772007.11.15 10:20s/l5150.501.12401.12400.0000-26.6827013.73
17782007.11.16 09:05sell5160.501.12231.12370.0000
17792007.11.16 09:10modify5160.501.12231.12160.0000
17802007.11.16 09:10close5160.501.12021.12160.000093.7327107.46
17812007.11.16 09:59sell5170.501.12221.12360.0000
17822007.11.16 10:20s/l5170.501.12361.12360.0000-62.3027045.16
17832007.11.16 12:05buy5180.501.12231.12090.0000
17842007.11.16 12:15modify5180.501.12231.12120.0000
17852007.11.16 12:20modify5180.501.12231.12190.0000
17862007.11.16 12:20close5180.501.12351.12190.000053.4027098.56
17872007.11.16 13:35buy5190.501.12161.12020.0000
17882007.11.16 13:40modify5190.501.12161.12040.0000
17892007.11.16 13:50modify5190.501.12161.12100.0000
17902007.11.16 13:50close5190.501.12271.12100.000048.9927147.55
17912007.11.16 17:05sell5200.501.11911.12050.0000
17922007.11.16 17:15modify5200.501.11911.12040.0000
17932007.11.16 17:35modify5200.501.11911.11980.0000
17942007.11.16 17:35close5200.501.11761.11980.000067.1127214.66
17952007.11.16 20:35sell5210.501.11881.12020.0000
17962007.11.16 20:45modify5210.501.11881.11940.0000
17972007.11.16 20:45close5210.501.11721.11940.000071.6127286.27
17982007.11.16 20:50sell5220.501.11881.12020.0000
17992007.11.16 22:35modify5220.501.11881.11990.0000
18002007.11.16 22:35close5220.501.11751.11990.000058.1727344.44
18012007.11.19 08:20sell5230.501.11801.11940.0000
18022007.11.19 08:45modify5230.501.11801.11890.0000
18032007.11.19 09:20s/l5230.501.11891.11890.0000-40.1827304.26
18042007.11.20 02:20sell5240.501.11661.11800.0000
18052007.11.20 02:45modify5240.501.11661.11770.0000
18062007.11.20 03:45s/l5240.501.11771.11770.0000-49.2127255.05
18072007.11.20 11:35sell5250.501.10981.11120.0000
18082007.11.20 11:45modify5250.501.10981.10890.0000
18092007.11.20 11:45close5250.501.10731.10890.0000112.8927367.94
18102007.11.21 08:50sell5260.501.10641.10780.0000
18112007.11.21 09:10modify5260.501.10641.10720.0000
18122007.11.21 09:15s/l5260.501.10721.10720.0000-36.1127331.83
18132007.11.23 05:20sell5270.501.09331.09470.0000
18142007.11.23 07:40s/l5270.501.09471.09470.0000-63.9027267.93
18152007.11.23 09:15sell5280.501.09851.09990.0000
18162007.11.23 09:35modify5280.501.09851.09980.0000
18172007.11.23 09:50modify5280.501.09851.09950.0000
18182007.11.23 09:50close5280.501.09731.09950.000054.6827322.61
18192007.11.23 09:59sell5290.501.09871.10010.0000
18202007.11.23 10:05s/l5290.501.10011.10010.0000-63.6227258.99
18212007.11.26 08:05buy5300.501.10331.10190.0000
18222007.11.26 08:10modify5300.501.10331.10510.0000
18232007.11.26 08:10close5300.501.10661.10510.0000149.1127408.10
18242007.11.26 08:20buy5310.501.10451.10310.0000
18252007.11.26 08:35s/l5310.501.10311.10310.0000-63.4927344.61
18262007.11.26 08:35buy5320.501.10281.10140.0000
18272007.11.26 08:40s/l5320.501.10141.10140.0000-63.5727281.04
18282007.11.26 08:50buy5330.501.10431.10290.0000
18292007.11.26 08:59s/l5330.501.10291.10290.0000-63.5427217.50
18302007.11.27 01:40sell5340.501.09881.10020.0000
18312007.11.27 01:45modify5340.501.09881.09990.0000
18322007.11.27 01:50modify5340.501.09881.09960.0000
18332007.11.27 01:50close5340.501.09791.09960.000040.9927258.49
18342007.11.27 11:05buy5350.501.09971.09830.0000
18352007.11.27 11:10modify5350.501.09971.09890.0000
18362007.11.27 12:05modify5350.501.09971.09930.0000
18372007.11.27 12:05close5350.501.10091.09930.000054.5027312.99
18382007.11.28 14:05buy5360.501.11581.11440.0000
18392007.11.28 14:10modify5360.501.11581.11650.0000
18402007.11.28 14:10close5360.501.11861.11650.0000125.1627438.15
18412007.11.28 14:20buy5370.501.11581.11440.0000
18422007.11.28 14:50modify5370.501.11581.11490.0000
18432007.11.28 14:50close5370.501.11701.11490.000053.7227491.87
18442007.11.29 08:35buy5380.501.11091.10950.0000
18452007.11.29 08:40modify5380.501.11091.10960.0000
18462007.11.29 08:50modify5380.501.11091.11130.0000
18472007.11.29 08:50close5380.501.11321.11130.0000103.3127595.18
18482007.11.29 16:10buy5390.501.11611.11470.0000
18492007.11.29 16:15modify5390.501.11611.11520.0000
18502007.11.29 16:15close5390.501.11751.11520.000062.6427657.82
18512007.11.29 16:35buy5400.501.11601.11460.0000
18522007.11.29 17:05modify5400.501.11601.11470.0000
18532007.11.29 17:10modify5400.501.11601.11500.0000
18542007.11.29 17:35modify5400.501.11601.11560.0000
18552007.11.29 17:35close5400.501.11811.11560.000093.9127751.73
18562007.11.29 19:35buy5410.501.11661.11520.0000
18572007.11.29 20:35modify5410.501.11661.11530.0000
18582007.11.29 20:35close5410.501.11791.11530.000058.1427809.87
18592007.11.30 09:45buy5420.501.11851.11710.0000
18602007.11.30 09:59modify5420.501.11851.11830.0000
18612007.11.30 10:05modify5420.501.11851.11900.0000
18622007.11.30 10:05close5420.501.12061.11900.000093.7027903.57
18632007.11.30 18:35buy5430.501.12651.12510.0000
18642007.11.30 18:40modify5430.501.12651.12580.0000
18652007.11.30 18:40close5430.501.12811.12580.000070.9227974.49
18662007.11.30 18:59buy5440.501.12651.12510.0000
18672007.11.30 19:05modify5440.501.12651.12540.0000
18682007.11.30 19:40modify5440.501.12651.12560.0000
18692007.11.30 19:40close5440.501.12801.12560.000066.4928040.98
18702007.12.04 08:05sell5450.501.12891.13030.0000
18712007.12.04 08:15modify5450.501.12891.12810.0000
18722007.12.04 08:15close5450.501.12701.12810.000084.2928125.27
18732007.12.04 08:20sell5460.501.12891.13030.0000
18742007.12.04 08:20modify5460.501.12891.12980.0000
18752007.12.04 08:40modify5460.501.12891.12970.0000
18762007.12.04 08:50modify5460.501.12891.12770.0000
18772007.12.04 08:50close5460.501.12661.12770.0000102.0828227.35
18782007.12.05 19:10buy5470.501.12331.12190.0000
18792007.12.05 19:20modify5470.501.12331.12210.0000
18802007.12.05 19:20close5470.501.12441.12210.000048.9128276.26
18812007.12.06 01:05buy5480.501.12751.12610.0000
18822007.12.06 01:10modify5480.501.12751.12650.0000
18832007.12.06 01:10close5480.501.12881.12650.000057.5828333.84
18842007.12.06 01:15buy5490.501.12751.12610.0000
18852007.12.06 02:15modify5490.501.12751.12670.0000
18862007.12.06 02:15close5490.501.12901.12670.000066.4328400.27
18872007.12.06 09:35buy5500.501.12951.12810.0000
18882007.12.06 09:40modify5500.501.12951.12900.0000
18892007.12.06 09:40close5500.501.13101.12900.000066.3128466.58
18902007.12.06 14:35buy5510.501.12941.12800.0000
18912007.12.06 14:40modify5510.501.12941.12980.0000
18922007.12.06 14:40close5510.501.13191.12980.0000110.4328577.01
18932007.12.06 14:59buy5520.501.12941.12800.0000
18942007.12.06 15:15modify5520.501.12941.12860.0000
18952007.12.06 15:15close5520.501.13101.12860.000070.7328647.74
18962007.12.07 15:15sell5530.501.13091.13230.0000
18972007.12.07 15:50modify5530.501.13091.13100.0000
18982007.12.07 15:50close5530.501.12921.13100.000075.2728723.01
18992007.12.10 01:40sell5540.501.12931.13070.0000
19002007.12.10 01:45modify5540.501.12931.13010.0000
19012007.12.10 06:20s/l5540.501.13011.13010.0000-35.3928687.62
19022007.12.10 16:10sell5550.501.12751.12890.0000
19032007.12.10 16:15modify5550.501.12751.12740.0000
19042007.12.10 16:15close5550.501.12591.12740.000071.0528758.67
19052007.12.10 16:20sell5560.501.12741.12880.0000
19062007.12.10 17:05modify5560.501.12741.12860.0000
19072007.12.10 17:10modify5560.501.12741.12850.0000
19082007.12.10 17:45s/l5560.501.12851.12850.0000-48.7228709.95
19092007.12.11 15:45buy5570.501.13191.13050.0000
19102007.12.11 15:59modify5570.501.13191.13070.0000
19112007.12.11 16:35modify5570.501.13191.13130.0000
19122007.12.11 16:35close5570.501.13321.13130.000057.3628767.31
19132007.12.11 20:05buy5580.501.13151.13010.0000
19142007.12.11 20:10modify5580.501.13151.13220.0000
19152007.12.11 20:10close5580.501.13421.13220.0000119.0328886.34
19162007.12.11 20:50buy5590.501.12981.12840.0000
19172007.12.11 20:59modify5590.501.12981.12970.0000
19182007.12.11 20:59close5590.501.13171.12970.000083.9428970.28
19192007.12.12 11:50buy5600.501.13061.12920.0000
19202007.12.12 11:59modify5600.501.13061.12960.0000
19212007.12.12 12:00modify5600.501.13061.12970.0000
19222007.12.12 12:05modify5600.501.13061.13100.0000
19232007.12.12 12:05close5600.501.13281.13100.000097.1029067.38
19242007.12.12 14:05buy5610.501.13211.13070.0000
19252007.12.12 14:10modify5610.501.13211.13280.0000
19262007.12.12 14:10close5610.501.13451.13280.0000105.7729173.15
19272007.12.12 14:35buy5620.501.13201.13060.0000
19282007.12.12 14:50modify5620.501.13201.13160.0000
19292007.12.12 14:50close5620.501.13331.13160.000057.3529230.50
19302007.12.12 14:59buy5630.501.13161.13020.0000
19312007.12.12 15:05modify5630.501.13161.13070.0000
19322007.12.12 15:10s/l5630.501.13071.13070.0000-39.8029190.70
19332007.12.12 19:15buy5640.501.13461.13320.0000
19342007.12.12 20:50s/l5640.501.13321.13320.0000-61.7729128.93
19352007.12.13 11:05buy5650.501.13431.13290.0000
19362007.12.13 11:10modify5650.501.13431.13340.0000
19372007.12.13 11:15modify5650.501.13431.13360.0000
19382007.12.13 11:20modify5650.501.13431.13420.0000
19392007.12.13 11:20close5650.501.13581.13420.000066.0329194.96
19402007.12.14 14:05buy5660.501.14681.14540.0000
19412007.12.14 14:10modify5660.501.14681.14850.0000
19422007.12.14 14:10close5660.501.15041.14850.0000156.4729351.43
19432007.12.17 11:40buy5670.501.15531.15390.0000
19442007.12.17 11:45modify5670.501.15531.15400.0000
19452007.12.17 11:50modify5670.501.15531.15580.0000
19462007.12.17 11:50close5670.501.15751.15580.000095.0329446.46
19472007.12.18 10:05buy5680.501.15141.15000.0000
19482007.12.18 10:20modify5680.501.15141.15060.0000
19492007.12.18 10:20close5680.501.15241.15060.000043.3929489.85
19502007.12.19 10:05buy5690.501.15211.15070.0000
19512007.12.19 10:10modify5690.501.15211.15410.0000
19522007.12.19 10:10close5690.501.15521.15410.0000134.1829624.03
19532007.12.19 10:30buy5700.501.15291.15150.0000
19542007.12.19 10:35modify5700.501.15291.15220.0000
19552007.12.19 10:45s/l5700.501.15221.15220.0000-30.3929593.64
19562007.12.19 10:45buy5710.501.15221.15080.0000
19572007.12.19 10:50modify5710.501.15221.15140.0000
19582007.12.19 10:59modify5710.501.15221.15150.0000
19592007.12.19 11:05modify5710.501.15221.15250.0000
19602007.12.19 11:05close5710.501.15381.15250.000069.3429662.98
19612007.12.19 18:05buy5720.501.15541.15400.0000
19622007.12.19 18:15modify5720.501.15541.15470.0000
19632007.12.19 18:15close5720.501.15671.15470.000056.1929719.17
19642007.12.20 13:59buy5730.501.15761.15620.0000
19652007.12.20 14:05s/l5730.501.15621.15620.0000-60.5929658.58
19662007.12.20 14:05buy5740.501.15571.15430.0000
19672007.12.20 14:10modify5740.501.15571.15520.0000
19682007.12.20 14:15modify5740.501.15571.15590.0000
19692007.12.20 14:15close5740.501.15721.15590.000064.8129723.39
19702007.12.20 14:50buy5750.501.15621.15480.0000
19712007.12.20 14:59modify5750.501.15621.15560.0000
19722007.12.20 15:00modify5750.501.15621.15570.0000
19732007.12.20 15:05modify5750.501.15621.15780.0000
19742007.12.20 15:05close5750.501.15911.15780.0000125.1029848.49
19752007.12.20 16:50buy5760.501.15691.15550.0000
19762007.12.20 17:10modify5760.501.15691.15590.0000
19772007.12.20 18:20s/l5760.501.15591.15590.0000-43.2729805.22
19782007.12.24 07:10sell5770.501.15631.15770.0000
19792007.12.24 07:15modify5770.501.15631.15660.0000
19802007.12.24 07:20s/l5770.501.15661.15660.0000-12.9629792.26
19812007.12.24 16:10buy5780.501.15641.15500.0000
19822007.12.24 16:15modify5780.501.15641.15560.0000
19832007.12.24 16:20modify5780.501.15641.15660.0000
19842007.12.24 16:20close5780.501.15771.15660.000056.1529848.41
19852007.12.27 08:05sell5790.501.15101.15240.0000
19862007.12.27 08:10modify5790.501.15101.15230.0000
19872007.12.27 08:15modify5790.501.15101.15020.0000
19882007.12.27 08:15close5790.501.14931.15020.000073.9629922.37
19892007.12.27 15:15sell5800.501.14401.14540.0000
19902007.12.27 15:20modify5800.501.14401.14410.0000
19912007.12.27 15:20close5800.501.14231.14410.000074.4129996.78
19922007.12.27 19:59sell5810.501.13901.14040.0000
19932007.12.27 21:40s/l5810.501.14041.14040.0000-61.3629935.42
19942007.12.28 14:05sell5820.501.13201.13340.0000
19952007.12.28 14:10modify5820.501.13201.13160.0000
19962007.12.28 14:10close5820.501.12981.13160.000097.3630032.78
19972007.12.28 14:50sell5830.501.13291.13430.0000
19982007.12.28 14:59modify5830.501.13291.13350.0000
19992007.12.28 15:00close5830.501.13161.13350.000057.4430090.22
20002007.12.28 21:20sell5840.501.12731.12870.0000
20012007.12.28 22:40close5840.501.12631.12870.000044.3930134.61
20022007.12.31 08:35sell5850.501.12531.12670.0000
20032007.12.31 08:40modify5850.501.12531.12640.0000
20042007.12.31 08:45modify5850.501.12531.12580.0000
20052007.12.31 09:15close5850.501.12441.12580.000040.0230174.63
20062008.01.04 12:59buy5860.501.11431.11290.0000
20072008.01.04 13:15modify5860.501.11431.11350.0000
20082008.01.04 13:40modify5860.501.11431.11470.0000
20092008.01.04 13:40close5860.501.11621.11470.000085.1130259.74
20102008.01.04 14:35buy5870.501.10981.10840.0000
20112008.01.04 14:40s/l5870.501.10841.10840.0000-63.4030196.34
20122008.01.04 15:59sell5880.501.10641.10780.0000
20132008.01.04 16:05s/l5880.501.10781.10780.0000-63.0330133.31
20142008.01.04 18:10sell5890.501.10851.10990.0000
20152008.01.04 18:15modify5890.501.10851.10980.0000
20162008.01.04 18:15close5890.501.10701.10980.000067.7530201.06
20172008.01.07 13:05buy5900.501.11441.11300.0000
20182008.01.07 13:10modify5900.501.11441.11480.0000
20192008.01.07 13:10close5900.501.11661.11480.000098.5130299.57
20202008.01.08 16:10sell5910.501.11601.11740.0000
20212008.01.08 16:20modify5910.501.11601.11490.0000
20222008.01.08 16:20close5910.501.11311.11490.0000130.2730429.84
20232008.01.08 16:20sell5920.501.11551.11690.0000
20242008.01.08 17:10modify5920.501.11551.11640.0000
20252008.01.08 17:10close5920.501.11441.11640.000049.3530479.19
20262008.01.10 13:45sell5930.501.11341.11480.0000
20272008.01.10 13:50modify5930.501.11341.11420.0000
20282008.01.10 14:05modify5930.501.11341.11260.0000
20292008.01.10 14:05close5930.501.11111.11260.0000103.5030582.69
20302008.01.10 19:10sell5940.501.10331.10470.0000
20312008.01.10 19:20modify5940.501.10331.10440.0000
20322008.01.10 19:20close5940.501.10191.10440.000063.5330646.22
20332008.01.11 09:10sell5950.501.10091.10230.0000
20342008.01.11 09:15modify5950.501.10091.10160.0000
20352008.01.11 09:15close5950.501.09971.10160.000054.5630700.78
20362008.01.11 09:35sell5960.501.10221.10360.0000
20372008.01.11 09:40modify5960.501.10221.10230.0000
20382008.01.11 09:40close5960.501.10041.10230.000081.7930782.57
20392008.01.11 09:45sell5970.501.10331.10470.0000
20402008.01.11 09:50modify5970.501.10331.10360.0000
20412008.01.11 09:50close5970.501.10171.10360.000072.6230855.19
20422008.01.11 09:59sell5980.501.10211.10350.0000
20432008.01.11 10:10s/l5980.501.10351.10350.0000-63.4330791.76
20442008.01.11 14:45sell5990.501.10381.10520.0000
20452008.01.11 14:50modify5990.501.10381.10330.0000
20462008.01.11 14:50close5990.501.10101.10330.0000127.1630918.92
20472008.01.11 15:10sell6000.501.10311.10450.0000
20482008.01.11 15:15modify6000.501.10311.10360.0000
20492008.01.11 15:15close6000.501.10121.10360.000086.2731005.19
20502008.01.11 15:35sell6010.501.10331.10470.0000
20512008.01.11 15:50modify6010.501.10331.10460.0000
20522008.01.11 15:50close6010.501.10221.10460.000049.9031055.09
20532008.01.11 19:35sell6020.501.10141.10280.0000
20542008.02.13 01:21close at stop6020.501.10171.10280.0000-42.7131012.38