|Account: 5240872
|Name: ALNASIR
|Currency: USD
|2008 March 18, 18:21
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|20691876
|2008.03.14 09:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5617
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 11:19
|1.5577
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|20691881
|2008.03.14 09:11
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5607
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 09:25
|1.5625
|cancelled
|20691882
|2008.03.14 09:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5627
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 11:19
|1.5575
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|20692689
|2008.03.14 09:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5617
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 11:19
|1.5577
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|20692690
|2008.03.14 09:25
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5637
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 09:47
|1.5615
|cancelled
|20694021
|2008.03.14 09:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5607
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 11:19
|1.5577
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20694022
|2008.03.14 09:47
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5627
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 10:01
|1.5614
|cancelled
|20694718
|2008.03.14 09:59
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5597
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 10:04
|1.5616
|cancelled
|20694724
|2008.03.14 10:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5617
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 11:19
|1.5575
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|20695237
|2008.03.14 10:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5607
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 11:19
|1.5577
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20695238
|2008.03.14 10:04
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5627
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 10:10
|1.5611
|cancelled
|20695600
|2008.03.14 10:09
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5597
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 10:14
|1.5616
|cancelled
|20695602
|2008.03.14 10:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5617
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 11:19
|1.5575
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|20695946
|2008.03.14 10:14
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5607
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 10:19
|1.5616
|cancelled
|20695950
|2008.03.14 10:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5627
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 11:19
|1.5575
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|20696489
|2008.03.14 10:17
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5607
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 10:19
|1.5616
|cancelled
|20696491
|2008.03.14 10:17
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5637
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 10:19
|1.5617
|cancelled
|20696609
|2008.03.14 10:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5616
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 11:19
|1.5577
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|20696632
|2008.03.14 10:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5607
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 11:19
|1.5577
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|20696633
|2008.03.14 10:19
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5627
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 10:37
|1.5607
|cancelled
|20696832
|2008.03.14 10:23
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5605
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 10:23
|1.5615
|cancelled
|20696833
|2008.03.14 10:23
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5625
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 10:23
|1.5617
|cancelled
|20697921
|2008.03.14 10:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5597
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 11:19
|1.5577
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|20697923
|2008.03.14 10:37
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5617
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 10:45
|1.5599
|cancelled
|20698395
|2008.03.14 10:44
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5587
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 10:47
|1.5595
|cancelled
|20698402
|2008.03.14 10:44
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5607
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 10:47
|1.5597
|cancelled
|20698638
|2008.03.14 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5587
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 11:19
|1.5577
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|20698639
|2008.03.14 10:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5607
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 11:19
|1.5575
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|20700483
|2008.03.14 11:14
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5577
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 11:18
|1.5581
|cancelled
|20700485
|2008.03.14 11:14
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5597
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 11:18
|1.5583
|cancelled
|20719460
|2008.03.14 15:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5563
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5642
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.00
|20719466
|2008.03.14 15:13
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5553
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 15:16
|1.5571
|cancelled
|20719467
|2008.03.14 15:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5573
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5640
|0.00
|0.00
|0.00
|67.00
|20719578
|2008.03.14 15:14
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5563
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 15:31
|1.5576
|cancelled
|20719581
|2008.03.14 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5583
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5640
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|20721338
|2008.03.14 15:30
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5571
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 15:31
|1.5574
|cancelled
|20721655
|2008.03.14 15:30
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5571
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 15:31
|1.5575
|cancelled
|20721783
|2008.03.14 15:30
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5571
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 15:31
|1.5575
|cancelled
|20721795
|2008.03.14 15:30
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5593
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 15:31
|1.5578
|cancelled
|20721808
|2008.03.14 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5575
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5643
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|20721822
|2008.03.14 15:30
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5595
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 15:31
|1.5578
|cancelled
|20722492
|2008.03.14 15:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5563
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5643
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|20722504
|2008.03.14 15:31
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5583
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 15:33
|1.5566
|cancelled
|20723249
|2008.03.14 15:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5553
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5643
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|20723256
|2008.03.14 15:33
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5573
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 15:36
|1.5555
|cancelled
|20723959
|2008.03.14 15:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5543
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5644
|0.00
|0.00
|0.00
|-101.00
|20723965
|2008.03.14 15:36
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5563
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 15:41
|1.5545
|cancelled
|20724845
|2008.03.14 15:40
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5533
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 15:44
|1.5549
|cancelled
|20724860
|2008.03.14 15:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5553
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5642
|0.00
|0.00
|0.00
|89.00
|20725382
|2008.03.14 15:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5543
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5645
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.00
|20725383
|2008.03.14 15:43
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5563
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 15:47
|1.5542
|cancelled
|20726275
|2008.03.14 15:46
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5533
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 15:55
|1.5552
|cancelled
|20726285
|2008.03.14 15:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5553
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5642
|0.00
|0.00
|0.00
|89.00
|20727313
|2008.03.14 15:55
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5543
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 15:57
|1.5563
|cancelled
|20727316
|2008.03.14 15:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5563
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5642
|0.00
|0.00
|0.00
|79.00
|20727698
|2008.03.14 16:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5553
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5644
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.00
|20727705
|2008.03.14 15:57
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5573
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:08
|1.5555
|cancelled
|20729009
|2008.03.14 16:08
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5543
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:11
|1.5563
|cancelled
|20729013
|2008.03.14 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5563
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5643
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|20729349
|2008.03.14 16:10
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5553
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:13
|1.5567
|cancelled
|20729364
|2008.03.14 16:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5573
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5643
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|20729864
|2008.03.14 16:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5563
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5646
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.00
|20729891
|2008.03.14 16:13
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5583
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:14
|1.5565
|cancelled
|20730074
|2008.03.14 16:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5553
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5645
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|20730080
|2008.03.14 16:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5573
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5645
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|20730366
|2008.03.14 16:15
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5561
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:16
|1.5563
|cancelled
|20730368
|2008.03.14 16:15
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5573
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:22
|1.5552
|cancelled
|20730421
|2008.03.14 16:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5564
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5647
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.00
|20731469
|2008.03.14 16:22
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5543
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:27
|1.5564
|cancelled
|20731472
|2008.03.14 16:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5563
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5645
|0.00
|0.00
|0.00
|82.00
|20732114
|2008.03.14 16:27
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5553
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:31
|1.5571
|cancelled
|20732118
|2008.03.14 16:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5573
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5645
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|20732691
|2008.03.14 16:30
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5563
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:33
|1.5586
|cancelled
|20732695
|2008.03.14 16:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5583
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5645
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|20733687
|2008.03.14 16:33
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5573
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:33
|1.5599
|cancelled
|20733693
|2008.03.14 16:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5593
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5645
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|20733887
|2008.03.14 16:33
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5583
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:34
|1.5602
|cancelled
|20733901
|2008.03.14 16:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5603
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5646
|0.00
|0.00
|0.00
|43.00
|20734562
|2008.03.14 16:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5593
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5649
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|20734575
|2008.03.14 16:34
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5613
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:38
|1.5595
|cancelled
|20735573
|2008.03.14 16:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5583
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5649
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|20735576
|2008.03.14 16:38
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5603
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:46
|1.5585
|cancelled
|20736873
|2008.03.14 16:46
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5573
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:47
|1.5594
|cancelled
|20736892
|2008.03.14 16:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5593
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5646
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|20737128
|2008.03.14 16:47
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5583
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:48
|1.5609
|cancelled
|20737132
|2008.03.14 16:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5603
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5645
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|20737868
|2008.03.14 16:48
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5591
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:49
|1.5609
|cancelled
|20737884
|2008.03.14 16:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5611
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5645
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|20738111
|2008.03.14 16:49
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5603
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:50
|1.5620
|cancelled
|20738118
|2008.03.14 16:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5623
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5645
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|20738837
|2008.03.14 16:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5613
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5647
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|20738918
|2008.03.14 16:50
|buy stop
|0.10
|eurusd
|1.5633
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:53
|1.5616
|cancelled
|20739314
|2008.03.14 16:52
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5603
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:55
|1.5621
|cancelled
|20739318
|2008.03.14 16:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5623
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5643
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|20739850
|2008.03.14 16:54
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5613
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:55
|1.5621
|cancelled
|20739860
|2008.03.14 16:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5632
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5643
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|20740436
|2008.03.14 16:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5617
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5645
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|20740469
|2008.03.14 16:55
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5613
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:57
|1.5621
|cancelled
|20740472
|2008.03.14 16:56
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5623
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5641
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|20740771
|2008.03.14 16:56
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5613
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5643
|cancelled
|20740777
|2008.03.14 16:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5633
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5641
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|20741501
|2008.03.14 16:58
|sell stop
|0.10
|eurusd
|1.5621
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5641
|cancelled
|20741516
|2008.03.14 16:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5643
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:59
|1.5641
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|0.00
|0.00
|0.00
|86.00
|Closed P/L:
|86.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|86.00
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|4 107.94
|Equity:
|4 107.94
|Free Margin:
|4 107.94
|Details:
|Gross Profit:
|1 361.00
|Gross Loss:
|1 275.00
|Total Net Profit:
|86.00
|Profit Factor:
|1.07
|Expected Payoff:
|1.76
|Absolute Drawdown:
|39.00
|Maximal Drawdown:
|352.00 (7.97%)
|Relative Drawdown:
|7.97% (352.00)
|Total Trades:
|49
|Short Positions (won %):
|22 (36.36%)
|Long Positions (won %):
|27 (77.78%)
|Profit Trades (% of total):
|29 (59.18%)
|Loss trades (% of total):
|20 (40.82%)
|Largest
|profit trade:
|89.00
|loss trade:
|-102.00
|Average
|profit trade:
|46.93
|loss trade:
|-63.75
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (311.00)
|consecutive losses ($):
|4 (-339.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|311.00 (5)
|consecutive loss (count):
|-339.00 (4)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|1