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Account: 5240872 Name: ALNASIR Currency: USD 2008 March 18, 18:21
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Closed P/L: 86.00
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
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  Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 86.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 4 107.94 Equity: 4 107.94 Free Margin: 4 107.94
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 361.00 Gross Loss: 1 275.00 Total Net Profit: 86.00
Profit Factor: 1.07 Expected Payoff: 1.76  
Absolute Drawdown: 39.00 Maximal Drawdown: 352.00 (7.97%) Relative Drawdown: 7.97% (352.00)
 
Total Trades: 49 Short Positions (won %): 22 (36.36%) Long Positions (won %): 27 (77.78%)
Profit Trades (% of total): 29 (59.18%) Loss trades (% of total): 20 (40.82%)
Largest profit trade: 89.00 loss trade: -102.00
Average profit trade: 46.93 loss trade: -63.75
Maximum consecutive wins ($): 5 (311.00) consecutive losses ($): 4 (-339.00)
Maximal consecutive profit (count): 311.00 (5) consecutive loss (count): -339.00 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1