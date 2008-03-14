Account: 5240872 Name: ALNASIR Currency: USD 2008 March 18, 18:21

Closed Transactions:

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0.00 0.00 0.00 86.00

Closed P/L: 86.00

Open Trades:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 86.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 4 107.94 Equity: 4 107.94 Free Margin: 4 107.94

Details:

Gross Profit: 1 361.00 Gross Loss: 1 275.00 Total Net Profit: 86.00

Profit Factor: 1.07 Expected Payoff: 1.76

Absolute Drawdown: 39.00 Maximal Drawdown: 352.00 (7.97%) Relative Drawdown: 7.97% (352.00)

Total Trades: 49 Short Positions (won %): 22 (36.36%) Long Positions (won %): 27 (77.78%)

Profit Trades (% of total): 29 (59.18%) Loss trades (% of total): 20 (40.82%)

Largest profit trade: 89.00 loss trade: -102.00

Average profit trade: 46.93 loss trade: -63.75

Maximum consecutive wins ($): 5 (311.00) consecutive losses ($): 4 (-339.00)

Maximal consecutive profit (count): 311.00 (5) consecutive loss (count): -339.00 (4)