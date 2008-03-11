North Finance Co Ltd

 

Account: 1057040

Name: Ross

Currency: USD

2008 March 17, 19:42

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

22861701

2008.03.11 21:42

balance

Deposit

5 000.00

22863784

2008.03.11 23:00

sell

0.10

eurjpy

158.60

0.00

0.00

2008.03.12 02:48

158.29

0.00

0.00

-1.46

30.06

22862590

2008.03.11 22:12

buy

0.10

audcad

0.9216

0.0000

0.0000

2008.03.12 02:48

0.9220

0.00

0.00

0.32

4.03

22861906

2008.03.11 21:52

sell

0.10

gbpusd

2.0042

0.0000

0.0000

2008.03.12 02:48

2.0069

0.00

0.00

-1.39

-27.00

22861745

2008.03.11 21:44

sell

0.10

gbpchf

2.0710

0.0000

0.0000

2008.03.12 02:48

2.0677

0.00

0.00

-1.67

32.02

22861737

2008.03.11 21:44

sell

0.10

gbpjpy

207.07

0.00

0.00

2008.03.12 02:48

206.91

0.00

0.00

-2.25

15.52

22861733

2008.03.11 21:43

sell

0.10

audjpy

95.63

0.00

0.00

2008.03.12 02:48

95.84

0.00

0.00

-1.50

-20.37

22861729

2008.03.11 21:43

sell

0.10

usdchf

1.0331

0.0000

0.0000

2008.03.12 02:48

1.0305

0.00

0.00

-0.73

25.23

22861730

2008.03.11 21:43

sell

0.10

eurchf

1.5834

0.0000

0.0000

2008.03.12 02:48

1.5819

0.00

0.00

-0.76

14.56

22861727

2008.03.11 21:43

sell

0.10

usdjpy

103.30

0.00

0.00

2008.03.12 02:48

103.10

0.00

0.00

-0.80

19.40

22861724

2008.03.11 21:43

buy

0.10

eurusd

1.5324

0.0000

0.0000

2008.03.12 02:48

1.5349

0.00

0.00

0.20

25.00

22889684

2008.03.12 11:28

buy

0.10

eurcad

1.5182

0.0000

0.0000

2008.03.12 12:05

1.5218

0.00

0.00

0.00

36.51

22890615

2008.03.12 11:47

sell

0.10

gbpjpy

207.73

0.00

0.00

2008.03.12 12:28

207.37

0.00

0.00

0.00

35.10

22892048

2008.03.12 12:01

sell

0.10

audjpy

96.14

0.00

0.00

2008.03.12 12:29

95.75

0.00

0.00

0.00

38.02

22889273

2008.03.12 11:20

sell

0.10

eurjpy

158.73

0.00

0.00

2008.03.12 14:21

158.37

0.00

0.00

0.00

35.21

22918050

2008.03.12 17:16

sell

0.10

eurjpy

158.97

0.00

0.00

2008.03.12 17:57

158.57

0.00

0.00

0.00

39.05

22946157

2008.03.13 02:30

sell

0.10

audjpy

95.22

0.00

0.00

2008.03.13 03:25

95.05

0.00

0.00

0.00

16.78

22968027

2008.03.13 09:43

buy

0.10

audcad

0.9239

0.0000

0.0000

2008.03.13 11:09

0.9260

0.00

0.00

0.00

21.25

22956531

2008.03.13 06:32

buy

0.10

audcad

0.9264

0.0000

0.0000

2008.03.13 11:25

0.9281

0.00

0.00

0.00

17.21

22980401

2008.03.13 11:49

sell

0.10

gbpjpy

204.41

0.00

0.00

2008.03.13 11:52

204.28

0.00

0.00

0.00

12.96

22991506

2008.03.13 14:21

sell

0.10

gbpchf

2.0600

0.0000

0.0000

2008.03.13 14:31

2.0573

0.00

0.00

0.00

26.74

22990524

2008.03.13 14:09

sell

0.10

usdchf

1.0115

0.0000

0.0000

2008.03.13 14:31

1.0098

0.00

0.00

0.00

16.84

22993240

2008.03.13 14:35

sell

0.10

usdchf

1.0132

0.0000

0.0000

2008.03.13 15:00

1.0113

0.00

0.00

0.00

18.79

22992985

2008.03.13 14:34

sell

0.10

gbpchf

2.0598

0.0000

0.0000

2008.03.13 15:02

2.0577

0.00

0.00

0.00

20.77

22994158

2008.03.13 14:44

sell

0.10

audjpy

94.45

0.00

0.00

2008.03.13 15:07

94.29

0.00

0.00

0.00

15.92

22994073

2008.03.13 14:43

sell

0.10

gbpjpy

204.77

0.00

0.00

2008.03.13 15:10

204.60

0.00

0.00

0.00

16.90

22994286

2008.03.13 14:44

sell

0.10

eurjpy

156.75

0.00

0.00

2008.03.13 15:10

156.59

0.00

0.00

0.00

15.91

22993544

2008.03.13 14:38

sell

0.10

usdjpy

100.58

0.00

0.00

2008.03.13 15:23

100.40

0.00

0.00

0.00

17.93

22999117

2008.03.13 15:37

buy

0.10

audcad

0.9227

0.0000

0.0000

2008.03.13 17:25

0.9248

0.00

0.00

0.00

21.38

23008424

2008.03.13 17:23

sell

0.10

eurjpy

156.83

0.00

0.00

2008.03.13 17:33

156.67

0.00

0.00

0.00

15.90

23010149

2008.03.13 17:41

sell

0.10

eurjpy

156.81

0.00

0.00

2008.03.13 17:43

156.65

0.00

0.00

0.00

15.90

23008435

2008.03.13 17:23

sell

0.10

eurchf

1.5779

0.0000

0.0000

2008.03.13 17:45

1.5763

0.00

0.00

0.00

15.80

23008434

2008.03.13 17:23

sell

0.10

audjpy

94.77

0.00

0.00

2008.03.13 17:48

94.56

0.00

0.00

0.00

20.91

23012846

2008.03.13 18:12

sell

0.10

usdchf

1.0139

0.0000

0.0000

2008.03.13 18:43

1.0118

0.00

0.00

0.00

20.76

23012016

2008.03.13 18:02

sell

0.10

usdjpy

100.74

0.00

0.00

2008.03.13 18:46

100.53

0.00

0.00

0.00

20.89

23006109

2008.03.13 17:06

sell

0.10

usdchf

1.0116

0.0000

0.0000

2008.03.13 18:49

1.0106

0.00

0.00

0.00

9.90

23019493

2008.03.13 20:02

sell

0.10

gbpchf

2.0610

0.0000

0.0000

2008.03.13 20:46

2.0588

0.00

0.00

0.00

21.68

22995207

2008.03.13 14:53

buy

0.10

eurcad

1.5342

0.0000

0.0000

2008.03.13 20:47

1.5363

0.00

0.00

0.00

21.28

23017466

2008.03.13 19:27

sell

0.10

gbpjpy

204.97

0.00

0.00

2008.03.13 20:47

204.76

0.00

0.00

0.00

20.80

23019120

2008.03.13 19:57

sell

0.10

usdchf

1.0154

0.0000

0.0000

2008.03.13 21:48

1.0133

0.00

0.00

0.00

20.72

23019511

2008.03.13 20:02

sell

0.10

audjpy

95.57

0.00

0.00

2008.03.13 22:02

95.21

0.00

0.00

0.00

35.76

23016214

2008.03.13 19:05

sell

0.10

usdjpy

100.73

0.00

0.00

2008.03.13 23:17

100.52

0.00

0.00

0.00

20.89

23019360

2008.03.13 20:00

sell

0.10

eurchf

1.5811

0.0000

0.0000

2008.03.13 23:25

1.5773

0.00

0.00

0.00

37.68

23032517

2008.03.14 01:27

sell

0.10

audjpy

95.18

0.00

0.00

2008.03.14 05:58

94.82

0.00

0.00

0.00

35.82

23012022

2008.03.13 18:02

sell

0.10

eurjpy

156.91

0.00

0.00

2008.03.14 06:03

156.68

0.00

0.00

-1.51

22.90

23012019

2008.03.13 18:02

sell

0.10

audjpy

94.76

0.00

0.00

2008.03.14 06:22

94.53

0.00

0.00

-1.54

22.96

23044234

2008.03.14 07:23

buy

0.10

audcad

0.9256

0.0000

0.0000

2008.03.14 10:10

0.9277

0.00

0.00

0.00

21.34

23056794

2008.03.14 11:00

buy

0.10

eurusd

1.5561

0.0000

0.0000

2008.03.14 11:15

1.5582

0.00

0.00

0.00

21.00

23058905

2008.03.14 11:28

sell

0.10

audjpy

94.97

0.00

0.00

2008.03.14 12:00

94.81

0.00

0.00

0.00

15.92

23062201

2008.03.14 12:23

buy

0.10

eurusd

1.5551

0.0000

0.0000

2008.03.14 14:07

1.5572

0.00

0.00

0.00

21.00

23072165

2008.03.14 14:32

sell

0.10

gbpjpy

204.62

0.00

0.00

2008.03.14 14:33

204.46

0.00

0.00

0.00

15.87

23071999

2008.03.14 14:31

sell

0.10

gbpjpy

204.39

0.00

0.00

2008.03.14 14:33

204.28

0.00

0.00

0.00

10.92

23071886

2008.03.14 14:31

sell

0.10

eurjpy

156.93

0.00

0.00

2008.03.14 14:33

156.82

0.00

0.00

0.00

10.92

23073296

2008.03.14 14:38

sell

0.10

eurjpy

156.90

0.00

0.00

2008.03.14 14:56

156.74

0.00

0.00

0.00

15.88

23073103

2008.03.14 14:37

sell

0.10

gbpjpy

204.35

0.00

0.00

2008.03.14 14:56

204.19

0.00

0.00

0.00

15.89

23074232

2008.03.14 14:46

sell

0.10

usdchf

1.0117

0.0000

0.0000

2008.03.14 14:57

1.0102

0.00

0.00

0.00

14.85

23077261

2008.03.14 15:13

sell

0.10

audjpy

95.13

0.00

0.00

2008.03.14 15:26

94.95

0.00

0.00

0.00

17.84

23079214

2008.03.14 15:30

sell

0.10

audjpy

94.92

0.00

0.00

2008.03.14 15:30

94.74

0.00

0.00

0.00

17.87

23076992

2008.03.14 15:10

sell

0.10

eurjpy

156.98

0.00

0.00

2008.03.14 15:30

156.77

0.00

0.00

0.00

20.85

23076260

2008.03.14 15:02

sell

0.10

gbpjpy

204.45

0.00

0.00

2008.03.14 15:31

204.14

0.00

0.00

0.00

30.81

23078048

2008.03.14 15:19

sell

0.10

gbpchf

2.0540

0.0000

0.0000

2008.03.14 15:31

2.0519

0.00

0.00

0.00

20.76

23072091

2008.03.14 14:31

sell

0.10

usdjpy

100.83

0.00

0.00

2008.03.14 15:31

100.59

0.00

0.00

0.00

23.86

23079224

2008.03.14 15:30

sell

0.10

eurchf

1.5765

0.0000

0.0000

2008.03.14 15:31

1.5748

0.00

0.00

0.00

16.81

23077963

2008.03.14 15:18

sell

0.10

usdchf

1.0125

0.0000

0.0000

2008.03.14 15:33

1.0104

0.00

0.00

0.00

20.78

22977414

2008.03.13 11:17

sell

0.10

audjpy

93.90

0.00

0.00

2008.03.14 16:02

93.77

0.00

0.00

-1.54

13.04

23085690

2008.03.14 16:05

buy

0.10

audcad

0.9284

0.0000

0.0000

2008.03.14 16:09

0.9295

0.00

0.00

0.00

11.14

23091660

2008.03.14 16:42

buy

0.10

audcad

0.9269

0.0000

0.0000

2008.03.14 16:47

0.9280

0.00

0.00

0.00

11.14

23102396

2008.03.14 18:39

buy

0.10

eurcad

1.5392

0.0000

0.0000

2008.03.14 18:58

1.5408

0.00

0.00

0.00

16.21

23099665

2008.03.14 17:58

buy

0.10

eurcad

1.5415

0.0000

0.0000

2008.03.14 19:22

1.5426

0.00

0.00

0.00

11.14

23116330

2008.03.14 21:48

buy

0.10

audcad

0.9233

0.0000

0.0000

2008.03.14 22:44

0.9254

0.00

0.00

0.00

21.28

23126941

2008.03.17 01:00

sell

0.10

audjpy

92.93

0.00

0.00

2008.03.17 01:03

92.82

0.00

0.00

0.00

11.16

23126915

2008.03.17 01:00

buy

0.10

euraud

1.6689

0.0000

0.0000

2008.03.17 01:03

1.6700

0.00

0.00

0.00

10.35

23098473

2008.03.14 17:45

buy

0.10

audcad

0.9274

0.0000

0.0000

2008.03.17 01:07

0.9290

0.00

0.00

0.32

16.22

23128656

2008.03.17 01:21

sell

0.10

eurjpy

155.48

0.00

0.00

2008.03.17 01:23

155.36

0.00

0.00

0.00

12.13

23128852

2008.03.17 01:23

sell

0.10

eurjpy

155.35

0.00

0.00

2008.03.17 01:26

155.24

0.00

0.00

0.00

11.13

23129207

2008.03.17 01:30

sell

0.10

usdjpy

98.95

0.00

0.00

2008.03.17 01:32

98.85

0.00

0.00

0.00

10.12

23129247

2008.03.17 01:31

buy

0.10

euraud

1.6637

0.0000

0.0000

2008.03.17 01:35

1.6653

0.00

0.00

0.00

15.10

23129173

2008.03.17 01:30

sell

0.10

audjpy

93.39

0.00

0.00

2008.03.17 01:35

93.23

0.00

0.00

0.00

16.20

23128250

2008.03.17 01:15

buy

0.10

euraud

1.6660

0.0000

0.0000

2008.03.17 01:35

1.6671

0.00

0.00

0.00

10.38

23129144

2008.03.17 01:29

sell

0.10

eurjpy

155.38

0.00

0.00

2008.03.17 01:36

155.27

0.00

0.00

0.00

11.14

23128284

2008.03.17 01:16

sell

0.10

audjpy

93.13

0.00

0.00

2008.03.17 01:38

93.02

0.00

0.00

0.00

11.16

23130139

2008.03.17 01:42

buy

0.10

euraud

1.6656

0.0000

0.0000

2008.03.17 01:43

1.6672

0.00

0.00

0.00

15.09

23130362

2008.03.17 01:45

buy

0.10

euraud

1.6681

0.0000

0.0000

2008.03.17 01:48

1.6697

0.00

0.00

0.00

15.09

23150796

2008.03.17 06:11

sell

0.10

eurjpy

153.72

0.00

0.00

2008.03.17 06:14

153.59

0.00

0.00

0.00

13.40

23151105

2008.03.17 06:15

sell

0.10

gbpjpy

195.44

0.00

0.00

2008.03.17 06:16

195.33

0.00

0.00

0.00

11.36

23151119

2008.03.17 06:15

sell

0.10

usdjpy

96.97

0.00

0.00

2008.03.17 06:17

96.86

0.00

0.00

0.00

11.36

23151223

2008.03.17 06:16

sell

0.10

gbpjpy

195.22

0.00

0.00

2008.03.17 06:18

195.10

0.00

0.00

0.00

12.40

23157511

2008.03.17 08:13

sell

0.10

eurjpy

153.87

0.00

0.00

2008.03.17 08:22

153.74

0.00

0.00

0.00

13.38

23157201

2008.03.17 08:10

sell

0.10

usdjpy

97.13

0.00

0.00

2008.03.17 08:38

97.01

0.00

0.00

0.00

12.37

23157410

2008.03.17 08:12

sell

0.10

gbpjpy

195.60

0.00

0.00

2008.03.17 08:41

195.49

0.00

0.00

0.00

11.34

23158498

2008.03.17 08:26

sell

0.10

gbpchf

1.9692

0.0000

0.0000

2008.03.17 08:51

1.9679

0.00

0.00

0.00

13.31

23158429

2008.03.17 08:25

sell

0.10

usdchf

0.9781

0.0000

0.0000

2008.03.17 08:51

0.9769

0.00

0.00

0.00

12.28

23163394

2008.03.17 09:25

sell

0.10

eurchf

1.5539

0.0000

0.0000

2008.03.17 09:27

1.5523

0.00

0.00

0.00

16.26

23164529

2008.03.17 09:36

sell

0.10

usdjpy

97.50

0.00

0.00

2008.03.17 09:42

97.34

0.00

0.00

0.00

16.44

23164422

2008.03.17 09:36

sell

0.10

audjpy

90.52

0.00

0.00

2008.03.17 09:46

90.35

0.00

0.00

0.00

17.45

23165248

2008.03.17 09:45

buy

0.10

euraud

1.6993

0.0000

0.0000

2008.03.17 09:59

1.7009

0.00

0.00

0.00

14.82

23165557

2008.03.17 09:48

sell

0.10

audjpy

90.37

0.00

0.00

2008.03.17 09:59

90.21

0.00

0.00

0.00

16.43

23166346

2008.03.17 09:55

buy

0.10

eurcad

1.5650

0.0000

0.0000

2008.03.17 10:01

1.5666

0.00

0.00

0.00

16.10

23164396

2008.03.17 09:36

sell

0.10

gbpjpy

196.28

0.00

0.00

2008.03.17 10:06

196.12

0.00

0.00

0.00

16.46

23165304

2008.03.17 09:45

sell

0.10

usdjpy

97.35

0.00

0.00

2008.03.17 10:07

97.19

0.00

0.00

0.00

16.46

23164896

2008.03.17 09:40

sell

0.10

eurchf

1.5536

0.0000

0.0000

2008.03.17 10:08

1.5520

0.00

0.00

0.00

16.26

23157227

2008.03.17 08:10

sell

0.10

audjpy

89.97

0.00

0.00

2008.03.17 10:13

89.84

0.00

0.00

0.00

13.41

23162607

2008.03.17 09:18

sell

0.10

eurchf

1.5512

0.0000

0.0000

2008.03.17 10:13

1.5501

0.00

0.00

0.00

11.20

23162631

2008.03.17 09:18

sell

0.10

gbpchf

1.9785

0.0000

0.0000

2008.03.17 10:14

1.9767

0.00

0.00

0.00

18.35

23163326

2008.03.17 09:25

buy

0.10

eurusd

1.5784

0.0000

0.0000

2008.03.17 10:16

1.5800

0.00

0.00

0.00

16.00

23172314

2008.03.17 10:48

sell

0.10

gbpjpy

196.53

0.00

0.00

2008.03.17 10:49

196.37

0.00

0.00

0.00

16.47

23158209

2008.03.17 08:22

buy

0.10

euraud

1.7056

0.0000

0.0000

2008.03.17 10:55

1.7067

0.00

0.00

0.00

10.16

23171855

2008.03.17 10:45

sell

0.10

gbpchf

1.9848

0.0000

0.0000

2008.03.17 10:59

1.9832

0.00

0.00

0.00

16.30

23180833

2008.03.17 12:07

buy

0.10

euraud

1.7010

0.0000

0.0000

2008.03.17 12:14

1.7021

0.00

0.00

0.00

10.17

23162344

2008.03.17 09:16

sell

0.10

gbpchf

1.9757

0.0000

0.0000

2008.03.17 12:41

1.9746

0.00

0.00

0.00

11.19

23179608

2008.03.17 12:00

buy

0.10

eurcad

1.5603

0.0000

0.0000

2008.03.17 13:29

1.5624

0.00

0.00

0.00

21.19

23178074

2008.03.17 11:40

buy

0.10

eurcad

1.5627

0.0000

0.0000

2008.03.17 13:39

1.5643

0.00

0.00

0.00

16.15

23198968

2008.03.17 14:56

sell

0.10

usdjpy

97.08

0.00

0.00

2008.03.17 15:00

96.94

0.00

0.00

0.00

14.44

23203961

2008.03.17 15:37

sell

0.10

gbpjpy

194.84

0.00

0.00

2008.03.17 15:39

194.72

0.00

0.00

0.00

12.34

23204056

2008.03.17 15:37

sell

0.10

usdjpy

97.32

0.00

0.00

2008.03.17 15:42

97.16

0.00

0.00

0.00

16.47

23205099

2008.03.17 15:45

sell

0.10

usdjpy

97.08

0.00

0.00

2008.03.17 16:05

96.92

0.00

0.00

0.00

16.51

23201694

2008.03.17 15:19

buy

0.10

eurusd

1.5730

0.0000

0.0000

2008.03.17 16:07

1.5751

0.00

0.00

0.00

21.00

23208475

2008.03.17 16:12

sell

0.10

eurjpy

153.04

0.00

0.00

2008.03.17 16:15

152.93

0.00

0.00

0.00

11.34

23209918

2008.03.17 16:26

sell

0.10

eurjpy

153.19

0.00

0.00

2008.03.17 16:32

153.08

0.00

0.00

0.00

11.32

23209891

2008.03.17 16:26

sell

0.10

gbpjpy

195.16

0.00

0.00

2008.03.17 16:32

195.04

0.00

0.00

0.00

12.34

23209893

2008.03.17 16:26

sell

0.10

audjpy

89.55

0.00

0.00

2008.03.17 16:34

89.41

0.00

0.00

0.00

14.42

23211602

2008.03.17 16:43

sell

0.10

audjpy

89.70

0.00

0.00

2008.03.17 16:45

89.59

0.00

0.00

0.00

11.31

23212067

2008.03.17 16:48

sell

0.10

audjpy

89.65

0.00

0.00

2008.03.17 16:59

89.55

0.00

0.00

0.00

10.30

23211255

2008.03.17 16:40

sell

0.10

eurjpy

153.12

0.00

0.00

2008.03.17 17:15

152.96

0.00

0.00

0.00

16.48

23211349

2008.03.17 16:40

sell

0.10

gbpjpy

195.01

0.00

0.00

2008.03.17 17:16

194.84

0.00

0.00

0.00

17.52

23208255

2008.03.17 16:10

sell

0.10

usdjpy

97.09

0.00

0.00

2008.03.17 17:18

96.93

0.00

0.00

0.00

16.51

23210228

2008.03.17 16:29

sell

0.10

eurchf

1.5548

0.0000

0.0000

2008.03.17 17:30

1.5527

0.00

0.00

0.00

21.35

23202906

2008.03.17 15:30

sell

0.10

gbpchf

1.9782

0.0000

0.0000

2008.03.17 17:57

1.9737

0.00

0.00

0.00

45.63

 

0.00

0.00

-14.31

2 192.41

Closed P/L:

2 178.10

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

23141424

2008.03.17 04:13

buy

0.10

audcad

0.9259

0.0000

0.0000

 

0.9139

0.00

0.00

0.00

-119.91

23141588

2008.03.17 04:16

buy

0.10

audcad

0.9236

0.0000

0.0000

 

0.9139

0.00

0.00

0.00

-96.93

23162323

2008.03.17 09:16

sell

0.10

usdchf

0.9802

0.0000

0.0000

 

0.9871

0.00

0.00

0.00

-69.90

23201243

2008.03.17 15:16

sell

0.10

usdchf

0.9850

0.0000

0.0000

 

0.9871

0.00

0.00

0.00

-21.27

 

0.00

0.00

0.00

-308.01

 

Floating P/L:

-308.01

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

5 000.00

Credit Facility:

0.00

 

Closed Trade P/L:

2 178.10

Floating P/L:

-308.01

Margin:

193.22

Balance:

7 178.10

Equity:

6 870.09

Free Margin:

6 676.87

 