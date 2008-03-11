North Finance Co Ltd
|
Account: 1057040
|
Name: Ross
|
Currency: USD
|
2008 March 17, 19:42
|
Closed Transactions:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
22861701
|
2008.03.11 21:42
|
balance
|
Deposit
|
5 000.00
|
22863784
|
2008.03.11 23:00
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
158.60
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.12 02:48
|
158.29
|
0.00
|
0.00
|
-1.46
|
30.06
|
22862590
|
2008.03.11 22:12
|
buy
|
0.10
|
audcad
|
0.9216
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.12 02:48
|
0.9220
|
0.00
|
0.00
|
0.32
|
4.03
|
22861906
|
2008.03.11 21:52
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
2.0042
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.12 02:48
|
2.0069
|
0.00
|
0.00
|
-1.39
|
-27.00
|
22861745
|
2008.03.11 21:44
|
sell
|
0.10
|
gbpchf
|
2.0710
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.12 02:48
|
2.0677
|
0.00
|
0.00
|
-1.67
|
32.02
|
22861737
|
2008.03.11 21:44
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
207.07
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.12 02:48
|
206.91
|
0.00
|
0.00
|
-2.25
|
15.52
|
22861733
|
2008.03.11 21:43
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
95.63
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.12 02:48
|
95.84
|
0.00
|
0.00
|
-1.50
|
-20.37
|
22861729
|
2008.03.11 21:43
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.0331
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.12 02:48
|
1.0305
|
0.00
|
0.00
|
-0.73
|
25.23
|
22861730
|
2008.03.11 21:43
|
sell
|
0.10
|
eurchf
|
1.5834
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.12 02:48
|
1.5819
|
0.00
|
0.00
|
-0.76
|
14.56
|
22861727
|
2008.03.11 21:43
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
103.30
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.12 02:48
|
103.10
|
0.00
|
0.00
|
-0.80
|
19.40
|
22861724
|
2008.03.11 21:43
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.5324
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.12 02:48
|
1.5349
|
0.00
|
0.00
|
0.20
|
25.00
|
22889684
|
2008.03.12 11:28
|
buy
|
0.10
|
eurcad
|
1.5182
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.12 12:05
|
1.5218
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.51
|
22890615
|
2008.03.12 11:47
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
207.73
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.12 12:28
|
207.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35.10
|
22892048
|
2008.03.12 12:01
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
96.14
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.12 12:29
|
95.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
38.02
|
22889273
|
2008.03.12 11:20
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
158.73
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.12 14:21
|
158.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35.21
|
22918050
|
2008.03.12 17:16
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
158.97
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.12 17:57
|
158.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
39.05
|
22946157
|
2008.03.13 02:30
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
95.22
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.13 03:25
|
95.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.78
|
22968027
|
2008.03.13 09:43
|
buy
|
0.10
|
audcad
|
0.9239
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.13 11:09
|
0.9260
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.25
|
22956531
|
2008.03.13 06:32
|
buy
|
0.10
|
audcad
|
0.9264
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.13 11:25
|
0.9281
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.21
|
22980401
|
2008.03.13 11:49
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
204.41
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.13 11:52
|
204.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.96
|
22991506
|
2008.03.13 14:21
|
sell
|
0.10
|
gbpchf
|
2.0600
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.13 14:31
|
2.0573
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.74
|
22990524
|
2008.03.13 14:09
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.0115
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.13 14:31
|
1.0098
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.84
|
22993240
|
2008.03.13 14:35
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.0132
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.13 15:00
|
1.0113
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.79
|
22992985
|
2008.03.13 14:34
|
sell
|
0.10
|
gbpchf
|
2.0598
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.13 15:02
|
2.0577
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.77
|
22994158
|
2008.03.13 14:44
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
94.45
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.13 15:07
|
94.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.92
|
22994073
|
2008.03.13 14:43
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
204.77
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.13 15:10
|
204.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.90
|
22994286
|
2008.03.13 14:44
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
156.75
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.13 15:10
|
156.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.91
|
22993544
|
2008.03.13 14:38
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
100.58
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.13 15:23
|
100.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.93
|
22999117
|
2008.03.13 15:37
|
buy
|
0.10
|
audcad
|
0.9227
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.13 17:25
|
0.9248
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.38
|
23008424
|
2008.03.13 17:23
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
156.83
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.13 17:33
|
156.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.90
|
23010149
|
2008.03.13 17:41
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
156.81
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.13 17:43
|
156.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.90
|
23008435
|
2008.03.13 17:23
|
sell
|
0.10
|
eurchf
|
1.5779
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.13 17:45
|
1.5763
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.80
|
23008434
|
2008.03.13 17:23
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
94.77
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.13 17:48
|
94.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.91
|
23012846
|
2008.03.13 18:12
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.0139
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.13 18:43
|
1.0118
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.76
|
23012016
|
2008.03.13 18:02
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
100.74
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.13 18:46
|
100.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.89
|
23006109
|
2008.03.13 17:06
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.0116
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.13 18:49
|
1.0106
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.90
|
23019493
|
2008.03.13 20:02
|
sell
|
0.10
|
gbpchf
|
2.0610
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.13 20:46
|
2.0588
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.68
|
22995207
|
2008.03.13 14:53
|
buy
|
0.10
|
eurcad
|
1.5342
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.13 20:47
|
1.5363
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.28
|
23017466
|
2008.03.13 19:27
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
204.97
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.13 20:47
|
204.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.80
|
23019120
|
2008.03.13 19:57
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.0154
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.13 21:48
|
1.0133
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.72
|
23019511
|
2008.03.13 20:02
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
95.57
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.13 22:02
|
95.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35.76
|
23016214
|
2008.03.13 19:05
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
100.73
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.13 23:17
|
100.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.89
|
23019360
|
2008.03.13 20:00
|
sell
|
0.10
|
eurchf
|
1.5811
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.13 23:25
|
1.5773
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.68
|
23032517
|
2008.03.14 01:27
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
95.18
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.14 05:58
|
94.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
35.82
|
23012022
|
2008.03.13 18:02
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
156.91
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.14 06:03
|
156.68
|
0.00
|
0.00
|
-1.51
|
22.90
|
23012019
|
2008.03.13 18:02
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
94.76
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.14 06:22
|
94.53
|
0.00
|
0.00
|
-1.54
|
22.96
|
23044234
|
2008.03.14 07:23
|
buy
|
0.10
|
audcad
|
0.9256
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.14 10:10
|
0.9277
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.34
|
23056794
|
2008.03.14 11:00
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.5561
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.14 11:15
|
1.5582
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.00
|
23058905
|
2008.03.14 11:28
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
94.97
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.14 12:00
|
94.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.92
|
23062201
|
2008.03.14 12:23
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.5551
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.14 14:07
|
1.5572
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.00
|
23072165
|
2008.03.14 14:32
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
204.62
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.14 14:33
|
204.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.87
|
23071999
|
2008.03.14 14:31
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
204.39
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.14 14:33
|
204.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.92
|
23071886
|
2008.03.14 14:31
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
156.93
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.14 14:33
|
156.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.92
|
23073296
|
2008.03.14 14:38
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
156.90
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.14 14:56
|
156.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.88
|
23073103
|
2008.03.14 14:37
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
204.35
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.14 14:56
|
204.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.89
|
23074232
|
2008.03.14 14:46
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.0117
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.14 14:57
|
1.0102
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.85
|
23077261
|
2008.03.14 15:13
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
95.13
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.14 15:26
|
94.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.84
|
23079214
|
2008.03.14 15:30
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
94.92
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.14 15:30
|
94.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.87
|
23076992
|
2008.03.14 15:10
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
156.98
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.14 15:30
|
156.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.85
|
23076260
|
2008.03.14 15:02
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
204.45
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.14 15:31
|
204.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30.81
|
23078048
|
2008.03.14 15:19
|
sell
|
0.10
|
gbpchf
|
2.0540
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.14 15:31
|
2.0519
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.76
|
23072091
|
2008.03.14 14:31
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
100.83
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.14 15:31
|
100.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.86
|
23079224
|
2008.03.14 15:30
|
sell
|
0.10
|
eurchf
|
1.5765
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.14 15:31
|
1.5748
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.81
|
23077963
|
2008.03.14 15:18
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.0125
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.14 15:33
|
1.0104
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.78
|
22977414
|
2008.03.13 11:17
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
93.90
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.14 16:02
|
93.77
|
0.00
|
0.00
|
-1.54
|
13.04
|
23085690
|
2008.03.14 16:05
|
buy
|
0.10
|
audcad
|
0.9284
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.14 16:09
|
0.9295
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.14
|
23091660
|
2008.03.14 16:42
|
buy
|
0.10
|
audcad
|
0.9269
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.14 16:47
|
0.9280
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.14
|
23102396
|
2008.03.14 18:39
|
buy
|
0.10
|
eurcad
|
1.5392
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.14 18:58
|
1.5408
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.21
|
23099665
|
2008.03.14 17:58
|
buy
|
0.10
|
eurcad
|
1.5415
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.14 19:22
|
1.5426
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.14
|
23116330
|
2008.03.14 21:48
|
buy
|
0.10
|
audcad
|
0.9233
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.14 22:44
|
0.9254
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.28
|
23126941
|
2008.03.17 01:00
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
92.93
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 01:03
|
92.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.16
|
23126915
|
2008.03.17 01:00
|
buy
|
0.10
|
euraud
|
1.6689
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 01:03
|
1.6700
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.35
|
23098473
|
2008.03.14 17:45
|
buy
|
0.10
|
audcad
|
0.9274
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 01:07
|
0.9290
|
0.00
|
0.00
|
0.32
|
16.22
|
23128656
|
2008.03.17 01:21
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
155.48
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 01:23
|
155.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.13
|
23128852
|
2008.03.17 01:23
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
155.35
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 01:26
|
155.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.13
|
23129207
|
2008.03.17 01:30
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
98.95
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 01:32
|
98.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.12
|
23129247
|
2008.03.17 01:31
|
buy
|
0.10
|
euraud
|
1.6637
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 01:35
|
1.6653
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.10
|
23129173
|
2008.03.17 01:30
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
93.39
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 01:35
|
93.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.20
|
23128250
|
2008.03.17 01:15
|
buy
|
0.10
|
euraud
|
1.6660
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 01:35
|
1.6671
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.38
|
23129144
|
2008.03.17 01:29
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
155.38
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 01:36
|
155.27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.14
|
23128284
|
2008.03.17 01:16
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
93.13
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 01:38
|
93.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.16
|
23130139
|
2008.03.17 01:42
|
buy
|
0.10
|
euraud
|
1.6656
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 01:43
|
1.6672
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.09
|
23130362
|
2008.03.17 01:45
|
buy
|
0.10
|
euraud
|
1.6681
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 01:48
|
1.6697
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.09
|
23150796
|
2008.03.17 06:11
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
153.72
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 06:14
|
153.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.40
|
23151105
|
2008.03.17 06:15
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
195.44
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 06:16
|
195.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.36
|
23151119
|
2008.03.17 06:15
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
96.97
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 06:17
|
96.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.36
|
23151223
|
2008.03.17 06:16
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
195.22
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 06:18
|
195.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.40
|
23157511
|
2008.03.17 08:13
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
153.87
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 08:22
|
153.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.38
|
23157201
|
2008.03.17 08:10
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
97.13
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 08:38
|
97.01
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.37
|
23157410
|
2008.03.17 08:12
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
195.60
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 08:41
|
195.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.34
|
23158498
|
2008.03.17 08:26
|
sell
|
0.10
|
gbpchf
|
1.9692
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 08:51
|
1.9679
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.31
|
23158429
|
2008.03.17 08:25
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
0.9781
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 08:51
|
0.9769
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.28
|
23163394
|
2008.03.17 09:25
|
sell
|
0.10
|
eurchf
|
1.5539
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 09:27
|
1.5523
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.26
|
23164529
|
2008.03.17 09:36
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
97.50
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 09:42
|
97.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.44
|
23164422
|
2008.03.17 09:36
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
90.52
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 09:46
|
90.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.45
|
23165248
|
2008.03.17 09:45
|
buy
|
0.10
|
euraud
|
1.6993
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 09:59
|
1.7009
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.82
|
23165557
|
2008.03.17 09:48
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
90.37
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 09:59
|
90.21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.43
|
23166346
|
2008.03.17 09:55
|
buy
|
0.10
|
eurcad
|
1.5650
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 10:01
|
1.5666
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.10
|
23164396
|
2008.03.17 09:36
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
196.28
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 10:06
|
196.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.46
|
23165304
|
2008.03.17 09:45
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
97.35
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 10:07
|
97.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.46
|
23164896
|
2008.03.17 09:40
|
sell
|
0.10
|
eurchf
|
1.5536
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 10:08
|
1.5520
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.26
|
23157227
|
2008.03.17 08:10
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
89.97
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 10:13
|
89.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.41
|
23162607
|
2008.03.17 09:18
|
sell
|
0.10
|
eurchf
|
1.5512
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 10:13
|
1.5501
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.20
|
23162631
|
2008.03.17 09:18
|
sell
|
0.10
|
gbpchf
|
1.9785
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 10:14
|
1.9767
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
18.35
|
23163326
|
2008.03.17 09:25
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.5784
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 10:16
|
1.5800
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
23172314
|
2008.03.17 10:48
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
196.53
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 10:49
|
196.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.47
|
23158209
|
2008.03.17 08:22
|
buy
|
0.10
|
euraud
|
1.7056
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 10:55
|
1.7067
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.16
|
23171855
|
2008.03.17 10:45
|
sell
|
0.10
|
gbpchf
|
1.9848
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 10:59
|
1.9832
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.30
|
23180833
|
2008.03.17 12:07
|
buy
|
0.10
|
euraud
|
1.7010
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 12:14
|
1.7021
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.17
|
23162344
|
2008.03.17 09:16
|
sell
|
0.10
|
gbpchf
|
1.9757
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 12:41
|
1.9746
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.19
|
23179608
|
2008.03.17 12:00
|
buy
|
0.10
|
eurcad
|
1.5603
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 13:29
|
1.5624
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.19
|
23178074
|
2008.03.17 11:40
|
buy
|
0.10
|
eurcad
|
1.5627
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 13:39
|
1.5643
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.15
|
23198968
|
2008.03.17 14:56
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
97.08
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 15:00
|
96.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.44
|
23203961
|
2008.03.17 15:37
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
194.84
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 15:39
|
194.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.34
|
23204056
|
2008.03.17 15:37
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
97.32
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 15:42
|
97.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.47
|
23205099
|
2008.03.17 15:45
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
97.08
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 16:05
|
96.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.51
|
23201694
|
2008.03.17 15:19
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.5730
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 16:07
|
1.5751
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.00
|
23208475
|
2008.03.17 16:12
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
153.04
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 16:15
|
152.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.34
|
23209918
|
2008.03.17 16:26
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
153.19
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 16:32
|
153.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.32
|
23209891
|
2008.03.17 16:26
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
195.16
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 16:32
|
195.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.34
|
23209893
|
2008.03.17 16:26
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
89.55
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 16:34
|
89.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.42
|
23211602
|
2008.03.17 16:43
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
89.70
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 16:45
|
89.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.31
|
23212067
|
2008.03.17 16:48
|
sell
|
0.10
|
audjpy
|
89.65
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 16:59
|
89.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.30
|
23211255
|
2008.03.17 16:40
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
153.12
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 17:15
|
152.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.48
|
23211349
|
2008.03.17 16:40
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
195.01
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 17:16
|
194.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.52
|
23208255
|
2008.03.17 16:10
|
sell
|
0.10
|
usdjpy
|
97.09
|
0.00
|
0.00
|
2008.03.17 17:18
|
96.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.51
|
23210228
|
2008.03.17 16:29
|
sell
|
0.10
|
eurchf
|
1.5548
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 17:30
|
1.5527
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21.35
|
23202906
|
2008.03.17 15:30
|
sell
|
0.10
|
gbpchf
|
1.9782
|
0.0000
|
0.0000
|
2008.03.17 17:57
|
1.9737
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.63
|
|
0.00
|
0.00
|
-14.31
|
2 192.41
|
Closed P/L:
|
2 178.10
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
23141424
|
2008.03.17 04:13
|
buy
|
0.10
|
audcad
|
0.9259
|
0.0000
|
0.0000
|
|
0.9139
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-119.91
|
23141588
|
2008.03.17 04:16
|
buy
|
0.10
|
audcad
|
0.9236
|
0.0000
|
0.0000
|
|
0.9139
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-96.93
|
23162323
|
2008.03.17 09:16
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
0.9802
|
0.0000
|
0.0000
|
|
0.9871
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-69.90
|
23201243
|
2008.03.17 15:16
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
0.9850
|
0.0000
|
0.0000
|
|
0.9871
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-21.27
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-308.01
|
|
Floating P/L:
|
-308.01
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
5 000.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
Closed Trade P/L:
|
2 178.10
|
Floating P/L:
|
-308.01
|
Margin:
|
193.22
|
Balance:
|
7 178.10
|
Equity:
|
6 870.09
|
Free Margin:
|
6 676.87