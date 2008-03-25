FXDD

Account: 5316737 Name: bob jones Currency: USD 2008 March 26, 14:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
217078352008.03.25 17:37balanceDeposit2 000.00
217080522008.03.25 17:40sell0.10usdchf1.00861.01760.95862008.03.25 22:301.00870.000.000.00-0.99
 116840Stock_Sell
217162452008.03.25 19:26sell0.10usdjpy100.20100.0095.202008.03.26 05:59100.000.000.00-0.9620.00
 116950Stock_Sell[sl]
217245792008.03.25 22:30buy0.20usdchf1.00870.99971.05872008.03.26 02:451.00860.000.00-0.14-1.98
 116840Reverse_Stock_Buy
217245812008.03.25 22:30buy0.10eurusd1.56041.56241.61042008.03.26 00:361.56240.000.000.3920.00
 116140Stock_Buy[sl]
217245832008.03.25 22:30buy0.20gbpusd2.00142.00342.05142008.03.26 02:092.00340.000.002.6640.00
 116440Stock_Buy[sl]
217554892008.03.26 07:33buy0.20gbpusd2.00442.00642.05442008.03.26 12:522.00640.000.000.0040.00
 116440Stock_Buy[sl]
  0.00 0.00 1.95 117.03
Closed P/L: 118.98
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
217428742008.03.26 03:15buy0.10eurusd1.56281.57001.6128 1.57350.000.000.00107.00
 116140Stock_Buy
217419092008.03.26 02:45sell0.20usdchf1.00861.00110.9586 0.99780.000.000.00216.48
 116840Reverse_Stock_Sell
217080132008.03.25 17:39sell0.10usdjpy99.65100.5594.65 99.300.000.00-0.9635.25
 116960Stock_Sell
  0.00 0.00 -0.96 358.73
 Floating P/L: 357.77
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 118.98 Floating P/L: 357.77 Margin: 228.14
Balance: 2 118.98 Equity: 2 476.75 Free Margin: 2 248.61