FXDD
|Account: 5316737
|Name: bob jones
|Currency: USD
|2008 March 26, 14:28
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21707835
|2008.03.25 17:37
|balance
|Deposit
|2 000.00
|21708052
|2008.03.25 17:40
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0086
|1.0176
|0.9586
|2008.03.25 22:30
|1.0087
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|
|116840
|Stock_Sell
|21716245
|2008.03.25 19:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|100.20
|100.00
|95.20
|2008.03.26 05:59
|100.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|20.00
|
|116950
|Stock_Sell[sl]
|21724579
|2008.03.25 22:30
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0087
|0.9997
|1.0587
|2008.03.26 02:45
|1.0086
|0.00
|0.00
|-0.14
|-1.98
|
|116840
|Reverse_Stock_Buy
|21724581
|2008.03.25 22:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5604
|1.5624
|1.6104
|2008.03.26 00:36
|1.5624
|0.00
|0.00
|0.39
|20.00
|
|116140
|Stock_Buy[sl]
|21724583
|2008.03.25 22:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0014
|2.0034
|2.0514
|2008.03.26 02:09
|2.0034
|0.00
|0.00
|2.66
|40.00
|
|116440
|Stock_Buy[sl]
|21755489
|2008.03.26 07:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0044
|2.0064
|2.0544
|2008.03.26 12:52
|2.0064
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|116440
|Stock_Buy[sl]
|
|0.00
|0.00
|1.95
|117.03
|Closed P/L:
|118.98
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21742874
|2008.03.26 03:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5628
|1.5700
|1.6128
|
|1.5735
|0.00
|0.00
|0.00
|107.00
|
|116140
|Stock_Buy
|21741909
|2008.03.26 02:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0086
|1.0011
|0.9586
|
|0.9978
|0.00
|0.00
|0.00
|216.48
|
|116840
|Reverse_Stock_Sell
|21708013
|2008.03.25 17:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.65
|100.55
|94.65
|
|99.30
|0.00
|0.00
|-0.96
|35.25
|
|116960
|Stock_Sell
|
|0.00
|0.00
|-0.96
|358.73
|
|Floating P/L:
|357.77
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|118.98
|Floating P/L:
|357.77
|Margin:
|228.14
|Balance:
|2 118.98
|Equity:
|2 476.75
|Free Margin:
|2 248.61