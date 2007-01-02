Strategy Tester Report
!@!-ATE-1
IKONRoyal-Server (Build 211)
|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.01.02 08:00 - 2008.03.17 23:00 (2007.01.02 - 2008.03.18)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|MagicNumber=0; SignalMail=false;
EachTickMode=false;
Lots=0.5; Slippage=3; UseStopLoss=false;
StopLoss=30; UseTakeProfit=false;
TakeProfit=60; UseTrailingStop=false;
TrailingStop=12;
|Bars in test
|8416
|Ticks modelled
|5411207
|Modelling quality
|52.49%
|Mismatched charts errors
|34
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|21165.80
|Gross profit
|82788.88
|Gross loss
|-61623.08
|Profit factor
|1.34
|Expected payoff
|125.99
|Absolute drawdown
|240.99
|Maximal drawdown
|16466.86 (40.42%)
|Relative drawdown
|40.42% (16466.86)
|Total trades
|168
|Short positions (won %)
|82 (34.15%)
|Long positions (won %)
|86 (34.88%)
|Profit trades (% of total)
|58 (34.52%)
|Loss trades (% of total)
|110 (65.48%)
|Largest
|profit trade
|7033.22
|loss trade
|-2606.35
|Average
|profit trade
|1427.39
|loss trade
|-560.21
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (10181.44)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-4038.21)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|11680.07 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-6442.03 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.02 12:00
|buy
|1
|0.50
|234.31
|0.00
|0.00
|2
|2007.01.03 14:00
|close
|1
|0.50
|233.98
|0.00
|0.00
|-158.52
|9841.48
|3
|2007.01.03 15:00
|sell
|2
|0.50
|233.67
|0.00
|0.00
|4
|2007.01.08 18:00
|close
|2
|0.50
|229.76
|0.00
|0.00
|1921.70
|11763.18
|5
|2007.01.08 19:00
|buy
|3
|0.50
|229.79
|0.00
|0.00
|6
|2007.01.16 18:00
|close
|3
|0.50
|236.46
|0.00
|0.00
|3531.30
|15294.48
|7
|2007.01.16 19:00
|sell
|4
|0.50
|236.64
|0.00
|0.00
|8
|2007.01.17 11:00
|close
|4
|0.50
|237.03
|0.00
|0.00
|-219.72
|15074.75
|9
|2007.01.17 12:00
|buy
|5
|0.50
|237.12
|0.00
|0.00
|10
|2007.01.18 14:00
|close
|5
|0.50
|238.68
|0.00
|0.00
|839.00
|15913.75
|11
|2007.01.18 15:00
|sell
|6
|0.50
|238.91
|0.00
|0.00
|12
|2007.01.22 06:00
|close
|6
|0.50
|239.65
|0.00
|0.00
|-418.83
|15494.92
|13
|2007.01.22 07:00
|buy
|7
|0.50
|239.76
|0.00
|0.00
|14
|2007.01.23 21:00
|close
|7
|0.50
|241.16
|0.00
|0.00
|733.33
|16228.25
|15
|2007.01.23 22:00
|sell
|8
|0.50
|240.98
|0.00
|0.00
|16
|2007.01.29 11:00
|close
|8
|0.50
|238.66
|0.00
|0.00
|1083.47
|17311.73
|17
|2007.01.29 12:00
|buy
|9
|0.50
|238.79
|0.00
|0.00
|18
|2007.01.30 18:00
|close
|9
|0.50
|238.66
|0.00
|0.00
|-55.42
|17256.31
|19
|2007.01.30 19:00
|sell
|10
|0.50
|238.61
|0.00
|0.00
|20
|2007.02.02 12:00
|close
|10
|0.50
|238.15
|0.00
|0.00
|143.53
|17399.83
|21
|2007.02.02 13:00
|buy
|11
|0.50
|238.25
|0.00
|0.00
|22
|2007.02.05 08:00
|close
|11
|0.50
|237.38
|0.00
|0.00
|-436.90
|16962.93
|23
|2007.02.05 09:00
|sell
|12
|0.50
|237.12
|0.00
|0.00
|24
|2007.02.06 16:00
|close
|12
|0.50
|236.77
|0.00
|0.00
|161.68
|17124.61
|25
|2007.02.06 17:00
|buy
|13
|0.50
|237.26
|0.00
|0.00
|26
|2007.02.09 10:00
|close
|13
|0.50
|236.73
|0.00
|0.00
|-215.24
|16909.37
|27
|2007.02.09 11:00
|sell
|14
|0.50
|236.46
|0.00
|0.00
|28
|2007.02.12 03:00
|close
|14
|0.50
|238.15
|0.00
|0.00
|-889.75
|16019.62
|29
|2007.02.12 04:00
|buy
|15
|0.50
|238.10
|0.00
|0.00
|30
|2007.02.12 19:00
|close
|15
|0.50
|237.04
|0.00
|0.00
|-546.45
|15473.17
|31
|2007.02.12 20:00
|sell
|16
|0.50
|237.09
|0.00
|0.00
|32
|2007.02.14 15:00
|close
|16
|0.50
|237.03
|0.00
|0.00
|-6.51
|15466.66
|33
|2007.02.14 16:00
|buy
|17
|0.50
|237.18
|0.00
|0.00
|34
|2007.02.15 08:00
|close
|17
|0.50
|235.84
|0.00
|0.00
|-656.00
|14810.66
|35
|2007.02.15 09:00
|sell
|18
|0.50
|235.67
|0.00
|0.00
|36
|2007.02.19 03:00
|close
|18
|0.50
|233.36
|0.00
|0.00
|1153.17
|15963.83
|37
|2007.02.19 04:00
|buy
|19
|0.50
|233.58
|0.00
|0.00
|38
|2007.02.26 10:00
|close
|19
|0.50
|236.71
|0.00
|0.00
|1694.76
|17658.60
|39
|2007.02.26 11:00
|sell
|20
|0.50
|236.98
|0.00
|0.00
|40
|2007.03.05 19:00
|close
|20
|0.50
|223.08
|0.00
|0.00
|7033.22
|24691.82
|41
|2007.03.05 20:00
|buy
|21
|0.50
|222.81
|0.00
|0.00
|42
|2007.03.08 02:00
|close
|21
|0.50
|223.28
|0.00
|0.00
|300.28
|24992.10
|43
|2007.03.08 03:00
|sell
|22
|0.50
|223.64
|0.00
|0.00
|44
|2007.03.08 06:00
|close
|22
|0.50
|224.91
|0.00
|0.00
|-654.57
|24337.53
|45
|2007.03.08 07:00
|buy
|23
|0.50
|225.62
|0.00
|0.00
|46
|2007.03.13 13:00
|close
|23
|0.50
|225.32
|0.00
|0.00
|-119.85
|24217.68
|47
|2007.03.13 14:00
|sell
|24
|0.50
|225.42
|0.00
|0.00
|48
|2007.03.14 22:00
|close
|24
|0.50
|226.73
|0.00
|0.00
|-693.90
|23523.78
|49
|2007.03.14 23:00
|buy
|25
|0.50
|226.51
|0.00
|0.00
|50
|2007.03.23 10:00
|close
|25
|0.50
|231.53
|0.00
|0.00
|2715.49
|26239.26
|51
|2007.03.23 11:00
|sell
|26
|0.50
|231.15
|0.00
|0.00
|52
|2007.03.26 15:00
|close
|26
|0.50
|232.45
|0.00
|0.00
|-688.75
|25550.51
|53
|2007.03.26 16:00
|buy
|27
|0.50
|232.66
|0.00
|0.00
|54
|2007.03.27 16:00
|close
|27
|0.50
|231.97
|0.00
|0.00
|-344.11
|25206.40
|55
|2007.03.27 17:00
|sell
|28
|0.50
|231.68
|0.00
|0.00
|56
|2007.03.30 15:00
|close
|28
|0.50
|231.39
|0.00
|0.00
|55.91
|25262.30
|57
|2007.03.30 16:00
|buy
|29
|0.50
|231.44
|0.00
|0.00
|58
|2007.04.04 04:00
|close
|29
|0.50
|234.12
|0.00
|0.00
|1416.38
|26678.68
|59
|2007.04.04 05:00
|sell
|30
|0.50
|234.27
|0.00
|0.00
|60
|2007.04.06 18:00
|close
|30
|0.50
|234.67
|0.00
|0.00
|-281.01
|26397.67
|61
|2007.04.06 19:00
|buy
|31
|0.50
|234.43
|0.00
|0.00
|62
|2007.04.09 15:00
|close
|31
|0.50
|233.79
|0.00
|0.00
|-318.33
|26079.34
|63
|2007.04.09 16:00
|sell
|32
|0.50
|234.01
|0.00
|0.00
|64
|2007.04.10 11:00
|close
|32
|0.50
|234.87
|0.00
|0.00
|-461.97
|25617.37
|65
|2007.04.10 12:00
|buy
|33
|0.50
|234.77
|0.00
|0.00
|66
|2007.04.12 11:00
|close
|33
|0.50
|235.68
|0.00
|0.00
|515.51
|26132.88
|67
|2007.04.12 12:00
|sell
|34
|0.50
|235.76
|0.00
|0.00
|68
|2007.04.13 20:00
|close
|34
|0.50
|236.75
|0.00
|0.00
|-528.97
|25603.91
|69
|2007.04.13 21:00
|buy
|35
|0.50
|236.79
|0.00
|0.00
|70
|2007.04.17 09:00
|close
|35
|0.50
|237.52
|0.00
|0.00
|399.54
|26003.45
|71
|2007.04.17 10:00
|sell
|36
|0.50
|237.70
|0.00
|0.00
|72
|2007.04.17 13:00
|close
|36
|0.50
|239.10
|0.00
|0.00
|-721.50
|25281.95
|73
|2007.04.17 14:00
|buy
|37
|0.50
|239.21
|0.00
|0.00
|74
|2007.04.17 20:00
|close
|37
|0.50
|238.50
|0.00
|0.00
|-366.01
|24915.94
|75
|2007.04.17 21:00
|sell
|38
|0.50
|238.63
|0.00
|0.00
|76
|2007.04.25 09:00
|close
|38
|0.50
|237.54
|0.00
|0.00
|412.04
|25327.97
|77
|2007.04.25 10:00
|buy
|39
|0.50
|237.46
|0.00
|0.00
|78
|2007.04.30 11:00
|close
|39
|0.50
|238.13
|0.00
|0.00
|403.39
|25731.37
|79
|2007.04.30 12:00
|sell
|40
|0.50
|238.34
|0.00
|0.00
|80
|2007.04.30 17:00
|close
|40
|0.50
|239.00
|0.00
|0.00
|-340.14
|25391.23
|81
|2007.04.30 18:00
|buy
|41
|0.50
|238.96
|0.00
|0.00
|82
|2007.05.02 09:00
|close
|41
|0.50
|238.99
|0.00
|0.00
|38.67
|25429.90
|83
|2007.05.02 10:00
|sell
|42
|0.50
|239.02
|0.00
|0.00
|84
|2007.05.03 14:00
|close
|42
|0.50
|239.54
|0.00
|0.00
|-324.12
|25105.78
|85
|2007.05.03 19:00
|sell
|43
|0.50
|239.21
|0.00
|0.00
|86
|2007.05.04 21:00
|close
|43
|0.50
|239.45
|0.00
|0.00
|-142.39
|24963.39
|87
|2007.05.04 22:00
|buy
|44
|0.50
|239.49
|0.00
|0.00
|88
|2007.05.07 23:00
|close
|44
|0.50
|239.29
|0.00
|0.00
|-91.51
|24871.87
|89
|2007.05.08 00:00
|buy
|45
|0.50
|239.43
|0.00
|0.00
|90
|2007.05.08 04:00
|close
|45
|0.50
|238.98
|0.00
|0.00
|-231.98
|24639.89
|91
|2007.05.08 05:00
|sell
|46
|0.50
|239.23
|0.00
|0.00
|92
|2007.05.09 18:00
|close
|46
|0.50
|239.22
|0.00
|0.00
|-13.56
|24626.33
|93
|2007.05.09 19:00
|buy
|47
|0.50
|239.31
|0.00
|0.00
|94
|2007.05.10 19:00
|close
|47
|0.50
|237.56
|0.00
|0.00
|-867.36
|23758.97
|95
|2007.05.10 20:00
|sell
|48
|0.50
|237.38
|0.00
|0.00
|96
|2007.05.15 02:00
|close
|48
|0.50
|238.53
|0.00
|0.00
|-648.87
|23110.10
|97
|2007.05.15 03:00
|buy
|49
|0.50
|238.48
|0.00
|0.00
|98
|2007.05.15 12:00
|close
|49
|0.50
|237.95
|0.00
|0.00
|-273.23
|22836.87
|99
|2007.05.15 13:00
|sell
|50
|0.50
|237.82
|0.00
|0.00
|100
|2007.05.15 18:00
|close
|50
|0.50
|238.85
|0.00
|0.00
|-530.86
|22306.01
|101
|2007.05.15 19:00
|buy
|51
|0.50
|238.90
|0.00
|0.00
|102
|2007.05.18 14:00
|close
|51
|0.50
|238.18
|0.00
|0.00
|-313.19
|21992.82
|103
|2007.05.18 15:00
|sell
|52
|0.50
|238.36
|0.00
|0.00
|104
|2007.05.21 18:00
|close
|52
|0.50
|239.49
|0.00
|0.00
|-601.13
|21391.69
|105
|2007.05.21 19:00
|buy
|53
|0.50
|239.52
|0.00
|0.00
|106
|2007.05.24 04:00
|close
|53
|0.50
|241.54
|0.00
|0.00
|1099.34
|22491.03
|107
|2007.05.24 05:00
|sell
|54
|0.50
|241.42
|0.00
|0.00
|108
|2007.05.25 19:00
|close
|54
|0.50
|241.61
|0.00
|0.00
|-116.64
|22374.39
|109
|2007.05.25 20:00
|buy
|55
|0.50
|241.62
|0.00
|0.00
|110
|2007.05.29 04:00
|close
|55
|0.50
|240.83
|0.00
|0.00
|-384.05
|21990.34
|111
|2007.05.29 05:00
|sell
|56
|0.50
|240.86
|0.00
|0.00
|112
|2007.05.31 18:00
|close
|56
|0.50
|241.10
|0.00
|0.00
|-198.53
|21791.81
|113
|2007.05.31 19:00
|buy
|57
|0.50
|241.21
|0.00
|0.00
|114
|2007.06.05 15:00
|close
|57
|0.50
|241.91
|0.00
|0.00
|395.66
|22187.46
|115
|2007.06.05 16:00
|sell
|58
|0.50
|241.80
|0.00
|0.00
|116
|2007.06.11 01:00
|close
|58
|0.50
|239.44
|0.00
|0.00
|1104.09
|23291.56
|117
|2007.06.11 02:00
|buy
|59
|0.50
|239.40
|0.00
|0.00
|118
|2007.06.20 06:00
|close
|59
|0.50
|245.09
|0.00
|0.00
|3037.69
|26329.25
|119
|2007.06.20 13:00
|buy
|60
|0.50
|246.24
|0.00
|0.00
|120
|2007.06.21 01:00
|close
|60
|0.50
|245.92
|0.00
|0.00
|-130.16
|26199.08
|121
|2007.06.21 02:00
|sell
|61
|0.50
|246.19
|0.00
|0.00
|122
|2007.06.22 01:00
|close
|61
|0.50
|246.69
|0.00
|0.00
|-276.42
|25922.66
|123
|2007.06.22 02:00
|buy
|62
|0.50
|246.66
|0.00
|0.00
|124
|2007.06.25 00:00
|close
|62
|0.50
|247.68
|0.00
|0.00
|537.42
|26460.08
|125
|2007.06.25 01:00
|sell
|63
|0.50
|247.67
|0.00
|0.00
|126
|2007.06.29 07:00
|close
|63
|0.50
|247.16
|0.00
|0.00
|150.58
|26610.66
|127
|2007.06.29 08:00
|buy
|64
|0.50
|247.25
|0.00
|0.00
|128
|2007.07.02 12:00
|close
|64
|0.50
|246.36
|0.00
|0.00
|-447.22
|26163.44
|129
|2007.07.02 13:00
|sell
|65
|0.50
|246.49
|0.00
|0.00
|130
|2007.07.04 08:00
|close
|65
|0.50
|247.16
|0.00
|0.00
|-382.75
|25780.70
|131
|2007.07.04 09:00
|buy
|66
|0.50
|247.14
|0.00
|0.00
|132
|2007.07.05 18:00
|close
|66
|0.50
|247.03
|0.00
|0.00
|-21.91
|25758.78
|133
|2007.07.05 19:00
|sell
|67
|0.50
|247.00
|0.00
|0.00
|134
|2007.07.06 03:00
|close
|67
|0.50
|247.45
|0.00
|0.00
|-250.65
|25508.13
|135
|2007.07.06 04:00
|buy
|68
|0.50
|247.38
|0.00
|0.00
|136
|2007.07.10 04:00
|close
|68
|0.50
|248.43
|0.00
|0.00
|564.49
|26072.62
|137
|2007.07.10 05:00
|sell
|69
|0.50
|248.46
|0.00
|0.00
|138
|2007.07.11 21:00
|close
|69
|0.50
|248.20
|0.00
|0.00
|115.30
|26187.92
|139
|2007.07.11 22:00
|buy
|70
|0.50
|248.58
|0.00
|0.00
|140
|2007.07.13 20:00
|close
|70
|0.50
|248.28
|0.00
|0.00
|-108.26
|26079.66
|141
|2007.07.13 21:00
|sell
|71
|0.50
|248.11
|0.00
|0.00
|142
|2007.07.17 11:00
|close
|71
|0.50
|248.85
|0.00
|0.00
|-418.83
|25660.84
|143
|2007.07.17 12:00
|buy
|72
|0.50
|249.22
|0.00
|0.00
|144
|2007.07.19 11:00
|close
|72
|0.50
|249.89
|0.00
|0.00
|391.78
|26052.62
|145
|2007.07.19 12:00
|sell
|73
|0.50
|249.98
|0.00
|0.00
|146
|2007.07.20 04:00
|close
|73
|0.50
|250.46
|0.00
|0.00
|-266.10
|25786.52
|147
|2007.07.20 05:00
|buy
|74
|0.50
|250.42
|0.00
|0.00
|148
|2007.07.20 17:00
|close
|74
|0.50
|249.14
|0.00
|0.00
|-659.86
|25126.66
|149
|2007.07.20 18:00
|sell
|75
|0.50
|249.16
|0.00
|0.00
|150
|2007.07.30 12:00
|close
|75
|0.50
|239.88
|0.00
|0.00
|4633.31
|29759.97
|151
|2007.07.30 13:00
|buy
|76
|0.50
|239.43
|0.00
|0.00
|152
|2007.07.30 14:00
|close
|76
|0.50
|239.30
|0.00
|0.00
|-67.02
|29692.95
|153
|2007.07.30 16:00
|buy
|77
|0.50
|240.15
|0.00
|0.00
|154
|2007.08.01 07:00
|close
|77
|0.50
|239.61
|0.00
|0.00
|-255.18
|29437.76
|155
|2007.08.01 08:00
|sell
|78
|0.50
|238.24
|0.00
|0.00
|156
|2007.08.01 21:00
|close
|78
|0.50
|240.47
|0.00
|0.00
|-1149.36
|28288.40
|157
|2007.08.01 22:00
|buy
|79
|0.50
|241.35
|0.00
|0.00
|158
|2007.08.06 01:00
|close
|79
|0.50
|239.82
|0.00
|0.00
|-730.74
|27557.67
|159
|2007.08.06 02:00
|sell
|80
|0.50
|240.01
|0.00
|0.00
|160
|2007.08.07 03:00
|close
|80
|0.50
|241.29
|0.00
|0.00
|-678.44
|26879.23
|161
|2007.08.07 18:00
|sell
|81
|0.50
|239.35
|0.00
|0.00
|162
|2007.08.08 10:00
|close
|81
|0.50
|241.12
|0.00
|0.00
|-930.99
|25948.23
|163
|2007.08.08 11:00
|buy
|82
|0.50
|241.43
|0.00
|0.00
|164
|2007.08.09 16:00
|close
|82
|0.50
|239.90
|0.00
|0.00
|-753.94
|25194.29
|165
|2007.08.09 17:00
|sell
|83
|0.50
|240.84
|0.00
|0.00
|166
|2007.08.13 18:00
|close
|83
|0.50
|238.49
|0.00
|0.00
|1173.79
|26368.08
|167
|2007.08.13 19:00
|buy
|84
|0.50
|238.17
|0.00
|0.00
|168
|2007.08.14 00:00
|close
|84
|0.50
|237.64
|0.00
|0.00
|-261.63
|26106.45
|169
|2007.08.14 03:00
|sell
|85
|0.50
|237.24
|0.00
|0.00
|170
|2007.08.15 20:00
|close
|85
|0.50
|234.39
|0.00
|0.00
|1450.22
|27556.67
|171
|2007.08.15 21:00
|buy
|86
|0.50
|233.14
|0.00
|0.00
|172
|2007.08.16 00:00
|close
|86
|0.50
|230.89
|0.00
|0.00
|-1125.12
|26431.55
|173
|2007.08.16 01:00
|sell
|87
|0.50
|231.09
|0.00
|0.00
|174
|2007.08.16 22:00
|close
|87
|0.50
|225.82
|0.00
|0.00
|2716.49
|29148.04
|175
|2007.08.16 23:00
|buy
|88
|0.50
|225.90
|0.00
|0.00
|176
|2007.08.28 00:00
|close
|88
|0.50
|232.52
|0.00
|0.00
|3528.72
|32676.75
|177
|2007.08.28 01:00
|sell
|89
|0.50
|232.12
|0.00
|0.00
|178
|2007.08.29 19:00
|close
|89
|0.50
|232.68
|0.00
|0.00
|-307.34
|32369.41
|179
|2007.08.29 20:00
|buy
|90
|0.50
|232.37
|0.00
|0.00
|180
|2007.09.03 15:00
|close
|90
|0.50
|233.43
|0.00
|0.00
|604.43
|32973.84
|181
|2007.09.03 16:00
|sell
|91
|0.50
|233.73
|0.00
|0.00
|182
|2007.09.05 00:00
|close
|91
|0.50
|234.04
|0.00
|0.00
|-197.21
|32776.64
|183
|2007.09.05 01:00
|buy
|92
|0.50
|234.20
|0.00
|0.00
|184
|2007.09.05 08:00
|close
|92
|0.50
|232.64
|0.00
|0.00
|-804.21
|31972.43
|185
|2007.09.05 09:00
|sell
|93
|0.50
|232.52
|0.00
|0.00
|186
|2007.09.06 22:00
|close
|93
|0.50
|233.55
|0.00
|0.00
|-587.01
|31385.42
|187
|2007.09.06 23:00
|buy
|94
|0.50
|233.54
|0.00
|0.00
|188
|2007.09.07 04:00
|close
|94
|0.50
|232.71
|0.00
|0.00
|-416.27
|30969.15
|189
|2007.09.07 05:00
|sell
|95
|0.50
|232.83
|0.00
|0.00
|190
|2007.09.11 14:00
|close
|95
|0.50
|231.42
|0.00
|0.00
|689.30
|31658.46
|191
|2007.09.11 15:00
|buy
|96
|0.50
|231.12
|0.00
|0.00
|192
|2007.09.14 08:00
|close
|96
|0.50
|232.24
|0.00
|0.00
|635.38
|32293.84
|193
|2007.09.14 09:00
|buy
|97
|0.50
|233.30
|0.00
|0.00
|194
|2007.09.14 13:00
|close
|97
|0.50
|231.35
|0.00
|0.00
|-1005.25
|31288.59
|195
|2007.09.14 14:00
|sell
|98
|0.50
|231.00
|0.00
|0.00
|196
|2007.09.18 19:00
|close
|98
|0.50
|231.45
|0.00
|0.00
|-269.37
|31019.22
|197
|2007.09.18 20:00
|buy
|99
|0.50
|231.73
|0.00
|0.00
|198
|2007.09.20 16:00
|close
|99
|0.50
|231.01
|0.00
|0.00
|-324.79
|30694.44
|199
|2007.09.20 17:00
|sell
|100
|0.50
|230.66
|0.00
|0.00
|200
|2007.09.21 13:00
|close
|100
|0.50
|232.80
|0.00
|0.00
|-1121.69
|29572.75
|201
|2007.09.21 14:00
|buy
|101
|0.50
|232.67
|0.00
|0.00
|202
|2007.09.25 03:00
|close
|101
|0.50
|230.86
|0.00
|0.00
|-909.89
|28662.85
|203
|2007.09.25 04:00
|sell
|102
|0.50
|231.11
|0.00
|0.00
|204
|2007.09.26 15:00
|close
|102
|0.50
|232.83
|0.00
|0.00
|-905.22
|27757.63
|205
|2007.09.26 16:00
|buy
|103
|0.50
|233.03
|0.00
|0.00
|206
|2007.10.02 05:00
|close
|103
|0.50
|235.64
|0.00
|0.00
|1415.09
|29172.72
|207
|2007.10.02 06:00
|sell
|104
|0.50
|235.40
|0.00
|0.00
|208
|2007.10.03 07:00
|close
|104
|0.50
|236.54
|0.00
|0.00
|-606.27
|28566.45
|209
|2007.10.03 08:00
|buy
|105
|0.50
|236.21
|0.00
|0.00
|210
|2007.10.04 05:00
|close
|105
|0.50
|237.08
|0.00
|0.00
|483.31
|29049.76
|211
|2007.10.04 06:00
|sell
|106
|0.50
|236.77
|0.00
|0.00
|212
|2007.10.04 19:00
|close
|106
|0.50
|237.71
|0.00
|0.00
|-484.48
|28565.28
|213
|2007.10.04 20:00
|buy
|107
|0.50
|237.51
|0.00
|0.00
|214
|2007.10.08 20:00
|close
|107
|0.50
|238.65
|0.00
|0.00
|610.88
|29176.15
|215
|2007.10.08 21:00
|sell
|108
|0.50
|238.79
|0.00
|0.00
|216
|2007.10.10 10:00
|close
|108
|0.50
|239.66
|0.00
|0.00
|-485.84
|28690.32
|217
|2007.10.10 11:00
|buy
|109
|0.50
|239.79
|0.00
|0.00
|218
|2007.10.11 03:00
|close
|109
|0.50
|238.71
|0.00
|0.00
|-521.96
|28168.36
|219
|2007.10.11 04:00
|sell
|110
|0.50
|238.71
|0.00
|0.00
|220
|2007.10.15 01:00
|close
|110
|0.50
|239.35
|0.00
|0.00
|-367.29
|27801.07
|221
|2007.10.15 12:00
|buy
|111
|0.50
|240.03
|0.00
|0.00
|222
|2007.10.16 10:00
|close
|111
|0.50
|237.63
|0.00
|0.00
|-1225.64
|26575.43
|223
|2007.10.16 11:00
|sell
|112
|0.50
|237.66
|0.00
|0.00
|224
|2007.10.23 00:00
|close
|112
|0.50
|232.64
|0.00
|0.00
|2456.37
|29031.80
|225
|2007.10.23 01:00
|buy
|113
|0.50
|232.67
|0.00
|0.00
|226
|2007.11.01 17:00
|close
|113
|0.50
|239.11
|0.00
|0.00
|3447.52
|32479.32
|227
|2007.11.01 18:00
|sell
|114
|0.50
|239.59
|0.00
|0.00
|228
|2007.11.13 08:00
|close
|114
|0.50
|228.02
|0.00
|0.00
|5776.18
|38255.50
|229
|2007.11.13 09:00
|buy
|115
|0.50
|227.59
|0.00
|0.00
|230
|2007.11.15 11:00
|close
|115
|0.50
|226.60
|0.00
|0.00
|-463.97
|37791.53
|231
|2007.11.15 12:00
|sell
|116
|0.50
|226.01
|0.00
|0.00
|232
|2007.11.16 21:00
|close
|116
|0.50
|227.41
|0.00
|0.00
|-740.29
|37051.24
|233
|2007.11.16 22:00
|buy
|117
|0.50
|227.69
|0.00
|0.00
|234
|2007.11.19 20:00
|close
|117
|0.50
|224.68
|0.00
|0.00
|-1540.11
|35511.13
|235
|2007.11.19 21:00
|sell
|118
|0.50
|225.13
|0.00
|0.00
|236
|2007.11.20 11:00
|close
|118
|0.50
|227.52
|0.00
|0.00
|-1250.54
|34260.59
|237
|2007.11.20 12:00
|buy
|119
|0.50
|227.49
|0.00
|0.00
|238
|2007.11.21 10:00
|close
|119
|0.50
|224.87
|0.00
|0.00
|-1339.20
|32921.39
|239
|2007.11.21 11:00
|sell
|120
|0.50
|223.52
|0.00
|0.00
|240
|2007.11.26 00:00
|close
|120
|0.50
|223.71
|0.00
|0.00
|-191.49
|32729.89
|241
|2007.11.26 01:00
|buy
|121
|0.50
|224.29
|0.00
|0.00
|242
|2007.11.27 03:00
|close
|121
|0.50
|222.49
|0.00
|0.00
|-916.42
|31813.47
|243
|2007.11.27 05:00
|buy
|122
|0.50
|225.26
|0.00
|0.00
|244
|2007.12.04 04:00
|close
|122
|0.50
|227.73
|0.00
|0.00
|1354.64
|33168.11
|245
|2007.12.04 05:00
|sell
|123
|0.50
|227.87
|0.00
|0.00
|246
|2007.12.06 23:00
|close
|123
|0.50
|225.81
|0.00
|0.00
|987.00
|34155.11
|247
|2007.12.07 12:00
|buy
|124
|0.50
|226.57
|0.00
|0.00
|248
|2007.12.11 21:00
|close
|124
|0.50
|225.60
|0.00
|0.00
|-476.95
|33678.16
|249
|2007.12.11 22:00
|sell
|125
|0.50
|224.92
|0.00
|0.00
|250
|2007.12.12 20:00
|close
|125
|0.50
|229.94
|0.00
|0.00
|-2606.35
|31071.81
|251
|2007.12.13 15:00
|buy
|126
|0.50
|228.92
|0.00
|0.00
|252
|2007.12.17 09:00
|close
|126
|0.50
|227.58
|0.00
|0.00
|-667.74
|30404.07
|253
|2007.12.17 10:00
|sell
|127
|0.50
|227.77
|0.00
|0.00
|254
|2007.12.21 16:00
|close
|127
|0.50
|225.72
|0.00
|0.00
|944.42
|31348.49
|255
|2007.12.21 17:00
|buy
|128
|0.50
|226.02
|0.00
|0.00
|256
|2007.12.28 11:00
|close
|128
|0.50
|225.97
|0.00
|0.00
|55.42
|31403.91
|257
|2007.12.28 20:00
|sell
|129
|0.50
|224.70
|0.00
|0.00
|258
|2008.01.03 17:00
|close
|129
|0.50
|215.94
|0.00
|0.00
|4403.18
|35807.10
|259
|2008.01.03 18:00
|buy
|130
|0.50
|215.96
|0.00
|0.00
|260
|2008.01.04 20:00
|close
|130
|0.50
|214.05
|0.00
|0.00
|-973.24
|34833.85
|261
|2008.01.04 21:00
|sell
|131
|0.50
|214.16
|0.00
|0.00
|262
|2008.01.07 12:00
|close
|131
|0.50
|215.81
|0.00
|0.00
|-869.23
|33964.62
|263
|2008.01.07 13:00
|buy
|132
|0.50
|215.97
|0.00
|0.00
|264
|2008.01.09 03:00
|close
|132
|0.50
|215.16
|0.00
|0.00
|-394.45
|33570.17
|265
|2008.01.09 08:00
|buy
|133
|0.50
|216.15
|0.00
|0.00
|266
|2008.01.09 13:00
|close
|133
|0.50
|214.75
|0.00
|0.00
|-721.88
|32848.29
|267
|2008.01.09 14:00
|sell
|134
|0.50
|214.80
|0.00
|0.00
|268
|2008.01.10 12:00
|close
|134
|0.50
|215.55
|0.00
|0.00
|-442.74
|32405.55
|269
|2008.01.10 13:00
|buy
|135
|0.50
|215.52
|0.00
|0.00
|270
|2008.01.10 19:00
|close
|135
|0.50
|213.97
|0.00
|0.00
|-799.21
|31606.34
|271
|2008.01.10 20:00
|sell
|136
|0.50
|213.95
|0.00
|0.00
|272
|2008.01.11 02:00
|close
|136
|0.50
|215.10
|0.00
|0.00
|-611.49
|30994.85
|273
|2008.01.11 03:00
|buy
|137
|0.50
|215.05
|0.00
|0.00
|274
|2008.01.11 08:00
|close
|137
|0.50
|213.48
|0.00
|0.00
|-809.53
|30185.32
|275
|2008.01.11 09:00
|sell
|138
|0.50
|212.23
|0.00
|0.00
|276
|2008.01.11 23:00
|close
|138
|0.50
|213.29
|0.00
|0.00
|-546.39
|29638.93
|277
|2008.01.14 00:00
|buy
|139
|0.50
|212.68
|0.00
|0.00
|278
|2008.01.14 10:00
|close
|139
|0.50
|212.26
|0.00
|0.00
|-216.56
|29422.37
|279
|2008.01.14 11:00
|sell
|140
|0.50
|211.89
|0.00
|0.00
|280
|2008.01.15 15:00
|close
|140
|0.50
|211.78
|0.00
|0.00
|37.99
|29460.36
|281
|2008.01.15 16:00
|buy
|141
|0.50
|210.53
|0.00
|0.00
|282
|2008.01.15 18:00
|close
|141
|0.50
|210.55
|0.00
|0.00
|10.31
|29470.67
|283
|2008.01.15 19:00
|sell
|142
|0.50
|210.58
|0.00
|0.00
|284
|2008.01.16 16:00
|close
|142
|0.50
|209.47
|0.00
|0.00
|553.51
|30024.17
|285
|2008.01.16 17:00
|buy
|143
|0.50
|209.86
|0.00
|0.00
|286
|2008.01.18 19:00
|close
|143
|0.50
|208.58
|0.00
|0.00
|-613.60
|29410.58
|287
|2008.01.18 20:00
|sell
|144
|0.50
|209.20
|0.00
|0.00
|288
|2008.01.22 14:00
|close
|144
|0.50
|207.99
|0.00
|0.00
|586.35
|29996.93
|289
|2008.01.22 15:00
|buy
|145
|0.50
|207.65
|0.00
|0.00
|290
|2008.01.23 18:00
|close
|145
|0.50
|206.08
|0.00
|0.00
|-798.09
|29198.84
|291
|2008.01.23 19:00
|sell
|146
|0.50
|205.68
|0.00
|0.00
|292
|2008.01.24 03:00
|close
|146
|0.50
|208.58
|0.00
|0.00
|-1551.30
|27647.54
|293
|2008.01.24 04:00
|buy
|147
|0.50
|208.34
|0.00
|0.00
|294
|2008.01.28 07:00
|close
|147
|0.50
|209.64
|0.00
|0.00
|693.58
|28341.12
|295
|2008.01.28 08:00
|sell
|148
|0.50
|210.01
|0.00
|0.00
|296
|2008.01.28 22:00
|close
|148
|0.50
|211.96
|0.00
|0.00
|-1005.36
|27335.76
|297
|2008.01.28 23:00
|buy
|149
|0.50
|212.04
|0.00
|0.00
|298
|2008.01.31 01:00
|close
|149
|0.50
|211.18
|0.00
|0.00
|-385.54
|26950.22
|299
|2008.01.31 02:00
|sell
|150
|0.50
|210.69
|0.00
|0.00
|300
|2008.02.05 09:00
|close
|150
|0.50
|211.00
|0.00
|0.00
|-215.97
|26734.26
|301
|2008.02.05 10:00
|buy
|151
|0.50
|211.27
|0.00
|0.00
|302
|2008.02.05 19:00
|close
|151
|0.50
|209.86
|0.00
|0.00
|-727.18
|26007.08
|303
|2008.02.05 20:00
|sell
|152
|0.50
|209.68
|0.00
|0.00
|304
|2008.02.07 23:00
|close
|152
|0.50
|208.88
|0.00
|0.00
|337.74
|26344.82
|305
|2008.02.08 00:00
|buy
|153
|0.50
|208.81
|0.00
|0.00
|306
|2008.02.11 11:00
|close
|153
|0.50
|207.37
|0.00
|0.00
|-731.13
|25613.68
|307
|2008.02.11 12:00
|sell
|154
|0.50
|207.53
|0.00
|0.00
|308
|2008.02.12 08:00
|close
|154
|0.50
|208.97
|0.00
|0.00
|-761.28
|24852.40
|309
|2008.02.12 09:00
|buy
|155
|0.50
|208.95
|0.00
|0.00
|310
|2008.02.15 03:00
|close
|155
|0.50
|212.33
|0.00
|0.00
|1801.34
|26653.75
|311
|2008.02.15 13:00
|sell
|156
|0.50
|211.67
|0.00
|0.00
|312
|2008.02.21 11:00
|close
|156
|0.50
|210.41
|0.00
|0.00
|537.40
|27191.15
|313
|2008.02.21 12:00
|buy
|157
|0.50
|211.28
|0.00
|0.00
|314
|2008.02.22 20:00
|close
|157
|0.50
|210.16
|0.00
|0.00
|-566.07
|26625.08
|315
|2008.02.22 21:00
|sell
|158
|0.50
|210.29
|0.00
|0.00
|316
|2008.02.25 02:00
|close
|158
|0.50
|211.41
|0.00
|0.00
|-596.21
|26028.87
|317
|2008.02.25 03:00
|buy
|159
|0.50
|211.30
|0.00
|0.00
|318
|2008.02.27 12:00
|close
|159
|0.50
|211.66
|0.00
|0.00
|208.88
|26237.74
|319
|2008.02.27 13:00
|sell
|160
|0.50
|211.52
|0.00
|0.00
|320
|2008.03.03 20:00
|close
|160
|0.50
|205.43
|0.00
|0.00
|3046.59
|29284.33
|321
|2008.03.03 21:00
|buy
|161
|0.50
|205.30
|0.00
|0.00
|322
|2008.03.04 21:00
|close
|161
|0.50
|204.22
|0.00
|0.00
|-545.51
|28738.82
|323
|2008.03.04 22:00
|sell
|162
|0.50
|204.81
|0.00
|0.00
|324
|2008.03.05 00:01
|close
|162
|0.50
|205.33
|0.00
|0.00
|-286.86
|28451.96
|325
|2008.03.05 01:00
|buy
|163
|0.50
|205.42
|0.00
|0.00
|326
|2008.03.07 12:00
|close
|163
|0.50
|205.29
|0.00
|0.00
|-20.66
|28431.29
|327
|2008.03.07 13:00
|sell
|164
|0.50
|205.15
|0.00
|0.00
|328
|2008.03.07 18:00
|close
|164
|0.50
|207.49
|0.00
|0.00
|-1206.68
|27224.61
|329
|2008.03.07 19:00
|buy
|165
|0.50
|206.77
|0.00
|0.00
|330
|2008.03.10 12:00
|close
|165
|0.50
|205.73
|0.00
|0.00
|-524.86
|26699.75
|331
|2008.03.10 13:00
|sell
|166
|0.50
|205.73
|0.00
|0.00
|332
|2008.03.11 17:00
|close
|166
|0.50
|206.75
|0.00
|0.00
|-544.70
|26155.05
|333
|2008.03.11 18:00
|buy
|167
|0.50
|207.09
|0.00
|0.00
|334
|2008.03.13 02:00
|close
|167
|0.50
|205.74
|0.00
|0.00
|-650.06
|25504.99
|335
|2008.03.13 03:00
|sell
|168
|0.50
|205.68
|0.00
|0.00
|336
|2008.03.17 23:59
|close at stop
|168
|0.50
|194.63
|0.00
|0.00
|5660.80
|31165.80