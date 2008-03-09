|Account: 142025
|Name: buysell_tf
|Currency: USD
|2008 March 20, 19:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7353836
|2008.03.09 08:40
|balance
|Deposit
|25 000.00
|7354104
|2008.03.10 00:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|100.14
|0.00
|100.54
|2008.03.10 00:51
|100.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|7354552
|2008.03.10 00:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5399
|0.0000
|1.5359
|2008.03.10 01:11
|1.5383
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7355718
|2008.03.10 00:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|100.11
|0.00
|99.71
|2008.03.10 03:05
|100.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7357324
|2008.03.10 00:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0196
|0.0000
|2.0156
|2008.03.10 06:47
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|7357426
|2008.03.10 00:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5711
|0.0000
|1.5671
|2008.03.10 06:27
|1.5695
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|7362226
|2008.03.10 00:47
|sell
|0.02
|chfjpy
|100.27
|0.00
|99.87
|2008.03.10 03:05
|100.11
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|7362351
|2008.03.10 00:51
|buy
|0.01
|chfjpy
|100.33
|0.00
|100.73
|2008.03.10 08:30
|100.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.04
|7363295
|2008.03.10 01:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5380
|0.0000
|1.5340
|2008.03.10 07:42
|1.5363
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|7364457
|2008.03.10 01:52
|buy
|0.02
|chfjpy
|100.18
|0.00
|100.58
|2008.03.10 11:23
|99.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.88
|7366155
|2008.03.10 03:06
|sell
|0.01
|chfjpy
|100.07
|0.00
|99.67
|2008.03.10 07:42
|99.90
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|7369378
|2008.03.10 06:45
|buy
|0.04
|chfjpy
|100.02
|0.00
|100.42
|2008.03.10 08:30
|100.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|7370672
|2008.03.10 07:43
|buy
|0.08
|chfjpy
|99.86
|0.00
|100.26
|2008.03.10 08:30
|100.04
|0.00
|0.00
|0.00
|14.11
|7373140
|2008.03.10 08:31
|buy
|0.04
|chfjpy
|100.02
|0.00
|100.42
|2008.03.10 13:05
|100.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7376037
|2008.03.10 10:00
|buy
|0.08
|chfjpy
|99.88
|0.00
|100.28
|2008.03.10 11:23
|99.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|7377876
|2008.03.10 10:59
|buy
|0.16
|chfjpy
|99.72
|0.00
|100.12
|2008.03.10 11:23
|99.87
|0.00
|0.00
|0.00
|23.51
|7378808
|2008.03.10 11:31
|buy
|0.08
|chfjpy
|99.86
|0.00
|100.26
|2008.03.10 13:12
|100.03
|0.00
|0.00
|0.00
|13.29
|7394292
|2008.03.10 18:58
|buy
|0.01
|chfjpy
|99.94
|0.00
|100.34
|2008.03.10 23:50
|99.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7394293
|2008.03.10 18:58
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.91
|0.00
|99.51
|2008.03.11 00:45
|99.75
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.57
|7394296
|2008.03.10 18:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0123
|0.0000
|2.0083
|2008.03.10 19:17
|2.0107
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7394298
|2008.03.10 18:59
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5631
|0.0000
|1.5591
|2008.03.10 23:42
|1.5631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7394299
|2008.03.10 18:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5337
|0.0000
|1.5297
|2008.03.11 01:13
|1.5337
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.00
|7394749
|2008.03.10 19:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0104
|0.0000
|2.0064
|2008.03.10 22:40
|2.0088
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7396489
|2008.03.10 20:53
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5353
|0.0000
|1.5313
|2008.03.11 01:13
|1.5337
|0.00
|0.00
|-0.13
|3.20
|7397634
|2008.03.10 22:11
|buy
|0.02
|chfjpy
|99.78
|0.00
|100.18
|2008.03.10 23:50
|99.94
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|7397650
|2008.03.10 22:12
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5647
|0.0000
|1.5607
|2008.03.10 23:42
|1.5631
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|7397965
|2008.03.10 22:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0088
|0.0000
|2.0048
|2008.03.10 22:53
|2.0071
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|7398201
|2008.03.10 22:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0070
|0.0000
|2.0030
|2008.03.10 23:13
|2.0054
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7398817
|2008.03.10 23:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0050
|0.0000
|2.0010
|2008.03.11 00:45
|2.0082
|0.00
|0.00
|-0.15
|-3.20
|7398944
|2008.03.10 23:28
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0066
|0.0000
|2.0026
|2008.03.11 00:45
|2.0082
|0.00
|0.00
|-0.30
|-3.20
|7399170
|2008.03.10 23:43
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5626
|0.0000
|1.5586
|2008.03.11 23:59
|1.5856
|0.00
|0.00
|-0.09
|-22.25
|7399262
|2008.03.10 23:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5353
|0.0000
|1.5393
|2008.03.11 02:22
|1.5353
|0.00
|0.00
|0.01
|0.00
|7399267
|2008.03.10 23:50
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0083
|0.0000
|2.0043
|2008.03.11 03:40
|2.0067
|0.00
|0.00
|-0.61
|6.40
|7399500
|2008.03.10 23:57
|sell
|0.08
|gbpusd
|2.0100
|0.0000
|2.0060
|2008.03.11 00:45
|2.0084
|0.00
|0.00
|-1.22
|12.80
|7401805
|2008.03.11 00:02
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5642
|0.0000
|1.5602
|2008.03.11 01:01
|1.5626
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|7405655
|2008.03.11 00:47
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.68
|0.00
|99.28
|2008.03.11 23:12
|99.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|7406662
|2008.03.11 01:14
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5337
|0.0000
|1.5377
|2008.03.11 02:22
|1.5353
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|7406678
|2008.03.11 01:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5336
|0.0000
|1.5296
|2008.03.11 07:08
|1.5350
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|7408106
|2008.03.11 02:08
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5350
|0.0000
|1.5310
|2008.03.11 07:08
|1.5350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7408293
|2008.03.11 02:22
|buy
|0.01
|chfjpy
|99.86
|0.00
|100.26
|2008.03.11 06:52
|100.02
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|7408312
|2008.03.11 02:23
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.83
|0.00
|99.43
|2008.03.11 23:12
|99.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|7408465
|2008.03.11 02:31
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5642
|0.0000
|1.5602
|2008.03.11 23:59
|1.5856
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.41
|7409530
|2008.03.11 03:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0066
|0.0000
|2.0026
|2008.03.11 08:04
|2.0050
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7411155
|2008.03.11 05:50
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5366
|0.0000
|1.5326
|2008.03.11 07:08
|1.5350
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|7411673
|2008.03.11 06:09
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5659
|0.0000
|1.5619
|2008.03.11 23:59
|1.5856
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.25
|7412254
|2008.03.11 06:50
|sell
|0.04
|chfjpy
|99.99
|0.00
|99.59
|2008.03.11 23:12
|99.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7444530
|2008.03.11 18:58
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5811
|0.0000
|1.5851
|2008.03.11 19:38
|1.5827
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|7444532
|2008.03.11 18:58
|sell
|0.08
|eurchf
|1.5808
|0.0000
|1.5768
|2008.03.11 23:59
|1.5856
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.15
|7444538
|2008.03.11 18:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5334
|0.0000
|1.5294
|2008.03.11 19:07
|1.5318
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7444543
|2008.03.11 18:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0065
|0.0000
|2.0025
|2008.03.11 19:13
|2.0049
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7445022
|2008.03.11 19:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5318
|0.0000
|1.5278
|2008.03.12 06:37
|1.5368
|0.00
|0.00
|-0.06
|-5.00
|7445148
|2008.03.11 19:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0044
|0.0000
|2.0004
|2008.03.11 19:48
|2.0028
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7445420
|2008.03.11 19:38
|sell
|0.16
|eurchf
|1.5824
|0.0000
|1.5784
|2008.03.11 23:59
|1.5856
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.54
|7445422
|2008.03.11 19:38
|buy
|0.01
|chfjpy
|99.95
|0.00
|100.35
|2008.03.11 19:55
|100.13
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|7445750
|2008.03.11 19:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0027
|0.0000
|1.9987
|2008.03.11 23:19
|2.0063
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|7445901
|2008.03.11 19:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0028
|0.0000
|2.0068
|2008.03.11 20:13
|2.0044
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7446280
|2008.03.11 20:08
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0043
|0.0000
|2.0003
|2008.03.11 23:19
|2.0063
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|7446332
|2008.03.11 20:13
|buy
|0.01
|chfjpy
|100.01
|0.00
|100.41
|2008.03.11 23:03
|100.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|7447489
|2008.03.11 21:05
|sell
|0.32
|eurchf
|1.5840
|0.0000
|1.5800
|2008.03.11 23:59
|1.5856
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.54
|7447838
|2008.03.11 21:19
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0059
|0.0000
|2.0019
|2008.03.11 23:19
|2.0063
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|7448286
|2008.03.11 21:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5334
|0.0000
|1.5294
|2008.03.12 20:33
|1.5539
|0.00
|0.00
|-0.13
|-41.00
|7449305
|2008.03.11 22:37
|sell
|0.08
|gbpusd
|2.0079
|0.0000
|2.0039
|2008.03.11 23:19
|2.0063
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|7449704
|2008.03.11 23:03
|sell
|0.08
|chfjpy
|100.15
|0.00
|99.75
|2008.03.11 23:12
|99.99
|0.00
|0.00
|0.00
|12.38
|7449727
|2008.03.11 23:03
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5847
|0.0000
|1.5887
|2008.03.11 23:12
|1.5864
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|7450152
|2008.03.11 23:11
|sell
|0.64
|eurchf
|1.5856
|0.0000
|1.5816
|2008.03.11 23:59
|1.5856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7450177
|2008.03.11 23:12
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5868
|0.0000
|1.5908
|2008.03.12 07:20
|1.5835
|0.00
|0.00
|0.04
|-3.20
|7450200
|2008.03.11 23:14
|buy
|0.01
|chfjpy
|99.99
|0.00
|100.39
|2008.03.12 08:42
|100.15
|0.00
|0.00
|0.03
|1.55
|7450201
|2008.03.11 23:14
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.94
|0.00
|99.54
|2008.03.12 03:36
|99.94
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.00
|7450254
|2008.03.11 23:18
|sell
|1.28
|eurchf
|1.5872
|0.0000
|1.5832
|2008.03.11 23:59
|1.5856
|0.00
|0.00
|0.00
|198.16
|7450274
|2008.03.11 23:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0065
|0.0000
|2.0025
|2008.03.12 06:10
|2.0118
|0.00
|0.00
|-0.15
|-5.30
|7450866
|2008.03.11 23:49
|sell
|0.02
|chfjpy
|100.10
|0.00
|99.70
|2008.03.12 03:36
|99.94
|0.00
|0.00
|-0.14
|3.11
|7456534
|2008.03.12 00:01
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5854
|0.0000
|1.5814
|2008.03.12 01:24
|1.5838
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|7460810
|2008.03.12 00:03
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5852
|0.0000
|1.5892
|2008.03.12 07:20
|1.5835
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|7462765
|2008.03.12 01:25
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5836
|0.0000
|1.5876
|2008.03.12 07:20
|1.5835
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|7462767
|2008.03.12 01:25
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5829
|0.0000
|1.5789
|2008.03.12 01:51
|1.5811
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|7463415
|2008.03.12 01:45
|buy
|0.08
|eurchf
|1.5819
|0.0000
|1.5859
|2008.03.12 07:20
|1.5835
|0.00
|0.00
|0.00
|12.42
|7463474
|2008.03.12 01:48
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5350
|0.0000
|1.5310
|2008.03.12 06:38
|1.5367
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|7463613
|2008.03.12 01:52
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5807
|0.0000
|1.5767
|2008.03.12 08:04
|1.5823
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|7464838
|2008.03.12 02:19
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5823
|0.0000
|1.5783
|2008.03.12 13:15
|1.5806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|7465113
|2008.03.12 02:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0081
|0.0000
|2.0041
|2008.03.12 07:47
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|7465553
|2008.03.12 02:42
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0097
|0.0000
|2.0057
|2008.03.12 06:10
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|7466090
|2008.03.12 03:38
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.99
|0.00
|99.59
|2008.03.12 20:41
|100.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|7466829
|2008.03.12 04:42
|sell
|0.08
|gbpusd
|2.0113
|0.0000
|2.0073
|2008.03.12 06:10
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|7467760
|2008.03.12 05:46
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5367
|0.0000
|1.5327
|2008.03.12 06:38
|1.5367
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7467813
|2008.03.12 05:46
|sell
|0.16
|gbpusd
|2.0134
|0.0000
|2.0094
|2008.03.12 06:10
|2.0119
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|7468125
|2008.03.12 05:54
|sell
|0.16
|eurusd
|1.5384
|0.0000
|1.5344
|2008.03.12 06:38
|1.5367
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|7468525
|2008.03.12 06:12
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0114
|0.0000
|2.0074
|2008.03.12 08:23
|2.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7468597
|2008.03.12 06:19
|sell
|0.08
|gbpusd
|2.0130
|0.0000
|2.0090
|2008.03.12 08:51
|2.0113
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|7468986
|2008.03.12 06:39
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5366
|0.0000
|1.5326
|2008.03.12 09:08
|1.5368
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|7469390
|2008.03.12 07:03
|sell
|0.16
|gbpusd
|2.0146
|0.0000
|2.0106
|2008.03.12 07:47
|2.0130
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|7469743
|2008.03.12 07:22
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5839
|0.0000
|1.5799
|2008.03.12 08:04
|1.5825
|0.00
|0.00
|0.00
|5.43
|7472064
|2008.03.12 08:34
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5382
|0.0000
|1.5342
|2008.03.12 09:08
|1.5368
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|7472270
|2008.03.12 08:42
|sell
|0.02
|chfjpy
|100.16
|0.00
|99.76
|2008.03.12 22:15
|100.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|7505404
|2008.03.12 18:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0229
|0.0000
|2.0269
|2008.03.12 19:15
|2.0249
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|7505409
|2008.03.12 18:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0224
|0.0000
|2.0184
|2008.03.12 20:33
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|7505421
|2008.03.12 18:58
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5514
|0.0000
|1.5474
|2008.03.12 20:33
|1.5539
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|7505443
|2008.03.12 18:59
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5807
|0.0000
|1.5767
|2008.03.12 19:11
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|7506186
|2008.03.12 19:12
|sell
|0.04
|chfjpy
|100.32
|0.00
|99.92
|2008.03.12 20:41
|100.15
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|7506208
|2008.03.12 19:12
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5771
|0.0000
|1.5731
|2008.03.12 20:07
|1.5787
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.57
|7506219
|2008.03.12 19:13
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0240
|0.0000
|2.0200
|2008.03.12 20:33
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|7506398
|2008.03.12 19:15
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5775
|0.0000
|1.5815
|2008.03.12 19:19
|1.5791
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|7506483
|2008.03.12 19:17
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5787
|0.0000
|1.5747
|2008.03.12 20:07
|1.5787
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7506520
|2008.03.12 19:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5521
|0.0000
|1.5561
|2008.03.12 20:08
|1.5537
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7506912
|2008.03.12 19:33
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5803
|0.0000
|1.5763
|2008.03.12 20:10
|1.5787
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|7507790
|2008.03.12 20:07
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5530
|0.0000
|1.5490
|2008.03.12 20:33
|1.5539
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|7507956
|2008.03.12 20:08
|buy
|0.01
|chfjpy
|100.38
|0.00
|100.78
|2008.03.12 23:00
|100.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.55
|7508105
|2008.03.12 20:12
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5784
|0.0000
|1.5744
|2008.03.13 02:29
|1.5768
|0.00
|0.00
|-0.28
|1.57
|7508392
|2008.03.12 20:19
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0258
|0.0000
|2.0218
|2008.03.12 20:33
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7508667
|2008.03.12 20:24
|buy
|0.02
|chfjpy
|100.22
|0.00
|100.62
|2008.03.12 23:00
|100.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.95
|7508925
|2008.03.12 20:25
|sell
|0.16
|eurusd
|1.5556
|0.0000
|1.5516
|2008.03.12 20:38
|1.5540
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|7509398
|2008.03.12 20:30
|sell
|0.08
|gbpusd
|2.0274
|0.0000
|2.0234
|2008.03.12 20:33
|2.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|7509946
|2008.03.12 20:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0250
|0.0000
|2.0210
|2008.03.13 04:38
|2.0301
|0.00
|0.00
|-0.46
|-5.10
|7510092
|2008.03.12 20:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5532
|0.0000
|1.5492
|2008.03.12 21:35
|1.5548
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|7510512
|2008.03.12 20:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0266
|0.0000
|2.0226
|2008.03.13 04:38
|2.0301
|0.00
|0.00
|-0.91
|-7.00
|7510644
|2008.03.12 20:59
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5548
|0.0000
|1.5508
|2008.03.12 21:35
|1.5548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7511238
|2008.03.12 21:03
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5564
|0.0000
|1.5524
|2008.03.12 21:35
|1.5548
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|7511568
|2008.03.12 21:08
|sell
|0.04
|chfjpy
|100.33
|0.00
|99.93
|2008.03.12 22:15
|100.17
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|7512439
|2008.03.12 21:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5545
|0.0000
|1.5505
|2008.03.12 23:18
|1.5548
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|7513270
|2008.03.12 22:16
|sell
|0.01
|chfjpy
|100.16
|0.00
|99.76
|2008.03.12 22:41
|99.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|7513555
|2008.03.12 22:27
|buy
|0.04
|chfjpy
|100.06
|0.00
|100.46
|2008.03.12 23:00
|100.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|7514287
|2008.03.12 22:41
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5564
|0.0000
|1.5524
|2008.03.12 23:21
|1.5548
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|7514497
|2008.03.12 22:43
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.82
|0.00
|99.42
|2008.03.12 23:09
|99.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7514507
|2008.03.12 22:43
|buy
|0.08
|chfjpy
|99.85
|0.00
|100.25
|2008.03.12 23:00
|100.02
|0.00
|0.00
|0.00
|13.41
|7514884
|2008.03.12 22:54
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.98
|0.00
|99.58
|2008.03.12 23:09
|99.82
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|7515087
|2008.03.12 23:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0279
|0.0000
|2.0319
|2008.03.13 02:19
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.28
|-0.10
|7515529
|2008.03.12 23:10
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.76
|0.00
|99.36
|2008.03.13 02:18
|99.88
|0.00
|0.00
|-0.22
|-1.18
|7516053
|2008.03.12 23:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5543
|0.0000
|1.5503
|2008.03.13 01:52
|1.5527
|0.00
|0.00
|-0.19
|1.60
|7516104
|2008.03.12 23:22
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0262
|0.0000
|2.0302
|2008.03.13 02:21
|2.0278
|0.00
|0.00
|0.55
|3.20
|7517791
|2008.03.12 23:57
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.92
|0.00
|99.52
|2008.03.13 02:18
|99.88
|0.00
|0.00
|-0.44
|0.78
|7531409
|2008.03.13 01:07
|sell
|0.04
|chfjpy
|100.04
|0.00
|99.64
|2008.03.13 02:20
|99.88
|0.00
|0.00
|0.00
|6.31
|7532335
|2008.03.13 01:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5524
|0.0000
|1.5484
|2008.03.13 04:39
|1.5558
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|7533448
|2008.03.13 02:21
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.86
|0.00
|99.46
|2008.03.13 03:01
|99.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|7533469
|2008.03.13 02:21
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5772
|0.0000
|1.5812
|2008.03.13 06:29
|1.5737
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.46
|7533525
|2008.03.13 02:25
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0282
|0.0000
|2.0242
|2008.03.13 04:38
|2.0301
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|7533546
|2008.03.13 02:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5540
|0.0000
|1.5500
|2008.03.13 04:39
|1.5558
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|7533726
|2008.03.13 02:31
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5765
|0.0000
|1.5725
|2008.03.13 04:38
|1.5749
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|7535156
|2008.03.13 03:04
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.73
|0.00
|99.33
|2008.03.13 04:10
|99.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|7536066
|2008.03.13 03:50
|sell
|0.08
|gbpusd
|2.0305
|0.0000
|2.0265
|2008.03.13 04:38
|2.0301
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|7536524
|2008.03.13 04:06
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5558
|0.0000
|1.5518
|2008.03.13 04:39
|1.5558
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7536880
|2008.03.13 04:15
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5756
|0.0000
|1.5796
|2008.03.13 07:54
|1.5735
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.15
|7537426
|2008.03.13 04:26
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5574
|0.0000
|1.5534
|2008.03.13 04:39
|1.5558
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|7538144
|2008.03.13 04:32
|sell
|0.16
|gbpusd
|2.0321
|0.0000
|2.0281
|2008.03.13 04:38
|2.0301
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|7538827
|2008.03.13 04:39
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5740
|0.0000
|1.5780
|2008.03.13 06:29
|1.5736
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|7542407
|2008.03.13 06:01
|buy
|0.08
|eurchf
|1.5721
|0.0000
|1.5761
|2008.03.13 06:29
|1.5736
|0.00
|0.00
|0.00
|11.87
|7543883
|2008.03.13 06:29
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5738
|0.0000
|1.5778
|2008.03.13 07:54
|1.5735
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|7544913
|2008.03.13 06:57
|buy
|0.08
|eurchf
|1.5719
|0.0000
|1.5759
|2008.03.13 07:54
|1.5735
|0.00
|0.00
|0.00
|12.65
|7597312
|2008.03.13 18:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0291
|0.0000
|2.0331
|2008.03.13 21:03
|2.0307
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7597313
|2008.03.13 18:58
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.56
|0.00
|99.16
|2008.03.14 00:01
|99.56
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.00
|7597331
|2008.03.13 18:58
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5810
|0.0000
|1.5770
|2008.03.13 20:57
|1.5794
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|7597333
|2008.03.13 18:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0291
|0.0000
|2.0251
|2008.03.14 01:02
|2.0307
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.60
|7597338
|2008.03.13 18:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5568
|0.0000
|1.5528
|2008.03.13 23:27
|1.5621
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|7599261
|2008.03.13 19:52
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5585
|0.0000
|1.5545
|2008.03.13 23:27
|1.5621
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|7601564
|2008.03.13 20:39
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5602
|0.0000
|1.5562
|2008.03.13 23:27
|1.5621
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|7602682
|2008.03.13 20:58
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5797
|0.0000
|1.5757
|2008.03.13 21:12
|1.5779
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|7603023
|2008.03.13 21:03
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5783
|0.0000
|1.5823
|2008.03.13 23:58
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|0.49
|7603043
|2008.03.13 21:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0307
|0.0000
|2.0267
|2008.03.14 01:02
|2.0307
|0.00
|0.00
|-0.30
|0.00
|7603474
|2008.03.13 21:14
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5780
|0.0000
|1.5740
|2008.03.13 22:57
|1.5763
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|7603510
|2008.03.13 21:14
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5618
|0.0000
|1.5578
|2008.03.13 23:27
|1.5621
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|7603661
|2008.03.13 21:16
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0323
|0.0000
|2.0283
|2008.03.14 01:02
|2.0307
|0.00
|0.00
|-0.61
|6.40
|7604460
|2008.03.13 21:35
|sell
|0.16
|eurusd
|1.5637
|0.0000
|1.5597
|2008.03.13 23:27
|1.5621
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|7607151
|2008.03.13 22:54
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5766
|0.0000
|1.5806
|2008.03.13 23:58
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|7607386
|2008.03.13 22:58
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5761
|0.0000
|1.5721
|2008.03.14 03:22
|1.5777
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.58
|7608388
|2008.03.13 23:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5618
|0.0000
|1.5578
|2008.03.14 00:07
|1.5602
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.60
|7608744
|2008.03.13 23:39
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.72
|0.00
|99.32
|2008.03.14 00:01
|99.56
|0.00
|0.00
|-0.15
|3.18
|7609107
|2008.03.13 23:45
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5777
|0.0000
|1.5737
|2008.03.14 03:22
|1.5777
|0.00
|0.00
|-0.19
|0.00
|7609572
|2008.03.13 23:58
|buy
|0.01
|chfjpy
|99.68
|0.00
|100.08
|2008.03.14 00:52
|99.68
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|7616703
|2008.03.14 00:03
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.57
|0.00
|99.17
|2008.03.14 04:50
|99.41
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|7617425
|2008.03.14 00:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5609
|0.0000
|1.5569
|2008.03.14 02:02
|1.5593
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7617646
|2008.03.14 00:15
|buy
|0.02
|chfjpy
|99.52
|0.00
|99.92
|2008.03.14 00:53
|99.68
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|7618706
|2008.03.14 00:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5624
|0.0000
|1.5664
|2008.03.14 03:06
|1.5607
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|7619013
|2008.03.14 01:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0303
|0.0000
|2.0263
|2008.03.14 07:05
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|7619278
|2008.03.14 01:16
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5793
|0.0000
|1.5753
|2008.03.14 03:22
|1.5777
|0.00
|0.00
|0.00
|6.33
|7619921
|2008.03.14 01:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5608
|0.0000
|1.5648
|2008.03.14 03:06
|1.5607
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|7621623
|2008.03.14 02:03
|buy
|0.04
|eurusd
|1.5591
|0.0000
|1.5631
|2008.03.14 03:06
|1.5607
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|7621637
|2008.03.14 02:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5589
|0.0000
|1.5549
|2008.03.14 07:06
|1.5622
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|7623213
|2008.03.14 03:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5606
|0.0000
|1.5566
|2008.03.14 07:06
|1.5622
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|7623283
|2008.03.14 03:07
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5788
|0.0000
|1.5828
|2008.03.14 13:19
|1.5705
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.23
|7623709
|2008.03.14 03:23
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5772
|0.0000
|1.5732
|2008.03.14 04:56
|1.5774
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|7624560
|2008.03.14 04:03
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5790
|0.0000
|1.5750
|2008.03.14 04:56
|1.5774
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|7626466
|2008.03.14 05:11
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5771
|0.0000
|1.5811
|2008.03.14 13:19
|1.5705
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.10
|7627066
|2008.03.14 05:25
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0319
|0.0000
|2.0279
|2008.03.14 07:05
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|7627890
|2008.03.14 05:47
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5622
|0.0000
|1.5582
|2008.03.14 08:38
|1.5606
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|7628846
|2008.03.14 06:16
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0335
|0.0000
|2.0295
|2008.03.14 07:05
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|7629086
|2008.03.14 06:22
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5638
|0.0000
|1.5598
|2008.03.14 07:06
|1.5623
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7629186
|2008.03.14 06:24
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5755
|0.0000
|1.5795
|2008.03.14 13:19
|1.5705
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.83
|7629365
|2008.03.14 06:26
|sell
|0.08
|gbpusd
|2.0351
|0.0000
|2.0311
|2008.03.14 07:05
|2.0334
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|7634016
|2008.03.14 08:15
|buy
|0.08
|eurchf
|1.5738
|0.0000
|1.5778
|2008.03.14 13:32
|1.5721
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.47
|7639283
|2008.03.14 11:12
|buy
|0.16
|eurchf
|1.5721
|0.0000
|1.5761
|2008.03.14 13:19
|1.5703
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.57
|7639288
|2008.03.14 11:12
|buy
|0.16
|eurchf
|1.5720
|0.0000
|1.5760
|2008.03.14 13:19
|1.5703
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.98
|7640847
|2008.03.14 12:11
|buy
|0.32
|eurchf
|1.5705
|0.0000
|1.5745
|2008.03.14 13:19
|1.5703
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.35
|7642332
|2008.03.14 12:32
|buy
|0.64
|eurchf
|1.5689
|0.0000
|1.5729
|2008.03.14 13:19
|1.5703
|0.00
|0.00
|0.00
|88.87
|7644366
|2008.03.14 13:19
|buy
|0.16
|eurchf
|1.5705
|0.0000
|1.5745
|2008.03.14 13:39
|1.5721
|0.00
|0.00
|0.00
|25.33
|7667702
|2008.03.14 18:58
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5693
|0.0000
|1.5733
|2008.03.14 19:44
|1.5662
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|7667705
|2008.03.14 18:58
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.48
|0.00
|99.08
|2008.03.14 19:22
|99.33
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|7667709
|2008.03.14 18:58
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5691
|0.0000
|1.5651
|2008.03.14 19:11
|1.5675
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7667710
|2008.03.14 18:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0267
|0.0000
|2.0227
|2008.03.14 19:13
|2.0250
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|7667717
|2008.03.14 18:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5646
|0.0000
|1.5606
|2008.03.14 19:28
|1.5646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7668196
|2008.03.14 19:11
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5677
|0.0000
|1.5717
|2008.03.14 19:44
|1.5662
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|7668301
|2008.03.14 19:12
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5673
|0.0000
|1.5633
|2008.03.14 19:25
|1.5656
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|7668382
|2008.03.14 19:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0246
|0.0000
|2.0206
|2008.03.14 19:28
|2.0230
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7668890
|2008.03.14 19:21
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5662
|0.0000
|1.5622
|2008.03.14 19:28
|1.5646
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|7669307
|2008.03.14 19:25
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5663
|0.0000
|1.5703
|2008.03.14 20:00
|1.5660
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|7669372
|2008.03.14 19:26
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.29
|0.00
|98.89
|2008.03.14 19:36
|99.14
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|7669612
|2008.03.14 19:28
|buy
|0.08
|eurchf
|1.5644
|0.0000
|1.5684
|2008.03.14 19:44
|1.5653
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|7669614
|2008.03.14 19:28
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5642
|0.0000
|1.5602
|2008.03.14 19:49
|1.5641
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7669697
|2008.03.14 19:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5639
|0.0000
|1.5599
|2008.03.14 20:10
|1.5654
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|7670065
|2008.03.14 19:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0221
|0.0000
|2.0181
|2008.03.14 19:42
|2.0205
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7670628
|2008.03.14 19:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5656
|0.0000
|1.5616
|2008.03.17 00:16
|1.5703
|0.00
|0.00
|-0.13
|-9.40
|7670780
|2008.03.14 19:38
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.13
|0.00
|98.73
|2008.03.14 21:59
|99.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|7671045
|2008.03.14 19:43
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5658
|0.0000
|1.5618
|2008.03.14 20:05
|1.5642
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|7671120
|2008.03.14 19:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0207
|0.0000
|2.0167
|2008.03.14 20:20
|2.0207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7671122
|2008.03.14 19:44
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.29
|0.00
|98.89
|2008.03.17 00:02
|99.26
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.61
|7671336
|2008.03.14 19:48
|buy
|0.08
|eurchf
|1.5644
|0.0000
|1.5684
|2008.03.14 20:20
|1.5660
|0.00
|0.00
|0.00
|12.79
|7672169
|2008.03.14 20:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0223
|0.0000
|2.0183
|2008.03.14 20:20
|2.0207
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|7672201
|2008.03.14 20:04
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5673
|0.0000
|1.5633
|2008.03.14 20:10
|1.5655
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|7672327
|2008.03.14 20:08
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5643
|0.0000
|1.5603
|2008.03.17 00:00
|1.5603
|0.00
|0.00
|-0.10
|4.00
|7672610
|2008.03.14 20:18
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5659
|0.0000
|1.5619
|2008.03.14 20:44
|1.5642
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|7674083
|2008.03.14 21:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|99.46
|0.00
|99.86
|2008.03.17 00:00
|99.46
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|7674101
|2008.03.14 21:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0221
|0.0000
|2.0261
|2008.03.17 00:21
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.09
|-6.50
|7674105
|2008.03.14 21:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0217
|0.0000
|2.0177
|2008.03.14 21:59
|2.0201
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7674359
|2008.03.14 21:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0205
|0.0000
|2.0245
|2008.03.17 00:21
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.18
|-9.80
|7674472
|2008.03.14 21:30
|buy
|0.02
|chfjpy
|99.29
|0.00
|99.69
|2008.03.17 00:00
|99.46
|0.00
|0.00
|0.06
|3.43
|7674599
|2008.03.14 21:34
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5672
|0.0000
|1.5632
|2008.03.17 00:16
|1.5703
|0.00
|0.00
|-0.25
|-12.40
|7675974
|2008.03.17 00:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5586
|0.0000
|1.5546
|2008.03.17 00:05
|1.5589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|7676272
|2008.03.17 00:00
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5703
|0.0000
|1.5663
|2008.03.17 00:16
|1.5703
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7679344
|2008.03.17 00:01
|sell
|0.04
|chfjpy
|99.42
|0.00
|99.02
|2008.03.17 00:04
|99.24
|0.00
|0.00
|0.00
|7.31
|7680523
|2008.03.17 00:01
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0171
|0.0000
|2.0211
|2008.03.17 00:21
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|7680632
|2008.03.17 00:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0169
|0.0000
|2.0129
|2008.03.17 00:17
|2.0138
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|7682038
|2008.03.17 00:02
|sell
|0.16
|eurusd
|1.5720
|0.0000
|1.5680
|2008.03.17 00:16
|1.5703
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|7682663
|2008.03.17 00:02
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5604
|0.0000
|1.5564
|2008.03.17 00:05
|1.5589
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|7683174
|2008.03.17 00:05
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.26
|0.00
|98.86
|2008.03.17 00:14
|99.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.74
|7683359
|2008.03.17 00:06
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5589
|0.0000
|1.5549
|2008.03.17 00:12
|1.5573
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|7683715
|2008.03.17 00:09
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.35
|0.00
|98.95
|2008.03.17 00:45
|99.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|7684356
|2008.03.17 00:14
|sell
|0.04
|chfjpy
|99.62
|0.00
|99.22
|2008.03.17 00:15
|99.33
|0.00
|0.00
|0.00
|11.78
|7684397
|2008.03.17 00:14
|sell
|0.08
|chfjpy
|99.78
|0.00
|99.38
|2008.03.17 00:15
|99.38
|0.00
|0.00
|0.00
|32.48
|7684790
|2008.03.17 00:15
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5581
|0.0000
|1.5541
|2008.03.17 00:40
|1.5583
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|7684931
|2008.03.17 00:16
|sell
|0.04
|chfjpy
|99.53
|0.00
|99.13
|2008.03.17 00:45
|99.38
|0.00
|0.00
|0.00
|6.09
|7685230
|2008.03.17 00:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5691
|0.0000
|1.5651
|2008.03.17 00:41
|1.5723
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|7685329
|2008.03.17 00:18
|buy
|0.08
|gbpusd
|2.0140
|0.0000
|2.0180
|2008.03.17 00:21
|2.0156
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|7685354
|2008.03.17 00:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0141
|0.0000
|2.0101
|2008.03.17 00:56
|2.0200
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.90
|7685510
|2008.03.17 00:19
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5601
|0.0000
|1.5561
|2008.03.17 00:40
|1.5583
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|7685673
|2008.03.17 00:21
|buy
|0.01
|chfjpy
|99.61
|0.00
|100.01
|2008.03.17 01:30
|98.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.08
|7685908
|2008.03.17 00:23
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5707
|0.0000
|1.5667
|2008.03.17 00:41
|1.5723
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|7685995
|2008.03.17 00:25
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0158
|0.0000
|2.0118
|2008.03.17 00:56
|2.0200
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|7686755
|2008.03.17 00:35
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5723
|0.0000
|1.5683
|2008.03.17 00:41
|1.5723
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7687060
|2008.03.17 00:36
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0182
|0.0000
|2.0142
|2008.03.17 00:56
|2.0200
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|7687201
|2008.03.17 00:38
|buy
|0.02
|chfjpy
|99.44
|0.00
|99.84
|2008.03.17 01:30
|98.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.66
|7687356
|2008.03.17 00:39
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5739
|0.0000
|1.5699
|2008.03.17 01:50
|1.5777
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.40
|7687409
|2008.03.17 00:39
|sell
|0.08
|gbpusd
|2.0201
|0.0000
|2.0161
|2008.03.17 00:56
|2.0200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|7687757
|2008.03.17 00:42
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5585
|0.0000
|1.5545
|2008.03.17 00:49
|1.5570
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|7688279
|2008.03.17 00:46
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.28
|0.00
|98.88
|2008.03.17 00:54
|99.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|7688520
|2008.03.17 00:47
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.45
|0.00
|99.05
|2008.03.17 00:59
|99.28
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|7688553
|2008.03.17 00:48
|sell
|0.16
|eurusd
|1.5755
|0.0000
|1.5715
|2008.03.17 01:50
|1.5777
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.20
|7688760
|2008.03.17 00:48
|sell
|0.16
|gbpusd
|2.0218
|0.0000
|2.0178
|2008.03.17 00:56
|2.0200
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|7689154
|2008.03.17 00:51
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5573
|0.0000
|1.5533
|2008.03.17 00:57
|1.5568
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|7689321
|2008.03.17 00:54
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5589
|0.0000
|1.5549
|2008.03.17 00:57
|1.5568
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|7689511
|2008.03.17 00:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0201
|0.0000
|2.0161
|2008.03.17 01:29
|2.0185
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7689591
|2008.03.17 00:58
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5570
|0.0000
|1.5530
|2008.03.17 01:08
|1.5555
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|7689820
|2008.03.17 01:00
|buy
|0.04
|chfjpy
|99.31
|0.00
|99.71
|2008.03.17 01:30
|98.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.96
|7689836
|2008.03.17 01:01
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.25
|0.00
|98.85
|2008.03.17 01:16
|99.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|7690085
|2008.03.17 01:02
|buy
|0.08
|chfjpy
|99.15
|0.00
|99.55
|2008.03.17 01:34
|98.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.05
|7691032
|2008.03.17 01:09
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5551
|0.0000
|1.5511
|2008.03.17 01:28
|1.5539
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|7691361
|2008.03.17 01:17
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.20
|0.00
|98.80
|2008.03.17 01:24
|99.04
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|7691890
|2008.03.17 01:24
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5556
|0.0000
|1.5516
|2008.03.17 01:28
|1.5539
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|7692021
|2008.03.17 01:25
|buy
|0.16
|chfjpy
|98.89
|0.00
|99.29
|2008.03.17 01:30
|98.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.31
|7692024
|2008.03.17 01:25
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.83
|0.00
|98.43
|2008.03.17 01:27
|98.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|7692327
|2008.03.17 01:26
|sell
|0.32
|eurusd
|1.5771
|0.0000
|1.5731
|2008.03.17 01:50
|1.5777
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|7692372
|2008.03.17 01:26
|buy
|0.32
|chfjpy
|98.73
|0.00
|99.13
|2008.03.17 01:30
|98.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.75
|7692816
|2008.03.17 01:27
|sell
|0.64
|eurusd
|1.5793
|0.0000
|1.5753
|2008.03.17 01:50
|1.5777
|0.00
|0.00
|0.00
|102.40
|7693142
|2008.03.17 01:28
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.55
|0.00
|98.15
|2008.03.17 01:30
|98.42
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|7693150
|2008.03.17 01:28
|buy
|0.64
|chfjpy
|98.56
|0.00
|98.96
|2008.03.17 01:30
|98.64
|0.00
|0.00
|0.00
|52.88
|7693495
|2008.03.17 01:30
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5502
|0.0000
|1.5462
|2008.03.17 01:33
|1.5485
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|7693541
|2008.03.17 01:30
|sell
|0.02
|chfjpy
|98.57
|0.00
|98.17
|2008.03.17 01:30
|98.42
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|7693570
|2008.03.17 01:30
|buy
|0.16
|chfjpy
|98.58
|0.00
|98.98
|2008.03.17 01:34
|98.75
|0.00
|0.00
|0.00
|28.09
|7693737
|2008.03.17 01:31
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5515
|0.0000
|1.5475
|2008.03.17 01:31
|1.5519
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|7693762
|2008.03.17 01:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0180
|0.0000
|2.0140
|2008.03.17 01:33
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|7693808
|2008.03.17 01:31
|buy
|0.32
|chfjpy
|98.57
|0.00
|98.97
|2008.03.17 01:34
|98.75
|0.00
|0.00
|0.00
|59.43
|7693810
|2008.03.17 01:31
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.55
|0.00
|98.15
|2008.03.17 01:56
|98.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.11
|7694113
|2008.03.17 01:34
|sell
|0.02
|chfjpy
|98.80
|0.00
|98.40
|2008.03.17 01:56
|98.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|7694122
|2008.03.17 01:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5792
|0.0000
|1.5832
|2008.03.17 01:57
|1.5793
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7694195
|2008.03.17 01:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0140
|0.0000
|2.0100
|2008.03.17 01:35
|2.0139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|7694206
|2008.03.17 01:35
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5497
|0.0000
|1.5457
|2008.03.17 01:53
|1.5518
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.13
|7694224
|2008.03.17 01:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0158
|0.0000
|2.0118
|2008.03.17 01:35
|2.0139
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|7694477
|2008.03.17 01:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0139
|0.0000
|2.0099
|2008.03.17 01:44
|2.0142
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|7694589
|2008.03.17 01:41
|sell
|0.04
|chfjpy
|98.96
|0.00
|98.56
|2008.03.17 01:56
|98.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|7694694
|2008.03.17 01:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0158
|0.0000
|2.0118
|2008.03.17 01:47
|2.0140
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|7694904
|2008.03.17 01:47
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5515
|0.0000
|1.5475
|2008.03.17 01:53
|1.5518
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|7695136
|2008.03.17 01:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0141
|0.0000
|2.0101
|2008.03.17 01:55
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|7695301
|2008.03.17 01:50
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5537
|0.0000
|1.5497
|2008.03.17 01:53
|1.5518
|0.00
|0.00
|0.00
|7.72
|7695384
|2008.03.17 01:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0163
|0.0000
|2.0123
|2008.03.17 01:55
|2.0146
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|7695445
|2008.03.17 01:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5776
|0.0000
|1.5736
|2008.03.17 03:33
|1.5887
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.10
|7695477
|2008.03.17 01:53
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5776
|0.0000
|1.5816
|2008.03.17 01:58
|1.5792
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|7695514
|2008.03.17 01:54
|sell
|0.08
|chfjpy
|99.10
|0.00
|98.70
|2008.03.17 01:56
|98.95
|0.00
|0.00
|0.00
|12.36
|7695784
|2008.03.17 01:56
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5496
|0.0000
|1.5456
|2008.03.17 02:31
|1.5498
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|7695837
|2008.03.17 01:57
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.91
|0.00
|98.51
|2008.03.17 03:19
|99.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|7695934
|2008.03.17 01:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0139
|0.0000
|2.0099
|2008.03.17 02:38
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|7696036
|2008.03.17 01:58
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5789
|0.0000
|1.5749
|2008.03.17 04:59
|1.5849
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|7696058
|2008.03.17 01:58
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5490
|0.0000
|1.5530
|2008.03.17 01:59
|1.5506
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|7696153
|2008.03.17 01:59
|buy
|0.01
|chfjpy
|99.04
|0.00
|99.44
|2008.03.17 02:04
|99.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|7696796
|2008.03.17 02:01
|buy
|0.02
|chfjpy
|98.90
|0.00
|99.30
|2008.03.17 02:04
|99.05
|0.00
|0.00
|0.00
|3.09
|7697177
|2008.03.17 02:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0155
|0.0000
|2.0115
|2008.03.17 02:38
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|7697315
|2008.03.17 02:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5790
|0.0000
|1.5830
|2008.03.17 02:27
|1.5806
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7697370
|2008.03.17 02:05
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.10
|0.00
|98.70
|2008.03.17 03:19
|99.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|7697643
|2008.03.17 02:14
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0173
|0.0000
|2.0133
|2008.03.17 02:38
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|7698019
|2008.03.17 02:27
|buy
|0.01
|chfjpy
|99.14
|0.00
|99.54
|2008.03.17 02:36
|99.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|7698240
|2008.03.17 02:28
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5513
|0.0000
|1.5473
|2008.03.17 02:31
|1.5498
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|7698474
|2008.03.17 02:29
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5829
|0.0000
|1.5789
|2008.03.17 03:34
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.60
|7698544
|2008.03.17 02:30
|sell
|0.08
|gbpusd
|2.0190
|0.0000
|2.0150
|2008.03.17 02:39
|2.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|7698579
|2008.03.17 02:30
|sell
|0.04
|chfjpy
|99.26
|0.00
|98.86
|2008.03.17 03:19
|99.11
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|7698863
|2008.03.17 02:33
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5494
|0.0000
|1.5454
|2008.03.17 02:36
|1.5462
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|7698972
|2008.03.17 02:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5840
|0.0000
|1.5880
|2008.03.17 03:21
|1.5840
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7699146
|2008.03.17 02:38
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5455
|0.0000
|1.5415
|2008.03.17 03:21
|1.5438
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|7699334
|2008.03.17 02:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0167
|0.0000
|2.0127
|2008.03.17 03:21
|2.0150
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|7699624
|2008.03.17 02:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5824
|0.0000
|1.5864
|2008.03.17 03:22
|1.5864
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|7701137
|2008.03.17 03:20
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.97
|0.00
|98.57
|2008.03.17 03:33
|98.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|7701596
|2008.03.17 03:22
|buy
|0.01
|chfjpy
|98.98
|0.00
|99.38
|2008.03.17 03:23
|99.21
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|7701655
|2008.03.17 03:22
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5864
|0.0000
|1.5824
|2008.03.17 03:34
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|7701990
|2008.03.17 03:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5872
|0.0000
|1.5912
|2008.03.17 03:25
|1.5888
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7702165
|2008.03.17 03:24
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5360
|0.0000
|1.5320
|2008.03.17 03:25
|1.5345
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|7702272
|2008.03.17 03:24
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.10
|0.00
|98.70
|2008.03.17 03:28
|99.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.21
|7702273
|2008.03.17 03:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0111
|0.0000
|2.0071
|2008.03.17 03:37
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|7702411
|2008.03.17 03:25
|sell
|0.16
|eurusd
|1.5886
|0.0000
|1.5846
|2008.03.17 03:34
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|7702424
|2008.03.17 03:25
|buy
|0.01
|chfjpy
|99.09
|0.00
|99.49
|2008.03.17 03:25
|99.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|7702462
|2008.03.17 03:25
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5346
|0.0000
|1.5386
|2008.03.17 03:30
|1.5363
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|7702682
|2008.03.17 03:26
|sell
|0.04
|chfjpy
|99.32
|0.00
|98.92
|2008.03.17 03:28
|99.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|7702721
|2008.03.17 03:27
|sell
|0.32
|eurusd
|1.5903
|0.0000
|1.5863
|2008.03.17 03:34
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|7702730
|2008.03.17 03:27
|sell
|0.08
|chfjpy
|99.53
|0.00
|99.13
|2008.03.17 03:28
|99.35
|0.00
|0.00
|0.00
|15.01
|7702887
|2008.03.17 03:29
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5354
|0.0000
|1.5314
|2008.03.17 03:35
|1.5378
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.47
|7702952
|2008.03.17 03:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0113
|0.0000
|2.0153
|2008.03.17 03:34
|2.0129
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7702989
|2008.03.17 03:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5893
|0.0000
|1.5933
|2008.03.17 04:03
|1.5875
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|7703013
|2008.03.17 03:31
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.14
|0.00
|98.74
|2008.03.17 03:33
|98.99
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|7703056
|2008.03.17 03:31
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5393
|0.0000
|1.5353
|2008.03.17 03:36
|1.5378
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|7703176
|2008.03.17 03:33
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|2.0087
|2008.03.17 03:39
|2.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|7703271
|2008.03.17 03:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5877
|0.0000
|1.5917
|2008.03.17 04:03
|1.5875
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|7703322
|2008.03.17 03:36
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.13
|0.00
|98.73
|2008.03.17 03:39
|99.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.52
|7703326
|2008.03.17 03:36
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5867
|0.0000
|1.5827
|2008.03.17 04:59
|1.5849
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|7703368
|2008.03.17 03:37
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.31
|0.00
|98.91
|2008.03.17 03:39
|99.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.32
|7703493
|2008.03.17 03:38
|sell
|0.04
|chfjpy
|99.47
|0.00
|99.07
|2008.03.17 03:39
|99.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7703555
|2008.03.17 03:38
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5384
|0.0000
|1.5344
|2008.03.17 03:50
|1.5437
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.45
|7703616
|2008.03.17 03:38
|sell
|0.08
|chfjpy
|99.63
|0.00
|99.23
|2008.03.17 03:39
|99.47
|0.00
|0.00
|0.00
|13.25
|7703689
|2008.03.17 03:38
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5401
|0.0000
|1.5361
|2008.03.17 03:50
|1.5437
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|7703828
|2008.03.17 03:39
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5420
|0.0000
|1.5380
|2008.03.17 03:50
|1.5437
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.99
|7704097
|2008.03.17 03:40
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.23
|0.00
|98.83
|2008.03.17 03:41
|99.08
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|7704252
|2008.03.17 03:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0120
|0.0000
|2.0080
|2008.03.17 11:08
|2.0102
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|7704307
|2008.03.17 03:43
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.05
|0.00
|98.65
|2008.03.17 03:51
|98.89
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|7704418
|2008.03.17 03:46
|sell
|0.08
|eurchf
|1.5438
|0.0000
|1.5398
|2008.03.17 03:50
|1.5437
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|7704453
|2008.03.17 03:46
|sell
|0.16
|eurchf
|1.5454
|0.0000
|1.5414
|2008.03.17 03:50
|1.5437
|0.00
|0.00
|0.00
|27.97
|7704580
|2008.03.17 03:51
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5437
|0.0000
|1.5397
|2008.03.17 03:54
|1.5422
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|7704634
|2008.03.17 03:52
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.86
|0.00
|98.46
|2008.03.17 04:02
|99.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.45
|7704832
|2008.03.17 03:55
|buy
|0.04
|eurusd
|1.5859
|0.0000
|1.5899
|2008.03.17 04:03
|1.5875
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|7704858
|2008.03.17 03:56
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5407
|0.0000
|1.5367
|2008.03.17 21:17
|1.5512
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.65
|7704872
|2008.03.17 03:57
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.00
|0.00
|98.60
|2008.03.17 04:02
|99.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7704934
|2008.03.17 03:59
|sell
|0.04
|chfjpy
|99.17
|0.00
|98.77
|2008.03.17 04:02
|99.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7.06
|7705408
|2008.03.17 04:03
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5423
|0.0000
|1.5383
|2008.03.17 21:38
|1.5496
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.82
|7764046
|2008.03.17 21:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|98.79
|0.00
|99.19
|2008.03.17 21:45
|98.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|7764055
|2008.03.17 21:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.74
|0.00
|98.34
|2008.03.17 23:51
|98.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|7764070
|2008.03.17 21:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5747
|0.0000
|1.5707
|2008.03.17 21:15
|1.5731
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7764098
|2008.03.17 21:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0005
|0.0000
|1.9965
|2008.03.17 21:02
|1.9988
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|7764127
|2008.03.17 21:00
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5528
|0.0000
|1.5488
|2008.03.17 21:18
|1.5511
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|7764318
|2008.03.17 21:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9986
|0.0000
|1.9946
|2008.03.17 21:09
|1.9968
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|7764559
|2008.03.17 21:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9962
|0.0000
|1.9922
|2008.03.17 21:32
|1.9946
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7764851
|2008.03.17 21:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5731
|0.0000
|1.5691
|2008.03.17 23:48
|1.5715
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7764979
|2008.03.17 21:18
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5511
|0.0000
|1.5471
|2008.03.17 21:38
|1.5496
|0.00
|0.00
|0.00
|6.09
|7765344
|2008.03.17 21:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9946
|0.0000
|1.9906
|2008.03.17 23:48
|1.9980
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|7765425
|2008.03.17 21:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9962
|0.0000
|1.9922
|2008.03.17 23:48
|1.9980
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|7765447
|2008.03.17 21:39
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5497
|0.0000
|1.5457
|2008.03.18 01:44
|1.5482
|0.00
|0.00
|-0.11
|1.52
|7765518
|2008.03.17 21:41
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9978
|0.0000
|1.9938
|2008.03.17 23:48
|1.9980
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|7765711
|2008.03.17 21:44
|sell
|0.02
|chfjpy
|98.90
|0.00
|98.50
|2008.03.17 23:51
|98.75
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|7765782
|2008.03.17 21:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|1.5768
|2008.03.18 00:57
|1.5745
|0.00
|0.00
|0.01
|1.70
|7768206
|2008.03.17 22:59
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9996
|0.0000
|1.9956
|2008.03.17 23:48
|1.9980
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|7769603
|2008.03.17 23:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9975
|0.0000
|1.9935
|2008.03.18 00:44
|1.9958
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.70
|7769611
|2008.03.17 23:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5714
|0.0000
|1.5674
|2008.03.18 03:03
|1.5730
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.60
|7769744
|2008.03.17 23:52
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.76
|0.00
|98.36
|2008.03.18 00:54
|98.61
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.54
|7784499
|2008.03.18 00:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9956
|0.0000
|1.9916
|2008.03.18 06:36
|2.0022
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|7784625
|2008.03.18 00:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5730
|0.0000
|1.5690
|2008.03.18 03:03
|1.5730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7784714
|2008.03.18 00:51
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9972
|0.0000
|1.9932
|2008.03.18 06:36
|2.0022
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|7784844
|2008.03.18 00:55
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.60
|0.00
|98.20
|2008.03.18 06:43
|98.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|7784929
|2008.03.18 00:57
|buy
|0.01
|chfjpy
|98.61
|0.00
|99.01
|2008.03.18 01:11
|98.76
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|7785122
|2008.03.18 01:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5746
|0.0000
|1.5706
|2008.03.18 03:03
|1.5730
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|7785589
|2008.03.18 01:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5741
|0.0000
|1.5781
|2008.03.18 01:44
|1.5757
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7785601
|2008.03.18 01:11
|sell
|0.02
|chfjpy
|98.79
|0.00
|98.39
|2008.03.18 01:37
|98.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.71
|7785946
|2008.03.18 01:25
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9990
|0.0000
|1.9950
|2008.03.18 06:36
|2.0022
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|7786463
|2008.03.18 01:44
|buy
|0.01
|chfjpy
|98.63
|0.00
|99.03
|2008.03.18 02:26
|98.78
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|7786531
|2008.03.18 01:45
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5483
|0.0000
|1.5443
|2008.03.18 02:26
|1.5465
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|7788238
|2008.03.18 02:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5746
|0.0000
|1.5786
|2008.03.18 03:14
|1.5744
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|7788254
|2008.03.18 02:26
|sell
|0.02
|chfjpy
|98.78
|0.00
|98.38
|2008.03.18 06:43
|98.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|7788336
|2008.03.18 02:27
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5458
|0.0000
|1.5418
|2008.03.18 02:50
|1.5459
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|7788593
|2008.03.18 02:31
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5474
|0.0000
|1.5434
|2008.03.18 02:50
|1.5459
|0.00
|0.00
|0.00
|3.05
|7788891
|2008.03.18 02:52
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5465
|0.0000
|1.5425
|2008.03.18 23:26
|1.5676
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.05
|7789357
|2008.03.18 03:04
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5728
|0.0000
|1.5768
|2008.03.18 03:14
|1.5744
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|7789421
|2008.03.18 03:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5727
|0.0000
|1.5687
|2008.03.18 06:09
|1.5775
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|7789625
|2008.03.18 03:11
|sell
|0.04
|chfjpy
|98.94
|0.00
|98.54
|2008.03.18 06:43
|98.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|7789697
|2008.03.18 03:14
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5743
|0.0000
|1.5703
|2008.03.18 06:09
|1.5775
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|7789706
|2008.03.18 03:15
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5465
|0.0000
|1.5505
|2008.03.18 06:05
|1.5483
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|7790169
|2008.03.18 03:38
|sell
|0.08
|gbpusd
|2.0006
|0.0000
|1.9966
|2008.03.18 06:36
|2.0022
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.80
|7790220
|2008.03.18 03:41
|sell
|0.16
|gbpusd
|2.0022
|0.0000
|1.9982
|2008.03.18 06:36
|2.0022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7790297
|2008.03.18 03:44
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5759
|0.0000
|1.5719
|2008.03.18 06:09
|1.5775
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|7791088
|2008.03.18 04:10
|sell
|0.32
|gbpusd
|2.0039
|0.0000
|1.9999
|2008.03.18 06:36
|2.0022
|0.00
|0.00
|0.00
|54.40
|7791118
|2008.03.18 04:11
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5775
|0.0000
|1.5735
|2008.03.18 06:09
|1.5775
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7792005
|2008.03.18 04:56
|sell
|0.08
|chfjpy
|99.10
|0.00
|98.70
|2008.03.18 06:43
|98.95
|0.00
|0.00
|0.00
|12.35
|7792017
|2008.03.18 04:57
|sell
|0.16
|eurusd
|1.5791
|0.0000
|1.5751
|2008.03.18 06:09
|1.5775
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|7793047
|2008.03.18 06:05
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5482
|0.0000
|1.5442
|2008.03.18 23:26
|1.5676
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.72
|7870394
|2008.03.18 21:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5637
|0.0000
|1.5677
|2008.03.18 23:19
|1.5637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7870397
|2008.03.18 21:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0077
|0.0000
|2.0037
|2008.03.18 21:06
|2.0061
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7870408
|2008.03.18 21:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5634
|0.0000
|1.5594
|2008.03.18 21:34
|1.5632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|7870423
|2008.03.18 21:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.35
|0.00
|98.95
|2008.03.18 23:51
|99.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.39
|7870435
|2008.03.18 21:00
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5660
|0.0000
|1.5620
|2008.03.18 23:26
|1.5676
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.39
|7870859
|2008.03.18 21:04
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.49
|0.00
|99.09
|2008.03.18 21:34
|99.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7871243
|2008.03.18 21:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0061
|0.0000
|2.0021
|2008.03.18 23:47
|2.0097
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|7871818
|2008.03.18 21:10
|sell
|0.08
|eurchf
|1.5676
|0.0000
|1.5636
|2008.03.18 23:26
|1.5676
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7872286
|2008.03.18 21:12
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5649
|0.0000
|1.5609
|2008.03.18 21:34
|1.5632
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|7873036
|2008.03.18 21:22
|sell
|0.04
|chfjpy
|99.60
|0.00
|99.20
|2008.03.18 21:34
|99.49
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|7873792
|2008.03.18 21:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5629
|0.0000
|1.5589
|2008.03.19 02:00
|1.5662
|0.00
|0.00
|-0.07
|-3.30
|7874263
|2008.03.18 21:48
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.51
|0.00
|99.11
|2008.03.18 23:51
|99.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.59
|7874836
|2008.03.18 21:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5621
|0.0000
|1.5661
|2008.03.18 23:20
|1.5639
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|7876601
|2008.03.18 22:25
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0079
|0.0000
|2.0039
|2008.03.18 23:47
|2.0097
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|7876720
|2008.03.18 22:26
|sell
|0.04
|chfjpy
|99.67
|0.00
|99.27
|2008.03.18 23:51
|99.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.79
|7879480
|2008.03.18 23:10
|sell
|0.08
|chfjpy
|99.83
|0.00
|99.43
|2008.03.18 23:51
|99.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.78
|7879739
|2008.03.18 23:12
|sell
|0.16
|eurchf
|1.5692
|0.0000
|1.5652
|2008.03.18 23:26
|1.5676
|0.00
|0.00
|0.00
|25.55
|7880480
|2008.03.18 23:18
|sell
|0.16
|chfjpy
|99.99
|0.00
|99.59
|2008.03.18 23:51
|99.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7880756
|2008.03.18 23:20
|sell
|0.04
|gbpusd
|2.0096
|0.0000
|2.0056
|2008.03.18 23:47
|2.0097
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|7880760
|2008.03.18 23:20
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5687
|0.0000
|1.5727
|2008.03.19 01:41
|1.5655
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.21
|7881235
|2008.03.18 23:26
|sell
|0.08
|gbpusd
|2.0113
|0.0000
|2.0073
|2008.03.18 23:49
|2.0093
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|7881311
|2008.03.18 23:27
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5675
|0.0000
|1.5635
|2008.03.19 00:48
|1.5658
|0.00
|0.00
|-0.11
|1.70
|7881316
|2008.03.18 23:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5645
|0.0000
|1.5605
|2008.03.19 02:00
|1.5662
|0.00
|0.00
|-0.13
|-3.40
|7881778
|2008.03.18 23:36
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5670
|0.0000
|1.5710
|2008.03.19 01:41
|1.5655
|0.00
|0.00
|0.11
|-3.01
|7881935
|2008.03.18 23:41
|sell
|0.32
|chfjpy
|100.15
|0.00
|99.75
|2008.03.18 23:51
|99.95
|0.00
|0.00
|0.00
|63.95
|7882594
|2008.03.18 23:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0088
|0.0000
|2.0048
|2008.03.19 01:36
|2.0098
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.00
|7882625
|2008.03.18 23:52
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.95
|0.00
|99.55
|2008.03.19 01:03
|99.78
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.71
|7896964
|2008.03.19 00:49
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5655
|0.0000
|1.5615
|2008.03.19 01:15
|1.5638
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|7897092
|2008.03.19 00:55
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5654
|0.0000
|1.5694
|2008.03.19 02:25
|1.5671
|0.00
|0.00
|0.00
|6.79
|7897145
|2008.03.19 00:57
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5661
|0.0000
|1.5621
|2008.03.19 02:04
|1.5645
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|7897977
|2008.03.19 01:04
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.73
|0.00
|99.33
|2008.03.19 01:11
|99.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|7898555
|2008.03.19 01:12
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.56
|0.00
|99.16
|2008.03.19 04:04
|99.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|7898686
|2008.03.19 01:16
|buy
|0.08
|eurchf
|1.5638
|0.0000
|1.5678
|2008.03.19 01:41
|1.5649
|0.00
|0.00
|0.00
|8.82
|7898694
|2008.03.19 01:17
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5634
|0.0000
|1.5594
|2008.03.19 03:23
|1.5646
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|7898707
|2008.03.19 01:17
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.73
|0.00
|99.33
|2008.03.19 02:02
|99.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|7898964
|2008.03.19 01:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5678
|0.0000
|1.5638
|2008.03.19 02:00
|1.5663
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7899043
|2008.03.19 01:33
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0114
|0.0000
|2.0074
|2008.03.19 01:36
|2.0098
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|7899203
|2008.03.19 01:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0098
|0.0000
|2.0058
|2008.03.19 01:51
|2.0098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7899272
|2008.03.19 01:41
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5650
|0.0000
|1.5610
|2008.03.19 03:23
|1.5646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|7899304
|2008.03.19 01:42
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0114
|0.0000
|2.0074
|2008.03.19 01:51
|2.0098
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|7899342
|2008.03.19 01:43
|sell
|0.04
|chfjpy
|99.90
|0.00
|99.50
|2008.03.19 04:04
|99.75
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|7899550
|2008.03.19 01:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|2.0093
|0.0000
|2.0053
|2008.03.19 06:04
|2.0093
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7901129
|2008.03.19 02:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5640
|0.0000
|1.5600
|2008.03.19 06:09
|1.5690
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|7901859
|2008.03.19 02:21
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5665
|0.0000
|1.5625
|2008.03.19 03:23
|1.5646
|0.00
|0.00
|0.00
|7.61
|7901878
|2008.03.19 02:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|2.0109
|0.0000
|2.0069
|2008.03.19 06:06
|2.0093
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|7901931
|2008.03.19 02:25
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5657
|0.0000
|1.5617
|2008.03.19 07:08
|1.5690
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|7901960
|2008.03.19 02:25
|buy
|0.01
|gbpusd
|2.0121
|0.0000
|2.0161
|2008.03.19 06:15
|2.0085
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|7902484
|2008.03.19 02:49
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5675
|0.0000
|1.5635
|2008.03.19 06:09
|1.5689
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|7903354
|2008.03.19 03:25
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5649
|0.0000
|1.5609
|2008.03.19 04:09
|1.5651
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|7903847
|2008.03.19 03:42
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5666
|0.0000
|1.5626
|2008.03.19 04:09
|1.5651
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|7905401
|2008.03.19 05:03
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5691
|0.0000
|1.5651
|2008.03.19 06:09
|1.5689
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7906511
|2008.03.19 05:49
|sell
|0.16
|eurusd
|1.5707
|0.0000
|1.5667
|2008.03.19 06:09
|1.5689
|0.00
|0.00
|0.00
|28.80
|7907082
|2008.03.19 06:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|2.0105
|0.0000
|2.0145
|2008.03.19 06:58
|2.0087
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|7907255
|2008.03.19 06:07
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0086
|0.0000
|2.0126
|2008.03.19 06:15
|2.0084
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|7907401
|2008.03.19 06:09
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5690
|0.0000
|1.5650
|2008.03.19 14:17
|1.5672
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|7907621
|2008.03.19 06:12
|buy
|0.08
|gbpusd
|2.0069
|0.0000
|2.0109
|2008.03.19 06:15
|2.0084
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7907830
|2008.03.19 06:15
|buy
|0.04
|gbpusd
|2.0087
|0.0000
|2.0127
|2008.03.19 06:58
|2.0087
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7907899
|2008.03.19 06:16
|sell
|0.08
|eurusd
|1.5706
|0.0000
|1.5666
|2008.03.19 07:08
|1.5691
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7908195
|2008.03.19 06:29
|buy
|0.08
|gbpusd
|2.0071
|0.0000
|2.0111
|2008.03.19 06:58
|2.0087
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|7950597
|2008.03.19 21:00
|buy
|0.01
|chfjpy
|98.98
|0.00
|99.38
|2008.03.19 21:40
|99.13
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|7950603
|2008.03.19 21:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9814
|0.0000
|1.9774
|2008.03.19 22:05
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|7950612
|2008.03.19 21:00
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.94
|0.00
|98.54
|2008.03.19 22:03
|99.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.71
|7950626
|2008.03.19 21:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5615
|0.0000
|1.5575
|2008.03.19 21:07
|1.5599
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7950629
|2008.03.19 21:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5609
|0.0000
|1.5569
|2008.03.19 22:27
|1.5626
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|7951241
|2008.03.19 21:08
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5599
|0.0000
|1.5559
|2008.03.19 22:08
|1.5589
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|7951527
|2008.03.19 21:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|1.9791
|2008.03.19 22:05
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7952041
|2008.03.19 21:38
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.10
|0.00
|98.70
|2008.03.19 22:03
|99.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|7952063
|2008.03.19 21:39
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9848
|0.0000
|1.9808
|2008.03.19 22:05
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|7952094
|2008.03.19 21:40
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5593
|0.0000
|1.5633
|2008.03.19 21:48
|1.5609
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7952164
|2008.03.19 21:43
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5604
|0.0000
|1.5564
|2008.03.19 22:11
|1.5589
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|7952273
|2008.03.19 21:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9848
|0.0000
|1.9888
|2008.03.19 23:27
|1.9844
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|7952699
|2008.03.19 21:58
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5625
|0.0000
|1.5585
|2008.03.20 01:42
|1.5609
|0.00
|0.00
|-0.40
|3.20
|7952711
|2008.03.19 21:59
|sell
|0.04
|chfjpy
|99.26
|0.00
|98.86
|2008.03.19 22:03
|99.11
|0.00
|0.00
|0.00
|6.07
|7953026
|2008.03.19 22:04
|sell
|0.01
|chfjpy
|99.06
|0.00
|98.66
|2008.03.19 22:31
|98.90
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|7953099
|2008.03.19 22:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9828
|0.0000
|1.9868
|2008.03.19 23:27
|1.9844
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|7953129
|2008.03.19 22:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9824
|0.0000
|1.9784
|2008.03.20 00:31
|1.9860
|0.00
|0.00
|-0.46
|-3.60
|7953306
|2008.03.19 22:12
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5580
|0.0000
|1.5540
|2008.03.20 01:42
|1.5580
|0.00
|0.00
|-0.32
|0.00
|7953394
|2008.03.19 22:14
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5642
|0.0000
|1.5602
|2008.03.19 22:27
|1.5628
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|7953526
|2008.03.19 22:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9840
|0.0000
|1.9800
|2008.03.20 00:31
|1.9860
|0.00
|0.00
|-0.92
|-4.00
|7953760
|2008.03.19 22:32
|sell
|0.01
|chfjpy
|98.95
|0.00
|98.55
|2008.03.20 04:07
|98.95
|0.00
|0.00
|-0.20
|0.00
|7954032
|2008.03.19 22:50
|sell
|0.04
|eurusd
|1.5640
|0.0000
|1.5600
|2008.03.20 00:52
|1.5627
|0.00
|0.00
|-0.79
|5.20
|7954915
|2008.03.19 23:13
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5596
|0.0000
|1.5556
|2008.03.20 01:42
|1.5580
|0.00
|0.00
|-0.65
|3.20
|7955358
|2008.03.19 23:27
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5596
|0.0000
|1.5636
|2008.03.20 03:04
|1.5603
|0.00
|0.00
|0.17
|0.70
|7955848
|2008.03.19 23:48
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9860
|0.0000
|1.9820
|2008.03.20 00:31
|1.9860
|0.00
|0.00
|-1.84
|0.00
|7967301
|2008.03.20 00:23
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9876
|0.0000
|1.9836
|2008.03.20 00:31
|1.9860
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|7967440
|2008.03.20 00:27
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.11
|0.00
|98.71
|2008.03.20 01:51
|98.99
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|7967562
|2008.03.20 00:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|1.9818
|2008.03.20 00:48
|1.9842
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7967973
|2008.03.20 00:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9835
|0.0000
|1.9795
|2008.03.20 01:35
|1.9836
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|7969056
|2008.03.20 01:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|1.9812
|2008.03.20 01:35
|1.9836
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|7969777
|2008.03.20 01:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9834
|0.0000
|1.9794
|2008.03.20 01:48
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|7970209
|2008.03.20 01:43
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5582
|0.0000
|1.5622
|2008.03.20 03:04
|1.5603
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|7970211
|2008.03.20 01:43
|sell
|0.01
|eurchf
|1.5578
|0.0000
|1.5538
|2008.03.20 07:54
|1.5594
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|7970212
|2008.03.20 01:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5610
|0.0000
|1.5570
|2008.03.20 01:50
|1.5594
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7970599
|2008.03.20 01:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9810
|0.0000
|1.9770
|2008.03.20 03:26
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7970862
|2008.03.20 01:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.5585
|0.0000
|1.5545
|2008.03.20 09:04
|1.5566
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|7972606
|2008.03.20 02:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9825
|0.0000
|1.9785
|2008.03.20 02:36
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|7972620
|2008.03.20 02:20
|sell
|0.02
|eurusd
|1.5601
|0.0000
|1.5561
|2008.03.20 02:35
|1.5586
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|7973617
|2008.03.20 03:00
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5594
|0.0000
|1.5554
|2008.03.20 07:54
|1.5594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7973861
|2008.03.20 03:01
|sell
|0.02
|chfjpy
|99.10
|0.00
|98.70
|2008.03.20 04:07
|98.95
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|7974044
|2008.03.20 03:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.5572
|0.0000
|1.5612
|2008.03.20 03:12
|1.5588
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7974055
|2008.03.20 03:05
|buy
|0.01
|chfjpy
|99.12
|0.00
|99.52
|2008.03.20 04:28
|99.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|7974412
|2008.03.20 03:27
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9791
|0.0000
|1.9751
|2008.03.20 09:09
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|7974463
|2008.03.20 03:28
|buy
|0.02
|chfjpy
|98.96
|0.00
|99.36
|2008.03.20 04:28
|99.11
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|7975454
|2008.03.20 04:05
|sell
|0.04
|eurchf
|1.5611
|0.0000
|1.5571
|2008.03.20 07:54
|1.5594
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|0.00
|0.00
|-12.79
|777.90
|Closed P/L:
|765.11
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|765.11
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|25 765.11
|Equity:
|25 765.11
|Free Margin:
|25 765.11
|Details:
|Gross Profit:
|2 125.92
|Gross Loss:
|1 360.81
|Total Net Profit:
|765.11
|Profit Factor:
|1.56
|Expected Payoff:
|1.52
|Absolute Drawdown:
|156.02
|Maximal Drawdown:
|276.23 (1.10%)
|Relative Drawdown:
|1.10% (276.23)
|Total Trades:
|505
|Short Positions (won %):
|383 (61.62%)
|Long Positions (won %):
|122 (63.93%)
|Profit Trades (% of total):
|314 (62.18%)
|Loss trades (% of total):
|191 (37.82%)
|Largest
|profit trade:
|198.16
|loss trade:
|-76.25
|Average
|profit trade:
|6.77
|loss trade:
|-7.12
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (51.08)
|consecutive losses ($):
|6 (-276.23)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|201.46 (4)
|consecutive loss (count):
|-276.23 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2