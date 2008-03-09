Alpari (UK) Ltd.

Account: 142025 Name: buysell_tf Currency: USD 2008 March 17, 09:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
73538362008.03.09 08:40balanceDeposit25 000.00
73541042008.03.10 00:00buy0.01chfjpy100.140.00100.542008.03.10 00:51100.300.000.000.001.56
73545522008.03.10 00:00sell0.01eurusd1.53990.00001.53592008.03.10 01:111.53830.000.000.001.60
73557182008.03.10 00:00sell0.01chfjpy100.110.0099.712008.03.10 03:05100.110.000.000.000.00
73573242008.03.10 00:00sell0.01gbpusd2.01960.00002.01562008.03.10 06:472.01780.000.000.001.80
73574262008.03.10 00:00sell0.01eurchf1.57110.00001.56712008.03.10 06:271.56950.000.000.001.57
73622262008.03.10 00:47sell0.02chfjpy100.270.0099.872008.03.10 03:05100.110.000.000.003.13
73623512008.03.10 00:51buy0.01chfjpy100.330.00100.732008.03.10 08:30100.020.000.000.00-3.04
73632952008.03.10 01:12sell0.01eurusd1.53800.00001.53402008.03.10 07:421.53630.000.000.001.70
73644572008.03.10 01:52buy0.02chfjpy100.180.00100.582008.03.10 11:2399.880.000.000.00-5.88
73661552008.03.10 03:06sell0.01chfjpy100.070.0099.672008.03.10 07:4299.900.000.000.001.67
73693782008.03.10 06:45buy0.04chfjpy100.020.00100.422008.03.10 08:30100.040.000.000.000.78
73706722008.03.10 07:43buy0.08chfjpy99.860.00100.262008.03.10 08:30100.040.000.000.0014.11
73731402008.03.10 08:31buy0.04chfjpy100.020.00100.422008.03.10 13:05100.020.000.000.000.00
73760372008.03.10 10:00buy0.08chfjpy99.880.00100.282008.03.10 11:2399.870.000.000.00-0.78
73778762008.03.10 10:59buy0.16chfjpy99.720.00100.122008.03.10 11:2399.870.000.000.0023.51
73788082008.03.10 11:31buy0.08chfjpy99.860.00100.262008.03.10 13:12100.030.000.000.0013.29
73942922008.03.10 18:58buy0.01chfjpy99.940.00100.342008.03.10 23:5099.940.000.000.000.00
73942932008.03.10 18:58sell0.01chfjpy99.910.0099.512008.03.11 00:4599.750.000.00-0.071.57
73942962008.03.10 18:59sell0.01gbpusd2.01230.00002.00832008.03.10 19:172.01070.000.000.001.60
73942982008.03.10 18:59sell0.01eurchf1.56310.00001.55912008.03.10 23:421.56310.000.000.000.00
73942992008.03.10 18:59sell0.01eurusd1.53370.00001.52972008.03.11 01:131.53370.000.00-0.060.00
73947492008.03.10 19:19sell0.01gbpusd2.01040.00002.00642008.03.10 22:402.00880.000.000.001.60
73964892008.03.10 20:53sell0.02eurusd1.53530.00001.53132008.03.11 01:131.53370.000.00-0.133.20
73976342008.03.10 22:11buy0.02chfjpy99.780.00100.182008.03.10 23:5099.940.000.000.003.14
73976502008.03.10 22:12sell0.02eurchf1.56470.00001.56072008.03.10 23:421.56310.000.000.003.14
73979652008.03.10 22:44sell0.01gbpusd2.00880.00002.00482008.03.10 22:532.00710.000.000.001.70
73982012008.03.10 22:54sell0.01gbpusd2.00700.00002.00302008.03.10 23:132.00540.000.000.001.60
73988172008.03.10 23:14sell0.01gbpusd2.00500.00002.00102008.03.11 00:452.00820.000.00-0.15-3.20
73989442008.03.10 23:28sell0.02gbpusd2.00660.00002.00262008.03.11 00:452.00820.000.00-0.30-3.20
73991702008.03.10 23:43sell0.01eurchf1.56260.00001.55862008.03.11 23:591.58560.000.00-0.09-22.25
73992622008.03.10 23:50buy0.01eurusd1.53530.00001.53932008.03.11 02:221.53530.000.000.010.00
73992672008.03.10 23:50sell0.04gbpusd2.00830.00002.00432008.03.11 03:402.00670.000.00-0.616.40
73995002008.03.10 23:57sell0.08gbpusd2.01000.00002.00602008.03.11 00:452.00840.000.00-1.2212.80
74018052008.03.11 00:02sell0.02eurchf1.56420.00001.56022008.03.11 01:011.56260.000.000.003.14
74056552008.03.11 00:47sell0.01chfjpy99.680.0099.282008.03.11 23:1299.990.000.000.00-2.99
74066622008.03.11 01:14buy0.02eurusd1.53370.00001.53772008.03.11 02:221.53530.000.000.003.20
74066782008.03.11 01:15sell0.01eurusd1.53360.00001.52962008.03.11 07:081.53500.000.000.00-1.40
74081062008.03.11 02:08sell0.02eurusd1.53500.00001.53102008.03.11 07:081.53500.000.000.000.00
74082932008.03.11 02:22buy0.01chfjpy99.860.00100.262008.03.11 06:52100.020.000.000.001.57
74083122008.03.11 02:23sell0.02chfjpy99.830.0099.432008.03.11 23:1299.990.000.000.00-3.10
74084652008.03.11 02:31sell0.02eurchf1.56420.00001.56022008.03.11 23:591.58560.000.000.00-41.41
74095302008.03.11 03:42sell0.01gbpusd2.00660.00002.00262008.03.11 08:042.00500.000.000.001.60
74111552008.03.11 05:50sell0.04eurusd1.53660.00001.53262008.03.11 07:081.53500.000.000.006.40
74116732008.03.11 06:09sell0.04eurchf1.56590.00001.56192008.03.11 23:591.58560.000.000.00-76.25
74122542008.03.11 06:50sell0.04chfjpy99.990.0099.592008.03.11 23:1299.990.000.000.000.00
74445302008.03.11 18:58buy0.01eurchf1.58110.00001.58512008.03.11 19:381.58270.000.000.001.55
74445322008.03.11 18:58sell0.08eurchf1.58080.00001.57682008.03.11 23:591.58560.000.000.00-37.15
74445382008.03.11 18:58sell0.01eurusd1.53340.00001.52942008.03.11 19:071.53180.000.000.001.60
74445432008.03.11 18:59sell0.01gbpusd2.00650.00002.00252008.03.11 19:132.00490.000.000.001.60
74450222008.03.11 19:09sell0.01eurusd1.53180.00001.52782008.03.12 06:371.53680.000.00-0.06-5.00
74451482008.03.11 19:15sell0.01gbpusd2.00440.00002.00042008.03.11 19:482.00280.000.000.001.60
74454202008.03.11 19:38sell0.16eurchf1.58240.00001.57842008.03.11 23:591.58560.000.000.00-49.54
74454222008.03.11 19:38buy0.01chfjpy99.950.00100.352008.03.11 19:55100.130.000.000.001.74
74457502008.03.11 19:51sell0.01gbpusd2.00270.00001.99872008.03.11 23:192.00630.000.000.00-3.60
74459012008.03.11 19:55buy0.01gbpusd2.00280.00002.00682008.03.11 20:132.00440.000.000.001.60
74462802008.03.11 20:08sell0.02gbpusd2.00430.00002.00032008.03.11 23:192.00630.000.000.00-4.00
74463322008.03.11 20:13buy0.01chfjpy100.010.00100.412008.03.11 23:03100.180.000.000.001.64
74474892008.03.11 21:05sell0.32eurchf1.58400.00001.58002008.03.11 23:591.58560.000.000.00-49.54
74478382008.03.11 21:19sell0.04gbpusd2.00590.00002.00192008.03.11 23:192.00630.000.000.00-1.60
74482862008.03.11 21:44sell0.02eurusd1.53340.00001.52942008.03.12 20:331.55390.000.00-0.13-41.00
74493052008.03.11 22:37sell0.08gbpusd2.00790.00002.00392008.03.11 23:192.00630.000.000.0012.80
74497042008.03.11 23:03sell0.08chfjpy100.150.0099.752008.03.11 23:1299.990.000.000.0012.38
74497272008.03.11 23:03buy0.01eurchf1.58470.00001.58872008.03.11 23:121.58640.000.000.001.64
74501522008.03.11 23:11sell0.64eurchf1.58560.00001.58162008.03.11 23:591.58560.000.000.000.00
74501772008.03.11 23:12buy0.01eurchf1.58680.00001.59082008.03.12 07:201.58350.000.000.04-3.20
74502002008.03.11 23:14buy0.01chfjpy99.990.00100.392008.03.12 08:42100.150.000.000.031.55
74502012008.03.11 23:14sell0.01chfjpy99.940.0099.542008.03.12 03:3699.940.000.00-0.070.00
74502542008.03.11 23:18sell1.28eurchf1.58720.00001.58322008.03.11 23:591.58560.000.000.00198.16
74502742008.03.11 23:20sell0.01gbpusd2.00650.00002.00252008.03.12 06:102.01180.000.00-0.15-5.30
74508662008.03.11 23:49sell0.02chfjpy100.100.0099.702008.03.12 03:3699.940.000.00-0.143.11
74565342008.03.12 00:01sell0.01eurchf1.58540.00001.58142008.03.12 01:241.58380.000.000.001.55
74608102008.03.12 00:03buy0.02eurchf1.58520.00001.58922008.03.12 07:201.58350.000.000.00-3.30
74627652008.03.12 01:25buy0.04eurchf1.58360.00001.58762008.03.12 07:201.58350.000.000.00-0.39
74627672008.03.12 01:25sell0.01eurchf1.58290.00001.57892008.03.12 01:511.58110.000.000.001.75
74634152008.03.12 01:45buy0.08eurchf1.58190.00001.58592008.03.12 07:201.58350.000.000.0012.42
74634742008.03.12 01:48sell0.04eurusd1.53500.00001.53102008.03.12 06:381.53670.000.000.00-6.80
74636132008.03.12 01:52sell0.01eurchf1.58070.00001.57672008.03.12 08:041.58230.000.000.00-1.55
74648382008.03.12 02:19sell0.02eurchf1.58230.00001.57832008.03.12 13:151.58060.000.000.003.33
74651132008.03.12 02:31sell0.02gbpusd2.00810.00002.00412008.03.12 07:472.01280.000.000.00-9.40
74655532008.03.12 02:42sell0.04gbpusd2.00970.00002.00572008.03.12 06:102.01190.000.000.00-8.80
74660902008.03.12 03:38sell0.01chfjpy99.990.0099.592008.03.12 20:41100.160.000.000.00-1.67
74668292008.03.12 04:42sell0.08gbpusd2.01130.00002.00732008.03.12 06:102.01190.000.000.00-4.80
74677602008.03.12 05:46sell0.08eurusd1.53670.00001.53272008.03.12 06:381.53670.000.000.000.00
74678132008.03.12 05:46sell0.16gbpusd2.01340.00002.00942008.03.12 06:102.01190.000.000.0024.00
74681252008.03.12 05:54sell0.16eurusd1.53840.00001.53442008.03.12 06:381.53670.000.000.0027.20
74685252008.03.12 06:12sell0.04gbpusd2.01140.00002.00742008.03.12 08:232.01140.000.000.000.00
74685972008.03.12 06:19sell0.08gbpusd2.01300.00002.00902008.03.12 08:512.01130.000.000.0013.60
74689862008.03.12 06:39sell0.04eurusd1.53660.00001.53262008.03.12 09:081.53680.000.000.00-0.80
74693902008.03.12 07:03sell0.16gbpusd2.01460.00002.01062008.03.12 07:472.01300.000.000.0025.60
74697432008.03.12 07:22sell0.04eurchf1.58390.00001.57992008.03.12 08:041.58250.000.000.005.43
74720642008.03.12 08:34sell0.08eurusd1.53820.00001.53422008.03.12 09:081.53680.000.000.0011.20
74722702008.03.12 08:42sell0.02chfjpy100.160.0099.762008.03.12 22:15100.170.000.000.00-0.20
75054042008.03.12 18:58buy0.01gbpusd2.02290.00002.02692008.03.12 19:152.02490.000.000.002.00
75054092008.03.12 18:58sell0.01gbpusd2.02240.00002.01842008.03.12 20:332.02580.000.000.00-3.40
75054212008.03.12 18:58sell0.04eurusd1.55140.00001.54742008.03.12 20:331.55390.000.000.00-10.00
75054432008.03.12 18:59sell0.01eurchf1.58070.00001.57672008.03.12 19:111.57880.000.000.001.87
75061862008.03.12 19:12sell0.04chfjpy100.320.0099.922008.03.12 20:41100.150.000.000.006.69
75062082008.03.12 19:12sell0.01eurchf1.57710.00001.57312008.03.12 20:071.57870.000.000.00-1.57
75062192008.03.12 19:13sell0.02gbpusd2.02400.00002.02002008.03.12 20:332.02580.000.000.00-3.60
75063982008.03.12 19:15buy0.01eurchf1.57750.00001.58152008.03.12 19:191.57910.000.000.001.58
75064832008.03.12 19:17sell0.02eurchf1.57870.00001.57472008.03.12 20:071.57870.000.000.000.00
75065202008.03.12 19:19buy0.01eurusd1.55210.00001.55612008.03.12 20:081.55370.000.000.001.60
75069122008.03.12 19:33sell0.04eurchf1.58030.00001.57632008.03.12 20:101.57870.000.000.006.30
75077902008.03.12 20:07sell0.08eurusd1.55300.00001.54902008.03.12 20:331.55390.000.000.00-7.20
75079562008.03.12 20:08buy0.01chfjpy100.380.00100.782008.03.12 23:00100.020.000.000.00-3.55
75081052008.03.12 20:12sell0.01eurchf1.57840.00001.57442008.03.13 02:291.57680.000.00-0.281.57
75083922008.03.12 20:19sell0.04gbpusd2.02580.00002.02182008.03.12 20:332.02580.000.000.000.00
75086672008.03.12 20:24buy0.02chfjpy100.220.00100.622008.03.12 23:00100.020.000.000.00-3.95
75089252008.03.12 20:25sell0.16eurusd1.55560.00001.55162008.03.12 20:381.55400.000.000.0025.60
75093982008.03.12 20:30sell0.08gbpusd2.02740.00002.02342008.03.12 20:332.02580.000.000.0012.80
75099462008.03.12 20:36sell0.01gbpusd2.02500.00002.02102008.03.13 04:382.03010.000.00-0.46-5.10
75100922008.03.12 20:40sell0.01eurusd1.55320.00001.54922008.03.12 21:351.55480.000.000.00-1.60
75105122008.03.12 20:56sell0.02gbpusd2.02660.00002.02262008.03.13 04:382.03010.000.00-0.91-7.00
75106442008.03.12 20:59sell0.02eurusd1.55480.00001.55082008.03.12 21:351.55480.000.000.000.00
75112382008.03.12 21:03sell0.04eurusd1.55640.00001.55242008.03.12 21:351.55480.000.000.006.40
75115682008.03.12 21:08sell0.04chfjpy100.330.0099.932008.03.12 22:15100.170.000.000.006.30
75124392008.03.12 21:37sell0.01eurusd1.55450.00001.55052008.03.12 23:181.55480.000.000.00-0.30
75132702008.03.12 22:16sell0.01chfjpy100.160.0099.762008.03.12 22:4199.990.000.000.001.68
75135552008.03.12 22:27buy0.04chfjpy100.060.00100.462008.03.12 23:00100.020.000.000.00-1.58
75142872008.03.12 22:41sell0.02eurusd1.55640.00001.55242008.03.12 23:211.55480.000.000.003.20
75144972008.03.12 22:43sell0.01chfjpy99.820.0099.422008.03.12 23:0999.820.000.000.000.00
75145072008.03.12 22:43buy0.08chfjpy99.850.00100.252008.03.12 23:00100.020.000.000.0013.41
75148842008.03.12 22:54sell0.02chfjpy99.980.0099.582008.03.12 23:0999.820.000.000.003.16
75150872008.03.12 23:00buy0.01gbpusd2.02790.00002.03192008.03.13 02:192.02780.000.000.28-0.10
75155292008.03.12 23:10sell0.01chfjpy99.760.0099.362008.03.13 02:1899.880.000.00-0.22-1.18
75160532008.03.12 23:21sell0.01eurusd1.55430.00001.55032008.03.13 01:521.55270.000.00-0.191.60
75161042008.03.12 23:22buy0.02gbpusd2.02620.00002.03022008.03.13 02:212.02780.000.000.553.20
75177912008.03.12 23:57sell0.02chfjpy99.920.0099.522008.03.13 02:1899.880.000.00-0.440.78
75314092008.03.13 01:07sell0.04chfjpy100.040.0099.642008.03.13 02:2099.880.000.000.006.31
75323352008.03.13 01:54sell0.01eurusd1.55240.00001.54842008.03.13 04:391.55580.000.000.00-3.40
75334482008.03.13 02:21sell0.01chfjpy99.860.0099.462008.03.13 03:0199.680.000.000.001.78
75334692008.03.13 02:21buy0.01eurchf1.57720.00001.58122008.03.13 06:291.57370.000.000.00-3.46
75335252008.03.13 02:25sell0.04gbpusd2.02820.00002.02422008.03.13 04:382.03010.000.000.00-7.60
75335462008.03.13 02:26sell0.02eurusd1.55400.00001.55002008.03.13 04:391.55580.000.000.00-3.60
75337262008.03.13 02:31sell0.01eurchf1.57650.00001.57252008.03.13 04:381.57490.000.000.001.58
75351562008.03.13 03:04sell0.01chfjpy99.730.0099.332008.03.13 04:1099.570.000.000.001.58
75360662008.03.13 03:50sell0.08gbpusd2.03050.00002.02652008.03.13 04:382.03010.000.000.003.20
75365242008.03.13 04:06sell0.04eurusd1.55580.00001.55182008.03.13 04:391.55580.000.000.000.00
75368802008.03.13 04:15buy0.02eurchf1.57560.00001.57962008.03.13 07:541.57350.000.000.00-4.15
75374262008.03.13 04:26sell0.08eurusd1.55740.00001.55342008.03.13 04:391.55580.000.000.0012.80
75381442008.03.13 04:32sell0.16gbpusd2.03210.00002.02812008.03.13 04:382.03010.000.000.0032.00
75388272008.03.13 04:39buy0.04eurchf1.57400.00001.57802008.03.13 06:291.57360.000.000.00-1.58
75424072008.03.13 06:01buy0.08eurchf1.57210.00001.57612008.03.13 06:291.57360.000.000.0011.87
75438832008.03.13 06:29buy0.04eurchf1.57380.00001.57782008.03.13 07:541.57350.000.000.00-1.18
75449132008.03.13 06:57buy0.08eurchf1.57190.00001.57592008.03.13 07:541.57350.000.000.0012.65
75973122008.03.13 18:58buy0.01gbpusd2.02910.00002.03312008.03.13 21:032.03070.000.000.001.60
75973132008.03.13 18:58sell0.01chfjpy99.560.0099.162008.03.14 00:0199.560.000.00-0.070.00
75973312008.03.13 18:58sell0.01eurchf1.58100.00001.57702008.03.13 20:571.57940.000.000.001.58
75973332008.03.13 18:58sell0.01gbpusd2.02910.00002.02512008.03.14 01:022.03070.000.00-0.15-1.60
75973382008.03.13 18:58sell0.01eurusd1.55680.00001.55282008.03.13 23:271.56210.000.000.00-5.30
75992612008.03.13 19:52sell0.02eurusd1.55850.00001.55452008.03.13 23:271.56210.000.000.00-7.20
76015642008.03.13 20:39sell0.04eurusd1.56020.00001.55622008.03.13 23:271.56210.000.000.00-7.60
76026822008.03.13 20:58sell0.01eurchf1.57970.00001.57572008.03.13 21:121.57790.000.000.001.78
76030232008.03.13 21:03buy0.01eurchf1.57830.00001.58232008.03.13 23:581.57880.000.000.000.49
76030432008.03.13 21:03sell0.02gbpusd2.03070.00002.02672008.03.14 01:022.03070.000.00-0.300.00
76034742008.03.13 21:14sell0.01eurchf1.57800.00001.57402008.03.13 22:571.57630.000.000.001.69
76035102008.03.13 21:14sell0.08eurusd1.56180.00001.55782008.03.13 23:271.56210.000.000.00-2.40
76036612008.03.13 21:16sell0.04gbpusd2.03230.00002.02832008.03.14 01:022.03070.000.00-0.616.40
76044602008.03.13 21:35sell0.16eurusd1.56370.00001.55972008.03.13 23:271.56210.000.000.0025.60
76071512008.03.13 22:54buy0.02eurchf1.57660.00001.58062008.03.13 23:581.57880.000.000.004.35
76073862008.03.13 22:58sell0.01eurchf1.57610.00001.57212008.03.14 03:221.57770.000.00-0.09-1.58
76083882008.03.13 23:28sell0.01eurusd1.56180.00001.55782008.03.14 00:071.56020.000.00-0.061.60
76087442008.03.13 23:39sell0.02chfjpy99.720.0099.322008.03.14 00:0199.560.000.00-0.153.18
76091072008.03.13 23:45sell0.02eurchf1.57770.00001.57372008.03.14 03:221.57770.000.00-0.190.00
76095722008.03.13 23:58buy0.01chfjpy99.680.00100.082008.03.14 00:5299.680.000.000.030.00
76167032008.03.14 00:03sell0.01chfjpy99.570.0099.172008.03.14 04:5099.410.000.000.001.59
76174252008.03.14 00:09sell0.01eurusd1.56090.00001.55692008.03.14 02:021.55930.000.000.001.60
76176462008.03.14 00:15buy0.02chfjpy99.520.0099.922008.03.14 00:5399.680.000.000.003.18
76187062008.03.14 00:53buy0.01eurusd1.56240.00001.56642008.03.14 03:061.56070.000.000.00-1.70
76190132008.03.14 01:05sell0.01gbpusd2.03030.00002.02632008.03.14 07:052.03340.000.000.00-3.10
76192782008.03.14 01:16sell0.04eurchf1.57930.00001.57532008.03.14 03:221.57770.000.000.006.33
76199212008.03.14 01:33buy0.02eurusd1.56080.00001.56482008.03.14 03:061.56070.000.000.00-0.20
76216232008.03.14 02:03buy0.04eurusd1.55910.00001.56312008.03.14 03:061.56070.000.000.006.40
76216372008.03.14 02:04sell0.01eurusd1.55890.00001.55492008.03.14 07:061.56220.000.000.00-3.30
76232132008.03.14 03:04sell0.02eurusd1.56060.00001.55662008.03.14 07:061.56220.000.000.00-3.20
76232832008.03.14 03:07buy0.01eurchf1.57880.00001.58282008.03.14 13:191.57050.000.000.00-8.23
76237092008.03.14 03:23sell0.01eurchf1.57720.00001.57322008.03.14 04:561.57740.000.000.00-0.19
76245602008.03.14 04:03sell0.02eurchf1.57900.00001.57502008.03.14 04:561.57740.000.000.003.16
76264662008.03.14 05:11buy0.02eurchf1.57710.00001.58112008.03.14 13:191.57050.000.000.00-13.10
76270662008.03.14 05:25sell0.02gbpusd2.03190.00002.02792008.03.14 07:052.03340.000.000.00-3.00
76278902008.03.14 05:47sell0.04eurusd1.56220.00001.55822008.03.14 08:381.56060.000.000.006.40
76288462008.03.14 06:16sell0.04gbpusd2.03350.00002.02952008.03.14 07:052.03340.000.000.000.40
76290862008.03.14 06:22sell0.08eurusd1.56380.00001.55982008.03.14 07:061.56230.000.000.0012.00
76291862008.03.14 06:24buy0.04eurchf1.57550.00001.57952008.03.14 13:191.57050.000.000.00-19.83
76293652008.03.14 06:26sell0.08gbpusd2.03510.00002.03112008.03.14 07:052.03340.000.000.0013.60
76340162008.03.14 08:15buy0.08eurchf1.57380.00001.57782008.03.14 13:321.57210.000.000.00-13.47
76392832008.03.14 11:12buy0.16eurchf1.57210.00001.57612008.03.14 13:191.57030.000.000.00-28.57
76392882008.03.14 11:12buy0.16eurchf1.57200.00001.57602008.03.14 13:191.57030.000.000.00-26.98
76408472008.03.14 12:11buy0.32eurchf1.57050.00001.57452008.03.14 13:191.57030.000.000.00-6.35
76423322008.03.14 12:32buy0.64eurchf1.56890.00001.57292008.03.14 13:191.57030.000.000.0088.87
76443662008.03.14 13:19buy0.16eurchf1.57050.00001.57452008.03.14 13:391.57210.000.000.0025.33
76677022008.03.14 18:58buy0.01eurchf1.56930.00001.57332008.03.14 19:441.56620.000.000.00-3.10
76677052008.03.14 18:58sell0.01chfjpy99.480.0099.082008.03.14 19:2299.330.000.000.001.51
76677092008.03.14 18:58sell0.01eurchf1.56910.00001.56512008.03.14 19:111.56750.000.000.001.60
76677102008.03.14 18:58sell0.01gbpusd2.02670.00002.02272008.03.14 19:132.02500.000.000.001.70
76677172008.03.14 18:59sell0.01eurusd1.56460.00001.56062008.03.14 19:281.56460.000.000.000.00
76681962008.03.14 19:11buy0.02eurchf1.56770.00001.57172008.03.14 19:441.56620.000.000.00-3.00
76683012008.03.14 19:12sell0.01eurchf1.56730.00001.56332008.03.14 19:251.56560.000.000.001.70
76683822008.03.14 19:15sell0.01gbpusd2.02460.00002.02062008.03.14 19:282.02300.000.000.001.60
76688902008.03.14 19:21sell0.02eurusd1.56620.00001.56222008.03.14 19:281.56460.000.000.003.20
76693072008.03.14 19:25buy0.04eurchf1.56630.00001.57032008.03.14 20:001.56600.000.000.00-1.20
76693722008.03.14 19:26sell0.01chfjpy99.290.0098.892008.03.14 19:3699.140.000.000.001.51
76696122008.03.14 19:28buy0.08eurchf1.56440.00001.56842008.03.14 19:441.56530.000.000.007.20
76696142008.03.14 19:28sell0.01eurchf1.56420.00001.56022008.03.14 19:491.56410.000.000.000.10
76696972008.03.14 19:29sell0.01eurusd1.56390.00001.55992008.03.14 20:101.56540.000.000.00-1.50
76700652008.03.14 19:31sell0.01gbpusd2.02210.00002.01812008.03.14 19:422.02050.000.000.001.60
76706282008.03.14 19:37sell0.02eurusd1.56560.00001.56162008.03.17 00:161.57030.000.00-0.13-9.40
76707802008.03.14 19:38sell0.01chfjpy99.130.0098.732008.03.14 21:5999.140.000.000.00-0.10
76710452008.03.14 19:43sell0.02eurchf1.56580.00001.56182008.03.14 20:051.56420.000.000.003.20
76711202008.03.14 19:44sell0.01gbpusd2.02070.00002.01672008.03.14 20:202.02070.000.000.000.00
76711222008.03.14 19:44sell0.02chfjpy99.290.0098.892008.03.17 00:0299.260.000.00-0.150.61
76713362008.03.14 19:48buy0.08eurchf1.56440.00001.56842008.03.14 20:201.56600.000.000.0012.79
76721692008.03.14 20:03sell0.02gbpusd2.02230.00002.01832008.03.14 20:202.02070.000.000.003.20
76722012008.03.14 20:04sell0.04eurusd1.56730.00001.56332008.03.14 20:101.56550.000.000.007.20
76723272008.03.14 20:08sell0.01eurchf1.56430.00001.56032008.03.17 00:001.56030.000.00-0.104.00
76726102008.03.14 20:18sell0.02eurchf1.56590.00001.56192008.03.14 20:441.56420.000.000.003.40
76740832008.03.14 21:00buy0.01chfjpy99.460.0099.862008.03.17 00:0099.460.000.000.030.00
76741012008.03.14 21:00buy0.01gbpusd2.02210.00002.02612008.03.17 00:212.01560.000.000.09-6.50
76741052008.03.14 21:00sell0.01gbpusd2.02170.00002.01772008.03.14 21:592.02010.000.000.001.60
76743592008.03.14 21:17buy0.02gbpusd2.02050.00002.02452008.03.17 00:212.01560.000.000.18-9.80
76744722008.03.14 21:30buy0.02chfjpy99.290.0099.692008.03.17 00:0099.460.000.000.063.43
76745992008.03.14 21:34sell0.04eurusd1.56720.00001.56322008.03.17 00:161.57030.000.00-0.25-12.40
76759742008.03.17 00:00sell0.01eurchf1.55860.00001.55462008.03.17 00:051.55890.000.000.00-0.30
76762722008.03.17 00:00sell0.08eurusd1.57030.00001.56632008.03.17 00:161.57030.000.000.000.00
76793442008.03.17 00:01sell0.04chfjpy99.420.0099.022008.03.17 00:0499.240.000.000.007.31
76805232008.03.17 00:01buy0.04gbpusd2.01710.00002.02112008.03.17 00:212.01560.000.000.00-6.00
76806322008.03.17 00:01sell0.01gbpusd2.01690.00002.01292008.03.17 00:172.01380.000.000.003.10
76820382008.03.17 00:02sell0.16eurusd1.57200.00001.56802008.03.17 00:161.57030.000.000.0027.20
76826632008.03.17 00:02sell0.02eurchf1.56040.00001.55642008.03.17 00:051.55890.000.000.003.02
76831742008.03.17 00:05sell0.01chfjpy99.260.0098.862008.03.17 00:1499.630.000.000.00-3.74
76833592008.03.17 00:06sell0.01eurchf1.55890.00001.55492008.03.17 00:121.55730.000.000.001.61
76837152008.03.17 00:09sell0.02chfjpy99.350.0098.952008.03.17 00:4599.380.000.000.00-0.61
76843562008.03.17 00:14sell0.04chfjpy99.620.0099.222008.03.17 00:1599.330.000.000.0011.78
76843972008.03.17 00:14sell0.08chfjpy99.780.0099.382008.03.17 00:1599.380.000.000.0032.48
76847902008.03.17 00:15sell0.01eurchf1.55810.00001.55412008.03.17 00:401.55830.000.000.00-0.21
76849312008.03.17 00:16sell0.04chfjpy99.530.0099.132008.03.17 00:4599.380.000.000.006.09
76852302008.03.17 00:17sell0.01eurusd1.56910.00001.56512008.03.17 00:411.57230.000.000.00-3.20
76853292008.03.17 00:18buy0.08gbpusd2.01400.00002.01802008.03.17 00:212.01560.000.000.0012.80
76853542008.03.17 00:18sell0.01gbpusd2.01410.00002.01012008.03.17 00:562.02000.000.000.00-5.90
76855102008.03.17 00:19sell0.02eurchf1.56010.00001.55612008.03.17 00:401.55830.000.000.003.64
76856732008.03.17 00:21buy0.01chfjpy99.610.00100.012008.03.17 01:3098.730.000.000.00-9.08
76859082008.03.17 00:23sell0.02eurusd1.57070.00001.56672008.03.17 00:411.57230.000.000.00-3.20
76859952008.03.17 00:25sell0.02gbpusd2.01580.00002.01182008.03.17 00:562.02000.000.000.00-8.40
76867552008.03.17 00:35sell0.04eurusd1.57230.00001.56832008.03.17 00:411.57230.000.000.000.00
76870602008.03.17 00:36sell0.04gbpusd2.01820.00002.01422008.03.17 00:562.02000.000.000.00-7.20
76872012008.03.17 00:38buy0.02chfjpy99.440.0099.842008.03.17 01:3098.730.000.000.00-14.66
76873562008.03.17 00:39sell0.08eurusd1.57390.00001.56992008.03.17 01:501.57770.000.000.00-30.40
76874092008.03.17 00:39sell0.08gbpusd2.02010.00002.01612008.03.17 00:562.02000.000.000.000.80
76877572008.03.17 00:42sell0.01eurchf1.55850.00001.55452008.03.17 00:491.55700.000.000.001.52
76882792008.03.17 00:46sell0.01chfjpy99.280.0098.882008.03.17 00:5499.300.000.000.00-0.20
76885202008.03.17 00:47sell0.02chfjpy99.450.0099.052008.03.17 00:5999.280.000.000.003.46
76885532008.03.17 00:48sell0.16eurusd1.57550.00001.57152008.03.17 01:501.57770.000.000.00-35.20
76887602008.03.17 00:48sell0.16gbpusd2.02180.00002.01782008.03.17 00:562.02000.000.000.0028.80
76891542008.03.17 00:51sell0.01eurchf1.55730.00001.55332008.03.17 00:571.55680.000.000.000.50
76893212008.03.17 00:54sell0.02eurchf1.55890.00001.55492008.03.17 00:571.55680.000.000.004.25
76895112008.03.17 00:57sell0.01gbpusd2.02010.00002.01612008.03.17 01:292.01850.000.000.001.60
76895912008.03.17 00:58sell0.01eurchf1.55700.00001.55302008.03.17 01:081.55550.000.000.001.52
76898202008.03.17 01:00buy0.04chfjpy99.310.0099.712008.03.17 01:3098.730.000.000.00-23.96
76898362008.03.17 01:01sell0.01chfjpy99.250.0098.852008.03.17 01:1699.100.000.000.001.53
76900852008.03.17 01:02buy0.08chfjpy99.150.0099.552008.03.17 01:3498.750.000.000.00-33.05
76910322008.03.17 01:09sell0.01eurchf1.55510.00001.55112008.03.17 01:281.55390.000.000.001.22
76913612008.03.17 01:17sell0.01chfjpy99.200.0098.802008.03.17 01:2499.040.000.000.001.63
76918902008.03.17 01:24sell0.02eurchf1.55560.00001.55162008.03.17 01:281.55390.000.000.003.46
76920212008.03.17 01:25buy0.16chfjpy98.890.0099.292008.03.17 01:3098.640.000.000.00-41.31
76920242008.03.17 01:25sell0.01chfjpy98.830.0098.432008.03.17 01:2798.680.000.000.001.54
76923272008.03.17 01:26sell0.32eurusd1.57710.00001.57312008.03.17 01:501.57770.000.000.00-19.20
76923722008.03.17 01:26buy0.32chfjpy98.730.0099.132008.03.17 01:3098.640.000.000.00-29.75
76928162008.03.17 01:27sell0.64eurusd1.57930.00001.57532008.03.17 01:501.57770.000.000.00102.40
76931422008.03.17 01:28sell0.01chfjpy98.550.0098.152008.03.17 01:3098.420.000.000.001.35
76931502008.03.17 01:28buy0.64chfjpy98.560.0098.962008.03.17 01:3098.640.000.000.0052.88
76934952008.03.17 01:30sell0.01eurchf1.55020.00001.54622008.03.17 01:331.54850.000.000.001.73
76935412008.03.17 01:30sell0.02chfjpy98.570.0098.172008.03.17 01:3098.420.000.000.003.11
76935702008.03.17 01:30buy0.16chfjpy98.580.0098.982008.03.17 01:3498.750.000.000.0028.09
76937372008.03.17 01:31sell0.02eurchf1.55150.00001.54752008.03.17 01:311.55190.000.000.00-0.81
76937622008.03.17 01:31sell0.01gbpusd2.01800.00002.01402008.03.17 01:332.01630.000.000.001.70
76938082008.03.17 01:31buy0.32chfjpy98.570.0098.972008.03.17 01:3498.750.000.000.0059.43
76938102008.03.17 01:31sell0.01chfjpy98.550.0098.152008.03.17 01:5698.950.000.000.00-4.11
76941132008.03.17 01:34sell0.02chfjpy98.800.0098.402008.03.17 01:5698.950.000.000.00-3.09
76941222008.03.17 01:34buy0.01eurusd1.57920.00001.58322008.03.17 01:571.57930.000.000.000.10
76941952008.03.17 01:35sell0.01gbpusd2.01400.00002.01002008.03.17 01:352.01390.000.000.000.10
76942062008.03.17 01:35sell0.01eurchf1.54970.00001.54572008.03.17 01:531.55180.000.000.00-2.13
76942242008.03.17 01:35sell0.02gbpusd2.01580.00002.01182008.03.17 01:352.01390.000.000.003.80
76944772008.03.17 01:39sell0.01gbpusd2.01390.00002.00992008.03.17 01:442.01420.000.000.00-0.30
76945892008.03.17 01:41sell0.04chfjpy98.960.0098.562008.03.17 01:5698.950.000.000.000.41
76946942008.03.17 01:43sell0.02gbpusd2.01580.00002.01182008.03.17 01:472.01400.000.000.003.60
76949042008.03.17 01:47sell0.02eurchf1.55150.00001.54752008.03.17 01:531.55180.000.000.00-0.61
76951362008.03.17 01:49sell0.01gbpusd2.01410.00002.01012008.03.17 01:552.01460.000.000.00-0.50
76953012008.03.17 01:50sell0.04eurchf1.55370.00001.54972008.03.17 01:531.55180.000.000.007.72
76953842008.03.17 01:52sell0.02gbpusd2.01630.00002.01232008.03.17 01:552.01460.000.000.003.40
76954452008.03.17 01:52sell0.01eurusd1.57760.00001.57362008.03.17 03:331.58870.000.000.00-11.10
76954772008.03.17 01:53buy0.02eurusd1.57760.00001.58162008.03.17 01:581.57920.000.000.003.20
76955142008.03.17 01:54sell0.08chfjpy99.100.0098.702008.03.17 01:5698.950.000.000.0012.36
76957842008.03.17 01:56sell0.01eurchf1.54960.00001.54562008.03.17 02:311.54980.000.000.00-0.21
76958372008.03.17 01:57sell0.01chfjpy98.910.0098.512008.03.17 03:1999.110.000.000.00-2.07
76959342008.03.17 01:57sell0.01gbpusd2.01390.00002.00992008.03.17 02:382.01740.000.000.00-3.50
76960362008.03.17 01:58sell0.02eurusd1.57890.00001.57492008.03.17 04:591.58490.000.000.00-12.00
76960582008.03.17 01:58buy0.01eurchf1.54900.00001.55302008.03.17 01:591.55060.000.000.001.63
76961532008.03.17 01:59buy0.01chfjpy99.040.0099.442008.03.17 02:0499.050.000.000.000.11
76967962008.03.17 02:01buy0.02chfjpy98.900.0099.302008.03.17 02:0499.050.000.000.003.09
76971772008.03.17 02:03sell0.02gbpusd2.01550.00002.01152008.03.17 02:382.01740.000.000.00-3.80
76973152008.03.17 02:05buy0.01eurusd1.57900.00001.58302008.03.17 02:271.58060.000.000.001.60
76973702008.03.17 02:05sell0.02chfjpy99.100.0098.702008.03.17 03:1999.110.000.000.00-0.21
76976432008.03.17 02:14sell0.04gbpusd2.01730.00002.01332008.03.17 02:382.01740.000.000.00-0.40
76980192008.03.17 02:27buy0.01chfjpy99.140.0099.542008.03.17 02:3699.300.000.000.001.64
76982402008.03.17 02:28sell0.02eurchf1.55130.00001.54732008.03.17 02:311.54980.000.000.003.07
76984742008.03.17 02:29sell0.04eurusd1.58290.00001.57892008.03.17 03:341.58830.000.000.00-21.60
76985442008.03.17 02:30sell0.08gbpusd2.01900.00002.01502008.03.17 02:392.01740.000.000.0012.80
76985792008.03.17 02:30sell0.04chfjpy99.260.0098.862008.03.17 03:1999.110.000.000.006.20
76988632008.03.17 02:33sell0.01eurchf1.54940.00001.54542008.03.17 02:361.54620.000.000.003.27
76989722008.03.17 02:36buy0.01eurusd1.58400.00001.58802008.03.17 03:211.58400.000.000.000.00
76991462008.03.17 02:38sell0.01eurchf1.54550.00001.54152008.03.17 03:211.54380.000.000.001.74
76993342008.03.17 02:40sell0.01gbpusd2.01670.00002.01272008.03.17 03:212.01500.000.000.001.70
76996242008.03.17 02:45buy0.02eurusd1.58240.00001.58642008.03.17 03:221.58640.000.000.008.00
77011372008.03.17 03:20sell0.01chfjpy98.970.0098.572008.03.17 03:3398.990.000.000.00-0.21
77015962008.03.17 03:22buy0.01chfjpy98.980.0099.382008.03.17 03:2399.210.000.000.002.39
77016552008.03.17 03:22sell0.08eurusd1.58640.00001.58242008.03.17 03:341.58830.000.000.00-15.20
77019902008.03.17 03:23buy0.01eurusd1.58720.00001.59122008.03.17 03:251.58880.000.000.001.60
77021652008.03.17 03:24sell0.01eurchf1.53600.00001.53202008.03.17 03:251.53450.000.000.001.55
77022722008.03.17 03:24sell0.02chfjpy99.100.0098.702008.03.17 03:2899.350.000.000.00-5.21
77022732008.03.17 03:24sell0.01gbpusd2.01110.00002.00712008.03.17 03:372.01090.000.000.000.20
77024112008.03.17 03:25sell0.16eurusd1.58860.00001.58462008.03.17 03:341.58830.000.000.004.80
77024242008.03.17 03:25buy0.01chfjpy99.090.0099.492008.03.17 03:2599.260.000.000.001.77
77024622008.03.17 03:25buy0.01eurchf1.53460.00001.53862008.03.17 03:301.53630.000.000.001.76
77026822008.03.17 03:26sell0.04chfjpy99.320.0098.922008.03.17 03:2899.350.000.000.00-1.25
77027212008.03.17 03:27sell0.32eurusd1.59030.00001.58632008.03.17 03:341.58830.000.000.0064.00
77027302008.03.17 03:27sell0.08chfjpy99.530.0099.132008.03.17 03:2899.350.000.000.0015.01
77028872008.03.17 03:29sell0.01eurchf1.53540.00001.53142008.03.17 03:351.53780.000.000.00-2.47
77029522008.03.17 03:30buy0.01gbpusd2.01130.00002.01532008.03.17 03:342.01290.000.000.001.60
77029892008.03.17 03:31buy0.01eurusd1.58930.00001.59332008.03.17 04:031.58750.000.000.00-1.80
77030132008.03.17 03:31sell0.02chfjpy99.140.0098.742008.03.17 03:3398.990.000.000.003.13
77030562008.03.17 03:31sell0.02eurchf1.53930.00001.53532008.03.17 03:361.53780.000.000.003.10
77031762008.03.17 03:33sell0.02gbpusd2.01270.00002.00872008.03.17 03:392.01110.000.000.003.20
77032712008.03.17 03:35buy0.02eurusd1.58770.00001.59172008.03.17 04:031.58750.000.000.00-0.40
77033222008.03.17 03:36sell0.01chfjpy99.130.0098.732008.03.17 03:3999.470.000.000.00-3.52
77033262008.03.17 03:36sell0.04eurusd1.58670.00001.58272008.03.17 04:591.58490.000.000.007.20
77033682008.03.17 03:37sell0.02chfjpy99.310.0098.912008.03.17 03:3999.470.000.000.00-3.32
77034932008.03.17 03:38sell0.04chfjpy99.470.0099.072008.03.17 03:3999.470.000.000.000.00
77035552008.03.17 03:38sell0.01eurchf1.53840.00001.53442008.03.17 03:501.54370.000.000.00-5.45
77036162008.03.17 03:38sell0.08chfjpy99.630.0099.232008.03.17 03:3999.470.000.000.0013.25
77036892008.03.17 03:38sell0.02eurchf1.54010.00001.53612008.03.17 03:501.54370.000.000.00-7.40
77038282008.03.17 03:39sell0.04eurchf1.54200.00001.53802008.03.17 03:501.54370.000.000.00-6.99
77040972008.03.17 03:40sell0.01chfjpy99.230.0098.832008.03.17 03:4199.080.000.000.001.55
77043072008.03.17 03:43sell0.01chfjpy99.050.0098.652008.03.17 03:5198.890.000.000.001.66
77044182008.03.17 03:46sell0.08eurchf1.54380.00001.53982008.03.17 03:501.54370.000.000.000.82
77044532008.03.17 03:46sell0.16eurchf1.54540.00001.54142008.03.17 03:501.54370.000.000.0027.97
77045802008.03.17 03:51sell0.01eurchf1.54370.00001.53972008.03.17 03:541.54220.000.000.001.54
77046342008.03.17 03:52sell0.01chfjpy98.860.0098.462008.03.17 04:0299.000.000.000.00-1.45
77048322008.03.17 03:55buy0.04eurusd1.58590.00001.58992008.03.17 04:031.58750.000.000.006.40
77048722008.03.17 03:57sell0.02chfjpy99.000.0098.602008.03.17 04:0299.000.000.000.000.00
77049342008.03.17 03:59sell0.04chfjpy99.170.0098.772008.03.17 04:0299.000.000.000.007.06
  0.00 0.00 -6.63 532.05
Closed P/L: 525.42
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
77042522008.03.17 03:42sell0.01gbpusd2.01200.00002.0080 2.01420.000.000.00-2.20
77048582008.03.17 03:56sell0.01eurchf1.54070.00001.5367 1.55150.000.000.00-10.98
77054082008.03.17 04:03sell0.02eurchf1.54230.00001.5383 1.55150.000.000.00-18.71
  0.00 0.00 0.00 -31.89
 Floating P/L: -31.89
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 525.42 Floating P/L: -31.89 Margin: 67.72
Balance: 25 525.42 Equity: 25 493.53 Free Margin: 25 425.81
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 605.61 Gross Loss: 1 080.19 Total Net Profit: 525.42
Profit Factor: 1.49 Expected Payoff: 1.50  
Absolute Drawdown: 156.02 Maximal Drawdown: 276.23 (1.10%) Relative Drawdown: 1.10% (276.23)
 
Total Trades: 350 Short Positions (won %): 257 (61.87%) Long Positions (won %): 93 (61.29%)
Profit Trades (% of total): 216 (61.71%) Loss trades (% of total): 134 (38.29%)
Largest profit trade: 198.16 loss trade: -76.25
Average profit trade: 7.43 loss trade: -8.06
Maximum consecutive wins ($): 12 (51.08) consecutive losses ($): 6 (-276.23)
Maximal consecutive profit (count): 201.46 (4) consecutive loss (count): -276.23 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2