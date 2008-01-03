|Account: 1722700
|Name: TimeFreedom
|Currency: USD
|2008 March 14, 20:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|70088163
|2008.01.03 02:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|216.94
|216.95
|0.00
|2008.01.03 04:31
|217.45
|0.00
|0.00
|0.00
|46.52
|70104850
|2008.01.03 02:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|216.94
|216.95
|0.00
|2008.01.03 07:30
|216.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|70163297
|2008.01.03 10:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.93
|214.92
|0.00
|2008.01.03 10:43
|214.41
|0.00
|0.00
|0.00
|47.87
|70170485
|2008.01.03 10:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.93
|214.43
|0.00
|2008.01.03 11:01
|213.91
|0.00
|0.00
|0.00
|94.11
|70178250
|2008.01.03 10:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.93
|214.43
|0.00
|2008.01.03 11:22
|214.43
|0.00
|0.00
|0.00
|46.07
|70214896
|2008.01.03 13:20
|sell
|0.10
|gbpjpy
|216.31
|216.30
|0.00
|2008.01.03 15:55
|215.78
|0.00
|0.00
|0.00
|48.41
|70258677
|2008.01.03 13:20
|sell
|0.20
|gbpjpy
|216.31
|216.30
|0.00
|2008.01.03 16:54
|216.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.83
|70283426
|2008.01.03 18:29
|sell
|0.10
|gbpjpy
|216.04
|216.03
|0.00
|2008.01.03 20:24
|215.52
|0.00
|0.00
|0.00
|47.61
|70296632
|2008.01.03 18:29
|sell
|0.20
|gbpjpy
|216.04
|216.03
|0.00
|2008.01.03 22:29
|216.02
|0.00
|0.00
|-6.54
|3.65
|70436293
|2008.01.04 09:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|215.92
|214.92
|0.00
|2008.01.04 14:52
|213.81
|0.00
|0.00
|0.00
|194.81
|70521095
|2008.01.04 09:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|215.92
|215.91
|0.00
|2008.01.06 23:44
|214.47
|0.00
|0.00
|-3.27
|133.32
|70606232
|2008.01.04 09:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|215.92
|215.42
|0.00
|2008.01.06 23:44
|214.47
|0.00
|0.00
|-3.27
|133.32
|70659893
|2008.01.07 06:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|214.77
|214.78
|0.00
|2008.01.07 08:13
|215.28
|0.00
|0.00
|0.00
|46.62
|70689624
|2008.01.07 06:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|214.77
|215.27
|0.00
|2008.01.07 08:49
|215.78
|0.00
|0.00
|0.00
|92.35
|70697710
|2008.01.07 06:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|214.77
|215.27
|0.00
|2008.01.07 12:42
|215.27
|0.00
|0.00
|0.00
|45.82
|70880183
|2008.01.08 02:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|215.20
|216.20
|0.00
|2008.01.08 08:27
|216.80
|0.00
|0.00
|0.00
|146.18
|70952499
|2008.01.08 02:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|215.20
|216.20
|0.00
|2008.01.08 09:06
|217.30
|0.00
|0.00
|0.00
|191.54
|70961673
|2008.01.08 02:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|215.20
|216.20
|0.00
|2008.01.08 11:58
|216.20
|0.00
|0.00
|0.00
|91.28
|71104726
|2008.01.09 02:05
|buy
|0.30
|gbpjpy
|215.51
|215.52
|0.00
|2008.01.09 08:11
|215.52
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|71183606
|2008.01.09 13:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.63
|214.62
|0.00
|2008.01.09 16:47
|214.12
|0.00
|0.00
|0.00
|46.62
|71232723
|2008.01.09 13:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|214.63
|214.62
|0.00
|2008.01.09 20:18
|214.62
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|71307853
|2008.01.10 01:39
|buy
|0.30
|gbpjpy
|215.18
|0.00
|0.00
|2008.01.10 03:00
|214.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.87
|71317607
|2008.01.10 03:00
|sell
|0.30
|gbpjpy
|214.79
|0.00
|0.00
|2008.01.10 12:00
|215.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-207.80
|71422231
|2008.01.10 13:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|215.00
|214.99
|0.00
|2008.01.10 13:50
|214.48
|0.00
|0.00
|0.00
|47.45
|71438743
|2008.01.10 13:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|215.00
|214.99
|0.00
|2008.01.10 15:03
|214.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|71565047
|2008.01.11 01:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|215.07
|0.00
|0.00
|2008.01.11 03:41
|214.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-111.61
|71565468
|2008.01.11 01:07
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.94
|214.93
|0.00
|2008.01.11 03:46
|214.42
|0.00
|0.00
|0.00
|47.60
|71580841
|2008.01.11 01:07
|sell
|0.10
|gbpjpy
|214.94
|214.44
|0.00
|2008.01.11 05:45
|213.83
|0.00
|0.00
|0.00
|101.83
|71712490
|2008.01.11 16:20
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.74
|213.73
|0.00
|2008.01.14 03:27
|213.21
|0.00
|0.00
|-3.27
|48.70
|71791277
|2008.01.11 16:20
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.74
|213.73
|0.00
|2008.01.14 06:20
|212.62
|0.00
|0.00
|-3.27
|103.30
|71780043
|2008.01.14 01:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.16
|213.15
|0.00
|2008.01.14 06:22
|212.66
|0.00
|0.00
|0.00
|46.11
|71810945
|2008.01.14 01:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.16
|212.66
|0.00
|2008.01.14 08:33
|212.03
|0.00
|0.00
|0.00
|104.65
|71985824
|2008.01.15 04:06
|sell
|0.20
|gbpjpy
|210.94
|210.93
|0.00
|2008.01.15 07:20
|210.45
|0.00
|0.00
|0.00
|91.08
|72027325
|2008.01.15 08:58
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.41
|0.00
|0.00
|2008.01.15 09:26
|211.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.67
|72093025
|2008.01.15 13:34
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.87
|210.86
|0.00
|2008.01.15 13:39
|210.36
|0.00
|0.00
|0.00
|47.79
|72101923
|2008.01.15 13:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.65
|210.64
|0.00
|2008.01.15 20:10
|210.14
|0.00
|0.00
|0.00
|47.69
|72182645
|2008.01.15 13:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.65
|210.15
|0.00
|2008.01.15 21:21
|209.54
|0.00
|0.00
|0.00
|103.95
|72249447
|2008.01.16 02:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.26
|209.27
|0.00
|2008.01.16 03:12
|209.77
|0.00
|0.00
|0.00
|47.76
|72259515
|2008.01.16 02:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.26
|209.27
|0.00
|2008.01.16 03:36
|209.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|72290555
|2008.01.16 05:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|208.45
|208.44
|0.00
|2008.01.16 05:41
|207.94
|0.00
|0.00
|0.00
|48.07
|72295084
|2008.01.16 05:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|208.45
|208.44
|0.00
|2008.01.16 06:21
|208.04
|0.00
|0.00
|0.00
|38.67
|72420144
|2008.01.16 15:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.90
|209.91
|0.00
|2008.01.16 16:10
|210.37
|0.00
|0.00
|0.00
|43.87
|72456210
|2008.01.16 15:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.90
|209.91
|0.00
|2008.01.16 16:16
|209.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|72596981
|2008.01.17 04:14
|sell
|0.20
|gbpjpy
|209.77
|0.00
|0.00
|2008.01.17 05:58
|210.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.95
|72637028
|2008.01.17 07:42
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.97
|210.98
|0.00
|2008.01.17 08:30
|211.49
|0.00
|0.00
|0.00
|48.26
|72672631
|2008.01.17 07:42
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.97
|211.47
|0.00
|2008.01.17 08:56
|212.08
|0.00
|0.00
|0.00
|103.07
|72758532
|2008.01.17 11:51
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.54
|210.53
|0.00
|2008.01.17 11:57
|210.03
|0.00
|0.00
|0.00
|47.65
|72761285
|2008.01.17 11:51
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.54
|210.04
|0.00
|2008.01.17 12:05
|210.04
|0.00
|0.00
|0.00
|46.75
|72793114
|2008.01.17 13:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|210.35
|0.00
|0.00
|2008.01.17 13:38
|211.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-143.59
|72902864
|2008.01.17 17:02
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.93
|210.92
|0.00
|2008.01.17 20:29
|210.41
|0.00
|0.00
|0.00
|48.68
|72951944
|2008.01.17 17:02
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.93
|210.43
|0.00
|2008.01.17 23:27
|209.82
|0.00
|0.00
|-3.27
|104.28
|73037154
|2008.01.18 01:10
|buy
|0.20
|gbpjpy
|210.52
|0.00
|0.00
|2008.01.18 02:04
|209.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.65
|73067911
|2008.01.18 03:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.19
|210.20
|0.00
|2008.01.18 03:55
|210.71
|0.00
|0.00
|0.00
|48.57
|73082921
|2008.01.18 03:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|210.19
|210.69
|0.00
|2008.01.18 07:07
|211.35
|0.00
|0.00
|0.00
|108.15
|73293454
|2008.01.18 15:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|210.09
|0.00
|0.00
|2008.01.18 15:54
|209.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.97
|73323119
|2008.01.18 16:10
|sell
|0.10
|gbpjpy
|209.02
|209.01
|0.00
|2008.01.18 16:56
|208.51
|0.00
|0.00
|0.00
|47.75
|73345993
|2008.01.18 16:10
|sell
|0.10
|gbpjpy
|209.02
|209.01
|0.00
|2008.01.18 17:02
|209.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|73428243
|2008.01.21 00:55
|sell
|0.10
|gbpjpy
|208.78
|208.77
|0.00
|2008.01.21 06:02
|208.26
|0.00
|0.00
|0.00
|48.73
|73459380
|2008.01.21 00:55
|sell
|0.10
|gbpjpy
|208.78
|208.28
|0.00
|2008.01.21 06:53
|207.67
|0.00
|0.00
|0.00
|104.25
|73653890
|2008.01.22 01:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|205.39
|205.40
|0.00
|2008.01.22 01:32
|205.90
|0.00
|0.00
|0.00
|48.08
|73659633
|2008.01.22 01:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|205.39
|205.89
|0.00
|2008.01.22 01:43
|206.49
|0.00
|0.00
|0.00
|103.48
|74037161
|2008.01.23 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|209.51
|209.50
|0.00
|2008.01.23 03:10
|209.00
|0.00
|0.00
|0.00
|47.79
|74051159
|2008.01.23 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|209.51
|209.01
|0.00
|2008.01.23 04:01
|208.40
|0.00
|0.00
|0.00
|104.22
|74326802
|2008.01.24 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|208.52
|208.51
|0.00
|2008.01.24 02:15
|208.01
|0.00
|0.00
|0.00
|47.90
|74336271
|2008.01.24 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|208.52
|208.02
|0.00
|2008.01.24 03:48
|208.02
|0.00
|0.00
|0.00
|46.96
|74352592
|2008.01.24 07:06
|sell
|0.10
|gbpjpy
|207.34
|0.00
|206.75
|2008.01.24 08:20
|208.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.49
|74562001
|2008.01.25 01:20
|sell
|0.20
|gbpjpy
|211.91
|0.00
|0.00
|2008.01.25 05:16
|212.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.64
|74604841
|2008.01.25 06:00
|buy
|0.30
|gbpjpy
|212.74
|213.24
|0.00
|2008.01.25 08:50
|213.24
|0.00
|0.00
|0.00
|139.34
|74765744
|2008.01.25 19:01
|sell
|0.20
|gbpjpy
|211.48
|0.00
|0.00
|2008.01.25 20:21
|212.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.02
|74813626
|2008.01.28 01:06
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.28
|211.27
|0.00
|2008.01.28 03:35
|210.76
|0.00
|0.00
|0.00
|48.79
|74828449
|2008.01.28 01:06
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.28
|210.78
|0.00
|2008.01.28 04:15
|210.17
|0.00
|0.00
|0.00
|104.37
|75078461
|2008.01.29 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.04
|211.54
|0.00
|2008.01.29 02:33
|211.12
|0.00
|0.00
|0.00
|86.38
|75098124
|2008.01.29 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.04
|211.54
|0.00
|2008.01.29 03:52
|211.53
|0.00
|0.00
|0.00
|47.81
|75116468
|2008.01.29 04:41
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.41
|0.00
|0.00
|2008.01.29 04:41
|211.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.51
|75196496
|2008.01.29 12:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.73
|212.74
|0.00
|2008.01.29 12:48
|213.24
|0.00
|0.00
|0.00
|47.64
|75205157
|2008.01.29 12:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.73
|212.74
|0.00
|2008.01.29 12:57
|212.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|75317251
|2008.01.30 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.65
|212.64
|0.00
|2008.01.30 07:00
|212.14
|0.00
|0.00
|0.00
|47.82
|75354491
|2008.01.30 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.65
|212.64
|0.00
|2008.01.30 08:11
|212.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|75405953
|2008.01.30 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|213.17
|0.00
|0.00
|2008.01.30 13:01
|213.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.70
|75405964
|2008.01.30 13:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|213.15
|0.00
|0.00
|2008.01.30 13:25
|213.35
|0.00
|0.00
|0.00
|37.28
|75590954
|2008.01.31 01:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|211.28
|211.29
|0.00
|2008.01.31 02:14
|211.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|75765314
|2008.01.31 13:43
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.69
|210.68
|0.00
|2008.01.31 14:26
|210.17
|0.00
|0.00
|0.00
|49.13
|75773974
|2008.01.31 13:43
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.69
|210.68
|0.00
|2008.01.31 14:53
|210.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|75785603
|2008.01.31 14:59
|sell
|0.20
|gbpjpy
|210.67
|0.00
|0.00
|2008.01.31 14:59
|210.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|75785999
|2008.01.31 15:00
|sell
|0.20
|gbpjpy
|210.69
|0.00
|0.00
|2008.01.31 15:59
|211.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-141.10
|75822108
|2008.01.31 17:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.35
|0.00
|0.00
|2008.01.31 17:51
|211.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.47
|75895888
|2008.02.01 01:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|212.01
|0.00
|0.00
|2008.02.01 13:37
|209.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-393.16
|76012930
|2008.02.01 14:01
|sell
|0.30
|gbpjpy
|209.70
|0.00
|0.00
|2008.02.01 14:23
|210.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.74
|76023907
|2008.02.01 14:24
|sell
|0.30
|gbpjpy
|209.88
|209.87
|0.00
|2008.02.01 14:49
|209.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|76038194
|2008.02.01 15:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.00
|209.99
|0.00
|2008.02.01 15:31
|209.49
|0.00
|0.00
|0.00
|47.97
|76054468
|2008.02.01 15:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.00
|209.50
|0.00
|2008.02.01 17:49
|208.99
|0.00
|0.00
|0.00
|95.07
|76082376
|2008.02.01 15:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.00
|209.50
|0.00
|2008.02.01 18:16
|209.50
|0.00
|0.00
|0.00
|46.97
|76149897
|2008.02.04 01:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.92
|209.93
|0.00
|2008.02.04 07:39
|210.44
|0.00
|0.00
|0.00
|48.70
|76189363
|2008.02.04 01:02
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.92
|210.42
|0.00
|2008.02.04 08:07
|211.02
|0.00
|0.00
|0.00
|103.00
|76325070
|2008.02.05 01:13
|sell
|0.20
|gbpjpy
|210.63
|0.00
|0.00
|2008.02.05 07:24
|211.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.25
|76366075
|2008.02.05 08:03
|buy
|0.20
|gbpjpy
|211.19
|211.20
|0.00
|2008.02.05 13:42
|211.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|76598318
|2008.02.06 01:53
|buy
|0.20
|gbpjpy
|209.42
|0.00
|0.00
|2008.02.06 07:46
|208.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.86
|76739960
|2008.02.06 14:25
|sell
|0.20
|gbpjpy
|208.96
|0.00
|0.00
|2008.02.07 01:01
|208.58
|0.00
|0.00
|-19.63
|71.41
|76872016
|2008.02.07 01:02
|buy
|0.20
|gbpjpy
|208.62
|0.00
|0.00
|2008.02.07 02:07
|208.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.31
|76880009
|2008.02.07 02:07
|sell
|0.20
|gbpjpy
|208.29
|0.00
|0.00
|2008.02.07 06:00
|208.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.37
|76897322
|2008.02.07 06:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.92
|208.17
|209.42
|2008.02.07 09:31
|208.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.44
|76897327
|2008.02.07 06:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.92
|208.17
|210.02
|2008.02.07 09:31
|208.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.44
|76947148
|2008.02.07 10:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|208.08
|208.83
|207.58
|2008.02.07 10:47
|207.58
|0.00
|0.00
|0.00
|46.98
|76947171
|2008.02.07 10:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|208.08
|208.07
|206.98
|2008.02.07 12:00
|208.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|77199258
|2008.02.08 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.57
|207.82
|209.07
|2008.02.08 07:12
|209.07
|0.00
|0.00
|0.00
|46.50
|77199282
|2008.02.08 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.57
|209.07
|209.67
|2008.02.08 08:30
|209.67
|0.00
|0.00
|0.00
|102.14
|77447204
|2008.02.11 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|209.20
|209.95
|208.70
|2008.02.11 05:41
|208.70
|0.00
|0.00
|0.00
|46.66
|77447257
|2008.02.11 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|209.20
|208.70
|208.10
|2008.02.11 07:44
|208.10
|0.00
|0.00
|0.00
|102.72
|77683638
|2008.02.12 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|208.56
|207.81
|209.06
|2008.02.12 07:04
|209.06
|0.00
|0.00
|0.00
|46.72
|77984970
|2008.02.13 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|209.97
|210.72
|209.47
|2008.02.13 06:34
|209.47
|0.00
|0.00
|0.00
|46.71
|77984998
|2008.02.13 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|209.97
|209.96
|208.87
|2008.02.13 07:44
|209.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|78078734
|2008.02.13 11:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.40
|210.65
|211.90
|2008.02.13 13:34
|211.90
|0.00
|0.00
|0.00
|46.33
|78078804
|2008.02.13 11:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.40
|211.90
|212.50
|2008.02.13 15:01
|212.50
|0.00
|0.00
|0.00
|101.52
|78226780
|2008.02.14 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.43
|213.18
|211.93
|2008.02.14 06:00
|212.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.01
|78226811
|2008.02.14 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|212.43
|213.18
|211.33
|2008.02.14 06:00
|212.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.93
|78247447
|2008.02.14 06:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.57
|211.82
|213.07
|2008.02.14 07:11
|213.07
|0.00
|0.00
|0.00
|46.18
|78247462
|2008.02.14 06:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.57
|213.07
|213.67
|2008.02.14 10:10
|213.07
|0.00
|0.00
|0.00
|46.19
|78417709
|2008.02.15 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.41
|211.66
|212.91
|2008.02.15 06:08
|212.91
|0.00
|0.00
|0.00
|46.27
|78417779
|2008.02.15 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.41
|212.42
|213.51
|2008.02.15 09:45
|212.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|78548181
|2008.02.15 15:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.75
|211.74
|0.00
|2008.02.15 15:54
|211.24
|0.00
|0.00
|0.00
|47.39
|78565780
|2008.02.15 15:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.75
|211.25
|0.00
|2008.02.15 19:54
|211.24
|0.00
|0.00
|0.00
|47.36
|78629202
|2008.02.18 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.38
|210.63
|211.88
|2008.02.18 14:44
|210.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.30
|78629268
|2008.02.18 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.38
|210.63
|212.48
|2008.02.18 14:44
|210.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.45
|78748363
|2008.02.18 14:45
|sell
|0.20
|gbpjpy
|210.91
|0.00
|0.00
|2008.02.19 01:38
|211.00
|0.00
|0.00
|-5.44
|-16.63
|78829752
|2008.02.19 01:39
|buy
|0.20
|gbpjpy
|211.00
|0.00
|0.00
|2008.02.19 02:08
|210.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.34
|78833958
|2008.02.19 02:09
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.87
|210.86
|0.00
|2008.02.19 05:26
|210.36
|0.00
|0.00
|0.00
|47.25
|78857711
|2008.02.19 02:09
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.87
|210.37
|0.00
|2008.02.19 09:23
|209.76
|0.00
|0.00
|0.00
|103.10
|79091096
|2008.02.19 15:51
|sell
|0.10
|gbpjpy
|209.78
|0.00
|0.00
|2008.02.19 20:32
|209.76
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|79177873
|2008.02.20 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.05
|210.80
|209.55
|2008.02.20 02:49
|210.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.36
|79181788
|2008.02.20 02:26
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.05
|210.80
|208.95
|2008.02.20 02:49
|210.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.36
|79198673
|2008.02.20 03:01
|buy
|0.20
|gbpjpy
|210.90
|0.00
|0.00
|2008.02.20 04:32
|210.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-139.08
|79209404
|2008.02.20 04:39
|buy
|0.20
|gbpjpy
|210.34
|0.00
|0.00
|2008.02.20 05:57
|209.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.66
|79224295
|2008.02.20 06:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|209.86
|210.61
|209.36
|2008.02.20 07:24
|209.36
|0.00
|0.00
|0.00
|46.49
|79224306
|2008.02.20 06:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|209.86
|209.85
|208.76
|2008.02.20 09:29
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|79451021
|2008.02.21 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.96
|209.21
|210.46
|2008.02.21 06:19
|210.46
|0.00
|0.00
|0.00
|46.21
|79451024
|2008.02.21 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|209.96
|210.46
|211.06
|2008.02.21 09:31
|211.06
|0.00
|0.00
|0.00
|101.78
|79739721
|2008.02.22 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.01
|211.76
|210.51
|2008.02.22 02:00
|211.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.87
|79739740
|2008.02.22 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.01
|211.76
|209.91
|2008.02.22 02:00
|211.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.01
|79749910
|2008.02.22 02:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.45
|210.70
|212.55
|2008.02.22 08:04
|210.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.92
|79749955
|2008.02.22 02:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.45
|210.70
|212.55
|2008.02.22 08:04
|210.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.92
|79813972
|2008.02.22 10:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.31
|211.06
|209.21
|2008.02.22 13:57
|211.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.89
|79813947
|2008.02.22 10:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.32
|211.07
|209.82
|2008.02.22 13:59
|211.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.88
|79955818
|2008.02.25 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.23
|211.98
|210.73
|2008.02.25 07:27
|210.73
|0.00
|0.00
|0.00
|46.58
|79955850
|2008.02.25 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|211.23
|211.22
|210.13
|2008.02.25 09:06
|211.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|80035667
|2008.02.25 11:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.91
|211.16
|212.41
|2008.02.25 15:47
|212.41
|0.00
|0.00
|0.00
|46.33
|80035670
|2008.02.25 11:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.91
|211.92
|213.01
|2008.02.25 23:00
|212.56
|0.00
|0.00
|2.22
|60.13
|80166311
|2008.02.26 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.52
|211.77
|213.02
|2008.02.26 02:01
|212.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.79
|80166442
|2008.02.26 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.52
|211.77
|213.62
|2008.02.26 02:01
|212.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.79
|80172069
|2008.02.26 02:01
|sell
|0.20
|gbpjpy
|212.21
|0.00
|0.00
|2008.02.26 12:06
|212.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-105.58
|80283226
|2008.02.26 12:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.80
|212.81
|0.00
|2008.02.26 23:26
|213.41
|0.00
|0.00
|2.22
|56.84
|80450604
|2008.02.26 12:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|212.80
|212.81
|0.00
|2008.02.27 00:34
|213.18
|0.00
|0.00
|2.22
|35.40
|80492100
|2008.02.27 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.00
|213.75
|212.50
|2008.02.27 08:45
|212.50
|0.00
|0.00
|0.00
|46.97
|80492323
|2008.02.27 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|213.00
|212.50
|211.90
|2008.02.27 09:04
|211.90
|0.00
|0.00
|0.00
|103.46
|80782648
|2008.02.28 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.73
|211.48
|210.23
|2008.02.28 05:00
|211.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.23
|80782665
|2008.02.28 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.73
|211.48
|209.63
|2008.02.28 05:00
|211.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.41
|80802911
|2008.02.28 05:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.17
|210.42
|212.27
|2008.02.28 06:00
|210.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.63
|80802986
|2008.02.28 05:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|211.16
|210.41
|212.26
|2008.02.28 06:00
|210.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.69
|80807826
|2008.02.28 06:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.94
|211.69
|210.44
|2008.02.28 07:20
|210.44
|0.00
|0.00
|0.00
|47.05
|80807829
|2008.02.28 06:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|210.94
|210.93
|208.44
|2008.02.28 08:37
|210.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|81076160
|2008.02.29 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|208.05
|208.80
|207.55
|2008.02.29 08:24
|207.55
|0.00
|0.00
|0.00
|47.94
|81076227
|2008.02.29 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|208.05
|207.55
|206.95
|2008.02.29 09:53
|206.95
|0.00
|0.00
|0.00
|105.36
|81393014
|2008.03.03 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.71
|203.96
|205.21
|2008.03.03 06:00
|204.81
|0.00
|0.00
|0.00
|9.70
|81393125
|2008.03.03 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.71
|203.96
|205.81
|2008.03.03 06:37
|203.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.95
|81456824
|2008.03.03 07:02
|sell
|0.20
|gbpjpy
|203.96
|0.00
|0.00
|2008.03.03 07:06
|204.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.26
|81458322
|2008.03.03 07:07
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.16
|204.15
|0.00
|2008.03.03 07:59
|203.63
|0.00
|0.00
|0.00
|51.59
|81471775
|2008.03.03 07:07
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.16
|204.15
|0.00
|2008.03.03 08:27
|204.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|81592051
|2008.03.03 14:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.85
|204.10
|205.35
|2008.03.03 15:02
|205.35
|0.00
|0.00
|0.00
|48.48
|81592065
|2008.03.03 14:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.85
|204.86
|205.95
|2008.03.03 15:47
|204.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|81790715
|2008.03.04 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.11
|205.86
|204.61
|2008.03.04 09:47
|204.61
|0.00
|0.00
|0.00
|48.44
|81790724
|2008.03.04 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.11
|205.10
|204.01
|2008.03.04 10:02
|205.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|82191744
|2008.03.05 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.05
|205.80
|204.55
|2008.03.05 07:00
|205.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.90
|82191771
|2008.03.05 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.05
|205.80
|203.95
|2008.03.05 07:00
|205.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.90
|82234492
|2008.03.05 07:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|205.38
|204.63
|205.88
|2008.03.05 08:00
|204.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.15
|82234510
|2008.03.05 07:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|205.38
|204.63
|206.48
|2008.03.05 08:00
|204.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.15
|82257602
|2008.03.05 08:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.85
|205.60
|204.35
|2008.03.05 12:00
|205.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.70
|82257616
|2008.03.05 08:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.85
|205.60
|203.75
|2008.03.05 12:00
|205.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.67
|82543698
|2008.03.06 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.61
|207.36
|206.11
|2008.03.06 10:04
|206.11
|0.00
|0.00
|0.00
|48.40
|82543721
|2008.03.06 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.61
|206.60
|205.51
|2008.03.06 12:01
|206.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|82906327
|2008.03.07 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.91
|206.16
|207.41
|2008.03.07 07:29
|206.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.25
|82906343
|2008.03.07 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.91
|206.16
|208.01
|2008.03.07 07:29
|206.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.25
|82979322
|2008.03.07 09:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.47
|206.22
|204.97
|2008.03.07 13:15
|206.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.29
|82979450
|2008.03.07 09:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.47
|206.22
|204.37
|2008.03.07 13:15
|206.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.29
|83225632
|2008.03.10 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.63
|205.88
|207.13
|2008.03.10 04:00
|206.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.34
|83225649
|2008.03.10 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.63
|205.88
|207.73
|2008.03.10 04:00
|206.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.34
|83253391
|2008.03.10 04:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.33
|207.08
|205.83
|2008.03.10 05:47
|205.83
|0.00
|0.00
|0.00
|49.02
|83029742
|2008.03.07 13:40
|sell
|0.20
|gbpjpy
|204.94
|0.00
|0.00
|2008.03.10 06:39
|205.73
|0.00
|0.00
|-5.44
|-154.85
|83053598
|2008.03.07 14:02
|sell
|0.20
|gbpjpy
|206.04
|0.00
|0.00
|2008.03.10 06:39
|205.74
|0.00
|0.00
|-5.44
|58.81
|83050787
|2008.03.07 13:58
|sell
|0.20
|gbpjpy
|205.67
|0.00
|0.00
|2008.03.10 06:39
|205.75
|0.00
|0.00
|-5.44
|-15.69
|83039256
|2008.03.07 13:44
|sell
|0.20
|gbpjpy
|205.31
|0.00
|0.00
|2008.03.10 06:39
|205.74
|0.00
|0.00
|-5.44
|-84.28
|83075663
|2008.03.07 14:44
|sell
|0.20
|gbpjpy
|206.95
|0.00
|0.00
|2008.03.10 06:40
|205.73
|0.00
|0.00
|-5.44
|239.15
|83253397
|2008.03.10 04:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.33
|206.32
|205.23
|2008.03.10 06:40
|205.74
|0.00
|0.00
|0.00
|57.82
|83586549
|2008.03.11 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.01
|203.26
|204.51
|2008.03.11 05:49
|204.51
|0.00
|0.00
|0.00
|49.09
|83586614
|2008.03.11 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.02
|204.52
|205.12
|2008.03.11 07:43
|205.12
|0.00
|0.00
|0.00
|107.74
|83968783
|2008.03.12 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.69
|207.44
|206.19
|2008.03.12 06:00
|207.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.11
|83968931
|2008.03.12 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.69
|207.44
|205.59
|2008.03.12 06:00
|207.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.14
|84030566
|2008.03.12 06:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.33
|206.58
|207.83
|2008.03.12 10:00
|207.83
|0.00
|0.00
|0.00
|48.49
|84030583
|2008.03.12 06:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.33
|207.34
|208.43
|2008.03.12 10:29
|207.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|84142530
|2008.03.12 13:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.59
|207.34
|206.09
|2008.03.12 15:03
|207.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.04
|84142585
|2008.03.12 13:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.59
|207.34
|205.49
|2008.03.12 15:03
|207.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.04
|84368618
|2008.03.13 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.00
|205.25
|206.50
|2008.03.13 01:34
|205.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.10
|84368629
|2008.03.13 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.00
|205.25
|207.10
|2008.03.13 01:34
|205.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.10
|84381568
|2008.03.13 02:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.33
|206.08
|204.83
|2008.03.13 03:10
|204.83
|0.00
|0.00
|0.00
|49.56
|84381581
|2008.03.13 02:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.33
|204.83
|204.23
|2008.03.13 03:25
|204.23
|0.00
|0.00
|0.00
|109.36
|84772741
|2008.03.14 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|205.02
|204.27
|205.52
|2008.03.14 02:04
|204.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.53
|84773056
|2008.03.14 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.98
|204.23
|206.08
|2008.03.14 02:08
|204.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.57
|84795872
|2008.03.14 03:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.45
|205.20
|203.95
|2008.03.14 04:03
|203.95
|0.00
|0.00
|0.00
|49.77
|84795889
|2008.03.14 03:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.45
|203.95
|203.35
|2008.03.14 05:24
|203.35
|0.00
|0.00
|0.00
|110.02
|0.00
|0.00
|-68.50
|2 030.98
|Closed P/L:
|1 962.48
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 962.48
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|11 031.18
|Equity:
|11 031.18
|Free Margin:
|11 031.18
|Details:
|Gross Profit:
|7 487.56
|Gross Loss:
|5 525.08
|Total Net Profit:
|1 962.48
|Profit Factor:
|1.36
|Expected Payoff:
|9.48
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 020.36 (8.64%)
|Relative Drawdown:
|8.64% (1 020.36)
|Total Trades:
|207
|Short Positions (won %):
|125 (68.00%)
|Long Positions (won %):
|82 (59.76%)
|Profit Trades (% of total):
|134 (64.73%)
|Loss trades (% of total):
|73 (35.27%)
|Largest
|profit trade:
|233.71
|loss trade:
|-393.16
|Average
|profit trade:
|55.88
|loss trade:
|-75.69
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (1 119.88)
|consecutive losses ($):
|6 (-361.49)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 119.88 (12)
|consecutive loss (count):
|-702.67 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2