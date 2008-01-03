Interbank FX, LLC

Account: 1722700 Name: TimeFreedom Currency: USD 2008 March 14, 20:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
700881632008.01.03 02:00buy0.10gbpjpy216.94216.950.002008.01.03 04:31217.450.000.000.0046.52
701048502008.01.03 02:00buy0.20gbpjpy216.94216.950.002008.01.03 07:30216.950.000.000.001.83
701632972008.01.03 10:21sell0.10gbpjpy214.93214.920.002008.01.03 10:43214.410.000.000.0047.87
701704852008.01.03 10:21sell0.10gbpjpy214.93214.430.002008.01.03 11:01213.910.000.000.0094.11
701782502008.01.03 10:21sell0.10gbpjpy214.93214.430.002008.01.03 11:22214.430.000.000.0046.07
702148962008.01.03 13:20sell0.10gbpjpy216.31216.300.002008.01.03 15:55215.780.000.000.0048.41
702586772008.01.03 13:20sell0.20gbpjpy216.31216.300.002008.01.03 16:54216.300.000.000.001.83
702834262008.01.03 18:29sell0.10gbpjpy216.04216.030.002008.01.03 20:24215.520.000.000.0047.61
702966322008.01.03 18:29sell0.20gbpjpy216.04216.030.002008.01.03 22:29216.020.000.00-6.543.65
704362932008.01.04 09:33sell0.10gbpjpy215.92214.920.002008.01.04 14:52213.810.000.000.00194.81
705210952008.01.04 09:33sell0.10gbpjpy215.92215.910.002008.01.06 23:44214.470.000.00-3.27133.32
706062322008.01.04 09:33sell0.10gbpjpy215.92215.420.002008.01.06 23:44214.470.000.00-3.27133.32
706598932008.01.07 06:00buy0.10gbpjpy214.77214.780.002008.01.07 08:13215.280.000.000.0046.62
706896242008.01.07 06:00buy0.10gbpjpy214.77215.270.002008.01.07 08:49215.780.000.000.0092.35
706977102008.01.07 06:00buy0.10gbpjpy214.77215.270.002008.01.07 12:42215.270.000.000.0045.82
708801832008.01.08 02:01buy0.10gbpjpy215.20216.200.002008.01.08 08:27216.800.000.000.00146.18
709524992008.01.08 02:01buy0.10gbpjpy215.20216.200.002008.01.08 09:06217.300.000.000.00191.54
709616732008.01.08 02:01buy0.10gbpjpy215.20216.200.002008.01.08 11:58216.200.000.000.0091.28
711047262008.01.09 02:05buy0.30gbpjpy215.51215.520.002008.01.09 08:11215.520.000.000.002.74
711836062008.01.09 13:00sell0.10gbpjpy214.63214.620.002008.01.09 16:47214.120.000.000.0046.62
712327232008.01.09 13:00sell0.20gbpjpy214.63214.620.002008.01.09 20:18214.620.000.000.001.82
713078532008.01.10 01:39buy0.30gbpjpy215.180.000.002008.01.10 03:00214.760.000.000.00-114.87
713176072008.01.10 03:00sell0.30gbpjpy214.790.000.002008.01.10 12:00215.550.000.000.00-207.80
714222312008.01.10 13:00sell0.10gbpjpy215.00214.990.002008.01.10 13:50214.480.000.000.0047.45
714387432008.01.10 13:00sell0.20gbpjpy215.00214.990.002008.01.10 15:03214.990.000.000.001.82
715650472008.01.11 01:01buy0.20gbpjpy215.070.000.002008.01.11 03:41214.460.000.000.00-111.61
715654682008.01.11 01:07sell0.10gbpjpy214.94214.930.002008.01.11 03:46214.420.000.000.0047.60
715808412008.01.11 01:07sell0.10gbpjpy214.94214.440.002008.01.11 05:45213.830.000.000.00101.83
717124902008.01.11 16:20sell0.10gbpjpy213.74213.730.002008.01.14 03:27213.210.000.00-3.2748.70
717912772008.01.11 16:20sell0.10gbpjpy213.74213.730.002008.01.14 06:20212.620.000.00-3.27103.30
717800432008.01.14 01:03sell0.10gbpjpy213.16213.150.002008.01.14 06:22212.660.000.000.0046.11
718109452008.01.14 01:03sell0.10gbpjpy213.16212.660.002008.01.14 08:33212.030.000.000.00104.65
719858242008.01.15 04:06sell0.20gbpjpy210.94210.930.002008.01.15 07:20210.450.000.000.0091.08
720273252008.01.15 08:58sell0.10gbpjpy210.410.000.002008.01.15 09:26211.160.000.000.00-69.67
720930252008.01.15 13:34sell0.10gbpjpy210.87210.860.002008.01.15 13:39210.360.000.000.0047.79
721019232008.01.15 13:45sell0.10gbpjpy210.65210.640.002008.01.15 20:10210.140.000.000.0047.69
721826452008.01.15 13:45sell0.10gbpjpy210.65210.150.002008.01.15 21:21209.540.000.000.00103.95
722494472008.01.16 02:06buy0.10gbpjpy209.26209.270.002008.01.16 03:12209.770.000.000.0047.76
722595152008.01.16 02:06buy0.10gbpjpy209.26209.270.002008.01.16 03:36209.270.000.000.000.94
722905552008.01.16 05:21sell0.10gbpjpy208.45208.440.002008.01.16 05:41207.940.000.000.0048.07
722950842008.01.16 05:21sell0.10gbpjpy208.45208.440.002008.01.16 06:21208.040.000.000.0038.67
724201442008.01.16 15:00buy0.10gbpjpy209.90209.910.002008.01.16 16:10210.370.000.000.0043.87
724562102008.01.16 15:00buy0.10gbpjpy209.90209.910.002008.01.16 16:16209.910.000.000.000.93
725969812008.01.17 04:14sell0.20gbpjpy209.770.000.002008.01.17 05:58210.520.000.000.00-139.95
726370282008.01.17 07:42buy0.10gbpjpy210.97210.980.002008.01.17 08:30211.490.000.000.0048.26
726726312008.01.17 07:42buy0.10gbpjpy210.97211.470.002008.01.17 08:56212.080.000.000.00103.07
727585322008.01.17 11:51sell0.10gbpjpy210.54210.530.002008.01.17 11:57210.030.000.000.0047.65
727612852008.01.17 11:51sell0.10gbpjpy210.54210.040.002008.01.17 12:05210.040.000.000.0046.75
727931142008.01.17 13:00sell0.20gbpjpy210.350.000.002008.01.17 13:38211.120.000.000.00-143.59
729028642008.01.17 17:02sell0.10gbpjpy210.93210.920.002008.01.17 20:29210.410.000.000.0048.68
729519442008.01.17 17:02sell0.10gbpjpy210.93210.430.002008.01.17 23:27209.820.000.00-3.27104.28
730371542008.01.18 01:10buy0.20gbpjpy210.520.000.002008.01.18 02:04209.770.000.000.00-140.65
730679112008.01.18 03:00buy0.10gbpjpy210.19210.200.002008.01.18 03:55210.710.000.000.0048.57
730829212008.01.18 03:00buy0.10gbpjpy210.19210.690.002008.01.18 07:07211.350.000.000.00108.15
732934542008.01.18 15:02buy0.20gbpjpy210.090.000.002008.01.18 15:54209.330.000.000.00-141.97
733231192008.01.18 16:10sell0.10gbpjpy209.02209.010.002008.01.18 16:56208.510.000.000.0047.75
733459932008.01.18 16:10sell0.10gbpjpy209.02209.010.002008.01.18 17:02209.010.000.000.000.93
734282432008.01.21 00:55sell0.10gbpjpy208.78208.770.002008.01.21 06:02208.260.000.000.0048.73
734593802008.01.21 00:55sell0.10gbpjpy208.78208.280.002008.01.21 06:53207.670.000.000.00104.25
736538902008.01.22 01:01buy0.10gbpjpy205.39205.400.002008.01.22 01:32205.900.000.000.0048.08
736596332008.01.22 01:01buy0.10gbpjpy205.39205.890.002008.01.22 01:43206.490.000.000.00103.48
740371612008.01.23 01:00sell0.10gbpjpy209.51209.500.002008.01.23 03:10209.000.000.000.0047.79
740511592008.01.23 01:00sell0.10gbpjpy209.51209.010.002008.01.23 04:01208.400.000.000.00104.22
743268022008.01.24 01:00sell0.10gbpjpy208.52208.510.002008.01.24 02:15208.010.000.000.0047.90
743362712008.01.24 01:00sell0.10gbpjpy208.52208.020.002008.01.24 03:48208.020.000.000.0046.96
743525922008.01.24 07:06sell0.10gbpjpy207.340.00206.752008.01.24 08:20208.100.000.000.00-71.49
745620012008.01.25 01:20sell0.20gbpjpy211.910.000.002008.01.25 05:16212.660.000.000.00-139.64
746048412008.01.25 06:00buy0.30gbpjpy212.74213.240.002008.01.25 08:50213.240.000.000.00139.34
747657442008.01.25 19:01sell0.20gbpjpy211.480.000.002008.01.25 20:21212.230.000.000.00-140.02
748136262008.01.28 01:06sell0.10gbpjpy211.28211.270.002008.01.28 03:35210.760.000.000.0048.79
748284492008.01.28 01:06sell0.10gbpjpy211.28210.780.002008.01.28 04:15210.170.000.000.00104.37
750784612008.01.29 01:00sell0.10gbpjpy212.04211.540.002008.01.29 02:33211.120.000.000.0086.38
750981242008.01.29 01:00sell0.10gbpjpy212.04211.540.002008.01.29 03:52211.530.000.000.0047.81
751164682008.01.29 04:41sell0.10gbpjpy211.410.000.002008.01.29 04:41211.490.000.000.00-7.51
751964962008.01.29 12:01buy0.10gbpjpy212.73212.740.002008.01.29 12:48213.240.000.000.0047.64
752051572008.01.29 12:01buy0.10gbpjpy212.73212.740.002008.01.29 12:57212.740.000.000.000.93
753172512008.01.30 01:00sell0.10gbpjpy212.65212.640.002008.01.30 07:00212.140.000.000.0047.82
753544912008.01.30 01:00sell0.10gbpjpy212.65212.640.002008.01.30 08:11212.640.000.000.000.94
754059532008.01.30 13:01buy0.20gbpjpy213.170.000.002008.01.30 13:01213.070.000.000.00-18.70
754059642008.01.30 13:01buy0.20gbpjpy213.150.000.002008.01.30 13:25213.350.000.000.0037.28
755909542008.01.31 01:00buy0.20gbpjpy211.28211.290.002008.01.31 02:14211.290.000.000.001.88
757653142008.01.31 13:43sell0.10gbpjpy210.69210.680.002008.01.31 14:26210.170.000.000.0049.13
757739742008.01.31 13:43sell0.10gbpjpy210.69210.680.002008.01.31 14:53210.680.000.000.000.95
757856032008.01.31 14:59sell0.20gbpjpy210.670.000.002008.01.31 14:59210.740.000.000.00-13.20
757859992008.01.31 15:00sell0.20gbpjpy210.690.000.002008.01.31 15:59211.440.000.000.00-141.10
758221082008.01.31 17:08buy0.10gbpjpy212.350.000.002008.01.31 17:51211.600.000.000.00-70.47
758958882008.02.01 01:00buy0.20gbpjpy212.010.000.002008.02.01 13:37209.930.000.000.00-393.16
760129302008.02.01 14:01sell0.30gbpjpy209.700.000.002008.02.01 14:23210.000.000.000.00-84.74
760239072008.02.01 14:24sell0.30gbpjpy209.88209.870.002008.02.01 14:49209.870.000.000.002.82
760381942008.02.01 15:00sell0.10gbpjpy210.00209.990.002008.02.01 15:31209.490.000.000.0047.97
760544682008.02.01 15:00sell0.10gbpjpy210.00209.500.002008.02.01 17:49208.990.000.000.0095.07
760823762008.02.01 15:00sell0.10gbpjpy210.00209.500.002008.02.01 18:16209.500.000.000.0046.97
761498972008.02.04 01:02buy0.10gbpjpy209.92209.930.002008.02.04 07:39210.440.000.000.0048.70
761893632008.02.04 01:02buy0.10gbpjpy209.92210.420.002008.02.04 08:07211.020.000.000.00103.00
763250702008.02.05 01:13sell0.20gbpjpy210.630.000.002008.02.05 07:24211.380.000.000.00-140.25
763660752008.02.05 08:03buy0.20gbpjpy211.19211.200.002008.02.05 13:42211.200.000.000.001.86
765983182008.02.06 01:53buy0.20gbpjpy209.420.000.002008.02.06 07:46208.670.000.000.00-140.86
767399602008.02.06 14:25sell0.20gbpjpy208.960.000.002008.02.07 01:01208.580.000.00-19.6371.41
768720162008.02.07 01:02buy0.20gbpjpy208.620.000.002008.02.07 02:07208.310.000.000.00-58.31
768800092008.02.07 02:07sell0.20gbpjpy208.290.000.002008.02.07 06:00208.910.000.000.00-116.37
768973222008.02.07 06:00buy0.10gbpjpy208.92208.17209.422008.02.07 09:31208.170.000.000.00-70.44
768973272008.02.07 06:00buy0.10gbpjpy208.92208.17210.022008.02.07 09:31208.170.000.000.00-70.44
769471482008.02.07 10:00sell0.10gbpjpy208.08208.83207.582008.02.07 10:47207.580.000.000.0046.98
769471712008.02.07 10:00sell0.10gbpjpy208.08208.07206.982008.02.07 12:00208.070.000.000.000.94
771992582008.02.08 01:00buy0.10gbpjpy208.57207.82209.072008.02.08 07:12209.070.000.000.0046.50
771992822008.02.08 01:00buy0.10gbpjpy208.57209.07209.672008.02.08 08:30209.670.000.000.00102.14
774472042008.02.11 01:00sell0.10gbpjpy209.20209.95208.702008.02.11 05:41208.700.000.000.0046.66
774472572008.02.11 01:00sell0.10gbpjpy209.20208.70208.102008.02.11 07:44208.100.000.000.00102.72
776836382008.02.12 01:00buy0.10gbpjpy208.56207.81209.062008.02.12 07:04209.060.000.000.0046.72
779849702008.02.13 01:00sell0.10gbpjpy209.97210.72209.472008.02.13 06:34209.470.000.000.0046.71
779849982008.02.13 01:00sell0.10gbpjpy209.97209.96208.872008.02.13 07:44209.960.000.000.000.93
780787342008.02.13 11:00buy0.10gbpjpy211.40210.65211.902008.02.13 13:34211.900.000.000.0046.33
780788042008.02.13 11:00buy0.10gbpjpy211.40211.90212.502008.02.13 15:01212.500.000.000.00101.52
782267802008.02.14 01:00sell0.10gbpjpy212.43213.18211.932008.02.14 06:00212.560.000.000.00-12.01
782268112008.02.14 01:00sell0.10gbpjpy212.43213.18211.332008.02.14 06:00212.570.000.000.00-12.93
782474472008.02.14 06:00buy0.10gbpjpy212.57211.82213.072008.02.14 07:11213.070.000.000.0046.18
782474622008.02.14 06:00buy0.10gbpjpy212.57213.07213.672008.02.14 10:10213.070.000.000.0046.19
784177092008.02.15 01:00buy0.10gbpjpy212.41211.66212.912008.02.15 06:08212.910.000.000.0046.27
784177792008.02.15 01:00buy0.10gbpjpy212.41212.42213.512008.02.15 09:45212.420.000.000.000.93
785481812008.02.15 15:30sell0.10gbpjpy211.75211.740.002008.02.15 15:54211.240.000.000.0047.39
785657802008.02.15 15:30sell0.10gbpjpy211.75211.250.002008.02.15 19:54211.240.000.000.0047.36
786292022008.02.18 01:00buy0.10gbpjpy211.38210.63211.882008.02.18 14:44210.890.000.000.00-45.30
786292682008.02.18 01:00buy0.10gbpjpy211.38210.63212.482008.02.18 14:44210.910.000.000.00-43.45
787483632008.02.18 14:45sell0.20gbpjpy210.910.000.002008.02.19 01:38211.000.000.00-5.44-16.63
788297522008.02.19 01:39buy0.20gbpjpy211.000.000.002008.02.19 02:08210.890.000.000.00-20.34
788339582008.02.19 02:09sell0.10gbpjpy210.87210.860.002008.02.19 05:26210.360.000.000.0047.25
788577112008.02.19 02:09sell0.10gbpjpy210.87210.370.002008.02.19 09:23209.760.000.000.00103.10
790910962008.02.19 15:51sell0.10gbpjpy209.780.000.002008.02.19 20:32209.760.000.000.001.86
791778732008.02.20 01:00sell0.10gbpjpy210.05210.80209.552008.02.20 02:49210.800.000.000.00-69.36
791817882008.02.20 02:26sell0.10gbpjpy210.05210.80208.952008.02.20 02:49210.800.000.000.00-69.36
791986732008.02.20 03:01buy0.20gbpjpy210.900.000.002008.02.20 04:32210.150.000.000.00-139.08
792094042008.02.20 04:39buy0.20gbpjpy210.340.000.002008.02.20 05:57209.900.000.000.00-81.66
792242952008.02.20 06:00sell0.10gbpjpy209.86210.61209.362008.02.20 07:24209.360.000.000.0046.49
792243062008.02.20 06:00sell0.10gbpjpy209.86209.85208.762008.02.20 09:29209.850.000.000.000.93
794510212008.02.21 01:00buy0.10gbpjpy209.96209.21210.462008.02.21 06:19210.460.000.000.0046.21
794510242008.02.21 01:00buy0.10gbpjpy209.96210.46211.062008.02.21 09:31211.060.000.000.00101.78
797397212008.02.22 01:00sell0.10gbpjpy211.01211.76210.512008.02.22 02:00211.460.000.000.00-41.87
797397402008.02.22 01:00sell0.10gbpjpy211.01211.76209.912008.02.22 02:00211.440.000.000.00-40.01
797499102008.02.22 02:00buy0.10gbpjpy211.45210.70212.552008.02.22 08:04210.700.000.000.00-69.92
797499552008.02.22 02:00buy0.10gbpjpy211.45210.70212.552008.02.22 08:04210.700.000.000.00-69.92
798139722008.02.22 10:00sell0.10gbpjpy210.31211.06209.212008.02.22 13:57211.060.000.000.00-69.89
798139472008.02.22 10:00sell0.10gbpjpy210.32211.07209.822008.02.22 13:59211.070.000.000.00-69.88
799558182008.02.25 01:00sell0.10gbpjpy211.23211.98210.732008.02.25 07:27210.730.000.000.0046.58
799558502008.02.25 01:00sell0.10gbpjpy211.23211.22210.132008.02.25 09:06211.220.000.000.000.93
800356672008.02.25 11:00buy0.10gbpjpy211.91211.16212.412008.02.25 15:47212.410.000.000.0046.33
800356702008.02.25 11:00buy0.10gbpjpy211.91211.92213.012008.02.25 23:00212.560.000.002.2260.13
801663112008.02.26 01:00buy0.10gbpjpy212.52211.77213.022008.02.26 02:01212.220.000.000.00-27.79
801664422008.02.26 01:00buy0.10gbpjpy212.52211.77213.622008.02.26 02:01212.220.000.000.00-27.79
801720692008.02.26 02:01sell0.20gbpjpy212.210.000.002008.02.26 12:06212.780.000.000.00-105.58
802832262008.02.26 12:06buy0.10gbpjpy212.80212.810.002008.02.26 23:26213.410.000.002.2256.84
804506042008.02.26 12:06buy0.10gbpjpy212.80212.810.002008.02.27 00:34213.180.000.002.2235.40
804921002008.02.27 01:00sell0.10gbpjpy213.00213.75212.502008.02.27 08:45212.500.000.000.0046.97
804923232008.02.27 01:00sell0.10gbpjpy213.00212.50211.902008.02.27 09:04211.900.000.000.00103.46
807826482008.02.28 01:00sell0.10gbpjpy210.73211.48210.232008.02.28 05:00211.190.000.000.00-43.23
807826652008.02.28 01:00sell0.10gbpjpy210.73211.48209.632008.02.28 05:00211.160.000.000.00-40.41
808029112008.02.28 05:00buy0.10gbpjpy211.17210.42212.272008.02.28 06:00210.940.000.000.00-21.63
808029862008.02.28 05:00buy0.10gbpjpy211.16210.41212.262008.02.28 06:00210.940.000.000.00-20.69
808078262008.02.28 06:00sell0.10gbpjpy210.94211.69210.442008.02.28 07:20210.440.000.000.0047.05
808078292008.02.28 06:00sell0.10gbpjpy210.94210.93208.442008.02.28 08:37210.930.000.000.000.94
810761602008.02.29 01:00sell0.10gbpjpy208.05208.80207.552008.02.29 08:24207.550.000.000.0047.94
810762272008.02.29 01:00sell0.10gbpjpy208.05207.55206.952008.02.29 09:53206.950.000.000.00105.36
813930142008.03.03 01:00buy0.10gbpjpy204.71203.96205.212008.03.03 06:00204.810.000.000.009.70
813931252008.03.03 01:00buy0.10gbpjpy204.71203.96205.812008.03.03 06:37203.960.000.000.00-72.95
814568242008.03.03 07:02sell0.20gbpjpy203.960.000.002008.03.03 07:06204.270.000.000.00-60.26
814583222008.03.03 07:07sell0.10gbpjpy204.16204.150.002008.03.03 07:59203.630.000.000.0051.59
814717752008.03.03 07:07sell0.10gbpjpy204.16204.150.002008.03.03 08:27204.150.000.000.000.98
815920512008.03.03 14:00buy0.10gbpjpy204.85204.10205.352008.03.03 15:02205.350.000.000.0048.48
815920652008.03.03 14:00buy0.10gbpjpy204.85204.86205.952008.03.03 15:47204.860.000.000.000.97
817907152008.03.04 01:00sell0.10gbpjpy205.11205.86204.612008.03.04 09:47204.610.000.000.0048.44
817907242008.03.04 01:00sell0.10gbpjpy205.11205.10204.012008.03.04 10:02205.100.000.000.000.96
821917442008.03.05 01:00sell0.10gbpjpy205.05205.80204.552008.03.05 07:00205.380.000.000.00-31.90
821917712008.03.05 01:00sell0.10gbpjpy205.05205.80203.952008.03.05 07:00205.380.000.000.00-31.90
822344922008.03.05 07:00buy0.10gbpjpy205.38204.63205.882008.03.05 08:00204.850.000.000.00-51.15
822345102008.03.05 07:00buy0.10gbpjpy205.38204.63206.482008.03.05 08:00204.850.000.000.00-51.15
822576022008.03.05 08:00sell0.10gbpjpy204.85205.60204.352008.03.05 12:00205.470.000.000.00-59.70
822576162008.03.05 08:00sell0.10gbpjpy204.85205.60203.752008.03.05 12:00205.480.000.000.00-60.67
825436982008.03.06 01:00sell0.10gbpjpy206.61207.36206.112008.03.06 10:04206.110.000.000.0048.40
825437212008.03.06 01:00sell0.10gbpjpy206.61206.60205.512008.03.06 12:01206.600.000.000.000.97
829063272008.03.07 01:00buy0.10gbpjpy206.91206.16207.412008.03.07 07:29206.160.000.000.00-73.25
829063432008.03.07 01:00buy0.10gbpjpy206.91206.16208.012008.03.07 07:29206.160.000.000.00-73.25
829793222008.03.07 09:00sell0.10gbpjpy205.47206.22204.972008.03.07 13:15206.220.000.000.00-73.29
829794502008.03.07 09:00sell0.10gbpjpy205.47206.22204.372008.03.07 13:15206.220.000.000.00-73.29
832256322008.03.10 01:00buy0.10gbpjpy206.63205.88207.132008.03.10 04:00206.330.000.000.00-29.34
832256492008.03.10 01:00buy0.10gbpjpy206.63205.88207.732008.03.10 04:00206.330.000.000.00-29.34
832533912008.03.10 04:00sell0.10gbpjpy206.33207.08205.832008.03.10 05:47205.830.000.000.0049.02
830297422008.03.07 13:40sell0.20gbpjpy204.940.000.002008.03.10 06:39205.730.000.00-5.44-154.85
830535982008.03.07 14:02sell0.20gbpjpy206.040.000.002008.03.10 06:39205.740.000.00-5.4458.81
830507872008.03.07 13:58sell0.20gbpjpy205.670.000.002008.03.10 06:39205.750.000.00-5.44-15.69
830392562008.03.07 13:44sell0.20gbpjpy205.310.000.002008.03.10 06:39205.740.000.00-5.44-84.28
830756632008.03.07 14:44sell0.20gbpjpy206.950.000.002008.03.10 06:40205.730.000.00-5.44239.15
832533972008.03.10 04:00sell0.10gbpjpy206.33206.32205.232008.03.10 06:40205.740.000.000.0057.82
835865492008.03.11 01:00buy0.10gbpjpy204.01203.26204.512008.03.11 05:49204.510.000.000.0049.09
835866142008.03.11 01:00buy0.10gbpjpy204.02204.52205.122008.03.11 07:43205.120.000.000.00107.74
839687832008.03.12 01:00sell0.10gbpjpy206.69207.44206.192008.03.12 06:00207.340.000.000.00-63.11
839689312008.03.12 01:00sell0.10gbpjpy206.69207.44205.592008.03.12 06:00207.330.000.000.00-62.14
840305662008.03.12 06:00buy0.10gbpjpy207.33206.58207.832008.03.12 10:00207.830.000.000.0048.49
840305832008.03.12 06:00buy0.10gbpjpy207.33207.34208.432008.03.12 10:29207.340.000.000.000.98
841425302008.03.12 13:00sell0.10gbpjpy206.59207.34206.092008.03.12 15:03207.340.000.000.00-73.04
841425852008.03.12 13:00sell0.10gbpjpy206.59207.34205.492008.03.12 15:03207.340.000.000.00-73.04
843686182008.03.13 01:00buy0.10gbpjpy206.00205.25206.502008.03.13 01:34205.250.000.000.00-74.10
843686292008.03.13 01:00buy0.10gbpjpy206.00205.25207.102008.03.13 01:34205.250.000.000.00-74.10
843815682008.03.13 02:00sell0.10gbpjpy205.33206.08204.832008.03.13 03:10204.830.000.000.0049.56
843815812008.03.13 02:00sell0.10gbpjpy205.33204.83204.232008.03.13 03:25204.230.000.000.00109.36
847727412008.03.14 01:00buy0.10gbpjpy205.02204.27205.522008.03.14 02:04204.270.000.000.00-74.53
847730562008.03.14 01:00buy0.10gbpjpy204.98204.23206.082008.03.14 02:08204.230.000.000.00-74.57
847958722008.03.14 03:00sell0.10gbpjpy204.45205.20203.952008.03.14 04:03203.950.000.000.0049.77
847958892008.03.14 03:00sell0.10gbpjpy204.45203.95203.352008.03.14 05:24203.350.000.000.00110.02
  0.00 0.00 -68.50 2 030.98
Closed P/L: 1 962.48
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 962.48 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 11 031.18 Equity: 11 031.18 Free Margin: 11 031.18
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 487.56 Gross Loss: 5 525.08 Total Net Profit: 1 962.48
Profit Factor: 1.36 Expected Payoff: 9.48  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 020.36 (8.64%) Relative Drawdown: 8.64% (1 020.36)
 
Total Trades: 207 Short Positions (won %): 125 (68.00%) Long Positions (won %): 82 (59.76%)
Profit Trades (% of total): 134 (64.73%) Loss trades (% of total): 73 (35.27%)
Largest profit trade: 233.71 loss trade: -393.16
Average profit trade: 55.88 loss trade: -75.69
Maximum consecutive wins ($): 12 (1 119.88) consecutive losses ($): 6 (-361.49)
Maximal consecutive profit (count): 1 119.88 (12) consecutive loss (count): -702.67 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2