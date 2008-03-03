|Account: 1722700
|Name: TimeFreedom
|Currency: USD
|2008 March 21, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|81393014
|2008.03.03 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.71
|203.96
|205.21
|2008.03.03 06:00
|204.81
|0.00
|0.00
|0.00
|9.70
|81393125
|2008.03.03 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.71
|203.96
|205.81
|2008.03.03 06:37
|203.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.95
|81456824
|2008.03.03 07:02
|sell
|0.20
|gbpjpy
|203.96
|0.00
|0.00
|2008.03.03 07:06
|204.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.26
|81458322
|2008.03.03 07:07
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.16
|204.15
|0.00
|2008.03.03 07:59
|203.63
|0.00
|0.00
|0.00
|51.59
|81471775
|2008.03.03 07:07
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.16
|204.15
|0.00
|2008.03.03 08:27
|204.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|81592051
|2008.03.03 14:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.85
|204.10
|205.35
|2008.03.03 15:02
|205.35
|0.00
|0.00
|0.00
|48.48
|81592065
|2008.03.03 14:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.85
|204.86
|205.95
|2008.03.03 15:47
|204.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|81790715
|2008.03.04 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.11
|205.86
|204.61
|2008.03.04 09:47
|204.61
|0.00
|0.00
|0.00
|48.44
|81790724
|2008.03.04 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.11
|205.10
|204.01
|2008.03.04 10:02
|205.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|82191744
|2008.03.05 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.05
|205.80
|204.55
|2008.03.05 07:00
|205.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.90
|82191771
|2008.03.05 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.05
|205.80
|203.95
|2008.03.05 07:00
|205.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.90
|82234492
|2008.03.05 07:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|205.38
|204.63
|205.88
|2008.03.05 08:00
|204.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.15
|82234510
|2008.03.05 07:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|205.38
|204.63
|206.48
|2008.03.05 08:00
|204.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.15
|82257602
|2008.03.05 08:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.85
|205.60
|204.35
|2008.03.05 12:00
|205.47
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.70
|82257616
|2008.03.05 08:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.85
|205.60
|203.75
|2008.03.05 12:00
|205.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.67
|82543698
|2008.03.06 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.61
|207.36
|206.11
|2008.03.06 10:04
|206.11
|0.00
|0.00
|0.00
|48.40
|82543721
|2008.03.06 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.61
|206.60
|205.51
|2008.03.06 12:01
|206.60
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|82906327
|2008.03.07 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.91
|206.16
|207.41
|2008.03.07 07:29
|206.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.25
|82906343
|2008.03.07 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.91
|206.16
|208.01
|2008.03.07 07:29
|206.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.25
|82979450
|2008.03.07 09:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.47
|206.22
|204.37
|2008.03.07 13:15
|206.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.29
|82979322
|2008.03.07 09:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.47
|206.22
|204.97
|2008.03.07 13:15
|206.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.29
|83225632
|2008.03.10 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.63
|205.88
|207.13
|2008.03.10 04:00
|206.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.34
|83225649
|2008.03.10 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.63
|205.88
|207.73
|2008.03.10 04:00
|206.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.34
|83253391
|2008.03.10 04:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.33
|207.08
|205.83
|2008.03.10 05:47
|205.83
|0.00
|0.00
|0.00
|49.02
|83029742
|2008.03.07 13:40
|sell
|0.20
|gbpjpy
|204.94
|0.00
|0.00
|2008.03.10 06:39
|205.73
|0.00
|0.00
|-5.44
|-154.85
|83039256
|2008.03.07 13:44
|sell
|0.20
|gbpjpy
|205.31
|0.00
|0.00
|2008.03.10 06:39
|205.74
|0.00
|0.00
|-5.44
|-84.28
|83053598
|2008.03.07 14:02
|sell
|0.20
|gbpjpy
|206.04
|0.00
|0.00
|2008.03.10 06:39
|205.74
|0.00
|0.00
|-5.44
|58.81
|83050787
|2008.03.07 13:58
|sell
|0.20
|gbpjpy
|205.67
|0.00
|0.00
|2008.03.10 06:39
|205.75
|0.00
|0.00
|-5.44
|-15.69
|83075663
|2008.03.07 14:44
|sell
|0.20
|gbpjpy
|206.95
|0.00
|0.00
|2008.03.10 06:40
|205.73
|0.00
|0.00
|-5.44
|239.15
|83253397
|2008.03.10 04:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.33
|206.32
|205.23
|2008.03.10 06:40
|205.74
|0.00
|0.00
|0.00
|57.82
|83586549
|2008.03.11 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.01
|203.26
|204.51
|2008.03.11 05:49
|204.51
|0.00
|0.00
|0.00
|49.09
|83586614
|2008.03.11 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.02
|204.52
|205.12
|2008.03.11 07:43
|205.12
|0.00
|0.00
|0.00
|107.74
|83968783
|2008.03.12 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.69
|207.44
|206.19
|2008.03.12 06:00
|207.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.11
|83968931
|2008.03.12 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.69
|207.44
|205.59
|2008.03.12 06:00
|207.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.14
|84030566
|2008.03.12 06:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.33
|206.58
|207.83
|2008.03.12 10:00
|207.83
|0.00
|0.00
|0.00
|48.49
|84030583
|2008.03.12 06:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|207.33
|207.34
|208.43
|2008.03.12 10:29
|207.34
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|84142530
|2008.03.12 13:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.59
|207.34
|206.09
|2008.03.12 15:03
|207.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.04
|84142585
|2008.03.12 13:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|206.59
|207.34
|205.49
|2008.03.12 15:03
|207.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.04
|84368618
|2008.03.13 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.00
|205.25
|206.50
|2008.03.13 01:34
|205.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.10
|84368629
|2008.03.13 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|206.00
|205.25
|207.10
|2008.03.13 01:34
|205.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.10
|84381568
|2008.03.13 02:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.33
|206.08
|204.83
|2008.03.13 03:10
|204.83
|0.00
|0.00
|0.00
|49.56
|84381581
|2008.03.13 02:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|205.33
|204.83
|204.23
|2008.03.13 03:25
|204.23
|0.00
|0.00
|0.00
|109.36
|84772741
|2008.03.14 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|205.02
|204.27
|205.52
|2008.03.14 02:04
|204.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.53
|84773056
|2008.03.14 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|204.98
|204.23
|206.08
|2008.03.14 02:08
|204.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.57
|84795872
|2008.03.14 03:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.45
|205.20
|203.95
|2008.03.14 04:03
|203.95
|0.00
|0.00
|0.00
|49.77
|84795889
|2008.03.14 03:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|204.45
|203.95
|203.35
|2008.03.14 05:24
|203.35
|0.00
|0.00
|0.00
|110.02
|85265963
|2008.03.17 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|195.80
|196.55
|195.30
|2008.03.17 01:39
|195.30
|0.00
|0.00
|0.00
|51.66
|85266005
|2008.03.17 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|195.80
|195.79
|194.70
|2008.03.17 01:49
|195.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|85751534
|2008.03.18 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|193.91
|193.16
|194.41
|2008.03.18 04:41
|194.41
|0.00
|0.00
|0.00
|51.47
|85751553
|2008.03.18 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|193.91
|194.41
|195.01
|2008.03.18 07:14
|195.01
|0.00
|0.00
|0.00
|112.94
|86225087
|2008.03.19 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.23
|200.98
|199.73
|2008.03.19 01:08
|200.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.95
|86225121
|2008.03.19 01:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.23
|200.98
|199.13
|2008.03.19 01:08
|200.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.95
|86256857
|2008.03.19 02:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.88
|200.13
|201.38
|2008.03.19 03:09
|200.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.36
|86256880
|2008.03.19 02:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.88
|200.13
|201.98
|2008.03.19 03:09
|200.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.36
|86290161
|2008.03.19 04:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.05
|200.80
|199.55
|2008.03.19 04:47
|199.55
|0.00
|0.00
|0.00
|50.40
|86290193
|2008.03.19 04:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.05
|199.55
|198.95
|2008.03.19 05:09
|198.95
|0.00
|0.00
|0.00
|110.98
|86786865
|2008.03.20 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|196.05
|195.30
|196.55
|2008.03.20 02:02
|196.55
|0.00
|0.00
|0.00
|50.37
|86786888
|2008.03.20 01:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|196.05
|196.06
|197.15
|2008.03.20 02:30
|196.06
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|0.00
|0.00
|-27.20
|-325.35
|Closed P/L:
|-352.55
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-352.55
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|11 164.34
|Equity:
|11 164.34
|Free Margin:
|11 164.34
|Details:
|Gross Profit:
|1 559.28
|Gross Loss:
|1 911.83
|Total Net Profit:
|-352.55
|Profit Factor:
|0.82
|Expected Payoff:
|-6.08
|Absolute Drawdown:
|783.07
|Maximal Drawdown:
|810.98 (7.02%)
|Relative Drawdown:
|7.02% (810.98)
|Total Trades:
|58
|Short Positions (won %):
|34 (52.94%)
|Long Positions (won %):
|24 (45.83%)
|Profit Trades (% of total):
|29 (50.00%)
|Loss trades (% of total):
|29 (50.00%)
|Largest
|profit trade:
|233.71
|loss trade:
|-160.29
|Average
|profit trade:
|53.77
|loss trade:
|-65.93
|Maximum
|consecutive wins ($):
|6 (151.42)
|consecutive losses ($):
|6 (-351.76)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|501.73 (5)
|consecutive loss (count):
|-351.76 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|4