Interbank FX, LLC

Account: 1722700 Name: TimeFreedom Currency: USD 2008 March 21, 19:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
813930142008.03.03 01:00buy0.10gbpjpy204.71203.96205.212008.03.03 06:00204.810.000.000.009.70
813931252008.03.03 01:00buy0.10gbpjpy204.71203.96205.812008.03.03 06:37203.960.000.000.00-72.95
814568242008.03.03 07:02sell0.20gbpjpy203.960.000.002008.03.03 07:06204.270.000.000.00-60.26
814583222008.03.03 07:07sell0.10gbpjpy204.16204.150.002008.03.03 07:59203.630.000.000.0051.59
814717752008.03.03 07:07sell0.10gbpjpy204.16204.150.002008.03.03 08:27204.150.000.000.000.98
815920512008.03.03 14:00buy0.10gbpjpy204.85204.10205.352008.03.03 15:02205.350.000.000.0048.48
815920652008.03.03 14:00buy0.10gbpjpy204.85204.86205.952008.03.03 15:47204.860.000.000.000.97
817907152008.03.04 01:00sell0.10gbpjpy205.11205.86204.612008.03.04 09:47204.610.000.000.0048.44
817907242008.03.04 01:00sell0.10gbpjpy205.11205.10204.012008.03.04 10:02205.100.000.000.000.96
821917442008.03.05 01:00sell0.10gbpjpy205.05205.80204.552008.03.05 07:00205.380.000.000.00-31.90
821917712008.03.05 01:00sell0.10gbpjpy205.05205.80203.952008.03.05 07:00205.380.000.000.00-31.90
822344922008.03.05 07:00buy0.10gbpjpy205.38204.63205.882008.03.05 08:00204.850.000.000.00-51.15
822345102008.03.05 07:00buy0.10gbpjpy205.38204.63206.482008.03.05 08:00204.850.000.000.00-51.15
822576022008.03.05 08:00sell0.10gbpjpy204.85205.60204.352008.03.05 12:00205.470.000.000.00-59.70
822576162008.03.05 08:00sell0.10gbpjpy204.85205.60203.752008.03.05 12:00205.480.000.000.00-60.67
825436982008.03.06 01:00sell0.10gbpjpy206.61207.36206.112008.03.06 10:04206.110.000.000.0048.40
825437212008.03.06 01:00sell0.10gbpjpy206.61206.60205.512008.03.06 12:01206.600.000.000.000.97
829063272008.03.07 01:00buy0.10gbpjpy206.91206.16207.412008.03.07 07:29206.160.000.000.00-73.25
829063432008.03.07 01:00buy0.10gbpjpy206.91206.16208.012008.03.07 07:29206.160.000.000.00-73.25
829794502008.03.07 09:00sell0.10gbpjpy205.47206.22204.372008.03.07 13:15206.220.000.000.00-73.29
829793222008.03.07 09:00sell0.10gbpjpy205.47206.22204.972008.03.07 13:15206.220.000.000.00-73.29
832256322008.03.10 01:00buy0.10gbpjpy206.63205.88207.132008.03.10 04:00206.330.000.000.00-29.34
832256492008.03.10 01:00buy0.10gbpjpy206.63205.88207.732008.03.10 04:00206.330.000.000.00-29.34
832533912008.03.10 04:00sell0.10gbpjpy206.33207.08205.832008.03.10 05:47205.830.000.000.0049.02
830297422008.03.07 13:40sell0.20gbpjpy204.940.000.002008.03.10 06:39205.730.000.00-5.44-154.85
830392562008.03.07 13:44sell0.20gbpjpy205.310.000.002008.03.10 06:39205.740.000.00-5.44-84.28
830535982008.03.07 14:02sell0.20gbpjpy206.040.000.002008.03.10 06:39205.740.000.00-5.4458.81
830507872008.03.07 13:58sell0.20gbpjpy205.670.000.002008.03.10 06:39205.750.000.00-5.44-15.69
830756632008.03.07 14:44sell0.20gbpjpy206.950.000.002008.03.10 06:40205.730.000.00-5.44239.15
832533972008.03.10 04:00sell0.10gbpjpy206.33206.32205.232008.03.10 06:40205.740.000.000.0057.82
835865492008.03.11 01:00buy0.10gbpjpy204.01203.26204.512008.03.11 05:49204.510.000.000.0049.09
835866142008.03.11 01:00buy0.10gbpjpy204.02204.52205.122008.03.11 07:43205.120.000.000.00107.74
839687832008.03.12 01:00sell0.10gbpjpy206.69207.44206.192008.03.12 06:00207.340.000.000.00-63.11
839689312008.03.12 01:00sell0.10gbpjpy206.69207.44205.592008.03.12 06:00207.330.000.000.00-62.14
840305662008.03.12 06:00buy0.10gbpjpy207.33206.58207.832008.03.12 10:00207.830.000.000.0048.49
840305832008.03.12 06:00buy0.10gbpjpy207.33207.34208.432008.03.12 10:29207.340.000.000.000.98
841425302008.03.12 13:00sell0.10gbpjpy206.59207.34206.092008.03.12 15:03207.340.000.000.00-73.04
841425852008.03.12 13:00sell0.10gbpjpy206.59207.34205.492008.03.12 15:03207.340.000.000.00-73.04
843686182008.03.13 01:00buy0.10gbpjpy206.00205.25206.502008.03.13 01:34205.250.000.000.00-74.10
843686292008.03.13 01:00buy0.10gbpjpy206.00205.25207.102008.03.13 01:34205.250.000.000.00-74.10
843815682008.03.13 02:00sell0.10gbpjpy205.33206.08204.832008.03.13 03:10204.830.000.000.0049.56
843815812008.03.13 02:00sell0.10gbpjpy205.33204.83204.232008.03.13 03:25204.230.000.000.00109.36
847727412008.03.14 01:00buy0.10gbpjpy205.02204.27205.522008.03.14 02:04204.270.000.000.00-74.53
847730562008.03.14 01:00buy0.10gbpjpy204.98204.23206.082008.03.14 02:08204.230.000.000.00-74.57
847958722008.03.14 03:00sell0.10gbpjpy204.45205.20203.952008.03.14 04:03203.950.000.000.0049.77
847958892008.03.14 03:00sell0.10gbpjpy204.45203.95203.352008.03.14 05:24203.350.000.000.00110.02
852659632008.03.17 01:00sell0.10gbpjpy195.80196.55195.302008.03.17 01:39195.300.000.000.0051.66
852660052008.03.17 01:00sell0.10gbpjpy195.80195.79194.702008.03.17 01:49195.790.000.000.001.03
857515342008.03.18 01:00buy0.10gbpjpy193.91193.16194.412008.03.18 04:41194.410.000.000.0051.47
857515532008.03.18 01:00buy0.10gbpjpy193.91194.41195.012008.03.18 07:14195.010.000.000.00112.94
862250872008.03.19 01:00sell0.10gbpjpy200.23200.98199.732008.03.19 01:08200.980.000.000.00-74.95
862251212008.03.19 01:00sell0.10gbpjpy200.23200.98199.132008.03.19 01:08200.980.000.000.00-74.95
862568572008.03.19 02:00buy0.10gbpjpy200.88200.13201.382008.03.19 03:09200.130.000.000.00-75.36
862568802008.03.19 02:00buy0.10gbpjpy200.88200.13201.982008.03.19 03:09200.130.000.000.00-75.36
862901612008.03.19 04:00sell0.10gbpjpy200.05200.80199.552008.03.19 04:47199.550.000.000.0050.40
862901932008.03.19 04:00sell0.10gbpjpy200.05199.55198.952008.03.19 05:09198.950.000.000.00110.98
867868652008.03.20 01:00buy0.10gbpjpy196.05195.30196.552008.03.20 02:02196.550.000.000.0050.37
867868882008.03.20 01:00buy0.10gbpjpy196.05196.06197.152008.03.20 02:30196.060.000.000.001.01
  0.00 0.00 -27.20 -325.35
Closed P/L: -352.55
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -352.55 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 11 164.34 Equity: 11 164.34 Free Margin: 11 164.34
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 559.28 Gross Loss: 1 911.83 Total Net Profit: -352.55
Profit Factor: 0.82 Expected Payoff: -6.08  
Absolute Drawdown: 783.07 Maximal Drawdown: 810.98 (7.02%) Relative Drawdown: 7.02% (810.98)
 
Total Trades: 58 Short Positions (won %): 34 (52.94%) Long Positions (won %): 24 (45.83%)
Profit Trades (% of total): 29 (50.00%) Loss trades (% of total): 29 (50.00%)
Largest profit trade: 233.71 loss trade: -160.29
Average profit trade: 53.77 loss trade: -65.93
Maximum consecutive wins ($): 6 (151.42) consecutive losses ($): 6 (-351.76)
Maximal consecutive profit (count): 501.73 (5) consecutive loss (count): -351.76 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 4