FIBO Group, Ltd

Account: 1326994 Name: Kayvan Currency: USD 2008 April 1, 10:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
56917722008.03.25 11:39balanceDeposit200 000.00
56918102008.03.25 11:42buy0.10gbpjpy200.290.000.002008.03.25 12:27200.320.000.000.002.99
56918132008.03.25 11:42sell0.10gbpjpy200.250.000.002008.03.25 12:27200.390.000.000.00-13.92
56918432008.03.25 11:45buy0.20gbpjpy200.410.000.002008.03.25 12:27200.320.000.000.00-17.91
56921742008.03.25 12:00buy0.40gbpjpy200.430.000.002008.03.25 12:27200.320.000.000.00-43.78
56925322008.03.25 12:15buy0.80gbpjpy200.200.000.002008.03.25 12:27200.320.000.000.0095.51
56928812008.03.25 12:30buy0.10gbpjpy200.490.000.002008.03.25 13:33200.070.000.000.00-41.87
56932092008.03.25 12:45buy0.20gbpjpy200.360.000.002008.03.25 13:33200.070.000.000.00-57.82
56934822008.03.25 13:00buy0.40gbpjpy200.190.000.002008.03.25 13:33200.070.000.000.00-47.85
56939012008.03.25 13:15buy0.80gbpjpy199.890.000.002008.03.25 13:33200.070.000.000.00143.56
56942172008.03.25 13:30buy1.60gbpjpy200.030.000.002008.03.25 13:33200.070.000.000.0063.80
56945912008.03.25 13:45buy0.10gbpjpy199.870.000.002008.03.25 14:23199.770.000.000.00-9.98
56949882008.03.25 14:00buy0.20gbpjpy199.670.000.002008.03.25 14:23199.770.000.000.0019.96
56949912008.03.25 14:00sell0.10gbpjpy199.620.000.002008.03.25 14:23199.840.000.000.00-21.95
56954372008.03.25 14:15buy0.40gbpjpy199.710.000.002008.03.25 14:23199.770.000.000.0023.95
56956712008.03.25 14:30buy0.10gbpjpy199.680.000.002008.03.25 14:36199.790.000.000.0011.00
56959092008.03.25 14:45buy0.10gbpjpy199.970.000.002008.03.25 16:04199.660.000.000.00-31.02
56963942008.03.25 15:00buy0.20gbpjpy199.350.000.002008.03.25 15:25199.450.000.000.0020.04
56968802008.03.25 15:15buy0.40gbpjpy199.310.000.002008.03.25 15:25199.450.000.000.0056.09
56970642008.03.25 15:30buy0.20gbpjpy199.380.000.002008.03.25 16:04199.610.000.000.0046.05
56973242008.03.25 15:45buy0.40gbpjpy199.280.000.002008.03.25 16:00199.450.000.000.0068.12
56974562008.03.25 16:00buy0.80gbpjpy199.480.000.002008.03.25 16:00199.460.000.000.00-16.03
56976452008.03.25 16:15buy0.10gbpjpy199.700.000.002008.03.25 16:24199.810.000.000.0011.00
56979132008.03.25 16:45buy0.10gbpjpy199.980.000.002008.03.25 17:00200.130.000.000.0014.99
56980852008.03.25 17:00sell0.10gbpjpy200.110.000.002008.03.25 17:09200.240.000.000.00-12.99
56983042008.03.25 17:08buy0.10gbpjpy200.230.00200.502008.03.25 18:02200.500.000.000.0026.95
56983122008.03.25 17:08sell0.10gbpjpy200.180.00200.532008.03.25 19:30200.530.000.000.00-34.94
56984862008.03.25 17:13buy0.10gbpchf2.01750.00002.02022008.03.25 18:562.02020.000.000.0026.75
56984872008.03.25 17:13sell0.10gbpchf2.01680.00002.01832008.03.25 19:202.01830.000.000.00-14.88
56984982008.03.25 17:14buy0.10eurjpy156.190.00156.462008.03.25 18:33156.460.000.000.0026.95
56984992008.03.25 17:14sell0.10eurjpy156.160.00156.302008.03.25 19:33156.300.000.000.00-13.98
56985332008.03.25 17:15buy0.10usdcad1.01830.00001.01902008.03.26 07:101.01900.000.00-0.426.87
56985342008.03.25 17:15sell0.10usdcad1.01790.00001.01522008.03.26 10:441.01520.000.000.2326.60
56985712008.03.25 17:16buy0.10audusd0.91440.00000.91712008.03.25 18:570.91710.000.000.0027.00
56985752008.03.25 17:17sell0.10audusd0.91390.00000.91322008.03.26 09:290.91320.000.00-1.377.00
56985922008.03.25 17:17buy0.10usdjpy100.190.00100.052008.03.26 06:57100.050.000.000.39-13.99
56985942008.03.25 17:17sell0.10usdjpy100.160.00100.102008.03.25 21:35100.100.000.000.005.99
56985982008.03.25 17:17buy0.10eurusd1.55960.00001.56232008.03.25 21:321.56230.000.000.0027.00
56986002008.03.25 17:17sell0.10eurusd1.55940.00001.56272008.03.25 22:131.56270.000.000.00-33.00
56986212008.03.25 17:18sell0.20gbpjpy200.390.00200.532008.03.25 19:30200.530.000.000.00-27.95
56986242008.03.25 17:19buy0.10usdchf1.00920.00001.00792008.03.25 23:261.00790.000.000.00-12.90
56986252008.03.25 17:19sell0.10usdchf1.00890.00001.00842008.03.25 19:201.00840.000.000.004.96
56987262008.03.25 17:24buy0.10gbpusd1.99960.00002.00232008.03.25 18:442.00230.000.000.0027.00
56987272008.03.25 17:25sell0.10gbpusd1.99940.00002.00302008.03.26 00:112.00300.000.00-1.82-36.00
56988542008.03.25 17:33sell0.20eurjpy156.360.00156.302008.03.25 19:33156.300.000.000.0011.98
56989442008.03.25 17:43sell0.20audusd0.91590.00000.91322008.03.26 09:290.91320.000.00-2.7354.00
56990152008.03.25 17:48sell0.20gbpusd2.00160.00002.00302008.03.26 00:112.00300.000.00-3.64-28.00
56992752008.03.25 18:03buy0.10gbpjpy200.580.00200.232008.03.26 03:49200.230.000.002.28-35.05
56993622008.03.25 18:14sell0.20eurusd1.56140.00001.56272008.03.25 22:131.56270.000.000.00-26.00
56993942008.03.25 18:18sell0.20gbpchf2.01890.00002.01832008.03.25 19:202.01830.000.000.0011.90
56995012008.03.25 18:33buy0.10eurjpy156.490.00156.562008.03.25 21:36156.560.000.000.006.99
56995262008.03.25 18:36buy0.20usdcad1.01630.00001.01902008.03.26 07:101.01900.000.00-0.8452.99
56995882008.03.25 18:44buy0.10gbpusd2.00270.00002.00322008.03.25 21:332.00320.000.000.005.00
56996622008.03.25 18:52sell0.40gbpjpy200.600.00200.532008.03.25 19:30200.530.000.000.0027.95
56997062008.03.25 18:56buy0.10gbpchf2.02100.00002.01952008.03.25 23:202.01950.000.000.00-14.90
56997162008.03.25 18:56sell0.40eurjpy156.570.00156.302008.03.25 19:33156.300.000.000.00107.85
56997242008.03.25 18:57buy0.10audusd0.91740.00000.91612008.03.26 10:200.91610.000.001.03-13.00
56997402008.03.25 18:58sell0.40gbpchf2.02100.00002.01832008.03.25 19:202.01830.000.000.00107.11
56997862008.03.25 19:00sell0.20usdchf1.01110.00001.00842008.03.25 19:201.00840.000.000.0053.55
56997912008.03.25 19:00buy0.20gbpusd2.00050.00002.00322008.03.25 21:332.00320.000.000.0054.00
56999392008.03.25 19:13sell0.20usdjpy100.370.00100.102008.03.25 21:35100.100.000.000.0053.95
56999492008.03.25 19:14sell0.80gbpjpy200.800.00200.532008.03.25 19:30200.530.000.000.00215.61
56999822008.03.25 19:18buy0.20gbpchf2.01890.00002.01952008.03.25 23:202.01950.000.000.0011.92
57000062008.03.25 19:20sell0.10gbpchf2.01760.00002.01492008.03.25 21:482.01490.000.000.0026.88
57000072008.03.25 19:20sell0.10usdchf1.00790.00001.00522008.03.25 21:471.00520.000.000.0026.86
57001082008.03.25 19:30sell0.10gbpjpy200.470.00200.442008.03.25 22:46200.440.000.000.003.00
57001282008.03.25 19:33sell0.10eurjpy156.270.00156.212008.03.25 22:46156.210.000.000.006.01
57001312008.03.25 19:33buy0.20eurjpy156.290.00156.562008.03.25 21:36156.560.000.000.0053.95
57001802008.03.25 19:36buy0.40gbpchf2.01680.00002.01952008.03.25 23:202.01950.000.000.00107.30
57007442008.03.25 20:22buy0.20audusd0.91540.00000.91612008.03.26 10:200.91610.000.002.0614.00
57012722008.03.25 21:32buy0.10eurusd1.56270.00001.56542008.03.25 21:481.56540.000.000.0027.00
57012902008.03.25 21:33buy0.10gbpusd2.00340.00002.00612008.03.25 21:482.00610.000.000.0027.00
57013142008.03.25 21:35sell0.20eurjpy156.480.00156.212008.03.25 22:46156.210.000.000.0054.03
57013262008.03.25 21:35sell0.40eurusd1.56340.00001.56272008.03.25 22:131.56270.000.000.0028.00
57013352008.03.25 21:35buy0.20usdchf1.00720.00001.00792008.03.25 23:261.00790.000.000.0013.89
57013452008.03.25 21:36sell0.10usdjpy100.080.0099.812008.03.26 01:3199.810.000.00-0.6127.06
57013562008.03.25 21:36buy0.10eurjpy156.590.00156.452008.03.26 01:15156.450.000.001.37-13.99
57013722008.03.25 21:37sell0.40gbpusd2.00360.00002.00302008.03.26 00:112.00300.000.00-7.2924.00
57014712008.03.25 21:42sell0.80gbpusd2.00570.00002.00302008.03.26 00:112.00300.000.00-14.57216.00
57014722008.03.25 21:42sell0.20gbpjpy200.710.00200.442008.03.25 22:46200.440.000.000.0054.03
57015052008.03.25 21:44buy0.20usdjpy99.990.00100.052008.03.26 06:57100.050.000.000.7811.99
57015612008.03.25 21:47buy0.40usdchf1.00520.00001.00792008.03.25 23:261.00790.000.000.00107.15
57015622008.03.25 21:47sell0.10usdchf1.00490.00001.00632008.03.26 01:321.00630.000.00-0.04-13.91
57015722008.03.25 21:48sell0.10gbpchf2.01410.00002.01842008.03.25 23:512.01840.000.000.00-42.69
57015792008.03.25 21:48buy0.10eurusd1.56560.00001.56432008.03.26 01:241.56430.000.000.64-13.00
57015862008.03.25 21:48buy0.10gbpusd2.00650.00002.00482008.03.26 08:102.00480.000.001.49-17.00
57016002008.03.25 21:49sell0.80eurusd1.56540.00001.56272008.03.25 22:131.56270.000.000.00216.00
57016412008.03.25 21:51sell0.20gbpchf2.01690.00002.01842008.03.25 23:512.01840.000.000.00-29.79
57018112008.03.25 22:04buy0.20eurjpy156.390.00156.452008.03.26 01:15156.450.000.002.7411.99
57018232008.03.25 22:04buy0.20eurusd1.56360.00001.56432008.03.26 01:241.56430.000.001.2714.00
57019522008.03.25 22:14sell0.10eurusd1.56260.00001.56252008.03.26 05:371.56250.000.00-0.901.00
57021032008.03.25 22:30sell0.40gbpchf2.01900.00002.01842008.03.25 23:512.01840.000.000.0023.82
57021572008.03.25 22:36sell0.20usdchf1.00690.00001.00632008.03.26 01:321.00630.000.00-0.0811.92
57022722008.03.25 22:46sell0.10gbpjpy200.350.00200.282008.03.25 23:51200.280.000.000.007.00
57022802008.03.25 22:47sell0.10eurjpy156.190.00156.132008.03.26 01:32156.130.000.00-1.636.01
57023422008.03.25 22:53buy0.20gbpjpy200.370.00200.232008.03.26 03:49200.230.000.004.56-28.04
57023432008.03.25 22:53buy0.40eurjpy156.180.00156.452008.03.26 01:15156.450.000.005.48107.92
57025142008.03.25 23:19sell0.20gbpjpy200.550.00200.282008.03.25 23:51200.280.000.000.0054.03
57025192008.03.25 23:20buy0.10gbpchf2.02030.00002.02092008.03.26 00:152.02090.000.001.325.95
57025602008.03.25 23:25sell0.80gbpchf2.02110.00002.01842008.03.25 23:512.01840.000.000.00214.46
57025642008.03.25 23:26buy0.10usdchf1.00800.00001.00862008.03.26 05:561.00860.000.00-0.155.95
57026902008.03.25 23:51buy0.20gbpusd2.00410.00002.00482008.03.26 08:102.00480.000.002.9814.00
57026922008.03.25 23:51sell0.10gbpchf2.01770.00002.01712008.03.26 01:362.01710.000.00-1.755.96
57026932008.03.25 23:51buy0.20gbpchf2.01820.00002.02092008.03.26 00:152.02090.000.002.6453.51
57026962008.03.25 23:51sell0.10gbpjpy200.210.00200.162008.03.26 01:31200.160.000.00-2.875.00
57033362008.03.26 00:08sell0.20gbpchf2.01980.00002.01712008.03.26 01:362.01710.000.000.0053.70
57033622008.03.26 00:10sell0.20gbpjpy200.430.00200.162008.03.26 01:31200.160.000.000.0054.06
57033652008.03.26 00:10buy0.40eurusd1.56160.00001.56432008.03.26 01:241.56430.000.000.00108.00
57033882008.03.26 00:12sell0.40usdchf1.00900.00001.00632008.03.26 01:321.00630.000.000.00107.32
57033972008.03.26 00:14sell0.10gbpusd2.00250.00002.00202008.03.26 07:522.00200.000.000.005.00
57034022008.03.26 00:15buy0.10gbpchf2.02150.00002.01992008.03.26 05:552.01990.000.000.00-15.87
57036812008.03.26 01:15sell0.20eurjpy156.400.00156.132008.03.26 01:32156.130.000.000.0054.12
57036942008.03.26 01:15buy0.10eurjpy156.490.00156.342008.03.26 03:59156.340.000.000.00-15.00
57037252008.03.26 01:22buy0.20gbpchf2.01930.00002.01992008.03.26 05:552.01990.000.000.0011.90
57037272008.03.26 01:22buy0.20eurjpy156.280.00156.342008.03.26 03:59156.340.000.000.0012.00
57037472008.03.26 01:24buy0.10eurusd1.56460.00001.56132008.03.26 08:111.56130.000.000.00-33.00
57037502008.03.26 01:25sell0.20gbpusd2.00470.00002.00202008.03.26 07:522.00200.000.000.0054.00
57037762008.03.26 01:31buy0.40gbpjpy200.170.00200.232008.03.26 03:49200.230.000.000.0024.04
57037812008.03.26 01:32sell0.10eurjpy156.100.00156.032008.03.26 09:27156.030.000.000.007.00
57037822008.03.26 01:32sell0.10usdjpy99.770.0099.932008.03.26 09:3499.930.000.000.00-16.01
57037832008.03.26 01:32sell0.10gbpjpy200.010.00199.942008.03.26 02:55199.940.000.000.007.02
57037882008.03.26 01:32buy0.40usdjpy99.780.00100.052008.03.26 06:57100.050.000.000.00107.95
57037932008.03.26 01:33sell0.20eurusd1.56520.00001.56252008.03.26 05:371.56250.000.000.0054.00
57038082008.03.26 01:33sell0.10usdchf1.00580.00001.00722008.03.26 09:121.00720.000.000.00-13.90
57038132008.03.26 01:33buy0.20usdchf1.00590.00001.00862008.03.26 05:561.00860.000.000.0053.54
57038182008.03.26 01:35buy0.40gbpchf2.01720.00002.01992008.03.26 05:552.01990.000.000.00107.14
57038232008.03.26 01:36sell0.10gbpchf2.01650.00002.02292008.03.26 08:222.02290.000.000.00-63.41
57038252008.03.26 01:36buy0.40eurjpy156.070.00156.342008.03.26 03:59156.340.000.000.00108.00
57039172008.03.26 01:47sell0.20gbpchf2.01860.00002.02292008.03.26 08:222.02290.000.000.00-85.21
57039702008.03.26 01:55sell0.20gbpjpy200.210.00199.942008.03.26 02:55199.940.000.000.0054.15
57043162008.03.26 02:54buy0.80gbpjpy199.960.00200.232008.03.26 03:49200.230.000.000.00216.30
57043222008.03.26 02:55sell0.10gbpjpy199.870.00200.232008.03.26 04:32200.230.000.000.00-36.04
57043722008.03.26 03:02sell0.20gbpjpy200.080.00200.232008.03.26 04:32200.230.000.000.00-30.02
57045572008.03.26 03:49buy0.10gbpjpy200.280.00200.342008.03.26 05:52200.340.000.000.006.00
57045692008.03.26 03:52sell0.20eurjpy156.300.00156.032008.03.26 09:27156.030.000.000.0053.98
57045942008.03.26 03:58sell0.40gbpjpy200.290.00200.232008.03.26 04:32200.230.000.000.0024.02
57045972008.03.26 03:59sell0.20usdjpy99.970.0099.932008.03.26 09:3499.930.000.000.008.01
57046012008.03.26 03:59buy0.10eurjpy156.390.00156.452008.03.26 07:09156.450.000.000.005.98
57046352008.03.26 04:04sell0.80gbpjpy200.500.00200.232008.03.26 04:32200.230.000.000.00216.19
57047622008.03.26 04:32sell0.10gbpjpy200.170.00200.542008.03.26 08:23200.540.000.000.00-36.97
57047652008.03.26 04:33buy0.20eurjpy156.180.00156.452008.03.26 07:09156.450.000.000.0053.87
57049882008.03.26 05:24buy0.20gbpjpy200.070.00200.342008.03.26 05:52200.340.000.000.0054.00
57050832008.03.26 05:37buy0.20eurusd1.56260.00001.56132008.03.26 08:111.56130.000.000.00-26.00
57050852008.03.26 05:37sell0.10eurusd1.56230.00001.55962008.03.26 07:181.55960.000.000.0027.00
57051652008.03.26 05:49sell0.20usdchf1.00790.00001.00722008.03.26 09:121.00720.000.000.0013.90
57051842008.03.26 05:53buy0.10gbpjpy200.430.00200.702008.03.26 07:06200.700.000.000.0026.96
57052012008.03.26 05:55buy0.10gbpchf2.02060.00002.02332008.03.26 07:042.02330.000.000.0026.75
57052112008.03.26 05:56buy0.10usdchf1.00880.00000.99942008.03.26 15:100.99940.000.000.00-94.05
57052282008.03.26 05:58sell0.40gbpchf2.02110.00002.02292008.03.26 08:222.02290.000.000.00-71.34
57053862008.03.26 06:20sell0.20gbpjpy200.370.00200.542008.03.26 08:23200.540.000.000.00-33.97
57056142008.03.26 06:57buy0.10usdjpy100.070.0099.282008.03.26 15:0899.280.000.000.00-79.57
57056962008.03.26 07:03sell0.40gbpjpy200.580.00200.542008.03.26 08:23200.540.000.000.0015.99
57057362008.03.26 07:04sell0.80gbpchf2.02330.00002.02292008.03.26 08:222.02290.000.000.0031.71
57057412008.03.26 07:04buy0.10gbpchf2.02350.00002.01982008.03.26 09:522.01980.000.000.00-36.69
57057672008.03.26 07:06buy0.10gbpjpy200.840.00200.562008.03.26 10:01200.560.000.000.00-27.99
57057692008.03.26 07:06sell0.40usdjpy100.200.0099.932008.03.26 09:3499.930.000.000.00108.08
57057952008.03.26 07:08sell0.80gbpjpy200.810.00200.542008.03.26 08:23200.540.000.000.00215.85
57058072008.03.26 07:09buy0.10eurjpy156.480.00156.332008.03.26 10:00156.330.000.000.00-15.00
57058092008.03.26 07:09buy0.40eurusd1.56060.00001.56132008.03.26 08:111.56130.000.000.0028.00
57058202008.03.26 07:09sell0.40usdchf1.00990.00001.00722008.03.26 09:121.00720.000.000.00107.23
57058322008.03.26 07:10buy0.10usdcad1.01920.00001.01242008.03.26 13:291.01240.000.000.00-67.17
57059562008.03.26 07:19sell0.10eurusd1.55940.00001.57922008.03.27 03:311.57920.000.00-2.70-198.00
57059672008.03.26 07:20sell1.60gbpchf2.02560.00002.02292008.03.26 08:222.02290.000.000.00428.02
57060722008.03.26 07:25buy0.20eurjpy156.270.00156.332008.03.26 10:00156.330.000.000.0012.00
57061212008.03.26 07:26buy0.80eurusd1.55860.00001.56132008.03.26 08:111.56130.000.000.00216.00
57064152008.03.26 07:46buy0.40gbpusd2.00210.00002.00482008.03.26 08:102.00480.000.000.00108.00
57064962008.03.26 07:52sell0.10gbpusd2.00170.00002.00532008.03.26 10:522.00530.000.000.00-36.00
57067212008.03.26 08:08sell0.20gbpusd2.00420.00002.00532008.03.26 10:522.00530.000.000.00-22.00
57067522008.03.26 08:10buy0.10gbpusd2.00520.00002.00582008.03.26 10:072.00580.000.000.006.00
57067942008.03.26 08:11buy0.10eurusd1.56160.00001.56232008.03.26 10:001.56230.000.000.007.00
57067952008.03.26 08:11sell0.20eurusd1.56140.00001.57922008.03.27 03:311.57920.000.00-5.40-356.00
57069292008.03.26 08:21buy0.20gbpjpy200.640.00200.562008.03.26 10:01200.560.000.000.00-16.00
57069422008.03.26 08:22sell0.10gbpchf2.02220.00002.01952008.03.26 09:122.01950.000.000.0026.79
57069452008.03.26 08:23sell0.10gbpjpy200.470.00200.412008.03.26 09:16200.410.000.000.006.00
57070552008.03.26 08:31buy0.20gbpusd2.00310.00002.00582008.03.26 10:072.00580.000.000.0054.00
57070802008.03.26 08:32buy0.20eurusd1.55960.00001.56232008.03.26 10:001.56230.000.000.0054.00
57071822008.03.26 08:36sell0.20gbpjpy200.680.00200.412008.03.26 09:16200.410.000.000.0053.97
57073942008.03.26 08:52buy0.20gbpchf2.02130.00002.01982008.03.26 09:522.01980.000.000.00-29.76
57075852008.03.26 09:05buy0.20usdcad1.01710.00001.01242008.03.26 13:291.01240.000.000.00-92.85
57076812008.03.26 09:12sell0.10gbpchf2.01880.00002.01612008.03.26 10:062.01610.000.000.0026.85
57076902008.03.26 09:12buy0.40gbpchf2.01920.00002.01982008.03.26 09:522.01980.000.000.0023.81
57077092008.03.26 09:12sell0.10usdchf1.00690.00001.00422008.03.26 10:081.00420.000.000.0026.89
57078142008.03.26 09:16buy0.40gbpjpy200.290.00200.562008.03.26 10:01200.560.000.000.00107.97
57078282008.03.26 09:17sell0.10gbpjpy200.240.00200.222008.03.26 09:33200.220.000.000.002.00
57079432008.03.26 09:24sell0.20gbpjpy200.490.00200.222008.03.26 09:33200.220.000.000.0054.03
57079992008.03.26 09:26buy0.40eurjpy156.060.00156.332008.03.26 10:00156.330.000.000.00107.98
57080042008.03.26 09:27buy0.40audusd0.91340.00000.91612008.03.26 10:200.91610.000.000.00108.00
57080192008.03.26 09:27sell0.10eurjpy155.960.00156.392008.03.26 10:26156.390.000.000.00-43.17
57080502008.03.26 09:29sell0.10audusd0.91300.00000.92082008.03.26 13:230.92080.000.000.00-78.00
57081042008.03.26 09:33sell0.10gbpjpy200.150.00200.322008.03.26 10:25200.320.000.000.00-17.04
57081162008.03.26 09:35sell0.10usdjpy99.890.0099.622008.03.26 10:2699.620.000.000.0027.10
57081212008.03.26 09:35buy0.80gbpchf2.01710.00002.01982008.03.26 09:522.01980.000.000.00214.22
57081362008.03.26 09:35buy0.20usdchf1.00670.00000.99942008.03.26 15:100.99940.000.000.00-146.07
57083942008.03.26 09:53buy0.10gbpchf2.02030.00001.99362008.03.26 12:071.99360.000.000.00-267.48
57084112008.03.26 09:53sell0.20gbpjpy200.360.00200.322008.03.26 10:25200.320.000.000.008.02
57086472008.03.26 10:01buy0.20gbpchf2.01790.00001.99362008.03.26 12:071.99360.000.000.00-486.88
57087352008.03.26 10:02buy0.10eurusd1.56270.00001.56542008.03.26 10:071.56540.000.000.0027.00
57087672008.03.26 10:03buy0.10gbpjpy200.620.00198.642008.03.26 11:35198.640.000.000.00-199.07
57088062008.03.26 10:04buy0.10eurjpy156.440.00156.712008.03.26 10:08156.710.000.000.0026.98
57088072008.03.26 10:04sell0.20eurjpy156.410.00156.392008.03.26 10:26156.390.000.000.004.01
57088322008.03.26 10:05sell0.40gbpjpy200.590.00200.322008.03.26 10:25200.320.000.000.00108.26
57089332008.03.26 10:07sell0.40eurusd1.56450.00001.57922008.03.27 03:311.57920.000.00-10.81-588.00
57090402008.03.26 10:08buy0.40gbpchf2.01520.00001.99362008.03.26 12:071.99360.000.000.00-865.56
57092272008.03.26 10:11sell0.20audusd0.91510.00000.92082008.03.26 13:230.92080.000.000.00-114.00
57094192008.03.26 10:15buy0.10eurusd1.56850.00001.57122008.03.26 10:371.57120.000.000.0027.00
57094232008.03.26 10:16buy0.10gbpusd2.00830.00002.01102008.03.26 10:452.01100.000.000.0027.00
57094242008.03.26 10:16sell0.40gbpusd2.00800.00002.00532008.03.26 10:522.00530.000.000.00108.00
57094342008.03.26 10:16buy0.10eurjpy156.690.00156.202008.03.26 10:55156.200.000.000.00-49.35
57094372008.03.26 10:16sell0.40eurjpy156.660.00156.392008.03.26 10:26156.390.000.000.00108.44
57094562008.03.26 10:16sell0.80eurusd1.56810.00001.57922008.03.27 03:311.57920.000.00-21.61-888.00
57094662008.03.26 10:17sell0.10gbpchf2.01430.00002.01162008.03.26 10:262.01160.000.000.0026.95
57094802008.03.26 10:17buy0.40usdchf1.00300.00000.99942008.03.26 15:100.99940.000.000.00-144.07
57094822008.03.26 10:17sell0.10usdchf1.00270.00001.00002008.03.26 10:371.00000.000.000.0027.00
57095852008.03.26 10:20buy0.20usdjpy99.800.0099.282008.03.26 15:0899.280.000.000.00-104.74
57096652008.03.26 10:21sell1.60eurusd1.57060.00001.57922008.03.27 03:311.57920.000.00-43.23-1 376.00
57096792008.03.26 10:22buy0.80gbpchf2.01220.00001.99362008.03.26 12:071.99360.000.000.00-1 490.68
57098312008.03.26 10:26buy0.20eurjpy156.400.00156.202008.03.26 10:55156.200.000.000.00-40.28
57098322008.03.26 10:26sell0.10eurjpy156.370.00156.102008.03.26 10:30156.100.000.000.0027.14
57100492008.03.26 10:32buy0.40usdjpy99.440.0099.282008.03.26 15:0899.280.000.000.00-64.46
57100512008.03.26 10:32sell0.10usdjpy99.410.0099.142008.03.26 10:4099.140.000.000.0027.23
57100792008.03.26 10:32buy0.20gbpjpy199.890.00199.462008.03.26 10:49199.460.000.000.00-86.61
57101212008.03.26 10:33sell0.10gbpjpy199.680.00199.412008.03.26 10:40199.410.000.000.0027.20
57102662008.03.26 10:36buy0.10audusd0.91550.00000.91822008.03.26 11:260.91820.000.000.0027.00
57102912008.03.26 10:37sell0.10gbpchf2.01060.00002.00792008.03.26 10:432.00790.000.000.0027.04
57104252008.03.26 10:40buy0.40eurjpy155.930.00156.202008.03.26 10:55156.200.000.000.00108.76
57104272008.03.26 10:40sell0.10eurjpy155.900.00156.072008.03.26 12:51156.070.000.000.00-17.14
57104892008.03.26 10:41buy0.40gbpjpy199.490.00199.462008.03.26 10:49199.460.000.000.00-12.09
57106082008.03.26 10:44buy0.80gbpjpy199.190.00199.462008.03.26 10:47199.460.000.000.00217.72
57107292008.03.26 10:49buy1.60gbpchf2.00690.00001.99362008.03.26 12:071.99360.000.000.00-2 131.84
57107332008.03.26 10:49sell0.10gbpchf2.00620.00002.00352008.03.26 10:572.00350.000.000.0027.02
57107392008.03.26 10:49sell0.10usdjpy99.270.0099.202008.03.26 11:5099.200.000.000.007.06
57107532008.03.26 10:50buy0.80usdchf0.99950.00000.99942008.03.26 15:100.99940.000.000.00-8.00
57107542008.03.26 10:50sell0.10usdchf0.99920.00000.99652008.03.26 13:300.99650.000.000.0027.10
57107762008.03.26 10:51sell0.20eurjpy156.110.00156.072008.03.26 12:51156.070.000.000.008.06
57109132008.03.26 10:54buy0.10gbpusd2.00560.00001.99882008.03.26 12:291.99880.000.000.00-68.00
57109212008.03.26 10:54buy0.20gbpjpy199.250.00198.642008.03.26 11:35198.640.000.000.00-122.66
57109272008.03.26 10:54sell0.10gbpusd2.00540.00002.00272008.03.26 11:012.00270.000.000.0027.00
57109292008.03.26 10:55buy3.20gbpchf2.00480.00001.99362008.03.26 12:071.99360.000.000.00-3 590.47
57109922008.03.26 10:56sell0.10usdcad1.01500.00001.01232008.03.26 12:221.01230.000.000.0026.67
57109952008.03.26 10:56sell0.10gbpjpy198.980.00198.712008.03.26 11:10198.710.000.000.0027.17
57110002008.03.26 10:56buy0.10eurjpy156.110.00156.092008.03.26 15:07156.090.000.000.00-2.01
57110132008.03.26 10:57buy0.10eurusd1.57240.00001.57302008.03.26 11:501.57300.000.000.006.00
57110242008.03.26 10:57buy0.40gbpjpy199.020.00198.642008.03.26 11:35198.640.000.000.00-152.83
57110272008.03.26 10:57sell0.10gbpchf2.00300.00002.00032008.03.26 11:102.00030.000.000.0027.00
57111002008.03.26 11:00buy0.20gbpusd2.00340.00001.99882008.03.26 12:291.99880.000.000.00-92.00
57111802008.03.26 11:02buy0.40gbpusd2.00060.00001.99882008.03.26 12:291.99880.000.000.00-72.00
57111962008.03.26 11:03sell0.10gbpusd2.00030.00001.99972008.03.26 11:101.99970.000.000.006.00
57112062008.03.26 11:03buy6.40gbpchf2.00230.00001.99362008.03.26 12:071.99360.000.000.00-5 578.04
57112572008.03.26 11:06sell0.40audusd0.91740.00000.92082008.03.26 13:230.92080.000.000.00-136.00
57112922008.03.26 11:07sell0.20gbpusd2.00240.00001.99972008.03.26 11:101.99970.000.000.0054.00
57113102008.03.26 11:08sell3.20eurusd1.57260.00001.57922008.03.27 03:311.57920.000.00-86.46-2 112.00
57113572008.03.26 11:10buy0.40usdcad1.01500.00001.01242008.03.26 13:291.01240.000.000.00-102.73
57114012008.03.26 11:11buy0.80gbpjpy198.630.00198.642008.03.26 11:35198.640.000.000.008.04
57114102008.03.26 11:11sell0.10gbpusd1.99930.00001.99662008.03.26 11:131.99660.000.000.0027.00
57114372008.03.26 11:12buy0.80gbpusd1.99810.00001.99882008.03.26 12:291.99880.000.000.0056.00
57114862008.03.26 11:13buy1.60gbpjpy198.370.00198.642008.03.26 11:35198.640.000.000.00434.35
57115312008.03.26 11:15buy12.80gbpchf1.99450.00001.99362008.03.26 12:071.99360.000.000.00-1 154.07
57115362008.03.26 11:15sell0.10gbpchf1.99380.00001.99312008.03.26 11:501.99310.000.000.007.01
57115602008.03.26 11:16sell0.10gbpusd1.99670.00001.99602008.03.26 13:401.99600.000.000.007.00
57115652008.03.26 11:16sell0.10gbpjpy198.220.00198.162008.03.26 11:50198.160.000.000.006.05
57116022008.03.26 11:18buy1.60gbpusd1.99610.00001.99882008.03.26 12:291.99880.000.000.00432.00
57116272008.03.26 11:19sell0.20gbpjpy198.430.00198.162008.03.26 11:50198.160.000.000.0054.41
57116492008.03.26 11:20sell0.20gbpchf1.99580.00001.99312008.03.26 11:501.99310.000.000.0054.09
57117492008.03.26 11:26buy0.10audusd0.91860.00000.92132008.03.26 12:150.92130.000.000.0027.00
57118222008.03.26 11:32sell0.20usdjpy99.470.0099.202008.03.26 11:5099.200.000.000.0054.44
57118702008.03.26 11:35buy0.10gbpjpy198.720.00198.112008.03.26 12:07198.110.000.000.00-61.49
57119052008.03.26 11:37buy0.20eurusd1.57030.00001.57302008.03.26 11:501.57300.000.000.0054.00
57119422008.03.26 11:39buy0.20gbpjpy198.490.00198.112008.03.26 12:07198.110.000.000.00-76.62
57120582008.03.26 11:48buy0.40gbpjpy198.280.00198.112008.03.26 12:07198.110.000.000.00-68.55
57121112008.03.26 11:50buy0.80gbpjpy198.060.00198.112008.03.26 12:07198.110.000.000.0040.32
57121392008.03.26 11:50sell0.10gbpjpy198.010.00198.302008.03.26 12:47198.300.000.000.00-29.22
57121652008.03.26 11:51buy0.80usdjpy99.240.0099.282008.03.26 15:0899.280.000.000.0032.23
57121722008.03.26 11:51buy1.60usdchf0.99670.00000.99942008.03.26 15:100.99940.000.000.00432.21
57122352008.03.26 11:53buy0.10eurusd1.57290.00001.57362008.03.26 15:311.57360.000.000.007.00
57122392008.03.26 11:53sell0.10usdjpy99.200.0098.932008.03.26 13:3098.930.000.000.0027.29
57122502008.03.26 11:53buy25.60gbpchf1.99090.00001.99362008.03.26 12:071.99360.000.000.006 924.46
57122742008.03.26 11:55sell0.10gbpchf1.99060.00001.99002008.03.26 13:301.99000.000.000.006.02
57123332008.03.26 11:58sell0.80audusd0.91940.00000.92082008.03.26 13:230.92080.000.000.00-112.00
57123822008.03.26 12:00buy1.60gbpjpy197.840.00198.112008.03.26 12:07198.110.000.000.00435.49
57124202008.03.26 12:02sell0.20gbpchf1.99270.00001.99002008.03.26 13:301.99000.000.000.0054.22
57124612008.03.26 12:07buy0.10gbpchf1.99430.00001.99292008.03.26 15:001.99290.000.000.00-14.02
57124632008.03.26 12:07buy0.10gbpjpy198.180.00198.452008.03.26 12:20198.450.000.000.0027.19
57124992008.03.26 12:11sell0.20gbpjpy198.210.00198.302008.03.26 12:47198.300.000.000.00-18.14
57125382008.03.26 12:15sell1.60audusd0.92150.00000.92082008.03.26 13:230.92080.000.000.00112.00
57125412008.03.26 12:15buy0.10audusd0.92160.00000.92222008.03.26 16:340.92220.000.000.006.00
57126022008.03.26 12:21buy0.10gbpjpy198.640.00198.262008.03.26 13:00198.260.000.000.00-38.31
57126042008.03.26 12:21sell0.40gbpjpy198.570.00198.302008.03.26 12:47198.300.000.000.00108.81
57126062008.03.26 12:21sell0.40eurjpy156.340.00156.072008.03.26 12:51156.070.000.000.00108.88
57126252008.03.26 12:22buy0.80usdcad1.01190.00001.01242008.03.26 13:291.01240.000.000.0039.51
57126262008.03.26 12:22sell0.10usdcad1.01150.00001.01682008.03.27 01:491.01680.000.000.69-52.13
57126752008.03.26 12:28sell3.20audusd0.92350.00000.92082008.03.26 13:230.92080.000.000.00864.00
57126832008.03.26 12:28sell0.20gbpusd1.99870.00001.99602008.03.26 13:401.99600.000.000.0054.00
57126952008.03.26 12:29buy0.10gbpusd1.99920.00001.99692008.03.26 14:451.99690.000.000.00-23.00
57127732008.03.26 12:38buy1.60usdcad1.00970.00001.01242008.03.26 13:291.01240.000.000.00426.71
57128032008.03.26 12:43buy0.20gbpjpy198.410.00198.262008.03.26 13:00198.260.000.000.00-30.23
57128202008.03.26 12:45buy0.20gbpchf1.99220.00001.99292008.03.26 15:001.99290.000.000.0014.03
57128382008.03.26 12:47sell0.10gbpjpy198.250.00197.982008.03.26 12:51197.980.000.000.0027.23
57128492008.03.26 12:47buy0.40gbpjpy198.200.00198.262008.03.26 13:00198.260.000.000.0024.19
57128742008.03.26 12:50buy0.20gbpusd1.99710.00001.99692008.03.26 14:451.99690.000.000.00-4.00
57128782008.03.26 12:51sell0.10eurjpy156.040.00155.772008.03.26 13:34155.770.000.000.0027.28
57128862008.03.26 12:51buy0.80gbpjpy197.990.00198.262008.03.26 13:00198.260.000.000.00217.72
57128912008.03.26 12:52sell0.10gbpjpy197.880.00198.042008.03.26 13:30198.040.000.000.00-16.13
57129112008.03.26 12:54sell0.20gbpjpy198.080.00198.042008.03.26 13:30198.040.000.000.008.06
57129692008.03.26 13:00buy0.10gbpjpy198.300.00197.982008.03.26 15:00197.980.000.000.00-32.27
57130942008.03.26 13:15sell0.40gbpjpy198.310.00198.042008.03.26 13:30198.040.000.000.00108.90
57131852008.03.26 13:23sell0.10audusd0.92050.00000.91782008.03.26 17:210.91780.000.000.0027.00
57132812008.03.26 13:30buy0.20gbpjpy197.940.00197.982008.03.26 15:00197.980.000.000.008.06
57133912008.03.26 13:33buy0.20eurjpy155.820.00156.092008.03.26 15:07156.090.000.000.0054.41
57133942008.03.26 13:33sell0.10gbpjpy197.760.00198.002008.03.26 15:34198.000.000.000.00-24.23
57133962008.03.26 13:33buy1.60usdjpy99.010.0099.282008.03.26 15:0899.280.000.000.00435.09
57133972008.03.26 13:33sell0.10usdjpy98.980.0099.122008.03.26 21:2899.120.000.000.00-14.13
57134102008.03.26 13:34buy0.40gbpjpy197.710.00197.982008.03.26 15:00197.980.000.000.00108.92
57134202008.03.26 13:34sell0.10eurjpy155.700.00157.052008.03.26 21:16157.050.000.000.00-136.13
57134532008.03.26 13:36buy0.10usdcad1.01310.00001.01582008.03.26 14:291.01580.000.000.0026.58
57134642008.03.26 13:37sell0.10usdchf0.99670.00000.99612008.03.26 16:360.99610.000.000.006.03
57134692008.03.26 13:37sell0.10gbpchf1.99050.00001.99292008.03.26 15:341.99290.000.000.00-24.07
57135122008.03.26 13:40buy0.40gbpchf1.99020.00001.99292008.03.26 15:001.99290.000.000.00108.17
57135402008.03.26 13:41sell0.10gbpusd1.99570.00001.99302008.03.26 14:211.99300.000.000.0027.00
57137082008.03.26 13:54sell0.20usdcad1.01350.00001.01682008.03.27 01:491.01680.000.001.38-64.92
57138272008.03.26 14:04buy0.40gbpusd1.99420.00001.99692008.03.26 14:451.99690.000.000.00108.00
57138602008.03.26 14:06sell0.20usdjpy99.180.0099.122008.03.26 21:2899.120.000.000.0012.11
57138812008.03.26 14:07sell0.20eurjpy155.900.00157.052008.03.26 21:16157.050.000.000.00-231.92
57139722008.03.26 14:14sell0.40usdcad1.01550.00001.01682008.03.27 01:491.01680.000.002.77-51.14
57140612008.03.26 14:21buy0.20eurusd1.57090.00001.57362008.03.26 15:311.57360.000.000.0054.00
57140762008.03.26 14:22sell0.10gbpusd1.99320.00002.00532008.03.27 03:172.00530.000.00-5.46-121.00
57141332008.03.26 14:29buy0.10usdcad1.01630.00001.01902008.03.26 17:221.01900.000.000.0026.50
57142032008.03.26 14:33sell0.20gbpusd1.99520.00002.00532008.03.27 03:172.00530.000.00-10.93-202.00
57143802008.03.26 14:46buy0.10gbpusd1.99690.00001.99962008.03.26 16:351.99960.000.000.0027.00
57143922008.03.26 14:47sell0.40gbpusd1.99720.00002.00532008.03.27 03:172.00530.000.00-21.86-324.00
57145432008.03.26 14:57buy0.20audusd0.91950.00000.92222008.03.26 16:340.92220.000.000.0054.00
57146122008.03.26 15:01buy0.10gbpchf1.99230.00001.99502008.03.26 15:091.99500.000.000.0027.02
57146512008.03.26 15:03buy0.10gbpjpy197.980.00198.252008.03.26 15:08198.250.000.000.0027.19
57146562008.03.26 15:03sell0.20gbpchf1.99260.00001.99292008.03.26 15:341.99290.000.000.00-6.01
57146752008.03.26 15:05sell0.20gbpjpy197.970.00198.002008.03.26 15:34198.000.000.000.00-6.05
57147142008.03.26 15:07sell0.20usdchf0.99880.00000.99612008.03.26 16:360.99610.000.000.0054.21
57147192008.03.26 15:08buy0.10eurjpy156.150.00156.222008.03.26 16:49156.220.000.000.007.06
57147202008.03.26 15:08sell0.40eurjpy156.120.00157.052008.03.26 21:16157.050.000.000.00-375.11
57147222008.03.26 15:08buy0.10usdjpy99.330.0099.402008.03.26 18:2599.400.000.000.007.04
57147382008.03.26 15:09buy0.10gbpjpy198.340.00198.382008.03.26 16:53198.380.000.000.004.03
57147392008.03.26 15:09sell0.40gbpjpy198.270.00198.002008.03.26 15:34198.000.000.000.00109.03
57147722008.03.26 15:11buy0.10gbpchf1.99630.00001.99502008.03.26 17:351.99500.000.000.00-13.05
57147742008.03.26 15:11sell0.40gbpchf1.99560.00001.99292008.03.26 15:341.99290.000.000.00108.33
57147882008.03.26 15:11buy0.10usdchf0.99950.00000.99292008.03.27 07:430.99290.000.00-0.46-66.47
57148822008.03.26 15:19buy0.20gbpjpy198.110.00198.382008.03.26 16:53198.380.000.000.0054.45
57148882008.03.26 15:20buy0.20eurjpy155.950.00156.222008.03.26 16:49156.220.000.000.0054.44
57150292008.03.26 15:30buy0.20usdjpy99.130.0099.402008.03.26 18:2599.400.000.000.0054.33
57150582008.03.26 15:32buy0.10eurusd1.57390.00001.57662008.03.26 17:591.57660.000.000.0027.00
57150682008.03.26 15:32buy0.20gbpchf1.99430.00001.99502008.03.26 17:351.99500.000.000.0014.06
57150872008.03.26 15:33buy0.20usdchf0.99710.00000.99292008.03.27 07:430.99290.000.00-0.91-84.59
57151262008.03.26 15:34sell0.10gbpjpy198.000.00199.102008.03.26 18:45199.100.000.000.00-110.86
57151352008.03.26 15:34sell0.10gbpchf1.99230.00001.99162008.03.26 17:591.99160.000.000.007.04
57152392008.03.26 15:44buy0.40gbpchf1.99230.00001.99502008.03.26 17:351.99500.000.000.00108.43
57154312008.03.26 16:03sell0.80gbpusd1.99930.00002.00532008.03.27 03:172.00530.000.00-43.72-480.00
57156622008.03.26 16:30sell0.20gbpjpy198.210.00199.102008.03.26 18:45199.100.000.000.00-179.38
57157052008.03.26 16:35buy0.10audusd0.92260.00000.91912008.03.26 20:510.91910.000.000.00-35.00
57157072008.03.26 16:35buy0.10gbpusd1.99980.00002.00252008.03.26 17:222.00250.000.000.0027.00
57157562008.03.26 16:37sell0.10usdchf0.99570.00000.99302008.03.26 18:410.99300.000.000.0027.19
57157692008.03.26 16:37sell6.40eurusd1.57520.00001.57922008.03.27 03:311.57920.000.00-172.92-2 560.00
57159122008.03.26 16:49buy0.10eurjpy156.250.00156.522008.03.26 17:31156.520.000.000.0027.17
57159432008.03.26 16:52buy0.40usdchf0.99510.00000.99292008.03.27 07:430.99290.000.00-1.82-88.62
57159582008.03.26 16:53buy0.20audusd0.92040.00000.91912008.03.26 20:510.91910.000.000.00-26.00
57159622008.03.26 16:53buy0.10gbpjpy198.460.00198.732008.03.26 17:23198.730.000.000.0027.22
57159662008.03.26 16:54sell0.40gbpjpy198.440.00199.102008.03.26 18:45199.100.000.000.00-266.05
57160932008.03.26 17:00sell0.80usdcad1.01750.00001.01682008.03.27 01:491.01680.000.005.5355.08
57161442008.03.26 17:01sell1.60gbpusd2.00180.00002.00532008.03.27 03:172.00530.000.00-87.44-560.00
57162852008.03.26 17:09buy0.40audusd0.91840.00000.91912008.03.26 20:510.91910.000.000.0028.00
57164722008.03.26 17:21sell0.10audusd0.91740.00000.91882008.03.27 09:260.91880.000.00-4.10-14.00
57164772008.03.26 17:22sell0.80gbpjpy198.650.00199.102008.03.26 18:45199.100.000.000.00-362.79
57164922008.03.26 17:22buy0.10gbpusd2.00270.00002.00542008.03.26 18:072.00540.000.000.0027.00
57164982008.03.26 17:23buy0.10gbpjpy198.800.00199.072008.03.26 17:32199.070.000.000.0027.18
57164992008.03.26 17:23buy0.10usdcad1.01950.00001.02022008.03.27 09:301.02020.000.00-1.266.86
57165192008.03.26 17:24sell3.20gbpusd2.00380.00002.00532008.03.27 03:172.00530.000.00-174.87-480.00
57165232008.03.26 17:24sell0.80eurjpy156.400.00157.052008.03.26 21:16157.050.000.000.00-524.35
57165432008.03.26 17:25sell1.60usdcad1.01950.00001.01682008.03.27 01:491.01680.000.0011.06424.90
57165672008.03.26 17:26sell1.60gbpjpy198.920.00199.102008.03.26 18:45199.100.000.000.00-290.24
57165722008.03.26 17:27sell0.20gbpchf1.99430.00001.99162008.03.26 17:591.99160.000.000.0054.33
57166382008.03.26 17:31buy0.10eurjpy156.580.00156.852008.03.26 18:26156.850.000.000.0027.14
57166432008.03.26 17:32buy0.10gbpjpy199.140.00199.202008.03.26 18:13199.200.000.000.006.05
57166462008.03.26 17:32sell0.40usdjpy99.390.0099.122008.03.26 21:2899.120.000.000.00108.98
57166942008.03.26 17:35buy0.10gbpchf1.99550.00001.99422008.03.26 18:061.99420.000.000.00-13.07
57167852008.03.26 17:45buy0.20gbpjpy198.930.00199.202008.03.26 18:13199.200.000.000.0054.41
57168742008.03.26 17:54buy0.80audusd0.91640.00000.91912008.03.26 20:510.91910.000.000.00216.00
57169142008.03.26 17:57buy0.20gbpchf1.99350.00001.99422008.03.26 18:061.99420.000.000.0014.08
57169332008.03.26 17:59buy0.10eurusd1.57690.00001.57962008.03.26 18:371.57960.000.000.0027.00
57169532008.03.26 18:00sell0.10gbpchf1.99090.00001.99582008.03.26 18:351.99580.000.000.00-49.25
57169582008.03.26 18:00buy0.40gbpchf1.99150.00001.99422008.03.26 18:061.99420.000.000.00108.60
57169802008.03.26 18:00sell12.80eurusd1.57720.00001.57922008.03.27 03:311.57920.000.00-345.83-2 560.00
57170632008.03.26 18:06sell0.20gbpchf1.99410.00001.99582008.03.26 18:351.99580.000.000.00-34.18
57170772008.03.26 18:07buy0.10gbpusd2.00560.00002.00832008.03.26 21:092.00830.000.000.0027.00
57170782008.03.26 18:07buy0.10gbpchf1.99600.00001.99872008.03.26 18:181.99870.000.000.0027.13
57171092008.03.26 18:11sell0.40gbpchf1.99620.00001.99582008.03.26 18:351.99580.000.000.0016.08
57171152008.03.26 18:12sell6.40gbpusd2.00590.00002.00532008.03.27 03:172.00530.000.00-349.75384.00
57171222008.03.26 18:13sell3.20gbpjpy199.140.00199.102008.03.26 18:45199.100.000.000.00129.00
57171292008.03.26 18:13sell0.80gbpchf1.99850.00001.99582008.03.26 18:351.99580.000.000.00217.13
57171302008.03.26 18:13buy0.10gbpjpy199.270.00199.312008.03.26 19:17199.310.000.000.004.02
57171392008.03.26 18:14sell1.60eurjpy156.610.00157.052008.03.26 21:16157.050.000.000.00-709.89
57171862008.03.26 18:18buy0.10gbpchf1.99980.00001.99042008.03.26 20:171.99040.000.000.00-94.77
57171902008.03.26 18:19sell6.40gbpjpy199.370.00199.102008.03.26 18:45199.100.000.000.001 741.41
57172912008.03.26 18:26buy0.10usdjpy99.440.0099.512008.03.26 20:0499.510.000.000.007.03
57173052008.03.26 18:26buy0.10eurjpy156.860.00157.132008.03.26 19:19157.130.000.000.0027.16
57173072008.03.26 18:26sell3.20eurjpy156.830.00157.052008.03.26 21:16157.050.000.000.00-709.89
57173562008.03.26 18:30buy0.20gbpchf1.99780.00001.99042008.03.26 20:171.99040.000.000.00-149.21
57174522008.03.26 18:36buy0.40gbpchf1.99530.00001.99042008.03.26 20:171.99040.000.000.00-197.60
57175332008.03.26 18:37buy0.10eurusd1.58000.00001.58272008.03.26 20:341.58270.000.000.0027.00
57175402008.03.26 18:37sell25.60eurusd1.57980.00001.57922008.03.27 03:311.57920.000.00-691.661 536.00
57175472008.03.26 18:38sell0.10gbpchf1.99290.00001.99022008.03.26 18:451.99020.000.000.0027.23
57176412008.03.26 18:42buy0.80gbpchf1.99220.00001.99042008.03.26 20:171.99040.000.000.00-145.18
57176692008.03.26 18:43buy0.80usdchf0.99230.00000.99292008.03.27 07:430.99290.000.00-3.6548.33
57176702008.03.26 18:43sell0.10usdchf0.99200.00000.98932008.03.26 21:290.98930.000.000.0027.29
57176792008.03.26 18:44buy0.20usdjpy99.240.0099.512008.03.26 20:0499.510.000.000.0054.27
57177062008.03.26 18:45buy1.60gbpchf1.98970.00001.99042008.03.26 20:171.99040.000.000.00112.91
57177082008.03.26 18:45sell0.10gbpchf1.98900.00001.98632008.03.26 21:581.98630.000.000.0027.30
57177172008.03.26 18:45buy0.20gbpjpy199.040.00199.312008.03.26 19:17199.310.000.000.0054.34
57177192008.03.26 18:45sell0.10gbpjpy198.970.00199.162008.03.26 21:12199.160.000.000.00-19.17
57177662008.03.26 18:48sell0.20gbpjpy199.210.00199.162008.03.26 21:12199.160.000.000.0010.09
57179622008.03.26 19:02buy3.20gbpchf1.98770.00001.99042008.03.26 20:171.99040.000.000.00871.06
57181102008.03.26 19:18buy0.10gbpjpy199.370.00198.592008.03.26 23:48198.590.000.000.00-78.85
57181172008.03.26 19:18sell6.40eurjpy157.050.00157.052008.03.26 21:16157.050.000.000.000.00
57181242008.03.26 19:19buy0.10eurjpy157.160.00156.812008.03.26 23:54156.810.000.000.00-35.35
57181272008.03.26 19:19sell0.40gbpjpy199.430.00199.162008.03.26 21:12199.160.000.000.00108.92
57184362008.03.26 20:05buy0.10usdjpy99.530.0099.192008.03.27 00:5199.190.000.001.19-34.28
57184502008.03.26 20:05sell12.80eurjpy157.320.00157.052008.03.26 21:16157.050.000.000.003 484.92
57185292008.03.26 20:11sell51.20eurusd1.58190.00001.57922008.03.27 03:311.57920.000.00-1 383.3213 824.00
57185612008.03.26 20:13buy0.20usdjpy99.330.0099.192008.03.27 00:5199.190.000.002.38-28.23
57186132008.03.26 20:17buy0.10gbpchf1.99150.00001.98812008.03.27 00:041.98810.000.004.03-34.33
57187182008.03.26 20:30buy0.20gbpchf1.98950.00001.98812008.03.27 00:041.98810.000.008.07-28.27
57187562008.03.26 20:34buy0.10eurusd1.58290.00001.58562008.03.26 21:291.58560.000.000.0027.00
57189102008.03.26 20:51buy0.10audusd0.91940.00000.92212008.03.27 11:130.92210.000.003.0927.00
57189482008.03.26 20:57buy1.60usdchf0.99020.00000.99292008.03.27 07:430.99290.000.00-7.29435.05
57189582008.03.26 20:59sell0.20audusd0.91940.00000.91882008.03.27 09:260.91880.000.00-8.1912.00
57190312008.03.26 21:08sell12.80gbpusd2.00800.00002.00532008.03.27 03:172.00530.000.00-699.493 456.00
57190352008.03.26 21:09buy0.10gbpusd2.00840.00002.00652008.03.27 08:002.00650.000.004.47-19.00
57190912008.03.26 21:12buy0.20gbpjpy199.170.00198.592008.03.26 23:48198.590.000.000.00-117.26
57190932008.03.26 21:12sell0.10gbpjpy199.100.00198.832008.03.26 22:13198.830.000.000.0027.26
57190952008.03.26 21:12buy0.40usdjpy99.130.0099.192008.03.27 00:5199.190.000.004.7524.20
57191282008.03.26 21:16sell0.10eurjpy157.020.00156.962008.03.26 22:08156.960.000.000.006.05
57192502008.03.26 21:29sell0.10usdjpy99.060.0098.792008.03.26 23:0498.790.000.000.0027.33
57192622008.03.26 21:29buy0.10eurusd1.58570.00001.58442008.03.27 02:121.58440.000.001.91-13.00
57192642008.03.26 21:29sell0.10usdchf0.98850.00000.99422008.03.27 11:120.99420.000.00-0.12-57.33
57192832008.03.26 21:29buy0.40gbpchf1.98740.00001.98812008.03.27 00:041.98810.000.0016.1328.26
57193542008.03.26 21:35buy0.20usdcad1.01750.00001.02022008.03.27 09:301.02020.000.00-2.5252.93
57194812008.03.26 21:49sell0.20eurjpy157.230.00156.962008.03.26 22:08156.960.000.000.0054.50
57195472008.03.26 21:58sell0.10gbpchf1.98550.00001.98922008.03.27 02:031.98920.000.00-5.35-37.35
57196302008.03.26 22:08buy0.20eurjpy156.950.00156.812008.03.26 23:54156.810.000.000.00-28.28
57196312008.03.26 22:08sell0.10eurjpy156.920.00156.652008.03.26 23:02156.650.000.000.0027.29
57196362008.03.26 22:08buy0.20eurusd1.58370.00001.58442008.03.27 02:121.58440.000.003.8214.00
57196452008.03.26 22:10buy0.40gbpjpy198.950.00198.592008.03.26 23:48198.590.000.000.00-145.57
57196712008.03.26 22:13sell0.10gbpjpy198.750.00198.482008.03.26 23:03198.480.000.000.0027.30
57196812008.03.26 22:14buy0.80gbpchf1.98540.00001.98812008.03.27 00:041.98810.000.0032.26218.07
57197562008.03.26 22:34buy0.80gbpjpy198.730.00198.592008.03.26 23:48198.590.000.000.00-113.22
57198752008.03.26 23:01buy0.40eurjpy156.740.00156.812008.03.26 23:54156.810.000.000.0028.28
57198892008.03.26 23:02buy0.80usdjpy98.920.0099.192008.03.27 00:5199.190.000.009.50217.76
57198912008.03.26 23:02sell0.10eurjpy156.620.00156.562008.03.27 01:31156.560.000.00-4.926.06
57198932008.03.26 23:02buy1.60gbpjpy198.520.00198.592008.03.26 23:48198.590.000.000.00113.22
57199012008.03.26 23:03sell0.10gbpjpy198.410.00198.782008.03.27 01:30198.780.000.00-8.71-37.37
57199042008.03.26 23:03buy0.80eurjpy156.540.00156.812008.03.26 23:54156.810.000.000.00218.14
57199142008.03.26 23:04sell0.10usdjpy98.760.0098.902008.03.27 01:4198.900.000.00-1.84-14.16
57199162008.03.26 23:04buy3.20gbpjpy198.320.00198.592008.03.26 23:48198.590.000.000.00873.43
57200362008.03.26 23:48buy0.10gbpjpy198.670.00198.942008.03.27 00:37198.940.000.006.9227.27
57200412008.03.26 23:50sell0.20gbpjpy198.610.00198.782008.03.27 01:30198.780.000.00-17.41-34.34
57200542008.03.26 23:51sell0.20usdjpy98.970.0098.902008.03.27 01:4198.900.000.00-3.6914.16
57200642008.03.26 23:54buy0.10eurjpy156.830.00156.452008.03.27 02:13156.450.000.004.15-38.50
57202062008.03.27 00:01sell0.20gbpchf1.98780.00001.98922008.03.27 02:031.98920.000.000.00-28.26
57202152008.03.27 00:03sell0.20usdchf0.99050.00000.99422008.03.27 11:120.99420.000.000.00-74.43
57202202008.03.27 00:04buy0.10gbpchf1.98880.00001.99152008.03.27 01:011.99150.000.000.0027.21
57207062008.03.27 00:16sell0.40gbpjpy198.830.00198.782008.03.27 01:30198.780.000.000.0020.20
57207072008.03.27 00:16sell0.20eurjpy156.830.00156.562008.03.27 01:31156.560.000.000.0054.56
57207522008.03.27 00:37buy0.10gbpjpy199.010.00198.192008.03.27 02:15198.190.000.000.00-83.00
57207562008.03.27 00:40sell0.40gbpchf1.98990.00001.98922008.03.27 02:031.98920.000.000.0028.26
57207592008.03.27 00:42sell0.80gbpjpy199.050.00198.782008.03.27 01:30198.780.000.000.00218.16
57207782008.03.27 00:51buy0.10usdjpy99.180.0099.052008.03.27 07:3199.050.000.000.00-13.12
57207842008.03.27 00:52sell0.40usdjpy99.170.0098.902008.03.27 01:4198.900.000.000.00109.20
57207922008.03.27 00:54buy0.40eurusd1.58170.00001.58442008.03.27 02:121.58440.000.000.00108.00
57208452008.03.27 01:01buy0.10gbpchf1.99180.00001.98782008.03.27 02:361.98780.000.000.00-40.38
57208602008.03.27 01:07sell0.80gbpchf1.99190.00001.98922008.03.27 02:031.98920.000.000.00218.00
57209352008.03.27 01:30buy0.20gbpjpy198.800.00198.192008.03.27 02:15198.190.000.000.00-123.50
57209362008.03.27 01:30sell0.10gbpjpy198.720.00198.452008.03.27 01:55198.450.000.000.0027.32
57209382008.03.27 01:30buy0.20eurjpy156.630.00156.452008.03.27 02:13156.450.000.000.00-36.46
57209432008.03.27 01:31buy0.20usdjpy98.980.0099.052008.03.27 07:3199.050.000.000.0014.13
57209452008.03.27 01:31sell0.10eurjpy156.520.00156.252008.03.27 02:04156.250.000.000.0027.35
57209652008.03.27 01:41sell0.10usdjpy98.880.0098.612008.03.27 02:0598.610.000.000.0027.38
57209722008.03.27 01:43buy0.40gbpjpy198.600.00198.192008.03.27 02:15198.190.000.000.00-166.01
57209942008.03.27 01:49sell0.10usdcad1.01650.00001.02002008.03.27 11:391.02000.000.000.00-34.32
57210202008.03.27 01:55buy0.40eurjpy156.400.00156.452008.03.27 02:13156.450.000.000.0020.26
57210242008.03.27 01:55sell0.10gbpjpy198.390.00198.122008.03.27 02:04198.120.000.000.0027.35
57210282008.03.27 01:56buy0.20gbpchf1.98980.00001.98782008.03.27 02:361.98780.000.000.00-40.38
57210512008.03.27 02:01buy0.40usdjpy98.780.0099.052008.03.27 07:3199.050.000.000.00109.04
57210542008.03.27 02:01buy0.80gbpjpy198.390.00198.192008.03.27 02:15198.190.000.000.00-161.96
57210662008.03.27 02:03sell0.10gbpchf1.98850.00001.98582008.03.27 02:051.98580.000.000.0027.28
57210692008.03.27 02:03buy1.60gbpjpy198.180.00198.192008.03.27 02:15198.190.000.000.0016.19
57210772008.03.27 02:04sell0.10eurjpy156.220.00156.162008.03.27 02:48156.160.000.000.006.07
57210822008.03.27 02:04buy0.40gbpchf1.98710.00001.98782008.03.27 02:361.98780.000.000.0028.26
57210842008.03.27 02:04sell0.10gbpjpy197.940.00197.882008.03.27 03:45197.880.000.000.006.08
57210942008.03.27 02:05sell0.10gbpchf1.98540.00001.98532008.03.27 02:491.98530.000.000.001.01
57210952008.03.27 02:05sell0.10usdjpy98.590.0099.422008.03.27 10:2899.420.000.000.00-83.48
57210962008.03.27 02:05buy0.80eurjpy156.180.00156.452008.03.27 02:13156.450.000.000.00218.80
57210972008.03.27 02:06buy3.20gbpjpy197.920.00198.192008.03.27 02:15198.190.000.000.00874.58
57211072008.03.27 02:08buy0.80gbpchf1.98510.00001.98782008.03.27 02:361.98780.000.000.00218.03
57211162008.03.27 02:12buy0.10eurusd1.58460.00001.57732008.03.27 10:221.57730.000.000.00-73.00
57211232008.03.27 02:13sell0.20eurjpy156.430.00156.162008.03.27 02:48156.160.000.000.0054.72
57211252008.03.27 02:13buy0.20gbpusd2.00600.00002.00652008.03.27 08:002.00650.000.000.0010.00
57211272008.03.27 02:14buy0.10eurjpy156.520.00156.362008.03.27 05:08156.360.000.000.00-16.19
57211292008.03.27 02:14sell0.20gbpjpy198.150.00197.882008.03.27 03:45197.880.000.000.0054.70
57211322008.03.27 02:15sell0.20usdjpy98.790.0099.422008.03.27 10:2899.420.000.000.00-126.74
57211332008.03.27 02:15buy0.10gbpjpy198.270.00198.342008.03.27 05:41198.340.000.000.007.08
57211742008.03.27 02:36buy0.20eurusd1.58260.00001.57732008.03.27 10:221.57730.000.000.00-106.00
57211762008.03.27 02:37buy0.10gbpchf1.98870.00001.98942008.03.27 06:571.98940.000.000.007.06
57211772008.03.27 02:37sell0.20gbpchf1.98800.00001.98532008.03.27 02:491.98530.000.000.0054.57
57211872008.03.27 02:42buy0.20eurjpy156.320.00156.362008.03.27 05:08156.360.000.000.008.10
57211972008.03.27 02:46buy0.20gbpchf1.98670.00001.98942008.03.27 06:571.98940.000.000.0054.47
57212032008.03.27 02:47buy0.20gbpjpy198.070.00198.342008.03.27 05:41198.340.000.000.0054.61
57212052008.03.27 02:48sell0.10eurjpy156.130.00157.092008.03.27 12:11157.090.000.000.00-96.63
57212062008.03.27 02:49buy0.40eurjpy156.090.00156.362008.03.27 05:08156.360.000.000.00109.29
57212102008.03.27 02:49sell0.10gbpchf1.98450.00002.00462008.03.27 10:072.00460.000.000.00-201.71
57212332008.03.27 03:00sell0.20gbpchf1.98650.00002.00462008.03.27 10:072.00460.000.000.00-363.27
57212652008.03.27 03:02buy0.40eurusd1.58050.00001.57732008.03.27 10:221.57730.000.000.00-128.00
57213132008.03.27 03:17sell0.10gbpusd2.00500.00002.00432008.03.27 07:522.00430.000.000.007.00
57213562008.03.27 03:31sell0.10eurusd1.57910.00001.57842008.03.27 07:431.57840.000.000.007.00
57213922008.03.27 03:45sell0.10gbpjpy197.810.00198.892008.03.27 08:34198.890.000.000.00-108.94
57213982008.03.27 03:50sell0.20gbpjpy198.020.00198.892008.03.27 08:34198.890.000.000.00-175.53
57216102008.03.27 04:59sell0.20eurusd1.58110.00001.57842008.03.27 07:431.57840.000.000.0054.00
57216672008.03.27 05:06sell0.20eurjpy156.330.00157.092008.03.27 12:11157.090.000.000.00-152.99
57216852008.03.27 05:09buy0.10eurjpy156.380.00156.652008.03.27 07:59156.650.000.000.0027.21
57216922008.03.27 05:10sell0.40gbpjpy198.230.00198.892008.03.27 08:34198.890.000.000.00-266.32
57218562008.03.27 05:41buy0.10gbpjpy198.430.00198.702008.03.27 07:31198.700.000.000.0027.27
57218912008.03.27 05:46sell0.80gbpjpy198.430.00198.892008.03.27 08:34198.890.000.000.00-371.23
57221772008.03.27 06:26sell0.40audusd0.92150.00000.91882008.03.27 09:260.91880.000.000.00108.00
57222392008.03.27 06:34sell0.20gbpusd2.00700.00002.00432008.03.27 07:522.00430.000.000.0054.00
57223642008.03.27 06:54sell0.40gbpchf1.98870.00002.00462008.03.27 10:072.00460.000.000.00-638.23
57223862008.03.27 06:57buy0.10gbpchf1.99010.00001.99282008.03.27 07:451.99280.000.000.0027.18
57226002008.03.27 07:12sell0.40usdchf0.99250.00000.99422008.03.27 11:120.99420.000.000.00-68.40
57226872008.03.27 07:17sell0.80gbpchf1.99070.00002.00462008.03.27 10:072.00460.000.000.00-1 115.91
57227022008.03.27 07:18sell1.60gbpjpy198.640.00198.892008.03.27 08:34198.890.000.000.00-403.51
57227072008.03.27 07:18sell0.40usdjpy99.000.0099.422008.03.27 10:2899.420.000.000.00-168.98
57228532008.03.27 07:32buy0.10gbpjpy198.780.00199.052008.03.27 07:59199.050.000.000.0027.21
57228542008.03.27 07:32buy0.10usdjpy99.100.0099.372008.03.27 09:0099.370.000.000.0027.17
57229192008.03.27 07:38sell3.20gbpjpy198.880.00198.892008.03.27 08:34198.890.000.000.00-32.28
57229382008.03.27 07:39sell0.40eurjpy156.570.00157.092008.03.27 12:11157.090.000.000.00-209.36
57230562008.03.27 07:44buy0.10usdchf0.99370.00000.99642008.03.27 09:030.99640.000.000.0027.10
57230692008.03.27 07:44buy0.80eurusd1.57820.00001.57732008.03.27 10:221.57730.000.000.00-72.00
57230712008.03.27 07:45sell0.10eurusd1.57800.00001.57742008.03.27 08:571.57740.000.000.006.00
57230792008.03.27 07:45sell1.60gbpchf1.99270.00002.00462008.03.27 10:072.00460.000.000.00-1 910.69
57230972008.03.27 07:46buy0.10gbpchf1.99330.00001.99402008.03.27 08:511.99400.000.000.007.05
57233092008.03.27 07:53sell0.80usdjpy99.210.0099.422008.03.27 10:2899.420.000.000.00-168.98
57233542008.03.27 07:53buy0.40gbpusd2.00380.00002.00652008.03.27 08:002.00650.000.000.00108.00
57233552008.03.27 07:53sell0.10gbpusd2.00350.00002.00962008.03.27 10:592.00960.000.000.00-61.00
57234832008.03.27 07:56sell0.20usdcad1.01850.00001.02002008.03.27 11:391.02000.000.000.00-29.41
57237752008.03.27 08:01buy0.10eurjpy156.710.00156.982008.03.27 09:21156.980.000.000.0027.07
57237762008.03.27 08:02buy0.10gbpusd2.00690.00002.00962008.03.27 09:292.00960.000.000.0027.00
57237772008.03.27 08:02sell0.20gbpusd2.00660.00002.00962008.03.27 10:592.00960.000.000.00-60.00
57238342008.03.27 08:03buy0.10gbpjpy199.220.00199.282008.03.27 08:59199.280.000.000.006.04
57238362008.03.27 08:03sell6.40gbpjpy199.160.00198.892008.03.27 08:34198.890.000.000.001 743.16
57241682008.03.27 08:12buy0.20gbpjpy199.010.00199.282008.03.27 08:59199.280.000.000.0054.38
57249202008.03.27 08:30buy0.20gbpchf1.99130.00001.99402008.03.27 08:511.99400.000.000.0054.36
57250282008.03.27 08:32sell0.20eurusd1.58010.00001.57742008.03.27 08:571.57740.000.000.0054.00
57251552008.03.27 08:34sell0.10gbpjpy198.810.00200.092008.03.27 10:28200.090.000.000.00-128.63
57254322008.03.27 08:39sell0.20gbpjpy199.050.00200.092008.03.27 10:28200.090.000.000.00-209.02
57259942008.03.27 08:51buy0.10gbpchf1.99530.00001.99802008.03.27 09:021.99800.000.000.0027.12
57262802008.03.27 08:58sell0.10eurusd1.57740.00001.57472008.03.27 09:031.57470.000.000.0027.00
57263642008.03.27 08:59sell0.80usdchf0.99470.00000.99422008.03.27 11:120.99420.000.000.0040.23
57264742008.03.27 09:00sell3.20gbpchf1.99530.00002.00462008.03.27 10:072.00460.000.000.00-2 986.45
57271662008.03.27 09:09buy0.10usdchf0.99720.00000.99592008.03.27 13:330.99590.000.000.00-13.05
57271672008.03.27 09:09sell1.60usdchf0.99690.00000.99422008.03.27 11:120.99420.000.000.00434.52
57271882008.03.27 09:10buy1.60eurusd1.57460.00001.57732008.03.27 10:221.57730.000.000.00432.00
57272642008.03.27 09:13buy0.10gbpchf2.00180.00002.00452008.03.27 09:292.00450.000.000.0027.06
57272652008.03.27 09:13sell6.40gbpchf2.00110.00002.00462008.03.27 10:072.00460.000.000.00-2 247.87
57272692008.03.27 09:13buy0.10gbpjpy199.590.00199.862008.03.27 09:18199.860.000.000.0027.13
57272942008.03.27 09:14buy0.10usdjpy99.410.0099.682008.03.27 09:1999.680.000.000.0027.08
57273752008.03.27 09:18sell1.60usdjpy99.470.0099.422008.03.27 10:2899.420.000.000.0080.47
57273762008.03.27 09:18sell0.40gbpjpy199.720.00200.092008.03.27 10:28200.090.000.000.00-148.73
57274082008.03.27 09:19sell0.80eurjpy156.890.00157.092008.03.27 12:11157.090.000.000.00-161.04
57275292008.03.27 09:21buy0.10gbpjpy200.160.00200.432008.03.27 09:30200.430.000.000.0027.07
57280702008.03.27 09:30buy0.10usdcad1.02040.00001.02312008.03.27 11:121.02310.000.000.0026.39
57281642008.03.27 09:31buy0.10gbpchf2.00800.00002.00402008.03.27 11:382.00400.000.000.00-40.22
57281652008.03.27 09:31sell12.80gbpchf2.00730.00002.00462008.03.27 10:072.00460.000.000.003 468.14
57281702008.03.27 09:31sell0.10audusd0.91830.00000.92212008.03.27 15:180.92210.000.000.00-38.00
57282832008.03.27 09:33buy0.10eurjpy156.930.00157.002008.03.27 10:06157.000.000.000.007.03
57283482008.03.27 09:34sell0.40usdcad1.02060.00001.02002008.03.27 11:391.02000.000.000.0023.53
57283892008.03.27 09:35buy0.10usdjpy99.680.0099.732008.03.27 13:3199.730.000.000.005.01
57284422008.03.27 09:36buy0.10gbpusd2.01060.00002.01332008.03.27 11:162.01330.000.000.0027.00
57284432008.03.27 09:36sell0.40gbpusd2.01030.00002.00962008.03.27 10:592.00960.000.000.0028.00
57285062008.03.27 09:37sell0.10eurusd1.57300.00001.57892008.03.27 11:381.57890.000.000.00-59.00
57285072008.03.27 09:37buy0.10gbpjpy200.430.00200.242008.03.27 10:42200.240.000.000.00-19.09
57285082008.03.27 09:37sell0.80gbpjpy200.360.00200.092008.03.27 10:28200.090.000.000.00217.06
57285122008.03.27 09:37sell3.20usdjpy99.690.0099.422008.03.27 10:2899.420.000.000.00869.04
57287892008.03.27 09:45buy0.20gbpchf2.00600.00002.00402008.03.27 11:382.00400.000.000.00-40.22
57290292008.03.27 09:54buy0.20eurjpy156.730.00157.002008.03.27 10:06157.000.000.000.0054.23
57290522008.03.27 09:56sell0.20eurusd1.57510.00001.57892008.03.27 11:381.57890.000.000.00-76.00
57291202008.03.27 09:59sell0.80gbpusd2.01230.00002.00962008.03.27 10:592.00960.000.000.00216.00
57293242008.03.27 10:08sell0.10gbpchf2.00410.00002.00142008.03.27 11:032.00140.000.000.0027.12
57293262008.03.27 10:08buy0.10eurjpy157.010.00157.282008.03.27 11:20157.280.000.000.0027.15
57294002008.03.27 10:11sell1.60eurjpy157.100.00157.092008.03.27 12:11157.090.000.000.0016.11
57300392008.03.27 10:23buy0.10eurusd1.57750.00001.58022008.03.27 11:121.58020.000.000.0027.00
57300662008.03.27 10:23buy0.20gbpjpy200.230.00200.242008.03.27 10:42200.240.000.000.002.01
57300792008.03.27 10:23sell0.40eurusd1.57720.00001.57892008.03.27 11:381.57890.000.000.00-68.00
57302432008.03.27 10:27buy0.40gbpchf2.00350.00002.00402008.03.27 11:382.00400.000.000.0020.11
57303862008.03.27 10:28buy0.40gbpjpy199.970.00200.242008.03.27 10:42200.240.000.000.00108.48
57303872008.03.27 10:28sell0.10gbpjpy199.900.00200.412008.03.27 12:11200.410.000.000.00-51.33
57306992008.03.27 10:34buy0.20usdjpy99.460.0099.732008.03.27 13:3199.730.000.000.0054.15
57307002008.03.27 10:34sell0.10usdjpy99.430.0099.372008.03.27 12:1199.370.000.000.006.04
57309812008.03.27 10:39sell0.20gbpjpy200.190.00200.412008.03.27 12:11200.410.000.000.00-44.29
57310232008.03.27 10:42buy0.10gbpjpy200.340.00200.412008.03.27 11:23200.410.000.000.007.04
57315032008.03.27 10:52sell0.20audusd0.92060.00000.92212008.03.27 15:180.92210.000.000.00-30.00
57315462008.03.27 10:53sell0.20usdjpy99.640.0099.372008.03.27 12:1199.370.000.000.0054.34
57315672008.03.27 10:54sell0.80usdcad1.02270.00001.02002008.03.27 11:391.02000.000.000.00211.79
57317892008.03.27 10:58buy0.20gbpjpy200.140.00200.412008.03.27 11:23200.410.000.000.0054.30
57320382008.03.27 11:02sell0.10gbpusd2.01010.00002.01632008.03.27 13:312.01630.000.000.00-62.00
57321782008.03.27 11:04sell0.10gbpchf2.00110.00002.00562008.03.27 14:122.00560.000.000.00-45.26
57322272008.03.27 11:05buy0.80gbpchf2.00130.00002.00402008.03.27 11:382.00400.000.000.00217.20
57322652008.03.27 11:06buy0.20usdchf0.99520.00000.99592008.03.27 13:330.99590.000.000.0014.06
57324942008.03.27 11:10sell0.80eurusd1.57940.00001.57892008.03.27 11:381.57890.000.000.0040.00
57327712008.03.27 11:17sell0.20gbpusd2.01270.00002.01632008.03.27 13:312.01630.000.000.00-72.00
57327922008.03.27 11:18buy0.10usdcad1.02180.00001.01742008.03.27 20:211.01740.000.000.00-43.25
57329122008.03.27 11:22buy0.10audusd0.92310.00000.92182008.03.28 05:380.92180.000.001.03-13.00
57329132008.03.27 11:22sell0.40audusd0.92280.00000.92212008.03.27 15:180.92210.000.000.0028.00
57329232008.03.27 11:22buy0.10eurusd1.58180.00001.58212008.03.27 12:171.58210.000.000.003.00
57329242008.03.27 11:22sell1.60eurusd1.58160.00001.57892008.03.27 11:381.57890.000.000.00432.00
57329292008.03.27 11:22buy0.10eurjpy157.390.00157.252008.03.27 13:30157.250.000.000.00-14.05
57329302008.03.27 11:22sell3.20eurjpy157.360.00157.092008.03.27 12:11157.090.000.000.00869.65
57329362008.03.27 11:23buy0.10gbpusd2.01430.00002.01702008.03.27 11:462.01700.000.000.0027.00
57330212008.03.27 11:25buy0.10gbpjpy200.430.00200.702008.03.27 11:48200.700.000.000.0027.13
57330272008.03.27 11:25sell0.10usdchf0.99340.00000.99512008.03.27 14:120.99510.000.000.00-17.08
57330732008.03.27 11:28sell0.40gbpusd2.01490.00002.01632008.03.27 13:312.01630.000.000.00-56.00
57331332008.03.27 11:29sell0.40gbpjpy200.410.00200.412008.03.27 12:11200.410.000.000.000.00
57332942008.03.27 11:32buy0.20eurjpy157.180.00157.252008.03.27 13:30157.250.000.000.0014.05
57335152008.03.27 11:37sell0.20gbpchf2.00320.00002.00562008.03.27 14:122.00560.000.000.00-48.27
57335322008.03.27 11:38buy0.20eurusd1.57940.00001.58212008.03.27 12:171.58210.000.000.0054.00
57336662008.03.27 11:40sell0.10usdcad1.01970.00001.01702008.03.27 14:301.01700.000.000.0026.55
57336902008.03.27 11:40sell0.10eurusd1.57900.00001.57862008.03.27 13:041.57860.000.000.004.00
57337032008.03.27 11:40buy0.10gbpchf2.00400.00002.00452008.03.27 12:452.00450.000.000.005.04
57340852008.03.27 11:47buy0.20usdcad1.01900.00001.01742008.03.27 20:211.01740.000.000.00-31.45
57341012008.03.27 11:47buy0.10gbpusd2.01730.00002.01792008.03.27 14:262.01790.000.000.006.00
57341022008.03.27 11:47sell0.80gbpusd2.01700.00002.01632008.03.27 13:312.01630.000.000.0056.00
57342412008.03.27 11:49buy0.10gbpjpy200.750.00200.702008.03.27 12:41200.700.000.000.00-5.02
57342422008.03.27 11:49sell0.80gbpjpy200.680.00200.412008.03.27 12:11200.410.000.000.00217.41
57345602008.03.27 12:03buy0.40usdchf0.99320.00000.99592008.03.27 13:330.99590.000.000.00108.44
57347472008.03.27 12:13buy0.20gbpjpy200.430.00200.702008.03.27 12:41200.700.000.000.0054.29
57347512008.03.27 12:13sell0.10gbpjpy200.370.00200.552008.03.27 13:04200.550.000.000.00-18.09
57347572008.03.27 12:13sell0.10eurjpy157.070.00157.512008.03.27 14:52157.510.000.000.00-44.10
57347582008.03.27 12:13sell0.10usdjpy99.310.0099.862008.03.27 14:0799.860.000.000.00-55.08
57347872008.03.27 12:15sell0.20eurusd1.58130.00001.57862008.03.27 13:041.57860.000.000.0054.00
57348742008.03.27 12:18buy0.20gbpchf2.00180.00002.00452008.03.27 12:452.00450.000.000.0054.37
57349152008.03.27 12:20buy0.10eurusd1.58190.00001.57692008.03.27 14:121.57690.000.000.00-50.00
57350352008.03.27 12:28sell1.60gbpusd2.01900.00002.01632008.03.27 13:312.01630.000.000.00432.00
57350852008.03.27 12:30sell0.20gbpjpy200.580.00200.552008.03.27 13:04200.550.000.000.006.03
57352342008.03.27 12:37buy0.20eurusd1.57990.00001.57692008.03.27 14:121.57690.000.000.00-60.00
57353372008.03.27 12:42buy0.10gbpjpy200.820.00200.872008.03.27 13:30200.870.000.000.005.02
57353812008.03.27 12:44sell0.40gbpjpy200.820.00200.552008.03.27 13:04200.550.000.000.00108.59
57353912008.03.27 12:45buy0.10gbpchf2.00520.00002.00572008.03.27 13:312.00570.000.000.005.03
57356072008.03.27 12:58sell0.20usdjpy99.520.0099.862008.03.27 14:0799.860.000.000.00-68.10
57357792008.03.27 13:05buy0.20gbpjpy200.600.00200.872008.03.27 13:30200.870.000.000.0054.26
57357852008.03.27 13:06buy0.20gbpchf2.00300.00002.00572008.03.27 13:312.00570.000.000.0054.29
57357962008.03.27 13:06sell0.10gbpjpy200.560.00201.322008.03.27 14:00201.320.000.000.00-76.05
57357982008.03.27 13:06sell0.10eurusd1.57870.00001.57602008.03.27 13:321.57600.000.000.0027.00
57362352008.03.27 13:25buy0.40eurjpy156.980.00157.252008.03.27 13:30157.250.000.000.00108.40
57367242008.03.27 13:32sell0.10gbpusd2.01560.00002.01552008.03.27 14:492.01550.000.000.001.00
57367922008.03.27 13:33buy0.10gbpjpy201.390.00201.662008.03.27 13:43201.660.000.000.0026.99
57370742008.03.27 13:37buy0.10gbpchf2.00640.00001.99512008.03.27 19:351.99510.000.000.00-113.54
57370772008.03.27 13:37sell0.40gbpchf2.00570.00002.00562008.03.27 14:122.00560.000.000.004.03
57371222008.03.27 13:38buy0.10eurjpy157.590.00157.862008.03.27 14:32157.860.000.000.0027.02
57371632008.03.27 13:39sell0.20eurjpy157.510.00157.512008.03.27 14:52157.510.000.000.000.00
57372052008.03.27 13:39buy0.20gbpusd2.01520.00002.01792008.03.27 14:262.01790.000.000.0054.00
57372092008.03.27 13:40buy0.10usdchf0.99590.00000.99642008.03.27 19:390.99640.000.000.005.02
57372102008.03.27 13:40sell0.20usdchf0.99560.00000.99512008.03.27 14:120.99510.000.000.0010.05
57372442008.03.27 13:40sell0.20gbpjpy201.310.00201.322008.03.27 14:00201.320.000.000.00-2.00
57372462008.03.27 13:40buy0.10usdjpy99.940.0099.772008.03.27 16:3399.770.000.000.00-17.04
57372502008.03.27 13:40sell0.40usdjpy99.910.0099.862008.03.27 14:0799.860.000.000.0020.03
57373992008.03.27 13:43sell0.80gbpchf2.00830.00002.00562008.03.27 14:122.00560.000.000.00217.22
57374752008.03.27 13:44buy0.10gbpjpy201.720.00201.572008.03.27 14:24201.570.000.000.00-15.00
57375102008.03.27 13:44sell0.40gbpjpy201.590.00201.322008.03.27 14:00201.320.000.000.00108.06
57376902008.03.27 13:47buy0.40eurusd1.57420.00001.57692008.03.27 14:121.57690.000.000.00108.00
57376912008.03.27 13:47sell0.10eurusd1.57400.00001.57792008.03.27 15:481.57790.000.000.00-39.00
57378812008.03.27 13:51sell0.40usdchf0.99780.00000.99512008.03.27 14:120.99510.000.000.00108.53
57378842008.03.27 13:51sell0.80usdjpy100.130.0099.862008.03.27 14:0799.860.000.000.00216.30
57380502008.03.27 13:55buy0.20gbpjpy201.510.00201.572008.03.27 14:24201.570.000.000.0012.01
57383962008.03.27 14:01sell0.10gbpjpy201.310.00201.312008.03.27 14:50201.310.000.000.000.00
57385902008.03.27 14:06sell0.20eurusd1.57640.00001.57792008.03.27 15:481.57790.000.000.00-30.00
57386132008.03.27 14:07sell0.10usdjpy99.830.0099.562008.03.27 15:2999.560.000.000.0027.13
57386282008.03.27 14:07buy0.40gbpjpy201.300.00201.572008.03.27 14:24201.570.000.000.00108.04
57388052008.03.27 14:12sell0.10usdchf0.99450.00000.99182008.03.27 23:550.99180.000.000.0027.22
57388652008.03.27 14:13sell0.10gbpchf2.00470.00002.00202008.03.27 15:272.00200.000.000.0027.17
57388702008.03.27 14:13buy0.10eurusd1.57840.00001.58112008.03.27 18:431.58110.000.000.0027.00
57391092008.03.27 14:18sell0.40eurusd1.57840.00001.57792008.03.27 15:481.57790.000.000.0020.00
57391622008.03.27 14:18buy0.20gbpchf2.00390.00001.99512008.03.27 19:351.99510.000.000.00-176.85
57393832008.03.27 14:24sell0.40eurjpy157.780.00157.512008.03.27 14:52157.510.000.000.00108.24
57394272008.03.27 14:26buy0.10gbpjpy201.560.00200.602008.03.27 16:27200.600.000.000.00-96.27
57394612008.03.27 14:26sell0.20gbpjpy201.580.00201.312008.03.27 14:50201.310.000.000.0054.07
57394662008.03.27 14:26buy0.10gbpusd2.01850.00002.01282008.03.27 16:152.01280.000.000.00-57.00
57394682008.03.27 14:27sell0.20gbpusd2.01820.00002.01552008.03.27 14:492.01550.000.000.0054.00
57395212008.03.27 14:29sell0.80audusd0.92480.00000.92212008.03.27 15:180.92210.000.000.00216.00
57395702008.03.27 14:30buy0.20usdchf0.99370.00000.99642008.03.27 19:390.99640.000.000.0054.20
57396042008.03.27 14:30sell0.10usdcad1.01680.00001.01412008.03.27 16:461.01410.000.000.0026.62
57396782008.03.27 14:34buy0.10eurjpy157.890.00157.482008.03.27 16:28157.480.000.000.00-41.09
57397812008.03.27 14:37buy0.20eurjpy157.650.00157.482008.03.27 16:28157.480.000.000.00-34.08
57399092008.03.27 14:42buy0.20gbpusd2.01640.00002.01282008.03.27 16:152.01280.000.000.00-72.00
57399482008.03.27 14:44buy0.20gbpjpy201.350.00200.602008.03.27 16:27200.600.000.000.00-150.42
57400572008.03.27 14:49sell0.10gbpusd2.01580.00002.01312008.03.27 15:342.01310.000.000.0027.00
57400882008.03.27 14:50sell0.10gbpjpy201.160.00201.102008.03.27 15:10201.100.000.000.006.01
57401342008.03.27 14:52sell0.10eurjpy157.500.00157.232008.03.27 15:22157.230.000.000.0027.08
57403842008.03.27 15:01sell0.20gbpjpy201.370.00201.102008.03.27 15:10201.100.000.000.0054.07
57406292008.03.27 15:06buy0.40gbpjpy201.140.00200.602008.03.27 16:27200.600.000.000.00-216.61
57406992008.03.27 15:09buy0.40gbpusd2.01430.00002.01282008.03.27 16:152.01280.000.000.00-60.00
57407562008.03.27 15:09buy0.40usdcad1.01690.00001.01742008.03.27 20:211.01740.000.000.0019.66
57407862008.03.27 15:11sell0.10gbpjpy201.020.00200.752008.03.27 15:23200.750.000.000.0027.10
57408192008.03.27 15:12buy0.40eurjpy157.430.00157.482008.03.27 16:28157.480.000.000.0020.04
57410272008.03.27 15:18sell0.10audusd0.92170.00000.91902008.03.27 17:060.91900.000.000.0027.00
57410982008.03.27 15:22buy0.20usdjpy99.700.0099.772008.03.27 16:3399.770.000.000.0014.03
57411202008.03.27 15:22buy0.80gbpjpy200.890.00200.602008.03.27 16:27200.600.000.000.00-232.65
57411872008.03.27 15:23sell0.10gbpjpy200.740.00200.472008.03.27 15:29200.470.000.000.0027.12
57411912008.03.27 15:24sell0.10eurjpy157.230.00157.602008.03.27 18:37157.600.000.000.00-37.08
57413312008.03.27 15:26buy1.60gbpjpy200.640.00200.602008.03.27 16:27200.600.000.000.00-64.18
57414472008.03.27 15:29buy0.40gbpchf2.00100.00001.99512008.03.27 19:351.99510.000.000.00-237.14
57415692008.03.27 15:30sell0.10gbpchf1.99840.00001.99572008.03.27 16:561.99570.000.000.0027.17
57416142008.03.27 15:32sell0.80eurusd1.58060.00001.57792008.03.27 15:481.57790.000.000.00216.00
57419752008.03.27 15:39buy0.80eurjpy157.210.00157.482008.03.27 16:28157.480.000.000.00216.52
57419892008.03.27 15:40buy3.20gbpjpy200.330.00200.602008.03.27 16:27200.600.000.000.00866.42
57419902008.03.27 15:40sell0.10gbpjpy200.260.00200.252008.03.27 16:43200.250.000.000.001.00
57419952008.03.27 15:40sell0.10gbpusd2.01220.00002.00952008.03.27 16:322.00950.000.000.0027.00
57420632008.03.27 15:43sell0.10usdjpy99.560.0099.702008.03.27 18:3799.700.000.000.00-14.04
57421152008.03.27 15:45buy0.80gbpusd2.01210.00002.01282008.03.27 16:152.01280.000.000.0056.00
57422012008.03.27 15:46buy0.80gbpchf1.99890.00001.99512008.03.27 19:351.99510.000.000.00-305.47
57422772008.03.27 15:48sell0.10eurusd1.57780.00001.57712008.03.27 19:371.57710.000.000.007.00
57423842008.03.27 15:51buy1.60gbpusd2.01010.00002.01282008.03.27 16:152.01280.000.000.00432.00
57426082008.03.27 15:57buy0.20audusd0.92110.00000.92182008.03.28 05:380.92180.000.002.0614.00
57432122008.03.27 16:15buy0.40usdjpy99.500.0099.772008.03.27 16:3399.770.000.000.00108.25
57433212008.03.27 16:16buy0.10gbpusd2.01280.00002.00662008.03.27 21:412.00660.000.000.00-62.00
57435212008.03.27 16:22buy0.20gbpusd2.01070.00002.00662008.03.27 21:412.00660.000.000.00-82.00
57435952008.03.27 16:23sell0.20gbpjpy200.520.00200.252008.03.27 16:43200.250.000.000.0054.16
57438392008.03.27 16:28buy0.10gbpjpy200.600.00200.652008.03.27 16:45200.650.000.000.005.01
57438462008.03.27 16:28sell0.20eurjpy157.440.00157.602008.03.27 18:37157.600.000.000.00-32.07
57438732008.03.27 16:29buy0.10eurjpy157.470.00157.742008.03.27 16:55157.740.000.000.0027.04
57440002008.03.27 16:31buy0.20gbpjpy200.380.00200.652008.03.27 16:45200.650.000.000.0054.09
57440552008.03.27 16:32sell0.10gbpusd2.00960.00002.00692008.03.27 17:242.00690.000.000.0027.00
57440892008.03.27 16:33buy0.10usdjpy99.790.00100.062008.03.27 17:29100.060.000.000.0026.98
57440912008.03.27 16:33sell0.20usdjpy99.760.0099.702008.03.27 18:3799.700.000.000.0012.04
57443852008.03.27 16:41buy0.40gbpusd2.00860.00002.00662008.03.27 21:412.00660.000.000.00-80.00
57444432008.03.27 16:43buy1.60gbpchf1.99660.00001.99512008.03.27 19:351.99510.000.000.00-241.15
57445372008.03.27 16:45buy0.10gbpjpy200.660.00200.282008.03.27 19:35200.280.000.000.00-38.04
57445442008.03.27 16:46buy0.80usdcad1.01470.00001.01742008.03.27 20:211.01740.000.000.00212.31
57445632008.03.27 16:47sell0.10usdcad1.01370.00001.01502008.03.28 06:561.01500.000.000.23-12.81
57445682008.03.27 16:47sell0.10gbpjpy200.580.00200.522008.03.27 17:50200.520.000.000.006.00
57447322008.03.27 16:51sell0.40eurjpy157.670.00157.602008.03.27 18:37157.600.000.000.0028.06
57448552008.03.27 16:55buy0.10eurjpy157.770.00157.782008.03.27 19:35157.780.000.000.001.00
57448972008.03.27 16:56sell0.10gbpchf1.99530.00001.99262008.03.27 18:441.99260.000.000.0027.20
57450162008.03.27 16:59sell0.20eurusd1.57980.00001.57712008.03.27 19:371.57710.000.000.0054.00
57452972008.03.27 17:05sell0.20usdcad1.01570.00001.01502008.03.28 06:561.01500.000.000.4613.80
57454332008.03.27 17:09sell0.10audusd0.91910.00000.92062008.03.28 08:350.92060.000.00-1.37-15.00
57456782008.03.27 17:15buy3.20gbpchf1.99460.00001.99512008.03.27 19:351.99510.000.000.00160.77
57457802008.03.27 17:21sell0.80eurjpy157.870.00157.602008.03.27 18:37157.600.000.000.00216.50
57458552008.03.27 17:24sell0.10gbpusd2.00660.00002.00392008.03.27 19:372.00390.000.000.0027.00
57458942008.03.27 17:26buy0.80gbpusd2.00650.00002.00662008.03.27 21:412.00660.000.000.008.00
57459152008.03.27 17:27sell0.40usdjpy99.970.0099.702008.03.27 18:3799.700.000.000.00108.32
57459892008.03.27 17:30buy0.10usdjpy100.090.0099.962008.03.27 19:3599.960.000.000.00-13.01
57461002008.03.27 17:34sell0.20gbpjpy200.790.00200.522008.03.27 17:50200.520.000.000.0054.03
57464452008.03.27 17:50sell0.10gbpjpy200.410.00200.142008.03.27 18:33200.140.000.000.0027.05
57465262008.03.27 17:59buy0.20gbpjpy200.450.00200.282008.03.27 19:35200.280.000.000.00-34.04
57465412008.03.27 18:00buy0.20usdjpy99.890.0099.962008.03.27 19:3599.960.000.000.0014.01
57469712008.03.27 18:32buy0.40gbpjpy200.220.00200.282008.03.27 19:35200.280.000.000.0024.03
57469822008.03.27 18:33sell0.10gbpjpy200.100.00200.232008.03.27 19:44200.230.000.000.00-13.00
57470272008.03.27 18:37sell0.10eurjpy157.550.00157.492008.03.27 20:05157.490.000.000.006.01
57470432008.03.27 18:37buy0.40usdjpy99.690.0099.962008.03.27 19:3599.960.000.000.00108.04
57470452008.03.27 18:37sell0.10usdjpy99.660.0099.612008.03.27 21:5899.610.000.000.005.02
57470482008.03.27 18:37buy0.20eurjpy157.510.00157.782008.03.27 19:35157.780.000.000.0054.02
57471662008.03.27 18:43buy0.10eurusd1.58120.00001.57982008.03.27 23:361.57980.000.000.00-14.00
57471852008.03.27 18:44sell0.10gbpchf1.99200.00001.99372008.03.27 19:441.99370.000.000.00-17.08
57473952008.03.27 19:03buy0.80gbpjpy200.010.00200.282008.03.27 19:35200.280.000.000.00216.24
57474132008.03.27 19:04buy6.40gbpchf1.99240.00001.99512008.03.27 19:351.99510.000.000.001 736.34
57477232008.03.27 19:26buy0.20eurusd1.57920.00001.57982008.03.27 23:361.57980.000.000.0012.00
57477242008.03.27 19:26sell0.20usdjpy99.880.0099.612008.03.27 21:5899.610.000.000.0054.21
57477762008.03.27 19:29sell0.20gbpchf1.99410.00001.99372008.03.27 19:441.99370.000.000.008.04
57478922008.03.27 19:35buy0.10gbpjpy200.400.00200.462008.03.27 19:51200.460.000.000.006.00
57479062008.03.27 19:35buy0.10eurjpy157.820.00157.462008.03.27 23:31157.460.000.000.00-36.10
57479142008.03.27 19:35sell0.20eurjpy157.760.00157.492008.03.27 20:05157.490.000.000.0054.10
57479252008.03.27 19:36buy0.10gbpchf1.99630.00001.99432008.03.27 21:171.99430.000.000.00-20.10
57479262008.03.27 19:36sell0.20gbpjpy200.500.00200.232008.03.27 19:44200.230.000.000.0054.03
57479602008.03.27 19:37buy0.10usdjpy100.130.0099.712008.03.28 04:3299.710.000.000.39-42.12
57479752008.03.27 19:37sell0.10eurusd1.57720.00001.57862008.03.28 01:441.57860.000.00-0.90-14.00
57479762008.03.27 19:37buy1.60gbpusd2.00390.00002.00662008.03.27 21:412.00660.000.000.00432.00
57479772008.03.27 19:37sell0.10gbpusd2.00360.00002.00532008.03.27 23:182.00530.000.000.00-17.00
57480252008.03.27 19:40buy0.10usdchf0.99670.00000.99532008.03.28 06:290.99530.000.00-0.15-14.07
57480262008.03.27 19:40sell0.40gbpchf1.99640.00001.99372008.03.27 19:441.99370.000.000.00108.52
57480512008.03.27 19:40buy0.40eurusd1.57710.00001.57982008.03.27 23:361.57980.000.000.00108.00
57481212008.03.27 19:44buy0.20gbpchf1.99380.00001.99432008.03.27 21:171.99430.000.000.0010.05
57481322008.03.27 19:45buy0.20gbpjpy200.190.00200.462008.03.27 19:51200.460.000.000.0053.99
57481332008.03.27 19:45sell0.10gbpjpy200.120.00200.122008.03.27 19:56200.120.000.000.000.00
57481392008.03.27 19:45sell0.10gbpchf1.99310.00001.99302008.03.27 19:571.99300.000.000.001.00
57481732008.03.27 19:46buy0.20usdjpy99.850.0099.712008.03.28 04:3299.710.000.000.79-28.08
57481742008.03.27 19:46buy0.20eurjpy157.610.00157.462008.03.27 23:31157.460.000.000.00-30.08
57481882008.03.27 19:47buy0.20usdchf0.99460.00000.99532008.03.28 06:290.99530.000.00-0.3014.07
57482642008.03.27 19:51sell0.20gbpjpy200.390.00200.122008.03.27 19:56200.120.000.000.0054.06
57482682008.03.27 19:51sell0.20gbpchf1.99570.00001.99302008.03.27 19:571.99300.000.000.0054.28
57482852008.03.27 19:51buy0.10gbpjpy200.480.00200.052008.03.27 21:17200.050.000.000.00-43.08
57483332008.03.27 19:54buy0.20gbpjpy200.220.00200.052008.03.27 21:17200.050.000.000.00-34.07
57483712008.03.27 19:56sell0.10gbpjpy200.020.00199.752008.03.27 20:38199.750.000.000.0027.07
57483762008.03.27 19:57sell0.10gbpchf1.99230.00001.99172008.03.27 20:521.99170.000.000.006.04
57484772008.03.27 20:06sell0.10eurjpy157.460.00157.192008.03.27 20:38157.190.000.000.0027.06
57485842008.03.27 20:12sell0.20gbpchf1.99440.00001.99172008.03.27 20:521.99170.000.000.0054.31
57487092008.03.27 20:21buy0.10usdcad1.01770.00001.01842008.03.28 14:271.01840.000.00-0.426.87
57487132008.03.27 20:22buy0.40gbpjpy200.010.00200.052008.03.27 21:17200.050.000.000.0016.03
57487222008.03.27 20:22sell0.40usdcad1.01770.00001.01502008.03.28 06:561.01500.000.000.92106.42
57487462008.03.27 20:24buy0.40eurjpy157.410.00157.462008.03.27 23:31157.460.000.000.0020.06
57487762008.03.27 20:27buy0.40audusd0.91910.00000.92182008.03.28 05:380.92180.000.004.12108.00
57488952008.03.27 20:38buy0.80gbpjpy199.780.00200.052008.03.27 21:17200.050.000.000.00216.41
57488982008.03.27 20:38buy0.80eurjpy157.190.00157.462008.03.27 23:31157.460.000.000.00216.61
57488992008.03.27 20:38sell0.10eurjpy157.160.00157.302008.03.28 00:29157.300.000.00-1.63-14.07
57489452008.03.27 20:41sell0.10gbpjpy199.720.00199.872008.03.27 23:18199.870.000.000.00-15.04
57490692008.03.27 20:52buy0.40gbpchf1.99160.00001.99432008.03.27 21:171.99430.000.000.00108.55
57490702008.03.27 20:52sell0.10gbpchf1.99090.00001.99252008.03.27 23:181.99250.000.000.00-16.10
57491142008.03.27 20:54sell0.20eurjpy157.360.00157.302008.03.28 00:29157.300.000.00-3.2712.06
57492442008.03.27 21:03sell0.20gbpchf1.99300.00001.99252008.03.27 23:181.99250.000.000.0010.07
57493062008.03.27 21:06sell0.20gbpjpy199.930.00199.872008.03.27 23:18199.870.000.000.0012.04
57494502008.03.27 21:17buy0.10gbpchf1.99490.00001.99362008.03.28 04:001.99360.000.001.34-13.10
57494572008.03.27 21:17buy0.10gbpjpy200.160.00200.212008.03.27 22:34200.210.000.000.005.02
57495922008.03.27 21:31buy0.20gbpjpy199.940.00200.212008.03.27 22:34200.210.000.000.0054.15
57497282008.03.27 21:40sell0.20gbpusd2.00600.00002.00532008.03.27 23:182.00530.000.000.0014.00
57497762008.03.27 21:42buy0.10gbpusd2.00730.00002.00782008.03.28 03:492.00780.000.001.495.00
57498932008.03.27 21:55buy0.40usdjpy99.640.0099.712008.03.28 04:3299.710.000.001.5828.08
57499122008.03.27 21:58sell0.10usdjpy99.580.0099.932008.03.28 12:2399.930.000.00-0.61-35.02
57499152008.03.27 21:59sell0.40gbpchf1.99520.00001.99252008.03.27 23:181.99250.000.000.00108.71
57500432008.03.27 22:16sell0.40gbpusd2.00800.00002.00532008.03.27 23:182.00530.000.000.00108.00
57501402008.03.27 22:29sell0.40gbpjpy200.140.00199.872008.03.27 23:18199.870.000.000.00108.35
57501852008.03.27 22:34buy0.10gbpjpy200.280.00199.642008.03.28 03:01199.640.000.002.29-64.33
57502822008.03.27 22:47buy0.20gbpjpy200.070.00199.642008.03.28 03:01199.640.000.004.59-86.45
57504582008.03.27 23:16buy0.20gbpchf1.99290.00001.99362008.03.28 04:001.99360.000.002.6814.11
57504662008.03.27 23:18sell0.10gbpchf1.99130.00001.99282008.03.28 07:071.99280.000.00-1.78-15.10
57504682008.03.27 23:19sell0.10gbpusd2.00530.00002.00472008.03.28 02:062.00470.000.00-1.826.00
57504762008.03.27 23:19buy0.20gbpusd2.00510.00002.00782008.03.28 03:492.00780.000.002.9854.00
57504852008.03.27 23:19buy0.40gbpjpy199.850.00199.642008.03.28 03:01199.640.000.009.18-84.44
57504862008.03.27 23:19sell0.10gbpjpy199.780.00199.512008.03.28 01:36199.510.000.00-2.8927.15
57505332008.03.27 23:30buy0.40gbpchf1.99090.00001.99362008.03.28 04:001.99360.000.005.37108.83
57505462008.03.27 23:31buy0.10eurjpy157.500.00157.102008.03.28 02:58157.100.000.001.38-40.21
57505512008.03.27 23:32sell0.20eurusd1.57920.00001.57862008.03.28 01:441.57860.000.00-1.8012.00
57505632008.03.27 23:32buy0.40usdchf0.99260.00000.99532008.03.28 06:290.99530.000.00-0.61108.51
57506022008.03.27 23:36buy0.10eurusd1.58030.00001.57882008.03.28 10:591.57880.000.000.64-15.00
57506722008.03.27 23:40sell0.40eurusd1.58130.00001.57862008.03.28 01:441.57860.000.00-3.60108.00
57507532008.03.27 23:49sell0.40eurjpy157.570.00157.302008.03.28 00:29157.300.000.00-6.53108.59
57508092008.03.27 23:55sell0.10usdchf0.99140.00000.99542008.03.28 10:590.99540.000.00-0.04-40.18
57508202008.03.27 23:56sell0.20gbpusd2.00740.00002.00472008.03.28 02:062.00470.000.00-3.6454.00
57508522008.03.27 23:58buy0.20usdcad1.01570.00001.01842008.03.28 14:271.01840.000.00-0.8453.02
57512602008.03.28 00:27buy0.80gbpjpy199.640.00199.642008.03.28 03:01199.640.000.000.000.00
57512752008.03.28 00:29buy0.20eurjpy157.260.00157.102008.03.28 02:58157.100.000.000.00-32.17
57512772008.03.28 00:29sell0.10eurjpy157.250.00156.982008.03.28 01:44156.980.000.000.0027.15
57512782008.03.28 00:30buy0.80usdjpy99.440.0099.712008.03.28 04:3299.710.000.000.00216.63
57515992008.03.28 01:36sell0.10gbpjpy199.440.00200.062008.03.28 06:43200.060.000.000.00-62.21
57516102008.03.28 01:38buy0.40eurjpy157.050.00157.102008.03.28 02:58157.100.000.000.0020.11
57516622008.03.28 01:44sell0.20usdchf0.99340.00000.99542008.03.28 10:590.99540.000.000.00-40.18
57516672008.03.28 01:44sell0.10eurjpy156.990.00157.392008.03.28 05:15157.390.000.000.00-40.14
57516722008.03.28 01:46sell0.10eurusd1.57850.00001.57582008.03.28 08:321.57580.000.000.0027.00
57516812008.03.28 01:46buy0.20eurusd1.57820.00001.57882008.03.28 10:591.57880.000.000.0012.00
57516862008.03.28 01:47sell0.20gbpchf1.99340.00001.99282008.03.28 07:071.99280.000.000.0012.08
57517142008.03.28 01:50buy0.80eurjpy156.830.00157.102008.03.28 02:58157.100.000.000.00217.13
57517152008.03.28 01:50buy1.60gbpjpy199.370.00199.642008.03.28 03:01199.640.000.000.00434.26
57518762008.03.28 02:07sell0.10gbpusd2.00420.00002.00562008.03.28 07:072.00560.000.000.00-14.00
57521452008.03.28 02:39sell0.20gbpusd2.00630.00002.00562008.03.28 07:072.00560.000.000.0014.00
57522652008.03.28 02:58buy0.10eurjpy157.120.00157.392008.03.28 04:31157.390.000.000.0027.09
57522962008.03.28 03:00sell0.20audusd0.92120.00000.92062008.03.28 08:350.92060.000.000.0012.00
57522992008.03.28 03:01buy0.10gbpjpy199.710.00199.982008.03.28 03:55199.980.000.000.0027.11
57523922008.03.28 03:20sell0.20gbpjpy199.650.00200.062008.03.28 06:43200.060.000.000.00-82.27
57524022008.03.28 03:21sell0.20eurjpy157.220.00157.392008.03.28 05:15157.390.000.000.00-34.12
57524082008.03.28 03:21sell0.40gbpjpy199.900.00200.062008.03.28 06:43200.060.000.000.00-64.21
57525272008.03.28 03:50buy0.10gbpusd2.00850.00001.99812008.03.28 09:461.99810.000.000.00-104.00
57525422008.03.28 03:52sell0.40gbpusd2.00830.00002.00562008.03.28 07:072.00560.000.000.00108.00
57525802008.03.28 03:55buy0.10gbpjpy200.040.00200.312008.03.28 04:33200.310.000.000.0027.06
57526332008.03.28 04:00buy0.10gbpchf1.99390.00001.99662008.03.28 06:271.99660.000.000.0027.14
57527602008.03.28 04:19sell0.80gbpjpy200.110.00200.062008.03.28 06:43200.060.000.000.0040.13
57528562008.03.28 04:31buy0.10eurjpy157.460.00157.532008.03.28 07:47157.530.000.000.007.02
57528572008.03.28 04:31sell0.40eurjpy157.430.00157.392008.03.28 05:15157.390.000.000.0016.06
57528672008.03.28 04:32buy0.10usdjpy99.740.00100.012008.03.28 08:32100.010.000.000.0027.00
57528852008.03.28 04:33sell0.80eurjpy157.660.00157.392008.03.28 05:15157.390.000.000.00216.74
57529102008.03.28 04:34buy0.10gbpjpy200.290.00199.622008.03.28 08:28199.620.000.000.00-67.07
57529422008.03.28 04:37sell0.20usdjpy99.780.0099.932008.03.28 12:2399.930.000.000.00-30.02
57529442008.03.28 04:37sell1.60gbpjpy200.330.00200.062008.03.28 06:43200.060.000.000.00433.43
57532222008.03.28 05:15sell0.10eurjpy157.380.00157.312008.03.28 06:47157.310.000.000.007.03
57532952008.03.28 05:27sell0.20eurjpy157.580.00157.312008.03.28 06:47157.310.000.000.0054.20
57533442008.03.28 05:39buy0.10audusd0.92200.00000.92222008.03.28 10:280.92220.000.000.002.00
57533862008.03.28 05:48sell0.40gbpchf1.99550.00001.99282008.03.28 07:071.99280.000.000.00108.70
57534202008.03.28 05:51buy0.20gbpusd2.00620.00001.99812008.03.28 09:461.99810.000.000.00-162.00
57536892008.03.28 06:27buy0.10gbpchf1.99740.00001.99212008.03.28 08:331.99210.000.000.00-53.14
57537082008.03.28 06:29buy0.10usdchf0.99560.00000.99622008.03.28 07:550.99620.000.000.006.03
57538942008.03.28 06:43buy0.20gbpchf1.99540.00001.99212008.03.28 08:331.99210.000.000.00-66.17
57539052008.03.28 06:43buy0.20gbpjpy200.010.00199.622008.03.28 08:28199.620.000.000.00-78.08
57539062008.03.28 06:43sell0.10gbpjpy199.940.00199.672008.03.28 07:52199.670.000.000.0027.07
57539472008.03.28 06:47sell0.10eurjpy157.250.00157.422008.03.28 09:19157.420.000.000.00-17.01
57539522008.03.28 06:47buy0.20eurjpy157.260.00157.532008.03.28 07:47157.530.000.000.0054.12
57539762008.03.28 06:49buy0.40gbpjpy199.800.00199.622008.03.28 08:28199.620.000.000.00-72.07
57539862008.03.28 06:49buy0.40gbpchf1.99340.00001.99212008.03.28 08:331.99210.000.000.00-52.13
57539922008.03.28 06:50buy0.20usdchf0.99350.00000.99622008.03.28 07:550.99620.000.000.0054.20
57540262008.03.28 06:56sell0.10usdcad1.01480.00001.01622008.03.28 16:101.01620.000.000.00-13.78
57541722008.03.28 07:07sell0.10gbpusd2.00510.00002.00242008.03.28 07:522.00240.000.000.0027.00
57541822008.03.28 07:07sell0.10gbpchf1.99140.00001.99102008.03.28 07:491.99100.000.000.004.03
57542512008.03.28 07:10sell0.20gbpchf1.99370.00001.99102008.03.28 07:491.99100.000.000.0054.34
57544772008.03.28 07:27sell0.40audusd0.92330.00000.92062008.03.28 08:350.92060.000.000.00108.00
57545522008.03.28 07:35buy0.40gbpusd2.00410.00001.99812008.03.28 09:461.99810.000.000.00-240.00
57546342008.03.28 07:41sell0.20eurjpy157.460.00157.422008.03.28 09:19157.420.000.000.008.00
57547052008.03.28 07:47buy0.10eurjpy157.550.00157.612008.03.28 08:28157.610.000.000.006.01
57547292008.03.28 07:49buy0.80gbpchf1.99140.00001.99212008.03.28 08:331.99210.000.000.0056.15
57547432008.03.28 07:50sell0.10gbpchf1.99120.00001.98852008.03.28 08:561.98850.000.000.0027.08
57548282008.03.28 07:53sell0.10gbpjpy199.560.00199.292008.03.28 08:21199.290.000.000.0027.06
57548352008.03.28 07:53buy0.80gbpusd2.00180.00001.99812008.03.28 09:461.99810.000.000.00-296.00
57548402008.03.28 07:53sell0.10gbpusd2.00150.00001.99882008.03.28 08:011.99880.000.000.0027.00
57548962008.03.28 07:54buy0.80gbpjpy199.580.00199.622008.03.28 08:28199.620.000.000.0032.04
57549482008.03.28 07:55buy0.10usdchf0.99630.00000.99902008.03.28 09:200.99900.000.000.0027.03
57549492008.03.28 07:55sell0.40usdchf0.99600.00000.99542008.03.28 10:590.99540.000.000.0024.11
57549522008.03.28 07:55buy0.20eurjpy157.340.00157.612008.03.28 08:28157.610.000.000.0054.05
57550932008.03.28 08:00buy1.60gbpusd1.99960.00001.99812008.03.28 09:461.99810.000.000.00-240.00
57551522008.03.28 08:02sell0.10gbpusd1.99950.00001.99682008.03.28 08:451.99680.000.000.0027.00
57554212008.03.28 08:17buy1.60gbpchf1.98940.00001.99212008.03.28 08:331.99210.000.000.00433.12
57554632008.03.28 08:20buy1.60gbpjpy199.350.00199.622008.03.28 08:28199.620.000.000.00432.43
57555992008.03.28 08:25sell0.10gbpjpy199.430.00199.602008.03.28 08:51199.600.000.000.00-16.99
57556742008.03.28 08:28buy0.10gbpjpy199.690.00199.742008.03.28 09:46199.740.000.000.005.00
57556762008.03.28 08:28buy0.10eurjpy157.610.00157.882008.03.28 10:15157.880.000.000.0026.96
57556912008.03.28 08:29sell0.20gbpjpy199.650.00199.602008.03.28 08:51199.600.000.000.0010.00
57557422008.03.28 08:31buy3.20gbpusd1.99750.00001.99812008.03.28 09:461.99810.000.000.00192.00
57557922008.03.28 08:32buy0.40eurusd1.57610.00001.57882008.03.28 10:591.57880.000.000.00108.00
57558262008.03.28 08:33buy0.10usdjpy99.990.00100.262008.03.28 10:17100.260.000.000.0026.93
57558372008.03.28 08:33buy0.10gbpchf1.99230.00001.99182008.03.28 09:161.99180.000.000.00-5.01
57558462008.03.28 08:34sell0.10eurusd1.57650.00001.57812008.03.28 11:341.57810.000.000.00-16.00
57558902008.03.28 08:36sell0.10audusd0.92020.00000.91952008.03.28 14:180.91950.000.000.007.00
57558992008.03.28 08:36sell0.40usdjpy99.980.0099.932008.03.28 12:2399.930.000.000.0020.01
57560422008.03.28 08:45sell0.10gbpusd1.99630.00001.99562008.03.28 09:581.99560.000.000.007.00
57560902008.03.28 08:46sell0.40eurjpy157.690.00157.422008.03.28 09:19157.420.000.000.00108.04
57561002008.03.28 08:46sell0.40gbpjpy199.870.00199.602008.03.28 08:51199.600.000.000.00107.94
57561392008.03.28 08:48sell0.80usdchf0.99810.00000.99542008.03.28 10:590.99540.000.000.00217.00
57561892008.03.28 08:49buy0.20audusd0.91950.00000.92222008.03.28 10:280.92220.000.000.0054.00
57562122008.03.28 08:50buy6.40gbpusd1.99540.00001.99812008.03.28 09:461.99810.000.000.001 728.00
57562702008.03.28 08:52sell0.10gbpjpy199.600.00199.332008.03.28 09:28199.330.000.000.0027.02
57563162008.03.28 08:53sell0.20usdcad1.01680.00001.01622008.03.28 16:101.01620.000.000.0011.81
57563782008.03.28 08:55buy0.20gbpchf1.98910.00001.99182008.03.28 09:161.99180.000.000.0054.09
57564752008.03.28 08:57sell0.10gbpchf1.98780.00001.99012008.03.28 10:161.99010.000.000.00-23.06
57565662008.03.28 09:00buy0.20gbpjpy199.470.00199.742008.03.28 09:46199.740.000.000.0054.02
57566602008.03.28 09:03sell0.20gbpchf1.99040.00001.99012008.03.28 10:161.99010.000.000.006.02
57569772008.03.28 09:17buy0.10gbpchf1.99210.00001.99272008.03.28 10:301.99270.000.000.006.01
57570202008.03.28 09:19sell0.10eurjpy157.450.00158.002008.03.28 11:09158.000.000.000.00-54.99
57570632008.03.28 09:20buy0.10usdchf0.99940.00000.99812008.03.28 14:260.99810.000.000.00-13.02
57570912008.03.28 09:21sell0.40gbpchf1.99280.00001.99012008.03.28 10:161.99010.000.000.00108.28
57573112008.03.28 09:29sell0.10gbpjpy199.290.00200.032008.03.28 10:34200.030.000.000.00-73.80
57573762008.03.28 09:32sell0.20gbpjpy199.530.00200.032008.03.28 10:34200.030.000.000.00-99.72
57575362008.03.28 09:37sell0.20eurjpy157.660.00158.002008.03.28 11:09158.000.000.000.00-67.99
57576932008.03.28 09:46buy0.10gbpusd1.99850.00001.99682008.03.28 10:501.99680.000.000.00-17.00
57577172008.03.28 09:47sell0.20gbpusd1.99830.00001.99562008.03.28 09:581.99560.000.000.0054.00
57577222008.03.28 09:47buy0.10gbpjpy199.760.00200.032008.03.28 10:17200.030.000.000.0026.94
57577572008.03.28 09:50buy0.20usdchf0.99740.00000.99812008.03.28 14:260.99810.000.000.0014.03
57578012008.03.28 09:52sell0.40gbpjpy199.780.00200.032008.03.28 10:34200.030.000.000.00-99.72
57578262008.03.28 09:53buy0.20gbpusd1.99650.00001.99682008.03.28 10:501.99680.000.000.006.00
57579332008.03.28 09:59sell0.10gbpusd1.99540.00001.99492008.03.28 10:341.99490.000.000.005.00
57582662008.03.28 10:15sell0.40eurjpy157.860.00158.002008.03.28 11:09158.000.000.000.00-55.99
57582892008.03.28 10:15buy0.10eurjpy157.930.00158.202008.03.28 10:29158.200.000.000.0026.90
57582952008.03.28 10:16sell0.80usdjpy100.200.0099.932008.03.28 12:2399.930.000.000.00216.15
57583112008.03.28 10:17buy0.20gbpchf1.99000.00001.99272008.03.28 10:301.99270.000.000.0054.11
57583232008.03.28 10:17sell0.10gbpchf1.98970.00001.98922008.03.28 10:341.98920.000.000.005.01
57583452008.03.28 10:18buy0.10usdjpy100.270.00100.112008.03.28 15:05100.110.000.000.00-15.98
57583682008.03.28 10:18buy0.10gbpjpy200.140.00200.412008.03.28 10:30200.410.000.000.0026.91
57583702008.03.28 10:19sell0.80eurjpy158.070.00158.002008.03.28 11:09158.000.000.000.0055.98
57583812008.03.28 10:19sell0.80gbpjpy200.090.00200.032008.03.28 10:34200.030.000.000.0047.87
57584662008.03.28 10:23sell0.20gbpchf1.99190.00001.98922008.03.28 10:341.98920.000.000.0054.13
57585392008.03.28 10:28buy0.10audusd0.92230.00000.91822008.03.28 21:450.91820.000.000.00-41.00
57585422008.03.28 10:28sell1.60gbpjpy200.300.00200.032008.03.28 10:34200.030.000.000.00430.79
57585582008.03.28 10:29buy0.10eurjpy158.240.00158.292008.03.28 11:03158.290.000.000.005.00
57585742008.03.28 10:30buy0.10gbpjpy200.480.00200.202008.03.28 10:50200.200.000.000.00-27.92
57585822008.03.28 10:30buy0.10gbpchf1.99370.00001.98772008.03.28 12:141.98770.000.000.00-60.29
57585842008.03.28 10:30sell0.20gbpusd1.99760.00001.99492008.03.28 10:341.99490.000.000.0054.00
57586122008.03.28 10:31buy0.20eurjpy158.020.00158.292008.03.28 11:03158.290.000.000.0053.95
57586172008.03.28 10:32buy0.20gbpjpy200.240.00200.202008.03.28 10:50200.200.000.000.00-7.98
57586582008.03.28 10:33buy0.20gbpchf1.99140.00001.98772008.03.28 12:141.98770.000.000.00-74.35
57586922008.03.28 10:35buy0.40gbpusd1.99410.00001.99682008.03.28 10:501.99680.000.000.00108.00
57587012008.03.28 10:35buy0.40gbpchf1.98920.00001.98772008.03.28 12:141.98770.000.000.00-60.29
57587072008.03.28 10:35sell0.10gbpchf1.98870.00001.98602008.03.28 11:021.98600.000.000.0027.14
57587122008.03.28 10:35sell0.10gbpusd1.99420.00001.99812008.03.28 13:251.99810.000.000.00-39.00
57587192008.03.28 10:35buy0.40gbpjpy199.930.00200.202008.03.28 10:50200.200.000.000.00107.70
57587212008.03.28 10:35sell0.10gbpjpy199.860.00199.802008.03.28 11:09199.800.000.000.006.00
57588782008.03.28 10:43sell0.20audusd0.92220.00000.91952008.03.28 14:180.91950.000.000.0054.00
57589282008.03.28 10:45sell0.20gbpjpy200.070.00199.802008.03.28 11:09199.800.000.000.0053.97
57590142008.03.28 10:50buy0.10gbpjpy200.270.00199.912008.03.28 12:17199.910.000.000.00-35.98
57590182008.03.28 10:50sell0.20gbpusd1.99640.00001.99812008.03.28 13:251.99810.000.000.00-34.00
57590242008.03.28 10:50buy0.10gbpusd1.99710.00001.99782008.03.28 12:171.99780.000.000.007.00
57592552008.03.28 10:58sell0.20eurusd1.57850.00001.57812008.03.28 11:341.57810.000.000.008.00
57592822008.03.28 10:59buy0.10eurusd1.57890.00001.58162008.03.28 11:551.58160.000.000.0027.00
57592832008.03.28 10:59buy0.40usdchf0.99540.00000.99812008.03.28 14:260.99810.000.000.00108.21
57593002008.03.28 11:00sell0.10usdchf0.99500.00000.99642008.03.28 15:590.99640.000.000.00-14.05
57593672008.03.28 11:00buy0.20gbpjpy200.050.00199.912008.03.28 12:17199.910.000.000.00-27.99
57593912008.03.28 11:01buy0.80gbpchf1.98720.00001.98772008.03.28 12:141.98770.000.000.0040.18
57594392008.03.28 11:02sell0.10gbpchf1.98590.00001.98722008.03.28 13:001.98720.000.000.00-13.08
57594412008.03.28 11:02sell0.40eurusd1.58080.00001.57812008.03.28 11:341.57810.000.000.00108.00
57594452008.03.28 11:02sell1.60eurjpy158.270.00158.002008.03.28 11:09158.000.000.000.00431.91
57594602008.03.28 11:03buy0.10eurjpy158.370.00158.192008.03.28 11:53158.190.000.000.00-17.99
57595412008.03.28 11:05buy0.40gbpjpy199.850.00199.912008.03.28 12:17199.910.000.000.0023.99
57595642008.03.28 11:06buy0.20eurjpy158.150.00158.192008.03.28 11:53158.190.000.000.008.00
57596272008.03.28 11:09buy0.20usdjpy100.070.00100.112008.03.28 15:05100.110.000.000.007.99
57596372008.03.28 11:09sell0.10eurjpy158.020.00158.032008.03.28 12:44158.030.000.000.00-1.00
57596382008.03.28 11:09sell0.10gbpjpy199.670.00199.602008.03.28 11:42199.600.000.000.007.00
57596782008.03.28 11:10buy0.40eurjpy157.920.00158.192008.03.28 11:53158.190.000.000.00107.96
57597132008.03.28 11:12buy0.80gbpjpy199.640.00199.912008.03.28 12:17199.910.000.000.00215.91
57598932008.03.28 11:21buy0.20gbpusd1.99510.00001.99782008.03.28 12:171.99780.000.000.0054.00
57599722008.03.28 11:31sell0.20gbpjpy199.870.00199.602008.03.28 11:42199.600.000.000.0053.99
57600212008.03.28 11:35sell0.10eurusd1.57830.00001.57962008.03.28 13:311.57960.000.000.00-13.00
57601302008.03.28 11:42sell0.10gbpjpy199.520.00199.472008.03.28 12:58199.470.000.000.005.01
57602802008.03.28 11:50sell0.20eurusd1.58030.00001.57962008.03.28 13:311.57960.000.000.0014.00
57603572008.03.28 11:52buy1.60gbpchf1.98500.00001.98772008.03.28 12:141.98770.000.000.00434.04
57603672008.03.28 11:53buy0.10eurjpy158.210.00158.072008.03.28 13:32158.070.000.000.00-13.99
57604312008.03.28 11:55buy0.10eurusd1.58220.00001.57832008.03.28 16:111.57830.000.000.00-39.00
57608152008.03.28 12:14buy0.10gbpchf1.98860.00001.99132008.03.28 13:041.98880.000.000.002.01
57608192008.03.28 12:14sell0.20gbpchf1.98790.00001.98722008.03.28 13:001.98720.000.000.0014.08
57608262008.03.28 12:14sell0.20gbpjpy199.740.00199.472008.03.28 12:58199.470.000.000.0054.13
57608592008.03.28 12:17buy0.10gbpusd1.99800.00002.00072008.03.28 12:342.00070.000.000.0027.00
57609232008.03.28 12:18buy0.10gbpjpy199.940.00199.702008.03.28 13:13199.700.000.000.00-24.04
57609292008.03.28 12:18sell0.20eurjpy158.300.00158.032008.03.28 12:44158.030.000.000.0054.07
57609442008.03.28 12:19sell0.40eurusd1.58230.00001.57962008.03.28 13:311.57960.000.000.00108.00
57610132008.03.28 12:22sell0.40gbpusd1.99880.00001.99812008.03.28 13:251.99810.000.000.0028.00
57611872008.03.28 12:27sell0.10usdjpy99.910.0099.642008.03.28 15:4099.640.000.000.0027.10
57613632008.03.28 12:34buy0.10gbpusd2.00100.00001.99952008.03.28 13:411.99950.000.000.00-15.00
57613812008.03.28 12:34sell0.80gbpusd2.00080.00001.99812008.03.28 13:251.99810.000.000.00216.00
57614272008.03.28 12:37sell0.40gbpchf1.98990.00001.98722008.03.28 13:001.98720.000.000.00108.64
57614382008.03.28 12:37buy0.40usdjpy99.840.00100.112008.03.28 15:05100.110.000.000.00107.88
57615682008.03.28 12:44sell0.10eurjpy158.000.00157.732008.03.28 14:29157.730.000.000.0027.00
57615922008.03.28 12:45buy0.20eurjpy158.010.00158.072008.03.28 13:32158.070.000.000.0012.00
57617402008.03.28 12:55buy0.20gbpjpy199.730.00199.702008.03.28 13:13199.700.000.000.00-6.01
57618072008.03.28 12:58buy0.40gbpjpy199.430.00199.702008.03.28 13:13199.700.000.000.00108.17
57618202008.03.28 12:59sell0.10gbpjpy199.370.00199.312008.03.28 15:22199.310.000.000.006.01
57619242008.03.28 13:07sell0.20gbpjpy199.580.00199.312008.03.28 15:22199.310.000.000.0054.08
57619942008.03.28 13:13buy0.10gbpjpy199.760.00199.802008.03.28 13:32199.800.000.000.004.00
57620992008.03.28 13:20buy0.20gbpusd1.99890.00001.99952008.03.28 13:411.99950.000.000.0012.00
57621042008.03.28 13:20buy0.20gbpjpy199.530.00199.802008.03.28 13:32199.800.000.000.0053.97
57621772008.03.28 13:23buy0.40eurjpy157.800.00158.072008.03.28 13:32158.070.000.000.00107.96
57622382008.03.28 13:26sell0.10gbpusd1.99780.00001.99512008.03.28 14:411.99510.000.000.0027.00
57624042008.03.28 13:32buy0.20eurusd1.57970.00001.57832008.03.28 16:111.57830.000.000.00-28.00
57624282008.03.28 13:32sell0.10eurusd1.57960.00001.57892008.03.28 14:161.57890.000.000.007.00
57624302008.03.28 13:32buy0.10gbpjpy199.840.00199.632008.03.28 13:46199.630.000.000.00-21.03
57624332008.03.28 13:32buy0.10eurjpy158.060.00157.152008.03.28 16:22157.150.000.000.00-91.39
57625702008.03.28 13:35buy0.20gbpjpy199.620.00199.632008.03.28 13:46199.630.000.000.002.00
57626232008.03.28 13:38buy0.40gbpusd1.99680.00001.99952008.03.28 13:411.99950.000.000.00108.00
57626422008.03.28 13:39buy0.40gbpjpy199.360.00199.632008.03.28 13:46199.630.000.000.00108.15
57627032008.03.28 13:42sell0.20eurusd1.58160.00001.57892008.03.28 14:161.57890.000.000.0054.00
57627302008.03.28 13:43buy0.10gbpusd1.99960.00001.99322008.03.28 20:191.99320.000.000.00-64.00
57627932008.03.28 13:46buy0.10gbpjpy199.650.00199.712008.03.28 14:17199.710.000.000.006.00
57628092008.03.28 13:47buy0.20eurjpy157.850.00157.152008.03.28 16:22157.150.000.000.00-140.59
57628602008.03.28 13:50buy0.20gbpjpy199.440.00199.712008.03.28 14:17199.710.000.000.0054.03
57628812008.03.28 13:51buy0.20audusd0.92020.00000.91822008.03.28 21:450.91820.000.000.00-40.00
57631572008.03.28 14:10buy0.20gbpusd1.99760.00001.99322008.03.28 20:191.99320.000.000.00-88.00
57632852008.03.28 14:17sell0.10eurusd1.57870.00001.57602008.03.28 14:401.57600.000.000.0027.00
57632972008.03.28 14:17buy0.10gbpjpy199.770.00198.452008.03.28 16:19198.450.000.000.00-132.63
57633242008.03.28 14:18sell0.10audusd0.91920.00000.91652008.03.28 16:030.91650.000.000.0027.00
57633822008.03.28 14:20sell0.20usdchf0.99700.00000.99642008.03.28 15:590.99640.000.000.0012.04
57635112008.03.28 14:25buy0.40eurusd1.57760.00001.57832008.03.28 16:111.57830.000.000.0028.00
57635492008.03.28 14:27buy0.10usdchf0.99870.00000.99502008.03.31 01:000.99500.000.00-0.15-37.18
57635702008.03.28 14:27buy0.40gbpusd1.99560.00001.99322008.03.28 20:191.99320.000.000.00-96.00
57635802008.03.28 14:27buy0.10usdcad1.01890.00001.01962008.03.28 17:441.01960.000.000.006.87
57636292008.03.28 14:30sell0.10eurjpy157.710.00157.442008.03.28 15:22157.440.000.000.0027.04
57636802008.03.28 14:31sell0.40usdcad1.01890.00001.01622008.03.28 16:101.01620.000.000.00106.28
57637722008.03.28 14:35buy0.40eurjpy157.640.00157.152008.03.28 16:22157.150.000.000.00-196.82
57637832008.03.28 14:35buy0.20gbpjpy199.550.00198.452008.03.28 16:19198.450.000.000.00-221.04
57639552008.03.28 14:41sell0.10gbpusd1.99520.00001.99252008.03.28 16:021.99250.000.000.0027.00
57639592008.03.28 14:41sell0.40usdchf0.99910.00000.99642008.03.28 15:590.99640.000.000.00108.41
57639602008.03.28 14:41buy0.80eurusd1.57560.00001.57832008.03.28 16:111.57830.000.000.00216.00
57639612008.03.28 14:41sell0.10eurusd1.57540.00001.57472008.03.28 17:041.57470.000.000.007.00
57641032008.03.28 14:47buy0.40audusd0.91770.00000.91822008.03.28 21:450.91820.000.000.0020.00
57643462008.03.28 14:57sell0.20eurusd1.57740.00001.57472008.03.28 17:041.57470.000.000.0054.00
57645072008.03.28 15:04buy0.20usdcad1.01690.00001.01962008.03.28 17:441.01960.000.000.0052.96
57645342008.03.28 15:06buy0.10usdjpy100.100.0099.732008.03.28 16:5999.730.000.000.00-37.10
57647512008.03.28 15:18buy0.20usdjpy99.890.0099.732008.03.28 16:5999.730.000.000.00-32.09
57647612008.03.28 15:18buy0.40gbpjpy199.340.00198.452008.03.28 16:19198.450.000.000.00-357.68
57648442008.03.28 15:22sell0.10gbpjpy199.170.00198.902008.03.28 15:40198.900.000.000.0027.09
57648572008.03.28 15:23buy0.80eurjpy157.420.00157.152008.03.28 16:22157.150.000.000.00-216.91
57648602008.03.28 15:23sell0.10eurjpy157.410.00157.142008.03.28 15:40157.140.000.000.0027.10
57649752008.03.28 15:29buy0.80gbpjpy199.130.00198.452008.03.28 16:19198.450.000.000.00-546.56
57651752008.03.28 15:38buy1.60eurjpy157.190.00157.152008.03.28 16:22157.150.000.000.00-64.27
57652052008.03.28 15:39buy0.40usdjpy99.670.0099.732008.03.28 16:5999.730.000.000.0024.06
57652322008.03.28 15:40buy1.60gbpjpy198.910.00198.452008.03.28 16:19198.450.000.000.00-739.48
57652482008.03.28 15:40sell0.10usdjpy99.580.0099.312008.03.28 20:1599.310.000.000.0027.19
57652492008.03.28 15:40sell0.10eurjpy157.060.00156.792008.03.28 18:43156.790.000.000.0027.14
57652652008.03.28 15:41sell0.10gbpjpy198.650.00198.382008.03.28 16:00198.380.000.000.0027.14
57652762008.03.28 15:42buy3.20gbpjpy198.700.00198.452008.03.28 16:19198.450.000.000.00-803.78
57655102008.03.28 15:57buy0.20usdchf0.99660.00000.99502008.03.31 01:000.99500.000.00-0.30-32.16
57655472008.03.28 15:59buy6.40gbpjpy198.480.00198.452008.03.28 16:19198.450.000.000.00-192.91
57655722008.03.28 16:00sell0.10usdchf0.99600.00000.99532008.03.28 20:160.99530.000.000.007.03
57655732008.03.28 16:00buy3.20eurjpy156.880.00157.152008.03.28 16:22157.150.000.000.00867.64
57656082008.03.28 16:01buy0.80usdjpy99.460.0099.732008.03.28 16:5999.730.000.000.00216.58
57656322008.03.28 16:02buy12.80gbpjpy198.180.00198.452008.03.28 16:19198.450.000.000.003 472.32
57656622008.03.28 16:03buy0.80gbpusd1.99250.00001.99322008.03.28 20:191.99320.000.000.0056.00
57656632008.03.28 16:03sell0.10gbpusd1.99220.00001.98952008.03.28 16:561.98950.000.000.0027.00
57656952008.03.28 16:05sell0.10audusd0.91650.00000.91642008.03.30 22:580.91640.000.00-1.371.00
57657032008.03.28 16:05sell0.10gbpjpy198.070.00198.232008.03.28 17:11198.230.000.000.00-16.06
57658052008.03.28 16:09sell0.20gbpjpy198.270.00198.232008.03.28 17:11198.230.000.000.008.03
57658172008.03.28 16:10sell0.10usdcad1.01580.00001.02132008.03.31 09:221.02130.000.000.23-53.85
57658522008.03.28 16:11buy0.10eurusd1.57830.00001.57902008.03.28 20:161.57900.000.000.007.00
57660992008.03.28 16:19buy0.10gbpjpy198.490.00198.052008.03.28 21:41198.050.000.000.00-44.32
57661482008.03.28 16:22sell0.40gbpjpy198.500.00198.232008.03.28 17:11198.230.000.000.00108.44
57661662008.03.28 16:22buy0.10eurjpy157.200.00157.032008.03.28 21:45157.030.000.000.00-17.12
57662992008.03.28 16:29buy0.20eurusd1.57630.00001.57902008.03.28 20:161.57900.000.000.0054.00
57663632008.03.28 16:31sell0.20usdcad1.01780.00001.02132008.03.31 09:221.02130.000.000.46-68.54
57667162008.03.28 16:49buy1.60gbpusd1.99050.00001.99322008.03.28 20:191.99320.000.000.00432.00
57668562008.03.28 16:56sell0.10gbpusd1.98920.00001.99312008.03.31 00:211.99310.000.00-1.82-39.00
57668892008.03.28 16:57sell0.20usdchf0.99800.00000.99532008.03.28 20:160.99530.000.000.0054.25
57669632008.03.28 17:00buy0.10usdjpy99.720.0099.172008.03.31 01:1699.170.000.000.40-55.46
57670132008.03.28 17:04buy0.20gbpjpy198.290.00198.052008.03.28 21:41198.050.000.000.00-48.35
57670382008.03.28 17:05sell0.10eurusd1.57440.00001.57832008.03.31 00:221.57830.000.00-0.90-39.00
57671392008.03.28 17:08buy0.20eurjpy156.970.00157.032008.03.28 21:45157.030.000.000.0012.09
57673512008.03.28 17:12sell0.10gbpjpy198.150.00198.092008.03.28 17:59198.090.000.000.006.03
57680142008.03.28 17:22sell0.20gbpusd1.99120.00001.99312008.03.31 00:211.99310.000.00-3.64-38.00
57681312008.03.28 17:24sell0.20gbpjpy198.360.00198.092008.03.28 17:59198.090.000.000.0054.26
57692442008.03.28 17:44buy0.10usdcad1.02000.00001.02272008.03.28 21:581.02270.000.000.0026.40
57695322008.03.28 17:50sell0.20eurusd1.57650.00001.57832008.03.31 00:221.57830.000.00-1.80-36.00
57695882008.03.28 17:51buy0.20usdjpy99.520.0099.172008.03.31 01:1699.170.000.000.79-70.59
57700212008.03.28 17:59sell0.10gbpjpy198.020.00197.962008.03.28 20:00197.960.000.000.006.03
57702132008.03.28 18:03sell0.20gbpjpy198.230.00197.962008.03.28 20:00197.960.000.000.0054.32
57718972008.03.28 18:39sell0.40usdcad1.01980.00001.02132008.03.31 09:221.02130.000.000.92-58.75
57720552008.03.28 18:42buy0.40gbpjpy198.080.00198.052008.03.28 21:41198.050.000.000.00-12.09
57720902008.03.28 18:43sell0.10eurjpy156.790.00156.862008.03.28 21:50156.860.000.000.00-7.05
57734772008.03.28 19:15buy0.80audusd0.91550.00000.91822008.03.28 21:450.91820.000.000.00216.00
57745622008.03.28 19:41buy0.40eurjpy156.760.00157.032008.03.28 21:45157.030.000.000.00108.75
57753772008.03.28 20:00sell0.10gbpjpy197.870.00197.602008.03.28 20:48197.600.000.000.0027.23
57759682008.03.28 20:15buy0.40usdjpy99.310.0099.172008.03.31 01:1699.170.000.001.58-56.47
57759702008.03.28 20:15buy0.80gbpjpy197.780.00198.052008.03.28 21:41198.050.000.000.00217.57
57759772008.03.28 20:15sell0.10usdjpy99.260.0098.992008.03.30 23:0798.990.000.00-0.6127.28
57760082008.03.28 20:17buy0.10eurusd1.57920.00001.57992008.03.31 04:191.57990.000.000.647.00
57760092008.03.28 20:17sell0.40eurusd1.57900.00001.57832008.03.31 00:221.57830.000.00-3.6028.00
57760132008.03.28 20:17sell0.10usdchf0.99490.00000.99222008.03.30 23:140.99220.000.00-0.0427.21
57760842008.03.28 20:19buy0.10gbpusd1.99340.00001.99612008.03.30 22:091.99610.000.001.4927.00
57760882008.03.28 20:19sell0.40gbpusd1.99320.00001.99312008.03.31 00:211.99310.000.00-7.294.00
57760982008.03.28 20:20buy0.40usdchf0.99440.00000.99502008.03.31 01:000.99500.000.00-0.6024.11
57764802008.03.28 20:48sell0.10gbpjpy197.530.00197.692008.03.30 23:05197.690.000.00-2.90-16.15
57765452008.03.28 20:54sell0.20gbpjpy197.750.00197.692008.03.30 23:05197.690.000.00-5.7912.12
57767002008.03.28 21:11sell0.40gbpjpy197.960.00197.692008.03.30 23:05197.690.000.00-11.58109.02
57768832008.03.28 21:30sell0.80usdcad1.02180.00001.02132008.03.31 09:221.02130.000.001.8339.17
57769862008.03.28 21:41buy0.10gbpjpy198.120.00197.272008.03.31 00:47197.270.000.002.30-85.93
57770162008.03.28 21:45sell0.20eurjpy157.130.00156.862008.03.28 21:50156.860.000.000.0054.38
57770232008.03.28 21:45buy0.10eurjpy156.930.00156.562008.03.31 01:17156.560.000.001.38-37.30
57770242008.03.28 21:46buy0.10audusd0.91940.00000.91812008.03.31 06:040.91810.000.001.03-13.00
57770262008.03.28 21:46sell0.20audusd0.91910.00000.91642008.03.30 22:580.91640.000.00-2.7354.00
57770582008.03.28 21:50buy0.20audusd0.91740.00000.91812008.03.31 06:040.91810.000.002.0614.00
57770612008.03.28 21:50sell0.10eurjpy156.840.00156.572008.03.30 23:02156.570.000.00-1.6427.25
57770712008.03.28 21:50buy0.20gbpjpy197.920.00197.272008.03.31 00:47197.270.000.004.60-131.41
57771422008.03.28 21:59buy0.10usdcad1.02300.00001.02312008.03.31 13:061.02310.000.00-0.420.98
57775572008.03.30 22:01sell0.80gbpusd1.99580.00001.99312008.03.31 00:211.99310.000.000.00216.00
57776012008.03.30 22:09buy0.10gbpusd1.99640.00001.99512008.03.31 02:181.99510.000.000.00-13.00
57778252008.03.30 22:53buy0.20eurjpy156.720.00156.562008.03.31 01:17156.560.000.000.00-32.25
57778512008.03.30 22:58sell0.10audusd0.91620.00000.91352008.03.31 11:200.91350.000.000.0027.00
57778682008.03.30 23:01buy0.80usdjpy99.110.0099.172008.03.31 01:1699.170.000.000.0048.40
57778822008.03.30 23:02buy0.40gbpjpy197.700.00197.272008.03.31 00:47197.270.000.000.00-173.88
57778862008.03.30 23:02sell0.10eurjpy156.540.00156.272008.03.31 00:00156.270.000.000.0027.31
57779142008.03.30 23:05sell0.10gbpjpy197.620.00197.352008.03.30 23:56197.350.000.000.0027.31
57779292008.03.30 23:07buy0.40eurjpy156.500.00156.562008.03.31 01:17156.560.000.000.0024.19
57779362008.03.30 23:07sell0.10usdjpy98.950.0099.732008.03.31 06:1599.730.000.000.00-78.21
57779812008.03.30 23:12sell0.80eurusd1.58100.00001.57832008.03.31 00:221.57830.000.000.00216.00
57780002008.03.30 23:14buy0.80usdchf0.99230.00000.99502008.03.31 01:000.99500.000.000.00217.04
57780142008.03.30 23:14sell0.10usdchf0.99170.00000.99502008.03.31 09:270.99500.000.000.00-33.17
57783382008.03.30 23:52buy0.80gbpjpy197.450.00197.272008.03.31 00:47197.270.000.000.00-145.57
57783392008.03.30 23:52buy1.60usdjpy98.900.0099.172008.03.31 01:1699.170.000.000.00435.62
57783572008.03.30 23:55buy0.80eurjpy156.290.00156.562008.03.31 01:17156.560.000.000.00217.74
57783622008.03.30 23:56sell0.10gbpjpy197.260.00197.192008.03.31 00:18197.190.000.000.007.08
57784192008.03.31 00:00sell0.10eurjpy156.230.00156.222008.03.31 00:11156.220.000.000.001.01
57784632008.03.31 00:02sell0.20gbpjpy197.460.00197.192008.03.31 00:18197.190.000.000.0054.60
57784862008.03.31 00:04sell0.20eurjpy156.490.00156.222008.03.31 00:11156.220.000.000.0054.58
57785762008.03.31 00:12sell0.10eurjpy156.210.00157.692008.03.31 06:10157.690.000.000.00-148.31
57786082008.03.31 00:16buy0.20gbpusd1.99440.00001.99512008.03.31 02:181.99510.000.000.0014.00
57786112008.03.31 00:16buy1.60gbpjpy197.230.00197.272008.03.31 00:47197.270.000.000.0064.70
57786292008.03.31 00:18sell0.10gbpjpy197.070.00198.722008.03.31 06:19198.720.000.000.00-165.53
57786662008.03.31 00:20sell0.20usdchf0.99370.00000.99502008.03.31 09:270.99500.000.000.00-26.13
57786752008.03.31 00:21sell0.10gbpusd1.99280.00001.99412008.03.31 03:531.99410.000.000.00-13.00
57786962008.03.31 00:22sell0.10eurusd1.57830.00001.57762008.03.31 07:531.57760.000.000.007.00
57786982008.03.31 00:22buy0.40gbpusd1.99240.00001.99512008.03.31 02:181.99510.000.000.00108.00
57787102008.03.31 00:23buy3.20gbpjpy197.000.00197.272008.03.31 00:47197.270.000.000.00873.44
57787832008.03.31 00:32buy0.40audusd0.91540.00000.91812008.03.31 06:040.91810.000.000.00108.00
57788762008.03.31 00:47sell0.20gbpjpy197.270.00198.722008.03.31 06:19198.720.000.000.00-290.93
57788772008.03.31 00:47buy0.10gbpjpy197.350.00197.622008.03.31 01:09197.620.000.000.0027.24
57789842008.03.31 01:00buy0.10usdchf0.99550.00000.99822008.03.31 03:110.99820.000.000.0027.05
57790382008.03.31 01:08sell0.40gbpjpy197.490.00198.722008.03.31 06:19198.720.000.000.00-493.58
57790402008.03.31 01:08sell0.20eurjpy156.420.00157.692008.03.31 06:10157.690.000.000.00-254.54
57790592008.03.31 01:10buy0.10gbpjpy197.680.00197.952008.03.31 01:55197.950.000.000.0027.19
57790952008.03.31 01:13sell0.20usdjpy99.150.0099.732008.03.31 06:1599.730.000.000.00-116.31
57790982008.03.31 01:14sell0.40usdchf0.99570.00000.99502008.03.31 09:270.99500.000.000.0028.15
57791112008.03.31 01:16sell0.80gbpjpy197.700.00198.722008.03.31 06:19198.720.000.000.00-818.62
57791162008.03.31 01:17buy0.10usdjpy99.220.0099.492008.03.31 02:1499.490.000.000.0027.13
57791182008.03.31 01:17buy0.10eurjpy156.610.00156.682008.03.31 01:55156.680.000.000.007.05
57792122008.03.31 01:37buy0.20eurjpy156.410.00156.682008.03.31 01:55156.680.000.000.0054.37
57792662008.03.31 01:43buy0.20eurusd1.57720.00001.57992008.03.31 04:191.57990.000.000.0054.00
57793612008.03.31 01:55sell0.40eurjpy156.660.00157.692008.03.31 06:10157.690.000.000.00-412.87
57793642008.03.31 01:55sell1.60gbpjpy197.910.00198.722008.03.31 06:19198.720.000.000.00-1 300.16
57793862008.03.31 01:56buy0.10eurjpy156.630.00156.902008.03.31 02:14156.900.000.000.0027.13
57793902008.03.31 01:56buy0.10gbpjpy197.980.00198.252008.03.31 02:13198.250.000.000.0027.17
57793942008.03.31 01:57sell0.40usdjpy99.360.0099.732008.03.31 06:1599.730.000.000.00-148.40
57794112008.03.31 01:59sell0.80usdchf0.99770.00000.99502008.03.31 09:270.99500.000.000.00217.13
57794442008.03.31 02:02sell3.20gbpjpy198.120.00198.722008.03.31 06:19198.720.000.000.00-1 926.17
57795462008.03.31 02:13buy0.10gbpjpy198.310.00198.582008.03.31 02:16198.580.000.000.0027.12
57795482008.03.31 02:13sell6.40gbpjpy198.330.00198.722008.03.31 06:19198.720.000.000.00-2 504.01
57795582008.03.31 02:14sell0.80eurjpy156.870.00157.692008.03.31 06:10157.690.000.000.00-657.38
57795632008.03.31 02:14buy0.10usdjpy99.510.0099.782008.03.31 02:5099.780.000.000.0027.06
57795672008.03.31 02:14buy0.10eurjpy156.910.00157.182008.03.31 02:23157.180.000.000.0027.09
57795872008.03.31 02:15sell0.80usdjpy99.560.0099.732008.03.31 06:1599.730.000.000.00-136.37
57795982008.03.31 02:16buy0.10gbpjpy198.650.00198.922008.03.31 02:23198.920.000.000.0027.09
57795992008.03.31 02:16sell12.80gbpjpy198.580.00198.722008.03.31 06:19198.720.000.000.00-1 797.75
57796132008.03.31 02:17sell1.60eurjpy157.090.00157.692008.03.31 06:10157.690.000.000.00-962.02
57796302008.03.31 02:18sell0.20gbpusd1.99480.00001.99412008.03.31 03:531.99410.000.000.0014.00
57796352008.03.31 02:18buy0.10gbpusd1.99560.00001.98812008.03.31 11:021.98810.000.000.00-75.00
57796592008.03.31 02:22sell25.60gbpjpy198.790.00198.722008.03.31 06:19198.720.000.000.001 797.76
57796812008.03.31 02:24buy0.10eurjpy157.180.00157.452008.03.31 02:50157.450.000.000.0027.06
57796892008.03.31 02:24buy0.10gbpjpy198.890.00199.162008.03.31 02:48199.160.000.000.0027.07
57798562008.03.31 02:45sell51.20gbpjpy198.990.00198.722008.03.31 06:19198.720.000.000.0013 868.37
57798632008.03.31 02:46sell3.20eurjpy157.310.00157.692008.03.31 06:10157.690.000.000.00-1 218.56
57798772008.03.31 02:47sell0.40gbpusd1.99680.00001.99412008.03.31 03:531.99410.000.000.00108.00
57799002008.03.31 02:48buy0.10gbpjpy199.220.00199.492008.03.31 02:52199.490.000.000.0027.04
57799122008.03.31 02:50sell1.60usdjpy99.760.0099.732008.03.31 06:1599.730.000.000.0048.13
57799162008.03.31 02:50buy0.10eurjpy157.470.00157.742008.03.31 02:53157.740.000.000.0027.02
57799172008.03.31 02:50buy0.10usdjpy99.800.00100.072008.03.31 02:54100.070.000.000.0026.97
57799452008.03.31 02:52sell6.40eurjpy157.520.00157.692008.03.31 06:10157.690.000.000.00-1 090.29
57799592008.03.31 02:53buy0.10gbpjpy199.540.00199.812008.03.31 02:54199.810.000.000.0026.99
57801022008.03.31 02:58buy0.10usdjpy100.030.0099.692008.03.31 13:0199.690.000.000.00-34.11
57801032008.03.31 02:58sell3.20usdjpy100.000.0099.732008.03.31 06:1599.730.000.000.00866.34
57801122008.03.31 02:59buy0.10eurjpy157.790.00157.852008.03.31 04:45157.850.000.000.006.01
57801182008.03.31 02:59buy0.10gbpjpy199.380.00199.652008.03.31 03:05199.650.000.000.0026.98
57801922008.03.31 03:01sell12.80eurjpy157.730.00157.692008.03.31 06:10157.690.000.000.00513.07
57802772008.03.31 03:05buy0.10gbpjpy199.710.00199.562008.03.31 05:01199.560.000.000.00-15.00
57803282008.03.31 03:08buy0.20gbpjpy199.500.00199.562008.03.31 05:01199.560.000.000.0012.01
57803582008.03.31 03:11buy0.10usdchf0.99870.00000.99512008.03.31 13:320.99510.000.000.00-36.17
57804882008.03.31 03:26buy0.20eurjpy157.580.00157.852008.03.31 04:45157.850.000.000.0054.05
57804912008.03.31 03:26buy0.40gbpjpy199.290.00199.562008.03.31 05:01199.560.000.000.00108.03
57807382008.03.31 03:53sell0.10gbpusd1.99380.00001.99312008.03.31 06:261.99310.000.000.007.00
57809382008.03.31 04:19buy0.10eurusd1.58010.00001.58082008.03.31 10:021.58080.000.000.007.00
57810852008.03.31 04:46buy0.10eurjpy157.870.00157.532008.03.31 08:39157.530.000.000.00-34.06
57811682008.03.31 05:00sell0.20eurusd1.58030.00001.57762008.03.31 07:531.57760.000.000.0054.00
57811792008.03.31 05:01buy0.20usdchf0.99670.00000.99512008.03.31 13:320.99510.000.000.00-32.15
57811852008.03.31 05:01buy0.10gbpjpy199.630.00197.972008.03.31 09:36197.970.000.000.00-166.70
57811962008.03.31 05:02sell0.20gbpusd1.99580.00001.99312008.03.31 06:261.99310.000.000.0054.00
57813472008.03.31 05:19sell25.60eurjpy157.960.00157.692008.03.31 06:10157.690.000.000.006 926.55
57813502008.03.31 05:19buy0.20gbpjpy199.410.00197.972008.03.31 09:36197.970.000.000.00-289.21
57814472008.03.31 05:30buy0.20usdjpy99.830.0099.692008.03.31 13:0199.690.000.000.00-28.09
57814512008.03.31 05:30buy0.40gbpjpy199.200.00197.972008.03.31 09:36197.970.000.000.00-494.08
57816502008.03.31 06:04buy0.10audusd0.91830.00000.91482008.04.01 05:070.91480.000.001.03-35.00
57817212008.03.31 06:11buy0.20eurjpy157.670.00157.532008.03.31 08:39157.530.000.000.00-28.04
57817222008.03.31 06:11sell0.10eurjpy157.640.00157.372008.03.31 07:22157.370.000.000.0027.09
57817432008.03.31 06:13buy0.80gbpjpy198.990.00197.972008.03.31 09:36197.970.000.000.00-819.45
57817812008.03.31 06:15sell0.10usdjpy99.690.0099.422008.03.31 09:4299.420.000.000.0027.16
57818292008.03.31 06:17buy1.60gbpjpy198.780.00197.972008.03.31 09:36197.970.000.000.00-1 301.47
57818572008.03.31 06:20sell0.10gbpjpy198.660.00198.392008.03.31 07:29198.390.000.000.0027.11
57818752008.03.31 06:21buy0.20gbpusd1.99360.00001.98812008.03.31 11:021.98810.000.000.00-110.00
57818812008.03.31 06:22buy0.40eurjpy157.460.00157.532008.03.31 08:39157.530.000.000.0028.04
57819182008.03.31 06:26sell0.10gbpusd1.99230.00001.98962008.03.31 07:531.98960.000.000.0027.00
57820342008.03.31 06:41buy3.20gbpjpy198.570.00197.972008.03.31 09:36197.970.000.000.00-1 928.10
57824002008.03.31 07:23sell0.10eurjpy157.350.00157.082008.03.31 09:07157.080.000.000.0027.10
57824362008.03.31 07:27buy0.40usdjpy99.630.0099.692008.03.31 13:0199.690.000.000.0024.07
57824682008.03.31 07:29buy0.80eurjpy157.260.00157.532008.03.31 08:39157.530.000.000.00216.32
57824702008.03.31 07:29sell0.10gbpjpy198.320.00198.262008.03.31 08:14198.260.000.000.006.03
57825132008.03.31 07:33sell0.20gbpjpy198.530.00198.262008.03.31 08:14198.260.000.000.0054.22
57825492008.03.31 07:36buy0.40gbpusd1.99160.00001.98812008.03.31 11:021.98810.000.000.00-140.00
57827012008.03.31 07:50buy0.20eurusd1.57810.00001.58082008.03.31 10:021.58080.000.000.0054.00
57827192008.03.31 07:51buy0.20audusd0.91620.00000.91482008.04.01 05:070.91480.000.002.06-28.00
57827482008.03.31 07:53buy0.80gbpusd1.98960.00001.98812008.03.31 11:021.98810.000.000.00-120.00
57827492008.03.31 07:53sell0.10gbpusd1.98930.00001.98862008.03.31 08:381.98860.000.000.007.00
57827622008.03.31 07:53sell0.10eurusd1.57730.00001.57662008.03.31 09:081.57660.000.000.007.00
57829122008.03.31 08:02sell0.20gbpusd1.99130.00001.98862008.03.31 08:381.98860.000.000.0054.00
57830782008.03.31 08:12buy6.40gbpjpy198.350.00197.972008.03.31 09:36197.970.000.000.00-2 442.26
57831132008.03.31 08:14sell0.10gbpjpy198.210.00198.152008.03.31 09:02198.150.000.000.006.02
57831292008.03.31 08:15sell0.20eurusd1.57930.00001.57662008.03.31 09:081.57660.000.000.0054.00
57833332008.03.31 08:29sell0.20gbpjpy198.420.00198.152008.03.31 09:02198.150.000.000.0054.16
57835162008.03.31 08:38sell0.10gbpusd1.98830.00001.98562008.03.31 09:411.98560.000.000.0027.00
57835602008.03.31 08:39buy0.10eurjpy157.520.00157.082008.03.31 10:28157.080.000.000.00-44.28
57835752008.03.31 08:40buy1.60gbpusd1.98750.00001.98812008.03.31 11:021.98810.000.000.0096.00
57840802008.03.31 09:03buy12.80gbpjpy198.130.00197.972008.03.31 09:36197.970.000.000.00-2 056.63
57840812008.03.31 09:03sell0.10gbpjpy198.060.00197.792008.03.31 09:24197.790.000.000.0027.12
57840932008.03.31 09:03buy0.20eurjpy157.320.00157.082008.03.31 10:28157.080.000.000.00-48.31
57841172008.03.31 09:04sell1.60usdcad1.02400.00001.02132008.03.31 09:221.02130.000.000.00422.99
57841852008.03.31 09:06buy25.60gbpjpy197.910.00197.972008.03.31 09:36197.970.000.000.001 542.48
57841902008.03.31 09:06buy0.40eurjpy157.090.00157.082008.03.31 10:28157.080.000.000.00-4.03
57842222008.03.31 09:07sell0.10eurjpy157.050.00157.042008.03.31 09:24157.040.000.000.001.00
57842412008.03.31 09:08sell0.10eurusd1.57640.00001.58002008.03.31 13:291.58000.000.000.00-36.00
57843132008.03.31 09:13sell0.20eurjpy157.310.00157.042008.03.31 09:24157.040.000.000.0054.23
57844352008.03.31 09:22sell0.10usdcad1.02090.00001.02442008.03.31 15:431.02440.000.000.00-34.17
57844592008.03.31 09:24sell0.10gbpjpy197.690.00197.652008.03.31 09:40197.650.000.000.004.02
57844732008.03.31 09:25sell0.10eurjpy157.010.00156.942008.03.31 09:41156.940.000.000.007.04
57845362008.03.31 09:27buy51.20gbpjpy197.700.00197.972008.03.31 09:36197.970.000.000.0013 882.30
57845612008.03.31 09:29sell0.10usdchf0.99460.00000.99192008.03.31 11:020.99190.000.000.0027.22
57846552008.03.31 09:34sell0.20gbpjpy197.920.00197.652008.03.31 09:40197.650.000.000.0054.25
57846632008.03.31 09:35sell0.20eurusd1.57840.00001.58002008.03.31 13:291.58000.000.000.00-32.00
57846732008.03.31 09:36sell0.20eurjpy157.210.00156.942008.03.31 09:41156.940.000.000.0054.31
57846762008.03.31 09:36buy0.10gbpjpy198.060.00197.402008.03.31 11:01197.400.000.000.00-66.45
57847882008.03.31 09:42sell0.10eurjpy156.880.00157.102008.03.31 11:15157.100.000.000.00-22.16
57848312008.03.31 09:43buy0.20gbpjpy197.590.00197.402008.03.31 11:01197.400.000.000.00-38.26
57848322008.03.31 09:43sell0.10gbpusd1.98560.00001.98512008.03.31 11:221.98510.000.000.005.00
57848482008.03.31 09:44buy0.40usdchf0.99440.00000.99512008.03.31 13:320.99510.000.000.0028.13
57848782008.03.31 09:45buy0.40gbpjpy197.330.00197.402008.03.31 11:01197.400.000.000.0028.19
57848792008.03.31 09:45sell0.10gbpjpy197.260.00197.192008.03.31 10:36197.190.000.000.007.05
57848882008.03.31 09:45buy0.80eurjpy156.810.00157.082008.03.31 10:28157.080.000.000.00217.39
57848922008.03.31 09:46buy3.20gbpusd1.98540.00001.98812008.03.31 11:021.98810.000.000.00864.00
57848962008.03.31 09:46buy0.20usdcad1.02040.00001.02312008.03.31 13:061.02310.000.000.0052.78
57849182008.03.31 09:48sell0.10usdjpy99.410.0099.342008.03.31 14:3899.340.000.000.007.05
57849402008.03.31 09:49buy0.80usdjpy99.420.0099.692008.03.31 13:0199.690.000.000.00216.67
57849752008.03.31 09:51sell0.20gbpjpy197.460.00197.192008.03.31 10:36197.190.000.000.0054.37
57853062008.03.31 10:02sell0.40eurusd1.58060.00001.58002008.03.31 13:291.58000.000.000.0024.00
57853592008.03.31 10:03buy0.10eurusd1.58010.00001.58282008.03.31 11:021.58280.000.000.0027.00
57856862008.03.31 10:16buy0.80usdchf0.99240.00000.99512008.03.31 13:320.99510.000.000.00217.04
57857692008.03.31 10:19buy0.40audusd0.91410.00000.91482008.04.01 05:070.91480.000.004.1228.00
57859562008.03.31 10:28buy0.10eurjpy157.120.00157.172008.03.31 11:00157.170.000.000.005.03
57861172008.03.31 10:36buy0.20eurjpy156.900.00157.172008.03.31 11:00157.170.000.000.0054.36
57861262008.03.31 10:36sell0.10gbpjpy197.140.00197.372008.03.31 11:14197.370.000.000.00-23.15
57863912008.03.31 10:49sell0.20eurjpy157.090.00157.102008.03.31 11:15157.100.000.000.00-2.02
57864212008.03.31 10:51sell0.20gbpjpy197.340.00197.372008.03.31 11:14197.370.000.000.00-6.04
57864722008.03.31 10:53buy0.80gbpjpy197.130.00197.402008.03.31 11:01197.400.000.000.00217.46
57866652008.03.31 11:00buy0.10eurjpy157.210.00157.252008.03.31 12:07157.250.000.000.004.03
57867252008.03.31 11:01buy0.10gbpjpy197.490.00197.342008.03.31 11:44197.340.000.000.00-15.10
57867492008.03.31 11:02sell0.20gbpusd1.98780.00001.98512008.03.31 11:221.98510.000.000.0054.00
57867972008.03.31 11:03sell0.10usdchf0.99170.00000.99112008.03.31 16:030.99110.000.000.006.05
57868072008.03.31 11:03sell0.40eurjpy157.370.00157.102008.03.31 11:15157.100.000.000.00108.78
57868222008.03.31 11:04buy0.10gbpusd1.98750.00001.98822008.03.31 11:591.98820.000.000.007.00
57868442008.03.31 11:04buy0.10eurusd1.58290.00001.58352008.03.31 16:021.58350.000.000.006.00
57868452008.03.31 11:04sell0.80eurusd1.58270.00001.58002008.03.31 13:291.58000.000.000.00216.00
57869092008.03.31 11:06sell0.40gbpjpy197.640.00197.372008.03.31 11:14197.370.000.000.00108.72
57870992008.03.31 11:15sell0.10gbpjpy197.280.00198.012008.03.31 13:13198.010.000.000.00-73.21
57871102008.03.31 11:15buy0.20gbpjpy197.280.00197.342008.03.31 11:44197.340.000.000.0012.08
57871142008.03.31 11:15sell0.10eurjpy157.090.00157.252008.03.31 13:37157.250.000.000.00-16.07
57871902008.03.31 11:19buy0.20eurjpy156.980.00157.252008.03.31 12:07157.250.000.000.0054.30
57872182008.03.31 11:20sell0.10audusd0.91310.00000.91242008.03.31 14:130.91240.000.000.007.00
57872272008.03.31 11:21buy0.40gbpjpy197.070.00197.342008.03.31 11:44197.340.000.000.00108.69
57872782008.03.31 11:23buy0.20eurusd1.58080.00001.58352008.03.31 16:021.58350.000.000.0054.00
57872892008.03.31 11:23sell0.10gbpusd1.98560.00001.98702008.03.31 13:111.98700.000.000.00-14.00
57873602008.03.31 11:26buy0.20gbpusd1.98550.00001.98822008.03.31 11:591.98820.000.000.0054.00
57876832008.03.31 11:44buy0.10gbpjpy197.410.00197.682008.03.31 12:06197.680.000.000.0027.17
57877352008.03.31 11:47sell0.20gbpjpy197.490.00198.012008.03.31 13:13198.010.000.000.00-104.30
57877562008.03.31 11:48sell0.20gbpusd1.98760.00001.98702008.03.31 13:111.98700.000.000.0012.00
57879402008.03.31 11:59buy0.10gbpusd1.98850.00001.98452008.03.31 14:021.98450.000.000.00-40.00
57880732008.03.31 12:06buy0.10gbpjpy197.880.00197.942008.03.31 12:47197.940.000.000.006.03
57880762008.03.31 12:06sell0.40gbpjpy197.810.00198.012008.03.31 13:13198.010.000.000.00-80.23
57881052008.03.31 12:08sell0.20usdchf0.99380.00000.99112008.03.31 16:030.99110.000.000.0054.48
57881282008.03.31 12:09buy0.10eurjpy157.320.00157.592008.03.31 13:00157.590.000.000.0027.09
57881412008.03.31 12:10sell0.20eurjpy157.310.00157.252008.03.31 13:37157.250.000.000.0012.05
57883172008.03.31 12:20sell0.20audusd0.91510.00000.91242008.03.31 14:130.91240.000.000.0054.00
57884882008.03.31 12:32sell0.40gbpusd1.98970.00001.98702008.03.31 13:111.98700.000.000.00108.00
57885582008.03.31 12:39buy0.20gbpjpy197.670.00197.942008.03.31 12:47197.940.000.000.0054.27
57886672008.03.31 12:47buy0.10gbpjpy198.000.00198.272008.03.31 13:01198.270.000.000.0027.08
57887012008.03.31 12:48sell0.80gbpjpy198.070.00198.012008.03.31 13:13198.010.000.000.0048.14
57888402008.03.31 12:57sell0.40eurjpy157.520.00157.252008.03.31 13:37157.250.000.000.00108.46
57888462008.03.31 12:58sell0.20usdjpy99.610.0099.342008.03.31 14:3899.340.000.000.0054.36
57889232008.03.31 13:00buy0.10eurjpy157.620.00157.272008.03.31 14:55157.270.000.000.00-35.20
57889332008.03.31 13:01sell0.20usdcad1.02290.00001.02442008.03.31 15:431.02440.000.000.00-29.29
57889452008.03.31 13:01buy0.10usdjpy99.720.0099.592008.03.31 15:4299.590.000.000.00-13.05
57889482008.03.31 13:01buy0.10gbpjpy198.350.00197.772008.03.31 14:01197.770.000.000.00-58.18
57889492008.03.31 13:01sell1.60gbpjpy198.280.00198.012008.03.31 13:13198.010.000.000.00433.26
57890242008.03.31 13:06buy0.10usdcad1.02350.00001.02622008.03.31 14:051.02620.000.000.0026.30
57890882008.03.31 13:10buy0.20gbpjpy198.140.00197.772008.03.31 14:01197.770.000.000.00-74.23
57891032008.03.31 13:11sell0.10gbpusd1.98660.00001.98392008.03.31 13:271.98390.000.000.0027.00
57891112008.03.31 13:12buy0.20gbpusd1.98650.00001.98452008.03.31 14:021.98450.000.000.00-40.00
57891322008.03.31 13:13sell0.10gbpjpy197.960.00197.692008.03.31 13:31197.690.000.000.0027.08
57893392008.03.31 13:26buy0.40gbpjpy197.930.00197.772008.03.31 14:01197.770.000.000.00-64.20
57893702008.03.31 13:27buy0.40gbpusd1.98450.00001.98452008.03.31 14:021.98450.000.000.000.00
57894152008.03.31 13:28sell0.10gbpusd1.98320.00001.99022008.03.31 16:501.99020.000.000.00-70.00
57894382008.03.31 13:29sell0.10eurusd1.57980.00001.58652008.03.31 16:511.58650.000.000.00-67.00
57895042008.03.31 13:31buy0.80gbpjpy197.720.00197.772008.03.31 14:01197.770.000.000.0040.12
57895232008.03.31 13:31sell0.10gbpjpy197.600.00197.532008.03.31 14:16197.530.000.000.007.04
57895292008.03.31 13:31buy0.80gbpusd1.98180.00001.98452008.03.31 14:021.98450.000.000.00216.00
57895452008.03.31 13:32buy0.10usdchf0.99560.00000.99172008.03.31 17:330.99170.000.000.00-39.33
57895662008.03.31 13:32buy0.20eurjpy157.420.00157.272008.03.31 14:55157.270.000.000.00-30.17
57896672008.03.31 13:36buy1.60gbpjpy197.500.00197.772008.03.31 14:01197.770.000.000.00433.34
57896872008.03.31 13:37sell0.10eurjpy157.230.00157.182008.03.31 14:34157.180.000.000.005.03
57898152008.03.31 13:44sell0.20eurjpy157.450.00157.182008.03.31 14:34157.180.000.000.0054.29
57898512008.03.31 13:46sell0.40usdcad1.02490.00001.02442008.03.31 15:431.02440.000.000.0019.52
57901032008.03.31 14:01buy0.10gbpjpy197.840.00197.672008.03.31 14:55197.670.000.000.00-17.10
57901122008.03.31 14:01sell0.20gbpjpy197.800.00197.532008.03.31 14:16197.530.000.000.0054.27
57901372008.03.31 14:02buy0.10gbpusd1.98500.00001.98772008.03.31 14:541.98770.000.000.0027.00
57901882008.03.31 14:05buy0.10usdcad1.02680.00001.02752008.03.31 16:421.02750.000.000.006.81
57902092008.03.31 14:06buy0.20gbpjpy197.640.00197.672008.03.31 14:55197.670.000.000.006.04
57902592008.03.31 14:10sell0.20gbpusd1.98570.00001.99022008.03.31 16:501.99020.000.000.00-90.00
57903062008.03.31 14:13sell0.10audusd0.91200.00000.91132008.04.01 05:390.91130.000.00-1.377.00
57903772008.03.31 14:15buy0.20usdjpy99.520.0099.592008.03.31 15:4299.590.000.000.0014.06
57904062008.03.31 14:17sell0.10gbpjpy197.500.00197.902008.03.31 16:50197.900.000.000.00-40.22
57904122008.03.31 14:17buy0.40eurjpy157.210.00157.272008.03.31 14:55157.270.000.000.0024.14
57904812008.03.31 14:20buy0.80audusd0.91210.00000.91482008.04.01 05:070.91480.000.008.24216.00
57907012008.03.31 14:34sell0.10eurjpy157.140.00157.512008.03.31 20:12157.510.000.000.00-37.08
57907122008.03.31 14:35buy0.40gbpjpy197.400.00197.672008.03.31 14:55197.670.000.000.00108.62
57907672008.03.31 14:38sell0.10usdjpy99.310.0099.242008.03.31 16:3099.240.000.000.007.05
57907942008.03.31 14:39buy0.40usdjpy99.320.0099.592008.03.31 15:4299.590.000.000.00108.44
57909162008.03.31 14:45sell0.80usdcad1.02710.00001.02442008.03.31 15:431.02440.000.000.00210.86
57909932008.03.31 14:49buy0.80eurjpy157.000.00157.272008.03.31 14:55157.270.000.000.00217.26
57910852008.03.31 14:54buy0.10gbpusd1.98820.00001.98882008.03.31 16:001.98880.000.000.006.00
57910882008.03.31 14:54sell0.40gbpusd1.98790.00001.99022008.03.31 16:501.99020.000.000.00-92.00
57911012008.03.31 14:54sell0.20eurusd1.58200.00001.58652008.03.31 16:511.58650.000.000.00-90.00
57911432008.03.31 14:56buy0.10eurjpy157.240.00157.512008.03.31 15:42157.510.000.000.0027.12
57911452008.03.31 14:56buy0.10gbpjpy197.660.00197.932008.03.31 15:43197.930.000.000.0027.10
57912232008.03.31 15:01sell0.20gbpjpy197.710.00197.902008.03.31 16:50197.900.000.000.00-38.20
57912602008.03.31 15:03sell0.20eurjpy157.360.00157.512008.03.31 20:12157.510.000.000.00-30.06
57913012008.03.31 15:05sell0.20usdjpy99.510.0099.242008.03.31 16:3099.240.000.000.0054.41
57916402008.03.31 15:24buy0.20gbpusd1.98610.00001.98882008.03.31 16:001.98880.000.000.0054.00
57918152008.03.31 15:36buy0.20usdcad1.02480.00001.02752008.03.31 16:421.02750.000.000.0052.55
57918342008.03.31 15:37buy0.20usdchf0.99350.00000.99172008.03.31 17:330.99170.000.000.00-36.30
57919552008.03.31 15:42buy0.10eurjpy157.550.00157.822008.03.31 16:33157.820.000.000.0027.18
57919592008.03.31 15:43buy0.10usdjpy99.610.0099.662008.03.31 17:0299.660.000.000.005.02
57919722008.03.31 15:43sell0.10usdcad1.02420.00001.02562008.03.31 22:571.02560.000.000.00-13.65
57919732008.03.31 15:43buy0.10gbpjpy198.030.00198.022008.03.31 16:23198.020.000.000.00-1.00
57919742008.03.31 15:43sell0.40gbpjpy197.960.00197.902008.03.31 16:50197.900.000.000.0024.14
57920802008.03.31 15:47sell0.40eurjpy157.570.00157.512008.03.31 20:12157.510.000.000.0024.05
57922822008.03.31 15:55buy0.20gbpjpy197.750.00198.022008.03.31 16:23198.020.000.000.0054.37
57925002008.03.31 16:01buy0.10gbpusd1.98950.00001.99222008.03.31 16:161.99220.000.000.0027.00
57925472008.03.31 16:02buy0.10eurusd1.58370.00001.58642008.03.31 16:161.58640.000.000.0027.00
57925672008.03.31 16:02sell0.20usdcad1.02630.00001.02562008.03.31 22:571.02560.000.000.0013.65
57925942008.03.31 16:02sell0.80gbpusd1.99080.00001.99022008.03.31 16:501.99020.000.000.0048.00
57926872008.03.31 16:04sell0.40eurusd1.58410.00001.58652008.03.31 16:511.58650.000.000.00-96.00
57927442008.03.31 16:05sell0.10usdchf0.99230.00000.98962008.03.31 16:190.98960.000.000.0027.29
57930232008.03.31 16:13buy0.40usdchf0.99150.00000.99172008.03.31 17:330.99170.000.000.008.07
57931662008.03.31 16:17buy0.20usdjpy99.390.0099.662008.03.31 17:0299.660.000.000.0054.18
57931762008.03.31 16:17buy0.10gbpusd1.99210.00001.97722008.04.01 10:381.97720.000.001.49-149.00
57931932008.03.31 16:17buy0.10eurusd1.58640.00001.58912008.03.31 16:291.58910.000.000.0027.00
57931942008.03.31 16:17sell0.80eurusd1.58620.00001.58652008.03.31 16:511.58650.000.000.00-24.00
57932852008.03.31 16:20sell0.80eurjpy157.780.00157.512008.03.31 20:12157.510.000.000.00216.43
57933092008.03.31 16:20buy0.80usdchf0.98900.00000.99172008.03.31 17:330.99170.000.000.00217.81
57934352008.03.31 16:22sell1.60gbpusd1.99290.00001.99022008.03.31 16:501.99020.000.000.00432.00
57934802008.03.31 16:24buy0.10gbpjpy197.980.00198.252008.03.31 16:39198.250.000.000.0027.16
57936802008.03.31 16:29buy0.10eurusd1.58900.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.000.64-203.00
57937182008.03.31 16:30sell0.10usdjpy99.210.0099.632008.03.31 21:3299.630.000.000.00-42.16
57937272008.03.31 16:30sell1.60eurusd1.58920.00001.58652008.03.31 16:511.58650.000.000.00432.00
57938072008.03.31 16:33buy0.10eurjpy157.850.00157.912008.03.31 17:45157.910.000.000.006.01
57939292008.03.31 16:39sell0.80gbpjpy198.170.00197.902008.03.31 16:50197.900.000.000.00217.17
57939372008.03.31 16:39buy0.10gbpjpy198.220.00197.992008.03.31 17:01197.990.000.000.00-23.10
57939922008.03.31 16:42buy0.10usdcad1.02790.00001.02852008.03.31 18:071.02850.000.000.005.83
57940302008.03.31 16:45sell0.20usdjpy99.410.0099.632008.03.31 21:3299.630.000.000.00-44.16
57941182008.03.31 16:48buy0.20eurusd1.58700.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.001.27-366.00
57941942008.03.31 16:51buy0.20gbpusd1.98940.00001.97722008.04.01 10:381.97720.000.002.98-244.00
57941962008.03.31 16:51sell0.10gbpusd1.98910.00001.98642008.03.31 17:061.98640.000.000.0027.00
57942972008.03.31 16:55sell0.10eurusd1.58590.00001.58322008.03.31 17:021.58320.000.000.0027.00
57943072008.03.31 16:55buy0.40gbpusd1.98720.00001.97722008.04.01 10:381.97720.000.005.96-400.00
57943082008.03.31 16:55buy0.20gbpjpy197.720.00197.992008.03.31 17:01197.990.000.000.0054.24
57943092008.03.31 16:55sell0.10gbpjpy197.650.00197.812008.03.31 17:16197.810.000.000.00-16.06
57943652008.03.31 16:57buy0.20usdcad1.02580.00001.02852008.03.31 18:071.02850.000.000.0052.50
57945672008.03.31 17:02buy0.40eurusd1.58410.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.002.55-616.00
57946102008.03.31 17:03buy0.10gbpjpy198.150.00198.162008.03.31 17:32198.160.000.000.001.00
57946122008.03.31 17:03sell0.20gbpjpy198.080.00197.812008.03.31 17:16197.810.000.000.0054.22
57946352008.03.31 17:03buy0.10usdjpy99.650.0099.922008.03.31 17:3699.920.000.000.0027.02
57946362008.03.31 17:03sell0.40usdjpy99.620.0099.632008.03.31 21:3299.630.000.000.00-4.01
57946512008.03.31 17:03sell0.10eurusd1.58350.00001.58082008.03.31 17:331.58080.000.000.0027.00
57947382008.03.31 17:06sell0.10gbpusd1.98580.00001.98312008.03.31 20:531.98310.000.000.0027.00
57947712008.03.31 17:07buy0.80eurusd1.58210.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.005.10-1 072.00
57947892008.03.31 17:07buy0.20eurjpy157.640.00157.912008.03.31 17:45157.910.000.000.0054.09
57948092008.03.31 17:08buy0.20gbpjpy197.890.00198.162008.03.31 17:32198.160.000.000.0054.15
57949002008.03.31 17:16sell0.10gbpjpy197.710.00198.092008.03.31 18:04198.090.000.000.00-38.10
57951042008.03.31 17:26sell0.20gbpjpy197.930.00198.092008.03.31 18:04198.090.000.000.00-32.08
57951862008.03.31 17:31sell0.40gbpjpy198.140.00198.092008.03.31 18:04198.090.000.000.0020.05
57952382008.03.31 17:33buy0.10gbpjpy198.350.00198.162008.03.31 18:55198.160.000.000.00-19.05
57952922008.03.31 17:34buy0.10usdchf0.99200.00000.99472008.03.31 23:510.99470.000.000.0027.14
57953062008.03.31 17:34sell0.10eurusd1.58060.00001.57792008.03.31 20:391.57790.000.000.0027.00
57953292008.03.31 17:34buy1.60eurusd1.58000.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.0010.19-1 808.00
57954032008.03.31 17:35sell0.80usdjpy99.900.0099.632008.03.31 21:3299.630.000.000.00216.80
57954192008.03.31 17:36buy0.10usdjpy99.920.0099.992008.04.01 03:4199.990.000.000.397.00
57956692008.03.31 17:45buy0.10eurjpy157.930.00157.472008.04.01 02:12157.470.000.001.37-46.07
57956772008.03.31 17:46sell0.80gbpjpy198.360.00198.092008.03.31 18:04198.090.000.000.00216.54
57960232008.03.31 18:04buy0.20gbpjpy198.090.00198.162008.03.31 18:55198.160.000.000.0014.04
57960352008.03.31 18:05sell0.10gbpjpy197.910.00198.052008.03.31 19:49198.050.000.000.00-14.04
57960412008.03.31 18:05buy0.20eurjpy157.630.00157.472008.04.01 02:12157.470.000.002.74-32.06
57960562008.03.31 18:06buy0.20usdjpy99.720.0099.992008.04.01 03:4199.990.000.000.7854.01
57960722008.03.31 18:07buy0.10usdcad1.02870.00001.02522008.04.01 07:591.02520.000.00-0.42-34.13
57960742008.03.31 18:07sell0.40usdcad1.02830.00001.02562008.03.31 22:571.02560.000.000.00105.30
57961322008.03.31 18:12buy0.80gbpusd1.98520.00001.97722008.04.01 10:381.97720.000.0011.92-640.00
57964612008.03.31 18:32buy0.40gbpjpy197.890.00198.162008.03.31 18:55198.160.000.000.00108.27
57967482008.03.31 18:54sell0.20gbpjpy198.110.00198.052008.03.31 19:49198.050.000.000.0012.03
57967592008.03.31 18:55buy0.10gbpjpy198.230.00197.872008.03.31 21:43197.870.000.000.00-36.11
57968022008.03.31 18:59sell0.40gbpjpy198.320.00198.052008.03.31 19:49198.050.000.000.00108.26
57968922008.03.31 19:07buy0.20usdcad1.02670.00001.02522008.04.01 07:591.02520.000.00-0.83-29.26
57969472008.03.31 19:18sell0.20audusd0.91400.00000.91132008.04.01 05:390.91130.000.00-2.7354.00
57971472008.03.31 19:49sell0.10gbpjpy197.970.00197.912008.03.31 20:53197.910.000.000.006.02
57972172008.03.31 19:56buy0.20gbpjpy198.020.00197.872008.03.31 21:43197.870.000.000.00-30.09
57973862008.03.31 20:12sell0.10eurjpy157.500.00157.232008.04.01 01:49157.230.000.00-1.6327.06
57975332008.03.31 20:35sell0.20gbpjpy198.180.00197.912008.03.31 20:53197.910.000.000.0054.10
57975592008.03.31 20:39buy3.20eurusd1.57790.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.0020.38-2 944.00
57975602008.03.31 20:39sell0.10eurusd1.57770.00001.57502008.04.01 00:501.57500.000.00-0.9027.00
57976432008.03.31 20:52buy1.60gbpusd1.98320.00001.97722008.04.01 10:381.97720.000.0023.85-960.00
57976592008.03.31 20:53sell0.10gbpusd1.98280.00001.98212008.04.01 00:051.98210.000.00-1.827.00
57976622008.03.31 20:53sell0.10gbpjpy197.820.00197.552008.03.31 21:33197.550.000.000.0027.10
57976732008.03.31 20:54buy0.40eurjpy157.420.00157.472008.04.01 02:12157.470.000.005.4820.03
57977092008.03.31 21:00buy0.40gbpjpy197.810.00197.872008.03.31 21:43197.870.000.000.0024.07
57979332008.03.31 21:32buy0.80gbpjpy197.600.00197.872008.03.31 21:43197.870.000.000.00216.67
57979432008.03.31 21:33sell0.10gbpjpy197.480.00197.852008.04.01 01:48197.850.000.00-2.88-37.09
57980022008.03.31 21:41sell0.20gbpjpy197.680.00197.852008.04.01 01:48197.850.000.00-5.75-34.09
57980222008.03.31 21:44buy0.10gbpjpy197.860.00198.132008.03.31 23:28198.130.000.000.0027.03
57980482008.03.31 21:47sell0.40gbpjpy197.900.00197.852008.04.01 01:48197.850.000.00-11.5020.05
57982802008.03.31 22:34sell0.20gbpusd1.98480.00001.98212008.04.01 00:051.98210.000.00-3.6454.00
57984312008.03.31 22:58sell0.10usdcad1.02510.00001.02242008.04.01 02:161.02240.000.000.2326.41
57985682008.03.31 23:26sell0.80gbpjpy198.120.00197.852008.04.01 01:48197.850.000.00-23.01216.52
57985772008.03.31 23:28buy0.10gbpjpy198.220.00198.072008.04.01 02:16198.070.000.002.28-15.03
57986622008.03.31 23:51buy0.10usdchf0.99510.00000.99782008.04.01 07:400.99780.000.00-0.1527.06
57990462008.04.01 00:03buy0.20gbpjpy198.010.00198.072008.04.01 02:16198.070.000.000.0012.03
57990572008.04.01 00:05buy6.40eurusd1.57590.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.000.00-4 608.00
57990742008.04.01 00:06sell0.10gbpusd1.98190.00001.98122008.04.01 07:331.98120.000.000.007.00
57991942008.04.01 00:25buy0.40usdcad1.02470.00001.02522008.04.01 07:591.02520.000.000.0019.51
57992892008.04.01 00:51sell0.10eurusd1.57480.00001.57422008.04.01 07:181.57420.000.000.006.00
57993352008.04.01 00:59sell0.20gbpusd1.98390.00001.98122008.04.01 07:331.98120.000.000.0054.00
57993752008.04.01 01:04sell0.20eurusd1.57690.00001.57422008.04.01 07:181.57420.000.000.0054.00
57996162008.04.01 01:48sell0.10gbpjpy197.800.00197.942008.04.01 07:09197.940.000.000.00-14.02
57996252008.04.01 01:49sell0.10eurjpy157.200.00157.342008.04.01 07:08157.340.000.000.00-14.03
57996432008.04.01 01:51buy0.80eurjpy157.200.00157.472008.04.01 02:12157.470.000.000.00216.36
57996452008.04.01 01:51buy0.40gbpjpy197.800.00198.072008.04.01 02:16198.070.000.000.00108.21
57997272008.04.01 02:05sell0.20eurjpy157.400.00157.342008.04.01 07:08157.340.000.000.0012.03
57997382008.04.01 02:08sell0.20gbpjpy198.010.00197.942008.04.01 07:09197.940.000.000.0014.02
57997512008.04.01 02:12buy0.10eurjpy157.500.00156.872008.04.01 09:12156.870.000.000.00-63.04
57997562008.04.01 02:14buy0.80usdcad1.02250.00001.02522008.04.01 07:591.02520.000.000.00210.65
57997692008.04.01 02:17buy0.10gbpjpy198.150.00198.212008.04.01 03:41198.210.000.000.006.01
57998782008.04.01 02:41buy0.20gbpjpy197.940.00198.212008.04.01 03:41198.210.000.000.0054.03
58001162008.04.01 03:35sell0.40eurjpy157.610.00157.342008.04.01 07:08157.340.000.000.00108.20
58001462008.04.01 03:41buy0.10gbpjpy198.270.00197.422008.04.01 08:05197.420.000.000.00-85.23
58001502008.04.01 03:41sell0.40gbpjpy198.210.00197.942008.04.01 07:09197.940.000.000.00108.20
58001512008.04.01 03:41buy0.10usdjpy100.010.00100.082008.04.01 08:24100.080.000.000.006.99
58004212008.04.01 05:39sell0.10audusd0.91110.00000.90842008.04.01 08:280.90840.000.000.0027.00
58004852008.04.01 05:54buy0.20gbpjpy198.070.00197.422008.04.01 08:05197.420.000.000.00-130.35
58008892008.04.01 07:08sell0.10eurjpy157.310.00157.042008.04.01 07:35157.040.000.000.0027.05
58008912008.04.01 07:08buy0.20usdjpy99.810.00100.082008.04.01 08:24100.080.000.000.0053.96
58009022008.04.01 07:09sell0.10gbpjpy197.890.00197.622008.04.01 07:34197.620.000.000.0027.05
58009102008.04.01 07:10buy0.20eurjpy157.290.00156.872008.04.01 09:12156.870.000.000.00-84.05
58009772008.04.01 07:18sell0.10eurusd1.57400.00001.57132008.04.01 08:201.57130.000.000.0027.00
58009842008.04.01 07:19buy12.80eurusd1.57390.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.000.00-6 656.00
58010612008.04.01 07:26buy0.10eurchf1.56800.00001.57052008.04.01 08:021.57050.000.000.0025.03
58011222008.04.01 07:29buy0.40gbpjpy197.860.00197.422008.04.01 08:05197.420.000.000.00-176.48
58011612008.04.01 07:32buy0.40eurjpy157.080.00156.872008.04.01 09:12156.870.000.000.00-84.05
58011742008.04.01 07:32sell0.10euraud1.72920.00001.72662008.04.01 08:221.72660.000.000.0023.65
58012072008.04.01 07:33buy3.20gbpusd1.98060.00001.97722008.04.01 10:381.97720.000.000.00-1 088.00
58012112008.04.01 07:34sell0.10gbpusd1.98030.00001.97762008.04.01 08:361.97760.000.000.0027.00
58012362008.04.01 07:35buy0.80gbpjpy197.660.00197.422008.04.01 08:05197.420.000.000.00-192.52
58012382008.04.01 07:35sell0.10gbpjpy197.590.00197.322008.04.01 07:42197.320.000.000.0027.08
58012542008.04.01 07:36sell0.10eurjpy157.010.00156.742008.04.01 07:59156.740.000.000.0027.10
58012562008.04.01 07:36buy0.10audjpy90.780.0091.032008.04.01 09:1391.030.000.000.0025.01
58012572008.04.01 07:36sell0.10audjpy90.730.0090.902008.04.01 09:5290.900.000.000.00-16.99
58012772008.04.01 07:37buy0.10cadjpy97.510.0097.552008.04.01 10:3697.550.000.000.004.00
58012792008.04.01 07:37sell0.10cadjpy97.440.0097.192008.04.01 07:5997.190.000.000.0025.10
58012882008.04.01 07:38buy0.10chfjpy100.080.0099.882008.04.01 09:1099.880.000.000.00-20.02
58012892008.04.01 07:38sell0.10chfjpy100.040.0099.792008.04.01 08:0099.790.000.000.0025.09
58013482008.04.01 07:40buy0.10usdchf0.99780.00001.00052008.04.01 08:231.00050.000.000.0026.98
58013892008.04.01 07:41buy1.60gbpjpy197.390.00197.422008.04.01 08:05197.420.000.000.0048.13
58013962008.04.01 07:42buy0.80eurjpy156.880.00156.872008.04.01 09:12156.870.000.000.00-8.01
58014142008.04.01 07:42sell0.10gbpjpy197.300.00197.402008.04.01 08:57197.400.000.000.00-10.02
58015882008.04.01 07:56buy6.40gbpusd1.97860.00001.97722008.04.01 10:381.97720.000.000.00-896.00
58016442008.04.01 07:58buy0.20chfjpy99.870.0099.882008.04.01 09:1099.880.000.000.002.00
58016552008.04.01 07:59buy0.20cadjpy97.300.0097.552008.04.01 10:3697.550.000.000.0049.92
58016652008.04.01 07:59buy3.20gbpjpy197.150.00197.422008.04.01 08:05197.420.000.000.00866.34
58016682008.04.01 07:59sell0.10eurjpy156.710.00156.652008.04.01 08:35156.650.000.000.006.01
58017332008.04.01 08:00sell0.10cadjpy97.200.0097.192008.04.01 08:5797.190.000.000.001.00
58017512008.04.01 08:01buy0.10usdcad1.02500.00001.02772008.04.01 08:541.02770.000.000.0026.27
58017872008.04.01 08:03buy0.10eurchf1.57050.00001.57082008.04.01 09:421.57080.000.000.002.99
58018332008.04.01 08:05buy0.10gbpjpy197.530.00197.802008.04.01 08:23197.800.000.000.0027.02
58018702008.04.01 08:09sell0.20eurjpy156.920.00156.652008.04.01 08:35156.650.000.000.0054.06
58020252008.04.01 08:21buy25.60eurusd1.57100.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.000.00-5 888.00
58020302008.04.01 08:21sell0.10eurusd1.57080.00001.56812008.04.01 08:241.56810.000.000.0027.00
58021042008.04.01 08:23sell0.20gbpjpy197.670.00197.402008.04.01 08:57197.400.000.000.0054.07
58021542008.04.01 08:24buy51.20eurusd1.56860.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.000.00512.00
58022552008.04.01 08:27sell0.20cadjpy97.440.0097.192008.04.01 08:5797.190.000.000.0050.06
58022802008.04.01 08:28sell0.10eurusd1.56840.00001.56572008.04.01 08:541.56570.000.000.0027.00
58022832008.04.01 08:28buy0.10gbpjpy197.980.00197.832008.04.01 09:20197.830.000.000.00-15.00
58022982008.04.01 08:29sell0.10audusd0.90820.00000.90802008.04.01 09:410.90800.000.000.002.00
58022992008.04.01 08:29sell0.10euraud1.72630.00001.72382008.04.01 08:541.72380.000.000.0022.72
58023052008.04.01 08:29buy0.10usdchf1.00110.00001.00382008.04.01 09:421.00380.000.000.0026.90
58024502008.04.01 08:35buy0.20gbpjpy197.560.00197.832008.04.01 09:20197.830.000.000.0053.99
58024622008.04.01 08:36buy1.60eurjpy156.600.00156.872008.04.01 09:12156.870.000.000.00432.26
58024642008.04.01 08:36sell0.10eurjpy156.570.00156.852008.04.01 09:44156.850.000.000.00-27.95
58025572008.04.01 08:37sell0.10gbpusd1.97730.00001.97662008.04.01 08:541.97660.000.000.007.00
58026552008.04.01 08:43sell0.20gbpusd1.97930.00001.97662008.04.01 08:541.97660.000.000.0054.00
58029482008.04.01 08:55buy102.40eurusd1.56600.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.000.0027 648.00
58029932008.04.01 08:57sell0.10gbpjpy197.390.00197.782008.04.01 09:45197.780.000.000.00-38.93
58029972008.04.01 08:58buy0.40chfjpy99.630.0099.882008.04.01 09:1099.880.000.000.00100.11
58030092008.04.01 08:58sell0.10euraud1.72360.00001.72312008.04.01 10:411.72310.000.000.004.55
58030212008.04.01 08:59sell0.10eurusd1.56690.00001.56642008.04.01 09:411.56640.000.000.005.00
58030692008.04.01 09:01buy12.80gbpusd1.97660.00001.97722008.04.01 10:381.97720.000.000.00768.00
58031132008.04.01 09:03buy0.20eurchf1.56830.00001.57082008.04.01 09:421.57080.000.000.0049.84
58032622008.04.01 09:10sell0.20audusd0.91070.00000.90802008.04.01 09:410.90800.000.000.0054.00
58032662008.04.01 09:10buy0.10eurusd1.56930.00001.56862008.04.01 09:571.56860.000.000.00-7.00
58032672008.04.01 09:10sell0.20eurusd1.56910.00001.56642008.04.01 09:411.56640.000.000.0054.00
58033012008.04.01 09:12sell0.20eurjpy156.780.00156.852008.04.01 09:44156.850.000.000.00-13.97
58033122008.04.01 09:12sell0.20audjpy90.950.0090.902008.04.01 09:5290.900.000.000.0010.00
58033892008.04.01 09:16sell0.20gbpjpy197.690.00197.782008.04.01 09:45197.780.000.000.00-17.97
58033942008.04.01 09:16buy0.10eurjpy156.850.00157.122008.04.01 09:28157.120.000.000.0026.97
58034002008.04.01 09:16buy0.10audjpy90.990.0091.242008.04.01 10:4291.240.000.000.0024.94
58035092008.04.01 09:23buy0.10gbpjpy197.890.00198.162008.04.01 09:30198.160.000.000.0026.95
58036052008.04.01 09:29sell0.40audjpy91.150.0090.902008.04.01 09:5290.900.000.000.0099.93
58036062008.04.01 09:29buy0.10eurjpy157.150.00157.182008.04.01 10:04157.180.000.000.003.00
58036072008.04.01 09:29sell0.40eurjpy157.120.00156.852008.04.01 09:44156.850.000.000.00107.82
58036202008.04.01 09:30sell0.40gbpjpy198.050.00197.782008.04.01 09:45197.780.000.000.00107.81
58036462008.04.01 09:31buy0.10gbpjpy198.120.00197.922008.04.01 10:03197.920.000.000.00-19.96
58038962008.04.01 09:43buy0.20eurusd1.56590.00001.56862008.04.01 09:571.56860.000.000.0054.00
58039262008.04.01 09:45buy0.20eurjpy156.910.00157.182008.04.01 10:04157.180.000.000.0053.87
58039642008.04.01 09:46buy25.60gbpusd1.97450.00001.97722008.04.01 10:381.97720.000.000.006 912.00
58039982008.04.01 09:47buy0.20gbpjpy197.880.00197.922008.04.01 10:03197.920.000.000.007.99
58040802008.04.01 09:51sell0.20euraud1.72560.00001.72312008.04.01 10:411.72310.000.000.0045.50
58041232008.04.01 09:54buy0.40gbpjpy197.650.00197.922008.04.01 10:03197.920.000.000.00107.80
58042672008.04.01 10:04buy0.10gbpjpy198.050.00198.122008.04.01 10:39198.120.000.000.006.99
58045592008.04.01 10:33buy0.20gbpjpy197.850.00198.122008.04.01 10:39198.120.000.000.0053.91
  0.00 0.00 -4 072.78 68 049.70
Closed P/L: 63 976.92
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
58003112008.04.01 05:07buy0.10audusd0.91500.00000.9112 0.91020.000.000.00-48.00
58003882008.04.01 05:31buy0.20audusd0.91290.00000.9112 0.91020.000.000.00-54.00
58005452008.04.01 06:03buy0.40audusd0.91080.00000.9112 0.91020.000.000.00-24.00
57997672008.04.01 02:16sell0.10usdcad1.02200.00001.0258 1.02620.000.000.00-40.93
57933922008.03.31 16:22sell0.10usdchf0.98870.00001.0001 1.00320.000.00-0.04-144.54
57952952008.03.31 17:34sell0.20usdchf0.99170.00001.0001 1.00320.000.00-0.08-229.27
57972872008.03.31 20:04sell0.40usdchf0.99370.00001.0001 1.00320.000.00-0.16-378.79
57991182008.04.01 00:12sell0.80usdchf0.99570.00001.0001 1.00320.000.000.00-598.09
57979422008.03.31 21:33sell0.10usdjpy99.600.0099.96 100.210.000.00-0.61-60.87
57985482008.03.31 23:20sell0.20usdjpy99.810.0099.96 100.210.000.00-1.22-79.83
58010622008.04.01 07:26sell0.10eurchf1.56770.00001.5693 1.57260.000.000.00-48.85
58010792008.04.01 07:27buy0.10eurgbp0.79390.00000.7964 0.79270.000.000.00-23.73
58010802008.04.01 07:27sell0.10eurgbp0.79370.00000.7912 0.79290.000.000.0015.83
58011732008.04.01 07:32buy0.10euraud1.73010.00001.7258 1.72170.000.000.00-76.46
58012482008.04.01 07:35buy0.10nzdusd0.78390.00000.7840 0.78290.000.000.00-10.00
58012492008.04.01 07:35sell0.10nzdusd0.78350.00000.7810 0.78330.000.000.002.00
58013452008.04.01 07:40sell1.60usdchf0.99770.00001.0001 1.00320.000.000.00-877.19
58014002008.04.01 07:42sell0.20eurchf1.56970.00001.5693 1.57260.000.000.00-57.83
58016392008.04.01 07:58sell0.20usdcad1.02400.00001.0258 1.02620.000.000.00-42.88
58017382008.04.01 08:00sell0.10chfjpy99.780.0099.81 99.920.000.000.00-13.97
58019022008.04.01 08:12sell0.40usdcad1.02610.00001.0258 1.02620.000.000.00-3.90
58020322008.04.01 08:21buy0.20euraud1.72760.00001.7258 1.72170.000.000.00-107.40
58022462008.04.01 08:27buy0.10usdjpy100.020.00100.29 100.180.000.000.0015.97
58022962008.04.01 08:29buy0.80audusd0.90850.00000.9112 0.91020.000.000.00136.00
58023072008.04.01 08:29sell3.20usdchf1.00080.00001.0001 1.00320.000.000.00-765.55
58025952008.04.01 08:38buy0.40euraud1.72530.00001.7258 1.72170.000.000.00-131.07
58028852008.04.01 08:54buy0.10usdcad1.02820.00001.0288 1.02580.000.000.00-23.40
58029592008.04.01 08:56sell0.10gbpusd1.97650.00001.9758 1.97790.000.000.00-14.00
58029922008.04.01 08:57sell0.10cadjpy97.140.0097.34 97.690.000.000.00-54.89
58032842008.04.01 09:11buy0.10chfjpy99.900.00100.15 99.880.000.000.00-2.00
58032872008.04.01 09:11buy0.20usdcad1.02610.00001.0288 1.02580.000.000.00-5.85
58032912008.04.01 09:11sell0.20cadjpy97.370.0097.34 97.690.000.000.00-63.87
58034282008.04.01 09:17sell0.40usdjpy100.020.0099.96 100.210.000.000.00-75.84
58036102008.04.01 09:29sell0.20chfjpy100.060.0099.81 99.920.000.000.0027.94
58038312008.04.01 09:42buy0.20nzdusd0.78150.00000.7840 0.78290.000.000.0028.00
58038452008.04.01 09:42sell0.80usdcad1.02850.00001.0258 1.02620.000.000.00179.30
58038792008.04.01 09:43sell0.10audusd0.90800.00000.9074 0.91050.000.000.00-25.00
58038972008.04.01 09:44sell0.10eurusd1.56570.00001.5650 1.56790.000.000.00-22.00
58038992008.04.01 09:44buy0.10eurchf1.57090.00001.5734 1.57230.000.000.0013.96
58039372008.04.01 09:45sell0.10eurjpy156.880.00156.81 157.110.000.000.00-22.96
58039992008.04.01 09:47sell0.10gbpjpy197.810.00197.99 198.190.000.000.00-37.92
58040032008.04.01 09:48buy0.10usdchf1.00260.00001.0053 1.00290.000.000.002.99
58041052008.04.01 09:53sell0.10audjpy90.890.0090.85 91.250.000.000.00-35.93
58041222008.04.01 09:54sell0.20eurusd1.56770.00001.5650 1.56790.000.000.00-4.00
58041732008.04.01 09:57buy0.10eurusd1.56860.00001.5713 1.56770.000.000.00-9.00
58042432008.04.01 10:02sell0.20eurjpy157.080.00156.81 157.110.000.000.00-5.99
58042682008.04.01 10:04sell0.80usdjpy100.230.0099.96 100.210.000.000.0015.97
58042692008.04.01 10:04sell0.20audjpy91.100.0090.85 91.250.000.000.00-29.94
58042742008.04.01 10:04sell0.20gbpjpy198.050.00197.99 198.190.000.000.00-27.94
58042762008.04.01 10:04buy0.10eurjpy157.230.00157.27 157.080.000.000.00-14.97
58043382008.04.01 10:11buy0.20eurjpy157.000.00157.27 157.080.000.000.0015.97
58044262008.04.01 10:18buy0.80euraud1.72340.00001.7258 1.72170.000.000.00-123.78
58045242008.04.01 10:30sell6.40usdchf1.00280.00001.0001 1.00320.000.000.00-255.18
58046012008.04.01 10:36buy0.10cadjpy97.610.0097.86 97.630.000.000.002.00
58046102008.04.01 10:38buy0.10gbpusd1.97760.00001.9803 1.97760.000.000.000.00
58046172008.04.01 10:38sell0.40cadjpy97.590.0097.34 97.690.000.000.00-39.91
58046302008.04.01 10:39buy0.10gbpjpy198.190.00198.46 198.120.000.000.00-6.99
58046392008.04.01 10:40sell0.40eurchf1.57180.00001.5693 1.57260.000.000.00-31.90
58046532008.04.01 10:41sell0.10euraud1.72210.00001.7196 1.72270.000.000.00-5.46
58046652008.04.01 10:42sell0.20audusd0.91010.00000.9074 0.91050.000.000.00-8.00
58046812008.04.01 10:42buy0.10audjpy91.270.0091.52 91.200.000.000.00-6.99
58047142008.04.01 10:45sell0.40gbpjpy198.260.00197.99 198.190.000.000.0027.94
58047372008.04.01 10:47sell0.20gbpusd1.97850.00001.9758 1.97790.000.000.0012.00
  0.00 0.00 -2.11 -4 274.99
 Floating P/L: -4 277.10
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 200 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 63 976.92 Floating P/L: -4 277.10 Margin: 11 917.13
Balance: 263 976.92 Equity: 259 699.82 Free Margin: 247 782.69
 
Details:
Graph
Gross Profit: 187 260.81 Gross Loss: 123 283.89 Total Net Profit: 63 976.92
Profit Factor: 1.52 Expected Payoff: 40.62  
Absolute Drawdown: 8 954.35 Maximal Drawdown: 18 528.30 (6.70%) Relative Drawdown: 7.58% (15 669.87)
 
Total Trades: 1575 Short Positions (won %): 761 (67.81%) Long Positions (won %): 814 (64.00%)
Profit Trades (% of total): 1037 (65.84%) Loss trades (% of total): 538 (34.16%)
Largest profit trade: 27 648.00 loss trade: -6 656.00
Average profit trade: 180.58 loss trade: -229.15
Maximum consecutive wins ($): 17 (497.73) consecutive losses ($): 11 (-12 975.13)
Maximal consecutive profit (count): 27 648.00 (1) consecutive loss (count): -12 975.13 (11)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2