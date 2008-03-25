|Account: 1326994
|Name: Kayvan
|Currency: USD
|2008 April 1, 10:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5691772
|2008.03.25 11:39
|balance
|Deposit
|200 000.00
|5691810
|2008.03.25 11:42
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.29
|0.00
|0.00
|2008.03.25 12:27
|200.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|5691813
|2008.03.25 11:42
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.25
|0.00
|0.00
|2008.03.25 12:27
|200.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.92
|5691843
|2008.03.25 11:45
|buy
|0.20
|gbpjpy
|200.41
|0.00
|0.00
|2008.03.25 12:27
|200.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.91
|5692174
|2008.03.25 12:00
|buy
|0.40
|gbpjpy
|200.43
|0.00
|0.00
|2008.03.25 12:27
|200.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.78
|5692532
|2008.03.25 12:15
|buy
|0.80
|gbpjpy
|200.20
|0.00
|0.00
|2008.03.25 12:27
|200.32
|0.00
|0.00
|0.00
|95.51
|5692881
|2008.03.25 12:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.49
|0.00
|0.00
|2008.03.25 13:33
|200.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.87
|5693209
|2008.03.25 12:45
|buy
|0.20
|gbpjpy
|200.36
|0.00
|0.00
|2008.03.25 13:33
|200.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.82
|5693482
|2008.03.25 13:00
|buy
|0.40
|gbpjpy
|200.19
|0.00
|0.00
|2008.03.25 13:33
|200.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.85
|5693901
|2008.03.25 13:15
|buy
|0.80
|gbpjpy
|199.89
|0.00
|0.00
|2008.03.25 13:33
|200.07
|0.00
|0.00
|0.00
|143.56
|5694217
|2008.03.25 13:30
|buy
|1.60
|gbpjpy
|200.03
|0.00
|0.00
|2008.03.25 13:33
|200.07
|0.00
|0.00
|0.00
|63.80
|5694591
|2008.03.25 13:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.87
|0.00
|0.00
|2008.03.25 14:23
|199.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.98
|5694988
|2008.03.25 14:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|199.67
|0.00
|0.00
|2008.03.25 14:23
|199.77
|0.00
|0.00
|0.00
|19.96
|5694991
|2008.03.25 14:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|199.62
|0.00
|0.00
|2008.03.25 14:23
|199.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.95
|5695437
|2008.03.25 14:15
|buy
|0.40
|gbpjpy
|199.71
|0.00
|0.00
|2008.03.25 14:23
|199.77
|0.00
|0.00
|0.00
|23.95
|5695671
|2008.03.25 14:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.68
|0.00
|0.00
|2008.03.25 14:36
|199.79
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|5695909
|2008.03.25 14:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.97
|0.00
|0.00
|2008.03.25 16:04
|199.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.02
|5696394
|2008.03.25 15:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|199.35
|0.00
|0.00
|2008.03.25 15:25
|199.45
|0.00
|0.00
|0.00
|20.04
|5696880
|2008.03.25 15:15
|buy
|0.40
|gbpjpy
|199.31
|0.00
|0.00
|2008.03.25 15:25
|199.45
|0.00
|0.00
|0.00
|56.09
|5697064
|2008.03.25 15:30
|buy
|0.20
|gbpjpy
|199.38
|0.00
|0.00
|2008.03.25 16:04
|199.61
|0.00
|0.00
|0.00
|46.05
|5697324
|2008.03.25 15:45
|buy
|0.40
|gbpjpy
|199.28
|0.00
|0.00
|2008.03.25 16:00
|199.45
|0.00
|0.00
|0.00
|68.12
|5697456
|2008.03.25 16:00
|buy
|0.80
|gbpjpy
|199.48
|0.00
|0.00
|2008.03.25 16:00
|199.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.03
|5697645
|2008.03.25 16:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.70
|0.00
|0.00
|2008.03.25 16:24
|199.81
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|5697913
|2008.03.25 16:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.98
|0.00
|0.00
|2008.03.25 17:00
|200.13
|0.00
|0.00
|0.00
|14.99
|5698085
|2008.03.25 17:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.11
|0.00
|0.00
|2008.03.25 17:09
|200.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.99
|5698304
|2008.03.25 17:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.23
|0.00
|200.50
|2008.03.25 18:02
|200.50
|0.00
|0.00
|0.00
|26.95
|5698312
|2008.03.25 17:08
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.18
|0.00
|200.53
|2008.03.25 19:30
|200.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.94
|5698486
|2008.03.25 17:13
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0175
|0.0000
|2.0202
|2008.03.25 18:56
|2.0202
|0.00
|0.00
|0.00
|26.75
|5698487
|2008.03.25 17:13
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0168
|0.0000
|2.0183
|2008.03.25 19:20
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.88
|5698498
|2008.03.25 17:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.19
|0.00
|156.46
|2008.03.25 18:33
|156.46
|0.00
|0.00
|0.00
|26.95
|5698499
|2008.03.25 17:14
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.16
|0.00
|156.30
|2008.03.25 19:33
|156.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.98
|5698533
|2008.03.25 17:15
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0183
|0.0000
|1.0190
|2008.03.26 07:10
|1.0190
|0.00
|0.00
|-0.42
|6.87
|5698534
|2008.03.25 17:15
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0179
|0.0000
|1.0152
|2008.03.26 10:44
|1.0152
|0.00
|0.00
|0.23
|26.60
|5698571
|2008.03.25 17:16
|buy
|0.10
|audusd
|0.9144
|0.0000
|0.9171
|2008.03.25 18:57
|0.9171
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5698575
|2008.03.25 17:17
|sell
|0.10
|audusd
|0.9139
|0.0000
|0.9132
|2008.03.26 09:29
|0.9132
|0.00
|0.00
|-1.37
|7.00
|5698592
|2008.03.25 17:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|100.19
|0.00
|100.05
|2008.03.26 06:57
|100.05
|0.00
|0.00
|0.39
|-13.99
|5698594
|2008.03.25 17:17
|sell
|0.10
|usdjpy
|100.16
|0.00
|100.10
|2008.03.25 21:35
|100.10
|0.00
|0.00
|0.00
|5.99
|5698598
|2008.03.25 17:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5596
|0.0000
|1.5623
|2008.03.25 21:32
|1.5623
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5698600
|2008.03.25 17:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5594
|0.0000
|1.5627
|2008.03.25 22:13
|1.5627
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|5698621
|2008.03.25 17:18
|sell
|0.20
|gbpjpy
|200.39
|0.00
|200.53
|2008.03.25 19:30
|200.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.95
|5698624
|2008.03.25 17:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0092
|0.0000
|1.0079
|2008.03.25 23:26
|1.0079
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.90
|5698625
|2008.03.25 17:19
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0089
|0.0000
|1.0084
|2008.03.25 19:20
|1.0084
|0.00
|0.00
|0.00
|4.96
|5698726
|2008.03.25 17:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9996
|0.0000
|2.0023
|2008.03.25 18:44
|2.0023
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5698727
|2008.03.25 17:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9994
|0.0000
|2.0030
|2008.03.26 00:11
|2.0030
|0.00
|0.00
|-1.82
|-36.00
|5698854
|2008.03.25 17:33
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.36
|0.00
|156.30
|2008.03.25 19:33
|156.30
|0.00
|0.00
|0.00
|11.98
|5698944
|2008.03.25 17:43
|sell
|0.20
|audusd
|0.9159
|0.0000
|0.9132
|2008.03.26 09:29
|0.9132
|0.00
|0.00
|-2.73
|54.00
|5699015
|2008.03.25 17:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0016
|0.0000
|2.0030
|2008.03.26 00:11
|2.0030
|0.00
|0.00
|-3.64
|-28.00
|5699275
|2008.03.25 18:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.58
|0.00
|200.23
|2008.03.26 03:49
|200.23
|0.00
|0.00
|2.28
|-35.05
|5699362
|2008.03.25 18:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5614
|0.0000
|1.5627
|2008.03.25 22:13
|1.5627
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|5699394
|2008.03.25 18:18
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0189
|0.0000
|2.0183
|2008.03.25 19:20
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|11.90
|5699501
|2008.03.25 18:33
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.49
|0.00
|156.56
|2008.03.25 21:36
|156.56
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|5699526
|2008.03.25 18:36
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0163
|0.0000
|1.0190
|2008.03.26 07:10
|1.0190
|0.00
|0.00
|-0.84
|52.99
|5699588
|2008.03.25 18:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0027
|0.0000
|2.0032
|2008.03.25 21:33
|2.0032
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5699662
|2008.03.25 18:52
|sell
|0.40
|gbpjpy
|200.60
|0.00
|200.53
|2008.03.25 19:30
|200.53
|0.00
|0.00
|0.00
|27.95
|5699706
|2008.03.25 18:56
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0210
|0.0000
|2.0195
|2008.03.25 23:20
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.90
|5699716
|2008.03.25 18:56
|sell
|0.40
|eurjpy
|156.57
|0.00
|156.30
|2008.03.25 19:33
|156.30
|0.00
|0.00
|0.00
|107.85
|5699724
|2008.03.25 18:57
|buy
|0.10
|audusd
|0.9174
|0.0000
|0.9161
|2008.03.26 10:20
|0.9161
|0.00
|0.00
|1.03
|-13.00
|5699740
|2008.03.25 18:58
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.0210
|0.0000
|2.0183
|2008.03.25 19:20
|2.0183
|0.00
|0.00
|0.00
|107.11
|5699786
|2008.03.25 19:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0111
|0.0000
|1.0084
|2008.03.25 19:20
|1.0084
|0.00
|0.00
|0.00
|53.55
|5699791
|2008.03.25 19:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0005
|0.0000
|2.0032
|2008.03.25 21:33
|2.0032
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5699939
|2008.03.25 19:13
|sell
|0.20
|usdjpy
|100.37
|0.00
|100.10
|2008.03.25 21:35
|100.10
|0.00
|0.00
|0.00
|53.95
|5699949
|2008.03.25 19:14
|sell
|0.80
|gbpjpy
|200.80
|0.00
|200.53
|2008.03.25 19:30
|200.53
|0.00
|0.00
|0.00
|215.61
|5699982
|2008.03.25 19:18
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0189
|0.0000
|2.0195
|2008.03.25 23:20
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|11.92
|5700006
|2008.03.25 19:20
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0176
|0.0000
|2.0149
|2008.03.25 21:48
|2.0149
|0.00
|0.00
|0.00
|26.88
|5700007
|2008.03.25 19:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0079
|0.0000
|1.0052
|2008.03.25 21:47
|1.0052
|0.00
|0.00
|0.00
|26.86
|5700108
|2008.03.25 19:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.47
|0.00
|200.44
|2008.03.25 22:46
|200.44
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|5700128
|2008.03.25 19:33
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.27
|0.00
|156.21
|2008.03.25 22:46
|156.21
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|5700131
|2008.03.25 19:33
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.29
|0.00
|156.56
|2008.03.25 21:36
|156.56
|0.00
|0.00
|0.00
|53.95
|5700180
|2008.03.25 19:36
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.0168
|0.0000
|2.0195
|2008.03.25 23:20
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|107.30
|5700744
|2008.03.25 20:22
|buy
|0.20
|audusd
|0.9154
|0.0000
|0.9161
|2008.03.26 10:20
|0.9161
|0.00
|0.00
|2.06
|14.00
|5701272
|2008.03.25 21:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5627
|0.0000
|1.5654
|2008.03.25 21:48
|1.5654
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5701290
|2008.03.25 21:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0034
|0.0000
|2.0061
|2008.03.25 21:48
|2.0061
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5701314
|2008.03.25 21:35
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.48
|0.00
|156.21
|2008.03.25 22:46
|156.21
|0.00
|0.00
|0.00
|54.03
|5701326
|2008.03.25 21:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5634
|0.0000
|1.5627
|2008.03.25 22:13
|1.5627
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|5701335
|2008.03.25 21:35
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0072
|0.0000
|1.0079
|2008.03.25 23:26
|1.0079
|0.00
|0.00
|0.00
|13.89
|5701345
|2008.03.25 21:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|100.08
|0.00
|99.81
|2008.03.26 01:31
|99.81
|0.00
|0.00
|-0.61
|27.06
|5701356
|2008.03.25 21:36
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.59
|0.00
|156.45
|2008.03.26 01:15
|156.45
|0.00
|0.00
|1.37
|-13.99
|5701372
|2008.03.25 21:37
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0036
|0.0000
|2.0030
|2008.03.26 00:11
|2.0030
|0.00
|0.00
|-7.29
|24.00
|5701471
|2008.03.25 21:42
|sell
|0.80
|gbpusd
|2.0057
|0.0000
|2.0030
|2008.03.26 00:11
|2.0030
|0.00
|0.00
|-14.57
|216.00
|5701472
|2008.03.25 21:42
|sell
|0.20
|gbpjpy
|200.71
|0.00
|200.44
|2008.03.25 22:46
|200.44
|0.00
|0.00
|0.00
|54.03
|5701505
|2008.03.25 21:44
|buy
|0.20
|usdjpy
|99.99
|0.00
|100.05
|2008.03.26 06:57
|100.05
|0.00
|0.00
|0.78
|11.99
|5701561
|2008.03.25 21:47
|buy
|0.40
|usdchf
|1.0052
|0.0000
|1.0079
|2008.03.25 23:26
|1.0079
|0.00
|0.00
|0.00
|107.15
|5701562
|2008.03.25 21:47
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0049
|0.0000
|1.0063
|2008.03.26 01:32
|1.0063
|0.00
|0.00
|-0.04
|-13.91
|5701572
|2008.03.25 21:48
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0141
|0.0000
|2.0184
|2008.03.25 23:51
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.69
|5701579
|2008.03.25 21:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5656
|0.0000
|1.5643
|2008.03.26 01:24
|1.5643
|0.00
|0.00
|0.64
|-13.00
|5701586
|2008.03.25 21:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0065
|0.0000
|2.0048
|2008.03.26 08:10
|2.0048
|0.00
|0.00
|1.49
|-17.00
|5701600
|2008.03.25 21:49
|sell
|0.80
|eurusd
|1.5654
|0.0000
|1.5627
|2008.03.25 22:13
|1.5627
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|5701641
|2008.03.25 21:51
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0169
|0.0000
|2.0184
|2008.03.25 23:51
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.79
|5701811
|2008.03.25 22:04
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.39
|0.00
|156.45
|2008.03.26 01:15
|156.45
|0.00
|0.00
|2.74
|11.99
|5701823
|2008.03.25 22:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5636
|0.0000
|1.5643
|2008.03.26 01:24
|1.5643
|0.00
|0.00
|1.27
|14.00
|5701952
|2008.03.25 22:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5626
|0.0000
|1.5625
|2008.03.26 05:37
|1.5625
|0.00
|0.00
|-0.90
|1.00
|5702103
|2008.03.25 22:30
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.0190
|0.0000
|2.0184
|2008.03.25 23:51
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|23.82
|5702157
|2008.03.25 22:36
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0069
|0.0000
|1.0063
|2008.03.26 01:32
|1.0063
|0.00
|0.00
|-0.08
|11.92
|5702272
|2008.03.25 22:46
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.35
|0.00
|200.28
|2008.03.25 23:51
|200.28
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5702280
|2008.03.25 22:47
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.19
|0.00
|156.13
|2008.03.26 01:32
|156.13
|0.00
|0.00
|-1.63
|6.01
|5702342
|2008.03.25 22:53
|buy
|0.20
|gbpjpy
|200.37
|0.00
|200.23
|2008.03.26 03:49
|200.23
|0.00
|0.00
|4.56
|-28.04
|5702343
|2008.03.25 22:53
|buy
|0.40
|eurjpy
|156.18
|0.00
|156.45
|2008.03.26 01:15
|156.45
|0.00
|0.00
|5.48
|107.92
|5702514
|2008.03.25 23:19
|sell
|0.20
|gbpjpy
|200.55
|0.00
|200.28
|2008.03.25 23:51
|200.28
|0.00
|0.00
|0.00
|54.03
|5702519
|2008.03.25 23:20
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0203
|0.0000
|2.0209
|2008.03.26 00:15
|2.0209
|0.00
|0.00
|1.32
|5.95
|5702560
|2008.03.25 23:25
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.0211
|0.0000
|2.0184
|2008.03.25 23:51
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|214.46
|5702564
|2008.03.25 23:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0080
|0.0000
|1.0086
|2008.03.26 05:56
|1.0086
|0.00
|0.00
|-0.15
|5.95
|5702690
|2008.03.25 23:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0041
|0.0000
|2.0048
|2008.03.26 08:10
|2.0048
|0.00
|0.00
|2.98
|14.00
|5702692
|2008.03.25 23:51
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0177
|0.0000
|2.0171
|2008.03.26 01:36
|2.0171
|0.00
|0.00
|-1.75
|5.96
|5702693
|2008.03.25 23:51
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0182
|0.0000
|2.0209
|2008.03.26 00:15
|2.0209
|0.00
|0.00
|2.64
|53.51
|5702696
|2008.03.25 23:51
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.21
|0.00
|200.16
|2008.03.26 01:31
|200.16
|0.00
|0.00
|-2.87
|5.00
|5703336
|2008.03.26 00:08
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0198
|0.0000
|2.0171
|2008.03.26 01:36
|2.0171
|0.00
|0.00
|0.00
|53.70
|5703362
|2008.03.26 00:10
|sell
|0.20
|gbpjpy
|200.43
|0.00
|200.16
|2008.03.26 01:31
|200.16
|0.00
|0.00
|0.00
|54.06
|5703365
|2008.03.26 00:10
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5616
|0.0000
|1.5643
|2008.03.26 01:24
|1.5643
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5703388
|2008.03.26 00:12
|sell
|0.40
|usdchf
|1.0090
|0.0000
|1.0063
|2008.03.26 01:32
|1.0063
|0.00
|0.00
|0.00
|107.32
|5703397
|2008.03.26 00:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0025
|0.0000
|2.0020
|2008.03.26 07:52
|2.0020
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5703402
|2008.03.26 00:15
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0215
|0.0000
|2.0199
|2008.03.26 05:55
|2.0199
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.87
|5703681
|2008.03.26 01:15
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.40
|0.00
|156.13
|2008.03.26 01:32
|156.13
|0.00
|0.00
|0.00
|54.12
|5703694
|2008.03.26 01:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.49
|0.00
|156.34
|2008.03.26 03:59
|156.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|5703725
|2008.03.26 01:22
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0193
|0.0000
|2.0199
|2008.03.26 05:55
|2.0199
|0.00
|0.00
|0.00
|11.90
|5703727
|2008.03.26 01:22
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.28
|0.00
|156.34
|2008.03.26 03:59
|156.34
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5703747
|2008.03.26 01:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5646
|0.0000
|1.5613
|2008.03.26 08:11
|1.5613
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|5703750
|2008.03.26 01:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0047
|0.0000
|2.0020
|2008.03.26 07:52
|2.0020
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5703776
|2008.03.26 01:31
|buy
|0.40
|gbpjpy
|200.17
|0.00
|200.23
|2008.03.26 03:49
|200.23
|0.00
|0.00
|0.00
|24.04
|5703781
|2008.03.26 01:32
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.10
|0.00
|156.03
|2008.03.26 09:27
|156.03
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5703782
|2008.03.26 01:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.77
|0.00
|99.93
|2008.03.26 09:34
|99.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.01
|5703783
|2008.03.26 01:32
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.01
|0.00
|199.94
|2008.03.26 02:55
|199.94
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|5703788
|2008.03.26 01:32
|buy
|0.40
|usdjpy
|99.78
|0.00
|100.05
|2008.03.26 06:57
|100.05
|0.00
|0.00
|0.00
|107.95
|5703793
|2008.03.26 01:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5652
|0.0000
|1.5625
|2008.03.26 05:37
|1.5625
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5703808
|2008.03.26 01:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0058
|0.0000
|1.0072
|2008.03.26 09:12
|1.0072
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.90
|5703813
|2008.03.26 01:33
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0059
|0.0000
|1.0086
|2008.03.26 05:56
|1.0086
|0.00
|0.00
|0.00
|53.54
|5703818
|2008.03.26 01:35
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.0172
|0.0000
|2.0199
|2008.03.26 05:55
|2.0199
|0.00
|0.00
|0.00
|107.14
|5703823
|2008.03.26 01:36
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0165
|0.0000
|2.0229
|2008.03.26 08:22
|2.0229
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.41
|5703825
|2008.03.26 01:36
|buy
|0.40
|eurjpy
|156.07
|0.00
|156.34
|2008.03.26 03:59
|156.34
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5703917
|2008.03.26 01:47
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0186
|0.0000
|2.0229
|2008.03.26 08:22
|2.0229
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.21
|5703970
|2008.03.26 01:55
|sell
|0.20
|gbpjpy
|200.21
|0.00
|199.94
|2008.03.26 02:55
|199.94
|0.00
|0.00
|0.00
|54.15
|5704316
|2008.03.26 02:54
|buy
|0.80
|gbpjpy
|199.96
|0.00
|200.23
|2008.03.26 03:49
|200.23
|0.00
|0.00
|0.00
|216.30
|5704322
|2008.03.26 02:55
|sell
|0.10
|gbpjpy
|199.87
|0.00
|200.23
|2008.03.26 04:32
|200.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.04
|5704372
|2008.03.26 03:02
|sell
|0.20
|gbpjpy
|200.08
|0.00
|200.23
|2008.03.26 04:32
|200.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.02
|5704557
|2008.03.26 03:49
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.28
|0.00
|200.34
|2008.03.26 05:52
|200.34
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5704569
|2008.03.26 03:52
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.30
|0.00
|156.03
|2008.03.26 09:27
|156.03
|0.00
|0.00
|0.00
|53.98
|5704594
|2008.03.26 03:58
|sell
|0.40
|gbpjpy
|200.29
|0.00
|200.23
|2008.03.26 04:32
|200.23
|0.00
|0.00
|0.00
|24.02
|5704597
|2008.03.26 03:59
|sell
|0.20
|usdjpy
|99.97
|0.00
|99.93
|2008.03.26 09:34
|99.93
|0.00
|0.00
|0.00
|8.01
|5704601
|2008.03.26 03:59
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.39
|0.00
|156.45
|2008.03.26 07:09
|156.45
|0.00
|0.00
|0.00
|5.98
|5704635
|2008.03.26 04:04
|sell
|0.80
|gbpjpy
|200.50
|0.00
|200.23
|2008.03.26 04:32
|200.23
|0.00
|0.00
|0.00
|216.19
|5704762
|2008.03.26 04:32
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.17
|0.00
|200.54
|2008.03.26 08:23
|200.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.97
|5704765
|2008.03.26 04:33
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.18
|0.00
|156.45
|2008.03.26 07:09
|156.45
|0.00
|0.00
|0.00
|53.87
|5704988
|2008.03.26 05:24
|buy
|0.20
|gbpjpy
|200.07
|0.00
|200.34
|2008.03.26 05:52
|200.34
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5705083
|2008.03.26 05:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5626
|0.0000
|1.5613
|2008.03.26 08:11
|1.5613
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|5705085
|2008.03.26 05:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5623
|0.0000
|1.5596
|2008.03.26 07:18
|1.5596
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5705165
|2008.03.26 05:49
|sell
|0.20
|usdchf
|1.0079
|0.0000
|1.0072
|2008.03.26 09:12
|1.0072
|0.00
|0.00
|0.00
|13.90
|5705184
|2008.03.26 05:53
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.43
|0.00
|200.70
|2008.03.26 07:06
|200.70
|0.00
|0.00
|0.00
|26.96
|5705201
|2008.03.26 05:55
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0206
|0.0000
|2.0233
|2008.03.26 07:04
|2.0233
|0.00
|0.00
|0.00
|26.75
|5705211
|2008.03.26 05:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0088
|0.0000
|0.9994
|2008.03.26 15:10
|0.9994
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.05
|5705228
|2008.03.26 05:58
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.0211
|0.0000
|2.0229
|2008.03.26 08:22
|2.0229
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.34
|5705386
|2008.03.26 06:20
|sell
|0.20
|gbpjpy
|200.37
|0.00
|200.54
|2008.03.26 08:23
|200.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.97
|5705614
|2008.03.26 06:57
|buy
|0.10
|usdjpy
|100.07
|0.00
|99.28
|2008.03.26 15:08
|99.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.57
|5705696
|2008.03.26 07:03
|sell
|0.40
|gbpjpy
|200.58
|0.00
|200.54
|2008.03.26 08:23
|200.54
|0.00
|0.00
|0.00
|15.99
|5705736
|2008.03.26 07:04
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.0233
|0.0000
|2.0229
|2008.03.26 08:22
|2.0229
|0.00
|0.00
|0.00
|31.71
|5705741
|2008.03.26 07:04
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0235
|0.0000
|2.0198
|2008.03.26 09:52
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.69
|5705767
|2008.03.26 07:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.84
|0.00
|200.56
|2008.03.26 10:01
|200.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.99
|5705769
|2008.03.26 07:06
|sell
|0.40
|usdjpy
|100.20
|0.00
|99.93
|2008.03.26 09:34
|99.93
|0.00
|0.00
|0.00
|108.08
|5705795
|2008.03.26 07:08
|sell
|0.80
|gbpjpy
|200.81
|0.00
|200.54
|2008.03.26 08:23
|200.54
|0.00
|0.00
|0.00
|215.85
|5705807
|2008.03.26 07:09
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.48
|0.00
|156.33
|2008.03.26 10:00
|156.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|5705809
|2008.03.26 07:09
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5606
|0.0000
|1.5613
|2008.03.26 08:11
|1.5613
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|5705820
|2008.03.26 07:09
|sell
|0.40
|usdchf
|1.0099
|0.0000
|1.0072
|2008.03.26 09:12
|1.0072
|0.00
|0.00
|0.00
|107.23
|5705832
|2008.03.26 07:10
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0192
|0.0000
|1.0124
|2008.03.26 13:29
|1.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.17
|5705956
|2008.03.26 07:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5594
|0.0000
|1.5792
|2008.03.27 03:31
|1.5792
|0.00
|0.00
|-2.70
|-198.00
|5705967
|2008.03.26 07:20
|sell
|1.60
|gbpchf
|2.0256
|0.0000
|2.0229
|2008.03.26 08:22
|2.0229
|0.00
|0.00
|0.00
|428.02
|5706072
|2008.03.26 07:25
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.27
|0.00
|156.33
|2008.03.26 10:00
|156.33
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5706121
|2008.03.26 07:26
|buy
|0.80
|eurusd
|1.5586
|0.0000
|1.5613
|2008.03.26 08:11
|1.5613
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|5706415
|2008.03.26 07:46
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0021
|0.0000
|2.0048
|2008.03.26 08:10
|2.0048
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5706496
|2008.03.26 07:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0017
|0.0000
|2.0053
|2008.03.26 10:52
|2.0053
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|5706721
|2008.03.26 08:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0042
|0.0000
|2.0053
|2008.03.26 10:52
|2.0053
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|5706752
|2008.03.26 08:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0052
|0.0000
|2.0058
|2008.03.26 10:07
|2.0058
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5706794
|2008.03.26 08:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5616
|0.0000
|1.5623
|2008.03.26 10:00
|1.5623
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5706795
|2008.03.26 08:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5614
|0.0000
|1.5792
|2008.03.27 03:31
|1.5792
|0.00
|0.00
|-5.40
|-356.00
|5706929
|2008.03.26 08:21
|buy
|0.20
|gbpjpy
|200.64
|0.00
|200.56
|2008.03.26 10:01
|200.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|5706942
|2008.03.26 08:22
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0222
|0.0000
|2.0195
|2008.03.26 09:12
|2.0195
|0.00
|0.00
|0.00
|26.79
|5706945
|2008.03.26 08:23
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.47
|0.00
|200.41
|2008.03.26 09:16
|200.41
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5707055
|2008.03.26 08:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0031
|0.0000
|2.0058
|2008.03.26 10:07
|2.0058
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5707080
|2008.03.26 08:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5596
|0.0000
|1.5623
|2008.03.26 10:00
|1.5623
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5707182
|2008.03.26 08:36
|sell
|0.20
|gbpjpy
|200.68
|0.00
|200.41
|2008.03.26 09:16
|200.41
|0.00
|0.00
|0.00
|53.97
|5707394
|2008.03.26 08:52
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0213
|0.0000
|2.0198
|2008.03.26 09:52
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.76
|5707585
|2008.03.26 09:05
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0171
|0.0000
|1.0124
|2008.03.26 13:29
|1.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.85
|5707681
|2008.03.26 09:12
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0188
|0.0000
|2.0161
|2008.03.26 10:06
|2.0161
|0.00
|0.00
|0.00
|26.85
|5707690
|2008.03.26 09:12
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.0192
|0.0000
|2.0198
|2008.03.26 09:52
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|23.81
|5707709
|2008.03.26 09:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0069
|0.0000
|1.0042
|2008.03.26 10:08
|1.0042
|0.00
|0.00
|0.00
|26.89
|5707814
|2008.03.26 09:16
|buy
|0.40
|gbpjpy
|200.29
|0.00
|200.56
|2008.03.26 10:01
|200.56
|0.00
|0.00
|0.00
|107.97
|5707828
|2008.03.26 09:17
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.24
|0.00
|200.22
|2008.03.26 09:33
|200.22
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5707943
|2008.03.26 09:24
|sell
|0.20
|gbpjpy
|200.49
|0.00
|200.22
|2008.03.26 09:33
|200.22
|0.00
|0.00
|0.00
|54.03
|5707999
|2008.03.26 09:26
|buy
|0.40
|eurjpy
|156.06
|0.00
|156.33
|2008.03.26 10:00
|156.33
|0.00
|0.00
|0.00
|107.98
|5708004
|2008.03.26 09:27
|buy
|0.40
|audusd
|0.9134
|0.0000
|0.9161
|2008.03.26 10:20
|0.9161
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5708019
|2008.03.26 09:27
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.96
|0.00
|156.39
|2008.03.26 10:26
|156.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.17
|5708050
|2008.03.26 09:29
|sell
|0.10
|audusd
|0.9130
|0.0000
|0.9208
|2008.03.26 13:23
|0.9208
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.00
|5708104
|2008.03.26 09:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.15
|0.00
|200.32
|2008.03.26 10:25
|200.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.04
|5708116
|2008.03.26 09:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.89
|0.00
|99.62
|2008.03.26 10:26
|99.62
|0.00
|0.00
|0.00
|27.10
|5708121
|2008.03.26 09:35
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.0171
|0.0000
|2.0198
|2008.03.26 09:52
|2.0198
|0.00
|0.00
|0.00
|214.22
|5708136
|2008.03.26 09:35
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0067
|0.0000
|0.9994
|2008.03.26 15:10
|0.9994
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.07
|5708394
|2008.03.26 09:53
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0203
|0.0000
|1.9936
|2008.03.26 12:07
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|-267.48
|5708411
|2008.03.26 09:53
|sell
|0.20
|gbpjpy
|200.36
|0.00
|200.32
|2008.03.26 10:25
|200.32
|0.00
|0.00
|0.00
|8.02
|5708647
|2008.03.26 10:01
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0179
|0.0000
|1.9936
|2008.03.26 12:07
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|-486.88
|5708735
|2008.03.26 10:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5627
|0.0000
|1.5654
|2008.03.26 10:07
|1.5654
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5708767
|2008.03.26 10:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.62
|0.00
|198.64
|2008.03.26 11:35
|198.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-199.07
|5708806
|2008.03.26 10:04
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.44
|0.00
|156.71
|2008.03.26 10:08
|156.71
|0.00
|0.00
|0.00
|26.98
|5708807
|2008.03.26 10:04
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.41
|0.00
|156.39
|2008.03.26 10:26
|156.39
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|5708832
|2008.03.26 10:05
|sell
|0.40
|gbpjpy
|200.59
|0.00
|200.32
|2008.03.26 10:25
|200.32
|0.00
|0.00
|0.00
|108.26
|5708933
|2008.03.26 10:07
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5645
|0.0000
|1.5792
|2008.03.27 03:31
|1.5792
|0.00
|0.00
|-10.81
|-588.00
|5709040
|2008.03.26 10:08
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.0152
|0.0000
|1.9936
|2008.03.26 12:07
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|-865.56
|5709227
|2008.03.26 10:11
|sell
|0.20
|audusd
|0.9151
|0.0000
|0.9208
|2008.03.26 13:23
|0.9208
|0.00
|0.00
|0.00
|-114.00
|5709419
|2008.03.26 10:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5685
|0.0000
|1.5712
|2008.03.26 10:37
|1.5712
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5709423
|2008.03.26 10:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0083
|0.0000
|2.0110
|2008.03.26 10:45
|2.0110
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5709424
|2008.03.26 10:16
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0080
|0.0000
|2.0053
|2008.03.26 10:52
|2.0053
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5709434
|2008.03.26 10:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.69
|0.00
|156.20
|2008.03.26 10:55
|156.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.35
|5709437
|2008.03.26 10:16
|sell
|0.40
|eurjpy
|156.66
|0.00
|156.39
|2008.03.26 10:26
|156.39
|0.00
|0.00
|0.00
|108.44
|5709456
|2008.03.26 10:16
|sell
|0.80
|eurusd
|1.5681
|0.0000
|1.5792
|2008.03.27 03:31
|1.5792
|0.00
|0.00
|-21.61
|-888.00
|5709466
|2008.03.26 10:17
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0143
|0.0000
|2.0116
|2008.03.26 10:26
|2.0116
|0.00
|0.00
|0.00
|26.95
|5709480
|2008.03.26 10:17
|buy
|0.40
|usdchf
|1.0030
|0.0000
|0.9994
|2008.03.26 15:10
|0.9994
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.07
|5709482
|2008.03.26 10:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0027
|0.0000
|1.0000
|2008.03.26 10:37
|1.0000
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5709585
|2008.03.26 10:20
|buy
|0.20
|usdjpy
|99.80
|0.00
|99.28
|2008.03.26 15:08
|99.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.74
|5709665
|2008.03.26 10:21
|sell
|1.60
|eurusd
|1.5706
|0.0000
|1.5792
|2008.03.27 03:31
|1.5792
|0.00
|0.00
|-43.23
|-1 376.00
|5709679
|2008.03.26 10:22
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.0122
|0.0000
|1.9936
|2008.03.26 12:07
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 490.68
|5709831
|2008.03.26 10:26
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.40
|0.00
|156.20
|2008.03.26 10:55
|156.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.28
|5709832
|2008.03.26 10:26
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.37
|0.00
|156.10
|2008.03.26 10:30
|156.10
|0.00
|0.00
|0.00
|27.14
|5710049
|2008.03.26 10:32
|buy
|0.40
|usdjpy
|99.44
|0.00
|99.28
|2008.03.26 15:08
|99.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.46
|5710051
|2008.03.26 10:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.41
|0.00
|99.14
|2008.03.26 10:40
|99.14
|0.00
|0.00
|0.00
|27.23
|5710079
|2008.03.26 10:32
|buy
|0.20
|gbpjpy
|199.89
|0.00
|199.46
|2008.03.26 10:49
|199.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.61
|5710121
|2008.03.26 10:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|199.68
|0.00
|199.41
|2008.03.26 10:40
|199.41
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|5710266
|2008.03.26 10:36
|buy
|0.10
|audusd
|0.9155
|0.0000
|0.9182
|2008.03.26 11:26
|0.9182
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5710291
|2008.03.26 10:37
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0106
|0.0000
|2.0079
|2008.03.26 10:43
|2.0079
|0.00
|0.00
|0.00
|27.04
|5710425
|2008.03.26 10:40
|buy
|0.40
|eurjpy
|155.93
|0.00
|156.20
|2008.03.26 10:55
|156.20
|0.00
|0.00
|0.00
|108.76
|5710427
|2008.03.26 10:40
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.90
|0.00
|156.07
|2008.03.26 12:51
|156.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.14
|5710489
|2008.03.26 10:41
|buy
|0.40
|gbpjpy
|199.49
|0.00
|199.46
|2008.03.26 10:49
|199.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.09
|5710608
|2008.03.26 10:44
|buy
|0.80
|gbpjpy
|199.19
|0.00
|199.46
|2008.03.26 10:47
|199.46
|0.00
|0.00
|0.00
|217.72
|5710729
|2008.03.26 10:49
|buy
|1.60
|gbpchf
|2.0069
|0.0000
|1.9936
|2008.03.26 12:07
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 131.84
|5710733
|2008.03.26 10:49
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0062
|0.0000
|2.0035
|2008.03.26 10:57
|2.0035
|0.00
|0.00
|0.00
|27.02
|5710739
|2008.03.26 10:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.27
|0.00
|99.20
|2008.03.26 11:50
|99.20
|0.00
|0.00
|0.00
|7.06
|5710753
|2008.03.26 10:50
|buy
|0.80
|usdchf
|0.9995
|0.0000
|0.9994
|2008.03.26 15:10
|0.9994
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|5710754
|2008.03.26 10:50
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9992
|0.0000
|0.9965
|2008.03.26 13:30
|0.9965
|0.00
|0.00
|0.00
|27.10
|5710776
|2008.03.26 10:51
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.11
|0.00
|156.07
|2008.03.26 12:51
|156.07
|0.00
|0.00
|0.00
|8.06
|5710913
|2008.03.26 10:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0056
|0.0000
|1.9988
|2008.03.26 12:29
|1.9988
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|5710921
|2008.03.26 10:54
|buy
|0.20
|gbpjpy
|199.25
|0.00
|198.64
|2008.03.26 11:35
|198.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.66
|5710927
|2008.03.26 10:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0054
|0.0000
|2.0027
|2008.03.26 11:01
|2.0027
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5710929
|2008.03.26 10:55
|buy
|3.20
|gbpchf
|2.0048
|0.0000
|1.9936
|2008.03.26 12:07
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 590.47
|5710992
|2008.03.26 10:56
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0150
|0.0000
|1.0123
|2008.03.26 12:22
|1.0123
|0.00
|0.00
|0.00
|26.67
|5710995
|2008.03.26 10:56
|sell
|0.10
|gbpjpy
|198.98
|0.00
|198.71
|2008.03.26 11:10
|198.71
|0.00
|0.00
|0.00
|27.17
|5711000
|2008.03.26 10:56
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.11
|0.00
|156.09
|2008.03.26 15:07
|156.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.01
|5711013
|2008.03.26 10:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5724
|0.0000
|1.5730
|2008.03.26 11:50
|1.5730
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5711024
|2008.03.26 10:57
|buy
|0.40
|gbpjpy
|199.02
|0.00
|198.64
|2008.03.26 11:35
|198.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.83
|5711027
|2008.03.26 10:57
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0030
|0.0000
|2.0003
|2008.03.26 11:10
|2.0003
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5711100
|2008.03.26 11:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0034
|0.0000
|1.9988
|2008.03.26 12:29
|1.9988
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|5711180
|2008.03.26 11:02
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0006
|0.0000
|1.9988
|2008.03.26 12:29
|1.9988
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|5711196
|2008.03.26 11:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0003
|0.0000
|1.9997
|2008.03.26 11:10
|1.9997
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5711206
|2008.03.26 11:03
|buy
|6.40
|gbpchf
|2.0023
|0.0000
|1.9936
|2008.03.26 12:07
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 578.04
|5711257
|2008.03.26 11:06
|sell
|0.40
|audusd
|0.9174
|0.0000
|0.9208
|2008.03.26 13:23
|0.9208
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.00
|5711292
|2008.03.26 11:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0024
|0.0000
|1.9997
|2008.03.26 11:10
|1.9997
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5711310
|2008.03.26 11:08
|sell
|3.20
|eurusd
|1.5726
|0.0000
|1.5792
|2008.03.27 03:31
|1.5792
|0.00
|0.00
|-86.46
|-2 112.00
|5711357
|2008.03.26 11:10
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0150
|0.0000
|1.0124
|2008.03.26 13:29
|1.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.73
|5711401
|2008.03.26 11:11
|buy
|0.80
|gbpjpy
|198.63
|0.00
|198.64
|2008.03.26 11:35
|198.64
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|5711410
|2008.03.26 11:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9993
|0.0000
|1.9966
|2008.03.26 11:13
|1.9966
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5711437
|2008.03.26 11:12
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9981
|0.0000
|1.9988
|2008.03.26 12:29
|1.9988
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|5711486
|2008.03.26 11:13
|buy
|1.60
|gbpjpy
|198.37
|0.00
|198.64
|2008.03.26 11:35
|198.64
|0.00
|0.00
|0.00
|434.35
|5711531
|2008.03.26 11:15
|buy
|12.80
|gbpchf
|1.9945
|0.0000
|1.9936
|2008.03.26 12:07
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 154.07
|5711536
|2008.03.26 11:15
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9938
|0.0000
|1.9931
|2008.03.26 11:50
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|7.01
|5711560
|2008.03.26 11:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9967
|0.0000
|1.9960
|2008.03.26 13:40
|1.9960
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5711565
|2008.03.26 11:16
|sell
|0.10
|gbpjpy
|198.22
|0.00
|198.16
|2008.03.26 11:50
|198.16
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|5711602
|2008.03.26 11:18
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9961
|0.0000
|1.9988
|2008.03.26 12:29
|1.9988
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|5711627
|2008.03.26 11:19
|sell
|0.20
|gbpjpy
|198.43
|0.00
|198.16
|2008.03.26 11:50
|198.16
|0.00
|0.00
|0.00
|54.41
|5711649
|2008.03.26 11:20
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9958
|0.0000
|1.9931
|2008.03.26 11:50
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|54.09
|5711749
|2008.03.26 11:26
|buy
|0.10
|audusd
|0.9186
|0.0000
|0.9213
|2008.03.26 12:15
|0.9213
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5711822
|2008.03.26 11:32
|sell
|0.20
|usdjpy
|99.47
|0.00
|99.20
|2008.03.26 11:50
|99.20
|0.00
|0.00
|0.00
|54.44
|5711870
|2008.03.26 11:35
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.72
|0.00
|198.11
|2008.03.26 12:07
|198.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.49
|5711905
|2008.03.26 11:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5703
|0.0000
|1.5730
|2008.03.26 11:50
|1.5730
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5711942
|2008.03.26 11:39
|buy
|0.20
|gbpjpy
|198.49
|0.00
|198.11
|2008.03.26 12:07
|198.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.62
|5712058
|2008.03.26 11:48
|buy
|0.40
|gbpjpy
|198.28
|0.00
|198.11
|2008.03.26 12:07
|198.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.55
|5712111
|2008.03.26 11:50
|buy
|0.80
|gbpjpy
|198.06
|0.00
|198.11
|2008.03.26 12:07
|198.11
|0.00
|0.00
|0.00
|40.32
|5712139
|2008.03.26 11:50
|sell
|0.10
|gbpjpy
|198.01
|0.00
|198.30
|2008.03.26 12:47
|198.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.22
|5712165
|2008.03.26 11:51
|buy
|0.80
|usdjpy
|99.24
|0.00
|99.28
|2008.03.26 15:08
|99.28
|0.00
|0.00
|0.00
|32.23
|5712172
|2008.03.26 11:51
|buy
|1.60
|usdchf
|0.9967
|0.0000
|0.9994
|2008.03.26 15:10
|0.9994
|0.00
|0.00
|0.00
|432.21
|5712235
|2008.03.26 11:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5729
|0.0000
|1.5736
|2008.03.26 15:31
|1.5736
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5712239
|2008.03.26 11:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.20
|0.00
|98.93
|2008.03.26 13:30
|98.93
|0.00
|0.00
|0.00
|27.29
|5712250
|2008.03.26 11:53
|buy
|25.60
|gbpchf
|1.9909
|0.0000
|1.9936
|2008.03.26 12:07
|1.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|6 924.46
|5712274
|2008.03.26 11:55
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9906
|0.0000
|1.9900
|2008.03.26 13:30
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|5712333
|2008.03.26 11:58
|sell
|0.80
|audusd
|0.9194
|0.0000
|0.9208
|2008.03.26 13:23
|0.9208
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|5712382
|2008.03.26 12:00
|buy
|1.60
|gbpjpy
|197.84
|0.00
|198.11
|2008.03.26 12:07
|198.11
|0.00
|0.00
|0.00
|435.49
|5712420
|2008.03.26 12:02
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9927
|0.0000
|1.9900
|2008.03.26 13:30
|1.9900
|0.00
|0.00
|0.00
|54.22
|5712461
|2008.03.26 12:07
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9943
|0.0000
|1.9929
|2008.03.26 15:00
|1.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.02
|5712463
|2008.03.26 12:07
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.18
|0.00
|198.45
|2008.03.26 12:20
|198.45
|0.00
|0.00
|0.00
|27.19
|5712499
|2008.03.26 12:11
|sell
|0.20
|gbpjpy
|198.21
|0.00
|198.30
|2008.03.26 12:47
|198.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.14
|5712538
|2008.03.26 12:15
|sell
|1.60
|audusd
|0.9215
|0.0000
|0.9208
|2008.03.26 13:23
|0.9208
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|5712541
|2008.03.26 12:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.9216
|0.0000
|0.9222
|2008.03.26 16:34
|0.9222
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5712602
|2008.03.26 12:21
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.64
|0.00
|198.26
|2008.03.26 13:00
|198.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.31
|5712604
|2008.03.26 12:21
|sell
|0.40
|gbpjpy
|198.57
|0.00
|198.30
|2008.03.26 12:47
|198.30
|0.00
|0.00
|0.00
|108.81
|5712606
|2008.03.26 12:21
|sell
|0.40
|eurjpy
|156.34
|0.00
|156.07
|2008.03.26 12:51
|156.07
|0.00
|0.00
|0.00
|108.88
|5712625
|2008.03.26 12:22
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0119
|0.0000
|1.0124
|2008.03.26 13:29
|1.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|39.51
|5712626
|2008.03.26 12:22
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0115
|0.0000
|1.0168
|2008.03.27 01:49
|1.0168
|0.00
|0.00
|0.69
|-52.13
|5712675
|2008.03.26 12:28
|sell
|3.20
|audusd
|0.9235
|0.0000
|0.9208
|2008.03.26 13:23
|0.9208
|0.00
|0.00
|0.00
|864.00
|5712683
|2008.03.26 12:28
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9987
|0.0000
|1.9960
|2008.03.26 13:40
|1.9960
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5712695
|2008.03.26 12:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9992
|0.0000
|1.9969
|2008.03.26 14:45
|1.9969
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|5712773
|2008.03.26 12:38
|buy
|1.60
|usdcad
|1.0097
|0.0000
|1.0124
|2008.03.26 13:29
|1.0124
|0.00
|0.00
|0.00
|426.71
|5712803
|2008.03.26 12:43
|buy
|0.20
|gbpjpy
|198.41
|0.00
|198.26
|2008.03.26 13:00
|198.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.23
|5712820
|2008.03.26 12:45
|buy
|0.20
|gbpchf
|1.9922
|0.0000
|1.9929
|2008.03.26 15:00
|1.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|14.03
|5712838
|2008.03.26 12:47
|sell
|0.10
|gbpjpy
|198.25
|0.00
|197.98
|2008.03.26 12:51
|197.98
|0.00
|0.00
|0.00
|27.23
|5712849
|2008.03.26 12:47
|buy
|0.40
|gbpjpy
|198.20
|0.00
|198.26
|2008.03.26 13:00
|198.26
|0.00
|0.00
|0.00
|24.19
|5712874
|2008.03.26 12:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9971
|0.0000
|1.9969
|2008.03.26 14:45
|1.9969
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|5712878
|2008.03.26 12:51
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.04
|0.00
|155.77
|2008.03.26 13:34
|155.77
|0.00
|0.00
|0.00
|27.28
|5712886
|2008.03.26 12:51
|buy
|0.80
|gbpjpy
|197.99
|0.00
|198.26
|2008.03.26 13:00
|198.26
|0.00
|0.00
|0.00
|217.72
|5712891
|2008.03.26 12:52
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.88
|0.00
|198.04
|2008.03.26 13:30
|198.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.13
|5712911
|2008.03.26 12:54
|sell
|0.20
|gbpjpy
|198.08
|0.00
|198.04
|2008.03.26 13:30
|198.04
|0.00
|0.00
|0.00
|8.06
|5712969
|2008.03.26 13:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.30
|0.00
|197.98
|2008.03.26 15:00
|197.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.27
|5713094
|2008.03.26 13:15
|sell
|0.40
|gbpjpy
|198.31
|0.00
|198.04
|2008.03.26 13:30
|198.04
|0.00
|0.00
|0.00
|108.90
|5713185
|2008.03.26 13:23
|sell
|0.10
|audusd
|0.9205
|0.0000
|0.9178
|2008.03.26 17:21
|0.9178
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5713281
|2008.03.26 13:30
|buy
|0.20
|gbpjpy
|197.94
|0.00
|197.98
|2008.03.26 15:00
|197.98
|0.00
|0.00
|0.00
|8.06
|5713391
|2008.03.26 13:33
|buy
|0.20
|eurjpy
|155.82
|0.00
|156.09
|2008.03.26 15:07
|156.09
|0.00
|0.00
|0.00
|54.41
|5713394
|2008.03.26 13:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.76
|0.00
|198.00
|2008.03.26 15:34
|198.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.23
|5713396
|2008.03.26 13:33
|buy
|1.60
|usdjpy
|99.01
|0.00
|99.28
|2008.03.26 15:08
|99.28
|0.00
|0.00
|0.00
|435.09
|5713397
|2008.03.26 13:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|98.98
|0.00
|99.12
|2008.03.26 21:28
|99.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.13
|5713410
|2008.03.26 13:34
|buy
|0.40
|gbpjpy
|197.71
|0.00
|197.98
|2008.03.26 15:00
|197.98
|0.00
|0.00
|0.00
|108.92
|5713420
|2008.03.26 13:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|155.70
|0.00
|157.05
|2008.03.26 21:16
|157.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.13
|5713453
|2008.03.26 13:36
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0131
|0.0000
|1.0158
|2008.03.26 14:29
|1.0158
|0.00
|0.00
|0.00
|26.58
|5713464
|2008.03.26 13:37
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9967
|0.0000
|0.9961
|2008.03.26 16:36
|0.9961
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|5713469
|2008.03.26 13:37
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9905
|0.0000
|1.9929
|2008.03.26 15:34
|1.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.07
|5713512
|2008.03.26 13:40
|buy
|0.40
|gbpchf
|1.9902
|0.0000
|1.9929
|2008.03.26 15:00
|1.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|108.17
|5713540
|2008.03.26 13:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9957
|0.0000
|1.9930
|2008.03.26 14:21
|1.9930
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5713708
|2008.03.26 13:54
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0135
|0.0000
|1.0168
|2008.03.27 01:49
|1.0168
|0.00
|0.00
|1.38
|-64.92
|5713827
|2008.03.26 14:04
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|1.9969
|2008.03.26 14:45
|1.9969
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5713860
|2008.03.26 14:06
|sell
|0.20
|usdjpy
|99.18
|0.00
|99.12
|2008.03.26 21:28
|99.12
|0.00
|0.00
|0.00
|12.11
|5713881
|2008.03.26 14:07
|sell
|0.20
|eurjpy
|155.90
|0.00
|157.05
|2008.03.26 21:16
|157.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-231.92
|5713972
|2008.03.26 14:14
|sell
|0.40
|usdcad
|1.0155
|0.0000
|1.0168
|2008.03.27 01:49
|1.0168
|0.00
|0.00
|2.77
|-51.14
|5714061
|2008.03.26 14:21
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5709
|0.0000
|1.5736
|2008.03.26 15:31
|1.5736
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5714076
|2008.03.26 14:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9932
|0.0000
|2.0053
|2008.03.27 03:17
|2.0053
|0.00
|0.00
|-5.46
|-121.00
|5714133
|2008.03.26 14:29
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0163
|0.0000
|1.0190
|2008.03.26 17:22
|1.0190
|0.00
|0.00
|0.00
|26.50
|5714203
|2008.03.26 14:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9952
|0.0000
|2.0053
|2008.03.27 03:17
|2.0053
|0.00
|0.00
|-10.93
|-202.00
|5714380
|2008.03.26 14:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9969
|0.0000
|1.9996
|2008.03.26 16:35
|1.9996
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5714392
|2008.03.26 14:47
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9972
|0.0000
|2.0053
|2008.03.27 03:17
|2.0053
|0.00
|0.00
|-21.86
|-324.00
|5714543
|2008.03.26 14:57
|buy
|0.20
|audusd
|0.9195
|0.0000
|0.9222
|2008.03.26 16:34
|0.9222
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5714612
|2008.03.26 15:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9923
|0.0000
|1.9950
|2008.03.26 15:09
|1.9950
|0.00
|0.00
|0.00
|27.02
|5714651
|2008.03.26 15:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|197.98
|0.00
|198.25
|2008.03.26 15:08
|198.25
|0.00
|0.00
|0.00
|27.19
|5714656
|2008.03.26 15:03
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9926
|0.0000
|1.9929
|2008.03.26 15:34
|1.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.01
|5714675
|2008.03.26 15:05
|sell
|0.20
|gbpjpy
|197.97
|0.00
|198.00
|2008.03.26 15:34
|198.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.05
|5714714
|2008.03.26 15:07
|sell
|0.20
|usdchf
|0.9988
|0.0000
|0.9961
|2008.03.26 16:36
|0.9961
|0.00
|0.00
|0.00
|54.21
|5714719
|2008.03.26 15:08
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.15
|0.00
|156.22
|2008.03.26 16:49
|156.22
|0.00
|0.00
|0.00
|7.06
|5714720
|2008.03.26 15:08
|sell
|0.40
|eurjpy
|156.12
|0.00
|157.05
|2008.03.26 21:16
|157.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-375.11
|5714722
|2008.03.26 15:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.33
|0.00
|99.40
|2008.03.26 18:25
|99.40
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|5714738
|2008.03.26 15:09
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.34
|0.00
|198.38
|2008.03.26 16:53
|198.38
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|5714739
|2008.03.26 15:09
|sell
|0.40
|gbpjpy
|198.27
|0.00
|198.00
|2008.03.26 15:34
|198.00
|0.00
|0.00
|0.00
|109.03
|5714772
|2008.03.26 15:11
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9963
|0.0000
|1.9950
|2008.03.26 17:35
|1.9950
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.05
|5714774
|2008.03.26 15:11
|sell
|0.40
|gbpchf
|1.9956
|0.0000
|1.9929
|2008.03.26 15:34
|1.9929
|0.00
|0.00
|0.00
|108.33
|5714788
|2008.03.26 15:11
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9995
|0.0000
|0.9929
|2008.03.27 07:43
|0.9929
|0.00
|0.00
|-0.46
|-66.47
|5714882
|2008.03.26 15:19
|buy
|0.20
|gbpjpy
|198.11
|0.00
|198.38
|2008.03.26 16:53
|198.38
|0.00
|0.00
|0.00
|54.45
|5714888
|2008.03.26 15:20
|buy
|0.20
|eurjpy
|155.95
|0.00
|156.22
|2008.03.26 16:49
|156.22
|0.00
|0.00
|0.00
|54.44
|5715029
|2008.03.26 15:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|99.13
|0.00
|99.40
|2008.03.26 18:25
|99.40
|0.00
|0.00
|0.00
|54.33
|5715058
|2008.03.26 15:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5739
|0.0000
|1.5766
|2008.03.26 17:59
|1.5766
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5715068
|2008.03.26 15:32
|buy
|0.20
|gbpchf
|1.9943
|0.0000
|1.9950
|2008.03.26 17:35
|1.9950
|0.00
|0.00
|0.00
|14.06
|5715087
|2008.03.26 15:33
|buy
|0.20
|usdchf
|0.9971
|0.0000
|0.9929
|2008.03.27 07:43
|0.9929
|0.00
|0.00
|-0.91
|-84.59
|5715126
|2008.03.26 15:34
|sell
|0.10
|gbpjpy
|198.00
|0.00
|199.10
|2008.03.26 18:45
|199.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.86
|5715135
|2008.03.26 15:34
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9923
|0.0000
|1.9916
|2008.03.26 17:59
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|5715239
|2008.03.26 15:44
|buy
|0.40
|gbpchf
|1.9923
|0.0000
|1.9950
|2008.03.26 17:35
|1.9950
|0.00
|0.00
|0.00
|108.43
|5715431
|2008.03.26 16:03
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9993
|0.0000
|2.0053
|2008.03.27 03:17
|2.0053
|0.00
|0.00
|-43.72
|-480.00
|5715662
|2008.03.26 16:30
|sell
|0.20
|gbpjpy
|198.21
|0.00
|199.10
|2008.03.26 18:45
|199.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.38
|5715705
|2008.03.26 16:35
|buy
|0.10
|audusd
|0.9226
|0.0000
|0.9191
|2008.03.26 20:51
|0.9191
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|5715707
|2008.03.26 16:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9998
|0.0000
|2.0025
|2008.03.26 17:22
|2.0025
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5715756
|2008.03.26 16:37
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9957
|0.0000
|0.9930
|2008.03.26 18:41
|0.9930
|0.00
|0.00
|0.00
|27.19
|5715769
|2008.03.26 16:37
|sell
|6.40
|eurusd
|1.5752
|0.0000
|1.5792
|2008.03.27 03:31
|1.5792
|0.00
|0.00
|-172.92
|-2 560.00
|5715912
|2008.03.26 16:49
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.25
|0.00
|156.52
|2008.03.26 17:31
|156.52
|0.00
|0.00
|0.00
|27.17
|5715943
|2008.03.26 16:52
|buy
|0.40
|usdchf
|0.9951
|0.0000
|0.9929
|2008.03.27 07:43
|0.9929
|0.00
|0.00
|-1.82
|-88.62
|5715958
|2008.03.26 16:53
|buy
|0.20
|audusd
|0.9204
|0.0000
|0.9191
|2008.03.26 20:51
|0.9191
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|5715962
|2008.03.26 16:53
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.46
|0.00
|198.73
|2008.03.26 17:23
|198.73
|0.00
|0.00
|0.00
|27.22
|5715966
|2008.03.26 16:54
|sell
|0.40
|gbpjpy
|198.44
|0.00
|199.10
|2008.03.26 18:45
|199.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-266.05
|5716093
|2008.03.26 17:00
|sell
|0.80
|usdcad
|1.0175
|0.0000
|1.0168
|2008.03.27 01:49
|1.0168
|0.00
|0.00
|5.53
|55.08
|5716144
|2008.03.26 17:01
|sell
|1.60
|gbpusd
|2.0018
|0.0000
|2.0053
|2008.03.27 03:17
|2.0053
|0.00
|0.00
|-87.44
|-560.00
|5716285
|2008.03.26 17:09
|buy
|0.40
|audusd
|0.9184
|0.0000
|0.9191
|2008.03.26 20:51
|0.9191
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|5716472
|2008.03.26 17:21
|sell
|0.10
|audusd
|0.9174
|0.0000
|0.9188
|2008.03.27 09:26
|0.9188
|0.00
|0.00
|-4.10
|-14.00
|5716477
|2008.03.26 17:22
|sell
|0.80
|gbpjpy
|198.65
|0.00
|199.10
|2008.03.26 18:45
|199.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-362.79
|5716492
|2008.03.26 17:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0027
|0.0000
|2.0054
|2008.03.26 18:07
|2.0054
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5716498
|2008.03.26 17:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.80
|0.00
|199.07
|2008.03.26 17:32
|199.07
|0.00
|0.00
|0.00
|27.18
|5716499
|2008.03.26 17:23
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0195
|0.0000
|1.0202
|2008.03.27 09:30
|1.0202
|0.00
|0.00
|-1.26
|6.86
|5716519
|2008.03.26 17:24
|sell
|3.20
|gbpusd
|2.0038
|0.0000
|2.0053
|2008.03.27 03:17
|2.0053
|0.00
|0.00
|-174.87
|-480.00
|5716523
|2008.03.26 17:24
|sell
|0.80
|eurjpy
|156.40
|0.00
|157.05
|2008.03.26 21:16
|157.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-524.35
|5716543
|2008.03.26 17:25
|sell
|1.60
|usdcad
|1.0195
|0.0000
|1.0168
|2008.03.27 01:49
|1.0168
|0.00
|0.00
|11.06
|424.90
|5716567
|2008.03.26 17:26
|sell
|1.60
|gbpjpy
|198.92
|0.00
|199.10
|2008.03.26 18:45
|199.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-290.24
|5716572
|2008.03.26 17:27
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9943
|0.0000
|1.9916
|2008.03.26 17:59
|1.9916
|0.00
|0.00
|0.00
|54.33
|5716638
|2008.03.26 17:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.58
|0.00
|156.85
|2008.03.26 18:26
|156.85
|0.00
|0.00
|0.00
|27.14
|5716643
|2008.03.26 17:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.14
|0.00
|199.20
|2008.03.26 18:13
|199.20
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|5716646
|2008.03.26 17:32
|sell
|0.40
|usdjpy
|99.39
|0.00
|99.12
|2008.03.26 21:28
|99.12
|0.00
|0.00
|0.00
|108.98
|5716694
|2008.03.26 17:35
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9955
|0.0000
|1.9942
|2008.03.26 18:06
|1.9942
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.07
|5716785
|2008.03.26 17:45
|buy
|0.20
|gbpjpy
|198.93
|0.00
|199.20
|2008.03.26 18:13
|199.20
|0.00
|0.00
|0.00
|54.41
|5716874
|2008.03.26 17:54
|buy
|0.80
|audusd
|0.9164
|0.0000
|0.9191
|2008.03.26 20:51
|0.9191
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|5716914
|2008.03.26 17:57
|buy
|0.20
|gbpchf
|1.9935
|0.0000
|1.9942
|2008.03.26 18:06
|1.9942
|0.00
|0.00
|0.00
|14.08
|5716933
|2008.03.26 17:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5769
|0.0000
|1.5796
|2008.03.26 18:37
|1.5796
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5716953
|2008.03.26 18:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9909
|0.0000
|1.9958
|2008.03.26 18:35
|1.9958
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.25
|5716958
|2008.03.26 18:00
|buy
|0.40
|gbpchf
|1.9915
|0.0000
|1.9942
|2008.03.26 18:06
|1.9942
|0.00
|0.00
|0.00
|108.60
|5716980
|2008.03.26 18:00
|sell
|12.80
|eurusd
|1.5772
|0.0000
|1.5792
|2008.03.27 03:31
|1.5792
|0.00
|0.00
|-345.83
|-2 560.00
|5717063
|2008.03.26 18:06
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9941
|0.0000
|1.9958
|2008.03.26 18:35
|1.9958
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.18
|5717077
|2008.03.26 18:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0056
|0.0000
|2.0083
|2008.03.26 21:09
|2.0083
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5717078
|2008.03.26 18:07
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9960
|0.0000
|1.9987
|2008.03.26 18:18
|1.9987
|0.00
|0.00
|0.00
|27.13
|5717109
|2008.03.26 18:11
|sell
|0.40
|gbpchf
|1.9962
|0.0000
|1.9958
|2008.03.26 18:35
|1.9958
|0.00
|0.00
|0.00
|16.08
|5717115
|2008.03.26 18:12
|sell
|6.40
|gbpusd
|2.0059
|0.0000
|2.0053
|2008.03.27 03:17
|2.0053
|0.00
|0.00
|-349.75
|384.00
|5717122
|2008.03.26 18:13
|sell
|3.20
|gbpjpy
|199.14
|0.00
|199.10
|2008.03.26 18:45
|199.10
|0.00
|0.00
|0.00
|129.00
|5717129
|2008.03.26 18:13
|sell
|0.80
|gbpchf
|1.9985
|0.0000
|1.9958
|2008.03.26 18:35
|1.9958
|0.00
|0.00
|0.00
|217.13
|5717130
|2008.03.26 18:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.27
|0.00
|199.31
|2008.03.26 19:17
|199.31
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|5717139
|2008.03.26 18:14
|sell
|1.60
|eurjpy
|156.61
|0.00
|157.05
|2008.03.26 21:16
|157.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-709.89
|5717186
|2008.03.26 18:18
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9998
|0.0000
|1.9904
|2008.03.26 20:17
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.77
|5717190
|2008.03.26 18:19
|sell
|6.40
|gbpjpy
|199.37
|0.00
|199.10
|2008.03.26 18:45
|199.10
|0.00
|0.00
|0.00
|1 741.41
|5717291
|2008.03.26 18:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.44
|0.00
|99.51
|2008.03.26 20:04
|99.51
|0.00
|0.00
|0.00
|7.03
|5717305
|2008.03.26 18:26
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.86
|0.00
|157.13
|2008.03.26 19:19
|157.13
|0.00
|0.00
|0.00
|27.16
|5717307
|2008.03.26 18:26
|sell
|3.20
|eurjpy
|156.83
|0.00
|157.05
|2008.03.26 21:16
|157.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-709.89
|5717356
|2008.03.26 18:30
|buy
|0.20
|gbpchf
|1.9978
|0.0000
|1.9904
|2008.03.26 20:17
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|-149.21
|5717452
|2008.03.26 18:36
|buy
|0.40
|gbpchf
|1.9953
|0.0000
|1.9904
|2008.03.26 20:17
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|-197.60
|5717533
|2008.03.26 18:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5800
|0.0000
|1.5827
|2008.03.26 20:34
|1.5827
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5717540
|2008.03.26 18:37
|sell
|25.60
|eurusd
|1.5798
|0.0000
|1.5792
|2008.03.27 03:31
|1.5792
|0.00
|0.00
|-691.66
|1 536.00
|5717547
|2008.03.26 18:38
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9929
|0.0000
|1.9902
|2008.03.26 18:45
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|27.23
|5717641
|2008.03.26 18:42
|buy
|0.80
|gbpchf
|1.9922
|0.0000
|1.9904
|2008.03.26 20:17
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.18
|5717669
|2008.03.26 18:43
|buy
|0.80
|usdchf
|0.9923
|0.0000
|0.9929
|2008.03.27 07:43
|0.9929
|0.00
|0.00
|-3.65
|48.33
|5717670
|2008.03.26 18:43
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9920
|0.0000
|0.9893
|2008.03.26 21:29
|0.9893
|0.00
|0.00
|0.00
|27.29
|5717679
|2008.03.26 18:44
|buy
|0.20
|usdjpy
|99.24
|0.00
|99.51
|2008.03.26 20:04
|99.51
|0.00
|0.00
|0.00
|54.27
|5717706
|2008.03.26 18:45
|buy
|1.60
|gbpchf
|1.9897
|0.0000
|1.9904
|2008.03.26 20:17
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|112.91
|5717708
|2008.03.26 18:45
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9890
|0.0000
|1.9863
|2008.03.26 21:58
|1.9863
|0.00
|0.00
|0.00
|27.30
|5717717
|2008.03.26 18:45
|buy
|0.20
|gbpjpy
|199.04
|0.00
|199.31
|2008.03.26 19:17
|199.31
|0.00
|0.00
|0.00
|54.34
|5717719
|2008.03.26 18:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|198.97
|0.00
|199.16
|2008.03.26 21:12
|199.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.17
|5717766
|2008.03.26 18:48
|sell
|0.20
|gbpjpy
|199.21
|0.00
|199.16
|2008.03.26 21:12
|199.16
|0.00
|0.00
|0.00
|10.09
|5717962
|2008.03.26 19:02
|buy
|3.20
|gbpchf
|1.9877
|0.0000
|1.9904
|2008.03.26 20:17
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|871.06
|5718110
|2008.03.26 19:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.37
|0.00
|198.59
|2008.03.26 23:48
|198.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.85
|5718117
|2008.03.26 19:18
|sell
|6.40
|eurjpy
|157.05
|0.00
|157.05
|2008.03.26 21:16
|157.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5718124
|2008.03.26 19:19
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.16
|0.00
|156.81
|2008.03.26 23:54
|156.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.35
|5718127
|2008.03.26 19:19
|sell
|0.40
|gbpjpy
|199.43
|0.00
|199.16
|2008.03.26 21:12
|199.16
|0.00
|0.00
|0.00
|108.92
|5718436
|2008.03.26 20:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.53
|0.00
|99.19
|2008.03.27 00:51
|99.19
|0.00
|0.00
|1.19
|-34.28
|5718450
|2008.03.26 20:05
|sell
|12.80
|eurjpy
|157.32
|0.00
|157.05
|2008.03.26 21:16
|157.05
|0.00
|0.00
|0.00
|3 484.92
|5718529
|2008.03.26 20:11
|sell
|51.20
|eurusd
|1.5819
|0.0000
|1.5792
|2008.03.27 03:31
|1.5792
|0.00
|0.00
|-1 383.32
|13 824.00
|5718561
|2008.03.26 20:13
|buy
|0.20
|usdjpy
|99.33
|0.00
|99.19
|2008.03.27 00:51
|99.19
|0.00
|0.00
|2.38
|-28.23
|5718613
|2008.03.26 20:17
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9915
|0.0000
|1.9881
|2008.03.27 00:04
|1.9881
|0.00
|0.00
|4.03
|-34.33
|5718718
|2008.03.26 20:30
|buy
|0.20
|gbpchf
|1.9895
|0.0000
|1.9881
|2008.03.27 00:04
|1.9881
|0.00
|0.00
|8.07
|-28.27
|5718756
|2008.03.26 20:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5829
|0.0000
|1.5856
|2008.03.26 21:29
|1.5856
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5718910
|2008.03.26 20:51
|buy
|0.10
|audusd
|0.9194
|0.0000
|0.9221
|2008.03.27 11:13
|0.9221
|0.00
|0.00
|3.09
|27.00
|5718948
|2008.03.26 20:57
|buy
|1.60
|usdchf
|0.9902
|0.0000
|0.9929
|2008.03.27 07:43
|0.9929
|0.00
|0.00
|-7.29
|435.05
|5718958
|2008.03.26 20:59
|sell
|0.20
|audusd
|0.9194
|0.0000
|0.9188
|2008.03.27 09:26
|0.9188
|0.00
|0.00
|-8.19
|12.00
|5719031
|2008.03.26 21:08
|sell
|12.80
|gbpusd
|2.0080
|0.0000
|2.0053
|2008.03.27 03:17
|2.0053
|0.00
|0.00
|-699.49
|3 456.00
|5719035
|2008.03.26 21:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0084
|0.0000
|2.0065
|2008.03.27 08:00
|2.0065
|0.00
|0.00
|4.47
|-19.00
|5719091
|2008.03.26 21:12
|buy
|0.20
|gbpjpy
|199.17
|0.00
|198.59
|2008.03.26 23:48
|198.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.26
|5719093
|2008.03.26 21:12
|sell
|0.10
|gbpjpy
|199.10
|0.00
|198.83
|2008.03.26 22:13
|198.83
|0.00
|0.00
|0.00
|27.26
|5719095
|2008.03.26 21:12
|buy
|0.40
|usdjpy
|99.13
|0.00
|99.19
|2008.03.27 00:51
|99.19
|0.00
|0.00
|4.75
|24.20
|5719128
|2008.03.26 21:16
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.02
|0.00
|156.96
|2008.03.26 22:08
|156.96
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|5719250
|2008.03.26 21:29
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.06
|0.00
|98.79
|2008.03.26 23:04
|98.79
|0.00
|0.00
|0.00
|27.33
|5719262
|2008.03.26 21:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5857
|0.0000
|1.5844
|2008.03.27 02:12
|1.5844
|0.00
|0.00
|1.91
|-13.00
|5719264
|2008.03.26 21:29
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9885
|0.0000
|0.9942
|2008.03.27 11:12
|0.9942
|0.00
|0.00
|-0.12
|-57.33
|5719283
|2008.03.26 21:29
|buy
|0.40
|gbpchf
|1.9874
|0.0000
|1.9881
|2008.03.27 00:04
|1.9881
|0.00
|0.00
|16.13
|28.26
|5719354
|2008.03.26 21:35
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0175
|0.0000
|1.0202
|2008.03.27 09:30
|1.0202
|0.00
|0.00
|-2.52
|52.93
|5719481
|2008.03.26 21:49
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.23
|0.00
|156.96
|2008.03.26 22:08
|156.96
|0.00
|0.00
|0.00
|54.50
|5719547
|2008.03.26 21:58
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9855
|0.0000
|1.9892
|2008.03.27 02:03
|1.9892
|0.00
|0.00
|-5.35
|-37.35
|5719630
|2008.03.26 22:08
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.95
|0.00
|156.81
|2008.03.26 23:54
|156.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.28
|5719631
|2008.03.26 22:08
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.92
|0.00
|156.65
|2008.03.26 23:02
|156.65
|0.00
|0.00
|0.00
|27.29
|5719636
|2008.03.26 22:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5837
|0.0000
|1.5844
|2008.03.27 02:12
|1.5844
|0.00
|0.00
|3.82
|14.00
|5719645
|2008.03.26 22:10
|buy
|0.40
|gbpjpy
|198.95
|0.00
|198.59
|2008.03.26 23:48
|198.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.57
|5719671
|2008.03.26 22:13
|sell
|0.10
|gbpjpy
|198.75
|0.00
|198.48
|2008.03.26 23:03
|198.48
|0.00
|0.00
|0.00
|27.30
|5719681
|2008.03.26 22:14
|buy
|0.80
|gbpchf
|1.9854
|0.0000
|1.9881
|2008.03.27 00:04
|1.9881
|0.00
|0.00
|32.26
|218.07
|5719756
|2008.03.26 22:34
|buy
|0.80
|gbpjpy
|198.73
|0.00
|198.59
|2008.03.26 23:48
|198.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-113.22
|5719875
|2008.03.26 23:01
|buy
|0.40
|eurjpy
|156.74
|0.00
|156.81
|2008.03.26 23:54
|156.81
|0.00
|0.00
|0.00
|28.28
|5719889
|2008.03.26 23:02
|buy
|0.80
|usdjpy
|98.92
|0.00
|99.19
|2008.03.27 00:51
|99.19
|0.00
|0.00
|9.50
|217.76
|5719891
|2008.03.26 23:02
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.62
|0.00
|156.56
|2008.03.27 01:31
|156.56
|0.00
|0.00
|-4.92
|6.06
|5719893
|2008.03.26 23:02
|buy
|1.60
|gbpjpy
|198.52
|0.00
|198.59
|2008.03.26 23:48
|198.59
|0.00
|0.00
|0.00
|113.22
|5719901
|2008.03.26 23:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|198.41
|0.00
|198.78
|2008.03.27 01:30
|198.78
|0.00
|0.00
|-8.71
|-37.37
|5719904
|2008.03.26 23:03
|buy
|0.80
|eurjpy
|156.54
|0.00
|156.81
|2008.03.26 23:54
|156.81
|0.00
|0.00
|0.00
|218.14
|5719914
|2008.03.26 23:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|98.76
|0.00
|98.90
|2008.03.27 01:41
|98.90
|0.00
|0.00
|-1.84
|-14.16
|5719916
|2008.03.26 23:04
|buy
|3.20
|gbpjpy
|198.32
|0.00
|198.59
|2008.03.26 23:48
|198.59
|0.00
|0.00
|0.00
|873.43
|5720036
|2008.03.26 23:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.67
|0.00
|198.94
|2008.03.27 00:37
|198.94
|0.00
|0.00
|6.92
|27.27
|5720041
|2008.03.26 23:50
|sell
|0.20
|gbpjpy
|198.61
|0.00
|198.78
|2008.03.27 01:30
|198.78
|0.00
|0.00
|-17.41
|-34.34
|5720054
|2008.03.26 23:51
|sell
|0.20
|usdjpy
|98.97
|0.00
|98.90
|2008.03.27 01:41
|98.90
|0.00
|0.00
|-3.69
|14.16
|5720064
|2008.03.26 23:54
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.83
|0.00
|156.45
|2008.03.27 02:13
|156.45
|0.00
|0.00
|4.15
|-38.50
|5720206
|2008.03.27 00:01
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9878
|0.0000
|1.9892
|2008.03.27 02:03
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.26
|5720215
|2008.03.27 00:03
|sell
|0.20
|usdchf
|0.9905
|0.0000
|0.9942
|2008.03.27 11:12
|0.9942
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.43
|5720220
|2008.03.27 00:04
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9888
|0.0000
|1.9915
|2008.03.27 01:01
|1.9915
|0.00
|0.00
|0.00
|27.21
|5720706
|2008.03.27 00:16
|sell
|0.40
|gbpjpy
|198.83
|0.00
|198.78
|2008.03.27 01:30
|198.78
|0.00
|0.00
|0.00
|20.20
|5720707
|2008.03.27 00:16
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.83
|0.00
|156.56
|2008.03.27 01:31
|156.56
|0.00
|0.00
|0.00
|54.56
|5720752
|2008.03.27 00:37
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.01
|0.00
|198.19
|2008.03.27 02:15
|198.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.00
|5720756
|2008.03.27 00:40
|sell
|0.40
|gbpchf
|1.9899
|0.0000
|1.9892
|2008.03.27 02:03
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|28.26
|5720759
|2008.03.27 00:42
|sell
|0.80
|gbpjpy
|199.05
|0.00
|198.78
|2008.03.27 01:30
|198.78
|0.00
|0.00
|0.00
|218.16
|5720778
|2008.03.27 00:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.18
|0.00
|99.05
|2008.03.27 07:31
|99.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.12
|5720784
|2008.03.27 00:52
|sell
|0.40
|usdjpy
|99.17
|0.00
|98.90
|2008.03.27 01:41
|98.90
|0.00
|0.00
|0.00
|109.20
|5720792
|2008.03.27 00:54
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5817
|0.0000
|1.5844
|2008.03.27 02:12
|1.5844
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5720845
|2008.03.27 01:01
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9918
|0.0000
|1.9878
|2008.03.27 02:36
|1.9878
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.38
|5720860
|2008.03.27 01:07
|sell
|0.80
|gbpchf
|1.9919
|0.0000
|1.9892
|2008.03.27 02:03
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|218.00
|5720935
|2008.03.27 01:30
|buy
|0.20
|gbpjpy
|198.80
|0.00
|198.19
|2008.03.27 02:15
|198.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-123.50
|5720936
|2008.03.27 01:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|198.72
|0.00
|198.45
|2008.03.27 01:55
|198.45
|0.00
|0.00
|0.00
|27.32
|5720938
|2008.03.27 01:30
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.63
|0.00
|156.45
|2008.03.27 02:13
|156.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.46
|5720943
|2008.03.27 01:31
|buy
|0.20
|usdjpy
|98.98
|0.00
|99.05
|2008.03.27 07:31
|99.05
|0.00
|0.00
|0.00
|14.13
|5720945
|2008.03.27 01:31
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.52
|0.00
|156.25
|2008.03.27 02:04
|156.25
|0.00
|0.00
|0.00
|27.35
|5720965
|2008.03.27 01:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|98.88
|0.00
|98.61
|2008.03.27 02:05
|98.61
|0.00
|0.00
|0.00
|27.38
|5720972
|2008.03.27 01:43
|buy
|0.40
|gbpjpy
|198.60
|0.00
|198.19
|2008.03.27 02:15
|198.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.01
|5720994
|2008.03.27 01:49
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0165
|0.0000
|1.0200
|2008.03.27 11:39
|1.0200
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.32
|5721020
|2008.03.27 01:55
|buy
|0.40
|eurjpy
|156.40
|0.00
|156.45
|2008.03.27 02:13
|156.45
|0.00
|0.00
|0.00
|20.26
|5721024
|2008.03.27 01:55
|sell
|0.10
|gbpjpy
|198.39
|0.00
|198.12
|2008.03.27 02:04
|198.12
|0.00
|0.00
|0.00
|27.35
|5721028
|2008.03.27 01:56
|buy
|0.20
|gbpchf
|1.9898
|0.0000
|1.9878
|2008.03.27 02:36
|1.9878
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.38
|5721051
|2008.03.27 02:01
|buy
|0.40
|usdjpy
|98.78
|0.00
|99.05
|2008.03.27 07:31
|99.05
|0.00
|0.00
|0.00
|109.04
|5721054
|2008.03.27 02:01
|buy
|0.80
|gbpjpy
|198.39
|0.00
|198.19
|2008.03.27 02:15
|198.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-161.96
|5721066
|2008.03.27 02:03
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9885
|0.0000
|1.9858
|2008.03.27 02:05
|1.9858
|0.00
|0.00
|0.00
|27.28
|5721069
|2008.03.27 02:03
|buy
|1.60
|gbpjpy
|198.18
|0.00
|198.19
|2008.03.27 02:15
|198.19
|0.00
|0.00
|0.00
|16.19
|5721077
|2008.03.27 02:04
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.22
|0.00
|156.16
|2008.03.27 02:48
|156.16
|0.00
|0.00
|0.00
|6.07
|5721082
|2008.03.27 02:04
|buy
|0.40
|gbpchf
|1.9871
|0.0000
|1.9878
|2008.03.27 02:36
|1.9878
|0.00
|0.00
|0.00
|28.26
|5721084
|2008.03.27 02:04
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.94
|0.00
|197.88
|2008.03.27 03:45
|197.88
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|5721094
|2008.03.27 02:05
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9854
|0.0000
|1.9853
|2008.03.27 02:49
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|5721095
|2008.03.27 02:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|98.59
|0.00
|99.42
|2008.03.27 10:28
|99.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.48
|5721096
|2008.03.27 02:05
|buy
|0.80
|eurjpy
|156.18
|0.00
|156.45
|2008.03.27 02:13
|156.45
|0.00
|0.00
|0.00
|218.80
|5721097
|2008.03.27 02:06
|buy
|3.20
|gbpjpy
|197.92
|0.00
|198.19
|2008.03.27 02:15
|198.19
|0.00
|0.00
|0.00
|874.58
|5721107
|2008.03.27 02:08
|buy
|0.80
|gbpchf
|1.9851
|0.0000
|1.9878
|2008.03.27 02:36
|1.9878
|0.00
|0.00
|0.00
|218.03
|5721116
|2008.03.27 02:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5846
|0.0000
|1.5773
|2008.03.27 10:22
|1.5773
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.00
|5721123
|2008.03.27 02:13
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.43
|0.00
|156.16
|2008.03.27 02:48
|156.16
|0.00
|0.00
|0.00
|54.72
|5721125
|2008.03.27 02:13
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0060
|0.0000
|2.0065
|2008.03.27 08:00
|2.0065
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|5721127
|2008.03.27 02:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.52
|0.00
|156.36
|2008.03.27 05:08
|156.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.19
|5721129
|2008.03.27 02:14
|sell
|0.20
|gbpjpy
|198.15
|0.00
|197.88
|2008.03.27 03:45
|197.88
|0.00
|0.00
|0.00
|54.70
|5721132
|2008.03.27 02:15
|sell
|0.20
|usdjpy
|98.79
|0.00
|99.42
|2008.03.27 10:28
|99.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-126.74
|5721133
|2008.03.27 02:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.27
|0.00
|198.34
|2008.03.27 05:41
|198.34
|0.00
|0.00
|0.00
|7.08
|5721174
|2008.03.27 02:36
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5826
|0.0000
|1.5773
|2008.03.27 10:22
|1.5773
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.00
|5721176
|2008.03.27 02:37
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9887
|0.0000
|1.9894
|2008.03.27 06:57
|1.9894
|0.00
|0.00
|0.00
|7.06
|5721177
|2008.03.27 02:37
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9880
|0.0000
|1.9853
|2008.03.27 02:49
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.00
|54.57
|5721187
|2008.03.27 02:42
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.32
|0.00
|156.36
|2008.03.27 05:08
|156.36
|0.00
|0.00
|0.00
|8.10
|5721197
|2008.03.27 02:46
|buy
|0.20
|gbpchf
|1.9867
|0.0000
|1.9894
|2008.03.27 06:57
|1.9894
|0.00
|0.00
|0.00
|54.47
|5721203
|2008.03.27 02:47
|buy
|0.20
|gbpjpy
|198.07
|0.00
|198.34
|2008.03.27 05:41
|198.34
|0.00
|0.00
|0.00
|54.61
|5721205
|2008.03.27 02:48
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.13
|0.00
|157.09
|2008.03.27 12:11
|157.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.63
|5721206
|2008.03.27 02:49
|buy
|0.40
|eurjpy
|156.09
|0.00
|156.36
|2008.03.27 05:08
|156.36
|0.00
|0.00
|0.00
|109.29
|5721210
|2008.03.27 02:49
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9845
|0.0000
|2.0046
|2008.03.27 10:07
|2.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|-201.71
|5721233
|2008.03.27 03:00
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9865
|0.0000
|2.0046
|2008.03.27 10:07
|2.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|-363.27
|5721265
|2008.03.27 03:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5805
|0.0000
|1.5773
|2008.03.27 10:22
|1.5773
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|5721313
|2008.03.27 03:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0050
|0.0000
|2.0043
|2008.03.27 07:52
|2.0043
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5721356
|2008.03.27 03:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5791
|0.0000
|1.5784
|2008.03.27 07:43
|1.5784
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5721392
|2008.03.27 03:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.81
|0.00
|198.89
|2008.03.27 08:34
|198.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-108.94
|5721398
|2008.03.27 03:50
|sell
|0.20
|gbpjpy
|198.02
|0.00
|198.89
|2008.03.27 08:34
|198.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-175.53
|5721610
|2008.03.27 04:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5811
|0.0000
|1.5784
|2008.03.27 07:43
|1.5784
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5721667
|2008.03.27 05:06
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.33
|0.00
|157.09
|2008.03.27 12:11
|157.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.99
|5721685
|2008.03.27 05:09
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.38
|0.00
|156.65
|2008.03.27 07:59
|156.65
|0.00
|0.00
|0.00
|27.21
|5721692
|2008.03.27 05:10
|sell
|0.40
|gbpjpy
|198.23
|0.00
|198.89
|2008.03.27 08:34
|198.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-266.32
|5721856
|2008.03.27 05:41
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.43
|0.00
|198.70
|2008.03.27 07:31
|198.70
|0.00
|0.00
|0.00
|27.27
|5721891
|2008.03.27 05:46
|sell
|0.80
|gbpjpy
|198.43
|0.00
|198.89
|2008.03.27 08:34
|198.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-371.23
|5722177
|2008.03.27 06:26
|sell
|0.40
|audusd
|0.9215
|0.0000
|0.9188
|2008.03.27 09:26
|0.9188
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5722239
|2008.03.27 06:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0070
|0.0000
|2.0043
|2008.03.27 07:52
|2.0043
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5722364
|2008.03.27 06:54
|sell
|0.40
|gbpchf
|1.9887
|0.0000
|2.0046
|2008.03.27 10:07
|2.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|-638.23
|5722386
|2008.03.27 06:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9901
|0.0000
|1.9928
|2008.03.27 07:45
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|27.18
|5722600
|2008.03.27 07:12
|sell
|0.40
|usdchf
|0.9925
|0.0000
|0.9942
|2008.03.27 11:12
|0.9942
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.40
|5722687
|2008.03.27 07:17
|sell
|0.80
|gbpchf
|1.9907
|0.0000
|2.0046
|2008.03.27 10:07
|2.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 115.91
|5722702
|2008.03.27 07:18
|sell
|1.60
|gbpjpy
|198.64
|0.00
|198.89
|2008.03.27 08:34
|198.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-403.51
|5722707
|2008.03.27 07:18
|sell
|0.40
|usdjpy
|99.00
|0.00
|99.42
|2008.03.27 10:28
|99.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.98
|5722853
|2008.03.27 07:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.78
|0.00
|199.05
|2008.03.27 07:59
|199.05
|0.00
|0.00
|0.00
|27.21
|5722854
|2008.03.27 07:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.10
|0.00
|99.37
|2008.03.27 09:00
|99.37
|0.00
|0.00
|0.00
|27.17
|5722919
|2008.03.27 07:38
|sell
|3.20
|gbpjpy
|198.88
|0.00
|198.89
|2008.03.27 08:34
|198.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.28
|5722938
|2008.03.27 07:39
|sell
|0.40
|eurjpy
|156.57
|0.00
|157.09
|2008.03.27 12:11
|157.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-209.36
|5723056
|2008.03.27 07:44
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9937
|0.0000
|0.9964
|2008.03.27 09:03
|0.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|27.10
|5723069
|2008.03.27 07:44
|buy
|0.80
|eurusd
|1.5782
|0.0000
|1.5773
|2008.03.27 10:22
|1.5773
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|5723071
|2008.03.27 07:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5780
|0.0000
|1.5774
|2008.03.27 08:57
|1.5774
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5723079
|2008.03.27 07:45
|sell
|1.60
|gbpchf
|1.9927
|0.0000
|2.0046
|2008.03.27 10:07
|2.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 910.69
|5723097
|2008.03.27 07:46
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9933
|0.0000
|1.9940
|2008.03.27 08:51
|1.9940
|0.00
|0.00
|0.00
|7.05
|5723309
|2008.03.27 07:53
|sell
|0.80
|usdjpy
|99.21
|0.00
|99.42
|2008.03.27 10:28
|99.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.98
|5723354
|2008.03.27 07:53
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0038
|0.0000
|2.0065
|2008.03.27 08:00
|2.0065
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5723355
|2008.03.27 07:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0035
|0.0000
|2.0096
|2008.03.27 10:59
|2.0096
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.00
|5723483
|2008.03.27 07:56
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0185
|0.0000
|1.0200
|2008.03.27 11:39
|1.0200
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.41
|5723775
|2008.03.27 08:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.71
|0.00
|156.98
|2008.03.27 09:21
|156.98
|0.00
|0.00
|0.00
|27.07
|5723776
|2008.03.27 08:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0069
|0.0000
|2.0096
|2008.03.27 09:29
|2.0096
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5723777
|2008.03.27 08:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0066
|0.0000
|2.0096
|2008.03.27 10:59
|2.0096
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|5723834
|2008.03.27 08:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.22
|0.00
|199.28
|2008.03.27 08:59
|199.28
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|5723836
|2008.03.27 08:03
|sell
|6.40
|gbpjpy
|199.16
|0.00
|198.89
|2008.03.27 08:34
|198.89
|0.00
|0.00
|0.00
|1 743.16
|5724168
|2008.03.27 08:12
|buy
|0.20
|gbpjpy
|199.01
|0.00
|199.28
|2008.03.27 08:59
|199.28
|0.00
|0.00
|0.00
|54.38
|5724920
|2008.03.27 08:30
|buy
|0.20
|gbpchf
|1.9913
|0.0000
|1.9940
|2008.03.27 08:51
|1.9940
|0.00
|0.00
|0.00
|54.36
|5725028
|2008.03.27 08:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5801
|0.0000
|1.5774
|2008.03.27 08:57
|1.5774
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5725155
|2008.03.27 08:34
|sell
|0.10
|gbpjpy
|198.81
|0.00
|200.09
|2008.03.27 10:28
|200.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.63
|5725432
|2008.03.27 08:39
|sell
|0.20
|gbpjpy
|199.05
|0.00
|200.09
|2008.03.27 10:28
|200.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-209.02
|5725994
|2008.03.27 08:51
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9953
|0.0000
|1.9980
|2008.03.27 09:02
|1.9980
|0.00
|0.00
|0.00
|27.12
|5726280
|2008.03.27 08:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5774
|0.0000
|1.5747
|2008.03.27 09:03
|1.5747
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5726364
|2008.03.27 08:59
|sell
|0.80
|usdchf
|0.9947
|0.0000
|0.9942
|2008.03.27 11:12
|0.9942
|0.00
|0.00
|0.00
|40.23
|5726474
|2008.03.27 09:00
|sell
|3.20
|gbpchf
|1.9953
|0.0000
|2.0046
|2008.03.27 10:07
|2.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 986.45
|5727166
|2008.03.27 09:09
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9972
|0.0000
|0.9959
|2008.03.27 13:33
|0.9959
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.05
|5727167
|2008.03.27 09:09
|sell
|1.60
|usdchf
|0.9969
|0.0000
|0.9942
|2008.03.27 11:12
|0.9942
|0.00
|0.00
|0.00
|434.52
|5727188
|2008.03.27 09:10
|buy
|1.60
|eurusd
|1.5746
|0.0000
|1.5773
|2008.03.27 10:22
|1.5773
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|5727264
|2008.03.27 09:13
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0018
|0.0000
|2.0045
|2008.03.27 09:29
|2.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|27.06
|5727265
|2008.03.27 09:13
|sell
|6.40
|gbpchf
|2.0011
|0.0000
|2.0046
|2008.03.27 10:07
|2.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 247.87
|5727269
|2008.03.27 09:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.59
|0.00
|199.86
|2008.03.27 09:18
|199.86
|0.00
|0.00
|0.00
|27.13
|5727294
|2008.03.27 09:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.41
|0.00
|99.68
|2008.03.27 09:19
|99.68
|0.00
|0.00
|0.00
|27.08
|5727375
|2008.03.27 09:18
|sell
|1.60
|usdjpy
|99.47
|0.00
|99.42
|2008.03.27 10:28
|99.42
|0.00
|0.00
|0.00
|80.47
|5727376
|2008.03.27 09:18
|sell
|0.40
|gbpjpy
|199.72
|0.00
|200.09
|2008.03.27 10:28
|200.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.73
|5727408
|2008.03.27 09:19
|sell
|0.80
|eurjpy
|156.89
|0.00
|157.09
|2008.03.27 12:11
|157.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-161.04
|5727529
|2008.03.27 09:21
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.16
|0.00
|200.43
|2008.03.27 09:30
|200.43
|0.00
|0.00
|0.00
|27.07
|5728070
|2008.03.27 09:30
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0204
|0.0000
|1.0231
|2008.03.27 11:12
|1.0231
|0.00
|0.00
|0.00
|26.39
|5728164
|2008.03.27 09:31
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0080
|0.0000
|2.0040
|2008.03.27 11:38
|2.0040
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.22
|5728165
|2008.03.27 09:31
|sell
|12.80
|gbpchf
|2.0073
|0.0000
|2.0046
|2008.03.27 10:07
|2.0046
|0.00
|0.00
|0.00
|3 468.14
|5728170
|2008.03.27 09:31
|sell
|0.10
|audusd
|0.9183
|0.0000
|0.9221
|2008.03.27 15:18
|0.9221
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|5728283
|2008.03.27 09:33
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.93
|0.00
|157.00
|2008.03.27 10:06
|157.00
|0.00
|0.00
|0.00
|7.03
|5728348
|2008.03.27 09:34
|sell
|0.40
|usdcad
|1.0206
|0.0000
|1.0200
|2008.03.27 11:39
|1.0200
|0.00
|0.00
|0.00
|23.53
|5728389
|2008.03.27 09:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.68
|0.00
|99.73
|2008.03.27 13:31
|99.73
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|5728442
|2008.03.27 09:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0106
|0.0000
|2.0133
|2008.03.27 11:16
|2.0133
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5728443
|2008.03.27 09:36
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0103
|0.0000
|2.0096
|2008.03.27 10:59
|2.0096
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|5728506
|2008.03.27 09:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5730
|0.0000
|1.5789
|2008.03.27 11:38
|1.5789
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.00
|5728507
|2008.03.27 09:37
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.43
|0.00
|200.24
|2008.03.27 10:42
|200.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.09
|5728508
|2008.03.27 09:37
|sell
|0.80
|gbpjpy
|200.36
|0.00
|200.09
|2008.03.27 10:28
|200.09
|0.00
|0.00
|0.00
|217.06
|5728512
|2008.03.27 09:37
|sell
|3.20
|usdjpy
|99.69
|0.00
|99.42
|2008.03.27 10:28
|99.42
|0.00
|0.00
|0.00
|869.04
|5728789
|2008.03.27 09:45
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0060
|0.0000
|2.0040
|2008.03.27 11:38
|2.0040
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.22
|5729029
|2008.03.27 09:54
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.73
|0.00
|157.00
|2008.03.27 10:06
|157.00
|0.00
|0.00
|0.00
|54.23
|5729052
|2008.03.27 09:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5751
|0.0000
|1.5789
|2008.03.27 11:38
|1.5789
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|5729120
|2008.03.27 09:59
|sell
|0.80
|gbpusd
|2.0123
|0.0000
|2.0096
|2008.03.27 10:59
|2.0096
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|5729324
|2008.03.27 10:08
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0041
|0.0000
|2.0014
|2008.03.27 11:03
|2.0014
|0.00
|0.00
|0.00
|27.12
|5729326
|2008.03.27 10:08
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.01
|0.00
|157.28
|2008.03.27 11:20
|157.28
|0.00
|0.00
|0.00
|27.15
|5729400
|2008.03.27 10:11
|sell
|1.60
|eurjpy
|157.10
|0.00
|157.09
|2008.03.27 12:11
|157.09
|0.00
|0.00
|0.00
|16.11
|5730039
|2008.03.27 10:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5775
|0.0000
|1.5802
|2008.03.27 11:12
|1.5802
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5730066
|2008.03.27 10:23
|buy
|0.20
|gbpjpy
|200.23
|0.00
|200.24
|2008.03.27 10:42
|200.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|5730079
|2008.03.27 10:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5772
|0.0000
|1.5789
|2008.03.27 11:38
|1.5789
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|5730243
|2008.03.27 10:27
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.0035
|0.0000
|2.0040
|2008.03.27 11:38
|2.0040
|0.00
|0.00
|0.00
|20.11
|5730386
|2008.03.27 10:28
|buy
|0.40
|gbpjpy
|199.97
|0.00
|200.24
|2008.03.27 10:42
|200.24
|0.00
|0.00
|0.00
|108.48
|5730387
|2008.03.27 10:28
|sell
|0.10
|gbpjpy
|199.90
|0.00
|200.41
|2008.03.27 12:11
|200.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.33
|5730699
|2008.03.27 10:34
|buy
|0.20
|usdjpy
|99.46
|0.00
|99.73
|2008.03.27 13:31
|99.73
|0.00
|0.00
|0.00
|54.15
|5730700
|2008.03.27 10:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.43
|0.00
|99.37
|2008.03.27 12:11
|99.37
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|5730981
|2008.03.27 10:39
|sell
|0.20
|gbpjpy
|200.19
|0.00
|200.41
|2008.03.27 12:11
|200.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.29
|5731023
|2008.03.27 10:42
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.34
|0.00
|200.41
|2008.03.27 11:23
|200.41
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|5731503
|2008.03.27 10:52
|sell
|0.20
|audusd
|0.9206
|0.0000
|0.9221
|2008.03.27 15:18
|0.9221
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5731546
|2008.03.27 10:53
|sell
|0.20
|usdjpy
|99.64
|0.00
|99.37
|2008.03.27 12:11
|99.37
|0.00
|0.00
|0.00
|54.34
|5731567
|2008.03.27 10:54
|sell
|0.80
|usdcad
|1.0227
|0.0000
|1.0200
|2008.03.27 11:39
|1.0200
|0.00
|0.00
|0.00
|211.79
|5731789
|2008.03.27 10:58
|buy
|0.20
|gbpjpy
|200.14
|0.00
|200.41
|2008.03.27 11:23
|200.41
|0.00
|0.00
|0.00
|54.30
|5732038
|2008.03.27 11:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0101
|0.0000
|2.0163
|2008.03.27 13:31
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|5732178
|2008.03.27 11:04
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0011
|0.0000
|2.0056
|2008.03.27 14:12
|2.0056
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.26
|5732227
|2008.03.27 11:05
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.0013
|0.0000
|2.0040
|2008.03.27 11:38
|2.0040
|0.00
|0.00
|0.00
|217.20
|5732265
|2008.03.27 11:06
|buy
|0.20
|usdchf
|0.9952
|0.0000
|0.9959
|2008.03.27 13:33
|0.9959
|0.00
|0.00
|0.00
|14.06
|5732494
|2008.03.27 11:10
|sell
|0.80
|eurusd
|1.5794
|0.0000
|1.5789
|2008.03.27 11:38
|1.5789
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|5732771
|2008.03.27 11:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0127
|0.0000
|2.0163
|2008.03.27 13:31
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|5732792
|2008.03.27 11:18
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0218
|0.0000
|1.0174
|2008.03.27 20:21
|1.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.25
|5732912
|2008.03.27 11:22
|buy
|0.10
|audusd
|0.9231
|0.0000
|0.9218
|2008.03.28 05:38
|0.9218
|0.00
|0.00
|1.03
|-13.00
|5732913
|2008.03.27 11:22
|sell
|0.40
|audusd
|0.9228
|0.0000
|0.9221
|2008.03.27 15:18
|0.9221
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|5732923
|2008.03.27 11:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5818
|0.0000
|1.5821
|2008.03.27 12:17
|1.5821
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|5732924
|2008.03.27 11:22
|sell
|1.60
|eurusd
|1.5816
|0.0000
|1.5789
|2008.03.27 11:38
|1.5789
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|5732929
|2008.03.27 11:22
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.39
|0.00
|157.25
|2008.03.27 13:30
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.05
|5732930
|2008.03.27 11:22
|sell
|3.20
|eurjpy
|157.36
|0.00
|157.09
|2008.03.27 12:11
|157.09
|0.00
|0.00
|0.00
|869.65
|5732936
|2008.03.27 11:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0143
|0.0000
|2.0170
|2008.03.27 11:46
|2.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5733021
|2008.03.27 11:25
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.43
|0.00
|200.70
|2008.03.27 11:48
|200.70
|0.00
|0.00
|0.00
|27.13
|5733027
|2008.03.27 11:25
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9934
|0.0000
|0.9951
|2008.03.27 14:12
|0.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.08
|5733073
|2008.03.27 11:28
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0149
|0.0000
|2.0163
|2008.03.27 13:31
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|5733133
|2008.03.27 11:29
|sell
|0.40
|gbpjpy
|200.41
|0.00
|200.41
|2008.03.27 12:11
|200.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5733294
|2008.03.27 11:32
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.18
|0.00
|157.25
|2008.03.27 13:30
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|14.05
|5733515
|2008.03.27 11:37
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.0032
|0.0000
|2.0056
|2008.03.27 14:12
|2.0056
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.27
|5733532
|2008.03.27 11:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5794
|0.0000
|1.5821
|2008.03.27 12:17
|1.5821
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5733666
|2008.03.27 11:40
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0197
|0.0000
|1.0170
|2008.03.27 14:30
|1.0170
|0.00
|0.00
|0.00
|26.55
|5733690
|2008.03.27 11:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5790
|0.0000
|1.5786
|2008.03.27 13:04
|1.5786
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|5733703
|2008.03.27 11:40
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0040
|0.0000
|2.0045
|2008.03.27 12:45
|2.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|5.04
|5734085
|2008.03.27 11:47
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0190
|0.0000
|1.0174
|2008.03.27 20:21
|1.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.45
|5734101
|2008.03.27 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0173
|0.0000
|2.0179
|2008.03.27 14:26
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5734102
|2008.03.27 11:47
|sell
|0.80
|gbpusd
|2.0170
|0.0000
|2.0163
|2008.03.27 13:31
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|5734241
|2008.03.27 11:49
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.75
|0.00
|200.70
|2008.03.27 12:41
|200.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.02
|5734242
|2008.03.27 11:49
|sell
|0.80
|gbpjpy
|200.68
|0.00
|200.41
|2008.03.27 12:11
|200.41
|0.00
|0.00
|0.00
|217.41
|5734560
|2008.03.27 12:03
|buy
|0.40
|usdchf
|0.9932
|0.0000
|0.9959
|2008.03.27 13:33
|0.9959
|0.00
|0.00
|0.00
|108.44
|5734747
|2008.03.27 12:13
|buy
|0.20
|gbpjpy
|200.43
|0.00
|200.70
|2008.03.27 12:41
|200.70
|0.00
|0.00
|0.00
|54.29
|5734751
|2008.03.27 12:13
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.37
|0.00
|200.55
|2008.03.27 13:04
|200.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.09
|5734757
|2008.03.27 12:13
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.07
|0.00
|157.51
|2008.03.27 14:52
|157.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.10
|5734758
|2008.03.27 12:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.31
|0.00
|99.86
|2008.03.27 14:07
|99.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.08
|5734787
|2008.03.27 12:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5813
|0.0000
|1.5786
|2008.03.27 13:04
|1.5786
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5734874
|2008.03.27 12:18
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0018
|0.0000
|2.0045
|2008.03.27 12:45
|2.0045
|0.00
|0.00
|0.00
|54.37
|5734915
|2008.03.27 12:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5819
|0.0000
|1.5769
|2008.03.27 14:12
|1.5769
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|5735035
|2008.03.27 12:28
|sell
|1.60
|gbpusd
|2.0190
|0.0000
|2.0163
|2008.03.27 13:31
|2.0163
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|5735085
|2008.03.27 12:30
|sell
|0.20
|gbpjpy
|200.58
|0.00
|200.55
|2008.03.27 13:04
|200.55
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|5735234
|2008.03.27 12:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5799
|0.0000
|1.5769
|2008.03.27 14:12
|1.5769
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|5735337
|2008.03.27 12:42
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.82
|0.00
|200.87
|2008.03.27 13:30
|200.87
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|5735381
|2008.03.27 12:44
|sell
|0.40
|gbpjpy
|200.82
|0.00
|200.55
|2008.03.27 13:04
|200.55
|0.00
|0.00
|0.00
|108.59
|5735391
|2008.03.27 12:45
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0052
|0.0000
|2.0057
|2008.03.27 13:31
|2.0057
|0.00
|0.00
|0.00
|5.03
|5735607
|2008.03.27 12:58
|sell
|0.20
|usdjpy
|99.52
|0.00
|99.86
|2008.03.27 14:07
|99.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.10
|5735779
|2008.03.27 13:05
|buy
|0.20
|gbpjpy
|200.60
|0.00
|200.87
|2008.03.27 13:30
|200.87
|0.00
|0.00
|0.00
|54.26
|5735785
|2008.03.27 13:06
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0030
|0.0000
|2.0057
|2008.03.27 13:31
|2.0057
|0.00
|0.00
|0.00
|54.29
|5735796
|2008.03.27 13:06
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.56
|0.00
|201.32
|2008.03.27 14:00
|201.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.05
|5735798
|2008.03.27 13:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5787
|0.0000
|1.5760
|2008.03.27 13:32
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5736235
|2008.03.27 13:25
|buy
|0.40
|eurjpy
|156.98
|0.00
|157.25
|2008.03.27 13:30
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|108.40
|5736724
|2008.03.27 13:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0156
|0.0000
|2.0155
|2008.03.27 14:49
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5736792
|2008.03.27 13:33
|buy
|0.10
|gbpjpy
|201.39
|0.00
|201.66
|2008.03.27 13:43
|201.66
|0.00
|0.00
|0.00
|26.99
|5737074
|2008.03.27 13:37
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.0064
|0.0000
|1.9951
|2008.03.27 19:35
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|-113.54
|5737077
|2008.03.27 13:37
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.0057
|0.0000
|2.0056
|2008.03.27 14:12
|2.0056
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|5737122
|2008.03.27 13:38
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.59
|0.00
|157.86
|2008.03.27 14:32
|157.86
|0.00
|0.00
|0.00
|27.02
|5737163
|2008.03.27 13:39
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.51
|0.00
|157.51
|2008.03.27 14:52
|157.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5737205
|2008.03.27 13:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0152
|0.0000
|2.0179
|2008.03.27 14:26
|2.0179
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5737209
|2008.03.27 13:40
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9959
|0.0000
|0.9964
|2008.03.27 19:39
|0.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|5737210
|2008.03.27 13:40
|sell
|0.20
|usdchf
|0.9956
|0.0000
|0.9951
|2008.03.27 14:12
|0.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|10.05
|5737244
|2008.03.27 13:40
|sell
|0.20
|gbpjpy
|201.31
|0.00
|201.32
|2008.03.27 14:00
|201.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|5737246
|2008.03.27 13:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.94
|0.00
|99.77
|2008.03.27 16:33
|99.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.04
|5737250
|2008.03.27 13:40
|sell
|0.40
|usdjpy
|99.91
|0.00
|99.86
|2008.03.27 14:07
|99.86
|0.00
|0.00
|0.00
|20.03
|5737399
|2008.03.27 13:43
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.0083
|0.0000
|2.0056
|2008.03.27 14:12
|2.0056
|0.00
|0.00
|0.00
|217.22
|5737475
|2008.03.27 13:44
|buy
|0.10
|gbpjpy
|201.72
|0.00
|201.57
|2008.03.27 14:24
|201.57
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|5737510
|2008.03.27 13:44
|sell
|0.40
|gbpjpy
|201.59
|0.00
|201.32
|2008.03.27 14:00
|201.32
|0.00
|0.00
|0.00
|108.06
|5737690
|2008.03.27 13:47
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5742
|0.0000
|1.5769
|2008.03.27 14:12
|1.5769
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5737691
|2008.03.27 13:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5740
|0.0000
|1.5779
|2008.03.27 15:48
|1.5779
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|5737881
|2008.03.27 13:51
|sell
|0.40
|usdchf
|0.9978
|0.0000
|0.9951
|2008.03.27 14:12
|0.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|108.53
|5737884
|2008.03.27 13:51
|sell
|0.80
|usdjpy
|100.13
|0.00
|99.86
|2008.03.27 14:07
|99.86
|0.00
|0.00
|0.00
|216.30
|5738050
|2008.03.27 13:55
|buy
|0.20
|gbpjpy
|201.51
|0.00
|201.57
|2008.03.27 14:24
|201.57
|0.00
|0.00
|0.00
|12.01
|5738396
|2008.03.27 14:01
|sell
|0.10
|gbpjpy
|201.31
|0.00
|201.31
|2008.03.27 14:50
|201.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5738590
|2008.03.27 14:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5764
|0.0000
|1.5779
|2008.03.27 15:48
|1.5779
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|5738613
|2008.03.27 14:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.83
|0.00
|99.56
|2008.03.27 15:29
|99.56
|0.00
|0.00
|0.00
|27.13
|5738628
|2008.03.27 14:07
|buy
|0.40
|gbpjpy
|201.30
|0.00
|201.57
|2008.03.27 14:24
|201.57
|0.00
|0.00
|0.00
|108.04
|5738805
|2008.03.27 14:12
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9945
|0.0000
|0.9918
|2008.03.27 23:55
|0.9918
|0.00
|0.00
|0.00
|27.22
|5738865
|2008.03.27 14:13
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.0047
|0.0000
|2.0020
|2008.03.27 15:27
|2.0020
|0.00
|0.00
|0.00
|27.17
|5738870
|2008.03.27 14:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5784
|0.0000
|1.5811
|2008.03.27 18:43
|1.5811
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5739109
|2008.03.27 14:18
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5784
|0.0000
|1.5779
|2008.03.27 15:48
|1.5779
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5739162
|2008.03.27 14:18
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.0039
|0.0000
|1.9951
|2008.03.27 19:35
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.85
|5739383
|2008.03.27 14:24
|sell
|0.40
|eurjpy
|157.78
|0.00
|157.51
|2008.03.27 14:52
|157.51
|0.00
|0.00
|0.00
|108.24
|5739427
|2008.03.27 14:26
|buy
|0.10
|gbpjpy
|201.56
|0.00
|200.60
|2008.03.27 16:27
|200.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.27
|5739461
|2008.03.27 14:26
|sell
|0.20
|gbpjpy
|201.58
|0.00
|201.31
|2008.03.27 14:50
|201.31
|0.00
|0.00
|0.00
|54.07
|5739466
|2008.03.27 14:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0185
|0.0000
|2.0128
|2008.03.27 16:15
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.00
|5739468
|2008.03.27 14:27
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0182
|0.0000
|2.0155
|2008.03.27 14:49
|2.0155
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5739521
|2008.03.27 14:29
|sell
|0.80
|audusd
|0.9248
|0.0000
|0.9221
|2008.03.27 15:18
|0.9221
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|5739570
|2008.03.27 14:30
|buy
|0.20
|usdchf
|0.9937
|0.0000
|0.9964
|2008.03.27 19:39
|0.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|54.20
|5739604
|2008.03.27 14:30
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0168
|0.0000
|1.0141
|2008.03.27 16:46
|1.0141
|0.00
|0.00
|0.00
|26.62
|5739678
|2008.03.27 14:34
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.89
|0.00
|157.48
|2008.03.27 16:28
|157.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.09
|5739781
|2008.03.27 14:37
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.65
|0.00
|157.48
|2008.03.27 16:28
|157.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.08
|5739909
|2008.03.27 14:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0164
|0.0000
|2.0128
|2008.03.27 16:15
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|5739948
|2008.03.27 14:44
|buy
|0.20
|gbpjpy
|201.35
|0.00
|200.60
|2008.03.27 16:27
|200.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-150.42
|5740057
|2008.03.27 14:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0158
|0.0000
|2.0131
|2008.03.27 15:34
|2.0131
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5740088
|2008.03.27 14:50
|sell
|0.10
|gbpjpy
|201.16
|0.00
|201.10
|2008.03.27 15:10
|201.10
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|5740134
|2008.03.27 14:52
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.50
|0.00
|157.23
|2008.03.27 15:22
|157.23
|0.00
|0.00
|0.00
|27.08
|5740384
|2008.03.27 15:01
|sell
|0.20
|gbpjpy
|201.37
|0.00
|201.10
|2008.03.27 15:10
|201.10
|0.00
|0.00
|0.00
|54.07
|5740629
|2008.03.27 15:06
|buy
|0.40
|gbpjpy
|201.14
|0.00
|200.60
|2008.03.27 16:27
|200.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.61
|5740699
|2008.03.27 15:09
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0143
|0.0000
|2.0128
|2008.03.27 16:15
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|5740756
|2008.03.27 15:09
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0169
|0.0000
|1.0174
|2008.03.27 20:21
|1.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|19.66
|5740786
|2008.03.27 15:11
|sell
|0.10
|gbpjpy
|201.02
|0.00
|200.75
|2008.03.27 15:23
|200.75
|0.00
|0.00
|0.00
|27.10
|5740819
|2008.03.27 15:12
|buy
|0.40
|eurjpy
|157.43
|0.00
|157.48
|2008.03.27 16:28
|157.48
|0.00
|0.00
|0.00
|20.04
|5741027
|2008.03.27 15:18
|sell
|0.10
|audusd
|0.9217
|0.0000
|0.9190
|2008.03.27 17:06
|0.9190
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5741098
|2008.03.27 15:22
|buy
|0.20
|usdjpy
|99.70
|0.00
|99.77
|2008.03.27 16:33
|99.77
|0.00
|0.00
|0.00
|14.03
|5741120
|2008.03.27 15:22
|buy
|0.80
|gbpjpy
|200.89
|0.00
|200.60
|2008.03.27 16:27
|200.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-232.65
|5741187
|2008.03.27 15:23
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.74
|0.00
|200.47
|2008.03.27 15:29
|200.47
|0.00
|0.00
|0.00
|27.12
|5741191
|2008.03.27 15:24
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.23
|0.00
|157.60
|2008.03.27 18:37
|157.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.08
|5741331
|2008.03.27 15:26
|buy
|1.60
|gbpjpy
|200.64
|0.00
|200.60
|2008.03.27 16:27
|200.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.18
|5741447
|2008.03.27 15:29
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.0010
|0.0000
|1.9951
|2008.03.27 19:35
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|-237.14
|5741569
|2008.03.27 15:30
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9984
|0.0000
|1.9957
|2008.03.27 16:56
|1.9957
|0.00
|0.00
|0.00
|27.17
|5741614
|2008.03.27 15:32
|sell
|0.80
|eurusd
|1.5806
|0.0000
|1.5779
|2008.03.27 15:48
|1.5779
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|5741975
|2008.03.27 15:39
|buy
|0.80
|eurjpy
|157.21
|0.00
|157.48
|2008.03.27 16:28
|157.48
|0.00
|0.00
|0.00
|216.52
|5741989
|2008.03.27 15:40
|buy
|3.20
|gbpjpy
|200.33
|0.00
|200.60
|2008.03.27 16:27
|200.60
|0.00
|0.00
|0.00
|866.42
|5741990
|2008.03.27 15:40
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.26
|0.00
|200.25
|2008.03.27 16:43
|200.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5741995
|2008.03.27 15:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0122
|0.0000
|2.0095
|2008.03.27 16:32
|2.0095
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5742063
|2008.03.27 15:43
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.56
|0.00
|99.70
|2008.03.27 18:37
|99.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.04
|5742115
|2008.03.27 15:45
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0121
|0.0000
|2.0128
|2008.03.27 16:15
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|5742201
|2008.03.27 15:46
|buy
|0.80
|gbpchf
|1.9989
|0.0000
|1.9951
|2008.03.27 19:35
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|-305.47
|5742277
|2008.03.27 15:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5778
|0.0000
|1.5771
|2008.03.27 19:37
|1.5771
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5742384
|2008.03.27 15:51
|buy
|1.60
|gbpusd
|2.0101
|0.0000
|2.0128
|2008.03.27 16:15
|2.0128
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|5742608
|2008.03.27 15:57
|buy
|0.20
|audusd
|0.9211
|0.0000
|0.9218
|2008.03.28 05:38
|0.9218
|0.00
|0.00
|2.06
|14.00
|5743212
|2008.03.27 16:15
|buy
|0.40
|usdjpy
|99.50
|0.00
|99.77
|2008.03.27 16:33
|99.77
|0.00
|0.00
|0.00
|108.25
|5743321
|2008.03.27 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0128
|0.0000
|2.0066
|2008.03.27 21:41
|2.0066
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|5743521
|2008.03.27 16:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0107
|0.0000
|2.0066
|2008.03.27 21:41
|2.0066
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.00
|5743595
|2008.03.27 16:23
|sell
|0.20
|gbpjpy
|200.52
|0.00
|200.25
|2008.03.27 16:43
|200.25
|0.00
|0.00
|0.00
|54.16
|5743839
|2008.03.27 16:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.60
|0.00
|200.65
|2008.03.27 16:45
|200.65
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|5743846
|2008.03.27 16:28
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.44
|0.00
|157.60
|2008.03.27 18:37
|157.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.07
|5743873
|2008.03.27 16:29
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.47
|0.00
|157.74
|2008.03.27 16:55
|157.74
|0.00
|0.00
|0.00
|27.04
|5744000
|2008.03.27 16:31
|buy
|0.20
|gbpjpy
|200.38
|0.00
|200.65
|2008.03.27 16:45
|200.65
|0.00
|0.00
|0.00
|54.09
|5744055
|2008.03.27 16:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0096
|0.0000
|2.0069
|2008.03.27 17:24
|2.0069
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5744089
|2008.03.27 16:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.79
|0.00
|100.06
|2008.03.27 17:29
|100.06
|0.00
|0.00
|0.00
|26.98
|5744091
|2008.03.27 16:33
|sell
|0.20
|usdjpy
|99.76
|0.00
|99.70
|2008.03.27 18:37
|99.70
|0.00
|0.00
|0.00
|12.04
|5744385
|2008.03.27 16:41
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0086
|0.0000
|2.0066
|2008.03.27 21:41
|2.0066
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|5744443
|2008.03.27 16:43
|buy
|1.60
|gbpchf
|1.9966
|0.0000
|1.9951
|2008.03.27 19:35
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|-241.15
|5744537
|2008.03.27 16:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.66
|0.00
|200.28
|2008.03.27 19:35
|200.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.04
|5744544
|2008.03.27 16:46
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0147
|0.0000
|1.0174
|2008.03.27 20:21
|1.0174
|0.00
|0.00
|0.00
|212.31
|5744563
|2008.03.27 16:47
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0137
|0.0000
|1.0150
|2008.03.28 06:56
|1.0150
|0.00
|0.00
|0.23
|-12.81
|5744568
|2008.03.27 16:47
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.58
|0.00
|200.52
|2008.03.27 17:50
|200.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5744732
|2008.03.27 16:51
|sell
|0.40
|eurjpy
|157.67
|0.00
|157.60
|2008.03.27 18:37
|157.60
|0.00
|0.00
|0.00
|28.06
|5744855
|2008.03.27 16:55
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.77
|0.00
|157.78
|2008.03.27 19:35
|157.78
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5744897
|2008.03.27 16:56
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9953
|0.0000
|1.9926
|2008.03.27 18:44
|1.9926
|0.00
|0.00
|0.00
|27.20
|5745016
|2008.03.27 16:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5798
|0.0000
|1.5771
|2008.03.27 19:37
|1.5771
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5745297
|2008.03.27 17:05
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0157
|0.0000
|1.0150
|2008.03.28 06:56
|1.0150
|0.00
|0.00
|0.46
|13.80
|5745433
|2008.03.27 17:09
|sell
|0.10
|audusd
|0.9191
|0.0000
|0.9206
|2008.03.28 08:35
|0.9206
|0.00
|0.00
|-1.37
|-15.00
|5745678
|2008.03.27 17:15
|buy
|3.20
|gbpchf
|1.9946
|0.0000
|1.9951
|2008.03.27 19:35
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|160.77
|5745780
|2008.03.27 17:21
|sell
|0.80
|eurjpy
|157.87
|0.00
|157.60
|2008.03.27 18:37
|157.60
|0.00
|0.00
|0.00
|216.50
|5745855
|2008.03.27 17:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0066
|0.0000
|2.0039
|2008.03.27 19:37
|2.0039
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5745894
|2008.03.27 17:26
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0065
|0.0000
|2.0066
|2008.03.27 21:41
|2.0066
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|5745915
|2008.03.27 17:27
|sell
|0.40
|usdjpy
|99.97
|0.00
|99.70
|2008.03.27 18:37
|99.70
|0.00
|0.00
|0.00
|108.32
|5745989
|2008.03.27 17:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|100.09
|0.00
|99.96
|2008.03.27 19:35
|99.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.01
|5746100
|2008.03.27 17:34
|sell
|0.20
|gbpjpy
|200.79
|0.00
|200.52
|2008.03.27 17:50
|200.52
|0.00
|0.00
|0.00
|54.03
|5746445
|2008.03.27 17:50
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.41
|0.00
|200.14
|2008.03.27 18:33
|200.14
|0.00
|0.00
|0.00
|27.05
|5746526
|2008.03.27 17:59
|buy
|0.20
|gbpjpy
|200.45
|0.00
|200.28
|2008.03.27 19:35
|200.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.04
|5746541
|2008.03.27 18:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|99.89
|0.00
|99.96
|2008.03.27 19:35
|99.96
|0.00
|0.00
|0.00
|14.01
|5746971
|2008.03.27 18:32
|buy
|0.40
|gbpjpy
|200.22
|0.00
|200.28
|2008.03.27 19:35
|200.28
|0.00
|0.00
|0.00
|24.03
|5746982
|2008.03.27 18:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.10
|0.00
|200.23
|2008.03.27 19:44
|200.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5747027
|2008.03.27 18:37
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.55
|0.00
|157.49
|2008.03.27 20:05
|157.49
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|5747043
|2008.03.27 18:37
|buy
|0.40
|usdjpy
|99.69
|0.00
|99.96
|2008.03.27 19:35
|99.96
|0.00
|0.00
|0.00
|108.04
|5747045
|2008.03.27 18:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.66
|0.00
|99.61
|2008.03.27 21:58
|99.61
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|5747048
|2008.03.27 18:37
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.51
|0.00
|157.78
|2008.03.27 19:35
|157.78
|0.00
|0.00
|0.00
|54.02
|5747166
|2008.03.27 18:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5812
|0.0000
|1.5798
|2008.03.27 23:36
|1.5798
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|5747185
|2008.03.27 18:44
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9920
|0.0000
|1.9937
|2008.03.27 19:44
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.08
|5747395
|2008.03.27 19:03
|buy
|0.80
|gbpjpy
|200.01
|0.00
|200.28
|2008.03.27 19:35
|200.28
|0.00
|0.00
|0.00
|216.24
|5747413
|2008.03.27 19:04
|buy
|6.40
|gbpchf
|1.9924
|0.0000
|1.9951
|2008.03.27 19:35
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|1 736.34
|5747723
|2008.03.27 19:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5792
|0.0000
|1.5798
|2008.03.27 23:36
|1.5798
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5747724
|2008.03.27 19:26
|sell
|0.20
|usdjpy
|99.88
|0.00
|99.61
|2008.03.27 21:58
|99.61
|0.00
|0.00
|0.00
|54.21
|5747776
|2008.03.27 19:29
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9941
|0.0000
|1.9937
|2008.03.27 19:44
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|8.04
|5747892
|2008.03.27 19:35
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.40
|0.00
|200.46
|2008.03.27 19:51
|200.46
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5747906
|2008.03.27 19:35
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.82
|0.00
|157.46
|2008.03.27 23:31
|157.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.10
|5747914
|2008.03.27 19:35
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.76
|0.00
|157.49
|2008.03.27 20:05
|157.49
|0.00
|0.00
|0.00
|54.10
|5747925
|2008.03.27 19:36
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9963
|0.0000
|1.9943
|2008.03.27 21:17
|1.9943
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.10
|5747926
|2008.03.27 19:36
|sell
|0.20
|gbpjpy
|200.50
|0.00
|200.23
|2008.03.27 19:44
|200.23
|0.00
|0.00
|0.00
|54.03
|5747960
|2008.03.27 19:37
|buy
|0.10
|usdjpy
|100.13
|0.00
|99.71
|2008.03.28 04:32
|99.71
|0.00
|0.00
|0.39
|-42.12
|5747975
|2008.03.27 19:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5772
|0.0000
|1.5786
|2008.03.28 01:44
|1.5786
|0.00
|0.00
|-0.90
|-14.00
|5747976
|2008.03.27 19:37
|buy
|1.60
|gbpusd
|2.0039
|0.0000
|2.0066
|2008.03.27 21:41
|2.0066
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|5747977
|2008.03.27 19:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0036
|0.0000
|2.0053
|2008.03.27 23:18
|2.0053
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|5748025
|2008.03.27 19:40
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9967
|0.0000
|0.9953
|2008.03.28 06:29
|0.9953
|0.00
|0.00
|-0.15
|-14.07
|5748026
|2008.03.27 19:40
|sell
|0.40
|gbpchf
|1.9964
|0.0000
|1.9937
|2008.03.27 19:44
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|108.52
|5748051
|2008.03.27 19:40
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5771
|0.0000
|1.5798
|2008.03.27 23:36
|1.5798
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5748121
|2008.03.27 19:44
|buy
|0.20
|gbpchf
|1.9938
|0.0000
|1.9943
|2008.03.27 21:17
|1.9943
|0.00
|0.00
|0.00
|10.05
|5748132
|2008.03.27 19:45
|buy
|0.20
|gbpjpy
|200.19
|0.00
|200.46
|2008.03.27 19:51
|200.46
|0.00
|0.00
|0.00
|53.99
|5748133
|2008.03.27 19:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.12
|0.00
|200.12
|2008.03.27 19:56
|200.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5748139
|2008.03.27 19:45
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9931
|0.0000
|1.9930
|2008.03.27 19:57
|1.9930
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5748173
|2008.03.27 19:46
|buy
|0.20
|usdjpy
|99.85
|0.00
|99.71
|2008.03.28 04:32
|99.71
|0.00
|0.00
|0.79
|-28.08
|5748174
|2008.03.27 19:46
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.61
|0.00
|157.46
|2008.03.27 23:31
|157.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.08
|5748188
|2008.03.27 19:47
|buy
|0.20
|usdchf
|0.9946
|0.0000
|0.9953
|2008.03.28 06:29
|0.9953
|0.00
|0.00
|-0.30
|14.07
|5748264
|2008.03.27 19:51
|sell
|0.20
|gbpjpy
|200.39
|0.00
|200.12
|2008.03.27 19:56
|200.12
|0.00
|0.00
|0.00
|54.06
|5748268
|2008.03.27 19:51
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9957
|0.0000
|1.9930
|2008.03.27 19:57
|1.9930
|0.00
|0.00
|0.00
|54.28
|5748285
|2008.03.27 19:51
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.48
|0.00
|200.05
|2008.03.27 21:17
|200.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.08
|5748333
|2008.03.27 19:54
|buy
|0.20
|gbpjpy
|200.22
|0.00
|200.05
|2008.03.27 21:17
|200.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.07
|5748371
|2008.03.27 19:56
|sell
|0.10
|gbpjpy
|200.02
|0.00
|199.75
|2008.03.27 20:38
|199.75
|0.00
|0.00
|0.00
|27.07
|5748376
|2008.03.27 19:57
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9923
|0.0000
|1.9917
|2008.03.27 20:52
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|5748477
|2008.03.27 20:06
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.46
|0.00
|157.19
|2008.03.27 20:38
|157.19
|0.00
|0.00
|0.00
|27.06
|5748584
|2008.03.27 20:12
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9944
|0.0000
|1.9917
|2008.03.27 20:52
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|54.31
|5748709
|2008.03.27 20:21
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0177
|0.0000
|1.0184
|2008.03.28 14:27
|1.0184
|0.00
|0.00
|-0.42
|6.87
|5748713
|2008.03.27 20:22
|buy
|0.40
|gbpjpy
|200.01
|0.00
|200.05
|2008.03.27 21:17
|200.05
|0.00
|0.00
|0.00
|16.03
|5748722
|2008.03.27 20:22
|sell
|0.40
|usdcad
|1.0177
|0.0000
|1.0150
|2008.03.28 06:56
|1.0150
|0.00
|0.00
|0.92
|106.42
|5748746
|2008.03.27 20:24
|buy
|0.40
|eurjpy
|157.41
|0.00
|157.46
|2008.03.27 23:31
|157.46
|0.00
|0.00
|0.00
|20.06
|5748776
|2008.03.27 20:27
|buy
|0.40
|audusd
|0.9191
|0.0000
|0.9218
|2008.03.28 05:38
|0.9218
|0.00
|0.00
|4.12
|108.00
|5748895
|2008.03.27 20:38
|buy
|0.80
|gbpjpy
|199.78
|0.00
|200.05
|2008.03.27 21:17
|200.05
|0.00
|0.00
|0.00
|216.41
|5748898
|2008.03.27 20:38
|buy
|0.80
|eurjpy
|157.19
|0.00
|157.46
|2008.03.27 23:31
|157.46
|0.00
|0.00
|0.00
|216.61
|5748899
|2008.03.27 20:38
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.16
|0.00
|157.30
|2008.03.28 00:29
|157.30
|0.00
|0.00
|-1.63
|-14.07
|5748945
|2008.03.27 20:41
|sell
|0.10
|gbpjpy
|199.72
|0.00
|199.87
|2008.03.27 23:18
|199.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.04
|5749069
|2008.03.27 20:52
|buy
|0.40
|gbpchf
|1.9916
|0.0000
|1.9943
|2008.03.27 21:17
|1.9943
|0.00
|0.00
|0.00
|108.55
|5749070
|2008.03.27 20:52
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9909
|0.0000
|1.9925
|2008.03.27 23:18
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.10
|5749114
|2008.03.27 20:54
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.36
|0.00
|157.30
|2008.03.28 00:29
|157.30
|0.00
|0.00
|-3.27
|12.06
|5749244
|2008.03.27 21:03
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9930
|0.0000
|1.9925
|2008.03.27 23:18
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|10.07
|5749306
|2008.03.27 21:06
|sell
|0.20
|gbpjpy
|199.93
|0.00
|199.87
|2008.03.27 23:18
|199.87
|0.00
|0.00
|0.00
|12.04
|5749450
|2008.03.27 21:17
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9949
|0.0000
|1.9936
|2008.03.28 04:00
|1.9936
|0.00
|0.00
|1.34
|-13.10
|5749457
|2008.03.27 21:17
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.16
|0.00
|200.21
|2008.03.27 22:34
|200.21
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|5749592
|2008.03.27 21:31
|buy
|0.20
|gbpjpy
|199.94
|0.00
|200.21
|2008.03.27 22:34
|200.21
|0.00
|0.00
|0.00
|54.15
|5749728
|2008.03.27 21:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0060
|0.0000
|2.0053
|2008.03.27 23:18
|2.0053
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|5749776
|2008.03.27 21:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0073
|0.0000
|2.0078
|2008.03.28 03:49
|2.0078
|0.00
|0.00
|1.49
|5.00
|5749893
|2008.03.27 21:55
|buy
|0.40
|usdjpy
|99.64
|0.00
|99.71
|2008.03.28 04:32
|99.71
|0.00
|0.00
|1.58
|28.08
|5749912
|2008.03.27 21:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.58
|0.00
|99.93
|2008.03.28 12:23
|99.93
|0.00
|0.00
|-0.61
|-35.02
|5749915
|2008.03.27 21:59
|sell
|0.40
|gbpchf
|1.9952
|0.0000
|1.9925
|2008.03.27 23:18
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|108.71
|5750043
|2008.03.27 22:16
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0080
|0.0000
|2.0053
|2008.03.27 23:18
|2.0053
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5750140
|2008.03.27 22:29
|sell
|0.40
|gbpjpy
|200.14
|0.00
|199.87
|2008.03.27 23:18
|199.87
|0.00
|0.00
|0.00
|108.35
|5750185
|2008.03.27 22:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.28
|0.00
|199.64
|2008.03.28 03:01
|199.64
|0.00
|0.00
|2.29
|-64.33
|5750282
|2008.03.27 22:47
|buy
|0.20
|gbpjpy
|200.07
|0.00
|199.64
|2008.03.28 03:01
|199.64
|0.00
|0.00
|4.59
|-86.45
|5750458
|2008.03.27 23:16
|buy
|0.20
|gbpchf
|1.9929
|0.0000
|1.9936
|2008.03.28 04:00
|1.9936
|0.00
|0.00
|2.68
|14.11
|5750466
|2008.03.27 23:18
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9913
|0.0000
|1.9928
|2008.03.28 07:07
|1.9928
|0.00
|0.00
|-1.78
|-15.10
|5750468
|2008.03.27 23:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0053
|0.0000
|2.0047
|2008.03.28 02:06
|2.0047
|0.00
|0.00
|-1.82
|6.00
|5750476
|2008.03.27 23:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0051
|0.0000
|2.0078
|2008.03.28 03:49
|2.0078
|0.00
|0.00
|2.98
|54.00
|5750485
|2008.03.27 23:19
|buy
|0.40
|gbpjpy
|199.85
|0.00
|199.64
|2008.03.28 03:01
|199.64
|0.00
|0.00
|9.18
|-84.44
|5750486
|2008.03.27 23:19
|sell
|0.10
|gbpjpy
|199.78
|0.00
|199.51
|2008.03.28 01:36
|199.51
|0.00
|0.00
|-2.89
|27.15
|5750533
|2008.03.27 23:30
|buy
|0.40
|gbpchf
|1.9909
|0.0000
|1.9936
|2008.03.28 04:00
|1.9936
|0.00
|0.00
|5.37
|108.83
|5750546
|2008.03.27 23:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.50
|0.00
|157.10
|2008.03.28 02:58
|157.10
|0.00
|0.00
|1.38
|-40.21
|5750551
|2008.03.27 23:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5792
|0.0000
|1.5786
|2008.03.28 01:44
|1.5786
|0.00
|0.00
|-1.80
|12.00
|5750563
|2008.03.27 23:32
|buy
|0.40
|usdchf
|0.9926
|0.0000
|0.9953
|2008.03.28 06:29
|0.9953
|0.00
|0.00
|-0.61
|108.51
|5750602
|2008.03.27 23:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5803
|0.0000
|1.5788
|2008.03.28 10:59
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.64
|-15.00
|5750672
|2008.03.27 23:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5813
|0.0000
|1.5786
|2008.03.28 01:44
|1.5786
|0.00
|0.00
|-3.60
|108.00
|5750753
|2008.03.27 23:49
|sell
|0.40
|eurjpy
|157.57
|0.00
|157.30
|2008.03.28 00:29
|157.30
|0.00
|0.00
|-6.53
|108.59
|5750809
|2008.03.27 23:55
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9914
|0.0000
|0.9954
|2008.03.28 10:59
|0.9954
|0.00
|0.00
|-0.04
|-40.18
|5750820
|2008.03.27 23:56
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0074
|0.0000
|2.0047
|2008.03.28 02:06
|2.0047
|0.00
|0.00
|-3.64
|54.00
|5750852
|2008.03.27 23:58
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0157
|0.0000
|1.0184
|2008.03.28 14:27
|1.0184
|0.00
|0.00
|-0.84
|53.02
|5751260
|2008.03.28 00:27
|buy
|0.80
|gbpjpy
|199.64
|0.00
|199.64
|2008.03.28 03:01
|199.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5751275
|2008.03.28 00:29
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.26
|0.00
|157.10
|2008.03.28 02:58
|157.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.17
|5751277
|2008.03.28 00:29
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.25
|0.00
|156.98
|2008.03.28 01:44
|156.98
|0.00
|0.00
|0.00
|27.15
|5751278
|2008.03.28 00:30
|buy
|0.80
|usdjpy
|99.44
|0.00
|99.71
|2008.03.28 04:32
|99.71
|0.00
|0.00
|0.00
|216.63
|5751599
|2008.03.28 01:36
|sell
|0.10
|gbpjpy
|199.44
|0.00
|200.06
|2008.03.28 06:43
|200.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.21
|5751610
|2008.03.28 01:38
|buy
|0.40
|eurjpy
|157.05
|0.00
|157.10
|2008.03.28 02:58
|157.10
|0.00
|0.00
|0.00
|20.11
|5751662
|2008.03.28 01:44
|sell
|0.20
|usdchf
|0.9934
|0.0000
|0.9954
|2008.03.28 10:59
|0.9954
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.18
|5751667
|2008.03.28 01:44
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.99
|0.00
|157.39
|2008.03.28 05:15
|157.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.14
|5751672
|2008.03.28 01:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5785
|0.0000
|1.5758
|2008.03.28 08:32
|1.5758
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5751681
|2008.03.28 01:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5782
|0.0000
|1.5788
|2008.03.28 10:59
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5751686
|2008.03.28 01:47
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9934
|0.0000
|1.9928
|2008.03.28 07:07
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|12.08
|5751714
|2008.03.28 01:50
|buy
|0.80
|eurjpy
|156.83
|0.00
|157.10
|2008.03.28 02:58
|157.10
|0.00
|0.00
|0.00
|217.13
|5751715
|2008.03.28 01:50
|buy
|1.60
|gbpjpy
|199.37
|0.00
|199.64
|2008.03.28 03:01
|199.64
|0.00
|0.00
|0.00
|434.26
|5751876
|2008.03.28 02:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0042
|0.0000
|2.0056
|2008.03.28 07:07
|2.0056
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|5752145
|2008.03.28 02:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|2.0063
|0.0000
|2.0056
|2008.03.28 07:07
|2.0056
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|5752265
|2008.03.28 02:58
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.12
|0.00
|157.39
|2008.03.28 04:31
|157.39
|0.00
|0.00
|0.00
|27.09
|5752296
|2008.03.28 03:00
|sell
|0.20
|audusd
|0.9212
|0.0000
|0.9206
|2008.03.28 08:35
|0.9206
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5752299
|2008.03.28 03:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.71
|0.00
|199.98
|2008.03.28 03:55
|199.98
|0.00
|0.00
|0.00
|27.11
|5752392
|2008.03.28 03:20
|sell
|0.20
|gbpjpy
|199.65
|0.00
|200.06
|2008.03.28 06:43
|200.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.27
|5752402
|2008.03.28 03:21
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.22
|0.00
|157.39
|2008.03.28 05:15
|157.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.12
|5752408
|2008.03.28 03:21
|sell
|0.40
|gbpjpy
|199.90
|0.00
|200.06
|2008.03.28 06:43
|200.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.21
|5752527
|2008.03.28 03:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0085
|0.0000
|1.9981
|2008.03.28 09:46
|1.9981
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|5752542
|2008.03.28 03:52
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0083
|0.0000
|2.0056
|2008.03.28 07:07
|2.0056
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5752580
|2008.03.28 03:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.04
|0.00
|200.31
|2008.03.28 04:33
|200.31
|0.00
|0.00
|0.00
|27.06
|5752633
|2008.03.28 04:00
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9939
|0.0000
|1.9966
|2008.03.28 06:27
|1.9966
|0.00
|0.00
|0.00
|27.14
|5752760
|2008.03.28 04:19
|sell
|0.80
|gbpjpy
|200.11
|0.00
|200.06
|2008.03.28 06:43
|200.06
|0.00
|0.00
|0.00
|40.13
|5752856
|2008.03.28 04:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.46
|0.00
|157.53
|2008.03.28 07:47
|157.53
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|5752857
|2008.03.28 04:31
|sell
|0.40
|eurjpy
|157.43
|0.00
|157.39
|2008.03.28 05:15
|157.39
|0.00
|0.00
|0.00
|16.06
|5752867
|2008.03.28 04:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.74
|0.00
|100.01
|2008.03.28 08:32
|100.01
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5752885
|2008.03.28 04:33
|sell
|0.80
|eurjpy
|157.66
|0.00
|157.39
|2008.03.28 05:15
|157.39
|0.00
|0.00
|0.00
|216.74
|5752910
|2008.03.28 04:34
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.29
|0.00
|199.62
|2008.03.28 08:28
|199.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.07
|5752942
|2008.03.28 04:37
|sell
|0.20
|usdjpy
|99.78
|0.00
|99.93
|2008.03.28 12:23
|99.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.02
|5752944
|2008.03.28 04:37
|sell
|1.60
|gbpjpy
|200.33
|0.00
|200.06
|2008.03.28 06:43
|200.06
|0.00
|0.00
|0.00
|433.43
|5753222
|2008.03.28 05:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.38
|0.00
|157.31
|2008.03.28 06:47
|157.31
|0.00
|0.00
|0.00
|7.03
|5753295
|2008.03.28 05:27
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.58
|0.00
|157.31
|2008.03.28 06:47
|157.31
|0.00
|0.00
|0.00
|54.20
|5753344
|2008.03.28 05:39
|buy
|0.10
|audusd
|0.9220
|0.0000
|0.9222
|2008.03.28 10:28
|0.9222
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5753386
|2008.03.28 05:48
|sell
|0.40
|gbpchf
|1.9955
|0.0000
|1.9928
|2008.03.28 07:07
|1.9928
|0.00
|0.00
|0.00
|108.70
|5753420
|2008.03.28 05:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|2.0062
|0.0000
|1.9981
|2008.03.28 09:46
|1.9981
|0.00
|0.00
|0.00
|-162.00
|5753689
|2008.03.28 06:27
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9974
|0.0000
|1.9921
|2008.03.28 08:33
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.14
|5753708
|2008.03.28 06:29
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9956
|0.0000
|0.9962
|2008.03.28 07:55
|0.9962
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|5753894
|2008.03.28 06:43
|buy
|0.20
|gbpchf
|1.9954
|0.0000
|1.9921
|2008.03.28 08:33
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.17
|5753905
|2008.03.28 06:43
|buy
|0.20
|gbpjpy
|200.01
|0.00
|199.62
|2008.03.28 08:28
|199.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.08
|5753906
|2008.03.28 06:43
|sell
|0.10
|gbpjpy
|199.94
|0.00
|199.67
|2008.03.28 07:52
|199.67
|0.00
|0.00
|0.00
|27.07
|5753947
|2008.03.28 06:47
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.25
|0.00
|157.42
|2008.03.28 09:19
|157.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.01
|5753952
|2008.03.28 06:47
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.26
|0.00
|157.53
|2008.03.28 07:47
|157.53
|0.00
|0.00
|0.00
|54.12
|5753976
|2008.03.28 06:49
|buy
|0.40
|gbpjpy
|199.80
|0.00
|199.62
|2008.03.28 08:28
|199.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.07
|5753986
|2008.03.28 06:49
|buy
|0.40
|gbpchf
|1.9934
|0.0000
|1.9921
|2008.03.28 08:33
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.13
|5753992
|2008.03.28 06:50
|buy
|0.20
|usdchf
|0.9935
|0.0000
|0.9962
|2008.03.28 07:55
|0.9962
|0.00
|0.00
|0.00
|54.20
|5754026
|2008.03.28 06:56
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0148
|0.0000
|1.0162
|2008.03.28 16:10
|1.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.78
|5754172
|2008.03.28 07:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0051
|0.0000
|2.0024
|2008.03.28 07:52
|2.0024
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5754182
|2008.03.28 07:07
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9914
|0.0000
|1.9910
|2008.03.28 07:49
|1.9910
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|5754251
|2008.03.28 07:10
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9937
|0.0000
|1.9910
|2008.03.28 07:49
|1.9910
|0.00
|0.00
|0.00
|54.34
|5754477
|2008.03.28 07:27
|sell
|0.40
|audusd
|0.9233
|0.0000
|0.9206
|2008.03.28 08:35
|0.9206
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5754552
|2008.03.28 07:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|2.0041
|0.0000
|1.9981
|2008.03.28 09:46
|1.9981
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|5754634
|2008.03.28 07:41
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.46
|0.00
|157.42
|2008.03.28 09:19
|157.42
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|5754705
|2008.03.28 07:47
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.55
|0.00
|157.61
|2008.03.28 08:28
|157.61
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|5754729
|2008.03.28 07:49
|buy
|0.80
|gbpchf
|1.9914
|0.0000
|1.9921
|2008.03.28 08:33
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|56.15
|5754743
|2008.03.28 07:50
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9912
|0.0000
|1.9885
|2008.03.28 08:56
|1.9885
|0.00
|0.00
|0.00
|27.08
|5754828
|2008.03.28 07:53
|sell
|0.10
|gbpjpy
|199.56
|0.00
|199.29
|2008.03.28 08:21
|199.29
|0.00
|0.00
|0.00
|27.06
|5754835
|2008.03.28 07:53
|buy
|0.80
|gbpusd
|2.0018
|0.0000
|1.9981
|2008.03.28 09:46
|1.9981
|0.00
|0.00
|0.00
|-296.00
|5754840
|2008.03.28 07:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|2.0015
|0.0000
|1.9988
|2008.03.28 08:01
|1.9988
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5754896
|2008.03.28 07:54
|buy
|0.80
|gbpjpy
|199.58
|0.00
|199.62
|2008.03.28 08:28
|199.62
|0.00
|0.00
|0.00
|32.04
|5754948
|2008.03.28 07:55
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9963
|0.0000
|0.9990
|2008.03.28 09:20
|0.9990
|0.00
|0.00
|0.00
|27.03
|5754949
|2008.03.28 07:55
|sell
|0.40
|usdchf
|0.9960
|0.0000
|0.9954
|2008.03.28 10:59
|0.9954
|0.00
|0.00
|0.00
|24.11
|5754952
|2008.03.28 07:55
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.34
|0.00
|157.61
|2008.03.28 08:28
|157.61
|0.00
|0.00
|0.00
|54.05
|5755093
|2008.03.28 08:00
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9996
|0.0000
|1.9981
|2008.03.28 09:46
|1.9981
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|5755152
|2008.03.28 08:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9995
|0.0000
|1.9968
|2008.03.28 08:45
|1.9968
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5755421
|2008.03.28 08:17
|buy
|1.60
|gbpchf
|1.9894
|0.0000
|1.9921
|2008.03.28 08:33
|1.9921
|0.00
|0.00
|0.00
|433.12
|5755463
|2008.03.28 08:20
|buy
|1.60
|gbpjpy
|199.35
|0.00
|199.62
|2008.03.28 08:28
|199.62
|0.00
|0.00
|0.00
|432.43
|5755599
|2008.03.28 08:25
|sell
|0.10
|gbpjpy
|199.43
|0.00
|199.60
|2008.03.28 08:51
|199.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.99
|5755674
|2008.03.28 08:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.69
|0.00
|199.74
|2008.03.28 09:46
|199.74
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5755676
|2008.03.28 08:28
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.61
|0.00
|157.88
|2008.03.28 10:15
|157.88
|0.00
|0.00
|0.00
|26.96
|5755691
|2008.03.28 08:29
|sell
|0.20
|gbpjpy
|199.65
|0.00
|199.60
|2008.03.28 08:51
|199.60
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|5755742
|2008.03.28 08:31
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9975
|0.0000
|1.9981
|2008.03.28 09:46
|1.9981
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|5755792
|2008.03.28 08:32
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5761
|0.0000
|1.5788
|2008.03.28 10:59
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5755826
|2008.03.28 08:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.99
|0.00
|100.26
|2008.03.28 10:17
|100.26
|0.00
|0.00
|0.00
|26.93
|5755837
|2008.03.28 08:33
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9923
|0.0000
|1.9918
|2008.03.28 09:16
|1.9918
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.01
|5755846
|2008.03.28 08:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5765
|0.0000
|1.5781
|2008.03.28 11:34
|1.5781
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|5755890
|2008.03.28 08:36
|sell
|0.10
|audusd
|0.9202
|0.0000
|0.9195
|2008.03.28 14:18
|0.9195
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5755899
|2008.03.28 08:36
|sell
|0.40
|usdjpy
|99.98
|0.00
|99.93
|2008.03.28 12:23
|99.93
|0.00
|0.00
|0.00
|20.01
|5756042
|2008.03.28 08:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9963
|0.0000
|1.9956
|2008.03.28 09:58
|1.9956
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5756090
|2008.03.28 08:46
|sell
|0.40
|eurjpy
|157.69
|0.00
|157.42
|2008.03.28 09:19
|157.42
|0.00
|0.00
|0.00
|108.04
|5756100
|2008.03.28 08:46
|sell
|0.40
|gbpjpy
|199.87
|0.00
|199.60
|2008.03.28 08:51
|199.60
|0.00
|0.00
|0.00
|107.94
|5756139
|2008.03.28 08:48
|sell
|0.80
|usdchf
|0.9981
|0.0000
|0.9954
|2008.03.28 10:59
|0.9954
|0.00
|0.00
|0.00
|217.00
|5756189
|2008.03.28 08:49
|buy
|0.20
|audusd
|0.9195
|0.0000
|0.9222
|2008.03.28 10:28
|0.9222
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5756212
|2008.03.28 08:50
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9954
|0.0000
|1.9981
|2008.03.28 09:46
|1.9981
|0.00
|0.00
|0.00
|1 728.00
|5756270
|2008.03.28 08:52
|sell
|0.10
|gbpjpy
|199.60
|0.00
|199.33
|2008.03.28 09:28
|199.33
|0.00
|0.00
|0.00
|27.02
|5756316
|2008.03.28 08:53
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0168
|0.0000
|1.0162
|2008.03.28 16:10
|1.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|11.81
|5756378
|2008.03.28 08:55
|buy
|0.20
|gbpchf
|1.9891
|0.0000
|1.9918
|2008.03.28 09:16
|1.9918
|0.00
|0.00
|0.00
|54.09
|5756475
|2008.03.28 08:57
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9878
|0.0000
|1.9901
|2008.03.28 10:16
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.06
|5756566
|2008.03.28 09:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|199.47
|0.00
|199.74
|2008.03.28 09:46
|199.74
|0.00
|0.00
|0.00
|54.02
|5756660
|2008.03.28 09:03
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9904
|0.0000
|1.9901
|2008.03.28 10:16
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|5756977
|2008.03.28 09:17
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9921
|0.0000
|1.9927
|2008.03.28 10:30
|1.9927
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|5757020
|2008.03.28 09:19
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.45
|0.00
|158.00
|2008.03.28 11:09
|158.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.99
|5757063
|2008.03.28 09:20
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9994
|0.0000
|0.9981
|2008.03.28 14:26
|0.9981
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.02
|5757091
|2008.03.28 09:21
|sell
|0.40
|gbpchf
|1.9928
|0.0000
|1.9901
|2008.03.28 10:16
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|108.28
|5757311
|2008.03.28 09:29
|sell
|0.10
|gbpjpy
|199.29
|0.00
|200.03
|2008.03.28 10:34
|200.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.80
|5757376
|2008.03.28 09:32
|sell
|0.20
|gbpjpy
|199.53
|0.00
|200.03
|2008.03.28 10:34
|200.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.72
|5757536
|2008.03.28 09:37
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.66
|0.00
|158.00
|2008.03.28 11:09
|158.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.99
|5757693
|2008.03.28 09:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9985
|0.0000
|1.9968
|2008.03.28 10:50
|1.9968
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|5757717
|2008.03.28 09:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9983
|0.0000
|1.9956
|2008.03.28 09:58
|1.9956
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5757722
|2008.03.28 09:47
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.76
|0.00
|200.03
|2008.03.28 10:17
|200.03
|0.00
|0.00
|0.00
|26.94
|5757757
|2008.03.28 09:50
|buy
|0.20
|usdchf
|0.9974
|0.0000
|0.9981
|2008.03.28 14:26
|0.9981
|0.00
|0.00
|0.00
|14.03
|5757801
|2008.03.28 09:52
|sell
|0.40
|gbpjpy
|199.78
|0.00
|200.03
|2008.03.28 10:34
|200.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.72
|5757826
|2008.03.28 09:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9965
|0.0000
|1.9968
|2008.03.28 10:50
|1.9968
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5757933
|2008.03.28 09:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9954
|0.0000
|1.9949
|2008.03.28 10:34
|1.9949
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5758266
|2008.03.28 10:15
|sell
|0.40
|eurjpy
|157.86
|0.00
|158.00
|2008.03.28 11:09
|158.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.99
|5758289
|2008.03.28 10:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.93
|0.00
|158.20
|2008.03.28 10:29
|158.20
|0.00
|0.00
|0.00
|26.90
|5758295
|2008.03.28 10:16
|sell
|0.80
|usdjpy
|100.20
|0.00
|99.93
|2008.03.28 12:23
|99.93
|0.00
|0.00
|0.00
|216.15
|5758311
|2008.03.28 10:17
|buy
|0.20
|gbpchf
|1.9900
|0.0000
|1.9927
|2008.03.28 10:30
|1.9927
|0.00
|0.00
|0.00
|54.11
|5758323
|2008.03.28 10:17
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9897
|0.0000
|1.9892
|2008.03.28 10:34
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|5758345
|2008.03.28 10:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|100.27
|0.00
|100.11
|2008.03.28 15:05
|100.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.98
|5758368
|2008.03.28 10:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.14
|0.00
|200.41
|2008.03.28 10:30
|200.41
|0.00
|0.00
|0.00
|26.91
|5758370
|2008.03.28 10:19
|sell
|0.80
|eurjpy
|158.07
|0.00
|158.00
|2008.03.28 11:09
|158.00
|0.00
|0.00
|0.00
|55.98
|5758381
|2008.03.28 10:19
|sell
|0.80
|gbpjpy
|200.09
|0.00
|200.03
|2008.03.28 10:34
|200.03
|0.00
|0.00
|0.00
|47.87
|5758466
|2008.03.28 10:23
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9919
|0.0000
|1.9892
|2008.03.28 10:34
|1.9892
|0.00
|0.00
|0.00
|54.13
|5758539
|2008.03.28 10:28
|buy
|0.10
|audusd
|0.9223
|0.0000
|0.9182
|2008.03.28 21:45
|0.9182
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|5758542
|2008.03.28 10:28
|sell
|1.60
|gbpjpy
|200.30
|0.00
|200.03
|2008.03.28 10:34
|200.03
|0.00
|0.00
|0.00
|430.79
|5758558
|2008.03.28 10:29
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.24
|0.00
|158.29
|2008.03.28 11:03
|158.29
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5758574
|2008.03.28 10:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.48
|0.00
|200.20
|2008.03.28 10:50
|200.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.92
|5758582
|2008.03.28 10:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9937
|0.0000
|1.9877
|2008.03.28 12:14
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.29
|5758584
|2008.03.28 10:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9976
|0.0000
|1.9949
|2008.03.28 10:34
|1.9949
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5758612
|2008.03.28 10:31
|buy
|0.20
|eurjpy
|158.02
|0.00
|158.29
|2008.03.28 11:03
|158.29
|0.00
|0.00
|0.00
|53.95
|5758617
|2008.03.28 10:32
|buy
|0.20
|gbpjpy
|200.24
|0.00
|200.20
|2008.03.28 10:50
|200.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.98
|5758658
|2008.03.28 10:33
|buy
|0.20
|gbpchf
|1.9914
|0.0000
|1.9877
|2008.03.28 12:14
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.35
|5758692
|2008.03.28 10:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9941
|0.0000
|1.9968
|2008.03.28 10:50
|1.9968
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5758701
|2008.03.28 10:35
|buy
|0.40
|gbpchf
|1.9892
|0.0000
|1.9877
|2008.03.28 12:14
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.29
|5758707
|2008.03.28 10:35
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9887
|0.0000
|1.9860
|2008.03.28 11:02
|1.9860
|0.00
|0.00
|0.00
|27.14
|5758712
|2008.03.28 10:35
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9942
|0.0000
|1.9981
|2008.03.28 13:25
|1.9981
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|5758719
|2008.03.28 10:35
|buy
|0.40
|gbpjpy
|199.93
|0.00
|200.20
|2008.03.28 10:50
|200.20
|0.00
|0.00
|0.00
|107.70
|5758721
|2008.03.28 10:35
|sell
|0.10
|gbpjpy
|199.86
|0.00
|199.80
|2008.03.28 11:09
|199.80
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5758878
|2008.03.28 10:43
|sell
|0.20
|audusd
|0.9222
|0.0000
|0.9195
|2008.03.28 14:18
|0.9195
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5758928
|2008.03.28 10:45
|sell
|0.20
|gbpjpy
|200.07
|0.00
|199.80
|2008.03.28 11:09
|199.80
|0.00
|0.00
|0.00
|53.97
|5759014
|2008.03.28 10:50
|buy
|0.10
|gbpjpy
|200.27
|0.00
|199.91
|2008.03.28 12:17
|199.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.98
|5759018
|2008.03.28 10:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9964
|0.0000
|1.9981
|2008.03.28 13:25
|1.9981
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|5759024
|2008.03.28 10:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9971
|0.0000
|1.9978
|2008.03.28 12:17
|1.9978
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5759255
|2008.03.28 10:58
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5785
|0.0000
|1.5781
|2008.03.28 11:34
|1.5781
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|5759282
|2008.03.28 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5789
|0.0000
|1.5816
|2008.03.28 11:55
|1.5816
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5759283
|2008.03.28 10:59
|buy
|0.40
|usdchf
|0.9954
|0.0000
|0.9981
|2008.03.28 14:26
|0.9981
|0.00
|0.00
|0.00
|108.21
|5759300
|2008.03.28 11:00
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9950
|0.0000
|0.9964
|2008.03.28 15:59
|0.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.05
|5759367
|2008.03.28 11:00
|buy
|0.20
|gbpjpy
|200.05
|0.00
|199.91
|2008.03.28 12:17
|199.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.99
|5759391
|2008.03.28 11:01
|buy
|0.80
|gbpchf
|1.9872
|0.0000
|1.9877
|2008.03.28 12:14
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|40.18
|5759439
|2008.03.28 11:02
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.9859
|0.0000
|1.9872
|2008.03.28 13:00
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.08
|5759441
|2008.03.28 11:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5808
|0.0000
|1.5781
|2008.03.28 11:34
|1.5781
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5759445
|2008.03.28 11:02
|sell
|1.60
|eurjpy
|158.27
|0.00
|158.00
|2008.03.28 11:09
|158.00
|0.00
|0.00
|0.00
|431.91
|5759460
|2008.03.28 11:03
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.37
|0.00
|158.19
|2008.03.28 11:53
|158.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.99
|5759541
|2008.03.28 11:05
|buy
|0.40
|gbpjpy
|199.85
|0.00
|199.91
|2008.03.28 12:17
|199.91
|0.00
|0.00
|0.00
|23.99
|5759564
|2008.03.28 11:06
|buy
|0.20
|eurjpy
|158.15
|0.00
|158.19
|2008.03.28 11:53
|158.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|5759627
|2008.03.28 11:09
|buy
|0.20
|usdjpy
|100.07
|0.00
|100.11
|2008.03.28 15:05
|100.11
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|5759637
|2008.03.28 11:09
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.02
|0.00
|158.03
|2008.03.28 12:44
|158.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|5759638
|2008.03.28 11:09
|sell
|0.10
|gbpjpy
|199.67
|0.00
|199.60
|2008.03.28 11:42
|199.60
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5759678
|2008.03.28 11:10
|buy
|0.40
|eurjpy
|157.92
|0.00
|158.19
|2008.03.28 11:53
|158.19
|0.00
|0.00
|0.00
|107.96
|5759713
|2008.03.28 11:12
|buy
|0.80
|gbpjpy
|199.64
|0.00
|199.91
|2008.03.28 12:17
|199.91
|0.00
|0.00
|0.00
|215.91
|5759893
|2008.03.28 11:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9951
|0.0000
|1.9978
|2008.03.28 12:17
|1.9978
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5759972
|2008.03.28 11:31
|sell
|0.20
|gbpjpy
|199.87
|0.00
|199.60
|2008.03.28 11:42
|199.60
|0.00
|0.00
|0.00
|53.99
|5760021
|2008.03.28 11:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5783
|0.0000
|1.5796
|2008.03.28 13:31
|1.5796
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5760130
|2008.03.28 11:42
|sell
|0.10
|gbpjpy
|199.52
|0.00
|199.47
|2008.03.28 12:58
|199.47
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|5760280
|2008.03.28 11:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5803
|0.0000
|1.5796
|2008.03.28 13:31
|1.5796
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|5760357
|2008.03.28 11:52
|buy
|1.60
|gbpchf
|1.9850
|0.0000
|1.9877
|2008.03.28 12:14
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|434.04
|5760367
|2008.03.28 11:53
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.21
|0.00
|158.07
|2008.03.28 13:32
|158.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.99
|5760431
|2008.03.28 11:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5822
|0.0000
|1.5783
|2008.03.28 16:11
|1.5783
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|5760815
|2008.03.28 12:14
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.9886
|0.0000
|1.9913
|2008.03.28 13:04
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|5760819
|2008.03.28 12:14
|sell
|0.20
|gbpchf
|1.9879
|0.0000
|1.9872
|2008.03.28 13:00
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|14.08
|5760826
|2008.03.28 12:14
|sell
|0.20
|gbpjpy
|199.74
|0.00
|199.47
|2008.03.28 12:58
|199.47
|0.00
|0.00
|0.00
|54.13
|5760859
|2008.03.28 12:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9980
|0.0000
|2.0007
|2008.03.28 12:34
|2.0007
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5760923
|2008.03.28 12:18
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.94
|0.00
|199.70
|2008.03.28 13:13
|199.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.04
|5760929
|2008.03.28 12:18
|sell
|0.20
|eurjpy
|158.30
|0.00
|158.03
|2008.03.28 12:44
|158.03
|0.00
|0.00
|0.00
|54.07
|5760944
|2008.03.28 12:19
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5823
|0.0000
|1.5796
|2008.03.28 13:31
|1.5796
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5761013
|2008.03.28 12:22
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9988
|0.0000
|1.9981
|2008.03.28 13:25
|1.9981
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|5761187
|2008.03.28 12:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.91
|0.00
|99.64
|2008.03.28 15:40
|99.64
|0.00
|0.00
|0.00
|27.10
|5761363
|2008.03.28 12:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0010
|0.0000
|1.9995
|2008.03.28 13:41
|1.9995
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|5761381
|2008.03.28 12:34
|sell
|0.80
|gbpusd
|2.0008
|0.0000
|1.9981
|2008.03.28 13:25
|1.9981
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|5761427
|2008.03.28 12:37
|sell
|0.40
|gbpchf
|1.9899
|0.0000
|1.9872
|2008.03.28 13:00
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|108.64
|5761438
|2008.03.28 12:37
|buy
|0.40
|usdjpy
|99.84
|0.00
|100.11
|2008.03.28 15:05
|100.11
|0.00
|0.00
|0.00
|107.88
|5761568
|2008.03.28 12:44
|sell
|0.10
|eurjpy
|158.00
|0.00
|157.73
|2008.03.28 14:29
|157.73
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5761592
|2008.03.28 12:45
|buy
|0.20
|eurjpy
|158.01
|0.00
|158.07
|2008.03.28 13:32
|158.07
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5761740
|2008.03.28 12:55
|buy
|0.20
|gbpjpy
|199.73
|0.00
|199.70
|2008.03.28 13:13
|199.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.01
|5761807
|2008.03.28 12:58
|buy
|0.40
|gbpjpy
|199.43
|0.00
|199.70
|2008.03.28 13:13
|199.70
|0.00
|0.00
|0.00
|108.17
|5761820
|2008.03.28 12:59
|sell
|0.10
|gbpjpy
|199.37
|0.00
|199.31
|2008.03.28 15:22
|199.31
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|5761924
|2008.03.28 13:07
|sell
|0.20
|gbpjpy
|199.58
|0.00
|199.31
|2008.03.28 15:22
|199.31
|0.00
|0.00
|0.00
|54.08
|5761994
|2008.03.28 13:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.76
|0.00
|199.80
|2008.03.28 13:32
|199.80
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|5762099
|2008.03.28 13:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9989
|0.0000
|1.9995
|2008.03.28 13:41
|1.9995
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5762104
|2008.03.28 13:20
|buy
|0.20
|gbpjpy
|199.53
|0.00
|199.80
|2008.03.28 13:32
|199.80
|0.00
|0.00
|0.00
|53.97
|5762177
|2008.03.28 13:23
|buy
|0.40
|eurjpy
|157.80
|0.00
|158.07
|2008.03.28 13:32
|158.07
|0.00
|0.00
|0.00
|107.96
|5762238
|2008.03.28 13:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9978
|0.0000
|1.9951
|2008.03.28 14:41
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5762404
|2008.03.28 13:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5797
|0.0000
|1.5783
|2008.03.28 16:11
|1.5783
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|5762428
|2008.03.28 13:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5796
|0.0000
|1.5789
|2008.03.28 14:16
|1.5789
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5762430
|2008.03.28 13:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.84
|0.00
|199.63
|2008.03.28 13:46
|199.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.03
|5762433
|2008.03.28 13:32
|buy
|0.10
|eurjpy
|158.06
|0.00
|157.15
|2008.03.28 16:22
|157.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.39
|5762570
|2008.03.28 13:35
|buy
|0.20
|gbpjpy
|199.62
|0.00
|199.63
|2008.03.28 13:46
|199.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5762623
|2008.03.28 13:38
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9968
|0.0000
|1.9995
|2008.03.28 13:41
|1.9995
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5762642
|2008.03.28 13:39
|buy
|0.40
|gbpjpy
|199.36
|0.00
|199.63
|2008.03.28 13:46
|199.63
|0.00
|0.00
|0.00
|108.15
|5762703
|2008.03.28 13:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5816
|0.0000
|1.5789
|2008.03.28 14:16
|1.5789
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5762730
|2008.03.28 13:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9996
|0.0000
|1.9932
|2008.03.28 20:19
|1.9932
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|5762793
|2008.03.28 13:46
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.65
|0.00
|199.71
|2008.03.28 14:17
|199.71
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5762809
|2008.03.28 13:47
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.85
|0.00
|157.15
|2008.03.28 16:22
|157.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.59
|5762860
|2008.03.28 13:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|199.44
|0.00
|199.71
|2008.03.28 14:17
|199.71
|0.00
|0.00
|0.00
|54.03
|5762881
|2008.03.28 13:51
|buy
|0.20
|audusd
|0.9202
|0.0000
|0.9182
|2008.03.28 21:45
|0.9182
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|5763157
|2008.03.28 14:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9976
|0.0000
|1.9932
|2008.03.28 20:19
|1.9932
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|5763285
|2008.03.28 14:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5787
|0.0000
|1.5760
|2008.03.28 14:40
|1.5760
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5763297
|2008.03.28 14:17
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.77
|0.00
|198.45
|2008.03.28 16:19
|198.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.63
|5763324
|2008.03.28 14:18
|sell
|0.10
|audusd
|0.9192
|0.0000
|0.9165
|2008.03.28 16:03
|0.9165
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5763382
|2008.03.28 14:20
|sell
|0.20
|usdchf
|0.9970
|0.0000
|0.9964
|2008.03.28 15:59
|0.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|12.04
|5763511
|2008.03.28 14:25
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5776
|0.0000
|1.5783
|2008.03.28 16:11
|1.5783
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|5763549
|2008.03.28 14:27
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9987
|0.0000
|0.9950
|2008.03.31 01:00
|0.9950
|0.00
|0.00
|-0.15
|-37.18
|5763570
|2008.03.28 14:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9956
|0.0000
|1.9932
|2008.03.28 20:19
|1.9932
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|5763580
|2008.03.28 14:27
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0189
|0.0000
|1.0196
|2008.03.28 17:44
|1.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|6.87
|5763629
|2008.03.28 14:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.71
|0.00
|157.44
|2008.03.28 15:22
|157.44
|0.00
|0.00
|0.00
|27.04
|5763680
|2008.03.28 14:31
|sell
|0.40
|usdcad
|1.0189
|0.0000
|1.0162
|2008.03.28 16:10
|1.0162
|0.00
|0.00
|0.00
|106.28
|5763772
|2008.03.28 14:35
|buy
|0.40
|eurjpy
|157.64
|0.00
|157.15
|2008.03.28 16:22
|157.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-196.82
|5763783
|2008.03.28 14:35
|buy
|0.20
|gbpjpy
|199.55
|0.00
|198.45
|2008.03.28 16:19
|198.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-221.04
|5763955
|2008.03.28 14:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9952
|0.0000
|1.9925
|2008.03.28 16:02
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5763959
|2008.03.28 14:41
|sell
|0.40
|usdchf
|0.9991
|0.0000
|0.9964
|2008.03.28 15:59
|0.9964
|0.00
|0.00
|0.00
|108.41
|5763960
|2008.03.28 14:41
|buy
|0.80
|eurusd
|1.5756
|0.0000
|1.5783
|2008.03.28 16:11
|1.5783
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|5763961
|2008.03.28 14:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5754
|0.0000
|1.5747
|2008.03.28 17:04
|1.5747
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5764103
|2008.03.28 14:47
|buy
|0.40
|audusd
|0.9177
|0.0000
|0.9182
|2008.03.28 21:45
|0.9182
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|5764346
|2008.03.28 14:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5774
|0.0000
|1.5747
|2008.03.28 17:04
|1.5747
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5764507
|2008.03.28 15:04
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0169
|0.0000
|1.0196
|2008.03.28 17:44
|1.0196
|0.00
|0.00
|0.00
|52.96
|5764534
|2008.03.28 15:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|100.10
|0.00
|99.73
|2008.03.28 16:59
|99.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.10
|5764751
|2008.03.28 15:18
|buy
|0.20
|usdjpy
|99.89
|0.00
|99.73
|2008.03.28 16:59
|99.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.09
|5764761
|2008.03.28 15:18
|buy
|0.40
|gbpjpy
|199.34
|0.00
|198.45
|2008.03.28 16:19
|198.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-357.68
|5764844
|2008.03.28 15:22
|sell
|0.10
|gbpjpy
|199.17
|0.00
|198.90
|2008.03.28 15:40
|198.90
|0.00
|0.00
|0.00
|27.09
|5764857
|2008.03.28 15:23
|buy
|0.80
|eurjpy
|157.42
|0.00
|157.15
|2008.03.28 16:22
|157.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.91
|5764860
|2008.03.28 15:23
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.41
|0.00
|157.14
|2008.03.28 15:40
|157.14
|0.00
|0.00
|0.00
|27.10
|5764975
|2008.03.28 15:29
|buy
|0.80
|gbpjpy
|199.13
|0.00
|198.45
|2008.03.28 16:19
|198.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-546.56
|5765175
|2008.03.28 15:38
|buy
|1.60
|eurjpy
|157.19
|0.00
|157.15
|2008.03.28 16:22
|157.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.27
|5765205
|2008.03.28 15:39
|buy
|0.40
|usdjpy
|99.67
|0.00
|99.73
|2008.03.28 16:59
|99.73
|0.00
|0.00
|0.00
|24.06
|5765232
|2008.03.28 15:40
|buy
|1.60
|gbpjpy
|198.91
|0.00
|198.45
|2008.03.28 16:19
|198.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-739.48
|5765248
|2008.03.28 15:40
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.58
|0.00
|99.31
|2008.03.28 20:15
|99.31
|0.00
|0.00
|0.00
|27.19
|5765249
|2008.03.28 15:40
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.06
|0.00
|156.79
|2008.03.28 18:43
|156.79
|0.00
|0.00
|0.00
|27.14
|5765265
|2008.03.28 15:41
|sell
|0.10
|gbpjpy
|198.65
|0.00
|198.38
|2008.03.28 16:00
|198.38
|0.00
|0.00
|0.00
|27.14
|5765276
|2008.03.28 15:42
|buy
|3.20
|gbpjpy
|198.70
|0.00
|198.45
|2008.03.28 16:19
|198.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-803.78
|5765510
|2008.03.28 15:57
|buy
|0.20
|usdchf
|0.9966
|0.0000
|0.9950
|2008.03.31 01:00
|0.9950
|0.00
|0.00
|-0.30
|-32.16
|5765547
|2008.03.28 15:59
|buy
|6.40
|gbpjpy
|198.48
|0.00
|198.45
|2008.03.28 16:19
|198.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.91
|5765572
|2008.03.28 16:00
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9960
|0.0000
|0.9953
|2008.03.28 20:16
|0.9953
|0.00
|0.00
|0.00
|7.03
|5765573
|2008.03.28 16:00
|buy
|3.20
|eurjpy
|156.88
|0.00
|157.15
|2008.03.28 16:22
|157.15
|0.00
|0.00
|0.00
|867.64
|5765608
|2008.03.28 16:01
|buy
|0.80
|usdjpy
|99.46
|0.00
|99.73
|2008.03.28 16:59
|99.73
|0.00
|0.00
|0.00
|216.58
|5765632
|2008.03.28 16:02
|buy
|12.80
|gbpjpy
|198.18
|0.00
|198.45
|2008.03.28 16:19
|198.45
|0.00
|0.00
|0.00
|3 472.32
|5765662
|2008.03.28 16:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9925
|0.0000
|1.9932
|2008.03.28 20:19
|1.9932
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|5765663
|2008.03.28 16:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9922
|0.0000
|1.9895
|2008.03.28 16:56
|1.9895
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5765695
|2008.03.28 16:05
|sell
|0.10
|audusd
|0.9165
|0.0000
|0.9164
|2008.03.30 22:58
|0.9164
|0.00
|0.00
|-1.37
|1.00
|5765703
|2008.03.28 16:05
|sell
|0.10
|gbpjpy
|198.07
|0.00
|198.23
|2008.03.28 17:11
|198.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.06
|5765805
|2008.03.28 16:09
|sell
|0.20
|gbpjpy
|198.27
|0.00
|198.23
|2008.03.28 17:11
|198.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.03
|5765817
|2008.03.28 16:10
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0158
|0.0000
|1.0213
|2008.03.31 09:22
|1.0213
|0.00
|0.00
|0.23
|-53.85
|5765852
|2008.03.28 16:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5783
|0.0000
|1.5790
|2008.03.28 20:16
|1.5790
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5766099
|2008.03.28 16:19
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.49
|0.00
|198.05
|2008.03.28 21:41
|198.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.32
|5766148
|2008.03.28 16:22
|sell
|0.40
|gbpjpy
|198.50
|0.00
|198.23
|2008.03.28 17:11
|198.23
|0.00
|0.00
|0.00
|108.44
|5766166
|2008.03.28 16:22
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.20
|0.00
|157.03
|2008.03.28 21:45
|157.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.12
|5766299
|2008.03.28 16:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5763
|0.0000
|1.5790
|2008.03.28 20:16
|1.5790
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5766363
|2008.03.28 16:31
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0178
|0.0000
|1.0213
|2008.03.31 09:22
|1.0213
|0.00
|0.00
|0.46
|-68.54
|5766716
|2008.03.28 16:49
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9905
|0.0000
|1.9932
|2008.03.28 20:19
|1.9932
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|5766856
|2008.03.28 16:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9892
|0.0000
|1.9931
|2008.03.31 00:21
|1.9931
|0.00
|0.00
|-1.82
|-39.00
|5766889
|2008.03.28 16:57
|sell
|0.20
|usdchf
|0.9980
|0.0000
|0.9953
|2008.03.28 20:16
|0.9953
|0.00
|0.00
|0.00
|54.25
|5766963
|2008.03.28 17:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.72
|0.00
|99.17
|2008.03.31 01:16
|99.17
|0.00
|0.00
|0.40
|-55.46
|5767013
|2008.03.28 17:04
|buy
|0.20
|gbpjpy
|198.29
|0.00
|198.05
|2008.03.28 21:41
|198.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.35
|5767038
|2008.03.28 17:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5744
|0.0000
|1.5783
|2008.03.31 00:22
|1.5783
|0.00
|0.00
|-0.90
|-39.00
|5767139
|2008.03.28 17:08
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.97
|0.00
|157.03
|2008.03.28 21:45
|157.03
|0.00
|0.00
|0.00
|12.09
|5767351
|2008.03.28 17:12
|sell
|0.10
|gbpjpy
|198.15
|0.00
|198.09
|2008.03.28 17:59
|198.09
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|5768014
|2008.03.28 17:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9912
|0.0000
|1.9931
|2008.03.31 00:21
|1.9931
|0.00
|0.00
|-3.64
|-38.00
|5768131
|2008.03.28 17:24
|sell
|0.20
|gbpjpy
|198.36
|0.00
|198.09
|2008.03.28 17:59
|198.09
|0.00
|0.00
|0.00
|54.26
|5769244
|2008.03.28 17:44
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0200
|0.0000
|1.0227
|2008.03.28 21:58
|1.0227
|0.00
|0.00
|0.00
|26.40
|5769532
|2008.03.28 17:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5765
|0.0000
|1.5783
|2008.03.31 00:22
|1.5783
|0.00
|0.00
|-1.80
|-36.00
|5769588
|2008.03.28 17:51
|buy
|0.20
|usdjpy
|99.52
|0.00
|99.17
|2008.03.31 01:16
|99.17
|0.00
|0.00
|0.79
|-70.59
|5770021
|2008.03.28 17:59
|sell
|0.10
|gbpjpy
|198.02
|0.00
|197.96
|2008.03.28 20:00
|197.96
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|5770213
|2008.03.28 18:03
|sell
|0.20
|gbpjpy
|198.23
|0.00
|197.96
|2008.03.28 20:00
|197.96
|0.00
|0.00
|0.00
|54.32
|5771897
|2008.03.28 18:39
|sell
|0.40
|usdcad
|1.0198
|0.0000
|1.0213
|2008.03.31 09:22
|1.0213
|0.00
|0.00
|0.92
|-58.75
|5772055
|2008.03.28 18:42
|buy
|0.40
|gbpjpy
|198.08
|0.00
|198.05
|2008.03.28 21:41
|198.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.09
|5772090
|2008.03.28 18:43
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.79
|0.00
|156.86
|2008.03.28 21:50
|156.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.05
|5773477
|2008.03.28 19:15
|buy
|0.80
|audusd
|0.9155
|0.0000
|0.9182
|2008.03.28 21:45
|0.9182
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|5774562
|2008.03.28 19:41
|buy
|0.40
|eurjpy
|156.76
|0.00
|157.03
|2008.03.28 21:45
|157.03
|0.00
|0.00
|0.00
|108.75
|5775377
|2008.03.28 20:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.87
|0.00
|197.60
|2008.03.28 20:48
|197.60
|0.00
|0.00
|0.00
|27.23
|5775968
|2008.03.28 20:15
|buy
|0.40
|usdjpy
|99.31
|0.00
|99.17
|2008.03.31 01:16
|99.17
|0.00
|0.00
|1.58
|-56.47
|5775970
|2008.03.28 20:15
|buy
|0.80
|gbpjpy
|197.78
|0.00
|198.05
|2008.03.28 21:41
|198.05
|0.00
|0.00
|0.00
|217.57
|5775977
|2008.03.28 20:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.26
|0.00
|98.99
|2008.03.30 23:07
|98.99
|0.00
|0.00
|-0.61
|27.28
|5776008
|2008.03.28 20:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5792
|0.0000
|1.5799
|2008.03.31 04:19
|1.5799
|0.00
|0.00
|0.64
|7.00
|5776009
|2008.03.28 20:17
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5790
|0.0000
|1.5783
|2008.03.31 00:22
|1.5783
|0.00
|0.00
|-3.60
|28.00
|5776013
|2008.03.28 20:17
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9949
|0.0000
|0.9922
|2008.03.30 23:14
|0.9922
|0.00
|0.00
|-0.04
|27.21
|5776084
|2008.03.28 20:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9934
|0.0000
|1.9961
|2008.03.30 22:09
|1.9961
|0.00
|0.00
|1.49
|27.00
|5776088
|2008.03.28 20:19
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9932
|0.0000
|1.9931
|2008.03.31 00:21
|1.9931
|0.00
|0.00
|-7.29
|4.00
|5776098
|2008.03.28 20:20
|buy
|0.40
|usdchf
|0.9944
|0.0000
|0.9950
|2008.03.31 01:00
|0.9950
|0.00
|0.00
|-0.60
|24.11
|5776480
|2008.03.28 20:48
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.53
|0.00
|197.69
|2008.03.30 23:05
|197.69
|0.00
|0.00
|-2.90
|-16.15
|5776545
|2008.03.28 20:54
|sell
|0.20
|gbpjpy
|197.75
|0.00
|197.69
|2008.03.30 23:05
|197.69
|0.00
|0.00
|-5.79
|12.12
|5776700
|2008.03.28 21:11
|sell
|0.40
|gbpjpy
|197.96
|0.00
|197.69
|2008.03.30 23:05
|197.69
|0.00
|0.00
|-11.58
|109.02
|5776883
|2008.03.28 21:30
|sell
|0.80
|usdcad
|1.0218
|0.0000
|1.0213
|2008.03.31 09:22
|1.0213
|0.00
|0.00
|1.83
|39.17
|5776986
|2008.03.28 21:41
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.12
|0.00
|197.27
|2008.03.31 00:47
|197.27
|0.00
|0.00
|2.30
|-85.93
|5777016
|2008.03.28 21:45
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.13
|0.00
|156.86
|2008.03.28 21:50
|156.86
|0.00
|0.00
|0.00
|54.38
|5777023
|2008.03.28 21:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.93
|0.00
|156.56
|2008.03.31 01:17
|156.56
|0.00
|0.00
|1.38
|-37.30
|5777024
|2008.03.28 21:46
|buy
|0.10
|audusd
|0.9194
|0.0000
|0.9181
|2008.03.31 06:04
|0.9181
|0.00
|0.00
|1.03
|-13.00
|5777026
|2008.03.28 21:46
|sell
|0.20
|audusd
|0.9191
|0.0000
|0.9164
|2008.03.30 22:58
|0.9164
|0.00
|0.00
|-2.73
|54.00
|5777058
|2008.03.28 21:50
|buy
|0.20
|audusd
|0.9174
|0.0000
|0.9181
|2008.03.31 06:04
|0.9181
|0.00
|0.00
|2.06
|14.00
|5777061
|2008.03.28 21:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.84
|0.00
|156.57
|2008.03.30 23:02
|156.57
|0.00
|0.00
|-1.64
|27.25
|5777071
|2008.03.28 21:50
|buy
|0.20
|gbpjpy
|197.92
|0.00
|197.27
|2008.03.31 00:47
|197.27
|0.00
|0.00
|4.60
|-131.41
|5777142
|2008.03.28 21:59
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0230
|0.0000
|1.0231
|2008.03.31 13:06
|1.0231
|0.00
|0.00
|-0.42
|0.98
|5777557
|2008.03.30 22:01
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9958
|0.0000
|1.9931
|2008.03.31 00:21
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|5777601
|2008.03.30 22:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9964
|0.0000
|1.9951
|2008.03.31 02:18
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5777825
|2008.03.30 22:53
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.72
|0.00
|156.56
|2008.03.31 01:17
|156.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.25
|5777851
|2008.03.30 22:58
|sell
|0.10
|audusd
|0.9162
|0.0000
|0.9135
|2008.03.31 11:20
|0.9135
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5777868
|2008.03.30 23:01
|buy
|0.80
|usdjpy
|99.11
|0.00
|99.17
|2008.03.31 01:16
|99.17
|0.00
|0.00
|0.00
|48.40
|5777882
|2008.03.30 23:02
|buy
|0.40
|gbpjpy
|197.70
|0.00
|197.27
|2008.03.31 00:47
|197.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-173.88
|5777886
|2008.03.30 23:02
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.54
|0.00
|156.27
|2008.03.31 00:00
|156.27
|0.00
|0.00
|0.00
|27.31
|5777914
|2008.03.30 23:05
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.62
|0.00
|197.35
|2008.03.30 23:56
|197.35
|0.00
|0.00
|0.00
|27.31
|5777929
|2008.03.30 23:07
|buy
|0.40
|eurjpy
|156.50
|0.00
|156.56
|2008.03.31 01:17
|156.56
|0.00
|0.00
|0.00
|24.19
|5777936
|2008.03.30 23:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|98.95
|0.00
|99.73
|2008.03.31 06:15
|99.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.21
|5777981
|2008.03.30 23:12
|sell
|0.80
|eurusd
|1.5810
|0.0000
|1.5783
|2008.03.31 00:22
|1.5783
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|5778000
|2008.03.30 23:14
|buy
|0.80
|usdchf
|0.9923
|0.0000
|0.9950
|2008.03.31 01:00
|0.9950
|0.00
|0.00
|0.00
|217.04
|5778014
|2008.03.30 23:14
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9917
|0.0000
|0.9950
|2008.03.31 09:27
|0.9950
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.17
|5778338
|2008.03.30 23:52
|buy
|0.80
|gbpjpy
|197.45
|0.00
|197.27
|2008.03.31 00:47
|197.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.57
|5778339
|2008.03.30 23:52
|buy
|1.60
|usdjpy
|98.90
|0.00
|99.17
|2008.03.31 01:16
|99.17
|0.00
|0.00
|0.00
|435.62
|5778357
|2008.03.30 23:55
|buy
|0.80
|eurjpy
|156.29
|0.00
|156.56
|2008.03.31 01:17
|156.56
|0.00
|0.00
|0.00
|217.74
|5778362
|2008.03.30 23:56
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.26
|0.00
|197.19
|2008.03.31 00:18
|197.19
|0.00
|0.00
|0.00
|7.08
|5778419
|2008.03.31 00:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.23
|0.00
|156.22
|2008.03.31 00:11
|156.22
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|5778463
|2008.03.31 00:02
|sell
|0.20
|gbpjpy
|197.46
|0.00
|197.19
|2008.03.31 00:18
|197.19
|0.00
|0.00
|0.00
|54.60
|5778486
|2008.03.31 00:04
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.49
|0.00
|156.22
|2008.03.31 00:11
|156.22
|0.00
|0.00
|0.00
|54.58
|5778576
|2008.03.31 00:12
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.21
|0.00
|157.69
|2008.03.31 06:10
|157.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.31
|5778608
|2008.03.31 00:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9944
|0.0000
|1.9951
|2008.03.31 02:18
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|5778611
|2008.03.31 00:16
|buy
|1.60
|gbpjpy
|197.23
|0.00
|197.27
|2008.03.31 00:47
|197.27
|0.00
|0.00
|0.00
|64.70
|5778629
|2008.03.31 00:18
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.07
|0.00
|198.72
|2008.03.31 06:19
|198.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-165.53
|5778666
|2008.03.31 00:20
|sell
|0.20
|usdchf
|0.9937
|0.0000
|0.9950
|2008.03.31 09:27
|0.9950
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.13
|5778675
|2008.03.31 00:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9928
|0.0000
|1.9941
|2008.03.31 03:53
|1.9941
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5778696
|2008.03.31 00:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5783
|0.0000
|1.5776
|2008.03.31 07:53
|1.5776
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5778698
|2008.03.31 00:22
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9924
|0.0000
|1.9951
|2008.03.31 02:18
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5778710
|2008.03.31 00:23
|buy
|3.20
|gbpjpy
|197.00
|0.00
|197.27
|2008.03.31 00:47
|197.27
|0.00
|0.00
|0.00
|873.44
|5778783
|2008.03.31 00:32
|buy
|0.40
|audusd
|0.9154
|0.0000
|0.9181
|2008.03.31 06:04
|0.9181
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5778876
|2008.03.31 00:47
|sell
|0.20
|gbpjpy
|197.27
|0.00
|198.72
|2008.03.31 06:19
|198.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-290.93
|5778877
|2008.03.31 00:47
|buy
|0.10
|gbpjpy
|197.35
|0.00
|197.62
|2008.03.31 01:09
|197.62
|0.00
|0.00
|0.00
|27.24
|5778984
|2008.03.31 01:00
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9955
|0.0000
|0.9982
|2008.03.31 03:11
|0.9982
|0.00
|0.00
|0.00
|27.05
|5779038
|2008.03.31 01:08
|sell
|0.40
|gbpjpy
|197.49
|0.00
|198.72
|2008.03.31 06:19
|198.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-493.58
|5779040
|2008.03.31 01:08
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.42
|0.00
|157.69
|2008.03.31 06:10
|157.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-254.54
|5779059
|2008.03.31 01:10
|buy
|0.10
|gbpjpy
|197.68
|0.00
|197.95
|2008.03.31 01:55
|197.95
|0.00
|0.00
|0.00
|27.19
|5779095
|2008.03.31 01:13
|sell
|0.20
|usdjpy
|99.15
|0.00
|99.73
|2008.03.31 06:15
|99.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.31
|5779098
|2008.03.31 01:14
|sell
|0.40
|usdchf
|0.9957
|0.0000
|0.9950
|2008.03.31 09:27
|0.9950
|0.00
|0.00
|0.00
|28.15
|5779111
|2008.03.31 01:16
|sell
|0.80
|gbpjpy
|197.70
|0.00
|198.72
|2008.03.31 06:19
|198.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-818.62
|5779116
|2008.03.31 01:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.22
|0.00
|99.49
|2008.03.31 02:14
|99.49
|0.00
|0.00
|0.00
|27.13
|5779118
|2008.03.31 01:17
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.61
|0.00
|156.68
|2008.03.31 01:55
|156.68
|0.00
|0.00
|0.00
|7.05
|5779212
|2008.03.31 01:37
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.41
|0.00
|156.68
|2008.03.31 01:55
|156.68
|0.00
|0.00
|0.00
|54.37
|5779266
|2008.03.31 01:43
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5772
|0.0000
|1.5799
|2008.03.31 04:19
|1.5799
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5779361
|2008.03.31 01:55
|sell
|0.40
|eurjpy
|156.66
|0.00
|157.69
|2008.03.31 06:10
|157.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-412.87
|5779364
|2008.03.31 01:55
|sell
|1.60
|gbpjpy
|197.91
|0.00
|198.72
|2008.03.31 06:19
|198.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 300.16
|5779386
|2008.03.31 01:56
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.63
|0.00
|156.90
|2008.03.31 02:14
|156.90
|0.00
|0.00
|0.00
|27.13
|5779390
|2008.03.31 01:56
|buy
|0.10
|gbpjpy
|197.98
|0.00
|198.25
|2008.03.31 02:13
|198.25
|0.00
|0.00
|0.00
|27.17
|5779394
|2008.03.31 01:57
|sell
|0.40
|usdjpy
|99.36
|0.00
|99.73
|2008.03.31 06:15
|99.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.40
|5779411
|2008.03.31 01:59
|sell
|0.80
|usdchf
|0.9977
|0.0000
|0.9950
|2008.03.31 09:27
|0.9950
|0.00
|0.00
|0.00
|217.13
|5779444
|2008.03.31 02:02
|sell
|3.20
|gbpjpy
|198.12
|0.00
|198.72
|2008.03.31 06:19
|198.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 926.17
|5779546
|2008.03.31 02:13
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.31
|0.00
|198.58
|2008.03.31 02:16
|198.58
|0.00
|0.00
|0.00
|27.12
|5779548
|2008.03.31 02:13
|sell
|6.40
|gbpjpy
|198.33
|0.00
|198.72
|2008.03.31 06:19
|198.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 504.01
|5779558
|2008.03.31 02:14
|sell
|0.80
|eurjpy
|156.87
|0.00
|157.69
|2008.03.31 06:10
|157.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-657.38
|5779563
|2008.03.31 02:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.51
|0.00
|99.78
|2008.03.31 02:50
|99.78
|0.00
|0.00
|0.00
|27.06
|5779567
|2008.03.31 02:14
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.91
|0.00
|157.18
|2008.03.31 02:23
|157.18
|0.00
|0.00
|0.00
|27.09
|5779587
|2008.03.31 02:15
|sell
|0.80
|usdjpy
|99.56
|0.00
|99.73
|2008.03.31 06:15
|99.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.37
|5779598
|2008.03.31 02:16
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.65
|0.00
|198.92
|2008.03.31 02:23
|198.92
|0.00
|0.00
|0.00
|27.09
|5779599
|2008.03.31 02:16
|sell
|12.80
|gbpjpy
|198.58
|0.00
|198.72
|2008.03.31 06:19
|198.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 797.75
|5779613
|2008.03.31 02:17
|sell
|1.60
|eurjpy
|157.09
|0.00
|157.69
|2008.03.31 06:10
|157.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-962.02
|5779630
|2008.03.31 02:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9948
|0.0000
|1.9941
|2008.03.31 03:53
|1.9941
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|5779635
|2008.03.31 02:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9956
|0.0000
|1.9881
|2008.03.31 11:02
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.00
|5779659
|2008.03.31 02:22
|sell
|25.60
|gbpjpy
|198.79
|0.00
|198.72
|2008.03.31 06:19
|198.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1 797.76
|5779681
|2008.03.31 02:24
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.18
|0.00
|157.45
|2008.03.31 02:50
|157.45
|0.00
|0.00
|0.00
|27.06
|5779689
|2008.03.31 02:24
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.89
|0.00
|199.16
|2008.03.31 02:48
|199.16
|0.00
|0.00
|0.00
|27.07
|5779856
|2008.03.31 02:45
|sell
|51.20
|gbpjpy
|198.99
|0.00
|198.72
|2008.03.31 06:19
|198.72
|0.00
|0.00
|0.00
|13 868.37
|5779863
|2008.03.31 02:46
|sell
|3.20
|eurjpy
|157.31
|0.00
|157.69
|2008.03.31 06:10
|157.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 218.56
|5779877
|2008.03.31 02:47
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9968
|0.0000
|1.9941
|2008.03.31 03:53
|1.9941
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5779900
|2008.03.31 02:48
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.22
|0.00
|199.49
|2008.03.31 02:52
|199.49
|0.00
|0.00
|0.00
|27.04
|5779912
|2008.03.31 02:50
|sell
|1.60
|usdjpy
|99.76
|0.00
|99.73
|2008.03.31 06:15
|99.73
|0.00
|0.00
|0.00
|48.13
|5779916
|2008.03.31 02:50
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.47
|0.00
|157.74
|2008.03.31 02:53
|157.74
|0.00
|0.00
|0.00
|27.02
|5779917
|2008.03.31 02:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.80
|0.00
|100.07
|2008.03.31 02:54
|100.07
|0.00
|0.00
|0.00
|26.97
|5779945
|2008.03.31 02:52
|sell
|6.40
|eurjpy
|157.52
|0.00
|157.69
|2008.03.31 06:10
|157.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 090.29
|5779959
|2008.03.31 02:53
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.54
|0.00
|199.81
|2008.03.31 02:54
|199.81
|0.00
|0.00
|0.00
|26.99
|5780102
|2008.03.31 02:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|100.03
|0.00
|99.69
|2008.03.31 13:01
|99.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.11
|5780103
|2008.03.31 02:58
|sell
|3.20
|usdjpy
|100.00
|0.00
|99.73
|2008.03.31 06:15
|99.73
|0.00
|0.00
|0.00
|866.34
|5780112
|2008.03.31 02:59
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.79
|0.00
|157.85
|2008.03.31 04:45
|157.85
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|5780118
|2008.03.31 02:59
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.38
|0.00
|199.65
|2008.03.31 03:05
|199.65
|0.00
|0.00
|0.00
|26.98
|5780192
|2008.03.31 03:01
|sell
|12.80
|eurjpy
|157.73
|0.00
|157.69
|2008.03.31 06:10
|157.69
|0.00
|0.00
|0.00
|513.07
|5780277
|2008.03.31 03:05
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.71
|0.00
|199.56
|2008.03.31 05:01
|199.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|5780328
|2008.03.31 03:08
|buy
|0.20
|gbpjpy
|199.50
|0.00
|199.56
|2008.03.31 05:01
|199.56
|0.00
|0.00
|0.00
|12.01
|5780358
|2008.03.31 03:11
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9987
|0.0000
|0.9951
|2008.03.31 13:32
|0.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.17
|5780488
|2008.03.31 03:26
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.58
|0.00
|157.85
|2008.03.31 04:45
|157.85
|0.00
|0.00
|0.00
|54.05
|5780491
|2008.03.31 03:26
|buy
|0.40
|gbpjpy
|199.29
|0.00
|199.56
|2008.03.31 05:01
|199.56
|0.00
|0.00
|0.00
|108.03
|5780738
|2008.03.31 03:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9938
|0.0000
|1.9931
|2008.03.31 06:26
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5780938
|2008.03.31 04:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5801
|0.0000
|1.5808
|2008.03.31 10:02
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5781085
|2008.03.31 04:46
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.87
|0.00
|157.53
|2008.03.31 08:39
|157.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.06
|5781168
|2008.03.31 05:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5803
|0.0000
|1.5776
|2008.03.31 07:53
|1.5776
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5781179
|2008.03.31 05:01
|buy
|0.20
|usdchf
|0.9967
|0.0000
|0.9951
|2008.03.31 13:32
|0.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.15
|5781185
|2008.03.31 05:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|199.63
|0.00
|197.97
|2008.03.31 09:36
|197.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-166.70
|5781196
|2008.03.31 05:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9958
|0.0000
|1.9931
|2008.03.31 06:26
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5781347
|2008.03.31 05:19
|sell
|25.60
|eurjpy
|157.96
|0.00
|157.69
|2008.03.31 06:10
|157.69
|0.00
|0.00
|0.00
|6 926.55
|5781350
|2008.03.31 05:19
|buy
|0.20
|gbpjpy
|199.41
|0.00
|197.97
|2008.03.31 09:36
|197.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-289.21
|5781447
|2008.03.31 05:30
|buy
|0.20
|usdjpy
|99.83
|0.00
|99.69
|2008.03.31 13:01
|99.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.09
|5781451
|2008.03.31 05:30
|buy
|0.40
|gbpjpy
|199.20
|0.00
|197.97
|2008.03.31 09:36
|197.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-494.08
|5781650
|2008.03.31 06:04
|buy
|0.10
|audusd
|0.9183
|0.0000
|0.9148
|2008.04.01 05:07
|0.9148
|0.00
|0.00
|1.03
|-35.00
|5781721
|2008.03.31 06:11
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.67
|0.00
|157.53
|2008.03.31 08:39
|157.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.04
|5781722
|2008.03.31 06:11
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.64
|0.00
|157.37
|2008.03.31 07:22
|157.37
|0.00
|0.00
|0.00
|27.09
|5781743
|2008.03.31 06:13
|buy
|0.80
|gbpjpy
|198.99
|0.00
|197.97
|2008.03.31 09:36
|197.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-819.45
|5781781
|2008.03.31 06:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.69
|0.00
|99.42
|2008.03.31 09:42
|99.42
|0.00
|0.00
|0.00
|27.16
|5781829
|2008.03.31 06:17
|buy
|1.60
|gbpjpy
|198.78
|0.00
|197.97
|2008.03.31 09:36
|197.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 301.47
|5781857
|2008.03.31 06:20
|sell
|0.10
|gbpjpy
|198.66
|0.00
|198.39
|2008.03.31 07:29
|198.39
|0.00
|0.00
|0.00
|27.11
|5781875
|2008.03.31 06:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9936
|0.0000
|1.9881
|2008.03.31 11:02
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|5781881
|2008.03.31 06:22
|buy
|0.40
|eurjpy
|157.46
|0.00
|157.53
|2008.03.31 08:39
|157.53
|0.00
|0.00
|0.00
|28.04
|5781918
|2008.03.31 06:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9923
|0.0000
|1.9896
|2008.03.31 07:53
|1.9896
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5782034
|2008.03.31 06:41
|buy
|3.20
|gbpjpy
|198.57
|0.00
|197.97
|2008.03.31 09:36
|197.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 928.10
|5782400
|2008.03.31 07:23
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.35
|0.00
|157.08
|2008.03.31 09:07
|157.08
|0.00
|0.00
|0.00
|27.10
|5782436
|2008.03.31 07:27
|buy
|0.40
|usdjpy
|99.63
|0.00
|99.69
|2008.03.31 13:01
|99.69
|0.00
|0.00
|0.00
|24.07
|5782468
|2008.03.31 07:29
|buy
|0.80
|eurjpy
|157.26
|0.00
|157.53
|2008.03.31 08:39
|157.53
|0.00
|0.00
|0.00
|216.32
|5782470
|2008.03.31 07:29
|sell
|0.10
|gbpjpy
|198.32
|0.00
|198.26
|2008.03.31 08:14
|198.26
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|5782513
|2008.03.31 07:33
|sell
|0.20
|gbpjpy
|198.53
|0.00
|198.26
|2008.03.31 08:14
|198.26
|0.00
|0.00
|0.00
|54.22
|5782549
|2008.03.31 07:36
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9916
|0.0000
|1.9881
|2008.03.31 11:02
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|5782701
|2008.03.31 07:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5781
|0.0000
|1.5808
|2008.03.31 10:02
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5782719
|2008.03.31 07:51
|buy
|0.20
|audusd
|0.9162
|0.0000
|0.9148
|2008.04.01 05:07
|0.9148
|0.00
|0.00
|2.06
|-28.00
|5782748
|2008.03.31 07:53
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9896
|0.0000
|1.9881
|2008.03.31 11:02
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|5782749
|2008.03.31 07:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9893
|0.0000
|1.9886
|2008.03.31 08:38
|1.9886
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5782762
|2008.03.31 07:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5773
|0.0000
|1.5766
|2008.03.31 09:08
|1.5766
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5782912
|2008.03.31 08:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9913
|0.0000
|1.9886
|2008.03.31 08:38
|1.9886
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5783078
|2008.03.31 08:12
|buy
|6.40
|gbpjpy
|198.35
|0.00
|197.97
|2008.03.31 09:36
|197.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 442.26
|5783113
|2008.03.31 08:14
|sell
|0.10
|gbpjpy
|198.21
|0.00
|198.15
|2008.03.31 09:02
|198.15
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|5783129
|2008.03.31 08:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5793
|0.0000
|1.5766
|2008.03.31 09:08
|1.5766
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5783333
|2008.03.31 08:29
|sell
|0.20
|gbpjpy
|198.42
|0.00
|198.15
|2008.03.31 09:02
|198.15
|0.00
|0.00
|0.00
|54.16
|5783516
|2008.03.31 08:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9883
|0.0000
|1.9856
|2008.03.31 09:41
|1.9856
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5783560
|2008.03.31 08:39
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.52
|0.00
|157.08
|2008.03.31 10:28
|157.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.28
|5783575
|2008.03.31 08:40
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9875
|0.0000
|1.9881
|2008.03.31 11:02
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|5784080
|2008.03.31 09:03
|buy
|12.80
|gbpjpy
|198.13
|0.00
|197.97
|2008.03.31 09:36
|197.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 056.63
|5784081
|2008.03.31 09:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|198.06
|0.00
|197.79
|2008.03.31 09:24
|197.79
|0.00
|0.00
|0.00
|27.12
|5784093
|2008.03.31 09:03
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.32
|0.00
|157.08
|2008.03.31 10:28
|157.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.31
|5784117
|2008.03.31 09:04
|sell
|1.60
|usdcad
|1.0240
|0.0000
|1.0213
|2008.03.31 09:22
|1.0213
|0.00
|0.00
|0.00
|422.99
|5784185
|2008.03.31 09:06
|buy
|25.60
|gbpjpy
|197.91
|0.00
|197.97
|2008.03.31 09:36
|197.97
|0.00
|0.00
|0.00
|1 542.48
|5784190
|2008.03.31 09:06
|buy
|0.40
|eurjpy
|157.09
|0.00
|157.08
|2008.03.31 10:28
|157.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.03
|5784222
|2008.03.31 09:07
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.05
|0.00
|157.04
|2008.03.31 09:24
|157.04
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5784241
|2008.03.31 09:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5764
|0.0000
|1.5800
|2008.03.31 13:29
|1.5800
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|5784313
|2008.03.31 09:13
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.31
|0.00
|157.04
|2008.03.31 09:24
|157.04
|0.00
|0.00
|0.00
|54.23
|5784435
|2008.03.31 09:22
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0209
|0.0000
|1.0244
|2008.03.31 15:43
|1.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.17
|5784459
|2008.03.31 09:24
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.69
|0.00
|197.65
|2008.03.31 09:40
|197.65
|0.00
|0.00
|0.00
|4.02
|5784473
|2008.03.31 09:25
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.01
|0.00
|156.94
|2008.03.31 09:41
|156.94
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|5784536
|2008.03.31 09:27
|buy
|51.20
|gbpjpy
|197.70
|0.00
|197.97
|2008.03.31 09:36
|197.97
|0.00
|0.00
|0.00
|13 882.30
|5784561
|2008.03.31 09:29
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9946
|0.0000
|0.9919
|2008.03.31 11:02
|0.9919
|0.00
|0.00
|0.00
|27.22
|5784655
|2008.03.31 09:34
|sell
|0.20
|gbpjpy
|197.92
|0.00
|197.65
|2008.03.31 09:40
|197.65
|0.00
|0.00
|0.00
|54.25
|5784663
|2008.03.31 09:35
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5784
|0.0000
|1.5800
|2008.03.31 13:29
|1.5800
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|5784673
|2008.03.31 09:36
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.21
|0.00
|156.94
|2008.03.31 09:41
|156.94
|0.00
|0.00
|0.00
|54.31
|5784676
|2008.03.31 09:36
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.06
|0.00
|197.40
|2008.03.31 11:01
|197.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.45
|5784788
|2008.03.31 09:42
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.88
|0.00
|157.10
|2008.03.31 11:15
|157.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.16
|5784831
|2008.03.31 09:43
|buy
|0.20
|gbpjpy
|197.59
|0.00
|197.40
|2008.03.31 11:01
|197.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.26
|5784832
|2008.03.31 09:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9856
|0.0000
|1.9851
|2008.03.31 11:22
|1.9851
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5784848
|2008.03.31 09:44
|buy
|0.40
|usdchf
|0.9944
|0.0000
|0.9951
|2008.03.31 13:32
|0.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|28.13
|5784878
|2008.03.31 09:45
|buy
|0.40
|gbpjpy
|197.33
|0.00
|197.40
|2008.03.31 11:01
|197.40
|0.00
|0.00
|0.00
|28.19
|5784879
|2008.03.31 09:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.26
|0.00
|197.19
|2008.03.31 10:36
|197.19
|0.00
|0.00
|0.00
|7.05
|5784888
|2008.03.31 09:45
|buy
|0.80
|eurjpy
|156.81
|0.00
|157.08
|2008.03.31 10:28
|157.08
|0.00
|0.00
|0.00
|217.39
|5784892
|2008.03.31 09:46
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9854
|0.0000
|1.9881
|2008.03.31 11:02
|1.9881
|0.00
|0.00
|0.00
|864.00
|5784896
|2008.03.31 09:46
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0204
|0.0000
|1.0231
|2008.03.31 13:06
|1.0231
|0.00
|0.00
|0.00
|52.78
|5784918
|2008.03.31 09:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.41
|0.00
|99.34
|2008.03.31 14:38
|99.34
|0.00
|0.00
|0.00
|7.05
|5784940
|2008.03.31 09:49
|buy
|0.80
|usdjpy
|99.42
|0.00
|99.69
|2008.03.31 13:01
|99.69
|0.00
|0.00
|0.00
|216.67
|5784975
|2008.03.31 09:51
|sell
|0.20
|gbpjpy
|197.46
|0.00
|197.19
|2008.03.31 10:36
|197.19
|0.00
|0.00
|0.00
|54.37
|5785306
|2008.03.31 10:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5806
|0.0000
|1.5800
|2008.03.31 13:29
|1.5800
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|5785359
|2008.03.31 10:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5801
|0.0000
|1.5828
|2008.03.31 11:02
|1.5828
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5785686
|2008.03.31 10:16
|buy
|0.80
|usdchf
|0.9924
|0.0000
|0.9951
|2008.03.31 13:32
|0.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|217.04
|5785769
|2008.03.31 10:19
|buy
|0.40
|audusd
|0.9141
|0.0000
|0.9148
|2008.04.01 05:07
|0.9148
|0.00
|0.00
|4.12
|28.00
|5785956
|2008.03.31 10:28
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.12
|0.00
|157.17
|2008.03.31 11:00
|157.17
|0.00
|0.00
|0.00
|5.03
|5786117
|2008.03.31 10:36
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.90
|0.00
|157.17
|2008.03.31 11:00
|157.17
|0.00
|0.00
|0.00
|54.36
|5786126
|2008.03.31 10:36
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.14
|0.00
|197.37
|2008.03.31 11:14
|197.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.15
|5786391
|2008.03.31 10:49
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.09
|0.00
|157.10
|2008.03.31 11:15
|157.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.02
|5786421
|2008.03.31 10:51
|sell
|0.20
|gbpjpy
|197.34
|0.00
|197.37
|2008.03.31 11:14
|197.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.04
|5786472
|2008.03.31 10:53
|buy
|0.80
|gbpjpy
|197.13
|0.00
|197.40
|2008.03.31 11:01
|197.40
|0.00
|0.00
|0.00
|217.46
|5786665
|2008.03.31 11:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.21
|0.00
|157.25
|2008.03.31 12:07
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|5786725
|2008.03.31 11:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|197.49
|0.00
|197.34
|2008.03.31 11:44
|197.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.10
|5786749
|2008.03.31 11:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|1.9851
|2008.03.31 11:22
|1.9851
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5786797
|2008.03.31 11:03
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9917
|0.0000
|0.9911
|2008.03.31 16:03
|0.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|5786807
|2008.03.31 11:03
|sell
|0.40
|eurjpy
|157.37
|0.00
|157.10
|2008.03.31 11:15
|157.10
|0.00
|0.00
|0.00
|108.78
|5786822
|2008.03.31 11:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9875
|0.0000
|1.9882
|2008.03.31 11:59
|1.9882
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5786844
|2008.03.31 11:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5829
|0.0000
|1.5835
|2008.03.31 16:02
|1.5835
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5786845
|2008.03.31 11:04
|sell
|0.80
|eurusd
|1.5827
|0.0000
|1.5800
|2008.03.31 13:29
|1.5800
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|5786909
|2008.03.31 11:06
|sell
|0.40
|gbpjpy
|197.64
|0.00
|197.37
|2008.03.31 11:14
|197.37
|0.00
|0.00
|0.00
|108.72
|5787099
|2008.03.31 11:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.28
|0.00
|198.01
|2008.03.31 13:13
|198.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-73.21
|5787110
|2008.03.31 11:15
|buy
|0.20
|gbpjpy
|197.28
|0.00
|197.34
|2008.03.31 11:44
|197.34
|0.00
|0.00
|0.00
|12.08
|5787114
|2008.03.31 11:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.09
|0.00
|157.25
|2008.03.31 13:37
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.07
|5787190
|2008.03.31 11:19
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.98
|0.00
|157.25
|2008.03.31 12:07
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|54.30
|5787218
|2008.03.31 11:20
|sell
|0.10
|audusd
|0.9131
|0.0000
|0.9124
|2008.03.31 14:13
|0.9124
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5787227
|2008.03.31 11:21
|buy
|0.40
|gbpjpy
|197.07
|0.00
|197.34
|2008.03.31 11:44
|197.34
|0.00
|0.00
|0.00
|108.69
|5787278
|2008.03.31 11:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5808
|0.0000
|1.5835
|2008.03.31 16:02
|1.5835
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5787289
|2008.03.31 11:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9856
|0.0000
|1.9870
|2008.03.31 13:11
|1.9870
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|5787360
|2008.03.31 11:26
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9855
|0.0000
|1.9882
|2008.03.31 11:59
|1.9882
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5787683
|2008.03.31 11:44
|buy
|0.10
|gbpjpy
|197.41
|0.00
|197.68
|2008.03.31 12:06
|197.68
|0.00
|0.00
|0.00
|27.17
|5787735
|2008.03.31 11:47
|sell
|0.20
|gbpjpy
|197.49
|0.00
|198.01
|2008.03.31 13:13
|198.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.30
|5787756
|2008.03.31 11:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9876
|0.0000
|1.9870
|2008.03.31 13:11
|1.9870
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5787940
|2008.03.31 11:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9885
|0.0000
|1.9845
|2008.03.31 14:02
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|5788073
|2008.03.31 12:06
|buy
|0.10
|gbpjpy
|197.88
|0.00
|197.94
|2008.03.31 12:47
|197.94
|0.00
|0.00
|0.00
|6.03
|5788076
|2008.03.31 12:06
|sell
|0.40
|gbpjpy
|197.81
|0.00
|198.01
|2008.03.31 13:13
|198.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.23
|5788105
|2008.03.31 12:08
|sell
|0.20
|usdchf
|0.9938
|0.0000
|0.9911
|2008.03.31 16:03
|0.9911
|0.00
|0.00
|0.00
|54.48
|5788128
|2008.03.31 12:09
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.32
|0.00
|157.59
|2008.03.31 13:00
|157.59
|0.00
|0.00
|0.00
|27.09
|5788141
|2008.03.31 12:10
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.31
|0.00
|157.25
|2008.03.31 13:37
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|12.05
|5788317
|2008.03.31 12:20
|sell
|0.20
|audusd
|0.9151
|0.0000
|0.9124
|2008.03.31 14:13
|0.9124
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5788488
|2008.03.31 12:32
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9897
|0.0000
|1.9870
|2008.03.31 13:11
|1.9870
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|5788558
|2008.03.31 12:39
|buy
|0.20
|gbpjpy
|197.67
|0.00
|197.94
|2008.03.31 12:47
|197.94
|0.00
|0.00
|0.00
|54.27
|5788667
|2008.03.31 12:47
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.00
|0.00
|198.27
|2008.03.31 13:01
|198.27
|0.00
|0.00
|0.00
|27.08
|5788701
|2008.03.31 12:48
|sell
|0.80
|gbpjpy
|198.07
|0.00
|198.01
|2008.03.31 13:13
|198.01
|0.00
|0.00
|0.00
|48.14
|5788840
|2008.03.31 12:57
|sell
|0.40
|eurjpy
|157.52
|0.00
|157.25
|2008.03.31 13:37
|157.25
|0.00
|0.00
|0.00
|108.46
|5788846
|2008.03.31 12:58
|sell
|0.20
|usdjpy
|99.61
|0.00
|99.34
|2008.03.31 14:38
|99.34
|0.00
|0.00
|0.00
|54.36
|5788923
|2008.03.31 13:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.62
|0.00
|157.27
|2008.03.31 14:55
|157.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.20
|5788933
|2008.03.31 13:01
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0229
|0.0000
|1.0244
|2008.03.31 15:43
|1.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.29
|5788945
|2008.03.31 13:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.72
|0.00
|99.59
|2008.03.31 15:42
|99.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.05
|5788948
|2008.03.31 13:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.35
|0.00
|197.77
|2008.03.31 14:01
|197.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.18
|5788949
|2008.03.31 13:01
|sell
|1.60
|gbpjpy
|198.28
|0.00
|198.01
|2008.03.31 13:13
|198.01
|0.00
|0.00
|0.00
|433.26
|5789024
|2008.03.31 13:06
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0235
|0.0000
|1.0262
|2008.03.31 14:05
|1.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|26.30
|5789088
|2008.03.31 13:10
|buy
|0.20
|gbpjpy
|198.14
|0.00
|197.77
|2008.03.31 14:01
|197.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.23
|5789103
|2008.03.31 13:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9866
|0.0000
|1.9839
|2008.03.31 13:27
|1.9839
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5789111
|2008.03.31 13:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9865
|0.0000
|1.9845
|2008.03.31 14:02
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|5789132
|2008.03.31 13:13
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.96
|0.00
|197.69
|2008.03.31 13:31
|197.69
|0.00
|0.00
|0.00
|27.08
|5789339
|2008.03.31 13:26
|buy
|0.40
|gbpjpy
|197.93
|0.00
|197.77
|2008.03.31 14:01
|197.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.20
|5789370
|2008.03.31 13:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9845
|0.0000
|1.9845
|2008.03.31 14:02
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5789415
|2008.03.31 13:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9832
|0.0000
|1.9902
|2008.03.31 16:50
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|5789438
|2008.03.31 13:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5798
|0.0000
|1.5865
|2008.03.31 16:51
|1.5865
|0.00
|0.00
|0.00
|-67.00
|5789504
|2008.03.31 13:31
|buy
|0.80
|gbpjpy
|197.72
|0.00
|197.77
|2008.03.31 14:01
|197.77
|0.00
|0.00
|0.00
|40.12
|5789523
|2008.03.31 13:31
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.60
|0.00
|197.53
|2008.03.31 14:16
|197.53
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|5789529
|2008.03.31 13:31
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9818
|0.0000
|1.9845
|2008.03.31 14:02
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|5789545
|2008.03.31 13:32
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9956
|0.0000
|0.9917
|2008.03.31 17:33
|0.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.33
|5789566
|2008.03.31 13:32
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.42
|0.00
|157.27
|2008.03.31 14:55
|157.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.17
|5789667
|2008.03.31 13:36
|buy
|1.60
|gbpjpy
|197.50
|0.00
|197.77
|2008.03.31 14:01
|197.77
|0.00
|0.00
|0.00
|433.34
|5789687
|2008.03.31 13:37
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.23
|0.00
|157.18
|2008.03.31 14:34
|157.18
|0.00
|0.00
|0.00
|5.03
|5789815
|2008.03.31 13:44
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.45
|0.00
|157.18
|2008.03.31 14:34
|157.18
|0.00
|0.00
|0.00
|54.29
|5789851
|2008.03.31 13:46
|sell
|0.40
|usdcad
|1.0249
|0.0000
|1.0244
|2008.03.31 15:43
|1.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|19.52
|5790103
|2008.03.31 14:01
|buy
|0.10
|gbpjpy
|197.84
|0.00
|197.67
|2008.03.31 14:55
|197.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.10
|5790112
|2008.03.31 14:01
|sell
|0.20
|gbpjpy
|197.80
|0.00
|197.53
|2008.03.31 14:16
|197.53
|0.00
|0.00
|0.00
|54.27
|5790137
|2008.03.31 14:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9850
|0.0000
|1.9877
|2008.03.31 14:54
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5790188
|2008.03.31 14:05
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0268
|0.0000
|1.0275
|2008.03.31 16:42
|1.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|6.81
|5790209
|2008.03.31 14:06
|buy
|0.20
|gbpjpy
|197.64
|0.00
|197.67
|2008.03.31 14:55
|197.67
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|5790259
|2008.03.31 14:10
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9857
|0.0000
|1.9902
|2008.03.31 16:50
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|5790306
|2008.03.31 14:13
|sell
|0.10
|audusd
|0.9120
|0.0000
|0.9113
|2008.04.01 05:39
|0.9113
|0.00
|0.00
|-1.37
|7.00
|5790377
|2008.03.31 14:15
|buy
|0.20
|usdjpy
|99.52
|0.00
|99.59
|2008.03.31 15:42
|99.59
|0.00
|0.00
|0.00
|14.06
|5790406
|2008.03.31 14:17
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.50
|0.00
|197.90
|2008.03.31 16:50
|197.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.22
|5790412
|2008.03.31 14:17
|buy
|0.40
|eurjpy
|157.21
|0.00
|157.27
|2008.03.31 14:55
|157.27
|0.00
|0.00
|0.00
|24.14
|5790481
|2008.03.31 14:20
|buy
|0.80
|audusd
|0.9121
|0.0000
|0.9148
|2008.04.01 05:07
|0.9148
|0.00
|0.00
|8.24
|216.00
|5790701
|2008.03.31 14:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.14
|0.00
|157.51
|2008.03.31 20:12
|157.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.08
|5790712
|2008.03.31 14:35
|buy
|0.40
|gbpjpy
|197.40
|0.00
|197.67
|2008.03.31 14:55
|197.67
|0.00
|0.00
|0.00
|108.62
|5790767
|2008.03.31 14:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.31
|0.00
|99.24
|2008.03.31 16:30
|99.24
|0.00
|0.00
|0.00
|7.05
|5790794
|2008.03.31 14:39
|buy
|0.40
|usdjpy
|99.32
|0.00
|99.59
|2008.03.31 15:42
|99.59
|0.00
|0.00
|0.00
|108.44
|5790916
|2008.03.31 14:45
|sell
|0.80
|usdcad
|1.0271
|0.0000
|1.0244
|2008.03.31 15:43
|1.0244
|0.00
|0.00
|0.00
|210.86
|5790993
|2008.03.31 14:49
|buy
|0.80
|eurjpy
|157.00
|0.00
|157.27
|2008.03.31 14:55
|157.27
|0.00
|0.00
|0.00
|217.26
|5791085
|2008.03.31 14:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9882
|0.0000
|1.9888
|2008.03.31 16:00
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5791088
|2008.03.31 14:54
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9879
|0.0000
|1.9902
|2008.03.31 16:50
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|5791101
|2008.03.31 14:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5820
|0.0000
|1.5865
|2008.03.31 16:51
|1.5865
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|5791143
|2008.03.31 14:56
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.24
|0.00
|157.51
|2008.03.31 15:42
|157.51
|0.00
|0.00
|0.00
|27.12
|5791145
|2008.03.31 14:56
|buy
|0.10
|gbpjpy
|197.66
|0.00
|197.93
|2008.03.31 15:43
|197.93
|0.00
|0.00
|0.00
|27.10
|5791223
|2008.03.31 15:01
|sell
|0.20
|gbpjpy
|197.71
|0.00
|197.90
|2008.03.31 16:50
|197.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.20
|5791260
|2008.03.31 15:03
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.36
|0.00
|157.51
|2008.03.31 20:12
|157.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.06
|5791301
|2008.03.31 15:05
|sell
|0.20
|usdjpy
|99.51
|0.00
|99.24
|2008.03.31 16:30
|99.24
|0.00
|0.00
|0.00
|54.41
|5791640
|2008.03.31 15:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9861
|0.0000
|1.9888
|2008.03.31 16:00
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5791815
|2008.03.31 15:36
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0248
|0.0000
|1.0275
|2008.03.31 16:42
|1.0275
|0.00
|0.00
|0.00
|52.55
|5791834
|2008.03.31 15:37
|buy
|0.20
|usdchf
|0.9935
|0.0000
|0.9917
|2008.03.31 17:33
|0.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.30
|5791955
|2008.03.31 15:42
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.55
|0.00
|157.82
|2008.03.31 16:33
|157.82
|0.00
|0.00
|0.00
|27.18
|5791959
|2008.03.31 15:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.61
|0.00
|99.66
|2008.03.31 17:02
|99.66
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|5791972
|2008.03.31 15:43
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0242
|0.0000
|1.0256
|2008.03.31 22:57
|1.0256
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.65
|5791973
|2008.03.31 15:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.03
|0.00
|198.02
|2008.03.31 16:23
|198.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|5791974
|2008.03.31 15:43
|sell
|0.40
|gbpjpy
|197.96
|0.00
|197.90
|2008.03.31 16:50
|197.90
|0.00
|0.00
|0.00
|24.14
|5792080
|2008.03.31 15:47
|sell
|0.40
|eurjpy
|157.57
|0.00
|157.51
|2008.03.31 20:12
|157.51
|0.00
|0.00
|0.00
|24.05
|5792282
|2008.03.31 15:55
|buy
|0.20
|gbpjpy
|197.75
|0.00
|198.02
|2008.03.31 16:23
|198.02
|0.00
|0.00
|0.00
|54.37
|5792500
|2008.03.31 16:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9895
|0.0000
|1.9922
|2008.03.31 16:16
|1.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5792547
|2008.03.31 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5837
|0.0000
|1.5864
|2008.03.31 16:16
|1.5864
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5792567
|2008.03.31 16:02
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0263
|0.0000
|1.0256
|2008.03.31 22:57
|1.0256
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|5792594
|2008.03.31 16:02
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9908
|0.0000
|1.9902
|2008.03.31 16:50
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|5792687
|2008.03.31 16:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.5841
|0.0000
|1.5865
|2008.03.31 16:51
|1.5865
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|5792744
|2008.03.31 16:05
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9923
|0.0000
|0.9896
|2008.03.31 16:19
|0.9896
|0.00
|0.00
|0.00
|27.29
|5793023
|2008.03.31 16:13
|buy
|0.40
|usdchf
|0.9915
|0.0000
|0.9917
|2008.03.31 17:33
|0.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|8.07
|5793166
|2008.03.31 16:17
|buy
|0.20
|usdjpy
|99.39
|0.00
|99.66
|2008.03.31 17:02
|99.66
|0.00
|0.00
|0.00
|54.18
|5793176
|2008.03.31 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|1.9772
|2008.04.01 10:38
|1.9772
|0.00
|0.00
|1.49
|-149.00
|5793193
|2008.03.31 16:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5864
|0.0000
|1.5891
|2008.03.31 16:29
|1.5891
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5793194
|2008.03.31 16:17
|sell
|0.80
|eurusd
|1.5862
|0.0000
|1.5865
|2008.03.31 16:51
|1.5865
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|5793285
|2008.03.31 16:20
|sell
|0.80
|eurjpy
|157.78
|0.00
|157.51
|2008.03.31 20:12
|157.51
|0.00
|0.00
|0.00
|216.43
|5793309
|2008.03.31 16:20
|buy
|0.80
|usdchf
|0.9890
|0.0000
|0.9917
|2008.03.31 17:33
|0.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|217.81
|5793435
|2008.03.31 16:22
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9929
|0.0000
|1.9902
|2008.03.31 16:50
|1.9902
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|5793480
|2008.03.31 16:24
|buy
|0.10
|gbpjpy
|197.98
|0.00
|198.25
|2008.03.31 16:39
|198.25
|0.00
|0.00
|0.00
|27.16
|5793680
|2008.03.31 16:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5890
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.64
|-203.00
|5793718
|2008.03.31 16:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.21
|0.00
|99.63
|2008.03.31 21:32
|99.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.16
|5793727
|2008.03.31 16:30
|sell
|1.60
|eurusd
|1.5892
|0.0000
|1.5865
|2008.03.31 16:51
|1.5865
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|5793807
|2008.03.31 16:33
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.85
|0.00
|157.91
|2008.03.31 17:45
|157.91
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|5793929
|2008.03.31 16:39
|sell
|0.80
|gbpjpy
|198.17
|0.00
|197.90
|2008.03.31 16:50
|197.90
|0.00
|0.00
|0.00
|217.17
|5793937
|2008.03.31 16:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.22
|0.00
|197.99
|2008.03.31 17:01
|197.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.10
|5793992
|2008.03.31 16:42
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0279
|0.0000
|1.0285
|2008.03.31 18:07
|1.0285
|0.00
|0.00
|0.00
|5.83
|5794030
|2008.03.31 16:45
|sell
|0.20
|usdjpy
|99.41
|0.00
|99.63
|2008.03.31 21:32
|99.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.16
|5794118
|2008.03.31 16:48
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5870
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|1.27
|-366.00
|5794194
|2008.03.31 16:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9894
|0.0000
|1.9772
|2008.04.01 10:38
|1.9772
|0.00
|0.00
|2.98
|-244.00
|5794196
|2008.03.31 16:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|1.9864
|2008.03.31 17:06
|1.9864
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5794297
|2008.03.31 16:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5859
|0.0000
|1.5832
|2008.03.31 17:02
|1.5832
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5794307
|2008.03.31 16:55
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|1.9772
|2008.04.01 10:38
|1.9772
|0.00
|0.00
|5.96
|-400.00
|5794308
|2008.03.31 16:55
|buy
|0.20
|gbpjpy
|197.72
|0.00
|197.99
|2008.03.31 17:01
|197.99
|0.00
|0.00
|0.00
|54.24
|5794309
|2008.03.31 16:55
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.65
|0.00
|197.81
|2008.03.31 17:16
|197.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.06
|5794365
|2008.03.31 16:57
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0258
|0.0000
|1.0285
|2008.03.31 18:07
|1.0285
|0.00
|0.00
|0.00
|52.50
|5794567
|2008.03.31 17:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5841
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|2.55
|-616.00
|5794610
|2008.03.31 17:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.15
|0.00
|198.16
|2008.03.31 17:32
|198.16
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5794612
|2008.03.31 17:03
|sell
|0.20
|gbpjpy
|198.08
|0.00
|197.81
|2008.03.31 17:16
|197.81
|0.00
|0.00
|0.00
|54.22
|5794635
|2008.03.31 17:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.65
|0.00
|99.92
|2008.03.31 17:36
|99.92
|0.00
|0.00
|0.00
|27.02
|5794636
|2008.03.31 17:03
|sell
|0.40
|usdjpy
|99.62
|0.00
|99.63
|2008.03.31 21:32
|99.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.01
|5794651
|2008.03.31 17:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5835
|0.0000
|1.5808
|2008.03.31 17:33
|1.5808
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5794738
|2008.03.31 17:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|1.9831
|2008.03.31 20:53
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5794771
|2008.03.31 17:07
|buy
|0.80
|eurusd
|1.5821
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|5.10
|-1 072.00
|5794789
|2008.03.31 17:07
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.64
|0.00
|157.91
|2008.03.31 17:45
|157.91
|0.00
|0.00
|0.00
|54.09
|5794809
|2008.03.31 17:08
|buy
|0.20
|gbpjpy
|197.89
|0.00
|198.16
|2008.03.31 17:32
|198.16
|0.00
|0.00
|0.00
|54.15
|5794900
|2008.03.31 17:16
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.71
|0.00
|198.09
|2008.03.31 18:04
|198.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.10
|5795104
|2008.03.31 17:26
|sell
|0.20
|gbpjpy
|197.93
|0.00
|198.09
|2008.03.31 18:04
|198.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.08
|5795186
|2008.03.31 17:31
|sell
|0.40
|gbpjpy
|198.14
|0.00
|198.09
|2008.03.31 18:04
|198.09
|0.00
|0.00
|0.00
|20.05
|5795238
|2008.03.31 17:33
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.35
|0.00
|198.16
|2008.03.31 18:55
|198.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.05
|5795292
|2008.03.31 17:34
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9920
|0.0000
|0.9947
|2008.03.31 23:51
|0.9947
|0.00
|0.00
|0.00
|27.14
|5795306
|2008.03.31 17:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5806
|0.0000
|1.5779
|2008.03.31 20:39
|1.5779
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5795329
|2008.03.31 17:34
|buy
|1.60
|eurusd
|1.5800
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|10.19
|-1 808.00
|5795403
|2008.03.31 17:35
|sell
|0.80
|usdjpy
|99.90
|0.00
|99.63
|2008.03.31 21:32
|99.63
|0.00
|0.00
|0.00
|216.80
|5795419
|2008.03.31 17:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.92
|0.00
|99.99
|2008.04.01 03:41
|99.99
|0.00
|0.00
|0.39
|7.00
|5795669
|2008.03.31 17:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.93
|0.00
|157.47
|2008.04.01 02:12
|157.47
|0.00
|0.00
|1.37
|-46.07
|5795677
|2008.03.31 17:46
|sell
|0.80
|gbpjpy
|198.36
|0.00
|198.09
|2008.03.31 18:04
|198.09
|0.00
|0.00
|0.00
|216.54
|5796023
|2008.03.31 18:04
|buy
|0.20
|gbpjpy
|198.09
|0.00
|198.16
|2008.03.31 18:55
|198.16
|0.00
|0.00
|0.00
|14.04
|5796035
|2008.03.31 18:05
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.91
|0.00
|198.05
|2008.03.31 19:49
|198.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.04
|5796041
|2008.03.31 18:05
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.63
|0.00
|157.47
|2008.04.01 02:12
|157.47
|0.00
|0.00
|2.74
|-32.06
|5796056
|2008.03.31 18:06
|buy
|0.20
|usdjpy
|99.72
|0.00
|99.99
|2008.04.01 03:41
|99.99
|0.00
|0.00
|0.78
|54.01
|5796072
|2008.03.31 18:07
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0287
|0.0000
|1.0252
|2008.04.01 07:59
|1.0252
|0.00
|0.00
|-0.42
|-34.13
|5796074
|2008.03.31 18:07
|sell
|0.40
|usdcad
|1.0283
|0.0000
|1.0256
|2008.03.31 22:57
|1.0256
|0.00
|0.00
|0.00
|105.30
|5796132
|2008.03.31 18:12
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|1.9772
|2008.04.01 10:38
|1.9772
|0.00
|0.00
|11.92
|-640.00
|5796461
|2008.03.31 18:32
|buy
|0.40
|gbpjpy
|197.89
|0.00
|198.16
|2008.03.31 18:55
|198.16
|0.00
|0.00
|0.00
|108.27
|5796748
|2008.03.31 18:54
|sell
|0.20
|gbpjpy
|198.11
|0.00
|198.05
|2008.03.31 19:49
|198.05
|0.00
|0.00
|0.00
|12.03
|5796759
|2008.03.31 18:55
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.23
|0.00
|197.87
|2008.03.31 21:43
|197.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.11
|5796802
|2008.03.31 18:59
|sell
|0.40
|gbpjpy
|198.32
|0.00
|198.05
|2008.03.31 19:49
|198.05
|0.00
|0.00
|0.00
|108.26
|5796892
|2008.03.31 19:07
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0267
|0.0000
|1.0252
|2008.04.01 07:59
|1.0252
|0.00
|0.00
|-0.83
|-29.26
|5796947
|2008.03.31 19:18
|sell
|0.20
|audusd
|0.9140
|0.0000
|0.9113
|2008.04.01 05:39
|0.9113
|0.00
|0.00
|-2.73
|54.00
|5797147
|2008.03.31 19:49
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.97
|0.00
|197.91
|2008.03.31 20:53
|197.91
|0.00
|0.00
|0.00
|6.02
|5797217
|2008.03.31 19:56
|buy
|0.20
|gbpjpy
|198.02
|0.00
|197.87
|2008.03.31 21:43
|197.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.09
|5797386
|2008.03.31 20:12
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.50
|0.00
|157.23
|2008.04.01 01:49
|157.23
|0.00
|0.00
|-1.63
|27.06
|5797533
|2008.03.31 20:35
|sell
|0.20
|gbpjpy
|198.18
|0.00
|197.91
|2008.03.31 20:53
|197.91
|0.00
|0.00
|0.00
|54.10
|5797559
|2008.03.31 20:39
|buy
|3.20
|eurusd
|1.5779
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|20.38
|-2 944.00
|5797560
|2008.03.31 20:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5777
|0.0000
|1.5750
|2008.04.01 00:50
|1.5750
|0.00
|0.00
|-0.90
|27.00
|5797643
|2008.03.31 20:52
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9832
|0.0000
|1.9772
|2008.04.01 10:38
|1.9772
|0.00
|0.00
|23.85
|-960.00
|5797659
|2008.03.31 20:53
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9828
|0.0000
|1.9821
|2008.04.01 00:05
|1.9821
|0.00
|0.00
|-1.82
|7.00
|5797662
|2008.03.31 20:53
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.82
|0.00
|197.55
|2008.03.31 21:33
|197.55
|0.00
|0.00
|0.00
|27.10
|5797673
|2008.03.31 20:54
|buy
|0.40
|eurjpy
|157.42
|0.00
|157.47
|2008.04.01 02:12
|157.47
|0.00
|0.00
|5.48
|20.03
|5797709
|2008.03.31 21:00
|buy
|0.40
|gbpjpy
|197.81
|0.00
|197.87
|2008.03.31 21:43
|197.87
|0.00
|0.00
|0.00
|24.07
|5797933
|2008.03.31 21:32
|buy
|0.80
|gbpjpy
|197.60
|0.00
|197.87
|2008.03.31 21:43
|197.87
|0.00
|0.00
|0.00
|216.67
|5797943
|2008.03.31 21:33
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.48
|0.00
|197.85
|2008.04.01 01:48
|197.85
|0.00
|0.00
|-2.88
|-37.09
|5798002
|2008.03.31 21:41
|sell
|0.20
|gbpjpy
|197.68
|0.00
|197.85
|2008.04.01 01:48
|197.85
|0.00
|0.00
|-5.75
|-34.09
|5798022
|2008.03.31 21:44
|buy
|0.10
|gbpjpy
|197.86
|0.00
|198.13
|2008.03.31 23:28
|198.13
|0.00
|0.00
|0.00
|27.03
|5798048
|2008.03.31 21:47
|sell
|0.40
|gbpjpy
|197.90
|0.00
|197.85
|2008.04.01 01:48
|197.85
|0.00
|0.00
|-11.50
|20.05
|5798280
|2008.03.31 22:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9848
|0.0000
|1.9821
|2008.04.01 00:05
|1.9821
|0.00
|0.00
|-3.64
|54.00
|5798431
|2008.03.31 22:58
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0251
|0.0000
|1.0224
|2008.04.01 02:16
|1.0224
|0.00
|0.00
|0.23
|26.41
|5798568
|2008.03.31 23:26
|sell
|0.80
|gbpjpy
|198.12
|0.00
|197.85
|2008.04.01 01:48
|197.85
|0.00
|0.00
|-23.01
|216.52
|5798577
|2008.03.31 23:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.22
|0.00
|198.07
|2008.04.01 02:16
|198.07
|0.00
|0.00
|2.28
|-15.03
|5798662
|2008.03.31 23:51
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9951
|0.0000
|0.9978
|2008.04.01 07:40
|0.9978
|0.00
|0.00
|-0.15
|27.06
|5799046
|2008.04.01 00:03
|buy
|0.20
|gbpjpy
|198.01
|0.00
|198.07
|2008.04.01 02:16
|198.07
|0.00
|0.00
|0.00
|12.03
|5799057
|2008.04.01 00:05
|buy
|6.40
|eurusd
|1.5759
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 608.00
|5799074
|2008.04.01 00:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9819
|0.0000
|1.9812
|2008.04.01 07:33
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5799194
|2008.04.01 00:25
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0247
|0.0000
|1.0252
|2008.04.01 07:59
|1.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|19.51
|5799289
|2008.04.01 00:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5748
|0.0000
|1.5742
|2008.04.01 07:18
|1.5742
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5799335
|2008.04.01 00:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9839
|0.0000
|1.9812
|2008.04.01 07:33
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5799375
|2008.04.01 01:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5769
|0.0000
|1.5742
|2008.04.01 07:18
|1.5742
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5799616
|2008.04.01 01:48
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.80
|0.00
|197.94
|2008.04.01 07:09
|197.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.02
|5799625
|2008.04.01 01:49
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.20
|0.00
|157.34
|2008.04.01 07:08
|157.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.03
|5799643
|2008.04.01 01:51
|buy
|0.80
|eurjpy
|157.20
|0.00
|157.47
|2008.04.01 02:12
|157.47
|0.00
|0.00
|0.00
|216.36
|5799645
|2008.04.01 01:51
|buy
|0.40
|gbpjpy
|197.80
|0.00
|198.07
|2008.04.01 02:16
|198.07
|0.00
|0.00
|0.00
|108.21
|5799727
|2008.04.01 02:05
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.40
|0.00
|157.34
|2008.04.01 07:08
|157.34
|0.00
|0.00
|0.00
|12.03
|5799738
|2008.04.01 02:08
|sell
|0.20
|gbpjpy
|198.01
|0.00
|197.94
|2008.04.01 07:09
|197.94
|0.00
|0.00
|0.00
|14.02
|5799751
|2008.04.01 02:12
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.50
|0.00
|156.87
|2008.04.01 09:12
|156.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.04
|5799756
|2008.04.01 02:14
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0225
|0.0000
|1.0252
|2008.04.01 07:59
|1.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|210.65
|5799769
|2008.04.01 02:17
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.15
|0.00
|198.21
|2008.04.01 03:41
|198.21
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|5799878
|2008.04.01 02:41
|buy
|0.20
|gbpjpy
|197.94
|0.00
|198.21
|2008.04.01 03:41
|198.21
|0.00
|0.00
|0.00
|54.03
|5800116
|2008.04.01 03:35
|sell
|0.40
|eurjpy
|157.61
|0.00
|157.34
|2008.04.01 07:08
|157.34
|0.00
|0.00
|0.00
|108.20
|5800146
|2008.04.01 03:41
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.27
|0.00
|197.42
|2008.04.01 08:05
|197.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.23
|5800150
|2008.04.01 03:41
|sell
|0.40
|gbpjpy
|198.21
|0.00
|197.94
|2008.04.01 07:09
|197.94
|0.00
|0.00
|0.00
|108.20
|5800151
|2008.04.01 03:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|100.01
|0.00
|100.08
|2008.04.01 08:24
|100.08
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|5800421
|2008.04.01 05:39
|sell
|0.10
|audusd
|0.9111
|0.0000
|0.9084
|2008.04.01 08:28
|0.9084
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5800485
|2008.04.01 05:54
|buy
|0.20
|gbpjpy
|198.07
|0.00
|197.42
|2008.04.01 08:05
|197.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.35
|5800889
|2008.04.01 07:08
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.31
|0.00
|157.04
|2008.04.01 07:35
|157.04
|0.00
|0.00
|0.00
|27.05
|5800891
|2008.04.01 07:08
|buy
|0.20
|usdjpy
|99.81
|0.00
|100.08
|2008.04.01 08:24
|100.08
|0.00
|0.00
|0.00
|53.96
|5800902
|2008.04.01 07:09
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.89
|0.00
|197.62
|2008.04.01 07:34
|197.62
|0.00
|0.00
|0.00
|27.05
|5800910
|2008.04.01 07:10
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.29
|0.00
|156.87
|2008.04.01 09:12
|156.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.05
|5800977
|2008.04.01 07:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5740
|0.0000
|1.5713
|2008.04.01 08:20
|1.5713
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5800984
|2008.04.01 07:19
|buy
|12.80
|eurusd
|1.5739
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.00
|-6 656.00
|5801061
|2008.04.01 07:26
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5680
|0.0000
|1.5705
|2008.04.01 08:02
|1.5705
|0.00
|0.00
|0.00
|25.03
|5801122
|2008.04.01 07:29
|buy
|0.40
|gbpjpy
|197.86
|0.00
|197.42
|2008.04.01 08:05
|197.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.48
|5801161
|2008.04.01 07:32
|buy
|0.40
|eurjpy
|157.08
|0.00
|156.87
|2008.04.01 09:12
|156.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.05
|5801174
|2008.04.01 07:32
|sell
|0.10
|euraud
|1.7292
|0.0000
|1.7266
|2008.04.01 08:22
|1.7266
|0.00
|0.00
|0.00
|23.65
|5801207
|2008.04.01 07:33
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|1.9772
|2008.04.01 10:38
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 088.00
|5801211
|2008.04.01 07:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9803
|0.0000
|1.9776
|2008.04.01 08:36
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5801236
|2008.04.01 07:35
|buy
|0.80
|gbpjpy
|197.66
|0.00
|197.42
|2008.04.01 08:05
|197.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.52
|5801238
|2008.04.01 07:35
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.59
|0.00
|197.32
|2008.04.01 07:42
|197.32
|0.00
|0.00
|0.00
|27.08
|5801254
|2008.04.01 07:36
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.01
|0.00
|156.74
|2008.04.01 07:59
|156.74
|0.00
|0.00
|0.00
|27.10
|5801256
|2008.04.01 07:36
|buy
|0.10
|audjpy
|90.78
|0.00
|91.03
|2008.04.01 09:13
|91.03
|0.00
|0.00
|0.00
|25.01
|5801257
|2008.04.01 07:36
|sell
|0.10
|audjpy
|90.73
|0.00
|90.90
|2008.04.01 09:52
|90.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.99
|5801277
|2008.04.01 07:37
|buy
|0.10
|cadjpy
|97.51
|0.00
|97.55
|2008.04.01 10:36
|97.55
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|5801279
|2008.04.01 07:37
|sell
|0.10
|cadjpy
|97.44
|0.00
|97.19
|2008.04.01 07:59
|97.19
|0.00
|0.00
|0.00
|25.10
|5801288
|2008.04.01 07:38
|buy
|0.10
|chfjpy
|100.08
|0.00
|99.88
|2008.04.01 09:10
|99.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.02
|5801289
|2008.04.01 07:38
|sell
|0.10
|chfjpy
|100.04
|0.00
|99.79
|2008.04.01 08:00
|99.79
|0.00
|0.00
|0.00
|25.09
|5801348
|2008.04.01 07:40
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9978
|0.0000
|1.0005
|2008.04.01 08:23
|1.0005
|0.00
|0.00
|0.00
|26.98
|5801389
|2008.04.01 07:41
|buy
|1.60
|gbpjpy
|197.39
|0.00
|197.42
|2008.04.01 08:05
|197.42
|0.00
|0.00
|0.00
|48.13
|5801396
|2008.04.01 07:42
|buy
|0.80
|eurjpy
|156.88
|0.00
|156.87
|2008.04.01 09:12
|156.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.01
|5801414
|2008.04.01 07:42
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.30
|0.00
|197.40
|2008.04.01 08:57
|197.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.02
|5801588
|2008.04.01 07:56
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9786
|0.0000
|1.9772
|2008.04.01 10:38
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|-896.00
|5801644
|2008.04.01 07:58
|buy
|0.20
|chfjpy
|99.87
|0.00
|99.88
|2008.04.01 09:10
|99.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5801655
|2008.04.01 07:59
|buy
|0.20
|cadjpy
|97.30
|0.00
|97.55
|2008.04.01 10:36
|97.55
|0.00
|0.00
|0.00
|49.92
|5801665
|2008.04.01 07:59
|buy
|3.20
|gbpjpy
|197.15
|0.00
|197.42
|2008.04.01 08:05
|197.42
|0.00
|0.00
|0.00
|866.34
|5801668
|2008.04.01 07:59
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.71
|0.00
|156.65
|2008.04.01 08:35
|156.65
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|5801733
|2008.04.01 08:00
|sell
|0.10
|cadjpy
|97.20
|0.00
|97.19
|2008.04.01 08:57
|97.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5801751
|2008.04.01 08:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0250
|0.0000
|1.0277
|2008.04.01 08:54
|1.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|26.27
|5801787
|2008.04.01 08:03
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5705
|0.0000
|1.5708
|2008.04.01 09:42
|1.5708
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|5801833
|2008.04.01 08:05
|buy
|0.10
|gbpjpy
|197.53
|0.00
|197.80
|2008.04.01 08:23
|197.80
|0.00
|0.00
|0.00
|27.02
|5801870
|2008.04.01 08:09
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.92
|0.00
|156.65
|2008.04.01 08:35
|156.65
|0.00
|0.00
|0.00
|54.06
|5802025
|2008.04.01 08:21
|buy
|25.60
|eurusd
|1.5710
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 888.00
|5802030
|2008.04.01 08:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5708
|0.0000
|1.5681
|2008.04.01 08:24
|1.5681
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5802104
|2008.04.01 08:23
|sell
|0.20
|gbpjpy
|197.67
|0.00
|197.40
|2008.04.01 08:57
|197.40
|0.00
|0.00
|0.00
|54.07
|5802154
|2008.04.01 08:24
|buy
|51.20
|eurusd
|1.5686
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.00
|512.00
|5802255
|2008.04.01 08:27
|sell
|0.20
|cadjpy
|97.44
|0.00
|97.19
|2008.04.01 08:57
|97.19
|0.00
|0.00
|0.00
|50.06
|5802280
|2008.04.01 08:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5684
|0.0000
|1.5657
|2008.04.01 08:54
|1.5657
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5802283
|2008.04.01 08:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|197.98
|0.00
|197.83
|2008.04.01 09:20
|197.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|5802298
|2008.04.01 08:29
|sell
|0.10
|audusd
|0.9082
|0.0000
|0.9080
|2008.04.01 09:41
|0.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5802299
|2008.04.01 08:29
|sell
|0.10
|euraud
|1.7263
|0.0000
|1.7238
|2008.04.01 08:54
|1.7238
|0.00
|0.00
|0.00
|22.72
|5802305
|2008.04.01 08:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0011
|0.0000
|1.0038
|2008.04.01 09:42
|1.0038
|0.00
|0.00
|0.00
|26.90
|5802450
|2008.04.01 08:35
|buy
|0.20
|gbpjpy
|197.56
|0.00
|197.83
|2008.04.01 09:20
|197.83
|0.00
|0.00
|0.00
|53.99
|5802462
|2008.04.01 08:36
|buy
|1.60
|eurjpy
|156.60
|0.00
|156.87
|2008.04.01 09:12
|156.87
|0.00
|0.00
|0.00
|432.26
|5802464
|2008.04.01 08:36
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.57
|0.00
|156.85
|2008.04.01 09:44
|156.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.95
|5802557
|2008.04.01 08:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9773
|0.0000
|1.9766
|2008.04.01 08:54
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5802655
|2008.04.01 08:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9793
|0.0000
|1.9766
|2008.04.01 08:54
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5802948
|2008.04.01 08:55
|buy
|102.40
|eurusd
|1.5660
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.00
|27 648.00
|5802993
|2008.04.01 08:57
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.39
|0.00
|197.78
|2008.04.01 09:45
|197.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.93
|5802997
|2008.04.01 08:58
|buy
|0.40
|chfjpy
|99.63
|0.00
|99.88
|2008.04.01 09:10
|99.88
|0.00
|0.00
|0.00
|100.11
|5803009
|2008.04.01 08:58
|sell
|0.10
|euraud
|1.7236
|0.0000
|1.7231
|2008.04.01 10:41
|1.7231
|0.00
|0.00
|0.00
|4.55
|5803021
|2008.04.01 08:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5669
|0.0000
|1.5664
|2008.04.01 09:41
|1.5664
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5803069
|2008.04.01 09:01
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.9766
|0.0000
|1.9772
|2008.04.01 10:38
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|768.00
|5803113
|2008.04.01 09:03
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5683
|0.0000
|1.5708
|2008.04.01 09:42
|1.5708
|0.00
|0.00
|0.00
|49.84
|5803262
|2008.04.01 09:10
|sell
|0.20
|audusd
|0.9107
|0.0000
|0.9080
|2008.04.01 09:41
|0.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5803266
|2008.04.01 09:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5693
|0.0000
|1.5686
|2008.04.01 09:57
|1.5686
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|5803267
|2008.04.01 09:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5691
|0.0000
|1.5664
|2008.04.01 09:41
|1.5664
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5803301
|2008.04.01 09:12
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.78
|0.00
|156.85
|2008.04.01 09:44
|156.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.97
|5803312
|2008.04.01 09:12
|sell
|0.20
|audjpy
|90.95
|0.00
|90.90
|2008.04.01 09:52
|90.90
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|5803389
|2008.04.01 09:16
|sell
|0.20
|gbpjpy
|197.69
|0.00
|197.78
|2008.04.01 09:45
|197.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.97
|5803394
|2008.04.01 09:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.85
|0.00
|157.12
|2008.04.01 09:28
|157.12
|0.00
|0.00
|0.00
|26.97
|5803400
|2008.04.01 09:16
|buy
|0.10
|audjpy
|90.99
|0.00
|91.24
|2008.04.01 10:42
|91.24
|0.00
|0.00
|0.00
|24.94
|5803509
|2008.04.01 09:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|197.89
|0.00
|198.16
|2008.04.01 09:30
|198.16
|0.00
|0.00
|0.00
|26.95
|5803605
|2008.04.01 09:29
|sell
|0.40
|audjpy
|91.15
|0.00
|90.90
|2008.04.01 09:52
|90.90
|0.00
|0.00
|0.00
|99.93
|5803606
|2008.04.01 09:29
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.15
|0.00
|157.18
|2008.04.01 10:04
|157.18
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|5803607
|2008.04.01 09:29
|sell
|0.40
|eurjpy
|157.12
|0.00
|156.85
|2008.04.01 09:44
|156.85
|0.00
|0.00
|0.00
|107.82
|5803620
|2008.04.01 09:30
|sell
|0.40
|gbpjpy
|198.05
|0.00
|197.78
|2008.04.01 09:45
|197.78
|0.00
|0.00
|0.00
|107.81
|5803646
|2008.04.01 09:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.12
|0.00
|197.92
|2008.04.01 10:03
|197.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.96
|5803896
|2008.04.01 09:43
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5659
|0.0000
|1.5686
|2008.04.01 09:57
|1.5686
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5803926
|2008.04.01 09:45
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.91
|0.00
|157.18
|2008.04.01 10:04
|157.18
|0.00
|0.00
|0.00
|53.87
|5803964
|2008.04.01 09:46
|buy
|25.60
|gbpusd
|1.9745
|0.0000
|1.9772
|2008.04.01 10:38
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|6 912.00
|5803998
|2008.04.01 09:47
|buy
|0.20
|gbpjpy
|197.88
|0.00
|197.92
|2008.04.01 10:03
|197.92
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|5804080
|2008.04.01 09:51
|sell
|0.20
|euraud
|1.7256
|0.0000
|1.7231
|2008.04.01 10:41
|1.7231
|0.00
|0.00
|0.00
|45.50
|5804123
|2008.04.01 09:54
|buy
|0.40
|gbpjpy
|197.65
|0.00
|197.92
|2008.04.01 10:03
|197.92
|0.00
|0.00
|0.00
|107.80
|5804267
|2008.04.01 10:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.05
|0.00
|198.12
|2008.04.01 10:39
|198.12
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|5804559
|2008.04.01 10:33
|buy
|0.20
|gbpjpy
|197.85
|0.00
|198.12
|2008.04.01 10:39
|198.12
|0.00
|0.00
|0.00
|53.91
|0.00
|0.00
|-4 072.78
|68 049.70
|Closed P/L:
|63 976.92
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5800311
|2008.04.01 05:07
|buy
|0.10
|audusd
|0.9150
|0.0000
|0.9112
|0.9102
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|5800388
|2008.04.01 05:31
|buy
|0.20
|audusd
|0.9129
|0.0000
|0.9112
|0.9102
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.00
|5800545
|2008.04.01 06:03
|buy
|0.40
|audusd
|0.9108
|0.0000
|0.9112
|0.9102
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|5799767
|2008.04.01 02:16
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0220
|0.0000
|1.0258
|1.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.93
|5793392
|2008.03.31 16:22
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9887
|0.0000
|1.0001
|1.0032
|0.00
|0.00
|-0.04
|-144.54
|5795295
|2008.03.31 17:34
|sell
|0.20
|usdchf
|0.9917
|0.0000
|1.0001
|1.0032
|0.00
|0.00
|-0.08
|-229.27
|5797287
|2008.03.31 20:04
|sell
|0.40
|usdchf
|0.9937
|0.0000
|1.0001
|1.0032
|0.00
|0.00
|-0.16
|-378.79
|5799118
|2008.04.01 00:12
|sell
|0.80
|usdchf
|0.9957
|0.0000
|1.0001
|1.0032
|0.00
|0.00
|0.00
|-598.09
|5797942
|2008.03.31 21:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.60
|0.00
|99.96
|100.21
|0.00
|0.00
|-0.61
|-60.87
|5798548
|2008.03.31 23:20
|sell
|0.20
|usdjpy
|99.81
|0.00
|99.96
|100.21
|0.00
|0.00
|-1.22
|-79.83
|5801062
|2008.04.01 07:26
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5677
|0.0000
|1.5693
|1.5726
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.85
|5801079
|2008.04.01 07:27
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7939
|0.0000
|0.7964
|0.7927
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.73
|5801080
|2008.04.01 07:27
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7937
|0.0000
|0.7912
|0.7929
|0.00
|0.00
|0.00
|15.83
|5801173
|2008.04.01 07:32
|buy
|0.10
|euraud
|1.7301
|0.0000
|1.7258
|1.7217
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.46
|5801248
|2008.04.01 07:35
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7839
|0.0000
|0.7840
|0.7829
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|5801249
|2008.04.01 07:35
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.7835
|0.0000
|0.7810
|0.7833
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5801345
|2008.04.01 07:40
|sell
|1.60
|usdchf
|0.9977
|0.0000
|1.0001
|1.0032
|0.00
|0.00
|0.00
|-877.19
|5801400
|2008.04.01 07:42
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5697
|0.0000
|1.5693
|1.5726
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.83
|5801639
|2008.04.01 07:58
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0240
|0.0000
|1.0258
|1.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.88
|5801738
|2008.04.01 08:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|99.78
|0.00
|99.81
|99.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.97
|5801902
|2008.04.01 08:12
|sell
|0.40
|usdcad
|1.0261
|0.0000
|1.0258
|1.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.90
|5802032
|2008.04.01 08:21
|buy
|0.20
|euraud
|1.7276
|0.0000
|1.7258
|1.7217
|0.00
|0.00
|0.00
|-107.40
|5802246
|2008.04.01 08:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|100.02
|0.00
|100.29
|100.18
|0.00
|0.00
|0.00
|15.97
|5802296
|2008.04.01 08:29
|buy
|0.80
|audusd
|0.9085
|0.0000
|0.9112
|0.9102
|0.00
|0.00
|0.00
|136.00
|5802307
|2008.04.01 08:29
|sell
|3.20
|usdchf
|1.0008
|0.0000
|1.0001
|1.0032
|0.00
|0.00
|0.00
|-765.55
|5802595
|2008.04.01 08:38
|buy
|0.40
|euraud
|1.7253
|0.0000
|1.7258
|1.7217
|0.00
|0.00
|0.00
|-131.07
|5802885
|2008.04.01 08:54
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0282
|0.0000
|1.0288
|1.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.40
|5802959
|2008.04.01 08:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9765
|0.0000
|1.9758
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|5802992
|2008.04.01 08:57
|sell
|0.10
|cadjpy
|97.14
|0.00
|97.34
|97.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.89
|5803284
|2008.04.01 09:11
|buy
|0.10
|chfjpy
|99.90
|0.00
|100.15
|99.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|5803287
|2008.04.01 09:11
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0261
|0.0000
|1.0288
|1.0258
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.85
|5803291
|2008.04.01 09:11
|sell
|0.20
|cadjpy
|97.37
|0.00
|97.34
|97.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.87
|5803428
|2008.04.01 09:17
|sell
|0.40
|usdjpy
|100.02
|0.00
|99.96
|100.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.84
|5803610
|2008.04.01 09:29
|sell
|0.20
|chfjpy
|100.06
|0.00
|99.81
|99.92
|0.00
|0.00
|0.00
|27.94
|5803831
|2008.04.01 09:42
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7815
|0.0000
|0.7840
|0.7829
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|5803845
|2008.04.01 09:42
|sell
|0.80
|usdcad
|1.0285
|0.0000
|1.0258
|1.0262
|0.00
|0.00
|0.00
|179.30
|5803879
|2008.04.01 09:43
|sell
|0.10
|audusd
|0.9080
|0.0000
|0.9074
|0.9105
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|5803897
|2008.04.01 09:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5657
|0.0000
|1.5650
|1.5679
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|5803899
|2008.04.01 09:44
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5709
|0.0000
|1.5734
|1.5723
|0.00
|0.00
|0.00
|13.96
|5803937
|2008.04.01 09:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.88
|0.00
|156.81
|157.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.96
|5803999
|2008.04.01 09:47
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.81
|0.00
|197.99
|198.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.92
|5804003
|2008.04.01 09:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0026
|0.0000
|1.0053
|1.0029
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|5804105
|2008.04.01 09:53
|sell
|0.10
|audjpy
|90.89
|0.00
|90.85
|91.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.93
|5804122
|2008.04.01 09:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5677
|0.0000
|1.5650
|1.5679
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|5804173
|2008.04.01 09:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5686
|0.0000
|1.5713
|1.5677
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|5804243
|2008.04.01 10:02
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.08
|0.00
|156.81
|157.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.99
|5804268
|2008.04.01 10:04
|sell
|0.80
|usdjpy
|100.23
|0.00
|99.96
|100.21
|0.00
|0.00
|0.00
|15.97
|5804269
|2008.04.01 10:04
|sell
|0.20
|audjpy
|91.10
|0.00
|90.85
|91.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.94
|5804274
|2008.04.01 10:04
|sell
|0.20
|gbpjpy
|198.05
|0.00
|197.99
|198.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.94
|5804276
|2008.04.01 10:04
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.23
|0.00
|157.27
|157.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.97
|5804338
|2008.04.01 10:11
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.00
|0.00
|157.27
|157.08
|0.00
|0.00
|0.00
|15.97
|5804426
|2008.04.01 10:18
|buy
|0.80
|euraud
|1.7234
|0.0000
|1.7258
|1.7217
|0.00
|0.00
|0.00
|-123.78
|5804524
|2008.04.01 10:30
|sell
|6.40
|usdchf
|1.0028
|0.0000
|1.0001
|1.0032
|0.00
|0.00
|0.00
|-255.18
|5804601
|2008.04.01 10:36
|buy
|0.10
|cadjpy
|97.61
|0.00
|97.86
|97.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5804610
|2008.04.01 10:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9776
|0.0000
|1.9803
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5804617
|2008.04.01 10:38
|sell
|0.40
|cadjpy
|97.59
|0.00
|97.34
|97.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.91
|5804630
|2008.04.01 10:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.19
|0.00
|198.46
|198.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.99
|5804639
|2008.04.01 10:40
|sell
|0.40
|eurchf
|1.5718
|0.0000
|1.5693
|1.5726
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.90
|5804653
|2008.04.01 10:41
|sell
|0.10
|euraud
|1.7221
|0.0000
|1.7196
|1.7227
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.46
|5804665
|2008.04.01 10:42
|sell
|0.20
|audusd
|0.9101
|0.0000
|0.9074
|0.9105
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|5804681
|2008.04.01 10:42
|buy
|0.10
|audjpy
|91.27
|0.00
|91.52
|91.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.99
|5804714
|2008.04.01 10:45
|sell
|0.40
|gbpjpy
|198.26
|0.00
|197.99
|198.19
|0.00
|0.00
|0.00
|27.94
|5804737
|2008.04.01 10:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9785
|0.0000
|1.9758
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|0.00
|0.00
|-2.11
|-4 274.99
|Floating P/L:
|-4 277.10
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|200 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|63 976.92
|Floating P/L:
|-4 277.10
|Margin:
|11 917.13
|Balance:
|263 976.92
|Equity:
|259 699.82
|Free Margin:
|247 782.69
|Details:
|Gross Profit:
|187 260.81
|Gross Loss:
|123 283.89
|Total Net Profit:
|63 976.92
|Profit Factor:
|1.52
|Expected Payoff:
|40.62
|Absolute Drawdown:
|8 954.35
|Maximal Drawdown:
|18 528.30 (6.70%)
|Relative Drawdown:
|7.58% (15 669.87)
|Total Trades:
|1575
|Short Positions (won %):
|761 (67.81%)
|Long Positions (won %):
|814 (64.00%)
|Profit Trades (% of total):
|1037 (65.84%)
|Loss trades (% of total):
|538 (34.16%)
|Largest
|profit trade:
|27 648.00
|loss trade:
|-6 656.00
|Average
|profit trade:
|180.58
|loss trade:
|-229.15
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (497.73)
|consecutive losses ($):
|11 (-12 975.13)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|27 648.00 (1)
|consecutive loss (count):
|-12 975.13 (11)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2