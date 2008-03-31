FIBO Group, Ltd

Account: 1326994 Name: Kayvan Currency: USD 2008 April 1, 10:43
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
57816502008.03.31 06:04buy0.10audusd0.91830.00000.91482008.04.01 05:070.91480.000.001.03-35.00
57827192008.03.31 07:51buy0.20audusd0.91620.00000.91482008.04.01 05:070.91480.000.002.06-28.00
57857692008.03.31 10:19buy0.40audusd0.91410.00000.91482008.04.01 05:070.91480.000.004.1228.00
57903062008.03.31 14:13sell0.10audusd0.91200.00000.91132008.04.01 05:390.91130.000.00-1.377.00
57904812008.03.31 14:20buy0.80audusd0.91210.00000.91482008.04.01 05:070.91480.000.008.24216.00
57931762008.03.31 16:17buy0.10gbpusd1.99210.00001.97722008.04.01 10:381.97720.000.001.49-149.00
57936802008.03.31 16:29buy0.10eurusd1.58900.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.000.64-203.00
57941182008.03.31 16:48buy0.20eurusd1.58700.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.001.27-366.00
57941942008.03.31 16:51buy0.20gbpusd1.98940.00001.97722008.04.01 10:381.97720.000.002.98-244.00
57943072008.03.31 16:55buy0.40gbpusd1.98720.00001.97722008.04.01 10:381.97720.000.005.96-400.00
57945672008.03.31 17:02buy0.40eurusd1.58410.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.002.55-616.00
57947712008.03.31 17:07buy0.80eurusd1.58210.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.005.10-1 072.00
57953292008.03.31 17:34buy1.60eurusd1.58000.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.0010.19-1 808.00
57954192008.03.31 17:36buy0.10usdjpy99.920.0099.992008.04.01 03:4199.990.000.000.397.00
57956692008.03.31 17:45buy0.10eurjpy157.930.00157.472008.04.01 02:12157.470.000.001.37-46.07
57960412008.03.31 18:05buy0.20eurjpy157.630.00157.472008.04.01 02:12157.470.000.002.74-32.06
57960562008.03.31 18:06buy0.20usdjpy99.720.0099.992008.04.01 03:4199.990.000.000.7854.01
57960722008.03.31 18:07buy0.10usdcad1.02870.00001.02522008.04.01 07:591.02520.000.00-0.42-34.13
57961322008.03.31 18:12buy0.80gbpusd1.98520.00001.97722008.04.01 10:381.97720.000.0011.92-640.00
57968922008.03.31 19:07buy0.20usdcad1.02670.00001.02522008.04.01 07:591.02520.000.00-0.83-29.26
57969472008.03.31 19:18sell0.20audusd0.91400.00000.91132008.04.01 05:390.91130.000.00-2.7354.00
57975592008.03.31 20:39buy3.20eurusd1.57790.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.0020.38-2 944.00
57976432008.03.31 20:52buy1.60gbpusd1.98320.00001.97722008.04.01 10:381.97720.000.0023.85-960.00
57976732008.03.31 20:54buy0.40eurjpy157.420.00157.472008.04.01 02:12157.470.000.005.4820.03
57984312008.03.31 22:58sell0.10usdcad1.02510.00001.02242008.04.01 02:161.02240.000.000.2326.41
57985772008.03.31 23:28buy0.10gbpjpy198.220.00198.072008.04.01 02:16198.070.000.002.28-15.03
57986622008.03.31 23:51buy0.10usdchf0.99510.00000.99782008.04.01 07:400.99780.000.00-0.1527.06
57990462008.04.01 00:03buy0.20gbpjpy198.010.00198.072008.04.01 02:16198.070.000.000.0012.03
57990572008.04.01 00:05buy6.40eurusd1.57590.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.000.00-4 608.00
57990742008.04.01 00:06sell0.10gbpusd1.98190.00001.98122008.04.01 07:331.98120.000.000.007.00
57991942008.04.01 00:25buy0.40usdcad1.02470.00001.02522008.04.01 07:591.02520.000.000.0019.51
57992892008.04.01 00:51sell0.10eurusd1.57480.00001.57422008.04.01 07:181.57420.000.000.006.00
57993352008.04.01 00:59sell0.20gbpusd1.98390.00001.98122008.04.01 07:331.98120.000.000.0054.00
57993752008.04.01 01:04sell0.20eurusd1.57690.00001.57422008.04.01 07:181.57420.000.000.0054.00
57996162008.04.01 01:48sell0.10gbpjpy197.800.00197.942008.04.01 07:09197.940.000.000.00-14.02
57996252008.04.01 01:49sell0.10eurjpy157.200.00157.342008.04.01 07:08157.340.000.000.00-14.03
57996432008.04.01 01:51buy0.80eurjpy157.200.00157.472008.04.01 02:12157.470.000.000.00216.36
57996452008.04.01 01:51buy0.40gbpjpy197.800.00198.072008.04.01 02:16198.070.000.000.00108.21
57997272008.04.01 02:05sell0.20eurjpy157.400.00157.342008.04.01 07:08157.340.000.000.0012.03
57997382008.04.01 02:08sell0.20gbpjpy198.010.00197.942008.04.01 07:09197.940.000.000.0014.02
57997512008.04.01 02:12buy0.10eurjpy157.500.00156.872008.04.01 09:12156.870.000.000.00-63.04
57997562008.04.01 02:14buy0.80usdcad1.02250.00001.02522008.04.01 07:591.02520.000.000.00210.65
57997692008.04.01 02:17buy0.10gbpjpy198.150.00198.212008.04.01 03:41198.210.000.000.006.01
57998782008.04.01 02:41buy0.20gbpjpy197.940.00198.212008.04.01 03:41198.210.000.000.0054.03
58001162008.04.01 03:35sell0.40eurjpy157.610.00157.342008.04.01 07:08157.340.000.000.00108.20
58001462008.04.01 03:41buy0.10gbpjpy198.270.00197.422008.04.01 08:05197.420.000.000.00-85.23
58001502008.04.01 03:41sell0.40gbpjpy198.210.00197.942008.04.01 07:09197.940.000.000.00108.20
58001512008.04.01 03:41buy0.10usdjpy100.010.00100.082008.04.01 08:24100.080.000.000.006.99
58004212008.04.01 05:39sell0.10audusd0.91110.00000.90842008.04.01 08:280.90840.000.000.0027.00
58004852008.04.01 05:54buy0.20gbpjpy198.070.00197.422008.04.01 08:05197.420.000.000.00-130.35
58008892008.04.01 07:08sell0.10eurjpy157.310.00157.042008.04.01 07:35157.040.000.000.0027.05
58008912008.04.01 07:08buy0.20usdjpy99.810.00100.082008.04.01 08:24100.080.000.000.0053.96
58009022008.04.01 07:09sell0.10gbpjpy197.890.00197.622008.04.01 07:34197.620.000.000.0027.05
58009102008.04.01 07:10buy0.20eurjpy157.290.00156.872008.04.01 09:12156.870.000.000.00-84.05
58009772008.04.01 07:18sell0.10eurusd1.57400.00001.57132008.04.01 08:201.57130.000.000.0027.00
58009842008.04.01 07:19buy12.80eurusd1.57390.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.000.00-6 656.00
58010612008.04.01 07:26buy0.10eurchf1.56800.00001.57052008.04.01 08:021.57050.000.000.0025.03
58011222008.04.01 07:29buy0.40gbpjpy197.860.00197.422008.04.01 08:05197.420.000.000.00-176.48
58011612008.04.01 07:32buy0.40eurjpy157.080.00156.872008.04.01 09:12156.870.000.000.00-84.05
58011742008.04.01 07:32sell0.10euraud1.72920.00001.72662008.04.01 08:221.72660.000.000.0023.65
58012072008.04.01 07:33buy3.20gbpusd1.98060.00001.97722008.04.01 10:381.97720.000.000.00-1 088.00
58012112008.04.01 07:34sell0.10gbpusd1.98030.00001.97762008.04.01 08:361.97760.000.000.0027.00
58012362008.04.01 07:35buy0.80gbpjpy197.660.00197.422008.04.01 08:05197.420.000.000.00-192.52
58012382008.04.01 07:35sell0.10gbpjpy197.590.00197.322008.04.01 07:42197.320.000.000.0027.08
58012542008.04.01 07:36sell0.10eurjpy157.010.00156.742008.04.01 07:59156.740.000.000.0027.10
58012562008.04.01 07:36buy0.10audjpy90.780.0091.032008.04.01 09:1391.030.000.000.0025.01
58012572008.04.01 07:36sell0.10audjpy90.730.0090.902008.04.01 09:5290.900.000.000.00-16.99
58012772008.04.01 07:37buy0.10cadjpy97.510.0097.552008.04.01 10:3697.550.000.000.004.00
58012792008.04.01 07:37sell0.10cadjpy97.440.0097.192008.04.01 07:5997.190.000.000.0025.10
58012882008.04.01 07:38buy0.10chfjpy100.080.0099.882008.04.01 09:1099.880.000.000.00-20.02
58012892008.04.01 07:38sell0.10chfjpy100.040.0099.792008.04.01 08:0099.790.000.000.0025.09
58013482008.04.01 07:40buy0.10usdchf0.99780.00001.00052008.04.01 08:231.00050.000.000.0026.98
58013892008.04.01 07:41buy1.60gbpjpy197.390.00197.422008.04.01 08:05197.420.000.000.0048.13
58013962008.04.01 07:42buy0.80eurjpy156.880.00156.872008.04.01 09:12156.870.000.000.00-8.01
58014142008.04.01 07:42sell0.10gbpjpy197.300.00197.402008.04.01 08:57197.400.000.000.00-10.02
58015882008.04.01 07:56buy6.40gbpusd1.97860.00001.97722008.04.01 10:381.97720.000.000.00-896.00
58016442008.04.01 07:58buy0.20chfjpy99.870.0099.882008.04.01 09:1099.880.000.000.002.00
58016552008.04.01 07:59buy0.20cadjpy97.300.0097.552008.04.01 10:3697.550.000.000.0049.92
58016652008.04.01 07:59buy3.20gbpjpy197.150.00197.422008.04.01 08:05197.420.000.000.00866.34
58016682008.04.01 07:59sell0.10eurjpy156.710.00156.652008.04.01 08:35156.650.000.000.006.01
58017332008.04.01 08:00sell0.10cadjpy97.200.0097.192008.04.01 08:5797.190.000.000.001.00
58017512008.04.01 08:01buy0.10usdcad1.02500.00001.02772008.04.01 08:541.02770.000.000.0026.27
58017872008.04.01 08:03buy0.10eurchf1.57050.00001.57082008.04.01 09:421.57080.000.000.002.99
58018332008.04.01 08:05buy0.10gbpjpy197.530.00197.802008.04.01 08:23197.800.000.000.0027.02
58018702008.04.01 08:09sell0.20eurjpy156.920.00156.652008.04.01 08:35156.650.000.000.0054.06
58020252008.04.01 08:21buy25.60eurusd1.57100.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.000.00-5 888.00
58020302008.04.01 08:21sell0.10eurusd1.57080.00001.56812008.04.01 08:241.56810.000.000.0027.00
58021042008.04.01 08:23sell0.20gbpjpy197.670.00197.402008.04.01 08:57197.400.000.000.0054.07
58021542008.04.01 08:24buy51.20eurusd1.56860.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.000.00512.00
58022552008.04.01 08:27sell0.20cadjpy97.440.0097.192008.04.01 08:5797.190.000.000.0050.06
58022802008.04.01 08:28sell0.10eurusd1.56840.00001.56572008.04.01 08:541.56570.000.000.0027.00
58022832008.04.01 08:28buy0.10gbpjpy197.980.00197.832008.04.01 09:20197.830.000.000.00-15.00
58022982008.04.01 08:29sell0.10audusd0.90820.00000.90802008.04.01 09:410.90800.000.000.002.00
58022992008.04.01 08:29sell0.10euraud1.72630.00001.72382008.04.01 08:541.72380.000.000.0022.72
58023052008.04.01 08:29buy0.10usdchf1.00110.00001.00382008.04.01 09:421.00380.000.000.0026.90
58024502008.04.01 08:35buy0.20gbpjpy197.560.00197.832008.04.01 09:20197.830.000.000.0053.99
58024622008.04.01 08:36buy1.60eurjpy156.600.00156.872008.04.01 09:12156.870.000.000.00432.26
58024642008.04.01 08:36sell0.10eurjpy156.570.00156.852008.04.01 09:44156.850.000.000.00-27.95
58025572008.04.01 08:37sell0.10gbpusd1.97730.00001.97662008.04.01 08:541.97660.000.000.007.00
58026552008.04.01 08:43sell0.20gbpusd1.97930.00001.97662008.04.01 08:541.97660.000.000.0054.00
58029482008.04.01 08:55buy102.40eurusd1.56600.00001.56872008.04.01 09:101.56870.000.000.0027 648.00
58029932008.04.01 08:57sell0.10gbpjpy197.390.00197.782008.04.01 09:45197.780.000.000.00-38.93
58029972008.04.01 08:58buy0.40chfjpy99.630.0099.882008.04.01 09:1099.880.000.000.00100.11
58030092008.04.01 08:58sell0.10euraud1.72360.00001.72312008.04.01 10:411.72310.000.000.004.55
58030212008.04.01 08:59sell0.10eurusd1.56690.00001.56642008.04.01 09:411.56640.000.000.005.00
58030692008.04.01 09:01buy12.80gbpusd1.97660.00001.97722008.04.01 10:381.97720.000.000.00768.00
58031132008.04.01 09:03buy0.20eurchf1.56830.00001.57082008.04.01 09:421.57080.000.000.0049.84
58032622008.04.01 09:10sell0.20audusd0.91070.00000.90802008.04.01 09:410.90800.000.000.0054.00
58032662008.04.01 09:10buy0.10eurusd1.56930.00001.56862008.04.01 09:571.56860.000.000.00-7.00
58032672008.04.01 09:10sell0.20eurusd1.56910.00001.56642008.04.01 09:411.56640.000.000.0054.00
58033012008.04.01 09:12sell0.20eurjpy156.780.00156.852008.04.01 09:44156.850.000.000.00-13.97
58033122008.04.01 09:12sell0.20audjpy90.950.0090.902008.04.01 09:5290.900.000.000.0010.00
58033892008.04.01 09:16sell0.20gbpjpy197.690.00197.782008.04.01 09:45197.780.000.000.00-17.97
58033942008.04.01 09:16buy0.10eurjpy156.850.00157.122008.04.01 09:28157.120.000.000.0026.97
58034002008.04.01 09:16buy0.10audjpy90.990.0091.242008.04.01 10:4291.240.000.000.0024.94
58035092008.04.01 09:23buy0.10gbpjpy197.890.00198.162008.04.01 09:30198.160.000.000.0026.95
58036052008.04.01 09:29sell0.40audjpy91.150.0090.902008.04.01 09:5290.900.000.000.0099.93
58036062008.04.01 09:29buy0.10eurjpy157.150.00157.182008.04.01 10:04157.180.000.000.003.00
58036072008.04.01 09:29sell0.40eurjpy157.120.00156.852008.04.01 09:44156.850.000.000.00107.82
58036202008.04.01 09:30sell0.40gbpjpy198.050.00197.782008.04.01 09:45197.780.000.000.00107.81
58036462008.04.01 09:31buy0.10gbpjpy198.120.00197.922008.04.01 10:03197.920.000.000.00-19.96
58038962008.04.01 09:43buy0.20eurusd1.56590.00001.56862008.04.01 09:571.56860.000.000.0054.00
58039262008.04.01 09:45buy0.20eurjpy156.910.00157.182008.04.01 10:04157.180.000.000.0053.87
58039642008.04.01 09:46buy25.60gbpusd1.97450.00001.97722008.04.01 10:381.97720.000.000.006 912.00
58039982008.04.01 09:47buy0.20gbpjpy197.880.00197.922008.04.01 10:03197.920.000.000.007.99
58040802008.04.01 09:51sell0.20euraud1.72560.00001.72312008.04.01 10:411.72310.000.000.0045.50
58041232008.04.01 09:54buy0.40gbpjpy197.650.00197.922008.04.01 10:03197.920.000.000.00107.80
58042672008.04.01 10:04buy0.10gbpjpy198.050.00198.122008.04.01 10:39198.120.000.000.006.99
58045592008.04.01 10:33buy0.20gbpjpy197.850.00198.122008.04.01 10:39198.120.000.000.0053.91
  0.00 0.00 109.55 10 723.43
Closed P/L: 10 832.98
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
58003112008.04.01 05:07buy0.10audusd0.91500.00000.9112 0.91040.000.000.00-46.00
58003882008.04.01 05:31buy0.20audusd0.91290.00000.9112 0.91040.000.000.00-50.00
58005452008.04.01 06:03buy0.40audusd0.91080.00000.9112 0.91040.000.000.00-16.00
57997672008.04.01 02:16sell0.10usdcad1.02200.00001.0258 1.02640.000.000.00-42.87
57933922008.03.31 16:22sell0.10usdchf0.98870.00001.0001 1.00390.000.00-0.04-151.41
57952952008.03.31 17:34sell0.20usdchf0.99170.00001.0001 1.00390.000.00-0.08-243.05
57972872008.03.31 20:04sell0.40usdchf0.99370.00001.0001 1.00390.000.00-0.16-406.41
57991182008.04.01 00:12sell0.80usdchf0.99570.00001.0001 1.00390.000.000.00-653.45
57979422008.03.31 21:33sell0.10usdjpy99.600.0099.96 100.240.000.00-0.61-63.85
57985482008.03.31 23:20sell0.20usdjpy99.810.0099.96 100.240.000.00-1.22-85.79
58010622008.04.01 07:26sell0.10eurchf1.56770.00001.5693 1.57320.000.000.00-54.78
58010792008.04.01 07:27buy0.10eurgbp0.79390.00000.7964 0.79230.000.000.00-31.63
58010802008.04.01 07:27sell0.10eurgbp0.79370.00000.7912 0.79250.000.000.0023.73
58011732008.04.01 07:32buy0.10euraud1.73010.00001.7258 1.72080.000.000.00-84.67
58012482008.04.01 07:35buy0.10nzdusd0.78390.00000.7840 0.78260.000.000.00-13.00
58012492008.04.01 07:35sell0.10nzdusd0.78350.00000.7810 0.78300.000.000.005.00
58013452008.04.01 07:40sell1.60usdchf0.99770.00001.0001 1.00390.000.000.00-988.15
58014002008.04.01 07:42sell0.20eurchf1.56970.00001.5693 1.57320.000.000.00-69.73
58016392008.04.01 07:58sell0.20usdcad1.02400.00001.0258 1.02640.000.000.00-46.77
58017382008.04.01 08:00sell0.10chfjpy99.780.0099.81 99.880.000.000.00-9.98
58019022008.04.01 08:12sell0.40usdcad1.02610.00001.0258 1.02640.000.000.00-11.69
58020322008.04.01 08:21buy0.20euraud1.72760.00001.7258 1.72080.000.000.00-123.81
58022462008.04.01 08:27buy0.10usdjpy100.020.00100.29 100.210.000.000.0018.96
58022962008.04.01 08:29buy0.80audusd0.90850.00000.9112 0.91040.000.000.00152.00
58023072008.04.01 08:29sell3.20usdchf1.00080.00001.0001 1.00390.000.000.00-988.15
58025952008.04.01 08:38buy0.40euraud1.72530.00001.7258 1.72080.000.000.00-163.87
58028852008.04.01 08:54buy0.10usdcad1.02820.00001.0288 1.02600.000.000.00-21.44
58029592008.04.01 08:56sell0.10gbpusd1.97650.00001.9738 1.97840.000.000.00-19.00
58029922008.04.01 08:57sell0.10cadjpy97.140.0097.34 97.690.000.000.00-54.87
58032842008.04.01 09:11buy0.10chfjpy99.900.00100.15 99.840.000.000.00-5.98
58032872008.04.01 09:11buy0.20usdcad1.02610.00001.0288 1.02600.000.000.00-1.95
58032912008.04.01 09:11sell0.20cadjpy97.370.0097.34 97.690.000.000.00-63.85
58034282008.04.01 09:17sell0.40usdjpy100.020.0099.96 100.240.000.000.00-87.79
58036102008.04.01 09:29sell0.20chfjpy100.060.0099.81 99.880.000.000.0035.92
58038312008.04.01 09:42buy0.20nzdusd0.78150.00000.7840 0.78260.000.000.0022.00
58038452008.04.01 09:42sell0.80usdcad1.02850.00001.0258 1.02640.000.000.00163.68
58038792008.04.01 09:43sell0.10audusd0.90800.00000.9074 0.91070.000.000.00-27.00
58038972008.04.01 09:44sell0.10eurusd1.56570.00001.5650 1.56740.000.000.00-17.00
58038992008.04.01 09:44buy0.10eurchf1.57090.00001.5734 1.57290.000.000.0019.93
58039372008.04.01 09:45sell0.10eurjpy156.880.00156.81 157.110.000.000.00-22.95
58039992008.04.01 09:47sell0.10gbpjpy197.810.00197.78 198.320.000.000.00-50.88
58040032008.04.01 09:48buy0.10usdchf1.00260.00001.0053 1.00360.000.000.009.96
58041052008.04.01 09:53sell0.10audjpy90.890.0090.85 91.290.000.000.00-39.91
58041222008.04.01 09:54sell0.20eurusd1.56770.00001.5650 1.56740.000.000.006.00
58041732008.04.01 09:57buy0.10eurusd1.56860.00001.5713 1.56720.000.000.00-14.00
58042432008.04.01 10:02sell0.20eurjpy157.080.00156.81 157.110.000.000.00-5.99
58042682008.04.01 10:04sell0.80usdjpy100.230.0099.96 100.240.000.000.00-7.98
58042692008.04.01 10:04sell0.20audjpy91.100.0090.85 91.290.000.000.00-37.92
58042742008.04.01 10:04sell0.20gbpjpy198.050.00197.78 198.320.000.000.00-53.87
58042762008.04.01 10:04buy0.10eurjpy157.230.00157.27 157.080.000.000.00-14.97
58043382008.04.01 10:11buy0.20eurjpy157.000.00157.27 157.080.000.000.0015.96
58044262008.04.01 10:18buy0.80euraud1.72340.00001.7258 1.72080.000.000.00-189.36
58045242008.04.01 10:30sell6.40usdchf1.00280.00001.0001 1.00390.000.000.00-701.27
58046012008.04.01 10:36buy0.10cadjpy97.610.0097.86 97.630.000.000.002.00
58046102008.04.01 10:38buy0.10gbpusd1.97760.00001.9803 1.97810.000.000.005.00
58046172008.04.01 10:38sell0.40cadjpy97.590.0097.34 97.690.000.000.00-39.90
58046302008.04.01 10:39buy0.10gbpjpy198.190.00198.46 198.250.000.000.005.98
58046392008.04.01 10:40sell0.40eurchf1.57180.00001.5693 1.57320.000.000.00-55.78
58046532008.04.01 10:41sell0.10euraud1.72210.00001.7196 1.72180.000.000.002.73
58046652008.04.01 10:42sell0.20audusd0.91010.00000.9074 0.91070.000.000.00-12.00
58046812008.04.01 10:42buy0.10audjpy91.270.0091.52 91.240.000.000.00-2.99
  0.00 0.00 -2.11 -5 404.86
 Floating P/L: -5 406.97
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 10 832.98 Floating P/L: -5 406.97 Margin: 11 323.75
Balance: 263 976.92 Equity: 258 569.95 Free Margin: 247 246.20
 
Details:
Graph
Gross Profit: 40 535.56 Gross Loss: 29 702.58 Total Net Profit: 10 832.98
Profit Factor: 1.36 Expected Payoff: 83.98  
Absolute Drawdown: 21 863.33 Maximal Drawdown: 24 120.87 (9.44%) Relative Drawdown: 9.44% (24 120.87)
 
Total Trades: 129 Short Positions (won %): 49 (83.67%) Long Positions (won %): 80 (56.25%)
Profit Trades (% of total): 86 (66.67%) Loss trades (% of total): 43 (33.33%)
Largest profit trade: 27 648.00 loss trade: -6 656.00
Average profit trade: 471.34 loss trade: -690.76
Maximum consecutive wins ($): 16 (443.66) consecutive losses ($): 9 (-24 120.87)
Maximal consecutive profit (count): 28 160.00 (2) consecutive loss (count): -24 120.87 (9)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2