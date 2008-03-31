|Account: 1326994
|Name: Kayvan
|Currency: USD
|2008 April 1, 10:43
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5781650
|2008.03.31 06:04
|buy
|0.10
|audusd
|0.9183
|0.0000
|0.9148
|2008.04.01 05:07
|0.9148
|0.00
|0.00
|1.03
|-35.00
|5782719
|2008.03.31 07:51
|buy
|0.20
|audusd
|0.9162
|0.0000
|0.9148
|2008.04.01 05:07
|0.9148
|0.00
|0.00
|2.06
|-28.00
|5785769
|2008.03.31 10:19
|buy
|0.40
|audusd
|0.9141
|0.0000
|0.9148
|2008.04.01 05:07
|0.9148
|0.00
|0.00
|4.12
|28.00
|5790306
|2008.03.31 14:13
|sell
|0.10
|audusd
|0.9120
|0.0000
|0.9113
|2008.04.01 05:39
|0.9113
|0.00
|0.00
|-1.37
|7.00
|5790481
|2008.03.31 14:20
|buy
|0.80
|audusd
|0.9121
|0.0000
|0.9148
|2008.04.01 05:07
|0.9148
|0.00
|0.00
|8.24
|216.00
|5793176
|2008.03.31 16:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|1.9772
|2008.04.01 10:38
|1.9772
|0.00
|0.00
|1.49
|-149.00
|5793680
|2008.03.31 16:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5890
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.64
|-203.00
|5794118
|2008.03.31 16:48
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5870
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|1.27
|-366.00
|5794194
|2008.03.31 16:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9894
|0.0000
|1.9772
|2008.04.01 10:38
|1.9772
|0.00
|0.00
|2.98
|-244.00
|5794307
|2008.03.31 16:55
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|1.9772
|2008.04.01 10:38
|1.9772
|0.00
|0.00
|5.96
|-400.00
|5794567
|2008.03.31 17:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.5841
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|2.55
|-616.00
|5794771
|2008.03.31 17:07
|buy
|0.80
|eurusd
|1.5821
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|5.10
|-1 072.00
|5795329
|2008.03.31 17:34
|buy
|1.60
|eurusd
|1.5800
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|10.19
|-1 808.00
|5795419
|2008.03.31 17:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|99.92
|0.00
|99.99
|2008.04.01 03:41
|99.99
|0.00
|0.00
|0.39
|7.00
|5795669
|2008.03.31 17:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.93
|0.00
|157.47
|2008.04.01 02:12
|157.47
|0.00
|0.00
|1.37
|-46.07
|5796041
|2008.03.31 18:05
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.63
|0.00
|157.47
|2008.04.01 02:12
|157.47
|0.00
|0.00
|2.74
|-32.06
|5796056
|2008.03.31 18:06
|buy
|0.20
|usdjpy
|99.72
|0.00
|99.99
|2008.04.01 03:41
|99.99
|0.00
|0.00
|0.78
|54.01
|5796072
|2008.03.31 18:07
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0287
|0.0000
|1.0252
|2008.04.01 07:59
|1.0252
|0.00
|0.00
|-0.42
|-34.13
|5796132
|2008.03.31 18:12
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|1.9772
|2008.04.01 10:38
|1.9772
|0.00
|0.00
|11.92
|-640.00
|5796892
|2008.03.31 19:07
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0267
|0.0000
|1.0252
|2008.04.01 07:59
|1.0252
|0.00
|0.00
|-0.83
|-29.26
|5796947
|2008.03.31 19:18
|sell
|0.20
|audusd
|0.9140
|0.0000
|0.9113
|2008.04.01 05:39
|0.9113
|0.00
|0.00
|-2.73
|54.00
|5797559
|2008.03.31 20:39
|buy
|3.20
|eurusd
|1.5779
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|20.38
|-2 944.00
|5797643
|2008.03.31 20:52
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9832
|0.0000
|1.9772
|2008.04.01 10:38
|1.9772
|0.00
|0.00
|23.85
|-960.00
|5797673
|2008.03.31 20:54
|buy
|0.40
|eurjpy
|157.42
|0.00
|157.47
|2008.04.01 02:12
|157.47
|0.00
|0.00
|5.48
|20.03
|5798431
|2008.03.31 22:58
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0251
|0.0000
|1.0224
|2008.04.01 02:16
|1.0224
|0.00
|0.00
|0.23
|26.41
|5798577
|2008.03.31 23:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.22
|0.00
|198.07
|2008.04.01 02:16
|198.07
|0.00
|0.00
|2.28
|-15.03
|5798662
|2008.03.31 23:51
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9951
|0.0000
|0.9978
|2008.04.01 07:40
|0.9978
|0.00
|0.00
|-0.15
|27.06
|5799046
|2008.04.01 00:03
|buy
|0.20
|gbpjpy
|198.01
|0.00
|198.07
|2008.04.01 02:16
|198.07
|0.00
|0.00
|0.00
|12.03
|5799057
|2008.04.01 00:05
|buy
|6.40
|eurusd
|1.5759
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 608.00
|5799074
|2008.04.01 00:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9819
|0.0000
|1.9812
|2008.04.01 07:33
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5799194
|2008.04.01 00:25
|buy
|0.40
|usdcad
|1.0247
|0.0000
|1.0252
|2008.04.01 07:59
|1.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|19.51
|5799289
|2008.04.01 00:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5748
|0.0000
|1.5742
|2008.04.01 07:18
|1.5742
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5799335
|2008.04.01 00:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9839
|0.0000
|1.9812
|2008.04.01 07:33
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5799375
|2008.04.01 01:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5769
|0.0000
|1.5742
|2008.04.01 07:18
|1.5742
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5799616
|2008.04.01 01:48
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.80
|0.00
|197.94
|2008.04.01 07:09
|197.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.02
|5799625
|2008.04.01 01:49
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.20
|0.00
|157.34
|2008.04.01 07:08
|157.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.03
|5799643
|2008.04.01 01:51
|buy
|0.80
|eurjpy
|157.20
|0.00
|157.47
|2008.04.01 02:12
|157.47
|0.00
|0.00
|0.00
|216.36
|5799645
|2008.04.01 01:51
|buy
|0.40
|gbpjpy
|197.80
|0.00
|198.07
|2008.04.01 02:16
|198.07
|0.00
|0.00
|0.00
|108.21
|5799727
|2008.04.01 02:05
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.40
|0.00
|157.34
|2008.04.01 07:08
|157.34
|0.00
|0.00
|0.00
|12.03
|5799738
|2008.04.01 02:08
|sell
|0.20
|gbpjpy
|198.01
|0.00
|197.94
|2008.04.01 07:09
|197.94
|0.00
|0.00
|0.00
|14.02
|5799751
|2008.04.01 02:12
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.50
|0.00
|156.87
|2008.04.01 09:12
|156.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.04
|5799756
|2008.04.01 02:14
|buy
|0.80
|usdcad
|1.0225
|0.0000
|1.0252
|2008.04.01 07:59
|1.0252
|0.00
|0.00
|0.00
|210.65
|5799769
|2008.04.01 02:17
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.15
|0.00
|198.21
|2008.04.01 03:41
|198.21
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|5799878
|2008.04.01 02:41
|buy
|0.20
|gbpjpy
|197.94
|0.00
|198.21
|2008.04.01 03:41
|198.21
|0.00
|0.00
|0.00
|54.03
|5800116
|2008.04.01 03:35
|sell
|0.40
|eurjpy
|157.61
|0.00
|157.34
|2008.04.01 07:08
|157.34
|0.00
|0.00
|0.00
|108.20
|5800146
|2008.04.01 03:41
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.27
|0.00
|197.42
|2008.04.01 08:05
|197.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.23
|5800150
|2008.04.01 03:41
|sell
|0.40
|gbpjpy
|198.21
|0.00
|197.94
|2008.04.01 07:09
|197.94
|0.00
|0.00
|0.00
|108.20
|5800151
|2008.04.01 03:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|100.01
|0.00
|100.08
|2008.04.01 08:24
|100.08
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|5800421
|2008.04.01 05:39
|sell
|0.10
|audusd
|0.9111
|0.0000
|0.9084
|2008.04.01 08:28
|0.9084
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5800485
|2008.04.01 05:54
|buy
|0.20
|gbpjpy
|198.07
|0.00
|197.42
|2008.04.01 08:05
|197.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.35
|5800889
|2008.04.01 07:08
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.31
|0.00
|157.04
|2008.04.01 07:35
|157.04
|0.00
|0.00
|0.00
|27.05
|5800891
|2008.04.01 07:08
|buy
|0.20
|usdjpy
|99.81
|0.00
|100.08
|2008.04.01 08:24
|100.08
|0.00
|0.00
|0.00
|53.96
|5800902
|2008.04.01 07:09
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.89
|0.00
|197.62
|2008.04.01 07:34
|197.62
|0.00
|0.00
|0.00
|27.05
|5800910
|2008.04.01 07:10
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.29
|0.00
|156.87
|2008.04.01 09:12
|156.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.05
|5800977
|2008.04.01 07:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5740
|0.0000
|1.5713
|2008.04.01 08:20
|1.5713
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5800984
|2008.04.01 07:19
|buy
|12.80
|eurusd
|1.5739
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.00
|-6 656.00
|5801061
|2008.04.01 07:26
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5680
|0.0000
|1.5705
|2008.04.01 08:02
|1.5705
|0.00
|0.00
|0.00
|25.03
|5801122
|2008.04.01 07:29
|buy
|0.40
|gbpjpy
|197.86
|0.00
|197.42
|2008.04.01 08:05
|197.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.48
|5801161
|2008.04.01 07:32
|buy
|0.40
|eurjpy
|157.08
|0.00
|156.87
|2008.04.01 09:12
|156.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.05
|5801174
|2008.04.01 07:32
|sell
|0.10
|euraud
|1.7292
|0.0000
|1.7266
|2008.04.01 08:22
|1.7266
|0.00
|0.00
|0.00
|23.65
|5801207
|2008.04.01 07:33
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|1.9772
|2008.04.01 10:38
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 088.00
|5801211
|2008.04.01 07:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9803
|0.0000
|1.9776
|2008.04.01 08:36
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5801236
|2008.04.01 07:35
|buy
|0.80
|gbpjpy
|197.66
|0.00
|197.42
|2008.04.01 08:05
|197.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.52
|5801238
|2008.04.01 07:35
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.59
|0.00
|197.32
|2008.04.01 07:42
|197.32
|0.00
|0.00
|0.00
|27.08
|5801254
|2008.04.01 07:36
|sell
|0.10
|eurjpy
|157.01
|0.00
|156.74
|2008.04.01 07:59
|156.74
|0.00
|0.00
|0.00
|27.10
|5801256
|2008.04.01 07:36
|buy
|0.10
|audjpy
|90.78
|0.00
|91.03
|2008.04.01 09:13
|91.03
|0.00
|0.00
|0.00
|25.01
|5801257
|2008.04.01 07:36
|sell
|0.10
|audjpy
|90.73
|0.00
|90.90
|2008.04.01 09:52
|90.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.99
|5801277
|2008.04.01 07:37
|buy
|0.10
|cadjpy
|97.51
|0.00
|97.55
|2008.04.01 10:36
|97.55
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|5801279
|2008.04.01 07:37
|sell
|0.10
|cadjpy
|97.44
|0.00
|97.19
|2008.04.01 07:59
|97.19
|0.00
|0.00
|0.00
|25.10
|5801288
|2008.04.01 07:38
|buy
|0.10
|chfjpy
|100.08
|0.00
|99.88
|2008.04.01 09:10
|99.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.02
|5801289
|2008.04.01 07:38
|sell
|0.10
|chfjpy
|100.04
|0.00
|99.79
|2008.04.01 08:00
|99.79
|0.00
|0.00
|0.00
|25.09
|5801348
|2008.04.01 07:40
|buy
|0.10
|usdchf
|0.9978
|0.0000
|1.0005
|2008.04.01 08:23
|1.0005
|0.00
|0.00
|0.00
|26.98
|5801389
|2008.04.01 07:41
|buy
|1.60
|gbpjpy
|197.39
|0.00
|197.42
|2008.04.01 08:05
|197.42
|0.00
|0.00
|0.00
|48.13
|5801396
|2008.04.01 07:42
|buy
|0.80
|eurjpy
|156.88
|0.00
|156.87
|2008.04.01 09:12
|156.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.01
|5801414
|2008.04.01 07:42
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.30
|0.00
|197.40
|2008.04.01 08:57
|197.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.02
|5801588
|2008.04.01 07:56
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9786
|0.0000
|1.9772
|2008.04.01 10:38
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|-896.00
|5801644
|2008.04.01 07:58
|buy
|0.20
|chfjpy
|99.87
|0.00
|99.88
|2008.04.01 09:10
|99.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5801655
|2008.04.01 07:59
|buy
|0.20
|cadjpy
|97.30
|0.00
|97.55
|2008.04.01 10:36
|97.55
|0.00
|0.00
|0.00
|49.92
|5801665
|2008.04.01 07:59
|buy
|3.20
|gbpjpy
|197.15
|0.00
|197.42
|2008.04.01 08:05
|197.42
|0.00
|0.00
|0.00
|866.34
|5801668
|2008.04.01 07:59
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.71
|0.00
|156.65
|2008.04.01 08:35
|156.65
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|5801733
|2008.04.01 08:00
|sell
|0.10
|cadjpy
|97.20
|0.00
|97.19
|2008.04.01 08:57
|97.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|5801751
|2008.04.01 08:01
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0250
|0.0000
|1.0277
|2008.04.01 08:54
|1.0277
|0.00
|0.00
|0.00
|26.27
|5801787
|2008.04.01 08:03
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5705
|0.0000
|1.5708
|2008.04.01 09:42
|1.5708
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|5801833
|2008.04.01 08:05
|buy
|0.10
|gbpjpy
|197.53
|0.00
|197.80
|2008.04.01 08:23
|197.80
|0.00
|0.00
|0.00
|27.02
|5801870
|2008.04.01 08:09
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.92
|0.00
|156.65
|2008.04.01 08:35
|156.65
|0.00
|0.00
|0.00
|54.06
|5802025
|2008.04.01 08:21
|buy
|25.60
|eurusd
|1.5710
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 888.00
|5802030
|2008.04.01 08:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5708
|0.0000
|1.5681
|2008.04.01 08:24
|1.5681
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5802104
|2008.04.01 08:23
|sell
|0.20
|gbpjpy
|197.67
|0.00
|197.40
|2008.04.01 08:57
|197.40
|0.00
|0.00
|0.00
|54.07
|5802154
|2008.04.01 08:24
|buy
|51.20
|eurusd
|1.5686
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.00
|512.00
|5802255
|2008.04.01 08:27
|sell
|0.20
|cadjpy
|97.44
|0.00
|97.19
|2008.04.01 08:57
|97.19
|0.00
|0.00
|0.00
|50.06
|5802280
|2008.04.01 08:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5684
|0.0000
|1.5657
|2008.04.01 08:54
|1.5657
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|5802283
|2008.04.01 08:28
|buy
|0.10
|gbpjpy
|197.98
|0.00
|197.83
|2008.04.01 09:20
|197.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|5802298
|2008.04.01 08:29
|sell
|0.10
|audusd
|0.9082
|0.0000
|0.9080
|2008.04.01 09:41
|0.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5802299
|2008.04.01 08:29
|sell
|0.10
|euraud
|1.7263
|0.0000
|1.7238
|2008.04.01 08:54
|1.7238
|0.00
|0.00
|0.00
|22.72
|5802305
|2008.04.01 08:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0011
|0.0000
|1.0038
|2008.04.01 09:42
|1.0038
|0.00
|0.00
|0.00
|26.90
|5802450
|2008.04.01 08:35
|buy
|0.20
|gbpjpy
|197.56
|0.00
|197.83
|2008.04.01 09:20
|197.83
|0.00
|0.00
|0.00
|53.99
|5802462
|2008.04.01 08:36
|buy
|1.60
|eurjpy
|156.60
|0.00
|156.87
|2008.04.01 09:12
|156.87
|0.00
|0.00
|0.00
|432.26
|5802464
|2008.04.01 08:36
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.57
|0.00
|156.85
|2008.04.01 09:44
|156.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.95
|5802557
|2008.04.01 08:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9773
|0.0000
|1.9766
|2008.04.01 08:54
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|5802655
|2008.04.01 08:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9793
|0.0000
|1.9766
|2008.04.01 08:54
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5802948
|2008.04.01 08:55
|buy
|102.40
|eurusd
|1.5660
|0.0000
|1.5687
|2008.04.01 09:10
|1.5687
|0.00
|0.00
|0.00
|27 648.00
|5802993
|2008.04.01 08:57
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.39
|0.00
|197.78
|2008.04.01 09:45
|197.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.93
|5802997
|2008.04.01 08:58
|buy
|0.40
|chfjpy
|99.63
|0.00
|99.88
|2008.04.01 09:10
|99.88
|0.00
|0.00
|0.00
|100.11
|5803009
|2008.04.01 08:58
|sell
|0.10
|euraud
|1.7236
|0.0000
|1.7231
|2008.04.01 10:41
|1.7231
|0.00
|0.00
|0.00
|4.55
|5803021
|2008.04.01 08:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5669
|0.0000
|1.5664
|2008.04.01 09:41
|1.5664
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5803069
|2008.04.01 09:01
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.9766
|0.0000
|1.9772
|2008.04.01 10:38
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|768.00
|5803113
|2008.04.01 09:03
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5683
|0.0000
|1.5708
|2008.04.01 09:42
|1.5708
|0.00
|0.00
|0.00
|49.84
|5803262
|2008.04.01 09:10
|sell
|0.20
|audusd
|0.9107
|0.0000
|0.9080
|2008.04.01 09:41
|0.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5803266
|2008.04.01 09:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5693
|0.0000
|1.5686
|2008.04.01 09:57
|1.5686
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|5803267
|2008.04.01 09:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5691
|0.0000
|1.5664
|2008.04.01 09:41
|1.5664
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5803301
|2008.04.01 09:12
|sell
|0.20
|eurjpy
|156.78
|0.00
|156.85
|2008.04.01 09:44
|156.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.97
|5803312
|2008.04.01 09:12
|sell
|0.20
|audjpy
|90.95
|0.00
|90.90
|2008.04.01 09:52
|90.90
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|5803389
|2008.04.01 09:16
|sell
|0.20
|gbpjpy
|197.69
|0.00
|197.78
|2008.04.01 09:45
|197.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.97
|5803394
|2008.04.01 09:16
|buy
|0.10
|eurjpy
|156.85
|0.00
|157.12
|2008.04.01 09:28
|157.12
|0.00
|0.00
|0.00
|26.97
|5803400
|2008.04.01 09:16
|buy
|0.10
|audjpy
|90.99
|0.00
|91.24
|2008.04.01 10:42
|91.24
|0.00
|0.00
|0.00
|24.94
|5803509
|2008.04.01 09:23
|buy
|0.10
|gbpjpy
|197.89
|0.00
|198.16
|2008.04.01 09:30
|198.16
|0.00
|0.00
|0.00
|26.95
|5803605
|2008.04.01 09:29
|sell
|0.40
|audjpy
|91.15
|0.00
|90.90
|2008.04.01 09:52
|90.90
|0.00
|0.00
|0.00
|99.93
|5803606
|2008.04.01 09:29
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.15
|0.00
|157.18
|2008.04.01 10:04
|157.18
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|5803607
|2008.04.01 09:29
|sell
|0.40
|eurjpy
|157.12
|0.00
|156.85
|2008.04.01 09:44
|156.85
|0.00
|0.00
|0.00
|107.82
|5803620
|2008.04.01 09:30
|sell
|0.40
|gbpjpy
|198.05
|0.00
|197.78
|2008.04.01 09:45
|197.78
|0.00
|0.00
|0.00
|107.81
|5803646
|2008.04.01 09:31
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.12
|0.00
|197.92
|2008.04.01 10:03
|197.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.96
|5803896
|2008.04.01 09:43
|buy
|0.20
|eurusd
|1.5659
|0.0000
|1.5686
|2008.04.01 09:57
|1.5686
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|5803926
|2008.04.01 09:45
|buy
|0.20
|eurjpy
|156.91
|0.00
|157.18
|2008.04.01 10:04
|157.18
|0.00
|0.00
|0.00
|53.87
|5803964
|2008.04.01 09:46
|buy
|25.60
|gbpusd
|1.9745
|0.0000
|1.9772
|2008.04.01 10:38
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|6 912.00
|5803998
|2008.04.01 09:47
|buy
|0.20
|gbpjpy
|197.88
|0.00
|197.92
|2008.04.01 10:03
|197.92
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|5804080
|2008.04.01 09:51
|sell
|0.20
|euraud
|1.7256
|0.0000
|1.7231
|2008.04.01 10:41
|1.7231
|0.00
|0.00
|0.00
|45.50
|5804123
|2008.04.01 09:54
|buy
|0.40
|gbpjpy
|197.65
|0.00
|197.92
|2008.04.01 10:03
|197.92
|0.00
|0.00
|0.00
|107.80
|5804267
|2008.04.01 10:04
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.05
|0.00
|198.12
|2008.04.01 10:39
|198.12
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|5804559
|2008.04.01 10:33
|buy
|0.20
|gbpjpy
|197.85
|0.00
|198.12
|2008.04.01 10:39
|198.12
|0.00
|0.00
|0.00
|53.91
|0.00
|0.00
|109.55
|10 723.43
|Closed P/L:
|10 832.98
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5800311
|2008.04.01 05:07
|buy
|0.10
|audusd
|0.9150
|0.0000
|0.9112
|0.9104
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|5800388
|2008.04.01 05:31
|buy
|0.20
|audusd
|0.9129
|0.0000
|0.9112
|0.9104
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|5800545
|2008.04.01 06:03
|buy
|0.40
|audusd
|0.9108
|0.0000
|0.9112
|0.9104
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|5799767
|2008.04.01 02:16
|sell
|0.10
|usdcad
|1.0220
|0.0000
|1.0258
|1.0264
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.87
|5793392
|2008.03.31 16:22
|sell
|0.10
|usdchf
|0.9887
|0.0000
|1.0001
|1.0039
|0.00
|0.00
|-0.04
|-151.41
|5795295
|2008.03.31 17:34
|sell
|0.20
|usdchf
|0.9917
|0.0000
|1.0001
|1.0039
|0.00
|0.00
|-0.08
|-243.05
|5797287
|2008.03.31 20:04
|sell
|0.40
|usdchf
|0.9937
|0.0000
|1.0001
|1.0039
|0.00
|0.00
|-0.16
|-406.41
|5799118
|2008.04.01 00:12
|sell
|0.80
|usdchf
|0.9957
|0.0000
|1.0001
|1.0039
|0.00
|0.00
|0.00
|-653.45
|5797942
|2008.03.31 21:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|99.60
|0.00
|99.96
|100.24
|0.00
|0.00
|-0.61
|-63.85
|5798548
|2008.03.31 23:20
|sell
|0.20
|usdjpy
|99.81
|0.00
|99.96
|100.24
|0.00
|0.00
|-1.22
|-85.79
|5801062
|2008.04.01 07:26
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5677
|0.0000
|1.5693
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.78
|5801079
|2008.04.01 07:27
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7939
|0.0000
|0.7964
|0.7923
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.63
|5801080
|2008.04.01 07:27
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7937
|0.0000
|0.7912
|0.7925
|0.00
|0.00
|0.00
|23.73
|5801173
|2008.04.01 07:32
|buy
|0.10
|euraud
|1.7301
|0.0000
|1.7258
|1.7208
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.67
|5801248
|2008.04.01 07:35
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7839
|0.0000
|0.7840
|0.7826
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|5801249
|2008.04.01 07:35
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.7835
|0.0000
|0.7810
|0.7830
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5801345
|2008.04.01 07:40
|sell
|1.60
|usdchf
|0.9977
|0.0000
|1.0001
|1.0039
|0.00
|0.00
|0.00
|-988.15
|5801400
|2008.04.01 07:42
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5697
|0.0000
|1.5693
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.73
|5801639
|2008.04.01 07:58
|sell
|0.20
|usdcad
|1.0240
|0.0000
|1.0258
|1.0264
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.77
|5801738
|2008.04.01 08:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|99.78
|0.00
|99.81
|99.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.98
|5801902
|2008.04.01 08:12
|sell
|0.40
|usdcad
|1.0261
|0.0000
|1.0258
|1.0264
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.69
|5802032
|2008.04.01 08:21
|buy
|0.20
|euraud
|1.7276
|0.0000
|1.7258
|1.7208
|0.00
|0.00
|0.00
|-123.81
|5802246
|2008.04.01 08:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|100.02
|0.00
|100.29
|100.21
|0.00
|0.00
|0.00
|18.96
|5802296
|2008.04.01 08:29
|buy
|0.80
|audusd
|0.9085
|0.0000
|0.9112
|0.9104
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|5802307
|2008.04.01 08:29
|sell
|3.20
|usdchf
|1.0008
|0.0000
|1.0001
|1.0039
|0.00
|0.00
|0.00
|-988.15
|5802595
|2008.04.01 08:38
|buy
|0.40
|euraud
|1.7253
|0.0000
|1.7258
|1.7208
|0.00
|0.00
|0.00
|-163.87
|5802885
|2008.04.01 08:54
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0282
|0.0000
|1.0288
|1.0260
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.44
|5802959
|2008.04.01 08:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9765
|0.0000
|1.9738
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|5802992
|2008.04.01 08:57
|sell
|0.10
|cadjpy
|97.14
|0.00
|97.34
|97.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.87
|5803284
|2008.04.01 09:11
|buy
|0.10
|chfjpy
|99.90
|0.00
|100.15
|99.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.98
|5803287
|2008.04.01 09:11
|buy
|0.20
|usdcad
|1.0261
|0.0000
|1.0288
|1.0260
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.95
|5803291
|2008.04.01 09:11
|sell
|0.20
|cadjpy
|97.37
|0.00
|97.34
|97.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.85
|5803428
|2008.04.01 09:17
|sell
|0.40
|usdjpy
|100.02
|0.00
|99.96
|100.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.79
|5803610
|2008.04.01 09:29
|sell
|0.20
|chfjpy
|100.06
|0.00
|99.81
|99.88
|0.00
|0.00
|0.00
|35.92
|5803831
|2008.04.01 09:42
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.7815
|0.0000
|0.7840
|0.7826
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|5803845
|2008.04.01 09:42
|sell
|0.80
|usdcad
|1.0285
|0.0000
|1.0258
|1.0264
|0.00
|0.00
|0.00
|163.68
|5803879
|2008.04.01 09:43
|sell
|0.10
|audusd
|0.9080
|0.0000
|0.9074
|0.9107
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|5803897
|2008.04.01 09:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5657
|0.0000
|1.5650
|1.5674
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|5803899
|2008.04.01 09:44
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5709
|0.0000
|1.5734
|1.5729
|0.00
|0.00
|0.00
|19.93
|5803937
|2008.04.01 09:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|156.88
|0.00
|156.81
|157.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.95
|5803999
|2008.04.01 09:47
|sell
|0.10
|gbpjpy
|197.81
|0.00
|197.78
|198.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.88
|5804003
|2008.04.01 09:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.0026
|0.0000
|1.0053
|1.0036
|0.00
|0.00
|0.00
|9.96
|5804105
|2008.04.01 09:53
|sell
|0.10
|audjpy
|90.89
|0.00
|90.85
|91.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.91
|5804122
|2008.04.01 09:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.5677
|0.0000
|1.5650
|1.5674
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|5804173
|2008.04.01 09:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.5686
|0.0000
|1.5713
|1.5672
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|5804243
|2008.04.01 10:02
|sell
|0.20
|eurjpy
|157.08
|0.00
|156.81
|157.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.99
|5804268
|2008.04.01 10:04
|sell
|0.80
|usdjpy
|100.23
|0.00
|99.96
|100.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.98
|5804269
|2008.04.01 10:04
|sell
|0.20
|audjpy
|91.10
|0.00
|90.85
|91.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.92
|5804274
|2008.04.01 10:04
|sell
|0.20
|gbpjpy
|198.05
|0.00
|197.78
|198.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.87
|5804276
|2008.04.01 10:04
|buy
|0.10
|eurjpy
|157.23
|0.00
|157.27
|157.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.97
|5804338
|2008.04.01 10:11
|buy
|0.20
|eurjpy
|157.00
|0.00
|157.27
|157.08
|0.00
|0.00
|0.00
|15.96
|5804426
|2008.04.01 10:18
|buy
|0.80
|euraud
|1.7234
|0.0000
|1.7258
|1.7208
|0.00
|0.00
|0.00
|-189.36
|5804524
|2008.04.01 10:30
|sell
|6.40
|usdchf
|1.0028
|0.0000
|1.0001
|1.0039
|0.00
|0.00
|0.00
|-701.27
|5804601
|2008.04.01 10:36
|buy
|0.10
|cadjpy
|97.61
|0.00
|97.86
|97.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|5804610
|2008.04.01 10:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9776
|0.0000
|1.9803
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|5804617
|2008.04.01 10:38
|sell
|0.40
|cadjpy
|97.59
|0.00
|97.34
|97.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.90
|5804630
|2008.04.01 10:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|198.19
|0.00
|198.46
|198.25
|0.00
|0.00
|0.00
|5.98
|5804639
|2008.04.01 10:40
|sell
|0.40
|eurchf
|1.5718
|0.0000
|1.5693
|1.5732
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.78
|5804653
|2008.04.01 10:41
|sell
|0.10
|euraud
|1.7221
|0.0000
|1.7196
|1.7218
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|5804665
|2008.04.01 10:42
|sell
|0.20
|audusd
|0.9101
|0.0000
|0.9074
|0.9107
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|5804681
|2008.04.01 10:42
|buy
|0.10
|audjpy
|91.27
|0.00
|91.52
|91.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|0.00
|0.00
|-2.11
|-5 404.86
|Floating P/L:
|-5 406.97
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|10 832.98
|Floating P/L:
|-5 406.97
|Margin:
|11 323.75
|Balance:
|263 976.92
|Equity:
|258 569.95
|Free Margin:
|247 246.20
|Details:
|Gross Profit:
|40 535.56
|Gross Loss:
|29 702.58
|Total Net Profit:
|10 832.98
|Profit Factor:
|1.36
|Expected Payoff:
|83.98
|Absolute Drawdown:
|21 863.33
|Maximal Drawdown:
|24 120.87 (9.44%)
|Relative Drawdown:
|9.44% (24 120.87)
|Total Trades:
|129
|Short Positions (won %):
|49 (83.67%)
|Long Positions (won %):
|80 (56.25%)
|Profit Trades (% of total):
|86 (66.67%)
|Loss trades (% of total):
|43 (33.33%)
|Largest
|profit trade:
|27 648.00
|loss trade:
|-6 656.00
|Average
|profit trade:
|471.34
|loss trade:
|-690.76
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (443.66)
|consecutive losses ($):
|9 (-24 120.87)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|28 160.00 (2)
|consecutive loss (count):
|-24 120.87 (9)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2