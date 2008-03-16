|Account: 24426
|Name: Michael Ray or Marlene Elisabet Bolduc
|Currency: USD
|2008 March 17, 03:19
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|21656800
|2008.03.16 23:49
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.91
|0.00
|0.00
|2008.03.16 23:49
|154.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|21656804
|2008.03.16 23:49
|buy
|0.01
|eurjpym
|154.91
|0.00
|0.00
|2008.03.16 23:49
|154.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|21656808
|2008.03.16 23:49
|buy
|0.02
|eurjpym
|154.92
|0.00
|0.00
|2008.03.16 23:49
|154.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|21656814
|2008.03.16 23:49
|buy
|0.03
|eurjpym
|154.94
|0.00
|0.00
|2008.03.16 23:49
|154.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|21656816
|2008.03.16 23:49
|buy
|0.05
|eurjpym
|154.99
|0.00
|0.00
|2008.03.16 23:49
|154.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|21656821
|2008.03.16 23:49
|buy
|0.08
|eurjpym
|154.98
|0.00
|0.00
|2008.03.16 23:49
|154.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|21656828
|2008.03.16 23:49
|buy
|0.13
|eurjpym
|155.02
|0.00
|0.00
|2008.03.16 23:49
|154.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.91
|21656832
|2008.03.16 23:49
|buy
|0.21
|eurjpym
|154.98
|0.00
|0.00
|2008.03.16 23:49
|154.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|21656834
|2008.03.16 23:49
|buy
|0.34
|eurjpym
|155.02
|0.00
|0.00
|2008.03.16 23:49
|154.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|21656840
|2008.03.16 23:49
|buy
|0.55
|eurjpym
|155.05
|0.00
|0.00
|2008.03.16 23:49
|154.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.59
|21656843
|2008.03.16 23:50
|buy
|0.89
|eurjpym
|155.04
|0.00
|0.00
|2008.03.16 23:50
|154.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.86
|21656847
|2008.03.16 23:50
|buy
|1.44
|eurjpym
|155.02
|0.00
|0.00
|2008.03.16 23:50
|154.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.58
|21656849
|2008.03.16 23:50
|buy
|2.33
|eurjpym
|155.05
|0.00
|0.00
|2008.03.16 23:50
|154.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.70
|21656853
|2008.03.16 23:50
|buy
|3.77
|eurjpym
|155.02
|0.00
|0.00
|2008.03.16 23:50
|154.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.36
|21659738
|2008.03.17 00:31
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0182
|0.0000
|0.0000
|2008.03.17 00:32
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|21659762
|2008.03.17 00:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|2.0176
|0.0000
|0.0000
|2008.03.17 00:33
|2.0166
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|21659854
|2008.03.17 00:33
|buy
|0.02
|gbpusdm
|2.0165
|0.0000
|0.0000
|2008.03.17 00:33
|2.0154
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|21660107
|2008.03.17 00:34
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.98
|0.00
|0.00
|2008.03.17 00:34
|153.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|21660116
|2008.03.17 00:34
|sell
|0.01
|eurjpym
|153.04
|0.00
|0.00
|2008.03.17 00:34
|153.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|21660156
|2008.03.17 00:34
|sell
|0.02
|eurjpym
|153.11
|0.00
|0.00
|2008.03.17 00:36
|153.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|21660353
|2008.03.17 00:36
|sell
|0.03
|eurjpym
|153.16
|0.00
|0.00
|2008.03.17 00:37
|153.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|21659895
|2008.03.17 00:33
|sell
|0.03
|gbpusdm
|2.0155
|0.0000
|0.0000
|2008.03.17 00:37
|2.0135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|21660435
|2008.03.17 00:37
|sell
|0.05
|eurjpym
|153.23
|0.00
|0.00
|2008.03.17 00:38
|153.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|21660499
|2008.03.17 00:38
|sell
|0.08
|eurjpym
|153.28
|0.00
|0.00
|2008.03.17 00:38
|153.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|21660540
|2008.03.17 00:38
|sell
|0.13
|eurjpym
|153.27
|0.00
|0.00
|2008.03.17 00:38
|153.39
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|21660549
|2008.03.17 00:38
|sell
|0.21
|eurjpym
|153.34
|0.00
|0.00
|2008.03.17 00:38
|153.20
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|21661276
|2008.03.17 00:49
|sell
|0.01
|eurjpym
|153.57
|0.00
|0.00
|2008.03.17 00:49
|153.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|21661302
|2008.03.17 00:49
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.65
|0.00
|0.00
|2008.03.17 00:55
|153.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|21661982
|2008.03.17 00:56
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.54
|0.00
|0.00
|2008.03.17 00:56
|153.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|21662012
|2008.03.17 00:56
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.48
|0.00
|0.00
|2008.03.17 00:56
|153.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|21662032
|2008.03.17 00:56
|buy
|0.02
|eurjpym
|153.41
|0.00
|0.00
|2008.03.17 00:56
|153.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|21662052
|2008.03.17 00:56
|buy
|0.03
|eurjpym
|153.34
|0.00
|0.00
|2008.03.17 00:57
|153.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|21662140
|2008.03.17 00:57
|buy
|0.05
|eurjpym
|153.25
|0.00
|0.00
|2008.03.17 00:57
|153.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|21662163
|2008.03.17 00:57
|buy
|0.08
|eurjpym
|153.16
|0.00
|0.00
|2008.03.17 00:57
|153.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|21662246
|2008.03.17 00:57
|buy
|0.13
|eurjpym
|153.13
|0.00
|0.00
|2008.03.17 00:57
|152.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.01
|21662260
|2008.03.17 00:57
|buy
|0.21
|eurjpym
|153.02
|0.00
|0.00
|2008.03.17 00:58
|153.27
|0.00
|0.00
|0.00
|5.41
|21662786
|2008.03.17 01:01
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.30
|0.00
|0.00
|2008.03.17 01:05
|153.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|21663506
|2008.03.17 01:13
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0162
|0.0000
|0.0000
|2008.03.17 01:14
|2.0172
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|21663533
|2008.03.17 01:14
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0168
|0.0000
|0.0000
|2008.03.17 01:18
|2.0178
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|21663805
|2008.03.17 01:18
|sell
|0.02
|gbpusdm
|2.0174
|0.0000
|0.0000
|2008.03.17 01:20
|2.0184
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|21663989
|2008.03.17 01:22
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.43
|0.00
|0.00
|2008.03.17 01:27
|153.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|21663915
|2008.03.17 01:21
|sell
|0.03
|gbpusdm
|2.0179
|0.0000
|0.0000
|2008.03.17 01:28
|2.0189
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|21664352
|2008.03.17 01:28
|sell
|0.05
|gbpusdm
|2.0182
|0.0000
|0.0000
|2008.03.17 01:30
|2.0192
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|21664850
|2008.03.17 01:37
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.50
|0.00
|0.00
|2008.03.17 01:37
|153.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|21664878
|2008.03.17 01:37
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.44
|0.00
|0.00
|2008.03.17 01:38
|153.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|21664939
|2008.03.17 01:38
|buy
|0.02
|eurjpym
|153.36
|0.00
|0.00
|2008.03.17 01:39
|153.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|21664463
|2008.03.17 01:30
|sell
|0.08
|gbpusdm
|2.0188
|0.0000
|0.0000
|2008.03.17 01:40
|2.0168
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|21664980
|2008.03.17 01:39
|buy
|0.03
|eurjpym
|153.31
|0.00
|0.00
|2008.03.17 01:42
|153.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|21666197
|2008.03.17 02:01
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.34
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:13
|153.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|21667322
|2008.03.17 02:13
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.29
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:16
|153.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|21667729
|2008.03.17 02:16
|buy
|0.02
|eurjpym
|153.23
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:17
|153.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|21667885
|2008.03.17 02:17
|buy
|0.03
|eurjpym
|153.18
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:17
|153.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|21667950
|2008.03.17 02:17
|buy
|0.05
|eurjpym
|153.13
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:18
|153.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|21668166
|2008.03.17 02:18
|buy
|0.08
|eurjpym
|153.04
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:19
|152.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|21668270
|2008.03.17 02:19
|buy
|0.13
|eurjpym
|152.99
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:20
|152.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|21668470
|2008.03.17 02:20
|buy
|0.21
|eurjpym
|152.92
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:21
|152.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.61
|21668633
|2008.03.17 02:21
|sell
|0.34
|eurjpym
|152.78
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:22
|152.58
|0.00
|0.00
|0.00
|7.06
|21669786
|2008.03.17 02:25
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.59
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:27
|152.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|21669968
|2008.03.17 02:27
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.66
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:29
|152.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|21670570
|2008.03.17 02:37
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.68
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:37
|152.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|21670649
|2008.03.17 02:37
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.74
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:37
|152.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|21670688
|2008.03.17 02:38
|sell
|0.02
|eurjpym
|152.83
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:38
|152.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|21670702
|2008.03.17 02:38
|sell
|0.03
|eurjpym
|152.89
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:38
|153.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|21670725
|2008.03.17 02:38
|sell
|0.05
|eurjpym
|152.95
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:38
|153.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|21670749
|2008.03.17 02:38
|sell
|0.08
|eurjpym
|153.03
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:38
|153.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|21670792
|2008.03.17 02:38
|sell
|0.13
|eurjpym
|153.10
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:38
|153.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|21670829
|2008.03.17 02:38
|sell
|0.21
|eurjpym
|153.15
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:38
|153.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.18
|21670870
|2008.03.17 02:38
|sell
|0.34
|eurjpym
|153.21
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:38
|153.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.22
|21670894
|2008.03.17 02:38
|buy
|0.55
|eurjpym
|153.34
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:39
|153.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|21670990
|2008.03.17 02:39
|buy
|0.89
|eurjpym
|153.25
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:39
|153.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.22
|21671008
|2008.03.17 02:39
|buy
|1.44
|eurjpym
|153.20
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:39
|153.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.39
|21671025
|2008.03.17 02:39
|buy
|2.33
|eurjpym
|153.13
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:39
|153.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.17
|21671086
|2008.03.17 02:39
|buy
|3.77
|eurjpym
|153.04
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:39
|152.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.12
|21670247
|2008.03.17 02:33
|sell
|0.01
|gbpusdm
|2.0129
|0.0000
|0.0000
|2008.03.17 02:40
|2.0109
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|21671101
|2008.03.17 02:39
|buy
|6.10
|eurjpym
|153.02
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:41
|152.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.63
|21671171
|2008.03.17 02:41
|buy
|6.10
|eurjpym
|153.01
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:41
|152.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.67
|21671192
|2008.03.17 02:41
|buy
|6.10
|eurjpym
|152.94
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:41
|152.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.70
|21671199
|2008.03.17 02:41
|buy
|6.10
|eurjpym
|152.86
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:43
|152.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.07
|21671249
|2008.03.17 02:43
|buy
|6.10
|eurjpym
|152.77
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:43
|152.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-63.42
|21671325
|2008.03.17 02:43
|buy
|6.10
|eurjpym
|152.72
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:44
|152.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.78
|21671373
|2008.03.17 02:44
|buy
|6.10
|eurjpym
|152.63
|0.00
|0.00
|2008.03.17 02:50
|152.83
|0.00
|0.00
|0.00
|126.71
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-545.97
|Closed P/L:
|-545.97
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-545.97
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|454.03
|Equity:
|454.03
|Free Margin:
|454.03
|
|Details:
|Gross Profit:
|146.09
|Gross Loss:
|692.06
|Total Net Profit:
|-545.97
|Profit Factor:
|0.21
|Expected Payoff:
|-6.74
|
|Absolute Drawdown:
|672.68
|Maximal Drawdown:
|672.68 (67.27%)
|Relative Drawdown:
|67.27% (672.68)
|
|Total Trades:
|81
|Short Positions (won %):
|29 (20.69%)
|Long Positions (won %):
|52 (11.54%)
|Profit Trades (% of total):
|12 (14.81%)
|Loss trades (% of total):
|69 (85.19%)
|Largest
|profit trade:
|126.71
|loss trade:
|-95.07
|Average
|profit trade:
|12.17
|loss trade:
|-10.03
|Maximum
|consecutive wins ($):
|2 (5.62)
|consecutive losses ($):
|21 (-108.01)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|126.71 (1)
|consecutive loss (count):
|-456.27 (6)
|Average
|consecutive wins:
|1
|consecutive losses:
|7