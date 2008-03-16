Interbank FX, LLC

Account: 24426 Name: Michael Ray or Marlene Elisabet Bolduc Currency: USD 2008 March 17, 03:19
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
216568002008.03.16 23:49buy0.01eurjpym154.910.000.002008.03.16 23:49154.810.000.000.00-0.10
216568042008.03.16 23:49buy0.01eurjpym154.910.000.002008.03.16 23:49154.800.000.000.00-0.11
216568082008.03.16 23:49buy0.02eurjpym154.920.000.002008.03.16 23:49154.810.000.000.00-0.23
216568142008.03.16 23:49buy0.03eurjpym154.940.000.002008.03.16 23:49154.860.000.000.00-0.25
216568162008.03.16 23:49buy0.05eurjpym154.990.000.002008.03.16 23:49154.870.000.000.00-0.61
216568212008.03.16 23:49buy0.08eurjpym154.980.000.002008.03.16 23:49154.880.000.000.00-0.81
216568282008.03.16 23:49buy0.13eurjpym155.020.000.002008.03.16 23:49154.800.000.000.00-2.91
216568322008.03.16 23:49buy0.21eurjpym154.980.000.002008.03.16 23:49154.890.000.000.00-1.92
216568342008.03.16 23:49buy0.34eurjpym155.020.000.002008.03.16 23:49154.910.000.000.00-3.80
216568402008.03.16 23:49buy0.55eurjpym155.050.000.002008.03.16 23:49154.950.000.000.00-5.59
216568432008.03.16 23:50buy0.89eurjpym155.040.000.002008.03.16 23:50154.920.000.000.00-10.86
216568472008.03.16 23:50buy1.44eurjpym155.020.000.002008.03.16 23:50154.900.000.000.00-17.58
216568492008.03.16 23:50buy2.33eurjpym155.050.000.002008.03.16 23:50154.950.000.000.00-23.70
216568532008.03.16 23:50buy3.77eurjpym155.020.000.002008.03.16 23:50154.920.000.000.00-38.36
216597382008.03.17 00:31buy0.01gbpusdm2.01820.00000.00002008.03.17 00:322.01720.000.000.00-0.10
216597622008.03.17 00:32buy0.01gbpusdm2.01760.00000.00002008.03.17 00:332.01660.000.000.00-0.10
216598542008.03.17 00:33buy0.02gbpusdm2.01650.00000.00002008.03.17 00:332.01540.000.000.00-0.22
216601072008.03.17 00:34sell0.01eurjpym152.980.000.002008.03.17 00:34153.080.000.000.00-0.10
216601162008.03.17 00:34sell0.01eurjpym153.040.000.002008.03.17 00:34153.150.000.000.00-0.12
216601562008.03.17 00:34sell0.02eurjpym153.110.000.002008.03.17 00:36153.210.000.000.00-0.20
216603532008.03.17 00:36sell0.03eurjpym153.160.000.002008.03.17 00:37153.270.000.000.00-0.34
216598952008.03.17 00:33sell0.03gbpusdm2.01550.00000.00002008.03.17 00:372.01350.000.000.000.60
216604352008.03.17 00:37sell0.05eurjpym153.230.000.002008.03.17 00:38153.330.000.000.00-0.52
216604992008.03.17 00:38sell0.08eurjpym153.280.000.002008.03.17 00:38153.380.000.000.00-0.83
216605402008.03.17 00:38sell0.13eurjpym153.270.000.002008.03.17 00:38153.390.000.000.00-1.61
216605492008.03.17 00:38sell0.21eurjpym153.340.000.002008.03.17 00:38153.200.000.000.003.03
216612762008.03.17 00:49sell0.01eurjpym153.570.000.002008.03.17 00:49153.670.000.000.00-0.11
216613022008.03.17 00:49buy0.01eurjpym153.650.000.002008.03.17 00:55153.890.000.000.000.24
216619822008.03.17 00:56buy0.01eurjpym153.540.000.002008.03.17 00:56153.430.000.000.00-0.11
216620122008.03.17 00:56buy0.01eurjpym153.480.000.002008.03.17 00:56153.370.000.000.00-0.12
216620322008.03.17 00:56buy0.02eurjpym153.410.000.002008.03.17 00:56153.310.000.000.00-0.21
216620522008.03.17 00:56buy0.03eurjpym153.340.000.002008.03.17 00:57153.220.000.000.00-0.37
216621402008.03.17 00:57buy0.05eurjpym153.250.000.002008.03.17 00:57153.140.000.000.00-0.56
216621632008.03.17 00:57buy0.08eurjpym153.160.000.002008.03.17 00:57153.060.000.000.00-0.83
216622462008.03.17 00:57buy0.13eurjpym153.130.000.002008.03.17 00:57152.980.000.000.00-2.01
216622602008.03.17 00:57buy0.21eurjpym153.020.000.002008.03.17 00:58153.270.000.000.005.41
216627862008.03.17 01:01buy0.01eurjpym153.300.000.002008.03.17 01:05153.500.000.000.000.21
216635062008.03.17 01:13sell0.01gbpusdm2.01620.00000.00002008.03.17 01:142.01720.000.000.00-0.10
216635332008.03.17 01:14sell0.01gbpusdm2.01680.00000.00002008.03.17 01:182.01780.000.000.00-0.10
216638052008.03.17 01:18sell0.02gbpusdm2.01740.00000.00002008.03.17 01:202.01840.000.000.00-0.20
216639892008.03.17 01:22buy0.01eurjpym153.430.000.002008.03.17 01:27153.630.000.000.000.20
216639152008.03.17 01:21sell0.03gbpusdm2.01790.00000.00002008.03.17 01:282.01890.000.000.00-0.30
216643522008.03.17 01:28sell0.05gbpusdm2.01820.00000.00002008.03.17 01:302.01920.000.000.00-0.50
216648502008.03.17 01:37buy0.01eurjpym153.500.000.002008.03.17 01:37153.400.000.000.00-0.10
216648782008.03.17 01:37buy0.01eurjpym153.440.000.002008.03.17 01:38153.320.000.000.00-0.12
216649392008.03.17 01:38buy0.02eurjpym153.360.000.002008.03.17 01:39153.260.000.000.00-0.21
216644632008.03.17 01:30sell0.08gbpusdm2.01880.00000.00002008.03.17 01:402.01680.000.000.001.60
216649802008.03.17 01:39buy0.03eurjpym153.310.000.002008.03.17 01:42153.510.000.000.000.62
216661972008.03.17 02:01buy0.01eurjpym153.340.000.002008.03.17 02:13153.240.000.000.00-0.10
216673222008.03.17 02:13buy0.01eurjpym153.290.000.002008.03.17 02:16153.190.000.000.00-0.10
216677292008.03.17 02:16buy0.02eurjpym153.230.000.002008.03.17 02:17153.120.000.000.00-0.22
216678852008.03.17 02:17buy0.03eurjpym153.180.000.002008.03.17 02:17153.080.000.000.00-0.31
216679502008.03.17 02:17buy0.05eurjpym153.130.000.002008.03.17 02:18153.030.000.000.00-0.52
216681662008.03.17 02:18buy0.08eurjpym153.040.000.002008.03.17 02:19152.940.000.000.00-0.83
216682702008.03.17 02:19buy0.13eurjpym152.990.000.002008.03.17 02:20152.880.000.000.00-1.48
216684702008.03.17 02:20buy0.21eurjpym152.920.000.002008.03.17 02:21152.800.000.000.00-2.61
216686332008.03.17 02:21sell0.34eurjpym152.780.000.002008.03.17 02:22152.580.000.000.007.06
216697862008.03.17 02:25sell0.01eurjpym152.590.000.002008.03.17 02:27152.690.000.000.00-0.11
216699682008.03.17 02:27sell0.01eurjpym152.660.000.002008.03.17 02:29152.460.000.000.000.21
216705702008.03.17 02:37sell0.01eurjpym152.680.000.002008.03.17 02:37152.780.000.000.00-0.10
216706492008.03.17 02:37sell0.01eurjpym152.740.000.002008.03.17 02:37152.870.000.000.00-0.14
216706882008.03.17 02:38sell0.02eurjpym152.830.000.002008.03.17 02:38152.940.000.000.00-0.23
216707022008.03.17 02:38sell0.03eurjpym152.890.000.002008.03.17 02:38153.000.000.000.00-0.34
216707252008.03.17 02:38sell0.05eurjpym152.950.000.002008.03.17 02:38153.060.000.000.00-0.57
216707492008.03.17 02:38sell0.08eurjpym153.030.000.002008.03.17 02:38153.170.000.000.00-1.16
216707922008.03.17 02:38sell0.13eurjpym153.100.000.002008.03.17 02:38153.200.000.000.00-1.35
216708292008.03.17 02:38sell0.21eurjpym153.150.000.002008.03.17 02:38153.250.000.000.00-2.18
216708702008.03.17 02:38sell0.34eurjpym153.210.000.002008.03.17 02:38153.330.000.000.00-4.22
216708942008.03.17 02:38buy0.55eurjpym153.340.000.002008.03.17 02:39153.210.000.000.00-7.40
216709902008.03.17 02:39buy0.89eurjpym153.250.000.002008.03.17 02:39153.150.000.000.00-9.22
216710082008.03.17 02:39buy1.44eurjpym153.200.000.002008.03.17 02:39153.050.000.000.00-22.39
216710252008.03.17 02:39buy2.33eurjpym153.130.000.002008.03.17 02:39153.030.000.000.00-24.17
216710862008.03.17 02:39buy3.77eurjpym153.040.000.002008.03.17 02:39152.940.000.000.00-39.12
216702472008.03.17 02:33sell0.01gbpusdm2.01290.00000.00002008.03.17 02:402.01090.000.000.000.20
216711012008.03.17 02:39buy6.10eurjpym153.020.000.002008.03.17 02:41152.910.000.000.00-69.63
216711712008.03.17 02:41buy6.10eurjpym153.010.000.002008.03.17 02:41152.900.000.000.00-69.67
216711922008.03.17 02:41buy6.10eurjpym152.940.000.002008.03.17 02:41152.800.000.000.00-88.70
216711992008.03.17 02:41buy6.10eurjpym152.860.000.002008.03.17 02:43152.710.000.000.00-95.07
216712492008.03.17 02:43buy6.10eurjpym152.770.000.002008.03.17 02:43152.670.000.000.00-63.42
216713252008.03.17 02:43buy6.10eurjpym152.720.000.002008.03.17 02:44152.610.000.000.00-69.78
216713732008.03.17 02:44buy6.10eurjpym152.630.000.002008.03.17 02:50152.830.000.000.00126.71
  0.00 0.00 0.00 -545.97
Closed P/L: -545.97
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -545.97 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 454.03 Equity: 454.03 Free Margin: 454.03
 
Details:
Graph
Gross Profit: 146.09 Gross Loss: 692.06 Total Net Profit: -545.97
Profit Factor: 0.21 Expected Payoff: -6.74  
Absolute Drawdown: 672.68 Maximal Drawdown: 672.68 (67.27%) Relative Drawdown: 67.27% (672.68)
 
Total Trades: 81 Short Positions (won %): 29 (20.69%) Long Positions (won %): 52 (11.54%)
Profit Trades (% of total): 12 (14.81%) Loss trades (% of total): 69 (85.19%)
Largest profit trade: 126.71 loss trade: -95.07
Average profit trade: 12.17 loss trade: -10.03
Maximum consecutive wins ($): 2 (5.62) consecutive losses ($): 21 (-108.01)
Maximal consecutive profit (count): 126.71 (1) consecutive loss (count): -456.27 (6)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 7