Interbank FX, LLC

Account: 1786857 Name: Alpha1111 Currency: USD 2008 March 14, 20:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
702705732008.01.03 16:58balanceDeposit10 243.62
720311852008.01.15 09:11buy0.01eurgbp0.75740.00000.00002008.02.27 19:270.76150.000.00-4.048.13
721379872008.01.15 15:41buy0.01eurgbp0.75390.00000.00002008.02.27 16:040.75950.000.00-4.0411.15
734638482008.01.21 06:34buy0.02eurcad1.49820.00000.00002008.02.17 23:001.48000.000.00-2.67-36.08
736285092008.01.22 00:00sell0.02usdchf1.11041.09370.00002008.01.25 00:001.08720.000.00-0.9842.68
736493832008.01.22 00:50sell0.02usdchf1.11110.00000.00002008.01.22 10:301.10550.000.000.0010.13
736574322008.01.22 01:23sell0.02nzdjpy78.800.000.002008.01.22 06:3178.690.000.000.002.07
736600052008.01.22 01:33sell0.02gbpjpy205.980.000.002008.01.22 04:21205.870.000.000.002.08
736609752008.01.22 01:36sell0.02usdjpy106.180.000.002008.01.22 04:25106.020.000.000.003.02
736623752008.01.22 01:42sell0.02gbpjpy206.410.000.002008.01.22 01:59206.250.000.000.003.01
736635722008.01.22 01:45sell0.02nzdjpy79.280.000.002008.01.22 02:0979.120.000.000.003.01
736688222008.01.22 02:00sell0.02gbpjpy206.210.000.002008.01.22 04:20206.050.000.000.003.01
736697692008.01.22 02:09sell0.02nzdjpy79.030.000.002008.01.22 04:2678.860.000.000.003.20
736728622008.01.22 02:28sell0.02usdjpy106.410.000.002008.01.22 03:19106.200.000.000.003.95
736835522008.01.22 03:30sell0.02nzdjpy79.310.000.002008.01.22 04:1579.100.000.000.003.96
736850932008.01.22 03:43sell0.02gbpjpy206.440.000.002008.01.22 04:17206.210.000.000.004.34
737666752008.01.22 08:30sell0.02gbpjpy206.640.000.002008.01.23 12:18206.360.000.00-0.655.30
737668962008.01.22 08:30sell0.02gbpchf2.15780.00000.00002008.01.22 09:522.15620.000.000.002.89
737683392008.01.22 08:33sell0.02nzdjpy79.030.000.002008.02.25 09:4487.150.000.00-13.74-150.73
737768522008.01.22 08:45sell0.02nzdjpy79.470.000.002008.01.22 08:5379.310.000.000.003.02
737804212008.01.22 08:55sell0.02nzdjpy79.350.000.002008.02.25 09:4487.150.000.00-13.74-144.79
737832782008.01.22 08:59sell0.02usdjpy106.440.000.002008.01.22 12:09106.230.000.000.003.95
737834352008.01.22 09:00sell0.02gbpjpy207.470.000.002008.01.22 09:24207.260.000.000.003.95
737834462008.01.22 09:00sell0.02nzdjpy79.610.000.002008.01.22 10:4479.390.000.000.004.14
737962712008.01.22 09:29sell0.02gbpjpy207.380.000.002008.01.22 09:46207.170.000.000.003.94
738014982008.01.22 09:53sell0.02gbpjpy207.270.000.002008.01.23 11:04207.030.000.00-0.654.53
738379682008.01.22 12:00sell0.02nzdjpy79.740.000.002008.01.22 12:1379.490.000.000.004.71
738547242008.01.22 13:00sell0.02nzdjpy79.800.000.002008.01.23 13:2279.570.000.00-0.414.38
738602002008.01.22 13:20buy0.02euraud1.68130.00000.00002008.01.22 13:331.68250.000.000.002.08
738605712008.01.22 13:22buy0.02euraud1.67640.00000.00002008.01.22 13:231.68590.000.000.0016.42
738634232008.01.22 13:25sell0.02usdjpy106.730.000.002008.01.22 13:32106.410.000.000.006.01
738794272008.01.22 13:45buy0.02euraud1.68200.00000.00002008.01.22 13:481.68370.000.000.002.94
739059992008.01.22 15:00buy0.02euraud1.68030.00000.00002008.01.22 15:581.68240.000.000.003.65
739131722008.01.22 15:26sell0.02usdjpy106.760.000.002008.01.22 15:31106.550.000.000.003.94
739229072008.01.22 15:41sell0.02usdjpy106.700.000.002008.01.22 19:08106.490.000.000.003.94
739285352008.01.22 16:00sell0.02gbpjpy209.420.000.002008.01.22 16:33209.040.000.000.007.12
739285852008.01.22 16:00sell0.02nzdjpy81.460.000.002008.01.23 03:2081.080.000.00-0.417.12
739324732008.01.22 16:12sell0.02usdjpy106.930.000.002008.01.22 19:04106.580.000.000.006.57
739415102008.01.22 17:00sell0.02gbpjpy208.950.000.002008.01.23 03:26208.560.000.00-0.657.32
739960932008.01.22 23:43sell0.02usdjpy106.950.000.002008.01.23 03:24106.600.000.000.006.57
739966452008.01.22 23:44buy0.02euraud1.67890.00000.00002008.01.23 00:301.68100.000.000.003.66
740271922008.01.23 00:30buy0.02euraud1.67650.00000.00002008.01.23 00:431.67860.000.000.003.66
740356662008.01.23 00:54buy0.02euraud1.67710.00000.00002008.01.23 01:071.67920.000.000.003.66
740958152008.01.23 07:46sell0.02gbpchf2.14760.00000.00002008.01.23 09:012.14600.000.000.002.93
740982792008.01.23 07:57buy0.02euraud1.68020.00000.00002008.01.23 09:141.68180.000.000.002.78
740985602008.01.23 07:59buy0.02eurcad1.50090.00000.00002008.01.23 19:481.50250.000.000.003.11
740988242008.01.23 08:00sell0.02nzdjpy81.630.000.002008.01.23 09:1781.270.000.000.006.78
740999412008.01.23 08:01buy0.02euraud1.67790.00000.00002008.01.23 08:441.68000.000.000.003.66
741069022008.01.23 08:24buy0.02eurcad1.49860.00000.00002008.01.23 09:041.50070.000.000.004.10
742223122008.01.23 15:20sell0.02usdjpy105.760.000.002008.01.23 15:29105.650.000.000.002.08
742246172008.01.23 15:27sell0.02gbpjpy206.250.000.002008.01.23 15:29206.140.000.000.002.08
742671552008.01.23 19:26sell0.02gbpjpy206.600.000.002008.01.23 19:49206.480.000.000.002.27
742676572008.01.23 19:27sell0.02usdjpy105.870.000.002008.01.23 19:48105.760.000.000.002.08
742684922008.01.23 19:28sell0.02gbpjpy206.930.000.002008.01.23 19:37206.770.000.000.003.02
742712332008.01.23 19:39sell0.02gbpjpy206.870.000.002008.01.23 19:43206.710.000.000.003.03
742827582008.01.23 20:24sell0.02gbpjpy207.810.000.002008.01.24 03:05207.550.000.00-1.964.90
742828352008.01.23 20:25sell0.02usdjpy106.220.000.002008.01.24 08:24106.020.000.00-0.823.77
742865072008.01.23 20:36sell0.02nzdjpy81.440.000.002008.01.24 01:4481.170.000.00-1.245.07
742878242008.01.23 20:41sell0.02gbpchf2.13560.00000.00002008.01.23 20:442.13390.000.000.003.11
742887712008.01.23 20:49buy0.02euraud1.67650.00000.00002008.01.24 01:301.67900.000.00-0.754.35
742888172008.01.23 20:49sell0.02usdjpy106.540.000.002008.01.24 03:04106.290.000.00-0.824.70
742892862008.01.23 20:50sell0.02gbpjpy208.570.000.002008.01.24 01:35208.260.000.00-1.965.82
742918042008.01.23 21:03sell0.02nzdjpy81.750.000.002008.01.24 01:3081.320.000.00-1.248.06
742923682008.01.23 21:08buy0.02euraud1.67370.00000.00002008.01.24 01:261.67770.000.00-0.756.97
743443922008.01.24 03:43sell0.02nzdjpy81.260.000.002008.02.25 09:4487.150.000.00-12.09-109.33
743487812008.01.24 04:54buy0.02euraud1.67120.00000.00002008.01.24 07:101.67480.000.000.006.28
743863262008.01.24 09:29sell0.02gbpchf2.13510.00000.00002008.01.24 10:162.13400.000.000.002.02
744024362008.01.24 11:38sell0.02gbpchf2.13460.00000.00002008.02.01 13:432.13080.000.00-3.047.07
744088692008.01.24 12:00sell0.02gbpjpy209.310.000.002008.01.24 13:27208.950.000.000.006.76
744166622008.01.24 12:52sell0.02usdjpy106.710.000.002008.01.28 04:16106.330.000.00-0.547.15
744250032008.01.24 13:32sell0.02gbpjpy209.230.000.002008.02.06 07:51208.490.000.00-7.1613.91
744644082008.01.24 16:00sell0.02gbpchf2.14460.00000.00002008.01.24 17:442.14100.000.000.006.63
745098812008.01.24 20:29sell0.02gbpchf2.14720.00000.00002008.02.01 12:382.14200.000.00-3.049.64
745548692008.01.25 00:39buy0.02nzdusd0.77160.00000.00002008.01.25 07:070.77270.000.000.002.20
745637602008.01.25 01:29buy0.02nzdusd0.76930.00000.00002008.01.25 02:150.77100.000.000.003.40
745894252008.01.25 04:58buy0.02euraud1.66850.00000.00002008.01.28 04:151.67220.000.00-0.256.50
745949672008.01.25 05:19buy0.01eurgbp0.74500.00000.00002008.02.01 12:390.75090.000.00-0.6911.70
745985582008.01.25 05:29sell0.02usdchf1.09080.00000.00002008.01.28 16:301.08860.000.00-0.204.04
746854532008.01.25 12:00sell0.02usdchf1.09660.00000.00002008.01.28 05:271.09290.000.00-0.206.77
747374562008.01.25 16:12buy0.02nzdusd0.77010.00000.00002008.01.28 08:520.77220.000.000.104.20
747588982008.01.25 17:58buy0.02nzdusd0.76680.00000.00002008.01.28 09:000.77240.000.000.1011.20
747820242008.01.27 23:00buy0.02euraud1.66970.00000.00002008.01.31 00:001.67480.000.00-1.259.02
747895292008.01.27 23:03sell0.02gbpchf2.17190.00000.00002008.01.28 02:472.16630.000.000.0010.22
748013212008.01.28 00:00sell0.02gbpchf2.17472.14830.00002008.02.04 07:432.14830.000.00-2.6648.43
748028262008.01.28 00:01buy0.02audusd0.88090.88500.00002008.01.30 23:240.88500.000.000.208.20
748037602008.01.28 00:05buy0.02nzdusd0.77020.77530.00002008.01.30 23:500.77530.000.000.4910.20
748777282008.01.28 08:04sell0.02usdjpy106.590.000.002008.01.28 10:20106.430.000.000.003.01
748916982008.01.28 09:00sell0.02nzdjpy82.260.000.002008.02.25 09:4487.150.000.00-11.27-90.77
749348042008.01.28 13:02sell0.02usdjpy106.800.000.002008.01.28 15:03106.590.000.000.003.94
750422902008.01.28 21:51sell0.02nzdjpy83.010.000.002008.01.30 23:5282.350.000.00-2.0612.43
750445812008.01.28 22:10sell0.02gbpjpy212.310.000.002008.01.29 02:12211.750.000.000.0010.49
750560652008.01.29 00:00sell0.02gbpjpy212.28211.380.002008.02.05 07:24211.380.000.00-4.5616.83
751248832008.01.29 05:56buy0.02euraud1.66310.00000.00002008.01.30 10:171.66880.000.00-0.2510.11
751482892008.01.29 07:58sell0.02usdchf1.09230.00000.00002008.01.30 10:151.09010.000.00-0.204.04
751504602008.01.29 08:02sell0.02gbpchf2.17160.00000.00002008.01.30 19:192.16530.000.00-0.3811.57
752053222008.01.29 12:48sell0.02gbpjpy213.350.000.002008.01.29 12:57212.790.000.000.0010.48
752053372008.01.29 12:48sell0.02usdjpy107.130.000.002008.01.29 14:59106.740.000.000.007.31
752262062008.01.29 14:00sell0.02usdchf1.09490.00000.00002008.01.30 07:231.09120.000.00-0.206.78
752566182008.01.29 16:17sell0.02gbpjpy212.820.000.002008.01.30 05:32212.230.000.00-0.6511.05
752567582008.01.29 16:18sell0.02usdjpy107.090.000.002008.01.30 02:22106.720.000.00-0.276.93
753051672008.01.30 00:00sell0.02nzdjpy83.200.000.002008.02.24 23:0086.680.000.00-10.45-64.88
753055972008.01.30 00:00sell0.02usdjpy107.06106.880.002008.02.04 01:19106.880.000.00-1.363.37
753764922008.01.30 09:59sell0.02usdjpy106.990.000.002008.01.30 10:57106.830.000.000.003.00
753872052008.01.30 10:42sell0.02gbpjpy213.100.000.002008.01.30 20:45212.540.000.000.0010.50
754093142008.01.30 13:16sell0.02usdjpy107.140.000.002008.01.30 20:35106.780.000.000.006.74
754135822008.01.30 13:21sell0.02usdchf1.09250.00000.00002008.01.30 13:341.09140.000.000.002.02
754667512008.01.30 19:18buy0.02euraud1.65670.00000.00002008.01.30 20:461.66270.000.000.0010.73
755265332008.01.30 22:07buy0.02audusd0.89220.00000.00002008.01.31 15:140.89330.000.000.002.20
755299272008.01.30 22:19buy0.02nzdusd0.78250.00000.00002008.01.31 06:520.78370.000.000.002.40
755359982008.01.30 22:45buy0.02audusd0.88990.00000.00002008.01.31 06:010.89160.000.000.003.40
755424012008.01.30 23:24buy0.02nzdusd0.77890.00000.00002008.01.31 01:080.78050.000.000.003.20
755567142008.01.31 00:00buy0.02nzdusd0.77750.78710.00002008.02.05 12:350.78710.000.000.3019.20
755573132008.01.31 00:00buy0.02audusd0.88530.00000.00002008.01.31 00:280.88750.000.000.004.40
756795692008.01.31 08:00sell0.02nzdjpy83.670.000.002008.01.31 13:3183.090.000.000.0010.95
756822942008.01.31 08:09sell0.02usdjpy106.780.000.002008.01.31 09:05106.570.000.000.003.94
756942612008.01.31 08:51buy0.02eurusd1.48210.00000.00002008.01.31 09:041.48370.000.000.003.20
757702532008.01.31 14:20buy0.02audusd0.88820.00000.00002008.01.31 14:560.89030.000.000.004.20
757719392008.01.31 14:21buy0.02nzdusd0.78120.00000.00002008.01.31 14:520.78330.000.000.004.20
757729552008.01.31 14:23buy0.02eurusd1.48260.00000.00002008.01.31 14:541.48420.000.000.003.20
758007962008.01.31 15:56sell0.02usdchf1.08320.00000.00002008.01.31 19:421.08160.000.000.002.96
758040752008.01.31 16:00sell0.02usdjpy106.320.000.002008.02.01 13:34106.090.000.00-0.274.34
758042312008.01.31 16:00buy0.02euraud1.65930.00000.00002008.02.07 17:041.61910.000.00-1.75-71.88
758203322008.01.31 17:00sell0.02usdjpy106.760.000.002008.01.31 17:25106.550.000.000.003.94
759109362008.02.01 04:00sell0.02audjpy95.350.000.002008.02.06 10:0294.740.000.00-1.0211.48
759109932008.02.01 04:00sell0.02nzdjpy83.830.000.002008.02.05 20:5083.230.000.00-0.8211.23
760186802008.02.01 14:18buy0.02nzdusd0.78850.00000.00002008.02.01 14:340.79010.000.000.003.20
760350402008.02.01 14:56buy0.02eurusd1.48380.00000.00002008.02.01 16:261.48540.000.000.003.20
760381322008.02.01 15:00sell0.02usdchf1.08250.00000.00002008.02.01 16:111.08090.000.000.002.96
760399482008.02.01 15:01buy0.02eurusd1.48150.00000.00002008.02.01 16:091.48360.000.000.004.20
760405912008.02.01 15:01sell0.02usdjpy106.630.000.002008.02.01 15:20106.520.000.000.002.07
760407262008.02.01 15:01sell0.02usdchf1.08500.00000.00002008.02.01 15:211.08290.000.000.003.88
760651612008.02.01 16:00buy0.02eurcad1.47990.00000.00002008.02.19 13:451.48610.000.00-1.3412.30
760697782008.02.01 16:18sell0.02usdchf1.08220.00000.00002008.02.26 18:261.07830.000.00-3.417.23
760713402008.02.01 16:26buy0.02audcad0.89690.00000.00002008.02.01 19:560.89850.000.000.003.22
760825632008.02.01 17:49buy0.02eurusd1.48100.00000.00002008.02.04 07:071.48310.000.00-0.074.20
760992082008.02.01 19:40sell0.02gbpchf2.13990.00000.00002008.02.07 10:232.13700.000.00-2.285.29
760995252008.02.01 19:43sell0.02eurchf1.61040.00000.00002008.02.06 01:411.60800.000.00-0.604.36
761758992008.02.04 06:14buy0.02euraud1.63880.00000.00002008.02.07 17:041.61910.000.00-1.25-35.22
761759352008.02.04 06:14sell0.02eurchf1.61420.00000.00002008.02.06 01:281.60840.000.00-0.4010.56
761929442008.02.04 07:56sell0.02gbpusd1.97280.00000.00002008.02.05 03:361.97120.000.00-0.173.20
761939352008.02.04 07:58sell0.02gbpjpy210.710.000.002008.02.04 15:36210.490.000.000.004.13
761940082008.02.04 07:58sell0.02gbpchf2.15040.00000.00002008.02.04 17:552.14830.000.000.003.86
761955592008.02.04 08:00sell0.02gbpusd1.97520.00000.00002008.02.04 09:131.97310.000.000.004.20
762134192008.02.04 09:35sell0.02gbpusd1.97560.00000.00002008.02.04 15:361.97350.000.000.004.20
762177182008.02.04 09:59sell0.02gbpchf2.15540.00000.00002008.02.04 15:332.15190.000.000.006.43
763117812008.02.05 00:01sell0.02usdjpy106.700.000.002008.02.28 00:00106.420.000.00-5.495.26
763239372008.02.05 01:05buy0.02audusd0.90510.00000.00002008.02.05 03:300.90720.000.000.004.20
763348832008.02.05 03:35buy0.02audusd0.90370.00000.00002008.02.05 03:440.90580.000.000.004.20
763597372008.02.05 07:20sell0.02gbpchf2.15440.00000.00002008.02.06 07:512.15060.000.00-0.386.92
763665762008.02.05 08:05sell0.02usdchf1.09240.00000.00002008.02.21 18:171.08730.000.00-2.789.38
763776322008.02.05 08:38buy0.02eurusd1.47750.00000.00002008.02.21 16:451.48120.000.00-0.377.40
763808502008.02.05 08:51sell0.02usdjpy107.260.000.002008.02.05 13:59106.880.000.000.007.11
763926222008.02.05 09:25buy0.02audusd0.90530.00000.00002008.02.12 11:270.90680.000.000.283.00
764064062008.02.05 10:14buy0.02nzdusd0.79080.00000.00002008.02.12 12:010.79290.000.000.694.20
764100912008.02.05 10:25sell0.02usdjpy107.560.000.002008.02.05 13:58107.000.000.000.0010.47
764295522008.02.05 12:37buy0.02nzdusd0.78680.00000.00002008.02.07 06:290.79050.000.000.397.40
764298812008.02.05 12:37buy0.02audusd0.90170.00000.00002008.02.11 11:410.90390.000.000.244.40
764593402008.02.05 14:15sell0.02eurjpy156.620.000.002008.02.06 00:00155.940.000.00-0.3212.77
764650072008.02.05 14:34buy0.02audcad0.90040.00000.00002008.02.05 15:160.90250.000.000.004.17
764991202008.02.05 17:01buy0.02audusd0.89940.00000.00002008.02.11 11:410.90390.000.000.249.00
766415872008.02.06 07:43buy0.02eurusd1.46300.00000.00002008.02.15 10:401.46890.000.00-0.7711.80
766918572008.02.06 09:59buy0.02audcad0.89860.00000.00002008.02.06 14:010.90210.000.000.006.97
767379232008.02.06 14:20sell0.02eurjpy156.070.000.002008.02.06 19:19155.860.000.000.003.94
767419882008.02.06 14:32sell0.02gbpjpy209.210.000.002008.02.06 14:41209.040.000.000.003.19
767505052008.02.06 15:05sell0.02gbpjpy209.210.000.002008.02.06 18:58209.000.000.000.003.94
768451102008.02.06 23:46buy0.02audcad0.89800.00000.00002008.02.07 13:570.90170.000.000.007.31
768471012008.02.07 00:00buy0.02eurusd1.46161.46530.00002008.02.18 08:301.46530.000.00-0.487.40
769050672008.02.07 06:25sell0.02gbpjpy209.040.000.002008.02.07 06:40208.830.000.000.003.95
769526372008.02.07 10:41buy0.02nzdusd0.78740.00000.00002008.02.07 15:050.78910.000.000.003.40
769567242008.02.07 11:02sell0.03audnzd1.13390.00000.00002008.02.07 11:151.13230.000.000.003.78
769657292008.02.07 12:00sell0.02nzdjpy83.730.000.002008.02.07 12:5583.160.000.000.0010.74
770220892008.02.07 13:54sell0.02gbpchf2.14090.00000.00002008.02.07 14:552.13970.000.000.002.18
770307712008.02.07 14:05sell0.02nzdjpy83.740.000.002008.02.25 09:4487.150.000.00-6.33-63.30
770355072008.02.07 14:30sell0.02gbpchf2.14350.00000.00002008.02.07 14:532.14190.000.000.002.91
770474892008.02.07 15:05sell0.02usdjpy106.580.000.002008.02.27 14:31106.220.000.00-3.886.78
770630372008.02.07 16:00sell0.02usdchf1.10250.00000.00002008.02.11 11:451.09670.000.00-0.4010.58
770793772008.02.07 17:00sell0.02gbpchf2.14560.00000.00002008.02.07 17:192.14350.000.000.003.80
770794112008.02.07 17:00sell0.02usdjpy106.820.000.002008.02.11 14:53106.590.000.00-0.544.32
770895242008.02.07 17:32sell0.02gbpjpy207.780.000.002008.02.11 14:45207.560.000.00-1.304.12
770900982008.02.07 17:34sell0.02usdjpy107.050.000.002008.02.11 11:56106.670.000.00-0.547.12
770904292008.02.07 17:35sell0.02eurjpy155.190.000.002008.02.11 14:08155.000.000.00-0.643.55
770965562008.02.07 17:58sell0.02gbpchf2.14710.00000.00002008.02.07 19:202.14500.000.000.003.80
771043942008.02.07 18:27sell0.02gbpjpy208.790.000.002008.02.07 19:32208.570.000.000.004.10
771090692008.02.07 18:34sell0.02eurjpy155.650.000.002008.02.07 19:32155.440.000.000.003.91
771248632008.02.07 19:35buy0.02nzdusd0.78740.00000.00002008.02.08 01:430.78890.000.000.103.00
771298942008.02.07 20:00sell0.02audjpy95.860.000.002008.02.25 19:31100.190.000.00-5.51-80.02
771302432008.02.07 20:00sell0.03audnzd1.13530.00000.00002008.02.28 12:421.16220.000.001.16-65.46
771429022008.02.07 21:20sell0.02gbpjpy208.860.000.002008.02.07 22:27208.620.000.00-0.654.47
771628132008.02.08 00:00sell0.02usdjpy107.310.000.002008.02.11 11:43106.740.000.00-0.2710.68
772581262008.02.08 08:20sell0.02gbpjpy209.240.000.002008.02.08 13:53208.880.000.000.006.71
772586392008.02.08 08:21sell0.02gbpchf2.15180.00000.00002008.02.08 12:542.14980.000.000.003.63
772591632008.02.08 08:23buy0.01eurgbp0.74380.00000.00002008.02.17 23:010.74970.000.00-0.7711.54
772612602008.02.08 08:29sell0.02gbpchf2.15480.00000.00002008.02.08 12:522.15080.000.000.007.25
772764082008.02.08 09:52sell0.02gbpusd1.95010.00000.00002008.02.08 11:101.94800.000.000.004.20
772815572008.02.08 10:22buy0.02audcad0.90010.00000.00002008.02.11 11:400.90280.000.000.045.41
772976702008.02.08 12:00buy0.02audcad0.89510.00000.00002008.02.11 11:400.90260.000.000.0415.02
773653252008.02.08 16:19sell0.02eurjpy156.120.000.002008.02.08 16:51155.760.000.000.006.70
775488932008.02.11 11:40sell0.02audjpy96.480.000.002008.02.20 00:0099.480.000.00-3.08-55.57
775489542008.02.11 11:41sell0.02gbpchf2.13780.00000.00002008.02.28 00:002.10850.000.00-6.7055.11
775607162008.02.11 13:00sell0.02gbpchf2.14190.00000.00002008.02.15 13:392.13820.000.00-2.286.80
775620082008.02.11 13:07sell0.02eurchf1.60110.00000.00002008.02.11 14:311.59950.000.000.002.90
776269002008.02.11 19:52sell0.02gbpjpy208.500.000.002008.02.11 23:54208.260.000.00-0.654.49
777432652008.02.12 07:05sell0.02gbpjpy209.150.000.002008.02.12 08:37208.730.000.000.007.85
777544942008.02.12 08:00sell0.02eurjpy155.680.000.002008.02.12 08:37155.320.000.000.006.73
778188852008.02.12 12:07sell0.02gbpjpy209.260.000.002008.02.29 00:34208.180.000.00-10.8420.63
778193052008.02.12 12:09sell0.02eurjpy155.780.000.002008.03.14 18:38154.880.000.00-10.8018.19
778383842008.02.12 13:10sell0.02eurchf1.60450.00000.00002008.02.15 13:381.60040.000.00-1.007.53
778630492008.02.12 14:09buy0.02audcad0.90220.00000.00002008.02.12 15:560.90430.000.000.004.21
778646462008.02.12 14:11sell0.02gbpusd1.95630.00000.00002008.02.18 07:541.95220.000.00-1.168.20
778812092008.02.12 15:18sell0.02gbpchf2.15590.00000.00002008.02.15 09:592.15100.000.00-1.908.95
779189022008.02.12 17:23buy0.02audusd0.90370.00000.00002008.02.14 13:180.90520.000.000.163.00
779423812008.02.12 20:00sell0.02usdjpy107.330.000.002008.02.27 08:39106.610.000.00-3.0713.51
779870422008.02.13 01:04sell0.02gbpchf2.15930.00000.00002008.02.15 09:502.15240.000.00-1.5212.61
780221962008.02.13 06:43buy0.02audusd0.90120.00000.00002008.02.14 06:550.90330.000.000.124.20
780222722008.02.13 06:43buy0.02audcad0.90150.00000.00002008.02.14 13:580.90360.000.000.124.20
780383392008.02.13 08:04buy0.02nzdusd0.78680.00000.00002008.02.14 12:250.79040.000.000.297.20
780414902008.02.13 08:23buy0.02audusd0.89890.00000.00002008.02.14 02:290.90250.000.000.127.20
780422212008.02.13 08:27buy0.02audcad0.89910.00000.00002008.02.14 10:460.90270.000.000.127.21
781091162008.02.13 13:35sell0.02usdchf1.10540.00000.00002008.02.14 16:321.09930.000.00-0.5911.10
781620332008.02.13 16:00sell0.02gbpjpy212.330.000.002008.02.15 10:33211.630.000.00-2.6112.97
782057872008.02.14 00:00sell0.02eurjpy157.580.000.002008.03.03 10:36156.260.000.00-5.2525.62
782060192008.02.14 00:00sell0.02gbpusd1.96171.95940.00002008.02.19 00:001.95060.000.00-0.7722.20
782078342008.02.14 00:00sell0.02eurchf1.61310.00000.00002008.02.14 17:321.60750.000.000.0010.19
783096372008.02.14 13:04sell0.02gbpusd1.97120.00000.00002008.02.15 08:451.96560.000.00-0.1711.20
783453942008.02.14 15:43buy0.02audcad0.89920.00000.00002008.02.14 17:080.90080.000.000.003.21
783967992008.02.14 23:01buy0.02nzdusd0.78610.00000.00002008.02.15 09:030.78820.000.000.004.20
784022392008.02.15 00:00sell0.02eurjpy157.840.000.002008.03.03 10:36156.260.000.00-4.9330.67
785865562008.02.15 18:18buy0.02nzdusd0.78660.00000.00002008.02.15 19:080.78870.000.000.004.20
786189072008.02.18 00:00sell0.02nzdjpy85.220.000.002008.02.25 09:4487.150.000.00-2.66-35.82
786191062008.02.18 00:00sell0.02audjpy97.970.000.002008.02.25 19:31100.190.000.00-2.45-41.03
786996172008.02.18 09:28sell0.02gbpchf2.14820.00000.00002008.02.19 00:202.14700.000.00-0.342.17
786997392008.02.18 09:28buy0.02eurusd1.46300.00000.00002008.02.18 15:081.46510.000.000.004.20
787143122008.02.18 11:03sell0.02gbpchf2.15050.00000.00002008.02.18 17:592.14840.000.000.003.81
787251732008.02.18 12:00sell0.02eurchf1.61430.00000.00002008.02.22 16:101.60800.000.00-0.9611.61
791327702008.02.19 20:49buy0.02nzdusd0.79690.00000.00002008.02.21 02:560.79900.000.000.774.20
791760632008.02.20 00:44buy0.02audcad0.93260.00000.00002008.02.22 09:590.93410.000.000.572.96
791862652008.02.20 02:14buy0.02audusd0.91660.00000.00002008.02.20 19:440.91870.000.000.004.20
791951082008.02.20 02:49buy0.02audcad0.93030.00000.00002008.02.20 17:200.93260.000.000.004.52
792785072008.02.20 10:58buy0.02eurcad1.48760.00000.00002008.02.20 11:291.48970.000.000.004.15
792906532008.02.20 11:55buy0.02eurusd1.46690.00000.00002008.02.20 17:211.46900.000.000.004.20
793028402008.02.20 12:22buy0.02audusd0.91290.00000.00002008.02.20 17:180.91650.000.000.007.20
793244062008.02.20 13:32buy0.02nzdusd0.79260.00000.00002008.02.20 17:140.79620.000.000.007.20
793303102008.02.20 13:41sell0.02audjpy98.290.000.002008.02.20 13:4198.320.000.000.00-0.55
793820622008.02.20 17:20sell0.02gbpjpy210.090.000.002008.02.20 19:01209.850.000.000.004.45
793928092008.02.20 18:06sell0.02gbpjpy210.320.000.002008.02.20 18:25210.070.000.000.004.62
795272712008.02.21 09:31sell0.02gbpusd1.95120.00000.00002008.03.12 18:152.02480.000.00-5.42-147.20
795274982008.02.21 09:31sell0.02gbpchf2.14290.00000.00002008.02.21 17:192.13900.000.000.007.15
795467172008.02.21 10:50sell0.02gbpusd1.95790.00000.00002008.02.21 11:281.95430.000.000.007.20
795630022008.02.21 12:00sell0.02usdchf1.10280.00000.00002008.02.21 15:411.09690.000.000.0010.76
795633672008.02.21 12:00sell0.02gbpusd1.95550.00000.00002008.03.12 18:142.02450.000.00-5.42-138.00
796423662008.02.21 16:41buy0.02audcad0.92720.00000.00002008.02.21 17:350.92930.000.000.004.16
797157652008.02.22 00:00sell0.02gbpjpy210.920.000.002008.02.22 10:00210.350.000.000.0010.65
798255402008.02.22 11:46buy0.02eurcad1.49510.00000.00002008.02.22 11:521.49670.000.000.003.18
798779052008.02.22 15:32buy0.02audusd0.91960.00000.00002008.02.22 18:160.92120.000.000.003.20
799463112008.02.25 00:00sell0.02gbpusd1.96860.00000.00002008.03.10 00:002.01960.000.00-4.22-102.00
799471932008.02.25 00:01buy0.01eurgbp0.75360.00000.00002008.02.28 00:040.76220.000.00-0.3917.05
799596822008.02.25 01:22buy0.02eurcad1.49860.00000.00002008.03.03 13:301.50090.000.000.214.65
800146622008.02.25 09:07buy0.02eurcad1.49380.00000.00002008.03.03 12:481.49750.000.000.217.51
800201132008.02.25 09:28buy0.02audcad0.93240.00000.00002008.03.14 12:330.93470.000.002.834.63
800212372008.02.25 09:31sell0.02usdjpy107.650.000.002008.02.26 18:35107.290.000.00-0.176.71
800358502008.02.25 11:00sell0.02gbpjpy211.870.000.002008.02.27 11:23211.260.000.00-1.0811.47
800389042008.02.25 11:07sell0.02gbpchf2.14470.00000.00002008.02.25 13:152.14100.000.000.006.79
800468462008.02.25 12:00buy0.02audcad0.93000.00000.00002008.03.14 12:040.93360.000.002.837.24
800592652008.02.25 13:31sell0.02usdcad1.00110.00000.00002008.02.25 13:321.00160.000.000.00-1.00
801436162008.02.26 00:00sell0.02gbpjpy212.43206.390.002008.03.03 10:55204.430.000.00-3.25155.37
801748532008.02.26 02:35sell0.02eurchf1.61650.00000.00002008.02.26 18:261.61070.000.000.0010.76
801752592008.02.26 02:42buy0.02nzdusd0.81070.00000.00002008.02.26 15:100.81230.000.000.003.20
801926862008.02.26 05:53buy0.02nzdusd0.80840.00000.00002008.02.26 09:540.81050.000.000.004.20
802631602008.02.26 10:24sell0.02gbpusd1.97170.00000.00002008.03.12 18:142.02450.000.00-4.52-105.60
804688162008.02.27 00:20buy0.02eurcad1.47190.00000.00002008.02.27 11:261.47750.000.000.0011.40
806726582008.02.27 15:47sell0.02usdjpy106.540.000.002008.02.27 16:12106.430.000.000.002.07
807257632008.02.27 19:23buy0.02nzdusd0.81460.00000.00002008.02.27 20:390.81670.000.000.004.20
808100672008.02.28 06:28buy0.02nzdusd0.81320.00000.00002008.02.28 09:070.81530.000.000.004.20
808165582008.02.28 07:20buy0.02audusd0.93900.00000.00002008.02.28 09:080.94110.000.000.004.20
808627532008.02.28 12:16buy0.02nzdusd0.81200.00000.00002008.02.28 15:580.81590.000.000.007.80
809361882008.02.28 16:43buy0.02audcad0.92020.00000.00002008.02.28 17:260.92180.000.000.003.29
810185802008.02.28 23:03buy0.02nzdusd0.81320.00000.00002008.02.29 02:290.81530.000.000.004.20
810249872008.02.28 23:40buy0.02chfjpy99.910.000.002008.03.05 14:29100.120.000.000.184.06
810358172008.02.28 23:55buy0.02audusd0.94500.00000.00002008.02.29 02:280.94660.000.000.003.20
810713002008.02.29 00:48buy0.02audcad0.92110.00000.00002008.02.29 00:540.92270.000.000.003.27
811667622008.02.29 08:44buy0.02audcad0.92310.00000.00002008.03.03 13:500.92480.000.000.143.44
811688552008.02.29 08:49buy0.02audusd0.94400.00000.00002008.02.29 09:080.94510.000.000.002.20
811850962008.02.29 10:11buy0.02audusd0.94280.00000.00002008.03.13 19:410.94490.000.002.084.20
811859582008.02.29 10:17buy0.02nzdusd0.81240.00000.00002008.03.13 16:170.81460.000.002.494.40
811975322008.02.29 11:03buy0.02nzdusd0.81010.00000.00002008.03.13 16:090.81390.000.002.497.60
812200312008.02.29 12:00buy0.02audusd0.93670.00000.00002008.03.03 15:040.94060.000.000.167.80
812440112008.02.29 13:23buy0.02eurcad1.48600.00000.00002008.02.29 13:351.48710.000.000.002.25
812443072008.02.29 13:24buy0.02audcad0.91460.00000.00002008.03.03 13:300.92280.000.000.1416.60
812509742008.02.29 13:43buy0.02eurcad1.48480.00000.00002008.02.29 14:501.48640.000.000.003.28
812752732008.02.29 15:15buy0.01eurgbp0.76330.00000.00002008.03.03 11:550.76540.000.00-0.084.16
812998902008.02.29 16:36sell0.02gbpjpy207.370.000.002008.02.29 16:49207.210.000.000.003.07
815303582008.03.03 10:36sell0.02gbpchf2.06580.00000.00002008.03.03 11:142.06370.000.000.004.04
815356002008.03.03 10:56buy0.02audcad0.91870.92390.00002008.03.14 15:590.92390.000.001.8410.54
815356082008.03.03 10:56sell0.02usdchf1.04040.00000.00002008.03.03 13:311.03810.000.000.004.43
815357212008.03.03 10:57buy0.02nzdusd0.79750.00000.00002008.03.03 15:150.80310.000.000.0011.20
815717932008.03.03 13:01sell0.02eurjpy156.780.000.002008.03.03 20:08156.620.000.000.003.10
815739942008.03.03 13:07sell0.02nzdjpy82.220.000.002008.03.03 14:4882.060.000.000.003.11
815794052008.03.03 13:20sell0.02gbpjpy204.890.000.002008.03.03 13:30204.700.000.000.003.69
815797572008.03.03 13:20sell0.02usdjpy103.260.000.002008.03.03 14:19103.100.000.000.003.10
815834372008.03.03 13:30sell0.02usdcad0.98800.00000.00002008.03.03 15:030.98400.000.000.008.13
815994492008.03.03 14:19sell0.02eurjpy157.020.000.002008.03.03 19:50156.810.000.000.004.07
816226552008.03.03 15:01sell0.02gbpjpy205.130.000.002008.03.03 15:48204.920.000.000.004.06
816270742008.03.03 15:03sell0.02nzdjpy82.650.000.002008.03.04 15:5782.420.000.00-0.384.47
816338232008.03.03 15:15sell0.02usdjpy103.400.000.002008.03.03 19:48103.240.000.000.003.10
816349002008.03.03 15:17sell0.02eurchf1.58290.00000.00002008.03.04 00:231.58080.000.00-0.164.04
816381622008.03.03 15:23sell0.02gbpchf2.06960.00000.00002008.03.03 15:292.06740.000.000.004.23
816413882008.03.03 15:30sell0.02usdchf1.04010.00000.00002008.03.04 10:461.03850.000.00-0.073.08
816415882008.03.03 15:30sell0.02gbpchf2.06680.00000.00002008.03.03 15:432.06470.000.000.004.03
816547632008.03.03 16:00sell0.02usdchf1.04240.00000.00002008.03.04 00:181.04030.000.00-0.074.04
816552452008.03.03 16:01sell0.02gbpchf2.06750.00000.00002008.03.04 00:122.06530.000.00-0.344.22
816557872008.03.03 16:01sell0.02usdcad0.98970.00000.00002008.03.04 10:490.98610.000.00-0.027.30
816662772008.03.03 16:32sell0.02gbpjpy205.340.000.002008.03.03 19:10205.130.000.000.004.06
816663102008.03.03 16:32sell0.02usdjpy103.630.000.002008.03.03 19:05103.420.000.000.004.06
816755282008.03.03 17:01buy0.03audnzd1.16620.00000.00002008.03.07 08:191.16880.000.00-1.076.20
817839692008.03.04 00:30buy0.02audusd0.93670.00000.00002008.03.04 03:120.93830.000.000.003.20
818285352008.03.04 04:00buy0.02audusd0.93190.00000.00002008.03.05 22:020.93540.000.000.647.00
819069092008.03.04 08:45sell0.02nzdjpy83.150.000.002008.03.04 09:1383.050.000.000.001.94
819392842008.03.04 10:20buy0.02eurcad1.50050.00000.00002008.03.04 11:051.50260.000.000.004.25
820534932008.03.04 15:53sell0.02usdcad0.99230.00000.00002008.03.05 15:110.98870.000.00-0.027.28
820709052008.03.04 16:32buy0.02nzdusd0.79840.00000.00002008.03.05 22:070.80420.000.000.7711.60
821166872008.03.04 19:43sell0.02nzdjpy82.340.000.002008.03.06 18:4782.150.000.00-1.523.69
821246842008.03.04 20:03sell0.02gbpjpy204.870.000.002008.03.05 08:54204.680.000.00-0.543.66
821251952008.03.04 20:04sell0.02usdjpy103.240.000.002008.03.06 16:04103.050.000.00-0.693.69
821255742008.03.04 20:05sell0.02nzdjpy82.580.000.002008.03.05 04:3582.410.000.00-0.383.29
821260222008.03.04 20:07sell0.02eurjpy157.140.000.002008.03.07 13:42156.760.000.00-1.647.48
821344472008.03.04 20:40sell0.02gbpchf2.06180.00000.00002008.03.05 06:532.05910.000.00-0.345.20
821348792008.03.04 20:41sell0.02gbpjpy205.390.000.002008.03.05 00:56205.160.000.00-0.544.45
821527152008.03.04 22:44sell0.02usdchf1.03950.00000.00002008.03.05 06:531.03730.000.000.004.24
821793662008.03.05 00:06sell0.02usdcad0.99390.99040.00002008.03.07 16:240.99040.000.00-0.087.07
822415562008.03.05 07:17sell0.02usdjpy103.690.000.002008.03.06 10:04103.270.000.00-0.528.13
822633412008.03.05 08:13buy0.02eurusd1.51540.00000.00002008.03.05 10:171.51910.000.000.007.40
822658892008.03.05 08:19sell0.02usdchf1.04180.00000.00002008.03.05 10:161.03970.000.000.004.04
823101392008.03.05 11:38buy0.02eurcad1.50660.00000.00002008.03.05 13:071.50870.000.000.004.24
823107002008.03.05 11:38sell0.02usdchf1.04010.00000.00002008.03.05 13:251.03800.000.000.004.05
823182132008.03.05 12:03buy0.02audcad0.91720.00000.00002008.03.05 15:590.92330.000.000.0012.32
823639552008.03.05 15:01sell0.02gbpjpy205.850.000.002008.03.07 09:12205.330.000.00-2.1710.20
823715132008.03.05 15:15sell0.02gbpchf2.06450.00000.00002008.03.05 15:332.06300.000.000.002.89
823729882008.03.05 15:17sell0.02usdchf1.04000.00000.00002008.03.05 15:281.03890.000.000.002.12
823758412008.03.05 15:22buy0.01eurgbp0.76510.00000.00002008.03.05 15:300.76620.000.000.002.18
823804842008.03.05 15:31sell0.02nzdjpy82.870.000.002008.03.06 15:0382.610.000.00-1.145.04
823965842008.03.05 16:00sell0.02nzdjpy83.240.000.002008.03.05 18:2182.870.000.000.007.14
824020352008.03.05 16:19sell0.02eurchf1.58300.00000.00002008.03.05 18:361.57910.000.000.007.55
824069532008.03.05 16:30sell0.02gbpchf2.06510.00000.00002008.03.05 18:212.06310.000.000.003.87
824776772008.03.05 20:00buy0.02audcad0.91850.00000.00002008.03.06 13:560.92450.000.000.4312.15
824850812008.03.05 20:30buy0.02eurcad1.50320.00000.00002008.03.05 23:361.50530.000.000.094.27
824919742008.03.05 21:00sell0.02nzdjpy83.280.000.002008.03.06 10:0482.850.000.00-1.148.33
826585122008.03.06 12:30sell0.02gbpchf2.06390.00000.00002008.03.06 13:562.06230.000.000.003.11
826619162008.03.06 12:51buy0.01eurgbp0.76560.00000.00002008.03.12 14:070.76780.000.00-0.324.43
826636572008.03.06 13:00sell0.02gbpchf2.06690.00000.00002008.03.06 13:502.06480.000.000.004.07
826782292008.03.06 13:34sell0.02usdcad0.98760.00000.00002008.03.06 14:200.98600.000.000.003.25
827469852008.03.06 16:00sell0.02gbpchf2.06710.00000.00002008.03.06 17:392.06350.000.000.007.00
827525232008.03.06 16:14buy0.02audcad0.91680.00000.00002008.03.07 17:520.92230.000.000.1411.10
828365182008.03.06 20:05buy0.02nzdusd0.79640.00000.00002008.03.11 12:480.80220.000.000.5711.60
828365502008.03.06 20:06buy0.02audusd0.92600.00000.00002008.03.07 01:070.92960.000.000.167.20
829358312008.03.07 06:01sell0.02nzdjpy82.010.000.002008.03.07 06:5781.850.000.000.003.13
829586902008.03.07 07:29buy0.02chfjpy100.150.000.002008.03.07 15:37100.380.000.000.004.45
830085252008.03.07 12:00buy0.02eurcad1.50400.00000.00002008.03.07 12:051.50610.000.000.004.30
830100432008.03.07 12:05buy0.02eurcad1.50720.00000.00002008.03.07 13:471.50950.000.000.004.69
830125582008.03.07 12:24sell0.02nzdjpy81.530.000.002008.03.07 13:4781.140.000.000.007.67
830173262008.03.07 12:50sell0.02nzdjpy81.830.000.002008.03.07 13:1381.670.000.000.003.13
830227952008.03.07 13:16sell0.02eurjpy157.740.000.002008.03.07 13:18157.570.000.000.003.32
830231612008.03.07 13:17sell0.02gbpchf2.06000.00000.00002008.03.07 13:282.05840.000.000.003.13
830492992008.03.07 13:54buy0.02audusd0.93110.00000.00002008.03.07 15:210.93220.000.000.002.20
830608932008.03.07 14:19sell0.02usdcad0.98240.00000.00002008.03.13 13:410.98110.000.00-0.122.65
830617132008.03.07 14:20sell0.02usdjpy102.230.000.002008.03.07 14:24102.130.000.000.001.96
830619802008.03.07 14:20buy0.01eurgbp0.76250.00000.00002008.03.11 10:350.76610.000.00-0.167.27
830626302008.03.07 14:21sell0.02gbpjpy206.230.000.002008.03.10 05:45206.050.000.00-0.543.53
830665522008.03.07 14:31sell0.02gbpchf2.06130.00000.00002008.03.09 22:402.05910.000.00-0.344.31
830668472008.03.07 14:32sell0.02usdchf1.02160.00000.00002008.03.09 22:381.02050.000.00-0.072.16
830673182008.03.07 14:32sell0.02usdjpy102.360.000.002008.03.09 22:51102.200.000.00-0.173.13
830698052008.03.07 14:38buy0.02eurusd1.53590.00000.00002008.03.09 22:201.53750.000.000.083.20
830718162008.03.07 14:41sell0.02usdchf1.02330.00000.00002008.03.09 22:221.02170.000.00-0.073.13
830817442008.03.07 14:58sell0.02eurchf1.57620.00000.00002008.03.07 15:051.57520.000.000.001.95
830822832008.03.07 14:59sell0.02nzdjpy81.810.000.002008.03.07 15:1181.700.000.000.002.15
830831322008.03.07 15:00sell0.02usdchf1.02750.00000.00002008.03.07 15:141.02540.000.000.004.10
830832122008.03.07 15:00buy0.02eurusd1.53330.00000.00002008.03.07 15:171.53540.000.000.004.20
830880872008.03.07 15:12sell0.02usdcad0.98630.00000.00002008.03.12 10:160.98420.000.00-0.064.27
830908782008.03.07 15:20sell0.02eurjpy157.770.000.002008.03.07 16:27157.600.000.000.003.32
830939642008.03.07 15:30sell0.02usdjpy102.830.000.002008.03.07 16:27102.620.000.000.004.09
830940912008.03.07 15:30sell0.02nzdjpy81.910.000.002008.03.07 16:1681.750.000.000.003.11
830945832008.03.07 15:31sell0.02usdchf1.02560.00000.00002008.03.07 16:181.02350.000.000.004.10
830960352008.03.07 15:54sell0.02eurjpy158.170.000.002008.03.07 16:13157.960.000.000.004.08
831001782008.03.07 16:00sell0.02gbpchf2.06400.00000.00002008.03.09 22:242.06030.000.00-0.347.24
831009422008.03.07 16:02sell0.02gbpjpy207.380.000.002008.03.07 16:20206.990.000.000.007.60
831111142008.03.07 16:35sell0.02usdjpy102.650.000.002008.03.07 19:05102.440.000.000.004.10
831176952008.03.07 17:00buy0.02audusd0.92850.00000.00002008.03.12 04:460.93230.000.000.487.60
831251512008.03.07 18:00sell0.02nzdjpy81.780.000.002008.03.07 18:3781.570.000.000.004.10
831410432008.03.07 20:15sell0.02nzdjpy81.560.000.002008.03.09 22:0081.220.000.00-0.386.63
831415262008.03.07 20:19sell0.02eurjpy157.830.000.002008.03.09 22:00157.490.000.00-0.336.63
831447032008.03.07 20:40sell0.02nzdjpy81.790.000.002008.03.09 22:0081.230.000.00-0.3810.92
831548452008.03.09 22:00buy0.02nzdusd0.79220.81190.00002008.03.14 15:390.81190.000.001.1539.40
831579742008.03.09 22:01buy0.02audusd0.92650.93750.00002008.03.14 11:170.93750.000.000.9622.00
832833562008.03.10 06:39buy0.02audusd0.92550.00000.00002008.03.12 01:370.93120.000.000.3211.40
833182492008.03.10 08:06sell0.02nzdjpy81.040.000.002008.03.10 09:3680.930.000.000.002.15
833187112008.03.10 08:07sell0.02gbpjpy206.330.000.002008.03.10 08:26206.210.000.000.002.34
833212362008.03.10 08:15sell0.02audjpy94.700.000.002008.03.10 08:2894.600.000.000.001.96
833504572008.03.10 09:58buy0.02chfjpy99.750.000.002008.03.10 14:34100.110.000.000.007.04
833578962008.03.10 10:24sell0.02nzdjpy81.120.000.002008.03.10 13:4081.020.000.000.001.96
833594652008.03.10 10:27sell0.02gbpchf2.06660.00000.00002008.03.10 13:562.06300.000.000.007.04
833643752008.03.10 10:38sell0.02audjpy94.740.000.002008.03.10 11:0694.630.000.000.002.15
833762852008.03.10 11:22sell0.02usdjpy102.320.000.002008.03.10 11:29102.160.000.000.003.13
833767332008.03.10 11:23sell0.02gbpjpy206.610.000.002008.03.10 11:29206.440.000.000.003.33
833770162008.03.10 11:24sell0.02audjpy94.770.000.002008.03.10 11:3394.610.000.000.003.13
833844212008.03.10 11:46sell0.02usdchf1.02440.00000.00002008.03.10 12:141.02230.000.000.004.11
833892412008.03.10 12:00sell0.02nzdjpy81.350.000.002008.03.10 13:3881.140.000.000.004.11
833902242008.03.10 12:04sell0.02gbpjpy206.580.000.002008.03.10 12:36206.360.000.000.004.30
833903392008.03.10 12:04sell0.02audjpy94.810.000.002008.03.10 12:2394.650.000.000.003.12
833903632008.03.10 12:04sell0.02usdjpy102.360.000.002008.03.10 14:06102.150.000.000.004.11
834024392008.03.10 12:35buy0.02eurusd1.53230.00000.00002008.03.10 12:551.53450.000.000.004.40
834027852008.03.10 12:36sell0.02usdchf1.02510.00000.00002008.03.10 12:531.02290.000.000.004.30
834046082008.03.10 12:38sell0.02usdcad0.99090.00000.00002008.03.12 09:290.98710.000.00-0.047.70
835262042008.03.10 20:27buy0.02audcad0.91360.00000.00002008.03.11 12:420.91940.000.000.1411.68
835544482008.03.10 23:53buy0.02chfjpy99.610.000.002008.03.11 05:5099.970.000.000.007.07
835583502008.03.11 00:00sell0.02usdcad0.99600.00000.00002008.03.11 10:330.99040.000.000.0011.31
835587632008.03.11 00:00sell0.02usdcad0.99600.99490.00002008.03.14 00:000.98490.000.00-0.1022.54
835984182008.03.11 02:26sell0.02eurjpy156.380.000.002008.03.11 03:10156.220.000.000.003.15
836144812008.03.11 04:56sell0.02nzdjpy80.640.000.002008.03.13 05:0480.360.000.00-1.525.59
836145862008.03.11 04:57sell0.02audjpy93.480.000.002008.03.14 18:2293.220.000.00-1.755.24
836211732008.03.11 05:49sell0.02audjpy93.710.000.002008.03.13 05:0493.440.000.00-1.405.40
836221972008.03.11 05:54sell0.02eurjpy156.670.000.002008.03.13 03:39156.380.000.00-1.315.77
836238932008.03.11 06:00buy0.02euraud1.66920.00000.00002008.03.11 10:211.67160.000.000.004.44
836256902008.03.11 06:12sell0.02gbpjpy204.740.000.002008.03.13 03:19204.420.000.00-2.176.36
836279262008.03.11 06:25sell0.02gbpchf2.05110.00000.00002008.03.11 06:372.04950.000.000.003.13
836282612008.03.11 06:28sell0.02usdjpy102.040.000.002008.03.12 19:24101.830.000.00-0.174.12
836285362008.03.11 06:29sell0.02gbpjpy204.970.000.002008.03.11 06:47204.750.000.000.004.31
836435262008.03.11 08:00sell0.02gbpjpy205.120.000.002008.03.11 08:12204.910.000.000.004.12
836470282008.03.11 08:17sell0.02gbpchf2.05220.00000.00002008.03.11 09:222.05020.000.000.003.93
836555952008.03.11 09:13sell0.02gbpjpy205.390.000.002008.03.12 21:45205.080.000.00-2.176.13
836870272008.03.11 10:32sell0.02eurchf1.57240.00000.00002008.03.13 08:541.57000.000.00-0.644.77
837125322008.03.11 12:00sell0.02nzdjpy81.730.000.002008.03.13 03:3081.260.000.00-1.529.37
837207322008.03.11 12:38sell0.02gbpjpy207.120.000.002008.03.11 13:46206.760.000.000.007.01
837210562008.03.11 12:39sell0.02eurchf1.57810.00000.00002008.03.13 03:391.57420.000.00-0.647.71
837228312008.03.11 12:42sell0.02usdchf1.02610.00000.00002008.03.12 11:421.02450.000.00-0.073.12
837230662008.03.11 12:42sell0.02usdjpy102.870.000.002008.03.12 11:46102.480.000.00-0.177.61
837235512008.03.11 12:43sell0.02gbpchf2.06380.00000.00002008.03.12 12:122.06160.000.00-0.344.30
837295922008.03.11 12:45buy0.02eurusd1.53880.00000.00002008.03.12 09:541.53990.000.000.082.20
837343912008.03.11 12:47buy0.02eurcad1.52750.00000.00002008.03.11 13:311.52860.000.000.002.21
837406182008.03.11 12:53sell0.02usdchf1.03090.00000.00002008.03.11 13:001.02880.000.000.004.08
837451832008.03.11 13:00sell0.02usdchf1.02840.00000.00002008.03.11 13:221.02630.000.000.004.09
837485092008.03.11 13:05buy0.02eurusd1.53580.00000.00002008.03.11 13:111.53740.000.000.003.20
837489912008.03.11 13:07buy0.02eurcad1.52460.00000.00002008.03.11 13:121.52620.000.000.003.23
837657262008.03.11 13:47buy0.02eurusd1.53650.00000.00002008.03.12 04:481.53810.000.000.083.20
837695852008.03.11 14:00sell0.02gbpjpy206.630.000.002008.03.11 15:47206.260.000.000.007.19
837739722008.03.11 14:12buy0.02eurusd1.53400.00000.00002008.03.12 02:151.53610.000.000.084.20
837767682008.03.11 14:16buy0.02eurcad1.52360.00000.00002008.03.11 15:511.52570.000.000.004.23
837826502008.03.11 14:30sell0.02usdchf1.03080.00000.00002008.03.11 15:521.02870.000.000.004.08
838073242008.03.11 15:32buy0.02chfjpy99.930.000.002008.03.11 22:03100.140.000.000.064.06
838185652008.03.11 16:00sell0.02audjpy95.120.000.002008.03.12 21:2394.690.000.00-1.408.46
838185792008.03.11 16:00sell0.02usdchf1.02920.00000.00002008.03.12 10:251.02560.000.00-0.077.02
838304542008.03.11 16:40sell0.02usdcad0.99610.00000.00002008.03.11 22:300.99050.000.00-0.0211.31
838665242008.03.11 19:00sell0.02gbpchf2.06950.00000.00002008.03.12 11:422.06580.000.00-0.347.23
838665542008.03.11 19:00sell0.02gbpjpy207.090.000.002008.03.12 00:57206.710.000.00-0.547.38
840715862008.03.12 09:28buy0.02eurcad1.51830.00000.00002008.03.12 10:051.52210.000.000.007.71
840752872008.03.12 09:51sell0.02gbpjpy207.720.000.002008.03.12 10:30207.360.000.000.007.02
842975282008.03.12 21:42buy0.02chfjpy99.910.000.002008.03.13 00:12100.070.000.000.003.14
843620152008.03.13 00:31sell0.02nzdjpy82.110.000.002008.03.13 00:4282.000.000.000.002.16
844219662008.03.13 04:09buy0.02nzdusd0.80450.00000.00002008.03.13 09:070.80610.000.000.003.20
844259712008.03.13 04:32buy0.02audcad0.92640.00000.00002008.03.13 09:250.92810.000.000.003.45
844272412008.03.13 04:40buy0.02audusd0.93480.00000.00002008.03.13 05:350.93640.000.000.003.20
845152642008.03.13 09:19sell0.02audjpy93.970.000.002008.03.14 14:0193.760.000.00-0.354.21
845154802008.03.13 09:19sell0.02nzdjpy80.820.000.002008.03.14 18:3480.700.000.00-0.382.42
845247482008.03.13 09:49sell0.02gbpjpy204.400.000.002008.03.13 09:52204.290.000.000.002.19
845248582008.03.13 09:49sell0.02usdjpy100.430.000.002008.03.13 09:53100.320.000.000.002.19
845569942008.03.13 12:09sell0.02gbpchf2.05930.00000.00002008.03.13 13:082.05720.000.000.004.15
845570352008.03.13 12:09sell0.02usdchf1.01140.00000.00002008.03.13 13:121.00980.000.000.003.17
845703632008.03.13 12:43sell0.02usdjpy100.620.000.002008.03.13 13:12100.450.000.000.003.38
845706642008.03.13 12:43sell0.02gbpjpy204.810.000.002008.03.13 13:09204.630.000.000.003.58
845736402008.03.13 12:46sell0.02eurjpy156.850.000.002008.03.13 12:54156.690.000.000.003.18
845763162008.03.13 12:53buy0.02eurcad1.53410.00000.00002008.03.13 13:081.53620.000.000.004.26
845788822008.03.13 13:00sell0.02audjpy94.370.000.002008.03.13 13:2594.160.000.000.004.19
845902182008.03.13 13:36buy0.02eurcad1.53310.00000.00002008.03.13 16:451.53520.000.000.004.26
846179032008.03.13 15:10sell0.02usdchf1.01130.00000.00002008.03.13 20:161.01020.000.000.002.18
846232022008.03.13 15:22sell0.02eurjpy156.800.000.002008.03.13 15:33156.640.000.000.003.19
846234372008.03.13 15:22sell0.02audjpy94.700.000.002008.03.14 04:3794.480.000.00-0.354.39
846238122008.03.13 15:23sell0.02eurchf1.57770.00000.00002008.03.13 15:471.57610.000.000.003.16
846238442008.03.13 15:23sell0.02nzdjpy81.750.000.002008.03.14 05:2581.530.000.00-0.384.40
846290012008.03.13 15:41sell0.02eurjpy156.800.000.002008.03.13 15:45156.640.000.000.003.18
846325772008.03.13 15:54sell0.02usdjpy100.620.000.002008.03.13 21:52100.460.000.00-0.173.19
846350962008.03.13 16:02sell0.02eurjpy156.880.000.002008.03.14 04:03156.660.000.00-0.334.38
846373022008.03.13 16:09sell0.02usdjpy100.850.000.002008.03.13 16:21100.640.000.000.004.17
846388442008.03.13 16:13sell0.02usdchf1.01360.00000.00002008.03.13 16:441.01140.000.000.004.35
846542672008.03.13 17:09sell0.02usdjpy100.850.000.002008.03.13 20:09100.640.000.000.004.17
846592012008.03.13 17:27sell0.02gbpjpy204.920.000.002008.03.13 19:53204.690.000.000.004.57
846683872008.03.13 18:02sell0.02gbpchf2.06090.00000.00002008.03.13 18:462.05880.000.000.004.14
846739652008.03.13 18:30sell0.02usdchf1.01590.00000.00002008.03.13 18:531.01380.000.000.004.14
846739822008.03.13 18:30sell0.02eurchf1.58160.00000.00002008.03.13 19:561.57950.000.000.004.15
846781602008.03.13 18:47sell0.02usdcad0.98640.00000.00002008.03.13 20:130.98520.000.000.002.44
846959702008.03.13 20:00sell0.02audjpy95.250.000.002008.03.13 21:5694.880.000.00-0.357.37
847347662008.03.13 23:28sell0.02audjpy95.160.000.002008.03.14 04:0294.800.000.000.007.17
847649402008.03.14 00:30sell0.02usdjpy100.910.000.002008.03.14 02:03100.700.000.000.004.17
848805482008.03.14 08:55buy0.02eurusd1.55590.00000.00002008.03.14 09:081.55810.000.000.004.40
848824812008.03.14 09:00sell0.02nzdjpy82.300.000.002008.03.14 11:1881.930.000.000.007.36
849011942008.03.14 10:23buy0.02eurusd1.55510.00000.00002008.03.14 12:071.55720.000.000.004.20
849063972008.03.14 11:09buy0.02nzdusd0.81530.00000.00002008.03.14 12:310.81710.000.000.003.60
849064102008.03.14 11:10buy0.02audusd0.93990.00000.00002008.03.14 13:120.94220.000.000.004.60
849224482008.03.14 12:01sell0.02usdcad0.99280.00000.00002008.03.14 14:030.98860.000.000.008.50
849352012008.03.14 12:32sell0.02usdjpy100.840.000.002008.03.14 13:31100.580.000.000.005.17
849352542008.03.14 12:32sell0.02gbpjpy204.470.000.002008.03.14 12:33204.200.000.000.005.36
849352982008.03.14 12:32sell0.02eurjpy156.970.000.002008.03.14 12:33156.750.000.000.004.37
849383812008.03.14 12:37sell0.02gbpjpy204.320.000.002008.03.14 12:57204.200.000.000.002.38
849385432008.03.14 12:38sell0.02eurjpy156.890.000.002008.03.14 12:56156.730.000.000.003.17
849415592008.03.14 12:45sell0.02gbpjpy204.550.000.002008.03.14 12:52204.370.000.000.003.57
849432392008.03.14 12:50sell0.02usdchf1.01230.00000.00002008.03.14 12:561.01110.000.000.002.37
849469742008.03.14 13:00sell0.02nzdjpy82.410.000.002008.03.14 13:4882.030.000.000.007.59
849474982008.03.14 13:02sell0.02gbpjpy204.450.000.002008.03.14 13:30204.220.000.000.004.57
849484172008.03.14 13:08sell0.02eurjpy157.020.000.002008.03.14 13:31156.690.000.000.006.56
849518242008.03.14 13:19sell0.02usdchf1.01250.00000.00002008.03.14 13:331.01030.000.000.004.36
849523882008.03.14 13:20sell0.02gbpchf2.05430.00000.00002008.03.14 13:312.05080.000.000.006.92
849569682008.03.14 13:30sell0.02eurchf1.57660.00000.00002008.03.14 13:311.57460.000.000.003.96
849938902008.03.14 14:05buy0.02audcad0.92730.00000.00002008.03.14 14:070.92840.000.000.002.23
849971772008.03.14 14:07buy0.02audcad0.92840.00000.00002008.03.14 14:090.92970.000.000.002.64
850273342008.03.14 15:06sell0.02usdcad0.98960.00000.00002008.03.14 16:290.98600.000.000.007.30
850372382008.03.14 15:39buy0.02nzdusd0.81220.00000.00002008.03.14 15:590.81440.000.000.004.40
850383772008.03.14 15:42buy0.02audusd0.93590.00000.00002008.03.14 16:080.93800.000.000.004.20
850441192008.03.14 15:58buy0.02eurcad1.54190.00000.00002008.03.14 17:221.54300.000.000.002.23
850539642008.03.14 16:38buy0.02eurcad1.53960.00000.00002008.03.14 16:581.54120.000.000.003.24
  0.00 0.00 -253.70 1 590.79
Closed P/L: 1 337.09
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
850409822008.03.14 15:47buy0.02audcad0.92740.00000.0000 0.92370.000.000.14-7.51
851221362008.03.14 19:48buy0.02audcad0.92330.00000.0000 0.92370.000.000.140.81
843768972008.03.13 01:30buy0.02chfjpy99.810.000.00 99.400.000.000.12-8.26
835975262008.03.11 02:17sell0.02nzdjpy80.390.000.00 80.830.000.00-2.28-8.86
850324182008.03.14 15:19buy0.02nzdusd0.81490.00000.0000 0.81300.000.000.19-3.80
851046802008.03.14 18:48buy0.02nzdusd0.81260.00000.0000 0.81300.000.000.190.80
848969182008.03.14 10:10sell0.02usdcad0.98560.00000.0000 0.98640.000.00-0.02-1.62
  0.00 0.00 -1.52 -28.44
 Floating P/L: -29.96
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 243.62 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 337.09 Floating P/L: -29.96 Margin: 46.67
Balance: 11 580.71 Equity: 11 550.75 Free Margin: 11 504.08
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 981.96 Gross Loss: 1 644.87 Total Net Profit: 1 337.09
Profit Factor: 1.81 Expected Payoff: 2.60  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 853.12 (7.50%) Relative Drawdown: 7.50% (853.12)
 
Total Trades: 515 Short Positions (won %): 344 (94.77%) Long Positions (won %): 171 (98.25%)
Profit Trades (% of total): 494 (95.92%) Loss trades (% of total): 21 (4.08%)
Largest profit trade: 152.12 loss trade: -164.47
Average profit trade: 6.04 loss trade: -78.33
Maximum consecutive wins ($): 151 (875.62) consecutive losses ($): 7 (-729.90)
Maximal consecutive profit (count): 875.62 (151) consecutive loss (count): -729.90 (7)
Average consecutive wins: 45 consecutive losses: 2