|Account: 1786857
|Name: Alpha1111
|Currency: USD
|2008 March 14, 20:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|70270573
|2008.01.03 16:58
|balance
|Deposit
|10 243.62
|72031185
|2008.01.15 09:11
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7574
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 19:27
|0.7615
|0.00
|0.00
|-4.04
|8.13
|72137987
|2008.01.15 15:41
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7539
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 16:04
|0.7595
|0.00
|0.00
|-4.04
|11.15
|73463848
|2008.01.21 06:34
|buy
|0.02
|eurcad
|1.4982
|0.0000
|0.0000
|2008.02.17 23:00
|1.4800
|0.00
|0.00
|-2.67
|-36.08
|73628509
|2008.01.22 00:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1104
|1.0937
|0.0000
|2008.01.25 00:00
|1.0872
|0.00
|0.00
|-0.98
|42.68
|73649383
|2008.01.22 00:50
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1111
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 10:30
|1.1055
|0.00
|0.00
|0.00
|10.13
|73657432
|2008.01.22 01:23
|sell
|0.02
|nzdjpy
|78.80
|0.00
|0.00
|2008.01.22 06:31
|78.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|73660005
|2008.01.22 01:33
|sell
|0.02
|gbpjpy
|205.98
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:21
|205.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|73660975
|2008.01.22 01:36
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.18
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:25
|106.02
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|73662375
|2008.01.22 01:42
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.41
|0.00
|0.00
|2008.01.22 01:59
|206.25
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|73663572
|2008.01.22 01:45
|sell
|0.02
|nzdjpy
|79.28
|0.00
|0.00
|2008.01.22 02:09
|79.12
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|73668822
|2008.01.22 02:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.21
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:20
|206.05
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|73669769
|2008.01.22 02:09
|sell
|0.02
|nzdjpy
|79.03
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:26
|78.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|73672862
|2008.01.22 02:28
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.41
|0.00
|0.00
|2008.01.22 03:19
|106.20
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|73683552
|2008.01.22 03:30
|sell
|0.02
|nzdjpy
|79.31
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:15
|79.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|73685093
|2008.01.22 03:43
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.44
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:17
|206.21
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|73766675
|2008.01.22 08:30
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.64
|0.00
|0.00
|2008.01.23 12:18
|206.36
|0.00
|0.00
|-0.65
|5.30
|73766896
|2008.01.22 08:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1578
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 09:52
|2.1562
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|73768339
|2008.01.22 08:33
|sell
|0.02
|nzdjpy
|79.03
|0.00
|0.00
|2008.02.25 09:44
|87.15
|0.00
|0.00
|-13.74
|-150.73
|73776852
|2008.01.22 08:45
|sell
|0.02
|nzdjpy
|79.47
|0.00
|0.00
|2008.01.22 08:53
|79.31
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|73780421
|2008.01.22 08:55
|sell
|0.02
|nzdjpy
|79.35
|0.00
|0.00
|2008.02.25 09:44
|87.15
|0.00
|0.00
|-13.74
|-144.79
|73783278
|2008.01.22 08:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.44
|0.00
|0.00
|2008.01.22 12:09
|106.23
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|73783435
|2008.01.22 09:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.47
|0.00
|0.00
|2008.01.22 09:24
|207.26
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|73783446
|2008.01.22 09:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|79.61
|0.00
|0.00
|2008.01.22 10:44
|79.39
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|73796271
|2008.01.22 09:29
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.38
|0.00
|0.00
|2008.01.22 09:46
|207.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|73801498
|2008.01.22 09:53
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.27
|0.00
|0.00
|2008.01.23 11:04
|207.03
|0.00
|0.00
|-0.65
|4.53
|73837968
|2008.01.22 12:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|79.74
|0.00
|0.00
|2008.01.22 12:13
|79.49
|0.00
|0.00
|0.00
|4.71
|73854724
|2008.01.22 13:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|79.80
|0.00
|0.00
|2008.01.23 13:22
|79.57
|0.00
|0.00
|-0.41
|4.38
|73860200
|2008.01.22 13:20
|buy
|0.02
|euraud
|1.6813
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 13:33
|1.6825
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|73860571
|2008.01.22 13:22
|buy
|0.02
|euraud
|1.6764
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 13:23
|1.6859
|0.00
|0.00
|0.00
|16.42
|73863423
|2008.01.22 13:25
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.73
|0.00
|0.00
|2008.01.22 13:32
|106.41
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|73879427
|2008.01.22 13:45
|buy
|0.02
|euraud
|1.6820
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 13:48
|1.6837
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|73905999
|2008.01.22 15:00
|buy
|0.02
|euraud
|1.6803
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 15:58
|1.6824
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|73913172
|2008.01.22 15:26
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.76
|0.00
|0.00
|2008.01.22 15:31
|106.55
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|73922907
|2008.01.22 15:41
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.70
|0.00
|0.00
|2008.01.22 19:08
|106.49
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|73928535
|2008.01.22 16:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.42
|0.00
|0.00
|2008.01.22 16:33
|209.04
|0.00
|0.00
|0.00
|7.12
|73928585
|2008.01.22 16:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.46
|0.00
|0.00
|2008.01.23 03:20
|81.08
|0.00
|0.00
|-0.41
|7.12
|73932473
|2008.01.22 16:12
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.93
|0.00
|0.00
|2008.01.22 19:04
|106.58
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|73941510
|2008.01.22 17:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.95
|0.00
|0.00
|2008.01.23 03:26
|208.56
|0.00
|0.00
|-0.65
|7.32
|73996093
|2008.01.22 23:43
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.95
|0.00
|0.00
|2008.01.23 03:24
|106.60
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|73996645
|2008.01.22 23:44
|buy
|0.02
|euraud
|1.6789
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 00:30
|1.6810
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|74027192
|2008.01.23 00:30
|buy
|0.02
|euraud
|1.6765
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 00:43
|1.6786
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|74035666
|2008.01.23 00:54
|buy
|0.02
|euraud
|1.6771
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 01:07
|1.6792
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|74095815
|2008.01.23 07:46
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1476
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 09:01
|2.1460
|0.00
|0.00
|0.00
|2.93
|74098279
|2008.01.23 07:57
|buy
|0.02
|euraud
|1.6802
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 09:14
|1.6818
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|74098560
|2008.01.23 07:59
|buy
|0.02
|eurcad
|1.5009
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 19:48
|1.5025
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|74098824
|2008.01.23 08:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.63
|0.00
|0.00
|2008.01.23 09:17
|81.27
|0.00
|0.00
|0.00
|6.78
|74099941
|2008.01.23 08:01
|buy
|0.02
|euraud
|1.6779
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 08:44
|1.6800
|0.00
|0.00
|0.00
|3.66
|74106902
|2008.01.23 08:24
|buy
|0.02
|eurcad
|1.4986
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 09:04
|1.5007
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|74222312
|2008.01.23 15:20
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.76
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:29
|105.65
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|74224617
|2008.01.23 15:27
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.25
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:29
|206.14
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|74267155
|2008.01.23 19:26
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.60
|0.00
|0.00
|2008.01.23 19:49
|206.48
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|74267657
|2008.01.23 19:27
|sell
|0.02
|usdjpy
|105.87
|0.00
|0.00
|2008.01.23 19:48
|105.76
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|74268492
|2008.01.23 19:28
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.93
|0.00
|0.00
|2008.01.23 19:37
|206.77
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|74271233
|2008.01.23 19:39
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.87
|0.00
|0.00
|2008.01.23 19:43
|206.71
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|74282758
|2008.01.23 20:24
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.81
|0.00
|0.00
|2008.01.24 03:05
|207.55
|0.00
|0.00
|-1.96
|4.90
|74282835
|2008.01.23 20:25
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.22
|0.00
|0.00
|2008.01.24 08:24
|106.02
|0.00
|0.00
|-0.82
|3.77
|74286507
|2008.01.23 20:36
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.44
|0.00
|0.00
|2008.01.24 01:44
|81.17
|0.00
|0.00
|-1.24
|5.07
|74287824
|2008.01.23 20:41
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1356
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 20:44
|2.1339
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|74288771
|2008.01.23 20:49
|buy
|0.02
|euraud
|1.6765
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 01:30
|1.6790
|0.00
|0.00
|-0.75
|4.35
|74288817
|2008.01.23 20:49
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.54
|0.00
|0.00
|2008.01.24 03:04
|106.29
|0.00
|0.00
|-0.82
|4.70
|74289286
|2008.01.23 20:50
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.57
|0.00
|0.00
|2008.01.24 01:35
|208.26
|0.00
|0.00
|-1.96
|5.82
|74291804
|2008.01.23 21:03
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.75
|0.00
|0.00
|2008.01.24 01:30
|81.32
|0.00
|0.00
|-1.24
|8.06
|74292368
|2008.01.23 21:08
|buy
|0.02
|euraud
|1.6737
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 01:26
|1.6777
|0.00
|0.00
|-0.75
|6.97
|74344392
|2008.01.24 03:43
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.26
|0.00
|0.00
|2008.02.25 09:44
|87.15
|0.00
|0.00
|-12.09
|-109.33
|74348781
|2008.01.24 04:54
|buy
|0.02
|euraud
|1.6712
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 07:10
|1.6748
|0.00
|0.00
|0.00
|6.28
|74386326
|2008.01.24 09:29
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1351
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 10:16
|2.1340
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|74402436
|2008.01.24 11:38
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1346
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 13:43
|2.1308
|0.00
|0.00
|-3.04
|7.07
|74408869
|2008.01.24 12:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.31
|0.00
|0.00
|2008.01.24 13:27
|208.95
|0.00
|0.00
|0.00
|6.76
|74416662
|2008.01.24 12:52
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.71
|0.00
|0.00
|2008.01.28 04:16
|106.33
|0.00
|0.00
|-0.54
|7.15
|74425003
|2008.01.24 13:32
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.23
|0.00
|0.00
|2008.02.06 07:51
|208.49
|0.00
|0.00
|-7.16
|13.91
|74464408
|2008.01.24 16:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1446
|0.0000
|0.0000
|2008.01.24 17:44
|2.1410
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|74509881
|2008.01.24 20:29
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1472
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 12:38
|2.1420
|0.00
|0.00
|-3.04
|9.64
|74554869
|2008.01.25 00:39
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7716
|0.0000
|0.0000
|2008.01.25 07:07
|0.7727
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|74563760
|2008.01.25 01:29
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7693
|0.0000
|0.0000
|2008.01.25 02:15
|0.7710
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|74589425
|2008.01.25 04:58
|buy
|0.02
|euraud
|1.6685
|0.0000
|0.0000
|2008.01.28 04:15
|1.6722
|0.00
|0.00
|-0.25
|6.50
|74594967
|2008.01.25 05:19
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7450
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 12:39
|0.7509
|0.00
|0.00
|-0.69
|11.70
|74598558
|2008.01.25 05:29
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0908
|0.0000
|0.0000
|2008.01.28 16:30
|1.0886
|0.00
|0.00
|-0.20
|4.04
|74685453
|2008.01.25 12:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0966
|0.0000
|0.0000
|2008.01.28 05:27
|1.0929
|0.00
|0.00
|-0.20
|6.77
|74737456
|2008.01.25 16:12
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7701
|0.0000
|0.0000
|2008.01.28 08:52
|0.7722
|0.00
|0.00
|0.10
|4.20
|74758898
|2008.01.25 17:58
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7668
|0.0000
|0.0000
|2008.01.28 09:00
|0.7724
|0.00
|0.00
|0.10
|11.20
|74782024
|2008.01.27 23:00
|buy
|0.02
|euraud
|1.6697
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 00:00
|1.6748
|0.00
|0.00
|-1.25
|9.02
|74789529
|2008.01.27 23:03
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1719
|0.0000
|0.0000
|2008.01.28 02:47
|2.1663
|0.00
|0.00
|0.00
|10.22
|74801321
|2008.01.28 00:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1747
|2.1483
|0.0000
|2008.02.04 07:43
|2.1483
|0.00
|0.00
|-2.66
|48.43
|74802826
|2008.01.28 00:01
|buy
|0.02
|audusd
|0.8809
|0.8850
|0.0000
|2008.01.30 23:24
|0.8850
|0.00
|0.00
|0.20
|8.20
|74803760
|2008.01.28 00:05
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7702
|0.7753
|0.0000
|2008.01.30 23:50
|0.7753
|0.00
|0.00
|0.49
|10.20
|74877728
|2008.01.28 08:04
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.59
|0.00
|0.00
|2008.01.28 10:20
|106.43
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|74891698
|2008.01.28 09:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|82.26
|0.00
|0.00
|2008.02.25 09:44
|87.15
|0.00
|0.00
|-11.27
|-90.77
|74934804
|2008.01.28 13:02
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.80
|0.00
|0.00
|2008.01.28 15:03
|106.59
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|75042290
|2008.01.28 21:51
|sell
|0.02
|nzdjpy
|83.01
|0.00
|0.00
|2008.01.30 23:52
|82.35
|0.00
|0.00
|-2.06
|12.43
|75044581
|2008.01.28 22:10
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.31
|0.00
|0.00
|2008.01.29 02:12
|211.75
|0.00
|0.00
|0.00
|10.49
|75056065
|2008.01.29 00:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.28
|211.38
|0.00
|2008.02.05 07:24
|211.38
|0.00
|0.00
|-4.56
|16.83
|75124883
|2008.01.29 05:56
|buy
|0.02
|euraud
|1.6631
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 10:17
|1.6688
|0.00
|0.00
|-0.25
|10.11
|75148289
|2008.01.29 07:58
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0923
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 10:15
|1.0901
|0.00
|0.00
|-0.20
|4.04
|75150460
|2008.01.29 08:02
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1716
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 19:19
|2.1653
|0.00
|0.00
|-0.38
|11.57
|75205322
|2008.01.29 12:48
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.35
|0.00
|0.00
|2008.01.29 12:57
|212.79
|0.00
|0.00
|0.00
|10.48
|75205337
|2008.01.29 12:48
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.13
|0.00
|0.00
|2008.01.29 14:59
|106.74
|0.00
|0.00
|0.00
|7.31
|75226206
|2008.01.29 14:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0949
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 07:23
|1.0912
|0.00
|0.00
|-0.20
|6.78
|75256618
|2008.01.29 16:17
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.82
|0.00
|0.00
|2008.01.30 05:32
|212.23
|0.00
|0.00
|-0.65
|11.05
|75256758
|2008.01.29 16:18
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.09
|0.00
|0.00
|2008.01.30 02:22
|106.72
|0.00
|0.00
|-0.27
|6.93
|75305167
|2008.01.30 00:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|83.20
|0.00
|0.00
|2008.02.24 23:00
|86.68
|0.00
|0.00
|-10.45
|-64.88
|75305597
|2008.01.30 00:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.06
|106.88
|0.00
|2008.02.04 01:19
|106.88
|0.00
|0.00
|-1.36
|3.37
|75376492
|2008.01.30 09:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.99
|0.00
|0.00
|2008.01.30 10:57
|106.83
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|75387205
|2008.01.30 10:42
|sell
|0.02
|gbpjpy
|213.10
|0.00
|0.00
|2008.01.30 20:45
|212.54
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|75409314
|2008.01.30 13:16
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.14
|0.00
|0.00
|2008.01.30 20:35
|106.78
|0.00
|0.00
|0.00
|6.74
|75413582
|2008.01.30 13:21
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0925
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 13:34
|1.0914
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|75466751
|2008.01.30 19:18
|buy
|0.02
|euraud
|1.6567
|0.0000
|0.0000
|2008.01.30 20:46
|1.6627
|0.00
|0.00
|0.00
|10.73
|75526533
|2008.01.30 22:07
|buy
|0.02
|audusd
|0.8922
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 15:14
|0.8933
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|75529927
|2008.01.30 22:19
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7825
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 06:52
|0.7837
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|75535998
|2008.01.30 22:45
|buy
|0.02
|audusd
|0.8899
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 06:01
|0.8916
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|75542401
|2008.01.30 23:24
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7789
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 01:08
|0.7805
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|75556714
|2008.01.31 00:00
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7775
|0.7871
|0.0000
|2008.02.05 12:35
|0.7871
|0.00
|0.00
|0.30
|19.20
|75557313
|2008.01.31 00:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.8853
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 00:28
|0.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|75679569
|2008.01.31 08:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|83.67
|0.00
|0.00
|2008.01.31 13:31
|83.09
|0.00
|0.00
|0.00
|10.95
|75682294
|2008.01.31 08:09
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.78
|0.00
|0.00
|2008.01.31 09:05
|106.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|75694261
|2008.01.31 08:51
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4821
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 09:04
|1.4837
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|75770253
|2008.01.31 14:20
|buy
|0.02
|audusd
|0.8882
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 14:56
|0.8903
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|75771939
|2008.01.31 14:21
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7812
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 14:52
|0.7833
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|75772955
|2008.01.31 14:23
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 14:54
|1.4842
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|75800796
|2008.01.31 15:56
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0832
|0.0000
|0.0000
|2008.01.31 19:42
|1.0816
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|75804075
|2008.01.31 16:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.32
|0.00
|0.00
|2008.02.01 13:34
|106.09
|0.00
|0.00
|-0.27
|4.34
|75804231
|2008.01.31 16:00
|buy
|0.02
|euraud
|1.6593
|0.0000
|0.0000
|2008.02.07 17:04
|1.6191
|0.00
|0.00
|-1.75
|-71.88
|75820332
|2008.01.31 17:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.76
|0.00
|0.00
|2008.01.31 17:25
|106.55
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|75910936
|2008.02.01 04:00
|sell
|0.02
|audjpy
|95.35
|0.00
|0.00
|2008.02.06 10:02
|94.74
|0.00
|0.00
|-1.02
|11.48
|75910993
|2008.02.01 04:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|83.83
|0.00
|0.00
|2008.02.05 20:50
|83.23
|0.00
|0.00
|-0.82
|11.23
|76018680
|2008.02.01 14:18
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7885
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 14:34
|0.7901
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|76035040
|2008.02.01 14:56
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4838
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 16:26
|1.4854
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|76038132
|2008.02.01 15:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0825
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 16:11
|1.0809
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|76039948
|2008.02.01 15:01
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4815
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 16:09
|1.4836
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|76040591
|2008.02.01 15:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.63
|0.00
|0.00
|2008.02.01 15:20
|106.52
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|76040726
|2008.02.01 15:01
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0850
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 15:21
|1.0829
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|76065161
|2008.02.01 16:00
|buy
|0.02
|eurcad
|1.4799
|0.0000
|0.0000
|2008.02.19 13:45
|1.4861
|0.00
|0.00
|-1.34
|12.30
|76069778
|2008.02.01 16:18
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0822
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 18:26
|1.0783
|0.00
|0.00
|-3.41
|7.23
|76071340
|2008.02.01 16:26
|buy
|0.02
|audcad
|0.8969
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 19:56
|0.8985
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|76082563
|2008.02.01 17:49
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|2008.02.04 07:07
|1.4831
|0.00
|0.00
|-0.07
|4.20
|76099208
|2008.02.01 19:40
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1399
|0.0000
|0.0000
|2008.02.07 10:23
|2.1370
|0.00
|0.00
|-2.28
|5.29
|76099525
|2008.02.01 19:43
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6104
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 01:41
|1.6080
|0.00
|0.00
|-0.60
|4.36
|76175899
|2008.02.04 06:14
|buy
|0.02
|euraud
|1.6388
|0.0000
|0.0000
|2008.02.07 17:04
|1.6191
|0.00
|0.00
|-1.25
|-35.22
|76175935
|2008.02.04 06:14
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6142
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 01:28
|1.6084
|0.00
|0.00
|-0.40
|10.56
|76192944
|2008.02.04 07:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9728
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 03:36
|1.9712
|0.00
|0.00
|-0.17
|3.20
|76193935
|2008.02.04 07:58
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.71
|0.00
|0.00
|2008.02.04 15:36
|210.49
|0.00
|0.00
|0.00
|4.13
|76194008
|2008.02.04 07:58
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1504
|0.0000
|0.0000
|2008.02.04 17:55
|2.1483
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|76195559
|2008.02.04 08:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9752
|0.0000
|0.0000
|2008.02.04 09:13
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|76213419
|2008.02.04 09:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9756
|0.0000
|0.0000
|2008.02.04 15:36
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|76217718
|2008.02.04 09:59
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1554
|0.0000
|0.0000
|2008.02.04 15:33
|2.1519
|0.00
|0.00
|0.00
|6.43
|76311781
|2008.02.05 00:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.70
|0.00
|0.00
|2008.02.28 00:00
|106.42
|0.00
|0.00
|-5.49
|5.26
|76323937
|2008.02.05 01:05
|buy
|0.02
|audusd
|0.9051
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 03:30
|0.9072
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|76334883
|2008.02.05 03:35
|buy
|0.02
|audusd
|0.9037
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 03:44
|0.9058
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|76359737
|2008.02.05 07:20
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1544
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 07:51
|2.1506
|0.00
|0.00
|-0.38
|6.92
|76366576
|2008.02.05 08:05
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0924
|0.0000
|0.0000
|2008.02.21 18:17
|1.0873
|0.00
|0.00
|-2.78
|9.38
|76377632
|2008.02.05 08:38
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4775
|0.0000
|0.0000
|2008.02.21 16:45
|1.4812
|0.00
|0.00
|-0.37
|7.40
|76380850
|2008.02.05 08:51
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.26
|0.00
|0.00
|2008.02.05 13:59
|106.88
|0.00
|0.00
|0.00
|7.11
|76392622
|2008.02.05 09:25
|buy
|0.02
|audusd
|0.9053
|0.0000
|0.0000
|2008.02.12 11:27
|0.9068
|0.00
|0.00
|0.28
|3.00
|76406406
|2008.02.05 10:14
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7908
|0.0000
|0.0000
|2008.02.12 12:01
|0.7929
|0.00
|0.00
|0.69
|4.20
|76410091
|2008.02.05 10:25
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.56
|0.00
|0.00
|2008.02.05 13:58
|107.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10.47
|76429552
|2008.02.05 12:37
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7868
|0.0000
|0.0000
|2008.02.07 06:29
|0.7905
|0.00
|0.00
|0.39
|7.40
|76429881
|2008.02.05 12:37
|buy
|0.02
|audusd
|0.9017
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 11:41
|0.9039
|0.00
|0.00
|0.24
|4.40
|76459340
|2008.02.05 14:15
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.62
|0.00
|0.00
|2008.02.06 00:00
|155.94
|0.00
|0.00
|-0.32
|12.77
|76465007
|2008.02.05 14:34
|buy
|0.02
|audcad
|0.9004
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 15:16
|0.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|76499120
|2008.02.05 17:01
|buy
|0.02
|audusd
|0.8994
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 11:41
|0.9039
|0.00
|0.00
|0.24
|9.00
|76641587
|2008.02.06 07:43
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 10:40
|1.4689
|0.00
|0.00
|-0.77
|11.80
|76691857
|2008.02.06 09:59
|buy
|0.02
|audcad
|0.8986
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 14:01
|0.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|76737923
|2008.02.06 14:20
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.07
|0.00
|0.00
|2008.02.06 19:19
|155.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|76741988
|2008.02.06 14:32
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.21
|0.00
|0.00
|2008.02.06 14:41
|209.04
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|76750505
|2008.02.06 15:05
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.21
|0.00
|0.00
|2008.02.06 18:58
|209.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.94
|76845110
|2008.02.06 23:46
|buy
|0.02
|audcad
|0.8980
|0.0000
|0.0000
|2008.02.07 13:57
|0.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|7.31
|76847101
|2008.02.07 00:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4616
|1.4653
|0.0000
|2008.02.18 08:30
|1.4653
|0.00
|0.00
|-0.48
|7.40
|76905067
|2008.02.07 06:25
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.04
|0.00
|0.00
|2008.02.07 06:40
|208.83
|0.00
|0.00
|0.00
|3.95
|76952637
|2008.02.07 10:41
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7874
|0.0000
|0.0000
|2008.02.07 15:05
|0.7891
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|76956724
|2008.02.07 11:02
|sell
|0.03
|audnzd
|1.1339
|0.0000
|0.0000
|2008.02.07 11:15
|1.1323
|0.00
|0.00
|0.00
|3.78
|76965729
|2008.02.07 12:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|83.73
|0.00
|0.00
|2008.02.07 12:55
|83.16
|0.00
|0.00
|0.00
|10.74
|77022089
|2008.02.07 13:54
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1409
|0.0000
|0.0000
|2008.02.07 14:55
|2.1397
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|77030771
|2008.02.07 14:05
|sell
|0.02
|nzdjpy
|83.74
|0.00
|0.00
|2008.02.25 09:44
|87.15
|0.00
|0.00
|-6.33
|-63.30
|77035507
|2008.02.07 14:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1435
|0.0000
|0.0000
|2008.02.07 14:53
|2.1419
|0.00
|0.00
|0.00
|2.91
|77047489
|2008.02.07 15:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.58
|0.00
|0.00
|2008.02.27 14:31
|106.22
|0.00
|0.00
|-3.88
|6.78
|77063037
|2008.02.07 16:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1025
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 11:45
|1.0967
|0.00
|0.00
|-0.40
|10.58
|77079377
|2008.02.07 17:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1456
|0.0000
|0.0000
|2008.02.07 17:19
|2.1435
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|77079411
|2008.02.07 17:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.82
|0.00
|0.00
|2008.02.11 14:53
|106.59
|0.00
|0.00
|-0.54
|4.32
|77089524
|2008.02.07 17:32
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.78
|0.00
|0.00
|2008.02.11 14:45
|207.56
|0.00
|0.00
|-1.30
|4.12
|77090098
|2008.02.07 17:34
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.05
|0.00
|0.00
|2008.02.11 11:56
|106.67
|0.00
|0.00
|-0.54
|7.12
|77090429
|2008.02.07 17:35
|sell
|0.02
|eurjpy
|155.19
|0.00
|0.00
|2008.02.11 14:08
|155.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|3.55
|77096556
|2008.02.07 17:58
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1471
|0.0000
|0.0000
|2008.02.07 19:20
|2.1450
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|77104394
|2008.02.07 18:27
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.79
|0.00
|0.00
|2008.02.07 19:32
|208.57
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|77109069
|2008.02.07 18:34
|sell
|0.02
|eurjpy
|155.65
|0.00
|0.00
|2008.02.07 19:32
|155.44
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|77124863
|2008.02.07 19:35
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7874
|0.0000
|0.0000
|2008.02.08 01:43
|0.7889
|0.00
|0.00
|0.10
|3.00
|77129894
|2008.02.07 20:00
|sell
|0.02
|audjpy
|95.86
|0.00
|0.00
|2008.02.25 19:31
|100.19
|0.00
|0.00
|-5.51
|-80.02
|77130243
|2008.02.07 20:00
|sell
|0.03
|audnzd
|1.1353
|0.0000
|0.0000
|2008.02.28 12:42
|1.1622
|0.00
|0.00
|1.16
|-65.46
|77142902
|2008.02.07 21:20
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.86
|0.00
|0.00
|2008.02.07 22:27
|208.62
|0.00
|0.00
|-0.65
|4.47
|77162813
|2008.02.08 00:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.31
|0.00
|0.00
|2008.02.11 11:43
|106.74
|0.00
|0.00
|-0.27
|10.68
|77258126
|2008.02.08 08:20
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.24
|0.00
|0.00
|2008.02.08 13:53
|208.88
|0.00
|0.00
|0.00
|6.71
|77258639
|2008.02.08 08:21
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1518
|0.0000
|0.0000
|2008.02.08 12:54
|2.1498
|0.00
|0.00
|0.00
|3.63
|77259163
|2008.02.08 08:23
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7438
|0.0000
|0.0000
|2008.02.17 23:01
|0.7497
|0.00
|0.00
|-0.77
|11.54
|77261260
|2008.02.08 08:29
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1548
|0.0000
|0.0000
|2008.02.08 12:52
|2.1508
|0.00
|0.00
|0.00
|7.25
|77276408
|2008.02.08 09:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9501
|0.0000
|0.0000
|2008.02.08 11:10
|1.9480
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|77281557
|2008.02.08 10:22
|buy
|0.02
|audcad
|0.9001
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 11:40
|0.9028
|0.00
|0.00
|0.04
|5.41
|77297670
|2008.02.08 12:00
|buy
|0.02
|audcad
|0.8951
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 11:40
|0.9026
|0.00
|0.00
|0.04
|15.02
|77365325
|2008.02.08 16:19
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.12
|0.00
|0.00
|2008.02.08 16:51
|155.76
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|77548893
|2008.02.11 11:40
|sell
|0.02
|audjpy
|96.48
|0.00
|0.00
|2008.02.20 00:00
|99.48
|0.00
|0.00
|-3.08
|-55.57
|77548954
|2008.02.11 11:41
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1378
|0.0000
|0.0000
|2008.02.28 00:00
|2.1085
|0.00
|0.00
|-6.70
|55.11
|77560716
|2008.02.11 13:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1419
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 13:39
|2.1382
|0.00
|0.00
|-2.28
|6.80
|77562008
|2008.02.11 13:07
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6011
|0.0000
|0.0000
|2008.02.11 14:31
|1.5995
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|77626900
|2008.02.11 19:52
|sell
|0.02
|gbpjpy
|208.50
|0.00
|0.00
|2008.02.11 23:54
|208.26
|0.00
|0.00
|-0.65
|4.49
|77743265
|2008.02.12 07:05
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.15
|0.00
|0.00
|2008.02.12 08:37
|208.73
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|77754494
|2008.02.12 08:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|155.68
|0.00
|0.00
|2008.02.12 08:37
|155.32
|0.00
|0.00
|0.00
|6.73
|77818885
|2008.02.12 12:07
|sell
|0.02
|gbpjpy
|209.26
|0.00
|0.00
|2008.02.29 00:34
|208.18
|0.00
|0.00
|-10.84
|20.63
|77819305
|2008.02.12 12:09
|sell
|0.02
|eurjpy
|155.78
|0.00
|0.00
|2008.03.14 18:38
|154.88
|0.00
|0.00
|-10.80
|18.19
|77838384
|2008.02.12 13:10
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6045
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 13:38
|1.6004
|0.00
|0.00
|-1.00
|7.53
|77863049
|2008.02.12 14:09
|buy
|0.02
|audcad
|0.9022
|0.0000
|0.0000
|2008.02.12 15:56
|0.9043
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|77864646
|2008.02.12 14:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9563
|0.0000
|0.0000
|2008.02.18 07:54
|1.9522
|0.00
|0.00
|-1.16
|8.20
|77881209
|2008.02.12 15:18
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1559
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 09:59
|2.1510
|0.00
|0.00
|-1.90
|8.95
|77918902
|2008.02.12 17:23
|buy
|0.02
|audusd
|0.9037
|0.0000
|0.0000
|2008.02.14 13:18
|0.9052
|0.00
|0.00
|0.16
|3.00
|77942381
|2008.02.12 20:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.33
|0.00
|0.00
|2008.02.27 08:39
|106.61
|0.00
|0.00
|-3.07
|13.51
|77987042
|2008.02.13 01:04
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1593
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 09:50
|2.1524
|0.00
|0.00
|-1.52
|12.61
|78022196
|2008.02.13 06:43
|buy
|0.02
|audusd
|0.9012
|0.0000
|0.0000
|2008.02.14 06:55
|0.9033
|0.00
|0.00
|0.12
|4.20
|78022272
|2008.02.13 06:43
|buy
|0.02
|audcad
|0.9015
|0.0000
|0.0000
|2008.02.14 13:58
|0.9036
|0.00
|0.00
|0.12
|4.20
|78038339
|2008.02.13 08:04
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7868
|0.0000
|0.0000
|2008.02.14 12:25
|0.7904
|0.00
|0.00
|0.29
|7.20
|78041490
|2008.02.13 08:23
|buy
|0.02
|audusd
|0.8989
|0.0000
|0.0000
|2008.02.14 02:29
|0.9025
|0.00
|0.00
|0.12
|7.20
|78042221
|2008.02.13 08:27
|buy
|0.02
|audcad
|0.8991
|0.0000
|0.0000
|2008.02.14 10:46
|0.9027
|0.00
|0.00
|0.12
|7.21
|78109116
|2008.02.13 13:35
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1054
|0.0000
|0.0000
|2008.02.14 16:32
|1.0993
|0.00
|0.00
|-0.59
|11.10
|78162033
|2008.02.13 16:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.33
|0.00
|0.00
|2008.02.15 10:33
|211.63
|0.00
|0.00
|-2.61
|12.97
|78205787
|2008.02.14 00:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|157.58
|0.00
|0.00
|2008.03.03 10:36
|156.26
|0.00
|0.00
|-5.25
|25.62
|78206019
|2008.02.14 00:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9617
|1.9594
|0.0000
|2008.02.19 00:00
|1.9506
|0.00
|0.00
|-0.77
|22.20
|78207834
|2008.02.14 00:00
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6131
|0.0000
|0.0000
|2008.02.14 17:32
|1.6075
|0.00
|0.00
|0.00
|10.19
|78309637
|2008.02.14 13:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9712
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 08:45
|1.9656
|0.00
|0.00
|-0.17
|11.20
|78345394
|2008.02.14 15:43
|buy
|0.02
|audcad
|0.8992
|0.0000
|0.0000
|2008.02.14 17:08
|0.9008
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|78396799
|2008.02.14 23:01
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7861
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 09:03
|0.7882
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|78402239
|2008.02.15 00:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|157.84
|0.00
|0.00
|2008.03.03 10:36
|156.26
|0.00
|0.00
|-4.93
|30.67
|78586556
|2008.02.15 18:18
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7866
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 19:08
|0.7887
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|78618907
|2008.02.18 00:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|85.22
|0.00
|0.00
|2008.02.25 09:44
|87.15
|0.00
|0.00
|-2.66
|-35.82
|78619106
|2008.02.18 00:00
|sell
|0.02
|audjpy
|97.97
|0.00
|0.00
|2008.02.25 19:31
|100.19
|0.00
|0.00
|-2.45
|-41.03
|78699617
|2008.02.18 09:28
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1482
|0.0000
|0.0000
|2008.02.19 00:20
|2.1470
|0.00
|0.00
|-0.34
|2.17
|78699739
|2008.02.18 09:28
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4630
|0.0000
|0.0000
|2008.02.18 15:08
|1.4651
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|78714312
|2008.02.18 11:03
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1505
|0.0000
|0.0000
|2008.02.18 17:59
|2.1484
|0.00
|0.00
|0.00
|3.81
|78725173
|2008.02.18 12:00
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6143
|0.0000
|0.0000
|2008.02.22 16:10
|1.6080
|0.00
|0.00
|-0.96
|11.61
|79132770
|2008.02.19 20:49
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|2008.02.21 02:56
|0.7990
|0.00
|0.00
|0.77
|4.20
|79176063
|2008.02.20 00:44
|buy
|0.02
|audcad
|0.9326
|0.0000
|0.0000
|2008.02.22 09:59
|0.9341
|0.00
|0.00
|0.57
|2.96
|79186265
|2008.02.20 02:14
|buy
|0.02
|audusd
|0.9166
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 19:44
|0.9187
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|79195108
|2008.02.20 02:49
|buy
|0.02
|audcad
|0.9303
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 17:20
|0.9326
|0.00
|0.00
|0.00
|4.52
|79278507
|2008.02.20 10:58
|buy
|0.02
|eurcad
|1.4876
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 11:29
|1.4897
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|79290653
|2008.02.20 11:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4669
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 17:21
|1.4690
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|79302840
|2008.02.20 12:22
|buy
|0.02
|audusd
|0.9129
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 17:18
|0.9165
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|79324406
|2008.02.20 13:32
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7926
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 17:14
|0.7962
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|79330310
|2008.02.20 13:41
|sell
|0.02
|audjpy
|98.29
|0.00
|0.00
|2008.02.20 13:41
|98.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|79382062
|2008.02.20 17:20
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.09
|0.00
|0.00
|2008.02.20 19:01
|209.85
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|79392809
|2008.02.20 18:06
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.32
|0.00
|0.00
|2008.02.20 18:25
|210.07
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|79527271
|2008.02.21 09:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9512
|0.0000
|0.0000
|2008.03.12 18:15
|2.0248
|0.00
|0.00
|-5.42
|-147.20
|79527498
|2008.02.21 09:31
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1429
|0.0000
|0.0000
|2008.02.21 17:19
|2.1390
|0.00
|0.00
|0.00
|7.15
|79546717
|2008.02.21 10:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9579
|0.0000
|0.0000
|2008.02.21 11:28
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|79563002
|2008.02.21 12:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1028
|0.0000
|0.0000
|2008.02.21 15:41
|1.0969
|0.00
|0.00
|0.00
|10.76
|79563367
|2008.02.21 12:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9555
|0.0000
|0.0000
|2008.03.12 18:14
|2.0245
|0.00
|0.00
|-5.42
|-138.00
|79642366
|2008.02.21 16:41
|buy
|0.02
|audcad
|0.9272
|0.0000
|0.0000
|2008.02.21 17:35
|0.9293
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|79715765
|2008.02.22 00:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.92
|0.00
|0.00
|2008.02.22 10:00
|210.35
|0.00
|0.00
|0.00
|10.65
|79825540
|2008.02.22 11:46
|buy
|0.02
|eurcad
|1.4951
|0.0000
|0.0000
|2008.02.22 11:52
|1.4967
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|79877905
|2008.02.22 15:32
|buy
|0.02
|audusd
|0.9196
|0.0000
|0.0000
|2008.02.22 18:16
|0.9212
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|79946311
|2008.02.25 00:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|2008.03.10 00:00
|2.0196
|0.00
|0.00
|-4.22
|-102.00
|79947193
|2008.02.25 00:01
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7536
|0.0000
|0.0000
|2008.02.28 00:04
|0.7622
|0.00
|0.00
|-0.39
|17.05
|79959682
|2008.02.25 01:22
|buy
|0.02
|eurcad
|1.4986
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 13:30
|1.5009
|0.00
|0.00
|0.21
|4.65
|80014662
|2008.02.25 09:07
|buy
|0.02
|eurcad
|1.4938
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 12:48
|1.4975
|0.00
|0.00
|0.21
|7.51
|80020113
|2008.02.25 09:28
|buy
|0.02
|audcad
|0.9324
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 12:33
|0.9347
|0.00
|0.00
|2.83
|4.63
|80021237
|2008.02.25 09:31
|sell
|0.02
|usdjpy
|107.65
|0.00
|0.00
|2008.02.26 18:35
|107.29
|0.00
|0.00
|-0.17
|6.71
|80035850
|2008.02.25 11:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|211.87
|0.00
|0.00
|2008.02.27 11:23
|211.26
|0.00
|0.00
|-1.08
|11.47
|80038904
|2008.02.25 11:07
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.1447
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 13:15
|2.1410
|0.00
|0.00
|0.00
|6.79
|80046846
|2008.02.25 12:00
|buy
|0.02
|audcad
|0.9300
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 12:04
|0.9336
|0.00
|0.00
|2.83
|7.24
|80059265
|2008.02.25 13:31
|sell
|0.02
|usdcad
|1.0011
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 13:32
|1.0016
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|80143616
|2008.02.26 00:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|212.43
|206.39
|0.00
|2008.03.03 10:55
|204.43
|0.00
|0.00
|-3.25
|155.37
|80174853
|2008.02.26 02:35
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6165
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 18:26
|1.6107
|0.00
|0.00
|0.00
|10.76
|80175259
|2008.02.26 02:42
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.8107
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 15:10
|0.8123
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|80192686
|2008.02.26 05:53
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.8084
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 09:54
|0.8105
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|80263160
|2008.02.26 10:24
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9717
|0.0000
|0.0000
|2008.03.12 18:14
|2.0245
|0.00
|0.00
|-4.52
|-105.60
|80468816
|2008.02.27 00:20
|buy
|0.02
|eurcad
|1.4719
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 11:26
|1.4775
|0.00
|0.00
|0.00
|11.40
|80672658
|2008.02.27 15:47
|sell
|0.02
|usdjpy
|106.54
|0.00
|0.00
|2008.02.27 16:12
|106.43
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|80725763
|2008.02.27 19:23
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.8146
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 20:39
|0.8167
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|80810067
|2008.02.28 06:28
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.8132
|0.0000
|0.0000
|2008.02.28 09:07
|0.8153
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|80816558
|2008.02.28 07:20
|buy
|0.02
|audusd
|0.9390
|0.0000
|0.0000
|2008.02.28 09:08
|0.9411
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|80862753
|2008.02.28 12:16
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.8120
|0.0000
|0.0000
|2008.02.28 15:58
|0.8159
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|80936188
|2008.02.28 16:43
|buy
|0.02
|audcad
|0.9202
|0.0000
|0.0000
|2008.02.28 17:26
|0.9218
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|81018580
|2008.02.28 23:03
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.8132
|0.0000
|0.0000
|2008.02.29 02:29
|0.8153
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|81024987
|2008.02.28 23:40
|buy
|0.02
|chfjpy
|99.91
|0.00
|0.00
|2008.03.05 14:29
|100.12
|0.00
|0.00
|0.18
|4.06
|81035817
|2008.02.28 23:55
|buy
|0.02
|audusd
|0.9450
|0.0000
|0.0000
|2008.02.29 02:28
|0.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81071300
|2008.02.29 00:48
|buy
|0.02
|audcad
|0.9211
|0.0000
|0.0000
|2008.02.29 00:54
|0.9227
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|81166762
|2008.02.29 08:44
|buy
|0.02
|audcad
|0.9231
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 13:50
|0.9248
|0.00
|0.00
|0.14
|3.44
|81168855
|2008.02.29 08:49
|buy
|0.02
|audusd
|0.9440
|0.0000
|0.0000
|2008.02.29 09:08
|0.9451
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|81185096
|2008.02.29 10:11
|buy
|0.02
|audusd
|0.9428
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 19:41
|0.9449
|0.00
|0.00
|2.08
|4.20
|81185958
|2008.02.29 10:17
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.8124
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 16:17
|0.8146
|0.00
|0.00
|2.49
|4.40
|81197532
|2008.02.29 11:03
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.8101
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 16:09
|0.8139
|0.00
|0.00
|2.49
|7.60
|81220031
|2008.02.29 12:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.9367
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 15:04
|0.9406
|0.00
|0.00
|0.16
|7.80
|81244011
|2008.02.29 13:23
|buy
|0.02
|eurcad
|1.4860
|0.0000
|0.0000
|2008.02.29 13:35
|1.4871
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|81244307
|2008.02.29 13:24
|buy
|0.02
|audcad
|0.9146
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 13:30
|0.9228
|0.00
|0.00
|0.14
|16.60
|81250974
|2008.02.29 13:43
|buy
|0.02
|eurcad
|1.4848
|0.0000
|0.0000
|2008.02.29 14:50
|1.4864
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|81275273
|2008.02.29 15:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7633
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 11:55
|0.7654
|0.00
|0.00
|-0.08
|4.16
|81299890
|2008.02.29 16:36
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.37
|0.00
|0.00
|2008.02.29 16:49
|207.21
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|81530358
|2008.03.03 10:36
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0658
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 11:14
|2.0637
|0.00
|0.00
|0.00
|4.04
|81535600
|2008.03.03 10:56
|buy
|0.02
|audcad
|0.9187
|0.9239
|0.0000
|2008.03.14 15:59
|0.9239
|0.00
|0.00
|1.84
|10.54
|81535608
|2008.03.03 10:56
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0404
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 13:31
|1.0381
|0.00
|0.00
|0.00
|4.43
|81535721
|2008.03.03 10:57
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7975
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 15:15
|0.8031
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|81571793
|2008.03.03 13:01
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.78
|0.00
|0.00
|2008.03.03 20:08
|156.62
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|81573994
|2008.03.03 13:07
|sell
|0.02
|nzdjpy
|82.22
|0.00
|0.00
|2008.03.03 14:48
|82.06
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|81579405
|2008.03.03 13:20
|sell
|0.02
|gbpjpy
|204.89
|0.00
|0.00
|2008.03.03 13:30
|204.70
|0.00
|0.00
|0.00
|3.69
|81579757
|2008.03.03 13:20
|sell
|0.02
|usdjpy
|103.26
|0.00
|0.00
|2008.03.03 14:19
|103.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|81583437
|2008.03.03 13:30
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9880
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 15:03
|0.9840
|0.00
|0.00
|0.00
|8.13
|81599449
|2008.03.03 14:19
|sell
|0.02
|eurjpy
|157.02
|0.00
|0.00
|2008.03.03 19:50
|156.81
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|81622655
|2008.03.03 15:01
|sell
|0.02
|gbpjpy
|205.13
|0.00
|0.00
|2008.03.03 15:48
|204.92
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|81627074
|2008.03.03 15:03
|sell
|0.02
|nzdjpy
|82.65
|0.00
|0.00
|2008.03.04 15:57
|82.42
|0.00
|0.00
|-0.38
|4.47
|81633823
|2008.03.03 15:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|103.40
|0.00
|0.00
|2008.03.03 19:48
|103.24
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|81634900
|2008.03.03 15:17
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5829
|0.0000
|0.0000
|2008.03.04 00:23
|1.5808
|0.00
|0.00
|-0.16
|4.04
|81638162
|2008.03.03 15:23
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0696
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 15:29
|2.0674
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|81641388
|2008.03.03 15:30
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0401
|0.0000
|0.0000
|2008.03.04 10:46
|1.0385
|0.00
|0.00
|-0.07
|3.08
|81641588
|2008.03.03 15:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0668
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 15:43
|2.0647
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|81654763
|2008.03.03 16:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0424
|0.0000
|0.0000
|2008.03.04 00:18
|1.0403
|0.00
|0.00
|-0.07
|4.04
|81655245
|2008.03.03 16:01
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0675
|0.0000
|0.0000
|2008.03.04 00:12
|2.0653
|0.00
|0.00
|-0.34
|4.22
|81655787
|2008.03.03 16:01
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9897
|0.0000
|0.0000
|2008.03.04 10:49
|0.9861
|0.00
|0.00
|-0.02
|7.30
|81666277
|2008.03.03 16:32
|sell
|0.02
|gbpjpy
|205.34
|0.00
|0.00
|2008.03.03 19:10
|205.13
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|81666310
|2008.03.03 16:32
|sell
|0.02
|usdjpy
|103.63
|0.00
|0.00
|2008.03.03 19:05
|103.42
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|81675528
|2008.03.03 17:01
|buy
|0.03
|audnzd
|1.1662
|0.0000
|0.0000
|2008.03.07 08:19
|1.1688
|0.00
|0.00
|-1.07
|6.20
|81783969
|2008.03.04 00:30
|buy
|0.02
|audusd
|0.9367
|0.0000
|0.0000
|2008.03.04 03:12
|0.9383
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|81828535
|2008.03.04 04:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.9319
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 22:02
|0.9354
|0.00
|0.00
|0.64
|7.00
|81906909
|2008.03.04 08:45
|sell
|0.02
|nzdjpy
|83.15
|0.00
|0.00
|2008.03.04 09:13
|83.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.94
|81939284
|2008.03.04 10:20
|buy
|0.02
|eurcad
|1.5005
|0.0000
|0.0000
|2008.03.04 11:05
|1.5026
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|82053493
|2008.03.04 15:53
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9923
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 15:11
|0.9887
|0.00
|0.00
|-0.02
|7.28
|82070905
|2008.03.04 16:32
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7984
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 22:07
|0.8042
|0.00
|0.00
|0.77
|11.60
|82116687
|2008.03.04 19:43
|sell
|0.02
|nzdjpy
|82.34
|0.00
|0.00
|2008.03.06 18:47
|82.15
|0.00
|0.00
|-1.52
|3.69
|82124684
|2008.03.04 20:03
|sell
|0.02
|gbpjpy
|204.87
|0.00
|0.00
|2008.03.05 08:54
|204.68
|0.00
|0.00
|-0.54
|3.66
|82125195
|2008.03.04 20:04
|sell
|0.02
|usdjpy
|103.24
|0.00
|0.00
|2008.03.06 16:04
|103.05
|0.00
|0.00
|-0.69
|3.69
|82125574
|2008.03.04 20:05
|sell
|0.02
|nzdjpy
|82.58
|0.00
|0.00
|2008.03.05 04:35
|82.41
|0.00
|0.00
|-0.38
|3.29
|82126022
|2008.03.04 20:07
|sell
|0.02
|eurjpy
|157.14
|0.00
|0.00
|2008.03.07 13:42
|156.76
|0.00
|0.00
|-1.64
|7.48
|82134447
|2008.03.04 20:40
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0618
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 06:53
|2.0591
|0.00
|0.00
|-0.34
|5.20
|82134879
|2008.03.04 20:41
|sell
|0.02
|gbpjpy
|205.39
|0.00
|0.00
|2008.03.05 00:56
|205.16
|0.00
|0.00
|-0.54
|4.45
|82152715
|2008.03.04 22:44
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0395
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 06:53
|1.0373
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|82179366
|2008.03.05 00:06
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9939
|0.9904
|0.0000
|2008.03.07 16:24
|0.9904
|0.00
|0.00
|-0.08
|7.07
|82241556
|2008.03.05 07:17
|sell
|0.02
|usdjpy
|103.69
|0.00
|0.00
|2008.03.06 10:04
|103.27
|0.00
|0.00
|-0.52
|8.13
|82263341
|2008.03.05 08:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5154
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 10:17
|1.5191
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|82265889
|2008.03.05 08:19
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0418
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 10:16
|1.0397
|0.00
|0.00
|0.00
|4.04
|82310139
|2008.03.05 11:38
|buy
|0.02
|eurcad
|1.5066
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 13:07
|1.5087
|0.00
|0.00
|0.00
|4.24
|82310700
|2008.03.05 11:38
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0401
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 13:25
|1.0380
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|82318213
|2008.03.05 12:03
|buy
|0.02
|audcad
|0.9172
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 15:59
|0.9233
|0.00
|0.00
|0.00
|12.32
|82363955
|2008.03.05 15:01
|sell
|0.02
|gbpjpy
|205.85
|0.00
|0.00
|2008.03.07 09:12
|205.33
|0.00
|0.00
|-2.17
|10.20
|82371513
|2008.03.05 15:15
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0645
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 15:33
|2.0630
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|82372988
|2008.03.05 15:17
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0400
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 15:28
|1.0389
|0.00
|0.00
|0.00
|2.12
|82375841
|2008.03.05 15:22
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7651
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 15:30
|0.7662
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|82380484
|2008.03.05 15:31
|sell
|0.02
|nzdjpy
|82.87
|0.00
|0.00
|2008.03.06 15:03
|82.61
|0.00
|0.00
|-1.14
|5.04
|82396584
|2008.03.05 16:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|83.24
|0.00
|0.00
|2008.03.05 18:21
|82.87
|0.00
|0.00
|0.00
|7.14
|82402035
|2008.03.05 16:19
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5830
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 18:36
|1.5791
|0.00
|0.00
|0.00
|7.55
|82406953
|2008.03.05 16:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0651
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 18:21
|2.0631
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|82477677
|2008.03.05 20:00
|buy
|0.02
|audcad
|0.9185
|0.0000
|0.0000
|2008.03.06 13:56
|0.9245
|0.00
|0.00
|0.43
|12.15
|82485081
|2008.03.05 20:30
|buy
|0.02
|eurcad
|1.5032
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 23:36
|1.5053
|0.00
|0.00
|0.09
|4.27
|82491974
|2008.03.05 21:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|83.28
|0.00
|0.00
|2008.03.06 10:04
|82.85
|0.00
|0.00
|-1.14
|8.33
|82658512
|2008.03.06 12:30
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0639
|0.0000
|0.0000
|2008.03.06 13:56
|2.0623
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|82661916
|2008.03.06 12:51
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7656
|0.0000
|0.0000
|2008.03.12 14:07
|0.7678
|0.00
|0.00
|-0.32
|4.43
|82663657
|2008.03.06 13:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0669
|0.0000
|0.0000
|2008.03.06 13:50
|2.0648
|0.00
|0.00
|0.00
|4.07
|82678229
|2008.03.06 13:34
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9876
|0.0000
|0.0000
|2008.03.06 14:20
|0.9860
|0.00
|0.00
|0.00
|3.25
|82746985
|2008.03.06 16:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0671
|0.0000
|0.0000
|2008.03.06 17:39
|2.0635
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|82752523
|2008.03.06 16:14
|buy
|0.02
|audcad
|0.9168
|0.0000
|0.0000
|2008.03.07 17:52
|0.9223
|0.00
|0.00
|0.14
|11.10
|82836518
|2008.03.06 20:05
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7964
|0.0000
|0.0000
|2008.03.11 12:48
|0.8022
|0.00
|0.00
|0.57
|11.60
|82836550
|2008.03.06 20:06
|buy
|0.02
|audusd
|0.9260
|0.0000
|0.0000
|2008.03.07 01:07
|0.9296
|0.00
|0.00
|0.16
|7.20
|82935831
|2008.03.07 06:01
|sell
|0.02
|nzdjpy
|82.01
|0.00
|0.00
|2008.03.07 06:57
|81.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|82958690
|2008.03.07 07:29
|buy
|0.02
|chfjpy
|100.15
|0.00
|0.00
|2008.03.07 15:37
|100.38
|0.00
|0.00
|0.00
|4.45
|83008525
|2008.03.07 12:00
|buy
|0.02
|eurcad
|1.5040
|0.0000
|0.0000
|2008.03.07 12:05
|1.5061
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|83010043
|2008.03.07 12:05
|buy
|0.02
|eurcad
|1.5072
|0.0000
|0.0000
|2008.03.07 13:47
|1.5095
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|83012558
|2008.03.07 12:24
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.53
|0.00
|0.00
|2008.03.07 13:47
|81.14
|0.00
|0.00
|0.00
|7.67
|83017326
|2008.03.07 12:50
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.83
|0.00
|0.00
|2008.03.07 13:13
|81.67
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|83022795
|2008.03.07 13:16
|sell
|0.02
|eurjpy
|157.74
|0.00
|0.00
|2008.03.07 13:18
|157.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|83023161
|2008.03.07 13:17
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0600
|0.0000
|0.0000
|2008.03.07 13:28
|2.0584
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|83049299
|2008.03.07 13:54
|buy
|0.02
|audusd
|0.9311
|0.0000
|0.0000
|2008.03.07 15:21
|0.9322
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|83060893
|2008.03.07 14:19
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9824
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 13:41
|0.9811
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.65
|83061713
|2008.03.07 14:20
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.23
|0.00
|0.00
|2008.03.07 14:24
|102.13
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|83061980
|2008.03.07 14:20
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7625
|0.0000
|0.0000
|2008.03.11 10:35
|0.7661
|0.00
|0.00
|-0.16
|7.27
|83062630
|2008.03.07 14:21
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.23
|0.00
|0.00
|2008.03.10 05:45
|206.05
|0.00
|0.00
|-0.54
|3.53
|83066552
|2008.03.07 14:31
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0613
|0.0000
|0.0000
|2008.03.09 22:40
|2.0591
|0.00
|0.00
|-0.34
|4.31
|83066847
|2008.03.07 14:32
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0216
|0.0000
|0.0000
|2008.03.09 22:38
|1.0205
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.16
|83067318
|2008.03.07 14:32
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.36
|0.00
|0.00
|2008.03.09 22:51
|102.20
|0.00
|0.00
|-0.17
|3.13
|83069805
|2008.03.07 14:38
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5359
|0.0000
|0.0000
|2008.03.09 22:20
|1.5375
|0.00
|0.00
|0.08
|3.20
|83071816
|2008.03.07 14:41
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0233
|0.0000
|0.0000
|2008.03.09 22:22
|1.0217
|0.00
|0.00
|-0.07
|3.13
|83081744
|2008.03.07 14:58
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5762
|0.0000
|0.0000
|2008.03.07 15:05
|1.5752
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|83082283
|2008.03.07 14:59
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.81
|0.00
|0.00
|2008.03.07 15:11
|81.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|83083132
|2008.03.07 15:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0275
|0.0000
|0.0000
|2008.03.07 15:14
|1.0254
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|83083212
|2008.03.07 15:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5333
|0.0000
|0.0000
|2008.03.07 15:17
|1.5354
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|83088087
|2008.03.07 15:12
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9863
|0.0000
|0.0000
|2008.03.12 10:16
|0.9842
|0.00
|0.00
|-0.06
|4.27
|83090878
|2008.03.07 15:20
|sell
|0.02
|eurjpy
|157.77
|0.00
|0.00
|2008.03.07 16:27
|157.60
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|83093964
|2008.03.07 15:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.83
|0.00
|0.00
|2008.03.07 16:27
|102.62
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|83094091
|2008.03.07 15:30
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.91
|0.00
|0.00
|2008.03.07 16:16
|81.75
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|83094583
|2008.03.07 15:31
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0256
|0.0000
|0.0000
|2008.03.07 16:18
|1.0235
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|83096035
|2008.03.07 15:54
|sell
|0.02
|eurjpy
|158.17
|0.00
|0.00
|2008.03.07 16:13
|157.96
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|83100178
|2008.03.07 16:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0640
|0.0000
|0.0000
|2008.03.09 22:24
|2.0603
|0.00
|0.00
|-0.34
|7.24
|83100942
|2008.03.07 16:02
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.38
|0.00
|0.00
|2008.03.07 16:20
|206.99
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|83111114
|2008.03.07 16:35
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.65
|0.00
|0.00
|2008.03.07 19:05
|102.44
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|83117695
|2008.03.07 17:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.9285
|0.0000
|0.0000
|2008.03.12 04:46
|0.9323
|0.00
|0.00
|0.48
|7.60
|83125151
|2008.03.07 18:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.78
|0.00
|0.00
|2008.03.07 18:37
|81.57
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|83141043
|2008.03.07 20:15
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.56
|0.00
|0.00
|2008.03.09 22:00
|81.22
|0.00
|0.00
|-0.38
|6.63
|83141526
|2008.03.07 20:19
|sell
|0.02
|eurjpy
|157.83
|0.00
|0.00
|2008.03.09 22:00
|157.49
|0.00
|0.00
|-0.33
|6.63
|83144703
|2008.03.07 20:40
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.79
|0.00
|0.00
|2008.03.09 22:00
|81.23
|0.00
|0.00
|-0.38
|10.92
|83154845
|2008.03.09 22:00
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.7922
|0.8119
|0.0000
|2008.03.14 15:39
|0.8119
|0.00
|0.00
|1.15
|39.40
|83157974
|2008.03.09 22:01
|buy
|0.02
|audusd
|0.9265
|0.9375
|0.0000
|2008.03.14 11:17
|0.9375
|0.00
|0.00
|0.96
|22.00
|83283356
|2008.03.10 06:39
|buy
|0.02
|audusd
|0.9255
|0.0000
|0.0000
|2008.03.12 01:37
|0.9312
|0.00
|0.00
|0.32
|11.40
|83318249
|2008.03.10 08:06
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.04
|0.00
|0.00
|2008.03.10 09:36
|80.93
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|83318711
|2008.03.10 08:07
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.33
|0.00
|0.00
|2008.03.10 08:26
|206.21
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|83321236
|2008.03.10 08:15
|sell
|0.02
|audjpy
|94.70
|0.00
|0.00
|2008.03.10 08:28
|94.60
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|83350457
|2008.03.10 09:58
|buy
|0.02
|chfjpy
|99.75
|0.00
|0.00
|2008.03.10 14:34
|100.11
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|83357896
|2008.03.10 10:24
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.12
|0.00
|0.00
|2008.03.10 13:40
|81.02
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|83359465
|2008.03.10 10:27
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0666
|0.0000
|0.0000
|2008.03.10 13:56
|2.0630
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|83364375
|2008.03.10 10:38
|sell
|0.02
|audjpy
|94.74
|0.00
|0.00
|2008.03.10 11:06
|94.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|83376285
|2008.03.10 11:22
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.32
|0.00
|0.00
|2008.03.10 11:29
|102.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|83376733
|2008.03.10 11:23
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.61
|0.00
|0.00
|2008.03.10 11:29
|206.44
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|83377016
|2008.03.10 11:24
|sell
|0.02
|audjpy
|94.77
|0.00
|0.00
|2008.03.10 11:33
|94.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|83384421
|2008.03.10 11:46
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0244
|0.0000
|0.0000
|2008.03.10 12:14
|1.0223
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|83389241
|2008.03.10 12:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.35
|0.00
|0.00
|2008.03.10 13:38
|81.14
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|83390224
|2008.03.10 12:04
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.58
|0.00
|0.00
|2008.03.10 12:36
|206.36
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|83390339
|2008.03.10 12:04
|sell
|0.02
|audjpy
|94.81
|0.00
|0.00
|2008.03.10 12:23
|94.65
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|83390363
|2008.03.10 12:04
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.36
|0.00
|0.00
|2008.03.10 14:06
|102.15
|0.00
|0.00
|0.00
|4.11
|83402439
|2008.03.10 12:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5323
|0.0000
|0.0000
|2008.03.10 12:55
|1.5345
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|83402785
|2008.03.10 12:36
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0251
|0.0000
|0.0000
|2008.03.10 12:53
|1.0229
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|83404608
|2008.03.10 12:38
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9909
|0.0000
|0.0000
|2008.03.12 09:29
|0.9871
|0.00
|0.00
|-0.04
|7.70
|83526204
|2008.03.10 20:27
|buy
|0.02
|audcad
|0.9136
|0.0000
|0.0000
|2008.03.11 12:42
|0.9194
|0.00
|0.00
|0.14
|11.68
|83554448
|2008.03.10 23:53
|buy
|0.02
|chfjpy
|99.61
|0.00
|0.00
|2008.03.11 05:50
|99.97
|0.00
|0.00
|0.00
|7.07
|83558350
|2008.03.11 00:00
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9960
|0.0000
|0.0000
|2008.03.11 10:33
|0.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|11.31
|83558763
|2008.03.11 00:00
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9960
|0.9949
|0.0000
|2008.03.14 00:00
|0.9849
|0.00
|0.00
|-0.10
|22.54
|83598418
|2008.03.11 02:26
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.38
|0.00
|0.00
|2008.03.11 03:10
|156.22
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|83614481
|2008.03.11 04:56
|sell
|0.02
|nzdjpy
|80.64
|0.00
|0.00
|2008.03.13 05:04
|80.36
|0.00
|0.00
|-1.52
|5.59
|83614586
|2008.03.11 04:57
|sell
|0.02
|audjpy
|93.48
|0.00
|0.00
|2008.03.14 18:22
|93.22
|0.00
|0.00
|-1.75
|5.24
|83621173
|2008.03.11 05:49
|sell
|0.02
|audjpy
|93.71
|0.00
|0.00
|2008.03.13 05:04
|93.44
|0.00
|0.00
|-1.40
|5.40
|83622197
|2008.03.11 05:54
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.67
|0.00
|0.00
|2008.03.13 03:39
|156.38
|0.00
|0.00
|-1.31
|5.77
|83623893
|2008.03.11 06:00
|buy
|0.02
|euraud
|1.6692
|0.0000
|0.0000
|2008.03.11 10:21
|1.6716
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|83625690
|2008.03.11 06:12
|sell
|0.02
|gbpjpy
|204.74
|0.00
|0.00
|2008.03.13 03:19
|204.42
|0.00
|0.00
|-2.17
|6.36
|83627926
|2008.03.11 06:25
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0511
|0.0000
|0.0000
|2008.03.11 06:37
|2.0495
|0.00
|0.00
|0.00
|3.13
|83628261
|2008.03.11 06:28
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.04
|0.00
|0.00
|2008.03.12 19:24
|101.83
|0.00
|0.00
|-0.17
|4.12
|83628536
|2008.03.11 06:29
|sell
|0.02
|gbpjpy
|204.97
|0.00
|0.00
|2008.03.11 06:47
|204.75
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|83643526
|2008.03.11 08:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|205.12
|0.00
|0.00
|2008.03.11 08:12
|204.91
|0.00
|0.00
|0.00
|4.12
|83647028
|2008.03.11 08:17
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0522
|0.0000
|0.0000
|2008.03.11 09:22
|2.0502
|0.00
|0.00
|0.00
|3.93
|83655595
|2008.03.11 09:13
|sell
|0.02
|gbpjpy
|205.39
|0.00
|0.00
|2008.03.12 21:45
|205.08
|0.00
|0.00
|-2.17
|6.13
|83687027
|2008.03.11 10:32
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5724
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 08:54
|1.5700
|0.00
|0.00
|-0.64
|4.77
|83712532
|2008.03.11 12:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.73
|0.00
|0.00
|2008.03.13 03:30
|81.26
|0.00
|0.00
|-1.52
|9.37
|83720732
|2008.03.11 12:38
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.12
|0.00
|0.00
|2008.03.11 13:46
|206.76
|0.00
|0.00
|0.00
|7.01
|83721056
|2008.03.11 12:39
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5781
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 03:39
|1.5742
|0.00
|0.00
|-0.64
|7.71
|83722831
|2008.03.11 12:42
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0261
|0.0000
|0.0000
|2008.03.12 11:42
|1.0245
|0.00
|0.00
|-0.07
|3.12
|83723066
|2008.03.11 12:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|102.87
|0.00
|0.00
|2008.03.12 11:46
|102.48
|0.00
|0.00
|-0.17
|7.61
|83723551
|2008.03.11 12:43
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0638
|0.0000
|0.0000
|2008.03.12 12:12
|2.0616
|0.00
|0.00
|-0.34
|4.30
|83729592
|2008.03.11 12:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5388
|0.0000
|0.0000
|2008.03.12 09:54
|1.5399
|0.00
|0.00
|0.08
|2.20
|83734391
|2008.03.11 12:47
|buy
|0.02
|eurcad
|1.5275
|0.0000
|0.0000
|2008.03.11 13:31
|1.5286
|0.00
|0.00
|0.00
|2.21
|83740618
|2008.03.11 12:53
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0309
|0.0000
|0.0000
|2008.03.11 13:00
|1.0288
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|83745183
|2008.03.11 13:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0284
|0.0000
|0.0000
|2008.03.11 13:22
|1.0263
|0.00
|0.00
|0.00
|4.09
|83748509
|2008.03.11 13:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5358
|0.0000
|0.0000
|2008.03.11 13:11
|1.5374
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|83748991
|2008.03.11 13:07
|buy
|0.02
|eurcad
|1.5246
|0.0000
|0.0000
|2008.03.11 13:12
|1.5262
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|83765726
|2008.03.11 13:47
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5365
|0.0000
|0.0000
|2008.03.12 04:48
|1.5381
|0.00
|0.00
|0.08
|3.20
|83769585
|2008.03.11 14:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|206.63
|0.00
|0.00
|2008.03.11 15:47
|206.26
|0.00
|0.00
|0.00
|7.19
|83773972
|2008.03.11 14:12
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5340
|0.0000
|0.0000
|2008.03.12 02:15
|1.5361
|0.00
|0.00
|0.08
|4.20
|83776768
|2008.03.11 14:16
|buy
|0.02
|eurcad
|1.5236
|0.0000
|0.0000
|2008.03.11 15:51
|1.5257
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|83782650
|2008.03.11 14:30
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0308
|0.0000
|0.0000
|2008.03.11 15:52
|1.0287
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|83807324
|2008.03.11 15:32
|buy
|0.02
|chfjpy
|99.93
|0.00
|0.00
|2008.03.11 22:03
|100.14
|0.00
|0.00
|0.06
|4.06
|83818565
|2008.03.11 16:00
|sell
|0.02
|audjpy
|95.12
|0.00
|0.00
|2008.03.12 21:23
|94.69
|0.00
|0.00
|-1.40
|8.46
|83818579
|2008.03.11 16:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0292
|0.0000
|0.0000
|2008.03.12 10:25
|1.0256
|0.00
|0.00
|-0.07
|7.02
|83830454
|2008.03.11 16:40
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9961
|0.0000
|0.0000
|2008.03.11 22:30
|0.9905
|0.00
|0.00
|-0.02
|11.31
|83866524
|2008.03.11 19:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0695
|0.0000
|0.0000
|2008.03.12 11:42
|2.0658
|0.00
|0.00
|-0.34
|7.23
|83866554
|2008.03.11 19:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.09
|0.00
|0.00
|2008.03.12 00:57
|206.71
|0.00
|0.00
|-0.54
|7.38
|84071586
|2008.03.12 09:28
|buy
|0.02
|eurcad
|1.5183
|0.0000
|0.0000
|2008.03.12 10:05
|1.5221
|0.00
|0.00
|0.00
|7.71
|84075287
|2008.03.12 09:51
|sell
|0.02
|gbpjpy
|207.72
|0.00
|0.00
|2008.03.12 10:30
|207.36
|0.00
|0.00
|0.00
|7.02
|84297528
|2008.03.12 21:42
|buy
|0.02
|chfjpy
|99.91
|0.00
|0.00
|2008.03.13 00:12
|100.07
|0.00
|0.00
|0.00
|3.14
|84362015
|2008.03.13 00:31
|sell
|0.02
|nzdjpy
|82.11
|0.00
|0.00
|2008.03.13 00:42
|82.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|84421966
|2008.03.13 04:09
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.8045
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 09:07
|0.8061
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|84425971
|2008.03.13 04:32
|buy
|0.02
|audcad
|0.9264
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 09:25
|0.9281
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|84427241
|2008.03.13 04:40
|buy
|0.02
|audusd
|0.9348
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 05:35
|0.9364
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|84515264
|2008.03.13 09:19
|sell
|0.02
|audjpy
|93.97
|0.00
|0.00
|2008.03.14 14:01
|93.76
|0.00
|0.00
|-0.35
|4.21
|84515480
|2008.03.13 09:19
|sell
|0.02
|nzdjpy
|80.82
|0.00
|0.00
|2008.03.14 18:34
|80.70
|0.00
|0.00
|-0.38
|2.42
|84524748
|2008.03.13 09:49
|sell
|0.02
|gbpjpy
|204.40
|0.00
|0.00
|2008.03.13 09:52
|204.29
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|84524858
|2008.03.13 09:49
|sell
|0.02
|usdjpy
|100.43
|0.00
|0.00
|2008.03.13 09:53
|100.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|84556994
|2008.03.13 12:09
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0593
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 13:08
|2.0572
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|84557035
|2008.03.13 12:09
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0114
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 13:12
|1.0098
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|84570363
|2008.03.13 12:43
|sell
|0.02
|usdjpy
|100.62
|0.00
|0.00
|2008.03.13 13:12
|100.45
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|84570664
|2008.03.13 12:43
|sell
|0.02
|gbpjpy
|204.81
|0.00
|0.00
|2008.03.13 13:09
|204.63
|0.00
|0.00
|0.00
|3.58
|84573640
|2008.03.13 12:46
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.85
|0.00
|0.00
|2008.03.13 12:54
|156.69
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|84576316
|2008.03.13 12:53
|buy
|0.02
|eurcad
|1.5341
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 13:08
|1.5362
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|84578882
|2008.03.13 13:00
|sell
|0.02
|audjpy
|94.37
|0.00
|0.00
|2008.03.13 13:25
|94.16
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|84590218
|2008.03.13 13:36
|buy
|0.02
|eurcad
|1.5331
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 16:45
|1.5352
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|84617903
|2008.03.13 15:10
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0113
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 20:16
|1.0102
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|84623202
|2008.03.13 15:22
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.80
|0.00
|0.00
|2008.03.13 15:33
|156.64
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|84623437
|2008.03.13 15:22
|sell
|0.02
|audjpy
|94.70
|0.00
|0.00
|2008.03.14 04:37
|94.48
|0.00
|0.00
|-0.35
|4.39
|84623812
|2008.03.13 15:23
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5777
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 15:47
|1.5761
|0.00
|0.00
|0.00
|3.16
|84623844
|2008.03.13 15:23
|sell
|0.02
|nzdjpy
|81.75
|0.00
|0.00
|2008.03.14 05:25
|81.53
|0.00
|0.00
|-0.38
|4.40
|84629001
|2008.03.13 15:41
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.80
|0.00
|0.00
|2008.03.13 15:45
|156.64
|0.00
|0.00
|0.00
|3.18
|84632577
|2008.03.13 15:54
|sell
|0.02
|usdjpy
|100.62
|0.00
|0.00
|2008.03.13 21:52
|100.46
|0.00
|0.00
|-0.17
|3.19
|84635096
|2008.03.13 16:02
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.88
|0.00
|0.00
|2008.03.14 04:03
|156.66
|0.00
|0.00
|-0.33
|4.38
|84637302
|2008.03.13 16:09
|sell
|0.02
|usdjpy
|100.85
|0.00
|0.00
|2008.03.13 16:21
|100.64
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|84638844
|2008.03.13 16:13
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0136
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 16:44
|1.0114
|0.00
|0.00
|0.00
|4.35
|84654267
|2008.03.13 17:09
|sell
|0.02
|usdjpy
|100.85
|0.00
|0.00
|2008.03.13 20:09
|100.64
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|84659201
|2008.03.13 17:27
|sell
|0.02
|gbpjpy
|204.92
|0.00
|0.00
|2008.03.13 19:53
|204.69
|0.00
|0.00
|0.00
|4.57
|84668387
|2008.03.13 18:02
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0609
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 18:46
|2.0588
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|84673965
|2008.03.13 18:30
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0159
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 18:53
|1.0138
|0.00
|0.00
|0.00
|4.14
|84673982
|2008.03.13 18:30
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5816
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 19:56
|1.5795
|0.00
|0.00
|0.00
|4.15
|84678160
|2008.03.13 18:47
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9864
|0.0000
|0.0000
|2008.03.13 20:13
|0.9852
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|84695970
|2008.03.13 20:00
|sell
|0.02
|audjpy
|95.25
|0.00
|0.00
|2008.03.13 21:56
|94.88
|0.00
|0.00
|-0.35
|7.37
|84734766
|2008.03.13 23:28
|sell
|0.02
|audjpy
|95.16
|0.00
|0.00
|2008.03.14 04:02
|94.80
|0.00
|0.00
|0.00
|7.17
|84764940
|2008.03.14 00:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|100.91
|0.00
|0.00
|2008.03.14 02:03
|100.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4.17
|84880548
|2008.03.14 08:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5559
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 09:08
|1.5581
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|84882481
|2008.03.14 09:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|82.30
|0.00
|0.00
|2008.03.14 11:18
|81.93
|0.00
|0.00
|0.00
|7.36
|84901194
|2008.03.14 10:23
|buy
|0.02
|eurusd
|1.5551
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 12:07
|1.5572
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|84906397
|2008.03.14 11:09
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.8153
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 12:31
|0.8171
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|84906410
|2008.03.14 11:10
|buy
|0.02
|audusd
|0.9399
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 13:12
|0.9422
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|84922448
|2008.03.14 12:01
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9928
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 14:03
|0.9886
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|84935201
|2008.03.14 12:32
|sell
|0.02
|usdjpy
|100.84
|0.00
|0.00
|2008.03.14 13:31
|100.58
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|84935254
|2008.03.14 12:32
|sell
|0.02
|gbpjpy
|204.47
|0.00
|0.00
|2008.03.14 12:33
|204.20
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|84935298
|2008.03.14 12:32
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.97
|0.00
|0.00
|2008.03.14 12:33
|156.75
|0.00
|0.00
|0.00
|4.37
|84938381
|2008.03.14 12:37
|sell
|0.02
|gbpjpy
|204.32
|0.00
|0.00
|2008.03.14 12:57
|204.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|84938543
|2008.03.14 12:38
|sell
|0.02
|eurjpy
|156.89
|0.00
|0.00
|2008.03.14 12:56
|156.73
|0.00
|0.00
|0.00
|3.17
|84941559
|2008.03.14 12:45
|sell
|0.02
|gbpjpy
|204.55
|0.00
|0.00
|2008.03.14 12:52
|204.37
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|84943239
|2008.03.14 12:50
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0123
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 12:56
|1.0111
|0.00
|0.00
|0.00
|2.37
|84946974
|2008.03.14 13:00
|sell
|0.02
|nzdjpy
|82.41
|0.00
|0.00
|2008.03.14 13:48
|82.03
|0.00
|0.00
|0.00
|7.59
|84947498
|2008.03.14 13:02
|sell
|0.02
|gbpjpy
|204.45
|0.00
|0.00
|2008.03.14 13:30
|204.22
|0.00
|0.00
|0.00
|4.57
|84948417
|2008.03.14 13:08
|sell
|0.02
|eurjpy
|157.02
|0.00
|0.00
|2008.03.14 13:31
|156.69
|0.00
|0.00
|0.00
|6.56
|84951824
|2008.03.14 13:19
|sell
|0.02
|usdchf
|1.0125
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 13:33
|1.0103
|0.00
|0.00
|0.00
|4.36
|84952388
|2008.03.14 13:20
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.0543
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 13:31
|2.0508
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|84956968
|2008.03.14 13:30
|sell
|0.02
|eurchf
|1.5766
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 13:31
|1.5746
|0.00
|0.00
|0.00
|3.96
|84993890
|2008.03.14 14:05
|buy
|0.02
|audcad
|0.9273
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 14:07
|0.9284
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|84997177
|2008.03.14 14:07
|buy
|0.02
|audcad
|0.9284
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 14:09
|0.9297
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|85027334
|2008.03.14 15:06
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9896
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:29
|0.9860
|0.00
|0.00
|0.00
|7.30
|85037238
|2008.03.14 15:39
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.8122
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 15:59
|0.8144
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|85038377
|2008.03.14 15:42
|buy
|0.02
|audusd
|0.9359
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:08
|0.9380
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|85044119
|2008.03.14 15:58
|buy
|0.02
|eurcad
|1.5419
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 17:22
|1.5430
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|85053964
|2008.03.14 16:38
|buy
|0.02
|eurcad
|1.5396
|0.0000
|0.0000
|2008.03.14 16:58
|1.5412
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|0.00
|0.00
|-253.70
|1 590.79
|Closed P/L:
|1 337.09
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|85040982
|2008.03.14 15:47
|buy
|0.02
|audcad
|0.9274
|0.0000
|0.0000
|0.9237
|0.00
|0.00
|0.14
|-7.51
|85122136
|2008.03.14 19:48
|buy
|0.02
|audcad
|0.9233
|0.0000
|0.0000
|0.9237
|0.00
|0.00
|0.14
|0.81
|84376897
|2008.03.13 01:30
|buy
|0.02
|chfjpy
|99.81
|0.00
|0.00
|99.40
|0.00
|0.00
|0.12
|-8.26
|83597526
|2008.03.11 02:17
|sell
|0.02
|nzdjpy
|80.39
|0.00
|0.00
|80.83
|0.00
|0.00
|-2.28
|-8.86
|85032418
|2008.03.14 15:19
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.8149
|0.0000
|0.0000
|0.8130
|0.00
|0.00
|0.19
|-3.80
|85104680
|2008.03.14 18:48
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.8126
|0.0000
|0.0000
|0.8130
|0.00
|0.00
|0.19
|0.80
|84896918
|2008.03.14 10:10
|sell
|0.02
|usdcad
|0.9856
|0.0000
|0.0000
|0.9864
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.62
|0.00
|0.00
|-1.52
|-28.44
|Floating P/L:
|-29.96
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 243.62
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 337.09
|Floating P/L:
|-29.96
|Margin:
|46.67
|Balance:
|11 580.71
|Equity:
|11 550.75
|Free Margin:
|11 504.08
|Details:
|Gross Profit:
|2 981.96
|Gross Loss:
|1 644.87
|Total Net Profit:
|1 337.09
|Profit Factor:
|1.81
|Expected Payoff:
|2.60
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|853.12 (7.50%)
|Relative Drawdown:
|7.50% (853.12)
|Total Trades:
|515
|Short Positions (won %):
|344 (94.77%)
|Long Positions (won %):
|171 (98.25%)
|Profit Trades (% of total):
|494 (95.92%)
|Loss trades (% of total):
|21 (4.08%)
|Largest
|profit trade:
|152.12
|loss trade:
|-164.47
|Average
|profit trade:
|6.04
|loss trade:
|-78.33
|Maximum
|consecutive wins ($):
|151 (875.62)
|consecutive losses ($):
|7 (-729.90)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|875.62 (151)
|consecutive loss (count):
|-729.90 (7)
|Average
|consecutive wins:
|45
|consecutive losses:
|2