Interbank FX, LLC

Account: 1708218 Name: John Riley Currency: USD 2008 March 21, 19:22
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
608044262007.11.11 21:38balanceDeposit236.03
804325442008.02.26 22:24sell0.09eurusdm1.50371.52121.50272008.02.26 22:291.50270.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
804309212008.02.26 22:18sell0.03eurusdm1.49841.51641.49742008.02.26 22:291.50280.000.000.00-1.32
 77218810p3-Sell
804306282008.02.26 22:15sell0.01eurusdm1.49781.51631.49682008.02.26 22:291.50280.000.000.00-0.50
 77218810p3-Sell
804375862008.02.26 22:29sell0.01eurusdm1.50271.52121.50172008.02.26 22:311.50170.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
804562602008.02.27 00:00sell0.01eurusdm1.49951.51801.49852008.02.27 00:201.49850.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
806027492008.02.27 10:45sell0.01eurusdm1.50511.52361.50412008.02.27 11:021.50410.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
807179702008.02.27 18:31sell0.01eurusdm1.51171.53021.51072008.02.27 19:041.51070.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
808212822008.02.28 07:33buy0.81eurusdm1.50871.49221.50972008.02.28 07:341.50920.000.000.004.05
 77218810p3-Buy
808185432008.02.28 07:25buy0.27eurusdm1.50921.49221.51022008.02.28 07:341.50920.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
808126072008.02.28 06:45buy0.09eurusdm1.50981.49231.51082008.02.28 07:341.50930.000.000.00-0.45
 77218810p3-Buy
808107632008.02.28 06:31buy0.03eurusdm1.51041.49241.51142008.02.28 07:341.50930.000.000.00-0.33
 77218810p3-Buy
807990412008.02.28 03:45buy0.01eurusdm1.51101.49251.51202008.02.28 07:341.50920.000.000.00-0.18
 77218810p3-Buy
808498762008.02.28 10:35buy0.81eurusdm1.50811.49161.50912008.02.28 10:401.50850.000.000.003.24
 77218810p3-Buy
808496792008.02.28 10:35buy0.27eurusdm1.50881.49181.50982008.02.28 10:401.50860.000.000.00-0.54
 77218810p3-Buy
808492892008.02.28 10:33buy0.09eurusdm1.50931.49181.51032008.02.28 10:401.50870.000.000.00-0.54
 77218810p3-Buy
808474792008.02.28 10:14buy0.03eurusdm1.50991.49191.51092008.02.28 10:401.50870.000.000.00-0.36
 77218810p3-Buy
808445092008.02.28 09:45buy0.01eurusdm1.51051.49201.51152008.02.28 10:401.50860.000.000.00-0.19
 77218810p3-Buy
808639792008.02.28 12:30buy0.01eurusdm1.50981.49131.51082008.02.28 12:581.51080.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
809824562008.02.28 19:47sell0.27eurusdm1.52251.53951.52152008.02.28 19:511.52190.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
809816082008.02.28 19:45sell0.03eurusdm1.52121.53921.52022008.02.28 19:511.52180.000.000.00-0.18
 77218810p3-Sell
809819912008.02.28 19:46sell0.09eurusdm1.52191.53941.52092008.02.28 19:511.52190.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
809789112008.02.28 19:30sell0.01eurusdm1.52061.53911.51962008.02.28 19:511.52190.000.000.00-0.13
 77218810p3-Sell
811070452008.02.29 04:00buy0.01eurusdm1.51801.49951.51902008.02.29 06:041.51900.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
811796932008.02.29 09:45sell0.01eurusdm1.52101.53951.52002008.02.29 09:561.52000.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
811846512008.02.29 10:08sell0.09eurusdm1.52091.53841.51992008.02.29 10:231.51990.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
811835912008.02.29 10:03sell0.03eurusdm1.52031.53831.51932008.02.29 10:231.51990.000.000.000.12
 77218810p3-Sell
811818612008.02.29 09:56sell0.01eurusdm1.51971.53821.51872008.02.29 10:231.52000.000.000.00-0.03
 77218810p3-Sell
814233782008.03.03 04:33sell0.27eurusdm1.52141.53841.52042008.03.03 04:451.52090.000.000.001.35
 77218810p3-Sell
814211832008.03.03 04:19sell0.09eurusdm1.52091.53841.51992008.03.03 04:451.52100.000.000.00-0.09
 77218810p3-Sell
814020602008.03.03 01:52sell0.03eurusdm1.52031.53831.51932008.03.03 04:451.52090.000.000.00-0.18
 77218810p3-Sell
814013312008.03.03 01:45sell0.01eurusdm1.51971.53821.51872008.03.03 04:461.52090.000.000.00-0.12
 77218810p3-Sell
814663672008.03.03 07:40sell0.27eurusdm1.52271.53971.52172008.03.03 07:521.52210.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
814660652008.03.03 07:39sell0.09eurusdm1.52211.53961.52112008.03.03 07:531.52190.000.000.000.18
 77218810p3-Sell
814655212008.03.03 07:33sell0.03eurusdm1.52151.53951.52052008.03.03 07:531.52210.000.000.00-0.18
 77218810p3-Sell
814648102008.03.03 07:30sell0.01eurusdm1.52101.53951.52002008.03.03 07:531.52200.000.000.00-0.10
 77218810p3-Sell
814721902008.03.03 08:00sell0.01eurusdm1.52001.53851.51902008.03.03 08:081.51900.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
814775852008.03.03 08:08sell0.01eurusdm1.51881.53731.51782008.03.03 08:291.51780.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
815456572008.03.03 11:27buy0.09eurusdm1.51751.50001.51852008.03.03 11:481.51850.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
815442852008.03.03 11:23buy0.03eurusdm1.51811.50011.51912008.03.03 11:481.51850.000.000.000.12
 77218810p3-Buy
815412632008.03.03 11:15buy0.01eurusdm1.51871.50021.51972008.03.03 11:481.51840.000.000.00-0.03
 77218810p3-Buy
817054892008.03.03 19:49buy0.03eurusdm1.51911.50111.52012008.03.03 20:371.52010.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
817047602008.03.03 19:45buy0.01eurusdm1.51971.50121.52072008.03.03 20:371.51990.000.000.000.02
 77218810p3-Buy
817383112008.03.03 22:45sell0.01eurusdm1.51971.53821.51872008.03.03 23:391.51870.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
818160022008.03.04 03:14sell0.09eurusdm1.52061.53811.51962008.03.04 03:331.51960.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
818148902008.03.04 03:08sell0.03eurusdm1.52001.53801.51902008.03.04 03:331.51960.000.000.000.12
 77218810p3-Sell
818047762008.03.04 02:00sell0.01eurusdm1.51941.53791.51842008.03.04 03:331.51980.000.000.00-0.04
 77218810p3-Sell
818253422008.03.04 03:47sell0.03eurusdm1.51991.53791.51892008.03.04 04:491.51890.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
818247322008.03.04 03:45sell0.01eurusdm1.51931.53781.51832008.03.04 04:491.51890.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
819116162008.03.04 08:57buy0.03eurusdm1.51851.50051.51952008.03.04 09:061.51950.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
819016942008.03.04 08:30buy0.01eurusdm1.51911.50061.52012008.03.04 09:061.51950.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
820086252008.03.04 13:44sell0.09eurusdm1.52181.53931.52082008.03.04 14:001.52080.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
820053802008.03.04 13:33sell0.03eurusdm1.52121.53921.52022008.03.04 14:001.52080.000.000.000.12
 77218810p3-Sell
820042562008.03.04 13:30sell0.01eurusdm1.52071.53921.51972008.03.04 14:001.52100.000.000.00-0.03
 77218810p3-Sell
821523202008.03.04 22:42buy0.09eurusdm1.52001.50251.52102008.03.04 23:211.52100.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
821512122008.03.04 22:32buy0.03eurusdm1.52061.50261.52162008.03.04 23:211.52100.000.000.000.12
 77218810p3-Buy
821430642008.03.04 21:31buy0.01eurusdm1.52121.50271.52222008.03.04 23:221.52090.000.000.00-0.03
 77218810p3-Buy
822077402008.03.05 03:39buy0.27eurusdm1.51951.50251.52052008.03.05 05:051.52010.000.000.001.62
 77218810p3-Buy
821900342008.03.05 00:54buy0.09eurusdm1.52011.50261.52112008.03.05 05:061.52010.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
821868402008.03.05 00:36buy0.03eurusdm1.52071.50271.52172008.03.05 05:061.52000.000.000.00-0.21
 77218810p3-Buy
821853282008.03.05 00:30buy0.01eurusdm1.52121.50271.52222008.03.05 05:061.51990.000.000.00-0.13
 77218810p3-Buy
822235592008.03.05 06:09buy0.09eurusdm1.51891.50141.51992008.03.05 06:371.51990.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
822206172008.03.05 05:46buy0.03eurusdm1.51941.50141.52042008.03.05 06:371.52000.000.000.000.18
 77218810p3-Buy
822172002008.03.05 05:15buy0.01eurusdm1.52001.50151.52102008.03.05 06:371.51990.000.000.00-0.01
 77218810p3-Buy
822947692008.03.05 10:00buy0.01eurusdm1.51821.49971.51922008.03.05 10:171.51920.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
823418322008.03.05 13:46buy0.03eurusdm1.52311.50511.52412008.03.05 13:571.52410.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
823415012008.03.05 13:45buy0.01eurusdm1.52361.50511.52462008.03.05 13:571.52410.000.000.000.05
 77218810p3-Buy
823576182008.03.05 14:41buy0.27eurusdm1.52241.50541.52342008.03.05 14:451.52300.000.000.001.62
 77218810p3-Buy
823470612008.03.05 14:02buy0.09eurusdm1.52301.50551.52402008.03.05 14:451.52310.000.000.000.09
 77218810p3-Buy
823455012008.03.05 13:59buy0.03eurusdm1.52351.50551.52452008.03.05 14:451.52300.000.000.00-0.15
 77218810p3-Buy
823450672008.03.05 13:57buy0.01eurusdm1.52411.50561.52512008.03.05 14:451.52290.000.000.00-0.12
 77218810p3-Buy
824539942008.03.05 18:45sell0.01eurusdm1.52751.54601.52652008.03.05 18:471.52650.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
824610392008.03.05 19:00sell0.03eurusdm1.52691.54491.52592008.03.05 19:211.52590.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
824554162008.03.05 18:47sell0.01eurusdm1.52631.54481.52532008.03.05 19:211.52590.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
825430702008.03.06 00:55sell0.27eurusdm1.52871.54571.52772008.03.06 01:141.52810.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
825230132008.03.06 00:09sell0.09eurusdm1.52801.54551.52702008.03.06 01:141.52820.000.000.00-0.18
 77218810p3-Sell
825119182008.03.05 23:53sell0.03eurusdm1.52741.54541.52642008.03.06 01:141.52810.000.000.00-0.21
 77218810p3-Sell
825111702008.03.05 23:45sell0.01eurusdm1.52691.54541.52592008.03.06 01:161.52820.000.000.00-0.13
 77218810p3-Sell
825792672008.03.06 06:15sell0.81eurusdm1.53041.54691.52942008.03.06 06:161.53000.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
825774532008.03.06 06:09sell0.27eurusdm1.52971.54671.52872008.03.06 06:161.53000.000.000.00-0.81
 77218810p3-Sell
825711032008.03.06 05:38sell0.09eurusdm1.52921.54671.52822008.03.06 06:161.52990.000.000.00-0.63
 77218810p3-Sell
825702972008.03.06 05:28sell0.03eurusdm1.52841.54641.52742008.03.06 06:161.52990.000.000.00-0.45
 77218810p3-Sell
825476592008.03.06 01:31sell0.01eurusdm1.52781.54631.52682008.03.06 06:161.53000.000.000.00-0.22
 77218810p3-Sell
826055132008.03.06 08:07sell0.81eurusdm1.53151.54801.53052008.03.06 13:021.53090.000.000.004.86
 77218810p3-Sell
826035442008.03.06 08:04sell0.27eurusdm1.53081.54781.52982008.03.06 13:031.53080.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
826028482008.03.06 08:03sell0.09eurusdm1.53021.54771.52922008.03.06 13:031.53090.000.000.00-0.63
 77218810p3-Sell
826025092008.03.06 08:03sell0.03eurusdm1.52961.54761.52862008.03.06 13:031.53090.000.000.00-0.39
 77218810p3-Sell
826007522008.03.06 08:00sell0.01eurusdm1.52901.54751.52802008.03.06 13:031.53090.000.000.00-0.19
 77218810p3-Sell
828734582008.03.06 23:45sell0.03eurusdm1.53901.55701.53802008.03.07 00:081.53800.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
828710992008.03.06 23:30sell0.01eurusdm1.53831.55681.53732008.03.07 00:081.53800.000.000.000.03
 77218810p3-Sell
829675602008.03.07 08:07sell0.03eurusdm1.53901.55701.53802008.03.07 08:131.53800.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
829654502008.03.07 08:00sell0.01eurusdm1.53841.55691.53742008.03.07 08:131.53800.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
829685102008.03.07 08:13sell0.01eurusdm1.53801.55651.53702008.03.07 08:211.53700.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
830255462008.03.07 13:22sell0.27eurusdm1.54211.55911.54112008.03.07 13:241.54150.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
830214662008.03.07 13:14sell0.09eurusdm1.54151.55901.54052008.03.07 13:241.54160.000.000.00-0.09
 77218810p3-Sell
830210132008.03.07 13:13sell0.03eurusdm1.54091.55891.53992008.03.07 13:241.54170.000.000.00-0.24
 77218810p3-Sell
830188752008.03.07 13:00sell0.01eurusdm1.54031.55881.53932008.03.07 13:251.54170.000.000.00-0.14
 77218810p3-Sell
832293282008.03.10 01:15sell0.01eurusdm1.53831.55681.53732008.03.10 05:581.53730.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
833387752008.03.10 09:15sell0.09eurusdm1.53851.55601.53752008.03.10 10:281.53750.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
833310822008.03.10 08:47sell0.03eurusdm1.53791.55591.53692008.03.10 10:281.53760.000.000.000.09
 77218810p3-Sell
833262752008.03.10 08:30sell0.01eurusdm1.53731.55581.53632008.03.10 10:281.53760.000.000.00-0.03
 77218810p3-Sell
835258562008.03.10 20:24buy0.03eurusdm1.53451.51651.53552008.03.10 22:501.53550.000.000.010.30
 77218810p3-Buy[tp]
835134252008.03.10 18:45buy0.01eurusdm1.53511.51661.53612008.03.10 22:501.53540.000.000.000.03
 77218810p3-Buy
835952432008.03.11 01:57buy0.03eurusdm1.53491.51691.53592008.03.11 02:251.53590.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
835928382008.03.11 01:45buy0.01eurusdm1.53541.51691.53642008.03.11 02:251.53590.000.000.000.05
 77218810p3-Buy
836202562008.03.11 05:45sell0.01eurusdm1.53611.55461.53512008.03.11 06:081.53510.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
837292282008.03.11 12:45sell0.01eurusdm1.53831.55681.53732008.03.11 12:471.53730.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
837331912008.03.11 12:47sell0.01eurusdm1.53711.55561.53612008.03.11 12:471.53610.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
837363872008.03.11 12:49sell0.09eurusdm1.53721.55471.53622008.03.11 12:511.53620.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
837347502008.03.11 12:47sell0.03eurusdm1.53661.55461.53562008.03.11 12:511.53580.000.000.000.24
 77218810p3-Sell
837338242008.03.11 12:47sell0.01eurusdm1.53601.55451.53502008.03.11 12:511.53590.000.000.000.01
 77218810p3-Sell
837376692008.03.11 12:51sell0.01eurusdm1.53571.55421.53472008.03.11 12:521.53470.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
837392842008.03.11 12:52sell0.01eurusdm1.53451.55301.53352008.03.11 12:521.53350.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
837427352008.03.11 12:56sell0.81eurusdm1.53561.55211.53462008.03.11 14:031.53520.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
837424682008.03.11 12:56sell0.27eurusdm1.53511.55211.53412008.03.11 14:031.53490.000.000.000.54
 77218810p3-Sell
837417062008.03.11 12:54sell0.09eurusdm1.53451.55201.53352008.03.11 14:031.53500.000.000.00-0.45
 77218810p3-Sell
837404362008.03.11 12:53sell0.03eurusdm1.53391.55191.53292008.03.11 14:031.53490.000.000.00-0.30
 77218810p3-Sell
837401022008.03.11 12:53sell0.01eurusdm1.53331.55181.53232008.03.11 14:031.53490.000.000.00-0.16
 77218810p3-Sell
840165532008.03.12 04:54sell0.81eurusdm1.53871.55521.53772008.03.12 04:561.53830.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
840141942008.03.12 04:48sell0.27eurusdm1.53811.55511.53712008.03.12 04:561.53810.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
840117232008.03.12 04:46sell0.09eurusdm1.53731.55481.53632008.03.12 04:561.53800.000.000.00-0.63
 77218810p3-Sell
840113572008.03.12 04:46sell0.03eurusdm1.53671.55471.53572008.03.12 04:561.53800.000.000.00-0.39
 77218810p3-Sell
840076262008.03.12 04:15sell0.01eurusdm1.53601.55451.53502008.03.12 04:561.53810.000.000.00-0.21
 77218810p3-Sell
840470942008.03.12 07:34sell0.27eurusdm1.53821.55521.53722008.03.12 07:501.53760.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
840429682008.03.12 07:11sell0.09eurusdm1.53761.55511.53662008.03.12 07:501.53770.000.000.00-0.09
 77218810p3-Sell
840423422008.03.12 07:10sell0.03eurusdm1.53711.55511.53612008.03.12 07:501.53760.000.000.00-0.15
 77218810p3-Sell
840356412008.03.12 06:30sell0.01eurusdm1.53651.55501.53552008.03.12 07:501.53770.000.000.00-0.12
 77218810p3-Sell
840575422008.03.12 08:15sell0.01eurusdm1.53691.55541.53592008.03.12 08:421.53590.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
841599892008.03.12 13:51sell0.81eurusdm1.54881.56531.54782008.03.12 13:581.54840.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
841593532008.03.12 13:50sell0.27eurusdm1.54821.56521.54722008.03.12 13:581.54840.000.000.00-0.54
 77218810p3-Sell
841573842008.03.12 13:45sell0.09eurusdm1.54761.56511.54662008.03.12 13:581.54830.000.000.00-0.63
 77218810p3-Sell
841568472008.03.12 13:45sell0.03eurusdm1.54711.56511.54612008.03.12 13:581.54830.000.000.00-0.36
 77218810p3-Sell
841566472008.03.12 13:45sell0.01eurusdm1.54651.56501.54552008.03.12 13:581.54820.000.000.00-0.17
 77218810p3-Sell
841653922008.03.12 14:02sell0.27eurusdm1.55001.56701.54902008.03.12 14:021.54940.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
841645862008.03.12 14:01sell0.09eurusdm1.54941.56691.54842008.03.12 14:021.54920.000.000.000.18
 77218810p3-Sell
841644352008.03.12 14:01sell0.03eurusdm1.54881.56681.54782008.03.12 14:021.54910.000.000.00-0.09
 77218810p3-Sell
841632832008.03.12 13:58sell0.01eurusdm1.54811.56661.54712008.03.12 14:021.54870.000.000.00-0.06
 77218810p3-Sell
842968742008.03.12 21:41sell0.27eurusdm1.55711.57411.55612008.03.12 21:421.55650.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
842962082008.03.12 21:41sell0.09eurusdm1.55641.57391.55542008.03.12 21:421.55670.000.000.00-0.27
 77218810p3-Sell
842942442008.03.12 21:39sell0.03eurusdm1.55561.57361.55462008.03.12 21:421.55670.000.000.00-0.33
 77218810p3-Sell
842931892008.03.12 21:31sell0.01eurusdm1.55501.57351.55402008.03.12 21:421.55680.000.000.00-0.18
 77218810p3-Sell
843002932008.03.12 21:46sell0.03eurusdm1.55711.57511.55612008.03.12 21:541.55610.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
842973982008.03.12 21:42sell0.01eurusdm1.55651.57501.55552008.03.12 21:541.55610.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
844455822008.03.13 05:36sell0.03eurusdm1.55641.57441.55542008.03.13 06:041.55540.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
844438522008.03.13 05:30sell0.01eurusdm1.55581.57431.55482008.03.13 06:041.55540.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
845358792008.03.13 10:39sell0.27eurusdm1.55951.57651.55852008.03.13 10:411.55890.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
845348852008.03.13 10:37sell0.09eurusdm1.55891.57641.55792008.03.13 10:411.55890.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
845345682008.03.13 10:35sell0.03eurusdm1.55831.57631.55732008.03.13 10:411.55880.000.000.00-0.15
 77218810p3-Sell
845333012008.03.13 10:30sell0.01eurusdm1.55771.57621.55672008.03.13 10:411.55890.000.000.00-0.12
 77218810p3-Sell
845401562008.03.13 10:55sell0.81eurusdm1.56091.57741.55992008.03.13 10:591.56050.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
845389172008.03.13 10:52sell0.27eurusdm1.56031.57731.55932008.03.13 10:591.56050.000.000.00-0.54
 77218810p3-Sell
845386152008.03.13 10:52sell0.09eurusdm1.55971.57721.55872008.03.13 10:591.56050.000.000.00-0.72
 77218810p3-Sell
845382932008.03.13 10:50sell0.03eurusdm1.55921.57721.55822008.03.13 10:591.56050.000.000.00-0.39
 77218810p3-Sell
845364472008.03.13 10:41sell0.01eurusdm1.55861.57711.55762008.03.13 10:591.56060.000.000.00-0.20
 77218810p3-Sell
846879652008.03.13 19:30buy0.01eurusdm1.55891.54041.55992008.03.13 19:391.55990.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
846892242008.03.13 19:39buy0.01eurusdm1.56011.54161.56112008.03.13 19:531.56110.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
847288152008.03.13 22:45sell0.01eurusdm1.56211.58061.56112008.03.13 23:011.56110.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
848001392008.03.14 03:31buy0.03eurusdm1.56021.54221.56122008.03.14 04:161.56120.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
847980462008.03.14 03:18buy0.01eurusdm1.56081.54231.56182008.03.14 04:161.56120.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
848158082008.03.14 04:30buy0.01eurusdm1.56151.54301.56252008.03.14 04:471.56250.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
848512222008.03.14 07:05sell0.09eurusdm1.56211.57961.56112008.03.14 07:091.56110.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
848508022008.03.14 07:04sell0.03eurusdm1.56151.57951.56052008.03.14 07:101.56100.000.000.000.15
 77218810p3-Sell
848492902008.03.14 07:00sell0.01eurusdm1.56101.57951.56002008.03.14 07:101.56090.000.000.000.01
 77218810p3-Sell
848536852008.03.14 07:16sell0.27eurusdm1.56231.57931.56132008.03.14 07:171.56170.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
848529882008.03.14 07:14sell0.09eurusdm1.56171.57921.56072008.03.14 07:171.56160.000.000.000.09
 77218810p3-Sell
848524542008.03.14 07:12sell0.03eurusdm1.56121.57921.56022008.03.14 07:171.56160.000.000.00-0.12
 77218810p3-Sell
848518542008.03.14 07:10sell0.01eurusdm1.56061.57911.55962008.03.14 07:171.56170.000.000.00-0.11
 77218810p3-Sell
849260302008.03.14 12:15buy0.01eurusdm1.55721.53871.55822008.03.14 12:301.55820.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
853641702008.03.17 04:00sell0.01eurusdm1.58431.60281.58332008.03.17 04:131.58330.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
853733112008.03.17 04:17sell0.27eurusdm1.58491.60191.58392008.03.17 04:321.58430.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
853728882008.03.17 04:16sell0.09eurusdm1.58431.60181.58332008.03.17 04:321.58430.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
853721822008.03.17 04:15sell0.03eurusdm1.58371.60171.58272008.03.17 04:321.58420.000.000.00-0.15
 77218810p3-Sell
853710222008.03.17 04:13sell0.01eurusdm1.58311.60161.58212008.03.17 04:321.58410.000.000.00-0.10
 77218810p3-Sell
855297142008.03.17 11:57buy0.81eurusdm1.57841.56191.57942008.03.17 11:581.57880.000.000.003.24
 77218810p3-Buy
855284132008.03.17 11:54buy0.27eurusdm1.57901.56201.58002008.03.17 11:581.57860.000.000.00-1.08
 77218810p3-Buy
855278042008.03.17 11:52buy0.09eurusdm1.57961.56211.58062008.03.17 11:581.57870.000.000.00-0.81
 77218810p3-Buy
855264362008.03.17 11:48buy0.03eurusdm1.58011.56211.58112008.03.17 11:581.57880.000.000.00-0.39
 77218810p3-Buy
855248982008.03.17 11:45buy0.01eurusdm1.58071.56221.58172008.03.17 11:581.57870.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
855354532008.03.17 12:12buy0.81eurusdm1.57671.56021.57772008.03.17 12:131.57710.000.000.003.24
 77218810p3-Buy
855339922008.03.17 12:05buy0.27eurusdm1.57731.56031.57832008.03.17 12:131.57710.000.000.00-0.54
 77218810p3-Buy
855330332008.03.17 12:03buy0.09eurusdm1.57781.56031.57882008.03.17 12:131.57680.000.000.00-0.90
 77218810p3-Buy
855308492008.03.17 12:00buy0.03eurusdm1.57841.56041.57942008.03.17 12:131.57670.000.000.00-0.51
 77218810p3-Buy
855303652008.03.17 11:58buy0.01eurusdm1.57901.56051.58002008.03.17 12:141.57680.000.000.00-0.22
 77218810p3-Buy
856644552008.03.17 19:39buy0.03eurusdm1.57401.55601.57502008.03.17 19:591.57500.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
856627122008.03.17 19:30buy0.01eurusdm1.57461.55611.57562008.03.17 19:591.57500.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
856925612008.03.17 22:56buy0.09eurusdm1.57151.55401.57252008.03.17 23:071.57250.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
856905932008.03.17 22:40buy0.03eurusdm1.57211.55411.57312008.03.17 23:071.57250.000.000.000.12
 77218810p3-Buy
856897632008.03.17 22:30buy0.01eurusdm1.57271.55421.57372008.03.17 23:071.57260.000.000.00-0.01
 77218810p3-Buy
857276782008.03.18 00:08buy0.03eurusdm1.57401.55601.57502008.03.18 00:161.57500.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
857019752008.03.18 00:00buy0.01eurusdm1.57461.55611.57562008.03.18 00:161.57500.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
858059292008.03.18 06:12sell0.09eurusdm1.57831.59581.57732008.03.18 06:361.57730.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
858056542008.03.18 06:11sell0.03eurusdm1.57771.59571.57672008.03.18 06:361.57740.000.000.000.09
 77218810p3-Sell
857991482008.03.18 05:31sell0.01eurusdm1.57721.59571.57622008.03.18 06:361.57730.000.000.00-0.01
 77218810p3-Sell
859074502008.03.18 12:30sell0.03eurusdm1.57901.59701.57802008.03.18 12:321.57800.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
859073712008.03.18 12:30sell0.01eurusdm1.57781.59631.57682008.03.18 12:321.57800.000.000.00-0.02
 77218810p3-Sell
859124872008.03.18 12:41sell0.81eurusdm1.58031.59681.57932008.03.18 12:441.57990.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
859107942008.03.18 12:37sell0.27eurusdm1.57971.59671.57872008.03.18 12:441.58000.000.000.00-0.81
 77218810p3-Sell
859101322008.03.18 12:36sell0.09eurusdm1.57911.59661.57812008.03.18 12:441.58010.000.000.00-0.90
 77218810p3-Sell
859084392008.03.18 12:32sell0.03eurusdm1.57851.59651.57752008.03.18 12:441.58000.000.000.00-0.45
 77218810p3-Sell
859083762008.03.18 12:32sell0.01eurusdm1.57791.59641.57692008.03.18 12:451.57990.000.000.00-0.20
 77218810p3-Sell
861533032008.03.18 23:17buy0.09eurusdm1.56351.54601.56452008.03.18 23:321.56450.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
861473852008.03.18 22:58buy0.03eurusdm1.56411.54611.56512008.03.18 23:321.56450.000.000.000.12
 77218810p3-Buy
861349982008.03.18 22:30buy0.01eurusdm1.56471.54621.56572008.03.18 23:321.56470.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
863486782008.03.19 06:49sell0.27eurusdm1.57081.58781.56982008.03.19 06:501.57020.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
863480892008.03.19 06:48sell0.09eurusdm1.57021.58771.56922008.03.19 06:501.57020.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
863472412008.03.19 06:45sell0.03eurusdm1.56961.58761.56862008.03.19 06:501.57030.000.000.00-0.21
 77218810p3-Sell
863469982008.03.19 06:45sell0.01eurusdm1.56911.58761.56812008.03.19 06:501.57020.000.000.00-0.11
 77218810p3-Sell
863490802008.03.19 06:50sell0.01eurusdm1.57001.58851.56902008.03.19 06:551.56900.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
863573262008.03.19 07:08sell0.81eurusdm1.57131.58781.57032008.03.19 07:251.57090.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
863554032008.03.19 07:04sell0.27eurusdm1.57071.58771.56972008.03.19 07:251.57100.000.000.00-0.81
 77218810p3-Sell
863533502008.03.19 07:00sell0.09eurusdm1.57001.58751.56902008.03.19 07:251.57110.000.000.00-0.99
 77218810p3-Sell
863531552008.03.19 07:00sell0.03eurusdm1.56941.58741.56842008.03.19 07:251.57120.000.000.00-0.54
 77218810p3-Sell
863509072008.03.19 06:55sell0.01eurusdm1.56881.58731.56782008.03.19 07:251.57120.000.000.00-0.24
 77218810p3-Sell
864543862008.03.19 10:46sell0.03eurusdm1.57451.59251.57352008.03.19 10:541.57350.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
864537152008.03.19 10:45sell0.01eurusdm1.57391.59241.57292008.03.19 10:541.57350.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
864572962008.03.19 10:56sell0.03eurusdm1.57381.59181.57282008.03.19 11:121.57280.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
864567672008.03.19 10:54sell0.01eurusdm1.57331.59181.57232008.03.19 11:131.57270.000.000.000.06
 77218810p3-Sell
866470192008.03.19 18:29buy0.81eurusdm1.56461.54811.56562008.03.19 21:551.56500.000.000.933.24
 77218810p3-Buy
866449212008.03.19 18:21buy0.27eurusdm1.56521.54821.56622008.03.19 21:551.56500.000.000.31-0.54
 77218810p3-Buy
866427432008.03.19 18:13buy0.09eurusdm1.56571.54821.56672008.03.19 21:551.56490.000.000.10-0.72
 77218810p3-Buy
866399252008.03.19 18:03buy0.03eurusdm1.56631.54831.56732008.03.19 21:551.56500.000.000.03-0.39
 77218810p3-Buy
866385082008.03.19 18:00buy0.01eurusdm1.56691.54841.56792008.03.19 21:551.56490.000.000.01-0.20
 77218810p3-Buy
868267972008.03.20 03:46buy0.01eurusdm1.55891.54041.55992008.03.20 04:001.55990.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
870601042008.03.20 13:05buy0.81eurusdm1.54321.52671.54422008.03.20 13:091.54360.000.000.003.24
 77218810p3-Buy
870599402008.03.20 13:05buy0.27eurusdm1.54371.52671.54472008.03.20 13:091.54360.000.000.00-0.27
 77218810p3-Buy
870540972008.03.20 12:54buy0.09eurusdm1.54431.52681.54532008.03.20 13:091.54350.000.000.00-0.72
 77218810p3-Buy
870518442008.03.20 12:47buy0.03eurusdm1.54491.52691.54592008.03.20 13:091.54360.000.000.00-0.39
 77218810p3-Buy
870509562008.03.20 12:45buy0.01eurusdm1.54541.52691.54642008.03.20 13:091.54350.000.000.00-0.19
 77218810p3-Buy
872632242008.03.20 21:40buy0.03eurusdm1.54331.52531.54432008.03.20 22:351.54430.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
872616152008.03.20 21:30buy0.01eurusdm1.54391.52541.54492008.03.20 22:351.54430.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
873548792008.03.21 03:44buy0.03eurusdm1.54181.52381.54282008.03.21 05:141.54280.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
873489252008.03.21 03:01buy0.01eurusdm1.54241.52391.54342008.03.21 05:141.54280.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
874145842008.03.21 09:45sell0.01eurusdm1.54411.56261.54312008.03.21 10:591.54310.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
874548122008.03.21 14:14buy0.09eurusdm1.54471.52721.54572008.03.21 17:101.54570.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
874508202008.03.21 13:47buy0.03eurusdm1.54531.52731.54632008.03.21 17:101.54580.000.000.000.15
 77218810p3-Buy
874432042008.03.21 12:45buy0.01eurusdm1.54581.52731.54682008.03.21 17:101.54570.000.000.00-0.01
 77218810p3-Buy
874762612008.03.21 18:30sell0.01eurusdm1.54441.56291.54342008.03.21 19:201.54340.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
  0.00 0.00 1.39 63.44
Closed P/L: 64.83
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 236.03 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 64.83 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 300.86 Equity: 300.86 Free Margin: 300.86
 
Details:
Graph
Gross Profit: 96.00 Gross Loss: 31.17 Total Net Profit: 64.83
Profit Factor: 3.08 Expected Payoff: 0.27  
Absolute Drawdown: 0.92 Maximal Drawdown: 2.58 (0.87%) Relative Drawdown: 0.87% (2.58)
 
Total Trades: 236 Short Positions (won %): 152 (56.58%) Long Positions (won %): 84 (61.90%)
Profit Trades (% of total): 138 (58.47%) Loss trades (% of total): 98 (41.53%)
Largest profit trade: 4.86 loss trade: -1.32
Average profit trade: 0.70 loss trade: -0.32
Maximum consecutive wins ($): 14 (6.12) consecutive losses ($): 4 (-2.58)
Maximal consecutive profit (count): 6.12 (14) consecutive loss (count): -2.58 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2