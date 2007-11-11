|Account: 1708218
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2008 March 21, 19:22
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|60804426
|2007.11.11 21:38
|balance
|Deposit
|236.03
|80432544
|2008.02.26 22:24
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5037
|1.5212
|1.5027
|2008.02.26 22:29
|1.5027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|80430921
|2008.02.26 22:18
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4984
|1.5164
|1.4974
|2008.02.26 22:29
|1.5028
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|772188
|10p3-Sell
|80430628
|2008.02.26 22:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4978
|1.5163
|1.4968
|2008.02.26 22:29
|1.5028
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|772188
|10p3-Sell
|80437586
|2008.02.26 22:29
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5027
|1.5212
|1.5017
|2008.02.26 22:31
|1.5017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|80456260
|2008.02.27 00:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4995
|1.5180
|1.4985
|2008.02.27 00:20
|1.4985
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|80602749
|2008.02.27 10:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5051
|1.5236
|1.5041
|2008.02.27 11:02
|1.5041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|80717970
|2008.02.27 18:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5117
|1.5302
|1.5107
|2008.02.27 19:04
|1.5107
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|80821282
|2008.02.28 07:33
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.5087
|1.4922
|1.5097
|2008.02.28 07:34
|1.5092
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|772188
|10p3-Buy
|80818543
|2008.02.28 07:25
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.5092
|1.4922
|1.5102
|2008.02.28 07:34
|1.5092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Buy
|80812607
|2008.02.28 06:45
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.5098
|1.4923
|1.5108
|2008.02.28 07:34
|1.5093
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|772188
|10p3-Buy
|80810763
|2008.02.28 06:31
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5104
|1.4924
|1.5114
|2008.02.28 07:34
|1.5093
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|772188
|10p3-Buy
|80799041
|2008.02.28 03:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5110
|1.4925
|1.5120
|2008.02.28 07:34
|1.5092
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Buy
|80849876
|2008.02.28 10:35
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.5081
|1.4916
|1.5091
|2008.02.28 10:40
|1.5085
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Buy
|80849679
|2008.02.28 10:35
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.5088
|1.4918
|1.5098
|2008.02.28 10:40
|1.5086
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|10p3-Buy
|80849289
|2008.02.28 10:33
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.5093
|1.4918
|1.5103
|2008.02.28 10:40
|1.5087
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|10p3-Buy
|80847479
|2008.02.28 10:14
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5099
|1.4919
|1.5109
|2008.02.28 10:40
|1.5087
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|772188
|10p3-Buy
|80844509
|2008.02.28 09:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5105
|1.4920
|1.5115
|2008.02.28 10:40
|1.5086
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|772188
|10p3-Buy
|80863979
|2008.02.28 12:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5098
|1.4913
|1.5108
|2008.02.28 12:58
|1.5108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|80982456
|2008.02.28 19:47
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.5225
|1.5395
|1.5215
|2008.02.28 19:51
|1.5219
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|80981608
|2008.02.28 19:45
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5212
|1.5392
|1.5202
|2008.02.28 19:51
|1.5218
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Sell
|80981991
|2008.02.28 19:46
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5219
|1.5394
|1.5209
|2008.02.28 19:51
|1.5219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Sell
|80978911
|2008.02.28 19:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5206
|1.5391
|1.5196
|2008.02.28 19:51
|1.5219
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|772188
|10p3-Sell
|81107045
|2008.02.29 04:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5180
|1.4995
|1.5190
|2008.02.29 06:04
|1.5190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|81179693
|2008.02.29 09:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5210
|1.5395
|1.5200
|2008.02.29 09:56
|1.5200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|81184651
|2008.02.29 10:08
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5209
|1.5384
|1.5199
|2008.02.29 10:23
|1.5199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|81183591
|2008.02.29 10:03
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5203
|1.5383
|1.5193
|2008.02.29 10:23
|1.5199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|10p3-Sell
|81181861
|2008.02.29 09:56
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5197
|1.5382
|1.5187
|2008.02.29 10:23
|1.5200
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|772188
|10p3-Sell
|81423378
|2008.03.03 04:33
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.5214
|1.5384
|1.5204
|2008.03.03 04:45
|1.5209
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|772188
|10p3-Sell
|81421183
|2008.03.03 04:19
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5209
|1.5384
|1.5199
|2008.03.03 04:45
|1.5210
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|772188
|10p3-Sell
|81402060
|2008.03.03 01:52
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5203
|1.5383
|1.5193
|2008.03.03 04:45
|1.5209
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Sell
|81401331
|2008.03.03 01:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5197
|1.5382
|1.5187
|2008.03.03 04:46
|1.5209
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|772188
|10p3-Sell
|81466367
|2008.03.03 07:40
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.5227
|1.5397
|1.5217
|2008.03.03 07:52
|1.5221
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|81466065
|2008.03.03 07:39
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5221
|1.5396
|1.5211
|2008.03.03 07:53
|1.5219
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|772188
|10p3-Sell
|81465521
|2008.03.03 07:33
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5215
|1.5395
|1.5205
|2008.03.03 07:53
|1.5221
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Sell
|81464810
|2008.03.03 07:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5210
|1.5395
|1.5200
|2008.03.03 07:53
|1.5220
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|772188
|10p3-Sell
|81472190
|2008.03.03 08:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5200
|1.5385
|1.5190
|2008.03.03 08:08
|1.5190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|81477585
|2008.03.03 08:08
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5188
|1.5373
|1.5178
|2008.03.03 08:29
|1.5178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|81545657
|2008.03.03 11:27
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.5175
|1.5000
|1.5185
|2008.03.03 11:48
|1.5185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|81544285
|2008.03.03 11:23
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5181
|1.5001
|1.5191
|2008.03.03 11:48
|1.5185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|10p3-Buy
|81541263
|2008.03.03 11:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5187
|1.5002
|1.5197
|2008.03.03 11:48
|1.5184
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|772188
|10p3-Buy
|81705489
|2008.03.03 19:49
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5191
|1.5011
|1.5201
|2008.03.03 20:37
|1.5201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|81704760
|2008.03.03 19:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5197
|1.5012
|1.5207
|2008.03.03 20:37
|1.5199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|772188
|10p3-Buy
|81738311
|2008.03.03 22:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5197
|1.5382
|1.5187
|2008.03.03 23:39
|1.5187
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|81816002
|2008.03.04 03:14
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5206
|1.5381
|1.5196
|2008.03.04 03:33
|1.5196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|81814890
|2008.03.04 03:08
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5200
|1.5380
|1.5190
|2008.03.04 03:33
|1.5196
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|10p3-Sell
|81804776
|2008.03.04 02:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5194
|1.5379
|1.5184
|2008.03.04 03:33
|1.5198
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|772188
|10p3-Sell
|81825342
|2008.03.04 03:47
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5199
|1.5379
|1.5189
|2008.03.04 04:49
|1.5189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|81824732
|2008.03.04 03:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5193
|1.5378
|1.5183
|2008.03.04 04:49
|1.5189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|81911616
|2008.03.04 08:57
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5185
|1.5005
|1.5195
|2008.03.04 09:06
|1.5195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|81901694
|2008.03.04 08:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5191
|1.5006
|1.5201
|2008.03.04 09:06
|1.5195
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|82008625
|2008.03.04 13:44
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5218
|1.5393
|1.5208
|2008.03.04 14:00
|1.5208
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|82005380
|2008.03.04 13:33
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5212
|1.5392
|1.5202
|2008.03.04 14:00
|1.5208
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|10p3-Sell
|82004256
|2008.03.04 13:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5207
|1.5392
|1.5197
|2008.03.04 14:00
|1.5210
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|772188
|10p3-Sell
|82152320
|2008.03.04 22:42
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.5200
|1.5025
|1.5210
|2008.03.04 23:21
|1.5210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|82151212
|2008.03.04 22:32
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5206
|1.5026
|1.5216
|2008.03.04 23:21
|1.5210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|10p3-Buy
|82143064
|2008.03.04 21:31
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5212
|1.5027
|1.5222
|2008.03.04 23:22
|1.5209
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|772188
|10p3-Buy
|82207740
|2008.03.05 03:39
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.5195
|1.5025
|1.5205
|2008.03.05 05:05
|1.5201
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Buy
|82190034
|2008.03.05 00:54
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.5201
|1.5026
|1.5211
|2008.03.05 05:06
|1.5201
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Buy
|82186840
|2008.03.05 00:36
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5207
|1.5027
|1.5217
|2008.03.05 05:06
|1.5200
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|772188
|10p3-Buy
|82185328
|2008.03.05 00:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5212
|1.5027
|1.5222
|2008.03.05 05:06
|1.5199
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|772188
|10p3-Buy
|82223559
|2008.03.05 06:09
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.5189
|1.5014
|1.5199
|2008.03.05 06:37
|1.5199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|82220617
|2008.03.05 05:46
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5194
|1.5014
|1.5204
|2008.03.05 06:37
|1.5200
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|772188
|10p3-Buy
|82217200
|2008.03.05 05:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5200
|1.5015
|1.5210
|2008.03.05 06:37
|1.5199
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|772188
|10p3-Buy
|82294769
|2008.03.05 10:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5182
|1.4997
|1.5192
|2008.03.05 10:17
|1.5192
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|82341832
|2008.03.05 13:46
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5231
|1.5051
|1.5241
|2008.03.05 13:57
|1.5241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|82341501
|2008.03.05 13:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5236
|1.5051
|1.5246
|2008.03.05 13:57
|1.5241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|772188
|10p3-Buy
|82357618
|2008.03.05 14:41
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.5224
|1.5054
|1.5234
|2008.03.05 14:45
|1.5230
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Buy
|82347061
|2008.03.05 14:02
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.5230
|1.5055
|1.5240
|2008.03.05 14:45
|1.5231
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|772188
|10p3-Buy
|82345501
|2008.03.05 13:59
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5235
|1.5055
|1.5245
|2008.03.05 14:45
|1.5230
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|772188
|10p3-Buy
|82345067
|2008.03.05 13:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5241
|1.5056
|1.5251
|2008.03.05 14:45
|1.5229
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|772188
|10p3-Buy
|82453994
|2008.03.05 18:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5275
|1.5460
|1.5265
|2008.03.05 18:47
|1.5265
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|82461039
|2008.03.05 19:00
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5269
|1.5449
|1.5259
|2008.03.05 19:21
|1.5259
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|82455416
|2008.03.05 18:47
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5263
|1.5448
|1.5253
|2008.03.05 19:21
|1.5259
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|82543070
|2008.03.06 00:55
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.5287
|1.5457
|1.5277
|2008.03.06 01:14
|1.5281
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|82523013
|2008.03.06 00:09
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5280
|1.5455
|1.5270
|2008.03.06 01:14
|1.5282
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Sell
|82511918
|2008.03.05 23:53
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5274
|1.5454
|1.5264
|2008.03.06 01:14
|1.5281
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|772188
|10p3-Sell
|82511170
|2008.03.05 23:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5269
|1.5454
|1.5259
|2008.03.06 01:16
|1.5282
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|772188
|10p3-Sell
|82579267
|2008.03.06 06:15
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.5304
|1.5469
|1.5294
|2008.03.06 06:16
|1.5300
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Sell
|82577453
|2008.03.06 06:09
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.5297
|1.5467
|1.5287
|2008.03.06 06:16
|1.5300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|10p3-Sell
|82571103
|2008.03.06 05:38
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5292
|1.5467
|1.5282
|2008.03.06 06:16
|1.5299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|772188
|10p3-Sell
|82570297
|2008.03.06 05:28
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5284
|1.5464
|1.5274
|2008.03.06 06:16
|1.5299
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|772188
|10p3-Sell
|82547659
|2008.03.06 01:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5278
|1.5463
|1.5268
|2008.03.06 06:16
|1.5300
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|772188
|10p3-Sell
|82605513
|2008.03.06 08:07
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.5315
|1.5480
|1.5305
|2008.03.06 13:02
|1.5309
|0.00
|0.00
|0.00
|4.86
|772188
|10p3-Sell
|82603544
|2008.03.06 08:04
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.5308
|1.5478
|1.5298
|2008.03.06 13:03
|1.5308
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Sell
|82602848
|2008.03.06 08:03
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5302
|1.5477
|1.5292
|2008.03.06 13:03
|1.5309
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|772188
|10p3-Sell
|82602509
|2008.03.06 08:03
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5296
|1.5476
|1.5286
|2008.03.06 13:03
|1.5309
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|772188
|10p3-Sell
|82600752
|2008.03.06 08:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5290
|1.5475
|1.5280
|2008.03.06 13:03
|1.5309
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|772188
|10p3-Sell
|82873458
|2008.03.06 23:45
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5390
|1.5570
|1.5380
|2008.03.07 00:08
|1.5380
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|82871099
|2008.03.06 23:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5383
|1.5568
|1.5373
|2008.03.07 00:08
|1.5380
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|772188
|10p3-Sell
|82967560
|2008.03.07 08:07
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5390
|1.5570
|1.5380
|2008.03.07 08:13
|1.5380
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|82965450
|2008.03.07 08:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5384
|1.5569
|1.5374
|2008.03.07 08:13
|1.5380
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|82968510
|2008.03.07 08:13
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5380
|1.5565
|1.5370
|2008.03.07 08:21
|1.5370
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|83025546
|2008.03.07 13:22
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.5421
|1.5591
|1.5411
|2008.03.07 13:24
|1.5415
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|83021466
|2008.03.07 13:14
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5415
|1.5590
|1.5405
|2008.03.07 13:24
|1.5416
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|772188
|10p3-Sell
|83021013
|2008.03.07 13:13
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5409
|1.5589
|1.5399
|2008.03.07 13:24
|1.5417
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|772188
|10p3-Sell
|83018875
|2008.03.07 13:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5403
|1.5588
|1.5393
|2008.03.07 13:25
|1.5417
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|772188
|10p3-Sell
|83229328
|2008.03.10 01:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5383
|1.5568
|1.5373
|2008.03.10 05:58
|1.5373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|83338775
|2008.03.10 09:15
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5385
|1.5560
|1.5375
|2008.03.10 10:28
|1.5375
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|83331082
|2008.03.10 08:47
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5379
|1.5559
|1.5369
|2008.03.10 10:28
|1.5376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|772188
|10p3-Sell
|83326275
|2008.03.10 08:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5373
|1.5558
|1.5363
|2008.03.10 10:28
|1.5376
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|772188
|10p3-Sell
|83525856
|2008.03.10 20:24
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5345
|1.5165
|1.5355
|2008.03.10 22:50
|1.5355
|0.00
|0.00
|0.01
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|83513425
|2008.03.10 18:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5351
|1.5166
|1.5361
|2008.03.10 22:50
|1.5354
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|772188
|10p3-Buy
|83595243
|2008.03.11 01:57
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5349
|1.5169
|1.5359
|2008.03.11 02:25
|1.5359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|83592838
|2008.03.11 01:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5354
|1.5169
|1.5364
|2008.03.11 02:25
|1.5359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|772188
|10p3-Buy
|83620256
|2008.03.11 05:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5361
|1.5546
|1.5351
|2008.03.11 06:08
|1.5351
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|83729228
|2008.03.11 12:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5383
|1.5568
|1.5373
|2008.03.11 12:47
|1.5373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|83733191
|2008.03.11 12:47
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5371
|1.5556
|1.5361
|2008.03.11 12:47
|1.5361
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|83736387
|2008.03.11 12:49
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5372
|1.5547
|1.5362
|2008.03.11 12:51
|1.5362
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|83734750
|2008.03.11 12:47
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5366
|1.5546
|1.5356
|2008.03.11 12:51
|1.5358
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|772188
|10p3-Sell
|83733824
|2008.03.11 12:47
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5360
|1.5545
|1.5350
|2008.03.11 12:51
|1.5359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|772188
|10p3-Sell
|83737669
|2008.03.11 12:51
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5357
|1.5542
|1.5347
|2008.03.11 12:52
|1.5347
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|83739284
|2008.03.11 12:52
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5345
|1.5530
|1.5335
|2008.03.11 12:52
|1.5335
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|83742735
|2008.03.11 12:56
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.5356
|1.5521
|1.5346
|2008.03.11 14:03
|1.5352
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Sell
|83742468
|2008.03.11 12:56
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.5351
|1.5521
|1.5341
|2008.03.11 14:03
|1.5349
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|772188
|10p3-Sell
|83741706
|2008.03.11 12:54
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5345
|1.5520
|1.5335
|2008.03.11 14:03
|1.5350
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|772188
|10p3-Sell
|83740436
|2008.03.11 12:53
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5339
|1.5519
|1.5329
|2008.03.11 14:03
|1.5349
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|772188
|10p3-Sell
|83740102
|2008.03.11 12:53
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5333
|1.5518
|1.5323
|2008.03.11 14:03
|1.5349
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|772188
|10p3-Sell
|84016553
|2008.03.12 04:54
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.5387
|1.5552
|1.5377
|2008.03.12 04:56
|1.5383
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Sell
|84014194
|2008.03.12 04:48
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.5381
|1.5551
|1.5371
|2008.03.12 04:56
|1.5381
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Sell
|84011723
|2008.03.12 04:46
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5373
|1.5548
|1.5363
|2008.03.12 04:56
|1.5380
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|772188
|10p3-Sell
|84011357
|2008.03.12 04:46
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5367
|1.5547
|1.5357
|2008.03.12 04:56
|1.5380
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|772188
|10p3-Sell
|84007626
|2008.03.12 04:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5360
|1.5545
|1.5350
|2008.03.12 04:56
|1.5381
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|772188
|10p3-Sell
|84047094
|2008.03.12 07:34
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.5382
|1.5552
|1.5372
|2008.03.12 07:50
|1.5376
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|84042968
|2008.03.12 07:11
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5376
|1.5551
|1.5366
|2008.03.12 07:50
|1.5377
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|772188
|10p3-Sell
|84042342
|2008.03.12 07:10
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5371
|1.5551
|1.5361
|2008.03.12 07:50
|1.5376
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|772188
|10p3-Sell
|84035641
|2008.03.12 06:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5365
|1.5550
|1.5355
|2008.03.12 07:50
|1.5377
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|772188
|10p3-Sell
|84057542
|2008.03.12 08:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5369
|1.5554
|1.5359
|2008.03.12 08:42
|1.5359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|84159989
|2008.03.12 13:51
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.5488
|1.5653
|1.5478
|2008.03.12 13:58
|1.5484
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Sell
|84159353
|2008.03.12 13:50
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.5482
|1.5652
|1.5472
|2008.03.12 13:58
|1.5484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|10p3-Sell
|84157384
|2008.03.12 13:45
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5476
|1.5651
|1.5466
|2008.03.12 13:58
|1.5483
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|772188
|10p3-Sell
|84156847
|2008.03.12 13:45
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5471
|1.5651
|1.5461
|2008.03.12 13:58
|1.5483
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|772188
|10p3-Sell
|84156647
|2008.03.12 13:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5465
|1.5650
|1.5455
|2008.03.12 13:58
|1.5482
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|772188
|10p3-Sell
|84165392
|2008.03.12 14:02
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.5500
|1.5670
|1.5490
|2008.03.12 14:02
|1.5494
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|84164586
|2008.03.12 14:01
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5494
|1.5669
|1.5484
|2008.03.12 14:02
|1.5492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|772188
|10p3-Sell
|84164435
|2008.03.12 14:01
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5488
|1.5668
|1.5478
|2008.03.12 14:02
|1.5491
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|772188
|10p3-Sell
|84163283
|2008.03.12 13:58
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5481
|1.5666
|1.5471
|2008.03.12 14:02
|1.5487
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|772188
|10p3-Sell
|84296874
|2008.03.12 21:41
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.5571
|1.5741
|1.5561
|2008.03.12 21:42
|1.5565
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|84296208
|2008.03.12 21:41
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5564
|1.5739
|1.5554
|2008.03.12 21:42
|1.5567
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|772188
|10p3-Sell
|84294244
|2008.03.12 21:39
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5556
|1.5736
|1.5546
|2008.03.12 21:42
|1.5567
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|772188
|10p3-Sell
|84293189
|2008.03.12 21:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5550
|1.5735
|1.5540
|2008.03.12 21:42
|1.5568
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Sell
|84300293
|2008.03.12 21:46
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5571
|1.5751
|1.5561
|2008.03.12 21:54
|1.5561
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|84297398
|2008.03.12 21:42
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5565
|1.5750
|1.5555
|2008.03.12 21:54
|1.5561
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|84445582
|2008.03.13 05:36
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5564
|1.5744
|1.5554
|2008.03.13 06:04
|1.5554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|84443852
|2008.03.13 05:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5558
|1.5743
|1.5548
|2008.03.13 06:04
|1.5554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|84535879
|2008.03.13 10:39
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.5595
|1.5765
|1.5585
|2008.03.13 10:41
|1.5589
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|84534885
|2008.03.13 10:37
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5589
|1.5764
|1.5579
|2008.03.13 10:41
|1.5589
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Sell
|84534568
|2008.03.13 10:35
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5583
|1.5763
|1.5573
|2008.03.13 10:41
|1.5588
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|772188
|10p3-Sell
|84533301
|2008.03.13 10:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5577
|1.5762
|1.5567
|2008.03.13 10:41
|1.5589
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|772188
|10p3-Sell
|84540156
|2008.03.13 10:55
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.5609
|1.5774
|1.5599
|2008.03.13 10:59
|1.5605
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Sell
|84538917
|2008.03.13 10:52
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.5603
|1.5773
|1.5593
|2008.03.13 10:59
|1.5605
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|10p3-Sell
|84538615
|2008.03.13 10:52
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5597
|1.5772
|1.5587
|2008.03.13 10:59
|1.5605
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|772188
|10p3-Sell
|84538293
|2008.03.13 10:50
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5592
|1.5772
|1.5582
|2008.03.13 10:59
|1.5605
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|772188
|10p3-Sell
|84536447
|2008.03.13 10:41
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5586
|1.5771
|1.5576
|2008.03.13 10:59
|1.5606
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|772188
|10p3-Sell
|84687965
|2008.03.13 19:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5589
|1.5404
|1.5599
|2008.03.13 19:39
|1.5599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|84689224
|2008.03.13 19:39
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5601
|1.5416
|1.5611
|2008.03.13 19:53
|1.5611
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|84728815
|2008.03.13 22:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5621
|1.5806
|1.5611
|2008.03.13 23:01
|1.5611
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|84800139
|2008.03.14 03:31
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5602
|1.5422
|1.5612
|2008.03.14 04:16
|1.5612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|84798046
|2008.03.14 03:18
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5608
|1.5423
|1.5618
|2008.03.14 04:16
|1.5612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|84815808
|2008.03.14 04:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5615
|1.5430
|1.5625
|2008.03.14 04:47
|1.5625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|84851222
|2008.03.14 07:05
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5621
|1.5796
|1.5611
|2008.03.14 07:09
|1.5611
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|84850802
|2008.03.14 07:04
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5615
|1.5795
|1.5605
|2008.03.14 07:10
|1.5610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|772188
|10p3-Sell
|84849290
|2008.03.14 07:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5610
|1.5795
|1.5600
|2008.03.14 07:10
|1.5609
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|772188
|10p3-Sell
|84853685
|2008.03.14 07:16
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.5623
|1.5793
|1.5613
|2008.03.14 07:17
|1.5617
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|84852988
|2008.03.14 07:14
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5617
|1.5792
|1.5607
|2008.03.14 07:17
|1.5616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|772188
|10p3-Sell
|84852454
|2008.03.14 07:12
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5612
|1.5792
|1.5602
|2008.03.14 07:17
|1.5616
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|772188
|10p3-Sell
|84851854
|2008.03.14 07:10
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5606
|1.5791
|1.5596
|2008.03.14 07:17
|1.5617
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|772188
|10p3-Sell
|84926030
|2008.03.14 12:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5572
|1.5387
|1.5582
|2008.03.14 12:30
|1.5582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|85364170
|2008.03.17 04:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5843
|1.6028
|1.5833
|2008.03.17 04:13
|1.5833
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|85373311
|2008.03.17 04:17
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.5849
|1.6019
|1.5839
|2008.03.17 04:32
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|85372888
|2008.03.17 04:16
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5843
|1.6018
|1.5833
|2008.03.17 04:32
|1.5843
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Sell
|85372182
|2008.03.17 04:15
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5837
|1.6017
|1.5827
|2008.03.17 04:32
|1.5842
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|772188
|10p3-Sell
|85371022
|2008.03.17 04:13
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5831
|1.6016
|1.5821
|2008.03.17 04:32
|1.5841
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|772188
|10p3-Sell
|85529714
|2008.03.17 11:57
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.5784
|1.5619
|1.5794
|2008.03.17 11:58
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Buy
|85528413
|2008.03.17 11:54
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.5790
|1.5620
|1.5800
|2008.03.17 11:58
|1.5786
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|772188
|10p3-Buy
|85527804
|2008.03.17 11:52
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.5796
|1.5621
|1.5806
|2008.03.17 11:58
|1.5787
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|10p3-Buy
|85526436
|2008.03.17 11:48
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5801
|1.5621
|1.5811
|2008.03.17 11:58
|1.5788
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|772188
|10p3-Buy
|85524898
|2008.03.17 11:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5807
|1.5622
|1.5817
|2008.03.17 11:58
|1.5787
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|772188
|10p3-Buy
|85535453
|2008.03.17 12:12
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.5767
|1.5602
|1.5777
|2008.03.17 12:13
|1.5771
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Buy
|85533992
|2008.03.17 12:05
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.5773
|1.5603
|1.5783
|2008.03.17 12:13
|1.5771
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|10p3-Buy
|85533033
|2008.03.17 12:03
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.5778
|1.5603
|1.5788
|2008.03.17 12:13
|1.5768
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|772188
|10p3-Buy
|85530849
|2008.03.17 12:00
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5784
|1.5604
|1.5794
|2008.03.17 12:13
|1.5767
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|772188
|10p3-Buy
|85530365
|2008.03.17 11:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5790
|1.5605
|1.5800
|2008.03.17 12:14
|1.5768
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|772188
|10p3-Buy
|85664455
|2008.03.17 19:39
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5740
|1.5560
|1.5750
|2008.03.17 19:59
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|85662712
|2008.03.17 19:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5746
|1.5561
|1.5756
|2008.03.17 19:59
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|85692561
|2008.03.17 22:56
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.5715
|1.5540
|1.5725
|2008.03.17 23:07
|1.5725
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|85690593
|2008.03.17 22:40
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5721
|1.5541
|1.5731
|2008.03.17 23:07
|1.5725
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|10p3-Buy
|85689763
|2008.03.17 22:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5727
|1.5542
|1.5737
|2008.03.17 23:07
|1.5726
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|772188
|10p3-Buy
|85727678
|2008.03.18 00:08
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5740
|1.5560
|1.5750
|2008.03.18 00:16
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|85701975
|2008.03.18 00:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5746
|1.5561
|1.5756
|2008.03.18 00:16
|1.5750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|85805929
|2008.03.18 06:12
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5783
|1.5958
|1.5773
|2008.03.18 06:36
|1.5773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|85805654
|2008.03.18 06:11
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5777
|1.5957
|1.5767
|2008.03.18 06:36
|1.5774
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|772188
|10p3-Sell
|85799148
|2008.03.18 05:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5772
|1.5957
|1.5762
|2008.03.18 06:36
|1.5773
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|772188
|10p3-Sell
|85907450
|2008.03.18 12:30
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5790
|1.5970
|1.5780
|2008.03.18 12:32
|1.5780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|85907371
|2008.03.18 12:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5778
|1.5963
|1.5768
|2008.03.18 12:32
|1.5780
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|772188
|10p3-Sell
|85912487
|2008.03.18 12:41
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.5803
|1.5968
|1.5793
|2008.03.18 12:44
|1.5799
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Sell
|85910794
|2008.03.18 12:37
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.5797
|1.5967
|1.5787
|2008.03.18 12:44
|1.5800
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|10p3-Sell
|85910132
|2008.03.18 12:36
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5791
|1.5966
|1.5781
|2008.03.18 12:44
|1.5801
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|772188
|10p3-Sell
|85908439
|2008.03.18 12:32
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5785
|1.5965
|1.5775
|2008.03.18 12:44
|1.5800
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|772188
|10p3-Sell
|85908376
|2008.03.18 12:32
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5779
|1.5964
|1.5769
|2008.03.18 12:45
|1.5799
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|772188
|10p3-Sell
|86153303
|2008.03.18 23:17
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.5635
|1.5460
|1.5645
|2008.03.18 23:32
|1.5645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|86147385
|2008.03.18 22:58
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5641
|1.5461
|1.5651
|2008.03.18 23:32
|1.5645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|10p3-Buy
|86134998
|2008.03.18 22:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5647
|1.5462
|1.5657
|2008.03.18 23:32
|1.5647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Buy
|86348678
|2008.03.19 06:49
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.5708
|1.5878
|1.5698
|2008.03.19 06:50
|1.5702
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|86348089
|2008.03.19 06:48
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5702
|1.5877
|1.5692
|2008.03.19 06:50
|1.5702
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Sell
|86347241
|2008.03.19 06:45
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5696
|1.5876
|1.5686
|2008.03.19 06:50
|1.5703
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|772188
|10p3-Sell
|86346998
|2008.03.19 06:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5691
|1.5876
|1.5681
|2008.03.19 06:50
|1.5702
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|772188
|10p3-Sell
|86349080
|2008.03.19 06:50
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5700
|1.5885
|1.5690
|2008.03.19 06:55
|1.5690
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|86357326
|2008.03.19 07:08
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.5713
|1.5878
|1.5703
|2008.03.19 07:25
|1.5709
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Sell
|86355403
|2008.03.19 07:04
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.5707
|1.5877
|1.5697
|2008.03.19 07:25
|1.5710
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|10p3-Sell
|86353350
|2008.03.19 07:00
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5700
|1.5875
|1.5690
|2008.03.19 07:25
|1.5711
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|772188
|10p3-Sell
|86353155
|2008.03.19 07:00
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5694
|1.5874
|1.5684
|2008.03.19 07:25
|1.5712
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|10p3-Sell
|86350907
|2008.03.19 06:55
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5688
|1.5873
|1.5678
|2008.03.19 07:25
|1.5712
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|772188
|10p3-Sell
|86454386
|2008.03.19 10:46
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5745
|1.5925
|1.5735
|2008.03.19 10:54
|1.5735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|86453715
|2008.03.19 10:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5739
|1.5924
|1.5729
|2008.03.19 10:54
|1.5735
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|86457296
|2008.03.19 10:56
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.5738
|1.5918
|1.5728
|2008.03.19 11:12
|1.5728
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|86456767
|2008.03.19 10:54
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5733
|1.5918
|1.5723
|2008.03.19 11:13
|1.5727
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|772188
|10p3-Sell
|86647019
|2008.03.19 18:29
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.5646
|1.5481
|1.5656
|2008.03.19 21:55
|1.5650
|0.00
|0.00
|0.93
|3.24
|772188
|10p3-Buy
|86644921
|2008.03.19 18:21
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.5652
|1.5482
|1.5662
|2008.03.19 21:55
|1.5650
|0.00
|0.00
|0.31
|-0.54
|772188
|10p3-Buy
|86642743
|2008.03.19 18:13
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.5657
|1.5482
|1.5667
|2008.03.19 21:55
|1.5649
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.72
|772188
|10p3-Buy
|86639925
|2008.03.19 18:03
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5663
|1.5483
|1.5673
|2008.03.19 21:55
|1.5650
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.39
|772188
|10p3-Buy
|86638508
|2008.03.19 18:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5669
|1.5484
|1.5679
|2008.03.19 21:55
|1.5649
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.20
|772188
|10p3-Buy
|86826797
|2008.03.20 03:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5589
|1.5404
|1.5599
|2008.03.20 04:00
|1.5599
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|87060104
|2008.03.20 13:05
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.5432
|1.5267
|1.5442
|2008.03.20 13:09
|1.5436
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Buy
|87059940
|2008.03.20 13:05
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.5437
|1.5267
|1.5447
|2008.03.20 13:09
|1.5436
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|772188
|10p3-Buy
|87054097
|2008.03.20 12:54
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.5443
|1.5268
|1.5453
|2008.03.20 13:09
|1.5435
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|772188
|10p3-Buy
|87051844
|2008.03.20 12:47
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5449
|1.5269
|1.5459
|2008.03.20 13:09
|1.5436
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|772188
|10p3-Buy
|87050956
|2008.03.20 12:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5454
|1.5269
|1.5464
|2008.03.20 13:09
|1.5435
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|772188
|10p3-Buy
|87263224
|2008.03.20 21:40
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5433
|1.5253
|1.5443
|2008.03.20 22:35
|1.5443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|87261615
|2008.03.20 21:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5439
|1.5254
|1.5449
|2008.03.20 22:35
|1.5443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|87354879
|2008.03.21 03:44
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5418
|1.5238
|1.5428
|2008.03.21 05:14
|1.5428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|87348925
|2008.03.21 03:01
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5424
|1.5239
|1.5434
|2008.03.21 05:14
|1.5428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|87414584
|2008.03.21 09:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5441
|1.5626
|1.5431
|2008.03.21 10:59
|1.5431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|87454812
|2008.03.21 14:14
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.5447
|1.5272
|1.5457
|2008.03.21 17:10
|1.5457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|87450820
|2008.03.21 13:47
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5453
|1.5273
|1.5463
|2008.03.21 17:10
|1.5458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|772188
|10p3-Buy
|87443204
|2008.03.21 12:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5458
|1.5273
|1.5468
|2008.03.21 17:10
|1.5457
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|772188
|10p3-Buy
|87476261
|2008.03.21 18:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5444
|1.5629
|1.5434
|2008.03.21 19:20
|1.5434
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|0.00
|0.00
|1.39
|63.44
|Closed P/L:
|64.83
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|236.03
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|64.83
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|300.86
|Equity:
|300.86
|Free Margin:
|300.86
|Details:
|Gross Profit:
|96.00
|Gross Loss:
|31.17
|Total Net Profit:
|64.83
|Profit Factor:
|3.08
|Expected Payoff:
|0.27
|Absolute Drawdown:
|0.92
|Maximal Drawdown:
|2.58 (0.87%)
|Relative Drawdown:
|0.87% (2.58)
|Total Trades:
|236
|Short Positions (won %):
|152 (56.58%)
|Long Positions (won %):
|84 (61.90%)
|Profit Trades (% of total):
|138 (58.47%)
|Loss trades (% of total):
|98 (41.53%)
|Largest
|profit trade:
|4.86
|loss trade:
|-1.32
|Average
|profit trade:
|0.70
|loss trade:
|-0.32
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (6.12)
|consecutive losses ($):
|4 (-2.58)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|6.12 (14)
|consecutive loss (count):
|-2.58 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2