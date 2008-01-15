Strategy Tester Report
Bihlan_NeuralNetworks
MetaQuotes-Demo (Build 211)
|Symbol
|GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
|Period
|5 Minutes (M5) 2008.01.02 09:00 - 2008.03.11 18:00 (2008.01.01 - 2008.04.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|minLots=0.1; maxLots=10; AutoLots=true;
SecurityLotsPercent=7; n=6;
|Bars in test
|15097
|Ticks modelled
|1108246
|Modelling quality
|n/a
|Mismatched charts errors
|115
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|641616.27
|Gross profit
|1005944.68
|Gross loss
|-364328.41
|Profit factor
|2.76
|Expected payoff
|2376.36
|Absolute drawdown
|27.17
|Maximal drawdown
|102533.87 (18.88%)
|Relative drawdown
|65.77% (24030.80)
|Total trades
|270
|Short positions (won %)
|165 (78.79%)
|Long positions (won %)
|105 (80.95%)
|Profit trades (% of total)
|215 (79.63%)
|Loss trades (% of total)
|55 (20.37%)
|Largest
|profit trade
|23738.65
|loss trade
|-17419.63
|Average
|profit trade
|4678.81
|loss trade
|-6624.15
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|35 (150743.32)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-16825.62)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|150743.32 (35)
|consecutive loss (count of losses)
|-40984.33 (3)
|Average
|consecutive wins
|9
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.01.04 01:07
|sell
|1
|0.70
|216.18
|0.00
|0.00
|2
|2008.01.04 01:07
|modify
|1
|0.70
|216.18
|217.30
|0.00
|3
|2008.01.04 01:18
|modify
|1
|0.70
|216.18
|216.17
|0.00
|4
|2008.01.04 01:19
|modify
|1
|0.70
|216.18
|216.16
|0.00
|5
|2008.01.04 01:19
|modify
|1
|0.70
|216.18
|216.15
|0.00
|6
|2008.01.04 01:19
|modify
|1
|0.70
|216.18
|216.14
|0.00
|7
|2008.01.04 01:19
|modify
|1
|0.70
|216.18
|216.13
|0.00
|8
|2008.01.04 01:19
|modify
|1
|0.70
|216.18
|216.12
|0.00
|9
|2008.01.04 01:19
|modify
|1
|0.70
|216.18
|216.11
|0.00
|10
|2008.01.04 01:20
|modify
|1
|0.70
|216.18
|216.10
|0.00
|11
|2008.01.04 01:20
|modify
|1
|0.70
|216.18
|216.09
|0.00
|12
|2008.01.04 01:20
|modify
|1
|0.70
|216.18
|216.08
|0.00
|13
|2008.01.04 01:20
|modify
|1
|0.70
|216.18
|216.07
|0.00
|14
|2008.01.04 02:47
|buy
|2
|0.70
|215.13
|0.00
|0.00
|15
|2008.01.04 02:47
|close
|1
|0.70
|215.13
|216.07
|0.00
|713.39
|10713.39
|16
|2008.01.04 02:47
|modify
|2
|0.70
|215.13
|213.62
|0.00
|17
|2008.01.04 11:05
|modify
|2
|0.70
|215.13
|215.13
|0.00
|18
|2008.01.04 11:05
|modify
|2
|0.70
|215.13
|215.15
|0.00
|19
|2008.01.04 11:05
|modify
|2
|0.70
|215.13
|215.16
|0.00
|20
|2008.01.04 11:05
|modify
|2
|0.70
|215.13
|215.17
|0.00
|21
|2008.01.04 11:05
|modify
|2
|0.70
|215.13
|215.18
|0.00
|22
|2008.01.04 11:05
|modify
|2
|0.70
|215.13
|215.19
|0.00
|23
|2008.01.04 11:05
|modify
|2
|0.70
|215.13
|215.20
|0.00
|24
|2008.01.04 11:05
|modify
|2
|0.70
|215.13
|215.21
|0.00
|25
|2008.01.04 11:05
|modify
|2
|0.70
|215.13
|215.22
|0.00
|26
|2008.01.04 11:05
|modify
|2
|0.70
|215.13
|215.23
|0.00
|27
|2008.01.04 11:05
|modify
|2
|0.70
|215.13
|215.24
|0.00
|28
|2008.01.04 11:05
|modify
|2
|0.70
|215.13
|215.25
|0.00
|29
|2008.01.04 11:07
|modify
|2
|0.70
|215.13
|215.26
|0.00
|30
|2008.01.04 11:07
|modify
|2
|0.70
|215.13
|215.29
|0.00
|31
|2008.01.04 11:07
|modify
|2
|0.70
|215.13
|215.32
|0.00
|32
|2008.01.04 11:07
|modify
|2
|0.70
|215.13
|215.33
|0.00
|33
|2008.01.04 11:07
|modify
|2
|0.70
|215.13
|215.34
|0.00
|34
|2008.01.04 11:30
|sell
|3
|0.70
|216.50
|0.00
|0.00
|35
|2008.01.04 11:30
|close
|2
|0.70
|216.50
|215.34
|0.00
|930.16
|11643.55
|36
|2008.01.04 11:30
|modify
|3
|0.70
|216.50
|218.14
|0.00
|37
|2008.01.04 14:30
|modify
|3
|0.70
|216.50
|216.45
|0.00
|38
|2008.01.04 14:30
|modify
|3
|0.70
|216.50
|216.35
|0.00
|39
|2008.01.04 14:30
|modify
|3
|0.70
|216.50
|216.23
|0.00
|40
|2008.01.04 14:30
|modify
|3
|0.70
|216.50
|216.10
|0.00
|41
|2008.01.04 14:30
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.97
|0.00
|42
|2008.01.04 14:30
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.84
|0.00
|43
|2008.01.04 15:05
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.82
|0.00
|44
|2008.01.04 15:05
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.80
|0.00
|45
|2008.01.04 15:05
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.78
|0.00
|46
|2008.01.04 15:06
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.77
|0.00
|47
|2008.01.04 15:06
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.76
|0.00
|48
|2008.01.04 15:06
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.74
|0.00
|49
|2008.01.04 15:06
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.72
|0.00
|50
|2008.01.04 15:06
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.71
|0.00
|51
|2008.01.04 15:06
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.69
|0.00
|52
|2008.01.04 15:06
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.68
|0.00
|53
|2008.01.04 15:06
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.66
|0.00
|54
|2008.01.04 15:06
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.65
|0.00
|55
|2008.01.04 15:06
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.63
|0.00
|56
|2008.01.04 15:06
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.62
|0.00
|57
|2008.01.04 15:06
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.61
|0.00
|58
|2008.01.04 15:06
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.59
|0.00
|59
|2008.01.04 15:06
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.57
|0.00
|60
|2008.01.04 15:06
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.55
|0.00
|61
|2008.01.04 15:06
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.54
|0.00
|62
|2008.01.04 15:06
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.52
|0.00
|63
|2008.01.04 15:07
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.51
|0.00
|64
|2008.01.04 15:07
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.48
|0.00
|65
|2008.01.04 15:07
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.45
|0.00
|66
|2008.01.04 15:07
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.43
|0.00
|67
|2008.01.04 15:07
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.40
|0.00
|68
|2008.01.04 15:07
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.39
|0.00
|69
|2008.01.04 15:07
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.38
|0.00
|70
|2008.01.04 15:07
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.37
|0.00
|71
|2008.01.04 15:52
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.35
|0.00
|72
|2008.01.04 15:52
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.34
|0.00
|73
|2008.01.04 15:52
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.33
|0.00
|74
|2008.01.04 15:53
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.32
|0.00
|75
|2008.01.04 15:53
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.31
|0.00
|76
|2008.01.04 15:53
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.30
|0.00
|77
|2008.01.04 15:53
|modify
|3
|0.70
|216.50
|215.29
|0.00
|78
|2008.01.04 16:55
|buy
|4
|0.80
|213.74
|0.00
|0.00
|79
|2008.01.04 16:55
|close
|3
|0.70
|213.74
|215.29
|0.00
|1873.36
|13516.91
|80
|2008.01.04 16:55
|modify
|4
|0.80
|213.74
|211.24
|0.00
|81
|2008.01.07 03:05
|modify
|4
|0.80
|213.74
|213.74
|0.00
|82
|2008.01.07 03:05
|modify
|4
|0.80
|213.74
|213.75
|0.00
|83
|2008.01.07 03:05
|modify
|4
|0.80
|213.74
|213.76
|0.00
|84
|2008.01.07 03:05
|modify
|4
|0.80
|213.74
|213.77
|0.00
|85
|2008.01.07 05:00
|modify
|4
|0.80
|213.74
|213.80
|0.00
|86
|2008.01.07 05:00
|modify
|4
|0.80
|213.74
|213.81
|0.00
|87
|2008.01.07 05:23
|modify
|4
|0.80
|213.74
|213.82
|0.00
|88
|2008.01.07 05:23
|modify
|4
|0.80
|213.74
|213.83
|0.00
|89
|2008.01.07 05:23
|modify
|4
|0.80
|213.74
|213.84
|0.00
|90
|2008.01.07 05:23
|modify
|4
|0.80
|213.74
|213.85
|0.00
|91
|2008.01.07 05:25
|modify
|4
|0.80
|213.74
|213.88
|0.00
|92
|2008.01.07 09:00
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.00
|0.00
|93
|2008.01.07 09:00
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.01
|0.00
|94
|2008.01.07 09:00
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.02
|0.00
|95
|2008.01.07 09:00
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.03
|0.00
|96
|2008.01.07 09:10
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.04
|0.00
|97
|2008.01.07 09:10
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.05
|0.00
|98
|2008.01.07 09:10
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.06
|0.00
|99
|2008.01.07 09:10
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.07
|0.00
|100
|2008.01.07 09:10
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.08
|0.00
|101
|2008.01.07 09:11
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.10
|0.00
|102
|2008.01.07 09:11
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.11
|0.00
|103
|2008.01.07 09:11
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.12
|0.00
|104
|2008.01.07 09:11
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.13
|0.00
|105
|2008.01.07 09:11
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.14
|0.00
|106
|2008.01.07 09:11
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.16
|0.00
|107
|2008.01.07 09:11
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.17
|0.00
|108
|2008.01.07 09:11
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.18
|0.00
|109
|2008.01.07 09:11
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.19
|0.00
|110
|2008.01.07 09:11
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.20
|0.00
|111
|2008.01.07 09:12
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.21
|0.00
|112
|2008.01.07 09:12
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.22
|0.00
|113
|2008.01.07 09:12
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.23
|0.00
|114
|2008.01.07 09:13
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.24
|0.00
|115
|2008.01.07 09:13
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.25
|0.00
|116
|2008.01.07 09:13
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.26
|0.00
|117
|2008.01.07 09:13
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.27
|0.00
|118
|2008.01.07 09:14
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.28
|0.00
|119
|2008.01.07 09:15
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.29
|0.00
|120
|2008.01.07 09:15
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.30
|0.00
|121
|2008.01.07 09:28
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.31
|0.00
|122
|2008.01.07 09:28
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.33
|0.00
|123
|2008.01.07 09:28
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.34
|0.00
|124
|2008.01.07 09:28
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.35
|0.00
|125
|2008.01.07 09:28
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.36
|0.00
|126
|2008.01.07 09:28
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.38
|0.00
|127
|2008.01.07 09:30
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.39
|0.00
|128
|2008.01.07 09:30
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.40
|0.00
|129
|2008.01.07 09:30
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.41
|0.00
|130
|2008.01.07 09:30
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.42
|0.00
|131
|2008.01.07 09:31
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.43
|0.00
|132
|2008.01.07 09:31
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.44
|0.00
|133
|2008.01.07 09:31
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.45
|0.00
|134
|2008.01.07 09:33
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.46
|0.00
|135
|2008.01.07 09:33
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.47
|0.00
|136
|2008.01.07 09:33
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.48
|0.00
|137
|2008.01.07 09:33
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.49
|0.00
|138
|2008.01.07 09:34
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.50
|0.00
|139
|2008.01.07 09:34
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.52
|0.00
|140
|2008.01.07 09:34
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.53
|0.00
|141
|2008.01.07 09:37
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.54
|0.00
|142
|2008.01.07 09:37
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.55
|0.00
|143
|2008.01.07 09:37
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.56
|0.00
|144
|2008.01.07 09:37
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.57
|0.00
|145
|2008.01.07 09:37
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.58
|0.00
|146
|2008.01.07 09:37
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.59
|0.00
|147
|2008.01.07 09:47
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.60
|0.00
|148
|2008.01.07 09:47
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.61
|0.00
|149
|2008.01.07 09:47
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.62
|0.00
|150
|2008.01.07 09:47
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.63
|0.00
|151
|2008.01.07 09:48
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.64
|0.00
|152
|2008.01.07 09:49
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.65
|0.00
|153
|2008.01.07 09:49
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.66
|0.00
|154
|2008.01.07 09:49
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.67
|0.00
|155
|2008.01.07 09:49
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.68
|0.00
|156
|2008.01.07 09:49
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.69
|0.00
|157
|2008.01.07 09:49
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.70
|0.00
|158
|2008.01.07 09:49
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.71
|0.00
|159
|2008.01.07 09:49
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.72
|0.00
|160
|2008.01.07 09:49
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.73
|0.00
|161
|2008.01.07 09:49
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.74
|0.00
|162
|2008.01.07 09:49
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.75
|0.00
|163
|2008.01.07 09:49
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.76
|0.00
|164
|2008.01.07 11:00
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.93
|0.00
|165
|2008.01.07 11:00
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.94
|0.00
|166
|2008.01.07 11:00
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.95
|0.00
|167
|2008.01.07 11:00
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.96
|0.00
|168
|2008.01.07 11:00
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.97
|0.00
|169
|2008.01.07 11:04
|modify
|4
|0.80
|213.74
|214.98
|0.00
|170
|2008.01.07 11:14
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.01
|0.00
|171
|2008.01.07 11:14
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.03
|0.00
|172
|2008.01.07 11:14
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.04
|0.00
|173
|2008.01.07 11:14
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.05
|0.00
|174
|2008.01.07 11:14
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.07
|0.00
|175
|2008.01.07 11:14
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.08
|0.00
|176
|2008.01.07 11:14
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.09
|0.00
|177
|2008.01.07 11:14
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.11
|0.00
|178
|2008.01.07 11:14
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.12
|0.00
|179
|2008.01.07 11:14
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.14
|0.00
|180
|2008.01.07 11:15
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.16
|0.00
|181
|2008.01.07 11:15
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.18
|0.00
|182
|2008.01.07 11:15
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.20
|0.00
|183
|2008.01.07 11:15
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.22
|0.00
|184
|2008.01.07 11:15
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.24
|0.00
|185
|2008.01.07 11:15
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.26
|0.00
|186
|2008.01.07 11:15
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.27
|0.00
|187
|2008.01.07 11:15
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.29
|0.00
|188
|2008.01.07 11:15
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.30
|0.00
|189
|2008.01.07 11:15
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.32
|0.00
|190
|2008.01.07 11:15
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.33
|0.00
|191
|2008.01.07 11:15
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.34
|0.00
|192
|2008.01.07 11:15
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.35
|0.00
|193
|2008.01.07 11:15
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.37
|0.00
|194
|2008.01.07 11:15
|modify
|4
|0.80
|213.74
|215.38
|0.00
|195
|2008.01.07 11:20
|sell
|5
|1.00
|216.00
|0.00
|0.00
|196
|2008.01.07 11:20
|close
|4
|0.80
|216.00
|215.38
|0.00
|1772.18
|15289.09
|197
|2008.01.07 11:20
|modify
|5
|1.00
|216.00
|216.88
|0.00
|198
|2008.01.07 11:55
|sell
|6
|0.90
|215.83
|0.00
|0.00
|199
|2008.01.07 11:55
|modify
|6
|0.90
|215.83
|216.71
|0.00
|200
|2008.01.07 13:42
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.99
|0.00
|201
|2008.01.07 13:44
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.98
|0.00
|202
|2008.01.07 13:44
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.97
|0.00
|203
|2008.01.07 13:45
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.96
|0.00
|204
|2008.01.07 13:45
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.94
|0.00
|205
|2008.01.07 13:45
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.93
|0.00
|206
|2008.01.07 18:12
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.91
|0.00
|207
|2008.01.07 18:16
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.89
|0.00
|208
|2008.01.07 18:16
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.85
|0.00
|209
|2008.01.07 18:16
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.80
|0.00
|210
|2008.01.07 18:16
|modify
|6
|0.90
|215.83
|215.80
|0.00
|211
|2008.01.07 18:16
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.78
|0.00
|212
|2008.01.07 18:16
|modify
|6
|0.90
|215.83
|215.78
|0.00
|213
|2008.01.08 01:00
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.76
|0.00
|214
|2008.01.08 01:00
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.75
|0.00
|215
|2008.01.08 01:01
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.74
|0.00
|216
|2008.01.08 01:01
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.71
|0.00
|217
|2008.01.08 01:01
|modify
|6
|0.90
|215.83
|215.71
|0.00
|218
|2008.01.08 01:01
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.69
|0.00
|219
|2008.01.08 01:01
|modify
|6
|0.90
|215.83
|215.69
|0.00
|220
|2008.01.08 01:01
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.66
|0.00
|221
|2008.01.08 01:02
|modify
|6
|0.90
|215.83
|215.66
|0.00
|222
|2008.01.08 01:02
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.65
|0.00
|223
|2008.01.08 01:02
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.64
|0.00
|224
|2008.01.08 01:02
|modify
|6
|0.90
|215.83
|215.64
|0.00
|225
|2008.01.08 01:02
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.63
|0.00
|226
|2008.01.08 01:02
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.62
|0.00
|227
|2008.01.08 01:02
|modify
|6
|0.90
|215.83
|215.62
|0.00
|228
|2008.01.08 01:03
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.61
|0.00
|229
|2008.01.08 01:03
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.60
|0.00
|230
|2008.01.08 01:03
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.59
|0.00
|231
|2008.01.08 01:04
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.57
|0.00
|232
|2008.01.08 01:04
|modify
|6
|0.90
|215.83
|215.57
|0.00
|233
|2008.01.08 01:07
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.54
|0.00
|234
|2008.01.08 01:07
|modify
|6
|0.90
|215.83
|215.54
|0.00
|235
|2008.01.08 01:07
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.53
|0.00
|236
|2008.01.08 01:07
|modify
|6
|0.90
|215.83
|215.53
|0.00
|237
|2008.01.08 01:08
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.52
|0.00
|238
|2008.01.08 01:08
|modify
|6
|0.90
|215.83
|215.52
|0.00
|239
|2008.01.08 01:08
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.51
|0.00
|240
|2008.01.08 01:08
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.49
|0.00
|241
|2008.01.08 01:08
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.48
|0.00
|242
|2008.01.08 01:08
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.46
|0.00
|243
|2008.01.08 01:08
|modify
|6
|0.90
|215.83
|215.46
|0.00
|244
|2008.01.08 01:08
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.44
|0.00
|245
|2008.01.08 01:08
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.41
|0.00
|246
|2008.01.08 01:08
|modify
|5
|1.00
|216.00
|215.39
|0.00
|247
|2008.01.08 01:08
|modify
|6
|0.90
|215.83
|215.39
|0.00
|248
|2008.01.08 03:54
|s/l
|5
|1.00
|215.39
|215.39
|0.00
|556.73
|15845.82
|249
|2008.01.08 03:54
|s/l
|6
|0.90
|215.39
|215.39
|0.00
|352.66
|16198.48
|250
|2008.01.08 10:40
|sell
|7
|1.10
|216.92
|0.00
|0.00
|251
|2008.01.08 10:40
|modify
|7
|1.10
|216.92
|218.34
|0.00
|252
|2008.01.08 17:49
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.91
|0.00
|253
|2008.01.08 17:49
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.90
|0.00
|254
|2008.01.08 17:49
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.88
|0.00
|255
|2008.01.08 17:49
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.87
|0.00
|256
|2008.01.08 17:50
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.86
|0.00
|257
|2008.01.08 17:50
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.85
|0.00
|258
|2008.01.08 17:50
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.84
|0.00
|259
|2008.01.08 17:50
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.83
|0.00
|260
|2008.01.08 18:00
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.72
|0.00
|261
|2008.01.08 18:00
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.71
|0.00
|262
|2008.01.08 18:00
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.70
|0.00
|263
|2008.01.08 18:00
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.69
|0.00
|264
|2008.01.08 18:00
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.68
|0.00
|265
|2008.01.08 18:00
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.66
|0.00
|266
|2008.01.08 18:02
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.65
|0.00
|267
|2008.01.08 18:03
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.64
|0.00
|268
|2008.01.08 18:03
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.63
|0.00
|269
|2008.01.08 18:03
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.61
|0.00
|270
|2008.01.08 21:24
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.60
|0.00
|271
|2008.01.08 21:24
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.58
|0.00
|272
|2008.01.08 21:25
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.55
|0.00
|273
|2008.01.08 21:25
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.53
|0.00
|274
|2008.01.08 21:25
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.51
|0.00
|275
|2008.01.08 21:25
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.49
|0.00
|276
|2008.01.08 21:25
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.47
|0.00
|277
|2008.01.08 21:25
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.45
|0.00
|278
|2008.01.08 21:25
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.44
|0.00
|279
|2008.01.08 21:26
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.42
|0.00
|280
|2008.01.08 21:26
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.41
|0.00
|281
|2008.01.08 21:27
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.40
|0.00
|282
|2008.01.08 21:27
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.39
|0.00
|283
|2008.01.08 21:27
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.38
|0.00
|284
|2008.01.08 21:27
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.37
|0.00
|285
|2008.01.08 21:27
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.35
|0.00
|286
|2008.01.08 21:27
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.34
|0.00
|287
|2008.01.08 21:27
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.33
|0.00
|288
|2008.01.08 21:49
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.32
|0.00
|289
|2008.01.08 21:50
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.31
|0.00
|290
|2008.01.08 21:50
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.30
|0.00
|291
|2008.01.08 21:55
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.28
|0.00
|292
|2008.01.08 21:56
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.26
|0.00
|293
|2008.01.08 21:56
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.25
|0.00
|294
|2008.01.08 21:56
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.24
|0.00
|295
|2008.01.08 21:56
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.23
|0.00
|296
|2008.01.08 21:56
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.22
|0.00
|297
|2008.01.08 21:56
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.21
|0.00
|298
|2008.01.08 21:56
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.18
|0.00
|299
|2008.01.08 21:57
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.17
|0.00
|300
|2008.01.08 21:57
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.16
|0.00
|301
|2008.01.08 22:14
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.15
|0.00
|302
|2008.01.08 22:14
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.14
|0.00
|303
|2008.01.08 22:14
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.13
|0.00
|304
|2008.01.08 22:14
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.12
|0.00
|305
|2008.01.08 22:15
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.11
|0.00
|306
|2008.01.08 22:15
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.10
|0.00
|307
|2008.01.08 22:15
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.09
|0.00
|308
|2008.01.08 22:15
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.08
|0.00
|309
|2008.01.08 22:16
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.07
|0.00
|310
|2008.01.08 22:16
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.06
|0.00
|311
|2008.01.08 22:17
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.05
|0.00
|312
|2008.01.08 22:17
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.04
|0.00
|313
|2008.01.08 22:17
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.03
|0.00
|314
|2008.01.08 22:17
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.01
|0.00
|315
|2008.01.08 22:19
|modify
|7
|1.10
|216.92
|216.00
|0.00
|316
|2008.01.08 22:19
|modify
|7
|1.10
|216.92
|215.99
|0.00
|317
|2008.01.08 23:17
|modify
|7
|1.10
|216.92
|215.97
|0.00
|318
|2008.01.09 06:18
|s/l
|7
|1.10
|215.97
|215.97
|0.00
|974.88
|17173.36
|319
|2008.01.09 20:50
|buy
|8
|1.20
|214.36
|0.00
|0.00
|320
|2008.01.09 20:50
|modify
|8
|1.20
|214.36
|212.90
|0.00
|321
|2008.01.09 22:46
|modify
|8
|1.20
|214.36
|214.39
|0.00
|322
|2008.01.09 22:46
|modify
|8
|1.20
|214.36
|214.43
|0.00
|323
|2008.01.09 22:46
|modify
|8
|1.20
|214.36
|214.46
|0.00
|324
|2008.01.09 22:46
|modify
|8
|1.20
|214.36
|214.49
|0.00
|325
|2008.01.09 22:46
|modify
|8
|1.20
|214.36
|214.52
|0.00
|326
|2008.01.10 00:02
|modify
|8
|1.20
|214.36
|214.53
|0.00
|327
|2008.01.10 00:02
|modify
|8
|1.20
|214.36
|214.54
|0.00
|328
|2008.01.10 00:02
|modify
|8
|1.20
|214.36
|214.56
|0.00
|329
|2008.01.10 00:08
|modify
|8
|1.20
|214.36
|214.57
|0.00
|330
|2008.01.10 00:08
|modify
|8
|1.20
|214.36
|214.58
|0.00
|331
|2008.01.10 00:08
|modify
|8
|1.20
|214.36
|214.60
|0.00
|332
|2008.01.10 00:09
|modify
|8
|1.20
|214.36
|214.61
|0.00
|333
|2008.01.10 00:09
|modify
|8
|1.20
|214.36
|214.62
|0.00
|334
|2008.01.10 00:09
|modify
|8
|1.20
|214.36
|214.63
|0.00
|335
|2008.01.10 00:10
|modify
|8
|1.20
|214.36
|214.68
|0.00
|336
|2008.01.10 00:12
|modify
|8
|1.20
|214.36
|214.69
|0.00
|337
|2008.01.10 00:12
|modify
|8
|1.20
|214.36
|214.70
|0.00
|338
|2008.01.10 00:13
|modify
|8
|1.20
|214.36
|214.71
|0.00
|339
|2008.01.10 03:14
|s/l
|8
|1.20
|214.71
|214.71
|0.00
|487.19
|17660.55
|340
|2008.01.10 08:30
|buy
|9
|1.20
|214.65
|0.00
|0.00
|341
|2008.01.10 08:30
|modify
|9
|1.20
|214.65
|213.60
|0.00
|342
|2008.01.10 12:00
|modify
|9
|1.20
|214.65
|214.66
|0.00
|343
|2008.01.10 12:00
|modify
|9
|1.20
|214.65
|214.68
|0.00
|344
|2008.01.10 12:00
|modify
|9
|1.20
|214.65
|214.69
|0.00
|345
|2008.01.10 12:00
|modify
|9
|1.20
|214.65
|214.70
|0.00
|346
|2008.01.10 12:00
|modify
|9
|1.20
|214.65
|214.71
|0.00
|347
|2008.01.10 12:00
|modify
|9
|1.20
|214.65
|214.72
|0.00
|348
|2008.01.10 13:00
|modify
|9
|1.20
|214.65
|214.76
|0.00
|349
|2008.01.10 13:00
|modify
|9
|1.20
|214.65
|214.78
|0.00
|350
|2008.01.10 13:00
|modify
|9
|1.20
|214.65
|214.82
|0.00
|351
|2008.01.10 13:00
|modify
|9
|1.20
|214.65
|214.86
|0.00
|352
|2008.01.10 13:00
|modify
|9
|1.20
|214.65
|214.90
|0.00
|353
|2008.01.10 13:00
|modify
|9
|1.20
|214.65
|214.94
|0.00
|354
|2008.01.10 13:00
|modify
|9
|1.20
|214.65
|214.98
|0.00
|355
|2008.01.10 13:00
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.02
|0.00
|356
|2008.01.10 13:00
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.07
|0.00
|357
|2008.01.10 13:00
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.12
|0.00
|358
|2008.01.10 13:05
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.13
|0.00
|359
|2008.01.10 13:05
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.14
|0.00
|360
|2008.01.10 13:05
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.15
|0.00
|361
|2008.01.10 13:05
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.16
|0.00
|362
|2008.01.10 13:05
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.17
|0.00
|363
|2008.01.10 13:05
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.18
|0.00
|364
|2008.01.10 13:06
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.19
|0.00
|365
|2008.01.10 13:06
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.21
|0.00
|366
|2008.01.10 13:06
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.22
|0.00
|367
|2008.01.10 13:06
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.24
|0.00
|368
|2008.01.10 13:06
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.25
|0.00
|369
|2008.01.10 13:06
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.26
|0.00
|370
|2008.01.10 13:06
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.27
|0.00
|371
|2008.01.10 13:06
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.28
|0.00
|372
|2008.01.10 13:06
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.29
|0.00
|373
|2008.01.10 13:06
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.30
|0.00
|374
|2008.01.10 13:06
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.31
|0.00
|375
|2008.01.10 13:06
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.32
|0.00
|376
|2008.01.10 13:06
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.33
|0.00
|377
|2008.01.10 13:07
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.34
|0.00
|378
|2008.01.10 13:07
|modify
|9
|1.20
|214.65
|215.35
|0.00
|379
|2008.01.10 13:10
|sell
|10
|1.20
|215.72
|0.00
|0.00
|380
|2008.01.10 13:10
|close
|9
|1.20
|215.72
|215.35
|0.00
|1246.00
|18906.55
|381
|2008.01.10 13:10
|modify
|10
|1.20
|215.72
|216.48
|0.00
|382
|2008.01.10 13:45
|sell
|11
|1.20
|215.29
|0.00
|0.00
|383
|2008.01.10 13:45
|modify
|11
|1.20
|215.29
|216.05
|0.00
|384
|2008.01.10 13:50
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.71
|0.00
|385
|2008.01.10 13:50
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.69
|0.00
|386
|2008.01.10 13:51
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.68
|0.00
|387
|2008.01.10 13:51
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.66
|0.00
|388
|2008.01.10 13:51
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.65
|0.00
|389
|2008.01.10 13:51
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.63
|0.00
|390
|2008.01.10 13:51
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.61
|0.00
|391
|2008.01.10 13:51
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.60
|0.00
|392
|2008.01.10 13:52
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.58
|0.00
|393
|2008.01.10 13:52
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.57
|0.00
|394
|2008.01.10 13:52
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.56
|0.00
|395
|2008.01.10 13:52
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.55
|0.00
|396
|2008.01.10 13:52
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.53
|0.00
|397
|2008.01.10 13:52
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.52
|0.00
|398
|2008.01.10 13:52
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.50
|0.00
|399
|2008.01.10 13:54
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.49
|0.00
|400
|2008.01.10 13:54
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.48
|0.00
|401
|2008.01.10 13:54
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.46
|0.00
|402
|2008.01.10 13:54
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.44
|0.00
|403
|2008.01.10 13:55
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.43
|0.00
|404
|2008.01.10 13:55
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.42
|0.00
|405
|2008.01.10 14:29
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.41
|0.00
|406
|2008.01.10 14:34
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.39
|0.00
|407
|2008.01.10 14:35
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.38
|0.00
|408
|2008.01.10 14:35
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.37
|0.00
|409
|2008.01.10 14:35
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.36
|0.00
|410
|2008.01.10 14:35
|modify
|10
|1.20
|215.72
|215.35
|0.00
|411
|2008.01.10 14:35
|buy
|12
|1.10
|214.67
|0.00
|0.00
|412
|2008.01.10 14:35
|close
|11
|1.20
|214.67
|216.05
|0.00
|721.84
|19628.39
|413
|2008.01.10 14:35
|close
|10
|1.20
|214.67
|215.35
|0.00
|1222.47
|20850.86
|414
|2008.01.10 14:35
|modify
|12
|1.10
|214.67
|213.76
|0.00
|415
|2008.01.10 17:50
|buy
|13
|1.30
|214.01
|0.00
|0.00
|416
|2008.01.10 17:50
|modify
|13
|1.30
|214.01
|212.44
|0.00
|417
|2008.01.10 18:42
|s/l
|12
|1.10
|213.76
|213.76
|0.00
|-971.47
|19879.39
|418
|2008.01.10 21:38
|sell
|14
|1.30
|215.02
|0.00
|0.00
|419
|2008.01.10 21:38
|close
|13
|1.30
|215.02
|212.44
|0.00
|1274.39
|21153.78
|420
|2008.01.10 21:38
|modify
|14
|1.30
|215.02
|217.28
|0.00
|421
|2008.01.11 04:54
|buy
|15
|1.40
|214.33
|0.00
|0.00
|422
|2008.01.11 04:54
|close
|14
|1.30
|214.33
|217.28
|0.00
|824.97
|21978.75
|423
|2008.01.11 04:54
|modify
|15
|1.40
|214.33
|212.59
|0.00
|424
|2008.01.11 07:52
|s/l
|15
|1.40
|212.59
|212.59
|0.00
|-2364.13
|19614.62
|425
|2008.01.11 08:10
|buy
|16
|1.40
|212.23
|0.00
|0.00
|426
|2008.01.11 08:10
|modify
|16
|1.40
|212.23
|211.22
|0.00
|427
|2008.01.11 08:40
|buy
|17
|1.20
|212.70
|0.00
|0.00
|428
|2008.01.11 08:40
|modify
|17
|1.20
|212.70
|211.69
|0.00
|429
|2008.01.11 09:16
|modify
|16
|1.40
|212.23
|212.24
|0.00
|430
|2008.01.11 09:16
|modify
|16
|1.40
|212.23
|212.27
|0.00
|431
|2008.01.11 09:16
|modify
|16
|1.40
|212.23
|212.30
|0.00
|432
|2008.01.11 09:16
|modify
|16
|1.40
|212.23
|212.32
|0.00
|433
|2008.01.11 09:16
|modify
|16
|1.40
|212.23
|212.34
|0.00
|434
|2008.01.11 09:16
|modify
|16
|1.40
|212.23
|212.36
|0.00
|435
|2008.01.11 09:16
|modify
|16
|1.40
|212.23
|212.38
|0.00
|436
|2008.01.11 09:16
|modify
|16
|1.40
|212.23
|212.40
|0.00
|437
|2008.01.11 10:26
|s/l
|16
|1.40
|212.40
|212.40
|0.00
|231.04
|19845.66
|438
|2008.01.11 17:35
|modify
|17
|1.20
|212.70
|212.70
|0.00
|439
|2008.01.11 17:35
|modify
|17
|1.20
|212.70
|212.71
|0.00
|440
|2008.01.11 17:35
|modify
|17
|1.20
|212.70
|212.72
|0.00
|441
|2008.01.11 17:35
|modify
|17
|1.20
|212.70
|212.73
|0.00
|442
|2008.01.11 17:40
|sell
|18
|1.30
|213.88
|0.00
|0.00
|443
|2008.01.11 17:40
|close
|17
|1.20
|213.88
|212.73
|0.00
|1375.03
|21220.69
|444
|2008.01.11 17:40
|modify
|18
|1.30
|213.88
|215.38
|0.00
|445
|2008.01.11 21:16
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.87
|0.00
|446
|2008.01.11 21:16
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.85
|0.00
|447
|2008.01.11 21:16
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.84
|0.00
|448
|2008.01.11 21:16
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.83
|0.00
|449
|2008.01.11 21:16
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.82
|0.00
|450
|2008.01.11 21:16
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.80
|0.00
|451
|2008.01.11 21:17
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.79
|0.00
|452
|2008.01.11 21:17
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.78
|0.00
|453
|2008.01.11 21:19
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.77
|0.00
|454
|2008.01.11 21:20
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.76
|0.00
|455
|2008.01.11 21:20
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.75
|0.00
|456
|2008.01.11 21:20
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.74
|0.00
|457
|2008.01.11 21:20
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.72
|0.00
|458
|2008.01.11 21:21
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.71
|0.00
|459
|2008.01.11 21:21
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.69
|0.00
|460
|2008.01.11 21:21
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.68
|0.00
|461
|2008.01.14 06:44
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.66
|0.00
|462
|2008.01.14 06:45
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.64
|0.00
|463
|2008.01.14 06:45
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.62
|0.00
|464
|2008.01.14 06:45
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.61
|0.00
|465
|2008.01.14 06:45
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.58
|0.00
|466
|2008.01.14 06:46
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.57
|0.00
|467
|2008.01.14 06:46
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.56
|0.00
|468
|2008.01.14 06:59
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.55
|0.00
|469
|2008.01.14 07:00
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.54
|0.00
|470
|2008.01.14 07:06
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.50
|0.00
|471
|2008.01.14 07:06
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.49
|0.00
|472
|2008.01.14 07:16
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.48
|0.00
|473
|2008.01.14 07:16
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.47
|0.00
|474
|2008.01.14 07:17
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.46
|0.00
|475
|2008.01.14 07:19
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.45
|0.00
|476
|2008.01.14 07:19
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.43
|0.00
|477
|2008.01.14 07:19
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.39
|0.00
|478
|2008.01.14 07:19
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.34
|0.00
|479
|2008.01.14 07:20
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.33
|0.00
|480
|2008.01.14 07:20
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.32
|0.00
|481
|2008.01.14 07:20
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.30
|0.00
|482
|2008.01.14 07:20
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.28
|0.00
|483
|2008.01.14 07:20
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.27
|0.00
|484
|2008.01.14 07:20
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.25
|0.00
|485
|2008.01.14 07:20
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.23
|0.00
|486
|2008.01.14 07:20
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.20
|0.00
|487
|2008.01.14 07:20
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.18
|0.00
|488
|2008.01.14 07:20
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.15
|0.00
|489
|2008.01.14 08:00
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.13
|0.00
|490
|2008.01.14 08:00
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.11
|0.00
|491
|2008.01.14 08:00
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.09
|0.00
|492
|2008.01.14 08:01
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.08
|0.00
|493
|2008.01.14 08:01
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.07
|0.00
|494
|2008.01.14 08:09
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.06
|0.00
|495
|2008.01.14 08:10
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.05
|0.00
|496
|2008.01.14 08:10
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.04
|0.00
|497
|2008.01.14 08:12
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.03
|0.00
|498
|2008.01.14 08:13
|modify
|18
|1.30
|213.88
|213.01
|0.00
|499
|2008.01.14 08:13
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.99
|0.00
|500
|2008.01.14 08:13
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.97
|0.00
|501
|2008.01.14 08:13
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.96
|0.00
|502
|2008.01.14 08:13
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.93
|0.00
|503
|2008.01.14 08:13
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.91
|0.00
|504
|2008.01.14 08:15
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.90
|0.00
|505
|2008.01.14 08:15
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.89
|0.00
|506
|2008.01.14 08:15
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.88
|0.00
|507
|2008.01.14 08:15
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.87
|0.00
|508
|2008.01.14 08:33
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.84
|0.00
|509
|2008.01.14 08:34
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.83
|0.00
|510
|2008.01.14 08:34
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.82
|0.00
|511
|2008.01.14 08:34
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.81
|0.00
|512
|2008.01.14 08:34
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.79
|0.00
|513
|2008.01.14 08:34
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.78
|0.00
|514
|2008.01.14 08:34
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.77
|0.00
|515
|2008.01.14 08:34
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.76
|0.00
|516
|2008.01.14 08:34
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.75
|0.00
|517
|2008.01.14 08:34
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.74
|0.00
|518
|2008.01.14 08:38
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.73
|0.00
|519
|2008.01.14 08:39
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.72
|0.00
|520
|2008.01.14 08:39
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.70
|0.00
|521
|2008.01.14 08:39
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.69
|0.00
|522
|2008.01.14 09:08
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.68
|0.00
|523
|2008.01.14 09:14
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.67
|0.00
|524
|2008.01.14 09:14
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.66
|0.00
|525
|2008.01.14 09:14
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.65
|0.00
|526
|2008.01.14 09:14
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.64
|0.00
|527
|2008.01.14 09:15
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.63
|0.00
|528
|2008.01.14 09:29
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.61
|0.00
|529
|2008.01.14 09:31
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.60
|0.00
|530
|2008.01.14 09:31
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.59
|0.00
|531
|2008.01.14 09:32
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.58
|0.00
|532
|2008.01.14 09:32
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.57
|0.00
|533
|2008.01.14 09:33
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.56
|0.00
|534
|2008.01.14 09:33
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.55
|0.00
|535
|2008.01.14 09:33
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.54
|0.00
|536
|2008.01.14 09:33
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.52
|0.00
|537
|2008.01.14 09:33
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.51
|0.00
|538
|2008.01.14 09:34
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.50
|0.00
|539
|2008.01.14 09:34
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.49
|0.00
|540
|2008.01.14 09:34
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.48
|0.00
|541
|2008.01.14 09:34
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.47
|0.00
|542
|2008.01.14 09:34
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.46
|0.00
|543
|2008.01.14 09:37
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.44
|0.00
|544
|2008.01.14 09:37
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.41
|0.00
|545
|2008.01.14 09:37
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.40
|0.00
|546
|2008.01.14 09:46
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.39
|0.00
|547
|2008.01.14 09:47
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.38
|0.00
|548
|2008.01.14 09:47
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.37
|0.00
|549
|2008.01.14 09:47
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.36
|0.00
|550
|2008.01.14 09:47
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.35
|0.00
|551
|2008.01.14 09:47
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.34
|0.00
|552
|2008.01.14 09:47
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.33
|0.00
|553
|2008.01.14 09:47
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.32
|0.00
|554
|2008.01.14 09:47
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.30
|0.00
|555
|2008.01.14 09:48
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.28
|0.00
|556
|2008.01.14 09:48
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.27
|0.00
|557
|2008.01.14 09:48
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.24
|0.00
|558
|2008.01.14 09:52
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.23
|0.00
|559
|2008.01.14 09:53
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.22
|0.00
|560
|2008.01.14 09:53
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.21
|0.00
|561
|2008.01.14 09:53
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.19
|0.00
|562
|2008.01.14 10:04
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.18
|0.00
|563
|2008.01.14 10:04
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.16
|0.00
|564
|2008.01.14 10:04
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.13
|0.00
|565
|2008.01.14 10:04
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.11
|0.00
|566
|2008.01.14 10:04
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.09
|0.00
|567
|2008.01.14 10:04
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.06
|0.00
|568
|2008.01.14 10:04
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.05
|0.00
|569
|2008.01.14 10:04
|modify
|18
|1.30
|213.88
|212.02
|0.00
|570
|2008.01.14 10:04
|modify
|18
|1.30
|213.88
|211.99
|0.00
|571
|2008.01.14 10:04
|modify
|18
|1.30
|213.88
|211.96
|0.00
|572
|2008.01.14 10:05
|modify
|18
|1.30
|213.88
|211.95
|0.00
|573
|2008.01.14 10:05
|modify
|18
|1.30
|213.88
|211.94
|0.00
|574
|2008.01.14 10:05
|modify
|18
|1.30
|213.88
|211.93
|0.00
|575
|2008.01.14 10:05
|modify
|18
|1.30
|213.88
|211.92
|0.00
|576
|2008.01.14 10:05
|modify
|18
|1.30
|213.88
|211.90
|0.00
|577
|2008.01.14 10:05
|modify
|18
|1.30
|213.88
|211.89
|0.00
|578
|2008.01.14 10:05
|modify
|18
|1.30
|213.88
|211.88
|0.00
|579
|2008.01.14 10:05
|modify
|18
|1.30
|213.88
|211.87
|0.00
|580
|2008.01.14 10:05
|modify
|18
|1.30
|213.88
|211.86
|0.00
|581
|2008.01.14 10:05
|modify
|18
|1.30
|213.88
|211.85
|0.00
|582
|2008.01.14 10:05
|modify
|18
|1.30
|213.88
|211.84
|0.00
|583
|2008.01.14 10:05
|modify
|18
|1.30
|213.88
|211.83
|0.00
|584
|2008.01.14 10:05
|modify
|18
|1.30
|213.88
|211.81
|0.00
|585
|2008.01.14 10:05
|modify
|18
|1.30
|213.88
|211.80
|0.00
|586
|2008.01.14 10:10
|modify
|18
|1.30
|213.88
|211.79
|0.00
|587
|2008.01.14 10:16
|modify
|18
|1.30
|213.88
|211.78
|0.00
|588
|2008.01.14 10:17
|modify
|18
|1.30
|213.88
|211.77
|0.00
|589
|2008.01.14 10:55
|s/l
|18
|1.30
|211.77
|211.77
|0.00
|2616.67
|23837.37
|590
|2008.01.14 17:30
|sell
|19
|1.70
|211.72
|0.00
|0.00
|591
|2008.01.14 17:30
|modify
|19
|1.70
|211.72
|213.87
|0.00
|592
|2008.01.15 02:29
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.69
|0.00
|593
|2008.01.15 02:36
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.68
|0.00
|594
|2008.01.15 02:36
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.67
|0.00
|595
|2008.01.15 02:37
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.66
|0.00
|596
|2008.01.15 02:37
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.65
|0.00
|597
|2008.01.15 02:37
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.62
|0.00
|598
|2008.01.15 02:41
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.61
|0.00
|599
|2008.01.15 02:43
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.60
|0.00
|600
|2008.01.15 03:00
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.54
|0.00
|601
|2008.01.15 03:00
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.53
|0.00
|602
|2008.01.15 03:00
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.52
|0.00
|603
|2008.01.15 03:00
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.51
|0.00
|604
|2008.01.15 03:02
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.50
|0.00
|605
|2008.01.15 07:53
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.49
|0.00
|606
|2008.01.15 07:53
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.48
|0.00
|607
|2008.01.15 07:53
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.46
|0.00
|608
|2008.01.15 07:53
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.45
|0.00
|609
|2008.01.15 08:10
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.43
|0.00
|610
|2008.01.15 08:10
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.41
|0.00
|611
|2008.01.15 08:10
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.38
|0.00
|612
|2008.01.15 08:11
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.37
|0.00
|613
|2008.01.15 08:14
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.36
|0.00
|614
|2008.01.15 08:14
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.35
|0.00
|615
|2008.01.15 08:14
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.33
|0.00
|616
|2008.01.15 08:16
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.31
|0.00
|617
|2008.01.15 08:16
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.30
|0.00
|618
|2008.01.15 08:16
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.29
|0.00
|619
|2008.01.15 08:16
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.27
|0.00
|620
|2008.01.15 08:16
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.26
|0.00
|621
|2008.01.15 08:17
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.24
|0.00
|622
|2008.01.15 08:17
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.23
|0.00
|623
|2008.01.15 08:17
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.22
|0.00
|624
|2008.01.15 08:17
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.21
|0.00
|625
|2008.01.15 08:17
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.19
|0.00
|626
|2008.01.15 08:17
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.18
|0.00
|627
|2008.01.15 08:17
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.16
|0.00
|628
|2008.01.15 08:17
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.13
|0.00
|629
|2008.01.15 08:17
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.11
|0.00
|630
|2008.01.15 08:18
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.10
|0.00
|631
|2008.01.15 08:19
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.09
|0.00
|632
|2008.01.15 08:19
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.07
|0.00
|633
|2008.01.15 08:19
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.06
|0.00
|634
|2008.01.15 08:21
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.05
|0.00
|635
|2008.01.15 08:21
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.04
|0.00
|636
|2008.01.15 08:21
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.03
|0.00
|637
|2008.01.15 08:21
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.02
|0.00
|638
|2008.01.15 08:21
|modify
|19
|1.70
|211.72
|211.00
|0.00
|639
|2008.01.15 08:21
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.99
|0.00
|640
|2008.01.15 08:21
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.98
|0.00
|641
|2008.01.15 08:22
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.97
|0.00
|642
|2008.01.15 08:22
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.96
|0.00
|643
|2008.01.15 08:22
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.95
|0.00
|644
|2008.01.15 08:22
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.94
|0.00
|645
|2008.01.15 08:22
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.93
|0.00
|646
|2008.01.15 08:22
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.92
|0.00
|647
|2008.01.15 08:22
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.91
|0.00
|648
|2008.01.15 08:22
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.90
|0.00
|649
|2008.01.15 08:42
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.89
|0.00
|650
|2008.01.15 08:42
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.88
|0.00
|651
|2008.01.15 08:42
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.87
|0.00
|652
|2008.01.15 08:42
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.85
|0.00
|653
|2008.01.15 08:42
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.84
|0.00
|654
|2008.01.15 08:42
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.83
|0.00
|655
|2008.01.15 08:42
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.81
|0.00
|656
|2008.01.15 08:42
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.79
|0.00
|657
|2008.01.15 08:42
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.78
|0.00
|658
|2008.01.15 08:42
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.76
|0.00
|659
|2008.01.15 09:06
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.75
|0.00
|660
|2008.01.15 09:06
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.72
|0.00
|661
|2008.01.15 09:12
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.71
|0.00
|662
|2008.01.15 09:12
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.70
|0.00
|663
|2008.01.15 09:12
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.69
|0.00
|664
|2008.01.15 09:12
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.68
|0.00
|665
|2008.01.15 09:12
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.67
|0.00
|666
|2008.01.15 09:12
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.66
|0.00
|667
|2008.01.15 09:12
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.65
|0.00
|668
|2008.01.15 09:12
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.64
|0.00
|669
|2008.01.15 09:12
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.62
|0.00
|670
|2008.01.15 09:12
|modify
|19
|1.70
|211.72
|210.61
|0.00
|671
|2008.01.15 10:00
|s/l
|19
|1.70
|210.61
|210.61
|0.00
|1771.61
|25608.97
|672
|2008.01.15 10:30
|sell
|20
|1.80
|211.25
|0.00
|0.00
|673
|2008.01.15 10:30
|modify
|20
|1.80
|211.25
|211.93
|0.00
|674
|2008.01.15 11:02
|modify
|20
|1.80
|211.25
|211.23
|0.00
|675
|2008.01.15 11:02
|modify
|20
|1.80
|211.25
|211.22
|0.00
|676
|2008.01.15 11:20
|s/l
|20
|1.80
|211.22
|211.22
|0.00
|52.40
|25661.37
|677
|2008.01.15 11:24
|sell
|21
|1.80
|211.37
|0.00
|0.00
|678
|2008.01.15 11:24
|modify
|21
|1.80
|211.37
|211.97
|0.00
|679
|2008.01.15 11:54
|sell
|22
|1.60
|211.19
|0.00
|0.00
|680
|2008.01.15 11:54
|modify
|22
|1.60
|211.19
|211.80
|0.00
|681
|2008.01.15 12:24
|sell
|23
|1.20
|211.53
|0.00
|0.00
|682
|2008.01.15 12:24
|modify
|23
|1.20
|211.53
|212.29
|0.00
|683
|2008.01.15 12:27
|s/l
|22
|1.60
|211.80
|211.80
|0.00
|-947.02
|24714.35
|684
|2008.01.15 12:30
|s/l
|21
|1.80
|211.97
|211.97
|0.00
|-1047.93
|23666.42
|685
|2008.01.15 12:54
|sell
|24
|1.50
|211.82
|0.00
|0.00
|686
|2008.01.15 12:54
|modify
|24
|1.50
|211.82
|212.68
|0.00
|687
|2008.01.15 14:38
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.81
|0.00
|688
|2008.01.15 14:38
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.80
|0.00
|689
|2008.01.15 14:38
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.79
|0.00
|690
|2008.01.15 14:38
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.77
|0.00
|691
|2008.01.15 14:38
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.76
|0.00
|692
|2008.01.15 14:38
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.75
|0.00
|693
|2008.01.15 14:38
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.74
|0.00
|694
|2008.01.15 14:38
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.73
|0.00
|695
|2008.01.15 14:39
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.72
|0.00
|696
|2008.01.15 14:39
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.70
|0.00
|697
|2008.01.15 14:39
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.68
|0.00
|698
|2008.01.15 14:39
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.67
|0.00
|699
|2008.01.15 14:39
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.65
|0.00
|700
|2008.01.15 14:39
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.64
|0.00
|701
|2008.01.15 14:39
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.62
|0.00
|702
|2008.01.15 14:39
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.60
|0.00
|703
|2008.01.15 14:39
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.58
|0.00
|704
|2008.01.15 14:39
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.57
|0.00
|705
|2008.01.15 14:39
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.55
|0.00
|706
|2008.01.15 14:40
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.54
|0.00
|707
|2008.01.15 14:55
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.53
|0.00
|708
|2008.01.15 14:55
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.51
|0.00
|709
|2008.01.15 14:55
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.50
|0.00
|710
|2008.01.15 14:55
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.50
|0.00
|711
|2008.01.15 15:08
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.49
|0.00
|712
|2008.01.15 15:08
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.48
|0.00
|713
|2008.01.15 15:08
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.48
|0.00
|714
|2008.01.15 22:20
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.47
|0.00
|715
|2008.01.15 22:20
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.46
|0.00
|716
|2008.01.15 22:21
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.45
|0.00
|717
|2008.01.15 22:21
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.45
|0.00
|718
|2008.01.15 22:21
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.44
|0.00
|719
|2008.01.15 22:21
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.44
|0.00
|720
|2008.01.15 22:21
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.43
|0.00
|721
|2008.01.15 22:21
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.42
|0.00
|722
|2008.01.15 22:21
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.42
|0.00
|723
|2008.01.15 22:21
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.41
|0.00
|724
|2008.01.15 22:21
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.39
|0.00
|725
|2008.01.15 22:21
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.38
|0.00
|726
|2008.01.15 22:21
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.38
|0.00
|727
|2008.01.15 22:21
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.37
|0.00
|728
|2008.01.15 22:21
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.35
|0.00
|729
|2008.01.15 22:21
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.34
|0.00
|730
|2008.01.15 22:22
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.34
|0.00
|731
|2008.01.15 22:22
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.33
|0.00
|732
|2008.01.15 22:22
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.32
|0.00
|733
|2008.01.15 22:22
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.30
|0.00
|734
|2008.01.15 22:22
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.29
|0.00
|735
|2008.01.15 22:22
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.28
|0.00
|736
|2008.01.15 22:22
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.27
|0.00
|737
|2008.01.15 22:22
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.25
|0.00
|738
|2008.01.15 22:22
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.24
|0.00
|739
|2008.01.15 22:22
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.22
|0.00
|740
|2008.01.15 22:22
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.22
|0.00
|741
|2008.01.15 22:33
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.21
|0.00
|742
|2008.01.15 22:33
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.21
|0.00
|743
|2008.01.15 22:35
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.20
|0.00
|744
|2008.01.15 22:35
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.20
|0.00
|745
|2008.01.15 23:00
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.19
|0.00
|746
|2008.01.15 23:00
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.19
|0.00
|747
|2008.01.15 23:01
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.18
|0.00
|748
|2008.01.15 23:01
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.17
|0.00
|749
|2008.01.15 23:01
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.15
|0.00
|750
|2008.01.15 23:01
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.12
|0.00
|751
|2008.01.15 23:02
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.12
|0.00
|752
|2008.01.15 23:02
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.11
|0.00
|753
|2008.01.15 23:02
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.10
|0.00
|754
|2008.01.15 23:02
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.10
|0.00
|755
|2008.01.15 23:04
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.09
|0.00
|756
|2008.01.15 23:04
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.08
|0.00
|757
|2008.01.15 23:04
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.07
|0.00
|758
|2008.01.15 23:04
|modify
|24
|1.50
|211.82
|211.07
|0.00
|759
|2008.01.15 23:07
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.05
|0.00
|760
|2008.01.15 23:24
|modify
|23
|1.20
|211.53
|211.02
|0.00
|761
|2008.01.15 23:24
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.98
|0.00
|762
|2008.01.15 23:24
|modify
|24
|1.50
|211.82
|210.98
|0.00
|763
|2008.01.15 23:25
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.95
|0.00
|764
|2008.01.15 23:25
|modify
|24
|1.50
|211.82
|210.95
|0.00
|765
|2008.01.15 23:25
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.94
|0.00
|766
|2008.01.15 23:25
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.93
|0.00
|767
|2008.01.15 23:25
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.91
|0.00
|768
|2008.01.15 23:25
|modify
|24
|1.50
|211.82
|210.91
|0.00
|769
|2008.01.15 23:26
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.90
|0.00
|770
|2008.01.15 23:29
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.89
|0.00
|771
|2008.01.15 23:29
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.88
|0.00
|772
|2008.01.15 23:29
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.87
|0.00
|773
|2008.01.15 23:29
|modify
|24
|1.50
|211.82
|210.87
|0.00
|774
|2008.01.15 23:30
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.86
|0.00
|775
|2008.01.15 23:30
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.84
|0.00
|776
|2008.01.15 23:30
|modify
|24
|1.50
|211.82
|210.84
|0.00
|777
|2008.01.15 23:30
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.80
|0.00
|778
|2008.01.15 23:35
|modify
|24
|1.50
|211.82
|210.82
|0.00
|779
|2008.01.15 23:35
|modify
|24
|1.50
|211.82
|210.81
|0.00
|780
|2008.01.16 00:00
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.14
|0.00
|781
|2008.01.16 00:00
|modify
|24
|1.50
|211.82
|210.14
|0.00
|782
|2008.01.16 00:10
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.13
|0.00
|783
|2008.01.16 00:10
|modify
|24
|1.50
|211.82
|210.13
|0.00
|784
|2008.01.16 00:11
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.12
|0.00
|785
|2008.01.16 00:12
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.09
|0.00
|786
|2008.01.16 00:12
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.08
|0.00
|787
|2008.01.16 00:12
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.07
|0.00
|788
|2008.01.16 00:12
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.05
|0.00
|789
|2008.01.16 00:13
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.04
|0.00
|790
|2008.01.16 00:13
|modify
|24
|1.50
|211.82
|210.04
|0.00
|791
|2008.01.16 00:13
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.03
|0.00
|792
|2008.01.16 00:13
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.01
|0.00
|793
|2008.01.16 00:13
|modify
|24
|1.50
|211.82
|210.01
|0.00
|794
|2008.01.16 00:14
|modify
|23
|1.20
|211.53
|210.00
|0.00
|795
|2008.01.16 00:14
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.99
|0.00
|796
|2008.01.16 00:15
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.97
|0.00
|797
|2008.01.16 00:15
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.96
|0.00
|798
|2008.01.16 00:15
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.94
|0.00
|799
|2008.01.16 00:15
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.93
|0.00
|800
|2008.01.16 00:15
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.92
|0.00
|801
|2008.01.16 00:15
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.91
|0.00
|802
|2008.01.16 00:15
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.89
|0.00
|803
|2008.01.16 00:15
|modify
|24
|1.50
|211.82
|209.89
|0.00
|804
|2008.01.16 00:15
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.88
|0.00
|805
|2008.01.16 00:15
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.87
|0.00
|806
|2008.01.16 00:15
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.85
|0.00
|807
|2008.01.16 00:16
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.83
|0.00
|808
|2008.01.16 00:16
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.81
|0.00
|809
|2008.01.16 00:16
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.80
|0.00
|810
|2008.01.16 00:16
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.77
|0.00
|811
|2008.01.16 00:16
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.76
|0.00
|812
|2008.01.16 00:16
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.74
|0.00
|813
|2008.01.16 00:16
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.72
|0.00
|814
|2008.01.16 00:16
|modify
|24
|1.50
|211.82
|209.72
|0.00
|815
|2008.01.16 00:23
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.68
|0.00
|816
|2008.01.16 00:24
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.67
|0.00
|817
|2008.01.16 00:24
|modify
|24
|1.50
|211.82
|209.67
|0.00
|818
|2008.01.16 00:24
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.66
|0.00
|819
|2008.01.16 00:24
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.65
|0.00
|820
|2008.01.16 00:24
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.63
|0.00
|821
|2008.01.16 00:25
|modify
|24
|1.50
|211.82
|209.65
|0.00
|822
|2008.01.16 00:51
|modify
|24
|1.50
|211.82
|209.64
|0.00
|823
|2008.01.16 00:51
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.62
|0.00
|824
|2008.01.16 00:51
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.61
|0.00
|825
|2008.01.16 01:01
|modify
|24
|1.50
|211.82
|209.63
|0.00
|826
|2008.01.16 01:01
|modify
|24
|1.50
|211.82
|209.62
|0.00
|827
|2008.01.16 01:53
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.60
|0.00
|828
|2008.01.16 01:53
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.57
|0.00
|829
|2008.01.16 01:53
|modify
|24
|1.50
|211.82
|209.57
|0.00
|830
|2008.01.16 01:54
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.56
|0.00
|831
|2008.01.16 01:54
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.55
|0.00
|832
|2008.01.16 01:54
|modify
|24
|1.50
|211.82
|209.55
|0.00
|833
|2008.01.16 01:54
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.54
|0.00
|834
|2008.01.16 01:54
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.53
|0.00
|835
|2008.01.16 01:54
|modify
|23
|1.20
|211.53
|209.51
|0.00
|836
|2008.01.16 01:54
|modify
|24
|1.50
|211.82
|209.51
|0.00
|837
|2008.01.16 03:25
|s/l
|23
|1.20
|209.51
|209.51
|0.00
|2310.12
|25976.54
|838
|2008.01.16 03:25
|s/l
|24
|1.50
|209.51
|209.51
|0.00
|3309.74
|29286.28
|839
|2008.01.16 04:05
|sell
|25
|2.10
|209.62
|0.00
|0.00
|840
|2008.01.16 04:05
|modify
|25
|2.10
|209.62
|211.64
|0.00
|841
|2008.01.16 04:35
|sell
|26
|1.80
|209.33
|0.00
|0.00
|842
|2008.01.16 04:35
|modify
|26
|1.80
|209.33
|211.44
|0.00
|843
|2008.01.16 06:38
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.60
|0.00
|844
|2008.01.16 06:39
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.58
|0.00
|845
|2008.01.16 06:39
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.57
|0.00
|846
|2008.01.16 06:39
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.56
|0.00
|847
|2008.01.16 06:39
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.54
|0.00
|848
|2008.01.16 06:41
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.52
|0.00
|849
|2008.01.16 06:41
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.51
|0.00
|850
|2008.01.16 06:41
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.50
|0.00
|851
|2008.01.16 06:41
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.48
|0.00
|852
|2008.01.16 06:42
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.47
|0.00
|853
|2008.01.16 06:43
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.45
|0.00
|854
|2008.01.16 06:45
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.41
|0.00
|855
|2008.01.16 06:45
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.38
|0.00
|856
|2008.01.16 06:46
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.37
|0.00
|857
|2008.01.16 06:46
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.36
|0.00
|858
|2008.01.16 06:46
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.35
|0.00
|859
|2008.01.16 06:46
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.34
|0.00
|860
|2008.01.16 06:46
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.32
|0.00
|861
|2008.01.16 06:46
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.31
|0.00
|862
|2008.01.16 06:47
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.30
|0.00
|863
|2008.01.16 06:47
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.29
|0.00
|864
|2008.01.16 06:47
|modify
|26
|1.80
|209.33
|209.29
|0.00
|865
|2008.01.16 06:48
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.27
|0.00
|866
|2008.01.16 06:48
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.25
|0.00
|867
|2008.01.16 06:48
|modify
|26
|1.80
|209.33
|209.25
|0.00
|868
|2008.01.16 07:00
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.24
|0.00
|869
|2008.01.16 07:00
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.22
|0.00
|870
|2008.01.16 07:00
|modify
|26
|1.80
|209.33
|209.22
|0.00
|871
|2008.01.16 07:01
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.20
|0.00
|872
|2008.01.16 07:01
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.19
|0.00
|873
|2008.01.16 07:01
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.17
|0.00
|874
|2008.01.16 07:01
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.15
|0.00
|875
|2008.01.16 07:01
|modify
|26
|1.80
|209.33
|209.15
|0.00
|876
|2008.01.16 07:01
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.14
|0.00
|877
|2008.01.16 07:01
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.13
|0.00
|878
|2008.01.16 07:01
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.12
|0.00
|879
|2008.01.16 07:01
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.10
|0.00
|880
|2008.01.16 07:01
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.09
|0.00
|881
|2008.01.16 07:01
|modify
|26
|1.80
|209.33
|209.09
|0.00
|882
|2008.01.16 07:01
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.07
|0.00
|883
|2008.01.16 07:01
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.06
|0.00
|884
|2008.01.16 07:01
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.04
|0.00
|885
|2008.01.16 07:01
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.02
|0.00
|886
|2008.01.16 07:01
|modify
|25
|2.10
|209.62
|209.00
|0.00
|887
|2008.01.16 07:02
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.99
|0.00
|888
|2008.01.16 07:02
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.98
|0.00
|889
|2008.01.16 07:02
|modify
|26
|1.80
|209.33
|208.98
|0.00
|890
|2008.01.16 07:02
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.97
|0.00
|891
|2008.01.16 07:02
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.96
|0.00
|892
|2008.01.16 07:02
|modify
|26
|1.80
|209.33
|208.96
|0.00
|893
|2008.01.16 07:49
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.95
|0.00
|894
|2008.01.16 07:49
|modify
|26
|1.80
|209.33
|208.95
|0.00
|895
|2008.01.16 07:55
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.93
|0.00
|896
|2008.01.16 07:55
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.91
|0.00
|897
|2008.01.16 07:55
|modify
|26
|1.80
|209.33
|208.91
|0.00
|898
|2008.01.16 07:55
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.90
|0.00
|899
|2008.01.16 07:55
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.87
|0.00
|900
|2008.01.16 07:55
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.85
|0.00
|901
|2008.01.16 07:55
|modify
|26
|1.80
|209.33
|208.85
|0.00
|902
|2008.01.16 07:56
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.84
|0.00
|903
|2008.01.16 07:56
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.83
|0.00
|904
|2008.01.16 07:56
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.81
|0.00
|905
|2008.01.16 07:56
|modify
|26
|1.80
|209.33
|208.81
|0.00
|906
|2008.01.16 07:56
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.80
|0.00
|907
|2008.01.16 07:56
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.79
|0.00
|908
|2008.01.16 07:56
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.77
|0.00
|909
|2008.01.16 07:56
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.75
|0.00
|910
|2008.01.16 07:56
|modify
|26
|1.80
|209.33
|208.75
|0.00
|911
|2008.01.16 08:00
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.54
|0.00
|912
|2008.01.16 08:00
|modify
|26
|1.80
|209.33
|208.54
|0.00
|913
|2008.01.16 08:00
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.53
|0.00
|914
|2008.01.16 08:00
|modify
|26
|1.80
|209.33
|208.53
|0.00
|915
|2008.01.16 08:03
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.52
|0.00
|916
|2008.01.16 08:03
|modify
|26
|1.80
|209.33
|208.52
|0.00
|917
|2008.01.16 08:03
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.51
|0.00
|918
|2008.01.16 08:03
|modify
|26
|1.80
|209.33
|208.51
|0.00
|919
|2008.01.16 08:07
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.50
|0.00
|920
|2008.01.16 08:07
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.49
|0.00
|921
|2008.01.16 08:07
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.48
|0.00
|922
|2008.01.16 08:07
|modify
|26
|1.80
|209.33
|208.48
|0.00
|923
|2008.01.16 08:07
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.47
|0.00
|924
|2008.01.16 08:07
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.46
|0.00
|925
|2008.01.16 08:07
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.45
|0.00
|926
|2008.01.16 08:07
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.44
|0.00
|927
|2008.01.16 08:07
|modify
|26
|1.80
|209.33
|208.44
|0.00
|928
|2008.01.16 08:09
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.43
|0.00
|929
|2008.01.16 08:09
|modify
|25
|2.10
|209.62
|208.41
|0.00
|930
|2008.01.16 08:09
|modify
|26
|1.80
|209.33
|208.41
|0.00
|931
|2008.01.16 08:49
|s/l
|25
|2.10
|208.41
|208.41
|0.00
|2465.32
|31751.60
|932
|2008.01.16 08:49
|s/l
|26
|1.80
|208.41
|208.41
|0.00
|1606.67
|33358.27
|933
|2008.01.16 13:59
|sell
|27
|2.30
|208.53
|0.00
|0.00
|934
|2008.01.16 13:59
|modify
|27
|2.30
|208.53
|211.11
|0.00
|935
|2008.01.16 14:29
|sell
|28
|1.90
|208.86
|0.00
|0.00
|936
|2008.01.16 14:29
|modify
|28
|1.90
|208.86
|210.73
|0.00
|937
|2008.01.16 14:59
|sell
|29
|1.50
|209.33
|0.00
|0.00
|938
|2008.01.16 14:59
|modify
|29
|1.50
|209.33
|211.07
|0.00
|939
|2008.01.16 15:29
|sell
|30
|1.10
|209.92
|0.00
|0.00
|940
|2008.01.16 15:29
|modify
|30
|1.10
|209.92
|211.32
|0.00
|941
|2008.01.16 15:41
|s/l
|28
|1.90
|210.73
|210.73
|0.00
|-3446.83
|29911.44
|942
|2008.01.16 15:59
|sell
|31
|1.10
|209.85
|0.00
|0.00
|943
|2008.01.16 15:59
|modify
|31
|1.10
|209.85
|211.35
|0.00
|944
|2008.01.16 17:31
|sell
|32
|0.60
|210.68
|0.00
|0.00
|945
|2008.01.16 17:31
|modify
|32
|0.60
|210.68
|212.42
|0.00
|946
|2008.01.16 18:01
|sell
|33
|0.50
|210.82
|0.00
|0.00
|947
|2008.01.16 18:01
|modify
|33
|0.50
|210.82
|212.57
|0.00
|948
|2008.01.16 18:31
|sell
|34
|0.50
|210.56
|0.00
|0.00
|949
|2008.01.16 18:31
|modify
|34
|0.50
|210.56
|212.35
|0.00
|950
|2008.01.16 20:33
|sell
|35
|0.30
|210.94
|0.00
|0.00
|951
|2008.01.16 20:33
|modify
|35
|0.30
|210.94
|215.11
|0.00
|952
|2008.01.16 20:33
|s/l
|29
|1.50
|211.07
|211.07
|0.00
|-2531.77
|27379.67
|953
|2008.01.16 20:37
|s/l
|27
|2.30
|211.11
|211.11
|0.00
|-5756.14
|21623.53
|954
|2008.01.16 20:38
|s/l
|30
|1.10
|211.32
|211.32
|0.00
|-1493.84
|20129.69
|955
|2008.01.16 20:38
|s/l
|31
|1.10
|211.35
|211.35
|0.00
|-1600.54
|18529.15
|956
|2008.01.17 07:25
|sell
|36
|1.00
|210.77
|0.00
|0.00
|957
|2008.01.17 07:25
|modify
|36
|1.00
|210.77
|212.48
|0.00
|958
|2008.01.17 08:59
|sell
|37
|0.80
|210.99
|0.00
|0.00
|959
|2008.01.17 08:59
|modify
|37
|0.80
|210.99
|212.58
|0.00
|960
|2008.01.17 10:02
|s/l
|34
|0.50
|212.35
|212.35
|0.00
|-920.73
|17608.42
|961
|2008.01.17 10:04
|s/l
|32
|0.60
|212.42
|212.42
|0.00
|-1075.77
|16532.65
|962
|2008.01.17 10:45
|sell
|38
|0.60
|211.97
|0.00
|0.00
|963
|2008.01.17 10:45
|modify
|38
|0.60
|211.97
|213.51
|0.00
|964
|2008.01.17 12:20
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.97
|0.00
|965
|2008.01.17 12:20
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.95
|0.00
|966
|2008.01.17 12:20
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.93
|0.00
|967
|2008.01.17 12:20
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.91
|0.00
|968
|2008.01.17 12:20
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.90
|0.00
|969
|2008.01.17 12:20
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.88
|0.00
|970
|2008.01.17 12:20
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.86
|0.00
|971
|2008.01.17 12:20
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.84
|0.00
|972
|2008.01.17 12:20
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.82
|0.00
|973
|2008.01.17 12:20
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.81
|0.00
|974
|2008.01.17 12:20
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.79
|0.00
|975
|2008.01.17 12:20
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.77
|0.00
|976
|2008.01.17 12:20
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.74
|0.00
|977
|2008.01.17 12:20
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.72
|0.00
|978
|2008.01.17 12:20
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.70
|0.00
|979
|2008.01.17 12:20
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.67
|0.00
|980
|2008.01.17 12:20
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.65
|0.00
|981
|2008.01.17 12:44
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.64
|0.00
|982
|2008.01.17 12:44
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.63
|0.00
|983
|2008.01.17 12:44
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.61
|0.00
|984
|2008.01.17 12:44
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.60
|0.00
|985
|2008.01.17 12:44
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.58
|0.00
|986
|2008.01.17 12:44
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.56
|0.00
|987
|2008.01.17 12:44
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.55
|0.00
|988
|2008.01.17 12:44
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.53
|0.00
|989
|2008.01.17 12:44
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.51
|0.00
|990
|2008.01.17 12:44
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.49
|0.00
|991
|2008.01.17 12:56
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.47
|0.00
|992
|2008.01.17 12:56
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.45
|0.00
|993
|2008.01.17 12:56
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.44
|0.00
|994
|2008.01.17 12:57
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.43
|0.00
|995
|2008.01.17 12:57
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.42
|0.00
|996
|2008.01.17 12:57
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.41
|0.00
|997
|2008.01.17 12:57
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.40
|0.00
|998
|2008.01.17 12:57
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.39
|0.00
|999
|2008.01.17 12:57
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.37
|0.00
|1000
|2008.01.17 12:57
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.36
|0.00
|1001
|2008.01.17 12:57
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.35
|0.00
|1002
|2008.01.17 13:00
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.32
|0.00
|1003
|2008.01.17 13:00
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.29
|0.00
|1004
|2008.01.17 13:01
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.28
|0.00
|1005
|2008.01.17 13:01
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.27
|0.00
|1006
|2008.01.17 13:01
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.26
|0.00
|1007
|2008.01.17 13:01
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.25
|0.00
|1008
|2008.01.17 13:01
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.24
|0.00
|1009
|2008.01.17 13:01
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.23
|0.00
|1010
|2008.01.17 13:01
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.22
|0.00
|1011
|2008.01.17 13:01
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.21
|0.00
|1012
|2008.01.17 13:01
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.20
|0.00
|1013
|2008.01.17 13:01
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.19
|0.00
|1014
|2008.01.17 13:01
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.18
|0.00
|1015
|2008.01.17 13:01
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.17
|0.00
|1016
|2008.01.17 13:01
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.15
|0.00
|1017
|2008.01.17 13:01
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.14
|0.00
|1018
|2008.01.17 13:02
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.13
|0.00
|1019
|2008.01.17 13:02
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.12
|0.00
|1020
|2008.01.17 13:02
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.11
|0.00
|1021
|2008.01.17 13:02
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.10
|0.00
|1022
|2008.01.17 13:02
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.09
|0.00
|1023
|2008.01.17 13:02
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.08
|0.00
|1024
|2008.01.17 13:03
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.07
|0.00
|1025
|2008.01.17 13:03
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.06
|0.00
|1026
|2008.01.17 13:03
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.04
|0.00
|1027
|2008.01.17 13:03
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.03
|0.00
|1028
|2008.01.17 13:03
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.02
|0.00
|1029
|2008.01.17 13:03
|modify
|38
|0.60
|211.97
|211.00
|0.00
|1030
|2008.01.17 13:03
|modify
|38
|0.60
|211.97
|210.99
|0.00
|1031
|2008.01.17 13:03
|modify
|37
|0.80
|210.99
|210.97
|0.00
|1032
|2008.01.17 13:03
|modify
|37
|0.80
|210.99
|210.96
|0.00
|1033
|2008.01.17 13:03
|modify
|37
|0.80
|210.99
|210.94
|0.00
|1034
|2008.01.17 13:03
|modify
|38
|0.60
|211.97
|210.94
|0.00
|1035
|2008.01.17 13:03
|modify
|35
|0.30
|210.94
|210.92
|0.00
|1036
|2008.01.17 13:03
|modify
|35
|0.30
|210.94
|210.91
|0.00
|1037
|2008.01.17 13:03
|modify
|35
|0.30
|210.94
|210.89
|0.00
|1038
|2008.01.17 13:03
|modify
|35
|0.30
|210.94
|210.88
|0.00
|1039
|2008.01.17 13:03
|modify
|35
|0.30
|210.94
|210.86
|0.00
|1040
|2008.01.17 13:03
|modify
|35
|0.30
|210.94
|210.85
|0.00
|1041
|2008.01.17 13:03
|modify
|35
|0.30
|210.94
|210.83
|0.00
|1042
|2008.01.17 13:25
|buy
|39
|1.00
|209.75
|0.00
|0.00
|1043
|2008.01.17 13:25
|close
|38
|0.60
|209.75
|210.94
|0.00
|1292.20
|17824.85
|1044
|2008.01.17 13:25
|close
|37
|0.80
|209.75
|210.94
|0.00
|962.35
|18787.20
|1045
|2008.01.17 13:25
|close
|36
|1.00
|209.75
|212.48
|0.00
|989.52
|19776.72
|1046
|2008.01.17 13:25
|close
|35
|0.30
|209.75
|210.83
|0.00
|314.90
|20091.63
|1047
|2008.01.17 13:25
|close
|33
|0.50
|209.75
|212.57
|0.00
|466.63
|20558.26
|1048
|2008.01.17 13:25
|modify
|39
|1.00
|209.75
|208.05
|0.00
|1049
|2008.01.17 15:49
|modify
|39
|1.00
|209.75
|209.76
|0.00
|1050
|2008.01.17 15:49
|modify
|39
|1.00
|209.75
|209.77
|0.00
|1051
|2008.01.17 15:49
|modify
|39
|1.00
|209.75
|209.79
|0.00
|1052
|2008.01.17 15:49
|modify
|39
|1.00
|209.75
|209.80
|0.00
|1053
|2008.01.17 15:49
|modify
|39
|1.00
|209.75
|209.81
|0.00
|1054
|2008.01.17 15:49
|modify
|39
|1.00
|209.75
|209.82
|0.00
|1055
|2008.01.17 15:49
|modify
|39
|1.00
|209.75
|209.83
|0.00
|1056
|2008.01.17 15:49
|modify
|39
|1.00
|209.75
|209.85
|0.00
|1057
|2008.01.17 15:49
|modify
|39
|1.00
|209.75
|209.86
|0.00
|1058
|2008.01.17 15:49
|modify
|39
|1.00
|209.75
|209.88
|0.00
|1059
|2008.01.17 15:49
|modify
|39
|1.00
|209.75
|209.89
|0.00
|1060
|2008.01.17 16:00
|modify
|39
|1.00
|209.75
|210.11
|0.00
|1061
|2008.01.17 16:00
|modify
|39
|1.00
|209.75
|210.12
|0.00
|1062
|2008.01.17 16:00
|modify
|39
|1.00
|209.75
|210.13
|0.00
|1063
|2008.01.17 16:00
|modify
|39
|1.00
|209.75
|210.14
|0.00
|1064
|2008.01.17 16:00
|modify
|39
|1.00
|209.75
|210.15
|0.00
|1065
|2008.01.17 16:00
|modify
|39
|1.00
|209.75
|210.17
|0.00
|1066
|2008.01.17 16:00
|modify
|39
|1.00
|209.75
|210.18
|0.00
|1067
|2008.01.17 16:00
|modify
|39
|1.00
|209.75
|210.20
|0.00
|1068
|2008.01.17 21:30
|s/l
|39
|1.00
|210.20
|210.20
|0.00
|436.60
|20994.86
|1069
|2008.01.18 08:50
|sell
|40
|1.50
|211.21
|0.00
|0.00
|1070
|2008.01.18 08:50
|modify
|40
|1.50
|211.21
|212.55
|0.00
|1071
|2008.01.18 10:35
|modify
|40
|1.50
|211.21
|211.20
|0.00
|1072
|2008.01.18 10:35
|modify
|40
|1.50
|211.21
|211.19
|0.00
|1073
|2008.01.18 10:36
|modify
|40
|1.50
|211.21
|211.18
|0.00
|1074
|2008.01.18 10:36
|modify
|40
|1.50
|211.21
|211.17
|0.00
|1075
|2008.01.18 10:37
|modify
|40
|1.50
|211.21
|211.16
|0.00
|1076
|2008.01.18 10:37
|modify
|40
|1.50
|211.21
|211.14
|0.00
|1077
|2008.01.18 10:37
|modify
|40
|1.50
|211.21
|211.13
|0.00
|1078
|2008.01.18 10:45
|modify
|40
|1.50
|211.21
|211.12
|0.00
|1079
|2008.01.18 10:45
|modify
|40
|1.50
|211.21
|211.11
|0.00
|1080
|2008.01.18 10:46
|modify
|40
|1.50
|211.21
|211.10
|0.00
|1081
|2008.01.18 10:46
|modify
|40
|1.50
|211.21
|211.08
|0.00
|1082
|2008.01.18 10:46
|modify
|40
|1.50
|211.21
|211.05
|0.00
|1083
|2008.01.18 10:46
|modify
|40
|1.50
|211.21
|211.02
|0.00
|1084
|2008.01.18 10:46
|modify
|40
|1.50
|211.21
|210.99
|0.00
|1085
|2008.01.18 10:46
|modify
|40
|1.50
|211.21
|210.96
|0.00
|1086
|2008.01.18 10:47
|modify
|40
|1.50
|211.21
|210.95
|0.00
|1087
|2008.01.18 10:47
|modify
|40
|1.50
|211.21
|210.93
|0.00
|1088
|2008.01.18 10:49
|modify
|40
|1.50
|211.21
|210.92
|0.00
|1089
|2008.01.18 10:49
|modify
|40
|1.50
|211.21
|210.91
|0.00
|1090
|2008.01.18 10:49
|modify
|40
|1.50
|211.21
|210.90
|0.00
|1091
|2008.01.18 10:49
|modify
|40
|1.50
|211.21
|210.88
|0.00
|1092
|2008.01.18 10:50
|modify
|40
|1.50
|211.21
|210.87
|0.00
|1093
|2008.01.18 10:50
|modify
|40
|1.50
|211.21
|210.86
|0.00
|1094
|2008.01.18 10:50
|modify
|40
|1.50
|211.21
|210.85
|0.00
|1095
|2008.01.18 10:50
|modify
|40
|1.50
|211.21
|210.84
|0.00
|1096
|2008.01.18 13:57
|s/l
|40
|1.50
|210.84
|210.84
|0.00
|538.37
|21533.23
|1097
|2008.01.22 09:20
|buy
|41
|1.50
|205.77
|0.00
|0.00
|1098
|2008.01.22 09:20
|modify
|41
|1.50
|205.77
|203.42
|0.00
|1099
|2008.01.22 09:50
|buy
|42
|1.40
|207.17
|0.00
|0.00
|1100
|2008.01.22 09:50
|modify
|42
|1.40
|207.17
|204.79
|0.00
|1101
|2008.01.22 10:08
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.77
|0.00
|1102
|2008.01.22 10:08
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.78
|0.00
|1103
|2008.01.22 10:08
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.79
|0.00
|1104
|2008.01.22 10:08
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.80
|0.00
|1105
|2008.01.22 10:08
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.81
|0.00
|1106
|2008.01.22 10:08
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.82
|0.00
|1107
|2008.01.22 10:08
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.83
|0.00
|1108
|2008.01.22 10:08
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.84
|0.00
|1109
|2008.01.22 10:08
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.86
|0.00
|1110
|2008.01.22 10:08
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.87
|0.00
|1111
|2008.01.22 10:08
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.88
|0.00
|1112
|2008.01.22 10:08
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.89
|0.00
|1113
|2008.01.22 10:08
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.90
|0.00
|1114
|2008.01.22 10:08
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.92
|0.00
|1115
|2008.01.22 10:08
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.93
|0.00
|1116
|2008.01.22 10:08
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.94
|0.00
|1117
|2008.01.22 10:08
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.95
|0.00
|1118
|2008.01.22 10:08
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.96
|0.00
|1119
|2008.01.22 10:08
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.97
|0.00
|1120
|2008.01.22 10:08
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.98
|0.00
|1121
|2008.01.22 10:09
|modify
|41
|1.50
|205.77
|205.99
|0.00
|1122
|2008.01.22 10:09
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.00
|0.00
|1123
|2008.01.22 10:09
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.01
|0.00
|1124
|2008.01.22 10:09
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.02
|0.00
|1125
|2008.01.22 12:02
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.03
|0.00
|1126
|2008.01.22 12:03
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.04
|0.00
|1127
|2008.01.22 12:03
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.06
|0.00
|1128
|2008.01.22 12:03
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.07
|0.00
|1129
|2008.01.22 12:03
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.09
|0.00
|1130
|2008.01.22 12:03
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.10
|0.00
|1131
|2008.01.22 12:03
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.12
|0.00
|1132
|2008.01.22 12:03
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.13
|0.00
|1133
|2008.01.22 12:03
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.14
|0.00
|1134
|2008.01.22 12:03
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.15
|0.00
|1135
|2008.01.22 12:03
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.16
|0.00
|1136
|2008.01.22 12:03
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.18
|0.00
|1137
|2008.01.22 12:03
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.19
|0.00
|1138
|2008.01.22 12:17
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.20
|0.00
|1139
|2008.01.22 12:17
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.22
|0.00
|1140
|2008.01.22 12:17
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.24
|0.00
|1141
|2008.01.22 12:21
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.25
|0.00
|1142
|2008.01.22 12:21
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.26
|0.00
|1143
|2008.01.22 12:21
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.28
|0.00
|1144
|2008.01.22 12:21
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.29
|0.00
|1145
|2008.01.22 12:21
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.32
|0.00
|1146
|2008.01.22 12:21
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.34
|0.00
|1147
|2008.01.22 12:21
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.36
|0.00
|1148
|2008.01.22 12:22
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.37
|0.00
|1149
|2008.01.22 12:22
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.38
|0.00
|1150
|2008.01.22 12:22
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.39
|0.00
|1151
|2008.01.22 12:22
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.41
|0.00
|1152
|2008.01.22 12:22
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.42
|0.00
|1153
|2008.01.22 12:35
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.43
|0.00
|1154
|2008.01.22 14:20
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.47
|0.00
|1155
|2008.01.22 14:20
|modify
|41
|1.50
|205.77
|206.66
|0.00
|1156
|2008.01.22 14:25
|sell
|43
|1.50
|208.70
|0.00
|0.00
|1157
|2008.01.22 14:25
|close
|42
|1.40
|208.70
|204.79
|0.00
|2080.02
|23613.25
|1158
|2008.01.22 14:25
|close
|41
|1.50
|208.70
|206.66
|0.00
|4267.82
|27881.07
|1159
|2008.01.22 14:25
|modify
|43
|1.50
|208.70
|211.84
|0.00
|1160
|2008.01.23 01:25
|sell
|44
|1.60
|210.38
|0.00
|0.00
|1161
|2008.01.23 01:25
|modify
|44
|1.60
|210.38
|213.00
|0.00
|1162
|2008.01.23 04:10
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.38
|0.00
|1163
|2008.01.23 04:10
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.36
|0.00
|1164
|2008.01.23 04:10
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.35
|0.00
|1165
|2008.01.23 04:12
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.34
|0.00
|1166
|2008.01.23 04:12
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.33
|0.00
|1167
|2008.01.23 04:12
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.32
|0.00
|1168
|2008.01.23 04:12
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.31
|0.00
|1169
|2008.01.23 04:15
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.29
|0.00
|1170
|2008.01.23 04:15
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.28
|0.00
|1171
|2008.01.23 04:15
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.25
|0.00
|1172
|2008.01.23 04:17
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.24
|0.00
|1173
|2008.01.23 04:18
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.22
|0.00
|1174
|2008.01.23 04:18
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.21
|0.00
|1175
|2008.01.23 04:20
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.20
|0.00
|1176
|2008.01.23 04:20
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.18
|0.00
|1177
|2008.01.23 04:20
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.16
|0.00
|1178
|2008.01.23 04:21
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.15
|0.00
|1179
|2008.01.23 04:21
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.14
|0.00
|1180
|2008.01.23 04:21
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.13
|0.00
|1181
|2008.01.23 04:21
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.12
|0.00
|1182
|2008.01.23 04:23
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.09
|0.00
|1183
|2008.01.23 04:23
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.08
|0.00
|1184
|2008.01.23 04:23
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.06
|0.00
|1185
|2008.01.23 04:23
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.04
|0.00
|1186
|2008.01.23 04:23
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.01
|0.00
|1187
|2008.01.23 04:24
|modify
|44
|1.60
|210.38
|210.00
|0.00
|1188
|2008.01.23 04:24
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.99
|0.00
|1189
|2008.01.23 04:24
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.98
|0.00
|1190
|2008.01.23 04:25
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.97
|0.00
|1191
|2008.01.23 04:25
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.94
|0.00
|1192
|2008.01.23 04:25
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.93
|0.00
|1193
|2008.01.23 04:26
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.92
|0.00
|1194
|2008.01.23 04:26
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.90
|0.00
|1195
|2008.01.23 04:26
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.89
|0.00
|1196
|2008.01.23 04:26
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.87
|0.00
|1197
|2008.01.23 04:40
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.85
|0.00
|1198
|2008.01.23 04:41
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.84
|0.00
|1199
|2008.01.23 04:41
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.82
|0.00
|1200
|2008.01.23 04:42
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.79
|0.00
|1201
|2008.01.23 04:42
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.78
|0.00
|1202
|2008.01.23 05:05
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.76
|0.00
|1203
|2008.01.23 05:06
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.74
|0.00
|1204
|2008.01.23 05:06
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.72
|0.00
|1205
|2008.01.23 05:06
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.71
|0.00
|1206
|2008.01.23 05:06
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.69
|0.00
|1207
|2008.01.23 05:06
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.68
|0.00
|1208
|2008.01.23 05:09
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.65
|0.00
|1209
|2008.01.23 05:09
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.64
|0.00
|1210
|2008.01.23 05:09
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.61
|0.00
|1211
|2008.01.23 05:10
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.59
|0.00
|1212
|2008.01.23 05:10
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.57
|0.00
|1213
|2008.01.23 05:10
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.55
|0.00
|1214
|2008.01.23 05:10
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.52
|0.00
|1215
|2008.01.23 05:10
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.48
|0.00
|1216
|2008.01.23 05:11
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.47
|0.00
|1217
|2008.01.23 05:11
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.45
|0.00
|1218
|2008.01.23 05:11
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.42
|0.00
|1219
|2008.01.23 05:11
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.41
|0.00
|1220
|2008.01.23 05:32
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.40
|0.00
|1221
|2008.01.23 05:32
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.37
|0.00
|1222
|2008.01.23 05:37
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.36
|0.00
|1223
|2008.01.23 05:37
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.34
|0.00
|1224
|2008.01.23 05:37
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.33
|0.00
|1225
|2008.01.23 05:37
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.31
|0.00
|1226
|2008.01.23 05:37
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.30
|0.00
|1227
|2008.01.23 05:37
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.29
|0.00
|1228
|2008.01.23 05:37
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.28
|0.00
|1229
|2008.01.23 05:37
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.26
|0.00
|1230
|2008.01.23 05:37
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.25
|0.00
|1231
|2008.01.23 05:37
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.23
|0.00
|1232
|2008.01.23 05:39
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.21
|0.00
|1233
|2008.01.23 05:39
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.20
|0.00
|1234
|2008.01.23 05:39
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.18
|0.00
|1235
|2008.01.23 05:40
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.14
|0.00
|1236
|2008.01.23 05:40
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.12
|0.00
|1237
|2008.01.23 05:40
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.10
|0.00
|1238
|2008.01.23 05:40
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.09
|0.00
|1239
|2008.01.23 05:40
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.07
|0.00
|1240
|2008.01.23 05:40
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.06
|0.00
|1241
|2008.01.23 05:40
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.03
|0.00
|1242
|2008.01.23 05:41
|modify
|44
|1.60
|210.38
|209.02
|0.00
|1243
|2008.01.23 12:04
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.99
|0.00
|1244
|2008.01.23 12:04
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.95
|0.00
|1245
|2008.01.23 12:04
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.92
|0.00
|1246
|2008.01.23 12:16
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.91
|0.00
|1247
|2008.01.23 12:16
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.89
|0.00
|1248
|2008.01.23 12:16
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.88
|0.00
|1249
|2008.01.23 12:17
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.87
|0.00
|1250
|2008.01.23 12:17
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.86
|0.00
|1251
|2008.01.23 12:17
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.84
|0.00
|1252
|2008.01.23 12:17
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.83
|0.00
|1253
|2008.01.23 12:17
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.82
|0.00
|1254
|2008.01.23 12:18
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.81
|0.00
|1255
|2008.01.23 12:18
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.79
|0.00
|1256
|2008.01.23 12:20
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.78
|0.00
|1257
|2008.01.23 12:20
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.76
|0.00
|1258
|2008.01.23 12:20
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.75
|0.00
|1259
|2008.01.23 12:20
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.73
|0.00
|1260
|2008.01.23 12:20
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.72
|0.00
|1261
|2008.01.23 12:20
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.70
|0.00
|1262
|2008.01.23 12:20
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.68
|0.00
|1263
|2008.01.23 12:20
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.68
|0.00
|1264
|2008.01.23 12:30
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.67
|0.00
|1265
|2008.01.23 12:30
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.65
|0.00
|1266
|2008.01.23 12:30
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.65
|0.00
|1267
|2008.01.23 12:44
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.64
|0.00
|1268
|2008.01.23 12:44
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.62
|0.00
|1269
|2008.01.23 12:45
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.61
|0.00
|1270
|2008.01.23 12:45
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.61
|0.00
|1271
|2008.01.23 12:45
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.60
|0.00
|1272
|2008.01.23 12:45
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.59
|0.00
|1273
|2008.01.23 12:45
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.59
|0.00
|1274
|2008.01.23 12:45
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.58
|0.00
|1275
|2008.01.23 12:45
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.57
|0.00
|1276
|2008.01.23 12:45
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.57
|0.00
|1277
|2008.01.23 12:45
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.56
|0.00
|1278
|2008.01.23 12:45
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.55
|0.00
|1279
|2008.01.23 12:45
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.53
|0.00
|1280
|2008.01.23 12:45
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.53
|0.00
|1281
|2008.01.23 12:47
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.52
|0.00
|1282
|2008.01.23 12:47
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.51
|0.00
|1283
|2008.01.23 12:47
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.51
|0.00
|1284
|2008.01.23 12:47
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.49
|0.00
|1285
|2008.01.23 12:47
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.49
|0.00
|1286
|2008.01.23 12:48
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.48
|0.00
|1287
|2008.01.23 12:48
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.47
|0.00
|1288
|2008.01.23 12:48
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.47
|0.00
|1289
|2008.01.23 12:48
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.46
|0.00
|1290
|2008.01.23 12:48
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.45
|0.00
|1291
|2008.01.23 12:48
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.45
|0.00
|1292
|2008.01.23 12:49
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.44
|0.00
|1293
|2008.01.23 12:49
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.44
|0.00
|1294
|2008.01.23 12:49
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.43
|0.00
|1295
|2008.01.23 12:49
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.42
|0.00
|1296
|2008.01.23 12:49
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.40
|0.00
|1297
|2008.01.23 12:49
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.40
|0.00
|1298
|2008.01.23 13:02
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.39
|0.00
|1299
|2008.01.23 13:02
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.39
|0.00
|1300
|2008.01.23 13:03
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.38
|0.00
|1301
|2008.01.23 13:04
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.38
|0.00
|1302
|2008.01.23 13:11
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.37
|0.00
|1303
|2008.01.23 13:11
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.36
|0.00
|1304
|2008.01.23 13:11
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.35
|0.00
|1305
|2008.01.23 13:11
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.34
|0.00
|1306
|2008.01.23 13:11
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.34
|0.00
|1307
|2008.01.23 13:15
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.32
|0.00
|1308
|2008.01.23 13:15
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.31
|0.00
|1309
|2008.01.23 13:15
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.31
|0.00
|1310
|2008.01.23 13:15
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.30
|0.00
|1311
|2008.01.23 13:15
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.29
|0.00
|1312
|2008.01.23 13:15
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.28
|0.00
|1313
|2008.01.23 13:15
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.28
|0.00
|1314
|2008.01.23 13:15
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.26
|0.00
|1315
|2008.01.23 13:15
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.25
|0.00
|1316
|2008.01.23 13:15
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.23
|0.00
|1317
|2008.01.23 13:15
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.23
|0.00
|1318
|2008.01.23 13:17
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.22
|0.00
|1319
|2008.01.23 13:17
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.20
|0.00
|1320
|2008.01.23 13:17
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.19
|0.00
|1321
|2008.01.23 13:17
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.17
|0.00
|1322
|2008.01.23 13:17
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.17
|0.00
|1323
|2008.01.23 13:17
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.16
|0.00
|1324
|2008.01.23 13:17
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.15
|0.00
|1325
|2008.01.23 13:17
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.14
|0.00
|1326
|2008.01.23 13:17
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.12
|0.00
|1327
|2008.01.23 13:17
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.11
|0.00
|1328
|2008.01.23 13:17
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.11
|0.00
|1329
|2008.01.23 13:17
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.10
|0.00
|1330
|2008.01.23 13:17
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.08
|0.00
|1331
|2008.01.23 13:17
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.06
|0.00
|1332
|2008.01.23 13:17
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.05
|0.00
|1333
|2008.01.23 13:17
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.03
|0.00
|1334
|2008.01.23 13:18
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.03
|0.00
|1335
|2008.01.23 13:18
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.01
|0.00
|1336
|2008.01.23 13:18
|modify
|43
|1.50
|208.70
|208.00
|0.00
|1337
|2008.01.23 13:18
|modify
|44
|1.60
|210.38
|208.00
|0.00
|1338
|2008.01.23 13:18
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.99
|0.00
|1339
|2008.01.23 13:18
|modify
|44
|1.60
|210.38
|207.99
|0.00
|1340
|2008.01.23 13:48
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.98
|0.00
|1341
|2008.01.23 13:48
|modify
|44
|1.60
|210.38
|207.98
|0.00
|1342
|2008.01.23 13:49
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.97
|0.00
|1343
|2008.01.23 13:49
|modify
|44
|1.60
|210.38
|207.97
|0.00
|1344
|2008.01.23 13:49
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.96
|0.00
|1345
|2008.01.23 13:49
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.94
|0.00
|1346
|2008.01.23 13:49
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.93
|0.00
|1347
|2008.01.23 13:49
|modify
|44
|1.60
|210.38
|207.93
|0.00
|1348
|2008.01.23 13:50
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.92
|0.00
|1349
|2008.01.23 13:50
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.90
|0.00
|1350
|2008.01.23 13:50
|modify
|44
|1.60
|210.38
|207.90
|0.00
|1351
|2008.01.23 13:50
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.89
|0.00
|1352
|2008.01.23 13:50
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.88
|0.00
|1353
|2008.01.23 13:50
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.86
|0.00
|1354
|2008.01.23 13:50
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.84
|0.00
|1355
|2008.01.23 13:50
|modify
|44
|1.60
|210.38
|207.84
|0.00
|1356
|2008.01.23 13:51
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.83
|0.00
|1357
|2008.01.23 13:51
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.82
|0.00
|1358
|2008.01.23 13:51
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.80
|0.00
|1359
|2008.01.23 13:51
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.78
|0.00
|1360
|2008.01.23 13:51
|modify
|44
|1.60
|210.38
|207.78
|0.00
|1361
|2008.01.23 13:51
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.77
|0.00
|1362
|2008.01.23 13:51
|modify
|44
|1.60
|210.38
|207.77
|0.00
|1363
|2008.01.23 14:00
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.58
|0.00
|1364
|2008.01.23 14:00
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.57
|0.00
|1365
|2008.01.23 14:00
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.55
|0.00
|1366
|2008.01.23 14:00
|modify
|44
|1.60
|210.38
|207.55
|0.00
|1367
|2008.01.23 14:00
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.54
|0.00
|1368
|2008.01.23 14:00
|modify
|44
|1.60
|210.38
|207.54
|0.00
|1369
|2008.01.23 14:03
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.52
|0.00
|1370
|2008.01.23 14:03
|modify
|44
|1.60
|210.38
|207.52
|0.00
|1371
|2008.01.23 14:03
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.51
|0.00
|1372
|2008.01.23 14:03
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.50
|0.00
|1373
|2008.01.23 14:03
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.48
|0.00
|1374
|2008.01.23 14:03
|modify
|44
|1.60
|210.38
|207.48
|0.00
|1375
|2008.01.23 14:04
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.46
|0.00
|1376
|2008.01.23 14:04
|modify
|44
|1.60
|210.38
|207.46
|0.00
|1377
|2008.01.23 14:04
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.45
|0.00
|1378
|2008.01.23 14:04
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.43
|0.00
|1379
|2008.01.23 14:04
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.42
|0.00
|1380
|2008.01.23 14:04
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.40
|0.00
|1381
|2008.01.23 14:04
|modify
|44
|1.60
|210.38
|207.40
|0.00
|1382
|2008.01.23 14:04
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.37
|0.00
|1383
|2008.01.23 14:04
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.35
|0.00
|1384
|2008.01.23 14:04
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.32
|0.00
|1385
|2008.01.23 14:05
|modify
|44
|1.60
|210.38
|207.33
|0.00
|1386
|2008.01.23 14:05
|modify
|44
|1.60
|210.38
|207.32
|0.00
|1387
|2008.01.23 14:05
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.31
|0.00
|1388
|2008.01.23 14:05
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.28
|0.00
|1389
|2008.01.23 14:05
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.26
|0.00
|1390
|2008.01.23 14:05
|modify
|44
|1.60
|210.38
|207.26
|0.00
|1391
|2008.01.23 14:05
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.25
|0.00
|1392
|2008.01.23 14:05
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.23
|0.00
|1393
|2008.01.23 14:05
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.20
|0.00
|1394
|2008.01.23 14:05
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.18
|0.00
|1395
|2008.01.23 14:05
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.16
|0.00
|1396
|2008.01.23 14:05
|modify
|44
|1.60
|210.38
|207.16
|0.00
|1397
|2008.01.23 14:05
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.13
|0.00
|1398
|2008.01.23 14:05
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.10
|0.00
|1399
|2008.01.23 14:05
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.07
|0.00
|1400
|2008.01.23 14:05
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.04
|0.00
|1401
|2008.01.23 14:05
|modify
|44
|1.60
|210.38
|207.04
|0.00
|1402
|2008.01.23 14:06
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.03
|0.00
|1403
|2008.01.23 14:06
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.01
|0.00
|1404
|2008.01.23 14:06
|modify
|44
|1.60
|210.38
|207.01
|0.00
|1405
|2008.01.23 14:06
|modify
|43
|1.50
|208.70
|207.00
|0.00
|1406
|2008.01.23 14:06
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.99
|0.00
|1407
|2008.01.23 14:06
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.97
|0.00
|1408
|2008.01.23 14:06
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.96
|0.00
|1409
|2008.01.23 14:06
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.94
|0.00
|1410
|2008.01.23 14:06
|modify
|44
|1.60
|210.38
|206.94
|0.00
|1411
|2008.01.23 14:06
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.93
|0.00
|1412
|2008.01.23 14:06
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.91
|0.00
|1413
|2008.01.23 14:06
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.89
|0.00
|1414
|2008.01.23 14:06
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.88
|0.00
|1415
|2008.01.23 14:06
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.86
|0.00
|1416
|2008.01.23 14:07
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.85
|0.00
|1417
|2008.01.23 14:07
|modify
|44
|1.60
|210.38
|206.85
|0.00
|1418
|2008.01.23 14:10
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.82
|0.00
|1419
|2008.01.23 14:10
|modify
|44
|1.60
|210.38
|206.82
|0.00
|1420
|2008.01.23 14:11
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.80
|0.00
|1421
|2008.01.23 14:11
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.79
|0.00
|1422
|2008.01.23 14:11
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.78
|0.00
|1423
|2008.01.23 14:11
|modify
|44
|1.60
|210.38
|206.78
|0.00
|1424
|2008.01.23 14:11
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.77
|0.00
|1425
|2008.01.23 14:11
|modify
|44
|1.60
|210.38
|206.77
|0.00
|1426
|2008.01.23 14:12
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.75
|0.00
|1427
|2008.01.23 14:12
|modify
|44
|1.60
|210.38
|206.75
|0.00
|1428
|2008.01.23 14:12
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.74
|0.00
|1429
|2008.01.23 14:12
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.73
|0.00
|1430
|2008.01.23 14:12
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.71
|0.00
|1431
|2008.01.23 14:12
|modify
|44
|1.60
|210.38
|206.71
|0.00
|1432
|2008.01.23 14:12
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.70
|0.00
|1433
|2008.01.23 14:12
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.69
|0.00
|1434
|2008.01.23 14:12
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.67
|0.00
|1435
|2008.01.23 14:12
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.65
|0.00
|1436
|2008.01.23 14:12
|modify
|44
|1.60
|210.38
|206.65
|0.00
|1437
|2008.01.23 14:13
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.64
|0.00
|1438
|2008.01.23 14:13
|modify
|44
|1.60
|210.38
|206.64
|0.00
|1439
|2008.01.23 14:13
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.63
|0.00
|1440
|2008.01.23 14:13
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.62
|0.00
|1441
|2008.01.23 14:13
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.61
|0.00
|1442
|2008.01.23 14:17
|modify
|44
|1.60
|210.38
|206.63
|0.00
|1443
|2008.01.23 14:17
|modify
|44
|1.60
|210.38
|206.62
|0.00
|1444
|2008.01.23 14:17
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.60
|0.00
|1445
|2008.01.23 14:17
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.58
|0.00
|1446
|2008.01.23 14:19
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.57
|0.00
|1447
|2008.01.23 14:19
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.55
|0.00
|1448
|2008.01.23 14:19
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.53
|0.00
|1449
|2008.01.23 14:19
|modify
|44
|1.60
|210.38
|206.53
|0.00
|1450
|2008.01.23 14:19
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.50
|0.00
|1451
|2008.01.23 14:19
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.48
|0.00
|1452
|2008.01.23 14:19
|modify
|44
|1.60
|210.38
|206.48
|0.00
|1453
|2008.01.23 14:20
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.47
|0.00
|1454
|2008.01.23 14:20
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.46
|0.00
|1455
|2008.01.23 14:20
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.44
|0.00
|1456
|2008.01.23 14:20
|modify
|44
|1.60
|210.38
|206.44
|0.00
|1457
|2008.01.23 14:20
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.42
|0.00
|1458
|2008.01.23 14:20
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.41
|0.00
|1459
|2008.01.23 14:20
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.39
|0.00
|1460
|2008.01.23 14:20
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.38
|0.00
|1461
|2008.01.23 14:20
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.36
|0.00
|1462
|2008.01.23 14:20
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.35
|0.00
|1463
|2008.01.23 14:20
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.33
|0.00
|1464
|2008.01.23 14:20
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.31
|0.00
|1465
|2008.01.23 14:20
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.29
|0.00
|1466
|2008.01.23 14:20
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.26
|0.00
|1467
|2008.01.23 14:20
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.24
|0.00
|1468
|2008.01.23 14:20
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.22
|0.00
|1469
|2008.01.23 14:20
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.20
|0.00
|1470
|2008.01.23 14:21
|modify
|44
|1.60
|210.38
|206.20
|0.00
|1471
|2008.01.23 14:21
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.19
|0.00
|1472
|2008.01.23 14:21
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.18
|0.00
|1473
|2008.01.23 14:21
|modify
|44
|1.60
|210.38
|206.18
|0.00
|1474
|2008.01.23 14:21
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.17
|0.00
|1475
|2008.01.23 14:21
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.15
|0.00
|1476
|2008.01.23 14:21
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.14
|0.00
|1477
|2008.01.23 14:21
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.13
|0.00
|1478
|2008.01.23 14:21
|modify
|44
|1.60
|210.38
|206.13
|0.00
|1479
|2008.01.23 14:22
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.12
|0.00
|1480
|2008.01.23 14:22
|modify
|44
|1.60
|210.38
|206.12
|0.00
|1481
|2008.01.23 14:22
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.11
|0.00
|1482
|2008.01.23 14:34
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.09
|0.00
|1483
|2008.01.23 14:34
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.05
|0.00
|1484
|2008.01.23 14:34
|modify
|43
|1.50
|208.70
|206.02
|0.00
|1485
|2008.01.23 14:34
|modify
|44
|1.60
|210.38
|206.02
|0.00
|1486
|2008.01.23 16:07
|s/l
|43
|1.50
|206.02
|206.02
|0.00
|3850.91
|31731.98
|1487
|2008.01.23 16:07
|s/l
|44
|1.60
|206.02
|206.02
|0.00
|6773.48
|38505.46
|1488
|2008.01.23 20:26
|sell
|45
|2.70
|206.61
|0.00
|0.00
|1489
|2008.01.23 20:26
|modify
|45
|2.70
|206.61
|210.36
|0.00
|1490
|2008.01.23 21:35
|sell
|46
|2.00
|208.21
|0.00
|0.00
|1491
|2008.01.23 21:35
|modify
|46
|2.00
|208.21
|211.22
|0.00
|1492
|2008.01.23 22:30
|sell
|47
|1.50
|208.82
|0.00
|0.00
|1493
|2008.01.23 22:30
|modify
|47
|1.50
|208.82
|211.35
|0.00
|1494
|2008.01.24 00:11
|sell
|48
|1.20
|209.05
|0.00
|0.00
|1495
|2008.01.24 00:11
|modify
|48
|1.20
|209.05
|211.07
|0.00
|1496
|2008.01.24 00:41
|sell
|49
|1.10
|208.89
|0.00
|0.00
|1497
|2008.01.24 00:41
|modify
|49
|1.10
|208.89
|210.92
|0.00
|1498
|2008.01.24 08:06
|modify
|48
|1.20
|209.05
|209.04
|0.00
|1499
|2008.01.24 08:06
|modify
|48
|1.20
|209.05
|209.03
|0.00
|1500
|2008.01.24 08:06
|modify
|48
|1.20
|209.05
|209.02
|0.00
|1501
|2008.01.24 08:06
|modify
|48
|1.20
|209.05
|209.01
|0.00
|1502
|2008.01.24 08:06
|modify
|48
|1.20
|209.05
|209.00
|0.00
|1503
|2008.01.24 08:06
|modify
|48
|1.20
|209.05
|208.99
|0.00
|1504
|2008.01.24 08:06
|modify
|48
|1.20
|209.05
|208.98
|0.00
|1505
|2008.01.24 08:06
|modify
|48
|1.20
|209.05
|208.97
|0.00
|1506
|2008.01.24 08:06
|modify
|48
|1.20
|209.05
|208.96
|0.00
|1507
|2008.01.24 08:06
|modify
|48
|1.20
|209.05
|208.95
|0.00
|1508
|2008.01.24 08:06
|modify
|48
|1.20
|209.05
|208.94
|0.00
|1509
|2008.01.24 08:06
|modify
|48
|1.20
|209.05
|208.93
|0.00
|1510
|2008.01.24 08:06
|modify
|48
|1.20
|209.05
|208.92
|0.00
|1511
|2008.01.24 08:06
|modify
|48
|1.20
|209.05
|208.91
|0.00
|1512
|2008.01.24 08:06
|modify
|48
|1.20
|209.05
|208.90
|0.00
|1513
|2008.01.24 08:06
|modify
|48
|1.20
|209.05
|208.89
|0.00
|1514
|2008.01.24 08:06
|modify
|48
|1.20
|209.05
|208.88
|0.00
|1515
|2008.01.24 08:06
|modify
|49
|1.10
|208.89
|208.88
|0.00
|1516
|2008.01.24 09:33
|buy
|50
|1.90
|207.22
|0.00
|0.00
|1517
|2008.01.24 09:33
|close
|49
|1.10
|207.22
|208.88
|0.00
|1784.36
|40289.82
|1518
|2008.01.24 09:33
|close
|48
|1.20
|207.22
|208.88
|0.00
|2133.08
|42422.90
|1519
|2008.01.24 09:33
|close
|47
|1.50
|207.22
|211.35
|0.00
|2174.09
|44596.99
|1520
|2008.01.24 09:33
|close
|46
|2.00
|207.22
|211.22
|0.00
|1713.75
|46310.74
|1521
|2008.01.24 09:33
|close
|45
|2.70
|207.22
|210.36
|0.00
|-1882.65
|44428.08
|1522
|2008.01.24 09:33
|modify
|50
|1.90
|207.22
|205.17
|0.00
|1523
|2008.01.24 10:29
|sell
|51
|3.00
|208.44
|0.00
|0.00
|1524
|2008.01.24 10:29
|close
|50
|1.90
|208.44
|205.17
|0.00
|2251.79
|46679.87
|1525
|2008.01.24 10:29
|modify
|51
|3.00
|208.44
|210.30
|0.00
|1526
|2008.01.24 10:59
|sell
|52
|3.00
|207.78
|0.00
|0.00
|1527
|2008.01.24 10:59
|modify
|52
|3.00
|207.78
|209.75
|0.00
|1528
|2008.01.24 11:29
|modify
|51
|3.00
|208.44
|208.42
|0.00
|1529
|2008.01.24 11:29
|modify
|51
|3.00
|208.44
|208.40
|0.00
|1530
|2008.01.24 11:32
|modify
|51
|3.00
|208.44
|208.38
|0.00
|1531
|2008.01.24 11:32
|modify
|51
|3.00
|208.44
|208.37
|0.00
|1532
|2008.01.24 11:32
|modify
|51
|3.00
|208.44
|208.35
|0.00
|1533
|2008.01.24 11:32
|modify
|51
|3.00
|208.44
|208.34
|0.00
|1534
|2008.01.24 11:32
|modify
|51
|3.00
|208.44
|208.32
|0.00
|1535
|2008.01.24 11:32
|modify
|51
|3.00
|208.44
|208.31
|0.00
|1536
|2008.01.24 11:32
|modify
|51
|3.00
|208.44
|208.30
|0.00
|1537
|2008.01.24 11:32
|modify
|51
|3.00
|208.44
|208.28
|0.00
|1538
|2008.01.24 11:32
|modify
|51
|3.00
|208.44
|208.26
|0.00
|1539
|2008.01.24 11:34
|modify
|51
|3.00
|208.44
|208.24
|0.00
|1540
|2008.01.24 11:34
|modify
|51
|3.00
|208.44
|208.23
|0.00
|1541
|2008.01.24 11:55
|buy
|53
|2.60
|207.73
|0.00
|0.00
|1542
|2008.01.24 11:55
|close
|52
|3.00
|207.73
|209.75
|0.00
|145.65
|46825.52
|1543
|2008.01.24 11:55
|close
|51
|3.00
|207.73
|208.23
|0.00
|2068.16
|48893.68
|1544
|2008.01.24 11:55
|modify
|53
|2.60
|207.73
|206.35
|0.00
|1545
|2008.01.24 12:37
|modify
|53
|2.60
|207.73
|207.75
|0.00
|1546
|2008.01.24 12:37
|modify
|53
|2.60
|207.73
|207.76
|0.00
|1547
|2008.01.24 12:37
|modify
|53
|2.60
|207.73
|207.77
|0.00
|1548
|2008.01.24 12:37
|modify
|53
|2.60
|207.73
|207.79
|0.00
|1549
|2008.01.24 12:37
|modify
|53
|2.60
|207.73
|207.81
|0.00
|1550
|2008.01.24 12:37
|modify
|53
|2.60
|207.73
|207.82
|0.00
|1551
|2008.01.24 12:37
|modify
|53
|2.60
|207.73
|207.83
|0.00
|1552
|2008.01.24 12:37
|modify
|53
|2.60
|207.73
|207.85
|0.00
|1553
|2008.01.24 12:37
|modify
|53
|2.60
|207.73
|207.86
|0.00
|1554
|2008.01.24 12:37
|modify
|53
|2.60
|207.73
|207.88
|0.00
|1555
|2008.01.24 12:37
|modify
|53
|2.60
|207.73
|207.90
|0.00
|1556
|2008.01.24 12:37
|modify
|53
|2.60
|207.73
|207.92
|0.00
|1557
|2008.01.24 12:38
|modify
|53
|2.60
|207.73
|207.98
|0.00
|1558
|2008.01.24 12:38
|modify
|53
|2.60
|207.73
|207.99
|0.00
|1559
|2008.01.24 12:38
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.00
|0.00
|1560
|2008.01.24 12:38
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.01
|0.00
|1561
|2008.01.24 12:38
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.02
|0.00
|1562
|2008.01.24 12:38
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.03
|0.00
|1563
|2008.01.24 12:38
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.04
|0.00
|1564
|2008.01.24 12:38
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.05
|0.00
|1565
|2008.01.24 12:38
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.06
|0.00
|1566
|2008.01.24 12:38
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.07
|0.00
|1567
|2008.01.24 12:42
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.08
|0.00
|1568
|2008.01.24 12:42
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.09
|0.00
|1569
|2008.01.24 12:42
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.10
|0.00
|1570
|2008.01.24 12:44
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.11
|0.00
|1571
|2008.01.24 12:44
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.12
|0.00
|1572
|2008.01.24 12:44
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.13
|0.00
|1573
|2008.01.24 12:44
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.14
|0.00
|1574
|2008.01.24 12:44
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.15
|0.00
|1575
|2008.01.24 12:44
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.16
|0.00
|1576
|2008.01.24 12:44
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.17
|0.00
|1577
|2008.01.24 12:44
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.18
|0.00
|1578
|2008.01.24 12:44
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.19
|0.00
|1579
|2008.01.24 12:44
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.20
|0.00
|1580
|2008.01.24 12:44
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.21
|0.00
|1581
|2008.01.24 12:45
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.22
|0.00
|1582
|2008.01.24 12:45
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.23
|0.00
|1583
|2008.01.24 12:45
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.24
|0.00
|1584
|2008.01.24 12:45
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.25
|0.00
|1585
|2008.01.24 12:45
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.26
|0.00
|1586
|2008.01.24 12:45
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.27
|0.00
|1587
|2008.01.24 12:45
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.28
|0.00
|1588
|2008.01.24 12:45
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.29
|0.00
|1589
|2008.01.24 12:45
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.30
|0.00
|1590
|2008.01.24 12:45
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.31
|0.00
|1591
|2008.01.24 12:45
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.32
|0.00
|1592
|2008.01.24 12:45
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.33
|0.00
|1593
|2008.01.24 12:45
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.34
|0.00
|1594
|2008.01.24 12:45
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.35
|0.00
|1595
|2008.01.24 12:45
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.36
|0.00
|1596
|2008.01.24 12:46
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.37
|0.00
|1597
|2008.01.24 12:46
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.38
|0.00
|1598
|2008.01.24 12:47
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.39
|0.00
|1599
|2008.01.24 12:47
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.41
|0.00
|1600
|2008.01.24 12:47
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.42
|0.00
|1601
|2008.01.24 12:47
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.43
|0.00
|1602
|2008.01.24 12:47
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.44
|0.00
|1603
|2008.01.24 12:47
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.45
|0.00
|1604
|2008.01.24 12:47
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.46
|0.00
|1605
|2008.01.24 12:47
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.47
|0.00
|1606
|2008.01.24 12:47
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.48
|0.00
|1607
|2008.01.24 12:47
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.49
|0.00
|1608
|2008.01.24 12:47
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.50
|0.00
|1609
|2008.01.24 12:47
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.51
|0.00
|1610
|2008.01.24 12:47
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.52
|0.00
|1611
|2008.01.24 12:47
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.53
|0.00
|1612
|2008.01.24 13:53
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.54
|0.00
|1613
|2008.01.24 13:53
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.55
|0.00
|1614
|2008.01.24 15:42
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.57
|0.00
|1615
|2008.01.24 15:42
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.59
|0.00
|1616
|2008.01.24 15:42
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.61
|0.00
|1617
|2008.01.24 15:42
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.63
|0.00
|1618
|2008.01.24 15:42
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.64
|0.00
|1619
|2008.01.24 15:42
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.65
|0.00
|1620
|2008.01.24 15:42
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.67
|0.00
|1621
|2008.01.24 15:42
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.68
|0.00
|1622
|2008.01.24 15:43
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.69
|0.00
|1623
|2008.01.24 15:43
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.70
|0.00
|1624
|2008.01.24 15:44
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.72
|0.00
|1625
|2008.01.24 15:44
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.73
|0.00
|1626
|2008.01.24 15:44
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.74
|0.00
|1627
|2008.01.24 15:45
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.75
|0.00
|1628
|2008.01.24 15:45
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.76
|0.00
|1629
|2008.01.24 15:45
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.77
|0.00
|1630
|2008.01.24 15:51
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.78
|0.00
|1631
|2008.01.24 15:51
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.79
|0.00
|1632
|2008.01.24 15:51
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.80
|0.00
|1633
|2008.01.24 15:51
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.82
|0.00
|1634
|2008.01.24 15:51
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.83
|0.00
|1635
|2008.01.24 15:51
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.85
|0.00
|1636
|2008.01.24 15:54
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.86
|0.00
|1637
|2008.01.24 15:54
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.88
|0.00
|1638
|2008.01.24 15:54
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.89
|0.00
|1639
|2008.01.24 16:04
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.97
|0.00
|1640
|2008.01.24 16:04
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.98
|0.00
|1641
|2008.01.24 16:04
|modify
|53
|2.60
|207.73
|208.99
|0.00
|1642
|2008.01.24 16:04
|modify
|53
|2.60
|207.73
|209.00
|0.00
|1643
|2008.01.24 16:04
|modify
|53
|2.60
|207.73
|209.01
|0.00
|1644
|2008.01.24 19:37
|sell
|54
|3.60
|210.60
|0.00
|0.00
|1645
|2008.01.24 19:37
|close
|53
|2.60
|210.60
|209.01
|0.00
|7246.07
|56139.75
|1646
|2008.01.24 19:37
|modify
|54
|3.60
|210.60
|213.68
|0.00
|1647
|2008.01.24 22:25
|sell
|55
|3.20
|211.56
|0.00
|0.00
|1648
|2008.01.24 22:25
|modify
|55
|3.20
|211.56
|213.56
|0.00
|1649
|2008.01.24 23:40
|sell
|56
|2.70
|211.68
|0.00
|0.00
|1650
|2008.01.24 23:40
|modify
|56
|2.70
|211.68
|213.68
|0.00
|1651
|2008.01.25 06:15
|sell
|57
|1.70
|212.49
|0.00
|0.00
|1652
|2008.01.25 06:15
|modify
|57
|1.70
|212.49
|213.90
|0.00
|1653
|2008.01.25 09:00
|s/l
|55
|3.20
|213.56
|213.56
|0.00
|-6323.53
|49816.22
|1654
|2008.01.25 09:01
|s/l
|54
|3.60
|213.68
|213.68
|0.00
|-10887.62
|38928.60
|1655
|2008.01.25 09:01
|s/l
|56
|2.70
|213.68
|213.68
|0.00
|-5335.47
|33593.12
|1656
|2008.01.25 09:25
|s/l
|57
|1.70
|213.90
|213.90
|0.00
|-2326.51
|31266.61
|1657
|2008.01.25 09:28
|sell
|58
|2.20
|213.87
|0.00
|0.00
|1658
|2008.01.25 09:28
|modify
|58
|2.20
|213.87
|214.65
|0.00
|1659
|2008.01.25 09:50
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.86
|0.00
|1660
|2008.01.25 09:50
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.85
|0.00
|1661
|2008.01.25 09:50
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.84
|0.00
|1662
|2008.01.25 09:50
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.83
|0.00
|1663
|2008.01.25 09:50
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.82
|0.00
|1664
|2008.01.25 09:50
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.81
|0.00
|1665
|2008.01.25 09:50
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.80
|0.00
|1666
|2008.01.25 09:50
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.79
|0.00
|1667
|2008.01.25 09:50
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.78
|0.00
|1668
|2008.01.25 09:51
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.77
|0.00
|1669
|2008.01.25 09:51
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.76
|0.00
|1670
|2008.01.25 09:51
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.75
|0.00
|1671
|2008.01.25 09:51
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.74
|0.00
|1672
|2008.01.25 09:52
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.72
|0.00
|1673
|2008.01.25 09:52
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.71
|0.00
|1674
|2008.01.25 09:52
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.70
|0.00
|1675
|2008.01.25 09:52
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.69
|0.00
|1676
|2008.01.25 09:52
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.68
|0.00
|1677
|2008.01.25 09:52
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.67
|0.00
|1678
|2008.01.25 09:52
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.66
|0.00
|1679
|2008.01.25 09:52
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.64
|0.00
|1680
|2008.01.25 09:52
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.63
|0.00
|1681
|2008.01.25 09:52
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.62
|0.00
|1682
|2008.01.25 09:52
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.60
|0.00
|1683
|2008.01.25 09:52
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.59
|0.00
|1684
|2008.01.25 09:53
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.58
|0.00
|1685
|2008.01.25 09:53
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.56
|0.00
|1686
|2008.01.25 09:53
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.55
|0.00
|1687
|2008.01.25 09:53
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.53
|0.00
|1688
|2008.01.25 09:53
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.52
|0.00
|1689
|2008.01.25 09:53
|modify
|58
|2.20
|213.87
|213.51
|0.00
|1690
|2008.01.25 09:59
|sell
|59
|1.90
|213.35
|0.00
|0.00
|1691
|2008.01.25 09:59
|modify
|59
|1.90
|213.35
|214.10
|0.00
|1692
|2008.01.25 14:18
|s/l
|58
|2.20
|213.51
|213.51
|0.00
|769.00
|32035.61
|1693
|2008.01.25 18:55
|modify
|59
|1.90
|213.35
|213.32
|0.00
|1694
|2008.01.25 18:55
|modify
|59
|1.90
|213.35
|213.30
|0.00
|1695
|2008.01.25 18:55
|modify
|59
|1.90
|213.35
|213.27
|0.00
|1696
|2008.01.25 18:56
|modify
|59
|1.90
|213.35
|213.25
|0.00
|1697
|2008.01.25 18:56
|modify
|59
|1.90
|213.35
|213.24
|0.00
|1698
|2008.01.25 18:56
|modify
|59
|1.90
|213.35
|213.23
|0.00
|1699
|2008.01.25 18:57
|modify
|59
|1.90
|213.35
|213.21
|0.00
|1700
|2008.01.25 18:57
|modify
|59
|1.90
|213.35
|213.20
|0.00
|1701
|2008.01.25 18:57
|modify
|59
|1.90
|213.35
|213.17
|0.00
|1702
|2008.01.25 18:57
|modify
|59
|1.90
|213.35
|213.15
|0.00
|1703
|2008.01.25 18:57
|modify
|59
|1.90
|213.35
|213.12
|0.00
|1704
|2008.01.25 19:00
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.91
|0.00
|1705
|2008.01.25 19:00
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.90
|0.00
|1706
|2008.01.25 19:00
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.89
|0.00
|1707
|2008.01.25 19:02
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.88
|0.00
|1708
|2008.01.25 19:02
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.87
|0.00
|1709
|2008.01.25 19:02
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.85
|0.00
|1710
|2008.01.25 19:02
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.84
|0.00
|1711
|2008.01.25 19:02
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.83
|0.00
|1712
|2008.01.25 19:02
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.81
|0.00
|1713
|2008.01.25 19:03
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.80
|0.00
|1714
|2008.01.25 19:03
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.79
|0.00
|1715
|2008.01.25 19:03
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.78
|0.00
|1716
|2008.01.25 19:03
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.77
|0.00
|1717
|2008.01.28 03:09
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.70
|0.00
|1718
|2008.01.28 03:09
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.67
|0.00
|1719
|2008.01.28 03:31
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.66
|0.00
|1720
|2008.01.28 03:32
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.65
|0.00
|1721
|2008.01.28 03:39
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.64
|0.00
|1722
|2008.01.28 03:46
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.63
|0.00
|1723
|2008.01.28 03:46
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.62
|0.00
|1724
|2008.01.28 03:46
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.61
|0.00
|1725
|2008.01.28 03:47
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.60
|0.00
|1726
|2008.01.28 04:00
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.30
|0.00
|1727
|2008.01.28 04:00
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.29
|0.00
|1728
|2008.01.28 04:01
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.28
|0.00
|1729
|2008.01.28 04:01
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.26
|0.00
|1730
|2008.01.28 04:01
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.25
|0.00
|1731
|2008.01.28 04:22
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.24
|0.00
|1732
|2008.01.28 04:34
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.12
|0.00
|1733
|2008.01.28 04:34
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.10
|0.00
|1734
|2008.01.28 04:35
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.06
|0.00
|1735
|2008.01.28 04:36
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.05
|0.00
|1736
|2008.01.28 04:36
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.04
|0.00
|1737
|2008.01.28 04:36
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.02
|0.00
|1738
|2008.01.28 04:37
|modify
|59
|1.90
|213.35
|212.00
|0.00
|1739
|2008.01.28 04:37
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.98
|0.00
|1740
|2008.01.28 04:38
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.91
|0.00
|1741
|2008.01.28 04:38
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.90
|0.00
|1742
|2008.01.28 04:39
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.88
|0.00
|1743
|2008.01.28 04:39
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.87
|0.00
|1744
|2008.01.28 04:40
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.86
|0.00
|1745
|2008.01.28 04:41
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.85
|0.00
|1746
|2008.01.28 04:41
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.84
|0.00
|1747
|2008.01.28 04:46
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.83
|0.00
|1748
|2008.01.28 04:49
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.82
|0.00
|1749
|2008.01.28 04:51
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.76
|0.00
|1750
|2008.01.28 04:51
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.75
|0.00
|1751
|2008.01.28 04:51
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.74
|0.00
|1752
|2008.01.28 04:52
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.67
|0.00
|1753
|2008.01.28 04:53
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.65
|0.00
|1754
|2008.01.28 04:58
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.63
|0.00
|1755
|2008.01.28 05:00
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.36
|0.00
|1756
|2008.01.28 05:04
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.35
|0.00
|1757
|2008.01.28 05:04
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.34
|0.00
|1758
|2008.01.28 05:05
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.33
|0.00
|1759
|2008.01.28 05:05
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.32
|0.00
|1760
|2008.01.28 05:05
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.31
|0.00
|1761
|2008.01.28 05:05
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.30
|0.00
|1762
|2008.01.28 05:05
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.29
|0.00
|1763
|2008.01.28 05:05
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.28
|0.00
|1764
|2008.01.28 05:06
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.27
|0.00
|1765
|2008.01.28 05:06
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.26
|0.00
|1766
|2008.01.28 05:12
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.25
|0.00
|1767
|2008.01.28 05:12
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.24
|0.00
|1768
|2008.01.28 05:14
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.23
|0.00
|1769
|2008.01.28 05:15
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.16
|0.00
|1770
|2008.01.28 05:16
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.14
|0.00
|1771
|2008.01.28 05:17
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.10
|0.00
|1772
|2008.01.28 05:17
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.09
|0.00
|1773
|2008.01.28 05:18
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.07
|0.00
|1774
|2008.01.28 05:18
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.06
|0.00
|1775
|2008.01.28 05:18
|modify
|59
|1.90
|213.35
|211.03
|0.00
|1776
|2008.01.28 05:22
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.98
|0.00
|1777
|2008.01.28 05:36
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.97
|0.00
|1778
|2008.01.28 05:36
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.96
|0.00
|1779
|2008.01.28 05:38
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.94
|0.00
|1780
|2008.01.28 05:38
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.93
|0.00
|1781
|2008.01.28 05:38
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.91
|0.00
|1782
|2008.01.28 05:38
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.89
|0.00
|1783
|2008.01.28 05:38
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.86
|0.00
|1784
|2008.01.28 05:38
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.84
|0.00
|1785
|2008.01.28 05:38
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.82
|0.00
|1786
|2008.01.28 05:39
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.81
|0.00
|1787
|2008.01.28 05:39
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.80
|0.00
|1788
|2008.01.28 05:41
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.72
|0.00
|1789
|2008.01.28 05:51
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.68
|0.00
|1790
|2008.01.28 05:54
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.66
|0.00
|1791
|2008.01.28 05:55
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.65
|0.00
|1792
|2008.01.28 05:57
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.61
|0.00
|1793
|2008.01.28 05:57
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.60
|0.00
|1794
|2008.01.28 06:00
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.59
|0.00
|1795
|2008.01.28 06:01
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.58
|0.00
|1796
|2008.01.28 06:01
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.56
|0.00
|1797
|2008.01.28 06:29
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.53
|0.00
|1798
|2008.01.28 06:29
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.50
|0.00
|1799
|2008.01.28 06:30
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.49
|0.00
|1800
|2008.01.28 06:30
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.47
|0.00
|1801
|2008.01.28 06:30
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.45
|0.00
|1802
|2008.01.28 07:06
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.44
|0.00
|1803
|2008.01.28 07:06
|modify
|59
|1.90
|213.35
|210.40
|0.00
|1804
|2008.01.28 07:25
|buy
|60
|2.40
|209.67
|0.00
|0.00
|1805
|2008.01.28 07:25
|close
|59
|1.90
|209.67
|210.40
|0.00
|6723.97
|38759.59
|1806
|2008.01.28 07:25
|modify
|60
|2.40
|209.67
|208.46
|0.00
|1807
|2008.01.28 07:55
|buy
|61
|2.40
|209.94
|0.00
|0.00
|1808
|2008.01.28 07:55
|modify
|61
|2.40
|209.94
|208.71
|0.00
|1809
|2008.01.28 08:48
|modify
|60
|2.40
|209.67
|209.68
|0.00
|1810
|2008.01.28 08:48
|modify
|60
|2.40
|209.67
|209.69
|0.00
|1811
|2008.01.28 08:48
|modify
|60
|2.40
|209.67
|209.70
|0.00
|1812
|2008.01.28 08:48
|modify
|60
|2.40
|209.67
|209.71
|0.00
|1813
|2008.01.28 08:48
|modify
|60
|2.40
|209.67
|209.73
|0.00
|1814
|2008.01.28 08:48
|modify
|60
|2.40
|209.67
|209.74
|0.00
|1815
|2008.01.28 08:48
|modify
|60
|2.40
|209.67
|209.75
|0.00
|1816
|2008.01.28 08:50
|modify
|60
|2.40
|209.67
|209.76
|0.00
|1817
|2008.01.28 13:32
|modify
|60
|2.40
|209.67
|209.78
|0.00
|1818
|2008.01.28 13:32
|modify
|60
|2.40
|209.67
|209.79
|0.00
|1819
|2008.01.28 13:32
|modify
|60
|2.40
|209.67
|209.82
|0.00
|1820
|2008.01.28 13:32
|modify
|60
|2.40
|209.67
|209.84
|0.00
|1821
|2008.01.28 13:32
|modify
|60
|2.40
|209.67
|209.86
|0.00
|1822
|2008.01.28 13:33
|modify
|60
|2.40
|209.67
|209.87
|0.00
|1823
|2008.01.28 13:35
|sell
|62
|2.60
|211.43
|0.00
|0.00
|1824
|2008.01.28 13:35
|close
|61
|2.40
|211.43
|208.71
|0.00
|3474.21
|42233.80
|1825
|2008.01.28 13:35
|close
|60
|2.40
|211.43
|209.87
|0.00
|4103.76
|46337.56
|1826
|2008.01.28 13:35
|modify
|62
|2.60
|211.43
|213.24
|0.00
|1827
|2008.01.28 15:20
|sell
|63
|2.70
|212.58
|0.00
|0.00
|1828
|2008.01.28 15:20
|modify
|63
|2.70
|212.58
|214.72
|0.00
|1829
|2008.01.28 15:50
|sell
|64
|2.40
|212.10
|0.00
|0.00
|1830
|2008.01.28 15:50
|modify
|64
|2.40
|212.10
|214.25
|0.00
|1831
|2008.01.28 18:07
|modify
|63
|2.70
|212.58
|212.57
|0.00
|1832
|2008.01.28 18:07
|modify
|63
|2.70
|212.58
|212.56
|0.00
|1833
|2008.01.28 18:07
|modify
|63
|2.70
|212.58
|212.54
|0.00
|1834
|2008.01.28 18:08
|modify
|63
|2.70
|212.58
|212.53
|0.00
|1835
|2008.01.28 18:08
|modify
|63
|2.70
|212.58
|212.52
|0.00
|1836
|2008.01.28 18:08
|modify
|63
|2.70
|212.58
|212.51
|0.00
|1837
|2008.01.28 18:08
|modify
|63
|2.70
|212.58
|212.49
|0.00
|1838
|2008.01.28 18:15
|modify
|63
|2.70
|212.58
|212.48
|0.00
|1839
|2008.01.28 18:15
|modify
|63
|2.70
|212.58
|212.47
|0.00
|1840
|2008.01.28 18:15
|modify
|63
|2.70
|212.58
|212.44
|0.00
|1841
|2008.01.28 18:16
|modify
|63
|2.70
|212.58
|212.43
|0.00
|1842
|2008.01.28 18:16
|modify
|63
|2.70
|212.58
|212.42
|0.00
|1843
|2008.01.28 18:16
|modify
|63
|2.70
|212.58
|212.41
|0.00
|1844
|2008.01.28 18:16
|modify
|63
|2.70
|212.58
|212.40
|0.00
|1845
|2008.01.28 18:16
|modify
|63
|2.70
|212.58
|212.39
|0.00
|1846
|2008.01.28 18:16
|modify
|63
|2.70
|212.58
|212.38
|0.00
|1847
|2008.01.28 18:17
|modify
|63
|2.70
|212.58
|212.37
|0.00
|1848
|2008.01.28 18:17
|modify
|63
|2.70
|212.58
|212.36
|0.00
|1849
|2008.01.28 18:18
|modify
|63
|2.70
|212.58
|212.35
|0.00
|1850
|2008.01.28 18:18
|modify
|63
|2.70
|212.58
|212.33
|0.00
|1851
|2008.01.28 23:09
|s/l
|63
|2.70
|212.33
|212.33
|0.00
|655.59
|46993.15
|1852
|2008.01.29 03:25
|modify
|64
|2.40
|212.10
|212.07
|0.00
|1853
|2008.01.29 03:25
|modify
|64
|2.40
|212.10
|212.06
|0.00
|1854
|2008.01.29 03:25
|modify
|64
|2.40
|212.10
|212.03
|0.00
|1855
|2008.01.29 03:25
|modify
|64
|2.40
|212.10
|212.00
|0.00
|1856
|2008.01.29 03:25
|modify
|64
|2.40
|212.10
|211.96
|0.00
|1857
|2008.01.29 03:27
|modify
|64
|2.40
|212.10
|211.95
|0.00
|1858
|2008.01.29 03:27
|modify
|64
|2.40
|212.10
|211.93
|0.00
|1859
|2008.01.29 03:28
|modify
|64
|2.40
|212.10
|211.92
|0.00
|1860
|2008.01.29 03:28
|modify
|64
|2.40
|212.10
|211.91
|0.00
|1861
|2008.01.29 03:28
|modify
|64
|2.40
|212.10
|211.90
|0.00
|1862
|2008.01.29 03:29
|modify
|64
|2.40
|212.10
|211.89
|0.00
|1863
|2008.01.29 03:29
|modify
|64
|2.40
|212.10
|211.88
|0.00
|1864
|2008.01.29 03:29
|modify
|64
|2.40
|212.10
|211.86
|0.00
|1865
|2008.01.29 03:30
|buy
|65
|2.80
|211.07
|0.00
|0.00
|1866
|2008.01.29 03:30
|close
|64
|2.40
|211.07
|211.86
|0.00
|2317.12
|49310.27
|1867
|2008.01.29 03:30
|close
|62
|2.60
|211.07
|213.24
|0.00
|818.30
|50128.57
|1868
|2008.01.29 03:30
|modify
|65
|2.80
|211.07
|209.98
|0.00
|1869
|2008.01.29 07:14
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.07
|0.00
|1870
|2008.01.29 07:15
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.08
|0.00
|1871
|2008.01.29 07:16
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.10
|0.00
|1872
|2008.01.29 07:16
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.13
|0.00
|1873
|2008.01.29 07:16
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.15
|0.00
|1874
|2008.01.29 07:16
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.18
|0.00
|1875
|2008.01.29 07:16
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.20
|0.00
|1876
|2008.01.29 07:18
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.21
|0.00
|1877
|2008.01.29 07:18
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.23
|0.00
|1878
|2008.01.29 07:18
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.24
|0.00
|1879
|2008.01.29 07:19
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.25
|0.00
|1880
|2008.01.29 07:19
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.26
|0.00
|1881
|2008.01.29 07:30
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.28
|0.00
|1882
|2008.01.29 07:30
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.30
|0.00
|1883
|2008.01.29 07:30
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.32
|0.00
|1884
|2008.01.29 07:31
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.33
|0.00
|1885
|2008.01.29 07:31
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.34
|0.00
|1886
|2008.01.29 07:31
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.35
|0.00
|1887
|2008.01.29 07:31
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.36
|0.00
|1888
|2008.01.29 07:31
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.37
|0.00
|1889
|2008.01.29 07:31
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.38
|0.00
|1890
|2008.01.29 07:31
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.39
|0.00
|1891
|2008.01.29 07:31
|modify
|65
|2.80
|211.07
|211.41
|0.00
|1892
|2008.01.29 09:14
|s/l
|65
|2.80
|211.41
|211.41
|0.00
|924.90
|51053.47
|1893
|2008.01.29 12:30
|sell
|66
|3.60
|212.45
|0.00
|0.00
|1894
|2008.01.29 12:30
|modify
|66
|3.60
|212.45
|214.04
|0.00
|1895
|2008.01.29 13:55
|sell
|67
|3.00
|212.82
|0.00
|0.00
|1896
|2008.01.29 13:55
|modify
|67
|3.00
|212.82
|214.31
|0.00
|1897
|2008.01.29 16:01
|modify
|67
|3.00
|212.82
|212.80
|0.00
|1898
|2008.01.29 16:01
|modify
|67
|3.00
|212.82
|212.79
|0.00
|1899
|2008.01.29 16:01
|modify
|67
|3.00
|212.82
|212.78
|0.00
|1900
|2008.01.29 16:02
|modify
|67
|3.00
|212.82
|212.77
|0.00
|1901
|2008.01.29 16:02
|modify
|67
|3.00
|212.82
|212.76
|0.00
|1902
|2008.01.29 16:02
|modify
|67
|3.00
|212.82
|212.74
|0.00
|1903
|2008.01.29 16:02
|modify
|67
|3.00
|212.82
|212.72
|0.00
|1904
|2008.01.29 16:02
|modify
|67
|3.00
|212.82
|212.70
|0.00
|1905
|2008.01.29 16:02
|modify
|67
|3.00
|212.82
|212.69
|0.00
|1906
|2008.01.29 16:02
|modify
|67
|3.00
|212.82
|212.67
|0.00
|1907
|2008.01.29 16:02
|modify
|67
|3.00
|212.82
|212.65
|0.00
|1908
|2008.01.29 16:28
|s/l
|67
|3.00
|212.65
|212.65
|0.00
|495.58
|51549.05
|1909
|2008.01.29 21:00
|sell
|68
|3.00
|212.92
|0.00
|0.00
|1910
|2008.01.29 21:00
|modify
|68
|3.00
|212.92
|214.82
|0.00
|1911
|2008.01.30 05:15
|modify
|68
|3.00
|212.92
|212.91
|0.00
|1912
|2008.01.30 05:52
|modify
|68
|3.00
|212.92
|212.89
|0.00
|1913
|2008.01.30 06:28
|modify
|68
|3.00
|212.92
|212.88
|0.00
|1914
|2008.01.30 06:29
|modify
|68
|3.00
|212.92
|212.87
|0.00
|1915
|2008.01.30 06:29
|modify
|68
|3.00
|212.92
|212.86
|0.00
|1916
|2008.01.30 06:32
|modify
|68
|3.00
|212.92
|212.85
|0.00
|1917
|2008.01.30 06:32
|modify
|68
|3.00
|212.92
|212.84
|0.00
|1918
|2008.01.30 06:32
|modify
|68
|3.00
|212.92
|212.82
|0.00
|1919
|2008.01.30 06:32
|modify
|68
|3.00
|212.92
|212.81
|0.00
|1920
|2008.01.30 06:32
|modify
|68
|3.00
|212.92
|212.79
|0.00
|1921
|2008.01.30 07:08
|s/l
|68
|3.00
|212.79
|212.79
|0.00
|274.21
|51823.26
|1922
|2008.01.30 08:50
|buy
|69
|3.20
|212.18
|0.00
|0.00
|1923
|2008.01.30 08:50
|close
|66
|3.60
|212.18
|214.04
|0.00
|818.71
|52641.96
|1924
|2008.01.30 08:50
|modify
|69
|3.20
|212.18
|211.19
|0.00
|1925
|2008.01.30 10:59
|modify
|69
|3.20
|212.18
|212.19
|0.00
|1926
|2008.01.30 10:59
|modify
|69
|3.20
|212.18
|212.20
|0.00
|1927
|2008.01.30 10:59
|modify
|69
|3.20
|212.18
|212.22
|0.00
|1928
|2008.01.30 10:59
|modify
|69
|3.20
|212.18
|212.23
|0.00
|1929
|2008.01.30 10:59
|modify
|69
|3.20
|212.18
|212.25
|0.00
|1930
|2008.01.30 11:11
|sell
|70
|3.40
|213.01
|0.00
|0.00
|1931
|2008.01.30 11:11
|close
|69
|3.20
|213.01
|212.25
|0.00
|2582.15
|55224.11
|1932
|2008.01.30 11:11
|modify
|70
|3.40
|213.01
|213.98
|0.00
|1933
|2008.01.30 13:10
|sell
|71
|3.30
|213.13
|0.00
|0.00
|1934
|2008.01.30 13:10
|modify
|71
|3.30
|213.13
|214.33
|0.00
|1935
|2008.01.30 13:50
|sell
|72
|2.90
|212.99
|0.00
|0.00
|1936
|2008.01.30 13:50
|modify
|72
|2.90
|212.99
|214.19
|0.00
|1937
|2008.01.30 15:26
|sell
|73
|2.10
|213.54
|0.00
|0.00
|1938
|2008.01.30 15:26
|modify
|73
|2.10
|213.54
|214.86
|0.00
|1939
|2008.01.30 15:56
|sell
|74
|1.90
|213.52
|0.00
|0.00
|1940
|2008.01.30 15:56
|modify
|74
|1.90
|213.52
|214.96
|0.00
|1941
|2008.01.30 21:38
|modify
|73
|2.10
|213.54
|213.51
|0.00
|1942
|2008.01.30 21:38
|modify
|73
|2.10
|213.54
|213.49
|0.00
|1943
|2008.01.30 21:38
|modify
|74
|1.90
|213.52
|213.49
|0.00
|1944
|2008.01.30 21:40
|modify
|73
|2.10
|213.54
|213.48
|0.00
|1945
|2008.01.30 21:40
|modify
|74
|1.90
|213.52
|213.48
|0.00
|1946
|2008.01.30 21:40
|modify
|73
|2.10
|213.54
|213.47
|0.00
|1947
|2008.01.30 21:40
|modify
|74
|1.90
|213.52
|213.47
|0.00
|1948
|2008.01.30 21:40
|modify
|73
|2.10
|213.54
|213.46
|0.00
|1949
|2008.01.30 21:40
|modify
|74
|1.90
|213.52
|213.46
|0.00
|1950
|2008.01.30 21:44
|modify
|73
|2.10
|213.54
|213.44
|0.00
|1951
|2008.01.30 21:44
|modify
|74
|1.90
|213.52
|213.44
|0.00
|1952
|2008.01.30 21:44
|modify
|73
|2.10
|213.54
|213.43
|0.00
|1953
|2008.01.30 21:44
|modify
|73
|2.10
|213.54
|213.41
|0.00
|1954
|2008.01.30 21:44
|modify
|73
|2.10
|213.54
|213.40
|0.00
|1955
|2008.01.30 21:44
|modify
|73
|2.10
|213.54
|213.38
|0.00
|1956
|2008.01.30 21:44
|modify
|74
|1.90
|213.52
|213.38
|0.00
|1957
|2008.01.30 21:45
|modify
|73
|2.10
|213.54
|213.36
|0.00
|1958
|2008.01.30 21:45
|modify
|73
|2.10
|213.54
|213.33
|0.00
|1959
|2008.01.30 21:45
|modify
|74
|1.90
|213.52
|213.33
|0.00
|1960
|2008.01.30 21:45
|modify
|73
|2.10
|213.54
|213.30
|0.00
|1961
|2008.01.30 21:45
|modify
|73
|2.10
|213.54
|213.28
|0.00
|1962
|2008.01.30 21:45
|modify
|73
|2.10
|213.54
|213.25
|0.00
|1963
|2008.01.30 21:45
|modify
|74
|1.90
|213.52
|213.25
|0.00
|1964
|2008.01.30 21:45
|modify
|73
|2.10
|213.54
|213.24
|0.00
|1965
|2008.01.30 21:45
|modify
|73
|2.10
|213.54
|213.21
|0.00
|1966
|2008.01.30 21:45
|modify
|73
|2.10
|213.54
|213.17
|0.00
|1967
|2008.01.30 21:45
|modify
|73
|2.10
|213.54
|213.13
|0.00
|1968
|2008.01.30 21:45
|modify
|74
|1.90
|213.52
|213.13
|0.00
|1969
|2008.01.30 21:46
|modify
|71
|3.30
|213.13
|213.11
|0.00
|1970
|2008.01.30 21:46
|modify
|71
|3.30
|213.13
|213.09
|0.00
|1971
|2008.01.30 21:46
|modify
|73
|2.10
|213.54
|213.09
|0.00
|1972
|2008.01.30 21:46
|modify
|74
|1.90
|213.52
|213.09
|0.00
|1973
|2008.01.30 21:46
|modify
|71
|3.30
|213.13
|213.08
|0.00
|1974
|2008.01.30 21:46
|modify
|71
|3.30
|213.13
|213.05
|0.00
|1975
|2008.01.30 21:46
|modify
|71
|3.30
|213.13
|213.01
|0.00
|1976
|2008.01.30 21:46
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.98
|0.00
|1977
|2008.01.30 21:46
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.98
|0.00
|1978
|2008.01.30 21:46
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.98
|0.00
|1979
|2008.01.30 21:46
|modify
|73
|2.10
|213.54
|212.98
|0.00
|1980
|2008.01.30 21:46
|modify
|74
|1.90
|213.52
|212.98
|0.00
|1981
|2008.01.30 21:55
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.96
|0.00
|1982
|2008.01.30 21:55
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.96
|0.00
|1983
|2008.01.30 21:55
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.96
|0.00
|1984
|2008.01.30 21:55
|modify
|73
|2.10
|213.54
|212.96
|0.00
|1985
|2008.01.30 21:55
|modify
|74
|1.90
|213.52
|212.96
|0.00
|1986
|2008.01.30 21:55
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.94
|0.00
|1987
|2008.01.30 21:55
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.92
|0.00
|1988
|2008.01.30 21:55
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.90
|0.00
|1989
|2008.01.30 21:55
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.90
|0.00
|1990
|2008.01.30 21:55
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.90
|0.00
|1991
|2008.01.30 21:55
|modify
|73
|2.10
|213.54
|212.90
|0.00
|1992
|2008.01.30 21:55
|modify
|74
|1.90
|213.52
|212.90
|0.00
|1993
|2008.01.30 21:55
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.87
|0.00
|1994
|2008.01.30 21:55
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.85
|0.00
|1995
|2008.01.30 21:55
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.82
|0.00
|1996
|2008.01.30 21:55
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.82
|0.00
|1997
|2008.01.30 21:55
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.82
|0.00
|1998
|2008.01.30 21:55
|modify
|73
|2.10
|213.54
|212.82
|0.00
|1999
|2008.01.30 21:55
|modify
|74
|1.90
|213.52
|212.82
|0.00
|2000
|2008.01.30 21:56
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.81
|0.00
|2001
|2008.01.30 21:56
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.80
|0.00
|2002
|2008.01.30 21:56
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.80
|0.00
|2003
|2008.01.30 21:56
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.80
|0.00
|2004
|2008.01.30 21:56
|modify
|73
|2.10
|213.54
|212.80
|0.00
|2005
|2008.01.30 21:56
|modify
|74
|1.90
|213.52
|212.80
|0.00
|2006
|2008.01.30 21:56
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.79
|0.00
|2007
|2008.01.30 21:56
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.79
|0.00
|2008
|2008.01.30 21:56
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.79
|0.00
|2009
|2008.01.30 21:56
|modify
|73
|2.10
|213.54
|212.79
|0.00
|2010
|2008.01.30 21:56
|modify
|74
|1.90
|213.52
|212.79
|0.00
|2011
|2008.01.30 21:57
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.78
|0.00
|2012
|2008.01.30 21:57
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.77
|0.00
|2013
|2008.01.30 21:57
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.77
|0.00
|2014
|2008.01.30 21:57
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.77
|0.00
|2015
|2008.01.30 21:57
|modify
|73
|2.10
|213.54
|212.77
|0.00
|2016
|2008.01.30 21:57
|modify
|74
|1.90
|213.52
|212.77
|0.00
|2017
|2008.01.30 21:57
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.76
|0.00
|2018
|2008.01.30 21:57
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.75
|0.00
|2019
|2008.01.30 21:57
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.74
|0.00
|2020
|2008.01.30 21:57
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.73
|0.00
|2021
|2008.01.30 21:57
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.73
|0.00
|2022
|2008.01.30 21:57
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.73
|0.00
|2023
|2008.01.30 21:57
|modify
|73
|2.10
|213.54
|212.73
|0.00
|2024
|2008.01.30 21:57
|modify
|74
|1.90
|213.52
|212.73
|0.00
|2025
|2008.01.30 21:57
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.71
|0.00
|2026
|2008.01.30 21:57
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.70
|0.00
|2027
|2008.01.30 21:57
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.68
|0.00
|2028
|2008.01.30 21:57
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.67
|0.00
|2029
|2008.01.30 21:57
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.67
|0.00
|2030
|2008.01.30 21:57
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.67
|0.00
|2031
|2008.01.30 21:57
|modify
|73
|2.10
|213.54
|212.67
|0.00
|2032
|2008.01.30 21:57
|modify
|74
|1.90
|213.52
|212.67
|0.00
|2033
|2008.01.30 22:00
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.63
|0.00
|2034
|2008.01.30 22:00
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.63
|0.00
|2035
|2008.01.30 22:00
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.63
|0.00
|2036
|2008.01.30 22:00
|modify
|73
|2.10
|213.54
|212.63
|0.00
|2037
|2008.01.30 22:00
|modify
|74
|1.90
|213.52
|212.63
|0.00
|2038
|2008.01.30 22:00
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.62
|0.00
|2039
|2008.01.30 22:00
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.62
|0.00
|2040
|2008.01.30 22:00
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.62
|0.00
|2041
|2008.01.30 22:00
|modify
|73
|2.10
|213.54
|212.62
|0.00
|2042
|2008.01.30 22:00
|modify
|74
|1.90
|213.52
|212.62
|0.00
|2043
|2008.01.30 22:00
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.61
|0.00
|2044
|2008.01.30 22:00
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.60
|0.00
|2045
|2008.01.30 22:00
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.59
|0.00
|2046
|2008.01.30 22:00
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.59
|0.00
|2047
|2008.01.30 22:00
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.59
|0.00
|2048
|2008.01.30 22:00
|modify
|73
|2.10
|213.54
|212.59
|0.00
|2049
|2008.01.30 22:00
|modify
|74
|1.90
|213.52
|212.59
|0.00
|2050
|2008.01.30 22:17
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.58
|0.00
|2051
|2008.01.30 22:17
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.57
|0.00
|2052
|2008.01.30 22:17
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.56
|0.00
|2053
|2008.01.30 22:17
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.56
|0.00
|2054
|2008.01.30 22:17
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.56
|0.00
|2055
|2008.01.30 22:17
|modify
|73
|2.10
|213.54
|212.56
|0.00
|2056
|2008.01.30 22:17
|modify
|74
|1.90
|213.52
|212.56
|0.00
|2057
|2008.01.30 22:17
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.55
|0.00
|2058
|2008.01.30 22:17
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.53
|0.00
|2059
|2008.01.30 22:17
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.52
|0.00
|2060
|2008.01.30 22:20
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.55
|0.00
|2061
|2008.01.30 22:20
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.53
|0.00
|2062
|2008.01.30 22:20
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.53
|0.00
|2063
|2008.01.30 22:20
|modify
|73
|2.10
|213.54
|212.53
|0.00
|2064
|2008.01.30 22:34
|modify
|74
|1.90
|213.52
|212.55
|0.00
|2065
|2008.01.30 22:37
|modify
|74
|1.90
|213.52
|212.53
|0.00
|2066
|2008.01.30 22:39
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.51
|0.00
|2067
|2008.01.30 22:39
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.51
|0.00
|2068
|2008.01.30 22:39
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.51
|0.00
|2069
|2008.01.30 22:39
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.50
|0.00
|2070
|2008.01.30 22:39
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.49
|0.00
|2071
|2008.01.30 22:39
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.47
|0.00
|2072
|2008.01.30 22:39
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.47
|0.00
|2073
|2008.01.30 22:39
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.47
|0.00
|2074
|2008.01.30 22:39
|modify
|73
|2.10
|213.54
|212.47
|0.00
|2075
|2008.01.30 22:40
|modify
|74
|1.90
|213.52
|212.47
|0.00
|2076
|2008.01.30 22:41
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.46
|0.00
|2077
|2008.01.30 22:41
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.41
|0.00
|2078
|2008.01.30 22:41
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.41
|0.00
|2079
|2008.01.30 22:41
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.36
|0.00
|2080
|2008.01.30 22:41
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.31
|0.00
|2081
|2008.01.30 22:41
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.31
|0.00
|2082
|2008.01.30 22:41
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.31
|0.00
|2083
|2008.01.30 22:41
|modify
|73
|2.10
|213.54
|212.31
|0.00
|2084
|2008.01.30 22:41
|modify
|74
|1.90
|213.52
|212.31
|0.00
|2085
|2008.01.30 22:42
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.26
|0.00
|2086
|2008.01.30 22:42
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.26
|0.00
|2087
|2008.01.30 22:42
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.25
|0.00
|2088
|2008.01.30 22:42
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.23
|0.00
|2089
|2008.01.30 22:42
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.23
|0.00
|2090
|2008.01.30 22:42
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.21
|0.00
|2091
|2008.01.30 22:42
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.18
|0.00
|2092
|2008.01.30 22:44
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.17
|0.00
|2093
|2008.01.30 22:44
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.15
|0.00
|2094
|2008.01.30 22:45
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.22
|0.00
|2095
|2008.01.30 22:45
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.20
|0.00
|2096
|2008.01.30 22:45
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.20
|0.00
|2097
|2008.01.30 22:45
|modify
|73
|2.10
|213.54
|212.20
|0.00
|2098
|2008.01.30 22:45
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.19
|0.00
|2099
|2008.01.30 22:45
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.19
|0.00
|2100
|2008.01.30 22:45
|modify
|73
|2.10
|213.54
|212.19
|0.00
|2101
|2008.01.30 22:45
|modify
|74
|1.90
|213.52
|212.19
|0.00
|2102
|2008.01.30 22:47
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.17
|0.00
|2103
|2008.01.30 22:47
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.17
|0.00
|2104
|2008.01.30 22:47
|modify
|73
|2.10
|213.54
|212.17
|0.00
|2105
|2008.01.30 22:47
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.16
|0.00
|2106
|2008.01.30 22:47
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.12
|0.00
|2107
|2008.01.30 22:47
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.12
|0.00
|2108
|2008.01.30 22:47
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.12
|0.00
|2109
|2008.01.30 22:47
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.09
|0.00
|2110
|2008.01.30 22:47
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.05
|0.00
|2111
|2008.01.30 22:49
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.04
|0.00
|2112
|2008.01.30 22:49
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.03
|0.00
|2113
|2008.01.30 22:49
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.02
|0.00
|2114
|2008.01.30 22:49
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.01
|0.00
|2115
|2008.01.30 22:49
|modify
|70
|3.40
|213.01
|212.00
|0.00
|2116
|2008.01.30 22:49
|modify
|71
|3.30
|213.13
|212.00
|0.00
|2117
|2008.01.30 22:49
|modify
|72
|2.90
|212.99
|212.00
|0.00
|2118
|2008.01.30 22:49
|modify
|73
|2.10
|213.54
|212.00
|0.00
|2119
|2008.01.30 22:49
|modify
|74
|1.90
|213.52
|212.00
|0.00
|2120
|2008.01.30 22:49
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.99
|0.00
|2121
|2008.01.30 22:49
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.97
|0.00
|2122
|2008.01.30 22:49
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.96
|0.00
|2123
|2008.01.30 22:49
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.95
|0.00
|2124
|2008.01.30 22:49
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.93
|0.00
|2125
|2008.01.30 22:49
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.92
|0.00
|2126
|2008.01.30 22:49
|modify
|71
|3.30
|213.13
|211.92
|0.00
|2127
|2008.01.30 22:49
|modify
|72
|2.90
|212.99
|211.92
|0.00
|2128
|2008.01.30 22:49
|modify
|73
|2.10
|213.54
|211.92
|0.00
|2129
|2008.01.30 22:49
|modify
|74
|1.90
|213.52
|211.92
|0.00
|2130
|2008.01.30 22:59
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.90
|0.00
|2131
|2008.01.30 22:59
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.87
|0.00
|2132
|2008.01.30 22:59
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.85
|0.00
|2133
|2008.01.30 22:59
|modify
|71
|3.30
|213.13
|211.85
|0.00
|2134
|2008.01.30 22:59
|modify
|72
|2.90
|212.99
|211.85
|0.00
|2135
|2008.01.30 22:59
|modify
|73
|2.10
|213.54
|211.85
|0.00
|2136
|2008.01.30 22:59
|modify
|74
|1.90
|213.52
|211.85
|0.00
|2137
|2008.01.30 23:00
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.80
|0.00
|2138
|2008.01.30 23:00
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.79
|0.00
|2139
|2008.01.30 23:00
|modify
|71
|3.30
|213.13
|211.79
|0.00
|2140
|2008.01.30 23:00
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.77
|0.00
|2141
|2008.01.30 23:00
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.74
|0.00
|2142
|2008.01.30 23:05
|modify
|72
|2.90
|212.99
|211.84
|0.00
|2143
|2008.01.30 23:05
|modify
|72
|2.90
|212.99
|211.82
|0.00
|2144
|2008.01.30 23:05
|modify
|73
|2.10
|213.54
|211.82
|0.00
|2145
|2008.01.30 23:05
|modify
|74
|1.90
|213.52
|211.82
|0.00
|2146
|2008.01.30 23:05
|modify
|72
|2.90
|212.99
|211.81
|0.00
|2147
|2008.01.30 23:05
|modify
|73
|2.10
|213.54
|211.81
|0.00
|2148
|2008.01.30 23:05
|modify
|74
|1.90
|213.52
|211.81
|0.00
|2149
|2008.01.30 23:08
|modify
|72
|2.90
|212.99
|211.80
|0.00
|2150
|2008.01.30 23:08
|modify
|71
|3.30
|213.13
|211.78
|0.00
|2151
|2008.01.30 23:08
|modify
|72
|2.90
|212.99
|211.78
|0.00
|2152
|2008.01.30 23:08
|modify
|71
|3.30
|213.13
|211.77
|0.00
|2153
|2008.01.30 23:08
|modify
|71
|3.30
|213.13
|211.75
|0.00
|2154
|2008.01.30 23:08
|modify
|72
|2.90
|212.99
|211.75
|0.00
|2155
|2008.01.30 23:08
|modify
|73
|2.10
|213.54
|211.75
|0.00
|2156
|2008.01.30 23:08
|modify
|74
|1.90
|213.52
|211.75
|0.00
|2157
|2008.01.30 23:10
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.73
|0.00
|2158
|2008.01.30 23:11
|modify
|71
|3.30
|213.13
|211.73
|0.00
|2159
|2008.01.30 23:11
|modify
|72
|2.90
|212.99
|211.73
|0.00
|2160
|2008.01.30 23:11
|modify
|73
|2.10
|213.54
|211.73
|0.00
|2161
|2008.01.30 23:11
|modify
|74
|1.90
|213.52
|211.73
|0.00
|2162
|2008.01.30 23:13
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.72
|0.00
|2163
|2008.01.30 23:13
|modify
|71
|3.30
|213.13
|211.72
|0.00
|2164
|2008.01.30 23:13
|modify
|72
|2.90
|212.99
|211.72
|0.00
|2165
|2008.01.30 23:13
|modify
|73
|2.10
|213.54
|211.72
|0.00
|2166
|2008.01.30 23:13
|modify
|74
|1.90
|213.52
|211.72
|0.00
|2167
|2008.01.30 23:18
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.71
|0.00
|2168
|2008.01.30 23:18
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.68
|0.00
|2169
|2008.01.30 23:19
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.67
|0.00
|2170
|2008.01.30 23:19
|modify
|71
|3.30
|213.13
|211.67
|0.00
|2171
|2008.01.30 23:19
|modify
|72
|2.90
|212.99
|211.67
|0.00
|2172
|2008.01.30 23:19
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.66
|0.00
|2173
|2008.01.30 23:19
|modify
|71
|3.30
|213.13
|211.66
|0.00
|2174
|2008.01.30 23:19
|modify
|72
|2.90
|212.99
|211.66
|0.00
|2175
|2008.01.30 23:19
|modify
|73
|2.10
|213.54
|211.66
|0.00
|2176
|2008.01.30 23:19
|modify
|74
|1.90
|213.52
|211.66
|0.00
|2177
|2008.01.30 23:21
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.65
|0.00
|2178
|2008.01.30 23:21
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.63
|0.00
|2179
|2008.01.30 23:21
|modify
|71
|3.30
|213.13
|211.63
|0.00
|2180
|2008.01.30 23:21
|modify
|72
|2.90
|212.99
|211.63
|0.00
|2181
|2008.01.30 23:21
|modify
|73
|2.10
|213.54
|211.63
|0.00
|2182
|2008.01.30 23:21
|modify
|74
|1.90
|213.52
|211.63
|0.00
|2183
|2008.01.30 23:22
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.62
|0.00
|2184
|2008.01.30 23:22
|modify
|70
|3.40
|213.01
|211.61
|0.00
|2185
|2008.01.30 23:25
|buy
|75
|4.00
|211.00
|0.00
|0.00
|2186
|2008.01.30 23:25
|close
|74
|1.90
|211.00
|211.63
|0.00
|4650.80
|59874.91
|2187
|2008.01.30 23:25
|close
|73
|2.10
|211.00
|211.63
|0.00
|5181.15
|65056.06
|2188
|2008.01.30 23:25
|close
|72
|2.90
|211.00
|211.63
|0.00
|5605.63
|70661.69
|2189
|2008.01.30 23:25
|close
|71
|3.30
|211.00
|211.63
|0.00
|6827.59
|77489.28
|2190
|2008.01.30 23:25
|close
|70
|3.40
|211.00
|211.61
|0.00
|6638.17
|84127.45
|2191
|2008.01.30 23:25
|modify
|75
|4.00
|211.00
|210.07
|0.00
|2192
|2008.01.31 00:50
|buy
|76
|5.20
|210.63
|0.00
|0.00
|2193
|2008.01.31 00:50
|modify
|76
|5.20
|210.63
|209.70
|0.00
|2194
|2008.01.31 07:45
|sell
|77
|5.20
|211.67
|0.00
|0.00
|2195
|2008.01.31 07:45
|close
|76
|5.20
|211.67
|209.70
|0.00
|5254.57
|89382.02
|2196
|2008.01.31 07:45
|close
|75
|4.00
|211.67
|210.07
|0.00
|2869.36
|92251.39
|2197
|2008.01.31 07:45
|modify
|77
|5.20
|211.67
|213.75
|0.00
|2198
|2008.01.31 08:55
|sell
|78
|5.60
|211.83
|0.00
|0.00
|2199
|2008.01.31 08:55
|modify
|78
|5.60
|211.83
|213.41
|0.00
|2200
|2008.01.31 11:30
|sell
|79
|4.50
|212.25
|0.00
|0.00
|2201
|2008.01.31 11:30
|modify
|79
|4.50
|212.25
|213.53
|0.00
|2202
|2008.01.31 13:19
|buy
|80
|4.90
|211.33
|0.00
|0.00
|2203
|2008.01.31 13:19
|close
|79
|4.50
|211.33
|213.53
|0.00
|4022.15
|96273.54
|2204
|2008.01.31 13:19
|close
|78
|5.60
|211.33
|213.41
|0.00
|2720.30
|98993.84
|2205
|2008.01.31 13:19
|close
|77
|5.20
|211.33
|213.75
|0.00
|1717.68
|100711.52
|2206
|2008.01.31 13:19
|modify
|80
|4.90
|211.33
|209.58
|0.00
|2207
|2008.01.31 14:50
|buy
|81
|6.10
|210.71
|0.00
|0.00
|2208
|2008.01.31 14:50
|modify
|81
|6.10
|210.71
|209.34
|0.00
|2209
|2008.01.31 15:21
|buy
|82
|5.00
|210.35
|0.00
|0.00
|2210
|2008.01.31 15:21
|modify
|82
|5.00
|210.35
|209.18
|0.00
|2211
|2008.01.31 16:59
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.35
|0.00
|2212
|2008.01.31 16:59
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.36
|0.00
|2213
|2008.01.31 16:59
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.37
|0.00
|2214
|2008.01.31 16:59
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.38
|0.00
|2215
|2008.01.31 17:00
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.39
|0.00
|2216
|2008.01.31 17:00
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.40
|0.00
|2217
|2008.01.31 17:00
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.41
|0.00
|2218
|2008.01.31 17:00
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.42
|0.00
|2219
|2008.01.31 17:01
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.43
|0.00
|2220
|2008.01.31 17:01
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.44
|0.00
|2221
|2008.01.31 17:01
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.45
|0.00
|2222
|2008.01.31 17:01
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.46
|0.00
|2223
|2008.01.31 17:01
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.47
|0.00
|2224
|2008.01.31 17:01
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.48
|0.00
|2225
|2008.01.31 17:02
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.49
|0.00
|2226
|2008.01.31 17:02
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.50
|0.00
|2227
|2008.01.31 17:02
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.51
|0.00
|2228
|2008.01.31 17:02
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.52
|0.00
|2229
|2008.01.31 17:02
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.54
|0.00
|2230
|2008.01.31 17:02
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.55
|0.00
|2231
|2008.01.31 17:02
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.56
|0.00
|2232
|2008.01.31 17:27
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.57
|0.00
|2233
|2008.01.31 17:27
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.59
|0.00
|2234
|2008.01.31 17:27
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.62
|0.00
|2235
|2008.01.31 17:27
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.66
|0.00
|2236
|2008.01.31 17:27
|modify
|82
|5.00
|210.35
|210.68
|0.00
|2237
|2008.01.31 17:27
|modify
|81
|6.10
|210.71
|210.71
|0.00
|2238
|2008.01.31 17:27
|modify
|81
|6.10
|210.71
|210.73
|0.00
|2239
|2008.01.31 17:27
|modify
|81
|6.10
|210.71
|210.76
|0.00
|2240
|2008.01.31 17:27
|modify
|81
|6.10
|210.71
|210.79
|0.00
|2241
|2008.01.31 17:27
|modify
|81
|6.10
|210.71
|210.82
|0.00
|2242
|2008.01.31 17:27
|modify
|81
|6.10
|210.71
|210.85
|0.00
|2243
|2008.01.31 17:28
|modify
|81
|6.10
|210.71
|210.89
|0.00
|2244
|2008.01.31 17:28
|modify
|81
|6.10
|210.71
|210.92
|0.00
|2245
|2008.01.31 17:28
|modify
|81
|6.10
|210.71
|210.94
|0.00
|2246
|2008.01.31 17:28
|modify
|81
|6.10
|210.71
|210.97
|0.00
|2247
|2008.01.31 17:28
|modify
|81
|6.10
|210.71
|210.99
|0.00
|2248
|2008.01.31 17:28
|modify
|81
|6.10
|210.71
|211.02
|0.00
|2249
|2008.01.31 17:28
|modify
|82
|5.00
|210.35
|211.02
|0.00
|2250
|2008.01.31 17:28
|modify
|81
|6.10
|210.71
|211.04
|0.00
|2251
|2008.01.31 17:28
|modify
|81
|6.10
|210.71
|211.06
|0.00
|2252
|2008.01.31 17:28
|modify
|81
|6.10
|210.71
|211.08
|0.00
|2253
|2008.01.31 17:28
|modify
|81
|6.10
|210.71
|211.10
|0.00
|2254
|2008.01.31 17:28
|modify
|81
|6.10
|210.71
|211.11
|0.00
|2255
|2008.01.31 17:28
|modify
|81
|6.10
|210.71
|211.14
|0.00
|2256
|2008.01.31 17:28
|modify
|81
|6.10
|210.71
|211.16
|0.00
|2257
|2008.01.31 17:28
|modify
|81
|6.10
|210.71
|211.18
|0.00
|2258
|2008.01.31 17:28
|modify
|82
|5.00
|210.35
|211.18
|0.00
|2259
|2008.01.31 17:29
|modify
|81
|6.10
|210.71
|211.19
|0.00
|2260
|2008.01.31 17:29
|modify
|82
|5.00
|210.35
|211.19
|0.00
|2261
|2008.01.31 17:29
|modify
|81
|6.10
|210.71
|211.20
|0.00
|2262
|2008.01.31 17:29
|modify
|81
|6.10
|210.71
|211.21
|0.00
|2263
|2008.01.31 17:29
|modify
|82
|5.00
|210.35
|211.21
|0.00
|2264
|2008.01.31 17:48
|modify
|81
|6.10
|210.71
|211.22
|0.00
|2265
|2008.01.31 17:48
|modify
|82
|5.00
|210.35
|211.22
|0.00
|2266
|2008.01.31 17:48
|modify
|81
|6.10
|210.71
|211.23
|0.00
|2267
|2008.01.31 17:48
|modify
|81
|6.10
|210.71
|211.24
|0.00
|2268
|2008.01.31 17:48
|modify
|81
|6.10
|210.71
|211.25
|0.00
|2269
|2008.01.31 17:48
|sell
|83
|6.40
|212.24
|0.00
|0.00
|2270
|2008.01.31 17:48
|close
|82
|5.00
|212.24
|211.22
|0.00
|9183.68
|109895.20
|2271
|2008.01.31 17:48
|close
|81
|6.10
|212.24
|211.25
|0.00
|9069.97
|118965.17
|2272
|2008.01.31 17:48
|close
|80
|4.90
|212.24
|209.58
|0.00
|4333.34
|123298.51
|2273
|2008.01.31 17:48
|modify
|83
|6.40
|212.24
|213.35
|0.00
|2274
|2008.01.31 18:20
|sell
|84
|7.70
|212.13
|0.00
|0.00
|2275
|2008.01.31 18:20
|modify
|84
|7.70
|212.13
|213.69
|0.00
|2276
|2008.01.31 18:50
|sell
|85
|7.00
|211.71
|0.00
|0.00
|2277
|2008.01.31 18:50
|modify
|85
|7.00
|211.71
|213.28
|0.00
|2278
|2008.02.01 07:31
|buy
|86
|6.30
|211.52
|0.00
|0.00
|2279
|2008.02.01 07:31
|close
|85
|7.00
|211.52
|213.28
|0.00
|1047.45
|124345.96
|2280
|2008.02.01 07:31
|close
|84
|7.70
|211.52
|213.69
|0.00
|4293.53
|128639.48
|2281
|2008.02.01 07:31
|close
|83
|6.40
|211.52
|213.35
|0.00
|4252.47
|132891.95
|2282
|2008.02.01 07:31
|modify
|86
|6.30
|211.52
|210.13
|0.00
|2283
|2008.02.01 11:00
|modify
|86
|6.30
|211.52
|211.54
|0.00
|2284
|2008.02.01 11:00
|modify
|86
|6.30
|211.52
|211.55
|0.00
|2285
|2008.02.01 11:37
|s/l
|86
|6.30
|211.55
|211.55
|0.00
|183.64
|133075.59
|2286
|2008.02.01 12:57
|sell
|87
|9.30
|212.25
|0.00
|0.00
|2287
|2008.02.01 12:57
|modify
|87
|9.30
|212.25
|213.10
|0.00
|2288
|2008.02.01 13:25
|modify
|87
|9.30
|212.25
|212.24
|0.00
|2289
|2008.02.01 13:25
|modify
|87
|9.30
|212.25
|212.23
|0.00
|2290
|2008.02.01 13:25
|modify
|87
|9.30
|212.25
|212.22
|0.00
|2291
|2008.02.01 13:25
|modify
|87
|9.30
|212.25
|212.21
|0.00
|2292
|2008.02.01 13:25
|modify
|87
|9.30
|212.25
|212.19
|0.00
|2293
|2008.02.01 13:26
|modify
|87
|9.30
|212.25
|212.18
|0.00
|2294
|2008.02.01 13:26
|modify
|87
|9.30
|212.25
|212.17
|0.00
|2295
|2008.02.01 13:38
|modify
|87
|9.30
|212.25
|212.16
|0.00
|2296
|2008.02.01 13:38
|modify
|87
|9.30
|212.25
|212.15
|0.00
|2297
|2008.02.01 13:38
|modify
|87
|9.30
|212.25
|212.14
|0.00
|2298
|2008.02.01 13:38
|modify
|87
|9.30
|212.25
|212.12
|0.00
|2299
|2008.02.01 13:38
|modify
|87
|9.30
|212.25
|212.11
|0.00
|2300
|2008.02.01 13:38
|modify
|87
|9.30
|212.25
|212.09
|0.00
|2301
|2008.02.01 13:39
|modify
|87
|9.30
|212.25
|212.07
|0.00
|2302
|2008.02.01 13:39
|modify
|87
|9.30
|212.25
|212.06
|0.00
|2303
|2008.02.01 13:39
|modify
|87
|9.30
|212.25
|212.04
|0.00
|2304
|2008.02.01 13:39
|modify
|87
|9.30
|212.25
|212.03
|0.00
|2305
|2008.02.01 13:39
|modify
|87
|9.30
|212.25
|212.02
|0.00
|2306
|2008.02.01 13:39
|modify
|87
|9.30
|212.25
|212.00
|0.00
|2307
|2008.02.01 13:39
|modify
|87
|9.30
|212.25
|211.99
|0.00
|2308
|2008.02.01 13:39
|modify
|87
|9.30
|212.25
|211.97
|0.00
|2309
|2008.02.01 13:39
|modify
|87
|9.30
|212.25
|211.96
|0.00
|2310
|2008.02.01 13:39
|modify
|87
|9.30
|212.25
|211.94
|0.00
|2311
|2008.02.01 13:39
|modify
|87
|9.30
|212.25
|211.93
|0.00
|2312
|2008.02.01 13:39
|modify
|87
|9.30
|212.25
|211.91
|0.00
|2313
|2008.02.01 13:39
|modify
|87
|9.30
|212.25
|211.90
|0.00
|2314
|2008.02.01 13:39
|modify
|87
|9.30
|212.25
|211.88
|0.00
|2315
|2008.02.01 13:54
|s/l
|87
|9.30
|211.88
|211.88
|0.00
|3342.40
|136417.99
|2316
|2008.02.01 18:55
|buy
|88
|9.50
|209.05
|0.00
|0.00
|2317
|2008.02.01 18:55
|modify
|88
|9.50
|209.05
|207.79
|0.00
|2318
|2008.02.04 03:00
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.21
|0.00
|2319
|2008.02.04 03:00
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.25
|0.00
|2320
|2008.02.04 03:11
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.26
|0.00
|2321
|2008.02.04 03:13
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.27
|0.00
|2322
|2008.02.04 03:14
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.28
|0.00
|2323
|2008.02.04 03:14
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.29
|0.00
|2324
|2008.02.04 03:14
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.30
|0.00
|2325
|2008.02.04 03:14
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.31
|0.00
|2326
|2008.02.04 03:15
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.32
|0.00
|2327
|2008.02.04 03:15
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.33
|0.00
|2328
|2008.02.04 03:15
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.34
|0.00
|2329
|2008.02.04 03:15
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.35
|0.00
|2330
|2008.02.04 03:18
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.36
|0.00
|2331
|2008.02.04 03:19
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.37
|0.00
|2332
|2008.02.04 03:31
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.38
|0.00
|2333
|2008.02.04 03:31
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.39
|0.00
|2334
|2008.02.04 03:31
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.40
|0.00
|2335
|2008.02.04 03:31
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.41
|0.00
|2336
|2008.02.04 03:39
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.42
|0.00
|2337
|2008.02.04 03:39
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.43
|0.00
|2338
|2008.02.04 03:39
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.45
|0.00
|2339
|2008.02.04 03:42
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.46
|0.00
|2340
|2008.02.04 03:47
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.47
|0.00
|2341
|2008.02.04 03:49
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.48
|0.00
|2342
|2008.02.04 03:49
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.50
|0.00
|2343
|2008.02.04 03:51
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.51
|0.00
|2344
|2008.02.04 08:57
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.52
|0.00
|2345
|2008.02.04 08:58
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.53
|0.00
|2346
|2008.02.04 08:58
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.54
|0.00
|2347
|2008.02.04 08:58
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.55
|0.00
|2348
|2008.02.04 08:58
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.56
|0.00
|2349
|2008.02.04 08:58
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.58
|0.00
|2350
|2008.02.04 08:58
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.59
|0.00
|2351
|2008.02.04 08:58
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.60
|0.00
|2352
|2008.02.04 08:58
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.61
|0.00
|2353
|2008.02.04 08:59
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.62
|0.00
|2354
|2008.02.04 08:59
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.63
|0.00
|2355
|2008.02.04 08:59
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.64
|0.00
|2356
|2008.02.04 08:59
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.65
|0.00
|2357
|2008.02.04 08:59
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.66
|0.00
|2358
|2008.02.04 08:59
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.67
|0.00
|2359
|2008.02.04 08:59
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.68
|0.00
|2360
|2008.02.04 08:59
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.69
|0.00
|2361
|2008.02.04 09:00
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.70
|0.00
|2362
|2008.02.04 09:02
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.71
|0.00
|2363
|2008.02.04 09:02
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.72
|0.00
|2364
|2008.02.04 09:03
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.73
|0.00
|2365
|2008.02.04 09:06
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.74
|0.00
|2366
|2008.02.04 09:07
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.75
|0.00
|2367
|2008.02.04 09:07
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.76
|0.00
|2368
|2008.02.04 09:07
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.77
|0.00
|2369
|2008.02.04 09:07
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.78
|0.00
|2370
|2008.02.04 09:07
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.80
|0.00
|2371
|2008.02.04 09:07
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.82
|0.00
|2372
|2008.02.04 09:07
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.83
|0.00
|2373
|2008.02.04 09:07
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.85
|0.00
|2374
|2008.02.04 09:07
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.86
|0.00
|2375
|2008.02.04 09:07
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.88
|0.00
|2376
|2008.02.04 09:07
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.90
|0.00
|2377
|2008.02.04 09:07
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.91
|0.00
|2378
|2008.02.04 09:07
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.93
|0.00
|2379
|2008.02.04 09:08
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.94
|0.00
|2380
|2008.02.04 09:08
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.95
|0.00
|2381
|2008.02.04 09:08
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.96
|0.00
|2382
|2008.02.04 09:08
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.97
|0.00
|2383
|2008.02.04 09:08
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.98
|0.00
|2384
|2008.02.04 09:08
|modify
|88
|9.50
|209.05
|209.99
|0.00
|2385
|2008.02.04 09:08
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.00
|0.00
|2386
|2008.02.04 09:08
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.01
|0.00
|2387
|2008.02.04 09:08
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.02
|0.00
|2388
|2008.02.04 10:25
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.03
|0.00
|2389
|2008.02.04 10:25
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.04
|0.00
|2390
|2008.02.04 10:25
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.05
|0.00
|2391
|2008.02.04 10:26
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.06
|0.00
|2392
|2008.02.04 10:26
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.07
|0.00
|2393
|2008.02.04 10:27
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.08
|0.00
|2394
|2008.02.04 10:27
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.10
|0.00
|2395
|2008.02.04 10:27
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.11
|0.00
|2396
|2008.02.04 10:27
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.12
|0.00
|2397
|2008.02.04 10:39
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.13
|0.00
|2398
|2008.02.04 11:00
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.49
|0.00
|2399
|2008.02.04 11:00
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.50
|0.00
|2400
|2008.02.04 11:01
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.51
|0.00
|2401
|2008.02.04 11:01
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.53
|0.00
|2402
|2008.02.04 11:01
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.54
|0.00
|2403
|2008.02.04 11:06
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.55
|0.00
|2404
|2008.02.04 11:06
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.56
|0.00
|2405
|2008.02.04 11:06
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.57
|0.00
|2406
|2008.02.04 11:06
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.58
|0.00
|2407
|2008.02.04 11:11
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.59
|0.00
|2408
|2008.02.04 11:11
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.60
|0.00
|2409
|2008.02.04 11:11
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.62
|0.00
|2410
|2008.02.04 11:15
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.63
|0.00
|2411
|2008.02.04 11:15
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.66
|0.00
|2412
|2008.02.04 11:15
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.67
|0.00
|2413
|2008.02.04 11:16
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.69
|0.00
|2414
|2008.02.04 11:16
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.70
|0.00
|2415
|2008.02.04 11:16
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.71
|0.00
|2416
|2008.02.04 11:16
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.73
|0.00
|2417
|2008.02.04 11:16
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.74
|0.00
|2418
|2008.02.04 11:16
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.75
|0.00
|2419
|2008.02.04 11:17
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.76
|0.00
|2420
|2008.02.04 11:17
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.77
|0.00
|2421
|2008.02.04 11:17
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.79
|0.00
|2422
|2008.02.04 11:17
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.80
|0.00
|2423
|2008.02.04 12:08
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.81
|0.00
|2424
|2008.02.04 12:08
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.82
|0.00
|2425
|2008.02.04 12:12
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.85
|0.00
|2426
|2008.02.04 12:12
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.86
|0.00
|2427
|2008.02.04 12:12
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.88
|0.00
|2428
|2008.02.04 12:12
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.90
|0.00
|2429
|2008.02.04 12:12
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.91
|0.00
|2430
|2008.02.04 12:12
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.94
|0.00
|2431
|2008.02.04 12:13
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.95
|0.00
|2432
|2008.02.04 12:13
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.96
|0.00
|2433
|2008.02.04 12:13
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.98
|0.00
|2434
|2008.02.04 12:13
|modify
|88
|9.50
|209.05
|210.99
|0.00
|2435
|2008.02.04 12:13
|modify
|88
|9.50
|209.05
|211.00
|0.00
|2436
|2008.02.04 12:15
|sell
|89
|9.90
|211.60
|0.00
|0.00
|2437
|2008.02.04 12:15
|close
|88
|9.50
|211.60
|211.00
|0.00
|23738.65
|160156.65
|2438
|2008.02.04 12:15
|modify
|89
|9.90
|211.60
|212.32
|0.00
|2439
|2008.02.04 12:45
|sell
|90
|9.80
|211.49
|0.00
|0.00
|2440
|2008.02.04 12:45
|modify
|90
|9.80
|211.49
|212.22
|0.00
|2441
|2008.02.04 16:07
|buy
|91
|9.60
|210.68
|0.00
|0.00
|2442
|2008.02.04 16:07
|close
|90
|9.80
|210.68
|212.22
|0.00
|7707.54
|167864.19
|2443
|2008.02.04 16:07
|close
|89
|9.90
|210.68
|212.32
|0.00
|8843.58
|176707.77
|2444
|2008.02.04 16:07
|modify
|91
|9.60
|210.68
|208.89
|0.00
|2445
|2008.02.05 04:37
|buy
|92
|10.00
|210.45
|0.00
|0.00
|2446
|2008.02.05 04:37
|modify
|92
|10.00
|210.45
|209.77
|0.00
|2447
|2008.02.05 07:39
|modify
|92
|10.00
|210.45
|210.45
|0.00
|2448
|2008.02.05 07:44
|modify
|92
|10.00
|210.45
|210.48
|0.00
|2449
|2008.02.05 07:44
|modify
|92
|10.00
|210.45
|210.49
|0.00
|2450
|2008.02.05 07:45
|modify
|92
|10.00
|210.45
|210.50
|0.00
|2451
|2008.02.05 07:45
|modify
|92
|10.00
|210.45
|210.51
|0.00
|2452
|2008.02.05 07:50
|sell
|93
|10.00
|210.83
|0.00
|0.00
|2453
|2008.02.05 07:50
|close
|92
|10.00
|210.83
|210.51
|0.00
|3691.11
|180398.88
|2454
|2008.02.05 07:50
|close
|91
|9.60
|210.83
|208.89
|0.00
|1611.05
|182009.93
|2455
|2008.02.05 07:50
|modify
|93
|10.00
|210.83
|211.29
|0.00
|2456
|2008.02.05 08:14
|s/l
|93
|10.00
|211.29
|211.29
|0.00
|-4466.88
|177543.05
|2457
|2008.02.05 12:20
|sell
|94
|10.00
|211.81
|0.00
|0.00
|2458
|2008.02.05 12:20
|modify
|94
|10.00
|211.81
|212.53
|0.00
|2459
|2008.02.05 12:50
|sell
|95
|10.00
|211.77
|0.00
|0.00
|2460
|2008.02.05 12:50
|modify
|95
|10.00
|211.77
|212.49
|0.00
|2461
|2008.02.05 14:49
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.80
|0.00
|2462
|2008.02.05 14:49
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.79
|0.00
|2463
|2008.02.05 14:49
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.78
|0.00
|2464
|2008.02.05 14:49
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.77
|0.00
|2465
|2008.02.05 14:49
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.76
|0.00
|2466
|2008.02.05 14:49
|modify
|95
|10.00
|211.77
|211.76
|0.00
|2467
|2008.02.05 14:55
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.73
|0.00
|2468
|2008.02.05 14:55
|modify
|95
|10.00
|211.77
|211.73
|0.00
|2469
|2008.02.05 14:55
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.71
|0.00
|2470
|2008.02.05 14:55
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.69
|0.00
|2471
|2008.02.05 14:55
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.66
|0.00
|2472
|2008.02.05 14:55
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.63
|0.00
|2473
|2008.02.05 14:55
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.60
|0.00
|2474
|2008.02.05 14:55
|modify
|95
|10.00
|211.77
|211.60
|0.00
|2475
|2008.02.05 14:55
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.56
|0.00
|2476
|2008.02.05 14:55
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.51
|0.00
|2477
|2008.02.05 14:55
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.47
|0.00
|2478
|2008.02.05 14:55
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.43
|0.00
|2479
|2008.02.05 14:55
|modify
|95
|10.00
|211.77
|211.43
|0.00
|2480
|2008.02.05 14:56
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.42
|0.00
|2481
|2008.02.05 14:56
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.40
|0.00
|2482
|2008.02.05 14:56
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.38
|0.00
|2483
|2008.02.05 14:56
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.36
|0.00
|2484
|2008.02.05 14:56
|modify
|95
|10.00
|211.77
|211.36
|0.00
|2485
|2008.02.05 14:56
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.35
|0.00
|2486
|2008.02.05 14:56
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.34
|0.00
|2487
|2008.02.05 14:56
|modify
|95
|10.00
|211.77
|211.34
|0.00
|2488
|2008.02.05 14:59
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.33
|0.00
|2489
|2008.02.05 14:59
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.32
|0.00
|2490
|2008.02.05 14:59
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.30
|0.00
|2491
|2008.02.05 14:59
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.28
|0.00
|2492
|2008.02.05 14:59
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.26
|0.00
|2493
|2008.02.05 15:00
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.20
|0.00
|2494
|2008.02.05 15:00
|modify
|95
|10.00
|211.77
|211.20
|0.00
|2495
|2008.02.05 15:00
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.19
|0.00
|2496
|2008.02.05 15:00
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.18
|0.00
|2497
|2008.02.05 15:00
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.17
|0.00
|2498
|2008.02.05 15:00
|modify
|95
|10.00
|211.77
|211.17
|0.00
|2499
|2008.02.05 15:00
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.16
|0.00
|2500
|2008.02.05 15:00
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.15
|0.00
|2501
|2008.02.05 15:00
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.13
|0.00
|2502
|2008.02.05 15:00
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.12
|0.00
|2503
|2008.02.05 15:00
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.11
|0.00
|2504
|2008.02.05 15:01
|modify
|95
|10.00
|211.77
|211.11
|0.00
|2505
|2008.02.05 15:01
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.10
|0.00
|2506
|2008.02.05 15:01
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.08
|0.00
|2507
|2008.02.05 15:01
|modify
|95
|10.00
|211.77
|211.08
|0.00
|2508
|2008.02.05 15:01
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.07
|0.00
|2509
|2008.02.05 15:01
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.05
|0.00
|2510
|2008.02.05 15:01
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.03
|0.00
|2511
|2008.02.05 15:01
|modify
|95
|10.00
|211.77
|211.03
|0.00
|2512
|2008.02.05 15:01
|modify
|94
|10.00
|211.81
|211.00
|0.00
|2513
|2008.02.05 15:01
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.98
|0.00
|2514
|2008.02.05 15:01
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.95
|0.00
|2515
|2008.02.05 15:01
|modify
|95
|10.00
|211.77
|210.95
|0.00
|2516
|2008.02.05 15:12
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.94
|0.00
|2517
|2008.02.05 15:12
|modify
|95
|10.00
|211.77
|210.94
|0.00
|2518
|2008.02.05 15:13
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.93
|0.00
|2519
|2008.02.05 15:13
|modify
|95
|10.00
|211.77
|210.93
|0.00
|2520
|2008.02.05 15:13
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.92
|0.00
|2521
|2008.02.05 15:13
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.91
|0.00
|2522
|2008.02.05 15:13
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.90
|0.00
|2523
|2008.02.05 15:13
|modify
|95
|10.00
|211.77
|210.90
|0.00
|2524
|2008.02.05 15:14
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.88
|0.00
|2525
|2008.02.05 15:14
|modify
|95
|10.00
|211.77
|210.88
|0.00
|2526
|2008.02.05 15:14
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.86
|0.00
|2527
|2008.02.05 15:14
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.85
|0.00
|2528
|2008.02.05 15:14
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.83
|0.00
|2529
|2008.02.05 15:14
|modify
|95
|10.00
|211.77
|210.83
|0.00
|2530
|2008.02.05 15:14
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.81
|0.00
|2531
|2008.02.05 15:14
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.79
|0.00
|2532
|2008.02.05 15:14
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.77
|0.00
|2533
|2008.02.05 15:14
|modify
|95
|10.00
|211.77
|210.77
|0.00
|2534
|2008.02.05 15:15
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.76
|0.00
|2535
|2008.02.05 15:15
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.74
|0.00
|2536
|2008.02.05 15:15
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.73
|0.00
|2537
|2008.02.05 15:15
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.72
|0.00
|2538
|2008.02.05 15:15
|modify
|95
|10.00
|211.77
|210.72
|0.00
|2539
|2008.02.05 15:16
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.71
|0.00
|2540
|2008.02.05 15:16
|modify
|95
|10.00
|211.77
|210.71
|0.00
|2541
|2008.02.05 15:16
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.70
|0.00
|2542
|2008.02.05 15:16
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.69
|0.00
|2543
|2008.02.05 15:16
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.68
|0.00
|2544
|2008.02.05 15:16
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.67
|0.00
|2545
|2008.02.05 15:16
|modify
|95
|10.00
|211.77
|210.67
|0.00
|2546
|2008.02.05 15:35
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.64
|0.00
|2547
|2008.02.05 15:36
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.61
|0.00
|2548
|2008.02.05 15:36
|modify
|95
|10.00
|211.77
|210.61
|0.00
|2549
|2008.02.05 15:36
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.58
|0.00
|2550
|2008.02.05 15:36
|modify
|95
|10.00
|211.77
|210.58
|0.00
|2551
|2008.02.05 15:36
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.56
|0.00
|2552
|2008.02.05 15:36
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.53
|0.00
|2553
|2008.02.05 15:36
|modify
|95
|10.00
|211.77
|210.53
|0.00
|2554
|2008.02.05 15:36
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.51
|0.00
|2555
|2008.02.05 15:36
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.47
|0.00
|2556
|2008.02.05 15:37
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.46
|0.00
|2557
|2008.02.05 15:37
|modify
|95
|10.00
|211.77
|210.46
|0.00
|2558
|2008.02.05 15:37
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.45
|0.00
|2559
|2008.02.05 15:37
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.44
|0.00
|2560
|2008.02.05 15:37
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.42
|0.00
|2561
|2008.02.05 15:37
|modify
|95
|10.00
|211.77
|210.42
|0.00
|2562
|2008.02.05 15:37
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.41
|0.00
|2563
|2008.02.05 15:37
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.40
|0.00
|2564
|2008.02.05 15:37
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.38
|0.00
|2565
|2008.02.05 15:37
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.36
|0.00
|2566
|2008.02.05 15:38
|modify
|95
|10.00
|211.77
|210.36
|0.00
|2567
|2008.02.05 15:38
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.35
|0.00
|2568
|2008.02.05 15:38
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.33
|0.00
|2569
|2008.02.05 15:38
|modify
|95
|10.00
|211.77
|210.33
|0.00
|2570
|2008.02.05 15:38
|modify
|94
|10.00
|211.81
|210.32
|0.00
|2571
|2008.02.05 15:38
|modify
|95
|10.00
|211.77
|210.32
|0.00
|2572
|2008.02.05 16:30
|s/l
|94
|10.00
|210.32
|210.32
|0.00
|14466.02
|192009.07
|2573
|2008.02.05 16:30
|s/l
|95
|10.00
|210.32
|210.32
|0.00
|14077.67
|206086.74
|2574
|2008.02.06 00:35
|buy
|96
|10.00
|209.13
|0.00
|0.00
|2575
|2008.02.06 00:35
|modify
|96
|10.00
|209.13
|207.96
|0.00
|2576
|2008.02.06 08:35
|buy
|97
|10.00
|209.04
|0.00
|0.00
|2577
|2008.02.06 08:35
|modify
|97
|10.00
|209.04
|207.73
|0.00
|2578
|2008.02.06 08:53
|s/l
|96
|10.00
|207.96
|207.96
|0.00
|-11363.64
|194723.10
|2579
|2008.02.06 09:13
|s/l
|97
|10.00
|207.73
|207.73
|0.00
|-12724.62
|181998.48
|2580
|2008.02.06 09:30
|buy
|98
|10.00
|208.37
|0.00
|0.00
|2581
|2008.02.06 09:30
|modify
|98
|10.00
|208.37
|207.31
|0.00
|2582
|2008.02.07 00:55
|buy
|99
|10.00
|208.53
|0.00
|0.00
|2583
|2008.02.07 00:55
|modify
|99
|10.00
|208.53
|207.58
|0.00
|2584
|2008.02.07 02:16
|buy
|100
|9.90
|208.45
|0.00
|0.00
|2585
|2008.02.07 02:16
|modify
|100
|9.90
|208.45
|207.41
|0.00
|2586
|2008.02.07 03:30
|buy
|101
|8.20
|208.35
|0.00
|0.00
|2587
|2008.02.07 03:30
|modify
|101
|8.20
|208.35
|207.31
|0.00
|2588
|2008.02.07 07:10
|sell
|102
|8.60
|208.88
|0.00
|0.00
|2589
|2008.02.07 07:10
|close
|101
|8.20
|208.88
|207.31
|0.00
|4223.11
|186221.59
|2590
|2008.02.07 07:10
|close
|100
|9.90
|208.88
|207.41
|0.00
|4136.62
|190358.21
|2591
|2008.02.07 07:10
|close
|99
|10.00
|208.88
|207.58
|0.00
|3401.03
|193759.24
|2592
|2008.02.07 07:10
|close
|98
|10.00
|208.88
|207.31
|0.00
|5619.27
|199378.51
|2593
|2008.02.07 07:10
|modify
|102
|8.60
|208.88
|209.91
|0.00
|2594
|2008.02.07 10:09
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.87
|0.00
|2595
|2008.02.07 10:09
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.84
|0.00
|2596
|2008.02.07 10:09
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.82
|0.00
|2597
|2008.02.07 10:10
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.79
|0.00
|2598
|2008.02.07 10:10
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.78
|0.00
|2599
|2008.02.07 10:30
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.75
|0.00
|2600
|2008.02.07 10:30
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.72
|0.00
|2601
|2008.02.07 10:31
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.71
|0.00
|2602
|2008.02.07 10:32
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.70
|0.00
|2603
|2008.02.07 10:32
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.68
|0.00
|2604
|2008.02.07 10:32
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.63
|0.00
|2605
|2008.02.07 10:33
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.61
|0.00
|2606
|2008.02.07 10:35
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.60
|0.00
|2607
|2008.02.07 10:35
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.58
|0.00
|2608
|2008.02.07 10:35
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.57
|0.00
|2609
|2008.02.07 10:35
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.55
|0.00
|2610
|2008.02.07 10:35
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.53
|0.00
|2611
|2008.02.07 10:36
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.52
|0.00
|2612
|2008.02.07 10:36
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.51
|0.00
|2613
|2008.02.07 10:37
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.50
|0.00
|2614
|2008.02.07 10:37
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.46
|0.00
|2615
|2008.02.07 10:38
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.45
|0.00
|2616
|2008.02.07 10:38
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.43
|0.00
|2617
|2008.02.07 11:20
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.42
|0.00
|2618
|2008.02.07 11:21
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.40
|0.00
|2619
|2008.02.07 11:21
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.39
|0.00
|2620
|2008.02.07 11:23
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.38
|0.00
|2621
|2008.02.07 11:25
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.37
|0.00
|2622
|2008.02.07 11:25
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.35
|0.00
|2623
|2008.02.07 11:25
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.34
|0.00
|2624
|2008.02.07 11:25
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.32
|0.00
|2625
|2008.02.07 11:31
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.31
|0.00
|2626
|2008.02.07 11:32
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.30
|0.00
|2627
|2008.02.07 11:32
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.29
|0.00
|2628
|2008.02.07 11:33
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.28
|0.00
|2629
|2008.02.07 11:33
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.27
|0.00
|2630
|2008.02.07 11:33
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.26
|0.00
|2631
|2008.02.07 11:33
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.24
|0.00
|2632
|2008.02.07 11:47
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.23
|0.00
|2633
|2008.02.07 11:47
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.22
|0.00
|2634
|2008.02.07 11:47
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.21
|0.00
|2635
|2008.02.07 11:47
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.20
|0.00
|2636
|2008.02.07 11:47
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.19
|0.00
|2637
|2008.02.07 11:48
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.18
|0.00
|2638
|2008.02.07 11:48
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.15
|0.00
|2639
|2008.02.07 11:48
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.13
|0.00
|2640
|2008.02.07 11:48
|modify
|102
|8.60
|208.88
|208.08
|0.00
|2641
|2008.02.07 13:04
|s/l
|102
|8.60
|208.08
|208.08
|0.00
|6685.45
|206063.96
|2642
|2008.02.07 14:45
|buy
|103
|10.00
|206.34
|0.00
|0.00
|2643
|2008.02.07 14:45
|modify
|103
|10.00
|206.34
|205.45
|0.00
|2644
|2008.02.07 19:46
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.35
|0.00
|2645
|2008.02.07 19:46
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.37
|0.00
|2646
|2008.02.07 19:46
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.39
|0.00
|2647
|2008.02.07 19:57
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.41
|0.00
|2648
|2008.02.07 19:57
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.42
|0.00
|2649
|2008.02.07 19:57
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.43
|0.00
|2650
|2008.02.07 19:59
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.44
|0.00
|2651
|2008.02.07 19:59
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.45
|0.00
|2652
|2008.02.07 19:59
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.47
|0.00
|2653
|2008.02.07 19:59
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.48
|0.00
|2654
|2008.02.07 20:00
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.65
|0.00
|2655
|2008.02.07 20:00
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.66
|0.00
|2656
|2008.02.07 20:00
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.68
|0.00
|2657
|2008.02.07 20:00
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.69
|0.00
|2658
|2008.02.07 20:00
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.70
|0.00
|2659
|2008.02.07 20:00
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.71
|0.00
|2660
|2008.02.07 20:05
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.72
|0.00
|2661
|2008.02.07 20:06
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.74
|0.00
|2662
|2008.02.07 20:06
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.75
|0.00
|2663
|2008.02.07 20:06
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.76
|0.00
|2664
|2008.02.07 20:06
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.78
|0.00
|2665
|2008.02.07 20:06
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.79
|0.00
|2666
|2008.02.07 20:06
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.80
|0.00
|2667
|2008.02.07 20:06
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.82
|0.00
|2668
|2008.02.07 20:07
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.83
|0.00
|2669
|2008.02.07 20:07
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.84
|0.00
|2670
|2008.02.07 20:07
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.86
|0.00
|2671
|2008.02.07 20:07
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.87
|0.00
|2672
|2008.02.07 20:07
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.89
|0.00
|2673
|2008.02.07 20:07
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.90
|0.00
|2674
|2008.02.07 20:07
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.91
|0.00
|2675
|2008.02.07 20:07
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.92
|0.00
|2676
|2008.02.07 20:07
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.94
|0.00
|2677
|2008.02.07 20:07
|modify
|103
|10.00
|206.34
|206.95
|0.00
|2678
|2008.02.07 20:17
|sell
|104
|10.00
|208.77
|0.00
|0.00
|2679
|2008.02.07 20:17
|close
|103
|10.00
|208.77
|206.95
|0.00
|23601.40
|229665.36
|2680
|2008.02.07 20:17
|modify
|104
|10.00
|208.77
|211.56
|0.00
|2681
|2008.02.07 20:47
|sell
|105
|10.00
|208.64
|0.00
|0.00
|2682
|2008.02.07 20:47
|modify
|105
|10.00
|208.64
|211.37
|0.00
|2683
|2008.02.08 01:30
|buy
|106
|10.00
|208.32
|0.00
|0.00
|2684
|2008.02.08 01:30
|close
|105
|10.00
|208.32
|211.37
|0.00
|2757.90
|232423.26
|2685
|2008.02.08 01:30
|close
|104
|10.00
|208.32
|211.56
|0.00
|4020.16
|236443.42
|2686
|2008.02.08 01:30
|modify
|106
|10.00
|208.32
|205.17
|0.00
|2687
|2008.02.08 08:13
|modify
|106
|10.00
|208.32
|208.33
|0.00
|2688
|2008.02.08 08:16
|modify
|106
|10.00
|208.32
|208.34
|0.00
|2689
|2008.02.08 08:16
|modify
|106
|10.00
|208.32
|208.35
|0.00
|2690
|2008.02.08 08:16
|modify
|106
|10.00
|208.32
|208.36
|0.00
|2691
|2008.02.08 08:16
|modify
|106
|10.00
|208.32
|208.37
|0.00
|2692
|2008.02.08 08:17
|modify
|106
|10.00
|208.32
|208.38
|0.00
|2693
|2008.02.08 08:17
|modify
|106
|10.00
|208.32
|208.40
|0.00
|2694
|2008.02.08 08:17
|modify
|106
|10.00
|208.32
|208.41
|0.00
|2695
|2008.02.08 08:17
|modify
|106
|10.00
|208.32
|208.42
|0.00
|2696
|2008.02.08 08:17
|modify
|106
|10.00
|208.32
|208.43
|0.00
|2697
|2008.02.08 08:17
|modify
|106
|10.00
|208.32
|208.44
|0.00
|2698
|2008.02.08 08:17
|modify
|106
|10.00
|208.32
|208.45
|0.00
|2699
|2008.02.08 08:17
|modify
|106
|10.00
|208.32
|208.46
|0.00
|2700
|2008.02.08 09:20
|sell
|107
|10.00
|209.28
|0.00
|0.00
|2701
|2008.02.08 09:20
|close
|106
|10.00
|209.28
|208.46
|0.00
|9324.91
|245768.33
|2702
|2008.02.08 09:20
|modify
|107
|10.00
|209.28
|210.20
|0.00
|2703
|2008.02.08 09:50
|sell
|108
|10.00
|209.51
|0.00
|0.00
|2704
|2008.02.08 09:50
|modify
|108
|10.00
|209.51
|210.47
|0.00
|2705
|2008.02.08 10:50
|sell
|109
|10.00
|209.82
|0.00
|0.00
|2706
|2008.02.08 10:50
|modify
|109
|10.00
|209.82
|210.74
|0.00
|2707
|2008.02.08 11:40
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.81
|0.00
|2708
|2008.02.08 11:40
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.79
|0.00
|2709
|2008.02.08 11:40
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.78
|0.00
|2710
|2008.02.08 11:40
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.75
|0.00
|2711
|2008.02.08 11:41
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.74
|0.00
|2712
|2008.02.08 11:41
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.72
|0.00
|2713
|2008.02.08 11:41
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.69
|0.00
|2714
|2008.02.08 11:41
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.67
|0.00
|2715
|2008.02.08 11:41
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.66
|0.00
|2716
|2008.02.08 11:45
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.65
|0.00
|2717
|2008.02.08 11:45
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.64
|0.00
|2718
|2008.02.08 11:45
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.63
|0.00
|2719
|2008.02.08 11:45
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.61
|0.00
|2720
|2008.02.08 11:45
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.60
|0.00
|2721
|2008.02.08 11:45
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.58
|0.00
|2722
|2008.02.08 11:45
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.56
|0.00
|2723
|2008.02.08 11:46
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.55
|0.00
|2724
|2008.02.08 11:46
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.53
|0.00
|2725
|2008.02.08 11:46
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.52
|0.00
|2726
|2008.02.08 11:46
|modify
|108
|10.00
|209.51
|209.50
|0.00
|2727
|2008.02.08 11:46
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.50
|0.00
|2728
|2008.02.08 11:48
|modify
|108
|10.00
|209.51
|209.48
|0.00
|2729
|2008.02.08 11:48
|modify
|109
|10.00
|209.82
|209.48
|0.00
|2730
|2008.02.08 11:56
|s/l
|108
|10.00
|209.48
|209.48
|0.00
|291.34
|246059.67
|2731
|2008.02.08 11:56
|s/l
|109
|10.00
|209.48
|209.48
|0.00
|3301.93
|249361.60
|2732
|2008.02.08 15:22
|buy
|110
|10.00
|208.81
|0.00
|0.00
|2733
|2008.02.08 15:22
|close
|107
|10.00
|208.81
|210.20
|0.00
|4564.88
|253926.48
|2734
|2008.02.08 15:22
|modify
|110
|10.00
|208.81
|207.11
|0.00
|2735
|2008.02.11 09:03
|s/l
|110
|10.00
|207.11
|207.11
|0.00
|-16294.91
|237631.57
|2736
|2008.02.11 09:25
|buy
|111
|10.00
|207.14
|0.00
|0.00
|2737
|2008.02.11 09:25
|modify
|111
|10.00
|207.14
|206.38
|0.00
|2738
|2008.02.11 09:55
|buy
|112
|10.00
|207.30
|0.00
|0.00
|2739
|2008.02.11 09:55
|modify
|112
|10.00
|207.30
|206.54
|0.00
|2740
|2008.02.11 11:30
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.16
|0.00
|2741
|2008.02.11 11:30
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.17
|0.00
|2742
|2008.02.11 11:30
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.18
|0.00
|2743
|2008.02.11 11:30
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.19
|0.00
|2744
|2008.02.11 11:30
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.21
|0.00
|2745
|2008.02.11 11:30
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.22
|0.00
|2746
|2008.02.11 11:30
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.23
|0.00
|2747
|2008.02.11 11:31
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.24
|0.00
|2748
|2008.02.11 11:31
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.25
|0.00
|2749
|2008.02.11 11:31
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.26
|0.00
|2750
|2008.02.11 11:31
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.27
|0.00
|2751
|2008.02.11 11:31
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.28
|0.00
|2752
|2008.02.11 11:31
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.30
|0.00
|2753
|2008.02.11 11:31
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.32
|0.00
|2754
|2008.02.11 11:31
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.34
|0.00
|2755
|2008.02.11 11:31
|modify
|112
|10.00
|207.30
|207.34
|0.00
|2756
|2008.02.11 11:31
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.36
|0.00
|2757
|2008.02.11 11:31
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.38
|0.00
|2758
|2008.02.11 11:31
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.40
|0.00
|2759
|2008.02.11 11:31
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.42
|0.00
|2760
|2008.02.11 11:31
|modify
|112
|10.00
|207.30
|207.42
|0.00
|2761
|2008.02.11 11:31
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.44
|0.00
|2762
|2008.02.11 11:31
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.46
|0.00
|2763
|2008.02.11 11:31
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.47
|0.00
|2764
|2008.02.11 11:31
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.49
|0.00
|2765
|2008.02.11 11:31
|modify
|112
|10.00
|207.30
|207.49
|0.00
|2766
|2008.02.11 11:52
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.50
|0.00
|2767
|2008.02.11 11:52
|modify
|112
|10.00
|207.30
|207.50
|0.00
|2768
|2008.02.11 12:00
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.51
|0.00
|2769
|2008.02.11 12:00
|modify
|112
|10.00
|207.30
|207.51
|0.00
|2770
|2008.02.11 12:00
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.52
|0.00
|2771
|2008.02.11 12:00
|modify
|112
|10.00
|207.30
|207.52
|0.00
|2772
|2008.02.11 12:00
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.53
|0.00
|2773
|2008.02.11 12:00
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.54
|0.00
|2774
|2008.02.11 12:00
|modify
|112
|10.00
|207.30
|207.54
|0.00
|2775
|2008.02.11 12:12
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.55
|0.00
|2776
|2008.02.11 12:12
|modify
|112
|10.00
|207.30
|207.55
|0.00
|2777
|2008.02.11 12:16
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.56
|0.00
|2778
|2008.02.11 12:16
|modify
|112
|10.00
|207.30
|207.56
|0.00
|2779
|2008.02.11 12:16
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.57
|0.00
|2780
|2008.02.11 12:16
|modify
|112
|10.00
|207.30
|207.57
|0.00
|2781
|2008.02.11 12:16
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.58
|0.00
|2782
|2008.02.11 12:16
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.59
|0.00
|2783
|2008.02.11 12:16
|modify
|112
|10.00
|207.30
|207.59
|0.00
|2784
|2008.02.11 12:16
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.60
|0.00
|2785
|2008.02.11 12:16
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.61
|0.00
|2786
|2008.02.11 12:17
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.63
|0.00
|2787
|2008.02.11 12:17
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.64
|0.00
|2788
|2008.02.11 12:17
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.65
|0.00
|2789
|2008.02.11 12:17
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.66
|0.00
|2790
|2008.02.11 12:17
|modify
|112
|10.00
|207.30
|207.66
|0.00
|2791
|2008.02.11 12:17
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.67
|0.00
|2792
|2008.02.11 12:17
|modify
|112
|10.00
|207.30
|207.67
|0.00
|2793
|2008.02.11 12:17
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.68
|0.00
|2794
|2008.02.11 12:17
|modify
|112
|10.00
|207.30
|207.68
|0.00
|2795
|2008.02.11 12:18
|modify
|111
|10.00
|207.14
|207.69
|0.00
|2796
|2008.02.11 12:18
|modify
|112
|10.00
|207.30
|207.69
|0.00
|2797
|2008.02.11 14:45
|sell
|113
|10.00
|208.15
|0.00
|0.00
|2798
|2008.02.11 14:45
|close
|112
|10.00
|208.15
|207.69
|0.00
|8257.24
|245888.81
|2799
|2008.02.11 14:45
|close
|111
|10.00
|208.15
|207.69
|0.00
|9811.54
|255700.35
|2800
|2008.02.11 14:45
|modify
|113
|10.00
|208.15
|210.74
|0.00
|2801
|2008.02.11 16:20
|buy
|114
|10.00
|207.44
|0.00
|0.00
|2802
|2008.02.11 16:20
|close
|113
|10.00
|207.44
|210.74
|0.00
|6896.55
|262596.90
|2803
|2008.02.11 16:20
|modify
|114
|10.00
|207.44
|205.21
|0.00
|2804
|2008.02.11 16:55
|buy
|115
|10.00
|207.84
|0.00
|0.00
|2805
|2008.02.11 16:55
|modify
|115
|10.00
|207.84
|205.61
|0.00
|2806
|2008.02.12 02:00
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.56
|0.00
|2807
|2008.02.12 02:00
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.57
|0.00
|2808
|2008.02.12 02:09
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.58
|0.00
|2809
|2008.02.12 02:16
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.59
|0.00
|2810
|2008.02.12 02:16
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.60
|0.00
|2811
|2008.02.12 02:16
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.61
|0.00
|2812
|2008.02.12 02:17
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.62
|0.00
|2813
|2008.02.12 02:22
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.65
|0.00
|2814
|2008.02.12 02:23
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.68
|0.00
|2815
|2008.02.12 02:23
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.69
|0.00
|2816
|2008.02.12 02:26
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.74
|0.00
|2817
|2008.02.12 02:27
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.76
|0.00
|2818
|2008.02.12 02:27
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.77
|0.00
|2819
|2008.02.12 02:27
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.78
|0.00
|2820
|2008.02.12 02:27
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.80
|0.00
|2821
|2008.02.12 02:28
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.81
|0.00
|2822
|2008.02.12 04:00
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.82
|0.00
|2823
|2008.02.12 04:00
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.83
|0.00
|2824
|2008.02.12 04:03
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.85
|0.00
|2825
|2008.02.12 04:03
|modify
|115
|10.00
|207.84
|207.85
|0.00
|2826
|2008.02.12 05:00
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.93
|0.00
|2827
|2008.02.12 05:00
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.94
|0.00
|2828
|2008.02.12 05:01
|modify
|115
|10.00
|207.84
|207.94
|0.00
|2829
|2008.02.12 05:01
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.96
|0.00
|2830
|2008.02.12 05:02
|modify
|115
|10.00
|207.84
|207.96
|0.00
|2831
|2008.02.12 05:02
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.97
|0.00
|2832
|2008.02.12 05:03
|modify
|115
|10.00
|207.84
|207.97
|0.00
|2833
|2008.02.12 05:31
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.98
|0.00
|2834
|2008.02.12 05:31
|modify
|115
|10.00
|207.84
|207.98
|0.00
|2835
|2008.02.12 05:31
|modify
|114
|10.00
|207.44
|207.99
|0.00
|2836
|2008.02.12 05:31
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.00
|0.00
|2837
|2008.02.12 05:31
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.01
|0.00
|2838
|2008.02.12 05:31
|modify
|115
|10.00
|207.84
|208.01
|0.00
|2839
|2008.02.12 05:50
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.02
|0.00
|2840
|2008.02.12 05:50
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.03
|0.00
|2841
|2008.02.12 05:50
|modify
|115
|10.00
|207.84
|208.03
|0.00
|2842
|2008.02.12 06:30
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.05
|0.00
|2843
|2008.02.12 06:30
|modify
|115
|10.00
|207.84
|208.05
|0.00
|2844
|2008.02.12 06:36
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.06
|0.00
|2845
|2008.02.12 06:36
|modify
|115
|10.00
|207.84
|208.06
|0.00
|2846
|2008.02.12 06:37
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.07
|0.00
|2847
|2008.02.12 06:37
|modify
|115
|10.00
|207.84
|208.07
|0.00
|2848
|2008.02.12 06:37
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.08
|0.00
|2849
|2008.02.12 06:38
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.09
|0.00
|2850
|2008.02.12 06:38
|modify
|115
|10.00
|207.84
|208.09
|0.00
|2851
|2008.02.12 06:39
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.10
|0.00
|2852
|2008.02.12 06:39
|modify
|115
|10.00
|207.84
|208.10
|0.00
|2853
|2008.02.12 06:40
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.11
|0.00
|2854
|2008.02.12 06:41
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.12
|0.00
|2855
|2008.02.12 06:41
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.14
|0.00
|2856
|2008.02.12 06:41
|modify
|115
|10.00
|207.84
|208.14
|0.00
|2857
|2008.02.12 06:42
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.15
|0.00
|2858
|2008.02.12 06:42
|modify
|115
|10.00
|207.84
|208.15
|0.00
|2859
|2008.02.12 06:43
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.16
|0.00
|2860
|2008.02.12 06:44
|modify
|115
|10.00
|207.84
|208.16
|0.00
|2861
|2008.02.12 06:45
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.18
|0.00
|2862
|2008.02.12 06:45
|modify
|115
|10.00
|207.84
|208.18
|0.00
|2863
|2008.02.12 06:51
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.19
|0.00
|2864
|2008.02.12 06:51
|modify
|115
|10.00
|207.84
|208.19
|0.00
|2865
|2008.02.12 06:55
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.25
|0.00
|2866
|2008.02.12 06:56
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.27
|0.00
|2867
|2008.02.12 06:56
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.28
|0.00
|2868
|2008.02.12 06:56
|modify
|115
|10.00
|207.84
|208.28
|0.00
|2869
|2008.02.12 06:59
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.30
|0.00
|2870
|2008.02.12 07:00
|modify
|115
|10.00
|207.84
|208.29
|0.00
|2871
|2008.02.12 07:00
|modify
|115
|10.00
|207.84
|208.30
|0.00
|2872
|2008.02.12 07:01
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.33
|0.00
|2873
|2008.02.12 07:01
|modify
|114
|10.00
|207.44
|208.35
|0.00
|2874
|2008.02.12 07:01
|modify
|115
|10.00
|207.84
|208.35
|0.00
|2875
|2008.02.12 07:40
|sell
|116
|10.00
|208.79
|0.00
|0.00
|2876
|2008.02.12 07:40
|close
|115
|10.00
|208.79
|208.35
|0.00
|9451.63
|272048.53
|2877
|2008.02.12 07:40
|close
|114
|10.00
|208.79
|208.35
|0.00
|13338.14
|285386.67
|2878
|2008.02.12 07:40
|modify
|116
|10.00
|208.79
|209.46
|0.00
|2879
|2008.02.12 10:30
|modify
|116
|10.00
|208.79
|208.78
|0.00
|2880
|2008.02.12 10:30
|modify
|116
|10.00
|208.79
|208.71
|0.00
|2881
|2008.02.12 10:30
|modify
|116
|10.00
|208.79
|208.67
|0.00
|2882
|2008.02.12 10:30
|modify
|116
|10.00
|208.79
|208.57
|0.00
|2883
|2008.02.12 10:30
|modify
|116
|10.00
|208.79
|208.48
|0.00
|2884
|2008.02.12 10:31
|modify
|116
|10.00
|208.79
|208.47
|0.00
|2885
|2008.02.12 10:31
|modify
|116
|10.00
|208.79
|208.45
|0.00
|2886
|2008.02.12 10:31
|modify
|116
|10.00
|208.79
|208.43
|0.00
|2887
|2008.02.12 10:32
|modify
|116
|10.00
|208.79
|208.41
|0.00
|2888
|2008.02.12 10:32
|modify
|116
|10.00
|208.79
|208.40
|0.00
|2889
|2008.02.12 10:32
|modify
|116
|10.00
|208.79
|208.38
|0.00
|2890
|2008.02.12 10:32
|modify
|116
|10.00
|208.79
|208.37
|0.00
|2891
|2008.02.12 10:35
|buy
|117
|10.00
|208.00
|0.00
|0.00
|2892
|2008.02.12 10:35
|close
|116
|10.00
|208.00
|208.37
|0.00
|7673.63
|293060.30
|2893
|2008.02.12 10:35
|modify
|117
|10.00
|208.00
|207.31
|0.00
|2894
|2008.02.12 11:54
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.00
|0.00
|2895
|2008.02.12 11:56
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.01
|0.00
|2896
|2008.02.12 11:56
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.02
|0.00
|2897
|2008.02.12 11:56
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.04
|0.00
|2898
|2008.02.12 11:56
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.05
|0.00
|2899
|2008.02.12 11:56
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.06
|0.00
|2900
|2008.02.12 11:58
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.07
|0.00
|2901
|2008.02.12 11:58
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.08
|0.00
|2902
|2008.02.12 11:58
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.09
|0.00
|2903
|2008.02.12 11:58
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.10
|0.00
|2904
|2008.02.12 12:01
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.11
|0.00
|2905
|2008.02.12 12:02
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.12
|0.00
|2906
|2008.02.12 12:02
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.13
|0.00
|2907
|2008.02.12 12:03
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.14
|0.00
|2908
|2008.02.12 12:04
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.15
|0.00
|2909
|2008.02.12 12:04
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.16
|0.00
|2910
|2008.02.12 12:04
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.17
|0.00
|2911
|2008.02.12 12:05
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.19
|0.00
|2912
|2008.02.12 12:05
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.22
|0.00
|2913
|2008.02.12 12:05
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.24
|0.00
|2914
|2008.02.12 12:05
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.27
|0.00
|2915
|2008.02.12 12:05
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.28
|0.00
|2916
|2008.02.12 12:05
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.29
|0.00
|2917
|2008.02.12 12:05
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.31
|0.00
|2918
|2008.02.12 12:05
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.32
|0.00
|2919
|2008.02.12 12:05
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.34
|0.00
|2920
|2008.02.12 12:05
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.35
|0.00
|2921
|2008.02.12 12:05
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.37
|0.00
|2922
|2008.02.12 12:23
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.39
|0.00
|2923
|2008.02.12 12:32
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.40
|0.00
|2924
|2008.02.12 12:32
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.41
|0.00
|2925
|2008.02.12 13:06
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.42
|0.00
|2926
|2008.02.12 13:06
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.43
|0.00
|2927
|2008.02.12 13:06
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.44
|0.00
|2928
|2008.02.12 13:06
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.45
|0.00
|2929
|2008.02.12 13:07
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.46
|0.00
|2930
|2008.02.12 13:08
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.47
|0.00
|2931
|2008.02.12 13:08
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.48
|0.00
|2932
|2008.02.12 13:08
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.49
|0.00
|2933
|2008.02.12 13:10
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.51
|0.00
|2934
|2008.02.12 13:10
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.52
|0.00
|2935
|2008.02.12 13:10
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.53
|0.00
|2936
|2008.02.12 13:10
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.54
|0.00
|2937
|2008.02.12 13:10
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.56
|0.00
|2938
|2008.02.12 13:10
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.57
|0.00
|2939
|2008.02.12 13:11
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.60
|0.00
|2940
|2008.02.12 13:11
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.62
|0.00
|2941
|2008.02.12 13:11
|modify
|117
|10.00
|208.00
|208.63
|0.00
|2942
|2008.02.12 13:40
|sell
|118
|10.00
|209.13
|0.00
|0.00
|2943
|2008.02.12 13:40
|close
|117
|10.00
|209.13
|208.63
|0.00
|10978.33
|304038.63
|2944
|2008.02.12 13:40
|modify
|118
|10.00
|209.13
|210.07
|0.00
|2945
|2008.02.12 14:30
|sell
|119
|10.00
|209.62
|0.00
|0.00
|2946
|2008.02.12 14:30
|modify
|119
|10.00
|209.62
|210.59
|0.00
|2947
|2008.02.12 15:07
|s/l
|118
|10.00
|210.07
|210.07
|0.00
|-9129.76
|294908.87
|2948
|2008.02.12 16:04
|s/l
|119
|10.00
|210.59
|210.59
|0.00
|-9421.13
|285487.74
|2949
|2008.02.12 17:01
|sell
|120
|10.00
|210.61
|0.00
|0.00
|2950
|2008.02.12 17:01
|modify
|120
|10.00
|210.61
|212.28
|0.00
|2951
|2008.02.12 17:31
|sell
|121
|10.00
|210.74
|0.00
|0.00
|2952
|2008.02.12 17:31
|modify
|121
|10.00
|210.74
|212.48
|0.00
|2953
|2008.02.13 02:00
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.73
|0.00
|2954
|2008.02.13 02:00
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.72
|0.00
|2955
|2008.02.13 02:00
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.71
|0.00
|2956
|2008.02.13 02:00
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.70
|0.00
|2957
|2008.02.13 02:00
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.69
|0.00
|2958
|2008.02.13 02:00
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.68
|0.00
|2959
|2008.02.13 02:00
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.67
|0.00
|2960
|2008.02.13 02:00
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.66
|0.00
|2961
|2008.02.13 02:00
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.65
|0.00
|2962
|2008.02.13 02:01
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.64
|0.00
|2963
|2008.02.13 02:08
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.63
|0.00
|2964
|2008.02.13 02:08
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.62
|0.00
|2965
|2008.02.13 02:08
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.61
|0.00
|2966
|2008.02.13 02:08
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.60
|0.00
|2967
|2008.02.13 02:08
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.60
|0.00
|2968
|2008.02.13 03:00
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.59
|0.00
|2969
|2008.02.13 03:00
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.58
|0.00
|2970
|2008.02.13 03:01
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.57
|0.00
|2971
|2008.02.13 03:01
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.56
|0.00
|2972
|2008.02.13 03:01
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.55
|0.00
|2973
|2008.02.13 03:02
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.54
|0.00
|2974
|2008.02.13 03:02
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.53
|0.00
|2975
|2008.02.13 03:02
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.52
|0.00
|2976
|2008.02.13 03:05
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.53
|0.00
|2977
|2008.02.13 03:05
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.51
|0.00
|2978
|2008.02.13 03:05
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.51
|0.00
|2979
|2008.02.13 03:06
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.50
|0.00
|2980
|2008.02.13 03:28
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.49
|0.00
|2981
|2008.02.13 03:28
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.48
|0.00
|2982
|2008.02.13 03:28
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.46
|0.00
|2983
|2008.02.13 03:30
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.47
|0.00
|2984
|2008.02.13 03:30
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.45
|0.00
|2985
|2008.02.13 03:30
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.45
|0.00
|2986
|2008.02.13 03:31
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.44
|0.00
|2987
|2008.02.13 03:31
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.44
|0.00
|2988
|2008.02.13 03:36
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.43
|0.00
|2989
|2008.02.13 03:36
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.42
|0.00
|2990
|2008.02.13 03:36
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.42
|0.00
|2991
|2008.02.13 03:37
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.41
|0.00
|2992
|2008.02.13 03:37
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.40
|0.00
|2993
|2008.02.13 03:37
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.39
|0.00
|2994
|2008.02.13 03:37
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.38
|0.00
|2995
|2008.02.13 03:37
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.37
|0.00
|2996
|2008.02.13 03:40
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.41
|0.00
|2997
|2008.02.13 03:41
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.40
|0.00
|2998
|2008.02.13 03:41
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.39
|0.00
|2999
|2008.02.13 03:42
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.38
|0.00
|3000
|2008.02.13 03:42
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.36
|0.00
|3001
|2008.02.13 03:42
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.35
|0.00
|3002
|2008.02.13 03:42
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.35
|0.00
|3003
|2008.02.13 03:43
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.34
|0.00
|3004
|2008.02.13 03:43
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.33
|0.00
|3005
|2008.02.13 03:43
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.32
|0.00
|3006
|2008.02.13 03:43
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.31
|0.00
|3007
|2008.02.13 03:45
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.34
|0.00
|3008
|2008.02.13 07:08
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.33
|0.00
|3009
|2008.02.13 07:08
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.31
|0.00
|3010
|2008.02.13 07:08
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.29
|0.00
|3011
|2008.02.13 07:08
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.28
|0.00
|3012
|2008.02.13 07:08
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.26
|0.00
|3013
|2008.02.13 07:08
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.25
|0.00
|3014
|2008.02.13 07:08
|modify
|120
|10.00
|210.61
|210.23
|0.00
|3015
|2008.02.13 07:08
|modify
|121
|10.00
|210.74
|210.23
|0.00
|3016
|2008.02.13 07:25
|buy
|122
|10.00
|209.80
|0.00
|0.00
|3017
|2008.02.13 07:25
|close
|121
|10.00
|209.80
|210.23
|0.00
|8777.90
|294265.64
|3018
|2008.02.13 07:25
|close
|120
|10.00
|209.80
|210.23
|0.00
|7515.64
|301781.28
|3019
|2008.02.13 07:25
|modify
|122
|10.00
|209.80
|208.98
|0.00
|3020
|2008.02.13 07:55
|buy
|123
|10.00
|209.63
|0.00
|0.00
|3021
|2008.02.13 07:55
|modify
|123
|10.00
|209.63
|208.80
|0.00
|3022
|2008.02.13 11:00
|modify
|123
|10.00
|209.63
|209.64
|0.00
|3023
|2008.02.13 11:00
|modify
|123
|10.00
|209.63
|209.65
|0.00
|3024
|2008.02.13 11:00
|modify
|123
|10.00
|209.63
|209.66
|0.00
|3025
|2008.02.13 11:00
|modify
|123
|10.00
|209.63
|209.67
|0.00
|3026
|2008.02.13 11:00
|modify
|123
|10.00
|209.63
|209.68
|0.00
|3027
|2008.02.13 11:00
|modify
|123
|10.00
|209.63
|209.69
|0.00
|3028
|2008.02.13 11:01
|modify
|123
|10.00
|209.63
|209.70
|0.00
|3029
|2008.02.13 11:01
|modify
|123
|10.00
|209.63
|209.71
|0.00
|3030
|2008.02.13 11:01
|modify
|123
|10.00
|209.63
|209.72
|0.00
|3031
|2008.02.13 11:01
|modify
|123
|10.00
|209.63
|209.73
|0.00
|3032
|2008.02.13 11:01
|modify
|123
|10.00
|209.63
|209.74
|0.00
|3033
|2008.02.13 11:01
|modify
|123
|10.00
|209.63
|209.75
|0.00
|3034
|2008.02.13 11:02
|modify
|123
|10.00
|209.63
|209.76
|0.00
|3035
|2008.02.13 11:02
|modify
|123
|10.00
|209.63
|209.77
|0.00
|3036
|2008.02.13 11:02
|modify
|123
|10.00
|209.63
|209.78
|0.00
|3037
|2008.02.13 11:02
|modify
|123
|10.00
|209.63
|209.79
|0.00
|3038
|2008.02.13 11:02
|modify
|122
|10.00
|209.80
|209.80
|0.00
|3039
|2008.02.13 11:02
|modify
|122
|10.00
|209.80
|209.81
|0.00
|3040
|2008.02.13 11:02
|modify
|123
|10.00
|209.63
|209.81
|0.00
|3041
|2008.02.13 11:08
|modify
|122
|10.00
|209.80
|209.82
|0.00
|3042
|2008.02.13 11:08
|modify
|122
|10.00
|209.80
|209.83
|0.00
|3043
|2008.02.13 11:08
|modify
|123
|10.00
|209.63
|209.83
|0.00
|3044
|2008.02.13 11:10
|modify
|122
|10.00
|209.80
|209.84
|0.00
|3045
|2008.02.13 11:10
|modify
|122
|10.00
|209.80
|209.85
|0.00
|3046
|2008.02.13 11:10
|modify
|122
|10.00
|209.80
|209.86
|0.00
|3047
|2008.02.13 11:10
|modify
|122
|10.00
|209.80
|209.87
|0.00
|3048
|2008.02.13 11:10
|modify
|122
|10.00
|209.80
|209.88
|0.00
|3049
|2008.02.13 11:10
|modify
|122
|10.00
|209.80
|209.89
|0.00
|3050
|2008.02.13 11:10
|modify
|122
|10.00
|209.80
|209.90
|0.00
|3051
|2008.02.13 11:10
|modify
|122
|10.00
|209.80
|209.91
|0.00
|3052
|2008.02.13 11:10
|modify
|122
|10.00
|209.80
|209.92
|0.00
|3053
|2008.02.13 11:10
|modify
|122
|10.00
|209.80
|209.93
|0.00
|3054
|2008.02.13 11:10
|modify
|122
|10.00
|209.80
|209.94
|0.00
|3055
|2008.02.13 11:10
|modify
|122
|10.00
|209.80
|209.95
|0.00
|3056
|2008.02.13 11:10
|modify
|122
|10.00
|209.80
|209.96
|0.00
|3057
|2008.02.13 11:10
|modify
|123
|10.00
|209.63
|209.96
|0.00
|3058
|2008.02.13 11:11
|modify
|122
|10.00
|209.80
|209.97
|0.00
|3059
|2008.02.13 11:11
|modify
|122
|10.00
|209.80
|209.98
|0.00
|3060
|2008.02.13 11:11
|modify
|122
|10.00
|209.80
|209.99
|0.00
|3061
|2008.02.13 11:11
|modify
|122
|10.00
|209.80
|210.00
|0.00
|3062
|2008.02.13 11:11
|modify
|122
|10.00
|209.80
|210.01
|0.00
|3063
|2008.02.13 11:11
|modify
|122
|10.00
|209.80
|210.02
|0.00
|3064
|2008.02.13 11:11
|modify
|122
|10.00
|209.80
|210.03
|0.00
|3065
|2008.02.13 11:11
|modify
|122
|10.00
|209.80
|210.04
|0.00
|3066
|2008.02.13 11:11
|modify
|122
|10.00
|209.80
|210.05
|0.00
|3067
|2008.02.13 11:11
|modify
|122
|10.00
|209.80
|210.06
|0.00
|3068
|2008.02.13 11:11
|modify
|123
|10.00
|209.63
|210.06
|0.00
|3069
|2008.02.13 11:12
|modify
|122
|10.00
|209.80
|210.07
|0.00
|3070
|2008.02.13 11:12
|modify
|122
|10.00
|209.80
|210.08
|0.00
|3071
|2008.02.13 11:12
|modify
|122
|10.00
|209.80
|210.09
|0.00
|3072
|2008.02.13 11:12
|modify
|122
|10.00
|209.80
|210.10
|0.00
|3073
|2008.02.13 11:12
|modify
|122
|10.00
|209.80
|210.11
|0.00
|3074
|2008.02.13 11:12
|modify
|122
|10.00
|209.80
|210.12
|0.00
|3075
|2008.02.13 11:12
|modify
|122
|10.00
|209.80
|210.13
|0.00
|3076
|2008.02.13 11:12
|modify
|122
|10.00
|209.80
|210.14
|0.00
|3077
|2008.02.13 11:12
|modify
|122
|10.00
|209.80
|210.15
|0.00
|3078
|2008.02.13 11:12
|modify
|122
|10.00
|209.80
|210.16
|0.00
|3079
|2008.02.13 11:12
|modify
|122
|10.00
|209.80
|210.17
|0.00
|3080
|2008.02.13 11:15
|modify
|123
|10.00
|209.63
|210.07
|0.00
|3081
|2008.02.13 11:16
|modify
|123
|10.00
|209.63
|210.08
|0.00
|3082
|2008.02.13 11:16
|modify
|123
|10.00
|209.63
|210.09
|0.00
|3083
|2008.02.13 11:16
|modify
|123
|10.00
|209.63
|210.10
|0.00
|3084
|2008.02.13 11:16
|modify
|123
|10.00
|209.63
|210.11
|0.00
|3085
|2008.02.13 11:17
|modify
|123
|10.00
|209.63
|210.12
|0.00
|3086
|2008.02.13 11:17
|modify
|123
|10.00
|209.63
|210.13
|0.00
|3087
|2008.02.13 11:17
|modify
|123
|10.00
|209.63
|210.14
|0.00
|3088
|2008.02.13 11:17
|modify
|123
|10.00
|209.63
|210.15
|0.00
|3089
|2008.02.13 11:17
|modify
|123
|10.00
|209.63
|210.16
|0.00
|3090
|2008.02.13 11:23
|modify
|122
|10.00
|209.80
|210.18
|0.00
|3091
|2008.02.13 11:23
|modify
|122
|10.00
|209.80
|210.19
|0.00
|3092
|2008.02.13 11:23
|modify
|123
|10.00
|209.63
|210.19
|0.00
|3093
|2008.02.13 11:25
|sell
|124
|10.00
|210.59
|0.00
|0.00
|3094
|2008.02.13 11:25
|close
|123
|10.00
|210.59
|210.19
|0.00
|9324.01
|311105.29
|3095
|2008.02.13 11:25
|close
|122
|10.00
|210.59
|210.19
|0.00
|7672.88
|318778.17
|3096
|2008.02.13 11:25
|modify
|124
|10.00
|210.59
|211.09
|0.00
|3097
|2008.02.13 11:37
|s/l
|124
|10.00
|211.09
|211.09
|0.00
|-4854.84
|313923.33
|3098
|2008.02.13 15:30
|sell
|125
|10.00
|212.07
|0.00
|0.00
|3099
|2008.02.13 15:30
|modify
|125
|10.00
|212.07
|213.06
|0.00
|3100
|2008.02.13 16:00
|sell
|126
|10.00
|212.47
|0.00
|0.00
|3101
|2008.02.13 16:00
|modify
|126
|10.00
|212.47
|214.82
|0.00
|3102
|2008.02.13 16:30
|sell
|127
|10.00
|212.20
|0.00
|0.00
|3103
|2008.02.13 16:30
|modify
|127
|10.00
|212.20
|214.67
|0.00
|3104
|2008.02.14 03:10
|buy
|128
|10.00
|212.02
|0.00
|0.00
|3105
|2008.02.14 03:10
|close
|127
|10.00
|212.02
|214.67
|0.00
|700.82
|314624.15
|3106
|2008.02.14 03:10
|close
|126
|10.00
|212.02
|214.82
|0.00
|3323.46
|317947.61
|3107
|2008.02.14 03:10
|close
|125
|10.00
|212.02
|213.06
|0.00
|-561.92
|317385.69
|3108
|2008.02.14 03:10
|modify
|128
|10.00
|212.02
|211.17
|0.00
|3109
|2008.02.14 05:38
|sell
|129
|10.00
|212.49
|0.00
|0.00
|3110
|2008.02.14 05:38
|close
|128
|10.00
|212.49
|211.17
|0.00
|4566.65
|321952.34
|3111
|2008.02.14 05:38
|modify
|129
|10.00
|212.49
|213.31
|0.00
|3112
|2008.02.14 06:35
|sell
|130
|10.00
|212.64
|0.00
|0.00
|3113
|2008.02.14 06:35
|modify
|130
|10.00
|212.64
|213.46
|0.00
|3114
|2008.02.14 07:50
|sell
|131
|10.00
|212.68
|0.00
|0.00
|3115
|2008.02.14 07:50
|modify
|131
|10.00
|212.68
|213.46
|0.00
|3116
|2008.02.14 08:57
|s/l
|129
|10.00
|213.31
|213.31
|0.00
|-7964.26
|313988.08
|3117
|2008.02.14 09:10
|s/l
|130
|10.00
|213.46
|213.46
|0.00
|-7964.25
|306023.83
|3118
|2008.02.14 09:10
|s/l
|131
|10.00
|213.46
|213.46
|0.00
|-7575.75
|298448.08
|3119
|2008.02.14 15:40
|sell
|132
|10.00
|213.37
|0.00
|0.00
|3120
|2008.02.14 15:40
|modify
|132
|10.00
|213.37
|214.88
|0.00
|3121
|2008.02.14 17:43
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.36
|0.00
|3122
|2008.02.14 17:43
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.35
|0.00
|3123
|2008.02.14 17:43
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.34
|0.00
|3124
|2008.02.14 17:44
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.33
|0.00
|3125
|2008.02.14 18:03
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.32
|0.00
|3126
|2008.02.14 18:03
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.31
|0.00
|3127
|2008.02.14 18:03
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.30
|0.00
|3128
|2008.02.14 18:03
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.29
|0.00
|3129
|2008.02.14 18:03
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.27
|0.00
|3130
|2008.02.14 18:04
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.26
|0.00
|3131
|2008.02.14 18:57
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.25
|0.00
|3132
|2008.02.14 18:57
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.23
|0.00
|3133
|2008.02.14 18:57
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.21
|0.00
|3134
|2008.02.14 18:57
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.19
|0.00
|3135
|2008.02.14 18:57
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.18
|0.00
|3136
|2008.02.14 19:06
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.17
|0.00
|3137
|2008.02.14 19:07
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.16
|0.00
|3138
|2008.02.14 19:07
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.12
|0.00
|3139
|2008.02.14 19:07
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.10
|0.00
|3140
|2008.02.14 19:07
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.08
|0.00
|3141
|2008.02.14 19:07
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.05
|0.00
|3142
|2008.02.14 19:07
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.01
|0.00
|3143
|2008.02.14 19:09
|modify
|132
|10.00
|213.37
|213.00
|0.00
|3144
|2008.02.14 19:14
|modify
|132
|10.00
|213.37
|212.99
|0.00
|3145
|2008.02.15 03:49
|modify
|132
|10.00
|213.37
|212.98
|0.00
|3146
|2008.02.15 04:00
|modify
|132
|10.00
|213.37
|212.97
|0.00
|3147
|2008.02.15 06:04
|sell
|133
|10.00
|212.53
|0.00
|0.00
|3148
|2008.02.15 06:04
|modify
|133
|10.00
|212.53
|213.63
|0.00
|3149
|2008.02.15 06:34
|sell
|134
|10.00
|212.47
|0.00
|0.00
|3150
|2008.02.15 06:34
|modify
|134
|10.00
|212.47
|213.71
|0.00
|3151
|2008.02.15 07:04
|sell
|135
|10.00
|212.79
|0.00
|0.00
|3152
|2008.02.15 07:04
|modify
|135
|10.00
|212.79
|213.64
|0.00
|3153
|2008.02.15 07:08
|s/l
|132
|10.00
|212.97
|212.97
|0.00
|3535.05
|301983.13
|3154
|2008.02.15 07:34
|sell
|136
|10.00
|212.91
|0.00
|0.00
|3155
|2008.02.15 07:34
|modify
|136
|10.00
|212.91
|213.81
|0.00
|3156
|2008.02.15 08:04
|sell
|137
|10.00
|212.74
|0.00
|0.00
|3157
|2008.02.15 08:04
|modify
|137
|10.00
|212.74
|213.47
|0.00
|3158
|2008.02.15 08:34
|sell
|138
|10.00
|213.08
|0.00
|0.00
|3159
|2008.02.15 08:34
|modify
|138
|10.00
|213.08
|213.81
|0.00
|3160
|2008.02.15 10:15
|modify
|138
|10.00
|213.08
|213.07
|0.00
|3161
|2008.02.15 10:15
|modify
|138
|10.00
|213.08
|213.06
|0.00
|3162
|2008.02.15 10:17
|modify
|138
|10.00
|213.08
|213.04
|0.00
|3163
|2008.02.15 10:19
|modify
|138
|10.00
|213.08
|213.03
|0.00
|3164
|2008.02.15 10:19
|modify
|138
|10.00
|213.08
|213.02
|0.00
|3165
|2008.02.15 10:19
|modify
|138
|10.00
|213.08
|213.01
|0.00
|3166
|2008.02.15 10:19
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.99
|0.00
|3167
|2008.02.15 10:20
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.97
|0.00
|3168
|2008.02.15 10:20
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.96
|0.00
|3169
|2008.02.15 10:27
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.95
|0.00
|3170
|2008.02.15 10:29
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.94
|0.00
|3171
|2008.02.15 10:29
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.93
|0.00
|3172
|2008.02.15 10:29
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.91
|0.00
|3173
|2008.02.15 10:34
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.90
|0.00
|3174
|2008.02.15 10:34
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.90
|0.00
|3175
|2008.02.15 10:34
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.89
|0.00
|3176
|2008.02.15 10:34
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.89
|0.00
|3177
|2008.02.15 10:36
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.88
|0.00
|3178
|2008.02.15 10:36
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.87
|0.00
|3179
|2008.02.15 10:36
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.85
|0.00
|3180
|2008.02.15 10:36
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.85
|0.00
|3181
|2008.02.15 10:36
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.84
|0.00
|3182
|2008.02.15 10:36
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.81
|0.00
|3183
|2008.02.15 10:36
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.81
|0.00
|3184
|2008.02.15 10:37
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.80
|0.00
|3185
|2008.02.15 10:37
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.80
|0.00
|3186
|2008.02.15 10:37
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.79
|0.00
|3187
|2008.02.15 10:37
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.79
|0.00
|3188
|2008.02.15 10:37
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.78
|0.00
|3189
|2008.02.15 10:37
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.77
|0.00
|3190
|2008.02.15 10:37
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.76
|0.00
|3191
|2008.02.15 10:37
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.76
|0.00
|3192
|2008.02.15 10:37
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.76
|0.00
|3193
|2008.02.15 10:45
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.75
|0.00
|3194
|2008.02.15 10:45
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.75
|0.00
|3195
|2008.02.15 10:45
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.75
|0.00
|3196
|2008.02.15 10:45
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.74
|0.00
|3197
|2008.02.15 10:45
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.74
|0.00
|3198
|2008.02.15 10:45
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.74
|0.00
|3199
|2008.02.15 10:59
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.71
|0.00
|3200
|2008.02.15 10:59
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.71
|0.00
|3201
|2008.02.15 10:59
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.71
|0.00
|3202
|2008.02.15 10:59
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.71
|0.00
|3203
|2008.02.15 11:12
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.70
|0.00
|3204
|2008.02.15 11:12
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.69
|0.00
|3205
|2008.02.15 11:12
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.68
|0.00
|3206
|2008.02.15 11:12
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.68
|0.00
|3207
|2008.02.15 11:12
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.68
|0.00
|3208
|2008.02.15 11:12
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.68
|0.00
|3209
|2008.02.15 11:12
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.67
|0.00
|3210
|2008.02.15 11:12
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.65
|0.00
|3211
|2008.02.15 11:12
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.64
|0.00
|3212
|2008.02.15 11:12
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.62
|0.00
|3213
|2008.02.15 11:12
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.62
|0.00
|3214
|2008.02.15 11:12
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.62
|0.00
|3215
|2008.02.15 11:12
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.62
|0.00
|3216
|2008.02.15 11:13
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.61
|0.00
|3217
|2008.02.15 11:13
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.61
|0.00
|3218
|2008.02.15 11:13
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.61
|0.00
|3219
|2008.02.15 11:13
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.61
|0.00
|3220
|2008.02.15 11:14
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.60
|0.00
|3221
|2008.02.15 11:15
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.59
|0.00
|3222
|2008.02.15 11:15
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.58
|0.00
|3223
|2008.02.15 11:15
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.58
|0.00
|3224
|2008.02.15 11:15
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.58
|0.00
|3225
|2008.02.15 11:15
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.58
|0.00
|3226
|2008.02.15 11:15
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.56
|0.00
|3227
|2008.02.15 11:15
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.55
|0.00
|3228
|2008.02.15 11:15
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.53
|0.00
|3229
|2008.02.15 11:15
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.53
|0.00
|3230
|2008.02.15 11:15
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.53
|0.00
|3231
|2008.02.15 11:15
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.53
|0.00
|3232
|2008.02.15 11:16
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.52
|0.00
|3233
|2008.02.15 11:16
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.50
|0.00
|3234
|2008.02.15 11:16
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.49
|0.00
|3235
|2008.02.15 11:16
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.47
|0.00
|3236
|2008.02.15 11:16
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.45
|0.00
|3237
|2008.02.15 11:16
|modify
|134
|10.00
|212.47
|212.45
|0.00
|3238
|2008.02.15 11:16
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.45
|0.00
|3239
|2008.02.15 11:16
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.45
|0.00
|3240
|2008.02.15 11:16
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.45
|0.00
|3241
|2008.02.15 11:16
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.45
|0.00
|3242
|2008.02.15 11:16
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.44
|0.00
|3243
|2008.02.15 11:16
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.43
|0.00
|3244
|2008.02.15 11:16
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.41
|0.00
|3245
|2008.02.15 11:16
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.40
|0.00
|3246
|2008.02.15 11:16
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.38
|0.00
|3247
|2008.02.15 11:16
|modify
|134
|10.00
|212.47
|212.38
|0.00
|3248
|2008.02.15 11:16
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.38
|0.00
|3249
|2008.02.15 11:16
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.38
|0.00
|3250
|2008.02.15 11:16
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.38
|0.00
|3251
|2008.02.15 11:16
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.38
|0.00
|3252
|2008.02.15 11:16
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.36
|0.00
|3253
|2008.02.15 11:16
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.35
|0.00
|3254
|2008.02.15 11:16
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.33
|0.00
|3255
|2008.02.15 11:16
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.31
|0.00
|3256
|2008.02.15 11:16
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.29
|0.00
|3257
|2008.02.15 11:16
|modify
|134
|10.00
|212.47
|212.29
|0.00
|3258
|2008.02.15 11:16
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.29
|0.00
|3259
|2008.02.15 11:16
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.29
|0.00
|3260
|2008.02.15 11:16
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.29
|0.00
|3261
|2008.02.15 11:16
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.29
|0.00
|3262
|2008.02.15 11:19
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.28
|0.00
|3263
|2008.02.15 11:19
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.27
|0.00
|3264
|2008.02.15 11:19
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.25
|0.00
|3265
|2008.02.15 11:20
|modify
|134
|10.00
|212.47
|212.26
|0.00
|3266
|2008.02.15 11:20
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.26
|0.00
|3267
|2008.02.15 11:20
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.26
|0.00
|3268
|2008.02.15 11:20
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.26
|0.00
|3269
|2008.02.15 11:20
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.26
|0.00
|3270
|2008.02.15 11:20
|modify
|134
|10.00
|212.47
|212.25
|0.00
|3271
|2008.02.15 11:20
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.25
|0.00
|3272
|2008.02.15 11:20
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.25
|0.00
|3273
|2008.02.15 11:20
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.25
|0.00
|3274
|2008.02.15 11:20
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.25
|0.00
|3275
|2008.02.15 11:23
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.24
|0.00
|3276
|2008.02.15 11:23
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.23
|0.00
|3277
|2008.02.15 11:23
|modify
|134
|10.00
|212.47
|212.23
|0.00
|3278
|2008.02.15 11:23
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.23
|0.00
|3279
|2008.02.15 11:23
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.23
|0.00
|3280
|2008.02.15 11:23
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.23
|0.00
|3281
|2008.02.15 11:23
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.23
|0.00
|3282
|2008.02.15 11:31
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.21
|0.00
|3283
|2008.02.15 11:31
|modify
|134
|10.00
|212.47
|212.21
|0.00
|3284
|2008.02.15 11:31
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.21
|0.00
|3285
|2008.02.15 11:31
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.21
|0.00
|3286
|2008.02.15 11:31
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.21
|0.00
|3287
|2008.02.15 11:31
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.20
|0.00
|3288
|2008.02.15 11:31
|modify
|134
|10.00
|212.47
|212.20
|0.00
|3289
|2008.02.15 11:31
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.20
|0.00
|3290
|2008.02.15 11:31
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.20
|0.00
|3291
|2008.02.15 11:31
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.20
|0.00
|3292
|2008.02.15 11:31
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.20
|0.00
|3293
|2008.02.15 11:33
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.18
|0.00
|3294
|2008.02.15 11:33
|modify
|134
|10.00
|212.47
|212.18
|0.00
|3295
|2008.02.15 11:33
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.18
|0.00
|3296
|2008.02.15 11:33
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.18
|0.00
|3297
|2008.02.15 11:33
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.18
|0.00
|3298
|2008.02.15 11:33
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.18
|0.00
|3299
|2008.02.15 11:34
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.17
|0.00
|3300
|2008.02.15 11:34
|modify
|134
|10.00
|212.47
|212.17
|0.00
|3301
|2008.02.15 11:34
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.17
|0.00
|3302
|2008.02.15 11:34
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.17
|0.00
|3303
|2008.02.15 11:34
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.17
|0.00
|3304
|2008.02.15 11:34
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.16
|0.00
|3305
|2008.02.15 11:34
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.15
|0.00
|3306
|2008.02.15 11:34
|modify
|134
|10.00
|212.47
|212.15
|0.00
|3307
|2008.02.15 11:34
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.15
|0.00
|3308
|2008.02.15 11:34
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.15
|0.00
|3309
|2008.02.15 11:34
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.15
|0.00
|3310
|2008.02.15 11:34
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.15
|0.00
|3311
|2008.02.15 13:55
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.14
|0.00
|3312
|2008.02.15 13:55
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.13
|0.00
|3313
|2008.02.15 13:55
|modify
|134
|10.00
|212.47
|212.13
|0.00
|3314
|2008.02.15 13:55
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.13
|0.00
|3315
|2008.02.15 13:55
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.13
|0.00
|3316
|2008.02.15 13:55
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.13
|0.00
|3317
|2008.02.15 13:55
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.12
|0.00
|3318
|2008.02.15 13:55
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.11
|0.00
|3319
|2008.02.15 13:55
|modify
|134
|10.00
|212.47
|212.11
|0.00
|3320
|2008.02.15 13:55
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.11
|0.00
|3321
|2008.02.15 13:55
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.11
|0.00
|3322
|2008.02.15 13:55
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.11
|0.00
|3323
|2008.02.15 13:55
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.09
|0.00
|3324
|2008.02.15 13:55
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.08
|0.00
|3325
|2008.02.15 13:55
|modify
|134
|10.00
|212.47
|212.08
|0.00
|3326
|2008.02.15 13:55
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.08
|0.00
|3327
|2008.02.15 13:55
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.08
|0.00
|3328
|2008.02.15 13:55
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.08
|0.00
|3329
|2008.02.15 13:55
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.08
|0.00
|3330
|2008.02.15 13:57
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.07
|0.00
|3331
|2008.02.15 13:57
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.06
|0.00
|3332
|2008.02.15 13:57
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.05
|0.00
|3333
|2008.02.15 13:57
|modify
|134
|10.00
|212.47
|212.05
|0.00
|3334
|2008.02.15 13:57
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.05
|0.00
|3335
|2008.02.15 13:57
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.05
|0.00
|3336
|2008.02.15 13:57
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.05
|0.00
|3337
|2008.02.15 13:57
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.04
|0.00
|3338
|2008.02.15 13:57
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.02
|0.00
|3339
|2008.02.15 13:57
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.01
|0.00
|3340
|2008.02.15 13:57
|modify
|133
|10.00
|212.53
|212.00
|0.00
|3341
|2008.02.15 13:58
|modify
|134
|10.00
|212.47
|212.00
|0.00
|3342
|2008.02.15 13:58
|modify
|135
|10.00
|212.79
|212.00
|0.00
|3343
|2008.02.15 13:58
|modify
|136
|10.00
|212.91
|212.00
|0.00
|3344
|2008.02.15 13:58
|modify
|137
|10.00
|212.74
|212.00
|0.00
|3345
|2008.02.15 13:58
|modify
|138
|10.00
|213.08
|212.00
|0.00
|3346
|2008.02.15 14:00
|modify
|133
|10.00
|212.53
|211.99
|0.00
|3347
|2008.02.15 14:00
|modify
|133
|10.00
|212.53
|211.98
|0.00
|3348
|2008.02.15 14:00
|modify
|133
|10.00
|212.53
|211.96
|0.00
|3349
|2008.02.15 14:00
|modify
|133
|10.00
|212.53
|211.95
|0.00
|3350
|2008.02.15 14:00
|modify
|134
|10.00
|212.47
|211.95
|0.00
|3351
|2008.02.15 14:00
|modify
|135
|10.00
|212.79
|211.95
|0.00
|3352
|2008.02.15 14:00
|modify
|136
|10.00
|212.91
|211.95
|0.00
|3353
|2008.02.15 14:00
|modify
|137
|10.00
|212.74
|211.95
|0.00
|3354
|2008.02.15 14:00
|modify
|138
|10.00
|213.08
|211.95
|0.00
|3355
|2008.02.15 14:00
|modify
|133
|10.00
|212.53
|211.94
|0.00
|3356
|2008.02.15 14:00
|modify
|133
|10.00
|212.53
|211.93
|0.00
|3357
|2008.02.15 14:00
|modify
|133
|10.00
|212.53
|211.92
|0.00
|3358
|2008.02.15 14:00
|modify
|133
|10.00
|212.53
|211.91
|0.00
|3359
|2008.02.15 14:00
|modify
|133
|10.00
|212.53
|211.90
|0.00
|3360
|2008.02.15 14:00
|modify
|133
|10.00
|212.53
|211.89
|0.00
|3361
|2008.02.15 14:00
|modify
|134
|10.00
|212.47
|211.89
|0.00
|3362
|2008.02.15 14:00
|modify
|135
|10.00
|212.79
|211.89
|0.00
|3363
|2008.02.15 14:00
|modify
|136
|10.00
|212.91
|211.89
|0.00
|3364
|2008.02.15 14:00
|modify
|137
|10.00
|212.74
|211.89
|0.00
|3365
|2008.02.15 14:00
|modify
|138
|10.00
|213.08
|211.89
|0.00
|3366
|2008.02.15 14:00
|modify
|133
|10.00
|212.53
|211.88
|0.00
|3367
|2008.02.15 14:00
|modify
|133
|10.00
|212.53
|211.87
|0.00
|3368
|2008.02.15 14:00
|modify
|133
|10.00
|212.53
|211.86
|0.00
|3369
|2008.02.15 14:00
|modify
|133
|10.00
|212.53
|211.84
|0.00
|3370
|2008.02.15 14:00
|modify
|133
|10.00
|212.53
|211.83
|0.00
|3371
|2008.02.15 14:00
|modify
|133
|10.00
|212.53
|211.81
|0.00
|3372
|2008.02.15 14:00
|modify
|133
|10.00
|212.53
|211.80
|0.00
|3373
|2008.02.15 14:00
|modify
|134
|10.00
|212.47
|211.80
|0.00
|3374
|2008.02.15 14:00
|modify
|135
|10.00
|212.79
|211.80
|0.00
|3375
|2008.02.15 14:00
|modify
|136
|10.00
|212.91
|211.80
|0.00
|3376
|2008.02.15 14:00
|modify
|137
|10.00
|212.74
|211.80
|0.00
|3377
|2008.02.15 14:00
|modify
|138
|10.00
|213.08
|211.80
|0.00
|3378
|2008.02.15 14:15
|buy
|139
|10.00
|211.01
|0.00
|0.00
|3379
|2008.02.15 14:15
|close
|138
|10.00
|211.01
|211.80
|0.00
|20093.19
|322076.32
|3380
|2008.02.15 14:15
|close
|137
|10.00
|211.01
|211.80
|0.00
|16792.86
|338869.18
|3381
|2008.02.15 14:15
|close
|136
|10.00
|211.01
|211.80
|0.00
|18443.02
|357312.20
|3382
|2008.02.15 14:15
|close
|135
|10.00
|211.01
|211.80
|0.00
|17278.20
|374590.40
|3383
|2008.02.15 14:15
|close
|134
|10.00
|211.01
|211.80
|0.00
|14172.01
|388762.41
|3384
|2008.02.15 14:15
|close
|133
|10.00
|211.01
|211.80
|0.00
|14754.42
|403516.83
|3385
|2008.02.15 14:15
|modify
|139
|10.00
|211.01
|209.86
|0.00
|3386
|2008.02.15 14:45
|buy
|140
|10.00
|210.63
|0.00
|0.00
|3387
|2008.02.15 14:45
|modify
|140
|10.00
|210.63
|209.47
|0.00
|3388
|2008.02.18 03:58
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.64
|0.00
|3389
|2008.02.18 04:00
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.66
|0.00
|3390
|2008.02.18 04:06
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.67
|0.00
|3391
|2008.02.18 04:06
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.68
|0.00
|3392
|2008.02.18 04:06
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.69
|0.00
|3393
|2008.02.18 04:08
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.71
|0.00
|3394
|2008.02.18 04:11
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.72
|0.00
|3395
|2008.02.18 04:12
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.73
|0.00
|3396
|2008.02.18 05:51
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.76
|0.00
|3397
|2008.02.18 05:51
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.77
|0.00
|3398
|2008.02.18 05:51
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.79
|0.00
|3399
|2008.02.18 05:51
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.81
|0.00
|3400
|2008.02.18 06:00
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.82
|0.00
|3401
|2008.02.18 06:00
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.83
|0.00
|3402
|2008.02.18 06:02
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.84
|0.00
|3403
|2008.02.18 06:04
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.85
|0.00
|3404
|2008.02.18 06:06
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.86
|0.00
|3405
|2008.02.18 06:06
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.87
|0.00
|3406
|2008.02.18 06:06
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.88
|0.00
|3407
|2008.02.18 06:07
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.90
|0.00
|3408
|2008.02.18 06:08
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.91
|0.00
|3409
|2008.02.18 06:12
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.94
|0.00
|3410
|2008.02.18 06:18
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.96
|0.00
|3411
|2008.02.18 06:18
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.98
|0.00
|3412
|2008.02.18 06:19
|modify
|140
|10.00
|210.63
|210.99
|0.00
|3413
|2008.02.18 06:20
|modify
|140
|10.00
|210.63
|211.00
|0.00
|3414
|2008.02.18 06:20
|modify
|139
|10.00
|211.01
|211.04
|0.00
|3415
|2008.02.18 06:20
|modify
|139
|10.00
|211.01
|211.05
|0.00
|3416
|2008.02.18 06:20
|modify
|140
|10.00
|210.63
|211.05
|0.00
|3417
|2008.02.18 06:50
|sell
|141
|10.00
|211.56
|0.00
|0.00
|3418
|2008.02.18 06:50
|close
|140
|10.00
|211.56
|211.05
|0.00
|9248.53
|412765.36
|3419
|2008.02.18 06:50
|close
|139
|10.00
|211.56
|211.05
|0.00
|5559.93
|418325.29
|3420
|2008.02.18 06:50
|modify
|141
|10.00
|211.56
|212.40
|0.00
|3421
|2008.02.18 08:54
|modify
|141
|10.00
|211.56
|211.56
|0.00
|3422
|2008.02.18 08:54
|modify
|141
|10.00
|211.56
|211.55
|0.00
|3423
|2008.02.18 08:54
|modify
|141
|10.00
|211.56
|211.54
|0.00
|3424
|2008.02.18 08:54
|modify
|141
|10.00
|211.56
|211.53
|0.00
|3425
|2008.02.18 08:54
|modify
|141
|10.00
|211.56
|211.51
|0.00
|3426
|2008.02.18 08:54
|modify
|141
|10.00
|211.56
|211.50
|0.00
|3427
|2008.02.18 08:54
|modify
|141
|10.00
|211.56
|211.49
|0.00
|3428
|2008.02.18 08:54
|modify
|141
|10.00
|211.56
|211.47
|0.00
|3429
|2008.02.18 08:54
|modify
|141
|10.00
|211.56
|211.45
|0.00
|3430
|2008.02.18 08:54
|modify
|141
|10.00
|211.56
|211.44
|0.00
|3431
|2008.02.18 08:54
|modify
|141
|10.00
|211.56
|211.42
|0.00
|3432
|2008.02.18 08:55
|modify
|141
|10.00
|211.56
|211.41
|0.00
|3433
|2008.02.18 08:59
|modify
|141
|10.00
|211.56
|211.40
|0.00
|3434
|2008.02.18 09:14
|buy
|142
|10.00
|210.72
|0.00
|0.00
|3435
|2008.02.18 09:14
|close
|141
|10.00
|210.72
|211.40
|0.00
|8150.60
|426475.89
|3436
|2008.02.18 09:14
|modify
|142
|10.00
|210.72
|209.81
|0.00
|3437
|2008.02.18 09:44
|buy
|143
|10.00
|210.95
|0.00
|0.00
|3438
|2008.02.18 09:44
|modify
|143
|10.00
|210.95
|209.99
|0.00
|3439
|2008.02.18 10:23
|modify
|142
|10.00
|210.72
|210.73
|0.00
|3440
|2008.02.18 10:23
|modify
|142
|10.00
|210.72
|210.74
|0.00
|3441
|2008.02.18 10:23
|modify
|142
|10.00
|210.72
|210.75
|0.00
|3442
|2008.02.18 10:23
|modify
|142
|10.00
|210.72
|210.76
|0.00
|3443
|2008.02.18 10:24
|modify
|142
|10.00
|210.72
|210.78
|0.00
|3444
|2008.02.18 10:24
|modify
|142
|10.00
|210.72
|210.79
|0.00
|3445
|2008.02.18 10:24
|modify
|142
|10.00
|210.72
|210.81
|0.00
|3446
|2008.02.18 10:24
|modify
|142
|10.00
|210.72
|210.82
|0.00
|3447
|2008.02.18 10:24
|modify
|142
|10.00
|210.72
|210.83
|0.00
|3448
|2008.02.18 10:30
|modify
|142
|10.00
|210.72
|210.85
|0.00
|3449
|2008.02.18 10:30
|modify
|142
|10.00
|210.72
|210.87
|0.00
|3450
|2008.02.18 10:30
|modify
|142
|10.00
|210.72
|210.88
|0.00
|3451
|2008.02.18 11:59
|s/l
|142
|10.00
|210.88
|210.88
|0.00
|1552.79
|428028.68
|3452
|2008.02.18 16:34
|sell
|144
|10.00
|211.23
|0.00
|0.00
|3453
|2008.02.18 16:34
|close
|143
|10.00
|211.23
|209.99
|0.00
|2717.66
|430746.34
|3454
|2008.02.18 16:34
|modify
|144
|10.00
|211.23
|212.47
|0.00
|3455
|2008.02.18 22:05
|sell
|145
|10.00
|211.29
|0.00
|0.00
|3456
|2008.02.18 22:05
|modify
|145
|10.00
|211.29
|211.91
|0.00
|3457
|2008.02.18 22:36
|sell
|146
|10.00
|211.36
|0.00
|0.00
|3458
|2008.02.18 22:36
|modify
|146
|10.00
|211.36
|211.98
|0.00
|3459
|2008.02.19 02:16
|buy
|147
|10.00
|210.83
|0.00
|0.00
|3460
|2008.02.19 02:16
|close
|146
|10.00
|210.83
|211.98
|0.00
|4792.93
|435539.27
|3461
|2008.02.19 02:16
|close
|145
|10.00
|210.83
|211.91
|0.00
|4113.78
|439653.05
|3462
|2008.02.19 02:16
|close
|144
|10.00
|210.83
|212.47
|0.00
|3531.65
|443184.70
|3463
|2008.02.19 02:16
|modify
|147
|10.00
|210.83
|210.10
|0.00
|3464
|2008.02.19 06:34
|s/l
|147
|10.00
|210.10
|210.10
|0.00
|-7083.94
|436100.76
|3465
|2008.02.19 10:30
|buy
|148
|10.00
|209.79
|0.00
|0.00
|3466
|2008.02.19 10:30
|modify
|148
|10.00
|209.79
|209.28
|0.00
|3467
|2008.02.19 11:18
|buy
|149
|10.00
|209.41
|0.00
|0.00
|3468
|2008.02.19 11:18
|modify
|149
|10.00
|209.41
|208.22
|0.00
|3469
|2008.02.19 11:21
|s/l
|148
|10.00
|209.28
|209.28
|0.00
|-4950.98
|431149.78
|3470
|2008.02.19 11:48
|buy
|150
|10.00
|208.98
|0.00
|0.00
|3471
|2008.02.19 11:48
|modify
|150
|10.00
|208.98
|207.78
|0.00
|3472
|2008.02.19 14:14
|modify
|150
|10.00
|208.98
|208.98
|0.00
|3473
|2008.02.19 14:14
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.00
|0.00
|3474
|2008.02.19 14:14
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.01
|0.00
|3475
|2008.02.19 14:15
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.02
|0.00
|3476
|2008.02.19 14:17
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.03
|0.00
|3477
|2008.02.19 14:17
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.04
|0.00
|3478
|2008.02.19 14:17
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.05
|0.00
|3479
|2008.02.19 14:17
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.06
|0.00
|3480
|2008.02.19 14:18
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.07
|0.00
|3481
|2008.02.19 14:18
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.08
|0.00
|3482
|2008.02.19 14:20
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.09
|0.00
|3483
|2008.02.19 14:20
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.10
|0.00
|3484
|2008.02.19 14:21
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.11
|0.00
|3485
|2008.02.19 14:21
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.12
|0.00
|3486
|2008.02.19 14:21
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.13
|0.00
|3487
|2008.02.19 14:21
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.14
|0.00
|3488
|2008.02.19 14:21
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.15
|0.00
|3489
|2008.02.19 14:23
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.16
|0.00
|3490
|2008.02.19 14:23
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.17
|0.00
|3491
|2008.02.19 14:24
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.18
|0.00
|3492
|2008.02.19 14:24
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.19
|0.00
|3493
|2008.02.19 14:24
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.20
|0.00
|3494
|2008.02.19 14:25
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.21
|0.00
|3495
|2008.02.19 14:30
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.22
|0.00
|3496
|2008.02.19 14:36
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.24
|0.00
|3497
|2008.02.19 14:36
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.25
|0.00
|3498
|2008.02.19 14:36
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.27
|0.00
|3499
|2008.02.19 14:36
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.28
|0.00
|3500
|2008.02.19 14:36
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.29
|0.00
|3501
|2008.02.19 14:36
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.30
|0.00
|3502
|2008.02.19 14:36
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.32
|0.00
|3503
|2008.02.19 14:36
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.33
|0.00
|3504
|2008.02.19 14:37
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.34
|0.00
|3505
|2008.02.19 14:37
|modify
|150
|10.00
|208.98
|209.35
|0.00
|3506
|2008.02.19 15:20
|sell
|151
|10.00
|210.33
|0.00
|0.00
|3507
|2008.02.19 15:20
|close
|150
|10.00
|210.33
|209.35
|0.00
|13110.62
|444260.40
|3508
|2008.02.19 15:20
|close
|149
|10.00
|210.33
|208.22
|0.00
|8934.64
|453195.04
|3509
|2008.02.19 15:20
|modify
|151
|10.00
|210.33
|211.92
|0.00
|3510
|2008.02.20 04:10
|sell
|152
|10.00
|210.88
|0.00
|0.00
|3511
|2008.02.20 04:10
|modify
|152
|10.00
|210.88
|211.58
|0.00
|3512
|2008.02.20 04:40
|sell
|153
|10.00
|210.60
|0.00
|0.00
|3513
|2008.02.20 04:40
|modify
|153
|10.00
|210.60
|211.31
|0.00
|3514
|2008.02.20 06:27
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.87
|0.00
|3515
|2008.02.20 06:28
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.85
|0.00
|3516
|2008.02.20 06:28
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.84
|0.00
|3517
|2008.02.20 06:28
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.83
|0.00
|3518
|2008.02.20 06:28
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.82
|0.00
|3519
|2008.02.20 06:28
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.80
|0.00
|3520
|2008.02.20 06:30
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.79
|0.00
|3521
|2008.02.20 06:41
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.76
|0.00
|3522
|2008.02.20 06:42
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.75
|0.00
|3523
|2008.02.20 06:47
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.74
|0.00
|3524
|2008.02.20 06:47
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.73
|0.00
|3525
|2008.02.20 06:47
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.72
|0.00
|3526
|2008.02.20 06:48
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.71
|0.00
|3527
|2008.02.20 06:52
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.70
|0.00
|3528
|2008.02.20 06:52
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.68
|0.00
|3529
|2008.02.20 06:52
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.65
|0.00
|3530
|2008.02.20 06:57
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.64
|0.00
|3531
|2008.02.20 06:57
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.62
|0.00
|3532
|2008.02.20 06:58
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.61
|0.00
|3533
|2008.02.20 06:59
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.60
|0.00
|3534
|2008.02.20 06:59
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.57
|0.00
|3535
|2008.02.20 06:59
|modify
|153
|10.00
|210.60
|210.57
|0.00
|3536
|2008.02.20 07:00
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.47
|0.00
|3537
|2008.02.20 07:00
|modify
|153
|10.00
|210.60
|210.47
|0.00
|3538
|2008.02.20 07:01
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.46
|0.00
|3539
|2008.02.20 07:01
|modify
|153
|10.00
|210.60
|210.46
|0.00
|3540
|2008.02.20 08:23
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.44
|0.00
|3541
|2008.02.20 08:23
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.42
|0.00
|3542
|2008.02.20 08:24
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.41
|0.00
|3543
|2008.02.20 08:24
|modify
|153
|10.00
|210.60
|210.41
|0.00
|3544
|2008.02.20 08:24
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.40
|0.00
|3545
|2008.02.20 08:24
|modify
|153
|10.00
|210.60
|210.40
|0.00
|3546
|2008.02.20 08:24
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.39
|0.00
|3547
|2008.02.20 08:24
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.37
|0.00
|3548
|2008.02.20 08:24
|modify
|153
|10.00
|210.60
|210.37
|0.00
|3549
|2008.02.20 08:24
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.35
|0.00
|3550
|2008.02.20 08:24
|modify
|151
|10.00
|210.33
|210.33
|0.00
|3551
|2008.02.20 08:24
|modify
|151
|10.00
|210.33
|210.32
|0.00
|3552
|2008.02.20 08:24
|modify
|151
|10.00
|210.33
|210.31
|0.00
|3553
|2008.02.20 08:24
|modify
|151
|10.00
|210.33
|210.29
|0.00
|3554
|2008.02.20 08:24
|modify
|151
|10.00
|210.33
|210.27
|0.00
|3555
|2008.02.20 08:25
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.33
|0.00
|3556
|2008.02.20 08:25
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.32
|0.00
|3557
|2008.02.20 08:25
|modify
|153
|10.00
|210.60
|210.32
|0.00
|3558
|2008.02.20 08:55
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.31
|0.00
|3559
|2008.02.20 08:55
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.30
|0.00
|3560
|2008.02.20 09:00
|modify
|153
|10.00
|210.60
|210.31
|0.00
|3561
|2008.02.20 09:00
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.29
|0.00
|3562
|2008.02.20 09:01
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.28
|0.00
|3563
|2008.02.20 09:02
|modify
|151
|10.00
|210.33
|210.26
|0.00
|3564
|2008.02.20 09:03
|modify
|151
|10.00
|210.33
|210.24
|0.00
|3565
|2008.02.20 09:03
|modify
|151
|10.00
|210.33
|210.22
|0.00
|3566
|2008.02.20 09:03
|modify
|151
|10.00
|210.33
|210.20
|0.00
|3567
|2008.02.20 09:03
|modify
|152
|10.00
|210.88
|210.20
|0.00
|3568
|2008.02.20 09:03
|modify
|153
|10.00
|210.60
|210.20
|0.00
|3569
|2008.02.20 09:03
|modify
|151
|10.00
|210.33
|210.19
|0.00
|3570
|2008.02.20 09:10
|buy
|154
|10.00
|209.37
|0.00
|0.00
|3571
|2008.02.20 09:10
|close
|153
|10.00
|209.37
|210.20
|0.00
|11941.74
|465136.78
|3572
|2008.02.20 09:10
|close
|152
|10.00
|209.37
|210.20
|0.00
|14660.19
|479796.97
|3573
|2008.02.20 09:10
|close
|151
|10.00
|209.37
|210.19
|0.00
|8971.18
|488768.15
|3574
|2008.02.20 09:10
|modify
|154
|10.00
|209.37
|208.03
|0.00
|3575
|2008.02.20 09:40
|buy
|155
|10.00
|209.65
|0.00
|0.00
|3576
|2008.02.20 09:40
|modify
|155
|10.00
|209.65
|208.30
|0.00
|3577
|2008.02.20 14:02
|sell
|156
|10.00
|210.02
|0.00
|0.00
|3578
|2008.02.20 14:02
|close
|155
|10.00
|210.02
|208.30
|0.00
|3595.37
|492363.52
|3579
|2008.02.20 14:02
|close
|154
|10.00
|210.02
|208.03
|0.00
|6316.20
|498679.72
|3580
|2008.02.20 14:02
|modify
|156
|10.00
|210.02
|211.61
|0.00
|3581
|2008.02.20 14:35
|sell
|157
|10.00
|209.85
|0.00
|0.00
|3582
|2008.02.20 14:35
|modify
|157
|10.00
|209.85
|211.44
|0.00
|3583
|2008.02.20 16:10
|buy
|158
|10.00
|209.27
|0.00
|0.00
|3584
|2008.02.20 16:10
|close
|157
|10.00
|209.27
|211.44
|0.00
|5634.36
|504314.08
|3585
|2008.02.20 16:10
|close
|156
|10.00
|209.27
|211.61
|0.00
|7285.80
|511599.88
|3586
|2008.02.20 16:10
|modify
|158
|10.00
|209.27
|207.88
|0.00
|3587
|2008.02.20 16:40
|buy
|159
|10.00
|209.45
|0.00
|0.00
|3588
|2008.02.20 16:40
|modify
|159
|10.00
|209.45
|208.06
|0.00
|3589
|2008.02.20 18:17
|sell
|160
|10.00
|210.08
|0.00
|0.00
|3590
|2008.02.20 18:17
|close
|159
|10.00
|210.08
|208.06
|0.00
|6121.26
|517721.14
|3591
|2008.02.20 18:17
|close
|158
|10.00
|210.08
|207.88
|0.00
|7870.19
|525591.33
|3592
|2008.02.20 18:17
|modify
|160
|10.00
|210.08
|211.14
|0.00
|3593
|2008.02.20 18:47
|sell
|161
|10.00
|210.06
|0.00
|0.00
|3594
|2008.02.20 18:47
|modify
|161
|10.00
|210.06
|211.22
|0.00
|3595
|2008.02.21 03:45
|sell
|162
|10.00
|210.01
|0.00
|0.00
|3596
|2008.02.21 03:45
|modify
|162
|10.00
|210.01
|211.12
|0.00
|3597
|2008.02.21 10:30
|s/l
|162
|10.00
|211.12
|211.12
|0.00
|-10781.94
|514809.39
|3598
|2008.02.21 10:31
|s/l
|160
|10.00
|211.14
|211.14
|0.00
|-11343.86
|503465.53
|3599
|2008.02.21 10:33
|s/l
|161
|10.00
|211.22
|211.22
|0.00
|-12315.20
|491150.33
|3600
|2008.02.21 11:15
|sell
|163
|10.00
|211.24
|0.00
|0.00
|3601
|2008.02.21 11:15
|modify
|163
|10.00
|211.24
|212.05
|0.00
|3602
|2008.02.21 11:45
|sell
|164
|10.00
|211.61
|0.00
|0.00
|3603
|2008.02.21 11:45
|modify
|164
|10.00
|211.61
|212.43
|0.00
|3604
|2008.02.21 12:15
|sell
|165
|10.00
|211.72
|0.00
|0.00
|3605
|2008.02.21 12:15
|modify
|165
|10.00
|211.72
|212.80
|0.00
|3606
|2008.02.21 12:50
|sell
|166
|10.00
|211.80
|0.00
|0.00
|3607
|2008.02.21 12:50
|modify
|166
|10.00
|211.80
|212.87
|0.00
|3608
|2008.02.21 16:00
|buy
|167
|10.00
|211.19
|0.00
|0.00
|3609
|2008.02.21 16:00
|close
|166
|10.00
|211.19
|212.87
|0.00
|5924.63
|497074.96
|3610
|2008.02.21 16:00
|close
|165
|10.00
|211.19
|212.80
|0.00
|5147.63
|502222.59
|3611
|2008.02.21 16:00
|close
|164
|10.00
|211.19
|212.43
|0.00
|4079.25
|506301.84
|3612
|2008.02.21 16:00
|close
|163
|10.00
|211.19
|212.05
|0.00
|485.62
|506787.46
|3613
|2008.02.21 16:00
|modify
|167
|10.00
|211.19
|209.09
|0.00
|3614
|2008.02.21 16:30
|buy
|168
|10.00
|210.86
|0.00
|0.00
|3615
|2008.02.21 16:30
|modify
|168
|10.00
|210.86
|208.75
|0.00
|3616
|2008.02.22 00:40
|sell
|169
|10.00
|210.87
|0.00
|0.00
|3617
|2008.02.22 00:40
|close
|168
|10.00
|210.87
|208.75
|0.00
|318.32
|507105.78
|3618
|2008.02.22 00:40
|close
|167
|10.00
|210.87
|209.09
|0.00
|-2887.74
|504218.04
|3619
|2008.02.22 00:40
|modify
|169
|10.00
|210.87
|212.53
|0.00
|3620
|2008.02.22 01:10
|sell
|170
|10.00
|210.94
|0.00
|0.00
|3621
|2008.02.22 01:10
|modify
|170
|10.00
|210.94
|212.33
|0.00
|3622
|2008.02.22 01:41
|sell
|171
|10.00
|211.11
|0.00
|0.00
|3623
|2008.02.22 01:41
|modify
|171
|10.00
|211.11
|212.53
|0.00
|3624
|2008.02.22 03:25
|sell
|172
|10.00
|211.12
|0.00
|0.00
|3625
|2008.02.22 03:25
|modify
|172
|10.00
|211.12
|212.10
|0.00
|3626
|2008.02.22 03:55
|sell
|173
|10.00
|211.10
|0.00
|0.00
|3627
|2008.02.22 03:55
|modify
|173
|10.00
|211.10
|212.09
|0.00
|3628
|2008.02.22 11:00
|modify
|172
|10.00
|211.12
|211.11
|0.00
|3629
|2008.02.22 11:00
|modify
|171
|10.00
|211.11
|211.10
|0.00
|3630
|2008.02.22 11:00
|modify
|172
|10.00
|211.12
|211.10
|0.00
|3631
|2008.02.22 12:00
|modify
|171
|10.00
|211.11
|211.06
|0.00
|3632
|2008.02.22 12:00
|modify
|172
|10.00
|211.12
|211.06
|0.00
|3633
|2008.02.22 12:00
|modify
|173
|10.00
|211.10
|211.06
|0.00
|3634
|2008.02.22 12:00
|modify
|171
|10.00
|211.11
|211.04
|0.00
|3635
|2008.02.22 12:00
|modify
|171
|10.00
|211.11
|211.03
|0.00
|3636
|2008.02.22 12:00
|modify
|172
|10.00
|211.12
|211.03
|0.00
|3637
|2008.02.22 12:00
|modify
|171
|10.00
|211.11
|211.02
|0.00
|3638
|2008.02.22 12:00
|modify
|171
|10.00
|211.11
|211.00
|0.00
|3639
|2008.02.22 12:00
|modify
|172
|10.00
|211.12
|211.00
|0.00
|3640
|2008.02.22 12:00
|modify
|173
|10.00
|211.10
|211.00
|0.00
|3641
|2008.02.22 12:03
|modify
|171
|10.00
|211.11
|210.99
|0.00
|3642
|2008.02.22 12:03
|modify
|172
|10.00
|211.12
|210.99
|0.00
|3643
|2008.02.22 12:03
|modify
|173
|10.00
|211.10
|210.99
|0.00
|3644
|2008.02.22 12:03
|modify
|171
|10.00
|211.11
|210.98
|0.00
|3645
|2008.02.22 12:03
|modify
|172
|10.00
|211.12
|210.98
|0.00
|3646
|2008.02.22 12:03
|modify
|173
|10.00
|211.10
|210.98
|0.00
|3647
|2008.02.22 12:03
|modify
|171
|10.00
|211.11
|210.97
|0.00
|3648
|2008.02.22 12:03
|modify
|171
|10.00
|211.11
|210.96
|0.00
|3649
|2008.02.22 12:03
|modify
|171
|10.00
|211.11
|210.95
|0.00
|3650
|2008.02.22 12:03
|modify
|172
|10.00
|211.12
|210.95
|0.00
|3651
|2008.02.22 12:03
|modify
|173
|10.00
|211.10
|210.95
|0.00
|3652
|2008.02.22 12:04
|modify
|171
|10.00
|211.11
|210.94
|0.00
|3653
|2008.02.22 12:04
|modify
|170
|10.00
|210.94
|210.91
|0.00
|3654
|2008.02.22 12:04
|modify
|170
|10.00
|210.94
|210.89
|0.00
|3655
|2008.02.22 12:04
|modify
|171
|10.00
|211.11
|210.89
|0.00
|3656
|2008.02.22 12:04
|modify
|172
|10.00
|211.12
|210.89
|0.00
|3657
|2008.02.22 12:04
|modify
|173
|10.00
|211.10
|210.89
|0.00
|3658
|2008.02.22 12:04
|modify
|170
|10.00
|210.94
|210.88
|0.00
|3659
|2008.02.22 12:04
|modify
|170
|10.00
|210.94
|210.87
|0.00
|3660
|2008.02.22 12:04
|modify
|169
|10.00
|210.87
|210.85
|0.00
|3661
|2008.02.22 12:04
|modify
|170
|10.00
|210.94
|210.85
|0.00
|3662
|2008.02.22 12:04
|modify
|171
|10.00
|211.11
|210.85
|0.00
|3663
|2008.02.22 12:04
|modify
|172
|10.00
|211.12
|210.85
|0.00
|3664
|2008.02.22 12:04
|modify
|169
|10.00
|210.87
|210.84
|0.00
|3665
|2008.02.22 12:04
|modify
|169
|10.00
|210.87
|210.82
|0.00
|3666
|2008.02.22 12:04
|modify
|169
|10.00
|210.87
|210.80
|0.00
|3667
|2008.02.22 12:04
|modify
|169
|10.00
|210.87
|210.78
|0.00
|3668
|2008.02.22 12:04
|modify
|170
|10.00
|210.94
|210.78
|0.00
|3669
|2008.02.22 12:04
|modify
|171
|10.00
|211.11
|210.78
|0.00
|3670
|2008.02.22 12:04
|modify
|172
|10.00
|211.12
|210.78
|0.00
|3671
|2008.02.22 12:04
|modify
|173
|10.00
|211.10
|210.78
|0.00
|3672
|2008.02.22 14:40
|s/l
|169
|10.00
|210.78
|210.78
|0.00
|873.70
|505091.74
|3673
|2008.02.22 14:40
|s/l
|170
|10.00
|210.78
|210.78
|0.00
|1553.24
|506644.98
|3674
|2008.02.22 14:40
|s/l
|171
|10.00
|210.78
|210.78
|0.00
|3203.57
|509848.55
|3675
|2008.02.22 14:40
|s/l
|172
|10.00
|210.78
|210.78
|0.00
|3300.65
|513149.20
|3676
|2008.02.22 14:40
|s/l
|173
|10.00
|210.78
|210.78
|0.00
|3106.49
|516255.69
|3677
|2008.02.22 21:30
|sell
|174
|10.00
|210.88
|0.00
|0.00
|3678
|2008.02.22 21:30
|modify
|174
|10.00
|210.88
|211.96
|0.00
|3679
|2008.02.25 00:03
|sell
|175
|10.00
|211.26
|0.00
|0.00
|3680
|2008.02.25 00:03
|modify
|175
|10.00
|211.26
|212.42
|0.00
|3681
|2008.02.25 00:33
|sell
|176
|10.00
|211.24
|0.00
|0.00
|3682
|2008.02.25 00:33
|modify
|176
|10.00
|211.24
|212.42
|0.00
|3683
|2008.02.25 08:29
|modify
|175
|10.00
|211.26
|211.24
|0.00
|3684
|2008.02.25 08:29
|modify
|175
|10.00
|211.26
|211.23
|0.00
|3685
|2008.02.25 08:29
|modify
|175
|10.00
|211.26
|211.22
|0.00
|3686
|2008.02.25 08:29
|modify
|175
|10.00
|211.26
|211.20
|0.00
|3687
|2008.02.25 08:29
|modify
|176
|10.00
|211.24
|211.20
|0.00
|3688
|2008.02.25 10:06
|s/l
|175
|10.00
|211.20
|211.20
|0.00
|582.36
|516838.05
|3689
|2008.02.25 10:06
|s/l
|176
|10.00
|211.20
|211.20
|0.00
|388.24
|517226.29
|3690
|2008.02.25 10:20
|sell
|177
|10.00
|211.24
|0.00
|0.00
|3691
|2008.02.25 10:20
|modify
|177
|10.00
|211.24
|211.79
|0.00
|3692
|2008.02.25 10:44
|s/l
|177
|10.00
|211.79
|211.79
|0.00
|-5338.25
|511888.04
|3693
|2008.02.25 10:50
|sell
|178
|10.00
|211.80
|0.00
|0.00
|3694
|2008.02.25 10:50
|modify
|178
|10.00
|211.80
|212.36
|0.00
|3695
|2008.02.25 12:00
|sell
|179
|10.00
|211.88
|0.00
|0.00
|3696
|2008.02.25 12:00
|modify
|179
|10.00
|211.88
|212.39
|0.00
|3697
|2008.02.25 12:00
|s/l
|174
|10.00
|211.96
|211.96
|0.00
|-10830.57
|501057.47
|3698
|2008.02.25 12:31
|sell
|180
|10.00
|211.91
|0.00
|0.00
|3699
|2008.02.25 12:31
|modify
|180
|10.00
|211.91
|212.42
|0.00
|3700
|2008.02.25 15:17
|sell
|181
|10.00
|212.09
|0.00
|0.00
|3701
|2008.02.25 15:17
|modify
|181
|10.00
|212.09
|213.66
|0.00
|3702
|2008.02.25 15:47
|sell
|182
|10.00
|212.02
|0.00
|0.00
|3703
|2008.02.25 15:47
|modify
|182
|10.00
|212.02
|213.62
|0.00
|3704
|2008.02.25 16:17
|s/l
|178
|10.00
|212.36
|212.36
|0.00
|-5435.31
|495622.16
|3705
|2008.02.25 16:17
|s/l
|179
|10.00
|212.39
|212.39
|0.00
|-4950.02
|490672.14
|3706
|2008.02.25 16:17
|sell
|183
|10.00
|212.34
|0.00
|0.00
|3707
|2008.02.25 16:17
|modify
|183
|10.00
|212.34
|213.91
|0.00
|3708
|2008.02.25 16:18
|s/l
|180
|10.00
|212.42
|212.42
|0.00
|-4950.01
|485722.13
|3709
|2008.02.25 16:47
|sell
|184
|10.00
|212.36
|0.00
|0.00
|3710
|2008.02.25 16:47
|modify
|184
|10.00
|212.36
|213.93
|0.00
|3711
|2008.02.25 19:08
|sell
|185
|10.00
|212.74
|0.00
|0.00
|3712
|2008.02.25 19:08
|modify
|185
|10.00
|212.74
|214.02
|0.00
|3713
|2008.02.25 19:38
|sell
|186
|10.00
|212.36
|0.00
|0.00
|3714
|2008.02.25 19:38
|modify
|186
|10.00
|212.36
|213.69
|0.00
|3715
|2008.02.25 20:26
|sell
|187
|10.00
|212.77
|0.00
|0.00
|3716
|2008.02.25 20:26
|modify
|187
|10.00
|212.77
|213.47
|0.00
|3717
|2008.02.25 20:56
|sell
|188
|10.00
|212.55
|0.00
|0.00
|3718
|2008.02.25 20:56
|modify
|188
|10.00
|212.55
|213.28
|0.00
|3719
|2008.02.26 04:01
|modify
|187
|10.00
|212.77
|212.76
|0.00
|3720
|2008.02.26 04:23
|modify
|187
|10.00
|212.77
|212.75
|0.00
|3721
|2008.02.26 04:23
|modify
|185
|10.00
|212.74
|212.73
|0.00
|3722
|2008.02.26 04:24
|modify
|185
|10.00
|212.74
|212.72
|0.00
|3723
|2008.02.26 04:24
|modify
|187
|10.00
|212.77
|212.72
|0.00
|3724
|2008.02.26 04:26
|modify
|185
|10.00
|212.74
|212.71
|0.00
|3725
|2008.02.26 04:26
|modify
|185
|10.00
|212.74
|212.69
|0.00
|3726
|2008.02.26 04:26
|modify
|187
|10.00
|212.77
|212.69
|0.00
|3727
|2008.02.26 04:39
|modify
|185
|10.00
|212.74
|212.68
|0.00
|3728
|2008.02.26 04:39
|modify
|185
|10.00
|212.74
|212.66
|0.00
|3729
|2008.02.26 04:39
|modify
|187
|10.00
|212.77
|212.66
|0.00
|3730
|2008.02.26 04:39
|modify
|185
|10.00
|212.74
|212.64
|0.00
|3731
|2008.02.26 04:39
|modify
|187
|10.00
|212.77
|212.64
|0.00
|3732
|2008.02.26 04:39
|modify
|185
|10.00
|212.74
|212.62
|0.00
|3733
|2008.02.26 04:40
|modify
|185
|10.00
|212.74
|212.61
|0.00
|3734
|2008.02.26 04:40
|modify
|185
|10.00
|212.74
|212.60
|0.00
|3735
|2008.02.26 04:40
|modify
|185
|10.00
|212.74
|212.58
|0.00
|3736
|2008.02.26 04:40
|modify
|187
|10.00
|212.77
|212.58
|0.00
|3737
|2008.02.26 04:40
|modify
|185
|10.00
|212.74
|212.57
|0.00
|3738
|2008.02.26 04:40
|modify
|187
|10.00
|212.77
|212.57
|0.00
|3739
|2008.02.26 04:40
|modify
|185
|10.00
|212.74
|212.56
|0.00
|3740
|2008.02.26 04:40
|modify
|185
|10.00
|212.74
|212.54
|0.00
|3741
|2008.02.26 04:41
|modify
|187
|10.00
|212.77
|212.54
|0.00
|3742
|2008.02.26 04:41
|modify
|188
|10.00
|212.55
|212.54
|0.00
|3743
|2008.02.26 04:41
|modify
|185
|10.00
|212.74
|212.52
|0.00
|3744
|2008.02.26 04:41
|modify
|185
|10.00
|212.74
|212.49
|0.00
|3745
|2008.02.26 04:41
|modify
|187
|10.00
|212.77
|212.49
|0.00
|3746
|2008.02.26 04:42
|modify
|188
|10.00
|212.55
|212.49
|0.00
|3747
|2008.02.26 04:43
|modify
|185
|10.00
|212.74
|212.47
|0.00
|3748
|2008.02.26 04:43
|modify
|187
|10.00
|212.77
|212.47
|0.00
|3749
|2008.02.26 04:43
|modify
|185
|10.00
|212.74
|212.43
|0.00
|3750
|2008.02.26 04:43
|modify
|187
|10.00
|212.77
|212.43
|0.00
|3751
|2008.02.26 04:43
|modify
|185
|10.00
|212.74
|212.39
|0.00
|3752
|2008.02.26 04:43
|modify
|187
|10.00
|212.77
|212.39
|0.00
|3753
|2008.02.26 04:43
|modify
|188
|10.00
|212.55
|212.39
|0.00
|3754
|2008.02.26 06:52
|modify
|184
|10.00
|212.36
|212.35
|0.00
|3755
|2008.02.26 06:52
|modify
|183
|10.00
|212.34
|212.33
|0.00
|3756
|2008.02.26 06:52
|modify
|183
|10.00
|212.34
|212.29
|0.00
|3757
|2008.02.26 06:52
|modify
|183
|10.00
|212.34
|212.26
|0.00
|3758
|2008.02.26 06:52
|modify
|183
|10.00
|212.34
|212.21
|0.00
|3759
|2008.02.26 06:55
|modify
|184
|10.00
|212.36
|212.32
|0.00
|3760
|2008.02.26 06:55
|modify
|184
|10.00
|212.36
|212.31
|0.00
|3761
|2008.02.26 06:55
|modify
|184
|10.00
|212.36
|212.29
|0.00
|3762
|2008.02.26 07:29
|modify
|185
|10.00
|212.74
|212.38
|0.00
|3763
|2008.02.26 07:29
|modify
|187
|10.00
|212.77
|212.38
|0.00
|3764
|2008.02.26 07:29
|modify
|188
|10.00
|212.55
|212.38
|0.00
|3765
|2008.02.26 07:39
|s/l
|183
|10.00
|212.21
|212.21
|0.00
|912.82
|486634.95
|3766
|2008.02.26 07:45
|s/l
|184
|10.00
|212.29
|212.29
|0.00
|330.34
|486965.29
|3767
|2008.02.26 07:48
|s/l
|185
|10.00
|212.38
|212.38
|0.00
|3145.60
|490110.89
|3768
|2008.02.26 07:48
|s/l
|187
|10.00
|212.38
|212.38
|0.00
|3436.84
|493547.73
|3769
|2008.02.26 07:48
|s/l
|188
|10.00
|212.38
|212.38
|0.00
|1301.12
|494848.85
|3770
|2008.02.26 08:40
|sell
|189
|10.00
|212.40
|0.00
|0.00
|3771
|2008.02.26 08:40
|modify
|189
|10.00
|212.40
|212.91
|0.00
|3772
|2008.02.26 11:22
|sell
|190
|10.00
|212.68
|0.00
|0.00
|3773
|2008.02.26 11:22
|modify
|190
|10.00
|212.68
|213.39
|0.00
|3774
|2008.02.26 11:52
|sell
|191
|10.00
|212.73
|0.00
|0.00
|3775
|2008.02.26 11:52
|modify
|191
|10.00
|212.73
|213.44
|0.00
|3776
|2008.02.26 12:22
|s/l
|189
|10.00
|212.91
|212.91
|0.00
|-4950.49
|489898.36
|3777
|2008.02.26 12:22
|sell
|192
|10.00
|212.83
|0.00
|0.00
|3778
|2008.02.26 12:22
|modify
|192
|10.00
|212.83
|213.42
|0.00
|3779
|2008.02.26 12:52
|sell
|193
|10.00
|212.52
|0.00
|0.00
|3780
|2008.02.26 12:52
|modify
|193
|10.00
|212.52
|213.19
|0.00
|3781
|2008.02.26 13:23
|sell
|194
|10.00
|212.82
|0.00
|0.00
|3782
|2008.02.26 13:23
|modify
|194
|10.00
|212.82
|213.83
|0.00
|3783
|2008.02.26 13:53
|sell
|195
|10.00
|212.83
|0.00
|0.00
|3784
|2008.02.26 13:53
|modify
|195
|10.00
|212.83
|213.81
|0.00
|3785
|2008.02.26 16:10
|buy
|196
|10.00
|212.41
|0.00
|0.00
|3786
|2008.02.26 16:10
|close
|195
|10.00
|212.41
|213.81
|0.00
|4076.49
|493974.85
|3787
|2008.02.26 16:10
|close
|194
|10.00
|212.41
|213.83
|0.00
|3979.43
|497954.28
|3788
|2008.02.26 16:10
|close
|193
|10.00
|212.41
|213.19
|0.00
|1067.65
|499021.93
|3789
|2008.02.26 16:10
|close
|192
|10.00
|212.41
|213.42
|0.00
|4076.49
|503098.42
|3790
|2008.02.26 16:10
|close
|191
|10.00
|212.41
|213.44
|0.00
|3105.90
|506204.32
|3791
|2008.02.26 16:10
|close
|190
|10.00
|212.41
|213.39
|0.00
|2620.60
|508824.92
|3792
|2008.02.26 16:10
|close
|186
|10.00
|212.41
|213.69
|0.00
|-834.49
|507990.43
|3793
|2008.02.26 16:10
|close
|182
|10.00
|212.41
|213.62
|0.00
|-4134.50
|503855.93
|3794
|2008.02.26 16:10
|close
|181
|10.00
|212.41
|213.66
|0.00
|-3455.09
|500400.84
|3795
|2008.02.26 16:10
|modify
|196
|10.00
|212.41
|211.36
|0.00
|3796
|2008.02.26 16:40
|buy
|197
|10.00
|212.34
|0.00
|0.00
|3797
|2008.02.26 16:40
|modify
|197
|10.00
|212.34
|211.29
|0.00
|3798
|2008.02.26 18:21
|sell
|198
|10.00
|213.08
|0.00
|0.00
|3799
|2008.02.26 18:21
|close
|197
|10.00
|213.08
|211.29
|0.00
|7183.77
|507584.61
|3800
|2008.02.26 18:21
|close
|196
|10.00
|213.08
|211.36
|0.00
|6504.23
|514088.84
|3801
|2008.02.26 18:21
|modify
|198
|10.00
|213.08
|214.10
|0.00
|3802
|2008.02.26 18:51
|sell
|199
|10.00
|212.93
|0.00
|0.00
|3803
|2008.02.26 18:51
|modify
|199
|10.00
|212.93
|214.03
|0.00
|3804
|2008.02.26 19:21
|sell
|200
|10.00
|213.09
|0.00
|0.00
|3805
|2008.02.26 19:21
|modify
|200
|10.00
|213.09
|214.09
|0.00
|3806
|2008.02.26 19:51
|sell
|201
|10.00
|212.93
|0.00
|0.00
|3807
|2008.02.26 19:51
|modify
|201
|10.00
|212.93
|213.88
|0.00
|3808
|2008.02.26 22:53
|sell
|202
|10.00
|213.21
|0.00
|0.00
|3809
|2008.02.26 22:53
|modify
|202
|10.00
|213.21
|214.33
|0.00
|3810
|2008.02.26 23:23
|sell
|203
|10.00
|213.18
|0.00
|0.00
|3811
|2008.02.26 23:23
|modify
|203
|10.00
|213.18
|214.63
|0.00
|3812
|2008.02.26 23:53
|sell
|204
|10.00
|213.25
|0.00
|0.00
|3813
|2008.02.26 23:53
|modify
|204
|10.00
|213.25
|214.69
|0.00
|3814
|2008.02.27 00:23
|sell
|205
|10.00
|213.45
|0.00
|0.00
|3815
|2008.02.27 00:23
|modify
|205
|10.00
|213.45
|214.75
|0.00
|3816
|2008.02.27 00:54
|sell
|206
|10.00
|213.24
|0.00
|0.00
|3817
|2008.02.27 00:54
|modify
|206
|10.00
|213.24
|214.61
|0.00
|3818
|2008.02.27 03:00
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.44
|0.00
|3819
|2008.02.27 03:05
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.43
|0.00
|3820
|2008.02.27 03:09
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.42
|0.00
|3821
|2008.02.27 03:09
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.40
|0.00
|3822
|2008.02.27 03:09
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.39
|0.00
|3823
|2008.02.27 03:09
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.37
|0.00
|3824
|2008.02.27 03:12
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.36
|0.00
|3825
|2008.02.27 03:12
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.35
|0.00
|3826
|2008.02.27 03:12
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.34
|0.00
|3827
|2008.02.27 03:13
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.33
|0.00
|3828
|2008.02.27 03:19
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.32
|0.00
|3829
|2008.02.27 03:19
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.30
|0.00
|3830
|2008.02.27 03:19
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.29
|0.00
|3831
|2008.02.27 03:19
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.27
|0.00
|3832
|2008.02.27 03:26
|modify
|204
|10.00
|213.25
|213.24
|0.00
|3833
|2008.02.27 03:26
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.24
|0.00
|3834
|2008.02.27 03:26
|modify
|204
|10.00
|213.25
|213.23
|0.00
|3835
|2008.02.27 03:26
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.23
|0.00
|3836
|2008.02.27 03:26
|modify
|206
|10.00
|213.24
|213.23
|0.00
|3837
|2008.02.27 03:30
|modify
|204
|10.00
|213.25
|213.22
|0.00
|3838
|2008.02.27 03:30
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.22
|0.00
|3839
|2008.02.27 03:30
|modify
|206
|10.00
|213.24
|213.22
|0.00
|3840
|2008.02.27 03:39
|modify
|204
|10.00
|213.25
|213.21
|0.00
|3841
|2008.02.27 03:40
|modify
|202
|10.00
|213.21
|213.20
|0.00
|3842
|2008.02.27 03:40
|modify
|204
|10.00
|213.25
|213.20
|0.00
|3843
|2008.02.27 03:40
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.20
|0.00
|3844
|2008.02.27 03:40
|modify
|202
|10.00
|213.21
|213.19
|0.00
|3845
|2008.02.27 03:40
|modify
|204
|10.00
|213.25
|213.19
|0.00
|3846
|2008.02.27 03:40
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.19
|0.00
|3847
|2008.02.27 03:40
|modify
|206
|10.00
|213.24
|213.19
|0.00
|3848
|2008.02.27 03:41
|modify
|202
|10.00
|213.21
|213.18
|0.00
|3849
|2008.02.27 03:41
|modify
|202
|10.00
|213.21
|213.17
|0.00
|3850
|2008.02.27 03:41
|modify
|202
|10.00
|213.21
|213.16
|0.00
|3851
|2008.02.27 03:41
|modify
|203
|10.00
|213.18
|213.16
|0.00
|3852
|2008.02.27 03:41
|modify
|204
|10.00
|213.25
|213.16
|0.00
|3853
|2008.02.27 03:41
|modify
|202
|10.00
|213.21
|213.15
|0.00
|3854
|2008.02.27 03:41
|modify
|203
|10.00
|213.18
|213.15
|0.00
|3855
|2008.02.27 03:41
|modify
|204
|10.00
|213.25
|213.15
|0.00
|3856
|2008.02.27 03:41
|modify
|202
|10.00
|213.21
|213.14
|0.00
|3857
|2008.02.27 03:41
|modify
|202
|10.00
|213.21
|213.13
|0.00
|3858
|2008.02.27 03:41
|modify
|203
|10.00
|213.18
|213.13
|0.00
|3859
|2008.02.27 03:41
|modify
|204
|10.00
|213.25
|213.13
|0.00
|3860
|2008.02.27 03:41
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.13
|0.00
|3861
|2008.02.27 03:41
|modify
|206
|10.00
|213.24
|213.13
|0.00
|3862
|2008.02.27 03:42
|modify
|202
|10.00
|213.21
|213.12
|0.00
|3863
|2008.02.27 03:42
|modify
|203
|10.00
|213.18
|213.12
|0.00
|3864
|2008.02.27 03:42
|modify
|204
|10.00
|213.25
|213.12
|0.00
|3865
|2008.02.27 03:42
|modify
|205
|10.00
|213.45
|213.12
|0.00
|3866
|2008.02.27 03:42
|modify
|206
|10.00
|213.24
|213.12
|0.00
|3867
|2008.02.27 07:55
|buy
|207
|10.00
|212.65
|0.00
|0.00
|3868
|2008.02.27 07:55
|close
|206
|10.00
|212.65
|213.12
|0.00
|5725.93
|519814.77
|3869
|2008.02.27 07:55
|close
|205
|10.00
|212.65
|213.12
|0.00
|7763.97
|527578.74
|3870
|2008.02.27 07:55
|close
|204
|10.00
|212.65
|213.12
|0.00
|5473.78
|533052.52
|3871
|2008.02.27 07:55
|close
|203
|10.00
|212.65
|213.12
|0.00
|4794.43
|537846.95
|3872
|2008.02.27 07:55
|close
|202
|10.00
|212.65
|213.12
|0.00
|5085.58
|542932.53
|3873
|2008.02.27 07:55
|close
|201
|10.00
|212.65
|213.88
|0.00
|2368.19
|545300.72
|3874
|2008.02.27 07:55
|close
|200
|10.00
|212.65
|214.09
|0.00
|3920.98
|549221.70
|3875
|2008.02.27 07:55
|close
|199
|10.00
|212.65
|214.03
|0.00
|2368.19
|551589.89
|3876
|2008.02.27 07:55
|close
|198
|10.00
|212.65
|214.10
|0.00
|3823.93
|555413.82
|3877
|2008.02.27 07:55
|modify
|207
|10.00
|212.65
|211.82
|0.00
|3878
|2008.02.27 09:41
|buy
|208
|10.00
|212.53
|0.00
|0.00
|3879
|2008.02.27 09:41
|modify
|208
|10.00
|212.53
|211.35
|0.00
|3880
|2008.02.27 10:04
|s/l
|207
|10.00
|211.82
|211.82
|0.00
|-8056.69
|547357.13
|3881
|2008.02.27 10:11
|buy
|209
|10.00
|211.56
|0.00
|0.00
|3882
|2008.02.27 10:11
|modify
|209
|10.00
|211.56
|210.38
|0.00
|3883
|2008.02.27 10:41
|buy
|210
|10.00
|211.64
|0.00
|0.00
|3884
|2008.02.27 10:41
|modify
|210
|10.00
|211.64
|210.53
|0.00
|3885
|2008.02.27 11:46
|s/l
|208
|10.00
|211.35
|211.35
|0.00
|-11455.20
|535901.93
|3886
|2008.02.27 15:55
|buy
|211
|10.00
|211.16
|0.00
|0.00
|3887
|2008.02.27 15:55
|modify
|211
|10.00
|211.16
|208.98
|0.00
|3888
|2008.02.27 16:46
|sell
|212
|10.00
|211.81
|0.00
|0.00
|3889
|2008.02.27 16:46
|close
|211
|10.00
|211.81
|208.98
|0.00
|6310.07
|542212.00
|3890
|2008.02.27 16:46
|close
|210
|10.00
|211.81
|210.53
|0.00
|1650.33
|543862.33
|3891
|2008.02.27 16:46
|close
|209
|10.00
|211.81
|210.38
|0.00
|2426.95
|546289.28
|3892
|2008.02.27 16:46
|modify
|212
|10.00
|211.81
|213.98
|0.00
|3893
|2008.02.27 17:16
|sell
|213
|10.00
|211.79
|0.00
|0.00
|3894
|2008.02.27 17:16
|modify
|213
|10.00
|211.79
|214.34
|0.00
|3895
|2008.02.27 17:46
|sell
|214
|10.00
|211.87
|0.00
|0.00
|3896
|2008.02.27 17:46
|modify
|214
|10.00
|211.87
|214.35
|0.00
|3897
|2008.02.27 20:38
|modify
|214
|10.00
|211.87
|211.86
|0.00
|3898
|2008.02.27 20:38
|modify
|214
|10.00
|211.87
|211.85
|0.00
|3899
|2008.02.27 20:38
|modify
|214
|10.00
|211.87
|211.83
|0.00
|3900
|2008.02.27 20:39
|modify
|214
|10.00
|211.87
|211.82
|0.00
|3901
|2008.02.27 20:39
|modify
|212
|10.00
|211.81
|211.80
|0.00
|3902
|2008.02.27 20:39
|modify
|214
|10.00
|211.87
|211.80
|0.00
|3903
|2008.02.28 02:45
|buy
|215
|10.00
|210.99
|0.00
|0.00
|3904
|2008.02.28 02:45
|close
|214
|10.00
|210.99
|211.80
|0.00
|7487.80
|553777.08
|3905
|2008.02.28 02:45
|close
|213
|10.00
|210.99
|214.34
|0.00
|6711.85
|560488.93
|3906
|2008.02.28 02:45
|close
|212
|10.00
|210.99
|211.80
|0.00
|6905.84
|567394.77
|3907
|2008.02.28 02:45
|modify
|215
|10.00
|210.99
|209.36
|0.00
|3908
|2008.02.28 08:10
|buy
|216
|10.00
|210.68
|0.00
|0.00
|3909
|2008.02.28 08:10
|modify
|216
|10.00
|210.68
|210.01
|0.00
|3910
|2008.02.28 08:40
|buy
|217
|10.00
|210.56
|0.00
|0.00
|3911
|2008.02.28 08:40
|modify
|217
|10.00
|210.56
|209.89
|0.00
|3912
|2008.02.28 09:49
|modify
|217
|10.00
|210.56
|210.58
|0.00
|3913
|2008.02.28 09:49
|sell
|218
|10.00
|211.13
|0.00
|0.00
|3914
|2008.02.28 09:49
|close
|217
|10.00
|211.13
|210.58
|0.00
|5530.76
|572925.53
|3915
|2008.02.28 09:49
|close
|216
|10.00
|211.13
|210.01
|0.00
|4366.39
|577291.92
|3916
|2008.02.28 09:49
|close
|215
|10.00
|211.13
|209.36
|0.00
|1358.43
|578650.35
|3917
|2008.02.28 09:49
|modify
|218
|10.00
|211.13
|211.73
|0.00
|3918
|2008.02.28 12:50
|modify
|218
|10.00
|211.13
|211.12
|0.00
|3919
|2008.02.28 12:50
|modify
|218
|10.00
|211.13
|211.11
|0.00
|3920
|2008.02.28 13:28
|s/l
|218
|10.00
|211.11
|211.11
|0.00
|193.95
|578844.30
|3921
|2008.02.28 15:50
|buy
|219
|10.00
|210.50
|0.00
|0.00
|3922
|2008.02.28 15:50
|modify
|219
|10.00
|210.50
|209.16
|0.00
|3923
|2008.02.28 23:38
|s/l
|219
|10.00
|209.16
|209.16
|0.00
|-12999.61
|565844.69
|3924
|2008.02.29 09:30
|buy
|220
|10.00
|207.61
|0.00
|0.00
|3925
|2008.02.29 09:30
|modify
|220
|10.00
|207.61
|205.79
|0.00
|3926
|2008.02.29 10:09
|buy
|221
|10.00
|207.30
|0.00
|0.00
|3927
|2008.02.29 10:09
|modify
|221
|10.00
|207.30
|206.21
|0.00
|3928
|2008.02.29 12:04
|s/l
|221
|10.00
|206.21
|206.21
|0.00
|-10565.09
|555279.60
|3929
|2008.02.29 12:15
|buy
|222
|10.00
|206.14
|0.00
|0.00
|3930
|2008.02.29 12:15
|modify
|222
|10.00
|206.14
|205.41
|0.00
|3931
|2008.02.29 12:32
|modify
|222
|10.00
|206.14
|206.14
|0.00
|3932
|2008.02.29 12:32
|modify
|222
|10.00
|206.14
|206.15
|0.00
|3933
|2008.03.03 00:00
|s/l
|220
|10.00
|205.79
|205.79
|0.00
|-17419.63
|537859.97
|3934
|2008.03.03 00:00
|s/l
|222
|10.00
|206.15
|206.15
|0.00
|318.09
|538178.06
|3935
|2008.03.03 06:10
|sell
|223
|10.00
|205.01
|0.00
|0.00
|3936
|2008.03.03 06:10
|modify
|223
|10.00
|205.01
|207.76
|0.00
|3937
|2008.03.03 06:40
|sell
|224
|10.00
|204.86
|0.00
|0.00
|3938
|2008.03.03 06:40
|modify
|224
|10.00
|204.86
|207.61
|0.00
|3939
|2008.03.03 09:00
|modify
|223
|10.00
|205.01
|204.38
|0.00
|3940
|2008.03.03 09:00
|modify
|224
|10.00
|204.86
|204.38
|0.00
|3941
|2008.03.03 09:00
|modify
|223
|10.00
|205.01
|204.37
|0.00
|3942
|2008.03.03 09:00
|modify
|223
|10.00
|205.01
|204.36
|0.00
|3943
|2008.03.03 09:00
|modify
|223
|10.00
|205.01
|204.35
|0.00
|3944
|2008.03.03 09:00
|modify
|223
|10.00
|205.01
|204.34
|0.00
|3945
|2008.03.03 09:00
|modify
|224
|10.00
|204.86
|204.34
|0.00
|3946
|2008.03.03 09:00
|modify
|223
|10.00
|205.01
|204.33
|0.00
|3947
|2008.03.03 09:00
|modify
|223
|10.00
|205.01
|204.32
|0.00
|3948
|2008.03.03 09:00
|modify
|223
|10.00
|205.01
|204.30
|0.00
|3949
|2008.03.03 09:40
|buy
|225
|10.00
|204.02
|0.00
|0.00
|3950
|2008.03.03 09:40
|close
|224
|10.00
|204.02
|204.34
|0.00
|8140.32
|546318.38
|3951
|2008.03.03 09:40
|close
|223
|10.00
|204.02
|204.30
|0.00
|9593.95
|555912.33
|3952
|2008.03.03 09:40
|modify
|225
|10.00
|204.02
|203.02
|0.00
|3953
|2008.03.03 10:36
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.02
|0.00
|3954
|2008.03.03 10:36
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.03
|0.00
|3955
|2008.03.03 10:36
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.05
|0.00
|3956
|2008.03.03 10:36
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.08
|0.00
|3957
|2008.03.03 10:36
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.09
|0.00
|3958
|2008.03.03 10:36
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.11
|0.00
|3959
|2008.03.03 10:36
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.14
|0.00
|3960
|2008.03.03 10:45
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.15
|0.00
|3961
|2008.03.03 10:46
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.16
|0.00
|3962
|2008.03.03 10:46
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.18
|0.00
|3963
|2008.03.03 10:46
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.19
|0.00
|3964
|2008.03.03 10:53
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.20
|0.00
|3965
|2008.03.03 10:54
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.21
|0.00
|3966
|2008.03.03 10:55
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.22
|0.00
|3967
|2008.03.03 10:55
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.23
|0.00
|3968
|2008.03.03 10:55
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.25
|0.00
|3969
|2008.03.03 10:55
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.26
|0.00
|3970
|2008.03.03 11:06
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.28
|0.00
|3971
|2008.03.03 11:06
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.30
|0.00
|3972
|2008.03.03 11:06
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.33
|0.00
|3973
|2008.03.03 11:06
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.34
|0.00
|3974
|2008.03.03 11:06
|modify
|225
|10.00
|204.02
|204.37
|0.00
|3975
|2008.03.03 11:25
|s/l
|225
|10.00
|204.37
|204.37
|0.00
|3392.46
|559304.79
|3976
|2008.03.03 16:30
|sell
|226
|10.00
|205.46
|0.00
|0.00
|3977
|2008.03.03 16:30
|modify
|226
|10.00
|205.46
|207.23
|0.00
|3978
|2008.03.04 00:51
|sell
|227
|10.00
|205.40
|0.00
|0.00
|3979
|2008.03.04 00:51
|modify
|227
|10.00
|205.40
|206.97
|0.00
|3980
|2008.03.04 07:38
|sell
|228
|10.00
|205.48
|0.00
|0.00
|3981
|2008.03.04 07:38
|modify
|228
|10.00
|205.48
|206.34
|0.00
|3982
|2008.03.04 10:46
|modify
|228
|10.00
|205.48
|205.47
|0.00
|3983
|2008.03.04 10:46
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.46
|0.00
|3984
|2008.03.04 10:46
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.45
|0.00
|3985
|2008.03.04 10:46
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.44
|0.00
|3986
|2008.03.04 10:46
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.42
|0.00
|3987
|2008.03.04 10:46
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.41
|0.00
|3988
|2008.03.04 10:46
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.40
|0.00
|3989
|2008.03.04 10:46
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.38
|0.00
|3990
|2008.03.04 10:46
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.37
|0.00
|3991
|2008.03.04 10:47
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.36
|0.00
|3992
|2008.03.04 10:47
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.34
|0.00
|3993
|2008.03.04 10:47
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.33
|0.00
|3994
|2008.03.04 10:47
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.31
|0.00
|3995
|2008.03.04 10:47
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.29
|0.00
|3996
|2008.03.04 10:47
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.27
|0.00
|3997
|2008.03.04 10:47
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.26
|0.00
|3998
|2008.03.04 10:47
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.24
|0.00
|3999
|2008.03.04 10:47
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.23
|0.00
|4000
|2008.03.04 10:47
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.21
|0.00
|4001
|2008.03.04 10:47
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.20
|0.00
|4002
|2008.03.04 10:47
|modify
|227
|10.00
|205.40
|205.20
|0.00
|4003
|2008.03.04 10:47
|modify
|228
|10.00
|205.48
|205.20
|0.00
|4004
|2008.03.04 10:47
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.18
|0.00
|4005
|2008.03.04 10:47
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.16
|0.00
|4006
|2008.03.04 10:47
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.13
|0.00
|4007
|2008.03.04 10:47
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.11
|0.00
|4008
|2008.03.04 10:47
|modify
|226
|10.00
|205.46
|205.09
|0.00
|4009
|2008.03.04 11:03
|s/l
|226
|10.00
|205.09
|205.09
|0.00
|3238.16
|562542.95
|4010
|2008.03.04 11:07
|s/l
|227
|10.00
|205.20
|205.20
|0.00
|1939.11
|564482.06
|4011
|2008.03.04 11:07
|s/l
|228
|10.00
|205.20
|205.20
|0.00
|2714.75
|567196.81
|4012
|2008.03.04 21:07
|sell
|229
|10.00
|205.11
|0.00
|0.00
|4013
|2008.03.04 21:07
|modify
|229
|10.00
|205.11
|206.27
|0.00
|4014
|2008.03.04 21:37
|sell
|230
|10.00
|205.21
|0.00
|0.00
|4015
|2008.03.04 21:37
|modify
|230
|10.00
|205.21
|206.53
|0.00
|4016
|2008.03.04 23:30
|sell
|231
|10.00
|205.46
|0.00
|0.00
|4017
|2008.03.04 23:30
|modify
|231
|10.00
|205.46
|207.05
|0.00
|4018
|2008.03.05 08:24
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.45
|0.00
|4019
|2008.03.05 08:24
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.44
|0.00
|4020
|2008.03.05 08:24
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.43
|0.00
|4021
|2008.03.05 08:24
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.42
|0.00
|4022
|2008.03.05 08:25
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.37
|0.00
|4023
|2008.03.05 08:25
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.36
|0.00
|4024
|2008.03.05 08:25
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.35
|0.00
|4025
|2008.03.05 08:42
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.34
|0.00
|4026
|2008.03.05 08:42
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.33
|0.00
|4027
|2008.03.05 08:42
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.31
|0.00
|4028
|2008.03.05 08:42
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.28
|0.00
|4029
|2008.03.05 08:46
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.27
|0.00
|4030
|2008.03.05 08:46
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.26
|0.00
|4031
|2008.03.05 08:46
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.25
|0.00
|4032
|2008.03.05 08:46
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.24
|0.00
|4033
|2008.03.05 08:46
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.23
|0.00
|4034
|2008.03.05 08:49
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.22
|0.00
|4035
|2008.03.05 08:49
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.21
|0.00
|4036
|2008.03.05 08:49
|modify
|230
|10.00
|205.21
|205.20
|0.00
|4037
|2008.03.05 08:49
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.20
|0.00
|4038
|2008.03.05 08:49
|modify
|230
|10.00
|205.21
|205.19
|0.00
|4039
|2008.03.05 08:49
|modify
|230
|10.00
|205.21
|205.17
|0.00
|4040
|2008.03.05 08:49
|modify
|230
|10.00
|205.21
|205.16
|0.00
|4041
|2008.03.05 08:49
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.16
|0.00
|4042
|2008.03.05 09:07
|modify
|230
|10.00
|205.21
|205.15
|0.00
|4043
|2008.03.05 09:07
|modify
|230
|10.00
|205.21
|205.14
|0.00
|4044
|2008.03.05 09:07
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.14
|0.00
|4045
|2008.03.05 09:40
|modify
|229
|10.00
|205.11
|205.11
|0.00
|4046
|2008.03.05 09:44
|modify
|229
|10.00
|205.11
|205.10
|0.00
|4047
|2008.03.05 09:44
|modify
|230
|10.00
|205.21
|205.10
|0.00
|4048
|2008.03.05 09:44
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.10
|0.00
|4049
|2008.03.05 09:44
|modify
|229
|10.00
|205.11
|205.09
|0.00
|4050
|2008.03.05 09:44
|modify
|229
|10.00
|205.11
|205.08
|0.00
|4051
|2008.03.05 09:44
|modify
|229
|10.00
|205.11
|205.07
|0.00
|4052
|2008.03.05 09:44
|modify
|230
|10.00
|205.21
|205.07
|0.00
|4053
|2008.03.05 09:44
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.07
|0.00
|4054
|2008.03.05 09:54
|modify
|229
|10.00
|205.11
|205.06
|0.00
|4055
|2008.03.05 09:54
|modify
|230
|10.00
|205.21
|205.06
|0.00
|4056
|2008.03.05 09:54
|modify
|231
|10.00
|205.46
|205.06
|0.00
|4057
|2008.03.05 09:54
|modify
|229
|10.00
|205.11
|205.04
|0.00
|4058
|2008.03.05 09:54
|modify
|229
|10.00
|205.11
|205.03
|0.00
|4059
|2008.03.05 09:55
|modify
|229
|10.00
|205.11
|205.00
|0.00
|4060
|2008.03.05 09:55
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.99
|0.00
|4061
|2008.03.05 09:55
|modify
|230
|10.00
|205.21
|204.99
|0.00
|4062
|2008.03.05 09:55
|modify
|231
|10.00
|205.46
|204.99
|0.00
|4063
|2008.03.05 09:56
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.98
|0.00
|4064
|2008.03.05 09:56
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.97
|0.00
|4065
|2008.03.05 09:56
|modify
|230
|10.00
|205.21
|204.97
|0.00
|4066
|2008.03.05 09:56
|modify
|231
|10.00
|205.46
|204.97
|0.00
|4067
|2008.03.05 09:56
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.96
|0.00
|4068
|2008.03.05 09:56
|modify
|230
|10.00
|205.21
|204.96
|0.00
|4069
|2008.03.05 09:56
|modify
|231
|10.00
|205.46
|204.96
|0.00
|4070
|2008.03.05 09:56
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.95
|0.00
|4071
|2008.03.05 09:56
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.94
|0.00
|4072
|2008.03.05 09:56
|modify
|230
|10.00
|205.21
|204.94
|0.00
|4073
|2008.03.05 09:56
|modify
|231
|10.00
|205.46
|204.94
|0.00
|4074
|2008.03.05 10:05
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.93
|0.00
|4075
|2008.03.05 10:05
|modify
|230
|10.00
|205.21
|204.93
|0.00
|4076
|2008.03.05 10:05
|modify
|231
|10.00
|205.46
|204.93
|0.00
|4077
|2008.03.05 10:05
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.92
|0.00
|4078
|2008.03.05 10:05
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.91
|0.00
|4079
|2008.03.05 10:06
|modify
|230
|10.00
|205.21
|204.91
|0.00
|4080
|2008.03.05 10:06
|modify
|231
|10.00
|205.46
|204.91
|0.00
|4081
|2008.03.05 10:06
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.90
|0.00
|4082
|2008.03.05 10:06
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.88
|0.00
|4083
|2008.03.05 10:06
|modify
|230
|10.00
|205.21
|204.88
|0.00
|4084
|2008.03.05 10:06
|modify
|231
|10.00
|205.46
|204.88
|0.00
|4085
|2008.03.05 10:08
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.87
|0.00
|4086
|2008.03.05 10:08
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.86
|0.00
|4087
|2008.03.05 10:08
|modify
|230
|10.00
|205.21
|204.86
|0.00
|4088
|2008.03.05 10:08
|modify
|231
|10.00
|205.46
|204.86
|0.00
|4089
|2008.03.05 10:08
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.85
|0.00
|4090
|2008.03.05 10:08
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.84
|0.00
|4091
|2008.03.05 10:08
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.83
|0.00
|4092
|2008.03.05 10:09
|modify
|230
|10.00
|205.21
|204.83
|0.00
|4093
|2008.03.05 10:09
|modify
|231
|10.00
|205.46
|204.83
|0.00
|4094
|2008.03.05 10:09
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.82
|0.00
|4095
|2008.03.05 10:09
|modify
|230
|10.00
|205.21
|204.82
|0.00
|4096
|2008.03.05 10:09
|modify
|231
|10.00
|205.46
|204.82
|0.00
|4097
|2008.03.05 10:09
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.81
|0.00
|4098
|2008.03.05 10:09
|modify
|230
|10.00
|205.21
|204.81
|0.00
|4099
|2008.03.05 10:09
|modify
|231
|10.00
|205.46
|204.81
|0.00
|4100
|2008.03.05 10:09
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.80
|0.00
|4101
|2008.03.05 10:09
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.79
|0.00
|4102
|2008.03.05 10:09
|modify
|229
|10.00
|205.11
|204.78
|0.00
|4103
|2008.03.05 10:09
|modify
|230
|10.00
|205.21
|204.78
|0.00
|4104
|2008.03.05 10:09
|modify
|231
|10.00
|205.46
|204.78
|0.00
|4105
|2008.03.05 10:30
|s/l
|229
|10.00
|204.78
|204.78
|0.00
|2848.16
|570044.97
|4106
|2008.03.05 10:30
|s/l
|230
|10.00
|204.78
|204.78
|0.00
|3817.06
|573862.03
|4107
|2008.03.05 10:30
|s/l
|231
|10.00
|204.78
|204.78
|0.00
|6239.31
|580101.34
|4108
|2008.03.05 10:45
|buy
|232
|10.00
|205.25
|0.00
|0.00
|4109
|2008.03.05 10:45
|modify
|232
|10.00
|205.25
|204.74
|0.00
|4110
|2008.03.05 14:20
|s/l
|232
|10.00
|204.74
|204.74
|0.00
|-4944.26
|575157.08
|4111
|2008.03.05 17:16
|sell
|233
|10.00
|207.11
|0.00
|0.00
|4112
|2008.03.05 17:16
|modify
|233
|10.00
|207.11
|208.32
|0.00
|4113
|2008.03.05 17:46
|sell
|234
|10.00
|207.55
|0.00
|0.00
|4114
|2008.03.05 17:46
|modify
|234
|10.00
|207.55
|208.83
|0.00
|4115
|2008.03.05 19:36
|modify
|234
|10.00
|207.55
|207.53
|0.00
|4116
|2008.03.05 19:36
|modify
|234
|10.00
|207.55
|207.52
|0.00
|4117
|2008.03.05 19:36
|modify
|234
|10.00
|207.55
|207.50
|0.00
|4118
|2008.03.05 19:36
|modify
|234
|10.00
|207.55
|207.48
|0.00
|4119
|2008.03.05 19:36
|modify
|234
|10.00
|207.55
|207.47
|0.00
|4120
|2008.03.05 19:37
|modify
|234
|10.00
|207.55
|207.46
|0.00
|4121
|2008.03.05 19:37
|modify
|234
|10.00
|207.55
|207.44
|0.00
|4122
|2008.03.05 19:37
|modify
|234
|10.00
|207.55
|207.43
|0.00
|4123
|2008.03.05 19:37
|modify
|234
|10.00
|207.55
|207.42
|0.00
|4124
|2008.03.05 19:37
|modify
|234
|10.00
|207.55
|207.41
|0.00
|4125
|2008.03.05 22:20
|s/l
|234
|10.00
|207.41
|207.41
|0.00
|1356.72
|576513.80
|4126
|2008.03.06 01:40
|buy
|235
|10.00
|206.79
|0.00
|0.00
|4127
|2008.03.06 01:40
|close
|233
|10.00
|206.79
|208.32
|0.00
|2053.48
|578567.28
|4128
|2008.03.06 01:40
|modify
|235
|10.00
|206.79
|203.92
|0.00
|4129
|2008.03.06 02:10
|buy
|236
|10.00
|206.64
|0.00
|0.00
|4130
|2008.03.06 02:10
|modify
|236
|10.00
|206.64
|204.98
|0.00
|4131
|2008.03.06 02:40
|buy
|237
|10.00
|206.65
|0.00
|0.00
|4132
|2008.03.06 02:40
|modify
|237
|10.00
|206.65
|205.00
|0.00
|4133
|2008.03.06 03:10
|buy
|238
|10.00
|206.64
|0.00
|0.00
|4134
|2008.03.06 03:10
|modify
|238
|10.00
|206.64
|205.03
|0.00
|4135
|2008.03.06 08:17
|buy
|239
|10.00
|206.48
|0.00
|0.00
|4136
|2008.03.06 08:17
|modify
|239
|10.00
|206.48
|205.60
|0.00
|4137
|2008.03.06 08:47
|buy
|240
|10.00
|206.59
|0.00
|0.00
|4138
|2008.03.06 08:47
|modify
|240
|10.00
|206.59
|205.71
|0.00
|4139
|2008.03.06 11:10
|buy
|241
|10.00
|206.28
|0.00
|0.00
|4140
|2008.03.06 11:10
|modify
|241
|10.00
|206.28
|205.59
|0.00
|4141
|2008.03.06 11:40
|buy
|242
|10.00
|206.38
|0.00
|0.00
|4142
|2008.03.06 11:40
|modify
|242
|10.00
|206.38
|205.69
|0.00
|4143
|2008.03.06 13:43
|modify
|241
|10.00
|206.28
|206.29
|0.00
|4144
|2008.03.06 13:50
|sell
|243
|10.00
|206.88
|0.00
|0.00
|4145
|2008.03.06 13:50
|close
|242
|10.00
|206.88
|205.69
|0.00
|4848.25
|583415.53
|4146
|2008.03.06 13:50
|close
|241
|10.00
|206.88
|206.29
|0.00
|5817.90
|589233.43
|4147
|2008.03.06 13:50
|close
|240
|10.00
|206.88
|205.71
|0.00
|2811.99
|592045.42
|4148
|2008.03.06 13:50
|close
|239
|10.00
|206.88
|205.60
|0.00
|3878.60
|595924.02
|4149
|2008.03.06 13:50
|close
|238
|10.00
|206.88
|205.03
|0.00
|2327.16
|598251.18
|4150
|2008.03.06 13:50
|close
|237
|10.00
|206.88
|205.00
|0.00
|2230.20
|600481.38
|4151
|2008.03.06 13:50
|close
|236
|10.00
|206.88
|204.98
|0.00
|2327.16
|602808.54
|4152
|2008.03.06 13:50
|close
|235
|10.00
|206.88
|203.92
|0.00
|872.69
|603681.23
|4153
|2008.03.06 13:50
|modify
|243
|10.00
|206.88
|207.75
|0.00
|4154
|2008.03.06 14:20
|sell
|244
|10.00
|207.25
|0.00
|0.00
|4155
|2008.03.06 14:20
|modify
|244
|10.00
|207.25
|208.09
|0.00
|4156
|2008.03.06 21:16
|buy
|245
|10.00
|206.47
|0.00
|0.00
|4157
|2008.03.06 21:16
|close
|244
|10.00
|206.47
|208.09
|0.00
|7561.07
|611242.30
|4158
|2008.03.06 21:16
|close
|243
|10.00
|206.47
|207.75
|0.00
|3974.41
|615216.71
|4159
|2008.03.06 21:16
|modify
|245
|10.00
|206.47
|204.57
|0.00
|4160
|2008.03.06 23:15
|buy
|246
|10.00
|206.01
|0.00
|0.00
|4161
|2008.03.06 23:15
|modify
|246
|10.00
|206.01
|204.70
|0.00
|4162
|2008.03.06 23:50
|buy
|247
|10.00
|206.18
|0.00
|0.00
|4163
|2008.03.06 23:50
|modify
|247
|10.00
|206.18
|204.87
|0.00
|4164
|2008.03.07 01:12
|modify
|246
|10.00
|206.01
|206.03
|0.00
|4165
|2008.03.07 01:54
|modify
|246
|10.00
|206.01
|206.05
|0.00
|4166
|2008.03.07 02:58
|sell
|248
|10.00
|206.88
|0.00
|0.00
|4167
|2008.03.07 02:58
|close
|247
|10.00
|206.88
|204.87
|0.00
|7008.71
|622225.42
|4168
|2008.03.07 02:58
|close
|246
|10.00
|206.88
|206.05
|0.00
|8657.11
|630882.53
|4169
|2008.03.07 02:58
|close
|245
|10.00
|206.88
|204.57
|0.00
|4196.73
|635079.26
|4170
|2008.03.07 02:58
|modify
|248
|10.00
|206.88
|208.13
|0.00
|4171
|2008.03.07 07:58
|buy
|249
|10.00
|206.36
|0.00
|0.00
|4172
|2008.03.07 07:58
|close
|248
|10.00
|206.36
|208.13
|0.00
|5039.74
|640119.00
|4173
|2008.03.07 07:58
|modify
|249
|10.00
|206.36
|205.21
|0.00
|4174
|2008.03.07 09:40
|buy
|250
|10.00
|205.69
|0.00
|0.00
|4175
|2008.03.07 09:40
|modify
|250
|10.00
|205.69
|204.77
|0.00
|4176
|2008.03.07 10:10
|buy
|251
|10.00
|205.67
|0.00
|0.00
|4177
|2008.03.07 10:10
|modify
|251
|10.00
|205.67
|205.00
|0.00
|4178
|2008.03.07 10:22
|s/l
|249
|10.00
|205.21
|205.21
|0.00
|-11145.57
|628973.43
|4179
|2008.03.07 10:40
|buy
|252
|10.00
|205.64
|0.00
|0.00
|4180
|2008.03.07 10:40
|modify
|252
|10.00
|205.64
|204.98
|0.00
|4181
|2008.03.07 14:38
|buy
|253
|10.00
|205.11
|0.00
|0.00
|4182
|2008.03.07 14:38
|modify
|253
|10.00
|205.11
|203.45
|0.00
|4183
|2008.03.07 14:38
|s/l
|251
|10.00
|205.00
|205.00
|0.00
|-6493.51
|622479.92
|4184
|2008.03.07 14:38
|s/l
|252
|10.00
|204.98
|204.98
|0.00
|-6396.59
|616083.33
|4185
|2008.03.07 15:37
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.11
|0.00
|4186
|2008.03.07 15:37
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.12
|0.00
|4187
|2008.03.07 15:37
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.13
|0.00
|4188
|2008.03.07 15:37
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.14
|0.00
|4189
|2008.03.07 15:37
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.15
|0.00
|4190
|2008.03.07 15:42
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.16
|0.00
|4191
|2008.03.07 15:42
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.17
|0.00
|4192
|2008.03.07 15:42
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.18
|0.00
|4193
|2008.03.07 15:42
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.19
|0.00
|4194
|2008.03.07 15:42
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.20
|0.00
|4195
|2008.03.07 15:42
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.21
|0.00
|4196
|2008.03.07 15:42
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.22
|0.00
|4197
|2008.03.07 15:42
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.23
|0.00
|4198
|2008.03.07 15:42
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.24
|0.00
|4199
|2008.03.07 15:42
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.25
|0.00
|4200
|2008.03.07 15:42
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.26
|0.00
|4201
|2008.03.07 15:42
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.27
|0.00
|4202
|2008.03.07 15:42
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.28
|0.00
|4203
|2008.03.07 15:42
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.29
|0.00
|4204
|2008.03.07 15:42
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.30
|0.00
|4205
|2008.03.07 15:43
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.31
|0.00
|4206
|2008.03.07 15:56
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.32
|0.00
|4207
|2008.03.07 15:56
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.33
|0.00
|4208
|2008.03.07 15:56
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.34
|0.00
|4209
|2008.03.07 15:56
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.35
|0.00
|4210
|2008.03.07 15:56
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.36
|0.00
|4211
|2008.03.07 15:56
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.37
|0.00
|4212
|2008.03.07 15:56
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.38
|0.00
|4213
|2008.03.07 15:56
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.39
|0.00
|4214
|2008.03.07 15:56
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.40
|0.00
|4215
|2008.03.07 15:56
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.41
|0.00
|4216
|2008.03.07 15:57
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.42
|0.00
|4217
|2008.03.07 15:57
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.43
|0.00
|4218
|2008.03.07 15:57
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.44
|0.00
|4219
|2008.03.07 15:57
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.45
|0.00
|4220
|2008.03.07 15:57
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.46
|0.00
|4221
|2008.03.07 15:57
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.47
|0.00
|4222
|2008.03.07 15:57
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.48
|0.00
|4223
|2008.03.07 15:57
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.49
|0.00
|4224
|2008.03.07 15:57
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.50
|0.00
|4225
|2008.03.07 15:57
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.51
|0.00
|4226
|2008.03.07 15:57
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.52
|0.00
|4227
|2008.03.07 15:57
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.53
|0.00
|4228
|2008.03.07 15:57
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.54
|0.00
|4229
|2008.03.07 15:57
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.55
|0.00
|4230
|2008.03.07 15:57
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.56
|0.00
|4231
|2008.03.07 15:57
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.57
|0.00
|4232
|2008.03.07 15:57
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.58
|0.00
|4233
|2008.03.07 15:57
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.59
|0.00
|4234
|2008.03.07 15:57
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.60
|0.00
|4235
|2008.03.07 16:32
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.61
|0.00
|4236
|2008.03.07 16:32
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.62
|0.00
|4237
|2008.03.07 16:32
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.63
|0.00
|4238
|2008.03.07 16:32
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.64
|0.00
|4239
|2008.03.07 16:32
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.65
|0.00
|4240
|2008.03.07 16:32
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.66
|0.00
|4241
|2008.03.07 16:32
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.67
|0.00
|4242
|2008.03.07 16:32
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.68
|0.00
|4243
|2008.03.07 16:32
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.69
|0.00
|4244
|2008.03.07 16:32
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.70
|0.00
|4245
|2008.03.07 16:32
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.71
|0.00
|4246
|2008.03.07 16:32
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.72
|0.00
|4247
|2008.03.07 16:32
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.73
|0.00
|4248
|2008.03.07 16:32
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.74
|0.00
|4249
|2008.03.07 16:32
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.75
|0.00
|4250
|2008.03.07 16:32
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.75
|0.00
|4251
|2008.03.07 16:33
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.76
|0.00
|4252
|2008.03.07 16:33
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.77
|0.00
|4253
|2008.03.07 16:33
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.78
|0.00
|4254
|2008.03.07 16:33
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.79
|0.00
|4255
|2008.03.07 16:33
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.80
|0.00
|4256
|2008.03.07 16:33
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.81
|0.00
|4257
|2008.03.07 16:33
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.82
|0.00
|4258
|2008.03.07 16:33
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.83
|0.00
|4259
|2008.03.07 16:33
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.84
|0.00
|4260
|2008.03.07 16:33
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.85
|0.00
|4261
|2008.03.07 16:33
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.87
|0.00
|4262
|2008.03.07 16:33
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.88
|0.00
|4263
|2008.03.07 16:33
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.89
|0.00
|4264
|2008.03.07 16:33
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.90
|0.00
|4265
|2008.03.07 16:33
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.91
|0.00
|4266
|2008.03.07 16:33
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.91
|0.00
|4267
|2008.03.07 16:36
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.92
|0.00
|4268
|2008.03.07 16:36
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.93
|0.00
|4269
|2008.03.07 16:36
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.94
|0.00
|4270
|2008.03.07 16:36
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.95
|0.00
|4271
|2008.03.07 16:36
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.96
|0.00
|4272
|2008.03.07 16:36
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.97
|0.00
|4273
|2008.03.07 16:36
|modify
|253
|10.00
|205.11
|205.97
|0.00
|4274
|2008.03.07 16:37
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.98
|0.00
|4275
|2008.03.07 16:37
|modify
|250
|10.00
|205.69
|205.99
|0.00
|4276
|2008.03.07 16:37
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.00
|0.00
|4277
|2008.03.07 16:37
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.01
|0.00
|4278
|2008.03.07 16:37
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.02
|0.00
|4279
|2008.03.07 16:37
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.03
|0.00
|4280
|2008.03.07 16:37
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.04
|0.00
|4281
|2008.03.07 16:37
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.05
|0.00
|4282
|2008.03.07 16:37
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.06
|0.00
|4283
|2008.03.07 16:37
|modify
|253
|10.00
|205.11
|206.06
|0.00
|4284
|2008.03.07 16:38
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.07
|0.00
|4285
|2008.03.07 16:38
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.08
|0.00
|4286
|2008.03.07 16:38
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.09
|0.00
|4287
|2008.03.07 16:38
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.10
|0.00
|4288
|2008.03.07 16:38
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.11
|0.00
|4289
|2008.03.07 16:38
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.12
|0.00
|4290
|2008.03.07 16:38
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.13
|0.00
|4291
|2008.03.07 16:38
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.14
|0.00
|4292
|2008.03.07 16:38
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.15
|0.00
|4293
|2008.03.07 16:38
|modify
|253
|10.00
|205.11
|206.15
|0.00
|4294
|2008.03.07 16:40
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.16
|0.00
|4295
|2008.03.07 16:40
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.17
|0.00
|4296
|2008.03.07 16:40
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.18
|0.00
|4297
|2008.03.07 16:40
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.19
|0.00
|4298
|2008.03.07 16:40
|modify
|253
|10.00
|205.11
|206.19
|0.00
|4299
|2008.03.07 16:40
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.20
|0.00
|4300
|2008.03.07 16:41
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.21
|0.00
|4301
|2008.03.07 16:41
|modify
|253
|10.00
|205.11
|206.21
|0.00
|4302
|2008.03.07 16:41
|modify
|250
|10.00
|205.69
|206.22
|0.00
|4303
|2008.03.07 16:41
|modify
|253
|10.00
|205.11
|206.22
|0.00
|4304
|2008.03.10 00:00
|buy
|254
|10.00
|206.32
|0.00
|0.00
|4305
|2008.03.10 00:00
|modify
|254
|10.00
|206.32
|202.79
|0.00
|4306
|2008.03.10 00:12
|s/l
|250
|10.00
|206.22
|206.22
|0.00
|5357.82
|621441.15
|4307
|2008.03.10 00:12
|s/l
|253
|10.00
|206.22
|206.22
|0.00
|10979.06
|632420.21
|4308
|2008.03.10 00:30
|buy
|255
|10.00
|206.42
|0.00
|0.00
|4309
|2008.03.10 00:30
|modify
|255
|10.00
|206.42
|202.88
|0.00
|4310
|2008.03.10 06:22
|buy
|256
|10.00
|206.22
|0.00
|0.00
|4311
|2008.03.10 06:22
|modify
|256
|10.00
|206.22
|204.74
|0.00
|4312
|2008.03.10 06:52
|buy
|257
|10.00
|205.91
|0.00
|0.00
|4313
|2008.03.10 06:52
|modify
|257
|10.00
|205.91
|204.37
|0.00
|4314
|2008.03.10 07:22
|buy
|258
|10.00
|205.92
|0.00
|0.00
|4315
|2008.03.10 07:22
|modify
|258
|10.00
|205.92
|204.43
|0.00
|4316
|2008.03.10 07:52
|buy
|259
|10.00
|205.47
|0.00
|0.00
|4317
|2008.03.10 07:52
|modify
|259
|10.00
|205.47
|203.97
|0.00
|4318
|2008.03.10 08:23
|buy
|260
|10.00
|205.54
|0.00
|0.00
|4319
|2008.03.10 08:23
|modify
|260
|10.00
|205.54
|204.26
|0.00
|4320
|2008.03.10 08:53
|buy
|261
|10.00
|205.89
|0.00
|0.00
|4321
|2008.03.10 08:53
|modify
|261
|10.00
|205.89
|204.70
|0.00
|4322
|2008.03.10 09:05
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.48
|0.00
|4323
|2008.03.10 09:05
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.49
|0.00
|4324
|2008.03.10 09:05
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.51
|0.00
|4325
|2008.03.10 09:05
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.52
|0.00
|4326
|2008.03.10 09:05
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.53
|0.00
|4327
|2008.03.10 09:05
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.55
|0.00
|4328
|2008.03.10 09:05
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.56
|0.00
|4329
|2008.03.10 09:05
|modify
|260
|10.00
|205.54
|205.56
|0.00
|4330
|2008.03.10 09:06
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.57
|0.00
|4331
|2008.03.10 09:06
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.58
|0.00
|4332
|2008.03.10 09:06
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.60
|0.00
|4333
|2008.03.10 09:06
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.61
|0.00
|4334
|2008.03.10 09:06
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.62
|0.00
|4335
|2008.03.10 09:06
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.63
|0.00
|4336
|2008.03.10 09:06
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.64
|0.00
|4337
|2008.03.10 09:06
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.65
|0.00
|4338
|2008.03.10 09:06
|modify
|260
|10.00
|205.54
|205.65
|0.00
|4339
|2008.03.10 09:07
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.66
|0.00
|4340
|2008.03.10 09:07
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.67
|0.00
|4341
|2008.03.10 09:07
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.69
|0.00
|4342
|2008.03.10 09:07
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.70
|0.00
|4343
|2008.03.10 09:07
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.71
|0.00
|4344
|2008.03.10 09:07
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.72
|0.00
|4345
|2008.03.10 09:07
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.73
|0.00
|4346
|2008.03.10 09:07
|modify
|259
|10.00
|205.47
|205.74
|0.00
|4347
|2008.03.10 09:07
|modify
|260
|10.00
|205.54
|205.74
|0.00
|4348
|2008.03.10 09:53
|s/l
|259
|10.00
|205.74
|205.74
|0.00
|2616.78
|635036.99
|4349
|2008.03.10 09:53
|s/l
|260
|10.00
|205.74
|205.74
|0.00
|1938.36
|636975.35
|4350
|2008.03.10 13:30
|sell
|262
|10.00
|206.50
|0.00
|0.00
|4351
|2008.03.10 13:30
|close
|261
|10.00
|206.50
|204.70
|0.00
|5910.85
|642886.20
|4352
|2008.03.10 13:30
|close
|258
|10.00
|206.50
|204.43
|0.00
|5620.15
|648506.35
|4353
|2008.03.10 13:30
|close
|257
|10.00
|206.50
|204.37
|0.00
|5717.05
|654223.40
|4354
|2008.03.10 13:30
|close
|256
|10.00
|206.50
|204.74
|0.00
|2713.18
|656936.58
|4355
|2008.03.10 13:30
|close
|255
|10.00
|206.50
|202.88
|0.00
|775.19
|657711.77
|4356
|2008.03.10 13:30
|close
|254
|10.00
|206.50
|202.79
|0.00
|1744.18
|659455.95
|4357
|2008.03.10 13:30
|modify
|262
|10.00
|206.50
|207.94
|0.00
|4358
|2008.03.10 16:27
|buy
|263
|10.00
|205.78
|0.00
|0.00
|4359
|2008.03.10 16:27
|close
|262
|10.00
|205.78
|207.94
|0.00
|6975.39
|666431.34
|4360
|2008.03.10 16:27
|modify
|263
|10.00
|205.78
|204.34
|0.00
|4361
|2008.03.10 16:58
|buy
|264
|10.00
|205.28
|0.00
|0.00
|4362
|2008.03.10 16:58
|modify
|264
|10.00
|205.28
|203.84
|0.00
|4363
|2008.03.10 17:28
|buy
|265
|10.00
|205.18
|0.00
|0.00
|4364
|2008.03.10 17:28
|modify
|265
|10.00
|205.18
|203.54
|0.00
|4365
|2008.03.10 19:08
|buy
|266
|10.00
|204.77
|0.00
|0.00
|4366
|2008.03.10 19:08
|modify
|266
|10.00
|204.77
|203.47
|0.00
|4367
|2008.03.10 19:25
|s/l
|263
|10.00
|204.34
|204.34
|0.00
|-13952.14
|652479.20
|4368
|2008.03.10 19:38
|buy
|267
|10.00
|204.93
|0.00
|0.00
|4369
|2008.03.10 19:38
|modify
|267
|10.00
|204.93
|203.40
|0.00
|4370
|2008.03.11 00:47
|s/l
|264
|10.00
|203.84
|203.84
|0.00
|-13730.98
|638748.22
|4371
|2008.03.11 00:50
|buy
|268
|10.00
|203.88
|0.00
|0.00
|4372
|2008.03.11 00:50
|modify
|268
|10.00
|203.88
|201.40
|0.00
|4373
|2008.03.11 01:40
|buy
|269
|10.00
|204.17
|0.00
|0.00
|4374
|2008.03.11 01:40
|modify
|269
|10.00
|204.17
|201.69
|0.00
|4375
|2008.03.11 07:24
|modify
|268
|10.00
|203.88
|203.88
|0.00
|4376
|2008.03.11 07:25
|modify
|268
|10.00
|203.88
|203.93
|0.00
|4377
|2008.03.11 07:25
|modify
|268
|10.00
|203.88
|203.95
|0.00
|4378
|2008.03.11 07:25
|modify
|268
|10.00
|203.88
|203.96
|0.00
|4379
|2008.03.11 07:28
|modify
|268
|10.00
|203.88
|203.98
|0.00
|4380
|2008.03.11 07:29
|modify
|268
|10.00
|203.88
|204.00
|0.00
|4381
|2008.03.11 07:29
|modify
|268
|10.00
|203.88
|204.03
|0.00
|4382
|2008.03.11 07:30
|modify
|268
|10.00
|203.88
|204.07
|0.00
|4383
|2008.03.11 08:43
|sell
|270
|10.00
|205.06
|0.00
|0.00
|4384
|2008.03.11 08:43
|close
|269
|10.00
|205.06
|201.69
|0.00
|8620.69
|647368.91
|4385
|2008.03.11 08:43
|close
|268
|10.00
|205.06
|204.07
|0.00
|11429.68
|658798.59
|4386
|2008.03.11 08:43
|close
|267
|10.00
|205.06
|203.40
|0.00
|1480.36
|660278.95
|4387
|2008.03.11 08:43
|close
|266
|10.00
|205.06
|203.47
|0.00
|3030.15
|663309.10
|4388
|2008.03.11 08:43
|close
|265
|10.00
|205.06
|203.54
|0.00
|-941.18
|662367.92
|4389
|2008.03.11 08:43
|modify
|270
|10.00
|205.06
|206.17
|0.00
|4390
|2008.03.11 12:02
|s/l
|270
|10.00
|206.17
|206.17
|0.00
|-10751.65
|651616.27