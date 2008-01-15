Strategy Tester Report
Bihlan_NeuralNetworks
MetaQuotes-Demo (Build 211)

SymbolGBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Period5 Minutes (M5) 2008.01.02 09:00 - 2008.03.11 18:00 (2008.01.01 - 2008.04.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersminLots=0.1; maxLots=10; AutoLots=true; SecurityLotsPercent=7; n=6;
Bars in test15097Ticks modelled1108246Modelling qualityn/a
Mismatched charts errors115
Initial deposit10000.00
Total net profit641616.27Gross profit1005944.68Gross loss-364328.41
Profit factor2.76Expected payoff2376.36
Absolute drawdown27.17Maximal drawdown102533.87 (18.88%)Relative drawdown65.77% (24030.80)
Total trades270Short positions (won %)165 (78.79%)Long positions (won %)105 (80.95%)
Profit trades (% of total)215 (79.63%)Loss trades (% of total)55 (20.37%)
Largestprofit trade23738.65loss trade-17419.63
Averageprofit trade4678.81loss trade-6624.15
Maximumconsecutive wins (profit in money)35 (150743.32)consecutive losses (loss in money)7 (-16825.62)
Maximalconsecutive profit (count of wins)150743.32 (35)consecutive loss (count of losses)-40984.33 (3)
Averageconsecutive wins9consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.01.04 01:07sell10.70216.180.000.00
22008.01.04 01:07modify10.70216.18217.300.00
32008.01.04 01:18modify10.70216.18216.170.00
42008.01.04 01:19modify10.70216.18216.160.00
52008.01.04 01:19modify10.70216.18216.150.00
62008.01.04 01:19modify10.70216.18216.140.00
72008.01.04 01:19modify10.70216.18216.130.00
82008.01.04 01:19modify10.70216.18216.120.00
92008.01.04 01:19modify10.70216.18216.110.00
102008.01.04 01:20modify10.70216.18216.100.00
112008.01.04 01:20modify10.70216.18216.090.00
122008.01.04 01:20modify10.70216.18216.080.00
132008.01.04 01:20modify10.70216.18216.070.00
142008.01.04 02:47buy20.70215.130.000.00
152008.01.04 02:47close10.70215.13216.070.00713.3910713.39
162008.01.04 02:47modify20.70215.13213.620.00
172008.01.04 11:05modify20.70215.13215.130.00
182008.01.04 11:05modify20.70215.13215.150.00
192008.01.04 11:05modify20.70215.13215.160.00
202008.01.04 11:05modify20.70215.13215.170.00
212008.01.04 11:05modify20.70215.13215.180.00
222008.01.04 11:05modify20.70215.13215.190.00
232008.01.04 11:05modify20.70215.13215.200.00
242008.01.04 11:05modify20.70215.13215.210.00
252008.01.04 11:05modify20.70215.13215.220.00
262008.01.04 11:05modify20.70215.13215.230.00
272008.01.04 11:05modify20.70215.13215.240.00
282008.01.04 11:05modify20.70215.13215.250.00
292008.01.04 11:07modify20.70215.13215.260.00
302008.01.04 11:07modify20.70215.13215.290.00
312008.01.04 11:07modify20.70215.13215.320.00
322008.01.04 11:07modify20.70215.13215.330.00
332008.01.04 11:07modify20.70215.13215.340.00
342008.01.04 11:30sell30.70216.500.000.00
352008.01.04 11:30close20.70216.50215.340.00930.1611643.55
362008.01.04 11:30modify30.70216.50218.140.00
372008.01.04 14:30modify30.70216.50216.450.00
382008.01.04 14:30modify30.70216.50216.350.00
392008.01.04 14:30modify30.70216.50216.230.00
402008.01.04 14:30modify30.70216.50216.100.00
412008.01.04 14:30modify30.70216.50215.970.00
422008.01.04 14:30modify30.70216.50215.840.00
432008.01.04 15:05modify30.70216.50215.820.00
442008.01.04 15:05modify30.70216.50215.800.00
452008.01.04 15:05modify30.70216.50215.780.00
462008.01.04 15:06modify30.70216.50215.770.00
472008.01.04 15:06modify30.70216.50215.760.00
482008.01.04 15:06modify30.70216.50215.740.00
492008.01.04 15:06modify30.70216.50215.720.00
502008.01.04 15:06modify30.70216.50215.710.00
512008.01.04 15:06modify30.70216.50215.690.00
522008.01.04 15:06modify30.70216.50215.680.00
532008.01.04 15:06modify30.70216.50215.660.00
542008.01.04 15:06modify30.70216.50215.650.00
552008.01.04 15:06modify30.70216.50215.630.00
562008.01.04 15:06modify30.70216.50215.620.00
572008.01.04 15:06modify30.70216.50215.610.00
582008.01.04 15:06modify30.70216.50215.590.00
592008.01.04 15:06modify30.70216.50215.570.00
602008.01.04 15:06modify30.70216.50215.550.00
612008.01.04 15:06modify30.70216.50215.540.00
622008.01.04 15:06modify30.70216.50215.520.00
632008.01.04 15:07modify30.70216.50215.510.00
642008.01.04 15:07modify30.70216.50215.480.00
652008.01.04 15:07modify30.70216.50215.450.00
662008.01.04 15:07modify30.70216.50215.430.00
672008.01.04 15:07modify30.70216.50215.400.00
682008.01.04 15:07modify30.70216.50215.390.00
692008.01.04 15:07modify30.70216.50215.380.00
702008.01.04 15:07modify30.70216.50215.370.00
712008.01.04 15:52modify30.70216.50215.350.00
722008.01.04 15:52modify30.70216.50215.340.00
732008.01.04 15:52modify30.70216.50215.330.00
742008.01.04 15:53modify30.70216.50215.320.00
752008.01.04 15:53modify30.70216.50215.310.00
762008.01.04 15:53modify30.70216.50215.300.00
772008.01.04 15:53modify30.70216.50215.290.00
782008.01.04 16:55buy40.80213.740.000.00
792008.01.04 16:55close30.70213.74215.290.001873.3613516.91
802008.01.04 16:55modify40.80213.74211.240.00
812008.01.07 03:05modify40.80213.74213.740.00
822008.01.07 03:05modify40.80213.74213.750.00
832008.01.07 03:05modify40.80213.74213.760.00
842008.01.07 03:05modify40.80213.74213.770.00
852008.01.07 05:00modify40.80213.74213.800.00
862008.01.07 05:00modify40.80213.74213.810.00
872008.01.07 05:23modify40.80213.74213.820.00
882008.01.07 05:23modify40.80213.74213.830.00
892008.01.07 05:23modify40.80213.74213.840.00
902008.01.07 05:23modify40.80213.74213.850.00
912008.01.07 05:25modify40.80213.74213.880.00
922008.01.07 09:00modify40.80213.74214.000.00
932008.01.07 09:00modify40.80213.74214.010.00
942008.01.07 09:00modify40.80213.74214.020.00
952008.01.07 09:00modify40.80213.74214.030.00
962008.01.07 09:10modify40.80213.74214.040.00
972008.01.07 09:10modify40.80213.74214.050.00
982008.01.07 09:10modify40.80213.74214.060.00
992008.01.07 09:10modify40.80213.74214.070.00
1002008.01.07 09:10modify40.80213.74214.080.00
1012008.01.07 09:11modify40.80213.74214.100.00
1022008.01.07 09:11modify40.80213.74214.110.00
1032008.01.07 09:11modify40.80213.74214.120.00
1042008.01.07 09:11modify40.80213.74214.130.00
1052008.01.07 09:11modify40.80213.74214.140.00
1062008.01.07 09:11modify40.80213.74214.160.00
1072008.01.07 09:11modify40.80213.74214.170.00
1082008.01.07 09:11modify40.80213.74214.180.00
1092008.01.07 09:11modify40.80213.74214.190.00
1102008.01.07 09:11modify40.80213.74214.200.00
1112008.01.07 09:12modify40.80213.74214.210.00
1122008.01.07 09:12modify40.80213.74214.220.00
1132008.01.07 09:12modify40.80213.74214.230.00
1142008.01.07 09:13modify40.80213.74214.240.00
1152008.01.07 09:13modify40.80213.74214.250.00
1162008.01.07 09:13modify40.80213.74214.260.00
1172008.01.07 09:13modify40.80213.74214.270.00
1182008.01.07 09:14modify40.80213.74214.280.00
1192008.01.07 09:15modify40.80213.74214.290.00
1202008.01.07 09:15modify40.80213.74214.300.00
1212008.01.07 09:28modify40.80213.74214.310.00
1222008.01.07 09:28modify40.80213.74214.330.00
1232008.01.07 09:28modify40.80213.74214.340.00
1242008.01.07 09:28modify40.80213.74214.350.00
1252008.01.07 09:28modify40.80213.74214.360.00
1262008.01.07 09:28modify40.80213.74214.380.00
1272008.01.07 09:30modify40.80213.74214.390.00
1282008.01.07 09:30modify40.80213.74214.400.00
1292008.01.07 09:30modify40.80213.74214.410.00
1302008.01.07 09:30modify40.80213.74214.420.00
1312008.01.07 09:31modify40.80213.74214.430.00
1322008.01.07 09:31modify40.80213.74214.440.00
1332008.01.07 09:31modify40.80213.74214.450.00
1342008.01.07 09:33modify40.80213.74214.460.00
1352008.01.07 09:33modify40.80213.74214.470.00
1362008.01.07 09:33modify40.80213.74214.480.00
1372008.01.07 09:33modify40.80213.74214.490.00
1382008.01.07 09:34modify40.80213.74214.500.00
1392008.01.07 09:34modify40.80213.74214.520.00
1402008.01.07 09:34modify40.80213.74214.530.00
1412008.01.07 09:37modify40.80213.74214.540.00
1422008.01.07 09:37modify40.80213.74214.550.00
1432008.01.07 09:37modify40.80213.74214.560.00
1442008.01.07 09:37modify40.80213.74214.570.00
1452008.01.07 09:37modify40.80213.74214.580.00
1462008.01.07 09:37modify40.80213.74214.590.00
1472008.01.07 09:47modify40.80213.74214.600.00
1482008.01.07 09:47modify40.80213.74214.610.00
1492008.01.07 09:47modify40.80213.74214.620.00
1502008.01.07 09:47modify40.80213.74214.630.00
1512008.01.07 09:48modify40.80213.74214.640.00
1522008.01.07 09:49modify40.80213.74214.650.00
1532008.01.07 09:49modify40.80213.74214.660.00
1542008.01.07 09:49modify40.80213.74214.670.00
1552008.01.07 09:49modify40.80213.74214.680.00
1562008.01.07 09:49modify40.80213.74214.690.00
1572008.01.07 09:49modify40.80213.74214.700.00
1582008.01.07 09:49modify40.80213.74214.710.00
1592008.01.07 09:49modify40.80213.74214.720.00
1602008.01.07 09:49modify40.80213.74214.730.00
1612008.01.07 09:49modify40.80213.74214.740.00
1622008.01.07 09:49modify40.80213.74214.750.00
1632008.01.07 09:49modify40.80213.74214.760.00
1642008.01.07 11:00modify40.80213.74214.930.00
1652008.01.07 11:00modify40.80213.74214.940.00
1662008.01.07 11:00modify40.80213.74214.950.00
1672008.01.07 11:00modify40.80213.74214.960.00
1682008.01.07 11:00modify40.80213.74214.970.00
1692008.01.07 11:04modify40.80213.74214.980.00
1702008.01.07 11:14modify40.80213.74215.010.00
1712008.01.07 11:14modify40.80213.74215.030.00
1722008.01.07 11:14modify40.80213.74215.040.00
1732008.01.07 11:14modify40.80213.74215.050.00
1742008.01.07 11:14modify40.80213.74215.070.00
1752008.01.07 11:14modify40.80213.74215.080.00
1762008.01.07 11:14modify40.80213.74215.090.00
1772008.01.07 11:14modify40.80213.74215.110.00
1782008.01.07 11:14modify40.80213.74215.120.00
1792008.01.07 11:14modify40.80213.74215.140.00
1802008.01.07 11:15modify40.80213.74215.160.00
1812008.01.07 11:15modify40.80213.74215.180.00
1822008.01.07 11:15modify40.80213.74215.200.00
1832008.01.07 11:15modify40.80213.74215.220.00
1842008.01.07 11:15modify40.80213.74215.240.00
1852008.01.07 11:15modify40.80213.74215.260.00
1862008.01.07 11:15modify40.80213.74215.270.00
1872008.01.07 11:15modify40.80213.74215.290.00
1882008.01.07 11:15modify40.80213.74215.300.00
1892008.01.07 11:15modify40.80213.74215.320.00
1902008.01.07 11:15modify40.80213.74215.330.00
1912008.01.07 11:15modify40.80213.74215.340.00
1922008.01.07 11:15modify40.80213.74215.350.00
1932008.01.07 11:15modify40.80213.74215.370.00
1942008.01.07 11:15modify40.80213.74215.380.00
1952008.01.07 11:20sell51.00216.000.000.00
1962008.01.07 11:20close40.80216.00215.380.001772.1815289.09
1972008.01.07 11:20modify51.00216.00216.880.00
1982008.01.07 11:55sell60.90215.830.000.00
1992008.01.07 11:55modify60.90215.83216.710.00
2002008.01.07 13:42modify51.00216.00215.990.00
2012008.01.07 13:44modify51.00216.00215.980.00
2022008.01.07 13:44modify51.00216.00215.970.00
2032008.01.07 13:45modify51.00216.00215.960.00
2042008.01.07 13:45modify51.00216.00215.940.00
2052008.01.07 13:45modify51.00216.00215.930.00
2062008.01.07 18:12modify51.00216.00215.910.00
2072008.01.07 18:16modify51.00216.00215.890.00
2082008.01.07 18:16modify51.00216.00215.850.00
2092008.01.07 18:16modify51.00216.00215.800.00
2102008.01.07 18:16modify60.90215.83215.800.00
2112008.01.07 18:16modify51.00216.00215.780.00
2122008.01.07 18:16modify60.90215.83215.780.00
2132008.01.08 01:00modify51.00216.00215.760.00
2142008.01.08 01:00modify51.00216.00215.750.00
2152008.01.08 01:01modify51.00216.00215.740.00
2162008.01.08 01:01modify51.00216.00215.710.00
2172008.01.08 01:01modify60.90215.83215.710.00
2182008.01.08 01:01modify51.00216.00215.690.00
2192008.01.08 01:01modify60.90215.83215.690.00
2202008.01.08 01:01modify51.00216.00215.660.00
2212008.01.08 01:02modify60.90215.83215.660.00
2222008.01.08 01:02modify51.00216.00215.650.00
2232008.01.08 01:02modify51.00216.00215.640.00
2242008.01.08 01:02modify60.90215.83215.640.00
2252008.01.08 01:02modify51.00216.00215.630.00
2262008.01.08 01:02modify51.00216.00215.620.00
2272008.01.08 01:02modify60.90215.83215.620.00
2282008.01.08 01:03modify51.00216.00215.610.00
2292008.01.08 01:03modify51.00216.00215.600.00
2302008.01.08 01:03modify51.00216.00215.590.00
2312008.01.08 01:04modify51.00216.00215.570.00
2322008.01.08 01:04modify60.90215.83215.570.00
2332008.01.08 01:07modify51.00216.00215.540.00
2342008.01.08 01:07modify60.90215.83215.540.00
2352008.01.08 01:07modify51.00216.00215.530.00
2362008.01.08 01:07modify60.90215.83215.530.00
2372008.01.08 01:08modify51.00216.00215.520.00
2382008.01.08 01:08modify60.90215.83215.520.00
2392008.01.08 01:08modify51.00216.00215.510.00
2402008.01.08 01:08modify51.00216.00215.490.00
2412008.01.08 01:08modify51.00216.00215.480.00
2422008.01.08 01:08modify51.00216.00215.460.00
2432008.01.08 01:08modify60.90215.83215.460.00
2442008.01.08 01:08modify51.00216.00215.440.00
2452008.01.08 01:08modify51.00216.00215.410.00
2462008.01.08 01:08modify51.00216.00215.390.00
2472008.01.08 01:08modify60.90215.83215.390.00
2482008.01.08 03:54s/l51.00215.39215.390.00556.7315845.82
2492008.01.08 03:54s/l60.90215.39215.390.00352.6616198.48
2502008.01.08 10:40sell71.10216.920.000.00
2512008.01.08 10:40modify71.10216.92218.340.00
2522008.01.08 17:49modify71.10216.92216.910.00
2532008.01.08 17:49modify71.10216.92216.900.00
2542008.01.08 17:49modify71.10216.92216.880.00
2552008.01.08 17:49modify71.10216.92216.870.00
2562008.01.08 17:50modify71.10216.92216.860.00
2572008.01.08 17:50modify71.10216.92216.850.00
2582008.01.08 17:50modify71.10216.92216.840.00
2592008.01.08 17:50modify71.10216.92216.830.00
2602008.01.08 18:00modify71.10216.92216.720.00
2612008.01.08 18:00modify71.10216.92216.710.00
2622008.01.08 18:00modify71.10216.92216.700.00
2632008.01.08 18:00modify71.10216.92216.690.00
2642008.01.08 18:00modify71.10216.92216.680.00
2652008.01.08 18:00modify71.10216.92216.660.00
2662008.01.08 18:02modify71.10216.92216.650.00
2672008.01.08 18:03modify71.10216.92216.640.00
2682008.01.08 18:03modify71.10216.92216.630.00
2692008.01.08 18:03modify71.10216.92216.610.00
2702008.01.08 21:24modify71.10216.92216.600.00
2712008.01.08 21:24modify71.10216.92216.580.00
2722008.01.08 21:25modify71.10216.92216.550.00
2732008.01.08 21:25modify71.10216.92216.530.00
2742008.01.08 21:25modify71.10216.92216.510.00
2752008.01.08 21:25modify71.10216.92216.490.00
2762008.01.08 21:25modify71.10216.92216.470.00
2772008.01.08 21:25modify71.10216.92216.450.00
2782008.01.08 21:25modify71.10216.92216.440.00
2792008.01.08 21:26modify71.10216.92216.420.00
2802008.01.08 21:26modify71.10216.92216.410.00
2812008.01.08 21:27modify71.10216.92216.400.00
2822008.01.08 21:27modify71.10216.92216.390.00
2832008.01.08 21:27modify71.10216.92216.380.00
2842008.01.08 21:27modify71.10216.92216.370.00
2852008.01.08 21:27modify71.10216.92216.350.00
2862008.01.08 21:27modify71.10216.92216.340.00
2872008.01.08 21:27modify71.10216.92216.330.00
2882008.01.08 21:49modify71.10216.92216.320.00
2892008.01.08 21:50modify71.10216.92216.310.00
2902008.01.08 21:50modify71.10216.92216.300.00
2912008.01.08 21:55modify71.10216.92216.280.00
2922008.01.08 21:56modify71.10216.92216.260.00
2932008.01.08 21:56modify71.10216.92216.250.00
2942008.01.08 21:56modify71.10216.92216.240.00
2952008.01.08 21:56modify71.10216.92216.230.00
2962008.01.08 21:56modify71.10216.92216.220.00
2972008.01.08 21:56modify71.10216.92216.210.00
2982008.01.08 21:56modify71.10216.92216.180.00
2992008.01.08 21:57modify71.10216.92216.170.00
3002008.01.08 21:57modify71.10216.92216.160.00
3012008.01.08 22:14modify71.10216.92216.150.00
3022008.01.08 22:14modify71.10216.92216.140.00
3032008.01.08 22:14modify71.10216.92216.130.00
3042008.01.08 22:14modify71.10216.92216.120.00
3052008.01.08 22:15modify71.10216.92216.110.00
3062008.01.08 22:15modify71.10216.92216.100.00
3072008.01.08 22:15modify71.10216.92216.090.00
3082008.01.08 22:15modify71.10216.92216.080.00
3092008.01.08 22:16modify71.10216.92216.070.00
3102008.01.08 22:16modify71.10216.92216.060.00
3112008.01.08 22:17modify71.10216.92216.050.00
3122008.01.08 22:17modify71.10216.92216.040.00
3132008.01.08 22:17modify71.10216.92216.030.00
3142008.01.08 22:17modify71.10216.92216.010.00
3152008.01.08 22:19modify71.10216.92216.000.00
3162008.01.08 22:19modify71.10216.92215.990.00
3172008.01.08 23:17modify71.10216.92215.970.00
3182008.01.09 06:18s/l71.10215.97215.970.00974.8817173.36
3192008.01.09 20:50buy81.20214.360.000.00
3202008.01.09 20:50modify81.20214.36212.900.00
3212008.01.09 22:46modify81.20214.36214.390.00
3222008.01.09 22:46modify81.20214.36214.430.00
3232008.01.09 22:46modify81.20214.36214.460.00
3242008.01.09 22:46modify81.20214.36214.490.00
3252008.01.09 22:46modify81.20214.36214.520.00
3262008.01.10 00:02modify81.20214.36214.530.00
3272008.01.10 00:02modify81.20214.36214.540.00
3282008.01.10 00:02modify81.20214.36214.560.00
3292008.01.10 00:08modify81.20214.36214.570.00
3302008.01.10 00:08modify81.20214.36214.580.00
3312008.01.10 00:08modify81.20214.36214.600.00
3322008.01.10 00:09modify81.20214.36214.610.00
3332008.01.10 00:09modify81.20214.36214.620.00
3342008.01.10 00:09modify81.20214.36214.630.00
3352008.01.10 00:10modify81.20214.36214.680.00
3362008.01.10 00:12modify81.20214.36214.690.00
3372008.01.10 00:12modify81.20214.36214.700.00
3382008.01.10 00:13modify81.20214.36214.710.00
3392008.01.10 03:14s/l81.20214.71214.710.00487.1917660.55
3402008.01.10 08:30buy91.20214.650.000.00
3412008.01.10 08:30modify91.20214.65213.600.00
3422008.01.10 12:00modify91.20214.65214.660.00
3432008.01.10 12:00modify91.20214.65214.680.00
3442008.01.10 12:00modify91.20214.65214.690.00
3452008.01.10 12:00modify91.20214.65214.700.00
3462008.01.10 12:00modify91.20214.65214.710.00
3472008.01.10 12:00modify91.20214.65214.720.00
3482008.01.10 13:00modify91.20214.65214.760.00
3492008.01.10 13:00modify91.20214.65214.780.00
3502008.01.10 13:00modify91.20214.65214.820.00
3512008.01.10 13:00modify91.20214.65214.860.00
3522008.01.10 13:00modify91.20214.65214.900.00
3532008.01.10 13:00modify91.20214.65214.940.00
3542008.01.10 13:00modify91.20214.65214.980.00
3552008.01.10 13:00modify91.20214.65215.020.00
3562008.01.10 13:00modify91.20214.65215.070.00
3572008.01.10 13:00modify91.20214.65215.120.00
3582008.01.10 13:05modify91.20214.65215.130.00
3592008.01.10 13:05modify91.20214.65215.140.00
3602008.01.10 13:05modify91.20214.65215.150.00
3612008.01.10 13:05modify91.20214.65215.160.00
3622008.01.10 13:05modify91.20214.65215.170.00
3632008.01.10 13:05modify91.20214.65215.180.00
3642008.01.10 13:06modify91.20214.65215.190.00
3652008.01.10 13:06modify91.20214.65215.210.00
3662008.01.10 13:06modify91.20214.65215.220.00
3672008.01.10 13:06modify91.20214.65215.240.00
3682008.01.10 13:06modify91.20214.65215.250.00
3692008.01.10 13:06modify91.20214.65215.260.00
3702008.01.10 13:06modify91.20214.65215.270.00
3712008.01.10 13:06modify91.20214.65215.280.00
3722008.01.10 13:06modify91.20214.65215.290.00
3732008.01.10 13:06modify91.20214.65215.300.00
3742008.01.10 13:06modify91.20214.65215.310.00
3752008.01.10 13:06modify91.20214.65215.320.00
3762008.01.10 13:06modify91.20214.65215.330.00
3772008.01.10 13:07modify91.20214.65215.340.00
3782008.01.10 13:07modify91.20214.65215.350.00
3792008.01.10 13:10sell101.20215.720.000.00
3802008.01.10 13:10close91.20215.72215.350.001246.0018906.55
3812008.01.10 13:10modify101.20215.72216.480.00
3822008.01.10 13:45sell111.20215.290.000.00
3832008.01.10 13:45modify111.20215.29216.050.00
3842008.01.10 13:50modify101.20215.72215.710.00
3852008.01.10 13:50modify101.20215.72215.690.00
3862008.01.10 13:51modify101.20215.72215.680.00
3872008.01.10 13:51modify101.20215.72215.660.00
3882008.01.10 13:51modify101.20215.72215.650.00
3892008.01.10 13:51modify101.20215.72215.630.00
3902008.01.10 13:51modify101.20215.72215.610.00
3912008.01.10 13:51modify101.20215.72215.600.00
3922008.01.10 13:52modify101.20215.72215.580.00
3932008.01.10 13:52modify101.20215.72215.570.00
3942008.01.10 13:52modify101.20215.72215.560.00
3952008.01.10 13:52modify101.20215.72215.550.00
3962008.01.10 13:52modify101.20215.72215.530.00
3972008.01.10 13:52modify101.20215.72215.520.00
3982008.01.10 13:52modify101.20215.72215.500.00
3992008.01.10 13:54modify101.20215.72215.490.00
4002008.01.10 13:54modify101.20215.72215.480.00
4012008.01.10 13:54modify101.20215.72215.460.00
4022008.01.10 13:54modify101.20215.72215.440.00
4032008.01.10 13:55modify101.20215.72215.430.00
4042008.01.10 13:55modify101.20215.72215.420.00
4052008.01.10 14:29modify101.20215.72215.410.00
4062008.01.10 14:34modify101.20215.72215.390.00
4072008.01.10 14:35modify101.20215.72215.380.00
4082008.01.10 14:35modify101.20215.72215.370.00
4092008.01.10 14:35modify101.20215.72215.360.00
4102008.01.10 14:35modify101.20215.72215.350.00
4112008.01.10 14:35buy121.10214.670.000.00
4122008.01.10 14:35close111.20214.67216.050.00721.8419628.39
4132008.01.10 14:35close101.20214.67215.350.001222.4720850.86
4142008.01.10 14:35modify121.10214.67213.760.00
4152008.01.10 17:50buy131.30214.010.000.00
4162008.01.10 17:50modify131.30214.01212.440.00
4172008.01.10 18:42s/l121.10213.76213.760.00-971.4719879.39
4182008.01.10 21:38sell141.30215.020.000.00
4192008.01.10 21:38close131.30215.02212.440.001274.3921153.78
4202008.01.10 21:38modify141.30215.02217.280.00
4212008.01.11 04:54buy151.40214.330.000.00
4222008.01.11 04:54close141.30214.33217.280.00824.9721978.75
4232008.01.11 04:54modify151.40214.33212.590.00
4242008.01.11 07:52s/l151.40212.59212.590.00-2364.1319614.62
4252008.01.11 08:10buy161.40212.230.000.00
4262008.01.11 08:10modify161.40212.23211.220.00
4272008.01.11 08:40buy171.20212.700.000.00
4282008.01.11 08:40modify171.20212.70211.690.00
4292008.01.11 09:16modify161.40212.23212.240.00
4302008.01.11 09:16modify161.40212.23212.270.00
4312008.01.11 09:16modify161.40212.23212.300.00
4322008.01.11 09:16modify161.40212.23212.320.00
4332008.01.11 09:16modify161.40212.23212.340.00
4342008.01.11 09:16modify161.40212.23212.360.00
4352008.01.11 09:16modify161.40212.23212.380.00
4362008.01.11 09:16modify161.40212.23212.400.00
4372008.01.11 10:26s/l161.40212.40212.400.00231.0419845.66
4382008.01.11 17:35modify171.20212.70212.700.00
4392008.01.11 17:35modify171.20212.70212.710.00
4402008.01.11 17:35modify171.20212.70212.720.00
4412008.01.11 17:35modify171.20212.70212.730.00
4422008.01.11 17:40sell181.30213.880.000.00
4432008.01.11 17:40close171.20213.88212.730.001375.0321220.69
4442008.01.11 17:40modify181.30213.88215.380.00
4452008.01.11 21:16modify181.30213.88213.870.00
4462008.01.11 21:16modify181.30213.88213.850.00
4472008.01.11 21:16modify181.30213.88213.840.00
4482008.01.11 21:16modify181.30213.88213.830.00
4492008.01.11 21:16modify181.30213.88213.820.00
4502008.01.11 21:16modify181.30213.88213.800.00
4512008.01.11 21:17modify181.30213.88213.790.00
4522008.01.11 21:17modify181.30213.88213.780.00
4532008.01.11 21:19modify181.30213.88213.770.00
4542008.01.11 21:20modify181.30213.88213.760.00
4552008.01.11 21:20modify181.30213.88213.750.00
4562008.01.11 21:20modify181.30213.88213.740.00
4572008.01.11 21:20modify181.30213.88213.720.00
4582008.01.11 21:21modify181.30213.88213.710.00
4592008.01.11 21:21modify181.30213.88213.690.00
4602008.01.11 21:21modify181.30213.88213.680.00
4612008.01.14 06:44modify181.30213.88213.660.00
4622008.01.14 06:45modify181.30213.88213.640.00
4632008.01.14 06:45modify181.30213.88213.620.00
4642008.01.14 06:45modify181.30213.88213.610.00
4652008.01.14 06:45modify181.30213.88213.580.00
4662008.01.14 06:46modify181.30213.88213.570.00
4672008.01.14 06:46modify181.30213.88213.560.00
4682008.01.14 06:59modify181.30213.88213.550.00
4692008.01.14 07:00modify181.30213.88213.540.00
4702008.01.14 07:06modify181.30213.88213.500.00
4712008.01.14 07:06modify181.30213.88213.490.00
4722008.01.14 07:16modify181.30213.88213.480.00
4732008.01.14 07:16modify181.30213.88213.470.00
4742008.01.14 07:17modify181.30213.88213.460.00
4752008.01.14 07:19modify181.30213.88213.450.00
4762008.01.14 07:19modify181.30213.88213.430.00
4772008.01.14 07:19modify181.30213.88213.390.00
4782008.01.14 07:19modify181.30213.88213.340.00
4792008.01.14 07:20modify181.30213.88213.330.00
4802008.01.14 07:20modify181.30213.88213.320.00
4812008.01.14 07:20modify181.30213.88213.300.00
4822008.01.14 07:20modify181.30213.88213.280.00
4832008.01.14 07:20modify181.30213.88213.270.00
4842008.01.14 07:20modify181.30213.88213.250.00
4852008.01.14 07:20modify181.30213.88213.230.00
4862008.01.14 07:20modify181.30213.88213.200.00
4872008.01.14 07:20modify181.30213.88213.180.00
4882008.01.14 07:20modify181.30213.88213.150.00
4892008.01.14 08:00modify181.30213.88213.130.00
4902008.01.14 08:00modify181.30213.88213.110.00
4912008.01.14 08:00modify181.30213.88213.090.00
4922008.01.14 08:01modify181.30213.88213.080.00
4932008.01.14 08:01modify181.30213.88213.070.00
4942008.01.14 08:09modify181.30213.88213.060.00
4952008.01.14 08:10modify181.30213.88213.050.00
4962008.01.14 08:10modify181.30213.88213.040.00
4972008.01.14 08:12modify181.30213.88213.030.00
4982008.01.14 08:13modify181.30213.88213.010.00
4992008.01.14 08:13modify181.30213.88212.990.00
5002008.01.14 08:13modify181.30213.88212.970.00
5012008.01.14 08:13modify181.30213.88212.960.00
5022008.01.14 08:13modify181.30213.88212.930.00
5032008.01.14 08:13modify181.30213.88212.910.00
5042008.01.14 08:15modify181.30213.88212.900.00
5052008.01.14 08:15modify181.30213.88212.890.00
5062008.01.14 08:15modify181.30213.88212.880.00
5072008.01.14 08:15modify181.30213.88212.870.00
5082008.01.14 08:33modify181.30213.88212.840.00
5092008.01.14 08:34modify181.30213.88212.830.00
5102008.01.14 08:34modify181.30213.88212.820.00
5112008.01.14 08:34modify181.30213.88212.810.00
5122008.01.14 08:34modify181.30213.88212.790.00
5132008.01.14 08:34modify181.30213.88212.780.00
5142008.01.14 08:34modify181.30213.88212.770.00
5152008.01.14 08:34modify181.30213.88212.760.00
5162008.01.14 08:34modify181.30213.88212.750.00
5172008.01.14 08:34modify181.30213.88212.740.00
5182008.01.14 08:38modify181.30213.88212.730.00
5192008.01.14 08:39modify181.30213.88212.720.00
5202008.01.14 08:39modify181.30213.88212.700.00
5212008.01.14 08:39modify181.30213.88212.690.00
5222008.01.14 09:08modify181.30213.88212.680.00
5232008.01.14 09:14modify181.30213.88212.670.00
5242008.01.14 09:14modify181.30213.88212.660.00
5252008.01.14 09:14modify181.30213.88212.650.00
5262008.01.14 09:14modify181.30213.88212.640.00
5272008.01.14 09:15modify181.30213.88212.630.00
5282008.01.14 09:29modify181.30213.88212.610.00
5292008.01.14 09:31modify181.30213.88212.600.00
5302008.01.14 09:31modify181.30213.88212.590.00
5312008.01.14 09:32modify181.30213.88212.580.00
5322008.01.14 09:32modify181.30213.88212.570.00
5332008.01.14 09:33modify181.30213.88212.560.00
5342008.01.14 09:33modify181.30213.88212.550.00
5352008.01.14 09:33modify181.30213.88212.540.00
5362008.01.14 09:33modify181.30213.88212.520.00
5372008.01.14 09:33modify181.30213.88212.510.00
5382008.01.14 09:34modify181.30213.88212.500.00
5392008.01.14 09:34modify181.30213.88212.490.00
5402008.01.14 09:34modify181.30213.88212.480.00
5412008.01.14 09:34modify181.30213.88212.470.00
5422008.01.14 09:34modify181.30213.88212.460.00
5432008.01.14 09:37modify181.30213.88212.440.00
5442008.01.14 09:37modify181.30213.88212.410.00
5452008.01.14 09:37modify181.30213.88212.400.00
5462008.01.14 09:46modify181.30213.88212.390.00
5472008.01.14 09:47modify181.30213.88212.380.00
5482008.01.14 09:47modify181.30213.88212.370.00
5492008.01.14 09:47modify181.30213.88212.360.00
5502008.01.14 09:47modify181.30213.88212.350.00
5512008.01.14 09:47modify181.30213.88212.340.00
5522008.01.14 09:47modify181.30213.88212.330.00
5532008.01.14 09:47modify181.30213.88212.320.00
5542008.01.14 09:47modify181.30213.88212.300.00
5552008.01.14 09:48modify181.30213.88212.280.00
5562008.01.14 09:48modify181.30213.88212.270.00
5572008.01.14 09:48modify181.30213.88212.240.00
5582008.01.14 09:52modify181.30213.88212.230.00
5592008.01.14 09:53modify181.30213.88212.220.00
5602008.01.14 09:53modify181.30213.88212.210.00
5612008.01.14 09:53modify181.30213.88212.190.00
5622008.01.14 10:04modify181.30213.88212.180.00
5632008.01.14 10:04modify181.30213.88212.160.00
5642008.01.14 10:04modify181.30213.88212.130.00
5652008.01.14 10:04modify181.30213.88212.110.00
5662008.01.14 10:04modify181.30213.88212.090.00
5672008.01.14 10:04modify181.30213.88212.060.00
5682008.01.14 10:04modify181.30213.88212.050.00
5692008.01.14 10:04modify181.30213.88212.020.00
5702008.01.14 10:04modify181.30213.88211.990.00
5712008.01.14 10:04modify181.30213.88211.960.00
5722008.01.14 10:05modify181.30213.88211.950.00
5732008.01.14 10:05modify181.30213.88211.940.00
5742008.01.14 10:05modify181.30213.88211.930.00
5752008.01.14 10:05modify181.30213.88211.920.00
5762008.01.14 10:05modify181.30213.88211.900.00
5772008.01.14 10:05modify181.30213.88211.890.00
5782008.01.14 10:05modify181.30213.88211.880.00
5792008.01.14 10:05modify181.30213.88211.870.00
5802008.01.14 10:05modify181.30213.88211.860.00
5812008.01.14 10:05modify181.30213.88211.850.00
5822008.01.14 10:05modify181.30213.88211.840.00
5832008.01.14 10:05modify181.30213.88211.830.00
5842008.01.14 10:05modify181.30213.88211.810.00
5852008.01.14 10:05modify181.30213.88211.800.00
5862008.01.14 10:10modify181.30213.88211.790.00
5872008.01.14 10:16modify181.30213.88211.780.00
5882008.01.14 10:17modify181.30213.88211.770.00
5892008.01.14 10:55s/l181.30211.77211.770.002616.6723837.37
5902008.01.14 17:30sell191.70211.720.000.00
5912008.01.14 17:30modify191.70211.72213.870.00
5922008.01.15 02:29modify191.70211.72211.690.00
5932008.01.15 02:36modify191.70211.72211.680.00
5942008.01.15 02:36modify191.70211.72211.670.00
5952008.01.15 02:37modify191.70211.72211.660.00
5962008.01.15 02:37modify191.70211.72211.650.00
5972008.01.15 02:37modify191.70211.72211.620.00
5982008.01.15 02:41modify191.70211.72211.610.00
5992008.01.15 02:43modify191.70211.72211.600.00
6002008.01.15 03:00modify191.70211.72211.540.00
6012008.01.15 03:00modify191.70211.72211.530.00
6022008.01.15 03:00modify191.70211.72211.520.00
6032008.01.15 03:00modify191.70211.72211.510.00
6042008.01.15 03:02modify191.70211.72211.500.00
6052008.01.15 07:53modify191.70211.72211.490.00
6062008.01.15 07:53modify191.70211.72211.480.00
6072008.01.15 07:53modify191.70211.72211.460.00
6082008.01.15 07:53modify191.70211.72211.450.00
6092008.01.15 08:10modify191.70211.72211.430.00
6102008.01.15 08:10modify191.70211.72211.410.00
6112008.01.15 08:10modify191.70211.72211.380.00
6122008.01.15 08:11modify191.70211.72211.370.00
6132008.01.15 08:14modify191.70211.72211.360.00
6142008.01.15 08:14modify191.70211.72211.350.00
6152008.01.15 08:14modify191.70211.72211.330.00
6162008.01.15 08:16modify191.70211.72211.310.00
6172008.01.15 08:16modify191.70211.72211.300.00
6182008.01.15 08:16modify191.70211.72211.290.00
6192008.01.15 08:16modify191.70211.72211.270.00
6202008.01.15 08:16modify191.70211.72211.260.00
6212008.01.15 08:17modify191.70211.72211.240.00
6222008.01.15 08:17modify191.70211.72211.230.00
6232008.01.15 08:17modify191.70211.72211.220.00
6242008.01.15 08:17modify191.70211.72211.210.00
6252008.01.15 08:17modify191.70211.72211.190.00
6262008.01.15 08:17modify191.70211.72211.180.00
6272008.01.15 08:17modify191.70211.72211.160.00
6282008.01.15 08:17modify191.70211.72211.130.00
6292008.01.15 08:17modify191.70211.72211.110.00
6302008.01.15 08:18modify191.70211.72211.100.00
6312008.01.15 08:19modify191.70211.72211.090.00
6322008.01.15 08:19modify191.70211.72211.070.00
6332008.01.15 08:19modify191.70211.72211.060.00
6342008.01.15 08:21modify191.70211.72211.050.00
6352008.01.15 08:21modify191.70211.72211.040.00
6362008.01.15 08:21modify191.70211.72211.030.00
6372008.01.15 08:21modify191.70211.72211.020.00
6382008.01.15 08:21modify191.70211.72211.000.00
6392008.01.15 08:21modify191.70211.72210.990.00
6402008.01.15 08:21modify191.70211.72210.980.00
6412008.01.15 08:22modify191.70211.72210.970.00
6422008.01.15 08:22modify191.70211.72210.960.00
6432008.01.15 08:22modify191.70211.72210.950.00
6442008.01.15 08:22modify191.70211.72210.940.00
6452008.01.15 08:22modify191.70211.72210.930.00
6462008.01.15 08:22modify191.70211.72210.920.00
6472008.01.15 08:22modify191.70211.72210.910.00
6482008.01.15 08:22modify191.70211.72210.900.00
6492008.01.15 08:42modify191.70211.72210.890.00
6502008.01.15 08:42modify191.70211.72210.880.00
6512008.01.15 08:42modify191.70211.72210.870.00
6522008.01.15 08:42modify191.70211.72210.850.00
6532008.01.15 08:42modify191.70211.72210.840.00
6542008.01.15 08:42modify191.70211.72210.830.00
6552008.01.15 08:42modify191.70211.72210.810.00
6562008.01.15 08:42modify191.70211.72210.790.00
6572008.01.15 08:42modify191.70211.72210.780.00
6582008.01.15 08:42modify191.70211.72210.760.00
6592008.01.15 09:06modify191.70211.72210.750.00
6602008.01.15 09:06modify191.70211.72210.720.00
6612008.01.15 09:12modify191.70211.72210.710.00
6622008.01.15 09:12modify191.70211.72210.700.00
6632008.01.15 09:12modify191.70211.72210.690.00
6642008.01.15 09:12modify191.70211.72210.680.00
6652008.01.15 09:12modify191.70211.72210.670.00
6662008.01.15 09:12modify191.70211.72210.660.00
6672008.01.15 09:12modify191.70211.72210.650.00
6682008.01.15 09:12modify191.70211.72210.640.00
6692008.01.15 09:12modify191.70211.72210.620.00
6702008.01.15 09:12modify191.70211.72210.610.00
6712008.01.15 10:00s/l191.70210.61210.610.001771.6125608.97
6722008.01.15 10:30sell201.80211.250.000.00
6732008.01.15 10:30modify201.80211.25211.930.00
6742008.01.15 11:02modify201.80211.25211.230.00
6752008.01.15 11:02modify201.80211.25211.220.00
6762008.01.15 11:20s/l201.80211.22211.220.0052.4025661.37
6772008.01.15 11:24sell211.80211.370.000.00
6782008.01.15 11:24modify211.80211.37211.970.00
6792008.01.15 11:54sell221.60211.190.000.00
6802008.01.15 11:54modify221.60211.19211.800.00
6812008.01.15 12:24sell231.20211.530.000.00
6822008.01.15 12:24modify231.20211.53212.290.00
6832008.01.15 12:27s/l221.60211.80211.800.00-947.0224714.35
6842008.01.15 12:30s/l211.80211.97211.970.00-1047.9323666.42
6852008.01.15 12:54sell241.50211.820.000.00
6862008.01.15 12:54modify241.50211.82212.680.00
6872008.01.15 14:38modify241.50211.82211.810.00
6882008.01.15 14:38modify241.50211.82211.800.00
6892008.01.15 14:38modify241.50211.82211.790.00
6902008.01.15 14:38modify241.50211.82211.770.00
6912008.01.15 14:38modify241.50211.82211.760.00
6922008.01.15 14:38modify241.50211.82211.750.00
6932008.01.15 14:38modify241.50211.82211.740.00
6942008.01.15 14:38modify241.50211.82211.730.00
6952008.01.15 14:39modify241.50211.82211.720.00
6962008.01.15 14:39modify241.50211.82211.700.00
6972008.01.15 14:39modify241.50211.82211.680.00
6982008.01.15 14:39modify241.50211.82211.670.00
6992008.01.15 14:39modify241.50211.82211.650.00
7002008.01.15 14:39modify241.50211.82211.640.00
7012008.01.15 14:39modify241.50211.82211.620.00
7022008.01.15 14:39modify241.50211.82211.600.00
7032008.01.15 14:39modify241.50211.82211.580.00
7042008.01.15 14:39modify241.50211.82211.570.00
7052008.01.15 14:39modify241.50211.82211.550.00
7062008.01.15 14:40modify241.50211.82211.540.00
7072008.01.15 14:55modify241.50211.82211.530.00
7082008.01.15 14:55modify231.20211.53211.510.00
7092008.01.15 14:55modify231.20211.53211.500.00
7102008.01.15 14:55modify241.50211.82211.500.00
7112008.01.15 15:08modify231.20211.53211.490.00
7122008.01.15 15:08modify231.20211.53211.480.00
7132008.01.15 15:08modify241.50211.82211.480.00
7142008.01.15 22:20modify231.20211.53211.470.00
7152008.01.15 22:20modify231.20211.53211.460.00
7162008.01.15 22:21modify231.20211.53211.450.00
7172008.01.15 22:21modify241.50211.82211.450.00
7182008.01.15 22:21modify231.20211.53211.440.00
7192008.01.15 22:21modify241.50211.82211.440.00
7202008.01.15 22:21modify231.20211.53211.430.00
7212008.01.15 22:21modify231.20211.53211.420.00
7222008.01.15 22:21modify241.50211.82211.420.00
7232008.01.15 22:21modify231.20211.53211.410.00
7242008.01.15 22:21modify231.20211.53211.390.00
7252008.01.15 22:21modify231.20211.53211.380.00
7262008.01.15 22:21modify241.50211.82211.380.00
7272008.01.15 22:21modify231.20211.53211.370.00
7282008.01.15 22:21modify231.20211.53211.350.00
7292008.01.15 22:21modify231.20211.53211.340.00
7302008.01.15 22:22modify241.50211.82211.340.00
7312008.01.15 22:22modify231.20211.53211.330.00
7322008.01.15 22:22modify231.20211.53211.320.00
7332008.01.15 22:22modify231.20211.53211.300.00
7342008.01.15 22:22modify231.20211.53211.290.00
7352008.01.15 22:22modify231.20211.53211.280.00
7362008.01.15 22:22modify231.20211.53211.270.00
7372008.01.15 22:22modify231.20211.53211.250.00
7382008.01.15 22:22modify231.20211.53211.240.00
7392008.01.15 22:22modify231.20211.53211.220.00
7402008.01.15 22:22modify241.50211.82211.220.00
7412008.01.15 22:33modify231.20211.53211.210.00
7422008.01.15 22:33modify241.50211.82211.210.00
7432008.01.15 22:35modify231.20211.53211.200.00
7442008.01.15 22:35modify241.50211.82211.200.00
7452008.01.15 23:00modify231.20211.53211.190.00
7462008.01.15 23:00modify241.50211.82211.190.00
7472008.01.15 23:01modify231.20211.53211.180.00
7482008.01.15 23:01modify231.20211.53211.170.00
7492008.01.15 23:01modify231.20211.53211.150.00
7502008.01.15 23:01modify231.20211.53211.120.00
7512008.01.15 23:02modify241.50211.82211.120.00
7522008.01.15 23:02modify231.20211.53211.110.00
7532008.01.15 23:02modify231.20211.53211.100.00
7542008.01.15 23:02modify241.50211.82211.100.00
7552008.01.15 23:04modify231.20211.53211.090.00
7562008.01.15 23:04modify231.20211.53211.080.00
7572008.01.15 23:04modify231.20211.53211.070.00
7582008.01.15 23:04modify241.50211.82211.070.00
7592008.01.15 23:07modify231.20211.53211.050.00
7602008.01.15 23:24modify231.20211.53211.020.00
7612008.01.15 23:24modify231.20211.53210.980.00
7622008.01.15 23:24modify241.50211.82210.980.00
7632008.01.15 23:25modify231.20211.53210.950.00
7642008.01.15 23:25modify241.50211.82210.950.00
7652008.01.15 23:25modify231.20211.53210.940.00
7662008.01.15 23:25modify231.20211.53210.930.00
7672008.01.15 23:25modify231.20211.53210.910.00
7682008.01.15 23:25modify241.50211.82210.910.00
7692008.01.15 23:26modify231.20211.53210.900.00
7702008.01.15 23:29modify231.20211.53210.890.00
7712008.01.15 23:29modify231.20211.53210.880.00
7722008.01.15 23:29modify231.20211.53210.870.00
7732008.01.15 23:29modify241.50211.82210.870.00
7742008.01.15 23:30modify231.20211.53210.860.00
7752008.01.15 23:30modify231.20211.53210.840.00
7762008.01.15 23:30modify241.50211.82210.840.00
7772008.01.15 23:30modify231.20211.53210.800.00
7782008.01.15 23:35modify241.50211.82210.820.00
7792008.01.15 23:35modify241.50211.82210.810.00
7802008.01.16 00:00modify231.20211.53210.140.00
7812008.01.16 00:00modify241.50211.82210.140.00
7822008.01.16 00:10modify231.20211.53210.130.00
7832008.01.16 00:10modify241.50211.82210.130.00
7842008.01.16 00:11modify231.20211.53210.120.00
7852008.01.16 00:12modify231.20211.53210.090.00
7862008.01.16 00:12modify231.20211.53210.080.00
7872008.01.16 00:12modify231.20211.53210.070.00
7882008.01.16 00:12modify231.20211.53210.050.00
7892008.01.16 00:13modify231.20211.53210.040.00
7902008.01.16 00:13modify241.50211.82210.040.00
7912008.01.16 00:13modify231.20211.53210.030.00
7922008.01.16 00:13modify231.20211.53210.010.00
7932008.01.16 00:13modify241.50211.82210.010.00
7942008.01.16 00:14modify231.20211.53210.000.00
7952008.01.16 00:14modify231.20211.53209.990.00
7962008.01.16 00:15modify231.20211.53209.970.00
7972008.01.16 00:15modify231.20211.53209.960.00
7982008.01.16 00:15modify231.20211.53209.940.00
7992008.01.16 00:15modify231.20211.53209.930.00
8002008.01.16 00:15modify231.20211.53209.920.00
8012008.01.16 00:15modify231.20211.53209.910.00
8022008.01.16 00:15modify231.20211.53209.890.00
8032008.01.16 00:15modify241.50211.82209.890.00
8042008.01.16 00:15modify231.20211.53209.880.00
8052008.01.16 00:15modify231.20211.53209.870.00
8062008.01.16 00:15modify231.20211.53209.850.00
8072008.01.16 00:16modify231.20211.53209.830.00
8082008.01.16 00:16modify231.20211.53209.810.00
8092008.01.16 00:16modify231.20211.53209.800.00
8102008.01.16 00:16modify231.20211.53209.770.00
8112008.01.16 00:16modify231.20211.53209.760.00
8122008.01.16 00:16modify231.20211.53209.740.00
8132008.01.16 00:16modify231.20211.53209.720.00
8142008.01.16 00:16modify241.50211.82209.720.00
8152008.01.16 00:23modify231.20211.53209.680.00
8162008.01.16 00:24modify231.20211.53209.670.00
8172008.01.16 00:24modify241.50211.82209.670.00
8182008.01.16 00:24modify231.20211.53209.660.00
8192008.01.16 00:24modify231.20211.53209.650.00
8202008.01.16 00:24modify231.20211.53209.630.00
8212008.01.16 00:25modify241.50211.82209.650.00
8222008.01.16 00:51modify241.50211.82209.640.00
8232008.01.16 00:51modify231.20211.53209.620.00
8242008.01.16 00:51modify231.20211.53209.610.00
8252008.01.16 01:01modify241.50211.82209.630.00
8262008.01.16 01:01modify241.50211.82209.620.00
8272008.01.16 01:53modify231.20211.53209.600.00
8282008.01.16 01:53modify231.20211.53209.570.00
8292008.01.16 01:53modify241.50211.82209.570.00
8302008.01.16 01:54modify231.20211.53209.560.00
8312008.01.16 01:54modify231.20211.53209.550.00
8322008.01.16 01:54modify241.50211.82209.550.00
8332008.01.16 01:54modify231.20211.53209.540.00
8342008.01.16 01:54modify231.20211.53209.530.00
8352008.01.16 01:54modify231.20211.53209.510.00
8362008.01.16 01:54modify241.50211.82209.510.00
8372008.01.16 03:25s/l231.20209.51209.510.002310.1225976.54
8382008.01.16 03:25s/l241.50209.51209.510.003309.7429286.28
8392008.01.16 04:05sell252.10209.620.000.00
8402008.01.16 04:05modify252.10209.62211.640.00
8412008.01.16 04:35sell261.80209.330.000.00
8422008.01.16 04:35modify261.80209.33211.440.00
8432008.01.16 06:38modify252.10209.62209.600.00
8442008.01.16 06:39modify252.10209.62209.580.00
8452008.01.16 06:39modify252.10209.62209.570.00
8462008.01.16 06:39modify252.10209.62209.560.00
8472008.01.16 06:39modify252.10209.62209.540.00
8482008.01.16 06:41modify252.10209.62209.520.00
8492008.01.16 06:41modify252.10209.62209.510.00
8502008.01.16 06:41modify252.10209.62209.500.00
8512008.01.16 06:41modify252.10209.62209.480.00
8522008.01.16 06:42modify252.10209.62209.470.00
8532008.01.16 06:43modify252.10209.62209.450.00
8542008.01.16 06:45modify252.10209.62209.410.00
8552008.01.16 06:45modify252.10209.62209.380.00
8562008.01.16 06:46modify252.10209.62209.370.00
8572008.01.16 06:46modify252.10209.62209.360.00
8582008.01.16 06:46modify252.10209.62209.350.00
8592008.01.16 06:46modify252.10209.62209.340.00
8602008.01.16 06:46modify252.10209.62209.320.00
8612008.01.16 06:46modify252.10209.62209.310.00
8622008.01.16 06:47modify252.10209.62209.300.00
8632008.01.16 06:47modify252.10209.62209.290.00
8642008.01.16 06:47modify261.80209.33209.290.00
8652008.01.16 06:48modify252.10209.62209.270.00
8662008.01.16 06:48modify252.10209.62209.250.00
8672008.01.16 06:48modify261.80209.33209.250.00
8682008.01.16 07:00modify252.10209.62209.240.00
8692008.01.16 07:00modify252.10209.62209.220.00
8702008.01.16 07:00modify261.80209.33209.220.00
8712008.01.16 07:01modify252.10209.62209.200.00
8722008.01.16 07:01modify252.10209.62209.190.00
8732008.01.16 07:01modify252.10209.62209.170.00
8742008.01.16 07:01modify252.10209.62209.150.00
8752008.01.16 07:01modify261.80209.33209.150.00
8762008.01.16 07:01modify252.10209.62209.140.00
8772008.01.16 07:01modify252.10209.62209.130.00
8782008.01.16 07:01modify252.10209.62209.120.00
8792008.01.16 07:01modify252.10209.62209.100.00
8802008.01.16 07:01modify252.10209.62209.090.00
8812008.01.16 07:01modify261.80209.33209.090.00
8822008.01.16 07:01modify252.10209.62209.070.00
8832008.01.16 07:01modify252.10209.62209.060.00
8842008.01.16 07:01modify252.10209.62209.040.00
8852008.01.16 07:01modify252.10209.62209.020.00
8862008.01.16 07:01modify252.10209.62209.000.00
8872008.01.16 07:02modify252.10209.62208.990.00
8882008.01.16 07:02modify252.10209.62208.980.00
8892008.01.16 07:02modify261.80209.33208.980.00
8902008.01.16 07:02modify252.10209.62208.970.00
8912008.01.16 07:02modify252.10209.62208.960.00
8922008.01.16 07:02modify261.80209.33208.960.00
8932008.01.16 07:49modify252.10209.62208.950.00
8942008.01.16 07:49modify261.80209.33208.950.00
8952008.01.16 07:55modify252.10209.62208.930.00
8962008.01.16 07:55modify252.10209.62208.910.00
8972008.01.16 07:55modify261.80209.33208.910.00
8982008.01.16 07:55modify252.10209.62208.900.00
8992008.01.16 07:55modify252.10209.62208.870.00
9002008.01.16 07:55modify252.10209.62208.850.00
9012008.01.16 07:55modify261.80209.33208.850.00
9022008.01.16 07:56modify252.10209.62208.840.00
9032008.01.16 07:56modify252.10209.62208.830.00
9042008.01.16 07:56modify252.10209.62208.810.00
9052008.01.16 07:56modify261.80209.33208.810.00
9062008.01.16 07:56modify252.10209.62208.800.00
9072008.01.16 07:56modify252.10209.62208.790.00
9082008.01.16 07:56modify252.10209.62208.770.00
9092008.01.16 07:56modify252.10209.62208.750.00
9102008.01.16 07:56modify261.80209.33208.750.00
9112008.01.16 08:00modify252.10209.62208.540.00
9122008.01.16 08:00modify261.80209.33208.540.00
9132008.01.16 08:00modify252.10209.62208.530.00
9142008.01.16 08:00modify261.80209.33208.530.00
9152008.01.16 08:03modify252.10209.62208.520.00
9162008.01.16 08:03modify261.80209.33208.520.00
9172008.01.16 08:03modify252.10209.62208.510.00
9182008.01.16 08:03modify261.80209.33208.510.00
9192008.01.16 08:07modify252.10209.62208.500.00
9202008.01.16 08:07modify252.10209.62208.490.00
9212008.01.16 08:07modify252.10209.62208.480.00
9222008.01.16 08:07modify261.80209.33208.480.00
9232008.01.16 08:07modify252.10209.62208.470.00
9242008.01.16 08:07modify252.10209.62208.460.00
9252008.01.16 08:07modify252.10209.62208.450.00
9262008.01.16 08:07modify252.10209.62208.440.00
9272008.01.16 08:07modify261.80209.33208.440.00
9282008.01.16 08:09modify252.10209.62208.430.00
9292008.01.16 08:09modify252.10209.62208.410.00
9302008.01.16 08:09modify261.80209.33208.410.00
9312008.01.16 08:49s/l252.10208.41208.410.002465.3231751.60
9322008.01.16 08:49s/l261.80208.41208.410.001606.6733358.27
9332008.01.16 13:59sell272.30208.530.000.00
9342008.01.16 13:59modify272.30208.53211.110.00
9352008.01.16 14:29sell281.90208.860.000.00
9362008.01.16 14:29modify281.90208.86210.730.00
9372008.01.16 14:59sell291.50209.330.000.00
9382008.01.16 14:59modify291.50209.33211.070.00
9392008.01.16 15:29sell301.10209.920.000.00
9402008.01.16 15:29modify301.10209.92211.320.00
9412008.01.16 15:41s/l281.90210.73210.730.00-3446.8329911.44
9422008.01.16 15:59sell311.10209.850.000.00
9432008.01.16 15:59modify311.10209.85211.350.00
9442008.01.16 17:31sell320.60210.680.000.00
9452008.01.16 17:31modify320.60210.68212.420.00
9462008.01.16 18:01sell330.50210.820.000.00
9472008.01.16 18:01modify330.50210.82212.570.00
9482008.01.16 18:31sell340.50210.560.000.00
9492008.01.16 18:31modify340.50210.56212.350.00
9502008.01.16 20:33sell350.30210.940.000.00
9512008.01.16 20:33modify350.30210.94215.110.00
9522008.01.16 20:33s/l291.50211.07211.070.00-2531.7727379.67
9532008.01.16 20:37s/l272.30211.11211.110.00-5756.1421623.53
9542008.01.16 20:38s/l301.10211.32211.320.00-1493.8420129.69
9552008.01.16 20:38s/l311.10211.35211.350.00-1600.5418529.15
9562008.01.17 07:25sell361.00210.770.000.00
9572008.01.17 07:25modify361.00210.77212.480.00
9582008.01.17 08:59sell370.80210.990.000.00
9592008.01.17 08:59modify370.80210.99212.580.00
9602008.01.17 10:02s/l340.50212.35212.350.00-920.7317608.42
9612008.01.17 10:04s/l320.60212.42212.420.00-1075.7716532.65
9622008.01.17 10:45sell380.60211.970.000.00
9632008.01.17 10:45modify380.60211.97213.510.00
9642008.01.17 12:20modify380.60211.97211.970.00
9652008.01.17 12:20modify380.60211.97211.950.00
9662008.01.17 12:20modify380.60211.97211.930.00
9672008.01.17 12:20modify380.60211.97211.910.00
9682008.01.17 12:20modify380.60211.97211.900.00
9692008.01.17 12:20modify380.60211.97211.880.00
9702008.01.17 12:20modify380.60211.97211.860.00
9712008.01.17 12:20modify380.60211.97211.840.00
9722008.01.17 12:20modify380.60211.97211.820.00
9732008.01.17 12:20modify380.60211.97211.810.00
9742008.01.17 12:20modify380.60211.97211.790.00
9752008.01.17 12:20modify380.60211.97211.770.00
9762008.01.17 12:20modify380.60211.97211.740.00
9772008.01.17 12:20modify380.60211.97211.720.00
9782008.01.17 12:20modify380.60211.97211.700.00
9792008.01.17 12:20modify380.60211.97211.670.00
9802008.01.17 12:20modify380.60211.97211.650.00
9812008.01.17 12:44modify380.60211.97211.640.00
9822008.01.17 12:44modify380.60211.97211.630.00
9832008.01.17 12:44modify380.60211.97211.610.00
9842008.01.17 12:44modify380.60211.97211.600.00
9852008.01.17 12:44modify380.60211.97211.580.00
9862008.01.17 12:44modify380.60211.97211.560.00
9872008.01.17 12:44modify380.60211.97211.550.00
9882008.01.17 12:44modify380.60211.97211.530.00
9892008.01.17 12:44modify380.60211.97211.510.00
9902008.01.17 12:44modify380.60211.97211.490.00
9912008.01.17 12:56modify380.60211.97211.470.00
9922008.01.17 12:56modify380.60211.97211.450.00
9932008.01.17 12:56modify380.60211.97211.440.00
9942008.01.17 12:57modify380.60211.97211.430.00
9952008.01.17 12:57modify380.60211.97211.420.00
9962008.01.17 12:57modify380.60211.97211.410.00
9972008.01.17 12:57modify380.60211.97211.400.00
9982008.01.17 12:57modify380.60211.97211.390.00
9992008.01.17 12:57modify380.60211.97211.370.00
10002008.01.17 12:57modify380.60211.97211.360.00
10012008.01.17 12:57modify380.60211.97211.350.00
10022008.01.17 13:00modify380.60211.97211.320.00
10032008.01.17 13:00modify380.60211.97211.290.00
10042008.01.17 13:01modify380.60211.97211.280.00
10052008.01.17 13:01modify380.60211.97211.270.00
10062008.01.17 13:01modify380.60211.97211.260.00
10072008.01.17 13:01modify380.60211.97211.250.00
10082008.01.17 13:01modify380.60211.97211.240.00
10092008.01.17 13:01modify380.60211.97211.230.00
10102008.01.17 13:01modify380.60211.97211.220.00
10112008.01.17 13:01modify380.60211.97211.210.00
10122008.01.17 13:01modify380.60211.97211.200.00
10132008.01.17 13:01modify380.60211.97211.190.00
10142008.01.17 13:01modify380.60211.97211.180.00
10152008.01.17 13:01modify380.60211.97211.170.00
10162008.01.17 13:01modify380.60211.97211.150.00
10172008.01.17 13:01modify380.60211.97211.140.00
10182008.01.17 13:02modify380.60211.97211.130.00
10192008.01.17 13:02modify380.60211.97211.120.00
10202008.01.17 13:02modify380.60211.97211.110.00
10212008.01.17 13:02modify380.60211.97211.100.00
10222008.01.17 13:02modify380.60211.97211.090.00
10232008.01.17 13:02modify380.60211.97211.080.00
10242008.01.17 13:03modify380.60211.97211.070.00
10252008.01.17 13:03modify380.60211.97211.060.00
10262008.01.17 13:03modify380.60211.97211.040.00
10272008.01.17 13:03modify380.60211.97211.030.00
10282008.01.17 13:03modify380.60211.97211.020.00
10292008.01.17 13:03modify380.60211.97211.000.00
10302008.01.17 13:03modify380.60211.97210.990.00
10312008.01.17 13:03modify370.80210.99210.970.00
10322008.01.17 13:03modify370.80210.99210.960.00
10332008.01.17 13:03modify370.80210.99210.940.00
10342008.01.17 13:03modify380.60211.97210.940.00
10352008.01.17 13:03modify350.30210.94210.920.00
10362008.01.17 13:03modify350.30210.94210.910.00
10372008.01.17 13:03modify350.30210.94210.890.00
10382008.01.17 13:03modify350.30210.94210.880.00
10392008.01.17 13:03modify350.30210.94210.860.00
10402008.01.17 13:03modify350.30210.94210.850.00
10412008.01.17 13:03modify350.30210.94210.830.00
10422008.01.17 13:25buy391.00209.750.000.00
10432008.01.17 13:25close380.60209.75210.940.001292.2017824.85
10442008.01.17 13:25close370.80209.75210.940.00962.3518787.20
10452008.01.17 13:25close361.00209.75212.480.00989.5219776.72
10462008.01.17 13:25close350.30209.75210.830.00314.9020091.63
10472008.01.17 13:25close330.50209.75212.570.00466.6320558.26
10482008.01.17 13:25modify391.00209.75208.050.00
10492008.01.17 15:49modify391.00209.75209.760.00
10502008.01.17 15:49modify391.00209.75209.770.00
10512008.01.17 15:49modify391.00209.75209.790.00
10522008.01.17 15:49modify391.00209.75209.800.00
10532008.01.17 15:49modify391.00209.75209.810.00
10542008.01.17 15:49modify391.00209.75209.820.00
10552008.01.17 15:49modify391.00209.75209.830.00
10562008.01.17 15:49modify391.00209.75209.850.00
10572008.01.17 15:49modify391.00209.75209.860.00
10582008.01.17 15:49modify391.00209.75209.880.00
10592008.01.17 15:49modify391.00209.75209.890.00
10602008.01.17 16:00modify391.00209.75210.110.00
10612008.01.17 16:00modify391.00209.75210.120.00
10622008.01.17 16:00modify391.00209.75210.130.00
10632008.01.17 16:00modify391.00209.75210.140.00
10642008.01.17 16:00modify391.00209.75210.150.00
10652008.01.17 16:00modify391.00209.75210.170.00
10662008.01.17 16:00modify391.00209.75210.180.00
10672008.01.17 16:00modify391.00209.75210.200.00
10682008.01.17 21:30s/l391.00210.20210.200.00436.6020994.86
10692008.01.18 08:50sell401.50211.210.000.00
10702008.01.18 08:50modify401.50211.21212.550.00
10712008.01.18 10:35modify401.50211.21211.200.00
10722008.01.18 10:35modify401.50211.21211.190.00
10732008.01.18 10:36modify401.50211.21211.180.00
10742008.01.18 10:36modify401.50211.21211.170.00
10752008.01.18 10:37modify401.50211.21211.160.00
10762008.01.18 10:37modify401.50211.21211.140.00
10772008.01.18 10:37modify401.50211.21211.130.00
10782008.01.18 10:45modify401.50211.21211.120.00
10792008.01.18 10:45modify401.50211.21211.110.00
10802008.01.18 10:46modify401.50211.21211.100.00
10812008.01.18 10:46modify401.50211.21211.080.00
10822008.01.18 10:46modify401.50211.21211.050.00
10832008.01.18 10:46modify401.50211.21211.020.00
10842008.01.18 10:46modify401.50211.21210.990.00
10852008.01.18 10:46modify401.50211.21210.960.00
10862008.01.18 10:47modify401.50211.21210.950.00
10872008.01.18 10:47modify401.50211.21210.930.00
10882008.01.18 10:49modify401.50211.21210.920.00
10892008.01.18 10:49modify401.50211.21210.910.00
10902008.01.18 10:49modify401.50211.21210.900.00
10912008.01.18 10:49modify401.50211.21210.880.00
10922008.01.18 10:50modify401.50211.21210.870.00
10932008.01.18 10:50modify401.50211.21210.860.00
10942008.01.18 10:50modify401.50211.21210.850.00
10952008.01.18 10:50modify401.50211.21210.840.00
10962008.01.18 13:57s/l401.50210.84210.840.00538.3721533.23
10972008.01.22 09:20buy411.50205.770.000.00
10982008.01.22 09:20modify411.50205.77203.420.00
10992008.01.22 09:50buy421.40207.170.000.00
11002008.01.22 09:50modify421.40207.17204.790.00
11012008.01.22 10:08modify411.50205.77205.770.00
11022008.01.22 10:08modify411.50205.77205.780.00
11032008.01.22 10:08modify411.50205.77205.790.00
11042008.01.22 10:08modify411.50205.77205.800.00
11052008.01.22 10:08modify411.50205.77205.810.00
11062008.01.22 10:08modify411.50205.77205.820.00
11072008.01.22 10:08modify411.50205.77205.830.00
11082008.01.22 10:08modify411.50205.77205.840.00
11092008.01.22 10:08modify411.50205.77205.860.00
11102008.01.22 10:08modify411.50205.77205.870.00
11112008.01.22 10:08modify411.50205.77205.880.00
11122008.01.22 10:08modify411.50205.77205.890.00
11132008.01.22 10:08modify411.50205.77205.900.00
11142008.01.22 10:08modify411.50205.77205.920.00
11152008.01.22 10:08modify411.50205.77205.930.00
11162008.01.22 10:08modify411.50205.77205.940.00
11172008.01.22 10:08modify411.50205.77205.950.00
11182008.01.22 10:08modify411.50205.77205.960.00
11192008.01.22 10:08modify411.50205.77205.970.00
11202008.01.22 10:08modify411.50205.77205.980.00
11212008.01.22 10:09modify411.50205.77205.990.00
11222008.01.22 10:09modify411.50205.77206.000.00
11232008.01.22 10:09modify411.50205.77206.010.00
11242008.01.22 10:09modify411.50205.77206.020.00
11252008.01.22 12:02modify411.50205.77206.030.00
11262008.01.22 12:03modify411.50205.77206.040.00
11272008.01.22 12:03modify411.50205.77206.060.00
11282008.01.22 12:03modify411.50205.77206.070.00
11292008.01.22 12:03modify411.50205.77206.090.00
11302008.01.22 12:03modify411.50205.77206.100.00
11312008.01.22 12:03modify411.50205.77206.120.00
11322008.01.22 12:03modify411.50205.77206.130.00
11332008.01.22 12:03modify411.50205.77206.140.00
11342008.01.22 12:03modify411.50205.77206.150.00
11352008.01.22 12:03modify411.50205.77206.160.00
11362008.01.22 12:03modify411.50205.77206.180.00
11372008.01.22 12:03modify411.50205.77206.190.00
11382008.01.22 12:17modify411.50205.77206.200.00
11392008.01.22 12:17modify411.50205.77206.220.00
11402008.01.22 12:17modify411.50205.77206.240.00
11412008.01.22 12:21modify411.50205.77206.250.00
11422008.01.22 12:21modify411.50205.77206.260.00
11432008.01.22 12:21modify411.50205.77206.280.00
11442008.01.22 12:21modify411.50205.77206.290.00
11452008.01.22 12:21modify411.50205.77206.320.00
11462008.01.22 12:21modify411.50205.77206.340.00
11472008.01.22 12:21modify411.50205.77206.360.00
11482008.01.22 12:22modify411.50205.77206.370.00
11492008.01.22 12:22modify411.50205.77206.380.00
11502008.01.22 12:22modify411.50205.77206.390.00
11512008.01.22 12:22modify411.50205.77206.410.00
11522008.01.22 12:22modify411.50205.77206.420.00
11532008.01.22 12:35modify411.50205.77206.430.00
11542008.01.22 14:20modify411.50205.77206.470.00
11552008.01.22 14:20modify411.50205.77206.660.00
11562008.01.22 14:25sell431.50208.700.000.00
11572008.01.22 14:25close421.40208.70204.790.002080.0223613.25
11582008.01.22 14:25close411.50208.70206.660.004267.8227881.07
11592008.01.22 14:25modify431.50208.70211.840.00
11602008.01.23 01:25sell441.60210.380.000.00
11612008.01.23 01:25modify441.60210.38213.000.00
11622008.01.23 04:10modify441.60210.38210.380.00
11632008.01.23 04:10modify441.60210.38210.360.00
11642008.01.23 04:10modify441.60210.38210.350.00
11652008.01.23 04:12modify441.60210.38210.340.00
11662008.01.23 04:12modify441.60210.38210.330.00
11672008.01.23 04:12modify441.60210.38210.320.00
11682008.01.23 04:12modify441.60210.38210.310.00
11692008.01.23 04:15modify441.60210.38210.290.00
11702008.01.23 04:15modify441.60210.38210.280.00
11712008.01.23 04:15modify441.60210.38210.250.00
11722008.01.23 04:17modify441.60210.38210.240.00
11732008.01.23 04:18modify441.60210.38210.220.00
11742008.01.23 04:18modify441.60210.38210.210.00
11752008.01.23 04:20modify441.60210.38210.200.00
11762008.01.23 04:20modify441.60210.38210.180.00
11772008.01.23 04:20modify441.60210.38210.160.00
11782008.01.23 04:21modify441.60210.38210.150.00
11792008.01.23 04:21modify441.60210.38210.140.00
11802008.01.23 04:21modify441.60210.38210.130.00
11812008.01.23 04:21modify441.60210.38210.120.00
11822008.01.23 04:23modify441.60210.38210.090.00
11832008.01.23 04:23modify441.60210.38210.080.00
11842008.01.23 04:23modify441.60210.38210.060.00
11852008.01.23 04:23modify441.60210.38210.040.00
11862008.01.23 04:23modify441.60210.38210.010.00
11872008.01.23 04:24modify441.60210.38210.000.00
11882008.01.23 04:24modify441.60210.38209.990.00
11892008.01.23 04:24modify441.60210.38209.980.00
11902008.01.23 04:25modify441.60210.38209.970.00
11912008.01.23 04:25modify441.60210.38209.940.00
11922008.01.23 04:25modify441.60210.38209.930.00
11932008.01.23 04:26modify441.60210.38209.920.00
11942008.01.23 04:26modify441.60210.38209.900.00
11952008.01.23 04:26modify441.60210.38209.890.00
11962008.01.23 04:26modify441.60210.38209.870.00
11972008.01.23 04:40modify441.60210.38209.850.00
11982008.01.23 04:41modify441.60210.38209.840.00
11992008.01.23 04:41modify441.60210.38209.820.00
12002008.01.23 04:42modify441.60210.38209.790.00
12012008.01.23 04:42modify441.60210.38209.780.00
12022008.01.23 05:05modify441.60210.38209.760.00
12032008.01.23 05:06modify441.60210.38209.740.00
12042008.01.23 05:06modify441.60210.38209.720.00
12052008.01.23 05:06modify441.60210.38209.710.00
12062008.01.23 05:06modify441.60210.38209.690.00
12072008.01.23 05:06modify441.60210.38209.680.00
12082008.01.23 05:09modify441.60210.38209.650.00
12092008.01.23 05:09modify441.60210.38209.640.00
12102008.01.23 05:09modify441.60210.38209.610.00
12112008.01.23 05:10modify441.60210.38209.590.00
12122008.01.23 05:10modify441.60210.38209.570.00
12132008.01.23 05:10modify441.60210.38209.550.00
12142008.01.23 05:10modify441.60210.38209.520.00
12152008.01.23 05:10modify441.60210.38209.480.00
12162008.01.23 05:11modify441.60210.38209.470.00
12172008.01.23 05:11modify441.60210.38209.450.00
12182008.01.23 05:11modify441.60210.38209.420.00
12192008.01.23 05:11modify441.60210.38209.410.00
12202008.01.23 05:32modify441.60210.38209.400.00
12212008.01.23 05:32modify441.60210.38209.370.00
12222008.01.23 05:37modify441.60210.38209.360.00
12232008.01.23 05:37modify441.60210.38209.340.00
12242008.01.23 05:37modify441.60210.38209.330.00
12252008.01.23 05:37modify441.60210.38209.310.00
12262008.01.23 05:37modify441.60210.38209.300.00
12272008.01.23 05:37modify441.60210.38209.290.00
12282008.01.23 05:37modify441.60210.38209.280.00
12292008.01.23 05:37modify441.60210.38209.260.00
12302008.01.23 05:37modify441.60210.38209.250.00
12312008.01.23 05:37modify441.60210.38209.230.00
12322008.01.23 05:39modify441.60210.38209.210.00
12332008.01.23 05:39modify441.60210.38209.200.00
12342008.01.23 05:39modify441.60210.38209.180.00
12352008.01.23 05:40modify441.60210.38209.140.00
12362008.01.23 05:40modify441.60210.38209.120.00
12372008.01.23 05:40modify441.60210.38209.100.00
12382008.01.23 05:40modify441.60210.38209.090.00
12392008.01.23 05:40modify441.60210.38209.070.00
12402008.01.23 05:40modify441.60210.38209.060.00
12412008.01.23 05:40modify441.60210.38209.030.00
12422008.01.23 05:41modify441.60210.38209.020.00
12432008.01.23 12:04modify441.60210.38208.990.00
12442008.01.23 12:04modify441.60210.38208.950.00
12452008.01.23 12:04modify441.60210.38208.920.00
12462008.01.23 12:16modify441.60210.38208.910.00
12472008.01.23 12:16modify441.60210.38208.890.00
12482008.01.23 12:16modify441.60210.38208.880.00
12492008.01.23 12:17modify441.60210.38208.870.00
12502008.01.23 12:17modify441.60210.38208.860.00
12512008.01.23 12:17modify441.60210.38208.840.00
12522008.01.23 12:17modify441.60210.38208.830.00
12532008.01.23 12:17modify441.60210.38208.820.00
12542008.01.23 12:18modify441.60210.38208.810.00
12552008.01.23 12:18modify441.60210.38208.790.00
12562008.01.23 12:20modify441.60210.38208.780.00
12572008.01.23 12:20modify441.60210.38208.760.00
12582008.01.23 12:20modify441.60210.38208.750.00
12592008.01.23 12:20modify441.60210.38208.730.00
12602008.01.23 12:20modify441.60210.38208.720.00
12612008.01.23 12:20modify441.60210.38208.700.00
12622008.01.23 12:20modify431.50208.70208.680.00
12632008.01.23 12:20modify441.60210.38208.680.00
12642008.01.23 12:30modify431.50208.70208.670.00
12652008.01.23 12:30modify431.50208.70208.650.00
12662008.01.23 12:30modify441.60210.38208.650.00
12672008.01.23 12:44modify431.50208.70208.640.00
12682008.01.23 12:44modify431.50208.70208.620.00
12692008.01.23 12:45modify431.50208.70208.610.00
12702008.01.23 12:45modify441.60210.38208.610.00
12712008.01.23 12:45modify431.50208.70208.600.00
12722008.01.23 12:45modify431.50208.70208.590.00
12732008.01.23 12:45modify441.60210.38208.590.00
12742008.01.23 12:45modify431.50208.70208.580.00
12752008.01.23 12:45modify431.50208.70208.570.00
12762008.01.23 12:45modify441.60210.38208.570.00
12772008.01.23 12:45modify431.50208.70208.560.00
12782008.01.23 12:45modify431.50208.70208.550.00
12792008.01.23 12:45modify431.50208.70208.530.00
12802008.01.23 12:45modify441.60210.38208.530.00
12812008.01.23 12:47modify431.50208.70208.520.00
12822008.01.23 12:47modify431.50208.70208.510.00
12832008.01.23 12:47modify441.60210.38208.510.00
12842008.01.23 12:47modify431.50208.70208.490.00
12852008.01.23 12:47modify441.60210.38208.490.00
12862008.01.23 12:48modify431.50208.70208.480.00
12872008.01.23 12:48modify431.50208.70208.470.00
12882008.01.23 12:48modify441.60210.38208.470.00
12892008.01.23 12:48modify431.50208.70208.460.00
12902008.01.23 12:48modify431.50208.70208.450.00
12912008.01.23 12:48modify441.60210.38208.450.00
12922008.01.23 12:49modify431.50208.70208.440.00
12932008.01.23 12:49modify441.60210.38208.440.00
12942008.01.23 12:49modify431.50208.70208.430.00
12952008.01.23 12:49modify431.50208.70208.420.00
12962008.01.23 12:49modify431.50208.70208.400.00
12972008.01.23 12:49modify441.60210.38208.400.00
12982008.01.23 13:02modify431.50208.70208.390.00
12992008.01.23 13:02modify441.60210.38208.390.00
13002008.01.23 13:03modify431.50208.70208.380.00
13012008.01.23 13:04modify441.60210.38208.380.00
13022008.01.23 13:11modify431.50208.70208.370.00
13032008.01.23 13:11modify431.50208.70208.360.00
13042008.01.23 13:11modify431.50208.70208.350.00
13052008.01.23 13:11modify431.50208.70208.340.00
13062008.01.23 13:11modify441.60210.38208.340.00
13072008.01.23 13:15modify431.50208.70208.320.00
13082008.01.23 13:15modify431.50208.70208.310.00
13092008.01.23 13:15modify441.60210.38208.310.00
13102008.01.23 13:15modify431.50208.70208.300.00
13112008.01.23 13:15modify431.50208.70208.290.00
13122008.01.23 13:15modify431.50208.70208.280.00
13132008.01.23 13:15modify441.60210.38208.280.00
13142008.01.23 13:15modify431.50208.70208.260.00
13152008.01.23 13:15modify431.50208.70208.250.00
13162008.01.23 13:15modify431.50208.70208.230.00
13172008.01.23 13:15modify441.60210.38208.230.00
13182008.01.23 13:17modify431.50208.70208.220.00
13192008.01.23 13:17modify431.50208.70208.200.00
13202008.01.23 13:17modify431.50208.70208.190.00
13212008.01.23 13:17modify431.50208.70208.170.00
13222008.01.23 13:17modify441.60210.38208.170.00
13232008.01.23 13:17modify431.50208.70208.160.00
13242008.01.23 13:17modify431.50208.70208.150.00
13252008.01.23 13:17modify431.50208.70208.140.00
13262008.01.23 13:17modify431.50208.70208.120.00
13272008.01.23 13:17modify431.50208.70208.110.00
13282008.01.23 13:17modify441.60210.38208.110.00
13292008.01.23 13:17modify431.50208.70208.100.00
13302008.01.23 13:17modify431.50208.70208.080.00
13312008.01.23 13:17modify431.50208.70208.060.00
13322008.01.23 13:17modify431.50208.70208.050.00
13332008.01.23 13:17modify431.50208.70208.030.00
13342008.01.23 13:18modify441.60210.38208.030.00
13352008.01.23 13:18modify431.50208.70208.010.00
13362008.01.23 13:18modify431.50208.70208.000.00
13372008.01.23 13:18modify441.60210.38208.000.00
13382008.01.23 13:18modify431.50208.70207.990.00
13392008.01.23 13:18modify441.60210.38207.990.00
13402008.01.23 13:48modify431.50208.70207.980.00
13412008.01.23 13:48modify441.60210.38207.980.00
13422008.01.23 13:49modify431.50208.70207.970.00
13432008.01.23 13:49modify441.60210.38207.970.00
13442008.01.23 13:49modify431.50208.70207.960.00
13452008.01.23 13:49modify431.50208.70207.940.00
13462008.01.23 13:49modify431.50208.70207.930.00
13472008.01.23 13:49modify441.60210.38207.930.00
13482008.01.23 13:50modify431.50208.70207.920.00
13492008.01.23 13:50modify431.50208.70207.900.00
13502008.01.23 13:50modify441.60210.38207.900.00
13512008.01.23 13:50modify431.50208.70207.890.00
13522008.01.23 13:50modify431.50208.70207.880.00
13532008.01.23 13:50modify431.50208.70207.860.00
13542008.01.23 13:50modify431.50208.70207.840.00
13552008.01.23 13:50modify441.60210.38207.840.00
13562008.01.23 13:51modify431.50208.70207.830.00
13572008.01.23 13:51modify431.50208.70207.820.00
13582008.01.23 13:51modify431.50208.70207.800.00
13592008.01.23 13:51modify431.50208.70207.780.00
13602008.01.23 13:51modify441.60210.38207.780.00
13612008.01.23 13:51modify431.50208.70207.770.00
13622008.01.23 13:51modify441.60210.38207.770.00
13632008.01.23 14:00modify431.50208.70207.580.00
13642008.01.23 14:00modify431.50208.70207.570.00
13652008.01.23 14:00modify431.50208.70207.550.00
13662008.01.23 14:00modify441.60210.38207.550.00
13672008.01.23 14:00modify431.50208.70207.540.00
13682008.01.23 14:00modify441.60210.38207.540.00
13692008.01.23 14:03modify431.50208.70207.520.00
13702008.01.23 14:03modify441.60210.38207.520.00
13712008.01.23 14:03modify431.50208.70207.510.00
13722008.01.23 14:03modify431.50208.70207.500.00
13732008.01.23 14:03modify431.50208.70207.480.00
13742008.01.23 14:03modify441.60210.38207.480.00
13752008.01.23 14:04modify431.50208.70207.460.00
13762008.01.23 14:04modify441.60210.38207.460.00
13772008.01.23 14:04modify431.50208.70207.450.00
13782008.01.23 14:04modify431.50208.70207.430.00
13792008.01.23 14:04modify431.50208.70207.420.00
13802008.01.23 14:04modify431.50208.70207.400.00
13812008.01.23 14:04modify441.60210.38207.400.00
13822008.01.23 14:04modify431.50208.70207.370.00
13832008.01.23 14:04modify431.50208.70207.350.00
13842008.01.23 14:04modify431.50208.70207.320.00
13852008.01.23 14:05modify441.60210.38207.330.00
13862008.01.23 14:05modify441.60210.38207.320.00
13872008.01.23 14:05modify431.50208.70207.310.00
13882008.01.23 14:05modify431.50208.70207.280.00
13892008.01.23 14:05modify431.50208.70207.260.00
13902008.01.23 14:05modify441.60210.38207.260.00
13912008.01.23 14:05modify431.50208.70207.250.00
13922008.01.23 14:05modify431.50208.70207.230.00
13932008.01.23 14:05modify431.50208.70207.200.00
13942008.01.23 14:05modify431.50208.70207.180.00
13952008.01.23 14:05modify431.50208.70207.160.00
13962008.01.23 14:05modify441.60210.38207.160.00
13972008.01.23 14:05modify431.50208.70207.130.00
13982008.01.23 14:05modify431.50208.70207.100.00
13992008.01.23 14:05modify431.50208.70207.070.00
14002008.01.23 14:05modify431.50208.70207.040.00
14012008.01.23 14:05modify441.60210.38207.040.00
14022008.01.23 14:06modify431.50208.70207.030.00
14032008.01.23 14:06modify431.50208.70207.010.00
14042008.01.23 14:06modify441.60210.38207.010.00
14052008.01.23 14:06modify431.50208.70207.000.00
14062008.01.23 14:06modify431.50208.70206.990.00
14072008.01.23 14:06modify431.50208.70206.970.00
14082008.01.23 14:06modify431.50208.70206.960.00
14092008.01.23 14:06modify431.50208.70206.940.00
14102008.01.23 14:06modify441.60210.38206.940.00
14112008.01.23 14:06modify431.50208.70206.930.00
14122008.01.23 14:06modify431.50208.70206.910.00
14132008.01.23 14:06modify431.50208.70206.890.00
14142008.01.23 14:06modify431.50208.70206.880.00
14152008.01.23 14:06modify431.50208.70206.860.00
14162008.01.23 14:07modify431.50208.70206.850.00
14172008.01.23 14:07modify441.60210.38206.850.00
14182008.01.23 14:10modify431.50208.70206.820.00
14192008.01.23 14:10modify441.60210.38206.820.00
14202008.01.23 14:11modify431.50208.70206.800.00
14212008.01.23 14:11modify431.50208.70206.790.00
14222008.01.23 14:11modify431.50208.70206.780.00
14232008.01.23 14:11modify441.60210.38206.780.00
14242008.01.23 14:11modify431.50208.70206.770.00
14252008.01.23 14:11modify441.60210.38206.770.00
14262008.01.23 14:12modify431.50208.70206.750.00
14272008.01.23 14:12modify441.60210.38206.750.00
14282008.01.23 14:12modify431.50208.70206.740.00
14292008.01.23 14:12modify431.50208.70206.730.00
14302008.01.23 14:12modify431.50208.70206.710.00
14312008.01.23 14:12modify441.60210.38206.710.00
14322008.01.23 14:12modify431.50208.70206.700.00
14332008.01.23 14:12modify431.50208.70206.690.00
14342008.01.23 14:12modify431.50208.70206.670.00
14352008.01.23 14:12modify431.50208.70206.650.00
14362008.01.23 14:12modify441.60210.38206.650.00
14372008.01.23 14:13modify431.50208.70206.640.00
14382008.01.23 14:13modify441.60210.38206.640.00
14392008.01.23 14:13modify431.50208.70206.630.00
14402008.01.23 14:13modify431.50208.70206.620.00
14412008.01.23 14:13modify431.50208.70206.610.00
14422008.01.23 14:17modify441.60210.38206.630.00
14432008.01.23 14:17modify441.60210.38206.620.00
14442008.01.23 14:17modify431.50208.70206.600.00
14452008.01.23 14:17modify431.50208.70206.580.00
14462008.01.23 14:19modify431.50208.70206.570.00
14472008.01.23 14:19modify431.50208.70206.550.00
14482008.01.23 14:19modify431.50208.70206.530.00
14492008.01.23 14:19modify441.60210.38206.530.00
14502008.01.23 14:19modify431.50208.70206.500.00
14512008.01.23 14:19modify431.50208.70206.480.00
14522008.01.23 14:19modify441.60210.38206.480.00
14532008.01.23 14:20modify431.50208.70206.470.00
14542008.01.23 14:20modify431.50208.70206.460.00
14552008.01.23 14:20modify431.50208.70206.440.00
14562008.01.23 14:20modify441.60210.38206.440.00
14572008.01.23 14:20modify431.50208.70206.420.00
14582008.01.23 14:20modify431.50208.70206.410.00
14592008.01.23 14:20modify431.50208.70206.390.00
14602008.01.23 14:20modify431.50208.70206.380.00
14612008.01.23 14:20modify431.50208.70206.360.00
14622008.01.23 14:20modify431.50208.70206.350.00
14632008.01.23 14:20modify431.50208.70206.330.00
14642008.01.23 14:20modify431.50208.70206.310.00
14652008.01.23 14:20modify431.50208.70206.290.00
14662008.01.23 14:20modify431.50208.70206.260.00
14672008.01.23 14:20modify431.50208.70206.240.00
14682008.01.23 14:20modify431.50208.70206.220.00
14692008.01.23 14:20modify431.50208.70206.200.00
14702008.01.23 14:21modify441.60210.38206.200.00
14712008.01.23 14:21modify431.50208.70206.190.00
14722008.01.23 14:21modify431.50208.70206.180.00
14732008.01.23 14:21modify441.60210.38206.180.00
14742008.01.23 14:21modify431.50208.70206.170.00
14752008.01.23 14:21modify431.50208.70206.150.00
14762008.01.23 14:21modify431.50208.70206.140.00
14772008.01.23 14:21modify431.50208.70206.130.00
14782008.01.23 14:21modify441.60210.38206.130.00
14792008.01.23 14:22modify431.50208.70206.120.00
14802008.01.23 14:22modify441.60210.38206.120.00
14812008.01.23 14:22modify431.50208.70206.110.00
14822008.01.23 14:34modify431.50208.70206.090.00
14832008.01.23 14:34modify431.50208.70206.050.00
14842008.01.23 14:34modify431.50208.70206.020.00
14852008.01.23 14:34modify441.60210.38206.020.00
14862008.01.23 16:07s/l431.50206.02206.020.003850.9131731.98
14872008.01.23 16:07s/l441.60206.02206.020.006773.4838505.46
14882008.01.23 20:26sell452.70206.610.000.00
14892008.01.23 20:26modify452.70206.61210.360.00
14902008.01.23 21:35sell462.00208.210.000.00
14912008.01.23 21:35modify462.00208.21211.220.00
14922008.01.23 22:30sell471.50208.820.000.00
14932008.01.23 22:30modify471.50208.82211.350.00
14942008.01.24 00:11sell481.20209.050.000.00
14952008.01.24 00:11modify481.20209.05211.070.00
14962008.01.24 00:41sell491.10208.890.000.00
14972008.01.24 00:41modify491.10208.89210.920.00
14982008.01.24 08:06modify481.20209.05209.040.00
14992008.01.24 08:06modify481.20209.05209.030.00
15002008.01.24 08:06modify481.20209.05209.020.00
15012008.01.24 08:06modify481.20209.05209.010.00
15022008.01.24 08:06modify481.20209.05209.000.00
15032008.01.24 08:06modify481.20209.05208.990.00
15042008.01.24 08:06modify481.20209.05208.980.00
15052008.01.24 08:06modify481.20209.05208.970.00
15062008.01.24 08:06modify481.20209.05208.960.00
15072008.01.24 08:06modify481.20209.05208.950.00
15082008.01.24 08:06modify481.20209.05208.940.00
15092008.01.24 08:06modify481.20209.05208.930.00
15102008.01.24 08:06modify481.20209.05208.920.00
15112008.01.24 08:06modify481.20209.05208.910.00
15122008.01.24 08:06modify481.20209.05208.900.00
15132008.01.24 08:06modify481.20209.05208.890.00
15142008.01.24 08:06modify481.20209.05208.880.00
15152008.01.24 08:06modify491.10208.89208.880.00
15162008.01.24 09:33buy501.90207.220.000.00
15172008.01.24 09:33close491.10207.22208.880.001784.3640289.82
15182008.01.24 09:33close481.20207.22208.880.002133.0842422.90
15192008.01.24 09:33close471.50207.22211.350.002174.0944596.99
15202008.01.24 09:33close462.00207.22211.220.001713.7546310.74
15212008.01.24 09:33close452.70207.22210.360.00-1882.6544428.08
15222008.01.24 09:33modify501.90207.22205.170.00
15232008.01.24 10:29sell513.00208.440.000.00
15242008.01.24 10:29close501.90208.44205.170.002251.7946679.87
15252008.01.24 10:29modify513.00208.44210.300.00
15262008.01.24 10:59sell523.00207.780.000.00
15272008.01.24 10:59modify523.00207.78209.750.00
15282008.01.24 11:29modify513.00208.44208.420.00
15292008.01.24 11:29modify513.00208.44208.400.00
15302008.01.24 11:32modify513.00208.44208.380.00
15312008.01.24 11:32modify513.00208.44208.370.00
15322008.01.24 11:32modify513.00208.44208.350.00
15332008.01.24 11:32modify513.00208.44208.340.00
15342008.01.24 11:32modify513.00208.44208.320.00
15352008.01.24 11:32modify513.00208.44208.310.00
15362008.01.24 11:32modify513.00208.44208.300.00
15372008.01.24 11:32modify513.00208.44208.280.00
15382008.01.24 11:32modify513.00208.44208.260.00
15392008.01.24 11:34modify513.00208.44208.240.00
15402008.01.24 11:34modify513.00208.44208.230.00
15412008.01.24 11:55buy532.60207.730.000.00
15422008.01.24 11:55close523.00207.73209.750.00145.6546825.52
15432008.01.24 11:55close513.00207.73208.230.002068.1648893.68
15442008.01.24 11:55modify532.60207.73206.350.00
15452008.01.24 12:37modify532.60207.73207.750.00
15462008.01.24 12:37modify532.60207.73207.760.00
15472008.01.24 12:37modify532.60207.73207.770.00
15482008.01.24 12:37modify532.60207.73207.790.00
15492008.01.24 12:37modify532.60207.73207.810.00
15502008.01.24 12:37modify532.60207.73207.820.00
15512008.01.24 12:37modify532.60207.73207.830.00
15522008.01.24 12:37modify532.60207.73207.850.00
15532008.01.24 12:37modify532.60207.73207.860.00
15542008.01.24 12:37modify532.60207.73207.880.00
15552008.01.24 12:37modify532.60207.73207.900.00
15562008.01.24 12:37modify532.60207.73207.920.00
15572008.01.24 12:38modify532.60207.73207.980.00
15582008.01.24 12:38modify532.60207.73207.990.00
15592008.01.24 12:38modify532.60207.73208.000.00
15602008.01.24 12:38modify532.60207.73208.010.00
15612008.01.24 12:38modify532.60207.73208.020.00
15622008.01.24 12:38modify532.60207.73208.030.00
15632008.01.24 12:38modify532.60207.73208.040.00
15642008.01.24 12:38modify532.60207.73208.050.00
15652008.01.24 12:38modify532.60207.73208.060.00
15662008.01.24 12:38modify532.60207.73208.070.00
15672008.01.24 12:42modify532.60207.73208.080.00
15682008.01.24 12:42modify532.60207.73208.090.00
15692008.01.24 12:42modify532.60207.73208.100.00
15702008.01.24 12:44modify532.60207.73208.110.00
15712008.01.24 12:44modify532.60207.73208.120.00
15722008.01.24 12:44modify532.60207.73208.130.00
15732008.01.24 12:44modify532.60207.73208.140.00
15742008.01.24 12:44modify532.60207.73208.150.00
15752008.01.24 12:44modify532.60207.73208.160.00
15762008.01.24 12:44modify532.60207.73208.170.00
15772008.01.24 12:44modify532.60207.73208.180.00
15782008.01.24 12:44modify532.60207.73208.190.00
15792008.01.24 12:44modify532.60207.73208.200.00
15802008.01.24 12:44modify532.60207.73208.210.00
15812008.01.24 12:45modify532.60207.73208.220.00
15822008.01.24 12:45modify532.60207.73208.230.00
15832008.01.24 12:45modify532.60207.73208.240.00
15842008.01.24 12:45modify532.60207.73208.250.00
15852008.01.24 12:45modify532.60207.73208.260.00
15862008.01.24 12:45modify532.60207.73208.270.00
15872008.01.24 12:45modify532.60207.73208.280.00
15882008.01.24 12:45modify532.60207.73208.290.00
15892008.01.24 12:45modify532.60207.73208.300.00
15902008.01.24 12:45modify532.60207.73208.310.00
15912008.01.24 12:45modify532.60207.73208.320.00
15922008.01.24 12:45modify532.60207.73208.330.00
15932008.01.24 12:45modify532.60207.73208.340.00
15942008.01.24 12:45modify532.60207.73208.350.00
15952008.01.24 12:45modify532.60207.73208.360.00
15962008.01.24 12:46modify532.60207.73208.370.00
15972008.01.24 12:46modify532.60207.73208.380.00
15982008.01.24 12:47modify532.60207.73208.390.00
15992008.01.24 12:47modify532.60207.73208.410.00
16002008.01.24 12:47modify532.60207.73208.420.00
16012008.01.24 12:47modify532.60207.73208.430.00
16022008.01.24 12:47modify532.60207.73208.440.00
16032008.01.24 12:47modify532.60207.73208.450.00
16042008.01.24 12:47modify532.60207.73208.460.00
16052008.01.24 12:47modify532.60207.73208.470.00
16062008.01.24 12:47modify532.60207.73208.480.00
16072008.01.24 12:47modify532.60207.73208.490.00
16082008.01.24 12:47modify532.60207.73208.500.00
16092008.01.24 12:47modify532.60207.73208.510.00
16102008.01.24 12:47modify532.60207.73208.520.00
16112008.01.24 12:47modify532.60207.73208.530.00
16122008.01.24 13:53modify532.60207.73208.540.00
16132008.01.24 13:53modify532.60207.73208.550.00
16142008.01.24 15:42modify532.60207.73208.570.00
16152008.01.24 15:42modify532.60207.73208.590.00
16162008.01.24 15:42modify532.60207.73208.610.00
16172008.01.24 15:42modify532.60207.73208.630.00
16182008.01.24 15:42modify532.60207.73208.640.00
16192008.01.24 15:42modify532.60207.73208.650.00
16202008.01.24 15:42modify532.60207.73208.670.00
16212008.01.24 15:42modify532.60207.73208.680.00
16222008.01.24 15:43modify532.60207.73208.690.00
16232008.01.24 15:43modify532.60207.73208.700.00
16242008.01.24 15:44modify532.60207.73208.720.00
16252008.01.24 15:44modify532.60207.73208.730.00
16262008.01.24 15:44modify532.60207.73208.740.00
16272008.01.24 15:45modify532.60207.73208.750.00
16282008.01.24 15:45modify532.60207.73208.760.00
16292008.01.24 15:45modify532.60207.73208.770.00
16302008.01.24 15:51modify532.60207.73208.780.00
16312008.01.24 15:51modify532.60207.73208.790.00
16322008.01.24 15:51modify532.60207.73208.800.00
16332008.01.24 15:51modify532.60207.73208.820.00
16342008.01.24 15:51modify532.60207.73208.830.00
16352008.01.24 15:51modify532.60207.73208.850.00
16362008.01.24 15:54modify532.60207.73208.860.00
16372008.01.24 15:54modify532.60207.73208.880.00
16382008.01.24 15:54modify532.60207.73208.890.00
16392008.01.24 16:04modify532.60207.73208.970.00
16402008.01.24 16:04modify532.60207.73208.980.00
16412008.01.24 16:04modify532.60207.73208.990.00
16422008.01.24 16:04modify532.60207.73209.000.00
16432008.01.24 16:04modify532.60207.73209.010.00
16442008.01.24 19:37sell543.60210.600.000.00
16452008.01.24 19:37close532.60210.60209.010.007246.0756139.75
16462008.01.24 19:37modify543.60210.60213.680.00
16472008.01.24 22:25sell553.20211.560.000.00
16482008.01.24 22:25modify553.20211.56213.560.00
16492008.01.24 23:40sell562.70211.680.000.00
16502008.01.24 23:40modify562.70211.68213.680.00
16512008.01.25 06:15sell571.70212.490.000.00
16522008.01.25 06:15modify571.70212.49213.900.00
16532008.01.25 09:00s/l553.20213.56213.560.00-6323.5349816.22
16542008.01.25 09:01s/l543.60213.68213.680.00-10887.6238928.60
16552008.01.25 09:01s/l562.70213.68213.680.00-5335.4733593.12
16562008.01.25 09:25s/l571.70213.90213.900.00-2326.5131266.61
16572008.01.25 09:28sell582.20213.870.000.00
16582008.01.25 09:28modify582.20213.87214.650.00
16592008.01.25 09:50modify582.20213.87213.860.00
16602008.01.25 09:50modify582.20213.87213.850.00
16612008.01.25 09:50modify582.20213.87213.840.00
16622008.01.25 09:50modify582.20213.87213.830.00
16632008.01.25 09:50modify582.20213.87213.820.00
16642008.01.25 09:50modify582.20213.87213.810.00
16652008.01.25 09:50modify582.20213.87213.800.00
16662008.01.25 09:50modify582.20213.87213.790.00
16672008.01.25 09:50modify582.20213.87213.780.00
16682008.01.25 09:51modify582.20213.87213.770.00
16692008.01.25 09:51modify582.20213.87213.760.00
16702008.01.25 09:51modify582.20213.87213.750.00
16712008.01.25 09:51modify582.20213.87213.740.00
16722008.01.25 09:52modify582.20213.87213.720.00
16732008.01.25 09:52modify582.20213.87213.710.00
16742008.01.25 09:52modify582.20213.87213.700.00
16752008.01.25 09:52modify582.20213.87213.690.00
16762008.01.25 09:52modify582.20213.87213.680.00
16772008.01.25 09:52modify582.20213.87213.670.00
16782008.01.25 09:52modify582.20213.87213.660.00
16792008.01.25 09:52modify582.20213.87213.640.00
16802008.01.25 09:52modify582.20213.87213.630.00
16812008.01.25 09:52modify582.20213.87213.620.00
16822008.01.25 09:52modify582.20213.87213.600.00
16832008.01.25 09:52modify582.20213.87213.590.00
16842008.01.25 09:53modify582.20213.87213.580.00
16852008.01.25 09:53modify582.20213.87213.560.00
16862008.01.25 09:53modify582.20213.87213.550.00
16872008.01.25 09:53modify582.20213.87213.530.00
16882008.01.25 09:53modify582.20213.87213.520.00
16892008.01.25 09:53modify582.20213.87213.510.00
16902008.01.25 09:59sell591.90213.350.000.00
16912008.01.25 09:59modify591.90213.35214.100.00
16922008.01.25 14:18s/l582.20213.51213.510.00769.0032035.61
16932008.01.25 18:55modify591.90213.35213.320.00
16942008.01.25 18:55modify591.90213.35213.300.00
16952008.01.25 18:55modify591.90213.35213.270.00
16962008.01.25 18:56modify591.90213.35213.250.00
16972008.01.25 18:56modify591.90213.35213.240.00
16982008.01.25 18:56modify591.90213.35213.230.00
16992008.01.25 18:57modify591.90213.35213.210.00
17002008.01.25 18:57modify591.90213.35213.200.00
17012008.01.25 18:57modify591.90213.35213.170.00
17022008.01.25 18:57modify591.90213.35213.150.00
17032008.01.25 18:57modify591.90213.35213.120.00
17042008.01.25 19:00modify591.90213.35212.910.00
17052008.01.25 19:00modify591.90213.35212.900.00
17062008.01.25 19:00modify591.90213.35212.890.00
17072008.01.25 19:02modify591.90213.35212.880.00
17082008.01.25 19:02modify591.90213.35212.870.00
17092008.01.25 19:02modify591.90213.35212.850.00
17102008.01.25 19:02modify591.90213.35212.840.00
17112008.01.25 19:02modify591.90213.35212.830.00
17122008.01.25 19:02modify591.90213.35212.810.00
17132008.01.25 19:03modify591.90213.35212.800.00
17142008.01.25 19:03modify591.90213.35212.790.00
17152008.01.25 19:03modify591.90213.35212.780.00
17162008.01.25 19:03modify591.90213.35212.770.00
17172008.01.28 03:09modify591.90213.35212.700.00
17182008.01.28 03:09modify591.90213.35212.670.00
17192008.01.28 03:31modify591.90213.35212.660.00
17202008.01.28 03:32modify591.90213.35212.650.00
17212008.01.28 03:39modify591.90213.35212.640.00
17222008.01.28 03:46modify591.90213.35212.630.00
17232008.01.28 03:46modify591.90213.35212.620.00
17242008.01.28 03:46modify591.90213.35212.610.00
17252008.01.28 03:47modify591.90213.35212.600.00
17262008.01.28 04:00modify591.90213.35212.300.00
17272008.01.28 04:00modify591.90213.35212.290.00
17282008.01.28 04:01modify591.90213.35212.280.00
17292008.01.28 04:01modify591.90213.35212.260.00
17302008.01.28 04:01modify591.90213.35212.250.00
17312008.01.28 04:22modify591.90213.35212.240.00
17322008.01.28 04:34modify591.90213.35212.120.00
17332008.01.28 04:34modify591.90213.35212.100.00
17342008.01.28 04:35modify591.90213.35212.060.00
17352008.01.28 04:36modify591.90213.35212.050.00
17362008.01.28 04:36modify591.90213.35212.040.00
17372008.01.28 04:36modify591.90213.35212.020.00
17382008.01.28 04:37modify591.90213.35212.000.00
17392008.01.28 04:37modify591.90213.35211.980.00
17402008.01.28 04:38modify591.90213.35211.910.00
17412008.01.28 04:38modify591.90213.35211.900.00
17422008.01.28 04:39modify591.90213.35211.880.00
17432008.01.28 04:39modify591.90213.35211.870.00
17442008.01.28 04:40modify591.90213.35211.860.00
17452008.01.28 04:41modify591.90213.35211.850.00
17462008.01.28 04:41modify591.90213.35211.840.00
17472008.01.28 04:46modify591.90213.35211.830.00
17482008.01.28 04:49modify591.90213.35211.820.00
17492008.01.28 04:51modify591.90213.35211.760.00
17502008.01.28 04:51modify591.90213.35211.750.00
17512008.01.28 04:51modify591.90213.35211.740.00
17522008.01.28 04:52modify591.90213.35211.670.00
17532008.01.28 04:53modify591.90213.35211.650.00
17542008.01.28 04:58modify591.90213.35211.630.00
17552008.01.28 05:00modify591.90213.35211.360.00
17562008.01.28 05:04modify591.90213.35211.350.00
17572008.01.28 05:04modify591.90213.35211.340.00
17582008.01.28 05:05modify591.90213.35211.330.00
17592008.01.28 05:05modify591.90213.35211.320.00
17602008.01.28 05:05modify591.90213.35211.310.00
17612008.01.28 05:05modify591.90213.35211.300.00
17622008.01.28 05:05modify591.90213.35211.290.00
17632008.01.28 05:05modify591.90213.35211.280.00
17642008.01.28 05:06modify591.90213.35211.270.00
17652008.01.28 05:06modify591.90213.35211.260.00
17662008.01.28 05:12modify591.90213.35211.250.00
17672008.01.28 05:12modify591.90213.35211.240.00
17682008.01.28 05:14modify591.90213.35211.230.00
17692008.01.28 05:15modify591.90213.35211.160.00
17702008.01.28 05:16modify591.90213.35211.140.00
17712008.01.28 05:17modify591.90213.35211.100.00
17722008.01.28 05:17modify591.90213.35211.090.00
17732008.01.28 05:18modify591.90213.35211.070.00
17742008.01.28 05:18modify591.90213.35211.060.00
17752008.01.28 05:18modify591.90213.35211.030.00
17762008.01.28 05:22modify591.90213.35210.980.00
17772008.01.28 05:36modify591.90213.35210.970.00
17782008.01.28 05:36modify591.90213.35210.960.00
17792008.01.28 05:38modify591.90213.35210.940.00
17802008.01.28 05:38modify591.90213.35210.930.00
17812008.01.28 05:38modify591.90213.35210.910.00
17822008.01.28 05:38modify591.90213.35210.890.00
17832008.01.28 05:38modify591.90213.35210.860.00
17842008.01.28 05:38modify591.90213.35210.840.00
17852008.01.28 05:38modify591.90213.35210.820.00
17862008.01.28 05:39modify591.90213.35210.810.00
17872008.01.28 05:39modify591.90213.35210.800.00
17882008.01.28 05:41modify591.90213.35210.720.00
17892008.01.28 05:51modify591.90213.35210.680.00
17902008.01.28 05:54modify591.90213.35210.660.00
17912008.01.28 05:55modify591.90213.35210.650.00
17922008.01.28 05:57modify591.90213.35210.610.00
17932008.01.28 05:57modify591.90213.35210.600.00
17942008.01.28 06:00modify591.90213.35210.590.00
17952008.01.28 06:01modify591.90213.35210.580.00
17962008.01.28 06:01modify591.90213.35210.560.00
17972008.01.28 06:29modify591.90213.35210.530.00
17982008.01.28 06:29modify591.90213.35210.500.00
17992008.01.28 06:30modify591.90213.35210.490.00
18002008.01.28 06:30modify591.90213.35210.470.00
18012008.01.28 06:30modify591.90213.35210.450.00
18022008.01.28 07:06modify591.90213.35210.440.00
18032008.01.28 07:06modify591.90213.35210.400.00
18042008.01.28 07:25buy602.40209.670.000.00
18052008.01.28 07:25close591.90209.67210.400.006723.9738759.59
18062008.01.28 07:25modify602.40209.67208.460.00
18072008.01.28 07:55buy612.40209.940.000.00
18082008.01.28 07:55modify612.40209.94208.710.00
18092008.01.28 08:48modify602.40209.67209.680.00
18102008.01.28 08:48modify602.40209.67209.690.00
18112008.01.28 08:48modify602.40209.67209.700.00
18122008.01.28 08:48modify602.40209.67209.710.00
18132008.01.28 08:48modify602.40209.67209.730.00
18142008.01.28 08:48modify602.40209.67209.740.00
18152008.01.28 08:48modify602.40209.67209.750.00
18162008.01.28 08:50modify602.40209.67209.760.00
18172008.01.28 13:32modify602.40209.67209.780.00
18182008.01.28 13:32modify602.40209.67209.790.00
18192008.01.28 13:32modify602.40209.67209.820.00
18202008.01.28 13:32modify602.40209.67209.840.00
18212008.01.28 13:32modify602.40209.67209.860.00
18222008.01.28 13:33modify602.40209.67209.870.00
18232008.01.28 13:35sell622.60211.430.000.00
18242008.01.28 13:35close612.40211.43208.710.003474.2142233.80
18252008.01.28 13:35close602.40211.43209.870.004103.7646337.56
18262008.01.28 13:35modify622.60211.43213.240.00
18272008.01.28 15:20sell632.70212.580.000.00
18282008.01.28 15:20modify632.70212.58214.720.00
18292008.01.28 15:50sell642.40212.100.000.00
18302008.01.28 15:50modify642.40212.10214.250.00
18312008.01.28 18:07modify632.70212.58212.570.00
18322008.01.28 18:07modify632.70212.58212.560.00
18332008.01.28 18:07modify632.70212.58212.540.00
18342008.01.28 18:08modify632.70212.58212.530.00
18352008.01.28 18:08modify632.70212.58212.520.00
18362008.01.28 18:08modify632.70212.58212.510.00
18372008.01.28 18:08modify632.70212.58212.490.00
18382008.01.28 18:15modify632.70212.58212.480.00
18392008.01.28 18:15modify632.70212.58212.470.00
18402008.01.28 18:15modify632.70212.58212.440.00
18412008.01.28 18:16modify632.70212.58212.430.00
18422008.01.28 18:16modify632.70212.58212.420.00
18432008.01.28 18:16modify632.70212.58212.410.00
18442008.01.28 18:16modify632.70212.58212.400.00
18452008.01.28 18:16modify632.70212.58212.390.00
18462008.01.28 18:16modify632.70212.58212.380.00
18472008.01.28 18:17modify632.70212.58212.370.00
18482008.01.28 18:17modify632.70212.58212.360.00
18492008.01.28 18:18modify632.70212.58212.350.00
18502008.01.28 18:18modify632.70212.58212.330.00
18512008.01.28 23:09s/l632.70212.33212.330.00655.5946993.15
18522008.01.29 03:25modify642.40212.10212.070.00
18532008.01.29 03:25modify642.40212.10212.060.00
18542008.01.29 03:25modify642.40212.10212.030.00
18552008.01.29 03:25modify642.40212.10212.000.00
18562008.01.29 03:25modify642.40212.10211.960.00
18572008.01.29 03:27modify642.40212.10211.950.00
18582008.01.29 03:27modify642.40212.10211.930.00
18592008.01.29 03:28modify642.40212.10211.920.00
18602008.01.29 03:28modify642.40212.10211.910.00
18612008.01.29 03:28modify642.40212.10211.900.00
18622008.01.29 03:29modify642.40212.10211.890.00
18632008.01.29 03:29modify642.40212.10211.880.00
18642008.01.29 03:29modify642.40212.10211.860.00
18652008.01.29 03:30buy652.80211.070.000.00
18662008.01.29 03:30close642.40211.07211.860.002317.1249310.27
18672008.01.29 03:30close622.60211.07213.240.00818.3050128.57
18682008.01.29 03:30modify652.80211.07209.980.00
18692008.01.29 07:14modify652.80211.07211.070.00
18702008.01.29 07:15modify652.80211.07211.080.00
18712008.01.29 07:16modify652.80211.07211.100.00
18722008.01.29 07:16modify652.80211.07211.130.00
18732008.01.29 07:16modify652.80211.07211.150.00
18742008.01.29 07:16modify652.80211.07211.180.00
18752008.01.29 07:16modify652.80211.07211.200.00
18762008.01.29 07:18modify652.80211.07211.210.00
18772008.01.29 07:18modify652.80211.07211.230.00
18782008.01.29 07:18modify652.80211.07211.240.00
18792008.01.29 07:19modify652.80211.07211.250.00
18802008.01.29 07:19modify652.80211.07211.260.00
18812008.01.29 07:30modify652.80211.07211.280.00
18822008.01.29 07:30modify652.80211.07211.300.00
18832008.01.29 07:30modify652.80211.07211.320.00
18842008.01.29 07:31modify652.80211.07211.330.00
18852008.01.29 07:31modify652.80211.07211.340.00
18862008.01.29 07:31modify652.80211.07211.350.00
18872008.01.29 07:31modify652.80211.07211.360.00
18882008.01.29 07:31modify652.80211.07211.370.00
18892008.01.29 07:31modify652.80211.07211.380.00
18902008.01.29 07:31modify652.80211.07211.390.00
18912008.01.29 07:31modify652.80211.07211.410.00
18922008.01.29 09:14s/l652.80211.41211.410.00924.9051053.47
18932008.01.29 12:30sell663.60212.450.000.00
18942008.01.29 12:30modify663.60212.45214.040.00
18952008.01.29 13:55sell673.00212.820.000.00
18962008.01.29 13:55modify673.00212.82214.310.00
18972008.01.29 16:01modify673.00212.82212.800.00
18982008.01.29 16:01modify673.00212.82212.790.00
18992008.01.29 16:01modify673.00212.82212.780.00
19002008.01.29 16:02modify673.00212.82212.770.00
19012008.01.29 16:02modify673.00212.82212.760.00
19022008.01.29 16:02modify673.00212.82212.740.00
19032008.01.29 16:02modify673.00212.82212.720.00
19042008.01.29 16:02modify673.00212.82212.700.00
19052008.01.29 16:02modify673.00212.82212.690.00
19062008.01.29 16:02modify673.00212.82212.670.00
19072008.01.29 16:02modify673.00212.82212.650.00
19082008.01.29 16:28s/l673.00212.65212.650.00495.5851549.05
19092008.01.29 21:00sell683.00212.920.000.00
19102008.01.29 21:00modify683.00212.92214.820.00
19112008.01.30 05:15modify683.00212.92212.910.00
19122008.01.30 05:52modify683.00212.92212.890.00
19132008.01.30 06:28modify683.00212.92212.880.00
19142008.01.30 06:29modify683.00212.92212.870.00
19152008.01.30 06:29modify683.00212.92212.860.00
19162008.01.30 06:32modify683.00212.92212.850.00
19172008.01.30 06:32modify683.00212.92212.840.00
19182008.01.30 06:32modify683.00212.92212.820.00
19192008.01.30 06:32modify683.00212.92212.810.00
19202008.01.30 06:32modify683.00212.92212.790.00
19212008.01.30 07:08s/l683.00212.79212.790.00274.2151823.26
19222008.01.30 08:50buy693.20212.180.000.00
19232008.01.30 08:50close663.60212.18214.040.00818.7152641.96
19242008.01.30 08:50modify693.20212.18211.190.00
19252008.01.30 10:59modify693.20212.18212.190.00
19262008.01.30 10:59modify693.20212.18212.200.00
19272008.01.30 10:59modify693.20212.18212.220.00
19282008.01.30 10:59modify693.20212.18212.230.00
19292008.01.30 10:59modify693.20212.18212.250.00
19302008.01.30 11:11sell703.40213.010.000.00
19312008.01.30 11:11close693.20213.01212.250.002582.1555224.11
19322008.01.30 11:11modify703.40213.01213.980.00
19332008.01.30 13:10sell713.30213.130.000.00
19342008.01.30 13:10modify713.30213.13214.330.00
19352008.01.30 13:50sell722.90212.990.000.00
19362008.01.30 13:50modify722.90212.99214.190.00
19372008.01.30 15:26sell732.10213.540.000.00
19382008.01.30 15:26modify732.10213.54214.860.00
19392008.01.30 15:56sell741.90213.520.000.00
19402008.01.30 15:56modify741.90213.52214.960.00
19412008.01.30 21:38modify732.10213.54213.510.00
19422008.01.30 21:38modify732.10213.54213.490.00
19432008.01.30 21:38modify741.90213.52213.490.00
19442008.01.30 21:40modify732.10213.54213.480.00
19452008.01.30 21:40modify741.90213.52213.480.00
19462008.01.30 21:40modify732.10213.54213.470.00
19472008.01.30 21:40modify741.90213.52213.470.00
19482008.01.30 21:40modify732.10213.54213.460.00
19492008.01.30 21:40modify741.90213.52213.460.00
19502008.01.30 21:44modify732.10213.54213.440.00
19512008.01.30 21:44modify741.90213.52213.440.00
19522008.01.30 21:44modify732.10213.54213.430.00
19532008.01.30 21:44modify732.10213.54213.410.00
19542008.01.30 21:44modify732.10213.54213.400.00
19552008.01.30 21:44modify732.10213.54213.380.00
19562008.01.30 21:44modify741.90213.52213.380.00
19572008.01.30 21:45modify732.10213.54213.360.00
19582008.01.30 21:45modify732.10213.54213.330.00
19592008.01.30 21:45modify741.90213.52213.330.00
19602008.01.30 21:45modify732.10213.54213.300.00
19612008.01.30 21:45modify732.10213.54213.280.00
19622008.01.30 21:45modify732.10213.54213.250.00
19632008.01.30 21:45modify741.90213.52213.250.00
19642008.01.30 21:45modify732.10213.54213.240.00
19652008.01.30 21:45modify732.10213.54213.210.00
19662008.01.30 21:45modify732.10213.54213.170.00
19672008.01.30 21:45modify732.10213.54213.130.00
19682008.01.30 21:45modify741.90213.52213.130.00
19692008.01.30 21:46modify713.30213.13213.110.00
19702008.01.30 21:46modify713.30213.13213.090.00
19712008.01.30 21:46modify732.10213.54213.090.00
19722008.01.30 21:46modify741.90213.52213.090.00
19732008.01.30 21:46modify713.30213.13213.080.00
19742008.01.30 21:46modify713.30213.13213.050.00
19752008.01.30 21:46modify713.30213.13213.010.00
19762008.01.30 21:46modify703.40213.01212.980.00
19772008.01.30 21:46modify713.30213.13212.980.00
19782008.01.30 21:46modify722.90212.99212.980.00
19792008.01.30 21:46modify732.10213.54212.980.00
19802008.01.30 21:46modify741.90213.52212.980.00
19812008.01.30 21:55modify703.40213.01212.960.00
19822008.01.30 21:55modify713.30213.13212.960.00
19832008.01.30 21:55modify722.90212.99212.960.00
19842008.01.30 21:55modify732.10213.54212.960.00
19852008.01.30 21:55modify741.90213.52212.960.00
19862008.01.30 21:55modify703.40213.01212.940.00
19872008.01.30 21:55modify703.40213.01212.920.00
19882008.01.30 21:55modify703.40213.01212.900.00
19892008.01.30 21:55modify713.30213.13212.900.00
19902008.01.30 21:55modify722.90212.99212.900.00
19912008.01.30 21:55modify732.10213.54212.900.00
19922008.01.30 21:55modify741.90213.52212.900.00
19932008.01.30 21:55modify703.40213.01212.870.00
19942008.01.30 21:55modify703.40213.01212.850.00
19952008.01.30 21:55modify703.40213.01212.820.00
19962008.01.30 21:55modify713.30213.13212.820.00
19972008.01.30 21:55modify722.90212.99212.820.00
19982008.01.30 21:55modify732.10213.54212.820.00
19992008.01.30 21:55modify741.90213.52212.820.00
20002008.01.30 21:56modify703.40213.01212.810.00
20012008.01.30 21:56modify703.40213.01212.800.00
20022008.01.30 21:56modify713.30213.13212.800.00
20032008.01.30 21:56modify722.90212.99212.800.00
20042008.01.30 21:56modify732.10213.54212.800.00
20052008.01.30 21:56modify741.90213.52212.800.00
20062008.01.30 21:56modify703.40213.01212.790.00
20072008.01.30 21:56modify713.30213.13212.790.00
20082008.01.30 21:56modify722.90212.99212.790.00
20092008.01.30 21:56modify732.10213.54212.790.00
20102008.01.30 21:56modify741.90213.52212.790.00
20112008.01.30 21:57modify703.40213.01212.780.00
20122008.01.30 21:57modify703.40213.01212.770.00
20132008.01.30 21:57modify713.30213.13212.770.00
20142008.01.30 21:57modify722.90212.99212.770.00
20152008.01.30 21:57modify732.10213.54212.770.00
20162008.01.30 21:57modify741.90213.52212.770.00
20172008.01.30 21:57modify703.40213.01212.760.00
20182008.01.30 21:57modify703.40213.01212.750.00
20192008.01.30 21:57modify703.40213.01212.740.00
20202008.01.30 21:57modify703.40213.01212.730.00
20212008.01.30 21:57modify713.30213.13212.730.00
20222008.01.30 21:57modify722.90212.99212.730.00
20232008.01.30 21:57modify732.10213.54212.730.00
20242008.01.30 21:57modify741.90213.52212.730.00
20252008.01.30 21:57modify703.40213.01212.710.00
20262008.01.30 21:57modify703.40213.01212.700.00
20272008.01.30 21:57modify703.40213.01212.680.00
20282008.01.30 21:57modify703.40213.01212.670.00
20292008.01.30 21:57modify713.30213.13212.670.00
20302008.01.30 21:57modify722.90212.99212.670.00
20312008.01.30 21:57modify732.10213.54212.670.00
20322008.01.30 21:57modify741.90213.52212.670.00
20332008.01.30 22:00modify703.40213.01212.630.00
20342008.01.30 22:00modify713.30213.13212.630.00
20352008.01.30 22:00modify722.90212.99212.630.00
20362008.01.30 22:00modify732.10213.54212.630.00
20372008.01.30 22:00modify741.90213.52212.630.00
20382008.01.30 22:00modify703.40213.01212.620.00
20392008.01.30 22:00modify713.30213.13212.620.00
20402008.01.30 22:00modify722.90212.99212.620.00
20412008.01.30 22:00modify732.10213.54212.620.00
20422008.01.30 22:00modify741.90213.52212.620.00
20432008.01.30 22:00modify703.40213.01212.610.00
20442008.01.30 22:00modify703.40213.01212.600.00
20452008.01.30 22:00modify703.40213.01212.590.00
20462008.01.30 22:00modify713.30213.13212.590.00
20472008.01.30 22:00modify722.90212.99212.590.00
20482008.01.30 22:00modify732.10213.54212.590.00
20492008.01.30 22:00modify741.90213.52212.590.00
20502008.01.30 22:17modify703.40213.01212.580.00
20512008.01.30 22:17modify703.40213.01212.570.00
20522008.01.30 22:17modify703.40213.01212.560.00
20532008.01.30 22:17modify713.30213.13212.560.00
20542008.01.30 22:17modify722.90212.99212.560.00
20552008.01.30 22:17modify732.10213.54212.560.00
20562008.01.30 22:17modify741.90213.52212.560.00
20572008.01.30 22:17modify703.40213.01212.550.00
20582008.01.30 22:17modify703.40213.01212.530.00
20592008.01.30 22:17modify703.40213.01212.520.00
20602008.01.30 22:20modify713.30213.13212.550.00
20612008.01.30 22:20modify713.30213.13212.530.00
20622008.01.30 22:20modify722.90212.99212.530.00
20632008.01.30 22:20modify732.10213.54212.530.00
20642008.01.30 22:34modify741.90213.52212.550.00
20652008.01.30 22:37modify741.90213.52212.530.00
20662008.01.30 22:39modify703.40213.01212.510.00
20672008.01.30 22:39modify713.30213.13212.510.00
20682008.01.30 22:39modify722.90212.99212.510.00
20692008.01.30 22:39modify703.40213.01212.500.00
20702008.01.30 22:39modify703.40213.01212.490.00
20712008.01.30 22:39modify703.40213.01212.470.00
20722008.01.30 22:39modify713.30213.13212.470.00
20732008.01.30 22:39modify722.90212.99212.470.00
20742008.01.30 22:39modify732.10213.54212.470.00
20752008.01.30 22:40modify741.90213.52212.470.00
20762008.01.30 22:41modify703.40213.01212.460.00
20772008.01.30 22:41modify703.40213.01212.410.00
20782008.01.30 22:41modify713.30213.13212.410.00
20792008.01.30 22:41modify703.40213.01212.360.00
20802008.01.30 22:41modify703.40213.01212.310.00
20812008.01.30 22:41modify713.30213.13212.310.00
20822008.01.30 22:41modify722.90212.99212.310.00
20832008.01.30 22:41modify732.10213.54212.310.00
20842008.01.30 22:41modify741.90213.52212.310.00
20852008.01.30 22:42modify703.40213.01212.260.00
20862008.01.30 22:42modify713.30213.13212.260.00
20872008.01.30 22:42modify703.40213.01212.250.00
20882008.01.30 22:42modify703.40213.01212.230.00
20892008.01.30 22:42modify713.30213.13212.230.00
20902008.01.30 22:42modify703.40213.01212.210.00
20912008.01.30 22:42modify703.40213.01212.180.00
20922008.01.30 22:44modify703.40213.01212.170.00
20932008.01.30 22:44modify703.40213.01212.150.00
20942008.01.30 22:45modify713.30213.13212.220.00
20952008.01.30 22:45modify713.30213.13212.200.00
20962008.01.30 22:45modify722.90212.99212.200.00
20972008.01.30 22:45modify732.10213.54212.200.00
20982008.01.30 22:45modify713.30213.13212.190.00
20992008.01.30 22:45modify722.90212.99212.190.00
21002008.01.30 22:45modify732.10213.54212.190.00
21012008.01.30 22:45modify741.90213.52212.190.00
21022008.01.30 22:47modify713.30213.13212.170.00
21032008.01.30 22:47modify722.90212.99212.170.00
21042008.01.30 22:47modify732.10213.54212.170.00
21052008.01.30 22:47modify713.30213.13212.160.00
21062008.01.30 22:47modify703.40213.01212.120.00
21072008.01.30 22:47modify713.30213.13212.120.00
21082008.01.30 22:47modify722.90212.99212.120.00
21092008.01.30 22:47modify703.40213.01212.090.00
21102008.01.30 22:47modify703.40213.01212.050.00
21112008.01.30 22:49modify703.40213.01212.040.00
21122008.01.30 22:49modify703.40213.01212.030.00
21132008.01.30 22:49modify703.40213.01212.020.00
21142008.01.30 22:49modify703.40213.01212.010.00
21152008.01.30 22:49modify703.40213.01212.000.00
21162008.01.30 22:49modify713.30213.13212.000.00
21172008.01.30 22:49modify722.90212.99212.000.00
21182008.01.30 22:49modify732.10213.54212.000.00
21192008.01.30 22:49modify741.90213.52212.000.00
21202008.01.30 22:49modify703.40213.01211.990.00
21212008.01.30 22:49modify703.40213.01211.970.00
21222008.01.30 22:49modify703.40213.01211.960.00
21232008.01.30 22:49modify703.40213.01211.950.00
21242008.01.30 22:49modify703.40213.01211.930.00
21252008.01.30 22:49modify703.40213.01211.920.00
21262008.01.30 22:49modify713.30213.13211.920.00
21272008.01.30 22:49modify722.90212.99211.920.00
21282008.01.30 22:49modify732.10213.54211.920.00
21292008.01.30 22:49modify741.90213.52211.920.00
21302008.01.30 22:59modify703.40213.01211.900.00
21312008.01.30 22:59modify703.40213.01211.870.00
21322008.01.30 22:59modify703.40213.01211.850.00
21332008.01.30 22:59modify713.30213.13211.850.00
21342008.01.30 22:59modify722.90212.99211.850.00
21352008.01.30 22:59modify732.10213.54211.850.00
21362008.01.30 22:59modify741.90213.52211.850.00
21372008.01.30 23:00modify703.40213.01211.800.00
21382008.01.30 23:00modify703.40213.01211.790.00
21392008.01.30 23:00modify713.30213.13211.790.00
21402008.01.30 23:00modify703.40213.01211.770.00
21412008.01.30 23:00modify703.40213.01211.740.00
21422008.01.30 23:05modify722.90212.99211.840.00
21432008.01.30 23:05modify722.90212.99211.820.00
21442008.01.30 23:05modify732.10213.54211.820.00
21452008.01.30 23:05modify741.90213.52211.820.00
21462008.01.30 23:05modify722.90212.99211.810.00
21472008.01.30 23:05modify732.10213.54211.810.00
21482008.01.30 23:05modify741.90213.52211.810.00
21492008.01.30 23:08modify722.90212.99211.800.00
21502008.01.30 23:08modify713.30213.13211.780.00
21512008.01.30 23:08modify722.90212.99211.780.00
21522008.01.30 23:08modify713.30213.13211.770.00
21532008.01.30 23:08modify713.30213.13211.750.00
21542008.01.30 23:08modify722.90212.99211.750.00
21552008.01.30 23:08modify732.10213.54211.750.00
21562008.01.30 23:08modify741.90213.52211.750.00
21572008.01.30 23:10modify703.40213.01211.730.00
21582008.01.30 23:11modify713.30213.13211.730.00
21592008.01.30 23:11modify722.90212.99211.730.00
21602008.01.30 23:11modify732.10213.54211.730.00
21612008.01.30 23:11modify741.90213.52211.730.00
21622008.01.30 23:13modify703.40213.01211.720.00
21632008.01.30 23:13modify713.30213.13211.720.00
21642008.01.30 23:13modify722.90212.99211.720.00
21652008.01.30 23:13modify732.10213.54211.720.00
21662008.01.30 23:13modify741.90213.52211.720.00
21672008.01.30 23:18modify703.40213.01211.710.00
21682008.01.30 23:18modify703.40213.01211.680.00
21692008.01.30 23:19modify703.40213.01211.670.00
21702008.01.30 23:19modify713.30213.13211.670.00
21712008.01.30 23:19modify722.90212.99211.670.00
21722008.01.30 23:19modify703.40213.01211.660.00
21732008.01.30 23:19modify713.30213.13211.660.00
21742008.01.30 23:19modify722.90212.99211.660.00
21752008.01.30 23:19modify732.10213.54211.660.00
21762008.01.30 23:19modify741.90213.52211.660.00
21772008.01.30 23:21modify703.40213.01211.650.00
21782008.01.30 23:21modify703.40213.01211.630.00
21792008.01.30 23:21modify713.30213.13211.630.00
21802008.01.30 23:21modify722.90212.99211.630.00
21812008.01.30 23:21modify732.10213.54211.630.00
21822008.01.30 23:21modify741.90213.52211.630.00
21832008.01.30 23:22modify703.40213.01211.620.00
21842008.01.30 23:22modify703.40213.01211.610.00
21852008.01.30 23:25buy754.00211.000.000.00
21862008.01.30 23:25close741.90211.00211.630.004650.8059874.91
21872008.01.30 23:25close732.10211.00211.630.005181.1565056.06
21882008.01.30 23:25close722.90211.00211.630.005605.6370661.69
21892008.01.30 23:25close713.30211.00211.630.006827.5977489.28
21902008.01.30 23:25close703.40211.00211.610.006638.1784127.45
21912008.01.30 23:25modify754.00211.00210.070.00
21922008.01.31 00:50buy765.20210.630.000.00
21932008.01.31 00:50modify765.20210.63209.700.00
21942008.01.31 07:45sell775.20211.670.000.00
21952008.01.31 07:45close765.20211.67209.700.005254.5789382.02
21962008.01.31 07:45close754.00211.67210.070.002869.3692251.39
21972008.01.31 07:45modify775.20211.67213.750.00
21982008.01.31 08:55sell785.60211.830.000.00
21992008.01.31 08:55modify785.60211.83213.410.00
22002008.01.31 11:30sell794.50212.250.000.00
22012008.01.31 11:30modify794.50212.25213.530.00
22022008.01.31 13:19buy804.90211.330.000.00
22032008.01.31 13:19close794.50211.33213.530.004022.1596273.54
22042008.01.31 13:19close785.60211.33213.410.002720.3098993.84
22052008.01.31 13:19close775.20211.33213.750.001717.68100711.52
22062008.01.31 13:19modify804.90211.33209.580.00
22072008.01.31 14:50buy816.10210.710.000.00
22082008.01.31 14:50modify816.10210.71209.340.00
22092008.01.31 15:21buy825.00210.350.000.00
22102008.01.31 15:21modify825.00210.35209.180.00
22112008.01.31 16:59modify825.00210.35210.350.00
22122008.01.31 16:59modify825.00210.35210.360.00
22132008.01.31 16:59modify825.00210.35210.370.00
22142008.01.31 16:59modify825.00210.35210.380.00
22152008.01.31 17:00modify825.00210.35210.390.00
22162008.01.31 17:00modify825.00210.35210.400.00
22172008.01.31 17:00modify825.00210.35210.410.00
22182008.01.31 17:00modify825.00210.35210.420.00
22192008.01.31 17:01modify825.00210.35210.430.00
22202008.01.31 17:01modify825.00210.35210.440.00
22212008.01.31 17:01modify825.00210.35210.450.00
22222008.01.31 17:01modify825.00210.35210.460.00
22232008.01.31 17:01modify825.00210.35210.470.00
22242008.01.31 17:01modify825.00210.35210.480.00
22252008.01.31 17:02modify825.00210.35210.490.00
22262008.01.31 17:02modify825.00210.35210.500.00
22272008.01.31 17:02modify825.00210.35210.510.00
22282008.01.31 17:02modify825.00210.35210.520.00
22292008.01.31 17:02modify825.00210.35210.540.00
22302008.01.31 17:02modify825.00210.35210.550.00
22312008.01.31 17:02modify825.00210.35210.560.00
22322008.01.31 17:27modify825.00210.35210.570.00
22332008.01.31 17:27modify825.00210.35210.590.00
22342008.01.31 17:27modify825.00210.35210.620.00
22352008.01.31 17:27modify825.00210.35210.660.00
22362008.01.31 17:27modify825.00210.35210.680.00
22372008.01.31 17:27modify816.10210.71210.710.00
22382008.01.31 17:27modify816.10210.71210.730.00
22392008.01.31 17:27modify816.10210.71210.760.00
22402008.01.31 17:27modify816.10210.71210.790.00
22412008.01.31 17:27modify816.10210.71210.820.00
22422008.01.31 17:27modify816.10210.71210.850.00
22432008.01.31 17:28modify816.10210.71210.890.00
22442008.01.31 17:28modify816.10210.71210.920.00
22452008.01.31 17:28modify816.10210.71210.940.00
22462008.01.31 17:28modify816.10210.71210.970.00
22472008.01.31 17:28modify816.10210.71210.990.00
22482008.01.31 17:28modify816.10210.71211.020.00
22492008.01.31 17:28modify825.00210.35211.020.00
22502008.01.31 17:28modify816.10210.71211.040.00
22512008.01.31 17:28modify816.10210.71211.060.00
22522008.01.31 17:28modify816.10210.71211.080.00
22532008.01.31 17:28modify816.10210.71211.100.00
22542008.01.31 17:28modify816.10210.71211.110.00
22552008.01.31 17:28modify816.10210.71211.140.00
22562008.01.31 17:28modify816.10210.71211.160.00
22572008.01.31 17:28modify816.10210.71211.180.00
22582008.01.31 17:28modify825.00210.35211.180.00
22592008.01.31 17:29modify816.10210.71211.190.00
22602008.01.31 17:29modify825.00210.35211.190.00
22612008.01.31 17:29modify816.10210.71211.200.00
22622008.01.31 17:29modify816.10210.71211.210.00
22632008.01.31 17:29modify825.00210.35211.210.00
22642008.01.31 17:48modify816.10210.71211.220.00
22652008.01.31 17:48modify825.00210.35211.220.00
22662008.01.31 17:48modify816.10210.71211.230.00
22672008.01.31 17:48modify816.10210.71211.240.00
22682008.01.31 17:48modify816.10210.71211.250.00
22692008.01.31 17:48sell836.40212.240.000.00
22702008.01.31 17:48close825.00212.24211.220.009183.68109895.20
22712008.01.31 17:48close816.10212.24211.250.009069.97118965.17
22722008.01.31 17:48close804.90212.24209.580.004333.34123298.51
22732008.01.31 17:48modify836.40212.24213.350.00
22742008.01.31 18:20sell847.70212.130.000.00
22752008.01.31 18:20modify847.70212.13213.690.00
22762008.01.31 18:50sell857.00211.710.000.00
22772008.01.31 18:50modify857.00211.71213.280.00
22782008.02.01 07:31buy866.30211.520.000.00
22792008.02.01 07:31close857.00211.52213.280.001047.45124345.96
22802008.02.01 07:31close847.70211.52213.690.004293.53128639.48
22812008.02.01 07:31close836.40211.52213.350.004252.47132891.95
22822008.02.01 07:31modify866.30211.52210.130.00
22832008.02.01 11:00modify866.30211.52211.540.00
22842008.02.01 11:00modify866.30211.52211.550.00
22852008.02.01 11:37s/l866.30211.55211.550.00183.64133075.59
22862008.02.01 12:57sell879.30212.250.000.00
22872008.02.01 12:57modify879.30212.25213.100.00
22882008.02.01 13:25modify879.30212.25212.240.00
22892008.02.01 13:25modify879.30212.25212.230.00
22902008.02.01 13:25modify879.30212.25212.220.00
22912008.02.01 13:25modify879.30212.25212.210.00
22922008.02.01 13:25modify879.30212.25212.190.00
22932008.02.01 13:26modify879.30212.25212.180.00
22942008.02.01 13:26modify879.30212.25212.170.00
22952008.02.01 13:38modify879.30212.25212.160.00
22962008.02.01 13:38modify879.30212.25212.150.00
22972008.02.01 13:38modify879.30212.25212.140.00
22982008.02.01 13:38modify879.30212.25212.120.00
22992008.02.01 13:38modify879.30212.25212.110.00
23002008.02.01 13:38modify879.30212.25212.090.00
23012008.02.01 13:39modify879.30212.25212.070.00
23022008.02.01 13:39modify879.30212.25212.060.00
23032008.02.01 13:39modify879.30212.25212.040.00
23042008.02.01 13:39modify879.30212.25212.030.00
23052008.02.01 13:39modify879.30212.25212.020.00
23062008.02.01 13:39modify879.30212.25212.000.00
23072008.02.01 13:39modify879.30212.25211.990.00
23082008.02.01 13:39modify879.30212.25211.970.00
23092008.02.01 13:39modify879.30212.25211.960.00
23102008.02.01 13:39modify879.30212.25211.940.00
23112008.02.01 13:39modify879.30212.25211.930.00
23122008.02.01 13:39modify879.30212.25211.910.00
23132008.02.01 13:39modify879.30212.25211.900.00
23142008.02.01 13:39modify879.30212.25211.880.00
23152008.02.01 13:54s/l879.30211.88211.880.003342.40136417.99
23162008.02.01 18:55buy889.50209.050.000.00
23172008.02.01 18:55modify889.50209.05207.790.00
23182008.02.04 03:00modify889.50209.05209.210.00
23192008.02.04 03:00modify889.50209.05209.250.00
23202008.02.04 03:11modify889.50209.05209.260.00
23212008.02.04 03:13modify889.50209.05209.270.00
23222008.02.04 03:14modify889.50209.05209.280.00
23232008.02.04 03:14modify889.50209.05209.290.00
23242008.02.04 03:14modify889.50209.05209.300.00
23252008.02.04 03:14modify889.50209.05209.310.00
23262008.02.04 03:15modify889.50209.05209.320.00
23272008.02.04 03:15modify889.50209.05209.330.00
23282008.02.04 03:15modify889.50209.05209.340.00
23292008.02.04 03:15modify889.50209.05209.350.00
23302008.02.04 03:18modify889.50209.05209.360.00
23312008.02.04 03:19modify889.50209.05209.370.00
23322008.02.04 03:31modify889.50209.05209.380.00
23332008.02.04 03:31modify889.50209.05209.390.00
23342008.02.04 03:31modify889.50209.05209.400.00
23352008.02.04 03:31modify889.50209.05209.410.00
23362008.02.04 03:39modify889.50209.05209.420.00
23372008.02.04 03:39modify889.50209.05209.430.00
23382008.02.04 03:39modify889.50209.05209.450.00
23392008.02.04 03:42modify889.50209.05209.460.00
23402008.02.04 03:47modify889.50209.05209.470.00
23412008.02.04 03:49modify889.50209.05209.480.00
23422008.02.04 03:49modify889.50209.05209.500.00
23432008.02.04 03:51modify889.50209.05209.510.00
23442008.02.04 08:57modify889.50209.05209.520.00
23452008.02.04 08:58modify889.50209.05209.530.00
23462008.02.04 08:58modify889.50209.05209.540.00
23472008.02.04 08:58modify889.50209.05209.550.00
23482008.02.04 08:58modify889.50209.05209.560.00
23492008.02.04 08:58modify889.50209.05209.580.00
23502008.02.04 08:58modify889.50209.05209.590.00
23512008.02.04 08:58modify889.50209.05209.600.00
23522008.02.04 08:58modify889.50209.05209.610.00
23532008.02.04 08:59modify889.50209.05209.620.00
23542008.02.04 08:59modify889.50209.05209.630.00
23552008.02.04 08:59modify889.50209.05209.640.00
23562008.02.04 08:59modify889.50209.05209.650.00
23572008.02.04 08:59modify889.50209.05209.660.00
23582008.02.04 08:59modify889.50209.05209.670.00
23592008.02.04 08:59modify889.50209.05209.680.00
23602008.02.04 08:59modify889.50209.05209.690.00
23612008.02.04 09:00modify889.50209.05209.700.00
23622008.02.04 09:02modify889.50209.05209.710.00
23632008.02.04 09:02modify889.50209.05209.720.00
23642008.02.04 09:03modify889.50209.05209.730.00
23652008.02.04 09:06modify889.50209.05209.740.00
23662008.02.04 09:07modify889.50209.05209.750.00
23672008.02.04 09:07modify889.50209.05209.760.00
23682008.02.04 09:07modify889.50209.05209.770.00
23692008.02.04 09:07modify889.50209.05209.780.00
23702008.02.04 09:07modify889.50209.05209.800.00
23712008.02.04 09:07modify889.50209.05209.820.00
23722008.02.04 09:07modify889.50209.05209.830.00
23732008.02.04 09:07modify889.50209.05209.850.00
23742008.02.04 09:07modify889.50209.05209.860.00
23752008.02.04 09:07modify889.50209.05209.880.00
23762008.02.04 09:07modify889.50209.05209.900.00
23772008.02.04 09:07modify889.50209.05209.910.00
23782008.02.04 09:07modify889.50209.05209.930.00
23792008.02.04 09:08modify889.50209.05209.940.00
23802008.02.04 09:08modify889.50209.05209.950.00
23812008.02.04 09:08modify889.50209.05209.960.00
23822008.02.04 09:08modify889.50209.05209.970.00
23832008.02.04 09:08modify889.50209.05209.980.00
23842008.02.04 09:08modify889.50209.05209.990.00
23852008.02.04 09:08modify889.50209.05210.000.00
23862008.02.04 09:08modify889.50209.05210.010.00
23872008.02.04 09:08modify889.50209.05210.020.00
23882008.02.04 10:25modify889.50209.05210.030.00
23892008.02.04 10:25modify889.50209.05210.040.00
23902008.02.04 10:25modify889.50209.05210.050.00
23912008.02.04 10:26modify889.50209.05210.060.00
23922008.02.04 10:26modify889.50209.05210.070.00
23932008.02.04 10:27modify889.50209.05210.080.00
23942008.02.04 10:27modify889.50209.05210.100.00
23952008.02.04 10:27modify889.50209.05210.110.00
23962008.02.04 10:27modify889.50209.05210.120.00
23972008.02.04 10:39modify889.50209.05210.130.00
23982008.02.04 11:00modify889.50209.05210.490.00
23992008.02.04 11:00modify889.50209.05210.500.00
24002008.02.04 11:01modify889.50209.05210.510.00
24012008.02.04 11:01modify889.50209.05210.530.00
24022008.02.04 11:01modify889.50209.05210.540.00
24032008.02.04 11:06modify889.50209.05210.550.00
24042008.02.04 11:06modify889.50209.05210.560.00
24052008.02.04 11:06modify889.50209.05210.570.00
24062008.02.04 11:06modify889.50209.05210.580.00
24072008.02.04 11:11modify889.50209.05210.590.00
24082008.02.04 11:11modify889.50209.05210.600.00
24092008.02.04 11:11modify889.50209.05210.620.00
24102008.02.04 11:15modify889.50209.05210.630.00
24112008.02.04 11:15modify889.50209.05210.660.00
24122008.02.04 11:15modify889.50209.05210.670.00
24132008.02.04 11:16modify889.50209.05210.690.00
24142008.02.04 11:16modify889.50209.05210.700.00
24152008.02.04 11:16modify889.50209.05210.710.00
24162008.02.04 11:16modify889.50209.05210.730.00
24172008.02.04 11:16modify889.50209.05210.740.00
24182008.02.04 11:16modify889.50209.05210.750.00
24192008.02.04 11:17modify889.50209.05210.760.00
24202008.02.04 11:17modify889.50209.05210.770.00
24212008.02.04 11:17modify889.50209.05210.790.00
24222008.02.04 11:17modify889.50209.05210.800.00
24232008.02.04 12:08modify889.50209.05210.810.00
24242008.02.04 12:08modify889.50209.05210.820.00
24252008.02.04 12:12modify889.50209.05210.850.00
24262008.02.04 12:12modify889.50209.05210.860.00
24272008.02.04 12:12modify889.50209.05210.880.00
24282008.02.04 12:12modify889.50209.05210.900.00
24292008.02.04 12:12modify889.50209.05210.910.00
24302008.02.04 12:12modify889.50209.05210.940.00
24312008.02.04 12:13modify889.50209.05210.950.00
24322008.02.04 12:13modify889.50209.05210.960.00
24332008.02.04 12:13modify889.50209.05210.980.00
24342008.02.04 12:13modify889.50209.05210.990.00
24352008.02.04 12:13modify889.50209.05211.000.00
24362008.02.04 12:15sell899.90211.600.000.00
24372008.02.04 12:15close889.50211.60211.000.0023738.65160156.65
24382008.02.04 12:15modify899.90211.60212.320.00
24392008.02.04 12:45sell909.80211.490.000.00
24402008.02.04 12:45modify909.80211.49212.220.00
24412008.02.04 16:07buy919.60210.680.000.00
24422008.02.04 16:07close909.80210.68212.220.007707.54167864.19
24432008.02.04 16:07close899.90210.68212.320.008843.58176707.77
24442008.02.04 16:07modify919.60210.68208.890.00
24452008.02.05 04:37buy9210.00210.450.000.00
24462008.02.05 04:37modify9210.00210.45209.770.00
24472008.02.05 07:39modify9210.00210.45210.450.00
24482008.02.05 07:44modify9210.00210.45210.480.00
24492008.02.05 07:44modify9210.00210.45210.490.00
24502008.02.05 07:45modify9210.00210.45210.500.00
24512008.02.05 07:45modify9210.00210.45210.510.00
24522008.02.05 07:50sell9310.00210.830.000.00
24532008.02.05 07:50close9210.00210.83210.510.003691.11180398.88
24542008.02.05 07:50close919.60210.83208.890.001611.05182009.93
24552008.02.05 07:50modify9310.00210.83211.290.00
24562008.02.05 08:14s/l9310.00211.29211.290.00-4466.88177543.05
24572008.02.05 12:20sell9410.00211.810.000.00
24582008.02.05 12:20modify9410.00211.81212.530.00
24592008.02.05 12:50sell9510.00211.770.000.00
24602008.02.05 12:50modify9510.00211.77212.490.00
24612008.02.05 14:49modify9410.00211.81211.800.00
24622008.02.05 14:49modify9410.00211.81211.790.00
24632008.02.05 14:49modify9410.00211.81211.780.00
24642008.02.05 14:49modify9410.00211.81211.770.00
24652008.02.05 14:49modify9410.00211.81211.760.00
24662008.02.05 14:49modify9510.00211.77211.760.00
24672008.02.05 14:55modify9410.00211.81211.730.00
24682008.02.05 14:55modify9510.00211.77211.730.00
24692008.02.05 14:55modify9410.00211.81211.710.00
24702008.02.05 14:55modify9410.00211.81211.690.00
24712008.02.05 14:55modify9410.00211.81211.660.00
24722008.02.05 14:55modify9410.00211.81211.630.00
24732008.02.05 14:55modify9410.00211.81211.600.00
24742008.02.05 14:55modify9510.00211.77211.600.00
24752008.02.05 14:55modify9410.00211.81211.560.00
24762008.02.05 14:55modify9410.00211.81211.510.00
24772008.02.05 14:55modify9410.00211.81211.470.00
24782008.02.05 14:55modify9410.00211.81211.430.00
24792008.02.05 14:55modify9510.00211.77211.430.00
24802008.02.05 14:56modify9410.00211.81211.420.00
24812008.02.05 14:56modify9410.00211.81211.400.00
24822008.02.05 14:56modify9410.00211.81211.380.00
24832008.02.05 14:56modify9410.00211.81211.360.00
24842008.02.05 14:56modify9510.00211.77211.360.00
24852008.02.05 14:56modify9410.00211.81211.350.00
24862008.02.05 14:56modify9410.00211.81211.340.00
24872008.02.05 14:56modify9510.00211.77211.340.00
24882008.02.05 14:59modify9410.00211.81211.330.00
24892008.02.05 14:59modify9410.00211.81211.320.00
24902008.02.05 14:59modify9410.00211.81211.300.00
24912008.02.05 14:59modify9410.00211.81211.280.00
24922008.02.05 14:59modify9410.00211.81211.260.00
24932008.02.05 15:00modify9410.00211.81211.200.00
24942008.02.05 15:00modify9510.00211.77211.200.00
24952008.02.05 15:00modify9410.00211.81211.190.00
24962008.02.05 15:00modify9410.00211.81211.180.00
24972008.02.05 15:00modify9410.00211.81211.170.00
24982008.02.05 15:00modify9510.00211.77211.170.00
24992008.02.05 15:00modify9410.00211.81211.160.00
25002008.02.05 15:00modify9410.00211.81211.150.00
25012008.02.05 15:00modify9410.00211.81211.130.00
25022008.02.05 15:00modify9410.00211.81211.120.00
25032008.02.05 15:00modify9410.00211.81211.110.00
25042008.02.05 15:01modify9510.00211.77211.110.00
25052008.02.05 15:01modify9410.00211.81211.100.00
25062008.02.05 15:01modify9410.00211.81211.080.00
25072008.02.05 15:01modify9510.00211.77211.080.00
25082008.02.05 15:01modify9410.00211.81211.070.00
25092008.02.05 15:01modify9410.00211.81211.050.00
25102008.02.05 15:01modify9410.00211.81211.030.00
25112008.02.05 15:01modify9510.00211.77211.030.00
25122008.02.05 15:01modify9410.00211.81211.000.00
25132008.02.05 15:01modify9410.00211.81210.980.00
25142008.02.05 15:01modify9410.00211.81210.950.00
25152008.02.05 15:01modify9510.00211.77210.950.00
25162008.02.05 15:12modify9410.00211.81210.940.00
25172008.02.05 15:12modify9510.00211.77210.940.00
25182008.02.05 15:13modify9410.00211.81210.930.00
25192008.02.05 15:13modify9510.00211.77210.930.00
25202008.02.05 15:13modify9410.00211.81210.920.00
25212008.02.05 15:13modify9410.00211.81210.910.00
25222008.02.05 15:13modify9410.00211.81210.900.00
25232008.02.05 15:13modify9510.00211.77210.900.00
25242008.02.05 15:14modify9410.00211.81210.880.00
25252008.02.05 15:14modify9510.00211.77210.880.00
25262008.02.05 15:14modify9410.00211.81210.860.00
25272008.02.05 15:14modify9410.00211.81210.850.00
25282008.02.05 15:14modify9410.00211.81210.830.00
25292008.02.05 15:14modify9510.00211.77210.830.00
25302008.02.05 15:14modify9410.00211.81210.810.00
25312008.02.05 15:14modify9410.00211.81210.790.00
25322008.02.05 15:14modify9410.00211.81210.770.00
25332008.02.05 15:14modify9510.00211.77210.770.00
25342008.02.05 15:15modify9410.00211.81210.760.00
25352008.02.05 15:15modify9410.00211.81210.740.00
25362008.02.05 15:15modify9410.00211.81210.730.00
25372008.02.05 15:15modify9410.00211.81210.720.00
25382008.02.05 15:15modify9510.00211.77210.720.00
25392008.02.05 15:16modify9410.00211.81210.710.00
25402008.02.05 15:16modify9510.00211.77210.710.00
25412008.02.05 15:16modify9410.00211.81210.700.00
25422008.02.05 15:16modify9410.00211.81210.690.00
25432008.02.05 15:16modify9410.00211.81210.680.00
25442008.02.05 15:16modify9410.00211.81210.670.00
25452008.02.05 15:16modify9510.00211.77210.670.00
25462008.02.05 15:35modify9410.00211.81210.640.00
25472008.02.05 15:36modify9410.00211.81210.610.00
25482008.02.05 15:36modify9510.00211.77210.610.00
25492008.02.05 15:36modify9410.00211.81210.580.00
25502008.02.05 15:36modify9510.00211.77210.580.00
25512008.02.05 15:36modify9410.00211.81210.560.00
25522008.02.05 15:36modify9410.00211.81210.530.00
25532008.02.05 15:36modify9510.00211.77210.530.00
25542008.02.05 15:36modify9410.00211.81210.510.00
25552008.02.05 15:36modify9410.00211.81210.470.00
25562008.02.05 15:37modify9410.00211.81210.460.00
25572008.02.05 15:37modify9510.00211.77210.460.00
25582008.02.05 15:37modify9410.00211.81210.450.00
25592008.02.05 15:37modify9410.00211.81210.440.00
25602008.02.05 15:37modify9410.00211.81210.420.00
25612008.02.05 15:37modify9510.00211.77210.420.00
25622008.02.05 15:37modify9410.00211.81210.410.00
25632008.02.05 15:37modify9410.00211.81210.400.00
25642008.02.05 15:37modify9410.00211.81210.380.00
25652008.02.05 15:37modify9410.00211.81210.360.00
25662008.02.05 15:38modify9510.00211.77210.360.00
25672008.02.05 15:38modify9410.00211.81210.350.00
25682008.02.05 15:38modify9410.00211.81210.330.00
25692008.02.05 15:38modify9510.00211.77210.330.00
25702008.02.05 15:38modify9410.00211.81210.320.00
25712008.02.05 15:38modify9510.00211.77210.320.00
25722008.02.05 16:30s/l9410.00210.32210.320.0014466.02192009.07
25732008.02.05 16:30s/l9510.00210.32210.320.0014077.67206086.74
25742008.02.06 00:35buy9610.00209.130.000.00
25752008.02.06 00:35modify9610.00209.13207.960.00
25762008.02.06 08:35buy9710.00209.040.000.00
25772008.02.06 08:35modify9710.00209.04207.730.00
25782008.02.06 08:53s/l9610.00207.96207.960.00-11363.64194723.10
25792008.02.06 09:13s/l9710.00207.73207.730.00-12724.62181998.48
25802008.02.06 09:30buy9810.00208.370.000.00
25812008.02.06 09:30modify9810.00208.37207.310.00
25822008.02.07 00:55buy9910.00208.530.000.00
25832008.02.07 00:55modify9910.00208.53207.580.00
25842008.02.07 02:16buy1009.90208.450.000.00
25852008.02.07 02:16modify1009.90208.45207.410.00
25862008.02.07 03:30buy1018.20208.350.000.00
25872008.02.07 03:30modify1018.20208.35207.310.00
25882008.02.07 07:10sell1028.60208.880.000.00
25892008.02.07 07:10close1018.20208.88207.310.004223.11186221.59
25902008.02.07 07:10close1009.90208.88207.410.004136.62190358.21
25912008.02.07 07:10close9910.00208.88207.580.003401.03193759.24
25922008.02.07 07:10close9810.00208.88207.310.005619.27199378.51
25932008.02.07 07:10modify1028.60208.88209.910.00
25942008.02.07 10:09modify1028.60208.88208.870.00
25952008.02.07 10:09modify1028.60208.88208.840.00
25962008.02.07 10:09modify1028.60208.88208.820.00
25972008.02.07 10:10modify1028.60208.88208.790.00
25982008.02.07 10:10modify1028.60208.88208.780.00
25992008.02.07 10:30modify1028.60208.88208.750.00
26002008.02.07 10:30modify1028.60208.88208.720.00
26012008.02.07 10:31modify1028.60208.88208.710.00
26022008.02.07 10:32modify1028.60208.88208.700.00
26032008.02.07 10:32modify1028.60208.88208.680.00
26042008.02.07 10:32modify1028.60208.88208.630.00
26052008.02.07 10:33modify1028.60208.88208.610.00
26062008.02.07 10:35modify1028.60208.88208.600.00
26072008.02.07 10:35modify1028.60208.88208.580.00
26082008.02.07 10:35modify1028.60208.88208.570.00
26092008.02.07 10:35modify1028.60208.88208.550.00
26102008.02.07 10:35modify1028.60208.88208.530.00
26112008.02.07 10:36modify1028.60208.88208.520.00
26122008.02.07 10:36modify1028.60208.88208.510.00
26132008.02.07 10:37modify1028.60208.88208.500.00
26142008.02.07 10:37modify1028.60208.88208.460.00
26152008.02.07 10:38modify1028.60208.88208.450.00
26162008.02.07 10:38modify1028.60208.88208.430.00
26172008.02.07 11:20modify1028.60208.88208.420.00
26182008.02.07 11:21modify1028.60208.88208.400.00
26192008.02.07 11:21modify1028.60208.88208.390.00
26202008.02.07 11:23modify1028.60208.88208.380.00
26212008.02.07 11:25modify1028.60208.88208.370.00
26222008.02.07 11:25modify1028.60208.88208.350.00
26232008.02.07 11:25modify1028.60208.88208.340.00
26242008.02.07 11:25modify1028.60208.88208.320.00
26252008.02.07 11:31modify1028.60208.88208.310.00
26262008.02.07 11:32modify1028.60208.88208.300.00
26272008.02.07 11:32modify1028.60208.88208.290.00
26282008.02.07 11:33modify1028.60208.88208.280.00
26292008.02.07 11:33modify1028.60208.88208.270.00
26302008.02.07 11:33modify1028.60208.88208.260.00
26312008.02.07 11:33modify1028.60208.88208.240.00
26322008.02.07 11:47modify1028.60208.88208.230.00
26332008.02.07 11:47modify1028.60208.88208.220.00
26342008.02.07 11:47modify1028.60208.88208.210.00
26352008.02.07 11:47modify1028.60208.88208.200.00
26362008.02.07 11:47modify1028.60208.88208.190.00
26372008.02.07 11:48modify1028.60208.88208.180.00
26382008.02.07 11:48modify1028.60208.88208.150.00
26392008.02.07 11:48modify1028.60208.88208.130.00
26402008.02.07 11:48modify1028.60208.88208.080.00
26412008.02.07 13:04s/l1028.60208.08208.080.006685.45206063.96
26422008.02.07 14:45buy10310.00206.340.000.00
26432008.02.07 14:45modify10310.00206.34205.450.00
26442008.02.07 19:46modify10310.00206.34206.350.00
26452008.02.07 19:46modify10310.00206.34206.370.00
26462008.02.07 19:46modify10310.00206.34206.390.00
26472008.02.07 19:57modify10310.00206.34206.410.00
26482008.02.07 19:57modify10310.00206.34206.420.00
26492008.02.07 19:57modify10310.00206.34206.430.00
26502008.02.07 19:59modify10310.00206.34206.440.00
26512008.02.07 19:59modify10310.00206.34206.450.00
26522008.02.07 19:59modify10310.00206.34206.470.00
26532008.02.07 19:59modify10310.00206.34206.480.00
26542008.02.07 20:00modify10310.00206.34206.650.00
26552008.02.07 20:00modify10310.00206.34206.660.00
26562008.02.07 20:00modify10310.00206.34206.680.00
26572008.02.07 20:00modify10310.00206.34206.690.00
26582008.02.07 20:00modify10310.00206.34206.700.00
26592008.02.07 20:00modify10310.00206.34206.710.00
26602008.02.07 20:05modify10310.00206.34206.720.00
26612008.02.07 20:06modify10310.00206.34206.740.00
26622008.02.07 20:06modify10310.00206.34206.750.00
26632008.02.07 20:06modify10310.00206.34206.760.00
26642008.02.07 20:06modify10310.00206.34206.780.00
26652008.02.07 20:06modify10310.00206.34206.790.00
26662008.02.07 20:06modify10310.00206.34206.800.00
26672008.02.07 20:06modify10310.00206.34206.820.00
26682008.02.07 20:07modify10310.00206.34206.830.00
26692008.02.07 20:07modify10310.00206.34206.840.00
26702008.02.07 20:07modify10310.00206.34206.860.00
26712008.02.07 20:07modify10310.00206.34206.870.00
26722008.02.07 20:07modify10310.00206.34206.890.00
26732008.02.07 20:07modify10310.00206.34206.900.00
26742008.02.07 20:07modify10310.00206.34206.910.00
26752008.02.07 20:07modify10310.00206.34206.920.00
26762008.02.07 20:07modify10310.00206.34206.940.00
26772008.02.07 20:07modify10310.00206.34206.950.00
26782008.02.07 20:17sell10410.00208.770.000.00
26792008.02.07 20:17close10310.00208.77206.950.0023601.40229665.36
26802008.02.07 20:17modify10410.00208.77211.560.00
26812008.02.07 20:47sell10510.00208.640.000.00
26822008.02.07 20:47modify10510.00208.64211.370.00
26832008.02.08 01:30buy10610.00208.320.000.00
26842008.02.08 01:30close10510.00208.32211.370.002757.90232423.26
26852008.02.08 01:30close10410.00208.32211.560.004020.16236443.42
26862008.02.08 01:30modify10610.00208.32205.170.00
26872008.02.08 08:13modify10610.00208.32208.330.00
26882008.02.08 08:16modify10610.00208.32208.340.00
26892008.02.08 08:16modify10610.00208.32208.350.00
26902008.02.08 08:16modify10610.00208.32208.360.00
26912008.02.08 08:16modify10610.00208.32208.370.00
26922008.02.08 08:17modify10610.00208.32208.380.00
26932008.02.08 08:17modify10610.00208.32208.400.00
26942008.02.08 08:17modify10610.00208.32208.410.00
26952008.02.08 08:17modify10610.00208.32208.420.00
26962008.02.08 08:17modify10610.00208.32208.430.00
26972008.02.08 08:17modify10610.00208.32208.440.00
26982008.02.08 08:17modify10610.00208.32208.450.00
26992008.02.08 08:17modify10610.00208.32208.460.00
27002008.02.08 09:20sell10710.00209.280.000.00
27012008.02.08 09:20close10610.00209.28208.460.009324.91245768.33
27022008.02.08 09:20modify10710.00209.28210.200.00
27032008.02.08 09:50sell10810.00209.510.000.00
27042008.02.08 09:50modify10810.00209.51210.470.00
27052008.02.08 10:50sell10910.00209.820.000.00
27062008.02.08 10:50modify10910.00209.82210.740.00
27072008.02.08 11:40modify10910.00209.82209.810.00
27082008.02.08 11:40modify10910.00209.82209.790.00
27092008.02.08 11:40modify10910.00209.82209.780.00
27102008.02.08 11:40modify10910.00209.82209.750.00
27112008.02.08 11:41modify10910.00209.82209.740.00
27122008.02.08 11:41modify10910.00209.82209.720.00
27132008.02.08 11:41modify10910.00209.82209.690.00
27142008.02.08 11:41modify10910.00209.82209.670.00
27152008.02.08 11:41modify10910.00209.82209.660.00
27162008.02.08 11:45modify10910.00209.82209.650.00
27172008.02.08 11:45modify10910.00209.82209.640.00
27182008.02.08 11:45modify10910.00209.82209.630.00
27192008.02.08 11:45modify10910.00209.82209.610.00
27202008.02.08 11:45modify10910.00209.82209.600.00
27212008.02.08 11:45modify10910.00209.82209.580.00
27222008.02.08 11:45modify10910.00209.82209.560.00
27232008.02.08 11:46modify10910.00209.82209.550.00
27242008.02.08 11:46modify10910.00209.82209.530.00
27252008.02.08 11:46modify10910.00209.82209.520.00
27262008.02.08 11:46modify10810.00209.51209.500.00
27272008.02.08 11:46modify10910.00209.82209.500.00
27282008.02.08 11:48modify10810.00209.51209.480.00
27292008.02.08 11:48modify10910.00209.82209.480.00
27302008.02.08 11:56s/l10810.00209.48209.480.00291.34246059.67
27312008.02.08 11:56s/l10910.00209.48209.480.003301.93249361.60
27322008.02.08 15:22buy11010.00208.810.000.00
27332008.02.08 15:22close10710.00208.81210.200.004564.88253926.48
27342008.02.08 15:22modify11010.00208.81207.110.00
27352008.02.11 09:03s/l11010.00207.11207.110.00-16294.91237631.57
27362008.02.11 09:25buy11110.00207.140.000.00
27372008.02.11 09:25modify11110.00207.14206.380.00
27382008.02.11 09:55buy11210.00207.300.000.00
27392008.02.11 09:55modify11210.00207.30206.540.00
27402008.02.11 11:30modify11110.00207.14207.160.00
27412008.02.11 11:30modify11110.00207.14207.170.00
27422008.02.11 11:30modify11110.00207.14207.180.00
27432008.02.11 11:30modify11110.00207.14207.190.00
27442008.02.11 11:30modify11110.00207.14207.210.00
27452008.02.11 11:30modify11110.00207.14207.220.00
27462008.02.11 11:30modify11110.00207.14207.230.00
27472008.02.11 11:31modify11110.00207.14207.240.00
27482008.02.11 11:31modify11110.00207.14207.250.00
27492008.02.11 11:31modify11110.00207.14207.260.00
27502008.02.11 11:31modify11110.00207.14207.270.00
27512008.02.11 11:31modify11110.00207.14207.280.00
27522008.02.11 11:31modify11110.00207.14207.300.00
27532008.02.11 11:31modify11110.00207.14207.320.00
27542008.02.11 11:31modify11110.00207.14207.340.00
27552008.02.11 11:31modify11210.00207.30207.340.00
27562008.02.11 11:31modify11110.00207.14207.360.00
27572008.02.11 11:31modify11110.00207.14207.380.00
27582008.02.11 11:31modify11110.00207.14207.400.00
27592008.02.11 11:31modify11110.00207.14207.420.00
27602008.02.11 11:31modify11210.00207.30207.420.00
27612008.02.11 11:31modify11110.00207.14207.440.00
27622008.02.11 11:31modify11110.00207.14207.460.00
27632008.02.11 11:31modify11110.00207.14207.470.00
27642008.02.11 11:31modify11110.00207.14207.490.00
27652008.02.11 11:31modify11210.00207.30207.490.00
27662008.02.11 11:52modify11110.00207.14207.500.00
27672008.02.11 11:52modify11210.00207.30207.500.00
27682008.02.11 12:00modify11110.00207.14207.510.00
27692008.02.11 12:00modify11210.00207.30207.510.00
27702008.02.11 12:00modify11110.00207.14207.520.00
27712008.02.11 12:00modify11210.00207.30207.520.00
27722008.02.11 12:00modify11110.00207.14207.530.00
27732008.02.11 12:00modify11110.00207.14207.540.00
27742008.02.11 12:00modify11210.00207.30207.540.00
27752008.02.11 12:12modify11110.00207.14207.550.00
27762008.02.11 12:12modify11210.00207.30207.550.00
27772008.02.11 12:16modify11110.00207.14207.560.00
27782008.02.11 12:16modify11210.00207.30207.560.00
27792008.02.11 12:16modify11110.00207.14207.570.00
27802008.02.11 12:16modify11210.00207.30207.570.00
27812008.02.11 12:16modify11110.00207.14207.580.00
27822008.02.11 12:16modify11110.00207.14207.590.00
27832008.02.11 12:16modify11210.00207.30207.590.00
27842008.02.11 12:16modify11110.00207.14207.600.00
27852008.02.11 12:16modify11110.00207.14207.610.00
27862008.02.11 12:17modify11110.00207.14207.630.00
27872008.02.11 12:17modify11110.00207.14207.640.00
27882008.02.11 12:17modify11110.00207.14207.650.00
27892008.02.11 12:17modify11110.00207.14207.660.00
27902008.02.11 12:17modify11210.00207.30207.660.00
27912008.02.11 12:17modify11110.00207.14207.670.00
27922008.02.11 12:17modify11210.00207.30207.670.00
27932008.02.11 12:17modify11110.00207.14207.680.00
27942008.02.11 12:17modify11210.00207.30207.680.00
27952008.02.11 12:18modify11110.00207.14207.690.00
27962008.02.11 12:18modify11210.00207.30207.690.00
27972008.02.11 14:45sell11310.00208.150.000.00
27982008.02.11 14:45close11210.00208.15207.690.008257.24245888.81
27992008.02.11 14:45close11110.00208.15207.690.009811.54255700.35
28002008.02.11 14:45modify11310.00208.15210.740.00
28012008.02.11 16:20buy11410.00207.440.000.00
28022008.02.11 16:20close11310.00207.44210.740.006896.55262596.90
28032008.02.11 16:20modify11410.00207.44205.210.00
28042008.02.11 16:55buy11510.00207.840.000.00
28052008.02.11 16:55modify11510.00207.84205.610.00
28062008.02.12 02:00modify11410.00207.44207.560.00
28072008.02.12 02:00modify11410.00207.44207.570.00
28082008.02.12 02:09modify11410.00207.44207.580.00
28092008.02.12 02:16modify11410.00207.44207.590.00
28102008.02.12 02:16modify11410.00207.44207.600.00
28112008.02.12 02:16modify11410.00207.44207.610.00
28122008.02.12 02:17modify11410.00207.44207.620.00
28132008.02.12 02:22modify11410.00207.44207.650.00
28142008.02.12 02:23modify11410.00207.44207.680.00
28152008.02.12 02:23modify11410.00207.44207.690.00
28162008.02.12 02:26modify11410.00207.44207.740.00
28172008.02.12 02:27modify11410.00207.44207.760.00
28182008.02.12 02:27modify11410.00207.44207.770.00
28192008.02.12 02:27modify11410.00207.44207.780.00
28202008.02.12 02:27modify11410.00207.44207.800.00
28212008.02.12 02:28modify11410.00207.44207.810.00
28222008.02.12 04:00modify11410.00207.44207.820.00
28232008.02.12 04:00modify11410.00207.44207.830.00
28242008.02.12 04:03modify11410.00207.44207.850.00
28252008.02.12 04:03modify11510.00207.84207.850.00
28262008.02.12 05:00modify11410.00207.44207.930.00
28272008.02.12 05:00modify11410.00207.44207.940.00
28282008.02.12 05:01modify11510.00207.84207.940.00
28292008.02.12 05:01modify11410.00207.44207.960.00
28302008.02.12 05:02modify11510.00207.84207.960.00
28312008.02.12 05:02modify11410.00207.44207.970.00
28322008.02.12 05:03modify11510.00207.84207.970.00
28332008.02.12 05:31modify11410.00207.44207.980.00
28342008.02.12 05:31modify11510.00207.84207.980.00
28352008.02.12 05:31modify11410.00207.44207.990.00
28362008.02.12 05:31modify11410.00207.44208.000.00
28372008.02.12 05:31modify11410.00207.44208.010.00
28382008.02.12 05:31modify11510.00207.84208.010.00
28392008.02.12 05:50modify11410.00207.44208.020.00
28402008.02.12 05:50modify11410.00207.44208.030.00
28412008.02.12 05:50modify11510.00207.84208.030.00
28422008.02.12 06:30modify11410.00207.44208.050.00
28432008.02.12 06:30modify11510.00207.84208.050.00
28442008.02.12 06:36modify11410.00207.44208.060.00
28452008.02.12 06:36modify11510.00207.84208.060.00
28462008.02.12 06:37modify11410.00207.44208.070.00
28472008.02.12 06:37modify11510.00207.84208.070.00
28482008.02.12 06:37modify11410.00207.44208.080.00
28492008.02.12 06:38modify11410.00207.44208.090.00
28502008.02.12 06:38modify11510.00207.84208.090.00
28512008.02.12 06:39modify11410.00207.44208.100.00
28522008.02.12 06:39modify11510.00207.84208.100.00
28532008.02.12 06:40modify11410.00207.44208.110.00
28542008.02.12 06:41modify11410.00207.44208.120.00
28552008.02.12 06:41modify11410.00207.44208.140.00
28562008.02.12 06:41modify11510.00207.84208.140.00
28572008.02.12 06:42modify11410.00207.44208.150.00
28582008.02.12 06:42modify11510.00207.84208.150.00
28592008.02.12 06:43modify11410.00207.44208.160.00
28602008.02.12 06:44modify11510.00207.84208.160.00
28612008.02.12 06:45modify11410.00207.44208.180.00
28622008.02.12 06:45modify11510.00207.84208.180.00
28632008.02.12 06:51modify11410.00207.44208.190.00
28642008.02.12 06:51modify11510.00207.84208.190.00
28652008.02.12 06:55modify11410.00207.44208.250.00
28662008.02.12 06:56modify11410.00207.44208.270.00
28672008.02.12 06:56modify11410.00207.44208.280.00
28682008.02.12 06:56modify11510.00207.84208.280.00
28692008.02.12 06:59modify11410.00207.44208.300.00
28702008.02.12 07:00modify11510.00207.84208.290.00
28712008.02.12 07:00modify11510.00207.84208.300.00
28722008.02.12 07:01modify11410.00207.44208.330.00
28732008.02.12 07:01modify11410.00207.44208.350.00
28742008.02.12 07:01modify11510.00207.84208.350.00
28752008.02.12 07:40sell11610.00208.790.000.00
28762008.02.12 07:40close11510.00208.79208.350.009451.63272048.53
28772008.02.12 07:40close11410.00208.79208.350.0013338.14285386.67
28782008.02.12 07:40modify11610.00208.79209.460.00
28792008.02.12 10:30modify11610.00208.79208.780.00
28802008.02.12 10:30modify11610.00208.79208.710.00
28812008.02.12 10:30modify11610.00208.79208.670.00
28822008.02.12 10:30modify11610.00208.79208.570.00
28832008.02.12 10:30modify11610.00208.79208.480.00
28842008.02.12 10:31modify11610.00208.79208.470.00
28852008.02.12 10:31modify11610.00208.79208.450.00
28862008.02.12 10:31modify11610.00208.79208.430.00
28872008.02.12 10:32modify11610.00208.79208.410.00
28882008.02.12 10:32modify11610.00208.79208.400.00
28892008.02.12 10:32modify11610.00208.79208.380.00
28902008.02.12 10:32modify11610.00208.79208.370.00
28912008.02.12 10:35buy11710.00208.000.000.00
28922008.02.12 10:35close11610.00208.00208.370.007673.63293060.30
28932008.02.12 10:35modify11710.00208.00207.310.00
28942008.02.12 11:54modify11710.00208.00208.000.00
28952008.02.12 11:56modify11710.00208.00208.010.00
28962008.02.12 11:56modify11710.00208.00208.020.00
28972008.02.12 11:56modify11710.00208.00208.040.00
28982008.02.12 11:56modify11710.00208.00208.050.00
28992008.02.12 11:56modify11710.00208.00208.060.00
29002008.02.12 11:58modify11710.00208.00208.070.00
29012008.02.12 11:58modify11710.00208.00208.080.00
29022008.02.12 11:58modify11710.00208.00208.090.00
29032008.02.12 11:58modify11710.00208.00208.100.00
29042008.02.12 12:01modify11710.00208.00208.110.00
29052008.02.12 12:02modify11710.00208.00208.120.00
29062008.02.12 12:02modify11710.00208.00208.130.00
29072008.02.12 12:03modify11710.00208.00208.140.00
29082008.02.12 12:04modify11710.00208.00208.150.00
29092008.02.12 12:04modify11710.00208.00208.160.00
29102008.02.12 12:04modify11710.00208.00208.170.00
29112008.02.12 12:05modify11710.00208.00208.190.00
29122008.02.12 12:05modify11710.00208.00208.220.00
29132008.02.12 12:05modify11710.00208.00208.240.00
29142008.02.12 12:05modify11710.00208.00208.270.00
29152008.02.12 12:05modify11710.00208.00208.280.00
29162008.02.12 12:05modify11710.00208.00208.290.00
29172008.02.12 12:05modify11710.00208.00208.310.00
29182008.02.12 12:05modify11710.00208.00208.320.00
29192008.02.12 12:05modify11710.00208.00208.340.00
29202008.02.12 12:05modify11710.00208.00208.350.00
29212008.02.12 12:05modify11710.00208.00208.370.00
29222008.02.12 12:23modify11710.00208.00208.390.00
29232008.02.12 12:32modify11710.00208.00208.400.00
29242008.02.12 12:32modify11710.00208.00208.410.00
29252008.02.12 13:06modify11710.00208.00208.420.00
29262008.02.12 13:06modify11710.00208.00208.430.00
29272008.02.12 13:06modify11710.00208.00208.440.00
29282008.02.12 13:06modify11710.00208.00208.450.00
29292008.02.12 13:07modify11710.00208.00208.460.00
29302008.02.12 13:08modify11710.00208.00208.470.00
29312008.02.12 13:08modify11710.00208.00208.480.00
29322008.02.12 13:08modify11710.00208.00208.490.00
29332008.02.12 13:10modify11710.00208.00208.510.00
29342008.02.12 13:10modify11710.00208.00208.520.00
29352008.02.12 13:10modify11710.00208.00208.530.00
29362008.02.12 13:10modify11710.00208.00208.540.00
29372008.02.12 13:10modify11710.00208.00208.560.00
29382008.02.12 13:10modify11710.00208.00208.570.00
29392008.02.12 13:11modify11710.00208.00208.600.00
29402008.02.12 13:11modify11710.00208.00208.620.00
29412008.02.12 13:11modify11710.00208.00208.630.00
29422008.02.12 13:40sell11810.00209.130.000.00
29432008.02.12 13:40close11710.00209.13208.630.0010978.33304038.63
29442008.02.12 13:40modify11810.00209.13210.070.00
29452008.02.12 14:30sell11910.00209.620.000.00
29462008.02.12 14:30modify11910.00209.62210.590.00
29472008.02.12 15:07s/l11810.00210.07210.070.00-9129.76294908.87
29482008.02.12 16:04s/l11910.00210.59210.590.00-9421.13285487.74
29492008.02.12 17:01sell12010.00210.610.000.00
29502008.02.12 17:01modify12010.00210.61212.280.00
29512008.02.12 17:31sell12110.00210.740.000.00
29522008.02.12 17:31modify12110.00210.74212.480.00
29532008.02.13 02:00modify12110.00210.74210.730.00
29542008.02.13 02:00modify12110.00210.74210.720.00
29552008.02.13 02:00modify12110.00210.74210.710.00
29562008.02.13 02:00modify12110.00210.74210.700.00
29572008.02.13 02:00modify12110.00210.74210.690.00
29582008.02.13 02:00modify12110.00210.74210.680.00
29592008.02.13 02:00modify12110.00210.74210.670.00
29602008.02.13 02:00modify12110.00210.74210.660.00
29612008.02.13 02:00modify12110.00210.74210.650.00
29622008.02.13 02:01modify12110.00210.74210.640.00
29632008.02.13 02:08modify12110.00210.74210.630.00
29642008.02.13 02:08modify12110.00210.74210.620.00
29652008.02.13 02:08modify12010.00210.61210.610.00
29662008.02.13 02:08modify12010.00210.61210.600.00
29672008.02.13 02:08modify12110.00210.74210.600.00
29682008.02.13 03:00modify12010.00210.61210.590.00
29692008.02.13 03:00modify12010.00210.61210.580.00
29702008.02.13 03:01modify12010.00210.61210.570.00
29712008.02.13 03:01modify12010.00210.61210.560.00
29722008.02.13 03:01modify12010.00210.61210.550.00
29732008.02.13 03:02modify12010.00210.61210.540.00
29742008.02.13 03:02modify12010.00210.61210.530.00
29752008.02.13 03:02modify12010.00210.61210.520.00
29762008.02.13 03:05modify12110.00210.74210.530.00
29772008.02.13 03:05modify12010.00210.61210.510.00
29782008.02.13 03:05modify12110.00210.74210.510.00
29792008.02.13 03:06modify12010.00210.61210.500.00
29802008.02.13 03:28modify12010.00210.61210.490.00
29812008.02.13 03:28modify12010.00210.61210.480.00
29822008.02.13 03:28modify12010.00210.61210.460.00
29832008.02.13 03:30modify12110.00210.74210.470.00
29842008.02.13 03:30modify12010.00210.61210.450.00
29852008.02.13 03:30modify12110.00210.74210.450.00
29862008.02.13 03:31modify12010.00210.61210.440.00
29872008.02.13 03:31modify12110.00210.74210.440.00
29882008.02.13 03:36modify12010.00210.61210.430.00
29892008.02.13 03:36modify12010.00210.61210.420.00
29902008.02.13 03:36modify12110.00210.74210.420.00
29912008.02.13 03:37modify12010.00210.61210.410.00
29922008.02.13 03:37modify12010.00210.61210.400.00
29932008.02.13 03:37modify12010.00210.61210.390.00
29942008.02.13 03:37modify12010.00210.61210.380.00
29952008.02.13 03:37modify12010.00210.61210.370.00
29962008.02.13 03:40modify12110.00210.74210.410.00
29972008.02.13 03:41modify12110.00210.74210.400.00
29982008.02.13 03:41modify12110.00210.74210.390.00
29992008.02.13 03:42modify12110.00210.74210.380.00
30002008.02.13 03:42modify12010.00210.61210.360.00
30012008.02.13 03:42modify12010.00210.61210.350.00
30022008.02.13 03:42modify12110.00210.74210.350.00
30032008.02.13 03:43modify12010.00210.61210.340.00
30042008.02.13 03:43modify12010.00210.61210.330.00
30052008.02.13 03:43modify12010.00210.61210.320.00
30062008.02.13 03:43modify12010.00210.61210.310.00
30072008.02.13 03:45modify12110.00210.74210.340.00
30082008.02.13 07:08modify12110.00210.74210.330.00
30092008.02.13 07:08modify12110.00210.74210.310.00
30102008.02.13 07:08modify12010.00210.61210.290.00
30112008.02.13 07:08modify12010.00210.61210.280.00
30122008.02.13 07:08modify12010.00210.61210.260.00
30132008.02.13 07:08modify12010.00210.61210.250.00
30142008.02.13 07:08modify12010.00210.61210.230.00
30152008.02.13 07:08modify12110.00210.74210.230.00
30162008.02.13 07:25buy12210.00209.800.000.00
30172008.02.13 07:25close12110.00209.80210.230.008777.90294265.64
30182008.02.13 07:25close12010.00209.80210.230.007515.64301781.28
30192008.02.13 07:25modify12210.00209.80208.980.00
30202008.02.13 07:55buy12310.00209.630.000.00
30212008.02.13 07:55modify12310.00209.63208.800.00
30222008.02.13 11:00modify12310.00209.63209.640.00
30232008.02.13 11:00modify12310.00209.63209.650.00
30242008.02.13 11:00modify12310.00209.63209.660.00
30252008.02.13 11:00modify12310.00209.63209.670.00
30262008.02.13 11:00modify12310.00209.63209.680.00
30272008.02.13 11:00modify12310.00209.63209.690.00
30282008.02.13 11:01modify12310.00209.63209.700.00
30292008.02.13 11:01modify12310.00209.63209.710.00
30302008.02.13 11:01modify12310.00209.63209.720.00
30312008.02.13 11:01modify12310.00209.63209.730.00
30322008.02.13 11:01modify12310.00209.63209.740.00
30332008.02.13 11:01modify12310.00209.63209.750.00
30342008.02.13 11:02modify12310.00209.63209.760.00
30352008.02.13 11:02modify12310.00209.63209.770.00
30362008.02.13 11:02modify12310.00209.63209.780.00
30372008.02.13 11:02modify12310.00209.63209.790.00
30382008.02.13 11:02modify12210.00209.80209.800.00
30392008.02.13 11:02modify12210.00209.80209.810.00
30402008.02.13 11:02modify12310.00209.63209.810.00
30412008.02.13 11:08modify12210.00209.80209.820.00
30422008.02.13 11:08modify12210.00209.80209.830.00
30432008.02.13 11:08modify12310.00209.63209.830.00
30442008.02.13 11:10modify12210.00209.80209.840.00
30452008.02.13 11:10modify12210.00209.80209.850.00
30462008.02.13 11:10modify12210.00209.80209.860.00
30472008.02.13 11:10modify12210.00209.80209.870.00
30482008.02.13 11:10modify12210.00209.80209.880.00
30492008.02.13 11:10modify12210.00209.80209.890.00
30502008.02.13 11:10modify12210.00209.80209.900.00
30512008.02.13 11:10modify12210.00209.80209.910.00
30522008.02.13 11:10modify12210.00209.80209.920.00
30532008.02.13 11:10modify12210.00209.80209.930.00
30542008.02.13 11:10modify12210.00209.80209.940.00
30552008.02.13 11:10modify12210.00209.80209.950.00
30562008.02.13 11:10modify12210.00209.80209.960.00
30572008.02.13 11:10modify12310.00209.63209.960.00
30582008.02.13 11:11modify12210.00209.80209.970.00
30592008.02.13 11:11modify12210.00209.80209.980.00
30602008.02.13 11:11modify12210.00209.80209.990.00
30612008.02.13 11:11modify12210.00209.80210.000.00
30622008.02.13 11:11modify12210.00209.80210.010.00
30632008.02.13 11:11modify12210.00209.80210.020.00
30642008.02.13 11:11modify12210.00209.80210.030.00
30652008.02.13 11:11modify12210.00209.80210.040.00
30662008.02.13 11:11modify12210.00209.80210.050.00
30672008.02.13 11:11modify12210.00209.80210.060.00
30682008.02.13 11:11modify12310.00209.63210.060.00
30692008.02.13 11:12modify12210.00209.80210.070.00
30702008.02.13 11:12modify12210.00209.80210.080.00
30712008.02.13 11:12modify12210.00209.80210.090.00
30722008.02.13 11:12modify12210.00209.80210.100.00
30732008.02.13 11:12modify12210.00209.80210.110.00
30742008.02.13 11:12modify12210.00209.80210.120.00
30752008.02.13 11:12modify12210.00209.80210.130.00
30762008.02.13 11:12modify12210.00209.80210.140.00
30772008.02.13 11:12modify12210.00209.80210.150.00
30782008.02.13 11:12modify12210.00209.80210.160.00
30792008.02.13 11:12modify12210.00209.80210.170.00
30802008.02.13 11:15modify12310.00209.63210.070.00
30812008.02.13 11:16modify12310.00209.63210.080.00
30822008.02.13 11:16modify12310.00209.63210.090.00
30832008.02.13 11:16modify12310.00209.63210.100.00
30842008.02.13 11:16modify12310.00209.63210.110.00
30852008.02.13 11:17modify12310.00209.63210.120.00
30862008.02.13 11:17modify12310.00209.63210.130.00
30872008.02.13 11:17modify12310.00209.63210.140.00
30882008.02.13 11:17modify12310.00209.63210.150.00
30892008.02.13 11:17modify12310.00209.63210.160.00
30902008.02.13 11:23modify12210.00209.80210.180.00
30912008.02.13 11:23modify12210.00209.80210.190.00
30922008.02.13 11:23modify12310.00209.63210.190.00
30932008.02.13 11:25sell12410.00210.590.000.00
30942008.02.13 11:25close12310.00210.59210.190.009324.01311105.29
30952008.02.13 11:25close12210.00210.59210.190.007672.88318778.17
30962008.02.13 11:25modify12410.00210.59211.090.00
30972008.02.13 11:37s/l12410.00211.09211.090.00-4854.84313923.33
30982008.02.13 15:30sell12510.00212.070.000.00
30992008.02.13 15:30modify12510.00212.07213.060.00
31002008.02.13 16:00sell12610.00212.470.000.00
31012008.02.13 16:00modify12610.00212.47214.820.00
31022008.02.13 16:30sell12710.00212.200.000.00
31032008.02.13 16:30modify12710.00212.20214.670.00
31042008.02.14 03:10buy12810.00212.020.000.00
31052008.02.14 03:10close12710.00212.02214.670.00700.82314624.15
31062008.02.14 03:10close12610.00212.02214.820.003323.46317947.61
31072008.02.14 03:10close12510.00212.02213.060.00-561.92317385.69
31082008.02.14 03:10modify12810.00212.02211.170.00
31092008.02.14 05:38sell12910.00212.490.000.00
31102008.02.14 05:38close12810.00212.49211.170.004566.65321952.34
31112008.02.14 05:38modify12910.00212.49213.310.00
31122008.02.14 06:35sell13010.00212.640.000.00
31132008.02.14 06:35modify13010.00212.64213.460.00
31142008.02.14 07:50sell13110.00212.680.000.00
31152008.02.14 07:50modify13110.00212.68213.460.00
31162008.02.14 08:57s/l12910.00213.31213.310.00-7964.26313988.08
31172008.02.14 09:10s/l13010.00213.46213.460.00-7964.25306023.83
31182008.02.14 09:10s/l13110.00213.46213.460.00-7575.75298448.08
31192008.02.14 15:40sell13210.00213.370.000.00
31202008.02.14 15:40modify13210.00213.37214.880.00
31212008.02.14 17:43modify13210.00213.37213.360.00
31222008.02.14 17:43modify13210.00213.37213.350.00
31232008.02.14 17:43modify13210.00213.37213.340.00
31242008.02.14 17:44modify13210.00213.37213.330.00
31252008.02.14 18:03modify13210.00213.37213.320.00
31262008.02.14 18:03modify13210.00213.37213.310.00
31272008.02.14 18:03modify13210.00213.37213.300.00
31282008.02.14 18:03modify13210.00213.37213.290.00
31292008.02.14 18:03modify13210.00213.37213.270.00
31302008.02.14 18:04modify13210.00213.37213.260.00
31312008.02.14 18:57modify13210.00213.37213.250.00
31322008.02.14 18:57modify13210.00213.37213.230.00
31332008.02.14 18:57modify13210.00213.37213.210.00
31342008.02.14 18:57modify13210.00213.37213.190.00
31352008.02.14 18:57modify13210.00213.37213.180.00
31362008.02.14 19:06modify13210.00213.37213.170.00
31372008.02.14 19:07modify13210.00213.37213.160.00
31382008.02.14 19:07modify13210.00213.37213.120.00
31392008.02.14 19:07modify13210.00213.37213.100.00
31402008.02.14 19:07modify13210.00213.37213.080.00
31412008.02.14 19:07modify13210.00213.37213.050.00
31422008.02.14 19:07modify13210.00213.37213.010.00
31432008.02.14 19:09modify13210.00213.37213.000.00
31442008.02.14 19:14modify13210.00213.37212.990.00
31452008.02.15 03:49modify13210.00213.37212.980.00
31462008.02.15 04:00modify13210.00213.37212.970.00
31472008.02.15 06:04sell13310.00212.530.000.00
31482008.02.15 06:04modify13310.00212.53213.630.00
31492008.02.15 06:34sell13410.00212.470.000.00
31502008.02.15 06:34modify13410.00212.47213.710.00
31512008.02.15 07:04sell13510.00212.790.000.00
31522008.02.15 07:04modify13510.00212.79213.640.00
31532008.02.15 07:08s/l13210.00212.97212.970.003535.05301983.13
31542008.02.15 07:34sell13610.00212.910.000.00
31552008.02.15 07:34modify13610.00212.91213.810.00
31562008.02.15 08:04sell13710.00212.740.000.00
31572008.02.15 08:04modify13710.00212.74213.470.00
31582008.02.15 08:34sell13810.00213.080.000.00
31592008.02.15 08:34modify13810.00213.08213.810.00
31602008.02.15 10:15modify13810.00213.08213.070.00
31612008.02.15 10:15modify13810.00213.08213.060.00
31622008.02.15 10:17modify13810.00213.08213.040.00
31632008.02.15 10:19modify13810.00213.08213.030.00
31642008.02.15 10:19modify13810.00213.08213.020.00
31652008.02.15 10:19modify13810.00213.08213.010.00
31662008.02.15 10:19modify13810.00213.08212.990.00
31672008.02.15 10:20modify13810.00213.08212.970.00
31682008.02.15 10:20modify13810.00213.08212.960.00
31692008.02.15 10:27modify13810.00213.08212.950.00
31702008.02.15 10:29modify13810.00213.08212.940.00
31712008.02.15 10:29modify13810.00213.08212.930.00
31722008.02.15 10:29modify13810.00213.08212.910.00
31732008.02.15 10:34modify13610.00212.91212.900.00
31742008.02.15 10:34modify13810.00213.08212.900.00
31752008.02.15 10:34modify13610.00212.91212.890.00
31762008.02.15 10:34modify13810.00213.08212.890.00
31772008.02.15 10:36modify13610.00212.91212.880.00
31782008.02.15 10:36modify13610.00212.91212.870.00
31792008.02.15 10:36modify13610.00212.91212.850.00
31802008.02.15 10:36modify13810.00213.08212.850.00
31812008.02.15 10:36modify13610.00212.91212.840.00
31822008.02.15 10:36modify13610.00212.91212.810.00
31832008.02.15 10:36modify13810.00213.08212.810.00
31842008.02.15 10:37modify13610.00212.91212.800.00
31852008.02.15 10:37modify13810.00213.08212.800.00
31862008.02.15 10:37modify13610.00212.91212.790.00
31872008.02.15 10:37modify13810.00213.08212.790.00
31882008.02.15 10:37modify13510.00212.79212.780.00
31892008.02.15 10:37modify13510.00212.79212.770.00
31902008.02.15 10:37modify13510.00212.79212.760.00
31912008.02.15 10:37modify13610.00212.91212.760.00
31922008.02.15 10:37modify13810.00213.08212.760.00
31932008.02.15 10:45modify13510.00212.79212.750.00
31942008.02.15 10:45modify13610.00212.91212.750.00
31952008.02.15 10:45modify13810.00213.08212.750.00
31962008.02.15 10:45modify13510.00212.79212.740.00
31972008.02.15 10:45modify13610.00212.91212.740.00
31982008.02.15 10:45modify13810.00213.08212.740.00
31992008.02.15 10:59modify13510.00212.79212.710.00
32002008.02.15 10:59modify13610.00212.91212.710.00
32012008.02.15 10:59modify13710.00212.74212.710.00
32022008.02.15 10:59modify13810.00213.08212.710.00
32032008.02.15 11:12modify13510.00212.79212.700.00
32042008.02.15 11:12modify13510.00212.79212.690.00
32052008.02.15 11:12modify13510.00212.79212.680.00
32062008.02.15 11:12modify13610.00212.91212.680.00
32072008.02.15 11:12modify13710.00212.74212.680.00
32082008.02.15 11:12modify13810.00213.08212.680.00
32092008.02.15 11:12modify13510.00212.79212.670.00
32102008.02.15 11:12modify13510.00212.79212.650.00
32112008.02.15 11:12modify13510.00212.79212.640.00
32122008.02.15 11:12modify13510.00212.79212.620.00
32132008.02.15 11:12modify13610.00212.91212.620.00
32142008.02.15 11:12modify13710.00212.74212.620.00
32152008.02.15 11:12modify13810.00213.08212.620.00
32162008.02.15 11:13modify13510.00212.79212.610.00
32172008.02.15 11:13modify13610.00212.91212.610.00
32182008.02.15 11:13modify13710.00212.74212.610.00
32192008.02.15 11:13modify13810.00213.08212.610.00
32202008.02.15 11:14modify13510.00212.79212.600.00
32212008.02.15 11:15modify13510.00212.79212.590.00
32222008.02.15 11:15modify13510.00212.79212.580.00
32232008.02.15 11:15modify13610.00212.91212.580.00
32242008.02.15 11:15modify13710.00212.74212.580.00
32252008.02.15 11:15modify13810.00213.08212.580.00
32262008.02.15 11:15modify13510.00212.79212.560.00
32272008.02.15 11:15modify13510.00212.79212.550.00
32282008.02.15 11:15modify13510.00212.79212.530.00
32292008.02.15 11:15modify13610.00212.91212.530.00
32302008.02.15 11:15modify13710.00212.74212.530.00
32312008.02.15 11:15modify13810.00213.08212.530.00
32322008.02.15 11:16modify13310.00212.53212.520.00
32332008.02.15 11:16modify13310.00212.53212.500.00
32342008.02.15 11:16modify13310.00212.53212.490.00
32352008.02.15 11:16modify13310.00212.53212.470.00
32362008.02.15 11:16modify13310.00212.53212.450.00
32372008.02.15 11:16modify13410.00212.47212.450.00
32382008.02.15 11:16modify13510.00212.79212.450.00
32392008.02.15 11:16modify13610.00212.91212.450.00
32402008.02.15 11:16modify13710.00212.74212.450.00
32412008.02.15 11:16modify13810.00213.08212.450.00
32422008.02.15 11:16modify13310.00212.53212.440.00
32432008.02.15 11:16modify13310.00212.53212.430.00
32442008.02.15 11:16modify13310.00212.53212.410.00
32452008.02.15 11:16modify13310.00212.53212.400.00
32462008.02.15 11:16modify13310.00212.53212.380.00
32472008.02.15 11:16modify13410.00212.47212.380.00
32482008.02.15 11:16modify13510.00212.79212.380.00
32492008.02.15 11:16modify13610.00212.91212.380.00
32502008.02.15 11:16modify13710.00212.74212.380.00
32512008.02.15 11:16modify13810.00213.08212.380.00
32522008.02.15 11:16modify13310.00212.53212.360.00
32532008.02.15 11:16modify13310.00212.53212.350.00
32542008.02.15 11:16modify13310.00212.53212.330.00
32552008.02.15 11:16modify13310.00212.53212.310.00
32562008.02.15 11:16modify13310.00212.53212.290.00
32572008.02.15 11:16modify13410.00212.47212.290.00
32582008.02.15 11:16modify13510.00212.79212.290.00
32592008.02.15 11:16modify13610.00212.91212.290.00
32602008.02.15 11:16modify13710.00212.74212.290.00
32612008.02.15 11:16modify13810.00213.08212.290.00
32622008.02.15 11:19modify13310.00212.53212.280.00
32632008.02.15 11:19modify13310.00212.53212.270.00
32642008.02.15 11:19modify13310.00212.53212.250.00
32652008.02.15 11:20modify13410.00212.47212.260.00
32662008.02.15 11:20modify13510.00212.79212.260.00
32672008.02.15 11:20modify13610.00212.91212.260.00
32682008.02.15 11:20modify13710.00212.74212.260.00
32692008.02.15 11:20modify13810.00213.08212.260.00
32702008.02.15 11:20modify13410.00212.47212.250.00
32712008.02.15 11:20modify13510.00212.79212.250.00
32722008.02.15 11:20modify13610.00212.91212.250.00
32732008.02.15 11:20modify13710.00212.74212.250.00
32742008.02.15 11:20modify13810.00213.08212.250.00
32752008.02.15 11:23modify13310.00212.53212.240.00
32762008.02.15 11:23modify13310.00212.53212.230.00
32772008.02.15 11:23modify13410.00212.47212.230.00
32782008.02.15 11:23modify13510.00212.79212.230.00
32792008.02.15 11:23modify13610.00212.91212.230.00
32802008.02.15 11:23modify13710.00212.74212.230.00
32812008.02.15 11:23modify13810.00213.08212.230.00
32822008.02.15 11:31modify13310.00212.53212.210.00
32832008.02.15 11:31modify13410.00212.47212.210.00
32842008.02.15 11:31modify13510.00212.79212.210.00
32852008.02.15 11:31modify13610.00212.91212.210.00
32862008.02.15 11:31modify13710.00212.74212.210.00
32872008.02.15 11:31modify13310.00212.53212.200.00
32882008.02.15 11:31modify13410.00212.47212.200.00
32892008.02.15 11:31modify13510.00212.79212.200.00
32902008.02.15 11:31modify13610.00212.91212.200.00
32912008.02.15 11:31modify13710.00212.74212.200.00
32922008.02.15 11:31modify13810.00213.08212.200.00
32932008.02.15 11:33modify13310.00212.53212.180.00
32942008.02.15 11:33modify13410.00212.47212.180.00
32952008.02.15 11:33modify13510.00212.79212.180.00
32962008.02.15 11:33modify13610.00212.91212.180.00
32972008.02.15 11:33modify13710.00212.74212.180.00
32982008.02.15 11:33modify13810.00213.08212.180.00
32992008.02.15 11:34modify13310.00212.53212.170.00
33002008.02.15 11:34modify13410.00212.47212.170.00
33012008.02.15 11:34modify13510.00212.79212.170.00
33022008.02.15 11:34modify13610.00212.91212.170.00
33032008.02.15 11:34modify13710.00212.74212.170.00
33042008.02.15 11:34modify13310.00212.53212.160.00
33052008.02.15 11:34modify13310.00212.53212.150.00
33062008.02.15 11:34modify13410.00212.47212.150.00
33072008.02.15 11:34modify13510.00212.79212.150.00
33082008.02.15 11:34modify13610.00212.91212.150.00
33092008.02.15 11:34modify13710.00212.74212.150.00
33102008.02.15 11:34modify13810.00213.08212.150.00
33112008.02.15 13:55modify13310.00212.53212.140.00
33122008.02.15 13:55modify13310.00212.53212.130.00
33132008.02.15 13:55modify13410.00212.47212.130.00
33142008.02.15 13:55modify13510.00212.79212.130.00
33152008.02.15 13:55modify13610.00212.91212.130.00
33162008.02.15 13:55modify13710.00212.74212.130.00
33172008.02.15 13:55modify13310.00212.53212.120.00
33182008.02.15 13:55modify13310.00212.53212.110.00
33192008.02.15 13:55modify13410.00212.47212.110.00
33202008.02.15 13:55modify13510.00212.79212.110.00
33212008.02.15 13:55modify13610.00212.91212.110.00
33222008.02.15 13:55modify13710.00212.74212.110.00
33232008.02.15 13:55modify13310.00212.53212.090.00
33242008.02.15 13:55modify13310.00212.53212.080.00
33252008.02.15 13:55modify13410.00212.47212.080.00
33262008.02.15 13:55modify13510.00212.79212.080.00
33272008.02.15 13:55modify13610.00212.91212.080.00
33282008.02.15 13:55modify13710.00212.74212.080.00
33292008.02.15 13:55modify13810.00213.08212.080.00
33302008.02.15 13:57modify13310.00212.53212.070.00
33312008.02.15 13:57modify13310.00212.53212.060.00
33322008.02.15 13:57modify13310.00212.53212.050.00
33332008.02.15 13:57modify13410.00212.47212.050.00
33342008.02.15 13:57modify13510.00212.79212.050.00
33352008.02.15 13:57modify13610.00212.91212.050.00
33362008.02.15 13:57modify13710.00212.74212.050.00
33372008.02.15 13:57modify13310.00212.53212.040.00
33382008.02.15 13:57modify13310.00212.53212.020.00
33392008.02.15 13:57modify13310.00212.53212.010.00
33402008.02.15 13:57modify13310.00212.53212.000.00
33412008.02.15 13:58modify13410.00212.47212.000.00
33422008.02.15 13:58modify13510.00212.79212.000.00
33432008.02.15 13:58modify13610.00212.91212.000.00
33442008.02.15 13:58modify13710.00212.74212.000.00
33452008.02.15 13:58modify13810.00213.08212.000.00
33462008.02.15 14:00modify13310.00212.53211.990.00
33472008.02.15 14:00modify13310.00212.53211.980.00
33482008.02.15 14:00modify13310.00212.53211.960.00
33492008.02.15 14:00modify13310.00212.53211.950.00
33502008.02.15 14:00modify13410.00212.47211.950.00
33512008.02.15 14:00modify13510.00212.79211.950.00
33522008.02.15 14:00modify13610.00212.91211.950.00
33532008.02.15 14:00modify13710.00212.74211.950.00
33542008.02.15 14:00modify13810.00213.08211.950.00
33552008.02.15 14:00modify13310.00212.53211.940.00
33562008.02.15 14:00modify13310.00212.53211.930.00
33572008.02.15 14:00modify13310.00212.53211.920.00
33582008.02.15 14:00modify13310.00212.53211.910.00
33592008.02.15 14:00modify13310.00212.53211.900.00
33602008.02.15 14:00modify13310.00212.53211.890.00
33612008.02.15 14:00modify13410.00212.47211.890.00
33622008.02.15 14:00modify13510.00212.79211.890.00
33632008.02.15 14:00modify13610.00212.91211.890.00
33642008.02.15 14:00modify13710.00212.74211.890.00
33652008.02.15 14:00modify13810.00213.08211.890.00
33662008.02.15 14:00modify13310.00212.53211.880.00
33672008.02.15 14:00modify13310.00212.53211.870.00
33682008.02.15 14:00modify13310.00212.53211.860.00
33692008.02.15 14:00modify13310.00212.53211.840.00
33702008.02.15 14:00modify13310.00212.53211.830.00
33712008.02.15 14:00modify13310.00212.53211.810.00
33722008.02.15 14:00modify13310.00212.53211.800.00
33732008.02.15 14:00modify13410.00212.47211.800.00
33742008.02.15 14:00modify13510.00212.79211.800.00
33752008.02.15 14:00modify13610.00212.91211.800.00
33762008.02.15 14:00modify13710.00212.74211.800.00
33772008.02.15 14:00modify13810.00213.08211.800.00
33782008.02.15 14:15buy13910.00211.010.000.00
33792008.02.15 14:15close13810.00211.01211.800.0020093.19322076.32
33802008.02.15 14:15close13710.00211.01211.800.0016792.86338869.18
33812008.02.15 14:15close13610.00211.01211.800.0018443.02357312.20
33822008.02.15 14:15close13510.00211.01211.800.0017278.20374590.40
33832008.02.15 14:15close13410.00211.01211.800.0014172.01388762.41
33842008.02.15 14:15close13310.00211.01211.800.0014754.42403516.83
33852008.02.15 14:15modify13910.00211.01209.860.00
33862008.02.15 14:45buy14010.00210.630.000.00
33872008.02.15 14:45modify14010.00210.63209.470.00
33882008.02.18 03:58modify14010.00210.63210.640.00
33892008.02.18 04:00modify14010.00210.63210.660.00
33902008.02.18 04:06modify14010.00210.63210.670.00
33912008.02.18 04:06modify14010.00210.63210.680.00
33922008.02.18 04:06modify14010.00210.63210.690.00
33932008.02.18 04:08modify14010.00210.63210.710.00
33942008.02.18 04:11modify14010.00210.63210.720.00
33952008.02.18 04:12modify14010.00210.63210.730.00
33962008.02.18 05:51modify14010.00210.63210.760.00
33972008.02.18 05:51modify14010.00210.63210.770.00
33982008.02.18 05:51modify14010.00210.63210.790.00
33992008.02.18 05:51modify14010.00210.63210.810.00
34002008.02.18 06:00modify14010.00210.63210.820.00
34012008.02.18 06:00modify14010.00210.63210.830.00
34022008.02.18 06:02modify14010.00210.63210.840.00
34032008.02.18 06:04modify14010.00210.63210.850.00
34042008.02.18 06:06modify14010.00210.63210.860.00
34052008.02.18 06:06modify14010.00210.63210.870.00
34062008.02.18 06:06modify14010.00210.63210.880.00
34072008.02.18 06:07modify14010.00210.63210.900.00
34082008.02.18 06:08modify14010.00210.63210.910.00
34092008.02.18 06:12modify14010.00210.63210.940.00
34102008.02.18 06:18modify14010.00210.63210.960.00
34112008.02.18 06:18modify14010.00210.63210.980.00
34122008.02.18 06:19modify14010.00210.63210.990.00
34132008.02.18 06:20modify14010.00210.63211.000.00
34142008.02.18 06:20modify13910.00211.01211.040.00
34152008.02.18 06:20modify13910.00211.01211.050.00
34162008.02.18 06:20modify14010.00210.63211.050.00
34172008.02.18 06:50sell14110.00211.560.000.00
34182008.02.18 06:50close14010.00211.56211.050.009248.53412765.36
34192008.02.18 06:50close13910.00211.56211.050.005559.93418325.29
34202008.02.18 06:50modify14110.00211.56212.400.00
34212008.02.18 08:54modify14110.00211.56211.560.00
34222008.02.18 08:54modify14110.00211.56211.550.00
34232008.02.18 08:54modify14110.00211.56211.540.00
34242008.02.18 08:54modify14110.00211.56211.530.00
34252008.02.18 08:54modify14110.00211.56211.510.00
34262008.02.18 08:54modify14110.00211.56211.500.00
34272008.02.18 08:54modify14110.00211.56211.490.00
34282008.02.18 08:54modify14110.00211.56211.470.00
34292008.02.18 08:54modify14110.00211.56211.450.00
34302008.02.18 08:54modify14110.00211.56211.440.00
34312008.02.18 08:54modify14110.00211.56211.420.00
34322008.02.18 08:55modify14110.00211.56211.410.00
34332008.02.18 08:59modify14110.00211.56211.400.00
34342008.02.18 09:14buy14210.00210.720.000.00
34352008.02.18 09:14close14110.00210.72211.400.008150.60426475.89
34362008.02.18 09:14modify14210.00210.72209.810.00
34372008.02.18 09:44buy14310.00210.950.000.00
34382008.02.18 09:44modify14310.00210.95209.990.00
34392008.02.18 10:23modify14210.00210.72210.730.00
34402008.02.18 10:23modify14210.00210.72210.740.00
34412008.02.18 10:23modify14210.00210.72210.750.00
34422008.02.18 10:23modify14210.00210.72210.760.00
34432008.02.18 10:24modify14210.00210.72210.780.00
34442008.02.18 10:24modify14210.00210.72210.790.00
34452008.02.18 10:24modify14210.00210.72210.810.00
34462008.02.18 10:24modify14210.00210.72210.820.00
34472008.02.18 10:24modify14210.00210.72210.830.00
34482008.02.18 10:30modify14210.00210.72210.850.00
34492008.02.18 10:30modify14210.00210.72210.870.00
34502008.02.18 10:30modify14210.00210.72210.880.00
34512008.02.18 11:59s/l14210.00210.88210.880.001552.79428028.68
34522008.02.18 16:34sell14410.00211.230.000.00
34532008.02.18 16:34close14310.00211.23209.990.002717.66430746.34
34542008.02.18 16:34modify14410.00211.23212.470.00
34552008.02.18 22:05sell14510.00211.290.000.00
34562008.02.18 22:05modify14510.00211.29211.910.00
34572008.02.18 22:36sell14610.00211.360.000.00
34582008.02.18 22:36modify14610.00211.36211.980.00
34592008.02.19 02:16buy14710.00210.830.000.00
34602008.02.19 02:16close14610.00210.83211.980.004792.93435539.27
34612008.02.19 02:16close14510.00210.83211.910.004113.78439653.05
34622008.02.19 02:16close14410.00210.83212.470.003531.65443184.70
34632008.02.19 02:16modify14710.00210.83210.100.00
34642008.02.19 06:34s/l14710.00210.10210.100.00-7083.94436100.76
34652008.02.19 10:30buy14810.00209.790.000.00
34662008.02.19 10:30modify14810.00209.79209.280.00
34672008.02.19 11:18buy14910.00209.410.000.00
34682008.02.19 11:18modify14910.00209.41208.220.00
34692008.02.19 11:21s/l14810.00209.28209.280.00-4950.98431149.78
34702008.02.19 11:48buy15010.00208.980.000.00
34712008.02.19 11:48modify15010.00208.98207.780.00
34722008.02.19 14:14modify15010.00208.98208.980.00
34732008.02.19 14:14modify15010.00208.98209.000.00
34742008.02.19 14:14modify15010.00208.98209.010.00
34752008.02.19 14:15modify15010.00208.98209.020.00
34762008.02.19 14:17modify15010.00208.98209.030.00
34772008.02.19 14:17modify15010.00208.98209.040.00
34782008.02.19 14:17modify15010.00208.98209.050.00
34792008.02.19 14:17modify15010.00208.98209.060.00
34802008.02.19 14:18modify15010.00208.98209.070.00
34812008.02.19 14:18modify15010.00208.98209.080.00
34822008.02.19 14:20modify15010.00208.98209.090.00
34832008.02.19 14:20modify15010.00208.98209.100.00
34842008.02.19 14:21modify15010.00208.98209.110.00
34852008.02.19 14:21modify15010.00208.98209.120.00
34862008.02.19 14:21modify15010.00208.98209.130.00
34872008.02.19 14:21modify15010.00208.98209.140.00
34882008.02.19 14:21modify15010.00208.98209.150.00
34892008.02.19 14:23modify15010.00208.98209.160.00
34902008.02.19 14:23modify15010.00208.98209.170.00
34912008.02.19 14:24modify15010.00208.98209.180.00
34922008.02.19 14:24modify15010.00208.98209.190.00
34932008.02.19 14:24modify15010.00208.98209.200.00
34942008.02.19 14:25modify15010.00208.98209.210.00
34952008.02.19 14:30modify15010.00208.98209.220.00
34962008.02.19 14:36modify15010.00208.98209.240.00
34972008.02.19 14:36modify15010.00208.98209.250.00
34982008.02.19 14:36modify15010.00208.98209.270.00
34992008.02.19 14:36modify15010.00208.98209.280.00
35002008.02.19 14:36modify15010.00208.98209.290.00
35012008.02.19 14:36modify15010.00208.98209.300.00
35022008.02.19 14:36modify15010.00208.98209.320.00
35032008.02.19 14:36modify15010.00208.98209.330.00
35042008.02.19 14:37modify15010.00208.98209.340.00
35052008.02.19 14:37modify15010.00208.98209.350.00
35062008.02.19 15:20sell15110.00210.330.000.00
35072008.02.19 15:20close15010.00210.33209.350.0013110.62444260.40
35082008.02.19 15:20close14910.00210.33208.220.008934.64453195.04
35092008.02.19 15:20modify15110.00210.33211.920.00
35102008.02.20 04:10sell15210.00210.880.000.00
35112008.02.20 04:10modify15210.00210.88211.580.00
35122008.02.20 04:40sell15310.00210.600.000.00
35132008.02.20 04:40modify15310.00210.60211.310.00
35142008.02.20 06:27modify15210.00210.88210.870.00
35152008.02.20 06:28modify15210.00210.88210.850.00
35162008.02.20 06:28modify15210.00210.88210.840.00
35172008.02.20 06:28modify15210.00210.88210.830.00
35182008.02.20 06:28modify15210.00210.88210.820.00
35192008.02.20 06:28modify15210.00210.88210.800.00
35202008.02.20 06:30modify15210.00210.88210.790.00
35212008.02.20 06:41modify15210.00210.88210.760.00
35222008.02.20 06:42modify15210.00210.88210.750.00
35232008.02.20 06:47modify15210.00210.88210.740.00
35242008.02.20 06:47modify15210.00210.88210.730.00
35252008.02.20 06:47modify15210.00210.88210.720.00
35262008.02.20 06:48modify15210.00210.88210.710.00
35272008.02.20 06:52modify15210.00210.88210.700.00
35282008.02.20 06:52modify15210.00210.88210.680.00
35292008.02.20 06:52modify15210.00210.88210.650.00
35302008.02.20 06:57modify15210.00210.88210.640.00
35312008.02.20 06:57modify15210.00210.88210.620.00
35322008.02.20 06:58modify15210.00210.88210.610.00
35332008.02.20 06:59modify15210.00210.88210.600.00
35342008.02.20 06:59modify15210.00210.88210.570.00
35352008.02.20 06:59modify15310.00210.60210.570.00
35362008.02.20 07:00modify15210.00210.88210.470.00
35372008.02.20 07:00modify15310.00210.60210.470.00
35382008.02.20 07:01modify15210.00210.88210.460.00
35392008.02.20 07:01modify15310.00210.60210.460.00
35402008.02.20 08:23modify15210.00210.88210.440.00
35412008.02.20 08:23modify15210.00210.88210.420.00
35422008.02.20 08:24modify15210.00210.88210.410.00
35432008.02.20 08:24modify15310.00210.60210.410.00
35442008.02.20 08:24modify15210.00210.88210.400.00
35452008.02.20 08:24modify15310.00210.60210.400.00
35462008.02.20 08:24modify15210.00210.88210.390.00
35472008.02.20 08:24modify15210.00210.88210.370.00
35482008.02.20 08:24modify15310.00210.60210.370.00
35492008.02.20 08:24modify15210.00210.88210.350.00
35502008.02.20 08:24modify15110.00210.33210.330.00
35512008.02.20 08:24modify15110.00210.33210.320.00
35522008.02.20 08:24modify15110.00210.33210.310.00
35532008.02.20 08:24modify15110.00210.33210.290.00
35542008.02.20 08:24modify15110.00210.33210.270.00
35552008.02.20 08:25modify15210.00210.88210.330.00
35562008.02.20 08:25modify15210.00210.88210.320.00
35572008.02.20 08:25modify15310.00210.60210.320.00
35582008.02.20 08:55modify15210.00210.88210.310.00
35592008.02.20 08:55modify15210.00210.88210.300.00
35602008.02.20 09:00modify15310.00210.60210.310.00
35612008.02.20 09:00modify15210.00210.88210.290.00
35622008.02.20 09:01modify15210.00210.88210.280.00
35632008.02.20 09:02modify15110.00210.33210.260.00
35642008.02.20 09:03modify15110.00210.33210.240.00
35652008.02.20 09:03modify15110.00210.33210.220.00
35662008.02.20 09:03modify15110.00210.33210.200.00
35672008.02.20 09:03modify15210.00210.88210.200.00
35682008.02.20 09:03modify15310.00210.60210.200.00
35692008.02.20 09:03modify15110.00210.33210.190.00
35702008.02.20 09:10buy15410.00209.370.000.00
35712008.02.20 09:10close15310.00209.37210.200.0011941.74465136.78
35722008.02.20 09:10close15210.00209.37210.200.0014660.19479796.97
35732008.02.20 09:10close15110.00209.37210.190.008971.18488768.15
35742008.02.20 09:10modify15410.00209.37208.030.00
35752008.02.20 09:40buy15510.00209.650.000.00
35762008.02.20 09:40modify15510.00209.65208.300.00
35772008.02.20 14:02sell15610.00210.020.000.00
35782008.02.20 14:02close15510.00210.02208.300.003595.37492363.52
35792008.02.20 14:02close15410.00210.02208.030.006316.20498679.72
35802008.02.20 14:02modify15610.00210.02211.610.00
35812008.02.20 14:35sell15710.00209.850.000.00
35822008.02.20 14:35modify15710.00209.85211.440.00
35832008.02.20 16:10buy15810.00209.270.000.00
35842008.02.20 16:10close15710.00209.27211.440.005634.36504314.08
35852008.02.20 16:10close15610.00209.27211.610.007285.80511599.88
35862008.02.20 16:10modify15810.00209.27207.880.00
35872008.02.20 16:40buy15910.00209.450.000.00
35882008.02.20 16:40modify15910.00209.45208.060.00
35892008.02.20 18:17sell16010.00210.080.000.00
35902008.02.20 18:17close15910.00210.08208.060.006121.26517721.14
35912008.02.20 18:17close15810.00210.08207.880.007870.19525591.33
35922008.02.20 18:17modify16010.00210.08211.140.00
35932008.02.20 18:47sell16110.00210.060.000.00
35942008.02.20 18:47modify16110.00210.06211.220.00
35952008.02.21 03:45sell16210.00210.010.000.00
35962008.02.21 03:45modify16210.00210.01211.120.00
35972008.02.21 10:30s/l16210.00211.12211.120.00-10781.94514809.39
35982008.02.21 10:31s/l16010.00211.14211.140.00-11343.86503465.53
35992008.02.21 10:33s/l16110.00211.22211.220.00-12315.20491150.33
36002008.02.21 11:15sell16310.00211.240.000.00
36012008.02.21 11:15modify16310.00211.24212.050.00
36022008.02.21 11:45sell16410.00211.610.000.00
36032008.02.21 11:45modify16410.00211.61212.430.00
36042008.02.21 12:15sell16510.00211.720.000.00
36052008.02.21 12:15modify16510.00211.72212.800.00
36062008.02.21 12:50sell16610.00211.800.000.00
36072008.02.21 12:50modify16610.00211.80212.870.00
36082008.02.21 16:00buy16710.00211.190.000.00
36092008.02.21 16:00close16610.00211.19212.870.005924.63497074.96
36102008.02.21 16:00close16510.00211.19212.800.005147.63502222.59
36112008.02.21 16:00close16410.00211.19212.430.004079.25506301.84
36122008.02.21 16:00close16310.00211.19212.050.00485.62506787.46
36132008.02.21 16:00modify16710.00211.19209.090.00
36142008.02.21 16:30buy16810.00210.860.000.00
36152008.02.21 16:30modify16810.00210.86208.750.00
36162008.02.22 00:40sell16910.00210.870.000.00
36172008.02.22 00:40close16810.00210.87208.750.00318.32507105.78
36182008.02.22 00:40close16710.00210.87209.090.00-2887.74504218.04
36192008.02.22 00:40modify16910.00210.87212.530.00
36202008.02.22 01:10sell17010.00210.940.000.00
36212008.02.22 01:10modify17010.00210.94212.330.00
36222008.02.22 01:41sell17110.00211.110.000.00
36232008.02.22 01:41modify17110.00211.11212.530.00
36242008.02.22 03:25sell17210.00211.120.000.00
36252008.02.22 03:25modify17210.00211.12212.100.00
36262008.02.22 03:55sell17310.00211.100.000.00
36272008.02.22 03:55modify17310.00211.10212.090.00
36282008.02.22 11:00modify17210.00211.12211.110.00
36292008.02.22 11:00modify17110.00211.11211.100.00
36302008.02.22 11:00modify17210.00211.12211.100.00
36312008.02.22 12:00modify17110.00211.11211.060.00
36322008.02.22 12:00modify17210.00211.12211.060.00
36332008.02.22 12:00modify17310.00211.10211.060.00
36342008.02.22 12:00modify17110.00211.11211.040.00
36352008.02.22 12:00modify17110.00211.11211.030.00
36362008.02.22 12:00modify17210.00211.12211.030.00
36372008.02.22 12:00modify17110.00211.11211.020.00
36382008.02.22 12:00modify17110.00211.11211.000.00
36392008.02.22 12:00modify17210.00211.12211.000.00
36402008.02.22 12:00modify17310.00211.10211.000.00
36412008.02.22 12:03modify17110.00211.11210.990.00
36422008.02.22 12:03modify17210.00211.12210.990.00
36432008.02.22 12:03modify17310.00211.10210.990.00
36442008.02.22 12:03modify17110.00211.11210.980.00
36452008.02.22 12:03modify17210.00211.12210.980.00
36462008.02.22 12:03modify17310.00211.10210.980.00
36472008.02.22 12:03modify17110.00211.11210.970.00
36482008.02.22 12:03modify17110.00211.11210.960.00
36492008.02.22 12:03modify17110.00211.11210.950.00
36502008.02.22 12:03modify17210.00211.12210.950.00
36512008.02.22 12:03modify17310.00211.10210.950.00
36522008.02.22 12:04modify17110.00211.11210.940.00
36532008.02.22 12:04modify17010.00210.94210.910.00
36542008.02.22 12:04modify17010.00210.94210.890.00
36552008.02.22 12:04modify17110.00211.11210.890.00
36562008.02.22 12:04modify17210.00211.12210.890.00
36572008.02.22 12:04modify17310.00211.10210.890.00
36582008.02.22 12:04modify17010.00210.94210.880.00
36592008.02.22 12:04modify17010.00210.94210.870.00
36602008.02.22 12:04modify16910.00210.87210.850.00
36612008.02.22 12:04modify17010.00210.94210.850.00
36622008.02.22 12:04modify17110.00211.11210.850.00
36632008.02.22 12:04modify17210.00211.12210.850.00
36642008.02.22 12:04modify16910.00210.87210.840.00
36652008.02.22 12:04modify16910.00210.87210.820.00
36662008.02.22 12:04modify16910.00210.87210.800.00
36672008.02.22 12:04modify16910.00210.87210.780.00
36682008.02.22 12:04modify17010.00210.94210.780.00
36692008.02.22 12:04modify17110.00211.11210.780.00
36702008.02.22 12:04modify17210.00211.12210.780.00
36712008.02.22 12:04modify17310.00211.10210.780.00
36722008.02.22 14:40s/l16910.00210.78210.780.00873.70505091.74
36732008.02.22 14:40s/l17010.00210.78210.780.001553.24506644.98
36742008.02.22 14:40s/l17110.00210.78210.780.003203.57509848.55
36752008.02.22 14:40s/l17210.00210.78210.780.003300.65513149.20
36762008.02.22 14:40s/l17310.00210.78210.780.003106.49516255.69
36772008.02.22 21:30sell17410.00210.880.000.00
36782008.02.22 21:30modify17410.00210.88211.960.00
36792008.02.25 00:03sell17510.00211.260.000.00
36802008.02.25 00:03modify17510.00211.26212.420.00
36812008.02.25 00:33sell17610.00211.240.000.00
36822008.02.25 00:33modify17610.00211.24212.420.00
36832008.02.25 08:29modify17510.00211.26211.240.00
36842008.02.25 08:29modify17510.00211.26211.230.00
36852008.02.25 08:29modify17510.00211.26211.220.00
36862008.02.25 08:29modify17510.00211.26211.200.00
36872008.02.25 08:29modify17610.00211.24211.200.00
36882008.02.25 10:06s/l17510.00211.20211.200.00582.36516838.05
36892008.02.25 10:06s/l17610.00211.20211.200.00388.24517226.29
36902008.02.25 10:20sell17710.00211.240.000.00
36912008.02.25 10:20modify17710.00211.24211.790.00
36922008.02.25 10:44s/l17710.00211.79211.790.00-5338.25511888.04
36932008.02.25 10:50sell17810.00211.800.000.00
36942008.02.25 10:50modify17810.00211.80212.360.00
36952008.02.25 12:00sell17910.00211.880.000.00
36962008.02.25 12:00modify17910.00211.88212.390.00
36972008.02.25 12:00s/l17410.00211.96211.960.00-10830.57501057.47
36982008.02.25 12:31sell18010.00211.910.000.00
36992008.02.25 12:31modify18010.00211.91212.420.00
37002008.02.25 15:17sell18110.00212.090.000.00
37012008.02.25 15:17modify18110.00212.09213.660.00
37022008.02.25 15:47sell18210.00212.020.000.00
37032008.02.25 15:47modify18210.00212.02213.620.00
37042008.02.25 16:17s/l17810.00212.36212.360.00-5435.31495622.16
37052008.02.25 16:17s/l17910.00212.39212.390.00-4950.02490672.14
37062008.02.25 16:17sell18310.00212.340.000.00
37072008.02.25 16:17modify18310.00212.34213.910.00
37082008.02.25 16:18s/l18010.00212.42212.420.00-4950.01485722.13
37092008.02.25 16:47sell18410.00212.360.000.00
37102008.02.25 16:47modify18410.00212.36213.930.00
37112008.02.25 19:08sell18510.00212.740.000.00
37122008.02.25 19:08modify18510.00212.74214.020.00
37132008.02.25 19:38sell18610.00212.360.000.00
37142008.02.25 19:38modify18610.00212.36213.690.00
37152008.02.25 20:26sell18710.00212.770.000.00
37162008.02.25 20:26modify18710.00212.77213.470.00
37172008.02.25 20:56sell18810.00212.550.000.00
37182008.02.25 20:56modify18810.00212.55213.280.00
37192008.02.26 04:01modify18710.00212.77212.760.00
37202008.02.26 04:23modify18710.00212.77212.750.00
37212008.02.26 04:23modify18510.00212.74212.730.00
37222008.02.26 04:24modify18510.00212.74212.720.00
37232008.02.26 04:24modify18710.00212.77212.720.00
37242008.02.26 04:26modify18510.00212.74212.710.00
37252008.02.26 04:26modify18510.00212.74212.690.00
37262008.02.26 04:26modify18710.00212.77212.690.00
37272008.02.26 04:39modify18510.00212.74212.680.00
37282008.02.26 04:39modify18510.00212.74212.660.00
37292008.02.26 04:39modify18710.00212.77212.660.00
37302008.02.26 04:39modify18510.00212.74212.640.00
37312008.02.26 04:39modify18710.00212.77212.640.00
37322008.02.26 04:39modify18510.00212.74212.620.00
37332008.02.26 04:40modify18510.00212.74212.610.00
37342008.02.26 04:40modify18510.00212.74212.600.00
37352008.02.26 04:40modify18510.00212.74212.580.00
37362008.02.26 04:40modify18710.00212.77212.580.00
37372008.02.26 04:40modify18510.00212.74212.570.00
37382008.02.26 04:40modify18710.00212.77212.570.00
37392008.02.26 04:40modify18510.00212.74212.560.00
37402008.02.26 04:40modify18510.00212.74212.540.00
37412008.02.26 04:41modify18710.00212.77212.540.00
37422008.02.26 04:41modify18810.00212.55212.540.00
37432008.02.26 04:41modify18510.00212.74212.520.00
37442008.02.26 04:41modify18510.00212.74212.490.00
37452008.02.26 04:41modify18710.00212.77212.490.00
37462008.02.26 04:42modify18810.00212.55212.490.00
37472008.02.26 04:43modify18510.00212.74212.470.00
37482008.02.26 04:43modify18710.00212.77212.470.00
37492008.02.26 04:43modify18510.00212.74212.430.00
37502008.02.26 04:43modify18710.00212.77212.430.00
37512008.02.26 04:43modify18510.00212.74212.390.00
37522008.02.26 04:43modify18710.00212.77212.390.00
37532008.02.26 04:43modify18810.00212.55212.390.00
37542008.02.26 06:52modify18410.00212.36212.350.00
37552008.02.26 06:52modify18310.00212.34212.330.00
37562008.02.26 06:52modify18310.00212.34212.290.00
37572008.02.26 06:52modify18310.00212.34212.260.00
37582008.02.26 06:52modify18310.00212.34212.210.00
37592008.02.26 06:55modify18410.00212.36212.320.00
37602008.02.26 06:55modify18410.00212.36212.310.00
37612008.02.26 06:55modify18410.00212.36212.290.00
37622008.02.26 07:29modify18510.00212.74212.380.00
37632008.02.26 07:29modify18710.00212.77212.380.00
37642008.02.26 07:29modify18810.00212.55212.380.00
37652008.02.26 07:39s/l18310.00212.21212.210.00912.82486634.95
37662008.02.26 07:45s/l18410.00212.29212.290.00330.34486965.29
37672008.02.26 07:48s/l18510.00212.38212.380.003145.60490110.89
37682008.02.26 07:48s/l18710.00212.38212.380.003436.84493547.73
37692008.02.26 07:48s/l18810.00212.38212.380.001301.12494848.85
37702008.02.26 08:40sell18910.00212.400.000.00
37712008.02.26 08:40modify18910.00212.40212.910.00
37722008.02.26 11:22sell19010.00212.680.000.00
37732008.02.26 11:22modify19010.00212.68213.390.00
37742008.02.26 11:52sell19110.00212.730.000.00
37752008.02.26 11:52modify19110.00212.73213.440.00
37762008.02.26 12:22s/l18910.00212.91212.910.00-4950.49489898.36
37772008.02.26 12:22sell19210.00212.830.000.00
37782008.02.26 12:22modify19210.00212.83213.420.00
37792008.02.26 12:52sell19310.00212.520.000.00
37802008.02.26 12:52modify19310.00212.52213.190.00
37812008.02.26 13:23sell19410.00212.820.000.00
37822008.02.26 13:23modify19410.00212.82213.830.00
37832008.02.26 13:53sell19510.00212.830.000.00
37842008.02.26 13:53modify19510.00212.83213.810.00
37852008.02.26 16:10buy19610.00212.410.000.00
37862008.02.26 16:10close19510.00212.41213.810.004076.49493974.85
37872008.02.26 16:10close19410.00212.41213.830.003979.43497954.28
37882008.02.26 16:10close19310.00212.41213.190.001067.65499021.93
37892008.02.26 16:10close19210.00212.41213.420.004076.49503098.42
37902008.02.26 16:10close19110.00212.41213.440.003105.90506204.32
37912008.02.26 16:10close19010.00212.41213.390.002620.60508824.92
37922008.02.26 16:10close18610.00212.41213.690.00-834.49507990.43
37932008.02.26 16:10close18210.00212.41213.620.00-4134.50503855.93
37942008.02.26 16:10close18110.00212.41213.660.00-3455.09500400.84
37952008.02.26 16:10modify19610.00212.41211.360.00
37962008.02.26 16:40buy19710.00212.340.000.00
37972008.02.26 16:40modify19710.00212.34211.290.00
37982008.02.26 18:21sell19810.00213.080.000.00
37992008.02.26 18:21close19710.00213.08211.290.007183.77507584.61
38002008.02.26 18:21close19610.00213.08211.360.006504.23514088.84
38012008.02.26 18:21modify19810.00213.08214.100.00
38022008.02.26 18:51sell19910.00212.930.000.00
38032008.02.26 18:51modify19910.00212.93214.030.00
38042008.02.26 19:21sell20010.00213.090.000.00
38052008.02.26 19:21modify20010.00213.09214.090.00
38062008.02.26 19:51sell20110.00212.930.000.00
38072008.02.26 19:51modify20110.00212.93213.880.00
38082008.02.26 22:53sell20210.00213.210.000.00
38092008.02.26 22:53modify20210.00213.21214.330.00
38102008.02.26 23:23sell20310.00213.180.000.00
38112008.02.26 23:23modify20310.00213.18214.630.00
38122008.02.26 23:53sell20410.00213.250.000.00
38132008.02.26 23:53modify20410.00213.25214.690.00
38142008.02.27 00:23sell20510.00213.450.000.00
38152008.02.27 00:23modify20510.00213.45214.750.00
38162008.02.27 00:54sell20610.00213.240.000.00
38172008.02.27 00:54modify20610.00213.24214.610.00
38182008.02.27 03:00modify20510.00213.45213.440.00
38192008.02.27 03:05modify20510.00213.45213.430.00
38202008.02.27 03:09modify20510.00213.45213.420.00
38212008.02.27 03:09modify20510.00213.45213.400.00
38222008.02.27 03:09modify20510.00213.45213.390.00
38232008.02.27 03:09modify20510.00213.45213.370.00
38242008.02.27 03:12modify20510.00213.45213.360.00
38252008.02.27 03:12modify20510.00213.45213.350.00
38262008.02.27 03:12modify20510.00213.45213.340.00
38272008.02.27 03:13modify20510.00213.45213.330.00
38282008.02.27 03:19modify20510.00213.45213.320.00
38292008.02.27 03:19modify20510.00213.45213.300.00
38302008.02.27 03:19modify20510.00213.45213.290.00
38312008.02.27 03:19modify20510.00213.45213.270.00
38322008.02.27 03:26modify20410.00213.25213.240.00
38332008.02.27 03:26modify20510.00213.45213.240.00
38342008.02.27 03:26modify20410.00213.25213.230.00
38352008.02.27 03:26modify20510.00213.45213.230.00
38362008.02.27 03:26modify20610.00213.24213.230.00
38372008.02.27 03:30modify20410.00213.25213.220.00
38382008.02.27 03:30modify20510.00213.45213.220.00
38392008.02.27 03:30modify20610.00213.24213.220.00
38402008.02.27 03:39modify20410.00213.25213.210.00
38412008.02.27 03:40modify20210.00213.21213.200.00
38422008.02.27 03:40modify20410.00213.25213.200.00
38432008.02.27 03:40modify20510.00213.45213.200.00
38442008.02.27 03:40modify20210.00213.21213.190.00
38452008.02.27 03:40modify20410.00213.25213.190.00
38462008.02.27 03:40modify20510.00213.45213.190.00
38472008.02.27 03:40modify20610.00213.24213.190.00
38482008.02.27 03:41modify20210.00213.21213.180.00
38492008.02.27 03:41modify20210.00213.21213.170.00
38502008.02.27 03:41modify20210.00213.21213.160.00
38512008.02.27 03:41modify20310.00213.18213.160.00
38522008.02.27 03:41modify20410.00213.25213.160.00
38532008.02.27 03:41modify20210.00213.21213.150.00
38542008.02.27 03:41modify20310.00213.18213.150.00
38552008.02.27 03:41modify20410.00213.25213.150.00
38562008.02.27 03:41modify20210.00213.21213.140.00
38572008.02.27 03:41modify20210.00213.21213.130.00
38582008.02.27 03:41modify20310.00213.18213.130.00
38592008.02.27 03:41modify20410.00213.25213.130.00
38602008.02.27 03:41modify20510.00213.45213.130.00
38612008.02.27 03:41modify20610.00213.24213.130.00
38622008.02.27 03:42modify20210.00213.21213.120.00
38632008.02.27 03:42modify20310.00213.18213.120.00
38642008.02.27 03:42modify20410.00213.25213.120.00
38652008.02.27 03:42modify20510.00213.45213.120.00
38662008.02.27 03:42modify20610.00213.24213.120.00
38672008.02.27 07:55buy20710.00212.650.000.00
38682008.02.27 07:55close20610.00212.65213.120.005725.93519814.77
38692008.02.27 07:55close20510.00212.65213.120.007763.97527578.74
38702008.02.27 07:55close20410.00212.65213.120.005473.78533052.52
38712008.02.27 07:55close20310.00212.65213.120.004794.43537846.95
38722008.02.27 07:55close20210.00212.65213.120.005085.58542932.53
38732008.02.27 07:55close20110.00212.65213.880.002368.19545300.72
38742008.02.27 07:55close20010.00212.65214.090.003920.98549221.70
38752008.02.27 07:55close19910.00212.65214.030.002368.19551589.89
38762008.02.27 07:55close19810.00212.65214.100.003823.93555413.82
38772008.02.27 07:55modify20710.00212.65211.820.00
38782008.02.27 09:41buy20810.00212.530.000.00
38792008.02.27 09:41modify20810.00212.53211.350.00
38802008.02.27 10:04s/l20710.00211.82211.820.00-8056.69547357.13
38812008.02.27 10:11buy20910.00211.560.000.00
38822008.02.27 10:11modify20910.00211.56210.380.00
38832008.02.27 10:41buy21010.00211.640.000.00
38842008.02.27 10:41modify21010.00211.64210.530.00
38852008.02.27 11:46s/l20810.00211.35211.350.00-11455.20535901.93
38862008.02.27 15:55buy21110.00211.160.000.00
38872008.02.27 15:55modify21110.00211.16208.980.00
38882008.02.27 16:46sell21210.00211.810.000.00
38892008.02.27 16:46close21110.00211.81208.980.006310.07542212.00
38902008.02.27 16:46close21010.00211.81210.530.001650.33543862.33
38912008.02.27 16:46close20910.00211.81210.380.002426.95546289.28
38922008.02.27 16:46modify21210.00211.81213.980.00
38932008.02.27 17:16sell21310.00211.790.000.00
38942008.02.27 17:16modify21310.00211.79214.340.00
38952008.02.27 17:46sell21410.00211.870.000.00
38962008.02.27 17:46modify21410.00211.87214.350.00
38972008.02.27 20:38modify21410.00211.87211.860.00
38982008.02.27 20:38modify21410.00211.87211.850.00
38992008.02.27 20:38modify21410.00211.87211.830.00
39002008.02.27 20:39modify21410.00211.87211.820.00
39012008.02.27 20:39modify21210.00211.81211.800.00
39022008.02.27 20:39modify21410.00211.87211.800.00
39032008.02.28 02:45buy21510.00210.990.000.00
39042008.02.28 02:45close21410.00210.99211.800.007487.80553777.08
39052008.02.28 02:45close21310.00210.99214.340.006711.85560488.93
39062008.02.28 02:45close21210.00210.99211.800.006905.84567394.77
39072008.02.28 02:45modify21510.00210.99209.360.00
39082008.02.28 08:10buy21610.00210.680.000.00
39092008.02.28 08:10modify21610.00210.68210.010.00
39102008.02.28 08:40buy21710.00210.560.000.00
39112008.02.28 08:40modify21710.00210.56209.890.00
39122008.02.28 09:49modify21710.00210.56210.580.00
39132008.02.28 09:49sell21810.00211.130.000.00
39142008.02.28 09:49close21710.00211.13210.580.005530.76572925.53
39152008.02.28 09:49close21610.00211.13210.010.004366.39577291.92
39162008.02.28 09:49close21510.00211.13209.360.001358.43578650.35
39172008.02.28 09:49modify21810.00211.13211.730.00
39182008.02.28 12:50modify21810.00211.13211.120.00
39192008.02.28 12:50modify21810.00211.13211.110.00
39202008.02.28 13:28s/l21810.00211.11211.110.00193.95578844.30
39212008.02.28 15:50buy21910.00210.500.000.00
39222008.02.28 15:50modify21910.00210.50209.160.00
39232008.02.28 23:38s/l21910.00209.16209.160.00-12999.61565844.69
39242008.02.29 09:30buy22010.00207.610.000.00
39252008.02.29 09:30modify22010.00207.61205.790.00
39262008.02.29 10:09buy22110.00207.300.000.00
39272008.02.29 10:09modify22110.00207.30206.210.00
39282008.02.29 12:04s/l22110.00206.21206.210.00-10565.09555279.60
39292008.02.29 12:15buy22210.00206.140.000.00
39302008.02.29 12:15modify22210.00206.14205.410.00
39312008.02.29 12:32modify22210.00206.14206.140.00
39322008.02.29 12:32modify22210.00206.14206.150.00
39332008.03.03 00:00s/l22010.00205.79205.790.00-17419.63537859.97
39342008.03.03 00:00s/l22210.00206.15206.150.00318.09538178.06
39352008.03.03 06:10sell22310.00205.010.000.00
39362008.03.03 06:10modify22310.00205.01207.760.00
39372008.03.03 06:40sell22410.00204.860.000.00
39382008.03.03 06:40modify22410.00204.86207.610.00
39392008.03.03 09:00modify22310.00205.01204.380.00
39402008.03.03 09:00modify22410.00204.86204.380.00
39412008.03.03 09:00modify22310.00205.01204.370.00
39422008.03.03 09:00modify22310.00205.01204.360.00
39432008.03.03 09:00modify22310.00205.01204.350.00
39442008.03.03 09:00modify22310.00205.01204.340.00
39452008.03.03 09:00modify22410.00204.86204.340.00
39462008.03.03 09:00modify22310.00205.01204.330.00
39472008.03.03 09:00modify22310.00205.01204.320.00
39482008.03.03 09:00modify22310.00205.01204.300.00
39492008.03.03 09:40buy22510.00204.020.000.00
39502008.03.03 09:40close22410.00204.02204.340.008140.32546318.38
39512008.03.03 09:40close22310.00204.02204.300.009593.95555912.33
39522008.03.03 09:40modify22510.00204.02203.020.00
39532008.03.03 10:36modify22510.00204.02204.020.00
39542008.03.03 10:36modify22510.00204.02204.030.00
39552008.03.03 10:36modify22510.00204.02204.050.00
39562008.03.03 10:36modify22510.00204.02204.080.00
39572008.03.03 10:36modify22510.00204.02204.090.00
39582008.03.03 10:36modify22510.00204.02204.110.00
39592008.03.03 10:36modify22510.00204.02204.140.00
39602008.03.03 10:45modify22510.00204.02204.150.00
39612008.03.03 10:46modify22510.00204.02204.160.00
39622008.03.03 10:46modify22510.00204.02204.180.00
39632008.03.03 10:46modify22510.00204.02204.190.00
39642008.03.03 10:53modify22510.00204.02204.200.00
39652008.03.03 10:54modify22510.00204.02204.210.00
39662008.03.03 10:55modify22510.00204.02204.220.00
39672008.03.03 10:55modify22510.00204.02204.230.00
39682008.03.03 10:55modify22510.00204.02204.250.00
39692008.03.03 10:55modify22510.00204.02204.260.00
39702008.03.03 11:06modify22510.00204.02204.280.00
39712008.03.03 11:06modify22510.00204.02204.300.00
39722008.03.03 11:06modify22510.00204.02204.330.00
39732008.03.03 11:06modify22510.00204.02204.340.00
39742008.03.03 11:06modify22510.00204.02204.370.00
39752008.03.03 11:25s/l22510.00204.37204.370.003392.46559304.79
39762008.03.03 16:30sell22610.00205.460.000.00
39772008.03.03 16:30modify22610.00205.46207.230.00
39782008.03.04 00:51sell22710.00205.400.000.00
39792008.03.04 00:51modify22710.00205.40206.970.00
39802008.03.04 07:38sell22810.00205.480.000.00
39812008.03.04 07:38modify22810.00205.48206.340.00
39822008.03.04 10:46modify22810.00205.48205.470.00
39832008.03.04 10:46modify22610.00205.46205.460.00
39842008.03.04 10:46modify22610.00205.46205.450.00
39852008.03.04 10:46modify22610.00205.46205.440.00
39862008.03.04 10:46modify22610.00205.46205.420.00
39872008.03.04 10:46modify22610.00205.46205.410.00
39882008.03.04 10:46modify22610.00205.46205.400.00
39892008.03.04 10:46modify22610.00205.46205.380.00
39902008.03.04 10:46modify22610.00205.46205.370.00
39912008.03.04 10:47modify22610.00205.46205.360.00
39922008.03.04 10:47modify22610.00205.46205.340.00
39932008.03.04 10:47modify22610.00205.46205.330.00
39942008.03.04 10:47modify22610.00205.46205.310.00
39952008.03.04 10:47modify22610.00205.46205.290.00
39962008.03.04 10:47modify22610.00205.46205.270.00
39972008.03.04 10:47modify22610.00205.46205.260.00
39982008.03.04 10:47modify22610.00205.46205.240.00
39992008.03.04 10:47modify22610.00205.46205.230.00
40002008.03.04 10:47modify22610.00205.46205.210.00
40012008.03.04 10:47modify22610.00205.46205.200.00
40022008.03.04 10:47modify22710.00205.40205.200.00
40032008.03.04 10:47modify22810.00205.48205.200.00
40042008.03.04 10:47modify22610.00205.46205.180.00
40052008.03.04 10:47modify22610.00205.46205.160.00
40062008.03.04 10:47modify22610.00205.46205.130.00
40072008.03.04 10:47modify22610.00205.46205.110.00
40082008.03.04 10:47modify22610.00205.46205.090.00
40092008.03.04 11:03s/l22610.00205.09205.090.003238.16562542.95
40102008.03.04 11:07s/l22710.00205.20205.200.001939.11564482.06
40112008.03.04 11:07s/l22810.00205.20205.200.002714.75567196.81
40122008.03.04 21:07sell22910.00205.110.000.00
40132008.03.04 21:07modify22910.00205.11206.270.00
40142008.03.04 21:37sell23010.00205.210.000.00
40152008.03.04 21:37modify23010.00205.21206.530.00
40162008.03.04 23:30sell23110.00205.460.000.00
40172008.03.04 23:30modify23110.00205.46207.050.00
40182008.03.05 08:24modify23110.00205.46205.450.00
40192008.03.05 08:24modify23110.00205.46205.440.00
40202008.03.05 08:24modify23110.00205.46205.430.00
40212008.03.05 08:24modify23110.00205.46205.420.00
40222008.03.05 08:25modify23110.00205.46205.370.00
40232008.03.05 08:25modify23110.00205.46205.360.00
40242008.03.05 08:25modify23110.00205.46205.350.00
40252008.03.05 08:42modify23110.00205.46205.340.00
40262008.03.05 08:42modify23110.00205.46205.330.00
40272008.03.05 08:42modify23110.00205.46205.310.00
40282008.03.05 08:42modify23110.00205.46205.280.00
40292008.03.05 08:46modify23110.00205.46205.270.00
40302008.03.05 08:46modify23110.00205.46205.260.00
40312008.03.05 08:46modify23110.00205.46205.250.00
40322008.03.05 08:46modify23110.00205.46205.240.00
40332008.03.05 08:46modify23110.00205.46205.230.00
40342008.03.05 08:49modify23110.00205.46205.220.00
40352008.03.05 08:49modify23110.00205.46205.210.00
40362008.03.05 08:49modify23010.00205.21205.200.00
40372008.03.05 08:49modify23110.00205.46205.200.00
40382008.03.05 08:49modify23010.00205.21205.190.00
40392008.03.05 08:49modify23010.00205.21205.170.00
40402008.03.05 08:49modify23010.00205.21205.160.00
40412008.03.05 08:49modify23110.00205.46205.160.00
40422008.03.05 09:07modify23010.00205.21205.150.00
40432008.03.05 09:07modify23010.00205.21205.140.00
40442008.03.05 09:07modify23110.00205.46205.140.00
40452008.03.05 09:40modify22910.00205.11205.110.00
40462008.03.05 09:44modify22910.00205.11205.100.00
40472008.03.05 09:44modify23010.00205.21205.100.00
40482008.03.05 09:44modify23110.00205.46205.100.00
40492008.03.05 09:44modify22910.00205.11205.090.00
40502008.03.05 09:44modify22910.00205.11205.080.00
40512008.03.05 09:44modify22910.00205.11205.070.00
40522008.03.05 09:44modify23010.00205.21205.070.00
40532008.03.05 09:44modify23110.00205.46205.070.00
40542008.03.05 09:54modify22910.00205.11205.060.00
40552008.03.05 09:54modify23010.00205.21205.060.00
40562008.03.05 09:54modify23110.00205.46205.060.00
40572008.03.05 09:54modify22910.00205.11205.040.00
40582008.03.05 09:54modify22910.00205.11205.030.00
40592008.03.05 09:55modify22910.00205.11205.000.00
40602008.03.05 09:55modify22910.00205.11204.990.00
40612008.03.05 09:55modify23010.00205.21204.990.00
40622008.03.05 09:55modify23110.00205.46204.990.00
40632008.03.05 09:56modify22910.00205.11204.980.00
40642008.03.05 09:56modify22910.00205.11204.970.00
40652008.03.05 09:56modify23010.00205.21204.970.00
40662008.03.05 09:56modify23110.00205.46204.970.00
40672008.03.05 09:56modify22910.00205.11204.960.00
40682008.03.05 09:56modify23010.00205.21204.960.00
40692008.03.05 09:56modify23110.00205.46204.960.00
40702008.03.05 09:56modify22910.00205.11204.950.00
40712008.03.05 09:56modify22910.00205.11204.940.00
40722008.03.05 09:56modify23010.00205.21204.940.00
40732008.03.05 09:56modify23110.00205.46204.940.00
40742008.03.05 10:05modify22910.00205.11204.930.00
40752008.03.05 10:05modify23010.00205.21204.930.00
40762008.03.05 10:05modify23110.00205.46204.930.00
40772008.03.05 10:05modify22910.00205.11204.920.00
40782008.03.05 10:05modify22910.00205.11204.910.00
40792008.03.05 10:06modify23010.00205.21204.910.00
40802008.03.05 10:06modify23110.00205.46204.910.00
40812008.03.05 10:06modify22910.00205.11204.900.00
40822008.03.05 10:06modify22910.00205.11204.880.00
40832008.03.05 10:06modify23010.00205.21204.880.00
40842008.03.05 10:06modify23110.00205.46204.880.00
40852008.03.05 10:08modify22910.00205.11204.870.00
40862008.03.05 10:08modify22910.00205.11204.860.00
40872008.03.05 10:08modify23010.00205.21204.860.00
40882008.03.05 10:08modify23110.00205.46204.860.00
40892008.03.05 10:08modify22910.00205.11204.850.00
40902008.03.05 10:08modify22910.00205.11204.840.00
40912008.03.05 10:08modify22910.00205.11204.830.00
40922008.03.05 10:09modify23010.00205.21204.830.00
40932008.03.05 10:09modify23110.00205.46204.830.00
40942008.03.05 10:09modify22910.00205.11204.820.00
40952008.03.05 10:09modify23010.00205.21204.820.00
40962008.03.05 10:09modify23110.00205.46204.820.00
40972008.03.05 10:09modify22910.00205.11204.810.00
40982008.03.05 10:09modify23010.00205.21204.810.00
40992008.03.05 10:09modify23110.00205.46204.810.00
41002008.03.05 10:09modify22910.00205.11204.800.00
41012008.03.05 10:09modify22910.00205.11204.790.00
41022008.03.05 10:09modify22910.00205.11204.780.00
41032008.03.05 10:09modify23010.00205.21204.780.00
41042008.03.05 10:09modify23110.00205.46204.780.00
41052008.03.05 10:30s/l22910.00204.78204.780.002848.16570044.97
41062008.03.05 10:30s/l23010.00204.78204.780.003817.06573862.03
41072008.03.05 10:30s/l23110.00204.78204.780.006239.31580101.34
41082008.03.05 10:45buy23210.00205.250.000.00
41092008.03.05 10:45modify23210.00205.25204.740.00
41102008.03.05 14:20s/l23210.00204.74204.740.00-4944.26575157.08
41112008.03.05 17:16sell23310.00207.110.000.00
41122008.03.05 17:16modify23310.00207.11208.320.00
41132008.03.05 17:46sell23410.00207.550.000.00
41142008.03.05 17:46modify23410.00207.55208.830.00
41152008.03.05 19:36modify23410.00207.55207.530.00
41162008.03.05 19:36modify23410.00207.55207.520.00
41172008.03.05 19:36modify23410.00207.55207.500.00
41182008.03.05 19:36modify23410.00207.55207.480.00
41192008.03.05 19:36modify23410.00207.55207.470.00
41202008.03.05 19:37modify23410.00207.55207.460.00
41212008.03.05 19:37modify23410.00207.55207.440.00
41222008.03.05 19:37modify23410.00207.55207.430.00
41232008.03.05 19:37modify23410.00207.55207.420.00
41242008.03.05 19:37modify23410.00207.55207.410.00
41252008.03.05 22:20s/l23410.00207.41207.410.001356.72576513.80
41262008.03.06 01:40buy23510.00206.790.000.00
41272008.03.06 01:40close23310.00206.79208.320.002053.48578567.28
41282008.03.06 01:40modify23510.00206.79203.920.00
41292008.03.06 02:10buy23610.00206.640.000.00
41302008.03.06 02:10modify23610.00206.64204.980.00
41312008.03.06 02:40buy23710.00206.650.000.00
41322008.03.06 02:40modify23710.00206.65205.000.00
41332008.03.06 03:10buy23810.00206.640.000.00
41342008.03.06 03:10modify23810.00206.64205.030.00
41352008.03.06 08:17buy23910.00206.480.000.00
41362008.03.06 08:17modify23910.00206.48205.600.00
41372008.03.06 08:47buy24010.00206.590.000.00
41382008.03.06 08:47modify24010.00206.59205.710.00
41392008.03.06 11:10buy24110.00206.280.000.00
41402008.03.06 11:10modify24110.00206.28205.590.00
41412008.03.06 11:40buy24210.00206.380.000.00
41422008.03.06 11:40modify24210.00206.38205.690.00
41432008.03.06 13:43modify24110.00206.28206.290.00
41442008.03.06 13:50sell24310.00206.880.000.00
41452008.03.06 13:50close24210.00206.88205.690.004848.25583415.53
41462008.03.06 13:50close24110.00206.88206.290.005817.90589233.43
41472008.03.06 13:50close24010.00206.88205.710.002811.99592045.42
41482008.03.06 13:50close23910.00206.88205.600.003878.60595924.02
41492008.03.06 13:50close23810.00206.88205.030.002327.16598251.18
41502008.03.06 13:50close23710.00206.88205.000.002230.20600481.38
41512008.03.06 13:50close23610.00206.88204.980.002327.16602808.54
41522008.03.06 13:50close23510.00206.88203.920.00872.69603681.23
41532008.03.06 13:50modify24310.00206.88207.750.00
41542008.03.06 14:20sell24410.00207.250.000.00
41552008.03.06 14:20modify24410.00207.25208.090.00
41562008.03.06 21:16buy24510.00206.470.000.00
41572008.03.06 21:16close24410.00206.47208.090.007561.07611242.30
41582008.03.06 21:16close24310.00206.47207.750.003974.41615216.71
41592008.03.06 21:16modify24510.00206.47204.570.00
41602008.03.06 23:15buy24610.00206.010.000.00
41612008.03.06 23:15modify24610.00206.01204.700.00
41622008.03.06 23:50buy24710.00206.180.000.00
41632008.03.06 23:50modify24710.00206.18204.870.00
41642008.03.07 01:12modify24610.00206.01206.030.00
41652008.03.07 01:54modify24610.00206.01206.050.00
41662008.03.07 02:58sell24810.00206.880.000.00
41672008.03.07 02:58close24710.00206.88204.870.007008.71622225.42
41682008.03.07 02:58close24610.00206.88206.050.008657.11630882.53
41692008.03.07 02:58close24510.00206.88204.570.004196.73635079.26
41702008.03.07 02:58modify24810.00206.88208.130.00
41712008.03.07 07:58buy24910.00206.360.000.00
41722008.03.07 07:58close24810.00206.36208.130.005039.74640119.00
41732008.03.07 07:58modify24910.00206.36205.210.00
41742008.03.07 09:40buy25010.00205.690.000.00
41752008.03.07 09:40modify25010.00205.69204.770.00
41762008.03.07 10:10buy25110.00205.670.000.00
41772008.03.07 10:10modify25110.00205.67205.000.00
41782008.03.07 10:22s/l24910.00205.21205.210.00-11145.57628973.43
41792008.03.07 10:40buy25210.00205.640.000.00
41802008.03.07 10:40modify25210.00205.64204.980.00
41812008.03.07 14:38buy25310.00205.110.000.00
41822008.03.07 14:38modify25310.00205.11203.450.00
41832008.03.07 14:38s/l25110.00205.00205.000.00-6493.51622479.92
41842008.03.07 14:38s/l25210.00204.98204.980.00-6396.59616083.33
41852008.03.07 15:37modify25310.00205.11205.110.00
41862008.03.07 15:37modify25310.00205.11205.120.00
41872008.03.07 15:37modify25310.00205.11205.130.00
41882008.03.07 15:37modify25310.00205.11205.140.00
41892008.03.07 15:37modify25310.00205.11205.150.00
41902008.03.07 15:42modify25310.00205.11205.160.00
41912008.03.07 15:42modify25310.00205.11205.170.00
41922008.03.07 15:42modify25310.00205.11205.180.00
41932008.03.07 15:42modify25310.00205.11205.190.00
41942008.03.07 15:42modify25310.00205.11205.200.00
41952008.03.07 15:42modify25310.00205.11205.210.00
41962008.03.07 15:42modify25310.00205.11205.220.00
41972008.03.07 15:42modify25310.00205.11205.230.00
41982008.03.07 15:42modify25310.00205.11205.240.00
41992008.03.07 15:42modify25310.00205.11205.250.00
42002008.03.07 15:42modify25310.00205.11205.260.00
42012008.03.07 15:42modify25310.00205.11205.270.00
42022008.03.07 15:42modify25310.00205.11205.280.00
42032008.03.07 15:42modify25310.00205.11205.290.00
42042008.03.07 15:42modify25310.00205.11205.300.00
42052008.03.07 15:43modify25310.00205.11205.310.00
42062008.03.07 15:56modify25310.00205.11205.320.00
42072008.03.07 15:56modify25310.00205.11205.330.00
42082008.03.07 15:56modify25310.00205.11205.340.00
42092008.03.07 15:56modify25310.00205.11205.350.00
42102008.03.07 15:56modify25310.00205.11205.360.00
42112008.03.07 15:56modify25310.00205.11205.370.00
42122008.03.07 15:56modify25310.00205.11205.380.00
42132008.03.07 15:56modify25310.00205.11205.390.00
42142008.03.07 15:56modify25310.00205.11205.400.00
42152008.03.07 15:56modify25310.00205.11205.410.00
42162008.03.07 15:57modify25310.00205.11205.420.00
42172008.03.07 15:57modify25310.00205.11205.430.00
42182008.03.07 15:57modify25310.00205.11205.440.00
42192008.03.07 15:57modify25310.00205.11205.450.00
42202008.03.07 15:57modify25310.00205.11205.460.00
42212008.03.07 15:57modify25310.00205.11205.470.00
42222008.03.07 15:57modify25310.00205.11205.480.00
42232008.03.07 15:57modify25310.00205.11205.490.00
42242008.03.07 15:57modify25310.00205.11205.500.00
42252008.03.07 15:57modify25310.00205.11205.510.00
42262008.03.07 15:57modify25310.00205.11205.520.00
42272008.03.07 15:57modify25310.00205.11205.530.00
42282008.03.07 15:57modify25310.00205.11205.540.00
42292008.03.07 15:57modify25310.00205.11205.550.00
42302008.03.07 15:57modify25310.00205.11205.560.00
42312008.03.07 15:57modify25310.00205.11205.570.00
42322008.03.07 15:57modify25310.00205.11205.580.00
42332008.03.07 15:57modify25310.00205.11205.590.00
42342008.03.07 15:57modify25310.00205.11205.600.00
42352008.03.07 16:32modify25310.00205.11205.610.00
42362008.03.07 16:32modify25310.00205.11205.620.00
42372008.03.07 16:32modify25310.00205.11205.630.00
42382008.03.07 16:32modify25310.00205.11205.640.00
42392008.03.07 16:32modify25310.00205.11205.650.00
42402008.03.07 16:32modify25310.00205.11205.660.00
42412008.03.07 16:32modify25310.00205.11205.670.00
42422008.03.07 16:32modify25310.00205.11205.680.00
42432008.03.07 16:32modify25310.00205.11205.690.00
42442008.03.07 16:32modify25010.00205.69205.700.00
42452008.03.07 16:32modify25010.00205.69205.710.00
42462008.03.07 16:32modify25010.00205.69205.720.00
42472008.03.07 16:32modify25010.00205.69205.730.00
42482008.03.07 16:32modify25010.00205.69205.740.00
42492008.03.07 16:32modify25010.00205.69205.750.00
42502008.03.07 16:32modify25310.00205.11205.750.00
42512008.03.07 16:33modify25010.00205.69205.760.00
42522008.03.07 16:33modify25010.00205.69205.770.00
42532008.03.07 16:33modify25010.00205.69205.780.00
42542008.03.07 16:33modify25010.00205.69205.790.00
42552008.03.07 16:33modify25010.00205.69205.800.00
42562008.03.07 16:33modify25010.00205.69205.810.00
42572008.03.07 16:33modify25010.00205.69205.820.00
42582008.03.07 16:33modify25010.00205.69205.830.00
42592008.03.07 16:33modify25010.00205.69205.840.00
42602008.03.07 16:33modify25010.00205.69205.850.00
42612008.03.07 16:33modify25010.00205.69205.870.00
42622008.03.07 16:33modify25010.00205.69205.880.00
42632008.03.07 16:33modify25010.00205.69205.890.00
42642008.03.07 16:33modify25010.00205.69205.900.00
42652008.03.07 16:33modify25010.00205.69205.910.00
42662008.03.07 16:33modify25310.00205.11205.910.00
42672008.03.07 16:36modify25010.00205.69205.920.00
42682008.03.07 16:36modify25010.00205.69205.930.00
42692008.03.07 16:36modify25010.00205.69205.940.00
42702008.03.07 16:36modify25010.00205.69205.950.00
42712008.03.07 16:36modify25010.00205.69205.960.00
42722008.03.07 16:36modify25010.00205.69205.970.00
42732008.03.07 16:36modify25310.00205.11205.970.00
42742008.03.07 16:37modify25010.00205.69205.980.00
42752008.03.07 16:37modify25010.00205.69205.990.00
42762008.03.07 16:37modify25010.00205.69206.000.00
42772008.03.07 16:37modify25010.00205.69206.010.00
42782008.03.07 16:37modify25010.00205.69206.020.00
42792008.03.07 16:37modify25010.00205.69206.030.00
42802008.03.07 16:37modify25010.00205.69206.040.00
42812008.03.07 16:37modify25010.00205.69206.050.00
42822008.03.07 16:37modify25010.00205.69206.060.00
42832008.03.07 16:37modify25310.00205.11206.060.00
42842008.03.07 16:38modify25010.00205.69206.070.00
42852008.03.07 16:38modify25010.00205.69206.080.00
42862008.03.07 16:38modify25010.00205.69206.090.00
42872008.03.07 16:38modify25010.00205.69206.100.00
42882008.03.07 16:38modify25010.00205.69206.110.00
42892008.03.07 16:38modify25010.00205.69206.120.00
42902008.03.07 16:38modify25010.00205.69206.130.00
42912008.03.07 16:38modify25010.00205.69206.140.00
42922008.03.07 16:38modify25010.00205.69206.150.00
42932008.03.07 16:38modify25310.00205.11206.150.00
42942008.03.07 16:40modify25010.00205.69206.160.00
42952008.03.07 16:40modify25010.00205.69206.170.00
42962008.03.07 16:40modify25010.00205.69206.180.00
42972008.03.07 16:40modify25010.00205.69206.190.00
42982008.03.07 16:40modify25310.00205.11206.190.00
42992008.03.07 16:40modify25010.00205.69206.200.00
43002008.03.07 16:41modify25010.00205.69206.210.00
43012008.03.07 16:41modify25310.00205.11206.210.00
43022008.03.07 16:41modify25010.00205.69206.220.00
43032008.03.07 16:41modify25310.00205.11206.220.00
43042008.03.10 00:00buy25410.00206.320.000.00
43052008.03.10 00:00modify25410.00206.32202.790.00
43062008.03.10 00:12s/l25010.00206.22206.220.005357.82621441.15
43072008.03.10 00:12s/l25310.00206.22206.220.0010979.06632420.21
43082008.03.10 00:30buy25510.00206.420.000.00
43092008.03.10 00:30modify25510.00206.42202.880.00
43102008.03.10 06:22buy25610.00206.220.000.00
43112008.03.10 06:22modify25610.00206.22204.740.00
43122008.03.10 06:52buy25710.00205.910.000.00
43132008.03.10 06:52modify25710.00205.91204.370.00
43142008.03.10 07:22buy25810.00205.920.000.00
43152008.03.10 07:22modify25810.00205.92204.430.00
43162008.03.10 07:52buy25910.00205.470.000.00
43172008.03.10 07:52modify25910.00205.47203.970.00
43182008.03.10 08:23buy26010.00205.540.000.00
43192008.03.10 08:23modify26010.00205.54204.260.00
43202008.03.10 08:53buy26110.00205.890.000.00
43212008.03.10 08:53modify26110.00205.89204.700.00
43222008.03.10 09:05modify25910.00205.47205.480.00
43232008.03.10 09:05modify25910.00205.47205.490.00
43242008.03.10 09:05modify25910.00205.47205.510.00
43252008.03.10 09:05modify25910.00205.47205.520.00
43262008.03.10 09:05modify25910.00205.47205.530.00
43272008.03.10 09:05modify25910.00205.47205.550.00
43282008.03.10 09:05modify25910.00205.47205.560.00
43292008.03.10 09:05modify26010.00205.54205.560.00
43302008.03.10 09:06modify25910.00205.47205.570.00
43312008.03.10 09:06modify25910.00205.47205.580.00
43322008.03.10 09:06modify25910.00205.47205.600.00
43332008.03.10 09:06modify25910.00205.47205.610.00
43342008.03.10 09:06modify25910.00205.47205.620.00
43352008.03.10 09:06modify25910.00205.47205.630.00
43362008.03.10 09:06modify25910.00205.47205.640.00
43372008.03.10 09:06modify25910.00205.47205.650.00
43382008.03.10 09:06modify26010.00205.54205.650.00
43392008.03.10 09:07modify25910.00205.47205.660.00
43402008.03.10 09:07modify25910.00205.47205.670.00
43412008.03.10 09:07modify25910.00205.47205.690.00
43422008.03.10 09:07modify25910.00205.47205.700.00
43432008.03.10 09:07modify25910.00205.47205.710.00
43442008.03.10 09:07modify25910.00205.47205.720.00
43452008.03.10 09:07modify25910.00205.47205.730.00
43462008.03.10 09:07modify25910.00205.47205.740.00
43472008.03.10 09:07modify26010.00205.54205.740.00
43482008.03.10 09:53s/l25910.00205.74205.740.002616.78635036.99
43492008.03.10 09:53s/l26010.00205.74205.740.001938.36636975.35
43502008.03.10 13:30sell26210.00206.500.000.00
43512008.03.10 13:30close26110.00206.50204.700.005910.85642886.20
43522008.03.10 13:30close25810.00206.50204.430.005620.15648506.35
43532008.03.10 13:30close25710.00206.50204.370.005717.05654223.40
43542008.03.10 13:30close25610.00206.50204.740.002713.18656936.58
43552008.03.10 13:30close25510.00206.50202.880.00775.19657711.77
43562008.03.10 13:30close25410.00206.50202.790.001744.18659455.95
43572008.03.10 13:30modify26210.00206.50207.940.00
43582008.03.10 16:27buy26310.00205.780.000.00
43592008.03.10 16:27close26210.00205.78207.940.006975.39666431.34
43602008.03.10 16:27modify26310.00205.78204.340.00
43612008.03.10 16:58buy26410.00205.280.000.00
43622008.03.10 16:58modify26410.00205.28203.840.00
43632008.03.10 17:28buy26510.00205.180.000.00
43642008.03.10 17:28modify26510.00205.18203.540.00
43652008.03.10 19:08buy26610.00204.770.000.00
43662008.03.10 19:08modify26610.00204.77203.470.00
43672008.03.10 19:25s/l26310.00204.34204.340.00-13952.14652479.20
43682008.03.10 19:38buy26710.00204.930.000.00
43692008.03.10 19:38modify26710.00204.93203.400.00
43702008.03.11 00:47s/l26410.00203.84203.840.00-13730.98638748.22
43712008.03.11 00:50buy26810.00203.880.000.00
43722008.03.11 00:50modify26810.00203.88201.400.00
43732008.03.11 01:40buy26910.00204.170.000.00
43742008.03.11 01:40modify26910.00204.17201.690.00
43752008.03.11 07:24modify26810.00203.88203.880.00
43762008.03.11 07:25modify26810.00203.88203.930.00
43772008.03.11 07:25modify26810.00203.88203.950.00
43782008.03.11 07:25modify26810.00203.88203.960.00
43792008.03.11 07:28modify26810.00203.88203.980.00
43802008.03.11 07:29modify26810.00203.88204.000.00
43812008.03.11 07:29modify26810.00203.88204.030.00
43822008.03.11 07:30modify26810.00203.88204.070.00
43832008.03.11 08:43sell27010.00205.060.000.00
43842008.03.11 08:43close26910.00205.06201.690.008620.69647368.91
43852008.03.11 08:43close26810.00205.06204.070.0011429.68658798.59
43862008.03.11 08:43close26710.00205.06203.400.001480.36660278.95
43872008.03.11 08:43close26610.00205.06203.470.003030.15663309.10
43882008.03.11 08:43close26510.00205.06203.540.00-941.18662367.92
43892008.03.11 08:43modify27010.00205.06206.170.00
43902008.03.11 12:02s/l27010.00206.17206.170.00-10751.65651616.27