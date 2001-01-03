Strategy Tester Report
^AC-CenterLine
NorthFinance-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2001.01.01 00:00 - 2007.12.28 00:00 (2001.01.01 - 2007.12.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Bars in test2735Ticks modelled13135385Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-847.64Gross profit15593.43Gross loss-16441.07
Profit factor0.95Expected payoff-3.14
Absolute drawdown2418.03Maximal drawdown3989.80 (34.48%)Relative drawdown34.48% (3989.80)
Total trades270Short positions (won %)135 (34.81%)Long positions (won %)135 (47.41%)
Profit trades (% of total)111 (41.11%)Loss trades (% of total)159 (58.89%)
Largestprofit trade633.00loss trade-305.86
Averageprofit trade140.48loss trade-103.40
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (474.31)consecutive losses (loss in money)8 (-618.09)
Maximalconsecutive profit (count of wins)949.65 (2)consecutive loss (count of losses)-847.47 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12001.01.03 00:00sell10.100.95100.00000.0000
22001.02.02 00:00close10.100.93840.00000.0000110.3210110.32
32001.02.02 00:00buy20.100.93840.00000.0000
42001.02.09 00:00close20.100.91790.00000.0000-203.609906.72
52001.02.09 00:00sell30.100.91790.00000.0000
62001.02.22 00:00close30.100.90920.00000.000080.639987.35
72001.02.22 00:00buy40.100.90920.00000.0000
82001.03.10 00:00close40.100.93330.00000.0000244.0010231.35
92001.03.10 00:00sell50.100.93330.00000.0000
102001.04.05 00:00close50.100.90180.00000.0000301.7710533.12
112001.04.05 00:00buy60.100.90180.00000.0000
122001.04.13 00:00close60.100.89170.00000.0000-99.4010433.72
132001.04.13 00:00sell70.100.89170.00000.0000
142001.04.18 00:00close70.100.88360.00000.000079.5310513.25
152001.04.18 00:00buy80.100.88360.00000.0000
162001.04.30 01:01close80.100.89140.00000.000080.4010593.65
172001.04.30 01:01sell90.100.89140.00000.0000
182001.05.07 01:01close90.100.89280.00000.0000-17.4310576.22
192001.05.07 01:01buy100.100.89280.00000.0000
202001.05.09 00:00close100.100.88520.00000.0000-75.6010500.62
212001.05.09 00:00sell110.100.88520.00000.0000
222001.05.18 00:00close110.100.88300.00000.000016.6110517.23
232001.05.18 00:00buy120.100.88300.00000.0000
242001.05.24 00:00close120.100.85660.00000.0000-262.8010254.43
252001.05.24 00:00sell130.100.85660.00000.0000
262001.05.31 00:00close130.100.85670.00000.0000-4.4310250.00
272001.05.31 00:00buy140.100.85670.00000.0000
282001.06.02 00:00close140.100.84680.00000.0000-98.8010151.20
292001.06.02 00:00sell150.100.84680.00000.0000
302001.06.07 00:00close150.100.84840.00000.0000-18.9410132.26
312001.06.07 00:00buy160.100.84840.00000.0000
322001.06.23 00:00close160.100.85750.00000.000094.0010226.26
332001.06.23 00:00sell170.100.85750.00000.0000
342001.06.26 00:00close170.100.85960.00000.0000-21.9810204.28
352001.06.26 00:00buy180.100.85960.00000.0000
362001.07.02 01:01close180.100.85060.00000.0000-88.8010115.48
372001.07.02 01:01sell190.100.85060.00000.0000
382001.07.11 00:00close190.100.85510.00000.0000-49.4110066.07
392001.07.11 00:00buy200.100.85510.00000.0000
402001.08.01 00:00close200.100.87590.00000.0000212.2010278.27
412001.08.01 00:00sell210.100.87590.00000.0000
422001.08.04 00:00close210.100.88440.00000.0000-86.9610191.31
432001.08.04 00:00buy220.100.88440.00000.0000
442001.08.09 00:00close220.100.88060.00000.0000-36.8010154.51
452001.08.09 00:00sell230.100.88060.00000.0000
462001.08.13 01:01close230.100.89390.00000.0000-133.9810020.53
472001.08.13 01:01buy240.100.89390.00000.0000
482001.08.23 00:00close240.100.91500.00000.0000213.4010233.93
492001.08.23 00:00sell250.100.91500.00000.0000
502001.09.12 00:00close250.100.91470.00000.0000-5.8210228.11
512001.09.12 00:00buy260.100.91470.00000.0000
522001.09.24 01:01close260.100.91340.00000.0000-10.6010217.51
532001.09.24 01:01sell270.100.91340.00000.0000
542001.10.06 00:00close270.100.91850.00000.0000-57.3710160.14
552001.10.06 00:00buy280.100.91850.00000.0000
562001.10.11 00:00close280.100.91070.00000.0000-76.8010083.34
572001.10.11 00:00sell290.100.91070.00000.0000
582001.10.30 00:00close290.100.90510.00000.000047.6710131.01
592001.10.30 00:00buy300.100.90510.00000.0000
602001.11.07 00:00close300.100.89480.00000.0000-101.4010029.61
612001.11.07 00:00sell310.100.89480.00000.0000
622001.11.22 00:01close310.100.87890.00000.0000150.6710180.28
632001.11.22 00:01buy320.100.87890.00000.0000
642001.11.24 00:00close320.100.87840.00000.0000-4.8010175.48
652001.11.24 00:00sell330.100.87840.00000.0000
662001.11.27 00:00close330.100.88050.00000.0000-21.9810153.50
672001.11.27 00:00buy340.100.88050.00000.0000
682001.12.08 00:00close340.100.88990.00000.000096.4010249.90
692001.12.08 00:00sell350.100.88990.00000.0000
702001.12.12 00:00close350.100.89320.00000.0000-34.4710215.43
712001.12.12 00:00buy360.100.89320.00000.0000
722001.12.22 00:00close360.100.88870.00000.0000-42.8010172.63
732001.12.22 00:00sell370.100.88870.00000.0000
742002.01.01 00:00close370.100.89000.00000.0000-17.4110155.22
752002.01.01 00:00buy380.100.89000.00000.0000
762002.01.10 00:00close380.100.89160.00000.000018.2010173.42
772002.01.10 00:00sell390.100.89160.00000.0000
782002.01.24 00:00close390.100.87850.00000.0000124.1410297.56
792002.01.24 00:00buy400.100.87850.00000.0000
802002.01.26 00:00close400.100.86520.00000.0000-132.8010164.76
812002.01.26 00:00sell410.100.86520.00000.0000
822002.02.05 00:00close410.100.87060.00000.0000-58.4110106.35
832002.02.05 00:00buy420.100.87060.00000.0000
842002.02.27 00:00close420.100.86400.00000.0000-61.6010044.75
852002.02.27 00:00sell430.100.86400.00000.0000
862002.03.06 00:00close430.100.87180.00000.0000-81.439963.32
872002.03.06 00:00buy440.100.87180.00000.0000
882002.03.14 00:00close440.100.87590.00000.000043.0010006.32
892002.03.14 00:00sell450.100.87590.00000.0000
902002.03.16 00:00close450.100.88290.00000.0000-70.499935.83
912002.03.16 00:00buy460.100.88290.00000.0000
922002.03.23 00:00close460.100.87730.00000.0000-54.609881.23
932002.03.23 00:00sell470.100.87730.00000.0000
942002.04.04 00:01close470.100.88110.00000.0000-44.379836.86
952002.04.04 00:01buy480.100.88110.00000.0000
962002.04.10 00:00close480.100.88060.00000.0000-4.209832.66
972002.04.10 00:00sell490.100.88060.00000.0000
982002.04.15 01:01close490.100.87990.00000.00004.559837.21
992002.04.15 01:01buy500.100.87990.00000.0000
1002002.05.10 00:00close500.100.90950.00000.0000301.4010138.61
1012002.05.10 00:00sell510.100.90950.00000.0000
1022002.05.21 00:00close510.100.92100.00000.0000-119.4110019.20
1032002.05.21 00:00buy520.100.92100.00000.0000
1042002.05.25 00:00close520.100.92090.00000.00000.0010019.20
1052002.05.25 00:00sell530.100.92090.00000.0000
1062002.05.31 00:00close530.100.93740.00000.0000-168.439850.77
1072002.05.31 00:00buy540.100.93740.00000.0000
1082002.06.07 00:00close540.100.94770.00000.0000104.409955.17
1092002.06.07 00:00sell550.100.94770.00000.0000
1102002.06.08 00:00close550.100.94400.00000.000037.009992.17
1112002.06.08 00:00buy560.100.94400.00000.0000
1122002.06.11 00:00close560.100.94460.00000.00006.409998.57
1132002.06.11 00:00sell570.100.94460.00000.0000
1142002.06.21 00:00close570.100.96530.00000.0000-212.889785.69
1152002.06.21 00:00buy580.100.96530.00000.0000
1162002.07.04 00:00close580.100.98070.00000.0000156.609942.29
1172002.07.04 00:00sell590.100.98070.00000.0000
1182002.07.12 00:00close590.100.98940.00000.0000-90.929851.37
1192002.07.12 00:00buy600.100.98940.00000.0000
1202002.07.24 00:00close600.100.98870.00000.0000-5.009846.37
1212002.07.24 00:00sell610.100.98870.00000.0000
1222002.08.14 00:00close610.100.98390.00000.000037.719884.08
1232002.08.14 00:00buy620.100.98390.00000.0000
1242002.08.23 00:00close620.100.96910.00000.0000-145.809738.28
1252002.08.23 00:00sell630.100.96910.00000.0000
1262002.08.29 00:00close630.100.97940.00000.0000-105.949632.34
1272002.08.29 00:00buy640.100.97940.00000.0000
1282002.09.10 00:00close640.100.97970.00000.00005.009637.34
1292002.09.10 00:00sell650.100.97970.00000.0000
1302002.09.21 00:00close650.100.98240.00000.0000-32.889604.46
1312002.09.21 00:00buy660.100.98240.00000.0000
1322002.09.28 00:00close660.100.98070.00000.0000-15.609588.86
1332002.09.28 00:00sell670.100.98070.00000.0000
1342002.10.01 00:00close670.100.98780.00000.0000-71.989516.88
1352002.10.01 00:00buy680.100.98780.00000.0000
1362002.10.08 00:00close680.100.98330.00000.0000-43.609473.28
1372002.10.08 00:00sell690.100.98330.00000.0000
1382002.10.12 00:00close690.100.98730.00000.0000-42.459430.83
1392002.10.12 00:00buy700.100.98730.00000.0000
1402002.10.18 00:00close700.100.97100.00000.0000-161.609269.23
1412002.10.18 00:00sell710.100.97100.00000.0000
1422002.10.26 00:00close710.100.97620.00000.0000-55.439213.80
1432002.10.26 00:00buy720.100.97620.00000.0000
1442002.11.15 00:00close720.101.00430.00000.0000285.209499.00
1452002.11.15 00:00sell730.101.00430.00000.0000
1462002.12.05 00:00close730.101.00100.00000.000023.209522.20
1472002.12.05 00:00buy740.101.00100.00000.0000
1482002.12.24 00:01close740.101.02660.00000.0000259.409781.60
1492002.12.24 00:01sell750.101.02660.00000.0000
1502002.12.26 00:03close750.101.03180.00000.0000-53.969727.64
1512002.12.26 00:03buy760.101.03180.00000.0000
1522003.01.04 00:00close760.101.04230.00000.0000106.609834.24
1532003.01.04 00:00sell770.101.04230.00000.0000
1542003.01.13 01:01close770.101.05810.00000.0000-161.929672.32
1552003.01.13 01:01buy780.101.05810.00000.0000
1562003.01.17 00:00close780.101.06190.00000.000039.209711.52
1572003.01.17 00:00sell790.101.06190.00000.0000
1582003.01.20 01:01close790.101.06600.00000.0000-41.499670.03
1592003.01.20 01:01buy800.101.06600.00000.0000
1602003.01.31 00:00close800.101.08190.00000.0000161.609831.63
1612003.01.31 00:00sell810.101.08190.00000.0000
1622003.02.26 00:00close810.101.07650.00000.000042.249873.87
1632003.02.26 00:00buy820.101.07650.00000.0000
1642003.02.28 00:00close820.101.07420.00000.0000-22.209851.67
1652003.02.28 00:00sell830.101.07420.00000.0000
1662003.03.04 00:00close830.101.08970.00000.0000-155.989695.69
1672003.03.04 00:00buy840.101.08970.00000.0000
1682003.03.14 00:00close840.101.07820.00000.0000-112.609583.09
1692003.03.14 00:00sell850.101.07820.00000.0000
1702003.03.26 00:00close850.101.06580.00000.0000119.109702.19
1712003.03.26 00:00buy860.101.06580.00000.0000
1722003.04.07 01:01close860.101.06720.00000.000016.409718.59
1732003.04.07 01:01sell870.101.06720.00000.0000
1742003.04.12 00:00close870.101.07580.00000.0000-88.949629.65
1752003.04.12 00:00buy880.101.07580.00000.0000
1762003.05.16 00:00close880.101.13840.00000.0000633.0010262.65
1772003.05.16 00:00sell890.101.13840.00000.0000
1782003.05.22 00:00close890.101.16480.00000.0000-266.949995.71
1792003.05.22 00:00buy900.101.16480.00000.0000
1802003.05.30 00:00close900.101.19060.00000.0000259.6010255.31
1812003.05.30 00:00sell910.101.19060.00000.0000
1822003.06.16 01:01close910.101.18780.00000.000020.6510275.96
1832003.06.16 01:01buy920.101.18780.00000.0000
1842003.06.20 00:00close920.101.17250.00000.0000-151.8010124.16
1852003.06.20 00:00sell930.101.17250.00000.0000
1862003.07.03 00:00close930.101.15450.00000.0000173.6310297.79
1872003.07.03 00:00buy940.101.15450.00000.0000
1882003.07.09 00:00close940.101.13190.00000.0000-225.2010072.59
1892003.07.09 00:00sell950.101.13190.00000.0000
1902003.07.21 01:01close950.101.12520.00000.000061.1210133.71
1912003.07.21 01:01buy960.101.12520.00000.0000
1922003.08.01 00:00close960.101.12320.00000.0000-17.4010116.31
1932003.08.01 00:00sell970.101.12320.00000.0000
1942003.08.08 00:00close970.101.13740.00000.0000-145.439970.88
1952003.08.08 00:00buy980.101.13740.00000.0000
1962003.08.14 00:00close980.101.13230.00000.0000-49.809921.08
1972003.08.14 00:00sell990.101.13230.00000.0000
1982003.08.30 00:00close990.101.09860.00000.0000329.6510250.73
1992003.08.30 00:00buy1000.101.09860.00000.0000
2002003.09.30 00:00close1000.101.16000.00000.0000620.0010870.73
2012003.09.30 00:00sell1010.101.16000.00000.0000
2022003.10.01 00:00close1010.101.16600.00000.0000-60.4910810.24
2032003.10.01 00:00buy1020.101.16600.00000.0000
2042003.10.07 00:00close1020.101.17100.00000.000051.2010861.44
2052003.10.07 00:00sell1030.101.17100.00000.0000
2062003.10.11 00:00close1030.101.18020.00000.0000-94.4510766.99
2072003.10.11 00:00buy1040.101.18020.00000.0000
2082003.10.14 00:00close1040.101.17040.00000.0000-97.6010669.39
2092003.10.14 00:00sell1050.101.17040.00000.0000
2102003.10.24 00:00close1050.101.17940.00000.0000-95.8810573.51
2112003.10.24 00:00buy1060.101.17940.00000.0000
2122003.10.29 00:00close1060.101.16700.00000.0000-123.4010450.11
2132003.10.29 00:00sell1070.101.16700.00000.0000
2142003.11.12 00:00close1070.101.15190.00000.0000144.1410594.25
2152003.11.12 00:00buy1080.101.15190.00000.0000
2162003.11.26 00:00close1080.101.17930.00000.0000276.8010871.05
2172003.11.26 00:00sell1090.101.17930.00000.0000
2182003.12.01 01:01close1090.101.19900.00000.0000-199.4510671.60
2192003.12.01 01:01buy1100.101.19900.00000.0000
2202003.12.13 00:00close1100.101.22790.00000.0000291.6010963.20
2212003.12.13 00:00sell1110.101.22790.00000.0000
2222003.12.19 00:00close1110.101.24260.00000.0000-150.4310812.77
2232003.12.19 00:00buy1120.101.24260.00000.0000
2242003.12.23 00:00close1120.101.23980.00000.0000-27.6010785.17
2252003.12.23 00:00sell1130.101.23980.00000.0000
2262004.01.01 00:00close1130.101.25960.00000.0000-203.3910581.78
2272004.01.01 00:00buy1140.101.25960.00000.0000
2282004.01.14 00:00close1140.101.27720.00000.0000178.2010759.98
2292004.01.14 00:00sell1150.101.27720.00000.0000
2302004.01.24 00:00close1150.101.25840.00000.0000182.6110942.59
2312004.01.24 00:00buy1160.101.25840.00000.0000
2322004.01.29 00:01close1160.101.24700.00000.0000-112.8010829.79
2332004.01.29 00:01sell1170.101.24700.00000.0000
2342004.02.06 00:00close1170.101.25480.00000.0000-81.9210747.87
2352004.02.06 00:00buy1180.101.25480.00000.0000
2362004.02.20 00:00close1180.101.27160.00000.0000170.8010918.67
2372004.02.20 00:00sell1190.101.27160.00000.0000
2382004.03.10 00:00close1190.101.23290.00000.0000378.6711297.34
2392004.03.10 00:00buy1200.101.23290.00000.0000
2402004.03.15 01:01close1200.101.22100.00000.0000-118.0011179.34
2412004.03.15 01:01sell1210.101.22100.00000.0000
2422004.03.18 00:00close1210.101.22390.00000.0000-31.4511147.89
2432004.03.18 00:00buy1220.101.22390.00000.0000
2442004.03.26 00:00close1220.101.21330.00000.0000-104.4011043.49
2452004.03.26 00:00sell1230.101.21330.00000.0000
2462004.04.01 00:00close1230.101.23180.00000.0000-187.9410855.55
2472004.04.01 00:00buy1240.101.23180.00000.0000
2482004.04.07 00:00close1240.101.21180.00000.0000-199.2010656.35
2492004.04.07 00:00sell1250.101.21180.00000.0000
2502004.04.12 01:01close1250.101.20880.00000.000027.5510683.90
2512004.04.12 01:01buy1260.101.20880.00000.0000
2522004.04.14 00:00close1260.101.19470.00000.0000-140.6010543.30
2532004.04.14 00:00sell1270.101.19470.00000.0000
2542004.04.20 00:00close1270.101.20290.00000.0000-84.9410458.36
2552004.04.20 00:00buy1280.101.20290.00000.0000
2562004.04.23 00:00close1280.101.19050.00000.0000-123.0010335.36
2572004.04.23 00:00sell1290.101.19050.00000.0000
2582004.04.29 00:00close1290.101.18460.00000.000056.0610391.42
2592004.04.29 00:00buy1300.101.18460.00000.0000
2602004.05.11 00:00close1300.101.18470.00000.00003.0010394.42
2612004.05.11 00:00sell1310.101.18470.00000.0000
2622004.05.18 00:00close1310.101.20290.00000.0000-185.4310208.99
2632004.05.18 00:00buy1320.101.20290.00000.0000
2642004.06.04 00:00close1320.101.22280.00000.0000202.8010411.79
2652004.06.04 00:00sell1330.101.22280.00000.0000
2662004.06.08 00:00close1330.101.23230.00000.0000-95.9810315.81
2672004.06.08 00:00buy1340.101.23230.00000.0000
2682004.06.10 00:00close1340.101.20460.00000.0000-276.2010039.61
2692004.06.10 00:00sell1350.101.20460.00000.0000
2702004.06.21 01:01close1350.101.21460.00000.0000-104.419935.20
2712004.06.21 01:01buy1360.101.21460.00000.0000
2722004.07.02 00:00close1360.101.21590.00000.000015.609950.80
2732004.07.02 00:00sell1370.101.21590.00000.0000
2742004.07.03 00:00close1370.101.23210.00000.0000-162.009788.80
2752004.07.03 00:00buy1380.101.23210.00000.0000
2762004.07.16 00:00close1380.101.23560.00000.000037.809826.60
2772004.07.16 00:00sell1390.101.23560.00000.0000
2782004.07.20 00:00close1390.101.24430.00000.0000-87.989738.62
2792004.07.20 00:00buy1400.101.24430.00000.0000
2802004.07.21 00:00close1400.101.23340.00000.0000-108.809629.82
2812004.07.21 00:00sell1410.101.23340.00000.0000
2822004.08.07 00:00close1410.101.22840.00000.000041.189671.00
2832004.08.07 00:00buy1420.101.22840.00000.0000
2842004.08.24 00:00close1420.101.21440.00000.0000-136.809534.20
2852004.08.24 00:00sell1430.101.21440.00000.0000
2862004.09.02 00:00close1430.101.21930.00000.0000-54.399479.81
2872004.09.02 00:00buy1440.101.21930.00000.0000
2882004.09.08 00:00close1440.101.21050.00000.0000-87.209392.61
2892004.09.08 00:00sell1450.101.21050.00000.0000
2902004.09.11 00:00close1450.101.22660.00000.0000-162.969229.65
2912004.09.11 00:00buy1460.101.22660.00000.0000
2922004.09.18 00:00close1460.101.21880.00000.0000-76.609153.05
2932004.09.18 00:00sell1470.101.21880.00000.0000
2942004.09.23 00:00close1470.101.22670.00000.0000-81.949071.11
2952004.09.23 00:00buy1480.101.22670.00000.0000
2962004.10.07 00:00close1480.101.22890.00000.000024.809095.91
2972004.10.07 00:00sell1490.101.22890.00000.0000
2982004.10.12 00:00close1490.101.23800.00000.0000-92.479003.44
2992004.10.12 00:00buy1500.101.23800.00000.0000
3002004.10.15 00:00close1500.101.23830.00000.00004.009007.44
3012004.10.15 00:00sell1510.101.23830.00000.0000
3022004.10.19 00:00close1510.101.24950.00000.0000-112.988894.46
3032004.10.19 00:00buy1520.101.24950.00000.0000
3042004.11.01 01:01close1520.101.28170.00000.0000324.609219.06
3052004.11.01 01:01sell1530.101.28170.00000.0000
3062004.11.08 01:01close1530.101.29710.00000.0000-157.439061.63
3072004.11.08 01:01buy1540.101.29710.00000.0000
3082004.11.13 00:00close1540.101.29760.00000.00006.209067.83
3092004.11.13 00:00sell1550.101.29760.00000.0000
3102004.11.26 00:00close1550.101.32750.00000.0000-305.868761.97
3112004.11.26 00:00buy1560.101.32750.00000.0000
3122004.12.04 00:00close1560.101.34570.00000.0000183.408945.37
3132004.12.04 00:00sell1570.101.34570.00000.0000
3142004.12.06 01:01close1570.101.34440.00000.000012.518957.88
3152004.12.06 01:01buy1580.101.34440.00000.0000
3162004.12.09 00:00close1580.101.33380.00000.0000-105.008852.88
3172004.12.09 00:00sell1590.101.33380.00000.0000
3182004.12.20 01:01close1590.101.33350.00000.0000-1.418851.47
3192004.12.20 01:01buy1600.101.33350.00000.0000
3202004.12.21 00:00close1600.101.33940.00000.000059.208910.67
3212004.12.21 00:00sell1610.101.33940.00000.0000
3222004.12.24 00:00close1610.101.35180.00000.0000-126.458784.22
3232004.12.24 00:00buy1620.101.35180.00000.0000
3242005.01.03 01:02close1620.101.35620.00000.000045.608829.82
3252005.01.03 01:02sell1630.101.35620.00000.0000
3262005.01.14 00:00close1630.101.32240.00000.0000331.639161.45
3272005.01.14 00:00buy1640.101.32240.00000.0000
3282005.01.19 00:00close1640.101.30240.00000.0000-199.408962.05
3292005.01.19 00:00sell1650.101.30240.00000.0000
3302005.01.26 00:00close1650.101.29740.00000.000046.579008.62
3312005.01.26 00:00buy1660.101.29740.00000.0000
3322005.02.07 01:01close1660.101.28550.00000.0000-116.608892.02
3332005.02.07 01:01sell1670.101.28550.00000.0000
3342005.02.14 01:01close1670.101.28830.00000.0000-31.438860.59
3352005.02.14 01:01buy1680.101.28830.00000.0000
3362005.03.03 00:00close1680.101.31370.00000.0000257.809118.39
3372005.03.03 00:00sell1690.101.31370.00000.0000
3382005.03.09 00:00close1690.101.33480.00000.0000-212.968905.43
3392005.03.09 00:00buy1700.101.33480.00000.0000
3402005.03.17 00:00close1700.101.34200.00000.000074.008979.43
3412005.03.17 00:00sell1710.101.34200.00000.0000
3422005.04.02 00:00close1710.101.29140.00000.0000498.659478.08
3432005.04.02 00:00buy1720.101.29140.00000.0000
3442005.04.06 00:00close1720.101.28730.00000.0000-40.409437.68
3452005.04.06 00:00sell1730.101.28730.00000.0000
3462005.04.11 01:01close1730.101.29280.00000.0000-57.459380.23
3472005.04.11 01:01buy1740.101.29280.00000.0000
3482005.04.28 00:00close1740.101.29300.00000.00005.809386.03
3492005.04.28 00:00sell1750.101.29300.00000.0000
3502005.05.07 00:00close1750.101.28190.00000.0000107.089493.11
3512005.05.07 00:00buy1760.101.28190.00000.0000
3522005.05.10 00:00close1760.101.28450.00000.000026.409519.51
3532005.05.10 00:00sell1770.101.28450.00000.0000
3542005.05.23 01:01close1770.101.25450.00000.0000293.639813.14
3552005.05.23 01:01buy1780.101.25450.00000.0000
3562005.05.25 00:00close1780.101.25860.00000.000041.409854.54
3572005.05.25 00:00sell1790.101.25860.00000.0000
3582005.05.28 00:00close1790.101.25870.00000.0000-2.969851.58
3592005.05.28 00:00buy1800.101.25870.00000.0000
3602005.06.01 00:00close1800.101.23040.00000.0000-282.409569.18
3612005.06.01 00:00sell1810.101.23040.00000.0000
3622005.06.09 00:00close1810.101.22290.00000.000070.109639.28
3632005.06.09 00:00buy1820.101.22290.00000.0000
3642005.06.14 00:00close1820.101.21120.00000.0000-116.409522.88
3652005.06.14 00:00sell1830.101.21120.00000.0000
3662005.06.18 00:00close1830.101.22890.00000.0000-179.459343.43
3672005.06.18 00:00buy1840.101.22890.00000.0000
3682005.06.25 00:00close1840.101.20940.00000.0000-193.609149.83
3692005.06.25 00:00sell1850.101.20940.00000.0000
3702005.06.29 00:00close1850.101.20590.00000.000033.539183.36
3712005.06.29 00:00buy1860.101.20590.00000.0000
3722005.07.04 01:01close1860.101.19320.00000.0000-126.009057.36
3732005.07.04 01:01sell1870.101.19320.00000.0000
3742005.07.09 00:00close1870.101.19690.00000.0000-39.949017.42
3752005.07.09 00:00buy1880.101.19690.00000.0000
3762005.07.20 00:00close1880.101.20340.00000.000067.009084.42
3772005.07.20 00:00sell1890.101.20340.00000.0000
3782005.07.22 00:00close1890.101.21720.00000.0000-139.968944.46
3792005.07.22 00:00buy1900.101.21720.00000.0000
3802005.07.28 00:00close1900.101.20710.00000.0000-99.808844.66
3812005.07.28 00:00sell1910.101.20710.00000.0000
3822005.08.01 01:01close1910.101.21260.00000.0000-55.988788.68
3832005.08.01 01:01buy1920.101.21260.00000.0000
3842005.08.15 01:01close1920.101.24540.00000.0000330.809119.48
3852005.08.15 01:01sell1930.101.24540.00000.0000
3862005.08.27 00:00close1930.101.22860.00000.0000161.639281.11
3872005.08.27 00:00buy1940.101.22860.00000.0000
3882005.09.01 00:00close1940.101.23480.00000.000063.209344.31
3892005.09.01 00:00sell1950.101.23480.00000.0000
3902005.09.02 00:00close1950.101.25020.00000.0000-154.499189.82
3912005.09.02 00:00buy1960.101.25020.00000.0000
3922005.09.09 00:00close1960.101.23950.00000.0000-105.609084.22
3932005.09.09 00:00sell1970.101.23950.00000.0000
3942005.10.07 00:00close1970.101.21810.00000.0000200.289284.50
3952005.10.07 00:00buy1980.101.21810.00000.0000
3962005.10.15 00:00close1980.101.20770.00000.0000-102.609181.90
3972005.10.15 00:00sell1990.101.20770.00000.0000
3982005.10.18 00:00close1990.101.20260.00000.000050.029231.92
3992005.10.18 00:00buy2000.101.20260.00000.0000
4002005.10.24 01:01close2000.101.19440.00000.0000-80.809151.12
4012005.10.24 01:01sell2010.101.19440.00000.0000
4022005.10.26 00:00close2010.101.21080.00000.0000-164.988986.14
4032005.10.26 00:00buy2020.101.21080.00000.0000
4042005.11.03 00:00close2020.101.20730.00000.0000-33.008953.14
4052005.11.03 00:00sell2030.101.20730.00000.0000
4062005.11.18 00:00close2030.101.17540.00000.0000311.659264.79
4072005.11.18 00:00buy2040.101.17540.00000.0000
4082005.12.06 00:00close2040.101.17890.00000.000038.209302.99
4092005.12.06 00:00sell2050.101.17890.00000.0000
4102005.12.07 00:00close2050.101.17830.00000.00005.519308.50
4112005.12.07 00:00buy2060.101.17830.00000.0000
4122005.12.22 00:00close2060.101.18370.00000.000057.409365.90
4132005.12.22 00:00sell2070.101.18370.00000.0000
4142006.01.05 00:00close2070.101.21200.00000.0000-289.869076.04
4152006.01.05 00:00buy2080.101.21200.00000.0000
4162006.01.13 00:00close2080.101.20360.00000.0000-82.408993.64
4172006.01.13 00:00sell2090.101.20360.00000.0000
4182006.01.24 00:00close2090.101.23060.00000.0000-274.418719.23
4192006.01.24 00:00buy2100.101.23060.00000.0000
4202006.01.30 01:01close2100.101.21040.00000.0000-200.808518.43
4212006.01.30 01:01sell2110.101.21040.00000.0000
4222006.02.20 01:01close2110.101.19270.00000.0000166.718685.14
4232006.02.20 01:01buy2120.101.19270.00000.0000
4242006.02.28 00:00close2120.101.18450.00000.0000-80.408604.74
4252006.02.28 00:00sell2130.101.18450.00000.0000
4262006.03.02 00:00close2130.101.19200.00000.0000-76.968527.78
4272006.03.02 00:00buy2140.101.19200.00000.0000
4282006.03.10 00:00close2140.101.19110.00000.0000-7.408520.38
4292006.03.10 00:00sell2150.101.19110.00000.0000
4302006.03.15 00:00close2150.101.20140.00000.0000-104.478415.91
4312006.03.15 00:00buy2160.101.20140.00000.0000
4322006.03.24 00:00close2160.101.19700.00000.0000-41.808374.11
4332006.03.24 00:00sell2170.101.19700.00000.0000
4342006.04.01 00:00close2170.101.21200.00000.0000-153.438220.68
4352006.04.01 00:00buy2180.101.21200.00000.0000
4362006.04.11 00:00close2180.101.21110.00000.0000-7.208213.48
4372006.04.11 00:00sell2190.101.21110.00000.0000
4382006.04.18 00:00close2190.101.22540.00000.0000-146.438067.05
4392006.04.18 00:00buy2200.101.22540.00000.0000
4402006.05.08 01:01close2200.101.27440.00000.0000494.008561.05
4412006.05.08 01:01sell2210.101.27440.00000.0000
4422006.05.09 00:00close2210.101.27140.00000.000029.518590.56
4432006.05.09 00:00buy2220.101.27140.00000.0000
4442006.05.18 00:00close2220.101.27440.00000.000032.208622.76
4452006.05.18 00:00sell2230.101.27440.00000.0000
4462006.06.05 01:01close2230.101.29290.00000.0000-192.848429.92
4472006.06.05 01:01buy2240.101.29290.00000.0000
4482006.06.09 00:00close2240.101.26510.00000.0000-276.808153.12
4492006.06.09 00:00sell2250.101.26510.00000.0000
4502006.06.19 01:01close2250.101.26510.00000.0000-3.928149.20
4512006.06.19 01:01buy2260.101.26510.00000.0000
4522006.06.24 00:00close2260.101.25040.00000.0000-145.808003.40
4532006.06.24 00:00sell2270.101.25040.00000.0000
4542006.06.30 00:00close2270.101.26680.00000.0000-167.437835.97
4552006.06.30 00:00buy2280.101.26680.00000.0000
4562006.07.12 00:00close2280.101.27760.00000.0000110.007945.97
4572006.07.12 00:00sell2290.101.27760.00000.0000
4582006.07.24 01:01close2290.101.27060.00000.000064.128010.09
4592006.07.24 01:01buy2300.101.27060.00000.0000
4602006.08.12 00:00close2300.101.27230.00000.000021.008031.09
4612006.08.12 00:00sell2310.101.27230.00000.0000
4622006.08.18 00:00close2310.101.28270.00000.0000-107.437923.66
4632006.08.18 00:00buy2320.101.28270.00000.0000
4642006.08.25 00:00close2320.101.27640.00000.0000-61.607862.06
4652006.08.25 00:00sell2330.101.27640.00000.0000
4662006.09.01 00:00close2330.101.28160.00000.0000-55.437806.63
4672006.09.01 00:00buy2340.101.28160.00000.0000
4682006.09.07 00:00close2340.101.28050.00000.0000-9.807796.83
4692006.09.07 00:00sell2350.101.28050.00000.0000
4702006.09.16 00:00close2350.101.26680.00000.0000133.087929.91
4712006.09.16 00:00buy2360.101.26680.00000.0000
4722006.09.21 00:00close2360.101.26850.00000.000018.207948.11
4732006.09.21 00:00sell2370.101.26850.00000.0000
4742006.09.22 00:00close2370.101.27830.00000.0000-98.497849.62
4752006.09.22 00:00buy2380.101.27830.00000.0000
4762006.10.02 01:00close2380.101.26820.00000.0000-99.407750.22
4772006.10.02 01:00sell2390.101.26820.00000.0000
4782006.10.05 00:00close2390.101.27110.00000.0000-31.457718.77
4792006.10.05 00:00buy2400.101.27110.00000.0000
4802006.10.10 00:00close2400.101.25960.00000.0000-114.407604.37
4812006.10.10 00:00sell2410.101.25960.00000.0000
4822006.10.19 00:00close2410.101.25330.00000.000057.617661.98
4832006.10.19 00:00buy2420.101.25330.00000.0000
4842006.11.20 01:00close2420.101.28250.00000.0000298.007959.98
4852006.11.20 01:00sell2430.101.28250.00000.0000
4862006.11.23 00:00close2430.101.29450.00000.0000-122.457837.53
4872006.11.23 00:00buy2440.101.29450.00000.0000
4882006.12.09 00:00close2440.101.32020.00000.0000260.008097.53
4892006.12.09 00:00sell2450.101.32020.00000.0000
4902007.01.03 00:00close2450.101.32730.00000.0000-82.768014.77
4912007.01.03 00:00buy2460.101.32730.00000.0000
4922007.01.05 00:00close2460.101.30830.00000.0000-189.207825.57
4932007.01.05 00:00sell2470.101.30830.00000.0000
4942007.01.19 00:00close2470.101.29640.00000.0000112.147937.71
4952007.01.19 00:00buy2480.101.29640.00000.0000
4962007.03.06 00:00close2480.101.30880.00000.0000132.808070.51
4972007.03.06 00:00sell2490.101.30880.00000.0000
4982007.03.15 00:00close2490.101.32170.00000.0000-134.397936.12
4992007.03.15 00:00buy2500.101.32170.00000.0000
5002007.03.27 00:00close2500.101.33320.00000.0000117.008053.12
5012007.03.27 00:00sell2510.101.33320.00000.0000
5022007.04.09 01:00close2510.101.33770.00000.0000-51.378001.75
5032007.04.09 01:00buy2520.101.33770.00000.0000
5042007.04.10 00:00close2520.101.33560.00000.0000-20.807980.95
5052007.04.10 00:00sell2530.101.33560.00000.0000
5062007.04.11 00:00close2530.101.34400.00000.0000-84.497896.46
5072007.04.11 00:00buy2540.101.34400.00000.0000
5082007.04.25 00:00close2540.101.36390.00000.0000201.808098.26
5092007.04.25 00:00sell2550.101.36390.00000.0000
5102007.06.04 01:00close2550.101.34420.00000.0000177.408275.66
5112007.06.04 01:00buy2560.101.34420.00000.0000
5122007.06.12 00:00close2560.101.33580.00000.0000-82.408193.26
5132007.06.12 00:00sell2570.101.33580.00000.0000
5142007.06.20 00:00close2570.101.34270.00000.0000-72.928120.34
5152007.06.20 00:00buy2580.101.34270.00000.0000
5162007.07.23 01:02close2580.101.38300.00000.0000409.608529.94
5172007.07.23 01:02sell2590.101.38300.00000.0000
5182007.08.07 00:00close2590.101.37940.00000.000028.658558.59
5192007.08.07 00:00buy2600.101.37940.00000.0000
5202007.08.13 01:04close2600.101.36850.00000.0000-107.808450.79
5212007.08.13 01:04sell2610.101.36850.00000.0000
5222007.08.24 00:00close2610.101.35650.00000.0000113.638564.42
5232007.08.24 00:00buy2620.101.35650.00000.0000
5242007.10.04 00:00close2620.101.40890.00000.0000532.209096.62
5252007.10.04 00:00sell2630.101.40890.00000.0000
5262007.10.16 00:00close2630.101.42050.00000.0000-120.908975.72
5272007.10.16 00:00buy2640.101.42050.00000.0000
5282007.10.19 00:00close2640.101.42940.00000.000090.009065.72
5292007.10.19 00:00sell2650.101.42940.00000.0000
5302007.10.30 00:00close2650.101.44240.00000.0000-134.418931.31
5312007.10.30 00:00buy2660.101.44240.00000.0000
5322007.11.16 00:00close2660.101.46130.00000.0000192.809124.11
5332007.11.16 00:00sell2670.101.46130.00000.0000
5342007.11.22 00:01close2670.101.48580.00000.0000-247.948876.17
5352007.11.22 00:01buy2680.101.48580.00000.0000
5362007.11.29 00:00close2680.101.48390.00000.0000-17.608858.57
5372007.11.29 00:00sell2690.101.48390.00000.0000
5382007.12.28 00:00close2690.101.46260.00000.0000198.799057.36
5392007.12.28 00:00buy2700.101.46260.00000.0000
5402007.12.28 23:59close at stop2700.101.47210.00000.000095.009152.36