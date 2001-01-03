Strategy Tester Report
^AC-CenterLine
NorthFinance-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2001.01.01 00:00 - 2007.12.28 00:00 (2001.01.01 - 2007.12.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Bars in test
|2735
|Ticks modelled
|13135385
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-847.64
|Gross profit
|15593.43
|Gross loss
|-16441.07
|Profit factor
|0.95
|Expected payoff
|-3.14
|Absolute drawdown
|2418.03
|Maximal drawdown
|3989.80 (34.48%)
|Relative drawdown
|34.48% (3989.80)
|Total trades
|270
|Short positions (won %)
|135 (34.81%)
|Long positions (won %)
|135 (47.41%)
|Profit trades (% of total)
|111 (41.11%)
|Loss trades (% of total)
|159 (58.89%)
|Largest
|profit trade
|633.00
|loss trade
|-305.86
|Average
|profit trade
|140.48
|loss trade
|-103.40
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (474.31)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-618.09)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|949.65 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-847.47 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2001.01.03 00:00
|sell
|1
|0.10
|0.9510
|0.0000
|0.0000
|2
|2001.02.02 00:00
|close
|1
|0.10
|0.9384
|0.0000
|0.0000
|110.32
|10110.32
|3
|2001.02.02 00:00
|buy
|2
|0.10
|0.9384
|0.0000
|0.0000
|4
|2001.02.09 00:00
|close
|2
|0.10
|0.9179
|0.0000
|0.0000
|-203.60
|9906.72
|5
|2001.02.09 00:00
|sell
|3
|0.10
|0.9179
|0.0000
|0.0000
|6
|2001.02.22 00:00
|close
|3
|0.10
|0.9092
|0.0000
|0.0000
|80.63
|9987.35
|7
|2001.02.22 00:00
|buy
|4
|0.10
|0.9092
|0.0000
|0.0000
|8
|2001.03.10 00:00
|close
|4
|0.10
|0.9333
|0.0000
|0.0000
|244.00
|10231.35
|9
|2001.03.10 00:00
|sell
|5
|0.10
|0.9333
|0.0000
|0.0000
|10
|2001.04.05 00:00
|close
|5
|0.10
|0.9018
|0.0000
|0.0000
|301.77
|10533.12
|11
|2001.04.05 00:00
|buy
|6
|0.10
|0.9018
|0.0000
|0.0000
|12
|2001.04.13 00:00
|close
|6
|0.10
|0.8917
|0.0000
|0.0000
|-99.40
|10433.72
|13
|2001.04.13 00:00
|sell
|7
|0.10
|0.8917
|0.0000
|0.0000
|14
|2001.04.18 00:00
|close
|7
|0.10
|0.8836
|0.0000
|0.0000
|79.53
|10513.25
|15
|2001.04.18 00:00
|buy
|8
|0.10
|0.8836
|0.0000
|0.0000
|16
|2001.04.30 01:01
|close
|8
|0.10
|0.8914
|0.0000
|0.0000
|80.40
|10593.65
|17
|2001.04.30 01:01
|sell
|9
|0.10
|0.8914
|0.0000
|0.0000
|18
|2001.05.07 01:01
|close
|9
|0.10
|0.8928
|0.0000
|0.0000
|-17.43
|10576.22
|19
|2001.05.07 01:01
|buy
|10
|0.10
|0.8928
|0.0000
|0.0000
|20
|2001.05.09 00:00
|close
|10
|0.10
|0.8852
|0.0000
|0.0000
|-75.60
|10500.62
|21
|2001.05.09 00:00
|sell
|11
|0.10
|0.8852
|0.0000
|0.0000
|22
|2001.05.18 00:00
|close
|11
|0.10
|0.8830
|0.0000
|0.0000
|16.61
|10517.23
|23
|2001.05.18 00:00
|buy
|12
|0.10
|0.8830
|0.0000
|0.0000
|24
|2001.05.24 00:00
|close
|12
|0.10
|0.8566
|0.0000
|0.0000
|-262.80
|10254.43
|25
|2001.05.24 00:00
|sell
|13
|0.10
|0.8566
|0.0000
|0.0000
|26
|2001.05.31 00:00
|close
|13
|0.10
|0.8567
|0.0000
|0.0000
|-4.43
|10250.00
|27
|2001.05.31 00:00
|buy
|14
|0.10
|0.8567
|0.0000
|0.0000
|28
|2001.06.02 00:00
|close
|14
|0.10
|0.8468
|0.0000
|0.0000
|-98.80
|10151.20
|29
|2001.06.02 00:00
|sell
|15
|0.10
|0.8468
|0.0000
|0.0000
|30
|2001.06.07 00:00
|close
|15
|0.10
|0.8484
|0.0000
|0.0000
|-18.94
|10132.26
|31
|2001.06.07 00:00
|buy
|16
|0.10
|0.8484
|0.0000
|0.0000
|32
|2001.06.23 00:00
|close
|16
|0.10
|0.8575
|0.0000
|0.0000
|94.00
|10226.26
|33
|2001.06.23 00:00
|sell
|17
|0.10
|0.8575
|0.0000
|0.0000
|34
|2001.06.26 00:00
|close
|17
|0.10
|0.8596
|0.0000
|0.0000
|-21.98
|10204.28
|35
|2001.06.26 00:00
|buy
|18
|0.10
|0.8596
|0.0000
|0.0000
|36
|2001.07.02 01:01
|close
|18
|0.10
|0.8506
|0.0000
|0.0000
|-88.80
|10115.48
|37
|2001.07.02 01:01
|sell
|19
|0.10
|0.8506
|0.0000
|0.0000
|38
|2001.07.11 00:00
|close
|19
|0.10
|0.8551
|0.0000
|0.0000
|-49.41
|10066.07
|39
|2001.07.11 00:00
|buy
|20
|0.10
|0.8551
|0.0000
|0.0000
|40
|2001.08.01 00:00
|close
|20
|0.10
|0.8759
|0.0000
|0.0000
|212.20
|10278.27
|41
|2001.08.01 00:00
|sell
|21
|0.10
|0.8759
|0.0000
|0.0000
|42
|2001.08.04 00:00
|close
|21
|0.10
|0.8844
|0.0000
|0.0000
|-86.96
|10191.31
|43
|2001.08.04 00:00
|buy
|22
|0.10
|0.8844
|0.0000
|0.0000
|44
|2001.08.09 00:00
|close
|22
|0.10
|0.8806
|0.0000
|0.0000
|-36.80
|10154.51
|45
|2001.08.09 00:00
|sell
|23
|0.10
|0.8806
|0.0000
|0.0000
|46
|2001.08.13 01:01
|close
|23
|0.10
|0.8939
|0.0000
|0.0000
|-133.98
|10020.53
|47
|2001.08.13 01:01
|buy
|24
|0.10
|0.8939
|0.0000
|0.0000
|48
|2001.08.23 00:00
|close
|24
|0.10
|0.9150
|0.0000
|0.0000
|213.40
|10233.93
|49
|2001.08.23 00:00
|sell
|25
|0.10
|0.9150
|0.0000
|0.0000
|50
|2001.09.12 00:00
|close
|25
|0.10
|0.9147
|0.0000
|0.0000
|-5.82
|10228.11
|51
|2001.09.12 00:00
|buy
|26
|0.10
|0.9147
|0.0000
|0.0000
|52
|2001.09.24 01:01
|close
|26
|0.10
|0.9134
|0.0000
|0.0000
|-10.60
|10217.51
|53
|2001.09.24 01:01
|sell
|27
|0.10
|0.9134
|0.0000
|0.0000
|54
|2001.10.06 00:00
|close
|27
|0.10
|0.9185
|0.0000
|0.0000
|-57.37
|10160.14
|55
|2001.10.06 00:00
|buy
|28
|0.10
|0.9185
|0.0000
|0.0000
|56
|2001.10.11 00:00
|close
|28
|0.10
|0.9107
|0.0000
|0.0000
|-76.80
|10083.34
|57
|2001.10.11 00:00
|sell
|29
|0.10
|0.9107
|0.0000
|0.0000
|58
|2001.10.30 00:00
|close
|29
|0.10
|0.9051
|0.0000
|0.0000
|47.67
|10131.01
|59
|2001.10.30 00:00
|buy
|30
|0.10
|0.9051
|0.0000
|0.0000
|60
|2001.11.07 00:00
|close
|30
|0.10
|0.8948
|0.0000
|0.0000
|-101.40
|10029.61
|61
|2001.11.07 00:00
|sell
|31
|0.10
|0.8948
|0.0000
|0.0000
|62
|2001.11.22 00:01
|close
|31
|0.10
|0.8789
|0.0000
|0.0000
|150.67
|10180.28
|63
|2001.11.22 00:01
|buy
|32
|0.10
|0.8789
|0.0000
|0.0000
|64
|2001.11.24 00:00
|close
|32
|0.10
|0.8784
|0.0000
|0.0000
|-4.80
|10175.48
|65
|2001.11.24 00:00
|sell
|33
|0.10
|0.8784
|0.0000
|0.0000
|66
|2001.11.27 00:00
|close
|33
|0.10
|0.8805
|0.0000
|0.0000
|-21.98
|10153.50
|67
|2001.11.27 00:00
|buy
|34
|0.10
|0.8805
|0.0000
|0.0000
|68
|2001.12.08 00:00
|close
|34
|0.10
|0.8899
|0.0000
|0.0000
|96.40
|10249.90
|69
|2001.12.08 00:00
|sell
|35
|0.10
|0.8899
|0.0000
|0.0000
|70
|2001.12.12 00:00
|close
|35
|0.10
|0.8932
|0.0000
|0.0000
|-34.47
|10215.43
|71
|2001.12.12 00:00
|buy
|36
|0.10
|0.8932
|0.0000
|0.0000
|72
|2001.12.22 00:00
|close
|36
|0.10
|0.8887
|0.0000
|0.0000
|-42.80
|10172.63
|73
|2001.12.22 00:00
|sell
|37
|0.10
|0.8887
|0.0000
|0.0000
|74
|2002.01.01 00:00
|close
|37
|0.10
|0.8900
|0.0000
|0.0000
|-17.41
|10155.22
|75
|2002.01.01 00:00
|buy
|38
|0.10
|0.8900
|0.0000
|0.0000
|76
|2002.01.10 00:00
|close
|38
|0.10
|0.8916
|0.0000
|0.0000
|18.20
|10173.42
|77
|2002.01.10 00:00
|sell
|39
|0.10
|0.8916
|0.0000
|0.0000
|78
|2002.01.24 00:00
|close
|39
|0.10
|0.8785
|0.0000
|0.0000
|124.14
|10297.56
|79
|2002.01.24 00:00
|buy
|40
|0.10
|0.8785
|0.0000
|0.0000
|80
|2002.01.26 00:00
|close
|40
|0.10
|0.8652
|0.0000
|0.0000
|-132.80
|10164.76
|81
|2002.01.26 00:00
|sell
|41
|0.10
|0.8652
|0.0000
|0.0000
|82
|2002.02.05 00:00
|close
|41
|0.10
|0.8706
|0.0000
|0.0000
|-58.41
|10106.35
|83
|2002.02.05 00:00
|buy
|42
|0.10
|0.8706
|0.0000
|0.0000
|84
|2002.02.27 00:00
|close
|42
|0.10
|0.8640
|0.0000
|0.0000
|-61.60
|10044.75
|85
|2002.02.27 00:00
|sell
|43
|0.10
|0.8640
|0.0000
|0.0000
|86
|2002.03.06 00:00
|close
|43
|0.10
|0.8718
|0.0000
|0.0000
|-81.43
|9963.32
|87
|2002.03.06 00:00
|buy
|44
|0.10
|0.8718
|0.0000
|0.0000
|88
|2002.03.14 00:00
|close
|44
|0.10
|0.8759
|0.0000
|0.0000
|43.00
|10006.32
|89
|2002.03.14 00:00
|sell
|45
|0.10
|0.8759
|0.0000
|0.0000
|90
|2002.03.16 00:00
|close
|45
|0.10
|0.8829
|0.0000
|0.0000
|-70.49
|9935.83
|91
|2002.03.16 00:00
|buy
|46
|0.10
|0.8829
|0.0000
|0.0000
|92
|2002.03.23 00:00
|close
|46
|0.10
|0.8773
|0.0000
|0.0000
|-54.60
|9881.23
|93
|2002.03.23 00:00
|sell
|47
|0.10
|0.8773
|0.0000
|0.0000
|94
|2002.04.04 00:01
|close
|47
|0.10
|0.8811
|0.0000
|0.0000
|-44.37
|9836.86
|95
|2002.04.04 00:01
|buy
|48
|0.10
|0.8811
|0.0000
|0.0000
|96
|2002.04.10 00:00
|close
|48
|0.10
|0.8806
|0.0000
|0.0000
|-4.20
|9832.66
|97
|2002.04.10 00:00
|sell
|49
|0.10
|0.8806
|0.0000
|0.0000
|98
|2002.04.15 01:01
|close
|49
|0.10
|0.8799
|0.0000
|0.0000
|4.55
|9837.21
|99
|2002.04.15 01:01
|buy
|50
|0.10
|0.8799
|0.0000
|0.0000
|100
|2002.05.10 00:00
|close
|50
|0.10
|0.9095
|0.0000
|0.0000
|301.40
|10138.61
|101
|2002.05.10 00:00
|sell
|51
|0.10
|0.9095
|0.0000
|0.0000
|102
|2002.05.21 00:00
|close
|51
|0.10
|0.9210
|0.0000
|0.0000
|-119.41
|10019.20
|103
|2002.05.21 00:00
|buy
|52
|0.10
|0.9210
|0.0000
|0.0000
|104
|2002.05.25 00:00
|close
|52
|0.10
|0.9209
|0.0000
|0.0000
|0.00
|10019.20
|105
|2002.05.25 00:00
|sell
|53
|0.10
|0.9209
|0.0000
|0.0000
|106
|2002.05.31 00:00
|close
|53
|0.10
|0.9374
|0.0000
|0.0000
|-168.43
|9850.77
|107
|2002.05.31 00:00
|buy
|54
|0.10
|0.9374
|0.0000
|0.0000
|108
|2002.06.07 00:00
|close
|54
|0.10
|0.9477
|0.0000
|0.0000
|104.40
|9955.17
|109
|2002.06.07 00:00
|sell
|55
|0.10
|0.9477
|0.0000
|0.0000
|110
|2002.06.08 00:00
|close
|55
|0.10
|0.9440
|0.0000
|0.0000
|37.00
|9992.17
|111
|2002.06.08 00:00
|buy
|56
|0.10
|0.9440
|0.0000
|0.0000
|112
|2002.06.11 00:00
|close
|56
|0.10
|0.9446
|0.0000
|0.0000
|6.40
|9998.57
|113
|2002.06.11 00:00
|sell
|57
|0.10
|0.9446
|0.0000
|0.0000
|114
|2002.06.21 00:00
|close
|57
|0.10
|0.9653
|0.0000
|0.0000
|-212.88
|9785.69
|115
|2002.06.21 00:00
|buy
|58
|0.10
|0.9653
|0.0000
|0.0000
|116
|2002.07.04 00:00
|close
|58
|0.10
|0.9807
|0.0000
|0.0000
|156.60
|9942.29
|117
|2002.07.04 00:00
|sell
|59
|0.10
|0.9807
|0.0000
|0.0000
|118
|2002.07.12 00:00
|close
|59
|0.10
|0.9894
|0.0000
|0.0000
|-90.92
|9851.37
|119
|2002.07.12 00:00
|buy
|60
|0.10
|0.9894
|0.0000
|0.0000
|120
|2002.07.24 00:00
|close
|60
|0.10
|0.9887
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9846.37
|121
|2002.07.24 00:00
|sell
|61
|0.10
|0.9887
|0.0000
|0.0000
|122
|2002.08.14 00:00
|close
|61
|0.10
|0.9839
|0.0000
|0.0000
|37.71
|9884.08
|123
|2002.08.14 00:00
|buy
|62
|0.10
|0.9839
|0.0000
|0.0000
|124
|2002.08.23 00:00
|close
|62
|0.10
|0.9691
|0.0000
|0.0000
|-145.80
|9738.28
|125
|2002.08.23 00:00
|sell
|63
|0.10
|0.9691
|0.0000
|0.0000
|126
|2002.08.29 00:00
|close
|63
|0.10
|0.9794
|0.0000
|0.0000
|-105.94
|9632.34
|127
|2002.08.29 00:00
|buy
|64
|0.10
|0.9794
|0.0000
|0.0000
|128
|2002.09.10 00:00
|close
|64
|0.10
|0.9797
|0.0000
|0.0000
|5.00
|9637.34
|129
|2002.09.10 00:00
|sell
|65
|0.10
|0.9797
|0.0000
|0.0000
|130
|2002.09.21 00:00
|close
|65
|0.10
|0.9824
|0.0000
|0.0000
|-32.88
|9604.46
|131
|2002.09.21 00:00
|buy
|66
|0.10
|0.9824
|0.0000
|0.0000
|132
|2002.09.28 00:00
|close
|66
|0.10
|0.9807
|0.0000
|0.0000
|-15.60
|9588.86
|133
|2002.09.28 00:00
|sell
|67
|0.10
|0.9807
|0.0000
|0.0000
|134
|2002.10.01 00:00
|close
|67
|0.10
|0.9878
|0.0000
|0.0000
|-71.98
|9516.88
|135
|2002.10.01 00:00
|buy
|68
|0.10
|0.9878
|0.0000
|0.0000
|136
|2002.10.08 00:00
|close
|68
|0.10
|0.9833
|0.0000
|0.0000
|-43.60
|9473.28
|137
|2002.10.08 00:00
|sell
|69
|0.10
|0.9833
|0.0000
|0.0000
|138
|2002.10.12 00:00
|close
|69
|0.10
|0.9873
|0.0000
|0.0000
|-42.45
|9430.83
|139
|2002.10.12 00:00
|buy
|70
|0.10
|0.9873
|0.0000
|0.0000
|140
|2002.10.18 00:00
|close
|70
|0.10
|0.9710
|0.0000
|0.0000
|-161.60
|9269.23
|141
|2002.10.18 00:00
|sell
|71
|0.10
|0.9710
|0.0000
|0.0000
|142
|2002.10.26 00:00
|close
|71
|0.10
|0.9762
|0.0000
|0.0000
|-55.43
|9213.80
|143
|2002.10.26 00:00
|buy
|72
|0.10
|0.9762
|0.0000
|0.0000
|144
|2002.11.15 00:00
|close
|72
|0.10
|1.0043
|0.0000
|0.0000
|285.20
|9499.00
|145
|2002.11.15 00:00
|sell
|73
|0.10
|1.0043
|0.0000
|0.0000
|146
|2002.12.05 00:00
|close
|73
|0.10
|1.0010
|0.0000
|0.0000
|23.20
|9522.20
|147
|2002.12.05 00:00
|buy
|74
|0.10
|1.0010
|0.0000
|0.0000
|148
|2002.12.24 00:01
|close
|74
|0.10
|1.0266
|0.0000
|0.0000
|259.40
|9781.60
|149
|2002.12.24 00:01
|sell
|75
|0.10
|1.0266
|0.0000
|0.0000
|150
|2002.12.26 00:03
|close
|75
|0.10
|1.0318
|0.0000
|0.0000
|-53.96
|9727.64
|151
|2002.12.26 00:03
|buy
|76
|0.10
|1.0318
|0.0000
|0.0000
|152
|2003.01.04 00:00
|close
|76
|0.10
|1.0423
|0.0000
|0.0000
|106.60
|9834.24
|153
|2003.01.04 00:00
|sell
|77
|0.10
|1.0423
|0.0000
|0.0000
|154
|2003.01.13 01:01
|close
|77
|0.10
|1.0581
|0.0000
|0.0000
|-161.92
|9672.32
|155
|2003.01.13 01:01
|buy
|78
|0.10
|1.0581
|0.0000
|0.0000
|156
|2003.01.17 00:00
|close
|78
|0.10
|1.0619
|0.0000
|0.0000
|39.20
|9711.52
|157
|2003.01.17 00:00
|sell
|79
|0.10
|1.0619
|0.0000
|0.0000
|158
|2003.01.20 01:01
|close
|79
|0.10
|1.0660
|0.0000
|0.0000
|-41.49
|9670.03
|159
|2003.01.20 01:01
|buy
|80
|0.10
|1.0660
|0.0000
|0.0000
|160
|2003.01.31 00:00
|close
|80
|0.10
|1.0819
|0.0000
|0.0000
|161.60
|9831.63
|161
|2003.01.31 00:00
|sell
|81
|0.10
|1.0819
|0.0000
|0.0000
|162
|2003.02.26 00:00
|close
|81
|0.10
|1.0765
|0.0000
|0.0000
|42.24
|9873.87
|163
|2003.02.26 00:00
|buy
|82
|0.10
|1.0765
|0.0000
|0.0000
|164
|2003.02.28 00:00
|close
|82
|0.10
|1.0742
|0.0000
|0.0000
|-22.20
|9851.67
|165
|2003.02.28 00:00
|sell
|83
|0.10
|1.0742
|0.0000
|0.0000
|166
|2003.03.04 00:00
|close
|83
|0.10
|1.0897
|0.0000
|0.0000
|-155.98
|9695.69
|167
|2003.03.04 00:00
|buy
|84
|0.10
|1.0897
|0.0000
|0.0000
|168
|2003.03.14 00:00
|close
|84
|0.10
|1.0782
|0.0000
|0.0000
|-112.60
|9583.09
|169
|2003.03.14 00:00
|sell
|85
|0.10
|1.0782
|0.0000
|0.0000
|170
|2003.03.26 00:00
|close
|85
|0.10
|1.0658
|0.0000
|0.0000
|119.10
|9702.19
|171
|2003.03.26 00:00
|buy
|86
|0.10
|1.0658
|0.0000
|0.0000
|172
|2003.04.07 01:01
|close
|86
|0.10
|1.0672
|0.0000
|0.0000
|16.40
|9718.59
|173
|2003.04.07 01:01
|sell
|87
|0.10
|1.0672
|0.0000
|0.0000
|174
|2003.04.12 00:00
|close
|87
|0.10
|1.0758
|0.0000
|0.0000
|-88.94
|9629.65
|175
|2003.04.12 00:00
|buy
|88
|0.10
|1.0758
|0.0000
|0.0000
|176
|2003.05.16 00:00
|close
|88
|0.10
|1.1384
|0.0000
|0.0000
|633.00
|10262.65
|177
|2003.05.16 00:00
|sell
|89
|0.10
|1.1384
|0.0000
|0.0000
|178
|2003.05.22 00:00
|close
|89
|0.10
|1.1648
|0.0000
|0.0000
|-266.94
|9995.71
|179
|2003.05.22 00:00
|buy
|90
|0.10
|1.1648
|0.0000
|0.0000
|180
|2003.05.30 00:00
|close
|90
|0.10
|1.1906
|0.0000
|0.0000
|259.60
|10255.31
|181
|2003.05.30 00:00
|sell
|91
|0.10
|1.1906
|0.0000
|0.0000
|182
|2003.06.16 01:01
|close
|91
|0.10
|1.1878
|0.0000
|0.0000
|20.65
|10275.96
|183
|2003.06.16 01:01
|buy
|92
|0.10
|1.1878
|0.0000
|0.0000
|184
|2003.06.20 00:00
|close
|92
|0.10
|1.1725
|0.0000
|0.0000
|-151.80
|10124.16
|185
|2003.06.20 00:00
|sell
|93
|0.10
|1.1725
|0.0000
|0.0000
|186
|2003.07.03 00:00
|close
|93
|0.10
|1.1545
|0.0000
|0.0000
|173.63
|10297.79
|187
|2003.07.03 00:00
|buy
|94
|0.10
|1.1545
|0.0000
|0.0000
|188
|2003.07.09 00:00
|close
|94
|0.10
|1.1319
|0.0000
|0.0000
|-225.20
|10072.59
|189
|2003.07.09 00:00
|sell
|95
|0.10
|1.1319
|0.0000
|0.0000
|190
|2003.07.21 01:01
|close
|95
|0.10
|1.1252
|0.0000
|0.0000
|61.12
|10133.71
|191
|2003.07.21 01:01
|buy
|96
|0.10
|1.1252
|0.0000
|0.0000
|192
|2003.08.01 00:00
|close
|96
|0.10
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|-17.40
|10116.31
|193
|2003.08.01 00:00
|sell
|97
|0.10
|1.1232
|0.0000
|0.0000
|194
|2003.08.08 00:00
|close
|97
|0.10
|1.1374
|0.0000
|0.0000
|-145.43
|9970.88
|195
|2003.08.08 00:00
|buy
|98
|0.10
|1.1374
|0.0000
|0.0000
|196
|2003.08.14 00:00
|close
|98
|0.10
|1.1323
|0.0000
|0.0000
|-49.80
|9921.08
|197
|2003.08.14 00:00
|sell
|99
|0.10
|1.1323
|0.0000
|0.0000
|198
|2003.08.30 00:00
|close
|99
|0.10
|1.0986
|0.0000
|0.0000
|329.65
|10250.73
|199
|2003.08.30 00:00
|buy
|100
|0.10
|1.0986
|0.0000
|0.0000
|200
|2003.09.30 00:00
|close
|100
|0.10
|1.1600
|0.0000
|0.0000
|620.00
|10870.73
|201
|2003.09.30 00:00
|sell
|101
|0.10
|1.1600
|0.0000
|0.0000
|202
|2003.10.01 00:00
|close
|101
|0.10
|1.1660
|0.0000
|0.0000
|-60.49
|10810.24
|203
|2003.10.01 00:00
|buy
|102
|0.10
|1.1660
|0.0000
|0.0000
|204
|2003.10.07 00:00
|close
|102
|0.10
|1.1710
|0.0000
|0.0000
|51.20
|10861.44
|205
|2003.10.07 00:00
|sell
|103
|0.10
|1.1710
|0.0000
|0.0000
|206
|2003.10.11 00:00
|close
|103
|0.10
|1.1802
|0.0000
|0.0000
|-94.45
|10766.99
|207
|2003.10.11 00:00
|buy
|104
|0.10
|1.1802
|0.0000
|0.0000
|208
|2003.10.14 00:00
|close
|104
|0.10
|1.1704
|0.0000
|0.0000
|-97.60
|10669.39
|209
|2003.10.14 00:00
|sell
|105
|0.10
|1.1704
|0.0000
|0.0000
|210
|2003.10.24 00:00
|close
|105
|0.10
|1.1794
|0.0000
|0.0000
|-95.88
|10573.51
|211
|2003.10.24 00:00
|buy
|106
|0.10
|1.1794
|0.0000
|0.0000
|212
|2003.10.29 00:00
|close
|106
|0.10
|1.1670
|0.0000
|0.0000
|-123.40
|10450.11
|213
|2003.10.29 00:00
|sell
|107
|0.10
|1.1670
|0.0000
|0.0000
|214
|2003.11.12 00:00
|close
|107
|0.10
|1.1519
|0.0000
|0.0000
|144.14
|10594.25
|215
|2003.11.12 00:00
|buy
|108
|0.10
|1.1519
|0.0000
|0.0000
|216
|2003.11.26 00:00
|close
|108
|0.10
|1.1793
|0.0000
|0.0000
|276.80
|10871.05
|217
|2003.11.26 00:00
|sell
|109
|0.10
|1.1793
|0.0000
|0.0000
|218
|2003.12.01 01:01
|close
|109
|0.10
|1.1990
|0.0000
|0.0000
|-199.45
|10671.60
|219
|2003.12.01 01:01
|buy
|110
|0.10
|1.1990
|0.0000
|0.0000
|220
|2003.12.13 00:00
|close
|110
|0.10
|1.2279
|0.0000
|0.0000
|291.60
|10963.20
|221
|2003.12.13 00:00
|sell
|111
|0.10
|1.2279
|0.0000
|0.0000
|222
|2003.12.19 00:00
|close
|111
|0.10
|1.2426
|0.0000
|0.0000
|-150.43
|10812.77
|223
|2003.12.19 00:00
|buy
|112
|0.10
|1.2426
|0.0000
|0.0000
|224
|2003.12.23 00:00
|close
|112
|0.10
|1.2398
|0.0000
|0.0000
|-27.60
|10785.17
|225
|2003.12.23 00:00
|sell
|113
|0.10
|1.2398
|0.0000
|0.0000
|226
|2004.01.01 00:00
|close
|113
|0.10
|1.2596
|0.0000
|0.0000
|-203.39
|10581.78
|227
|2004.01.01 00:00
|buy
|114
|0.10
|1.2596
|0.0000
|0.0000
|228
|2004.01.14 00:00
|close
|114
|0.10
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|178.20
|10759.98
|229
|2004.01.14 00:00
|sell
|115
|0.10
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|230
|2004.01.24 00:00
|close
|115
|0.10
|1.2584
|0.0000
|0.0000
|182.61
|10942.59
|231
|2004.01.24 00:00
|buy
|116
|0.10
|1.2584
|0.0000
|0.0000
|232
|2004.01.29 00:01
|close
|116
|0.10
|1.2470
|0.0000
|0.0000
|-112.80
|10829.79
|233
|2004.01.29 00:01
|sell
|117
|0.10
|1.2470
|0.0000
|0.0000
|234
|2004.02.06 00:00
|close
|117
|0.10
|1.2548
|0.0000
|0.0000
|-81.92
|10747.87
|235
|2004.02.06 00:00
|buy
|118
|0.10
|1.2548
|0.0000
|0.0000
|236
|2004.02.20 00:00
|close
|118
|0.10
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|170.80
|10918.67
|237
|2004.02.20 00:00
|sell
|119
|0.10
|1.2716
|0.0000
|0.0000
|238
|2004.03.10 00:00
|close
|119
|0.10
|1.2329
|0.0000
|0.0000
|378.67
|11297.34
|239
|2004.03.10 00:00
|buy
|120
|0.10
|1.2329
|0.0000
|0.0000
|240
|2004.03.15 01:01
|close
|120
|0.10
|1.2210
|0.0000
|0.0000
|-118.00
|11179.34
|241
|2004.03.15 01:01
|sell
|121
|0.10
|1.2210
|0.0000
|0.0000
|242
|2004.03.18 00:00
|close
|121
|0.10
|1.2239
|0.0000
|0.0000
|-31.45
|11147.89
|243
|2004.03.18 00:00
|buy
|122
|0.10
|1.2239
|0.0000
|0.0000
|244
|2004.03.26 00:00
|close
|122
|0.10
|1.2133
|0.0000
|0.0000
|-104.40
|11043.49
|245
|2004.03.26 00:00
|sell
|123
|0.10
|1.2133
|0.0000
|0.0000
|246
|2004.04.01 00:00
|close
|123
|0.10
|1.2318
|0.0000
|0.0000
|-187.94
|10855.55
|247
|2004.04.01 00:00
|buy
|124
|0.10
|1.2318
|0.0000
|0.0000
|248
|2004.04.07 00:00
|close
|124
|0.10
|1.2118
|0.0000
|0.0000
|-199.20
|10656.35
|249
|2004.04.07 00:00
|sell
|125
|0.10
|1.2118
|0.0000
|0.0000
|250
|2004.04.12 01:01
|close
|125
|0.10
|1.2088
|0.0000
|0.0000
|27.55
|10683.90
|251
|2004.04.12 01:01
|buy
|126
|0.10
|1.2088
|0.0000
|0.0000
|252
|2004.04.14 00:00
|close
|126
|0.10
|1.1947
|0.0000
|0.0000
|-140.60
|10543.30
|253
|2004.04.14 00:00
|sell
|127
|0.10
|1.1947
|0.0000
|0.0000
|254
|2004.04.20 00:00
|close
|127
|0.10
|1.2029
|0.0000
|0.0000
|-84.94
|10458.36
|255
|2004.04.20 00:00
|buy
|128
|0.10
|1.2029
|0.0000
|0.0000
|256
|2004.04.23 00:00
|close
|128
|0.10
|1.1905
|0.0000
|0.0000
|-123.00
|10335.36
|257
|2004.04.23 00:00
|sell
|129
|0.10
|1.1905
|0.0000
|0.0000
|258
|2004.04.29 00:00
|close
|129
|0.10
|1.1846
|0.0000
|0.0000
|56.06
|10391.42
|259
|2004.04.29 00:00
|buy
|130
|0.10
|1.1846
|0.0000
|0.0000
|260
|2004.05.11 00:00
|close
|130
|0.10
|1.1847
|0.0000
|0.0000
|3.00
|10394.42
|261
|2004.05.11 00:00
|sell
|131
|0.10
|1.1847
|0.0000
|0.0000
|262
|2004.05.18 00:00
|close
|131
|0.10
|1.2029
|0.0000
|0.0000
|-185.43
|10208.99
|263
|2004.05.18 00:00
|buy
|132
|0.10
|1.2029
|0.0000
|0.0000
|264
|2004.06.04 00:00
|close
|132
|0.10
|1.2228
|0.0000
|0.0000
|202.80
|10411.79
|265
|2004.06.04 00:00
|sell
|133
|0.10
|1.2228
|0.0000
|0.0000
|266
|2004.06.08 00:00
|close
|133
|0.10
|1.2323
|0.0000
|0.0000
|-95.98
|10315.81
|267
|2004.06.08 00:00
|buy
|134
|0.10
|1.2323
|0.0000
|0.0000
|268
|2004.06.10 00:00
|close
|134
|0.10
|1.2046
|0.0000
|0.0000
|-276.20
|10039.61
|269
|2004.06.10 00:00
|sell
|135
|0.10
|1.2046
|0.0000
|0.0000
|270
|2004.06.21 01:01
|close
|135
|0.10
|1.2146
|0.0000
|0.0000
|-104.41
|9935.20
|271
|2004.06.21 01:01
|buy
|136
|0.10
|1.2146
|0.0000
|0.0000
|272
|2004.07.02 00:00
|close
|136
|0.10
|1.2159
|0.0000
|0.0000
|15.60
|9950.80
|273
|2004.07.02 00:00
|sell
|137
|0.10
|1.2159
|0.0000
|0.0000
|274
|2004.07.03 00:00
|close
|137
|0.10
|1.2321
|0.0000
|0.0000
|-162.00
|9788.80
|275
|2004.07.03 00:00
|buy
|138
|0.10
|1.2321
|0.0000
|0.0000
|276
|2004.07.16 00:00
|close
|138
|0.10
|1.2356
|0.0000
|0.0000
|37.80
|9826.60
|277
|2004.07.16 00:00
|sell
|139
|0.10
|1.2356
|0.0000
|0.0000
|278
|2004.07.20 00:00
|close
|139
|0.10
|1.2443
|0.0000
|0.0000
|-87.98
|9738.62
|279
|2004.07.20 00:00
|buy
|140
|0.10
|1.2443
|0.0000
|0.0000
|280
|2004.07.21 00:00
|close
|140
|0.10
|1.2334
|0.0000
|0.0000
|-108.80
|9629.82
|281
|2004.07.21 00:00
|sell
|141
|0.10
|1.2334
|0.0000
|0.0000
|282
|2004.08.07 00:00
|close
|141
|0.10
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|41.18
|9671.00
|283
|2004.08.07 00:00
|buy
|142
|0.10
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|284
|2004.08.24 00:00
|close
|142
|0.10
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|-136.80
|9534.20
|285
|2004.08.24 00:00
|sell
|143
|0.10
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|286
|2004.09.02 00:00
|close
|143
|0.10
|1.2193
|0.0000
|0.0000
|-54.39
|9479.81
|287
|2004.09.02 00:00
|buy
|144
|0.10
|1.2193
|0.0000
|0.0000
|288
|2004.09.08 00:00
|close
|144
|0.10
|1.2105
|0.0000
|0.0000
|-87.20
|9392.61
|289
|2004.09.08 00:00
|sell
|145
|0.10
|1.2105
|0.0000
|0.0000
|290
|2004.09.11 00:00
|close
|145
|0.10
|1.2266
|0.0000
|0.0000
|-162.96
|9229.65
|291
|2004.09.11 00:00
|buy
|146
|0.10
|1.2266
|0.0000
|0.0000
|292
|2004.09.18 00:00
|close
|146
|0.10
|1.2188
|0.0000
|0.0000
|-76.60
|9153.05
|293
|2004.09.18 00:00
|sell
|147
|0.10
|1.2188
|0.0000
|0.0000
|294
|2004.09.23 00:00
|close
|147
|0.10
|1.2267
|0.0000
|0.0000
|-81.94
|9071.11
|295
|2004.09.23 00:00
|buy
|148
|0.10
|1.2267
|0.0000
|0.0000
|296
|2004.10.07 00:00
|close
|148
|0.10
|1.2289
|0.0000
|0.0000
|24.80
|9095.91
|297
|2004.10.07 00:00
|sell
|149
|0.10
|1.2289
|0.0000
|0.0000
|298
|2004.10.12 00:00
|close
|149
|0.10
|1.2380
|0.0000
|0.0000
|-92.47
|9003.44
|299
|2004.10.12 00:00
|buy
|150
|0.10
|1.2380
|0.0000
|0.0000
|300
|2004.10.15 00:00
|close
|150
|0.10
|1.2383
|0.0000
|0.0000
|4.00
|9007.44
|301
|2004.10.15 00:00
|sell
|151
|0.10
|1.2383
|0.0000
|0.0000
|302
|2004.10.19 00:00
|close
|151
|0.10
|1.2495
|0.0000
|0.0000
|-112.98
|8894.46
|303
|2004.10.19 00:00
|buy
|152
|0.10
|1.2495
|0.0000
|0.0000
|304
|2004.11.01 01:01
|close
|152
|0.10
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|324.60
|9219.06
|305
|2004.11.01 01:01
|sell
|153
|0.10
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|306
|2004.11.08 01:01
|close
|153
|0.10
|1.2971
|0.0000
|0.0000
|-157.43
|9061.63
|307
|2004.11.08 01:01
|buy
|154
|0.10
|1.2971
|0.0000
|0.0000
|308
|2004.11.13 00:00
|close
|154
|0.10
|1.2976
|0.0000
|0.0000
|6.20
|9067.83
|309
|2004.11.13 00:00
|sell
|155
|0.10
|1.2976
|0.0000
|0.0000
|310
|2004.11.26 00:00
|close
|155
|0.10
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|-305.86
|8761.97
|311
|2004.11.26 00:00
|buy
|156
|0.10
|1.3275
|0.0000
|0.0000
|312
|2004.12.04 00:00
|close
|156
|0.10
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|183.40
|8945.37
|313
|2004.12.04 00:00
|sell
|157
|0.10
|1.3457
|0.0000
|0.0000
|314
|2004.12.06 01:01
|close
|157
|0.10
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|12.51
|8957.88
|315
|2004.12.06 01:01
|buy
|158
|0.10
|1.3444
|0.0000
|0.0000
|316
|2004.12.09 00:00
|close
|158
|0.10
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|-105.00
|8852.88
|317
|2004.12.09 00:00
|sell
|159
|0.10
|1.3338
|0.0000
|0.0000
|318
|2004.12.20 01:01
|close
|159
|0.10
|1.3335
|0.0000
|0.0000
|-1.41
|8851.47
|319
|2004.12.20 01:01
|buy
|160
|0.10
|1.3335
|0.0000
|0.0000
|320
|2004.12.21 00:00
|close
|160
|0.10
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|59.20
|8910.67
|321
|2004.12.21 00:00
|sell
|161
|0.10
|1.3394
|0.0000
|0.0000
|322
|2004.12.24 00:00
|close
|161
|0.10
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|-126.45
|8784.22
|323
|2004.12.24 00:00
|buy
|162
|0.10
|1.3518
|0.0000
|0.0000
|324
|2005.01.03 01:02
|close
|162
|0.10
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|45.60
|8829.82
|325
|2005.01.03 01:02
|sell
|163
|0.10
|1.3562
|0.0000
|0.0000
|326
|2005.01.14 00:00
|close
|163
|0.10
|1.3224
|0.0000
|0.0000
|331.63
|9161.45
|327
|2005.01.14 00:00
|buy
|164
|0.10
|1.3224
|0.0000
|0.0000
|328
|2005.01.19 00:00
|close
|164
|0.10
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|-199.40
|8962.05
|329
|2005.01.19 00:00
|sell
|165
|0.10
|1.3024
|0.0000
|0.0000
|330
|2005.01.26 00:00
|close
|165
|0.10
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|46.57
|9008.62
|331
|2005.01.26 00:00
|buy
|166
|0.10
|1.2974
|0.0000
|0.0000
|332
|2005.02.07 01:01
|close
|166
|0.10
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|-116.60
|8892.02
|333
|2005.02.07 01:01
|sell
|167
|0.10
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|334
|2005.02.14 01:01
|close
|167
|0.10
|1.2883
|0.0000
|0.0000
|-31.43
|8860.59
|335
|2005.02.14 01:01
|buy
|168
|0.10
|1.2883
|0.0000
|0.0000
|336
|2005.03.03 00:00
|close
|168
|0.10
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|257.80
|9118.39
|337
|2005.03.03 00:00
|sell
|169
|0.10
|1.3137
|0.0000
|0.0000
|338
|2005.03.09 00:00
|close
|169
|0.10
|1.3348
|0.0000
|0.0000
|-212.96
|8905.43
|339
|2005.03.09 00:00
|buy
|170
|0.10
|1.3348
|0.0000
|0.0000
|340
|2005.03.17 00:00
|close
|170
|0.10
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|74.00
|8979.43
|341
|2005.03.17 00:00
|sell
|171
|0.10
|1.3420
|0.0000
|0.0000
|342
|2005.04.02 00:00
|close
|171
|0.10
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|498.65
|9478.08
|343
|2005.04.02 00:00
|buy
|172
|0.10
|1.2914
|0.0000
|0.0000
|344
|2005.04.06 00:00
|close
|172
|0.10
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|-40.40
|9437.68
|345
|2005.04.06 00:00
|sell
|173
|0.10
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|346
|2005.04.11 01:01
|close
|173
|0.10
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|-57.45
|9380.23
|347
|2005.04.11 01:01
|buy
|174
|0.10
|1.2928
|0.0000
|0.0000
|348
|2005.04.28 00:00
|close
|174
|0.10
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|5.80
|9386.03
|349
|2005.04.28 00:00
|sell
|175
|0.10
|1.2930
|0.0000
|0.0000
|350
|2005.05.07 00:00
|close
|175
|0.10
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|107.08
|9493.11
|351
|2005.05.07 00:00
|buy
|176
|0.10
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|352
|2005.05.10 00:00
|close
|176
|0.10
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|26.40
|9519.51
|353
|2005.05.10 00:00
|sell
|177
|0.10
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|354
|2005.05.23 01:01
|close
|177
|0.10
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|293.63
|9813.14
|355
|2005.05.23 01:01
|buy
|178
|0.10
|1.2545
|0.0000
|0.0000
|356
|2005.05.25 00:00
|close
|178
|0.10
|1.2586
|0.0000
|0.0000
|41.40
|9854.54
|357
|2005.05.25 00:00
|sell
|179
|0.10
|1.2586
|0.0000
|0.0000
|358
|2005.05.28 00:00
|close
|179
|0.10
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|-2.96
|9851.58
|359
|2005.05.28 00:00
|buy
|180
|0.10
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|360
|2005.06.01 00:00
|close
|180
|0.10
|1.2304
|0.0000
|0.0000
|-282.40
|9569.18
|361
|2005.06.01 00:00
|sell
|181
|0.10
|1.2304
|0.0000
|0.0000
|362
|2005.06.09 00:00
|close
|181
|0.10
|1.2229
|0.0000
|0.0000
|70.10
|9639.28
|363
|2005.06.09 00:00
|buy
|182
|0.10
|1.2229
|0.0000
|0.0000
|364
|2005.06.14 00:00
|close
|182
|0.10
|1.2112
|0.0000
|0.0000
|-116.40
|9522.88
|365
|2005.06.14 00:00
|sell
|183
|0.10
|1.2112
|0.0000
|0.0000
|366
|2005.06.18 00:00
|close
|183
|0.10
|1.2289
|0.0000
|0.0000
|-179.45
|9343.43
|367
|2005.06.18 00:00
|buy
|184
|0.10
|1.2289
|0.0000
|0.0000
|368
|2005.06.25 00:00
|close
|184
|0.10
|1.2094
|0.0000
|0.0000
|-193.60
|9149.83
|369
|2005.06.25 00:00
|sell
|185
|0.10
|1.2094
|0.0000
|0.0000
|370
|2005.06.29 00:00
|close
|185
|0.10
|1.2059
|0.0000
|0.0000
|33.53
|9183.36
|371
|2005.06.29 00:00
|buy
|186
|0.10
|1.2059
|0.0000
|0.0000
|372
|2005.07.04 01:01
|close
|186
|0.10
|1.1932
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|9057.36
|373
|2005.07.04 01:01
|sell
|187
|0.10
|1.1932
|0.0000
|0.0000
|374
|2005.07.09 00:00
|close
|187
|0.10
|1.1969
|0.0000
|0.0000
|-39.94
|9017.42
|375
|2005.07.09 00:00
|buy
|188
|0.10
|1.1969
|0.0000
|0.0000
|376
|2005.07.20 00:00
|close
|188
|0.10
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|67.00
|9084.42
|377
|2005.07.20 00:00
|sell
|189
|0.10
|1.2034
|0.0000
|0.0000
|378
|2005.07.22 00:00
|close
|189
|0.10
|1.2172
|0.0000
|0.0000
|-139.96
|8944.46
|379
|2005.07.22 00:00
|buy
|190
|0.10
|1.2172
|0.0000
|0.0000
|380
|2005.07.28 00:00
|close
|190
|0.10
|1.2071
|0.0000
|0.0000
|-99.80
|8844.66
|381
|2005.07.28 00:00
|sell
|191
|0.10
|1.2071
|0.0000
|0.0000
|382
|2005.08.01 01:01
|close
|191
|0.10
|1.2126
|0.0000
|0.0000
|-55.98
|8788.68
|383
|2005.08.01 01:01
|buy
|192
|0.10
|1.2126
|0.0000
|0.0000
|384
|2005.08.15 01:01
|close
|192
|0.10
|1.2454
|0.0000
|0.0000
|330.80
|9119.48
|385
|2005.08.15 01:01
|sell
|193
|0.10
|1.2454
|0.0000
|0.0000
|386
|2005.08.27 00:00
|close
|193
|0.10
|1.2286
|0.0000
|0.0000
|161.63
|9281.11
|387
|2005.08.27 00:00
|buy
|194
|0.10
|1.2286
|0.0000
|0.0000
|388
|2005.09.01 00:00
|close
|194
|0.10
|1.2348
|0.0000
|0.0000
|63.20
|9344.31
|389
|2005.09.01 00:00
|sell
|195
|0.10
|1.2348
|0.0000
|0.0000
|390
|2005.09.02 00:00
|close
|195
|0.10
|1.2502
|0.0000
|0.0000
|-154.49
|9189.82
|391
|2005.09.02 00:00
|buy
|196
|0.10
|1.2502
|0.0000
|0.0000
|392
|2005.09.09 00:00
|close
|196
|0.10
|1.2395
|0.0000
|0.0000
|-105.60
|9084.22
|393
|2005.09.09 00:00
|sell
|197
|0.10
|1.2395
|0.0000
|0.0000
|394
|2005.10.07 00:00
|close
|197
|0.10
|1.2181
|0.0000
|0.0000
|200.28
|9284.50
|395
|2005.10.07 00:00
|buy
|198
|0.10
|1.2181
|0.0000
|0.0000
|396
|2005.10.15 00:00
|close
|198
|0.10
|1.2077
|0.0000
|0.0000
|-102.60
|9181.90
|397
|2005.10.15 00:00
|sell
|199
|0.10
|1.2077
|0.0000
|0.0000
|398
|2005.10.18 00:00
|close
|199
|0.10
|1.2026
|0.0000
|0.0000
|50.02
|9231.92
|399
|2005.10.18 00:00
|buy
|200
|0.10
|1.2026
|0.0000
|0.0000
|400
|2005.10.24 01:01
|close
|200
|0.10
|1.1944
|0.0000
|0.0000
|-80.80
|9151.12
|401
|2005.10.24 01:01
|sell
|201
|0.10
|1.1944
|0.0000
|0.0000
|402
|2005.10.26 00:00
|close
|201
|0.10
|1.2108
|0.0000
|0.0000
|-164.98
|8986.14
|403
|2005.10.26 00:00
|buy
|202
|0.10
|1.2108
|0.0000
|0.0000
|404
|2005.11.03 00:00
|close
|202
|0.10
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|8953.14
|405
|2005.11.03 00:00
|sell
|203
|0.10
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|406
|2005.11.18 00:00
|close
|203
|0.10
|1.1754
|0.0000
|0.0000
|311.65
|9264.79
|407
|2005.11.18 00:00
|buy
|204
|0.10
|1.1754
|0.0000
|0.0000
|408
|2005.12.06 00:00
|close
|204
|0.10
|1.1789
|0.0000
|0.0000
|38.20
|9302.99
|409
|2005.12.06 00:00
|sell
|205
|0.10
|1.1789
|0.0000
|0.0000
|410
|2005.12.07 00:00
|close
|205
|0.10
|1.1783
|0.0000
|0.0000
|5.51
|9308.50
|411
|2005.12.07 00:00
|buy
|206
|0.10
|1.1783
|0.0000
|0.0000
|412
|2005.12.22 00:00
|close
|206
|0.10
|1.1837
|0.0000
|0.0000
|57.40
|9365.90
|413
|2005.12.22 00:00
|sell
|207
|0.10
|1.1837
|0.0000
|0.0000
|414
|2006.01.05 00:00
|close
|207
|0.10
|1.2120
|0.0000
|0.0000
|-289.86
|9076.04
|415
|2006.01.05 00:00
|buy
|208
|0.10
|1.2120
|0.0000
|0.0000
|416
|2006.01.13 00:00
|close
|208
|0.10
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|-82.40
|8993.64
|417
|2006.01.13 00:00
|sell
|209
|0.10
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|418
|2006.01.24 00:00
|close
|209
|0.10
|1.2306
|0.0000
|0.0000
|-274.41
|8719.23
|419
|2006.01.24 00:00
|buy
|210
|0.10
|1.2306
|0.0000
|0.0000
|420
|2006.01.30 01:01
|close
|210
|0.10
|1.2104
|0.0000
|0.0000
|-200.80
|8518.43
|421
|2006.01.30 01:01
|sell
|211
|0.10
|1.2104
|0.0000
|0.0000
|422
|2006.02.20 01:01
|close
|211
|0.10
|1.1927
|0.0000
|0.0000
|166.71
|8685.14
|423
|2006.02.20 01:01
|buy
|212
|0.10
|1.1927
|0.0000
|0.0000
|424
|2006.02.28 00:00
|close
|212
|0.10
|1.1845
|0.0000
|0.0000
|-80.40
|8604.74
|425
|2006.02.28 00:00
|sell
|213
|0.10
|1.1845
|0.0000
|0.0000
|426
|2006.03.02 00:00
|close
|213
|0.10
|1.1920
|0.0000
|0.0000
|-76.96
|8527.78
|427
|2006.03.02 00:00
|buy
|214
|0.10
|1.1920
|0.0000
|0.0000
|428
|2006.03.10 00:00
|close
|214
|0.10
|1.1911
|0.0000
|0.0000
|-7.40
|8520.38
|429
|2006.03.10 00:00
|sell
|215
|0.10
|1.1911
|0.0000
|0.0000
|430
|2006.03.15 00:00
|close
|215
|0.10
|1.2014
|0.0000
|0.0000
|-104.47
|8415.91
|431
|2006.03.15 00:00
|buy
|216
|0.10
|1.2014
|0.0000
|0.0000
|432
|2006.03.24 00:00
|close
|216
|0.10
|1.1970
|0.0000
|0.0000
|-41.80
|8374.11
|433
|2006.03.24 00:00
|sell
|217
|0.10
|1.1970
|0.0000
|0.0000
|434
|2006.04.01 00:00
|close
|217
|0.10
|1.2120
|0.0000
|0.0000
|-153.43
|8220.68
|435
|2006.04.01 00:00
|buy
|218
|0.10
|1.2120
|0.0000
|0.0000
|436
|2006.04.11 00:00
|close
|218
|0.10
|1.2111
|0.0000
|0.0000
|-7.20
|8213.48
|437
|2006.04.11 00:00
|sell
|219
|0.10
|1.2111
|0.0000
|0.0000
|438
|2006.04.18 00:00
|close
|219
|0.10
|1.2254
|0.0000
|0.0000
|-146.43
|8067.05
|439
|2006.04.18 00:00
|buy
|220
|0.10
|1.2254
|0.0000
|0.0000
|440
|2006.05.08 01:01
|close
|220
|0.10
|1.2744
|0.0000
|0.0000
|494.00
|8561.05
|441
|2006.05.08 01:01
|sell
|221
|0.10
|1.2744
|0.0000
|0.0000
|442
|2006.05.09 00:00
|close
|221
|0.10
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|29.51
|8590.56
|443
|2006.05.09 00:00
|buy
|222
|0.10
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|444
|2006.05.18 00:00
|close
|222
|0.10
|1.2744
|0.0000
|0.0000
|32.20
|8622.76
|445
|2006.05.18 00:00
|sell
|223
|0.10
|1.2744
|0.0000
|0.0000
|446
|2006.06.05 01:01
|close
|223
|0.10
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|-192.84
|8429.92
|447
|2006.06.05 01:01
|buy
|224
|0.10
|1.2929
|0.0000
|0.0000
|448
|2006.06.09 00:00
|close
|224
|0.10
|1.2651
|0.0000
|0.0000
|-276.80
|8153.12
|449
|2006.06.09 00:00
|sell
|225
|0.10
|1.2651
|0.0000
|0.0000
|450
|2006.06.19 01:01
|close
|225
|0.10
|1.2651
|0.0000
|0.0000
|-3.92
|8149.20
|451
|2006.06.19 01:01
|buy
|226
|0.10
|1.2651
|0.0000
|0.0000
|452
|2006.06.24 00:00
|close
|226
|0.10
|1.2504
|0.0000
|0.0000
|-145.80
|8003.40
|453
|2006.06.24 00:00
|sell
|227
|0.10
|1.2504
|0.0000
|0.0000
|454
|2006.06.30 00:00
|close
|227
|0.10
|1.2668
|0.0000
|0.0000
|-167.43
|7835.97
|455
|2006.06.30 00:00
|buy
|228
|0.10
|1.2668
|0.0000
|0.0000
|456
|2006.07.12 00:00
|close
|228
|0.10
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|110.00
|7945.97
|457
|2006.07.12 00:00
|sell
|229
|0.10
|1.2776
|0.0000
|0.0000
|458
|2006.07.24 01:01
|close
|229
|0.10
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|64.12
|8010.09
|459
|2006.07.24 01:01
|buy
|230
|0.10
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|460
|2006.08.12 00:00
|close
|230
|0.10
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|21.00
|8031.09
|461
|2006.08.12 00:00
|sell
|231
|0.10
|1.2723
|0.0000
|0.0000
|462
|2006.08.18 00:00
|close
|231
|0.10
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|-107.43
|7923.66
|463
|2006.08.18 00:00
|buy
|232
|0.10
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|464
|2006.08.25 00:00
|close
|232
|0.10
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|-61.60
|7862.06
|465
|2006.08.25 00:00
|sell
|233
|0.10
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|466
|2006.09.01 00:00
|close
|233
|0.10
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|-55.43
|7806.63
|467
|2006.09.01 00:00
|buy
|234
|0.10
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|468
|2006.09.07 00:00
|close
|234
|0.10
|1.2805
|0.0000
|0.0000
|-9.80
|7796.83
|469
|2006.09.07 00:00
|sell
|235
|0.10
|1.2805
|0.0000
|0.0000
|470
|2006.09.16 00:00
|close
|235
|0.10
|1.2668
|0.0000
|0.0000
|133.08
|7929.91
|471
|2006.09.16 00:00
|buy
|236
|0.10
|1.2668
|0.0000
|0.0000
|472
|2006.09.21 00:00
|close
|236
|0.10
|1.2685
|0.0000
|0.0000
|18.20
|7948.11
|473
|2006.09.21 00:00
|sell
|237
|0.10
|1.2685
|0.0000
|0.0000
|474
|2006.09.22 00:00
|close
|237
|0.10
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|-98.49
|7849.62
|475
|2006.09.22 00:00
|buy
|238
|0.10
|1.2783
|0.0000
|0.0000
|476
|2006.10.02 01:00
|close
|238
|0.10
|1.2682
|0.0000
|0.0000
|-99.40
|7750.22
|477
|2006.10.02 01:00
|sell
|239
|0.10
|1.2682
|0.0000
|0.0000
|478
|2006.10.05 00:00
|close
|239
|0.10
|1.2711
|0.0000
|0.0000
|-31.45
|7718.77
|479
|2006.10.05 00:00
|buy
|240
|0.10
|1.2711
|0.0000
|0.0000
|480
|2006.10.10 00:00
|close
|240
|0.10
|1.2596
|0.0000
|0.0000
|-114.40
|7604.37
|481
|2006.10.10 00:00
|sell
|241
|0.10
|1.2596
|0.0000
|0.0000
|482
|2006.10.19 00:00
|close
|241
|0.10
|1.2533
|0.0000
|0.0000
|57.61
|7661.98
|483
|2006.10.19 00:00
|buy
|242
|0.10
|1.2533
|0.0000
|0.0000
|484
|2006.11.20 01:00
|close
|242
|0.10
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|298.00
|7959.98
|485
|2006.11.20 01:00
|sell
|243
|0.10
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|486
|2006.11.23 00:00
|close
|243
|0.10
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|-122.45
|7837.53
|487
|2006.11.23 00:00
|buy
|244
|0.10
|1.2945
|0.0000
|0.0000
|488
|2006.12.09 00:00
|close
|244
|0.10
|1.3202
|0.0000
|0.0000
|260.00
|8097.53
|489
|2006.12.09 00:00
|sell
|245
|0.10
|1.3202
|0.0000
|0.0000
|490
|2007.01.03 00:00
|close
|245
|0.10
|1.3273
|0.0000
|0.0000
|-82.76
|8014.77
|491
|2007.01.03 00:00
|buy
|246
|0.10
|1.3273
|0.0000
|0.0000
|492
|2007.01.05 00:00
|close
|246
|0.10
|1.3083
|0.0000
|0.0000
|-189.20
|7825.57
|493
|2007.01.05 00:00
|sell
|247
|0.10
|1.3083
|0.0000
|0.0000
|494
|2007.01.19 00:00
|close
|247
|0.10
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|112.14
|7937.71
|495
|2007.01.19 00:00
|buy
|248
|0.10
|1.2964
|0.0000
|0.0000
|496
|2007.03.06 00:00
|close
|248
|0.10
|1.3088
|0.0000
|0.0000
|132.80
|8070.51
|497
|2007.03.06 00:00
|sell
|249
|0.10
|1.3088
|0.0000
|0.0000
|498
|2007.03.15 00:00
|close
|249
|0.10
|1.3217
|0.0000
|0.0000
|-134.39
|7936.12
|499
|2007.03.15 00:00
|buy
|250
|0.10
|1.3217
|0.0000
|0.0000
|500
|2007.03.27 00:00
|close
|250
|0.10
|1.3332
|0.0000
|0.0000
|117.00
|8053.12
|501
|2007.03.27 00:00
|sell
|251
|0.10
|1.3332
|0.0000
|0.0000
|502
|2007.04.09 01:00
|close
|251
|0.10
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|-51.37
|8001.75
|503
|2007.04.09 01:00
|buy
|252
|0.10
|1.3377
|0.0000
|0.0000
|504
|2007.04.10 00:00
|close
|252
|0.10
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|-20.80
|7980.95
|505
|2007.04.10 00:00
|sell
|253
|0.10
|1.3356
|0.0000
|0.0000
|506
|2007.04.11 00:00
|close
|253
|0.10
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|-84.49
|7896.46
|507
|2007.04.11 00:00
|buy
|254
|0.10
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|508
|2007.04.25 00:00
|close
|254
|0.10
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|201.80
|8098.26
|509
|2007.04.25 00:00
|sell
|255
|0.10
|1.3639
|0.0000
|0.0000
|510
|2007.06.04 01:00
|close
|255
|0.10
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|177.40
|8275.66
|511
|2007.06.04 01:00
|buy
|256
|0.10
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|512
|2007.06.12 00:00
|close
|256
|0.10
|1.3358
|0.0000
|0.0000
|-82.40
|8193.26
|513
|2007.06.12 00:00
|sell
|257
|0.10
|1.3358
|0.0000
|0.0000
|514
|2007.06.20 00:00
|close
|257
|0.10
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|-72.92
|8120.34
|515
|2007.06.20 00:00
|buy
|258
|0.10
|1.3427
|0.0000
|0.0000
|516
|2007.07.23 01:02
|close
|258
|0.10
|1.3830
|0.0000
|0.0000
|409.60
|8529.94
|517
|2007.07.23 01:02
|sell
|259
|0.10
|1.3830
|0.0000
|0.0000
|518
|2007.08.07 00:00
|close
|259
|0.10
|1.3794
|0.0000
|0.0000
|28.65
|8558.59
|519
|2007.08.07 00:00
|buy
|260
|0.10
|1.3794
|0.0000
|0.0000
|520
|2007.08.13 01:04
|close
|260
|0.10
|1.3685
|0.0000
|0.0000
|-107.80
|8450.79
|521
|2007.08.13 01:04
|sell
|261
|0.10
|1.3685
|0.0000
|0.0000
|522
|2007.08.24 00:00
|close
|261
|0.10
|1.3565
|0.0000
|0.0000
|113.63
|8564.42
|523
|2007.08.24 00:00
|buy
|262
|0.10
|1.3565
|0.0000
|0.0000
|524
|2007.10.04 00:00
|close
|262
|0.10
|1.4089
|0.0000
|0.0000
|532.20
|9096.62
|525
|2007.10.04 00:00
|sell
|263
|0.10
|1.4089
|0.0000
|0.0000
|526
|2007.10.16 00:00
|close
|263
|0.10
|1.4205
|0.0000
|0.0000
|-120.90
|8975.72
|527
|2007.10.16 00:00
|buy
|264
|0.10
|1.4205
|0.0000
|0.0000
|528
|2007.10.19 00:00
|close
|264
|0.10
|1.4294
|0.0000
|0.0000
|90.00
|9065.72
|529
|2007.10.19 00:00
|sell
|265
|0.10
|1.4294
|0.0000
|0.0000
|530
|2007.10.30 00:00
|close
|265
|0.10
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|-134.41
|8931.31
|531
|2007.10.30 00:00
|buy
|266
|0.10
|1.4424
|0.0000
|0.0000
|532
|2007.11.16 00:00
|close
|266
|0.10
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|192.80
|9124.11
|533
|2007.11.16 00:00
|sell
|267
|0.10
|1.4613
|0.0000
|0.0000
|534
|2007.11.22 00:01
|close
|267
|0.10
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|-247.94
|8876.17
|535
|2007.11.22 00:01
|buy
|268
|0.10
|1.4858
|0.0000
|0.0000
|536
|2007.11.29 00:00
|close
|268
|0.10
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|-17.60
|8858.57
|537
|2007.11.29 00:00
|sell
|269
|0.10
|1.4839
|0.0000
|0.0000
|538
|2007.12.28 00:00
|close
|269
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|198.79
|9057.36
|539
|2007.12.28 00:00
|buy
|270
|0.10
|1.4626
|0.0000
|0.0000
|540
|2007.12.28 23:59
|close at stop
|270
|0.10
|1.4721
|0.0000
|0.0000
|95.00
|9152.36