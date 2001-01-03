Strategy Tester Report
^AC-CenterLine
NorthFinance-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2001.01.01 00:00 - 2007.12.28 00:00 (2001.01.01 - 2007.12.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Bars in test
|2735
|Ticks modelled
|13135385
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-972.44
|Gross profit
|15522.29
|Gross loss
|-16494.73
|Profit factor
|0.94
|Expected payoff
|-3.60
|Absolute drawdown
|2382.72
|Maximal drawdown
|2734.94 (26.42%)
|Relative drawdown
|26.42% (2734.94)
|Total trades
|270
|Short positions (won %)
|135 (51.11%)
|Long positions (won %)
|135 (61.48%)
|Profit trades (% of total)
|152 (56.30%)
|Loss trades (% of total)
|118 (43.70%)
|Largest
|profit trade
|297.80
|loss trade
|-647.15
|Average
|profit trade
|102.12
|loss trade
|-139.79
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (569.56)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-509.27)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|820.74 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-970.70 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2001.01.03 00:00
|buy
|1
|0.10
|0.9512
|0.0000
|0.0000
|2
|2001.02.02 00:00
|close
|1
|0.10
|0.9382
|0.0000
|0.0000
|-123.60
|9876.40
|3
|2001.02.02 00:00
|sell
|2
|0.10
|0.9382
|0.0000
|0.0000
|4
|2001.02.09 00:00
|close
|2
|0.10
|0.9181
|0.0000
|0.0000
|197.57
|10073.97
|5
|2001.02.09 00:00
|buy
|3
|0.10
|0.9181
|0.0000
|0.0000
|6
|2001.02.22 00:00
|close
|3
|0.10
|0.9090
|0.0000
|0.0000
|-88.40
|9985.57
|7
|2001.02.22 00:00
|sell
|4
|0.10
|0.9090
|0.0000
|0.0000
|8
|2001.03.10 00:00
|close
|4
|0.10
|0.9335
|0.0000
|0.0000
|-252.35
|9733.22
|9
|2001.03.10 00:00
|buy
|5
|0.10
|0.9335
|0.0000
|0.0000
|10
|2001.04.05 00:00
|close
|5
|0.10
|0.9016
|0.0000
|0.0000
|-313.60
|9419.62
|11
|2001.04.05 00:00
|sell
|6
|0.10
|0.9016
|0.0000
|0.0000
|12
|2001.04.13 00:00
|close
|6
|0.10
|0.8919
|0.0000
|0.0000
|93.08
|9512.70
|13
|2001.04.13 00:00
|buy
|7
|0.10
|0.8919
|0.0000
|0.0000
|14
|2001.04.18 00:00
|close
|7
|0.10
|0.8834
|0.0000
|0.0000
|-84.40
|9428.30
|15
|2001.04.18 00:00
|sell
|8
|0.10
|0.8834
|0.0000
|0.0000
|16
|2001.04.30 01:01
|close
|8
|0.10
|0.8916
|0.0000
|0.0000
|-87.88
|9340.42
|17
|2001.04.30 01:01
|buy
|9
|0.10
|0.8916
|0.0000
|0.0000
|18
|2001.05.07 01:01
|close
|9
|0.10
|0.8926
|0.0000
|0.0000
|11.40
|9351.82
|19
|2001.05.07 01:01
|sell
|10
|0.10
|0.8926
|0.0000
|0.0000
|20
|2001.05.09 00:00
|close
|10
|0.10
|0.8854
|0.0000
|0.0000
|71.02
|9422.84
|21
|2001.05.09 00:00
|buy
|11
|0.10
|0.8854
|0.0000
|0.0000
|22
|2001.05.18 00:00
|close
|11
|0.10
|0.8828
|0.0000
|0.0000
|-23.80
|9399.04
|23
|2001.05.18 00:00
|sell
|12
|0.10
|0.8828
|0.0000
|0.0000
|24
|2001.05.24 00:00
|close
|12
|0.10
|0.8568
|0.0000
|0.0000
|257.06
|9656.10
|25
|2001.05.24 00:00
|buy
|13
|0.10
|0.8568
|0.0000
|0.0000
|26
|2001.05.31 00:00
|close
|13
|0.10
|0.8565
|0.0000
|0.0000
|-1.60
|9654.50
|27
|2001.05.31 00:00
|sell
|14
|0.10
|0.8565
|0.0000
|0.0000
|28
|2001.06.02 00:00
|close
|14
|0.10
|0.8470
|0.0000
|0.0000
|94.51
|9749.01
|29
|2001.06.02 00:00
|buy
|15
|0.10
|0.8470
|0.0000
|0.0000
|30
|2001.06.07 00:00
|close
|15
|0.10
|0.8482
|0.0000
|0.0000
|13.20
|9762.21
|31
|2001.06.07 00:00
|sell
|16
|0.10
|0.8482
|0.0000
|0.0000
|32
|2001.06.23 00:00
|close
|16
|0.10
|0.8577
|0.0000
|0.0000
|-102.35
|9659.86
|33
|2001.06.23 00:00
|buy
|17
|0.10
|0.8577
|0.0000
|0.0000
|34
|2001.06.26 00:00
|close
|17
|0.10
|0.8594
|0.0000
|0.0000
|17.40
|9677.26
|35
|2001.06.26 00:00
|sell
|18
|0.10
|0.8594
|0.0000
|0.0000
|36
|2001.07.02 01:01
|close
|18
|0.10
|0.8508
|0.0000
|0.0000
|83.06
|9760.32
|37
|2001.07.02 01:01
|buy
|19
|0.10
|0.8508
|0.0000
|0.0000
|38
|2001.07.11 00:00
|close
|19
|0.10
|0.8549
|0.0000
|0.0000
|42.80
|9803.12
|39
|2001.07.11 00:00
|sell
|20
|0.10
|0.8549
|0.0000
|0.0000
|40
|2001.08.01 00:00
|close
|20
|0.10
|0.8761
|0.0000
|0.0000
|-222.29
|9580.83
|41
|2001.08.01 00:00
|buy
|21
|0.10
|0.8761
|0.0000
|0.0000
|42
|2001.08.04 00:00
|close
|21
|0.10
|0.8842
|0.0000
|0.0000
|81.80
|9662.63
|43
|2001.08.04 00:00
|sell
|22
|0.10
|0.8842
|0.0000
|0.0000
|44
|2001.08.09 00:00
|close
|22
|0.10
|0.8808
|0.0000
|0.0000
|31.06
|9693.69
|45
|2001.08.09 00:00
|buy
|23
|0.10
|0.8808
|0.0000
|0.0000
|46
|2001.08.13 01:01
|close
|23
|0.10
|0.8937
|0.0000
|0.0000
|129.40
|9823.09
|47
|2001.08.13 01:01
|sell
|24
|0.10
|0.8937
|0.0000
|0.0000
|48
|2001.08.23 00:00
|close
|24
|0.10
|0.9152
|0.0000
|0.0000
|-220.88
|9602.21
|49
|2001.08.23 00:00
|buy
|25
|0.10
|0.9152
|0.0000
|0.0000
|50
|2001.09.12 00:00
|close
|25
|0.10
|0.9145
|0.0000
|0.0000
|-3.40
|9598.81
|51
|2001.09.12 00:00
|sell
|26
|0.10
|0.9145
|0.0000
|0.0000
|52
|2001.09.24 01:01
|close
|26
|0.10
|0.9136
|0.0000
|0.0000
|3.12
|9601.93
|53
|2001.09.24 01:01
|buy
|27
|0.10
|0.9136
|0.0000
|0.0000
|54
|2001.10.06 00:00
|close
|27
|0.10
|0.9183
|0.0000
|0.0000
|49.60
|9651.53
|55
|2001.10.06 00:00
|sell
|28
|0.10
|0.9183
|0.0000
|0.0000
|56
|2001.10.11 00:00
|close
|28
|0.10
|0.9109
|0.0000
|0.0000
|71.06
|9722.59
|57
|2001.10.11 00:00
|buy
|29
|0.10
|0.9109
|0.0000
|0.0000
|58
|2001.10.30 00:00
|close
|29
|0.10
|0.9049
|0.0000
|0.0000
|-56.60
|9665.99
|59
|2001.10.30 00:00
|sell
|30
|0.10
|0.9049
|0.0000
|0.0000
|60
|2001.11.07 00:00
|close
|30
|0.10
|0.8950
|0.0000
|0.0000
|95.08
|9761.07
|61
|2001.11.07 00:00
|buy
|31
|0.10
|0.8950
|0.0000
|0.0000
|62
|2001.11.22 00:01
|close
|31
|0.10
|0.8787
|0.0000
|0.0000
|-159.60
|9601.47
|63
|2001.11.22 00:01
|sell
|32
|0.10
|0.8787
|0.0000
|0.0000
|64
|2001.11.24 00:00
|close
|32
|0.10
|0.8786
|0.0000
|0.0000
|0.51
|9601.98
|65
|2001.11.24 00:00
|buy
|33
|0.10
|0.8786
|0.0000
|0.0000
|66
|2001.11.27 00:00
|close
|33
|0.10
|0.8803
|0.0000
|0.0000
|17.40
|9619.38
|67
|2001.11.27 00:00
|sell
|34
|0.10
|0.8803
|0.0000
|0.0000
|68
|2001.12.08 00:00
|close
|34
|0.10
|0.8901
|0.0000
|0.0000
|-103.88
|9515.50
|69
|2001.12.08 00:00
|buy
|35
|0.10
|0.8901
|0.0000
|0.0000
|70
|2001.12.12 00:00
|close
|35
|0.10
|0.8930
|0.0000
|0.0000
|29.60
|9545.10
|71
|2001.12.12 00:00
|sell
|36
|0.10
|0.8930
|0.0000
|0.0000
|72
|2001.12.22 00:00
|close
|36
|0.10
|0.8889
|0.0000
|0.0000
|35.61
|9580.71
|73
|2001.12.22 00:00
|buy
|37
|0.10
|0.8889
|0.0000
|0.0000
|74
|2002.01.01 00:00
|close
|37
|0.10
|0.8898
|0.0000
|0.0000
|10.80
|9591.51
|75
|2002.01.01 00:00
|sell
|38
|0.10
|0.8898
|0.0000
|0.0000
|76
|2002.01.10 00:00
|close
|38
|0.10
|0.8918
|0.0000
|0.0000
|-25.39
|9566.12
|77
|2002.01.10 00:00
|buy
|39
|0.10
|0.8918
|0.0000
|0.0000
|78
|2002.01.24 00:00
|close
|39
|0.10
|0.8783
|0.0000
|0.0000
|-132.20
|9433.92
|79
|2002.01.24 00:00
|sell
|40
|0.10
|0.8783
|0.0000
|0.0000
|80
|2002.01.26 00:00
|close
|40
|0.10
|0.8654
|0.0000
|0.0000
|128.51
|9562.43
|81
|2002.01.26 00:00
|buy
|41
|0.10
|0.8654
|0.0000
|0.0000
|82
|2002.02.05 00:00
|close
|41
|0.10
|0.8704
|0.0000
|0.0000
|51.80
|9614.23
|83
|2002.02.05 00:00
|sell
|42
|0.10
|0.8704
|0.0000
|0.0000
|84
|2002.02.27 00:00
|close
|42
|0.10
|0.8642
|0.0000
|0.0000
|51.22
|9665.45
|85
|2002.02.27 00:00
|buy
|43
|0.10
|0.8642
|0.0000
|0.0000
|86
|2002.03.06 00:00
|close
|43
|0.10
|0.8716
|0.0000
|0.0000
|75.40
|9740.85
|87
|2002.03.06 00:00
|sell
|44
|0.10
|0.8716
|0.0000
|0.0000
|88
|2002.03.14 00:00
|close
|44
|0.10
|0.8761
|0.0000
|0.0000
|-49.90
|9690.95
|89
|2002.03.14 00:00
|buy
|45
|0.10
|0.8761
|0.0000
|0.0000
|90
|2002.03.16 00:00
|close
|45
|0.10
|0.8827
|0.0000
|0.0000
|66.20
|9757.15
|91
|2002.03.16 00:00
|sell
|46
|0.10
|0.8827
|0.0000
|0.0000
|92
|2002.03.23 00:00
|close
|46
|0.10
|0.8775
|0.0000
|0.0000
|48.57
|9805.72
|93
|2002.03.23 00:00
|buy
|47
|0.10
|0.8775
|0.0000
|0.0000
|94
|2002.04.04 00:01
|close
|47
|0.10
|0.8809
|0.0000
|0.0000
|36.60
|9842.32
|95
|2002.04.04 00:01
|sell
|48
|0.10
|0.8809
|0.0000
|0.0000
|96
|2002.04.10 00:00
|close
|48
|0.10
|0.8808
|0.0000
|0.0000
|-0.96
|9841.36
|97
|2002.04.10 00:00
|buy
|49
|0.10
|0.8808
|0.0000
|0.0000
|98
|2002.04.15 01:01
|close
|49
|0.10
|0.8797
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|9831.36
|99
|2002.04.15 01:01
|sell
|50
|0.10
|0.8797
|0.0000
|0.0000
|100
|2002.05.10 00:00
|close
|50
|0.10
|0.9097
|0.0000
|0.0000
|-313.23
|9518.13
|101
|2002.05.10 00:00
|buy
|51
|0.10
|0.9097
|0.0000
|0.0000
|102
|2002.05.21 00:00
|close
|51
|0.10
|0.9208
|0.0000
|0.0000
|112.80
|9630.93
|103
|2002.05.21 00:00
|sell
|52
|0.10
|0.9208
|0.0000
|0.0000
|104
|2002.05.25 00:00
|close
|52
|0.10
|0.9211
|0.0000
|0.0000
|-5.45
|9625.48
|105
|2002.05.25 00:00
|buy
|53
|0.10
|0.9211
|0.0000
|0.0000
|106
|2002.05.31 00:00
|close
|53
|0.10
|0.9372
|0.0000
|0.0000
|162.40
|9787.88
|107
|2002.05.31 00:00
|sell
|54
|0.10
|0.9372
|0.0000
|0.0000
|108
|2002.06.07 00:00
|close
|54
|0.10
|0.9479
|0.0000
|0.0000
|-110.43
|9677.45
|109
|2002.06.07 00:00
|buy
|55
|0.10
|0.9479
|0.0000
|0.0000
|110
|2002.06.08 00:00
|close
|55
|0.10
|0.9438
|0.0000
|0.0000
|-41.00
|9636.45
|111
|2002.06.08 00:00
|sell
|56
|0.10
|0.9438
|0.0000
|0.0000
|112
|2002.06.11 00:00
|close
|56
|0.10
|0.9448
|0.0000
|0.0000
|-10.98
|9625.47
|113
|2002.06.11 00:00
|buy
|57
|0.10
|0.9448
|0.0000
|0.0000
|114
|2002.06.21 00:00
|close
|57
|0.10
|0.9651
|0.0000
|0.0000
|205.40
|9830.87
|115
|2002.06.21 00:00
|sell
|58
|0.10
|0.9651
|0.0000
|0.0000
|116
|2002.07.04 00:00
|close
|58
|0.10
|0.9809
|0.0000
|0.0000
|-164.37
|9666.50
|117
|2002.07.04 00:00
|buy
|59
|0.10
|0.9809
|0.0000
|0.0000
|118
|2002.07.12 00:00
|close
|59
|0.10
|0.9892
|0.0000
|0.0000
|84.60
|9751.10
|119
|2002.07.12 00:00
|sell
|60
|0.10
|0.9892
|0.0000
|0.0000
|120
|2002.07.24 00:00
|close
|60
|0.10
|0.9889
|0.0000
|0.0000
|-1.90
|9749.20
|121
|2002.07.24 00:00
|buy
|61
|0.10
|0.9889
|0.0000
|0.0000
|122
|2002.08.14 00:00
|close
|61
|0.10
|0.9837
|0.0000
|0.0000
|-47.80
|9701.40
|123
|2002.08.14 00:00
|sell
|62
|0.10
|0.9837
|0.0000
|0.0000
|124
|2002.08.23 00:00
|close
|62
|0.10
|0.9693
|0.0000
|0.0000
|138.61
|9840.01
|125
|2002.08.23 00:00
|buy
|63
|0.10
|0.9693
|0.0000
|0.0000
|126
|2002.08.29 00:00
|close
|63
|0.10
|0.9792
|0.0000
|0.0000
|100.20
|9940.21
|127
|2002.08.29 00:00
|sell
|64
|0.10
|0.9792
|0.0000
|0.0000
|128
|2002.09.10 00:00
|close
|64
|0.10
|0.9799
|0.0000
|0.0000
|-11.90
|9928.31
|129
|2002.09.10 00:00
|buy
|65
|0.10
|0.9799
|0.0000
|0.0000
|130
|2002.09.21 00:00
|close
|65
|0.10
|0.9822
|0.0000
|0.0000
|25.40
|9953.71
|131
|2002.09.21 00:00
|sell
|66
|0.10
|0.9822
|0.0000
|0.0000
|132
|2002.09.28 00:00
|close
|66
|0.10
|0.9809
|0.0000
|0.0000
|9.57
|9963.28
|133
|2002.09.28 00:00
|buy
|67
|0.10
|0.9809
|0.0000
|0.0000
|134
|2002.10.01 00:00
|close
|67
|0.10
|0.9876
|0.0000
|0.0000
|67.40
|10030.68
|135
|2002.10.01 00:00
|sell
|68
|0.10
|0.9876
|0.0000
|0.0000
|136
|2002.10.08 00:00
|close
|68
|0.10
|0.9835
|0.0000
|0.0000
|37.57
|10068.25
|137
|2002.10.08 00:00
|buy
|69
|0.10
|0.9835
|0.0000
|0.0000
|138
|2002.10.12 00:00
|close
|69
|0.10
|0.9871
|0.0000
|0.0000
|37.00
|10105.25
|139
|2002.10.12 00:00
|sell
|70
|0.10
|0.9871
|0.0000
|0.0000
|140
|2002.10.18 00:00
|close
|70
|0.10
|0.9712
|0.0000
|0.0000
|155.57
|10260.82
|141
|2002.10.18 00:00
|buy
|71
|0.10
|0.9712
|0.0000
|0.0000
|142
|2002.10.26 00:00
|close
|71
|0.10
|0.9760
|0.0000
|0.0000
|49.40
|10310.22
|143
|2002.10.26 00:00
|sell
|72
|0.10
|0.9760
|0.0000
|0.0000
|144
|2002.11.15 00:00
|close
|72
|0.10
|1.0045
|0.0000
|0.0000
|-295.29
|10014.93
|145
|2002.11.15 00:00
|buy
|73
|0.10
|1.0045
|0.0000
|0.0000
|146
|2002.12.05 00:00
|close
|73
|0.10
|1.0008
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|9981.93
|147
|2002.12.05 00:00
|sell
|74
|0.10
|1.0008
|0.0000
|0.0000
|148
|2002.12.24 00:01
|close
|74
|0.10
|1.0268
|0.0000
|0.0000
|-268.33
|9713.60
|149
|2002.12.24 00:01
|buy
|75
|0.10
|1.0268
|0.0000
|0.0000
|150
|2002.12.26 00:03
|close
|75
|0.10
|1.0316
|0.0000
|0.0000
|48.80
|9762.40
|151
|2002.12.26 00:03
|sell
|76
|0.10
|1.0316
|0.0000
|0.0000
|152
|2003.01.04 00:00
|close
|76
|0.10
|1.0425
|0.0000
|0.0000
|-112.92
|9649.48
|153
|2003.01.04 00:00
|buy
|77
|0.10
|1.0425
|0.0000
|0.0000
|154
|2003.01.13 01:01
|close
|77
|0.10
|1.0579
|0.0000
|0.0000
|155.60
|9805.08
|155
|2003.01.13 01:01
|sell
|78
|0.10
|1.0579
|0.0000
|0.0000
|156
|2003.01.17 00:00
|close
|78
|0.10
|1.0621
|0.0000
|0.0000
|-44.94
|9760.14
|157
|2003.01.17 00:00
|buy
|79
|0.10
|1.0621
|0.0000
|0.0000
|158
|2003.01.20 01:01
|close
|79
|0.10
|1.0658
|0.0000
|0.0000
|37.20
|9797.34
|159
|2003.01.20 01:01
|sell
|80
|0.10
|1.0658
|0.0000
|0.0000
|160
|2003.01.31 00:00
|close
|80
|0.10
|1.0821
|0.0000
|0.0000
|-169.37
|9627.97
|161
|2003.01.31 00:00
|buy
|81
|0.10
|1.0821
|0.0000
|0.0000
|162
|2003.02.26 00:00
|close
|81
|0.10
|1.0763
|0.0000
|0.0000
|-53.20
|9574.77
|163
|2003.02.26 00:00
|sell
|82
|0.10
|1.0763
|0.0000
|0.0000
|164
|2003.02.28 00:00
|close
|82
|0.10
|1.0744
|0.0000
|0.0000
|17.04
|9591.81
|165
|2003.02.28 00:00
|buy
|83
|0.10
|1.0744
|0.0000
|0.0000
|166
|2003.03.04 00:00
|close
|83
|0.10
|1.0895
|0.0000
|0.0000
|151.40
|9743.21
|167
|2003.03.04 00:00
|sell
|84
|0.10
|1.0895
|0.0000
|0.0000
|168
|2003.03.14 00:00
|close
|84
|0.10
|1.0784
|0.0000
|0.0000
|105.12
|9848.33
|169
|2003.03.14 00:00
|buy
|85
|0.10
|1.0784
|0.0000
|0.0000
|170
|2003.03.26 00:00
|close
|85
|0.10
|1.0656
|0.0000
|0.0000
|-126.00
|9722.33
|171
|2003.03.26 00:00
|sell
|86
|0.10
|1.0656
|0.0000
|0.0000
|172
|2003.04.07 01:01
|close
|86
|0.10
|1.0674
|0.0000
|0.0000
|-23.88
|9698.45
|173
|2003.04.07 01:01
|buy
|87
|0.10
|1.0674
|0.0000
|0.0000
|174
|2003.04.12 00:00
|close
|87
|0.10
|1.0756
|0.0000
|0.0000
|83.20
|9781.65
|175
|2003.04.12 00:00
|sell
|88
|0.10
|1.0756
|0.0000
|0.0000
|176
|2003.05.16 00:00
|close
|88
|0.10
|1.1386
|0.0000
|0.0000
|-647.15
|9134.50
|177
|2003.05.16 00:00
|buy
|89
|0.10
|1.1386
|0.0000
|0.0000
|178
|2003.05.22 00:00
|close
|89
|0.10
|1.1646
|0.0000
|0.0000
|261.20
|9395.70
|179
|2003.05.22 00:00
|sell
|90
|0.10
|1.1646
|0.0000
|0.0000
|180
|2003.05.30 00:00
|close
|90
|0.10
|1.1908
|0.0000
|0.0000
|-265.92
|9129.78
|181
|2003.05.30 00:00
|buy
|91
|0.10
|1.1908
|0.0000
|0.0000
|182
|2003.06.16 01:01
|close
|91
|0.10
|1.1876
|0.0000
|0.0000
|-29.00
|9100.78
|183
|2003.06.16 01:01
|sell
|92
|0.10
|1.1876
|0.0000
|0.0000
|184
|2003.06.20 00:00
|close
|92
|0.10
|1.1727
|0.0000
|0.0000
|146.06
|9246.84
|185
|2003.06.20 00:00
|buy
|93
|0.10
|1.1727
|0.0000
|0.0000
|186
|2003.07.03 00:00
|close
|93
|0.10
|1.1543
|0.0000
|0.0000
|-181.40
|9065.44
|187
|2003.07.03 00:00
|sell
|94
|0.10
|1.1543
|0.0000
|0.0000
|188
|2003.07.09 00:00
|close
|94
|0.10
|1.1321
|0.0000
|0.0000
|220.04
|9285.48
|189
|2003.07.09 00:00
|buy
|95
|0.10
|1.1321
|0.0000
|0.0000
|190
|2003.07.21 01:01
|close
|95
|0.10
|1.1250
|0.0000
|0.0000
|-68.60
|9216.88
|191
|2003.07.21 01:01
|sell
|96
|0.10
|1.1250
|0.0000
|0.0000
|192
|2003.08.01 00:00
|close
|96
|0.10
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|9.63
|9226.51
|193
|2003.08.01 00:00
|buy
|97
|0.10
|1.1234
|0.0000
|0.0000
|194
|2003.08.08 00:00
|close
|97
|0.10
|1.1372
|0.0000
|0.0000
|139.40
|9365.91
|195
|2003.08.08 00:00
|sell
|98
|0.10
|1.1372
|0.0000
|0.0000
|196
|2003.08.14 00:00
|close
|98
|0.10
|1.1325
|0.0000
|0.0000
|44.06
|9409.97
|197
|2003.08.14 00:00
|buy
|99
|0.10
|1.1325
|0.0000
|0.0000
|198
|2003.08.30 00:00
|close
|99
|0.10
|1.0984
|0.0000
|0.0000
|-338.00
|9071.97
|199
|2003.08.30 00:00
|sell
|100
|0.10
|1.0984
|0.0000
|0.0000
|200
|2003.09.30 00:00
|close
|100
|0.10
|1.1602
|0.0000
|0.0000
|-632.70
|8439.27
|201
|2003.09.30 00:00
|buy
|101
|0.10
|1.1602
|0.0000
|0.0000
|202
|2003.10.01 00:00
|close
|101
|0.10
|1.1658
|0.0000
|0.0000
|56.20
|8495.47
|203
|2003.10.01 00:00
|sell
|102
|0.10
|1.1658
|0.0000
|0.0000
|204
|2003.10.07 00:00
|close
|102
|0.10
|1.1712
|0.0000
|0.0000
|-56.94
|8438.53
|205
|2003.10.07 00:00
|buy
|103
|0.10
|1.1712
|0.0000
|0.0000
|206
|2003.10.11 00:00
|close
|103
|0.10
|1.1800
|0.0000
|0.0000
|89.00
|8527.53
|207
|2003.10.11 00:00
|sell
|104
|0.10
|1.1800
|0.0000
|0.0000
|208
|2003.10.14 00:00
|close
|104
|0.10
|1.1706
|0.0000
|0.0000
|93.02
|8620.55
|209
|2003.10.14 00:00
|buy
|105
|0.10
|1.1706
|0.0000
|0.0000
|210
|2003.10.24 00:00
|close
|105
|0.10
|1.1792
|0.0000
|0.0000
|88.40
|8708.95
|211
|2003.10.24 00:00
|sell
|106
|0.10
|1.1792
|0.0000
|0.0000
|212
|2003.10.29 00:00
|close
|106
|0.10
|1.1672
|0.0000
|0.0000
|118.53
|8827.48
|213
|2003.10.29 00:00
|buy
|107
|0.10
|1.1672
|0.0000
|0.0000
|214
|2003.11.12 00:00
|close
|107
|0.10
|1.1517
|0.0000
|0.0000
|-152.20
|8675.28
|215
|2003.11.12 00:00
|sell
|108
|0.10
|1.1517
|0.0000
|0.0000
|216
|2003.11.26 00:00
|close
|108
|0.10
|1.1795
|0.0000
|0.0000
|-284.86
|8390.42
|217
|2003.11.26 00:00
|buy
|109
|0.10
|1.1795
|0.0000
|0.0000
|218
|2003.12.01 01:01
|close
|109
|0.10
|1.1988
|0.0000
|0.0000
|194.00
|8584.42
|219
|2003.12.01 01:01
|sell
|110
|0.10
|1.1988
|0.0000
|0.0000
|220
|2003.12.13 00:00
|close
|110
|0.10
|1.2281
|0.0000
|0.0000
|-299.37
|8285.05
|221
|2003.12.13 00:00
|buy
|111
|0.10
|1.2281
|0.0000
|0.0000
|222
|2003.12.19 00:00
|close
|111
|0.10
|1.2424
|0.0000
|0.0000
|144.40
|8429.45
|223
|2003.12.19 00:00
|sell
|112
|0.10
|1.2424
|0.0000
|0.0000
|224
|2003.12.23 00:00
|close
|112
|0.10
|1.2400
|0.0000
|0.0000
|23.02
|8452.47
|225
|2003.12.23 00:00
|buy
|113
|0.10
|1.2400
|0.0000
|0.0000
|226
|2004.01.01 00:00
|close
|113
|0.10
|1.2594
|0.0000
|0.0000
|196.20
|8648.67
|227
|2004.01.01 00:00
|sell
|114
|0.10
|1.2594
|0.0000
|0.0000
|228
|2004.01.14 00:00
|close
|114
|0.10
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|-185.39
|8463.28
|229
|2004.01.14 00:00
|buy
|115
|0.10
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|230
|2004.01.24 00:00
|close
|115
|0.10
|1.2582
|0.0000
|0.0000
|-189.80
|8273.48
|231
|2004.01.24 00:00
|sell
|116
|0.10
|1.2582
|0.0000
|0.0000
|232
|2004.01.29 00:01
|close
|116
|0.10
|1.2472
|0.0000
|0.0000
|107.06
|8380.54
|233
|2004.01.29 00:01
|buy
|117
|0.10
|1.2472
|0.0000
|0.0000
|234
|2004.02.06 00:00
|close
|117
|0.10
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|75.60
|8456.14
|235
|2004.02.06 00:00
|sell
|118
|0.10
|1.2546
|0.0000
|0.0000
|236
|2004.02.20 00:00
|close
|118
|0.10
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|-178.86
|8277.28
|237
|2004.02.20 00:00
|buy
|119
|0.10
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|238
|2004.03.10 00:00
|close
|119
|0.10
|1.2327
|0.0000
|0.0000
|-387.60
|7889.68
|239
|2004.03.10 00:00
|sell
|120
|0.10
|1.2327
|0.0000
|0.0000
|240
|2004.03.15 01:01
|close
|120
|0.10
|1.2212
|0.0000
|0.0000
|112.55
|8002.23
|241
|2004.03.15 01:01
|buy
|121
|0.10
|1.2212
|0.0000
|0.0000
|242
|2004.03.18 00:00
|close
|121
|0.10
|1.2237
|0.0000
|0.0000
|26.00
|8028.23
|243
|2004.03.18 00:00
|sell
|122
|0.10
|1.2237
|0.0000
|0.0000
|244
|2004.03.26 00:00
|close
|122
|0.10
|1.2135
|0.0000
|0.0000
|98.08
|8126.31
|245
|2004.03.26 00:00
|buy
|123
|0.10
|1.2135
|0.0000
|0.0000
|246
|2004.04.01 00:00
|close
|123
|0.10
|1.2316
|0.0000
|0.0000
|182.20
|8308.51
|247
|2004.04.01 00:00
|sell
|124
|0.10
|1.2316
|0.0000
|0.0000
|248
|2004.04.07 00:00
|close
|124
|0.10
|1.2120
|0.0000
|0.0000
|194.04
|8502.55
|249
|2004.04.07 00:00
|buy
|125
|0.10
|1.2120
|0.0000
|0.0000
|250
|2004.04.12 01:01
|close
|125
|0.10
|1.2086
|0.0000
|0.0000
|-33.00
|8469.55
|251
|2004.04.12 01:01
|sell
|126
|0.10
|1.2086
|0.0000
|0.0000
|252
|2004.04.14 00:00
|close
|126
|0.10
|1.1949
|0.0000
|0.0000
|136.02
|8605.57
|253
|2004.04.14 00:00
|buy
|127
|0.10
|1.1949
|0.0000
|0.0000
|254
|2004.04.20 00:00
|close
|127
|0.10
|1.2027
|0.0000
|0.0000
|79.20
|8684.77
|255
|2004.04.20 00:00
|sell
|128
|0.10
|1.2027
|0.0000
|0.0000
|256
|2004.04.23 00:00
|close
|128
|0.10
|1.1907
|0.0000
|0.0000
|117.55
|8802.32
|257
|2004.04.23 00:00
|buy
|129
|0.10
|1.1907
|0.0000
|0.0000
|258
|2004.04.29 00:00
|close
|129
|0.10
|1.1844
|0.0000
|0.0000
|-61.80
|8740.52
|259
|2004.04.29 00:00
|sell
|130
|0.10
|1.1844
|0.0000
|0.0000
|260
|2004.05.11 00:00
|close
|130
|0.10
|1.1849
|0.0000
|0.0000
|-9.90
|8730.62
|261
|2004.05.11 00:00
|buy
|131
|0.10
|1.1849
|0.0000
|0.0000
|262
|2004.05.18 00:00
|close
|131
|0.10
|1.2027
|0.0000
|0.0000
|179.40
|8910.02
|263
|2004.05.18 00:00
|sell
|132
|0.10
|1.2027
|0.0000
|0.0000
|264
|2004.06.04 00:00
|close
|132
|0.10
|1.2230
|0.0000
|0.0000
|-212.31
|8697.71
|265
|2004.06.04 00:00
|buy
|133
|0.10
|1.2230
|0.0000
|0.0000
|266
|2004.06.08 00:00
|close
|133
|0.10
|1.2321
|0.0000
|0.0000
|91.40
|8789.11
|267
|2004.06.08 00:00
|sell
|134
|0.10
|1.2321
|0.0000
|0.0000
|268
|2004.06.10 00:00
|close
|134
|0.10
|1.2048
|0.0000
|0.0000
|271.04
|9060.15
|269
|2004.06.10 00:00
|buy
|135
|0.10
|1.2048
|0.0000
|0.0000
|270
|2004.06.21 01:01
|close
|135
|0.10
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|97.80
|9157.95
|271
|2004.06.21 01:01
|sell
|136
|0.10
|1.2144
|0.0000
|0.0000
|272
|2004.07.02 00:00
|close
|136
|0.10
|1.2161
|0.0000
|0.0000
|-23.37
|9134.58
|273
|2004.07.02 00:00
|buy
|137
|0.10
|1.2161
|0.0000
|0.0000
|274
|2004.07.03 00:00
|close
|137
|0.10
|1.2319
|0.0000
|0.0000
|158.00
|9292.58
|275
|2004.07.03 00:00
|sell
|138
|0.10
|1.2319
|0.0000
|0.0000
|276
|2004.07.16 00:00
|close
|138
|0.10
|1.2358
|0.0000
|0.0000
|-45.86
|9246.72
|277
|2004.07.16 00:00
|buy
|139
|0.10
|1.2358
|0.0000
|0.0000
|278
|2004.07.20 00:00
|close
|139
|0.10
|1.2441
|0.0000
|0.0000
|83.40
|9330.12
|279
|2004.07.20 00:00
|sell
|140
|0.10
|1.2441
|0.0000
|0.0000
|280
|2004.07.21 00:00
|close
|140
|0.10
|1.2336
|0.0000
|0.0000
|104.51
|9434.63
|281
|2004.07.21 00:00
|buy
|141
|0.10
|1.2336
|0.0000
|0.0000
|282
|2004.08.07 00:00
|close
|141
|0.10
|1.2282
|0.0000
|0.0000
|-50.40
|9384.23
|283
|2004.08.07 00:00
|sell
|142
|0.10
|1.2282
|0.0000
|0.0000
|284
|2004.08.24 00:00
|close
|142
|0.10
|1.2146
|0.0000
|0.0000
|128.16
|9512.39
|285
|2004.08.24 00:00
|buy
|143
|0.10
|1.2146
|0.0000
|0.0000
|286
|2004.09.02 00:00
|close
|143
|0.10
|1.2191
|0.0000
|0.0000
|47.20
|9559.59
|287
|2004.09.02 00:00
|sell
|144
|0.10
|1.2191
|0.0000
|0.0000
|288
|2004.09.08 00:00
|close
|144
|0.10
|1.2107
|0.0000
|0.0000
|82.04
|9641.63
|289
|2004.09.08 00:00
|buy
|145
|0.10
|1.2107
|0.0000
|0.0000
|290
|2004.09.11 00:00
|close
|145
|0.10
|1.2264
|0.0000
|0.0000
|157.80
|9799.43
|291
|2004.09.11 00:00
|sell
|146
|0.10
|1.2264
|0.0000
|0.0000
|292
|2004.09.18 00:00
|close
|146
|0.10
|1.2190
|0.0000
|0.0000
|70.57
|9870.00
|293
|2004.09.18 00:00
|buy
|147
|0.10
|1.2190
|0.0000
|0.0000
|294
|2004.09.23 00:00
|close
|147
|0.10
|1.2265
|0.0000
|0.0000
|76.20
|9946.20
|295
|2004.09.23 00:00
|sell
|148
|0.10
|1.2265
|0.0000
|0.0000
|296
|2004.10.07 00:00
|close
|148
|0.10
|1.2291
|0.0000
|0.0000
|-32.86
|9913.34
|297
|2004.10.07 00:00
|buy
|149
|0.10
|1.2291
|0.0000
|0.0000
|298
|2004.10.12 00:00
|close
|149
|0.10
|1.2378
|0.0000
|0.0000
|87.60
|10000.94
|299
|2004.10.12 00:00
|sell
|150
|0.10
|1.2378
|0.0000
|0.0000
|300
|2004.10.15 00:00
|close
|150
|0.10
|1.2385
|0.0000
|0.0000
|-9.45
|9991.49
|301
|2004.10.15 00:00
|buy
|151
|0.10
|1.2385
|0.0000
|0.0000
|302
|2004.10.19 00:00
|close
|151
|0.10
|1.2493
|0.0000
|0.0000
|108.40
|10099.89
|303
|2004.10.19 00:00
|sell
|152
|0.10
|1.2493
|0.0000
|0.0000
|304
|2004.11.01 01:01
|close
|152
|0.10
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|-332.37
|9767.52
|305
|2004.11.01 01:01
|buy
|153
|0.10
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|306
|2004.11.08 01:01
|close
|153
|0.10
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|151.40
|9918.92
|307
|2004.11.08 01:01
|sell
|154
|0.10
|1.2969
|0.0000
|0.0000
|308
|2004.11.13 00:00
|close
|154
|0.10
|1.2978
|0.0000
|0.0000
|-11.94
|9906.98
|309
|2004.11.13 00:00
|buy
|155
|0.10
|1.2978
|0.0000
|0.0000
|310
|2004.11.26 00:00
|close
|155
|0.10
|1.3273
|0.0000
|0.0000
|297.80
|10204.78
|311
|2004.11.26 00:00
|sell
|156
|0.10
|1.3273
|0.0000
|0.0000
|312
|2004.12.04 00:00
|close
|156
|0.10
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|-189.43
|10015.35
|313
|2004.12.04 00:00
|buy
|157
|0.10
|1.3459
|0.0000
|0.0000
|314
|2004.12.06 01:01
|close
|157
|0.10
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|-16.80
|9998.55
|315
|2004.12.06 01:01
|sell
|158
|0.10
|1.3442
|0.0000
|0.0000
|316
|2004.12.09 00:00
|close
|158
|0.10
|1.3340
|0.0000
|0.0000
|99.55
|10098.10
|317
|2004.12.09 00:00
|buy
|159
|0.10
|1.3340
|0.0000
|0.0000
|318
|2004.12.20 01:01
|close
|159
|0.10
|1.3333
|0.0000
|0.0000
|-5.20
|10092.90
|319
|2004.12.20 01:01
|sell
|160
|0.10
|1.3333
|0.0000
|0.0000
|320
|2004.12.21 00:00
|close
|160
|0.10
|1.3396
|0.0000
|0.0000
|-63.49
|10029.41
|321
|2004.12.21 00:00
|buy
|161
|0.10
|1.3396
|0.0000
|0.0000
|322
|2004.12.24 00:00
|close
|161
|0.10
|1.3516
|0.0000
|0.0000
|121.00
|10150.41
|323
|2004.12.24 00:00
|sell
|162
|0.10
|1.3516
|0.0000
|0.0000
|324
|2005.01.03 01:02
|close
|162
|0.10
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|-51.92
|10098.49
|325
|2005.01.03 01:02
|buy
|163
|0.10
|1.3564
|0.0000
|0.0000
|326
|2005.01.14 00:00
|close
|163
|0.10
|1.3222
|0.0000
|0.0000
|-339.40
|9759.09
|327
|2005.01.14 00:00
|sell
|164
|0.10
|1.3222
|0.0000
|0.0000
|328
|2005.01.19 00:00
|close
|164
|0.10
|1.3026
|0.0000
|0.0000
|194.53
|9953.62
|329
|2005.01.19 00:00
|buy
|165
|0.10
|1.3026
|0.0000
|0.0000
|330
|2005.01.26 00:00
|close
|165
|0.10
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|-52.60
|9901.02
|331
|2005.01.26 00:00
|sell
|166
|0.10
|1.2972
|0.0000
|0.0000
|332
|2005.02.07 01:01
|close
|166
|0.10
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|109.12
|10010.14
|333
|2005.02.07 01:01
|buy
|167
|0.10
|1.2857
|0.0000
|0.0000
|334
|2005.02.14 01:01
|close
|167
|0.10
|1.2881
|0.0000
|0.0000
|25.40
|10035.54
|335
|2005.02.14 01:01
|sell
|168
|0.10
|1.2881
|0.0000
|0.0000
|336
|2005.03.03 00:00
|close
|168
|0.10
|1.3139
|0.0000
|0.0000
|-267.31
|9768.23
|337
|2005.03.03 00:00
|buy
|169
|0.10
|1.3139
|0.0000
|0.0000
|338
|2005.03.09 00:00
|close
|169
|0.10
|1.3346
|0.0000
|0.0000
|207.80
|9976.03
|339
|2005.03.09 00:00
|sell
|170
|0.10
|1.3346
|0.0000
|0.0000
|340
|2005.03.17 00:00
|close
|170
|0.10
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|-80.90
|9895.13
|341
|2005.03.17 00:00
|buy
|171
|0.10
|1.3422
|0.0000
|0.0000
|342
|2005.04.02 00:00
|close
|171
|0.10
|1.2912
|0.0000
|0.0000
|-507.00
|9388.13
|343
|2005.04.02 00:00
|sell
|172
|0.10
|1.2912
|0.0000
|0.0000
|344
|2005.04.06 00:00
|close
|172
|0.10
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|35.53
|9423.66
|345
|2005.04.06 00:00
|buy
|173
|0.10
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|346
|2005.04.11 01:01
|close
|173
|0.10
|1.2926
|0.0000
|0.0000
|52.00
|9475.66
|347
|2005.04.11 01:01
|sell
|174
|0.10
|1.2926
|0.0000
|0.0000
|348
|2005.04.28 00:00
|close
|174
|0.10
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|-15.31
|9460.35
|349
|2005.04.28 00:00
|buy
|175
|0.10
|1.2932
|0.0000
|0.0000
|350
|2005.05.07 00:00
|close
|175
|0.10
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|-113.40
|9346.95
|351
|2005.05.07 00:00
|sell
|176
|0.10
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|352
|2005.05.10 00:00
|close
|176
|0.10
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|-30.98
|9315.97
|353
|2005.05.10 00:00
|buy
|177
|0.10
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|354
|2005.05.23 01:01
|close
|177
|0.10
|1.2543
|0.0000
|0.0000
|-301.40
|9014.57
|355
|2005.05.23 01:01
|sell
|178
|0.10
|1.2543
|0.0000
|0.0000
|356
|2005.05.25 00:00
|close
|178
|0.10
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|-45.98
|8968.59
|357
|2005.05.25 00:00
|buy
|179
|0.10
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|358
|2005.05.28 00:00
|close
|179
|0.10
|1.2585
|0.0000
|0.0000
|-2.20
|8966.39
|359
|2005.05.28 00:00
|sell
|180
|0.10
|1.2585
|0.0000
|0.0000
|360
|2005.06.01 00:00
|close
|180
|0.10
|1.2306
|0.0000
|0.0000
|277.53
|9243.92
|361
|2005.06.01 00:00
|buy
|181
|0.10
|1.2306
|0.0000
|0.0000
|362
|2005.06.09 00:00
|close
|181
|0.10
|1.2227
|0.0000
|0.0000
|-77.00
|9166.92
|363
|2005.06.09 00:00
|sell
|182
|0.10
|1.2227
|0.0000
|0.0000
|364
|2005.06.14 00:00
|close
|182
|0.10
|1.2114
|0.0000
|0.0000
|111.53
|9278.45
|365
|2005.06.14 00:00
|buy
|183
|0.10
|1.2114
|0.0000
|0.0000
|366
|2005.06.18 00:00
|close
|183
|0.10
|1.2287
|0.0000
|0.0000
|174.00
|9452.45
|367
|2005.06.18 00:00
|sell
|184
|0.10
|1.2287
|0.0000
|0.0000
|368
|2005.06.25 00:00
|close
|184
|0.10
|1.2096
|0.0000
|0.0000
|187.57
|9640.02
|369
|2005.06.25 00:00
|buy
|185
|0.10
|1.2096
|0.0000
|0.0000
|370
|2005.06.29 00:00
|close
|185
|0.10
|1.2057
|0.0000
|0.0000
|-38.40
|9601.62
|371
|2005.06.29 00:00
|sell
|186
|0.10
|1.2057
|0.0000
|0.0000
|372
|2005.07.04 01:01
|close
|186
|0.10
|1.1934
|0.0000
|0.0000
|120.55
|9722.17
|373
|2005.07.04 01:01
|buy
|187
|0.10
|1.1934
|0.0000
|0.0000
|374
|2005.07.09 00:00
|close
|187
|0.10
|1.1967
|0.0000
|0.0000
|34.20
|9756.37
|375
|2005.07.09 00:00
|sell
|188
|0.10
|1.1967
|0.0000
|0.0000
|376
|2005.07.20 00:00
|close
|188
|0.10
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|-73.90
|9682.47
|377
|2005.07.20 00:00
|buy
|189
|0.10
|1.2036
|0.0000
|0.0000
|378
|2005.07.22 00:00
|close
|189
|0.10
|1.2170
|0.0000
|0.0000
|134.80
|9817.27
|379
|2005.07.22 00:00
|sell
|190
|0.10
|1.2170
|0.0000
|0.0000
|380
|2005.07.28 00:00
|close
|190
|0.10
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|94.06
|9911.33
|381
|2005.07.28 00:00
|buy
|191
|0.10
|1.2073
|0.0000
|0.0000
|382
|2005.08.01 01:01
|close
|191
|0.10
|1.2124
|0.0000
|0.0000
|51.40
|9962.73
|383
|2005.08.01 01:01
|sell
|192
|0.10
|1.2124
|0.0000
|0.0000
|384
|2005.08.15 01:01
|close
|192
|0.10
|1.2456
|0.0000
|0.0000
|-338.86
|9623.87
|385
|2005.08.15 01:01
|buy
|193
|0.10
|1.2456
|0.0000
|0.0000
|386
|2005.08.27 00:00
|close
|193
|0.10
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|-169.40
|9454.47
|387
|2005.08.27 00:00
|sell
|194
|0.10
|1.2284
|0.0000
|0.0000
|388
|2005.09.01 00:00
|close
|194
|0.10
|1.2350
|0.0000
|0.0000
|-68.94
|9385.53
|389
|2005.09.01 00:00
|buy
|195
|0.10
|1.2350
|0.0000
|0.0000
|390
|2005.09.02 00:00
|close
|195
|0.10
|1.2500
|0.0000
|0.0000
|150.20
|9535.73
|391
|2005.09.02 00:00
|sell
|196
|0.10
|1.2500
|0.0000
|0.0000
|392
|2005.09.09 00:00
|close
|196
|0.10
|1.2397
|0.0000
|0.0000
|99.57
|9635.30
|393
|2005.09.09 00:00
|buy
|197
|0.10
|1.2397
|0.0000
|0.0000
|394
|2005.10.07 00:00
|close
|197
|0.10
|1.2179
|0.0000
|0.0000
|-212.40
|9422.90
|395
|2005.10.07 00:00
|sell
|198
|0.10
|1.2179
|0.0000
|0.0000
|396
|2005.10.15 00:00
|close
|198
|0.10
|1.2079
|0.0000
|0.0000
|96.57
|9519.47
|397
|2005.10.15 00:00
|buy
|199
|0.10
|1.2079
|0.0000
|0.0000
|398
|2005.10.18 00:00
|close
|199
|0.10
|1.2024
|0.0000
|0.0000
|-54.60
|9464.87
|399
|2005.10.18 00:00
|sell
|200
|0.10
|1.2024
|0.0000
|0.0000
|400
|2005.10.24 01:01
|close
|200
|0.10
|1.1946
|0.0000
|0.0000
|75.06
|9539.93
|401
|2005.10.24 01:01
|buy
|201
|0.10
|1.1946
|0.0000
|0.0000
|402
|2005.10.26 00:00
|close
|201
|0.10
|1.2106
|0.0000
|0.0000
|160.40
|9700.33
|403
|2005.10.26 00:00
|sell
|202
|0.10
|1.2106
|0.0000
|0.0000
|404
|2005.11.03 00:00
|close
|202
|0.10
|1.2075
|0.0000
|0.0000
|26.10
|9726.43
|405
|2005.11.03 00:00
|buy
|203
|0.10
|1.2075
|0.0000
|0.0000
|406
|2005.11.18 00:00
|close
|203
|0.10
|1.1752
|0.0000
|0.0000
|-320.00
|9406.43
|407
|2005.11.18 00:00
|sell
|204
|0.10
|1.1752
|0.0000
|0.0000
|408
|2005.12.06 00:00
|close
|204
|0.10
|1.1791
|0.0000
|0.0000
|-46.84
|9359.59
|409
|2005.12.06 00:00
|buy
|205
|0.10
|1.1791
|0.0000
|0.0000
|410
|2005.12.07 00:00
|close
|205
|0.10
|1.1781
|0.0000
|0.0000
|-9.80
|9349.79
|411
|2005.12.07 00:00
|sell
|206
|0.10
|1.1781
|0.0000
|0.0000
|412
|2005.12.22 00:00
|close
|206
|0.10
|1.1839
|0.0000
|0.0000
|-66.33
|9283.46
|413
|2005.12.22 00:00
|buy
|207
|0.10
|1.1839
|0.0000
|0.0000
|414
|2006.01.05 00:00
|close
|207
|0.10
|1.2118
|0.0000
|0.0000
|281.80
|9565.26
|415
|2006.01.05 00:00
|sell
|208
|0.10
|1.2118
|0.0000
|0.0000
|416
|2006.01.13 00:00
|close
|208
|0.10
|1.2038
|0.0000
|0.0000
|76.08
|9641.34
|417
|2006.01.13 00:00
|buy
|209
|0.10
|1.2038
|0.0000
|0.0000
|418
|2006.01.24 00:00
|close
|209
|0.10
|1.2304
|0.0000
|0.0000
|267.80
|9909.14
|419
|2006.01.24 00:00
|sell
|210
|0.10
|1.2304
|0.0000
|0.0000
|420
|2006.01.30 01:01
|close
|210
|0.10
|1.2106
|0.0000
|0.0000
|195.06
|10104.20
|421
|2006.01.30 01:01
|buy
|211
|0.10
|1.2106
|0.0000
|0.0000
|422
|2006.02.20 01:01
|close
|211
|0.10
|1.1925
|0.0000
|0.0000
|-176.80
|9927.40
|423
|2006.02.20 01:01
|sell
|212
|0.10
|1.1925
|0.0000
|0.0000
|424
|2006.02.28 00:00
|close
|212
|0.10
|1.1847
|0.0000
|0.0000
|74.08
|10001.48
|425
|2006.02.28 00:00
|buy
|213
|0.10
|1.1847
|0.0000
|0.0000
|426
|2006.03.02 00:00
|close
|213
|0.10
|1.1918
|0.0000
|0.0000
|71.80
|10073.28
|427
|2006.03.02 00:00
|sell
|214
|0.10
|1.1918
|0.0000
|0.0000
|428
|2006.03.10 00:00
|close
|214
|0.10
|1.1913
|0.0000
|0.0000
|1.08
|10074.36
|429
|2006.03.10 00:00
|buy
|215
|0.10
|1.1913
|0.0000
|0.0000
|430
|2006.03.15 00:00
|close
|215
|0.10
|1.2012
|0.0000
|0.0000
|99.60
|10173.96
|431
|2006.03.15 00:00
|sell
|216
|0.10
|1.2012
|0.0000
|0.0000
|432
|2006.03.24 00:00
|close
|216
|0.10
|1.1972
|0.0000
|0.0000
|34.61
|10208.57
|433
|2006.03.24 00:00
|buy
|217
|0.10
|1.1972
|0.0000
|0.0000
|434
|2006.04.01 00:00
|close
|217
|0.10
|1.2118
|0.0000
|0.0000
|147.40
|10355.97
|435
|2006.04.01 00:00
|sell
|218
|0.10
|1.2118
|0.0000
|0.0000
|436
|2006.04.11 00:00
|close
|218
|0.10
|1.2113
|0.0000
|0.0000
|0.59
|10356.56
|437
|2006.04.11 00:00
|buy
|219
|0.10
|1.2113
|0.0000
|0.0000
|438
|2006.04.18 00:00
|close
|219
|0.10
|1.2252
|0.0000
|0.0000
|140.40
|10496.96
|439
|2006.04.18 00:00
|sell
|220
|0.10
|1.2252
|0.0000
|0.0000
|440
|2006.05.08 01:01
|close
|220
|0.10
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|-503.80
|9993.16
|441
|2006.05.08 01:01
|buy
|221
|0.10
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|442
|2006.05.09 00:00
|close
|221
|0.10
|1.2712
|0.0000
|0.0000
|-33.80
|9959.36
|443
|2006.05.09 00:00
|sell
|222
|0.10
|1.2712
|0.0000
|0.0000
|444
|2006.05.18 00:00
|close
|222
|0.10
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|-39.39
|9919.97
|445
|2006.05.18 00:00
|buy
|223
|0.10
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|446
|2006.06.05 01:01
|close
|223
|0.10
|1.2927
|0.0000
|0.0000
|184.20
|10104.17
|447
|2006.06.05 01:01
|sell
|224
|0.10
|1.2927
|0.0000
|0.0000
|448
|2006.06.09 00:00
|close
|224
|0.10
|1.2653
|0.0000
|0.0000
|271.06
|10375.23
|449
|2006.06.09 00:00
|buy
|225
|0.10
|1.2653
|0.0000
|0.0000
|450
|2006.06.19 01:01
|close
|225
|0.10
|1.2649
|0.0000
|0.0000
|-2.40
|10372.83
|451
|2006.06.19 01:01
|sell
|226
|0.10
|1.2649
|0.0000
|0.0000
|452
|2006.06.24 00:00
|close
|226
|0.10
|1.2506
|0.0000
|0.0000
|140.06
|10512.89
|453
|2006.06.24 00:00
|buy
|227
|0.10
|1.2506
|0.0000
|0.0000
|454
|2006.06.30 00:00
|close
|227
|0.10
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|161.40
|10674.29
|455
|2006.06.30 00:00
|sell
|228
|0.10
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|456
|2006.07.12 00:00
|close
|228
|0.10
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|-116.90
|10557.39
|457
|2006.07.12 00:00
|buy
|229
|0.10
|1.2778
|0.0000
|0.0000
|458
|2006.07.24 01:01
|close
|229
|0.10
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|-71.60
|10485.79
|459
|2006.07.24 01:01
|sell
|230
|0.10
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|460
|2006.08.12 00:00
|close
|230
|0.10
|1.2725
|0.0000
|0.0000
|-30.80
|10454.99
|461
|2006.08.12 00:00
|buy
|231
|0.10
|1.2725
|0.0000
|0.0000
|462
|2006.08.18 00:00
|close
|231
|0.10
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|101.40
|10556.39
|463
|2006.08.18 00:00
|sell
|232
|0.10
|1.2825
|0.0000
|0.0000
|464
|2006.08.25 00:00
|close
|232
|0.10
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|55.57
|10611.96
|465
|2006.08.25 00:00
|buy
|233
|0.10
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|466
|2006.09.01 00:00
|close
|233
|0.10
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|49.40
|10661.36
|467
|2006.09.01 00:00
|sell
|234
|0.10
|1.2814
|0.0000
|0.0000
|468
|2006.09.07 00:00
|close
|234
|0.10
|1.2807
|0.0000
|0.0000
|4.06
|10665.42
|469
|2006.09.07 00:00
|buy
|235
|0.10
|1.2807
|0.0000
|0.0000
|470
|2006.09.16 00:00
|close
|235
|0.10
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|-139.40
|10526.02
|471
|2006.09.16 00:00
|sell
|236
|0.10
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|472
|2006.09.21 00:00
|close
|236
|0.10
|1.2687
|0.0000
|0.0000
|-23.94
|10502.08
|473
|2006.09.21 00:00
|buy
|237
|0.10
|1.2687
|0.0000
|0.0000
|474
|2006.09.22 00:00
|close
|237
|0.10
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|94.20
|10596.28
|475
|2006.09.22 00:00
|sell
|238
|0.10
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|476
|2006.10.02 01:00
|close
|238
|0.10
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|93.08
|10689.36
|477
|2006.10.02 01:00
|buy
|239
|0.10
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|478
|2006.10.05 00:00
|close
|239
|0.10
|1.2709
|0.0000
|0.0000
|26.00
|10715.36
|479
|2006.10.05 00:00
|sell
|240
|0.10
|1.2709
|0.0000
|0.0000
|480
|2006.10.10 00:00
|close
|240
|0.10
|1.2598
|0.0000
|0.0000
|109.53
|10824.89
|481
|2006.10.10 00:00
|buy
|241
|0.10
|1.2598
|0.0000
|0.0000
|482
|2006.10.19 00:00
|close
|241
|0.10
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|-64.80
|10760.09
|483
|2006.10.19 00:00
|sell
|242
|0.10
|1.2531
|0.0000
|0.0000
|484
|2006.11.20 01:00
|close
|242
|0.10
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|-310.70
|10449.39
|485
|2006.11.20 01:00
|buy
|243
|0.10
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|486
|2006.11.23 00:00
|close
|243
|0.10
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|117.00
|10566.39
|487
|2006.11.23 00:00
|sell
|244
|0.10
|1.2943
|0.0000
|0.0000
|488
|2006.12.09 00:00
|close
|244
|0.10
|1.3204
|0.0000
|0.0000
|-268.35
|10298.04
|489
|2006.12.09 00:00
|buy
|245
|0.10
|1.3204
|0.0000
|0.0000
|490
|2007.01.03 00:00
|close
|245
|0.10
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|71.80
|10369.84
|491
|2007.01.03 00:00
|sell
|246
|0.10
|1.3271
|0.0000
|0.0000
|492
|2007.01.05 00:00
|close
|246
|0.10
|1.3085
|0.0000
|0.0000
|184.04
|10553.88
|493
|2007.01.05 00:00
|buy
|247
|0.10
|1.3085
|0.0000
|0.0000
|494
|2007.01.19 00:00
|close
|247
|0.10
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|-120.20
|10433.68
|495
|2007.01.19 00:00
|sell
|248
|0.10
|1.2962
|0.0000
|0.0000
|496
|2007.03.06 00:00
|close
|248
|0.10
|1.3090
|0.0000
|0.0000
|-149.56
|10284.12
|497
|2007.03.06 00:00
|buy
|249
|0.10
|1.3090
|0.0000
|0.0000
|498
|2007.03.15 00:00
|close
|249
|0.10
|1.3215
|0.0000
|0.0000
|127.20
|10411.32
|499
|2007.03.15 00:00
|sell
|250
|0.10
|1.3215
|0.0000
|0.0000
|500
|2007.03.27 00:00
|close
|250
|0.10
|1.3334
|0.0000
|0.0000
|-123.90
|10287.42
|501
|2007.03.27 00:00
|buy
|251
|0.10
|1.3334
|0.0000
|0.0000
|502
|2007.04.09 01:00
|close
|251
|0.10
|1.3375
|0.0000
|0.0000
|43.60
|10331.02
|503
|2007.04.09 01:00
|sell
|252
|0.10
|1.3375
|0.0000
|0.0000
|504
|2007.04.10 00:00
|close
|252
|0.10
|1.3358
|0.0000
|0.0000
|16.51
|10347.53
|505
|2007.04.10 00:00
|buy
|253
|0.10
|1.3358
|0.0000
|0.0000
|506
|2007.04.11 00:00
|close
|253
|0.10
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|80.20
|10427.73
|507
|2007.04.11 00:00
|sell
|254
|0.10
|1.3438
|0.0000
|0.0000
|508
|2007.04.25 00:00
|close
|254
|0.10
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|-209.86
|10217.87
|509
|2007.04.25 00:00
|buy
|255
|0.10
|1.3641
|0.0000
|0.0000
|510
|2007.06.04 01:00
|close
|255
|0.10
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|-193.00
|10024.87
|511
|2007.06.04 01:00
|sell
|256
|0.10
|1.3440
|0.0000
|0.0000
|512
|2007.06.12 00:00
|close
|256
|0.10
|1.3360
|0.0000
|0.0000
|76.08
|10100.95
|513
|2007.06.12 00:00
|buy
|257
|0.10
|1.3360
|0.0000
|0.0000
|514
|2007.06.20 00:00
|close
|257
|0.10
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|66.60
|10167.55
|515
|2007.06.20 00:00
|sell
|258
|0.10
|1.3425
|0.0000
|0.0000
|516
|2007.07.23 01:02
|close
|258
|0.10
|1.3832
|0.0000
|0.0000
|-423.17
|9744.38
|517
|2007.07.23 01:02
|buy
|259
|0.10
|1.3832
|0.0000
|0.0000
|518
|2007.08.07 00:00
|close
|259
|0.10
|1.3792
|0.0000
|0.0000
|-37.00
|9707.38
|519
|2007.08.07 00:00
|sell
|260
|0.10
|1.3792
|0.0000
|0.0000
|520
|2007.08.13 01:04
|close
|260
|0.10
|1.3687
|0.0000
|0.0000
|102.06
|9809.44
|521
|2007.08.13 01:04
|buy
|261
|0.10
|1.3687
|0.0000
|0.0000
|522
|2007.08.24 00:00
|close
|261
|0.10
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|-121.40
|9688.04
|523
|2007.08.24 00:00
|sell
|262
|0.10
|1.3563
|0.0000
|0.0000
|524
|2007.10.04 00:00
|close
|262
|0.10
|1.4091
|0.0000
|0.0000
|-548.09
|9139.95
|525
|2007.10.04 00:00
|buy
|263
|0.10
|1.4091
|0.0000
|0.0000
|526
|2007.10.16 00:00
|close
|263
|0.10
|1.4203
|0.0000
|0.0000
|114.00
|9253.95
|527
|2007.10.16 00:00
|sell
|264
|0.10
|1.4203
|0.0000
|0.0000
|528
|2007.10.19 00:00
|close
|264
|0.10
|1.4296
|0.0000
|0.0000
|-95.45
|9158.50
|529
|2007.10.19 00:00
|buy
|265
|0.10
|1.4296
|0.0000
|0.0000
|530
|2007.10.30 00:00
|close
|265
|0.10
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|127.80
|9286.30
|531
|2007.10.30 00:00
|sell
|266
|0.10
|1.4422
|0.0000
|0.0000
|532
|2007.11.16 00:00
|close
|266
|0.10
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|-202.31
|9083.99
|533
|2007.11.16 00:00
|buy
|267
|0.10
|1.4615
|0.0000
|0.0000
|534
|2007.11.22 00:01
|close
|267
|0.10
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|242.20
|9326.19
|535
|2007.11.22 00:01
|sell
|268
|0.10
|1.4856
|0.0000
|0.0000
|536
|2007.11.29 00:00
|close
|268
|0.10
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|11.57
|9337.76
|537
|2007.11.29 00:00
|buy
|269
|0.10
|1.4841
|0.0000
|0.0000
|538
|2007.12.28 00:00
|close
|269
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|-211.20
|9126.56
|539
|2007.12.28 00:00
|sell
|270
|0.10
|1.4624
|0.0000
|0.0000
|540
|2007.12.28 23:59
|close at stop
|270
|0.10
|1.4723
|0.0000
|0.0000
|-99.00
|9027.56