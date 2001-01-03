Strategy Tester Report
^AC-CenterLine
NorthFinance-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2001.01.01 00:00 - 2007.12.28 00:00 (2001.01.01 - 2007.12.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Bars in test2735Ticks modelled13135385Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-972.44Gross profit15522.29Gross loss-16494.73
Profit factor0.94Expected payoff-3.60
Absolute drawdown2382.72Maximal drawdown2734.94 (26.42%)Relative drawdown26.42% (2734.94)
Total trades270Short positions (won %)135 (51.11%)Long positions (won %)135 (61.48%)
Profit trades (% of total)152 (56.30%)Loss trades (% of total)118 (43.70%)
Largestprofit trade297.80loss trade-647.15
Averageprofit trade102.12loss trade-139.79
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (569.56)consecutive losses (loss in money)6 (-509.27)
Maximalconsecutive profit (count of wins)820.74 (4)consecutive loss (count of losses)-970.70 (2)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12001.01.03 00:00buy10.100.95120.00000.0000
22001.02.02 00:00close10.100.93820.00000.0000-123.609876.40
32001.02.02 00:00sell20.100.93820.00000.0000
42001.02.09 00:00close20.100.91810.00000.0000197.5710073.97
52001.02.09 00:00buy30.100.91810.00000.0000
62001.02.22 00:00close30.100.90900.00000.0000-88.409985.57
72001.02.22 00:00sell40.100.90900.00000.0000
82001.03.10 00:00close40.100.93350.00000.0000-252.359733.22
92001.03.10 00:00buy50.100.93350.00000.0000
102001.04.05 00:00close50.100.90160.00000.0000-313.609419.62
112001.04.05 00:00sell60.100.90160.00000.0000
122001.04.13 00:00close60.100.89190.00000.000093.089512.70
132001.04.13 00:00buy70.100.89190.00000.0000
142001.04.18 00:00close70.100.88340.00000.0000-84.409428.30
152001.04.18 00:00sell80.100.88340.00000.0000
162001.04.30 01:01close80.100.89160.00000.0000-87.889340.42
172001.04.30 01:01buy90.100.89160.00000.0000
182001.05.07 01:01close90.100.89260.00000.000011.409351.82
192001.05.07 01:01sell100.100.89260.00000.0000
202001.05.09 00:00close100.100.88540.00000.000071.029422.84
212001.05.09 00:00buy110.100.88540.00000.0000
222001.05.18 00:00close110.100.88280.00000.0000-23.809399.04
232001.05.18 00:00sell120.100.88280.00000.0000
242001.05.24 00:00close120.100.85680.00000.0000257.069656.10
252001.05.24 00:00buy130.100.85680.00000.0000
262001.05.31 00:00close130.100.85650.00000.0000-1.609654.50
272001.05.31 00:00sell140.100.85650.00000.0000
282001.06.02 00:00close140.100.84700.00000.000094.519749.01
292001.06.02 00:00buy150.100.84700.00000.0000
302001.06.07 00:00close150.100.84820.00000.000013.209762.21
312001.06.07 00:00sell160.100.84820.00000.0000
322001.06.23 00:00close160.100.85770.00000.0000-102.359659.86
332001.06.23 00:00buy170.100.85770.00000.0000
342001.06.26 00:00close170.100.85940.00000.000017.409677.26
352001.06.26 00:00sell180.100.85940.00000.0000
362001.07.02 01:01close180.100.85080.00000.000083.069760.32
372001.07.02 01:01buy190.100.85080.00000.0000
382001.07.11 00:00close190.100.85490.00000.000042.809803.12
392001.07.11 00:00sell200.100.85490.00000.0000
402001.08.01 00:00close200.100.87610.00000.0000-222.299580.83
412001.08.01 00:00buy210.100.87610.00000.0000
422001.08.04 00:00close210.100.88420.00000.000081.809662.63
432001.08.04 00:00sell220.100.88420.00000.0000
442001.08.09 00:00close220.100.88080.00000.000031.069693.69
452001.08.09 00:00buy230.100.88080.00000.0000
462001.08.13 01:01close230.100.89370.00000.0000129.409823.09
472001.08.13 01:01sell240.100.89370.00000.0000
482001.08.23 00:00close240.100.91520.00000.0000-220.889602.21
492001.08.23 00:00buy250.100.91520.00000.0000
502001.09.12 00:00close250.100.91450.00000.0000-3.409598.81
512001.09.12 00:00sell260.100.91450.00000.0000
522001.09.24 01:01close260.100.91360.00000.00003.129601.93
532001.09.24 01:01buy270.100.91360.00000.0000
542001.10.06 00:00close270.100.91830.00000.000049.609651.53
552001.10.06 00:00sell280.100.91830.00000.0000
562001.10.11 00:00close280.100.91090.00000.000071.069722.59
572001.10.11 00:00buy290.100.91090.00000.0000
582001.10.30 00:00close290.100.90490.00000.0000-56.609665.99
592001.10.30 00:00sell300.100.90490.00000.0000
602001.11.07 00:00close300.100.89500.00000.000095.089761.07
612001.11.07 00:00buy310.100.89500.00000.0000
622001.11.22 00:01close310.100.87870.00000.0000-159.609601.47
632001.11.22 00:01sell320.100.87870.00000.0000
642001.11.24 00:00close320.100.87860.00000.00000.519601.98
652001.11.24 00:00buy330.100.87860.00000.0000
662001.11.27 00:00close330.100.88030.00000.000017.409619.38
672001.11.27 00:00sell340.100.88030.00000.0000
682001.12.08 00:00close340.100.89010.00000.0000-103.889515.50
692001.12.08 00:00buy350.100.89010.00000.0000
702001.12.12 00:00close350.100.89300.00000.000029.609545.10
712001.12.12 00:00sell360.100.89300.00000.0000
722001.12.22 00:00close360.100.88890.00000.000035.619580.71
732001.12.22 00:00buy370.100.88890.00000.0000
742002.01.01 00:00close370.100.88980.00000.000010.809591.51
752002.01.01 00:00sell380.100.88980.00000.0000
762002.01.10 00:00close380.100.89180.00000.0000-25.399566.12
772002.01.10 00:00buy390.100.89180.00000.0000
782002.01.24 00:00close390.100.87830.00000.0000-132.209433.92
792002.01.24 00:00sell400.100.87830.00000.0000
802002.01.26 00:00close400.100.86540.00000.0000128.519562.43
812002.01.26 00:00buy410.100.86540.00000.0000
822002.02.05 00:00close410.100.87040.00000.000051.809614.23
832002.02.05 00:00sell420.100.87040.00000.0000
842002.02.27 00:00close420.100.86420.00000.000051.229665.45
852002.02.27 00:00buy430.100.86420.00000.0000
862002.03.06 00:00close430.100.87160.00000.000075.409740.85
872002.03.06 00:00sell440.100.87160.00000.0000
882002.03.14 00:00close440.100.87610.00000.0000-49.909690.95
892002.03.14 00:00buy450.100.87610.00000.0000
902002.03.16 00:00close450.100.88270.00000.000066.209757.15
912002.03.16 00:00sell460.100.88270.00000.0000
922002.03.23 00:00close460.100.87750.00000.000048.579805.72
932002.03.23 00:00buy470.100.87750.00000.0000
942002.04.04 00:01close470.100.88090.00000.000036.609842.32
952002.04.04 00:01sell480.100.88090.00000.0000
962002.04.10 00:00close480.100.88080.00000.0000-0.969841.36
972002.04.10 00:00buy490.100.88080.00000.0000
982002.04.15 01:01close490.100.87970.00000.0000-10.009831.36
992002.04.15 01:01sell500.100.87970.00000.0000
1002002.05.10 00:00close500.100.90970.00000.0000-313.239518.13
1012002.05.10 00:00buy510.100.90970.00000.0000
1022002.05.21 00:00close510.100.92080.00000.0000112.809630.93
1032002.05.21 00:00sell520.100.92080.00000.0000
1042002.05.25 00:00close520.100.92110.00000.0000-5.459625.48
1052002.05.25 00:00buy530.100.92110.00000.0000
1062002.05.31 00:00close530.100.93720.00000.0000162.409787.88
1072002.05.31 00:00sell540.100.93720.00000.0000
1082002.06.07 00:00close540.100.94790.00000.0000-110.439677.45
1092002.06.07 00:00buy550.100.94790.00000.0000
1102002.06.08 00:00close550.100.94380.00000.0000-41.009636.45
1112002.06.08 00:00sell560.100.94380.00000.0000
1122002.06.11 00:00close560.100.94480.00000.0000-10.989625.47
1132002.06.11 00:00buy570.100.94480.00000.0000
1142002.06.21 00:00close570.100.96510.00000.0000205.409830.87
1152002.06.21 00:00sell580.100.96510.00000.0000
1162002.07.04 00:00close580.100.98090.00000.0000-164.379666.50
1172002.07.04 00:00buy590.100.98090.00000.0000
1182002.07.12 00:00close590.100.98920.00000.000084.609751.10
1192002.07.12 00:00sell600.100.98920.00000.0000
1202002.07.24 00:00close600.100.98890.00000.0000-1.909749.20
1212002.07.24 00:00buy610.100.98890.00000.0000
1222002.08.14 00:00close610.100.98370.00000.0000-47.809701.40
1232002.08.14 00:00sell620.100.98370.00000.0000
1242002.08.23 00:00close620.100.96930.00000.0000138.619840.01
1252002.08.23 00:00buy630.100.96930.00000.0000
1262002.08.29 00:00close630.100.97920.00000.0000100.209940.21
1272002.08.29 00:00sell640.100.97920.00000.0000
1282002.09.10 00:00close640.100.97990.00000.0000-11.909928.31
1292002.09.10 00:00buy650.100.97990.00000.0000
1302002.09.21 00:00close650.100.98220.00000.000025.409953.71
1312002.09.21 00:00sell660.100.98220.00000.0000
1322002.09.28 00:00close660.100.98090.00000.00009.579963.28
1332002.09.28 00:00buy670.100.98090.00000.0000
1342002.10.01 00:00close670.100.98760.00000.000067.4010030.68
1352002.10.01 00:00sell680.100.98760.00000.0000
1362002.10.08 00:00close680.100.98350.00000.000037.5710068.25
1372002.10.08 00:00buy690.100.98350.00000.0000
1382002.10.12 00:00close690.100.98710.00000.000037.0010105.25
1392002.10.12 00:00sell700.100.98710.00000.0000
1402002.10.18 00:00close700.100.97120.00000.0000155.5710260.82
1412002.10.18 00:00buy710.100.97120.00000.0000
1422002.10.26 00:00close710.100.97600.00000.000049.4010310.22
1432002.10.26 00:00sell720.100.97600.00000.0000
1442002.11.15 00:00close720.101.00450.00000.0000-295.2910014.93
1452002.11.15 00:00buy730.101.00450.00000.0000
1462002.12.05 00:00close730.101.00080.00000.0000-33.009981.93
1472002.12.05 00:00sell740.101.00080.00000.0000
1482002.12.24 00:01close740.101.02680.00000.0000-268.339713.60
1492002.12.24 00:01buy750.101.02680.00000.0000
1502002.12.26 00:03close750.101.03160.00000.000048.809762.40
1512002.12.26 00:03sell760.101.03160.00000.0000
1522003.01.04 00:00close760.101.04250.00000.0000-112.929649.48
1532003.01.04 00:00buy770.101.04250.00000.0000
1542003.01.13 01:01close770.101.05790.00000.0000155.609805.08
1552003.01.13 01:01sell780.101.05790.00000.0000
1562003.01.17 00:00close780.101.06210.00000.0000-44.949760.14
1572003.01.17 00:00buy790.101.06210.00000.0000
1582003.01.20 01:01close790.101.06580.00000.000037.209797.34
1592003.01.20 01:01sell800.101.06580.00000.0000
1602003.01.31 00:00close800.101.08210.00000.0000-169.379627.97
1612003.01.31 00:00buy810.101.08210.00000.0000
1622003.02.26 00:00close810.101.07630.00000.0000-53.209574.77
1632003.02.26 00:00sell820.101.07630.00000.0000
1642003.02.28 00:00close820.101.07440.00000.000017.049591.81
1652003.02.28 00:00buy830.101.07440.00000.0000
1662003.03.04 00:00close830.101.08950.00000.0000151.409743.21
1672003.03.04 00:00sell840.101.08950.00000.0000
1682003.03.14 00:00close840.101.07840.00000.0000105.129848.33
1692003.03.14 00:00buy850.101.07840.00000.0000
1702003.03.26 00:00close850.101.06560.00000.0000-126.009722.33
1712003.03.26 00:00sell860.101.06560.00000.0000
1722003.04.07 01:01close860.101.06740.00000.0000-23.889698.45
1732003.04.07 01:01buy870.101.06740.00000.0000
1742003.04.12 00:00close870.101.07560.00000.000083.209781.65
1752003.04.12 00:00sell880.101.07560.00000.0000
1762003.05.16 00:00close880.101.13860.00000.0000-647.159134.50
1772003.05.16 00:00buy890.101.13860.00000.0000
1782003.05.22 00:00close890.101.16460.00000.0000261.209395.70
1792003.05.22 00:00sell900.101.16460.00000.0000
1802003.05.30 00:00close900.101.19080.00000.0000-265.929129.78
1812003.05.30 00:00buy910.101.19080.00000.0000
1822003.06.16 01:01close910.101.18760.00000.0000-29.009100.78
1832003.06.16 01:01sell920.101.18760.00000.0000
1842003.06.20 00:00close920.101.17270.00000.0000146.069246.84
1852003.06.20 00:00buy930.101.17270.00000.0000
1862003.07.03 00:00close930.101.15430.00000.0000-181.409065.44
1872003.07.03 00:00sell940.101.15430.00000.0000
1882003.07.09 00:00close940.101.13210.00000.0000220.049285.48
1892003.07.09 00:00buy950.101.13210.00000.0000
1902003.07.21 01:01close950.101.12500.00000.0000-68.609216.88
1912003.07.21 01:01sell960.101.12500.00000.0000
1922003.08.01 00:00close960.101.12340.00000.00009.639226.51
1932003.08.01 00:00buy970.101.12340.00000.0000
1942003.08.08 00:00close970.101.13720.00000.0000139.409365.91
1952003.08.08 00:00sell980.101.13720.00000.0000
1962003.08.14 00:00close980.101.13250.00000.000044.069409.97
1972003.08.14 00:00buy990.101.13250.00000.0000
1982003.08.30 00:00close990.101.09840.00000.0000-338.009071.97
1992003.08.30 00:00sell1000.101.09840.00000.0000
2002003.09.30 00:00close1000.101.16020.00000.0000-632.708439.27
2012003.09.30 00:00buy1010.101.16020.00000.0000
2022003.10.01 00:00close1010.101.16580.00000.000056.208495.47
2032003.10.01 00:00sell1020.101.16580.00000.0000
2042003.10.07 00:00close1020.101.17120.00000.0000-56.948438.53
2052003.10.07 00:00buy1030.101.17120.00000.0000
2062003.10.11 00:00close1030.101.18000.00000.000089.008527.53
2072003.10.11 00:00sell1040.101.18000.00000.0000
2082003.10.14 00:00close1040.101.17060.00000.000093.028620.55
2092003.10.14 00:00buy1050.101.17060.00000.0000
2102003.10.24 00:00close1050.101.17920.00000.000088.408708.95
2112003.10.24 00:00sell1060.101.17920.00000.0000
2122003.10.29 00:00close1060.101.16720.00000.0000118.538827.48
2132003.10.29 00:00buy1070.101.16720.00000.0000
2142003.11.12 00:00close1070.101.15170.00000.0000-152.208675.28
2152003.11.12 00:00sell1080.101.15170.00000.0000
2162003.11.26 00:00close1080.101.17950.00000.0000-284.868390.42
2172003.11.26 00:00buy1090.101.17950.00000.0000
2182003.12.01 01:01close1090.101.19880.00000.0000194.008584.42
2192003.12.01 01:01sell1100.101.19880.00000.0000
2202003.12.13 00:00close1100.101.22810.00000.0000-299.378285.05
2212003.12.13 00:00buy1110.101.22810.00000.0000
2222003.12.19 00:00close1110.101.24240.00000.0000144.408429.45
2232003.12.19 00:00sell1120.101.24240.00000.0000
2242003.12.23 00:00close1120.101.24000.00000.000023.028452.47
2252003.12.23 00:00buy1130.101.24000.00000.0000
2262004.01.01 00:00close1130.101.25940.00000.0000196.208648.67
2272004.01.01 00:00sell1140.101.25940.00000.0000
2282004.01.14 00:00close1140.101.27740.00000.0000-185.398463.28
2292004.01.14 00:00buy1150.101.27740.00000.0000
2302004.01.24 00:00close1150.101.25820.00000.0000-189.808273.48
2312004.01.24 00:00sell1160.101.25820.00000.0000
2322004.01.29 00:01close1160.101.24720.00000.0000107.068380.54
2332004.01.29 00:01buy1170.101.24720.00000.0000
2342004.02.06 00:00close1170.101.25460.00000.000075.608456.14
2352004.02.06 00:00sell1180.101.25460.00000.0000
2362004.02.20 00:00close1180.101.27180.00000.0000-178.868277.28
2372004.02.20 00:00buy1190.101.27180.00000.0000
2382004.03.10 00:00close1190.101.23270.00000.0000-387.607889.68
2392004.03.10 00:00sell1200.101.23270.00000.0000
2402004.03.15 01:01close1200.101.22120.00000.0000112.558002.23
2412004.03.15 01:01buy1210.101.22120.00000.0000
2422004.03.18 00:00close1210.101.22370.00000.000026.008028.23
2432004.03.18 00:00sell1220.101.22370.00000.0000
2442004.03.26 00:00close1220.101.21350.00000.000098.088126.31
2452004.03.26 00:00buy1230.101.21350.00000.0000
2462004.04.01 00:00close1230.101.23160.00000.0000182.208308.51
2472004.04.01 00:00sell1240.101.23160.00000.0000
2482004.04.07 00:00close1240.101.21200.00000.0000194.048502.55
2492004.04.07 00:00buy1250.101.21200.00000.0000
2502004.04.12 01:01close1250.101.20860.00000.0000-33.008469.55
2512004.04.12 01:01sell1260.101.20860.00000.0000
2522004.04.14 00:00close1260.101.19490.00000.0000136.028605.57
2532004.04.14 00:00buy1270.101.19490.00000.0000
2542004.04.20 00:00close1270.101.20270.00000.000079.208684.77
2552004.04.20 00:00sell1280.101.20270.00000.0000
2562004.04.23 00:00close1280.101.19070.00000.0000117.558802.32
2572004.04.23 00:00buy1290.101.19070.00000.0000
2582004.04.29 00:00close1290.101.18440.00000.0000-61.808740.52
2592004.04.29 00:00sell1300.101.18440.00000.0000
2602004.05.11 00:00close1300.101.18490.00000.0000-9.908730.62
2612004.05.11 00:00buy1310.101.18490.00000.0000
2622004.05.18 00:00close1310.101.20270.00000.0000179.408910.02
2632004.05.18 00:00sell1320.101.20270.00000.0000
2642004.06.04 00:00close1320.101.22300.00000.0000-212.318697.71
2652004.06.04 00:00buy1330.101.22300.00000.0000
2662004.06.08 00:00close1330.101.23210.00000.000091.408789.11
2672004.06.08 00:00sell1340.101.23210.00000.0000
2682004.06.10 00:00close1340.101.20480.00000.0000271.049060.15
2692004.06.10 00:00buy1350.101.20480.00000.0000
2702004.06.21 01:01close1350.101.21440.00000.000097.809157.95
2712004.06.21 01:01sell1360.101.21440.00000.0000
2722004.07.02 00:00close1360.101.21610.00000.0000-23.379134.58
2732004.07.02 00:00buy1370.101.21610.00000.0000
2742004.07.03 00:00close1370.101.23190.00000.0000158.009292.58
2752004.07.03 00:00sell1380.101.23190.00000.0000
2762004.07.16 00:00close1380.101.23580.00000.0000-45.869246.72
2772004.07.16 00:00buy1390.101.23580.00000.0000
2782004.07.20 00:00close1390.101.24410.00000.000083.409330.12
2792004.07.20 00:00sell1400.101.24410.00000.0000
2802004.07.21 00:00close1400.101.23360.00000.0000104.519434.63
2812004.07.21 00:00buy1410.101.23360.00000.0000
2822004.08.07 00:00close1410.101.22820.00000.0000-50.409384.23
2832004.08.07 00:00sell1420.101.22820.00000.0000
2842004.08.24 00:00close1420.101.21460.00000.0000128.169512.39
2852004.08.24 00:00buy1430.101.21460.00000.0000
2862004.09.02 00:00close1430.101.21910.00000.000047.209559.59
2872004.09.02 00:00sell1440.101.21910.00000.0000
2882004.09.08 00:00close1440.101.21070.00000.000082.049641.63
2892004.09.08 00:00buy1450.101.21070.00000.0000
2902004.09.11 00:00close1450.101.22640.00000.0000157.809799.43
2912004.09.11 00:00sell1460.101.22640.00000.0000
2922004.09.18 00:00close1460.101.21900.00000.000070.579870.00
2932004.09.18 00:00buy1470.101.21900.00000.0000
2942004.09.23 00:00close1470.101.22650.00000.000076.209946.20
2952004.09.23 00:00sell1480.101.22650.00000.0000
2962004.10.07 00:00close1480.101.22910.00000.0000-32.869913.34
2972004.10.07 00:00buy1490.101.22910.00000.0000
2982004.10.12 00:00close1490.101.23780.00000.000087.6010000.94
2992004.10.12 00:00sell1500.101.23780.00000.0000
3002004.10.15 00:00close1500.101.23850.00000.0000-9.459991.49
3012004.10.15 00:00buy1510.101.23850.00000.0000
3022004.10.19 00:00close1510.101.24930.00000.0000108.4010099.89
3032004.10.19 00:00sell1520.101.24930.00000.0000
3042004.11.01 01:01close1520.101.28190.00000.0000-332.379767.52
3052004.11.01 01:01buy1530.101.28190.00000.0000
3062004.11.08 01:01close1530.101.29690.00000.0000151.409918.92
3072004.11.08 01:01sell1540.101.29690.00000.0000
3082004.11.13 00:00close1540.101.29780.00000.0000-11.949906.98
3092004.11.13 00:00buy1550.101.29780.00000.0000
3102004.11.26 00:00close1550.101.32730.00000.0000297.8010204.78
3112004.11.26 00:00sell1560.101.32730.00000.0000
3122004.12.04 00:00close1560.101.34590.00000.0000-189.4310015.35
3132004.12.04 00:00buy1570.101.34590.00000.0000
3142004.12.06 01:01close1570.101.34420.00000.0000-16.809998.55
3152004.12.06 01:01sell1580.101.34420.00000.0000
3162004.12.09 00:00close1580.101.33400.00000.000099.5510098.10
3172004.12.09 00:00buy1590.101.33400.00000.0000
3182004.12.20 01:01close1590.101.33330.00000.0000-5.2010092.90
3192004.12.20 01:01sell1600.101.33330.00000.0000
3202004.12.21 00:00close1600.101.33960.00000.0000-63.4910029.41
3212004.12.21 00:00buy1610.101.33960.00000.0000
3222004.12.24 00:00close1610.101.35160.00000.0000121.0010150.41
3232004.12.24 00:00sell1620.101.35160.00000.0000
3242005.01.03 01:02close1620.101.35640.00000.0000-51.9210098.49
3252005.01.03 01:02buy1630.101.35640.00000.0000
3262005.01.14 00:00close1630.101.32220.00000.0000-339.409759.09
3272005.01.14 00:00sell1640.101.32220.00000.0000
3282005.01.19 00:00close1640.101.30260.00000.0000194.539953.62
3292005.01.19 00:00buy1650.101.30260.00000.0000
3302005.01.26 00:00close1650.101.29720.00000.0000-52.609901.02
3312005.01.26 00:00sell1660.101.29720.00000.0000
3322005.02.07 01:01close1660.101.28570.00000.0000109.1210010.14
3332005.02.07 01:01buy1670.101.28570.00000.0000
3342005.02.14 01:01close1670.101.28810.00000.000025.4010035.54
3352005.02.14 01:01sell1680.101.28810.00000.0000
3362005.03.03 00:00close1680.101.31390.00000.0000-267.319768.23
3372005.03.03 00:00buy1690.101.31390.00000.0000
3382005.03.09 00:00close1690.101.33460.00000.0000207.809976.03
3392005.03.09 00:00sell1700.101.33460.00000.0000
3402005.03.17 00:00close1700.101.34220.00000.0000-80.909895.13
3412005.03.17 00:00buy1710.101.34220.00000.0000
3422005.04.02 00:00close1710.101.29120.00000.0000-507.009388.13
3432005.04.02 00:00sell1720.101.29120.00000.0000
3442005.04.06 00:00close1720.101.28750.00000.000035.539423.66
3452005.04.06 00:00buy1730.101.28750.00000.0000
3462005.04.11 01:01close1730.101.29260.00000.000052.009475.66
3472005.04.11 01:01sell1740.101.29260.00000.0000
3482005.04.28 00:00close1740.101.29320.00000.0000-15.319460.35
3492005.04.28 00:00buy1750.101.29320.00000.0000
3502005.05.07 00:00close1750.101.28170.00000.0000-113.409346.95
3512005.05.07 00:00sell1760.101.28170.00000.0000
3522005.05.10 00:00close1760.101.28470.00000.0000-30.989315.97
3532005.05.10 00:00buy1770.101.28470.00000.0000
3542005.05.23 01:01close1770.101.25430.00000.0000-301.409014.57
3552005.05.23 01:01sell1780.101.25430.00000.0000
3562005.05.25 00:00close1780.101.25880.00000.0000-45.988968.59
3572005.05.25 00:00buy1790.101.25880.00000.0000
3582005.05.28 00:00close1790.101.25850.00000.0000-2.208966.39
3592005.05.28 00:00sell1800.101.25850.00000.0000
3602005.06.01 00:00close1800.101.23060.00000.0000277.539243.92
3612005.06.01 00:00buy1810.101.23060.00000.0000
3622005.06.09 00:00close1810.101.22270.00000.0000-77.009166.92
3632005.06.09 00:00sell1820.101.22270.00000.0000
3642005.06.14 00:00close1820.101.21140.00000.0000111.539278.45
3652005.06.14 00:00buy1830.101.21140.00000.0000
3662005.06.18 00:00close1830.101.22870.00000.0000174.009452.45
3672005.06.18 00:00sell1840.101.22870.00000.0000
3682005.06.25 00:00close1840.101.20960.00000.0000187.579640.02
3692005.06.25 00:00buy1850.101.20960.00000.0000
3702005.06.29 00:00close1850.101.20570.00000.0000-38.409601.62
3712005.06.29 00:00sell1860.101.20570.00000.0000
3722005.07.04 01:01close1860.101.19340.00000.0000120.559722.17
3732005.07.04 01:01buy1870.101.19340.00000.0000
3742005.07.09 00:00close1870.101.19670.00000.000034.209756.37
3752005.07.09 00:00sell1880.101.19670.00000.0000
3762005.07.20 00:00close1880.101.20360.00000.0000-73.909682.47
3772005.07.20 00:00buy1890.101.20360.00000.0000
3782005.07.22 00:00close1890.101.21700.00000.0000134.809817.27
3792005.07.22 00:00sell1900.101.21700.00000.0000
3802005.07.28 00:00close1900.101.20730.00000.000094.069911.33
3812005.07.28 00:00buy1910.101.20730.00000.0000
3822005.08.01 01:01close1910.101.21240.00000.000051.409962.73
3832005.08.01 01:01sell1920.101.21240.00000.0000
3842005.08.15 01:01close1920.101.24560.00000.0000-338.869623.87
3852005.08.15 01:01buy1930.101.24560.00000.0000
3862005.08.27 00:00close1930.101.22840.00000.0000-169.409454.47
3872005.08.27 00:00sell1940.101.22840.00000.0000
3882005.09.01 00:00close1940.101.23500.00000.0000-68.949385.53
3892005.09.01 00:00buy1950.101.23500.00000.0000
3902005.09.02 00:00close1950.101.25000.00000.0000150.209535.73
3912005.09.02 00:00sell1960.101.25000.00000.0000
3922005.09.09 00:00close1960.101.23970.00000.000099.579635.30
3932005.09.09 00:00buy1970.101.23970.00000.0000
3942005.10.07 00:00close1970.101.21790.00000.0000-212.409422.90
3952005.10.07 00:00sell1980.101.21790.00000.0000
3962005.10.15 00:00close1980.101.20790.00000.000096.579519.47
3972005.10.15 00:00buy1990.101.20790.00000.0000
3982005.10.18 00:00close1990.101.20240.00000.0000-54.609464.87
3992005.10.18 00:00sell2000.101.20240.00000.0000
4002005.10.24 01:01close2000.101.19460.00000.000075.069539.93
4012005.10.24 01:01buy2010.101.19460.00000.0000
4022005.10.26 00:00close2010.101.21060.00000.0000160.409700.33
4032005.10.26 00:00sell2020.101.21060.00000.0000
4042005.11.03 00:00close2020.101.20750.00000.000026.109726.43
4052005.11.03 00:00buy2030.101.20750.00000.0000
4062005.11.18 00:00close2030.101.17520.00000.0000-320.009406.43
4072005.11.18 00:00sell2040.101.17520.00000.0000
4082005.12.06 00:00close2040.101.17910.00000.0000-46.849359.59
4092005.12.06 00:00buy2050.101.17910.00000.0000
4102005.12.07 00:00close2050.101.17810.00000.0000-9.809349.79
4112005.12.07 00:00sell2060.101.17810.00000.0000
4122005.12.22 00:00close2060.101.18390.00000.0000-66.339283.46
4132005.12.22 00:00buy2070.101.18390.00000.0000
4142006.01.05 00:00close2070.101.21180.00000.0000281.809565.26
4152006.01.05 00:00sell2080.101.21180.00000.0000
4162006.01.13 00:00close2080.101.20380.00000.000076.089641.34
4172006.01.13 00:00buy2090.101.20380.00000.0000
4182006.01.24 00:00close2090.101.23040.00000.0000267.809909.14
4192006.01.24 00:00sell2100.101.23040.00000.0000
4202006.01.30 01:01close2100.101.21060.00000.0000195.0610104.20
4212006.01.30 01:01buy2110.101.21060.00000.0000
4222006.02.20 01:01close2110.101.19250.00000.0000-176.809927.40
4232006.02.20 01:01sell2120.101.19250.00000.0000
4242006.02.28 00:00close2120.101.18470.00000.000074.0810001.48
4252006.02.28 00:00buy2130.101.18470.00000.0000
4262006.03.02 00:00close2130.101.19180.00000.000071.8010073.28
4272006.03.02 00:00sell2140.101.19180.00000.0000
4282006.03.10 00:00close2140.101.19130.00000.00001.0810074.36
4292006.03.10 00:00buy2150.101.19130.00000.0000
4302006.03.15 00:00close2150.101.20120.00000.000099.6010173.96
4312006.03.15 00:00sell2160.101.20120.00000.0000
4322006.03.24 00:00close2160.101.19720.00000.000034.6110208.57
4332006.03.24 00:00buy2170.101.19720.00000.0000
4342006.04.01 00:00close2170.101.21180.00000.0000147.4010355.97
4352006.04.01 00:00sell2180.101.21180.00000.0000
4362006.04.11 00:00close2180.101.21130.00000.00000.5910356.56
4372006.04.11 00:00buy2190.101.21130.00000.0000
4382006.04.18 00:00close2190.101.22520.00000.0000140.4010496.96
4392006.04.18 00:00sell2200.101.22520.00000.0000
4402006.05.08 01:01close2200.101.27460.00000.0000-503.809993.16
4412006.05.08 01:01buy2210.101.27460.00000.0000
4422006.05.09 00:00close2210.101.27120.00000.0000-33.809959.36
4432006.05.09 00:00sell2220.101.27120.00000.0000
4442006.05.18 00:00close2220.101.27460.00000.0000-39.399919.97
4452006.05.18 00:00buy2230.101.27460.00000.0000
4462006.06.05 01:01close2230.101.29270.00000.0000184.2010104.17
4472006.06.05 01:01sell2240.101.29270.00000.0000
4482006.06.09 00:00close2240.101.26530.00000.0000271.0610375.23
4492006.06.09 00:00buy2250.101.26530.00000.0000
4502006.06.19 01:01close2250.101.26490.00000.0000-2.4010372.83
4512006.06.19 01:01sell2260.101.26490.00000.0000
4522006.06.24 00:00close2260.101.25060.00000.0000140.0610512.89
4532006.06.24 00:00buy2270.101.25060.00000.0000
4542006.06.30 00:00close2270.101.26660.00000.0000161.4010674.29
4552006.06.30 00:00sell2280.101.26660.00000.0000
4562006.07.12 00:00close2280.101.27780.00000.0000-116.9010557.39
4572006.07.12 00:00buy2290.101.27780.00000.0000
4582006.07.24 01:01close2290.101.27040.00000.0000-71.6010485.79
4592006.07.24 01:01sell2300.101.27040.00000.0000
4602006.08.12 00:00close2300.101.27250.00000.0000-30.8010454.99
4612006.08.12 00:00buy2310.101.27250.00000.0000
4622006.08.18 00:00close2310.101.28250.00000.0000101.4010556.39
4632006.08.18 00:00sell2320.101.28250.00000.0000
4642006.08.25 00:00close2320.101.27660.00000.000055.5710611.96
4652006.08.25 00:00buy2330.101.27660.00000.0000
4662006.09.01 00:00close2330.101.28140.00000.000049.4010661.36
4672006.09.01 00:00sell2340.101.28140.00000.0000
4682006.09.07 00:00close2340.101.28070.00000.00004.0610665.42
4692006.09.07 00:00buy2350.101.28070.00000.0000
4702006.09.16 00:00close2350.101.26660.00000.0000-139.4010526.02
4712006.09.16 00:00sell2360.101.26660.00000.0000
4722006.09.21 00:00close2360.101.26870.00000.0000-23.9410502.08
4732006.09.21 00:00buy2370.101.26870.00000.0000
4742006.09.22 00:00close2370.101.27810.00000.000094.2010596.28
4752006.09.22 00:00sell2380.101.27810.00000.0000
4762006.10.02 01:00close2380.101.26840.00000.000093.0810689.36
4772006.10.02 01:00buy2390.101.26840.00000.0000
4782006.10.05 00:00close2390.101.27090.00000.000026.0010715.36
4792006.10.05 00:00sell2400.101.27090.00000.0000
4802006.10.10 00:00close2400.101.25980.00000.0000109.5310824.89
4812006.10.10 00:00buy2410.101.25980.00000.0000
4822006.10.19 00:00close2410.101.25310.00000.0000-64.8010760.09
4832006.10.19 00:00sell2420.101.25310.00000.0000
4842006.11.20 01:00close2420.101.28270.00000.0000-310.7010449.39
4852006.11.20 01:00buy2430.101.28270.00000.0000
4862006.11.23 00:00close2430.101.29430.00000.0000117.0010566.39
4872006.11.23 00:00sell2440.101.29430.00000.0000
4882006.12.09 00:00close2440.101.32040.00000.0000-268.3510298.04
4892006.12.09 00:00buy2450.101.32040.00000.0000
4902007.01.03 00:00close2450.101.32710.00000.000071.8010369.84
4912007.01.03 00:00sell2460.101.32710.00000.0000
4922007.01.05 00:00close2460.101.30850.00000.0000184.0410553.88
4932007.01.05 00:00buy2470.101.30850.00000.0000
4942007.01.19 00:00close2470.101.29620.00000.0000-120.2010433.68
4952007.01.19 00:00sell2480.101.29620.00000.0000
4962007.03.06 00:00close2480.101.30900.00000.0000-149.5610284.12
4972007.03.06 00:00buy2490.101.30900.00000.0000
4982007.03.15 00:00close2490.101.32150.00000.0000127.2010411.32
4992007.03.15 00:00sell2500.101.32150.00000.0000
5002007.03.27 00:00close2500.101.33340.00000.0000-123.9010287.42
5012007.03.27 00:00buy2510.101.33340.00000.0000
5022007.04.09 01:00close2510.101.33750.00000.000043.6010331.02
5032007.04.09 01:00sell2520.101.33750.00000.0000
5042007.04.10 00:00close2520.101.33580.00000.000016.5110347.53
5052007.04.10 00:00buy2530.101.33580.00000.0000
5062007.04.11 00:00close2530.101.34380.00000.000080.2010427.73
5072007.04.11 00:00sell2540.101.34380.00000.0000
5082007.04.25 00:00close2540.101.36410.00000.0000-209.8610217.87
5092007.04.25 00:00buy2550.101.36410.00000.0000
5102007.06.04 01:00close2550.101.34400.00000.0000-193.0010024.87
5112007.06.04 01:00sell2560.101.34400.00000.0000
5122007.06.12 00:00close2560.101.33600.00000.000076.0810100.95
5132007.06.12 00:00buy2570.101.33600.00000.0000
5142007.06.20 00:00close2570.101.34250.00000.000066.6010167.55
5152007.06.20 00:00sell2580.101.34250.00000.0000
5162007.07.23 01:02close2580.101.38320.00000.0000-423.179744.38
5172007.07.23 01:02buy2590.101.38320.00000.0000
5182007.08.07 00:00close2590.101.37920.00000.0000-37.009707.38
5192007.08.07 00:00sell2600.101.37920.00000.0000
5202007.08.13 01:04close2600.101.36870.00000.0000102.069809.44
5212007.08.13 01:04buy2610.101.36870.00000.0000
5222007.08.24 00:00close2610.101.35630.00000.0000-121.409688.04
5232007.08.24 00:00sell2620.101.35630.00000.0000
5242007.10.04 00:00close2620.101.40910.00000.0000-548.099139.95
5252007.10.04 00:00buy2630.101.40910.00000.0000
5262007.10.16 00:00close2630.101.42030.00000.0000114.009253.95
5272007.10.16 00:00sell2640.101.42030.00000.0000
5282007.10.19 00:00close2640.101.42960.00000.0000-95.459158.50
5292007.10.19 00:00buy2650.101.42960.00000.0000
5302007.10.30 00:00close2650.101.44220.00000.0000127.809286.30
5312007.10.30 00:00sell2660.101.44220.00000.0000
5322007.11.16 00:00close2660.101.46150.00000.0000-202.319083.99
5332007.11.16 00:00buy2670.101.46150.00000.0000
5342007.11.22 00:01close2670.101.48560.00000.0000242.209326.19
5352007.11.22 00:01sell2680.101.48560.00000.0000
5362007.11.29 00:00close2680.101.48410.00000.000011.579337.76
5372007.11.29 00:00buy2690.101.48410.00000.0000
5382007.12.28 00:00close2690.101.46240.00000.0000-211.209126.56
5392007.12.28 00:00sell2700.101.46240.00000.0000
5402007.12.28 23:59close at stop2700.101.47230.00000.0000-99.009027.56