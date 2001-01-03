Strategy Tester Report
Ichimoku5
NorthFinance-Demo (Build 211)

SymbolGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2001.01.01 00:00 - 2007.12.28 00:00 (2001.01.01 - 2007.12.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParameterslStopLoss=37; sStopLoss=35; lTakeProfit=80; sTakeProfit=75; lTrailingStop=20; sTrailingStop=20; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Ichimoku"; Slippage=4; UseSound=true; NameFileSound="alert.wav"; Lots=1;
Bars in test2710Ticks modelled14730793Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-8684.10Gross profit30166.50Gross loss-38850.60
Profit factor0.78Expected payoff-29.04
Absolute drawdown8684.10Maximal drawdown10087.10 (88.46%)Relative drawdown88.46% (10087.10)
Total trades299Short positions (won %)221 (63.80%)Long positions (won %)78 (64.10%)
Profit trades (% of total)191 (63.88%)Loss trades (% of total)108 (36.12%)
Largestprofit trade750.00loss trade-421.70
Averageprofit trade157.94loss trade-359.73
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (2356.10)consecutive losses (loss in money)4 (-1600.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2356.10 (8)consecutive loss (count of losses)-1600.00 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12001.01.01 01:38buy11.001.49341.48941.5014
22001.01.02 00:19modify11.001.49341.49381.5014
32001.01.02 00:26modify11.001.49341.49411.5014
42001.01.02 00:52modify11.001.49341.49431.5014
52001.01.02 01:20modify11.001.49341.49451.5014
62001.01.02 01:23modify11.001.49341.49461.5014
72001.01.02 01:23modify11.001.49341.49471.5014
82001.01.02 01:35modify11.001.49341.49491.5014
92001.01.02 03:00s/l11.001.49491.49491.5014156.5010156.50
102001.01.02 08:00buy21.001.49521.49121.5032
112001.01.02 12:09s/l21.001.49121.49121.5032-400.009756.50
122001.01.02 12:09buy31.001.49101.48701.4990
132001.01.02 15:26modify31.001.49101.49101.4990
142001.01.02 15:34modify31.001.49101.49121.4990
152001.01.02 15:34modify31.001.49101.49131.4990
162001.01.02 15:34modify31.001.49101.49151.4990
172001.01.02 15:38modify31.001.49101.49171.4990
182001.01.02 15:42s/l31.001.49171.49171.499070.009826.50
192001.01.02 15:42buy41.001.49201.48801.5000
202001.01.02 17:08modify41.001.49201.49201.5000
212001.01.02 17:08modify41.001.49201.49211.5000
222001.01.02 17:28s/l41.001.49211.49211.500010.009836.50
232001.01.02 17:28buy51.001.49241.48841.5004
242001.01.02 17:44modify51.001.49241.49241.5004
252001.01.02 17:44modify51.001.49241.49271.5004
262001.01.02 17:45modify51.001.49241.49301.5004
272001.01.02 17:46modify51.001.49241.49341.5004
282001.01.02 17:46modify51.001.49241.49351.5004
292001.01.02 17:46modify51.001.49241.49371.5004
302001.01.02 17:47modify51.001.49241.49421.5004
312001.01.02 18:02modify51.001.49241.49451.5004
322001.01.02 18:02modify51.001.49241.49471.5004
332001.01.02 18:02modify51.001.49241.49501.5004
342001.01.02 18:05modify51.001.49241.49521.5004
352001.01.02 18:14s/l51.001.49521.49521.5004280.0010116.50
362001.01.02 18:14buy61.001.49551.49151.5035
372001.01.02 18:45modify61.001.49551.49571.5035
382001.01.02 18:45modify61.001.49551.49581.5035
392001.01.02 18:46modify61.001.49551.49591.5035
402001.01.02 18:46modify61.001.49551.49601.5035
412001.01.02 18:58modify61.001.49551.49611.5035
422001.01.02 18:59modify61.001.49551.49621.5035
432001.01.02 18:59modify61.001.49551.49641.5035
442001.01.02 19:02modify61.001.49551.49661.5035
452001.01.02 19:02modify61.001.49551.49691.5035
462001.01.02 19:03modify61.001.49551.49701.5035
472001.01.02 19:05modify61.001.49551.49761.5035
482001.01.02 19:05modify61.001.49551.49771.5035
492001.01.02 19:09modify61.001.49551.49821.5035
502001.01.02 19:09modify61.001.49551.49831.5035
512001.01.02 19:10modify61.001.49551.49841.5035
522001.01.02 19:10modify61.001.49551.49891.5035
532001.01.02 19:10modify61.001.49551.49901.5035
542001.01.02 19:13s/l61.001.49901.49901.5035350.0010466.50
552001.01.02 19:13buy71.001.49901.49501.5070
562001.01.02 20:29modify71.001.49901.49911.5070
572001.01.02 21:08s/l71.001.49911.49911.507010.0010476.50
582001.01.02 21:08buy81.001.49941.49541.5074
592001.01.02 23:34modify81.001.49941.49961.5074
602001.01.02 23:34modify81.001.49941.49981.5074
612001.01.02 23:34modify81.001.49941.50011.5074
622001.01.02 23:35modify81.001.49941.50041.5074
632001.01.02 23:35modify81.001.49941.50061.5074
642001.01.02 23:36modify81.001.49941.50071.5074
652001.01.02 23:36modify81.001.49941.50091.5074
662001.01.02 23:41modify81.001.49941.50131.5074
672001.01.02 23:47modify81.001.49941.50151.5074
682001.01.02 23:48modify81.001.49941.50171.5074
692001.01.02 23:48modify81.001.49941.50181.5074
702001.01.02 23:48modify81.001.49941.50191.5074
712001.01.03 00:08s/l81.001.50191.50191.5074256.5010733.00
722001.01.03 00:08buy91.001.50221.49821.5102
732001.01.03 09:44s/l91.001.49821.49821.5102-400.0010333.00
742001.01.03 09:44buy101.001.49831.49431.5063
752001.01.03 09:56modify101.001.49831.49831.5063
762001.01.03 09:58modify101.001.49831.49841.5063
772001.01.03 09:58modify101.001.49831.49861.5063
782001.01.03 09:59modify101.001.49831.49881.5063
792001.01.03 09:59modify101.001.49831.49891.5063
802001.01.03 09:59modify101.001.49831.49901.5063
812001.01.03 10:02modify101.001.49831.49941.5063
822001.01.03 10:02modify101.001.49831.49951.5063
832001.01.03 10:05modify101.001.49831.49971.5063
842001.01.03 10:05modify101.001.49831.50001.5063
852001.01.03 10:06modify101.001.49831.50041.5063
862001.01.03 10:07modify101.001.49831.50051.5063
872001.01.03 10:07modify101.001.49831.50091.5063
882001.01.03 10:07modify101.001.49831.50141.5063
892001.01.03 10:08modify101.001.49831.50161.5063
902001.01.03 10:08modify101.001.49831.50191.5063
912001.01.03 10:09modify101.001.49831.50201.5063
922001.01.03 10:10modify101.001.49831.50211.5063
932001.01.03 10:10modify101.001.49831.50221.5063
942001.01.03 10:15modify101.001.49831.50231.5063
952001.01.03 10:15modify101.001.49831.50271.5063
962001.01.03 10:15modify101.001.49831.50301.5063
972001.01.03 10:15modify101.001.49831.50341.5063
982001.01.03 10:15modify101.001.49831.50371.5063
992001.01.03 10:17s/l101.001.50371.50371.5063540.0010873.00
1002001.01.03 10:17buy111.001.50401.50001.5120
1012001.01.03 11:24modify111.001.50401.50401.5120
1022001.01.03 11:24modify111.001.50401.50441.5120
1032001.01.03 11:31s/l111.001.50441.50441.512040.0010913.00
1042001.01.03 11:31buy121.001.50471.50071.5127
1052001.01.03 13:01modify121.001.50471.50481.5127
1062001.01.03 13:02modify121.001.50471.50491.5127
1072001.01.03 13:02modify121.001.50471.50531.5127
1082001.01.03 13:02modify121.001.50471.50571.5127
1092001.01.03 13:04modify121.001.50471.50581.5127
1102001.01.03 13:07s/l121.001.50581.50581.5127110.0011023.00
1112001.01.03 13:07buy131.001.50601.50201.5140
1122001.01.03 14:05modify131.001.50601.50621.5140
1132001.01.03 14:09modify131.001.50601.50651.5140
1142001.01.03 14:11modify131.001.50601.50661.5140
1152001.01.03 14:14modify131.001.50601.50681.5140
1162001.01.03 14:14modify131.001.50601.50701.5140
1172001.01.03 14:14modify131.001.50601.50731.5140
1182001.01.03 14:17modify131.001.50601.50771.5140
1192001.01.03 14:17modify131.001.50601.50781.5140
1202001.01.03 14:35s/l131.001.50781.50781.5140180.0011203.00
1212001.01.03 14:35buy141.001.50811.50411.5161
1222001.01.03 16:09s/l141.001.50411.50411.5161-400.0010803.00
1232001.01.03 16:09buy151.001.50431.50031.5123
1242001.01.03 16:25modify151.001.50431.50451.5123
1252001.01.03 16:25modify151.001.50431.50461.5123
1262001.01.03 16:25modify151.001.50431.50471.5123
1272001.01.03 16:29modify151.001.50431.50481.5123
1282001.01.03 16:30modify151.001.50431.50491.5123
1292001.01.03 16:30modify151.001.50431.50511.5123
1302001.01.03 16:30modify151.001.50431.50531.5123
1312001.01.03 16:31modify151.001.50431.50541.5123
1322001.01.03 16:31modify151.001.50431.50551.5123
1332001.01.03 16:35modify151.001.50431.50561.5123
1342001.01.03 16:36modify151.001.50431.50601.5123
1352001.01.03 16:36modify151.001.50431.50611.5123
1362001.01.03 16:43s/l151.001.50611.50611.5123180.0010983.00
1372001.01.03 16:43buy161.001.50641.50241.5144
1382001.01.03 18:32s/l161.001.50241.50241.5144-400.0010583.00
1392001.01.03 18:32buy171.001.50261.49861.5106
1402001.01.03 18:50modify171.001.50261.50261.5106
1412001.01.03 18:56modify171.001.50261.50271.5106
1422001.01.03 19:00modify171.001.50261.50291.5106
1432001.01.03 19:02modify171.001.50261.50311.5106
1442001.01.03 19:02modify171.001.50261.50341.5106
1452001.01.03 19:02modify171.001.50261.50351.5106
1462001.01.03 19:08s/l171.001.50351.50351.510690.0010673.00
1472001.01.03 19:08buy181.001.50361.49961.5116
1482001.01.03 19:21modify181.001.50361.50411.5116
1492001.01.03 19:21modify181.001.50361.50421.5116
1502001.01.03 19:53s/l181.001.50421.50421.511660.0010733.00
1512001.01.03 19:53buy191.001.50451.50051.5125
1522001.01.03 20:22s/l191.001.50051.50051.5125-400.0010333.00
1532001.01.03 20:22buy201.001.50041.49641.5084
1542001.01.03 20:42s/l201.001.49641.49641.5084-400.009933.00
1552001.01.03 20:42buy211.001.49671.49271.5047
1562001.01.03 21:48s/l211.001.49271.49271.5047-400.009533.00
1572001.01.03 21:48buy221.001.49231.48831.5003
1582001.01.03 23:32s/l221.001.48831.48831.5003-400.009133.00
1592001.01.03 23:32buy231.001.48861.48461.4966
1602001.01.04 00:16modify231.001.48861.48871.4966
1612001.01.04 00:17modify231.001.48861.48891.4966
1622001.01.04 00:17modify231.001.48861.48901.4966
1632001.01.04 00:17modify231.001.48861.48921.4966
1642001.01.04 00:42s/l231.001.48921.48921.496679.509212.50
1652001.01.04 00:42buy241.001.48951.48551.4975
1662001.01.04 02:15modify241.001.48951.48951.4975
1672001.01.04 02:15modify241.001.48951.48971.4975
1682001.01.04 02:30s/l241.001.48971.48971.497520.009232.50
1692001.01.04 02:30buy251.001.48991.48591.4979
1702001.01.04 09:10modify251.001.48991.48991.4979
1712001.01.04 09:10modify251.001.48991.49001.4979
1722001.01.04 09:24modify251.001.48991.49041.4979
1732001.01.04 09:24modify251.001.48991.49071.4979
1742001.01.04 09:25modify251.001.48991.49091.4979
1752001.01.04 09:26modify251.001.48991.49121.4979
1762001.01.04 09:26modify251.001.48991.49131.4979
1772001.01.04 09:26modify251.001.48991.49171.4979
1782001.01.04 09:27modify251.001.48991.49201.4979
1792001.01.04 09:27modify251.001.48991.49231.4979
1802001.01.04 09:29modify251.001.48991.49251.4979
1812001.01.04 09:29modify251.001.48991.49271.4979
1822001.01.04 09:30modify251.001.48991.49291.4979
1832001.01.04 09:30modify251.001.48991.49301.4979
1842001.01.04 09:35modify251.001.48991.49311.4979
1852001.01.04 09:35modify251.001.48991.49331.4979
1862001.01.04 09:35modify251.001.48991.49381.4979
1872001.01.04 09:35modify251.001.48991.49441.4979
1882001.01.04 09:35modify251.001.48991.49491.4979
1892001.01.04 09:36modify251.001.48991.49531.4979
1902001.01.04 09:39modify251.001.48991.49541.4979
1912001.01.04 09:39modify251.001.48991.49551.4979
1922001.01.04 09:45s/l251.001.49551.49551.4979560.009792.50
1932001.01.04 09:45buy261.001.49571.49171.5037
1942001.01.04 09:57modify261.001.49571.49581.5037
1952001.01.04 09:57modify261.001.49571.49591.5037
1962001.01.04 09:57modify261.001.49571.49601.5037
1972001.01.04 09:57modify261.001.49571.49671.5037
1982001.01.04 09:57modify261.001.49571.49701.5037
1992001.01.04 09:57modify261.001.49571.49751.5037
2002001.01.04 09:57modify261.001.49571.49771.5037
2012001.01.04 09:57modify261.001.49571.49821.5037
2022001.01.04 09:59modify261.001.49571.49841.5037
2032001.01.04 09:59modify261.001.49571.49851.5037
2042001.01.04 09:59modify261.001.49571.49881.5037
2052001.01.04 09:59modify261.001.49571.49911.5037
2062001.01.04 10:00modify261.001.49571.49921.5037
2072001.01.04 10:00modify261.001.49571.49951.5037
2082001.01.04 10:00modify261.001.49571.49991.5037
2092001.01.04 10:00modify261.001.49571.50031.5037
2102001.01.04 10:01modify261.001.49571.50071.5037
2112001.01.04 10:01modify261.001.49571.50091.5037
2122001.01.04 10:01modify261.001.49571.50121.5037
2132001.01.04 10:02s/l261.001.50121.50121.5037550.0010342.50
2142001.01.04 10:02buy271.001.50131.49731.5093
2152001.01.04 10:03modify271.001.50131.50131.5093
2162001.01.04 10:03modify271.001.50131.50171.5093
2172001.01.04 10:04modify271.001.50131.50181.5093
2182001.01.04 10:04modify271.001.50131.50221.5093
2192001.01.04 10:05s/l271.001.50221.50221.509390.0010432.50
2202001.01.04 10:05buy281.001.50231.49831.5103
2212001.01.04 13:44s/l281.001.49831.49831.5103-400.0010032.50
2222001.01.04 13:44buy291.001.49861.49461.5066
2232001.01.04 14:06s/l291.001.49461.49461.5066-400.009632.50
2242001.01.04 14:06buy301.001.49451.49051.5025
2252001.01.04 14:16modify301.001.49451.49461.5025
2262001.01.04 14:16modify301.001.49451.49491.5025
2272001.01.04 14:19s/l301.001.49491.49491.502540.009672.50
2282001.01.04 14:19buy311.001.49511.49111.5031
2292001.01.04 16:20modify311.001.49511.49511.5031
2302001.01.04 16:20modify311.001.49511.49551.5031
2312001.01.04 16:21modify311.001.49511.49591.5031
2322001.01.04 16:21modify311.001.49511.49621.5031
2332001.01.04 16:28modify311.001.49511.49631.5031
2342001.01.04 16:29modify311.001.49511.49641.5031
2352001.01.04 16:29modify311.001.49511.49671.5031
2362001.01.04 16:39s/l311.001.49671.49671.5031160.009832.50
2372001.01.04 16:39buy321.001.49681.49281.5048
2382001.01.04 17:34s/l321.001.49281.49281.5048-400.009432.50
2392001.01.04 17:34buy331.001.49301.48901.5010
2402001.01.04 19:09modify331.001.49301.49301.5010
2412001.01.04 19:09modify331.001.49301.49321.5010
2422001.01.04 19:09modify331.001.49301.49331.5010
2432001.01.04 19:24modify331.001.49301.49351.5010
2442001.01.04 19:34modify331.001.49301.49371.5010
2452001.01.04 19:38modify331.001.49301.49381.5010
2462001.01.04 19:38modify331.001.49301.49391.5010
2472001.01.04 19:38modify331.001.49301.49421.5010
2482001.01.04 19:42modify331.001.49301.49441.5010
2492001.01.04 19:42modify331.001.49301.49471.5010
2502001.01.04 19:42modify331.001.49301.49481.5010
2512001.01.04 19:45modify331.001.49301.49491.5010
2522001.01.04 19:46modify331.001.49301.49511.5010
2532001.01.04 19:47modify331.001.49301.49551.5010
2542001.01.04 19:48modify331.001.49301.49571.5010
2552001.01.04 19:53modify331.001.49301.49591.5010
2562001.01.04 19:56modify331.001.49301.49601.5010
2572001.01.04 20:02s/l331.001.49601.49601.5010300.009732.50
2582001.01.04 20:02buy341.001.49631.49231.5043
2592001.01.04 20:56modify341.001.49631.49641.5043
2602001.01.04 20:57modify341.001.49631.49651.5043
2612001.01.04 20:57modify341.001.49631.49661.5043
2622001.01.04 20:57modify341.001.49631.49681.5043
2632001.01.04 20:59modify341.001.49631.49711.5043
2642001.01.04 21:04modify341.001.49631.49721.5043
2652001.01.04 21:04modify341.001.49631.49771.5043
2662001.01.04 21:05modify341.001.49631.49781.5043
2672001.01.04 21:06modify341.001.49631.49811.5043
2682001.01.04 21:07modify341.001.49631.49861.5043
2692001.01.04 21:07modify341.001.49631.49871.5043
2702001.01.04 21:08modify341.001.49631.49891.5043
2712001.01.04 21:22modify341.001.49631.49901.5043
2722001.01.04 22:01modify341.001.49631.49911.5043
2732001.01.04 22:54modify341.001.49631.49931.5043
2742001.01.04 22:54modify341.001.49631.49961.5043
2752001.01.04 22:54modify341.001.49631.49981.5043
2762001.01.04 22:55modify341.001.49631.50001.5043
2772001.01.04 22:58modify341.001.49631.50021.5043
2782001.01.04 23:39modify341.001.49631.50031.5043
2792001.01.05 00:02s/l341.001.50031.50031.5043406.5010139.00
2802001.01.05 00:02sell351.001.50031.50411.4928
2812001.01.05 06:36s/l351.001.50411.50411.4928-380.009759.00
2822001.01.05 06:36sell361.001.50381.50761.4963
2832001.01.05 09:46s/l361.001.50761.50761.4963-380.009379.00
2842001.01.05 09:46sell371.001.50731.51111.4998
2852001.01.05 10:00modify371.001.50731.50731.4998
2862001.01.05 10:01modify371.001.50731.50721.4998
2872001.01.05 10:01modify371.001.50731.50701.4998
2882001.01.05 10:01modify371.001.50731.50661.4998
2892001.01.05 10:02modify371.001.50731.50631.4998
2902001.01.05 10:04modify371.001.50731.50601.4998
2912001.01.05 10:05modify371.001.50731.50581.4998
2922001.01.05 10:05modify371.001.50731.50541.4998
2932001.01.05 10:06modify371.001.50731.50491.4998
2942001.01.05 10:06modify371.001.50731.50431.4998
2952001.01.05 10:07modify371.001.50731.50411.4998
2962001.01.05 10:11s/l371.001.50411.50411.4998320.009699.00
2972001.01.05 10:11sell381.001.50411.50791.4966
2982001.01.05 12:28modify381.001.50411.50411.4966
2992001.01.05 12:31modify381.001.50411.50401.4966
3002001.01.05 12:31modify381.001.50411.50371.4966
3012001.01.05 12:32modify381.001.50411.50331.4966
3022001.01.05 12:32modify381.001.50411.50321.4966
3032001.01.05 12:48modify381.001.50411.50311.4966
3042001.01.05 12:48modify381.001.50411.50301.4966
3052001.01.05 12:50modify381.001.50411.50231.4966
3062001.01.05 12:50modify381.001.50411.50221.4966
3072001.01.05 12:51modify381.001.50411.50211.4966
3082001.01.05 12:52modify381.001.50411.50201.4966
3092001.01.05 12:52modify381.001.50411.50161.4966
3102001.01.05 12:53modify381.001.50411.50151.4966
3112001.01.05 12:54modify381.001.50411.50141.4966
3122001.01.05 12:55modify381.001.50411.50121.4966
3132001.01.05 12:55modify381.001.50411.50111.4966
3142001.01.05 13:03s/l381.001.50111.50111.4966300.009999.00
3152001.01.05 13:03sell391.001.50091.50471.4934
3162001.01.05 15:36modify391.001.50091.50081.4934
3172001.01.05 15:36modify391.001.50091.50061.4934
3182001.01.05 15:36modify391.001.50091.50031.4934
3192001.01.05 15:36modify391.001.50091.50001.4934
3202001.01.05 15:36modify391.001.50091.49961.4934
3212001.01.05 15:36modify391.001.50091.49931.4934
3222001.01.05 15:36modify391.001.50091.49891.4934
3232001.01.05 15:37modify391.001.50091.49861.4934
3242001.01.05 15:37modify391.001.50091.49831.4934
3252001.01.05 15:37modify391.001.50091.49821.4934
3262001.01.05 15:38modify391.001.50091.49801.4934
3272001.01.05 15:40s/l391.001.49801.49801.4934290.0010289.00
3282001.01.05 15:40sell401.001.49771.50151.4902
3292001.01.05 15:53s/l401.001.50151.50151.4902-380.009909.00
3302001.01.05 15:53sell411.001.50131.50511.4938
3312001.01.05 16:07modify411.001.50131.50131.4938
3322001.01.05 16:10s/l411.001.50131.50131.49380.009909.00
3332001.01.05 16:10sell421.001.50111.50491.4936
3342001.01.05 16:21modify421.001.50111.50071.4936
3352001.01.05 16:22modify421.001.50111.50031.4936
3362001.01.05 16:26modify421.001.50111.49991.4936
3372001.01.05 16:31s/l421.001.49991.49991.4936120.0010029.00
3382001.01.05 16:31sell431.001.49971.50351.4922
3392001.01.05 17:46modify431.001.49971.49971.4922
3402001.01.05 17:46modify431.001.49971.49931.4922
3412001.01.05 17:54modify431.001.49971.49911.4922
3422001.01.05 17:54modify431.001.49971.49871.4922
3432001.01.05 18:04modify431.001.49971.49781.4922
3442001.01.05 18:04modify431.001.49971.49771.4922
3452001.01.05 18:05modify431.001.49971.49751.4922
3462001.01.05 18:10s/l431.001.49751.49751.4922220.0010249.00
3472001.01.05 18:10sell441.001.49721.50101.4897
3482001.01.05 19:12s/l441.001.50101.50101.4897-380.009869.00
3492001.01.05 19:12sell451.001.50071.50451.4932
3502001.01.06 00:06s/l451.001.50451.50451.4932-380.009489.00
3512001.01.06 00:06buy461.001.50481.50081.5128
3522001.01.08 09:36modify461.001.50481.50481.5128
3532001.01.08 09:37modify461.001.50481.50491.5128
3542001.01.08 09:37modify461.001.50481.50501.5128
3552001.01.08 09:37modify461.001.50481.50511.5128
3562001.01.08 09:44modify461.001.50481.50531.5128
3572001.01.08 09:45modify461.001.50481.50541.5128
3582001.01.08 09:45modify461.001.50481.50551.5128
3592001.01.08 09:48modify461.001.50481.50561.5128
3602001.01.08 09:48modify461.001.50481.50591.5128
3612001.01.08 09:48modify461.001.50481.50601.5128
3622001.01.08 09:48modify461.001.50481.50631.5128
3632001.01.08 09:49modify461.001.50481.50651.5128
3642001.01.08 09:49modify461.001.50481.50701.5128
3652001.01.08 09:50modify461.001.50481.50751.5128
3662001.01.08 09:50modify461.001.50481.50761.5128
3672001.01.08 09:59modify461.001.50481.50781.5128
3682001.01.08 10:00modify461.001.50481.50791.5128
3692001.01.08 10:00modify461.001.50481.50851.5128
3702001.01.08 10:00modify461.001.50481.50861.5128
3712001.01.08 10:01s/l461.001.50861.50861.5128386.509875.50
3722001.01.08 10:01buy471.001.50891.50491.5169
3732001.01.08 11:18s/l471.001.50491.50491.5169-400.009475.50
3742001.01.08 11:18buy481.001.50501.50101.5130
3752001.01.08 12:38s/l481.001.50101.50101.5130-400.009075.50
3762001.01.08 12:38buy491.001.50131.49731.5093
3772001.01.08 12:44modify491.001.50131.50141.5093
3782001.01.08 12:44modify491.001.50131.50171.5093
3792001.01.08 12:45modify491.001.50131.50201.5093
3802001.01.08 12:45modify491.001.50131.50211.5093
3812001.01.08 12:48modify491.001.50131.50231.5093
3822001.01.08 13:02s/l491.001.50231.50231.5093100.009175.50
3832001.01.08 13:02buy501.001.50261.49861.5106
3842001.01.08 15:35s/l501.001.49861.49861.5106-400.008775.50
3852001.01.08 15:35buy511.001.49881.49481.5068
3862001.01.08 16:51modify511.001.49881.49901.5068
3872001.01.08 16:53modify511.001.49881.49911.5068
3882001.01.08 16:53modify511.001.49881.49921.5068
3892001.01.08 16:53modify511.001.49881.49931.5068
3902001.01.08 16:54modify511.001.49881.49971.5068
3912001.01.08 16:55modify511.001.49881.50021.5068
3922001.01.08 17:07s/l511.001.50021.50021.5068140.008915.50
3932001.01.08 17:07buy521.001.50051.49651.5085
3942001.01.08 19:02s/l521.001.49651.49651.5085-400.008515.50
3952001.01.08 19:02buy531.001.49681.49281.5048
3962001.01.08 21:43modify531.001.49681.49701.5048
3972001.01.08 21:43modify531.001.49681.49711.5048
3982001.01.08 21:44s/l531.001.49711.49711.504830.008545.50
3992001.01.08 21:44buy541.001.49731.49331.5053
4002001.01.09 10:19s/l541.001.49331.49331.5053-393.508152.00
4012001.01.09 10:19buy551.001.49361.48961.5016
4022001.01.09 11:44s/l551.001.48961.48961.5016-400.007752.00
4032001.01.09 11:44buy561.001.48991.48591.4979
4042001.01.09 17:07modify561.001.48991.48991.4979
4052001.01.09 17:44modify561.001.48991.49001.4979
4062001.01.09 17:44modify561.001.48991.49021.4979
4072001.01.09 17:45modify561.001.48991.49041.4979
4082001.01.09 17:45modify561.001.48991.49051.4979
4092001.01.09 17:58s/l561.001.49051.49051.497960.007812.00
4102001.01.09 20:00sell571.001.48891.49271.4814
4112001.01.09 21:13s/l571.001.49271.49271.4814-380.007432.00
4122001.01.09 21:13sell581.001.49271.49651.4852
4132001.01.09 22:23modify581.001.49271.49261.4852
4142001.01.09 22:24modify581.001.49271.49211.4852
4152001.01.09 22:27modify581.001.49271.49201.4852
4162001.01.09 22:43modify581.001.49271.49191.4852
4172001.01.09 22:50modify581.001.49271.49181.4852
4182001.01.09 22:50modify581.001.49271.49171.4852
4192001.01.09 22:54modify581.001.49271.49151.4852
4202001.01.09 22:54modify581.001.49271.49141.4852
4212001.01.09 23:35modify581.001.49271.49091.4852
4222001.01.09 23:38modify581.001.49271.49061.4852
4232001.01.09 23:38modify581.001.49271.49051.4852
4242001.01.09 23:41modify581.001.49271.49031.4852
4252001.01.09 23:44modify581.001.49271.49021.4852
4262001.01.09 23:44modify581.001.49271.48981.4852
4272001.01.10 00:52s/l581.001.48981.48981.4852276.107708.10
4282001.01.10 00:52sell591.001.48951.49331.4820
4292001.01.10 02:31modify591.001.48951.48951.4820
4302001.01.10 02:41modify591.001.48951.48921.4820
4312001.01.10 02:41modify591.001.48951.48891.4820
4322001.01.10 02:42modify591.001.48951.48851.4820
4332001.01.10 02:47modify591.001.48951.48841.4820
4342001.01.10 02:47modify591.001.48951.48831.4820
4352001.01.10 02:48modify591.001.48951.48781.4820
4362001.01.10 02:48modify591.001.48951.48771.4820
4372001.01.10 02:50modify591.001.48951.48761.4820
4382001.01.10 03:04s/l591.001.48761.48761.4820190.007898.10
4392001.01.10 03:04sell601.001.48731.49111.4798
4402001.01.10 09:26s/l601.001.49111.49111.4798-380.007518.10
4412001.01.10 09:26sell611.001.49091.49471.4834
4422001.01.10 09:41modify611.001.49091.49071.4834
4432001.01.10 09:46modify611.001.49091.49051.4834
4442001.01.10 09:54s/l611.001.49051.49051.483440.007558.10
4452001.01.10 09:54sell621.001.49041.49421.4829
4462001.01.10 10:11modify621.001.49041.49001.4829
4472001.01.10 10:11modify621.001.49041.48991.4829
4482001.01.10 10:21modify621.001.49041.48981.4829
4492001.01.10 10:22modify621.001.49041.48971.4829
4502001.01.10 10:23modify621.001.49041.48931.4829
4512001.01.10 10:29modify621.001.49041.48911.4829
4522001.01.10 10:29modify621.001.49041.48871.4829
4532001.01.10 10:30modify621.001.49041.48821.4829
4542001.01.10 10:30modify621.001.49041.48811.4829
4552001.01.10 10:33s/l621.001.48811.48811.4829230.007788.10
4562001.01.10 10:33sell631.001.48791.49171.4804
4572001.01.10 12:28s/l631.001.49171.49171.4804-380.007408.10
4582001.01.10 12:28sell641.001.49151.49531.4840
4592001.01.10 17:30modify641.001.49151.49151.4840
4602001.01.10 17:54s/l641.001.49151.49151.48400.007408.10
4612001.01.10 17:54sell651.001.49121.49501.4837
4622001.01.10 22:02modify651.001.49121.49121.4837
4632001.01.10 22:05modify651.001.49121.49101.4837
4642001.01.10 22:09modify651.001.49121.49081.4837
4652001.01.10 22:09modify651.001.49121.49071.4837
4662001.01.10 22:17modify651.001.49121.49051.4837
4672001.01.10 22:25modify651.001.49121.49041.4837
4682001.01.10 22:26modify651.001.49121.49001.4837
4692001.01.10 22:26modify651.001.49121.48991.4837
4702001.01.10 22:29modify651.001.49121.48981.4837
4712001.01.10 22:33modify651.001.49121.48961.4837
4722001.01.10 22:33modify651.001.49121.48951.4837
4732001.01.10 23:01modify651.001.49121.48901.4837
4742001.01.10 23:52modify651.001.49121.48881.4837
4752001.01.11 00:06modify651.001.49121.48871.4837
4762001.01.11 02:04s/l651.001.48871.48871.4837208.307616.40
4772001.01.11 02:04sell661.001.48841.49221.4809
4782001.01.11 12:00s/l661.001.49221.49221.4809-380.007236.40
4792001.01.11 12:00sell671.001.49221.49601.4847
4802001.01.11 13:07s/l671.001.49601.49601.4847-380.006856.40
4812001.01.11 13:07sell681.001.49571.49951.4882
4822001.01.11 13:51modify681.001.49571.49561.4882
4832001.01.11 13:51modify681.001.49571.49551.4882
4842001.01.11 13:55s/l681.001.49551.49551.488220.006876.40
4852001.01.11 13:55sell691.001.49541.49921.4879
4862001.01.11 14:38s/l691.001.49921.49921.4879-380.006496.40
4872001.01.11 14:38sell701.001.49911.50291.4916
4882001.01.11 16:26modify701.001.49911.49881.4916
4892001.01.11 16:38modify701.001.49911.49871.4916
4902001.01.11 17:05modify701.001.49911.49861.4916
4912001.01.11 17:07modify701.001.49911.49831.4916
4922001.01.11 17:08modify701.001.49911.49821.4916
4932001.01.11 17:09modify701.001.49911.49811.4916
4942001.01.11 17:15modify701.001.49911.49781.4916
4952001.01.11 17:15modify701.001.49911.49771.4916
4962001.01.11 17:15modify701.001.49911.49761.4916
4972001.01.11 17:18modify701.001.49911.49741.4916
4982001.01.11 17:21modify701.001.49911.49711.4916
4992001.01.11 17:22modify701.001.49911.49691.4916
5002001.01.11 17:30modify701.001.49911.49661.4916
5012001.01.11 17:31modify701.001.49911.49651.4916
5022001.01.11 17:39s/l701.001.49651.49651.4916260.006756.40
5032001.01.11 17:39sell711.001.49621.50001.4887
5042001.01.11 17:59modify711.001.49621.49621.4887
5052001.01.11 18:00modify711.001.49621.49601.4887
5062001.01.11 18:23s/l711.001.49601.49601.488720.006776.40
5072001.01.11 18:23sell721.001.49571.49951.4882
5082001.01.11 23:37s/l721.001.49951.49951.4882-380.006396.40
5092001.01.11 23:37sell731.001.49931.50311.4918
5102001.01.12 01:02modify731.001.49931.49931.4918
5112001.01.12 01:02modify731.001.49931.49911.4918
5122001.01.12 01:02modify731.001.49931.49881.4918
5132001.01.12 03:24s/l731.001.49881.49881.491836.106432.50
5142001.01.12 03:24sell741.001.49851.50231.4910
5152001.01.12 09:26s/l741.001.50231.50231.4910-380.006052.50
5162001.01.12 09:26sell751.001.50231.50611.4948
5172001.01.12 09:47modify751.001.50231.50221.4948
5182001.01.12 09:48modify751.001.50231.50181.4948
5192001.01.12 09:49modify751.001.50231.50151.4948
5202001.01.12 09:59modify751.001.50231.50131.4948
5212001.01.12 10:11modify751.001.50231.50121.4948
5222001.01.12 10:11modify751.001.50231.50111.4948
5232001.01.12 10:16modify751.001.50231.50101.4948
5242001.01.12 10:19modify751.001.50231.50081.4948
5252001.01.12 10:19modify751.001.50231.50051.4948
5262001.01.12 10:20modify751.001.50231.50041.4948
5272001.01.12 10:20modify751.001.50231.50021.4948
5282001.01.12 10:20modify751.001.50231.49981.4948
5292001.01.12 10:21modify751.001.50231.49941.4948
5302001.01.12 10:24modify751.001.50231.49921.4948
5312001.01.12 10:42modify751.001.50231.49911.4948
5322001.01.12 10:42modify751.001.50231.49861.4948
5332001.01.12 10:46modify751.001.50231.49841.4948
5342001.01.12 10:47modify751.001.50231.49811.4948
5352001.01.12 10:47modify751.001.50231.49771.4948
5362001.01.12 10:53s/l751.001.49771.49771.4948460.006512.50
5372001.01.12 10:53sell761.001.49741.50121.4899
5382001.01.12 12:01modify761.001.49741.49741.4899
5392001.01.12 12:01modify761.001.49741.49731.4899
5402001.01.12 12:15modify761.001.49741.49701.4899
5412001.01.12 12:15modify761.001.49741.49681.4899
5422001.01.12 12:15modify761.001.49741.49631.4899
5432001.01.12 12:16modify761.001.49741.49601.4899
5442001.01.12 12:21modify761.001.49741.49591.4899
5452001.01.12 12:21modify761.001.49741.49551.4899
5462001.01.12 12:23modify761.001.49741.49541.4899
5472001.01.12 12:23modify761.001.49741.49531.4899
5482001.01.12 12:23modify761.001.49741.49511.4899
5492001.01.12 12:23modify761.001.49741.49491.4899
5502001.01.12 12:23modify761.001.49741.49471.4899
5512001.01.12 12:23modify761.001.49741.49431.4899
5522001.01.12 12:24modify761.001.49741.49421.4899
5532001.01.12 12:25modify761.001.49741.49411.4899
5542001.01.12 12:25modify761.001.49741.49361.4899
5552001.01.12 12:26modify761.001.49741.49341.4899
5562001.01.12 12:26modify761.001.49741.49331.4899
5572001.01.12 12:31s/l761.001.49331.49331.4899410.006922.50
5582001.01.12 12:31sell771.001.49301.49681.4855
5592001.01.12 13:36modify771.001.49301.49281.4855
5602001.01.12 13:36modify771.001.49301.49251.4855
5612001.01.12 13:36modify771.001.49301.49201.4855
5622001.01.12 13:37modify771.001.49301.49191.4855
5632001.01.12 13:56s/l771.001.49191.49191.4855110.007032.50
5642001.01.12 13:56sell781.001.49181.49561.4843
5652001.01.12 15:11modify781.001.49181.49181.4843
5662001.01.12 15:11modify781.001.49181.49161.4843
5672001.01.12 15:11modify781.001.49181.49151.4843
5682001.01.12 15:11modify781.001.49181.49121.4843
5692001.01.12 15:12modify781.001.49181.49111.4843
5702001.01.12 15:16modify781.001.49181.49101.4843
5712001.01.12 15:17modify781.001.49181.49061.4843
5722001.01.12 15:19modify781.001.49181.49051.4843
5732001.01.12 15:20modify781.001.49181.49041.4843
5742001.01.12 15:20modify781.001.49181.49031.4843
5752001.01.12 15:20modify781.001.49181.48991.4843
5762001.01.12 15:24modify781.001.49181.48971.4843
5772001.01.12 15:25modify781.001.49181.48961.4843
5782001.01.12 15:25modify781.001.49181.48931.4843
5792001.01.12 15:25modify781.001.49181.48921.4843
5802001.01.12 15:31modify781.001.49181.48911.4843
5812001.01.12 15:31modify781.001.49181.48881.4843
5822001.01.12 15:31modify781.001.49181.48871.4843
5832001.01.12 15:31modify781.001.49181.48831.4843
5842001.01.12 15:31modify781.001.49181.48801.4843
5852001.01.12 15:32modify781.001.49181.48791.4843
5862001.01.12 15:32modify781.001.49181.48751.4843
5872001.01.12 15:33s/l781.001.48751.48751.4843430.007462.50
5882001.01.12 15:33sell791.001.48721.49101.4797
5892001.01.12 15:34modify791.001.48721.48681.4797
5902001.01.12 15:35s/l791.001.48681.48681.479740.007502.50
5912001.01.12 15:35sell801.001.48651.49031.4790
5922001.01.12 15:48modify801.001.48651.48651.4790
5932001.01.12 15:49modify801.001.48651.48641.4790
5942001.01.12 15:49modify801.001.48651.48601.4790
5952001.01.12 15:49modify801.001.48651.48581.4790
5962001.01.12 15:49modify801.001.48651.48531.4790
5972001.01.12 15:50modify801.001.48651.48511.4790
5982001.01.12 15:50modify801.001.48651.48501.4790
5992001.01.12 15:53modify801.001.48651.48471.4790
6002001.01.12 15:54modify801.001.48651.48421.4790
6012001.01.12 15:55modify801.001.48651.48391.4790
6022001.01.12 15:55modify801.001.48651.48371.4790
6032001.01.12 15:55modify801.001.48651.48351.4790
6042001.01.12 15:55modify801.001.48651.48331.4790
6052001.01.12 15:55modify801.001.48651.48311.4790
6062001.01.12 15:55modify801.001.48651.48281.4790
6072001.01.12 15:59s/l801.001.48281.48281.4790370.007872.50
6082001.01.12 15:59sell811.001.48271.48651.4752
6092001.01.12 17:39modify811.001.48271.48271.4752
6102001.01.12 17:53modify811.001.48271.48251.4752
6112001.01.12 17:53modify811.001.48271.48221.4752
6122001.01.12 17:55modify811.001.48271.48211.4752
6132001.01.12 17:56modify811.001.48271.48191.4752
6142001.01.12 17:59modify811.001.48271.48181.4752
6152001.01.12 17:59modify811.001.48271.48161.4752
6162001.01.12 17:59modify811.001.48271.48121.4752
6172001.01.12 17:59modify811.001.48271.48081.4752
6182001.01.12 18:00modify811.001.48271.48061.4752
6192001.01.12 18:00modify811.001.48271.48051.4752
6202001.01.12 18:05modify811.001.48271.48021.4752
6212001.01.12 18:05modify811.001.48271.47991.4752
6222001.01.12 18:05modify811.001.48271.47961.4752
6232001.01.12 18:07modify811.001.48271.47931.4752
6242001.01.12 18:07modify811.001.48271.47911.4752
6252001.01.12 18:07modify811.001.48271.47871.4752
6262001.01.12 18:10modify811.001.48271.47791.4752
6272001.01.12 18:10modify811.001.48271.47781.4752
6282001.01.12 18:20s/l811.001.47781.47781.4752490.008362.50
6292001.01.12 18:20sell821.001.47751.48131.4700
6302001.01.15 08:59modify821.001.47751.47741.4700
6312001.01.15 09:01modify821.001.47751.47701.4700
6322001.01.15 09:01modify821.001.47751.47691.4700
6332001.01.15 09:05s/l821.001.47691.47691.470046.108408.60
6342001.01.15 16:00sell831.001.47771.48151.4702
6352001.01.16 02:03modify831.001.47771.47761.4702
6362001.01.16 02:13s/l831.001.47761.47761.4702-3.908404.70
6372001.01.16 02:13sell841.001.47731.48111.4698
6382001.01.16 03:02modify841.001.47731.47731.4698
6392001.01.16 04:54s/l841.001.47731.47731.46980.008404.70
6402001.01.16 04:54sell851.001.47701.48081.4695
6412001.01.16 10:48modify851.001.47701.47681.4695
6422001.01.16 10:48modify851.001.47701.47671.4695
6432001.01.16 10:50modify851.001.47701.47641.4695
6442001.01.16 10:55s/l851.001.47641.47641.469560.008464.70
6452001.01.16 10:55sell861.001.47621.48001.4687
6462001.01.16 11:10modify861.001.47621.47601.4687
6472001.01.16 11:10modify861.001.47621.47581.4687
6482001.01.16 11:10modify861.001.47621.47541.4687
6492001.01.16 11:12modify861.001.47621.47531.4687
6502001.01.16 11:14modify861.001.47621.47501.4687
6512001.01.16 11:14modify861.001.47621.47451.4687
6522001.01.16 11:15modify861.001.47621.47441.4687
6532001.01.16 11:15modify861.001.47621.47431.4687
6542001.01.16 11:16modify861.001.47621.47421.4687
6552001.01.16 11:22modify861.001.47621.47401.4687
6562001.01.16 11:23modify861.001.47621.47391.4687
6572001.01.16 11:24modify861.001.47621.47341.4687
6582001.01.16 11:24modify861.001.47621.47331.4687
6592001.01.16 11:25modify861.001.47621.47291.4687
6602001.01.16 11:25modify861.001.47621.47221.4687
6612001.01.16 11:26modify861.001.47621.47201.4687
6622001.01.16 11:27modify861.001.47621.47191.4687
6632001.01.16 11:28modify861.001.47621.47171.4687
6642001.01.16 11:28modify861.001.47621.47161.4687
6652001.01.16 11:28modify861.001.47621.47121.4687
6662001.01.16 11:29modify861.001.47621.47081.4687
6672001.01.16 11:29t/p861.001.46871.47081.4687750.009214.70
6682001.01.16 11:29sell871.001.46841.47221.4609
6692001.01.16 12:16s/l871.001.47221.47221.4609-380.008834.70
6702001.01.16 12:16sell881.001.47191.47571.4644
6712001.01.16 12:39modify881.001.47191.47181.4644
6722001.01.16 12:40modify881.001.47191.47171.4644
6732001.01.16 12:47s/l881.001.47171.47171.464420.008854.70
6742001.01.16 12:47sell891.001.47141.47521.4639
6752001.01.16 15:01modify891.001.47141.47131.4639
6762001.01.16 15:06s/l891.001.47131.47131.463910.008864.70
6772001.01.16 15:06sell901.001.47101.47481.4635
6782001.01.16 15:13modify901.001.47101.47101.4635
6792001.01.16 15:13modify901.001.47101.47091.4635
6802001.01.16 15:14modify901.001.47101.47081.4635
6812001.01.16 15:14modify901.001.47101.47071.4635
6822001.01.16 15:20s/l901.001.47071.47071.463530.008894.70
6832001.01.16 15:20sell911.001.47051.47431.4630
6842001.01.16 16:25modify911.001.47051.47041.4630
6852001.01.16 16:26modify911.001.47051.47031.4630
6862001.01.16 16:26modify911.001.47051.47021.4630
6872001.01.16 16:27modify911.001.47051.47011.4630
6882001.01.16 16:30modify911.001.47051.46981.4630
6892001.01.16 16:37modify911.001.47051.46951.4630
6902001.01.16 16:56s/l911.001.46951.46951.4630100.008994.70
6912001.01.16 16:56sell921.001.46921.47301.4617
6922001.01.16 18:52modify921.001.46921.46921.4617
6932001.01.16 18:52modify921.001.46921.46911.4617
6942001.01.16 19:01modify921.001.46921.46871.4617
6952001.01.16 19:46s/l921.001.46871.46871.461750.009044.70
6962001.01.16 19:46sell931.001.46861.47241.4611
6972001.01.16 22:37s/l931.001.47241.47241.4611-380.008664.70
6982001.01.16 22:37sell941.001.47211.47591.4646
6992001.01.17 03:53modify941.001.47211.47211.4646
7002001.01.17 04:51s/l941.001.47211.47211.4646-13.908650.80
7012001.01.17 04:51sell951.001.47191.47571.4644
7022001.01.17 09:19modify951.001.47191.47191.4644
7032001.01.17 09:20modify951.001.47191.47171.4644
7042001.01.17 09:21modify951.001.47191.47151.4644
7052001.01.17 09:21modify951.001.47191.47101.4644
7062001.01.17 09:50s/l951.001.47101.47101.464490.008740.80
7072001.01.17 09:50sell961.001.47081.47461.4633
7082001.01.17 14:59s/l961.001.47461.47461.4633-380.008360.80
7092001.01.17 14:59sell971.001.47451.47831.4670
7102001.01.17 15:47modify971.001.47451.47451.4670
7112001.01.17 15:48modify971.001.47451.47441.4670
7122001.01.17 15:49modify971.001.47451.47431.4670
7132001.01.17 16:01modify971.001.47451.47421.4670
7142001.01.17 16:06modify971.001.47451.47411.4670
7152001.01.17 16:11s/l971.001.47411.47411.467040.008400.80
7162001.01.17 16:11sell981.001.47381.47761.4663
7172001.01.17 16:36modify981.001.47381.47381.4663
7182001.01.17 16:39modify981.001.47381.47351.4663
7192001.01.17 16:57modify981.001.47381.47341.4663
7202001.01.17 17:00modify981.001.47381.47321.4663
7212001.01.17 17:04modify981.001.47381.47311.4663
7222001.01.17 17:04modify981.001.47381.47291.4663
7232001.01.17 17:04modify981.001.47381.47281.4663
7242001.01.17 17:05modify981.001.47381.47261.4663
7252001.01.17 17:09s/l981.001.47261.47261.4663120.008520.80
7262001.01.17 17:09sell991.001.47231.47611.4648
7272001.01.18 05:51s/l991.001.47611.47611.4648-421.708099.10
7282001.01.18 05:51sell1001.001.47591.47971.4684
7292001.01.18 07:04modify1001.001.47591.47591.4684
7302001.01.18 08:27s/l1001.001.47591.47591.46840.008099.10
7312001.01.18 08:27sell1011.001.47571.47951.4682
7322001.01.18 10:24modify1011.001.47571.47561.4682
7332001.01.18 10:24modify1011.001.47571.47551.4682
7342001.01.18 10:26modify1011.001.47571.47531.4682
7352001.01.18 10:31modify1011.001.47571.47501.4682
7362001.01.18 10:31modify1011.001.47571.47491.4682
7372001.01.18 10:36modify1011.001.47571.47441.4682
7382001.01.18 10:36modify1011.001.47571.47431.4682
7392001.01.18 10:37modify1011.001.47571.47421.4682
7402001.01.18 10:40s/l1011.001.47421.47421.4682150.008249.10
7412001.01.18 10:40sell1021.001.47411.47791.4666
7422001.01.18 11:21modify1021.001.47411.47401.4666
7432001.01.18 11:22modify1021.001.47411.47371.4666
7442001.01.18 11:22modify1021.001.47411.47361.4666
7452001.01.18 11:22modify1021.001.47411.47321.4666
7462001.01.18 11:23modify1021.001.47411.47311.4666
7472001.01.18 11:23modify1021.001.47411.47291.4666
7482001.01.18 11:23modify1021.001.47411.47261.4666
7492001.01.18 11:23modify1021.001.47411.47211.4666
7502001.01.18 11:29modify1021.001.47411.47181.4666
7512001.01.18 11:31modify1021.001.47411.47151.4666
7522001.01.18 11:32modify1021.001.47411.47141.4666
7532001.01.18 11:32modify1021.001.47411.47111.4666
7542001.01.18 11:32modify1021.001.47411.47101.4666
7552001.01.18 11:36s/l1021.001.47101.47101.4666310.008559.10
7562001.01.18 11:36sell1031.001.47091.47471.4634
7572001.01.18 12:33s/l1031.001.47471.47471.4634-380.008179.10
7582001.01.18 12:33sell1041.001.47451.47831.4670
7592001.01.18 14:00modify1041.001.47451.47441.4670
7602001.01.18 14:00modify1041.001.47451.47421.4670
7612001.01.18 14:00modify1041.001.47451.47391.4670
7622001.01.18 14:01modify1041.001.47451.47381.4670
7632001.01.18 14:30modify1041.001.47451.47371.4670
7642001.01.18 14:31modify1041.001.47451.47341.4670
7652001.01.18 14:49s/l1041.001.47341.47341.4670110.008289.10
7662001.01.18 14:49sell1051.001.47311.47691.4656
7672001.01.18 18:03s/l1051.001.47691.47691.4656-380.007909.10
7682001.01.18 18:03sell1061.001.47671.48051.4692
7692001.01.18 18:49modify1061.001.47671.47671.4692
7702001.01.18 18:51modify1061.001.47671.47641.4692
7712001.01.18 18:52modify1061.001.47671.47621.4692
7722001.01.18 18:56s/l1061.001.47621.47621.469250.007959.10
7732001.01.18 18:56sell1071.001.47591.47971.4684
7742001.01.18 20:16modify1071.001.47591.47591.4684
7752001.01.18 20:16modify1071.001.47591.47561.4684
7762001.01.18 20:16modify1071.001.47591.47521.4684
7772001.01.18 20:41s/l1071.001.47521.47521.468470.008029.10
7782001.01.18 20:41sell1081.001.47491.47871.4674
7792001.01.18 22:32modify1081.001.47491.47471.4674
7802001.01.18 22:33modify1081.001.47491.47461.4674
7812001.01.18 22:33modify1081.001.47491.47451.4674
7822001.01.18 22:40s/l1081.001.47451.47451.467440.008069.10
7832001.01.18 22:40sell1091.001.47431.47811.4668
7842001.01.19 00:52modify1091.001.47431.47431.4668
7852001.01.19 02:17s/l1091.001.47431.47431.4668-13.908055.20
7862001.01.19 02:17sell1101.001.47411.47791.4666
7872001.01.19 14:41modify1101.001.47411.47341.4666
7882001.01.19 14:41modify1101.001.47411.47331.4666
7892001.01.19 14:54s/l1101.001.47331.47331.466680.008135.20
7902001.01.19 14:54sell1111.001.47301.47681.4655
7912001.01.19 15:35modify1111.001.47301.47301.4655
7922001.01.19 15:37modify1111.001.47301.47291.4655
7932001.01.19 15:39modify1111.001.47301.47281.4655
7942001.01.19 15:59s/l1111.001.47281.47281.465520.008155.20
7952001.01.19 15:59sell1121.001.47271.47651.4652
7962001.01.19 16:03modify1121.001.47271.47241.4652
7972001.01.19 16:03modify1121.001.47271.47231.4652
7982001.01.19 16:06s/l1121.001.47231.47231.465240.008195.20
7992001.01.19 16:06sell1131.001.47201.47581.4645
8002001.01.19 17:50modify1131.001.47201.47181.4645
8012001.01.19 17:50modify1131.001.47201.47131.4645
8022001.01.19 17:51modify1131.001.47201.47111.4645
8032001.01.19 17:52modify1131.001.47201.47071.4645
8042001.01.19 17:52modify1131.001.47201.47061.4645
8052001.01.19 17:54modify1131.001.47201.46971.4645
8062001.01.19 17:55modify1131.001.47201.46951.4645
8072001.01.19 17:55modify1131.001.47201.46931.4645
8082001.01.19 17:56modify1131.001.47201.46921.4645
8092001.01.19 17:56modify1131.001.47201.46901.4645
8102001.01.19 18:01s/l1131.001.46901.46901.4645300.008495.20
8112001.01.19 18:01sell1141.001.46901.47281.4615
8122001.01.19 19:22modify1141.001.46901.46891.4615
8132001.01.19 20:01s/l1141.001.46891.46891.461510.008505.20
8142001.01.19 20:01sell1151.001.46871.47251.4612
8152001.01.19 21:34modify1151.001.46871.46871.4612
8162001.01.19 21:55modify1151.001.46871.46841.4612
8172001.01.19 21:55modify1151.001.46871.46801.4612
8182001.01.19 21:55modify1151.001.46871.46781.4612
8192001.01.19 21:55modify1151.001.46871.46771.4612
8202001.01.19 21:55modify1151.001.46871.46741.4612
8212001.01.19 21:57modify1151.001.46871.46691.4612
8222001.01.19 21:57modify1151.001.46871.46681.4612
8232001.01.19 21:57modify1151.001.46871.46651.4612
8242001.01.19 21:59modify1151.001.46871.46621.4612
8252001.01.19 21:59modify1151.001.46871.46611.4612
8262001.01.19 22:07modify1151.001.46871.46591.4612
8272001.01.19 22:07modify1151.001.46871.46581.4612
8282001.01.19 22:07modify1151.001.46871.46551.4612
8292001.01.19 22:08modify1151.001.46871.46541.4612
8302001.01.19 22:08modify1151.001.46871.46531.4612
8312001.01.19 22:23modify1151.001.46871.46521.4612
8322001.01.19 22:25modify1151.001.46871.46491.4612
8332001.01.19 22:48s/l1151.001.46491.46491.4612380.008885.20
8342001.01.19 22:48sell1161.001.46491.46871.4574
8352001.01.19 23:36modify1161.001.46491.46491.4574
8362001.01.22 02:23s/l1161.001.46491.46491.4574-13.908871.30
8372001.01.22 02:23sell1171.001.46471.46851.4572
8382001.01.22 10:32modify1171.001.46471.46461.4572
8392001.01.22 10:34modify1171.001.46471.46451.4572
8402001.01.22 10:35modify1171.001.46471.46431.4572
8412001.01.22 10:35modify1171.001.46471.46421.4572
8422001.01.22 10:47s/l1171.001.46421.46421.457250.008921.30
8432001.01.22 10:47sell1181.001.46391.46771.4564
8442001.01.22 11:36modify1181.001.46391.46391.4564
8452001.01.22 11:39modify1181.001.46391.46361.4564
8462001.01.22 11:39modify1181.001.46391.46331.4564
8472001.01.22 11:39modify1181.001.46391.46321.4564
8482001.01.22 11:44modify1181.001.46391.46311.4564
8492001.01.22 11:45modify1181.001.46391.46301.4564
8502001.01.22 11:46modify1181.001.46391.46291.4564
8512001.01.22 11:52modify1181.001.46391.46281.4564
8522001.01.22 11:52modify1181.001.46391.46261.4564
8532001.01.22 11:52modify1181.001.46391.46251.4564
8542001.01.22 12:04s/l1181.001.46251.46251.4564140.009061.30
8552001.01.22 12:04sell1191.001.46221.46601.4547
8562001.01.22 12:13modify1191.001.46221.46221.4547
8572001.01.22 12:18modify1191.001.46221.46211.4547
8582001.01.22 12:19modify1191.001.46221.46191.4547
8592001.01.22 12:19modify1191.001.46221.46161.4547
8602001.01.22 12:19modify1191.001.46221.46151.4547
8612001.01.22 12:22s/l1191.001.46151.46151.454770.009131.30
8622001.01.22 12:22sell1201.001.46131.46511.4538
8632001.01.22 13:04modify1201.001.46131.46121.4538
8642001.01.22 13:07s/l1201.001.46121.46121.453810.009141.30
8652001.01.22 13:07sell1211.001.46091.46471.4534
8662001.01.22 13:26modify1211.001.46091.46081.4534
8672001.01.22 13:32modify1211.001.46091.46071.4534
8682001.01.22 13:32modify1211.001.46091.46041.4534
8692001.01.22 13:33modify1211.001.46091.46031.4534
8702001.01.22 13:34modify1211.001.46091.46011.4534
8712001.01.22 13:34modify1211.001.46091.46001.4534
8722001.01.22 13:37modify1211.001.46091.45991.4534
8732001.01.22 13:41modify1211.001.46091.45981.4534
8742001.01.22 13:49s/l1211.001.45981.45981.4534110.009251.30
8752001.01.22 13:49sell1221.001.45951.46331.4520
8762001.01.22 14:32modify1221.001.45951.45951.4520
8772001.01.22 14:33modify1221.001.45951.45891.4520
8782001.01.22 14:33modify1221.001.45951.45881.4520
8792001.01.22 14:52s/l1221.001.45881.45881.452070.009321.30
8802001.01.22 14:52sell1231.001.45861.46241.4511
8812001.01.22 15:03modify1231.001.45861.45861.4511
8822001.01.22 15:04modify1231.001.45861.45851.4511
8832001.01.22 15:04modify1231.001.45861.45831.4511
8842001.01.22 15:04modify1231.001.45861.45791.4511
8852001.01.22 15:05modify1231.001.45861.45781.4511
8862001.01.22 15:05modify1231.001.45861.45761.4511
8872001.01.22 15:05modify1231.001.45861.45751.4511
8882001.01.22 15:05modify1231.001.45861.45721.4511
8892001.01.22 15:05modify1231.001.45861.45661.4511
8902001.01.22 15:07modify1231.001.45861.45651.4511
8912001.01.22 15:07modify1231.001.45861.45621.4511
8922001.01.22 15:08modify1231.001.45861.45611.4511
8932001.01.22 15:08modify1231.001.45861.45591.4511
8942001.01.22 15:08modify1231.001.45861.45581.4511
8952001.01.22 15:09modify1231.001.45861.45561.4511
8962001.01.22 15:09modify1231.001.45861.45501.4511
8972001.01.22 15:15modify1231.001.45861.45481.4511
8982001.01.22 15:16modify1231.001.45861.45431.4511
8992001.01.22 15:16modify1231.001.45861.45421.4511
9002001.01.22 15:20s/l1231.001.45421.45421.4511440.009761.30
9012001.01.22 15:20sell1241.001.45401.45781.4465
9022001.01.22 15:43modify1241.001.45401.45401.4465
9032001.01.22 15:43modify1241.001.45401.45371.4465
9042001.01.22 15:44modify1241.001.45401.45361.4465
9052001.01.22 15:44modify1241.001.45401.45351.4465
9062001.01.22 15:46s/l1241.001.45351.45351.446550.009811.30
9072001.01.22 15:46sell1251.001.45341.45721.4459
9082001.01.22 16:06s/l1251.001.45721.45721.4459-380.009431.30
9092001.01.22 16:06sell1261.001.45691.46071.4494
9102001.01.22 16:20modify1261.001.45691.45671.4494
9112001.01.22 16:21modify1261.001.45691.45661.4494
9122001.01.22 16:25modify1261.001.45691.45651.4494
9132001.01.22 16:25modify1261.001.45691.45641.4494
9142001.01.22 16:31s/l1261.001.45641.45641.449450.009481.30
9152001.01.22 16:31sell1271.001.45631.46011.4488
9162001.01.22 16:52s/l1271.001.46011.46011.4488-380.009101.30
9172001.01.22 16:52sell1281.001.45981.46361.4523
9182001.01.22 18:25s/l1281.001.46361.46361.4523-380.008721.30
9192001.01.22 18:25sell1291.001.46331.46711.4558
9202001.01.22 20:32s/l1291.001.46711.46711.4558-380.008341.30
9212001.01.22 20:32sell1301.001.46691.47071.4594
9222001.01.22 21:18modify1301.001.46691.46691.4594
9232001.01.22 21:45modify1301.001.46691.46661.4594
9242001.01.22 21:46modify1301.001.46691.46641.4594
9252001.01.22 21:48modify1301.001.46691.46631.4594
9262001.01.22 22:33s/l1301.001.46631.46631.459460.008401.30
9272001.01.22 22:33sell1311.001.46611.46991.4586
9282001.01.23 07:13s/l1311.001.46991.46991.4586-393.908007.40
9292001.01.23 07:13sell1321.001.46981.47361.4623
9302001.01.23 07:43modify1321.001.46981.46981.4623
9312001.01.23 07:46modify1321.001.46981.46941.4623
9322001.01.23 07:47modify1321.001.46981.46931.4623
9332001.01.23 07:48modify1321.001.46981.46921.4623
9342001.01.23 07:48modify1321.001.46981.46891.4623
9352001.01.23 07:48modify1321.001.46981.46881.4623
9362001.01.23 07:53s/l1321.001.46881.46881.4623100.008107.40
9372001.01.23 07:53sell1331.001.46861.47241.4611
9382001.01.23 12:18s/l1331.001.47241.47241.4611-380.007727.40
9392001.01.23 12:18sell1341.001.47211.47591.4646
9402001.01.23 14:20modify1341.001.47211.47211.4646
9412001.01.23 14:20modify1341.001.47211.47191.4646
9422001.01.23 14:41s/l1341.001.47191.47191.464620.007747.40
9432001.01.23 14:41sell1351.001.47161.47541.4641
9442001.01.23 15:39modify1351.001.47161.47161.4641
9452001.01.23 15:39modify1351.001.47161.47151.4641
9462001.01.23 15:40modify1351.001.47161.47131.4641
9472001.01.23 15:40modify1351.001.47161.47081.4641
9482001.01.23 15:42modify1351.001.47161.47071.4641
9492001.01.23 15:42modify1351.001.47161.47061.4641
9502001.01.23 15:45s/l1351.001.47061.47061.4641100.007847.40
9512001.01.23 15:45sell1361.001.47031.47411.4628
9522001.01.24 00:28modify1361.001.47031.47031.4628
9532001.01.24 00:29modify1361.001.47031.47021.4628
9542001.01.24 00:29modify1361.001.47031.46991.4628
9552001.01.24 00:31modify1361.001.47031.46981.4628
9562001.01.24 00:31modify1361.001.47031.46951.4628
9572001.01.24 00:31modify1361.001.47031.46891.4628
9582001.01.24 00:32modify1361.001.47031.46881.4628
9592001.01.24 02:14modify1361.001.47031.46851.4628
9602001.01.24 03:55modify1361.001.47031.46841.4628
9612001.01.24 04:13modify1361.001.47031.46831.4628
9622001.01.24 04:15modify1361.001.47031.46751.4628
9632001.01.24 04:17modify1361.001.47031.46741.4628
9642001.01.24 04:47s/l1361.001.46741.46741.4628276.108123.50
9652001.01.24 23:13sell1371.001.45371.45751.4462
9662001.01.25 09:45modify1371.001.45371.45361.4462
9672001.01.25 09:49s/l1371.001.45361.45361.4462-31.708091.80
9682001.01.25 09:49sell1381.001.45331.45711.4458
9692001.01.25 10:24s/l1381.001.45711.45711.4458-380.007711.80
9702001.01.25 10:24sell1391.001.45681.46061.4493
9712001.01.25 10:45modify1391.001.45681.45671.4493
9722001.01.25 10:46modify1391.001.45681.45661.4493
9732001.01.25 10:50modify1391.001.45681.45641.4493
9742001.01.25 10:51modify1391.001.45681.45631.4493
9752001.01.25 11:11modify1391.001.45681.45621.4493
9762001.01.25 11:11modify1391.001.45681.45611.4493
9772001.01.25 11:15modify1391.001.45681.45561.4493
9782001.01.25 11:16modify1391.001.45681.45531.4493
9792001.01.25 11:29s/l1391.001.45531.45531.4493150.007861.80
9802001.01.25 11:29sell1401.001.45501.45881.4475
9812001.01.25 11:46modify1401.001.45501.45501.4475
9822001.01.25 11:46modify1401.001.45501.45491.4475
9832001.01.25 11:57s/l1401.001.45491.45491.447510.007871.80
9842001.01.25 11:57sell1411.001.45471.45851.4472
9852001.01.25 12:08modify1411.001.45471.45451.4472
9862001.01.25 12:08modify1411.001.45471.45401.4472
9872001.01.25 12:14s/l1411.001.45401.45401.447270.007941.80
9882001.01.25 12:14sell1421.001.45391.45771.4464
9892001.01.25 13:16modify1421.001.45391.45381.4464
9902001.01.25 13:16modify1421.001.45391.45371.4464
9912001.01.25 13:18s/l1421.001.45371.45371.446420.007961.80
9922001.01.25 13:18sell1431.001.45341.45721.4459
9932001.01.25 13:32modify1431.001.45341.45341.4459
9942001.01.25 13:33modify1431.001.45341.45311.4459
9952001.01.25 13:33modify1431.001.45341.45271.4459
9962001.01.25 13:33modify1431.001.45341.45231.4459
9972001.01.25 13:33modify1431.001.45341.45211.4459
9982001.01.25 13:33s/l1431.001.45211.45211.4459130.008091.80
9992001.01.25 13:33sell1441.001.45191.45571.4444
10002001.01.25 13:37modify1441.001.45191.45181.4444
10012001.01.25 13:37modify1441.001.45191.45151.4444
10022001.01.25 13:37modify1441.001.45191.45131.4444
10032001.01.25 13:37modify1441.001.45191.45091.4444
10042001.01.25 13:38modify1441.001.45191.45081.4444
10052001.01.25 13:44modify1441.001.45191.45071.4444
10062001.01.25 13:44modify1441.001.45191.45041.4444
10072001.01.25 13:44modify1441.001.45191.44981.4444
10082001.01.25 13:45modify1441.001.45191.44961.4444
10092001.01.25 13:48modify1441.001.45191.44941.4444
10102001.01.25 13:48modify1441.001.45191.44891.4444
10112001.01.25 13:49modify1441.001.45191.44861.4444
10122001.01.25 13:50s/l1441.001.44861.44861.4444330.008421.80
10132001.01.25 13:50sell1451.001.44841.45221.4409
10142001.01.25 15:26s/l1451.001.45221.45221.4409-380.008041.80
10152001.01.25 15:26sell1461.001.45221.45601.4447
10162001.01.25 16:35s/l1461.001.45601.45601.4447-380.007661.80
10172001.01.25 16:35sell1471.001.45581.45961.4483
10182001.01.25 17:11modify1471.001.45581.45561.4483
10192001.01.25 17:22s/l1471.001.45561.45561.448320.007681.80
10202001.01.25 17:22sell1481.001.45531.45911.4478
10212001.01.25 18:01s/l1481.001.45911.45911.4478-380.007301.80
10222001.01.25 18:01sell1491.001.45931.46311.4518
10232001.01.25 19:35s/l1491.001.46311.46311.4518-380.006921.80
10242001.01.25 19:35sell1501.001.46301.46681.4555
10252001.01.25 20:05modify1501.001.46301.46301.4555
10262001.01.25 20:07modify1501.001.46301.46281.4555
10272001.01.25 20:08modify1501.001.46301.46271.4555
10282001.01.25 20:08modify1501.001.46301.46251.4555
10292001.01.25 20:08modify1501.001.46301.46221.4555
10302001.01.25 20:09modify1501.001.46301.46211.4555
10312001.01.25 20:09modify1501.001.46301.46201.4555
10322001.01.25 20:09modify1501.001.46301.46191.4555
10332001.01.25 21:08modify1501.001.46301.46181.4555
10342001.01.25 21:15modify1501.001.46301.46171.4555
10352001.01.25 21:17modify1501.001.46301.46151.4555
10362001.01.25 21:18modify1501.001.46301.46141.4555
10372001.01.25 21:18modify1501.001.46301.46101.4555
10382001.01.25 21:19modify1501.001.46301.46091.4555
10392001.01.25 21:19modify1501.001.46301.46081.4555
10402001.01.25 21:23modify1501.001.46301.46041.4555
10412001.01.25 21:25modify1501.001.46301.46021.4555
10422001.01.25 21:25modify1501.001.46301.45991.4555
10432001.01.25 21:36s/l1501.001.45991.45991.4555310.007231.80
10442001.01.25 21:36sell1511.001.45981.46361.4523
10452001.01.25 22:55s/l1511.001.46361.46361.4523-380.006851.80
10462001.01.25 22:55sell1521.001.46341.46721.4559
10472001.01.25 23:02modify1521.001.46341.46331.4559
10482001.01.25 23:03modify1521.001.46341.46321.4559
10492001.01.25 23:07modify1521.001.46341.46311.4559
10502001.01.25 23:10modify1521.001.46341.46301.4559
10512001.01.25 23:14modify1521.001.46341.46291.4559
10522001.01.25 23:15modify1521.001.46341.46281.4559
10532001.01.25 23:15modify1521.001.46341.46251.4559
10542001.01.25 23:15modify1521.001.46341.46231.4559
10552001.01.25 23:15modify1521.001.46341.46201.4559
10562001.01.25 23:16modify1521.001.46341.46191.4559
10572001.01.25 23:20modify1521.001.46341.46181.4559
10582001.01.25 23:21modify1521.001.46341.46161.4559
10592001.01.25 23:22modify1521.001.46341.46141.4559
10602001.01.25 23:22modify1521.001.46341.46121.4559
10612001.01.25 23:22modify1521.001.46341.46111.4559
10622001.01.25 23:25s/l1521.001.46111.46111.4559230.007081.80
10632001.01.25 23:25sell1531.001.46081.46461.4533
10642001.01.26 06:49modify1531.001.46081.46081.4533
10652001.01.26 07:04modify1531.001.46081.46071.4533
10662001.01.26 08:04s/l1531.001.46071.46071.4533-3.907077.90
10672001.01.26 08:04sell1541.001.46051.46431.4530
10682001.01.26 10:17s/l1541.001.46431.46431.4530-380.006697.90
10692001.01.26 10:17sell1551.001.46401.46781.4565
10702001.01.26 10:58s/l1551.001.46781.46781.4565-380.006317.90
10712001.01.26 10:58sell1561.001.46761.47141.4601
10722001.01.26 11:24modify1561.001.46761.46761.4601
10732001.01.26 11:24modify1561.001.46761.46751.4601
10742001.01.26 11:29modify1561.001.46761.46741.4601
10752001.01.26 11:31modify1561.001.46761.46711.4601
10762001.01.26 11:31modify1561.001.46761.46691.4601
10772001.01.26 11:31modify1561.001.46761.46651.4601
10782001.01.26 11:31modify1561.001.46761.46631.4601
10792001.01.26 11:31modify1561.001.46761.46581.4601
10802001.01.26 11:35s/l1561.001.46581.46581.4601180.006497.90
10812001.01.26 11:35sell1571.001.46551.46931.4580
10822001.01.26 12:29s/l1571.001.46931.46931.4580-380.006117.90
10832001.01.26 12:29sell1581.001.46911.47291.4616
10842001.01.26 12:47modify1581.001.46911.46901.4616
10852001.01.26 12:47modify1581.001.46911.46891.4616
10862001.01.26 12:48modify1581.001.46911.46881.4616
10872001.01.26 12:51modify1581.001.46911.46861.4616
10882001.01.26 12:54modify1581.001.46911.46841.4616
10892001.01.26 12:55modify1581.001.46911.46821.4616
10902001.01.26 12:55modify1581.001.46911.46781.4616
10912001.01.26 12:56modify1581.001.46911.46761.4616
10922001.01.26 12:56modify1581.001.46911.46721.4616
10932001.01.26 12:59s/l1581.001.46721.46721.4616190.006307.90
10942001.01.26 12:59sell1591.001.46691.47071.4594
10952001.01.26 13:29modify1591.001.46691.46671.4594
10962001.01.26 13:29modify1591.001.46691.46661.4594
10972001.01.26 13:39modify1591.001.46691.46651.4594
10982001.01.26 13:40modify1591.001.46691.46641.4594
10992001.01.26 13:46modify1591.001.46691.46631.4594
11002001.01.26 13:47modify1591.001.46691.46561.4594
11012001.01.26 13:47modify1591.001.46691.46551.4594
11022001.01.26 13:52modify1591.001.46691.46521.4594
11032001.01.26 13:54modify1591.001.46691.46511.4594
11042001.01.26 14:10s/l1591.001.46511.46511.4594180.006487.90
11052001.01.26 14:10sell1601.001.46511.46891.4576
11062001.01.26 14:43modify1601.001.46511.46511.4576
11072001.01.26 14:46modify1601.001.46511.46481.4576
11082001.01.26 14:46modify1601.001.46511.46431.4576
11092001.01.26 14:53modify1601.001.46511.46401.4576
11102001.01.26 14:53modify1601.001.46511.46371.4576
11112001.01.26 14:53modify1601.001.46511.46321.4576
11122001.01.26 14:54modify1601.001.46511.46281.4576
11132001.01.26 14:58modify1601.001.46511.46271.4576
11142001.01.26 14:58modify1601.001.46511.46221.4576
11152001.01.26 15:01modify1601.001.46511.46211.4576
11162001.01.26 15:06s/l1601.001.46211.46211.4576300.006787.90
11172001.01.26 15:06sell1611.001.46181.46561.4543
11182001.01.26 15:22modify1611.001.46181.46181.4543
11192001.01.26 15:29s/l1611.001.46181.46181.45430.006787.90
11202001.01.26 15:29sell1621.001.46161.46541.4541
11212001.01.26 15:31modify1621.001.46161.46151.4541
11222001.01.26 15:33s/l1621.001.46151.46151.454110.006797.90
11232001.01.26 15:33sell1631.001.46131.46511.4538
11242001.01.26 16:16modify1631.001.46131.46111.4538
11252001.01.26 16:19modify1631.001.46131.46101.4538
11262001.01.26 16:19modify1631.001.46131.46051.4538
11272001.01.26 16:25s/l1631.001.46051.46051.453880.006877.90
11282001.01.26 16:25sell1641.001.46021.46401.4527
11292001.01.26 17:09modify1641.001.46021.46001.4527
11302001.01.26 17:10modify1641.001.46021.45981.4527
11312001.01.26 17:12modify1641.001.46021.45951.4527
11322001.01.26 17:12modify1641.001.46021.45941.4527
11332001.01.26 17:12modify1641.001.46021.45921.4527
11342001.01.26 17:14modify1641.001.46021.45891.4527
11352001.01.26 17:14modify1641.001.46021.45861.4527
11362001.01.26 17:14modify1641.001.46021.45851.4527
11372001.01.26 17:19modify1641.001.46021.45841.4527
11382001.01.26 17:19modify1641.001.46021.45821.4527
11392001.01.26 17:19modify1641.001.46021.45781.4527
11402001.01.26 17:25s/l1641.001.45781.45781.4527240.007117.90
11412001.01.26 17:25sell1651.001.45751.46131.4500
11422001.01.26 22:10s/l1651.001.46131.46131.4500-380.006737.90
11432001.01.26 22:10sell1661.001.46111.46491.4536
11442001.01.29 08:07modify1661.001.46111.46111.4536
11452001.01.29 08:08modify1661.001.46111.46091.4536
11462001.01.29 08:09modify1661.001.46111.46081.4536
11472001.01.29 08:10modify1661.001.46111.46071.4536
11482001.01.29 08:37s/l1661.001.46071.46071.453626.106764.00
11492001.01.31 16:00sell1671.001.45931.46311.4518
11502001.01.31 16:37s/l1671.001.46311.46311.4518-380.006384.00
11512001.01.31 16:37sell1681.001.46291.46671.4554
11522001.01.31 17:12modify1681.001.46291.46291.4554
11532001.01.31 17:13modify1681.001.46291.46261.4554
11542001.01.31 17:14modify1681.001.46291.46241.4554
11552001.01.31 17:14modify1681.001.46291.46211.4554
11562001.01.31 17:14modify1681.001.46291.46201.4554
11572001.01.31 17:14modify1681.001.46291.46171.4554
11582001.01.31 17:41modify1681.001.46291.46161.4554
11592001.01.31 17:42modify1681.001.46291.46121.4554
11602001.01.31 17:42modify1681.001.46291.46111.4554
11612001.01.31 17:50modify1681.001.46291.46101.4554
11622001.01.31 17:51modify1681.001.46291.46081.4554
11632001.01.31 17:59s/l1681.001.46081.46081.4554210.006594.00
11642001.01.31 17:59sell1691.001.46061.46441.4531
11652001.01.31 18:29s/l1691.001.46441.46441.4531-380.006214.00
11662001.01.31 18:29sell1701.001.46421.46801.4567
11672001.01.31 18:35modify1701.001.46421.46421.4567
11682001.01.31 18:53modify1701.001.46421.46391.4567
11692001.01.31 18:58modify1701.001.46421.46381.4567
11702001.01.31 18:58modify1701.001.46421.46371.4567
11712001.01.31 18:59modify1701.001.46421.46331.4567
11722001.01.31 19:11s/l1701.001.46331.46331.456790.006304.00
11732001.01.31 19:11sell1711.001.46321.46701.4557
11742001.01.31 19:45modify1711.001.46321.46311.4557
11752001.01.31 19:47modify1711.001.46321.46291.4557
11762001.01.31 19:50modify1711.001.46321.46261.4557
11772001.01.31 19:50modify1711.001.46321.46221.4557
11782001.01.31 20:02modify1711.001.46321.46201.4557
11792001.01.31 20:17modify1711.001.46321.46171.4557
11802001.01.31 20:20modify1711.001.46321.46161.4557
11812001.01.31 20:28modify1711.001.46321.46081.4557
11822001.01.31 20:50s/l1711.001.46081.46081.4557240.006544.00
11832001.01.31 20:50sell1721.001.46071.46451.4532
11842001.01.31 22:38s/l1721.001.46451.46451.4532-380.006164.00
11852001.01.31 22:38sell1731.001.46431.46811.4568
11862001.02.01 08:51s/l1731.001.46811.46811.4568-421.705742.30
11872001.02.01 09:12buy1741.001.46991.46591.4779
11882001.02.01 11:04modify1741.001.46991.46991.4779
11892001.02.01 11:06modify1741.001.46991.47001.4779
11902001.02.01 11:06modify1741.001.46991.47021.4779
11912001.02.01 11:07modify1741.001.46991.47031.4779
11922001.02.01 11:07modify1741.001.46991.47041.4779
11932001.02.01 11:09modify1741.001.46991.47051.4779
11942001.02.01 11:11modify1741.001.46991.47081.4779
11952001.02.01 11:11modify1741.001.46991.47111.4779
11962001.02.01 11:12modify1741.001.46991.47121.4779
11972001.02.01 11:21modify1741.001.46991.47131.4779
11982001.02.01 11:21modify1741.001.46991.47141.4779
11992001.02.01 11:21modify1741.001.46991.47151.4779
12002001.02.01 11:27s/l1741.001.47151.47151.4779160.005902.30
12012001.02.01 11:27buy1751.001.47171.46771.4797
12022001.02.01 11:33modify1751.001.47171.47171.4797
12032001.02.01 11:33modify1751.001.47171.47211.4797
12042001.02.01 11:33modify1751.001.47171.47231.4797
12052001.02.01 11:33modify1751.001.47171.47251.4797
12062001.02.01 11:35modify1751.001.47171.47261.4797
12072001.02.01 11:40modify1751.001.47171.47271.4797
12082001.02.01 11:40modify1751.001.47171.47291.4797
12092001.02.01 11:43s/l1751.001.47291.47291.4797120.006022.30
12102001.02.01 11:43buy1761.001.47321.46921.4812
12112001.02.01 13:00modify1761.001.47321.47321.4812
12122001.02.01 13:01modify1761.001.47321.47361.4812
12132001.02.01 13:01modify1761.001.47321.47391.4812
12142001.02.01 13:02modify1761.001.47321.47421.4812
12152001.02.01 13:03modify1761.001.47321.47431.4812
12162001.02.01 13:03modify1761.001.47321.47471.4812
12172001.02.01 13:14modify1761.001.47321.47481.4812
12182001.02.01 13:17modify1761.001.47321.47501.4812
12192001.02.01 13:19modify1761.001.47321.47511.4812
12202001.02.01 13:32s/l1761.001.47511.47511.4812190.006212.30
12212001.02.01 13:32buy1771.001.47461.47061.4826
12222001.02.01 14:11modify1771.001.47461.47471.4826
12232001.02.01 14:11modify1771.001.47461.47481.4826
12242001.02.01 14:13modify1771.001.47461.47491.4826
12252001.02.01 14:16modify1771.001.47461.47531.4826
12262001.02.01 14:17modify1771.001.47461.47541.4826
12272001.02.01 14:18modify1771.001.47461.47551.4826
12282001.02.01 14:21modify1771.001.47461.47561.4826
12292001.02.01 14:21modify1771.001.47461.47571.4826
12302001.02.01 14:21modify1771.001.47461.47601.4826
12312001.02.01 14:35modify1771.001.47461.47611.4826
12322001.02.01 14:35modify1771.001.47461.47661.4826
12332001.02.01 14:50s/l1771.001.47661.47661.4826200.006412.30
12342001.02.01 14:50buy1781.001.47681.47281.4848
12352001.02.01 15:32modify1781.001.47681.47701.4848
12362001.02.01 15:32modify1781.001.47681.47711.4848
12372001.02.01 15:34modify1781.001.47681.47721.4848
12382001.02.01 15:34modify1781.001.47681.47731.4848
12392001.02.01 15:35s/l1781.001.47731.47731.484850.006462.30
12402001.02.01 15:35buy1791.001.47761.47361.4856
12412001.02.01 17:13modify1791.001.47761.47781.4856
12422001.02.01 17:13modify1791.001.47761.47791.4856
12432001.02.01 17:15modify1791.001.47761.47811.4856
12442001.02.01 17:15modify1791.001.47761.47831.4856
12452001.02.01 17:23modify1791.001.47761.47841.4856
12462001.02.01 17:23modify1791.001.47761.47861.4856
12472001.02.01 17:23modify1791.001.47761.47881.4856
12482001.02.01 17:24modify1791.001.47761.47921.4856
12492001.02.01 17:25modify1791.001.47761.47941.4856
12502001.02.01 17:25modify1791.001.47761.47971.4856
12512001.02.01 17:25modify1791.001.47761.47991.4856
12522001.02.01 17:26modify1791.001.47761.48011.4856
12532001.02.01 17:28modify1791.001.47761.48021.4856
12542001.02.01 17:29modify1791.001.47761.48031.4856
12552001.02.01 17:29modify1791.001.47761.48041.4856
12562001.02.01 17:29modify1791.001.47761.48061.4856
12572001.02.01 17:29modify1791.001.47761.48091.4856
12582001.02.01 17:35s/l1791.001.48091.48091.4856330.006792.30
12592001.02.01 17:35buy1801.001.48111.47711.4891
12602001.02.01 18:58s/l1801.001.47711.47711.4891-400.006392.30
12612001.02.01 18:58buy1811.001.47741.47341.4854
12622001.02.01 19:34modify1811.001.47741.47751.4854
12632001.02.01 19:34modify1811.001.47741.47781.4854
12642001.02.01 19:34modify1811.001.47741.47801.4854
12652001.02.01 19:34modify1811.001.47741.47831.4854
12662001.02.01 19:48s/l1811.001.47831.47831.485490.006482.30
12672001.02.01 19:48buy1821.001.47861.47461.4866
12682001.02.01 20:20modify1821.001.47861.47861.4866
12692001.02.01 20:29s/l1821.001.47861.47861.48660.006482.30
12702001.02.01 20:29buy1831.001.47881.47481.4868
12712001.02.02 09:28modify1831.001.47881.47891.4868
12722001.02.02 09:29modify1831.001.47881.47931.4868
12732001.02.02 09:29modify1831.001.47881.47981.4868
12742001.02.02 09:29modify1831.001.47881.48021.4868
12752001.02.02 09:30modify1831.001.47881.48051.4868
12762001.02.02 09:36modify1831.001.47881.48061.4868
12772001.02.02 09:36modify1831.001.47881.48071.4868
12782001.02.02 09:36modify1831.001.47881.48091.4868
12792001.02.02 09:36modify1831.001.47881.48131.4868
12802001.02.02 09:37modify1831.001.47881.48141.4868
12812001.02.02 09:38modify1831.001.47881.48171.4868
12822001.02.02 09:38modify1831.001.47881.48181.4868
12832001.02.02 10:01s/l1831.001.48181.48181.4868306.506788.80
12842001.02.02 10:01buy1841.001.48211.47811.4901
12852001.02.02 12:24s/l1841.001.47811.47811.4901-400.006388.80
12862001.02.02 12:24buy1851.001.47841.47441.4864
12872001.02.02 15:52s/l1851.001.47441.47441.4864-400.005988.80
12882001.02.02 15:52buy1861.001.47461.47061.4826
12892001.02.02 17:02s/l1861.001.47061.47061.4826-400.005588.80
12902001.02.02 17:02buy1871.001.47091.46691.4789
12912001.02.02 19:18s/l1871.001.46691.46691.4789-400.005188.80
12922001.02.02 19:18buy1881.001.46721.46321.4752
12932001.02.02 19:56modify1881.001.46721.46731.4752
12942001.02.02 20:00s/l1881.001.46731.46731.475210.005198.80
12952001.02.02 20:00buy1891.001.46761.46361.4756
12962001.02.02 22:58modify1891.001.46761.46771.4756
12972001.02.02 23:01modify1891.001.46761.46781.4756
12982001.02.02 23:07modify1891.001.46761.46791.4756
12992001.02.02 23:08modify1891.001.46761.46801.4756
13002001.02.02 23:09modify1891.001.46761.46811.4756
13012001.02.02 23:09modify1891.001.46761.46831.4756
13022001.02.02 23:09modify1891.001.46761.46861.4756
13032001.02.02 23:19modify1891.001.46761.46891.4756
13042001.02.02 23:34s/l1891.001.46891.46891.4756130.005328.80
13052001.02.02 23:34buy1901.001.46871.46471.4767
13062001.02.03 00:08modify1901.001.46871.46871.4767
13072001.02.03 00:08modify1901.001.46871.46881.4767
13082001.02.03 00:08modify1901.001.46871.46891.4767
13092001.02.03 00:30s/l1901.001.46891.46891.476720.005348.80
13102001.02.03 00:30buy1911.001.46901.46501.4770
13112001.02.05 07:28modify1911.001.46901.46901.4770
13122001.02.05 07:29modify1911.001.46901.46911.4770
13132001.02.05 07:58modify1911.001.46901.46931.4770
13142001.02.05 08:07modify1911.001.46901.46951.4770
13152001.02.05 08:12modify1911.001.46901.46961.4770
13162001.02.05 08:12modify1911.001.46901.46971.4770
13172001.02.05 08:36modify1911.001.46901.46981.4770
13182001.02.05 09:03modify1911.001.46901.47001.4770
13192001.02.05 09:03modify1911.001.46901.47011.4770
13202001.02.05 09:11s/l1911.001.47011.47011.4770116.505465.30
13212001.02.05 09:11buy1921.001.47031.46631.4783
13222001.02.05 09:17modify1921.001.47031.47031.4783
13232001.02.05 09:18modify1921.001.47031.47051.4783
13242001.02.05 09:18modify1921.001.47031.47081.4783
13252001.02.05 09:19modify1921.001.47031.47101.4783
13262001.02.05 09:19modify1921.001.47031.47121.4783
13272001.02.05 09:19modify1921.001.47031.47141.4783
13282001.02.05 09:57modify1921.001.47031.47171.4783
13292001.02.05 09:58modify1921.001.47031.47191.4783
13302001.02.05 09:58modify1921.001.47031.47211.4783
13312001.02.05 09:59modify1921.001.47031.47221.4783
13322001.02.05 09:59modify1921.001.47031.47231.4783
13332001.02.05 10:01modify1921.001.47031.47291.4783
13342001.02.05 10:01modify1921.001.47031.47301.4783
13352001.02.05 10:13modify1921.001.47031.47311.4783
13362001.02.05 10:13modify1921.001.47031.47321.4783
13372001.02.05 10:13modify1921.001.47031.47331.4783
13382001.02.05 10:13modify1921.001.47031.47341.4783
13392001.02.05 10:13modify1921.001.47031.47351.4783
13402001.02.05 10:13s/l1921.001.47351.47351.4783320.005785.30
13412001.02.05 10:13buy1931.001.47371.46971.4817
13422001.02.05 11:46modify1931.001.47371.47371.4817
13432001.02.05 11:46modify1931.001.47371.47401.4817
13442001.02.05 11:49modify1931.001.47371.47431.4817
13452001.02.05 11:52modify1931.001.47371.47451.4817
13462001.02.05 12:00modify1931.001.47371.47461.4817
13472001.02.05 12:08modify1931.001.47371.47471.4817
13482001.02.05 12:08modify1931.001.47371.47481.4817
13492001.02.05 12:15s/l1931.001.47481.47481.4817110.005895.30
13502001.02.05 12:15buy1941.001.47511.47111.4831
13512001.02.05 14:22modify1941.001.47511.47511.4831
13522001.02.05 14:22modify1941.001.47511.47521.4831
13532001.02.05 14:30s/l1941.001.47521.47521.483110.005905.30
13542001.02.05 14:30buy1951.001.47551.47151.4835
13552001.02.05 15:28modify1951.001.47551.47551.4835
13562001.02.05 15:29modify1951.001.47551.47581.4835
13572001.02.05 15:29modify1951.001.47551.47601.4835
13582001.02.05 15:34modify1951.001.47551.47611.4835
13592001.02.05 15:35modify1951.001.47551.47621.4835
13602001.02.05 15:37modify1951.001.47551.47651.4835
13612001.02.05 15:46s/l1951.001.47651.47651.4835100.006005.30
13622001.02.05 15:46buy1961.001.47681.47281.4848
13632001.02.05 17:10s/l1961.001.47281.47281.4848-400.005605.30
13642001.02.05 17:10buy1971.001.47311.46911.4811
13652001.02.05 17:25modify1971.001.47311.47311.4811
13662001.02.05 17:26modify1971.001.47311.47321.4811
13672001.02.05 17:27modify1971.001.47311.47331.4811
13682001.02.05 17:27modify1971.001.47311.47351.4811
13692001.02.05 17:33s/l1971.001.47351.47351.481140.005645.30
13702001.02.05 17:33buy1981.001.47371.46971.4817
13712001.02.05 18:01modify1981.001.47371.47371.4817
13722001.02.05 18:03modify1981.001.47371.47401.4817
13732001.02.05 18:04modify1981.001.47371.47411.4817
13742001.02.05 18:08modify1981.001.47371.47421.4817
13752001.02.05 18:14s/l1981.001.47421.47421.481750.005695.30
13762001.02.05 18:14buy1991.001.47451.47051.4825
13772001.02.05 19:42modify1991.001.47451.47501.4825
13782001.02.05 19:44modify1991.001.47451.47521.4825
13792001.02.05 19:45modify1991.001.47451.47531.4825
13802001.02.05 19:50modify1991.001.47451.47541.4825
13812001.02.05 19:57s/l1991.001.47541.47541.482590.005785.30
13822001.02.05 19:57buy2001.001.47571.47171.4837
13832001.02.06 04:05s/l2001.001.47171.47171.4837-393.505391.80
13842001.02.06 04:05buy2011.001.47191.46791.4799
13852001.02.06 12:07s/l2011.001.46791.46791.4799-400.004991.80
13862001.02.06 12:07buy2021.001.46781.46381.4758
13872001.02.06 14:59s/l2021.001.46381.46381.4758-400.004591.80
13882001.02.06 14:59buy2031.001.46411.46011.4721
13892001.02.06 17:59s/l2031.001.46011.46011.4721-400.004191.80
13902001.02.06 17:59sell2041.001.45971.46351.4522
13912001.02.06 19:21modify2041.001.45971.45971.4522
13922001.02.06 19:30modify2041.001.45971.45951.4522
13932001.02.06 19:43modify2041.001.45971.45941.4522
13942001.02.06 19:46modify2041.001.45971.45931.4522
13952001.02.06 20:08s/l2041.001.45931.45931.452240.004231.80
13962001.02.06 20:08sell2051.001.45911.46291.4516
13972001.02.07 05:13modify2051.001.45911.45911.4516
13982001.02.07 06:21s/l2051.001.45911.45911.4516-13.904217.90
13992001.02.07 06:21sell2061.001.45881.46261.4513
14002001.02.07 08:56modify2061.001.45881.45871.4513
14012001.02.07 08:56modify2061.001.45881.45841.4513
14022001.02.07 09:02s/l2061.001.45841.45841.451340.004257.90
14032001.02.07 09:02sell2071.001.45811.46191.4506
14042001.02.07 10:57modify2071.001.45811.45801.4506
14052001.02.07 10:58modify2071.001.45811.45781.4506
14062001.02.07 10:58modify2071.001.45811.45731.4506
14072001.02.07 10:58modify2071.001.45811.45701.4506
14082001.02.07 10:58modify2071.001.45811.45641.4506
14092001.02.07 10:59modify2071.001.45811.45631.4506
14102001.02.07 11:42s/l2071.001.45631.45631.4506180.004437.90
14112001.02.07 11:42sell2081.001.45601.45981.4485
14122001.02.07 12:28s/l2081.001.45981.45981.4485-380.004057.90
14132001.02.07 12:28sell2091.001.45961.46341.4521
14142001.02.07 12:54modify2091.001.45961.45961.4521
14152001.02.07 12:54modify2091.001.45961.45951.4521
14162001.02.07 12:55modify2091.001.45961.45941.4521
14172001.02.07 13:02s/l2091.001.45941.45941.452120.004077.90
14182001.02.07 13:02sell2101.001.45911.46291.4516
14192001.02.07 18:03s/l2101.001.46291.46291.4516-380.003697.90
14202001.02.07 18:03sell2111.001.46271.46651.4552
14212001.02.07 18:31modify2111.001.46271.46271.4552
14222001.02.07 18:33modify2111.001.46271.46261.4552
14232001.02.07 18:44s/l2111.001.46261.46261.455210.003707.90
14242001.02.07 18:44sell2121.001.46241.46621.4549
14252001.02.07 20:19modify2121.001.46241.46231.4549
14262001.02.07 20:19modify2121.001.46241.46221.4549
14272001.02.07 20:26modify2121.001.46241.46181.4549
14282001.02.07 20:46modify2121.001.46241.46171.4549
14292001.02.07 20:50modify2121.001.46241.46151.4549
14302001.02.07 20:50modify2121.001.46241.46141.4549
14312001.02.07 21:15modify2121.001.46241.46131.4549
14322001.02.07 21:15modify2121.001.46241.46081.4549
14332001.02.07 21:17modify2121.001.46241.46071.4549
14342001.02.07 21:23modify2121.001.46241.46051.4549
14352001.02.07 21:26modify2121.001.46241.46011.4549
14362001.02.07 21:27modify2121.001.46241.45981.4549
14372001.02.07 21:32modify2121.001.46241.45971.4549
14382001.02.07 21:33modify2121.001.46241.45941.4549
14392001.02.07 21:33modify2121.001.46241.45911.4549
14402001.02.07 21:35modify2121.001.46241.45881.4549
14412001.02.07 21:35modify2121.001.46241.45871.4549
14422001.02.07 21:35modify2121.001.46241.45861.4549
14432001.02.07 21:38modify2121.001.46241.45831.4549
14442001.02.07 21:43modify2121.001.46241.45821.4549
14452001.02.07 21:45modify2121.001.46241.45791.4549
14462001.02.07 21:45modify2121.001.46241.45781.4549
14472001.02.07 21:52modify2121.001.46241.45771.4549
14482001.02.07 21:55modify2121.001.46241.45761.4549
14492001.02.07 21:56modify2121.001.46241.45731.4549
14502001.02.07 21:56t/p2121.001.45491.45731.4549750.004457.90
14512001.02.07 21:56sell2131.001.45451.45831.4470
14522001.02.07 23:14modify2131.001.45451.45421.4470
14532001.02.07 23:17modify2131.001.45451.45391.4470
14542001.02.07 23:18modify2131.001.45451.45381.4470
14552001.02.07 23:18modify2131.001.45451.45371.4470
14562001.02.07 23:21modify2131.001.45451.45361.4470
14572001.02.07 23:21modify2131.001.45451.45331.4470
14582001.02.07 23:36modify2131.001.45451.45301.4470
14592001.02.07 23:37modify2131.001.45451.45281.4470
14602001.02.07 23:37modify2131.001.45451.45261.4470
14612001.02.07 23:37modify2131.001.45451.45241.4470
14622001.02.07 23:37modify2131.001.45451.45221.4470
14632001.02.07 23:48s/l2131.001.45221.45221.4470230.004687.90
14642001.02.07 23:48sell2141.001.45191.45571.4444
14652001.02.08 13:22modify2141.001.45191.45181.4444
14662001.02.08 13:22modify2141.001.45191.45171.4444
14672001.02.08 13:27modify2141.001.45191.45141.4444
14682001.02.08 13:27modify2141.001.45191.45101.4444
14692001.02.08 13:52s/l2141.001.45101.45101.444448.304736.20
14702001.02.08 13:52sell2151.001.45071.45451.4432
14712001.02.08 15:23modify2151.001.45071.45041.4432
14722001.02.08 15:23modify2151.001.45071.45031.4432
14732001.02.08 15:41modify2151.001.45071.44991.4432
14742001.02.08 15:42modify2151.001.45071.44981.4432
14752001.02.08 15:42modify2151.001.45071.44971.4432
14762001.02.08 15:43modify2151.001.45071.44961.4432
14772001.02.08 15:43modify2151.001.45071.44931.4432
14782001.02.08 15:43modify2151.001.45071.44881.4432
14792001.02.08 15:44modify2151.001.45071.44861.4432
14802001.02.08 15:44modify2151.001.45071.44811.4432
14812001.02.08 15:45modify2151.001.45071.44801.4432
14822001.02.08 15:45modify2151.001.45071.44761.4432
14832001.02.08 15:46modify2151.001.45071.44741.4432
14842001.02.08 15:59modify2151.001.45071.44721.4432
14852001.02.08 16:00modify2151.001.45071.44711.4432
14862001.02.08 16:00modify2151.001.45071.44701.4432
14872001.02.08 16:18modify2151.001.45071.44691.4432
14882001.02.08 16:18modify2151.001.45071.44671.4432
14892001.02.08 16:18modify2151.001.45071.44631.4432
14902001.02.08 16:22modify2151.001.45071.44601.4432
14912001.02.08 16:22modify2151.001.45071.44541.4432
14922001.02.08 16:23modify2151.001.45071.44531.4432
14932001.02.08 16:25t/p2151.001.44321.44531.4432750.005486.20
14942001.02.08 16:25sell2161.001.44291.44671.4354
14952001.02.08 18:15s/l2161.001.44671.44671.4354-380.005106.20
14962001.02.08 18:15sell2171.001.44671.45051.4392
14972001.02.08 18:53modify2171.001.44671.44661.4392
14982001.02.08 18:55modify2171.001.44671.44641.4392
14992001.02.08 18:55modify2171.001.44671.44611.4392
15002001.02.08 18:57modify2171.001.44671.44591.4392
15012001.02.08 19:21modify2171.001.44671.44581.4392
15022001.02.08 20:02modify2171.001.44671.44561.4392
15032001.02.08 20:02modify2171.001.44671.44551.4392
15042001.02.08 20:10modify2171.001.44671.44521.4392
15052001.02.08 20:12modify2171.001.44671.44511.4392
15062001.02.08 20:12modify2171.001.44671.44461.4392
15072001.02.08 20:12modify2171.001.44671.44451.4392
15082001.02.08 20:23s/l2171.001.44451.44451.4392220.005326.20
15092001.02.08 20:23sell2181.001.44441.44821.4369
15102001.02.09 10:35modify2181.001.44441.44431.4369
15112001.02.09 10:36modify2181.001.44441.44421.4369
15122001.02.09 10:36modify2181.001.44441.44391.4369
15132001.02.09 10:37modify2181.001.44441.44371.4369
15142001.02.09 10:37modify2181.001.44441.44341.4369
15152001.02.09 10:37modify2181.001.44441.44321.4369
15162001.02.09 10:37modify2181.001.44441.44291.4369
15172001.02.09 10:41modify2181.001.44441.44281.4369
15182001.02.09 10:42modify2181.001.44441.44271.4369
15192001.02.09 10:43modify2181.001.44441.44261.4369
15202001.02.09 10:44modify2181.001.44441.44221.4369
15212001.02.09 10:46modify2181.001.44441.44211.4369
15222001.02.09 10:48modify2181.001.44441.44191.4369
15232001.02.09 10:48modify2181.001.44441.44171.4369
15242001.02.09 10:48modify2181.001.44441.44151.4369
15252001.02.09 10:51s/l2181.001.44151.44151.4369276.105602.30
15262001.02.09 10:51sell2191.001.44121.44501.4337
15272001.02.09 11:14modify2191.001.44121.44111.4337
15282001.02.09 11:14modify2191.001.44121.44061.4337
15292001.02.09 11:15modify2191.001.44121.44051.4337
15302001.02.09 11:15modify2191.001.44121.44031.4337
15312001.02.09 11:15modify2191.001.44121.44001.4337
15322001.02.09 11:15modify2191.001.44121.43961.4337
15332001.02.09 11:16s/l2191.001.43961.43961.4337160.005762.30
15342001.02.09 11:16sell2201.001.43951.44331.4320
15352001.02.09 11:18modify2201.001.43951.43951.4320
15362001.02.09 11:21s/l2201.001.43951.43951.43200.005762.30
15372001.02.09 11:21sell2211.001.43951.44331.4320
15382001.02.09 11:35s/l2211.001.44331.44331.4320-380.005382.30
15392001.02.09 11:35sell2221.001.44321.44701.4357
15402001.02.09 15:22s/l2221.001.44701.44701.4357-380.005002.30
15412001.02.09 15:22sell2231.001.44681.45061.4393
15422001.02.09 15:27modify2231.001.44681.44661.4393
15432001.02.09 15:27modify2231.001.44681.44651.4393
15442001.02.09 15:31s/l2231.001.44651.44651.439330.005032.30
15452001.02.09 15:31sell2241.001.44621.45001.4387
15462001.02.09 15:56modify2241.001.44621.44621.4387
15472001.02.09 15:56modify2241.001.44621.44611.4387
15482001.02.09 15:57modify2241.001.44621.44571.4387
15492001.02.09 15:57modify2241.001.44621.44561.4387
15502001.02.09 15:59modify2241.001.44621.44541.4387
15512001.02.09 15:59modify2241.001.44621.44491.4387
15522001.02.09 16:06modify2241.001.44621.44471.4387
15532001.02.09 16:06modify2241.001.44621.44441.4387
15542001.02.09 16:07modify2241.001.44621.44421.4387
15552001.02.09 16:08modify2241.001.44621.44411.4387
15562001.02.09 16:14s/l2241.001.44411.44411.4387210.005242.30
15572001.02.09 16:14sell2251.001.44391.44771.4364
15582001.02.09 16:22modify2251.001.44391.44381.4364
15592001.02.09 16:22modify2251.001.44391.44331.4364
15602001.02.09 16:23modify2251.001.44391.44321.4364
15612001.02.09 16:23modify2251.001.44391.44311.4364
15622001.02.09 16:26s/l2251.001.44311.44311.436480.005322.30
15632001.02.09 16:26sell2261.001.44281.44661.4353
15642001.02.09 17:43s/l2261.001.44661.44661.4353-380.004942.30
15652001.02.09 17:43sell2271.001.44641.45021.4389
15662001.02.09 18:51s/l2271.001.45021.45021.4389-380.004562.30
15672001.02.09 18:51sell2281.001.45001.45381.4425
15682001.02.09 19:06modify2281.001.45001.44971.4425
15692001.02.09 19:34modify2281.001.45001.44951.4425
15702001.02.09 19:39modify2281.001.45001.44931.4425
15712001.02.09 19:50modify2281.001.45001.44911.4425
15722001.02.09 19:50modify2281.001.45001.44901.4425
15732001.02.09 20:24modify2281.001.45001.44891.4425
15742001.02.09 20:34modify2281.001.45001.44881.4425
15752001.02.09 20:44s/l2281.001.44881.44881.4425120.004682.30
15762001.02.09 20:44sell2291.001.44871.45251.4412
15772001.02.09 21:48modify2291.001.44871.44851.4412
15782001.02.09 21:54modify2291.001.44871.44841.4412
15792001.02.09 22:02modify2291.001.44871.44821.4412
15802001.02.09 22:02modify2291.001.44871.44771.4412
15812001.02.09 22:12modify2291.001.44871.44761.4412
15822001.02.09 22:18modify2291.001.44871.44721.4412
15832001.02.09 22:57modify2291.001.44871.44711.4412
15842001.02.09 22:58modify2291.001.44871.44671.4412
15852001.02.09 23:00modify2291.001.44871.44631.4412
15862001.02.09 23:09modify2291.001.44871.44611.4412
15872001.02.09 23:13modify2291.001.44871.44591.4412
15882001.02.09 23:19modify2291.001.44871.44551.4412
15892001.02.09 23:20modify2291.001.44871.44531.4412
15902001.02.12 01:01s/l2291.001.44531.44531.4412326.105008.40
15912001.02.12 01:01sell2301.001.44551.44931.4380
15922001.02.12 06:10s/l2301.001.44931.44931.4380-380.004628.40
15932001.02.12 06:10sell2311.001.44901.45281.4415
15942001.02.12 10:01s/l2311.001.45281.45281.4415-380.004248.40
15952001.02.12 10:01sell2321.001.45261.45641.4451
15962001.02.12 11:04modify2321.001.45261.45251.4451
15972001.02.12 11:04modify2321.001.45261.45241.4451
15982001.02.12 11:24s/l2321.001.45241.45241.445120.004268.40
15992001.02.12 11:24sell2331.001.45211.45591.4446
16002001.02.12 15:38modify2331.001.45211.45211.4446
16012001.02.12 15:45s/l2331.001.45211.45211.44460.004268.40
16022001.02.12 15:45sell2341.001.45181.45561.4443
16032001.02.12 15:49s/l2341.001.45561.45561.4443-380.003888.40
16042001.02.12 15:49sell2351.001.45541.45921.4479
16052001.02.12 15:57modify2351.001.45541.45531.4479
16062001.02.12 15:59modify2351.001.45541.45511.4479
16072001.02.12 15:59modify2351.001.45541.45501.4479
16082001.02.12 16:03s/l2351.001.45501.45501.447940.003928.40
16092001.02.12 16:03sell2361.001.45471.45851.4472
16102001.02.12 17:17modify2361.001.45471.45471.4472
16112001.02.12 17:18modify2361.001.45471.45451.4472
16122001.02.12 17:19modify2361.001.45471.45441.4472
16132001.02.12 17:23modify2361.001.45471.45421.4472
16142001.02.12 18:02modify2361.001.45471.45401.4472
16152001.02.12 18:03modify2361.001.45471.45351.4472
16162001.02.12 18:04modify2361.001.45471.45331.4472
16172001.02.12 18:04modify2361.001.45471.45321.4472
16182001.02.12 18:14modify2361.001.45471.45311.4472
16192001.02.12 18:15modify2361.001.45471.45301.4472
16202001.02.12 18:24s/l2361.001.45301.45301.4472170.004098.40
16212001.02.12 18:24sell2371.001.45271.45651.4452
16222001.02.13 09:31modify2371.001.45271.45271.4452
16232001.02.13 09:31modify2371.001.45271.45231.4452
16242001.02.13 09:35modify2371.001.45271.45221.4452
16252001.02.13 09:36modify2371.001.45271.45211.4452
16262001.02.13 09:38modify2371.001.45271.45201.4452
16272001.02.13 09:38modify2371.001.45271.45161.4452
16282001.02.13 09:38modify2371.001.45271.45091.4452
16292001.02.13 09:54modify2371.001.45271.45081.4452
16302001.02.13 09:54modify2371.001.45271.45071.4452
16312001.02.13 10:12modify2371.001.45271.45051.4452
16322001.02.13 10:12modify2371.001.45271.45041.4452
16332001.02.13 10:25s/l2371.001.45041.45041.4452216.104314.50
16342001.02.13 10:25sell2381.001.45011.45391.4426
16352001.02.13 11:08modify2381.001.45011.45011.4426
16362001.02.13 11:11s/l2381.001.45011.45011.44260.004314.50
16372001.02.13 11:11sell2391.001.45001.45381.4425
16382001.02.13 12:13s/l2391.001.45381.45381.4425-380.003934.50
16392001.02.16 04:00sell2401.001.45061.45441.4431
16402001.02.16 04:21modify2401.001.45061.45061.4431
16412001.02.16 04:56s/l2401.001.45061.45061.44310.003934.50
16422001.02.16 04:56sell2411.001.45051.45431.4430
16432001.02.16 08:49s/l2411.001.45431.45431.4430-380.003554.50
16442001.02.16 08:49sell2421.001.45421.45801.4467
16452001.02.16 08:55modify2421.001.45421.45411.4467
16462001.02.16 08:58s/l2421.001.45411.45411.446710.003564.50
16472001.02.16 08:58sell2431.001.45391.45771.4464
16482001.02.16 09:02s/l2431.001.45771.45771.4464-380.003184.50
16492001.02.16 09:02sell2441.001.45741.46121.4499
16502001.02.16 09:23modify2441.001.45741.45741.4499
16512001.02.16 09:23modify2441.001.45741.45721.4499
16522001.02.16 09:23modify2441.001.45741.45711.4499
16532001.02.16 09:24modify2441.001.45741.45671.4499
16542001.02.16 09:24modify2441.001.45741.45661.4499
16552001.02.16 09:26modify2441.001.45741.45641.4499
16562001.02.16 09:26modify2441.001.45741.45611.4499
16572001.02.16 09:26modify2441.001.45741.45561.4499
16582001.02.16 09:27modify2441.001.45741.45511.4499
16592001.02.16 09:27modify2441.001.45741.45491.4499
16602001.02.16 09:27s/l2441.001.45491.45491.4499250.003434.50
16612001.02.16 09:27sell2451.001.45501.45881.4475
16622001.02.16 09:49modify2451.001.45501.45501.4475
16632001.02.16 09:49modify2451.001.45501.45471.4475
16642001.02.16 09:49modify2451.001.45501.45421.4475
16652001.02.16 09:50modify2451.001.45501.45411.4475
16662001.02.16 09:50modify2451.001.45501.45381.4475
16672001.02.16 09:50modify2451.001.45501.45331.4475
16682001.02.16 09:51modify2451.001.45501.45301.4475
16692001.02.16 09:54s/l2451.001.45301.45301.4475200.003634.50
16702001.02.16 09:54sell2461.001.45281.45661.4453
16712001.02.16 10:57modify2461.001.45281.45281.4453
16722001.02.16 11:13s/l2461.001.45281.45281.44530.003634.50
16732001.02.16 11:13sell2471.001.45261.45641.4451
16742001.02.16 14:46modify2471.001.45261.45261.4451
16752001.02.16 14:48modify2471.001.45261.45251.4451
16762001.02.16 14:49modify2471.001.45261.45231.4451
16772001.02.16 14:49modify2471.001.45261.45221.4451
16782001.02.16 15:02s/l2471.001.45221.45221.445140.003674.50
16792001.02.16 15:02sell2481.001.45211.45591.4446
16802001.02.16 15:06modify2481.001.45211.45181.4446
16812001.02.16 15:07modify2481.001.45211.45171.4446
16822001.02.16 15:19s/l2481.001.45171.45171.444640.003714.50
16832001.02.16 15:19sell2491.001.45141.45521.4439
16842001.02.16 16:17s/l2491.001.45521.45521.4439-380.003334.50
16852001.02.16 16:17sell2501.001.45491.45871.4474
16862001.02.16 16:26modify2501.001.45491.45491.4474
16872001.02.16 17:00s/l2501.001.45491.45491.44740.003334.50
16882001.02.16 17:00sell2511.001.45471.45851.4472
16892001.02.16 17:19modify2511.001.45471.45451.4472
16902001.02.16 17:20modify2511.001.45471.45431.4472
16912001.02.16 17:22modify2511.001.45471.45391.4472
16922001.02.16 17:22modify2511.001.45471.45371.4472
16932001.02.16 17:22modify2511.001.45471.45321.4472
16942001.02.16 17:32s/l2511.001.45321.45321.4472150.003484.50
16952001.02.16 17:32sell2521.001.45301.45681.4455
16962001.02.16 18:02modify2521.001.45301.45301.4455
16972001.02.16 18:10modify2521.001.45301.45291.4455
16982001.02.16 18:11modify2521.001.45301.45261.4455
16992001.02.16 18:12modify2521.001.45301.45251.4455
17002001.02.16 18:12modify2521.001.45301.45231.4455
17012001.02.16 18:12modify2521.001.45301.45221.4455
17022001.02.16 18:15modify2521.001.45301.45191.4455
17032001.02.16 18:15modify2521.001.45301.45171.4455
17042001.02.16 18:15modify2521.001.45301.45141.4455
17052001.02.16 18:16modify2521.001.45301.45111.4455
17062001.02.16 18:16modify2521.001.45301.45101.4455
17072001.02.16 18:31s/l2521.001.45101.45101.4455200.003684.50
17082001.02.16 18:31sell2531.001.45071.45451.4432
17092001.02.16 20:53modify2531.001.45071.45001.4432
17102001.02.16 20:53modify2531.001.45071.44951.4432
17112001.02.16 20:55modify2531.001.45071.44901.4432
17122001.02.16 20:55modify2531.001.45071.44881.4432
17132001.02.16 20:56modify2531.001.45071.44861.4432
17142001.02.16 21:20s/l2531.001.44861.44861.4432210.003894.50
17152001.02.16 21:20sell2541.001.44851.45231.4410
17162001.02.16 23:10modify2541.001.44851.44841.4410
17172001.02.16 23:10modify2541.001.44851.44821.4410
17182001.02.16 23:10modify2541.001.44851.44811.4410
17192001.02.16 23:12modify2541.001.44851.44781.4410
17202001.02.16 23:16modify2541.001.44851.44761.4410
17212001.02.16 23:16modify2541.001.44851.44751.4410
17222001.02.16 23:16modify2541.001.44851.44731.4410
17232001.02.16 23:17modify2541.001.44851.44711.4410
17242001.02.16 23:18modify2541.001.44851.44691.4410
17252001.02.16 23:18modify2541.001.44851.44671.4410
17262001.02.16 23:18modify2541.001.44851.44631.4410
17272001.02.16 23:31s/l2541.001.44631.44631.4410220.004114.50
17282001.02.16 23:31sell2551.001.44611.44991.4386
17292001.02.19 09:01s/l2551.001.44991.44991.4386-393.903720.60
17302001.02.19 09:01sell2561.001.44961.45341.4421
17312001.02.19 12:09s/l2561.001.45341.45341.4421-380.003340.60
17322001.02.19 12:09sell2571.001.45321.45701.4457
17332001.02.19 12:13modify2571.001.45321.45301.4457
17342001.02.19 12:26s/l2571.001.45301.45301.445720.003360.60
17352001.02.19 12:26sell2581.001.45271.45651.4452
17362001.02.19 15:51modify2581.001.45271.45251.4452
17372001.02.19 15:53modify2581.001.45271.45221.4452
17382001.02.19 15:59modify2581.001.45271.45211.4452
17392001.02.19 16:00modify2581.001.45271.45191.4452
17402001.02.19 16:01modify2581.001.45271.45171.4452
17412001.02.19 16:02modify2581.001.45271.45161.4452
17422001.02.19 16:02modify2581.001.45271.45151.4452
17432001.02.19 16:08modify2581.001.45271.45131.4452
17442001.02.19 16:11modify2581.001.45271.45121.4452
17452001.02.19 16:11modify2581.001.45271.45111.4452
17462001.02.19 16:22modify2581.001.45271.45101.4452
17472001.02.19 16:22modify2581.001.45271.45081.4452
17482001.02.19 16:24modify2581.001.45271.45071.4452
17492001.02.19 16:24modify2581.001.45271.45031.4452
17502001.02.19 16:46modify2581.001.45271.45021.4452
17512001.02.19 17:11modify2581.001.45271.45011.4452
17522001.02.19 17:11modify2581.001.45271.44991.4452
17532001.02.19 17:11modify2581.001.45271.44951.4452
17542001.02.19 17:13modify2581.001.45271.44931.4452
17552001.02.19 17:13modify2581.001.45271.44881.4452
17562001.02.19 17:14modify2581.001.45271.44871.4452
17572001.02.19 17:15modify2581.001.45271.44861.4452
17582001.02.19 17:15modify2581.001.45271.44821.4452
17592001.02.19 17:16modify2581.001.45271.44811.4452
17602001.02.19 17:17modify2581.001.45271.44771.4452
17612001.02.19 17:35s/l2581.001.44771.44771.4452500.003860.60
17622001.02.19 17:35sell2591.001.44751.45131.4400
17632001.02.19 17:57modify2591.001.44751.44741.4400
17642001.02.19 17:57modify2591.001.44751.44711.4400
17652001.02.19 17:58modify2591.001.44751.44681.4400
17662001.02.19 17:58modify2591.001.44751.44671.4400
17672001.02.19 18:00s/l2591.001.44671.44671.440080.003940.60
17682001.02.19 18:00sell2601.001.44661.45041.4391
17692001.02.19 18:49modify2601.001.44661.44661.4391
17702001.02.19 18:49modify2601.001.44661.44641.4391
17712001.02.19 18:49modify2601.001.44661.44601.4391
17722001.02.19 18:50modify2601.001.44661.44581.4391
17732001.02.19 18:50modify2601.001.44661.44571.4391
17742001.02.19 18:52modify2601.001.44661.44561.4391
17752001.02.19 18:53modify2601.001.44661.44551.4391
17762001.02.19 18:54modify2601.001.44661.44541.4391
17772001.02.19 18:55modify2601.001.44661.44531.4391
17782001.02.19 18:56modify2601.001.44661.44511.4391
17792001.02.19 18:57modify2601.001.44661.44501.4391
17802001.02.19 18:57modify2601.001.44661.44491.4391
17812001.02.19 19:10s/l2601.001.44491.44491.4391170.004110.60
17822001.02.19 19:10sell2611.001.44461.44841.4371
17832001.02.20 02:11s/l2611.001.44841.44841.4371-393.903716.70
17842001.02.20 02:11sell2621.001.44821.45201.4407
17852001.02.20 09:13modify2621.001.44821.44811.4407
17862001.02.20 09:13modify2621.001.44821.44801.4407
17872001.02.20 09:13modify2621.001.44821.44751.4407
17882001.02.20 09:32s/l2621.001.44751.44751.440770.003786.70
17892001.02.20 09:32sell2631.001.44741.45121.4399
17902001.02.20 09:57modify2631.001.44741.44741.4399
17912001.02.20 09:58modify2631.001.44741.44731.4399
17922001.02.20 10:01modify2631.001.44741.44711.4399
17932001.02.20 10:01modify2631.001.44741.44701.4399
17942001.02.20 10:03modify2631.001.44741.44661.4399
17952001.02.20 10:04modify2631.001.44741.44651.4399
17962001.02.20 10:04modify2631.001.44741.44611.4399
17972001.02.20 10:05modify2631.001.44741.44601.4399
17982001.02.20 10:05modify2631.001.44741.44591.4399
17992001.02.20 10:05modify2631.001.44741.44581.4399
18002001.02.20 10:07modify2631.001.44741.44561.4399
18012001.02.20 10:07modify2631.001.44741.44551.4399
18022001.02.20 10:20s/l2631.001.44551.44551.4399190.003976.70
18032001.02.20 10:20sell2641.001.44521.44901.4377
18042001.02.20 12:07modify2641.001.44521.44491.4377
18052001.02.20 12:08modify2641.001.44521.44481.4377
18062001.02.20 12:08modify2641.001.44521.44471.4377
18072001.02.20 12:24modify2641.001.44521.44451.4377
18082001.02.20 12:24modify2641.001.44521.44441.4377
18092001.02.20 12:25modify2641.001.44521.44371.4377
18102001.02.20 12:25modify2641.001.44521.44351.4377
18112001.02.20 12:25modify2641.001.44521.44311.4377
18122001.02.20 12:27modify2641.001.44521.44291.4377
18132001.02.20 12:28modify2641.001.44521.44261.4377
18142001.02.20 12:29modify2641.001.44521.44211.4377
18152001.02.20 12:30modify2641.001.44521.44201.4377
18162001.02.20 12:30modify2641.001.44521.44191.4377
18172001.02.20 12:31modify2641.001.44521.44181.4377
18182001.02.20 12:31modify2641.001.44521.44171.4377
18192001.02.20 12:39modify2641.001.44521.44161.4377
18202001.02.20 12:40modify2641.001.44521.44151.4377
18212001.02.20 12:40modify2641.001.44521.44111.4377
18222001.02.20 12:40modify2641.001.44521.44101.4377
18232001.02.20 12:43modify2641.001.44521.44071.4377
18242001.02.20 12:44modify2641.001.44521.44061.4377
18252001.02.20 12:44modify2641.001.44521.43991.4377
18262001.02.20 12:44modify2641.001.44521.43981.4377
18272001.02.20 12:49t/p2641.001.43771.43981.4377750.004726.70
18282001.02.20 12:49sell2651.001.43741.44121.4299
18292001.02.20 14:08modify2651.001.43741.43721.4299
18302001.02.20 14:08modify2651.001.43741.43711.4299
18312001.02.20 14:09modify2651.001.43741.43671.4299
18322001.02.20 14:09modify2651.001.43741.43651.4299
18332001.02.20 14:09modify2651.001.43741.43601.4299
18342001.02.20 14:09modify2651.001.43741.43571.4299
18352001.02.20 14:09modify2651.001.43741.43521.4299
18362001.02.20 14:11modify2651.001.43741.43491.4299
18372001.02.20 14:12modify2651.001.43741.43441.4299
18382001.02.20 14:13modify2651.001.43741.43421.4299
18392001.02.20 14:16modify2651.001.43741.43411.4299
18402001.02.20 14:16modify2651.001.43741.43371.4299
18412001.02.20 14:16modify2651.001.43741.43331.4299
18422001.02.20 14:18s/l2651.001.43331.43331.4299410.005136.70
18432001.02.20 14:18sell2661.001.43301.43681.4255
18442001.02.20 14:39s/l2661.001.43681.43681.4255-380.004756.70
18452001.02.20 14:39sell2671.001.43671.44051.4292
18462001.02.20 15:22modify2671.001.43671.43661.4292
18472001.02.20 15:23modify2671.001.43671.43651.4292
18482001.02.20 15:23modify2671.001.43671.43641.4292
18492001.02.20 15:24modify2671.001.43671.43611.4292
18502001.02.20 15:25modify2671.001.43671.43591.4292
18512001.02.20 15:25modify2671.001.43671.43551.4292
18522001.02.20 15:26modify2671.001.43671.43541.4292
18532001.02.20 15:26modify2671.001.43671.43531.4292
18542001.02.20 15:34s/l2671.001.43531.43531.4292140.004896.70
18552001.02.20 15:34sell2681.001.43501.43881.4275
18562001.02.20 16:00s/l2681.001.43881.43881.4275-380.004516.70
18572001.02.20 16:00sell2691.001.43891.44271.4314
18582001.02.20 17:20s/l2691.001.44271.44271.4314-380.004136.70
18592001.02.20 17:20sell2701.001.44251.44631.4350
18602001.02.20 17:48s/l2701.001.44631.44631.4350-380.003756.70
18612001.02.20 17:48sell2711.001.44621.45001.4387
18622001.02.20 18:01modify2711.001.44621.44621.4387
18632001.02.20 18:01modify2711.001.44621.44611.4387
18642001.02.20 18:07modify2711.001.44621.44601.4387
18652001.02.20 18:34modify2711.001.44621.44571.4387
18662001.02.20 18:49modify2711.001.44621.44561.4387
18672001.02.20 18:49modify2711.001.44621.44551.4387
18682001.02.20 19:01modify2711.001.44621.44541.4387
18692001.02.20 19:02modify2711.001.44621.44511.4387
18702001.02.20 19:03modify2711.001.44621.44491.4387
18712001.02.20 19:04modify2711.001.44621.44481.4387
18722001.02.20 19:05modify2711.001.44621.44451.4387
18732001.02.20 19:05modify2711.001.44621.44411.4387
18742001.02.20 19:05modify2711.001.44621.44401.4387
18752001.02.20 19:19s/l2711.001.44401.44401.4387220.003976.70
18762001.02.20 19:19sell2721.001.44371.44751.4362
18772001.02.20 22:22s/l2721.001.44751.44751.4362-380.003596.70
18782001.02.20 22:22sell2731.001.44731.45111.4398
18792001.02.21 02:07modify2731.001.44731.44731.4398
18802001.02.21 02:09modify2731.001.44731.44711.4398
18812001.02.21 02:11modify2731.001.44731.44691.4398
18822001.02.21 02:11modify2731.001.44731.44661.4398
18832001.02.21 02:25modify2731.001.44731.44651.4398
18842001.02.21 02:26modify2731.001.44731.44631.4398
18852001.02.21 02:34modify2731.001.44731.44621.4398
18862001.02.21 02:34modify2731.001.44731.44611.4398
18872001.02.21 04:29s/l2731.001.44611.44611.4398106.103702.80
18882001.02.21 04:29sell2741.001.44581.44961.4383
18892001.02.21 09:40modify2741.001.44581.44581.4383
18902001.02.21 09:40modify2741.001.44581.44561.4383
18912001.02.21 09:41modify2741.001.44581.44551.4383
18922001.02.21 09:42modify2741.001.44581.44521.4383
18932001.02.21 09:47modify2741.001.44581.44501.4383
18942001.02.21 09:47modify2741.001.44581.44451.4383
18952001.02.21 09:48modify2741.001.44581.44441.4383
18962001.02.21 09:51modify2741.001.44581.44431.4383
18972001.02.21 09:52modify2741.001.44581.44421.4383
18982001.02.21 10:01s/l2741.001.44421.44421.4383160.003862.80
18992001.02.21 10:01sell2751.001.44391.44771.4364
19002001.02.21 11:02s/l2751.001.44771.44771.4364-380.003482.80
19012001.02.21 11:02sell2761.001.44741.45121.4399
19022001.02.21 11:11modify2761.001.44741.44741.4399
19032001.02.21 11:12modify2761.001.44741.44711.4399
19042001.02.21 11:14modify2761.001.44741.44701.4399
19052001.02.21 11:31modify2761.001.44741.44681.4399
19062001.02.21 11:31modify2761.001.44741.44641.4399
19072001.02.21 11:35modify2761.001.44741.44621.4399
19082001.02.21 11:38modify2761.001.44741.44611.4399
19092001.02.21 11:39modify2761.001.44741.44601.4399
19102001.02.21 11:39modify2761.001.44741.44551.4399
19112001.02.21 11:40modify2761.001.44741.44521.4399
19122001.02.21 11:40modify2761.001.44741.44471.4399
19132001.02.21 11:41modify2761.001.44741.44431.4399
19142001.02.21 11:42modify2761.001.44741.44421.4399
19152001.02.21 11:47s/l2761.001.44421.44421.4399320.003802.80
19162001.02.21 11:47sell2771.001.44391.44771.4364
19172001.02.21 14:59modify2771.001.44391.44371.4364
19182001.02.21 15:00modify2771.001.44391.44351.4364
19192001.02.21 15:00modify2771.001.44391.44331.4364
19202001.02.21 15:07s/l2771.001.44331.44331.436460.003862.80
19212001.02.21 15:07sell2781.001.44331.44711.4358
19222001.02.21 18:30modify2781.001.44331.44331.4358
19232001.02.21 18:31modify2781.001.44331.44321.4358
19242001.02.21 18:31modify2781.001.44331.44301.4358
19252001.02.21 18:32modify2781.001.44331.44291.4358
19262001.02.21 18:36modify2781.001.44331.44211.4358
19272001.02.21 18:40modify2781.001.44331.44191.4358
19282001.02.21 18:41modify2781.001.44331.44181.4358
19292001.02.21 18:49modify2781.001.44331.44161.4358
19302001.02.21 18:49modify2781.001.44331.44151.4358
19312001.02.21 18:51modify2781.001.44331.44131.4358
19322001.02.21 18:51modify2781.001.44331.44121.4358
19332001.02.21 18:51modify2781.001.44331.44091.4358
19342001.02.21 18:52modify2781.001.44331.44071.4358
19352001.02.21 18:53modify2781.001.44331.44051.4358
19362001.02.21 18:54modify2781.001.44331.44021.4358
19372001.02.21 18:55modify2781.001.44331.44011.4358
19382001.02.21 18:55modify2781.001.44331.43971.4358
19392001.02.21 18:59s/l2781.001.43971.43971.4358360.004222.80
19402001.02.21 18:59sell2791.001.43951.44331.4320
19412001.02.21 20:13s/l2791.001.44331.44331.4320-380.003842.80
19422001.02.21 20:13sell2801.001.44301.44681.4355
19432001.02.22 02:47modify2801.001.44301.44301.4355
19442001.02.22 03:04s/l2801.001.44301.44301.4355-41.703801.10
19452001.02.22 03:04sell2811.001.44271.44651.4352
19462001.02.22 11:32modify2811.001.44271.44261.4352
19472001.02.22 11:33modify2811.001.44271.44221.4352
19482001.02.22 11:37s/l2811.001.44221.44221.435250.003851.10
19492001.02.22 11:37sell2821.001.44191.44571.4344
19502001.02.22 11:44modify2821.001.44191.44191.4344
19512001.02.22 11:44modify2821.001.44191.44151.4344
19522001.02.22 11:45modify2821.001.44191.44141.4344
19532001.02.22 11:48s/l2821.001.44141.44141.434450.003901.10
19542001.02.22 11:48sell2831.001.44111.44491.4336
19552001.02.22 13:59s/l2831.001.44491.44491.4336-380.003521.10
19562001.02.22 13:59sell2841.001.44461.44841.4371
19572001.02.22 15:46modify2841.001.44461.44461.4371
19582001.02.22 15:58s/l2841.001.44461.44461.43710.003521.10
19592001.02.22 15:58sell2851.001.44441.44821.4369
19602001.02.22 17:12s/l2851.001.44821.44821.4369-380.003141.10
19612001.02.22 17:12sell2861.001.44791.45171.4404
19622001.02.22 17:26s/l2861.001.45171.45171.4404-380.002761.10
19632001.02.27 15:53buy2871.001.44051.43651.4485
19642001.02.27 16:51modify2871.001.44051.44051.4485
19652001.02.27 16:51modify2871.001.44051.44081.4485
19662001.02.27 16:52modify2871.001.44051.44091.4485
19672001.02.27 16:54modify2871.001.44051.44101.4485
19682001.02.27 16:56modify2871.001.44051.44121.4485
19692001.02.27 16:57modify2871.001.44051.44131.4485
19702001.02.27 16:58modify2871.001.44051.44141.4485
19712001.02.27 16:58modify2871.001.44051.44151.4485
19722001.02.27 17:07modify2871.001.44051.44191.4485
19732001.02.27 17:07modify2871.001.44051.44231.4485
19742001.02.27 17:08modify2871.001.44051.44251.4485
19752001.02.27 17:10modify2871.001.44051.44281.4485
19762001.02.27 17:10modify2871.001.44051.44291.4485
19772001.02.27 17:11modify2871.001.44051.44301.4485
19782001.02.27 17:11modify2871.001.44051.44311.4485
19792001.02.27 17:11modify2871.001.44051.44321.4485
19802001.02.27 17:17s/l2871.001.44321.44321.4485270.003031.10
19812001.02.27 17:17buy2881.001.44351.43951.4515
19822001.02.27 19:24s/l2881.001.43951.43951.4515-400.002631.10
19832001.02.27 19:24buy2891.001.43941.43541.4474
19842001.02.27 19:48modify2891.001.43941.43951.4474
19852001.02.27 19:50modify2891.001.43941.43961.4474
19862001.02.27 19:51modify2891.001.43941.43971.4474
19872001.02.27 19:51modify2891.001.43941.43991.4474
19882001.02.27 19:51modify2891.001.43941.44001.4474
19892001.02.27 19:52modify2891.001.43941.44011.4474
19902001.02.27 19:52modify2891.001.43941.44041.4474
19912001.02.27 19:52modify2891.001.43941.44051.4474
19922001.02.27 20:10modify2891.001.43941.44071.4474
19932001.02.27 20:11modify2891.001.43941.44081.4474
19942001.02.27 20:11modify2891.001.43941.44091.4474
19952001.02.27 20:28modify2891.001.43941.44101.4474
19962001.02.27 20:46modify2891.001.43941.44111.4474
19972001.02.27 20:46modify2891.001.43941.44121.4474
19982001.02.27 20:46modify2891.001.43941.44131.4474
19992001.02.27 20:55modify2891.001.43941.44141.4474
20002001.02.27 20:55modify2891.001.43941.44151.4474
20012001.02.27 20:56modify2891.001.43941.44161.4474
20022001.02.27 20:58modify2891.001.43941.44181.4474
20032001.02.27 20:59modify2891.001.43941.44191.4474
20042001.02.27 21:04modify2891.001.43941.44201.4474
20052001.02.27 21:14modify2891.001.43941.44211.4474
20062001.02.27 21:19modify2891.001.43941.44231.4474
20072001.02.27 21:23modify2891.001.43941.44241.4474
20082001.02.27 21:23modify2891.001.43941.44251.4474
20092001.02.28 02:31s/l2891.001.44251.44251.4474316.502947.60
20102001.02.28 02:31sell2901.001.44241.44621.4349
20112001.02.28 06:32modify2901.001.44241.44211.4349
20122001.02.28 06:48modify2901.001.44241.44191.4349
20132001.02.28 06:58modify2901.001.44241.44181.4349
20142001.02.28 07:29s/l2901.001.44181.44181.434960.003007.60
20152001.02.28 07:29sell2911.001.44151.44531.4340
20162001.02.28 09:35s/l2911.001.44531.44531.4340-380.002627.60
20172001.02.28 09:35sell2921.001.44501.44881.4375
20182001.02.28 09:47modify2921.001.44501.44491.4375
20192001.02.28 09:48modify2921.001.44501.44481.4375
20202001.02.28 09:49modify2921.001.44501.44451.4375
20212001.02.28 09:49modify2921.001.44501.44441.4375
20222001.02.28 09:55s/l2921.001.44441.44441.437560.002687.60
20232001.02.28 09:55sell2931.001.44421.44801.4367
20242001.02.28 13:40s/l2931.001.44801.44801.4367-380.002307.60
20252001.02.28 13:40sell2941.001.44781.45161.4403
20262001.02.28 15:44modify2941.001.44781.44761.4403
20272001.02.28 15:45modify2941.001.44781.44751.4403
20282001.02.28 15:45modify2941.001.44781.44701.4403
20292001.02.28 15:46modify2941.001.44781.44671.4403
20302001.02.28 15:46modify2941.001.44781.44661.4403
20312001.02.28 15:53modify2941.001.44781.44631.4403
20322001.02.28 15:56modify2941.001.44781.44611.4403
20332001.02.28 16:02modify2941.001.44781.44561.4403
20342001.02.28 16:06modify2941.001.44781.44531.4403
20352001.02.28 16:07modify2941.001.44781.44521.4403
20362001.02.28 16:08modify2941.001.44781.44511.4403
20372001.02.28 16:16s/l2941.001.44511.44511.4403270.002577.60
20382001.02.28 16:16sell2951.001.44481.44861.4373
20392001.02.28 16:36modify2951.001.44481.44481.4373
20402001.02.28 16:36modify2951.001.44481.44461.4373
20412001.02.28 16:36modify2951.001.44481.44431.4373
20422001.02.28 16:38modify2951.001.44481.44401.4373
20432001.02.28 16:43modify2951.001.44481.44391.4373
20442001.02.28 16:43modify2951.001.44481.44341.4373
20452001.02.28 16:47modify2951.001.44481.44321.4373
20462001.02.28 16:48modify2951.001.44481.44311.4373
20472001.02.28 17:00modify2951.001.44481.44291.4373
20482001.02.28 17:01modify2951.001.44481.44271.4373
20492001.02.28 17:01modify2951.001.44481.44251.4373
20502001.02.28 17:01modify2951.001.44481.44221.4373
20512001.02.28 17:02modify2951.001.44481.44211.4373
20522001.02.28 17:03modify2951.001.44481.44191.4373
20532001.02.28 17:03modify2951.001.44481.44181.4373
20542001.02.28 17:10s/l2951.001.44181.44181.4373300.002877.60
20552001.02.28 17:10sell2961.001.44151.44531.4340
20562001.02.28 19:09s/l2961.001.44531.44531.4340-380.002497.60
20572001.02.28 19:09sell2971.001.44511.44891.4376
20582001.03.01 09:43s/l2971.001.44891.44891.4376-421.702075.90
20592001.03.01 09:43sell2981.001.44861.45241.4411
20602001.03.01 15:29s/l2981.001.45241.45241.4411-380.001695.90
20612001.03.01 15:29sell2991.001.45231.45611.4448
20622001.03.01 18:57s/l2991.001.45611.45611.4448-380.001315.90