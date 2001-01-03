Strategy Tester Report
Ichimoku5
NorthFinance-Demo (Build 211)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2001.01.01 00:00 - 2007.12.28 00:00 (2001.01.01 - 2007.12.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|lStopLoss=37; sStopLoss=35; lTakeProfit=80; sTakeProfit=75; lTrailingStop=20; sTrailingStop=20; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Ichimoku"; Slippage=4; UseSound=true;
NameFileSound="alert.wav"; Lots=1;
|Bars in test
|2710
|Ticks modelled
|14730793
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-8684.10
|Gross profit
|30166.50
|Gross loss
|-38850.60
|Profit factor
|0.78
|Expected payoff
|-29.04
|Absolute drawdown
|8684.10
|Maximal drawdown
|10087.10 (88.46%)
|Relative drawdown
|88.46% (10087.10)
|Total trades
|299
|Short positions (won %)
|221 (63.80%)
|Long positions (won %)
|78 (64.10%)
|Profit trades (% of total)
|191 (63.88%)
|Loss trades (% of total)
|108 (36.12%)
|Largest
|profit trade
|750.00
|loss trade
|-421.70
|Average
|profit trade
|157.94
|loss trade
|-359.73
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (2356.10)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-1600.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2356.10 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-1600.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2001.01.01 01:38
|buy
|1
|1.00
|1.4934
|1.4894
|1.5014
|2
|2001.01.02 00:19
|modify
|1
|1.00
|1.4934
|1.4938
|1.5014
|3
|2001.01.02 00:26
|modify
|1
|1.00
|1.4934
|1.4941
|1.5014
|4
|2001.01.02 00:52
|modify
|1
|1.00
|1.4934
|1.4943
|1.5014
|5
|2001.01.02 01:20
|modify
|1
|1.00
|1.4934
|1.4945
|1.5014
|6
|2001.01.02 01:23
|modify
|1
|1.00
|1.4934
|1.4946
|1.5014
|7
|2001.01.02 01:23
|modify
|1
|1.00
|1.4934
|1.4947
|1.5014
|8
|2001.01.02 01:35
|modify
|1
|1.00
|1.4934
|1.4949
|1.5014
|9
|2001.01.02 03:00
|s/l
|1
|1.00
|1.4949
|1.4949
|1.5014
|156.50
|10156.50
|10
|2001.01.02 08:00
|buy
|2
|1.00
|1.4952
|1.4912
|1.5032
|11
|2001.01.02 12:09
|s/l
|2
|1.00
|1.4912
|1.4912
|1.5032
|-400.00
|9756.50
|12
|2001.01.02 12:09
|buy
|3
|1.00
|1.4910
|1.4870
|1.4990
|13
|2001.01.02 15:26
|modify
|3
|1.00
|1.4910
|1.4910
|1.4990
|14
|2001.01.02 15:34
|modify
|3
|1.00
|1.4910
|1.4912
|1.4990
|15
|2001.01.02 15:34
|modify
|3
|1.00
|1.4910
|1.4913
|1.4990
|16
|2001.01.02 15:34
|modify
|3
|1.00
|1.4910
|1.4915
|1.4990
|17
|2001.01.02 15:38
|modify
|3
|1.00
|1.4910
|1.4917
|1.4990
|18
|2001.01.02 15:42
|s/l
|3
|1.00
|1.4917
|1.4917
|1.4990
|70.00
|9826.50
|19
|2001.01.02 15:42
|buy
|4
|1.00
|1.4920
|1.4880
|1.5000
|20
|2001.01.02 17:08
|modify
|4
|1.00
|1.4920
|1.4920
|1.5000
|21
|2001.01.02 17:08
|modify
|4
|1.00
|1.4920
|1.4921
|1.5000
|22
|2001.01.02 17:28
|s/l
|4
|1.00
|1.4921
|1.4921
|1.5000
|10.00
|9836.50
|23
|2001.01.02 17:28
|buy
|5
|1.00
|1.4924
|1.4884
|1.5004
|24
|2001.01.02 17:44
|modify
|5
|1.00
|1.4924
|1.4924
|1.5004
|25
|2001.01.02 17:44
|modify
|5
|1.00
|1.4924
|1.4927
|1.5004
|26
|2001.01.02 17:45
|modify
|5
|1.00
|1.4924
|1.4930
|1.5004
|27
|2001.01.02 17:46
|modify
|5
|1.00
|1.4924
|1.4934
|1.5004
|28
|2001.01.02 17:46
|modify
|5
|1.00
|1.4924
|1.4935
|1.5004
|29
|2001.01.02 17:46
|modify
|5
|1.00
|1.4924
|1.4937
|1.5004
|30
|2001.01.02 17:47
|modify
|5
|1.00
|1.4924
|1.4942
|1.5004
|31
|2001.01.02 18:02
|modify
|5
|1.00
|1.4924
|1.4945
|1.5004
|32
|2001.01.02 18:02
|modify
|5
|1.00
|1.4924
|1.4947
|1.5004
|33
|2001.01.02 18:02
|modify
|5
|1.00
|1.4924
|1.4950
|1.5004
|34
|2001.01.02 18:05
|modify
|5
|1.00
|1.4924
|1.4952
|1.5004
|35
|2001.01.02 18:14
|s/l
|5
|1.00
|1.4952
|1.4952
|1.5004
|280.00
|10116.50
|36
|2001.01.02 18:14
|buy
|6
|1.00
|1.4955
|1.4915
|1.5035
|37
|2001.01.02 18:45
|modify
|6
|1.00
|1.4955
|1.4957
|1.5035
|38
|2001.01.02 18:45
|modify
|6
|1.00
|1.4955
|1.4958
|1.5035
|39
|2001.01.02 18:46
|modify
|6
|1.00
|1.4955
|1.4959
|1.5035
|40
|2001.01.02 18:46
|modify
|6
|1.00
|1.4955
|1.4960
|1.5035
|41
|2001.01.02 18:58
|modify
|6
|1.00
|1.4955
|1.4961
|1.5035
|42
|2001.01.02 18:59
|modify
|6
|1.00
|1.4955
|1.4962
|1.5035
|43
|2001.01.02 18:59
|modify
|6
|1.00
|1.4955
|1.4964
|1.5035
|44
|2001.01.02 19:02
|modify
|6
|1.00
|1.4955
|1.4966
|1.5035
|45
|2001.01.02 19:02
|modify
|6
|1.00
|1.4955
|1.4969
|1.5035
|46
|2001.01.02 19:03
|modify
|6
|1.00
|1.4955
|1.4970
|1.5035
|47
|2001.01.02 19:05
|modify
|6
|1.00
|1.4955
|1.4976
|1.5035
|48
|2001.01.02 19:05
|modify
|6
|1.00
|1.4955
|1.4977
|1.5035
|49
|2001.01.02 19:09
|modify
|6
|1.00
|1.4955
|1.4982
|1.5035
|50
|2001.01.02 19:09
|modify
|6
|1.00
|1.4955
|1.4983
|1.5035
|51
|2001.01.02 19:10
|modify
|6
|1.00
|1.4955
|1.4984
|1.5035
|52
|2001.01.02 19:10
|modify
|6
|1.00
|1.4955
|1.4989
|1.5035
|53
|2001.01.02 19:10
|modify
|6
|1.00
|1.4955
|1.4990
|1.5035
|54
|2001.01.02 19:13
|s/l
|6
|1.00
|1.4990
|1.4990
|1.5035
|350.00
|10466.50
|55
|2001.01.02 19:13
|buy
|7
|1.00
|1.4990
|1.4950
|1.5070
|56
|2001.01.02 20:29
|modify
|7
|1.00
|1.4990
|1.4991
|1.5070
|57
|2001.01.02 21:08
|s/l
|7
|1.00
|1.4991
|1.4991
|1.5070
|10.00
|10476.50
|58
|2001.01.02 21:08
|buy
|8
|1.00
|1.4994
|1.4954
|1.5074
|59
|2001.01.02 23:34
|modify
|8
|1.00
|1.4994
|1.4996
|1.5074
|60
|2001.01.02 23:34
|modify
|8
|1.00
|1.4994
|1.4998
|1.5074
|61
|2001.01.02 23:34
|modify
|8
|1.00
|1.4994
|1.5001
|1.5074
|62
|2001.01.02 23:35
|modify
|8
|1.00
|1.4994
|1.5004
|1.5074
|63
|2001.01.02 23:35
|modify
|8
|1.00
|1.4994
|1.5006
|1.5074
|64
|2001.01.02 23:36
|modify
|8
|1.00
|1.4994
|1.5007
|1.5074
|65
|2001.01.02 23:36
|modify
|8
|1.00
|1.4994
|1.5009
|1.5074
|66
|2001.01.02 23:41
|modify
|8
|1.00
|1.4994
|1.5013
|1.5074
|67
|2001.01.02 23:47
|modify
|8
|1.00
|1.4994
|1.5015
|1.5074
|68
|2001.01.02 23:48
|modify
|8
|1.00
|1.4994
|1.5017
|1.5074
|69
|2001.01.02 23:48
|modify
|8
|1.00
|1.4994
|1.5018
|1.5074
|70
|2001.01.02 23:48
|modify
|8
|1.00
|1.4994
|1.5019
|1.5074
|71
|2001.01.03 00:08
|s/l
|8
|1.00
|1.5019
|1.5019
|1.5074
|256.50
|10733.00
|72
|2001.01.03 00:08
|buy
|9
|1.00
|1.5022
|1.4982
|1.5102
|73
|2001.01.03 09:44
|s/l
|9
|1.00
|1.4982
|1.4982
|1.5102
|-400.00
|10333.00
|74
|2001.01.03 09:44
|buy
|10
|1.00
|1.4983
|1.4943
|1.5063
|75
|2001.01.03 09:56
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.4983
|1.5063
|76
|2001.01.03 09:58
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.4984
|1.5063
|77
|2001.01.03 09:58
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.4986
|1.5063
|78
|2001.01.03 09:59
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.4988
|1.5063
|79
|2001.01.03 09:59
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.4989
|1.5063
|80
|2001.01.03 09:59
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.4990
|1.5063
|81
|2001.01.03 10:02
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.4994
|1.5063
|82
|2001.01.03 10:02
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.4995
|1.5063
|83
|2001.01.03 10:05
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.4997
|1.5063
|84
|2001.01.03 10:05
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.5000
|1.5063
|85
|2001.01.03 10:06
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.5004
|1.5063
|86
|2001.01.03 10:07
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.5005
|1.5063
|87
|2001.01.03 10:07
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.5009
|1.5063
|88
|2001.01.03 10:07
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.5014
|1.5063
|89
|2001.01.03 10:08
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.5016
|1.5063
|90
|2001.01.03 10:08
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.5019
|1.5063
|91
|2001.01.03 10:09
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.5020
|1.5063
|92
|2001.01.03 10:10
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.5021
|1.5063
|93
|2001.01.03 10:10
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.5022
|1.5063
|94
|2001.01.03 10:15
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.5023
|1.5063
|95
|2001.01.03 10:15
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.5027
|1.5063
|96
|2001.01.03 10:15
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.5030
|1.5063
|97
|2001.01.03 10:15
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.5034
|1.5063
|98
|2001.01.03 10:15
|modify
|10
|1.00
|1.4983
|1.5037
|1.5063
|99
|2001.01.03 10:17
|s/l
|10
|1.00
|1.5037
|1.5037
|1.5063
|540.00
|10873.00
|100
|2001.01.03 10:17
|buy
|11
|1.00
|1.5040
|1.5000
|1.5120
|101
|2001.01.03 11:24
|modify
|11
|1.00
|1.5040
|1.5040
|1.5120
|102
|2001.01.03 11:24
|modify
|11
|1.00
|1.5040
|1.5044
|1.5120
|103
|2001.01.03 11:31
|s/l
|11
|1.00
|1.5044
|1.5044
|1.5120
|40.00
|10913.00
|104
|2001.01.03 11:31
|buy
|12
|1.00
|1.5047
|1.5007
|1.5127
|105
|2001.01.03 13:01
|modify
|12
|1.00
|1.5047
|1.5048
|1.5127
|106
|2001.01.03 13:02
|modify
|12
|1.00
|1.5047
|1.5049
|1.5127
|107
|2001.01.03 13:02
|modify
|12
|1.00
|1.5047
|1.5053
|1.5127
|108
|2001.01.03 13:02
|modify
|12
|1.00
|1.5047
|1.5057
|1.5127
|109
|2001.01.03 13:04
|modify
|12
|1.00
|1.5047
|1.5058
|1.5127
|110
|2001.01.03 13:07
|s/l
|12
|1.00
|1.5058
|1.5058
|1.5127
|110.00
|11023.00
|111
|2001.01.03 13:07
|buy
|13
|1.00
|1.5060
|1.5020
|1.5140
|112
|2001.01.03 14:05
|modify
|13
|1.00
|1.5060
|1.5062
|1.5140
|113
|2001.01.03 14:09
|modify
|13
|1.00
|1.5060
|1.5065
|1.5140
|114
|2001.01.03 14:11
|modify
|13
|1.00
|1.5060
|1.5066
|1.5140
|115
|2001.01.03 14:14
|modify
|13
|1.00
|1.5060
|1.5068
|1.5140
|116
|2001.01.03 14:14
|modify
|13
|1.00
|1.5060
|1.5070
|1.5140
|117
|2001.01.03 14:14
|modify
|13
|1.00
|1.5060
|1.5073
|1.5140
|118
|2001.01.03 14:17
|modify
|13
|1.00
|1.5060
|1.5077
|1.5140
|119
|2001.01.03 14:17
|modify
|13
|1.00
|1.5060
|1.5078
|1.5140
|120
|2001.01.03 14:35
|s/l
|13
|1.00
|1.5078
|1.5078
|1.5140
|180.00
|11203.00
|121
|2001.01.03 14:35
|buy
|14
|1.00
|1.5081
|1.5041
|1.5161
|122
|2001.01.03 16:09
|s/l
|14
|1.00
|1.5041
|1.5041
|1.5161
|-400.00
|10803.00
|123
|2001.01.03 16:09
|buy
|15
|1.00
|1.5043
|1.5003
|1.5123
|124
|2001.01.03 16:25
|modify
|15
|1.00
|1.5043
|1.5045
|1.5123
|125
|2001.01.03 16:25
|modify
|15
|1.00
|1.5043
|1.5046
|1.5123
|126
|2001.01.03 16:25
|modify
|15
|1.00
|1.5043
|1.5047
|1.5123
|127
|2001.01.03 16:29
|modify
|15
|1.00
|1.5043
|1.5048
|1.5123
|128
|2001.01.03 16:30
|modify
|15
|1.00
|1.5043
|1.5049
|1.5123
|129
|2001.01.03 16:30
|modify
|15
|1.00
|1.5043
|1.5051
|1.5123
|130
|2001.01.03 16:30
|modify
|15
|1.00
|1.5043
|1.5053
|1.5123
|131
|2001.01.03 16:31
|modify
|15
|1.00
|1.5043
|1.5054
|1.5123
|132
|2001.01.03 16:31
|modify
|15
|1.00
|1.5043
|1.5055
|1.5123
|133
|2001.01.03 16:35
|modify
|15
|1.00
|1.5043
|1.5056
|1.5123
|134
|2001.01.03 16:36
|modify
|15
|1.00
|1.5043
|1.5060
|1.5123
|135
|2001.01.03 16:36
|modify
|15
|1.00
|1.5043
|1.5061
|1.5123
|136
|2001.01.03 16:43
|s/l
|15
|1.00
|1.5061
|1.5061
|1.5123
|180.00
|10983.00
|137
|2001.01.03 16:43
|buy
|16
|1.00
|1.5064
|1.5024
|1.5144
|138
|2001.01.03 18:32
|s/l
|16
|1.00
|1.5024
|1.5024
|1.5144
|-400.00
|10583.00
|139
|2001.01.03 18:32
|buy
|17
|1.00
|1.5026
|1.4986
|1.5106
|140
|2001.01.03 18:50
|modify
|17
|1.00
|1.5026
|1.5026
|1.5106
|141
|2001.01.03 18:56
|modify
|17
|1.00
|1.5026
|1.5027
|1.5106
|142
|2001.01.03 19:00
|modify
|17
|1.00
|1.5026
|1.5029
|1.5106
|143
|2001.01.03 19:02
|modify
|17
|1.00
|1.5026
|1.5031
|1.5106
|144
|2001.01.03 19:02
|modify
|17
|1.00
|1.5026
|1.5034
|1.5106
|145
|2001.01.03 19:02
|modify
|17
|1.00
|1.5026
|1.5035
|1.5106
|146
|2001.01.03 19:08
|s/l
|17
|1.00
|1.5035
|1.5035
|1.5106
|90.00
|10673.00
|147
|2001.01.03 19:08
|buy
|18
|1.00
|1.5036
|1.4996
|1.5116
|148
|2001.01.03 19:21
|modify
|18
|1.00
|1.5036
|1.5041
|1.5116
|149
|2001.01.03 19:21
|modify
|18
|1.00
|1.5036
|1.5042
|1.5116
|150
|2001.01.03 19:53
|s/l
|18
|1.00
|1.5042
|1.5042
|1.5116
|60.00
|10733.00
|151
|2001.01.03 19:53
|buy
|19
|1.00
|1.5045
|1.5005
|1.5125
|152
|2001.01.03 20:22
|s/l
|19
|1.00
|1.5005
|1.5005
|1.5125
|-400.00
|10333.00
|153
|2001.01.03 20:22
|buy
|20
|1.00
|1.5004
|1.4964
|1.5084
|154
|2001.01.03 20:42
|s/l
|20
|1.00
|1.4964
|1.4964
|1.5084
|-400.00
|9933.00
|155
|2001.01.03 20:42
|buy
|21
|1.00
|1.4967
|1.4927
|1.5047
|156
|2001.01.03 21:48
|s/l
|21
|1.00
|1.4927
|1.4927
|1.5047
|-400.00
|9533.00
|157
|2001.01.03 21:48
|buy
|22
|1.00
|1.4923
|1.4883
|1.5003
|158
|2001.01.03 23:32
|s/l
|22
|1.00
|1.4883
|1.4883
|1.5003
|-400.00
|9133.00
|159
|2001.01.03 23:32
|buy
|23
|1.00
|1.4886
|1.4846
|1.4966
|160
|2001.01.04 00:16
|modify
|23
|1.00
|1.4886
|1.4887
|1.4966
|161
|2001.01.04 00:17
|modify
|23
|1.00
|1.4886
|1.4889
|1.4966
|162
|2001.01.04 00:17
|modify
|23
|1.00
|1.4886
|1.4890
|1.4966
|163
|2001.01.04 00:17
|modify
|23
|1.00
|1.4886
|1.4892
|1.4966
|164
|2001.01.04 00:42
|s/l
|23
|1.00
|1.4892
|1.4892
|1.4966
|79.50
|9212.50
|165
|2001.01.04 00:42
|buy
|24
|1.00
|1.4895
|1.4855
|1.4975
|166
|2001.01.04 02:15
|modify
|24
|1.00
|1.4895
|1.4895
|1.4975
|167
|2001.01.04 02:15
|modify
|24
|1.00
|1.4895
|1.4897
|1.4975
|168
|2001.01.04 02:30
|s/l
|24
|1.00
|1.4897
|1.4897
|1.4975
|20.00
|9232.50
|169
|2001.01.04 02:30
|buy
|25
|1.00
|1.4899
|1.4859
|1.4979
|170
|2001.01.04 09:10
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4899
|1.4979
|171
|2001.01.04 09:10
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4900
|1.4979
|172
|2001.01.04 09:24
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4904
|1.4979
|173
|2001.01.04 09:24
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4907
|1.4979
|174
|2001.01.04 09:25
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4909
|1.4979
|175
|2001.01.04 09:26
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4912
|1.4979
|176
|2001.01.04 09:26
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4913
|1.4979
|177
|2001.01.04 09:26
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4917
|1.4979
|178
|2001.01.04 09:27
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4920
|1.4979
|179
|2001.01.04 09:27
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4923
|1.4979
|180
|2001.01.04 09:29
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4925
|1.4979
|181
|2001.01.04 09:29
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4927
|1.4979
|182
|2001.01.04 09:30
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4929
|1.4979
|183
|2001.01.04 09:30
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4930
|1.4979
|184
|2001.01.04 09:35
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4931
|1.4979
|185
|2001.01.04 09:35
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4933
|1.4979
|186
|2001.01.04 09:35
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4938
|1.4979
|187
|2001.01.04 09:35
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4944
|1.4979
|188
|2001.01.04 09:35
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4949
|1.4979
|189
|2001.01.04 09:36
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4953
|1.4979
|190
|2001.01.04 09:39
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4954
|1.4979
|191
|2001.01.04 09:39
|modify
|25
|1.00
|1.4899
|1.4955
|1.4979
|192
|2001.01.04 09:45
|s/l
|25
|1.00
|1.4955
|1.4955
|1.4979
|560.00
|9792.50
|193
|2001.01.04 09:45
|buy
|26
|1.00
|1.4957
|1.4917
|1.5037
|194
|2001.01.04 09:57
|modify
|26
|1.00
|1.4957
|1.4958
|1.5037
|195
|2001.01.04 09:57
|modify
|26
|1.00
|1.4957
|1.4959
|1.5037
|196
|2001.01.04 09:57
|modify
|26
|1.00
|1.4957
|1.4960
|1.5037
|197
|2001.01.04 09:57
|modify
|26
|1.00
|1.4957
|1.4967
|1.5037
|198
|2001.01.04 09:57
|modify
|26
|1.00
|1.4957
|1.4970
|1.5037
|199
|2001.01.04 09:57
|modify
|26
|1.00
|1.4957
|1.4975
|1.5037
|200
|2001.01.04 09:57
|modify
|26
|1.00
|1.4957
|1.4977
|1.5037
|201
|2001.01.04 09:57
|modify
|26
|1.00
|1.4957
|1.4982
|1.5037
|202
|2001.01.04 09:59
|modify
|26
|1.00
|1.4957
|1.4984
|1.5037
|203
|2001.01.04 09:59
|modify
|26
|1.00
|1.4957
|1.4985
|1.5037
|204
|2001.01.04 09:59
|modify
|26
|1.00
|1.4957
|1.4988
|1.5037
|205
|2001.01.04 09:59
|modify
|26
|1.00
|1.4957
|1.4991
|1.5037
|206
|2001.01.04 10:00
|modify
|26
|1.00
|1.4957
|1.4992
|1.5037
|207
|2001.01.04 10:00
|modify
|26
|1.00
|1.4957
|1.4995
|1.5037
|208
|2001.01.04 10:00
|modify
|26
|1.00
|1.4957
|1.4999
|1.5037
|209
|2001.01.04 10:00
|modify
|26
|1.00
|1.4957
|1.5003
|1.5037
|210
|2001.01.04 10:01
|modify
|26
|1.00
|1.4957
|1.5007
|1.5037
|211
|2001.01.04 10:01
|modify
|26
|1.00
|1.4957
|1.5009
|1.5037
|212
|2001.01.04 10:01
|modify
|26
|1.00
|1.4957
|1.5012
|1.5037
|213
|2001.01.04 10:02
|s/l
|26
|1.00
|1.5012
|1.5012
|1.5037
|550.00
|10342.50
|214
|2001.01.04 10:02
|buy
|27
|1.00
|1.5013
|1.4973
|1.5093
|215
|2001.01.04 10:03
|modify
|27
|1.00
|1.5013
|1.5013
|1.5093
|216
|2001.01.04 10:03
|modify
|27
|1.00
|1.5013
|1.5017
|1.5093
|217
|2001.01.04 10:04
|modify
|27
|1.00
|1.5013
|1.5018
|1.5093
|218
|2001.01.04 10:04
|modify
|27
|1.00
|1.5013
|1.5022
|1.5093
|219
|2001.01.04 10:05
|s/l
|27
|1.00
|1.5022
|1.5022
|1.5093
|90.00
|10432.50
|220
|2001.01.04 10:05
|buy
|28
|1.00
|1.5023
|1.4983
|1.5103
|221
|2001.01.04 13:44
|s/l
|28
|1.00
|1.4983
|1.4983
|1.5103
|-400.00
|10032.50
|222
|2001.01.04 13:44
|buy
|29
|1.00
|1.4986
|1.4946
|1.5066
|223
|2001.01.04 14:06
|s/l
|29
|1.00
|1.4946
|1.4946
|1.5066
|-400.00
|9632.50
|224
|2001.01.04 14:06
|buy
|30
|1.00
|1.4945
|1.4905
|1.5025
|225
|2001.01.04 14:16
|modify
|30
|1.00
|1.4945
|1.4946
|1.5025
|226
|2001.01.04 14:16
|modify
|30
|1.00
|1.4945
|1.4949
|1.5025
|227
|2001.01.04 14:19
|s/l
|30
|1.00
|1.4949
|1.4949
|1.5025
|40.00
|9672.50
|228
|2001.01.04 14:19
|buy
|31
|1.00
|1.4951
|1.4911
|1.5031
|229
|2001.01.04 16:20
|modify
|31
|1.00
|1.4951
|1.4951
|1.5031
|230
|2001.01.04 16:20
|modify
|31
|1.00
|1.4951
|1.4955
|1.5031
|231
|2001.01.04 16:21
|modify
|31
|1.00
|1.4951
|1.4959
|1.5031
|232
|2001.01.04 16:21
|modify
|31
|1.00
|1.4951
|1.4962
|1.5031
|233
|2001.01.04 16:28
|modify
|31
|1.00
|1.4951
|1.4963
|1.5031
|234
|2001.01.04 16:29
|modify
|31
|1.00
|1.4951
|1.4964
|1.5031
|235
|2001.01.04 16:29
|modify
|31
|1.00
|1.4951
|1.4967
|1.5031
|236
|2001.01.04 16:39
|s/l
|31
|1.00
|1.4967
|1.4967
|1.5031
|160.00
|9832.50
|237
|2001.01.04 16:39
|buy
|32
|1.00
|1.4968
|1.4928
|1.5048
|238
|2001.01.04 17:34
|s/l
|32
|1.00
|1.4928
|1.4928
|1.5048
|-400.00
|9432.50
|239
|2001.01.04 17:34
|buy
|33
|1.00
|1.4930
|1.4890
|1.5010
|240
|2001.01.04 19:09
|modify
|33
|1.00
|1.4930
|1.4930
|1.5010
|241
|2001.01.04 19:09
|modify
|33
|1.00
|1.4930
|1.4932
|1.5010
|242
|2001.01.04 19:09
|modify
|33
|1.00
|1.4930
|1.4933
|1.5010
|243
|2001.01.04 19:24
|modify
|33
|1.00
|1.4930
|1.4935
|1.5010
|244
|2001.01.04 19:34
|modify
|33
|1.00
|1.4930
|1.4937
|1.5010
|245
|2001.01.04 19:38
|modify
|33
|1.00
|1.4930
|1.4938
|1.5010
|246
|2001.01.04 19:38
|modify
|33
|1.00
|1.4930
|1.4939
|1.5010
|247
|2001.01.04 19:38
|modify
|33
|1.00
|1.4930
|1.4942
|1.5010
|248
|2001.01.04 19:42
|modify
|33
|1.00
|1.4930
|1.4944
|1.5010
|249
|2001.01.04 19:42
|modify
|33
|1.00
|1.4930
|1.4947
|1.5010
|250
|2001.01.04 19:42
|modify
|33
|1.00
|1.4930
|1.4948
|1.5010
|251
|2001.01.04 19:45
|modify
|33
|1.00
|1.4930
|1.4949
|1.5010
|252
|2001.01.04 19:46
|modify
|33
|1.00
|1.4930
|1.4951
|1.5010
|253
|2001.01.04 19:47
|modify
|33
|1.00
|1.4930
|1.4955
|1.5010
|254
|2001.01.04 19:48
|modify
|33
|1.00
|1.4930
|1.4957
|1.5010
|255
|2001.01.04 19:53
|modify
|33
|1.00
|1.4930
|1.4959
|1.5010
|256
|2001.01.04 19:56
|modify
|33
|1.00
|1.4930
|1.4960
|1.5010
|257
|2001.01.04 20:02
|s/l
|33
|1.00
|1.4960
|1.4960
|1.5010
|300.00
|9732.50
|258
|2001.01.04 20:02
|buy
|34
|1.00
|1.4963
|1.4923
|1.5043
|259
|2001.01.04 20:56
|modify
|34
|1.00
|1.4963
|1.4964
|1.5043
|260
|2001.01.04 20:57
|modify
|34
|1.00
|1.4963
|1.4965
|1.5043
|261
|2001.01.04 20:57
|modify
|34
|1.00
|1.4963
|1.4966
|1.5043
|262
|2001.01.04 20:57
|modify
|34
|1.00
|1.4963
|1.4968
|1.5043
|263
|2001.01.04 20:59
|modify
|34
|1.00
|1.4963
|1.4971
|1.5043
|264
|2001.01.04 21:04
|modify
|34
|1.00
|1.4963
|1.4972
|1.5043
|265
|2001.01.04 21:04
|modify
|34
|1.00
|1.4963
|1.4977
|1.5043
|266
|2001.01.04 21:05
|modify
|34
|1.00
|1.4963
|1.4978
|1.5043
|267
|2001.01.04 21:06
|modify
|34
|1.00
|1.4963
|1.4981
|1.5043
|268
|2001.01.04 21:07
|modify
|34
|1.00
|1.4963
|1.4986
|1.5043
|269
|2001.01.04 21:07
|modify
|34
|1.00
|1.4963
|1.4987
|1.5043
|270
|2001.01.04 21:08
|modify
|34
|1.00
|1.4963
|1.4989
|1.5043
|271
|2001.01.04 21:22
|modify
|34
|1.00
|1.4963
|1.4990
|1.5043
|272
|2001.01.04 22:01
|modify
|34
|1.00
|1.4963
|1.4991
|1.5043
|273
|2001.01.04 22:54
|modify
|34
|1.00
|1.4963
|1.4993
|1.5043
|274
|2001.01.04 22:54
|modify
|34
|1.00
|1.4963
|1.4996
|1.5043
|275
|2001.01.04 22:54
|modify
|34
|1.00
|1.4963
|1.4998
|1.5043
|276
|2001.01.04 22:55
|modify
|34
|1.00
|1.4963
|1.5000
|1.5043
|277
|2001.01.04 22:58
|modify
|34
|1.00
|1.4963
|1.5002
|1.5043
|278
|2001.01.04 23:39
|modify
|34
|1.00
|1.4963
|1.5003
|1.5043
|279
|2001.01.05 00:02
|s/l
|34
|1.00
|1.5003
|1.5003
|1.5043
|406.50
|10139.00
|280
|2001.01.05 00:02
|sell
|35
|1.00
|1.5003
|1.5041
|1.4928
|281
|2001.01.05 06:36
|s/l
|35
|1.00
|1.5041
|1.5041
|1.4928
|-380.00
|9759.00
|282
|2001.01.05 06:36
|sell
|36
|1.00
|1.5038
|1.5076
|1.4963
|283
|2001.01.05 09:46
|s/l
|36
|1.00
|1.5076
|1.5076
|1.4963
|-380.00
|9379.00
|284
|2001.01.05 09:46
|sell
|37
|1.00
|1.5073
|1.5111
|1.4998
|285
|2001.01.05 10:00
|modify
|37
|1.00
|1.5073
|1.5073
|1.4998
|286
|2001.01.05 10:01
|modify
|37
|1.00
|1.5073
|1.5072
|1.4998
|287
|2001.01.05 10:01
|modify
|37
|1.00
|1.5073
|1.5070
|1.4998
|288
|2001.01.05 10:01
|modify
|37
|1.00
|1.5073
|1.5066
|1.4998
|289
|2001.01.05 10:02
|modify
|37
|1.00
|1.5073
|1.5063
|1.4998
|290
|2001.01.05 10:04
|modify
|37
|1.00
|1.5073
|1.5060
|1.4998
|291
|2001.01.05 10:05
|modify
|37
|1.00
|1.5073
|1.5058
|1.4998
|292
|2001.01.05 10:05
|modify
|37
|1.00
|1.5073
|1.5054
|1.4998
|293
|2001.01.05 10:06
|modify
|37
|1.00
|1.5073
|1.5049
|1.4998
|294
|2001.01.05 10:06
|modify
|37
|1.00
|1.5073
|1.5043
|1.4998
|295
|2001.01.05 10:07
|modify
|37
|1.00
|1.5073
|1.5041
|1.4998
|296
|2001.01.05 10:11
|s/l
|37
|1.00
|1.5041
|1.5041
|1.4998
|320.00
|9699.00
|297
|2001.01.05 10:11
|sell
|38
|1.00
|1.5041
|1.5079
|1.4966
|298
|2001.01.05 12:28
|modify
|38
|1.00
|1.5041
|1.5041
|1.4966
|299
|2001.01.05 12:31
|modify
|38
|1.00
|1.5041
|1.5040
|1.4966
|300
|2001.01.05 12:31
|modify
|38
|1.00
|1.5041
|1.5037
|1.4966
|301
|2001.01.05 12:32
|modify
|38
|1.00
|1.5041
|1.5033
|1.4966
|302
|2001.01.05 12:32
|modify
|38
|1.00
|1.5041
|1.5032
|1.4966
|303
|2001.01.05 12:48
|modify
|38
|1.00
|1.5041
|1.5031
|1.4966
|304
|2001.01.05 12:48
|modify
|38
|1.00
|1.5041
|1.5030
|1.4966
|305
|2001.01.05 12:50
|modify
|38
|1.00
|1.5041
|1.5023
|1.4966
|306
|2001.01.05 12:50
|modify
|38
|1.00
|1.5041
|1.5022
|1.4966
|307
|2001.01.05 12:51
|modify
|38
|1.00
|1.5041
|1.5021
|1.4966
|308
|2001.01.05 12:52
|modify
|38
|1.00
|1.5041
|1.5020
|1.4966
|309
|2001.01.05 12:52
|modify
|38
|1.00
|1.5041
|1.5016
|1.4966
|310
|2001.01.05 12:53
|modify
|38
|1.00
|1.5041
|1.5015
|1.4966
|311
|2001.01.05 12:54
|modify
|38
|1.00
|1.5041
|1.5014
|1.4966
|312
|2001.01.05 12:55
|modify
|38
|1.00
|1.5041
|1.5012
|1.4966
|313
|2001.01.05 12:55
|modify
|38
|1.00
|1.5041
|1.5011
|1.4966
|314
|2001.01.05 13:03
|s/l
|38
|1.00
|1.5011
|1.5011
|1.4966
|300.00
|9999.00
|315
|2001.01.05 13:03
|sell
|39
|1.00
|1.5009
|1.5047
|1.4934
|316
|2001.01.05 15:36
|modify
|39
|1.00
|1.5009
|1.5008
|1.4934
|317
|2001.01.05 15:36
|modify
|39
|1.00
|1.5009
|1.5006
|1.4934
|318
|2001.01.05 15:36
|modify
|39
|1.00
|1.5009
|1.5003
|1.4934
|319
|2001.01.05 15:36
|modify
|39
|1.00
|1.5009
|1.5000
|1.4934
|320
|2001.01.05 15:36
|modify
|39
|1.00
|1.5009
|1.4996
|1.4934
|321
|2001.01.05 15:36
|modify
|39
|1.00
|1.5009
|1.4993
|1.4934
|322
|2001.01.05 15:36
|modify
|39
|1.00
|1.5009
|1.4989
|1.4934
|323
|2001.01.05 15:37
|modify
|39
|1.00
|1.5009
|1.4986
|1.4934
|324
|2001.01.05 15:37
|modify
|39
|1.00
|1.5009
|1.4983
|1.4934
|325
|2001.01.05 15:37
|modify
|39
|1.00
|1.5009
|1.4982
|1.4934
|326
|2001.01.05 15:38
|modify
|39
|1.00
|1.5009
|1.4980
|1.4934
|327
|2001.01.05 15:40
|s/l
|39
|1.00
|1.4980
|1.4980
|1.4934
|290.00
|10289.00
|328
|2001.01.05 15:40
|sell
|40
|1.00
|1.4977
|1.5015
|1.4902
|329
|2001.01.05 15:53
|s/l
|40
|1.00
|1.5015
|1.5015
|1.4902
|-380.00
|9909.00
|330
|2001.01.05 15:53
|sell
|41
|1.00
|1.5013
|1.5051
|1.4938
|331
|2001.01.05 16:07
|modify
|41
|1.00
|1.5013
|1.5013
|1.4938
|332
|2001.01.05 16:10
|s/l
|41
|1.00
|1.5013
|1.5013
|1.4938
|0.00
|9909.00
|333
|2001.01.05 16:10
|sell
|42
|1.00
|1.5011
|1.5049
|1.4936
|334
|2001.01.05 16:21
|modify
|42
|1.00
|1.5011
|1.5007
|1.4936
|335
|2001.01.05 16:22
|modify
|42
|1.00
|1.5011
|1.5003
|1.4936
|336
|2001.01.05 16:26
|modify
|42
|1.00
|1.5011
|1.4999
|1.4936
|337
|2001.01.05 16:31
|s/l
|42
|1.00
|1.4999
|1.4999
|1.4936
|120.00
|10029.00
|338
|2001.01.05 16:31
|sell
|43
|1.00
|1.4997
|1.5035
|1.4922
|339
|2001.01.05 17:46
|modify
|43
|1.00
|1.4997
|1.4997
|1.4922
|340
|2001.01.05 17:46
|modify
|43
|1.00
|1.4997
|1.4993
|1.4922
|341
|2001.01.05 17:54
|modify
|43
|1.00
|1.4997
|1.4991
|1.4922
|342
|2001.01.05 17:54
|modify
|43
|1.00
|1.4997
|1.4987
|1.4922
|343
|2001.01.05 18:04
|modify
|43
|1.00
|1.4997
|1.4978
|1.4922
|344
|2001.01.05 18:04
|modify
|43
|1.00
|1.4997
|1.4977
|1.4922
|345
|2001.01.05 18:05
|modify
|43
|1.00
|1.4997
|1.4975
|1.4922
|346
|2001.01.05 18:10
|s/l
|43
|1.00
|1.4975
|1.4975
|1.4922
|220.00
|10249.00
|347
|2001.01.05 18:10
|sell
|44
|1.00
|1.4972
|1.5010
|1.4897
|348
|2001.01.05 19:12
|s/l
|44
|1.00
|1.5010
|1.5010
|1.4897
|-380.00
|9869.00
|349
|2001.01.05 19:12
|sell
|45
|1.00
|1.5007
|1.5045
|1.4932
|350
|2001.01.06 00:06
|s/l
|45
|1.00
|1.5045
|1.5045
|1.4932
|-380.00
|9489.00
|351
|2001.01.06 00:06
|buy
|46
|1.00
|1.5048
|1.5008
|1.5128
|352
|2001.01.08 09:36
|modify
|46
|1.00
|1.5048
|1.5048
|1.5128
|353
|2001.01.08 09:37
|modify
|46
|1.00
|1.5048
|1.5049
|1.5128
|354
|2001.01.08 09:37
|modify
|46
|1.00
|1.5048
|1.5050
|1.5128
|355
|2001.01.08 09:37
|modify
|46
|1.00
|1.5048
|1.5051
|1.5128
|356
|2001.01.08 09:44
|modify
|46
|1.00
|1.5048
|1.5053
|1.5128
|357
|2001.01.08 09:45
|modify
|46
|1.00
|1.5048
|1.5054
|1.5128
|358
|2001.01.08 09:45
|modify
|46
|1.00
|1.5048
|1.5055
|1.5128
|359
|2001.01.08 09:48
|modify
|46
|1.00
|1.5048
|1.5056
|1.5128
|360
|2001.01.08 09:48
|modify
|46
|1.00
|1.5048
|1.5059
|1.5128
|361
|2001.01.08 09:48
|modify
|46
|1.00
|1.5048
|1.5060
|1.5128
|362
|2001.01.08 09:48
|modify
|46
|1.00
|1.5048
|1.5063
|1.5128
|363
|2001.01.08 09:49
|modify
|46
|1.00
|1.5048
|1.5065
|1.5128
|364
|2001.01.08 09:49
|modify
|46
|1.00
|1.5048
|1.5070
|1.5128
|365
|2001.01.08 09:50
|modify
|46
|1.00
|1.5048
|1.5075
|1.5128
|366
|2001.01.08 09:50
|modify
|46
|1.00
|1.5048
|1.5076
|1.5128
|367
|2001.01.08 09:59
|modify
|46
|1.00
|1.5048
|1.5078
|1.5128
|368
|2001.01.08 10:00
|modify
|46
|1.00
|1.5048
|1.5079
|1.5128
|369
|2001.01.08 10:00
|modify
|46
|1.00
|1.5048
|1.5085
|1.5128
|370
|2001.01.08 10:00
|modify
|46
|1.00
|1.5048
|1.5086
|1.5128
|371
|2001.01.08 10:01
|s/l
|46
|1.00
|1.5086
|1.5086
|1.5128
|386.50
|9875.50
|372
|2001.01.08 10:01
|buy
|47
|1.00
|1.5089
|1.5049
|1.5169
|373
|2001.01.08 11:18
|s/l
|47
|1.00
|1.5049
|1.5049
|1.5169
|-400.00
|9475.50
|374
|2001.01.08 11:18
|buy
|48
|1.00
|1.5050
|1.5010
|1.5130
|375
|2001.01.08 12:38
|s/l
|48
|1.00
|1.5010
|1.5010
|1.5130
|-400.00
|9075.50
|376
|2001.01.08 12:38
|buy
|49
|1.00
|1.5013
|1.4973
|1.5093
|377
|2001.01.08 12:44
|modify
|49
|1.00
|1.5013
|1.5014
|1.5093
|378
|2001.01.08 12:44
|modify
|49
|1.00
|1.5013
|1.5017
|1.5093
|379
|2001.01.08 12:45
|modify
|49
|1.00
|1.5013
|1.5020
|1.5093
|380
|2001.01.08 12:45
|modify
|49
|1.00
|1.5013
|1.5021
|1.5093
|381
|2001.01.08 12:48
|modify
|49
|1.00
|1.5013
|1.5023
|1.5093
|382
|2001.01.08 13:02
|s/l
|49
|1.00
|1.5023
|1.5023
|1.5093
|100.00
|9175.50
|383
|2001.01.08 13:02
|buy
|50
|1.00
|1.5026
|1.4986
|1.5106
|384
|2001.01.08 15:35
|s/l
|50
|1.00
|1.4986
|1.4986
|1.5106
|-400.00
|8775.50
|385
|2001.01.08 15:35
|buy
|51
|1.00
|1.4988
|1.4948
|1.5068
|386
|2001.01.08 16:51
|modify
|51
|1.00
|1.4988
|1.4990
|1.5068
|387
|2001.01.08 16:53
|modify
|51
|1.00
|1.4988
|1.4991
|1.5068
|388
|2001.01.08 16:53
|modify
|51
|1.00
|1.4988
|1.4992
|1.5068
|389
|2001.01.08 16:53
|modify
|51
|1.00
|1.4988
|1.4993
|1.5068
|390
|2001.01.08 16:54
|modify
|51
|1.00
|1.4988
|1.4997
|1.5068
|391
|2001.01.08 16:55
|modify
|51
|1.00
|1.4988
|1.5002
|1.5068
|392
|2001.01.08 17:07
|s/l
|51
|1.00
|1.5002
|1.5002
|1.5068
|140.00
|8915.50
|393
|2001.01.08 17:07
|buy
|52
|1.00
|1.5005
|1.4965
|1.5085
|394
|2001.01.08 19:02
|s/l
|52
|1.00
|1.4965
|1.4965
|1.5085
|-400.00
|8515.50
|395
|2001.01.08 19:02
|buy
|53
|1.00
|1.4968
|1.4928
|1.5048
|396
|2001.01.08 21:43
|modify
|53
|1.00
|1.4968
|1.4970
|1.5048
|397
|2001.01.08 21:43
|modify
|53
|1.00
|1.4968
|1.4971
|1.5048
|398
|2001.01.08 21:44
|s/l
|53
|1.00
|1.4971
|1.4971
|1.5048
|30.00
|8545.50
|399
|2001.01.08 21:44
|buy
|54
|1.00
|1.4973
|1.4933
|1.5053
|400
|2001.01.09 10:19
|s/l
|54
|1.00
|1.4933
|1.4933
|1.5053
|-393.50
|8152.00
|401
|2001.01.09 10:19
|buy
|55
|1.00
|1.4936
|1.4896
|1.5016
|402
|2001.01.09 11:44
|s/l
|55
|1.00
|1.4896
|1.4896
|1.5016
|-400.00
|7752.00
|403
|2001.01.09 11:44
|buy
|56
|1.00
|1.4899
|1.4859
|1.4979
|404
|2001.01.09 17:07
|modify
|56
|1.00
|1.4899
|1.4899
|1.4979
|405
|2001.01.09 17:44
|modify
|56
|1.00
|1.4899
|1.4900
|1.4979
|406
|2001.01.09 17:44
|modify
|56
|1.00
|1.4899
|1.4902
|1.4979
|407
|2001.01.09 17:45
|modify
|56
|1.00
|1.4899
|1.4904
|1.4979
|408
|2001.01.09 17:45
|modify
|56
|1.00
|1.4899
|1.4905
|1.4979
|409
|2001.01.09 17:58
|s/l
|56
|1.00
|1.4905
|1.4905
|1.4979
|60.00
|7812.00
|410
|2001.01.09 20:00
|sell
|57
|1.00
|1.4889
|1.4927
|1.4814
|411
|2001.01.09 21:13
|s/l
|57
|1.00
|1.4927
|1.4927
|1.4814
|-380.00
|7432.00
|412
|2001.01.09 21:13
|sell
|58
|1.00
|1.4927
|1.4965
|1.4852
|413
|2001.01.09 22:23
|modify
|58
|1.00
|1.4927
|1.4926
|1.4852
|414
|2001.01.09 22:24
|modify
|58
|1.00
|1.4927
|1.4921
|1.4852
|415
|2001.01.09 22:27
|modify
|58
|1.00
|1.4927
|1.4920
|1.4852
|416
|2001.01.09 22:43
|modify
|58
|1.00
|1.4927
|1.4919
|1.4852
|417
|2001.01.09 22:50
|modify
|58
|1.00
|1.4927
|1.4918
|1.4852
|418
|2001.01.09 22:50
|modify
|58
|1.00
|1.4927
|1.4917
|1.4852
|419
|2001.01.09 22:54
|modify
|58
|1.00
|1.4927
|1.4915
|1.4852
|420
|2001.01.09 22:54
|modify
|58
|1.00
|1.4927
|1.4914
|1.4852
|421
|2001.01.09 23:35
|modify
|58
|1.00
|1.4927
|1.4909
|1.4852
|422
|2001.01.09 23:38
|modify
|58
|1.00
|1.4927
|1.4906
|1.4852
|423
|2001.01.09 23:38
|modify
|58
|1.00
|1.4927
|1.4905
|1.4852
|424
|2001.01.09 23:41
|modify
|58
|1.00
|1.4927
|1.4903
|1.4852
|425
|2001.01.09 23:44
|modify
|58
|1.00
|1.4927
|1.4902
|1.4852
|426
|2001.01.09 23:44
|modify
|58
|1.00
|1.4927
|1.4898
|1.4852
|427
|2001.01.10 00:52
|s/l
|58
|1.00
|1.4898
|1.4898
|1.4852
|276.10
|7708.10
|428
|2001.01.10 00:52
|sell
|59
|1.00
|1.4895
|1.4933
|1.4820
|429
|2001.01.10 02:31
|modify
|59
|1.00
|1.4895
|1.4895
|1.4820
|430
|2001.01.10 02:41
|modify
|59
|1.00
|1.4895
|1.4892
|1.4820
|431
|2001.01.10 02:41
|modify
|59
|1.00
|1.4895
|1.4889
|1.4820
|432
|2001.01.10 02:42
|modify
|59
|1.00
|1.4895
|1.4885
|1.4820
|433
|2001.01.10 02:47
|modify
|59
|1.00
|1.4895
|1.4884
|1.4820
|434
|2001.01.10 02:47
|modify
|59
|1.00
|1.4895
|1.4883
|1.4820
|435
|2001.01.10 02:48
|modify
|59
|1.00
|1.4895
|1.4878
|1.4820
|436
|2001.01.10 02:48
|modify
|59
|1.00
|1.4895
|1.4877
|1.4820
|437
|2001.01.10 02:50
|modify
|59
|1.00
|1.4895
|1.4876
|1.4820
|438
|2001.01.10 03:04
|s/l
|59
|1.00
|1.4876
|1.4876
|1.4820
|190.00
|7898.10
|439
|2001.01.10 03:04
|sell
|60
|1.00
|1.4873
|1.4911
|1.4798
|440
|2001.01.10 09:26
|s/l
|60
|1.00
|1.4911
|1.4911
|1.4798
|-380.00
|7518.10
|441
|2001.01.10 09:26
|sell
|61
|1.00
|1.4909
|1.4947
|1.4834
|442
|2001.01.10 09:41
|modify
|61
|1.00
|1.4909
|1.4907
|1.4834
|443
|2001.01.10 09:46
|modify
|61
|1.00
|1.4909
|1.4905
|1.4834
|444
|2001.01.10 09:54
|s/l
|61
|1.00
|1.4905
|1.4905
|1.4834
|40.00
|7558.10
|445
|2001.01.10 09:54
|sell
|62
|1.00
|1.4904
|1.4942
|1.4829
|446
|2001.01.10 10:11
|modify
|62
|1.00
|1.4904
|1.4900
|1.4829
|447
|2001.01.10 10:11
|modify
|62
|1.00
|1.4904
|1.4899
|1.4829
|448
|2001.01.10 10:21
|modify
|62
|1.00
|1.4904
|1.4898
|1.4829
|449
|2001.01.10 10:22
|modify
|62
|1.00
|1.4904
|1.4897
|1.4829
|450
|2001.01.10 10:23
|modify
|62
|1.00
|1.4904
|1.4893
|1.4829
|451
|2001.01.10 10:29
|modify
|62
|1.00
|1.4904
|1.4891
|1.4829
|452
|2001.01.10 10:29
|modify
|62
|1.00
|1.4904
|1.4887
|1.4829
|453
|2001.01.10 10:30
|modify
|62
|1.00
|1.4904
|1.4882
|1.4829
|454
|2001.01.10 10:30
|modify
|62
|1.00
|1.4904
|1.4881
|1.4829
|455
|2001.01.10 10:33
|s/l
|62
|1.00
|1.4881
|1.4881
|1.4829
|230.00
|7788.10
|456
|2001.01.10 10:33
|sell
|63
|1.00
|1.4879
|1.4917
|1.4804
|457
|2001.01.10 12:28
|s/l
|63
|1.00
|1.4917
|1.4917
|1.4804
|-380.00
|7408.10
|458
|2001.01.10 12:28
|sell
|64
|1.00
|1.4915
|1.4953
|1.4840
|459
|2001.01.10 17:30
|modify
|64
|1.00
|1.4915
|1.4915
|1.4840
|460
|2001.01.10 17:54
|s/l
|64
|1.00
|1.4915
|1.4915
|1.4840
|0.00
|7408.10
|461
|2001.01.10 17:54
|sell
|65
|1.00
|1.4912
|1.4950
|1.4837
|462
|2001.01.10 22:02
|modify
|65
|1.00
|1.4912
|1.4912
|1.4837
|463
|2001.01.10 22:05
|modify
|65
|1.00
|1.4912
|1.4910
|1.4837
|464
|2001.01.10 22:09
|modify
|65
|1.00
|1.4912
|1.4908
|1.4837
|465
|2001.01.10 22:09
|modify
|65
|1.00
|1.4912
|1.4907
|1.4837
|466
|2001.01.10 22:17
|modify
|65
|1.00
|1.4912
|1.4905
|1.4837
|467
|2001.01.10 22:25
|modify
|65
|1.00
|1.4912
|1.4904
|1.4837
|468
|2001.01.10 22:26
|modify
|65
|1.00
|1.4912
|1.4900
|1.4837
|469
|2001.01.10 22:26
|modify
|65
|1.00
|1.4912
|1.4899
|1.4837
|470
|2001.01.10 22:29
|modify
|65
|1.00
|1.4912
|1.4898
|1.4837
|471
|2001.01.10 22:33
|modify
|65
|1.00
|1.4912
|1.4896
|1.4837
|472
|2001.01.10 22:33
|modify
|65
|1.00
|1.4912
|1.4895
|1.4837
|473
|2001.01.10 23:01
|modify
|65
|1.00
|1.4912
|1.4890
|1.4837
|474
|2001.01.10 23:52
|modify
|65
|1.00
|1.4912
|1.4888
|1.4837
|475
|2001.01.11 00:06
|modify
|65
|1.00
|1.4912
|1.4887
|1.4837
|476
|2001.01.11 02:04
|s/l
|65
|1.00
|1.4887
|1.4887
|1.4837
|208.30
|7616.40
|477
|2001.01.11 02:04
|sell
|66
|1.00
|1.4884
|1.4922
|1.4809
|478
|2001.01.11 12:00
|s/l
|66
|1.00
|1.4922
|1.4922
|1.4809
|-380.00
|7236.40
|479
|2001.01.11 12:00
|sell
|67
|1.00
|1.4922
|1.4960
|1.4847
|480
|2001.01.11 13:07
|s/l
|67
|1.00
|1.4960
|1.4960
|1.4847
|-380.00
|6856.40
|481
|2001.01.11 13:07
|sell
|68
|1.00
|1.4957
|1.4995
|1.4882
|482
|2001.01.11 13:51
|modify
|68
|1.00
|1.4957
|1.4956
|1.4882
|483
|2001.01.11 13:51
|modify
|68
|1.00
|1.4957
|1.4955
|1.4882
|484
|2001.01.11 13:55
|s/l
|68
|1.00
|1.4955
|1.4955
|1.4882
|20.00
|6876.40
|485
|2001.01.11 13:55
|sell
|69
|1.00
|1.4954
|1.4992
|1.4879
|486
|2001.01.11 14:38
|s/l
|69
|1.00
|1.4992
|1.4992
|1.4879
|-380.00
|6496.40
|487
|2001.01.11 14:38
|sell
|70
|1.00
|1.4991
|1.5029
|1.4916
|488
|2001.01.11 16:26
|modify
|70
|1.00
|1.4991
|1.4988
|1.4916
|489
|2001.01.11 16:38
|modify
|70
|1.00
|1.4991
|1.4987
|1.4916
|490
|2001.01.11 17:05
|modify
|70
|1.00
|1.4991
|1.4986
|1.4916
|491
|2001.01.11 17:07
|modify
|70
|1.00
|1.4991
|1.4983
|1.4916
|492
|2001.01.11 17:08
|modify
|70
|1.00
|1.4991
|1.4982
|1.4916
|493
|2001.01.11 17:09
|modify
|70
|1.00
|1.4991
|1.4981
|1.4916
|494
|2001.01.11 17:15
|modify
|70
|1.00
|1.4991
|1.4978
|1.4916
|495
|2001.01.11 17:15
|modify
|70
|1.00
|1.4991
|1.4977
|1.4916
|496
|2001.01.11 17:15
|modify
|70
|1.00
|1.4991
|1.4976
|1.4916
|497
|2001.01.11 17:18
|modify
|70
|1.00
|1.4991
|1.4974
|1.4916
|498
|2001.01.11 17:21
|modify
|70
|1.00
|1.4991
|1.4971
|1.4916
|499
|2001.01.11 17:22
|modify
|70
|1.00
|1.4991
|1.4969
|1.4916
|500
|2001.01.11 17:30
|modify
|70
|1.00
|1.4991
|1.4966
|1.4916
|501
|2001.01.11 17:31
|modify
|70
|1.00
|1.4991
|1.4965
|1.4916
|502
|2001.01.11 17:39
|s/l
|70
|1.00
|1.4965
|1.4965
|1.4916
|260.00
|6756.40
|503
|2001.01.11 17:39
|sell
|71
|1.00
|1.4962
|1.5000
|1.4887
|504
|2001.01.11 17:59
|modify
|71
|1.00
|1.4962
|1.4962
|1.4887
|505
|2001.01.11 18:00
|modify
|71
|1.00
|1.4962
|1.4960
|1.4887
|506
|2001.01.11 18:23
|s/l
|71
|1.00
|1.4960
|1.4960
|1.4887
|20.00
|6776.40
|507
|2001.01.11 18:23
|sell
|72
|1.00
|1.4957
|1.4995
|1.4882
|508
|2001.01.11 23:37
|s/l
|72
|1.00
|1.4995
|1.4995
|1.4882
|-380.00
|6396.40
|509
|2001.01.11 23:37
|sell
|73
|1.00
|1.4993
|1.5031
|1.4918
|510
|2001.01.12 01:02
|modify
|73
|1.00
|1.4993
|1.4993
|1.4918
|511
|2001.01.12 01:02
|modify
|73
|1.00
|1.4993
|1.4991
|1.4918
|512
|2001.01.12 01:02
|modify
|73
|1.00
|1.4993
|1.4988
|1.4918
|513
|2001.01.12 03:24
|s/l
|73
|1.00
|1.4988
|1.4988
|1.4918
|36.10
|6432.50
|514
|2001.01.12 03:24
|sell
|74
|1.00
|1.4985
|1.5023
|1.4910
|515
|2001.01.12 09:26
|s/l
|74
|1.00
|1.5023
|1.5023
|1.4910
|-380.00
|6052.50
|516
|2001.01.12 09:26
|sell
|75
|1.00
|1.5023
|1.5061
|1.4948
|517
|2001.01.12 09:47
|modify
|75
|1.00
|1.5023
|1.5022
|1.4948
|518
|2001.01.12 09:48
|modify
|75
|1.00
|1.5023
|1.5018
|1.4948
|519
|2001.01.12 09:49
|modify
|75
|1.00
|1.5023
|1.5015
|1.4948
|520
|2001.01.12 09:59
|modify
|75
|1.00
|1.5023
|1.5013
|1.4948
|521
|2001.01.12 10:11
|modify
|75
|1.00
|1.5023
|1.5012
|1.4948
|522
|2001.01.12 10:11
|modify
|75
|1.00
|1.5023
|1.5011
|1.4948
|523
|2001.01.12 10:16
|modify
|75
|1.00
|1.5023
|1.5010
|1.4948
|524
|2001.01.12 10:19
|modify
|75
|1.00
|1.5023
|1.5008
|1.4948
|525
|2001.01.12 10:19
|modify
|75
|1.00
|1.5023
|1.5005
|1.4948
|526
|2001.01.12 10:20
|modify
|75
|1.00
|1.5023
|1.5004
|1.4948
|527
|2001.01.12 10:20
|modify
|75
|1.00
|1.5023
|1.5002
|1.4948
|528
|2001.01.12 10:20
|modify
|75
|1.00
|1.5023
|1.4998
|1.4948
|529
|2001.01.12 10:21
|modify
|75
|1.00
|1.5023
|1.4994
|1.4948
|530
|2001.01.12 10:24
|modify
|75
|1.00
|1.5023
|1.4992
|1.4948
|531
|2001.01.12 10:42
|modify
|75
|1.00
|1.5023
|1.4991
|1.4948
|532
|2001.01.12 10:42
|modify
|75
|1.00
|1.5023
|1.4986
|1.4948
|533
|2001.01.12 10:46
|modify
|75
|1.00
|1.5023
|1.4984
|1.4948
|534
|2001.01.12 10:47
|modify
|75
|1.00
|1.5023
|1.4981
|1.4948
|535
|2001.01.12 10:47
|modify
|75
|1.00
|1.5023
|1.4977
|1.4948
|536
|2001.01.12 10:53
|s/l
|75
|1.00
|1.4977
|1.4977
|1.4948
|460.00
|6512.50
|537
|2001.01.12 10:53
|sell
|76
|1.00
|1.4974
|1.5012
|1.4899
|538
|2001.01.12 12:01
|modify
|76
|1.00
|1.4974
|1.4974
|1.4899
|539
|2001.01.12 12:01
|modify
|76
|1.00
|1.4974
|1.4973
|1.4899
|540
|2001.01.12 12:15
|modify
|76
|1.00
|1.4974
|1.4970
|1.4899
|541
|2001.01.12 12:15
|modify
|76
|1.00
|1.4974
|1.4968
|1.4899
|542
|2001.01.12 12:15
|modify
|76
|1.00
|1.4974
|1.4963
|1.4899
|543
|2001.01.12 12:16
|modify
|76
|1.00
|1.4974
|1.4960
|1.4899
|544
|2001.01.12 12:21
|modify
|76
|1.00
|1.4974
|1.4959
|1.4899
|545
|2001.01.12 12:21
|modify
|76
|1.00
|1.4974
|1.4955
|1.4899
|546
|2001.01.12 12:23
|modify
|76
|1.00
|1.4974
|1.4954
|1.4899
|547
|2001.01.12 12:23
|modify
|76
|1.00
|1.4974
|1.4953
|1.4899
|548
|2001.01.12 12:23
|modify
|76
|1.00
|1.4974
|1.4951
|1.4899
|549
|2001.01.12 12:23
|modify
|76
|1.00
|1.4974
|1.4949
|1.4899
|550
|2001.01.12 12:23
|modify
|76
|1.00
|1.4974
|1.4947
|1.4899
|551
|2001.01.12 12:23
|modify
|76
|1.00
|1.4974
|1.4943
|1.4899
|552
|2001.01.12 12:24
|modify
|76
|1.00
|1.4974
|1.4942
|1.4899
|553
|2001.01.12 12:25
|modify
|76
|1.00
|1.4974
|1.4941
|1.4899
|554
|2001.01.12 12:25
|modify
|76
|1.00
|1.4974
|1.4936
|1.4899
|555
|2001.01.12 12:26
|modify
|76
|1.00
|1.4974
|1.4934
|1.4899
|556
|2001.01.12 12:26
|modify
|76
|1.00
|1.4974
|1.4933
|1.4899
|557
|2001.01.12 12:31
|s/l
|76
|1.00
|1.4933
|1.4933
|1.4899
|410.00
|6922.50
|558
|2001.01.12 12:31
|sell
|77
|1.00
|1.4930
|1.4968
|1.4855
|559
|2001.01.12 13:36
|modify
|77
|1.00
|1.4930
|1.4928
|1.4855
|560
|2001.01.12 13:36
|modify
|77
|1.00
|1.4930
|1.4925
|1.4855
|561
|2001.01.12 13:36
|modify
|77
|1.00
|1.4930
|1.4920
|1.4855
|562
|2001.01.12 13:37
|modify
|77
|1.00
|1.4930
|1.4919
|1.4855
|563
|2001.01.12 13:56
|s/l
|77
|1.00
|1.4919
|1.4919
|1.4855
|110.00
|7032.50
|564
|2001.01.12 13:56
|sell
|78
|1.00
|1.4918
|1.4956
|1.4843
|565
|2001.01.12 15:11
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4918
|1.4843
|566
|2001.01.12 15:11
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4916
|1.4843
|567
|2001.01.12 15:11
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4915
|1.4843
|568
|2001.01.12 15:11
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4912
|1.4843
|569
|2001.01.12 15:12
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4911
|1.4843
|570
|2001.01.12 15:16
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4910
|1.4843
|571
|2001.01.12 15:17
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4906
|1.4843
|572
|2001.01.12 15:19
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4905
|1.4843
|573
|2001.01.12 15:20
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4904
|1.4843
|574
|2001.01.12 15:20
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4903
|1.4843
|575
|2001.01.12 15:20
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4899
|1.4843
|576
|2001.01.12 15:24
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4897
|1.4843
|577
|2001.01.12 15:25
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4896
|1.4843
|578
|2001.01.12 15:25
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4893
|1.4843
|579
|2001.01.12 15:25
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4892
|1.4843
|580
|2001.01.12 15:31
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4891
|1.4843
|581
|2001.01.12 15:31
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4888
|1.4843
|582
|2001.01.12 15:31
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4887
|1.4843
|583
|2001.01.12 15:31
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4883
|1.4843
|584
|2001.01.12 15:31
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4880
|1.4843
|585
|2001.01.12 15:32
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4879
|1.4843
|586
|2001.01.12 15:32
|modify
|78
|1.00
|1.4918
|1.4875
|1.4843
|587
|2001.01.12 15:33
|s/l
|78
|1.00
|1.4875
|1.4875
|1.4843
|430.00
|7462.50
|588
|2001.01.12 15:33
|sell
|79
|1.00
|1.4872
|1.4910
|1.4797
|589
|2001.01.12 15:34
|modify
|79
|1.00
|1.4872
|1.4868
|1.4797
|590
|2001.01.12 15:35
|s/l
|79
|1.00
|1.4868
|1.4868
|1.4797
|40.00
|7502.50
|591
|2001.01.12 15:35
|sell
|80
|1.00
|1.4865
|1.4903
|1.4790
|592
|2001.01.12 15:48
|modify
|80
|1.00
|1.4865
|1.4865
|1.4790
|593
|2001.01.12 15:49
|modify
|80
|1.00
|1.4865
|1.4864
|1.4790
|594
|2001.01.12 15:49
|modify
|80
|1.00
|1.4865
|1.4860
|1.4790
|595
|2001.01.12 15:49
|modify
|80
|1.00
|1.4865
|1.4858
|1.4790
|596
|2001.01.12 15:49
|modify
|80
|1.00
|1.4865
|1.4853
|1.4790
|597
|2001.01.12 15:50
|modify
|80
|1.00
|1.4865
|1.4851
|1.4790
|598
|2001.01.12 15:50
|modify
|80
|1.00
|1.4865
|1.4850
|1.4790
|599
|2001.01.12 15:53
|modify
|80
|1.00
|1.4865
|1.4847
|1.4790
|600
|2001.01.12 15:54
|modify
|80
|1.00
|1.4865
|1.4842
|1.4790
|601
|2001.01.12 15:55
|modify
|80
|1.00
|1.4865
|1.4839
|1.4790
|602
|2001.01.12 15:55
|modify
|80
|1.00
|1.4865
|1.4837
|1.4790
|603
|2001.01.12 15:55
|modify
|80
|1.00
|1.4865
|1.4835
|1.4790
|604
|2001.01.12 15:55
|modify
|80
|1.00
|1.4865
|1.4833
|1.4790
|605
|2001.01.12 15:55
|modify
|80
|1.00
|1.4865
|1.4831
|1.4790
|606
|2001.01.12 15:55
|modify
|80
|1.00
|1.4865
|1.4828
|1.4790
|607
|2001.01.12 15:59
|s/l
|80
|1.00
|1.4828
|1.4828
|1.4790
|370.00
|7872.50
|608
|2001.01.12 15:59
|sell
|81
|1.00
|1.4827
|1.4865
|1.4752
|609
|2001.01.12 17:39
|modify
|81
|1.00
|1.4827
|1.4827
|1.4752
|610
|2001.01.12 17:53
|modify
|81
|1.00
|1.4827
|1.4825
|1.4752
|611
|2001.01.12 17:53
|modify
|81
|1.00
|1.4827
|1.4822
|1.4752
|612
|2001.01.12 17:55
|modify
|81
|1.00
|1.4827
|1.4821
|1.4752
|613
|2001.01.12 17:56
|modify
|81
|1.00
|1.4827
|1.4819
|1.4752
|614
|2001.01.12 17:59
|modify
|81
|1.00
|1.4827
|1.4818
|1.4752
|615
|2001.01.12 17:59
|modify
|81
|1.00
|1.4827
|1.4816
|1.4752
|616
|2001.01.12 17:59
|modify
|81
|1.00
|1.4827
|1.4812
|1.4752
|617
|2001.01.12 17:59
|modify
|81
|1.00
|1.4827
|1.4808
|1.4752
|618
|2001.01.12 18:00
|modify
|81
|1.00
|1.4827
|1.4806
|1.4752
|619
|2001.01.12 18:00
|modify
|81
|1.00
|1.4827
|1.4805
|1.4752
|620
|2001.01.12 18:05
|modify
|81
|1.00
|1.4827
|1.4802
|1.4752
|621
|2001.01.12 18:05
|modify
|81
|1.00
|1.4827
|1.4799
|1.4752
|622
|2001.01.12 18:05
|modify
|81
|1.00
|1.4827
|1.4796
|1.4752
|623
|2001.01.12 18:07
|modify
|81
|1.00
|1.4827
|1.4793
|1.4752
|624
|2001.01.12 18:07
|modify
|81
|1.00
|1.4827
|1.4791
|1.4752
|625
|2001.01.12 18:07
|modify
|81
|1.00
|1.4827
|1.4787
|1.4752
|626
|2001.01.12 18:10
|modify
|81
|1.00
|1.4827
|1.4779
|1.4752
|627
|2001.01.12 18:10
|modify
|81
|1.00
|1.4827
|1.4778
|1.4752
|628
|2001.01.12 18:20
|s/l
|81
|1.00
|1.4778
|1.4778
|1.4752
|490.00
|8362.50
|629
|2001.01.12 18:20
|sell
|82
|1.00
|1.4775
|1.4813
|1.4700
|630
|2001.01.15 08:59
|modify
|82
|1.00
|1.4775
|1.4774
|1.4700
|631
|2001.01.15 09:01
|modify
|82
|1.00
|1.4775
|1.4770
|1.4700
|632
|2001.01.15 09:01
|modify
|82
|1.00
|1.4775
|1.4769
|1.4700
|633
|2001.01.15 09:05
|s/l
|82
|1.00
|1.4769
|1.4769
|1.4700
|46.10
|8408.60
|634
|2001.01.15 16:00
|sell
|83
|1.00
|1.4777
|1.4815
|1.4702
|635
|2001.01.16 02:03
|modify
|83
|1.00
|1.4777
|1.4776
|1.4702
|636
|2001.01.16 02:13
|s/l
|83
|1.00
|1.4776
|1.4776
|1.4702
|-3.90
|8404.70
|637
|2001.01.16 02:13
|sell
|84
|1.00
|1.4773
|1.4811
|1.4698
|638
|2001.01.16 03:02
|modify
|84
|1.00
|1.4773
|1.4773
|1.4698
|639
|2001.01.16 04:54
|s/l
|84
|1.00
|1.4773
|1.4773
|1.4698
|0.00
|8404.70
|640
|2001.01.16 04:54
|sell
|85
|1.00
|1.4770
|1.4808
|1.4695
|641
|2001.01.16 10:48
|modify
|85
|1.00
|1.4770
|1.4768
|1.4695
|642
|2001.01.16 10:48
|modify
|85
|1.00
|1.4770
|1.4767
|1.4695
|643
|2001.01.16 10:50
|modify
|85
|1.00
|1.4770
|1.4764
|1.4695
|644
|2001.01.16 10:55
|s/l
|85
|1.00
|1.4764
|1.4764
|1.4695
|60.00
|8464.70
|645
|2001.01.16 10:55
|sell
|86
|1.00
|1.4762
|1.4800
|1.4687
|646
|2001.01.16 11:10
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4760
|1.4687
|647
|2001.01.16 11:10
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4758
|1.4687
|648
|2001.01.16 11:10
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4754
|1.4687
|649
|2001.01.16 11:12
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4753
|1.4687
|650
|2001.01.16 11:14
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4750
|1.4687
|651
|2001.01.16 11:14
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4745
|1.4687
|652
|2001.01.16 11:15
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4744
|1.4687
|653
|2001.01.16 11:15
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4743
|1.4687
|654
|2001.01.16 11:16
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4742
|1.4687
|655
|2001.01.16 11:22
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4740
|1.4687
|656
|2001.01.16 11:23
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4739
|1.4687
|657
|2001.01.16 11:24
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4734
|1.4687
|658
|2001.01.16 11:24
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4733
|1.4687
|659
|2001.01.16 11:25
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4729
|1.4687
|660
|2001.01.16 11:25
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4722
|1.4687
|661
|2001.01.16 11:26
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4720
|1.4687
|662
|2001.01.16 11:27
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4719
|1.4687
|663
|2001.01.16 11:28
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4717
|1.4687
|664
|2001.01.16 11:28
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4716
|1.4687
|665
|2001.01.16 11:28
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4712
|1.4687
|666
|2001.01.16 11:29
|modify
|86
|1.00
|1.4762
|1.4708
|1.4687
|667
|2001.01.16 11:29
|t/p
|86
|1.00
|1.4687
|1.4708
|1.4687
|750.00
|9214.70
|668
|2001.01.16 11:29
|sell
|87
|1.00
|1.4684
|1.4722
|1.4609
|669
|2001.01.16 12:16
|s/l
|87
|1.00
|1.4722
|1.4722
|1.4609
|-380.00
|8834.70
|670
|2001.01.16 12:16
|sell
|88
|1.00
|1.4719
|1.4757
|1.4644
|671
|2001.01.16 12:39
|modify
|88
|1.00
|1.4719
|1.4718
|1.4644
|672
|2001.01.16 12:40
|modify
|88
|1.00
|1.4719
|1.4717
|1.4644
|673
|2001.01.16 12:47
|s/l
|88
|1.00
|1.4717
|1.4717
|1.4644
|20.00
|8854.70
|674
|2001.01.16 12:47
|sell
|89
|1.00
|1.4714
|1.4752
|1.4639
|675
|2001.01.16 15:01
|modify
|89
|1.00
|1.4714
|1.4713
|1.4639
|676
|2001.01.16 15:06
|s/l
|89
|1.00
|1.4713
|1.4713
|1.4639
|10.00
|8864.70
|677
|2001.01.16 15:06
|sell
|90
|1.00
|1.4710
|1.4748
|1.4635
|678
|2001.01.16 15:13
|modify
|90
|1.00
|1.4710
|1.4710
|1.4635
|679
|2001.01.16 15:13
|modify
|90
|1.00
|1.4710
|1.4709
|1.4635
|680
|2001.01.16 15:14
|modify
|90
|1.00
|1.4710
|1.4708
|1.4635
|681
|2001.01.16 15:14
|modify
|90
|1.00
|1.4710
|1.4707
|1.4635
|682
|2001.01.16 15:20
|s/l
|90
|1.00
|1.4707
|1.4707
|1.4635
|30.00
|8894.70
|683
|2001.01.16 15:20
|sell
|91
|1.00
|1.4705
|1.4743
|1.4630
|684
|2001.01.16 16:25
|modify
|91
|1.00
|1.4705
|1.4704
|1.4630
|685
|2001.01.16 16:26
|modify
|91
|1.00
|1.4705
|1.4703
|1.4630
|686
|2001.01.16 16:26
|modify
|91
|1.00
|1.4705
|1.4702
|1.4630
|687
|2001.01.16 16:27
|modify
|91
|1.00
|1.4705
|1.4701
|1.4630
|688
|2001.01.16 16:30
|modify
|91
|1.00
|1.4705
|1.4698
|1.4630
|689
|2001.01.16 16:37
|modify
|91
|1.00
|1.4705
|1.4695
|1.4630
|690
|2001.01.16 16:56
|s/l
|91
|1.00
|1.4695
|1.4695
|1.4630
|100.00
|8994.70
|691
|2001.01.16 16:56
|sell
|92
|1.00
|1.4692
|1.4730
|1.4617
|692
|2001.01.16 18:52
|modify
|92
|1.00
|1.4692
|1.4692
|1.4617
|693
|2001.01.16 18:52
|modify
|92
|1.00
|1.4692
|1.4691
|1.4617
|694
|2001.01.16 19:01
|modify
|92
|1.00
|1.4692
|1.4687
|1.4617
|695
|2001.01.16 19:46
|s/l
|92
|1.00
|1.4687
|1.4687
|1.4617
|50.00
|9044.70
|696
|2001.01.16 19:46
|sell
|93
|1.00
|1.4686
|1.4724
|1.4611
|697
|2001.01.16 22:37
|s/l
|93
|1.00
|1.4724
|1.4724
|1.4611
|-380.00
|8664.70
|698
|2001.01.16 22:37
|sell
|94
|1.00
|1.4721
|1.4759
|1.4646
|699
|2001.01.17 03:53
|modify
|94
|1.00
|1.4721
|1.4721
|1.4646
|700
|2001.01.17 04:51
|s/l
|94
|1.00
|1.4721
|1.4721
|1.4646
|-13.90
|8650.80
|701
|2001.01.17 04:51
|sell
|95
|1.00
|1.4719
|1.4757
|1.4644
|702
|2001.01.17 09:19
|modify
|95
|1.00
|1.4719
|1.4719
|1.4644
|703
|2001.01.17 09:20
|modify
|95
|1.00
|1.4719
|1.4717
|1.4644
|704
|2001.01.17 09:21
|modify
|95
|1.00
|1.4719
|1.4715
|1.4644
|705
|2001.01.17 09:21
|modify
|95
|1.00
|1.4719
|1.4710
|1.4644
|706
|2001.01.17 09:50
|s/l
|95
|1.00
|1.4710
|1.4710
|1.4644
|90.00
|8740.80
|707
|2001.01.17 09:50
|sell
|96
|1.00
|1.4708
|1.4746
|1.4633
|708
|2001.01.17 14:59
|s/l
|96
|1.00
|1.4746
|1.4746
|1.4633
|-380.00
|8360.80
|709
|2001.01.17 14:59
|sell
|97
|1.00
|1.4745
|1.4783
|1.4670
|710
|2001.01.17 15:47
|modify
|97
|1.00
|1.4745
|1.4745
|1.4670
|711
|2001.01.17 15:48
|modify
|97
|1.00
|1.4745
|1.4744
|1.4670
|712
|2001.01.17 15:49
|modify
|97
|1.00
|1.4745
|1.4743
|1.4670
|713
|2001.01.17 16:01
|modify
|97
|1.00
|1.4745
|1.4742
|1.4670
|714
|2001.01.17 16:06
|modify
|97
|1.00
|1.4745
|1.4741
|1.4670
|715
|2001.01.17 16:11
|s/l
|97
|1.00
|1.4741
|1.4741
|1.4670
|40.00
|8400.80
|716
|2001.01.17 16:11
|sell
|98
|1.00
|1.4738
|1.4776
|1.4663
|717
|2001.01.17 16:36
|modify
|98
|1.00
|1.4738
|1.4738
|1.4663
|718
|2001.01.17 16:39
|modify
|98
|1.00
|1.4738
|1.4735
|1.4663
|719
|2001.01.17 16:57
|modify
|98
|1.00
|1.4738
|1.4734
|1.4663
|720
|2001.01.17 17:00
|modify
|98
|1.00
|1.4738
|1.4732
|1.4663
|721
|2001.01.17 17:04
|modify
|98
|1.00
|1.4738
|1.4731
|1.4663
|722
|2001.01.17 17:04
|modify
|98
|1.00
|1.4738
|1.4729
|1.4663
|723
|2001.01.17 17:04
|modify
|98
|1.00
|1.4738
|1.4728
|1.4663
|724
|2001.01.17 17:05
|modify
|98
|1.00
|1.4738
|1.4726
|1.4663
|725
|2001.01.17 17:09
|s/l
|98
|1.00
|1.4726
|1.4726
|1.4663
|120.00
|8520.80
|726
|2001.01.17 17:09
|sell
|99
|1.00
|1.4723
|1.4761
|1.4648
|727
|2001.01.18 05:51
|s/l
|99
|1.00
|1.4761
|1.4761
|1.4648
|-421.70
|8099.10
|728
|2001.01.18 05:51
|sell
|100
|1.00
|1.4759
|1.4797
|1.4684
|729
|2001.01.18 07:04
|modify
|100
|1.00
|1.4759
|1.4759
|1.4684
|730
|2001.01.18 08:27
|s/l
|100
|1.00
|1.4759
|1.4759
|1.4684
|0.00
|8099.10
|731
|2001.01.18 08:27
|sell
|101
|1.00
|1.4757
|1.4795
|1.4682
|732
|2001.01.18 10:24
|modify
|101
|1.00
|1.4757
|1.4756
|1.4682
|733
|2001.01.18 10:24
|modify
|101
|1.00
|1.4757
|1.4755
|1.4682
|734
|2001.01.18 10:26
|modify
|101
|1.00
|1.4757
|1.4753
|1.4682
|735
|2001.01.18 10:31
|modify
|101
|1.00
|1.4757
|1.4750
|1.4682
|736
|2001.01.18 10:31
|modify
|101
|1.00
|1.4757
|1.4749
|1.4682
|737
|2001.01.18 10:36
|modify
|101
|1.00
|1.4757
|1.4744
|1.4682
|738
|2001.01.18 10:36
|modify
|101
|1.00
|1.4757
|1.4743
|1.4682
|739
|2001.01.18 10:37
|modify
|101
|1.00
|1.4757
|1.4742
|1.4682
|740
|2001.01.18 10:40
|s/l
|101
|1.00
|1.4742
|1.4742
|1.4682
|150.00
|8249.10
|741
|2001.01.18 10:40
|sell
|102
|1.00
|1.4741
|1.4779
|1.4666
|742
|2001.01.18 11:21
|modify
|102
|1.00
|1.4741
|1.4740
|1.4666
|743
|2001.01.18 11:22
|modify
|102
|1.00
|1.4741
|1.4737
|1.4666
|744
|2001.01.18 11:22
|modify
|102
|1.00
|1.4741
|1.4736
|1.4666
|745
|2001.01.18 11:22
|modify
|102
|1.00
|1.4741
|1.4732
|1.4666
|746
|2001.01.18 11:23
|modify
|102
|1.00
|1.4741
|1.4731
|1.4666
|747
|2001.01.18 11:23
|modify
|102
|1.00
|1.4741
|1.4729
|1.4666
|748
|2001.01.18 11:23
|modify
|102
|1.00
|1.4741
|1.4726
|1.4666
|749
|2001.01.18 11:23
|modify
|102
|1.00
|1.4741
|1.4721
|1.4666
|750
|2001.01.18 11:29
|modify
|102
|1.00
|1.4741
|1.4718
|1.4666
|751
|2001.01.18 11:31
|modify
|102
|1.00
|1.4741
|1.4715
|1.4666
|752
|2001.01.18 11:32
|modify
|102
|1.00
|1.4741
|1.4714
|1.4666
|753
|2001.01.18 11:32
|modify
|102
|1.00
|1.4741
|1.4711
|1.4666
|754
|2001.01.18 11:32
|modify
|102
|1.00
|1.4741
|1.4710
|1.4666
|755
|2001.01.18 11:36
|s/l
|102
|1.00
|1.4710
|1.4710
|1.4666
|310.00
|8559.10
|756
|2001.01.18 11:36
|sell
|103
|1.00
|1.4709
|1.4747
|1.4634
|757
|2001.01.18 12:33
|s/l
|103
|1.00
|1.4747
|1.4747
|1.4634
|-380.00
|8179.10
|758
|2001.01.18 12:33
|sell
|104
|1.00
|1.4745
|1.4783
|1.4670
|759
|2001.01.18 14:00
|modify
|104
|1.00
|1.4745
|1.4744
|1.4670
|760
|2001.01.18 14:00
|modify
|104
|1.00
|1.4745
|1.4742
|1.4670
|761
|2001.01.18 14:00
|modify
|104
|1.00
|1.4745
|1.4739
|1.4670
|762
|2001.01.18 14:01
|modify
|104
|1.00
|1.4745
|1.4738
|1.4670
|763
|2001.01.18 14:30
|modify
|104
|1.00
|1.4745
|1.4737
|1.4670
|764
|2001.01.18 14:31
|modify
|104
|1.00
|1.4745
|1.4734
|1.4670
|765
|2001.01.18 14:49
|s/l
|104
|1.00
|1.4734
|1.4734
|1.4670
|110.00
|8289.10
|766
|2001.01.18 14:49
|sell
|105
|1.00
|1.4731
|1.4769
|1.4656
|767
|2001.01.18 18:03
|s/l
|105
|1.00
|1.4769
|1.4769
|1.4656
|-380.00
|7909.10
|768
|2001.01.18 18:03
|sell
|106
|1.00
|1.4767
|1.4805
|1.4692
|769
|2001.01.18 18:49
|modify
|106
|1.00
|1.4767
|1.4767
|1.4692
|770
|2001.01.18 18:51
|modify
|106
|1.00
|1.4767
|1.4764
|1.4692
|771
|2001.01.18 18:52
|modify
|106
|1.00
|1.4767
|1.4762
|1.4692
|772
|2001.01.18 18:56
|s/l
|106
|1.00
|1.4762
|1.4762
|1.4692
|50.00
|7959.10
|773
|2001.01.18 18:56
|sell
|107
|1.00
|1.4759
|1.4797
|1.4684
|774
|2001.01.18 20:16
|modify
|107
|1.00
|1.4759
|1.4759
|1.4684
|775
|2001.01.18 20:16
|modify
|107
|1.00
|1.4759
|1.4756
|1.4684
|776
|2001.01.18 20:16
|modify
|107
|1.00
|1.4759
|1.4752
|1.4684
|777
|2001.01.18 20:41
|s/l
|107
|1.00
|1.4752
|1.4752
|1.4684
|70.00
|8029.10
|778
|2001.01.18 20:41
|sell
|108
|1.00
|1.4749
|1.4787
|1.4674
|779
|2001.01.18 22:32
|modify
|108
|1.00
|1.4749
|1.4747
|1.4674
|780
|2001.01.18 22:33
|modify
|108
|1.00
|1.4749
|1.4746
|1.4674
|781
|2001.01.18 22:33
|modify
|108
|1.00
|1.4749
|1.4745
|1.4674
|782
|2001.01.18 22:40
|s/l
|108
|1.00
|1.4745
|1.4745
|1.4674
|40.00
|8069.10
|783
|2001.01.18 22:40
|sell
|109
|1.00
|1.4743
|1.4781
|1.4668
|784
|2001.01.19 00:52
|modify
|109
|1.00
|1.4743
|1.4743
|1.4668
|785
|2001.01.19 02:17
|s/l
|109
|1.00
|1.4743
|1.4743
|1.4668
|-13.90
|8055.20
|786
|2001.01.19 02:17
|sell
|110
|1.00
|1.4741
|1.4779
|1.4666
|787
|2001.01.19 14:41
|modify
|110
|1.00
|1.4741
|1.4734
|1.4666
|788
|2001.01.19 14:41
|modify
|110
|1.00
|1.4741
|1.4733
|1.4666
|789
|2001.01.19 14:54
|s/l
|110
|1.00
|1.4733
|1.4733
|1.4666
|80.00
|8135.20
|790
|2001.01.19 14:54
|sell
|111
|1.00
|1.4730
|1.4768
|1.4655
|791
|2001.01.19 15:35
|modify
|111
|1.00
|1.4730
|1.4730
|1.4655
|792
|2001.01.19 15:37
|modify
|111
|1.00
|1.4730
|1.4729
|1.4655
|793
|2001.01.19 15:39
|modify
|111
|1.00
|1.4730
|1.4728
|1.4655
|794
|2001.01.19 15:59
|s/l
|111
|1.00
|1.4728
|1.4728
|1.4655
|20.00
|8155.20
|795
|2001.01.19 15:59
|sell
|112
|1.00
|1.4727
|1.4765
|1.4652
|796
|2001.01.19 16:03
|modify
|112
|1.00
|1.4727
|1.4724
|1.4652
|797
|2001.01.19 16:03
|modify
|112
|1.00
|1.4727
|1.4723
|1.4652
|798
|2001.01.19 16:06
|s/l
|112
|1.00
|1.4723
|1.4723
|1.4652
|40.00
|8195.20
|799
|2001.01.19 16:06
|sell
|113
|1.00
|1.4720
|1.4758
|1.4645
|800
|2001.01.19 17:50
|modify
|113
|1.00
|1.4720
|1.4718
|1.4645
|801
|2001.01.19 17:50
|modify
|113
|1.00
|1.4720
|1.4713
|1.4645
|802
|2001.01.19 17:51
|modify
|113
|1.00
|1.4720
|1.4711
|1.4645
|803
|2001.01.19 17:52
|modify
|113
|1.00
|1.4720
|1.4707
|1.4645
|804
|2001.01.19 17:52
|modify
|113
|1.00
|1.4720
|1.4706
|1.4645
|805
|2001.01.19 17:54
|modify
|113
|1.00
|1.4720
|1.4697
|1.4645
|806
|2001.01.19 17:55
|modify
|113
|1.00
|1.4720
|1.4695
|1.4645
|807
|2001.01.19 17:55
|modify
|113
|1.00
|1.4720
|1.4693
|1.4645
|808
|2001.01.19 17:56
|modify
|113
|1.00
|1.4720
|1.4692
|1.4645
|809
|2001.01.19 17:56
|modify
|113
|1.00
|1.4720
|1.4690
|1.4645
|810
|2001.01.19 18:01
|s/l
|113
|1.00
|1.4690
|1.4690
|1.4645
|300.00
|8495.20
|811
|2001.01.19 18:01
|sell
|114
|1.00
|1.4690
|1.4728
|1.4615
|812
|2001.01.19 19:22
|modify
|114
|1.00
|1.4690
|1.4689
|1.4615
|813
|2001.01.19 20:01
|s/l
|114
|1.00
|1.4689
|1.4689
|1.4615
|10.00
|8505.20
|814
|2001.01.19 20:01
|sell
|115
|1.00
|1.4687
|1.4725
|1.4612
|815
|2001.01.19 21:34
|modify
|115
|1.00
|1.4687
|1.4687
|1.4612
|816
|2001.01.19 21:55
|modify
|115
|1.00
|1.4687
|1.4684
|1.4612
|817
|2001.01.19 21:55
|modify
|115
|1.00
|1.4687
|1.4680
|1.4612
|818
|2001.01.19 21:55
|modify
|115
|1.00
|1.4687
|1.4678
|1.4612
|819
|2001.01.19 21:55
|modify
|115
|1.00
|1.4687
|1.4677
|1.4612
|820
|2001.01.19 21:55
|modify
|115
|1.00
|1.4687
|1.4674
|1.4612
|821
|2001.01.19 21:57
|modify
|115
|1.00
|1.4687
|1.4669
|1.4612
|822
|2001.01.19 21:57
|modify
|115
|1.00
|1.4687
|1.4668
|1.4612
|823
|2001.01.19 21:57
|modify
|115
|1.00
|1.4687
|1.4665
|1.4612
|824
|2001.01.19 21:59
|modify
|115
|1.00
|1.4687
|1.4662
|1.4612
|825
|2001.01.19 21:59
|modify
|115
|1.00
|1.4687
|1.4661
|1.4612
|826
|2001.01.19 22:07
|modify
|115
|1.00
|1.4687
|1.4659
|1.4612
|827
|2001.01.19 22:07
|modify
|115
|1.00
|1.4687
|1.4658
|1.4612
|828
|2001.01.19 22:07
|modify
|115
|1.00
|1.4687
|1.4655
|1.4612
|829
|2001.01.19 22:08
|modify
|115
|1.00
|1.4687
|1.4654
|1.4612
|830
|2001.01.19 22:08
|modify
|115
|1.00
|1.4687
|1.4653
|1.4612
|831
|2001.01.19 22:23
|modify
|115
|1.00
|1.4687
|1.4652
|1.4612
|832
|2001.01.19 22:25
|modify
|115
|1.00
|1.4687
|1.4649
|1.4612
|833
|2001.01.19 22:48
|s/l
|115
|1.00
|1.4649
|1.4649
|1.4612
|380.00
|8885.20
|834
|2001.01.19 22:48
|sell
|116
|1.00
|1.4649
|1.4687
|1.4574
|835
|2001.01.19 23:36
|modify
|116
|1.00
|1.4649
|1.4649
|1.4574
|836
|2001.01.22 02:23
|s/l
|116
|1.00
|1.4649
|1.4649
|1.4574
|-13.90
|8871.30
|837
|2001.01.22 02:23
|sell
|117
|1.00
|1.4647
|1.4685
|1.4572
|838
|2001.01.22 10:32
|modify
|117
|1.00
|1.4647
|1.4646
|1.4572
|839
|2001.01.22 10:34
|modify
|117
|1.00
|1.4647
|1.4645
|1.4572
|840
|2001.01.22 10:35
|modify
|117
|1.00
|1.4647
|1.4643
|1.4572
|841
|2001.01.22 10:35
|modify
|117
|1.00
|1.4647
|1.4642
|1.4572
|842
|2001.01.22 10:47
|s/l
|117
|1.00
|1.4642
|1.4642
|1.4572
|50.00
|8921.30
|843
|2001.01.22 10:47
|sell
|118
|1.00
|1.4639
|1.4677
|1.4564
|844
|2001.01.22 11:36
|modify
|118
|1.00
|1.4639
|1.4639
|1.4564
|845
|2001.01.22 11:39
|modify
|118
|1.00
|1.4639
|1.4636
|1.4564
|846
|2001.01.22 11:39
|modify
|118
|1.00
|1.4639
|1.4633
|1.4564
|847
|2001.01.22 11:39
|modify
|118
|1.00
|1.4639
|1.4632
|1.4564
|848
|2001.01.22 11:44
|modify
|118
|1.00
|1.4639
|1.4631
|1.4564
|849
|2001.01.22 11:45
|modify
|118
|1.00
|1.4639
|1.4630
|1.4564
|850
|2001.01.22 11:46
|modify
|118
|1.00
|1.4639
|1.4629
|1.4564
|851
|2001.01.22 11:52
|modify
|118
|1.00
|1.4639
|1.4628
|1.4564
|852
|2001.01.22 11:52
|modify
|118
|1.00
|1.4639
|1.4626
|1.4564
|853
|2001.01.22 11:52
|modify
|118
|1.00
|1.4639
|1.4625
|1.4564
|854
|2001.01.22 12:04
|s/l
|118
|1.00
|1.4625
|1.4625
|1.4564
|140.00
|9061.30
|855
|2001.01.22 12:04
|sell
|119
|1.00
|1.4622
|1.4660
|1.4547
|856
|2001.01.22 12:13
|modify
|119
|1.00
|1.4622
|1.4622
|1.4547
|857
|2001.01.22 12:18
|modify
|119
|1.00
|1.4622
|1.4621
|1.4547
|858
|2001.01.22 12:19
|modify
|119
|1.00
|1.4622
|1.4619
|1.4547
|859
|2001.01.22 12:19
|modify
|119
|1.00
|1.4622
|1.4616
|1.4547
|860
|2001.01.22 12:19
|modify
|119
|1.00
|1.4622
|1.4615
|1.4547
|861
|2001.01.22 12:22
|s/l
|119
|1.00
|1.4615
|1.4615
|1.4547
|70.00
|9131.30
|862
|2001.01.22 12:22
|sell
|120
|1.00
|1.4613
|1.4651
|1.4538
|863
|2001.01.22 13:04
|modify
|120
|1.00
|1.4613
|1.4612
|1.4538
|864
|2001.01.22 13:07
|s/l
|120
|1.00
|1.4612
|1.4612
|1.4538
|10.00
|9141.30
|865
|2001.01.22 13:07
|sell
|121
|1.00
|1.4609
|1.4647
|1.4534
|866
|2001.01.22 13:26
|modify
|121
|1.00
|1.4609
|1.4608
|1.4534
|867
|2001.01.22 13:32
|modify
|121
|1.00
|1.4609
|1.4607
|1.4534
|868
|2001.01.22 13:32
|modify
|121
|1.00
|1.4609
|1.4604
|1.4534
|869
|2001.01.22 13:33
|modify
|121
|1.00
|1.4609
|1.4603
|1.4534
|870
|2001.01.22 13:34
|modify
|121
|1.00
|1.4609
|1.4601
|1.4534
|871
|2001.01.22 13:34
|modify
|121
|1.00
|1.4609
|1.4600
|1.4534
|872
|2001.01.22 13:37
|modify
|121
|1.00
|1.4609
|1.4599
|1.4534
|873
|2001.01.22 13:41
|modify
|121
|1.00
|1.4609
|1.4598
|1.4534
|874
|2001.01.22 13:49
|s/l
|121
|1.00
|1.4598
|1.4598
|1.4534
|110.00
|9251.30
|875
|2001.01.22 13:49
|sell
|122
|1.00
|1.4595
|1.4633
|1.4520
|876
|2001.01.22 14:32
|modify
|122
|1.00
|1.4595
|1.4595
|1.4520
|877
|2001.01.22 14:33
|modify
|122
|1.00
|1.4595
|1.4589
|1.4520
|878
|2001.01.22 14:33
|modify
|122
|1.00
|1.4595
|1.4588
|1.4520
|879
|2001.01.22 14:52
|s/l
|122
|1.00
|1.4588
|1.4588
|1.4520
|70.00
|9321.30
|880
|2001.01.22 14:52
|sell
|123
|1.00
|1.4586
|1.4624
|1.4511
|881
|2001.01.22 15:03
|modify
|123
|1.00
|1.4586
|1.4586
|1.4511
|882
|2001.01.22 15:04
|modify
|123
|1.00
|1.4586
|1.4585
|1.4511
|883
|2001.01.22 15:04
|modify
|123
|1.00
|1.4586
|1.4583
|1.4511
|884
|2001.01.22 15:04
|modify
|123
|1.00
|1.4586
|1.4579
|1.4511
|885
|2001.01.22 15:05
|modify
|123
|1.00
|1.4586
|1.4578
|1.4511
|886
|2001.01.22 15:05
|modify
|123
|1.00
|1.4586
|1.4576
|1.4511
|887
|2001.01.22 15:05
|modify
|123
|1.00
|1.4586
|1.4575
|1.4511
|888
|2001.01.22 15:05
|modify
|123
|1.00
|1.4586
|1.4572
|1.4511
|889
|2001.01.22 15:05
|modify
|123
|1.00
|1.4586
|1.4566
|1.4511
|890
|2001.01.22 15:07
|modify
|123
|1.00
|1.4586
|1.4565
|1.4511
|891
|2001.01.22 15:07
|modify
|123
|1.00
|1.4586
|1.4562
|1.4511
|892
|2001.01.22 15:08
|modify
|123
|1.00
|1.4586
|1.4561
|1.4511
|893
|2001.01.22 15:08
|modify
|123
|1.00
|1.4586
|1.4559
|1.4511
|894
|2001.01.22 15:08
|modify
|123
|1.00
|1.4586
|1.4558
|1.4511
|895
|2001.01.22 15:09
|modify
|123
|1.00
|1.4586
|1.4556
|1.4511
|896
|2001.01.22 15:09
|modify
|123
|1.00
|1.4586
|1.4550
|1.4511
|897
|2001.01.22 15:15
|modify
|123
|1.00
|1.4586
|1.4548
|1.4511
|898
|2001.01.22 15:16
|modify
|123
|1.00
|1.4586
|1.4543
|1.4511
|899
|2001.01.22 15:16
|modify
|123
|1.00
|1.4586
|1.4542
|1.4511
|900
|2001.01.22 15:20
|s/l
|123
|1.00
|1.4542
|1.4542
|1.4511
|440.00
|9761.30
|901
|2001.01.22 15:20
|sell
|124
|1.00
|1.4540
|1.4578
|1.4465
|902
|2001.01.22 15:43
|modify
|124
|1.00
|1.4540
|1.4540
|1.4465
|903
|2001.01.22 15:43
|modify
|124
|1.00
|1.4540
|1.4537
|1.4465
|904
|2001.01.22 15:44
|modify
|124
|1.00
|1.4540
|1.4536
|1.4465
|905
|2001.01.22 15:44
|modify
|124
|1.00
|1.4540
|1.4535
|1.4465
|906
|2001.01.22 15:46
|s/l
|124
|1.00
|1.4535
|1.4535
|1.4465
|50.00
|9811.30
|907
|2001.01.22 15:46
|sell
|125
|1.00
|1.4534
|1.4572
|1.4459
|908
|2001.01.22 16:06
|s/l
|125
|1.00
|1.4572
|1.4572
|1.4459
|-380.00
|9431.30
|909
|2001.01.22 16:06
|sell
|126
|1.00
|1.4569
|1.4607
|1.4494
|910
|2001.01.22 16:20
|modify
|126
|1.00
|1.4569
|1.4567
|1.4494
|911
|2001.01.22 16:21
|modify
|126
|1.00
|1.4569
|1.4566
|1.4494
|912
|2001.01.22 16:25
|modify
|126
|1.00
|1.4569
|1.4565
|1.4494
|913
|2001.01.22 16:25
|modify
|126
|1.00
|1.4569
|1.4564
|1.4494
|914
|2001.01.22 16:31
|s/l
|126
|1.00
|1.4564
|1.4564
|1.4494
|50.00
|9481.30
|915
|2001.01.22 16:31
|sell
|127
|1.00
|1.4563
|1.4601
|1.4488
|916
|2001.01.22 16:52
|s/l
|127
|1.00
|1.4601
|1.4601
|1.4488
|-380.00
|9101.30
|917
|2001.01.22 16:52
|sell
|128
|1.00
|1.4598
|1.4636
|1.4523
|918
|2001.01.22 18:25
|s/l
|128
|1.00
|1.4636
|1.4636
|1.4523
|-380.00
|8721.30
|919
|2001.01.22 18:25
|sell
|129
|1.00
|1.4633
|1.4671
|1.4558
|920
|2001.01.22 20:32
|s/l
|129
|1.00
|1.4671
|1.4671
|1.4558
|-380.00
|8341.30
|921
|2001.01.22 20:32
|sell
|130
|1.00
|1.4669
|1.4707
|1.4594
|922
|2001.01.22 21:18
|modify
|130
|1.00
|1.4669
|1.4669
|1.4594
|923
|2001.01.22 21:45
|modify
|130
|1.00
|1.4669
|1.4666
|1.4594
|924
|2001.01.22 21:46
|modify
|130
|1.00
|1.4669
|1.4664
|1.4594
|925
|2001.01.22 21:48
|modify
|130
|1.00
|1.4669
|1.4663
|1.4594
|926
|2001.01.22 22:33
|s/l
|130
|1.00
|1.4663
|1.4663
|1.4594
|60.00
|8401.30
|927
|2001.01.22 22:33
|sell
|131
|1.00
|1.4661
|1.4699
|1.4586
|928
|2001.01.23 07:13
|s/l
|131
|1.00
|1.4699
|1.4699
|1.4586
|-393.90
|8007.40
|929
|2001.01.23 07:13
|sell
|132
|1.00
|1.4698
|1.4736
|1.4623
|930
|2001.01.23 07:43
|modify
|132
|1.00
|1.4698
|1.4698
|1.4623
|931
|2001.01.23 07:46
|modify
|132
|1.00
|1.4698
|1.4694
|1.4623
|932
|2001.01.23 07:47
|modify
|132
|1.00
|1.4698
|1.4693
|1.4623
|933
|2001.01.23 07:48
|modify
|132
|1.00
|1.4698
|1.4692
|1.4623
|934
|2001.01.23 07:48
|modify
|132
|1.00
|1.4698
|1.4689
|1.4623
|935
|2001.01.23 07:48
|modify
|132
|1.00
|1.4698
|1.4688
|1.4623
|936
|2001.01.23 07:53
|s/l
|132
|1.00
|1.4688
|1.4688
|1.4623
|100.00
|8107.40
|937
|2001.01.23 07:53
|sell
|133
|1.00
|1.4686
|1.4724
|1.4611
|938
|2001.01.23 12:18
|s/l
|133
|1.00
|1.4724
|1.4724
|1.4611
|-380.00
|7727.40
|939
|2001.01.23 12:18
|sell
|134
|1.00
|1.4721
|1.4759
|1.4646
|940
|2001.01.23 14:20
|modify
|134
|1.00
|1.4721
|1.4721
|1.4646
|941
|2001.01.23 14:20
|modify
|134
|1.00
|1.4721
|1.4719
|1.4646
|942
|2001.01.23 14:41
|s/l
|134
|1.00
|1.4719
|1.4719
|1.4646
|20.00
|7747.40
|943
|2001.01.23 14:41
|sell
|135
|1.00
|1.4716
|1.4754
|1.4641
|944
|2001.01.23 15:39
|modify
|135
|1.00
|1.4716
|1.4716
|1.4641
|945
|2001.01.23 15:39
|modify
|135
|1.00
|1.4716
|1.4715
|1.4641
|946
|2001.01.23 15:40
|modify
|135
|1.00
|1.4716
|1.4713
|1.4641
|947
|2001.01.23 15:40
|modify
|135
|1.00
|1.4716
|1.4708
|1.4641
|948
|2001.01.23 15:42
|modify
|135
|1.00
|1.4716
|1.4707
|1.4641
|949
|2001.01.23 15:42
|modify
|135
|1.00
|1.4716
|1.4706
|1.4641
|950
|2001.01.23 15:45
|s/l
|135
|1.00
|1.4706
|1.4706
|1.4641
|100.00
|7847.40
|951
|2001.01.23 15:45
|sell
|136
|1.00
|1.4703
|1.4741
|1.4628
|952
|2001.01.24 00:28
|modify
|136
|1.00
|1.4703
|1.4703
|1.4628
|953
|2001.01.24 00:29
|modify
|136
|1.00
|1.4703
|1.4702
|1.4628
|954
|2001.01.24 00:29
|modify
|136
|1.00
|1.4703
|1.4699
|1.4628
|955
|2001.01.24 00:31
|modify
|136
|1.00
|1.4703
|1.4698
|1.4628
|956
|2001.01.24 00:31
|modify
|136
|1.00
|1.4703
|1.4695
|1.4628
|957
|2001.01.24 00:31
|modify
|136
|1.00
|1.4703
|1.4689
|1.4628
|958
|2001.01.24 00:32
|modify
|136
|1.00
|1.4703
|1.4688
|1.4628
|959
|2001.01.24 02:14
|modify
|136
|1.00
|1.4703
|1.4685
|1.4628
|960
|2001.01.24 03:55
|modify
|136
|1.00
|1.4703
|1.4684
|1.4628
|961
|2001.01.24 04:13
|modify
|136
|1.00
|1.4703
|1.4683
|1.4628
|962
|2001.01.24 04:15
|modify
|136
|1.00
|1.4703
|1.4675
|1.4628
|963
|2001.01.24 04:17
|modify
|136
|1.00
|1.4703
|1.4674
|1.4628
|964
|2001.01.24 04:47
|s/l
|136
|1.00
|1.4674
|1.4674
|1.4628
|276.10
|8123.50
|965
|2001.01.24 23:13
|sell
|137
|1.00
|1.4537
|1.4575
|1.4462
|966
|2001.01.25 09:45
|modify
|137
|1.00
|1.4537
|1.4536
|1.4462
|967
|2001.01.25 09:49
|s/l
|137
|1.00
|1.4536
|1.4536
|1.4462
|-31.70
|8091.80
|968
|2001.01.25 09:49
|sell
|138
|1.00
|1.4533
|1.4571
|1.4458
|969
|2001.01.25 10:24
|s/l
|138
|1.00
|1.4571
|1.4571
|1.4458
|-380.00
|7711.80
|970
|2001.01.25 10:24
|sell
|139
|1.00
|1.4568
|1.4606
|1.4493
|971
|2001.01.25 10:45
|modify
|139
|1.00
|1.4568
|1.4567
|1.4493
|972
|2001.01.25 10:46
|modify
|139
|1.00
|1.4568
|1.4566
|1.4493
|973
|2001.01.25 10:50
|modify
|139
|1.00
|1.4568
|1.4564
|1.4493
|974
|2001.01.25 10:51
|modify
|139
|1.00
|1.4568
|1.4563
|1.4493
|975
|2001.01.25 11:11
|modify
|139
|1.00
|1.4568
|1.4562
|1.4493
|976
|2001.01.25 11:11
|modify
|139
|1.00
|1.4568
|1.4561
|1.4493
|977
|2001.01.25 11:15
|modify
|139
|1.00
|1.4568
|1.4556
|1.4493
|978
|2001.01.25 11:16
|modify
|139
|1.00
|1.4568
|1.4553
|1.4493
|979
|2001.01.25 11:29
|s/l
|139
|1.00
|1.4553
|1.4553
|1.4493
|150.00
|7861.80
|980
|2001.01.25 11:29
|sell
|140
|1.00
|1.4550
|1.4588
|1.4475
|981
|2001.01.25 11:46
|modify
|140
|1.00
|1.4550
|1.4550
|1.4475
|982
|2001.01.25 11:46
|modify
|140
|1.00
|1.4550
|1.4549
|1.4475
|983
|2001.01.25 11:57
|s/l
|140
|1.00
|1.4549
|1.4549
|1.4475
|10.00
|7871.80
|984
|2001.01.25 11:57
|sell
|141
|1.00
|1.4547
|1.4585
|1.4472
|985
|2001.01.25 12:08
|modify
|141
|1.00
|1.4547
|1.4545
|1.4472
|986
|2001.01.25 12:08
|modify
|141
|1.00
|1.4547
|1.4540
|1.4472
|987
|2001.01.25 12:14
|s/l
|141
|1.00
|1.4540
|1.4540
|1.4472
|70.00
|7941.80
|988
|2001.01.25 12:14
|sell
|142
|1.00
|1.4539
|1.4577
|1.4464
|989
|2001.01.25 13:16
|modify
|142
|1.00
|1.4539
|1.4538
|1.4464
|990
|2001.01.25 13:16
|modify
|142
|1.00
|1.4539
|1.4537
|1.4464
|991
|2001.01.25 13:18
|s/l
|142
|1.00
|1.4537
|1.4537
|1.4464
|20.00
|7961.80
|992
|2001.01.25 13:18
|sell
|143
|1.00
|1.4534
|1.4572
|1.4459
|993
|2001.01.25 13:32
|modify
|143
|1.00
|1.4534
|1.4534
|1.4459
|994
|2001.01.25 13:33
|modify
|143
|1.00
|1.4534
|1.4531
|1.4459
|995
|2001.01.25 13:33
|modify
|143
|1.00
|1.4534
|1.4527
|1.4459
|996
|2001.01.25 13:33
|modify
|143
|1.00
|1.4534
|1.4523
|1.4459
|997
|2001.01.25 13:33
|modify
|143
|1.00
|1.4534
|1.4521
|1.4459
|998
|2001.01.25 13:33
|s/l
|143
|1.00
|1.4521
|1.4521
|1.4459
|130.00
|8091.80
|999
|2001.01.25 13:33
|sell
|144
|1.00
|1.4519
|1.4557
|1.4444
|1000
|2001.01.25 13:37
|modify
|144
|1.00
|1.4519
|1.4518
|1.4444
|1001
|2001.01.25 13:37
|modify
|144
|1.00
|1.4519
|1.4515
|1.4444
|1002
|2001.01.25 13:37
|modify
|144
|1.00
|1.4519
|1.4513
|1.4444
|1003
|2001.01.25 13:37
|modify
|144
|1.00
|1.4519
|1.4509
|1.4444
|1004
|2001.01.25 13:38
|modify
|144
|1.00
|1.4519
|1.4508
|1.4444
|1005
|2001.01.25 13:44
|modify
|144
|1.00
|1.4519
|1.4507
|1.4444
|1006
|2001.01.25 13:44
|modify
|144
|1.00
|1.4519
|1.4504
|1.4444
|1007
|2001.01.25 13:44
|modify
|144
|1.00
|1.4519
|1.4498
|1.4444
|1008
|2001.01.25 13:45
|modify
|144
|1.00
|1.4519
|1.4496
|1.4444
|1009
|2001.01.25 13:48
|modify
|144
|1.00
|1.4519
|1.4494
|1.4444
|1010
|2001.01.25 13:48
|modify
|144
|1.00
|1.4519
|1.4489
|1.4444
|1011
|2001.01.25 13:49
|modify
|144
|1.00
|1.4519
|1.4486
|1.4444
|1012
|2001.01.25 13:50
|s/l
|144
|1.00
|1.4486
|1.4486
|1.4444
|330.00
|8421.80
|1013
|2001.01.25 13:50
|sell
|145
|1.00
|1.4484
|1.4522
|1.4409
|1014
|2001.01.25 15:26
|s/l
|145
|1.00
|1.4522
|1.4522
|1.4409
|-380.00
|8041.80
|1015
|2001.01.25 15:26
|sell
|146
|1.00
|1.4522
|1.4560
|1.4447
|1016
|2001.01.25 16:35
|s/l
|146
|1.00
|1.4560
|1.4560
|1.4447
|-380.00
|7661.80
|1017
|2001.01.25 16:35
|sell
|147
|1.00
|1.4558
|1.4596
|1.4483
|1018
|2001.01.25 17:11
|modify
|147
|1.00
|1.4558
|1.4556
|1.4483
|1019
|2001.01.25 17:22
|s/l
|147
|1.00
|1.4556
|1.4556
|1.4483
|20.00
|7681.80
|1020
|2001.01.25 17:22
|sell
|148
|1.00
|1.4553
|1.4591
|1.4478
|1021
|2001.01.25 18:01
|s/l
|148
|1.00
|1.4591
|1.4591
|1.4478
|-380.00
|7301.80
|1022
|2001.01.25 18:01
|sell
|149
|1.00
|1.4593
|1.4631
|1.4518
|1023
|2001.01.25 19:35
|s/l
|149
|1.00
|1.4631
|1.4631
|1.4518
|-380.00
|6921.80
|1024
|2001.01.25 19:35
|sell
|150
|1.00
|1.4630
|1.4668
|1.4555
|1025
|2001.01.25 20:05
|modify
|150
|1.00
|1.4630
|1.4630
|1.4555
|1026
|2001.01.25 20:07
|modify
|150
|1.00
|1.4630
|1.4628
|1.4555
|1027
|2001.01.25 20:08
|modify
|150
|1.00
|1.4630
|1.4627
|1.4555
|1028
|2001.01.25 20:08
|modify
|150
|1.00
|1.4630
|1.4625
|1.4555
|1029
|2001.01.25 20:08
|modify
|150
|1.00
|1.4630
|1.4622
|1.4555
|1030
|2001.01.25 20:09
|modify
|150
|1.00
|1.4630
|1.4621
|1.4555
|1031
|2001.01.25 20:09
|modify
|150
|1.00
|1.4630
|1.4620
|1.4555
|1032
|2001.01.25 20:09
|modify
|150
|1.00
|1.4630
|1.4619
|1.4555
|1033
|2001.01.25 21:08
|modify
|150
|1.00
|1.4630
|1.4618
|1.4555
|1034
|2001.01.25 21:15
|modify
|150
|1.00
|1.4630
|1.4617
|1.4555
|1035
|2001.01.25 21:17
|modify
|150
|1.00
|1.4630
|1.4615
|1.4555
|1036
|2001.01.25 21:18
|modify
|150
|1.00
|1.4630
|1.4614
|1.4555
|1037
|2001.01.25 21:18
|modify
|150
|1.00
|1.4630
|1.4610
|1.4555
|1038
|2001.01.25 21:19
|modify
|150
|1.00
|1.4630
|1.4609
|1.4555
|1039
|2001.01.25 21:19
|modify
|150
|1.00
|1.4630
|1.4608
|1.4555
|1040
|2001.01.25 21:23
|modify
|150
|1.00
|1.4630
|1.4604
|1.4555
|1041
|2001.01.25 21:25
|modify
|150
|1.00
|1.4630
|1.4602
|1.4555
|1042
|2001.01.25 21:25
|modify
|150
|1.00
|1.4630
|1.4599
|1.4555
|1043
|2001.01.25 21:36
|s/l
|150
|1.00
|1.4599
|1.4599
|1.4555
|310.00
|7231.80
|1044
|2001.01.25 21:36
|sell
|151
|1.00
|1.4598
|1.4636
|1.4523
|1045
|2001.01.25 22:55
|s/l
|151
|1.00
|1.4636
|1.4636
|1.4523
|-380.00
|6851.80
|1046
|2001.01.25 22:55
|sell
|152
|1.00
|1.4634
|1.4672
|1.4559
|1047
|2001.01.25 23:02
|modify
|152
|1.00
|1.4634
|1.4633
|1.4559
|1048
|2001.01.25 23:03
|modify
|152
|1.00
|1.4634
|1.4632
|1.4559
|1049
|2001.01.25 23:07
|modify
|152
|1.00
|1.4634
|1.4631
|1.4559
|1050
|2001.01.25 23:10
|modify
|152
|1.00
|1.4634
|1.4630
|1.4559
|1051
|2001.01.25 23:14
|modify
|152
|1.00
|1.4634
|1.4629
|1.4559
|1052
|2001.01.25 23:15
|modify
|152
|1.00
|1.4634
|1.4628
|1.4559
|1053
|2001.01.25 23:15
|modify
|152
|1.00
|1.4634
|1.4625
|1.4559
|1054
|2001.01.25 23:15
|modify
|152
|1.00
|1.4634
|1.4623
|1.4559
|1055
|2001.01.25 23:15
|modify
|152
|1.00
|1.4634
|1.4620
|1.4559
|1056
|2001.01.25 23:16
|modify
|152
|1.00
|1.4634
|1.4619
|1.4559
|1057
|2001.01.25 23:20
|modify
|152
|1.00
|1.4634
|1.4618
|1.4559
|1058
|2001.01.25 23:21
|modify
|152
|1.00
|1.4634
|1.4616
|1.4559
|1059
|2001.01.25 23:22
|modify
|152
|1.00
|1.4634
|1.4614
|1.4559
|1060
|2001.01.25 23:22
|modify
|152
|1.00
|1.4634
|1.4612
|1.4559
|1061
|2001.01.25 23:22
|modify
|152
|1.00
|1.4634
|1.4611
|1.4559
|1062
|2001.01.25 23:25
|s/l
|152
|1.00
|1.4611
|1.4611
|1.4559
|230.00
|7081.80
|1063
|2001.01.25 23:25
|sell
|153
|1.00
|1.4608
|1.4646
|1.4533
|1064
|2001.01.26 06:49
|modify
|153
|1.00
|1.4608
|1.4608
|1.4533
|1065
|2001.01.26 07:04
|modify
|153
|1.00
|1.4608
|1.4607
|1.4533
|1066
|2001.01.26 08:04
|s/l
|153
|1.00
|1.4607
|1.4607
|1.4533
|-3.90
|7077.90
|1067
|2001.01.26 08:04
|sell
|154
|1.00
|1.4605
|1.4643
|1.4530
|1068
|2001.01.26 10:17
|s/l
|154
|1.00
|1.4643
|1.4643
|1.4530
|-380.00
|6697.90
|1069
|2001.01.26 10:17
|sell
|155
|1.00
|1.4640
|1.4678
|1.4565
|1070
|2001.01.26 10:58
|s/l
|155
|1.00
|1.4678
|1.4678
|1.4565
|-380.00
|6317.90
|1071
|2001.01.26 10:58
|sell
|156
|1.00
|1.4676
|1.4714
|1.4601
|1072
|2001.01.26 11:24
|modify
|156
|1.00
|1.4676
|1.4676
|1.4601
|1073
|2001.01.26 11:24
|modify
|156
|1.00
|1.4676
|1.4675
|1.4601
|1074
|2001.01.26 11:29
|modify
|156
|1.00
|1.4676
|1.4674
|1.4601
|1075
|2001.01.26 11:31
|modify
|156
|1.00
|1.4676
|1.4671
|1.4601
|1076
|2001.01.26 11:31
|modify
|156
|1.00
|1.4676
|1.4669
|1.4601
|1077
|2001.01.26 11:31
|modify
|156
|1.00
|1.4676
|1.4665
|1.4601
|1078
|2001.01.26 11:31
|modify
|156
|1.00
|1.4676
|1.4663
|1.4601
|1079
|2001.01.26 11:31
|modify
|156
|1.00
|1.4676
|1.4658
|1.4601
|1080
|2001.01.26 11:35
|s/l
|156
|1.00
|1.4658
|1.4658
|1.4601
|180.00
|6497.90
|1081
|2001.01.26 11:35
|sell
|157
|1.00
|1.4655
|1.4693
|1.4580
|1082
|2001.01.26 12:29
|s/l
|157
|1.00
|1.4693
|1.4693
|1.4580
|-380.00
|6117.90
|1083
|2001.01.26 12:29
|sell
|158
|1.00
|1.4691
|1.4729
|1.4616
|1084
|2001.01.26 12:47
|modify
|158
|1.00
|1.4691
|1.4690
|1.4616
|1085
|2001.01.26 12:47
|modify
|158
|1.00
|1.4691
|1.4689
|1.4616
|1086
|2001.01.26 12:48
|modify
|158
|1.00
|1.4691
|1.4688
|1.4616
|1087
|2001.01.26 12:51
|modify
|158
|1.00
|1.4691
|1.4686
|1.4616
|1088
|2001.01.26 12:54
|modify
|158
|1.00
|1.4691
|1.4684
|1.4616
|1089
|2001.01.26 12:55
|modify
|158
|1.00
|1.4691
|1.4682
|1.4616
|1090
|2001.01.26 12:55
|modify
|158
|1.00
|1.4691
|1.4678
|1.4616
|1091
|2001.01.26 12:56
|modify
|158
|1.00
|1.4691
|1.4676
|1.4616
|1092
|2001.01.26 12:56
|modify
|158
|1.00
|1.4691
|1.4672
|1.4616
|1093
|2001.01.26 12:59
|s/l
|158
|1.00
|1.4672
|1.4672
|1.4616
|190.00
|6307.90
|1094
|2001.01.26 12:59
|sell
|159
|1.00
|1.4669
|1.4707
|1.4594
|1095
|2001.01.26 13:29
|modify
|159
|1.00
|1.4669
|1.4667
|1.4594
|1096
|2001.01.26 13:29
|modify
|159
|1.00
|1.4669
|1.4666
|1.4594
|1097
|2001.01.26 13:39
|modify
|159
|1.00
|1.4669
|1.4665
|1.4594
|1098
|2001.01.26 13:40
|modify
|159
|1.00
|1.4669
|1.4664
|1.4594
|1099
|2001.01.26 13:46
|modify
|159
|1.00
|1.4669
|1.4663
|1.4594
|1100
|2001.01.26 13:47
|modify
|159
|1.00
|1.4669
|1.4656
|1.4594
|1101
|2001.01.26 13:47
|modify
|159
|1.00
|1.4669
|1.4655
|1.4594
|1102
|2001.01.26 13:52
|modify
|159
|1.00
|1.4669
|1.4652
|1.4594
|1103
|2001.01.26 13:54
|modify
|159
|1.00
|1.4669
|1.4651
|1.4594
|1104
|2001.01.26 14:10
|s/l
|159
|1.00
|1.4651
|1.4651
|1.4594
|180.00
|6487.90
|1105
|2001.01.26 14:10
|sell
|160
|1.00
|1.4651
|1.4689
|1.4576
|1106
|2001.01.26 14:43
|modify
|160
|1.00
|1.4651
|1.4651
|1.4576
|1107
|2001.01.26 14:46
|modify
|160
|1.00
|1.4651
|1.4648
|1.4576
|1108
|2001.01.26 14:46
|modify
|160
|1.00
|1.4651
|1.4643
|1.4576
|1109
|2001.01.26 14:53
|modify
|160
|1.00
|1.4651
|1.4640
|1.4576
|1110
|2001.01.26 14:53
|modify
|160
|1.00
|1.4651
|1.4637
|1.4576
|1111
|2001.01.26 14:53
|modify
|160
|1.00
|1.4651
|1.4632
|1.4576
|1112
|2001.01.26 14:54
|modify
|160
|1.00
|1.4651
|1.4628
|1.4576
|1113
|2001.01.26 14:58
|modify
|160
|1.00
|1.4651
|1.4627
|1.4576
|1114
|2001.01.26 14:58
|modify
|160
|1.00
|1.4651
|1.4622
|1.4576
|1115
|2001.01.26 15:01
|modify
|160
|1.00
|1.4651
|1.4621
|1.4576
|1116
|2001.01.26 15:06
|s/l
|160
|1.00
|1.4621
|1.4621
|1.4576
|300.00
|6787.90
|1117
|2001.01.26 15:06
|sell
|161
|1.00
|1.4618
|1.4656
|1.4543
|1118
|2001.01.26 15:22
|modify
|161
|1.00
|1.4618
|1.4618
|1.4543
|1119
|2001.01.26 15:29
|s/l
|161
|1.00
|1.4618
|1.4618
|1.4543
|0.00
|6787.90
|1120
|2001.01.26 15:29
|sell
|162
|1.00
|1.4616
|1.4654
|1.4541
|1121
|2001.01.26 15:31
|modify
|162
|1.00
|1.4616
|1.4615
|1.4541
|1122
|2001.01.26 15:33
|s/l
|162
|1.00
|1.4615
|1.4615
|1.4541
|10.00
|6797.90
|1123
|2001.01.26 15:33
|sell
|163
|1.00
|1.4613
|1.4651
|1.4538
|1124
|2001.01.26 16:16
|modify
|163
|1.00
|1.4613
|1.4611
|1.4538
|1125
|2001.01.26 16:19
|modify
|163
|1.00
|1.4613
|1.4610
|1.4538
|1126
|2001.01.26 16:19
|modify
|163
|1.00
|1.4613
|1.4605
|1.4538
|1127
|2001.01.26 16:25
|s/l
|163
|1.00
|1.4605
|1.4605
|1.4538
|80.00
|6877.90
|1128
|2001.01.26 16:25
|sell
|164
|1.00
|1.4602
|1.4640
|1.4527
|1129
|2001.01.26 17:09
|modify
|164
|1.00
|1.4602
|1.4600
|1.4527
|1130
|2001.01.26 17:10
|modify
|164
|1.00
|1.4602
|1.4598
|1.4527
|1131
|2001.01.26 17:12
|modify
|164
|1.00
|1.4602
|1.4595
|1.4527
|1132
|2001.01.26 17:12
|modify
|164
|1.00
|1.4602
|1.4594
|1.4527
|1133
|2001.01.26 17:12
|modify
|164
|1.00
|1.4602
|1.4592
|1.4527
|1134
|2001.01.26 17:14
|modify
|164
|1.00
|1.4602
|1.4589
|1.4527
|1135
|2001.01.26 17:14
|modify
|164
|1.00
|1.4602
|1.4586
|1.4527
|1136
|2001.01.26 17:14
|modify
|164
|1.00
|1.4602
|1.4585
|1.4527
|1137
|2001.01.26 17:19
|modify
|164
|1.00
|1.4602
|1.4584
|1.4527
|1138
|2001.01.26 17:19
|modify
|164
|1.00
|1.4602
|1.4582
|1.4527
|1139
|2001.01.26 17:19
|modify
|164
|1.00
|1.4602
|1.4578
|1.4527
|1140
|2001.01.26 17:25
|s/l
|164
|1.00
|1.4578
|1.4578
|1.4527
|240.00
|7117.90
|1141
|2001.01.26 17:25
|sell
|165
|1.00
|1.4575
|1.4613
|1.4500
|1142
|2001.01.26 22:10
|s/l
|165
|1.00
|1.4613
|1.4613
|1.4500
|-380.00
|6737.90
|1143
|2001.01.26 22:10
|sell
|166
|1.00
|1.4611
|1.4649
|1.4536
|1144
|2001.01.29 08:07
|modify
|166
|1.00
|1.4611
|1.4611
|1.4536
|1145
|2001.01.29 08:08
|modify
|166
|1.00
|1.4611
|1.4609
|1.4536
|1146
|2001.01.29 08:09
|modify
|166
|1.00
|1.4611
|1.4608
|1.4536
|1147
|2001.01.29 08:10
|modify
|166
|1.00
|1.4611
|1.4607
|1.4536
|1148
|2001.01.29 08:37
|s/l
|166
|1.00
|1.4607
|1.4607
|1.4536
|26.10
|6764.00
|1149
|2001.01.31 16:00
|sell
|167
|1.00
|1.4593
|1.4631
|1.4518
|1150
|2001.01.31 16:37
|s/l
|167
|1.00
|1.4631
|1.4631
|1.4518
|-380.00
|6384.00
|1151
|2001.01.31 16:37
|sell
|168
|1.00
|1.4629
|1.4667
|1.4554
|1152
|2001.01.31 17:12
|modify
|168
|1.00
|1.4629
|1.4629
|1.4554
|1153
|2001.01.31 17:13
|modify
|168
|1.00
|1.4629
|1.4626
|1.4554
|1154
|2001.01.31 17:14
|modify
|168
|1.00
|1.4629
|1.4624
|1.4554
|1155
|2001.01.31 17:14
|modify
|168
|1.00
|1.4629
|1.4621
|1.4554
|1156
|2001.01.31 17:14
|modify
|168
|1.00
|1.4629
|1.4620
|1.4554
|1157
|2001.01.31 17:14
|modify
|168
|1.00
|1.4629
|1.4617
|1.4554
|1158
|2001.01.31 17:41
|modify
|168
|1.00
|1.4629
|1.4616
|1.4554
|1159
|2001.01.31 17:42
|modify
|168
|1.00
|1.4629
|1.4612
|1.4554
|1160
|2001.01.31 17:42
|modify
|168
|1.00
|1.4629
|1.4611
|1.4554
|1161
|2001.01.31 17:50
|modify
|168
|1.00
|1.4629
|1.4610
|1.4554
|1162
|2001.01.31 17:51
|modify
|168
|1.00
|1.4629
|1.4608
|1.4554
|1163
|2001.01.31 17:59
|s/l
|168
|1.00
|1.4608
|1.4608
|1.4554
|210.00
|6594.00
|1164
|2001.01.31 17:59
|sell
|169
|1.00
|1.4606
|1.4644
|1.4531
|1165
|2001.01.31 18:29
|s/l
|169
|1.00
|1.4644
|1.4644
|1.4531
|-380.00
|6214.00
|1166
|2001.01.31 18:29
|sell
|170
|1.00
|1.4642
|1.4680
|1.4567
|1167
|2001.01.31 18:35
|modify
|170
|1.00
|1.4642
|1.4642
|1.4567
|1168
|2001.01.31 18:53
|modify
|170
|1.00
|1.4642
|1.4639
|1.4567
|1169
|2001.01.31 18:58
|modify
|170
|1.00
|1.4642
|1.4638
|1.4567
|1170
|2001.01.31 18:58
|modify
|170
|1.00
|1.4642
|1.4637
|1.4567
|1171
|2001.01.31 18:59
|modify
|170
|1.00
|1.4642
|1.4633
|1.4567
|1172
|2001.01.31 19:11
|s/l
|170
|1.00
|1.4633
|1.4633
|1.4567
|90.00
|6304.00
|1173
|2001.01.31 19:11
|sell
|171
|1.00
|1.4632
|1.4670
|1.4557
|1174
|2001.01.31 19:45
|modify
|171
|1.00
|1.4632
|1.4631
|1.4557
|1175
|2001.01.31 19:47
|modify
|171
|1.00
|1.4632
|1.4629
|1.4557
|1176
|2001.01.31 19:50
|modify
|171
|1.00
|1.4632
|1.4626
|1.4557
|1177
|2001.01.31 19:50
|modify
|171
|1.00
|1.4632
|1.4622
|1.4557
|1178
|2001.01.31 20:02
|modify
|171
|1.00
|1.4632
|1.4620
|1.4557
|1179
|2001.01.31 20:17
|modify
|171
|1.00
|1.4632
|1.4617
|1.4557
|1180
|2001.01.31 20:20
|modify
|171
|1.00
|1.4632
|1.4616
|1.4557
|1181
|2001.01.31 20:28
|modify
|171
|1.00
|1.4632
|1.4608
|1.4557
|1182
|2001.01.31 20:50
|s/l
|171
|1.00
|1.4608
|1.4608
|1.4557
|240.00
|6544.00
|1183
|2001.01.31 20:50
|sell
|172
|1.00
|1.4607
|1.4645
|1.4532
|1184
|2001.01.31 22:38
|s/l
|172
|1.00
|1.4645
|1.4645
|1.4532
|-380.00
|6164.00
|1185
|2001.01.31 22:38
|sell
|173
|1.00
|1.4643
|1.4681
|1.4568
|1186
|2001.02.01 08:51
|s/l
|173
|1.00
|1.4681
|1.4681
|1.4568
|-421.70
|5742.30
|1187
|2001.02.01 09:12
|buy
|174
|1.00
|1.4699
|1.4659
|1.4779
|1188
|2001.02.01 11:04
|modify
|174
|1.00
|1.4699
|1.4699
|1.4779
|1189
|2001.02.01 11:06
|modify
|174
|1.00
|1.4699
|1.4700
|1.4779
|1190
|2001.02.01 11:06
|modify
|174
|1.00
|1.4699
|1.4702
|1.4779
|1191
|2001.02.01 11:07
|modify
|174
|1.00
|1.4699
|1.4703
|1.4779
|1192
|2001.02.01 11:07
|modify
|174
|1.00
|1.4699
|1.4704
|1.4779
|1193
|2001.02.01 11:09
|modify
|174
|1.00
|1.4699
|1.4705
|1.4779
|1194
|2001.02.01 11:11
|modify
|174
|1.00
|1.4699
|1.4708
|1.4779
|1195
|2001.02.01 11:11
|modify
|174
|1.00
|1.4699
|1.4711
|1.4779
|1196
|2001.02.01 11:12
|modify
|174
|1.00
|1.4699
|1.4712
|1.4779
|1197
|2001.02.01 11:21
|modify
|174
|1.00
|1.4699
|1.4713
|1.4779
|1198
|2001.02.01 11:21
|modify
|174
|1.00
|1.4699
|1.4714
|1.4779
|1199
|2001.02.01 11:21
|modify
|174
|1.00
|1.4699
|1.4715
|1.4779
|1200
|2001.02.01 11:27
|s/l
|174
|1.00
|1.4715
|1.4715
|1.4779
|160.00
|5902.30
|1201
|2001.02.01 11:27
|buy
|175
|1.00
|1.4717
|1.4677
|1.4797
|1202
|2001.02.01 11:33
|modify
|175
|1.00
|1.4717
|1.4717
|1.4797
|1203
|2001.02.01 11:33
|modify
|175
|1.00
|1.4717
|1.4721
|1.4797
|1204
|2001.02.01 11:33
|modify
|175
|1.00
|1.4717
|1.4723
|1.4797
|1205
|2001.02.01 11:33
|modify
|175
|1.00
|1.4717
|1.4725
|1.4797
|1206
|2001.02.01 11:35
|modify
|175
|1.00
|1.4717
|1.4726
|1.4797
|1207
|2001.02.01 11:40
|modify
|175
|1.00
|1.4717
|1.4727
|1.4797
|1208
|2001.02.01 11:40
|modify
|175
|1.00
|1.4717
|1.4729
|1.4797
|1209
|2001.02.01 11:43
|s/l
|175
|1.00
|1.4729
|1.4729
|1.4797
|120.00
|6022.30
|1210
|2001.02.01 11:43
|buy
|176
|1.00
|1.4732
|1.4692
|1.4812
|1211
|2001.02.01 13:00
|modify
|176
|1.00
|1.4732
|1.4732
|1.4812
|1212
|2001.02.01 13:01
|modify
|176
|1.00
|1.4732
|1.4736
|1.4812
|1213
|2001.02.01 13:01
|modify
|176
|1.00
|1.4732
|1.4739
|1.4812
|1214
|2001.02.01 13:02
|modify
|176
|1.00
|1.4732
|1.4742
|1.4812
|1215
|2001.02.01 13:03
|modify
|176
|1.00
|1.4732
|1.4743
|1.4812
|1216
|2001.02.01 13:03
|modify
|176
|1.00
|1.4732
|1.4747
|1.4812
|1217
|2001.02.01 13:14
|modify
|176
|1.00
|1.4732
|1.4748
|1.4812
|1218
|2001.02.01 13:17
|modify
|176
|1.00
|1.4732
|1.4750
|1.4812
|1219
|2001.02.01 13:19
|modify
|176
|1.00
|1.4732
|1.4751
|1.4812
|1220
|2001.02.01 13:32
|s/l
|176
|1.00
|1.4751
|1.4751
|1.4812
|190.00
|6212.30
|1221
|2001.02.01 13:32
|buy
|177
|1.00
|1.4746
|1.4706
|1.4826
|1222
|2001.02.01 14:11
|modify
|177
|1.00
|1.4746
|1.4747
|1.4826
|1223
|2001.02.01 14:11
|modify
|177
|1.00
|1.4746
|1.4748
|1.4826
|1224
|2001.02.01 14:13
|modify
|177
|1.00
|1.4746
|1.4749
|1.4826
|1225
|2001.02.01 14:16
|modify
|177
|1.00
|1.4746
|1.4753
|1.4826
|1226
|2001.02.01 14:17
|modify
|177
|1.00
|1.4746
|1.4754
|1.4826
|1227
|2001.02.01 14:18
|modify
|177
|1.00
|1.4746
|1.4755
|1.4826
|1228
|2001.02.01 14:21
|modify
|177
|1.00
|1.4746
|1.4756
|1.4826
|1229
|2001.02.01 14:21
|modify
|177
|1.00
|1.4746
|1.4757
|1.4826
|1230
|2001.02.01 14:21
|modify
|177
|1.00
|1.4746
|1.4760
|1.4826
|1231
|2001.02.01 14:35
|modify
|177
|1.00
|1.4746
|1.4761
|1.4826
|1232
|2001.02.01 14:35
|modify
|177
|1.00
|1.4746
|1.4766
|1.4826
|1233
|2001.02.01 14:50
|s/l
|177
|1.00
|1.4766
|1.4766
|1.4826
|200.00
|6412.30
|1234
|2001.02.01 14:50
|buy
|178
|1.00
|1.4768
|1.4728
|1.4848
|1235
|2001.02.01 15:32
|modify
|178
|1.00
|1.4768
|1.4770
|1.4848
|1236
|2001.02.01 15:32
|modify
|178
|1.00
|1.4768
|1.4771
|1.4848
|1237
|2001.02.01 15:34
|modify
|178
|1.00
|1.4768
|1.4772
|1.4848
|1238
|2001.02.01 15:34
|modify
|178
|1.00
|1.4768
|1.4773
|1.4848
|1239
|2001.02.01 15:35
|s/l
|178
|1.00
|1.4773
|1.4773
|1.4848
|50.00
|6462.30
|1240
|2001.02.01 15:35
|buy
|179
|1.00
|1.4776
|1.4736
|1.4856
|1241
|2001.02.01 17:13
|modify
|179
|1.00
|1.4776
|1.4778
|1.4856
|1242
|2001.02.01 17:13
|modify
|179
|1.00
|1.4776
|1.4779
|1.4856
|1243
|2001.02.01 17:15
|modify
|179
|1.00
|1.4776
|1.4781
|1.4856
|1244
|2001.02.01 17:15
|modify
|179
|1.00
|1.4776
|1.4783
|1.4856
|1245
|2001.02.01 17:23
|modify
|179
|1.00
|1.4776
|1.4784
|1.4856
|1246
|2001.02.01 17:23
|modify
|179
|1.00
|1.4776
|1.4786
|1.4856
|1247
|2001.02.01 17:23
|modify
|179
|1.00
|1.4776
|1.4788
|1.4856
|1248
|2001.02.01 17:24
|modify
|179
|1.00
|1.4776
|1.4792
|1.4856
|1249
|2001.02.01 17:25
|modify
|179
|1.00
|1.4776
|1.4794
|1.4856
|1250
|2001.02.01 17:25
|modify
|179
|1.00
|1.4776
|1.4797
|1.4856
|1251
|2001.02.01 17:25
|modify
|179
|1.00
|1.4776
|1.4799
|1.4856
|1252
|2001.02.01 17:26
|modify
|179
|1.00
|1.4776
|1.4801
|1.4856
|1253
|2001.02.01 17:28
|modify
|179
|1.00
|1.4776
|1.4802
|1.4856
|1254
|2001.02.01 17:29
|modify
|179
|1.00
|1.4776
|1.4803
|1.4856
|1255
|2001.02.01 17:29
|modify
|179
|1.00
|1.4776
|1.4804
|1.4856
|1256
|2001.02.01 17:29
|modify
|179
|1.00
|1.4776
|1.4806
|1.4856
|1257
|2001.02.01 17:29
|modify
|179
|1.00
|1.4776
|1.4809
|1.4856
|1258
|2001.02.01 17:35
|s/l
|179
|1.00
|1.4809
|1.4809
|1.4856
|330.00
|6792.30
|1259
|2001.02.01 17:35
|buy
|180
|1.00
|1.4811
|1.4771
|1.4891
|1260
|2001.02.01 18:58
|s/l
|180
|1.00
|1.4771
|1.4771
|1.4891
|-400.00
|6392.30
|1261
|2001.02.01 18:58
|buy
|181
|1.00
|1.4774
|1.4734
|1.4854
|1262
|2001.02.01 19:34
|modify
|181
|1.00
|1.4774
|1.4775
|1.4854
|1263
|2001.02.01 19:34
|modify
|181
|1.00
|1.4774
|1.4778
|1.4854
|1264
|2001.02.01 19:34
|modify
|181
|1.00
|1.4774
|1.4780
|1.4854
|1265
|2001.02.01 19:34
|modify
|181
|1.00
|1.4774
|1.4783
|1.4854
|1266
|2001.02.01 19:48
|s/l
|181
|1.00
|1.4783
|1.4783
|1.4854
|90.00
|6482.30
|1267
|2001.02.01 19:48
|buy
|182
|1.00
|1.4786
|1.4746
|1.4866
|1268
|2001.02.01 20:20
|modify
|182
|1.00
|1.4786
|1.4786
|1.4866
|1269
|2001.02.01 20:29
|s/l
|182
|1.00
|1.4786
|1.4786
|1.4866
|0.00
|6482.30
|1270
|2001.02.01 20:29
|buy
|183
|1.00
|1.4788
|1.4748
|1.4868
|1271
|2001.02.02 09:28
|modify
|183
|1.00
|1.4788
|1.4789
|1.4868
|1272
|2001.02.02 09:29
|modify
|183
|1.00
|1.4788
|1.4793
|1.4868
|1273
|2001.02.02 09:29
|modify
|183
|1.00
|1.4788
|1.4798
|1.4868
|1274
|2001.02.02 09:29
|modify
|183
|1.00
|1.4788
|1.4802
|1.4868
|1275
|2001.02.02 09:30
|modify
|183
|1.00
|1.4788
|1.4805
|1.4868
|1276
|2001.02.02 09:36
|modify
|183
|1.00
|1.4788
|1.4806
|1.4868
|1277
|2001.02.02 09:36
|modify
|183
|1.00
|1.4788
|1.4807
|1.4868
|1278
|2001.02.02 09:36
|modify
|183
|1.00
|1.4788
|1.4809
|1.4868
|1279
|2001.02.02 09:36
|modify
|183
|1.00
|1.4788
|1.4813
|1.4868
|1280
|2001.02.02 09:37
|modify
|183
|1.00
|1.4788
|1.4814
|1.4868
|1281
|2001.02.02 09:38
|modify
|183
|1.00
|1.4788
|1.4817
|1.4868
|1282
|2001.02.02 09:38
|modify
|183
|1.00
|1.4788
|1.4818
|1.4868
|1283
|2001.02.02 10:01
|s/l
|183
|1.00
|1.4818
|1.4818
|1.4868
|306.50
|6788.80
|1284
|2001.02.02 10:01
|buy
|184
|1.00
|1.4821
|1.4781
|1.4901
|1285
|2001.02.02 12:24
|s/l
|184
|1.00
|1.4781
|1.4781
|1.4901
|-400.00
|6388.80
|1286
|2001.02.02 12:24
|buy
|185
|1.00
|1.4784
|1.4744
|1.4864
|1287
|2001.02.02 15:52
|s/l
|185
|1.00
|1.4744
|1.4744
|1.4864
|-400.00
|5988.80
|1288
|2001.02.02 15:52
|buy
|186
|1.00
|1.4746
|1.4706
|1.4826
|1289
|2001.02.02 17:02
|s/l
|186
|1.00
|1.4706
|1.4706
|1.4826
|-400.00
|5588.80
|1290
|2001.02.02 17:02
|buy
|187
|1.00
|1.4709
|1.4669
|1.4789
|1291
|2001.02.02 19:18
|s/l
|187
|1.00
|1.4669
|1.4669
|1.4789
|-400.00
|5188.80
|1292
|2001.02.02 19:18
|buy
|188
|1.00
|1.4672
|1.4632
|1.4752
|1293
|2001.02.02 19:56
|modify
|188
|1.00
|1.4672
|1.4673
|1.4752
|1294
|2001.02.02 20:00
|s/l
|188
|1.00
|1.4673
|1.4673
|1.4752
|10.00
|5198.80
|1295
|2001.02.02 20:00
|buy
|189
|1.00
|1.4676
|1.4636
|1.4756
|1296
|2001.02.02 22:58
|modify
|189
|1.00
|1.4676
|1.4677
|1.4756
|1297
|2001.02.02 23:01
|modify
|189
|1.00
|1.4676
|1.4678
|1.4756
|1298
|2001.02.02 23:07
|modify
|189
|1.00
|1.4676
|1.4679
|1.4756
|1299
|2001.02.02 23:08
|modify
|189
|1.00
|1.4676
|1.4680
|1.4756
|1300
|2001.02.02 23:09
|modify
|189
|1.00
|1.4676
|1.4681
|1.4756
|1301
|2001.02.02 23:09
|modify
|189
|1.00
|1.4676
|1.4683
|1.4756
|1302
|2001.02.02 23:09
|modify
|189
|1.00
|1.4676
|1.4686
|1.4756
|1303
|2001.02.02 23:19
|modify
|189
|1.00
|1.4676
|1.4689
|1.4756
|1304
|2001.02.02 23:34
|s/l
|189
|1.00
|1.4689
|1.4689
|1.4756
|130.00
|5328.80
|1305
|2001.02.02 23:34
|buy
|190
|1.00
|1.4687
|1.4647
|1.4767
|1306
|2001.02.03 00:08
|modify
|190
|1.00
|1.4687
|1.4687
|1.4767
|1307
|2001.02.03 00:08
|modify
|190
|1.00
|1.4687
|1.4688
|1.4767
|1308
|2001.02.03 00:08
|modify
|190
|1.00
|1.4687
|1.4689
|1.4767
|1309
|2001.02.03 00:30
|s/l
|190
|1.00
|1.4689
|1.4689
|1.4767
|20.00
|5348.80
|1310
|2001.02.03 00:30
|buy
|191
|1.00
|1.4690
|1.4650
|1.4770
|1311
|2001.02.05 07:28
|modify
|191
|1.00
|1.4690
|1.4690
|1.4770
|1312
|2001.02.05 07:29
|modify
|191
|1.00
|1.4690
|1.4691
|1.4770
|1313
|2001.02.05 07:58
|modify
|191
|1.00
|1.4690
|1.4693
|1.4770
|1314
|2001.02.05 08:07
|modify
|191
|1.00
|1.4690
|1.4695
|1.4770
|1315
|2001.02.05 08:12
|modify
|191
|1.00
|1.4690
|1.4696
|1.4770
|1316
|2001.02.05 08:12
|modify
|191
|1.00
|1.4690
|1.4697
|1.4770
|1317
|2001.02.05 08:36
|modify
|191
|1.00
|1.4690
|1.4698
|1.4770
|1318
|2001.02.05 09:03
|modify
|191
|1.00
|1.4690
|1.4700
|1.4770
|1319
|2001.02.05 09:03
|modify
|191
|1.00
|1.4690
|1.4701
|1.4770
|1320
|2001.02.05 09:11
|s/l
|191
|1.00
|1.4701
|1.4701
|1.4770
|116.50
|5465.30
|1321
|2001.02.05 09:11
|buy
|192
|1.00
|1.4703
|1.4663
|1.4783
|1322
|2001.02.05 09:17
|modify
|192
|1.00
|1.4703
|1.4703
|1.4783
|1323
|2001.02.05 09:18
|modify
|192
|1.00
|1.4703
|1.4705
|1.4783
|1324
|2001.02.05 09:18
|modify
|192
|1.00
|1.4703
|1.4708
|1.4783
|1325
|2001.02.05 09:19
|modify
|192
|1.00
|1.4703
|1.4710
|1.4783
|1326
|2001.02.05 09:19
|modify
|192
|1.00
|1.4703
|1.4712
|1.4783
|1327
|2001.02.05 09:19
|modify
|192
|1.00
|1.4703
|1.4714
|1.4783
|1328
|2001.02.05 09:57
|modify
|192
|1.00
|1.4703
|1.4717
|1.4783
|1329
|2001.02.05 09:58
|modify
|192
|1.00
|1.4703
|1.4719
|1.4783
|1330
|2001.02.05 09:58
|modify
|192
|1.00
|1.4703
|1.4721
|1.4783
|1331
|2001.02.05 09:59
|modify
|192
|1.00
|1.4703
|1.4722
|1.4783
|1332
|2001.02.05 09:59
|modify
|192
|1.00
|1.4703
|1.4723
|1.4783
|1333
|2001.02.05 10:01
|modify
|192
|1.00
|1.4703
|1.4729
|1.4783
|1334
|2001.02.05 10:01
|modify
|192
|1.00
|1.4703
|1.4730
|1.4783
|1335
|2001.02.05 10:13
|modify
|192
|1.00
|1.4703
|1.4731
|1.4783
|1336
|2001.02.05 10:13
|modify
|192
|1.00
|1.4703
|1.4732
|1.4783
|1337
|2001.02.05 10:13
|modify
|192
|1.00
|1.4703
|1.4733
|1.4783
|1338
|2001.02.05 10:13
|modify
|192
|1.00
|1.4703
|1.4734
|1.4783
|1339
|2001.02.05 10:13
|modify
|192
|1.00
|1.4703
|1.4735
|1.4783
|1340
|2001.02.05 10:13
|s/l
|192
|1.00
|1.4735
|1.4735
|1.4783
|320.00
|5785.30
|1341
|2001.02.05 10:13
|buy
|193
|1.00
|1.4737
|1.4697
|1.4817
|1342
|2001.02.05 11:46
|modify
|193
|1.00
|1.4737
|1.4737
|1.4817
|1343
|2001.02.05 11:46
|modify
|193
|1.00
|1.4737
|1.4740
|1.4817
|1344
|2001.02.05 11:49
|modify
|193
|1.00
|1.4737
|1.4743
|1.4817
|1345
|2001.02.05 11:52
|modify
|193
|1.00
|1.4737
|1.4745
|1.4817
|1346
|2001.02.05 12:00
|modify
|193
|1.00
|1.4737
|1.4746
|1.4817
|1347
|2001.02.05 12:08
|modify
|193
|1.00
|1.4737
|1.4747
|1.4817
|1348
|2001.02.05 12:08
|modify
|193
|1.00
|1.4737
|1.4748
|1.4817
|1349
|2001.02.05 12:15
|s/l
|193
|1.00
|1.4748
|1.4748
|1.4817
|110.00
|5895.30
|1350
|2001.02.05 12:15
|buy
|194
|1.00
|1.4751
|1.4711
|1.4831
|1351
|2001.02.05 14:22
|modify
|194
|1.00
|1.4751
|1.4751
|1.4831
|1352
|2001.02.05 14:22
|modify
|194
|1.00
|1.4751
|1.4752
|1.4831
|1353
|2001.02.05 14:30
|s/l
|194
|1.00
|1.4752
|1.4752
|1.4831
|10.00
|5905.30
|1354
|2001.02.05 14:30
|buy
|195
|1.00
|1.4755
|1.4715
|1.4835
|1355
|2001.02.05 15:28
|modify
|195
|1.00
|1.4755
|1.4755
|1.4835
|1356
|2001.02.05 15:29
|modify
|195
|1.00
|1.4755
|1.4758
|1.4835
|1357
|2001.02.05 15:29
|modify
|195
|1.00
|1.4755
|1.4760
|1.4835
|1358
|2001.02.05 15:34
|modify
|195
|1.00
|1.4755
|1.4761
|1.4835
|1359
|2001.02.05 15:35
|modify
|195
|1.00
|1.4755
|1.4762
|1.4835
|1360
|2001.02.05 15:37
|modify
|195
|1.00
|1.4755
|1.4765
|1.4835
|1361
|2001.02.05 15:46
|s/l
|195
|1.00
|1.4765
|1.4765
|1.4835
|100.00
|6005.30
|1362
|2001.02.05 15:46
|buy
|196
|1.00
|1.4768
|1.4728
|1.4848
|1363
|2001.02.05 17:10
|s/l
|196
|1.00
|1.4728
|1.4728
|1.4848
|-400.00
|5605.30
|1364
|2001.02.05 17:10
|buy
|197
|1.00
|1.4731
|1.4691
|1.4811
|1365
|2001.02.05 17:25
|modify
|197
|1.00
|1.4731
|1.4731
|1.4811
|1366
|2001.02.05 17:26
|modify
|197
|1.00
|1.4731
|1.4732
|1.4811
|1367
|2001.02.05 17:27
|modify
|197
|1.00
|1.4731
|1.4733
|1.4811
|1368
|2001.02.05 17:27
|modify
|197
|1.00
|1.4731
|1.4735
|1.4811
|1369
|2001.02.05 17:33
|s/l
|197
|1.00
|1.4735
|1.4735
|1.4811
|40.00
|5645.30
|1370
|2001.02.05 17:33
|buy
|198
|1.00
|1.4737
|1.4697
|1.4817
|1371
|2001.02.05 18:01
|modify
|198
|1.00
|1.4737
|1.4737
|1.4817
|1372
|2001.02.05 18:03
|modify
|198
|1.00
|1.4737
|1.4740
|1.4817
|1373
|2001.02.05 18:04
|modify
|198
|1.00
|1.4737
|1.4741
|1.4817
|1374
|2001.02.05 18:08
|modify
|198
|1.00
|1.4737
|1.4742
|1.4817
|1375
|2001.02.05 18:14
|s/l
|198
|1.00
|1.4742
|1.4742
|1.4817
|50.00
|5695.30
|1376
|2001.02.05 18:14
|buy
|199
|1.00
|1.4745
|1.4705
|1.4825
|1377
|2001.02.05 19:42
|modify
|199
|1.00
|1.4745
|1.4750
|1.4825
|1378
|2001.02.05 19:44
|modify
|199
|1.00
|1.4745
|1.4752
|1.4825
|1379
|2001.02.05 19:45
|modify
|199
|1.00
|1.4745
|1.4753
|1.4825
|1380
|2001.02.05 19:50
|modify
|199
|1.00
|1.4745
|1.4754
|1.4825
|1381
|2001.02.05 19:57
|s/l
|199
|1.00
|1.4754
|1.4754
|1.4825
|90.00
|5785.30
|1382
|2001.02.05 19:57
|buy
|200
|1.00
|1.4757
|1.4717
|1.4837
|1383
|2001.02.06 04:05
|s/l
|200
|1.00
|1.4717
|1.4717
|1.4837
|-393.50
|5391.80
|1384
|2001.02.06 04:05
|buy
|201
|1.00
|1.4719
|1.4679
|1.4799
|1385
|2001.02.06 12:07
|s/l
|201
|1.00
|1.4679
|1.4679
|1.4799
|-400.00
|4991.80
|1386
|2001.02.06 12:07
|buy
|202
|1.00
|1.4678
|1.4638
|1.4758
|1387
|2001.02.06 14:59
|s/l
|202
|1.00
|1.4638
|1.4638
|1.4758
|-400.00
|4591.80
|1388
|2001.02.06 14:59
|buy
|203
|1.00
|1.4641
|1.4601
|1.4721
|1389
|2001.02.06 17:59
|s/l
|203
|1.00
|1.4601
|1.4601
|1.4721
|-400.00
|4191.80
|1390
|2001.02.06 17:59
|sell
|204
|1.00
|1.4597
|1.4635
|1.4522
|1391
|2001.02.06 19:21
|modify
|204
|1.00
|1.4597
|1.4597
|1.4522
|1392
|2001.02.06 19:30
|modify
|204
|1.00
|1.4597
|1.4595
|1.4522
|1393
|2001.02.06 19:43
|modify
|204
|1.00
|1.4597
|1.4594
|1.4522
|1394
|2001.02.06 19:46
|modify
|204
|1.00
|1.4597
|1.4593
|1.4522
|1395
|2001.02.06 20:08
|s/l
|204
|1.00
|1.4593
|1.4593
|1.4522
|40.00
|4231.80
|1396
|2001.02.06 20:08
|sell
|205
|1.00
|1.4591
|1.4629
|1.4516
|1397
|2001.02.07 05:13
|modify
|205
|1.00
|1.4591
|1.4591
|1.4516
|1398
|2001.02.07 06:21
|s/l
|205
|1.00
|1.4591
|1.4591
|1.4516
|-13.90
|4217.90
|1399
|2001.02.07 06:21
|sell
|206
|1.00
|1.4588
|1.4626
|1.4513
|1400
|2001.02.07 08:56
|modify
|206
|1.00
|1.4588
|1.4587
|1.4513
|1401
|2001.02.07 08:56
|modify
|206
|1.00
|1.4588
|1.4584
|1.4513
|1402
|2001.02.07 09:02
|s/l
|206
|1.00
|1.4584
|1.4584
|1.4513
|40.00
|4257.90
|1403
|2001.02.07 09:02
|sell
|207
|1.00
|1.4581
|1.4619
|1.4506
|1404
|2001.02.07 10:57
|modify
|207
|1.00
|1.4581
|1.4580
|1.4506
|1405
|2001.02.07 10:58
|modify
|207
|1.00
|1.4581
|1.4578
|1.4506
|1406
|2001.02.07 10:58
|modify
|207
|1.00
|1.4581
|1.4573
|1.4506
|1407
|2001.02.07 10:58
|modify
|207
|1.00
|1.4581
|1.4570
|1.4506
|1408
|2001.02.07 10:58
|modify
|207
|1.00
|1.4581
|1.4564
|1.4506
|1409
|2001.02.07 10:59
|modify
|207
|1.00
|1.4581
|1.4563
|1.4506
|1410
|2001.02.07 11:42
|s/l
|207
|1.00
|1.4563
|1.4563
|1.4506
|180.00
|4437.90
|1411
|2001.02.07 11:42
|sell
|208
|1.00
|1.4560
|1.4598
|1.4485
|1412
|2001.02.07 12:28
|s/l
|208
|1.00
|1.4598
|1.4598
|1.4485
|-380.00
|4057.90
|1413
|2001.02.07 12:28
|sell
|209
|1.00
|1.4596
|1.4634
|1.4521
|1414
|2001.02.07 12:54
|modify
|209
|1.00
|1.4596
|1.4596
|1.4521
|1415
|2001.02.07 12:54
|modify
|209
|1.00
|1.4596
|1.4595
|1.4521
|1416
|2001.02.07 12:55
|modify
|209
|1.00
|1.4596
|1.4594
|1.4521
|1417
|2001.02.07 13:02
|s/l
|209
|1.00
|1.4594
|1.4594
|1.4521
|20.00
|4077.90
|1418
|2001.02.07 13:02
|sell
|210
|1.00
|1.4591
|1.4629
|1.4516
|1419
|2001.02.07 18:03
|s/l
|210
|1.00
|1.4629
|1.4629
|1.4516
|-380.00
|3697.90
|1420
|2001.02.07 18:03
|sell
|211
|1.00
|1.4627
|1.4665
|1.4552
|1421
|2001.02.07 18:31
|modify
|211
|1.00
|1.4627
|1.4627
|1.4552
|1422
|2001.02.07 18:33
|modify
|211
|1.00
|1.4627
|1.4626
|1.4552
|1423
|2001.02.07 18:44
|s/l
|211
|1.00
|1.4626
|1.4626
|1.4552
|10.00
|3707.90
|1424
|2001.02.07 18:44
|sell
|212
|1.00
|1.4624
|1.4662
|1.4549
|1425
|2001.02.07 20:19
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4623
|1.4549
|1426
|2001.02.07 20:19
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4622
|1.4549
|1427
|2001.02.07 20:26
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4618
|1.4549
|1428
|2001.02.07 20:46
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4617
|1.4549
|1429
|2001.02.07 20:50
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4615
|1.4549
|1430
|2001.02.07 20:50
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4614
|1.4549
|1431
|2001.02.07 21:15
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4613
|1.4549
|1432
|2001.02.07 21:15
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4608
|1.4549
|1433
|2001.02.07 21:17
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4607
|1.4549
|1434
|2001.02.07 21:23
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4605
|1.4549
|1435
|2001.02.07 21:26
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4601
|1.4549
|1436
|2001.02.07 21:27
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4598
|1.4549
|1437
|2001.02.07 21:32
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4597
|1.4549
|1438
|2001.02.07 21:33
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4594
|1.4549
|1439
|2001.02.07 21:33
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4591
|1.4549
|1440
|2001.02.07 21:35
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4588
|1.4549
|1441
|2001.02.07 21:35
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4587
|1.4549
|1442
|2001.02.07 21:35
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4586
|1.4549
|1443
|2001.02.07 21:38
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4583
|1.4549
|1444
|2001.02.07 21:43
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4582
|1.4549
|1445
|2001.02.07 21:45
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4579
|1.4549
|1446
|2001.02.07 21:45
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4578
|1.4549
|1447
|2001.02.07 21:52
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4577
|1.4549
|1448
|2001.02.07 21:55
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4576
|1.4549
|1449
|2001.02.07 21:56
|modify
|212
|1.00
|1.4624
|1.4573
|1.4549
|1450
|2001.02.07 21:56
|t/p
|212
|1.00
|1.4549
|1.4573
|1.4549
|750.00
|4457.90
|1451
|2001.02.07 21:56
|sell
|213
|1.00
|1.4545
|1.4583
|1.4470
|1452
|2001.02.07 23:14
|modify
|213
|1.00
|1.4545
|1.4542
|1.4470
|1453
|2001.02.07 23:17
|modify
|213
|1.00
|1.4545
|1.4539
|1.4470
|1454
|2001.02.07 23:18
|modify
|213
|1.00
|1.4545
|1.4538
|1.4470
|1455
|2001.02.07 23:18
|modify
|213
|1.00
|1.4545
|1.4537
|1.4470
|1456
|2001.02.07 23:21
|modify
|213
|1.00
|1.4545
|1.4536
|1.4470
|1457
|2001.02.07 23:21
|modify
|213
|1.00
|1.4545
|1.4533
|1.4470
|1458
|2001.02.07 23:36
|modify
|213
|1.00
|1.4545
|1.4530
|1.4470
|1459
|2001.02.07 23:37
|modify
|213
|1.00
|1.4545
|1.4528
|1.4470
|1460
|2001.02.07 23:37
|modify
|213
|1.00
|1.4545
|1.4526
|1.4470
|1461
|2001.02.07 23:37
|modify
|213
|1.00
|1.4545
|1.4524
|1.4470
|1462
|2001.02.07 23:37
|modify
|213
|1.00
|1.4545
|1.4522
|1.4470
|1463
|2001.02.07 23:48
|s/l
|213
|1.00
|1.4522
|1.4522
|1.4470
|230.00
|4687.90
|1464
|2001.02.07 23:48
|sell
|214
|1.00
|1.4519
|1.4557
|1.4444
|1465
|2001.02.08 13:22
|modify
|214
|1.00
|1.4519
|1.4518
|1.4444
|1466
|2001.02.08 13:22
|modify
|214
|1.00
|1.4519
|1.4517
|1.4444
|1467
|2001.02.08 13:27
|modify
|214
|1.00
|1.4519
|1.4514
|1.4444
|1468
|2001.02.08 13:27
|modify
|214
|1.00
|1.4519
|1.4510
|1.4444
|1469
|2001.02.08 13:52
|s/l
|214
|1.00
|1.4510
|1.4510
|1.4444
|48.30
|4736.20
|1470
|2001.02.08 13:52
|sell
|215
|1.00
|1.4507
|1.4545
|1.4432
|1471
|2001.02.08 15:23
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4504
|1.4432
|1472
|2001.02.08 15:23
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4503
|1.4432
|1473
|2001.02.08 15:41
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4499
|1.4432
|1474
|2001.02.08 15:42
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4498
|1.4432
|1475
|2001.02.08 15:42
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4497
|1.4432
|1476
|2001.02.08 15:43
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4496
|1.4432
|1477
|2001.02.08 15:43
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4493
|1.4432
|1478
|2001.02.08 15:43
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4488
|1.4432
|1479
|2001.02.08 15:44
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4486
|1.4432
|1480
|2001.02.08 15:44
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4481
|1.4432
|1481
|2001.02.08 15:45
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4480
|1.4432
|1482
|2001.02.08 15:45
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4476
|1.4432
|1483
|2001.02.08 15:46
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4474
|1.4432
|1484
|2001.02.08 15:59
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4472
|1.4432
|1485
|2001.02.08 16:00
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4471
|1.4432
|1486
|2001.02.08 16:00
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4470
|1.4432
|1487
|2001.02.08 16:18
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4469
|1.4432
|1488
|2001.02.08 16:18
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4467
|1.4432
|1489
|2001.02.08 16:18
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4463
|1.4432
|1490
|2001.02.08 16:22
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4460
|1.4432
|1491
|2001.02.08 16:22
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4454
|1.4432
|1492
|2001.02.08 16:23
|modify
|215
|1.00
|1.4507
|1.4453
|1.4432
|1493
|2001.02.08 16:25
|t/p
|215
|1.00
|1.4432
|1.4453
|1.4432
|750.00
|5486.20
|1494
|2001.02.08 16:25
|sell
|216
|1.00
|1.4429
|1.4467
|1.4354
|1495
|2001.02.08 18:15
|s/l
|216
|1.00
|1.4467
|1.4467
|1.4354
|-380.00
|5106.20
|1496
|2001.02.08 18:15
|sell
|217
|1.00
|1.4467
|1.4505
|1.4392
|1497
|2001.02.08 18:53
|modify
|217
|1.00
|1.4467
|1.4466
|1.4392
|1498
|2001.02.08 18:55
|modify
|217
|1.00
|1.4467
|1.4464
|1.4392
|1499
|2001.02.08 18:55
|modify
|217
|1.00
|1.4467
|1.4461
|1.4392
|1500
|2001.02.08 18:57
|modify
|217
|1.00
|1.4467
|1.4459
|1.4392
|1501
|2001.02.08 19:21
|modify
|217
|1.00
|1.4467
|1.4458
|1.4392
|1502
|2001.02.08 20:02
|modify
|217
|1.00
|1.4467
|1.4456
|1.4392
|1503
|2001.02.08 20:02
|modify
|217
|1.00
|1.4467
|1.4455
|1.4392
|1504
|2001.02.08 20:10
|modify
|217
|1.00
|1.4467
|1.4452
|1.4392
|1505
|2001.02.08 20:12
|modify
|217
|1.00
|1.4467
|1.4451
|1.4392
|1506
|2001.02.08 20:12
|modify
|217
|1.00
|1.4467
|1.4446
|1.4392
|1507
|2001.02.08 20:12
|modify
|217
|1.00
|1.4467
|1.4445
|1.4392
|1508
|2001.02.08 20:23
|s/l
|217
|1.00
|1.4445
|1.4445
|1.4392
|220.00
|5326.20
|1509
|2001.02.08 20:23
|sell
|218
|1.00
|1.4444
|1.4482
|1.4369
|1510
|2001.02.09 10:35
|modify
|218
|1.00
|1.4444
|1.4443
|1.4369
|1511
|2001.02.09 10:36
|modify
|218
|1.00
|1.4444
|1.4442
|1.4369
|1512
|2001.02.09 10:36
|modify
|218
|1.00
|1.4444
|1.4439
|1.4369
|1513
|2001.02.09 10:37
|modify
|218
|1.00
|1.4444
|1.4437
|1.4369
|1514
|2001.02.09 10:37
|modify
|218
|1.00
|1.4444
|1.4434
|1.4369
|1515
|2001.02.09 10:37
|modify
|218
|1.00
|1.4444
|1.4432
|1.4369
|1516
|2001.02.09 10:37
|modify
|218
|1.00
|1.4444
|1.4429
|1.4369
|1517
|2001.02.09 10:41
|modify
|218
|1.00
|1.4444
|1.4428
|1.4369
|1518
|2001.02.09 10:42
|modify
|218
|1.00
|1.4444
|1.4427
|1.4369
|1519
|2001.02.09 10:43
|modify
|218
|1.00
|1.4444
|1.4426
|1.4369
|1520
|2001.02.09 10:44
|modify
|218
|1.00
|1.4444
|1.4422
|1.4369
|1521
|2001.02.09 10:46
|modify
|218
|1.00
|1.4444
|1.4421
|1.4369
|1522
|2001.02.09 10:48
|modify
|218
|1.00
|1.4444
|1.4419
|1.4369
|1523
|2001.02.09 10:48
|modify
|218
|1.00
|1.4444
|1.4417
|1.4369
|1524
|2001.02.09 10:48
|modify
|218
|1.00
|1.4444
|1.4415
|1.4369
|1525
|2001.02.09 10:51
|s/l
|218
|1.00
|1.4415
|1.4415
|1.4369
|276.10
|5602.30
|1526
|2001.02.09 10:51
|sell
|219
|1.00
|1.4412
|1.4450
|1.4337
|1527
|2001.02.09 11:14
|modify
|219
|1.00
|1.4412
|1.4411
|1.4337
|1528
|2001.02.09 11:14
|modify
|219
|1.00
|1.4412
|1.4406
|1.4337
|1529
|2001.02.09 11:15
|modify
|219
|1.00
|1.4412
|1.4405
|1.4337
|1530
|2001.02.09 11:15
|modify
|219
|1.00
|1.4412
|1.4403
|1.4337
|1531
|2001.02.09 11:15
|modify
|219
|1.00
|1.4412
|1.4400
|1.4337
|1532
|2001.02.09 11:15
|modify
|219
|1.00
|1.4412
|1.4396
|1.4337
|1533
|2001.02.09 11:16
|s/l
|219
|1.00
|1.4396
|1.4396
|1.4337
|160.00
|5762.30
|1534
|2001.02.09 11:16
|sell
|220
|1.00
|1.4395
|1.4433
|1.4320
|1535
|2001.02.09 11:18
|modify
|220
|1.00
|1.4395
|1.4395
|1.4320
|1536
|2001.02.09 11:21
|s/l
|220
|1.00
|1.4395
|1.4395
|1.4320
|0.00
|5762.30
|1537
|2001.02.09 11:21
|sell
|221
|1.00
|1.4395
|1.4433
|1.4320
|1538
|2001.02.09 11:35
|s/l
|221
|1.00
|1.4433
|1.4433
|1.4320
|-380.00
|5382.30
|1539
|2001.02.09 11:35
|sell
|222
|1.00
|1.4432
|1.4470
|1.4357
|1540
|2001.02.09 15:22
|s/l
|222
|1.00
|1.4470
|1.4470
|1.4357
|-380.00
|5002.30
|1541
|2001.02.09 15:22
|sell
|223
|1.00
|1.4468
|1.4506
|1.4393
|1542
|2001.02.09 15:27
|modify
|223
|1.00
|1.4468
|1.4466
|1.4393
|1543
|2001.02.09 15:27
|modify
|223
|1.00
|1.4468
|1.4465
|1.4393
|1544
|2001.02.09 15:31
|s/l
|223
|1.00
|1.4465
|1.4465
|1.4393
|30.00
|5032.30
|1545
|2001.02.09 15:31
|sell
|224
|1.00
|1.4462
|1.4500
|1.4387
|1546
|2001.02.09 15:56
|modify
|224
|1.00
|1.4462
|1.4462
|1.4387
|1547
|2001.02.09 15:56
|modify
|224
|1.00
|1.4462
|1.4461
|1.4387
|1548
|2001.02.09 15:57
|modify
|224
|1.00
|1.4462
|1.4457
|1.4387
|1549
|2001.02.09 15:57
|modify
|224
|1.00
|1.4462
|1.4456
|1.4387
|1550
|2001.02.09 15:59
|modify
|224
|1.00
|1.4462
|1.4454
|1.4387
|1551
|2001.02.09 15:59
|modify
|224
|1.00
|1.4462
|1.4449
|1.4387
|1552
|2001.02.09 16:06
|modify
|224
|1.00
|1.4462
|1.4447
|1.4387
|1553
|2001.02.09 16:06
|modify
|224
|1.00
|1.4462
|1.4444
|1.4387
|1554
|2001.02.09 16:07
|modify
|224
|1.00
|1.4462
|1.4442
|1.4387
|1555
|2001.02.09 16:08
|modify
|224
|1.00
|1.4462
|1.4441
|1.4387
|1556
|2001.02.09 16:14
|s/l
|224
|1.00
|1.4441
|1.4441
|1.4387
|210.00
|5242.30
|1557
|2001.02.09 16:14
|sell
|225
|1.00
|1.4439
|1.4477
|1.4364
|1558
|2001.02.09 16:22
|modify
|225
|1.00
|1.4439
|1.4438
|1.4364
|1559
|2001.02.09 16:22
|modify
|225
|1.00
|1.4439
|1.4433
|1.4364
|1560
|2001.02.09 16:23
|modify
|225
|1.00
|1.4439
|1.4432
|1.4364
|1561
|2001.02.09 16:23
|modify
|225
|1.00
|1.4439
|1.4431
|1.4364
|1562
|2001.02.09 16:26
|s/l
|225
|1.00
|1.4431
|1.4431
|1.4364
|80.00
|5322.30
|1563
|2001.02.09 16:26
|sell
|226
|1.00
|1.4428
|1.4466
|1.4353
|1564
|2001.02.09 17:43
|s/l
|226
|1.00
|1.4466
|1.4466
|1.4353
|-380.00
|4942.30
|1565
|2001.02.09 17:43
|sell
|227
|1.00
|1.4464
|1.4502
|1.4389
|1566
|2001.02.09 18:51
|s/l
|227
|1.00
|1.4502
|1.4502
|1.4389
|-380.00
|4562.30
|1567
|2001.02.09 18:51
|sell
|228
|1.00
|1.4500
|1.4538
|1.4425
|1568
|2001.02.09 19:06
|modify
|228
|1.00
|1.4500
|1.4497
|1.4425
|1569
|2001.02.09 19:34
|modify
|228
|1.00
|1.4500
|1.4495
|1.4425
|1570
|2001.02.09 19:39
|modify
|228
|1.00
|1.4500
|1.4493
|1.4425
|1571
|2001.02.09 19:50
|modify
|228
|1.00
|1.4500
|1.4491
|1.4425
|1572
|2001.02.09 19:50
|modify
|228
|1.00
|1.4500
|1.4490
|1.4425
|1573
|2001.02.09 20:24
|modify
|228
|1.00
|1.4500
|1.4489
|1.4425
|1574
|2001.02.09 20:34
|modify
|228
|1.00
|1.4500
|1.4488
|1.4425
|1575
|2001.02.09 20:44
|s/l
|228
|1.00
|1.4488
|1.4488
|1.4425
|120.00
|4682.30
|1576
|2001.02.09 20:44
|sell
|229
|1.00
|1.4487
|1.4525
|1.4412
|1577
|2001.02.09 21:48
|modify
|229
|1.00
|1.4487
|1.4485
|1.4412
|1578
|2001.02.09 21:54
|modify
|229
|1.00
|1.4487
|1.4484
|1.4412
|1579
|2001.02.09 22:02
|modify
|229
|1.00
|1.4487
|1.4482
|1.4412
|1580
|2001.02.09 22:02
|modify
|229
|1.00
|1.4487
|1.4477
|1.4412
|1581
|2001.02.09 22:12
|modify
|229
|1.00
|1.4487
|1.4476
|1.4412
|1582
|2001.02.09 22:18
|modify
|229
|1.00
|1.4487
|1.4472
|1.4412
|1583
|2001.02.09 22:57
|modify
|229
|1.00
|1.4487
|1.4471
|1.4412
|1584
|2001.02.09 22:58
|modify
|229
|1.00
|1.4487
|1.4467
|1.4412
|1585
|2001.02.09 23:00
|modify
|229
|1.00
|1.4487
|1.4463
|1.4412
|1586
|2001.02.09 23:09
|modify
|229
|1.00
|1.4487
|1.4461
|1.4412
|1587
|2001.02.09 23:13
|modify
|229
|1.00
|1.4487
|1.4459
|1.4412
|1588
|2001.02.09 23:19
|modify
|229
|1.00
|1.4487
|1.4455
|1.4412
|1589
|2001.02.09 23:20
|modify
|229
|1.00
|1.4487
|1.4453
|1.4412
|1590
|2001.02.12 01:01
|s/l
|229
|1.00
|1.4453
|1.4453
|1.4412
|326.10
|5008.40
|1591
|2001.02.12 01:01
|sell
|230
|1.00
|1.4455
|1.4493
|1.4380
|1592
|2001.02.12 06:10
|s/l
|230
|1.00
|1.4493
|1.4493
|1.4380
|-380.00
|4628.40
|1593
|2001.02.12 06:10
|sell
|231
|1.00
|1.4490
|1.4528
|1.4415
|1594
|2001.02.12 10:01
|s/l
|231
|1.00
|1.4528
|1.4528
|1.4415
|-380.00
|4248.40
|1595
|2001.02.12 10:01
|sell
|232
|1.00
|1.4526
|1.4564
|1.4451
|1596
|2001.02.12 11:04
|modify
|232
|1.00
|1.4526
|1.4525
|1.4451
|1597
|2001.02.12 11:04
|modify
|232
|1.00
|1.4526
|1.4524
|1.4451
|1598
|2001.02.12 11:24
|s/l
|232
|1.00
|1.4524
|1.4524
|1.4451
|20.00
|4268.40
|1599
|2001.02.12 11:24
|sell
|233
|1.00
|1.4521
|1.4559
|1.4446
|1600
|2001.02.12 15:38
|modify
|233
|1.00
|1.4521
|1.4521
|1.4446
|1601
|2001.02.12 15:45
|s/l
|233
|1.00
|1.4521
|1.4521
|1.4446
|0.00
|4268.40
|1602
|2001.02.12 15:45
|sell
|234
|1.00
|1.4518
|1.4556
|1.4443
|1603
|2001.02.12 15:49
|s/l
|234
|1.00
|1.4556
|1.4556
|1.4443
|-380.00
|3888.40
|1604
|2001.02.12 15:49
|sell
|235
|1.00
|1.4554
|1.4592
|1.4479
|1605
|2001.02.12 15:57
|modify
|235
|1.00
|1.4554
|1.4553
|1.4479
|1606
|2001.02.12 15:59
|modify
|235
|1.00
|1.4554
|1.4551
|1.4479
|1607
|2001.02.12 15:59
|modify
|235
|1.00
|1.4554
|1.4550
|1.4479
|1608
|2001.02.12 16:03
|s/l
|235
|1.00
|1.4550
|1.4550
|1.4479
|40.00
|3928.40
|1609
|2001.02.12 16:03
|sell
|236
|1.00
|1.4547
|1.4585
|1.4472
|1610
|2001.02.12 17:17
|modify
|236
|1.00
|1.4547
|1.4547
|1.4472
|1611
|2001.02.12 17:18
|modify
|236
|1.00
|1.4547
|1.4545
|1.4472
|1612
|2001.02.12 17:19
|modify
|236
|1.00
|1.4547
|1.4544
|1.4472
|1613
|2001.02.12 17:23
|modify
|236
|1.00
|1.4547
|1.4542
|1.4472
|1614
|2001.02.12 18:02
|modify
|236
|1.00
|1.4547
|1.4540
|1.4472
|1615
|2001.02.12 18:03
|modify
|236
|1.00
|1.4547
|1.4535
|1.4472
|1616
|2001.02.12 18:04
|modify
|236
|1.00
|1.4547
|1.4533
|1.4472
|1617
|2001.02.12 18:04
|modify
|236
|1.00
|1.4547
|1.4532
|1.4472
|1618
|2001.02.12 18:14
|modify
|236
|1.00
|1.4547
|1.4531
|1.4472
|1619
|2001.02.12 18:15
|modify
|236
|1.00
|1.4547
|1.4530
|1.4472
|1620
|2001.02.12 18:24
|s/l
|236
|1.00
|1.4530
|1.4530
|1.4472
|170.00
|4098.40
|1621
|2001.02.12 18:24
|sell
|237
|1.00
|1.4527
|1.4565
|1.4452
|1622
|2001.02.13 09:31
|modify
|237
|1.00
|1.4527
|1.4527
|1.4452
|1623
|2001.02.13 09:31
|modify
|237
|1.00
|1.4527
|1.4523
|1.4452
|1624
|2001.02.13 09:35
|modify
|237
|1.00
|1.4527
|1.4522
|1.4452
|1625
|2001.02.13 09:36
|modify
|237
|1.00
|1.4527
|1.4521
|1.4452
|1626
|2001.02.13 09:38
|modify
|237
|1.00
|1.4527
|1.4520
|1.4452
|1627
|2001.02.13 09:38
|modify
|237
|1.00
|1.4527
|1.4516
|1.4452
|1628
|2001.02.13 09:38
|modify
|237
|1.00
|1.4527
|1.4509
|1.4452
|1629
|2001.02.13 09:54
|modify
|237
|1.00
|1.4527
|1.4508
|1.4452
|1630
|2001.02.13 09:54
|modify
|237
|1.00
|1.4527
|1.4507
|1.4452
|1631
|2001.02.13 10:12
|modify
|237
|1.00
|1.4527
|1.4505
|1.4452
|1632
|2001.02.13 10:12
|modify
|237
|1.00
|1.4527
|1.4504
|1.4452
|1633
|2001.02.13 10:25
|s/l
|237
|1.00
|1.4504
|1.4504
|1.4452
|216.10
|4314.50
|1634
|2001.02.13 10:25
|sell
|238
|1.00
|1.4501
|1.4539
|1.4426
|1635
|2001.02.13 11:08
|modify
|238
|1.00
|1.4501
|1.4501
|1.4426
|1636
|2001.02.13 11:11
|s/l
|238
|1.00
|1.4501
|1.4501
|1.4426
|0.00
|4314.50
|1637
|2001.02.13 11:11
|sell
|239
|1.00
|1.4500
|1.4538
|1.4425
|1638
|2001.02.13 12:13
|s/l
|239
|1.00
|1.4538
|1.4538
|1.4425
|-380.00
|3934.50
|1639
|2001.02.16 04:00
|sell
|240
|1.00
|1.4506
|1.4544
|1.4431
|1640
|2001.02.16 04:21
|modify
|240
|1.00
|1.4506
|1.4506
|1.4431
|1641
|2001.02.16 04:56
|s/l
|240
|1.00
|1.4506
|1.4506
|1.4431
|0.00
|3934.50
|1642
|2001.02.16 04:56
|sell
|241
|1.00
|1.4505
|1.4543
|1.4430
|1643
|2001.02.16 08:49
|s/l
|241
|1.00
|1.4543
|1.4543
|1.4430
|-380.00
|3554.50
|1644
|2001.02.16 08:49
|sell
|242
|1.00
|1.4542
|1.4580
|1.4467
|1645
|2001.02.16 08:55
|modify
|242
|1.00
|1.4542
|1.4541
|1.4467
|1646
|2001.02.16 08:58
|s/l
|242
|1.00
|1.4541
|1.4541
|1.4467
|10.00
|3564.50
|1647
|2001.02.16 08:58
|sell
|243
|1.00
|1.4539
|1.4577
|1.4464
|1648
|2001.02.16 09:02
|s/l
|243
|1.00
|1.4577
|1.4577
|1.4464
|-380.00
|3184.50
|1649
|2001.02.16 09:02
|sell
|244
|1.00
|1.4574
|1.4612
|1.4499
|1650
|2001.02.16 09:23
|modify
|244
|1.00
|1.4574
|1.4574
|1.4499
|1651
|2001.02.16 09:23
|modify
|244
|1.00
|1.4574
|1.4572
|1.4499
|1652
|2001.02.16 09:23
|modify
|244
|1.00
|1.4574
|1.4571
|1.4499
|1653
|2001.02.16 09:24
|modify
|244
|1.00
|1.4574
|1.4567
|1.4499
|1654
|2001.02.16 09:24
|modify
|244
|1.00
|1.4574
|1.4566
|1.4499
|1655
|2001.02.16 09:26
|modify
|244
|1.00
|1.4574
|1.4564
|1.4499
|1656
|2001.02.16 09:26
|modify
|244
|1.00
|1.4574
|1.4561
|1.4499
|1657
|2001.02.16 09:26
|modify
|244
|1.00
|1.4574
|1.4556
|1.4499
|1658
|2001.02.16 09:27
|modify
|244
|1.00
|1.4574
|1.4551
|1.4499
|1659
|2001.02.16 09:27
|modify
|244
|1.00
|1.4574
|1.4549
|1.4499
|1660
|2001.02.16 09:27
|s/l
|244
|1.00
|1.4549
|1.4549
|1.4499
|250.00
|3434.50
|1661
|2001.02.16 09:27
|sell
|245
|1.00
|1.4550
|1.4588
|1.4475
|1662
|2001.02.16 09:49
|modify
|245
|1.00
|1.4550
|1.4550
|1.4475
|1663
|2001.02.16 09:49
|modify
|245
|1.00
|1.4550
|1.4547
|1.4475
|1664
|2001.02.16 09:49
|modify
|245
|1.00
|1.4550
|1.4542
|1.4475
|1665
|2001.02.16 09:50
|modify
|245
|1.00
|1.4550
|1.4541
|1.4475
|1666
|2001.02.16 09:50
|modify
|245
|1.00
|1.4550
|1.4538
|1.4475
|1667
|2001.02.16 09:50
|modify
|245
|1.00
|1.4550
|1.4533
|1.4475
|1668
|2001.02.16 09:51
|modify
|245
|1.00
|1.4550
|1.4530
|1.4475
|1669
|2001.02.16 09:54
|s/l
|245
|1.00
|1.4530
|1.4530
|1.4475
|200.00
|3634.50
|1670
|2001.02.16 09:54
|sell
|246
|1.00
|1.4528
|1.4566
|1.4453
|1671
|2001.02.16 10:57
|modify
|246
|1.00
|1.4528
|1.4528
|1.4453
|1672
|2001.02.16 11:13
|s/l
|246
|1.00
|1.4528
|1.4528
|1.4453
|0.00
|3634.50
|1673
|2001.02.16 11:13
|sell
|247
|1.00
|1.4526
|1.4564
|1.4451
|1674
|2001.02.16 14:46
|modify
|247
|1.00
|1.4526
|1.4526
|1.4451
|1675
|2001.02.16 14:48
|modify
|247
|1.00
|1.4526
|1.4525
|1.4451
|1676
|2001.02.16 14:49
|modify
|247
|1.00
|1.4526
|1.4523
|1.4451
|1677
|2001.02.16 14:49
|modify
|247
|1.00
|1.4526
|1.4522
|1.4451
|1678
|2001.02.16 15:02
|s/l
|247
|1.00
|1.4522
|1.4522
|1.4451
|40.00
|3674.50
|1679
|2001.02.16 15:02
|sell
|248
|1.00
|1.4521
|1.4559
|1.4446
|1680
|2001.02.16 15:06
|modify
|248
|1.00
|1.4521
|1.4518
|1.4446
|1681
|2001.02.16 15:07
|modify
|248
|1.00
|1.4521
|1.4517
|1.4446
|1682
|2001.02.16 15:19
|s/l
|248
|1.00
|1.4517
|1.4517
|1.4446
|40.00
|3714.50
|1683
|2001.02.16 15:19
|sell
|249
|1.00
|1.4514
|1.4552
|1.4439
|1684
|2001.02.16 16:17
|s/l
|249
|1.00
|1.4552
|1.4552
|1.4439
|-380.00
|3334.50
|1685
|2001.02.16 16:17
|sell
|250
|1.00
|1.4549
|1.4587
|1.4474
|1686
|2001.02.16 16:26
|modify
|250
|1.00
|1.4549
|1.4549
|1.4474
|1687
|2001.02.16 17:00
|s/l
|250
|1.00
|1.4549
|1.4549
|1.4474
|0.00
|3334.50
|1688
|2001.02.16 17:00
|sell
|251
|1.00
|1.4547
|1.4585
|1.4472
|1689
|2001.02.16 17:19
|modify
|251
|1.00
|1.4547
|1.4545
|1.4472
|1690
|2001.02.16 17:20
|modify
|251
|1.00
|1.4547
|1.4543
|1.4472
|1691
|2001.02.16 17:22
|modify
|251
|1.00
|1.4547
|1.4539
|1.4472
|1692
|2001.02.16 17:22
|modify
|251
|1.00
|1.4547
|1.4537
|1.4472
|1693
|2001.02.16 17:22
|modify
|251
|1.00
|1.4547
|1.4532
|1.4472
|1694
|2001.02.16 17:32
|s/l
|251
|1.00
|1.4532
|1.4532
|1.4472
|150.00
|3484.50
|1695
|2001.02.16 17:32
|sell
|252
|1.00
|1.4530
|1.4568
|1.4455
|1696
|2001.02.16 18:02
|modify
|252
|1.00
|1.4530
|1.4530
|1.4455
|1697
|2001.02.16 18:10
|modify
|252
|1.00
|1.4530
|1.4529
|1.4455
|1698
|2001.02.16 18:11
|modify
|252
|1.00
|1.4530
|1.4526
|1.4455
|1699
|2001.02.16 18:12
|modify
|252
|1.00
|1.4530
|1.4525
|1.4455
|1700
|2001.02.16 18:12
|modify
|252
|1.00
|1.4530
|1.4523
|1.4455
|1701
|2001.02.16 18:12
|modify
|252
|1.00
|1.4530
|1.4522
|1.4455
|1702
|2001.02.16 18:15
|modify
|252
|1.00
|1.4530
|1.4519
|1.4455
|1703
|2001.02.16 18:15
|modify
|252
|1.00
|1.4530
|1.4517
|1.4455
|1704
|2001.02.16 18:15
|modify
|252
|1.00
|1.4530
|1.4514
|1.4455
|1705
|2001.02.16 18:16
|modify
|252
|1.00
|1.4530
|1.4511
|1.4455
|1706
|2001.02.16 18:16
|modify
|252
|1.00
|1.4530
|1.4510
|1.4455
|1707
|2001.02.16 18:31
|s/l
|252
|1.00
|1.4510
|1.4510
|1.4455
|200.00
|3684.50
|1708
|2001.02.16 18:31
|sell
|253
|1.00
|1.4507
|1.4545
|1.4432
|1709
|2001.02.16 20:53
|modify
|253
|1.00
|1.4507
|1.4500
|1.4432
|1710
|2001.02.16 20:53
|modify
|253
|1.00
|1.4507
|1.4495
|1.4432
|1711
|2001.02.16 20:55
|modify
|253
|1.00
|1.4507
|1.4490
|1.4432
|1712
|2001.02.16 20:55
|modify
|253
|1.00
|1.4507
|1.4488
|1.4432
|1713
|2001.02.16 20:56
|modify
|253
|1.00
|1.4507
|1.4486
|1.4432
|1714
|2001.02.16 21:20
|s/l
|253
|1.00
|1.4486
|1.4486
|1.4432
|210.00
|3894.50
|1715
|2001.02.16 21:20
|sell
|254
|1.00
|1.4485
|1.4523
|1.4410
|1716
|2001.02.16 23:10
|modify
|254
|1.00
|1.4485
|1.4484
|1.4410
|1717
|2001.02.16 23:10
|modify
|254
|1.00
|1.4485
|1.4482
|1.4410
|1718
|2001.02.16 23:10
|modify
|254
|1.00
|1.4485
|1.4481
|1.4410
|1719
|2001.02.16 23:12
|modify
|254
|1.00
|1.4485
|1.4478
|1.4410
|1720
|2001.02.16 23:16
|modify
|254
|1.00
|1.4485
|1.4476
|1.4410
|1721
|2001.02.16 23:16
|modify
|254
|1.00
|1.4485
|1.4475
|1.4410
|1722
|2001.02.16 23:16
|modify
|254
|1.00
|1.4485
|1.4473
|1.4410
|1723
|2001.02.16 23:17
|modify
|254
|1.00
|1.4485
|1.4471
|1.4410
|1724
|2001.02.16 23:18
|modify
|254
|1.00
|1.4485
|1.4469
|1.4410
|1725
|2001.02.16 23:18
|modify
|254
|1.00
|1.4485
|1.4467
|1.4410
|1726
|2001.02.16 23:18
|modify
|254
|1.00
|1.4485
|1.4463
|1.4410
|1727
|2001.02.16 23:31
|s/l
|254
|1.00
|1.4463
|1.4463
|1.4410
|220.00
|4114.50
|1728
|2001.02.16 23:31
|sell
|255
|1.00
|1.4461
|1.4499
|1.4386
|1729
|2001.02.19 09:01
|s/l
|255
|1.00
|1.4499
|1.4499
|1.4386
|-393.90
|3720.60
|1730
|2001.02.19 09:01
|sell
|256
|1.00
|1.4496
|1.4534
|1.4421
|1731
|2001.02.19 12:09
|s/l
|256
|1.00
|1.4534
|1.4534
|1.4421
|-380.00
|3340.60
|1732
|2001.02.19 12:09
|sell
|257
|1.00
|1.4532
|1.4570
|1.4457
|1733
|2001.02.19 12:13
|modify
|257
|1.00
|1.4532
|1.4530
|1.4457
|1734
|2001.02.19 12:26
|s/l
|257
|1.00
|1.4530
|1.4530
|1.4457
|20.00
|3360.60
|1735
|2001.02.19 12:26
|sell
|258
|1.00
|1.4527
|1.4565
|1.4452
|1736
|2001.02.19 15:51
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4525
|1.4452
|1737
|2001.02.19 15:53
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4522
|1.4452
|1738
|2001.02.19 15:59
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4521
|1.4452
|1739
|2001.02.19 16:00
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4519
|1.4452
|1740
|2001.02.19 16:01
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4517
|1.4452
|1741
|2001.02.19 16:02
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4516
|1.4452
|1742
|2001.02.19 16:02
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4515
|1.4452
|1743
|2001.02.19 16:08
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4513
|1.4452
|1744
|2001.02.19 16:11
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4512
|1.4452
|1745
|2001.02.19 16:11
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4511
|1.4452
|1746
|2001.02.19 16:22
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4510
|1.4452
|1747
|2001.02.19 16:22
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4508
|1.4452
|1748
|2001.02.19 16:24
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4507
|1.4452
|1749
|2001.02.19 16:24
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4503
|1.4452
|1750
|2001.02.19 16:46
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4502
|1.4452
|1751
|2001.02.19 17:11
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4501
|1.4452
|1752
|2001.02.19 17:11
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4499
|1.4452
|1753
|2001.02.19 17:11
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4495
|1.4452
|1754
|2001.02.19 17:13
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4493
|1.4452
|1755
|2001.02.19 17:13
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4488
|1.4452
|1756
|2001.02.19 17:14
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4487
|1.4452
|1757
|2001.02.19 17:15
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4486
|1.4452
|1758
|2001.02.19 17:15
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4482
|1.4452
|1759
|2001.02.19 17:16
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4481
|1.4452
|1760
|2001.02.19 17:17
|modify
|258
|1.00
|1.4527
|1.4477
|1.4452
|1761
|2001.02.19 17:35
|s/l
|258
|1.00
|1.4477
|1.4477
|1.4452
|500.00
|3860.60
|1762
|2001.02.19 17:35
|sell
|259
|1.00
|1.4475
|1.4513
|1.4400
|1763
|2001.02.19 17:57
|modify
|259
|1.00
|1.4475
|1.4474
|1.4400
|1764
|2001.02.19 17:57
|modify
|259
|1.00
|1.4475
|1.4471
|1.4400
|1765
|2001.02.19 17:58
|modify
|259
|1.00
|1.4475
|1.4468
|1.4400
|1766
|2001.02.19 17:58
|modify
|259
|1.00
|1.4475
|1.4467
|1.4400
|1767
|2001.02.19 18:00
|s/l
|259
|1.00
|1.4467
|1.4467
|1.4400
|80.00
|3940.60
|1768
|2001.02.19 18:00
|sell
|260
|1.00
|1.4466
|1.4504
|1.4391
|1769
|2001.02.19 18:49
|modify
|260
|1.00
|1.4466
|1.4466
|1.4391
|1770
|2001.02.19 18:49
|modify
|260
|1.00
|1.4466
|1.4464
|1.4391
|1771
|2001.02.19 18:49
|modify
|260
|1.00
|1.4466
|1.4460
|1.4391
|1772
|2001.02.19 18:50
|modify
|260
|1.00
|1.4466
|1.4458
|1.4391
|1773
|2001.02.19 18:50
|modify
|260
|1.00
|1.4466
|1.4457
|1.4391
|1774
|2001.02.19 18:52
|modify
|260
|1.00
|1.4466
|1.4456
|1.4391
|1775
|2001.02.19 18:53
|modify
|260
|1.00
|1.4466
|1.4455
|1.4391
|1776
|2001.02.19 18:54
|modify
|260
|1.00
|1.4466
|1.4454
|1.4391
|1777
|2001.02.19 18:55
|modify
|260
|1.00
|1.4466
|1.4453
|1.4391
|1778
|2001.02.19 18:56
|modify
|260
|1.00
|1.4466
|1.4451
|1.4391
|1779
|2001.02.19 18:57
|modify
|260
|1.00
|1.4466
|1.4450
|1.4391
|1780
|2001.02.19 18:57
|modify
|260
|1.00
|1.4466
|1.4449
|1.4391
|1781
|2001.02.19 19:10
|s/l
|260
|1.00
|1.4449
|1.4449
|1.4391
|170.00
|4110.60
|1782
|2001.02.19 19:10
|sell
|261
|1.00
|1.4446
|1.4484
|1.4371
|1783
|2001.02.20 02:11
|s/l
|261
|1.00
|1.4484
|1.4484
|1.4371
|-393.90
|3716.70
|1784
|2001.02.20 02:11
|sell
|262
|1.00
|1.4482
|1.4520
|1.4407
|1785
|2001.02.20 09:13
|modify
|262
|1.00
|1.4482
|1.4481
|1.4407
|1786
|2001.02.20 09:13
|modify
|262
|1.00
|1.4482
|1.4480
|1.4407
|1787
|2001.02.20 09:13
|modify
|262
|1.00
|1.4482
|1.4475
|1.4407
|1788
|2001.02.20 09:32
|s/l
|262
|1.00
|1.4475
|1.4475
|1.4407
|70.00
|3786.70
|1789
|2001.02.20 09:32
|sell
|263
|1.00
|1.4474
|1.4512
|1.4399
|1790
|2001.02.20 09:57
|modify
|263
|1.00
|1.4474
|1.4474
|1.4399
|1791
|2001.02.20 09:58
|modify
|263
|1.00
|1.4474
|1.4473
|1.4399
|1792
|2001.02.20 10:01
|modify
|263
|1.00
|1.4474
|1.4471
|1.4399
|1793
|2001.02.20 10:01
|modify
|263
|1.00
|1.4474
|1.4470
|1.4399
|1794
|2001.02.20 10:03
|modify
|263
|1.00
|1.4474
|1.4466
|1.4399
|1795
|2001.02.20 10:04
|modify
|263
|1.00
|1.4474
|1.4465
|1.4399
|1796
|2001.02.20 10:04
|modify
|263
|1.00
|1.4474
|1.4461
|1.4399
|1797
|2001.02.20 10:05
|modify
|263
|1.00
|1.4474
|1.4460
|1.4399
|1798
|2001.02.20 10:05
|modify
|263
|1.00
|1.4474
|1.4459
|1.4399
|1799
|2001.02.20 10:05
|modify
|263
|1.00
|1.4474
|1.4458
|1.4399
|1800
|2001.02.20 10:07
|modify
|263
|1.00
|1.4474
|1.4456
|1.4399
|1801
|2001.02.20 10:07
|modify
|263
|1.00
|1.4474
|1.4455
|1.4399
|1802
|2001.02.20 10:20
|s/l
|263
|1.00
|1.4455
|1.4455
|1.4399
|190.00
|3976.70
|1803
|2001.02.20 10:20
|sell
|264
|1.00
|1.4452
|1.4490
|1.4377
|1804
|2001.02.20 12:07
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4449
|1.4377
|1805
|2001.02.20 12:08
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4448
|1.4377
|1806
|2001.02.20 12:08
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4447
|1.4377
|1807
|2001.02.20 12:24
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4445
|1.4377
|1808
|2001.02.20 12:24
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4444
|1.4377
|1809
|2001.02.20 12:25
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4437
|1.4377
|1810
|2001.02.20 12:25
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4435
|1.4377
|1811
|2001.02.20 12:25
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4431
|1.4377
|1812
|2001.02.20 12:27
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4429
|1.4377
|1813
|2001.02.20 12:28
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4426
|1.4377
|1814
|2001.02.20 12:29
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4421
|1.4377
|1815
|2001.02.20 12:30
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4420
|1.4377
|1816
|2001.02.20 12:30
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4419
|1.4377
|1817
|2001.02.20 12:31
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4418
|1.4377
|1818
|2001.02.20 12:31
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4417
|1.4377
|1819
|2001.02.20 12:39
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4416
|1.4377
|1820
|2001.02.20 12:40
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4415
|1.4377
|1821
|2001.02.20 12:40
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4411
|1.4377
|1822
|2001.02.20 12:40
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4410
|1.4377
|1823
|2001.02.20 12:43
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4407
|1.4377
|1824
|2001.02.20 12:44
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4406
|1.4377
|1825
|2001.02.20 12:44
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4399
|1.4377
|1826
|2001.02.20 12:44
|modify
|264
|1.00
|1.4452
|1.4398
|1.4377
|1827
|2001.02.20 12:49
|t/p
|264
|1.00
|1.4377
|1.4398
|1.4377
|750.00
|4726.70
|1828
|2001.02.20 12:49
|sell
|265
|1.00
|1.4374
|1.4412
|1.4299
|1829
|2001.02.20 14:08
|modify
|265
|1.00
|1.4374
|1.4372
|1.4299
|1830
|2001.02.20 14:08
|modify
|265
|1.00
|1.4374
|1.4371
|1.4299
|1831
|2001.02.20 14:09
|modify
|265
|1.00
|1.4374
|1.4367
|1.4299
|1832
|2001.02.20 14:09
|modify
|265
|1.00
|1.4374
|1.4365
|1.4299
|1833
|2001.02.20 14:09
|modify
|265
|1.00
|1.4374
|1.4360
|1.4299
|1834
|2001.02.20 14:09
|modify
|265
|1.00
|1.4374
|1.4357
|1.4299
|1835
|2001.02.20 14:09
|modify
|265
|1.00
|1.4374
|1.4352
|1.4299
|1836
|2001.02.20 14:11
|modify
|265
|1.00
|1.4374
|1.4349
|1.4299
|1837
|2001.02.20 14:12
|modify
|265
|1.00
|1.4374
|1.4344
|1.4299
|1838
|2001.02.20 14:13
|modify
|265
|1.00
|1.4374
|1.4342
|1.4299
|1839
|2001.02.20 14:16
|modify
|265
|1.00
|1.4374
|1.4341
|1.4299
|1840
|2001.02.20 14:16
|modify
|265
|1.00
|1.4374
|1.4337
|1.4299
|1841
|2001.02.20 14:16
|modify
|265
|1.00
|1.4374
|1.4333
|1.4299
|1842
|2001.02.20 14:18
|s/l
|265
|1.00
|1.4333
|1.4333
|1.4299
|410.00
|5136.70
|1843
|2001.02.20 14:18
|sell
|266
|1.00
|1.4330
|1.4368
|1.4255
|1844
|2001.02.20 14:39
|s/l
|266
|1.00
|1.4368
|1.4368
|1.4255
|-380.00
|4756.70
|1845
|2001.02.20 14:39
|sell
|267
|1.00
|1.4367
|1.4405
|1.4292
|1846
|2001.02.20 15:22
|modify
|267
|1.00
|1.4367
|1.4366
|1.4292
|1847
|2001.02.20 15:23
|modify
|267
|1.00
|1.4367
|1.4365
|1.4292
|1848
|2001.02.20 15:23
|modify
|267
|1.00
|1.4367
|1.4364
|1.4292
|1849
|2001.02.20 15:24
|modify
|267
|1.00
|1.4367
|1.4361
|1.4292
|1850
|2001.02.20 15:25
|modify
|267
|1.00
|1.4367
|1.4359
|1.4292
|1851
|2001.02.20 15:25
|modify
|267
|1.00
|1.4367
|1.4355
|1.4292
|1852
|2001.02.20 15:26
|modify
|267
|1.00
|1.4367
|1.4354
|1.4292
|1853
|2001.02.20 15:26
|modify
|267
|1.00
|1.4367
|1.4353
|1.4292
|1854
|2001.02.20 15:34
|s/l
|267
|1.00
|1.4353
|1.4353
|1.4292
|140.00
|4896.70
|1855
|2001.02.20 15:34
|sell
|268
|1.00
|1.4350
|1.4388
|1.4275
|1856
|2001.02.20 16:00
|s/l
|268
|1.00
|1.4388
|1.4388
|1.4275
|-380.00
|4516.70
|1857
|2001.02.20 16:00
|sell
|269
|1.00
|1.4389
|1.4427
|1.4314
|1858
|2001.02.20 17:20
|s/l
|269
|1.00
|1.4427
|1.4427
|1.4314
|-380.00
|4136.70
|1859
|2001.02.20 17:20
|sell
|270
|1.00
|1.4425
|1.4463
|1.4350
|1860
|2001.02.20 17:48
|s/l
|270
|1.00
|1.4463
|1.4463
|1.4350
|-380.00
|3756.70
|1861
|2001.02.20 17:48
|sell
|271
|1.00
|1.4462
|1.4500
|1.4387
|1862
|2001.02.20 18:01
|modify
|271
|1.00
|1.4462
|1.4462
|1.4387
|1863
|2001.02.20 18:01
|modify
|271
|1.00
|1.4462
|1.4461
|1.4387
|1864
|2001.02.20 18:07
|modify
|271
|1.00
|1.4462
|1.4460
|1.4387
|1865
|2001.02.20 18:34
|modify
|271
|1.00
|1.4462
|1.4457
|1.4387
|1866
|2001.02.20 18:49
|modify
|271
|1.00
|1.4462
|1.4456
|1.4387
|1867
|2001.02.20 18:49
|modify
|271
|1.00
|1.4462
|1.4455
|1.4387
|1868
|2001.02.20 19:01
|modify
|271
|1.00
|1.4462
|1.4454
|1.4387
|1869
|2001.02.20 19:02
|modify
|271
|1.00
|1.4462
|1.4451
|1.4387
|1870
|2001.02.20 19:03
|modify
|271
|1.00
|1.4462
|1.4449
|1.4387
|1871
|2001.02.20 19:04
|modify
|271
|1.00
|1.4462
|1.4448
|1.4387
|1872
|2001.02.20 19:05
|modify
|271
|1.00
|1.4462
|1.4445
|1.4387
|1873
|2001.02.20 19:05
|modify
|271
|1.00
|1.4462
|1.4441
|1.4387
|1874
|2001.02.20 19:05
|modify
|271
|1.00
|1.4462
|1.4440
|1.4387
|1875
|2001.02.20 19:19
|s/l
|271
|1.00
|1.4440
|1.4440
|1.4387
|220.00
|3976.70
|1876
|2001.02.20 19:19
|sell
|272
|1.00
|1.4437
|1.4475
|1.4362
|1877
|2001.02.20 22:22
|s/l
|272
|1.00
|1.4475
|1.4475
|1.4362
|-380.00
|3596.70
|1878
|2001.02.20 22:22
|sell
|273
|1.00
|1.4473
|1.4511
|1.4398
|1879
|2001.02.21 02:07
|modify
|273
|1.00
|1.4473
|1.4473
|1.4398
|1880
|2001.02.21 02:09
|modify
|273
|1.00
|1.4473
|1.4471
|1.4398
|1881
|2001.02.21 02:11
|modify
|273
|1.00
|1.4473
|1.4469
|1.4398
|1882
|2001.02.21 02:11
|modify
|273
|1.00
|1.4473
|1.4466
|1.4398
|1883
|2001.02.21 02:25
|modify
|273
|1.00
|1.4473
|1.4465
|1.4398
|1884
|2001.02.21 02:26
|modify
|273
|1.00
|1.4473
|1.4463
|1.4398
|1885
|2001.02.21 02:34
|modify
|273
|1.00
|1.4473
|1.4462
|1.4398
|1886
|2001.02.21 02:34
|modify
|273
|1.00
|1.4473
|1.4461
|1.4398
|1887
|2001.02.21 04:29
|s/l
|273
|1.00
|1.4461
|1.4461
|1.4398
|106.10
|3702.80
|1888
|2001.02.21 04:29
|sell
|274
|1.00
|1.4458
|1.4496
|1.4383
|1889
|2001.02.21 09:40
|modify
|274
|1.00
|1.4458
|1.4458
|1.4383
|1890
|2001.02.21 09:40
|modify
|274
|1.00
|1.4458
|1.4456
|1.4383
|1891
|2001.02.21 09:41
|modify
|274
|1.00
|1.4458
|1.4455
|1.4383
|1892
|2001.02.21 09:42
|modify
|274
|1.00
|1.4458
|1.4452
|1.4383
|1893
|2001.02.21 09:47
|modify
|274
|1.00
|1.4458
|1.4450
|1.4383
|1894
|2001.02.21 09:47
|modify
|274
|1.00
|1.4458
|1.4445
|1.4383
|1895
|2001.02.21 09:48
|modify
|274
|1.00
|1.4458
|1.4444
|1.4383
|1896
|2001.02.21 09:51
|modify
|274
|1.00
|1.4458
|1.4443
|1.4383
|1897
|2001.02.21 09:52
|modify
|274
|1.00
|1.4458
|1.4442
|1.4383
|1898
|2001.02.21 10:01
|s/l
|274
|1.00
|1.4442
|1.4442
|1.4383
|160.00
|3862.80
|1899
|2001.02.21 10:01
|sell
|275
|1.00
|1.4439
|1.4477
|1.4364
|1900
|2001.02.21 11:02
|s/l
|275
|1.00
|1.4477
|1.4477
|1.4364
|-380.00
|3482.80
|1901
|2001.02.21 11:02
|sell
|276
|1.00
|1.4474
|1.4512
|1.4399
|1902
|2001.02.21 11:11
|modify
|276
|1.00
|1.4474
|1.4474
|1.4399
|1903
|2001.02.21 11:12
|modify
|276
|1.00
|1.4474
|1.4471
|1.4399
|1904
|2001.02.21 11:14
|modify
|276
|1.00
|1.4474
|1.4470
|1.4399
|1905
|2001.02.21 11:31
|modify
|276
|1.00
|1.4474
|1.4468
|1.4399
|1906
|2001.02.21 11:31
|modify
|276
|1.00
|1.4474
|1.4464
|1.4399
|1907
|2001.02.21 11:35
|modify
|276
|1.00
|1.4474
|1.4462
|1.4399
|1908
|2001.02.21 11:38
|modify
|276
|1.00
|1.4474
|1.4461
|1.4399
|1909
|2001.02.21 11:39
|modify
|276
|1.00
|1.4474
|1.4460
|1.4399
|1910
|2001.02.21 11:39
|modify
|276
|1.00
|1.4474
|1.4455
|1.4399
|1911
|2001.02.21 11:40
|modify
|276
|1.00
|1.4474
|1.4452
|1.4399
|1912
|2001.02.21 11:40
|modify
|276
|1.00
|1.4474
|1.4447
|1.4399
|1913
|2001.02.21 11:41
|modify
|276
|1.00
|1.4474
|1.4443
|1.4399
|1914
|2001.02.21 11:42
|modify
|276
|1.00
|1.4474
|1.4442
|1.4399
|1915
|2001.02.21 11:47
|s/l
|276
|1.00
|1.4442
|1.4442
|1.4399
|320.00
|3802.80
|1916
|2001.02.21 11:47
|sell
|277
|1.00
|1.4439
|1.4477
|1.4364
|1917
|2001.02.21 14:59
|modify
|277
|1.00
|1.4439
|1.4437
|1.4364
|1918
|2001.02.21 15:00
|modify
|277
|1.00
|1.4439
|1.4435
|1.4364
|1919
|2001.02.21 15:00
|modify
|277
|1.00
|1.4439
|1.4433
|1.4364
|1920
|2001.02.21 15:07
|s/l
|277
|1.00
|1.4433
|1.4433
|1.4364
|60.00
|3862.80
|1921
|2001.02.21 15:07
|sell
|278
|1.00
|1.4433
|1.4471
|1.4358
|1922
|2001.02.21 18:30
|modify
|278
|1.00
|1.4433
|1.4433
|1.4358
|1923
|2001.02.21 18:31
|modify
|278
|1.00
|1.4433
|1.4432
|1.4358
|1924
|2001.02.21 18:31
|modify
|278
|1.00
|1.4433
|1.4430
|1.4358
|1925
|2001.02.21 18:32
|modify
|278
|1.00
|1.4433
|1.4429
|1.4358
|1926
|2001.02.21 18:36
|modify
|278
|1.00
|1.4433
|1.4421
|1.4358
|1927
|2001.02.21 18:40
|modify
|278
|1.00
|1.4433
|1.4419
|1.4358
|1928
|2001.02.21 18:41
|modify
|278
|1.00
|1.4433
|1.4418
|1.4358
|1929
|2001.02.21 18:49
|modify
|278
|1.00
|1.4433
|1.4416
|1.4358
|1930
|2001.02.21 18:49
|modify
|278
|1.00
|1.4433
|1.4415
|1.4358
|1931
|2001.02.21 18:51
|modify
|278
|1.00
|1.4433
|1.4413
|1.4358
|1932
|2001.02.21 18:51
|modify
|278
|1.00
|1.4433
|1.4412
|1.4358
|1933
|2001.02.21 18:51
|modify
|278
|1.00
|1.4433
|1.4409
|1.4358
|1934
|2001.02.21 18:52
|modify
|278
|1.00
|1.4433
|1.4407
|1.4358
|1935
|2001.02.21 18:53
|modify
|278
|1.00
|1.4433
|1.4405
|1.4358
|1936
|2001.02.21 18:54
|modify
|278
|1.00
|1.4433
|1.4402
|1.4358
|1937
|2001.02.21 18:55
|modify
|278
|1.00
|1.4433
|1.4401
|1.4358
|1938
|2001.02.21 18:55
|modify
|278
|1.00
|1.4433
|1.4397
|1.4358
|1939
|2001.02.21 18:59
|s/l
|278
|1.00
|1.4397
|1.4397
|1.4358
|360.00
|4222.80
|1940
|2001.02.21 18:59
|sell
|279
|1.00
|1.4395
|1.4433
|1.4320
|1941
|2001.02.21 20:13
|s/l
|279
|1.00
|1.4433
|1.4433
|1.4320
|-380.00
|3842.80
|1942
|2001.02.21 20:13
|sell
|280
|1.00
|1.4430
|1.4468
|1.4355
|1943
|2001.02.22 02:47
|modify
|280
|1.00
|1.4430
|1.4430
|1.4355
|1944
|2001.02.22 03:04
|s/l
|280
|1.00
|1.4430
|1.4430
|1.4355
|-41.70
|3801.10
|1945
|2001.02.22 03:04
|sell
|281
|1.00
|1.4427
|1.4465
|1.4352
|1946
|2001.02.22 11:32
|modify
|281
|1.00
|1.4427
|1.4426
|1.4352
|1947
|2001.02.22 11:33
|modify
|281
|1.00
|1.4427
|1.4422
|1.4352
|1948
|2001.02.22 11:37
|s/l
|281
|1.00
|1.4422
|1.4422
|1.4352
|50.00
|3851.10
|1949
|2001.02.22 11:37
|sell
|282
|1.00
|1.4419
|1.4457
|1.4344
|1950
|2001.02.22 11:44
|modify
|282
|1.00
|1.4419
|1.4419
|1.4344
|1951
|2001.02.22 11:44
|modify
|282
|1.00
|1.4419
|1.4415
|1.4344
|1952
|2001.02.22 11:45
|modify
|282
|1.00
|1.4419
|1.4414
|1.4344
|1953
|2001.02.22 11:48
|s/l
|282
|1.00
|1.4414
|1.4414
|1.4344
|50.00
|3901.10
|1954
|2001.02.22 11:48
|sell
|283
|1.00
|1.4411
|1.4449
|1.4336
|1955
|2001.02.22 13:59
|s/l
|283
|1.00
|1.4449
|1.4449
|1.4336
|-380.00
|3521.10
|1956
|2001.02.22 13:59
|sell
|284
|1.00
|1.4446
|1.4484
|1.4371
|1957
|2001.02.22 15:46
|modify
|284
|1.00
|1.4446
|1.4446
|1.4371
|1958
|2001.02.22 15:58
|s/l
|284
|1.00
|1.4446
|1.4446
|1.4371
|0.00
|3521.10
|1959
|2001.02.22 15:58
|sell
|285
|1.00
|1.4444
|1.4482
|1.4369
|1960
|2001.02.22 17:12
|s/l
|285
|1.00
|1.4482
|1.4482
|1.4369
|-380.00
|3141.10
|1961
|2001.02.22 17:12
|sell
|286
|1.00
|1.4479
|1.4517
|1.4404
|1962
|2001.02.22 17:26
|s/l
|286
|1.00
|1.4517
|1.4517
|1.4404
|-380.00
|2761.10
|1963
|2001.02.27 15:53
|buy
|287
|1.00
|1.4405
|1.4365
|1.4485
|1964
|2001.02.27 16:51
|modify
|287
|1.00
|1.4405
|1.4405
|1.4485
|1965
|2001.02.27 16:51
|modify
|287
|1.00
|1.4405
|1.4408
|1.4485
|1966
|2001.02.27 16:52
|modify
|287
|1.00
|1.4405
|1.4409
|1.4485
|1967
|2001.02.27 16:54
|modify
|287
|1.00
|1.4405
|1.4410
|1.4485
|1968
|2001.02.27 16:56
|modify
|287
|1.00
|1.4405
|1.4412
|1.4485
|1969
|2001.02.27 16:57
|modify
|287
|1.00
|1.4405
|1.4413
|1.4485
|1970
|2001.02.27 16:58
|modify
|287
|1.00
|1.4405
|1.4414
|1.4485
|1971
|2001.02.27 16:58
|modify
|287
|1.00
|1.4405
|1.4415
|1.4485
|1972
|2001.02.27 17:07
|modify
|287
|1.00
|1.4405
|1.4419
|1.4485
|1973
|2001.02.27 17:07
|modify
|287
|1.00
|1.4405
|1.4423
|1.4485
|1974
|2001.02.27 17:08
|modify
|287
|1.00
|1.4405
|1.4425
|1.4485
|1975
|2001.02.27 17:10
|modify
|287
|1.00
|1.4405
|1.4428
|1.4485
|1976
|2001.02.27 17:10
|modify
|287
|1.00
|1.4405
|1.4429
|1.4485
|1977
|2001.02.27 17:11
|modify
|287
|1.00
|1.4405
|1.4430
|1.4485
|1978
|2001.02.27 17:11
|modify
|287
|1.00
|1.4405
|1.4431
|1.4485
|1979
|2001.02.27 17:11
|modify
|287
|1.00
|1.4405
|1.4432
|1.4485
|1980
|2001.02.27 17:17
|s/l
|287
|1.00
|1.4432
|1.4432
|1.4485
|270.00
|3031.10
|1981
|2001.02.27 17:17
|buy
|288
|1.00
|1.4435
|1.4395
|1.4515
|1982
|2001.02.27 19:24
|s/l
|288
|1.00
|1.4395
|1.4395
|1.4515
|-400.00
|2631.10
|1983
|2001.02.27 19:24
|buy
|289
|1.00
|1.4394
|1.4354
|1.4474
|1984
|2001.02.27 19:48
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4395
|1.4474
|1985
|2001.02.27 19:50
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4396
|1.4474
|1986
|2001.02.27 19:51
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4397
|1.4474
|1987
|2001.02.27 19:51
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4399
|1.4474
|1988
|2001.02.27 19:51
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4400
|1.4474
|1989
|2001.02.27 19:52
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4401
|1.4474
|1990
|2001.02.27 19:52
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4404
|1.4474
|1991
|2001.02.27 19:52
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4405
|1.4474
|1992
|2001.02.27 20:10
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4407
|1.4474
|1993
|2001.02.27 20:11
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4408
|1.4474
|1994
|2001.02.27 20:11
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4409
|1.4474
|1995
|2001.02.27 20:28
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4410
|1.4474
|1996
|2001.02.27 20:46
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4411
|1.4474
|1997
|2001.02.27 20:46
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4412
|1.4474
|1998
|2001.02.27 20:46
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4413
|1.4474
|1999
|2001.02.27 20:55
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4414
|1.4474
|2000
|2001.02.27 20:55
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4415
|1.4474
|2001
|2001.02.27 20:56
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4416
|1.4474
|2002
|2001.02.27 20:58
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4418
|1.4474
|2003
|2001.02.27 20:59
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4419
|1.4474
|2004
|2001.02.27 21:04
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4420
|1.4474
|2005
|2001.02.27 21:14
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4421
|1.4474
|2006
|2001.02.27 21:19
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4423
|1.4474
|2007
|2001.02.27 21:23
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4424
|1.4474
|2008
|2001.02.27 21:23
|modify
|289
|1.00
|1.4394
|1.4425
|1.4474
|2009
|2001.02.28 02:31
|s/l
|289
|1.00
|1.4425
|1.4425
|1.4474
|316.50
|2947.60
|2010
|2001.02.28 02:31
|sell
|290
|1.00
|1.4424
|1.4462
|1.4349
|2011
|2001.02.28 06:32
|modify
|290
|1.00
|1.4424
|1.4421
|1.4349
|2012
|2001.02.28 06:48
|modify
|290
|1.00
|1.4424
|1.4419
|1.4349
|2013
|2001.02.28 06:58
|modify
|290
|1.00
|1.4424
|1.4418
|1.4349
|2014
|2001.02.28 07:29
|s/l
|290
|1.00
|1.4418
|1.4418
|1.4349
|60.00
|3007.60
|2015
|2001.02.28 07:29
|sell
|291
|1.00
|1.4415
|1.4453
|1.4340
|2016
|2001.02.28 09:35
|s/l
|291
|1.00
|1.4453
|1.4453
|1.4340
|-380.00
|2627.60
|2017
|2001.02.28 09:35
|sell
|292
|1.00
|1.4450
|1.4488
|1.4375
|2018
|2001.02.28 09:47
|modify
|292
|1.00
|1.4450
|1.4449
|1.4375
|2019
|2001.02.28 09:48
|modify
|292
|1.00
|1.4450
|1.4448
|1.4375
|2020
|2001.02.28 09:49
|modify
|292
|1.00
|1.4450
|1.4445
|1.4375
|2021
|2001.02.28 09:49
|modify
|292
|1.00
|1.4450
|1.4444
|1.4375
|2022
|2001.02.28 09:55
|s/l
|292
|1.00
|1.4444
|1.4444
|1.4375
|60.00
|2687.60
|2023
|2001.02.28 09:55
|sell
|293
|1.00
|1.4442
|1.4480
|1.4367
|2024
|2001.02.28 13:40
|s/l
|293
|1.00
|1.4480
|1.4480
|1.4367
|-380.00
|2307.60
|2025
|2001.02.28 13:40
|sell
|294
|1.00
|1.4478
|1.4516
|1.4403
|2026
|2001.02.28 15:44
|modify
|294
|1.00
|1.4478
|1.4476
|1.4403
|2027
|2001.02.28 15:45
|modify
|294
|1.00
|1.4478
|1.4475
|1.4403
|2028
|2001.02.28 15:45
|modify
|294
|1.00
|1.4478
|1.4470
|1.4403
|2029
|2001.02.28 15:46
|modify
|294
|1.00
|1.4478
|1.4467
|1.4403
|2030
|2001.02.28 15:46
|modify
|294
|1.00
|1.4478
|1.4466
|1.4403
|2031
|2001.02.28 15:53
|modify
|294
|1.00
|1.4478
|1.4463
|1.4403
|2032
|2001.02.28 15:56
|modify
|294
|1.00
|1.4478
|1.4461
|1.4403
|2033
|2001.02.28 16:02
|modify
|294
|1.00
|1.4478
|1.4456
|1.4403
|2034
|2001.02.28 16:06
|modify
|294
|1.00
|1.4478
|1.4453
|1.4403
|2035
|2001.02.28 16:07
|modify
|294
|1.00
|1.4478
|1.4452
|1.4403
|2036
|2001.02.28 16:08
|modify
|294
|1.00
|1.4478
|1.4451
|1.4403
|2037
|2001.02.28 16:16
|s/l
|294
|1.00
|1.4451
|1.4451
|1.4403
|270.00
|2577.60
|2038
|2001.02.28 16:16
|sell
|295
|1.00
|1.4448
|1.4486
|1.4373
|2039
|2001.02.28 16:36
|modify
|295
|1.00
|1.4448
|1.4448
|1.4373
|2040
|2001.02.28 16:36
|modify
|295
|1.00
|1.4448
|1.4446
|1.4373
|2041
|2001.02.28 16:36
|modify
|295
|1.00
|1.4448
|1.4443
|1.4373
|2042
|2001.02.28 16:38
|modify
|295
|1.00
|1.4448
|1.4440
|1.4373
|2043
|2001.02.28 16:43
|modify
|295
|1.00
|1.4448
|1.4439
|1.4373
|2044
|2001.02.28 16:43
|modify
|295
|1.00
|1.4448
|1.4434
|1.4373
|2045
|2001.02.28 16:47
|modify
|295
|1.00
|1.4448
|1.4432
|1.4373
|2046
|2001.02.28 16:48
|modify
|295
|1.00
|1.4448
|1.4431
|1.4373
|2047
|2001.02.28 17:00
|modify
|295
|1.00
|1.4448
|1.4429
|1.4373
|2048
|2001.02.28 17:01
|modify
|295
|1.00
|1.4448
|1.4427
|1.4373
|2049
|2001.02.28 17:01
|modify
|295
|1.00
|1.4448
|1.4425
|1.4373
|2050
|2001.02.28 17:01
|modify
|295
|1.00
|1.4448
|1.4422
|1.4373
|2051
|2001.02.28 17:02
|modify
|295
|1.00
|1.4448
|1.4421
|1.4373
|2052
|2001.02.28 17:03
|modify
|295
|1.00
|1.4448
|1.4419
|1.4373
|2053
|2001.02.28 17:03
|modify
|295
|1.00
|1.4448
|1.4418
|1.4373
|2054
|2001.02.28 17:10
|s/l
|295
|1.00
|1.4418
|1.4418
|1.4373
|300.00
|2877.60
|2055
|2001.02.28 17:10
|sell
|296
|1.00
|1.4415
|1.4453
|1.4340
|2056
|2001.02.28 19:09
|s/l
|296
|1.00
|1.4453
|1.4453
|1.4340
|-380.00
|2497.60
|2057
|2001.02.28 19:09
|sell
|297
|1.00
|1.4451
|1.4489
|1.4376
|2058
|2001.03.01 09:43
|s/l
|297
|1.00
|1.4489
|1.4489
|1.4376
|-421.70
|2075.90
|2059
|2001.03.01 09:43
|sell
|298
|1.00
|1.4486
|1.4524
|1.4411
|2060
|2001.03.01 15:29
|s/l
|298
|1.00
|1.4524
|1.4524
|1.4411
|-380.00
|1695.90
|2061
|2001.03.01 15:29
|sell
|299
|1.00
|1.4523
|1.4561
|1.4448
|2062
|2001.03.01 18:57
|s/l
|299
|1.00
|1.4561
|1.4561
|1.4448
|-380.00
|1315.90