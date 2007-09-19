Strategy Tester Report
euroX2dmbsysV3hLR
Belvedere-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.09.17 02:00 - 2008.02.27 23:00 (2007.01.01 - 2008.02.28)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|AutoTrade=false;
Lots=0.1; MaxTrades=4; Pips=10; TakeProfit=20; TrailingStop=20; InitialStop=0; IndParam="Indicators Parameters"; ID="LR trend histo"; Length=34; AppliedPrice=0; TimeFrame="current time frame"; RQ="R-Squared_v1"; Price=0; Length2=14; Smooth=14; Limit1=0.0002; Limit2=0.001; Shift=0; UseNewBar=false;
ReverseCondition=0; Risk=1.5; HowManyPairs=1; NormalAccount=1; MAGIC=12358; MaxBalance=10; MinTrades=3; UseMM="0 = False, 1 = True"; MM=1; slippage=3; MaxLots=100;
|Bars in test
|2877
|Ticks modelled
|3090386
|Modelling quality
|48.86%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9579.86
|Gross profit
|4265.84
|Gross loss
|-13845.70
|Profit factor
|0.31
|Expected payoff
|-35.09
|Absolute drawdown
|9579.86
|Maximal drawdown
|11152.00 (96.37%)
|Relative drawdown
|96.37% (11152.00)
|Total trades
|273
|Short positions (won %)
|70 (58.57%)
|Long positions (won %)
|203 (62.56%)
|Profit trades (% of total)
|168 (61.54%)
|Loss trades (% of total)
|105 (38.46%)
|Largest
|profit trade
|146.40
|loss trade
|-5827.20
|Average
|profit trade
|25.39
|loss trade
|-131.86
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (166.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-478.30)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|166.00 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-11152.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.09.19 01:00
|buy
|1
|0.20
|1.3983
|0.0000
|1.4003
|2
|2007.09.19 03:20
|buy
|2
|0.40
|1.3972
|0.0000
|1.3992
|3
|2007.09.19 03:40
|buy
|3
|0.80
|1.3962
|0.0000
|1.3982
|4
|2007.09.19 05:16
|close
|3
|0.80
|1.3969
|0.0000
|1.3982
|56.00
|10056.00
|5
|2007.09.19 05:17
|close
|2
|0.40
|1.3968
|0.0000
|1.3992
|-16.00
|10040.00
|6
|2007.09.19 05:17
|close
|1
|0.20
|1.3969
|0.0000
|1.4003
|-28.00
|10012.00
|7
|2007.09.19 05:17
|buy
|4
|0.20
|1.3970
|0.0000
|1.3990
|8
|2007.09.19 05:38
|close
|4
|0.20
|1.3976
|0.0000
|1.3990
|12.00
|10024.00
|9
|2007.09.19 05:38
|buy
|5
|0.20
|1.3977
|0.0000
|1.3997
|10
|2007.09.19 08:02
|close
|5
|0.20
|1.3982
|0.0000
|1.3997
|10.00
|10034.00
|11
|2007.09.19 08:02
|buy
|6
|0.20
|1.3983
|0.0000
|1.4003
|12
|2007.09.19 10:35
|buy
|7
|0.40
|1.3972
|0.0000
|1.3992
|13
|2007.09.19 12:27
|buy
|8
|0.80
|1.3962
|0.0000
|1.3982
|14
|2007.09.19 12:38
|buy
|9
|1.60
|1.3951
|0.0000
|1.3971
|15
|2007.09.19 14:26
|close
|9
|1.60
|1.3960
|0.0000
|1.3971
|144.00
|10178.00
|16
|2007.09.19 14:26
|close
|8
|0.80
|1.3959
|0.0000
|1.3982
|-24.00
|10154.00
|17
|2007.09.19 14:26
|close
|7
|0.40
|1.3960
|0.0000
|1.3992
|-48.00
|10106.00
|18
|2007.09.19 14:26
|close
|6
|0.20
|1.3959
|0.0000
|1.4003
|-48.00
|10058.00
|19
|2007.09.20 17:00
|buy
|10
|0.20
|1.4052
|0.0000
|1.4072
|20
|2007.09.20 17:17
|close
|10
|0.20
|1.4058
|0.0000
|1.4072
|12.00
|10070.00
|21
|2007.09.20 17:17
|buy
|11
|0.20
|1.4059
|0.0000
|1.4079
|22
|2007.09.20 17:19
|close
|11
|0.20
|1.4064
|0.0000
|1.4079
|10.00
|10080.00
|23
|2007.09.20 17:19
|buy
|12
|0.20
|1.4065
|0.0000
|1.4085
|24
|2007.09.20 17:27
|close
|12
|0.20
|1.4071
|0.0000
|1.4085
|12.00
|10092.00
|25
|2007.09.20 17:28
|buy
|13
|0.20
|1.4072
|0.0000
|1.4092
|26
|2007.09.20 17:36
|close
|13
|0.20
|1.4078
|0.0000
|1.4092
|12.00
|10104.00
|27
|2007.09.20 17:37
|buy
|14
|0.20
|1.4079
|0.0000
|1.4099
|28
|2007.09.20 17:38
|close
|14
|0.20
|1.4084
|0.0000
|1.4099
|10.00
|10114.00
|29
|2007.09.20 17:38
|buy
|15
|0.20
|1.4085
|0.0000
|1.4105
|30
|2007.09.20 17:53
|buy
|16
|0.40
|1.4075
|0.0000
|1.4095
|31
|2007.09.20 17:54
|close
|16
|0.40
|1.4085
|0.0000
|1.4095
|40.00
|10154.00
|32
|2007.09.20 18:00
|close
|15
|0.20
|1.4086
|0.0000
|1.4105
|2.00
|10156.00
|33
|2007.09.20 18:00
|buy
|17
|0.20
|1.4087
|0.0000
|1.4107
|34
|2007.09.20 18:28
|close
|17
|0.20
|1.4093
|0.0000
|1.4107
|12.00
|10168.00
|35
|2007.09.20 18:29
|buy
|18
|0.20
|1.4094
|0.0000
|1.4114
|36
|2007.09.20 19:36
|buy
|19
|0.40
|1.4084
|0.0000
|1.4104
|37
|2007.09.20 21:02
|buy
|20
|0.80
|1.4073
|0.0000
|1.4093
|38
|2007.09.20 21:36
|close
|20
|0.80
|1.4080
|0.0000
|1.4093
|56.00
|10224.00
|39
|2007.09.20 21:37
|close
|19
|0.40
|1.4079
|0.0000
|1.4104
|-20.00
|10204.00
|40
|2007.09.20 21:37
|close
|18
|0.20
|1.4080
|0.0000
|1.4114
|-28.00
|10176.00
|41
|2007.09.20 21:37
|buy
|21
|0.20
|1.4083
|0.0000
|1.4103
|42
|2007.09.20 22:29
|buy
|22
|0.40
|1.4072
|0.0000
|1.4092
|43
|2007.09.21 01:38
|close
|22
|0.40
|1.4078
|0.0000
|1.4092
|20.84
|10196.84
|44
|2007.09.21 01:38
|close
|21
|0.20
|1.4077
|0.0000
|1.4103
|-13.58
|10183.26
|45
|2007.09.21 01:39
|buy
|23
|0.20
|1.4081
|0.0000
|1.4101
|46
|2007.09.21 02:37
|buy
|24
|0.40
|1.4070
|0.0000
|1.4090
|47
|2007.09.21 03:26
|close
|24
|0.40
|1.4076
|0.0000
|1.4090
|24.00
|10207.26
|48
|2007.09.21 03:27
|close
|23
|0.20
|1.4075
|0.0000
|1.4101
|-12.00
|10195.26
|49
|2007.09.21 03:27
|buy
|25
|0.20
|1.4079
|0.0000
|1.4099
|50
|2007.09.21 03:39
|close
|25
|0.20
|1.4084
|0.0000
|1.4099
|10.00
|10205.26
|51
|2007.09.21 03:39
|buy
|26
|0.20
|1.4085
|0.0000
|1.4105
|52
|2007.09.21 04:29
|buy
|27
|0.40
|1.4075
|0.0000
|1.4095
|53
|2007.09.21 07:19
|close
|27
|0.40
|1.4081
|0.0000
|1.4095
|24.00
|10229.26
|54
|2007.09.21 07:19
|close
|26
|0.20
|1.4082
|0.0000
|1.4105
|-6.00
|10223.26
|55
|2007.09.26 02:00
|buy
|28
|0.20
|1.4150
|0.0000
|1.4170
|56
|2007.09.26 02:27
|close
|28
|0.20
|1.4156
|0.0000
|1.4170
|12.00
|10235.26
|57
|2007.09.26 02:28
|buy
|29
|0.20
|1.4157
|0.0000
|1.4177
|58
|2007.09.26 03:25
|buy
|30
|0.40
|1.4146
|0.0000
|1.4166
|59
|2007.09.26 06:39
|buy
|31
|0.80
|1.4136
|0.0000
|1.4156
|60
|2007.09.26 07:05
|close
|31
|0.80
|1.4143
|0.0000
|1.4156
|56.00
|10291.26
|61
|2007.09.26 07:06
|close
|30
|0.40
|1.4144
|0.0000
|1.4166
|-8.00
|10283.26
|62
|2007.09.26 07:06
|close
|29
|0.20
|1.4145
|0.0000
|1.4177
|-24.00
|10259.26
|63
|2007.09.26 07:07
|buy
|32
|0.20
|1.4146
|0.0000
|1.4166
|64
|2007.09.26 07:29
|close
|32
|0.20
|1.4152
|0.0000
|1.4166
|12.00
|10271.26
|65
|2007.09.26 07:30
|buy
|33
|0.20
|1.4153
|0.0000
|1.4173
|66
|2007.09.26 08:18
|buy
|34
|0.40
|1.4143
|0.0000
|1.4163
|67
|2007.09.26 09:28
|buy
|35
|0.80
|1.4132
|0.0000
|1.4152
|68
|2007.09.26 11:27
|buy
|36
|1.60
|1.4122
|0.0000
|1.4142
|69
|2007.09.26 13:14
|close
|36
|1.60
|1.4130
|0.0000
|1.4142
|128.00
|10399.26
|70
|2007.09.26 13:14
|close
|35
|0.80
|1.4129
|0.0000
|1.4152
|-24.00
|10375.26
|71
|2007.09.26 13:15
|close
|34
|0.40
|1.4130
|0.0000
|1.4163
|-52.00
|10323.26
|72
|2007.09.26 13:15
|close
|33
|0.20
|1.4129
|0.0000
|1.4173
|-48.00
|10275.26
|73
|2007.09.28 21:00
|buy
|37
|0.20
|1.4262
|0.0000
|1.4282
|74
|2007.09.28 21:20
|close
|37
|0.20
|1.4267
|0.0000
|1.4282
|10.00
|10285.26
|75
|2007.09.28 21:20
|buy
|38
|0.20
|1.4268
|0.0000
|1.4288
|76
|2007.09.28 21:36
|close
|38
|0.20
|1.4274
|0.0000
|1.4288
|12.00
|10297.26
|77
|2007.09.28 21:36
|buy
|39
|0.20
|1.4275
|0.0000
|1.4295
|78
|2007.09.28 22:28
|buy
|40
|0.40
|1.4265
|0.0000
|1.4285
|79
|2007.10.01 00:00
|close
|40
|0.40
|1.4273
|0.0000
|1.4285
|28.84
|10326.10
|80
|2007.10.01 00:01
|close
|39
|0.20
|1.4272
|0.0000
|1.4295
|-7.58
|10318.52
|81
|2007.10.01 00:02
|buy
|41
|0.20
|1.4275
|0.0000
|1.4295
|82
|2007.10.01 01:14
|close
|41
|0.20
|1.4281
|0.0000
|1.4295
|12.00
|10330.52
|83
|2007.10.01 01:14
|buy
|42
|0.20
|1.4282
|0.0000
|1.4302
|84
|2007.10.01 01:36
|buy
|43
|0.40
|1.4271
|0.0000
|1.4291
|85
|2007.10.01 05:37
|buy
|44
|0.80
|1.4261
|0.0000
|1.4281
|86
|2007.10.01 07:02
|close
|44
|0.80
|1.4268
|0.0000
|1.4281
|56.00
|10386.52
|87
|2007.10.01 07:03
|close
|43
|0.40
|1.4269
|0.0000
|1.4291
|-8.00
|10378.52
|88
|2007.10.01 07:03
|close
|42
|0.20
|1.4270
|0.0000
|1.4302
|-24.00
|10354.52
|89
|2007.10.01 07:04
|buy
|45
|0.20
|1.4273
|0.0000
|1.4293
|90
|2007.10.01 07:38
|buy
|46
|0.40
|1.4263
|0.0000
|1.4283
|91
|2007.10.01 09:37
|buy
|47
|0.80
|1.4252
|0.0000
|1.4272
|92
|2007.10.01 10:26
|buy
|48
|1.60
|1.4242
|0.0000
|1.4262
|93
|2007.10.18 09:36
|close
|48
|1.60
|1.4250
|0.0000
|1.4262
|-112.16
|10242.36
|94
|2007.10.18 09:36
|close
|47
|0.80
|1.4249
|0.0000
|1.4272
|-144.08
|10098.28
|95
|2007.10.18 09:36
|close
|46
|0.40
|1.4250
|0.0000
|1.4283
|-112.04
|9986.24
|96
|2007.10.18 09:36
|close
|45
|0.20
|1.4249
|0.0000
|1.4293
|-78.02
|9908.22
|97
|2007.10.18 10:00
|buy
|49
|0.20
|1.4254
|0.0000
|1.4274
|98
|2007.10.18 10:26
|buy
|50
|0.40
|1.4244
|0.0000
|1.4264
|99
|2007.10.18 10:37
|buy
|51
|0.80
|1.4233
|0.0000
|1.4253
|100
|2007.10.18 10:52
|close
|51
|0.80
|1.4245
|0.0000
|1.4253
|96.00
|10004.22
|101
|2007.10.18 11:00
|close
|50
|0.40
|1.4246
|0.0000
|1.4264
|8.00
|10012.22
|102
|2007.10.18 11:00
|close
|49
|0.20
|1.4245
|0.0000
|1.4274
|-18.00
|9994.22
|103
|2007.10.18 11:00
|buy
|52
|0.20
|1.4248
|0.0000
|1.4268
|104
|2007.10.18 11:26
|close
|52
|0.20
|1.4254
|0.0000
|1.4268
|12.00
|10006.22
|105
|2007.10.18 11:26
|buy
|53
|0.20
|1.4255
|0.0000
|1.4275
|106
|2007.10.18 11:36
|close
|53
|0.20
|1.4261
|0.0000
|1.4275
|12.00
|10018.22
|107
|2007.10.18 11:36
|buy
|54
|0.20
|1.4262
|0.0000
|1.4282
|108
|2007.10.18 12:13
|buy
|55
|0.40
|1.4251
|0.0000
|1.4271
|109
|2007.10.18 12:27
|close
|55
|0.40
|1.4257
|0.0000
|1.4271
|24.00
|10042.22
|110
|2007.10.18 12:27
|close
|54
|0.20
|1.4256
|0.0000
|1.4282
|-12.00
|10030.22
|111
|2007.10.18 12:27
|buy
|56
|0.20
|1.4259
|0.0000
|1.4279
|112
|2007.10.18 13:29
|close
|56
|0.20
|1.4265
|0.0000
|1.4279
|12.00
|10042.22
|113
|2007.10.18 13:29
|buy
|57
|0.20
|1.4266
|0.0000
|1.4286
|114
|2007.10.18 14:37
|buy
|58
|0.40
|1.4255
|0.0000
|1.4275
|115
|2007.10.18 14:54
|close
|58
|0.40
|1.4263
|0.0000
|1.4275
|32.00
|10074.22
|116
|2007.10.18 15:00
|close
|57
|0.20
|1.4262
|0.0000
|1.4286
|-8.00
|10066.22
|117
|2007.10.18 15:00
|buy
|59
|0.20
|1.4265
|0.0000
|1.4285
|118
|2007.10.18 15:02
|close
|59
|0.20
|1.4270
|0.0000
|1.4285
|10.00
|10076.22
|119
|2007.10.18 15:02
|buy
|60
|0.20
|1.4271
|0.0000
|1.4291
|120
|2007.10.18 15:04
|close
|60
|0.20
|1.4277
|0.0000
|1.4291
|12.00
|10088.22
|121
|2007.10.18 15:04
|buy
|61
|0.20
|1.4278
|0.0000
|1.4298
|122
|2007.10.18 15:14
|close
|61
|0.20
|1.4284
|0.0000
|1.4298
|12.00
|10100.22
|123
|2007.10.18 15:15
|buy
|62
|0.20
|1.4285
|0.0000
|1.4305
|124
|2007.10.18 15:17
|close
|62
|0.20
|1.4290
|0.0000
|1.4305
|10.00
|10110.22
|125
|2007.10.18 15:17
|buy
|63
|0.20
|1.4291
|0.0000
|1.4311
|126
|2007.10.18 15:28
|close
|63
|0.20
|1.4297
|0.0000
|1.4311
|12.00
|10122.22
|127
|2007.10.18 15:28
|buy
|64
|0.20
|1.4298
|0.0000
|1.4318
|128
|2007.10.18 15:30
|close
|64
|0.20
|1.4304
|0.0000
|1.4318
|12.00
|10134.22
|129
|2007.10.18 15:31
|buy
|65
|0.20
|1.4305
|0.0000
|1.4325
|130
|2007.10.18 15:52
|buy
|66
|0.40
|1.4294
|0.0000
|1.4314
|131
|2007.10.18 15:53
|close
|66
|0.40
|1.4302
|0.0000
|1.4314
|32.00
|10166.22
|132
|2007.10.18 16:00
|close
|65
|0.20
|1.4301
|0.0000
|1.4325
|-8.00
|10158.22
|133
|2007.10.18 16:00
|buy
|67
|0.20
|1.4302
|0.0000
|1.4322
|134
|2007.10.18 16:27
|buy
|68
|0.40
|1.4291
|0.0000
|1.4311
|135
|2007.10.18 17:02
|close
|68
|0.40
|1.4297
|0.0000
|1.4311
|24.00
|10182.22
|136
|2007.10.18 17:02
|close
|67
|0.20
|1.4296
|0.0000
|1.4322
|-12.00
|10170.22
|137
|2007.10.18 17:02
|buy
|69
|0.20
|1.4299
|0.0000
|1.4319
|138
|2007.10.18 17:28
|buy
|70
|0.40
|1.4288
|0.0000
|1.4308
|139
|2007.10.18 18:39
|close
|70
|0.40
|1.4294
|0.0000
|1.4308
|24.00
|10194.22
|140
|2007.10.18 18:39
|close
|69
|0.20
|1.4293
|0.0000
|1.4319
|-12.00
|10182.22
|141
|2007.10.18 18:40
|buy
|71
|0.20
|1.4296
|0.0000
|1.4316
|142
|2007.10.18 19:36
|buy
|72
|0.40
|1.4286
|0.0000
|1.4306
|143
|2007.10.18 21:18
|close
|72
|0.40
|1.4291
|0.0000
|1.4306
|20.00
|10202.22
|144
|2007.10.18 21:19
|close
|71
|0.20
|1.4290
|0.0000
|1.4316
|-12.00
|10190.22
|145
|2007.10.18 21:20
|buy
|73
|0.20
|1.4293
|0.0000
|1.4313
|146
|2007.10.18 23:13
|close
|73
|0.20
|1.4299
|0.0000
|1.4313
|12.00
|10202.22
|147
|2007.10.19 02:00
|buy
|74
|0.20
|1.4294
|0.0000
|1.4314
|148
|2007.10.19 03:50
|buy
|75
|0.40
|1.4284
|0.0000
|1.4304
|149
|2007.10.19 04:38
|close
|75
|0.40
|1.4289
|0.0000
|1.4304
|20.00
|10222.22
|150
|2007.10.19 04:39
|close
|74
|0.20
|1.4288
|0.0000
|1.4314
|-12.00
|10210.22
|151
|2007.10.22 19:00
|sell
|76
|0.20
|1.4134
|0.0000
|1.4114
|152
|2007.10.22 19:02
|close
|76
|0.20
|1.4128
|0.0000
|1.4114
|12.00
|10222.22
|153
|2007.10.22 19:02
|sell
|77
|0.20
|1.4127
|0.0000
|1.4107
|154
|2007.10.22 19:27
|sell
|78
|0.40
|1.4138
|0.0000
|1.4118
|155
|2007.10.22 20:17
|sell
|79
|0.80
|1.4148
|0.0000
|1.4128
|156
|2007.10.22 20:35
|sell
|80
|1.60
|1.4159
|0.0000
|1.4139
|157
|2007.10.22 21:12
|close
|80
|1.60
|1.4150
|0.0000
|1.4139
|144.00
|10366.22
|158
|2007.10.22 21:12
|close
|79
|0.80
|1.4151
|0.0000
|1.4128
|-24.00
|10342.22
|159
|2007.10.22 21:12
|close
|78
|0.40
|1.4150
|0.0000
|1.4118
|-48.00
|10294.22
|160
|2007.10.22 21:12
|close
|77
|0.20
|1.4151
|0.0000
|1.4107
|-48.00
|10246.22
|161
|2007.10.22 21:12
|sell
|81
|0.20
|1.4148
|0.0000
|1.4128
|162
|2007.10.22 21:35
|sell
|82
|0.40
|1.4159
|0.0000
|1.4139
|163
|2007.10.22 23:17
|sell
|83
|0.80
|1.4169
|0.0000
|1.4149
|164
|2007.10.22 23:28
|sell
|84
|1.60
|1.4180
|0.0000
|1.4160
|165
|2007.10.23 02:03
|close
|84
|1.60
|1.4171
|0.0000
|1.4160
|146.40
|10392.62
|166
|2007.10.23 02:04
|close
|83
|0.80
|1.4172
|0.0000
|1.4149
|-22.80
|10369.82
|167
|2007.10.23 02:04
|close
|82
|0.40
|1.4171
|0.0000
|1.4139
|-47.40
|10322.42
|168
|2007.10.23 02:04
|close
|81
|0.20
|1.4172
|0.0000
|1.4128
|-47.70
|10274.72
|169
|2007.10.23 02:05
|sell
|85
|0.20
|1.4169
|0.0000
|1.4149
|170
|2007.10.23 03:17
|sell
|86
|0.40
|1.4180
|0.0000
|1.4160
|171
|2007.10.23 03:37
|sell
|87
|0.80
|1.4190
|0.0000
|1.4170
|172
|2007.10.23 05:27
|sell
|88
|1.60
|1.4201
|0.0000
|1.4181
|173
|2007.10.23 07:27
|close
|88
|1.60
|1.4192
|0.0000
|1.4181
|144.00
|10418.72
|174
|2007.10.23 07:27
|close
|87
|0.80
|1.4193
|0.0000
|1.4170
|-24.00
|10394.72
|175
|2007.10.23 07:27
|close
|86
|0.40
|1.4192
|0.0000
|1.4160
|-48.00
|10346.72
|176
|2007.10.23 07:27
|close
|85
|0.20
|1.4193
|0.0000
|1.4149
|-48.00
|10298.72
|177
|2007.10.23 07:27
|sell
|89
|0.20
|1.4190
|0.0000
|1.4170
|178
|2007.10.23 08:27
|sell
|90
|0.40
|1.4201
|0.0000
|1.4181
|179
|2007.10.23 09:01
|sell
|91
|0.80
|1.4211
|0.0000
|1.4191
|180
|2007.10.23 09:26
|close
|91
|0.80
|1.4204
|0.0000
|1.4191
|56.00
|10354.72
|181
|2007.10.23 09:26
|close
|90
|0.40
|1.4205
|0.0000
|1.4181
|-16.00
|10338.72
|182
|2007.10.23 09:26
|close
|89
|0.20
|1.4204
|0.0000
|1.4170
|-28.00
|10310.72
|183
|2007.10.23 22:00
|buy
|92
|0.20
|1.4252
|0.0000
|1.4272
|184
|2007.10.23 22:37
|close
|92
|0.20
|1.4258
|0.0000
|1.4272
|12.00
|10322.72
|185
|2007.10.23 22:37
|buy
|93
|0.20
|1.4259
|0.0000
|1.4279
|186
|2007.10.24 03:39
|buy
|94
|0.40
|1.4248
|0.0000
|1.4268
|187
|2007.10.24 04:17
|close
|94
|0.40
|1.4254
|0.0000
|1.4268
|24.00
|10346.72
|188
|2007.10.24 04:17
|close
|93
|0.20
|1.4253
|0.0000
|1.4279
|-13.58
|10333.14
|189
|2007.10.25 17:00
|buy
|95
|0.20
|1.4314
|0.0000
|1.4334
|190
|2007.10.25 17:02
|close
|95
|0.20
|1.4320
|0.0000
|1.4334
|12.00
|10345.14
|191
|2007.10.25 17:02
|buy
|96
|0.20
|1.4321
|0.0000
|1.4341
|192
|2007.10.25 17:28
|buy
|97
|0.40
|1.4310
|0.0000
|1.4330
|193
|2007.10.25 17:38
|buy
|98
|0.80
|1.4300
|0.0000
|1.4320
|194
|2007.10.25 17:53
|close
|98
|0.80
|1.4307
|0.0000
|1.4320
|56.00
|10401.14
|195
|2007.10.25 17:53
|close
|97
|0.40
|1.4306
|0.0000
|1.4330
|-16.00
|10385.14
|196
|2007.10.25 17:53
|close
|96
|0.20
|1.4307
|0.0000
|1.4341
|-28.00
|10357.14
|197
|2007.10.25 17:53
|buy
|99
|0.20
|1.4308
|0.0000
|1.4328
|198
|2007.10.25 18:27
|buy
|100
|0.40
|1.4298
|0.0000
|1.4318
|199
|2007.10.25 19:29
|close
|100
|0.40
|1.4304
|0.0000
|1.4318
|24.00
|10381.14
|200
|2007.10.25 19:29
|close
|99
|0.20
|1.4303
|0.0000
|1.4328
|-10.00
|10371.14
|201
|2007.10.25 19:29
|buy
|101
|0.20
|1.4307
|0.0000
|1.4327
|202
|2007.10.25 20:03
|buy
|102
|0.40
|1.4297
|0.0000
|1.4317
|203
|2007.10.25 20:19
|close
|102
|0.40
|1.4303
|0.0000
|1.4317
|24.00
|10395.14
|204
|2007.10.25 20:19
|close
|101
|0.20
|1.4304
|0.0000
|1.4327
|-6.00
|10389.14
|205
|2007.10.25 20:27
|buy
|103
|0.20
|1.4310
|0.0000
|1.4330
|206
|2007.10.25 20:36
|close
|103
|0.20
|1.4316
|0.0000
|1.4330
|12.00
|10401.14
|207
|2007.10.25 20:36
|buy
|104
|0.20
|1.4317
|0.0000
|1.4337
|208
|2007.10.25 20:40
|close
|104
|0.20
|1.4323
|0.0000
|1.4337
|12.00
|10413.14
|209
|2007.10.25 20:40
|buy
|105
|0.20
|1.4324
|0.0000
|1.4344
|210
|2007.10.25 20:54
|buy
|106
|0.40
|1.4313
|0.0000
|1.4333
|211
|2007.10.25 21:36
|close
|106
|0.40
|1.4319
|0.0000
|1.4333
|24.00
|10437.14
|212
|2007.10.25 21:36
|close
|105
|0.20
|1.4318
|0.0000
|1.4344
|-12.00
|10425.14
|213
|2007.10.25 21:37
|buy
|107
|0.20
|1.4321
|0.0000
|1.4341
|214
|2007.10.26 00:20
|close
|107
|0.20
|1.4326
|0.0000
|1.4341
|8.42
|10433.56
|215
|2007.10.26 01:00
|buy
|108
|0.20
|1.4330
|0.0000
|1.4350
|216
|2007.10.26 02:10
|buy
|109
|0.40
|1.4320
|0.0000
|1.4340
|217
|2007.10.26 02:36
|close
|109
|0.40
|1.4325
|0.0000
|1.4340
|20.00
|10453.56
|218
|2007.10.26 02:37
|close
|108
|0.20
|1.4324
|0.0000
|1.4350
|-12.00
|10441.56
|219
|2007.10.26 02:38
|buy
|110
|0.20
|1.4327
|0.0000
|1.4347
|220
|2007.10.26 04:04
|close
|110
|0.20
|1.4333
|0.0000
|1.4347
|12.00
|10453.56
|221
|2007.10.26 08:00
|buy
|111
|0.20
|1.4338
|0.0000
|1.4358
|222
|2007.10.26 09:13
|buy
|112
|0.40
|1.4327
|0.0000
|1.4347
|223
|2007.10.26 09:17
|close
|112
|0.40
|1.4333
|0.0000
|1.4347
|24.00
|10477.56
|224
|2007.10.26 09:17
|close
|111
|0.20
|1.4334
|0.0000
|1.4358
|-8.00
|10469.56
|225
|2007.10.26 09:17
|buy
|113
|0.20
|1.4335
|0.0000
|1.4355
|226
|2007.10.26 09:18
|close
|113
|0.20
|1.4341
|0.0000
|1.4355
|12.00
|10481.56
|227
|2007.10.26 09:18
|buy
|114
|0.20
|1.4342
|0.0000
|1.4362
|228
|2007.10.26 09:26
|close
|114
|0.20
|1.4347
|0.0000
|1.4362
|10.00
|10491.56
|229
|2007.10.26 09:26
|buy
|115
|0.20
|1.4348
|0.0000
|1.4368
|230
|2007.10.26 09:28
|close
|115
|0.20
|1.4354
|0.0000
|1.4368
|12.00
|10503.56
|231
|2007.10.26 09:28
|buy
|116
|0.20
|1.4355
|0.0000
|1.4375
|232
|2007.10.26 09:36
|close
|116
|0.20
|1.4361
|0.0000
|1.4375
|12.00
|10515.56
|233
|2007.10.26 09:36
|buy
|117
|0.20
|1.4362
|0.0000
|1.4382
|234
|2007.10.26 09:38
|close
|117
|0.20
|1.4367
|0.0000
|1.4382
|10.00
|10525.56
|235
|2007.10.26 09:38
|buy
|118
|0.20
|1.4368
|0.0000
|1.4388
|236
|2007.10.26 09:54
|buy
|119
|0.40
|1.4358
|0.0000
|1.4378
|237
|2007.10.26 10:18
|buy
|120
|0.80
|1.4347
|0.0000
|1.4367
|238
|2007.10.26 10:25
|close
|120
|0.80
|1.4354
|0.0000
|1.4367
|56.00
|10581.56
|239
|2007.10.26 10:25
|close
|119
|0.40
|1.4353
|0.0000
|1.4378
|-20.00
|10561.56
|240
|2007.10.26 10:25
|close
|118
|0.20
|1.4354
|0.0000
|1.4388
|-28.00
|10533.56
|241
|2007.10.26 10:26
|buy
|121
|0.20
|1.4355
|0.0000
|1.4375
|242
|2007.10.26 10:48
|close
|121
|0.20
|1.4361
|0.0000
|1.4375
|12.00
|10545.56
|243
|2007.10.26 10:48
|buy
|122
|0.20
|1.4362
|0.0000
|1.4382
|244
|2007.10.26 11:18
|close
|122
|0.20
|1.4367
|0.0000
|1.4382
|10.00
|10555.56
|245
|2007.10.26 11:18
|buy
|123
|0.20
|1.4368
|0.0000
|1.4388
|246
|2007.10.26 11:38
|close
|123
|0.20
|1.4374
|0.0000
|1.4388
|12.00
|10567.56
|247
|2007.10.26 11:38
|buy
|124
|0.20
|1.4375
|0.0000
|1.4395
|248
|2007.10.26 12:26
|buy
|125
|0.40
|1.4365
|0.0000
|1.4385
|249
|2007.10.26 13:02
|close
|125
|0.40
|1.4370
|0.0000
|1.4385
|20.00
|10587.56
|250
|2007.10.26 13:02
|close
|124
|0.20
|1.4369
|0.0000
|1.4395
|-12.00
|10575.56
|251
|2007.10.26 13:03
|buy
|126
|0.20
|1.4373
|0.0000
|1.4393
|252
|2007.10.26 13:37
|buy
|127
|0.40
|1.4363
|0.0000
|1.4383
|253
|2007.10.26 14:00
|close
|127
|0.40
|1.4368
|0.0000
|1.4383
|20.00
|10595.56
|254
|2007.10.26 14:00
|close
|126
|0.20
|1.4367
|0.0000
|1.4393
|-12.00
|10583.56
|255
|2007.10.26 16:00
|buy
|128
|0.20
|1.4379
|0.0000
|1.4399
|256
|2007.10.26 16:38
|buy
|129
|0.40
|1.4368
|0.0000
|1.4388
|257
|2007.10.26 17:18
|close
|129
|0.40
|1.4374
|0.0000
|1.4388
|24.00
|10607.56
|258
|2007.10.26 17:18
|close
|128
|0.20
|1.4373
|0.0000
|1.4399
|-12.00
|10595.56
|259
|2007.10.26 18:38
|buy
|130
|0.20
|1.4393
|0.0000
|1.4413
|260
|2007.10.26 19:37
|buy
|131
|0.40
|1.4383
|0.0000
|1.4403
|261
|2007.10.26 19:54
|close
|131
|0.40
|1.4388
|0.0000
|1.4403
|20.00
|10615.56
|262
|2007.10.26 20:00
|close
|130
|0.20
|1.4389
|0.0000
|1.4413
|-8.00
|10607.56
|263
|2007.10.29 01:00
|buy
|132
|0.20
|1.4409
|0.0000
|1.4429
|264
|2007.10.29 02:36
|buy
|133
|0.40
|1.4399
|0.0000
|1.4419
|265
|2007.10.29 02:54
|close
|133
|0.40
|1.4405
|0.0000
|1.4419
|24.00
|10631.56
|266
|2007.10.29 03:00
|close
|132
|0.20
|1.4404
|0.0000
|1.4429
|-10.00
|10621.56
|267
|2007.10.29 03:00
|buy
|134
|0.20
|1.4407
|0.0000
|1.4427
|268
|2007.10.29 04:05
|buy
|135
|0.40
|1.4395
|0.0000
|1.4415
|269
|2007.10.29 04:26
|close
|135
|0.40
|1.4401
|0.0000
|1.4415
|24.00
|10645.56
|270
|2007.10.29 04:27
|close
|134
|0.20
|1.4402
|0.0000
|1.4427
|-10.00
|10635.56
|271
|2007.10.29 04:28
|buy
|136
|0.20
|1.4406
|0.0000
|1.4426
|272
|2007.10.29 04:40
|close
|136
|0.20
|1.4411
|0.0000
|1.4426
|10.00
|10645.56
|273
|2007.10.29 04:40
|buy
|137
|0.20
|1.4412
|0.0000
|1.4432
|274
|2007.10.29 08:36
|close
|137
|0.20
|1.4418
|0.0000
|1.4432
|12.00
|10657.56
|275
|2007.10.29 08:36
|buy
|138
|0.20
|1.4419
|0.0000
|1.4439
|276
|2007.10.29 09:06
|close
|138
|0.20
|1.4425
|0.0000
|1.4439
|12.00
|10669.56
|277
|2007.11.02 21:00
|buy
|139
|0.20
|1.4518
|0.0000
|1.4538
|278
|2007.11.02 21:38
|buy
|140
|0.40
|1.4508
|0.0000
|1.4528
|279
|2007.11.02 22:36
|close
|140
|0.40
|1.4513
|0.0000
|1.4528
|20.00
|10689.56
|280
|2007.11.02 22:36
|close
|139
|0.20
|1.4512
|0.0000
|1.4538
|-12.00
|10677.56
|281
|2007.11.02 22:36
|buy
|141
|0.20
|1.4516
|0.0000
|1.4536
|282
|2007.11.05 00:36
|close
|141
|0.20
|1.4522
|0.0000
|1.4536
|10.42
|10687.98
|283
|2007.11.05 00:37
|buy
|142
|0.20
|1.4523
|0.0000
|1.4543
|284
|2007.11.05 01:28
|buy
|143
|0.40
|1.4512
|0.0000
|1.4532
|285
|2007.11.05 02:01
|buy
|144
|0.80
|1.4502
|0.0000
|1.4522
|286
|2007.11.05 03:38
|close
|144
|0.80
|1.4509
|0.0000
|1.4522
|56.00
|10743.98
|287
|2007.11.05 03:38
|close
|143
|0.40
|1.4508
|0.0000
|1.4532
|-16.00
|10727.98
|288
|2007.11.05 03:39
|close
|142
|0.20
|1.4509
|0.0000
|1.4543
|-28.00
|10699.98
|289
|2007.11.06 17:00
|buy
|145
|0.20
|1.4560
|0.0000
|1.4580
|290
|2007.11.06 17:12
|close
|145
|0.20
|1.4566
|0.0000
|1.4580
|12.00
|10711.98
|291
|2007.11.06 17:12
|buy
|146
|0.20
|1.4567
|0.0000
|1.4587
|292
|2007.11.06 17:27
|buy
|147
|0.40
|1.4556
|0.0000
|1.4576
|293
|2007.11.07 00:27
|close
|147
|0.40
|1.4562
|0.0000
|1.4576
|20.84
|10732.82
|294
|2007.11.07 00:27
|close
|146
|0.20
|1.4561
|0.0000
|1.4587
|-13.58
|10719.24
|295
|2007.11.07 00:27
|buy
|148
|0.20
|1.4564
|0.0000
|1.4584
|296
|2007.11.07 00:39
|close
|148
|0.20
|1.4569
|0.0000
|1.4584
|10.00
|10729.24
|297
|2007.11.07 00:39
|buy
|149
|0.20
|1.4570
|0.0000
|1.4590
|298
|2007.11.07 01:27
|buy
|150
|0.40
|1.4560
|0.0000
|1.4580
|299
|2007.11.07 04:05
|close
|150
|0.40
|1.4566
|0.0000
|1.4580
|24.00
|10753.24
|300
|2007.11.07 04:05
|close
|149
|0.20
|1.4565
|0.0000
|1.4590
|-10.00
|10743.24
|301
|2007.11.07 05:00
|buy
|151
|0.20
|1.4616
|0.0000
|1.4636
|302
|2007.11.07 05:25
|close
|151
|0.20
|1.4622
|0.0000
|1.4636
|12.00
|10755.24
|303
|2007.11.07 05:25
|buy
|152
|0.20
|1.4623
|0.0000
|1.4643
|304
|2007.11.07 05:27
|close
|152
|0.20
|1.4628
|0.0000
|1.4643
|10.00
|10765.24
|305
|2007.11.07 05:27
|buy
|153
|0.20
|1.4629
|0.0000
|1.4649
|306
|2007.11.07 05:36
|close
|153
|0.20
|1.4634
|0.0000
|1.4649
|10.00
|10775.24
|307
|2007.11.07 05:36
|buy
|154
|0.20
|1.4635
|0.0000
|1.4655
|308
|2007.11.07 06:36
|close
|154
|0.20
|1.4641
|0.0000
|1.4655
|12.00
|10787.24
|309
|2007.11.07 06:36
|buy
|155
|0.20
|1.4642
|0.0000
|1.4662
|310
|2007.11.07 07:29
|close
|155
|0.20
|1.4648
|0.0000
|1.4662
|12.00
|10799.24
|311
|2007.11.07 07:29
|buy
|156
|0.20
|1.4649
|0.0000
|1.4669
|312
|2007.11.07 07:39
|close
|156
|0.20
|1.4654
|0.0000
|1.4669
|10.00
|10809.24
|313
|2007.11.07 07:39
|buy
|157
|0.20
|1.4655
|0.0000
|1.4675
|314
|2007.11.07 07:54
|buy
|158
|0.40
|1.4645
|0.0000
|1.4665
|315
|2007.11.07 08:38
|buy
|159
|0.80
|1.4634
|0.0000
|1.4654
|316
|2007.11.07 09:10
|close
|159
|0.80
|1.4641
|0.0000
|1.4654
|56.00
|10865.24
|317
|2007.11.07 09:10
|close
|158
|0.40
|1.4640
|0.0000
|1.4665
|-20.00
|10845.24
|318
|2007.11.07 09:10
|close
|157
|0.20
|1.4641
|0.0000
|1.4675
|-28.00
|10817.24
|319
|2007.11.07 09:10
|buy
|160
|0.20
|1.4642
|0.0000
|1.4662
|320
|2007.11.07 09:25
|buy
|161
|0.40
|1.4631
|0.0000
|1.4651
|321
|2007.11.07 09:35
|buy
|162
|0.80
|1.4621
|0.0000
|1.4641
|322
|2007.11.07 10:00
|close
|162
|0.80
|1.4628
|0.0000
|1.4641
|56.00
|10873.24
|323
|2007.11.07 10:00
|close
|161
|0.40
|1.4627
|0.0000
|1.4651
|-16.00
|10857.24
|324
|2007.11.07 10:00
|close
|160
|0.20
|1.4628
|0.0000
|1.4662
|-28.00
|10829.24
|325
|2007.11.07 10:00
|buy
|163
|0.20
|1.4629
|0.0000
|1.4649
|326
|2007.11.07 10:11
|buy
|164
|0.40
|1.4618
|0.0000
|1.4638
|327
|2007.11.07 10:17
|close
|164
|0.40
|1.4624
|0.0000
|1.4638
|24.00
|10853.24
|328
|2007.11.07 10:17
|close
|163
|0.20
|1.4623
|0.0000
|1.4649
|-12.00
|10841.24
|329
|2007.11.07 10:17
|buy
|165
|0.20
|1.4626
|0.0000
|1.4646
|330
|2007.11.07 10:18
|close
|165
|0.20
|1.4631
|0.0000
|1.4646
|10.00
|10851.24
|331
|2007.11.07 10:18
|buy
|166
|0.20
|1.4632
|0.0000
|1.4652
|332
|2007.11.07 10:27
|close
|166
|0.20
|1.4638
|0.0000
|1.4652
|12.00
|10863.24
|333
|2007.11.07 10:28
|buy
|167
|0.20
|1.4639
|0.0000
|1.4659
|334
|2007.11.07 10:36
|close
|167
|0.20
|1.4645
|0.0000
|1.4659
|12.00
|10875.24
|335
|2007.11.07 10:36
|buy
|168
|0.20
|1.4646
|0.0000
|1.4666
|336
|2007.11.07 10:38
|close
|168
|0.20
|1.4651
|0.0000
|1.4666
|10.00
|10885.24
|337
|2007.11.07 10:38
|buy
|169
|0.20
|1.4652
|0.0000
|1.4672
|338
|2007.11.07 10:52
|buy
|170
|0.40
|1.4642
|0.0000
|1.4662
|339
|2007.11.07 10:54
|close
|170
|0.40
|1.4649
|0.0000
|1.4662
|28.00
|10913.24
|340
|2007.11.07 11:00
|close
|169
|0.20
|1.4650
|0.0000
|1.4672
|-4.00
|10909.24
|341
|2007.11.07 11:00
|buy
|171
|0.20
|1.4653
|0.0000
|1.4673
|342
|2007.11.07 11:15
|close
|171
|0.20
|1.4659
|0.0000
|1.4673
|12.00
|10921.24
|343
|2007.11.07 11:15
|buy
|172
|0.20
|1.4660
|0.0000
|1.4680
|344
|2007.11.07 11:15
|close
|172
|0.20
|1.4666
|0.0000
|1.4680
|12.00
|10933.24
|345
|2007.11.07 11:15
|buy
|173
|0.20
|1.4667
|0.0000
|1.4687
|346
|2007.11.07 11:15
|close
|173
|0.20
|1.4672
|0.0000
|1.4687
|10.00
|10943.24
|347
|2007.11.07 11:15
|buy
|174
|0.20
|1.4673
|0.0000
|1.4693
|348
|2007.11.07 11:25
|close
|174
|0.20
|1.4679
|0.0000
|1.4693
|12.00
|10955.24
|349
|2007.11.07 11:25
|buy
|175
|0.20
|1.4680
|0.0000
|1.4700
|350
|2007.11.07 11:25
|close
|175
|0.20
|1.4686
|0.0000
|1.4700
|12.00
|10967.24
|351
|2007.11.07 11:25
|buy
|176
|0.20
|1.4687
|0.0000
|1.4707
|352
|2007.11.07 11:35
|close
|176
|0.20
|1.4692
|0.0000
|1.4707
|10.00
|10977.24
|353
|2007.11.07 11:35
|buy
|177
|0.20
|1.4693
|0.0000
|1.4713
|354
|2007.11.07 11:35
|close
|177
|0.20
|1.4699
|0.0000
|1.4713
|12.00
|10989.24
|355
|2007.11.07 11:35
|buy
|178
|0.20
|1.4700
|0.0000
|1.4720
|356
|2007.11.07 11:50
|buy
|179
|0.40
|1.4689
|0.0000
|1.4709
|357
|2007.11.07 12:02
|close
|179
|0.40
|1.4695
|0.0000
|1.4709
|24.00
|11013.24
|358
|2007.11.07 12:02
|close
|178
|0.20
|1.4694
|0.0000
|1.4720
|-12.00
|11001.24
|359
|2007.11.07 12:02
|buy
|180
|0.20
|1.4697
|0.0000
|1.4717
|360
|2007.11.07 12:26
|buy
|181
|0.40
|1.4687
|0.0000
|1.4707
|361
|2007.11.07 12:36
|buy
|182
|0.80
|1.4676
|0.0000
|1.4696
|362
|2007.11.07 13:13
|buy
|183
|1.60
|1.4666
|0.0000
|1.4686
|363
|2007.11.07 13:17
|close
|183
|1.60
|1.4674
|0.0000
|1.4686
|128.00
|11129.24
|364
|2007.11.07 13:17
|close
|182
|0.80
|1.4673
|0.0000
|1.4696
|-24.00
|11105.24
|365
|2007.11.07 13:17
|close
|181
|0.40
|1.4674
|0.0000
|1.4707
|-52.00
|11053.24
|366
|2007.11.07 13:17
|close
|180
|0.20
|1.4673
|0.0000
|1.4717
|-48.00
|11005.24
|367
|2007.11.07 13:17
|buy
|184
|0.20
|1.4676
|0.0000
|1.4696
|368
|2007.11.07 13:28
|close
|184
|0.20
|1.4682
|0.0000
|1.4696
|12.00
|11017.24
|369
|2007.11.07 13:28
|buy
|185
|0.20
|1.4683
|0.0000
|1.4703
|370
|2007.11.07 13:37
|close
|185
|0.20
|1.4688
|0.0000
|1.4703
|10.00
|11027.24
|371
|2007.11.07 13:37
|buy
|186
|0.20
|1.4689
|0.0000
|1.4709
|372
|2007.11.07 14:00
|buy
|187
|0.40
|1.4677
|0.0000
|1.4697
|373
|2007.11.07 14:02
|buy
|188
|0.80
|1.4667
|0.0000
|1.4687
|374
|2007.11.07 14:18
|close
|188
|0.80
|1.4674
|0.0000
|1.4687
|56.00
|11083.24
|375
|2007.11.07 14:18
|close
|187
|0.40
|1.4673
|0.0000
|1.4697
|-16.00
|11067.24
|376
|2007.11.07 14:18
|close
|186
|0.20
|1.4674
|0.0000
|1.4709
|-30.00
|11037.24
|377
|2007.11.07 14:18
|buy
|189
|0.20
|1.4675
|0.0000
|1.4695
|378
|2007.11.07 14:26
|close
|189
|0.20
|1.4681
|0.0000
|1.4695
|12.00
|11049.24
|379
|2007.11.07 14:26
|buy
|190
|0.20
|1.4682
|0.0000
|1.4702
|380
|2007.11.07 14:28
|close
|190
|0.20
|1.4688
|0.0000
|1.4702
|12.00
|11061.24
|381
|2007.11.07 14:28
|buy
|191
|0.20
|1.4689
|0.0000
|1.4709
|382
|2007.11.07 14:37
|close
|191
|0.20
|1.4694
|0.0000
|1.4709
|10.00
|11071.24
|383
|2007.11.07 14:37
|buy
|192
|0.20
|1.4695
|0.0000
|1.4715
|384
|2007.11.07 14:39
|close
|192
|0.20
|1.4701
|0.0000
|1.4715
|12.00
|11083.24
|385
|2007.11.07 14:39
|buy
|193
|0.20
|1.4702
|0.0000
|1.4722
|386
|2007.11.07 14:52
|buy
|194
|0.40
|1.4691
|0.0000
|1.4711
|387
|2007.11.07 15:08
|close
|194
|0.40
|1.4697
|0.0000
|1.4711
|24.00
|11107.24
|388
|2007.11.07 15:08
|close
|193
|0.20
|1.4696
|0.0000
|1.4722
|-12.00
|11095.24
|389
|2007.11.07 15:08
|buy
|195
|0.20
|1.4699
|0.0000
|1.4719
|390
|2007.11.07 15:18
|close
|195
|0.20
|1.4705
|0.0000
|1.4719
|12.00
|11107.24
|391
|2007.11.07 15:18
|buy
|196
|0.20
|1.4706
|0.0000
|1.4726
|392
|2007.11.07 15:26
|close
|196
|0.20
|1.4711
|0.0000
|1.4726
|10.00
|11117.24
|393
|2007.11.07 15:26
|buy
|197
|0.20
|1.4712
|0.0000
|1.4732
|394
|2007.11.07 15:28
|close
|197
|0.20
|1.4718
|0.0000
|1.4732
|12.00
|11129.24
|395
|2007.11.07 15:28
|buy
|198
|0.20
|1.4719
|0.0000
|1.4739
|396
|2007.11.07 15:37
|close
|198
|0.20
|1.4725
|0.0000
|1.4739
|12.00
|11141.24
|397
|2007.11.07 15:37
|buy
|199
|0.20
|1.4726
|0.0000
|1.4746
|398
|2007.11.07 15:54
|buy
|200
|0.40
|1.4702
|0.0000
|1.4722
|399
|2007.11.07 16:26
|buy
|201
|0.80
|1.4691
|0.0000
|1.4711
|400
|2007.11.07 16:36
|buy
|202
|1.60
|1.4681
|0.0000
|1.4701
|401
|2007.11.08 17:28
|close
|202
|1.60
|1.4690
|0.0000
|1.4701
|106.08
|11247.32
|402
|2007.11.08 17:28
|close
|201
|0.80
|1.4689
|0.0000
|1.4711
|-34.96
|11212.36
|403
|2007.11.08 17:28
|close
|200
|0.40
|1.4690
|0.0000
|1.4722
|-57.48
|11154.88
|404
|2007.11.08 17:28
|close
|199
|0.20
|1.4689
|0.0000
|1.4746
|-78.74
|11076.14
|405
|2007.11.09 06:00
|buy
|203
|0.20
|1.4725
|0.0000
|1.4745
|406
|2007.11.09 06:13
|close
|203
|0.20
|1.4730
|0.0000
|1.4745
|10.00
|11086.14
|407
|2007.11.09 06:13
|buy
|204
|0.20
|1.4731
|0.0000
|1.4751
|408
|2007.11.09 06:35
|buy
|205
|0.40
|1.4721
|0.0000
|1.4741
|409
|2007.11.09 07:03
|close
|205
|0.40
|1.4727
|0.0000
|1.4741
|24.00
|11110.14
|410
|2007.11.09 07:03
|close
|204
|0.20
|1.4726
|0.0000
|1.4751
|-10.00
|11100.14
|411
|2007.11.09 07:03
|buy
|206
|0.20
|1.4729
|0.0000
|1.4749
|412
|2007.11.09 07:37
|buy
|207
|0.40
|1.4718
|0.0000
|1.4738
|413
|2007.11.09 08:01
|close
|207
|0.40
|1.4724
|0.0000
|1.4738
|24.00
|11124.14
|414
|2007.11.09 08:01
|close
|206
|0.20
|1.4723
|0.0000
|1.4749
|-12.00
|11112.14
|415
|2007.11.09 08:01
|buy
|208
|0.20
|1.4726
|0.0000
|1.4746
|416
|2007.11.09 08:13
|close
|208
|0.20
|1.4731
|0.0000
|1.4746
|10.00
|11122.14
|417
|2007.11.09 08:13
|buy
|209
|0.20
|1.4732
|0.0000
|1.4752
|418
|2007.11.09 08:19
|buy
|210
|0.40
|1.4722
|0.0000
|1.4742
|419
|2007.11.09 08:36
|buy
|211
|0.80
|1.4711
|0.0000
|1.4731
|420
|2007.11.09 09:02
|close
|211
|0.80
|1.4718
|0.0000
|1.4731
|56.00
|11178.14
|421
|2007.11.09 09:02
|close
|210
|0.40
|1.4717
|0.0000
|1.4742
|-20.00
|11158.14
|422
|2007.11.09 09:02
|close
|209
|0.20
|1.4718
|0.0000
|1.4752
|-28.00
|11130.14
|423
|2007.11.09 09:02
|buy
|212
|0.20
|1.4719
|0.0000
|1.4739
|424
|2007.11.09 09:26
|buy
|213
|0.40
|1.4709
|0.0000
|1.4729
|425
|2007.11.09 09:37
|buy
|214
|0.80
|1.4698
|0.0000
|1.4718
|426
|2007.11.09 10:12
|close
|214
|0.80
|1.4705
|0.0000
|1.4718
|56.00
|11186.14
|427
|2007.11.09 10:12
|close
|213
|0.40
|1.4704
|0.0000
|1.4729
|-20.00
|11166.14
|428
|2007.11.09 10:12
|close
|212
|0.20
|1.4705
|0.0000
|1.4739
|-28.00
|11138.14
|429
|2007.11.09 13:00
|buy
|215
|0.20
|1.4710
|0.0000
|1.4730
|430
|2007.11.09 13:10
|close
|215
|0.20
|1.4716
|0.0000
|1.4730
|12.00
|11150.14
|431
|2007.11.09 13:10
|buy
|216
|0.20
|1.4717
|0.0000
|1.4737
|432
|2007.11.09 13:15
|buy
|217
|0.40
|1.4707
|0.0000
|1.4727
|433
|2007.11.09 13:25
|buy
|218
|0.80
|1.4696
|0.0000
|1.4716
|434
|2007.11.09 13:25
|buy
|219
|1.60
|1.4686
|0.0000
|1.4706
|435
|2007.11.09 14:04
|close
|219
|1.60
|1.4694
|0.0000
|1.4706
|128.00
|11278.14
|436
|2007.11.09 14:04
|close
|218
|0.80
|1.4693
|0.0000
|1.4716
|-24.00
|11254.14
|437
|2007.11.09 14:04
|close
|217
|0.40
|1.4694
|0.0000
|1.4727
|-52.00
|11202.14
|438
|2007.11.09 14:04
|close
|216
|0.20
|1.4693
|0.0000
|1.4737
|-48.00
|11154.14
|439
|2007.11.12 09:00
|sell
|220
|0.20
|1.4644
|0.0000
|1.4624
|440
|2007.11.12 09:02
|sell
|221
|0.40
|1.4654
|0.0000
|1.4634
|441
|2007.11.12 09:26
|close
|221
|0.40
|1.4649
|0.0000
|1.4634
|20.00
|11174.14
|442
|2007.11.12 09:26
|close
|220
|0.20
|1.4650
|0.0000
|1.4624
|-12.00
|11162.14
|443
|2007.11.12 09:26
|sell
|222
|0.20
|1.4647
|0.0000
|1.4627
|444
|2007.11.12 09:35
|close
|222
|0.20
|1.4641
|0.0000
|1.4627
|12.00
|11174.14
|445
|2007.11.12 09:35
|sell
|223
|0.20
|1.4640
|0.0000
|1.4620
|446
|2007.11.12 09:37
|close
|223
|0.20
|1.4634
|0.0000
|1.4620
|12.00
|11186.14
|447
|2007.11.12 09:37
|sell
|224
|0.20
|1.4633
|0.0000
|1.4613
|448
|2007.11.12 10:00
|sell
|225
|0.40
|1.4644
|0.0000
|1.4624
|449
|2007.11.12 10:25
|close
|225
|0.40
|1.4638
|0.0000
|1.4624
|24.00
|11210.14
|450
|2007.11.12 10:25
|close
|224
|0.20
|1.4639
|0.0000
|1.4613
|-12.00
|11198.14
|451
|2007.11.12 10:25
|sell
|226
|0.20
|1.4636
|0.0000
|1.4616
|452
|2007.11.12 10:36
|close
|226
|0.20
|1.4630
|0.0000
|1.4616
|12.00
|11210.14
|453
|2007.11.12 10:36
|sell
|227
|0.20
|1.4629
|0.0000
|1.4609
|454
|2007.11.12 10:38
|close
|227
|0.20
|1.4624
|0.0000
|1.4609
|10.00
|11220.14
|455
|2007.11.12 10:38
|sell
|228
|0.20
|1.4623
|0.0000
|1.4603
|456
|2007.11.12 10:49
|close
|228
|0.20
|1.4617
|0.0000
|1.4603
|12.00
|11232.14
|457
|2007.11.12 10:49
|sell
|229
|0.20
|1.4616
|0.0000
|1.4596
|458
|2007.11.12 10:51
|close
|229
|0.20
|1.4610
|0.0000
|1.4596
|12.00
|11244.14
|459
|2007.11.12 10:51
|sell
|230
|0.20
|1.4609
|0.0000
|1.4589
|460
|2007.11.12 11:18
|close
|230
|0.20
|1.4604
|0.0000
|1.4589
|10.00
|11254.14
|461
|2007.11.12 11:18
|sell
|231
|0.20
|1.4603
|0.0000
|1.4583
|462
|2007.11.12 11:28
|close
|231
|0.20
|1.4597
|0.0000
|1.4583
|12.00
|11266.14
|463
|2007.11.12 11:28
|sell
|232
|0.20
|1.4596
|0.0000
|1.4576
|464
|2007.11.12 11:37
|close
|232
|0.20
|1.4590
|0.0000
|1.4576
|12.00
|11278.14
|465
|2007.11.12 11:37
|sell
|233
|0.20
|1.4589
|0.0000
|1.4569
|466
|2007.11.12 11:39
|close
|233
|0.20
|1.4584
|0.0000
|1.4569
|10.00
|11288.14
|467
|2007.11.12 11:39
|sell
|234
|0.20
|1.4583
|0.0000
|1.4563
|468
|2007.11.12 11:54
|sell
|235
|0.40
|1.4593
|0.0000
|1.4573
|469
|2007.11.12 12:19
|close
|235
|0.40
|1.4588
|0.0000
|1.4573
|20.00
|11308.14
|470
|2007.11.12 12:19
|close
|234
|0.20
|1.4589
|0.0000
|1.4563
|-12.00
|11296.14
|471
|2007.11.12 12:19
|sell
|236
|0.20
|1.4586
|0.0000
|1.4566
|472
|2007.11.12 12:28
|close
|236
|0.20
|1.4580
|0.0000
|1.4566
|12.00
|11308.14
|473
|2007.11.12 12:28
|sell
|237
|0.20
|1.4579
|0.0000
|1.4559
|474
|2007.11.12 12:36
|close
|237
|0.20
|1.4573
|0.0000
|1.4559
|12.00
|11320.14
|475
|2007.11.12 12:36
|sell
|238
|0.20
|1.4572
|0.0000
|1.4552
|476
|2007.11.12 12:38
|close
|238
|0.20
|1.4567
|0.0000
|1.4552
|10.00
|11330.14
|477
|2007.11.12 12:38
|sell
|239
|0.20
|1.4566
|0.0000
|1.4546
|478
|2007.11.12 13:13
|sell
|240
|0.40
|1.4576
|0.0000
|1.4556
|479
|2007.11.12 13:17
|close
|240
|0.40
|1.4570
|0.0000
|1.4556
|24.00
|11354.14
|480
|2007.11.12 13:18
|close
|239
|0.20
|1.4571
|0.0000
|1.4546
|-10.00
|11344.14
|481
|2007.11.12 13:18
|sell
|241
|0.20
|1.4568
|0.0000
|1.4548
|482
|2007.11.12 13:27
|close
|241
|0.20
|1.4563
|0.0000
|1.4548
|10.00
|11354.14
|483
|2007.11.12 13:27
|sell
|242
|0.20
|1.4562
|0.0000
|1.4542
|484
|2007.11.12 13:36
|close
|242
|0.20
|1.4556
|0.0000
|1.4542
|12.00
|11366.14
|485
|2007.11.12 13:36
|sell
|243
|0.20
|1.4555
|0.0000
|1.4535
|486
|2007.11.12 13:39
|close
|243
|0.20
|1.4549
|0.0000
|1.4535
|12.00
|11378.14
|487
|2007.11.12 13:39
|sell
|244
|0.20
|1.4548
|0.0000
|1.4528
|488
|2007.11.12 14:00
|sell
|245
|0.40
|1.4559
|0.0000
|1.4539
|489
|2007.11.12 14:02
|close
|245
|0.40
|1.4553
|0.0000
|1.4539
|24.00
|11402.14
|490
|2007.11.12 14:02
|close
|244
|0.20
|1.4554
|0.0000
|1.4528
|-12.00
|11390.14
|491
|2007.11.12 14:02
|sell
|246
|0.20
|1.4551
|0.0000
|1.4531
|492
|2007.11.12 14:13
|close
|246
|0.20
|1.4546
|0.0000
|1.4531
|10.00
|11400.14
|493
|2007.11.12 14:13
|sell
|247
|0.20
|1.4545
|0.0000
|1.4525
|494
|2007.11.12 14:17
|sell
|248
|0.40
|1.4555
|0.0000
|1.4535
|495
|2007.11.12 14:28
|sell
|249
|0.80
|1.4566
|0.0000
|1.4546
|496
|2007.11.12 14:38
|sell
|250
|1.60
|1.4576
|0.0000
|1.4556
|497
|2007.11.12 14:52
|close
|250
|1.60
|1.4568
|0.0000
|1.4556
|128.00
|11528.14
|498
|2007.11.12 14:52
|close
|249
|0.80
|1.4569
|0.0000
|1.4546
|-24.00
|11504.14
|499
|2007.11.12 14:52
|close
|248
|0.40
|1.4568
|0.0000
|1.4535
|-52.00
|11452.14
|500
|2007.11.12 14:52
|close
|247
|0.20
|1.4569
|0.0000
|1.4525
|-48.00
|11404.14
|501
|2007.11.12 14:52
|sell
|251
|0.20
|1.4566
|0.0000
|1.4546
|502
|2007.11.12 15:00
|sell
|252
|0.40
|1.4576
|0.0000
|1.4556
|503
|2007.11.12 15:27
|close
|252
|0.40
|1.4570
|0.0000
|1.4556
|24.00
|11428.14
|504
|2007.11.12 15:27
|close
|251
|0.20
|1.4571
|0.0000
|1.4546
|-10.00
|11418.14
|505
|2007.11.12 15:27
|sell
|253
|0.20
|1.4568
|0.0000
|1.4548
|506
|2007.11.12 15:36
|close
|253
|0.20
|1.4563
|0.0000
|1.4548
|10.00
|11428.14
|507
|2007.11.12 15:36
|sell
|254
|0.20
|1.4562
|0.0000
|1.4542
|508
|2007.11.12 16:19
|close
|254
|0.20
|1.4556
|0.0000
|1.4542
|12.00
|11440.14
|509
|2007.11.12 16:19
|sell
|255
|0.20
|1.4555
|0.0000
|1.4535
|510
|2007.11.12 16:28
|close
|255
|0.20
|1.4549
|0.0000
|1.4535
|12.00
|11452.14
|511
|2007.11.12 16:28
|sell
|256
|0.20
|1.4548
|0.0000
|1.4528
|512
|2007.11.12 16:36
|close
|256
|0.20
|1.4543
|0.0000
|1.4528
|10.00
|11462.14
|513
|2007.11.12 16:36
|sell
|257
|0.20
|1.4542
|0.0000
|1.4522
|514
|2007.11.12 16:38
|close
|257
|0.20
|1.4536
|0.0000
|1.4522
|12.00
|11474.14
|515
|2007.11.12 16:38
|sell
|258
|0.20
|1.4535
|0.0000
|1.4515
|516
|2007.11.12 16:54
|sell
|259
|0.40
|1.4554
|0.0000
|1.4534
|517
|2007.11.12 17:26
|close
|259
|0.40
|1.4546
|0.0000
|1.4534
|32.00
|11506.14
|518
|2007.11.12 17:26
|close
|258
|0.20
|1.4547
|0.0000
|1.4515
|-24.00
|11482.14
|519
|2007.11.12 17:26
|sell
|260
|0.20
|1.4544
|0.0000
|1.4524
|520
|2007.11.12 17:36
|close
|260
|0.20
|1.4538
|0.0000
|1.4524
|12.00
|11494.14
|521
|2007.11.12 17:36
|sell
|261
|0.20
|1.4537
|0.0000
|1.4517
|522
|2007.11.12 17:38
|close
|261
|0.20
|1.4531
|0.0000
|1.4517
|12.00
|11506.14
|523
|2007.11.12 17:38
|sell
|262
|0.20
|1.4530
|0.0000
|1.4510
|524
|2007.11.12 18:28
|sell
|263
|0.40
|1.4541
|0.0000
|1.4521
|525
|2007.11.12 19:36
|sell
|264
|0.80
|1.4551
|0.0000
|1.4531
|526
|2007.11.12 20:28
|close
|264
|0.80
|1.4544
|0.0000
|1.4531
|56.00
|11562.14
|527
|2007.11.12 20:28
|close
|263
|0.40
|1.4545
|0.0000
|1.4521
|-16.00
|11546.14
|528
|2007.11.12 20:28
|close
|262
|0.20
|1.4544
|0.0000
|1.4510
|-28.00
|11518.14
|529
|2007.11.12 20:28
|sell
|265
|0.20
|1.4543
|0.0000
|1.4523
|530
|2007.11.12 21:17
|sell
|266
|0.40
|1.4553
|0.0000
|1.4533
|531
|2007.11.12 21:36
|sell
|267
|0.80
|1.4564
|0.0000
|1.4544
|532
|2007.11.12 21:52
|close
|267
|0.80
|1.4555
|0.0000
|1.4544
|72.00
|11590.14
|533
|2007.11.12 22:00
|close
|266
|0.40
|1.4556
|0.0000
|1.4533
|-12.00
|11578.14
|534
|2007.11.12 22:00
|close
|265
|0.20
|1.4557
|0.0000
|1.4523
|-28.00
|11550.14
|535
|2007.11.13 00:00
|sell
|268
|0.20
|1.4534
|0.0000
|1.4514
|536
|2007.11.13 01:27
|close
|268
|0.20
|1.4528
|0.0000
|1.4514
|12.00
|11562.14
|537
|2007.11.13 01:27
|sell
|269
|0.20
|1.4527
|0.0000
|1.4507
|538
|2007.11.13 01:38
|close
|269
|0.20
|1.4522
|0.0000
|1.4507
|10.00
|11572.14
|539
|2007.11.13 01:38
|sell
|270
|0.20
|1.4521
|0.0000
|1.4501
|540
|2007.11.13 02:16
|sell
|271
|0.40
|1.4531
|0.0000
|1.4511
|541
|2007.11.13 02:26
|sell
|272
|0.80
|1.4542
|0.0000
|1.4522
|542
|2007.11.13 02:36
|sell
|273
|1.60
|1.4552
|0.0000
|1.4532
|543
|2007.11.23 03:42
|close at stop
|273
|1.60
|1.4918
|0.0000
|1.4532
|-5827.20
|5744.94
|544
|2007.11.23 03:42
|close at stop
|272
|0.80
|1.4918
|0.0000
|1.4522
|-2993.60
|2751.34
|545
|2007.11.23 03:42
|close at stop
|271
|0.40
|1.4918
|0.0000
|1.4511
|-1540.80
|1210.54
|546
|2007.11.23 03:42
|close at stop
|270
|0.20
|1.4918
|0.0000
|1.4501
|-790.40
|420.14