Strategy Tester Report
euroX2dmbsysV3hLR
Belvedere-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.09.17 02:00 - 2008.02.27 23:00 (2007.01.01 - 2008.02.28)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersAutoTrade=false; Lots=0.1; MaxTrades=4; Pips=10; TakeProfit=20; TrailingStop=20; InitialStop=0; IndParam="Indicators Parameters"; ID="LR trend histo"; Length=34; AppliedPrice=0; TimeFrame="current time frame"; RQ="R-Squared_v1"; Price=0; Length2=14; Smooth=14; Limit1=0.0002; Limit2=0.001; Shift=0; UseNewBar=false; ReverseCondition=0; Risk=1.5; HowManyPairs=1; NormalAccount=1; MAGIC=12358; MaxBalance=10; MinTrades=3; UseMM="0 = False, 1 = True"; MM=1; slippage=3; MaxLots=100;
Bars in test2877Ticks modelled3090386Modelling quality48.86%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit-9579.86Gross profit4265.84Gross loss-13845.70
Profit factor0.31Expected payoff-35.09
Absolute drawdown9579.86Maximal drawdown11152.00 (96.37%)Relative drawdown96.37% (11152.00)
Total trades273Short positions (won %)70 (58.57%)Long positions (won %)203 (62.56%)
Profit trades (% of total)168 (61.54%)Loss trades (% of total)105 (38.46%)
Largestprofit trade146.40loss trade-5827.20
Averageprofit trade25.39loss trade-131.86
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (166.00)consecutive losses (loss in money)6 (-478.30)
Maximalconsecutive profit (count of wins)166.00 (3)consecutive loss (count of losses)-11152.00 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.09.19 01:00buy10.201.39830.00001.4003
22007.09.19 03:20buy20.401.39720.00001.3992
32007.09.19 03:40buy30.801.39620.00001.3982
42007.09.19 05:16close30.801.39690.00001.398256.0010056.00
52007.09.19 05:17close20.401.39680.00001.3992-16.0010040.00
62007.09.19 05:17close10.201.39690.00001.4003-28.0010012.00
72007.09.19 05:17buy40.201.39700.00001.3990
82007.09.19 05:38close40.201.39760.00001.399012.0010024.00
92007.09.19 05:38buy50.201.39770.00001.3997
102007.09.19 08:02close50.201.39820.00001.399710.0010034.00
112007.09.19 08:02buy60.201.39830.00001.4003
122007.09.19 10:35buy70.401.39720.00001.3992
132007.09.19 12:27buy80.801.39620.00001.3982
142007.09.19 12:38buy91.601.39510.00001.3971
152007.09.19 14:26close91.601.39600.00001.3971144.0010178.00
162007.09.19 14:26close80.801.39590.00001.3982-24.0010154.00
172007.09.19 14:26close70.401.39600.00001.3992-48.0010106.00
182007.09.19 14:26close60.201.39590.00001.4003-48.0010058.00
192007.09.20 17:00buy100.201.40520.00001.4072
202007.09.20 17:17close100.201.40580.00001.407212.0010070.00
212007.09.20 17:17buy110.201.40590.00001.4079
222007.09.20 17:19close110.201.40640.00001.407910.0010080.00
232007.09.20 17:19buy120.201.40650.00001.4085
242007.09.20 17:27close120.201.40710.00001.408512.0010092.00
252007.09.20 17:28buy130.201.40720.00001.4092
262007.09.20 17:36close130.201.40780.00001.409212.0010104.00
272007.09.20 17:37buy140.201.40790.00001.4099
282007.09.20 17:38close140.201.40840.00001.409910.0010114.00
292007.09.20 17:38buy150.201.40850.00001.4105
302007.09.20 17:53buy160.401.40750.00001.4095
312007.09.20 17:54close160.401.40850.00001.409540.0010154.00
322007.09.20 18:00close150.201.40860.00001.41052.0010156.00
332007.09.20 18:00buy170.201.40870.00001.4107
342007.09.20 18:28close170.201.40930.00001.410712.0010168.00
352007.09.20 18:29buy180.201.40940.00001.4114
362007.09.20 19:36buy190.401.40840.00001.4104
372007.09.20 21:02buy200.801.40730.00001.4093
382007.09.20 21:36close200.801.40800.00001.409356.0010224.00
392007.09.20 21:37close190.401.40790.00001.4104-20.0010204.00
402007.09.20 21:37close180.201.40800.00001.4114-28.0010176.00
412007.09.20 21:37buy210.201.40830.00001.4103
422007.09.20 22:29buy220.401.40720.00001.4092
432007.09.21 01:38close220.401.40780.00001.409220.8410196.84
442007.09.21 01:38close210.201.40770.00001.4103-13.5810183.26
452007.09.21 01:39buy230.201.40810.00001.4101
462007.09.21 02:37buy240.401.40700.00001.4090
472007.09.21 03:26close240.401.40760.00001.409024.0010207.26
482007.09.21 03:27close230.201.40750.00001.4101-12.0010195.26
492007.09.21 03:27buy250.201.40790.00001.4099
502007.09.21 03:39close250.201.40840.00001.409910.0010205.26
512007.09.21 03:39buy260.201.40850.00001.4105
522007.09.21 04:29buy270.401.40750.00001.4095
532007.09.21 07:19close270.401.40810.00001.409524.0010229.26
542007.09.21 07:19close260.201.40820.00001.4105-6.0010223.26
552007.09.26 02:00buy280.201.41500.00001.4170
562007.09.26 02:27close280.201.41560.00001.417012.0010235.26
572007.09.26 02:28buy290.201.41570.00001.4177
582007.09.26 03:25buy300.401.41460.00001.4166
592007.09.26 06:39buy310.801.41360.00001.4156
602007.09.26 07:05close310.801.41430.00001.415656.0010291.26
612007.09.26 07:06close300.401.41440.00001.4166-8.0010283.26
622007.09.26 07:06close290.201.41450.00001.4177-24.0010259.26
632007.09.26 07:07buy320.201.41460.00001.4166
642007.09.26 07:29close320.201.41520.00001.416612.0010271.26
652007.09.26 07:30buy330.201.41530.00001.4173
662007.09.26 08:18buy340.401.41430.00001.4163
672007.09.26 09:28buy350.801.41320.00001.4152
682007.09.26 11:27buy361.601.41220.00001.4142
692007.09.26 13:14close361.601.41300.00001.4142128.0010399.26
702007.09.26 13:14close350.801.41290.00001.4152-24.0010375.26
712007.09.26 13:15close340.401.41300.00001.4163-52.0010323.26
722007.09.26 13:15close330.201.41290.00001.4173-48.0010275.26
732007.09.28 21:00buy370.201.42620.00001.4282
742007.09.28 21:20close370.201.42670.00001.428210.0010285.26
752007.09.28 21:20buy380.201.42680.00001.4288
762007.09.28 21:36close380.201.42740.00001.428812.0010297.26
772007.09.28 21:36buy390.201.42750.00001.4295
782007.09.28 22:28buy400.401.42650.00001.4285
792007.10.01 00:00close400.401.42730.00001.428528.8410326.10
802007.10.01 00:01close390.201.42720.00001.4295-7.5810318.52
812007.10.01 00:02buy410.201.42750.00001.4295
822007.10.01 01:14close410.201.42810.00001.429512.0010330.52
832007.10.01 01:14buy420.201.42820.00001.4302
842007.10.01 01:36buy430.401.42710.00001.4291
852007.10.01 05:37buy440.801.42610.00001.4281
862007.10.01 07:02close440.801.42680.00001.428156.0010386.52
872007.10.01 07:03close430.401.42690.00001.4291-8.0010378.52
882007.10.01 07:03close420.201.42700.00001.4302-24.0010354.52
892007.10.01 07:04buy450.201.42730.00001.4293
902007.10.01 07:38buy460.401.42630.00001.4283
912007.10.01 09:37buy470.801.42520.00001.4272
922007.10.01 10:26buy481.601.42420.00001.4262
932007.10.18 09:36close481.601.42500.00001.4262-112.1610242.36
942007.10.18 09:36close470.801.42490.00001.4272-144.0810098.28
952007.10.18 09:36close460.401.42500.00001.4283-112.049986.24
962007.10.18 09:36close450.201.42490.00001.4293-78.029908.22
972007.10.18 10:00buy490.201.42540.00001.4274
982007.10.18 10:26buy500.401.42440.00001.4264
992007.10.18 10:37buy510.801.42330.00001.4253
1002007.10.18 10:52close510.801.42450.00001.425396.0010004.22
1012007.10.18 11:00close500.401.42460.00001.42648.0010012.22
1022007.10.18 11:00close490.201.42450.00001.4274-18.009994.22
1032007.10.18 11:00buy520.201.42480.00001.4268
1042007.10.18 11:26close520.201.42540.00001.426812.0010006.22
1052007.10.18 11:26buy530.201.42550.00001.4275
1062007.10.18 11:36close530.201.42610.00001.427512.0010018.22
1072007.10.18 11:36buy540.201.42620.00001.4282
1082007.10.18 12:13buy550.401.42510.00001.4271
1092007.10.18 12:27close550.401.42570.00001.427124.0010042.22
1102007.10.18 12:27close540.201.42560.00001.4282-12.0010030.22
1112007.10.18 12:27buy560.201.42590.00001.4279
1122007.10.18 13:29close560.201.42650.00001.427912.0010042.22
1132007.10.18 13:29buy570.201.42660.00001.4286
1142007.10.18 14:37buy580.401.42550.00001.4275
1152007.10.18 14:54close580.401.42630.00001.427532.0010074.22
1162007.10.18 15:00close570.201.42620.00001.4286-8.0010066.22
1172007.10.18 15:00buy590.201.42650.00001.4285
1182007.10.18 15:02close590.201.42700.00001.428510.0010076.22
1192007.10.18 15:02buy600.201.42710.00001.4291
1202007.10.18 15:04close600.201.42770.00001.429112.0010088.22
1212007.10.18 15:04buy610.201.42780.00001.4298
1222007.10.18 15:14close610.201.42840.00001.429812.0010100.22
1232007.10.18 15:15buy620.201.42850.00001.4305
1242007.10.18 15:17close620.201.42900.00001.430510.0010110.22
1252007.10.18 15:17buy630.201.42910.00001.4311
1262007.10.18 15:28close630.201.42970.00001.431112.0010122.22
1272007.10.18 15:28buy640.201.42980.00001.4318
1282007.10.18 15:30close640.201.43040.00001.431812.0010134.22
1292007.10.18 15:31buy650.201.43050.00001.4325
1302007.10.18 15:52buy660.401.42940.00001.4314
1312007.10.18 15:53close660.401.43020.00001.431432.0010166.22
1322007.10.18 16:00close650.201.43010.00001.4325-8.0010158.22
1332007.10.18 16:00buy670.201.43020.00001.4322
1342007.10.18 16:27buy680.401.42910.00001.4311
1352007.10.18 17:02close680.401.42970.00001.431124.0010182.22
1362007.10.18 17:02close670.201.42960.00001.4322-12.0010170.22
1372007.10.18 17:02buy690.201.42990.00001.4319
1382007.10.18 17:28buy700.401.42880.00001.4308
1392007.10.18 18:39close700.401.42940.00001.430824.0010194.22
1402007.10.18 18:39close690.201.42930.00001.4319-12.0010182.22
1412007.10.18 18:40buy710.201.42960.00001.4316
1422007.10.18 19:36buy720.401.42860.00001.4306
1432007.10.18 21:18close720.401.42910.00001.430620.0010202.22
1442007.10.18 21:19close710.201.42900.00001.4316-12.0010190.22
1452007.10.18 21:20buy730.201.42930.00001.4313
1462007.10.18 23:13close730.201.42990.00001.431312.0010202.22
1472007.10.19 02:00buy740.201.42940.00001.4314
1482007.10.19 03:50buy750.401.42840.00001.4304
1492007.10.19 04:38close750.401.42890.00001.430420.0010222.22
1502007.10.19 04:39close740.201.42880.00001.4314-12.0010210.22
1512007.10.22 19:00sell760.201.41340.00001.4114
1522007.10.22 19:02close760.201.41280.00001.411412.0010222.22
1532007.10.22 19:02sell770.201.41270.00001.4107
1542007.10.22 19:27sell780.401.41380.00001.4118
1552007.10.22 20:17sell790.801.41480.00001.4128
1562007.10.22 20:35sell801.601.41590.00001.4139
1572007.10.22 21:12close801.601.41500.00001.4139144.0010366.22
1582007.10.22 21:12close790.801.41510.00001.4128-24.0010342.22
1592007.10.22 21:12close780.401.41500.00001.4118-48.0010294.22
1602007.10.22 21:12close770.201.41510.00001.4107-48.0010246.22
1612007.10.22 21:12sell810.201.41480.00001.4128
1622007.10.22 21:35sell820.401.41590.00001.4139
1632007.10.22 23:17sell830.801.41690.00001.4149
1642007.10.22 23:28sell841.601.41800.00001.4160
1652007.10.23 02:03close841.601.41710.00001.4160146.4010392.62
1662007.10.23 02:04close830.801.41720.00001.4149-22.8010369.82
1672007.10.23 02:04close820.401.41710.00001.4139-47.4010322.42
1682007.10.23 02:04close810.201.41720.00001.4128-47.7010274.72
1692007.10.23 02:05sell850.201.41690.00001.4149
1702007.10.23 03:17sell860.401.41800.00001.4160
1712007.10.23 03:37sell870.801.41900.00001.4170
1722007.10.23 05:27sell881.601.42010.00001.4181
1732007.10.23 07:27close881.601.41920.00001.4181144.0010418.72
1742007.10.23 07:27close870.801.41930.00001.4170-24.0010394.72
1752007.10.23 07:27close860.401.41920.00001.4160-48.0010346.72
1762007.10.23 07:27close850.201.41930.00001.4149-48.0010298.72
1772007.10.23 07:27sell890.201.41900.00001.4170
1782007.10.23 08:27sell900.401.42010.00001.4181
1792007.10.23 09:01sell910.801.42110.00001.4191
1802007.10.23 09:26close910.801.42040.00001.419156.0010354.72
1812007.10.23 09:26close900.401.42050.00001.4181-16.0010338.72
1822007.10.23 09:26close890.201.42040.00001.4170-28.0010310.72
1832007.10.23 22:00buy920.201.42520.00001.4272
1842007.10.23 22:37close920.201.42580.00001.427212.0010322.72
1852007.10.23 22:37buy930.201.42590.00001.4279
1862007.10.24 03:39buy940.401.42480.00001.4268
1872007.10.24 04:17close940.401.42540.00001.426824.0010346.72
1882007.10.24 04:17close930.201.42530.00001.4279-13.5810333.14
1892007.10.25 17:00buy950.201.43140.00001.4334
1902007.10.25 17:02close950.201.43200.00001.433412.0010345.14
1912007.10.25 17:02buy960.201.43210.00001.4341
1922007.10.25 17:28buy970.401.43100.00001.4330
1932007.10.25 17:38buy980.801.43000.00001.4320
1942007.10.25 17:53close980.801.43070.00001.432056.0010401.14
1952007.10.25 17:53close970.401.43060.00001.4330-16.0010385.14
1962007.10.25 17:53close960.201.43070.00001.4341-28.0010357.14
1972007.10.25 17:53buy990.201.43080.00001.4328
1982007.10.25 18:27buy1000.401.42980.00001.4318
1992007.10.25 19:29close1000.401.43040.00001.431824.0010381.14
2002007.10.25 19:29close990.201.43030.00001.4328-10.0010371.14
2012007.10.25 19:29buy1010.201.43070.00001.4327
2022007.10.25 20:03buy1020.401.42970.00001.4317
2032007.10.25 20:19close1020.401.43030.00001.431724.0010395.14
2042007.10.25 20:19close1010.201.43040.00001.4327-6.0010389.14
2052007.10.25 20:27buy1030.201.43100.00001.4330
2062007.10.25 20:36close1030.201.43160.00001.433012.0010401.14
2072007.10.25 20:36buy1040.201.43170.00001.4337
2082007.10.25 20:40close1040.201.43230.00001.433712.0010413.14
2092007.10.25 20:40buy1050.201.43240.00001.4344
2102007.10.25 20:54buy1060.401.43130.00001.4333
2112007.10.25 21:36close1060.401.43190.00001.433324.0010437.14
2122007.10.25 21:36close1050.201.43180.00001.4344-12.0010425.14
2132007.10.25 21:37buy1070.201.43210.00001.4341
2142007.10.26 00:20close1070.201.43260.00001.43418.4210433.56
2152007.10.26 01:00buy1080.201.43300.00001.4350
2162007.10.26 02:10buy1090.401.43200.00001.4340
2172007.10.26 02:36close1090.401.43250.00001.434020.0010453.56
2182007.10.26 02:37close1080.201.43240.00001.4350-12.0010441.56
2192007.10.26 02:38buy1100.201.43270.00001.4347
2202007.10.26 04:04close1100.201.43330.00001.434712.0010453.56
2212007.10.26 08:00buy1110.201.43380.00001.4358
2222007.10.26 09:13buy1120.401.43270.00001.4347
2232007.10.26 09:17close1120.401.43330.00001.434724.0010477.56
2242007.10.26 09:17close1110.201.43340.00001.4358-8.0010469.56
2252007.10.26 09:17buy1130.201.43350.00001.4355
2262007.10.26 09:18close1130.201.43410.00001.435512.0010481.56
2272007.10.26 09:18buy1140.201.43420.00001.4362
2282007.10.26 09:26close1140.201.43470.00001.436210.0010491.56
2292007.10.26 09:26buy1150.201.43480.00001.4368
2302007.10.26 09:28close1150.201.43540.00001.436812.0010503.56
2312007.10.26 09:28buy1160.201.43550.00001.4375
2322007.10.26 09:36close1160.201.43610.00001.437512.0010515.56
2332007.10.26 09:36buy1170.201.43620.00001.4382
2342007.10.26 09:38close1170.201.43670.00001.438210.0010525.56
2352007.10.26 09:38buy1180.201.43680.00001.4388
2362007.10.26 09:54buy1190.401.43580.00001.4378
2372007.10.26 10:18buy1200.801.43470.00001.4367
2382007.10.26 10:25close1200.801.43540.00001.436756.0010581.56
2392007.10.26 10:25close1190.401.43530.00001.4378-20.0010561.56
2402007.10.26 10:25close1180.201.43540.00001.4388-28.0010533.56
2412007.10.26 10:26buy1210.201.43550.00001.4375
2422007.10.26 10:48close1210.201.43610.00001.437512.0010545.56
2432007.10.26 10:48buy1220.201.43620.00001.4382
2442007.10.26 11:18close1220.201.43670.00001.438210.0010555.56
2452007.10.26 11:18buy1230.201.43680.00001.4388
2462007.10.26 11:38close1230.201.43740.00001.438812.0010567.56
2472007.10.26 11:38buy1240.201.43750.00001.4395
2482007.10.26 12:26buy1250.401.43650.00001.4385
2492007.10.26 13:02close1250.401.43700.00001.438520.0010587.56
2502007.10.26 13:02close1240.201.43690.00001.4395-12.0010575.56
2512007.10.26 13:03buy1260.201.43730.00001.4393
2522007.10.26 13:37buy1270.401.43630.00001.4383
2532007.10.26 14:00close1270.401.43680.00001.438320.0010595.56
2542007.10.26 14:00close1260.201.43670.00001.4393-12.0010583.56
2552007.10.26 16:00buy1280.201.43790.00001.4399
2562007.10.26 16:38buy1290.401.43680.00001.4388
2572007.10.26 17:18close1290.401.43740.00001.438824.0010607.56
2582007.10.26 17:18close1280.201.43730.00001.4399-12.0010595.56
2592007.10.26 18:38buy1300.201.43930.00001.4413
2602007.10.26 19:37buy1310.401.43830.00001.4403
2612007.10.26 19:54close1310.401.43880.00001.440320.0010615.56
2622007.10.26 20:00close1300.201.43890.00001.4413-8.0010607.56
2632007.10.29 01:00buy1320.201.44090.00001.4429
2642007.10.29 02:36buy1330.401.43990.00001.4419
2652007.10.29 02:54close1330.401.44050.00001.441924.0010631.56
2662007.10.29 03:00close1320.201.44040.00001.4429-10.0010621.56
2672007.10.29 03:00buy1340.201.44070.00001.4427
2682007.10.29 04:05buy1350.401.43950.00001.4415
2692007.10.29 04:26close1350.401.44010.00001.441524.0010645.56
2702007.10.29 04:27close1340.201.44020.00001.4427-10.0010635.56
2712007.10.29 04:28buy1360.201.44060.00001.4426
2722007.10.29 04:40close1360.201.44110.00001.442610.0010645.56
2732007.10.29 04:40buy1370.201.44120.00001.4432
2742007.10.29 08:36close1370.201.44180.00001.443212.0010657.56
2752007.10.29 08:36buy1380.201.44190.00001.4439
2762007.10.29 09:06close1380.201.44250.00001.443912.0010669.56
2772007.11.02 21:00buy1390.201.45180.00001.4538
2782007.11.02 21:38buy1400.401.45080.00001.4528
2792007.11.02 22:36close1400.401.45130.00001.452820.0010689.56
2802007.11.02 22:36close1390.201.45120.00001.4538-12.0010677.56
2812007.11.02 22:36buy1410.201.45160.00001.4536
2822007.11.05 00:36close1410.201.45220.00001.453610.4210687.98
2832007.11.05 00:37buy1420.201.45230.00001.4543
2842007.11.05 01:28buy1430.401.45120.00001.4532
2852007.11.05 02:01buy1440.801.45020.00001.4522
2862007.11.05 03:38close1440.801.45090.00001.452256.0010743.98
2872007.11.05 03:38close1430.401.45080.00001.4532-16.0010727.98
2882007.11.05 03:39close1420.201.45090.00001.4543-28.0010699.98
2892007.11.06 17:00buy1450.201.45600.00001.4580
2902007.11.06 17:12close1450.201.45660.00001.458012.0010711.98
2912007.11.06 17:12buy1460.201.45670.00001.4587
2922007.11.06 17:27buy1470.401.45560.00001.4576
2932007.11.07 00:27close1470.401.45620.00001.457620.8410732.82
2942007.11.07 00:27close1460.201.45610.00001.4587-13.5810719.24
2952007.11.07 00:27buy1480.201.45640.00001.4584
2962007.11.07 00:39close1480.201.45690.00001.458410.0010729.24
2972007.11.07 00:39buy1490.201.45700.00001.4590
2982007.11.07 01:27buy1500.401.45600.00001.4580
2992007.11.07 04:05close1500.401.45660.00001.458024.0010753.24
3002007.11.07 04:05close1490.201.45650.00001.4590-10.0010743.24
3012007.11.07 05:00buy1510.201.46160.00001.4636
3022007.11.07 05:25close1510.201.46220.00001.463612.0010755.24
3032007.11.07 05:25buy1520.201.46230.00001.4643
3042007.11.07 05:27close1520.201.46280.00001.464310.0010765.24
3052007.11.07 05:27buy1530.201.46290.00001.4649
3062007.11.07 05:36close1530.201.46340.00001.464910.0010775.24
3072007.11.07 05:36buy1540.201.46350.00001.4655
3082007.11.07 06:36close1540.201.46410.00001.465512.0010787.24
3092007.11.07 06:36buy1550.201.46420.00001.4662
3102007.11.07 07:29close1550.201.46480.00001.466212.0010799.24
3112007.11.07 07:29buy1560.201.46490.00001.4669
3122007.11.07 07:39close1560.201.46540.00001.466910.0010809.24
3132007.11.07 07:39buy1570.201.46550.00001.4675
3142007.11.07 07:54buy1580.401.46450.00001.4665
3152007.11.07 08:38buy1590.801.46340.00001.4654
3162007.11.07 09:10close1590.801.46410.00001.465456.0010865.24
3172007.11.07 09:10close1580.401.46400.00001.4665-20.0010845.24
3182007.11.07 09:10close1570.201.46410.00001.4675-28.0010817.24
3192007.11.07 09:10buy1600.201.46420.00001.4662
3202007.11.07 09:25buy1610.401.46310.00001.4651
3212007.11.07 09:35buy1620.801.46210.00001.4641
3222007.11.07 10:00close1620.801.46280.00001.464156.0010873.24
3232007.11.07 10:00close1610.401.46270.00001.4651-16.0010857.24
3242007.11.07 10:00close1600.201.46280.00001.4662-28.0010829.24
3252007.11.07 10:00buy1630.201.46290.00001.4649
3262007.11.07 10:11buy1640.401.46180.00001.4638
3272007.11.07 10:17close1640.401.46240.00001.463824.0010853.24
3282007.11.07 10:17close1630.201.46230.00001.4649-12.0010841.24
3292007.11.07 10:17buy1650.201.46260.00001.4646
3302007.11.07 10:18close1650.201.46310.00001.464610.0010851.24
3312007.11.07 10:18buy1660.201.46320.00001.4652
3322007.11.07 10:27close1660.201.46380.00001.465212.0010863.24
3332007.11.07 10:28buy1670.201.46390.00001.4659
3342007.11.07 10:36close1670.201.46450.00001.465912.0010875.24
3352007.11.07 10:36buy1680.201.46460.00001.4666
3362007.11.07 10:38close1680.201.46510.00001.466610.0010885.24
3372007.11.07 10:38buy1690.201.46520.00001.4672
3382007.11.07 10:52buy1700.401.46420.00001.4662
3392007.11.07 10:54close1700.401.46490.00001.466228.0010913.24
3402007.11.07 11:00close1690.201.46500.00001.4672-4.0010909.24
3412007.11.07 11:00buy1710.201.46530.00001.4673
3422007.11.07 11:15close1710.201.46590.00001.467312.0010921.24
3432007.11.07 11:15buy1720.201.46600.00001.4680
3442007.11.07 11:15close1720.201.46660.00001.468012.0010933.24
3452007.11.07 11:15buy1730.201.46670.00001.4687
3462007.11.07 11:15close1730.201.46720.00001.468710.0010943.24
3472007.11.07 11:15buy1740.201.46730.00001.4693
3482007.11.07 11:25close1740.201.46790.00001.469312.0010955.24
3492007.11.07 11:25buy1750.201.46800.00001.4700
3502007.11.07 11:25close1750.201.46860.00001.470012.0010967.24
3512007.11.07 11:25buy1760.201.46870.00001.4707
3522007.11.07 11:35close1760.201.46920.00001.470710.0010977.24
3532007.11.07 11:35buy1770.201.46930.00001.4713
3542007.11.07 11:35close1770.201.46990.00001.471312.0010989.24
3552007.11.07 11:35buy1780.201.47000.00001.4720
3562007.11.07 11:50buy1790.401.46890.00001.4709
3572007.11.07 12:02close1790.401.46950.00001.470924.0011013.24
3582007.11.07 12:02close1780.201.46940.00001.4720-12.0011001.24
3592007.11.07 12:02buy1800.201.46970.00001.4717
3602007.11.07 12:26buy1810.401.46870.00001.4707
3612007.11.07 12:36buy1820.801.46760.00001.4696
3622007.11.07 13:13buy1831.601.46660.00001.4686
3632007.11.07 13:17close1831.601.46740.00001.4686128.0011129.24
3642007.11.07 13:17close1820.801.46730.00001.4696-24.0011105.24
3652007.11.07 13:17close1810.401.46740.00001.4707-52.0011053.24
3662007.11.07 13:17close1800.201.46730.00001.4717-48.0011005.24
3672007.11.07 13:17buy1840.201.46760.00001.4696
3682007.11.07 13:28close1840.201.46820.00001.469612.0011017.24
3692007.11.07 13:28buy1850.201.46830.00001.4703
3702007.11.07 13:37close1850.201.46880.00001.470310.0011027.24
3712007.11.07 13:37buy1860.201.46890.00001.4709
3722007.11.07 14:00buy1870.401.46770.00001.4697
3732007.11.07 14:02buy1880.801.46670.00001.4687
3742007.11.07 14:18close1880.801.46740.00001.468756.0011083.24
3752007.11.07 14:18close1870.401.46730.00001.4697-16.0011067.24
3762007.11.07 14:18close1860.201.46740.00001.4709-30.0011037.24
3772007.11.07 14:18buy1890.201.46750.00001.4695
3782007.11.07 14:26close1890.201.46810.00001.469512.0011049.24
3792007.11.07 14:26buy1900.201.46820.00001.4702
3802007.11.07 14:28close1900.201.46880.00001.470212.0011061.24
3812007.11.07 14:28buy1910.201.46890.00001.4709
3822007.11.07 14:37close1910.201.46940.00001.470910.0011071.24
3832007.11.07 14:37buy1920.201.46950.00001.4715
3842007.11.07 14:39close1920.201.47010.00001.471512.0011083.24
3852007.11.07 14:39buy1930.201.47020.00001.4722
3862007.11.07 14:52buy1940.401.46910.00001.4711
3872007.11.07 15:08close1940.401.46970.00001.471124.0011107.24
3882007.11.07 15:08close1930.201.46960.00001.4722-12.0011095.24
3892007.11.07 15:08buy1950.201.46990.00001.4719
3902007.11.07 15:18close1950.201.47050.00001.471912.0011107.24
3912007.11.07 15:18buy1960.201.47060.00001.4726
3922007.11.07 15:26close1960.201.47110.00001.472610.0011117.24
3932007.11.07 15:26buy1970.201.47120.00001.4732
3942007.11.07 15:28close1970.201.47180.00001.473212.0011129.24
3952007.11.07 15:28buy1980.201.47190.00001.4739
3962007.11.07 15:37close1980.201.47250.00001.473912.0011141.24
3972007.11.07 15:37buy1990.201.47260.00001.4746
3982007.11.07 15:54buy2000.401.47020.00001.4722
3992007.11.07 16:26buy2010.801.46910.00001.4711
4002007.11.07 16:36buy2021.601.46810.00001.4701
4012007.11.08 17:28close2021.601.46900.00001.4701106.0811247.32
4022007.11.08 17:28close2010.801.46890.00001.4711-34.9611212.36
4032007.11.08 17:28close2000.401.46900.00001.4722-57.4811154.88
4042007.11.08 17:28close1990.201.46890.00001.4746-78.7411076.14
4052007.11.09 06:00buy2030.201.47250.00001.4745
4062007.11.09 06:13close2030.201.47300.00001.474510.0011086.14
4072007.11.09 06:13buy2040.201.47310.00001.4751
4082007.11.09 06:35buy2050.401.47210.00001.4741
4092007.11.09 07:03close2050.401.47270.00001.474124.0011110.14
4102007.11.09 07:03close2040.201.47260.00001.4751-10.0011100.14
4112007.11.09 07:03buy2060.201.47290.00001.4749
4122007.11.09 07:37buy2070.401.47180.00001.4738
4132007.11.09 08:01close2070.401.47240.00001.473824.0011124.14
4142007.11.09 08:01close2060.201.47230.00001.4749-12.0011112.14
4152007.11.09 08:01buy2080.201.47260.00001.4746
4162007.11.09 08:13close2080.201.47310.00001.474610.0011122.14
4172007.11.09 08:13buy2090.201.47320.00001.4752
4182007.11.09 08:19buy2100.401.47220.00001.4742
4192007.11.09 08:36buy2110.801.47110.00001.4731
4202007.11.09 09:02close2110.801.47180.00001.473156.0011178.14
4212007.11.09 09:02close2100.401.47170.00001.4742-20.0011158.14
4222007.11.09 09:02close2090.201.47180.00001.4752-28.0011130.14
4232007.11.09 09:02buy2120.201.47190.00001.4739
4242007.11.09 09:26buy2130.401.47090.00001.4729
4252007.11.09 09:37buy2140.801.46980.00001.4718
4262007.11.09 10:12close2140.801.47050.00001.471856.0011186.14
4272007.11.09 10:12close2130.401.47040.00001.4729-20.0011166.14
4282007.11.09 10:12close2120.201.47050.00001.4739-28.0011138.14
4292007.11.09 13:00buy2150.201.47100.00001.4730
4302007.11.09 13:10close2150.201.47160.00001.473012.0011150.14
4312007.11.09 13:10buy2160.201.47170.00001.4737
4322007.11.09 13:15buy2170.401.47070.00001.4727
4332007.11.09 13:25buy2180.801.46960.00001.4716
4342007.11.09 13:25buy2191.601.46860.00001.4706
4352007.11.09 14:04close2191.601.46940.00001.4706128.0011278.14
4362007.11.09 14:04close2180.801.46930.00001.4716-24.0011254.14
4372007.11.09 14:04close2170.401.46940.00001.4727-52.0011202.14
4382007.11.09 14:04close2160.201.46930.00001.4737-48.0011154.14
4392007.11.12 09:00sell2200.201.46440.00001.4624
4402007.11.12 09:02sell2210.401.46540.00001.4634
4412007.11.12 09:26close2210.401.46490.00001.463420.0011174.14
4422007.11.12 09:26close2200.201.46500.00001.4624-12.0011162.14
4432007.11.12 09:26sell2220.201.46470.00001.4627
4442007.11.12 09:35close2220.201.46410.00001.462712.0011174.14
4452007.11.12 09:35sell2230.201.46400.00001.4620
4462007.11.12 09:37close2230.201.46340.00001.462012.0011186.14
4472007.11.12 09:37sell2240.201.46330.00001.4613
4482007.11.12 10:00sell2250.401.46440.00001.4624
4492007.11.12 10:25close2250.401.46380.00001.462424.0011210.14
4502007.11.12 10:25close2240.201.46390.00001.4613-12.0011198.14
4512007.11.12 10:25sell2260.201.46360.00001.4616
4522007.11.12 10:36close2260.201.46300.00001.461612.0011210.14
4532007.11.12 10:36sell2270.201.46290.00001.4609
4542007.11.12 10:38close2270.201.46240.00001.460910.0011220.14
4552007.11.12 10:38sell2280.201.46230.00001.4603
4562007.11.12 10:49close2280.201.46170.00001.460312.0011232.14
4572007.11.12 10:49sell2290.201.46160.00001.4596
4582007.11.12 10:51close2290.201.46100.00001.459612.0011244.14
4592007.11.12 10:51sell2300.201.46090.00001.4589
4602007.11.12 11:18close2300.201.46040.00001.458910.0011254.14
4612007.11.12 11:18sell2310.201.46030.00001.4583
4622007.11.12 11:28close2310.201.45970.00001.458312.0011266.14
4632007.11.12 11:28sell2320.201.45960.00001.4576
4642007.11.12 11:37close2320.201.45900.00001.457612.0011278.14
4652007.11.12 11:37sell2330.201.45890.00001.4569
4662007.11.12 11:39close2330.201.45840.00001.456910.0011288.14
4672007.11.12 11:39sell2340.201.45830.00001.4563
4682007.11.12 11:54sell2350.401.45930.00001.4573
4692007.11.12 12:19close2350.401.45880.00001.457320.0011308.14
4702007.11.12 12:19close2340.201.45890.00001.4563-12.0011296.14
4712007.11.12 12:19sell2360.201.45860.00001.4566
4722007.11.12 12:28close2360.201.45800.00001.456612.0011308.14
4732007.11.12 12:28sell2370.201.45790.00001.4559
4742007.11.12 12:36close2370.201.45730.00001.455912.0011320.14
4752007.11.12 12:36sell2380.201.45720.00001.4552
4762007.11.12 12:38close2380.201.45670.00001.455210.0011330.14
4772007.11.12 12:38sell2390.201.45660.00001.4546
4782007.11.12 13:13sell2400.401.45760.00001.4556
4792007.11.12 13:17close2400.401.45700.00001.455624.0011354.14
4802007.11.12 13:18close2390.201.45710.00001.4546-10.0011344.14
4812007.11.12 13:18sell2410.201.45680.00001.4548
4822007.11.12 13:27close2410.201.45630.00001.454810.0011354.14
4832007.11.12 13:27sell2420.201.45620.00001.4542
4842007.11.12 13:36close2420.201.45560.00001.454212.0011366.14
4852007.11.12 13:36sell2430.201.45550.00001.4535
4862007.11.12 13:39close2430.201.45490.00001.453512.0011378.14
4872007.11.12 13:39sell2440.201.45480.00001.4528
4882007.11.12 14:00sell2450.401.45590.00001.4539
4892007.11.12 14:02close2450.401.45530.00001.453924.0011402.14
4902007.11.12 14:02close2440.201.45540.00001.4528-12.0011390.14
4912007.11.12 14:02sell2460.201.45510.00001.4531
4922007.11.12 14:13close2460.201.45460.00001.453110.0011400.14
4932007.11.12 14:13sell2470.201.45450.00001.4525
4942007.11.12 14:17sell2480.401.45550.00001.4535
4952007.11.12 14:28sell2490.801.45660.00001.4546
4962007.11.12 14:38sell2501.601.45760.00001.4556
4972007.11.12 14:52close2501.601.45680.00001.4556128.0011528.14
4982007.11.12 14:52close2490.801.45690.00001.4546-24.0011504.14
4992007.11.12 14:52close2480.401.45680.00001.4535-52.0011452.14
5002007.11.12 14:52close2470.201.45690.00001.4525-48.0011404.14
5012007.11.12 14:52sell2510.201.45660.00001.4546
5022007.11.12 15:00sell2520.401.45760.00001.4556
5032007.11.12 15:27close2520.401.45700.00001.455624.0011428.14
5042007.11.12 15:27close2510.201.45710.00001.4546-10.0011418.14
5052007.11.12 15:27sell2530.201.45680.00001.4548
5062007.11.12 15:36close2530.201.45630.00001.454810.0011428.14
5072007.11.12 15:36sell2540.201.45620.00001.4542
5082007.11.12 16:19close2540.201.45560.00001.454212.0011440.14
5092007.11.12 16:19sell2550.201.45550.00001.4535
5102007.11.12 16:28close2550.201.45490.00001.453512.0011452.14
5112007.11.12 16:28sell2560.201.45480.00001.4528
5122007.11.12 16:36close2560.201.45430.00001.452810.0011462.14
5132007.11.12 16:36sell2570.201.45420.00001.4522
5142007.11.12 16:38close2570.201.45360.00001.452212.0011474.14
5152007.11.12 16:38sell2580.201.45350.00001.4515
5162007.11.12 16:54sell2590.401.45540.00001.4534
5172007.11.12 17:26close2590.401.45460.00001.453432.0011506.14
5182007.11.12 17:26close2580.201.45470.00001.4515-24.0011482.14
5192007.11.12 17:26sell2600.201.45440.00001.4524
5202007.11.12 17:36close2600.201.45380.00001.452412.0011494.14
5212007.11.12 17:36sell2610.201.45370.00001.4517
5222007.11.12 17:38close2610.201.45310.00001.451712.0011506.14
5232007.11.12 17:38sell2620.201.45300.00001.4510
5242007.11.12 18:28sell2630.401.45410.00001.4521
5252007.11.12 19:36sell2640.801.45510.00001.4531
5262007.11.12 20:28close2640.801.45440.00001.453156.0011562.14
5272007.11.12 20:28close2630.401.45450.00001.4521-16.0011546.14
5282007.11.12 20:28close2620.201.45440.00001.4510-28.0011518.14
5292007.11.12 20:28sell2650.201.45430.00001.4523
5302007.11.12 21:17sell2660.401.45530.00001.4533
5312007.11.12 21:36sell2670.801.45640.00001.4544
5322007.11.12 21:52close2670.801.45550.00001.454472.0011590.14
5332007.11.12 22:00close2660.401.45560.00001.4533-12.0011578.14
5342007.11.12 22:00close2650.201.45570.00001.4523-28.0011550.14
5352007.11.13 00:00sell2680.201.45340.00001.4514
5362007.11.13 01:27close2680.201.45280.00001.451412.0011562.14
5372007.11.13 01:27sell2690.201.45270.00001.4507
5382007.11.13 01:38close2690.201.45220.00001.450710.0011572.14
5392007.11.13 01:38sell2700.201.45210.00001.4501
5402007.11.13 02:16sell2710.401.45310.00001.4511
5412007.11.13 02:26sell2720.801.45420.00001.4522
5422007.11.13 02:36sell2731.601.45520.00001.4532
5432007.11.23 03:42close at stop2731.601.49180.00001.4532-5827.205744.94
5442007.11.23 03:42close at stop2720.801.49180.00001.4522-2993.602751.34
5452007.11.23 03:42close at stop2710.401.49180.00001.4511-1540.801210.54
5462007.11.23 03:42close at stop2700.201.49180.00001.4501-790.40420.14