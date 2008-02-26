MTReport - 4.0
https://www.metatrader5.com
|Net profit
|516.94
|Initial deposit
|5000.00
|Gross profit
|699.45
|Interest earned
|0.32
|Gross loss
|182.83
|Commission paid
|0.00
|Total number of trades
|30
|Percentage profitable
|73.3
|%
|Total number of pips
|537
|Average pips per trade
|17.9
|Number of winning trades
|22
|Number of losing trades
|8
|Average winning trade
|31.79
|Average losing trade
|22.85
|Average winning pips
|33.0
|Average losing pips
|23.8
|Return (3.0 days)
|10.3
|%
|Maximum drawdown
|1.0
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Pips
|Profit
|Balance
|Dd
|6852291
|2008/02/26 11:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4866
|1.4814
|1.5166
|2008/02/26 11:05
|1.4864
|-2
|-2.00
|4998.00
|995581
|Join
|6844737
|2008/02/26 07:10
|sell
|1.00
|usdcad
|0.9977
|1.0031
|0.9677
|2008/02/26 11:14
|0.9948
|29
|29.15
|5027.15
|996103
|Join
|6844530
|2008/02/26 07:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|159.86
|159.33
|162.86
|2008/02/26 13:02
|160.58
|72
|66.72
|5093.87
|995408
|Join
|6849333
|2008/02/26 10:00
|buy
|1.00
|nzdjpy
|87.22
|86.65
|90.22
|2008/02/26 16:16
|87.56
|34
|31.58
|5125.45
|995912
|Join
|6849371
|2008/02/26 10:00
|buy
|1.00
|audjpy
|99.99
|99.44
|102.99
|2008/02/26 18:22
|100.13
|14
|13.01
|5138.46
|996410
|Join
|6859305
|2008/02/26 14:38
|buy
|1.00
|usdjpy
|107.80
|107.27
|110.80
|2008/02/26 19:25
|107.27
|-53
|-49.41
|5089.05
|996307
|Join
|6867549
|2008/02/26 16:18
|buy
|1.00
|chfjpy
|99.35
|98.81
|102.35
|2008/02/26 20:35
|99.64
|29
|27.04
|5116.09
|999411
|Join
|6868679
|2008/02/26 17:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|160.26
|159.73
|163.26
|2008/02/26 20:46
|160.53
|27
|25.14
|5141.23
|995408
|Join
|6898617
|2008/02/27 03:00
|buy
|1.00
|audusd
|0.9334
|0.9281
|0.9634
|2008/02/27 06:00
|0.9348
|14
|14.00
|5155.23
|998405
|Join
|6898713
|2008/02/27 03:03
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9861
|1.9808
|2.0161
|2008/02/27 07:11
|1.9877
|16
|16.00
|5171.23
|995802
|Join
|6901314
|2008/02/27 06:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|160.55
|160.02
|163.55
|2008/02/27 08:07
|160.72
|17
|15.90
|5187.13
|995408
|Join
|6899418
|2008/02/27 04:00
|buy
|1.00
|chfjpy
|99.66
|99.12
|102.66
|2008/02/27 08:17
|99.89
|23
|21.54
|5208.67
|999411
|Join
|6899362
|2008/02/27 04:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|212.72
|212.15
|215.72
|2008/02/27 09:55
|212.15
|-57
|-53.56
|5155.11
|*
|995709
|Join
|6931286
|2008/02/27 15:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5035
|1.4983
|1.5335
|2008/02/27 16:00
|1.5097
|62
|62.00
|5217.11
|995501
|Join
|6922218
|2008/02/27 13:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9850
|1.9797
|2.0150
|2008/02/27 16:00
|1.9913
|63
|63.00
|5280.11
|995802
|Join
|6920139
|2008/02/27 12:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|160.29
|159.76
|163.29
|2008/02/27 17:03
|160.87
|58
|54.46
|5334.57
|995408
|Join
|6942662
|2008/02/27 20:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9862
|1.9809
|2.0162
|2008/02/27 21:27
|1.9809
|-53
|-53.00
|5281.57
|995802
|Join
|6946508
|2008/02/27 22:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.9825
|1.9772
|2.0125
|2008/02/28 01:19
|1.9832
|7
|7.00
|5291.33
|995802
|Join
|6964461
|2008/02/28 03:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.0636
|1.0690
|1.0336
|2008/02/28 08:52
|1.0623
|13
|12.24
|5303.57
|996204
|Join
|6967396
|2008/02/28 04:00
|buy
|1.00
|chfjpy
|100.04
|99.50
|103.04
|2008/02/28 12:07
|100.30
|26
|24.42
|5327.99
|999411
|Join
|6971018
|2008/02/28 08:00
|buy
|1.00
|audusd
|0.9412
|0.9359
|0.9712
|2008/02/28 14:07
|0.9434
|22
|22.00
|5349.99
|998405
|Join
|6998779
|2008/02/28 19:49
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.8161
|0.8216
|0.7861
|2008/02/28 22:41
|0.8154
|7
|7.00
|5356.99
|996006
|Join
|7014791
|2008/02/29 00:01
|buy
|1.00
|audusd
|0.9480
|0.9427
|0.9780
|2008/02/29 08:17
|0.9473
|-7
|-7.00
|5349.99
|998405
|Join
|7025461
|2008/02/29 07:00
|sell
|1.00
|eurjpy
|159.16
|159.69
|156.16
|2008/02/29 08:46
|158.82
|34
|32.55
|5382.54
|995408
|Join
|7024789
|2008/02/29 06:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|104.85
|105.38
|101.85
|2008/02/29 09:24
|104.28
|57
|54.66
|5437.20
|996307
|Join
|7030784
|2008/02/29 09:06
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.8164
|0.8219
|0.7864
|2008/02/29 11:13
|0.8130
|34
|34.00
|5471.20
|996006
|Join
|7005001
|2008/02/28 23:00
|sell
|1.00
|usdchf
|1.0518
|1.0572
|1.0218
|2008/02/29 12:03
|1.0449
|69
|66.04
|5536.91
|996204
|Join
|7046399
|2008/02/29 13:00
|sell
|1.00
|chfjpy
|99.60
|100.14
|96.60
|99.64
|-4
|-3.86
|5532.33
|999411
|Join
|7010521
|2008/02/29 00:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.5191
|1.5139
|1.5491
|1.5178
|-13
|-13.00
|5519.44
|995501
|Join
|7057054
|2008/02/29 16:55
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.9893
|1.9946
|1.9593
|1.9894
|-1
|-1.00
|5516.94
|995802
|Join