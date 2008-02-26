MTReport - 4.0

https://www.metatrader5.com


Net profit 516.94Initial deposit 5000.00
Gross profit 699.45Interest earned 0.32
Gross loss 182.83Commission paid 0.00
 
Total number of trades 30Percentage profitable 73.3%
Total number of pips 537Average pips per trade 17.9
 
Number of winning trades 22Number of losing trades 8
Average winning trade 31.79Average losing trade 22.85
Average winning pips 33.0Average losing pips 23.8
 
Return (3.0 days) 10.3%Maximum drawdown 1.0%
 


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PricePipsProfitBalanceDd
68522912008/02/26 11:05buy 1.00eurusd1.48661.48141.51662008/02/26 11:051.4864-2 -2.00 4998.00
995581Join
68447372008/02/26 07:10sell 1.00usdcad0.99771.00310.96772008/02/26 11:140.994829 29.15 5027.15
996103Join
68445302008/02/26 07:00buy 1.00eurjpy159.86159.33162.862008/02/26 13:02160.5872 66.72 5093.87
995408Join
68493332008/02/26 10:00buy 1.00nzdjpy87.2286.6590.222008/02/26 16:1687.5634 31.58 5125.45
995912Join
68493712008/02/26 10:00buy 1.00audjpy99.9999.44102.992008/02/26 18:22100.1314 13.01 5138.46
996410Join
68593052008/02/26 14:38buy 1.00usdjpy107.80107.27110.802008/02/26 19:25107.27-53 -49.41 5089.05
996307Join
68675492008/02/26 16:18buy 1.00chfjpy99.3598.81102.352008/02/26 20:3599.6429 27.04 5116.09
999411Join
68686792008/02/26 17:00buy 1.00eurjpy160.26159.73163.262008/02/26 20:46160.5327 25.14 5141.23
995408Join
68986172008/02/27 03:00buy 1.00audusd0.93340.92810.96342008/02/27 06:000.934814 14.00 5155.23
998405Join
68987132008/02/27 03:03buy 1.00gbpusd1.98611.98082.01612008/02/27 07:111.987716 16.00 5171.23
995802Join
69013142008/02/27 06:00buy 1.00eurjpy160.55160.02163.552008/02/27 08:07160.7217 15.90 5187.13
995408Join
68994182008/02/27 04:00buy 1.00chfjpy99.6699.12102.662008/02/27 08:1799.8923 21.54 5208.67
999411Join
68993622008/02/27 04:00buy 1.00gbpjpy212.72212.15215.722008/02/27 09:55212.15-57 -53.56 5155.11*
995709Join
69312862008/02/27 15:00buy 1.00eurusd1.50351.49831.53352008/02/27 16:001.509762 62.00 5217.11
995501Join
69222182008/02/27 13:00buy 1.00gbpusd1.98501.97972.01502008/02/27 16:001.991363 63.00 5280.11
995802Join
69201392008/02/27 12:00buy 1.00eurjpy160.29159.76163.292008/02/27 17:03160.8758 54.46 5334.57
995408Join
69426622008/02/27 20:00buy 1.00gbpusd1.98621.98092.01622008/02/27 21:271.9809-53 -53.00 5281.57
995802Join
69465082008/02/27 22:00buy 1.00gbpusd1.98251.97722.01252008/02/28 01:191.98327 7.00 5291.33
995802Join
69644612008/02/28 03:00sell 1.00usdchf1.06361.06901.03362008/02/28 08:521.062313 12.24 5303.57
996204Join
69673962008/02/28 04:00buy 1.00chfjpy100.0499.50103.042008/02/28 12:07100.3026 24.42 5327.99
999411Join
69710182008/02/28 08:00buy 1.00audusd0.94120.93590.97122008/02/28 14:070.943422 22.00 5349.99
998405Join
69987792008/02/28 19:49sell 1.00nzdusd0.81610.82160.78612008/02/28 22:410.81547 7.00 5356.99
996006Join
70147912008/02/29 00:01buy 1.00audusd0.94800.94270.97802008/02/29 08:170.9473-7 -7.00 5349.99
998405Join
70254612008/02/29 07:00sell 1.00eurjpy159.16159.69156.162008/02/29 08:46158.8234 32.55 5382.54
995408Join
70247892008/02/29 06:00sell 1.00usdjpy104.85105.38101.852008/02/29 09:24104.2857 54.66 5437.20
996307Join
70307842008/02/29 09:06sell 1.00nzdusd0.81640.82190.78642008/02/29 11:130.813034 34.00 5471.20
996006Join
70050012008/02/28 23:00sell 1.00usdchf1.05181.05721.02182008/02/29 12:031.044969 66.04 5536.91
996204Join
70463992008/02/29 13:00sell 1.00chfjpy99.60100.1496.60 99.64-4 -3.86 5532.33
999411Join
70105212008/02/29 00:00buy 1.00eurusd1.51911.51391.5491 1.5178-13 -13.00 5519.44
995501Join
70570542008/02/29 16:55sell 1.00gbpusd1.98931.99461.9593 1.9894-1 -1.00 5516.94
995802Join