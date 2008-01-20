MetaQuotes Software Corp.

Account: 576576 Name: Mjskeffddasadadkfj Currency: USD 2008 February 27, 13:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
54082292008.01.20 18:12balanceDeposit5 000.00
54131882008.01.21 15:01sell0.80eurusd1.44990.00000.00002008.01.21 15:041.44890.000.000.0080.00
54132282008.01.21 15:06buy0.90eurusd1.44890.00000.00002008.01.21 15:111.44900.000.000.009.00
54132592008.01.21 15:12sell0.80gbpusd1.94671.94971.94472008.01.21 16:281.94570.000.000.0080.00
54136602008.01.21 16:30buy1.00eurusd1.44851.44631.45032008.01.21 17:171.44630.000.000.00-220.00
54140342008.01.21 17:27buy0.90eurusd1.44451.44221.44622008.01.22 00:141.44220.000.00-4.95-207.00
54167282008.01.22 04:22buy0.80gbpusd1.94190.00000.00002008.01.22 15:431.94900.000.000.00568.00
54239922008.01.22 15:55buy0.60gbpusd1.95361.94291.96292008.01.22 16:291.95810.000.000.00270.00
54249622008.01.22 17:02buy0.80eurusd1.46201.44381.46782008.01.23 13:211.45740.000.00-4.40-368.00
54313222008.01.23 13:23buy0.60gbpusd1.95221.94141.96142008.01.24 12:371.96150.000.002.52558.00
54393192008.01.24 14:56sell0.80eurusd1.46741.47091.46652008.01.24 15:291.47090.000.000.00-280.00
54397022008.01.24 15:38buy0.70gbpusd1.96851.96651.97152008.01.24 16:561.97150.000.000.00210.00
54404392008.01.24 16:59buy0.80eurusd1.47171.46911.47412008.01.24 17:301.47370.000.000.00160.00
54406132008.01.24 17:32buy0.90gbpusd1.97191.96921.97422008.01.24 18:441.96920.000.000.00-243.00
54408862008.01.24 18:46buy0.80gbpusd1.97031.96951.97452008.01.24 19:361.97370.000.000.00272.00
54413662008.01.24 20:42buy1.00eurusd1.47601.47321.47822008.01.25 06:301.47320.000.00-5.50-280.00
54438522008.01.25 08:45buy0.80gbpusd1.98421.97481.99032008.01.25 19:261.97770.000.000.00-520.00
54482172008.01.25 19:28buy0.90eurusd1.46671.46251.47092008.01.28 09:491.47120.000.00-4.95405.00
54541422008.01.28 15:02buy1.10eurusd1.47391.47021.47762008.01.28 15:541.47760.000.000.00407.00
54549282008.01.28 16:11buy1.00eurusd1.47741.47471.47952008.01.28 16:531.47950.000.000.00210.00
54549322008.01.28 16:11buy0.20eurusd1.47741.47471.47952008.01.28 16:531.47950.000.000.0042.00
54555322008.01.28 17:31buy1.40eurusd1.47921.47671.48172008.01.29 02:251.47670.000.00-7.70-350.00
54607632008.01.29 15:38buy1.10eurusd1.47581.47331.47832008.01.30 08:321.47830.000.00-6.05275.00
54657592008.01.30 15:23buy1.40eurusd1.47821.47561.48062008.01.30 19:081.48060.000.000.00336.00
54727842008.01.31 14:53buy1.30eurusd1.48741.48491.48992008.01.31 15:051.48490.000.000.00-325.00
54729292008.01.31 15:09buy1.10eurusd1.48501.48061.48862008.02.01 08:481.48860.000.00-6.05396.00
54790302008.02.01 13:29sell1.40eurusd1.48931.49341.48542008.02.01 13:471.48930.000.000.000.00
54816462008.02.01 17:32buy0.50eurusd1.48460.00000.00002008.02.01 17:331.48430.000.000.00-15.00
54816562008.02.01 17:32buy1.00eurusd1.48461.47951.48952008.02.01 21:151.47950.000.000.00-510.00
54864602008.02.04 15:44buy0.80gbpusd1.97431.96931.97932008.02.05 09:371.96930.000.001.12-400.00
54916772008.02.05 15:21buy0.90gbpusd1.96661.96311.96992008.02.05 15:491.96310.000.000.00-315.00
54926032008.02.05 18:09buy1.00eurusd1.46390.00000.00002008.02.06 18:521.46310.000.00-5.50-80.00
54974572008.02.06 18:59sell1.00eurusd1.46370.00000.00002008.02.06 19:001.46420.000.000.00-50.00
54974592008.02.06 18:59sell1.00eurusd1.46370.00000.00002008.02.06 19:001.46430.000.000.00-60.00
54974622008.02.06 18:59sell1.00eurusd1.46371.48881.45112008.02.07 14:531.45110.000.001.801 260.00
55068192008.02.08 09:28buy1.10gbpusd1.94591.94121.94922008.02.08 10:071.94920.000.000.00363.00
55072612008.02.08 10:57buy1.40eurusd1.44901.44451.45252008.02.08 19:141.45250.000.000.00490.00
55143392008.02.11 15:04buy1.20gbpusd1.94561.93831.95172008.02.11 17:111.94820.000.000.00312.00
55155472008.02.11 19:29buy1.50eurusd1.45090.00000.00002008.02.12 15:201.45830.000.00-8.251 110.00
55197792008.02.12 15:29buy1.10eurusd1.45961.44761.47012008.02.14 14:231.46330.000.00-24.20407.00
55320332008.02.14 15:09buy1.40eurusd1.45891.44761.47012008.02.15 16:011.47010.000.000.001 568.00
55390552008.02.18 12:53buy1.80gbpusd1.94881.93751.95552008.02.18 15:081.95150.000.000.00486.00
55402982008.02.18 18:37buy1.80gbpusd1.94891.93751.95552008.02.19 04:171.95000.000.002.52198.00
55448642008.02.19 16:03buy2.00eurusd1.47401.47001.47802008.02.20 04:391.47240.000.00-11.00-320.00
55495432008.02.20 14:20sell2.30eurusd1.46561.47771.46132008.02.20 14:551.46250.000.000.00713.00
55500462008.02.20 15:02buy2.50eurusd1.46281.46051.46552008.02.20 15:131.46420.000.000.00350.00
55504742008.02.20 16:08sell2.20eurusd1.46531.47001.46062008.02.20 18:211.47000.000.000.00-1 034.00
55504772008.02.20 16:09sell2.20eurusd1.46510.00000.00002008.02.20 16:091.46550.000.000.00-88.00
55510472008.02.20 19:01sell1.60gbpusd1.94211.94461.93962008.02.20 20:441.94460.000.000.00-400.00
55522722008.02.21 04:31sell1.90eurusd1.47201.47771.46552008.02.21 16:461.47770.000.000.00-1 083.00
55573242008.02.21 22:23buy2.00eurusd1.48151.47651.48652008.02.22 11:121.48310.000.00-11.00320.00
55607472008.02.22 11:14buy1.60gbpusd1.96671.96111.97112008.02.22 15:291.96840.000.000.00272.00
55619122008.02.22 15:31buy1.80eurusd1.48441.47901.48902008.02.22 16:441.47980.000.000.00-828.00
55624192008.02.22 16:46buy1.40gbpusd1.96631.96061.97062008.02.22 20:041.96780.000.000.00210.00
55704092008.02.25 15:15buy1.50gbpusd1.96881.96731.97332008.02.25 16:071.96730.000.000.00-225.00
55710722008.02.25 16:31buy1.40gbpusd1.96711.96151.97152008.02.26 11:241.97150.000.001.96616.00
55762112008.02.26 13:57buy1.90eurusd1.48801.48261.49262008.02.26 19:221.49290.000.000.00931.00
55800162008.02.27 00:24buy1.50gbpusd1.98911.98351.99352008.02.27 08:311.99350.000.000.00660.00
  0.00 0.00 -89.63 6 343.00
Closed P/L: 6 253.37
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 6 253.37 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 11 253.37 Equity: 11 253.37 Free Margin: 11 253.37