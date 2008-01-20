MetaQuotes Software Corp.
|Account: 576576
|Name: Mjskeffddasadadkfj
|Currency: USD
|2008 February 27, 13:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5408229
|2008.01.20 18:12
|balance
|Deposit
|5 000.00
|5413188
|2008.01.21 15:01
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4499
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 15:04
|1.4489
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|5413228
|2008.01.21 15:06
|buy
|0.90
|eurusd
|1.4489
|0.0000
|0.0000
|2008.01.21 15:11
|1.4490
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|5413259
|2008.01.21 15:12
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9467
|1.9497
|1.9447
|2008.01.21 16:28
|1.9457
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|5413660
|2008.01.21 16:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4485
|1.4463
|1.4503
|2008.01.21 17:17
|1.4463
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|5414034
|2008.01.21 17:27
|buy
|0.90
|eurusd
|1.4445
|1.4422
|1.4462
|2008.01.22 00:14
|1.4422
|0.00
|0.00
|-4.95
|-207.00
|5416728
|2008.01.22 04:22
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9419
|0.0000
|0.0000
|2008.01.22 15:43
|1.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|568.00
|5423992
|2008.01.22 15:55
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9536
|1.9429
|1.9629
|2008.01.22 16:29
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|5424962
|2008.01.22 17:02
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4620
|1.4438
|1.4678
|2008.01.23 13:21
|1.4574
|0.00
|0.00
|-4.40
|-368.00
|5431322
|2008.01.23 13:23
|buy
|0.60
|gbpusd
|1.9522
|1.9414
|1.9614
|2008.01.24 12:37
|1.9615
|0.00
|0.00
|2.52
|558.00
|5439319
|2008.01.24 14:56
|sell
|0.80
|eurusd
|1.4674
|1.4709
|1.4665
|2008.01.24 15:29
|1.4709
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|5439702
|2008.01.24 15:38
|buy
|0.70
|gbpusd
|1.9685
|1.9665
|1.9715
|2008.01.24 16:56
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|5440439
|2008.01.24 16:59
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4717
|1.4691
|1.4741
|2008.01.24 17:30
|1.4737
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|5440613
|2008.01.24 17:32
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9719
|1.9692
|1.9742
|2008.01.24 18:44
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|-243.00
|5440886
|2008.01.24 18:46
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9703
|1.9695
|1.9745
|2008.01.24 19:36
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|272.00
|5441366
|2008.01.24 20:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4760
|1.4732
|1.4782
|2008.01.25 06:30
|1.4732
|0.00
|0.00
|-5.50
|-280.00
|5443852
|2008.01.25 08:45
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9842
|1.9748
|1.9903
|2008.01.25 19:26
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.00
|-520.00
|5448217
|2008.01.25 19:28
|buy
|0.90
|eurusd
|1.4667
|1.4625
|1.4709
|2008.01.28 09:49
|1.4712
|0.00
|0.00
|-4.95
|405.00
|5454142
|2008.01.28 15:02
|buy
|1.10
|eurusd
|1.4739
|1.4702
|1.4776
|2008.01.28 15:54
|1.4776
|0.00
|0.00
|0.00
|407.00
|5454928
|2008.01.28 16:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4774
|1.4747
|1.4795
|2008.01.28 16:53
|1.4795
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|5454932
|2008.01.28 16:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4774
|1.4747
|1.4795
|2008.01.28 16:53
|1.4795
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|5455532
|2008.01.28 17:31
|buy
|1.40
|eurusd
|1.4792
|1.4767
|1.4817
|2008.01.29 02:25
|1.4767
|0.00
|0.00
|-7.70
|-350.00
|5460763
|2008.01.29 15:38
|buy
|1.10
|eurusd
|1.4758
|1.4733
|1.4783
|2008.01.30 08:32
|1.4783
|0.00
|0.00
|-6.05
|275.00
|5465759
|2008.01.30 15:23
|buy
|1.40
|eurusd
|1.4782
|1.4756
|1.4806
|2008.01.30 19:08
|1.4806
|0.00
|0.00
|0.00
|336.00
|5472784
|2008.01.31 14:53
|buy
|1.30
|eurusd
|1.4874
|1.4849
|1.4899
|2008.01.31 15:05
|1.4849
|0.00
|0.00
|0.00
|-325.00
|5472929
|2008.01.31 15:09
|buy
|1.10
|eurusd
|1.4850
|1.4806
|1.4886
|2008.02.01 08:48
|1.4886
|0.00
|0.00
|-6.05
|396.00
|5479030
|2008.02.01 13:29
|sell
|1.40
|eurusd
|1.4893
|1.4934
|1.4854
|2008.02.01 13:47
|1.4893
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5481646
|2008.02.01 17:32
|buy
|0.50
|eurusd
|1.4846
|0.0000
|0.0000
|2008.02.01 17:33
|1.4843
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|5481656
|2008.02.01 17:32
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4846
|1.4795
|1.4895
|2008.02.01 21:15
|1.4795
|0.00
|0.00
|0.00
|-510.00
|5486460
|2008.02.04 15:44
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9743
|1.9693
|1.9793
|2008.02.05 09:37
|1.9693
|0.00
|0.00
|1.12
|-400.00
|5491677
|2008.02.05 15:21
|buy
|0.90
|gbpusd
|1.9666
|1.9631
|1.9699
|2008.02.05 15:49
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|-315.00
|5492603
|2008.02.05 18:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4639
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 18:52
|1.4631
|0.00
|0.00
|-5.50
|-80.00
|5497457
|2008.02.06 18:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 19:00
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|5497459
|2008.02.06 18:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4637
|0.0000
|0.0000
|2008.02.06 19:00
|1.4643
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|5497462
|2008.02.06 18:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4637
|1.4888
|1.4511
|2008.02.07 14:53
|1.4511
|0.00
|0.00
|1.80
|1 260.00
|5506819
|2008.02.08 09:28
|buy
|1.10
|gbpusd
|1.9459
|1.9412
|1.9492
|2008.02.08 10:07
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|363.00
|5507261
|2008.02.08 10:57
|buy
|1.40
|eurusd
|1.4490
|1.4445
|1.4525
|2008.02.08 19:14
|1.4525
|0.00
|0.00
|0.00
|490.00
|5514339
|2008.02.11 15:04
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9456
|1.9383
|1.9517
|2008.02.11 17:11
|1.9482
|0.00
|0.00
|0.00
|312.00
|5515547
|2008.02.11 19:29
|buy
|1.50
|eurusd
|1.4509
|0.0000
|0.0000
|2008.02.12 15:20
|1.4583
|0.00
|0.00
|-8.25
|1 110.00
|5519779
|2008.02.12 15:29
|buy
|1.10
|eurusd
|1.4596
|1.4476
|1.4701
|2008.02.14 14:23
|1.4633
|0.00
|0.00
|-24.20
|407.00
|5532033
|2008.02.14 15:09
|buy
|1.40
|eurusd
|1.4589
|1.4476
|1.4701
|2008.02.15 16:01
|1.4701
|0.00
|0.00
|0.00
|1 568.00
|5539055
|2008.02.18 12:53
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.9488
|1.9375
|1.9555
|2008.02.18 15:08
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|486.00
|5540298
|2008.02.18 18:37
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.9489
|1.9375
|1.9555
|2008.02.19 04:17
|1.9500
|0.00
|0.00
|2.52
|198.00
|5544864
|2008.02.19 16:03
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4740
|1.4700
|1.4780
|2008.02.20 04:39
|1.4724
|0.00
|0.00
|-11.00
|-320.00
|5549543
|2008.02.20 14:20
|sell
|2.30
|eurusd
|1.4656
|1.4777
|1.4613
|2008.02.20 14:55
|1.4625
|0.00
|0.00
|0.00
|713.00
|5550046
|2008.02.20 15:02
|buy
|2.50
|eurusd
|1.4628
|1.4605
|1.4655
|2008.02.20 15:13
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|350.00
|5550474
|2008.02.20 16:08
|sell
|2.20
|eurusd
|1.4653
|1.4700
|1.4606
|2008.02.20 18:21
|1.4700
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 034.00
|5550477
|2008.02.20 16:09
|sell
|2.20
|eurusd
|1.4651
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 16:09
|1.4655
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|5551047
|2008.02.20 19:01
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9421
|1.9446
|1.9396
|2008.02.20 20:44
|1.9446
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|5552272
|2008.02.21 04:31
|sell
|1.90
|eurusd
|1.4720
|1.4777
|1.4655
|2008.02.21 16:46
|1.4777
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 083.00
|5557324
|2008.02.21 22:23
|buy
|2.00
|eurusd
|1.4815
|1.4765
|1.4865
|2008.02.22 11:12
|1.4831
|0.00
|0.00
|-11.00
|320.00
|5560747
|2008.02.22 11:14
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9667
|1.9611
|1.9711
|2008.02.22 15:29
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|272.00
|5561912
|2008.02.22 15:31
|buy
|1.80
|eurusd
|1.4844
|1.4790
|1.4890
|2008.02.22 16:44
|1.4798
|0.00
|0.00
|0.00
|-828.00
|5562419
|2008.02.22 16:46
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.9663
|1.9606
|1.9706
|2008.02.22 20:04
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|5570409
|2008.02.25 15:15
|buy
|1.50
|gbpusd
|1.9688
|1.9673
|1.9733
|2008.02.25 16:07
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|-225.00
|5571072
|2008.02.25 16:31
|buy
|1.40
|gbpusd
|1.9671
|1.9615
|1.9715
|2008.02.26 11:24
|1.9715
|0.00
|0.00
|1.96
|616.00
|5576211
|2008.02.26 13:57
|buy
|1.90
|eurusd
|1.4880
|1.4826
|1.4926
|2008.02.26 19:22
|1.4929
|0.00
|0.00
|0.00
|931.00
|5580016
|2008.02.27 00:24
|buy
|1.50
|gbpusd
|1.9891
|1.9835
|1.9935
|2008.02.27 08:31
|1.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|660.00
|
|0.00
|0.00
|-89.63
|6 343.00
|Closed P/L:
|6 253.37
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|6 253.37
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|11 253.37
|Equity:
|11 253.37
|Free Margin:
|11 253.37