Interbank FX, LLC
|Account: 1865624
|Name: RentryD
|Currency: USD
|2008 February 28, 05:46
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|79463397
|2008.02.21 03:26
|balance
|Deposit
|1 000 000.00
|79507007
|2008.02.21 07:52
|sell
|10.00
|eurusd
|1.4730
|1.4782
|1.4680
|2008.02.21 07:54
|1.4727
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|79507505
|2008.02.21 07:53
|buy
|10.00
|eurusd
|1.4727
|1.4675
|1.4777
|2008.02.21 07:55
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|79516134
|2008.02.21 08:50
|buy
|10.00
|eurjpy
|159.25
|158.71
|159.75
|2008.02.21 08:55
|159.29
|0.00
|0.00
|0.00
|370.26
|79516297
|2008.02.21 08:51
|sell
|10.00
|eurjpy
|159.21
|159.75
|158.71
|2008.02.21 09:16
|159.18
|0.00
|0.00
|0.00
|277.70
|79537264
|2008.02.21 10:01
|sell
|10.00
|eurusd
|1.4736
|1.4788
|1.4686
|2008.02.21 10:09
|1.4732
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|79537468
|2008.02.21 10:02
|buy
|10.00
|eurusd
|1.4744
|1.4692
|1.4794
|2008.02.21 15:28
|1.4748
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|79625358
|2008.02.21 15:57
|buy
|10.00
|eurjpy
|159.12
|158.58
|159.62
|2008.02.21 16:07
|159.15
|0.00
|0.00
|0.00
|278.91
|79625845
|2008.02.21 15:58
|sell
|10.00
|eurjpy
|159.06
|159.60
|158.56
|2008.02.21 15:59
|159.03
|0.00
|0.00
|0.00
|279.02
|79653847
|2008.02.21 17:10
|sell
|10.00
|eurjpy
|159.11
|159.65
|158.61
|2008.02.21 17:20
|159.08
|0.00
|0.00
|0.00
|279.33
|79654348
|2008.02.21 17:11
|buy
|10.00
|eurjpy
|159.23
|158.69
|159.73
|2008.02.22 00:27
|159.26
|0.00
|0.00
|107.63
|279.07
|79739553
|2008.02.22 00:58
|sell
|10.00
|eurjpy
|159.12
|159.66
|158.62
|2008.02.22 01:08
|159.09
|0.00
|0.00
|0.00
|279.05
|79739658
|2008.02.22 00:59
|buy
|10.00
|eurjpy
|159.13
|158.59
|159.63
|2008.02.22 05:59
|159.16
|0.00
|0.00
|0.00
|279.10
|79773982
|2008.02.22 06:37
|sell
|10.00
|eurjpy
|159.12
|159.66
|158.62
|2008.02.22 06:48
|159.09
|0.00
|0.00
|0.00
|279.25
|79774076
|2008.02.22 06:38
|buy
|10.00
|eurjpy
|159.17
|158.63
|159.67
|2008.02.22 06:41
|159.20
|0.00
|0.00
|0.00
|279.20
|80071620
|2008.02.25 14:40
|sell
|10.00
|eurjpy
|159.70
|160.24
|159.20
|2008.02.25 14:42
|159.67
|0.00
|0.00
|0.00
|278.68
|80071747
|2008.02.25 14:40
|buy
|10.00
|eurjpy
|159.68
|159.14
|160.18
|2008.02.25 14:46
|159.71
|0.00
|0.00
|0.00
|278.61
|80126832
|2008.02.25 19:50
|sell
|10.00
|eurjpy
|160.07
|160.61
|159.57
|2008.02.26 01:54
|160.04
|0.00
|0.00
|-163.63
|277.81
|80126888
|2008.02.25 19:51
|buy
|10.00
|eurjpy
|160.14
|159.60
|160.64
|2008.02.25 19:52
|160.17
|0.00
|0.00
|0.00
|277.62
|80212150
|2008.02.26 07:52
|sell
|10.00
|gbpusd
|1.9661
|1.9715
|1.9611
|2008.02.26 08:05
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|80216639
|2008.02.26 08:00
|buy
|10.00
|gbpusd
|1.9655
|1.9601
|1.9705
|2008.02.26 08:01
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|80226171
|2008.02.26 08:38
|buy
|10.00
|eurusd
|1.4804
|1.4752
|1.4854
|2008.02.26 09:00
|1.4816
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|80226540
|2008.02.26 08:39
|sell
|10.00
|eurusd
|1.4801
|1.4853
|1.4751
|2008.02.26 08:43
|1.4797
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|80341832
|2008.02.26 15:52
|buy
|10.00
|usdjpy
|107.72
|107.19
|108.22
|2008.02.26 16:47
|107.75
|0.00
|0.00
|0.00
|278.42
|80341972
|2008.02.26 15:53
|sell
|10.00
|usdjpy
|107.69
|108.22
|107.19
|2008.02.26 15:59
|107.66
|0.00
|0.00
|0.00
|278.66
|80371015
|2008.02.26 17:41
|sell
|10.00
|eurjpy
|160.32
|160.86
|159.82
|2008.02.26 17:43
|160.29
|0.00
|0.00
|0.00
|279.27
|80371446
|2008.02.26 17:42
|buy
|10.00
|eurjpy
|160.37
|159.83
|160.87
|2008.02.26 17:50
|160.40
|0.00
|0.00
|0.00
|278.99
|80510350
|2008.02.27 03:41
|sell
|10.00
|eurusd
|1.4993
|1.5045
|1.4943
|2008.02.27 04:12
|1.4989
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|80510475
|2008.02.27 03:42
|buy
|10.00
|eurusd
|1.4994
|1.4942
|1.5044
|2008.02.27 04:46
|1.4998
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|80517441
|2008.02.27 04:59
|buy
|10.00
|eurjpy
|160.58
|160.04
|161.08
|2008.02.27 05:19
|160.61
|0.00
|0.00
|0.00
|280.09
|80517572
|2008.02.27 05:00
|sell
|10.00
|eurjpy
|160.52
|161.06
|160.02
|2008.02.27 08:38
|160.49
|0.00
|0.00
|0.00
|281.21
|80587144
|2008.02.27 09:24
|sell
|10.00
|eurusd
|1.5047
|1.5099
|1.4997
|2008.02.27 11:01
|1.5043
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|80587525
|2008.02.27 09:25
|buy
|10.00
|eurusd
|1.5049
|1.4997
|1.5099
|2008.02.27 09:33
|1.5052
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|80616176
|2008.02.27 12:00
|buy
|10.00
|eurusd
|1.5047
|1.4994
|1.5097
|2008.02.27 12:02
|1.5051
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|80616710
|2008.02.27 12:01
|sell
|10.00
|eurusd
|1.5050
|1.5103
|1.5000
|2008.02.27 12:10
|1.5046
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|80662611
|2008.02.27 15:10
|buy
|10.00
|usdjpy
|106.30
|105.77
|106.80
|2008.02.27 15:16
|106.33
|0.00
|0.00
|0.00
|282.14
|80662900
|2008.02.27 15:10
|sell
|10.00
|usdjpy
|106.28
|106.81
|105.78
|2008.02.27 15:26
|106.25
|0.00
|0.00
|0.00
|282.35
|80691437
|2008.02.27 16:33
|sell
|10.00
|usdjpy
|106.35
|106.88
|105.85
|2008.02.27 16:35
|106.31
|0.00
|0.00
|0.00
|376.26
|80692403
|2008.02.27 16:34
|buy
|10.00
|usdjpy
|106.35
|105.82
|106.85
|2008.02.27 16:41
|106.38
|0.00
|0.00
|0.00
|282.01
|80715422
|2008.02.27 18:11
|sell
|10.00
|usdjpy
|106.42
|106.95
|105.92
|2008.02.27 19:38
|106.39
|0.00
|0.00
|0.00
|281.98
|80715545
|2008.02.27 18:12
|buy
|10.00
|usdjpy
|106.46
|105.93
|106.96
|2008.02.27 18:25
|106.49
|0.00
|0.00
|0.00
|281.72
|80741442
|2008.02.27 21:18
|sell
|10.00
|eurusd
|1.5122
|1.5174
|1.5072
|2008.02.27 21:29
|1.5118
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|
|0.00
|0.00
|-56.00
|13 956.71
|Closed P/L:
|13 900.71
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|80741577
|2008.02.27 21:19
|buy
|10.00
|eurusd
|1.5125
|1.5073
|1.5175
|
|1.5110
|0.00
|0.00
|114.60
|-1 500.00
|
|0.00
|0.00
|114.60
|-1 500.00
|
|Floating P/L:
|-1 385.40
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|13 900.71
|Floating P/L:
|-1 385.40
|Margin:
|10 000.00
|Balance:
|1 013 900.71
|Equity:
|1 012 515.31
|Free Margin:
|1 002
515.31