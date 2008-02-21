Interbank FX, LLC

Account: 1865624 Name: RentryD Currency: USD 2008 February 28, 05:46
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
79463397 2008.02.21 03:26 balance Deposit 1 000 000.00
79507007 2008.02.21 07:52 sell 10.00 eurusd 1.4730 1.4782 1.4680 2008.02.21 07:54 1.4727 0.00 0.00 0.00 300.00
79507505 2008.02.21 07:53 buy 10.00 eurusd 1.4727 1.4675 1.4777 2008.02.21 07:55 1.4730 0.00 0.00 0.00 300.00
79516134 2008.02.21 08:50 buy 10.00 eurjpy 159.25 158.71 159.75 2008.02.21 08:55 159.29 0.00 0.00 0.00 370.26
79516297 2008.02.21 08:51 sell 10.00 eurjpy 159.21 159.75 158.71 2008.02.21 09:16 159.18 0.00 0.00 0.00 277.70
79537264 2008.02.21 10:01 sell 10.00 eurusd 1.4736 1.4788 1.4686 2008.02.21 10:09 1.4732 0.00 0.00 0.00 400.00
79537468 2008.02.21 10:02 buy 10.00 eurusd 1.4744 1.4692 1.4794 2008.02.21 15:28 1.4748 0.00 0.00 0.00 400.00
79625358 2008.02.21 15:57 buy 10.00 eurjpy 159.12 158.58 159.62 2008.02.21 16:07 159.15 0.00 0.00 0.00 278.91
79625845 2008.02.21 15:58 sell 10.00 eurjpy 159.06 159.60 158.56 2008.02.21 15:59 159.03 0.00 0.00 0.00 279.02
79653847 2008.02.21 17:10 sell 10.00 eurjpy 159.11 159.65 158.61 2008.02.21 17:20 159.08 0.00 0.00 0.00 279.33
79654348 2008.02.21 17:11 buy 10.00 eurjpy 159.23 158.69 159.73 2008.02.22 00:27 159.26 0.00 0.00 107.63 279.07
79739553 2008.02.22 00:58 sell 10.00 eurjpy 159.12 159.66 158.62 2008.02.22 01:08 159.09 0.00 0.00 0.00 279.05
79739658 2008.02.22 00:59 buy 10.00 eurjpy 159.13 158.59 159.63 2008.02.22 05:59 159.16 0.00 0.00 0.00 279.10
79773982 2008.02.22 06:37 sell 10.00 eurjpy 159.12 159.66 158.62 2008.02.22 06:48 159.09 0.00 0.00 0.00 279.25
79774076 2008.02.22 06:38 buy 10.00 eurjpy 159.17 158.63 159.67 2008.02.22 06:41 159.20 0.00 0.00 0.00 279.20
80071620 2008.02.25 14:40 sell 10.00 eurjpy 159.70 160.24 159.20 2008.02.25 14:42 159.67 0.00 0.00 0.00 278.68
80071747 2008.02.25 14:40 buy 10.00 eurjpy 159.68 159.14 160.18 2008.02.25 14:46 159.71 0.00 0.00 0.00 278.61
80126832 2008.02.25 19:50 sell 10.00 eurjpy 160.07 160.61 159.57 2008.02.26 01:54 160.04 0.00 0.00 -163.63 277.81
80126888 2008.02.25 19:51 buy 10.00 eurjpy 160.14 159.60 160.64 2008.02.25 19:52 160.17 0.00 0.00 0.00 277.62
80212150 2008.02.26 07:52 sell 10.00 gbpusd 1.9661 1.9715 1.9611 2008.02.26 08:05 1.9657 0.00 0.00 0.00 400.00
80216639 2008.02.26 08:00 buy 10.00 gbpusd 1.9655 1.9601 1.9705 2008.02.26 08:01 1.9659 0.00 0.00 0.00 400.00
80226171 2008.02.26 08:38 buy 10.00 eurusd 1.4804 1.4752 1.4854 2008.02.26 09:00 1.4816 0.00 0.00 0.00 1 200.00
80226540 2008.02.26 08:39 sell 10.00 eurusd 1.4801 1.4853 1.4751 2008.02.26 08:43 1.4797 0.00 0.00 0.00 400.00
80341832 2008.02.26 15:52 buy 10.00 usdjpy 107.72 107.19 108.22 2008.02.26 16:47 107.75 0.00 0.00 0.00 278.42
80341972 2008.02.26 15:53 sell 10.00 usdjpy 107.69 108.22 107.19 2008.02.26 15:59 107.66 0.00 0.00 0.00 278.66
80371015 2008.02.26 17:41 sell 10.00 eurjpy 160.32 160.86 159.82 2008.02.26 17:43 160.29 0.00 0.00 0.00 279.27
80371446 2008.02.26 17:42 buy 10.00 eurjpy 160.37 159.83 160.87 2008.02.26 17:50 160.40 0.00 0.00 0.00 278.99
80510350 2008.02.27 03:41 sell 10.00 eurusd 1.4993 1.5045 1.4943 2008.02.27 04:12 1.4989 0.00 0.00 0.00 400.00
80510475 2008.02.27 03:42 buy 10.00 eurusd 1.4994 1.4942 1.5044 2008.02.27 04:46 1.4998 0.00 0.00 0.00 400.00
80517441 2008.02.27 04:59 buy 10.00 eurjpy 160.58 160.04 161.08 2008.02.27 05:19 160.61 0.00 0.00 0.00 280.09
80517572 2008.02.27 05:00 sell 10.00 eurjpy 160.52 161.06 160.02 2008.02.27 08:38 160.49 0.00 0.00 0.00 281.21
80587144 2008.02.27 09:24 sell 10.00 eurusd 1.5047 1.5099 1.4997 2008.02.27 11:01 1.5043 0.00 0.00 0.00 400.00
80587525 2008.02.27 09:25 buy 10.00 eurusd 1.5049 1.4997 1.5099 2008.02.27 09:33 1.5052 0.00 0.00 0.00 300.00
80616176 2008.02.27 12:00 buy 10.00 eurusd 1.5047 1.4994 1.5097 2008.02.27 12:02 1.5051 0.00 0.00 0.00 400.00
80616710 2008.02.27 12:01 sell 10.00 eurusd 1.5050 1.5103 1.5000 2008.02.27 12:10 1.5046 0.00 0.00 0.00 400.00
80662611 2008.02.27 15:10 buy 10.00 usdjpy 106.30 105.77 106.80 2008.02.27 15:16 106.33 0.00 0.00 0.00 282.14
80662900 2008.02.27 15:10 sell 10.00 usdjpy 106.28 106.81 105.78 2008.02.27 15:26 106.25 0.00 0.00 0.00 282.35
80691437 2008.02.27 16:33 sell 10.00 usdjpy 106.35 106.88 105.85 2008.02.27 16:35 106.31 0.00 0.00 0.00 376.26
80692403 2008.02.27 16:34 buy 10.00 usdjpy 106.35 105.82 106.85 2008.02.27 16:41 106.38 0.00 0.00 0.00 282.01
80715422 2008.02.27 18:11 sell 10.00 usdjpy 106.42 106.95 105.92 2008.02.27 19:38 106.39 0.00 0.00 0.00 281.98
80715545 2008.02.27 18:12 buy 10.00 usdjpy 106.46 105.93 106.96 2008.02.27 18:25 106.49 0.00 0.00 0.00 281.72
80741442 2008.02.27 21:18 sell 10.00 eurusd 1.5122 1.5174 1.5072 2008.02.27 21:29 1.5118 0.00 0.00 0.00 400.00
  0.00 0.00 -56.00 13 956.71
Closed P/L: 13 900.71
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
80741577 2008.02.27 21:19 buy 10.00 eurusd 1.5125 1.5073 1.5175   1.5110 0.00 0.00 114.60 -1 500.00
  0.00 0.00 114.60 -1 500.00
  Floating P/L: -1 385.40
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 13 900.71 Floating P/L: -1 385.40 Margin: 10 000.00
Balance: 1 013 900.71 Equity: 1 012 515.31 Free Margin: 1 002 515.31