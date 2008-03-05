|Account: 141427
|Name: kayvan
|Currency: USD
|2008 March 6, 13:11
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4535026
|2008.03.05 07:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9782
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 07:42
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4534074
|2008.03.05 07:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 07:25
|1.9786
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4533767
|2008.03.05 07:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 07:15
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4522049
|2008.03.04 22:39
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9852
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 07:12
|1.9818
|0.00
|0.00
|0.00
|2 176.00
|4516996
|2008.03.04 19:49
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9863
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 07:12
|1.9814
|0.00
|0.00
|36.80
|-1 568.00
|4510912
|2008.03.04 16:28
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9853
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 07:12
|1.9817
|0.00
|0.00
|-20.00
|576.00
|4506928
|2008.03.04 15:11
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9884
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 07:12
|1.9814
|0.00
|0.00
|9.20
|-560.00
|4501107
|2008.03.04 13:11
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9859
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 07:12
|1.9819
|0.00
|0.00
|-5.00
|160.00
|4496585
|2008.03.04 11:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9874
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 07:12
|1.9816
|0.00
|0.00
|2.30
|-116.00
|4490403
|2008.03.04 09:47
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9813
|0.0000
|0.0000
|2008.03.05 07:12
|1.9819
|0.00
|0.00
|-1.25
|-6.00
|4489558
|2008.03.04 09:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9854
|0.0000
|0.0000
|2008.03.04 09:47
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|4484779
|2008.03.04 08:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9881
|0.0000
|0.0000
|2008.03.04 09:47
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|4479005
|2008.03.04 06:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9870
|0.0000
|0.0000
|2008.03.04 08:13
|1.9877
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4467050
|2008.03.03 23:50
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9843
|0.0000
|0.0000
|2008.03.04 06:38
|1.9869
|0.00
|0.00
|0.00
|416.00
|4464612
|2008.03.03 21:47
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9830
|0.0000
|0.0000
|2008.03.04 06:38
|1.9873
|0.00
|0.00
|-10.00
|-344.00
|4461702
|2008.03.03 19:43
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9846
|0.0000
|0.0000
|2008.03.04 06:38
|1.9870
|0.00
|0.00
|4.60
|96.00
|4447004
|2008.03.03 15:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9850
|0.0000
|0.0000
|2008.03.04 06:38
|1.9873
|0.00
|0.00
|-2.50
|-46.00
|4442942
|2008.03.03 15:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9936
|0.0000
|0.0000
|2008.03.04 06:38
|1.9867
|0.00
|0.00
|1.15
|-69.00
|4441292
|2008.03.03 14:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9914
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 15:03
|1.9923
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4441057
|2008.03.03 14:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9903
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 14:51
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4439004
|2008.03.03 14:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9891
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 14:50
|1.9901
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4424787
|2008.03.03 09:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9842
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 14:36
|1.9885
|0.00
|0.00
|0.00
|86.00
|4422195
|2008.03.03 08:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9811
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 14:36
|1.9888
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.00
|4420131
|2008.03.03 07:42
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9838
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 08:14
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|368.00
|4417365
|2008.03.03 06:47
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 08:14
|1.9812
|0.00
|0.00
|0.00
|-368.00
|4416534
|2008.03.03 06:32
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9838
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 08:14
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|4412635
|2008.03.03 04:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9851
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 08:14
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|4402332
|2008.03.02 23:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9837
|0.0000
|0.0000
|2008.03.03 08:14
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|4399677
|2008.03.02 22:29
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9861
|0.0000
|0.0000
|2008.03.02 23:22
|1.9839
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|4391600
|2008.02.29 22:01
|balance
|IR
|3.28
|4312653
|2008.02.29 12:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9850
|0.0000
|0.0000
|2008.03.02 23:22
|1.9834
|0.00
|0.00
|2.40
|-32.00
|4310468
|2008.02.29 11:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9783
|0.0000
|0.0000
|2008.03.02 23:22
|1.9838
|0.00
|0.00
|-1.30
|-55.00
|4305527
|2008.02.29 08:56
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|0.0000
|2008.02.29 11:12
|1.9787
|0.00
|0.00
|0.00
|142.00
|4302772
|2008.02.29 07:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9919
|0.0000
|0.0000
|2008.02.29 11:12
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|-135.00
|4301252
|2008.02.29 07:18
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9884
|0.0000
|0.0000
|2008.02.29 07:50
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|528.00
|4300659
|2008.02.29 07:01
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9857
|0.0000
|0.0000
|2008.02.29 07:50
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|-504.00
|4300436
|2008.02.29 06:58
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9889
|0.0000
|0.0000
|2008.02.29 07:50
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|4299926
|2008.02.29 06:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9868
|0.0000
|0.0000
|2008.02.29 07:50
|1.9920
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|4299470
|2008.02.29 06:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9887
|0.0000
|0.0000
|2008.02.29 07:50
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|4299116
|2008.02.29 05:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9877
|0.0000
|0.0000
|2008.02.29 06:02
|1.9885
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4262028
|2008.02.28 12:31
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|0.0000
|2008.02.28 13:31
|1.9865
|0.00
|0.00
|0.00
|272.00
|4258605
|2008.02.28 10:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|0.0000
|2008.02.28 13:31
|1.9870
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.00
|4257587
|2008.02.28 09:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9829
|0.0000
|0.0000
|2008.02.28 13:31
|1.9867
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|4254185
|2008.02.28 07:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9769
|0.0000
|0.0000
|2008.02.28 13:31
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|-103.00
|4253477
|2008.02.28 07:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9779
|0.0000
|0.0000
|2008.02.28 07:45
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4253290
|2008.02.28 07:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9794
|0.0000
|0.0000
|2008.02.28 07:25
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4252124
|2008.02.28 06:44
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9825
|0.0000
|0.0000
|2008.02.28 07:21
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|4249217
|2008.02.28 03:21
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9837
|0.0000
|0.0000
|2008.02.28 07:21
|1.9795
|0.00
|0.00
|0.00
|-336.00
|4245899
|2008.02.28 01:29
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9816
|0.0000
|0.0000
|2008.02.28 07:21
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|4241600
|2008.02.27 23:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9828
|0.0000
|0.0000
|2008.02.28 07:21
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|4239663
|2008.02.27 21:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9797
|0.0000
|0.0000
|2008.02.28 07:21
|1.9800
|0.00
|0.00
|-3.90
|-3.00
|4239533
|2008.02.27 21:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 21:22
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4233279
|2008.02.27 18:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 21:20
|1.9811
|0.00
|0.00
|0.00
|134.00
|4227507
|2008.02.27 16:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9935
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 21:20
|1.9808
|0.00
|0.00
|0.00
|-127.00
|4219721
|2008.02.27 15:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9916
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 16:33
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4219209
|2008.02.27 14:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9906
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 15:01
|1.9912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4217471
|2008.02.27 14:30
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9871
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 14:54
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|528.00
|4214803
|2008.02.27 13:46
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9841
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 14:54
|1.9907
|0.00
|0.00
|0.00
|-528.00
|4213557
|2008.02.27 13:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9873
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 14:54
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|124.00
|4201160
|2008.02.27 09:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9886
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 14:54
|1.9907
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|4197951
|2008.02.27 08:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9970
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 14:54
|1.9904
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|4197524
|2008.02.27 08:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9958
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 08:45
|1.9968
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4196736
|2008.02.27 08:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9948
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 08:43
|1.9956
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4193056
|2008.02.27 07:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9939
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 08:34
|1.9946
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4192369
|2008.02.27 07:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9927
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 07:31
|1.9937
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4192124
|2008.02.27 07:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9916
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 07:17
|1.9923
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4191941
|2008.02.27 07:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9903
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 07:12
|1.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4191216
|2008.02.27 06:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9892
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 07:08
|1.9899
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4187380
|2008.02.27 03:10
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9872
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 06:48
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|4183042
|2008.02.27 00:01
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9858
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 06:48
|1.9890
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.00
|4173003
|2008.02.26 18:51
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9843
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 06:48
|1.9886
|0.00
|0.00
|4.80
|172.00
|4163485
|2008.02.26 16:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9713
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 06:48
|1.9896
|0.00
|0.00
|-2.60
|-366.00
|4155080
|2008.02.26 12:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9753
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 06:48
|1.9886
|0.00
|0.00
|1.20
|133.00
|4154869
|2008.02.26 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9742
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 12:31
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4154593
|2008.02.26 12:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9731
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 12:30
|1.9739
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4150323
|2008.02.26 10:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9720
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 12:28
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4149763
|2008.02.26 10:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9710
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 10:28
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4149252
|2008.02.26 10:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9700
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 10:18
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4149102
|2008.02.26 10:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9688
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 10:10
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4138698
|2008.02.26 03:32
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9668
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 10:07
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|896.00
|4132346
|2008.02.25 23:03
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9662
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 10:07
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|-736.00
|4130969
|2008.02.25 20:59
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 10:07
|1.9682
|0.00
|0.00
|19.20
|16.00
|4128224
|2008.02.25 19:03
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9667
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 10:07
|1.9685
|0.00
|0.00
|-10.40
|-144.00
|4127927
|2008.02.25 18:52
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9684
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 10:07
|1.9682
|0.00
|0.00
|4.80
|-8.00
|4120547
|2008.02.25 15:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9666
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 10:07
|1.9685
|0.00
|0.00
|-2.60
|-38.00
|4116451
|2008.02.25 14:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9692
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 10:07
|1.9682
|0.00
|0.00
|1.20
|-10.00
|4114726
|2008.02.25 13:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9681
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 14:19
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4114508
|2008.02.25 13:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9679
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 13:48
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4114389
|2008.02.25 13:42
|balance
|Deposit
|5 000.00
|0.00
|0.00
|28.10
|1 077.00
|Closed P/L:
|1 105.10
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 003.28
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 105.10
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|6 108.38
|Equity:
|6 108.38
|Free Margin:
|6 108.38
|Details:
|Gross Profit:
|8 306.80
|Gross Loss:
|7 201.70
|Total Net Profit:
|1 105.10
|Profit Factor:
|1.15
|Expected Payoff:
|12.70
|Absolute Drawdown:
|1 102.62
|Maximal Drawdown:
|1 830.95 (31.96%)
|Relative Drawdown:
|31.96% (1 830.95)
|Total Trades:
|87
|Short Positions (won %):
|35 (51.43%)
|Long Positions (won %):
|52 (71.15%)
|Profit Trades (% of total):
|55 (63.22%)
|Loss trades (% of total):
|32 (36.78%)
|Largest
|profit trade:
|2 176.00
|loss trade:
|-1 531.20
|Average
|profit trade:
|151.03
|loss trade:
|-225.05
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (475.80)
|consecutive losses ($):
|3 (-52.60)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 211.00 (4)
|consecutive loss (count):
|-1 531.20 (1)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2