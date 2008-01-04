Interbank FX, LLC

Account: 1787942 Name: testing123456 Currency: USD 2008 March 5, 09:36
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
703979612008.01.04 07:10balanceDeposit10 000.00
713825862008.01.10 10:30buy0.10gbpusdm1.96471.95021.97502008.01.10 13:001.95600.000.000.00-8.70
713873532008.01.10 11:00buy0.10gbpjpym215.49214.21216.992008.01.10 13:30214.790.000.000.00-6.38
714219712008.01.10 13:00sell0.10gbpusdm1.95601.96841.94362008.01.10 21:001.96310.000.000.00-7.10
715381322008.01.10 21:00buy0.10gbpusdm1.96301.94951.97432008.01.11 07:301.95070.000.000.05-12.30
716206132008.01.11 07:30sell0.10gbpusdm1.95071.96391.93912008.01.13 23:321.95940.000.00-0.09-8.70
717246162008.01.11 16:21sell0.10gbpjpym213.800.000.002008.01.11 17:22213.610.000.000.001.74
717799602008.01.14 01:02sell0.10gbpusdm1.95811.96440.00002008.01.14 03:011.95970.000.000.00-1.60
717891542008.01.14 03:01buy0.10gbpusdm1.95971.95630.00002008.01.14 13:391.95630.000.000.00-3.40
718199532008.01.14 07:00buy0.10gbpusdm1.96231.95461.97552008.01.14 20:011.95650.000.000.00-5.80
718983962008.01.14 14:01buy0.10gbpusdm1.95821.95630.00002008.01.14 17:271.95630.000.000.00-1.90
719155382008.01.14 16:17sell0.10gbpjpym211.950.000.002008.01.14 16:25211.780.000.000.001.57
719155412008.01.14 16:17sell0.10usdjpym108.210.000.002008.01.14 16:24108.060.000.000.001.39
719448142008.01.14 22:03sell0.10gbpusdm1.95571.96050.00002008.01.15 09:121.96050.000.000.00-4.80
719557282008.01.15 09:12buy0.10gbpusdm1.96051.96130.00002008.01.15 21:221.96130.000.000.000.80
720046842008.01.15 07:00sell0.10gbpusdm1.95881.96581.94102008.01.15 10:001.96120.000.000.00-2.40
720360652008.01.15 09:32sell0.10gbpjpym211.130.000.002008.01.15 09:33211.230.000.000.00-0.93
720415392008.01.15 10:00buy0.10gbpusdm1.96121.96091.98542008.01.15 22:091.96090.000.000.05-0.30
720451022008.01.15 10:23sell0.10gbpjpym211.200.000.002008.01.15 13:34210.970.000.000.002.14
720517502008.01.15 11:02buy0.10gbpusdm1.96491.96310.00002008.01.15 21:041.96310.000.000.00-1.80
720573032008.01.15 11:23sell0.10gbpjpym211.520.000.002008.01.15 13:34210.960.000.000.005.23
721070302008.01.15 14:00sell0.10gbpjpym210.46208.50205.952008.01.16 12:58208.500.000.00-0.3318.43
721774272008.01.15 19:30sell0.10gbpusdm1.96361.96461.95012008.01.16 13:311.96460.000.00-0.09-1.00
722112162008.01.15 23:00sell0.10gbpusdm1.95741.96490.00002008.01.16 13:471.96490.000.000.00-7.50
722253512008.01.16 14:10buy0.10gbpusdm1.96921.97000.00002008.01.17 19:431.97000.000.000.140.80
722597592008.01.16 03:13sell0.10gbpjpym209.730.000.002008.01.16 03:26209.640.000.000.000.85
723503862008.01.16 10:31sell0.10gbpusdm1.95641.96891.94412008.01.16 14:001.96600.000.000.00-9.60
723775922008.01.16 12:59sell0.10gbpjpym208.480.000.002008.01.21 06:45208.120.000.00-1.643.37
723799862008.01.16 13:03sell0.10gbpjpym208.680.000.002008.01.16 13:36208.400.000.000.002.64
723975852008.01.16 14:00buy0.10gbpusdm1.96601.95990.00002008.01.16 17:541.95990.000.000.00-6.10
724033602008.01.16 14:14sell0.10gbpjpym210.480.000.002008.01.16 14:16210.240.000.000.002.24
724083432008.01.16 14:30sell0.10gbpjpym209.950.000.002008.01.16 15:42209.640.000.000.002.91
724083542008.01.16 14:30sell0.10usdjpym106.630.000.002008.01.21 07:15106.290.000.00-0.693.20
724494902008.01.16 16:00sell0.10gbpjpym209.850.000.002008.01.17 12:04209.620.000.00-0.982.16
724840972008.01.16 17:30sell0.10gbpusdm1.96111.97271.94792008.01.17 09:001.96930.000.00-0.26-8.20
725130672008.01.16 20:00sell0.10gbpjpym211.330.000.002008.01.16 23:01210.740.000.00-0.985.49
725153612008.01.16 20:15sell0.10usdjpym107.710.000.002008.01.16 23:09107.350.000.00-0.413.35
726255682008.01.17 06:31buy0.10gbpjpym210.89209.62212.192008.01.17 08:58212.190.000.000.0012.06
726335842008.01.17 07:00buy0.10gbpjpym210.92210.96213.522008.01.17 11:15210.960.000.000.000.37
726555652008.01.17 08:01sell0.10gbpjpym210.970.000.002008.01.17 11:20210.480.000.000.004.57
726604812008.01.17 08:10sell0.10usdjpym107.480.000.002008.01.17 11:22107.100.000.000.003.55
726883062008.01.17 09:00buy0.10gbpusdm1.96941.95741.98222008.01.17 12:001.96330.000.000.00-6.10
727637202008.01.17 12:01sell0.10gbpusdm1.96331.97571.95092008.01.17 14:311.97250.000.000.00-9.20
728229902008.01.17 14:00sell0.10gbpjpym211.630.000.002008.01.17 15:20211.170.000.000.004.31
728230032008.01.17 14:00buy0.10gbpusdm1.97201.96600.00002008.01.18 09:301.96600.000.000.05-6.00
728358132008.01.17 14:31buy0.10gbpusdm1.97251.96421.98902008.01.18 09:301.96420.000.000.05-8.30
728825692008.01.17 15:58sell0.10gbpjpym212.040.000.002008.01.17 15:59211.740.000.000.002.80
730103352008.01.18 09:31sell0.10gbpusdm1.96221.96140.00002008.01.21 00:011.95770.000.00-0.094.50
730445272008.01.18 01:39sell0.10gbpjpym210.640.000.002008.01.18 01:47210.500.000.000.001.31
730445302008.01.18 01:39sell0.10usdjpym106.840.000.002008.01.18 01:48106.750.000.000.000.84
730817882008.01.18 03:52sell0.10usdjpym107.030.000.002008.01.18 16:17106.840.000.000.001.78
731265692008.01.18 07:00sell0.10gbpjpym211.180.000.002008.01.18 08:13210.760.000.000.003.92
731443162008.01.18 08:00sell0.10gbpusdm1.96981.97481.96142008.01.18 09:321.96140.000.000.008.40
731461792008.01.18 08:02sell0.10usdjpym107.240.000.002008.01.18 16:18106.850.000.000.003.65
731925222008.01.18 10:00sell0.10gbpusdm1.95771.94670.00002008.01.22 08:341.94670.000.00-0.1811.00
736301292008.01.22 08:44buy0.10gbpusdm1.94841.94920.00002008.01.22 14:171.94920.000.000.000.80
736601412008.01.22 01:33sell0.10gbpjpym206.030.000.002008.01.22 04:21205.840.000.000.001.79
736611502008.01.22 01:36sell0.10usdjpym106.170.000.002008.01.22 04:26105.980.000.000.001.79
736629012008.01.22 01:43sell0.10gbpjpym206.490.000.002008.01.22 02:00206.270.000.000.002.08
736690802008.01.22 02:01sell0.10gbpjpym206.330.000.002008.01.22 04:21205.840.000.000.004.62
736730452008.01.22 02:28sell0.10usdjpym106.410.000.002008.01.22 03:20106.220.000.000.001.79
736851852008.01.22 03:43sell0.10gbpjpym206.440.000.002008.01.22 04:18206.200.000.000.002.26
736945292008.01.22 04:30sell0.10gbpjpym205.63206.84204.172008.01.22 08:26206.840.000.000.00-11.37
737277642008.01.22 07:03sell0.10gbpjpym205.43206.84203.632008.01.22 08:26206.840.000.000.00-13.25
737671482008.01.22 08:30sell0.10gbpjpym206.640.000.002008.01.23 12:18206.410.000.00-0.332.17
737671722008.01.22 08:30buy0.10gbpusdm1.94451.95291.96992008.01.23 11:091.95290.000.000.058.40
737701572008.01.22 08:34buy0.10gbpusdm1.94720.00000.00002008.01.23 13:091.94990.000.000.052.70
737844282008.01.22 09:01sell0.10gbpjpym207.420.000.002008.01.22 09:24207.280.000.000.001.32
737969152008.01.22 09:30sell0.10gbpjpym207.640.000.002008.01.22 09:46207.190.000.000.004.23
738017352008.01.22 09:54sell0.10gbpjpym207.330.000.002008.01.23 11:05207.040.000.00-0.332.74
739135642008.01.22 15:26sell0.10usdjpym106.780.000.002008.01.22 15:31106.570.000.000.001.97
739229742008.01.22 15:41sell0.10usdjpym106.730.000.002008.01.22 19:09106.500.000.000.002.16
739291152008.01.22 16:00sell0.10gbpjpym209.370.000.002008.01.22 16:34208.960.000.000.003.85
739417152008.01.22 17:00sell0.10gbpjpym209.030.000.002008.01.23 03:26208.550.000.00-0.334.50
739966902008.01.22 23:44sell0.10usdjpym107.050.000.002008.01.23 03:25106.600.000.000.004.22
741248422008.01.23 09:30sell0.10gbpjpym207.85208.44205.232008.01.23 13:09205.630.000.000.0021.06
742229092008.01.23 15:20sell0.10usdjpym105.770.000.002008.01.23 15:29105.630.000.000.001.33
742246652008.01.23 15:27sell0.10gbpjpym206.210.000.002008.01.23 15:30206.080.000.000.001.24
742691012008.01.23 19:29sell0.10gbpjpym206.990.000.002008.01.23 19:37206.800.000.000.001.79
742713612008.01.23 19:40sell0.10gbpjpym206.800.000.002008.01.23 19:43206.720.000.000.000.75
742832062008.01.23 20:25sell0.10usdjpym106.210.000.002008.01.24 08:25106.080.000.00-0.411.23
742832152008.01.23 20:25sell0.10gbpjpym207.780.000.002008.01.24 03:07207.600.000.00-0.981.69
744093512008.01.24 12:00sell0.10gbpjpym209.270.000.002008.01.24 13:27208.970.000.000.002.82
744169472008.01.24 12:52sell0.10usdjpym106.750.000.002008.01.27 23:00106.830.000.00-0.28-0.75
744251742008.01.24 13:33sell0.10gbpjpym209.220.000.002008.01.27 23:00212.020.000.00-0.66-26.20
748443002008.01.28 05:01sell0.10gbpusdm1.97321.98220.00002008.01.28 10:521.98220.000.000.00-9.00
748779852008.01.28 08:05sell0.10usdjpym106.570.000.002008.01.28 10:20106.390.000.000.001.69
748922122008.01.28 09:00buy0.10gbpusdm1.98101.98052.00532008.01.30 15:301.98510.000.000.104.10
749359222008.01.28 13:03sell0.10usdjpym106.820.000.002008.01.28 15:04106.640.000.000.001.69
750447272008.01.28 22:10sell0.10gbpjpym212.300.000.002008.01.29 02:14211.770.000.000.004.96
750691602008.01.29 00:02buy0.10gbpjpym212.48211.08213.872008.01.29 02:25211.080.000.000.00-13.15
750974352008.01.29 02:31sell0.10gbpjpym211.11212.37209.702008.01.29 06:31212.370.000.000.00-11.78
751355782008.01.29 07:00buy0.10gbpjpym212.18212.31214.922008.01.30 20:45212.310.000.000.271.22
752058432008.01.29 12:49sell0.10gbpjpym213.170.000.002008.01.29 12:58212.800.000.000.003.46
752058482008.01.29 12:49sell0.10usdjpym107.070.000.002008.01.29 14:59106.750.000.000.003.00
752568142008.01.29 16:18sell0.10gbpjpym212.860.000.002008.01.30 05:33212.240.000.00-0.335.81
752568242008.01.29 16:18sell0.10usdjpym107.090.000.002008.01.30 02:24106.710.000.00-0.143.56
753063602008.01.30 00:01sell0.10usdjpym107.03106.930.002008.02.04 01:21106.930.000.00-0.690.94
753770492008.01.30 10:00sell0.10usdjpym106.980.000.002008.01.30 10:57106.830.000.000.001.40
753873112008.01.30 10:42sell0.10gbpjpym213.050.000.002008.01.30 20:45212.480.000.000.005.35
754096502008.01.30 13:17sell0.10usdjpym107.200.000.002008.01.30 20:36106.850.000.000.003.28
754406292008.01.30 15:30sell0.10gbpusdm1.98521.99891.97412008.01.30 20:311.99480.000.000.00-9.60
755250452008.01.30 22:02sell0.10gbpusdm1.98681.99681.97202008.01.31 11:001.99250.000.000.00-5.70
755713202008.01.31 10:30buy0.10gbpusdm1.99261.97440.00002008.02.01 14:341.97440.000.000.05-18.20
756637082008.01.31 07:00sell0.10gbpjpym211.67211.54208.672008.01.31 16:00211.540.000.000.001.23
756825962008.01.31 08:09sell0.10usdjpym106.820.000.002008.01.31 09:06106.580.000.000.002.25
757229962008.01.31 11:00buy0.10gbpusdm1.99251.98072.00552008.01.31 15:001.98830.000.000.00-4.20
757764342008.01.31 14:30sell0.10gbpusdm1.98541.99861.97382008.02.01 10:001.99270.000.00-0.09-7.30
758046222008.01.31 16:00sell0.10usdjpym106.370.000.002008.02.01 13:37105.840.000.00-0.145.01
758206632008.01.31 17:00sell0.10usdjpym106.750.000.002008.01.31 17:26106.510.000.000.002.25
759545622008.02.01 10:00buy0.10gbpusdm1.99261.97962.00442008.02.01 13:371.98460.000.000.00-8.00
760408522008.02.01 15:01sell0.10usdjpym106.660.000.002008.02.01 15:21106.560.000.000.000.94
761411632008.02.04 07:57buy0.10gbpusdm1.97431.95510.00002008.02.05 00:011.97470.000.000.050.40
761932992008.02.04 07:56sell0.10gbpusdm1.97310.00000.00002008.02.05 03:361.97100.000.00-0.092.10
761941142008.02.04 07:58sell0.10gbpjpym210.750.000.002008.02.04 15:36210.430.000.000.003.00
761959672008.02.04 08:00sell0.10gbpusdm1.97500.00000.00002008.02.04 09:131.97320.000.000.001.80
761959732008.02.04 08:00buy0.10gbpusdm1.97541.96791.98492008.02.05 09:001.96790.000.000.05-7.50
762136702008.02.04 09:36sell0.10gbpusdm1.97570.00000.00002008.02.04 15:361.97340.000.000.002.30
762588912008.02.04 15:30sell0.10gbpjpym210.53211.94209.092008.02.05 10:27211.940.000.00-0.33-13.10
763151392008.02.05 00:01sell0.10usdjpym106.680.000.002008.02.17 23:02107.820.000.00-1.75-10.57
763811852008.02.05 08:52sell0.10usdjpym107.270.000.002008.02.05 13:59106.890.000.000.003.56
763846842008.02.05 09:00sell0.10gbpusdm1.96801.95261.92772008.02.11 10:401.95260.000.00-0.5315.40
764104262008.02.05 10:25sell0.10usdjpym107.570.000.002008.02.05 13:59106.900.000.000.006.27
764144482008.02.05 10:30buy0.10gbpjpym211.94210.65213.322008.02.05 13:55210.650.000.000.00-12.04
764538442008.02.05 14:00sell0.10gbpjpym210.36209.36206.732008.02.06 14:36209.360.000.00-0.339.36
767422312008.02.06 14:32sell0.10gbpjpym209.230.000.002008.02.06 14:42209.000.000.000.002.16
767505842008.02.06 15:05sell0.10gbpjpym209.150.000.002008.02.06 18:59209.010.000.000.001.31
769052222008.02.07 06:25sell0.10gbpjpym209.060.000.002008.02.07 06:41208.920.000.000.001.32
770795182008.02.07 17:00sell0.10usdjpym106.830.000.002008.02.11 14:54106.600.000.00-0.282.16
770899782008.02.07 17:33sell0.10gbpjpym207.820.000.002008.02.11 14:45207.560.000.00-0.662.44
770903402008.02.07 17:34sell0.10usdjpym107.060.000.002008.02.11 11:57106.690.000.00-0.283.47
771429662008.02.07 21:20sell0.10gbpjpym208.870.000.002008.02.07 22:27208.650.000.00-0.332.05
771637342008.02.08 00:01sell0.10usdjpym107.290.000.002008.02.11 11:43106.750.000.00-0.145.06
771657952008.02.08 08:35buy0.10gbpusdm1.94811.93600.00002008.02.11 00:491.94760.000.000.05-0.50
772582462008.02.08 08:20sell0.10gbpjpym209.280.000.002008.02.08 13:54208.910.000.000.003.45
772615732008.02.08 08:30buy0.10gbpjpym209.77208.41211.022008.02.11 05:00208.720.000.000.27-9.80
772766472008.02.08 09:53sell0.10gbpusdm1.94960.00000.00002008.02.08 11:111.94800.000.000.001.60
772779532008.02.08 10:00buy0.10gbpusdm1.95061.94511.95832008.02.11 13:551.94510.000.000.05-5.50
774449942008.02.11 10:31buy0.10gbpusdm1.95091.94180.00002008.02.12 00:521.95090.000.000.050.00
774948462008.02.11 07:00sell0.10gbpjpym208.57209.83206.972008.02.11 08:09206.970.000.000.0015.00
776821502008.02.12 07:56buy0.10gbpusdm1.95491.94350.00002008.02.13 00:001.95940.000.000.054.50
777435162008.02.12 07:05sell0.10gbpjpym209.040.000.002008.02.12 08:38208.720.000.000.002.99
777900502008.02.12 10:00sell0.10gbpusdm1.94561.95881.93402008.02.12 14:281.95880.000.000.00-13.20
778161352008.02.12 12:00buy0.10gbpjpym208.99211.90214.932008.02.15 10:15211.900.000.001.3426.95
778377832008.02.12 13:05buy0.10gbpusdm1.95210.00000.00002008.02.17 23:001.95710.000.000.375.00
778650702008.02.12 14:12sell0.10gbpusdm1.95600.00000.00002008.02.17 23:011.95750.000.00-0.59-1.50
779424412008.02.12 20:01sell0.10usdjpym107.330.000.002008.02.17 23:02107.820.000.00-0.78-4.54
781622092008.02.13 16:00sell0.10gbpjpym212.310.000.002008.02.15 08:00213.010.000.00-1.31-6.46
782114572008.02.14 00:01sell0.10gbpusdm1.96190.00000.00002008.02.17 23:011.95750.000.00-0.244.40
782131302008.02.14 13:22buy0.10gbpusdm1.97291.94950.00002008.02.18 08:501.94950.000.000.18-23.40
783098852008.02.14 13:05sell0.10gbpusdm1.97140.00000.00002008.02.15 08:461.96610.000.00-0.095.30
784718212008.02.15 09:30sell0.10gbpusdm1.96451.94811.92472008.02.21 07:381.94810.000.00-0.9116.40
784985322008.02.15 11:03sell0.10gbpusdm1.96191.94380.00002008.02.20 19:281.94380.000.00-0.4518.10
786504692008.02.18 05:30buy0.10gbpjpym211.77210.48213.062008.02.18 08:30210.760.000.000.00-9.36
786609862008.02.18 07:01buy0.10gbpjpym211.18210.05213.062008.02.18 08:01210.840.000.000.00-3.15
786823402008.02.18 08:30sell0.10gbpjpym210.76210.75207.702008.02.20 02:47210.750.000.00-0.540.10
793821802008.02.20 17:20sell0.10gbpjpym210.090.000.002008.02.20 19:02210.010.000.000.000.74
794118942008.02.20 20:01sell0.10gbpusdm1.94301.94380.00002008.02.21 02:081.94380.000.00-0.46-0.80
794325322008.02.21 06:20buy0.10gbpusdm1.94691.94770.00002008.02.22 00:011.96360.000.000.1316.70
795100272008.02.21 08:01buy0.10gbpusdm1.94601.93701.95402008.02.21 09:321.95400.000.000.008.00
795182372008.02.21 09:00buy0.10gbpusdm1.94711.98580.00002008.02.27 10:461.98580.000.000.5238.70
795467632008.02.21 10:50sell0.10gbpusdm1.95800.00000.00002008.02.21 11:291.95420.000.000.003.80
797161662008.02.22 00:01sell0.10gbpjpym210.860.000.002008.02.22 10:01210.450.000.000.003.83
797500542008.02.22 02:00buy0.10gbpjpym211.45210.12212.682008.02.22 10:30210.590.000.000.00-8.04
797771582008.02.22 07:01buy0.10gbpjpym211.12209.80212.682008.02.22 10:00210.290.000.000.00-7.75
798138742008.02.22 10:00sell0.10gbpjpym210.30211.58208.782008.02.25 09:31211.580.000.00-0.27-11.89
798176742008.02.22 10:30sell0.10gbpjpym210.59211.87208.782008.02.25 09:47211.870.000.00-0.27-11.87
799977802008.02.25 07:30sell0.10gbpusdm1.96201.97531.95052008.02.25 15:011.96920.000.000.00-7.20
800292232008.02.25 10:01buy0.10gbpjpym211.77211.85214.692008.02.27 09:00212.130.000.000.443.38
800366362008.02.25 11:01sell0.10gbpjpym211.910.000.002008.02.27 11:24211.250.000.00-0.546.20
800700752008.02.25 14:30buy0.10gbpusdm1.96991.96051.98532008.02.26 18:341.98530.000.000.1315.40
800763672008.02.25 15:01buy0.10gbpusdm1.96921.98052.00532008.02.27 21:201.98050.000.000.2611.30
801441862008.02.26 00:00sell0.10gbpjpym212.42208.380.002008.03.02 23:00205.040.000.00-1.6371.03
801513662008.02.26 17:00buy0.10gbpusdm1.97671.97750.00002008.02.27 00:011.98650.000.000.139.80
804568482008.02.27 00:01buy stop0.10gbpusdm2.00401.96820.00002008.02.27 21:221.9806cancelled
804584302008.02.27 21:21sell0.10gbpusdm1.98041.98780.00002008.02.28 14:081.98780.000.00-0.46-7.40
805743002008.02.27 09:00sell0.10gbpjpym212.13212.07209.712008.02.27 15:57212.070.000.000.000.56
806057322008.02.27 11:01buy0.10gbpusdm1.98591.98310.00002008.02.27 19:241.98310.000.000.00-2.80
806730972008.02.27 15:48sell0.10usdjpym106.490.000.002008.02.27 16:13106.420.000.000.000.66
808272922008.02.28 08:01sell0.10gbpusdm1.97921.98750.00002008.02.28 13:301.98750.000.000.00-8.30
809183882008.02.28 16:00buy0.10gbpusdm1.99011.98452.00152008.02.29 08:561.98450.000.000.13-5.60
810378812008.02.29 00:00buy stop0.10gbpusdm2.00251.97370.00002008.03.03 00:011.9844cancelled
810379822008.02.29 00:00sell stop0.10gbpusdm1.97451.99090.00002008.03.03 00:011.9840cancelled
811829752008.02.29 10:00sell0.10gbpusdm1.98141.99060.00002008.02.29 15:591.99060.000.000.00-9.20
813001492008.02.29 16:37sell0.10gbpjpym207.360.000.002008.02.29 16:50207.200.000.000.001.53
813793102008.03.03 00:01buy stop0.10gbpusdm1.99871.96820.00002008.03.04 00:031.9841cancelled
813793142008.03.03 00:01sell stop0.10gbpusdm1.96921.98650.00002008.03.03 00:011.9840cancelled
813793252008.03.03 00:01sell stop0.10gbpusdm1.96921.98650.00002008.03.04 00:041.9836cancelled
814392352008.03.03 06:00buy0.10gbpusdm1.98591.98130.00002008.03.04 02:011.98440.000.000.13-1.50
815799312008.03.03 13:21sell0.10gbpjpym204.870.000.002008.03.03 13:30204.740.000.000.001.26
815799362008.03.03 13:21sell0.10usdjpym103.230.000.002008.03.03 14:20103.110.000.000.001.16
816214582008.03.03 15:00buy0.10gbpusdm1.99131.97702.00182008.03.03 16:311.98200.000.000.00-9.30
816239112008.03.03 15:02sell0.10gbpjpym205.320.000.002008.03.03 15:49204.980.000.000.003.29
816339412008.03.03 15:15sell0.10usdjpym103.390.000.002008.03.03 19:49103.240.000.000.001.45
816676202008.03.03 16:33sell0.10gbpjpym205.460.000.002008.03.03 19:11205.170.000.000.002.81
816676342008.03.03 16:33sell0.10usdjpym103.680.000.002008.03.03 19:05103.410.000.000.002.61
817680632008.03.04 00:03buy stop0.10gbpusdm1.99481.97120.00002008.03.05 00:021.9856cancelled
817680732008.03.04 00:03sell stop0.10gbpusdm1.96831.98580.00002008.03.04 00:041.9836cancelled
817688912008.03.04 00:04sell stop0.10gbpusdm1.96831.98580.00002008.03.05 00:021.9846cancelled
821249902008.03.04 20:04sell0.10gbpjpym204.980.000.002008.03.05 08:56204.650.000.00-0.273.19
821350072008.03.04 20:42sell0.10gbpjpym205.360.000.002008.03.05 00:56205.140.000.00-0.272.12
821725352008.03.05 00:02buy stop0.10gbpusdm1.99501.97460.00002008.03.05 09:101.9735cancelled
821725442008.03.05 00:02sell stop0.10gbpusdm1.97211.98620.00002008.03.05 00:021.9846cancelled
  0.00 0.00 -19.06 157.40
Closed P/L: 138.34
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
795300872008.02.21 09:34sell0.10gbpusdm1.95340.00000.0000 1.97720.000.00-1.66-23.80
795636232008.02.21 12:01sell0.10gbpusdm1.95600.00000.0000 1.97720.000.00-1.66-21.20
799468532008.02.25 00:00sell0.10gbpusdm1.96850.00000.0000 1.97720.000.00-1.36-8.70
802635012008.02.26 10:25sell0.10gbpusdm1.97100.00000.0000 1.97720.000.00-1.21-6.20
816551152008.03.03 16:01sell0.10gbpusdm1.98211.99521.9704 1.97720.000.00-0.304.90
816657962008.03.03 16:31sell0.10gbpusdm1.98201.98181.9606 1.97720.000.00-0.304.80
818137032008.03.04 03:02sell0.10gbpusdm1.98441.98960.0000 1.97720.000.00-0.157.20
821255252008.03.04 20:05sell0.10usdjpym103.220.000.00 103.700.000.00-0.09-4.63
821726112008.03.05 09:09sell0.10gbpusdm1.97211.98620.0000 1.97720.000.000.00-5.10
822418752008.03.05 07:18sell0.10usdjpym103.640.000.00 103.700.000.000.00-0.58
822858572008.03.05 09:30sell0.10gbpjpym204.72205.71203.05 205.020.000.000.00-2.89
  0.00 0.00 -6.73 -56.20
 Floating P/L: -62.93
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 138.34 Floating P/L: -62.93 Margin: 36.67
Balance: 10 138.34 Equity: 10 075.41 Free Margin: 10 038.74
 
Details:
Graph
Gross Profit: 624.24 Gross Loss: 485.90 Total Net Profit: 138.34
Profit Factor: 1.28 Expected Payoff: 0.72  
Absolute Drawdown: 59.35 Maximal Drawdown: 87.01 (0.87%) Relative Drawdown: 0.87% (87.01)
 
Total Trades: 191 Short Positions (won %): 140 (75.71%) Long Positions (won %): 51 (41.18%)
Profit Trades (% of total): 127 (66.49%) Loss trades (% of total): 64 (33.51%)
Largest profit trade: 69.40 loss trade: -26.86
Average profit trade: 4.92 loss trade: -7.59
Maximum consecutive wins ($): 21 (79.51) consecutive losses ($): 6 (-53.81)
Maximal consecutive profit (count): 79.51 (21) consecutive loss (count): -53.81 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2