|Account: 1787942
|Name: testing123456
|Currency: USD
|2008 March 5, 09:36
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|70397961
|2008.01.04 07:10
|balance
|Deposit
|10 000.00
|71382586
|2008.01.10 10:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9647
|1.9502
|1.9750
|2008.01.10 13:00
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.70
|71387353
|2008.01.10 11:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|215.49
|214.21
|216.99
|2008.01.10 13:30
|214.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.38
|71421971
|2008.01.10 13:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9560
|1.9684
|1.9436
|2008.01.10 21:00
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.10
|71538132
|2008.01.10 21:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9630
|1.9495
|1.9743
|2008.01.11 07:30
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.05
|-12.30
|71620613
|2008.01.11 07:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9507
|1.9639
|1.9391
|2008.01.13 23:32
|1.9594
|0.00
|0.00
|-0.09
|-8.70
|71724616
|2008.01.11 16:21
|sell
|0.10
|gbpjpym
|213.80
|0.00
|0.00
|2008.01.11 17:22
|213.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|71779960
|2008.01.14 01:02
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9581
|1.9644
|0.0000
|2008.01.14 03:01
|1.9597
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|71789154
|2008.01.14 03:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9597
|1.9563
|0.0000
|2008.01.14 13:39
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|71819953
|2008.01.14 07:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9623
|1.9546
|1.9755
|2008.01.14 20:01
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|71898396
|2008.01.14 14:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9582
|1.9563
|0.0000
|2008.01.14 17:27
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|71915538
|2008.01.14 16:17
|sell
|0.10
|gbpjpym
|211.95
|0.00
|0.00
|2008.01.14 16:25
|211.78
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|71915541
|2008.01.14 16:17
|sell
|0.10
|usdjpym
|108.21
|0.00
|0.00
|2008.01.14 16:24
|108.06
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|71944814
|2008.01.14 22:03
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9557
|1.9605
|0.0000
|2008.01.15 09:12
|1.9605
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|71955728
|2008.01.15 09:12
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9605
|1.9613
|0.0000
|2008.01.15 21:22
|1.9613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|72004684
|2008.01.15 07:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9588
|1.9658
|1.9410
|2008.01.15 10:00
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|72036065
|2008.01.15 09:32
|sell
|0.10
|gbpjpym
|211.13
|0.00
|0.00
|2008.01.15 09:33
|211.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|72041539
|2008.01.15 10:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9612
|1.9609
|1.9854
|2008.01.15 22:09
|1.9609
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.30
|72045102
|2008.01.15 10:23
|sell
|0.10
|gbpjpym
|211.20
|0.00
|0.00
|2008.01.15 13:34
|210.97
|0.00
|0.00
|0.00
|2.14
|72051750
|2008.01.15 11:02
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9649
|1.9631
|0.0000
|2008.01.15 21:04
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|72057303
|2008.01.15 11:23
|sell
|0.10
|gbpjpym
|211.52
|0.00
|0.00
|2008.01.15 13:34
|210.96
|0.00
|0.00
|0.00
|5.23
|72107030
|2008.01.15 14:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|210.46
|208.50
|205.95
|2008.01.16 12:58
|208.50
|0.00
|0.00
|-0.33
|18.43
|72177427
|2008.01.15 19:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9636
|1.9646
|1.9501
|2008.01.16 13:31
|1.9646
|0.00
|0.00
|-0.09
|-1.00
|72211216
|2008.01.15 23:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9574
|1.9649
|0.0000
|2008.01.16 13:47
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.50
|72225351
|2008.01.16 14:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9692
|1.9700
|0.0000
|2008.01.17 19:43
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.14
|0.80
|72259759
|2008.01.16 03:13
|sell
|0.10
|gbpjpym
|209.73
|0.00
|0.00
|2008.01.16 03:26
|209.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|72350386
|2008.01.16 10:31
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9564
|1.9689
|1.9441
|2008.01.16 14:00
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|72377592
|2008.01.16 12:59
|sell
|0.10
|gbpjpym
|208.48
|0.00
|0.00
|2008.01.21 06:45
|208.12
|0.00
|0.00
|-1.64
|3.37
|72379986
|2008.01.16 13:03
|sell
|0.10
|gbpjpym
|208.68
|0.00
|0.00
|2008.01.16 13:36
|208.40
|0.00
|0.00
|0.00
|2.64
|72397585
|2008.01.16 14:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9660
|1.9599
|0.0000
|2008.01.16 17:54
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.10
|72403360
|2008.01.16 14:14
|sell
|0.10
|gbpjpym
|210.48
|0.00
|0.00
|2008.01.16 14:16
|210.24
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|72408343
|2008.01.16 14:30
|sell
|0.10
|gbpjpym
|209.95
|0.00
|0.00
|2008.01.16 15:42
|209.64
|0.00
|0.00
|0.00
|2.91
|72408354
|2008.01.16 14:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|106.63
|0.00
|0.00
|2008.01.21 07:15
|106.29
|0.00
|0.00
|-0.69
|3.20
|72449490
|2008.01.16 16:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|209.85
|0.00
|0.00
|2008.01.17 12:04
|209.62
|0.00
|0.00
|-0.98
|2.16
|72484097
|2008.01.16 17:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9611
|1.9727
|1.9479
|2008.01.17 09:00
|1.9693
|0.00
|0.00
|-0.26
|-8.20
|72513067
|2008.01.16 20:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|211.33
|0.00
|0.00
|2008.01.16 23:01
|210.74
|0.00
|0.00
|-0.98
|5.49
|72515361
|2008.01.16 20:15
|sell
|0.10
|usdjpym
|107.71
|0.00
|0.00
|2008.01.16 23:09
|107.35
|0.00
|0.00
|-0.41
|3.35
|72625568
|2008.01.17 06:31
|buy
|0.10
|gbpjpym
|210.89
|209.62
|212.19
|2008.01.17 08:58
|212.19
|0.00
|0.00
|0.00
|12.06
|72633584
|2008.01.17 07:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|210.92
|210.96
|213.52
|2008.01.17 11:15
|210.96
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|72655565
|2008.01.17 08:01
|sell
|0.10
|gbpjpym
|210.97
|0.00
|0.00
|2008.01.17 11:20
|210.48
|0.00
|0.00
|0.00
|4.57
|72660481
|2008.01.17 08:10
|sell
|0.10
|usdjpym
|107.48
|0.00
|0.00
|2008.01.17 11:22
|107.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|72688306
|2008.01.17 09:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9694
|1.9574
|1.9822
|2008.01.17 12:00
|1.9633
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.10
|72763720
|2008.01.17 12:01
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9633
|1.9757
|1.9509
|2008.01.17 14:31
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|72822990
|2008.01.17 14:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|211.63
|0.00
|0.00
|2008.01.17 15:20
|211.17
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|72823003
|2008.01.17 14:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9720
|1.9660
|0.0000
|2008.01.18 09:30
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.05
|-6.00
|72835813
|2008.01.17 14:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9725
|1.9642
|1.9890
|2008.01.18 09:30
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.05
|-8.30
|72882569
|2008.01.17 15:58
|sell
|0.10
|gbpjpym
|212.04
|0.00
|0.00
|2008.01.17 15:59
|211.74
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|73010335
|2008.01.18 09:31
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9622
|1.9614
|0.0000
|2008.01.21 00:01
|1.9577
|0.00
|0.00
|-0.09
|4.50
|73044527
|2008.01.18 01:39
|sell
|0.10
|gbpjpym
|210.64
|0.00
|0.00
|2008.01.18 01:47
|210.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|73044530
|2008.01.18 01:39
|sell
|0.10
|usdjpym
|106.84
|0.00
|0.00
|2008.01.18 01:48
|106.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|73081788
|2008.01.18 03:52
|sell
|0.10
|usdjpym
|107.03
|0.00
|0.00
|2008.01.18 16:17
|106.84
|0.00
|0.00
|0.00
|1.78
|73126569
|2008.01.18 07:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|211.18
|0.00
|0.00
|2008.01.18 08:13
|210.76
|0.00
|0.00
|0.00
|3.92
|73144316
|2008.01.18 08:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9698
|1.9748
|1.9614
|2008.01.18 09:32
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|73146179
|2008.01.18 08:02
|sell
|0.10
|usdjpym
|107.24
|0.00
|0.00
|2008.01.18 16:18
|106.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.65
|73192522
|2008.01.18 10:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9577
|1.9467
|0.0000
|2008.01.22 08:34
|1.9467
|0.00
|0.00
|-0.18
|11.00
|73630129
|2008.01.22 08:44
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9484
|1.9492
|0.0000
|2008.01.22 14:17
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|73660141
|2008.01.22 01:33
|sell
|0.10
|gbpjpym
|206.03
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:21
|205.84
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|73661150
|2008.01.22 01:36
|sell
|0.10
|usdjpym
|106.17
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:26
|105.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|73662901
|2008.01.22 01:43
|sell
|0.10
|gbpjpym
|206.49
|0.00
|0.00
|2008.01.22 02:00
|206.27
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|73669080
|2008.01.22 02:01
|sell
|0.10
|gbpjpym
|206.33
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:21
|205.84
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|73673045
|2008.01.22 02:28
|sell
|0.10
|usdjpym
|106.41
|0.00
|0.00
|2008.01.22 03:20
|106.22
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|73685185
|2008.01.22 03:43
|sell
|0.10
|gbpjpym
|206.44
|0.00
|0.00
|2008.01.22 04:18
|206.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|73694529
|2008.01.22 04:30
|sell
|0.10
|gbpjpym
|205.63
|206.84
|204.17
|2008.01.22 08:26
|206.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.37
|73727764
|2008.01.22 07:03
|sell
|0.10
|gbpjpym
|205.43
|206.84
|203.63
|2008.01.22 08:26
|206.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.25
|73767148
|2008.01.22 08:30
|sell
|0.10
|gbpjpym
|206.64
|0.00
|0.00
|2008.01.23 12:18
|206.41
|0.00
|0.00
|-0.33
|2.17
|73767172
|2008.01.22 08:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9445
|1.9529
|1.9699
|2008.01.23 11:09
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.05
|8.40
|73770157
|2008.01.22 08:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9472
|0.0000
|0.0000
|2008.01.23 13:09
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.05
|2.70
|73784428
|2008.01.22 09:01
|sell
|0.10
|gbpjpym
|207.42
|0.00
|0.00
|2008.01.22 09:24
|207.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|73796915
|2008.01.22 09:30
|sell
|0.10
|gbpjpym
|207.64
|0.00
|0.00
|2008.01.22 09:46
|207.19
|0.00
|0.00
|0.00
|4.23
|73801735
|2008.01.22 09:54
|sell
|0.10
|gbpjpym
|207.33
|0.00
|0.00
|2008.01.23 11:05
|207.04
|0.00
|0.00
|-0.33
|2.74
|73913564
|2008.01.22 15:26
|sell
|0.10
|usdjpym
|106.78
|0.00
|0.00
|2008.01.22 15:31
|106.57
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|73922974
|2008.01.22 15:41
|sell
|0.10
|usdjpym
|106.73
|0.00
|0.00
|2008.01.22 19:09
|106.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|73929115
|2008.01.22 16:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|209.37
|0.00
|0.00
|2008.01.22 16:34
|208.96
|0.00
|0.00
|0.00
|3.85
|73941715
|2008.01.22 17:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|209.03
|0.00
|0.00
|2008.01.23 03:26
|208.55
|0.00
|0.00
|-0.33
|4.50
|73996690
|2008.01.22 23:44
|sell
|0.10
|usdjpym
|107.05
|0.00
|0.00
|2008.01.23 03:25
|106.60
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|74124842
|2008.01.23 09:30
|sell
|0.10
|gbpjpym
|207.85
|208.44
|205.23
|2008.01.23 13:09
|205.63
|0.00
|0.00
|0.00
|21.06
|74222909
|2008.01.23 15:20
|sell
|0.10
|usdjpym
|105.77
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:29
|105.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|74224665
|2008.01.23 15:27
|sell
|0.10
|gbpjpym
|206.21
|0.00
|0.00
|2008.01.23 15:30
|206.08
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|74269101
|2008.01.23 19:29
|sell
|0.10
|gbpjpym
|206.99
|0.00
|0.00
|2008.01.23 19:37
|206.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|74271361
|2008.01.23 19:40
|sell
|0.10
|gbpjpym
|206.80
|0.00
|0.00
|2008.01.23 19:43
|206.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|74283206
|2008.01.23 20:25
|sell
|0.10
|usdjpym
|106.21
|0.00
|0.00
|2008.01.24 08:25
|106.08
|0.00
|0.00
|-0.41
|1.23
|74283215
|2008.01.23 20:25
|sell
|0.10
|gbpjpym
|207.78
|0.00
|0.00
|2008.01.24 03:07
|207.60
|0.00
|0.00
|-0.98
|1.69
|74409351
|2008.01.24 12:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|209.27
|0.00
|0.00
|2008.01.24 13:27
|208.97
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|74416947
|2008.01.24 12:52
|sell
|0.10
|usdjpym
|106.75
|0.00
|0.00
|2008.01.27 23:00
|106.83
|0.00
|0.00
|-0.28
|-0.75
|74425174
|2008.01.24 13:33
|sell
|0.10
|gbpjpym
|209.22
|0.00
|0.00
|2008.01.27 23:00
|212.02
|0.00
|0.00
|-0.66
|-26.20
|74844300
|2008.01.28 05:01
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9732
|1.9822
|0.0000
|2008.01.28 10:52
|1.9822
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|74877985
|2008.01.28 08:05
|sell
|0.10
|usdjpym
|106.57
|0.00
|0.00
|2008.01.28 10:20
|106.39
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|74892212
|2008.01.28 09:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9810
|1.9805
|2.0053
|2008.01.30 15:30
|1.9851
|0.00
|0.00
|0.10
|4.10
|74935922
|2008.01.28 13:03
|sell
|0.10
|usdjpym
|106.82
|0.00
|0.00
|2008.01.28 15:04
|106.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|75044727
|2008.01.28 22:10
|sell
|0.10
|gbpjpym
|212.30
|0.00
|0.00
|2008.01.29 02:14
|211.77
|0.00
|0.00
|0.00
|4.96
|75069160
|2008.01.29 00:02
|buy
|0.10
|gbpjpym
|212.48
|211.08
|213.87
|2008.01.29 02:25
|211.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.15
|75097435
|2008.01.29 02:31
|sell
|0.10
|gbpjpym
|211.11
|212.37
|209.70
|2008.01.29 06:31
|212.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.78
|75135578
|2008.01.29 07:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|212.18
|212.31
|214.92
|2008.01.30 20:45
|212.31
|0.00
|0.00
|0.27
|1.22
|75205843
|2008.01.29 12:49
|sell
|0.10
|gbpjpym
|213.17
|0.00
|0.00
|2008.01.29 12:58
|212.80
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|75205848
|2008.01.29 12:49
|sell
|0.10
|usdjpym
|107.07
|0.00
|0.00
|2008.01.29 14:59
|106.75
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|75256814
|2008.01.29 16:18
|sell
|0.10
|gbpjpym
|212.86
|0.00
|0.00
|2008.01.30 05:33
|212.24
|0.00
|0.00
|-0.33
|5.81
|75256824
|2008.01.29 16:18
|sell
|0.10
|usdjpym
|107.09
|0.00
|0.00
|2008.01.30 02:24
|106.71
|0.00
|0.00
|-0.14
|3.56
|75306360
|2008.01.30 00:01
|sell
|0.10
|usdjpym
|107.03
|106.93
|0.00
|2008.02.04 01:21
|106.93
|0.00
|0.00
|-0.69
|0.94
|75377049
|2008.01.30 10:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|106.98
|0.00
|0.00
|2008.01.30 10:57
|106.83
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|75387311
|2008.01.30 10:42
|sell
|0.10
|gbpjpym
|213.05
|0.00
|0.00
|2008.01.30 20:45
|212.48
|0.00
|0.00
|0.00
|5.35
|75409650
|2008.01.30 13:17
|sell
|0.10
|usdjpym
|107.20
|0.00
|0.00
|2008.01.30 20:36
|106.85
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|75440629
|2008.01.30 15:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9852
|1.9989
|1.9741
|2008.01.30 20:31
|1.9948
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|75525045
|2008.01.30 22:02
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9868
|1.9968
|1.9720
|2008.01.31 11:00
|1.9925
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.70
|75571320
|2008.01.31 10:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9926
|1.9744
|0.0000
|2008.02.01 14:34
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.05
|-18.20
|75663708
|2008.01.31 07:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|211.67
|211.54
|208.67
|2008.01.31 16:00
|211.54
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|75682596
|2008.01.31 08:09
|sell
|0.10
|usdjpym
|106.82
|0.00
|0.00
|2008.01.31 09:06
|106.58
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|75722996
|2008.01.31 11:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9925
|1.9807
|2.0055
|2008.01.31 15:00
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|75776434
|2008.01.31 14:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9854
|1.9986
|1.9738
|2008.02.01 10:00
|1.9927
|0.00
|0.00
|-0.09
|-7.30
|75804622
|2008.01.31 16:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|106.37
|0.00
|0.00
|2008.02.01 13:37
|105.84
|0.00
|0.00
|-0.14
|5.01
|75820663
|2008.01.31 17:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|106.75
|0.00
|0.00
|2008.01.31 17:26
|106.51
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|75954562
|2008.02.01 10:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9926
|1.9796
|2.0044
|2008.02.01 13:37
|1.9846
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|76040852
|2008.02.01 15:01
|sell
|0.10
|usdjpym
|106.66
|0.00
|0.00
|2008.02.01 15:21
|106.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|76141163
|2008.02.04 07:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9743
|1.9551
|0.0000
|2008.02.05 00:01
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.05
|0.40
|76193299
|2008.02.04 07:56
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9731
|0.0000
|0.0000
|2008.02.05 03:36
|1.9710
|0.00
|0.00
|-0.09
|2.10
|76194114
|2008.02.04 07:58
|sell
|0.10
|gbpjpym
|210.75
|0.00
|0.00
|2008.02.04 15:36
|210.43
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|76195967
|2008.02.04 08:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9750
|0.0000
|0.0000
|2008.02.04 09:13
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|76195973
|2008.02.04 08:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9754
|1.9679
|1.9849
|2008.02.05 09:00
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.05
|-7.50
|76213670
|2008.02.04 09:36
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9757
|0.0000
|0.0000
|2008.02.04 15:36
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|76258891
|2008.02.04 15:30
|sell
|0.10
|gbpjpym
|210.53
|211.94
|209.09
|2008.02.05 10:27
|211.94
|0.00
|0.00
|-0.33
|-13.10
|76315139
|2008.02.05 00:01
|sell
|0.10
|usdjpym
|106.68
|0.00
|0.00
|2008.02.17 23:02
|107.82
|0.00
|0.00
|-1.75
|-10.57
|76381185
|2008.02.05 08:52
|sell
|0.10
|usdjpym
|107.27
|0.00
|0.00
|2008.02.05 13:59
|106.89
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|76384684
|2008.02.05 09:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9680
|1.9526
|1.9277
|2008.02.11 10:40
|1.9526
|0.00
|0.00
|-0.53
|15.40
|76410426
|2008.02.05 10:25
|sell
|0.10
|usdjpym
|107.57
|0.00
|0.00
|2008.02.05 13:59
|106.90
|0.00
|0.00
|0.00
|6.27
|76414448
|2008.02.05 10:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|211.94
|210.65
|213.32
|2008.02.05 13:55
|210.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.04
|76453844
|2008.02.05 14:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|210.36
|209.36
|206.73
|2008.02.06 14:36
|209.36
|0.00
|0.00
|-0.33
|9.36
|76742231
|2008.02.06 14:32
|sell
|0.10
|gbpjpym
|209.23
|0.00
|0.00
|2008.02.06 14:42
|209.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|76750584
|2008.02.06 15:05
|sell
|0.10
|gbpjpym
|209.15
|0.00
|0.00
|2008.02.06 18:59
|209.01
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|76905222
|2008.02.07 06:25
|sell
|0.10
|gbpjpym
|209.06
|0.00
|0.00
|2008.02.07 06:41
|208.92
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|77079518
|2008.02.07 17:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|106.83
|0.00
|0.00
|2008.02.11 14:54
|106.60
|0.00
|0.00
|-0.28
|2.16
|77089978
|2008.02.07 17:33
|sell
|0.10
|gbpjpym
|207.82
|0.00
|0.00
|2008.02.11 14:45
|207.56
|0.00
|0.00
|-0.66
|2.44
|77090340
|2008.02.07 17:34
|sell
|0.10
|usdjpym
|107.06
|0.00
|0.00
|2008.02.11 11:57
|106.69
|0.00
|0.00
|-0.28
|3.47
|77142966
|2008.02.07 21:20
|sell
|0.10
|gbpjpym
|208.87
|0.00
|0.00
|2008.02.07 22:27
|208.65
|0.00
|0.00
|-0.33
|2.05
|77163734
|2008.02.08 00:01
|sell
|0.10
|usdjpym
|107.29
|0.00
|0.00
|2008.02.11 11:43
|106.75
|0.00
|0.00
|-0.14
|5.06
|77165795
|2008.02.08 08:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9481
|1.9360
|0.0000
|2008.02.11 00:49
|1.9476
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.50
|77258246
|2008.02.08 08:20
|sell
|0.10
|gbpjpym
|209.28
|0.00
|0.00
|2008.02.08 13:54
|208.91
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|77261573
|2008.02.08 08:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|209.77
|208.41
|211.02
|2008.02.11 05:00
|208.72
|0.00
|0.00
|0.27
|-9.80
|77276647
|2008.02.08 09:53
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9496
|0.0000
|0.0000
|2008.02.08 11:11
|1.9480
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|77277953
|2008.02.08 10:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9506
|1.9451
|1.9583
|2008.02.11 13:55
|1.9451
|0.00
|0.00
|0.05
|-5.50
|77444994
|2008.02.11 10:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9509
|1.9418
|0.0000
|2008.02.12 00:52
|1.9509
|0.00
|0.00
|0.05
|0.00
|77494846
|2008.02.11 07:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|208.57
|209.83
|206.97
|2008.02.11 08:09
|206.97
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|77682150
|2008.02.12 07:56
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9549
|1.9435
|0.0000
|2008.02.13 00:00
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.05
|4.50
|77743516
|2008.02.12 07:05
|sell
|0.10
|gbpjpym
|209.04
|0.00
|0.00
|2008.02.12 08:38
|208.72
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|77790050
|2008.02.12 10:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9456
|1.9588
|1.9340
|2008.02.12 14:28
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.20
|77816135
|2008.02.12 12:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|208.99
|211.90
|214.93
|2008.02.15 10:15
|211.90
|0.00
|0.00
|1.34
|26.95
|77837783
|2008.02.12 13:05
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9521
|0.0000
|0.0000
|2008.02.17 23:00
|1.9571
|0.00
|0.00
|0.37
|5.00
|77865070
|2008.02.12 14:12
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9560
|0.0000
|0.0000
|2008.02.17 23:01
|1.9575
|0.00
|0.00
|-0.59
|-1.50
|77942441
|2008.02.12 20:01
|sell
|0.10
|usdjpym
|107.33
|0.00
|0.00
|2008.02.17 23:02
|107.82
|0.00
|0.00
|-0.78
|-4.54
|78162209
|2008.02.13 16:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|212.31
|0.00
|0.00
|2008.02.15 08:00
|213.01
|0.00
|0.00
|-1.31
|-6.46
|78211457
|2008.02.14 00:01
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9619
|0.0000
|0.0000
|2008.02.17 23:01
|1.9575
|0.00
|0.00
|-0.24
|4.40
|78213130
|2008.02.14 13:22
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9729
|1.9495
|0.0000
|2008.02.18 08:50
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.18
|-23.40
|78309885
|2008.02.14 13:05
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9714
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 08:46
|1.9661
|0.00
|0.00
|-0.09
|5.30
|78471821
|2008.02.15 09:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9645
|1.9481
|1.9247
|2008.02.21 07:38
|1.9481
|0.00
|0.00
|-0.91
|16.40
|78498532
|2008.02.15 11:03
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9619
|1.9438
|0.0000
|2008.02.20 19:28
|1.9438
|0.00
|0.00
|-0.45
|18.10
|78650469
|2008.02.18 05:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|211.77
|210.48
|213.06
|2008.02.18 08:30
|210.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.36
|78660986
|2008.02.18 07:01
|buy
|0.10
|gbpjpym
|211.18
|210.05
|213.06
|2008.02.18 08:01
|210.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|78682340
|2008.02.18 08:30
|sell
|0.10
|gbpjpym
|210.76
|210.75
|207.70
|2008.02.20 02:47
|210.75
|0.00
|0.00
|-0.54
|0.10
|79382180
|2008.02.20 17:20
|sell
|0.10
|gbpjpym
|210.09
|0.00
|0.00
|2008.02.20 19:02
|210.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|79411894
|2008.02.20 20:01
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9430
|1.9438
|0.0000
|2008.02.21 02:08
|1.9438
|0.00
|0.00
|-0.46
|-0.80
|79432532
|2008.02.21 06:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9469
|1.9477
|0.0000
|2008.02.22 00:01
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.13
|16.70
|79510027
|2008.02.21 08:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9460
|1.9370
|1.9540
|2008.02.21 09:32
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|79518237
|2008.02.21 09:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9471
|1.9858
|0.0000
|2008.02.27 10:46
|1.9858
|0.00
|0.00
|0.52
|38.70
|79546763
|2008.02.21 10:50
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9580
|0.0000
|0.0000
|2008.02.21 11:29
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|79716166
|2008.02.22 00:01
|sell
|0.10
|gbpjpym
|210.86
|0.00
|0.00
|2008.02.22 10:01
|210.45
|0.00
|0.00
|0.00
|3.83
|79750054
|2008.02.22 02:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|211.45
|210.12
|212.68
|2008.02.22 10:30
|210.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.04
|79777158
|2008.02.22 07:01
|buy
|0.10
|gbpjpym
|211.12
|209.80
|212.68
|2008.02.22 10:00
|210.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.75
|79813874
|2008.02.22 10:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|210.30
|211.58
|208.78
|2008.02.25 09:31
|211.58
|0.00
|0.00
|-0.27
|-11.89
|79817674
|2008.02.22 10:30
|sell
|0.10
|gbpjpym
|210.59
|211.87
|208.78
|2008.02.25 09:47
|211.87
|0.00
|0.00
|-0.27
|-11.87
|79997780
|2008.02.25 07:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9620
|1.9753
|1.9505
|2008.02.25 15:01
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|80029223
|2008.02.25 10:01
|buy
|0.10
|gbpjpym
|211.77
|211.85
|214.69
|2008.02.27 09:00
|212.13
|0.00
|0.00
|0.44
|3.38
|80036636
|2008.02.25 11:01
|sell
|0.10
|gbpjpym
|211.91
|0.00
|0.00
|2008.02.27 11:24
|211.25
|0.00
|0.00
|-0.54
|6.20
|80070075
|2008.02.25 14:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9699
|1.9605
|1.9853
|2008.02.26 18:34
|1.9853
|0.00
|0.00
|0.13
|15.40
|80076367
|2008.02.25 15:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9692
|1.9805
|2.0053
|2008.02.27 21:20
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.26
|11.30
|80144186
|2008.02.26 00:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|212.42
|208.38
|0.00
|2008.03.02 23:00
|205.04
|0.00
|0.00
|-1.63
|71.03
|80151366
|2008.02.26 17:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9767
|1.9775
|0.0000
|2008.02.27 00:01
|1.9865
|0.00
|0.00
|0.13
|9.80
|80456848
|2008.02.27 00:01
|buy stop
|0.10
|gbpusdm
|2.0040
|1.9682
|0.0000
|2008.02.27 21:22
|1.9806
|cancelled
|80458430
|2008.02.27 21:21
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9804
|1.9878
|0.0000
|2008.02.28 14:08
|1.9878
|0.00
|0.00
|-0.46
|-7.40
|80574300
|2008.02.27 09:00
|sell
|0.10
|gbpjpym
|212.13
|212.07
|209.71
|2008.02.27 15:57
|212.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|80605732
|2008.02.27 11:01
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9859
|1.9831
|0.0000
|2008.02.27 19:24
|1.9831
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|80673097
|2008.02.27 15:48
|sell
|0.10
|usdjpym
|106.49
|0.00
|0.00
|2008.02.27 16:13
|106.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|80827292
|2008.02.28 08:01
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9792
|1.9875
|0.0000
|2008.02.28 13:30
|1.9875
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.30
|80918388
|2008.02.28 16:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9901
|1.9845
|2.0015
|2008.02.29 08:56
|1.9845
|0.00
|0.00
|0.13
|-5.60
|81037881
|2008.02.29 00:00
|buy stop
|0.10
|gbpusdm
|2.0025
|1.9737
|0.0000
|2008.03.03 00:01
|1.9844
|cancelled
|81037982
|2008.02.29 00:00
|sell stop
|0.10
|gbpusdm
|1.9745
|1.9909
|0.0000
|2008.03.03 00:01
|1.9840
|cancelled
|81182975
|2008.02.29 10:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9814
|1.9906
|0.0000
|2008.02.29 15:59
|1.9906
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|81300149
|2008.02.29 16:37
|sell
|0.10
|gbpjpym
|207.36
|0.00
|0.00
|2008.02.29 16:50
|207.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|81379310
|2008.03.03 00:01
|buy stop
|0.10
|gbpusdm
|1.9987
|1.9682
|0.0000
|2008.03.04 00:03
|1.9841
|cancelled
|81379314
|2008.03.03 00:01
|sell stop
|0.10
|gbpusdm
|1.9692
|1.9865
|0.0000
|2008.03.03 00:01
|1.9840
|cancelled
|81379325
|2008.03.03 00:01
|sell stop
|0.10
|gbpusdm
|1.9692
|1.9865
|0.0000
|2008.03.04 00:04
|1.9836
|cancelled
|81439235
|2008.03.03 06:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9859
|1.9813
|0.0000
|2008.03.04 02:01
|1.9844
|0.00
|0.00
|0.13
|-1.50
|81579931
|2008.03.03 13:21
|sell
|0.10
|gbpjpym
|204.87
|0.00
|0.00
|2008.03.03 13:30
|204.74
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|81579936
|2008.03.03 13:21
|sell
|0.10
|usdjpym
|103.23
|0.00
|0.00
|2008.03.03 14:20
|103.11
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|81621458
|2008.03.03 15:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9913
|1.9770
|2.0018
|2008.03.03 16:31
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.30
|81623911
|2008.03.03 15:02
|sell
|0.10
|gbpjpym
|205.32
|0.00
|0.00
|2008.03.03 15:49
|204.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.29
|81633941
|2008.03.03 15:15
|sell
|0.10
|usdjpym
|103.39
|0.00
|0.00
|2008.03.03 19:49
|103.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.45
|81667620
|2008.03.03 16:33
|sell
|0.10
|gbpjpym
|205.46
|0.00
|0.00
|2008.03.03 19:11
|205.17
|0.00
|0.00
|0.00
|2.81
|81667634
|2008.03.03 16:33
|sell
|0.10
|usdjpym
|103.68
|0.00
|0.00
|2008.03.03 19:05
|103.41
|0.00
|0.00
|0.00
|2.61
|81768063
|2008.03.04 00:03
|buy stop
|0.10
|gbpusdm
|1.9948
|1.9712
|0.0000
|2008.03.05 00:02
|1.9856
|cancelled
|81768073
|2008.03.04 00:03
|sell stop
|0.10
|gbpusdm
|1.9683
|1.9858
|0.0000
|2008.03.04 00:04
|1.9836
|cancelled
|81768891
|2008.03.04 00:04
|sell stop
|0.10
|gbpusdm
|1.9683
|1.9858
|0.0000
|2008.03.05 00:02
|1.9846
|cancelled
|82124990
|2008.03.04 20:04
|sell
|0.10
|gbpjpym
|204.98
|0.00
|0.00
|2008.03.05 08:56
|204.65
|0.00
|0.00
|-0.27
|3.19
|82135007
|2008.03.04 20:42
|sell
|0.10
|gbpjpym
|205.36
|0.00
|0.00
|2008.03.05 00:56
|205.14
|0.00
|0.00
|-0.27
|2.12
|82172535
|2008.03.05 00:02
|buy stop
|0.10
|gbpusdm
|1.9950
|1.9746
|0.0000
|2008.03.05 09:10
|1.9735
|cancelled
|82172544
|2008.03.05 00:02
|sell stop
|0.10
|gbpusdm
|1.9721
|1.9862
|0.0000
|2008.03.05 00:02
|1.9846
|cancelled
|0.00
|0.00
|-19.06
|157.40
|Closed P/L:
|138.34
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|79530087
|2008.02.21 09:34
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9534
|0.0000
|0.0000
|1.9772
|0.00
|0.00
|-1.66
|-23.80
|79563623
|2008.02.21 12:01
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9560
|0.0000
|0.0000
|1.9772
|0.00
|0.00
|-1.66
|-21.20
|79946853
|2008.02.25 00:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9685
|0.0000
|0.0000
|1.9772
|0.00
|0.00
|-1.36
|-8.70
|80263501
|2008.02.26 10:25
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9710
|0.0000
|0.0000
|1.9772
|0.00
|0.00
|-1.21
|-6.20
|81655115
|2008.03.03 16:01
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9821
|1.9952
|1.9704
|1.9772
|0.00
|0.00
|-0.30
|4.90
|81665796
|2008.03.03 16:31
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9820
|1.9818
|1.9606
|1.9772
|0.00
|0.00
|-0.30
|4.80
|81813703
|2008.03.04 03:02
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9844
|1.9896
|0.0000
|1.9772
|0.00
|0.00
|-0.15
|7.20
|82125525
|2008.03.04 20:05
|sell
|0.10
|usdjpym
|103.22
|0.00
|0.00
|103.70
|0.00
|0.00
|-0.09
|-4.63
|82172611
|2008.03.05 09:09
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9721
|1.9862
|0.0000
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.10
|82241875
|2008.03.05 07:18
|sell
|0.10
|usdjpym
|103.64
|0.00
|0.00
|103.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|82285857
|2008.03.05 09:30
|sell
|0.10
|gbpjpym
|204.72
|205.71
|203.05
|205.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.89
|0.00
|0.00
|-6.73
|-56.20
|Floating P/L:
|-62.93
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|138.34
|Floating P/L:
|-62.93
|Margin:
|36.67
|Balance:
|10 138.34
|Equity:
|10 075.41
|Free Margin:
|10 038.74
|Details:
|Gross Profit:
|624.24
|Gross Loss:
|485.90
|Total Net Profit:
|138.34
|Profit Factor:
|1.28
|Expected Payoff:
|0.72
|Absolute Drawdown:
|59.35
|Maximal Drawdown:
|87.01 (0.87%)
|Relative Drawdown:
|0.87% (87.01)
|Total Trades:
|191
|Short Positions (won %):
|140 (75.71%)
|Long Positions (won %):
|51 (41.18%)
|Profit Trades (% of total):
|127 (66.49%)
|Loss trades (% of total):
|64 (33.51%)
|Largest
|profit trade:
|69.40
|loss trade:
|-26.86
|Average
|profit trade:
|4.92
|loss trade:
|-7.59
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (79.51)
|consecutive losses ($):
|6 (-53.81)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|79.51 (21)
|consecutive loss (count):
|-53.81 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2