Strategy Tester Report
10p3MultiPipStepV001
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2007.08.08 00:00 - 2008.02.08 20:45 (2007.08.08 - 2008.02.09)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Magic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=5; Money_management=true;
AccountType=2; risk=0.5; ReverseSignal=false;
Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true;
StopTrade=13; StartTrade=18;
|Bars in test
|6127
|Ticks modelled
|500337
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|250.00
|Total net profit
|56.90
|Gross profit
|218.15
|Gross loss
|-161.25
|Profit factor
|1.35
|Expected payoff
|0.13
|Absolute drawdown
|61.04
|Maximal drawdown
|120.38 (38.92%)
|Relative drawdown
|38.92% (120.38)
|Total trades
|445
|Short positions (won %)
|193 (70.47%)
|Long positions (won %)
|252 (65.08%)
|Profit trades (% of total)
|300 (67.42%)
|Loss trades (% of total)
|145 (32.58%)
|Largest
|profit trade
|24.30
|loss trade
|-19.98
|Average
|profit trade
|0.73
|loss trade
|-1.11
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (10.22)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-47.88)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|25.20 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-47.88 (5)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.08.08 04:15
|sell
|1
|0.01
|1.3750
|1.3960
|1.3740
|2
|2007.08.08 06:11
|t/p
|1
|0.01
|1.3740
|1.3960
|1.3740
|0.10
|250.10
|3
|2007.08.08 08:15
|buy
|2
|0.01
|1.3747
|1.3537
|1.3757
|4
|2007.08.08 09:23
|t/p
|2
|0.01
|1.3757
|1.3537
|1.3757
|0.10
|250.20
|5
|2007.08.09 01:15
|sell
|3
|0.01
|1.3794
|1.4004
|1.3784
|6
|2007.08.09 02:05
|sell
|4
|0.03
|1.3800
|1.4005
|1.3790
|7
|2007.08.09 06:10
|sell
|5
|0.09
|1.3810
|1.4010
|1.3800
|8
|2007.08.09 06:42
|t/p
|5
|0.09
|1.3800
|1.4010
|1.3800
|0.90
|251.10
|9
|2007.08.09 06:42
|close
|4
|0.03
|1.3800
|1.4005
|1.3790
|0.00
|251.10
|10
|2007.08.09 06:42
|close
|3
|0.01
|1.3799
|1.4004
|1.3784
|-0.05
|251.05
|11
|2007.08.09 06:45
|sell
|6
|0.01
|1.3788
|1.3998
|1.3778
|12
|2007.08.09 06:46
|sell
|7
|0.03
|1.3794
|1.3999
|1.3784
|13
|2007.08.09 06:55
|t/p
|7
|0.03
|1.3784
|1.3999
|1.3784
|0.30
|251.35
|14
|2007.08.09 06:55
|close
|6
|0.01
|1.3784
|1.3998
|1.3778
|0.04
|251.39
|15
|2007.08.09 06:56
|sell
|8
|0.01
|1.3783
|1.3993
|1.3773
|16
|2007.08.09 07:03
|t/p
|8
|0.01
|1.3773
|1.3993
|1.3773
|0.10
|251.49
|17
|2007.08.09 20:45
|buy
|9
|0.01
|1.3680
|1.3470
|1.3690
|18
|2007.08.09 21:20
|buy
|10
|0.03
|1.3674
|1.3469
|1.3684
|19
|2007.08.10 00:06
|buy
|11
|0.09
|1.3663
|1.3463
|1.3673
|20
|2007.08.10 06:26
|t/p
|11
|0.09
|1.3673
|1.3463
|1.3673
|0.90
|252.39
|21
|2007.08.10 06:26
|close
|10
|0.03
|1.3673
|1.3469
|1.3684
|-0.02
|252.37
|22
|2007.08.10 06:27
|close
|9
|0.01
|1.3674
|1.3470
|1.3690
|-0.06
|252.32
|23
|2007.08.10 06:30
|buy
|12
|0.01
|1.3677
|1.3467
|1.3687
|24
|2007.08.10 06:32
|buy
|13
|0.03
|1.3671
|1.3466
|1.3681
|25
|2007.08.10 06:46
|t/p
|13
|0.03
|1.3681
|1.3466
|1.3681
|0.30
|252.62
|26
|2007.08.10 06:46
|close
|12
|0.01
|1.3681
|1.3467
|1.3687
|0.04
|252.66
|27
|2007.08.10 10:30
|sell
|14
|0.01
|1.3673
|1.3883
|1.3663
|28
|2007.08.10 10:52
|t/p
|14
|0.01
|1.3663
|1.3883
|1.3663
|0.10
|252.76
|29
|2007.08.10 13:00
|buy
|15
|0.01
|1.3678
|1.3468
|1.3688
|30
|2007.08.10 13:15
|t/p
|15
|0.01
|1.3688
|1.3468
|1.3688
|0.10
|252.86
|31
|2007.08.10 19:15
|sell
|16
|0.01
|1.3696
|1.3906
|1.3686
|32
|2007.08.12 22:03
|t/p
|16
|0.01
|1.3686
|1.3906
|1.3686
|0.10
|252.96
|33
|2007.08.13 04:00
|sell
|17
|0.01
|1.3703
|1.3913
|1.3693
|34
|2007.08.13 05:21
|t/p
|17
|0.01
|1.3693
|1.3913
|1.3693
|0.10
|253.06
|35
|2007.08.13 10:45
|buy
|18
|0.01
|1.3659
|1.3449
|1.3669
|36
|2007.08.13 10:50
|buy
|19
|0.03
|1.3653
|1.3448
|1.3663
|37
|2007.08.13 12:33
|t/p
|19
|0.03
|1.3663
|1.3448
|1.3663
|0.30
|253.36
|38
|2007.08.13 12:33
|close
|18
|0.01
|1.3663
|1.3449
|1.3669
|0.04
|253.40
|39
|2007.08.13 21:15
|buy
|20
|0.01
|1.3610
|1.3400
|1.3620
|40
|2007.08.13 21:38
|buy
|21
|0.03
|1.3604
|1.3399
|1.3614
|41
|2007.08.14 00:54
|t/p
|21
|0.03
|1.3614
|1.3399
|1.3614
|0.31
|253.71
|42
|2007.08.14 00:54
|close
|20
|0.01
|1.3614
|1.3400
|1.3620
|0.04
|253.75
|43
|2007.08.14 05:15
|sell
|22
|0.01
|1.3613
|1.3823
|1.3603
|44
|2007.08.14 05:48
|sell
|23
|0.03
|1.3619
|1.3824
|1.3609
|45
|2007.08.14 06:53
|t/p
|23
|0.03
|1.3609
|1.3824
|1.3609
|0.30
|254.05
|46
|2007.08.14 06:53
|close
|22
|0.01
|1.3609
|1.3823
|1.3603
|0.04
|254.09
|47
|2007.08.14 10:15
|buy
|24
|0.01
|1.3587
|1.3377
|1.3597
|48
|2007.08.14 10:24
|buy
|25
|0.03
|1.3581
|1.3376
|1.3591
|49
|2007.08.14 12:00
|t/p
|25
|0.03
|1.3591
|1.3376
|1.3591
|0.30
|254.39
|50
|2007.08.14 12:00
|close
|24
|0.01
|1.3591
|1.3377
|1.3597
|0.04
|254.43
|51
|2007.08.14 20:45
|buy
|26
|0.01
|1.3540
|1.3330
|1.3550
|52
|2007.08.14 20:56
|buy
|27
|0.03
|1.3534
|1.3329
|1.3544
|53
|2007.08.15 01:37
|buy
|28
|0.09
|1.3523
|1.3323
|1.3533
|54
|2007.08.15 04:31
|buy
|29
|0.27
|1.3508
|1.3313
|1.3518
|55
|2007.08.15 05:45
|buy
|30
|0.81
|1.3488
|1.3298
|1.3498
|56
|2007.08.15 06:40
|t/p
|30
|0.81
|1.3498
|1.3298
|1.3498
|8.10
|262.53
|57
|2007.08.15 06:40
|close
|29
|0.27
|1.3498
|1.3313
|1.3518
|-2.70
|259.83
|58
|2007.08.15 06:40
|close
|28
|0.09
|1.3499
|1.3323
|1.3533
|-2.16
|257.67
|59
|2007.08.15 06:40
|close
|27
|0.03
|1.3498
|1.3329
|1.3544
|-1.07
|256.60
|60
|2007.08.15 06:40
|close
|26
|0.01
|1.3499
|1.3330
|1.3550
|-0.41
|256.20
|61
|2007.08.15 07:30
|buy
|31
|0.01
|1.3492
|1.3282
|1.3502
|62
|2007.08.15 07:42
|t/p
|31
|0.01
|1.3502
|1.3282
|1.3502
|0.10
|256.30
|63
|2007.08.15 07:42
|buy
|32
|0.01
|1.3504
|1.3294
|1.3514
|64
|2007.08.15 07:45
|buy
|33
|0.03
|1.3499
|1.3294
|1.3509
|65
|2007.08.15 10:13
|buy
|34
|0.09
|1.3486
|1.3286
|1.3496
|66
|2007.08.15 11:35
|buy
|35
|0.27
|1.3471
|1.3276
|1.3481
|67
|2007.08.15 12:08
|close
|35
|0.27
|1.3480
|1.3276
|1.3481
|2.43
|258.73
|68
|2007.08.15 12:08
|close
|34
|0.09
|1.3479
|1.3286
|1.3496
|-0.63
|258.10
|69
|2007.08.15 12:08
|close
|33
|0.03
|1.3480
|1.3294
|1.3509
|-0.57
|257.53
|70
|2007.08.15 12:08
|close
|32
|0.01
|1.3478
|1.3294
|1.3514
|-0.26
|257.27
|71
|2007.08.15 23:30
|buy
|36
|0.01
|1.3433
|1.3223
|1.3443
|72
|2007.08.16 00:19
|buy
|37
|0.03
|1.3426
|1.3221
|1.3436
|73
|2007.08.16 00:41
|buy
|38
|0.09
|1.3416
|1.3216
|1.3426
|74
|2007.08.16 03:11
|buy
|39
|0.27
|1.3400
|1.3205
|1.3410
|75
|2007.08.16 03:52
|close
|39
|0.27
|1.3409
|1.3205
|1.3410
|2.43
|259.70
|76
|2007.08.16 03:53
|close
|38
|0.09
|1.3408
|1.3216
|1.3426
|-0.72
|258.98
|77
|2007.08.16 03:53
|close
|37
|0.03
|1.3409
|1.3221
|1.3436
|-0.51
|258.47
|78
|2007.08.16 03:53
|close
|36
|0.01
|1.3408
|1.3223
|1.3443
|-0.24
|258.23
|79
|2007.08.16 04:15
|buy
|40
|0.01
|1.3418
|1.3208
|1.3428
|80
|2007.08.16 04:38
|t/p
|40
|0.01
|1.3428
|1.3208
|1.3428
|0.10
|258.33
|81
|2007.08.16 09:30
|sell
|41
|0.01
|1.3420
|1.3630
|1.3410
|82
|2007.08.16 10:11
|t/p
|41
|0.01
|1.3410
|1.3630
|1.3410
|0.10
|258.43
|83
|2007.08.16 12:30
|buy
|42
|0.01
|1.3416
|1.3206
|1.3426
|84
|2007.08.16 12:40
|t/p
|42
|0.01
|1.3426
|1.3206
|1.3426
|0.10
|258.53
|85
|2007.08.16 12:40
|buy
|43
|0.01
|1.3428
|1.3218
|1.3438
|86
|2007.08.16 12:54
|buy
|44
|0.03
|1.3422
|1.3217
|1.3432
|87
|2007.08.16 13:44
|t/p
|44
|0.03
|1.3432
|1.3217
|1.3432
|0.30
|258.83
|88
|2007.08.16 13:44
|close
|43
|0.01
|1.3432
|1.3218
|1.3438
|0.04
|258.87
|89
|2007.08.16 18:00
|buy
|45
|0.01
|1.3400
|1.3190
|1.3410
|90
|2007.08.16 18:01
|buy
|46
|0.03
|1.3395
|1.3190
|1.3405
|91
|2007.08.16 18:04
|t/p
|46
|0.03
|1.3405
|1.3190
|1.3405
|0.30
|259.17
|92
|2007.08.16 18:04
|close
|45
|0.01
|1.3405
|1.3190
|1.3410
|0.05
|259.22
|93
|2007.08.16 18:04
|buy
|47
|0.01
|1.3406
|1.3196
|1.3416
|94
|2007.08.16 18:06
|buy
|48
|0.03
|1.3400
|1.3195
|1.3410
|95
|2007.08.16 18:16
|t/p
|48
|0.03
|1.3410
|1.3195
|1.3410
|0.30
|259.52
|96
|2007.08.16 18:16
|close
|47
|0.01
|1.3410
|1.3196
|1.3416
|0.04
|259.56
|97
|2007.08.16 23:15
|sell
|49
|0.01
|1.3412
|1.3622
|1.3402
|98
|2007.08.16 23:16
|sell
|50
|0.03
|1.3418
|1.3623
|1.3408
|99
|2007.08.16 23:47
|sell
|51
|0.09
|1.3429
|1.3629
|1.3419
|100
|2007.08.17 00:03
|t/p
|51
|0.09
|1.3419
|1.3629
|1.3419
|0.85
|260.41
|101
|2007.08.17 00:03
|close
|50
|0.03
|1.3419
|1.3623
|1.3408
|-0.05
|260.37
|102
|2007.08.17 00:03
|close
|49
|0.01
|1.3418
|1.3622
|1.3402
|-0.07
|260.30
|103
|2007.08.17 05:15
|buy
|52
|0.01
|1.3422
|1.3212
|1.3432
|104
|2007.08.17 05:17
|buy
|53
|0.03
|1.3417
|1.3212
|1.3427
|105
|2007.08.17 06:26
|buy
|54
|0.09
|1.3406
|1.3206
|1.3416
|106
|2007.08.17 06:31
|t/p
|54
|0.09
|1.3416
|1.3206
|1.3416
|0.90
|261.20
|107
|2007.08.17 06:31
|close
|53
|0.03
|1.3416
|1.3212
|1.3427
|-0.03
|261.17
|108
|2007.08.17 06:31
|close
|52
|0.01
|1.3415
|1.3212
|1.3432
|-0.07
|261.10
|109
|2007.08.17 08:30
|buy
|55
|0.01
|1.3426
|1.3216
|1.3436
|110
|2007.08.17 08:34
|buy
|56
|0.03
|1.3420
|1.3215
|1.3430
|111
|2007.08.17 08:48
|t/p
|56
|0.03
|1.3430
|1.3215
|1.3430
|0.30
|261.40
|112
|2007.08.17 08:48
|close
|55
|0.01
|1.3432
|1.3216
|1.3436
|0.06
|261.46
|113
|2007.08.20 00:45
|buy
|57
|0.01
|1.3492
|1.3282
|1.3502
|114
|2007.08.20 06:01
|t/p
|57
|0.01
|1.3502
|1.3282
|1.3502
|0.10
|261.56
|115
|2007.08.20 06:45
|sell
|58
|0.01
|1.3493
|1.3703
|1.3483
|116
|2007.08.20 07:24
|t/p
|58
|0.01
|1.3483
|1.3703
|1.3483
|0.10
|261.66
|117
|2007.08.20 09:45
|sell
|59
|0.01
|1.3493
|1.3703
|1.3483
|118
|2007.08.20 10:00
|sell
|60
|0.03
|1.3499
|1.3704
|1.3489
|119
|2007.08.20 10:59
|t/p
|60
|0.03
|1.3489
|1.3704
|1.3489
|0.30
|261.96
|120
|2007.08.20 10:59
|close
|59
|0.01
|1.3489
|1.3703
|1.3483
|0.04
|262.00
|121
|2007.08.20 13:15
|buy
|61
|0.01
|1.3489
|1.3279
|1.3499
|122
|2007.08.20 13:31
|buy
|62
|0.03
|1.3483
|1.3278
|1.3493
|123
|2007.08.20 13:48
|buy
|63
|0.09
|1.3470
|1.3270
|1.3480
|124
|2007.08.20 14:03
|t/p
|63
|0.09
|1.3480
|1.3270
|1.3480
|0.90
|262.90
|125
|2007.08.20 14:03
|close
|62
|0.03
|1.3480
|1.3278
|1.3493
|-0.09
|262.81
|126
|2007.08.20 14:03
|close
|61
|0.01
|1.3479
|1.3279
|1.3499
|-0.10
|262.71
|127
|2007.08.21 01:30
|buy
|64
|0.01
|1.3478
|1.3268
|1.3488
|128
|2007.08.21 03:09
|buy
|65
|0.03
|1.3472
|1.3267
|1.3482
|129
|2007.08.21 09:28
|buy
|66
|0.09
|1.3460
|1.3260
|1.3470
|130
|2007.08.21 09:42
|t/p
|66
|0.09
|1.3470
|1.3260
|1.3470
|0.90
|263.61
|131
|2007.08.21 09:42
|close
|65
|0.03
|1.3470
|1.3267
|1.3482
|-0.06
|263.55
|132
|2007.08.21 09:42
|close
|64
|0.01
|1.3471
|1.3268
|1.3488
|-0.07
|263.48
|133
|2007.08.21 10:30
|buy
|67
|0.01
|1.3484
|1.3274
|1.3494
|134
|2007.08.21 10:47
|t/p
|67
|0.01
|1.3494
|1.3274
|1.3494
|0.10
|263.58
|135
|2007.08.21 13:15
|sell
|68
|0.01
|1.3492
|1.3702
|1.3482
|136
|2007.08.21 14:14
|t/p
|68
|0.01
|1.3482
|1.3702
|1.3482
|0.10
|263.68
|137
|2007.08.21 19:30
|buy
|69
|0.01
|1.3473
|1.3263
|1.3483
|138
|2007.08.21 19:49
|buy
|70
|0.03
|1.3467
|1.3262
|1.3477
|139
|2007.08.21 22:14
|buy
|71
|0.09
|1.3457
|1.3257
|1.3467
|140
|2007.08.21 23:59
|t/p
|71
|0.09
|1.3467
|1.3257
|1.3467
|0.90
|264.58
|141
|2007.08.21 23:59
|close
|70
|0.03
|1.3467
|1.3262
|1.3477
|0.00
|264.58
|142
|2007.08.21 23:59
|close
|69
|0.01
|1.3466
|1.3263
|1.3483
|-0.07
|264.51
|143
|2007.08.22 02:45
|buy
|72
|0.01
|1.3462
|1.3252
|1.3472
|144
|2007.08.22 04:41
|t/p
|72
|0.01
|1.3472
|1.3252
|1.3472
|0.10
|264.61
|145
|2007.08.22 08:30
|sell
|73
|0.01
|1.3487
|1.3697
|1.3477
|146
|2007.08.22 11:07
|sell
|74
|0.03
|1.3495
|1.3700
|1.3485
|147
|2007.08.22 11:30
|sell
|75
|0.09
|1.3505
|1.3705
|1.3495
|148
|2007.08.22 11:48
|t/p
|75
|0.09
|1.3495
|1.3705
|1.3495
|0.90
|265.51
|149
|2007.08.22 11:48
|close
|74
|0.03
|1.3495
|1.3700
|1.3485
|0.00
|265.51
|150
|2007.08.22 11:48
|close
|73
|0.01
|1.3496
|1.3697
|1.3477
|-0.09
|265.42
|151
|2007.08.22 12:30
|sell
|76
|0.01
|1.3487
|1.3697
|1.3477
|152
|2007.08.22 13:06
|t/p
|76
|0.01
|1.3477
|1.3697
|1.3477
|0.10
|265.52
|153
|2007.08.23 12:30
|sell
|77
|0.01
|1.3570
|1.3780
|1.3560
|154
|2007.08.23 12:53
|t/p
|77
|0.01
|1.3560
|1.3780
|1.3560
|0.10
|265.62
|155
|2007.08.23 20:00
|buy
|78
|0.01
|1.3561
|1.3351
|1.3571
|156
|2007.08.23 23:02
|buy
|79
|0.03
|1.3556
|1.3351
|1.3566
|157
|2007.08.23 23:55
|t/p
|79
|0.03
|1.3566
|1.3351
|1.3566
|0.30
|265.92
|158
|2007.08.23 23:55
|close
|78
|0.01
|1.3566
|1.3351
|1.3571
|0.05
|265.97
|159
|2007.08.24 00:45
|buy
|80
|0.01
|1.3565
|1.3355
|1.3575
|160
|2007.08.24 00:58
|buy
|81
|0.03
|1.3560
|1.3355
|1.3570
|161
|2007.08.24 02:49
|t/p
|81
|0.03
|1.3570
|1.3355
|1.3570
|0.30
|266.27
|162
|2007.08.24 02:49
|close
|80
|0.01
|1.3570
|1.3355
|1.3575
|0.05
|266.32
|163
|2007.08.24 04:15
|sell
|82
|0.01
|1.3560
|1.3770
|1.3550
|164
|2007.08.24 04:26
|sell
|83
|0.03
|1.3566
|1.3771
|1.3556
|165
|2007.08.24 07:05
|t/p
|83
|0.03
|1.3556
|1.3771
|1.3556
|0.30
|266.62
|166
|2007.08.24 07:05
|close
|82
|0.01
|1.3556
|1.3770
|1.3550
|0.04
|266.66
|167
|2007.08.24 13:45
|sell
|84
|0.01
|1.3620
|1.3830
|1.3610
|168
|2007.08.24 13:49
|sell
|85
|0.03
|1.3626
|1.3831
|1.3616
|169
|2007.08.24 14:02
|sell
|86
|0.09
|1.3637
|1.3837
|1.3627
|170
|2007.08.24 16:24
|sell
|87
|0.27
|1.3652
|1.3847
|1.3642
|171
|2007.08.24 16:55
|sell
|88
|0.81
|1.3672
|1.3862
|1.3662
|172
|2007.08.27 07:58
|t/p
|88
|0.81
|1.3662
|1.3862
|1.3662
|7.69
|274.36
|173
|2007.08.27 07:58
|close
|87
|0.27
|1.3662
|1.3847
|1.3642
|-2.84
|271.52
|174
|2007.08.27 07:58
|close
|86
|0.09
|1.3663
|1.3837
|1.3627
|-2.39
|269.13
|175
|2007.08.27 07:58
|close
|85
|0.03
|1.3664
|1.3831
|1.3616
|-1.16
|267.98
|176
|2007.08.27 07:58
|close
|84
|0.01
|1.3663
|1.3830
|1.3610
|-0.44
|267.54
|177
|2007.08.27 10:30
|buy
|89
|0.01
|1.3668
|1.3458
|1.3678
|178
|2007.08.27 10:36
|buy
|90
|0.03
|1.3662
|1.3457
|1.3672
|179
|2007.08.27 12:55
|buy
|91
|0.09
|1.3652
|1.3452
|1.3662
|180
|2007.08.27 14:39
|buy
|92
|0.27
|1.3637
|1.3442
|1.3647
|181
|2007.08.27 15:46
|t/p
|92
|0.27
|1.3647
|1.3442
|1.3647
|2.70
|270.24
|182
|2007.08.27 15:46
|close
|91
|0.09
|1.3647
|1.3452
|1.3662
|-0.45
|269.79
|183
|2007.08.27 15:46
|close
|90
|0.03
|1.3646
|1.3457
|1.3672
|-0.48
|269.31
|184
|2007.08.27 15:46
|close
|89
|0.01
|1.3647
|1.3458
|1.3678
|-0.21
|269.10
|185
|2007.08.28 02:15
|buy
|93
|0.01
|1.3634
|1.3424
|1.3644
|186
|2007.08.28 03:44
|buy
|94
|0.03
|1.3628
|1.3423
|1.3638
|187
|2007.08.28 07:21
|t/p
|94
|0.03
|1.3638
|1.3423
|1.3638
|0.30
|269.40
|188
|2007.08.28 07:21
|close
|93
|0.01
|1.3638
|1.3424
|1.3644
|0.04
|269.44
|189
|2007.08.28 12:30
|sell
|95
|0.01
|1.3667
|1.3877
|1.3657
|190
|2007.08.28 12:51
|t/p
|95
|0.01
|1.3657
|1.3877
|1.3657
|0.10
|269.54
|191
|2007.08.28 22:30
|buy
|96
|0.01
|1.3604
|1.3394
|1.3614
|192
|2007.08.28 22:54
|buy
|97
|0.03
|1.3599
|1.3394
|1.3609
|193
|2007.08.28 23:19
|buy
|98
|0.09
|1.3587
|1.3387
|1.3597
|194
|2007.08.29 00:15
|buy
|99
|0.27
|1.3572
|1.3377
|1.3582
|195
|2007.08.29 03:37
|close
|99
|0.27
|1.3581
|1.3377
|1.3582
|2.43
|271.97
|196
|2007.08.29 03:37
|close
|98
|0.09
|1.3582
|1.3387
|1.3597
|-0.42
|271.56
|197
|2007.08.29 03:37
|close
|97
|0.03
|1.3581
|1.3394
|1.3609
|-0.53
|271.03
|198
|2007.08.29 03:37
|close
|96
|0.01
|1.3582
|1.3394
|1.3614
|-0.22
|270.81
|199
|2007.08.29 07:00
|sell
|100
|0.01
|1.3583
|1.3793
|1.3573
|200
|2007.08.29 07:03
|t/p
|100
|0.01
|1.3573
|1.3793
|1.3573
|0.10
|270.91
|201
|2007.08.29 07:03
|sell
|101
|0.01
|1.3571
|1.3781
|1.3561
|202
|2007.08.29 07:12
|sell
|102
|0.03
|1.3577
|1.3782
|1.3567
|203
|2007.08.29 07:19
|sell
|103
|0.09
|1.3587
|1.3787
|1.3577
|204
|2007.08.29 08:08
|sell
|104
|0.27
|1.3602
|1.3797
|1.3592
|205
|2007.08.29 08:52
|close
|104
|0.27
|1.3593
|1.3797
|1.3592
|2.43
|273.34
|206
|2007.08.29 08:52
|close
|103
|0.09
|1.3594
|1.3787
|1.3577
|-0.63
|272.71
|207
|2007.08.29 08:52
|close
|102
|0.03
|1.3593
|1.3782
|1.3567
|-0.48
|272.23
|208
|2007.08.29 08:52
|close
|101
|0.01
|1.3594
|1.3781
|1.3561
|-0.23
|272.00
|209
|2007.08.29 22:00
|sell
|105
|0.01
|1.3674
|1.3884
|1.3664
|210
|2007.08.30 00:16
|t/p
|105
|0.01
|1.3664
|1.3884
|1.3664
|0.08
|272.09
|211
|2007.08.30 03:00
|buy
|106
|0.01
|1.3661
|1.3451
|1.3671
|212
|2007.08.30 03:28
|buy
|107
|0.03
|1.3655
|1.3450
|1.3665
|213
|2007.08.30 05:06
|buy
|108
|0.09
|1.3644
|1.3444
|1.3654
|214
|2007.08.30 05:13
|t/p
|108
|0.09
|1.3654
|1.3444
|1.3654
|0.90
|272.99
|215
|2007.08.30 05:13
|close
|107
|0.03
|1.3654
|1.3450
|1.3665
|-0.03
|272.96
|216
|2007.08.30 05:13
|close
|106
|0.01
|1.3653
|1.3451
|1.3671
|-0.08
|272.88
|217
|2007.08.30 06:00
|buy
|109
|0.01
|1.3658
|1.3448
|1.3668
|218
|2007.08.30 06:16
|buy
|110
|0.03
|1.3652
|1.3447
|1.3662
|219
|2007.08.30 06:24
|t/p
|110
|0.03
|1.3662
|1.3447
|1.3662
|0.30
|273.18
|220
|2007.08.30 06:24
|close
|109
|0.01
|1.3662
|1.3448
|1.3668
|0.04
|273.22
|221
|2007.08.30 12:30
|buy
|111
|0.01
|1.3617
|1.3407
|1.3627
|222
|2007.08.30 12:51
|t/p
|111
|0.01
|1.3627
|1.3407
|1.3627
|0.10
|273.32
|223
|2007.08.30 21:45
|buy
|112
|0.01
|1.3638
|1.3428
|1.3648
|224
|2007.08.30 21:58
|buy
|113
|0.03
|1.3632
|1.3427
|1.3642
|225
|2007.08.30 22:47
|t/p
|113
|0.03
|1.3642
|1.3427
|1.3642
|0.30
|273.62
|226
|2007.08.30 22:47
|close
|112
|0.01
|1.3642
|1.3428
|1.3648
|0.04
|273.66
|227
|2007.08.31 02:30
|sell
|114
|0.01
|1.3667
|1.3877
|1.3657
|228
|2007.08.31 03:44
|sell
|115
|0.03
|1.3673
|1.3878
|1.3663
|229
|2007.08.31 04:32
|t/p
|115
|0.03
|1.3663
|1.3878
|1.3663
|0.30
|273.96
|230
|2007.08.31 04:32
|close
|114
|0.01
|1.3663
|1.3877
|1.3657
|0.04
|274.00
|231
|2007.08.31 07:45
|sell
|116
|0.01
|1.3663
|1.3873
|1.3653
|232
|2007.08.31 07:49
|sell
|117
|0.03
|1.3669
|1.3874
|1.3659
|233
|2007.08.31 08:03
|t/p
|117
|0.03
|1.3659
|1.3874
|1.3659
|0.30
|274.30
|234
|2007.08.31 08:03
|close
|116
|0.01
|1.3659
|1.3873
|1.3653
|0.04
|274.34
|235
|2007.08.31 13:45
|sell
|118
|0.01
|1.3671
|1.3881
|1.3661
|236
|2007.08.31 14:00
|t/p
|118
|0.01
|1.3661
|1.3881
|1.3661
|0.10
|274.44
|237
|2007.08.31 19:15
|buy
|119
|0.01
|1.3629
|1.3419
|1.3639
|238
|2007.08.31 19:54
|buy
|120
|0.03
|1.3623
|1.3418
|1.3633
|239
|2007.09.02 22:38
|t/p
|120
|0.03
|1.3633
|1.3418
|1.3633
|0.30
|274.74
|240
|2007.09.02 22:38
|close
|119
|0.01
|1.3633
|1.3419
|1.3639
|0.04
|274.78
|241
|2007.09.03 09:00
|sell
|121
|0.01
|1.3645
|1.3855
|1.3635
|242
|2007.09.03 11:04
|t/p
|121
|0.01
|1.3635
|1.3855
|1.3635
|0.10
|274.88
|243
|2007.09.03 21:30
|buy
|122
|0.01
|1.3624
|1.3414
|1.3634
|244
|2007.09.03 21:35
|buy
|123
|0.03
|1.3619
|1.3414
|1.3629
|245
|2007.09.04 01:16
|buy
|124
|0.09
|1.3607
|1.3407
|1.3617
|246
|2007.09.04 01:48
|t/p
|124
|0.09
|1.3617
|1.3407
|1.3617
|0.90
|275.78
|247
|2007.09.04 01:48
|close
|123
|0.03
|1.3617
|1.3414
|1.3629
|-0.05
|275.73
|248
|2007.09.04 01:49
|close
|122
|0.01
|1.3616
|1.3414
|1.3634
|-0.08
|275.65
|249
|2007.09.04 02:00
|buy
|125
|0.01
|1.3619
|1.3409
|1.3629
|250
|2007.09.04 02:37
|buy
|126
|0.03
|1.3613
|1.3408
|1.3623
|251
|2007.09.04 05:55
|t/p
|126
|0.03
|1.3623
|1.3408
|1.3623
|0.30
|275.95
|252
|2007.09.04 05:55
|close
|125
|0.01
|1.3623
|1.3409
|1.3629
|0.04
|275.99
|253
|2007.09.04 07:15
|sell
|127
|0.01
|1.3612
|1.3822
|1.3602
|254
|2007.09.04 07:58
|t/p
|127
|0.01
|1.3602
|1.3822
|1.3602
|0.10
|276.09
|255
|2007.09.04 19:30
|sell
|128
|0.01
|1.3612
|1.3822
|1.3602
|256
|2007.09.04 21:56
|t/p
|128
|0.01
|1.3602
|1.3822
|1.3602
|0.10
|276.19
|257
|2007.09.05 01:15
|sell
|129
|0.01
|1.3621
|1.3831
|1.3611
|258
|2007.09.05 02:16
|sell
|130
|0.03
|1.3627
|1.3832
|1.3617
|259
|2007.09.05 04:01
|t/p
|130
|0.03
|1.3617
|1.3832
|1.3617
|0.30
|276.49
|260
|2007.09.05 04:01
|close
|129
|0.01
|1.3617
|1.3831
|1.3611
|0.04
|276.53
|261
|2007.09.05 08:15
|buy
|131
|0.01
|1.3588
|1.3378
|1.3598
|262
|2007.09.05 08:45
|t/p
|131
|0.01
|1.3598
|1.3378
|1.3598
|0.10
|276.63
|263
|2007.09.06 03:00
|buy
|132
|0.01
|1.3647
|1.3437
|1.3657
|264
|2007.09.06 05:46
|buy
|133
|0.03
|1.3641
|1.3436
|1.3651
|265
|2007.09.06 06:30
|t/p
|133
|0.03
|1.3651
|1.3436
|1.3651
|0.30
|276.93
|266
|2007.09.06 06:30
|close
|132
|0.01
|1.3651
|1.3437
|1.3657
|0.04
|276.97
|267
|2007.09.06 10:30
|sell
|134
|0.01
|1.3654
|1.3864
|1.3644
|268
|2007.09.06 11:18
|sell
|135
|0.03
|1.3660
|1.3865
|1.3650
|269
|2007.09.06 11:45
|t/p
|135
|0.03
|1.3650
|1.3865
|1.3650
|0.30
|277.27
|270
|2007.09.06 11:45
|close
|134
|0.01
|1.3650
|1.3864
|1.3644
|0.04
|277.31
|271
|2007.09.06 13:00
|sell
|136
|0.01
|1.3647
|1.3857
|1.3637
|272
|2007.09.06 13:05
|sell
|137
|0.03
|1.3653
|1.3858
|1.3643
|273
|2007.09.06 13:20
|sell
|138
|0.09
|1.3663
|1.3863
|1.3653
|274
|2007.09.06 14:19
|sell
|139
|0.27
|1.3679
|1.3874
|1.3669
|275
|2007.09.06 14:29
|close
|139
|0.27
|1.3670
|1.3874
|1.3669
|2.43
|279.74
|276
|2007.09.06 14:29
|close
|138
|0.09
|1.3669
|1.3863
|1.3653
|-0.54
|279.20
|277
|2007.09.06 14:29
|close
|137
|0.03
|1.3670
|1.3858
|1.3643
|-0.51
|278.69
|278
|2007.09.06 14:29
|close
|136
|0.01
|1.3669
|1.3857
|1.3637
|-0.22
|278.47
|279
|2007.09.06 23:45
|sell
|140
|0.01
|1.3691
|1.3901
|1.3681
|280
|2007.09.07 00:54
|t/p
|140
|0.01
|1.3681
|1.3901
|1.3681
|0.09
|278.57
|281
|2007.09.07 05:00
|buy
|141
|0.01
|1.3668
|1.3458
|1.3678
|282
|2007.09.07 07:53
|t/p
|141
|0.01
|1.3678
|1.3458
|1.3678
|0.10
|278.67
|283
|2007.09.10 06:30
|sell
|142
|0.01
|1.3777
|1.3987
|1.3767
|284
|2007.09.10 06:42
|sell
|143
|0.03
|1.3782
|1.3987
|1.3772
|285
|2007.09.10 07:39
|sell
|144
|0.09
|1.3793
|1.3993
|1.3783
|286
|2007.09.10 08:18
|t/p
|144
|0.09
|1.3783
|1.3993
|1.3783
|0.90
|279.57
|287
|2007.09.10 08:18
|close
|143
|0.03
|1.3783
|1.3987
|1.3772
|-0.03
|279.54
|288
|2007.09.10 08:18
|close
|142
|0.01
|1.3784
|1.3987
|1.3767
|-0.07
|279.47
|289
|2007.09.10 09:00
|sell
|145
|0.01
|1.3784
|1.3994
|1.3774
|290
|2007.09.10 09:30
|sell
|146
|0.03
|1.3790
|1.3995
|1.3780
|291
|2007.09.10 09:40
|sell
|147
|0.09
|1.3803
|1.4003
|1.3793
|292
|2007.09.10 09:53
|t/p
|147
|0.09
|1.3793
|1.4003
|1.3793
|0.90
|280.37
|293
|2007.09.10 09:53
|close
|146
|0.03
|1.3793
|1.3995
|1.3780
|-0.09
|280.28
|294
|2007.09.10 09:53
|close
|145
|0.01
|1.3792
|1.3994
|1.3774
|-0.08
|280.20
|295
|2007.09.10 19:30
|sell
|148
|0.01
|1.3800
|1.4010
|1.3790
|296
|2007.09.10 21:33
|sell
|149
|0.03
|1.3805
|1.4010
|1.3795
|297
|2007.09.10 23:56
|t/p
|149
|0.03
|1.3795
|1.4010
|1.3795
|0.30
|280.50
|298
|2007.09.10 23:56
|close
|148
|0.01
|1.3795
|1.4010
|1.3790
|0.05
|280.55
|299
|2007.09.10 23:56
|sell
|150
|0.01
|1.3794
|1.4004
|1.3784
|300
|2007.09.11 03:41
|sell
|151
|0.03
|1.3800
|1.4005
|1.3790
|301
|2007.09.11 05:39
|t/p
|151
|0.03
|1.3790
|1.4005
|1.3790
|0.30
|280.85
|302
|2007.09.11 05:39
|close
|150
|0.01
|1.3790
|1.4004
|1.3784
|0.03
|280.88
|303
|2007.09.11 08:30
|buy
|152
|0.01
|1.3791
|1.3581
|1.3801
|304
|2007.09.11 09:03
|t/p
|152
|0.01
|1.3801
|1.3581
|1.3801
|0.10
|280.98
|305
|2007.09.11 22:30
|sell
|153
|0.01
|1.3837
|1.4047
|1.3827
|306
|2007.09.11 23:38
|sell
|154
|0.03
|1.3842
|1.4047
|1.3832
|307
|2007.09.12 00:40
|t/p
|154
|0.03
|1.3832
|1.4047
|1.3832
|0.28
|281.27
|308
|2007.09.12 00:40
|close
|153
|0.01
|1.3831
|1.4047
|1.3827
|0.05
|281.32
|309
|2007.12.28 08:00
|sell
|155
|0.01
|1.4647
|1.4857
|1.4637
|310
|2007.12.28 08:09
|sell
|156
|0.03
|1.4652
|1.4857
|1.4642
|311
|2007.12.28 09:04
|sell
|157
|0.09
|1.4663
|1.4863
|1.4653
|312
|2007.12.28 09:39
|sell
|158
|0.27
|1.4678
|1.4873
|1.4668
|313
|2007.12.28 10:36
|sell
|159
|0.81
|1.4698
|1.4888
|1.4688
|314
|2007.12.28 13:19
|t/p
|159
|0.81
|1.4688
|1.4888
|1.4688
|8.10
|289.42
|315
|2007.12.28 13:19
|close
|158
|0.27
|1.4688
|1.4873
|1.4668
|-2.70
|286.72
|316
|2007.12.28 13:19
|close
|157
|0.09
|1.4689
|1.4863
|1.4653
|-2.34
|284.38
|317
|2007.12.28 13:19
|close
|156
|0.03
|1.4687
|1.4857
|1.4642
|-1.05
|283.33
|318
|2007.12.28 13:19
|close
|155
|0.01
|1.4688
|1.4857
|1.4637
|-0.41
|282.92
|319
|2007.12.31 02:00
|sell
|160
|0.01
|1.4736
|1.4946
|1.4726
|320
|2007.12.31 02:25
|sell
|161
|0.03
|1.4742
|1.4947
|1.4732
|321
|2007.12.31 07:34
|t/p
|161
|0.03
|1.4732
|1.4947
|1.4732
|0.30
|283.22
|322
|2007.12.31 07:34
|close
|160
|0.01
|1.4732
|1.4946
|1.4726
|0.04
|283.26
|323
|2007.12.31 11:00
|buy
|162
|0.01
|1.4718
|1.4508
|1.4728
|324
|2007.12.31 11:05
|buy
|163
|0.03
|1.4712
|1.4507
|1.4722
|325
|2007.12.31 12:07
|t/p
|163
|0.03
|1.4722
|1.4507
|1.4722
|0.30
|283.56
|326
|2007.12.31 12:07
|close
|162
|0.01
|1.4722
|1.4508
|1.4728
|0.04
|283.60
|327
|2007.12.31 18:30
|buy
|164
|0.01
|1.4593
|1.4383
|1.4603
|328
|2007.12.31 18:45
|t/p
|164
|0.01
|1.4603
|1.4383
|1.4603
|0.10
|283.70
|329
|2008.01.02 13:30
|sell
|165
|0.01
|1.4678
|1.4888
|1.4668
|330
|2008.01.02 13:39
|t/p
|165
|0.01
|1.4668
|1.4888
|1.4668
|0.10
|283.80
|331
|2008.01.02 13:39
|sell
|166
|0.01
|1.4666
|1.4876
|1.4656
|332
|2008.01.02 13:43
|sell
|167
|0.03
|1.4671
|1.4876
|1.4661
|333
|2008.01.02 14:00
|t/p
|167
|0.03
|1.4661
|1.4876
|1.4661
|0.30
|284.10
|334
|2008.01.02 14:00
|close
|166
|0.01
|1.4661
|1.4876
|1.4656
|0.05
|284.15
|335
|2008.01.02 18:30
|sell
|168
|0.01
|1.4732
|1.4942
|1.4722
|336
|2008.01.02 19:09
|sell
|169
|0.03
|1.4738
|1.4943
|1.4728
|337
|2008.01.02 19:22
|t/p
|169
|0.03
|1.4728
|1.4943
|1.4728
|0.30
|284.45
|338
|2008.01.02 19:22
|close
|168
|0.01
|1.4728
|1.4942
|1.4722
|0.04
|284.49
|339
|2008.01.03 04:30
|buy
|170
|0.01
|1.4716
|1.4506
|1.4726
|340
|2008.01.03 04:42
|buy
|171
|0.03
|1.4710
|1.4505
|1.4720
|341
|2008.01.03 06:34
|t/p
|171
|0.03
|1.4720
|1.4505
|1.4720
|0.30
|284.79
|342
|2008.01.03 06:34
|close
|170
|0.01
|1.4720
|1.4506
|1.4726
|0.04
|284.83
|343
|2008.01.03 08:30
|sell
|172
|0.01
|1.4709
|1.4919
|1.4699
|344
|2008.01.03 08:37
|t/p
|172
|0.01
|1.4699
|1.4919
|1.4699
|0.10
|284.93
|345
|2008.01.03 08:37
|sell
|173
|0.01
|1.4697
|1.4907
|1.4687
|346
|2008.01.03 08:45
|sell
|174
|0.03
|1.4703
|1.4908
|1.4693
|347
|2008.01.03 09:05
|sell
|175
|0.09
|1.4713
|1.4913
|1.4703
|348
|2008.01.03 09:39
|t/p
|175
|0.09
|1.4703
|1.4913
|1.4703
|0.90
|285.83
|349
|2008.01.03 09:39
|close
|174
|0.03
|1.4703
|1.4908
|1.4693
|0.00
|285.83
|350
|2008.01.03 09:39
|close
|173
|0.01
|1.4704
|1.4907
|1.4687
|-0.07
|285.76
|351
|2008.01.03 13:15
|sell
|176
|0.01
|1.4749
|1.4959
|1.4739
|352
|2008.01.03 13:21
|t/p
|176
|0.01
|1.4739
|1.4959
|1.4739
|0.10
|285.86
|353
|2008.01.03 13:21
|sell
|177
|0.01
|1.4737
|1.4947
|1.4727
|354
|2008.01.03 13:24
|t/p
|177
|0.01
|1.4727
|1.4947
|1.4727
|0.10
|285.96
|355
|2008.01.03 13:24
|sell
|178
|0.01
|1.4725
|1.4935
|1.4715
|356
|2008.01.03 13:28
|sell
|179
|0.03
|1.4730
|1.4935
|1.4720
|357
|2008.01.03 13:34
|t/p
|179
|0.03
|1.4720
|1.4935
|1.4720
|0.30
|286.26
|358
|2008.01.03 13:34
|close
|178
|0.01
|1.4720
|1.4935
|1.4715
|0.05
|286.31
|359
|2008.01.03 20:15
|sell
|180
|0.01
|1.4745
|1.4955
|1.4735
|360
|2008.01.03 20:26
|sell
|181
|0.03
|1.4750
|1.4955
|1.4740
|361
|2008.01.03 23:15
|t/p
|181
|0.03
|1.4740
|1.4955
|1.4740
|0.30
|286.61
|362
|2008.01.03 23:15
|close
|180
|0.01
|1.4740
|1.4955
|1.4735
|0.05
|286.66
|363
|2008.01.04 03:30
|sell
|182
|0.01
|1.4742
|1.4952
|1.4732
|364
|2008.01.04 03:37
|sell
|183
|0.03
|1.4748
|1.4953
|1.4738
|365
|2008.01.04 04:07
|t/p
|183
|0.03
|1.4738
|1.4953
|1.4738
|0.30
|286.96
|366
|2008.01.04 04:07
|close
|182
|0.01
|1.4738
|1.4952
|1.4732
|0.04
|287.00
|367
|2008.01.04 10:00
|buy
|184
|0.01
|1.4709
|1.4499
|1.4719
|368
|2008.01.04 10:10
|buy
|185
|0.03
|1.4703
|1.4498
|1.4713
|369
|2008.01.04 10:22
|t/p
|185
|0.03
|1.4713
|1.4498
|1.4713
|0.30
|287.30
|370
|2008.01.04 10:22
|close
|184
|0.01
|1.4713
|1.4499
|1.4719
|0.04
|287.34
|371
|2008.01.04 10:30
|buy
|186
|0.01
|1.4710
|1.4500
|1.4720
|372
|2008.01.04 10:37
|buy
|187
|0.03
|1.4705
|1.4500
|1.4715
|373
|2008.01.04 11:54
|t/p
|187
|0.03
|1.4715
|1.4500
|1.4715
|0.30
|287.64
|374
|2008.01.04 11:54
|close
|186
|0.01
|1.4715
|1.4500
|1.4720
|0.05
|287.69
|375
|2008.01.07 04:30
|buy
|188
|0.01
|1.4726
|1.4516
|1.4736
|376
|2008.01.07 06:24
|buy
|189
|0.03
|1.4720
|1.4515
|1.4730
|377
|2008.01.07 07:09
|buy
|190
|0.09
|1.4709
|1.4509
|1.4719
|378
|2008.01.07 07:46
|buy
|191
|0.27
|1.4693
|1.4498
|1.4703
|379
|2008.01.07 07:52
|buy
|192
|0.81
|1.4673
|1.4483
|1.4683
|380
|2008.01.07 08:39
|t/p
|192
|0.81
|1.4683
|1.4483
|1.4683
|8.10
|295.79
|381
|2008.01.07 08:39
|close
|191
|0.27
|1.4683
|1.4498
|1.4703
|-2.70
|293.09
|382
|2008.01.07 08:39
|close
|190
|0.09
|1.4682
|1.4509
|1.4719
|-2.43
|290.66
|383
|2008.01.07 08:39
|close
|189
|0.03
|1.4683
|1.4515
|1.4730
|-1.11
|289.55
|384
|2008.01.07 08:39
|close
|188
|0.01
|1.4684
|1.4516
|1.4736
|-0.42
|289.13
|385
|2008.01.07 09:45
|buy
|193
|0.01
|1.4695
|1.4485
|1.4705
|386
|2008.01.07 10:04
|buy
|194
|0.03
|1.4689
|1.4484
|1.4699
|387
|2008.01.07 10:09
|buy
|195
|0.09
|1.4678
|1.4478
|1.4688
|388
|2008.01.07 11:24
|t/p
|195
|0.09
|1.4688
|1.4478
|1.4688
|0.90
|290.03
|389
|2008.01.07 11:24
|close
|194
|0.03
|1.4688
|1.4484
|1.4699
|-0.03
|290.00
|390
|2008.01.07 11:24
|close
|193
|0.01
|1.4687
|1.4485
|1.4705
|-0.08
|289.92
|391
|2008.01.07 11:24
|buy
|196
|0.01
|1.4690
|1.4480
|1.4700
|392
|2008.01.07 12:10
|buy
|197
|0.03
|1.4685
|1.4480
|1.4695
|393
|2008.01.07 12:19
|t/p
|197
|0.03
|1.4695
|1.4480
|1.4695
|0.30
|290.22
|394
|2008.01.07 12:19
|close
|196
|0.01
|1.4695
|1.4480
|1.4700
|0.05
|290.27
|395
|2008.01.07 19:00
|buy
|198
|0.01
|1.4695
|1.4485
|1.4705
|396
|2008.01.07 19:10
|buy
|199
|0.03
|1.4689
|1.4484
|1.4699
|397
|2008.01.07 20:07
|t/p
|199
|0.03
|1.4699
|1.4484
|1.4699
|0.30
|290.57
|398
|2008.01.07 20:07
|close
|198
|0.01
|1.4699
|1.4485
|1.4705
|0.04
|290.61
|399
|2008.01.08 01:00
|buy
|200
|0.01
|1.4689
|1.4479
|1.4699
|400
|2008.01.08 01:24
|buy
|201
|0.03
|1.4683
|1.4478
|1.4693
|401
|2008.01.08 02:50
|t/p
|201
|0.03
|1.4693
|1.4478
|1.4693
|0.30
|290.91
|402
|2008.01.08 02:50
|close
|200
|0.01
|1.4693
|1.4479
|1.4699
|0.04
|290.95
|403
|2008.01.08 06:00
|sell
|202
|0.01
|1.4700
|1.4910
|1.4690
|404
|2008.01.08 06:09
|sell
|203
|0.03
|1.4706
|1.4911
|1.4696
|405
|2008.01.08 06:39
|t/p
|203
|0.03
|1.4696
|1.4911
|1.4696
|0.30
|291.25
|406
|2008.01.08 06:39
|close
|202
|0.01
|1.4696
|1.4910
|1.4690
|0.04
|291.29
|407
|2008.01.08 09:00
|sell
|204
|0.01
|1.4714
|1.4924
|1.4704
|408
|2008.01.08 09:51
|sell
|205
|0.03
|1.4720
|1.4925
|1.4710
|409
|2008.01.08 10:06
|t/p
|205
|0.03
|1.4710
|1.4925
|1.4710
|0.30
|291.59
|410
|2008.01.08 10:06
|close
|204
|0.01
|1.4710
|1.4924
|1.4704
|0.04
|291.63
|411
|2008.01.08 13:45
|sell
|206
|0.01
|1.4711
|1.4921
|1.4701
|412
|2008.01.08 14:01
|sell
|207
|0.03
|1.4717
|1.4922
|1.4707
|413
|2008.01.08 14:51
|sell
|208
|0.09
|1.4728
|1.4928
|1.4718
|414
|2008.01.08 15:21
|t/p
|208
|0.09
|1.4718
|1.4928
|1.4718
|0.90
|292.53
|415
|2008.01.08 15:21
|close
|207
|0.03
|1.4718
|1.4922
|1.4707
|-0.03
|292.50
|416
|2008.01.08 15:21
|close
|206
|0.01
|1.4719
|1.4921
|1.4701
|-0.08
|292.42
|417
|2008.01.08 22:45
|buy
|209
|0.01
|1.4715
|1.4505
|1.4725
|418
|2008.01.08 23:06
|buy
|210
|0.03
|1.4709
|1.4504
|1.4719
|419
|2008.01.09 01:30
|t/p
|210
|0.03
|1.4719
|1.4504
|1.4719
|0.31
|292.74
|420
|2008.01.09 01:30
|close
|209
|0.01
|1.4719
|1.4505
|1.4725
|0.04
|292.78
|421
|2008.01.09 03:45
|sell
|211
|0.01
|1.4714
|1.4924
|1.4704
|422
|2008.01.09 04:07
|sell
|212
|0.03
|1.4720
|1.4925
|1.4710
|423
|2008.01.09 06:04
|sell
|213
|0.09
|1.4730
|1.4930
|1.4720
|424
|2008.01.09 07:09
|t/p
|213
|0.09
|1.4720
|1.4930
|1.4720
|0.90
|293.68
|425
|2008.01.09 07:09
|close
|212
|0.03
|1.4720
|1.4925
|1.4710
|0.00
|293.68
|426
|2008.01.09 07:10
|close
|211
|0.01
|1.4719
|1.4924
|1.4704
|-0.05
|293.63
|427
|2008.01.09 08:15
|sell
|214
|0.01
|1.4711
|1.4921
|1.4701
|428
|2008.01.09 08:24
|sell
|215
|0.03
|1.4717
|1.4922
|1.4707
|429
|2008.01.09 08:49
|t/p
|215
|0.03
|1.4707
|1.4922
|1.4707
|0.30
|293.93
|430
|2008.01.09 08:49
|close
|214
|0.01
|1.4707
|1.4921
|1.4701
|0.04
|293.97
|431
|2008.01.09 20:00
|buy
|216
|0.01
|1.4665
|1.4455
|1.4675
|432
|2008.01.09 21:45
|buy
|217
|0.03
|1.4659
|1.4454
|1.4669
|433
|2008.01.10 00:15
|t/p
|217
|0.03
|1.4669
|1.4454
|1.4669
|0.33
|294.30
|434
|2008.01.10 00:15
|close
|216
|0.01
|1.4669
|1.4455
|1.4675
|0.05
|294.36
|435
|2008.01.10 04:45
|sell
|218
|0.01
|1.4679
|1.4889
|1.4669
|436
|2008.01.10 05:08
|sell
|219
|0.03
|1.4685
|1.4890
|1.4675
|437
|2008.01.10 06:15
|sell
|220
|0.09
|1.4695
|1.4895
|1.4685
|438
|2008.01.10 06:39
|t/p
|220
|0.09
|1.4685
|1.4895
|1.4685
|0.90
|295.26
|439
|2008.01.10 06:39
|close
|219
|0.03
|1.4685
|1.4890
|1.4675
|0.00
|295.26
|440
|2008.01.10 06:39
|close
|218
|0.01
|1.4686
|1.4889
|1.4669
|-0.07
|295.19
|441
|2008.01.10 07:00
|sell
|221
|0.01
|1.4671
|1.4881
|1.4661
|442
|2008.01.10 07:22
|sell
|222
|0.03
|1.4677
|1.4882
|1.4667
|443
|2008.01.10 08:06
|t/p
|222
|0.03
|1.4667
|1.4882
|1.4667
|0.30
|295.49
|444
|2008.01.10 08:06
|close
|221
|0.01
|1.4667
|1.4881
|1.4661
|0.04
|295.53
|445
|2008.01.10 11:30
|sell
|223
|0.01
|1.4672
|1.4882
|1.4662
|446
|2008.01.10 11:39
|sell
|224
|0.03
|1.4678
|1.4883
|1.4668
|447
|2008.01.10 12:09
|t/p
|224
|0.03
|1.4668
|1.4883
|1.4668
|0.30
|295.83
|448
|2008.01.10 12:09
|close
|223
|0.01
|1.4668
|1.4882
|1.4662
|0.04
|295.87
|449
|2008.01.10 19:45
|sell
|225
|0.01
|1.4794
|1.5004
|1.4784
|450
|2008.01.10 20:39
|sell
|226
|0.03
|1.4800
|1.5005
|1.4790
|451
|2008.01.11 00:54
|t/p
|226
|0.03
|1.4790
|1.5005
|1.4790
|0.28
|296.15
|452
|2008.01.11 00:54
|close
|225
|0.01
|1.4790
|1.5004
|1.4784
|0.03
|296.19
|453
|2008.01.11 06:30
|sell
|227
|0.01
|1.4803
|1.5013
|1.4793
|454
|2008.01.11 06:39
|t/p
|227
|0.01
|1.4793
|1.5013
|1.4793
|0.10
|296.29
|455
|2008.01.11 06:39
|sell
|228
|0.01
|1.4791
|1.5001
|1.4781
|456
|2008.01.11 06:43
|sell
|229
|0.03
|1.4797
|1.5002
|1.4787
|457
|2008.01.11 07:00
|t/p
|229
|0.03
|1.4787
|1.5002
|1.4787
|0.30
|296.59
|458
|2008.01.11 07:00
|close
|228
|0.01
|1.4787
|1.5001
|1.4781
|0.04
|296.63
|459
|2008.01.11 11:30
|buy
|230
|0.01
|1.4781
|1.4571
|1.4791
|460
|2008.01.11 11:31
|buy
|231
|0.03
|1.4775
|1.4570
|1.4785
|461
|2008.01.11 12:35
|t/p
|231
|0.03
|1.4785
|1.4570
|1.4785
|0.30
|296.93
|462
|2008.01.11 12:35
|close
|230
|0.01
|1.4785
|1.4571
|1.4791
|0.04
|296.97
|463
|2008.01.11 19:00
|sell
|232
|0.01
|1.4788
|1.4998
|1.4778
|464
|2008.01.11 19:09
|sell
|233
|0.03
|1.4793
|1.4998
|1.4783
|465
|2008.01.11 20:04
|t/p
|233
|0.03
|1.4783
|1.4998
|1.4783
|0.30
|297.27
|466
|2008.01.11 20:04
|close
|232
|0.01
|1.4783
|1.4998
|1.4778
|0.05
|297.32
|467
|2008.01.14 02:30
|sell
|234
|0.01
|1.4808
|1.5018
|1.4798
|468
|2008.01.14 03:55
|t/p
|234
|0.01
|1.4798
|1.5018
|1.4798
|0.10
|297.42
|469
|2008.01.14 09:00
|sell
|235
|0.01
|1.4875
|1.5085
|1.4865
|470
|2008.01.14 09:06
|sell
|236
|0.03
|1.4881
|1.5086
|1.4871
|471
|2008.01.14 09:19
|sell
|237
|0.09
|1.4891
|1.5091
|1.4881
|472
|2008.01.14 10:07
|sell
|238
|0.27
|1.4907
|1.5102
|1.4897
|473
|2008.01.14 10:21
|close
|238
|0.27
|1.4898
|1.5102
|1.4897
|2.43
|299.85
|474
|2008.01.14 10:21
|close
|237
|0.09
|1.4899
|1.5091
|1.4881
|-0.72
|299.13
|475
|2008.01.14 10:21
|close
|236
|0.03
|1.4897
|1.5086
|1.4871
|-0.48
|298.65
|476
|2008.01.14 10:21
|close
|235
|0.01
|1.4898
|1.5085
|1.4865
|-0.23
|298.42
|477
|2008.01.14 10:45
|sell
|239
|0.01
|1.4887
|1.5097
|1.4877
|478
|2008.01.14 10:45
|sell
|240
|0.03
|1.4892
|1.5097
|1.4882
|479
|2008.01.14 10:52
|sell
|241
|0.09
|1.4903
|1.5103
|1.4893
|480
|2008.01.14 12:22
|t/p
|241
|0.09
|1.4893
|1.5103
|1.4893
|0.90
|299.32
|481
|2008.01.14 12:22
|close
|240
|0.03
|1.4893
|1.5097
|1.4882
|-0.03
|299.29
|482
|2008.01.14 12:22
|close
|239
|0.01
|1.4894
|1.5097
|1.4877
|-0.07
|299.22
|483
|2008.01.14 20:30
|buy
|242
|0.01
|1.4876
|1.4666
|1.4886
|484
|2008.01.14 21:11
|buy
|243
|0.03
|1.4870
|1.4665
|1.4880
|485
|2008.01.15 01:39
|t/p
|243
|0.03
|1.4880
|1.4665
|1.4880
|0.31
|299.53
|486
|2008.01.15 01:39
|close
|242
|0.01
|1.4880
|1.4666
|1.4886
|0.04
|299.57
|487
|2008.01.15 03:30
|sell
|244
|0.01
|1.4871
|1.5081
|1.4861
|488
|2008.01.15 03:42
|sell
|245
|0.03
|1.4877
|1.5082
|1.4867
|489
|2008.01.15 06:07
|t/p
|245
|0.03
|1.4867
|1.5082
|1.4867
|0.30
|299.87
|490
|2008.01.15 06:07
|close
|244
|0.01
|1.4867
|1.5081
|1.4861
|0.04
|299.91
|491
|2008.01.15 08:00
|sell
|246
|0.01
|1.4868
|1.5078
|1.4858
|492
|2008.01.15 08:06
|t/p
|246
|0.01
|1.4858
|1.5078
|1.4858
|0.10
|300.01
|493
|2008.01.15 08:06
|sell
|247
|0.02
|1.4856
|1.5066
|1.4846
|494
|2008.01.15 08:39
|sell
|248
|0.03
|1.4862
|1.5067
|1.4852
|495
|2008.01.15 09:01
|t/p
|248
|0.03
|1.4852
|1.5067
|1.4852
|0.30
|300.31
|496
|2008.01.15 09:01
|close
|247
|0.02
|1.4852
|1.5066
|1.4846
|0.08
|300.39
|497
|2008.01.15 11:00
|buy
|249
|0.02
|1.4853
|1.4643
|1.4863
|498
|2008.01.15 11:09
|t/p
|249
|0.02
|1.4863
|1.4643
|1.4863
|0.20
|300.59
|499
|2008.01.15 11:09
|buy
|250
|0.02
|1.4865
|1.4655
|1.4875
|500
|2008.01.15 11:22
|t/p
|250
|0.02
|1.4875
|1.4655
|1.4875
|0.20
|300.79
|501
|2008.01.15 20:30
|buy
|251
|0.02
|1.4837
|1.4627
|1.4847
|502
|2008.01.15 20:39
|buy
|252
|0.06
|1.4831
|1.4626
|1.4841
|503
|2008.01.15 21:01
|buy
|253
|0.09
|1.4821
|1.4621
|1.4831
|504
|2008.01.15 21:07
|buy
|254
|0.27
|1.4806
|1.4611
|1.4816
|505
|2008.01.15 22:09
|buy
|255
|0.81
|1.4786
|1.4596
|1.4796
|506
|2008.01.15 23:12
|t/p
|255
|0.81
|1.4796
|1.4596
|1.4796
|8.10
|308.89
|507
|2008.01.15 23:12
|close
|254
|0.27
|1.4796
|1.4611
|1.4816
|-2.70
|306.19
|508
|2008.01.15 23:15
|close
|253
|0.09
|1.4795
|1.4621
|1.4831
|-2.34
|303.85
|509
|2008.01.15 23:15
|close
|252
|0.06
|1.4796
|1.4626
|1.4841
|-2.10
|301.75
|510
|2008.01.15 23:15
|close
|251
|0.02
|1.4795
|1.4627
|1.4847
|-0.84
|300.91
|511
|2008.01.15 23:45
|buy
|256
|0.02
|1.4805
|1.4595
|1.4815
|512
|2008.01.16 00:15
|buy
|257
|0.06
|1.4795
|1.4590
|1.4805
|513
|2008.01.16 00:30
|t/p
|257
|0.06
|1.4805
|1.4590
|1.4805
|0.60
|301.51
|514
|2008.01.16 00:30
|close
|256
|0.02
|1.4805
|1.4595
|1.4815
|0.01
|301.52
|515
|2008.01.16 05:45
|sell
|258
|0.02
|1.4839
|1.5049
|1.4829
|516
|2008.01.16 06:07
|sell
|259
|0.06
|1.4845
|1.5050
|1.4835
|517
|2008.01.16 06:37
|t/p
|259
|0.06
|1.4835
|1.5050
|1.4835
|0.60
|302.12
|518
|2008.01.16 06:37
|close
|258
|0.02
|1.4835
|1.5049
|1.4829
|0.08
|302.20
|519
|2008.01.16 13:00
|buy
|260
|0.02
|1.4782
|1.4572
|1.4792
|520
|2008.01.16 13:06
|t/p
|260
|0.02
|1.4792
|1.4572
|1.4792
|0.20
|302.40
|521
|2008.01.16 13:06
|buy
|261
|0.02
|1.4794
|1.4584
|1.4804
|522
|2008.01.16 13:22
|t/p
|261
|0.02
|1.4804
|1.4584
|1.4804
|0.20
|302.60
|523
|2008.01.16 18:30
|buy
|262
|0.02
|1.4659
|1.4449
|1.4669
|524
|2008.01.16 18:31
|t/p
|262
|0.02
|1.4669
|1.4449
|1.4669
|0.20
|302.80
|525
|2008.01.16 18:31
|buy
|263
|0.02
|1.4671
|1.4461
|1.4681
|526
|2008.01.16 18:37
|t/p
|263
|0.02
|1.4681
|1.4461
|1.4681
|0.20
|303.00
|527
|2008.01.16 18:37
|buy
|264
|0.02
|1.4683
|1.4473
|1.4693
|528
|2008.01.16 18:43
|buy
|265
|0.06
|1.4677
|1.4472
|1.4687
|529
|2008.01.16 18:48
|t/p
|265
|0.06
|1.4687
|1.4472
|1.4687
|0.60
|303.60
|530
|2008.01.16 18:48
|close
|264
|0.02
|1.4687
|1.4473
|1.4693
|0.08
|303.68
|531
|2008.01.17 06:30
|buy
|266
|0.02
|1.4661
|1.4451
|1.4671
|532
|2008.01.17 06:48
|t/p
|266
|0.02
|1.4671
|1.4451
|1.4671
|0.20
|303.88
|533
|2008.01.17 11:00
|buy
|267
|0.02
|1.4616
|1.4406
|1.4626
|534
|2008.01.17 11:16
|t/p
|267
|0.02
|1.4626
|1.4406
|1.4626
|0.20
|304.08
|535
|2008.01.18 00:30
|buy
|268
|0.02
|1.4642
|1.4432
|1.4652
|536
|2008.01.18 00:52
|buy
|269
|0.06
|1.4636
|1.4431
|1.4646
|537
|2008.01.18 02:00
|buy
|270
|0.18
|1.4626
|1.4426
|1.4636
|538
|2008.01.18 02:22
|close
|270
|0.18
|1.4634
|1.4426
|1.4636
|1.44
|305.52
|539
|2008.01.18 02:22
|close
|269
|0.06
|1.4633
|1.4431
|1.4646
|-0.18
|305.34
|540
|2008.01.18 02:22
|close
|268
|0.02
|1.4634
|1.4432
|1.4652
|-0.16
|305.18
|541
|2008.01.18 02:30
|buy
|271
|0.02
|1.4638
|1.4428
|1.4648
|542
|2008.01.18 03:46
|buy
|272
|0.06
|1.4632
|1.4427
|1.4642
|543
|2008.01.18 04:15
|t/p
|272
|0.06
|1.4642
|1.4427
|1.4642
|0.60
|305.78
|544
|2008.01.18 04:15
|close
|271
|0.02
|1.4642
|1.4428
|1.4648
|0.08
|305.86
|545
|2008.01.18 07:30
|buy
|273
|0.02
|1.4645
|1.4435
|1.4655
|546
|2008.01.18 07:33
|buy
|274
|0.06
|1.4639
|1.4434
|1.4649
|547
|2008.01.18 08:00
|buy
|275
|0.18
|1.4629
|1.4429
|1.4639
|548
|2008.01.18 08:07
|close
|275
|0.18
|1.4637
|1.4429
|1.4639
|1.44
|307.30
|549
|2008.01.18 08:07
|close
|274
|0.06
|1.4636
|1.4434
|1.4649
|-0.18
|307.12
|550
|2008.01.18 08:07
|close
|273
|0.02
|1.4637
|1.4435
|1.4655
|-0.16
|306.96
|551
|2008.01.18 08:45
|buy
|276
|0.02
|1.4646
|1.4436
|1.4656
|552
|2008.01.18 08:54
|buy
|277
|0.06
|1.4640
|1.4435
|1.4650
|553
|2008.01.18 09:36
|buy
|278
|0.18
|1.4629
|1.4429
|1.4639
|554
|2008.01.18 10:54
|buy
|279
|0.54
|1.4613
|1.4418
|1.4623
|555
|2008.01.18 11:03
|close
|279
|0.54
|1.4621
|1.4418
|1.4623
|4.32
|311.28
|556
|2008.01.18 11:04
|close
|278
|0.18
|1.4620
|1.4429
|1.4639
|-1.62
|309.66
|557
|2008.01.18 11:04
|close
|277
|0.06
|1.4621
|1.4435
|1.4650
|-1.14
|308.52
|558
|2008.01.18 11:04
|close
|276
|0.02
|1.4620
|1.4436
|1.4656
|-0.52
|308.00
|559
|2008.01.18 11:45
|buy
|280
|0.02
|1.4638
|1.4428
|1.4648
|560
|2008.01.18 11:49
|t/p
|280
|0.02
|1.4648
|1.4428
|1.4648
|0.20
|308.20
|561
|2008.01.18 11:49
|buy
|281
|0.02
|1.4650
|1.4440
|1.4660
|562
|2008.01.18 12:09
|buy
|282
|0.06
|1.4645
|1.4440
|1.4655
|563
|2008.01.18 12:36
|t/p
|282
|0.06
|1.4655
|1.4440
|1.4655
|0.60
|308.80
|564
|2008.01.18 12:36
|close
|281
|0.02
|1.4655
|1.4440
|1.4660
|0.10
|308.90
|565
|2008.01.18 19:15
|buy
|283
|0.02
|1.4628
|1.4418
|1.4638
|566
|2008.01.18 19:21
|buy
|284
|0.06
|1.4622
|1.4417
|1.4632
|567
|2008.01.20 23:00
|buy
|285
|0.18
|1.4602
|1.4402
|1.4612
|568
|2008.01.21 00:04
|buy
|286
|0.54
|1.4587
|1.4392
|1.4597
|569
|2008.01.21 00:09
|buy
|287
|0.81
|1.4567
|1.4377
|1.4577
|570
|2008.01.21 03:52
|buy
|288
|2.43
|1.4541
|1.4356
|1.4551
|571
|2008.01.21 06:25
|t/p
|288
|2.43
|1.4551
|1.4356
|1.4551
|24.30
|333.20
|572
|2008.01.21 06:25
|close
|287
|0.81
|1.4551
|1.4377
|1.4577
|-12.96
|320.24
|573
|2008.01.21 06:25
|close
|286
|0.54
|1.4550
|1.4392
|1.4597
|-19.98
|300.26
|574
|2008.01.21 06:25
|close
|285
|0.18
|1.4551
|1.4402
|1.4612
|-9.11
|291.15
|575
|2008.01.21 06:25
|close
|284
|0.06
|1.4550
|1.4417
|1.4632
|-4.30
|286.85
|576
|2008.01.21 06:25
|close
|283
|0.02
|1.4551
|1.4418
|1.4638
|-1.53
|285.32
|577
|2008.01.21 12:15
|buy
|289
|0.01
|1.4483
|1.4273
|1.4493
|578
|2008.01.21 12:23
|t/p
|289
|0.01
|1.4493
|1.4273
|1.4493
|0.10
|285.42
|579
|2008.01.21 12:23
|buy
|290
|0.01
|1.4495
|1.4285
|1.4505
|580
|2008.01.21 12:27
|t/p
|290
|0.01
|1.4505
|1.4285
|1.4505
|0.10
|285.52
|581
|2008.01.21 12:27
|buy
|291
|0.01
|1.4507
|1.4297
|1.4517
|582
|2008.01.21 12:39
|buy
|292
|0.03
|1.4501
|1.4296
|1.4511
|583
|2008.01.21 12:46
|buy
|293
|0.09
|1.4490
|1.4290
|1.4500
|584
|2008.01.21 13:52
|t/p
|293
|0.09
|1.4500
|1.4290
|1.4500
|0.90
|286.42
|585
|2008.01.21 13:52
|close
|292
|0.03
|1.4500
|1.4296
|1.4511
|-0.03
|286.39
|586
|2008.01.21 13:52
|close
|291
|0.01
|1.4499
|1.4297
|1.4517
|-0.08
|286.31
|587
|2008.01.21 18:45
|buy
|294
|0.01
|1.4442
|1.4232
|1.4452
|588
|2008.01.21 21:52
|t/p
|294
|0.01
|1.4452
|1.4232
|1.4452
|0.10
|286.41
|589
|2008.01.22 01:45
|buy
|295
|0.01
|1.4439
|1.4229
|1.4449
|590
|2008.01.22 01:52
|t/p
|295
|0.01
|1.4449
|1.4229
|1.4449
|0.10
|286.51
|591
|2008.01.22 01:52
|buy
|296
|0.01
|1.4451
|1.4241
|1.4461
|592
|2008.01.22 01:58
|buy
|297
|0.03
|1.4445
|1.4240
|1.4455
|593
|2008.01.22 02:10
|buy
|298
|0.09
|1.4434
|1.4234
|1.4444
|594
|2008.01.22 02:30
|t/p
|298
|0.09
|1.4444
|1.4234
|1.4444
|0.90
|287.41
|595
|2008.01.22 02:30
|close
|297
|0.03
|1.4444
|1.4240
|1.4455
|-0.03
|287.38
|596
|2008.01.22 02:30
|close
|296
|0.01
|1.4445
|1.4241
|1.4461
|-0.06
|287.32
|597
|2008.01.22 06:15
|buy
|299
|0.01
|1.4431
|1.4221
|1.4441
|598
|2008.01.22 06:24
|t/p
|299
|0.01
|1.4441
|1.4221
|1.4441
|0.10
|287.42
|599
|2008.01.22 06:24
|buy
|300
|0.01
|1.4443
|1.4233
|1.4453
|600
|2008.01.22 06:28
|buy
|301
|0.03
|1.4437
|1.4232
|1.4447
|601
|2008.01.22 06:36
|buy
|302
|0.09
|1.4427
|1.4227
|1.4437
|602
|2008.01.22 07:31
|buy
|303
|0.27
|1.4411
|1.4216
|1.4421
|603
|2008.01.22 07:37
|buy
|304
|0.81
|1.4391
|1.4201
|1.4401
|604
|2008.01.22 08:24
|t/p
|304
|0.81
|1.4401
|1.4201
|1.4401
|8.10
|295.52
|605
|2008.01.22 08:24
|close
|303
|0.27
|1.4401
|1.4216
|1.4421
|-2.70
|292.82
|606
|2008.01.22 08:24
|close
|302
|0.09
|1.4400
|1.4227
|1.4437
|-2.43
|290.39
|607
|2008.01.22 08:24
|close
|301
|0.03
|1.4401
|1.4232
|1.4447
|-1.08
|289.31
|608
|2008.01.22 08:24
|close
|300
|0.01
|1.4400
|1.4233
|1.4453
|-0.43
|288.88
|609
|2008.01.22 09:00
|buy
|305
|0.01
|1.4458
|1.4248
|1.4468
|610
|2008.01.22 09:00
|buy
|306
|0.03
|1.4452
|1.4247
|1.4462
|611
|2008.01.22 09:06
|t/p
|306
|0.03
|1.4462
|1.4247
|1.4462
|0.30
|289.18
|612
|2008.01.22 09:06
|close
|305
|0.01
|1.4462
|1.4248
|1.4468
|0.04
|289.22
|613
|2008.01.22 09:06
|buy
|307
|0.01
|1.4465
|1.4255
|1.4475
|614
|2008.01.22 09:09
|t/p
|307
|0.01
|1.4475
|1.4255
|1.4475
|0.10
|289.32
|615
|2008.01.22 09:09
|buy
|308
|0.01
|1.4477
|1.4267
|1.4487
|616
|2008.01.22 09:13
|buy
|309
|0.03
|1.4471
|1.4266
|1.4481
|617
|2008.01.22 09:21
|buy
|310
|0.09
|1.4461
|1.4261
|1.4471
|618
|2008.01.22 09:51
|t/p
|310
|0.09
|1.4471
|1.4261
|1.4471
|0.90
|290.22
|619
|2008.01.22 09:51
|close
|309
|0.03
|1.4471
|1.4266
|1.4481
|0.00
|290.22
|620
|2008.01.22 09:51
|close
|308
|0.01
|1.4470
|1.4267
|1.4487
|-0.07
|290.15
|621
|2008.01.22 12:45
|sell
|311
|0.01
|1.4486
|1.4696
|1.4476
|622
|2008.01.22 12:46
|t/p
|311
|0.01
|1.4476
|1.4696
|1.4476
|0.10
|290.25
|623
|2008.01.22 12:46
|sell
|312
|0.01
|1.4474
|1.4684
|1.4464
|624
|2008.01.22 12:50
|sell
|313
|0.03
|1.4480
|1.4685
|1.4470
|625
|2008.01.22 12:54
|sell
|314
|0.09
|1.4490
|1.4690
|1.4480
|626
|2008.01.22 13:06
|sell
|315
|0.27
|1.4506
|1.4701
|1.4496
|627
|2008.01.22 13:17
|close
|315
|0.27
|1.4497
|1.4701
|1.4496
|2.43
|292.68
|628
|2008.01.22 13:17
|close
|314
|0.09
|1.4496
|1.4690
|1.4480
|-0.54
|292.14
|629
|2008.01.22 13:18
|close
|313
|0.03
|1.4497
|1.4685
|1.4470
|-0.51
|291.63
|630
|2008.01.22 13:18
|close
|312
|0.01
|1.4495
|1.4684
|1.4464
|-0.21
|291.42
|631
|2008.01.22 23:45
|sell
|316
|0.01
|1.4646
|1.4856
|1.4636
|632
|2008.01.22 23:48
|sell
|317
|0.03
|1.4651
|1.4856
|1.4641
|633
|2008.01.22 23:51
|t/p
|317
|0.03
|1.4641
|1.4856
|1.4641
|0.30
|291.72
|634
|2008.01.22 23:51
|close
|316
|0.01
|1.4641
|1.4856
|1.4636
|0.05
|291.77
|635
|2008.01.22 23:52
|sell
|318
|0.01
|1.4638
|1.4848
|1.4628
|636
|2008.01.22 23:55
|t/p
|318
|0.01
|1.4628
|1.4848
|1.4628
|0.10
|291.87
|637
|2008.01.22 23:55
|sell
|319
|0.01
|1.4626
|1.4836
|1.4616
|638
|2008.01.22 23:56
|sell
|320
|0.03
|1.4631
|1.4836
|1.4621
|639
|2008.01.22 23:58
|sell
|321
|0.09
|1.4643
|1.4843
|1.4633
|640
|2008.01.23 00:15
|t/p
|321
|0.09
|1.4633
|1.4843
|1.4633
|0.85
|292.72
|641
|2008.01.23 00:15
|close
|320
|0.03
|1.4633
|1.4836
|1.4621
|-0.08
|292.65
|642
|2008.01.23 00:15
|close
|319
|0.01
|1.4634
|1.4836
|1.4616
|-0.09
|292.56
|643
|2008.01.23 12:30
|buy
|322
|0.01
|1.4585
|1.4375
|1.4595
|644
|2008.01.23 12:42
|buy
|323
|0.03
|1.4579
|1.4374
|1.4589
|645
|2008.01.23 12:54
|buy
|324
|0.09
|1.4568
|1.4368
|1.4578
|646
|2008.01.23 13:00
|t/p
|324
|0.09
|1.4578
|1.4368
|1.4578
|0.90
|293.46
|647
|2008.01.23 13:00
|close
|323
|0.03
|1.4578
|1.4374
|1.4589
|-0.03
|293.43
|648
|2008.01.23 13:00
|close
|322
|0.01
|1.4579
|1.4375
|1.4595
|-0.06
|293.37
|649
|2008.01.23 19:00
|buy
|325
|0.01
|1.4570
|1.4360
|1.4580
|650
|2008.01.23 19:19
|t/p
|325
|0.01
|1.4580
|1.4360
|1.4580
|0.10
|293.47
|651
|2008.01.23 23:00
|sell
|326
|0.01
|1.4632
|1.4842
|1.4622
|652
|2008.01.23 23:24
|t/p
|326
|0.01
|1.4622
|1.4842
|1.4622
|0.10
|293.57
|653
|2008.01.24 07:15
|sell
|327
|0.01
|1.4598
|1.4808
|1.4588
|654
|2008.01.24 07:24
|sell
|328
|0.03
|1.4604
|1.4809
|1.4594
|655
|2008.01.24 07:39
|sell
|329
|0.09
|1.4614
|1.4814
|1.4604
|656
|2008.01.24 07:52
|t/p
|329
|0.09
|1.4604
|1.4814
|1.4604
|0.90
|294.47
|657
|2008.01.24 07:52
|close
|328
|0.03
|1.4604
|1.4809
|1.4594
|0.00
|294.47
|658
|2008.01.24 07:52
|close
|327
|0.01
|1.4603
|1.4808
|1.4588
|-0.05
|294.42
|659
|2008.01.24 09:00
|buy
|330
|0.01
|1.4618
|1.4408
|1.4628
|660
|2008.01.24 09:07
|t/p
|330
|0.01
|1.4628
|1.4408
|1.4628
|0.10
|294.52
|661
|2008.01.24 09:07
|buy
|331
|0.01
|1.4630
|1.4420
|1.4640
|662
|2008.01.24 09:22
|buy
|332
|0.03
|1.4625
|1.4420
|1.4635
|663
|2008.01.24 09:55
|buy
|333
|0.09
|1.4614
|1.4414
|1.4624
|664
|2008.01.24 10:45
|t/p
|333
|0.09
|1.4624
|1.4414
|1.4624
|0.90
|295.42
|665
|2008.01.24 10:45
|close
|332
|0.03
|1.4624
|1.4420
|1.4635
|-0.03
|295.39
|666
|2008.01.24 10:45
|close
|331
|0.01
|1.4623
|1.4420
|1.4640
|-0.07
|295.32
|667
|2008.01.24 13:30
|sell
|334
|0.01
|1.4646
|1.4856
|1.4636
|668
|2008.01.24 13:34
|sell
|335
|0.03
|1.4651
|1.4856
|1.4641
|669
|2008.01.24 13:39
|sell
|336
|0.09
|1.4662
|1.4862
|1.4652
|670
|2008.01.24 13:52
|sell
|337
|0.27
|1.4677
|1.4872
|1.4667
|671
|2008.01.24 14:04
|sell
|338
|0.81
|1.4697
|1.4887
|1.4687
|672
|2008.01.24 14:33
|sell
|339
|2.43
|1.4723
|1.4908
|1.4713
|673
|2008.01.24 14:37
|t/p
|339
|2.43
|1.4713
|1.4908
|1.4713
|24.30
|319.62
|674
|2008.01.24 14:37
|close
|338
|0.81
|1.4713
|1.4887
|1.4687
|-12.96
|306.66
|675
|2008.01.24 14:37
|close
|337
|0.27
|1.4714
|1.4872
|1.4667
|-9.99
|296.67
|676
|2008.01.24 14:37
|close
|336
|0.09
|1.4713
|1.4862
|1.4652
|-4.59
|292.08
|677
|2008.01.24 14:37
|close
|335
|0.03
|1.4714
|1.4856
|1.4641
|-1.89
|290.19
|678
|2008.01.24 14:37
|close
|334
|0.01
|1.4713
|1.4856
|1.4636
|-0.67
|289.52
|679
|2008.01.24 20:15
|sell
|340
|0.01
|1.4753
|1.4963
|1.4743
|680
|2008.01.24 20:45
|sell
|341
|0.03
|1.4759
|1.4964
|1.4749
|681
|2008.01.24 20:52
|sell
|342
|0.09
|1.4769
|1.4969
|1.4759
|682
|2008.01.24 21:30
|t/p
|342
|0.09
|1.4759
|1.4969
|1.4759
|0.90
|290.42
|683
|2008.01.24 21:30
|close
|341
|0.03
|1.4759
|1.4964
|1.4749
|0.00
|290.42
|684
|2008.01.24 21:30
|close
|340
|0.01
|1.4760
|1.4963
|1.4743
|-0.07
|290.35
|685
|2008.01.25 06:45
|buy
|343
|0.01
|1.4757
|1.4547
|1.4767
|686
|2008.01.25 07:09
|t/p
|343
|0.01
|1.4767
|1.4547
|1.4767
|0.10
|290.45
|687
|2008.01.25 12:45
|buy
|344
|0.01
|1.4719
|1.4509
|1.4729
|688
|2008.01.25 13:04
|buy
|345
|0.03
|1.4713
|1.4508
|1.4723
|689
|2008.01.25 13:07
|buy
|346
|0.09
|1.4703
|1.4503
|1.4713
|690
|2008.01.25 13:37
|t/p
|346
|0.09
|1.4713
|1.4503
|1.4713
|0.90
|291.35
|691
|2008.01.25 13:37
|close
|345
|0.03
|1.4713
|1.4508
|1.4723
|0.00
|291.35
|692
|2008.01.25 13:37
|close
|344
|0.01
|1.4712
|1.4509
|1.4729
|-0.07
|291.28
|693
|2008.01.25 19:45
|buy
|347
|0.01
|1.4667
|1.4457
|1.4677
|694
|2008.01.25 19:55
|t/p
|347
|0.01
|1.4677
|1.4457
|1.4677
|0.10
|291.38
|695
|2008.01.25 19:55
|buy
|348
|0.01
|1.4679
|1.4469
|1.4689
|696
|2008.01.25 20:06
|buy
|349
|0.03
|1.4673
|1.4468
|1.4683
|697
|2008.01.27 23:00
|t/p
|348
|0.01
|1.4689
|1.4469
|1.4689
|0.10
|291.48
|698
|2008.01.27 23:00
|t/p
|349
|0.03
|1.4683
|1.4468
|1.4683
|0.30
|291.78
|699
|2008.01.28 04:00
|buy
|350
|0.01
|1.4677
|1.4467
|1.4687
|700
|2008.01.28 05:37
|buy
|351
|0.03
|1.4671
|1.4466
|1.4681
|701
|2008.01.28 06:36
|t/p
|351
|0.03
|1.4681
|1.4466
|1.4681
|0.30
|292.08
|702
|2008.01.28 06:36
|close
|350
|0.01
|1.4681
|1.4467
|1.4687
|0.04
|292.12
|703
|2008.01.28 13:00
|sell
|352
|0.01
|1.4723
|1.4933
|1.4713
|704
|2008.01.28 13:00
|sell
|353
|0.03
|1.4728
|1.4933
|1.4718
|705
|2008.01.28 13:05
|sell
|354
|0.09
|1.4739
|1.4939
|1.4729
|706
|2008.01.28 13:11
|sell
|355
|0.27
|1.4754
|1.4949
|1.4744
|707
|2008.01.28 13:22
|close
|355
|0.27
|1.4745
|1.4949
|1.4744
|2.43
|294.55
|708
|2008.01.28 13:23
|close
|354
|0.09
|1.4746
|1.4939
|1.4729
|-0.63
|293.92
|709
|2008.01.28 13:23
|close
|353
|0.03
|1.4745
|1.4933
|1.4718
|-0.51
|293.41
|710
|2008.01.28 13:23
|close
|352
|0.01
|1.4746
|1.4933
|1.4713
|-0.23
|293.18
|711
|2008.01.28 23:17
|sell
|356
|0.01
|1.4782
|1.4992
|1.4772
|712
|2008.01.28 23:29
|sell
|357
|0.03
|1.4788
|1.4993
|1.4778
|713
|2008.01.29 00:11
|t/p
|357
|0.03
|1.4778
|1.4993
|1.4778
|0.28
|293.47
|714
|2008.01.29 00:11
|close
|356
|0.01
|1.4778
|1.4992
|1.4772
|0.03
|293.50
|715
|2008.01.29 04:15
|buy
|358
|0.01
|1.4775
|1.4565
|1.4785
|716
|2008.01.29 04:18
|buy
|359
|0.03
|1.4770
|1.4565
|1.4780
|717
|2008.01.29 06:14
|t/p
|359
|0.03
|1.4780
|1.4565
|1.4780
|0.30
|293.80
|718
|2008.01.29 06:14
|close
|358
|0.01
|1.4781
|1.4565
|1.4785
|0.06
|293.86
|719
|2008.01.29 09:45
|buy
|360
|0.01
|1.4771
|1.4561
|1.4781
|720
|2008.01.29 10:52
|t/p
|360
|0.01
|1.4781
|1.4561
|1.4781
|0.10
|293.96
|721
|2008.01.29 13:00
|sell
|361
|0.01
|1.4772
|1.4982
|1.4762
|722
|2008.01.29 13:41
|t/p
|361
|0.01
|1.4762
|1.4982
|1.4762
|0.10
|294.06
|723
|2008.01.29 21:31
|sell
|362
|0.01
|1.4775
|1.4985
|1.4765
|724
|2008.01.30 00:18
|t/p
|362
|0.01
|1.4765
|1.4985
|1.4765
|0.09
|294.16
|725
|2008.01.30 01:45
|buy
|363
|0.01
|1.4772
|1.4562
|1.4782
|726
|2008.01.30 03:55
|buy
|364
|0.03
|1.4767
|1.4562
|1.4777
|727
|2008.01.30 06:30
|t/p
|364
|0.03
|1.4777
|1.4562
|1.4777
|0.30
|294.46
|728
|2008.01.30 06:30
|close
|363
|0.01
|1.4777
|1.4562
|1.4782
|0.05
|294.51
|729
|2008.01.30 06:30
|buy
|365
|0.01
|1.4778
|1.4568
|1.4788
|730
|2008.01.30 07:53
|buy
|366
|0.03
|1.4772
|1.4567
|1.4782
|731
|2008.01.30 09:51
|t/p
|366
|0.03
|1.4782
|1.4567
|1.4782
|0.30
|294.81
|732
|2008.01.30 09:51
|close
|365
|0.01
|1.4782
|1.4568
|1.4788
|0.04
|294.85
|733
|2008.01.30 12:45
|sell
|367
|0.01
|1.4804
|1.5014
|1.4794
|734
|2008.01.30 12:57
|sell
|368
|0.03
|1.4809
|1.5014
|1.4799
|735
|2008.01.30 13:15
|t/p
|368
|0.03
|1.4799
|1.5014
|1.4799
|0.30
|295.15
|736
|2008.01.30 13:15
|close
|367
|0.01
|1.4799
|1.5014
|1.4794
|0.05
|295.20
|737
|2008.01.30 18:15
|buy
|369
|0.01
|1.4808
|1.4598
|1.4818
|738
|2008.01.30 18:46
|buy
|370
|0.03
|1.4802
|1.4597
|1.4812
|739
|2008.01.30 19:09
|buy
|371
|0.09
|1.4791
|1.4591
|1.4801
|740
|2008.01.30 19:15
|t/p
|371
|0.09
|1.4801
|1.4591
|1.4801
|0.90
|296.10
|741
|2008.01.30 19:15
|close
|370
|0.03
|1.4803
|1.4597
|1.4812
|0.03
|296.13
|742
|2008.01.30 19:15
|close
|369
|0.01
|1.4802
|1.4598
|1.4818
|-0.06
|296.07
|743
|2008.01.30 22:01
|sell
|372
|0.01
|1.4861
|1.5071
|1.4851
|744
|2008.01.30 22:07
|sell
|373
|0.03
|1.4867
|1.5072
|1.4857
|745
|2008.01.30 22:28
|t/p
|373
|0.03
|1.4857
|1.5072
|1.4857
|0.30
|296.37
|746
|2008.01.30 22:28
|close
|372
|0.01
|1.4857
|1.5071
|1.4851
|0.04
|296.41
|747
|2008.01.31 07:45
|sell
|374
|0.01
|1.4863
|1.5073
|1.4853
|748
|2008.01.31 08:01
|t/p
|374
|0.01
|1.4853
|1.5073
|1.4853
|0.10
|296.51
|749
|2008.01.31 10:45
|buy
|375
|0.01
|1.4865
|1.4655
|1.4875
|750
|2008.01.31 11:09
|buy
|376
|0.03
|1.4859
|1.4654
|1.4869
|751
|2008.01.31 11:16
|t/p
|376
|0.03
|1.4869
|1.4654
|1.4869
|0.30
|296.81
|752
|2008.01.31 11:16
|close
|375
|0.01
|1.4869
|1.4655
|1.4875
|0.04
|296.85
|753
|2008.01.31 21:45
|sell
|377
|0.01
|1.4860
|1.5070
|1.4850
|754
|2008.01.31 22:58
|t/p
|377
|0.01
|1.4850
|1.5070
|1.4850
|0.10
|296.95
|755
|2008.02.01 04:46
|sell
|378
|0.01
|1.4869
|1.5079
|1.4859
|756
|2008.02.01 06:14
|t/p
|378
|0.01
|1.4859
|1.5079
|1.4859
|0.10
|297.05
|757
|2008.02.01 07:45
|buy
|379
|0.01
|1.4877
|1.4667
|1.4887
|758
|2008.02.01 07:48
|t/p
|379
|0.01
|1.4887
|1.4667
|1.4887
|0.10
|297.15
|759
|2008.02.01 07:48
|buy
|380
|0.01
|1.4890
|1.4680
|1.4900
|760
|2008.02.01 07:59
|buy
|381
|0.03
|1.4884
|1.4679
|1.4894
|761
|2008.02.01 08:28
|buy
|382
|0.09
|1.4873
|1.4673
|1.4883
|762
|2008.02.01 10:48
|t/p
|382
|0.09
|1.4883
|1.4673
|1.4883
|0.90
|298.05
|763
|2008.02.01 10:48
|close
|381
|0.03
|1.4883
|1.4679
|1.4894
|-0.03
|298.02
|764
|2008.02.01 10:48
|close
|380
|0.01
|1.4882
|1.4680
|1.4900
|-0.08
|297.94
|765
|2008.02.01 19:31
|buy
|383
|0.01
|1.4818
|1.4608
|1.4828
|766
|2008.02.01 19:36
|buy
|384
|0.03
|1.4812
|1.4607
|1.4822
|767
|2008.02.01 19:56
|buy
|385
|0.09
|1.4801
|1.4601
|1.4811
|768
|2008.02.04 03:43
|t/p
|385
|0.09
|1.4811
|1.4601
|1.4811
|0.93
|298.87
|769
|2008.02.04 03:43
|close
|384
|0.03
|1.4811
|1.4607
|1.4822
|-0.02
|298.85
|770
|2008.02.04 03:43
|close
|383
|0.01
|1.4812
|1.4608
|1.4828
|-0.06
|298.80
|771
|2008.02.04 09:15
|sell
|386
|0.01
|1.4804
|1.5014
|1.4794
|772
|2008.02.04 09:21
|sell
|387
|0.03
|1.4809
|1.5014
|1.4799
|773
|2008.02.04 09:35
|sell
|388
|0.09
|1.4820
|1.5020
|1.4810
|774
|2008.02.04 09:56
|t/p
|388
|0.09
|1.4810
|1.5020
|1.4810
|0.90
|299.70
|775
|2008.02.04 09:56
|close
|387
|0.03
|1.4810
|1.5014
|1.4799
|-0.03
|299.67
|776
|2008.02.04 09:56
|close
|386
|0.01
|1.4811
|1.5014
|1.4794
|-0.07
|299.60
|777
|2008.02.04 19:15
|sell
|389
|0.01
|1.4826
|1.5036
|1.4816
|778
|2008.02.04 20:17
|sell
|390
|0.03
|1.4832
|1.5037
|1.4822
|779
|2008.02.05 00:55
|t/p
|390
|0.03
|1.4822
|1.5037
|1.4822
|0.28
|299.88
|780
|2008.02.05 00:55
|close
|389
|0.01
|1.4822
|1.5036
|1.4816
|0.03
|299.92
|781
|2008.02.05 03:30
|buy
|391
|0.01
|1.4816
|1.4606
|1.4826
|782
|2008.02.05 03:34
|buy
|392
|0.03
|1.4810
|1.4605
|1.4820
|783
|2008.02.05 06:51
|t/p
|392
|0.03
|1.4820
|1.4605
|1.4820
|0.30
|300.22
|784
|2008.02.05 06:51
|close
|391
|0.01
|1.4820
|1.4606
|1.4826
|0.04
|300.26
|785
|2008.02.05 12:45
|buy
|393
|0.02
|1.4681
|1.4471
|1.4691
|786
|2008.02.05 13:28
|buy
|394
|0.06
|1.4675
|1.4470
|1.4685
|787
|2008.02.05 13:44
|buy
|395
|0.09
|1.4665
|1.4465
|1.4675
|788
|2008.02.05 13:45
|buy
|396
|0.27
|1.4649
|1.4454
|1.4659
|789
|2008.02.05 13:47
|t/p
|396
|0.27
|1.4659
|1.4454
|1.4659
|2.70
|302.96
|790
|2008.02.05 13:47
|close
|395
|0.09
|1.4659
|1.4465
|1.4675
|-0.54
|302.42
|791
|2008.02.05 13:47
|close
|394
|0.06
|1.4658
|1.4470
|1.4685
|-1.02
|301.40
|792
|2008.02.05 13:47
|close
|393
|0.02
|1.4659
|1.4471
|1.4691
|-0.44
|300.96
|793
|2008.02.06 01:15
|buy
|397
|0.02
|1.4639
|1.4429
|1.4649
|794
|2008.02.06 01:18
|buy
|398
|0.06
|1.4633
|1.4428
|1.4643
|795
|2008.02.06 03:22
|t/p
|398
|0.06
|1.4643
|1.4428
|1.4643
|0.60
|301.56
|796
|2008.02.06 03:22
|close
|397
|0.02
|1.4643
|1.4429
|1.4649
|0.08
|301.64
|797
|2008.02.06 07:45
|sell
|399
|0.02
|1.4631
|1.4841
|1.4621
|798
|2008.02.06 07:54
|t/p
|399
|0.02
|1.4621
|1.4841
|1.4621
|0.20
|301.84
|799
|2008.02.06 07:54
|sell
|400
|0.02
|1.4619
|1.4829
|1.4609
|800
|2008.02.06 07:55
|sell
|401
|0.06
|1.4625
|1.4830
|1.4615
|801
|2008.02.06 08:02
|sell
|402
|0.18
|1.4635
|1.4835
|1.4625
|802
|2008.02.06 08:12
|close
|402
|0.18
|1.4627
|1.4835
|1.4625
|1.44
|303.28
|803
|2008.02.06 08:12
|close
|401
|0.06
|1.4626
|1.4830
|1.4615
|-0.06
|303.22
|804
|2008.02.06 08:13
|close
|400
|0.02
|1.4625
|1.4829
|1.4609
|-0.12
|303.10
|805
|2008.02.06 11:30
|buy
|403
|0.02
|1.4615
|1.4405
|1.4625
|806
|2008.02.06 11:49
|t/p
|403
|0.02
|1.4625
|1.4405
|1.4625
|0.20
|303.30
|807
|2008.02.06 22:15
|buy
|404
|0.02
|1.4638
|1.4428
|1.4648
|808
|2008.02.06 22:23
|buy
|405
|0.06
|1.4632
|1.4427
|1.4642
|809
|2008.02.06 22:54
|buy
|406
|0.18
|1.4622
|1.4422
|1.4632
|810
|2008.02.06 23:29
|close
|406
|0.18
|1.4630
|1.4422
|1.4632
|1.44
|304.74
|811
|2008.02.06 23:29
|close
|405
|0.06
|1.4629
|1.4427
|1.4642
|-0.18
|304.56
|812
|2008.02.06 23:29
|close
|404
|0.02
|1.4630
|1.4428
|1.4648
|-0.16
|304.40
|813
|2008.02.07 01:00
|buy
|407
|0.02
|1.4627
|1.4417
|1.4637
|814
|2008.02.07 01:14
|buy
|408
|0.06
|1.4621
|1.4416
|1.4631
|815
|2008.02.07 03:03
|buy
|409
|0.18
|1.4609
|1.4409
|1.4619
|816
|2008.02.07 04:11
|close
|409
|0.18
|1.4618
|1.4409
|1.4619
|1.62
|306.02
|817
|2008.02.07 04:12
|close
|408
|0.06
|1.4619
|1.4416
|1.4631
|-0.12
|305.90
|818
|2008.02.07 04:12
|close
|407
|0.02
|1.4620
|1.4417
|1.4637
|-0.14
|305.76
|819
|2008.02.07 08:00
|sell
|410
|0.02
|1.4610
|1.4820
|1.4600
|820
|2008.02.07 08:08
|t/p
|410
|0.02
|1.4600
|1.4820
|1.4600
|0.20
|305.96
|821
|2008.02.07 08:08
|sell
|411
|0.02
|1.4598
|1.4808
|1.4588
|822
|2008.02.07 08:10
|sell
|412
|0.06
|1.4604
|1.4809
|1.4594
|823
|2008.02.07 08:15
|sell
|413
|0.18
|1.4614
|1.4814
|1.4604
|824
|2008.02.07 09:26
|sell
|414
|0.54
|1.4629
|1.4824
|1.4619
|825
|2008.02.07 09:47
|sell
|415
|0.81
|1.4649
|1.4839
|1.4639
|826
|2008.02.07 09:56
|t/p
|415
|0.81
|1.4639
|1.4839
|1.4639
|8.10
|314.06
|827
|2008.02.07 09:56
|close
|414
|0.54
|1.4639
|1.4824
|1.4619
|-5.40
|308.66
|828
|2008.02.07 09:56
|close
|413
|0.18
|1.4640
|1.4814
|1.4604
|-4.68
|303.98
|829
|2008.02.07 09:56
|close
|412
|0.06
|1.4639
|1.4809
|1.4594
|-2.10
|301.88
|830
|2008.02.07 09:56
|close
|411
|0.02
|1.4640
|1.4808
|1.4588
|-0.84
|301.04
|831
|2008.02.07 11:30
|sell
|416
|0.02
|1.4623
|1.4833
|1.4613
|832
|2008.02.07 11:38
|sell
|417
|0.06
|1.4628
|1.4833
|1.4618
|833
|2008.02.07 12:08
|t/p
|417
|0.06
|1.4618
|1.4833
|1.4618
|0.60
|301.64
|834
|2008.02.07 12:08
|close
|416
|0.02
|1.4618
|1.4833
|1.4613
|0.10
|301.74
|835
|2008.02.07 18:00
|buy
|418
|0.02
|1.4485
|1.4275
|1.4495
|836
|2008.02.07 18:03
|buy
|419
|0.06
|1.4478
|1.4273
|1.4488
|837
|2008.02.07 18:06
|buy
|420
|0.18
|1.4466
|1.4266
|1.4476
|838
|2008.02.07 18:30
|buy
|421
|0.27
|1.4450
|1.4255
|1.4460
|839
|2008.02.07 18:37
|t/p
|421
|0.27
|1.4460
|1.4255
|1.4460
|2.70
|304.44
|840
|2008.02.07 18:37
|close
|420
|0.18
|1.4460
|1.4266
|1.4476
|-1.08
|303.36
|841
|2008.02.07 18:37
|close
|419
|0.06
|1.4459
|1.4273
|1.4488
|-1.14
|302.22
|842
|2008.02.07 18:37
|close
|418
|0.02
|1.4460
|1.4275
|1.4495
|-0.50
|301.72
|843
|2008.02.07 19:00
|buy
|422
|0.02
|1.4479
|1.4269
|1.4489
|844
|2008.02.07 19:00
|buy
|423
|0.06
|1.4472
|1.4267
|1.4482
|845
|2008.02.07 19:07
|t/p
|423
|0.06
|1.4482
|1.4267
|1.4482
|0.60
|302.32
|846
|2008.02.07 19:07
|close
|422
|0.02
|1.4482
|1.4269
|1.4489
|0.06
|302.38
|847
|2008.02.07 19:07
|buy
|424
|0.02
|1.4483
|1.4273
|1.4493
|848
|2008.02.07 19:11
|t/p
|424
|0.02
|1.4493
|1.4273
|1.4493
|0.20
|302.58
|849
|2008.02.07 19:11
|buy
|425
|0.02
|1.4495
|1.4285
|1.4505
|850
|2008.02.07 19:12
|buy
|426
|0.06
|1.4489
|1.4284
|1.4499
|851
|2008.02.07 19:15
|buy
|427
|0.18
|1.4479
|1.4279
|1.4489
|852
|2008.02.07 19:29
|buy
|428
|0.27
|1.4464
|1.4269
|1.4474
|853
|2008.02.07 20:32
|t/p
|428
|0.27
|1.4474
|1.4269
|1.4474
|2.70
|305.28
|854
|2008.02.07 20:32
|close
|427
|0.18
|1.4475
|1.4279
|1.4489
|-0.72
|304.56
|855
|2008.02.07 20:32
|close
|426
|0.06
|1.4474
|1.4284
|1.4499
|-0.90
|303.66
|856
|2008.02.07 20:32
|close
|425
|0.02
|1.4475
|1.4285
|1.4505
|-0.40
|303.26
|857
|2008.02.08 00:45
|buy
|429
|0.02
|1.4485
|1.4275
|1.4495
|858
|2008.02.08 01:33
|t/p
|429
|0.02
|1.4495
|1.4275
|1.4495
|0.20
|303.46
|859
|2008.02.08 04:46
|sell
|430
|0.02
|1.4481
|1.4691
|1.4471
|860
|2008.02.08 04:57
|sell
|431
|0.06
|1.4486
|1.4691
|1.4476
|861
|2008.02.08 06:05
|t/p
|431
|0.06
|1.4476
|1.4691
|1.4476
|0.60
|304.06
|862
|2008.02.08 06:05
|close
|430
|0.02
|1.4476
|1.4691
|1.4471
|0.10
|304.16
|863
|2008.02.08 07:00
|buy
|432
|0.02
|1.4498
|1.4288
|1.4508
|864
|2008.02.08 07:03
|buy
|433
|0.06
|1.4492
|1.4287
|1.4502
|865
|2008.02.08 07:17
|buy
|434
|0.18
|1.4481
|1.4281
|1.4491
|866
|2008.02.08 07:21
|buy
|435
|0.27
|1.4466
|1.4271
|1.4476
|867
|2008.02.08 07:56
|t/p
|435
|0.27
|1.4476
|1.4271
|1.4476
|2.70
|306.86
|868
|2008.02.08 07:56
|close
|434
|0.18
|1.4476
|1.4281
|1.4491
|-0.90
|305.96
|869
|2008.02.08 07:56
|close
|433
|0.06
|1.4475
|1.4287
|1.4502
|-1.02
|304.94
|870
|2008.02.08 07:56
|close
|432
|0.02
|1.4476
|1.4288
|1.4508
|-0.44
|304.50
|871
|2008.02.08 09:15
|buy
|436
|0.02
|1.4492
|1.4282
|1.4502
|872
|2008.02.08 09:15
|buy
|437
|0.06
|1.4486
|1.4281
|1.4496
|873
|2008.02.08 09:35
|t/p
|437
|0.06
|1.4496
|1.4281
|1.4496
|0.60
|305.10
|874
|2008.02.08 09:35
|close
|436
|0.02
|1.4496
|1.4282
|1.4502
|0.08
|305.18
|875
|2008.02.08 12:45
|buy
|438
|0.02
|1.4494
|1.4284
|1.4504
|876
|2008.02.08 12:46
|t/p
|438
|0.02
|1.4504
|1.4284
|1.4504
|0.20
|305.38
|877
|2008.02.08 12:46
|buy
|439
|0.02
|1.4506
|1.4296
|1.4516
|878
|2008.02.08 12:49
|buy
|440
|0.06
|1.4500
|1.4295
|1.4510
|879
|2008.02.08 12:52
|t/p
|440
|0.06
|1.4510
|1.4295
|1.4510
|0.60
|305.98
|880
|2008.02.08 12:52
|close
|439
|0.02
|1.4510
|1.4296
|1.4516
|0.08
|306.06
|881
|2008.02.08 12:52
|buy
|441
|0.02
|1.4511
|1.4301
|1.4521
|882
|2008.02.08 13:18
|buy
|442
|0.06
|1.4506
|1.4301
|1.4516
|883
|2008.02.08 13:20
|buy
|443
|0.18
|1.4495
|1.4295
|1.4505
|884
|2008.02.08 13:27
|close
|443
|0.18
|1.4503
|1.4295
|1.4505
|1.44
|307.50
|885
|2008.02.08 13:27
|close
|442
|0.06
|1.4502
|1.4301
|1.4516
|-0.24
|307.26
|886
|2008.02.08 13:27
|close
|441
|0.02
|1.4503
|1.4301
|1.4521
|-0.16
|307.10
|887
|2008.02.08 20:00
|sell
|444
|0.02
|1.4507
|1.4717
|1.4497
|888
|2008.02.08 20:40
|sell
|445
|0.06
|1.4513
|1.4718
|1.4503
|889
|2008.02.08 20:59
|close at stop
|445
|0.06
|1.4514
|1.4718
|1.4503
|-0.06
|307.04
|890
|2008.02.08 20:59
|close at stop
|444
|0.02
|1.4514
|1.4717
|1.4497
|-0.14
|306.90