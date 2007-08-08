Strategy Tester Report
10p3MultiPipStepV001
InterbankFX-Demo Accounts (Build 211)

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2007.08.08 00:00 - 2008.02.08 20:45 (2007.08.08 - 2008.02.09)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersMagic=772188; TakeProfit=10; Lots=0.01; InitialStop=160; TrailingStop=0; MaxTrades=10; Multiplier=3; Pips=5; Money_management=true; AccountType=2; risk=0.5; ReverseSignal=false; Fast_EMA=12; Slow_EMA=26; Signal_SMA=9; Shift=1; TradingRange=0; UseTimeFilter=true; StopTrade=13; StartTrade=18;
Bars in test6127Ticks modelled500337Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit250.00
Total net profit56.90Gross profit218.15Gross loss-161.25
Profit factor1.35Expected payoff0.13
Absolute drawdown61.04Maximal drawdown120.38 (38.92%)Relative drawdown38.92% (120.38)
Total trades445Short positions (won %)193 (70.47%)Long positions (won %)252 (65.08%)
Profit trades (% of total)300 (67.42%)Loss trades (% of total)145 (32.58%)
Largestprofit trade24.30loss trade-19.98
Averageprofit trade0.73loss trade-1.11
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (10.22)consecutive losses (loss in money)5 (-47.88)
Maximalconsecutive profit (count of wins)25.20 (4)consecutive loss (count of losses)-47.88 (5)
Averageconsecutive wins5consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.08.08 04:15sell10.011.37501.39601.3740
22007.08.08 06:11t/p10.011.37401.39601.37400.10250.10
32007.08.08 08:15buy20.011.37471.35371.3757
42007.08.08 09:23t/p20.011.37571.35371.37570.10250.20
52007.08.09 01:15sell30.011.37941.40041.3784
62007.08.09 02:05sell40.031.38001.40051.3790
72007.08.09 06:10sell50.091.38101.40101.3800
82007.08.09 06:42t/p50.091.38001.40101.38000.90251.10
92007.08.09 06:42close40.031.38001.40051.37900.00251.10
102007.08.09 06:42close30.011.37991.40041.3784-0.05251.05
112007.08.09 06:45sell60.011.37881.39981.3778
122007.08.09 06:46sell70.031.37941.39991.3784
132007.08.09 06:55t/p70.031.37841.39991.37840.30251.35
142007.08.09 06:55close60.011.37841.39981.37780.04251.39
152007.08.09 06:56sell80.011.37831.39931.3773
162007.08.09 07:03t/p80.011.37731.39931.37730.10251.49
172007.08.09 20:45buy90.011.36801.34701.3690
182007.08.09 21:20buy100.031.36741.34691.3684
192007.08.10 00:06buy110.091.36631.34631.3673
202007.08.10 06:26t/p110.091.36731.34631.36730.90252.39
212007.08.10 06:26close100.031.36731.34691.3684-0.02252.37
222007.08.10 06:27close90.011.36741.34701.3690-0.06252.32
232007.08.10 06:30buy120.011.36771.34671.3687
242007.08.10 06:32buy130.031.36711.34661.3681
252007.08.10 06:46t/p130.031.36811.34661.36810.30252.62
262007.08.10 06:46close120.011.36811.34671.36870.04252.66
272007.08.10 10:30sell140.011.36731.38831.3663
282007.08.10 10:52t/p140.011.36631.38831.36630.10252.76
292007.08.10 13:00buy150.011.36781.34681.3688
302007.08.10 13:15t/p150.011.36881.34681.36880.10252.86
312007.08.10 19:15sell160.011.36961.39061.3686
322007.08.12 22:03t/p160.011.36861.39061.36860.10252.96
332007.08.13 04:00sell170.011.37031.39131.3693
342007.08.13 05:21t/p170.011.36931.39131.36930.10253.06
352007.08.13 10:45buy180.011.36591.34491.3669
362007.08.13 10:50buy190.031.36531.34481.3663
372007.08.13 12:33t/p190.031.36631.34481.36630.30253.36
382007.08.13 12:33close180.011.36631.34491.36690.04253.40
392007.08.13 21:15buy200.011.36101.34001.3620
402007.08.13 21:38buy210.031.36041.33991.3614
412007.08.14 00:54t/p210.031.36141.33991.36140.31253.71
422007.08.14 00:54close200.011.36141.34001.36200.04253.75
432007.08.14 05:15sell220.011.36131.38231.3603
442007.08.14 05:48sell230.031.36191.38241.3609
452007.08.14 06:53t/p230.031.36091.38241.36090.30254.05
462007.08.14 06:53close220.011.36091.38231.36030.04254.09
472007.08.14 10:15buy240.011.35871.33771.3597
482007.08.14 10:24buy250.031.35811.33761.3591
492007.08.14 12:00t/p250.031.35911.33761.35910.30254.39
502007.08.14 12:00close240.011.35911.33771.35970.04254.43
512007.08.14 20:45buy260.011.35401.33301.3550
522007.08.14 20:56buy270.031.35341.33291.3544
532007.08.15 01:37buy280.091.35231.33231.3533
542007.08.15 04:31buy290.271.35081.33131.3518
552007.08.15 05:45buy300.811.34881.32981.3498
562007.08.15 06:40t/p300.811.34981.32981.34988.10262.53
572007.08.15 06:40close290.271.34981.33131.3518-2.70259.83
582007.08.15 06:40close280.091.34991.33231.3533-2.16257.67
592007.08.15 06:40close270.031.34981.33291.3544-1.07256.60
602007.08.15 06:40close260.011.34991.33301.3550-0.41256.20
612007.08.15 07:30buy310.011.34921.32821.3502
622007.08.15 07:42t/p310.011.35021.32821.35020.10256.30
632007.08.15 07:42buy320.011.35041.32941.3514
642007.08.15 07:45buy330.031.34991.32941.3509
652007.08.15 10:13buy340.091.34861.32861.3496
662007.08.15 11:35buy350.271.34711.32761.3481
672007.08.15 12:08close350.271.34801.32761.34812.43258.73
682007.08.15 12:08close340.091.34791.32861.3496-0.63258.10
692007.08.15 12:08close330.031.34801.32941.3509-0.57257.53
702007.08.15 12:08close320.011.34781.32941.3514-0.26257.27
712007.08.15 23:30buy360.011.34331.32231.3443
722007.08.16 00:19buy370.031.34261.32211.3436
732007.08.16 00:41buy380.091.34161.32161.3426
742007.08.16 03:11buy390.271.34001.32051.3410
752007.08.16 03:52close390.271.34091.32051.34102.43259.70
762007.08.16 03:53close380.091.34081.32161.3426-0.72258.98
772007.08.16 03:53close370.031.34091.32211.3436-0.51258.47
782007.08.16 03:53close360.011.34081.32231.3443-0.24258.23
792007.08.16 04:15buy400.011.34181.32081.3428
802007.08.16 04:38t/p400.011.34281.32081.34280.10258.33
812007.08.16 09:30sell410.011.34201.36301.3410
822007.08.16 10:11t/p410.011.34101.36301.34100.10258.43
832007.08.16 12:30buy420.011.34161.32061.3426
842007.08.16 12:40t/p420.011.34261.32061.34260.10258.53
852007.08.16 12:40buy430.011.34281.32181.3438
862007.08.16 12:54buy440.031.34221.32171.3432
872007.08.16 13:44t/p440.031.34321.32171.34320.30258.83
882007.08.16 13:44close430.011.34321.32181.34380.04258.87
892007.08.16 18:00buy450.011.34001.31901.3410
902007.08.16 18:01buy460.031.33951.31901.3405
912007.08.16 18:04t/p460.031.34051.31901.34050.30259.17
922007.08.16 18:04close450.011.34051.31901.34100.05259.22
932007.08.16 18:04buy470.011.34061.31961.3416
942007.08.16 18:06buy480.031.34001.31951.3410
952007.08.16 18:16t/p480.031.34101.31951.34100.30259.52
962007.08.16 18:16close470.011.34101.31961.34160.04259.56
972007.08.16 23:15sell490.011.34121.36221.3402
982007.08.16 23:16sell500.031.34181.36231.3408
992007.08.16 23:47sell510.091.34291.36291.3419
1002007.08.17 00:03t/p510.091.34191.36291.34190.85260.41
1012007.08.17 00:03close500.031.34191.36231.3408-0.05260.37
1022007.08.17 00:03close490.011.34181.36221.3402-0.07260.30
1032007.08.17 05:15buy520.011.34221.32121.3432
1042007.08.17 05:17buy530.031.34171.32121.3427
1052007.08.17 06:26buy540.091.34061.32061.3416
1062007.08.17 06:31t/p540.091.34161.32061.34160.90261.20
1072007.08.17 06:31close530.031.34161.32121.3427-0.03261.17
1082007.08.17 06:31close520.011.34151.32121.3432-0.07261.10
1092007.08.17 08:30buy550.011.34261.32161.3436
1102007.08.17 08:34buy560.031.34201.32151.3430
1112007.08.17 08:48t/p560.031.34301.32151.34300.30261.40
1122007.08.17 08:48close550.011.34321.32161.34360.06261.46
1132007.08.20 00:45buy570.011.34921.32821.3502
1142007.08.20 06:01t/p570.011.35021.32821.35020.10261.56
1152007.08.20 06:45sell580.011.34931.37031.3483
1162007.08.20 07:24t/p580.011.34831.37031.34830.10261.66
1172007.08.20 09:45sell590.011.34931.37031.3483
1182007.08.20 10:00sell600.031.34991.37041.3489
1192007.08.20 10:59t/p600.031.34891.37041.34890.30261.96
1202007.08.20 10:59close590.011.34891.37031.34830.04262.00
1212007.08.20 13:15buy610.011.34891.32791.3499
1222007.08.20 13:31buy620.031.34831.32781.3493
1232007.08.20 13:48buy630.091.34701.32701.3480
1242007.08.20 14:03t/p630.091.34801.32701.34800.90262.90
1252007.08.20 14:03close620.031.34801.32781.3493-0.09262.81
1262007.08.20 14:03close610.011.34791.32791.3499-0.10262.71
1272007.08.21 01:30buy640.011.34781.32681.3488
1282007.08.21 03:09buy650.031.34721.32671.3482
1292007.08.21 09:28buy660.091.34601.32601.3470
1302007.08.21 09:42t/p660.091.34701.32601.34700.90263.61
1312007.08.21 09:42close650.031.34701.32671.3482-0.06263.55
1322007.08.21 09:42close640.011.34711.32681.3488-0.07263.48
1332007.08.21 10:30buy670.011.34841.32741.3494
1342007.08.21 10:47t/p670.011.34941.32741.34940.10263.58
1352007.08.21 13:15sell680.011.34921.37021.3482
1362007.08.21 14:14t/p680.011.34821.37021.34820.10263.68
1372007.08.21 19:30buy690.011.34731.32631.3483
1382007.08.21 19:49buy700.031.34671.32621.3477
1392007.08.21 22:14buy710.091.34571.32571.3467
1402007.08.21 23:59t/p710.091.34671.32571.34670.90264.58
1412007.08.21 23:59close700.031.34671.32621.34770.00264.58
1422007.08.21 23:59close690.011.34661.32631.3483-0.07264.51
1432007.08.22 02:45buy720.011.34621.32521.3472
1442007.08.22 04:41t/p720.011.34721.32521.34720.10264.61
1452007.08.22 08:30sell730.011.34871.36971.3477
1462007.08.22 11:07sell740.031.34951.37001.3485
1472007.08.22 11:30sell750.091.35051.37051.3495
1482007.08.22 11:48t/p750.091.34951.37051.34950.90265.51
1492007.08.22 11:48close740.031.34951.37001.34850.00265.51
1502007.08.22 11:48close730.011.34961.36971.3477-0.09265.42
1512007.08.22 12:30sell760.011.34871.36971.3477
1522007.08.22 13:06t/p760.011.34771.36971.34770.10265.52
1532007.08.23 12:30sell770.011.35701.37801.3560
1542007.08.23 12:53t/p770.011.35601.37801.35600.10265.62
1552007.08.23 20:00buy780.011.35611.33511.3571
1562007.08.23 23:02buy790.031.35561.33511.3566
1572007.08.23 23:55t/p790.031.35661.33511.35660.30265.92
1582007.08.23 23:55close780.011.35661.33511.35710.05265.97
1592007.08.24 00:45buy800.011.35651.33551.3575
1602007.08.24 00:58buy810.031.35601.33551.3570
1612007.08.24 02:49t/p810.031.35701.33551.35700.30266.27
1622007.08.24 02:49close800.011.35701.33551.35750.05266.32
1632007.08.24 04:15sell820.011.35601.37701.3550
1642007.08.24 04:26sell830.031.35661.37711.3556
1652007.08.24 07:05t/p830.031.35561.37711.35560.30266.62
1662007.08.24 07:05close820.011.35561.37701.35500.04266.66
1672007.08.24 13:45sell840.011.36201.38301.3610
1682007.08.24 13:49sell850.031.36261.38311.3616
1692007.08.24 14:02sell860.091.36371.38371.3627
1702007.08.24 16:24sell870.271.36521.38471.3642
1712007.08.24 16:55sell880.811.36721.38621.3662
1722007.08.27 07:58t/p880.811.36621.38621.36627.69274.36
1732007.08.27 07:58close870.271.36621.38471.3642-2.84271.52
1742007.08.27 07:58close860.091.36631.38371.3627-2.39269.13
1752007.08.27 07:58close850.031.36641.38311.3616-1.16267.98
1762007.08.27 07:58close840.011.36631.38301.3610-0.44267.54
1772007.08.27 10:30buy890.011.36681.34581.3678
1782007.08.27 10:36buy900.031.36621.34571.3672
1792007.08.27 12:55buy910.091.36521.34521.3662
1802007.08.27 14:39buy920.271.36371.34421.3647
1812007.08.27 15:46t/p920.271.36471.34421.36472.70270.24
1822007.08.27 15:46close910.091.36471.34521.3662-0.45269.79
1832007.08.27 15:46close900.031.36461.34571.3672-0.48269.31
1842007.08.27 15:46close890.011.36471.34581.3678-0.21269.10
1852007.08.28 02:15buy930.011.36341.34241.3644
1862007.08.28 03:44buy940.031.36281.34231.3638
1872007.08.28 07:21t/p940.031.36381.34231.36380.30269.40
1882007.08.28 07:21close930.011.36381.34241.36440.04269.44
1892007.08.28 12:30sell950.011.36671.38771.3657
1902007.08.28 12:51t/p950.011.36571.38771.36570.10269.54
1912007.08.28 22:30buy960.011.36041.33941.3614
1922007.08.28 22:54buy970.031.35991.33941.3609
1932007.08.28 23:19buy980.091.35871.33871.3597
1942007.08.29 00:15buy990.271.35721.33771.3582
1952007.08.29 03:37close990.271.35811.33771.35822.43271.97
1962007.08.29 03:37close980.091.35821.33871.3597-0.42271.56
1972007.08.29 03:37close970.031.35811.33941.3609-0.53271.03
1982007.08.29 03:37close960.011.35821.33941.3614-0.22270.81
1992007.08.29 07:00sell1000.011.35831.37931.3573
2002007.08.29 07:03t/p1000.011.35731.37931.35730.10270.91
2012007.08.29 07:03sell1010.011.35711.37811.3561
2022007.08.29 07:12sell1020.031.35771.37821.3567
2032007.08.29 07:19sell1030.091.35871.37871.3577
2042007.08.29 08:08sell1040.271.36021.37971.3592
2052007.08.29 08:52close1040.271.35931.37971.35922.43273.34
2062007.08.29 08:52close1030.091.35941.37871.3577-0.63272.71
2072007.08.29 08:52close1020.031.35931.37821.3567-0.48272.23
2082007.08.29 08:52close1010.011.35941.37811.3561-0.23272.00
2092007.08.29 22:00sell1050.011.36741.38841.3664
2102007.08.30 00:16t/p1050.011.36641.38841.36640.08272.09
2112007.08.30 03:00buy1060.011.36611.34511.3671
2122007.08.30 03:28buy1070.031.36551.34501.3665
2132007.08.30 05:06buy1080.091.36441.34441.3654
2142007.08.30 05:13t/p1080.091.36541.34441.36540.90272.99
2152007.08.30 05:13close1070.031.36541.34501.3665-0.03272.96
2162007.08.30 05:13close1060.011.36531.34511.3671-0.08272.88
2172007.08.30 06:00buy1090.011.36581.34481.3668
2182007.08.30 06:16buy1100.031.36521.34471.3662
2192007.08.30 06:24t/p1100.031.36621.34471.36620.30273.18
2202007.08.30 06:24close1090.011.36621.34481.36680.04273.22
2212007.08.30 12:30buy1110.011.36171.34071.3627
2222007.08.30 12:51t/p1110.011.36271.34071.36270.10273.32
2232007.08.30 21:45buy1120.011.36381.34281.3648
2242007.08.30 21:58buy1130.031.36321.34271.3642
2252007.08.30 22:47t/p1130.031.36421.34271.36420.30273.62
2262007.08.30 22:47close1120.011.36421.34281.36480.04273.66
2272007.08.31 02:30sell1140.011.36671.38771.3657
2282007.08.31 03:44sell1150.031.36731.38781.3663
2292007.08.31 04:32t/p1150.031.36631.38781.36630.30273.96
2302007.08.31 04:32close1140.011.36631.38771.36570.04274.00
2312007.08.31 07:45sell1160.011.36631.38731.3653
2322007.08.31 07:49sell1170.031.36691.38741.3659
2332007.08.31 08:03t/p1170.031.36591.38741.36590.30274.30
2342007.08.31 08:03close1160.011.36591.38731.36530.04274.34
2352007.08.31 13:45sell1180.011.36711.38811.3661
2362007.08.31 14:00t/p1180.011.36611.38811.36610.10274.44
2372007.08.31 19:15buy1190.011.36291.34191.3639
2382007.08.31 19:54buy1200.031.36231.34181.3633
2392007.09.02 22:38t/p1200.031.36331.34181.36330.30274.74
2402007.09.02 22:38close1190.011.36331.34191.36390.04274.78
2412007.09.03 09:00sell1210.011.36451.38551.3635
2422007.09.03 11:04t/p1210.011.36351.38551.36350.10274.88
2432007.09.03 21:30buy1220.011.36241.34141.3634
2442007.09.03 21:35buy1230.031.36191.34141.3629
2452007.09.04 01:16buy1240.091.36071.34071.3617
2462007.09.04 01:48t/p1240.091.36171.34071.36170.90275.78
2472007.09.04 01:48close1230.031.36171.34141.3629-0.05275.73
2482007.09.04 01:49close1220.011.36161.34141.3634-0.08275.65
2492007.09.04 02:00buy1250.011.36191.34091.3629
2502007.09.04 02:37buy1260.031.36131.34081.3623
2512007.09.04 05:55t/p1260.031.36231.34081.36230.30275.95
2522007.09.04 05:55close1250.011.36231.34091.36290.04275.99
2532007.09.04 07:15sell1270.011.36121.38221.3602
2542007.09.04 07:58t/p1270.011.36021.38221.36020.10276.09
2552007.09.04 19:30sell1280.011.36121.38221.3602
2562007.09.04 21:56t/p1280.011.36021.38221.36020.10276.19
2572007.09.05 01:15sell1290.011.36211.38311.3611
2582007.09.05 02:16sell1300.031.36271.38321.3617
2592007.09.05 04:01t/p1300.031.36171.38321.36170.30276.49
2602007.09.05 04:01close1290.011.36171.38311.36110.04276.53
2612007.09.05 08:15buy1310.011.35881.33781.3598
2622007.09.05 08:45t/p1310.011.35981.33781.35980.10276.63
2632007.09.06 03:00buy1320.011.36471.34371.3657
2642007.09.06 05:46buy1330.031.36411.34361.3651
2652007.09.06 06:30t/p1330.031.36511.34361.36510.30276.93
2662007.09.06 06:30close1320.011.36511.34371.36570.04276.97
2672007.09.06 10:30sell1340.011.36541.38641.3644
2682007.09.06 11:18sell1350.031.36601.38651.3650
2692007.09.06 11:45t/p1350.031.36501.38651.36500.30277.27
2702007.09.06 11:45close1340.011.36501.38641.36440.04277.31
2712007.09.06 13:00sell1360.011.36471.38571.3637
2722007.09.06 13:05sell1370.031.36531.38581.3643
2732007.09.06 13:20sell1380.091.36631.38631.3653
2742007.09.06 14:19sell1390.271.36791.38741.3669
2752007.09.06 14:29close1390.271.36701.38741.36692.43279.74
2762007.09.06 14:29close1380.091.36691.38631.3653-0.54279.20
2772007.09.06 14:29close1370.031.36701.38581.3643-0.51278.69
2782007.09.06 14:29close1360.011.36691.38571.3637-0.22278.47
2792007.09.06 23:45sell1400.011.36911.39011.3681
2802007.09.07 00:54t/p1400.011.36811.39011.36810.09278.57
2812007.09.07 05:00buy1410.011.36681.34581.3678
2822007.09.07 07:53t/p1410.011.36781.34581.36780.10278.67
2832007.09.10 06:30sell1420.011.37771.39871.3767
2842007.09.10 06:42sell1430.031.37821.39871.3772
2852007.09.10 07:39sell1440.091.37931.39931.3783
2862007.09.10 08:18t/p1440.091.37831.39931.37830.90279.57
2872007.09.10 08:18close1430.031.37831.39871.3772-0.03279.54
2882007.09.10 08:18close1420.011.37841.39871.3767-0.07279.47
2892007.09.10 09:00sell1450.011.37841.39941.3774
2902007.09.10 09:30sell1460.031.37901.39951.3780
2912007.09.10 09:40sell1470.091.38031.40031.3793
2922007.09.10 09:53t/p1470.091.37931.40031.37930.90280.37
2932007.09.10 09:53close1460.031.37931.39951.3780-0.09280.28
2942007.09.10 09:53close1450.011.37921.39941.3774-0.08280.20
2952007.09.10 19:30sell1480.011.38001.40101.3790
2962007.09.10 21:33sell1490.031.38051.40101.3795
2972007.09.10 23:56t/p1490.031.37951.40101.37950.30280.50
2982007.09.10 23:56close1480.011.37951.40101.37900.05280.55
2992007.09.10 23:56sell1500.011.37941.40041.3784
3002007.09.11 03:41sell1510.031.38001.40051.3790
3012007.09.11 05:39t/p1510.031.37901.40051.37900.30280.85
3022007.09.11 05:39close1500.011.37901.40041.37840.03280.88
3032007.09.11 08:30buy1520.011.37911.35811.3801
3042007.09.11 09:03t/p1520.011.38011.35811.38010.10280.98
3052007.09.11 22:30sell1530.011.38371.40471.3827
3062007.09.11 23:38sell1540.031.38421.40471.3832
3072007.09.12 00:40t/p1540.031.38321.40471.38320.28281.27
3082007.09.12 00:40close1530.011.38311.40471.38270.05281.32
3092007.12.28 08:00sell1550.011.46471.48571.4637
3102007.12.28 08:09sell1560.031.46521.48571.4642
3112007.12.28 09:04sell1570.091.46631.48631.4653
3122007.12.28 09:39sell1580.271.46781.48731.4668
3132007.12.28 10:36sell1590.811.46981.48881.4688
3142007.12.28 13:19t/p1590.811.46881.48881.46888.10289.42
3152007.12.28 13:19close1580.271.46881.48731.4668-2.70286.72
3162007.12.28 13:19close1570.091.46891.48631.4653-2.34284.38
3172007.12.28 13:19close1560.031.46871.48571.4642-1.05283.33
3182007.12.28 13:19close1550.011.46881.48571.4637-0.41282.92
3192007.12.31 02:00sell1600.011.47361.49461.4726
3202007.12.31 02:25sell1610.031.47421.49471.4732
3212007.12.31 07:34t/p1610.031.47321.49471.47320.30283.22
3222007.12.31 07:34close1600.011.47321.49461.47260.04283.26
3232007.12.31 11:00buy1620.011.47181.45081.4728
3242007.12.31 11:05buy1630.031.47121.45071.4722
3252007.12.31 12:07t/p1630.031.47221.45071.47220.30283.56
3262007.12.31 12:07close1620.011.47221.45081.47280.04283.60
3272007.12.31 18:30buy1640.011.45931.43831.4603
3282007.12.31 18:45t/p1640.011.46031.43831.46030.10283.70
3292008.01.02 13:30sell1650.011.46781.48881.4668
3302008.01.02 13:39t/p1650.011.46681.48881.46680.10283.80
3312008.01.02 13:39sell1660.011.46661.48761.4656
3322008.01.02 13:43sell1670.031.46711.48761.4661
3332008.01.02 14:00t/p1670.031.46611.48761.46610.30284.10
3342008.01.02 14:00close1660.011.46611.48761.46560.05284.15
3352008.01.02 18:30sell1680.011.47321.49421.4722
3362008.01.02 19:09sell1690.031.47381.49431.4728
3372008.01.02 19:22t/p1690.031.47281.49431.47280.30284.45
3382008.01.02 19:22close1680.011.47281.49421.47220.04284.49
3392008.01.03 04:30buy1700.011.47161.45061.4726
3402008.01.03 04:42buy1710.031.47101.45051.4720
3412008.01.03 06:34t/p1710.031.47201.45051.47200.30284.79
3422008.01.03 06:34close1700.011.47201.45061.47260.04284.83
3432008.01.03 08:30sell1720.011.47091.49191.4699
3442008.01.03 08:37t/p1720.011.46991.49191.46990.10284.93
3452008.01.03 08:37sell1730.011.46971.49071.4687
3462008.01.03 08:45sell1740.031.47031.49081.4693
3472008.01.03 09:05sell1750.091.47131.49131.4703
3482008.01.03 09:39t/p1750.091.47031.49131.47030.90285.83
3492008.01.03 09:39close1740.031.47031.49081.46930.00285.83
3502008.01.03 09:39close1730.011.47041.49071.4687-0.07285.76
3512008.01.03 13:15sell1760.011.47491.49591.4739
3522008.01.03 13:21t/p1760.011.47391.49591.47390.10285.86
3532008.01.03 13:21sell1770.011.47371.49471.4727
3542008.01.03 13:24t/p1770.011.47271.49471.47270.10285.96
3552008.01.03 13:24sell1780.011.47251.49351.4715
3562008.01.03 13:28sell1790.031.47301.49351.4720
3572008.01.03 13:34t/p1790.031.47201.49351.47200.30286.26
3582008.01.03 13:34close1780.011.47201.49351.47150.05286.31
3592008.01.03 20:15sell1800.011.47451.49551.4735
3602008.01.03 20:26sell1810.031.47501.49551.4740
3612008.01.03 23:15t/p1810.031.47401.49551.47400.30286.61
3622008.01.03 23:15close1800.011.47401.49551.47350.05286.66
3632008.01.04 03:30sell1820.011.47421.49521.4732
3642008.01.04 03:37sell1830.031.47481.49531.4738
3652008.01.04 04:07t/p1830.031.47381.49531.47380.30286.96
3662008.01.04 04:07close1820.011.47381.49521.47320.04287.00
3672008.01.04 10:00buy1840.011.47091.44991.4719
3682008.01.04 10:10buy1850.031.47031.44981.4713
3692008.01.04 10:22t/p1850.031.47131.44981.47130.30287.30
3702008.01.04 10:22close1840.011.47131.44991.47190.04287.34
3712008.01.04 10:30buy1860.011.47101.45001.4720
3722008.01.04 10:37buy1870.031.47051.45001.4715
3732008.01.04 11:54t/p1870.031.47151.45001.47150.30287.64
3742008.01.04 11:54close1860.011.47151.45001.47200.05287.69
3752008.01.07 04:30buy1880.011.47261.45161.4736
3762008.01.07 06:24buy1890.031.47201.45151.4730
3772008.01.07 07:09buy1900.091.47091.45091.4719
3782008.01.07 07:46buy1910.271.46931.44981.4703
3792008.01.07 07:52buy1920.811.46731.44831.4683
3802008.01.07 08:39t/p1920.811.46831.44831.46838.10295.79
3812008.01.07 08:39close1910.271.46831.44981.4703-2.70293.09
3822008.01.07 08:39close1900.091.46821.45091.4719-2.43290.66
3832008.01.07 08:39close1890.031.46831.45151.4730-1.11289.55
3842008.01.07 08:39close1880.011.46841.45161.4736-0.42289.13
3852008.01.07 09:45buy1930.011.46951.44851.4705
3862008.01.07 10:04buy1940.031.46891.44841.4699
3872008.01.07 10:09buy1950.091.46781.44781.4688
3882008.01.07 11:24t/p1950.091.46881.44781.46880.90290.03
3892008.01.07 11:24close1940.031.46881.44841.4699-0.03290.00
3902008.01.07 11:24close1930.011.46871.44851.4705-0.08289.92
3912008.01.07 11:24buy1960.011.46901.44801.4700
3922008.01.07 12:10buy1970.031.46851.44801.4695
3932008.01.07 12:19t/p1970.031.46951.44801.46950.30290.22
3942008.01.07 12:19close1960.011.46951.44801.47000.05290.27
3952008.01.07 19:00buy1980.011.46951.44851.4705
3962008.01.07 19:10buy1990.031.46891.44841.4699
3972008.01.07 20:07t/p1990.031.46991.44841.46990.30290.57
3982008.01.07 20:07close1980.011.46991.44851.47050.04290.61
3992008.01.08 01:00buy2000.011.46891.44791.4699
4002008.01.08 01:24buy2010.031.46831.44781.4693
4012008.01.08 02:50t/p2010.031.46931.44781.46930.30290.91
4022008.01.08 02:50close2000.011.46931.44791.46990.04290.95
4032008.01.08 06:00sell2020.011.47001.49101.4690
4042008.01.08 06:09sell2030.031.47061.49111.4696
4052008.01.08 06:39t/p2030.031.46961.49111.46960.30291.25
4062008.01.08 06:39close2020.011.46961.49101.46900.04291.29
4072008.01.08 09:00sell2040.011.47141.49241.4704
4082008.01.08 09:51sell2050.031.47201.49251.4710
4092008.01.08 10:06t/p2050.031.47101.49251.47100.30291.59
4102008.01.08 10:06close2040.011.47101.49241.47040.04291.63
4112008.01.08 13:45sell2060.011.47111.49211.4701
4122008.01.08 14:01sell2070.031.47171.49221.4707
4132008.01.08 14:51sell2080.091.47281.49281.4718
4142008.01.08 15:21t/p2080.091.47181.49281.47180.90292.53
4152008.01.08 15:21close2070.031.47181.49221.4707-0.03292.50
4162008.01.08 15:21close2060.011.47191.49211.4701-0.08292.42
4172008.01.08 22:45buy2090.011.47151.45051.4725
4182008.01.08 23:06buy2100.031.47091.45041.4719
4192008.01.09 01:30t/p2100.031.47191.45041.47190.31292.74
4202008.01.09 01:30close2090.011.47191.45051.47250.04292.78
4212008.01.09 03:45sell2110.011.47141.49241.4704
4222008.01.09 04:07sell2120.031.47201.49251.4710
4232008.01.09 06:04sell2130.091.47301.49301.4720
4242008.01.09 07:09t/p2130.091.47201.49301.47200.90293.68
4252008.01.09 07:09close2120.031.47201.49251.47100.00293.68
4262008.01.09 07:10close2110.011.47191.49241.4704-0.05293.63
4272008.01.09 08:15sell2140.011.47111.49211.4701
4282008.01.09 08:24sell2150.031.47171.49221.4707
4292008.01.09 08:49t/p2150.031.47071.49221.47070.30293.93
4302008.01.09 08:49close2140.011.47071.49211.47010.04293.97
4312008.01.09 20:00buy2160.011.46651.44551.4675
4322008.01.09 21:45buy2170.031.46591.44541.4669
4332008.01.10 00:15t/p2170.031.46691.44541.46690.33294.30
4342008.01.10 00:15close2160.011.46691.44551.46750.05294.36
4352008.01.10 04:45sell2180.011.46791.48891.4669
4362008.01.10 05:08sell2190.031.46851.48901.4675
4372008.01.10 06:15sell2200.091.46951.48951.4685
4382008.01.10 06:39t/p2200.091.46851.48951.46850.90295.26
4392008.01.10 06:39close2190.031.46851.48901.46750.00295.26
4402008.01.10 06:39close2180.011.46861.48891.4669-0.07295.19
4412008.01.10 07:00sell2210.011.46711.48811.4661
4422008.01.10 07:22sell2220.031.46771.48821.4667
4432008.01.10 08:06t/p2220.031.46671.48821.46670.30295.49
4442008.01.10 08:06close2210.011.46671.48811.46610.04295.53
4452008.01.10 11:30sell2230.011.46721.48821.4662
4462008.01.10 11:39sell2240.031.46781.48831.4668
4472008.01.10 12:09t/p2240.031.46681.48831.46680.30295.83
4482008.01.10 12:09close2230.011.46681.48821.46620.04295.87
4492008.01.10 19:45sell2250.011.47941.50041.4784
4502008.01.10 20:39sell2260.031.48001.50051.4790
4512008.01.11 00:54t/p2260.031.47901.50051.47900.28296.15
4522008.01.11 00:54close2250.011.47901.50041.47840.03296.19
4532008.01.11 06:30sell2270.011.48031.50131.4793
4542008.01.11 06:39t/p2270.011.47931.50131.47930.10296.29
4552008.01.11 06:39sell2280.011.47911.50011.4781
4562008.01.11 06:43sell2290.031.47971.50021.4787
4572008.01.11 07:00t/p2290.031.47871.50021.47870.30296.59
4582008.01.11 07:00close2280.011.47871.50011.47810.04296.63
4592008.01.11 11:30buy2300.011.47811.45711.4791
4602008.01.11 11:31buy2310.031.47751.45701.4785
4612008.01.11 12:35t/p2310.031.47851.45701.47850.30296.93
4622008.01.11 12:35close2300.011.47851.45711.47910.04296.97
4632008.01.11 19:00sell2320.011.47881.49981.4778
4642008.01.11 19:09sell2330.031.47931.49981.4783
4652008.01.11 20:04t/p2330.031.47831.49981.47830.30297.27
4662008.01.11 20:04close2320.011.47831.49981.47780.05297.32
4672008.01.14 02:30sell2340.011.48081.50181.4798
4682008.01.14 03:55t/p2340.011.47981.50181.47980.10297.42
4692008.01.14 09:00sell2350.011.48751.50851.4865
4702008.01.14 09:06sell2360.031.48811.50861.4871
4712008.01.14 09:19sell2370.091.48911.50911.4881
4722008.01.14 10:07sell2380.271.49071.51021.4897
4732008.01.14 10:21close2380.271.48981.51021.48972.43299.85
4742008.01.14 10:21close2370.091.48991.50911.4881-0.72299.13
4752008.01.14 10:21close2360.031.48971.50861.4871-0.48298.65
4762008.01.14 10:21close2350.011.48981.50851.4865-0.23298.42
4772008.01.14 10:45sell2390.011.48871.50971.4877
4782008.01.14 10:45sell2400.031.48921.50971.4882
4792008.01.14 10:52sell2410.091.49031.51031.4893
4802008.01.14 12:22t/p2410.091.48931.51031.48930.90299.32
4812008.01.14 12:22close2400.031.48931.50971.4882-0.03299.29
4822008.01.14 12:22close2390.011.48941.50971.4877-0.07299.22
4832008.01.14 20:30buy2420.011.48761.46661.4886
4842008.01.14 21:11buy2430.031.48701.46651.4880
4852008.01.15 01:39t/p2430.031.48801.46651.48800.31299.53
4862008.01.15 01:39close2420.011.48801.46661.48860.04299.57
4872008.01.15 03:30sell2440.011.48711.50811.4861
4882008.01.15 03:42sell2450.031.48771.50821.4867
4892008.01.15 06:07t/p2450.031.48671.50821.48670.30299.87
4902008.01.15 06:07close2440.011.48671.50811.48610.04299.91
4912008.01.15 08:00sell2460.011.48681.50781.4858
4922008.01.15 08:06t/p2460.011.48581.50781.48580.10300.01
4932008.01.15 08:06sell2470.021.48561.50661.4846
4942008.01.15 08:39sell2480.031.48621.50671.4852
4952008.01.15 09:01t/p2480.031.48521.50671.48520.30300.31
4962008.01.15 09:01close2470.021.48521.50661.48460.08300.39
4972008.01.15 11:00buy2490.021.48531.46431.4863
4982008.01.15 11:09t/p2490.021.48631.46431.48630.20300.59
4992008.01.15 11:09buy2500.021.48651.46551.4875
5002008.01.15 11:22t/p2500.021.48751.46551.48750.20300.79
5012008.01.15 20:30buy2510.021.48371.46271.4847
5022008.01.15 20:39buy2520.061.48311.46261.4841
5032008.01.15 21:01buy2530.091.48211.46211.4831
5042008.01.15 21:07buy2540.271.48061.46111.4816
5052008.01.15 22:09buy2550.811.47861.45961.4796
5062008.01.15 23:12t/p2550.811.47961.45961.47968.10308.89
5072008.01.15 23:12close2540.271.47961.46111.4816-2.70306.19
5082008.01.15 23:15close2530.091.47951.46211.4831-2.34303.85
5092008.01.15 23:15close2520.061.47961.46261.4841-2.10301.75
5102008.01.15 23:15close2510.021.47951.46271.4847-0.84300.91
5112008.01.15 23:45buy2560.021.48051.45951.4815
5122008.01.16 00:15buy2570.061.47951.45901.4805
5132008.01.16 00:30t/p2570.061.48051.45901.48050.60301.51
5142008.01.16 00:30close2560.021.48051.45951.48150.01301.52
5152008.01.16 05:45sell2580.021.48391.50491.4829
5162008.01.16 06:07sell2590.061.48451.50501.4835
5172008.01.16 06:37t/p2590.061.48351.50501.48350.60302.12
5182008.01.16 06:37close2580.021.48351.50491.48290.08302.20
5192008.01.16 13:00buy2600.021.47821.45721.4792
5202008.01.16 13:06t/p2600.021.47921.45721.47920.20302.40
5212008.01.16 13:06buy2610.021.47941.45841.4804
5222008.01.16 13:22t/p2610.021.48041.45841.48040.20302.60
5232008.01.16 18:30buy2620.021.46591.44491.4669
5242008.01.16 18:31t/p2620.021.46691.44491.46690.20302.80
5252008.01.16 18:31buy2630.021.46711.44611.4681
5262008.01.16 18:37t/p2630.021.46811.44611.46810.20303.00
5272008.01.16 18:37buy2640.021.46831.44731.4693
5282008.01.16 18:43buy2650.061.46771.44721.4687
5292008.01.16 18:48t/p2650.061.46871.44721.46870.60303.60
5302008.01.16 18:48close2640.021.46871.44731.46930.08303.68
5312008.01.17 06:30buy2660.021.46611.44511.4671
5322008.01.17 06:48t/p2660.021.46711.44511.46710.20303.88
5332008.01.17 11:00buy2670.021.46161.44061.4626
5342008.01.17 11:16t/p2670.021.46261.44061.46260.20304.08
5352008.01.18 00:30buy2680.021.46421.44321.4652
5362008.01.18 00:52buy2690.061.46361.44311.4646
5372008.01.18 02:00buy2700.181.46261.44261.4636
5382008.01.18 02:22close2700.181.46341.44261.46361.44305.52
5392008.01.18 02:22close2690.061.46331.44311.4646-0.18305.34
5402008.01.18 02:22close2680.021.46341.44321.4652-0.16305.18
5412008.01.18 02:30buy2710.021.46381.44281.4648
5422008.01.18 03:46buy2720.061.46321.44271.4642
5432008.01.18 04:15t/p2720.061.46421.44271.46420.60305.78
5442008.01.18 04:15close2710.021.46421.44281.46480.08305.86
5452008.01.18 07:30buy2730.021.46451.44351.4655
5462008.01.18 07:33buy2740.061.46391.44341.4649
5472008.01.18 08:00buy2750.181.46291.44291.4639
5482008.01.18 08:07close2750.181.46371.44291.46391.44307.30
5492008.01.18 08:07close2740.061.46361.44341.4649-0.18307.12
5502008.01.18 08:07close2730.021.46371.44351.4655-0.16306.96
5512008.01.18 08:45buy2760.021.46461.44361.4656
5522008.01.18 08:54buy2770.061.46401.44351.4650
5532008.01.18 09:36buy2780.181.46291.44291.4639
5542008.01.18 10:54buy2790.541.46131.44181.4623
5552008.01.18 11:03close2790.541.46211.44181.46234.32311.28
5562008.01.18 11:04close2780.181.46201.44291.4639-1.62309.66
5572008.01.18 11:04close2770.061.46211.44351.4650-1.14308.52
5582008.01.18 11:04close2760.021.46201.44361.4656-0.52308.00
5592008.01.18 11:45buy2800.021.46381.44281.4648
5602008.01.18 11:49t/p2800.021.46481.44281.46480.20308.20
5612008.01.18 11:49buy2810.021.46501.44401.4660
5622008.01.18 12:09buy2820.061.46451.44401.4655
5632008.01.18 12:36t/p2820.061.46551.44401.46550.60308.80
5642008.01.18 12:36close2810.021.46551.44401.46600.10308.90
5652008.01.18 19:15buy2830.021.46281.44181.4638
5662008.01.18 19:21buy2840.061.46221.44171.4632
5672008.01.20 23:00buy2850.181.46021.44021.4612
5682008.01.21 00:04buy2860.541.45871.43921.4597
5692008.01.21 00:09buy2870.811.45671.43771.4577
5702008.01.21 03:52buy2882.431.45411.43561.4551
5712008.01.21 06:25t/p2882.431.45511.43561.455124.30333.20
5722008.01.21 06:25close2870.811.45511.43771.4577-12.96320.24
5732008.01.21 06:25close2860.541.45501.43921.4597-19.98300.26
5742008.01.21 06:25close2850.181.45511.44021.4612-9.11291.15
5752008.01.21 06:25close2840.061.45501.44171.4632-4.30286.85
5762008.01.21 06:25close2830.021.45511.44181.4638-1.53285.32
5772008.01.21 12:15buy2890.011.44831.42731.4493
5782008.01.21 12:23t/p2890.011.44931.42731.44930.10285.42
5792008.01.21 12:23buy2900.011.44951.42851.4505
5802008.01.21 12:27t/p2900.011.45051.42851.45050.10285.52
5812008.01.21 12:27buy2910.011.45071.42971.4517
5822008.01.21 12:39buy2920.031.45011.42961.4511
5832008.01.21 12:46buy2930.091.44901.42901.4500
5842008.01.21 13:52t/p2930.091.45001.42901.45000.90286.42
5852008.01.21 13:52close2920.031.45001.42961.4511-0.03286.39
5862008.01.21 13:52close2910.011.44991.42971.4517-0.08286.31
5872008.01.21 18:45buy2940.011.44421.42321.4452
5882008.01.21 21:52t/p2940.011.44521.42321.44520.10286.41
5892008.01.22 01:45buy2950.011.44391.42291.4449
5902008.01.22 01:52t/p2950.011.44491.42291.44490.10286.51
5912008.01.22 01:52buy2960.011.44511.42411.4461
5922008.01.22 01:58buy2970.031.44451.42401.4455
5932008.01.22 02:10buy2980.091.44341.42341.4444
5942008.01.22 02:30t/p2980.091.44441.42341.44440.90287.41
5952008.01.22 02:30close2970.031.44441.42401.4455-0.03287.38
5962008.01.22 02:30close2960.011.44451.42411.4461-0.06287.32
5972008.01.22 06:15buy2990.011.44311.42211.4441
5982008.01.22 06:24t/p2990.011.44411.42211.44410.10287.42
5992008.01.22 06:24buy3000.011.44431.42331.4453
6002008.01.22 06:28buy3010.031.44371.42321.4447
6012008.01.22 06:36buy3020.091.44271.42271.4437
6022008.01.22 07:31buy3030.271.44111.42161.4421
6032008.01.22 07:37buy3040.811.43911.42011.4401
6042008.01.22 08:24t/p3040.811.44011.42011.44018.10295.52
6052008.01.22 08:24close3030.271.44011.42161.4421-2.70292.82
6062008.01.22 08:24close3020.091.44001.42271.4437-2.43290.39
6072008.01.22 08:24close3010.031.44011.42321.4447-1.08289.31
6082008.01.22 08:24close3000.011.44001.42331.4453-0.43288.88
6092008.01.22 09:00buy3050.011.44581.42481.4468
6102008.01.22 09:00buy3060.031.44521.42471.4462
6112008.01.22 09:06t/p3060.031.44621.42471.44620.30289.18
6122008.01.22 09:06close3050.011.44621.42481.44680.04289.22
6132008.01.22 09:06buy3070.011.44651.42551.4475
6142008.01.22 09:09t/p3070.011.44751.42551.44750.10289.32
6152008.01.22 09:09buy3080.011.44771.42671.4487
6162008.01.22 09:13buy3090.031.44711.42661.4481
6172008.01.22 09:21buy3100.091.44611.42611.4471
6182008.01.22 09:51t/p3100.091.44711.42611.44710.90290.22
6192008.01.22 09:51close3090.031.44711.42661.44810.00290.22
6202008.01.22 09:51close3080.011.44701.42671.4487-0.07290.15
6212008.01.22 12:45sell3110.011.44861.46961.4476
6222008.01.22 12:46t/p3110.011.44761.46961.44760.10290.25
6232008.01.22 12:46sell3120.011.44741.46841.4464
6242008.01.22 12:50sell3130.031.44801.46851.4470
6252008.01.22 12:54sell3140.091.44901.46901.4480
6262008.01.22 13:06sell3150.271.45061.47011.4496
6272008.01.22 13:17close3150.271.44971.47011.44962.43292.68
6282008.01.22 13:17close3140.091.44961.46901.4480-0.54292.14
6292008.01.22 13:18close3130.031.44971.46851.4470-0.51291.63
6302008.01.22 13:18close3120.011.44951.46841.4464-0.21291.42
6312008.01.22 23:45sell3160.011.46461.48561.4636
6322008.01.22 23:48sell3170.031.46511.48561.4641
6332008.01.22 23:51t/p3170.031.46411.48561.46410.30291.72
6342008.01.22 23:51close3160.011.46411.48561.46360.05291.77
6352008.01.22 23:52sell3180.011.46381.48481.4628
6362008.01.22 23:55t/p3180.011.46281.48481.46280.10291.87
6372008.01.22 23:55sell3190.011.46261.48361.4616
6382008.01.22 23:56sell3200.031.46311.48361.4621
6392008.01.22 23:58sell3210.091.46431.48431.4633
6402008.01.23 00:15t/p3210.091.46331.48431.46330.85292.72
6412008.01.23 00:15close3200.031.46331.48361.4621-0.08292.65
6422008.01.23 00:15close3190.011.46341.48361.4616-0.09292.56
6432008.01.23 12:30buy3220.011.45851.43751.4595
6442008.01.23 12:42buy3230.031.45791.43741.4589
6452008.01.23 12:54buy3240.091.45681.43681.4578
6462008.01.23 13:00t/p3240.091.45781.43681.45780.90293.46
6472008.01.23 13:00close3230.031.45781.43741.4589-0.03293.43
6482008.01.23 13:00close3220.011.45791.43751.4595-0.06293.37
6492008.01.23 19:00buy3250.011.45701.43601.4580
6502008.01.23 19:19t/p3250.011.45801.43601.45800.10293.47
6512008.01.23 23:00sell3260.011.46321.48421.4622
6522008.01.23 23:24t/p3260.011.46221.48421.46220.10293.57
6532008.01.24 07:15sell3270.011.45981.48081.4588
6542008.01.24 07:24sell3280.031.46041.48091.4594
6552008.01.24 07:39sell3290.091.46141.48141.4604
6562008.01.24 07:52t/p3290.091.46041.48141.46040.90294.47
6572008.01.24 07:52close3280.031.46041.48091.45940.00294.47
6582008.01.24 07:52close3270.011.46031.48081.4588-0.05294.42
6592008.01.24 09:00buy3300.011.46181.44081.4628
6602008.01.24 09:07t/p3300.011.46281.44081.46280.10294.52
6612008.01.24 09:07buy3310.011.46301.44201.4640
6622008.01.24 09:22buy3320.031.46251.44201.4635
6632008.01.24 09:55buy3330.091.46141.44141.4624
6642008.01.24 10:45t/p3330.091.46241.44141.46240.90295.42
6652008.01.24 10:45close3320.031.46241.44201.4635-0.03295.39
6662008.01.24 10:45close3310.011.46231.44201.4640-0.07295.32
6672008.01.24 13:30sell3340.011.46461.48561.4636
6682008.01.24 13:34sell3350.031.46511.48561.4641
6692008.01.24 13:39sell3360.091.46621.48621.4652
6702008.01.24 13:52sell3370.271.46771.48721.4667
6712008.01.24 14:04sell3380.811.46971.48871.4687
6722008.01.24 14:33sell3392.431.47231.49081.4713
6732008.01.24 14:37t/p3392.431.47131.49081.471324.30319.62
6742008.01.24 14:37close3380.811.47131.48871.4687-12.96306.66
6752008.01.24 14:37close3370.271.47141.48721.4667-9.99296.67
6762008.01.24 14:37close3360.091.47131.48621.4652-4.59292.08
6772008.01.24 14:37close3350.031.47141.48561.4641-1.89290.19
6782008.01.24 14:37close3340.011.47131.48561.4636-0.67289.52
6792008.01.24 20:15sell3400.011.47531.49631.4743
6802008.01.24 20:45sell3410.031.47591.49641.4749
6812008.01.24 20:52sell3420.091.47691.49691.4759
6822008.01.24 21:30t/p3420.091.47591.49691.47590.90290.42
6832008.01.24 21:30close3410.031.47591.49641.47490.00290.42
6842008.01.24 21:30close3400.011.47601.49631.4743-0.07290.35
6852008.01.25 06:45buy3430.011.47571.45471.4767
6862008.01.25 07:09t/p3430.011.47671.45471.47670.10290.45
6872008.01.25 12:45buy3440.011.47191.45091.4729
6882008.01.25 13:04buy3450.031.47131.45081.4723
6892008.01.25 13:07buy3460.091.47031.45031.4713
6902008.01.25 13:37t/p3460.091.47131.45031.47130.90291.35
6912008.01.25 13:37close3450.031.47131.45081.47230.00291.35
6922008.01.25 13:37close3440.011.47121.45091.4729-0.07291.28
6932008.01.25 19:45buy3470.011.46671.44571.4677
6942008.01.25 19:55t/p3470.011.46771.44571.46770.10291.38
6952008.01.25 19:55buy3480.011.46791.44691.4689
6962008.01.25 20:06buy3490.031.46731.44681.4683
6972008.01.27 23:00t/p3480.011.46891.44691.46890.10291.48
6982008.01.27 23:00t/p3490.031.46831.44681.46830.30291.78
6992008.01.28 04:00buy3500.011.46771.44671.4687
7002008.01.28 05:37buy3510.031.46711.44661.4681
7012008.01.28 06:36t/p3510.031.46811.44661.46810.30292.08
7022008.01.28 06:36close3500.011.46811.44671.46870.04292.12
7032008.01.28 13:00sell3520.011.47231.49331.4713
7042008.01.28 13:00sell3530.031.47281.49331.4718
7052008.01.28 13:05sell3540.091.47391.49391.4729
7062008.01.28 13:11sell3550.271.47541.49491.4744
7072008.01.28 13:22close3550.271.47451.49491.47442.43294.55
7082008.01.28 13:23close3540.091.47461.49391.4729-0.63293.92
7092008.01.28 13:23close3530.031.47451.49331.4718-0.51293.41
7102008.01.28 13:23close3520.011.47461.49331.4713-0.23293.18
7112008.01.28 23:17sell3560.011.47821.49921.4772
7122008.01.28 23:29sell3570.031.47881.49931.4778
7132008.01.29 00:11t/p3570.031.47781.49931.47780.28293.47
7142008.01.29 00:11close3560.011.47781.49921.47720.03293.50
7152008.01.29 04:15buy3580.011.47751.45651.4785
7162008.01.29 04:18buy3590.031.47701.45651.4780
7172008.01.29 06:14t/p3590.031.47801.45651.47800.30293.80
7182008.01.29 06:14close3580.011.47811.45651.47850.06293.86
7192008.01.29 09:45buy3600.011.47711.45611.4781
7202008.01.29 10:52t/p3600.011.47811.45611.47810.10293.96
7212008.01.29 13:00sell3610.011.47721.49821.4762
7222008.01.29 13:41t/p3610.011.47621.49821.47620.10294.06
7232008.01.29 21:31sell3620.011.47751.49851.4765
7242008.01.30 00:18t/p3620.011.47651.49851.47650.09294.16
7252008.01.30 01:45buy3630.011.47721.45621.4782
7262008.01.30 03:55buy3640.031.47671.45621.4777
7272008.01.30 06:30t/p3640.031.47771.45621.47770.30294.46
7282008.01.30 06:30close3630.011.47771.45621.47820.05294.51
7292008.01.30 06:30buy3650.011.47781.45681.4788
7302008.01.30 07:53buy3660.031.47721.45671.4782
7312008.01.30 09:51t/p3660.031.47821.45671.47820.30294.81
7322008.01.30 09:51close3650.011.47821.45681.47880.04294.85
7332008.01.30 12:45sell3670.011.48041.50141.4794
7342008.01.30 12:57sell3680.031.48091.50141.4799
7352008.01.30 13:15t/p3680.031.47991.50141.47990.30295.15
7362008.01.30 13:15close3670.011.47991.50141.47940.05295.20
7372008.01.30 18:15buy3690.011.48081.45981.4818
7382008.01.30 18:46buy3700.031.48021.45971.4812
7392008.01.30 19:09buy3710.091.47911.45911.4801
7402008.01.30 19:15t/p3710.091.48011.45911.48010.90296.10
7412008.01.30 19:15close3700.031.48031.45971.48120.03296.13
7422008.01.30 19:15close3690.011.48021.45981.4818-0.06296.07
7432008.01.30 22:01sell3720.011.48611.50711.4851
7442008.01.30 22:07sell3730.031.48671.50721.4857
7452008.01.30 22:28t/p3730.031.48571.50721.48570.30296.37
7462008.01.30 22:28close3720.011.48571.50711.48510.04296.41
7472008.01.31 07:45sell3740.011.48631.50731.4853
7482008.01.31 08:01t/p3740.011.48531.50731.48530.10296.51
7492008.01.31 10:45buy3750.011.48651.46551.4875
7502008.01.31 11:09buy3760.031.48591.46541.4869
7512008.01.31 11:16t/p3760.031.48691.46541.48690.30296.81
7522008.01.31 11:16close3750.011.48691.46551.48750.04296.85
7532008.01.31 21:45sell3770.011.48601.50701.4850
7542008.01.31 22:58t/p3770.011.48501.50701.48500.10296.95
7552008.02.01 04:46sell3780.011.48691.50791.4859
7562008.02.01 06:14t/p3780.011.48591.50791.48590.10297.05
7572008.02.01 07:45buy3790.011.48771.46671.4887
7582008.02.01 07:48t/p3790.011.48871.46671.48870.10297.15
7592008.02.01 07:48buy3800.011.48901.46801.4900
7602008.02.01 07:59buy3810.031.48841.46791.4894
7612008.02.01 08:28buy3820.091.48731.46731.4883
7622008.02.01 10:48t/p3820.091.48831.46731.48830.90298.05
7632008.02.01 10:48close3810.031.48831.46791.4894-0.03298.02
7642008.02.01 10:48close3800.011.48821.46801.4900-0.08297.94
7652008.02.01 19:31buy3830.011.48181.46081.4828
7662008.02.01 19:36buy3840.031.48121.46071.4822
7672008.02.01 19:56buy3850.091.48011.46011.4811
7682008.02.04 03:43t/p3850.091.48111.46011.48110.93298.87
7692008.02.04 03:43close3840.031.48111.46071.4822-0.02298.85
7702008.02.04 03:43close3830.011.48121.46081.4828-0.06298.80
7712008.02.04 09:15sell3860.011.48041.50141.4794
7722008.02.04 09:21sell3870.031.48091.50141.4799
7732008.02.04 09:35sell3880.091.48201.50201.4810
7742008.02.04 09:56t/p3880.091.48101.50201.48100.90299.70
7752008.02.04 09:56close3870.031.48101.50141.4799-0.03299.67
7762008.02.04 09:56close3860.011.48111.50141.4794-0.07299.60
7772008.02.04 19:15sell3890.011.48261.50361.4816
7782008.02.04 20:17sell3900.031.48321.50371.4822
7792008.02.05 00:55t/p3900.031.48221.50371.48220.28299.88
7802008.02.05 00:55close3890.011.48221.50361.48160.03299.92
7812008.02.05 03:30buy3910.011.48161.46061.4826
7822008.02.05 03:34buy3920.031.48101.46051.4820
7832008.02.05 06:51t/p3920.031.48201.46051.48200.30300.22
7842008.02.05 06:51close3910.011.48201.46061.48260.04300.26
7852008.02.05 12:45buy3930.021.46811.44711.4691
7862008.02.05 13:28buy3940.061.46751.44701.4685
7872008.02.05 13:44buy3950.091.46651.44651.4675
7882008.02.05 13:45buy3960.271.46491.44541.4659
7892008.02.05 13:47t/p3960.271.46591.44541.46592.70302.96
7902008.02.05 13:47close3950.091.46591.44651.4675-0.54302.42
7912008.02.05 13:47close3940.061.46581.44701.4685-1.02301.40
7922008.02.05 13:47close3930.021.46591.44711.4691-0.44300.96
7932008.02.06 01:15buy3970.021.46391.44291.4649
7942008.02.06 01:18buy3980.061.46331.44281.4643
7952008.02.06 03:22t/p3980.061.46431.44281.46430.60301.56
7962008.02.06 03:22close3970.021.46431.44291.46490.08301.64
7972008.02.06 07:45sell3990.021.46311.48411.4621
7982008.02.06 07:54t/p3990.021.46211.48411.46210.20301.84
7992008.02.06 07:54sell4000.021.46191.48291.4609
8002008.02.06 07:55sell4010.061.46251.48301.4615
8012008.02.06 08:02sell4020.181.46351.48351.4625
8022008.02.06 08:12close4020.181.46271.48351.46251.44303.28
8032008.02.06 08:12close4010.061.46261.48301.4615-0.06303.22
8042008.02.06 08:13close4000.021.46251.48291.4609-0.12303.10
8052008.02.06 11:30buy4030.021.46151.44051.4625
8062008.02.06 11:49t/p4030.021.46251.44051.46250.20303.30
8072008.02.06 22:15buy4040.021.46381.44281.4648
8082008.02.06 22:23buy4050.061.46321.44271.4642
8092008.02.06 22:54buy4060.181.46221.44221.4632
8102008.02.06 23:29close4060.181.46301.44221.46321.44304.74
8112008.02.06 23:29close4050.061.46291.44271.4642-0.18304.56
8122008.02.06 23:29close4040.021.46301.44281.4648-0.16304.40
8132008.02.07 01:00buy4070.021.46271.44171.4637
8142008.02.07 01:14buy4080.061.46211.44161.4631
8152008.02.07 03:03buy4090.181.46091.44091.4619
8162008.02.07 04:11close4090.181.46181.44091.46191.62306.02
8172008.02.07 04:12close4080.061.46191.44161.4631-0.12305.90
8182008.02.07 04:12close4070.021.46201.44171.4637-0.14305.76
8192008.02.07 08:00sell4100.021.46101.48201.4600
8202008.02.07 08:08t/p4100.021.46001.48201.46000.20305.96
8212008.02.07 08:08sell4110.021.45981.48081.4588
8222008.02.07 08:10sell4120.061.46041.48091.4594
8232008.02.07 08:15sell4130.181.46141.48141.4604
8242008.02.07 09:26sell4140.541.46291.48241.4619
8252008.02.07 09:47sell4150.811.46491.48391.4639
8262008.02.07 09:56t/p4150.811.46391.48391.46398.10314.06
8272008.02.07 09:56close4140.541.46391.48241.4619-5.40308.66
8282008.02.07 09:56close4130.181.46401.48141.4604-4.68303.98
8292008.02.07 09:56close4120.061.46391.48091.4594-2.10301.88
8302008.02.07 09:56close4110.021.46401.48081.4588-0.84301.04
8312008.02.07 11:30sell4160.021.46231.48331.4613
8322008.02.07 11:38sell4170.061.46281.48331.4618
8332008.02.07 12:08t/p4170.061.46181.48331.46180.60301.64
8342008.02.07 12:08close4160.021.46181.48331.46130.10301.74
8352008.02.07 18:00buy4180.021.44851.42751.4495
8362008.02.07 18:03buy4190.061.44781.42731.4488
8372008.02.07 18:06buy4200.181.44661.42661.4476
8382008.02.07 18:30buy4210.271.44501.42551.4460
8392008.02.07 18:37t/p4210.271.44601.42551.44602.70304.44
8402008.02.07 18:37close4200.181.44601.42661.4476-1.08303.36
8412008.02.07 18:37close4190.061.44591.42731.4488-1.14302.22
8422008.02.07 18:37close4180.021.44601.42751.4495-0.50301.72
8432008.02.07 19:00buy4220.021.44791.42691.4489
8442008.02.07 19:00buy4230.061.44721.42671.4482
8452008.02.07 19:07t/p4230.061.44821.42671.44820.60302.32
8462008.02.07 19:07close4220.021.44821.42691.44890.06302.38
8472008.02.07 19:07buy4240.021.44831.42731.4493
8482008.02.07 19:11t/p4240.021.44931.42731.44930.20302.58
8492008.02.07 19:11buy4250.021.44951.42851.4505
8502008.02.07 19:12buy4260.061.44891.42841.4499
8512008.02.07 19:15buy4270.181.44791.42791.4489
8522008.02.07 19:29buy4280.271.44641.42691.4474
8532008.02.07 20:32t/p4280.271.44741.42691.44742.70305.28
8542008.02.07 20:32close4270.181.44751.42791.4489-0.72304.56
8552008.02.07 20:32close4260.061.44741.42841.4499-0.90303.66
8562008.02.07 20:32close4250.021.44751.42851.4505-0.40303.26
8572008.02.08 00:45buy4290.021.44851.42751.4495
8582008.02.08 01:33t/p4290.021.44951.42751.44950.20303.46
8592008.02.08 04:46sell4300.021.44811.46911.4471
8602008.02.08 04:57sell4310.061.44861.46911.4476
8612008.02.08 06:05t/p4310.061.44761.46911.44760.60304.06
8622008.02.08 06:05close4300.021.44761.46911.44710.10304.16
8632008.02.08 07:00buy4320.021.44981.42881.4508
8642008.02.08 07:03buy4330.061.44921.42871.4502
8652008.02.08 07:17buy4340.181.44811.42811.4491
8662008.02.08 07:21buy4350.271.44661.42711.4476
8672008.02.08 07:56t/p4350.271.44761.42711.44762.70306.86
8682008.02.08 07:56close4340.181.44761.42811.4491-0.90305.96
8692008.02.08 07:56close4330.061.44751.42871.4502-1.02304.94
8702008.02.08 07:56close4320.021.44761.42881.4508-0.44304.50
8712008.02.08 09:15buy4360.021.44921.42821.4502
8722008.02.08 09:15buy4370.061.44861.42811.4496
8732008.02.08 09:35t/p4370.061.44961.42811.44960.60305.10
8742008.02.08 09:35close4360.021.44961.42821.45020.08305.18
8752008.02.08 12:45buy4380.021.44941.42841.4504
8762008.02.08 12:46t/p4380.021.45041.42841.45040.20305.38
8772008.02.08 12:46buy4390.021.45061.42961.4516
8782008.02.08 12:49buy4400.061.45001.42951.4510
8792008.02.08 12:52t/p4400.061.45101.42951.45100.60305.98
8802008.02.08 12:52close4390.021.45101.42961.45160.08306.06
8812008.02.08 12:52buy4410.021.45111.43011.4521
8822008.02.08 13:18buy4420.061.45061.43011.4516
8832008.02.08 13:20buy4430.181.44951.42951.4505
8842008.02.08 13:27close4430.181.45031.42951.45051.44307.50
8852008.02.08 13:27close4420.061.45021.43011.4516-0.24307.26
8862008.02.08 13:27close4410.021.45031.43011.4521-0.16307.10
8872008.02.08 20:00sell4440.021.45071.47171.4497
8882008.02.08 20:40sell4450.061.45131.47181.4503
8892008.02.08 20:59close at stop4450.061.45141.47181.4503-0.06307.04
8902008.02.08 20:59close at stop4440.021.45141.47171.4497-0.14306.90