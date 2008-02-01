Strategy Tester Report
Pipmaker_V10_1_LM
AlpariUK-Demo (Build 211)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2008.02.01 00:00 - 2008.02.29 22:30 (2008.02.01 - 2008.03.03)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTradeShort=true; TradeLong=true; UseDPO=false; UseCCI=false; CCIPeriod=60; Use_iTrend=true; iTrendPeriod=30; ReverseDirection=true; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=1; ProfitMode=1; SL=200; OpenOnTick=0; Spacing=20; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=0; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=false; SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=5000; LossManagement="What to do if things are going wrong"; AllowRecovery=true; MaxLoss=10; ExitAllTrades=true; StopTrading=false; PlaceRecoveryOrders=true; MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=1; RecReverse=false;
Bars in test1999Ticks modelled212779Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit2000.00
Total net profit508.25Gross profit1233.34Gross loss-725.09
Profit factor1.70Expected payoff0.65
Absolute drawdown21.10Maximal drawdown310.30 (12.74%)Relative drawdown12.74% (310.30)
Total trades783Short positions (won %)376 (60.90%)Long positions (won %)407 (64.62%)
Profit trades (% of total)492 (62.84%)Loss trades (% of total)291 (37.16%)
Largestprofit trade15.00loss trade-7.40
Averageprofit trade2.51loss trade-2.49
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (13.30)consecutive losses (loss in money)5 (-13.90)
Maximalconsecutive profit (count of wins)29.60 (4)consecutive loss (count of losses)-13.90 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.02.01 00:00buy10.011.98821.96820.0000
22008.02.01 00:03sell20.011.98872.00870.0000
32008.02.01 00:11close10.011.98931.96820.00001.102001.10
42008.02.01 01:02sell30.021.99072.01070.0000
52008.02.01 04:32buy40.011.99041.97040.0000
62008.02.01 05:03close40.011.99141.97040.00001.002002.10
72008.02.01 05:57buy50.011.99011.97010.0000
82008.02.01 06:10close30.021.98972.01070.00002.002004.10
92008.02.01 06:10close20.011.98972.00870.0000-1.002003.10
102008.02.01 08:48sell60.011.99062.01060.0000
112008.02.01 09:04close50.011.99111.97010.00001.002004.10
122008.02.01 09:07sell70.021.99262.01260.0000
132008.02.01 09:52close70.021.99162.01260.00002.002006.10
142008.02.01 09:52close60.011.99162.01060.0000-1.002005.10
152008.02.01 10:00sell80.011.99092.01090.0000
162008.02.01 10:23buy90.011.99021.97020.0000
172008.02.01 10:30close80.011.98992.01090.00001.002006.10
182008.02.01 10:39close90.011.99121.97020.00001.002007.10
192008.02.01 10:41sell100.011.99142.01140.0000
202008.02.01 10:50buy110.011.99051.97050.0000
212008.02.01 10:53close110.011.99151.97050.00001.002008.10
222008.02.01 11:30buy120.011.99081.97080.0000
232008.02.01 11:30close100.011.99042.01140.00001.002009.10
242008.02.01 12:11buy130.021.98871.96870.0000
252008.02.01 12:15close130.021.98981.96870.00002.202011.30
262008.02.01 12:15close120.011.98981.97080.0000-1.002010.30
272008.02.01 12:30sell140.011.99102.01100.0000
282008.02.01 12:53sell150.021.99302.01300.0000
292008.02.01 12:59close150.021.99192.01300.00002.202012.50
302008.02.01 12:59close140.011.99192.01100.0000-0.902011.60
312008.02.01 12:59sell160.011.99172.01170.0000
322008.02.01 12:59close160.011.99052.01170.00001.202012.80
332008.02.01 13:00sell170.011.99062.01060.0000
342008.02.01 13:07buy180.011.98971.96970.0000
352008.02.01 13:07close170.011.98962.01060.00001.002013.80
362008.02.01 13:07sell190.011.98962.00960.0000
372008.02.01 13:18close190.011.98862.00960.00001.002014.80
382008.02.01 13:34buy200.021.98771.96770.0000
392008.02.01 13:36buy210.031.98571.96570.0000
402008.02.01 13:36close210.031.98511.96570.0000-1.802013.00
412008.02.01 13:36close200.021.98511.96770.0000-5.202007.80
422008.02.01 13:36close180.011.98511.96970.0000-4.602003.20
432008.02.01 13:36sell220.251.98512.00511.9846
442008.02.01 13:36buy230.011.98511.96510.0000
452008.02.01 13:39t/p220.251.98462.00511.984612.502015.70
462008.02.01 13:39buy240.021.98301.96300.0000
472008.02.01 13:40close240.021.98411.96300.00002.202017.90
482008.02.01 13:40close230.011.98411.96510.0000-1.002016.90
492008.02.01 13:40buy250.011.98451.96450.0000
502008.02.01 13:44close250.011.98551.96450.00001.002017.90
512008.02.01 13:44buy260.011.98591.96590.0000
522008.02.01 14:30close260.011.98971.96590.00003.802021.70
532008.02.01 14:30sell270.011.98972.00970.0000
542008.02.01 14:30close270.011.98852.00970.00001.202022.90
552008.02.01 14:31buy280.011.98521.96520.0000
562008.02.01 14:32close280.011.98621.96520.00001.002023.90
572008.02.01 14:32buy290.011.98521.96520.0000
582008.02.01 14:36buy300.021.98311.96310.0000
592008.02.01 14:37close300.021.98421.96310.00002.202026.10
602008.02.01 14:37close290.011.98421.96520.0000-1.002025.10
612008.02.01 14:37buy310.011.98461.96460.0000
622008.02.01 14:43buy320.021.98251.96250.0000
632008.02.01 14:47buy330.031.98051.96050.0000
642008.02.01 14:48close330.031.98011.96050.0000-1.202023.90
652008.02.01 14:48close320.021.98011.96250.0000-4.802019.10
662008.02.01 14:48close310.011.98011.96460.0000-4.502014.60
672008.02.01 14:48sell340.231.98012.00011.9796
682008.02.01 14:48buy350.011.98051.96050.0000
692008.02.01 14:49t/p340.231.97962.00011.979611.502026.10
702008.02.01 14:51close350.011.98151.96050.00001.002027.10
712008.02.01 14:51buy360.011.98191.96190.0000
722008.02.01 15:11buy370.021.97971.95970.0000
732008.02.01 15:16buy380.031.97771.95770.0000
742008.02.01 15:16close380.031.97731.95770.0000-1.202025.90
752008.02.01 15:16close370.021.97731.95970.0000-4.802021.10
762008.02.01 15:16close360.011.97731.96190.0000-4.602016.50
772008.02.01 15:16sell390.231.97731.99731.9768
782008.02.01 15:16buy400.011.97731.95730.0000
792008.02.01 15:17t/p390.231.97681.99731.976811.502028.00
802008.02.01 15:19close400.011.97831.95730.00001.002029.00
812008.02.01 15:19buy410.011.97851.95850.0000
822008.02.01 15:22buy420.021.97641.95640.0000
832008.02.01 15:34buy430.031.97441.95440.0000
842008.02.01 15:35close430.031.97401.95440.0000-1.202027.80
852008.02.01 15:35close420.021.97401.95640.0000-4.802023.00
862008.02.01 15:35close410.011.97401.95850.0000-4.502018.50
872008.02.01 15:35sell440.231.97401.99401.9735
882008.02.01 15:35buy450.011.97421.95420.0000
892008.02.01 15:36t/p440.231.97351.99401.973511.502030.00
902008.02.01 15:37buy460.021.97221.95220.0000
912008.02.01 15:42close460.021.97321.95220.00002.002032.00
922008.02.01 15:42close450.011.97321.95420.0000-1.002031.00
932008.02.01 15:42buy470.011.97371.95370.0000
942008.02.01 15:56buy480.021.97171.95170.0000
952008.02.01 16:01buy490.031.96971.94970.0000
962008.02.01 16:01close490.031.96921.94970.0000-1.502029.50
972008.02.01 16:01close480.021.96921.95170.0000-5.002024.50
982008.02.01 16:01close470.011.96921.95370.0000-4.502020.00
992008.02.01 16:01sell500.241.96921.98921.9687
1002008.02.01 16:01buy510.011.96931.94930.0000
1012008.02.01 16:01t/p500.241.96871.98921.968712.002032.00
1022008.02.01 16:01buy520.021.96731.94730.0000
1032008.02.01 16:02close520.021.96841.94730.00002.202034.20
1042008.02.01 16:02close510.011.96841.94930.0000-0.902033.30
1052008.02.01 16:02buy530.011.96861.94860.0000
1062008.02.01 16:09buy540.021.96651.94650.0000
1072008.02.01 16:12close540.021.96761.94650.00002.202035.50
1082008.02.01 16:12close530.011.96761.94860.0000-1.002034.50
1092008.02.01 16:12buy550.011.96801.94800.0000
1102008.02.01 16:18close550.011.96901.94800.00001.002035.50
1112008.02.01 16:18buy560.011.96921.94920.0000
1122008.02.01 16:21close560.011.97021.94920.00001.002036.50
1132008.02.01 16:21buy570.011.97061.95060.0000
1142008.02.01 16:32buy580.021.96861.94860.0000
1152008.02.01 16:38close580.021.96961.94860.00002.002038.50
1162008.02.01 16:38close570.011.96961.95060.0000-1.002037.50
1172008.02.01 16:53buy590.011.96951.94950.0000
1182008.02.01 19:24buy600.021.96691.94690.0000
1192008.02.01 19:51close600.021.96811.94690.00002.402039.90
1202008.02.01 19:51close590.011.96811.94950.0000-1.402038.50
1212008.02.01 22:24buy610.011.96501.94500.0000
1222008.02.04 00:09buy620.021.96301.94300.0000
1232008.02.04 00:19close620.021.96401.94300.00002.002040.50
1242008.02.04 00:19close610.011.96401.94500.0000-0.912039.59
1252008.02.04 00:20buy630.011.96401.94400.0000
1262008.02.04 00:26close630.011.96571.94400.00001.702041.29
1272008.02.04 02:01buy640.011.96581.94580.0000
1282008.02.04 03:14close640.011.96681.94580.00001.002042.29
1292008.02.04 03:31sell650.011.96701.98700.0000
1302008.02.04 03:34buy660.011.96651.94650.0000
1312008.02.04 03:49close660.011.96751.94650.00001.002043.29
1322008.02.04 05:48buy670.011.96681.94680.0000
1332008.02.04 06:12close650.011.96601.98700.00001.002044.29
1342008.02.04 07:03sell680.011.96711.98710.0000
1352008.02.04 07:33close670.011.96781.94680.00001.002045.29
1362008.02.04 07:46sell690.021.96911.98910.0000
1372008.02.04 07:51close690.021.96801.98910.00002.202047.49
1382008.02.04 07:51close680.011.96801.98710.0000-0.902046.59
1392008.02.04 07:51sell700.011.96781.98780.0000
1402008.02.04 08:35sell710.021.96981.98980.0000
1412008.02.04 08:52sell720.031.97191.99190.0000
1422008.02.04 08:52close720.031.97231.99190.0000-1.202045.39
1432008.02.04 08:52close710.021.97231.98980.0000-5.002040.39
1442008.02.04 08:52close700.011.97231.98780.0000-4.502035.89
1452008.02.04 08:52buy730.231.97231.95231.9728
1462008.02.04 08:52sell740.011.97191.99190.0000
1472008.02.04 08:56t/p730.231.97281.95231.972811.502047.39
1482008.02.04 08:57sell750.021.97391.99390.0000
1492008.02.04 08:59sell760.031.97591.99590.0000
1502008.02.04 08:59close760.031.97631.99590.0000-1.202046.19
1512008.02.04 08:59close750.021.97631.99390.0000-4.802041.39
1522008.02.04 08:59close740.011.97631.99190.0000-4.402036.99
1532008.02.04 08:59buy770.221.97631.95631.9768
1542008.02.04 08:59sell780.011.97611.99610.0000
1552008.02.04 09:01close780.011.97511.99610.00001.002037.99
1562008.02.04 09:07sell790.011.97641.99640.0000
1572008.02.04 09:08t/p770.221.97681.95631.976811.002048.99
1582008.02.04 09:25close790.011.97541.99640.00001.002049.99
1592008.02.04 10:35sell800.011.97511.99510.0000
1602008.02.04 10:56close800.011.97411.99510.00001.002050.99
1612008.02.04 10:59sell810.011.97511.99510.0000
1622008.02.04 11:15sell820.021.97721.99720.0000
1632008.02.04 11:31close820.021.97611.99720.00002.202053.19
1642008.02.04 11:31close810.011.97611.99510.0000-1.002052.19
1652008.02.04 11:52sell830.011.97681.99680.0000
1662008.02.04 13:01close830.011.97581.99680.00001.002053.19
1672008.02.04 13:40sell840.011.97661.99660.0000
1682008.02.04 15:32close840.011.97561.99660.00001.002054.19
1692008.02.04 15:44buy850.011.97421.95420.0000
1702008.02.04 16:53close850.011.97521.95420.00001.002055.19
1712008.02.04 17:20sell860.011.97611.99610.0000
1722008.02.04 17:56sell870.021.97821.99820.0000
1732008.02.04 18:21close870.021.97711.99820.00002.202057.39
1742008.02.04 18:21close860.011.97711.99610.0000-1.002056.39
1752008.02.04 18:39sell880.011.97661.99660.0000
1762008.02.04 19:00buy890.011.97601.95600.0000
1772008.02.04 19:14close880.011.97561.99660.00001.002057.39
1782008.02.04 19:21buy900.021.97401.95400.0000
1792008.02.04 21:19close900.021.97501.95400.00002.002059.39
1802008.02.04 21:19close890.011.97501.95600.0000-1.002058.39
1812008.02.04 21:31buy910.011.97471.95470.0000
1822008.02.04 22:04buy920.021.97271.95270.0000
1832008.02.04 22:32close920.021.97371.95270.00002.002060.39
1842008.02.04 22:32close910.011.97371.95470.0000-1.002059.39
1852008.02.04 23:01buy930.011.97351.95350.0000
1862008.02.05 00:19close930.011.97451.95350.00001.092060.48
1872008.02.05 00:26sell940.011.97491.99490.0000
1882008.02.05 01:30buy950.011.97441.95440.0000
1892008.02.05 02:02close940.011.97391.99490.00001.002061.48
1902008.02.05 04:21buy960.021.97191.95190.0000
1912008.02.05 07:56close960.021.97311.95190.00002.402063.88
1922008.02.05 07:56close950.011.97311.95440.0000-1.302062.58
1932008.02.05 07:56sell970.011.97341.99340.0000
1942008.02.05 08:01buy980.011.97291.95290.0000
1952008.02.05 08:08close980.011.97411.95290.00001.202063.78
1962008.02.05 08:22sell990.021.97541.99540.0000
1972008.02.05 08:31close990.021.97441.99540.00002.002065.78
1982008.02.05 08:31close970.011.97441.99340.0000-1.002064.78
1992008.02.05 08:32sell1000.011.97481.99480.0000
2002008.02.05 08:55close1000.011.97381.99480.00001.002065.78
2012008.02.05 09:00sell1010.011.97421.99420.0000
2022008.02.05 09:02close1010.011.97321.99420.00001.002066.78
2032008.02.05 09:07buy1020.011.97241.95240.0000
2042008.02.05 09:37buy1030.021.97021.95020.0000
2052008.02.05 10:00buy1040.031.96821.94820.0000
2062008.02.05 10:01close1040.031.96791.94820.0000-0.902065.88
2072008.02.05 10:01close1030.021.96791.95020.0000-4.602061.28
2082008.02.05 10:01close1020.011.96791.95240.0000-4.502056.78
2092008.02.05 10:01sell1050.221.96791.98791.9674
2102008.02.05 10:02buy1060.011.96831.94830.0000
2112008.02.05 10:09close1060.011.96931.94830.00001.002057.78
2122008.02.05 10:15buy1070.011.96831.94830.0000
2132008.02.05 10:21t/p1050.221.96741.98791.967411.002068.78
2142008.02.05 10:30close1070.011.96941.94830.00001.102069.88
2152008.02.05 11:00buy1080.011.97061.95060.0000
2162008.02.05 11:23buy1090.021.96851.94850.0000
2172008.02.05 11:56close1090.021.96961.94850.00002.202072.08
2182008.02.05 11:56close1080.011.96961.95060.0000-1.002071.08
2192008.02.05 12:03buy1100.011.97001.95000.0000
2202008.02.05 12:07close1100.011.97121.95000.00001.202072.28
2212008.02.05 12:09buy1110.011.97001.95000.0000
2222008.02.05 13:04buy1120.021.96801.94800.0000
2232008.02.05 13:07close1120.021.96901.94800.00002.002074.28
2242008.02.05 13:07close1110.011.96901.95000.0000-1.002073.28
2252008.02.05 13:07buy1130.011.96921.94920.0000
2262008.02.05 14:20buy1140.021.96721.94720.0000
2272008.02.05 14:45buy1150.031.96521.94520.0000
2282008.02.05 14:55close1150.031.96671.94520.00004.502077.78
2292008.02.05 14:55close1140.021.96671.94720.0000-1.002076.78
2302008.02.05 14:55close1130.011.96671.94920.0000-2.502074.28
2312008.02.05 14:55buy1160.011.96711.94710.0000
2322008.02.05 14:57close1160.011.96811.94710.00001.002075.28
2332008.02.05 15:00buy1170.011.96851.94850.0000
2342008.02.05 15:18buy1180.021.96641.94640.0000
2352008.02.05 15:37buy1190.031.96441.94440.0000
2362008.02.05 15:37close1190.031.96401.94440.0000-1.202074.08
2372008.02.05 15:37close1180.021.96401.94640.0000-4.802069.28
2382008.02.05 15:37close1170.011.96401.94850.0000-4.502064.78
2392008.02.05 15:37sell1200.231.96401.98401.9635
2402008.02.05 15:37buy1210.011.96411.94410.0000
2412008.02.05 15:39t/p1200.231.96351.98401.963511.502076.28
2422008.02.05 15:50close1210.011.96511.94410.00001.002077.28
2432008.02.05 15:50buy1220.011.96551.94550.0000
2442008.02.05 16:14close1220.011.96661.94550.00001.102078.38
2452008.02.05 16:18buy1230.011.96491.94490.0000
2462008.02.05 16:28close1230.011.96591.94490.00001.002079.38
2472008.02.05 16:33buy1240.011.96541.94540.0000
2482008.02.05 17:08buy1250.021.96341.94340.0000
2492008.02.05 17:11close1250.021.96441.94340.00002.002081.38
2502008.02.05 17:11close1240.011.96441.94540.0000-1.002080.38
2512008.02.05 17:21buy1260.011.96431.94430.0000
2522008.02.05 17:53buy1270.021.96231.94230.0000
2532008.02.05 19:44close1270.021.96331.94230.00002.002082.38
2542008.02.05 19:44close1260.011.96331.94430.0000-1.002081.38
2552008.02.05 20:00buy1280.011.96341.94340.0000
2562008.02.05 20:35close1280.011.96461.94340.00001.202082.58
2572008.02.05 20:37buy1290.011.96401.94400.0000
2582008.02.05 22:34sell1300.011.96451.98450.0000
2592008.02.05 23:21close1290.011.96501.94400.00001.002083.58
2602008.02.05 23:25buy1310.011.96441.94440.0000
2612008.02.05 23:34close1300.011.96351.98450.00001.002084.58
2622008.02.06 00:21sell1320.011.96471.98470.0000
2632008.02.06 00:36close1320.011.96371.98470.00001.002085.58
2642008.02.06 00:39sell1330.011.96451.98450.0000
2652008.02.06 01:02close1330.011.96331.98450.00001.202086.78
2662008.02.06 01:30sell1340.011.96451.98450.0000
2672008.02.06 02:44close1310.011.96551.94440.00001.192087.97
2682008.02.06 05:30buy1350.011.96491.94490.0000
2692008.02.06 07:24close1350.011.96591.94490.00001.002088.97
2702008.02.06 08:00buy1360.011.96481.94480.0000
2712008.02.06 08:25close1340.011.96351.98450.00001.002089.97
2722008.02.06 08:26buy1370.021.96281.94280.0000
2732008.02.06 08:43buy1380.031.96081.94080.0000
2742008.02.06 08:43close1380.031.96041.94080.0000-1.202088.77
2752008.02.06 08:43close1370.021.96041.94280.0000-4.802083.97
2762008.02.06 08:43close1360.011.96041.94480.0000-4.402079.57
2772008.02.06 08:43sell1390.221.96041.98041.9599
2782008.02.06 08:43buy1400.011.96081.94080.0000
2792008.02.06 08:46t/p1390.221.95991.98041.959911.002090.57
2802008.02.06 08:53buy1410.021.95881.93880.0000
2812008.02.06 09:13buy1420.031.95681.93680.0000
2822008.02.06 09:13close1420.031.95631.93680.0000-1.502089.07
2832008.02.06 09:13close1410.021.95631.93880.0000-5.002084.07
2842008.02.06 09:13close1400.011.95631.94080.0000-4.502079.57
2852008.02.06 09:13sell1430.241.95631.97631.9558
2862008.02.06 09:13buy1440.011.95641.93640.0000
2872008.02.06 09:21t/p1430.241.95581.97631.955812.002091.57
2882008.02.06 09:30close1440.011.95741.93640.00001.002092.57
2892008.02.06 09:35buy1450.011.95701.93700.0000
2902008.02.06 09:40close1450.011.95811.93700.00001.102093.67
2912008.02.06 10:00buy1460.011.95961.93960.0000
2922008.02.06 10:03close1460.011.96061.93960.00001.002094.67
2932008.02.06 10:17buy1470.011.95971.93970.0000
2942008.02.06 10:29close1470.011.96071.93970.00001.002095.67
2952008.02.06 10:33buy1480.011.96061.94060.0000
2962008.02.06 10:46buy1490.021.95851.93850.0000
2972008.02.06 12:16close1490.021.95961.93850.00002.202097.87
2982008.02.06 12:16close1480.011.95961.94060.0000-1.002096.87
2992008.02.06 13:01buy1500.011.95921.93920.0000
3002008.02.06 13:35buy1510.021.95721.93720.0000
3012008.02.06 13:56close1510.021.95821.93720.00002.002098.87
3022008.02.06 13:56close1500.011.95821.93920.0000-1.002097.87
3032008.02.06 14:10buy1520.011.95751.93750.0000
3042008.02.06 14:20close1520.011.95851.93750.00001.002098.87
3052008.02.06 14:30buy1530.011.95921.93920.0000
3062008.02.06 14:33close1530.011.96021.93920.00001.002099.87
3072008.02.06 14:36buy1540.011.95931.93930.0000
3082008.02.06 15:30sell1550.011.95971.97970.0000
3092008.02.06 15:30close1540.011.96031.93930.00001.002100.87
3102008.02.06 15:50buy1560.011.95881.93880.0000
3112008.02.06 15:51close1550.011.95871.97970.00001.002101.87
3122008.02.06 16:05close1560.011.95981.93880.00001.002102.87
3132008.02.06 16:10sell1570.011.96011.98010.0000
3142008.02.06 16:18sell1580.021.96211.98210.0000
3152008.02.06 16:32close1580.021.96101.98210.00002.202105.07
3162008.02.06 16:32close1570.011.96101.98010.0000-0.902104.17
3172008.02.06 16:39sell1590.011.96151.98150.0000
3182008.02.06 16:53close1590.011.96051.98150.00001.002105.17
3192008.02.06 17:00sell1600.011.96001.98000.0000
3202008.02.06 17:17buy1610.011.95911.93910.0000
3212008.02.06 17:18close1600.011.95901.98000.00001.002106.17
3222008.02.06 17:19sell1620.011.95961.97960.0000
3232008.02.06 17:55close1610.011.96011.93910.00001.002107.17
3242008.02.06 18:45sell1630.021.96161.98160.0000
3252008.02.06 20:16close1630.021.96061.98160.00002.002109.17
3262008.02.06 20:16close1620.011.96061.97960.0000-1.002108.17
3272008.02.06 20:30sell1640.011.96071.98070.0000
3282008.02.06 21:00buy1650.011.96001.94000.0000
3292008.02.06 22:49close1650.011.96101.94000.00001.002109.17
3302008.02.07 00:43buy1660.011.96041.94040.0000
3312008.02.07 02:19close1640.011.95921.98070.00001.052110.23
3322008.02.07 05:15sell1670.011.96051.98050.0000
3332008.02.07 05:42close1670.011.95951.98050.00001.002111.23
3342008.02.07 06:52sell1680.011.96041.98040.0000
3352008.02.07 07:17close1660.011.96151.94040.00001.102112.33
3362008.02.07 08:02buy1690.011.95961.93960.0000
3372008.02.07 08:05close1690.011.96061.93960.00001.002113.33
3382008.02.07 08:11buy1700.011.95981.93980.0000
3392008.02.07 08:36close1680.011.95941.98040.00001.002114.33
3402008.02.07 08:40sell1710.011.96071.98070.0000
3412008.02.07 08:46close1710.011.95971.98070.00001.002115.33
3422008.02.07 08:59buy1720.021.95781.93780.0000
3432008.02.07 10:07buy1730.031.95581.93580.0000
3442008.02.07 10:26close1730.031.95731.93580.00004.502119.83
3452008.02.07 10:26close1720.021.95731.93780.0000-1.002118.83
3462008.02.07 10:26close1700.011.95731.93980.0000-2.502116.33
3472008.02.07 10:30buy1740.011.95701.93700.0000
3482008.02.07 10:32buy1750.021.95501.93500.0000
3492008.02.07 11:19buy1760.031.95301.93300.0000
3502008.02.07 11:19close1760.031.95261.93300.0000-1.202115.13
3512008.02.07 11:19close1750.021.95261.93500.0000-4.802110.33
3522008.02.07 11:19close1740.011.95261.93700.0000-4.402105.93
3532008.02.07 11:19sell1770.221.95261.97261.9521
3542008.02.07 11:20buy1780.011.95241.93240.0000
3552008.02.07 11:24t/p1770.221.95211.97261.952111.002116.93
3562008.02.07 13:00close1780.011.95341.93240.00001.002117.93
3572008.02.07 13:14buy1790.011.95171.93170.0000
3582008.02.07 13:18buy1800.021.94961.92960.0000
3592008.02.07 13:22buy1810.031.94761.92760.0000
3602008.02.07 13:22close1810.031.94711.92760.0000-1.502116.43
3612008.02.07 13:22close1800.021.94711.92960.0000-5.002111.43
3622008.02.07 13:22close1790.011.94711.93170.0000-4.602106.83
3632008.02.07 13:22sell1820.241.94711.96711.9466
3642008.02.07 13:22buy1830.011.94751.92750.0000
3652008.02.07 13:23t/p1820.241.94661.96711.946612.002118.83
3662008.02.07 13:45close1830.011.94851.92750.00001.002119.83
3672008.02.07 13:45buy1840.011.94751.92750.0000
3682008.02.07 13:48buy1850.021.94551.92550.0000
3692008.02.07 13:55buy1860.031.94351.92350.0000
3702008.02.07 13:55close1860.031.94301.92350.0000-1.502118.33
3712008.02.07 13:55close1850.021.94301.92550.0000-5.002113.33
3722008.02.07 13:55close1840.011.94301.92750.0000-4.502108.83
3732008.02.07 13:55sell1870.241.94301.96301.9425
3742008.02.07 13:55buy1880.011.94341.92340.0000
3752008.02.07 13:57close1880.011.94441.92340.00001.002109.83
3762008.02.07 13:57buy1890.011.94461.92460.0000
3772008.02.07 14:03close1890.011.94571.92460.00001.102110.93
3782008.02.07 14:06buy1900.011.94421.92420.0000
3792008.02.07 14:09close1900.011.94521.92420.00001.002111.93
3802008.02.07 14:20buy1910.011.94411.92410.0000
3812008.02.07 14:27close1910.011.94511.92410.00001.002112.93
3822008.02.07 14:39buy1920.011.94451.92450.0000
3832008.02.07 14:41t/p1870.241.94251.96301.942512.002124.93
3842008.02.07 14:41buy1930.021.94251.92250.0000
3852008.02.07 14:44close1930.021.94361.92250.00002.202127.13
3862008.02.07 14:44close1920.011.94361.92450.0000-0.902126.23
3872008.02.07 14:44buy1940.011.94381.92380.0000
3882008.02.07 14:53buy1950.021.94181.92180.0000
3892008.02.07 15:02close1950.021.94281.92180.00002.002128.23
3902008.02.07 15:02close1940.011.94281.92380.0000-1.002127.23
3912008.02.07 15:53buy1960.011.94481.92480.0000
3922008.02.07 16:05close1960.011.94581.92480.00001.002128.23
3932008.02.07 16:40buy1970.011.94521.92520.0000
3942008.02.07 16:56buy1980.021.94321.92320.0000
3952008.02.07 17:19close1980.021.94051.92320.0000-5.402122.83
3962008.02.07 17:19close1970.011.94051.92520.0000-4.702118.13
3972008.02.07 17:19sell1990.221.94051.96051.9400
3982008.02.07 17:21buy2000.011.94051.92050.0000
3992008.02.07 17:34t/p1990.221.94001.96051.940011.002129.13
4002008.02.07 17:42close2000.011.94151.92050.00001.002130.13
4012008.02.07 18:05buy2010.011.94101.92100.0000
4022008.02.07 18:28close2010.011.94201.92100.00001.002131.13
4032008.02.07 18:41buy2020.011.94121.92120.0000
4042008.02.07 18:50close2020.011.94221.92120.00001.002132.13
4052008.02.07 19:00buy2030.011.94181.92180.0000
4062008.02.07 19:06buy2040.021.93981.91980.0000
4072008.02.07 19:10close2040.021.94081.91980.00002.002134.13
4082008.02.07 19:10close2030.011.94081.92180.0000-1.002133.13
4092008.02.07 19:10buy2050.011.94121.92120.0000
4102008.02.07 20:07close2050.011.94231.92120.00001.102134.23
4112008.02.07 20:23buy2060.011.94061.92060.0000
4122008.02.07 20:48close2060.011.94161.92060.00001.002135.23
4132008.02.07 21:10buy2070.011.93991.91990.0000
4142008.02.07 21:27close2070.011.94091.91990.00001.002136.23
4152008.02.07 22:04sell2080.011.94291.96290.0000
4162008.02.07 22:37buy2090.011.94251.92250.0000
4172008.02.07 23:42close2090.011.94351.92250.00001.002137.23
4182008.02.08 00:35buy2100.011.94241.92240.0000
4192008.02.08 00:36close2080.011.94171.96290.00001.052138.28
4202008.02.08 01:03sell2110.011.94251.96250.0000
4212008.02.08 01:41close2100.011.94341.92240.00001.002139.28
4222008.02.08 02:30sell2120.021.94451.96450.0000
4232008.02.08 03:33close2120.021.94351.96450.00002.002141.28
4242008.02.08 03:33close2110.011.94351.96250.0000-1.002140.28
4252008.02.08 03:59sell2130.011.94401.96400.0000
4262008.02.08 06:51buy2140.011.94321.92320.0000
4272008.02.08 07:38close2140.011.94421.92320.00001.002141.28
4282008.02.08 08:21close2130.011.94291.96400.00001.102142.38
4292008.02.08 08:21buy2150.011.94291.92290.0000
4302008.02.08 08:34buy2160.021.94091.92090.0000
4312008.02.08 08:38close2160.021.94191.92090.00002.002144.38
4322008.02.08 08:38close2150.011.94191.92290.0000-1.002143.38
4332008.02.08 08:39buy2170.011.94141.92140.0000
4342008.02.08 08:50close2170.011.94241.92140.00001.002144.38
4352008.02.08 09:00sell2180.011.94361.96360.0000
4362008.02.08 09:02buy2190.011.94331.92330.0000
4372008.02.08 09:05close2180.011.94261.96360.00001.002145.38
4382008.02.08 09:21close2190.011.94431.92330.00001.002146.38
4392008.02.08 09:22sell2200.011.94441.96440.0000
4402008.02.08 09:23sell2210.021.94641.96640.0000
4412008.02.08 10:00sell2220.031.94841.96840.0000
4422008.02.08 10:00close2220.031.94881.96840.0000-1.202145.18
4432008.02.08 10:00close2210.021.94881.96640.0000-4.802140.38
4442008.02.08 10:00close2200.011.94881.96440.0000-4.402135.98
4452008.02.08 10:00buy2230.221.94881.92881.9493
4462008.02.08 10:00sell2240.011.94861.96860.0000
4472008.02.08 10:17close2240.011.94761.96860.00001.002136.98
4482008.02.08 10:22sell2250.011.94851.96850.0000
4492008.02.08 10:41close2250.011.94751.96850.00001.002137.98
4502008.02.08 10:41sell2260.011.94791.96790.0000
4512008.02.08 10:51t/p2230.221.94931.92881.949311.002148.98
4522008.02.08 10:52sell2270.021.94991.96990.0000
4532008.02.08 11:05close2270.021.94891.96990.00002.002150.98
4542008.02.08 11:05close2260.011.94891.96790.0000-1.002149.98
4552008.02.08 11:31sell2280.011.94901.96900.0000
4562008.02.08 12:10close2280.011.94801.96900.00001.002150.98
4572008.02.08 12:31sell2290.011.94771.96770.0000
4582008.02.08 12:50sell2300.021.94981.96980.0000
4592008.02.08 12:54close2300.021.94871.96980.00002.202153.18
4602008.02.08 12:54close2290.011.94871.96770.0000-1.002152.18
4612008.02.08 12:54sell2310.011.94851.96850.0000
4622008.02.08 14:18close2310.011.94741.96850.00001.102153.28
4632008.02.08 14:34buy2320.011.94661.92660.0000
4642008.02.08 14:45close2320.011.94761.92660.00001.002154.28
4652008.02.08 14:45sell2330.011.94761.96760.0000
4662008.02.08 14:46buy2340.011.94731.92730.0000
4672008.02.08 14:56close2330.011.94661.96760.00001.002155.28
4682008.02.08 15:12sell2350.011.94731.96730.0000
4692008.02.08 15:22close2350.011.94631.96730.00001.002156.28
4702008.02.08 15:25buy2360.021.94531.92530.0000
4712008.02.08 15:33close2360.021.94631.92530.00002.002158.28
4722008.02.08 15:33close2340.011.94631.92730.0000-1.002157.28
4732008.02.08 15:40buy2370.011.94561.92560.0000
4742008.02.08 17:02close2370.011.94661.92560.00001.002158.28
4752008.02.08 17:02buy2380.011.94651.92650.0000
4762008.02.08 17:12sell2390.011.94731.96730.0000
4772008.02.08 17:12close2380.011.94751.92650.00001.002159.28
4782008.02.08 18:01buy2400.011.94681.92680.0000
4792008.02.08 18:08close2400.011.94781.92680.00001.002160.28
4802008.02.08 19:14sell2410.021.94931.96930.0000
4812008.02.08 19:17close2410.021.94821.96930.00002.202162.48
4822008.02.08 19:17close2390.011.94821.96730.0000-0.902161.58
4832008.02.08 19:17sell2420.011.94841.96840.0000
4842008.02.08 19:23close2420.011.94741.96840.00001.002162.58
4852008.02.08 19:30sell2430.011.94731.96730.0000
4862008.02.08 19:34buy2440.011.94681.92680.0000
4872008.02.08 19:42close2430.011.94631.96730.00001.002163.58
4882008.02.11 00:00sell2450.011.94641.96640.0000
4892008.02.11 01:48close2440.011.94791.92680.00001.192164.77
4902008.02.11 02:35buy2460.011.94631.92630.0000
4912008.02.11 03:55close2460.011.94741.92630.00001.102165.87
4922008.02.11 05:09sell2470.021.94841.96840.0000
4932008.02.11 05:27close2470.021.94731.96840.00002.202168.07
4942008.02.11 05:27close2450.011.94731.96640.0000-0.902167.17
4952008.02.11 05:30buy2480.011.94681.92680.0000
4962008.02.11 05:31sell2490.011.94681.96680.0000
4972008.02.11 06:17close2480.011.94781.92680.00001.002168.17
4982008.02.11 07:30buy2500.011.94681.92680.0000
4992008.02.11 08:02close2500.011.94781.92680.00001.002169.17
5002008.02.11 08:16close2490.011.94581.96680.00001.002170.17
5012008.02.11 08:16buy2510.011.94581.92580.0000
5022008.02.11 08:31buy2520.021.94381.92380.0000
5032008.02.11 09:08buy2530.031.94181.92180.0000
5042008.02.11 09:08close2530.031.94141.92180.0000-1.202168.97
5052008.02.11 09:08close2520.021.94141.92380.0000-4.802164.17
5062008.02.11 09:08close2510.011.94141.92580.0000-4.402159.77
5072008.02.11 09:08sell2540.221.94141.96141.9409
5082008.02.11 09:08buy2550.011.94151.92150.0000
5092008.02.11 09:09t/p2540.221.94091.96141.940911.002170.77
5102008.02.11 09:38close2550.011.94251.92150.00001.002171.77
5112008.02.11 10:00buy2560.011.94401.92400.0000
5122008.02.11 10:30close2560.011.94511.92400.00001.102172.87
5132008.02.11 10:31sell2570.011.94661.96660.0000
5142008.02.11 10:48sell2580.021.94861.96860.0000
5152008.02.11 11:00close2580.021.94761.96860.00002.002174.87
5162008.02.11 11:00close2570.011.94761.96660.0000-1.002173.87
5172008.02.11 11:03sell2590.011.94791.96790.0000
5182008.02.11 11:30sell2600.021.94991.96990.0000
5192008.02.11 11:40sell2610.031.95191.97190.0000
5202008.02.11 11:40close2610.031.95231.97190.0000-1.202172.67
5212008.02.11 11:40close2600.021.95231.96990.0000-4.802167.87
5222008.02.11 11:40close2590.011.95231.96790.0000-4.402163.47
5232008.02.11 11:40buy2620.221.95231.93231.9528
5242008.02.11 11:40sell2630.011.95191.97190.0000
5252008.02.11 11:41t/p2620.221.95281.93231.952811.002174.47
5262008.02.11 12:09close2630.011.95091.97190.00001.002175.47
5272008.02.11 12:17sell2640.011.95161.97160.0000
5282008.02.11 12:34close2640.011.95061.97160.00001.002176.47
5292008.02.11 13:00sell2650.011.94961.96960.0000
5302008.02.11 13:33close2650.011.94861.96960.00001.002177.47
5312008.02.11 14:00sell2660.011.94841.96840.0000
5322008.02.11 14:21close2660.011.94741.96840.00001.002178.47
5332008.02.11 14:30buy2670.011.94731.92730.0000
5342008.02.11 14:35sell2680.011.94811.96810.0000
5352008.02.11 14:35close2670.011.94841.92730.00001.102179.57
5362008.02.11 14:37buy2690.011.94731.92730.0000
5372008.02.11 14:39close2680.011.94711.96810.00001.002180.57
5382008.02.11 14:55buy2700.021.94531.92530.0000
5392008.02.11 16:17close2700.021.94631.92530.00002.002182.57
5402008.02.11 16:17close2690.011.94631.92730.0000-1.002181.57
5412008.02.11 16:30buy2710.011.94681.92680.0000
5422008.02.11 16:49sell2720.011.94771.96770.0000
5432008.02.11 16:49close2710.011.94781.92680.00001.002182.57
5442008.02.11 16:51close2720.011.94661.96770.00001.102183.67
5452008.02.11 16:51buy2730.011.94661.92660.0000
5462008.02.11 16:55sell2740.011.94671.96670.0000
5472008.02.11 16:58close2730.011.94761.92660.00001.002184.67
5482008.02.11 17:26sell2750.021.94881.96880.0000
5492008.02.11 17:34close2750.021.94771.96880.00002.202186.87
5502008.02.11 17:34close2740.011.94771.96670.0000-1.002185.87
5512008.02.11 17:42sell2760.011.94851.96850.0000
5522008.02.11 19:54sell2770.021.95051.97050.0000
5532008.02.11 20:27close2770.021.94951.97050.00002.002187.87
5542008.02.11 20:27close2760.011.94951.96850.0000-1.002186.87
5552008.02.11 20:30sell2780.011.94901.96900.0000
5562008.02.11 22:01sell2790.021.95111.97110.0000
5572008.02.12 00:46close2790.021.94991.97110.00002.102188.97
5582008.02.12 00:46close2780.011.94991.96900.0000-1.052187.92
5592008.02.12 00:53buy2800.011.94971.92970.0000
5602008.02.12 01:30sell2810.011.94991.96990.0000
5612008.02.12 01:50close2800.011.95071.92970.00001.002188.92
5622008.02.12 04:41buy2820.011.95031.93030.0000
5632008.02.12 06:22close2820.011.95131.93030.00001.002189.92
5642008.02.12 06:37sell2830.021.95201.97200.0000
5652008.02.12 08:01sell2840.031.95401.97400.0000
5662008.02.12 08:10close2840.031.95231.97400.00005.102195.02
5672008.02.12 08:10close2830.021.95231.97200.0000-0.602194.42
5682008.02.12 08:10close2810.011.95231.96990.0000-2.402192.02
5692008.02.12 08:26sell2850.011.95291.97290.0000
5702008.02.12 09:14sell2860.021.95501.97500.0000
5712008.02.12 09:26close2860.021.95391.97500.00002.202194.22
5722008.02.12 09:26close2850.011.95391.97290.0000-1.002193.22
5732008.02.12 09:27sell2870.011.95411.97410.0000
5742008.02.12 09:33close2870.011.95311.97410.00001.002194.22
5752008.02.12 09:49buy2880.011.95081.93080.0000
5762008.02.12 10:15buy2890.021.94881.92880.0000
5772008.02.12 10:20close2890.021.94981.92880.00002.002196.22
5782008.02.12 10:20close2880.011.94981.93080.0000-1.002195.22
5792008.02.12 10:20buy2900.011.95001.93000.0000
5802008.02.12 10:23close2900.011.95101.93000.00001.002196.22
5812008.02.12 10:29buy2910.011.95011.93010.0000
5822008.02.12 10:30buy2920.021.94801.92800.0000
5832008.02.12 10:30close2920.021.94521.92800.0000-5.602190.62
5842008.02.12 10:30close2910.011.94521.93010.0000-4.902185.72
5852008.02.12 10:30sell2930.231.94521.96521.9447
5862008.02.12 10:30buy2940.011.94501.92500.0000
5872008.02.12 10:30close2940.011.94621.92500.00001.202186.92
5882008.02.12 10:30buy2950.011.94681.92680.0000
5892008.02.12 10:32buy2960.021.94481.92480.0000
5902008.02.12 10:32t/p2930.231.94471.96521.944711.502198.42
5912008.02.12 10:35close2960.021.94591.92480.00002.202200.62
5922008.02.12 10:35close2950.011.94591.92680.0000-0.902199.72
5932008.02.12 10:35buy2970.011.94611.92610.0000
5942008.02.12 11:03close2970.011.94711.92610.00001.002200.72
5952008.02.12 11:30buy2980.011.94771.92770.0000
5962008.02.12 11:54close2980.011.94891.92770.00001.202201.92
5972008.02.12 12:00buy2990.011.94951.92950.0000
5982008.02.12 12:23close2990.011.95051.92950.00001.002202.92
5992008.02.12 12:30sell3000.011.95061.97060.0000
6002008.02.12 12:30buy3010.011.95051.93050.0000
6012008.02.12 13:01close3010.011.95161.93050.00001.102204.02
6022008.02.12 13:06sell3020.021.95261.97260.0000
6032008.02.12 13:22close3020.021.95151.97260.00002.202206.22
6042008.02.12 13:22close3000.011.95151.97060.0000-0.902205.32
6052008.02.12 13:22sell3030.011.95141.97140.0000
6062008.02.12 13:48close3030.011.95041.97140.00001.002206.32
6072008.02.12 14:00buy3040.011.95031.93030.0000
6082008.02.12 14:04sell3050.011.95121.97120.0000
6092008.02.12 14:04close3040.011.95141.93030.00001.102207.42
6102008.02.12 15:03sell3060.021.95321.97320.0000
6112008.02.12 15:05sell3070.031.95521.97520.0000
6122008.02.12 15:05close3070.031.95571.97520.0000-1.502205.92
6132008.02.12 15:05close3060.021.95571.97320.0000-5.002200.92
6142008.02.12 15:05close3050.011.95571.97120.0000-4.502196.42
6152008.02.12 15:05buy3080.241.95571.93571.9562
6162008.02.12 15:06sell3090.011.95551.97550.0000
6172008.02.12 15:07t/p3080.241.95621.93571.956212.002208.42
6182008.02.12 15:18sell3100.021.95751.97750.0000
6192008.02.12 15:30sell3110.031.95961.97960.0000
6202008.02.12 15:30close3110.031.95991.97960.0000-0.902207.52
6212008.02.12 15:30close3100.021.95991.97750.0000-4.802202.72
6222008.02.12 15:30close3090.011.95991.97550.0000-4.402198.32
6232008.02.12 15:30buy3120.221.95991.93991.9604
6242008.02.12 15:30sell3130.011.95961.97960.0000
6252008.02.12 15:53t/p3120.221.96041.93991.960411.002209.32
6262008.02.12 17:10sell3140.021.96161.98160.0000
6272008.02.12 21:36close3140.021.96061.98160.00002.002211.32
6282008.02.12 21:36close3130.011.96061.97960.0000-1.002210.32
6292008.02.12 22:14sell3150.011.96171.98170.0000
6302008.02.12 22:37close3150.011.96061.98170.00001.102211.42
6312008.02.12 23:00buy3160.011.95991.93990.0000
6322008.02.12 23:02sell3170.011.96021.98020.0000
6332008.02.12 23:53close3170.011.95911.98020.00001.102212.52
6342008.02.13 00:35sell3180.011.96021.98020.0000
6352008.02.13 01:01close3180.011.95911.98020.00001.102213.62
6362008.02.13 01:02buy3190.021.95771.93770.0000
6372008.02.13 03:34close3190.021.95881.93770.00002.202215.82
6382008.02.13 03:34close3160.011.95881.93990.0000-1.012214.81
6392008.02.13 03:49sell3200.011.95971.97970.0000
6402008.02.13 04:00buy3210.011.95891.93890.0000
6412008.02.13 04:55close3200.011.95871.97970.00001.002215.81
6422008.02.13 05:31sell3220.011.95921.97920.0000
6432008.02.13 07:07close3220.011.95821.97920.00001.002216.81
6442008.02.13 07:36buy3230.021.95691.93690.0000
6452008.02.13 07:47close3230.021.95791.93690.00002.002218.81
6462008.02.13 07:47close3210.011.95791.93890.0000-1.002217.81
6472008.02.13 08:01buy3240.011.95741.93740.0000
6482008.02.13 08:40close3240.011.95851.93740.00001.102218.91
6492008.02.13 09:00buy3250.011.95771.93770.0000
6502008.02.13 09:12buy3260.021.95561.93560.0000
6512008.02.13 10:00close3260.021.95671.93560.00002.202221.11
6522008.02.13 10:00close3250.011.95671.93770.0000-1.002220.11
6532008.02.13 10:37sell3270.011.95831.97830.0000
6542008.02.13 10:39sell3280.021.96041.98040.0000
6552008.02.13 10:42close3280.021.95931.98040.00002.202222.31
6562008.02.13 10:42close3270.011.95931.97830.0000-1.002221.31
6572008.02.13 10:42sell3290.011.95911.97910.0000
6582008.02.13 10:54close3290.011.95811.97910.00001.002222.31
6592008.02.13 10:54sell3300.011.95791.97790.0000
6602008.02.13 11:12sell3310.021.96021.98020.0000
6612008.02.13 11:19sell3320.031.96221.98220.0000
6622008.02.13 11:19close3320.031.96251.98220.0000-0.902221.41
6632008.02.13 11:19close3310.021.96251.98020.0000-4.602216.81
6642008.02.13 11:19close3300.011.96251.97790.0000-4.602212.21
6652008.02.13 11:19buy3330.221.96251.94251.9630
6662008.02.13 11:19sell3340.011.96211.98210.0000
6672008.02.13 11:23close3340.011.96111.98210.00001.002213.21
6682008.02.13 11:23sell3350.011.96091.98090.0000
6692008.02.13 11:30t/p3330.221.96301.94251.963011.002224.21
6702008.02.13 11:30sell3360.021.96311.98310.0000
6712008.02.13 11:32close3360.021.96191.98310.00002.402226.61
6722008.02.13 11:32close3350.011.96191.98090.0000-1.002225.61
6732008.02.13 11:32sell3370.011.96191.98190.0000
6742008.02.13 11:38sell3380.021.96391.98390.0000
6752008.02.13 11:45close3380.021.96291.98390.00002.002227.61
6762008.02.13 11:45close3370.011.96291.98190.0000-1.002226.61
6772008.02.13 11:45sell3390.011.96271.98270.0000
6782008.02.13 11:52sell3400.021.96471.98470.0000
6792008.02.13 11:55close3400.021.96371.98470.00002.002228.61
6802008.02.13 11:55close3390.011.96371.98270.0000-1.002227.61
6812008.02.13 11:55sell3410.011.96351.98350.0000
6822008.02.13 12:06close3410.011.96251.98350.00001.002228.61
6832008.02.13 12:40sell3420.011.96421.98420.0000
6842008.02.13 13:31close3420.011.96321.98420.00001.002229.61
6852008.02.13 13:51sell3430.011.96371.98370.0000
6862008.02.13 14:03close3430.011.96271.98370.00001.002230.61
6872008.02.13 14:31sell3440.011.96241.98240.0000
6882008.02.13 14:37close3440.011.96141.98240.00001.002231.61
6892008.02.13 14:45sell3450.011.96251.98250.0000
6902008.02.13 15:01close3450.011.96141.98250.00001.102232.71
6912008.02.13 15:05buy3460.011.96031.94030.0000
6922008.02.13 15:15close3460.011.96131.94030.00001.002233.71
6932008.02.13 15:17sell3470.011.96211.98210.0000
6942008.02.13 15:23close3470.011.96111.98210.00001.002234.71
6952008.02.13 15:27buy3480.011.96021.94020.0000
6962008.02.13 15:30sell3490.011.96101.98100.0000
6972008.02.13 15:30close3480.011.96121.94020.00001.002235.71
6982008.02.13 15:33buy3500.011.96021.94020.0000
6992008.02.13 15:33close3490.011.96001.98100.00001.002236.71
7002008.02.13 15:33sell3510.011.96041.98040.0000
7012008.02.13 15:41close3500.011.96121.94020.00001.002237.71
7022008.02.13 15:51buy3520.011.96061.94060.0000
7032008.02.13 16:12close3520.011.96161.94060.00001.002238.71
7042008.02.13 16:14sell3530.021.96241.98240.0000
7052008.02.13 16:17close3530.021.96131.98240.00002.202240.91
7062008.02.13 16:17close3510.011.96131.98040.0000-0.902240.01
7072008.02.13 16:17sell3540.011.96111.98110.0000
7082008.02.13 16:30buy3550.011.96051.94050.0000
7092008.02.13 16:36close3540.011.96001.98110.00001.102241.11
7102008.02.13 16:56sell3560.011.96131.98130.0000
7112008.02.13 16:56close3550.011.96151.94050.00001.002242.11
7122008.02.13 18:45sell3570.021.96331.98330.0000
7132008.02.13 21:00sell3580.031.96531.98530.0000
7142008.02.13 21:28close3580.031.96571.98530.0000-1.202240.91
7152008.02.13 21:28close3570.021.96571.98330.0000-4.802236.11
7162008.02.13 21:28close3560.011.96571.98130.0000-4.402231.71
7172008.02.13 21:28buy3590.221.96571.94571.9662
7182008.02.13 21:28sell3600.011.96551.98550.0000
7192008.02.13 21:29t/p3590.221.96621.94571.966211.002242.71
7202008.02.13 21:46close3600.011.96451.98550.00001.002243.71
7212008.02.13 22:22buy3610.011.96281.94280.0000
7222008.02.13 22:33sell3620.011.96351.98350.0000
7232008.02.13 23:02close3620.011.96251.98350.00001.002244.71
7242008.02.14 00:29close3610.011.96391.94280.00001.372246.08
7252008.02.14 00:29sell3630.011.96391.98390.0000
7262008.02.14 00:48buy3640.011.96301.94300.0000
7272008.02.14 00:50close3630.011.96291.98390.00001.002247.08
7282008.02.14 05:35sell3650.011.96321.98320.0000
7292008.02.14 05:38close3640.011.96401.94300.00001.002248.08
7302008.02.14 07:47buy3660.011.96301.94300.0000
7312008.02.14 07:54close3660.011.96401.94300.00001.002249.08
7322008.02.14 08:03sell3670.021.96521.98520.0000
7332008.02.14 08:06sell3680.031.96721.98720.0000
7342008.02.14 08:07close3680.031.96761.98720.0000-1.202247.88
7352008.02.14 08:07close3670.021.96761.98520.0000-4.802243.08
7362008.02.14 08:07close3650.011.96761.98320.0000-4.402238.68
7372008.02.14 08:07buy3690.221.96761.94761.9681
7382008.02.14 08:07sell3700.011.96721.98720.0000
7392008.02.14 08:25t/p3690.221.96811.94761.968111.002249.68
7402008.02.14 08:36sell3710.021.96921.98920.0000
7412008.02.14 08:39close3710.021.96821.98920.00002.002251.68
7422008.02.14 08:39close3700.011.96821.98720.0000-1.002250.68
7432008.02.14 08:39sell3720.011.96801.98800.0000
7442008.02.14 09:09sell3730.021.97001.99000.0000
7452008.02.14 10:57close3730.021.96901.99000.00002.002252.68
7462008.02.14 10:57close3720.011.96901.98800.0000-1.002251.68
7472008.02.14 11:12sell3740.011.96901.98900.0000
7482008.02.14 12:25sell3750.021.97101.99100.0000
7492008.02.14 12:48close3750.021.96991.99100.00002.202253.88
7502008.02.14 12:48close3740.011.96991.98900.0000-0.902252.98
7512008.02.14 13:12sell3760.011.96901.98900.0000
7522008.02.14 13:42sell3770.021.97101.99100.0000
7532008.02.14 14:59close3770.021.97001.99100.00002.002254.98
7542008.02.14 14:59close3760.011.97001.98900.0000-1.002253.98
7552008.02.14 15:05buy3780.011.96861.94860.0000
7562008.02.14 15:12close3780.011.96961.94860.00001.002254.98
7572008.02.14 15:14buy3790.011.96901.94900.0000
7582008.02.14 15:59sell3800.011.96981.98980.0000
7592008.02.14 15:59close3790.011.97001.94900.00001.002255.98
7602008.02.14 17:01sell3810.021.97211.99210.0000
7612008.02.14 17:43close3810.021.97101.99210.00002.202258.18
7622008.02.14 17:43close3800.011.97101.98980.0000-1.202256.98
7632008.02.14 18:00sell3820.011.97091.99090.0000
7642008.02.14 18:03close3820.011.96981.99090.00001.102258.08
7652008.02.14 18:03buy3830.011.96981.94980.0000
7662008.02.15 03:30sell3840.011.96891.98890.0000
7672008.02.15 07:27close3830.011.97081.94980.00001.092259.18
7682008.02.15 07:29sell3850.021.97091.99090.0000
7692008.02.15 07:54close3850.021.96991.99090.00002.002261.18
7702008.02.15 07:54close3840.011.96991.98890.0000-1.002260.18
7712008.02.15 07:59sell3860.011.97081.99080.0000
7722008.02.15 08:06close3860.011.96981.99080.00001.002261.18
7732008.02.15 08:10sell3870.011.97101.99100.0000
7742008.02.15 08:19close3870.011.97001.99100.00001.002262.18
7752008.02.15 08:30buy3880.011.96961.94960.0000
7762008.02.15 08:31sell3890.011.96951.98950.0000
7772008.02.15 08:37close3880.011.97061.94960.00001.002263.18
7782008.02.15 08:53buy3900.011.96861.94860.0000
7792008.02.15 08:58close3890.011.96851.98950.00001.002264.18
7802008.02.15 08:59buy3910.021.96661.94660.0000
7812008.02.15 09:09close3910.021.96761.94660.00002.002266.18
7822008.02.15 09:09close3900.011.96761.94860.0000-1.002265.18
7832008.02.15 09:39buy3920.011.96751.94750.0000
7842008.02.15 09:45buy3930.021.96551.94550.0000
7852008.02.15 10:04close3930.021.96651.94550.00002.002267.18
7862008.02.15 10:04close3920.011.96651.94750.0000-1.002266.18
7872008.02.15 10:14buy3940.011.96571.94570.0000
7882008.02.15 10:36buy3950.021.96371.94370.0000
7892008.02.15 10:46close3950.021.96471.94370.00002.002268.18
7902008.02.15 10:46close3940.011.96471.94570.0000-1.002267.18
7912008.02.15 11:00buy3960.011.96421.94420.0000
7922008.02.15 11:07buy3970.021.96221.94220.0000
7932008.02.15 12:21close3970.021.96321.94220.00002.002269.18
7942008.02.15 12:21close3960.011.96321.94420.0000-1.002268.18
7952008.02.15 12:30buy3980.011.96391.94390.0000
7962008.02.15 12:35buy3990.021.96191.94190.0000
7972008.02.15 13:15close3990.021.96301.94190.00002.202270.38
7982008.02.15 13:15close3980.011.96301.94390.0000-0.902269.48
7992008.02.15 13:31buy4000.011.96211.94210.0000
8002008.02.15 14:30close4000.011.96311.94210.00001.002270.48
8012008.02.15 14:30buy4010.011.96241.94240.0000
8022008.02.15 14:33close4010.011.96341.94240.00001.002271.48
8032008.02.15 14:35buy4020.011.96241.94240.0000
8042008.02.15 15:54close4020.011.96341.94240.00001.002272.48
8052008.02.15 16:00sell4030.011.96381.98380.0000
8062008.02.15 16:04sell4040.021.96581.98580.0000
8072008.02.15 16:08close4040.021.96481.98580.00002.002274.48
8082008.02.15 16:08close4030.011.96481.98380.0000-1.002273.48
8092008.02.15 16:08sell4050.011.96441.98440.0000
8102008.02.15 16:36close4050.011.96341.98440.00001.002274.48
8112008.02.15 16:40buy4060.011.96321.94320.0000
8122008.02.15 17:50buy4070.021.96121.94120.0000
8132008.02.15 18:47buy4080.031.95891.93890.0000
8142008.02.15 18:48close4080.031.95871.93890.0000-0.602273.88
8152008.02.15 18:48close4070.021.95871.94120.0000-5.002268.88
8162008.02.15 18:48close4060.011.95871.94320.0000-4.502264.38
8172008.02.15 18:48sell4090.221.95871.97871.9582
8182008.02.15 18:48buy4100.011.95931.93930.0000
8192008.02.15 19:16t/p4090.221.95821.97871.958211.002275.38
8202008.02.15 20:13close4100.011.96031.93930.00001.002276.38
8212008.02.15 20:33buy4110.011.96111.94110.0000
8222008.02.18 00:01buy4120.021.95711.93710.0000
8232008.02.18 01:05close4120.021.95881.93710.00003.402279.78
8242008.02.18 01:05close4110.011.95881.94110.0000-2.212277.57
8252008.02.18 01:32buy4130.011.96011.94010.0000
8262008.02.18 03:36sell4140.011.95971.97970.0000
8272008.02.18 04:12close4130.011.96111.94010.00001.002278.57
8282008.02.18 05:29sell4150.021.96171.98170.0000
8292008.02.18 07:38close4150.021.96071.98170.00002.002280.57
8302008.02.18 07:38close4140.011.96071.97970.0000-1.002279.57
8312008.02.18 07:52buy4160.011.96061.94060.0000
8322008.02.18 08:00buy4170.021.95851.93850.0000
8332008.02.18 08:35buy4180.031.95641.93640.0000
8342008.02.18 08:35close4180.031.95611.93640.0000-0.902278.67
8352008.02.18 08:35close4170.021.95611.93850.0000-4.802273.87
8362008.02.18 08:35close4160.011.95611.94060.0000-4.502269.37
8372008.02.18 08:35sell4190.221.95611.97611.9556
8382008.02.18 08:35buy4200.011.95651.93650.0000
8392008.02.18 08:35t/p4190.221.95561.97611.955611.002280.37
8402008.02.18 08:53buy4210.021.95451.93450.0000
8412008.02.18 08:54buy4220.031.95231.93230.0000
8422008.02.18 08:54close4220.031.95171.93230.0000-1.802278.57
8432008.02.18 08:54close4210.021.95171.93450.0000-5.602272.97
8442008.02.18 08:54close4200.011.95171.93650.0000-4.802268.17
8452008.02.18 08:54sell4230.261.95171.97171.9512
8462008.02.18 08:55buy4240.011.95211.93210.0000
8472008.02.18 08:59t/p4230.261.95121.97171.951213.002281.17
8482008.02.18 09:50buy4250.021.95011.93010.0000
8492008.02.18 09:54close4250.021.95121.93010.00002.202283.37
8502008.02.18 09:54close4240.011.95121.93210.0000-0.902282.47
8512008.02.18 09:54buy4260.011.95171.93170.0000
8522008.02.18 12:22buy4270.021.94971.92970.0000
8532008.02.18 12:26buy4280.031.94771.92770.0000
8542008.02.18 12:33close4280.031.94921.92770.00004.502286.97
8552008.02.18 12:33close4270.021.94921.92970.0000-1.002285.97
8562008.02.18 12:33close4260.011.94921.93170.0000-2.502283.47
8572008.02.18 12:41buy4290.011.94811.92810.0000
8582008.02.18 12:59close4290.011.94921.92810.00001.102284.57
8592008.02.18 14:06buy4300.011.95021.93020.0000
8602008.02.18 14:43close4300.011.95121.93020.00001.002285.57
8612008.02.18 15:07buy4310.011.95181.93180.0000
8622008.02.18 15:27buy4320.021.94981.92980.0000
8632008.02.18 15:59close4320.021.95081.92980.00002.002287.57
8642008.02.18 15:59close4310.011.95081.93180.0000-1.002286.57
8652008.02.18 16:30sell4330.011.95231.97230.0000
8662008.02.18 16:59close4330.011.95131.97230.00001.002287.57
8672008.02.18 17:00sell4340.011.95161.97160.0000
8682008.02.18 17:04buy4350.011.95141.93140.0000
8692008.02.18 18:02close4340.011.95061.97160.00001.002288.57
8702008.02.18 18:31buy4360.021.94941.92940.0000
8712008.02.18 21:03close4360.021.95041.92940.00002.002290.57
8722008.02.18 21:03close4350.011.95041.93140.0000-1.002289.57
8732008.02.18 21:03sell4370.011.95051.97050.0000
8742008.02.18 22:05sell4380.021.95261.97260.0000
8752008.02.19 00:02close4380.021.95141.97260.00002.102291.67
8762008.02.19 00:02close4370.011.95141.97050.0000-1.052290.62
8772008.02.19 00:02buy4390.011.95121.93120.0000
8782008.02.19 01:13buy4400.021.94911.92910.0000
8792008.02.19 01:57close4400.021.95021.92910.00002.202292.82
8802008.02.19 01:57close4390.011.95021.93120.0000-1.002291.82
8812008.02.19 02:00buy4410.011.95021.93020.0000
8822008.02.19 02:58buy4420.021.94821.92820.0000
8832008.02.19 03:05close4420.021.94921.92820.00002.002293.82
8842008.02.19 03:05close4410.011.94921.93020.0000-1.002292.82
8852008.02.19 03:33buy4430.011.94971.92970.0000
8862008.02.19 04:21sell4440.011.95051.97050.0000
8872008.02.19 05:11close4430.011.95071.92970.00001.002293.82
8882008.02.19 05:49buy4450.011.94981.92980.0000
8892008.02.19 05:53close4440.011.94951.97050.00001.002294.82
8902008.02.19 06:30buy4460.021.94781.92780.0000
8912008.02.19 06:45close4460.021.94881.92780.00002.002296.82
8922008.02.19 06:45close4450.011.94881.92980.0000-1.002295.82
8932008.02.19 07:00sell4470.011.95081.97080.0000
8942008.02.19 08:18sell4480.021.95281.97280.0000
8952008.02.19 08:26close4480.021.95181.97280.00002.002297.82
8962008.02.19 08:26close4470.011.95181.97080.0000-1.002296.82
8972008.02.19 08:27sell4490.011.95161.97160.0000
8982008.02.19 08:51sell4500.021.95371.97370.0000
8992008.02.19 09:01close4500.021.95261.97370.00002.202299.02
9002008.02.19 09:01close4490.011.95261.97160.0000-1.002298.02
9012008.02.19 09:17sell4510.011.95311.97310.0000
9022008.02.19 09:43close4510.011.95211.97310.00001.002299.02
9032008.02.19 10:00buy4520.011.94961.92960.0000
9042008.02.19 10:39buy4530.021.94731.92730.0000
9052008.02.19 11:55close4530.021.94841.92730.00002.202301.22
9062008.02.19 11:55close4520.011.94841.92960.0000-1.202300.02
9072008.02.19 12:00buy4540.011.94841.92840.0000
9082008.02.19 12:32close4540.011.94951.92840.00001.102301.12
9092008.02.19 12:32sell4550.011.95011.97010.0000
9102008.02.19 14:36sell4560.021.95221.97220.0000
9112008.02.19 14:55close4560.021.95111.97220.00002.202303.32
9122008.02.19 14:55close4550.011.95111.97010.0000-1.002302.32
9132008.02.19 14:55sell4570.011.95091.97090.0000
9142008.02.19 17:35buy4580.011.95051.93050.0000
9152008.02.19 18:12close4580.011.95151.93050.00001.002303.32
9162008.02.19 18:45buy4590.011.95031.93030.0000
9172008.02.19 19:11close4570.011.94991.97090.00001.002304.32
9182008.02.19 20:32buy4600.021.94831.92830.0000
9192008.02.19 20:43close4600.021.94931.92830.00002.002306.32
9202008.02.19 20:43close4590.011.94931.93030.0000-1.002305.32
9212008.02.19 20:58buy4610.011.94931.92930.0000
9222008.02.20 01:03buy4620.021.94731.92730.0000
9232008.02.20 03:39close4620.021.94831.92730.00002.002307.32
9242008.02.20 03:39close4610.011.94831.92930.0000-0.912306.41
9252008.02.20 03:45sell4630.011.94841.96840.0000
9262008.02.20 06:21buy4640.011.94791.92790.0000
9272008.02.20 07:15close4640.011.94891.92790.00001.002307.41
9282008.02.20 08:00buy4650.011.94801.92800.0000
9292008.02.20 08:00close4630.011.94741.96840.00001.002308.41
9302008.02.20 08:42close4650.011.94911.92800.00001.102309.51
9312008.02.20 08:42sell4660.011.94911.96910.0000
9322008.02.20 08:45close4660.011.94791.96910.00001.202310.71
9332008.02.20 08:50buy4670.011.94701.92700.0000
9342008.02.20 09:39close4670.011.94801.92700.00001.002311.71
9352008.02.20 09:45sell4680.011.94881.96880.0000
9362008.02.20 10:28close4680.011.94781.96880.00001.002312.71
9372008.02.20 10:30sell4690.011.94791.96790.0000
9382008.02.20 10:30buy4700.011.94781.92780.0000
9392008.02.20 10:30buy4710.021.94581.92580.0000
9402008.02.20 10:31close4690.011.94611.96790.00001.802314.51
9412008.02.20 11:06buy4720.031.94381.92380.0000
9422008.02.20 11:23close4720.031.94531.92380.00004.502319.01
9432008.02.20 11:23close4710.021.94531.92580.0000-1.002318.01
9442008.02.20 11:23close4700.011.94531.92780.0000-2.502315.51
9452008.02.20 11:24buy4730.011.94541.92540.0000
9462008.02.20 11:58close4730.011.94651.92540.00001.102316.61
9472008.02.20 12:00buy4740.011.94671.92670.0000
9482008.02.20 12:27buy4750.021.94471.92470.0000
9492008.02.20 12:45buy4760.031.94271.92270.0000
9502008.02.20 12:45close4760.031.94231.92270.0000-1.202315.41
9512008.02.20 12:45close4750.021.94231.92470.0000-4.802310.61
9522008.02.20 12:45close4740.011.94231.92670.0000-4.402306.21
9532008.02.20 12:45sell4770.221.94231.96231.9418
9542008.02.20 12:45buy4780.011.94271.92270.0000
9552008.02.20 12:56t/p4770.221.94181.96231.941811.002317.21
9562008.02.20 13:20close4780.011.94371.92270.00001.002318.21
9572008.02.20 13:29buy4790.011.94171.92170.0000
9582008.02.20 13:38close4790.011.94271.92170.00001.002319.21
9592008.02.20 14:30buy4800.011.94151.92150.0000
9602008.02.20 14:30close4800.011.94251.92150.00001.002320.21
9612008.02.20 14:30buy4810.011.94301.92300.0000
9622008.02.20 14:31buy4820.021.94091.92090.0000
9632008.02.20 14:49buy4830.031.93881.91880.0000
9642008.02.20 14:50close4830.031.93851.91880.0000-0.902319.31
9652008.02.20 14:50close4820.021.93851.92090.0000-4.802314.51
9662008.02.20 14:50close4810.011.93851.92300.0000-4.502310.01
9672008.02.20 14:50sell4840.221.93851.95851.9380
9682008.02.20 14:50buy4850.011.93871.91870.0000
9692008.02.20 14:51t/p4840.221.93801.95851.938011.002321.01
9702008.02.20 14:59buy4860.021.93671.91670.0000
9712008.02.20 15:10close4860.021.93771.91670.00002.002323.01
9722008.02.20 15:10close4850.011.93771.91870.0000-1.002322.01
9732008.02.20 15:30buy4870.011.93881.91880.0000
9742008.02.20 15:58close4870.011.93981.91880.00001.002323.01
9752008.02.20 16:04buy4880.011.93961.91960.0000
9762008.02.20 16:46close4880.011.94061.91960.00001.002324.01
9772008.02.20 17:32buy4890.011.94071.92070.0000
9782008.02.20 18:14close4890.011.94181.92070.00001.102325.11
9792008.02.20 18:32sell4900.011.94231.96230.0000
9802008.02.20 19:21buy4910.011.94161.92160.0000
9812008.02.20 19:21close4900.011.94131.96230.00001.002326.11
9822008.02.20 20:01sell4920.011.94181.96180.0000
9832008.02.20 20:03close4920.011.94081.96180.00001.002327.11
9842008.02.20 20:16sell4930.011.94251.96250.0000
9852008.02.20 20:20close4910.011.94261.92160.00001.002328.11
9862008.02.20 21:51buy4940.011.94171.92170.0000
9872008.02.20 21:55close4930.011.94141.96250.00001.102329.21
9882008.02.20 22:00sell4950.011.94171.96170.0000
9892008.02.21 00:20close4940.011.94251.92170.00001.072330.28
9902008.02.21 02:02buy4960.011.94181.92180.0000
9912008.02.21 03:03close4960.011.94281.92180.00001.002331.28
9922008.02.21 04:32buy4970.011.94241.92240.0000
9932008.02.21 05:24close4970.011.94341.92240.00001.002332.28
9942008.02.21 05:53buy4980.011.94221.92220.0000
9952008.02.21 06:26close4980.011.94321.92220.00001.002333.28
9962008.02.21 06:58sell4990.021.94371.96370.0000
9972008.02.21 07:22close4990.021.94741.96370.0000-7.402325.88
9982008.02.21 07:22close4950.011.94741.96170.0000-6.152319.74
9992008.02.21 07:22buy5000.291.94741.92741.9479
10002008.02.21 07:22sell5010.011.94691.96690.0000
10012008.02.21 07:38close5010.011.94591.96690.00001.002320.74
10022008.02.21 08:04sell5020.011.94601.96600.0000
10032008.02.21 08:38t/p5000.291.94791.92741.947914.502335.24
10042008.02.21 08:38sell5030.021.94801.96800.0000
10052008.02.21 08:51close5030.021.94701.96800.00002.002337.24
10062008.02.21 08:51close5020.011.94701.96600.0000-1.002336.24
10072008.02.21 09:00sell5040.011.94531.96530.0000
10082008.02.21 09:21sell5050.021.94731.96730.0000
10092008.02.21 09:24close5050.021.94631.96730.00002.002338.24
10102008.02.21 09:24close5040.011.94631.96530.0000-1.002337.24
10112008.02.21 09:24sell5060.011.94591.96590.0000
10122008.02.21 10:22sell5070.021.94801.96800.0000
10132008.02.21 10:29close5070.021.94691.96800.00002.202339.44
10142008.02.21 10:29close5060.011.94691.96590.0000-1.002338.44
10152008.02.21 10:30sell5080.011.94681.96680.0000
10162008.02.21 10:30sell5090.021.94921.96920.0000
10172008.02.21 10:30sell5100.031.95131.97130.0000
10182008.02.21 10:30close5100.031.95201.97130.0000-2.102336.34
10192008.02.21 10:30close5090.021.95201.96920.0000-5.602330.74
10202008.02.21 10:30close5080.011.95201.96680.0000-5.202325.54
10212008.02.21 10:30buy5110.271.95201.93201.9525
10222008.02.21 10:30sell5120.011.95211.97210.0000
10232008.02.21 10:30t/p5110.271.95251.93201.952513.502339.04
10242008.02.21 10:32sell5130.021.95411.97410.0000
10252008.02.21 11:09close5130.021.95301.97410.00002.202341.24
10262008.02.21 11:09close5120.011.95301.97210.0000-0.902340.34
10272008.02.21 11:21sell5140.011.95471.97470.0000
10282008.02.21 11:29sell5150.021.95671.97670.0000
10292008.02.21 12:21close5150.021.95571.97670.00002.002342.34
10302008.02.21 12:21close5140.011.95571.97470.0000-1.002341.34
10312008.02.21 12:31sell5160.011.95431.97430.0000
10322008.02.21 13:01sell5170.021.95631.97630.0000
10332008.02.21 14:16sell5180.031.95831.97830.0000
10342008.02.21 14:19close5180.031.95881.97830.0000-1.502339.84
10352008.02.21 14:19close5170.021.95881.97630.0000-5.002334.84
10362008.02.21 14:19close5160.011.95881.97430.0000-4.502330.34
10372008.02.21 14:19buy5190.241.95881.93881.9593
10382008.02.21 14:19sell5200.011.95861.97860.0000
10392008.02.21 14:20t/p5190.241.95931.93881.959312.002342.34
10402008.02.21 14:38close5200.011.95761.97860.00001.002343.34
10412008.02.21 16:00sell5210.011.95741.97740.0000
10422008.02.21 16:12close5210.011.95641.97740.00001.002344.34
10432008.02.21 16:39sell5220.011.95641.97640.0000
10442008.02.21 16:42sell5230.021.95841.97840.0000
10452008.02.21 17:03sell5240.031.96071.98070.0000
10462008.02.21 17:03close5240.031.96091.98070.0000-0.602343.74
10472008.02.21 17:03close5230.021.96091.97840.0000-5.002338.74
10482008.02.21 17:03close5220.011.96091.97640.0000-4.502334.24
10492008.02.21 17:03buy5250.221.96091.94091.9614
10502008.02.21 17:03sell5260.011.96071.98070.0000
10512008.02.21 17:07t/p5250.221.96141.94091.961411.002345.24
10522008.02.21 17:12close5260.011.95961.98070.00001.102346.34
10532008.02.21 17:30sell5270.011.96061.98060.0000
10542008.02.21 18:59sell5280.021.96301.98300.0000
10552008.02.21 19:42close5280.021.96181.98300.00002.402348.74
10562008.02.21 19:42close5270.011.96181.98060.0000-1.202347.54
10572008.02.21 21:11sell5290.011.96171.98170.0000
10582008.02.22 00:11sell5300.021.96371.98370.0000
10592008.02.22 02:17close5300.021.96261.98370.00002.202349.74
10602008.02.22 02:17close5290.011.96261.98170.0000-1.052348.69
10612008.02.22 02:18buy5310.011.96221.94220.0000
10622008.02.22 02:44close5310.011.96321.94220.00001.002349.69
10632008.02.22 02:45sell5320.011.96351.98350.0000
10642008.02.22 02:50sell5330.021.96551.98550.0000
10652008.02.22 03:00sell5340.031.96751.98750.0000
10662008.02.22 03:03close5340.031.96791.98750.0000-1.202348.49
10672008.02.22 03:03close5330.021.96791.98550.0000-4.802343.69
10682008.02.22 03:03close5320.011.96791.98350.0000-4.402339.29
10692008.02.22 03:03buy5350.221.96791.94791.9684
10702008.02.22 03:03sell5360.011.96781.98780.0000
10712008.02.22 03:09close5360.011.96671.98780.00001.102340.39
10722008.02.22 03:10sell5370.011.96681.98680.0000
10732008.02.22 03:24close5370.011.96571.98680.00001.102341.49
10742008.02.22 03:31sell5380.011.96631.98630.0000
10752008.02.22 04:09close5380.011.96531.98630.00001.002342.49
10762008.02.22 04:31sell5390.011.96541.98540.0000
10772008.02.22 05:38close5390.011.96441.98540.00001.002343.49
10782008.02.22 06:02sell5400.011.96481.98480.0000
10792008.02.22 06:37buy5410.011.96431.94430.0000
10802008.02.22 06:51close5410.011.96531.94430.00001.002344.49
10812008.02.22 07:55close5400.011.96371.98480.00001.102345.59
10822008.02.22 08:01buy5420.011.96411.94410.0000
10832008.02.22 08:37sell5430.011.96481.98480.0000
10842008.02.22 08:37close5420.011.96511.94410.00001.002346.59
10852008.02.22 08:51buy5440.011.96421.94420.0000
10862008.02.22 09:00close5440.011.96521.94420.00001.002347.59
10872008.02.22 09:29sell5450.021.96681.98680.0000
10882008.02.22 09:44close5450.021.96571.98680.00002.202349.79
10892008.02.22 09:44close5430.011.96571.98480.0000-0.902348.89
10902008.02.22 10:00sell5460.011.96611.98610.0000
10912008.02.22 10:13sell5470.021.96811.98810.0000
10922008.02.22 10:19close5470.021.96711.98810.00002.002350.89
10932008.02.22 10:19close5460.011.96711.98610.0000-1.002349.89
10942008.02.22 10:19sell5480.011.96691.98690.0000
10952008.02.22 10:59close5480.011.96571.98690.00001.202351.09
10962008.02.22 11:00sell5490.011.96571.98570.0000
10972008.02.22 12:51sell5500.021.96781.98780.0000
10982008.02.22 12:52t/p5350.221.96841.94791.968411.002362.09
10992008.02.22 13:09close5500.021.96671.98780.00002.202364.29
11002008.02.22 13:09close5490.011.96671.98570.0000-1.002363.29
11012008.02.22 13:21sell5510.011.96731.98730.0000
11022008.02.22 13:24close5510.011.96631.98730.00001.002364.29
11032008.02.22 13:30sell5520.011.96651.98650.0000
11042008.02.22 15:09sell5530.021.96851.98850.0000
11052008.02.22 15:44sell5540.031.97061.99060.0000
11062008.02.22 15:44close5540.031.97091.99060.0000-0.902363.39
11072008.02.22 15:44close5530.021.97091.98850.0000-4.802358.59
11082008.02.22 15:44close5520.011.97091.98650.0000-4.402354.19
11092008.02.22 15:44buy5550.221.97091.95091.9714
11102008.02.22 15:44sell5560.011.97051.99050.0000
11112008.02.22 16:00close5560.011.96951.99050.00001.002355.19
11122008.02.22 16:42buy5570.011.96641.94640.0000
11132008.02.22 17:09close5570.011.96741.94640.00001.002356.19
11142008.02.22 17:09sell5580.011.96741.98740.0000
11152008.02.22 17:09buy5590.011.96661.94660.0000
11162008.02.22 17:11close5580.011.96631.98740.00001.102357.29
11172008.02.22 17:35sell5600.011.96721.98720.0000
11182008.02.22 18:08close5590.011.96761.94660.00001.002358.29
11192008.02.22 18:30buy5610.011.96711.94710.0000
11202008.02.22 18:38close5610.011.96811.94710.00001.002359.29
11212008.02.22 19:00buy5620.011.96661.94660.0000
11222008.02.22 19:19close5620.011.96761.94660.00001.002360.29
11232008.02.22 22:00buy5630.011.96731.94730.0000
11242008.02.25 00:04close5630.011.96871.94730.00001.492361.78
11252008.02.25 00:10sell5640.021.96921.98920.0000
11262008.02.25 01:10close5640.021.96781.98920.00002.802364.58
11272008.02.25 01:10close5600.011.96781.98720.0000-0.752363.83
11282008.02.25 01:26buy5650.011.96691.94690.0000
11292008.02.25 08:25buy5660.021.96491.94490.0000
11302008.02.25 08:28buy5670.031.96291.94290.0000
11312008.02.25 08:29close5670.031.96241.94290.0000-1.502362.33
11322008.02.25 08:29close5660.021.96241.94490.0000-5.002357.33
11332008.02.25 08:29close5650.011.96241.94690.0000-4.502352.83
11342008.02.25 08:29sell5680.241.96241.98241.9619
11352008.02.25 08:29buy5690.011.96281.94280.0000
11362008.02.25 08:29t/p5680.241.96191.98241.961912.002364.83
11372008.02.25 09:33close5690.011.96381.94280.00001.002365.83
11382008.02.25 09:41buy5700.011.96321.94320.0000
11392008.02.25 10:17close5700.011.96421.94320.00001.002366.83
11402008.02.25 10:31buy5710.011.96471.94470.0000
11412008.02.25 11:00sell5720.011.96511.98510.0000
11422008.02.25 11:09close5710.011.96571.94470.00001.002367.83
11432008.02.25 11:15buy5730.011.96481.94480.0000
11442008.02.25 12:05close5720.011.96411.98510.00001.002368.83
11452008.02.25 13:58sell5740.011.96511.98510.0000
11462008.02.25 14:00close5730.011.96581.94480.00001.002369.83
11472008.02.25 14:25sell5750.021.96711.98710.0000
11482008.02.25 15:19sell5760.031.96931.98930.0000
11492008.02.25 15:19close5760.031.96961.98930.0000-0.902368.93
11502008.02.25 15:19close5750.021.96961.98710.0000-5.002363.93
11512008.02.25 15:19close5740.011.96961.98510.0000-4.502359.43
11522008.02.25 15:19buy5770.221.96961.94961.9701
11532008.02.25 15:19sell5780.011.96921.98920.0000
11542008.02.25 16:02close5780.011.96801.98920.00001.202360.63
11552008.02.25 16:30sell5790.011.96671.98670.0000
11562008.02.25 16:50sell5800.021.96871.98870.0000
11572008.02.25 16:57close5800.021.96771.98870.00002.002362.63
11582008.02.25 16:57close5790.011.96771.98670.0000-1.002361.63
11592008.02.25 16:57sell5810.011.96751.98750.0000
11602008.02.25 17:27close5810.011.96651.98750.00001.002362.63
11612008.02.25 17:30sell5820.011.96701.98700.0000
11622008.02.25 20:03buy5830.011.96691.94690.0000
11632008.02.25 21:59close5830.011.96791.94690.00001.002363.63
11642008.02.25 22:07buy5840.011.96701.94700.0000
11652008.02.25 22:08close5840.011.96801.94700.00001.002364.63
11662008.02.25 22:22buy5850.011.96701.94700.0000
11672008.02.26 01:47close5820.011.96581.98700.00001.052365.68
11682008.02.26 04:37sell5860.011.96661.98660.0000
11692008.02.26 04:40close5860.011.96561.98660.00001.002366.68
11702008.02.26 05:11sell5870.011.96671.98670.0000
11712008.02.26 06:51close5870.011.96571.98670.00001.002367.68
11722008.02.26 06:52buy5880.021.96501.94500.0000
11732008.02.26 07:48close5880.021.96621.94500.00002.402370.08
11742008.02.26 07:48close5850.011.96621.94700.0000-0.712369.37
11752008.02.26 08:00buy5890.011.96571.94570.0000
11762008.02.26 08:14sell5900.011.96641.98640.0000
11772008.02.26 08:14close5890.011.96671.94570.00001.002370.37
11782008.02.26 08:57close5900.011.96541.98640.00001.002371.37
11792008.02.26 08:57buy5910.011.96541.94540.0000
11802008.02.26 09:04close5910.011.96671.94540.00001.302372.67
11812008.02.26 09:04sell5920.011.96671.98670.0000
11822008.02.26 09:44buy5930.011.96581.94580.0000
11832008.02.26 09:45close5920.011.96571.98670.00001.002373.67
11842008.02.26 09:58sell5940.011.96651.98650.0000
11852008.02.26 10:00close5930.011.96711.94580.00001.302374.97
11862008.02.26 11:07sell5950.021.96851.98850.0000
11872008.02.26 11:10t/p5770.221.97011.94961.970113.002387.97
11882008.02.26 11:10sell5960.031.97051.99050.0000
11892008.02.26 11:10close5960.031.97091.99050.0000-1.202386.77
11902008.02.26 11:10close5950.021.97091.98850.0000-4.802381.97
11912008.02.26 11:10close5940.011.97091.98650.0000-4.402377.57
11922008.02.26 11:10buy5970.221.97091.95091.9714
11932008.02.26 11:10sell5980.011.97041.99040.0000
11942008.02.26 11:11close5980.011.96941.99040.00001.002378.57
11952008.02.26 11:11sell5990.011.96921.98920.0000
11962008.02.26 11:22sell6000.021.97121.99120.0000
11972008.02.26 11:24t/p5550.221.97141.95091.971415.002393.58
11982008.02.26 11:24t/p5970.221.97141.95091.971411.002404.58
11992008.02.26 12:00close6000.021.96991.99120.00002.602407.18
12002008.02.26 12:00close5990.011.96991.98920.0000-0.702406.48
12012008.02.26 12:03sell6010.011.97031.99030.0000
12022008.02.26 13:18sell6020.021.97241.99240.0000
12032008.02.26 13:30sell6030.031.97441.99440.0000
12042008.02.26 13:30close6030.031.97481.99440.0000-1.202405.28
12052008.02.26 13:30close6020.021.97481.99240.0000-4.802400.48
12062008.02.26 13:30close6010.011.97481.99030.0000-4.502395.98
12072008.02.26 13:30buy6040.231.97481.95481.9753
12082008.02.26 13:30sell6050.011.97461.99460.0000
12092008.02.26 13:49close6050.011.97361.99460.00001.002396.98
12102008.02.26 14:02sell6060.011.97451.99450.0000
12112008.02.26 14:03t/p6040.231.97531.95481.975311.502408.48
12122008.02.26 14:19close6060.011.97351.99450.00001.002409.48
12132008.02.26 14:36sell6070.011.97321.99320.0000
12142008.02.26 15:51close6070.011.97221.99320.00001.002410.48
12152008.02.26 16:00sell6080.011.97311.99310.0000
12162008.02.26 16:08close6080.011.97211.99310.00001.002411.48
12172008.02.26 16:16sell6090.011.97311.99310.0000
12182008.02.26 16:50close6090.011.97211.99310.00001.002412.48
12192008.02.26 17:01sell6100.011.97261.99260.0000
12202008.02.26 17:15close6100.011.97161.99260.00001.002413.48
12212008.02.26 17:28sell6110.011.97261.99260.0000
12222008.02.26 17:59sell6120.021.97461.99460.0000
12232008.02.26 18:02sell6130.031.97661.99660.0000
12242008.02.26 18:02close6130.031.97701.99660.0000-1.202412.28
12252008.02.26 18:02close6120.021.97701.99460.0000-4.802407.48
12262008.02.26 18:02close6110.011.97701.99260.0000-4.402403.08
12272008.02.26 18:02buy6140.221.97701.95701.9775
12282008.02.26 18:02sell6150.011.97661.99660.0000
12292008.02.26 18:03t/p6140.221.97751.95701.977511.002414.08
12302008.02.26 18:11sell6160.021.97861.99860.0000
12312008.02.26 18:22sell6170.031.98062.00060.0000
12322008.02.26 18:22close6170.031.98102.00060.0000-1.202412.88
12332008.02.26 18:22close6160.021.98101.99860.0000-4.802408.08
12342008.02.26 18:22close6150.011.98101.99660.0000-4.402403.68
12352008.02.26 18:22buy6180.221.98101.96101.9815
12362008.02.26 18:22sell6190.011.98062.00060.0000
12372008.02.26 18:29close6190.011.97962.00060.00001.002404.68
12382008.02.26 18:29sell6200.011.97941.99940.0000
12392008.02.26 18:40sell6210.021.98142.00140.0000
12402008.02.26 18:40t/p6180.221.98151.96101.981511.002415.68
12412008.02.26 19:20sell6220.031.98342.00340.0000
12422008.02.26 19:22close6220.031.98382.00340.0000-1.202414.48
12432008.02.26 19:22close6210.021.98382.00140.0000-4.802409.68
12442008.02.26 19:22close6200.011.98381.99940.0000-4.402405.28
12452008.02.26 19:22buy6230.221.98381.96381.9843
12462008.02.26 19:22sell6240.011.98362.00360.0000
12472008.02.26 19:22t/p6230.221.98431.96381.984311.002416.28
12482008.02.26 19:34sell6250.021.98562.00560.0000
12492008.02.26 19:40close6250.021.98462.00560.00002.002418.28
12502008.02.26 19:40close6240.011.98462.00360.0000-1.002417.28
12512008.02.26 19:52sell6260.011.98522.00520.0000
12522008.02.26 20:08close6260.011.98422.00520.00001.002418.28
12532008.02.26 20:31sell6270.011.98622.00620.0000
12542008.02.26 20:42close6270.011.98522.00620.00001.002419.28
12552008.02.26 20:48sell6280.011.98622.00620.0000
12562008.02.26 23:20sell6290.021.98872.00870.0000
12572008.02.26 23:36close6290.021.98752.00870.00002.402421.68
12582008.02.26 23:36close6280.011.98752.00620.0000-1.302420.38
12592008.02.27 00:11sell6300.011.98842.00840.0000
12602008.02.27 00:47close6300.011.98732.00840.00001.102421.48
12612008.02.27 02:14sell6310.011.98632.00630.0000
12622008.02.27 03:09close6310.011.98512.00630.00001.202422.68
12632008.02.27 03:09buy6320.011.98511.96510.0000
12642008.02.27 04:02sell6330.011.98572.00570.0000
12652008.02.27 04:03close6320.011.98631.96510.00001.202423.88
12662008.02.27 05:30buy6340.011.98611.96610.0000
12672008.02.27 05:46close6340.011.98711.96610.00001.002424.88
12682008.02.27 07:11sell6350.021.98772.00770.0000
12692008.02.27 08:00sell6360.031.98992.00990.0000
12702008.02.27 08:00close6360.031.99042.00990.0000-1.502423.38
12712008.02.27 08:00close6350.021.99042.00770.0000-5.402417.98
12722008.02.27 08:00close6330.011.99042.00570.0000-4.702413.28
12732008.02.27 08:00buy6370.251.99041.97041.9909
12742008.02.27 08:00sell6380.011.99002.01000.0000
12752008.02.27 08:10t/p6370.251.99091.97041.990912.502425.78
12762008.02.27 08:16sell6390.021.99202.01200.0000
12772008.02.27 09:09sell6400.031.99402.01400.0000
12782008.02.27 09:18close6400.031.99452.01400.0000-1.502424.28
12792008.02.27 09:18close6390.021.99452.01200.0000-5.002419.28
12802008.02.27 09:18close6380.011.99452.01000.0000-4.502414.78
12812008.02.27 09:18buy6410.241.99451.97451.9950
12822008.02.27 09:18sell6420.011.99412.01410.0000
12832008.02.27 09:35t/p6410.241.99501.97451.995012.002426.78
12842008.02.27 09:43sell6430.021.99612.01610.0000
12852008.02.27 09:53close6430.021.99512.01610.00002.002428.78
12862008.02.27 09:53close6420.011.99512.01410.0000-1.002427.78
12872008.02.27 09:53sell6440.011.99472.01470.0000
12882008.02.27 09:59close6440.011.99362.01470.00001.102428.88
12892008.02.27 10:00sell6450.011.99402.01400.0000
12902008.02.27 10:02close6450.011.99302.01400.00001.002429.88
12912008.02.27 10:30buy6460.011.98821.96820.0000
12922008.02.27 10:34close6460.011.98931.96820.00001.102430.98
12932008.02.27 10:36sell6470.011.99022.01020.0000
12942008.02.27 10:59close6470.011.98922.01020.00001.002431.98
12952008.02.27 10:59sell6480.011.98902.00900.0000
12962008.02.27 11:00buy6490.011.98881.96880.0000
12972008.02.27 11:03close6490.011.99011.96880.00001.302433.28
12982008.02.27 11:31sell6500.021.99112.01110.0000
12992008.02.27 11:40close6500.021.99002.01110.00002.202435.48
13002008.02.27 11:40close6480.011.99002.00900.0000-1.002434.48
13012008.02.27 11:42buy6510.011.98791.96790.0000
13022008.02.27 12:01buy6520.021.98591.96590.0000
13032008.02.27 14:27close6520.021.98691.96590.00002.002436.48
13042008.02.27 14:27close6510.011.98691.96790.0000-1.002435.48
13052008.02.27 14:30sell6530.011.98792.00790.0000
13062008.02.27 14:35buy6540.011.98721.96720.0000
13072008.02.27 14:37close6530.011.98692.00790.00001.002436.48
13082008.02.27 14:45buy6550.021.98521.96520.0000
13092008.02.27 14:48buy6560.031.98321.96320.0000
13102008.02.27 14:48close6560.031.98251.96320.0000-2.102434.38
13112008.02.27 14:48close6550.021.98251.96520.0000-5.402428.98
13122008.02.27 14:48close6540.011.98251.96720.0000-4.702424.28
13132008.02.27 14:48sell6570.261.98252.00251.9820
13142008.02.27 14:48buy6580.011.98291.96290.0000
13152008.02.27 14:55close6580.011.98391.96290.00001.002425.28
13162008.02.27 14:55buy6590.011.98411.96410.0000
13172008.02.27 15:02close6590.011.98511.96410.00001.002426.28
13182008.02.27 15:11buy6600.011.98481.96480.0000
13192008.02.27 15:21close6600.011.98581.96480.00001.002427.28
13202008.02.27 15:30buy6610.011.98671.96670.0000
13212008.02.27 15:37close6610.011.98771.96670.00001.002428.28
13222008.02.27 15:39sell6620.011.98812.00810.0000
13232008.02.27 15:53sell6630.021.99012.01010.0000
13242008.02.27 16:00sell6640.031.99212.01210.0000
13252008.02.27 16:00close6640.031.99252.01210.0000-1.202427.08
13262008.02.27 16:00close6630.021.99252.01010.0000-4.802422.28
13272008.02.27 16:00close6620.011.99252.00810.0000-4.402417.88
13282008.02.27 16:00buy6650.221.99251.97251.9930
13292008.02.27 16:00sell6660.011.99232.01230.0000
13302008.02.27 16:01close6660.011.99132.01230.00001.002418.88
13312008.02.27 16:01sell6670.011.99092.01090.0000
13322008.02.27 16:05close6670.011.98992.01090.00001.002419.88
13332008.02.27 16:08sell6680.011.99022.01020.0000
13342008.02.27 16:26close6680.011.98922.01020.00001.002420.88
13352008.02.27 16:32sell6690.011.98942.00940.0000
13362008.02.27 17:09sell6700.021.99142.01140.0000
13372008.02.27 17:13close6700.021.99042.01140.00002.002422.88
13382008.02.27 17:13close6690.011.99042.00940.0000-1.002421.88
13392008.02.27 17:13sell6710.011.99002.01000.0000
13402008.02.27 17:32sell6720.021.99202.01200.0000
13412008.02.27 17:33t/p6650.221.99301.97251.993011.002432.88
13422008.02.27 18:06close6720.021.99102.01200.00002.002434.88
13432008.02.27 18:06close6710.011.99102.01000.0000-1.002433.88
13442008.02.27 19:00sell6730.011.98872.00870.0000
13452008.02.27 19:00buy6740.011.98851.96850.0000
13462008.02.27 19:36close6730.011.98772.00870.00001.002434.88
13472008.02.27 19:43buy6750.021.98651.96650.0000
13482008.02.27 20:19buy6760.031.98451.96450.0000
13492008.02.27 20:19close6760.031.98411.96450.0000-1.202433.68
13502008.02.27 20:19close6750.021.98411.96650.0000-4.802428.88
13512008.02.27 20:19close6740.011.98411.96850.0000-4.402424.48
13522008.02.27 20:19sell6770.221.98412.00411.9836
13532008.02.27 20:19buy6780.011.98451.96450.0000
13542008.02.27 20:24t/p6770.221.98362.00411.983611.002435.48
13552008.02.27 21:25buy6790.021.98251.96250.0000
13562008.02.27 21:27t/p6570.261.98202.00251.982013.002448.48
13572008.02.27 22:21buy6800.031.98051.96050.0000
13582008.02.27 22:21close6800.031.98011.96050.0000-1.202447.28
13592008.02.27 22:21close6790.021.98011.96250.0000-4.802442.48
13602008.02.27 22:21close6780.011.98011.96450.0000-4.402438.08
13612008.02.27 22:21sell6810.221.98012.00011.9796
13622008.02.27 22:22buy6820.011.98051.96050.0000
13632008.02.27 22:24t/p6810.221.97962.00011.979611.002449.08
13642008.02.27 22:51close6820.011.98151.96050.00001.002450.08
13652008.02.27 23:00buy6830.011.98171.96170.0000
13662008.02.27 23:23close6830.011.98271.96170.00001.002451.08
13672008.02.27 23:30buy6840.011.98241.96240.0000
13682008.02.28 01:19close6840.011.98321.96240.00001.072452.15
13692008.02.28 02:00buy6850.011.98371.96370.0000
13702008.02.28 02:29buy6860.021.98171.96170.0000
13712008.02.28 03:09close6860.021.98271.96170.00002.002454.15
13722008.02.28 03:09close6850.011.98271.96370.0000-1.002453.15
13732008.02.28 04:21sell6870.011.98352.00350.0000
13742008.02.28 07:31buy6880.011.98331.96330.0000
13752008.02.28 07:49close6870.011.98252.00350.00001.002454.15
13762008.02.28 08:19buy6890.021.98131.96130.0000
13772008.02.28 08:24buy6900.031.97931.95930.0000
13782008.02.28 08:24close6900.031.97891.95930.0000-1.202452.95
13792008.02.28 08:24close6890.021.97891.96130.0000-4.802448.15
13802008.02.28 08:24close6880.011.97891.96330.0000-4.402443.75
13812008.02.28 08:24sell6910.221.97891.99891.9784
13822008.02.28 08:24buy6920.011.97911.95910.0000
13832008.02.28 08:24t/p6910.221.97841.99891.978411.002454.75
13842008.02.28 08:45buy6930.021.97711.95710.0000
13852008.02.28 08:53close6930.021.97811.95710.00002.002456.75
13862008.02.28 08:53close6920.011.97811.95910.0000-1.002455.75
13872008.02.28 08:53buy6940.011.97851.95850.0000
13882008.02.28 09:01close6940.011.97951.95850.00001.002456.75
13892008.02.28 09:09buy6950.011.97901.95900.0000
13902008.02.28 09:22close6950.011.98001.95900.00001.002457.75
13912008.02.28 09:31buy6960.011.97921.95920.0000
13922008.02.28 09:44close6960.011.98031.95920.00001.102458.85
13932008.02.28 10:00buy6970.011.98131.96130.0000
13942008.02.28 10:07close6970.011.98231.96130.00001.002459.85
13952008.02.28 10:07sell6980.011.98242.00240.0000
13962008.02.28 10:31buy6990.011.98151.96150.0000
13972008.02.28 10:31close6980.011.98142.00240.00001.002460.85
13982008.02.28 10:40sell7000.011.98232.00230.0000
13992008.02.28 10:41close6990.011.98251.96150.00001.002461.85
14002008.02.28 11:00buy7010.011.98191.96190.0000
14012008.02.28 11:02close7010.011.98291.96190.00001.002462.85
14022008.02.28 11:28close7000.011.98132.00230.00001.002463.85
14032008.02.28 11:28buy7020.011.98121.96120.0000
14042008.02.28 11:37buy7030.021.97921.95920.0000
14052008.02.28 11:47close7030.021.98021.95920.00002.002465.85
14062008.02.28 11:47close7020.011.98021.96120.0000-1.002464.85
14072008.02.28 11:47buy7040.011.98041.96040.0000
14082008.02.28 11:57close7040.011.98141.96040.00001.002465.85
14092008.02.28 11:59buy7050.011.98151.96150.0000
14102008.02.28 12:09sell7060.011.98222.00220.0000
14112008.02.28 12:10close7050.011.98251.96150.00001.002466.85
14122008.02.28 12:17buy7070.011.98131.96130.0000
14132008.02.28 12:24close7060.011.98122.00220.00001.002467.85
14142008.02.28 12:39buy7080.021.97931.95930.0000
14152008.02.28 12:59close7080.021.98031.95930.00002.002469.85
14162008.02.28 12:59close7070.011.98031.96130.0000-1.002468.85
14172008.02.28 13:00buy7090.011.98121.96120.0000
14182008.02.28 13:20sell7100.011.98212.00210.0000
14192008.02.28 13:21close7090.011.98221.96120.00001.002469.85
14202008.02.28 13:50sell7110.021.98412.00410.0000
14212008.02.28 14:04sell7120.031.98612.00610.0000
14222008.02.28 14:06close7120.031.98652.00610.0000-1.202468.65
14232008.02.28 14:06close7110.021.98652.00410.0000-4.802463.85
14242008.02.28 14:06close7100.011.98652.00210.0000-4.402459.45
14252008.02.28 14:06buy7130.221.98651.96651.9870
14262008.02.28 14:06sell7140.011.98612.00610.0000
14272008.02.28 14:25close7140.011.98512.00610.00001.002460.45
14282008.02.28 14:29sell7150.011.98542.00540.0000
14292008.02.28 14:30t/p7130.221.98701.96651.987011.002471.45
14302008.02.28 14:43close7150.011.98442.00540.00001.002472.45
14312008.02.28 14:58sell7160.011.98622.00620.0000
14322008.02.28 15:37close7160.011.98522.00620.00001.002473.45
14332008.02.28 15:52sell7170.011.98692.00690.0000
14342008.02.28 16:50sell7180.021.98902.00900.0000
14352008.02.28 17:02sell7190.031.99102.01100.0000
14362008.02.28 17:03close7190.031.99152.01100.0000-1.502471.95
14372008.02.28 17:03close7180.021.99152.00900.0000-5.002466.95
14382008.02.28 17:03close7170.011.99152.00690.0000-4.602462.35
14392008.02.28 17:03buy7200.241.99151.97151.9920
14402008.02.28 17:03sell7210.011.99132.01130.0000
14412008.02.28 17:03close7210.011.99032.01130.00001.002463.35
14422008.02.28 17:03sell7220.011.99012.01010.0000
14432008.02.28 17:11close7220.011.98912.01010.00001.002464.35
14442008.02.28 17:30sell7230.011.98742.00740.0000
14452008.02.28 17:36sell7240.021.98942.00940.0000
14462008.02.28 17:45close7240.021.98842.00940.00002.002466.35
14472008.02.28 17:45close7230.011.98842.00740.0000-1.002465.35
14482008.02.28 17:45sell7250.011.98822.00820.0000
14492008.02.28 18:12sell7260.021.99022.01020.0000
14502008.02.28 18:59t/p7200.241.99201.97151.992012.002477.35
14512008.02.28 19:01close7260.021.99292.01020.0000-5.402471.95
14522008.02.28 19:01close7250.011.99292.00820.0000-4.702467.25
14532008.02.28 19:01buy7270.221.99291.97291.9934
14542008.02.28 19:01sell7280.011.99272.01270.0000
14552008.02.28 19:09t/p7270.221.99341.97291.993411.002478.25
14562008.02.28 19:11sell7290.021.99472.01470.0000
14572008.02.28 19:11close7290.021.99362.01470.00002.202480.45
14582008.02.28 19:11close7280.011.99362.01270.0000-0.902479.55
14592008.02.28 19:11sell7300.011.99322.01320.0000
14602008.02.28 21:02close7300.011.99222.01320.00001.002480.55
14612008.02.28 22:54buy7310.011.98961.96960.0000
14622008.02.28 23:36buy7320.021.98751.96750.0000
14632008.02.28 23:50close7320.021.98861.96750.00002.202482.75
14642008.02.28 23:50close7310.011.98861.96960.0000-1.002481.75
14652008.02.29 00:00buy7330.011.98941.96940.0000
14662008.02.29 00:19buy7340.021.98741.96740.0000
14672008.02.29 00:44close7340.021.98851.96740.00002.202483.95
14682008.02.29 00:44close7330.011.98851.96940.0000-0.902483.05
14692008.02.29 01:00buy7350.011.98951.96950.0000
14702008.02.29 01:36buy7360.021.98751.96750.0000
14712008.02.29 02:18close7360.021.98851.96750.00002.002485.05
14722008.02.29 02:18close7350.011.98851.96950.0000-1.002484.05
14732008.02.29 02:30buy7370.011.98891.96890.0000
14742008.02.29 06:29buy7380.021.98681.96680.0000
14752008.02.29 06:55close7380.021.98791.96680.00002.202486.25
14762008.02.29 06:55close7370.011.98791.96890.0000-1.002485.25
14772008.02.29 07:11sell7390.011.98892.00890.0000
14782008.02.29 07:23close7390.011.98792.00890.00001.002486.25
14792008.02.29 07:28buy7400.011.98781.96780.0000
14802008.02.29 07:58close7400.011.98881.96780.00001.002487.25
14812008.02.29 07:59buy7410.011.98701.96700.0000
14822008.02.29 08:17close7410.011.98801.96700.00001.002488.25
14832008.02.29 08:30sell7420.011.98832.00830.0000
14842008.02.29 08:30buy7430.011.98791.96790.0000
14852008.02.29 08:44close7430.011.98901.96790.00001.102489.35
14862008.02.29 08:44sell7440.021.99032.01030.0000
14872008.02.29 09:35close7440.021.98932.01030.00002.002491.35
14882008.02.29 09:35close7420.011.98932.00830.0000-1.002490.35
14892008.02.29 09:48buy7450.011.98771.96770.0000
14902008.02.29 09:56buy7460.021.98571.96570.0000
14912008.02.29 10:09buy7470.031.98361.96360.0000
14922008.02.29 10:09close7470.031.98321.96360.0000-1.202489.15
14932008.02.29 10:09close7460.021.98321.96570.0000-5.002484.15
14942008.02.29 10:09close7450.011.98321.96770.0000-4.502479.65
14952008.02.29 10:09sell7480.231.98322.00321.9827
14962008.02.29 10:09buy7490.011.98361.96360.0000
14972008.02.29 10:16close7490.011.98461.96360.00001.002480.65
14982008.02.29 10:16buy7500.011.98481.96480.0000
14992008.02.29 10:20close7500.011.98581.96480.00001.002481.65
15002008.02.29 10:20buy7510.011.98601.96600.0000
15012008.02.29 10:44buy7520.021.98401.96400.0000
15022008.02.29 10:48t/p7480.231.98272.00321.982711.502493.15
15032008.02.29 10:59buy7530.031.98201.96200.0000
15042008.02.29 11:00close7530.031.98151.96200.0000-1.502491.65
15052008.02.29 11:00close7520.021.98151.96400.0000-5.002486.65
15062008.02.29 11:00close7510.011.98151.96600.0000-4.502482.15
15072008.02.29 11:00sell7540.241.98152.00151.9810
15082008.02.29 11:00buy7550.011.98181.96180.0000
15092008.02.29 11:01close7550.011.98281.96180.00001.002483.15
15102008.02.29 11:24buy7560.011.98181.96180.0000
15112008.02.29 11:40close7560.011.98281.96180.00001.002484.15
15122008.02.29 11:56buy7570.011.98171.96170.0000
15132008.02.29 12:03t/p7540.241.98102.00151.981012.002496.15
15142008.02.29 12:04buy7580.021.97971.95970.0000
15152008.02.29 12:07close7580.021.98071.95970.00002.002498.15
15162008.02.29 12:07close7570.011.98071.96170.0000-1.002497.15
15172008.02.29 12:07buy7590.011.98111.96110.0000
15182008.02.29 12:11buy7600.021.97911.95910.0000
15192008.02.29 12:15close7600.021.98011.95910.00002.002499.15
15202008.02.29 12:15close7590.011.98011.96110.0000-1.002498.15
15212008.02.29 12:15buy7610.011.98031.96030.0000
15222008.02.29 12:20close7610.011.98131.96030.00001.002499.15
15232008.02.29 12:20buy7620.011.98161.96160.0000
15242008.02.29 12:23close7620.011.98261.96160.00001.002500.15
15252008.02.29 12:42buy7630.011.98361.96360.0000
15262008.02.29 12:51close7630.011.98461.96360.00001.002501.15
15272008.02.29 12:59buy7640.011.98361.96360.0000
15282008.02.29 13:09close7640.011.98461.96360.00001.002502.15
15292008.02.29 13:27buy7650.011.98331.96330.0000
15302008.02.29 13:41close7650.011.98431.96330.00001.002503.15
15312008.02.29 13:42buy7660.011.98311.96310.0000
15322008.02.29 13:54close7660.011.98411.96310.00001.002504.15
15332008.02.29 13:57buy7670.011.98311.96310.0000
15342008.02.29 14:28close7670.011.98411.96310.00001.002505.15
15352008.02.29 14:30buy7680.011.98331.96330.0000
15362008.02.29 14:32close7680.011.98431.96330.00001.002506.15
15372008.02.29 15:26sell7690.011.98542.00540.0000
15382008.02.29 15:30buy7700.011.98481.96480.0000
15392008.02.29 15:35close7690.011.98442.00540.00001.002507.15
15402008.02.29 15:43sell7710.011.98532.00530.0000
15412008.02.29 15:47close7700.011.98581.96480.00001.002508.15
15422008.02.29 15:49sell7720.021.98732.00730.0000
15432008.02.29 15:52close7720.021.98632.00730.00002.002510.15
15442008.02.29 15:52close7710.011.98632.00530.0000-1.002509.15
15452008.02.29 15:52sell7730.011.98592.00590.0000
15462008.02.29 16:14sell7740.021.98792.00790.0000
15472008.02.29 16:16close7740.021.98692.00790.00002.002511.15
15482008.02.29 16:16close7730.011.98692.00590.0000-1.002510.15
15492008.02.29 16:16sell7750.011.98652.00650.0000
15502008.02.29 16:38close7750.011.98552.00650.00001.002511.15
15512008.02.29 16:50sell7760.011.98642.00640.0000
15522008.02.29 16:55sell7770.021.98852.00850.0000
15532008.02.29 16:59sell7780.031.99052.01050.0000
15542008.02.29 17:00close7780.031.98892.01050.00004.802515.95
15552008.02.29 17:00close7770.021.98892.00850.0000-0.802515.15
15562008.02.29 17:00close7760.011.98892.00640.0000-2.502512.65
15572008.02.29 17:30sell7790.011.98732.00730.0000
15582008.02.29 17:55close7790.011.98622.00730.00001.102513.75
15592008.02.29 18:00sell7800.011.98602.00600.0000
15602008.02.29 18:58close7800.011.98492.00600.00001.102514.85
15612008.02.29 18:58buy7810.011.98491.96490.0000
15622008.02.29 19:06sell7820.011.98552.00550.0000
15632008.02.29 19:11close7810.011.98601.96490.00001.102515.95
15642008.02.29 19:47sell7830.021.98752.00750.0000
15652008.02.29 22:59close at stop7830.021.98942.00750.0000-3.802512.15
15662008.02.29 22:59close at stop7820.011.98942.00550.0000-3.902508.25