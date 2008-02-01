Strategy Tester Report
Pipmaker_V10_1_LM
AlpariUK-Demo (Build 211)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2008.02.01 00:00 - 2008.02.29 22:30 (2008.02.01 - 2008.03.03)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TradeShort=true;
TradeLong=true;
UseDPO=false;
UseCCI=false;
CCIPeriod=60; Use_iTrend=true;
iTrendPeriod=30; ReverseDirection=true;
LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=1; ProfitMode=1; SL=200; OpenOnTick=0; Spacing=20; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=0; CloseDelay=91; CeaseTrading=false;
PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=false;
SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=5000; LossManagement="What to do if things are going wrong"; AllowRecovery=true;
MaxLoss=10; ExitAllTrades=true;
StopTrading=false;
PlaceRecoveryOrders=true;
MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=1; RecReverse=false;
|Bars in test
|1999
|Ticks modelled
|212779
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|2000.00
|Total net profit
|508.25
|Gross profit
|1233.34
|Gross loss
|-725.09
|Profit factor
|1.70
|Expected payoff
|0.65
|Absolute drawdown
|21.10
|Maximal drawdown
|310.30 (12.74%)
|Relative drawdown
|12.74% (310.30)
|Total trades
|783
|Short positions (won %)
|376 (60.90%)
|Long positions (won %)
|407 (64.62%)
|Profit trades (% of total)
|492 (62.84%)
|Loss trades (% of total)
|291 (37.16%)
|Largest
|profit trade
|15.00
|loss trade
|-7.40
|Average
|profit trade
|2.51
|loss trade
|-2.49
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (13.30)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-13.90)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|29.60 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-13.90 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.02.01 00:00
|buy
|1
|0.01
|1.9882
|1.9682
|0.0000
|2
|2008.02.01 00:03
|sell
|2
|0.01
|1.9887
|2.0087
|0.0000
|3
|2008.02.01 00:11
|close
|1
|0.01
|1.9893
|1.9682
|0.0000
|1.10
|2001.10
|4
|2008.02.01 01:02
|sell
|3
|0.02
|1.9907
|2.0107
|0.0000
|5
|2008.02.01 04:32
|buy
|4
|0.01
|1.9904
|1.9704
|0.0000
|6
|2008.02.01 05:03
|close
|4
|0.01
|1.9914
|1.9704
|0.0000
|1.00
|2002.10
|7
|2008.02.01 05:57
|buy
|5
|0.01
|1.9901
|1.9701
|0.0000
|8
|2008.02.01 06:10
|close
|3
|0.02
|1.9897
|2.0107
|0.0000
|2.00
|2004.10
|9
|2008.02.01 06:10
|close
|2
|0.01
|1.9897
|2.0087
|0.0000
|-1.00
|2003.10
|10
|2008.02.01 08:48
|sell
|6
|0.01
|1.9906
|2.0106
|0.0000
|11
|2008.02.01 09:04
|close
|5
|0.01
|1.9911
|1.9701
|0.0000
|1.00
|2004.10
|12
|2008.02.01 09:07
|sell
|7
|0.02
|1.9926
|2.0126
|0.0000
|13
|2008.02.01 09:52
|close
|7
|0.02
|1.9916
|2.0126
|0.0000
|2.00
|2006.10
|14
|2008.02.01 09:52
|close
|6
|0.01
|1.9916
|2.0106
|0.0000
|-1.00
|2005.10
|15
|2008.02.01 10:00
|sell
|8
|0.01
|1.9909
|2.0109
|0.0000
|16
|2008.02.01 10:23
|buy
|9
|0.01
|1.9902
|1.9702
|0.0000
|17
|2008.02.01 10:30
|close
|8
|0.01
|1.9899
|2.0109
|0.0000
|1.00
|2006.10
|18
|2008.02.01 10:39
|close
|9
|0.01
|1.9912
|1.9702
|0.0000
|1.00
|2007.10
|19
|2008.02.01 10:41
|sell
|10
|0.01
|1.9914
|2.0114
|0.0000
|20
|2008.02.01 10:50
|buy
|11
|0.01
|1.9905
|1.9705
|0.0000
|21
|2008.02.01 10:53
|close
|11
|0.01
|1.9915
|1.9705
|0.0000
|1.00
|2008.10
|22
|2008.02.01 11:30
|buy
|12
|0.01
|1.9908
|1.9708
|0.0000
|23
|2008.02.01 11:30
|close
|10
|0.01
|1.9904
|2.0114
|0.0000
|1.00
|2009.10
|24
|2008.02.01 12:11
|buy
|13
|0.02
|1.9887
|1.9687
|0.0000
|25
|2008.02.01 12:15
|close
|13
|0.02
|1.9898
|1.9687
|0.0000
|2.20
|2011.30
|26
|2008.02.01 12:15
|close
|12
|0.01
|1.9898
|1.9708
|0.0000
|-1.00
|2010.30
|27
|2008.02.01 12:30
|sell
|14
|0.01
|1.9910
|2.0110
|0.0000
|28
|2008.02.01 12:53
|sell
|15
|0.02
|1.9930
|2.0130
|0.0000
|29
|2008.02.01 12:59
|close
|15
|0.02
|1.9919
|2.0130
|0.0000
|2.20
|2012.50
|30
|2008.02.01 12:59
|close
|14
|0.01
|1.9919
|2.0110
|0.0000
|-0.90
|2011.60
|31
|2008.02.01 12:59
|sell
|16
|0.01
|1.9917
|2.0117
|0.0000
|32
|2008.02.01 12:59
|close
|16
|0.01
|1.9905
|2.0117
|0.0000
|1.20
|2012.80
|33
|2008.02.01 13:00
|sell
|17
|0.01
|1.9906
|2.0106
|0.0000
|34
|2008.02.01 13:07
|buy
|18
|0.01
|1.9897
|1.9697
|0.0000
|35
|2008.02.01 13:07
|close
|17
|0.01
|1.9896
|2.0106
|0.0000
|1.00
|2013.80
|36
|2008.02.01 13:07
|sell
|19
|0.01
|1.9896
|2.0096
|0.0000
|37
|2008.02.01 13:18
|close
|19
|0.01
|1.9886
|2.0096
|0.0000
|1.00
|2014.80
|38
|2008.02.01 13:34
|buy
|20
|0.02
|1.9877
|1.9677
|0.0000
|39
|2008.02.01 13:36
|buy
|21
|0.03
|1.9857
|1.9657
|0.0000
|40
|2008.02.01 13:36
|close
|21
|0.03
|1.9851
|1.9657
|0.0000
|-1.80
|2013.00
|41
|2008.02.01 13:36
|close
|20
|0.02
|1.9851
|1.9677
|0.0000
|-5.20
|2007.80
|42
|2008.02.01 13:36
|close
|18
|0.01
|1.9851
|1.9697
|0.0000
|-4.60
|2003.20
|43
|2008.02.01 13:36
|sell
|22
|0.25
|1.9851
|2.0051
|1.9846
|44
|2008.02.01 13:36
|buy
|23
|0.01
|1.9851
|1.9651
|0.0000
|45
|2008.02.01 13:39
|t/p
|22
|0.25
|1.9846
|2.0051
|1.9846
|12.50
|2015.70
|46
|2008.02.01 13:39
|buy
|24
|0.02
|1.9830
|1.9630
|0.0000
|47
|2008.02.01 13:40
|close
|24
|0.02
|1.9841
|1.9630
|0.0000
|2.20
|2017.90
|48
|2008.02.01 13:40
|close
|23
|0.01
|1.9841
|1.9651
|0.0000
|-1.00
|2016.90
|49
|2008.02.01 13:40
|buy
|25
|0.01
|1.9845
|1.9645
|0.0000
|50
|2008.02.01 13:44
|close
|25
|0.01
|1.9855
|1.9645
|0.0000
|1.00
|2017.90
|51
|2008.02.01 13:44
|buy
|26
|0.01
|1.9859
|1.9659
|0.0000
|52
|2008.02.01 14:30
|close
|26
|0.01
|1.9897
|1.9659
|0.0000
|3.80
|2021.70
|53
|2008.02.01 14:30
|sell
|27
|0.01
|1.9897
|2.0097
|0.0000
|54
|2008.02.01 14:30
|close
|27
|0.01
|1.9885
|2.0097
|0.0000
|1.20
|2022.90
|55
|2008.02.01 14:31
|buy
|28
|0.01
|1.9852
|1.9652
|0.0000
|56
|2008.02.01 14:32
|close
|28
|0.01
|1.9862
|1.9652
|0.0000
|1.00
|2023.90
|57
|2008.02.01 14:32
|buy
|29
|0.01
|1.9852
|1.9652
|0.0000
|58
|2008.02.01 14:36
|buy
|30
|0.02
|1.9831
|1.9631
|0.0000
|59
|2008.02.01 14:37
|close
|30
|0.02
|1.9842
|1.9631
|0.0000
|2.20
|2026.10
|60
|2008.02.01 14:37
|close
|29
|0.01
|1.9842
|1.9652
|0.0000
|-1.00
|2025.10
|61
|2008.02.01 14:37
|buy
|31
|0.01
|1.9846
|1.9646
|0.0000
|62
|2008.02.01 14:43
|buy
|32
|0.02
|1.9825
|1.9625
|0.0000
|63
|2008.02.01 14:47
|buy
|33
|0.03
|1.9805
|1.9605
|0.0000
|64
|2008.02.01 14:48
|close
|33
|0.03
|1.9801
|1.9605
|0.0000
|-1.20
|2023.90
|65
|2008.02.01 14:48
|close
|32
|0.02
|1.9801
|1.9625
|0.0000
|-4.80
|2019.10
|66
|2008.02.01 14:48
|close
|31
|0.01
|1.9801
|1.9646
|0.0000
|-4.50
|2014.60
|67
|2008.02.01 14:48
|sell
|34
|0.23
|1.9801
|2.0001
|1.9796
|68
|2008.02.01 14:48
|buy
|35
|0.01
|1.9805
|1.9605
|0.0000
|69
|2008.02.01 14:49
|t/p
|34
|0.23
|1.9796
|2.0001
|1.9796
|11.50
|2026.10
|70
|2008.02.01 14:51
|close
|35
|0.01
|1.9815
|1.9605
|0.0000
|1.00
|2027.10
|71
|2008.02.01 14:51
|buy
|36
|0.01
|1.9819
|1.9619
|0.0000
|72
|2008.02.01 15:11
|buy
|37
|0.02
|1.9797
|1.9597
|0.0000
|73
|2008.02.01 15:16
|buy
|38
|0.03
|1.9777
|1.9577
|0.0000
|74
|2008.02.01 15:16
|close
|38
|0.03
|1.9773
|1.9577
|0.0000
|-1.20
|2025.90
|75
|2008.02.01 15:16
|close
|37
|0.02
|1.9773
|1.9597
|0.0000
|-4.80
|2021.10
|76
|2008.02.01 15:16
|close
|36
|0.01
|1.9773
|1.9619
|0.0000
|-4.60
|2016.50
|77
|2008.02.01 15:16
|sell
|39
|0.23
|1.9773
|1.9973
|1.9768
|78
|2008.02.01 15:16
|buy
|40
|0.01
|1.9773
|1.9573
|0.0000
|79
|2008.02.01 15:17
|t/p
|39
|0.23
|1.9768
|1.9973
|1.9768
|11.50
|2028.00
|80
|2008.02.01 15:19
|close
|40
|0.01
|1.9783
|1.9573
|0.0000
|1.00
|2029.00
|81
|2008.02.01 15:19
|buy
|41
|0.01
|1.9785
|1.9585
|0.0000
|82
|2008.02.01 15:22
|buy
|42
|0.02
|1.9764
|1.9564
|0.0000
|83
|2008.02.01 15:34
|buy
|43
|0.03
|1.9744
|1.9544
|0.0000
|84
|2008.02.01 15:35
|close
|43
|0.03
|1.9740
|1.9544
|0.0000
|-1.20
|2027.80
|85
|2008.02.01 15:35
|close
|42
|0.02
|1.9740
|1.9564
|0.0000
|-4.80
|2023.00
|86
|2008.02.01 15:35
|close
|41
|0.01
|1.9740
|1.9585
|0.0000
|-4.50
|2018.50
|87
|2008.02.01 15:35
|sell
|44
|0.23
|1.9740
|1.9940
|1.9735
|88
|2008.02.01 15:35
|buy
|45
|0.01
|1.9742
|1.9542
|0.0000
|89
|2008.02.01 15:36
|t/p
|44
|0.23
|1.9735
|1.9940
|1.9735
|11.50
|2030.00
|90
|2008.02.01 15:37
|buy
|46
|0.02
|1.9722
|1.9522
|0.0000
|91
|2008.02.01 15:42
|close
|46
|0.02
|1.9732
|1.9522
|0.0000
|2.00
|2032.00
|92
|2008.02.01 15:42
|close
|45
|0.01
|1.9732
|1.9542
|0.0000
|-1.00
|2031.00
|93
|2008.02.01 15:42
|buy
|47
|0.01
|1.9737
|1.9537
|0.0000
|94
|2008.02.01 15:56
|buy
|48
|0.02
|1.9717
|1.9517
|0.0000
|95
|2008.02.01 16:01
|buy
|49
|0.03
|1.9697
|1.9497
|0.0000
|96
|2008.02.01 16:01
|close
|49
|0.03
|1.9692
|1.9497
|0.0000
|-1.50
|2029.50
|97
|2008.02.01 16:01
|close
|48
|0.02
|1.9692
|1.9517
|0.0000
|-5.00
|2024.50
|98
|2008.02.01 16:01
|close
|47
|0.01
|1.9692
|1.9537
|0.0000
|-4.50
|2020.00
|99
|2008.02.01 16:01
|sell
|50
|0.24
|1.9692
|1.9892
|1.9687
|100
|2008.02.01 16:01
|buy
|51
|0.01
|1.9693
|1.9493
|0.0000
|101
|2008.02.01 16:01
|t/p
|50
|0.24
|1.9687
|1.9892
|1.9687
|12.00
|2032.00
|102
|2008.02.01 16:01
|buy
|52
|0.02
|1.9673
|1.9473
|0.0000
|103
|2008.02.01 16:02
|close
|52
|0.02
|1.9684
|1.9473
|0.0000
|2.20
|2034.20
|104
|2008.02.01 16:02
|close
|51
|0.01
|1.9684
|1.9493
|0.0000
|-0.90
|2033.30
|105
|2008.02.01 16:02
|buy
|53
|0.01
|1.9686
|1.9486
|0.0000
|106
|2008.02.01 16:09
|buy
|54
|0.02
|1.9665
|1.9465
|0.0000
|107
|2008.02.01 16:12
|close
|54
|0.02
|1.9676
|1.9465
|0.0000
|2.20
|2035.50
|108
|2008.02.01 16:12
|close
|53
|0.01
|1.9676
|1.9486
|0.0000
|-1.00
|2034.50
|109
|2008.02.01 16:12
|buy
|55
|0.01
|1.9680
|1.9480
|0.0000
|110
|2008.02.01 16:18
|close
|55
|0.01
|1.9690
|1.9480
|0.0000
|1.00
|2035.50
|111
|2008.02.01 16:18
|buy
|56
|0.01
|1.9692
|1.9492
|0.0000
|112
|2008.02.01 16:21
|close
|56
|0.01
|1.9702
|1.9492
|0.0000
|1.00
|2036.50
|113
|2008.02.01 16:21
|buy
|57
|0.01
|1.9706
|1.9506
|0.0000
|114
|2008.02.01 16:32
|buy
|58
|0.02
|1.9686
|1.9486
|0.0000
|115
|2008.02.01 16:38
|close
|58
|0.02
|1.9696
|1.9486
|0.0000
|2.00
|2038.50
|116
|2008.02.01 16:38
|close
|57
|0.01
|1.9696
|1.9506
|0.0000
|-1.00
|2037.50
|117
|2008.02.01 16:53
|buy
|59
|0.01
|1.9695
|1.9495
|0.0000
|118
|2008.02.01 19:24
|buy
|60
|0.02
|1.9669
|1.9469
|0.0000
|119
|2008.02.01 19:51
|close
|60
|0.02
|1.9681
|1.9469
|0.0000
|2.40
|2039.90
|120
|2008.02.01 19:51
|close
|59
|0.01
|1.9681
|1.9495
|0.0000
|-1.40
|2038.50
|121
|2008.02.01 22:24
|buy
|61
|0.01
|1.9650
|1.9450
|0.0000
|122
|2008.02.04 00:09
|buy
|62
|0.02
|1.9630
|1.9430
|0.0000
|123
|2008.02.04 00:19
|close
|62
|0.02
|1.9640
|1.9430
|0.0000
|2.00
|2040.50
|124
|2008.02.04 00:19
|close
|61
|0.01
|1.9640
|1.9450
|0.0000
|-0.91
|2039.59
|125
|2008.02.04 00:20
|buy
|63
|0.01
|1.9640
|1.9440
|0.0000
|126
|2008.02.04 00:26
|close
|63
|0.01
|1.9657
|1.9440
|0.0000
|1.70
|2041.29
|127
|2008.02.04 02:01
|buy
|64
|0.01
|1.9658
|1.9458
|0.0000
|128
|2008.02.04 03:14
|close
|64
|0.01
|1.9668
|1.9458
|0.0000
|1.00
|2042.29
|129
|2008.02.04 03:31
|sell
|65
|0.01
|1.9670
|1.9870
|0.0000
|130
|2008.02.04 03:34
|buy
|66
|0.01
|1.9665
|1.9465
|0.0000
|131
|2008.02.04 03:49
|close
|66
|0.01
|1.9675
|1.9465
|0.0000
|1.00
|2043.29
|132
|2008.02.04 05:48
|buy
|67
|0.01
|1.9668
|1.9468
|0.0000
|133
|2008.02.04 06:12
|close
|65
|0.01
|1.9660
|1.9870
|0.0000
|1.00
|2044.29
|134
|2008.02.04 07:03
|sell
|68
|0.01
|1.9671
|1.9871
|0.0000
|135
|2008.02.04 07:33
|close
|67
|0.01
|1.9678
|1.9468
|0.0000
|1.00
|2045.29
|136
|2008.02.04 07:46
|sell
|69
|0.02
|1.9691
|1.9891
|0.0000
|137
|2008.02.04 07:51
|close
|69
|0.02
|1.9680
|1.9891
|0.0000
|2.20
|2047.49
|138
|2008.02.04 07:51
|close
|68
|0.01
|1.9680
|1.9871
|0.0000
|-0.90
|2046.59
|139
|2008.02.04 07:51
|sell
|70
|0.01
|1.9678
|1.9878
|0.0000
|140
|2008.02.04 08:35
|sell
|71
|0.02
|1.9698
|1.9898
|0.0000
|141
|2008.02.04 08:52
|sell
|72
|0.03
|1.9719
|1.9919
|0.0000
|142
|2008.02.04 08:52
|close
|72
|0.03
|1.9723
|1.9919
|0.0000
|-1.20
|2045.39
|143
|2008.02.04 08:52
|close
|71
|0.02
|1.9723
|1.9898
|0.0000
|-5.00
|2040.39
|144
|2008.02.04 08:52
|close
|70
|0.01
|1.9723
|1.9878
|0.0000
|-4.50
|2035.89
|145
|2008.02.04 08:52
|buy
|73
|0.23
|1.9723
|1.9523
|1.9728
|146
|2008.02.04 08:52
|sell
|74
|0.01
|1.9719
|1.9919
|0.0000
|147
|2008.02.04 08:56
|t/p
|73
|0.23
|1.9728
|1.9523
|1.9728
|11.50
|2047.39
|148
|2008.02.04 08:57
|sell
|75
|0.02
|1.9739
|1.9939
|0.0000
|149
|2008.02.04 08:59
|sell
|76
|0.03
|1.9759
|1.9959
|0.0000
|150
|2008.02.04 08:59
|close
|76
|0.03
|1.9763
|1.9959
|0.0000
|-1.20
|2046.19
|151
|2008.02.04 08:59
|close
|75
|0.02
|1.9763
|1.9939
|0.0000
|-4.80
|2041.39
|152
|2008.02.04 08:59
|close
|74
|0.01
|1.9763
|1.9919
|0.0000
|-4.40
|2036.99
|153
|2008.02.04 08:59
|buy
|77
|0.22
|1.9763
|1.9563
|1.9768
|154
|2008.02.04 08:59
|sell
|78
|0.01
|1.9761
|1.9961
|0.0000
|155
|2008.02.04 09:01
|close
|78
|0.01
|1.9751
|1.9961
|0.0000
|1.00
|2037.99
|156
|2008.02.04 09:07
|sell
|79
|0.01
|1.9764
|1.9964
|0.0000
|157
|2008.02.04 09:08
|t/p
|77
|0.22
|1.9768
|1.9563
|1.9768
|11.00
|2048.99
|158
|2008.02.04 09:25
|close
|79
|0.01
|1.9754
|1.9964
|0.0000
|1.00
|2049.99
|159
|2008.02.04 10:35
|sell
|80
|0.01
|1.9751
|1.9951
|0.0000
|160
|2008.02.04 10:56
|close
|80
|0.01
|1.9741
|1.9951
|0.0000
|1.00
|2050.99
|161
|2008.02.04 10:59
|sell
|81
|0.01
|1.9751
|1.9951
|0.0000
|162
|2008.02.04 11:15
|sell
|82
|0.02
|1.9772
|1.9972
|0.0000
|163
|2008.02.04 11:31
|close
|82
|0.02
|1.9761
|1.9972
|0.0000
|2.20
|2053.19
|164
|2008.02.04 11:31
|close
|81
|0.01
|1.9761
|1.9951
|0.0000
|-1.00
|2052.19
|165
|2008.02.04 11:52
|sell
|83
|0.01
|1.9768
|1.9968
|0.0000
|166
|2008.02.04 13:01
|close
|83
|0.01
|1.9758
|1.9968
|0.0000
|1.00
|2053.19
|167
|2008.02.04 13:40
|sell
|84
|0.01
|1.9766
|1.9966
|0.0000
|168
|2008.02.04 15:32
|close
|84
|0.01
|1.9756
|1.9966
|0.0000
|1.00
|2054.19
|169
|2008.02.04 15:44
|buy
|85
|0.01
|1.9742
|1.9542
|0.0000
|170
|2008.02.04 16:53
|close
|85
|0.01
|1.9752
|1.9542
|0.0000
|1.00
|2055.19
|171
|2008.02.04 17:20
|sell
|86
|0.01
|1.9761
|1.9961
|0.0000
|172
|2008.02.04 17:56
|sell
|87
|0.02
|1.9782
|1.9982
|0.0000
|173
|2008.02.04 18:21
|close
|87
|0.02
|1.9771
|1.9982
|0.0000
|2.20
|2057.39
|174
|2008.02.04 18:21
|close
|86
|0.01
|1.9771
|1.9961
|0.0000
|-1.00
|2056.39
|175
|2008.02.04 18:39
|sell
|88
|0.01
|1.9766
|1.9966
|0.0000
|176
|2008.02.04 19:00
|buy
|89
|0.01
|1.9760
|1.9560
|0.0000
|177
|2008.02.04 19:14
|close
|88
|0.01
|1.9756
|1.9966
|0.0000
|1.00
|2057.39
|178
|2008.02.04 19:21
|buy
|90
|0.02
|1.9740
|1.9540
|0.0000
|179
|2008.02.04 21:19
|close
|90
|0.02
|1.9750
|1.9540
|0.0000
|2.00
|2059.39
|180
|2008.02.04 21:19
|close
|89
|0.01
|1.9750
|1.9560
|0.0000
|-1.00
|2058.39
|181
|2008.02.04 21:31
|buy
|91
|0.01
|1.9747
|1.9547
|0.0000
|182
|2008.02.04 22:04
|buy
|92
|0.02
|1.9727
|1.9527
|0.0000
|183
|2008.02.04 22:32
|close
|92
|0.02
|1.9737
|1.9527
|0.0000
|2.00
|2060.39
|184
|2008.02.04 22:32
|close
|91
|0.01
|1.9737
|1.9547
|0.0000
|-1.00
|2059.39
|185
|2008.02.04 23:01
|buy
|93
|0.01
|1.9735
|1.9535
|0.0000
|186
|2008.02.05 00:19
|close
|93
|0.01
|1.9745
|1.9535
|0.0000
|1.09
|2060.48
|187
|2008.02.05 00:26
|sell
|94
|0.01
|1.9749
|1.9949
|0.0000
|188
|2008.02.05 01:30
|buy
|95
|0.01
|1.9744
|1.9544
|0.0000
|189
|2008.02.05 02:02
|close
|94
|0.01
|1.9739
|1.9949
|0.0000
|1.00
|2061.48
|190
|2008.02.05 04:21
|buy
|96
|0.02
|1.9719
|1.9519
|0.0000
|191
|2008.02.05 07:56
|close
|96
|0.02
|1.9731
|1.9519
|0.0000
|2.40
|2063.88
|192
|2008.02.05 07:56
|close
|95
|0.01
|1.9731
|1.9544
|0.0000
|-1.30
|2062.58
|193
|2008.02.05 07:56
|sell
|97
|0.01
|1.9734
|1.9934
|0.0000
|194
|2008.02.05 08:01
|buy
|98
|0.01
|1.9729
|1.9529
|0.0000
|195
|2008.02.05 08:08
|close
|98
|0.01
|1.9741
|1.9529
|0.0000
|1.20
|2063.78
|196
|2008.02.05 08:22
|sell
|99
|0.02
|1.9754
|1.9954
|0.0000
|197
|2008.02.05 08:31
|close
|99
|0.02
|1.9744
|1.9954
|0.0000
|2.00
|2065.78
|198
|2008.02.05 08:31
|close
|97
|0.01
|1.9744
|1.9934
|0.0000
|-1.00
|2064.78
|199
|2008.02.05 08:32
|sell
|100
|0.01
|1.9748
|1.9948
|0.0000
|200
|2008.02.05 08:55
|close
|100
|0.01
|1.9738
|1.9948
|0.0000
|1.00
|2065.78
|201
|2008.02.05 09:00
|sell
|101
|0.01
|1.9742
|1.9942
|0.0000
|202
|2008.02.05 09:02
|close
|101
|0.01
|1.9732
|1.9942
|0.0000
|1.00
|2066.78
|203
|2008.02.05 09:07
|buy
|102
|0.01
|1.9724
|1.9524
|0.0000
|204
|2008.02.05 09:37
|buy
|103
|0.02
|1.9702
|1.9502
|0.0000
|205
|2008.02.05 10:00
|buy
|104
|0.03
|1.9682
|1.9482
|0.0000
|206
|2008.02.05 10:01
|close
|104
|0.03
|1.9679
|1.9482
|0.0000
|-0.90
|2065.88
|207
|2008.02.05 10:01
|close
|103
|0.02
|1.9679
|1.9502
|0.0000
|-4.60
|2061.28
|208
|2008.02.05 10:01
|close
|102
|0.01
|1.9679
|1.9524
|0.0000
|-4.50
|2056.78
|209
|2008.02.05 10:01
|sell
|105
|0.22
|1.9679
|1.9879
|1.9674
|210
|2008.02.05 10:02
|buy
|106
|0.01
|1.9683
|1.9483
|0.0000
|211
|2008.02.05 10:09
|close
|106
|0.01
|1.9693
|1.9483
|0.0000
|1.00
|2057.78
|212
|2008.02.05 10:15
|buy
|107
|0.01
|1.9683
|1.9483
|0.0000
|213
|2008.02.05 10:21
|t/p
|105
|0.22
|1.9674
|1.9879
|1.9674
|11.00
|2068.78
|214
|2008.02.05 10:30
|close
|107
|0.01
|1.9694
|1.9483
|0.0000
|1.10
|2069.88
|215
|2008.02.05 11:00
|buy
|108
|0.01
|1.9706
|1.9506
|0.0000
|216
|2008.02.05 11:23
|buy
|109
|0.02
|1.9685
|1.9485
|0.0000
|217
|2008.02.05 11:56
|close
|109
|0.02
|1.9696
|1.9485
|0.0000
|2.20
|2072.08
|218
|2008.02.05 11:56
|close
|108
|0.01
|1.9696
|1.9506
|0.0000
|-1.00
|2071.08
|219
|2008.02.05 12:03
|buy
|110
|0.01
|1.9700
|1.9500
|0.0000
|220
|2008.02.05 12:07
|close
|110
|0.01
|1.9712
|1.9500
|0.0000
|1.20
|2072.28
|221
|2008.02.05 12:09
|buy
|111
|0.01
|1.9700
|1.9500
|0.0000
|222
|2008.02.05 13:04
|buy
|112
|0.02
|1.9680
|1.9480
|0.0000
|223
|2008.02.05 13:07
|close
|112
|0.02
|1.9690
|1.9480
|0.0000
|2.00
|2074.28
|224
|2008.02.05 13:07
|close
|111
|0.01
|1.9690
|1.9500
|0.0000
|-1.00
|2073.28
|225
|2008.02.05 13:07
|buy
|113
|0.01
|1.9692
|1.9492
|0.0000
|226
|2008.02.05 14:20
|buy
|114
|0.02
|1.9672
|1.9472
|0.0000
|227
|2008.02.05 14:45
|buy
|115
|0.03
|1.9652
|1.9452
|0.0000
|228
|2008.02.05 14:55
|close
|115
|0.03
|1.9667
|1.9452
|0.0000
|4.50
|2077.78
|229
|2008.02.05 14:55
|close
|114
|0.02
|1.9667
|1.9472
|0.0000
|-1.00
|2076.78
|230
|2008.02.05 14:55
|close
|113
|0.01
|1.9667
|1.9492
|0.0000
|-2.50
|2074.28
|231
|2008.02.05 14:55
|buy
|116
|0.01
|1.9671
|1.9471
|0.0000
|232
|2008.02.05 14:57
|close
|116
|0.01
|1.9681
|1.9471
|0.0000
|1.00
|2075.28
|233
|2008.02.05 15:00
|buy
|117
|0.01
|1.9685
|1.9485
|0.0000
|234
|2008.02.05 15:18
|buy
|118
|0.02
|1.9664
|1.9464
|0.0000
|235
|2008.02.05 15:37
|buy
|119
|0.03
|1.9644
|1.9444
|0.0000
|236
|2008.02.05 15:37
|close
|119
|0.03
|1.9640
|1.9444
|0.0000
|-1.20
|2074.08
|237
|2008.02.05 15:37
|close
|118
|0.02
|1.9640
|1.9464
|0.0000
|-4.80
|2069.28
|238
|2008.02.05 15:37
|close
|117
|0.01
|1.9640
|1.9485
|0.0000
|-4.50
|2064.78
|239
|2008.02.05 15:37
|sell
|120
|0.23
|1.9640
|1.9840
|1.9635
|240
|2008.02.05 15:37
|buy
|121
|0.01
|1.9641
|1.9441
|0.0000
|241
|2008.02.05 15:39
|t/p
|120
|0.23
|1.9635
|1.9840
|1.9635
|11.50
|2076.28
|242
|2008.02.05 15:50
|close
|121
|0.01
|1.9651
|1.9441
|0.0000
|1.00
|2077.28
|243
|2008.02.05 15:50
|buy
|122
|0.01
|1.9655
|1.9455
|0.0000
|244
|2008.02.05 16:14
|close
|122
|0.01
|1.9666
|1.9455
|0.0000
|1.10
|2078.38
|245
|2008.02.05 16:18
|buy
|123
|0.01
|1.9649
|1.9449
|0.0000
|246
|2008.02.05 16:28
|close
|123
|0.01
|1.9659
|1.9449
|0.0000
|1.00
|2079.38
|247
|2008.02.05 16:33
|buy
|124
|0.01
|1.9654
|1.9454
|0.0000
|248
|2008.02.05 17:08
|buy
|125
|0.02
|1.9634
|1.9434
|0.0000
|249
|2008.02.05 17:11
|close
|125
|0.02
|1.9644
|1.9434
|0.0000
|2.00
|2081.38
|250
|2008.02.05 17:11
|close
|124
|0.01
|1.9644
|1.9454
|0.0000
|-1.00
|2080.38
|251
|2008.02.05 17:21
|buy
|126
|0.01
|1.9643
|1.9443
|0.0000
|252
|2008.02.05 17:53
|buy
|127
|0.02
|1.9623
|1.9423
|0.0000
|253
|2008.02.05 19:44
|close
|127
|0.02
|1.9633
|1.9423
|0.0000
|2.00
|2082.38
|254
|2008.02.05 19:44
|close
|126
|0.01
|1.9633
|1.9443
|0.0000
|-1.00
|2081.38
|255
|2008.02.05 20:00
|buy
|128
|0.01
|1.9634
|1.9434
|0.0000
|256
|2008.02.05 20:35
|close
|128
|0.01
|1.9646
|1.9434
|0.0000
|1.20
|2082.58
|257
|2008.02.05 20:37
|buy
|129
|0.01
|1.9640
|1.9440
|0.0000
|258
|2008.02.05 22:34
|sell
|130
|0.01
|1.9645
|1.9845
|0.0000
|259
|2008.02.05 23:21
|close
|129
|0.01
|1.9650
|1.9440
|0.0000
|1.00
|2083.58
|260
|2008.02.05 23:25
|buy
|131
|0.01
|1.9644
|1.9444
|0.0000
|261
|2008.02.05 23:34
|close
|130
|0.01
|1.9635
|1.9845
|0.0000
|1.00
|2084.58
|262
|2008.02.06 00:21
|sell
|132
|0.01
|1.9647
|1.9847
|0.0000
|263
|2008.02.06 00:36
|close
|132
|0.01
|1.9637
|1.9847
|0.0000
|1.00
|2085.58
|264
|2008.02.06 00:39
|sell
|133
|0.01
|1.9645
|1.9845
|0.0000
|265
|2008.02.06 01:02
|close
|133
|0.01
|1.9633
|1.9845
|0.0000
|1.20
|2086.78
|266
|2008.02.06 01:30
|sell
|134
|0.01
|1.9645
|1.9845
|0.0000
|267
|2008.02.06 02:44
|close
|131
|0.01
|1.9655
|1.9444
|0.0000
|1.19
|2087.97
|268
|2008.02.06 05:30
|buy
|135
|0.01
|1.9649
|1.9449
|0.0000
|269
|2008.02.06 07:24
|close
|135
|0.01
|1.9659
|1.9449
|0.0000
|1.00
|2088.97
|270
|2008.02.06 08:00
|buy
|136
|0.01
|1.9648
|1.9448
|0.0000
|271
|2008.02.06 08:25
|close
|134
|0.01
|1.9635
|1.9845
|0.0000
|1.00
|2089.97
|272
|2008.02.06 08:26
|buy
|137
|0.02
|1.9628
|1.9428
|0.0000
|273
|2008.02.06 08:43
|buy
|138
|0.03
|1.9608
|1.9408
|0.0000
|274
|2008.02.06 08:43
|close
|138
|0.03
|1.9604
|1.9408
|0.0000
|-1.20
|2088.77
|275
|2008.02.06 08:43
|close
|137
|0.02
|1.9604
|1.9428
|0.0000
|-4.80
|2083.97
|276
|2008.02.06 08:43
|close
|136
|0.01
|1.9604
|1.9448
|0.0000
|-4.40
|2079.57
|277
|2008.02.06 08:43
|sell
|139
|0.22
|1.9604
|1.9804
|1.9599
|278
|2008.02.06 08:43
|buy
|140
|0.01
|1.9608
|1.9408
|0.0000
|279
|2008.02.06 08:46
|t/p
|139
|0.22
|1.9599
|1.9804
|1.9599
|11.00
|2090.57
|280
|2008.02.06 08:53
|buy
|141
|0.02
|1.9588
|1.9388
|0.0000
|281
|2008.02.06 09:13
|buy
|142
|0.03
|1.9568
|1.9368
|0.0000
|282
|2008.02.06 09:13
|close
|142
|0.03
|1.9563
|1.9368
|0.0000
|-1.50
|2089.07
|283
|2008.02.06 09:13
|close
|141
|0.02
|1.9563
|1.9388
|0.0000
|-5.00
|2084.07
|284
|2008.02.06 09:13
|close
|140
|0.01
|1.9563
|1.9408
|0.0000
|-4.50
|2079.57
|285
|2008.02.06 09:13
|sell
|143
|0.24
|1.9563
|1.9763
|1.9558
|286
|2008.02.06 09:13
|buy
|144
|0.01
|1.9564
|1.9364
|0.0000
|287
|2008.02.06 09:21
|t/p
|143
|0.24
|1.9558
|1.9763
|1.9558
|12.00
|2091.57
|288
|2008.02.06 09:30
|close
|144
|0.01
|1.9574
|1.9364
|0.0000
|1.00
|2092.57
|289
|2008.02.06 09:35
|buy
|145
|0.01
|1.9570
|1.9370
|0.0000
|290
|2008.02.06 09:40
|close
|145
|0.01
|1.9581
|1.9370
|0.0000
|1.10
|2093.67
|291
|2008.02.06 10:00
|buy
|146
|0.01
|1.9596
|1.9396
|0.0000
|292
|2008.02.06 10:03
|close
|146
|0.01
|1.9606
|1.9396
|0.0000
|1.00
|2094.67
|293
|2008.02.06 10:17
|buy
|147
|0.01
|1.9597
|1.9397
|0.0000
|294
|2008.02.06 10:29
|close
|147
|0.01
|1.9607
|1.9397
|0.0000
|1.00
|2095.67
|295
|2008.02.06 10:33
|buy
|148
|0.01
|1.9606
|1.9406
|0.0000
|296
|2008.02.06 10:46
|buy
|149
|0.02
|1.9585
|1.9385
|0.0000
|297
|2008.02.06 12:16
|close
|149
|0.02
|1.9596
|1.9385
|0.0000
|2.20
|2097.87
|298
|2008.02.06 12:16
|close
|148
|0.01
|1.9596
|1.9406
|0.0000
|-1.00
|2096.87
|299
|2008.02.06 13:01
|buy
|150
|0.01
|1.9592
|1.9392
|0.0000
|300
|2008.02.06 13:35
|buy
|151
|0.02
|1.9572
|1.9372
|0.0000
|301
|2008.02.06 13:56
|close
|151
|0.02
|1.9582
|1.9372
|0.0000
|2.00
|2098.87
|302
|2008.02.06 13:56
|close
|150
|0.01
|1.9582
|1.9392
|0.0000
|-1.00
|2097.87
|303
|2008.02.06 14:10
|buy
|152
|0.01
|1.9575
|1.9375
|0.0000
|304
|2008.02.06 14:20
|close
|152
|0.01
|1.9585
|1.9375
|0.0000
|1.00
|2098.87
|305
|2008.02.06 14:30
|buy
|153
|0.01
|1.9592
|1.9392
|0.0000
|306
|2008.02.06 14:33
|close
|153
|0.01
|1.9602
|1.9392
|0.0000
|1.00
|2099.87
|307
|2008.02.06 14:36
|buy
|154
|0.01
|1.9593
|1.9393
|0.0000
|308
|2008.02.06 15:30
|sell
|155
|0.01
|1.9597
|1.9797
|0.0000
|309
|2008.02.06 15:30
|close
|154
|0.01
|1.9603
|1.9393
|0.0000
|1.00
|2100.87
|310
|2008.02.06 15:50
|buy
|156
|0.01
|1.9588
|1.9388
|0.0000
|311
|2008.02.06 15:51
|close
|155
|0.01
|1.9587
|1.9797
|0.0000
|1.00
|2101.87
|312
|2008.02.06 16:05
|close
|156
|0.01
|1.9598
|1.9388
|0.0000
|1.00
|2102.87
|313
|2008.02.06 16:10
|sell
|157
|0.01
|1.9601
|1.9801
|0.0000
|314
|2008.02.06 16:18
|sell
|158
|0.02
|1.9621
|1.9821
|0.0000
|315
|2008.02.06 16:32
|close
|158
|0.02
|1.9610
|1.9821
|0.0000
|2.20
|2105.07
|316
|2008.02.06 16:32
|close
|157
|0.01
|1.9610
|1.9801
|0.0000
|-0.90
|2104.17
|317
|2008.02.06 16:39
|sell
|159
|0.01
|1.9615
|1.9815
|0.0000
|318
|2008.02.06 16:53
|close
|159
|0.01
|1.9605
|1.9815
|0.0000
|1.00
|2105.17
|319
|2008.02.06 17:00
|sell
|160
|0.01
|1.9600
|1.9800
|0.0000
|320
|2008.02.06 17:17
|buy
|161
|0.01
|1.9591
|1.9391
|0.0000
|321
|2008.02.06 17:18
|close
|160
|0.01
|1.9590
|1.9800
|0.0000
|1.00
|2106.17
|322
|2008.02.06 17:19
|sell
|162
|0.01
|1.9596
|1.9796
|0.0000
|323
|2008.02.06 17:55
|close
|161
|0.01
|1.9601
|1.9391
|0.0000
|1.00
|2107.17
|324
|2008.02.06 18:45
|sell
|163
|0.02
|1.9616
|1.9816
|0.0000
|325
|2008.02.06 20:16
|close
|163
|0.02
|1.9606
|1.9816
|0.0000
|2.00
|2109.17
|326
|2008.02.06 20:16
|close
|162
|0.01
|1.9606
|1.9796
|0.0000
|-1.00
|2108.17
|327
|2008.02.06 20:30
|sell
|164
|0.01
|1.9607
|1.9807
|0.0000
|328
|2008.02.06 21:00
|buy
|165
|0.01
|1.9600
|1.9400
|0.0000
|329
|2008.02.06 22:49
|close
|165
|0.01
|1.9610
|1.9400
|0.0000
|1.00
|2109.17
|330
|2008.02.07 00:43
|buy
|166
|0.01
|1.9604
|1.9404
|0.0000
|331
|2008.02.07 02:19
|close
|164
|0.01
|1.9592
|1.9807
|0.0000
|1.05
|2110.23
|332
|2008.02.07 05:15
|sell
|167
|0.01
|1.9605
|1.9805
|0.0000
|333
|2008.02.07 05:42
|close
|167
|0.01
|1.9595
|1.9805
|0.0000
|1.00
|2111.23
|334
|2008.02.07 06:52
|sell
|168
|0.01
|1.9604
|1.9804
|0.0000
|335
|2008.02.07 07:17
|close
|166
|0.01
|1.9615
|1.9404
|0.0000
|1.10
|2112.33
|336
|2008.02.07 08:02
|buy
|169
|0.01
|1.9596
|1.9396
|0.0000
|337
|2008.02.07 08:05
|close
|169
|0.01
|1.9606
|1.9396
|0.0000
|1.00
|2113.33
|338
|2008.02.07 08:11
|buy
|170
|0.01
|1.9598
|1.9398
|0.0000
|339
|2008.02.07 08:36
|close
|168
|0.01
|1.9594
|1.9804
|0.0000
|1.00
|2114.33
|340
|2008.02.07 08:40
|sell
|171
|0.01
|1.9607
|1.9807
|0.0000
|341
|2008.02.07 08:46
|close
|171
|0.01
|1.9597
|1.9807
|0.0000
|1.00
|2115.33
|342
|2008.02.07 08:59
|buy
|172
|0.02
|1.9578
|1.9378
|0.0000
|343
|2008.02.07 10:07
|buy
|173
|0.03
|1.9558
|1.9358
|0.0000
|344
|2008.02.07 10:26
|close
|173
|0.03
|1.9573
|1.9358
|0.0000
|4.50
|2119.83
|345
|2008.02.07 10:26
|close
|172
|0.02
|1.9573
|1.9378
|0.0000
|-1.00
|2118.83
|346
|2008.02.07 10:26
|close
|170
|0.01
|1.9573
|1.9398
|0.0000
|-2.50
|2116.33
|347
|2008.02.07 10:30
|buy
|174
|0.01
|1.9570
|1.9370
|0.0000
|348
|2008.02.07 10:32
|buy
|175
|0.02
|1.9550
|1.9350
|0.0000
|349
|2008.02.07 11:19
|buy
|176
|0.03
|1.9530
|1.9330
|0.0000
|350
|2008.02.07 11:19
|close
|176
|0.03
|1.9526
|1.9330
|0.0000
|-1.20
|2115.13
|351
|2008.02.07 11:19
|close
|175
|0.02
|1.9526
|1.9350
|0.0000
|-4.80
|2110.33
|352
|2008.02.07 11:19
|close
|174
|0.01
|1.9526
|1.9370
|0.0000
|-4.40
|2105.93
|353
|2008.02.07 11:19
|sell
|177
|0.22
|1.9526
|1.9726
|1.9521
|354
|2008.02.07 11:20
|buy
|178
|0.01
|1.9524
|1.9324
|0.0000
|355
|2008.02.07 11:24
|t/p
|177
|0.22
|1.9521
|1.9726
|1.9521
|11.00
|2116.93
|356
|2008.02.07 13:00
|close
|178
|0.01
|1.9534
|1.9324
|0.0000
|1.00
|2117.93
|357
|2008.02.07 13:14
|buy
|179
|0.01
|1.9517
|1.9317
|0.0000
|358
|2008.02.07 13:18
|buy
|180
|0.02
|1.9496
|1.9296
|0.0000
|359
|2008.02.07 13:22
|buy
|181
|0.03
|1.9476
|1.9276
|0.0000
|360
|2008.02.07 13:22
|close
|181
|0.03
|1.9471
|1.9276
|0.0000
|-1.50
|2116.43
|361
|2008.02.07 13:22
|close
|180
|0.02
|1.9471
|1.9296
|0.0000
|-5.00
|2111.43
|362
|2008.02.07 13:22
|close
|179
|0.01
|1.9471
|1.9317
|0.0000
|-4.60
|2106.83
|363
|2008.02.07 13:22
|sell
|182
|0.24
|1.9471
|1.9671
|1.9466
|364
|2008.02.07 13:22
|buy
|183
|0.01
|1.9475
|1.9275
|0.0000
|365
|2008.02.07 13:23
|t/p
|182
|0.24
|1.9466
|1.9671
|1.9466
|12.00
|2118.83
|366
|2008.02.07 13:45
|close
|183
|0.01
|1.9485
|1.9275
|0.0000
|1.00
|2119.83
|367
|2008.02.07 13:45
|buy
|184
|0.01
|1.9475
|1.9275
|0.0000
|368
|2008.02.07 13:48
|buy
|185
|0.02
|1.9455
|1.9255
|0.0000
|369
|2008.02.07 13:55
|buy
|186
|0.03
|1.9435
|1.9235
|0.0000
|370
|2008.02.07 13:55
|close
|186
|0.03
|1.9430
|1.9235
|0.0000
|-1.50
|2118.33
|371
|2008.02.07 13:55
|close
|185
|0.02
|1.9430
|1.9255
|0.0000
|-5.00
|2113.33
|372
|2008.02.07 13:55
|close
|184
|0.01
|1.9430
|1.9275
|0.0000
|-4.50
|2108.83
|373
|2008.02.07 13:55
|sell
|187
|0.24
|1.9430
|1.9630
|1.9425
|374
|2008.02.07 13:55
|buy
|188
|0.01
|1.9434
|1.9234
|0.0000
|375
|2008.02.07 13:57
|close
|188
|0.01
|1.9444
|1.9234
|0.0000
|1.00
|2109.83
|376
|2008.02.07 13:57
|buy
|189
|0.01
|1.9446
|1.9246
|0.0000
|377
|2008.02.07 14:03
|close
|189
|0.01
|1.9457
|1.9246
|0.0000
|1.10
|2110.93
|378
|2008.02.07 14:06
|buy
|190
|0.01
|1.9442
|1.9242
|0.0000
|379
|2008.02.07 14:09
|close
|190
|0.01
|1.9452
|1.9242
|0.0000
|1.00
|2111.93
|380
|2008.02.07 14:20
|buy
|191
|0.01
|1.9441
|1.9241
|0.0000
|381
|2008.02.07 14:27
|close
|191
|0.01
|1.9451
|1.9241
|0.0000
|1.00
|2112.93
|382
|2008.02.07 14:39
|buy
|192
|0.01
|1.9445
|1.9245
|0.0000
|383
|2008.02.07 14:41
|t/p
|187
|0.24
|1.9425
|1.9630
|1.9425
|12.00
|2124.93
|384
|2008.02.07 14:41
|buy
|193
|0.02
|1.9425
|1.9225
|0.0000
|385
|2008.02.07 14:44
|close
|193
|0.02
|1.9436
|1.9225
|0.0000
|2.20
|2127.13
|386
|2008.02.07 14:44
|close
|192
|0.01
|1.9436
|1.9245
|0.0000
|-0.90
|2126.23
|387
|2008.02.07 14:44
|buy
|194
|0.01
|1.9438
|1.9238
|0.0000
|388
|2008.02.07 14:53
|buy
|195
|0.02
|1.9418
|1.9218
|0.0000
|389
|2008.02.07 15:02
|close
|195
|0.02
|1.9428
|1.9218
|0.0000
|2.00
|2128.23
|390
|2008.02.07 15:02
|close
|194
|0.01
|1.9428
|1.9238
|0.0000
|-1.00
|2127.23
|391
|2008.02.07 15:53
|buy
|196
|0.01
|1.9448
|1.9248
|0.0000
|392
|2008.02.07 16:05
|close
|196
|0.01
|1.9458
|1.9248
|0.0000
|1.00
|2128.23
|393
|2008.02.07 16:40
|buy
|197
|0.01
|1.9452
|1.9252
|0.0000
|394
|2008.02.07 16:56
|buy
|198
|0.02
|1.9432
|1.9232
|0.0000
|395
|2008.02.07 17:19
|close
|198
|0.02
|1.9405
|1.9232
|0.0000
|-5.40
|2122.83
|396
|2008.02.07 17:19
|close
|197
|0.01
|1.9405
|1.9252
|0.0000
|-4.70
|2118.13
|397
|2008.02.07 17:19
|sell
|199
|0.22
|1.9405
|1.9605
|1.9400
|398
|2008.02.07 17:21
|buy
|200
|0.01
|1.9405
|1.9205
|0.0000
|399
|2008.02.07 17:34
|t/p
|199
|0.22
|1.9400
|1.9605
|1.9400
|11.00
|2129.13
|400
|2008.02.07 17:42
|close
|200
|0.01
|1.9415
|1.9205
|0.0000
|1.00
|2130.13
|401
|2008.02.07 18:05
|buy
|201
|0.01
|1.9410
|1.9210
|0.0000
|402
|2008.02.07 18:28
|close
|201
|0.01
|1.9420
|1.9210
|0.0000
|1.00
|2131.13
|403
|2008.02.07 18:41
|buy
|202
|0.01
|1.9412
|1.9212
|0.0000
|404
|2008.02.07 18:50
|close
|202
|0.01
|1.9422
|1.9212
|0.0000
|1.00
|2132.13
|405
|2008.02.07 19:00
|buy
|203
|0.01
|1.9418
|1.9218
|0.0000
|406
|2008.02.07 19:06
|buy
|204
|0.02
|1.9398
|1.9198
|0.0000
|407
|2008.02.07 19:10
|close
|204
|0.02
|1.9408
|1.9198
|0.0000
|2.00
|2134.13
|408
|2008.02.07 19:10
|close
|203
|0.01
|1.9408
|1.9218
|0.0000
|-1.00
|2133.13
|409
|2008.02.07 19:10
|buy
|205
|0.01
|1.9412
|1.9212
|0.0000
|410
|2008.02.07 20:07
|close
|205
|0.01
|1.9423
|1.9212
|0.0000
|1.10
|2134.23
|411
|2008.02.07 20:23
|buy
|206
|0.01
|1.9406
|1.9206
|0.0000
|412
|2008.02.07 20:48
|close
|206
|0.01
|1.9416
|1.9206
|0.0000
|1.00
|2135.23
|413
|2008.02.07 21:10
|buy
|207
|0.01
|1.9399
|1.9199
|0.0000
|414
|2008.02.07 21:27
|close
|207
|0.01
|1.9409
|1.9199
|0.0000
|1.00
|2136.23
|415
|2008.02.07 22:04
|sell
|208
|0.01
|1.9429
|1.9629
|0.0000
|416
|2008.02.07 22:37
|buy
|209
|0.01
|1.9425
|1.9225
|0.0000
|417
|2008.02.07 23:42
|close
|209
|0.01
|1.9435
|1.9225
|0.0000
|1.00
|2137.23
|418
|2008.02.08 00:35
|buy
|210
|0.01
|1.9424
|1.9224
|0.0000
|419
|2008.02.08 00:36
|close
|208
|0.01
|1.9417
|1.9629
|0.0000
|1.05
|2138.28
|420
|2008.02.08 01:03
|sell
|211
|0.01
|1.9425
|1.9625
|0.0000
|421
|2008.02.08 01:41
|close
|210
|0.01
|1.9434
|1.9224
|0.0000
|1.00
|2139.28
|422
|2008.02.08 02:30
|sell
|212
|0.02
|1.9445
|1.9645
|0.0000
|423
|2008.02.08 03:33
|close
|212
|0.02
|1.9435
|1.9645
|0.0000
|2.00
|2141.28
|424
|2008.02.08 03:33
|close
|211
|0.01
|1.9435
|1.9625
|0.0000
|-1.00
|2140.28
|425
|2008.02.08 03:59
|sell
|213
|0.01
|1.9440
|1.9640
|0.0000
|426
|2008.02.08 06:51
|buy
|214
|0.01
|1.9432
|1.9232
|0.0000
|427
|2008.02.08 07:38
|close
|214
|0.01
|1.9442
|1.9232
|0.0000
|1.00
|2141.28
|428
|2008.02.08 08:21
|close
|213
|0.01
|1.9429
|1.9640
|0.0000
|1.10
|2142.38
|429
|2008.02.08 08:21
|buy
|215
|0.01
|1.9429
|1.9229
|0.0000
|430
|2008.02.08 08:34
|buy
|216
|0.02
|1.9409
|1.9209
|0.0000
|431
|2008.02.08 08:38
|close
|216
|0.02
|1.9419
|1.9209
|0.0000
|2.00
|2144.38
|432
|2008.02.08 08:38
|close
|215
|0.01
|1.9419
|1.9229
|0.0000
|-1.00
|2143.38
|433
|2008.02.08 08:39
|buy
|217
|0.01
|1.9414
|1.9214
|0.0000
|434
|2008.02.08 08:50
|close
|217
|0.01
|1.9424
|1.9214
|0.0000
|1.00
|2144.38
|435
|2008.02.08 09:00
|sell
|218
|0.01
|1.9436
|1.9636
|0.0000
|436
|2008.02.08 09:02
|buy
|219
|0.01
|1.9433
|1.9233
|0.0000
|437
|2008.02.08 09:05
|close
|218
|0.01
|1.9426
|1.9636
|0.0000
|1.00
|2145.38
|438
|2008.02.08 09:21
|close
|219
|0.01
|1.9443
|1.9233
|0.0000
|1.00
|2146.38
|439
|2008.02.08 09:22
|sell
|220
|0.01
|1.9444
|1.9644
|0.0000
|440
|2008.02.08 09:23
|sell
|221
|0.02
|1.9464
|1.9664
|0.0000
|441
|2008.02.08 10:00
|sell
|222
|0.03
|1.9484
|1.9684
|0.0000
|442
|2008.02.08 10:00
|close
|222
|0.03
|1.9488
|1.9684
|0.0000
|-1.20
|2145.18
|443
|2008.02.08 10:00
|close
|221
|0.02
|1.9488
|1.9664
|0.0000
|-4.80
|2140.38
|444
|2008.02.08 10:00
|close
|220
|0.01
|1.9488
|1.9644
|0.0000
|-4.40
|2135.98
|445
|2008.02.08 10:00
|buy
|223
|0.22
|1.9488
|1.9288
|1.9493
|446
|2008.02.08 10:00
|sell
|224
|0.01
|1.9486
|1.9686
|0.0000
|447
|2008.02.08 10:17
|close
|224
|0.01
|1.9476
|1.9686
|0.0000
|1.00
|2136.98
|448
|2008.02.08 10:22
|sell
|225
|0.01
|1.9485
|1.9685
|0.0000
|449
|2008.02.08 10:41
|close
|225
|0.01
|1.9475
|1.9685
|0.0000
|1.00
|2137.98
|450
|2008.02.08 10:41
|sell
|226
|0.01
|1.9479
|1.9679
|0.0000
|451
|2008.02.08 10:51
|t/p
|223
|0.22
|1.9493
|1.9288
|1.9493
|11.00
|2148.98
|452
|2008.02.08 10:52
|sell
|227
|0.02
|1.9499
|1.9699
|0.0000
|453
|2008.02.08 11:05
|close
|227
|0.02
|1.9489
|1.9699
|0.0000
|2.00
|2150.98
|454
|2008.02.08 11:05
|close
|226
|0.01
|1.9489
|1.9679
|0.0000
|-1.00
|2149.98
|455
|2008.02.08 11:31
|sell
|228
|0.01
|1.9490
|1.9690
|0.0000
|456
|2008.02.08 12:10
|close
|228
|0.01
|1.9480
|1.9690
|0.0000
|1.00
|2150.98
|457
|2008.02.08 12:31
|sell
|229
|0.01
|1.9477
|1.9677
|0.0000
|458
|2008.02.08 12:50
|sell
|230
|0.02
|1.9498
|1.9698
|0.0000
|459
|2008.02.08 12:54
|close
|230
|0.02
|1.9487
|1.9698
|0.0000
|2.20
|2153.18
|460
|2008.02.08 12:54
|close
|229
|0.01
|1.9487
|1.9677
|0.0000
|-1.00
|2152.18
|461
|2008.02.08 12:54
|sell
|231
|0.01
|1.9485
|1.9685
|0.0000
|462
|2008.02.08 14:18
|close
|231
|0.01
|1.9474
|1.9685
|0.0000
|1.10
|2153.28
|463
|2008.02.08 14:34
|buy
|232
|0.01
|1.9466
|1.9266
|0.0000
|464
|2008.02.08 14:45
|close
|232
|0.01
|1.9476
|1.9266
|0.0000
|1.00
|2154.28
|465
|2008.02.08 14:45
|sell
|233
|0.01
|1.9476
|1.9676
|0.0000
|466
|2008.02.08 14:46
|buy
|234
|0.01
|1.9473
|1.9273
|0.0000
|467
|2008.02.08 14:56
|close
|233
|0.01
|1.9466
|1.9676
|0.0000
|1.00
|2155.28
|468
|2008.02.08 15:12
|sell
|235
|0.01
|1.9473
|1.9673
|0.0000
|469
|2008.02.08 15:22
|close
|235
|0.01
|1.9463
|1.9673
|0.0000
|1.00
|2156.28
|470
|2008.02.08 15:25
|buy
|236
|0.02
|1.9453
|1.9253
|0.0000
|471
|2008.02.08 15:33
|close
|236
|0.02
|1.9463
|1.9253
|0.0000
|2.00
|2158.28
|472
|2008.02.08 15:33
|close
|234
|0.01
|1.9463
|1.9273
|0.0000
|-1.00
|2157.28
|473
|2008.02.08 15:40
|buy
|237
|0.01
|1.9456
|1.9256
|0.0000
|474
|2008.02.08 17:02
|close
|237
|0.01
|1.9466
|1.9256
|0.0000
|1.00
|2158.28
|475
|2008.02.08 17:02
|buy
|238
|0.01
|1.9465
|1.9265
|0.0000
|476
|2008.02.08 17:12
|sell
|239
|0.01
|1.9473
|1.9673
|0.0000
|477
|2008.02.08 17:12
|close
|238
|0.01
|1.9475
|1.9265
|0.0000
|1.00
|2159.28
|478
|2008.02.08 18:01
|buy
|240
|0.01
|1.9468
|1.9268
|0.0000
|479
|2008.02.08 18:08
|close
|240
|0.01
|1.9478
|1.9268
|0.0000
|1.00
|2160.28
|480
|2008.02.08 19:14
|sell
|241
|0.02
|1.9493
|1.9693
|0.0000
|481
|2008.02.08 19:17
|close
|241
|0.02
|1.9482
|1.9693
|0.0000
|2.20
|2162.48
|482
|2008.02.08 19:17
|close
|239
|0.01
|1.9482
|1.9673
|0.0000
|-0.90
|2161.58
|483
|2008.02.08 19:17
|sell
|242
|0.01
|1.9484
|1.9684
|0.0000
|484
|2008.02.08 19:23
|close
|242
|0.01
|1.9474
|1.9684
|0.0000
|1.00
|2162.58
|485
|2008.02.08 19:30
|sell
|243
|0.01
|1.9473
|1.9673
|0.0000
|486
|2008.02.08 19:34
|buy
|244
|0.01
|1.9468
|1.9268
|0.0000
|487
|2008.02.08 19:42
|close
|243
|0.01
|1.9463
|1.9673
|0.0000
|1.00
|2163.58
|488
|2008.02.11 00:00
|sell
|245
|0.01
|1.9464
|1.9664
|0.0000
|489
|2008.02.11 01:48
|close
|244
|0.01
|1.9479
|1.9268
|0.0000
|1.19
|2164.77
|490
|2008.02.11 02:35
|buy
|246
|0.01
|1.9463
|1.9263
|0.0000
|491
|2008.02.11 03:55
|close
|246
|0.01
|1.9474
|1.9263
|0.0000
|1.10
|2165.87
|492
|2008.02.11 05:09
|sell
|247
|0.02
|1.9484
|1.9684
|0.0000
|493
|2008.02.11 05:27
|close
|247
|0.02
|1.9473
|1.9684
|0.0000
|2.20
|2168.07
|494
|2008.02.11 05:27
|close
|245
|0.01
|1.9473
|1.9664
|0.0000
|-0.90
|2167.17
|495
|2008.02.11 05:30
|buy
|248
|0.01
|1.9468
|1.9268
|0.0000
|496
|2008.02.11 05:31
|sell
|249
|0.01
|1.9468
|1.9668
|0.0000
|497
|2008.02.11 06:17
|close
|248
|0.01
|1.9478
|1.9268
|0.0000
|1.00
|2168.17
|498
|2008.02.11 07:30
|buy
|250
|0.01
|1.9468
|1.9268
|0.0000
|499
|2008.02.11 08:02
|close
|250
|0.01
|1.9478
|1.9268
|0.0000
|1.00
|2169.17
|500
|2008.02.11 08:16
|close
|249
|0.01
|1.9458
|1.9668
|0.0000
|1.00
|2170.17
|501
|2008.02.11 08:16
|buy
|251
|0.01
|1.9458
|1.9258
|0.0000
|502
|2008.02.11 08:31
|buy
|252
|0.02
|1.9438
|1.9238
|0.0000
|503
|2008.02.11 09:08
|buy
|253
|0.03
|1.9418
|1.9218
|0.0000
|504
|2008.02.11 09:08
|close
|253
|0.03
|1.9414
|1.9218
|0.0000
|-1.20
|2168.97
|505
|2008.02.11 09:08
|close
|252
|0.02
|1.9414
|1.9238
|0.0000
|-4.80
|2164.17
|506
|2008.02.11 09:08
|close
|251
|0.01
|1.9414
|1.9258
|0.0000
|-4.40
|2159.77
|507
|2008.02.11 09:08
|sell
|254
|0.22
|1.9414
|1.9614
|1.9409
|508
|2008.02.11 09:08
|buy
|255
|0.01
|1.9415
|1.9215
|0.0000
|509
|2008.02.11 09:09
|t/p
|254
|0.22
|1.9409
|1.9614
|1.9409
|11.00
|2170.77
|510
|2008.02.11 09:38
|close
|255
|0.01
|1.9425
|1.9215
|0.0000
|1.00
|2171.77
|511
|2008.02.11 10:00
|buy
|256
|0.01
|1.9440
|1.9240
|0.0000
|512
|2008.02.11 10:30
|close
|256
|0.01
|1.9451
|1.9240
|0.0000
|1.10
|2172.87
|513
|2008.02.11 10:31
|sell
|257
|0.01
|1.9466
|1.9666
|0.0000
|514
|2008.02.11 10:48
|sell
|258
|0.02
|1.9486
|1.9686
|0.0000
|515
|2008.02.11 11:00
|close
|258
|0.02
|1.9476
|1.9686
|0.0000
|2.00
|2174.87
|516
|2008.02.11 11:00
|close
|257
|0.01
|1.9476
|1.9666
|0.0000
|-1.00
|2173.87
|517
|2008.02.11 11:03
|sell
|259
|0.01
|1.9479
|1.9679
|0.0000
|518
|2008.02.11 11:30
|sell
|260
|0.02
|1.9499
|1.9699
|0.0000
|519
|2008.02.11 11:40
|sell
|261
|0.03
|1.9519
|1.9719
|0.0000
|520
|2008.02.11 11:40
|close
|261
|0.03
|1.9523
|1.9719
|0.0000
|-1.20
|2172.67
|521
|2008.02.11 11:40
|close
|260
|0.02
|1.9523
|1.9699
|0.0000
|-4.80
|2167.87
|522
|2008.02.11 11:40
|close
|259
|0.01
|1.9523
|1.9679
|0.0000
|-4.40
|2163.47
|523
|2008.02.11 11:40
|buy
|262
|0.22
|1.9523
|1.9323
|1.9528
|524
|2008.02.11 11:40
|sell
|263
|0.01
|1.9519
|1.9719
|0.0000
|525
|2008.02.11 11:41
|t/p
|262
|0.22
|1.9528
|1.9323
|1.9528
|11.00
|2174.47
|526
|2008.02.11 12:09
|close
|263
|0.01
|1.9509
|1.9719
|0.0000
|1.00
|2175.47
|527
|2008.02.11 12:17
|sell
|264
|0.01
|1.9516
|1.9716
|0.0000
|528
|2008.02.11 12:34
|close
|264
|0.01
|1.9506
|1.9716
|0.0000
|1.00
|2176.47
|529
|2008.02.11 13:00
|sell
|265
|0.01
|1.9496
|1.9696
|0.0000
|530
|2008.02.11 13:33
|close
|265
|0.01
|1.9486
|1.9696
|0.0000
|1.00
|2177.47
|531
|2008.02.11 14:00
|sell
|266
|0.01
|1.9484
|1.9684
|0.0000
|532
|2008.02.11 14:21
|close
|266
|0.01
|1.9474
|1.9684
|0.0000
|1.00
|2178.47
|533
|2008.02.11 14:30
|buy
|267
|0.01
|1.9473
|1.9273
|0.0000
|534
|2008.02.11 14:35
|sell
|268
|0.01
|1.9481
|1.9681
|0.0000
|535
|2008.02.11 14:35
|close
|267
|0.01
|1.9484
|1.9273
|0.0000
|1.10
|2179.57
|536
|2008.02.11 14:37
|buy
|269
|0.01
|1.9473
|1.9273
|0.0000
|537
|2008.02.11 14:39
|close
|268
|0.01
|1.9471
|1.9681
|0.0000
|1.00
|2180.57
|538
|2008.02.11 14:55
|buy
|270
|0.02
|1.9453
|1.9253
|0.0000
|539
|2008.02.11 16:17
|close
|270
|0.02
|1.9463
|1.9253
|0.0000
|2.00
|2182.57
|540
|2008.02.11 16:17
|close
|269
|0.01
|1.9463
|1.9273
|0.0000
|-1.00
|2181.57
|541
|2008.02.11 16:30
|buy
|271
|0.01
|1.9468
|1.9268
|0.0000
|542
|2008.02.11 16:49
|sell
|272
|0.01
|1.9477
|1.9677
|0.0000
|543
|2008.02.11 16:49
|close
|271
|0.01
|1.9478
|1.9268
|0.0000
|1.00
|2182.57
|544
|2008.02.11 16:51
|close
|272
|0.01
|1.9466
|1.9677
|0.0000
|1.10
|2183.67
|545
|2008.02.11 16:51
|buy
|273
|0.01
|1.9466
|1.9266
|0.0000
|546
|2008.02.11 16:55
|sell
|274
|0.01
|1.9467
|1.9667
|0.0000
|547
|2008.02.11 16:58
|close
|273
|0.01
|1.9476
|1.9266
|0.0000
|1.00
|2184.67
|548
|2008.02.11 17:26
|sell
|275
|0.02
|1.9488
|1.9688
|0.0000
|549
|2008.02.11 17:34
|close
|275
|0.02
|1.9477
|1.9688
|0.0000
|2.20
|2186.87
|550
|2008.02.11 17:34
|close
|274
|0.01
|1.9477
|1.9667
|0.0000
|-1.00
|2185.87
|551
|2008.02.11 17:42
|sell
|276
|0.01
|1.9485
|1.9685
|0.0000
|552
|2008.02.11 19:54
|sell
|277
|0.02
|1.9505
|1.9705
|0.0000
|553
|2008.02.11 20:27
|close
|277
|0.02
|1.9495
|1.9705
|0.0000
|2.00
|2187.87
|554
|2008.02.11 20:27
|close
|276
|0.01
|1.9495
|1.9685
|0.0000
|-1.00
|2186.87
|555
|2008.02.11 20:30
|sell
|278
|0.01
|1.9490
|1.9690
|0.0000
|556
|2008.02.11 22:01
|sell
|279
|0.02
|1.9511
|1.9711
|0.0000
|557
|2008.02.12 00:46
|close
|279
|0.02
|1.9499
|1.9711
|0.0000
|2.10
|2188.97
|558
|2008.02.12 00:46
|close
|278
|0.01
|1.9499
|1.9690
|0.0000
|-1.05
|2187.92
|559
|2008.02.12 00:53
|buy
|280
|0.01
|1.9497
|1.9297
|0.0000
|560
|2008.02.12 01:30
|sell
|281
|0.01
|1.9499
|1.9699
|0.0000
|561
|2008.02.12 01:50
|close
|280
|0.01
|1.9507
|1.9297
|0.0000
|1.00
|2188.92
|562
|2008.02.12 04:41
|buy
|282
|0.01
|1.9503
|1.9303
|0.0000
|563
|2008.02.12 06:22
|close
|282
|0.01
|1.9513
|1.9303
|0.0000
|1.00
|2189.92
|564
|2008.02.12 06:37
|sell
|283
|0.02
|1.9520
|1.9720
|0.0000
|565
|2008.02.12 08:01
|sell
|284
|0.03
|1.9540
|1.9740
|0.0000
|566
|2008.02.12 08:10
|close
|284
|0.03
|1.9523
|1.9740
|0.0000
|5.10
|2195.02
|567
|2008.02.12 08:10
|close
|283
|0.02
|1.9523
|1.9720
|0.0000
|-0.60
|2194.42
|568
|2008.02.12 08:10
|close
|281
|0.01
|1.9523
|1.9699
|0.0000
|-2.40
|2192.02
|569
|2008.02.12 08:26
|sell
|285
|0.01
|1.9529
|1.9729
|0.0000
|570
|2008.02.12 09:14
|sell
|286
|0.02
|1.9550
|1.9750
|0.0000
|571
|2008.02.12 09:26
|close
|286
|0.02
|1.9539
|1.9750
|0.0000
|2.20
|2194.22
|572
|2008.02.12 09:26
|close
|285
|0.01
|1.9539
|1.9729
|0.0000
|-1.00
|2193.22
|573
|2008.02.12 09:27
|sell
|287
|0.01
|1.9541
|1.9741
|0.0000
|574
|2008.02.12 09:33
|close
|287
|0.01
|1.9531
|1.9741
|0.0000
|1.00
|2194.22
|575
|2008.02.12 09:49
|buy
|288
|0.01
|1.9508
|1.9308
|0.0000
|576
|2008.02.12 10:15
|buy
|289
|0.02
|1.9488
|1.9288
|0.0000
|577
|2008.02.12 10:20
|close
|289
|0.02
|1.9498
|1.9288
|0.0000
|2.00
|2196.22
|578
|2008.02.12 10:20
|close
|288
|0.01
|1.9498
|1.9308
|0.0000
|-1.00
|2195.22
|579
|2008.02.12 10:20
|buy
|290
|0.01
|1.9500
|1.9300
|0.0000
|580
|2008.02.12 10:23
|close
|290
|0.01
|1.9510
|1.9300
|0.0000
|1.00
|2196.22
|581
|2008.02.12 10:29
|buy
|291
|0.01
|1.9501
|1.9301
|0.0000
|582
|2008.02.12 10:30
|buy
|292
|0.02
|1.9480
|1.9280
|0.0000
|583
|2008.02.12 10:30
|close
|292
|0.02
|1.9452
|1.9280
|0.0000
|-5.60
|2190.62
|584
|2008.02.12 10:30
|close
|291
|0.01
|1.9452
|1.9301
|0.0000
|-4.90
|2185.72
|585
|2008.02.12 10:30
|sell
|293
|0.23
|1.9452
|1.9652
|1.9447
|586
|2008.02.12 10:30
|buy
|294
|0.01
|1.9450
|1.9250
|0.0000
|587
|2008.02.12 10:30
|close
|294
|0.01
|1.9462
|1.9250
|0.0000
|1.20
|2186.92
|588
|2008.02.12 10:30
|buy
|295
|0.01
|1.9468
|1.9268
|0.0000
|589
|2008.02.12 10:32
|buy
|296
|0.02
|1.9448
|1.9248
|0.0000
|590
|2008.02.12 10:32
|t/p
|293
|0.23
|1.9447
|1.9652
|1.9447
|11.50
|2198.42
|591
|2008.02.12 10:35
|close
|296
|0.02
|1.9459
|1.9248
|0.0000
|2.20
|2200.62
|592
|2008.02.12 10:35
|close
|295
|0.01
|1.9459
|1.9268
|0.0000
|-0.90
|2199.72
|593
|2008.02.12 10:35
|buy
|297
|0.01
|1.9461
|1.9261
|0.0000
|594
|2008.02.12 11:03
|close
|297
|0.01
|1.9471
|1.9261
|0.0000
|1.00
|2200.72
|595
|2008.02.12 11:30
|buy
|298
|0.01
|1.9477
|1.9277
|0.0000
|596
|2008.02.12 11:54
|close
|298
|0.01
|1.9489
|1.9277
|0.0000
|1.20
|2201.92
|597
|2008.02.12 12:00
|buy
|299
|0.01
|1.9495
|1.9295
|0.0000
|598
|2008.02.12 12:23
|close
|299
|0.01
|1.9505
|1.9295
|0.0000
|1.00
|2202.92
|599
|2008.02.12 12:30
|sell
|300
|0.01
|1.9506
|1.9706
|0.0000
|600
|2008.02.12 12:30
|buy
|301
|0.01
|1.9505
|1.9305
|0.0000
|601
|2008.02.12 13:01
|close
|301
|0.01
|1.9516
|1.9305
|0.0000
|1.10
|2204.02
|602
|2008.02.12 13:06
|sell
|302
|0.02
|1.9526
|1.9726
|0.0000
|603
|2008.02.12 13:22
|close
|302
|0.02
|1.9515
|1.9726
|0.0000
|2.20
|2206.22
|604
|2008.02.12 13:22
|close
|300
|0.01
|1.9515
|1.9706
|0.0000
|-0.90
|2205.32
|605
|2008.02.12 13:22
|sell
|303
|0.01
|1.9514
|1.9714
|0.0000
|606
|2008.02.12 13:48
|close
|303
|0.01
|1.9504
|1.9714
|0.0000
|1.00
|2206.32
|607
|2008.02.12 14:00
|buy
|304
|0.01
|1.9503
|1.9303
|0.0000
|608
|2008.02.12 14:04
|sell
|305
|0.01
|1.9512
|1.9712
|0.0000
|609
|2008.02.12 14:04
|close
|304
|0.01
|1.9514
|1.9303
|0.0000
|1.10
|2207.42
|610
|2008.02.12 15:03
|sell
|306
|0.02
|1.9532
|1.9732
|0.0000
|611
|2008.02.12 15:05
|sell
|307
|0.03
|1.9552
|1.9752
|0.0000
|612
|2008.02.12 15:05
|close
|307
|0.03
|1.9557
|1.9752
|0.0000
|-1.50
|2205.92
|613
|2008.02.12 15:05
|close
|306
|0.02
|1.9557
|1.9732
|0.0000
|-5.00
|2200.92
|614
|2008.02.12 15:05
|close
|305
|0.01
|1.9557
|1.9712
|0.0000
|-4.50
|2196.42
|615
|2008.02.12 15:05
|buy
|308
|0.24
|1.9557
|1.9357
|1.9562
|616
|2008.02.12 15:06
|sell
|309
|0.01
|1.9555
|1.9755
|0.0000
|617
|2008.02.12 15:07
|t/p
|308
|0.24
|1.9562
|1.9357
|1.9562
|12.00
|2208.42
|618
|2008.02.12 15:18
|sell
|310
|0.02
|1.9575
|1.9775
|0.0000
|619
|2008.02.12 15:30
|sell
|311
|0.03
|1.9596
|1.9796
|0.0000
|620
|2008.02.12 15:30
|close
|311
|0.03
|1.9599
|1.9796
|0.0000
|-0.90
|2207.52
|621
|2008.02.12 15:30
|close
|310
|0.02
|1.9599
|1.9775
|0.0000
|-4.80
|2202.72
|622
|2008.02.12 15:30
|close
|309
|0.01
|1.9599
|1.9755
|0.0000
|-4.40
|2198.32
|623
|2008.02.12 15:30
|buy
|312
|0.22
|1.9599
|1.9399
|1.9604
|624
|2008.02.12 15:30
|sell
|313
|0.01
|1.9596
|1.9796
|0.0000
|625
|2008.02.12 15:53
|t/p
|312
|0.22
|1.9604
|1.9399
|1.9604
|11.00
|2209.32
|626
|2008.02.12 17:10
|sell
|314
|0.02
|1.9616
|1.9816
|0.0000
|627
|2008.02.12 21:36
|close
|314
|0.02
|1.9606
|1.9816
|0.0000
|2.00
|2211.32
|628
|2008.02.12 21:36
|close
|313
|0.01
|1.9606
|1.9796
|0.0000
|-1.00
|2210.32
|629
|2008.02.12 22:14
|sell
|315
|0.01
|1.9617
|1.9817
|0.0000
|630
|2008.02.12 22:37
|close
|315
|0.01
|1.9606
|1.9817
|0.0000
|1.10
|2211.42
|631
|2008.02.12 23:00
|buy
|316
|0.01
|1.9599
|1.9399
|0.0000
|632
|2008.02.12 23:02
|sell
|317
|0.01
|1.9602
|1.9802
|0.0000
|633
|2008.02.12 23:53
|close
|317
|0.01
|1.9591
|1.9802
|0.0000
|1.10
|2212.52
|634
|2008.02.13 00:35
|sell
|318
|0.01
|1.9602
|1.9802
|0.0000
|635
|2008.02.13 01:01
|close
|318
|0.01
|1.9591
|1.9802
|0.0000
|1.10
|2213.62
|636
|2008.02.13 01:02
|buy
|319
|0.02
|1.9577
|1.9377
|0.0000
|637
|2008.02.13 03:34
|close
|319
|0.02
|1.9588
|1.9377
|0.0000
|2.20
|2215.82
|638
|2008.02.13 03:34
|close
|316
|0.01
|1.9588
|1.9399
|0.0000
|-1.01
|2214.81
|639
|2008.02.13 03:49
|sell
|320
|0.01
|1.9597
|1.9797
|0.0000
|640
|2008.02.13 04:00
|buy
|321
|0.01
|1.9589
|1.9389
|0.0000
|641
|2008.02.13 04:55
|close
|320
|0.01
|1.9587
|1.9797
|0.0000
|1.00
|2215.81
|642
|2008.02.13 05:31
|sell
|322
|0.01
|1.9592
|1.9792
|0.0000
|643
|2008.02.13 07:07
|close
|322
|0.01
|1.9582
|1.9792
|0.0000
|1.00
|2216.81
|644
|2008.02.13 07:36
|buy
|323
|0.02
|1.9569
|1.9369
|0.0000
|645
|2008.02.13 07:47
|close
|323
|0.02
|1.9579
|1.9369
|0.0000
|2.00
|2218.81
|646
|2008.02.13 07:47
|close
|321
|0.01
|1.9579
|1.9389
|0.0000
|-1.00
|2217.81
|647
|2008.02.13 08:01
|buy
|324
|0.01
|1.9574
|1.9374
|0.0000
|648
|2008.02.13 08:40
|close
|324
|0.01
|1.9585
|1.9374
|0.0000
|1.10
|2218.91
|649
|2008.02.13 09:00
|buy
|325
|0.01
|1.9577
|1.9377
|0.0000
|650
|2008.02.13 09:12
|buy
|326
|0.02
|1.9556
|1.9356
|0.0000
|651
|2008.02.13 10:00
|close
|326
|0.02
|1.9567
|1.9356
|0.0000
|2.20
|2221.11
|652
|2008.02.13 10:00
|close
|325
|0.01
|1.9567
|1.9377
|0.0000
|-1.00
|2220.11
|653
|2008.02.13 10:37
|sell
|327
|0.01
|1.9583
|1.9783
|0.0000
|654
|2008.02.13 10:39
|sell
|328
|0.02
|1.9604
|1.9804
|0.0000
|655
|2008.02.13 10:42
|close
|328
|0.02
|1.9593
|1.9804
|0.0000
|2.20
|2222.31
|656
|2008.02.13 10:42
|close
|327
|0.01
|1.9593
|1.9783
|0.0000
|-1.00
|2221.31
|657
|2008.02.13 10:42
|sell
|329
|0.01
|1.9591
|1.9791
|0.0000
|658
|2008.02.13 10:54
|close
|329
|0.01
|1.9581
|1.9791
|0.0000
|1.00
|2222.31
|659
|2008.02.13 10:54
|sell
|330
|0.01
|1.9579
|1.9779
|0.0000
|660
|2008.02.13 11:12
|sell
|331
|0.02
|1.9602
|1.9802
|0.0000
|661
|2008.02.13 11:19
|sell
|332
|0.03
|1.9622
|1.9822
|0.0000
|662
|2008.02.13 11:19
|close
|332
|0.03
|1.9625
|1.9822
|0.0000
|-0.90
|2221.41
|663
|2008.02.13 11:19
|close
|331
|0.02
|1.9625
|1.9802
|0.0000
|-4.60
|2216.81
|664
|2008.02.13 11:19
|close
|330
|0.01
|1.9625
|1.9779
|0.0000
|-4.60
|2212.21
|665
|2008.02.13 11:19
|buy
|333
|0.22
|1.9625
|1.9425
|1.9630
|666
|2008.02.13 11:19
|sell
|334
|0.01
|1.9621
|1.9821
|0.0000
|667
|2008.02.13 11:23
|close
|334
|0.01
|1.9611
|1.9821
|0.0000
|1.00
|2213.21
|668
|2008.02.13 11:23
|sell
|335
|0.01
|1.9609
|1.9809
|0.0000
|669
|2008.02.13 11:30
|t/p
|333
|0.22
|1.9630
|1.9425
|1.9630
|11.00
|2224.21
|670
|2008.02.13 11:30
|sell
|336
|0.02
|1.9631
|1.9831
|0.0000
|671
|2008.02.13 11:32
|close
|336
|0.02
|1.9619
|1.9831
|0.0000
|2.40
|2226.61
|672
|2008.02.13 11:32
|close
|335
|0.01
|1.9619
|1.9809
|0.0000
|-1.00
|2225.61
|673
|2008.02.13 11:32
|sell
|337
|0.01
|1.9619
|1.9819
|0.0000
|674
|2008.02.13 11:38
|sell
|338
|0.02
|1.9639
|1.9839
|0.0000
|675
|2008.02.13 11:45
|close
|338
|0.02
|1.9629
|1.9839
|0.0000
|2.00
|2227.61
|676
|2008.02.13 11:45
|close
|337
|0.01
|1.9629
|1.9819
|0.0000
|-1.00
|2226.61
|677
|2008.02.13 11:45
|sell
|339
|0.01
|1.9627
|1.9827
|0.0000
|678
|2008.02.13 11:52
|sell
|340
|0.02
|1.9647
|1.9847
|0.0000
|679
|2008.02.13 11:55
|close
|340
|0.02
|1.9637
|1.9847
|0.0000
|2.00
|2228.61
|680
|2008.02.13 11:55
|close
|339
|0.01
|1.9637
|1.9827
|0.0000
|-1.00
|2227.61
|681
|2008.02.13 11:55
|sell
|341
|0.01
|1.9635
|1.9835
|0.0000
|682
|2008.02.13 12:06
|close
|341
|0.01
|1.9625
|1.9835
|0.0000
|1.00
|2228.61
|683
|2008.02.13 12:40
|sell
|342
|0.01
|1.9642
|1.9842
|0.0000
|684
|2008.02.13 13:31
|close
|342
|0.01
|1.9632
|1.9842
|0.0000
|1.00
|2229.61
|685
|2008.02.13 13:51
|sell
|343
|0.01
|1.9637
|1.9837
|0.0000
|686
|2008.02.13 14:03
|close
|343
|0.01
|1.9627
|1.9837
|0.0000
|1.00
|2230.61
|687
|2008.02.13 14:31
|sell
|344
|0.01
|1.9624
|1.9824
|0.0000
|688
|2008.02.13 14:37
|close
|344
|0.01
|1.9614
|1.9824
|0.0000
|1.00
|2231.61
|689
|2008.02.13 14:45
|sell
|345
|0.01
|1.9625
|1.9825
|0.0000
|690
|2008.02.13 15:01
|close
|345
|0.01
|1.9614
|1.9825
|0.0000
|1.10
|2232.71
|691
|2008.02.13 15:05
|buy
|346
|0.01
|1.9603
|1.9403
|0.0000
|692
|2008.02.13 15:15
|close
|346
|0.01
|1.9613
|1.9403
|0.0000
|1.00
|2233.71
|693
|2008.02.13 15:17
|sell
|347
|0.01
|1.9621
|1.9821
|0.0000
|694
|2008.02.13 15:23
|close
|347
|0.01
|1.9611
|1.9821
|0.0000
|1.00
|2234.71
|695
|2008.02.13 15:27
|buy
|348
|0.01
|1.9602
|1.9402
|0.0000
|696
|2008.02.13 15:30
|sell
|349
|0.01
|1.9610
|1.9810
|0.0000
|697
|2008.02.13 15:30
|close
|348
|0.01
|1.9612
|1.9402
|0.0000
|1.00
|2235.71
|698
|2008.02.13 15:33
|buy
|350
|0.01
|1.9602
|1.9402
|0.0000
|699
|2008.02.13 15:33
|close
|349
|0.01
|1.9600
|1.9810
|0.0000
|1.00
|2236.71
|700
|2008.02.13 15:33
|sell
|351
|0.01
|1.9604
|1.9804
|0.0000
|701
|2008.02.13 15:41
|close
|350
|0.01
|1.9612
|1.9402
|0.0000
|1.00
|2237.71
|702
|2008.02.13 15:51
|buy
|352
|0.01
|1.9606
|1.9406
|0.0000
|703
|2008.02.13 16:12
|close
|352
|0.01
|1.9616
|1.9406
|0.0000
|1.00
|2238.71
|704
|2008.02.13 16:14
|sell
|353
|0.02
|1.9624
|1.9824
|0.0000
|705
|2008.02.13 16:17
|close
|353
|0.02
|1.9613
|1.9824
|0.0000
|2.20
|2240.91
|706
|2008.02.13 16:17
|close
|351
|0.01
|1.9613
|1.9804
|0.0000
|-0.90
|2240.01
|707
|2008.02.13 16:17
|sell
|354
|0.01
|1.9611
|1.9811
|0.0000
|708
|2008.02.13 16:30
|buy
|355
|0.01
|1.9605
|1.9405
|0.0000
|709
|2008.02.13 16:36
|close
|354
|0.01
|1.9600
|1.9811
|0.0000
|1.10
|2241.11
|710
|2008.02.13 16:56
|sell
|356
|0.01
|1.9613
|1.9813
|0.0000
|711
|2008.02.13 16:56
|close
|355
|0.01
|1.9615
|1.9405
|0.0000
|1.00
|2242.11
|712
|2008.02.13 18:45
|sell
|357
|0.02
|1.9633
|1.9833
|0.0000
|713
|2008.02.13 21:00
|sell
|358
|0.03
|1.9653
|1.9853
|0.0000
|714
|2008.02.13 21:28
|close
|358
|0.03
|1.9657
|1.9853
|0.0000
|-1.20
|2240.91
|715
|2008.02.13 21:28
|close
|357
|0.02
|1.9657
|1.9833
|0.0000
|-4.80
|2236.11
|716
|2008.02.13 21:28
|close
|356
|0.01
|1.9657
|1.9813
|0.0000
|-4.40
|2231.71
|717
|2008.02.13 21:28
|buy
|359
|0.22
|1.9657
|1.9457
|1.9662
|718
|2008.02.13 21:28
|sell
|360
|0.01
|1.9655
|1.9855
|0.0000
|719
|2008.02.13 21:29
|t/p
|359
|0.22
|1.9662
|1.9457
|1.9662
|11.00
|2242.71
|720
|2008.02.13 21:46
|close
|360
|0.01
|1.9645
|1.9855
|0.0000
|1.00
|2243.71
|721
|2008.02.13 22:22
|buy
|361
|0.01
|1.9628
|1.9428
|0.0000
|722
|2008.02.13 22:33
|sell
|362
|0.01
|1.9635
|1.9835
|0.0000
|723
|2008.02.13 23:02
|close
|362
|0.01
|1.9625
|1.9835
|0.0000
|1.00
|2244.71
|724
|2008.02.14 00:29
|close
|361
|0.01
|1.9639
|1.9428
|0.0000
|1.37
|2246.08
|725
|2008.02.14 00:29
|sell
|363
|0.01
|1.9639
|1.9839
|0.0000
|726
|2008.02.14 00:48
|buy
|364
|0.01
|1.9630
|1.9430
|0.0000
|727
|2008.02.14 00:50
|close
|363
|0.01
|1.9629
|1.9839
|0.0000
|1.00
|2247.08
|728
|2008.02.14 05:35
|sell
|365
|0.01
|1.9632
|1.9832
|0.0000
|729
|2008.02.14 05:38
|close
|364
|0.01
|1.9640
|1.9430
|0.0000
|1.00
|2248.08
|730
|2008.02.14 07:47
|buy
|366
|0.01
|1.9630
|1.9430
|0.0000
|731
|2008.02.14 07:54
|close
|366
|0.01
|1.9640
|1.9430
|0.0000
|1.00
|2249.08
|732
|2008.02.14 08:03
|sell
|367
|0.02
|1.9652
|1.9852
|0.0000
|733
|2008.02.14 08:06
|sell
|368
|0.03
|1.9672
|1.9872
|0.0000
|734
|2008.02.14 08:07
|close
|368
|0.03
|1.9676
|1.9872
|0.0000
|-1.20
|2247.88
|735
|2008.02.14 08:07
|close
|367
|0.02
|1.9676
|1.9852
|0.0000
|-4.80
|2243.08
|736
|2008.02.14 08:07
|close
|365
|0.01
|1.9676
|1.9832
|0.0000
|-4.40
|2238.68
|737
|2008.02.14 08:07
|buy
|369
|0.22
|1.9676
|1.9476
|1.9681
|738
|2008.02.14 08:07
|sell
|370
|0.01
|1.9672
|1.9872
|0.0000
|739
|2008.02.14 08:25
|t/p
|369
|0.22
|1.9681
|1.9476
|1.9681
|11.00
|2249.68
|740
|2008.02.14 08:36
|sell
|371
|0.02
|1.9692
|1.9892
|0.0000
|741
|2008.02.14 08:39
|close
|371
|0.02
|1.9682
|1.9892
|0.0000
|2.00
|2251.68
|742
|2008.02.14 08:39
|close
|370
|0.01
|1.9682
|1.9872
|0.0000
|-1.00
|2250.68
|743
|2008.02.14 08:39
|sell
|372
|0.01
|1.9680
|1.9880
|0.0000
|744
|2008.02.14 09:09
|sell
|373
|0.02
|1.9700
|1.9900
|0.0000
|745
|2008.02.14 10:57
|close
|373
|0.02
|1.9690
|1.9900
|0.0000
|2.00
|2252.68
|746
|2008.02.14 10:57
|close
|372
|0.01
|1.9690
|1.9880
|0.0000
|-1.00
|2251.68
|747
|2008.02.14 11:12
|sell
|374
|0.01
|1.9690
|1.9890
|0.0000
|748
|2008.02.14 12:25
|sell
|375
|0.02
|1.9710
|1.9910
|0.0000
|749
|2008.02.14 12:48
|close
|375
|0.02
|1.9699
|1.9910
|0.0000
|2.20
|2253.88
|750
|2008.02.14 12:48
|close
|374
|0.01
|1.9699
|1.9890
|0.0000
|-0.90
|2252.98
|751
|2008.02.14 13:12
|sell
|376
|0.01
|1.9690
|1.9890
|0.0000
|752
|2008.02.14 13:42
|sell
|377
|0.02
|1.9710
|1.9910
|0.0000
|753
|2008.02.14 14:59
|close
|377
|0.02
|1.9700
|1.9910
|0.0000
|2.00
|2254.98
|754
|2008.02.14 14:59
|close
|376
|0.01
|1.9700
|1.9890
|0.0000
|-1.00
|2253.98
|755
|2008.02.14 15:05
|buy
|378
|0.01
|1.9686
|1.9486
|0.0000
|756
|2008.02.14 15:12
|close
|378
|0.01
|1.9696
|1.9486
|0.0000
|1.00
|2254.98
|757
|2008.02.14 15:14
|buy
|379
|0.01
|1.9690
|1.9490
|0.0000
|758
|2008.02.14 15:59
|sell
|380
|0.01
|1.9698
|1.9898
|0.0000
|759
|2008.02.14 15:59
|close
|379
|0.01
|1.9700
|1.9490
|0.0000
|1.00
|2255.98
|760
|2008.02.14 17:01
|sell
|381
|0.02
|1.9721
|1.9921
|0.0000
|761
|2008.02.14 17:43
|close
|381
|0.02
|1.9710
|1.9921
|0.0000
|2.20
|2258.18
|762
|2008.02.14 17:43
|close
|380
|0.01
|1.9710
|1.9898
|0.0000
|-1.20
|2256.98
|763
|2008.02.14 18:00
|sell
|382
|0.01
|1.9709
|1.9909
|0.0000
|764
|2008.02.14 18:03
|close
|382
|0.01
|1.9698
|1.9909
|0.0000
|1.10
|2258.08
|765
|2008.02.14 18:03
|buy
|383
|0.01
|1.9698
|1.9498
|0.0000
|766
|2008.02.15 03:30
|sell
|384
|0.01
|1.9689
|1.9889
|0.0000
|767
|2008.02.15 07:27
|close
|383
|0.01
|1.9708
|1.9498
|0.0000
|1.09
|2259.18
|768
|2008.02.15 07:29
|sell
|385
|0.02
|1.9709
|1.9909
|0.0000
|769
|2008.02.15 07:54
|close
|385
|0.02
|1.9699
|1.9909
|0.0000
|2.00
|2261.18
|770
|2008.02.15 07:54
|close
|384
|0.01
|1.9699
|1.9889
|0.0000
|-1.00
|2260.18
|771
|2008.02.15 07:59
|sell
|386
|0.01
|1.9708
|1.9908
|0.0000
|772
|2008.02.15 08:06
|close
|386
|0.01
|1.9698
|1.9908
|0.0000
|1.00
|2261.18
|773
|2008.02.15 08:10
|sell
|387
|0.01
|1.9710
|1.9910
|0.0000
|774
|2008.02.15 08:19
|close
|387
|0.01
|1.9700
|1.9910
|0.0000
|1.00
|2262.18
|775
|2008.02.15 08:30
|buy
|388
|0.01
|1.9696
|1.9496
|0.0000
|776
|2008.02.15 08:31
|sell
|389
|0.01
|1.9695
|1.9895
|0.0000
|777
|2008.02.15 08:37
|close
|388
|0.01
|1.9706
|1.9496
|0.0000
|1.00
|2263.18
|778
|2008.02.15 08:53
|buy
|390
|0.01
|1.9686
|1.9486
|0.0000
|779
|2008.02.15 08:58
|close
|389
|0.01
|1.9685
|1.9895
|0.0000
|1.00
|2264.18
|780
|2008.02.15 08:59
|buy
|391
|0.02
|1.9666
|1.9466
|0.0000
|781
|2008.02.15 09:09
|close
|391
|0.02
|1.9676
|1.9466
|0.0000
|2.00
|2266.18
|782
|2008.02.15 09:09
|close
|390
|0.01
|1.9676
|1.9486
|0.0000
|-1.00
|2265.18
|783
|2008.02.15 09:39
|buy
|392
|0.01
|1.9675
|1.9475
|0.0000
|784
|2008.02.15 09:45
|buy
|393
|0.02
|1.9655
|1.9455
|0.0000
|785
|2008.02.15 10:04
|close
|393
|0.02
|1.9665
|1.9455
|0.0000
|2.00
|2267.18
|786
|2008.02.15 10:04
|close
|392
|0.01
|1.9665
|1.9475
|0.0000
|-1.00
|2266.18
|787
|2008.02.15 10:14
|buy
|394
|0.01
|1.9657
|1.9457
|0.0000
|788
|2008.02.15 10:36
|buy
|395
|0.02
|1.9637
|1.9437
|0.0000
|789
|2008.02.15 10:46
|close
|395
|0.02
|1.9647
|1.9437
|0.0000
|2.00
|2268.18
|790
|2008.02.15 10:46
|close
|394
|0.01
|1.9647
|1.9457
|0.0000
|-1.00
|2267.18
|791
|2008.02.15 11:00
|buy
|396
|0.01
|1.9642
|1.9442
|0.0000
|792
|2008.02.15 11:07
|buy
|397
|0.02
|1.9622
|1.9422
|0.0000
|793
|2008.02.15 12:21
|close
|397
|0.02
|1.9632
|1.9422
|0.0000
|2.00
|2269.18
|794
|2008.02.15 12:21
|close
|396
|0.01
|1.9632
|1.9442
|0.0000
|-1.00
|2268.18
|795
|2008.02.15 12:30
|buy
|398
|0.01
|1.9639
|1.9439
|0.0000
|796
|2008.02.15 12:35
|buy
|399
|0.02
|1.9619
|1.9419
|0.0000
|797
|2008.02.15 13:15
|close
|399
|0.02
|1.9630
|1.9419
|0.0000
|2.20
|2270.38
|798
|2008.02.15 13:15
|close
|398
|0.01
|1.9630
|1.9439
|0.0000
|-0.90
|2269.48
|799
|2008.02.15 13:31
|buy
|400
|0.01
|1.9621
|1.9421
|0.0000
|800
|2008.02.15 14:30
|close
|400
|0.01
|1.9631
|1.9421
|0.0000
|1.00
|2270.48
|801
|2008.02.15 14:30
|buy
|401
|0.01
|1.9624
|1.9424
|0.0000
|802
|2008.02.15 14:33
|close
|401
|0.01
|1.9634
|1.9424
|0.0000
|1.00
|2271.48
|803
|2008.02.15 14:35
|buy
|402
|0.01
|1.9624
|1.9424
|0.0000
|804
|2008.02.15 15:54
|close
|402
|0.01
|1.9634
|1.9424
|0.0000
|1.00
|2272.48
|805
|2008.02.15 16:00
|sell
|403
|0.01
|1.9638
|1.9838
|0.0000
|806
|2008.02.15 16:04
|sell
|404
|0.02
|1.9658
|1.9858
|0.0000
|807
|2008.02.15 16:08
|close
|404
|0.02
|1.9648
|1.9858
|0.0000
|2.00
|2274.48
|808
|2008.02.15 16:08
|close
|403
|0.01
|1.9648
|1.9838
|0.0000
|-1.00
|2273.48
|809
|2008.02.15 16:08
|sell
|405
|0.01
|1.9644
|1.9844
|0.0000
|810
|2008.02.15 16:36
|close
|405
|0.01
|1.9634
|1.9844
|0.0000
|1.00
|2274.48
|811
|2008.02.15 16:40
|buy
|406
|0.01
|1.9632
|1.9432
|0.0000
|812
|2008.02.15 17:50
|buy
|407
|0.02
|1.9612
|1.9412
|0.0000
|813
|2008.02.15 18:47
|buy
|408
|0.03
|1.9589
|1.9389
|0.0000
|814
|2008.02.15 18:48
|close
|408
|0.03
|1.9587
|1.9389
|0.0000
|-0.60
|2273.88
|815
|2008.02.15 18:48
|close
|407
|0.02
|1.9587
|1.9412
|0.0000
|-5.00
|2268.88
|816
|2008.02.15 18:48
|close
|406
|0.01
|1.9587
|1.9432
|0.0000
|-4.50
|2264.38
|817
|2008.02.15 18:48
|sell
|409
|0.22
|1.9587
|1.9787
|1.9582
|818
|2008.02.15 18:48
|buy
|410
|0.01
|1.9593
|1.9393
|0.0000
|819
|2008.02.15 19:16
|t/p
|409
|0.22
|1.9582
|1.9787
|1.9582
|11.00
|2275.38
|820
|2008.02.15 20:13
|close
|410
|0.01
|1.9603
|1.9393
|0.0000
|1.00
|2276.38
|821
|2008.02.15 20:33
|buy
|411
|0.01
|1.9611
|1.9411
|0.0000
|822
|2008.02.18 00:01
|buy
|412
|0.02
|1.9571
|1.9371
|0.0000
|823
|2008.02.18 01:05
|close
|412
|0.02
|1.9588
|1.9371
|0.0000
|3.40
|2279.78
|824
|2008.02.18 01:05
|close
|411
|0.01
|1.9588
|1.9411
|0.0000
|-2.21
|2277.57
|825
|2008.02.18 01:32
|buy
|413
|0.01
|1.9601
|1.9401
|0.0000
|826
|2008.02.18 03:36
|sell
|414
|0.01
|1.9597
|1.9797
|0.0000
|827
|2008.02.18 04:12
|close
|413
|0.01
|1.9611
|1.9401
|0.0000
|1.00
|2278.57
|828
|2008.02.18 05:29
|sell
|415
|0.02
|1.9617
|1.9817
|0.0000
|829
|2008.02.18 07:38
|close
|415
|0.02
|1.9607
|1.9817
|0.0000
|2.00
|2280.57
|830
|2008.02.18 07:38
|close
|414
|0.01
|1.9607
|1.9797
|0.0000
|-1.00
|2279.57
|831
|2008.02.18 07:52
|buy
|416
|0.01
|1.9606
|1.9406
|0.0000
|832
|2008.02.18 08:00
|buy
|417
|0.02
|1.9585
|1.9385
|0.0000
|833
|2008.02.18 08:35
|buy
|418
|0.03
|1.9564
|1.9364
|0.0000
|834
|2008.02.18 08:35
|close
|418
|0.03
|1.9561
|1.9364
|0.0000
|-0.90
|2278.67
|835
|2008.02.18 08:35
|close
|417
|0.02
|1.9561
|1.9385
|0.0000
|-4.80
|2273.87
|836
|2008.02.18 08:35
|close
|416
|0.01
|1.9561
|1.9406
|0.0000
|-4.50
|2269.37
|837
|2008.02.18 08:35
|sell
|419
|0.22
|1.9561
|1.9761
|1.9556
|838
|2008.02.18 08:35
|buy
|420
|0.01
|1.9565
|1.9365
|0.0000
|839
|2008.02.18 08:35
|t/p
|419
|0.22
|1.9556
|1.9761
|1.9556
|11.00
|2280.37
|840
|2008.02.18 08:53
|buy
|421
|0.02
|1.9545
|1.9345
|0.0000
|841
|2008.02.18 08:54
|buy
|422
|0.03
|1.9523
|1.9323
|0.0000
|842
|2008.02.18 08:54
|close
|422
|0.03
|1.9517
|1.9323
|0.0000
|-1.80
|2278.57
|843
|2008.02.18 08:54
|close
|421
|0.02
|1.9517
|1.9345
|0.0000
|-5.60
|2272.97
|844
|2008.02.18 08:54
|close
|420
|0.01
|1.9517
|1.9365
|0.0000
|-4.80
|2268.17
|845
|2008.02.18 08:54
|sell
|423
|0.26
|1.9517
|1.9717
|1.9512
|846
|2008.02.18 08:55
|buy
|424
|0.01
|1.9521
|1.9321
|0.0000
|847
|2008.02.18 08:59
|t/p
|423
|0.26
|1.9512
|1.9717
|1.9512
|13.00
|2281.17
|848
|2008.02.18 09:50
|buy
|425
|0.02
|1.9501
|1.9301
|0.0000
|849
|2008.02.18 09:54
|close
|425
|0.02
|1.9512
|1.9301
|0.0000
|2.20
|2283.37
|850
|2008.02.18 09:54
|close
|424
|0.01
|1.9512
|1.9321
|0.0000
|-0.90
|2282.47
|851
|2008.02.18 09:54
|buy
|426
|0.01
|1.9517
|1.9317
|0.0000
|852
|2008.02.18 12:22
|buy
|427
|0.02
|1.9497
|1.9297
|0.0000
|853
|2008.02.18 12:26
|buy
|428
|0.03
|1.9477
|1.9277
|0.0000
|854
|2008.02.18 12:33
|close
|428
|0.03
|1.9492
|1.9277
|0.0000
|4.50
|2286.97
|855
|2008.02.18 12:33
|close
|427
|0.02
|1.9492
|1.9297
|0.0000
|-1.00
|2285.97
|856
|2008.02.18 12:33
|close
|426
|0.01
|1.9492
|1.9317
|0.0000
|-2.50
|2283.47
|857
|2008.02.18 12:41
|buy
|429
|0.01
|1.9481
|1.9281
|0.0000
|858
|2008.02.18 12:59
|close
|429
|0.01
|1.9492
|1.9281
|0.0000
|1.10
|2284.57
|859
|2008.02.18 14:06
|buy
|430
|0.01
|1.9502
|1.9302
|0.0000
|860
|2008.02.18 14:43
|close
|430
|0.01
|1.9512
|1.9302
|0.0000
|1.00
|2285.57
|861
|2008.02.18 15:07
|buy
|431
|0.01
|1.9518
|1.9318
|0.0000
|862
|2008.02.18 15:27
|buy
|432
|0.02
|1.9498
|1.9298
|0.0000
|863
|2008.02.18 15:59
|close
|432
|0.02
|1.9508
|1.9298
|0.0000
|2.00
|2287.57
|864
|2008.02.18 15:59
|close
|431
|0.01
|1.9508
|1.9318
|0.0000
|-1.00
|2286.57
|865
|2008.02.18 16:30
|sell
|433
|0.01
|1.9523
|1.9723
|0.0000
|866
|2008.02.18 16:59
|close
|433
|0.01
|1.9513
|1.9723
|0.0000
|1.00
|2287.57
|867
|2008.02.18 17:00
|sell
|434
|0.01
|1.9516
|1.9716
|0.0000
|868
|2008.02.18 17:04
|buy
|435
|0.01
|1.9514
|1.9314
|0.0000
|869
|2008.02.18 18:02
|close
|434
|0.01
|1.9506
|1.9716
|0.0000
|1.00
|2288.57
|870
|2008.02.18 18:31
|buy
|436
|0.02
|1.9494
|1.9294
|0.0000
|871
|2008.02.18 21:03
|close
|436
|0.02
|1.9504
|1.9294
|0.0000
|2.00
|2290.57
|872
|2008.02.18 21:03
|close
|435
|0.01
|1.9504
|1.9314
|0.0000
|-1.00
|2289.57
|873
|2008.02.18 21:03
|sell
|437
|0.01
|1.9505
|1.9705
|0.0000
|874
|2008.02.18 22:05
|sell
|438
|0.02
|1.9526
|1.9726
|0.0000
|875
|2008.02.19 00:02
|close
|438
|0.02
|1.9514
|1.9726
|0.0000
|2.10
|2291.67
|876
|2008.02.19 00:02
|close
|437
|0.01
|1.9514
|1.9705
|0.0000
|-1.05
|2290.62
|877
|2008.02.19 00:02
|buy
|439
|0.01
|1.9512
|1.9312
|0.0000
|878
|2008.02.19 01:13
|buy
|440
|0.02
|1.9491
|1.9291
|0.0000
|879
|2008.02.19 01:57
|close
|440
|0.02
|1.9502
|1.9291
|0.0000
|2.20
|2292.82
|880
|2008.02.19 01:57
|close
|439
|0.01
|1.9502
|1.9312
|0.0000
|-1.00
|2291.82
|881
|2008.02.19 02:00
|buy
|441
|0.01
|1.9502
|1.9302
|0.0000
|882
|2008.02.19 02:58
|buy
|442
|0.02
|1.9482
|1.9282
|0.0000
|883
|2008.02.19 03:05
|close
|442
|0.02
|1.9492
|1.9282
|0.0000
|2.00
|2293.82
|884
|2008.02.19 03:05
|close
|441
|0.01
|1.9492
|1.9302
|0.0000
|-1.00
|2292.82
|885
|2008.02.19 03:33
|buy
|443
|0.01
|1.9497
|1.9297
|0.0000
|886
|2008.02.19 04:21
|sell
|444
|0.01
|1.9505
|1.9705
|0.0000
|887
|2008.02.19 05:11
|close
|443
|0.01
|1.9507
|1.9297
|0.0000
|1.00
|2293.82
|888
|2008.02.19 05:49
|buy
|445
|0.01
|1.9498
|1.9298
|0.0000
|889
|2008.02.19 05:53
|close
|444
|0.01
|1.9495
|1.9705
|0.0000
|1.00
|2294.82
|890
|2008.02.19 06:30
|buy
|446
|0.02
|1.9478
|1.9278
|0.0000
|891
|2008.02.19 06:45
|close
|446
|0.02
|1.9488
|1.9278
|0.0000
|2.00
|2296.82
|892
|2008.02.19 06:45
|close
|445
|0.01
|1.9488
|1.9298
|0.0000
|-1.00
|2295.82
|893
|2008.02.19 07:00
|sell
|447
|0.01
|1.9508
|1.9708
|0.0000
|894
|2008.02.19 08:18
|sell
|448
|0.02
|1.9528
|1.9728
|0.0000
|895
|2008.02.19 08:26
|close
|448
|0.02
|1.9518
|1.9728
|0.0000
|2.00
|2297.82
|896
|2008.02.19 08:26
|close
|447
|0.01
|1.9518
|1.9708
|0.0000
|-1.00
|2296.82
|897
|2008.02.19 08:27
|sell
|449
|0.01
|1.9516
|1.9716
|0.0000
|898
|2008.02.19 08:51
|sell
|450
|0.02
|1.9537
|1.9737
|0.0000
|899
|2008.02.19 09:01
|close
|450
|0.02
|1.9526
|1.9737
|0.0000
|2.20
|2299.02
|900
|2008.02.19 09:01
|close
|449
|0.01
|1.9526
|1.9716
|0.0000
|-1.00
|2298.02
|901
|2008.02.19 09:17
|sell
|451
|0.01
|1.9531
|1.9731
|0.0000
|902
|2008.02.19 09:43
|close
|451
|0.01
|1.9521
|1.9731
|0.0000
|1.00
|2299.02
|903
|2008.02.19 10:00
|buy
|452
|0.01
|1.9496
|1.9296
|0.0000
|904
|2008.02.19 10:39
|buy
|453
|0.02
|1.9473
|1.9273
|0.0000
|905
|2008.02.19 11:55
|close
|453
|0.02
|1.9484
|1.9273
|0.0000
|2.20
|2301.22
|906
|2008.02.19 11:55
|close
|452
|0.01
|1.9484
|1.9296
|0.0000
|-1.20
|2300.02
|907
|2008.02.19 12:00
|buy
|454
|0.01
|1.9484
|1.9284
|0.0000
|908
|2008.02.19 12:32
|close
|454
|0.01
|1.9495
|1.9284
|0.0000
|1.10
|2301.12
|909
|2008.02.19 12:32
|sell
|455
|0.01
|1.9501
|1.9701
|0.0000
|910
|2008.02.19 14:36
|sell
|456
|0.02
|1.9522
|1.9722
|0.0000
|911
|2008.02.19 14:55
|close
|456
|0.02
|1.9511
|1.9722
|0.0000
|2.20
|2303.32
|912
|2008.02.19 14:55
|close
|455
|0.01
|1.9511
|1.9701
|0.0000
|-1.00
|2302.32
|913
|2008.02.19 14:55
|sell
|457
|0.01
|1.9509
|1.9709
|0.0000
|914
|2008.02.19 17:35
|buy
|458
|0.01
|1.9505
|1.9305
|0.0000
|915
|2008.02.19 18:12
|close
|458
|0.01
|1.9515
|1.9305
|0.0000
|1.00
|2303.32
|916
|2008.02.19 18:45
|buy
|459
|0.01
|1.9503
|1.9303
|0.0000
|917
|2008.02.19 19:11
|close
|457
|0.01
|1.9499
|1.9709
|0.0000
|1.00
|2304.32
|918
|2008.02.19 20:32
|buy
|460
|0.02
|1.9483
|1.9283
|0.0000
|919
|2008.02.19 20:43
|close
|460
|0.02
|1.9493
|1.9283
|0.0000
|2.00
|2306.32
|920
|2008.02.19 20:43
|close
|459
|0.01
|1.9493
|1.9303
|0.0000
|-1.00
|2305.32
|921
|2008.02.19 20:58
|buy
|461
|0.01
|1.9493
|1.9293
|0.0000
|922
|2008.02.20 01:03
|buy
|462
|0.02
|1.9473
|1.9273
|0.0000
|923
|2008.02.20 03:39
|close
|462
|0.02
|1.9483
|1.9273
|0.0000
|2.00
|2307.32
|924
|2008.02.20 03:39
|close
|461
|0.01
|1.9483
|1.9293
|0.0000
|-0.91
|2306.41
|925
|2008.02.20 03:45
|sell
|463
|0.01
|1.9484
|1.9684
|0.0000
|926
|2008.02.20 06:21
|buy
|464
|0.01
|1.9479
|1.9279
|0.0000
|927
|2008.02.20 07:15
|close
|464
|0.01
|1.9489
|1.9279
|0.0000
|1.00
|2307.41
|928
|2008.02.20 08:00
|buy
|465
|0.01
|1.9480
|1.9280
|0.0000
|929
|2008.02.20 08:00
|close
|463
|0.01
|1.9474
|1.9684
|0.0000
|1.00
|2308.41
|930
|2008.02.20 08:42
|close
|465
|0.01
|1.9491
|1.9280
|0.0000
|1.10
|2309.51
|931
|2008.02.20 08:42
|sell
|466
|0.01
|1.9491
|1.9691
|0.0000
|932
|2008.02.20 08:45
|close
|466
|0.01
|1.9479
|1.9691
|0.0000
|1.20
|2310.71
|933
|2008.02.20 08:50
|buy
|467
|0.01
|1.9470
|1.9270
|0.0000
|934
|2008.02.20 09:39
|close
|467
|0.01
|1.9480
|1.9270
|0.0000
|1.00
|2311.71
|935
|2008.02.20 09:45
|sell
|468
|0.01
|1.9488
|1.9688
|0.0000
|936
|2008.02.20 10:28
|close
|468
|0.01
|1.9478
|1.9688
|0.0000
|1.00
|2312.71
|937
|2008.02.20 10:30
|sell
|469
|0.01
|1.9479
|1.9679
|0.0000
|938
|2008.02.20 10:30
|buy
|470
|0.01
|1.9478
|1.9278
|0.0000
|939
|2008.02.20 10:30
|buy
|471
|0.02
|1.9458
|1.9258
|0.0000
|940
|2008.02.20 10:31
|close
|469
|0.01
|1.9461
|1.9679
|0.0000
|1.80
|2314.51
|941
|2008.02.20 11:06
|buy
|472
|0.03
|1.9438
|1.9238
|0.0000
|942
|2008.02.20 11:23
|close
|472
|0.03
|1.9453
|1.9238
|0.0000
|4.50
|2319.01
|943
|2008.02.20 11:23
|close
|471
|0.02
|1.9453
|1.9258
|0.0000
|-1.00
|2318.01
|944
|2008.02.20 11:23
|close
|470
|0.01
|1.9453
|1.9278
|0.0000
|-2.50
|2315.51
|945
|2008.02.20 11:24
|buy
|473
|0.01
|1.9454
|1.9254
|0.0000
|946
|2008.02.20 11:58
|close
|473
|0.01
|1.9465
|1.9254
|0.0000
|1.10
|2316.61
|947
|2008.02.20 12:00
|buy
|474
|0.01
|1.9467
|1.9267
|0.0000
|948
|2008.02.20 12:27
|buy
|475
|0.02
|1.9447
|1.9247
|0.0000
|949
|2008.02.20 12:45
|buy
|476
|0.03
|1.9427
|1.9227
|0.0000
|950
|2008.02.20 12:45
|close
|476
|0.03
|1.9423
|1.9227
|0.0000
|-1.20
|2315.41
|951
|2008.02.20 12:45
|close
|475
|0.02
|1.9423
|1.9247
|0.0000
|-4.80
|2310.61
|952
|2008.02.20 12:45
|close
|474
|0.01
|1.9423
|1.9267
|0.0000
|-4.40
|2306.21
|953
|2008.02.20 12:45
|sell
|477
|0.22
|1.9423
|1.9623
|1.9418
|954
|2008.02.20 12:45
|buy
|478
|0.01
|1.9427
|1.9227
|0.0000
|955
|2008.02.20 12:56
|t/p
|477
|0.22
|1.9418
|1.9623
|1.9418
|11.00
|2317.21
|956
|2008.02.20 13:20
|close
|478
|0.01
|1.9437
|1.9227
|0.0000
|1.00
|2318.21
|957
|2008.02.20 13:29
|buy
|479
|0.01
|1.9417
|1.9217
|0.0000
|958
|2008.02.20 13:38
|close
|479
|0.01
|1.9427
|1.9217
|0.0000
|1.00
|2319.21
|959
|2008.02.20 14:30
|buy
|480
|0.01
|1.9415
|1.9215
|0.0000
|960
|2008.02.20 14:30
|close
|480
|0.01
|1.9425
|1.9215
|0.0000
|1.00
|2320.21
|961
|2008.02.20 14:30
|buy
|481
|0.01
|1.9430
|1.9230
|0.0000
|962
|2008.02.20 14:31
|buy
|482
|0.02
|1.9409
|1.9209
|0.0000
|963
|2008.02.20 14:49
|buy
|483
|0.03
|1.9388
|1.9188
|0.0000
|964
|2008.02.20 14:50
|close
|483
|0.03
|1.9385
|1.9188
|0.0000
|-0.90
|2319.31
|965
|2008.02.20 14:50
|close
|482
|0.02
|1.9385
|1.9209
|0.0000
|-4.80
|2314.51
|966
|2008.02.20 14:50
|close
|481
|0.01
|1.9385
|1.9230
|0.0000
|-4.50
|2310.01
|967
|2008.02.20 14:50
|sell
|484
|0.22
|1.9385
|1.9585
|1.9380
|968
|2008.02.20 14:50
|buy
|485
|0.01
|1.9387
|1.9187
|0.0000
|969
|2008.02.20 14:51
|t/p
|484
|0.22
|1.9380
|1.9585
|1.9380
|11.00
|2321.01
|970
|2008.02.20 14:59
|buy
|486
|0.02
|1.9367
|1.9167
|0.0000
|971
|2008.02.20 15:10
|close
|486
|0.02
|1.9377
|1.9167
|0.0000
|2.00
|2323.01
|972
|2008.02.20 15:10
|close
|485
|0.01
|1.9377
|1.9187
|0.0000
|-1.00
|2322.01
|973
|2008.02.20 15:30
|buy
|487
|0.01
|1.9388
|1.9188
|0.0000
|974
|2008.02.20 15:58
|close
|487
|0.01
|1.9398
|1.9188
|0.0000
|1.00
|2323.01
|975
|2008.02.20 16:04
|buy
|488
|0.01
|1.9396
|1.9196
|0.0000
|976
|2008.02.20 16:46
|close
|488
|0.01
|1.9406
|1.9196
|0.0000
|1.00
|2324.01
|977
|2008.02.20 17:32
|buy
|489
|0.01
|1.9407
|1.9207
|0.0000
|978
|2008.02.20 18:14
|close
|489
|0.01
|1.9418
|1.9207
|0.0000
|1.10
|2325.11
|979
|2008.02.20 18:32
|sell
|490
|0.01
|1.9423
|1.9623
|0.0000
|980
|2008.02.20 19:21
|buy
|491
|0.01
|1.9416
|1.9216
|0.0000
|981
|2008.02.20 19:21
|close
|490
|0.01
|1.9413
|1.9623
|0.0000
|1.00
|2326.11
|982
|2008.02.20 20:01
|sell
|492
|0.01
|1.9418
|1.9618
|0.0000
|983
|2008.02.20 20:03
|close
|492
|0.01
|1.9408
|1.9618
|0.0000
|1.00
|2327.11
|984
|2008.02.20 20:16
|sell
|493
|0.01
|1.9425
|1.9625
|0.0000
|985
|2008.02.20 20:20
|close
|491
|0.01
|1.9426
|1.9216
|0.0000
|1.00
|2328.11
|986
|2008.02.20 21:51
|buy
|494
|0.01
|1.9417
|1.9217
|0.0000
|987
|2008.02.20 21:55
|close
|493
|0.01
|1.9414
|1.9625
|0.0000
|1.10
|2329.21
|988
|2008.02.20 22:00
|sell
|495
|0.01
|1.9417
|1.9617
|0.0000
|989
|2008.02.21 00:20
|close
|494
|0.01
|1.9425
|1.9217
|0.0000
|1.07
|2330.28
|990
|2008.02.21 02:02
|buy
|496
|0.01
|1.9418
|1.9218
|0.0000
|991
|2008.02.21 03:03
|close
|496
|0.01
|1.9428
|1.9218
|0.0000
|1.00
|2331.28
|992
|2008.02.21 04:32
|buy
|497
|0.01
|1.9424
|1.9224
|0.0000
|993
|2008.02.21 05:24
|close
|497
|0.01
|1.9434
|1.9224
|0.0000
|1.00
|2332.28
|994
|2008.02.21 05:53
|buy
|498
|0.01
|1.9422
|1.9222
|0.0000
|995
|2008.02.21 06:26
|close
|498
|0.01
|1.9432
|1.9222
|0.0000
|1.00
|2333.28
|996
|2008.02.21 06:58
|sell
|499
|0.02
|1.9437
|1.9637
|0.0000
|997
|2008.02.21 07:22
|close
|499
|0.02
|1.9474
|1.9637
|0.0000
|-7.40
|2325.88
|998
|2008.02.21 07:22
|close
|495
|0.01
|1.9474
|1.9617
|0.0000
|-6.15
|2319.74
|999
|2008.02.21 07:22
|buy
|500
|0.29
|1.9474
|1.9274
|1.9479
|1000
|2008.02.21 07:22
|sell
|501
|0.01
|1.9469
|1.9669
|0.0000
|1001
|2008.02.21 07:38
|close
|501
|0.01
|1.9459
|1.9669
|0.0000
|1.00
|2320.74
|1002
|2008.02.21 08:04
|sell
|502
|0.01
|1.9460
|1.9660
|0.0000
|1003
|2008.02.21 08:38
|t/p
|500
|0.29
|1.9479
|1.9274
|1.9479
|14.50
|2335.24
|1004
|2008.02.21 08:38
|sell
|503
|0.02
|1.9480
|1.9680
|0.0000
|1005
|2008.02.21 08:51
|close
|503
|0.02
|1.9470
|1.9680
|0.0000
|2.00
|2337.24
|1006
|2008.02.21 08:51
|close
|502
|0.01
|1.9470
|1.9660
|0.0000
|-1.00
|2336.24
|1007
|2008.02.21 09:00
|sell
|504
|0.01
|1.9453
|1.9653
|0.0000
|1008
|2008.02.21 09:21
|sell
|505
|0.02
|1.9473
|1.9673
|0.0000
|1009
|2008.02.21 09:24
|close
|505
|0.02
|1.9463
|1.9673
|0.0000
|2.00
|2338.24
|1010
|2008.02.21 09:24
|close
|504
|0.01
|1.9463
|1.9653
|0.0000
|-1.00
|2337.24
|1011
|2008.02.21 09:24
|sell
|506
|0.01
|1.9459
|1.9659
|0.0000
|1012
|2008.02.21 10:22
|sell
|507
|0.02
|1.9480
|1.9680
|0.0000
|1013
|2008.02.21 10:29
|close
|507
|0.02
|1.9469
|1.9680
|0.0000
|2.20
|2339.44
|1014
|2008.02.21 10:29
|close
|506
|0.01
|1.9469
|1.9659
|0.0000
|-1.00
|2338.44
|1015
|2008.02.21 10:30
|sell
|508
|0.01
|1.9468
|1.9668
|0.0000
|1016
|2008.02.21 10:30
|sell
|509
|0.02
|1.9492
|1.9692
|0.0000
|1017
|2008.02.21 10:30
|sell
|510
|0.03
|1.9513
|1.9713
|0.0000
|1018
|2008.02.21 10:30
|close
|510
|0.03
|1.9520
|1.9713
|0.0000
|-2.10
|2336.34
|1019
|2008.02.21 10:30
|close
|509
|0.02
|1.9520
|1.9692
|0.0000
|-5.60
|2330.74
|1020
|2008.02.21 10:30
|close
|508
|0.01
|1.9520
|1.9668
|0.0000
|-5.20
|2325.54
|1021
|2008.02.21 10:30
|buy
|511
|0.27
|1.9520
|1.9320
|1.9525
|1022
|2008.02.21 10:30
|sell
|512
|0.01
|1.9521
|1.9721
|0.0000
|1023
|2008.02.21 10:30
|t/p
|511
|0.27
|1.9525
|1.9320
|1.9525
|13.50
|2339.04
|1024
|2008.02.21 10:32
|sell
|513
|0.02
|1.9541
|1.9741
|0.0000
|1025
|2008.02.21 11:09
|close
|513
|0.02
|1.9530
|1.9741
|0.0000
|2.20
|2341.24
|1026
|2008.02.21 11:09
|close
|512
|0.01
|1.9530
|1.9721
|0.0000
|-0.90
|2340.34
|1027
|2008.02.21 11:21
|sell
|514
|0.01
|1.9547
|1.9747
|0.0000
|1028
|2008.02.21 11:29
|sell
|515
|0.02
|1.9567
|1.9767
|0.0000
|1029
|2008.02.21 12:21
|close
|515
|0.02
|1.9557
|1.9767
|0.0000
|2.00
|2342.34
|1030
|2008.02.21 12:21
|close
|514
|0.01
|1.9557
|1.9747
|0.0000
|-1.00
|2341.34
|1031
|2008.02.21 12:31
|sell
|516
|0.01
|1.9543
|1.9743
|0.0000
|1032
|2008.02.21 13:01
|sell
|517
|0.02
|1.9563
|1.9763
|0.0000
|1033
|2008.02.21 14:16
|sell
|518
|0.03
|1.9583
|1.9783
|0.0000
|1034
|2008.02.21 14:19
|close
|518
|0.03
|1.9588
|1.9783
|0.0000
|-1.50
|2339.84
|1035
|2008.02.21 14:19
|close
|517
|0.02
|1.9588
|1.9763
|0.0000
|-5.00
|2334.84
|1036
|2008.02.21 14:19
|close
|516
|0.01
|1.9588
|1.9743
|0.0000
|-4.50
|2330.34
|1037
|2008.02.21 14:19
|buy
|519
|0.24
|1.9588
|1.9388
|1.9593
|1038
|2008.02.21 14:19
|sell
|520
|0.01
|1.9586
|1.9786
|0.0000
|1039
|2008.02.21 14:20
|t/p
|519
|0.24
|1.9593
|1.9388
|1.9593
|12.00
|2342.34
|1040
|2008.02.21 14:38
|close
|520
|0.01
|1.9576
|1.9786
|0.0000
|1.00
|2343.34
|1041
|2008.02.21 16:00
|sell
|521
|0.01
|1.9574
|1.9774
|0.0000
|1042
|2008.02.21 16:12
|close
|521
|0.01
|1.9564
|1.9774
|0.0000
|1.00
|2344.34
|1043
|2008.02.21 16:39
|sell
|522
|0.01
|1.9564
|1.9764
|0.0000
|1044
|2008.02.21 16:42
|sell
|523
|0.02
|1.9584
|1.9784
|0.0000
|1045
|2008.02.21 17:03
|sell
|524
|0.03
|1.9607
|1.9807
|0.0000
|1046
|2008.02.21 17:03
|close
|524
|0.03
|1.9609
|1.9807
|0.0000
|-0.60
|2343.74
|1047
|2008.02.21 17:03
|close
|523
|0.02
|1.9609
|1.9784
|0.0000
|-5.00
|2338.74
|1048
|2008.02.21 17:03
|close
|522
|0.01
|1.9609
|1.9764
|0.0000
|-4.50
|2334.24
|1049
|2008.02.21 17:03
|buy
|525
|0.22
|1.9609
|1.9409
|1.9614
|1050
|2008.02.21 17:03
|sell
|526
|0.01
|1.9607
|1.9807
|0.0000
|1051
|2008.02.21 17:07
|t/p
|525
|0.22
|1.9614
|1.9409
|1.9614
|11.00
|2345.24
|1052
|2008.02.21 17:12
|close
|526
|0.01
|1.9596
|1.9807
|0.0000
|1.10
|2346.34
|1053
|2008.02.21 17:30
|sell
|527
|0.01
|1.9606
|1.9806
|0.0000
|1054
|2008.02.21 18:59
|sell
|528
|0.02
|1.9630
|1.9830
|0.0000
|1055
|2008.02.21 19:42
|close
|528
|0.02
|1.9618
|1.9830
|0.0000
|2.40
|2348.74
|1056
|2008.02.21 19:42
|close
|527
|0.01
|1.9618
|1.9806
|0.0000
|-1.20
|2347.54
|1057
|2008.02.21 21:11
|sell
|529
|0.01
|1.9617
|1.9817
|0.0000
|1058
|2008.02.22 00:11
|sell
|530
|0.02
|1.9637
|1.9837
|0.0000
|1059
|2008.02.22 02:17
|close
|530
|0.02
|1.9626
|1.9837
|0.0000
|2.20
|2349.74
|1060
|2008.02.22 02:17
|close
|529
|0.01
|1.9626
|1.9817
|0.0000
|-1.05
|2348.69
|1061
|2008.02.22 02:18
|buy
|531
|0.01
|1.9622
|1.9422
|0.0000
|1062
|2008.02.22 02:44
|close
|531
|0.01
|1.9632
|1.9422
|0.0000
|1.00
|2349.69
|1063
|2008.02.22 02:45
|sell
|532
|0.01
|1.9635
|1.9835
|0.0000
|1064
|2008.02.22 02:50
|sell
|533
|0.02
|1.9655
|1.9855
|0.0000
|1065
|2008.02.22 03:00
|sell
|534
|0.03
|1.9675
|1.9875
|0.0000
|1066
|2008.02.22 03:03
|close
|534
|0.03
|1.9679
|1.9875
|0.0000
|-1.20
|2348.49
|1067
|2008.02.22 03:03
|close
|533
|0.02
|1.9679
|1.9855
|0.0000
|-4.80
|2343.69
|1068
|2008.02.22 03:03
|close
|532
|0.01
|1.9679
|1.9835
|0.0000
|-4.40
|2339.29
|1069
|2008.02.22 03:03
|buy
|535
|0.22
|1.9679
|1.9479
|1.9684
|1070
|2008.02.22 03:03
|sell
|536
|0.01
|1.9678
|1.9878
|0.0000
|1071
|2008.02.22 03:09
|close
|536
|0.01
|1.9667
|1.9878
|0.0000
|1.10
|2340.39
|1072
|2008.02.22 03:10
|sell
|537
|0.01
|1.9668
|1.9868
|0.0000
|1073
|2008.02.22 03:24
|close
|537
|0.01
|1.9657
|1.9868
|0.0000
|1.10
|2341.49
|1074
|2008.02.22 03:31
|sell
|538
|0.01
|1.9663
|1.9863
|0.0000
|1075
|2008.02.22 04:09
|close
|538
|0.01
|1.9653
|1.9863
|0.0000
|1.00
|2342.49
|1076
|2008.02.22 04:31
|sell
|539
|0.01
|1.9654
|1.9854
|0.0000
|1077
|2008.02.22 05:38
|close
|539
|0.01
|1.9644
|1.9854
|0.0000
|1.00
|2343.49
|1078
|2008.02.22 06:02
|sell
|540
|0.01
|1.9648
|1.9848
|0.0000
|1079
|2008.02.22 06:37
|buy
|541
|0.01
|1.9643
|1.9443
|0.0000
|1080
|2008.02.22 06:51
|close
|541
|0.01
|1.9653
|1.9443
|0.0000
|1.00
|2344.49
|1081
|2008.02.22 07:55
|close
|540
|0.01
|1.9637
|1.9848
|0.0000
|1.10
|2345.59
|1082
|2008.02.22 08:01
|buy
|542
|0.01
|1.9641
|1.9441
|0.0000
|1083
|2008.02.22 08:37
|sell
|543
|0.01
|1.9648
|1.9848
|0.0000
|1084
|2008.02.22 08:37
|close
|542
|0.01
|1.9651
|1.9441
|0.0000
|1.00
|2346.59
|1085
|2008.02.22 08:51
|buy
|544
|0.01
|1.9642
|1.9442
|0.0000
|1086
|2008.02.22 09:00
|close
|544
|0.01
|1.9652
|1.9442
|0.0000
|1.00
|2347.59
|1087
|2008.02.22 09:29
|sell
|545
|0.02
|1.9668
|1.9868
|0.0000
|1088
|2008.02.22 09:44
|close
|545
|0.02
|1.9657
|1.9868
|0.0000
|2.20
|2349.79
|1089
|2008.02.22 09:44
|close
|543
|0.01
|1.9657
|1.9848
|0.0000
|-0.90
|2348.89
|1090
|2008.02.22 10:00
|sell
|546
|0.01
|1.9661
|1.9861
|0.0000
|1091
|2008.02.22 10:13
|sell
|547
|0.02
|1.9681
|1.9881
|0.0000
|1092
|2008.02.22 10:19
|close
|547
|0.02
|1.9671
|1.9881
|0.0000
|2.00
|2350.89
|1093
|2008.02.22 10:19
|close
|546
|0.01
|1.9671
|1.9861
|0.0000
|-1.00
|2349.89
|1094
|2008.02.22 10:19
|sell
|548
|0.01
|1.9669
|1.9869
|0.0000
|1095
|2008.02.22 10:59
|close
|548
|0.01
|1.9657
|1.9869
|0.0000
|1.20
|2351.09
|1096
|2008.02.22 11:00
|sell
|549
|0.01
|1.9657
|1.9857
|0.0000
|1097
|2008.02.22 12:51
|sell
|550
|0.02
|1.9678
|1.9878
|0.0000
|1098
|2008.02.22 12:52
|t/p
|535
|0.22
|1.9684
|1.9479
|1.9684
|11.00
|2362.09
|1099
|2008.02.22 13:09
|close
|550
|0.02
|1.9667
|1.9878
|0.0000
|2.20
|2364.29
|1100
|2008.02.22 13:09
|close
|549
|0.01
|1.9667
|1.9857
|0.0000
|-1.00
|2363.29
|1101
|2008.02.22 13:21
|sell
|551
|0.01
|1.9673
|1.9873
|0.0000
|1102
|2008.02.22 13:24
|close
|551
|0.01
|1.9663
|1.9873
|0.0000
|1.00
|2364.29
|1103
|2008.02.22 13:30
|sell
|552
|0.01
|1.9665
|1.9865
|0.0000
|1104
|2008.02.22 15:09
|sell
|553
|0.02
|1.9685
|1.9885
|0.0000
|1105
|2008.02.22 15:44
|sell
|554
|0.03
|1.9706
|1.9906
|0.0000
|1106
|2008.02.22 15:44
|close
|554
|0.03
|1.9709
|1.9906
|0.0000
|-0.90
|2363.39
|1107
|2008.02.22 15:44
|close
|553
|0.02
|1.9709
|1.9885
|0.0000
|-4.80
|2358.59
|1108
|2008.02.22 15:44
|close
|552
|0.01
|1.9709
|1.9865
|0.0000
|-4.40
|2354.19
|1109
|2008.02.22 15:44
|buy
|555
|0.22
|1.9709
|1.9509
|1.9714
|1110
|2008.02.22 15:44
|sell
|556
|0.01
|1.9705
|1.9905
|0.0000
|1111
|2008.02.22 16:00
|close
|556
|0.01
|1.9695
|1.9905
|0.0000
|1.00
|2355.19
|1112
|2008.02.22 16:42
|buy
|557
|0.01
|1.9664
|1.9464
|0.0000
|1113
|2008.02.22 17:09
|close
|557
|0.01
|1.9674
|1.9464
|0.0000
|1.00
|2356.19
|1114
|2008.02.22 17:09
|sell
|558
|0.01
|1.9674
|1.9874
|0.0000
|1115
|2008.02.22 17:09
|buy
|559
|0.01
|1.9666
|1.9466
|0.0000
|1116
|2008.02.22 17:11
|close
|558
|0.01
|1.9663
|1.9874
|0.0000
|1.10
|2357.29
|1117
|2008.02.22 17:35
|sell
|560
|0.01
|1.9672
|1.9872
|0.0000
|1118
|2008.02.22 18:08
|close
|559
|0.01
|1.9676
|1.9466
|0.0000
|1.00
|2358.29
|1119
|2008.02.22 18:30
|buy
|561
|0.01
|1.9671
|1.9471
|0.0000
|1120
|2008.02.22 18:38
|close
|561
|0.01
|1.9681
|1.9471
|0.0000
|1.00
|2359.29
|1121
|2008.02.22 19:00
|buy
|562
|0.01
|1.9666
|1.9466
|0.0000
|1122
|2008.02.22 19:19
|close
|562
|0.01
|1.9676
|1.9466
|0.0000
|1.00
|2360.29
|1123
|2008.02.22 22:00
|buy
|563
|0.01
|1.9673
|1.9473
|0.0000
|1124
|2008.02.25 00:04
|close
|563
|0.01
|1.9687
|1.9473
|0.0000
|1.49
|2361.78
|1125
|2008.02.25 00:10
|sell
|564
|0.02
|1.9692
|1.9892
|0.0000
|1126
|2008.02.25 01:10
|close
|564
|0.02
|1.9678
|1.9892
|0.0000
|2.80
|2364.58
|1127
|2008.02.25 01:10
|close
|560
|0.01
|1.9678
|1.9872
|0.0000
|-0.75
|2363.83
|1128
|2008.02.25 01:26
|buy
|565
|0.01
|1.9669
|1.9469
|0.0000
|1129
|2008.02.25 08:25
|buy
|566
|0.02
|1.9649
|1.9449
|0.0000
|1130
|2008.02.25 08:28
|buy
|567
|0.03
|1.9629
|1.9429
|0.0000
|1131
|2008.02.25 08:29
|close
|567
|0.03
|1.9624
|1.9429
|0.0000
|-1.50
|2362.33
|1132
|2008.02.25 08:29
|close
|566
|0.02
|1.9624
|1.9449
|0.0000
|-5.00
|2357.33
|1133
|2008.02.25 08:29
|close
|565
|0.01
|1.9624
|1.9469
|0.0000
|-4.50
|2352.83
|1134
|2008.02.25 08:29
|sell
|568
|0.24
|1.9624
|1.9824
|1.9619
|1135
|2008.02.25 08:29
|buy
|569
|0.01
|1.9628
|1.9428
|0.0000
|1136
|2008.02.25 08:29
|t/p
|568
|0.24
|1.9619
|1.9824
|1.9619
|12.00
|2364.83
|1137
|2008.02.25 09:33
|close
|569
|0.01
|1.9638
|1.9428
|0.0000
|1.00
|2365.83
|1138
|2008.02.25 09:41
|buy
|570
|0.01
|1.9632
|1.9432
|0.0000
|1139
|2008.02.25 10:17
|close
|570
|0.01
|1.9642
|1.9432
|0.0000
|1.00
|2366.83
|1140
|2008.02.25 10:31
|buy
|571
|0.01
|1.9647
|1.9447
|0.0000
|1141
|2008.02.25 11:00
|sell
|572
|0.01
|1.9651
|1.9851
|0.0000
|1142
|2008.02.25 11:09
|close
|571
|0.01
|1.9657
|1.9447
|0.0000
|1.00
|2367.83
|1143
|2008.02.25 11:15
|buy
|573
|0.01
|1.9648
|1.9448
|0.0000
|1144
|2008.02.25 12:05
|close
|572
|0.01
|1.9641
|1.9851
|0.0000
|1.00
|2368.83
|1145
|2008.02.25 13:58
|sell
|574
|0.01
|1.9651
|1.9851
|0.0000
|1146
|2008.02.25 14:00
|close
|573
|0.01
|1.9658
|1.9448
|0.0000
|1.00
|2369.83
|1147
|2008.02.25 14:25
|sell
|575
|0.02
|1.9671
|1.9871
|0.0000
|1148
|2008.02.25 15:19
|sell
|576
|0.03
|1.9693
|1.9893
|0.0000
|1149
|2008.02.25 15:19
|close
|576
|0.03
|1.9696
|1.9893
|0.0000
|-0.90
|2368.93
|1150
|2008.02.25 15:19
|close
|575
|0.02
|1.9696
|1.9871
|0.0000
|-5.00
|2363.93
|1151
|2008.02.25 15:19
|close
|574
|0.01
|1.9696
|1.9851
|0.0000
|-4.50
|2359.43
|1152
|2008.02.25 15:19
|buy
|577
|0.22
|1.9696
|1.9496
|1.9701
|1153
|2008.02.25 15:19
|sell
|578
|0.01
|1.9692
|1.9892
|0.0000
|1154
|2008.02.25 16:02
|close
|578
|0.01
|1.9680
|1.9892
|0.0000
|1.20
|2360.63
|1155
|2008.02.25 16:30
|sell
|579
|0.01
|1.9667
|1.9867
|0.0000
|1156
|2008.02.25 16:50
|sell
|580
|0.02
|1.9687
|1.9887
|0.0000
|1157
|2008.02.25 16:57
|close
|580
|0.02
|1.9677
|1.9887
|0.0000
|2.00
|2362.63
|1158
|2008.02.25 16:57
|close
|579
|0.01
|1.9677
|1.9867
|0.0000
|-1.00
|2361.63
|1159
|2008.02.25 16:57
|sell
|581
|0.01
|1.9675
|1.9875
|0.0000
|1160
|2008.02.25 17:27
|close
|581
|0.01
|1.9665
|1.9875
|0.0000
|1.00
|2362.63
|1161
|2008.02.25 17:30
|sell
|582
|0.01
|1.9670
|1.9870
|0.0000
|1162
|2008.02.25 20:03
|buy
|583
|0.01
|1.9669
|1.9469
|0.0000
|1163
|2008.02.25 21:59
|close
|583
|0.01
|1.9679
|1.9469
|0.0000
|1.00
|2363.63
|1164
|2008.02.25 22:07
|buy
|584
|0.01
|1.9670
|1.9470
|0.0000
|1165
|2008.02.25 22:08
|close
|584
|0.01
|1.9680
|1.9470
|0.0000
|1.00
|2364.63
|1166
|2008.02.25 22:22
|buy
|585
|0.01
|1.9670
|1.9470
|0.0000
|1167
|2008.02.26 01:47
|close
|582
|0.01
|1.9658
|1.9870
|0.0000
|1.05
|2365.68
|1168
|2008.02.26 04:37
|sell
|586
|0.01
|1.9666
|1.9866
|0.0000
|1169
|2008.02.26 04:40
|close
|586
|0.01
|1.9656
|1.9866
|0.0000
|1.00
|2366.68
|1170
|2008.02.26 05:11
|sell
|587
|0.01
|1.9667
|1.9867
|0.0000
|1171
|2008.02.26 06:51
|close
|587
|0.01
|1.9657
|1.9867
|0.0000
|1.00
|2367.68
|1172
|2008.02.26 06:52
|buy
|588
|0.02
|1.9650
|1.9450
|0.0000
|1173
|2008.02.26 07:48
|close
|588
|0.02
|1.9662
|1.9450
|0.0000
|2.40
|2370.08
|1174
|2008.02.26 07:48
|close
|585
|0.01
|1.9662
|1.9470
|0.0000
|-0.71
|2369.37
|1175
|2008.02.26 08:00
|buy
|589
|0.01
|1.9657
|1.9457
|0.0000
|1176
|2008.02.26 08:14
|sell
|590
|0.01
|1.9664
|1.9864
|0.0000
|1177
|2008.02.26 08:14
|close
|589
|0.01
|1.9667
|1.9457
|0.0000
|1.00
|2370.37
|1178
|2008.02.26 08:57
|close
|590
|0.01
|1.9654
|1.9864
|0.0000
|1.00
|2371.37
|1179
|2008.02.26 08:57
|buy
|591
|0.01
|1.9654
|1.9454
|0.0000
|1180
|2008.02.26 09:04
|close
|591
|0.01
|1.9667
|1.9454
|0.0000
|1.30
|2372.67
|1181
|2008.02.26 09:04
|sell
|592
|0.01
|1.9667
|1.9867
|0.0000
|1182
|2008.02.26 09:44
|buy
|593
|0.01
|1.9658
|1.9458
|0.0000
|1183
|2008.02.26 09:45
|close
|592
|0.01
|1.9657
|1.9867
|0.0000
|1.00
|2373.67
|1184
|2008.02.26 09:58
|sell
|594
|0.01
|1.9665
|1.9865
|0.0000
|1185
|2008.02.26 10:00
|close
|593
|0.01
|1.9671
|1.9458
|0.0000
|1.30
|2374.97
|1186
|2008.02.26 11:07
|sell
|595
|0.02
|1.9685
|1.9885
|0.0000
|1187
|2008.02.26 11:10
|t/p
|577
|0.22
|1.9701
|1.9496
|1.9701
|13.00
|2387.97
|1188
|2008.02.26 11:10
|sell
|596
|0.03
|1.9705
|1.9905
|0.0000
|1189
|2008.02.26 11:10
|close
|596
|0.03
|1.9709
|1.9905
|0.0000
|-1.20
|2386.77
|1190
|2008.02.26 11:10
|close
|595
|0.02
|1.9709
|1.9885
|0.0000
|-4.80
|2381.97
|1191
|2008.02.26 11:10
|close
|594
|0.01
|1.9709
|1.9865
|0.0000
|-4.40
|2377.57
|1192
|2008.02.26 11:10
|buy
|597
|0.22
|1.9709
|1.9509
|1.9714
|1193
|2008.02.26 11:10
|sell
|598
|0.01
|1.9704
|1.9904
|0.0000
|1194
|2008.02.26 11:11
|close
|598
|0.01
|1.9694
|1.9904
|0.0000
|1.00
|2378.57
|1195
|2008.02.26 11:11
|sell
|599
|0.01
|1.9692
|1.9892
|0.0000
|1196
|2008.02.26 11:22
|sell
|600
|0.02
|1.9712
|1.9912
|0.0000
|1197
|2008.02.26 11:24
|t/p
|555
|0.22
|1.9714
|1.9509
|1.9714
|15.00
|2393.58
|1198
|2008.02.26 11:24
|t/p
|597
|0.22
|1.9714
|1.9509
|1.9714
|11.00
|2404.58
|1199
|2008.02.26 12:00
|close
|600
|0.02
|1.9699
|1.9912
|0.0000
|2.60
|2407.18
|1200
|2008.02.26 12:00
|close
|599
|0.01
|1.9699
|1.9892
|0.0000
|-0.70
|2406.48
|1201
|2008.02.26 12:03
|sell
|601
|0.01
|1.9703
|1.9903
|0.0000
|1202
|2008.02.26 13:18
|sell
|602
|0.02
|1.9724
|1.9924
|0.0000
|1203
|2008.02.26 13:30
|sell
|603
|0.03
|1.9744
|1.9944
|0.0000
|1204
|2008.02.26 13:30
|close
|603
|0.03
|1.9748
|1.9944
|0.0000
|-1.20
|2405.28
|1205
|2008.02.26 13:30
|close
|602
|0.02
|1.9748
|1.9924
|0.0000
|-4.80
|2400.48
|1206
|2008.02.26 13:30
|close
|601
|0.01
|1.9748
|1.9903
|0.0000
|-4.50
|2395.98
|1207
|2008.02.26 13:30
|buy
|604
|0.23
|1.9748
|1.9548
|1.9753
|1208
|2008.02.26 13:30
|sell
|605
|0.01
|1.9746
|1.9946
|0.0000
|1209
|2008.02.26 13:49
|close
|605
|0.01
|1.9736
|1.9946
|0.0000
|1.00
|2396.98
|1210
|2008.02.26 14:02
|sell
|606
|0.01
|1.9745
|1.9945
|0.0000
|1211
|2008.02.26 14:03
|t/p
|604
|0.23
|1.9753
|1.9548
|1.9753
|11.50
|2408.48
|1212
|2008.02.26 14:19
|close
|606
|0.01
|1.9735
|1.9945
|0.0000
|1.00
|2409.48
|1213
|2008.02.26 14:36
|sell
|607
|0.01
|1.9732
|1.9932
|0.0000
|1214
|2008.02.26 15:51
|close
|607
|0.01
|1.9722
|1.9932
|0.0000
|1.00
|2410.48
|1215
|2008.02.26 16:00
|sell
|608
|0.01
|1.9731
|1.9931
|0.0000
|1216
|2008.02.26 16:08
|close
|608
|0.01
|1.9721
|1.9931
|0.0000
|1.00
|2411.48
|1217
|2008.02.26 16:16
|sell
|609
|0.01
|1.9731
|1.9931
|0.0000
|1218
|2008.02.26 16:50
|close
|609
|0.01
|1.9721
|1.9931
|0.0000
|1.00
|2412.48
|1219
|2008.02.26 17:01
|sell
|610
|0.01
|1.9726
|1.9926
|0.0000
|1220
|2008.02.26 17:15
|close
|610
|0.01
|1.9716
|1.9926
|0.0000
|1.00
|2413.48
|1221
|2008.02.26 17:28
|sell
|611
|0.01
|1.9726
|1.9926
|0.0000
|1222
|2008.02.26 17:59
|sell
|612
|0.02
|1.9746
|1.9946
|0.0000
|1223
|2008.02.26 18:02
|sell
|613
|0.03
|1.9766
|1.9966
|0.0000
|1224
|2008.02.26 18:02
|close
|613
|0.03
|1.9770
|1.9966
|0.0000
|-1.20
|2412.28
|1225
|2008.02.26 18:02
|close
|612
|0.02
|1.9770
|1.9946
|0.0000
|-4.80
|2407.48
|1226
|2008.02.26 18:02
|close
|611
|0.01
|1.9770
|1.9926
|0.0000
|-4.40
|2403.08
|1227
|2008.02.26 18:02
|buy
|614
|0.22
|1.9770
|1.9570
|1.9775
|1228
|2008.02.26 18:02
|sell
|615
|0.01
|1.9766
|1.9966
|0.0000
|1229
|2008.02.26 18:03
|t/p
|614
|0.22
|1.9775
|1.9570
|1.9775
|11.00
|2414.08
|1230
|2008.02.26 18:11
|sell
|616
|0.02
|1.9786
|1.9986
|0.0000
|1231
|2008.02.26 18:22
|sell
|617
|0.03
|1.9806
|2.0006
|0.0000
|1232
|2008.02.26 18:22
|close
|617
|0.03
|1.9810
|2.0006
|0.0000
|-1.20
|2412.88
|1233
|2008.02.26 18:22
|close
|616
|0.02
|1.9810
|1.9986
|0.0000
|-4.80
|2408.08
|1234
|2008.02.26 18:22
|close
|615
|0.01
|1.9810
|1.9966
|0.0000
|-4.40
|2403.68
|1235
|2008.02.26 18:22
|buy
|618
|0.22
|1.9810
|1.9610
|1.9815
|1236
|2008.02.26 18:22
|sell
|619
|0.01
|1.9806
|2.0006
|0.0000
|1237
|2008.02.26 18:29
|close
|619
|0.01
|1.9796
|2.0006
|0.0000
|1.00
|2404.68
|1238
|2008.02.26 18:29
|sell
|620
|0.01
|1.9794
|1.9994
|0.0000
|1239
|2008.02.26 18:40
|sell
|621
|0.02
|1.9814
|2.0014
|0.0000
|1240
|2008.02.26 18:40
|t/p
|618
|0.22
|1.9815
|1.9610
|1.9815
|11.00
|2415.68
|1241
|2008.02.26 19:20
|sell
|622
|0.03
|1.9834
|2.0034
|0.0000
|1242
|2008.02.26 19:22
|close
|622
|0.03
|1.9838
|2.0034
|0.0000
|-1.20
|2414.48
|1243
|2008.02.26 19:22
|close
|621
|0.02
|1.9838
|2.0014
|0.0000
|-4.80
|2409.68
|1244
|2008.02.26 19:22
|close
|620
|0.01
|1.9838
|1.9994
|0.0000
|-4.40
|2405.28
|1245
|2008.02.26 19:22
|buy
|623
|0.22
|1.9838
|1.9638
|1.9843
|1246
|2008.02.26 19:22
|sell
|624
|0.01
|1.9836
|2.0036
|0.0000
|1247
|2008.02.26 19:22
|t/p
|623
|0.22
|1.9843
|1.9638
|1.9843
|11.00
|2416.28
|1248
|2008.02.26 19:34
|sell
|625
|0.02
|1.9856
|2.0056
|0.0000
|1249
|2008.02.26 19:40
|close
|625
|0.02
|1.9846
|2.0056
|0.0000
|2.00
|2418.28
|1250
|2008.02.26 19:40
|close
|624
|0.01
|1.9846
|2.0036
|0.0000
|-1.00
|2417.28
|1251
|2008.02.26 19:52
|sell
|626
|0.01
|1.9852
|2.0052
|0.0000
|1252
|2008.02.26 20:08
|close
|626
|0.01
|1.9842
|2.0052
|0.0000
|1.00
|2418.28
|1253
|2008.02.26 20:31
|sell
|627
|0.01
|1.9862
|2.0062
|0.0000
|1254
|2008.02.26 20:42
|close
|627
|0.01
|1.9852
|2.0062
|0.0000
|1.00
|2419.28
|1255
|2008.02.26 20:48
|sell
|628
|0.01
|1.9862
|2.0062
|0.0000
|1256
|2008.02.26 23:20
|sell
|629
|0.02
|1.9887
|2.0087
|0.0000
|1257
|2008.02.26 23:36
|close
|629
|0.02
|1.9875
|2.0087
|0.0000
|2.40
|2421.68
|1258
|2008.02.26 23:36
|close
|628
|0.01
|1.9875
|2.0062
|0.0000
|-1.30
|2420.38
|1259
|2008.02.27 00:11
|sell
|630
|0.01
|1.9884
|2.0084
|0.0000
|1260
|2008.02.27 00:47
|close
|630
|0.01
|1.9873
|2.0084
|0.0000
|1.10
|2421.48
|1261
|2008.02.27 02:14
|sell
|631
|0.01
|1.9863
|2.0063
|0.0000
|1262
|2008.02.27 03:09
|close
|631
|0.01
|1.9851
|2.0063
|0.0000
|1.20
|2422.68
|1263
|2008.02.27 03:09
|buy
|632
|0.01
|1.9851
|1.9651
|0.0000
|1264
|2008.02.27 04:02
|sell
|633
|0.01
|1.9857
|2.0057
|0.0000
|1265
|2008.02.27 04:03
|close
|632
|0.01
|1.9863
|1.9651
|0.0000
|1.20
|2423.88
|1266
|2008.02.27 05:30
|buy
|634
|0.01
|1.9861
|1.9661
|0.0000
|1267
|2008.02.27 05:46
|close
|634
|0.01
|1.9871
|1.9661
|0.0000
|1.00
|2424.88
|1268
|2008.02.27 07:11
|sell
|635
|0.02
|1.9877
|2.0077
|0.0000
|1269
|2008.02.27 08:00
|sell
|636
|0.03
|1.9899
|2.0099
|0.0000
|1270
|2008.02.27 08:00
|close
|636
|0.03
|1.9904
|2.0099
|0.0000
|-1.50
|2423.38
|1271
|2008.02.27 08:00
|close
|635
|0.02
|1.9904
|2.0077
|0.0000
|-5.40
|2417.98
|1272
|2008.02.27 08:00
|close
|633
|0.01
|1.9904
|2.0057
|0.0000
|-4.70
|2413.28
|1273
|2008.02.27 08:00
|buy
|637
|0.25
|1.9904
|1.9704
|1.9909
|1274
|2008.02.27 08:00
|sell
|638
|0.01
|1.9900
|2.0100
|0.0000
|1275
|2008.02.27 08:10
|t/p
|637
|0.25
|1.9909
|1.9704
|1.9909
|12.50
|2425.78
|1276
|2008.02.27 08:16
|sell
|639
|0.02
|1.9920
|2.0120
|0.0000
|1277
|2008.02.27 09:09
|sell
|640
|0.03
|1.9940
|2.0140
|0.0000
|1278
|2008.02.27 09:18
|close
|640
|0.03
|1.9945
|2.0140
|0.0000
|-1.50
|2424.28
|1279
|2008.02.27 09:18
|close
|639
|0.02
|1.9945
|2.0120
|0.0000
|-5.00
|2419.28
|1280
|2008.02.27 09:18
|close
|638
|0.01
|1.9945
|2.0100
|0.0000
|-4.50
|2414.78
|1281
|2008.02.27 09:18
|buy
|641
|0.24
|1.9945
|1.9745
|1.9950
|1282
|2008.02.27 09:18
|sell
|642
|0.01
|1.9941
|2.0141
|0.0000
|1283
|2008.02.27 09:35
|t/p
|641
|0.24
|1.9950
|1.9745
|1.9950
|12.00
|2426.78
|1284
|2008.02.27 09:43
|sell
|643
|0.02
|1.9961
|2.0161
|0.0000
|1285
|2008.02.27 09:53
|close
|643
|0.02
|1.9951
|2.0161
|0.0000
|2.00
|2428.78
|1286
|2008.02.27 09:53
|close
|642
|0.01
|1.9951
|2.0141
|0.0000
|-1.00
|2427.78
|1287
|2008.02.27 09:53
|sell
|644
|0.01
|1.9947
|2.0147
|0.0000
|1288
|2008.02.27 09:59
|close
|644
|0.01
|1.9936
|2.0147
|0.0000
|1.10
|2428.88
|1289
|2008.02.27 10:00
|sell
|645
|0.01
|1.9940
|2.0140
|0.0000
|1290
|2008.02.27 10:02
|close
|645
|0.01
|1.9930
|2.0140
|0.0000
|1.00
|2429.88
|1291
|2008.02.27 10:30
|buy
|646
|0.01
|1.9882
|1.9682
|0.0000
|1292
|2008.02.27 10:34
|close
|646
|0.01
|1.9893
|1.9682
|0.0000
|1.10
|2430.98
|1293
|2008.02.27 10:36
|sell
|647
|0.01
|1.9902
|2.0102
|0.0000
|1294
|2008.02.27 10:59
|close
|647
|0.01
|1.9892
|2.0102
|0.0000
|1.00
|2431.98
|1295
|2008.02.27 10:59
|sell
|648
|0.01
|1.9890
|2.0090
|0.0000
|1296
|2008.02.27 11:00
|buy
|649
|0.01
|1.9888
|1.9688
|0.0000
|1297
|2008.02.27 11:03
|close
|649
|0.01
|1.9901
|1.9688
|0.0000
|1.30
|2433.28
|1298
|2008.02.27 11:31
|sell
|650
|0.02
|1.9911
|2.0111
|0.0000
|1299
|2008.02.27 11:40
|close
|650
|0.02
|1.9900
|2.0111
|0.0000
|2.20
|2435.48
|1300
|2008.02.27 11:40
|close
|648
|0.01
|1.9900
|2.0090
|0.0000
|-1.00
|2434.48
|1301
|2008.02.27 11:42
|buy
|651
|0.01
|1.9879
|1.9679
|0.0000
|1302
|2008.02.27 12:01
|buy
|652
|0.02
|1.9859
|1.9659
|0.0000
|1303
|2008.02.27 14:27
|close
|652
|0.02
|1.9869
|1.9659
|0.0000
|2.00
|2436.48
|1304
|2008.02.27 14:27
|close
|651
|0.01
|1.9869
|1.9679
|0.0000
|-1.00
|2435.48
|1305
|2008.02.27 14:30
|sell
|653
|0.01
|1.9879
|2.0079
|0.0000
|1306
|2008.02.27 14:35
|buy
|654
|0.01
|1.9872
|1.9672
|0.0000
|1307
|2008.02.27 14:37
|close
|653
|0.01
|1.9869
|2.0079
|0.0000
|1.00
|2436.48
|1308
|2008.02.27 14:45
|buy
|655
|0.02
|1.9852
|1.9652
|0.0000
|1309
|2008.02.27 14:48
|buy
|656
|0.03
|1.9832
|1.9632
|0.0000
|1310
|2008.02.27 14:48
|close
|656
|0.03
|1.9825
|1.9632
|0.0000
|-2.10
|2434.38
|1311
|2008.02.27 14:48
|close
|655
|0.02
|1.9825
|1.9652
|0.0000
|-5.40
|2428.98
|1312
|2008.02.27 14:48
|close
|654
|0.01
|1.9825
|1.9672
|0.0000
|-4.70
|2424.28
|1313
|2008.02.27 14:48
|sell
|657
|0.26
|1.9825
|2.0025
|1.9820
|1314
|2008.02.27 14:48
|buy
|658
|0.01
|1.9829
|1.9629
|0.0000
|1315
|2008.02.27 14:55
|close
|658
|0.01
|1.9839
|1.9629
|0.0000
|1.00
|2425.28
|1316
|2008.02.27 14:55
|buy
|659
|0.01
|1.9841
|1.9641
|0.0000
|1317
|2008.02.27 15:02
|close
|659
|0.01
|1.9851
|1.9641
|0.0000
|1.00
|2426.28
|1318
|2008.02.27 15:11
|buy
|660
|0.01
|1.9848
|1.9648
|0.0000
|1319
|2008.02.27 15:21
|close
|660
|0.01
|1.9858
|1.9648
|0.0000
|1.00
|2427.28
|1320
|2008.02.27 15:30
|buy
|661
|0.01
|1.9867
|1.9667
|0.0000
|1321
|2008.02.27 15:37
|close
|661
|0.01
|1.9877
|1.9667
|0.0000
|1.00
|2428.28
|1322
|2008.02.27 15:39
|sell
|662
|0.01
|1.9881
|2.0081
|0.0000
|1323
|2008.02.27 15:53
|sell
|663
|0.02
|1.9901
|2.0101
|0.0000
|1324
|2008.02.27 16:00
|sell
|664
|0.03
|1.9921
|2.0121
|0.0000
|1325
|2008.02.27 16:00
|close
|664
|0.03
|1.9925
|2.0121
|0.0000
|-1.20
|2427.08
|1326
|2008.02.27 16:00
|close
|663
|0.02
|1.9925
|2.0101
|0.0000
|-4.80
|2422.28
|1327
|2008.02.27 16:00
|close
|662
|0.01
|1.9925
|2.0081
|0.0000
|-4.40
|2417.88
|1328
|2008.02.27 16:00
|buy
|665
|0.22
|1.9925
|1.9725
|1.9930
|1329
|2008.02.27 16:00
|sell
|666
|0.01
|1.9923
|2.0123
|0.0000
|1330
|2008.02.27 16:01
|close
|666
|0.01
|1.9913
|2.0123
|0.0000
|1.00
|2418.88
|1331
|2008.02.27 16:01
|sell
|667
|0.01
|1.9909
|2.0109
|0.0000
|1332
|2008.02.27 16:05
|close
|667
|0.01
|1.9899
|2.0109
|0.0000
|1.00
|2419.88
|1333
|2008.02.27 16:08
|sell
|668
|0.01
|1.9902
|2.0102
|0.0000
|1334
|2008.02.27 16:26
|close
|668
|0.01
|1.9892
|2.0102
|0.0000
|1.00
|2420.88
|1335
|2008.02.27 16:32
|sell
|669
|0.01
|1.9894
|2.0094
|0.0000
|1336
|2008.02.27 17:09
|sell
|670
|0.02
|1.9914
|2.0114
|0.0000
|1337
|2008.02.27 17:13
|close
|670
|0.02
|1.9904
|2.0114
|0.0000
|2.00
|2422.88
|1338
|2008.02.27 17:13
|close
|669
|0.01
|1.9904
|2.0094
|0.0000
|-1.00
|2421.88
|1339
|2008.02.27 17:13
|sell
|671
|0.01
|1.9900
|2.0100
|0.0000
|1340
|2008.02.27 17:32
|sell
|672
|0.02
|1.9920
|2.0120
|0.0000
|1341
|2008.02.27 17:33
|t/p
|665
|0.22
|1.9930
|1.9725
|1.9930
|11.00
|2432.88
|1342
|2008.02.27 18:06
|close
|672
|0.02
|1.9910
|2.0120
|0.0000
|2.00
|2434.88
|1343
|2008.02.27 18:06
|close
|671
|0.01
|1.9910
|2.0100
|0.0000
|-1.00
|2433.88
|1344
|2008.02.27 19:00
|sell
|673
|0.01
|1.9887
|2.0087
|0.0000
|1345
|2008.02.27 19:00
|buy
|674
|0.01
|1.9885
|1.9685
|0.0000
|1346
|2008.02.27 19:36
|close
|673
|0.01
|1.9877
|2.0087
|0.0000
|1.00
|2434.88
|1347
|2008.02.27 19:43
|buy
|675
|0.02
|1.9865
|1.9665
|0.0000
|1348
|2008.02.27 20:19
|buy
|676
|0.03
|1.9845
|1.9645
|0.0000
|1349
|2008.02.27 20:19
|close
|676
|0.03
|1.9841
|1.9645
|0.0000
|-1.20
|2433.68
|1350
|2008.02.27 20:19
|close
|675
|0.02
|1.9841
|1.9665
|0.0000
|-4.80
|2428.88
|1351
|2008.02.27 20:19
|close
|674
|0.01
|1.9841
|1.9685
|0.0000
|-4.40
|2424.48
|1352
|2008.02.27 20:19
|sell
|677
|0.22
|1.9841
|2.0041
|1.9836
|1353
|2008.02.27 20:19
|buy
|678
|0.01
|1.9845
|1.9645
|0.0000
|1354
|2008.02.27 20:24
|t/p
|677
|0.22
|1.9836
|2.0041
|1.9836
|11.00
|2435.48
|1355
|2008.02.27 21:25
|buy
|679
|0.02
|1.9825
|1.9625
|0.0000
|1356
|2008.02.27 21:27
|t/p
|657
|0.26
|1.9820
|2.0025
|1.9820
|13.00
|2448.48
|1357
|2008.02.27 22:21
|buy
|680
|0.03
|1.9805
|1.9605
|0.0000
|1358
|2008.02.27 22:21
|close
|680
|0.03
|1.9801
|1.9605
|0.0000
|-1.20
|2447.28
|1359
|2008.02.27 22:21
|close
|679
|0.02
|1.9801
|1.9625
|0.0000
|-4.80
|2442.48
|1360
|2008.02.27 22:21
|close
|678
|0.01
|1.9801
|1.9645
|0.0000
|-4.40
|2438.08
|1361
|2008.02.27 22:21
|sell
|681
|0.22
|1.9801
|2.0001
|1.9796
|1362
|2008.02.27 22:22
|buy
|682
|0.01
|1.9805
|1.9605
|0.0000
|1363
|2008.02.27 22:24
|t/p
|681
|0.22
|1.9796
|2.0001
|1.9796
|11.00
|2449.08
|1364
|2008.02.27 22:51
|close
|682
|0.01
|1.9815
|1.9605
|0.0000
|1.00
|2450.08
|1365
|2008.02.27 23:00
|buy
|683
|0.01
|1.9817
|1.9617
|0.0000
|1366
|2008.02.27 23:23
|close
|683
|0.01
|1.9827
|1.9617
|0.0000
|1.00
|2451.08
|1367
|2008.02.27 23:30
|buy
|684
|0.01
|1.9824
|1.9624
|0.0000
|1368
|2008.02.28 01:19
|close
|684
|0.01
|1.9832
|1.9624
|0.0000
|1.07
|2452.15
|1369
|2008.02.28 02:00
|buy
|685
|0.01
|1.9837
|1.9637
|0.0000
|1370
|2008.02.28 02:29
|buy
|686
|0.02
|1.9817
|1.9617
|0.0000
|1371
|2008.02.28 03:09
|close
|686
|0.02
|1.9827
|1.9617
|0.0000
|2.00
|2454.15
|1372
|2008.02.28 03:09
|close
|685
|0.01
|1.9827
|1.9637
|0.0000
|-1.00
|2453.15
|1373
|2008.02.28 04:21
|sell
|687
|0.01
|1.9835
|2.0035
|0.0000
|1374
|2008.02.28 07:31
|buy
|688
|0.01
|1.9833
|1.9633
|0.0000
|1375
|2008.02.28 07:49
|close
|687
|0.01
|1.9825
|2.0035
|0.0000
|1.00
|2454.15
|1376
|2008.02.28 08:19
|buy
|689
|0.02
|1.9813
|1.9613
|0.0000
|1377
|2008.02.28 08:24
|buy
|690
|0.03
|1.9793
|1.9593
|0.0000
|1378
|2008.02.28 08:24
|close
|690
|0.03
|1.9789
|1.9593
|0.0000
|-1.20
|2452.95
|1379
|2008.02.28 08:24
|close
|689
|0.02
|1.9789
|1.9613
|0.0000
|-4.80
|2448.15
|1380
|2008.02.28 08:24
|close
|688
|0.01
|1.9789
|1.9633
|0.0000
|-4.40
|2443.75
|1381
|2008.02.28 08:24
|sell
|691
|0.22
|1.9789
|1.9989
|1.9784
|1382
|2008.02.28 08:24
|buy
|692
|0.01
|1.9791
|1.9591
|0.0000
|1383
|2008.02.28 08:24
|t/p
|691
|0.22
|1.9784
|1.9989
|1.9784
|11.00
|2454.75
|1384
|2008.02.28 08:45
|buy
|693
|0.02
|1.9771
|1.9571
|0.0000
|1385
|2008.02.28 08:53
|close
|693
|0.02
|1.9781
|1.9571
|0.0000
|2.00
|2456.75
|1386
|2008.02.28 08:53
|close
|692
|0.01
|1.9781
|1.9591
|0.0000
|-1.00
|2455.75
|1387
|2008.02.28 08:53
|buy
|694
|0.01
|1.9785
|1.9585
|0.0000
|1388
|2008.02.28 09:01
|close
|694
|0.01
|1.9795
|1.9585
|0.0000
|1.00
|2456.75
|1389
|2008.02.28 09:09
|buy
|695
|0.01
|1.9790
|1.9590
|0.0000
|1390
|2008.02.28 09:22
|close
|695
|0.01
|1.9800
|1.9590
|0.0000
|1.00
|2457.75
|1391
|2008.02.28 09:31
|buy
|696
|0.01
|1.9792
|1.9592
|0.0000
|1392
|2008.02.28 09:44
|close
|696
|0.01
|1.9803
|1.9592
|0.0000
|1.10
|2458.85
|1393
|2008.02.28 10:00
|buy
|697
|0.01
|1.9813
|1.9613
|0.0000
|1394
|2008.02.28 10:07
|close
|697
|0.01
|1.9823
|1.9613
|0.0000
|1.00
|2459.85
|1395
|2008.02.28 10:07
|sell
|698
|0.01
|1.9824
|2.0024
|0.0000
|1396
|2008.02.28 10:31
|buy
|699
|0.01
|1.9815
|1.9615
|0.0000
|1397
|2008.02.28 10:31
|close
|698
|0.01
|1.9814
|2.0024
|0.0000
|1.00
|2460.85
|1398
|2008.02.28 10:40
|sell
|700
|0.01
|1.9823
|2.0023
|0.0000
|1399
|2008.02.28 10:41
|close
|699
|0.01
|1.9825
|1.9615
|0.0000
|1.00
|2461.85
|1400
|2008.02.28 11:00
|buy
|701
|0.01
|1.9819
|1.9619
|0.0000
|1401
|2008.02.28 11:02
|close
|701
|0.01
|1.9829
|1.9619
|0.0000
|1.00
|2462.85
|1402
|2008.02.28 11:28
|close
|700
|0.01
|1.9813
|2.0023
|0.0000
|1.00
|2463.85
|1403
|2008.02.28 11:28
|buy
|702
|0.01
|1.9812
|1.9612
|0.0000
|1404
|2008.02.28 11:37
|buy
|703
|0.02
|1.9792
|1.9592
|0.0000
|1405
|2008.02.28 11:47
|close
|703
|0.02
|1.9802
|1.9592
|0.0000
|2.00
|2465.85
|1406
|2008.02.28 11:47
|close
|702
|0.01
|1.9802
|1.9612
|0.0000
|-1.00
|2464.85
|1407
|2008.02.28 11:47
|buy
|704
|0.01
|1.9804
|1.9604
|0.0000
|1408
|2008.02.28 11:57
|close
|704
|0.01
|1.9814
|1.9604
|0.0000
|1.00
|2465.85
|1409
|2008.02.28 11:59
|buy
|705
|0.01
|1.9815
|1.9615
|0.0000
|1410
|2008.02.28 12:09
|sell
|706
|0.01
|1.9822
|2.0022
|0.0000
|1411
|2008.02.28 12:10
|close
|705
|0.01
|1.9825
|1.9615
|0.0000
|1.00
|2466.85
|1412
|2008.02.28 12:17
|buy
|707
|0.01
|1.9813
|1.9613
|0.0000
|1413
|2008.02.28 12:24
|close
|706
|0.01
|1.9812
|2.0022
|0.0000
|1.00
|2467.85
|1414
|2008.02.28 12:39
|buy
|708
|0.02
|1.9793
|1.9593
|0.0000
|1415
|2008.02.28 12:59
|close
|708
|0.02
|1.9803
|1.9593
|0.0000
|2.00
|2469.85
|1416
|2008.02.28 12:59
|close
|707
|0.01
|1.9803
|1.9613
|0.0000
|-1.00
|2468.85
|1417
|2008.02.28 13:00
|buy
|709
|0.01
|1.9812
|1.9612
|0.0000
|1418
|2008.02.28 13:20
|sell
|710
|0.01
|1.9821
|2.0021
|0.0000
|1419
|2008.02.28 13:21
|close
|709
|0.01
|1.9822
|1.9612
|0.0000
|1.00
|2469.85
|1420
|2008.02.28 13:50
|sell
|711
|0.02
|1.9841
|2.0041
|0.0000
|1421
|2008.02.28 14:04
|sell
|712
|0.03
|1.9861
|2.0061
|0.0000
|1422
|2008.02.28 14:06
|close
|712
|0.03
|1.9865
|2.0061
|0.0000
|-1.20
|2468.65
|1423
|2008.02.28 14:06
|close
|711
|0.02
|1.9865
|2.0041
|0.0000
|-4.80
|2463.85
|1424
|2008.02.28 14:06
|close
|710
|0.01
|1.9865
|2.0021
|0.0000
|-4.40
|2459.45
|1425
|2008.02.28 14:06
|buy
|713
|0.22
|1.9865
|1.9665
|1.9870
|1426
|2008.02.28 14:06
|sell
|714
|0.01
|1.9861
|2.0061
|0.0000
|1427
|2008.02.28 14:25
|close
|714
|0.01
|1.9851
|2.0061
|0.0000
|1.00
|2460.45
|1428
|2008.02.28 14:29
|sell
|715
|0.01
|1.9854
|2.0054
|0.0000
|1429
|2008.02.28 14:30
|t/p
|713
|0.22
|1.9870
|1.9665
|1.9870
|11.00
|2471.45
|1430
|2008.02.28 14:43
|close
|715
|0.01
|1.9844
|2.0054
|0.0000
|1.00
|2472.45
|1431
|2008.02.28 14:58
|sell
|716
|0.01
|1.9862
|2.0062
|0.0000
|1432
|2008.02.28 15:37
|close
|716
|0.01
|1.9852
|2.0062
|0.0000
|1.00
|2473.45
|1433
|2008.02.28 15:52
|sell
|717
|0.01
|1.9869
|2.0069
|0.0000
|1434
|2008.02.28 16:50
|sell
|718
|0.02
|1.9890
|2.0090
|0.0000
|1435
|2008.02.28 17:02
|sell
|719
|0.03
|1.9910
|2.0110
|0.0000
|1436
|2008.02.28 17:03
|close
|719
|0.03
|1.9915
|2.0110
|0.0000
|-1.50
|2471.95
|1437
|2008.02.28 17:03
|close
|718
|0.02
|1.9915
|2.0090
|0.0000
|-5.00
|2466.95
|1438
|2008.02.28 17:03
|close
|717
|0.01
|1.9915
|2.0069
|0.0000
|-4.60
|2462.35
|1439
|2008.02.28 17:03
|buy
|720
|0.24
|1.9915
|1.9715
|1.9920
|1440
|2008.02.28 17:03
|sell
|721
|0.01
|1.9913
|2.0113
|0.0000
|1441
|2008.02.28 17:03
|close
|721
|0.01
|1.9903
|2.0113
|0.0000
|1.00
|2463.35
|1442
|2008.02.28 17:03
|sell
|722
|0.01
|1.9901
|2.0101
|0.0000
|1443
|2008.02.28 17:11
|close
|722
|0.01
|1.9891
|2.0101
|0.0000
|1.00
|2464.35
|1444
|2008.02.28 17:30
|sell
|723
|0.01
|1.9874
|2.0074
|0.0000
|1445
|2008.02.28 17:36
|sell
|724
|0.02
|1.9894
|2.0094
|0.0000
|1446
|2008.02.28 17:45
|close
|724
|0.02
|1.9884
|2.0094
|0.0000
|2.00
|2466.35
|1447
|2008.02.28 17:45
|close
|723
|0.01
|1.9884
|2.0074
|0.0000
|-1.00
|2465.35
|1448
|2008.02.28 17:45
|sell
|725
|0.01
|1.9882
|2.0082
|0.0000
|1449
|2008.02.28 18:12
|sell
|726
|0.02
|1.9902
|2.0102
|0.0000
|1450
|2008.02.28 18:59
|t/p
|720
|0.24
|1.9920
|1.9715
|1.9920
|12.00
|2477.35
|1451
|2008.02.28 19:01
|close
|726
|0.02
|1.9929
|2.0102
|0.0000
|-5.40
|2471.95
|1452
|2008.02.28 19:01
|close
|725
|0.01
|1.9929
|2.0082
|0.0000
|-4.70
|2467.25
|1453
|2008.02.28 19:01
|buy
|727
|0.22
|1.9929
|1.9729
|1.9934
|1454
|2008.02.28 19:01
|sell
|728
|0.01
|1.9927
|2.0127
|0.0000
|1455
|2008.02.28 19:09
|t/p
|727
|0.22
|1.9934
|1.9729
|1.9934
|11.00
|2478.25
|1456
|2008.02.28 19:11
|sell
|729
|0.02
|1.9947
|2.0147
|0.0000
|1457
|2008.02.28 19:11
|close
|729
|0.02
|1.9936
|2.0147
|0.0000
|2.20
|2480.45
|1458
|2008.02.28 19:11
|close
|728
|0.01
|1.9936
|2.0127
|0.0000
|-0.90
|2479.55
|1459
|2008.02.28 19:11
|sell
|730
|0.01
|1.9932
|2.0132
|0.0000
|1460
|2008.02.28 21:02
|close
|730
|0.01
|1.9922
|2.0132
|0.0000
|1.00
|2480.55
|1461
|2008.02.28 22:54
|buy
|731
|0.01
|1.9896
|1.9696
|0.0000
|1462
|2008.02.28 23:36
|buy
|732
|0.02
|1.9875
|1.9675
|0.0000
|1463
|2008.02.28 23:50
|close
|732
|0.02
|1.9886
|1.9675
|0.0000
|2.20
|2482.75
|1464
|2008.02.28 23:50
|close
|731
|0.01
|1.9886
|1.9696
|0.0000
|-1.00
|2481.75
|1465
|2008.02.29 00:00
|buy
|733
|0.01
|1.9894
|1.9694
|0.0000
|1466
|2008.02.29 00:19
|buy
|734
|0.02
|1.9874
|1.9674
|0.0000
|1467
|2008.02.29 00:44
|close
|734
|0.02
|1.9885
|1.9674
|0.0000
|2.20
|2483.95
|1468
|2008.02.29 00:44
|close
|733
|0.01
|1.9885
|1.9694
|0.0000
|-0.90
|2483.05
|1469
|2008.02.29 01:00
|buy
|735
|0.01
|1.9895
|1.9695
|0.0000
|1470
|2008.02.29 01:36
|buy
|736
|0.02
|1.9875
|1.9675
|0.0000
|1471
|2008.02.29 02:18
|close
|736
|0.02
|1.9885
|1.9675
|0.0000
|2.00
|2485.05
|1472
|2008.02.29 02:18
|close
|735
|0.01
|1.9885
|1.9695
|0.0000
|-1.00
|2484.05
|1473
|2008.02.29 02:30
|buy
|737
|0.01
|1.9889
|1.9689
|0.0000
|1474
|2008.02.29 06:29
|buy
|738
|0.02
|1.9868
|1.9668
|0.0000
|1475
|2008.02.29 06:55
|close
|738
|0.02
|1.9879
|1.9668
|0.0000
|2.20
|2486.25
|1476
|2008.02.29 06:55
|close
|737
|0.01
|1.9879
|1.9689
|0.0000
|-1.00
|2485.25
|1477
|2008.02.29 07:11
|sell
|739
|0.01
|1.9889
|2.0089
|0.0000
|1478
|2008.02.29 07:23
|close
|739
|0.01
|1.9879
|2.0089
|0.0000
|1.00
|2486.25
|1479
|2008.02.29 07:28
|buy
|740
|0.01
|1.9878
|1.9678
|0.0000
|1480
|2008.02.29 07:58
|close
|740
|0.01
|1.9888
|1.9678
|0.0000
|1.00
|2487.25
|1481
|2008.02.29 07:59
|buy
|741
|0.01
|1.9870
|1.9670
|0.0000
|1482
|2008.02.29 08:17
|close
|741
|0.01
|1.9880
|1.9670
|0.0000
|1.00
|2488.25
|1483
|2008.02.29 08:30
|sell
|742
|0.01
|1.9883
|2.0083
|0.0000
|1484
|2008.02.29 08:30
|buy
|743
|0.01
|1.9879
|1.9679
|0.0000
|1485
|2008.02.29 08:44
|close
|743
|0.01
|1.9890
|1.9679
|0.0000
|1.10
|2489.35
|1486
|2008.02.29 08:44
|sell
|744
|0.02
|1.9903
|2.0103
|0.0000
|1487
|2008.02.29 09:35
|close
|744
|0.02
|1.9893
|2.0103
|0.0000
|2.00
|2491.35
|1488
|2008.02.29 09:35
|close
|742
|0.01
|1.9893
|2.0083
|0.0000
|-1.00
|2490.35
|1489
|2008.02.29 09:48
|buy
|745
|0.01
|1.9877
|1.9677
|0.0000
|1490
|2008.02.29 09:56
|buy
|746
|0.02
|1.9857
|1.9657
|0.0000
|1491
|2008.02.29 10:09
|buy
|747
|0.03
|1.9836
|1.9636
|0.0000
|1492
|2008.02.29 10:09
|close
|747
|0.03
|1.9832
|1.9636
|0.0000
|-1.20
|2489.15
|1493
|2008.02.29 10:09
|close
|746
|0.02
|1.9832
|1.9657
|0.0000
|-5.00
|2484.15
|1494
|2008.02.29 10:09
|close
|745
|0.01
|1.9832
|1.9677
|0.0000
|-4.50
|2479.65
|1495
|2008.02.29 10:09
|sell
|748
|0.23
|1.9832
|2.0032
|1.9827
|1496
|2008.02.29 10:09
|buy
|749
|0.01
|1.9836
|1.9636
|0.0000
|1497
|2008.02.29 10:16
|close
|749
|0.01
|1.9846
|1.9636
|0.0000
|1.00
|2480.65
|1498
|2008.02.29 10:16
|buy
|750
|0.01
|1.9848
|1.9648
|0.0000
|1499
|2008.02.29 10:20
|close
|750
|0.01
|1.9858
|1.9648
|0.0000
|1.00
|2481.65
|1500
|2008.02.29 10:20
|buy
|751
|0.01
|1.9860
|1.9660
|0.0000
|1501
|2008.02.29 10:44
|buy
|752
|0.02
|1.9840
|1.9640
|0.0000
|1502
|2008.02.29 10:48
|t/p
|748
|0.23
|1.9827
|2.0032
|1.9827
|11.50
|2493.15
|1503
|2008.02.29 10:59
|buy
|753
|0.03
|1.9820
|1.9620
|0.0000
|1504
|2008.02.29 11:00
|close
|753
|0.03
|1.9815
|1.9620
|0.0000
|-1.50
|2491.65
|1505
|2008.02.29 11:00
|close
|752
|0.02
|1.9815
|1.9640
|0.0000
|-5.00
|2486.65
|1506
|2008.02.29 11:00
|close
|751
|0.01
|1.9815
|1.9660
|0.0000
|-4.50
|2482.15
|1507
|2008.02.29 11:00
|sell
|754
|0.24
|1.9815
|2.0015
|1.9810
|1508
|2008.02.29 11:00
|buy
|755
|0.01
|1.9818
|1.9618
|0.0000
|1509
|2008.02.29 11:01
|close
|755
|0.01
|1.9828
|1.9618
|0.0000
|1.00
|2483.15
|1510
|2008.02.29 11:24
|buy
|756
|0.01
|1.9818
|1.9618
|0.0000
|1511
|2008.02.29 11:40
|close
|756
|0.01
|1.9828
|1.9618
|0.0000
|1.00
|2484.15
|1512
|2008.02.29 11:56
|buy
|757
|0.01
|1.9817
|1.9617
|0.0000
|1513
|2008.02.29 12:03
|t/p
|754
|0.24
|1.9810
|2.0015
|1.9810
|12.00
|2496.15
|1514
|2008.02.29 12:04
|buy
|758
|0.02
|1.9797
|1.9597
|0.0000
|1515
|2008.02.29 12:07
|close
|758
|0.02
|1.9807
|1.9597
|0.0000
|2.00
|2498.15
|1516
|2008.02.29 12:07
|close
|757
|0.01
|1.9807
|1.9617
|0.0000
|-1.00
|2497.15
|1517
|2008.02.29 12:07
|buy
|759
|0.01
|1.9811
|1.9611
|0.0000
|1518
|2008.02.29 12:11
|buy
|760
|0.02
|1.9791
|1.9591
|0.0000
|1519
|2008.02.29 12:15
|close
|760
|0.02
|1.9801
|1.9591
|0.0000
|2.00
|2499.15
|1520
|2008.02.29 12:15
|close
|759
|0.01
|1.9801
|1.9611
|0.0000
|-1.00
|2498.15
|1521
|2008.02.29 12:15
|buy
|761
|0.01
|1.9803
|1.9603
|0.0000
|1522
|2008.02.29 12:20
|close
|761
|0.01
|1.9813
|1.9603
|0.0000
|1.00
|2499.15
|1523
|2008.02.29 12:20
|buy
|762
|0.01
|1.9816
|1.9616
|0.0000
|1524
|2008.02.29 12:23
|close
|762
|0.01
|1.9826
|1.9616
|0.0000
|1.00
|2500.15
|1525
|2008.02.29 12:42
|buy
|763
|0.01
|1.9836
|1.9636
|0.0000
|1526
|2008.02.29 12:51
|close
|763
|0.01
|1.9846
|1.9636
|0.0000
|1.00
|2501.15
|1527
|2008.02.29 12:59
|buy
|764
|0.01
|1.9836
|1.9636
|0.0000
|1528
|2008.02.29 13:09
|close
|764
|0.01
|1.9846
|1.9636
|0.0000
|1.00
|2502.15
|1529
|2008.02.29 13:27
|buy
|765
|0.01
|1.9833
|1.9633
|0.0000
|1530
|2008.02.29 13:41
|close
|765
|0.01
|1.9843
|1.9633
|0.0000
|1.00
|2503.15
|1531
|2008.02.29 13:42
|buy
|766
|0.01
|1.9831
|1.9631
|0.0000
|1532
|2008.02.29 13:54
|close
|766
|0.01
|1.9841
|1.9631
|0.0000
|1.00
|2504.15
|1533
|2008.02.29 13:57
|buy
|767
|0.01
|1.9831
|1.9631
|0.0000
|1534
|2008.02.29 14:28
|close
|767
|0.01
|1.9841
|1.9631
|0.0000
|1.00
|2505.15
|1535
|2008.02.29 14:30
|buy
|768
|0.01
|1.9833
|1.9633
|0.0000
|1536
|2008.02.29 14:32
|close
|768
|0.01
|1.9843
|1.9633
|0.0000
|1.00
|2506.15
|1537
|2008.02.29 15:26
|sell
|769
|0.01
|1.9854
|2.0054
|0.0000
|1538
|2008.02.29 15:30
|buy
|770
|0.01
|1.9848
|1.9648
|0.0000
|1539
|2008.02.29 15:35
|close
|769
|0.01
|1.9844
|2.0054
|0.0000
|1.00
|2507.15
|1540
|2008.02.29 15:43
|sell
|771
|0.01
|1.9853
|2.0053
|0.0000
|1541
|2008.02.29 15:47
|close
|770
|0.01
|1.9858
|1.9648
|0.0000
|1.00
|2508.15
|1542
|2008.02.29 15:49
|sell
|772
|0.02
|1.9873
|2.0073
|0.0000
|1543
|2008.02.29 15:52
|close
|772
|0.02
|1.9863
|2.0073
|0.0000
|2.00
|2510.15
|1544
|2008.02.29 15:52
|close
|771
|0.01
|1.9863
|2.0053
|0.0000
|-1.00
|2509.15
|1545
|2008.02.29 15:52
|sell
|773
|0.01
|1.9859
|2.0059
|0.0000
|1546
|2008.02.29 16:14
|sell
|774
|0.02
|1.9879
|2.0079
|0.0000
|1547
|2008.02.29 16:16
|close
|774
|0.02
|1.9869
|2.0079
|0.0000
|2.00
|2511.15
|1548
|2008.02.29 16:16
|close
|773
|0.01
|1.9869
|2.0059
|0.0000
|-1.00
|2510.15
|1549
|2008.02.29 16:16
|sell
|775
|0.01
|1.9865
|2.0065
|0.0000
|1550
|2008.02.29 16:38
|close
|775
|0.01
|1.9855
|2.0065
|0.0000
|1.00
|2511.15
|1551
|2008.02.29 16:50
|sell
|776
|0.01
|1.9864
|2.0064
|0.0000
|1552
|2008.02.29 16:55
|sell
|777
|0.02
|1.9885
|2.0085
|0.0000
|1553
|2008.02.29 16:59
|sell
|778
|0.03
|1.9905
|2.0105
|0.0000
|1554
|2008.02.29 17:00
|close
|778
|0.03
|1.9889
|2.0105
|0.0000
|4.80
|2515.95
|1555
|2008.02.29 17:00
|close
|777
|0.02
|1.9889
|2.0085
|0.0000
|-0.80
|2515.15
|1556
|2008.02.29 17:00
|close
|776
|0.01
|1.9889
|2.0064
|0.0000
|-2.50
|2512.65
|1557
|2008.02.29 17:30
|sell
|779
|0.01
|1.9873
|2.0073
|0.0000
|1558
|2008.02.29 17:55
|close
|779
|0.01
|1.9862
|2.0073
|0.0000
|1.10
|2513.75
|1559
|2008.02.29 18:00
|sell
|780
|0.01
|1.9860
|2.0060
|0.0000
|1560
|2008.02.29 18:58
|close
|780
|0.01
|1.9849
|2.0060
|0.0000
|1.10
|2514.85
|1561
|2008.02.29 18:58
|buy
|781
|0.01
|1.9849
|1.9649
|0.0000
|1562
|2008.02.29 19:06
|sell
|782
|0.01
|1.9855
|2.0055
|0.0000
|1563
|2008.02.29 19:11
|close
|781
|0.01
|1.9860
|1.9649
|0.0000
|1.10
|2515.95
|1564
|2008.02.29 19:47
|sell
|783
|0.02
|1.9875
|2.0075
|0.0000
|1565
|2008.02.29 22:59
|close at stop
|783
|0.02
|1.9894
|2.0075
|0.0000
|-3.80
|2512.15
|1566
|2008.02.29 22:59
|close at stop
|782
|0.01
|1.9894
|2.0055
|0.0000
|-3.90
|2508.25