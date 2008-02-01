Strategy Tester Report
Pipmaker_V10_1_LM
AlpariUK-Demo (Build 211)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2008.02.01 00:00 - 2008.02.28 23:30 (2008.02.01 - 2008.02.29)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTradeShort=true; TradeLong=true; UseDPO=true; UseCCI=true; CCIPeriod=60; ReverseDirection=true; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=1; SL=200; OpenOnTick=1; Spacing=25; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=0; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=5000; LossManagement="What to do if things are going wrong"; AllowRecovery=true; MaxLoss=15; ExitAllTrades=true; StopTrading=false; PlaceRecoveryOrders=true; MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=4; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=14; RecReverse=false;
Bars in test1953Ticks modelled193261Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors3
Initial deposit2000.00
Total net profit677.75Gross profit1153.56Gross loss-475.81
Profit factor2.42Expected payoff1.53
Absolute drawdown583.00Maximal drawdown656.20 (31.65%)Relative drawdown31.65% (656.20)
Total trades444Short positions (won %)212 (62.26%)Long positions (won %)232 (65.52%)
Profit trades (% of total)284 (63.96%)Loss trades (% of total)160 (36.04%)
Largestprofit trade56.78loss trade-8.30
Averageprofit trade4.06loss trade-2.97
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (43.95)consecutive losses (loss in money)5 (-20.45)
Maximalconsecutive profit (count of wins)57.78 (2)consecutive loss (count of losses)-20.45 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.02.01 01:01sell10.011.99022.01020.0000
22008.02.01 07:21close10.011.98922.01020.00001.002001.00
32008.02.01 07:23sell20.011.98982.00980.0000
42008.02.01 07:58close20.011.98882.00980.00001.002002.00
52008.02.01 09:03sell30.011.99062.01060.0000
62008.02.01 09:15sell40.021.99312.01310.0000
72008.02.01 09:29close40.021.99182.01310.00002.602004.60
82008.02.01 09:29close30.011.99182.01060.0000-1.202003.40
92008.02.01 09:32sell50.011.99262.01260.0000
102008.02.01 09:52close50.011.99162.01260.00001.002004.40
112008.02.01 10:14sell60.011.99062.01060.0000
122008.02.01 10:30close60.011.98952.01060.00001.102005.50
132008.02.01 10:30sell70.011.98902.00900.0000
142008.02.01 10:41sell80.021.99152.01150.0000
152008.02.01 11:31close80.021.99032.01150.00002.402007.90
162008.02.01 11:31close70.011.99032.00900.0000-1.302006.60
172008.02.01 11:37sell90.011.99032.01030.0000
182008.02.01 12:03close90.011.98932.01030.00001.002007.60
192008.02.01 13:36buy100.011.98661.96660.0000
202008.02.01 13:39buy110.021.98411.96410.0000
212008.02.01 13:43close110.021.98531.96410.00002.402010.00
222008.02.01 13:43close100.011.98531.96660.0000-1.302008.70
232008.02.01 13:43buy120.011.98571.96570.0000
242008.02.01 14:30close120.011.98971.96570.00004.002012.70
252008.02.01 14:30buy130.011.98851.96850.0000
262008.02.01 14:33buy140.021.98411.96410.0000
272008.02.01 14:43buy150.031.98161.96160.0000
282008.02.01 14:45close150.031.98101.96160.0000-1.802010.90
292008.02.01 14:45close140.021.98101.96410.0000-6.202004.70
302008.02.01 14:45close130.011.98101.96850.0000-7.501997.20
312008.02.01 14:45sell160.841.98102.00101.9806
322008.02.01 14:45buy170.011.98111.96110.0000
332008.02.01 14:45t/p160.841.98062.00101.980633.602030.80
342008.02.01 14:46close170.011.98211.96110.00001.002031.80
352008.02.01 14:46buy180.011.98231.96230.0000
362008.02.01 14:49buy190.021.97951.95950.0000
372008.02.01 14:50close190.021.98081.95950.00002.602034.40
382008.02.01 14:50close180.011.98081.96230.0000-1.502032.90
392008.02.01 14:50buy200.011.98101.96100.0000
402008.02.01 14:51close200.011.98201.96100.00001.002033.90
412008.02.01 14:51buy210.011.98221.96220.0000
422008.02.01 15:11buy220.021.97971.95970.0000
432008.02.01 15:16buy230.031.97701.95700.0000
442008.02.01 15:17close230.031.97621.95700.0000-2.402031.50
452008.02.01 15:17close220.021.97621.95970.0000-7.002024.50
462008.02.01 15:17close210.011.97621.96220.0000-6.002018.50
472008.02.01 15:17sell240.841.97621.99621.9758
482008.02.01 15:17buy250.011.97671.95670.0000
492008.02.01 15:18close250.011.97781.95670.00001.102019.60
502008.02.01 15:18buy260.011.97801.95800.0000
512008.02.01 15:22t/p240.841.97581.99621.975833.602053.20
522008.02.01 15:24buy270.021.97551.95550.0000
532008.02.01 15:25close270.021.97671.95550.00002.402055.60
542008.02.01 15:25close260.011.97671.95800.0000-1.302054.30
552008.02.01 15:25buy280.011.97691.95690.0000
562008.02.01 15:34buy290.021.97441.95440.0000
572008.02.01 15:37buy300.031.97191.95190.0000
582008.02.01 15:56close300.031.97101.95190.0000-2.702051.60
592008.02.01 15:56close290.021.97101.95440.0000-6.802044.80
602008.02.01 15:56close280.011.97101.95690.0000-5.902038.90
612008.02.01 15:56sell310.841.97101.99101.9706
622008.02.01 15:56buy320.011.97111.95110.0000
632008.02.01 15:56t/p310.841.97061.99101.970633.602072.50
642008.02.01 16:01buy330.021.96861.94860.0000
652008.02.01 16:09buy340.031.96601.94600.0000
662008.02.01 16:10close340.031.96521.94600.0000-2.402070.10
672008.02.01 16:10close330.021.96521.94860.0000-6.802063.30
682008.02.01 16:10close320.011.96521.95110.0000-5.902057.40
692008.02.01 16:10sell350.841.96521.98521.9648
702008.02.01 16:10buy360.011.96561.94560.0000
712008.02.01 16:11close360.011.96661.94560.00001.002058.40
722008.02.01 16:11buy370.011.96701.94700.0000
732008.02.01 16:14close370.011.96811.94700.00001.102059.50
742008.02.01 16:14buy380.011.96851.94850.0000
752008.02.01 16:19close380.011.96961.94850.00001.102060.60
762008.02.01 16:27buy390.011.96941.94940.0000
772008.02.01 16:29close390.011.97061.94940.00001.202061.80
782008.02.01 16:33buy400.011.96871.94870.0000
792008.02.01 16:38close400.011.96971.94870.00001.002062.80
802008.02.01 16:38buy410.011.96991.94990.0000
812008.02.01 16:41close410.011.97091.94990.00001.002063.80
822008.02.01 16:51buy420.011.97001.95000.0000
832008.02.01 18:30buy430.021.96751.94750.0000
842008.02.01 20:30close430.021.96871.94750.00002.402066.20
852008.02.01 20:30close420.011.96871.95000.0000-1.302064.90
862008.02.01 20:41buy440.011.96851.94850.0000
872008.02.01 22:02buy450.021.96601.94600.0000
882008.02.04 00:03t/p350.841.96481.98521.964821.002085.90
892008.02.04 03:31close450.021.96711.94600.00002.382088.28
902008.02.04 03:31close440.011.96711.94850.0000-1.312086.98
912008.02.04 08:14sell460.011.96721.98720.0000
922008.02.04 08:35sell470.021.96971.98970.0000
932008.02.04 08:52sell480.031.97221.99220.0000
942008.02.04 08:56close480.031.97321.99220.0000-3.002083.98
952008.02.04 08:56close470.021.97321.98970.0000-7.002076.98
962008.02.04 08:56close460.011.97321.98720.0000-6.002070.98
972008.02.04 08:56buy490.841.97321.95321.9736
982008.02.04 08:56sell500.011.97301.99300.0000
992008.02.04 08:57t/p490.841.97361.95321.973633.602104.58
1002008.02.04 08:59sell510.021.97551.99550.0000
1012008.02.04 09:33close510.021.97421.99550.00002.602107.18
1022008.02.04 09:33close500.011.97421.99300.0000-1.202105.98
1032008.02.04 09:40sell520.011.97491.99490.0000
1042008.02.04 09:44close520.011.97391.99490.00001.002106.98
1052008.02.04 09:50sell530.011.97461.99460.0000
1062008.02.04 10:07close530.011.97361.99460.00001.002107.98
1072008.02.04 10:21sell540.011.97321.99320.0000
1082008.02.04 10:36sell550.021.97571.99570.0000
1092008.02.04 10:56close550.021.97451.99570.00002.402110.38
1102008.02.04 10:56close540.011.97451.99320.0000-1.302109.08
1112008.02.04 11:00sell560.011.97571.99570.0000
1122008.02.04 12:30sell570.021.97821.99820.0000
1132008.02.04 12:40close570.021.97701.99820.00002.402111.48
1142008.02.04 12:40close560.011.97701.99570.0000-1.302110.18
1152008.02.04 13:12sell580.011.97441.99440.0000
1162008.02.04 13:24sell590.021.97691.99690.0000
1172008.02.04 15:30close590.021.97571.99690.00002.402112.58
1182008.02.04 15:30close580.011.97571.99440.0000-1.302111.28
1192008.02.04 15:55sell600.011.97451.99450.0000
1202008.02.04 16:36close600.011.97341.99450.00001.102112.38
1212008.02.04 16:39sell610.011.97411.99410.0000
1222008.02.04 17:26sell620.021.97661.99660.0000
1232008.02.04 19:18close620.021.97541.99660.00002.402114.78
1242008.02.04 19:18close610.011.97541.99410.0000-1.302113.48
1252008.02.04 19:31sell630.011.97441.99440.0000
1262008.02.04 19:35close630.011.97341.99440.00001.002114.48
1272008.02.04 19:40sell640.011.97371.99370.0000
1282008.02.04 22:04close640.011.97271.99370.00001.002115.48
1292008.02.05 02:31buy650.011.97331.95330.0000
1302008.02.05 04:37buy660.021.97081.95080.0000
1312008.02.05 05:06close660.021.97201.95080.00002.402117.88
1322008.02.05 05:06close650.011.97201.95330.0000-1.302116.58
1332008.02.05 05:18buy670.011.97211.95210.0000
1342008.02.05 07:56close670.011.97311.95210.00001.002117.58
1352008.02.05 08:01buy680.011.97311.95310.0000
1362008.02.05 08:08close680.011.97411.95310.00001.002118.58
1372008.02.05 08:19buy690.011.97391.95390.0000
1382008.02.05 08:21close690.011.97491.95390.00001.002119.58
1392008.02.05 10:00buy700.011.96891.94890.0000
1402008.02.05 10:38close700.011.96991.94890.00001.002120.58
1412008.02.05 10:43buy710.011.96881.94880.0000
1422008.02.05 10:53close710.011.96991.94880.00001.102121.68
1432008.02.05 11:02buy720.011.96971.94970.0000
1442008.02.05 11:05close720.011.97071.94970.00001.002122.68
1452008.02.05 11:08buy730.011.97041.95040.0000
1462008.02.05 11:24buy740.021.96791.94790.0000
1472008.02.05 11:55close740.021.96921.94790.00002.602125.28
1482008.02.05 11:55close730.011.96921.95040.0000-1.202124.08
1492008.02.05 12:10buy750.011.96981.94980.0000
1502008.02.05 13:40buy760.021.96731.94730.0000
1512008.02.05 13:48close760.021.96851.94730.00002.402126.48
1522008.02.05 13:48close750.011.96851.94980.0000-1.302125.18
1532008.02.05 13:55buy770.011.96791.94790.0000
1542008.02.05 14:45buy780.021.96541.94540.0000
1552008.02.05 14:54close780.021.96661.94540.00002.402127.58
1562008.02.05 14:54close770.011.96661.94790.0000-1.302126.28
1572008.02.05 14:54buy790.011.96681.94680.0000
1582008.02.05 14:57close790.011.96781.94680.00001.002127.28
1592008.02.05 15:12buy800.011.96831.94830.0000
1602008.02.05 15:19buy810.021.96581.94580.0000
1612008.02.05 15:22close810.021.96701.94580.00002.402129.68
1622008.02.05 15:22close800.011.96701.94830.0000-1.302128.38
1632008.02.05 15:22buy820.011.96751.94750.0000
1642008.02.05 15:36buy830.021.96501.94500.0000
1652008.02.05 15:54close830.021.96631.94500.00002.602130.98
1662008.02.05 15:54close820.011.96631.94750.0000-1.202129.78
1672008.02.05 16:00buy840.011.96551.94550.0000
1682008.02.05 16:14close840.011.96661.94550.00001.102130.88
1692008.02.05 16:17buy850.011.96521.94520.0000
1702008.02.05 17:50buy860.021.96271.94270.0000
1712008.02.05 19:45close860.021.96401.94270.00002.602133.48
1722008.02.05 19:45close850.011.96401.94520.0000-1.202132.28
1732008.02.05 19:55buy870.011.96391.94390.0000
1742008.02.05 23:21close870.011.96501.94390.00001.102133.38
1752008.02.05 23:21buy880.011.96521.94520.0000
1762008.02.06 02:00sell890.011.96501.98500.0000
1772008.02.06 09:00buy900.021.95801.93800.0000
1782008.02.06 09:02close900.021.95881.93800.00001.602134.98
1792008.02.06 09:02close890.011.95911.98500.00005.902140.88
1802008.02.06 09:02close880.011.95881.94520.0000-6.312134.57
1812008.02.06 09:02buy910.011.95901.93900.0000
1822008.02.06 09:13buy920.021.95641.93640.0000
1832008.02.06 09:30close920.021.95761.93640.00002.402136.97
1842008.02.06 09:30close910.011.95761.93900.0000-1.402135.57
1852008.02.06 09:36buy930.011.95671.93670.0000
1862008.02.06 09:40close930.011.95771.93670.00001.002136.57
1872008.02.06 10:13buy940.011.96061.94060.0000
1882008.02.06 10:46buy950.021.95801.93800.0000
1892008.02.06 12:16close950.021.95931.93800.00002.602139.17
1902008.02.06 12:16close940.011.95931.94060.0000-1.302137.87
1912008.02.06 12:22buy960.011.95891.93890.0000
1922008.02.06 14:23close960.011.95991.93890.00001.002138.87
1932008.02.06 14:37buy970.011.95931.93930.0000
1942008.02.06 15:30close970.011.96031.93930.00001.002139.87
1952008.02.06 15:38buy980.011.96031.94030.0000
1962008.02.06 16:17close980.011.96141.94030.00001.102140.97
1972008.02.06 16:26buy990.011.96151.94150.0000
1982008.02.06 17:18buy1000.021.95901.93900.0000
1992008.02.06 17:55close1000.021.96031.93900.00002.602143.57
2002008.02.06 17:55close990.011.96031.94150.0000-1.202142.37
2012008.02.06 18:05buy1010.011.96031.94030.0000
2022008.02.06 18:45close1010.011.96131.94030.00001.002143.37
2032008.02.07 02:00buy1020.011.96021.94020.0000
2042008.02.07 06:56close1020.011.96121.94020.00001.002144.37
2052008.02.07 09:00buy1030.011.95781.93780.0000
2062008.02.07 10:31buy1040.021.95531.93530.0000
2072008.02.07 11:20buy1050.031.95241.93240.0000
2082008.02.07 11:24close1050.031.95171.93240.0000-2.102142.27
2092008.02.07 11:24close1040.021.95171.93530.0000-7.202135.07
2102008.02.07 11:24close1030.011.95171.93780.0000-6.102128.97
2112008.02.07 11:24sell1060.841.95171.97171.9513
2122008.02.07 11:24buy1070.011.95211.93210.0000
2132008.02.07 11:30t/p1060.841.95131.97171.951333.602162.57
2142008.02.07 13:00close1070.011.95311.93210.00001.002163.57
2152008.02.07 13:00buy1080.011.95371.93370.0000
2162008.02.07 13:04close1080.011.95471.93370.00001.002164.57
2172008.02.07 13:09buy1090.011.95301.93300.0000
2182008.02.07 13:18buy1100.021.95051.93050.0000
2192008.02.07 13:21buy1110.031.94801.92800.0000
2202008.02.07 13:22close1110.031.94711.92800.0000-2.702161.87
2212008.02.07 13:22close1100.021.94711.93050.0000-6.802155.07
2222008.02.07 13:22close1090.011.94711.93300.0000-5.902149.17
2232008.02.07 13:22sell1120.841.94711.96711.9467
2242008.02.07 13:22buy1130.011.94751.92750.0000
2252008.02.07 13:23t/p1120.841.94671.96711.946733.602182.77
2262008.02.07 13:45close1130.011.94851.92750.00001.002183.77
2272008.02.07 13:47buy1140.011.94661.92660.0000
2282008.02.07 13:55buy1150.021.94411.92410.0000
2292008.02.07 13:58close1150.021.94531.92410.00002.402186.17
2302008.02.07 13:58close1140.011.94531.92660.0000-1.302184.87
2312008.02.07 13:58buy1160.011.94571.92570.0000
2322008.02.07 14:41buy1170.021.94321.92320.0000
2332008.02.07 15:09close1170.021.94441.92320.00002.402187.27
2342008.02.07 15:09close1160.011.94441.92570.0000-1.302185.97
2352008.02.07 15:19buy1180.011.94431.92430.0000
2362008.02.07 15:26close1180.011.94531.92430.00001.002186.97
2372008.02.07 15:41buy1190.011.94631.92630.0000
2382008.02.07 15:55buy1200.021.94361.92360.0000
2392008.02.07 16:04close1200.021.94501.92360.00002.802189.77
2402008.02.07 16:04close1190.011.94501.92630.0000-1.302188.47
2412008.02.07 16:04buy1210.011.94521.92520.0000
2422008.02.07 16:17close1210.011.94631.92520.00001.102189.57
2432008.02.07 16:26buy1220.011.94601.92600.0000
2442008.02.07 16:56buy1230.021.94351.92350.0000
2452008.02.07 17:19buy1240.031.94101.92100.0000
2462008.02.07 17:31close1240.031.94011.92100.0000-2.702186.87
2472008.02.07 17:31close1230.021.94011.92350.0000-6.802180.07
2482008.02.07 17:31close1220.011.94011.92600.0000-5.902174.17
2492008.02.07 17:31sell1250.841.94011.96011.9397
2502008.02.07 17:31buy1260.011.94051.92050.0000
2512008.02.07 17:36t/p1250.841.93971.96011.939733.602207.77
2522008.02.07 17:42close1260.011.94151.92050.00001.002208.77
2532008.02.07 17:47buy1270.011.94101.92100.0000
2542008.02.07 17:57close1270.011.94201.92100.00001.002209.77
2552008.02.07 18:05buy1280.011.94131.92130.0000
2562008.02.07 18:32close1280.011.94231.92130.00001.002210.77
2572008.02.07 18:36buy1290.011.94181.92180.0000
2582008.02.07 18:56close1290.011.94281.92180.00001.002211.77
2592008.02.07 18:59buy1300.011.94221.92220.0000
2602008.02.07 19:06buy1310.021.93961.91960.0000
2612008.02.07 19:10close1310.021.94081.91960.00002.402214.17
2622008.02.07 19:10close1300.011.94081.92220.0000-1.402212.77
2632008.02.07 19:10buy1320.011.94121.92120.0000
2642008.02.07 20:07close1320.011.94231.92120.00001.102213.87
2652008.02.07 20:14buy1330.011.94171.92170.0000
2662008.02.07 22:03close1330.011.94271.92170.00001.002214.87
2672008.02.07 22:15buy1340.011.94311.92310.0000
2682008.02.08 02:16sell1350.011.94381.96380.0000
2692008.02.08 09:23sell1360.021.94631.96630.0000
2702008.02.08 09:23close1360.021.94601.96630.00000.602215.47
2712008.02.08 09:23close1350.011.94601.96380.0000-2.202213.27
2722008.02.08 09:23close1340.011.94571.92310.00002.692215.96
2732008.02.08 09:23sell1370.011.94551.96550.0000
2742008.02.08 09:35sell1380.021.94811.96810.0000
2752008.02.08 09:49close1380.021.94691.96810.00002.402218.36
2762008.02.08 09:49close1370.011.94691.96550.0000-1.402216.96
2772008.02.08 09:53sell1390.011.94741.96740.0000
2782008.02.08 10:52sell1400.021.94991.96990.0000
2792008.02.08 11:05close1400.021.94871.96990.00002.402219.36
2802008.02.08 11:05close1390.011.94871.96740.0000-1.302218.06
2812008.02.08 11:14sell1410.011.94951.96950.0000
2822008.02.08 11:19close1410.011.94851.96950.00001.002219.06
2832008.02.08 11:28sell1420.011.94871.96870.0000
2842008.02.08 12:10close1420.011.94771.96870.00001.002220.06
2852008.02.08 12:26sell1430.011.94741.96740.0000
2862008.02.08 14:20close1430.011.94641.96740.00001.002221.06
2872008.02.08 14:28sell1440.011.94751.96750.0000
2882008.02.08 14:34close1440.011.94651.96750.00001.002222.06
2892008.02.08 14:43sell1450.011.94701.96700.0000
2902008.02.08 15:22close1450.011.94601.96700.00001.002223.06
2912008.02.08 15:33sell1460.011.94611.96610.0000
2922008.02.08 15:42close1460.011.94501.96610.00001.102224.16
2932008.02.08 15:59sell1470.011.94511.96510.0000
2942008.02.08 17:12sell1480.021.94771.96770.0000
2952008.02.08 19:15sell1490.031.95031.97030.0000
2962008.02.08 19:17close1490.031.94841.97030.00005.702229.86
2972008.02.08 19:17close1480.021.94841.96770.0000-1.402228.46
2982008.02.08 19:17close1470.011.94841.96510.0000-3.302225.16
2992008.02.08 19:18sell1500.011.94851.96850.0000
3002008.02.08 19:23close1500.011.94741.96850.00001.102226.26
3012008.02.08 19:45sell1510.011.94691.96690.0000
3022008.02.08 19:53close1510.011.94591.96690.00001.002227.26
3032008.02.11 02:00sell1520.011.94771.96770.0000
3042008.02.11 02:21close1520.011.94671.96770.00001.002228.26
3052008.02.11 02:53sell1530.011.94611.96610.0000
3062008.02.11 05:11sell1540.021.94871.96870.0000
3072008.02.11 05:27close1540.021.94751.96870.00002.402230.66
3082008.02.11 05:27close1530.011.94751.96610.0000-1.402229.26
3092008.02.11 05:45sell1550.011.94651.96650.0000
3102008.02.11 08:17close1550.011.94531.96650.00001.202230.46
3112008.02.11 09:02buy1560.011.94341.92340.0000
3122008.02.11 09:09buy1570.021.94091.92090.0000
3132008.02.11 09:20close1570.021.94211.92090.00002.402232.86
3142008.02.11 09:20close1560.011.94211.92340.0000-1.302231.56
3152008.02.11 09:24buy1580.011.94181.92180.0000
3162008.02.11 09:47close1580.011.94311.92180.00001.302232.86
3172008.02.11 10:05buy1590.011.94371.92370.0000
3182008.02.11 10:30close1590.011.94471.92370.00001.002233.86
3192008.02.11 11:10sell1600.011.94791.96790.0000
3202008.02.11 11:31sell1610.021.95041.97040.0000
3212008.02.11 11:41sell1620.031.95291.97290.0000
3222008.02.11 12:06close1620.031.95101.97290.00005.702239.56
3232008.02.11 12:06close1610.021.95101.97040.0000-1.202238.36
3242008.02.11 12:06close1600.011.95101.96790.0000-3.102235.26
3252008.02.11 12:15sell1630.011.95071.97070.0000
3262008.02.11 12:36close1630.011.94971.97070.00001.002236.26
3272008.02.11 12:59sell1640.011.95051.97050.0000
3282008.02.11 13:19close1640.011.94951.97050.00001.002237.26
3292008.02.11 13:19sell1650.011.94931.96930.0000
3302008.02.11 13:33close1650.011.94831.96930.00001.002238.26
3312008.02.11 13:44sell1660.011.94801.96800.0000
3322008.02.11 14:21close1660.011.94701.96800.00001.002239.26
3332008.02.11 14:34sell1670.011.94771.96770.0000
3342008.02.11 14:39close1670.011.94671.96770.00001.002240.26
3352008.02.11 14:50sell1680.011.94651.96650.0000
3362008.02.11 14:55close1680.011.94551.96650.00001.002241.26
3372008.02.11 15:00buy1690.011.94541.92540.0000
3382008.02.11 16:17close1690.011.94641.92540.00001.002242.26
3392008.02.11 17:00sell1700.011.94751.96750.0000
3402008.02.11 19:51sell1710.021.95001.97000.0000
3412008.02.12 06:55sell1720.031.95261.97260.0000
3422008.02.12 07:19close1720.031.95341.97260.0000-2.402239.86
3432008.02.12 07:19close1710.021.95341.97000.0000-7.102232.76
3442008.02.12 07:19close1700.011.95341.96750.0000-6.052226.71
3452008.02.12 07:19buy1730.841.95341.93341.9538
3462008.02.12 07:19sell1740.011.95301.97300.0000
3472008.02.12 08:00t/p1730.841.95381.93341.953833.602260.31
3482008.02.12 08:12close1740.011.95201.97300.00001.002261.31
3492008.02.12 08:20sell1750.011.95231.97230.0000
3502008.02.12 09:12sell1760.021.95481.97480.0000
3512008.02.12 09:33close1760.021.95361.97480.00002.402263.71
3522008.02.12 09:33close1750.011.95361.97230.0000-1.302262.41
3532008.02.12 09:47sell1770.011.95201.97200.0000
3542008.02.12 09:49close1770.011.95101.97200.00001.002263.41
3552008.02.12 09:49sell1780.011.95061.97060.0000
3562008.02.12 09:53close1780.011.94961.97060.00001.002264.41
3572008.02.12 10:00buy1790.011.95011.93010.0000
3582008.02.12 10:30buy1800.021.94751.92750.0000
3592008.02.12 10:30buy1810.031.94501.92500.0000
3602008.02.12 11:02close1810.031.94691.92500.00005.702270.11
3612008.02.12 11:02close1800.021.94691.92750.0000-1.202268.91
3622008.02.12 11:02close1790.011.94691.93010.0000-3.202265.71
3632008.02.12 11:11buy1820.011.94651.92650.0000
3642008.02.12 11:24close1820.011.94751.92650.00001.002266.71
3652008.02.12 11:33buy1830.011.94731.92730.0000
3662008.02.12 11:53close1830.011.94831.92730.00001.002267.71
3672008.02.12 12:11buy1840.011.94971.92970.0000
3682008.02.12 12:25close1840.011.95071.92970.00001.002268.71
3692008.02.12 12:38buy1850.011.95071.93070.0000
3702008.02.12 13:02close1850.011.95171.93070.00001.002269.71
3712008.02.12 13:02sell1860.011.95201.97200.0000
3722008.02.12 13:43close1860.011.95101.97200.00001.002270.71
3732008.02.12 15:00sell1870.011.95291.97290.0000
3742008.02.12 15:05sell1880.021.95541.97540.0000
3752008.02.12 15:26sell1890.031.95791.97790.0000
3762008.02.12 15:29close1890.031.95901.97790.0000-3.302267.41
3772008.02.12 15:29close1880.021.95901.97540.0000-7.202260.21
3782008.02.12 15:29close1870.011.95901.97290.0000-6.102254.11
3792008.02.12 15:29buy1900.841.95901.93901.9594
3802008.02.12 15:29sell1910.011.95861.97860.0000
3812008.02.12 15:30t/p1900.841.95941.93901.959433.602287.71
3822008.02.12 16:04sell1920.021.96111.98110.0000
3832008.02.12 16:09close1920.021.95991.98110.00002.402290.11
3842008.02.12 16:09close1910.011.95991.97860.0000-1.302288.81
3852008.02.12 16:16sell1930.011.96021.98020.0000
3862008.02.12 17:19sell1940.021.96271.98270.0000
3872008.02.12 18:06close1940.021.96151.98270.00002.402291.21
3882008.02.12 18:06close1930.011.96151.98020.0000-1.302289.91
3892008.02.12 18:18sell1950.011.96111.98110.0000
3902008.02.12 22:50close1950.011.96011.98110.00001.002290.91
3912008.02.12 22:50sell1960.011.95941.97940.0000
3922008.02.13 01:02close1960.011.95771.97940.00001.552292.46
3932008.02.13 02:00buy1970.011.95751.93750.0000
3942008.02.13 03:29close1970.011.95851.93750.00001.002293.46
3952008.02.13 07:07buy1980.011.95771.93770.0000
3962008.02.13 08:44close1980.011.95871.93770.00001.002294.46
3972008.02.13 08:48buy1990.011.95761.93760.0000
3982008.02.13 08:53close1990.011.95861.93760.00001.002295.46
3992008.02.13 08:58buy2000.011.95821.93820.0000
4002008.02.13 09:12buy2010.021.95561.93560.0000
4012008.02.13 10:00close2010.021.95681.93560.00002.402297.86
4022008.02.13 10:00close2000.011.95681.93820.0000-1.402296.46
4032008.02.13 10:12buy2020.011.95721.93720.0000
4042008.02.13 10:37close2020.011.95821.93720.00001.002297.46
4052008.02.13 10:47buy2030.011.95861.93860.0000
4062008.02.13 11:12close2030.011.95961.93860.00001.002298.46
4072008.02.13 12:00sell2040.011.96431.98430.0000
4082008.02.13 12:06close2040.011.96331.98430.00001.002299.46
4092008.02.13 12:17sell2050.011.96261.98260.0000
4102008.02.13 14:30close2050.011.96161.98260.00001.002300.46
4112008.02.13 14:32sell2060.011.96241.98240.0000
4122008.02.13 14:37close2060.011.96141.98240.00001.002301.46
4132008.02.13 14:45sell2070.011.96211.98210.0000
4142008.02.13 15:02close2070.011.96111.98210.00001.002302.46
4152008.02.13 15:16sell2080.011.96111.98110.0000
4162008.02.13 15:28close2080.011.96011.98110.00001.002303.46
4172008.02.13 15:31sell2090.011.96131.98130.0000
4182008.02.13 15:33close2090.011.96031.98130.00001.002304.46
4192008.02.13 15:35sell2100.011.96051.98050.0000
4202008.02.13 18:39sell2110.021.96311.98310.0000
4212008.02.13 21:29sell2120.031.96591.98590.0000
4222008.02.13 21:29close2120.031.96661.98590.0000-2.102302.36
4232008.02.13 21:29close2110.021.96661.98310.0000-7.002295.36
4242008.02.13 21:29close2100.011.96661.98050.0000-6.102289.26
4252008.02.13 21:29buy2130.841.96661.94661.9670
4262008.02.13 21:29sell2140.011.96621.98620.0000
4272008.02.13 21:40close2140.011.96521.98620.00001.002290.26
4282008.02.13 22:32sell2150.011.96331.98330.0000
4292008.02.14 01:00buy2160.011.96201.94200.0000
4302008.02.14 08:03sell2170.021.96581.98580.0000
4312008.02.14 08:06t/p2130.841.96701.94661.967056.782347.04
4322008.02.14 08:35sell2180.031.96871.98870.0000
4332008.02.14 08:36close2180.031.96931.98870.0000-1.802345.24
4342008.02.14 08:36close2170.021.96931.98580.0000-7.002338.24
4352008.02.14 08:36close2160.011.96901.94200.00007.002345.24
4362008.02.14 08:36close2150.011.96931.98330.0000-6.452338.79
4372008.02.14 08:36buy2190.841.96931.94931.9697
4382008.02.14 08:36sell2200.011.96911.98910.0000
4392008.02.14 08:40close2200.011.96811.98910.00001.002339.79
4402008.02.14 08:40sell2210.011.96791.98790.0000
4412008.02.14 09:00t/p2190.841.96971.94931.969733.602373.39
4422008.02.14 09:09sell2220.021.97041.99040.0000
4432008.02.14 10:30close2220.021.96921.99040.00002.402375.79
4442008.02.14 10:30close2210.011.96921.98790.0000-1.302374.49
4452008.02.14 10:34sell2230.011.96961.98960.0000
4462008.02.14 11:00close2230.011.96861.98960.00001.002375.49
4472008.02.14 11:12sell2240.011.96861.98860.0000
4482008.02.14 12:26sell2250.021.97111.99110.0000
4492008.02.14 12:48close2250.021.96991.99110.00002.402377.89
4502008.02.14 12:48close2240.011.96991.98860.0000-1.302376.59
4512008.02.14 13:11sell2260.011.96861.98860.0000
4522008.02.14 13:42sell2270.021.97111.99110.0000
4532008.02.14 14:59close2270.021.96981.99110.00002.602379.19
4542008.02.14 14:59close2260.011.96981.98860.0000-1.202377.99
4552008.02.14 15:12sell2280.011.96951.98950.0000
4562008.02.14 15:14close2280.011.96851.98950.00001.002378.99
4572008.02.14 15:25sell2290.011.96871.98870.0000
4582008.02.14 15:34close2290.011.96771.98870.00001.002379.99
4592008.02.14 15:38sell2300.011.96841.98840.0000
4602008.02.14 16:22sell2310.021.97091.99090.0000
4612008.02.14 17:04sell2320.031.97341.99340.0000
4622008.02.14 17:15close2320.031.97151.99340.00005.702385.69
4632008.02.14 17:15close2310.021.97151.99090.0000-1.202384.49
4642008.02.14 17:15close2300.011.97151.98840.0000-3.102381.39
4652008.02.14 17:25sell2330.011.97181.99180.0000
4662008.02.14 17:43close2330.011.97071.99180.00001.102382.49
4672008.02.14 17:53sell2340.011.97131.99130.0000
4682008.02.14 18:02close2340.011.97031.99130.00001.002383.49
4692008.02.14 18:18sell2350.011.96991.98990.0000
4702008.02.14 19:35close2350.011.96881.98990.00001.102384.59
4712008.02.14 19:48sell2360.011.96921.98920.0000
4722008.02.15 02:00buy2370.011.96831.94830.0000
4732008.02.15 07:47sell2380.021.97191.99190.0000
4742008.02.15 07:53close2380.021.97161.99190.00000.602385.19
4752008.02.15 07:53close2370.011.97131.94830.00003.002388.19
4762008.02.15 07:53close2360.011.97161.98920.0000-2.552385.64
4772008.02.15 07:53sell2390.011.97141.99140.0000
4782008.02.15 07:54close2390.011.97041.99140.00001.002386.64
4792008.02.15 08:11sell2400.011.97071.99070.0000
4802008.02.15 08:29close2400.011.96971.99070.00001.002387.64
4812008.02.15 08:34sell2410.011.97011.99010.0000
4822008.02.15 08:52close2410.011.96911.99010.00001.002388.64
4832008.02.15 09:00buy2420.011.96681.94680.0000
4842008.02.15 09:09close2420.011.96781.94680.00001.002389.64
4852008.02.15 09:22buy2430.011.96791.94790.0000
4862008.02.15 09:45buy2440.021.96531.94530.0000
4872008.02.15 10:04close2440.021.96651.94530.00002.402392.04
4882008.02.15 10:04close2430.011.96651.94790.0000-1.402390.64
4892008.02.15 10:11buy2450.011.96651.94650.0000
4902008.02.15 10:36buy2460.021.96401.94400.0000
4912008.02.15 10:48close2460.021.96521.94400.00002.402393.04
4922008.02.15 10:48close2450.011.96521.94650.0000-1.302391.74
4932008.02.15 10:59buy2470.011.96491.94490.0000
4942008.02.15 11:07buy2480.021.96221.94220.0000
4952008.02.15 12:27close2480.021.96361.94220.00002.802394.54
4962008.02.15 12:27close2470.011.96361.94490.0000-1.302393.24
4972008.02.15 12:32buy2490.011.96311.94310.0000
4982008.02.15 13:49buy2500.021.96061.94060.0000
4992008.02.15 14:21close2500.021.96181.94060.00002.402395.64
5002008.02.15 14:21close2490.011.96181.94310.0000-1.302394.34
5012008.02.15 14:37buy2510.011.96261.94260.0000
5022008.02.15 15:55close2510.011.96361.94260.00001.002395.34
5032008.02.15 16:10buy2520.011.96451.94450.0000
5042008.02.15 16:18close2520.011.96551.94450.00001.002396.34
5052008.02.15 16:21buy2530.011.96491.94490.0000
5062008.02.15 16:51buy2540.021.96231.94230.0000
5072008.02.15 17:11close2540.021.96351.94230.00002.402398.74
5082008.02.15 17:11close2530.011.96351.94490.0000-1.402397.34
5092008.02.15 17:15buy2550.011.96311.94310.0000
5102008.02.15 18:44buy2560.021.96061.94060.0000
5112008.02.18 05:01sell2570.011.96071.98070.0000
5122008.02.18 05:51close2570.011.96271.98070.0000-2.002395.34
5132008.02.18 05:51close2560.021.96241.94060.00003.782399.13
5142008.02.18 05:51close2550.011.96241.94310.0000-0.612398.52
5152008.02.18 05:52sell2580.011.96231.98230.0000
5162008.02.18 07:36close2580.011.96131.98230.00001.002399.52
5172008.02.18 08:35buy2590.011.95561.93560.0000
5182008.02.18 08:54buy2600.021.95301.93300.0000
5192008.02.18 09:49buy2610.031.95041.93040.0000
5202008.02.18 09:51close2610.031.94951.93040.0000-2.702396.82
5212008.02.18 09:51close2600.021.94951.93300.0000-7.002389.82
5222008.02.18 09:51close2590.011.94951.93560.0000-6.102383.72
5232008.02.18 09:51sell2620.841.94951.96951.9491
5242008.02.18 09:51buy2630.011.94991.92990.0000
5252008.02.18 09:54close2630.011.95101.92990.00001.102384.82
5262008.02.18 09:54buy2640.011.95121.93120.0000
5272008.02.18 10:23close2640.011.95221.93120.00001.002385.82
5282008.02.18 10:26buy2650.011.95181.93180.0000
5292008.02.18 12:22buy2660.021.94931.92930.0000
5302008.02.18 12:22t/p2620.841.94911.96951.949133.602419.42
5312008.02.18 13:41close2660.021.95051.92930.00002.402421.82
5322008.02.18 13:41close2650.011.95051.93180.0000-1.302420.52
5332008.02.18 13:49buy2670.011.95031.93030.0000
5342008.02.18 14:45close2670.011.95141.93030.00001.102421.62
5352008.02.18 15:07buy2680.011.95201.93200.0000
5362008.02.18 15:34buy2690.021.94951.92950.0000
5372008.02.18 15:51close2690.021.95071.92950.00002.402424.02
5382008.02.18 15:51close2680.011.95071.93200.0000-1.302422.72
5392008.02.18 15:55buy2700.011.95001.93000.0000
5402008.02.18 16:07close2700.011.95101.93000.00001.002423.72
5412008.02.18 16:12buy2710.011.95051.93050.0000
5422008.02.18 16:23close2710.011.95151.93050.00001.002424.72
5432008.02.18 16:42buy2720.011.95281.93280.0000
5442008.02.18 18:03buy2730.021.95031.93030.0000
5452008.02.18 21:24close2730.021.95151.93030.00002.402427.12
5462008.02.18 21:24close2720.011.95151.93280.0000-1.302425.82
5472008.02.18 21:57buy2740.011.95201.93200.0000
5482008.02.18 22:30close2740.011.95301.93200.00001.002426.82
5492008.02.19 01:00buy2750.011.95031.93030.0000
5502008.02.19 01:20buy2760.021.94781.92780.0000
5512008.02.19 01:35close2760.021.94901.92780.00002.402429.22
5522008.02.19 01:35close2750.011.94901.93030.0000-1.302427.92
5532008.02.19 02:04buy2770.011.94971.92970.0000
5542008.02.19 05:11close2770.011.95071.92970.00001.002428.92
5552008.02.19 05:24buy2780.011.95091.93090.0000
5562008.02.19 06:29buy2790.021.94841.92840.0000
5572008.02.19 06:46close2790.021.94961.92840.00002.402431.32
5582008.02.19 06:46close2780.011.94961.93090.0000-1.302430.02
5592008.02.19 08:18sell2800.011.95261.97260.0000
5602008.02.19 09:43close2800.011.95161.97260.00001.002431.02
5612008.02.19 10:00buy2810.011.94961.92960.0000
5622008.02.19 10:39buy2820.021.94711.92710.0000
5632008.02.19 11:02close2820.021.94831.92710.00002.402433.42
5642008.02.19 11:02close2810.011.94831.92960.0000-1.302432.12
5652008.02.19 11:05buy2830.011.94691.92690.0000
5662008.02.19 11:55close2830.011.94791.92690.00001.002433.12
5672008.02.19 12:03buy2840.011.94821.92820.0000
5682008.02.19 12:12close2840.011.94921.92820.00001.002434.12
5692008.02.19 12:19buy2850.011.94811.92810.0000
5702008.02.19 12:26close2850.011.94911.92810.00001.002435.12
5712008.02.19 12:59buy2860.011.95121.93120.0000
5722008.02.19 14:36close2860.011.95221.93120.00001.002436.12
5732008.02.19 14:36sell2870.011.95261.97260.0000
5742008.02.19 14:51close2870.011.95161.97260.00001.002437.12
5752008.02.19 15:30sell2880.011.95191.97190.0000
5762008.02.19 16:02close2880.011.95081.97190.00001.102438.22
5772008.02.19 19:07buy2890.011.95031.93030.0000
5782008.02.19 22:20buy2900.021.94781.92780.0000
5792008.02.20 03:46close2900.021.94891.92780.00002.382440.60
5802008.02.20 03:46close2890.011.94891.93030.0000-1.312439.30
5812008.02.20 04:01sell2910.011.94941.96940.0000
5822008.02.20 06:18close2910.011.94841.96940.00001.002440.30
5832008.02.20 07:00buy2920.011.94801.92800.0000
5842008.02.20 07:15close2920.011.94921.92800.00001.202441.50
5852008.02.20 08:00buy2930.011.94801.92800.0000
5862008.02.20 08:42close2930.011.94911.92800.00001.102442.60
5872008.02.20 08:46buy2940.011.94811.92810.0000
5882008.02.20 09:01buy2950.021.94551.92550.0000
5892008.02.20 09:12close2950.021.94671.92550.00002.402445.00
5902008.02.20 09:12close2940.011.94671.92810.0000-1.402443.60
5912008.02.20 09:18buy2960.011.94641.92640.0000
5922008.02.20 09:33close2960.011.94741.92640.00001.002444.60
5932008.02.20 09:55buy2970.011.94891.92890.0000
5942008.02.20 11:00buy2980.021.94541.92540.0000
5952008.02.20 11:59close2980.021.94691.92540.00003.002447.60
5962008.02.20 11:59close2970.011.94691.92890.0000-2.002445.60
5972008.02.20 12:05buy2990.011.94611.92610.0000
5982008.02.20 12:43buy3000.021.94361.92360.0000
5992008.02.20 14:31buy3010.031.94091.92090.0000
6002008.02.20 14:32close3010.031.94011.92090.0000-2.402443.20
6012008.02.20 14:32close3000.021.94011.92360.0000-7.002436.20
6022008.02.20 14:32close2990.011.94011.92610.0000-6.002430.20
6032008.02.20 14:32sell3020.841.94011.96011.9397
6042008.02.20 14:32buy3030.011.94051.92050.0000
6052008.02.20 14:33t/p3020.841.93971.96011.939733.602463.80
6062008.02.20 14:42close3030.011.94151.92050.00001.002464.80
6072008.02.20 14:42buy3040.011.94171.92170.0000
6082008.02.20 14:49buy3050.021.93921.91920.0000
6092008.02.20 14:59buy3060.031.93671.91670.0000
6102008.02.20 15:17close3060.031.93861.91670.00005.702470.50
6112008.02.20 15:17close3050.021.93861.91920.0000-1.202469.30
6122008.02.20 15:17close3040.011.93861.92170.0000-3.102466.20
6132008.02.20 15:35buy3070.011.93881.91880.0000
6142008.02.20 15:58close3070.011.93981.91880.00001.002467.20
6152008.02.20 16:05buy3080.011.93921.91920.0000
6162008.02.20 16:46close3080.011.94021.91920.00001.002468.20
6172008.02.20 17:00buy3090.011.94051.92050.0000
6182008.02.20 17:09close3090.011.94151.92050.00001.002469.20
6192008.02.20 17:14buy3100.011.94111.92110.0000
6202008.02.20 18:14close3100.011.94211.92110.00001.002470.20
6212008.02.20 18:29buy3110.011.94221.92220.0000
6222008.02.20 20:21close3110.011.94321.92220.00001.002471.20
6232008.02.20 20:23buy3120.011.94231.92230.0000
6242008.02.20 20:28close3120.011.94331.92230.00001.002472.20
6252008.02.20 20:35buy3130.011.94331.92330.0000
6262008.02.20 20:44close3130.011.94431.92330.00001.002473.20
6272008.02.20 20:46buy3140.011.94381.92380.0000
6282008.02.20 23:08buy3150.021.94131.92130.0000
6292008.02.21 00:10close3150.021.94221.92130.00002.352475.55
6302008.02.21 00:10close3140.011.94221.92380.0000-1.322474.22
6312008.02.21 00:21sell3160.011.94271.96270.0000
6322008.02.21 05:56close3160.011.94171.96270.00001.002475.22
6332008.02.21 06:00buy3170.011.94171.92170.0000
6342008.02.21 06:25close3170.011.94271.92170.00001.002476.22
6352008.02.21 07:00sell3180.011.94391.96390.0000
6362008.02.21 07:22sell3190.021.94711.96710.0000
6372008.02.21 07:41close3190.021.94551.96710.00003.202479.42
6382008.02.21 07:41close3180.011.94551.96390.0000-1.602477.82
6392008.02.21 07:53sell3200.011.94571.96570.0000
6402008.02.21 08:38sell3210.021.94821.96820.0000
6412008.02.21 08:51close3210.021.94701.96820.00002.402480.22
6422008.02.21 08:51close3200.011.94701.96570.0000-1.302478.92
6432008.02.21 09:02sell3220.011.94581.96580.0000
6442008.02.21 10:23sell3230.021.94851.96850.0000
6452008.02.21 10:29close3230.021.94721.96850.00002.602481.52
6462008.02.21 10:29close3220.011.94721.96580.0000-1.402480.12
6472008.02.21 10:29sell3240.011.94671.96670.0000
6482008.02.21 10:31sell3250.021.95121.97120.0000
6492008.02.21 10:31sell3260.031.95381.97380.0000
6502008.02.21 10:31close3260.031.95431.97380.0000-1.502478.62
6512008.02.21 10:31close3250.021.95431.97120.0000-6.202472.42
6522008.02.21 10:31close3240.011.95431.96670.0000-7.602464.82
6532008.02.21 10:31buy3270.841.95431.93431.9547
6542008.02.21 10:31sell3280.011.95391.97390.0000
6552008.02.21 10:37t/p3270.841.95471.93431.954733.602498.42
6562008.02.21 11:24sell3290.021.95641.97640.0000
6572008.02.21 12:22close3290.021.95521.97640.00002.402500.82
6582008.02.21 12:22close3280.011.95521.97390.0000-1.302499.52
6592008.02.21 12:36sell3300.011.95521.97520.0000
6602008.02.21 13:35sell3310.021.95771.97770.0000
6612008.02.21 15:11close3310.021.95651.97770.00002.402501.92
6622008.02.21 15:11close3300.011.95651.97520.0000-1.302500.62
6632008.02.21 15:16sell3320.011.95711.97710.0000
6642008.02.21 16:13close3320.011.95611.97710.00001.002501.62
6652008.02.21 16:22sell3330.011.95611.97610.0000
6662008.02.21 16:42sell3340.021.95861.97860.0000
6672008.02.21 17:03sell3350.031.96111.98110.0000
6682008.02.21 17:22close3350.031.95921.98110.00005.702507.32
6692008.02.21 17:22close3340.021.95921.97860.0000-1.202506.12
6702008.02.21 17:22close3330.011.95921.97610.0000-3.102503.02
6712008.02.21 17:28sell3360.011.95961.97960.0000
6722008.02.21 18:43sell3370.021.96211.98210.0000
6732008.02.22 02:50sell3380.031.96571.98570.0000
6742008.02.22 02:50close3380.031.96611.98570.0000-1.202501.82
6752008.02.22 02:50close3370.021.96611.98210.0000-8.302493.52
6762008.02.22 02:50close3360.011.96611.97960.0000-6.652486.87
6772008.02.22 02:50buy3390.841.96611.94611.9665
6782008.02.22 02:50sell3400.011.96571.98570.0000
6792008.02.22 02:51t/p3390.841.96651.94611.966533.602520.47
6802008.02.22 03:05sell3410.021.96821.98820.0000
6812008.02.22 03:08close3410.021.96691.98820.00002.602523.07
6822008.02.22 03:08close3400.011.96691.98570.0000-1.202521.87
6832008.02.22 03:08sell3420.011.96671.98670.0000
6842008.02.22 03:24close3420.011.96571.98670.00001.002522.87
6852008.02.22 03:33sell3430.011.96551.98550.0000
6862008.02.22 05:37close3430.011.96451.98550.00001.002523.87
6872008.02.22 05:43sell3440.011.96461.98460.0000
6882008.02.22 08:03close3440.011.96361.98460.00001.002524.87
6892008.02.22 09:00sell3450.011.96501.98500.0000
6902008.02.22 09:30sell3460.021.96751.98750.0000
6912008.02.22 09:44close3460.021.96631.98750.00002.402527.27
6922008.02.22 09:44close3450.011.96631.98500.0000-1.302525.97
6932008.02.22 10:00sell3470.011.96611.98610.0000
6942008.02.22 12:52sell3480.021.96861.98860.0000
6952008.02.22 12:58close3480.021.96741.98860.00002.402528.37
6962008.02.22 12:58close3470.011.96741.98610.0000-1.302527.07
6972008.02.22 13:06sell3490.011.96741.98740.0000
6982008.02.22 13:09close3490.011.96631.98740.00001.102528.17
6992008.02.22 13:20sell3500.011.96651.98650.0000
7002008.02.22 15:10sell3510.021.96901.98900.0000
7012008.02.22 16:12close3510.021.96781.98900.00002.402530.57
7022008.02.22 16:12close3500.011.96781.98650.0000-1.302529.27
7032008.02.22 16:28sell3520.011.96771.98770.0000
7042008.02.22 16:42close3520.011.96671.98770.00001.002530.27
7052008.02.22 16:53sell3530.011.96661.98660.0000
7062008.02.22 17:11close3530.011.96551.98660.00001.102531.37
7072008.02.22 17:21sell3540.011.96641.98640.0000
7082008.02.25 00:04buy3550.011.96901.94900.0000
7092008.02.25 03:34buy3560.021.96641.94640.0000
7102008.02.25 08:26buy3570.031.96391.94390.0000
7112008.02.25 08:26close3570.031.96301.94390.0000-2.702528.67
7122008.02.25 08:26close3560.021.96301.94640.0000-6.802521.87
7132008.02.25 08:26close3550.011.96301.94900.0000-6.002515.87
7142008.02.25 08:26close3540.011.96331.98640.00002.952518.82
7152008.02.25 08:26sell3580.841.96301.98301.9626
7162008.02.25 08:26buy3590.011.96321.94320.0000
7172008.02.25 08:29t/p3580.841.96261.98301.962633.602552.42
7182008.02.25 10:17close3590.011.96421.94320.00001.002553.42
7192008.02.25 10:29buy3600.011.96521.94520.0000
7202008.02.25 14:21close3600.011.96621.94520.00001.002554.42
7212008.02.25 15:30sell3610.011.96981.98980.0000
7222008.02.25 15:54close3610.011.96881.98980.00001.002555.42
7232008.02.25 16:00sell3620.011.96911.98910.0000
7242008.02.25 16:02close3620.011.96801.98910.00001.102556.52
7252008.02.26 01:46buy3630.011.96621.94620.0000
7262008.02.26 08:17close3630.011.96721.94620.00001.002557.52
7272008.02.26 08:57buy3640.011.96521.94520.0000
7282008.02.26 09:04close3640.011.96671.94520.00001.502559.02
7292008.02.26 09:04buy3650.011.96661.94660.0000
7302008.02.26 10:00sell3660.011.96741.98740.0000
7312008.02.26 11:10sell3670.021.97001.99000.0000
7322008.02.26 11:10close3670.021.96961.99000.00000.802559.82
7332008.02.26 11:10close3660.011.96961.98740.0000-2.202557.62
7342008.02.26 11:10close3650.011.96931.94660.00002.702560.32
7352008.02.26 11:10sell3680.011.96941.98940.0000
7362008.02.26 11:24sell3690.021.97191.99190.0000
7372008.02.26 11:26close3690.021.97071.99190.00002.402562.72
7382008.02.26 11:26close3680.011.97071.98940.0000-1.302561.42
7392008.02.26 11:26sell3700.011.97051.99050.0000
7402008.02.26 12:00close3700.011.96941.99050.00001.102562.52
7412008.02.26 12:06sell3710.011.97051.99050.0000
7422008.02.26 12:43close3710.011.96951.99050.00001.002563.52
7432008.02.26 12:48sell3720.011.96991.98990.0000
7442008.02.26 13:18sell3730.021.97241.99240.0000
7452008.02.26 13:31sell3740.031.97491.99490.0000
7462008.02.26 14:29close3740.031.97291.99490.00006.002569.52
7472008.02.26 14:29close3730.021.97291.99240.0000-1.002568.52
7482008.02.26 14:29close3720.011.97291.98990.0000-3.002565.52
7492008.02.26 14:37sell3750.011.97321.99320.0000
7502008.02.26 15:51close3750.011.97221.99320.00001.002566.52
7512008.02.26 15:59sell3760.011.97231.99230.0000
7522008.02.26 17:15close3760.011.97131.99230.00001.002567.52
7532008.02.26 17:27sell3770.011.97181.99180.0000
7542008.02.26 17:59sell3780.021.97431.99430.0000
7552008.02.26 18:03sell3790.031.97681.99680.0000
7562008.02.26 18:03close3790.031.97771.99680.0000-2.702564.82
7572008.02.26 18:03close3780.021.97771.99430.0000-6.802558.02
7582008.02.26 18:03close3770.011.97771.99180.0000-5.902552.12
7592008.02.26 18:03buy3800.841.97771.95771.9781
7602008.02.26 18:03sell3810.011.97751.99750.0000
7612008.02.26 18:11t/p3800.841.97811.95771.978133.602585.72
7622008.02.26 18:22sell3820.021.98012.00010.0000
7632008.02.26 19:09sell3830.031.98272.00270.0000
7642008.02.26 19:20close3830.031.98352.00270.0000-2.402583.32
7652008.02.26 19:20close3820.021.98352.00010.0000-6.802576.52
7662008.02.26 19:20close3810.011.98351.99750.0000-6.002570.52
7672008.02.26 19:20buy3840.841.98351.96351.9839
7682008.02.26 19:20sell3850.011.98312.00310.0000
7692008.02.26 19:22t/p3840.841.98391.96351.983933.602604.12
7702008.02.26 19:34sell3860.021.98562.00560.0000
7712008.02.26 19:41close3860.021.98442.00560.00002.402606.52
7722008.02.26 19:41close3850.011.98442.00310.0000-1.302605.22
7732008.02.26 19:52sell3870.011.98492.00490.0000
7742008.02.26 22:34sell3880.021.98742.00740.0000
7752008.02.27 01:02close3880.021.98592.00740.00002.702607.92
7762008.02.27 01:02close3870.011.98592.00490.0000-1.152606.77
7772008.02.27 08:00sell3890.011.98992.00990.0000
7782008.02.27 08:17sell3900.021.99252.01250.0000
7792008.02.27 09:35sell3910.031.99502.01500.0000
7802008.02.27 09:43close3910.031.99592.01500.0000-2.702604.07
7812008.02.27 09:43close3900.021.99592.01250.0000-6.802597.27
7822008.02.27 09:43close3890.011.99592.00990.0000-6.002591.27
7832008.02.27 09:43buy3920.841.99591.97591.9963
7842008.02.27 09:43sell3930.011.99552.01550.0000
7852008.02.27 09:43t/p3920.841.99631.97591.996333.602624.87
7862008.02.27 09:55close3930.011.99452.01550.00001.002625.87
7872008.02.27 10:35sell3940.011.98942.00940.0000
7882008.02.27 11:41close3940.011.98842.00940.00001.002626.87
7892008.02.27 11:54sell3950.011.98722.00720.0000
7902008.02.27 12:00buy3960.011.98681.96680.0000
7912008.02.27 14:46buy3970.021.98431.96430.0000
7922008.02.27 15:01close3970.021.98501.96430.00001.402628.27
7932008.02.27 15:01close3960.011.98501.96680.0000-1.802626.47
7942008.02.27 15:01close3950.011.98532.00720.00001.902628.37
7952008.02.27 15:11buy3980.011.98511.96510.0000
7962008.02.27 15:22close3980.011.98611.96510.00001.002629.37
7972008.02.27 15:33buy3990.011.98641.96640.0000
7982008.02.27 15:37close3990.011.98771.96640.00001.302630.67
7992008.02.27 15:51buy4000.011.98861.96860.0000
8002008.02.27 15:52close4000.011.98961.96860.00001.002631.67
8012008.02.27 15:52buy4010.011.99001.97000.0000
8022008.02.27 15:57close4010.011.99101.97000.00001.002632.67
8032008.02.27 16:00sell4020.011.99012.01010.0000
8042008.02.27 16:30close4020.011.98912.01010.00001.002633.67
8052008.02.27 16:34sell4030.011.98952.00950.0000
8062008.02.27 17:32sell4040.021.99202.01200.0000
8072008.02.27 18:06close4040.021.99082.01200.00002.402636.07
8082008.02.27 18:06close4030.011.99082.00950.0000-1.302634.77
8092008.02.27 18:19sell4050.011.99072.01070.0000
8102008.02.27 18:31close4050.011.98972.01070.00001.002635.77
8112008.02.27 18:44sell4060.011.98912.00910.0000
8122008.02.27 19:36close4060.011.98812.00910.00001.002636.77
8132008.02.27 20:00buy4070.011.98621.96620.0000
8142008.02.27 20:23buy4080.021.98371.96370.0000
8152008.02.27 21:00close4080.021.98491.96370.00002.402639.17
8162008.02.27 21:00close4070.011.98491.96620.0000-1.302637.87
8172008.02.27 21:08buy4090.011.98401.96400.0000
8182008.02.27 21:27buy4100.021.98151.96150.0000
8192008.02.27 21:30close4100.021.98271.96150.00002.402640.27
8202008.02.27 21:30close4090.011.98271.96400.0000-1.302638.97
8212008.02.27 21:30buy4110.011.98291.96290.0000
8222008.02.27 22:21buy4120.021.98041.96040.0000
8232008.02.27 22:54close4120.021.98161.96040.00002.402641.37
8242008.02.27 22:54close4110.011.98161.96290.0000-1.302640.07
8252008.02.27 23:10buy4130.011.98181.96180.0000
8262008.02.28 00:00close4130.011.98261.96180.00001.082641.15
8272008.02.28 02:30buy4140.011.98181.96180.0000
8282008.02.28 03:09close4140.011.98281.96180.00001.002642.15
8292008.02.28 03:17buy4150.011.98231.96230.0000
8302008.02.28 04:17close4150.011.98331.96230.00001.002643.15
8312008.02.28 08:19buy4160.011.98171.96170.0000
8322008.02.28 08:24buy4170.021.97921.95920.0000
8332008.02.28 08:47buy4180.031.97671.95670.0000
8342008.02.28 08:55close4180.031.97861.95670.00005.702648.85
8352008.02.28 08:55close4170.021.97861.95920.0000-1.202647.65
8362008.02.28 08:55close4160.011.97861.96170.0000-3.102644.55
8372008.02.28 09:09buy4190.011.97951.95950.0000
8382008.02.28 09:23close4190.011.98051.95950.00001.002645.55
8392008.02.28 09:27buy4200.011.97941.95940.0000
8402008.02.28 09:47close4200.011.98041.95940.00001.002646.55
8412008.02.28 10:00buy4210.011.98131.96130.0000
8422008.02.28 10:07close4210.011.98231.96130.00001.002647.55
8432008.02.28 10:13buy4220.011.98191.96190.0000
8442008.02.28 11:02close4220.011.98291.96190.00001.002648.55
8452008.02.28 11:14buy4230.011.98231.96230.0000
8462008.02.28 11:35buy4240.021.97981.95980.0000
8472008.02.28 11:57close4240.021.98101.95980.00002.402650.95
8482008.02.28 11:57close4230.011.98101.96230.0000-1.302649.65
8492008.02.28 12:16buy4250.011.98191.96190.0000
8502008.02.28 12:39buy4260.021.97941.95940.0000
8512008.02.28 12:59close4260.021.98061.95940.00002.402652.05
8522008.02.28 12:59close4250.011.98061.96190.0000-1.302650.75
8532008.02.28 13:15buy4270.011.98161.96160.0000
8542008.02.28 13:23close4270.011.98261.96160.00001.002651.75
8552008.02.28 14:00sell4280.011.98522.00520.0000
8562008.02.28 14:46close4280.011.98422.00520.00001.002652.75
8572008.02.28 14:50sell4290.011.98482.00480.0000
8582008.02.28 15:08sell4300.021.98732.00730.0000
8592008.02.28 15:12close4300.021.98612.00730.00002.402655.15
8602008.02.28 15:12close4290.011.98612.00480.0000-1.302653.85
8612008.02.28 15:21sell4310.011.98672.00670.0000
8622008.02.28 15:36close4310.011.98572.00670.00001.002654.85
8632008.02.28 15:44sell4320.011.98572.00570.0000
8642008.02.28 16:00sell4330.021.98822.00820.0000
8652008.02.28 16:05close4330.021.98702.00820.00002.402657.25
8662008.02.28 16:05close4320.011.98702.00570.0000-1.302655.95
8672008.02.28 16:18sell4340.011.98712.00710.0000
8682008.02.28 16:50sell4350.021.98962.00960.0000
8692008.02.28 17:15close4350.021.98842.00960.00002.402658.35
8702008.02.28 17:15close4340.011.98842.00710.0000-1.302657.05
8712008.02.28 17:31sell4360.011.98772.00770.0000
8722008.02.28 18:12sell4370.021.99022.01020.0000
8732008.02.28 19:01sell4380.031.99272.01270.0000
8742008.02.28 19:09close4380.031.99362.01270.0000-2.702654.35
8752008.02.28 19:09close4370.021.99362.01020.0000-6.802647.55
8762008.02.28 19:09close4360.011.99362.00770.0000-5.902641.65
8772008.02.28 19:09buy4390.841.99361.97361.9940
8782008.02.28 19:09sell4400.011.99322.01320.0000
8792008.02.28 19:09t/p4390.841.99401.97361.994033.602675.25
8802008.02.28 21:02close4400.011.99222.01320.00001.002676.25
8812008.02.28 21:22sell4410.011.99222.01220.0000
8822008.02.28 21:54close4410.011.99122.01220.00001.002677.25
8832008.02.28 21:58sell4420.011.99152.01150.0000
8842008.02.28 22:41close4420.011.99042.01150.00001.102678.35
8852008.02.28 23:04sell4430.011.98912.00910.0000
8862008.02.28 23:33close4430.011.98812.00910.00001.002679.35
8872008.02.28 23:40sell4440.011.98772.00770.0000
8882008.02.28 23:59close at stop4440.011.98932.00770.0000-1.602677.75