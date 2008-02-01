Strategy Tester Report
Pipmaker_V10_1_LM
AlpariUK-Demo (Build 211)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2008.02.01 00:00 - 2008.02.28 23:30 (2008.02.01 - 2008.02.29)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TradeShort=true;
TradeLong=true;
UseDPO=true;
UseCCI=true;
CCIPeriod=60; ReverseDirection=true;
LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=1; SL=200; OpenOnTick=1; Spacing=25; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=0; CloseDelay=91; CeaseTrading=false;
PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true;
SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=5000; LossManagement="What to do if things are going wrong"; AllowRecovery=true;
MaxLoss=15; ExitAllTrades=true;
StopTrading=false;
PlaceRecoveryOrders=true;
MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=4; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=14; RecReverse=false;
|Bars in test
|1953
|Ticks modelled
|193261
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|3
|Initial deposit
|2000.00
|Total net profit
|677.75
|Gross profit
|1153.56
|Gross loss
|-475.81
|Profit factor
|2.42
|Expected payoff
|1.53
|Absolute drawdown
|583.00
|Maximal drawdown
|656.20 (31.65%)
|Relative drawdown
|31.65% (656.20)
|Total trades
|444
|Short positions (won %)
|212 (62.26%)
|Long positions (won %)
|232 (65.52%)
|Profit trades (% of total)
|284 (63.96%)
|Loss trades (% of total)
|160 (36.04%)
|Largest
|profit trade
|56.78
|loss trade
|-8.30
|Average
|profit trade
|4.06
|loss trade
|-2.97
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (43.95)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-20.45)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|57.78 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-20.45 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.02.01 01:01
|sell
|1
|0.01
|1.9902
|2.0102
|0.0000
|2
|2008.02.01 07:21
|close
|1
|0.01
|1.9892
|2.0102
|0.0000
|1.00
|2001.00
|3
|2008.02.01 07:23
|sell
|2
|0.01
|1.9898
|2.0098
|0.0000
|4
|2008.02.01 07:58
|close
|2
|0.01
|1.9888
|2.0098
|0.0000
|1.00
|2002.00
|5
|2008.02.01 09:03
|sell
|3
|0.01
|1.9906
|2.0106
|0.0000
|6
|2008.02.01 09:15
|sell
|4
|0.02
|1.9931
|2.0131
|0.0000
|7
|2008.02.01 09:29
|close
|4
|0.02
|1.9918
|2.0131
|0.0000
|2.60
|2004.60
|8
|2008.02.01 09:29
|close
|3
|0.01
|1.9918
|2.0106
|0.0000
|-1.20
|2003.40
|9
|2008.02.01 09:32
|sell
|5
|0.01
|1.9926
|2.0126
|0.0000
|10
|2008.02.01 09:52
|close
|5
|0.01
|1.9916
|2.0126
|0.0000
|1.00
|2004.40
|11
|2008.02.01 10:14
|sell
|6
|0.01
|1.9906
|2.0106
|0.0000
|12
|2008.02.01 10:30
|close
|6
|0.01
|1.9895
|2.0106
|0.0000
|1.10
|2005.50
|13
|2008.02.01 10:30
|sell
|7
|0.01
|1.9890
|2.0090
|0.0000
|14
|2008.02.01 10:41
|sell
|8
|0.02
|1.9915
|2.0115
|0.0000
|15
|2008.02.01 11:31
|close
|8
|0.02
|1.9903
|2.0115
|0.0000
|2.40
|2007.90
|16
|2008.02.01 11:31
|close
|7
|0.01
|1.9903
|2.0090
|0.0000
|-1.30
|2006.60
|17
|2008.02.01 11:37
|sell
|9
|0.01
|1.9903
|2.0103
|0.0000
|18
|2008.02.01 12:03
|close
|9
|0.01
|1.9893
|2.0103
|0.0000
|1.00
|2007.60
|19
|2008.02.01 13:36
|buy
|10
|0.01
|1.9866
|1.9666
|0.0000
|20
|2008.02.01 13:39
|buy
|11
|0.02
|1.9841
|1.9641
|0.0000
|21
|2008.02.01 13:43
|close
|11
|0.02
|1.9853
|1.9641
|0.0000
|2.40
|2010.00
|22
|2008.02.01 13:43
|close
|10
|0.01
|1.9853
|1.9666
|0.0000
|-1.30
|2008.70
|23
|2008.02.01 13:43
|buy
|12
|0.01
|1.9857
|1.9657
|0.0000
|24
|2008.02.01 14:30
|close
|12
|0.01
|1.9897
|1.9657
|0.0000
|4.00
|2012.70
|25
|2008.02.01 14:30
|buy
|13
|0.01
|1.9885
|1.9685
|0.0000
|26
|2008.02.01 14:33
|buy
|14
|0.02
|1.9841
|1.9641
|0.0000
|27
|2008.02.01 14:43
|buy
|15
|0.03
|1.9816
|1.9616
|0.0000
|28
|2008.02.01 14:45
|close
|15
|0.03
|1.9810
|1.9616
|0.0000
|-1.80
|2010.90
|29
|2008.02.01 14:45
|close
|14
|0.02
|1.9810
|1.9641
|0.0000
|-6.20
|2004.70
|30
|2008.02.01 14:45
|close
|13
|0.01
|1.9810
|1.9685
|0.0000
|-7.50
|1997.20
|31
|2008.02.01 14:45
|sell
|16
|0.84
|1.9810
|2.0010
|1.9806
|32
|2008.02.01 14:45
|buy
|17
|0.01
|1.9811
|1.9611
|0.0000
|33
|2008.02.01 14:45
|t/p
|16
|0.84
|1.9806
|2.0010
|1.9806
|33.60
|2030.80
|34
|2008.02.01 14:46
|close
|17
|0.01
|1.9821
|1.9611
|0.0000
|1.00
|2031.80
|35
|2008.02.01 14:46
|buy
|18
|0.01
|1.9823
|1.9623
|0.0000
|36
|2008.02.01 14:49
|buy
|19
|0.02
|1.9795
|1.9595
|0.0000
|37
|2008.02.01 14:50
|close
|19
|0.02
|1.9808
|1.9595
|0.0000
|2.60
|2034.40
|38
|2008.02.01 14:50
|close
|18
|0.01
|1.9808
|1.9623
|0.0000
|-1.50
|2032.90
|39
|2008.02.01 14:50
|buy
|20
|0.01
|1.9810
|1.9610
|0.0000
|40
|2008.02.01 14:51
|close
|20
|0.01
|1.9820
|1.9610
|0.0000
|1.00
|2033.90
|41
|2008.02.01 14:51
|buy
|21
|0.01
|1.9822
|1.9622
|0.0000
|42
|2008.02.01 15:11
|buy
|22
|0.02
|1.9797
|1.9597
|0.0000
|43
|2008.02.01 15:16
|buy
|23
|0.03
|1.9770
|1.9570
|0.0000
|44
|2008.02.01 15:17
|close
|23
|0.03
|1.9762
|1.9570
|0.0000
|-2.40
|2031.50
|45
|2008.02.01 15:17
|close
|22
|0.02
|1.9762
|1.9597
|0.0000
|-7.00
|2024.50
|46
|2008.02.01 15:17
|close
|21
|0.01
|1.9762
|1.9622
|0.0000
|-6.00
|2018.50
|47
|2008.02.01 15:17
|sell
|24
|0.84
|1.9762
|1.9962
|1.9758
|48
|2008.02.01 15:17
|buy
|25
|0.01
|1.9767
|1.9567
|0.0000
|49
|2008.02.01 15:18
|close
|25
|0.01
|1.9778
|1.9567
|0.0000
|1.10
|2019.60
|50
|2008.02.01 15:18
|buy
|26
|0.01
|1.9780
|1.9580
|0.0000
|51
|2008.02.01 15:22
|t/p
|24
|0.84
|1.9758
|1.9962
|1.9758
|33.60
|2053.20
|52
|2008.02.01 15:24
|buy
|27
|0.02
|1.9755
|1.9555
|0.0000
|53
|2008.02.01 15:25
|close
|27
|0.02
|1.9767
|1.9555
|0.0000
|2.40
|2055.60
|54
|2008.02.01 15:25
|close
|26
|0.01
|1.9767
|1.9580
|0.0000
|-1.30
|2054.30
|55
|2008.02.01 15:25
|buy
|28
|0.01
|1.9769
|1.9569
|0.0000
|56
|2008.02.01 15:34
|buy
|29
|0.02
|1.9744
|1.9544
|0.0000
|57
|2008.02.01 15:37
|buy
|30
|0.03
|1.9719
|1.9519
|0.0000
|58
|2008.02.01 15:56
|close
|30
|0.03
|1.9710
|1.9519
|0.0000
|-2.70
|2051.60
|59
|2008.02.01 15:56
|close
|29
|0.02
|1.9710
|1.9544
|0.0000
|-6.80
|2044.80
|60
|2008.02.01 15:56
|close
|28
|0.01
|1.9710
|1.9569
|0.0000
|-5.90
|2038.90
|61
|2008.02.01 15:56
|sell
|31
|0.84
|1.9710
|1.9910
|1.9706
|62
|2008.02.01 15:56
|buy
|32
|0.01
|1.9711
|1.9511
|0.0000
|63
|2008.02.01 15:56
|t/p
|31
|0.84
|1.9706
|1.9910
|1.9706
|33.60
|2072.50
|64
|2008.02.01 16:01
|buy
|33
|0.02
|1.9686
|1.9486
|0.0000
|65
|2008.02.01 16:09
|buy
|34
|0.03
|1.9660
|1.9460
|0.0000
|66
|2008.02.01 16:10
|close
|34
|0.03
|1.9652
|1.9460
|0.0000
|-2.40
|2070.10
|67
|2008.02.01 16:10
|close
|33
|0.02
|1.9652
|1.9486
|0.0000
|-6.80
|2063.30
|68
|2008.02.01 16:10
|close
|32
|0.01
|1.9652
|1.9511
|0.0000
|-5.90
|2057.40
|69
|2008.02.01 16:10
|sell
|35
|0.84
|1.9652
|1.9852
|1.9648
|70
|2008.02.01 16:10
|buy
|36
|0.01
|1.9656
|1.9456
|0.0000
|71
|2008.02.01 16:11
|close
|36
|0.01
|1.9666
|1.9456
|0.0000
|1.00
|2058.40
|72
|2008.02.01 16:11
|buy
|37
|0.01
|1.9670
|1.9470
|0.0000
|73
|2008.02.01 16:14
|close
|37
|0.01
|1.9681
|1.9470
|0.0000
|1.10
|2059.50
|74
|2008.02.01 16:14
|buy
|38
|0.01
|1.9685
|1.9485
|0.0000
|75
|2008.02.01 16:19
|close
|38
|0.01
|1.9696
|1.9485
|0.0000
|1.10
|2060.60
|76
|2008.02.01 16:27
|buy
|39
|0.01
|1.9694
|1.9494
|0.0000
|77
|2008.02.01 16:29
|close
|39
|0.01
|1.9706
|1.9494
|0.0000
|1.20
|2061.80
|78
|2008.02.01 16:33
|buy
|40
|0.01
|1.9687
|1.9487
|0.0000
|79
|2008.02.01 16:38
|close
|40
|0.01
|1.9697
|1.9487
|0.0000
|1.00
|2062.80
|80
|2008.02.01 16:38
|buy
|41
|0.01
|1.9699
|1.9499
|0.0000
|81
|2008.02.01 16:41
|close
|41
|0.01
|1.9709
|1.9499
|0.0000
|1.00
|2063.80
|82
|2008.02.01 16:51
|buy
|42
|0.01
|1.9700
|1.9500
|0.0000
|83
|2008.02.01 18:30
|buy
|43
|0.02
|1.9675
|1.9475
|0.0000
|84
|2008.02.01 20:30
|close
|43
|0.02
|1.9687
|1.9475
|0.0000
|2.40
|2066.20
|85
|2008.02.01 20:30
|close
|42
|0.01
|1.9687
|1.9500
|0.0000
|-1.30
|2064.90
|86
|2008.02.01 20:41
|buy
|44
|0.01
|1.9685
|1.9485
|0.0000
|87
|2008.02.01 22:02
|buy
|45
|0.02
|1.9660
|1.9460
|0.0000
|88
|2008.02.04 00:03
|t/p
|35
|0.84
|1.9648
|1.9852
|1.9648
|21.00
|2085.90
|89
|2008.02.04 03:31
|close
|45
|0.02
|1.9671
|1.9460
|0.0000
|2.38
|2088.28
|90
|2008.02.04 03:31
|close
|44
|0.01
|1.9671
|1.9485
|0.0000
|-1.31
|2086.98
|91
|2008.02.04 08:14
|sell
|46
|0.01
|1.9672
|1.9872
|0.0000
|92
|2008.02.04 08:35
|sell
|47
|0.02
|1.9697
|1.9897
|0.0000
|93
|2008.02.04 08:52
|sell
|48
|0.03
|1.9722
|1.9922
|0.0000
|94
|2008.02.04 08:56
|close
|48
|0.03
|1.9732
|1.9922
|0.0000
|-3.00
|2083.98
|95
|2008.02.04 08:56
|close
|47
|0.02
|1.9732
|1.9897
|0.0000
|-7.00
|2076.98
|96
|2008.02.04 08:56
|close
|46
|0.01
|1.9732
|1.9872
|0.0000
|-6.00
|2070.98
|97
|2008.02.04 08:56
|buy
|49
|0.84
|1.9732
|1.9532
|1.9736
|98
|2008.02.04 08:56
|sell
|50
|0.01
|1.9730
|1.9930
|0.0000
|99
|2008.02.04 08:57
|t/p
|49
|0.84
|1.9736
|1.9532
|1.9736
|33.60
|2104.58
|100
|2008.02.04 08:59
|sell
|51
|0.02
|1.9755
|1.9955
|0.0000
|101
|2008.02.04 09:33
|close
|51
|0.02
|1.9742
|1.9955
|0.0000
|2.60
|2107.18
|102
|2008.02.04 09:33
|close
|50
|0.01
|1.9742
|1.9930
|0.0000
|-1.20
|2105.98
|103
|2008.02.04 09:40
|sell
|52
|0.01
|1.9749
|1.9949
|0.0000
|104
|2008.02.04 09:44
|close
|52
|0.01
|1.9739
|1.9949
|0.0000
|1.00
|2106.98
|105
|2008.02.04 09:50
|sell
|53
|0.01
|1.9746
|1.9946
|0.0000
|106
|2008.02.04 10:07
|close
|53
|0.01
|1.9736
|1.9946
|0.0000
|1.00
|2107.98
|107
|2008.02.04 10:21
|sell
|54
|0.01
|1.9732
|1.9932
|0.0000
|108
|2008.02.04 10:36
|sell
|55
|0.02
|1.9757
|1.9957
|0.0000
|109
|2008.02.04 10:56
|close
|55
|0.02
|1.9745
|1.9957
|0.0000
|2.40
|2110.38
|110
|2008.02.04 10:56
|close
|54
|0.01
|1.9745
|1.9932
|0.0000
|-1.30
|2109.08
|111
|2008.02.04 11:00
|sell
|56
|0.01
|1.9757
|1.9957
|0.0000
|112
|2008.02.04 12:30
|sell
|57
|0.02
|1.9782
|1.9982
|0.0000
|113
|2008.02.04 12:40
|close
|57
|0.02
|1.9770
|1.9982
|0.0000
|2.40
|2111.48
|114
|2008.02.04 12:40
|close
|56
|0.01
|1.9770
|1.9957
|0.0000
|-1.30
|2110.18
|115
|2008.02.04 13:12
|sell
|58
|0.01
|1.9744
|1.9944
|0.0000
|116
|2008.02.04 13:24
|sell
|59
|0.02
|1.9769
|1.9969
|0.0000
|117
|2008.02.04 15:30
|close
|59
|0.02
|1.9757
|1.9969
|0.0000
|2.40
|2112.58
|118
|2008.02.04 15:30
|close
|58
|0.01
|1.9757
|1.9944
|0.0000
|-1.30
|2111.28
|119
|2008.02.04 15:55
|sell
|60
|0.01
|1.9745
|1.9945
|0.0000
|120
|2008.02.04 16:36
|close
|60
|0.01
|1.9734
|1.9945
|0.0000
|1.10
|2112.38
|121
|2008.02.04 16:39
|sell
|61
|0.01
|1.9741
|1.9941
|0.0000
|122
|2008.02.04 17:26
|sell
|62
|0.02
|1.9766
|1.9966
|0.0000
|123
|2008.02.04 19:18
|close
|62
|0.02
|1.9754
|1.9966
|0.0000
|2.40
|2114.78
|124
|2008.02.04 19:18
|close
|61
|0.01
|1.9754
|1.9941
|0.0000
|-1.30
|2113.48
|125
|2008.02.04 19:31
|sell
|63
|0.01
|1.9744
|1.9944
|0.0000
|126
|2008.02.04 19:35
|close
|63
|0.01
|1.9734
|1.9944
|0.0000
|1.00
|2114.48
|127
|2008.02.04 19:40
|sell
|64
|0.01
|1.9737
|1.9937
|0.0000
|128
|2008.02.04 22:04
|close
|64
|0.01
|1.9727
|1.9937
|0.0000
|1.00
|2115.48
|129
|2008.02.05 02:31
|buy
|65
|0.01
|1.9733
|1.9533
|0.0000
|130
|2008.02.05 04:37
|buy
|66
|0.02
|1.9708
|1.9508
|0.0000
|131
|2008.02.05 05:06
|close
|66
|0.02
|1.9720
|1.9508
|0.0000
|2.40
|2117.88
|132
|2008.02.05 05:06
|close
|65
|0.01
|1.9720
|1.9533
|0.0000
|-1.30
|2116.58
|133
|2008.02.05 05:18
|buy
|67
|0.01
|1.9721
|1.9521
|0.0000
|134
|2008.02.05 07:56
|close
|67
|0.01
|1.9731
|1.9521
|0.0000
|1.00
|2117.58
|135
|2008.02.05 08:01
|buy
|68
|0.01
|1.9731
|1.9531
|0.0000
|136
|2008.02.05 08:08
|close
|68
|0.01
|1.9741
|1.9531
|0.0000
|1.00
|2118.58
|137
|2008.02.05 08:19
|buy
|69
|0.01
|1.9739
|1.9539
|0.0000
|138
|2008.02.05 08:21
|close
|69
|0.01
|1.9749
|1.9539
|0.0000
|1.00
|2119.58
|139
|2008.02.05 10:00
|buy
|70
|0.01
|1.9689
|1.9489
|0.0000
|140
|2008.02.05 10:38
|close
|70
|0.01
|1.9699
|1.9489
|0.0000
|1.00
|2120.58
|141
|2008.02.05 10:43
|buy
|71
|0.01
|1.9688
|1.9488
|0.0000
|142
|2008.02.05 10:53
|close
|71
|0.01
|1.9699
|1.9488
|0.0000
|1.10
|2121.68
|143
|2008.02.05 11:02
|buy
|72
|0.01
|1.9697
|1.9497
|0.0000
|144
|2008.02.05 11:05
|close
|72
|0.01
|1.9707
|1.9497
|0.0000
|1.00
|2122.68
|145
|2008.02.05 11:08
|buy
|73
|0.01
|1.9704
|1.9504
|0.0000
|146
|2008.02.05 11:24
|buy
|74
|0.02
|1.9679
|1.9479
|0.0000
|147
|2008.02.05 11:55
|close
|74
|0.02
|1.9692
|1.9479
|0.0000
|2.60
|2125.28
|148
|2008.02.05 11:55
|close
|73
|0.01
|1.9692
|1.9504
|0.0000
|-1.20
|2124.08
|149
|2008.02.05 12:10
|buy
|75
|0.01
|1.9698
|1.9498
|0.0000
|150
|2008.02.05 13:40
|buy
|76
|0.02
|1.9673
|1.9473
|0.0000
|151
|2008.02.05 13:48
|close
|76
|0.02
|1.9685
|1.9473
|0.0000
|2.40
|2126.48
|152
|2008.02.05 13:48
|close
|75
|0.01
|1.9685
|1.9498
|0.0000
|-1.30
|2125.18
|153
|2008.02.05 13:55
|buy
|77
|0.01
|1.9679
|1.9479
|0.0000
|154
|2008.02.05 14:45
|buy
|78
|0.02
|1.9654
|1.9454
|0.0000
|155
|2008.02.05 14:54
|close
|78
|0.02
|1.9666
|1.9454
|0.0000
|2.40
|2127.58
|156
|2008.02.05 14:54
|close
|77
|0.01
|1.9666
|1.9479
|0.0000
|-1.30
|2126.28
|157
|2008.02.05 14:54
|buy
|79
|0.01
|1.9668
|1.9468
|0.0000
|158
|2008.02.05 14:57
|close
|79
|0.01
|1.9678
|1.9468
|0.0000
|1.00
|2127.28
|159
|2008.02.05 15:12
|buy
|80
|0.01
|1.9683
|1.9483
|0.0000
|160
|2008.02.05 15:19
|buy
|81
|0.02
|1.9658
|1.9458
|0.0000
|161
|2008.02.05 15:22
|close
|81
|0.02
|1.9670
|1.9458
|0.0000
|2.40
|2129.68
|162
|2008.02.05 15:22
|close
|80
|0.01
|1.9670
|1.9483
|0.0000
|-1.30
|2128.38
|163
|2008.02.05 15:22
|buy
|82
|0.01
|1.9675
|1.9475
|0.0000
|164
|2008.02.05 15:36
|buy
|83
|0.02
|1.9650
|1.9450
|0.0000
|165
|2008.02.05 15:54
|close
|83
|0.02
|1.9663
|1.9450
|0.0000
|2.60
|2130.98
|166
|2008.02.05 15:54
|close
|82
|0.01
|1.9663
|1.9475
|0.0000
|-1.20
|2129.78
|167
|2008.02.05 16:00
|buy
|84
|0.01
|1.9655
|1.9455
|0.0000
|168
|2008.02.05 16:14
|close
|84
|0.01
|1.9666
|1.9455
|0.0000
|1.10
|2130.88
|169
|2008.02.05 16:17
|buy
|85
|0.01
|1.9652
|1.9452
|0.0000
|170
|2008.02.05 17:50
|buy
|86
|0.02
|1.9627
|1.9427
|0.0000
|171
|2008.02.05 19:45
|close
|86
|0.02
|1.9640
|1.9427
|0.0000
|2.60
|2133.48
|172
|2008.02.05 19:45
|close
|85
|0.01
|1.9640
|1.9452
|0.0000
|-1.20
|2132.28
|173
|2008.02.05 19:55
|buy
|87
|0.01
|1.9639
|1.9439
|0.0000
|174
|2008.02.05 23:21
|close
|87
|0.01
|1.9650
|1.9439
|0.0000
|1.10
|2133.38
|175
|2008.02.05 23:21
|buy
|88
|0.01
|1.9652
|1.9452
|0.0000
|176
|2008.02.06 02:00
|sell
|89
|0.01
|1.9650
|1.9850
|0.0000
|177
|2008.02.06 09:00
|buy
|90
|0.02
|1.9580
|1.9380
|0.0000
|178
|2008.02.06 09:02
|close
|90
|0.02
|1.9588
|1.9380
|0.0000
|1.60
|2134.98
|179
|2008.02.06 09:02
|close
|89
|0.01
|1.9591
|1.9850
|0.0000
|5.90
|2140.88
|180
|2008.02.06 09:02
|close
|88
|0.01
|1.9588
|1.9452
|0.0000
|-6.31
|2134.57
|181
|2008.02.06 09:02
|buy
|91
|0.01
|1.9590
|1.9390
|0.0000
|182
|2008.02.06 09:13
|buy
|92
|0.02
|1.9564
|1.9364
|0.0000
|183
|2008.02.06 09:30
|close
|92
|0.02
|1.9576
|1.9364
|0.0000
|2.40
|2136.97
|184
|2008.02.06 09:30
|close
|91
|0.01
|1.9576
|1.9390
|0.0000
|-1.40
|2135.57
|185
|2008.02.06 09:36
|buy
|93
|0.01
|1.9567
|1.9367
|0.0000
|186
|2008.02.06 09:40
|close
|93
|0.01
|1.9577
|1.9367
|0.0000
|1.00
|2136.57
|187
|2008.02.06 10:13
|buy
|94
|0.01
|1.9606
|1.9406
|0.0000
|188
|2008.02.06 10:46
|buy
|95
|0.02
|1.9580
|1.9380
|0.0000
|189
|2008.02.06 12:16
|close
|95
|0.02
|1.9593
|1.9380
|0.0000
|2.60
|2139.17
|190
|2008.02.06 12:16
|close
|94
|0.01
|1.9593
|1.9406
|0.0000
|-1.30
|2137.87
|191
|2008.02.06 12:22
|buy
|96
|0.01
|1.9589
|1.9389
|0.0000
|192
|2008.02.06 14:23
|close
|96
|0.01
|1.9599
|1.9389
|0.0000
|1.00
|2138.87
|193
|2008.02.06 14:37
|buy
|97
|0.01
|1.9593
|1.9393
|0.0000
|194
|2008.02.06 15:30
|close
|97
|0.01
|1.9603
|1.9393
|0.0000
|1.00
|2139.87
|195
|2008.02.06 15:38
|buy
|98
|0.01
|1.9603
|1.9403
|0.0000
|196
|2008.02.06 16:17
|close
|98
|0.01
|1.9614
|1.9403
|0.0000
|1.10
|2140.97
|197
|2008.02.06 16:26
|buy
|99
|0.01
|1.9615
|1.9415
|0.0000
|198
|2008.02.06 17:18
|buy
|100
|0.02
|1.9590
|1.9390
|0.0000
|199
|2008.02.06 17:55
|close
|100
|0.02
|1.9603
|1.9390
|0.0000
|2.60
|2143.57
|200
|2008.02.06 17:55
|close
|99
|0.01
|1.9603
|1.9415
|0.0000
|-1.20
|2142.37
|201
|2008.02.06 18:05
|buy
|101
|0.01
|1.9603
|1.9403
|0.0000
|202
|2008.02.06 18:45
|close
|101
|0.01
|1.9613
|1.9403
|0.0000
|1.00
|2143.37
|203
|2008.02.07 02:00
|buy
|102
|0.01
|1.9602
|1.9402
|0.0000
|204
|2008.02.07 06:56
|close
|102
|0.01
|1.9612
|1.9402
|0.0000
|1.00
|2144.37
|205
|2008.02.07 09:00
|buy
|103
|0.01
|1.9578
|1.9378
|0.0000
|206
|2008.02.07 10:31
|buy
|104
|0.02
|1.9553
|1.9353
|0.0000
|207
|2008.02.07 11:20
|buy
|105
|0.03
|1.9524
|1.9324
|0.0000
|208
|2008.02.07 11:24
|close
|105
|0.03
|1.9517
|1.9324
|0.0000
|-2.10
|2142.27
|209
|2008.02.07 11:24
|close
|104
|0.02
|1.9517
|1.9353
|0.0000
|-7.20
|2135.07
|210
|2008.02.07 11:24
|close
|103
|0.01
|1.9517
|1.9378
|0.0000
|-6.10
|2128.97
|211
|2008.02.07 11:24
|sell
|106
|0.84
|1.9517
|1.9717
|1.9513
|212
|2008.02.07 11:24
|buy
|107
|0.01
|1.9521
|1.9321
|0.0000
|213
|2008.02.07 11:30
|t/p
|106
|0.84
|1.9513
|1.9717
|1.9513
|33.60
|2162.57
|214
|2008.02.07 13:00
|close
|107
|0.01
|1.9531
|1.9321
|0.0000
|1.00
|2163.57
|215
|2008.02.07 13:00
|buy
|108
|0.01
|1.9537
|1.9337
|0.0000
|216
|2008.02.07 13:04
|close
|108
|0.01
|1.9547
|1.9337
|0.0000
|1.00
|2164.57
|217
|2008.02.07 13:09
|buy
|109
|0.01
|1.9530
|1.9330
|0.0000
|218
|2008.02.07 13:18
|buy
|110
|0.02
|1.9505
|1.9305
|0.0000
|219
|2008.02.07 13:21
|buy
|111
|0.03
|1.9480
|1.9280
|0.0000
|220
|2008.02.07 13:22
|close
|111
|0.03
|1.9471
|1.9280
|0.0000
|-2.70
|2161.87
|221
|2008.02.07 13:22
|close
|110
|0.02
|1.9471
|1.9305
|0.0000
|-6.80
|2155.07
|222
|2008.02.07 13:22
|close
|109
|0.01
|1.9471
|1.9330
|0.0000
|-5.90
|2149.17
|223
|2008.02.07 13:22
|sell
|112
|0.84
|1.9471
|1.9671
|1.9467
|224
|2008.02.07 13:22
|buy
|113
|0.01
|1.9475
|1.9275
|0.0000
|225
|2008.02.07 13:23
|t/p
|112
|0.84
|1.9467
|1.9671
|1.9467
|33.60
|2182.77
|226
|2008.02.07 13:45
|close
|113
|0.01
|1.9485
|1.9275
|0.0000
|1.00
|2183.77
|227
|2008.02.07 13:47
|buy
|114
|0.01
|1.9466
|1.9266
|0.0000
|228
|2008.02.07 13:55
|buy
|115
|0.02
|1.9441
|1.9241
|0.0000
|229
|2008.02.07 13:58
|close
|115
|0.02
|1.9453
|1.9241
|0.0000
|2.40
|2186.17
|230
|2008.02.07 13:58
|close
|114
|0.01
|1.9453
|1.9266
|0.0000
|-1.30
|2184.87
|231
|2008.02.07 13:58
|buy
|116
|0.01
|1.9457
|1.9257
|0.0000
|232
|2008.02.07 14:41
|buy
|117
|0.02
|1.9432
|1.9232
|0.0000
|233
|2008.02.07 15:09
|close
|117
|0.02
|1.9444
|1.9232
|0.0000
|2.40
|2187.27
|234
|2008.02.07 15:09
|close
|116
|0.01
|1.9444
|1.9257
|0.0000
|-1.30
|2185.97
|235
|2008.02.07 15:19
|buy
|118
|0.01
|1.9443
|1.9243
|0.0000
|236
|2008.02.07 15:26
|close
|118
|0.01
|1.9453
|1.9243
|0.0000
|1.00
|2186.97
|237
|2008.02.07 15:41
|buy
|119
|0.01
|1.9463
|1.9263
|0.0000
|238
|2008.02.07 15:55
|buy
|120
|0.02
|1.9436
|1.9236
|0.0000
|239
|2008.02.07 16:04
|close
|120
|0.02
|1.9450
|1.9236
|0.0000
|2.80
|2189.77
|240
|2008.02.07 16:04
|close
|119
|0.01
|1.9450
|1.9263
|0.0000
|-1.30
|2188.47
|241
|2008.02.07 16:04
|buy
|121
|0.01
|1.9452
|1.9252
|0.0000
|242
|2008.02.07 16:17
|close
|121
|0.01
|1.9463
|1.9252
|0.0000
|1.10
|2189.57
|243
|2008.02.07 16:26
|buy
|122
|0.01
|1.9460
|1.9260
|0.0000
|244
|2008.02.07 16:56
|buy
|123
|0.02
|1.9435
|1.9235
|0.0000
|245
|2008.02.07 17:19
|buy
|124
|0.03
|1.9410
|1.9210
|0.0000
|246
|2008.02.07 17:31
|close
|124
|0.03
|1.9401
|1.9210
|0.0000
|-2.70
|2186.87
|247
|2008.02.07 17:31
|close
|123
|0.02
|1.9401
|1.9235
|0.0000
|-6.80
|2180.07
|248
|2008.02.07 17:31
|close
|122
|0.01
|1.9401
|1.9260
|0.0000
|-5.90
|2174.17
|249
|2008.02.07 17:31
|sell
|125
|0.84
|1.9401
|1.9601
|1.9397
|250
|2008.02.07 17:31
|buy
|126
|0.01
|1.9405
|1.9205
|0.0000
|251
|2008.02.07 17:36
|t/p
|125
|0.84
|1.9397
|1.9601
|1.9397
|33.60
|2207.77
|252
|2008.02.07 17:42
|close
|126
|0.01
|1.9415
|1.9205
|0.0000
|1.00
|2208.77
|253
|2008.02.07 17:47
|buy
|127
|0.01
|1.9410
|1.9210
|0.0000
|254
|2008.02.07 17:57
|close
|127
|0.01
|1.9420
|1.9210
|0.0000
|1.00
|2209.77
|255
|2008.02.07 18:05
|buy
|128
|0.01
|1.9413
|1.9213
|0.0000
|256
|2008.02.07 18:32
|close
|128
|0.01
|1.9423
|1.9213
|0.0000
|1.00
|2210.77
|257
|2008.02.07 18:36
|buy
|129
|0.01
|1.9418
|1.9218
|0.0000
|258
|2008.02.07 18:56
|close
|129
|0.01
|1.9428
|1.9218
|0.0000
|1.00
|2211.77
|259
|2008.02.07 18:59
|buy
|130
|0.01
|1.9422
|1.9222
|0.0000
|260
|2008.02.07 19:06
|buy
|131
|0.02
|1.9396
|1.9196
|0.0000
|261
|2008.02.07 19:10
|close
|131
|0.02
|1.9408
|1.9196
|0.0000
|2.40
|2214.17
|262
|2008.02.07 19:10
|close
|130
|0.01
|1.9408
|1.9222
|0.0000
|-1.40
|2212.77
|263
|2008.02.07 19:10
|buy
|132
|0.01
|1.9412
|1.9212
|0.0000
|264
|2008.02.07 20:07
|close
|132
|0.01
|1.9423
|1.9212
|0.0000
|1.10
|2213.87
|265
|2008.02.07 20:14
|buy
|133
|0.01
|1.9417
|1.9217
|0.0000
|266
|2008.02.07 22:03
|close
|133
|0.01
|1.9427
|1.9217
|0.0000
|1.00
|2214.87
|267
|2008.02.07 22:15
|buy
|134
|0.01
|1.9431
|1.9231
|0.0000
|268
|2008.02.08 02:16
|sell
|135
|0.01
|1.9438
|1.9638
|0.0000
|269
|2008.02.08 09:23
|sell
|136
|0.02
|1.9463
|1.9663
|0.0000
|270
|2008.02.08 09:23
|close
|136
|0.02
|1.9460
|1.9663
|0.0000
|0.60
|2215.47
|271
|2008.02.08 09:23
|close
|135
|0.01
|1.9460
|1.9638
|0.0000
|-2.20
|2213.27
|272
|2008.02.08 09:23
|close
|134
|0.01
|1.9457
|1.9231
|0.0000
|2.69
|2215.96
|273
|2008.02.08 09:23
|sell
|137
|0.01
|1.9455
|1.9655
|0.0000
|274
|2008.02.08 09:35
|sell
|138
|0.02
|1.9481
|1.9681
|0.0000
|275
|2008.02.08 09:49
|close
|138
|0.02
|1.9469
|1.9681
|0.0000
|2.40
|2218.36
|276
|2008.02.08 09:49
|close
|137
|0.01
|1.9469
|1.9655
|0.0000
|-1.40
|2216.96
|277
|2008.02.08 09:53
|sell
|139
|0.01
|1.9474
|1.9674
|0.0000
|278
|2008.02.08 10:52
|sell
|140
|0.02
|1.9499
|1.9699
|0.0000
|279
|2008.02.08 11:05
|close
|140
|0.02
|1.9487
|1.9699
|0.0000
|2.40
|2219.36
|280
|2008.02.08 11:05
|close
|139
|0.01
|1.9487
|1.9674
|0.0000
|-1.30
|2218.06
|281
|2008.02.08 11:14
|sell
|141
|0.01
|1.9495
|1.9695
|0.0000
|282
|2008.02.08 11:19
|close
|141
|0.01
|1.9485
|1.9695
|0.0000
|1.00
|2219.06
|283
|2008.02.08 11:28
|sell
|142
|0.01
|1.9487
|1.9687
|0.0000
|284
|2008.02.08 12:10
|close
|142
|0.01
|1.9477
|1.9687
|0.0000
|1.00
|2220.06
|285
|2008.02.08 12:26
|sell
|143
|0.01
|1.9474
|1.9674
|0.0000
|286
|2008.02.08 14:20
|close
|143
|0.01
|1.9464
|1.9674
|0.0000
|1.00
|2221.06
|287
|2008.02.08 14:28
|sell
|144
|0.01
|1.9475
|1.9675
|0.0000
|288
|2008.02.08 14:34
|close
|144
|0.01
|1.9465
|1.9675
|0.0000
|1.00
|2222.06
|289
|2008.02.08 14:43
|sell
|145
|0.01
|1.9470
|1.9670
|0.0000
|290
|2008.02.08 15:22
|close
|145
|0.01
|1.9460
|1.9670
|0.0000
|1.00
|2223.06
|291
|2008.02.08 15:33
|sell
|146
|0.01
|1.9461
|1.9661
|0.0000
|292
|2008.02.08 15:42
|close
|146
|0.01
|1.9450
|1.9661
|0.0000
|1.10
|2224.16
|293
|2008.02.08 15:59
|sell
|147
|0.01
|1.9451
|1.9651
|0.0000
|294
|2008.02.08 17:12
|sell
|148
|0.02
|1.9477
|1.9677
|0.0000
|295
|2008.02.08 19:15
|sell
|149
|0.03
|1.9503
|1.9703
|0.0000
|296
|2008.02.08 19:17
|close
|149
|0.03
|1.9484
|1.9703
|0.0000
|5.70
|2229.86
|297
|2008.02.08 19:17
|close
|148
|0.02
|1.9484
|1.9677
|0.0000
|-1.40
|2228.46
|298
|2008.02.08 19:17
|close
|147
|0.01
|1.9484
|1.9651
|0.0000
|-3.30
|2225.16
|299
|2008.02.08 19:18
|sell
|150
|0.01
|1.9485
|1.9685
|0.0000
|300
|2008.02.08 19:23
|close
|150
|0.01
|1.9474
|1.9685
|0.0000
|1.10
|2226.26
|301
|2008.02.08 19:45
|sell
|151
|0.01
|1.9469
|1.9669
|0.0000
|302
|2008.02.08 19:53
|close
|151
|0.01
|1.9459
|1.9669
|0.0000
|1.00
|2227.26
|303
|2008.02.11 02:00
|sell
|152
|0.01
|1.9477
|1.9677
|0.0000
|304
|2008.02.11 02:21
|close
|152
|0.01
|1.9467
|1.9677
|0.0000
|1.00
|2228.26
|305
|2008.02.11 02:53
|sell
|153
|0.01
|1.9461
|1.9661
|0.0000
|306
|2008.02.11 05:11
|sell
|154
|0.02
|1.9487
|1.9687
|0.0000
|307
|2008.02.11 05:27
|close
|154
|0.02
|1.9475
|1.9687
|0.0000
|2.40
|2230.66
|308
|2008.02.11 05:27
|close
|153
|0.01
|1.9475
|1.9661
|0.0000
|-1.40
|2229.26
|309
|2008.02.11 05:45
|sell
|155
|0.01
|1.9465
|1.9665
|0.0000
|310
|2008.02.11 08:17
|close
|155
|0.01
|1.9453
|1.9665
|0.0000
|1.20
|2230.46
|311
|2008.02.11 09:02
|buy
|156
|0.01
|1.9434
|1.9234
|0.0000
|312
|2008.02.11 09:09
|buy
|157
|0.02
|1.9409
|1.9209
|0.0000
|313
|2008.02.11 09:20
|close
|157
|0.02
|1.9421
|1.9209
|0.0000
|2.40
|2232.86
|314
|2008.02.11 09:20
|close
|156
|0.01
|1.9421
|1.9234
|0.0000
|-1.30
|2231.56
|315
|2008.02.11 09:24
|buy
|158
|0.01
|1.9418
|1.9218
|0.0000
|316
|2008.02.11 09:47
|close
|158
|0.01
|1.9431
|1.9218
|0.0000
|1.30
|2232.86
|317
|2008.02.11 10:05
|buy
|159
|0.01
|1.9437
|1.9237
|0.0000
|318
|2008.02.11 10:30
|close
|159
|0.01
|1.9447
|1.9237
|0.0000
|1.00
|2233.86
|319
|2008.02.11 11:10
|sell
|160
|0.01
|1.9479
|1.9679
|0.0000
|320
|2008.02.11 11:31
|sell
|161
|0.02
|1.9504
|1.9704
|0.0000
|321
|2008.02.11 11:41
|sell
|162
|0.03
|1.9529
|1.9729
|0.0000
|322
|2008.02.11 12:06
|close
|162
|0.03
|1.9510
|1.9729
|0.0000
|5.70
|2239.56
|323
|2008.02.11 12:06
|close
|161
|0.02
|1.9510
|1.9704
|0.0000
|-1.20
|2238.36
|324
|2008.02.11 12:06
|close
|160
|0.01
|1.9510
|1.9679
|0.0000
|-3.10
|2235.26
|325
|2008.02.11 12:15
|sell
|163
|0.01
|1.9507
|1.9707
|0.0000
|326
|2008.02.11 12:36
|close
|163
|0.01
|1.9497
|1.9707
|0.0000
|1.00
|2236.26
|327
|2008.02.11 12:59
|sell
|164
|0.01
|1.9505
|1.9705
|0.0000
|328
|2008.02.11 13:19
|close
|164
|0.01
|1.9495
|1.9705
|0.0000
|1.00
|2237.26
|329
|2008.02.11 13:19
|sell
|165
|0.01
|1.9493
|1.9693
|0.0000
|330
|2008.02.11 13:33
|close
|165
|0.01
|1.9483
|1.9693
|0.0000
|1.00
|2238.26
|331
|2008.02.11 13:44
|sell
|166
|0.01
|1.9480
|1.9680
|0.0000
|332
|2008.02.11 14:21
|close
|166
|0.01
|1.9470
|1.9680
|0.0000
|1.00
|2239.26
|333
|2008.02.11 14:34
|sell
|167
|0.01
|1.9477
|1.9677
|0.0000
|334
|2008.02.11 14:39
|close
|167
|0.01
|1.9467
|1.9677
|0.0000
|1.00
|2240.26
|335
|2008.02.11 14:50
|sell
|168
|0.01
|1.9465
|1.9665
|0.0000
|336
|2008.02.11 14:55
|close
|168
|0.01
|1.9455
|1.9665
|0.0000
|1.00
|2241.26
|337
|2008.02.11 15:00
|buy
|169
|0.01
|1.9454
|1.9254
|0.0000
|338
|2008.02.11 16:17
|close
|169
|0.01
|1.9464
|1.9254
|0.0000
|1.00
|2242.26
|339
|2008.02.11 17:00
|sell
|170
|0.01
|1.9475
|1.9675
|0.0000
|340
|2008.02.11 19:51
|sell
|171
|0.02
|1.9500
|1.9700
|0.0000
|341
|2008.02.12 06:55
|sell
|172
|0.03
|1.9526
|1.9726
|0.0000
|342
|2008.02.12 07:19
|close
|172
|0.03
|1.9534
|1.9726
|0.0000
|-2.40
|2239.86
|343
|2008.02.12 07:19
|close
|171
|0.02
|1.9534
|1.9700
|0.0000
|-7.10
|2232.76
|344
|2008.02.12 07:19
|close
|170
|0.01
|1.9534
|1.9675
|0.0000
|-6.05
|2226.71
|345
|2008.02.12 07:19
|buy
|173
|0.84
|1.9534
|1.9334
|1.9538
|346
|2008.02.12 07:19
|sell
|174
|0.01
|1.9530
|1.9730
|0.0000
|347
|2008.02.12 08:00
|t/p
|173
|0.84
|1.9538
|1.9334
|1.9538
|33.60
|2260.31
|348
|2008.02.12 08:12
|close
|174
|0.01
|1.9520
|1.9730
|0.0000
|1.00
|2261.31
|349
|2008.02.12 08:20
|sell
|175
|0.01
|1.9523
|1.9723
|0.0000
|350
|2008.02.12 09:12
|sell
|176
|0.02
|1.9548
|1.9748
|0.0000
|351
|2008.02.12 09:33
|close
|176
|0.02
|1.9536
|1.9748
|0.0000
|2.40
|2263.71
|352
|2008.02.12 09:33
|close
|175
|0.01
|1.9536
|1.9723
|0.0000
|-1.30
|2262.41
|353
|2008.02.12 09:47
|sell
|177
|0.01
|1.9520
|1.9720
|0.0000
|354
|2008.02.12 09:49
|close
|177
|0.01
|1.9510
|1.9720
|0.0000
|1.00
|2263.41
|355
|2008.02.12 09:49
|sell
|178
|0.01
|1.9506
|1.9706
|0.0000
|356
|2008.02.12 09:53
|close
|178
|0.01
|1.9496
|1.9706
|0.0000
|1.00
|2264.41
|357
|2008.02.12 10:00
|buy
|179
|0.01
|1.9501
|1.9301
|0.0000
|358
|2008.02.12 10:30
|buy
|180
|0.02
|1.9475
|1.9275
|0.0000
|359
|2008.02.12 10:30
|buy
|181
|0.03
|1.9450
|1.9250
|0.0000
|360
|2008.02.12 11:02
|close
|181
|0.03
|1.9469
|1.9250
|0.0000
|5.70
|2270.11
|361
|2008.02.12 11:02
|close
|180
|0.02
|1.9469
|1.9275
|0.0000
|-1.20
|2268.91
|362
|2008.02.12 11:02
|close
|179
|0.01
|1.9469
|1.9301
|0.0000
|-3.20
|2265.71
|363
|2008.02.12 11:11
|buy
|182
|0.01
|1.9465
|1.9265
|0.0000
|364
|2008.02.12 11:24
|close
|182
|0.01
|1.9475
|1.9265
|0.0000
|1.00
|2266.71
|365
|2008.02.12 11:33
|buy
|183
|0.01
|1.9473
|1.9273
|0.0000
|366
|2008.02.12 11:53
|close
|183
|0.01
|1.9483
|1.9273
|0.0000
|1.00
|2267.71
|367
|2008.02.12 12:11
|buy
|184
|0.01
|1.9497
|1.9297
|0.0000
|368
|2008.02.12 12:25
|close
|184
|0.01
|1.9507
|1.9297
|0.0000
|1.00
|2268.71
|369
|2008.02.12 12:38
|buy
|185
|0.01
|1.9507
|1.9307
|0.0000
|370
|2008.02.12 13:02
|close
|185
|0.01
|1.9517
|1.9307
|0.0000
|1.00
|2269.71
|371
|2008.02.12 13:02
|sell
|186
|0.01
|1.9520
|1.9720
|0.0000
|372
|2008.02.12 13:43
|close
|186
|0.01
|1.9510
|1.9720
|0.0000
|1.00
|2270.71
|373
|2008.02.12 15:00
|sell
|187
|0.01
|1.9529
|1.9729
|0.0000
|374
|2008.02.12 15:05
|sell
|188
|0.02
|1.9554
|1.9754
|0.0000
|375
|2008.02.12 15:26
|sell
|189
|0.03
|1.9579
|1.9779
|0.0000
|376
|2008.02.12 15:29
|close
|189
|0.03
|1.9590
|1.9779
|0.0000
|-3.30
|2267.41
|377
|2008.02.12 15:29
|close
|188
|0.02
|1.9590
|1.9754
|0.0000
|-7.20
|2260.21
|378
|2008.02.12 15:29
|close
|187
|0.01
|1.9590
|1.9729
|0.0000
|-6.10
|2254.11
|379
|2008.02.12 15:29
|buy
|190
|0.84
|1.9590
|1.9390
|1.9594
|380
|2008.02.12 15:29
|sell
|191
|0.01
|1.9586
|1.9786
|0.0000
|381
|2008.02.12 15:30
|t/p
|190
|0.84
|1.9594
|1.9390
|1.9594
|33.60
|2287.71
|382
|2008.02.12 16:04
|sell
|192
|0.02
|1.9611
|1.9811
|0.0000
|383
|2008.02.12 16:09
|close
|192
|0.02
|1.9599
|1.9811
|0.0000
|2.40
|2290.11
|384
|2008.02.12 16:09
|close
|191
|0.01
|1.9599
|1.9786
|0.0000
|-1.30
|2288.81
|385
|2008.02.12 16:16
|sell
|193
|0.01
|1.9602
|1.9802
|0.0000
|386
|2008.02.12 17:19
|sell
|194
|0.02
|1.9627
|1.9827
|0.0000
|387
|2008.02.12 18:06
|close
|194
|0.02
|1.9615
|1.9827
|0.0000
|2.40
|2291.21
|388
|2008.02.12 18:06
|close
|193
|0.01
|1.9615
|1.9802
|0.0000
|-1.30
|2289.91
|389
|2008.02.12 18:18
|sell
|195
|0.01
|1.9611
|1.9811
|0.0000
|390
|2008.02.12 22:50
|close
|195
|0.01
|1.9601
|1.9811
|0.0000
|1.00
|2290.91
|391
|2008.02.12 22:50
|sell
|196
|0.01
|1.9594
|1.9794
|0.0000
|392
|2008.02.13 01:02
|close
|196
|0.01
|1.9577
|1.9794
|0.0000
|1.55
|2292.46
|393
|2008.02.13 02:00
|buy
|197
|0.01
|1.9575
|1.9375
|0.0000
|394
|2008.02.13 03:29
|close
|197
|0.01
|1.9585
|1.9375
|0.0000
|1.00
|2293.46
|395
|2008.02.13 07:07
|buy
|198
|0.01
|1.9577
|1.9377
|0.0000
|396
|2008.02.13 08:44
|close
|198
|0.01
|1.9587
|1.9377
|0.0000
|1.00
|2294.46
|397
|2008.02.13 08:48
|buy
|199
|0.01
|1.9576
|1.9376
|0.0000
|398
|2008.02.13 08:53
|close
|199
|0.01
|1.9586
|1.9376
|0.0000
|1.00
|2295.46
|399
|2008.02.13 08:58
|buy
|200
|0.01
|1.9582
|1.9382
|0.0000
|400
|2008.02.13 09:12
|buy
|201
|0.02
|1.9556
|1.9356
|0.0000
|401
|2008.02.13 10:00
|close
|201
|0.02
|1.9568
|1.9356
|0.0000
|2.40
|2297.86
|402
|2008.02.13 10:00
|close
|200
|0.01
|1.9568
|1.9382
|0.0000
|-1.40
|2296.46
|403
|2008.02.13 10:12
|buy
|202
|0.01
|1.9572
|1.9372
|0.0000
|404
|2008.02.13 10:37
|close
|202
|0.01
|1.9582
|1.9372
|0.0000
|1.00
|2297.46
|405
|2008.02.13 10:47
|buy
|203
|0.01
|1.9586
|1.9386
|0.0000
|406
|2008.02.13 11:12
|close
|203
|0.01
|1.9596
|1.9386
|0.0000
|1.00
|2298.46
|407
|2008.02.13 12:00
|sell
|204
|0.01
|1.9643
|1.9843
|0.0000
|408
|2008.02.13 12:06
|close
|204
|0.01
|1.9633
|1.9843
|0.0000
|1.00
|2299.46
|409
|2008.02.13 12:17
|sell
|205
|0.01
|1.9626
|1.9826
|0.0000
|410
|2008.02.13 14:30
|close
|205
|0.01
|1.9616
|1.9826
|0.0000
|1.00
|2300.46
|411
|2008.02.13 14:32
|sell
|206
|0.01
|1.9624
|1.9824
|0.0000
|412
|2008.02.13 14:37
|close
|206
|0.01
|1.9614
|1.9824
|0.0000
|1.00
|2301.46
|413
|2008.02.13 14:45
|sell
|207
|0.01
|1.9621
|1.9821
|0.0000
|414
|2008.02.13 15:02
|close
|207
|0.01
|1.9611
|1.9821
|0.0000
|1.00
|2302.46
|415
|2008.02.13 15:16
|sell
|208
|0.01
|1.9611
|1.9811
|0.0000
|416
|2008.02.13 15:28
|close
|208
|0.01
|1.9601
|1.9811
|0.0000
|1.00
|2303.46
|417
|2008.02.13 15:31
|sell
|209
|0.01
|1.9613
|1.9813
|0.0000
|418
|2008.02.13 15:33
|close
|209
|0.01
|1.9603
|1.9813
|0.0000
|1.00
|2304.46
|419
|2008.02.13 15:35
|sell
|210
|0.01
|1.9605
|1.9805
|0.0000
|420
|2008.02.13 18:39
|sell
|211
|0.02
|1.9631
|1.9831
|0.0000
|421
|2008.02.13 21:29
|sell
|212
|0.03
|1.9659
|1.9859
|0.0000
|422
|2008.02.13 21:29
|close
|212
|0.03
|1.9666
|1.9859
|0.0000
|-2.10
|2302.36
|423
|2008.02.13 21:29
|close
|211
|0.02
|1.9666
|1.9831
|0.0000
|-7.00
|2295.36
|424
|2008.02.13 21:29
|close
|210
|0.01
|1.9666
|1.9805
|0.0000
|-6.10
|2289.26
|425
|2008.02.13 21:29
|buy
|213
|0.84
|1.9666
|1.9466
|1.9670
|426
|2008.02.13 21:29
|sell
|214
|0.01
|1.9662
|1.9862
|0.0000
|427
|2008.02.13 21:40
|close
|214
|0.01
|1.9652
|1.9862
|0.0000
|1.00
|2290.26
|428
|2008.02.13 22:32
|sell
|215
|0.01
|1.9633
|1.9833
|0.0000
|429
|2008.02.14 01:00
|buy
|216
|0.01
|1.9620
|1.9420
|0.0000
|430
|2008.02.14 08:03
|sell
|217
|0.02
|1.9658
|1.9858
|0.0000
|431
|2008.02.14 08:06
|t/p
|213
|0.84
|1.9670
|1.9466
|1.9670
|56.78
|2347.04
|432
|2008.02.14 08:35
|sell
|218
|0.03
|1.9687
|1.9887
|0.0000
|433
|2008.02.14 08:36
|close
|218
|0.03
|1.9693
|1.9887
|0.0000
|-1.80
|2345.24
|434
|2008.02.14 08:36
|close
|217
|0.02
|1.9693
|1.9858
|0.0000
|-7.00
|2338.24
|435
|2008.02.14 08:36
|close
|216
|0.01
|1.9690
|1.9420
|0.0000
|7.00
|2345.24
|436
|2008.02.14 08:36
|close
|215
|0.01
|1.9693
|1.9833
|0.0000
|-6.45
|2338.79
|437
|2008.02.14 08:36
|buy
|219
|0.84
|1.9693
|1.9493
|1.9697
|438
|2008.02.14 08:36
|sell
|220
|0.01
|1.9691
|1.9891
|0.0000
|439
|2008.02.14 08:40
|close
|220
|0.01
|1.9681
|1.9891
|0.0000
|1.00
|2339.79
|440
|2008.02.14 08:40
|sell
|221
|0.01
|1.9679
|1.9879
|0.0000
|441
|2008.02.14 09:00
|t/p
|219
|0.84
|1.9697
|1.9493
|1.9697
|33.60
|2373.39
|442
|2008.02.14 09:09
|sell
|222
|0.02
|1.9704
|1.9904
|0.0000
|443
|2008.02.14 10:30
|close
|222
|0.02
|1.9692
|1.9904
|0.0000
|2.40
|2375.79
|444
|2008.02.14 10:30
|close
|221
|0.01
|1.9692
|1.9879
|0.0000
|-1.30
|2374.49
|445
|2008.02.14 10:34
|sell
|223
|0.01
|1.9696
|1.9896
|0.0000
|446
|2008.02.14 11:00
|close
|223
|0.01
|1.9686
|1.9896
|0.0000
|1.00
|2375.49
|447
|2008.02.14 11:12
|sell
|224
|0.01
|1.9686
|1.9886
|0.0000
|448
|2008.02.14 12:26
|sell
|225
|0.02
|1.9711
|1.9911
|0.0000
|449
|2008.02.14 12:48
|close
|225
|0.02
|1.9699
|1.9911
|0.0000
|2.40
|2377.89
|450
|2008.02.14 12:48
|close
|224
|0.01
|1.9699
|1.9886
|0.0000
|-1.30
|2376.59
|451
|2008.02.14 13:11
|sell
|226
|0.01
|1.9686
|1.9886
|0.0000
|452
|2008.02.14 13:42
|sell
|227
|0.02
|1.9711
|1.9911
|0.0000
|453
|2008.02.14 14:59
|close
|227
|0.02
|1.9698
|1.9911
|0.0000
|2.60
|2379.19
|454
|2008.02.14 14:59
|close
|226
|0.01
|1.9698
|1.9886
|0.0000
|-1.20
|2377.99
|455
|2008.02.14 15:12
|sell
|228
|0.01
|1.9695
|1.9895
|0.0000
|456
|2008.02.14 15:14
|close
|228
|0.01
|1.9685
|1.9895
|0.0000
|1.00
|2378.99
|457
|2008.02.14 15:25
|sell
|229
|0.01
|1.9687
|1.9887
|0.0000
|458
|2008.02.14 15:34
|close
|229
|0.01
|1.9677
|1.9887
|0.0000
|1.00
|2379.99
|459
|2008.02.14 15:38
|sell
|230
|0.01
|1.9684
|1.9884
|0.0000
|460
|2008.02.14 16:22
|sell
|231
|0.02
|1.9709
|1.9909
|0.0000
|461
|2008.02.14 17:04
|sell
|232
|0.03
|1.9734
|1.9934
|0.0000
|462
|2008.02.14 17:15
|close
|232
|0.03
|1.9715
|1.9934
|0.0000
|5.70
|2385.69
|463
|2008.02.14 17:15
|close
|231
|0.02
|1.9715
|1.9909
|0.0000
|-1.20
|2384.49
|464
|2008.02.14 17:15
|close
|230
|0.01
|1.9715
|1.9884
|0.0000
|-3.10
|2381.39
|465
|2008.02.14 17:25
|sell
|233
|0.01
|1.9718
|1.9918
|0.0000
|466
|2008.02.14 17:43
|close
|233
|0.01
|1.9707
|1.9918
|0.0000
|1.10
|2382.49
|467
|2008.02.14 17:53
|sell
|234
|0.01
|1.9713
|1.9913
|0.0000
|468
|2008.02.14 18:02
|close
|234
|0.01
|1.9703
|1.9913
|0.0000
|1.00
|2383.49
|469
|2008.02.14 18:18
|sell
|235
|0.01
|1.9699
|1.9899
|0.0000
|470
|2008.02.14 19:35
|close
|235
|0.01
|1.9688
|1.9899
|0.0000
|1.10
|2384.59
|471
|2008.02.14 19:48
|sell
|236
|0.01
|1.9692
|1.9892
|0.0000
|472
|2008.02.15 02:00
|buy
|237
|0.01
|1.9683
|1.9483
|0.0000
|473
|2008.02.15 07:47
|sell
|238
|0.02
|1.9719
|1.9919
|0.0000
|474
|2008.02.15 07:53
|close
|238
|0.02
|1.9716
|1.9919
|0.0000
|0.60
|2385.19
|475
|2008.02.15 07:53
|close
|237
|0.01
|1.9713
|1.9483
|0.0000
|3.00
|2388.19
|476
|2008.02.15 07:53
|close
|236
|0.01
|1.9716
|1.9892
|0.0000
|-2.55
|2385.64
|477
|2008.02.15 07:53
|sell
|239
|0.01
|1.9714
|1.9914
|0.0000
|478
|2008.02.15 07:54
|close
|239
|0.01
|1.9704
|1.9914
|0.0000
|1.00
|2386.64
|479
|2008.02.15 08:11
|sell
|240
|0.01
|1.9707
|1.9907
|0.0000
|480
|2008.02.15 08:29
|close
|240
|0.01
|1.9697
|1.9907
|0.0000
|1.00
|2387.64
|481
|2008.02.15 08:34
|sell
|241
|0.01
|1.9701
|1.9901
|0.0000
|482
|2008.02.15 08:52
|close
|241
|0.01
|1.9691
|1.9901
|0.0000
|1.00
|2388.64
|483
|2008.02.15 09:00
|buy
|242
|0.01
|1.9668
|1.9468
|0.0000
|484
|2008.02.15 09:09
|close
|242
|0.01
|1.9678
|1.9468
|0.0000
|1.00
|2389.64
|485
|2008.02.15 09:22
|buy
|243
|0.01
|1.9679
|1.9479
|0.0000
|486
|2008.02.15 09:45
|buy
|244
|0.02
|1.9653
|1.9453
|0.0000
|487
|2008.02.15 10:04
|close
|244
|0.02
|1.9665
|1.9453
|0.0000
|2.40
|2392.04
|488
|2008.02.15 10:04
|close
|243
|0.01
|1.9665
|1.9479
|0.0000
|-1.40
|2390.64
|489
|2008.02.15 10:11
|buy
|245
|0.01
|1.9665
|1.9465
|0.0000
|490
|2008.02.15 10:36
|buy
|246
|0.02
|1.9640
|1.9440
|0.0000
|491
|2008.02.15 10:48
|close
|246
|0.02
|1.9652
|1.9440
|0.0000
|2.40
|2393.04
|492
|2008.02.15 10:48
|close
|245
|0.01
|1.9652
|1.9465
|0.0000
|-1.30
|2391.74
|493
|2008.02.15 10:59
|buy
|247
|0.01
|1.9649
|1.9449
|0.0000
|494
|2008.02.15 11:07
|buy
|248
|0.02
|1.9622
|1.9422
|0.0000
|495
|2008.02.15 12:27
|close
|248
|0.02
|1.9636
|1.9422
|0.0000
|2.80
|2394.54
|496
|2008.02.15 12:27
|close
|247
|0.01
|1.9636
|1.9449
|0.0000
|-1.30
|2393.24
|497
|2008.02.15 12:32
|buy
|249
|0.01
|1.9631
|1.9431
|0.0000
|498
|2008.02.15 13:49
|buy
|250
|0.02
|1.9606
|1.9406
|0.0000
|499
|2008.02.15 14:21
|close
|250
|0.02
|1.9618
|1.9406
|0.0000
|2.40
|2395.64
|500
|2008.02.15 14:21
|close
|249
|0.01
|1.9618
|1.9431
|0.0000
|-1.30
|2394.34
|501
|2008.02.15 14:37
|buy
|251
|0.01
|1.9626
|1.9426
|0.0000
|502
|2008.02.15 15:55
|close
|251
|0.01
|1.9636
|1.9426
|0.0000
|1.00
|2395.34
|503
|2008.02.15 16:10
|buy
|252
|0.01
|1.9645
|1.9445
|0.0000
|504
|2008.02.15 16:18
|close
|252
|0.01
|1.9655
|1.9445
|0.0000
|1.00
|2396.34
|505
|2008.02.15 16:21
|buy
|253
|0.01
|1.9649
|1.9449
|0.0000
|506
|2008.02.15 16:51
|buy
|254
|0.02
|1.9623
|1.9423
|0.0000
|507
|2008.02.15 17:11
|close
|254
|0.02
|1.9635
|1.9423
|0.0000
|2.40
|2398.74
|508
|2008.02.15 17:11
|close
|253
|0.01
|1.9635
|1.9449
|0.0000
|-1.40
|2397.34
|509
|2008.02.15 17:15
|buy
|255
|0.01
|1.9631
|1.9431
|0.0000
|510
|2008.02.15 18:44
|buy
|256
|0.02
|1.9606
|1.9406
|0.0000
|511
|2008.02.18 05:01
|sell
|257
|0.01
|1.9607
|1.9807
|0.0000
|512
|2008.02.18 05:51
|close
|257
|0.01
|1.9627
|1.9807
|0.0000
|-2.00
|2395.34
|513
|2008.02.18 05:51
|close
|256
|0.02
|1.9624
|1.9406
|0.0000
|3.78
|2399.13
|514
|2008.02.18 05:51
|close
|255
|0.01
|1.9624
|1.9431
|0.0000
|-0.61
|2398.52
|515
|2008.02.18 05:52
|sell
|258
|0.01
|1.9623
|1.9823
|0.0000
|516
|2008.02.18 07:36
|close
|258
|0.01
|1.9613
|1.9823
|0.0000
|1.00
|2399.52
|517
|2008.02.18 08:35
|buy
|259
|0.01
|1.9556
|1.9356
|0.0000
|518
|2008.02.18 08:54
|buy
|260
|0.02
|1.9530
|1.9330
|0.0000
|519
|2008.02.18 09:49
|buy
|261
|0.03
|1.9504
|1.9304
|0.0000
|520
|2008.02.18 09:51
|close
|261
|0.03
|1.9495
|1.9304
|0.0000
|-2.70
|2396.82
|521
|2008.02.18 09:51
|close
|260
|0.02
|1.9495
|1.9330
|0.0000
|-7.00
|2389.82
|522
|2008.02.18 09:51
|close
|259
|0.01
|1.9495
|1.9356
|0.0000
|-6.10
|2383.72
|523
|2008.02.18 09:51
|sell
|262
|0.84
|1.9495
|1.9695
|1.9491
|524
|2008.02.18 09:51
|buy
|263
|0.01
|1.9499
|1.9299
|0.0000
|525
|2008.02.18 09:54
|close
|263
|0.01
|1.9510
|1.9299
|0.0000
|1.10
|2384.82
|526
|2008.02.18 09:54
|buy
|264
|0.01
|1.9512
|1.9312
|0.0000
|527
|2008.02.18 10:23
|close
|264
|0.01
|1.9522
|1.9312
|0.0000
|1.00
|2385.82
|528
|2008.02.18 10:26
|buy
|265
|0.01
|1.9518
|1.9318
|0.0000
|529
|2008.02.18 12:22
|buy
|266
|0.02
|1.9493
|1.9293
|0.0000
|530
|2008.02.18 12:22
|t/p
|262
|0.84
|1.9491
|1.9695
|1.9491
|33.60
|2419.42
|531
|2008.02.18 13:41
|close
|266
|0.02
|1.9505
|1.9293
|0.0000
|2.40
|2421.82
|532
|2008.02.18 13:41
|close
|265
|0.01
|1.9505
|1.9318
|0.0000
|-1.30
|2420.52
|533
|2008.02.18 13:49
|buy
|267
|0.01
|1.9503
|1.9303
|0.0000
|534
|2008.02.18 14:45
|close
|267
|0.01
|1.9514
|1.9303
|0.0000
|1.10
|2421.62
|535
|2008.02.18 15:07
|buy
|268
|0.01
|1.9520
|1.9320
|0.0000
|536
|2008.02.18 15:34
|buy
|269
|0.02
|1.9495
|1.9295
|0.0000
|537
|2008.02.18 15:51
|close
|269
|0.02
|1.9507
|1.9295
|0.0000
|2.40
|2424.02
|538
|2008.02.18 15:51
|close
|268
|0.01
|1.9507
|1.9320
|0.0000
|-1.30
|2422.72
|539
|2008.02.18 15:55
|buy
|270
|0.01
|1.9500
|1.9300
|0.0000
|540
|2008.02.18 16:07
|close
|270
|0.01
|1.9510
|1.9300
|0.0000
|1.00
|2423.72
|541
|2008.02.18 16:12
|buy
|271
|0.01
|1.9505
|1.9305
|0.0000
|542
|2008.02.18 16:23
|close
|271
|0.01
|1.9515
|1.9305
|0.0000
|1.00
|2424.72
|543
|2008.02.18 16:42
|buy
|272
|0.01
|1.9528
|1.9328
|0.0000
|544
|2008.02.18 18:03
|buy
|273
|0.02
|1.9503
|1.9303
|0.0000
|545
|2008.02.18 21:24
|close
|273
|0.02
|1.9515
|1.9303
|0.0000
|2.40
|2427.12
|546
|2008.02.18 21:24
|close
|272
|0.01
|1.9515
|1.9328
|0.0000
|-1.30
|2425.82
|547
|2008.02.18 21:57
|buy
|274
|0.01
|1.9520
|1.9320
|0.0000
|548
|2008.02.18 22:30
|close
|274
|0.01
|1.9530
|1.9320
|0.0000
|1.00
|2426.82
|549
|2008.02.19 01:00
|buy
|275
|0.01
|1.9503
|1.9303
|0.0000
|550
|2008.02.19 01:20
|buy
|276
|0.02
|1.9478
|1.9278
|0.0000
|551
|2008.02.19 01:35
|close
|276
|0.02
|1.9490
|1.9278
|0.0000
|2.40
|2429.22
|552
|2008.02.19 01:35
|close
|275
|0.01
|1.9490
|1.9303
|0.0000
|-1.30
|2427.92
|553
|2008.02.19 02:04
|buy
|277
|0.01
|1.9497
|1.9297
|0.0000
|554
|2008.02.19 05:11
|close
|277
|0.01
|1.9507
|1.9297
|0.0000
|1.00
|2428.92
|555
|2008.02.19 05:24
|buy
|278
|0.01
|1.9509
|1.9309
|0.0000
|556
|2008.02.19 06:29
|buy
|279
|0.02
|1.9484
|1.9284
|0.0000
|557
|2008.02.19 06:46
|close
|279
|0.02
|1.9496
|1.9284
|0.0000
|2.40
|2431.32
|558
|2008.02.19 06:46
|close
|278
|0.01
|1.9496
|1.9309
|0.0000
|-1.30
|2430.02
|559
|2008.02.19 08:18
|sell
|280
|0.01
|1.9526
|1.9726
|0.0000
|560
|2008.02.19 09:43
|close
|280
|0.01
|1.9516
|1.9726
|0.0000
|1.00
|2431.02
|561
|2008.02.19 10:00
|buy
|281
|0.01
|1.9496
|1.9296
|0.0000
|562
|2008.02.19 10:39
|buy
|282
|0.02
|1.9471
|1.9271
|0.0000
|563
|2008.02.19 11:02
|close
|282
|0.02
|1.9483
|1.9271
|0.0000
|2.40
|2433.42
|564
|2008.02.19 11:02
|close
|281
|0.01
|1.9483
|1.9296
|0.0000
|-1.30
|2432.12
|565
|2008.02.19 11:05
|buy
|283
|0.01
|1.9469
|1.9269
|0.0000
|566
|2008.02.19 11:55
|close
|283
|0.01
|1.9479
|1.9269
|0.0000
|1.00
|2433.12
|567
|2008.02.19 12:03
|buy
|284
|0.01
|1.9482
|1.9282
|0.0000
|568
|2008.02.19 12:12
|close
|284
|0.01
|1.9492
|1.9282
|0.0000
|1.00
|2434.12
|569
|2008.02.19 12:19
|buy
|285
|0.01
|1.9481
|1.9281
|0.0000
|570
|2008.02.19 12:26
|close
|285
|0.01
|1.9491
|1.9281
|0.0000
|1.00
|2435.12
|571
|2008.02.19 12:59
|buy
|286
|0.01
|1.9512
|1.9312
|0.0000
|572
|2008.02.19 14:36
|close
|286
|0.01
|1.9522
|1.9312
|0.0000
|1.00
|2436.12
|573
|2008.02.19 14:36
|sell
|287
|0.01
|1.9526
|1.9726
|0.0000
|574
|2008.02.19 14:51
|close
|287
|0.01
|1.9516
|1.9726
|0.0000
|1.00
|2437.12
|575
|2008.02.19 15:30
|sell
|288
|0.01
|1.9519
|1.9719
|0.0000
|576
|2008.02.19 16:02
|close
|288
|0.01
|1.9508
|1.9719
|0.0000
|1.10
|2438.22
|577
|2008.02.19 19:07
|buy
|289
|0.01
|1.9503
|1.9303
|0.0000
|578
|2008.02.19 22:20
|buy
|290
|0.02
|1.9478
|1.9278
|0.0000
|579
|2008.02.20 03:46
|close
|290
|0.02
|1.9489
|1.9278
|0.0000
|2.38
|2440.60
|580
|2008.02.20 03:46
|close
|289
|0.01
|1.9489
|1.9303
|0.0000
|-1.31
|2439.30
|581
|2008.02.20 04:01
|sell
|291
|0.01
|1.9494
|1.9694
|0.0000
|582
|2008.02.20 06:18
|close
|291
|0.01
|1.9484
|1.9694
|0.0000
|1.00
|2440.30
|583
|2008.02.20 07:00
|buy
|292
|0.01
|1.9480
|1.9280
|0.0000
|584
|2008.02.20 07:15
|close
|292
|0.01
|1.9492
|1.9280
|0.0000
|1.20
|2441.50
|585
|2008.02.20 08:00
|buy
|293
|0.01
|1.9480
|1.9280
|0.0000
|586
|2008.02.20 08:42
|close
|293
|0.01
|1.9491
|1.9280
|0.0000
|1.10
|2442.60
|587
|2008.02.20 08:46
|buy
|294
|0.01
|1.9481
|1.9281
|0.0000
|588
|2008.02.20 09:01
|buy
|295
|0.02
|1.9455
|1.9255
|0.0000
|589
|2008.02.20 09:12
|close
|295
|0.02
|1.9467
|1.9255
|0.0000
|2.40
|2445.00
|590
|2008.02.20 09:12
|close
|294
|0.01
|1.9467
|1.9281
|0.0000
|-1.40
|2443.60
|591
|2008.02.20 09:18
|buy
|296
|0.01
|1.9464
|1.9264
|0.0000
|592
|2008.02.20 09:33
|close
|296
|0.01
|1.9474
|1.9264
|0.0000
|1.00
|2444.60
|593
|2008.02.20 09:55
|buy
|297
|0.01
|1.9489
|1.9289
|0.0000
|594
|2008.02.20 11:00
|buy
|298
|0.02
|1.9454
|1.9254
|0.0000
|595
|2008.02.20 11:59
|close
|298
|0.02
|1.9469
|1.9254
|0.0000
|3.00
|2447.60
|596
|2008.02.20 11:59
|close
|297
|0.01
|1.9469
|1.9289
|0.0000
|-2.00
|2445.60
|597
|2008.02.20 12:05
|buy
|299
|0.01
|1.9461
|1.9261
|0.0000
|598
|2008.02.20 12:43
|buy
|300
|0.02
|1.9436
|1.9236
|0.0000
|599
|2008.02.20 14:31
|buy
|301
|0.03
|1.9409
|1.9209
|0.0000
|600
|2008.02.20 14:32
|close
|301
|0.03
|1.9401
|1.9209
|0.0000
|-2.40
|2443.20
|601
|2008.02.20 14:32
|close
|300
|0.02
|1.9401
|1.9236
|0.0000
|-7.00
|2436.20
|602
|2008.02.20 14:32
|close
|299
|0.01
|1.9401
|1.9261
|0.0000
|-6.00
|2430.20
|603
|2008.02.20 14:32
|sell
|302
|0.84
|1.9401
|1.9601
|1.9397
|604
|2008.02.20 14:32
|buy
|303
|0.01
|1.9405
|1.9205
|0.0000
|605
|2008.02.20 14:33
|t/p
|302
|0.84
|1.9397
|1.9601
|1.9397
|33.60
|2463.80
|606
|2008.02.20 14:42
|close
|303
|0.01
|1.9415
|1.9205
|0.0000
|1.00
|2464.80
|607
|2008.02.20 14:42
|buy
|304
|0.01
|1.9417
|1.9217
|0.0000
|608
|2008.02.20 14:49
|buy
|305
|0.02
|1.9392
|1.9192
|0.0000
|609
|2008.02.20 14:59
|buy
|306
|0.03
|1.9367
|1.9167
|0.0000
|610
|2008.02.20 15:17
|close
|306
|0.03
|1.9386
|1.9167
|0.0000
|5.70
|2470.50
|611
|2008.02.20 15:17
|close
|305
|0.02
|1.9386
|1.9192
|0.0000
|-1.20
|2469.30
|612
|2008.02.20 15:17
|close
|304
|0.01
|1.9386
|1.9217
|0.0000
|-3.10
|2466.20
|613
|2008.02.20 15:35
|buy
|307
|0.01
|1.9388
|1.9188
|0.0000
|614
|2008.02.20 15:58
|close
|307
|0.01
|1.9398
|1.9188
|0.0000
|1.00
|2467.20
|615
|2008.02.20 16:05
|buy
|308
|0.01
|1.9392
|1.9192
|0.0000
|616
|2008.02.20 16:46
|close
|308
|0.01
|1.9402
|1.9192
|0.0000
|1.00
|2468.20
|617
|2008.02.20 17:00
|buy
|309
|0.01
|1.9405
|1.9205
|0.0000
|618
|2008.02.20 17:09
|close
|309
|0.01
|1.9415
|1.9205
|0.0000
|1.00
|2469.20
|619
|2008.02.20 17:14
|buy
|310
|0.01
|1.9411
|1.9211
|0.0000
|620
|2008.02.20 18:14
|close
|310
|0.01
|1.9421
|1.9211
|0.0000
|1.00
|2470.20
|621
|2008.02.20 18:29
|buy
|311
|0.01
|1.9422
|1.9222
|0.0000
|622
|2008.02.20 20:21
|close
|311
|0.01
|1.9432
|1.9222
|0.0000
|1.00
|2471.20
|623
|2008.02.20 20:23
|buy
|312
|0.01
|1.9423
|1.9223
|0.0000
|624
|2008.02.20 20:28
|close
|312
|0.01
|1.9433
|1.9223
|0.0000
|1.00
|2472.20
|625
|2008.02.20 20:35
|buy
|313
|0.01
|1.9433
|1.9233
|0.0000
|626
|2008.02.20 20:44
|close
|313
|0.01
|1.9443
|1.9233
|0.0000
|1.00
|2473.20
|627
|2008.02.20 20:46
|buy
|314
|0.01
|1.9438
|1.9238
|0.0000
|628
|2008.02.20 23:08
|buy
|315
|0.02
|1.9413
|1.9213
|0.0000
|629
|2008.02.21 00:10
|close
|315
|0.02
|1.9422
|1.9213
|0.0000
|2.35
|2475.55
|630
|2008.02.21 00:10
|close
|314
|0.01
|1.9422
|1.9238
|0.0000
|-1.32
|2474.22
|631
|2008.02.21 00:21
|sell
|316
|0.01
|1.9427
|1.9627
|0.0000
|632
|2008.02.21 05:56
|close
|316
|0.01
|1.9417
|1.9627
|0.0000
|1.00
|2475.22
|633
|2008.02.21 06:00
|buy
|317
|0.01
|1.9417
|1.9217
|0.0000
|634
|2008.02.21 06:25
|close
|317
|0.01
|1.9427
|1.9217
|0.0000
|1.00
|2476.22
|635
|2008.02.21 07:00
|sell
|318
|0.01
|1.9439
|1.9639
|0.0000
|636
|2008.02.21 07:22
|sell
|319
|0.02
|1.9471
|1.9671
|0.0000
|637
|2008.02.21 07:41
|close
|319
|0.02
|1.9455
|1.9671
|0.0000
|3.20
|2479.42
|638
|2008.02.21 07:41
|close
|318
|0.01
|1.9455
|1.9639
|0.0000
|-1.60
|2477.82
|639
|2008.02.21 07:53
|sell
|320
|0.01
|1.9457
|1.9657
|0.0000
|640
|2008.02.21 08:38
|sell
|321
|0.02
|1.9482
|1.9682
|0.0000
|641
|2008.02.21 08:51
|close
|321
|0.02
|1.9470
|1.9682
|0.0000
|2.40
|2480.22
|642
|2008.02.21 08:51
|close
|320
|0.01
|1.9470
|1.9657
|0.0000
|-1.30
|2478.92
|643
|2008.02.21 09:02
|sell
|322
|0.01
|1.9458
|1.9658
|0.0000
|644
|2008.02.21 10:23
|sell
|323
|0.02
|1.9485
|1.9685
|0.0000
|645
|2008.02.21 10:29
|close
|323
|0.02
|1.9472
|1.9685
|0.0000
|2.60
|2481.52
|646
|2008.02.21 10:29
|close
|322
|0.01
|1.9472
|1.9658
|0.0000
|-1.40
|2480.12
|647
|2008.02.21 10:29
|sell
|324
|0.01
|1.9467
|1.9667
|0.0000
|648
|2008.02.21 10:31
|sell
|325
|0.02
|1.9512
|1.9712
|0.0000
|649
|2008.02.21 10:31
|sell
|326
|0.03
|1.9538
|1.9738
|0.0000
|650
|2008.02.21 10:31
|close
|326
|0.03
|1.9543
|1.9738
|0.0000
|-1.50
|2478.62
|651
|2008.02.21 10:31
|close
|325
|0.02
|1.9543
|1.9712
|0.0000
|-6.20
|2472.42
|652
|2008.02.21 10:31
|close
|324
|0.01
|1.9543
|1.9667
|0.0000
|-7.60
|2464.82
|653
|2008.02.21 10:31
|buy
|327
|0.84
|1.9543
|1.9343
|1.9547
|654
|2008.02.21 10:31
|sell
|328
|0.01
|1.9539
|1.9739
|0.0000
|655
|2008.02.21 10:37
|t/p
|327
|0.84
|1.9547
|1.9343
|1.9547
|33.60
|2498.42
|656
|2008.02.21 11:24
|sell
|329
|0.02
|1.9564
|1.9764
|0.0000
|657
|2008.02.21 12:22
|close
|329
|0.02
|1.9552
|1.9764
|0.0000
|2.40
|2500.82
|658
|2008.02.21 12:22
|close
|328
|0.01
|1.9552
|1.9739
|0.0000
|-1.30
|2499.52
|659
|2008.02.21 12:36
|sell
|330
|0.01
|1.9552
|1.9752
|0.0000
|660
|2008.02.21 13:35
|sell
|331
|0.02
|1.9577
|1.9777
|0.0000
|661
|2008.02.21 15:11
|close
|331
|0.02
|1.9565
|1.9777
|0.0000
|2.40
|2501.92
|662
|2008.02.21 15:11
|close
|330
|0.01
|1.9565
|1.9752
|0.0000
|-1.30
|2500.62
|663
|2008.02.21 15:16
|sell
|332
|0.01
|1.9571
|1.9771
|0.0000
|664
|2008.02.21 16:13
|close
|332
|0.01
|1.9561
|1.9771
|0.0000
|1.00
|2501.62
|665
|2008.02.21 16:22
|sell
|333
|0.01
|1.9561
|1.9761
|0.0000
|666
|2008.02.21 16:42
|sell
|334
|0.02
|1.9586
|1.9786
|0.0000
|667
|2008.02.21 17:03
|sell
|335
|0.03
|1.9611
|1.9811
|0.0000
|668
|2008.02.21 17:22
|close
|335
|0.03
|1.9592
|1.9811
|0.0000
|5.70
|2507.32
|669
|2008.02.21 17:22
|close
|334
|0.02
|1.9592
|1.9786
|0.0000
|-1.20
|2506.12
|670
|2008.02.21 17:22
|close
|333
|0.01
|1.9592
|1.9761
|0.0000
|-3.10
|2503.02
|671
|2008.02.21 17:28
|sell
|336
|0.01
|1.9596
|1.9796
|0.0000
|672
|2008.02.21 18:43
|sell
|337
|0.02
|1.9621
|1.9821
|0.0000
|673
|2008.02.22 02:50
|sell
|338
|0.03
|1.9657
|1.9857
|0.0000
|674
|2008.02.22 02:50
|close
|338
|0.03
|1.9661
|1.9857
|0.0000
|-1.20
|2501.82
|675
|2008.02.22 02:50
|close
|337
|0.02
|1.9661
|1.9821
|0.0000
|-8.30
|2493.52
|676
|2008.02.22 02:50
|close
|336
|0.01
|1.9661
|1.9796
|0.0000
|-6.65
|2486.87
|677
|2008.02.22 02:50
|buy
|339
|0.84
|1.9661
|1.9461
|1.9665
|678
|2008.02.22 02:50
|sell
|340
|0.01
|1.9657
|1.9857
|0.0000
|679
|2008.02.22 02:51
|t/p
|339
|0.84
|1.9665
|1.9461
|1.9665
|33.60
|2520.47
|680
|2008.02.22 03:05
|sell
|341
|0.02
|1.9682
|1.9882
|0.0000
|681
|2008.02.22 03:08
|close
|341
|0.02
|1.9669
|1.9882
|0.0000
|2.60
|2523.07
|682
|2008.02.22 03:08
|close
|340
|0.01
|1.9669
|1.9857
|0.0000
|-1.20
|2521.87
|683
|2008.02.22 03:08
|sell
|342
|0.01
|1.9667
|1.9867
|0.0000
|684
|2008.02.22 03:24
|close
|342
|0.01
|1.9657
|1.9867
|0.0000
|1.00
|2522.87
|685
|2008.02.22 03:33
|sell
|343
|0.01
|1.9655
|1.9855
|0.0000
|686
|2008.02.22 05:37
|close
|343
|0.01
|1.9645
|1.9855
|0.0000
|1.00
|2523.87
|687
|2008.02.22 05:43
|sell
|344
|0.01
|1.9646
|1.9846
|0.0000
|688
|2008.02.22 08:03
|close
|344
|0.01
|1.9636
|1.9846
|0.0000
|1.00
|2524.87
|689
|2008.02.22 09:00
|sell
|345
|0.01
|1.9650
|1.9850
|0.0000
|690
|2008.02.22 09:30
|sell
|346
|0.02
|1.9675
|1.9875
|0.0000
|691
|2008.02.22 09:44
|close
|346
|0.02
|1.9663
|1.9875
|0.0000
|2.40
|2527.27
|692
|2008.02.22 09:44
|close
|345
|0.01
|1.9663
|1.9850
|0.0000
|-1.30
|2525.97
|693
|2008.02.22 10:00
|sell
|347
|0.01
|1.9661
|1.9861
|0.0000
|694
|2008.02.22 12:52
|sell
|348
|0.02
|1.9686
|1.9886
|0.0000
|695
|2008.02.22 12:58
|close
|348
|0.02
|1.9674
|1.9886
|0.0000
|2.40
|2528.37
|696
|2008.02.22 12:58
|close
|347
|0.01
|1.9674
|1.9861
|0.0000
|-1.30
|2527.07
|697
|2008.02.22 13:06
|sell
|349
|0.01
|1.9674
|1.9874
|0.0000
|698
|2008.02.22 13:09
|close
|349
|0.01
|1.9663
|1.9874
|0.0000
|1.10
|2528.17
|699
|2008.02.22 13:20
|sell
|350
|0.01
|1.9665
|1.9865
|0.0000
|700
|2008.02.22 15:10
|sell
|351
|0.02
|1.9690
|1.9890
|0.0000
|701
|2008.02.22 16:12
|close
|351
|0.02
|1.9678
|1.9890
|0.0000
|2.40
|2530.57
|702
|2008.02.22 16:12
|close
|350
|0.01
|1.9678
|1.9865
|0.0000
|-1.30
|2529.27
|703
|2008.02.22 16:28
|sell
|352
|0.01
|1.9677
|1.9877
|0.0000
|704
|2008.02.22 16:42
|close
|352
|0.01
|1.9667
|1.9877
|0.0000
|1.00
|2530.27
|705
|2008.02.22 16:53
|sell
|353
|0.01
|1.9666
|1.9866
|0.0000
|706
|2008.02.22 17:11
|close
|353
|0.01
|1.9655
|1.9866
|0.0000
|1.10
|2531.37
|707
|2008.02.22 17:21
|sell
|354
|0.01
|1.9664
|1.9864
|0.0000
|708
|2008.02.25 00:04
|buy
|355
|0.01
|1.9690
|1.9490
|0.0000
|709
|2008.02.25 03:34
|buy
|356
|0.02
|1.9664
|1.9464
|0.0000
|710
|2008.02.25 08:26
|buy
|357
|0.03
|1.9639
|1.9439
|0.0000
|711
|2008.02.25 08:26
|close
|357
|0.03
|1.9630
|1.9439
|0.0000
|-2.70
|2528.67
|712
|2008.02.25 08:26
|close
|356
|0.02
|1.9630
|1.9464
|0.0000
|-6.80
|2521.87
|713
|2008.02.25 08:26
|close
|355
|0.01
|1.9630
|1.9490
|0.0000
|-6.00
|2515.87
|714
|2008.02.25 08:26
|close
|354
|0.01
|1.9633
|1.9864
|0.0000
|2.95
|2518.82
|715
|2008.02.25 08:26
|sell
|358
|0.84
|1.9630
|1.9830
|1.9626
|716
|2008.02.25 08:26
|buy
|359
|0.01
|1.9632
|1.9432
|0.0000
|717
|2008.02.25 08:29
|t/p
|358
|0.84
|1.9626
|1.9830
|1.9626
|33.60
|2552.42
|718
|2008.02.25 10:17
|close
|359
|0.01
|1.9642
|1.9432
|0.0000
|1.00
|2553.42
|719
|2008.02.25 10:29
|buy
|360
|0.01
|1.9652
|1.9452
|0.0000
|720
|2008.02.25 14:21
|close
|360
|0.01
|1.9662
|1.9452
|0.0000
|1.00
|2554.42
|721
|2008.02.25 15:30
|sell
|361
|0.01
|1.9698
|1.9898
|0.0000
|722
|2008.02.25 15:54
|close
|361
|0.01
|1.9688
|1.9898
|0.0000
|1.00
|2555.42
|723
|2008.02.25 16:00
|sell
|362
|0.01
|1.9691
|1.9891
|0.0000
|724
|2008.02.25 16:02
|close
|362
|0.01
|1.9680
|1.9891
|0.0000
|1.10
|2556.52
|725
|2008.02.26 01:46
|buy
|363
|0.01
|1.9662
|1.9462
|0.0000
|726
|2008.02.26 08:17
|close
|363
|0.01
|1.9672
|1.9462
|0.0000
|1.00
|2557.52
|727
|2008.02.26 08:57
|buy
|364
|0.01
|1.9652
|1.9452
|0.0000
|728
|2008.02.26 09:04
|close
|364
|0.01
|1.9667
|1.9452
|0.0000
|1.50
|2559.02
|729
|2008.02.26 09:04
|buy
|365
|0.01
|1.9666
|1.9466
|0.0000
|730
|2008.02.26 10:00
|sell
|366
|0.01
|1.9674
|1.9874
|0.0000
|731
|2008.02.26 11:10
|sell
|367
|0.02
|1.9700
|1.9900
|0.0000
|732
|2008.02.26 11:10
|close
|367
|0.02
|1.9696
|1.9900
|0.0000
|0.80
|2559.82
|733
|2008.02.26 11:10
|close
|366
|0.01
|1.9696
|1.9874
|0.0000
|-2.20
|2557.62
|734
|2008.02.26 11:10
|close
|365
|0.01
|1.9693
|1.9466
|0.0000
|2.70
|2560.32
|735
|2008.02.26 11:10
|sell
|368
|0.01
|1.9694
|1.9894
|0.0000
|736
|2008.02.26 11:24
|sell
|369
|0.02
|1.9719
|1.9919
|0.0000
|737
|2008.02.26 11:26
|close
|369
|0.02
|1.9707
|1.9919
|0.0000
|2.40
|2562.72
|738
|2008.02.26 11:26
|close
|368
|0.01
|1.9707
|1.9894
|0.0000
|-1.30
|2561.42
|739
|2008.02.26 11:26
|sell
|370
|0.01
|1.9705
|1.9905
|0.0000
|740
|2008.02.26 12:00
|close
|370
|0.01
|1.9694
|1.9905
|0.0000
|1.10
|2562.52
|741
|2008.02.26 12:06
|sell
|371
|0.01
|1.9705
|1.9905
|0.0000
|742
|2008.02.26 12:43
|close
|371
|0.01
|1.9695
|1.9905
|0.0000
|1.00
|2563.52
|743
|2008.02.26 12:48
|sell
|372
|0.01
|1.9699
|1.9899
|0.0000
|744
|2008.02.26 13:18
|sell
|373
|0.02
|1.9724
|1.9924
|0.0000
|745
|2008.02.26 13:31
|sell
|374
|0.03
|1.9749
|1.9949
|0.0000
|746
|2008.02.26 14:29
|close
|374
|0.03
|1.9729
|1.9949
|0.0000
|6.00
|2569.52
|747
|2008.02.26 14:29
|close
|373
|0.02
|1.9729
|1.9924
|0.0000
|-1.00
|2568.52
|748
|2008.02.26 14:29
|close
|372
|0.01
|1.9729
|1.9899
|0.0000
|-3.00
|2565.52
|749
|2008.02.26 14:37
|sell
|375
|0.01
|1.9732
|1.9932
|0.0000
|750
|2008.02.26 15:51
|close
|375
|0.01
|1.9722
|1.9932
|0.0000
|1.00
|2566.52
|751
|2008.02.26 15:59
|sell
|376
|0.01
|1.9723
|1.9923
|0.0000
|752
|2008.02.26 17:15
|close
|376
|0.01
|1.9713
|1.9923
|0.0000
|1.00
|2567.52
|753
|2008.02.26 17:27
|sell
|377
|0.01
|1.9718
|1.9918
|0.0000
|754
|2008.02.26 17:59
|sell
|378
|0.02
|1.9743
|1.9943
|0.0000
|755
|2008.02.26 18:03
|sell
|379
|0.03
|1.9768
|1.9968
|0.0000
|756
|2008.02.26 18:03
|close
|379
|0.03
|1.9777
|1.9968
|0.0000
|-2.70
|2564.82
|757
|2008.02.26 18:03
|close
|378
|0.02
|1.9777
|1.9943
|0.0000
|-6.80
|2558.02
|758
|2008.02.26 18:03
|close
|377
|0.01
|1.9777
|1.9918
|0.0000
|-5.90
|2552.12
|759
|2008.02.26 18:03
|buy
|380
|0.84
|1.9777
|1.9577
|1.9781
|760
|2008.02.26 18:03
|sell
|381
|0.01
|1.9775
|1.9975
|0.0000
|761
|2008.02.26 18:11
|t/p
|380
|0.84
|1.9781
|1.9577
|1.9781
|33.60
|2585.72
|762
|2008.02.26 18:22
|sell
|382
|0.02
|1.9801
|2.0001
|0.0000
|763
|2008.02.26 19:09
|sell
|383
|0.03
|1.9827
|2.0027
|0.0000
|764
|2008.02.26 19:20
|close
|383
|0.03
|1.9835
|2.0027
|0.0000
|-2.40
|2583.32
|765
|2008.02.26 19:20
|close
|382
|0.02
|1.9835
|2.0001
|0.0000
|-6.80
|2576.52
|766
|2008.02.26 19:20
|close
|381
|0.01
|1.9835
|1.9975
|0.0000
|-6.00
|2570.52
|767
|2008.02.26 19:20
|buy
|384
|0.84
|1.9835
|1.9635
|1.9839
|768
|2008.02.26 19:20
|sell
|385
|0.01
|1.9831
|2.0031
|0.0000
|769
|2008.02.26 19:22
|t/p
|384
|0.84
|1.9839
|1.9635
|1.9839
|33.60
|2604.12
|770
|2008.02.26 19:34
|sell
|386
|0.02
|1.9856
|2.0056
|0.0000
|771
|2008.02.26 19:41
|close
|386
|0.02
|1.9844
|2.0056
|0.0000
|2.40
|2606.52
|772
|2008.02.26 19:41
|close
|385
|0.01
|1.9844
|2.0031
|0.0000
|-1.30
|2605.22
|773
|2008.02.26 19:52
|sell
|387
|0.01
|1.9849
|2.0049
|0.0000
|774
|2008.02.26 22:34
|sell
|388
|0.02
|1.9874
|2.0074
|0.0000
|775
|2008.02.27 01:02
|close
|388
|0.02
|1.9859
|2.0074
|0.0000
|2.70
|2607.92
|776
|2008.02.27 01:02
|close
|387
|0.01
|1.9859
|2.0049
|0.0000
|-1.15
|2606.77
|777
|2008.02.27 08:00
|sell
|389
|0.01
|1.9899
|2.0099
|0.0000
|778
|2008.02.27 08:17
|sell
|390
|0.02
|1.9925
|2.0125
|0.0000
|779
|2008.02.27 09:35
|sell
|391
|0.03
|1.9950
|2.0150
|0.0000
|780
|2008.02.27 09:43
|close
|391
|0.03
|1.9959
|2.0150
|0.0000
|-2.70
|2604.07
|781
|2008.02.27 09:43
|close
|390
|0.02
|1.9959
|2.0125
|0.0000
|-6.80
|2597.27
|782
|2008.02.27 09:43
|close
|389
|0.01
|1.9959
|2.0099
|0.0000
|-6.00
|2591.27
|783
|2008.02.27 09:43
|buy
|392
|0.84
|1.9959
|1.9759
|1.9963
|784
|2008.02.27 09:43
|sell
|393
|0.01
|1.9955
|2.0155
|0.0000
|785
|2008.02.27 09:43
|t/p
|392
|0.84
|1.9963
|1.9759
|1.9963
|33.60
|2624.87
|786
|2008.02.27 09:55
|close
|393
|0.01
|1.9945
|2.0155
|0.0000
|1.00
|2625.87
|787
|2008.02.27 10:35
|sell
|394
|0.01
|1.9894
|2.0094
|0.0000
|788
|2008.02.27 11:41
|close
|394
|0.01
|1.9884
|2.0094
|0.0000
|1.00
|2626.87
|789
|2008.02.27 11:54
|sell
|395
|0.01
|1.9872
|2.0072
|0.0000
|790
|2008.02.27 12:00
|buy
|396
|0.01
|1.9868
|1.9668
|0.0000
|791
|2008.02.27 14:46
|buy
|397
|0.02
|1.9843
|1.9643
|0.0000
|792
|2008.02.27 15:01
|close
|397
|0.02
|1.9850
|1.9643
|0.0000
|1.40
|2628.27
|793
|2008.02.27 15:01
|close
|396
|0.01
|1.9850
|1.9668
|0.0000
|-1.80
|2626.47
|794
|2008.02.27 15:01
|close
|395
|0.01
|1.9853
|2.0072
|0.0000
|1.90
|2628.37
|795
|2008.02.27 15:11
|buy
|398
|0.01
|1.9851
|1.9651
|0.0000
|796
|2008.02.27 15:22
|close
|398
|0.01
|1.9861
|1.9651
|0.0000
|1.00
|2629.37
|797
|2008.02.27 15:33
|buy
|399
|0.01
|1.9864
|1.9664
|0.0000
|798
|2008.02.27 15:37
|close
|399
|0.01
|1.9877
|1.9664
|0.0000
|1.30
|2630.67
|799
|2008.02.27 15:51
|buy
|400
|0.01
|1.9886
|1.9686
|0.0000
|800
|2008.02.27 15:52
|close
|400
|0.01
|1.9896
|1.9686
|0.0000
|1.00
|2631.67
|801
|2008.02.27 15:52
|buy
|401
|0.01
|1.9900
|1.9700
|0.0000
|802
|2008.02.27 15:57
|close
|401
|0.01
|1.9910
|1.9700
|0.0000
|1.00
|2632.67
|803
|2008.02.27 16:00
|sell
|402
|0.01
|1.9901
|2.0101
|0.0000
|804
|2008.02.27 16:30
|close
|402
|0.01
|1.9891
|2.0101
|0.0000
|1.00
|2633.67
|805
|2008.02.27 16:34
|sell
|403
|0.01
|1.9895
|2.0095
|0.0000
|806
|2008.02.27 17:32
|sell
|404
|0.02
|1.9920
|2.0120
|0.0000
|807
|2008.02.27 18:06
|close
|404
|0.02
|1.9908
|2.0120
|0.0000
|2.40
|2636.07
|808
|2008.02.27 18:06
|close
|403
|0.01
|1.9908
|2.0095
|0.0000
|-1.30
|2634.77
|809
|2008.02.27 18:19
|sell
|405
|0.01
|1.9907
|2.0107
|0.0000
|810
|2008.02.27 18:31
|close
|405
|0.01
|1.9897
|2.0107
|0.0000
|1.00
|2635.77
|811
|2008.02.27 18:44
|sell
|406
|0.01
|1.9891
|2.0091
|0.0000
|812
|2008.02.27 19:36
|close
|406
|0.01
|1.9881
|2.0091
|0.0000
|1.00
|2636.77
|813
|2008.02.27 20:00
|buy
|407
|0.01
|1.9862
|1.9662
|0.0000
|814
|2008.02.27 20:23
|buy
|408
|0.02
|1.9837
|1.9637
|0.0000
|815
|2008.02.27 21:00
|close
|408
|0.02
|1.9849
|1.9637
|0.0000
|2.40
|2639.17
|816
|2008.02.27 21:00
|close
|407
|0.01
|1.9849
|1.9662
|0.0000
|-1.30
|2637.87
|817
|2008.02.27 21:08
|buy
|409
|0.01
|1.9840
|1.9640
|0.0000
|818
|2008.02.27 21:27
|buy
|410
|0.02
|1.9815
|1.9615
|0.0000
|819
|2008.02.27 21:30
|close
|410
|0.02
|1.9827
|1.9615
|0.0000
|2.40
|2640.27
|820
|2008.02.27 21:30
|close
|409
|0.01
|1.9827
|1.9640
|0.0000
|-1.30
|2638.97
|821
|2008.02.27 21:30
|buy
|411
|0.01
|1.9829
|1.9629
|0.0000
|822
|2008.02.27 22:21
|buy
|412
|0.02
|1.9804
|1.9604
|0.0000
|823
|2008.02.27 22:54
|close
|412
|0.02
|1.9816
|1.9604
|0.0000
|2.40
|2641.37
|824
|2008.02.27 22:54
|close
|411
|0.01
|1.9816
|1.9629
|0.0000
|-1.30
|2640.07
|825
|2008.02.27 23:10
|buy
|413
|0.01
|1.9818
|1.9618
|0.0000
|826
|2008.02.28 00:00
|close
|413
|0.01
|1.9826
|1.9618
|0.0000
|1.08
|2641.15
|827
|2008.02.28 02:30
|buy
|414
|0.01
|1.9818
|1.9618
|0.0000
|828
|2008.02.28 03:09
|close
|414
|0.01
|1.9828
|1.9618
|0.0000
|1.00
|2642.15
|829
|2008.02.28 03:17
|buy
|415
|0.01
|1.9823
|1.9623
|0.0000
|830
|2008.02.28 04:17
|close
|415
|0.01
|1.9833
|1.9623
|0.0000
|1.00
|2643.15
|831
|2008.02.28 08:19
|buy
|416
|0.01
|1.9817
|1.9617
|0.0000
|832
|2008.02.28 08:24
|buy
|417
|0.02
|1.9792
|1.9592
|0.0000
|833
|2008.02.28 08:47
|buy
|418
|0.03
|1.9767
|1.9567
|0.0000
|834
|2008.02.28 08:55
|close
|418
|0.03
|1.9786
|1.9567
|0.0000
|5.70
|2648.85
|835
|2008.02.28 08:55
|close
|417
|0.02
|1.9786
|1.9592
|0.0000
|-1.20
|2647.65
|836
|2008.02.28 08:55
|close
|416
|0.01
|1.9786
|1.9617
|0.0000
|-3.10
|2644.55
|837
|2008.02.28 09:09
|buy
|419
|0.01
|1.9795
|1.9595
|0.0000
|838
|2008.02.28 09:23
|close
|419
|0.01
|1.9805
|1.9595
|0.0000
|1.00
|2645.55
|839
|2008.02.28 09:27
|buy
|420
|0.01
|1.9794
|1.9594
|0.0000
|840
|2008.02.28 09:47
|close
|420
|0.01
|1.9804
|1.9594
|0.0000
|1.00
|2646.55
|841
|2008.02.28 10:00
|buy
|421
|0.01
|1.9813
|1.9613
|0.0000
|842
|2008.02.28 10:07
|close
|421
|0.01
|1.9823
|1.9613
|0.0000
|1.00
|2647.55
|843
|2008.02.28 10:13
|buy
|422
|0.01
|1.9819
|1.9619
|0.0000
|844
|2008.02.28 11:02
|close
|422
|0.01
|1.9829
|1.9619
|0.0000
|1.00
|2648.55
|845
|2008.02.28 11:14
|buy
|423
|0.01
|1.9823
|1.9623
|0.0000
|846
|2008.02.28 11:35
|buy
|424
|0.02
|1.9798
|1.9598
|0.0000
|847
|2008.02.28 11:57
|close
|424
|0.02
|1.9810
|1.9598
|0.0000
|2.40
|2650.95
|848
|2008.02.28 11:57
|close
|423
|0.01
|1.9810
|1.9623
|0.0000
|-1.30
|2649.65
|849
|2008.02.28 12:16
|buy
|425
|0.01
|1.9819
|1.9619
|0.0000
|850
|2008.02.28 12:39
|buy
|426
|0.02
|1.9794
|1.9594
|0.0000
|851
|2008.02.28 12:59
|close
|426
|0.02
|1.9806
|1.9594
|0.0000
|2.40
|2652.05
|852
|2008.02.28 12:59
|close
|425
|0.01
|1.9806
|1.9619
|0.0000
|-1.30
|2650.75
|853
|2008.02.28 13:15
|buy
|427
|0.01
|1.9816
|1.9616
|0.0000
|854
|2008.02.28 13:23
|close
|427
|0.01
|1.9826
|1.9616
|0.0000
|1.00
|2651.75
|855
|2008.02.28 14:00
|sell
|428
|0.01
|1.9852
|2.0052
|0.0000
|856
|2008.02.28 14:46
|close
|428
|0.01
|1.9842
|2.0052
|0.0000
|1.00
|2652.75
|857
|2008.02.28 14:50
|sell
|429
|0.01
|1.9848
|2.0048
|0.0000
|858
|2008.02.28 15:08
|sell
|430
|0.02
|1.9873
|2.0073
|0.0000
|859
|2008.02.28 15:12
|close
|430
|0.02
|1.9861
|2.0073
|0.0000
|2.40
|2655.15
|860
|2008.02.28 15:12
|close
|429
|0.01
|1.9861
|2.0048
|0.0000
|-1.30
|2653.85
|861
|2008.02.28 15:21
|sell
|431
|0.01
|1.9867
|2.0067
|0.0000
|862
|2008.02.28 15:36
|close
|431
|0.01
|1.9857
|2.0067
|0.0000
|1.00
|2654.85
|863
|2008.02.28 15:44
|sell
|432
|0.01
|1.9857
|2.0057
|0.0000
|864
|2008.02.28 16:00
|sell
|433
|0.02
|1.9882
|2.0082
|0.0000
|865
|2008.02.28 16:05
|close
|433
|0.02
|1.9870
|2.0082
|0.0000
|2.40
|2657.25
|866
|2008.02.28 16:05
|close
|432
|0.01
|1.9870
|2.0057
|0.0000
|-1.30
|2655.95
|867
|2008.02.28 16:18
|sell
|434
|0.01
|1.9871
|2.0071
|0.0000
|868
|2008.02.28 16:50
|sell
|435
|0.02
|1.9896
|2.0096
|0.0000
|869
|2008.02.28 17:15
|close
|435
|0.02
|1.9884
|2.0096
|0.0000
|2.40
|2658.35
|870
|2008.02.28 17:15
|close
|434
|0.01
|1.9884
|2.0071
|0.0000
|-1.30
|2657.05
|871
|2008.02.28 17:31
|sell
|436
|0.01
|1.9877
|2.0077
|0.0000
|872
|2008.02.28 18:12
|sell
|437
|0.02
|1.9902
|2.0102
|0.0000
|873
|2008.02.28 19:01
|sell
|438
|0.03
|1.9927
|2.0127
|0.0000
|874
|2008.02.28 19:09
|close
|438
|0.03
|1.9936
|2.0127
|0.0000
|-2.70
|2654.35
|875
|2008.02.28 19:09
|close
|437
|0.02
|1.9936
|2.0102
|0.0000
|-6.80
|2647.55
|876
|2008.02.28 19:09
|close
|436
|0.01
|1.9936
|2.0077
|0.0000
|-5.90
|2641.65
|877
|2008.02.28 19:09
|buy
|439
|0.84
|1.9936
|1.9736
|1.9940
|878
|2008.02.28 19:09
|sell
|440
|0.01
|1.9932
|2.0132
|0.0000
|879
|2008.02.28 19:09
|t/p
|439
|0.84
|1.9940
|1.9736
|1.9940
|33.60
|2675.25
|880
|2008.02.28 21:02
|close
|440
|0.01
|1.9922
|2.0132
|0.0000
|1.00
|2676.25
|881
|2008.02.28 21:22
|sell
|441
|0.01
|1.9922
|2.0122
|0.0000
|882
|2008.02.28 21:54
|close
|441
|0.01
|1.9912
|2.0122
|0.0000
|1.00
|2677.25
|883
|2008.02.28 21:58
|sell
|442
|0.01
|1.9915
|2.0115
|0.0000
|884
|2008.02.28 22:41
|close
|442
|0.01
|1.9904
|2.0115
|0.0000
|1.10
|2678.35
|885
|2008.02.28 23:04
|sell
|443
|0.01
|1.9891
|2.0091
|0.0000
|886
|2008.02.28 23:33
|close
|443
|0.01
|1.9881
|2.0091
|0.0000
|1.00
|2679.35
|887
|2008.02.28 23:40
|sell
|444
|0.01
|1.9877
|2.0077
|0.0000
|888
|2008.02.28 23:59
|close at stop
|444
|0.01
|1.9893
|2.0077
|0.0000
|-1.60
|2677.75