Strategy Tester Report
Pipmaker_V10_1
AlpariUK-Demo (Build 211)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2008.02.01 00:00 - 2008.02.28 23:30 (2008.02.01 - 2008.02.29)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TradeShort=true;
TradeLong=true;
UseDPO=true;
UseCCI=true;
CCIPeriod=15; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=1; SL=999; OpenOnTick=1; Spacing=15; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=91; CeaseTrading=false;
PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true;
SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=5000; LossManagement="What to do if things are going wrong"; AllowRecovery=false;
MaxLoss=5; ExitAllTrades=true;
StopTrading=true;
PlaceRecoveryOrders=true;
MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=45; RecoveryLotMultiplier=10; RecReverse=false;
|Bars in test
|1953
|Ticks modelled
|193261
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|3
|Initial deposit
|2000.00
|Total net profit
|127.73
|Gross profit
|346.07
|Gross loss
|-218.34
|Profit factor
|1.58
|Expected payoff
|0.66
|Absolute drawdown
|59.76
|Maximal drawdown
|119.43 (5.80%)
|Relative drawdown
|5.80% (119.43)
|Total trades
|193
|Short positions (won %)
|68 (64.71%)
|Long positions (won %)
|125 (69.60%)
|Profit trades (% of total)
|131 (67.88%)
|Loss trades (% of total)
|62 (32.12%)
|Largest
|profit trade
|32.80
|loss trade
|-24.68
|Average
|profit trade
|2.64
|loss trade
|-3.52
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (9.90)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-14.36)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|38.55 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-29.55 (2)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.02.01 00:15
|buy
|1
|0.01
|1.9899
|1.8900
|0.0000
|2
|2008.02.01 01:03
|close
|1
|0.01
|1.9909
|1.8900
|0.0000
|1.00
|2001.00
|3
|2008.02.01 01:03
|buy
|2
|0.01
|1.9911
|1.8912
|0.0000
|4
|2008.02.01 01:55
|close
|2
|0.01
|1.9922
|1.8912
|0.0000
|1.10
|2002.10
|5
|2008.02.01 01:55
|buy
|3
|0.01
|1.9926
|1.8927
|0.0000
|6
|2008.02.01 08:15
|buy
|4
|0.02
|1.9903
|1.8904
|0.0000
|7
|2008.02.01 09:05
|close
|4
|0.02
|1.9914
|1.8904
|0.0000
|2.20
|2004.30
|8
|2008.02.01 09:05
|close
|3
|0.01
|1.9914
|1.8927
|0.0000
|-1.20
|2003.10
|9
|2008.02.01 09:05
|buy
|5
|0.01
|1.9918
|1.8919
|0.0000
|10
|2008.02.01 09:15
|close
|5
|0.01
|1.9928
|1.8919
|0.0000
|1.00
|2004.10
|11
|2008.02.01 09:15
|buy
|6
|0.01
|1.9932
|1.8933
|0.0000
|12
|2008.02.01 10:14
|buy
|7
|0.02
|1.9909
|1.8910
|0.0000
|13
|2008.02.01 10:30
|buy
|8
|0.04
|1.9893
|1.8894
|0.0000
|14
|2008.02.01 10:31
|close
|8
|0.04
|1.9905
|1.8894
|0.0000
|4.80
|2008.90
|15
|2008.02.01 10:31
|close
|7
|0.02
|1.9905
|1.8910
|0.0000
|-0.80
|2008.10
|16
|2008.02.01 10:31
|close
|6
|0.01
|1.9905
|1.8933
|0.0000
|-2.70
|2005.40
|17
|2008.02.01 10:32
|buy
|9
|0.01
|1.9907
|1.8908
|0.0000
|18
|2008.02.01 10:42
|close
|9
|0.01
|1.9917
|1.8908
|0.0000
|1.00
|2006.40
|19
|2008.02.01 10:42
|buy
|10
|0.01
|1.9919
|1.8920
|0.0000
|20
|2008.02.01 10:58
|close
|10
|0.01
|1.9929
|1.8920
|0.0000
|1.00
|2007.40
|21
|2008.02.01 10:58
|buy
|11
|0.01
|1.9931
|1.8932
|0.0000
|22
|2008.02.01 12:59
|buy
|12
|0.02
|1.9915
|1.8916
|0.0000
|23
|2008.02.01 12:59
|buy
|13
|0.04
|1.9899
|1.8900
|0.0000
|24
|2008.02.01 13:00
|close
|13
|0.04
|1.9910
|1.8900
|0.0000
|4.40
|2011.80
|25
|2008.02.01 13:00
|close
|12
|0.02
|1.9910
|1.8916
|0.0000
|-1.00
|2010.80
|26
|2008.02.01 13:00
|close
|11
|0.01
|1.9910
|1.8932
|0.0000
|-2.10
|2008.70
|27
|2008.02.01 13:36
|sell
|14
|0.01
|1.9863
|2.0862
|0.0000
|28
|2008.02.01 13:36
|close
|14
|0.01
|1.9851
|2.0862
|0.0000
|1.20
|2009.90
|29
|2008.02.01 13:36
|sell
|15
|0.01
|1.9849
|2.0848
|0.0000
|30
|2008.02.01 13:39
|close
|15
|0.01
|1.9839
|2.0848
|0.0000
|1.00
|2010.90
|31
|2008.02.01 13:39
|sell
|16
|0.01
|1.9837
|2.0836
|0.0000
|32
|2008.02.01 13:43
|sell
|17
|0.02
|1.9852
|2.0851
|0.0000
|33
|2008.02.01 14:09
|close
|17
|0.02
|1.9843
|2.0851
|0.0000
|1.80
|2012.70
|34
|2008.02.01 14:09
|close
|16
|0.01
|1.9843
|2.0836
|0.0000
|-0.60
|2012.10
|35
|2008.02.01 14:09
|sell
|18
|0.01
|1.9839
|2.0838
|0.0000
|36
|2008.02.01 14:24
|sell
|19
|0.02
|1.9855
|2.0854
|0.0000
|37
|2008.02.01 14:30
|sell
|20
|0.04
|1.9882
|2.0881
|0.0000
|38
|2008.02.01 14:31
|close
|20
|0.04
|1.9866
|2.0881
|0.0000
|6.40
|2018.50
|39
|2008.02.01 14:31
|close
|19
|0.02
|1.9866
|2.0854
|0.0000
|-2.20
|2016.30
|40
|2008.02.01 14:31
|close
|18
|0.01
|1.9866
|2.0838
|0.0000
|-2.70
|2013.60
|41
|2008.02.01 14:33
|sell
|21
|0.01
|1.9838
|2.0837
|0.0000
|42
|2008.02.01 14:42
|close
|21
|0.01
|1.9828
|2.0837
|0.0000
|1.00
|2014.60
|43
|2008.02.01 14:43
|sell
|22
|0.01
|1.9822
|2.0821
|0.0000
|44
|2008.02.01 14:45
|close
|22
|0.01
|1.9811
|2.0821
|0.0000
|1.10
|2015.70
|45
|2008.02.01 14:45
|sell
|23
|0.01
|1.9806
|2.0805
|0.0000
|46
|2008.02.01 14:46
|sell
|24
|0.02
|1.9821
|2.0820
|0.0000
|47
|2008.02.01 14:47
|close
|24
|0.02
|1.9812
|2.0820
|0.0000
|1.80
|2017.50
|48
|2008.02.01 14:47
|close
|23
|0.01
|1.9812
|2.0805
|0.0000
|-0.60
|2016.90
|49
|2008.02.01 14:47
|sell
|25
|0.01
|1.9807
|2.0806
|0.0000
|50
|2008.02.01 14:49
|close
|25
|0.01
|1.9795
|2.0806
|0.0000
|1.20
|2018.10
|51
|2008.02.01 14:49
|sell
|26
|0.01
|1.9788
|2.0787
|0.0000
|52
|2008.02.01 14:50
|sell
|27
|0.02
|1.9803
|2.0802
|0.0000
|53
|2008.02.01 14:51
|sell
|28
|0.04
|1.9819
|2.0818
|0.0000
|54
|2008.02.01 14:59
|close
|28
|0.04
|1.9808
|2.0818
|0.0000
|4.40
|2022.50
|55
|2008.02.01 14:59
|close
|27
|0.02
|1.9808
|2.0802
|0.0000
|-1.00
|2021.50
|56
|2008.02.01 14:59
|close
|26
|0.01
|1.9808
|2.0787
|0.0000
|-2.00
|2019.50
|57
|2008.02.01 15:00
|sell
|29
|0.01
|1.9801
|2.0800
|0.0000
|58
|2008.02.01 15:15
|close
|29
|0.01
|1.9787
|2.0800
|0.0000
|1.40
|2020.90
|59
|2008.02.01 15:16
|sell
|30
|0.01
|1.9784
|2.0783
|0.0000
|60
|2008.02.01 15:16
|close
|30
|0.01
|1.9773
|2.0783
|0.0000
|1.10
|2022.00
|61
|2008.02.01 15:16
|sell
|31
|0.01
|1.9767
|2.0766
|0.0000
|62
|2008.02.01 15:19
|sell
|32
|0.02
|1.9782
|2.0781
|0.0000
|63
|2008.02.01 15:20
|close
|32
|0.02
|1.9773
|2.0781
|0.0000
|1.80
|2023.80
|64
|2008.02.01 15:20
|close
|31
|0.01
|1.9773
|2.0766
|0.0000
|-0.60
|2023.20
|65
|2008.02.01 15:20
|sell
|33
|0.01
|1.9768
|2.0767
|0.0000
|66
|2008.02.01 15:22
|close
|33
|0.01
|1.9758
|2.0767
|0.0000
|1.00
|2024.20
|67
|2008.02.01 15:22
|sell
|34
|0.01
|1.9756
|2.0755
|0.0000
|68
|2008.02.01 15:34
|close
|34
|0.01
|1.9746
|2.0755
|0.0000
|1.00
|2025.20
|69
|2008.02.01 15:34
|sell
|35
|0.01
|1.9741
|2.0740
|0.0000
|70
|2008.02.01 15:36
|close
|35
|0.01
|1.9730
|2.0740
|0.0000
|1.10
|2026.30
|71
|2008.02.01 15:36
|sell
|36
|0.01
|1.9724
|2.0723
|0.0000
|72
|2008.02.01 15:56
|close
|36
|0.01
|1.9714
|2.0723
|0.0000
|1.00
|2027.30
|73
|2008.02.01 15:56
|sell
|37
|0.01
|1.9712
|2.0711
|0.0000
|74
|2008.02.01 16:00
|close
|37
|0.01
|1.9701
|2.0711
|0.0000
|1.10
|2028.40
|75
|2008.02.01 16:00
|sell
|38
|0.01
|1.9696
|2.0695
|0.0000
|76
|2008.02.01 16:01
|close
|38
|0.01
|1.9686
|2.0695
|0.0000
|1.00
|2029.40
|77
|2008.02.01 16:01
|sell
|39
|0.01
|1.9681
|2.0680
|0.0000
|78
|2008.02.01 16:02
|close
|39
|0.01
|1.9671
|2.0680
|0.0000
|1.00
|2030.40
|79
|2008.02.01 16:02
|sell
|40
|0.01
|1.9663
|2.0662
|0.0000
|80
|2008.02.01 16:02
|sell
|41
|0.02
|1.9678
|2.0677
|0.0000
|81
|2008.02.01 16:09
|close
|41
|0.02
|1.9668
|2.0677
|0.0000
|2.00
|2032.40
|82
|2008.02.01 16:09
|close
|40
|0.01
|1.9668
|2.0662
|0.0000
|-0.50
|2031.90
|83
|2008.02.01 16:09
|sell
|42
|0.01
|1.9664
|2.0663
|0.0000
|84
|2008.02.01 16:13
|sell
|43
|0.02
|1.9679
|2.0678
|0.0000
|85
|2008.02.01 16:27
|sell
|44
|0.04
|1.9695
|2.0694
|0.0000
|86
|2008.02.01 16:32
|close
|44
|0.04
|1.9684
|2.0694
|0.0000
|4.40
|2036.30
|87
|2008.02.01 16:32
|close
|43
|0.02
|1.9684
|2.0678
|0.0000
|-1.00
|2035.30
|88
|2008.02.01 16:32
|close
|42
|0.01
|1.9684
|2.0663
|0.0000
|-2.00
|2033.30
|89
|2008.02.01 16:33
|sell
|45
|0.01
|1.9684
|2.0683
|0.0000
|90
|2008.02.01 16:33
|close
|45
|0.01
|1.9673
|2.0683
|0.0000
|1.10
|2034.40
|91
|2008.02.01 16:33
|sell
|46
|0.01
|1.9671
|2.0670
|0.0000
|92
|2008.02.01 16:34
|sell
|47
|0.02
|1.9687
|2.0686
|0.0000
|93
|2008.02.01 16:51
|sell
|48
|0.04
|1.9708
|2.0707
|0.0000
|94
|2008.02.01 16:53
|close
|48
|0.04
|1.9695
|2.0707
|0.0000
|5.20
|2039.60
|95
|2008.02.01 16:53
|close
|47
|0.02
|1.9695
|2.0686
|0.0000
|-1.60
|2038.00
|96
|2008.02.01 16:53
|close
|46
|0.01
|1.9695
|2.0670
|0.0000
|-2.40
|2035.60
|97
|2008.02.01 16:53
|sell
|49
|0.01
|1.9693
|2.0692
|0.0000
|98
|2008.02.01 17:49
|close
|49
|0.01
|1.9683
|2.0692
|0.0000
|1.00
|2036.60
|99
|2008.02.01 17:49
|sell
|50
|0.01
|1.9681
|2.0680
|0.0000
|100
|2008.02.01 18:49
|close
|50
|0.01
|1.9671
|2.0680
|0.0000
|1.00
|2037.60
|101
|2008.02.01 18:49
|sell
|51
|0.01
|1.9669
|2.0668
|0.0000
|102
|2008.02.01 22:02
|close
|51
|0.01
|1.9658
|2.0668
|0.0000
|1.10
|2038.70
|103
|2008.02.01 22:02
|sell
|52
|0.01
|1.9656
|2.0655
|0.0000
|104
|2008.02.04 00:03
|close
|52
|0.01
|1.9642
|2.0655
|0.0000
|1.25
|2039.95
|105
|2008.02.04 01:45
|buy
|53
|0.01
|1.9664
|1.8665
|0.0000
|106
|2008.02.04 03:39
|close
|53
|0.01
|1.9674
|1.8665
|0.0000
|1.00
|2040.95
|107
|2008.02.04 03:39
|buy
|54
|0.01
|1.9676
|1.8677
|0.0000
|108
|2008.02.04 07:45
|close
|54
|0.01
|1.9686
|1.8677
|0.0000
|1.00
|2041.95
|109
|2008.02.04 07:45
|buy
|55
|0.01
|1.9690
|1.8691
|0.0000
|110
|2008.02.04 08:14
|buy
|56
|0.02
|1.9674
|1.8675
|0.0000
|111
|2008.02.04 08:30
|close
|56
|0.02
|1.9685
|1.8675
|0.0000
|2.20
|2044.15
|112
|2008.02.04 08:30
|close
|55
|0.01
|1.9685
|1.8691
|0.0000
|-0.50
|2043.65
|113
|2008.02.04 08:45
|buy
|57
|0.01
|1.9707
|1.8708
|0.0000
|114
|2008.02.04 08:52
|close
|57
|0.01
|1.9717
|1.8708
|0.0000
|1.00
|2044.65
|115
|2008.02.04 08:52
|buy
|58
|0.01
|1.9719
|1.8720
|0.0000
|116
|2008.02.04 08:56
|close
|58
|0.01
|1.9729
|1.8720
|0.0000
|1.00
|2045.65
|117
|2008.02.04 08:56
|buy
|59
|0.01
|1.9733
|1.8734
|0.0000
|118
|2008.02.04 08:58
|close
|59
|0.01
|1.9743
|1.8734
|0.0000
|1.00
|2046.65
|119
|2008.02.04 08:58
|buy
|60
|0.01
|1.9745
|1.8746
|0.0000
|120
|2008.02.04 08:59
|close
|60
|0.01
|1.9755
|1.8746
|0.0000
|1.00
|2047.65
|121
|2008.02.04 08:59
|buy
|61
|0.01
|1.9759
|1.8760
|0.0000
|122
|2008.02.04 09:08
|close
|61
|0.01
|1.9769
|1.8760
|0.0000
|1.00
|2048.65
|123
|2008.02.04 09:08
|buy
|62
|0.01
|1.9774
|1.8775
|0.0000
|124
|2008.02.04 09:13
|buy
|63
|0.02
|1.9759
|1.8760
|0.0000
|125
|2008.02.04 09:52
|buy
|64
|0.04
|1.9744
|1.8745
|0.0000
|126
|2008.02.04 10:36
|close
|64
|0.04
|1.9754
|1.8745
|0.0000
|4.00
|2052.65
|127
|2008.02.04 10:36
|close
|63
|0.02
|1.9754
|1.8760
|0.0000
|-1.00
|2051.65
|128
|2008.02.04 10:36
|close
|62
|0.01
|1.9754
|1.8775
|0.0000
|-2.00
|2049.65
|129
|2008.02.04 10:36
|buy
|65
|0.01
|1.9756
|1.8757
|0.0000
|130
|2008.02.04 11:11
|close
|65
|0.01
|1.9766
|1.8757
|0.0000
|1.00
|2050.65
|131
|2008.02.04 11:11
|buy
|66
|0.01
|1.9770
|1.8771
|0.0000
|132
|2008.02.04 12:30
|close
|66
|0.01
|1.9780
|1.8771
|0.0000
|1.00
|2051.65
|133
|2008.02.04 12:30
|buy
|67
|0.01
|1.9784
|1.8785
|0.0000
|134
|2008.02.04 13:12
|buy
|68
|0.02
|1.9747
|1.8748
|0.0000
|135
|2008.02.04 13:19
|close
|68
|0.02
|1.9763
|1.8748
|0.0000
|3.20
|2054.85
|136
|2008.02.04 13:19
|close
|67
|0.01
|1.9763
|1.8785
|0.0000
|-2.10
|2052.75
|137
|2008.02.04 13:31
|buy
|69
|0.01
|1.9765
|1.8766
|0.0000
|138
|2008.02.04 17:47
|close
|69
|0.01
|1.9775
|1.8766
|0.0000
|1.00
|2053.75
|139
|2008.02.04 17:47
|buy
|70
|0.01
|1.9777
|1.8778
|0.0000
|140
|2008.02.04 18:53
|buy
|71
|0.02
|1.9762
|1.8763
|0.0000
|141
|2008.02.04 22:46
|buy
|72
|0.04
|1.9744
|1.8745
|0.0000
|142
|2008.02.05 02:31
|sell
|73
|0.01
|1.9730
|2.0729
|0.0000
|143
|2008.02.05 08:24
|close
|73
|0.01
|1.9762
|2.0729
|0.0000
|-3.20
|2050.55
|144
|2008.02.05 08:24
|close
|72
|0.04
|1.9759
|1.8745
|0.0000
|6.37
|2056.92
|145
|2008.02.05 08:24
|close
|71
|0.02
|1.9759
|1.8763
|0.0000
|-0.42
|2056.50
|146
|2008.02.05 08:24
|close
|70
|0.01
|1.9759
|1.8778
|0.0000
|-1.71
|2054.79
|147
|2008.02.05 08:24
|buy
|74
|0.01
|1.9763
|1.8764
|0.0000
|148
|2008.02.05 09:15
|sell
|75
|0.01
|1.9722
|2.0721
|0.0000
|149
|2008.02.06 00:39
|buy
|76
|0.02
|1.9646
|1.8647
|0.0000
|150
|2008.02.08 02:16
|buy
|77
|0.04
|1.9441
|1.8442
|0.0000
|151
|2008.02.11 11:40
|close
|77
|0.04
|1.9518
|1.8442
|0.0000
|31.17
|2085.96
|152
|2008.02.11 11:40
|close
|76
|0.02
|1.9518
|1.8647
|0.0000
|-24.68
|2061.28
|153
|2008.02.11 11:40
|close
|75
|0.01
|1.9521
|2.0721
|0.0000
|19.20
|2080.48
|154
|2008.02.11 11:40
|close
|74
|0.01
|1.9518
|1.8764
|0.0000
|-23.95
|2056.53
|155
|2008.02.11 11:40
|buy
|78
|0.01
|1.9520
|1.8521
|0.0000
|156
|2008.02.11 12:59
|buy
|79
|0.02
|1.9505
|1.8506
|0.0000
|157
|2008.02.11 13:44
|buy
|80
|0.04
|1.9483
|1.8484
|0.0000
|158
|2008.02.11 15:00
|sell
|81
|0.01
|1.9451
|2.0450
|0.0000
|159
|2008.02.11 19:53
|close
|81
|0.01
|1.9507
|2.0450
|0.0000
|-5.60
|2050.93
|160
|2008.02.11 19:53
|close
|80
|0.04
|1.9504
|1.8484
|0.0000
|8.40
|2059.33
|161
|2008.02.11 19:53
|close
|79
|0.02
|1.9504
|1.8506
|0.0000
|-0.20
|2059.13
|162
|2008.02.11 19:53
|close
|78
|0.01
|1.9504
|1.8521
|0.0000
|-1.60
|2057.53
|163
|2008.02.11 19:54
|buy
|82
|0.01
|1.9506
|1.8507
|0.0000
|164
|2008.02.11 22:12
|close
|82
|0.01
|1.9516
|1.8507
|0.0000
|1.00
|2058.53
|165
|2008.02.11 22:12
|buy
|83
|0.01
|1.9520
|1.8521
|0.0000
|166
|2008.02.12 00:16
|sell
|84
|0.01
|1.9504
|2.0503
|0.0000
|167
|2008.02.13 01:18
|sell
|85
|0.02
|1.9569
|2.0568
|0.0000
|168
|2008.02.13 09:12
|close
|85
|0.02
|1.9554
|2.0568
|0.0000
|3.00
|2061.53
|169
|2008.02.13 09:12
|close
|84
|0.01
|1.9554
|2.0503
|0.0000
|-5.15
|2056.38
|170
|2008.02.13 09:12
|close
|83
|0.01
|1.9551
|1.8521
|0.0000
|3.28
|2059.67
|171
|2008.02.13 09:12
|sell
|86
|0.01
|1.9552
|2.0551
|0.0000
|172
|2008.02.13 10:12
|sell
|87
|0.02
|1.9569
|2.0568
|0.0000
|173
|2008.02.13 11:12
|buy
|88
|0.01
|1.9605
|1.8606
|0.0000
|174
|2008.02.14 01:00
|sell
|89
|0.04
|1.9617
|2.0616
|0.0000
|175
|2008.02.15 02:00
|sell
|90
|0.08
|1.9680
|2.0679
|0.0000
|176
|2008.02.15 10:36
|close
|90
|0.08
|1.9639
|2.0679
|0.0000
|32.80
|2092.47
|177
|2008.02.15 10:36
|close
|89
|0.04
|1.9639
|2.0616
|0.0000
|-9.40
|2083.07
|178
|2008.02.15 10:36
|close
|88
|0.01
|1.9636
|1.8606
|0.0000
|3.47
|2086.54
|179
|2008.02.15 10:36
|close
|87
|0.02
|1.9639
|2.0568
|0.0000
|-15.20
|2071.34
|180
|2008.02.15 10:36
|close
|86
|0.01
|1.9639
|2.0551
|0.0000
|-9.30
|2062.04
|181
|2008.02.15 10:36
|sell
|91
|0.01
|1.9637
|2.0636
|0.0000
|182
|2008.02.15 11:07
|close
|91
|0.01
|1.9627
|2.0636
|0.0000
|1.00
|2063.04
|183
|2008.02.15 11:07
|sell
|92
|0.01
|1.9622
|2.0621
|0.0000
|184
|2008.02.15 11:26
|close
|92
|0.01
|1.9612
|2.0621
|0.0000
|1.00
|2064.04
|185
|2008.02.15 11:26
|sell
|93
|0.01
|1.9610
|2.0609
|0.0000
|186
|2008.02.15 12:19
|sell
|94
|0.02
|1.9626
|2.0625
|0.0000
|187
|2008.02.15 12:49
|close
|94
|0.02
|1.9617
|2.0625
|0.0000
|1.80
|2065.84
|188
|2008.02.15 12:49
|close
|93
|0.01
|1.9617
|2.0609
|0.0000
|-0.70
|2065.14
|189
|2008.02.15 12:49
|sell
|95
|0.01
|1.9615
|2.0614
|0.0000
|190
|2008.02.15 13:53
|close
|95
|0.01
|1.9605
|2.0614
|0.0000
|1.00
|2066.14
|191
|2008.02.15 13:53
|sell
|96
|0.01
|1.9603
|2.0602
|0.0000
|192
|2008.02.15 14:46
|sell
|97
|0.02
|1.9618
|2.0617
|0.0000
|193
|2008.02.15 15:42
|close
|97
|0.02
|1.9609
|2.0617
|0.0000
|1.80
|2067.94
|194
|2008.02.15 15:42
|close
|96
|0.01
|1.9609
|2.0602
|0.0000
|-0.60
|2067.34
|195
|2008.02.15 15:45
|sell
|98
|0.01
|1.9614
|2.0613
|0.0000
|196
|2008.02.15 18:45
|close
|98
|0.01
|1.9604
|2.0613
|0.0000
|1.00
|2068.34
|197
|2008.02.15 18:45
|sell
|99
|0.01
|1.9600
|2.0599
|0.0000
|198
|2008.02.15 18:47
|close
|99
|0.01
|1.9589
|2.0599
|0.0000
|1.10
|2069.44
|199
|2008.02.15 18:48
|sell
|100
|0.01
|1.9587
|2.0586
|0.0000
|200
|2008.02.18 00:01
|close
|100
|0.01
|1.9571
|2.0586
|0.0000
|1.45
|2070.89
|201
|2008.02.18 01:30
|buy
|101
|0.01
|1.9605
|1.8606
|0.0000
|202
|2008.02.18 05:08
|close
|101
|0.01
|1.9615
|1.8606
|0.0000
|1.00
|2071.89
|203
|2008.02.18 05:09
|buy
|102
|0.01
|1.9617
|1.8618
|0.0000
|204
|2008.02.18 06:11
|close
|102
|0.01
|1.9629
|1.8618
|0.0000
|1.20
|2073.09
|205
|2008.02.18 06:12
|buy
|103
|0.01
|1.9631
|1.8632
|0.0000
|206
|2008.02.18 08:35
|sell
|104
|0.01
|1.9553
|2.0552
|0.0000
|207
|2008.02.19 08:18
|buy
|105
|0.02
|1.9529
|1.8530
|0.0000
|208
|2008.02.20 04:01
|buy
|106
|0.04
|1.9497
|1.8498
|0.0000
|209
|2008.02.21 00:21
|buy
|107
|0.08
|1.9430
|1.8431
|0.0000
|210
|2008.02.21 07:22
|close
|107
|0.08
|1.9471
|1.8431
|0.0000
|32.80
|2105.89
|211
|2008.02.21 07:22
|close
|106
|0.04
|1.9471
|1.8498
|0.0000
|-9.30
|2096.59
|212
|2008.02.21 07:22
|close
|105
|0.02
|1.9471
|1.8530
|0.0000
|-10.86
|2085.73
|213
|2008.02.21 07:22
|close
|104
|0.01
|1.9474
|2.0552
|0.0000
|7.15
|2092.88
|214
|2008.02.21 07:22
|close
|103
|0.01
|1.9471
|1.8632
|0.0000
|-15.54
|2077.34
|215
|2008.02.21 07:22
|buy
|108
|0.01
|1.9472
|1.8473
|0.0000
|216
|2008.02.21 07:55
|buy
|109
|0.02
|1.9457
|1.8458
|0.0000
|217
|2008.02.21 08:28
|close
|109
|0.02
|1.9466
|1.8458
|0.0000
|1.80
|2079.14
|218
|2008.02.21 08:28
|close
|108
|0.01
|1.9466
|1.8473
|0.0000
|-0.60
|2078.54
|219
|2008.02.21 08:28
|buy
|110
|0.01
|1.9470
|1.8471
|0.0000
|220
|2008.02.21 08:38
|close
|110
|0.01
|1.9480
|1.8471
|0.0000
|1.00
|2079.54
|221
|2008.02.21 08:38
|buy
|111
|0.01
|1.9482
|1.8483
|0.0000
|222
|2008.02.21 09:02
|buy
|112
|0.02
|1.9461
|1.8462
|0.0000
|223
|2008.02.21 09:17
|close
|112
|0.02
|1.9472
|1.8462
|0.0000
|2.20
|2081.74
|224
|2008.02.21 09:17
|close
|111
|0.01
|1.9472
|1.8483
|0.0000
|-1.00
|2080.74
|225
|2008.02.21 09:17
|buy
|113
|0.01
|1.9472
|1.8473
|0.0000
|226
|2008.02.21 10:22
|close
|113
|0.01
|1.9482
|1.8473
|0.0000
|1.00
|2081.74
|227
|2008.02.21 10:23
|buy
|114
|0.01
|1.9488
|1.8489
|0.0000
|228
|2008.02.21 10:29
|buy
|115
|0.02
|1.9472
|1.8473
|0.0000
|229
|2008.02.21 10:30
|close
|115
|0.02
|1.9482
|1.8473
|0.0000
|2.00
|2083.74
|230
|2008.02.21 10:30
|close
|114
|0.01
|1.9482
|1.8489
|0.0000
|-0.60
|2083.14
|231
|2008.02.21 10:31
|buy
|116
|0.01
|1.9515
|1.8516
|0.0000
|232
|2008.02.21 10:31
|close
|116
|0.01
|1.9525
|1.8516
|0.0000
|1.00
|2084.14
|233
|2008.02.21 10:31
|buy
|117
|0.01
|1.9530
|1.8531
|0.0000
|234
|2008.02.21 10:31
|close
|117
|0.01
|1.9540
|1.8531
|0.0000
|1.00
|2085.14
|235
|2008.02.21 10:31
|buy
|118
|0.01
|1.9542
|1.8543
|0.0000
|236
|2008.02.21 10:38
|close
|118
|0.01
|1.9552
|1.8543
|0.0000
|1.00
|2086.14
|237
|2008.02.21 10:38
|buy
|119
|0.01
|1.9556
|1.8557
|0.0000
|238
|2008.02.21 10:40
|buy
|120
|0.02
|1.9540
|1.8541
|0.0000
|239
|2008.02.21 10:42
|close
|120
|0.02
|1.9549
|1.8541
|0.0000
|1.80
|2087.94
|240
|2008.02.21 10:42
|close
|119
|0.01
|1.9549
|1.8557
|0.0000
|-0.70
|2087.24
|241
|2008.02.21 10:42
|buy
|121
|0.01
|1.9551
|1.8552
|0.0000
|242
|2008.02.21 11:12
|buy
|122
|0.02
|1.9536
|1.8537
|0.0000
|243
|2008.02.21 11:17
|close
|122
|0.02
|1.9545
|1.8537
|0.0000
|1.80
|2089.04
|244
|2008.02.21 11:17
|close
|121
|0.01
|1.9545
|1.8552
|0.0000
|-0.60
|2088.44
|245
|2008.02.21 11:17
|buy
|123
|0.01
|1.9547
|1.8548
|0.0000
|246
|2008.02.21 11:23
|close
|123
|0.01
|1.9558
|1.8548
|0.0000
|1.10
|2089.54
|247
|2008.02.21 11:23
|buy
|124
|0.01
|1.9560
|1.8561
|0.0000
|248
|2008.02.21 11:32
|close
|124
|0.01
|1.9570
|1.8561
|0.0000
|1.00
|2090.54
|249
|2008.02.21 11:32
|buy
|125
|0.01
|1.9574
|1.8575
|0.0000
|250
|2008.02.21 11:52
|close
|125
|0.01
|1.9584
|1.8575
|0.0000
|1.00
|2091.54
|251
|2008.02.21 11:52
|buy
|126
|0.01
|1.9588
|1.8589
|0.0000
|252
|2008.02.21 12:36
|buy
|127
|0.02
|1.9555
|1.8556
|0.0000
|253
|2008.02.21 13:06
|close
|127
|0.02
|1.9570
|1.8556
|0.0000
|3.00
|2094.54
|254
|2008.02.21 13:06
|close
|126
|0.01
|1.9570
|1.8589
|0.0000
|-1.80
|2092.74
|255
|2008.02.21 13:06
|buy
|128
|0.01
|1.9574
|1.8575
|0.0000
|256
|2008.02.21 14:19
|close
|128
|0.01
|1.9585
|1.8575
|0.0000
|1.10
|2093.84
|257
|2008.02.21 14:19
|buy
|129
|0.01
|1.9589
|1.8590
|0.0000
|258
|2008.02.21 15:34
|buy
|130
|0.02
|1.9573
|1.8574
|0.0000
|259
|2008.02.21 16:42
|close
|130
|0.02
|1.9582
|1.8574
|0.0000
|1.80
|2095.64
|260
|2008.02.21 16:42
|close
|129
|0.01
|1.9582
|1.8590
|0.0000
|-0.70
|2094.94
|261
|2008.02.21 16:45
|buy
|131
|0.01
|1.9585
|1.8586
|0.0000
|262
|2008.02.21 16:53
|close
|131
|0.01
|1.9595
|1.8586
|0.0000
|1.00
|2095.94
|263
|2008.02.21 16:53
|buy
|132
|0.01
|1.9599
|1.8600
|0.0000
|264
|2008.02.21 17:03
|close
|132
|0.01
|1.9609
|1.8600
|0.0000
|1.00
|2096.94
|265
|2008.02.21 17:03
|buy
|133
|0.01
|1.9611
|1.8612
|0.0000
|266
|2008.02.21 18:43
|close
|133
|0.01
|1.9621
|1.8612
|0.0000
|1.00
|2097.94
|267
|2008.02.21 18:44
|buy
|134
|0.01
|1.9623
|1.8624
|0.0000
|268
|2008.02.21 19:00
|close
|134
|0.01
|1.9633
|1.8624
|0.0000
|1.00
|2098.94
|269
|2008.02.21 19:00
|buy
|135
|0.01
|1.9635
|1.8636
|0.0000
|270
|2008.02.22 02:06
|sell
|136
|0.01
|1.9624
|2.0623
|0.0000
|271
|2008.02.25 00:04
|sell
|137
|0.02
|1.9687
|2.0686
|0.0000
|272
|2008.02.25 01:25
|close
|137
|0.02
|1.9673
|2.0686
|0.0000
|2.80
|2101.74
|273
|2008.02.25 01:25
|close
|136
|0.01
|1.9673
|2.0623
|0.0000
|-5.05
|2096.69
|274
|2008.02.25 01:25
|close
|135
|0.01
|1.9670
|1.8636
|0.0000
|3.68
|2100.37
|275
|2008.02.25 01:26
|sell
|138
|0.01
|1.9666
|2.0665
|0.0000
|276
|2008.02.25 06:26
|close
|138
|0.01
|1.9656
|2.0665
|0.0000
|1.00
|2101.37
|277
|2008.02.25 06:26
|sell
|139
|0.01
|1.9654
|2.0653
|0.0000
|278
|2008.02.25 08:25
|close
|139
|0.01
|1.9643
|2.0653
|0.0000
|1.10
|2102.47
|279
|2008.02.25 08:30
|sell
|140
|0.01
|1.9622
|2.0621
|0.0000
|280
|2008.02.25 10:29
|sell
|141
|0.02
|1.9649
|2.0648
|0.0000
|281
|2008.02.25 12:10
|close
|141
|0.02
|1.9635
|2.0648
|0.0000
|2.80
|2105.27
|282
|2008.02.25 12:10
|close
|140
|0.01
|1.9635
|2.0621
|0.0000
|-1.30
|2103.97
|283
|2008.02.25 12:15
|sell
|142
|0.01
|1.9636
|2.0635
|0.0000
|284
|2008.02.25 15:30
|buy
|143
|0.01
|1.9701
|1.8702
|0.0000
|285
|2008.02.25 16:30
|sell
|144
|0.02
|1.9667
|2.0666
|0.0000
|286
|2008.02.26 08:22
|buy
|145
|0.02
|1.9684
|1.8685
|0.0000
|287
|2008.02.26 08:52
|buy
|146
|0.04
|1.9669
|1.8670
|0.0000
|288
|2008.02.26 11:10
|close
|146
|0.04
|1.9700
|1.8670
|0.0000
|12.40
|2116.37
|289
|2008.02.26 11:10
|close
|145
|0.02
|1.9700
|1.8685
|0.0000
|3.20
|2119.57
|290
|2008.02.26 11:10
|close
|144
|0.02
|1.9703
|2.0666
|0.0000
|-7.50
|2112.07
|291
|2008.02.26 11:10
|close
|143
|0.01
|1.9700
|1.8702
|0.0000
|-0.01
|2112.06
|292
|2008.02.26 11:10
|close
|142
|0.01
|1.9703
|2.0635
|0.0000
|-6.85
|2105.21
|293
|2008.02.26 11:10
|buy
|147
|0.01
|1.9708
|1.8709
|0.0000
|294
|2008.02.26 11:14
|buy
|148
|0.02
|1.9691
|1.8692
|0.0000
|295
|2008.02.26 11:17
|close
|148
|0.02
|1.9700
|1.8692
|0.0000
|1.80
|2107.01
|296
|2008.02.26 11:17
|close
|147
|0.01
|1.9700
|1.8709
|0.0000
|-0.80
|2106.21
|297
|2008.02.26 11:17
|buy
|149
|0.01
|1.9702
|1.8703
|0.0000
|298
|2008.02.26 11:22
|close
|149
|0.01
|1.9712
|1.8703
|0.0000
|1.00
|2107.21
|299
|2008.02.26 11:22
|buy
|150
|0.01
|1.9714
|1.8715
|0.0000
|300
|2008.02.26 11:32
|close
|150
|0.01
|1.9724
|1.8715
|0.0000
|1.00
|2108.21
|301
|2008.02.26 11:32
|buy
|151
|0.01
|1.9726
|1.8727
|0.0000
|302
|2008.02.26 12:06
|buy
|152
|0.02
|1.9708
|1.8709
|0.0000
|303
|2008.02.26 13:18
|close
|152
|0.02
|1.9719
|1.8709
|0.0000
|2.20
|2110.41
|304
|2008.02.26 13:18
|close
|151
|0.01
|1.9719
|1.8727
|0.0000
|-0.70
|2109.71
|305
|2008.02.26 13:18
|buy
|153
|0.01
|1.9721
|1.8722
|0.0000
|306
|2008.02.26 13:28
|close
|153
|0.01
|1.9731
|1.8722
|0.0000
|1.00
|2110.71
|307
|2008.02.26 13:28
|buy
|154
|0.01
|1.9733
|1.8734
|0.0000
|308
|2008.02.26 13:30
|close
|154
|0.01
|1.9743
|1.8734
|0.0000
|1.00
|2111.71
|309
|2008.02.26 13:30
|buy
|155
|0.01
|1.9745
|1.8746
|0.0000
|310
|2008.02.26 15:46
|buy
|156
|0.02
|1.9730
|1.8731
|0.0000
|311
|2008.02.26 16:46
|close
|156
|0.02
|1.9739
|1.8731
|0.0000
|1.80
|2113.51
|312
|2008.02.26 16:46
|close
|155
|0.01
|1.9739
|1.8746
|0.0000
|-0.60
|2112.91
|313
|2008.02.26 18:00
|buy
|157
|0.01
|1.9745
|1.8746
|0.0000
|314
|2008.02.26 18:00
|close
|157
|0.01
|1.9755
|1.8746
|0.0000
|1.00
|2113.91
|315
|2008.02.26 18:00
|buy
|158
|0.01
|1.9760
|1.8761
|0.0000
|316
|2008.02.26 18:03
|close
|158
|0.01
|1.9770
|1.8761
|0.0000
|1.00
|2114.91
|317
|2008.02.26 18:03
|buy
|159
|0.01
|1.9772
|1.8773
|0.0000
|318
|2008.02.26 18:11
|close
|159
|0.01
|1.9782
|1.8773
|0.0000
|1.00
|2115.91
|319
|2008.02.26 18:11
|buy
|160
|0.01
|1.9786
|1.8787
|0.0000
|320
|2008.02.26 18:21
|close
|160
|0.01
|1.9796
|1.8787
|0.0000
|1.00
|2116.91
|321
|2008.02.26 18:21
|buy
|161
|0.01
|1.9800
|1.8801
|0.0000
|322
|2008.02.26 18:40
|close
|161
|0.01
|1.9810
|1.8801
|0.0000
|1.00
|2117.91
|323
|2008.02.26 18:40
|buy
|162
|0.01
|1.9815
|1.8816
|0.0000
|324
|2008.02.26 19:09
|close
|162
|0.01
|1.9825
|1.8816
|0.0000
|1.00
|2118.91
|325
|2008.02.26 19:09
|buy
|163
|0.01
|1.9830
|1.8831
|0.0000
|326
|2008.02.26 19:22
|close
|163
|0.01
|1.9841
|1.8831
|0.0000
|1.10
|2120.01
|327
|2008.02.26 19:22
|buy
|164
|0.01
|1.9845
|1.8846
|0.0000
|328
|2008.02.26 19:34
|close
|164
|0.01
|1.9855
|1.8846
|0.0000
|1.00
|2121.01
|329
|2008.02.26 19:34
|buy
|165
|0.01
|1.9857
|1.8858
|0.0000
|330
|2008.02.26 20:23
|buy
|166
|0.02
|1.9842
|1.8843
|0.0000
|331
|2008.02.26 20:26
|close
|166
|0.02
|1.9851
|1.8843
|0.0000
|1.80
|2122.81
|332
|2008.02.26 20:26
|close
|165
|0.01
|1.9851
|1.8858
|0.0000
|-0.60
|2122.21
|333
|2008.02.26 20:26
|buy
|167
|0.01
|1.9853
|1.8854
|0.0000
|334
|2008.02.26 20:31
|close
|167
|0.01
|1.9863
|1.8854
|0.0000
|1.00
|2123.21
|335
|2008.02.26 20:31
|buy
|168
|0.01
|1.9865
|1.8866
|0.0000
|336
|2008.02.26 22:56
|close
|168
|0.01
|1.9875
|1.8866
|0.0000
|1.00
|2124.21
|337
|2008.02.26 22:56
|buy
|169
|0.01
|1.9877
|1.8878
|0.0000
|338
|2008.02.26 23:20
|close
|169
|0.01
|1.9887
|1.8878
|0.0000
|1.00
|2125.21
|339
|2008.02.26 23:20
|buy
|170
|0.01
|1.9889
|1.8890
|0.0000
|340
|2008.02.27 01:00
|sell
|171
|0.01
|1.9872
|2.0871
|0.0000
|341
|2008.02.28 00:39
|buy
|172
|0.02
|1.9833
|1.8834
|0.0000
|342
|2008.02.28 13:59
|close
|172
|0.02
|1.9849
|1.8834
|0.0000
|3.20
|2128.41
|343
|2008.02.28 13:59
|close
|171
|0.01
|1.9852
|2.0871
|0.0000
|1.55
|2129.96
|344
|2008.02.28 13:59
|close
|170
|0.01
|1.9849
|1.8890
|0.0000
|-3.63
|2126.33
|345
|2008.02.28 13:59
|buy
|173
|0.01
|1.9851
|1.8852
|0.0000
|346
|2008.02.28 14:04
|close
|173
|0.01
|1.9861
|1.8852
|0.0000
|1.00
|2127.33
|347
|2008.02.28 14:04
|buy
|174
|0.01
|1.9863
|1.8864
|0.0000
|348
|2008.02.28 14:32
|buy
|175
|0.02
|1.9848
|1.8849
|0.0000
|349
|2008.02.28 14:36
|close
|175
|0.02
|1.9857
|1.8849
|0.0000
|1.80
|2129.13
|350
|2008.02.28 14:36
|close
|174
|0.01
|1.9857
|1.8864
|0.0000
|-0.60
|2128.53
|351
|2008.02.28 14:37
|buy
|176
|0.01
|1.9864
|1.8865
|0.0000
|352
|2008.02.28 14:38
|buy
|177
|0.02
|1.9849
|1.8850
|0.0000
|353
|2008.02.28 14:57
|close
|177
|0.02
|1.9858
|1.8850
|0.0000
|1.80
|2130.33
|354
|2008.02.28 14:57
|close
|176
|0.01
|1.9858
|1.8865
|0.0000
|-0.60
|2129.73
|355
|2008.02.28 14:57
|buy
|178
|0.01
|1.9860
|1.8861
|0.0000
|356
|2008.02.28 15:04
|close
|178
|0.01
|1.9870
|1.8861
|0.0000
|1.00
|2130.73
|357
|2008.02.28 15:05
|buy
|179
|0.01
|1.9872
|1.8873
|0.0000
|358
|2008.02.28 15:48
|buy
|180
|0.02
|1.9857
|1.8858
|0.0000
|359
|2008.02.28 15:51
|close
|180
|0.02
|1.9866
|1.8858
|0.0000
|1.80
|2132.53
|360
|2008.02.28 15:51
|close
|179
|0.01
|1.9866
|1.8873
|0.0000
|-0.60
|2131.93
|361
|2008.02.28 15:51
|buy
|181
|0.01
|1.9868
|1.8869
|0.0000
|362
|2008.02.28 16:00
|close
|181
|0.01
|1.9878
|1.8869
|0.0000
|1.00
|2132.93
|363
|2008.02.28 16:00
|buy
|182
|0.01
|1.9882
|1.8883
|0.0000
|364
|2008.02.28 16:50
|close
|182
|0.01
|1.9892
|1.8883
|0.0000
|1.00
|2133.93
|365
|2008.02.28 16:50
|buy
|183
|0.01
|1.9894
|1.8895
|0.0000
|366
|2008.02.28 16:56
|close
|183
|0.01
|1.9904
|1.8895
|0.0000
|1.00
|2134.93
|367
|2008.02.28 16:56
|buy
|184
|0.01
|1.9906
|1.8907
|0.0000
|368
|2008.02.28 17:31
|buy
|185
|0.02
|1.9880
|1.8881
|0.0000
|369
|2008.02.28 17:36
|close
|185
|0.02
|1.9892
|1.8881
|0.0000
|2.40
|2137.33
|370
|2008.02.28 17:36
|close
|184
|0.01
|1.9892
|1.8907
|0.0000
|-1.40
|2135.93
|371
|2008.02.28 17:36
|buy
|186
|0.01
|1.9896
|1.8897
|0.0000
|372
|2008.02.28 18:12
|close
|186
|0.01
|1.9906
|1.8897
|0.0000
|1.00
|2136.93
|373
|2008.02.28 18:12
|buy
|187
|0.01
|1.9908
|1.8909
|0.0000
|374
|2008.02.28 18:29
|close
|187
|0.01
|1.9918
|1.8909
|0.0000
|1.00
|2137.93
|375
|2008.02.28 18:29
|buy
|188
|0.01
|1.9920
|1.8921
|0.0000
|376
|2008.02.28 19:08
|close
|188
|0.01
|1.9930
|1.8921
|0.0000
|1.00
|2138.93
|377
|2008.02.28 19:08
|buy
|189
|0.01
|1.9932
|1.8933
|0.0000
|378
|2008.02.28 19:09
|close
|189
|0.01
|1.9943
|1.8933
|0.0000
|1.10
|2140.03
|379
|2008.02.28 19:09
|buy
|190
|0.01
|1.9947
|1.8948
|0.0000
|380
|2008.02.28 19:12
|buy
|191
|0.02
|1.9932
|1.8933
|0.0000
|381
|2008.02.28 19:24
|close
|191
|0.02
|1.9941
|1.8933
|0.0000
|1.80
|2141.83
|382
|2008.02.28 19:24
|close
|190
|0.01
|1.9941
|1.8948
|0.0000
|-0.60
|2141.23
|383
|2008.02.28 19:24
|buy
|192
|0.01
|1.9945
|1.8946
|0.0000
|384
|2008.02.28 20:39
|buy
|193
|0.02
|1.9930
|1.8931
|0.0000
|385
|2008.02.28 23:59
|close at stop
|193
|0.02
|1.9890
|1.8931
|0.0000
|-8.00
|2133.23
|386
|2008.02.28 23:59
|close at stop
|192
|0.01
|1.9890
|1.8946
|0.0000
|-5.50
|2127.73