Strategy Tester Report
Pipmaker_V10_1
AlpariUK-Demo (Build 211)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2008.02.01 00:00 - 2008.02.28 23:30 (2008.02.01 - 2008.02.29)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTradeShort=true; TradeLong=true; UseDPO=true; UseCCI=true; CCIPeriod=15; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=1; SL=999; OpenOnTick=1; Spacing=15; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=1; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=5000; LossManagement="What to do if things are going wrong"; AllowRecovery=false; MaxLoss=5; ExitAllTrades=true; StopTrading=true; PlaceRecoveryOrders=true; MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=5; RecoveryStopLoss=45; RecoveryLotMultiplier=10; RecReverse=false;
Bars in test1953Ticks modelled193261Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors3
Initial deposit2000.00
Total net profit127.73Gross profit346.07Gross loss-218.34
Profit factor1.58Expected payoff0.66
Absolute drawdown59.76Maximal drawdown119.43 (5.80%)Relative drawdown5.80% (119.43)
Total trades193Short positions (won %)68 (64.71%)Long positions (won %)125 (69.60%)
Profit trades (% of total)131 (67.88%)Loss trades (% of total)62 (32.12%)
Largestprofit trade32.80loss trade-24.68
Averageprofit trade2.64loss trade-3.52
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (9.90)consecutive losses (loss in money)3 (-14.36)
Maximalconsecutive profit (count of wins)38.55 (6)consecutive loss (count of losses)-29.55 (2)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.02.01 00:15buy10.011.98991.89000.0000
22008.02.01 01:03close10.011.99091.89000.00001.002001.00
32008.02.01 01:03buy20.011.99111.89120.0000
42008.02.01 01:55close20.011.99221.89120.00001.102002.10
52008.02.01 01:55buy30.011.99261.89270.0000
62008.02.01 08:15buy40.021.99031.89040.0000
72008.02.01 09:05close40.021.99141.89040.00002.202004.30
82008.02.01 09:05close30.011.99141.89270.0000-1.202003.10
92008.02.01 09:05buy50.011.99181.89190.0000
102008.02.01 09:15close50.011.99281.89190.00001.002004.10
112008.02.01 09:15buy60.011.99321.89330.0000
122008.02.01 10:14buy70.021.99091.89100.0000
132008.02.01 10:30buy80.041.98931.88940.0000
142008.02.01 10:31close80.041.99051.88940.00004.802008.90
152008.02.01 10:31close70.021.99051.89100.0000-0.802008.10
162008.02.01 10:31close60.011.99051.89330.0000-2.702005.40
172008.02.01 10:32buy90.011.99071.89080.0000
182008.02.01 10:42close90.011.99171.89080.00001.002006.40
192008.02.01 10:42buy100.011.99191.89200.0000
202008.02.01 10:58close100.011.99291.89200.00001.002007.40
212008.02.01 10:58buy110.011.99311.89320.0000
222008.02.01 12:59buy120.021.99151.89160.0000
232008.02.01 12:59buy130.041.98991.89000.0000
242008.02.01 13:00close130.041.99101.89000.00004.402011.80
252008.02.01 13:00close120.021.99101.89160.0000-1.002010.80
262008.02.01 13:00close110.011.99101.89320.0000-2.102008.70
272008.02.01 13:36sell140.011.98632.08620.0000
282008.02.01 13:36close140.011.98512.08620.00001.202009.90
292008.02.01 13:36sell150.011.98492.08480.0000
302008.02.01 13:39close150.011.98392.08480.00001.002010.90
312008.02.01 13:39sell160.011.98372.08360.0000
322008.02.01 13:43sell170.021.98522.08510.0000
332008.02.01 14:09close170.021.98432.08510.00001.802012.70
342008.02.01 14:09close160.011.98432.08360.0000-0.602012.10
352008.02.01 14:09sell180.011.98392.08380.0000
362008.02.01 14:24sell190.021.98552.08540.0000
372008.02.01 14:30sell200.041.98822.08810.0000
382008.02.01 14:31close200.041.98662.08810.00006.402018.50
392008.02.01 14:31close190.021.98662.08540.0000-2.202016.30
402008.02.01 14:31close180.011.98662.08380.0000-2.702013.60
412008.02.01 14:33sell210.011.98382.08370.0000
422008.02.01 14:42close210.011.98282.08370.00001.002014.60
432008.02.01 14:43sell220.011.98222.08210.0000
442008.02.01 14:45close220.011.98112.08210.00001.102015.70
452008.02.01 14:45sell230.011.98062.08050.0000
462008.02.01 14:46sell240.021.98212.08200.0000
472008.02.01 14:47close240.021.98122.08200.00001.802017.50
482008.02.01 14:47close230.011.98122.08050.0000-0.602016.90
492008.02.01 14:47sell250.011.98072.08060.0000
502008.02.01 14:49close250.011.97952.08060.00001.202018.10
512008.02.01 14:49sell260.011.97882.07870.0000
522008.02.01 14:50sell270.021.98032.08020.0000
532008.02.01 14:51sell280.041.98192.08180.0000
542008.02.01 14:59close280.041.98082.08180.00004.402022.50
552008.02.01 14:59close270.021.98082.08020.0000-1.002021.50
562008.02.01 14:59close260.011.98082.07870.0000-2.002019.50
572008.02.01 15:00sell290.011.98012.08000.0000
582008.02.01 15:15close290.011.97872.08000.00001.402020.90
592008.02.01 15:16sell300.011.97842.07830.0000
602008.02.01 15:16close300.011.97732.07830.00001.102022.00
612008.02.01 15:16sell310.011.97672.07660.0000
622008.02.01 15:19sell320.021.97822.07810.0000
632008.02.01 15:20close320.021.97732.07810.00001.802023.80
642008.02.01 15:20close310.011.97732.07660.0000-0.602023.20
652008.02.01 15:20sell330.011.97682.07670.0000
662008.02.01 15:22close330.011.97582.07670.00001.002024.20
672008.02.01 15:22sell340.011.97562.07550.0000
682008.02.01 15:34close340.011.97462.07550.00001.002025.20
692008.02.01 15:34sell350.011.97412.07400.0000
702008.02.01 15:36close350.011.97302.07400.00001.102026.30
712008.02.01 15:36sell360.011.97242.07230.0000
722008.02.01 15:56close360.011.97142.07230.00001.002027.30
732008.02.01 15:56sell370.011.97122.07110.0000
742008.02.01 16:00close370.011.97012.07110.00001.102028.40
752008.02.01 16:00sell380.011.96962.06950.0000
762008.02.01 16:01close380.011.96862.06950.00001.002029.40
772008.02.01 16:01sell390.011.96812.06800.0000
782008.02.01 16:02close390.011.96712.06800.00001.002030.40
792008.02.01 16:02sell400.011.96632.06620.0000
802008.02.01 16:02sell410.021.96782.06770.0000
812008.02.01 16:09close410.021.96682.06770.00002.002032.40
822008.02.01 16:09close400.011.96682.06620.0000-0.502031.90
832008.02.01 16:09sell420.011.96642.06630.0000
842008.02.01 16:13sell430.021.96792.06780.0000
852008.02.01 16:27sell440.041.96952.06940.0000
862008.02.01 16:32close440.041.96842.06940.00004.402036.30
872008.02.01 16:32close430.021.96842.06780.0000-1.002035.30
882008.02.01 16:32close420.011.96842.06630.0000-2.002033.30
892008.02.01 16:33sell450.011.96842.06830.0000
902008.02.01 16:33close450.011.96732.06830.00001.102034.40
912008.02.01 16:33sell460.011.96712.06700.0000
922008.02.01 16:34sell470.021.96872.06860.0000
932008.02.01 16:51sell480.041.97082.07070.0000
942008.02.01 16:53close480.041.96952.07070.00005.202039.60
952008.02.01 16:53close470.021.96952.06860.0000-1.602038.00
962008.02.01 16:53close460.011.96952.06700.0000-2.402035.60
972008.02.01 16:53sell490.011.96932.06920.0000
982008.02.01 17:49close490.011.96832.06920.00001.002036.60
992008.02.01 17:49sell500.011.96812.06800.0000
1002008.02.01 18:49close500.011.96712.06800.00001.002037.60
1012008.02.01 18:49sell510.011.96692.06680.0000
1022008.02.01 22:02close510.011.96582.06680.00001.102038.70
1032008.02.01 22:02sell520.011.96562.06550.0000
1042008.02.04 00:03close520.011.96422.06550.00001.252039.95
1052008.02.04 01:45buy530.011.96641.86650.0000
1062008.02.04 03:39close530.011.96741.86650.00001.002040.95
1072008.02.04 03:39buy540.011.96761.86770.0000
1082008.02.04 07:45close540.011.96861.86770.00001.002041.95
1092008.02.04 07:45buy550.011.96901.86910.0000
1102008.02.04 08:14buy560.021.96741.86750.0000
1112008.02.04 08:30close560.021.96851.86750.00002.202044.15
1122008.02.04 08:30close550.011.96851.86910.0000-0.502043.65
1132008.02.04 08:45buy570.011.97071.87080.0000
1142008.02.04 08:52close570.011.97171.87080.00001.002044.65
1152008.02.04 08:52buy580.011.97191.87200.0000
1162008.02.04 08:56close580.011.97291.87200.00001.002045.65
1172008.02.04 08:56buy590.011.97331.87340.0000
1182008.02.04 08:58close590.011.97431.87340.00001.002046.65
1192008.02.04 08:58buy600.011.97451.87460.0000
1202008.02.04 08:59close600.011.97551.87460.00001.002047.65
1212008.02.04 08:59buy610.011.97591.87600.0000
1222008.02.04 09:08close610.011.97691.87600.00001.002048.65
1232008.02.04 09:08buy620.011.97741.87750.0000
1242008.02.04 09:13buy630.021.97591.87600.0000
1252008.02.04 09:52buy640.041.97441.87450.0000
1262008.02.04 10:36close640.041.97541.87450.00004.002052.65
1272008.02.04 10:36close630.021.97541.87600.0000-1.002051.65
1282008.02.04 10:36close620.011.97541.87750.0000-2.002049.65
1292008.02.04 10:36buy650.011.97561.87570.0000
1302008.02.04 11:11close650.011.97661.87570.00001.002050.65
1312008.02.04 11:11buy660.011.97701.87710.0000
1322008.02.04 12:30close660.011.97801.87710.00001.002051.65
1332008.02.04 12:30buy670.011.97841.87850.0000
1342008.02.04 13:12buy680.021.97471.87480.0000
1352008.02.04 13:19close680.021.97631.87480.00003.202054.85
1362008.02.04 13:19close670.011.97631.87850.0000-2.102052.75
1372008.02.04 13:31buy690.011.97651.87660.0000
1382008.02.04 17:47close690.011.97751.87660.00001.002053.75
1392008.02.04 17:47buy700.011.97771.87780.0000
1402008.02.04 18:53buy710.021.97621.87630.0000
1412008.02.04 22:46buy720.041.97441.87450.0000
1422008.02.05 02:31sell730.011.97302.07290.0000
1432008.02.05 08:24close730.011.97622.07290.0000-3.202050.55
1442008.02.05 08:24close720.041.97591.87450.00006.372056.92
1452008.02.05 08:24close710.021.97591.87630.0000-0.422056.50
1462008.02.05 08:24close700.011.97591.87780.0000-1.712054.79
1472008.02.05 08:24buy740.011.97631.87640.0000
1482008.02.05 09:15sell750.011.97222.07210.0000
1492008.02.06 00:39buy760.021.96461.86470.0000
1502008.02.08 02:16buy770.041.94411.84420.0000
1512008.02.11 11:40close770.041.95181.84420.000031.172085.96
1522008.02.11 11:40close760.021.95181.86470.0000-24.682061.28
1532008.02.11 11:40close750.011.95212.07210.000019.202080.48
1542008.02.11 11:40close740.011.95181.87640.0000-23.952056.53
1552008.02.11 11:40buy780.011.95201.85210.0000
1562008.02.11 12:59buy790.021.95051.85060.0000
1572008.02.11 13:44buy800.041.94831.84840.0000
1582008.02.11 15:00sell810.011.94512.04500.0000
1592008.02.11 19:53close810.011.95072.04500.0000-5.602050.93
1602008.02.11 19:53close800.041.95041.84840.00008.402059.33
1612008.02.11 19:53close790.021.95041.85060.0000-0.202059.13
1622008.02.11 19:53close780.011.95041.85210.0000-1.602057.53
1632008.02.11 19:54buy820.011.95061.85070.0000
1642008.02.11 22:12close820.011.95161.85070.00001.002058.53
1652008.02.11 22:12buy830.011.95201.85210.0000
1662008.02.12 00:16sell840.011.95042.05030.0000
1672008.02.13 01:18sell850.021.95692.05680.0000
1682008.02.13 09:12close850.021.95542.05680.00003.002061.53
1692008.02.13 09:12close840.011.95542.05030.0000-5.152056.38
1702008.02.13 09:12close830.011.95511.85210.00003.282059.67
1712008.02.13 09:12sell860.011.95522.05510.0000
1722008.02.13 10:12sell870.021.95692.05680.0000
1732008.02.13 11:12buy880.011.96051.86060.0000
1742008.02.14 01:00sell890.041.96172.06160.0000
1752008.02.15 02:00sell900.081.96802.06790.0000
1762008.02.15 10:36close900.081.96392.06790.000032.802092.47
1772008.02.15 10:36close890.041.96392.06160.0000-9.402083.07
1782008.02.15 10:36close880.011.96361.86060.00003.472086.54
1792008.02.15 10:36close870.021.96392.05680.0000-15.202071.34
1802008.02.15 10:36close860.011.96392.05510.0000-9.302062.04
1812008.02.15 10:36sell910.011.96372.06360.0000
1822008.02.15 11:07close910.011.96272.06360.00001.002063.04
1832008.02.15 11:07sell920.011.96222.06210.0000
1842008.02.15 11:26close920.011.96122.06210.00001.002064.04
1852008.02.15 11:26sell930.011.96102.06090.0000
1862008.02.15 12:19sell940.021.96262.06250.0000
1872008.02.15 12:49close940.021.96172.06250.00001.802065.84
1882008.02.15 12:49close930.011.96172.06090.0000-0.702065.14
1892008.02.15 12:49sell950.011.96152.06140.0000
1902008.02.15 13:53close950.011.96052.06140.00001.002066.14
1912008.02.15 13:53sell960.011.96032.06020.0000
1922008.02.15 14:46sell970.021.96182.06170.0000
1932008.02.15 15:42close970.021.96092.06170.00001.802067.94
1942008.02.15 15:42close960.011.96092.06020.0000-0.602067.34
1952008.02.15 15:45sell980.011.96142.06130.0000
1962008.02.15 18:45close980.011.96042.06130.00001.002068.34
1972008.02.15 18:45sell990.011.96002.05990.0000
1982008.02.15 18:47close990.011.95892.05990.00001.102069.44
1992008.02.15 18:48sell1000.011.95872.05860.0000
2002008.02.18 00:01close1000.011.95712.05860.00001.452070.89
2012008.02.18 01:30buy1010.011.96051.86060.0000
2022008.02.18 05:08close1010.011.96151.86060.00001.002071.89
2032008.02.18 05:09buy1020.011.96171.86180.0000
2042008.02.18 06:11close1020.011.96291.86180.00001.202073.09
2052008.02.18 06:12buy1030.011.96311.86320.0000
2062008.02.18 08:35sell1040.011.95532.05520.0000
2072008.02.19 08:18buy1050.021.95291.85300.0000
2082008.02.20 04:01buy1060.041.94971.84980.0000
2092008.02.21 00:21buy1070.081.94301.84310.0000
2102008.02.21 07:22close1070.081.94711.84310.000032.802105.89
2112008.02.21 07:22close1060.041.94711.84980.0000-9.302096.59
2122008.02.21 07:22close1050.021.94711.85300.0000-10.862085.73
2132008.02.21 07:22close1040.011.94742.05520.00007.152092.88
2142008.02.21 07:22close1030.011.94711.86320.0000-15.542077.34
2152008.02.21 07:22buy1080.011.94721.84730.0000
2162008.02.21 07:55buy1090.021.94571.84580.0000
2172008.02.21 08:28close1090.021.94661.84580.00001.802079.14
2182008.02.21 08:28close1080.011.94661.84730.0000-0.602078.54
2192008.02.21 08:28buy1100.011.94701.84710.0000
2202008.02.21 08:38close1100.011.94801.84710.00001.002079.54
2212008.02.21 08:38buy1110.011.94821.84830.0000
2222008.02.21 09:02buy1120.021.94611.84620.0000
2232008.02.21 09:17close1120.021.94721.84620.00002.202081.74
2242008.02.21 09:17close1110.011.94721.84830.0000-1.002080.74
2252008.02.21 09:17buy1130.011.94721.84730.0000
2262008.02.21 10:22close1130.011.94821.84730.00001.002081.74
2272008.02.21 10:23buy1140.011.94881.84890.0000
2282008.02.21 10:29buy1150.021.94721.84730.0000
2292008.02.21 10:30close1150.021.94821.84730.00002.002083.74
2302008.02.21 10:30close1140.011.94821.84890.0000-0.602083.14
2312008.02.21 10:31buy1160.011.95151.85160.0000
2322008.02.21 10:31close1160.011.95251.85160.00001.002084.14
2332008.02.21 10:31buy1170.011.95301.85310.0000
2342008.02.21 10:31close1170.011.95401.85310.00001.002085.14
2352008.02.21 10:31buy1180.011.95421.85430.0000
2362008.02.21 10:38close1180.011.95521.85430.00001.002086.14
2372008.02.21 10:38buy1190.011.95561.85570.0000
2382008.02.21 10:40buy1200.021.95401.85410.0000
2392008.02.21 10:42close1200.021.95491.85410.00001.802087.94
2402008.02.21 10:42close1190.011.95491.85570.0000-0.702087.24
2412008.02.21 10:42buy1210.011.95511.85520.0000
2422008.02.21 11:12buy1220.021.95361.85370.0000
2432008.02.21 11:17close1220.021.95451.85370.00001.802089.04
2442008.02.21 11:17close1210.011.95451.85520.0000-0.602088.44
2452008.02.21 11:17buy1230.011.95471.85480.0000
2462008.02.21 11:23close1230.011.95581.85480.00001.102089.54
2472008.02.21 11:23buy1240.011.95601.85610.0000
2482008.02.21 11:32close1240.011.95701.85610.00001.002090.54
2492008.02.21 11:32buy1250.011.95741.85750.0000
2502008.02.21 11:52close1250.011.95841.85750.00001.002091.54
2512008.02.21 11:52buy1260.011.95881.85890.0000
2522008.02.21 12:36buy1270.021.95551.85560.0000
2532008.02.21 13:06close1270.021.95701.85560.00003.002094.54
2542008.02.21 13:06close1260.011.95701.85890.0000-1.802092.74
2552008.02.21 13:06buy1280.011.95741.85750.0000
2562008.02.21 14:19close1280.011.95851.85750.00001.102093.84
2572008.02.21 14:19buy1290.011.95891.85900.0000
2582008.02.21 15:34buy1300.021.95731.85740.0000
2592008.02.21 16:42close1300.021.95821.85740.00001.802095.64
2602008.02.21 16:42close1290.011.95821.85900.0000-0.702094.94
2612008.02.21 16:45buy1310.011.95851.85860.0000
2622008.02.21 16:53close1310.011.95951.85860.00001.002095.94
2632008.02.21 16:53buy1320.011.95991.86000.0000
2642008.02.21 17:03close1320.011.96091.86000.00001.002096.94
2652008.02.21 17:03buy1330.011.96111.86120.0000
2662008.02.21 18:43close1330.011.96211.86120.00001.002097.94
2672008.02.21 18:44buy1340.011.96231.86240.0000
2682008.02.21 19:00close1340.011.96331.86240.00001.002098.94
2692008.02.21 19:00buy1350.011.96351.86360.0000
2702008.02.22 02:06sell1360.011.96242.06230.0000
2712008.02.25 00:04sell1370.021.96872.06860.0000
2722008.02.25 01:25close1370.021.96732.06860.00002.802101.74
2732008.02.25 01:25close1360.011.96732.06230.0000-5.052096.69
2742008.02.25 01:25close1350.011.96701.86360.00003.682100.37
2752008.02.25 01:26sell1380.011.96662.06650.0000
2762008.02.25 06:26close1380.011.96562.06650.00001.002101.37
2772008.02.25 06:26sell1390.011.96542.06530.0000
2782008.02.25 08:25close1390.011.96432.06530.00001.102102.47
2792008.02.25 08:30sell1400.011.96222.06210.0000
2802008.02.25 10:29sell1410.021.96492.06480.0000
2812008.02.25 12:10close1410.021.96352.06480.00002.802105.27
2822008.02.25 12:10close1400.011.96352.06210.0000-1.302103.97
2832008.02.25 12:15sell1420.011.96362.06350.0000
2842008.02.25 15:30buy1430.011.97011.87020.0000
2852008.02.25 16:30sell1440.021.96672.06660.0000
2862008.02.26 08:22buy1450.021.96841.86850.0000
2872008.02.26 08:52buy1460.041.96691.86700.0000
2882008.02.26 11:10close1460.041.97001.86700.000012.402116.37
2892008.02.26 11:10close1450.021.97001.86850.00003.202119.57
2902008.02.26 11:10close1440.021.97032.06660.0000-7.502112.07
2912008.02.26 11:10close1430.011.97001.87020.0000-0.012112.06
2922008.02.26 11:10close1420.011.97032.06350.0000-6.852105.21
2932008.02.26 11:10buy1470.011.97081.87090.0000
2942008.02.26 11:14buy1480.021.96911.86920.0000
2952008.02.26 11:17close1480.021.97001.86920.00001.802107.01
2962008.02.26 11:17close1470.011.97001.87090.0000-0.802106.21
2972008.02.26 11:17buy1490.011.97021.87030.0000
2982008.02.26 11:22close1490.011.97121.87030.00001.002107.21
2992008.02.26 11:22buy1500.011.97141.87150.0000
3002008.02.26 11:32close1500.011.97241.87150.00001.002108.21
3012008.02.26 11:32buy1510.011.97261.87270.0000
3022008.02.26 12:06buy1520.021.97081.87090.0000
3032008.02.26 13:18close1520.021.97191.87090.00002.202110.41
3042008.02.26 13:18close1510.011.97191.87270.0000-0.702109.71
3052008.02.26 13:18buy1530.011.97211.87220.0000
3062008.02.26 13:28close1530.011.97311.87220.00001.002110.71
3072008.02.26 13:28buy1540.011.97331.87340.0000
3082008.02.26 13:30close1540.011.97431.87340.00001.002111.71
3092008.02.26 13:30buy1550.011.97451.87460.0000
3102008.02.26 15:46buy1560.021.97301.87310.0000
3112008.02.26 16:46close1560.021.97391.87310.00001.802113.51
3122008.02.26 16:46close1550.011.97391.87460.0000-0.602112.91
3132008.02.26 18:00buy1570.011.97451.87460.0000
3142008.02.26 18:00close1570.011.97551.87460.00001.002113.91
3152008.02.26 18:00buy1580.011.97601.87610.0000
3162008.02.26 18:03close1580.011.97701.87610.00001.002114.91
3172008.02.26 18:03buy1590.011.97721.87730.0000
3182008.02.26 18:11close1590.011.97821.87730.00001.002115.91
3192008.02.26 18:11buy1600.011.97861.87870.0000
3202008.02.26 18:21close1600.011.97961.87870.00001.002116.91
3212008.02.26 18:21buy1610.011.98001.88010.0000
3222008.02.26 18:40close1610.011.98101.88010.00001.002117.91
3232008.02.26 18:40buy1620.011.98151.88160.0000
3242008.02.26 19:09close1620.011.98251.88160.00001.002118.91
3252008.02.26 19:09buy1630.011.98301.88310.0000
3262008.02.26 19:22close1630.011.98411.88310.00001.102120.01
3272008.02.26 19:22buy1640.011.98451.88460.0000
3282008.02.26 19:34close1640.011.98551.88460.00001.002121.01
3292008.02.26 19:34buy1650.011.98571.88580.0000
3302008.02.26 20:23buy1660.021.98421.88430.0000
3312008.02.26 20:26close1660.021.98511.88430.00001.802122.81
3322008.02.26 20:26close1650.011.98511.88580.0000-0.602122.21
3332008.02.26 20:26buy1670.011.98531.88540.0000
3342008.02.26 20:31close1670.011.98631.88540.00001.002123.21
3352008.02.26 20:31buy1680.011.98651.88660.0000
3362008.02.26 22:56close1680.011.98751.88660.00001.002124.21
3372008.02.26 22:56buy1690.011.98771.88780.0000
3382008.02.26 23:20close1690.011.98871.88780.00001.002125.21
3392008.02.26 23:20buy1700.011.98891.88900.0000
3402008.02.27 01:00sell1710.011.98722.08710.0000
3412008.02.28 00:39buy1720.021.98331.88340.0000
3422008.02.28 13:59close1720.021.98491.88340.00003.202128.41
3432008.02.28 13:59close1710.011.98522.08710.00001.552129.96
3442008.02.28 13:59close1700.011.98491.88900.0000-3.632126.33
3452008.02.28 13:59buy1730.011.98511.88520.0000
3462008.02.28 14:04close1730.011.98611.88520.00001.002127.33
3472008.02.28 14:04buy1740.011.98631.88640.0000
3482008.02.28 14:32buy1750.021.98481.88490.0000
3492008.02.28 14:36close1750.021.98571.88490.00001.802129.13
3502008.02.28 14:36close1740.011.98571.88640.0000-0.602128.53
3512008.02.28 14:37buy1760.011.98641.88650.0000
3522008.02.28 14:38buy1770.021.98491.88500.0000
3532008.02.28 14:57close1770.021.98581.88500.00001.802130.33
3542008.02.28 14:57close1760.011.98581.88650.0000-0.602129.73
3552008.02.28 14:57buy1780.011.98601.88610.0000
3562008.02.28 15:04close1780.011.98701.88610.00001.002130.73
3572008.02.28 15:05buy1790.011.98721.88730.0000
3582008.02.28 15:48buy1800.021.98571.88580.0000
3592008.02.28 15:51close1800.021.98661.88580.00001.802132.53
3602008.02.28 15:51close1790.011.98661.88730.0000-0.602131.93
3612008.02.28 15:51buy1810.011.98681.88690.0000
3622008.02.28 16:00close1810.011.98781.88690.00001.002132.93
3632008.02.28 16:00buy1820.011.98821.88830.0000
3642008.02.28 16:50close1820.011.98921.88830.00001.002133.93
3652008.02.28 16:50buy1830.011.98941.88950.0000
3662008.02.28 16:56close1830.011.99041.88950.00001.002134.93
3672008.02.28 16:56buy1840.011.99061.89070.0000
3682008.02.28 17:31buy1850.021.98801.88810.0000
3692008.02.28 17:36close1850.021.98921.88810.00002.402137.33
3702008.02.28 17:36close1840.011.98921.89070.0000-1.402135.93
3712008.02.28 17:36buy1860.011.98961.88970.0000
3722008.02.28 18:12close1860.011.99061.88970.00001.002136.93
3732008.02.28 18:12buy1870.011.99081.89090.0000
3742008.02.28 18:29close1870.011.99181.89090.00001.002137.93
3752008.02.28 18:29buy1880.011.99201.89210.0000
3762008.02.28 19:08close1880.011.99301.89210.00001.002138.93
3772008.02.28 19:08buy1890.011.99321.89330.0000
3782008.02.28 19:09close1890.011.99431.89330.00001.102140.03
3792008.02.28 19:09buy1900.011.99471.89480.0000
3802008.02.28 19:12buy1910.021.99321.89330.0000
3812008.02.28 19:24close1910.021.99411.89330.00001.802141.83
3822008.02.28 19:24close1900.011.99411.89480.0000-0.602141.23
3832008.02.28 19:24buy1920.011.99451.89460.0000
3842008.02.28 20:39buy1930.021.99301.89310.0000
3852008.02.28 23:59close at stop1930.021.98901.89310.0000-8.002133.23
3862008.02.28 23:59close at stop1920.011.98901.89460.0000-5.502127.73