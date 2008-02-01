Strategy Tester Report
Pipmaker_V10_1
AlpariUK-Demo (Build 211)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2008.02.01 00:00 - 2008.02.28 23:30 (2008.02.01 - 2008.02.29)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTradeShort=true; TradeLong=true; UseDPO=true; UseCCI=false; CCIPeriod=15; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=1; SL=100; OpenOnTick=1; Spacing=25; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=0; CloseDelay=91; CeaseTrading=false; PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true; SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=5000; LossManagement="What to do if things are going wrong"; AllowRecovery=true; MaxLoss=15; ExitAllTrades=true; StopTrading=false; PlaceRecoveryOrders=true; MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=4; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=14; RecReverse=false;
Bars in test1953Ticks modelled193261Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors3
Initial deposit2000.00
Total net profit447.88Gross profit924.69Gross loss-476.81
Profit factor1.94Expected payoff1.13
Absolute drawdown257.01Maximal drawdown513.27 (22.75%)Relative drawdown22.75% (513.27)
Total trades395Short positions (won %)208 (66.83%)Long positions (won %)187 (66.84%)
Profit trades (% of total)264 (66.84%)Loss trades (% of total)131 (33.16%)
Largestprofit trade41.33loss trade-10.45
Averageprofit trade3.50loss trade-3.64
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (17.35)consecutive losses (loss in money)4 (-16.80)
Maximalconsecutive profit (count of wins)42.33 (2)consecutive loss (count of losses)-17.50 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12008.02.01 00:03buy10.011.98901.97900.0000
22008.02.01 00:29close10.011.99041.97900.00001.402001.40
32008.02.01 00:29buy20.011.99061.98060.0000
42008.02.01 01:52close20.011.99161.98060.00001.002002.40
52008.02.01 01:52buy30.011.99171.98170.0000
62008.02.01 07:21buy40.021.98921.97920.0000
72008.02.01 08:11close40.021.99041.97920.00002.402004.80
82008.02.01 08:11close30.011.99041.98170.0000-1.302003.50
92008.02.01 08:11buy50.011.99061.98060.0000
102008.02.01 09:05close50.011.99161.98060.00001.002004.50
112008.02.01 09:05buy60.011.99201.98200.0000
122008.02.01 09:15close60.011.99301.98200.00001.002005.50
132008.02.01 09:15buy70.011.99341.98340.0000
142008.02.01 10:07buy80.021.99091.98090.0000
152008.02.01 10:56close80.021.99211.98090.00002.402007.90
162008.02.01 10:56close70.011.99211.98340.0000-1.302006.60
172008.02.01 10:56buy90.011.99251.98250.0000
182008.02.01 11:39buy100.021.98981.97980.0000
192008.02.01 12:27close100.021.99111.97980.00002.602009.20
202008.02.01 12:27close90.011.99111.98250.0000-1.402007.80
212008.02.01 12:27buy110.011.99151.98150.0000
222008.02.01 12:43close110.011.99251.98150.00001.002008.80
232008.02.01 12:44buy120.011.99271.98270.0000
242008.02.01 12:57close120.011.99371.98270.00001.002009.80
252008.02.01 12:57buy130.011.99391.98390.0000
262008.02.01 12:59buy140.021.99131.98130.0000
272008.02.01 13:18buy150.031.98881.97880.0000
282008.02.01 13:25close150.031.98791.97880.0000-2.702007.10
292008.02.01 13:25close140.021.98791.98130.0000-6.802000.30
302008.02.01 13:25close130.011.98791.98390.0000-6.001994.30
312008.02.01 13:25sell160.841.98792.00791.9875
322008.02.01 13:25buy170.011.98811.97810.0000
332008.02.01 13:34t/p160.841.98752.00791.987533.602027.90
342008.02.01 13:36sell180.011.98631.99630.0000
352008.02.01 15:16s/l170.011.97811.97810.0000-10.002017.90
362008.02.01 15:16close180.011.97831.99630.00008.002025.90
372008.02.01 15:16sell190.011.97811.98810.0000
382008.02.01 15:16close190.011.97701.98810.00001.102027.00
392008.02.01 15:16sell200.011.97691.98690.0000
402008.02.01 15:22close200.011.97581.98690.00001.102028.10
412008.02.01 15:22sell210.011.97561.98560.0000
422008.02.01 15:34close210.011.97461.98560.00001.002029.10
432008.02.01 15:34sell220.011.97411.98410.0000
442008.02.01 15:36close220.011.97301.98410.00001.102030.20
452008.02.01 15:36sell230.011.97241.98240.0000
462008.02.01 15:56close230.011.97141.98240.00001.002031.20
472008.02.01 15:56sell240.011.97121.98120.0000
482008.02.01 16:00close240.011.97011.98120.00001.102032.30
492008.02.01 16:00sell250.011.96961.97960.0000
502008.02.01 16:01close250.011.96861.97960.00001.002033.30
512008.02.01 16:01sell260.011.96811.97810.0000
522008.02.01 16:02close260.011.96711.97810.00001.002034.30
532008.02.01 16:02sell270.011.96631.97630.0000
542008.02.01 16:04sell280.021.96881.97880.0000
552008.02.01 16:09close280.021.96761.97880.00002.402036.70
562008.02.01 16:09close270.011.96761.97630.0000-1.302035.40
572008.02.01 16:09sell290.011.96711.97710.0000
582008.02.01 16:09close290.011.96601.97710.00001.102036.50
592008.02.01 16:09sell300.011.96581.97580.0000
602008.02.01 16:17sell310.021.96831.97830.0000
612008.02.01 16:41sell320.031.97091.98090.0000
622008.02.01 16:41close320.031.97171.98090.0000-2.402034.10
632008.02.01 16:41close310.021.97171.97830.0000-6.802027.30
642008.02.01 16:41close300.011.97171.97580.0000-5.902021.40
652008.02.01 16:41sell330.841.97141.99141.9710
662008.02.01 16:41sell340.011.97161.98160.0000
672008.02.01 16:51t/p330.841.97101.99141.971033.602055.00
682008.02.01 16:51close340.011.97061.98160.00001.002056.00
692008.02.01 16:51sell350.011.97021.98020.0000
702008.02.01 16:53close350.011.96921.98020.00001.002057.00
712008.02.01 16:53sell360.011.96901.97900.0000
722008.02.01 18:09close360.011.96801.97900.00001.002058.00
732008.02.01 18:09sell370.011.96781.97780.0000
742008.02.01 19:25close370.011.96671.97780.00001.102059.10
752008.02.01 19:25sell380.011.96651.97650.0000
762008.02.01 22:15close380.011.96551.97650.00001.002060.10
772008.02.01 22:15sell390.011.96511.97510.0000
782008.02.04 00:03buy400.011.96421.95420.0000
792008.02.04 08:59s/l390.011.97511.97510.0000-10.152049.95
802008.02.04 08:59close400.011.97491.95420.000010.702060.65
812008.02.04 08:59buy410.011.97531.96530.0000
822008.02.04 09:07close410.011.97641.96530.00001.102061.75
832008.02.04 09:07buy420.011.97661.96660.0000
842008.02.04 09:08close420.011.97761.96660.00001.002062.75
852008.02.04 09:08buy430.011.97801.96800.0000
862008.02.04 09:25buy440.021.97541.96540.0000
872008.02.04 10:13buy450.031.97281.96280.0000
882008.02.04 10:27close450.031.97481.96280.00006.002068.75
892008.02.04 10:27close440.021.97481.96540.0000-1.202067.55
902008.02.04 10:27close430.011.97481.96800.0000-3.202064.35
912008.02.04 10:27buy460.011.97501.96500.0000
922008.02.04 11:01close460.011.97601.96500.00001.002065.35
932008.02.04 11:01buy470.011.97651.96650.0000
942008.02.04 11:15close470.011.97751.96650.00001.002066.35
952008.02.04 11:15buy480.011.97791.96790.0000
962008.02.04 13:03buy490.021.97541.96540.0000
972008.02.04 13:22close490.021.97661.96540.00002.402068.75
982008.02.04 13:22close480.011.97661.96790.0000-1.302067.45
992008.02.04 13:22buy500.011.97701.96700.0000
1002008.02.04 15:43buy510.021.97451.96450.0000
1012008.02.04 16:59close510.021.97571.96450.00002.402069.85
1022008.02.04 16:59close500.011.97571.96700.0000-1.302068.55
1032008.02.04 16:59buy520.011.97591.96590.0000
1042008.02.04 17:27close520.011.97691.96590.00001.002069.55
1052008.02.04 17:27buy530.011.97711.96710.0000
1062008.02.04 17:56close530.011.97821.96710.00001.102070.65
1072008.02.04 17:56buy540.011.97841.96840.0000
1082008.02.04 18:55buy550.021.97591.96590.0000
1092008.02.04 19:22buy560.031.97341.96340.0000
1102008.02.04 21:22close560.031.97531.96340.00005.702076.35
1112008.02.04 21:22close550.021.97531.96590.0000-1.202075.15
1122008.02.04 21:22close540.011.97531.96840.0000-3.102072.05
1132008.02.04 21:22buy570.011.97541.96540.0000
1142008.02.04 22:03buy580.021.97291.96290.0000
1152008.02.04 22:46close580.021.97411.96290.00002.402074.45
1162008.02.04 22:46close570.011.97411.96540.0000-1.302073.15
1172008.02.04 22:46buy590.011.97431.96430.0000
1182008.02.05 02:31sell600.011.97301.98300.0000
1192008.02.05 15:37s/l590.011.96431.96430.0000-9.912063.24
1202008.02.05 15:37close600.011.96461.98300.00008.402071.64
1212008.02.05 15:37sell610.011.96411.97410.0000
1222008.02.05 15:49close610.011.96311.97410.00001.002072.64
1232008.02.05 15:49sell620.011.96301.97300.0000
1242008.02.05 15:50sell630.021.96551.97550.0000
1252008.02.05 16:35close630.021.96431.97550.00002.402075.04
1262008.02.05 16:35close620.011.96431.97300.0000-1.302073.74
1272008.02.05 16:35sell640.011.96411.97410.0000
1282008.02.05 17:29close640.011.96301.97410.00001.102074.84
1292008.02.05 17:29sell650.011.96281.97280.0000
1302008.02.05 18:09close650.011.96171.97280.00001.102075.94
1312008.02.05 18:09sell660.011.96121.97120.0000
1322008.02.05 19:45sell670.021.96381.97380.0000
1332008.02.06 00:16buy680.011.96421.95420.0000
1342008.02.06 08:41close680.011.96101.95420.0000-3.202072.74
1352008.02.06 08:41close670.021.96131.97380.00004.702077.44
1362008.02.06 08:41close660.011.96131.97120.0000-0.252077.19
1372008.02.06 08:41sell690.011.96111.97110.0000
1382008.02.06 08:46close690.011.96011.97110.00001.002078.19
1392008.02.06 08:46sell700.011.95991.96990.0000
1402008.02.06 08:52close700.011.95891.96990.00001.002079.19
1412008.02.06 08:52sell710.011.95871.96870.0000
1422008.02.06 08:59close710.011.95771.96870.00001.002080.19
1432008.02.06 08:59sell720.011.95751.96750.0000
1442008.02.06 09:13close720.011.95641.96750.00001.102081.29
1452008.02.06 09:13sell730.011.95621.96620.0000
1462008.02.06 09:47sell740.021.95871.96870.0000
1472008.02.06 10:04sell750.031.96121.97120.0000
1482008.02.06 10:38close750.031.95931.97120.00005.702086.99
1492008.02.06 10:38close740.021.95931.96870.0000-1.202085.79
1502008.02.06 10:38close730.011.95931.96620.0000-3.102082.69
1512008.02.06 10:38sell760.011.95911.96910.0000
1522008.02.06 10:46close760.011.95801.96910.00001.102083.79
1532008.02.06 10:46sell770.011.95781.96780.0000
1542008.02.06 14:33sell780.021.96031.97030.0000
1552008.02.06 14:36close780.021.95901.97030.00002.602086.39
1562008.02.06 14:36close770.011.95901.96780.0000-1.202085.19
1572008.02.06 14:36sell790.011.95881.96880.0000
1582008.02.06 15:33sell800.021.96131.97130.0000
1592008.02.06 15:38close800.021.96011.97130.00002.402087.59
1602008.02.06 15:38close790.011.96011.96880.0000-1.302086.29
1612008.02.06 15:38sell810.011.95991.96990.0000
1622008.02.06 15:50close810.011.95891.96990.00001.002087.29
1632008.02.06 15:50sell820.011.95851.96850.0000
1642008.02.06 16:17sell830.021.96121.97120.0000
1652008.02.06 16:54close830.021.95991.97120.00002.602089.89
1662008.02.06 16:54close820.011.95991.96850.0000-1.402088.49
1672008.02.06 16:54sell840.011.95971.96970.0000
1682008.02.06 18:55sell850.021.96221.97220.0000
1692008.02.06 19:14close850.021.96101.97220.00002.402090.89
1702008.02.06 19:14close840.011.96101.96970.0000-1.302089.59
1712008.02.06 19:15sell860.011.96081.97080.0000
1722008.02.06 20:21close860.011.95981.97080.00001.002090.59
1732008.02.06 20:21sell870.011.95961.96960.0000
1742008.02.07 08:58close870.011.95811.96960.00001.052091.64
1752008.02.07 08:58sell880.011.95761.96760.0000
1762008.02.07 09:06close880.011.95651.96760.00001.102092.74
1772008.02.07 09:06sell890.011.95631.96630.0000
1782008.02.07 10:31close890.011.95531.96630.00001.002093.74
1792008.02.07 10:31sell900.011.95491.96490.0000
1802008.02.07 10:37close900.011.95381.96490.00001.102094.84
1812008.02.07 10:37sell910.011.95361.96360.0000
1822008.02.07 11:20close910.011.95241.96360.00001.202096.04
1832008.02.07 11:20sell920.011.95221.96220.0000
1842008.02.07 11:30close920.011.95121.96220.00001.002097.04
1852008.02.07 11:30sell930.011.95101.96100.0000
1862008.02.07 13:00sell940.021.95361.96360.0000
1872008.02.07 13:01close940.021.95241.96360.00002.402099.44
1882008.02.07 13:01close930.011.95241.96100.0000-1.402098.04
1892008.02.07 13:01sell950.011.95221.96220.0000
1902008.02.07 13:04sell960.021.95471.96470.0000
1912008.02.07 13:08close960.021.95341.96470.00002.602100.64
1922008.02.07 13:08close950.011.95341.96220.0000-1.202099.44
1932008.02.07 13:08sell970.011.95321.96320.0000
1942008.02.07 13:09close970.011.95211.96320.00001.102100.54
1952008.02.07 13:09sell980.011.95161.96160.0000
1962008.02.07 13:18close980.011.95051.96160.00001.102101.64
1972008.02.07 13:18sell990.011.95031.96030.0000
1982008.02.07 13:20close990.011.94931.96030.00001.002102.64
1992008.02.07 13:20sell1000.011.94911.95910.0000
2002008.02.07 13:21close1000.011.94811.95910.00001.002103.64
2012008.02.07 13:21sell1010.011.94771.95770.0000
2022008.02.07 13:23close1010.011.94671.95770.00001.002104.64
2032008.02.07 13:23sell1020.011.94631.95630.0000
2042008.02.07 13:49close1020.011.94531.95630.00001.002105.64
2052008.02.07 13:49sell1030.011.94491.95490.0000
2062008.02.07 13:55close1030.011.94391.95490.00001.002106.64
2072008.02.07 13:55sell1040.011.94341.95340.0000
2082008.02.07 14:03sell1050.021.94591.95590.0000
2092008.02.07 14:04close1050.021.94441.95590.00003.002109.64
2102008.02.07 14:04close1040.011.94441.95340.0000-1.002108.64
2112008.02.07 14:04sell1060.011.94421.95420.0000
2122008.02.07 14:41close1060.011.94321.95420.00001.002109.64
2132008.02.07 14:41sell1070.011.94281.95280.0000
2142008.02.07 14:53close1070.011.94181.95280.00001.002110.64
2152008.02.07 14:53sell1080.011.94141.95140.0000
2162008.02.07 15:05sell1090.021.94391.95390.0000
2172008.02.07 15:35sell1100.031.94661.95660.0000
2182008.02.07 15:35close1100.031.94751.95660.0000-2.702107.94
2192008.02.07 15:35close1090.021.94751.95390.0000-7.202100.74
2202008.02.07 15:35close1080.011.94751.95140.0000-6.102094.64
2212008.02.07 15:35buy1110.841.94751.92751.9479
2222008.02.07 15:35sell1120.011.94751.95750.0000
2232008.02.07 15:35t/p1110.841.94791.92751.947933.602128.24
2242008.02.07 15:37close1120.011.94651.95750.00001.002129.24
2252008.02.07 15:37sell1130.011.94631.95630.0000
2262008.02.07 15:53close1130.011.94531.95630.00001.002130.24
2272008.02.07 15:53sell1140.011.94481.95480.0000
2282008.02.07 15:55close1140.011.94361.95480.00001.202131.44
2292008.02.07 15:55sell1150.011.94341.95340.0000
2302008.02.07 16:10sell1160.021.94591.95590.0000
2312008.02.07 16:12close1160.021.94471.95590.00002.402133.84
2322008.02.07 16:12close1150.011.94471.95340.0000-1.302132.54
2332008.02.07 16:12sell1170.011.94451.95450.0000
2342008.02.07 16:56close1170.011.94351.95450.00001.002133.54
2352008.02.07 16:56sell1180.011.94301.95300.0000
2362008.02.07 16:59close1180.011.94201.95300.00001.002134.54
2372008.02.07 16:59sell1190.011.94181.95180.0000
2382008.02.07 17:19close1190.011.94081.95180.00001.002135.54
2392008.02.07 17:19sell1200.011.94061.95060.0000
2402008.02.07 17:36close1200.011.93951.95060.00001.102136.64
2412008.02.07 17:36sell1210.011.93931.94930.0000
2422008.02.07 17:53sell1220.021.94181.95180.0000
2432008.02.07 18:05close1220.021.94051.95180.00002.602139.24
2442008.02.07 18:05close1210.011.94051.94930.0000-1.202138.04
2452008.02.07 18:05sell1230.011.94041.95040.0000
2462008.02.07 18:09close1230.011.93941.95040.00001.002139.04
2472008.02.07 18:09sell1240.011.93921.94920.0000
2482008.02.07 18:25sell1250.021.94171.95170.0000
2492008.02.07 19:04close1250.021.94051.95170.00002.402141.44
2502008.02.07 19:04close1240.011.94051.94920.0000-1.302140.14
2512008.02.07 19:05sell1260.011.94011.95010.0000
2522008.02.07 19:30close1260.011.93911.95010.00001.002141.14
2532008.02.07 19:30sell1270.011.93861.94860.0000
2542008.02.07 19:55sell1280.021.94121.95120.0000
2552008.02.07 21:10close1280.021.93991.95120.00002.602143.74
2562008.02.07 21:10close1270.011.93991.94860.0000-1.302142.44
2572008.02.07 21:10sell1290.011.93971.94970.0000
2582008.02.07 21:51sell1300.021.94231.95230.0000
2592008.02.08 02:16buy1310.011.94411.93410.0000
2602008.02.08 09:22close1310.011.94601.93410.00001.902144.34
2612008.02.08 09:22close1300.021.94631.95230.0000-8.302136.04
2622008.02.08 09:22close1290.011.94631.94970.0000-6.752129.29
2632008.02.08 09:22buy1320.421.94631.92631.9467
2642008.02.08 09:23buy1330.011.94641.93640.0000
2652008.02.08 09:30t/p1320.421.94671.92631.946716.802146.09
2662008.02.08 09:35close1330.011.94741.93640.00001.002147.09
2672008.02.08 09:35buy1340.011.94791.93790.0000
2682008.02.08 10:01close1340.011.94891.93790.00001.002148.09
2692008.02.08 10:02buy1350.011.94911.93910.0000
2702008.02.08 10:52close1350.011.95011.93910.00001.002149.09
2712008.02.08 10:52buy1360.011.95031.94030.0000
2722008.02.08 12:10buy1370.021.94771.93770.0000
2732008.02.08 12:47close1370.021.94891.93770.00002.402151.49
2742008.02.08 12:47close1360.011.94891.94030.0000-1.402150.09
2752008.02.08 12:47buy1380.011.94911.93910.0000
2762008.02.08 14:20buy1390.021.94651.93650.0000
2772008.02.08 17:12close1390.021.94771.93650.00002.402152.49
2782008.02.08 17:12close1380.011.94771.93910.0000-1.402151.09
2792008.02.08 17:13buy1400.011.94791.93790.0000
2802008.02.08 19:14close1400.011.94891.93790.00001.002152.09
2812008.02.08 19:14buy1410.011.94911.93910.0000
2822008.02.08 19:15close1410.011.95031.93910.00001.202153.29
2832008.02.08 19:15buy1420.011.95081.94080.0000
2842008.02.08 19:17buy1430.021.94821.93820.0000
2852008.02.08 19:18close1430.021.94941.93820.00002.402155.69
2862008.02.08 19:18close1420.011.94941.94080.0000-1.402154.29
2872008.02.08 19:18buy1440.011.94961.93960.0000
2882008.02.08 19:23buy1450.021.94701.93700.0000
2892008.02.11 01:48close1450.021.94821.93700.00002.582156.88
2902008.02.11 01:48close1440.011.94821.93960.0000-1.312155.57
2912008.02.11 01:48buy1460.011.94861.93860.0000
2922008.02.11 02:45buy1470.021.94601.93600.0000
2932008.02.11 03:55close1470.021.94721.93600.00002.402157.97
2942008.02.11 03:55close1460.011.94721.93860.0000-1.402156.57
2952008.02.11 03:55buy1480.011.94771.93770.0000
2962008.02.11 05:11close1480.011.94871.93770.00001.002157.57
2972008.02.11 05:11buy1490.011.94911.93910.0000
2982008.02.11 05:37buy1500.021.94661.93660.0000
2992008.02.11 06:17close1500.021.94781.93660.00002.402159.97
3002008.02.11 06:17close1490.011.94781.93910.0000-1.302158.67
3012008.02.11 06:18buy1510.011.94801.93800.0000
3022008.02.11 08:17buy1520.021.94531.93530.0000
3032008.02.11 08:30sell1530.011.94451.95450.0000
3042008.02.11 09:08close1530.011.94151.95450.00003.002161.67
3052008.02.11 09:08close1520.021.94121.93530.0000-8.202153.47
3062008.02.11 09:08close1510.011.94121.93800.0000-6.802146.67
3072008.02.11 09:08sell1540.421.94121.96121.9408
3082008.02.11 09:08sell1550.011.94101.95100.0000
3092008.02.11 09:09t/p1540.421.94081.96121.940816.802163.47
3102008.02.11 09:56sell1560.021.94351.95350.0000
3112008.02.11 10:31sell1570.031.94601.95600.0000
3122008.02.11 10:31close1570.031.94691.95600.0000-2.702160.77
3132008.02.11 10:31close1560.021.94691.95350.0000-6.802153.97
3142008.02.11 10:31close1550.011.94691.95100.0000-5.902148.07
3152008.02.11 10:31buy1580.841.94691.92691.9473
3162008.02.11 10:31sell1590.011.94671.95670.0000
3172008.02.11 10:39t/p1580.841.94731.92691.947333.602181.67
3182008.02.11 10:48buy1600.011.94901.93900.0000
3192008.02.11 14:40buy1610.021.94651.93650.0000
3202008.02.11 17:10close1610.021.94831.93650.00003.602185.27
3212008.02.11 17:10close1600.011.94831.93900.0000-0.702184.57
3222008.02.11 17:10close1590.011.94861.95670.0000-1.902182.67
3232008.02.11 17:11buy1620.011.94871.93870.0000
3242008.02.11 19:18close1620.011.94971.93870.00001.002183.67
3252008.02.11 19:18buy1630.011.94991.93990.0000
3262008.02.11 19:58close1630.011.95101.93990.00001.102184.77
3272008.02.11 19:58buy1640.011.95121.94120.0000
3282008.02.12 00:05sell1650.011.95031.96030.0000
3292008.02.12 15:31s/l1650.011.96031.96030.0000-10.002174.77
3302008.02.12 15:31close1640.011.96001.94120.00008.892183.66
3312008.02.12 15:31buy1660.011.96041.95040.0000
3322008.02.12 17:09close1660.011.96141.95040.00001.002184.66
3332008.02.12 17:10buy1670.011.96191.95190.0000
3342008.02.12 17:19close1670.011.96291.95190.00001.002185.66
3352008.02.12 17:20buy1680.011.96311.95310.0000
3362008.02.12 21:36buy1690.021.96061.95060.0000
3372008.02.13 01:18sell1700.011.95691.96690.0000
3382008.02.13 02:08close1700.011.95651.96690.00000.402186.06
3392008.02.13 02:08close1690.021.95621.95060.0000-8.622177.44
3402008.02.13 02:08close1680.011.95621.95310.0000-6.812170.64
3412008.02.13 02:08sell1710.421.95621.97621.9558
3422008.02.13 02:08sell1720.011.95631.96630.0000
3432008.02.13 04:03buy1730.011.95971.94970.0000
3442008.02.13 08:44sell1740.021.95881.96880.0000
3452008.02.13 09:12close1740.021.95631.96880.00005.002175.64
3462008.02.13 09:12close1730.011.95601.94970.0000-3.702171.94
3472008.02.13 09:12close1720.011.95631.96630.00000.002171.94
3482008.02.13 09:12sell1750.011.95611.96610.0000
3492008.02.13 09:12t/p1710.421.95581.97621.955816.802188.74
3502008.02.13 10:37sell1760.021.95861.96860.0000
3512008.02.13 10:56close1760.021.95741.96860.00002.402191.14
3522008.02.13 10:56close1750.011.95741.96610.0000-1.302189.84
3532008.02.13 10:56sell1770.011.95721.96720.0000
3542008.02.13 11:12buy1780.011.96051.95050.0000
3552008.02.14 01:00sell1790.021.96171.97170.0000
3562008.02.14 06:32close1790.021.96511.97170.0000-6.802183.04
3572008.02.14 06:32close1780.011.96481.95050.00004.582187.61
3582008.02.14 06:32close1770.011.96511.96720.0000-8.352179.26
3592008.02.14 06:32buy1800.421.96511.94511.9655
3602008.02.14 06:32buy1810.011.96501.95500.0000
3612008.02.14 08:03t/p1800.421.96551.94511.965516.802196.06
3622008.02.14 08:03close1810.011.96611.95500.00001.102197.16
3632008.02.14 08:03buy1820.011.96631.95630.0000
3642008.02.14 08:07close1820.011.96731.95630.00001.002198.16
3652008.02.14 08:07buy1830.011.96751.95750.0000
3662008.02.14 08:34close1830.011.96851.95750.00001.002199.16
3672008.02.14 08:34buy1840.011.96871.95870.0000
3682008.02.14 09:00close1840.011.96971.95870.00001.002200.16
3692008.02.14 09:00buy1850.011.96991.95990.0000
3702008.02.14 09:10close1850.011.97091.95990.00001.002201.16
3712008.02.14 09:10buy1860.011.97141.96140.0000
3722008.02.14 10:58buy1870.021.96891.95890.0000
3732008.02.14 11:16close1870.021.97011.95890.00002.402203.56
3742008.02.14 11:16close1860.011.97011.96140.0000-1.302202.26
3752008.02.14 11:16buy1880.011.97031.96030.0000
3762008.02.14 12:26close1880.011.97131.96030.00001.002203.26
3772008.02.14 12:26buy1890.011.97151.96150.0000
3782008.02.14 12:50buy1900.021.96901.95900.0000
3792008.02.14 13:26close1900.021.97021.95900.00002.402205.66
3802008.02.14 13:26close1890.011.97021.96150.0000-1.302204.36
3812008.02.14 13:26buy1910.011.97061.96060.0000
3822008.02.14 14:05close1910.011.97161.96060.00001.002205.36
3832008.02.14 14:05buy1920.011.97201.96200.0000
3842008.02.14 15:02buy1930.021.96951.95950.0000
3852008.02.14 16:06close1930.021.97071.95950.00002.402207.76
3862008.02.14 16:06close1920.011.97071.96200.0000-1.302206.46
3872008.02.14 16:07buy1940.011.97091.96090.0000
3882008.02.14 17:00close1940.011.97191.96090.00001.002207.46
3892008.02.14 17:00buy1950.011.97211.96210.0000
3902008.02.14 17:03close1950.011.97311.96210.00001.002208.46
3912008.02.14 17:03buy1960.011.97351.96350.0000
3922008.02.14 17:43buy1970.021.97101.96100.0000
3932008.02.14 21:25buy1980.031.96851.95850.0000
3942008.02.15 02:00sell1990.011.96801.97800.0000
3952008.02.15 07:27close1990.011.97111.97800.0000-3.102205.36
3962008.02.15 07:27close1980.031.97081.95850.00007.182212.54
3972008.02.15 07:27close1970.021.97081.96100.0000-0.222212.32
3982008.02.15 07:27close1960.011.97081.96350.0000-2.612209.71
3992008.02.15 07:27buy2000.011.97101.96100.0000
4002008.02.15 07:48close2000.011.97221.96100.00001.202210.91
4012008.02.15 07:48buy2010.011.97261.96260.0000
4022008.02.15 07:54buy2020.021.97011.96010.0000
4032008.02.15 07:59close2020.021.97141.96010.00002.602213.51
4042008.02.15 07:59close2010.011.97141.96260.0000-1.202212.31
4052008.02.15 07:59buy2030.011.97151.96150.0000
4062008.02.15 08:52buy2040.021.96901.95900.0000
4072008.02.15 08:59sell2050.011.96631.97630.0000
4082008.02.15 09:50close2050.011.96511.97630.00001.202213.51
4092008.02.15 09:50close2040.021.96481.95900.0000-8.402205.11
4102008.02.15 09:50close2030.011.96481.96150.0000-6.702198.41
4112008.02.15 09:50sell2060.421.96481.98481.9644
4122008.02.15 09:50sell2070.011.96471.97470.0000
4132008.02.15 10:22t/p2060.421.96441.98481.964416.802215.21
4142008.02.15 10:36close2070.011.96371.97470.00001.002216.21
4152008.02.15 10:37sell2080.011.96331.97330.0000
4162008.02.15 11:07close2080.011.96221.97330.00001.102217.31
4172008.02.15 11:07sell2090.011.96201.97200.0000
4182008.02.15 11:30close2090.011.96101.97200.00001.002218.31
4192008.02.15 11:30sell2100.011.96051.97050.0000
4202008.02.15 12:20sell2110.021.96301.97300.0000
4212008.02.15 12:39close2110.021.96181.97300.00002.402220.71
4222008.02.15 12:39close2100.011.96181.97050.0000-1.302219.41
4232008.02.15 12:39sell2120.011.96181.97180.0000
4242008.02.15 13:46close2120.011.96081.97180.00001.002220.41
4252008.02.15 13:46sell2130.011.96061.97060.0000
4262008.02.15 14:30sell2140.021.96311.97310.0000
4272008.02.15 14:38close2140.021.96181.97310.00002.602223.01
4282008.02.15 14:38close2130.011.96181.97060.0000-1.202221.81
4292008.02.15 14:38sell2150.011.96161.97160.0000
4302008.02.15 16:00sell2160.021.96411.97410.0000
4312008.02.15 16:46close2160.021.96291.97410.00002.402224.21
4322008.02.15 16:46close2150.011.96291.97160.0000-1.302222.91
4332008.02.15 16:46sell2170.011.96241.97240.0000
4342008.02.15 17:27close2170.011.96141.97240.00001.002223.91
4352008.02.15 17:27sell2180.011.96121.97120.0000
4362008.02.15 18:47close2180.011.96021.97120.00001.002224.91
4372008.02.15 18:47sell2190.011.95961.96960.0000
4382008.02.15 18:55close2190.011.95861.96960.00001.002225.91
4392008.02.15 18:56sell2200.011.95841.96840.0000
4402008.02.15 20:14sell2210.021.96101.97100.0000
4412008.02.18 00:01close2210.021.95711.97100.00007.502233.41
4422008.02.18 00:01close2200.011.95711.96840.00001.152234.56
4432008.02.18 00:01buy2220.011.95711.94710.0000
4442008.02.18 01:01close2220.011.95841.94710.00001.302235.86
4452008.02.18 01:02buy2230.011.95861.94860.0000
4462008.02.18 01:12close2230.011.95961.94860.00001.002236.86
4472008.02.18 01:12buy2240.011.95981.94980.0000
4482008.02.18 04:09close2240.011.96081.94980.00001.002237.86
4492008.02.18 04:10buy2250.011.96121.95120.0000
4502008.02.18 05:51close2250.011.96221.95120.00001.002238.86
4512008.02.18 05:51buy2260.011.96241.95240.0000
4522008.02.18 06:19close2260.011.96361.95240.00001.202240.06
4532008.02.18 06:19buy2270.011.96381.95380.0000
4542008.02.18 07:36buy2280.021.96131.95130.0000
4552008.02.18 08:00buy2290.031.95851.94850.0000
4562008.02.18 08:00close2290.031.95741.94850.0000-3.302236.76
4572008.02.18 08:00close2280.021.95741.95130.0000-7.802228.96
4582008.02.18 08:00close2270.011.95741.95380.0000-6.402222.56
4592008.02.18 08:00sell2300.841.95741.97741.9570
4602008.02.18 08:00buy2310.011.95781.94780.0000
4612008.02.18 08:25close2310.011.95881.94780.00001.002223.56
4622008.02.18 08:25buy2320.011.95921.94920.0000
4632008.02.18 08:32t/p2300.841.95701.97741.957033.602257.16
4642008.02.18 08:35sell2330.011.95531.96530.0000
4652008.02.18 09:51s/l2320.011.94921.94920.0000-10.002247.16
4662008.02.18 09:51close2330.011.94951.96530.00005.802252.96
4672008.02.18 09:51sell2340.011.94911.95910.0000
4682008.02.18 10:14sell2350.021.95161.96160.0000
4692008.02.18 11:00close2350.021.95041.96160.00002.402255.36
4702008.02.18 11:00close2340.011.95041.95910.0000-1.302254.06
4712008.02.18 11:00sell2360.011.95021.96020.0000
4722008.02.18 12:22close2360.011.94901.96020.00001.202255.26
4732008.02.18 12:22sell2370.011.94891.95890.0000
4742008.02.18 12:26close2370.011.94791.95890.00001.002256.26
4752008.02.18 12:26sell2380.011.94751.95750.0000
4762008.02.18 13:41sell2390.021.95011.96010.0000
4772008.02.18 16:25sell2400.031.95261.96260.0000
4782008.02.18 16:35close2400.031.95351.96260.0000-2.702253.56
4792008.02.18 16:35close2390.021.95351.96010.0000-6.802246.76
4802008.02.18 16:35close2380.011.95351.95750.0000-6.002240.76
4812008.02.18 16:35buy2410.841.95351.93351.9539
4822008.02.18 16:35sell2420.011.95331.96330.0000
4832008.02.18 16:45close2420.011.95231.96330.00001.002241.76
4842008.02.18 16:45sell2430.011.95191.96190.0000
4852008.02.18 17:55close2430.011.95091.96190.00001.002242.76
4862008.02.18 17:55sell2440.011.95071.96070.0000
4872008.02.18 18:12close2440.011.94961.96070.00001.102243.86
4882008.02.18 18:12sell2450.011.94941.95940.0000
4892008.02.18 19:13close2450.011.94841.95940.00001.002244.86
4902008.02.18 19:13sell2460.011.94821.95820.0000
4912008.02.18 21:03sell2470.021.95081.96080.0000
4922008.02.18 22:30sell2480.031.95331.96330.0000
4932008.02.19 00:00buy2490.011.95201.94200.0000
4942008.02.19 00:09close2490.011.95081.94200.0000-1.202243.66
4952008.02.19 00:09close2480.031.95111.96330.00006.152249.81
4962008.02.19 00:09close2470.021.95111.96080.0000-0.902248.91
4972008.02.19 00:09close2460.011.95111.95820.0000-3.052245.86
4982008.02.19 00:10sell2500.011.95031.96030.0000
4992008.02.19 01:13close2500.011.94911.96030.00001.202247.06
5002008.02.19 01:14sell2510.011.94831.95830.0000
5012008.02.19 05:13sell2520.021.95081.96080.0000
5022008.02.19 05:53close2520.021.94961.96080.00002.402249.46
5032008.02.19 05:53close2510.011.94961.95830.0000-1.302248.16
5042008.02.19 05:53sell2530.011.94941.95940.0000
5052008.02.19 06:29close2530.011.94841.95940.00001.002249.16
5062008.02.19 06:29sell2540.011.94791.95790.0000
5072008.02.19 06:58sell2550.021.95051.96050.0000
5082008.02.19 08:18buy2560.011.95291.94290.0000
5092008.02.19 08:51t/p2410.841.95391.93351.953941.332290.49
5102008.02.19 10:39close2560.011.94701.94290.0000-5.902284.59
5112008.02.19 10:39close2550.021.94731.96050.00006.402290.99
5122008.02.19 10:39close2540.011.94731.95790.00000.602291.59
5132008.02.19 10:39sell2570.011.94711.95710.0000
5142008.02.19 10:40close2570.011.94611.95710.00001.002292.59
5152008.02.19 10:40sell2580.011.94591.95590.0000
5162008.02.19 11:55sell2590.021.94841.95840.0000
5172008.02.19 12:40sell2600.031.95091.96090.0000
5182008.02.19 12:47close2600.031.95181.96090.0000-2.702289.89
5192008.02.19 12:47close2590.021.95181.95840.0000-6.802283.09
5202008.02.19 12:47close2580.011.95181.95590.0000-5.902277.19
5212008.02.19 12:47buy2610.841.95181.93181.9522
5222008.02.19 12:47sell2620.011.95161.96160.0000
5232008.02.19 13:00close2620.011.95061.96160.00001.002278.19
5242008.02.19 13:00sell2630.011.95041.96040.0000
5252008.02.19 14:36t/p2610.841.95221.93181.952233.602311.79
5262008.02.19 14:36buy2640.011.95291.94290.0000
5272008.02.20 04:00buy2650.021.94971.93970.0000
5282008.02.20 09:00close2650.021.94571.93970.0000-8.002303.79
5292008.02.20 09:00close2640.011.94571.94290.0000-7.112296.68
5302008.02.20 09:00close2630.011.94601.96040.00004.252300.93
5312008.02.20 09:00sell2660.421.94571.96571.9453
5322008.02.20 09:00sell2670.011.94561.95560.0000
5332008.02.20 09:39sell2680.021.94821.95820.0000
5342008.02.20 10:30close2680.021.94691.95820.00002.602303.53
5352008.02.20 10:30close2670.011.94691.95560.0000-1.302302.23
5362008.02.20 10:30sell2690.011.94641.95640.0000
5372008.02.20 10:36t/p2660.421.94531.96571.945316.802319.03
5382008.02.20 10:36close2690.011.94531.95640.00001.102320.13
5392008.02.20 10:36sell2700.011.94511.95510.0000
5402008.02.20 11:06close2700.011.94411.95510.00001.002321.13
5412008.02.20 11:06sell2710.011.94371.95370.0000
5422008.02.20 11:57sell2720.021.94621.95620.0000
5432008.02.20 12:14close2720.021.94491.95620.00002.602323.73
5442008.02.20 12:14close2710.011.94491.95370.0000-1.202322.53
5452008.02.20 12:15sell2730.011.94471.95470.0000
5462008.02.20 12:43close2730.011.94361.95470.00001.102323.63
5472008.02.20 12:43sell2740.011.94321.95320.0000
5482008.02.20 12:55close2740.011.94201.95320.00001.202324.83
5492008.02.20 12:55sell2750.011.94181.95180.0000
5502008.02.20 13:24sell2760.021.94431.95430.0000
5512008.02.20 13:25close2760.021.94311.95430.00002.402327.23
5522008.02.20 13:25close2750.011.94311.95180.0000-1.302325.93
5532008.02.20 13:25sell2770.011.94271.95270.0000
5542008.02.20 13:29close2770.011.94171.95270.00001.002326.93
5552008.02.20 13:29sell2780.011.94121.95120.0000
5562008.02.20 14:05sell2790.021.94371.95370.0000
5572008.02.20 14:21close2790.021.94251.95370.00002.402329.33
5582008.02.20 14:21close2780.011.94251.95120.0000-1.302328.03
5592008.02.20 14:21sell2800.011.94231.95230.0000
5602008.02.20 14:31close2800.011.94121.95230.00001.102329.13
5612008.02.20 14:31sell2810.011.94061.95060.0000
5622008.02.20 14:33close2810.011.93961.95060.00001.002330.13
5632008.02.20 14:33sell2820.011.93921.94920.0000
5642008.02.20 14:50close2820.011.93821.94920.00001.002331.13
5652008.02.20 14:50sell2830.011.93801.94800.0000
5662008.02.20 14:52close2830.011.93701.94800.00001.002332.13
5672008.02.20 14:52sell2840.011.93651.94650.0000
5682008.02.20 15:29sell2850.021.93901.94900.0000
5692008.02.20 16:48sell2860.031.94151.95150.0000
5702008.02.20 16:48close2860.031.94241.95150.0000-2.702329.43
5712008.02.20 16:48close2850.021.94241.94900.0000-6.802322.63
5722008.02.20 16:48close2840.011.94241.94650.0000-5.902316.73
5732008.02.20 16:48sell2870.011.94201.95200.0000
5742008.02.20 16:52close2870.011.94101.95200.00001.002317.73
5752008.02.20 16:52sell2880.011.94061.95060.0000
5762008.02.20 17:42close2880.011.93951.95060.00001.102318.83
5772008.02.20 17:42sell2890.011.93931.94930.0000
5782008.02.20 18:14sell2900.021.94181.95180.0000
5792008.02.20 20:02close2900.021.94051.95180.00002.602321.43
5802008.02.20 20:02close2890.011.94051.94930.0000-1.202320.23
5812008.02.20 20:02sell2910.011.94031.95030.0000
5822008.02.20 20:21sell2920.021.94281.95280.0000
5832008.02.20 21:19close2920.021.94161.95280.00002.402322.63
5842008.02.20 21:19close2910.011.94161.95030.0000-1.302321.33
5852008.02.20 21:19sell2930.011.94141.95140.0000
5862008.02.21 00:21buy2940.011.94301.93300.0000
5872008.02.21 10:30s/l2930.011.95141.95140.0000-10.452310.88
5882008.02.21 10:30close2940.011.95111.93300.00008.102318.98
5892008.02.21 10:30buy2950.011.95131.94130.0000
5902008.02.21 10:30close2950.011.95251.94130.00001.202320.18
5912008.02.21 10:30buy2960.011.95321.94320.0000
5922008.02.21 10:32close2960.011.95421.94320.00001.002321.18
5932008.02.21 10:32buy2970.011.95441.94440.0000
5942008.02.21 10:38close2970.011.95541.94440.00001.002322.18
5952008.02.21 10:38buy2980.011.95581.94580.0000
5962008.02.21 11:09buy2990.021.95331.94330.0000
5972008.02.21 11:17close2990.021.95451.94330.00002.402324.58
5982008.02.21 11:17close2980.011.95451.94580.0000-1.302323.28
5992008.02.21 11:17buy3000.011.95471.94470.0000
6002008.02.21 11:23close3000.011.95581.94470.00001.102324.38
6012008.02.21 11:23buy3010.011.95601.94600.0000
6022008.02.21 11:32close3010.011.95701.94600.00001.002325.38
6032008.02.21 11:32buy3020.011.95741.94740.0000
6042008.02.21 11:52close3020.011.95841.94740.00001.002326.38
6052008.02.21 11:52buy3030.011.95881.94880.0000
6062008.02.21 12:17buy3040.021.95631.94630.0000
6072008.02.21 12:29buy3050.031.95381.94380.0000
6082008.02.21 12:48close3050.031.95571.94380.00005.702332.08
6092008.02.21 12:48close3040.021.95571.94630.0000-1.202330.88
6102008.02.21 12:48close3030.011.95571.94880.0000-3.102327.78
6112008.02.21 12:48buy3060.011.95581.94580.0000
6122008.02.21 13:05close3060.011.95681.94580.00001.002328.78
6132008.02.21 13:05buy3070.011.95701.94700.0000
6142008.02.21 14:09close3070.011.95801.94700.00001.002329.78
6152008.02.21 14:09buy3080.011.95821.94820.0000
6162008.02.21 14:20close3080.011.95921.94820.00001.002330.78
6172008.02.21 14:20buy3090.011.95941.94940.0000
6182008.02.21 15:01buy3100.021.95691.94690.0000
6192008.02.21 16:42close3100.021.95811.94690.00002.402333.18
6202008.02.21 16:42close3090.011.95811.94940.0000-1.302331.88
6212008.02.21 16:42buy3110.011.95831.94830.0000
6222008.02.21 16:52close3110.011.95931.94830.00001.002332.88
6232008.02.21 16:52buy3120.011.95971.94970.0000
6242008.02.21 17:03close3120.011.96071.94970.00001.002333.88
6252008.02.21 17:03buy3130.011.96091.95090.0000
6262008.02.21 18:42close3130.011.96191.95090.00001.002334.88
6272008.02.21 18:43buy3140.011.96211.95210.0000
6282008.02.21 19:00close3140.011.96311.95210.00001.002335.88
6292008.02.21 19:00buy3150.011.96331.95330.0000
6302008.02.22 00:32sell3160.011.96281.97280.0000
6312008.02.25 00:04sell3170.021.96871.97870.0000
6322008.02.25 01:10close3170.021.96781.97870.00001.802337.68
6332008.02.25 01:10close3160.011.96781.97280.0000-5.152332.53
6342008.02.25 01:10close3150.011.96751.95330.00004.382336.92
6352008.02.25 01:10sell3180.011.96761.97760.0000
6362008.02.25 03:30close3180.011.96661.97760.00001.002337.92
6372008.02.25 03:30sell3190.011.96661.97660.0000
6382008.02.25 06:26close3190.011.96561.97660.00001.002338.92
6392008.02.25 06:26sell3200.011.96541.97540.0000
6402008.02.25 08:25close3200.011.96431.97540.00001.102340.02
6412008.02.25 08:26sell3210.011.96371.97370.0000
6422008.02.25 08:29close3210.011.96271.97370.00001.002341.02
6432008.02.25 08:29sell3220.011.96251.97250.0000
6442008.02.25 10:19sell3230.021.96501.97500.0000
6452008.02.25 10:39close3230.021.96381.97500.00002.402343.42
6462008.02.25 10:39close3220.011.96381.97250.0000-1.302342.12
6472008.02.25 10:40sell3240.011.96361.97360.0000
6482008.02.25 14:21sell3250.021.96621.97620.0000
6492008.02.25 14:39sell3260.031.96871.97870.0000
6502008.02.25 15:19close3260.031.96961.97870.0000-2.702339.42
6512008.02.25 15:19close3250.021.96961.97620.0000-6.802332.62
6522008.02.25 15:19close3240.011.96961.97360.0000-6.002326.62
6532008.02.25 15:19buy3270.841.96961.94961.9700
6542008.02.25 15:22t/p3270.841.97001.94961.970033.602360.22
6552008.02.25 15:30buy3280.011.97011.96010.0000
6562008.02.25 16:04sell3290.011.96751.97750.0000
6572008.02.26 00:30buy3300.021.96721.95720.0000
6582008.02.26 11:10close3300.021.96941.95720.00004.402364.62
6592008.02.26 11:10close3290.011.96971.97750.0000-2.352362.27
6602008.02.26 11:10close3280.011.96941.96010.0000-0.612361.66
6612008.02.26 11:10buy3310.011.97031.96030.0000
6622008.02.26 11:24close3310.011.97151.96030.00001.202362.86
6632008.02.26 11:24buy3320.011.97171.96170.0000
6642008.02.26 12:00buy3330.021.96921.95920.0000
6652008.02.26 12:04close3330.021.97041.95920.00002.402365.26
6662008.02.26 12:04close3320.011.97041.96170.0000-1.302363.96
6672008.02.26 12:04buy3340.011.97061.96060.0000
6682008.02.26 13:18close3340.011.97191.96060.00001.302365.26
6692008.02.26 13:18buy3350.011.97211.96210.0000
6702008.02.26 13:28close3350.011.97311.96210.00001.002366.26
6712008.02.26 13:28buy3360.011.97331.96330.0000
6722008.02.26 13:30close3360.011.97431.96330.00001.002367.26
6732008.02.26 13:30buy3370.011.97451.96450.0000
6742008.02.26 14:31buy3380.021.97201.96200.0000
6752008.02.26 14:36close3380.021.97321.96200.00002.402369.66
6762008.02.26 14:36close3370.011.97321.96450.0000-1.302368.36
6772008.02.26 14:36buy3390.011.97361.96360.0000
6782008.02.26 15:26close3390.011.97461.96360.00001.002369.36
6792008.02.26 15:26buy3400.011.97481.96480.0000
6802008.02.26 15:42buy3410.021.97231.96230.0000
6812008.02.26 16:45close3410.021.97351.96230.00002.402371.76
6822008.02.26 16:45close3400.011.97351.96480.0000-1.302370.46
6832008.02.26 16:45buy3420.011.97371.96370.0000
6842008.02.26 17:15buy3430.021.97121.96120.0000
6852008.02.26 17:28close3430.021.97241.96120.00002.402372.86
6862008.02.26 17:28close3420.011.97241.96370.0000-1.302371.56
6872008.02.26 17:28buy3440.011.97261.96260.0000
6882008.02.26 17:36close3440.011.97361.96260.00001.002372.56
6892008.02.26 17:36buy3450.011.97381.96380.0000
6902008.02.26 18:00close3450.011.97481.96380.00001.002373.56
6912008.02.26 18:00buy3460.011.97541.96540.0000
6922008.02.26 18:01close3460.011.97641.96540.00001.002374.56
6932008.02.26 18:01buy3470.011.97681.96680.0000
6942008.02.26 18:08close3470.011.97781.96680.00001.002375.56
6952008.02.26 18:08buy3480.011.97821.96820.0000
6962008.02.26 18:21close3480.011.97921.96820.00001.002376.56
6972008.02.26 18:21buy3490.011.97961.96960.0000
6982008.02.26 18:22close3490.011.98061.96960.00001.002377.56
6992008.02.26 18:22buy3500.011.98101.97100.0000
7002008.02.26 18:41close3500.011.98201.97100.00001.002378.56
7012008.02.26 18:41buy3510.011.98221.97220.0000
7022008.02.26 19:20close3510.011.98321.97220.00001.002379.56
7032008.02.26 19:20buy3520.011.98341.97340.0000
7042008.02.26 19:22close3520.011.98441.97340.00001.002380.56
7052008.02.26 19:22buy3530.011.98481.97480.0000
7062008.02.26 19:34close3530.011.98581.97480.00001.002381.56
7072008.02.26 19:34buy3540.011.98621.97620.0000
7082008.02.26 20:51close3540.011.98721.97620.00001.002382.56
7092008.02.26 20:51buy3550.011.98761.97760.0000
7102008.02.26 23:20close3550.011.98871.97760.00001.102383.66
7112008.02.26 23:20buy3560.011.98891.97890.0000
7122008.02.27 00:00sell3570.011.98791.99790.0000
7132008.02.28 00:39buy3580.021.98331.97330.0000
7142008.02.28 05:56close3580.021.98471.97330.00002.802386.46
7152008.02.28 05:56close3570.011.98501.99790.00002.452388.91
7162008.02.28 05:56close3560.011.98471.97890.0000-3.832385.08
7172008.02.28 05:56buy3590.011.98511.97510.0000
7182008.02.28 07:45buy3600.021.98261.97260.0000
7192008.02.28 08:18sell3610.011.98141.99140.0000
7202008.02.28 08:24close3610.011.97871.99140.00002.702387.78
7212008.02.28 08:24close3600.021.97841.97260.0000-8.402379.38
7222008.02.28 08:24close3590.011.97841.97510.0000-6.702372.68
7232008.02.28 08:24sell3620.421.97841.99841.9780
7242008.02.28 08:24sell3630.011.97831.98830.0000
7252008.02.28 08:44t/p3620.421.97801.99841.978016.802389.48
7262008.02.28 08:45close3630.011.97731.98830.00001.002390.48
7272008.02.28 08:45sell3640.011.97691.98690.0000
7282008.02.28 09:01sell3650.021.97941.98940.0000
7292008.02.28 09:49sell3660.031.98191.99190.0000
7302008.02.28 10:07close3660.031.98281.99190.0000-2.702387.78
7312008.02.28 10:07close3650.021.98281.98940.0000-6.802380.98
7322008.02.28 10:07close3640.011.98281.98690.0000-5.902375.08
7332008.02.28 10:07buy3670.841.98281.96281.9832
7342008.02.28 10:07sell3680.011.98261.99260.0000
7352008.02.28 10:12close3680.011.98161.99260.00001.002376.08
7362008.02.28 10:12sell3690.011.98141.99140.0000
7372008.02.28 11:04t/p3670.841.98321.96281.983233.602409.68
7382008.02.28 11:35close3690.011.98041.99140.00001.002410.68
7392008.02.28 11:35sell3700.011.98021.99020.0000
7402008.02.28 11:37close3700.011.97921.99020.00001.002411.68
7412008.02.28 11:37sell3710.011.97881.98880.0000
7422008.02.28 11:57sell3720.021.98131.99130.0000
7432008.02.28 12:34close3720.021.98011.99130.00002.402414.08
7442008.02.28 12:34close3710.011.98011.98880.0000-1.302412.78
7452008.02.28 12:34sell3730.011.97991.98990.0000
7462008.02.28 13:21sell3740.021.98241.99240.0000
7472008.02.28 13:31buy3750.011.98331.97330.0000
7482008.02.28 14:07close3750.011.98631.97330.00003.002415.78
7492008.02.28 14:07close3740.021.98661.99240.0000-8.402407.38
7502008.02.28 14:07close3730.011.98661.98990.0000-6.702400.68
7512008.02.28 14:07buy3760.421.98661.96661.9870
7522008.02.28 14:07buy3770.011.98651.97650.0000
7532008.02.28 14:30t/p3760.421.98701.96661.987016.802417.48
7542008.02.28 14:47buy3780.021.98401.97400.0000
7552008.02.28 14:51close3780.021.98521.97400.00002.402419.88
7562008.02.28 14:51close3770.011.98521.97650.0000-1.302418.58
7572008.02.28 14:51buy3790.011.98541.97540.0000
7582008.02.28 14:59close3790.011.98641.97540.00001.002419.58
7592008.02.28 14:59buy3800.011.98681.97680.0000
7602008.02.28 15:08close3800.011.98781.97680.00001.002420.58
7612008.02.28 15:08buy3810.011.98821.97820.0000
7622008.02.28 15:36buy3820.021.98571.97570.0000
7632008.02.28 15:52close3820.021.98691.97570.00002.402422.98
7642008.02.28 15:52close3810.011.98691.97820.0000-1.302421.68
7652008.02.28 15:52buy3830.011.98711.97710.0000
7662008.02.28 16:00close3830.011.98811.97710.00001.002422.68
7672008.02.28 16:00buy3840.011.98851.97850.0000
7682008.02.28 16:50close3840.011.98951.97850.00001.002423.68
7692008.02.28 16:50buy3850.011.98971.97970.0000
7702008.02.28 16:56close3850.011.99071.97970.00001.002424.68
7712008.02.28 16:56buy3860.011.99091.98090.0000
7722008.02.28 17:15buy3870.021.98841.97840.0000
7732008.02.28 18:12close3870.021.98971.97840.00002.602427.28
7742008.02.28 18:12close3860.011.98971.98090.0000-1.202426.08
7752008.02.28 18:12buy3880.011.98991.97990.0000
7762008.02.28 18:18close3880.011.99091.97990.00001.002427.08
7772008.02.28 18:18buy3890.011.99111.98110.0000
7782008.02.28 18:59close3890.011.99211.98110.00001.002428.08
7792008.02.28 18:59buy3900.011.99251.98250.0000
7802008.02.28 19:09close3900.011.99351.98250.00001.002429.08
7812008.02.28 19:09buy3910.011.99391.98390.0000
7822008.02.28 21:54buy3920.021.99141.98140.0000
7832008.02.28 22:55buy3930.031.98891.97890.0000
7842008.02.28 23:25close3930.031.98801.97890.0000-2.702426.38
7852008.02.28 23:25close3920.021.98801.98140.0000-6.802419.58
7862008.02.28 23:25close3910.011.98801.98390.0000-5.902413.68
7872008.02.28 23:25sell3940.841.98802.00801.9876
7882008.02.28 23:26buy3950.011.98841.97840.0000
7892008.02.28 23:36t/p3940.841.98762.00801.987633.602447.28
7902008.02.28 23:59close at stop3950.011.98901.97840.00000.602447.88