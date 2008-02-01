Strategy Tester Report
Pipmaker_V10_1
AlpariUK-Demo (Build 211)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2008.02.01 00:00 - 2008.02.28 23:30 (2008.02.01 - 2008.02.29)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TradeShort=true;
TradeLong=true;
UseDPO=true;
UseCCI=false;
CCIPeriod=15; LotSize=0.01; LotIncrement=0.01; Multiplier=0; ProfitTarget=1; SL=100; OpenOnTick=1; Spacing=25; TrendSpacing=1000; CounterTrendMultiplier=0; CloseDelay=91; CeaseTrading=false;
PasueTrading="Pause Trading at Timeinterval"; StartTime=0; EndTime=0; QuitTrading="Quit Trading at Time"; endDayHourMinute=0; RightSideLabel=true;
SessionTarget=10000; MaximumBuyOrders=10; MaximumSellOrders=10; SLTotalinDollar=5000; LossManagement="What to do if things are going wrong"; AllowRecovery=true;
MaxLoss=15; ExitAllTrades=true;
StopTrading=false;
PlaceRecoveryOrders=true;
MaxRecoveryOrders=2; RecoveryTakeProfit=4; RecoveryStopLoss=200; RecoveryLotMultiplier=14; RecReverse=false;
|Bars in test
|1953
|Ticks modelled
|193261
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|3
|Initial deposit
|2000.00
|Total net profit
|447.88
|Gross profit
|924.69
|Gross loss
|-476.81
|Profit factor
|1.94
|Expected payoff
|1.13
|Absolute drawdown
|257.01
|Maximal drawdown
|513.27 (22.75%)
|Relative drawdown
|22.75% (513.27)
|Total trades
|395
|Short positions (won %)
|208 (66.83%)
|Long positions (won %)
|187 (66.84%)
|Profit trades (% of total)
|264 (66.84%)
|Loss trades (% of total)
|131 (33.16%)
|Largest
|profit trade
|41.33
|loss trade
|-10.45
|Average
|profit trade
|3.50
|loss trade
|-3.64
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (17.35)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-16.80)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|42.33 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-17.50 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.02.01 00:03
|buy
|1
|0.01
|1.9890
|1.9790
|0.0000
|2
|2008.02.01 00:29
|close
|1
|0.01
|1.9904
|1.9790
|0.0000
|1.40
|2001.40
|3
|2008.02.01 00:29
|buy
|2
|0.01
|1.9906
|1.9806
|0.0000
|4
|2008.02.01 01:52
|close
|2
|0.01
|1.9916
|1.9806
|0.0000
|1.00
|2002.40
|5
|2008.02.01 01:52
|buy
|3
|0.01
|1.9917
|1.9817
|0.0000
|6
|2008.02.01 07:21
|buy
|4
|0.02
|1.9892
|1.9792
|0.0000
|7
|2008.02.01 08:11
|close
|4
|0.02
|1.9904
|1.9792
|0.0000
|2.40
|2004.80
|8
|2008.02.01 08:11
|close
|3
|0.01
|1.9904
|1.9817
|0.0000
|-1.30
|2003.50
|9
|2008.02.01 08:11
|buy
|5
|0.01
|1.9906
|1.9806
|0.0000
|10
|2008.02.01 09:05
|close
|5
|0.01
|1.9916
|1.9806
|0.0000
|1.00
|2004.50
|11
|2008.02.01 09:05
|buy
|6
|0.01
|1.9920
|1.9820
|0.0000
|12
|2008.02.01 09:15
|close
|6
|0.01
|1.9930
|1.9820
|0.0000
|1.00
|2005.50
|13
|2008.02.01 09:15
|buy
|7
|0.01
|1.9934
|1.9834
|0.0000
|14
|2008.02.01 10:07
|buy
|8
|0.02
|1.9909
|1.9809
|0.0000
|15
|2008.02.01 10:56
|close
|8
|0.02
|1.9921
|1.9809
|0.0000
|2.40
|2007.90
|16
|2008.02.01 10:56
|close
|7
|0.01
|1.9921
|1.9834
|0.0000
|-1.30
|2006.60
|17
|2008.02.01 10:56
|buy
|9
|0.01
|1.9925
|1.9825
|0.0000
|18
|2008.02.01 11:39
|buy
|10
|0.02
|1.9898
|1.9798
|0.0000
|19
|2008.02.01 12:27
|close
|10
|0.02
|1.9911
|1.9798
|0.0000
|2.60
|2009.20
|20
|2008.02.01 12:27
|close
|9
|0.01
|1.9911
|1.9825
|0.0000
|-1.40
|2007.80
|21
|2008.02.01 12:27
|buy
|11
|0.01
|1.9915
|1.9815
|0.0000
|22
|2008.02.01 12:43
|close
|11
|0.01
|1.9925
|1.9815
|0.0000
|1.00
|2008.80
|23
|2008.02.01 12:44
|buy
|12
|0.01
|1.9927
|1.9827
|0.0000
|24
|2008.02.01 12:57
|close
|12
|0.01
|1.9937
|1.9827
|0.0000
|1.00
|2009.80
|25
|2008.02.01 12:57
|buy
|13
|0.01
|1.9939
|1.9839
|0.0000
|26
|2008.02.01 12:59
|buy
|14
|0.02
|1.9913
|1.9813
|0.0000
|27
|2008.02.01 13:18
|buy
|15
|0.03
|1.9888
|1.9788
|0.0000
|28
|2008.02.01 13:25
|close
|15
|0.03
|1.9879
|1.9788
|0.0000
|-2.70
|2007.10
|29
|2008.02.01 13:25
|close
|14
|0.02
|1.9879
|1.9813
|0.0000
|-6.80
|2000.30
|30
|2008.02.01 13:25
|close
|13
|0.01
|1.9879
|1.9839
|0.0000
|-6.00
|1994.30
|31
|2008.02.01 13:25
|sell
|16
|0.84
|1.9879
|2.0079
|1.9875
|32
|2008.02.01 13:25
|buy
|17
|0.01
|1.9881
|1.9781
|0.0000
|33
|2008.02.01 13:34
|t/p
|16
|0.84
|1.9875
|2.0079
|1.9875
|33.60
|2027.90
|34
|2008.02.01 13:36
|sell
|18
|0.01
|1.9863
|1.9963
|0.0000
|35
|2008.02.01 15:16
|s/l
|17
|0.01
|1.9781
|1.9781
|0.0000
|-10.00
|2017.90
|36
|2008.02.01 15:16
|close
|18
|0.01
|1.9783
|1.9963
|0.0000
|8.00
|2025.90
|37
|2008.02.01 15:16
|sell
|19
|0.01
|1.9781
|1.9881
|0.0000
|38
|2008.02.01 15:16
|close
|19
|0.01
|1.9770
|1.9881
|0.0000
|1.10
|2027.00
|39
|2008.02.01 15:16
|sell
|20
|0.01
|1.9769
|1.9869
|0.0000
|40
|2008.02.01 15:22
|close
|20
|0.01
|1.9758
|1.9869
|0.0000
|1.10
|2028.10
|41
|2008.02.01 15:22
|sell
|21
|0.01
|1.9756
|1.9856
|0.0000
|42
|2008.02.01 15:34
|close
|21
|0.01
|1.9746
|1.9856
|0.0000
|1.00
|2029.10
|43
|2008.02.01 15:34
|sell
|22
|0.01
|1.9741
|1.9841
|0.0000
|44
|2008.02.01 15:36
|close
|22
|0.01
|1.9730
|1.9841
|0.0000
|1.10
|2030.20
|45
|2008.02.01 15:36
|sell
|23
|0.01
|1.9724
|1.9824
|0.0000
|46
|2008.02.01 15:56
|close
|23
|0.01
|1.9714
|1.9824
|0.0000
|1.00
|2031.20
|47
|2008.02.01 15:56
|sell
|24
|0.01
|1.9712
|1.9812
|0.0000
|48
|2008.02.01 16:00
|close
|24
|0.01
|1.9701
|1.9812
|0.0000
|1.10
|2032.30
|49
|2008.02.01 16:00
|sell
|25
|0.01
|1.9696
|1.9796
|0.0000
|50
|2008.02.01 16:01
|close
|25
|0.01
|1.9686
|1.9796
|0.0000
|1.00
|2033.30
|51
|2008.02.01 16:01
|sell
|26
|0.01
|1.9681
|1.9781
|0.0000
|52
|2008.02.01 16:02
|close
|26
|0.01
|1.9671
|1.9781
|0.0000
|1.00
|2034.30
|53
|2008.02.01 16:02
|sell
|27
|0.01
|1.9663
|1.9763
|0.0000
|54
|2008.02.01 16:04
|sell
|28
|0.02
|1.9688
|1.9788
|0.0000
|55
|2008.02.01 16:09
|close
|28
|0.02
|1.9676
|1.9788
|0.0000
|2.40
|2036.70
|56
|2008.02.01 16:09
|close
|27
|0.01
|1.9676
|1.9763
|0.0000
|-1.30
|2035.40
|57
|2008.02.01 16:09
|sell
|29
|0.01
|1.9671
|1.9771
|0.0000
|58
|2008.02.01 16:09
|close
|29
|0.01
|1.9660
|1.9771
|0.0000
|1.10
|2036.50
|59
|2008.02.01 16:09
|sell
|30
|0.01
|1.9658
|1.9758
|0.0000
|60
|2008.02.01 16:17
|sell
|31
|0.02
|1.9683
|1.9783
|0.0000
|61
|2008.02.01 16:41
|sell
|32
|0.03
|1.9709
|1.9809
|0.0000
|62
|2008.02.01 16:41
|close
|32
|0.03
|1.9717
|1.9809
|0.0000
|-2.40
|2034.10
|63
|2008.02.01 16:41
|close
|31
|0.02
|1.9717
|1.9783
|0.0000
|-6.80
|2027.30
|64
|2008.02.01 16:41
|close
|30
|0.01
|1.9717
|1.9758
|0.0000
|-5.90
|2021.40
|65
|2008.02.01 16:41
|sell
|33
|0.84
|1.9714
|1.9914
|1.9710
|66
|2008.02.01 16:41
|sell
|34
|0.01
|1.9716
|1.9816
|0.0000
|67
|2008.02.01 16:51
|t/p
|33
|0.84
|1.9710
|1.9914
|1.9710
|33.60
|2055.00
|68
|2008.02.01 16:51
|close
|34
|0.01
|1.9706
|1.9816
|0.0000
|1.00
|2056.00
|69
|2008.02.01 16:51
|sell
|35
|0.01
|1.9702
|1.9802
|0.0000
|70
|2008.02.01 16:53
|close
|35
|0.01
|1.9692
|1.9802
|0.0000
|1.00
|2057.00
|71
|2008.02.01 16:53
|sell
|36
|0.01
|1.9690
|1.9790
|0.0000
|72
|2008.02.01 18:09
|close
|36
|0.01
|1.9680
|1.9790
|0.0000
|1.00
|2058.00
|73
|2008.02.01 18:09
|sell
|37
|0.01
|1.9678
|1.9778
|0.0000
|74
|2008.02.01 19:25
|close
|37
|0.01
|1.9667
|1.9778
|0.0000
|1.10
|2059.10
|75
|2008.02.01 19:25
|sell
|38
|0.01
|1.9665
|1.9765
|0.0000
|76
|2008.02.01 22:15
|close
|38
|0.01
|1.9655
|1.9765
|0.0000
|1.00
|2060.10
|77
|2008.02.01 22:15
|sell
|39
|0.01
|1.9651
|1.9751
|0.0000
|78
|2008.02.04 00:03
|buy
|40
|0.01
|1.9642
|1.9542
|0.0000
|79
|2008.02.04 08:59
|s/l
|39
|0.01
|1.9751
|1.9751
|0.0000
|-10.15
|2049.95
|80
|2008.02.04 08:59
|close
|40
|0.01
|1.9749
|1.9542
|0.0000
|10.70
|2060.65
|81
|2008.02.04 08:59
|buy
|41
|0.01
|1.9753
|1.9653
|0.0000
|82
|2008.02.04 09:07
|close
|41
|0.01
|1.9764
|1.9653
|0.0000
|1.10
|2061.75
|83
|2008.02.04 09:07
|buy
|42
|0.01
|1.9766
|1.9666
|0.0000
|84
|2008.02.04 09:08
|close
|42
|0.01
|1.9776
|1.9666
|0.0000
|1.00
|2062.75
|85
|2008.02.04 09:08
|buy
|43
|0.01
|1.9780
|1.9680
|0.0000
|86
|2008.02.04 09:25
|buy
|44
|0.02
|1.9754
|1.9654
|0.0000
|87
|2008.02.04 10:13
|buy
|45
|0.03
|1.9728
|1.9628
|0.0000
|88
|2008.02.04 10:27
|close
|45
|0.03
|1.9748
|1.9628
|0.0000
|6.00
|2068.75
|89
|2008.02.04 10:27
|close
|44
|0.02
|1.9748
|1.9654
|0.0000
|-1.20
|2067.55
|90
|2008.02.04 10:27
|close
|43
|0.01
|1.9748
|1.9680
|0.0000
|-3.20
|2064.35
|91
|2008.02.04 10:27
|buy
|46
|0.01
|1.9750
|1.9650
|0.0000
|92
|2008.02.04 11:01
|close
|46
|0.01
|1.9760
|1.9650
|0.0000
|1.00
|2065.35
|93
|2008.02.04 11:01
|buy
|47
|0.01
|1.9765
|1.9665
|0.0000
|94
|2008.02.04 11:15
|close
|47
|0.01
|1.9775
|1.9665
|0.0000
|1.00
|2066.35
|95
|2008.02.04 11:15
|buy
|48
|0.01
|1.9779
|1.9679
|0.0000
|96
|2008.02.04 13:03
|buy
|49
|0.02
|1.9754
|1.9654
|0.0000
|97
|2008.02.04 13:22
|close
|49
|0.02
|1.9766
|1.9654
|0.0000
|2.40
|2068.75
|98
|2008.02.04 13:22
|close
|48
|0.01
|1.9766
|1.9679
|0.0000
|-1.30
|2067.45
|99
|2008.02.04 13:22
|buy
|50
|0.01
|1.9770
|1.9670
|0.0000
|100
|2008.02.04 15:43
|buy
|51
|0.02
|1.9745
|1.9645
|0.0000
|101
|2008.02.04 16:59
|close
|51
|0.02
|1.9757
|1.9645
|0.0000
|2.40
|2069.85
|102
|2008.02.04 16:59
|close
|50
|0.01
|1.9757
|1.9670
|0.0000
|-1.30
|2068.55
|103
|2008.02.04 16:59
|buy
|52
|0.01
|1.9759
|1.9659
|0.0000
|104
|2008.02.04 17:27
|close
|52
|0.01
|1.9769
|1.9659
|0.0000
|1.00
|2069.55
|105
|2008.02.04 17:27
|buy
|53
|0.01
|1.9771
|1.9671
|0.0000
|106
|2008.02.04 17:56
|close
|53
|0.01
|1.9782
|1.9671
|0.0000
|1.10
|2070.65
|107
|2008.02.04 17:56
|buy
|54
|0.01
|1.9784
|1.9684
|0.0000
|108
|2008.02.04 18:55
|buy
|55
|0.02
|1.9759
|1.9659
|0.0000
|109
|2008.02.04 19:22
|buy
|56
|0.03
|1.9734
|1.9634
|0.0000
|110
|2008.02.04 21:22
|close
|56
|0.03
|1.9753
|1.9634
|0.0000
|5.70
|2076.35
|111
|2008.02.04 21:22
|close
|55
|0.02
|1.9753
|1.9659
|0.0000
|-1.20
|2075.15
|112
|2008.02.04 21:22
|close
|54
|0.01
|1.9753
|1.9684
|0.0000
|-3.10
|2072.05
|113
|2008.02.04 21:22
|buy
|57
|0.01
|1.9754
|1.9654
|0.0000
|114
|2008.02.04 22:03
|buy
|58
|0.02
|1.9729
|1.9629
|0.0000
|115
|2008.02.04 22:46
|close
|58
|0.02
|1.9741
|1.9629
|0.0000
|2.40
|2074.45
|116
|2008.02.04 22:46
|close
|57
|0.01
|1.9741
|1.9654
|0.0000
|-1.30
|2073.15
|117
|2008.02.04 22:46
|buy
|59
|0.01
|1.9743
|1.9643
|0.0000
|118
|2008.02.05 02:31
|sell
|60
|0.01
|1.9730
|1.9830
|0.0000
|119
|2008.02.05 15:37
|s/l
|59
|0.01
|1.9643
|1.9643
|0.0000
|-9.91
|2063.24
|120
|2008.02.05 15:37
|close
|60
|0.01
|1.9646
|1.9830
|0.0000
|8.40
|2071.64
|121
|2008.02.05 15:37
|sell
|61
|0.01
|1.9641
|1.9741
|0.0000
|122
|2008.02.05 15:49
|close
|61
|0.01
|1.9631
|1.9741
|0.0000
|1.00
|2072.64
|123
|2008.02.05 15:49
|sell
|62
|0.01
|1.9630
|1.9730
|0.0000
|124
|2008.02.05 15:50
|sell
|63
|0.02
|1.9655
|1.9755
|0.0000
|125
|2008.02.05 16:35
|close
|63
|0.02
|1.9643
|1.9755
|0.0000
|2.40
|2075.04
|126
|2008.02.05 16:35
|close
|62
|0.01
|1.9643
|1.9730
|0.0000
|-1.30
|2073.74
|127
|2008.02.05 16:35
|sell
|64
|0.01
|1.9641
|1.9741
|0.0000
|128
|2008.02.05 17:29
|close
|64
|0.01
|1.9630
|1.9741
|0.0000
|1.10
|2074.84
|129
|2008.02.05 17:29
|sell
|65
|0.01
|1.9628
|1.9728
|0.0000
|130
|2008.02.05 18:09
|close
|65
|0.01
|1.9617
|1.9728
|0.0000
|1.10
|2075.94
|131
|2008.02.05 18:09
|sell
|66
|0.01
|1.9612
|1.9712
|0.0000
|132
|2008.02.05 19:45
|sell
|67
|0.02
|1.9638
|1.9738
|0.0000
|133
|2008.02.06 00:16
|buy
|68
|0.01
|1.9642
|1.9542
|0.0000
|134
|2008.02.06 08:41
|close
|68
|0.01
|1.9610
|1.9542
|0.0000
|-3.20
|2072.74
|135
|2008.02.06 08:41
|close
|67
|0.02
|1.9613
|1.9738
|0.0000
|4.70
|2077.44
|136
|2008.02.06 08:41
|close
|66
|0.01
|1.9613
|1.9712
|0.0000
|-0.25
|2077.19
|137
|2008.02.06 08:41
|sell
|69
|0.01
|1.9611
|1.9711
|0.0000
|138
|2008.02.06 08:46
|close
|69
|0.01
|1.9601
|1.9711
|0.0000
|1.00
|2078.19
|139
|2008.02.06 08:46
|sell
|70
|0.01
|1.9599
|1.9699
|0.0000
|140
|2008.02.06 08:52
|close
|70
|0.01
|1.9589
|1.9699
|0.0000
|1.00
|2079.19
|141
|2008.02.06 08:52
|sell
|71
|0.01
|1.9587
|1.9687
|0.0000
|142
|2008.02.06 08:59
|close
|71
|0.01
|1.9577
|1.9687
|0.0000
|1.00
|2080.19
|143
|2008.02.06 08:59
|sell
|72
|0.01
|1.9575
|1.9675
|0.0000
|144
|2008.02.06 09:13
|close
|72
|0.01
|1.9564
|1.9675
|0.0000
|1.10
|2081.29
|145
|2008.02.06 09:13
|sell
|73
|0.01
|1.9562
|1.9662
|0.0000
|146
|2008.02.06 09:47
|sell
|74
|0.02
|1.9587
|1.9687
|0.0000
|147
|2008.02.06 10:04
|sell
|75
|0.03
|1.9612
|1.9712
|0.0000
|148
|2008.02.06 10:38
|close
|75
|0.03
|1.9593
|1.9712
|0.0000
|5.70
|2086.99
|149
|2008.02.06 10:38
|close
|74
|0.02
|1.9593
|1.9687
|0.0000
|-1.20
|2085.79
|150
|2008.02.06 10:38
|close
|73
|0.01
|1.9593
|1.9662
|0.0000
|-3.10
|2082.69
|151
|2008.02.06 10:38
|sell
|76
|0.01
|1.9591
|1.9691
|0.0000
|152
|2008.02.06 10:46
|close
|76
|0.01
|1.9580
|1.9691
|0.0000
|1.10
|2083.79
|153
|2008.02.06 10:46
|sell
|77
|0.01
|1.9578
|1.9678
|0.0000
|154
|2008.02.06 14:33
|sell
|78
|0.02
|1.9603
|1.9703
|0.0000
|155
|2008.02.06 14:36
|close
|78
|0.02
|1.9590
|1.9703
|0.0000
|2.60
|2086.39
|156
|2008.02.06 14:36
|close
|77
|0.01
|1.9590
|1.9678
|0.0000
|-1.20
|2085.19
|157
|2008.02.06 14:36
|sell
|79
|0.01
|1.9588
|1.9688
|0.0000
|158
|2008.02.06 15:33
|sell
|80
|0.02
|1.9613
|1.9713
|0.0000
|159
|2008.02.06 15:38
|close
|80
|0.02
|1.9601
|1.9713
|0.0000
|2.40
|2087.59
|160
|2008.02.06 15:38
|close
|79
|0.01
|1.9601
|1.9688
|0.0000
|-1.30
|2086.29
|161
|2008.02.06 15:38
|sell
|81
|0.01
|1.9599
|1.9699
|0.0000
|162
|2008.02.06 15:50
|close
|81
|0.01
|1.9589
|1.9699
|0.0000
|1.00
|2087.29
|163
|2008.02.06 15:50
|sell
|82
|0.01
|1.9585
|1.9685
|0.0000
|164
|2008.02.06 16:17
|sell
|83
|0.02
|1.9612
|1.9712
|0.0000
|165
|2008.02.06 16:54
|close
|83
|0.02
|1.9599
|1.9712
|0.0000
|2.60
|2089.89
|166
|2008.02.06 16:54
|close
|82
|0.01
|1.9599
|1.9685
|0.0000
|-1.40
|2088.49
|167
|2008.02.06 16:54
|sell
|84
|0.01
|1.9597
|1.9697
|0.0000
|168
|2008.02.06 18:55
|sell
|85
|0.02
|1.9622
|1.9722
|0.0000
|169
|2008.02.06 19:14
|close
|85
|0.02
|1.9610
|1.9722
|0.0000
|2.40
|2090.89
|170
|2008.02.06 19:14
|close
|84
|0.01
|1.9610
|1.9697
|0.0000
|-1.30
|2089.59
|171
|2008.02.06 19:15
|sell
|86
|0.01
|1.9608
|1.9708
|0.0000
|172
|2008.02.06 20:21
|close
|86
|0.01
|1.9598
|1.9708
|0.0000
|1.00
|2090.59
|173
|2008.02.06 20:21
|sell
|87
|0.01
|1.9596
|1.9696
|0.0000
|174
|2008.02.07 08:58
|close
|87
|0.01
|1.9581
|1.9696
|0.0000
|1.05
|2091.64
|175
|2008.02.07 08:58
|sell
|88
|0.01
|1.9576
|1.9676
|0.0000
|176
|2008.02.07 09:06
|close
|88
|0.01
|1.9565
|1.9676
|0.0000
|1.10
|2092.74
|177
|2008.02.07 09:06
|sell
|89
|0.01
|1.9563
|1.9663
|0.0000
|178
|2008.02.07 10:31
|close
|89
|0.01
|1.9553
|1.9663
|0.0000
|1.00
|2093.74
|179
|2008.02.07 10:31
|sell
|90
|0.01
|1.9549
|1.9649
|0.0000
|180
|2008.02.07 10:37
|close
|90
|0.01
|1.9538
|1.9649
|0.0000
|1.10
|2094.84
|181
|2008.02.07 10:37
|sell
|91
|0.01
|1.9536
|1.9636
|0.0000
|182
|2008.02.07 11:20
|close
|91
|0.01
|1.9524
|1.9636
|0.0000
|1.20
|2096.04
|183
|2008.02.07 11:20
|sell
|92
|0.01
|1.9522
|1.9622
|0.0000
|184
|2008.02.07 11:30
|close
|92
|0.01
|1.9512
|1.9622
|0.0000
|1.00
|2097.04
|185
|2008.02.07 11:30
|sell
|93
|0.01
|1.9510
|1.9610
|0.0000
|186
|2008.02.07 13:00
|sell
|94
|0.02
|1.9536
|1.9636
|0.0000
|187
|2008.02.07 13:01
|close
|94
|0.02
|1.9524
|1.9636
|0.0000
|2.40
|2099.44
|188
|2008.02.07 13:01
|close
|93
|0.01
|1.9524
|1.9610
|0.0000
|-1.40
|2098.04
|189
|2008.02.07 13:01
|sell
|95
|0.01
|1.9522
|1.9622
|0.0000
|190
|2008.02.07 13:04
|sell
|96
|0.02
|1.9547
|1.9647
|0.0000
|191
|2008.02.07 13:08
|close
|96
|0.02
|1.9534
|1.9647
|0.0000
|2.60
|2100.64
|192
|2008.02.07 13:08
|close
|95
|0.01
|1.9534
|1.9622
|0.0000
|-1.20
|2099.44
|193
|2008.02.07 13:08
|sell
|97
|0.01
|1.9532
|1.9632
|0.0000
|194
|2008.02.07 13:09
|close
|97
|0.01
|1.9521
|1.9632
|0.0000
|1.10
|2100.54
|195
|2008.02.07 13:09
|sell
|98
|0.01
|1.9516
|1.9616
|0.0000
|196
|2008.02.07 13:18
|close
|98
|0.01
|1.9505
|1.9616
|0.0000
|1.10
|2101.64
|197
|2008.02.07 13:18
|sell
|99
|0.01
|1.9503
|1.9603
|0.0000
|198
|2008.02.07 13:20
|close
|99
|0.01
|1.9493
|1.9603
|0.0000
|1.00
|2102.64
|199
|2008.02.07 13:20
|sell
|100
|0.01
|1.9491
|1.9591
|0.0000
|200
|2008.02.07 13:21
|close
|100
|0.01
|1.9481
|1.9591
|0.0000
|1.00
|2103.64
|201
|2008.02.07 13:21
|sell
|101
|0.01
|1.9477
|1.9577
|0.0000
|202
|2008.02.07 13:23
|close
|101
|0.01
|1.9467
|1.9577
|0.0000
|1.00
|2104.64
|203
|2008.02.07 13:23
|sell
|102
|0.01
|1.9463
|1.9563
|0.0000
|204
|2008.02.07 13:49
|close
|102
|0.01
|1.9453
|1.9563
|0.0000
|1.00
|2105.64
|205
|2008.02.07 13:49
|sell
|103
|0.01
|1.9449
|1.9549
|0.0000
|206
|2008.02.07 13:55
|close
|103
|0.01
|1.9439
|1.9549
|0.0000
|1.00
|2106.64
|207
|2008.02.07 13:55
|sell
|104
|0.01
|1.9434
|1.9534
|0.0000
|208
|2008.02.07 14:03
|sell
|105
|0.02
|1.9459
|1.9559
|0.0000
|209
|2008.02.07 14:04
|close
|105
|0.02
|1.9444
|1.9559
|0.0000
|3.00
|2109.64
|210
|2008.02.07 14:04
|close
|104
|0.01
|1.9444
|1.9534
|0.0000
|-1.00
|2108.64
|211
|2008.02.07 14:04
|sell
|106
|0.01
|1.9442
|1.9542
|0.0000
|212
|2008.02.07 14:41
|close
|106
|0.01
|1.9432
|1.9542
|0.0000
|1.00
|2109.64
|213
|2008.02.07 14:41
|sell
|107
|0.01
|1.9428
|1.9528
|0.0000
|214
|2008.02.07 14:53
|close
|107
|0.01
|1.9418
|1.9528
|0.0000
|1.00
|2110.64
|215
|2008.02.07 14:53
|sell
|108
|0.01
|1.9414
|1.9514
|0.0000
|216
|2008.02.07 15:05
|sell
|109
|0.02
|1.9439
|1.9539
|0.0000
|217
|2008.02.07 15:35
|sell
|110
|0.03
|1.9466
|1.9566
|0.0000
|218
|2008.02.07 15:35
|close
|110
|0.03
|1.9475
|1.9566
|0.0000
|-2.70
|2107.94
|219
|2008.02.07 15:35
|close
|109
|0.02
|1.9475
|1.9539
|0.0000
|-7.20
|2100.74
|220
|2008.02.07 15:35
|close
|108
|0.01
|1.9475
|1.9514
|0.0000
|-6.10
|2094.64
|221
|2008.02.07 15:35
|buy
|111
|0.84
|1.9475
|1.9275
|1.9479
|222
|2008.02.07 15:35
|sell
|112
|0.01
|1.9475
|1.9575
|0.0000
|223
|2008.02.07 15:35
|t/p
|111
|0.84
|1.9479
|1.9275
|1.9479
|33.60
|2128.24
|224
|2008.02.07 15:37
|close
|112
|0.01
|1.9465
|1.9575
|0.0000
|1.00
|2129.24
|225
|2008.02.07 15:37
|sell
|113
|0.01
|1.9463
|1.9563
|0.0000
|226
|2008.02.07 15:53
|close
|113
|0.01
|1.9453
|1.9563
|0.0000
|1.00
|2130.24
|227
|2008.02.07 15:53
|sell
|114
|0.01
|1.9448
|1.9548
|0.0000
|228
|2008.02.07 15:55
|close
|114
|0.01
|1.9436
|1.9548
|0.0000
|1.20
|2131.44
|229
|2008.02.07 15:55
|sell
|115
|0.01
|1.9434
|1.9534
|0.0000
|230
|2008.02.07 16:10
|sell
|116
|0.02
|1.9459
|1.9559
|0.0000
|231
|2008.02.07 16:12
|close
|116
|0.02
|1.9447
|1.9559
|0.0000
|2.40
|2133.84
|232
|2008.02.07 16:12
|close
|115
|0.01
|1.9447
|1.9534
|0.0000
|-1.30
|2132.54
|233
|2008.02.07 16:12
|sell
|117
|0.01
|1.9445
|1.9545
|0.0000
|234
|2008.02.07 16:56
|close
|117
|0.01
|1.9435
|1.9545
|0.0000
|1.00
|2133.54
|235
|2008.02.07 16:56
|sell
|118
|0.01
|1.9430
|1.9530
|0.0000
|236
|2008.02.07 16:59
|close
|118
|0.01
|1.9420
|1.9530
|0.0000
|1.00
|2134.54
|237
|2008.02.07 16:59
|sell
|119
|0.01
|1.9418
|1.9518
|0.0000
|238
|2008.02.07 17:19
|close
|119
|0.01
|1.9408
|1.9518
|0.0000
|1.00
|2135.54
|239
|2008.02.07 17:19
|sell
|120
|0.01
|1.9406
|1.9506
|0.0000
|240
|2008.02.07 17:36
|close
|120
|0.01
|1.9395
|1.9506
|0.0000
|1.10
|2136.64
|241
|2008.02.07 17:36
|sell
|121
|0.01
|1.9393
|1.9493
|0.0000
|242
|2008.02.07 17:53
|sell
|122
|0.02
|1.9418
|1.9518
|0.0000
|243
|2008.02.07 18:05
|close
|122
|0.02
|1.9405
|1.9518
|0.0000
|2.60
|2139.24
|244
|2008.02.07 18:05
|close
|121
|0.01
|1.9405
|1.9493
|0.0000
|-1.20
|2138.04
|245
|2008.02.07 18:05
|sell
|123
|0.01
|1.9404
|1.9504
|0.0000
|246
|2008.02.07 18:09
|close
|123
|0.01
|1.9394
|1.9504
|0.0000
|1.00
|2139.04
|247
|2008.02.07 18:09
|sell
|124
|0.01
|1.9392
|1.9492
|0.0000
|248
|2008.02.07 18:25
|sell
|125
|0.02
|1.9417
|1.9517
|0.0000
|249
|2008.02.07 19:04
|close
|125
|0.02
|1.9405
|1.9517
|0.0000
|2.40
|2141.44
|250
|2008.02.07 19:04
|close
|124
|0.01
|1.9405
|1.9492
|0.0000
|-1.30
|2140.14
|251
|2008.02.07 19:05
|sell
|126
|0.01
|1.9401
|1.9501
|0.0000
|252
|2008.02.07 19:30
|close
|126
|0.01
|1.9391
|1.9501
|0.0000
|1.00
|2141.14
|253
|2008.02.07 19:30
|sell
|127
|0.01
|1.9386
|1.9486
|0.0000
|254
|2008.02.07 19:55
|sell
|128
|0.02
|1.9412
|1.9512
|0.0000
|255
|2008.02.07 21:10
|close
|128
|0.02
|1.9399
|1.9512
|0.0000
|2.60
|2143.74
|256
|2008.02.07 21:10
|close
|127
|0.01
|1.9399
|1.9486
|0.0000
|-1.30
|2142.44
|257
|2008.02.07 21:10
|sell
|129
|0.01
|1.9397
|1.9497
|0.0000
|258
|2008.02.07 21:51
|sell
|130
|0.02
|1.9423
|1.9523
|0.0000
|259
|2008.02.08 02:16
|buy
|131
|0.01
|1.9441
|1.9341
|0.0000
|260
|2008.02.08 09:22
|close
|131
|0.01
|1.9460
|1.9341
|0.0000
|1.90
|2144.34
|261
|2008.02.08 09:22
|close
|130
|0.02
|1.9463
|1.9523
|0.0000
|-8.30
|2136.04
|262
|2008.02.08 09:22
|close
|129
|0.01
|1.9463
|1.9497
|0.0000
|-6.75
|2129.29
|263
|2008.02.08 09:22
|buy
|132
|0.42
|1.9463
|1.9263
|1.9467
|264
|2008.02.08 09:23
|buy
|133
|0.01
|1.9464
|1.9364
|0.0000
|265
|2008.02.08 09:30
|t/p
|132
|0.42
|1.9467
|1.9263
|1.9467
|16.80
|2146.09
|266
|2008.02.08 09:35
|close
|133
|0.01
|1.9474
|1.9364
|0.0000
|1.00
|2147.09
|267
|2008.02.08 09:35
|buy
|134
|0.01
|1.9479
|1.9379
|0.0000
|268
|2008.02.08 10:01
|close
|134
|0.01
|1.9489
|1.9379
|0.0000
|1.00
|2148.09
|269
|2008.02.08 10:02
|buy
|135
|0.01
|1.9491
|1.9391
|0.0000
|270
|2008.02.08 10:52
|close
|135
|0.01
|1.9501
|1.9391
|0.0000
|1.00
|2149.09
|271
|2008.02.08 10:52
|buy
|136
|0.01
|1.9503
|1.9403
|0.0000
|272
|2008.02.08 12:10
|buy
|137
|0.02
|1.9477
|1.9377
|0.0000
|273
|2008.02.08 12:47
|close
|137
|0.02
|1.9489
|1.9377
|0.0000
|2.40
|2151.49
|274
|2008.02.08 12:47
|close
|136
|0.01
|1.9489
|1.9403
|0.0000
|-1.40
|2150.09
|275
|2008.02.08 12:47
|buy
|138
|0.01
|1.9491
|1.9391
|0.0000
|276
|2008.02.08 14:20
|buy
|139
|0.02
|1.9465
|1.9365
|0.0000
|277
|2008.02.08 17:12
|close
|139
|0.02
|1.9477
|1.9365
|0.0000
|2.40
|2152.49
|278
|2008.02.08 17:12
|close
|138
|0.01
|1.9477
|1.9391
|0.0000
|-1.40
|2151.09
|279
|2008.02.08 17:13
|buy
|140
|0.01
|1.9479
|1.9379
|0.0000
|280
|2008.02.08 19:14
|close
|140
|0.01
|1.9489
|1.9379
|0.0000
|1.00
|2152.09
|281
|2008.02.08 19:14
|buy
|141
|0.01
|1.9491
|1.9391
|0.0000
|282
|2008.02.08 19:15
|close
|141
|0.01
|1.9503
|1.9391
|0.0000
|1.20
|2153.29
|283
|2008.02.08 19:15
|buy
|142
|0.01
|1.9508
|1.9408
|0.0000
|284
|2008.02.08 19:17
|buy
|143
|0.02
|1.9482
|1.9382
|0.0000
|285
|2008.02.08 19:18
|close
|143
|0.02
|1.9494
|1.9382
|0.0000
|2.40
|2155.69
|286
|2008.02.08 19:18
|close
|142
|0.01
|1.9494
|1.9408
|0.0000
|-1.40
|2154.29
|287
|2008.02.08 19:18
|buy
|144
|0.01
|1.9496
|1.9396
|0.0000
|288
|2008.02.08 19:23
|buy
|145
|0.02
|1.9470
|1.9370
|0.0000
|289
|2008.02.11 01:48
|close
|145
|0.02
|1.9482
|1.9370
|0.0000
|2.58
|2156.88
|290
|2008.02.11 01:48
|close
|144
|0.01
|1.9482
|1.9396
|0.0000
|-1.31
|2155.57
|291
|2008.02.11 01:48
|buy
|146
|0.01
|1.9486
|1.9386
|0.0000
|292
|2008.02.11 02:45
|buy
|147
|0.02
|1.9460
|1.9360
|0.0000
|293
|2008.02.11 03:55
|close
|147
|0.02
|1.9472
|1.9360
|0.0000
|2.40
|2157.97
|294
|2008.02.11 03:55
|close
|146
|0.01
|1.9472
|1.9386
|0.0000
|-1.40
|2156.57
|295
|2008.02.11 03:55
|buy
|148
|0.01
|1.9477
|1.9377
|0.0000
|296
|2008.02.11 05:11
|close
|148
|0.01
|1.9487
|1.9377
|0.0000
|1.00
|2157.57
|297
|2008.02.11 05:11
|buy
|149
|0.01
|1.9491
|1.9391
|0.0000
|298
|2008.02.11 05:37
|buy
|150
|0.02
|1.9466
|1.9366
|0.0000
|299
|2008.02.11 06:17
|close
|150
|0.02
|1.9478
|1.9366
|0.0000
|2.40
|2159.97
|300
|2008.02.11 06:17
|close
|149
|0.01
|1.9478
|1.9391
|0.0000
|-1.30
|2158.67
|301
|2008.02.11 06:18
|buy
|151
|0.01
|1.9480
|1.9380
|0.0000
|302
|2008.02.11 08:17
|buy
|152
|0.02
|1.9453
|1.9353
|0.0000
|303
|2008.02.11 08:30
|sell
|153
|0.01
|1.9445
|1.9545
|0.0000
|304
|2008.02.11 09:08
|close
|153
|0.01
|1.9415
|1.9545
|0.0000
|3.00
|2161.67
|305
|2008.02.11 09:08
|close
|152
|0.02
|1.9412
|1.9353
|0.0000
|-8.20
|2153.47
|306
|2008.02.11 09:08
|close
|151
|0.01
|1.9412
|1.9380
|0.0000
|-6.80
|2146.67
|307
|2008.02.11 09:08
|sell
|154
|0.42
|1.9412
|1.9612
|1.9408
|308
|2008.02.11 09:08
|sell
|155
|0.01
|1.9410
|1.9510
|0.0000
|309
|2008.02.11 09:09
|t/p
|154
|0.42
|1.9408
|1.9612
|1.9408
|16.80
|2163.47
|310
|2008.02.11 09:56
|sell
|156
|0.02
|1.9435
|1.9535
|0.0000
|311
|2008.02.11 10:31
|sell
|157
|0.03
|1.9460
|1.9560
|0.0000
|312
|2008.02.11 10:31
|close
|157
|0.03
|1.9469
|1.9560
|0.0000
|-2.70
|2160.77
|313
|2008.02.11 10:31
|close
|156
|0.02
|1.9469
|1.9535
|0.0000
|-6.80
|2153.97
|314
|2008.02.11 10:31
|close
|155
|0.01
|1.9469
|1.9510
|0.0000
|-5.90
|2148.07
|315
|2008.02.11 10:31
|buy
|158
|0.84
|1.9469
|1.9269
|1.9473
|316
|2008.02.11 10:31
|sell
|159
|0.01
|1.9467
|1.9567
|0.0000
|317
|2008.02.11 10:39
|t/p
|158
|0.84
|1.9473
|1.9269
|1.9473
|33.60
|2181.67
|318
|2008.02.11 10:48
|buy
|160
|0.01
|1.9490
|1.9390
|0.0000
|319
|2008.02.11 14:40
|buy
|161
|0.02
|1.9465
|1.9365
|0.0000
|320
|2008.02.11 17:10
|close
|161
|0.02
|1.9483
|1.9365
|0.0000
|3.60
|2185.27
|321
|2008.02.11 17:10
|close
|160
|0.01
|1.9483
|1.9390
|0.0000
|-0.70
|2184.57
|322
|2008.02.11 17:10
|close
|159
|0.01
|1.9486
|1.9567
|0.0000
|-1.90
|2182.67
|323
|2008.02.11 17:11
|buy
|162
|0.01
|1.9487
|1.9387
|0.0000
|324
|2008.02.11 19:18
|close
|162
|0.01
|1.9497
|1.9387
|0.0000
|1.00
|2183.67
|325
|2008.02.11 19:18
|buy
|163
|0.01
|1.9499
|1.9399
|0.0000
|326
|2008.02.11 19:58
|close
|163
|0.01
|1.9510
|1.9399
|0.0000
|1.10
|2184.77
|327
|2008.02.11 19:58
|buy
|164
|0.01
|1.9512
|1.9412
|0.0000
|328
|2008.02.12 00:05
|sell
|165
|0.01
|1.9503
|1.9603
|0.0000
|329
|2008.02.12 15:31
|s/l
|165
|0.01
|1.9603
|1.9603
|0.0000
|-10.00
|2174.77
|330
|2008.02.12 15:31
|close
|164
|0.01
|1.9600
|1.9412
|0.0000
|8.89
|2183.66
|331
|2008.02.12 15:31
|buy
|166
|0.01
|1.9604
|1.9504
|0.0000
|332
|2008.02.12 17:09
|close
|166
|0.01
|1.9614
|1.9504
|0.0000
|1.00
|2184.66
|333
|2008.02.12 17:10
|buy
|167
|0.01
|1.9619
|1.9519
|0.0000
|334
|2008.02.12 17:19
|close
|167
|0.01
|1.9629
|1.9519
|0.0000
|1.00
|2185.66
|335
|2008.02.12 17:20
|buy
|168
|0.01
|1.9631
|1.9531
|0.0000
|336
|2008.02.12 21:36
|buy
|169
|0.02
|1.9606
|1.9506
|0.0000
|337
|2008.02.13 01:18
|sell
|170
|0.01
|1.9569
|1.9669
|0.0000
|338
|2008.02.13 02:08
|close
|170
|0.01
|1.9565
|1.9669
|0.0000
|0.40
|2186.06
|339
|2008.02.13 02:08
|close
|169
|0.02
|1.9562
|1.9506
|0.0000
|-8.62
|2177.44
|340
|2008.02.13 02:08
|close
|168
|0.01
|1.9562
|1.9531
|0.0000
|-6.81
|2170.64
|341
|2008.02.13 02:08
|sell
|171
|0.42
|1.9562
|1.9762
|1.9558
|342
|2008.02.13 02:08
|sell
|172
|0.01
|1.9563
|1.9663
|0.0000
|343
|2008.02.13 04:03
|buy
|173
|0.01
|1.9597
|1.9497
|0.0000
|344
|2008.02.13 08:44
|sell
|174
|0.02
|1.9588
|1.9688
|0.0000
|345
|2008.02.13 09:12
|close
|174
|0.02
|1.9563
|1.9688
|0.0000
|5.00
|2175.64
|346
|2008.02.13 09:12
|close
|173
|0.01
|1.9560
|1.9497
|0.0000
|-3.70
|2171.94
|347
|2008.02.13 09:12
|close
|172
|0.01
|1.9563
|1.9663
|0.0000
|0.00
|2171.94
|348
|2008.02.13 09:12
|sell
|175
|0.01
|1.9561
|1.9661
|0.0000
|349
|2008.02.13 09:12
|t/p
|171
|0.42
|1.9558
|1.9762
|1.9558
|16.80
|2188.74
|350
|2008.02.13 10:37
|sell
|176
|0.02
|1.9586
|1.9686
|0.0000
|351
|2008.02.13 10:56
|close
|176
|0.02
|1.9574
|1.9686
|0.0000
|2.40
|2191.14
|352
|2008.02.13 10:56
|close
|175
|0.01
|1.9574
|1.9661
|0.0000
|-1.30
|2189.84
|353
|2008.02.13 10:56
|sell
|177
|0.01
|1.9572
|1.9672
|0.0000
|354
|2008.02.13 11:12
|buy
|178
|0.01
|1.9605
|1.9505
|0.0000
|355
|2008.02.14 01:00
|sell
|179
|0.02
|1.9617
|1.9717
|0.0000
|356
|2008.02.14 06:32
|close
|179
|0.02
|1.9651
|1.9717
|0.0000
|-6.80
|2183.04
|357
|2008.02.14 06:32
|close
|178
|0.01
|1.9648
|1.9505
|0.0000
|4.58
|2187.61
|358
|2008.02.14 06:32
|close
|177
|0.01
|1.9651
|1.9672
|0.0000
|-8.35
|2179.26
|359
|2008.02.14 06:32
|buy
|180
|0.42
|1.9651
|1.9451
|1.9655
|360
|2008.02.14 06:32
|buy
|181
|0.01
|1.9650
|1.9550
|0.0000
|361
|2008.02.14 08:03
|t/p
|180
|0.42
|1.9655
|1.9451
|1.9655
|16.80
|2196.06
|362
|2008.02.14 08:03
|close
|181
|0.01
|1.9661
|1.9550
|0.0000
|1.10
|2197.16
|363
|2008.02.14 08:03
|buy
|182
|0.01
|1.9663
|1.9563
|0.0000
|364
|2008.02.14 08:07
|close
|182
|0.01
|1.9673
|1.9563
|0.0000
|1.00
|2198.16
|365
|2008.02.14 08:07
|buy
|183
|0.01
|1.9675
|1.9575
|0.0000
|366
|2008.02.14 08:34
|close
|183
|0.01
|1.9685
|1.9575
|0.0000
|1.00
|2199.16
|367
|2008.02.14 08:34
|buy
|184
|0.01
|1.9687
|1.9587
|0.0000
|368
|2008.02.14 09:00
|close
|184
|0.01
|1.9697
|1.9587
|0.0000
|1.00
|2200.16
|369
|2008.02.14 09:00
|buy
|185
|0.01
|1.9699
|1.9599
|0.0000
|370
|2008.02.14 09:10
|close
|185
|0.01
|1.9709
|1.9599
|0.0000
|1.00
|2201.16
|371
|2008.02.14 09:10
|buy
|186
|0.01
|1.9714
|1.9614
|0.0000
|372
|2008.02.14 10:58
|buy
|187
|0.02
|1.9689
|1.9589
|0.0000
|373
|2008.02.14 11:16
|close
|187
|0.02
|1.9701
|1.9589
|0.0000
|2.40
|2203.56
|374
|2008.02.14 11:16
|close
|186
|0.01
|1.9701
|1.9614
|0.0000
|-1.30
|2202.26
|375
|2008.02.14 11:16
|buy
|188
|0.01
|1.9703
|1.9603
|0.0000
|376
|2008.02.14 12:26
|close
|188
|0.01
|1.9713
|1.9603
|0.0000
|1.00
|2203.26
|377
|2008.02.14 12:26
|buy
|189
|0.01
|1.9715
|1.9615
|0.0000
|378
|2008.02.14 12:50
|buy
|190
|0.02
|1.9690
|1.9590
|0.0000
|379
|2008.02.14 13:26
|close
|190
|0.02
|1.9702
|1.9590
|0.0000
|2.40
|2205.66
|380
|2008.02.14 13:26
|close
|189
|0.01
|1.9702
|1.9615
|0.0000
|-1.30
|2204.36
|381
|2008.02.14 13:26
|buy
|191
|0.01
|1.9706
|1.9606
|0.0000
|382
|2008.02.14 14:05
|close
|191
|0.01
|1.9716
|1.9606
|0.0000
|1.00
|2205.36
|383
|2008.02.14 14:05
|buy
|192
|0.01
|1.9720
|1.9620
|0.0000
|384
|2008.02.14 15:02
|buy
|193
|0.02
|1.9695
|1.9595
|0.0000
|385
|2008.02.14 16:06
|close
|193
|0.02
|1.9707
|1.9595
|0.0000
|2.40
|2207.76
|386
|2008.02.14 16:06
|close
|192
|0.01
|1.9707
|1.9620
|0.0000
|-1.30
|2206.46
|387
|2008.02.14 16:07
|buy
|194
|0.01
|1.9709
|1.9609
|0.0000
|388
|2008.02.14 17:00
|close
|194
|0.01
|1.9719
|1.9609
|0.0000
|1.00
|2207.46
|389
|2008.02.14 17:00
|buy
|195
|0.01
|1.9721
|1.9621
|0.0000
|390
|2008.02.14 17:03
|close
|195
|0.01
|1.9731
|1.9621
|0.0000
|1.00
|2208.46
|391
|2008.02.14 17:03
|buy
|196
|0.01
|1.9735
|1.9635
|0.0000
|392
|2008.02.14 17:43
|buy
|197
|0.02
|1.9710
|1.9610
|0.0000
|393
|2008.02.14 21:25
|buy
|198
|0.03
|1.9685
|1.9585
|0.0000
|394
|2008.02.15 02:00
|sell
|199
|0.01
|1.9680
|1.9780
|0.0000
|395
|2008.02.15 07:27
|close
|199
|0.01
|1.9711
|1.9780
|0.0000
|-3.10
|2205.36
|396
|2008.02.15 07:27
|close
|198
|0.03
|1.9708
|1.9585
|0.0000
|7.18
|2212.54
|397
|2008.02.15 07:27
|close
|197
|0.02
|1.9708
|1.9610
|0.0000
|-0.22
|2212.32
|398
|2008.02.15 07:27
|close
|196
|0.01
|1.9708
|1.9635
|0.0000
|-2.61
|2209.71
|399
|2008.02.15 07:27
|buy
|200
|0.01
|1.9710
|1.9610
|0.0000
|400
|2008.02.15 07:48
|close
|200
|0.01
|1.9722
|1.9610
|0.0000
|1.20
|2210.91
|401
|2008.02.15 07:48
|buy
|201
|0.01
|1.9726
|1.9626
|0.0000
|402
|2008.02.15 07:54
|buy
|202
|0.02
|1.9701
|1.9601
|0.0000
|403
|2008.02.15 07:59
|close
|202
|0.02
|1.9714
|1.9601
|0.0000
|2.60
|2213.51
|404
|2008.02.15 07:59
|close
|201
|0.01
|1.9714
|1.9626
|0.0000
|-1.20
|2212.31
|405
|2008.02.15 07:59
|buy
|203
|0.01
|1.9715
|1.9615
|0.0000
|406
|2008.02.15 08:52
|buy
|204
|0.02
|1.9690
|1.9590
|0.0000
|407
|2008.02.15 08:59
|sell
|205
|0.01
|1.9663
|1.9763
|0.0000
|408
|2008.02.15 09:50
|close
|205
|0.01
|1.9651
|1.9763
|0.0000
|1.20
|2213.51
|409
|2008.02.15 09:50
|close
|204
|0.02
|1.9648
|1.9590
|0.0000
|-8.40
|2205.11
|410
|2008.02.15 09:50
|close
|203
|0.01
|1.9648
|1.9615
|0.0000
|-6.70
|2198.41
|411
|2008.02.15 09:50
|sell
|206
|0.42
|1.9648
|1.9848
|1.9644
|412
|2008.02.15 09:50
|sell
|207
|0.01
|1.9647
|1.9747
|0.0000
|413
|2008.02.15 10:22
|t/p
|206
|0.42
|1.9644
|1.9848
|1.9644
|16.80
|2215.21
|414
|2008.02.15 10:36
|close
|207
|0.01
|1.9637
|1.9747
|0.0000
|1.00
|2216.21
|415
|2008.02.15 10:37
|sell
|208
|0.01
|1.9633
|1.9733
|0.0000
|416
|2008.02.15 11:07
|close
|208
|0.01
|1.9622
|1.9733
|0.0000
|1.10
|2217.31
|417
|2008.02.15 11:07
|sell
|209
|0.01
|1.9620
|1.9720
|0.0000
|418
|2008.02.15 11:30
|close
|209
|0.01
|1.9610
|1.9720
|0.0000
|1.00
|2218.31
|419
|2008.02.15 11:30
|sell
|210
|0.01
|1.9605
|1.9705
|0.0000
|420
|2008.02.15 12:20
|sell
|211
|0.02
|1.9630
|1.9730
|0.0000
|421
|2008.02.15 12:39
|close
|211
|0.02
|1.9618
|1.9730
|0.0000
|2.40
|2220.71
|422
|2008.02.15 12:39
|close
|210
|0.01
|1.9618
|1.9705
|0.0000
|-1.30
|2219.41
|423
|2008.02.15 12:39
|sell
|212
|0.01
|1.9618
|1.9718
|0.0000
|424
|2008.02.15 13:46
|close
|212
|0.01
|1.9608
|1.9718
|0.0000
|1.00
|2220.41
|425
|2008.02.15 13:46
|sell
|213
|0.01
|1.9606
|1.9706
|0.0000
|426
|2008.02.15 14:30
|sell
|214
|0.02
|1.9631
|1.9731
|0.0000
|427
|2008.02.15 14:38
|close
|214
|0.02
|1.9618
|1.9731
|0.0000
|2.60
|2223.01
|428
|2008.02.15 14:38
|close
|213
|0.01
|1.9618
|1.9706
|0.0000
|-1.20
|2221.81
|429
|2008.02.15 14:38
|sell
|215
|0.01
|1.9616
|1.9716
|0.0000
|430
|2008.02.15 16:00
|sell
|216
|0.02
|1.9641
|1.9741
|0.0000
|431
|2008.02.15 16:46
|close
|216
|0.02
|1.9629
|1.9741
|0.0000
|2.40
|2224.21
|432
|2008.02.15 16:46
|close
|215
|0.01
|1.9629
|1.9716
|0.0000
|-1.30
|2222.91
|433
|2008.02.15 16:46
|sell
|217
|0.01
|1.9624
|1.9724
|0.0000
|434
|2008.02.15 17:27
|close
|217
|0.01
|1.9614
|1.9724
|0.0000
|1.00
|2223.91
|435
|2008.02.15 17:27
|sell
|218
|0.01
|1.9612
|1.9712
|0.0000
|436
|2008.02.15 18:47
|close
|218
|0.01
|1.9602
|1.9712
|0.0000
|1.00
|2224.91
|437
|2008.02.15 18:47
|sell
|219
|0.01
|1.9596
|1.9696
|0.0000
|438
|2008.02.15 18:55
|close
|219
|0.01
|1.9586
|1.9696
|0.0000
|1.00
|2225.91
|439
|2008.02.15 18:56
|sell
|220
|0.01
|1.9584
|1.9684
|0.0000
|440
|2008.02.15 20:14
|sell
|221
|0.02
|1.9610
|1.9710
|0.0000
|441
|2008.02.18 00:01
|close
|221
|0.02
|1.9571
|1.9710
|0.0000
|7.50
|2233.41
|442
|2008.02.18 00:01
|close
|220
|0.01
|1.9571
|1.9684
|0.0000
|1.15
|2234.56
|443
|2008.02.18 00:01
|buy
|222
|0.01
|1.9571
|1.9471
|0.0000
|444
|2008.02.18 01:01
|close
|222
|0.01
|1.9584
|1.9471
|0.0000
|1.30
|2235.86
|445
|2008.02.18 01:02
|buy
|223
|0.01
|1.9586
|1.9486
|0.0000
|446
|2008.02.18 01:12
|close
|223
|0.01
|1.9596
|1.9486
|0.0000
|1.00
|2236.86
|447
|2008.02.18 01:12
|buy
|224
|0.01
|1.9598
|1.9498
|0.0000
|448
|2008.02.18 04:09
|close
|224
|0.01
|1.9608
|1.9498
|0.0000
|1.00
|2237.86
|449
|2008.02.18 04:10
|buy
|225
|0.01
|1.9612
|1.9512
|0.0000
|450
|2008.02.18 05:51
|close
|225
|0.01
|1.9622
|1.9512
|0.0000
|1.00
|2238.86
|451
|2008.02.18 05:51
|buy
|226
|0.01
|1.9624
|1.9524
|0.0000
|452
|2008.02.18 06:19
|close
|226
|0.01
|1.9636
|1.9524
|0.0000
|1.20
|2240.06
|453
|2008.02.18 06:19
|buy
|227
|0.01
|1.9638
|1.9538
|0.0000
|454
|2008.02.18 07:36
|buy
|228
|0.02
|1.9613
|1.9513
|0.0000
|455
|2008.02.18 08:00
|buy
|229
|0.03
|1.9585
|1.9485
|0.0000
|456
|2008.02.18 08:00
|close
|229
|0.03
|1.9574
|1.9485
|0.0000
|-3.30
|2236.76
|457
|2008.02.18 08:00
|close
|228
|0.02
|1.9574
|1.9513
|0.0000
|-7.80
|2228.96
|458
|2008.02.18 08:00
|close
|227
|0.01
|1.9574
|1.9538
|0.0000
|-6.40
|2222.56
|459
|2008.02.18 08:00
|sell
|230
|0.84
|1.9574
|1.9774
|1.9570
|460
|2008.02.18 08:00
|buy
|231
|0.01
|1.9578
|1.9478
|0.0000
|461
|2008.02.18 08:25
|close
|231
|0.01
|1.9588
|1.9478
|0.0000
|1.00
|2223.56
|462
|2008.02.18 08:25
|buy
|232
|0.01
|1.9592
|1.9492
|0.0000
|463
|2008.02.18 08:32
|t/p
|230
|0.84
|1.9570
|1.9774
|1.9570
|33.60
|2257.16
|464
|2008.02.18 08:35
|sell
|233
|0.01
|1.9553
|1.9653
|0.0000
|465
|2008.02.18 09:51
|s/l
|232
|0.01
|1.9492
|1.9492
|0.0000
|-10.00
|2247.16
|466
|2008.02.18 09:51
|close
|233
|0.01
|1.9495
|1.9653
|0.0000
|5.80
|2252.96
|467
|2008.02.18 09:51
|sell
|234
|0.01
|1.9491
|1.9591
|0.0000
|468
|2008.02.18 10:14
|sell
|235
|0.02
|1.9516
|1.9616
|0.0000
|469
|2008.02.18 11:00
|close
|235
|0.02
|1.9504
|1.9616
|0.0000
|2.40
|2255.36
|470
|2008.02.18 11:00
|close
|234
|0.01
|1.9504
|1.9591
|0.0000
|-1.30
|2254.06
|471
|2008.02.18 11:00
|sell
|236
|0.01
|1.9502
|1.9602
|0.0000
|472
|2008.02.18 12:22
|close
|236
|0.01
|1.9490
|1.9602
|0.0000
|1.20
|2255.26
|473
|2008.02.18 12:22
|sell
|237
|0.01
|1.9489
|1.9589
|0.0000
|474
|2008.02.18 12:26
|close
|237
|0.01
|1.9479
|1.9589
|0.0000
|1.00
|2256.26
|475
|2008.02.18 12:26
|sell
|238
|0.01
|1.9475
|1.9575
|0.0000
|476
|2008.02.18 13:41
|sell
|239
|0.02
|1.9501
|1.9601
|0.0000
|477
|2008.02.18 16:25
|sell
|240
|0.03
|1.9526
|1.9626
|0.0000
|478
|2008.02.18 16:35
|close
|240
|0.03
|1.9535
|1.9626
|0.0000
|-2.70
|2253.56
|479
|2008.02.18 16:35
|close
|239
|0.02
|1.9535
|1.9601
|0.0000
|-6.80
|2246.76
|480
|2008.02.18 16:35
|close
|238
|0.01
|1.9535
|1.9575
|0.0000
|-6.00
|2240.76
|481
|2008.02.18 16:35
|buy
|241
|0.84
|1.9535
|1.9335
|1.9539
|482
|2008.02.18 16:35
|sell
|242
|0.01
|1.9533
|1.9633
|0.0000
|483
|2008.02.18 16:45
|close
|242
|0.01
|1.9523
|1.9633
|0.0000
|1.00
|2241.76
|484
|2008.02.18 16:45
|sell
|243
|0.01
|1.9519
|1.9619
|0.0000
|485
|2008.02.18 17:55
|close
|243
|0.01
|1.9509
|1.9619
|0.0000
|1.00
|2242.76
|486
|2008.02.18 17:55
|sell
|244
|0.01
|1.9507
|1.9607
|0.0000
|487
|2008.02.18 18:12
|close
|244
|0.01
|1.9496
|1.9607
|0.0000
|1.10
|2243.86
|488
|2008.02.18 18:12
|sell
|245
|0.01
|1.9494
|1.9594
|0.0000
|489
|2008.02.18 19:13
|close
|245
|0.01
|1.9484
|1.9594
|0.0000
|1.00
|2244.86
|490
|2008.02.18 19:13
|sell
|246
|0.01
|1.9482
|1.9582
|0.0000
|491
|2008.02.18 21:03
|sell
|247
|0.02
|1.9508
|1.9608
|0.0000
|492
|2008.02.18 22:30
|sell
|248
|0.03
|1.9533
|1.9633
|0.0000
|493
|2008.02.19 00:00
|buy
|249
|0.01
|1.9520
|1.9420
|0.0000
|494
|2008.02.19 00:09
|close
|249
|0.01
|1.9508
|1.9420
|0.0000
|-1.20
|2243.66
|495
|2008.02.19 00:09
|close
|248
|0.03
|1.9511
|1.9633
|0.0000
|6.15
|2249.81
|496
|2008.02.19 00:09
|close
|247
|0.02
|1.9511
|1.9608
|0.0000
|-0.90
|2248.91
|497
|2008.02.19 00:09
|close
|246
|0.01
|1.9511
|1.9582
|0.0000
|-3.05
|2245.86
|498
|2008.02.19 00:10
|sell
|250
|0.01
|1.9503
|1.9603
|0.0000
|499
|2008.02.19 01:13
|close
|250
|0.01
|1.9491
|1.9603
|0.0000
|1.20
|2247.06
|500
|2008.02.19 01:14
|sell
|251
|0.01
|1.9483
|1.9583
|0.0000
|501
|2008.02.19 05:13
|sell
|252
|0.02
|1.9508
|1.9608
|0.0000
|502
|2008.02.19 05:53
|close
|252
|0.02
|1.9496
|1.9608
|0.0000
|2.40
|2249.46
|503
|2008.02.19 05:53
|close
|251
|0.01
|1.9496
|1.9583
|0.0000
|-1.30
|2248.16
|504
|2008.02.19 05:53
|sell
|253
|0.01
|1.9494
|1.9594
|0.0000
|505
|2008.02.19 06:29
|close
|253
|0.01
|1.9484
|1.9594
|0.0000
|1.00
|2249.16
|506
|2008.02.19 06:29
|sell
|254
|0.01
|1.9479
|1.9579
|0.0000
|507
|2008.02.19 06:58
|sell
|255
|0.02
|1.9505
|1.9605
|0.0000
|508
|2008.02.19 08:18
|buy
|256
|0.01
|1.9529
|1.9429
|0.0000
|509
|2008.02.19 08:51
|t/p
|241
|0.84
|1.9539
|1.9335
|1.9539
|41.33
|2290.49
|510
|2008.02.19 10:39
|close
|256
|0.01
|1.9470
|1.9429
|0.0000
|-5.90
|2284.59
|511
|2008.02.19 10:39
|close
|255
|0.02
|1.9473
|1.9605
|0.0000
|6.40
|2290.99
|512
|2008.02.19 10:39
|close
|254
|0.01
|1.9473
|1.9579
|0.0000
|0.60
|2291.59
|513
|2008.02.19 10:39
|sell
|257
|0.01
|1.9471
|1.9571
|0.0000
|514
|2008.02.19 10:40
|close
|257
|0.01
|1.9461
|1.9571
|0.0000
|1.00
|2292.59
|515
|2008.02.19 10:40
|sell
|258
|0.01
|1.9459
|1.9559
|0.0000
|516
|2008.02.19 11:55
|sell
|259
|0.02
|1.9484
|1.9584
|0.0000
|517
|2008.02.19 12:40
|sell
|260
|0.03
|1.9509
|1.9609
|0.0000
|518
|2008.02.19 12:47
|close
|260
|0.03
|1.9518
|1.9609
|0.0000
|-2.70
|2289.89
|519
|2008.02.19 12:47
|close
|259
|0.02
|1.9518
|1.9584
|0.0000
|-6.80
|2283.09
|520
|2008.02.19 12:47
|close
|258
|0.01
|1.9518
|1.9559
|0.0000
|-5.90
|2277.19
|521
|2008.02.19 12:47
|buy
|261
|0.84
|1.9518
|1.9318
|1.9522
|522
|2008.02.19 12:47
|sell
|262
|0.01
|1.9516
|1.9616
|0.0000
|523
|2008.02.19 13:00
|close
|262
|0.01
|1.9506
|1.9616
|0.0000
|1.00
|2278.19
|524
|2008.02.19 13:00
|sell
|263
|0.01
|1.9504
|1.9604
|0.0000
|525
|2008.02.19 14:36
|t/p
|261
|0.84
|1.9522
|1.9318
|1.9522
|33.60
|2311.79
|526
|2008.02.19 14:36
|buy
|264
|0.01
|1.9529
|1.9429
|0.0000
|527
|2008.02.20 04:00
|buy
|265
|0.02
|1.9497
|1.9397
|0.0000
|528
|2008.02.20 09:00
|close
|265
|0.02
|1.9457
|1.9397
|0.0000
|-8.00
|2303.79
|529
|2008.02.20 09:00
|close
|264
|0.01
|1.9457
|1.9429
|0.0000
|-7.11
|2296.68
|530
|2008.02.20 09:00
|close
|263
|0.01
|1.9460
|1.9604
|0.0000
|4.25
|2300.93
|531
|2008.02.20 09:00
|sell
|266
|0.42
|1.9457
|1.9657
|1.9453
|532
|2008.02.20 09:00
|sell
|267
|0.01
|1.9456
|1.9556
|0.0000
|533
|2008.02.20 09:39
|sell
|268
|0.02
|1.9482
|1.9582
|0.0000
|534
|2008.02.20 10:30
|close
|268
|0.02
|1.9469
|1.9582
|0.0000
|2.60
|2303.53
|535
|2008.02.20 10:30
|close
|267
|0.01
|1.9469
|1.9556
|0.0000
|-1.30
|2302.23
|536
|2008.02.20 10:30
|sell
|269
|0.01
|1.9464
|1.9564
|0.0000
|537
|2008.02.20 10:36
|t/p
|266
|0.42
|1.9453
|1.9657
|1.9453
|16.80
|2319.03
|538
|2008.02.20 10:36
|close
|269
|0.01
|1.9453
|1.9564
|0.0000
|1.10
|2320.13
|539
|2008.02.20 10:36
|sell
|270
|0.01
|1.9451
|1.9551
|0.0000
|540
|2008.02.20 11:06
|close
|270
|0.01
|1.9441
|1.9551
|0.0000
|1.00
|2321.13
|541
|2008.02.20 11:06
|sell
|271
|0.01
|1.9437
|1.9537
|0.0000
|542
|2008.02.20 11:57
|sell
|272
|0.02
|1.9462
|1.9562
|0.0000
|543
|2008.02.20 12:14
|close
|272
|0.02
|1.9449
|1.9562
|0.0000
|2.60
|2323.73
|544
|2008.02.20 12:14
|close
|271
|0.01
|1.9449
|1.9537
|0.0000
|-1.20
|2322.53
|545
|2008.02.20 12:15
|sell
|273
|0.01
|1.9447
|1.9547
|0.0000
|546
|2008.02.20 12:43
|close
|273
|0.01
|1.9436
|1.9547
|0.0000
|1.10
|2323.63
|547
|2008.02.20 12:43
|sell
|274
|0.01
|1.9432
|1.9532
|0.0000
|548
|2008.02.20 12:55
|close
|274
|0.01
|1.9420
|1.9532
|0.0000
|1.20
|2324.83
|549
|2008.02.20 12:55
|sell
|275
|0.01
|1.9418
|1.9518
|0.0000
|550
|2008.02.20 13:24
|sell
|276
|0.02
|1.9443
|1.9543
|0.0000
|551
|2008.02.20 13:25
|close
|276
|0.02
|1.9431
|1.9543
|0.0000
|2.40
|2327.23
|552
|2008.02.20 13:25
|close
|275
|0.01
|1.9431
|1.9518
|0.0000
|-1.30
|2325.93
|553
|2008.02.20 13:25
|sell
|277
|0.01
|1.9427
|1.9527
|0.0000
|554
|2008.02.20 13:29
|close
|277
|0.01
|1.9417
|1.9527
|0.0000
|1.00
|2326.93
|555
|2008.02.20 13:29
|sell
|278
|0.01
|1.9412
|1.9512
|0.0000
|556
|2008.02.20 14:05
|sell
|279
|0.02
|1.9437
|1.9537
|0.0000
|557
|2008.02.20 14:21
|close
|279
|0.02
|1.9425
|1.9537
|0.0000
|2.40
|2329.33
|558
|2008.02.20 14:21
|close
|278
|0.01
|1.9425
|1.9512
|0.0000
|-1.30
|2328.03
|559
|2008.02.20 14:21
|sell
|280
|0.01
|1.9423
|1.9523
|0.0000
|560
|2008.02.20 14:31
|close
|280
|0.01
|1.9412
|1.9523
|0.0000
|1.10
|2329.13
|561
|2008.02.20 14:31
|sell
|281
|0.01
|1.9406
|1.9506
|0.0000
|562
|2008.02.20 14:33
|close
|281
|0.01
|1.9396
|1.9506
|0.0000
|1.00
|2330.13
|563
|2008.02.20 14:33
|sell
|282
|0.01
|1.9392
|1.9492
|0.0000
|564
|2008.02.20 14:50
|close
|282
|0.01
|1.9382
|1.9492
|0.0000
|1.00
|2331.13
|565
|2008.02.20 14:50
|sell
|283
|0.01
|1.9380
|1.9480
|0.0000
|566
|2008.02.20 14:52
|close
|283
|0.01
|1.9370
|1.9480
|0.0000
|1.00
|2332.13
|567
|2008.02.20 14:52
|sell
|284
|0.01
|1.9365
|1.9465
|0.0000
|568
|2008.02.20 15:29
|sell
|285
|0.02
|1.9390
|1.9490
|0.0000
|569
|2008.02.20 16:48
|sell
|286
|0.03
|1.9415
|1.9515
|0.0000
|570
|2008.02.20 16:48
|close
|286
|0.03
|1.9424
|1.9515
|0.0000
|-2.70
|2329.43
|571
|2008.02.20 16:48
|close
|285
|0.02
|1.9424
|1.9490
|0.0000
|-6.80
|2322.63
|572
|2008.02.20 16:48
|close
|284
|0.01
|1.9424
|1.9465
|0.0000
|-5.90
|2316.73
|573
|2008.02.20 16:48
|sell
|287
|0.01
|1.9420
|1.9520
|0.0000
|574
|2008.02.20 16:52
|close
|287
|0.01
|1.9410
|1.9520
|0.0000
|1.00
|2317.73
|575
|2008.02.20 16:52
|sell
|288
|0.01
|1.9406
|1.9506
|0.0000
|576
|2008.02.20 17:42
|close
|288
|0.01
|1.9395
|1.9506
|0.0000
|1.10
|2318.83
|577
|2008.02.20 17:42
|sell
|289
|0.01
|1.9393
|1.9493
|0.0000
|578
|2008.02.20 18:14
|sell
|290
|0.02
|1.9418
|1.9518
|0.0000
|579
|2008.02.20 20:02
|close
|290
|0.02
|1.9405
|1.9518
|0.0000
|2.60
|2321.43
|580
|2008.02.20 20:02
|close
|289
|0.01
|1.9405
|1.9493
|0.0000
|-1.20
|2320.23
|581
|2008.02.20 20:02
|sell
|291
|0.01
|1.9403
|1.9503
|0.0000
|582
|2008.02.20 20:21
|sell
|292
|0.02
|1.9428
|1.9528
|0.0000
|583
|2008.02.20 21:19
|close
|292
|0.02
|1.9416
|1.9528
|0.0000
|2.40
|2322.63
|584
|2008.02.20 21:19
|close
|291
|0.01
|1.9416
|1.9503
|0.0000
|-1.30
|2321.33
|585
|2008.02.20 21:19
|sell
|293
|0.01
|1.9414
|1.9514
|0.0000
|586
|2008.02.21 00:21
|buy
|294
|0.01
|1.9430
|1.9330
|0.0000
|587
|2008.02.21 10:30
|s/l
|293
|0.01
|1.9514
|1.9514
|0.0000
|-10.45
|2310.88
|588
|2008.02.21 10:30
|close
|294
|0.01
|1.9511
|1.9330
|0.0000
|8.10
|2318.98
|589
|2008.02.21 10:30
|buy
|295
|0.01
|1.9513
|1.9413
|0.0000
|590
|2008.02.21 10:30
|close
|295
|0.01
|1.9525
|1.9413
|0.0000
|1.20
|2320.18
|591
|2008.02.21 10:30
|buy
|296
|0.01
|1.9532
|1.9432
|0.0000
|592
|2008.02.21 10:32
|close
|296
|0.01
|1.9542
|1.9432
|0.0000
|1.00
|2321.18
|593
|2008.02.21 10:32
|buy
|297
|0.01
|1.9544
|1.9444
|0.0000
|594
|2008.02.21 10:38
|close
|297
|0.01
|1.9554
|1.9444
|0.0000
|1.00
|2322.18
|595
|2008.02.21 10:38
|buy
|298
|0.01
|1.9558
|1.9458
|0.0000
|596
|2008.02.21 11:09
|buy
|299
|0.02
|1.9533
|1.9433
|0.0000
|597
|2008.02.21 11:17
|close
|299
|0.02
|1.9545
|1.9433
|0.0000
|2.40
|2324.58
|598
|2008.02.21 11:17
|close
|298
|0.01
|1.9545
|1.9458
|0.0000
|-1.30
|2323.28
|599
|2008.02.21 11:17
|buy
|300
|0.01
|1.9547
|1.9447
|0.0000
|600
|2008.02.21 11:23
|close
|300
|0.01
|1.9558
|1.9447
|0.0000
|1.10
|2324.38
|601
|2008.02.21 11:23
|buy
|301
|0.01
|1.9560
|1.9460
|0.0000
|602
|2008.02.21 11:32
|close
|301
|0.01
|1.9570
|1.9460
|0.0000
|1.00
|2325.38
|603
|2008.02.21 11:32
|buy
|302
|0.01
|1.9574
|1.9474
|0.0000
|604
|2008.02.21 11:52
|close
|302
|0.01
|1.9584
|1.9474
|0.0000
|1.00
|2326.38
|605
|2008.02.21 11:52
|buy
|303
|0.01
|1.9588
|1.9488
|0.0000
|606
|2008.02.21 12:17
|buy
|304
|0.02
|1.9563
|1.9463
|0.0000
|607
|2008.02.21 12:29
|buy
|305
|0.03
|1.9538
|1.9438
|0.0000
|608
|2008.02.21 12:48
|close
|305
|0.03
|1.9557
|1.9438
|0.0000
|5.70
|2332.08
|609
|2008.02.21 12:48
|close
|304
|0.02
|1.9557
|1.9463
|0.0000
|-1.20
|2330.88
|610
|2008.02.21 12:48
|close
|303
|0.01
|1.9557
|1.9488
|0.0000
|-3.10
|2327.78
|611
|2008.02.21 12:48
|buy
|306
|0.01
|1.9558
|1.9458
|0.0000
|612
|2008.02.21 13:05
|close
|306
|0.01
|1.9568
|1.9458
|0.0000
|1.00
|2328.78
|613
|2008.02.21 13:05
|buy
|307
|0.01
|1.9570
|1.9470
|0.0000
|614
|2008.02.21 14:09
|close
|307
|0.01
|1.9580
|1.9470
|0.0000
|1.00
|2329.78
|615
|2008.02.21 14:09
|buy
|308
|0.01
|1.9582
|1.9482
|0.0000
|616
|2008.02.21 14:20
|close
|308
|0.01
|1.9592
|1.9482
|0.0000
|1.00
|2330.78
|617
|2008.02.21 14:20
|buy
|309
|0.01
|1.9594
|1.9494
|0.0000
|618
|2008.02.21 15:01
|buy
|310
|0.02
|1.9569
|1.9469
|0.0000
|619
|2008.02.21 16:42
|close
|310
|0.02
|1.9581
|1.9469
|0.0000
|2.40
|2333.18
|620
|2008.02.21 16:42
|close
|309
|0.01
|1.9581
|1.9494
|0.0000
|-1.30
|2331.88
|621
|2008.02.21 16:42
|buy
|311
|0.01
|1.9583
|1.9483
|0.0000
|622
|2008.02.21 16:52
|close
|311
|0.01
|1.9593
|1.9483
|0.0000
|1.00
|2332.88
|623
|2008.02.21 16:52
|buy
|312
|0.01
|1.9597
|1.9497
|0.0000
|624
|2008.02.21 17:03
|close
|312
|0.01
|1.9607
|1.9497
|0.0000
|1.00
|2333.88
|625
|2008.02.21 17:03
|buy
|313
|0.01
|1.9609
|1.9509
|0.0000
|626
|2008.02.21 18:42
|close
|313
|0.01
|1.9619
|1.9509
|0.0000
|1.00
|2334.88
|627
|2008.02.21 18:43
|buy
|314
|0.01
|1.9621
|1.9521
|0.0000
|628
|2008.02.21 19:00
|close
|314
|0.01
|1.9631
|1.9521
|0.0000
|1.00
|2335.88
|629
|2008.02.21 19:00
|buy
|315
|0.01
|1.9633
|1.9533
|0.0000
|630
|2008.02.22 00:32
|sell
|316
|0.01
|1.9628
|1.9728
|0.0000
|631
|2008.02.25 00:04
|sell
|317
|0.02
|1.9687
|1.9787
|0.0000
|632
|2008.02.25 01:10
|close
|317
|0.02
|1.9678
|1.9787
|0.0000
|1.80
|2337.68
|633
|2008.02.25 01:10
|close
|316
|0.01
|1.9678
|1.9728
|0.0000
|-5.15
|2332.53
|634
|2008.02.25 01:10
|close
|315
|0.01
|1.9675
|1.9533
|0.0000
|4.38
|2336.92
|635
|2008.02.25 01:10
|sell
|318
|0.01
|1.9676
|1.9776
|0.0000
|636
|2008.02.25 03:30
|close
|318
|0.01
|1.9666
|1.9776
|0.0000
|1.00
|2337.92
|637
|2008.02.25 03:30
|sell
|319
|0.01
|1.9666
|1.9766
|0.0000
|638
|2008.02.25 06:26
|close
|319
|0.01
|1.9656
|1.9766
|0.0000
|1.00
|2338.92
|639
|2008.02.25 06:26
|sell
|320
|0.01
|1.9654
|1.9754
|0.0000
|640
|2008.02.25 08:25
|close
|320
|0.01
|1.9643
|1.9754
|0.0000
|1.10
|2340.02
|641
|2008.02.25 08:26
|sell
|321
|0.01
|1.9637
|1.9737
|0.0000
|642
|2008.02.25 08:29
|close
|321
|0.01
|1.9627
|1.9737
|0.0000
|1.00
|2341.02
|643
|2008.02.25 08:29
|sell
|322
|0.01
|1.9625
|1.9725
|0.0000
|644
|2008.02.25 10:19
|sell
|323
|0.02
|1.9650
|1.9750
|0.0000
|645
|2008.02.25 10:39
|close
|323
|0.02
|1.9638
|1.9750
|0.0000
|2.40
|2343.42
|646
|2008.02.25 10:39
|close
|322
|0.01
|1.9638
|1.9725
|0.0000
|-1.30
|2342.12
|647
|2008.02.25 10:40
|sell
|324
|0.01
|1.9636
|1.9736
|0.0000
|648
|2008.02.25 14:21
|sell
|325
|0.02
|1.9662
|1.9762
|0.0000
|649
|2008.02.25 14:39
|sell
|326
|0.03
|1.9687
|1.9787
|0.0000
|650
|2008.02.25 15:19
|close
|326
|0.03
|1.9696
|1.9787
|0.0000
|-2.70
|2339.42
|651
|2008.02.25 15:19
|close
|325
|0.02
|1.9696
|1.9762
|0.0000
|-6.80
|2332.62
|652
|2008.02.25 15:19
|close
|324
|0.01
|1.9696
|1.9736
|0.0000
|-6.00
|2326.62
|653
|2008.02.25 15:19
|buy
|327
|0.84
|1.9696
|1.9496
|1.9700
|654
|2008.02.25 15:22
|t/p
|327
|0.84
|1.9700
|1.9496
|1.9700
|33.60
|2360.22
|655
|2008.02.25 15:30
|buy
|328
|0.01
|1.9701
|1.9601
|0.0000
|656
|2008.02.25 16:04
|sell
|329
|0.01
|1.9675
|1.9775
|0.0000
|657
|2008.02.26 00:30
|buy
|330
|0.02
|1.9672
|1.9572
|0.0000
|658
|2008.02.26 11:10
|close
|330
|0.02
|1.9694
|1.9572
|0.0000
|4.40
|2364.62
|659
|2008.02.26 11:10
|close
|329
|0.01
|1.9697
|1.9775
|0.0000
|-2.35
|2362.27
|660
|2008.02.26 11:10
|close
|328
|0.01
|1.9694
|1.9601
|0.0000
|-0.61
|2361.66
|661
|2008.02.26 11:10
|buy
|331
|0.01
|1.9703
|1.9603
|0.0000
|662
|2008.02.26 11:24
|close
|331
|0.01
|1.9715
|1.9603
|0.0000
|1.20
|2362.86
|663
|2008.02.26 11:24
|buy
|332
|0.01
|1.9717
|1.9617
|0.0000
|664
|2008.02.26 12:00
|buy
|333
|0.02
|1.9692
|1.9592
|0.0000
|665
|2008.02.26 12:04
|close
|333
|0.02
|1.9704
|1.9592
|0.0000
|2.40
|2365.26
|666
|2008.02.26 12:04
|close
|332
|0.01
|1.9704
|1.9617
|0.0000
|-1.30
|2363.96
|667
|2008.02.26 12:04
|buy
|334
|0.01
|1.9706
|1.9606
|0.0000
|668
|2008.02.26 13:18
|close
|334
|0.01
|1.9719
|1.9606
|0.0000
|1.30
|2365.26
|669
|2008.02.26 13:18
|buy
|335
|0.01
|1.9721
|1.9621
|0.0000
|670
|2008.02.26 13:28
|close
|335
|0.01
|1.9731
|1.9621
|0.0000
|1.00
|2366.26
|671
|2008.02.26 13:28
|buy
|336
|0.01
|1.9733
|1.9633
|0.0000
|672
|2008.02.26 13:30
|close
|336
|0.01
|1.9743
|1.9633
|0.0000
|1.00
|2367.26
|673
|2008.02.26 13:30
|buy
|337
|0.01
|1.9745
|1.9645
|0.0000
|674
|2008.02.26 14:31
|buy
|338
|0.02
|1.9720
|1.9620
|0.0000
|675
|2008.02.26 14:36
|close
|338
|0.02
|1.9732
|1.9620
|0.0000
|2.40
|2369.66
|676
|2008.02.26 14:36
|close
|337
|0.01
|1.9732
|1.9645
|0.0000
|-1.30
|2368.36
|677
|2008.02.26 14:36
|buy
|339
|0.01
|1.9736
|1.9636
|0.0000
|678
|2008.02.26 15:26
|close
|339
|0.01
|1.9746
|1.9636
|0.0000
|1.00
|2369.36
|679
|2008.02.26 15:26
|buy
|340
|0.01
|1.9748
|1.9648
|0.0000
|680
|2008.02.26 15:42
|buy
|341
|0.02
|1.9723
|1.9623
|0.0000
|681
|2008.02.26 16:45
|close
|341
|0.02
|1.9735
|1.9623
|0.0000
|2.40
|2371.76
|682
|2008.02.26 16:45
|close
|340
|0.01
|1.9735
|1.9648
|0.0000
|-1.30
|2370.46
|683
|2008.02.26 16:45
|buy
|342
|0.01
|1.9737
|1.9637
|0.0000
|684
|2008.02.26 17:15
|buy
|343
|0.02
|1.9712
|1.9612
|0.0000
|685
|2008.02.26 17:28
|close
|343
|0.02
|1.9724
|1.9612
|0.0000
|2.40
|2372.86
|686
|2008.02.26 17:28
|close
|342
|0.01
|1.9724
|1.9637
|0.0000
|-1.30
|2371.56
|687
|2008.02.26 17:28
|buy
|344
|0.01
|1.9726
|1.9626
|0.0000
|688
|2008.02.26 17:36
|close
|344
|0.01
|1.9736
|1.9626
|0.0000
|1.00
|2372.56
|689
|2008.02.26 17:36
|buy
|345
|0.01
|1.9738
|1.9638
|0.0000
|690
|2008.02.26 18:00
|close
|345
|0.01
|1.9748
|1.9638
|0.0000
|1.00
|2373.56
|691
|2008.02.26 18:00
|buy
|346
|0.01
|1.9754
|1.9654
|0.0000
|692
|2008.02.26 18:01
|close
|346
|0.01
|1.9764
|1.9654
|0.0000
|1.00
|2374.56
|693
|2008.02.26 18:01
|buy
|347
|0.01
|1.9768
|1.9668
|0.0000
|694
|2008.02.26 18:08
|close
|347
|0.01
|1.9778
|1.9668
|0.0000
|1.00
|2375.56
|695
|2008.02.26 18:08
|buy
|348
|0.01
|1.9782
|1.9682
|0.0000
|696
|2008.02.26 18:21
|close
|348
|0.01
|1.9792
|1.9682
|0.0000
|1.00
|2376.56
|697
|2008.02.26 18:21
|buy
|349
|0.01
|1.9796
|1.9696
|0.0000
|698
|2008.02.26 18:22
|close
|349
|0.01
|1.9806
|1.9696
|0.0000
|1.00
|2377.56
|699
|2008.02.26 18:22
|buy
|350
|0.01
|1.9810
|1.9710
|0.0000
|700
|2008.02.26 18:41
|close
|350
|0.01
|1.9820
|1.9710
|0.0000
|1.00
|2378.56
|701
|2008.02.26 18:41
|buy
|351
|0.01
|1.9822
|1.9722
|0.0000
|702
|2008.02.26 19:20
|close
|351
|0.01
|1.9832
|1.9722
|0.0000
|1.00
|2379.56
|703
|2008.02.26 19:20
|buy
|352
|0.01
|1.9834
|1.9734
|0.0000
|704
|2008.02.26 19:22
|close
|352
|0.01
|1.9844
|1.9734
|0.0000
|1.00
|2380.56
|705
|2008.02.26 19:22
|buy
|353
|0.01
|1.9848
|1.9748
|0.0000
|706
|2008.02.26 19:34
|close
|353
|0.01
|1.9858
|1.9748
|0.0000
|1.00
|2381.56
|707
|2008.02.26 19:34
|buy
|354
|0.01
|1.9862
|1.9762
|0.0000
|708
|2008.02.26 20:51
|close
|354
|0.01
|1.9872
|1.9762
|0.0000
|1.00
|2382.56
|709
|2008.02.26 20:51
|buy
|355
|0.01
|1.9876
|1.9776
|0.0000
|710
|2008.02.26 23:20
|close
|355
|0.01
|1.9887
|1.9776
|0.0000
|1.10
|2383.66
|711
|2008.02.26 23:20
|buy
|356
|0.01
|1.9889
|1.9789
|0.0000
|712
|2008.02.27 00:00
|sell
|357
|0.01
|1.9879
|1.9979
|0.0000
|713
|2008.02.28 00:39
|buy
|358
|0.02
|1.9833
|1.9733
|0.0000
|714
|2008.02.28 05:56
|close
|358
|0.02
|1.9847
|1.9733
|0.0000
|2.80
|2386.46
|715
|2008.02.28 05:56
|close
|357
|0.01
|1.9850
|1.9979
|0.0000
|2.45
|2388.91
|716
|2008.02.28 05:56
|close
|356
|0.01
|1.9847
|1.9789
|0.0000
|-3.83
|2385.08
|717
|2008.02.28 05:56
|buy
|359
|0.01
|1.9851
|1.9751
|0.0000
|718
|2008.02.28 07:45
|buy
|360
|0.02
|1.9826
|1.9726
|0.0000
|719
|2008.02.28 08:18
|sell
|361
|0.01
|1.9814
|1.9914
|0.0000
|720
|2008.02.28 08:24
|close
|361
|0.01
|1.9787
|1.9914
|0.0000
|2.70
|2387.78
|721
|2008.02.28 08:24
|close
|360
|0.02
|1.9784
|1.9726
|0.0000
|-8.40
|2379.38
|722
|2008.02.28 08:24
|close
|359
|0.01
|1.9784
|1.9751
|0.0000
|-6.70
|2372.68
|723
|2008.02.28 08:24
|sell
|362
|0.42
|1.9784
|1.9984
|1.9780
|724
|2008.02.28 08:24
|sell
|363
|0.01
|1.9783
|1.9883
|0.0000
|725
|2008.02.28 08:44
|t/p
|362
|0.42
|1.9780
|1.9984
|1.9780
|16.80
|2389.48
|726
|2008.02.28 08:45
|close
|363
|0.01
|1.9773
|1.9883
|0.0000
|1.00
|2390.48
|727
|2008.02.28 08:45
|sell
|364
|0.01
|1.9769
|1.9869
|0.0000
|728
|2008.02.28 09:01
|sell
|365
|0.02
|1.9794
|1.9894
|0.0000
|729
|2008.02.28 09:49
|sell
|366
|0.03
|1.9819
|1.9919
|0.0000
|730
|2008.02.28 10:07
|close
|366
|0.03
|1.9828
|1.9919
|0.0000
|-2.70
|2387.78
|731
|2008.02.28 10:07
|close
|365
|0.02
|1.9828
|1.9894
|0.0000
|-6.80
|2380.98
|732
|2008.02.28 10:07
|close
|364
|0.01
|1.9828
|1.9869
|0.0000
|-5.90
|2375.08
|733
|2008.02.28 10:07
|buy
|367
|0.84
|1.9828
|1.9628
|1.9832
|734
|2008.02.28 10:07
|sell
|368
|0.01
|1.9826
|1.9926
|0.0000
|735
|2008.02.28 10:12
|close
|368
|0.01
|1.9816
|1.9926
|0.0000
|1.00
|2376.08
|736
|2008.02.28 10:12
|sell
|369
|0.01
|1.9814
|1.9914
|0.0000
|737
|2008.02.28 11:04
|t/p
|367
|0.84
|1.9832
|1.9628
|1.9832
|33.60
|2409.68
|738
|2008.02.28 11:35
|close
|369
|0.01
|1.9804
|1.9914
|0.0000
|1.00
|2410.68
|739
|2008.02.28 11:35
|sell
|370
|0.01
|1.9802
|1.9902
|0.0000
|740
|2008.02.28 11:37
|close
|370
|0.01
|1.9792
|1.9902
|0.0000
|1.00
|2411.68
|741
|2008.02.28 11:37
|sell
|371
|0.01
|1.9788
|1.9888
|0.0000
|742
|2008.02.28 11:57
|sell
|372
|0.02
|1.9813
|1.9913
|0.0000
|743
|2008.02.28 12:34
|close
|372
|0.02
|1.9801
|1.9913
|0.0000
|2.40
|2414.08
|744
|2008.02.28 12:34
|close
|371
|0.01
|1.9801
|1.9888
|0.0000
|-1.30
|2412.78
|745
|2008.02.28 12:34
|sell
|373
|0.01
|1.9799
|1.9899
|0.0000
|746
|2008.02.28 13:21
|sell
|374
|0.02
|1.9824
|1.9924
|0.0000
|747
|2008.02.28 13:31
|buy
|375
|0.01
|1.9833
|1.9733
|0.0000
|748
|2008.02.28 14:07
|close
|375
|0.01
|1.9863
|1.9733
|0.0000
|3.00
|2415.78
|749
|2008.02.28 14:07
|close
|374
|0.02
|1.9866
|1.9924
|0.0000
|-8.40
|2407.38
|750
|2008.02.28 14:07
|close
|373
|0.01
|1.9866
|1.9899
|0.0000
|-6.70
|2400.68
|751
|2008.02.28 14:07
|buy
|376
|0.42
|1.9866
|1.9666
|1.9870
|752
|2008.02.28 14:07
|buy
|377
|0.01
|1.9865
|1.9765
|0.0000
|753
|2008.02.28 14:30
|t/p
|376
|0.42
|1.9870
|1.9666
|1.9870
|16.80
|2417.48
|754
|2008.02.28 14:47
|buy
|378
|0.02
|1.9840
|1.9740
|0.0000
|755
|2008.02.28 14:51
|close
|378
|0.02
|1.9852
|1.9740
|0.0000
|2.40
|2419.88
|756
|2008.02.28 14:51
|close
|377
|0.01
|1.9852
|1.9765
|0.0000
|-1.30
|2418.58
|757
|2008.02.28 14:51
|buy
|379
|0.01
|1.9854
|1.9754
|0.0000
|758
|2008.02.28 14:59
|close
|379
|0.01
|1.9864
|1.9754
|0.0000
|1.00
|2419.58
|759
|2008.02.28 14:59
|buy
|380
|0.01
|1.9868
|1.9768
|0.0000
|760
|2008.02.28 15:08
|close
|380
|0.01
|1.9878
|1.9768
|0.0000
|1.00
|2420.58
|761
|2008.02.28 15:08
|buy
|381
|0.01
|1.9882
|1.9782
|0.0000
|762
|2008.02.28 15:36
|buy
|382
|0.02
|1.9857
|1.9757
|0.0000
|763
|2008.02.28 15:52
|close
|382
|0.02
|1.9869
|1.9757
|0.0000
|2.40
|2422.98
|764
|2008.02.28 15:52
|close
|381
|0.01
|1.9869
|1.9782
|0.0000
|-1.30
|2421.68
|765
|2008.02.28 15:52
|buy
|383
|0.01
|1.9871
|1.9771
|0.0000
|766
|2008.02.28 16:00
|close
|383
|0.01
|1.9881
|1.9771
|0.0000
|1.00
|2422.68
|767
|2008.02.28 16:00
|buy
|384
|0.01
|1.9885
|1.9785
|0.0000
|768
|2008.02.28 16:50
|close
|384
|0.01
|1.9895
|1.9785
|0.0000
|1.00
|2423.68
|769
|2008.02.28 16:50
|buy
|385
|0.01
|1.9897
|1.9797
|0.0000
|770
|2008.02.28 16:56
|close
|385
|0.01
|1.9907
|1.9797
|0.0000
|1.00
|2424.68
|771
|2008.02.28 16:56
|buy
|386
|0.01
|1.9909
|1.9809
|0.0000
|772
|2008.02.28 17:15
|buy
|387
|0.02
|1.9884
|1.9784
|0.0000
|773
|2008.02.28 18:12
|close
|387
|0.02
|1.9897
|1.9784
|0.0000
|2.60
|2427.28
|774
|2008.02.28 18:12
|close
|386
|0.01
|1.9897
|1.9809
|0.0000
|-1.20
|2426.08
|775
|2008.02.28 18:12
|buy
|388
|0.01
|1.9899
|1.9799
|0.0000
|776
|2008.02.28 18:18
|close
|388
|0.01
|1.9909
|1.9799
|0.0000
|1.00
|2427.08
|777
|2008.02.28 18:18
|buy
|389
|0.01
|1.9911
|1.9811
|0.0000
|778
|2008.02.28 18:59
|close
|389
|0.01
|1.9921
|1.9811
|0.0000
|1.00
|2428.08
|779
|2008.02.28 18:59
|buy
|390
|0.01
|1.9925
|1.9825
|0.0000
|780
|2008.02.28 19:09
|close
|390
|0.01
|1.9935
|1.9825
|0.0000
|1.00
|2429.08
|781
|2008.02.28 19:09
|buy
|391
|0.01
|1.9939
|1.9839
|0.0000
|782
|2008.02.28 21:54
|buy
|392
|0.02
|1.9914
|1.9814
|0.0000
|783
|2008.02.28 22:55
|buy
|393
|0.03
|1.9889
|1.9789
|0.0000
|784
|2008.02.28 23:25
|close
|393
|0.03
|1.9880
|1.9789
|0.0000
|-2.70
|2426.38
|785
|2008.02.28 23:25
|close
|392
|0.02
|1.9880
|1.9814
|0.0000
|-6.80
|2419.58
|786
|2008.02.28 23:25
|close
|391
|0.01
|1.9880
|1.9839
|0.0000
|-5.90
|2413.68
|787
|2008.02.28 23:25
|sell
|394
|0.84
|1.9880
|2.0080
|1.9876
|788
|2008.02.28 23:26
|buy
|395
|0.01
|1.9884
|1.9784
|0.0000
|789
|2008.02.28 23:36
|t/p
|394
|0.84
|1.9876
|2.0080
|1.9876
|33.60
|2447.28
|790
|2008.02.28 23:59
|close at stop
|395
|0.01
|1.9890
|1.9784
|0.0000
|0.60
|2447.88