Belvedere Inc.

Account: 73879 Name: duyduy Currency: USD 2008 March 5, 19:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
25455212008.02.27 19:58balanceDeposit3 000.00
25458802008.02.27 21:00sell0.10gbpusd1.98601.99421.98502008.02.27 21:111.98500.000.000.0010.00
25459722008.02.27 21:11sell0.10gbpusd1.98471.99421.98372008.02.27 21:231.98370.000.000.0010.00
25464462008.02.27 22:15buy0.10usdcad0.98180.97830.98282008.02.28 09:080.97830.000.000.00-35.78
25502742008.02.28 09:15sell0.10gbpusd1.98271.98731.98172008.02.28 09:181.98170.000.000.0010.00
25502922008.02.28 09:18sell0.10gbpusd1.98151.98731.98052008.02.28 09:201.98050.000.000.0010.00
25503482008.02.28 09:20sell0.10gbpusd1.98001.98731.97902008.02.28 09:251.97900.000.000.0010.00
25500742008.02.28 08:45sell0.10eurusd1.51001.51471.50902008.02.28 09:331.50900.000.000.0010.00
25504412008.02.28 09:25sell0.10gbpusd1.97791.98731.97692008.02.28 09:471.97690.000.000.0010.00
25470722008.02.28 00:00buy0.10usdjpy106.46106.11106.562008.02.28 10:49106.560.000.000.009.38
25541992008.02.28 14:45buy0.10gbpusd1.98381.97621.98482008.02.28 14:591.98480.000.000.0010.00
25531662008.02.28 13:15sell0.10usdchf1.06151.06681.06052008.02.28 15:041.06050.000.000.009.43
25543732008.02.28 15:00sell0.10usdjpy106.30106.85106.202008.02.28 15:06106.200.000.000.009.42
25543692008.02.28 14:59buy0.10gbpusd1.98511.97621.98612008.02.28 15:071.98610.000.000.0010.00
25545382008.02.28 15:06sell0.10usdjpy106.18106.85106.082008.02.28 15:32106.080.000.000.009.43
25581382008.02.28 18:00sell0.10usdcad0.97360.98210.97262008.02.28 18:220.97260.000.000.0010.28
25639572008.02.29 02:00sell0.10usdjpy104.94105.71104.842008.02.29 02:16104.840.000.000.009.54
25677302008.02.29 09:45sell0.10usdjpy104.45105.17104.352008.02.29 09:46104.350.000.000.009.58
25677242008.02.29 09:45sell0.10usdchf1.04941.05471.04842008.02.29 09:511.04840.000.000.009.54
25678092008.02.29 09:46sell0.10usdjpy104.34105.17104.242008.02.29 10:25104.240.000.000.009.59
25682682008.02.29 10:00buy0.10gbpusd1.99191.98841.99292008.02.29 10:371.98840.000.000.00-35.00
25695372008.02.29 11:15sell0.10gbpusd1.98421.99311.98322008.02.29 11:461.98320.000.000.0010.00
25693452008.02.29 11:00sell0.10audusd0.94370.95070.94272008.02.29 12:110.94270.000.000.0010.00
25680072008.02.29 09:51sell0.10usdchf1.04811.05471.04712008.02.29 12:341.04710.000.000.009.55
25716712008.02.29 13:15buy0.10usdcad0.98280.97290.98382008.02.29 13:150.98380.000.000.0010.16
25716802008.02.29 13:15buy0.10usdcad0.98450.97290.98552008.02.29 13:310.98100.000.000.00-35.68
25788312008.02.29 21:30sell0.10audusd0.93380.94070.93282008.02.29 21:380.93280.000.000.0010.00
25786542008.02.29 21:00sell0.10usdjpy103.95104.59103.852008.02.29 22:19103.850.000.000.009.63
25788992008.02.29 21:38sell0.10audusd0.93280.94070.93182008.02.29 22:450.93180.000.000.0010.00
25850962008.03.03 08:45sell0.10usdjpy102.68103.55102.582008.03.03 10:47103.010.000.000.00-32.04
25864212008.03.03 10:00sell0.10gbpusd1.98171.98521.98072008.03.03 11:321.98520.000.000.00-35.00
25869442008.03.03 10:30sell0.10audusd0.92930.93280.92832008.03.03 13:130.93280.000.000.00-35.00
25877212008.03.03 10:45buy0.10usdcad0.98670.98320.98772008.03.03 13:520.98380.000.000.00-29.48
  0.00 0.00 0.00 7.55
Closed P/L: 7.55
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7.55 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 3 007.55 Equity: 3 007.55 Free Margin: 3 007.55
 
Details:
Graph
Gross Profit: 245.53 Gross Loss: 237.98 Total Net Profit: 7.55
Profit Factor: 1.03 Expected Payoff: 0.24  
Absolute Drawdown: 15.78 Maximal Drawdown: 137.57 (4.37%) Relative Drawdown: 4.37% (137.57)
 
Total Trades: 32 Short Positions (won %): 24 (87.50%) Long Positions (won %): 8 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 25 (78.13%) Loss trades (% of total): 7 (21.88%)
Largest profit trade: 10.28 loss trade: -35.78
Average profit trade: 9.82 loss trade: -34.00
Maximum consecutive wins ($): 16 (156.19) consecutive losses ($): 4 (-131.52)
Maximal consecutive profit (count): 156.19 (16) consecutive loss (count): -131.52 (4)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2