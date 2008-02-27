|Account: 73879
|Name: duyduy
|Currency: USD
|2008 March 5, 19:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2545521
|2008.02.27 19:58
|balance
|Deposit
|3 000.00
|2545880
|2008.02.27 21:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9860
|1.9942
|1.9850
|2008.02.27 21:11
|1.9850
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2545972
|2008.02.27 21:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9847
|1.9942
|1.9837
|2008.02.27 21:23
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2546446
|2008.02.27 22:15
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9818
|0.9783
|0.9828
|2008.02.28 09:08
|0.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.78
|2550274
|2008.02.28 09:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9827
|1.9873
|1.9817
|2008.02.28 09:18
|1.9817
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2550292
|2008.02.28 09:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9815
|1.9873
|1.9805
|2008.02.28 09:20
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2550348
|2008.02.28 09:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9800
|1.9873
|1.9790
|2008.02.28 09:25
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2550074
|2008.02.28 08:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.5100
|1.5147
|1.5090
|2008.02.28 09:33
|1.5090
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2550441
|2008.02.28 09:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9779
|1.9873
|1.9769
|2008.02.28 09:47
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2547072
|2008.02.28 00:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|106.46
|106.11
|106.56
|2008.02.28 10:49
|106.56
|0.00
|0.00
|0.00
|9.38
|2554199
|2008.02.28 14:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9838
|1.9762
|1.9848
|2008.02.28 14:59
|1.9848
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2553166
|2008.02.28 13:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0615
|1.0668
|1.0605
|2008.02.28 15:04
|1.0605
|0.00
|0.00
|0.00
|9.43
|2554373
|2008.02.28 15:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.30
|106.85
|106.20
|2008.02.28 15:06
|106.20
|0.00
|0.00
|0.00
|9.42
|2554369
|2008.02.28 14:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9851
|1.9762
|1.9861
|2008.02.28 15:07
|1.9861
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2554538
|2008.02.28 15:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|106.18
|106.85
|106.08
|2008.02.28 15:32
|106.08
|0.00
|0.00
|0.00
|9.43
|2558138
|2008.02.28 18:00
|sell
|0.10
|usdcad
|0.9736
|0.9821
|0.9726
|2008.02.28 18:22
|0.9726
|0.00
|0.00
|0.00
|10.28
|2563957
|2008.02.29 02:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|104.94
|105.71
|104.84
|2008.02.29 02:16
|104.84
|0.00
|0.00
|0.00
|9.54
|2567730
|2008.02.29 09:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|104.45
|105.17
|104.35
|2008.02.29 09:46
|104.35
|0.00
|0.00
|0.00
|9.58
|2567724
|2008.02.29 09:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0494
|1.0547
|1.0484
|2008.02.29 09:51
|1.0484
|0.00
|0.00
|0.00
|9.54
|2567809
|2008.02.29 09:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|104.34
|105.17
|104.24
|2008.02.29 10:25
|104.24
|0.00
|0.00
|0.00
|9.59
|2568268
|2008.02.29 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9919
|1.9884
|1.9929
|2008.02.29 10:37
|1.9884
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|2569537
|2008.02.29 11:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9842
|1.9931
|1.9832
|2008.02.29 11:46
|1.9832
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2569345
|2008.02.29 11:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.9437
|0.9507
|0.9427
|2008.02.29 12:11
|0.9427
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2568007
|2008.02.29 09:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0481
|1.0547
|1.0471
|2008.02.29 12:34
|1.0471
|0.00
|0.00
|0.00
|9.55
|2571671
|2008.02.29 13:15
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9828
|0.9729
|0.9838
|2008.02.29 13:15
|0.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|10.16
|2571680
|2008.02.29 13:15
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9845
|0.9729
|0.9855
|2008.02.29 13:31
|0.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.68
|2578831
|2008.02.29 21:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.9338
|0.9407
|0.9328
|2008.02.29 21:38
|0.9328
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2578654
|2008.02.29 21:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|103.95
|104.59
|103.85
|2008.02.29 22:19
|103.85
|0.00
|0.00
|0.00
|9.63
|2578899
|2008.02.29 21:38
|sell
|0.10
|audusd
|0.9328
|0.9407
|0.9318
|2008.02.29 22:45
|0.9318
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2585096
|2008.03.03 08:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|102.68
|103.55
|102.58
|2008.03.03 10:47
|103.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.04
|2586421
|2008.03.03 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9817
|1.9852
|1.9807
|2008.03.03 11:32
|1.9852
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|2586944
|2008.03.03 10:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.9293
|0.9328
|0.9283
|2008.03.03 13:13
|0.9328
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|2587721
|2008.03.03 10:45
|buy
|0.10
|usdcad
|0.9867
|0.9832
|0.9877
|2008.03.03 13:52
|0.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.48
|0.00
|0.00
|0.00
|7.55
|Closed P/L:
|7.55
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|7.55
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|3 007.55
|Equity:
|3 007.55
|Free Margin:
|3 007.55
|Details:
|Gross Profit:
|245.53
|Gross Loss:
|237.98
|Total Net Profit:
|7.55
|Profit Factor:
|1.03
|Expected Payoff:
|0.24
|Absolute Drawdown:
|15.78
|Maximal Drawdown:
|137.57 (4.37%)
|Relative Drawdown:
|4.37% (137.57)
|Total Trades:
|32
|Short Positions (won %):
|24 (87.50%)
|Long Positions (won %):
|8 (50.00%)
|Profit Trades (% of total):
|25 (78.13%)
|Loss trades (% of total):
|7 (21.88%)
|Largest
|profit trade:
|10.28
|loss trade:
|-35.78
|Average
|profit trade:
|9.82
|loss trade:
|-34.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (156.19)
|consecutive losses ($):
|4 (-131.52)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|156.19 (16)
|consecutive loss (count):
|-131.52 (4)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2