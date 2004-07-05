Strategy Tester Report
petit_pips2
AlpariUS-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2004.07.01 00:00 - 2007.06.29 22:45 (2004.07.01 - 2007.07.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|EA_magic=2007121208; POS_open_time_h=20; POS_tp=10; POS_sl=100;
|Bars in test
|75640
|Ticks modelled
|5625406
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|146455.76
|Gross profit
|378393.76
|Gross loss
|-231938.00
|Profit factor
|1.63
|Expected payoff
|356.34
|Absolute drawdown
|91.00
|Maximal drawdown
|31950.00 (29.37%)
|Relative drawdown
|29.37% (31950.00)
|Total trades
|411
|Short positions (won %)
|213 (92.49%)
|Long positions (won %)
|198 (96.46%)
|Profit trades (% of total)
|388 (94.40%)
|Loss trades (% of total)
|23 (5.60%)
|Largest
|profit trade
|1024.00
|loss trade
|-10252.00
|Average
|profit trade
|975.24
|loss trade
|-10084.26
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|54 (52942.46)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-20315.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|52942.46 (54)
|consecutive loss (count of losses)
|-20315.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|17
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.05 20:01
|sell
|1
|8.00
|1.2290
|1.2390
|1.2280
|2
|2004.07.05 20:06
|t/p
|1
|8.00
|1.2280
|1.2390
|1.2280
|800.00
|50800.00
|3
|2004.07.07 20:29
|buy
|2
|8.10
|1.2370
|1.2270
|1.2380
|4
|2004.07.08 01:23
|t/p
|2
|8.10
|1.2380
|1.2270
|1.2380
|824.58
|51624.58
|5
|2004.07.08 20:00
|buy
|3
|8.20
|1.2391
|1.2291
|1.2401
|6
|2004.07.08 20:48
|t/p
|3
|8.20
|1.2401
|1.2291
|1.2401
|820.00
|52444.58
|7
|2004.07.15 20:15
|sell
|4
|8.30
|1.2350
|1.2450
|1.2340
|8
|2004.07.15 20:45
|t/p
|4
|8.30
|1.2340
|1.2450
|1.2340
|830.00
|53274.58
|9
|2004.07.19 20:13
|buy
|5
|8.50
|1.2434
|1.2334
|1.2444
|10
|2004.07.19 20:23
|t/p
|5
|8.50
|1.2444
|1.2334
|1.2444
|850.00
|54124.58
|11
|2004.07.19 20:36
|buy
|6
|8.60
|1.2434
|1.2334
|1.2444
|12
|2004.07.19 22:08
|t/p
|6
|8.60
|1.2444
|1.2334
|1.2444
|860.00
|54984.58
|13
|2004.07.21 20:00
|sell
|7
|8.70
|1.2238
|1.2338
|1.2228
|14
|2004.07.21 20:17
|t/p
|7
|8.70
|1.2228
|1.2338
|1.2228
|870.00
|55854.58
|15
|2004.07.21 20:26
|sell
|8
|8.90
|1.2238
|1.2338
|1.2228
|16
|2004.07.23 08:19
|t/p
|8
|8.90
|1.2228
|1.2338
|1.2228
|665.72
|56520.30
|17
|2004.07.26 20:10
|sell
|9
|9.00
|1.2151
|1.2251
|1.2141
|18
|2004.07.26 20:22
|t/p
|9
|9.00
|1.2141
|1.2251
|1.2141
|900.00
|57420.30
|19
|2004.07.27 20:47
|sell
|10
|9.10
|1.2054
|1.2154
|1.2044
|20
|2004.07.27 20:59
|t/p
|10
|9.10
|1.2044
|1.2154
|1.2044
|910.00
|58330.30
|21
|2004.07.28 20:17
|buy
|11
|9.30
|1.2063
|1.1963
|1.2073
|22
|2004.07.28 20:47
|t/p
|11
|9.30
|1.2073
|1.1963
|1.2073
|930.00
|59260.30
|23
|2004.07.29 20:15
|buy
|12
|9.40
|1.2039
|1.1939
|1.2049
|24
|2004.07.29 22:21
|t/p
|12
|9.40
|1.2049
|1.1939
|1.2049
|940.00
|60200.30
|25
|2004.08.02 20:05
|sell
|13
|9.60
|1.2037
|1.2137
|1.2027
|26
|2004.08.02 22:53
|t/p
|13
|9.60
|1.2027
|1.2137
|1.2027
|960.00
|61160.30
|27
|2004.08.03 20:07
|buy
|14
|9.70
|1.2055
|1.1955
|1.2065
|28
|2004.08.03 22:58
|t/p
|14
|9.70
|1.2065
|1.1955
|1.2065
|970.00
|62130.30
|29
|2004.08.04 20:05
|buy
|15
|9.90
|1.2040
|1.1940
|1.2050
|30
|2004.08.04 20:58
|t/p
|15
|9.90
|1.2050
|1.1940
|1.2050
|990.00
|63120.30
|31
|2004.08.05 20:04
|buy
|16
|10.00
|1.2060
|1.1960
|1.2070
|32
|2004.08.05 20:07
|t/p
|16
|10.00
|1.2070
|1.1960
|1.2070
|1000.00
|64120.30
|33
|2004.08.05 20:38
|buy
|17
|10.00
|1.2062
|1.1962
|1.2072
|34
|2004.08.05 22:07
|t/p
|17
|10.00
|1.2072
|1.1962
|1.2072
|1000.00
|65120.30
|35
|2004.08.10 20:16
|buy
|18
|10.00
|1.2297
|1.2197
|1.2307
|36
|2004.08.11 15:29
|s/l
|18
|10.00
|1.2197
|1.2197
|1.2307
|-9994.00
|55126.30
|37
|2004.08.12 20:00
|sell
|19
|8.80
|1.2249
|1.2349
|1.2239
|38
|2004.08.12 20:07
|t/p
|19
|8.80
|1.2239
|1.2349
|1.2239
|880.00
|56006.30
|39
|2004.08.17 20:14
|buy
|20
|8.90
|1.2338
|1.2238
|1.2348
|40
|2004.08.17 20:55
|t/p
|20
|8.90
|1.2348
|1.2238
|1.2348
|890.00
|56896.30
|41
|2004.08.19 20:35
|buy
|21
|9.10
|1.2366
|1.2266
|1.2376
|42
|2004.08.19 21:38
|t/p
|21
|9.10
|1.2376
|1.2266
|1.2376
|910.00
|57806.30
|43
|2004.08.24 20:00
|sell
|22
|9.20
|1.2090
|1.2190
|1.2080
|44
|2004.08.24 20:31
|t/p
|22
|9.20
|1.2080
|1.2190
|1.2080
|920.00
|58726.30
|45
|2004.08.26 20:37
|buy
|23
|9.30
|1.2103
|1.2003
|1.2113
|46
|2004.08.26 21:08
|t/p
|23
|9.30
|1.2113
|1.2003
|1.2113
|930.00
|59656.30
|47
|2004.08.30 20:02
|buy
|24
|9.50
|1.2056
|1.1956
|1.2066
|48
|2004.08.31 02:46
|t/p
|24
|9.50
|1.2066
|1.1956
|1.2066
|955.70
|60612.00
|49
|2004.08.31 20:44
|buy
|25
|9.60
|1.2185
|1.2085
|1.2195
|50
|2004.09.01 02:45
|t/p
|25
|9.60
|1.2195
|1.2085
|1.2195
|965.76
|61577.76
|51
|2004.09.01 20:03
|buy
|26
|9.80
|1.2188
|1.2088
|1.2198
|52
|2004.09.01 20:14
|t/p
|26
|9.80
|1.2198
|1.2088
|1.2198
|980.00
|62557.76
|53
|2004.09.01 20:33
|buy
|27
|10.00
|1.2191
|1.2091
|1.2201
|54
|2004.09.01 20:47
|t/p
|27
|10.00
|1.2201
|1.2091
|1.2201
|1000.00
|63557.76
|55
|2004.09.01 20:53
|buy
|28
|10.00
|1.2191
|1.2091
|1.2201
|56
|2004.09.01 23:28
|t/p
|28
|10.00
|1.2201
|1.2091
|1.2201
|1000.00
|64557.76
|57
|2004.09.02 20:07
|sell
|29
|10.00
|1.2161
|1.2261
|1.2151
|58
|2004.09.02 20:16
|t/p
|29
|10.00
|1.2151
|1.2261
|1.2151
|1000.00
|65557.76
|59
|2004.09.02 20:36
|sell
|30
|10.00
|1.2157
|1.2257
|1.2147
|60
|2004.09.03 14:31
|t/p
|30
|10.00
|1.2147
|1.2257
|1.2147
|937.00
|66494.76
|61
|2004.09.09 20:31
|buy
|31
|10.00
|1.2189
|1.2089
|1.2199
|62
|2004.09.09 21:54
|t/p
|31
|10.00
|1.2199
|1.2089
|1.2199
|1000.00
|67494.76
|63
|2004.09.13 20:09
|buy
|32
|10.00
|1.2262
|1.2162
|1.2272
|64
|2004.09.14 02:13
|t/p
|32
|10.00
|1.2272
|1.2162
|1.2272
|1006.00
|68500.76
|65
|2004.09.15 20:00
|sell
|33
|10.00
|1.2155
|1.2255
|1.2145
|66
|2004.09.15 20:28
|t/p
|33
|10.00
|1.2145
|1.2255
|1.2145
|1000.00
|69500.76
|67
|2004.09.15 20:37
|sell
|34
|10.00
|1.2155
|1.2255
|1.2145
|68
|2004.09.16 03:17
|t/p
|34
|10.00
|1.2145
|1.2255
|1.2145
|811.00
|70311.76
|69
|2004.09.16 20:04
|buy
|35
|10.00
|1.2178
|1.2078
|1.2188
|70
|2004.09.16 20:28
|t/p
|35
|10.00
|1.2188
|1.2078
|1.2188
|1000.00
|71311.76
|71
|2004.09.20 20:01
|buy
|36
|10.00
|1.2171
|1.2071
|1.2181
|72
|2004.09.20 23:27
|t/p
|36
|10.00
|1.2181
|1.2071
|1.2181
|1000.00
|72311.76
|73
|2004.09.23 20:02
|buy
|37
|10.00
|1.2318
|1.2218
|1.2328
|74
|2004.09.24 14:34
|t/p
|37
|10.00
|1.2328
|1.2218
|1.2328
|1006.00
|73317.76
|75
|2004.09.27 20:00
|buy
|38
|10.00
|1.2295
|1.2195
|1.2305
|76
|2004.09.27 23:12
|t/p
|38
|10.00
|1.2305
|1.2195
|1.2305
|1000.00
|74317.76
|77
|2004.09.29 20:51
|buy
|39
|10.00
|1.2326
|1.2226
|1.2336
|78
|2004.09.29 22:14
|t/p
|39
|10.00
|1.2336
|1.2226
|1.2336
|1000.00
|75317.76
|79
|2004.09.30 20:00
|buy
|40
|10.00
|1.2428
|1.2328
|1.2438
|80
|2004.09.30 20:44
|t/p
|40
|10.00
|1.2438
|1.2328
|1.2438
|1000.00
|76317.76
|81
|2004.10.04 20:00
|sell
|41
|10.00
|1.2278
|1.2378
|1.2268
|82
|2004.10.05 02:19
|t/p
|41
|10.00
|1.2268
|1.2378
|1.2268
|937.00
|77254.76
|83
|2004.10.05 20:45
|buy
|42
|10.00
|1.2321
|1.2221
|1.2331
|84
|2004.10.05 20:54
|t/p
|42
|10.00
|1.2331
|1.2221
|1.2331
|1000.00
|78254.76
|85
|2004.10.06 20:00
|buy
|43
|10.00
|1.2291
|1.2191
|1.2301
|86
|2004.10.07 07:38
|t/p
|43
|10.00
|1.2301
|1.2191
|1.2301
|1018.00
|79272.76
|87
|2004.10.07 20:46
|buy
|44
|10.00
|1.2294
|1.2194
|1.2304
|88
|2004.10.08 01:06
|t/p
|44
|10.00
|1.2304
|1.2194
|1.2304
|1006.00
|80278.76
|89
|2004.10.11 20:05
|sell
|45
|10.00
|1.2379
|1.2479
|1.2369
|90
|2004.10.12 02:49
|t/p
|45
|10.00
|1.2369
|1.2479
|1.2369
|937.00
|81215.76
|91
|2004.10.19 20:18
|buy
|46
|10.00
|1.2516
|1.2416
|1.2526
|92
|2004.10.19 21:36
|t/p
|46
|10.00
|1.2526
|1.2416
|1.2526
|1000.00
|82215.76
|93
|2004.10.21 20:14
|buy
|47
|10.00
|1.2626
|1.2526
|1.2636
|94
|2004.10.22 08:23
|t/p
|47
|10.00
|1.2636
|1.2526
|1.2636
|1006.00
|83221.76
|95
|2004.10.25 20:00
|buy
|48
|10.00
|1.2804
|1.2704
|1.2814
|96
|2004.10.25 20:08
|t/p
|48
|10.00
|1.2814
|1.2704
|1.2814
|1000.00
|84221.76
|97
|2004.10.25 20:18
|buy
|49
|10.00
|1.2805
|1.2705
|1.2815
|98
|2004.10.25 23:22
|t/p
|49
|10.00
|1.2815
|1.2705
|1.2815
|1000.00
|85221.76
|99
|2004.10.26 20:00
|sell
|50
|10.00
|1.2752
|1.2852
|1.2742
|100
|2004.10.27 03:32
|t/p
|50
|10.00
|1.2742
|1.2852
|1.2742
|937.00
|86158.76
|101
|2004.10.27 20:00
|sell
|51
|10.00
|1.2717
|1.2817
|1.2707
|102
|2004.10.27 20:23
|t/p
|51
|10.00
|1.2707
|1.2817
|1.2707
|1000.00
|87158.76
|103
|2004.10.27 20:37
|sell
|52
|10.00
|1.2718
|1.2818
|1.2708
|104
|2004.10.27 20:41
|t/p
|52
|10.00
|1.2708
|1.2818
|1.2708
|1000.00
|88158.76
|105
|2004.11.10 20:15
|sell
|53
|10.00
|1.2889
|1.2989
|1.2879
|106
|2004.11.10 20:27
|t/p
|53
|10.00
|1.2879
|1.2989
|1.2879
|1000.00
|89158.76
|107
|2004.11.10 20:32
|sell
|54
|10.00
|1.2895
|1.2995
|1.2885
|108
|2004.11.10 20:34
|t/p
|54
|10.00
|1.2885
|1.2995
|1.2885
|1000.00
|90158.76
|109
|2004.11.10 20:39
|sell
|55
|10.00
|1.2897
|1.2997
|1.2887
|110
|2004.11.10 20:47
|t/p
|55
|10.00
|1.2887
|1.2997
|1.2887
|1000.00
|91158.76
|111
|2004.11.11 20:10
|buy
|56
|10.00
|1.2913
|1.2813
|1.2923
|112
|2004.11.12 02:27
|t/p
|56
|10.00
|1.2923
|1.2813
|1.2923
|1006.00
|92164.76
|113
|2004.11.15 20:00
|sell
|57
|10.00
|1.2935
|1.3035
|1.2925
|114
|2004.11.16 01:40
|t/p
|57
|10.00
|1.2925
|1.3035
|1.2925
|937.00
|93101.76
|115
|2004.11.18 20:00
|sell
|58
|10.00
|1.2968
|1.3068
|1.2958
|116
|2004.11.18 22:07
|t/p
|58
|10.00
|1.2958
|1.3068
|1.2958
|1000.00
|94101.76
|117
|2004.11.22 20:10
|buy
|59
|10.00
|1.3040
|1.2940
|1.3050
|118
|2004.11.22 22:15
|t/p
|59
|10.00
|1.3050
|1.2940
|1.3050
|1000.00
|95101.76
|119
|2004.11.23 20:05
|buy
|60
|10.00
|1.3089
|1.2989
|1.3099
|120
|2004.11.24 00:50
|t/p
|60
|10.00
|1.3099
|1.2989
|1.3099
|1006.00
|96107.76
|121
|2004.11.24 20:48
|buy
|61
|10.00
|1.3174
|1.3074
|1.3184
|122
|2004.11.24 22:41
|t/p
|61
|10.00
|1.3184
|1.3074
|1.3184
|1000.00
|97107.76
|123
|2004.11.25 20:00
|buy
|62
|10.00
|1.3238
|1.3138
|1.3248
|124
|2004.11.25 22:00
|t/p
|62
|10.00
|1.3248
|1.3138
|1.3248
|1000.00
|98107.76
|125
|2004.11.29 20:00
|buy
|63
|10.00
|1.3280
|1.3180
|1.3290
|126
|2004.11.30 12:46
|t/p
|63
|10.00
|1.3290
|1.3180
|1.3290
|1006.00
|99113.76
|127
|2004.12.01 20:04
|buy
|64
|10.00
|1.3316
|1.3216
|1.3326
|128
|2004.12.01 20:59
|t/p
|64
|10.00
|1.3326
|1.3216
|1.3326
|1000.00
|100113.76
|129
|2004.12.02 20:49
|sell
|65
|10.00
|1.3276
|1.3376
|1.3266
|130
|2004.12.02 21:04
|t/p
|65
|10.00
|1.3266
|1.3376
|1.3266
|1000.00
|101113.76
|131
|2004.12.07 20:08
|sell
|66
|10.00
|1.3431
|1.3531
|1.3421
|132
|2004.12.07 20:55
|t/p
|66
|10.00
|1.3421
|1.3531
|1.3421
|1000.00
|102113.76
|133
|2004.12.14 20:00
|sell
|67
|10.00
|1.3294
|1.3394
|1.3284
|134
|2004.12.14 20:08
|t/p
|67
|10.00
|1.3284
|1.3394
|1.3284
|1000.00
|103113.76
|135
|2004.12.14 20:12
|sell
|68
|10.00
|1.3296
|1.3396
|1.3286
|136
|2004.12.14 20:15
|t/p
|68
|10.00
|1.3286
|1.3396
|1.3286
|1000.00
|104113.76
|137
|2004.12.14 20:17
|sell
|69
|10.00
|1.3296
|1.3396
|1.3286
|138
|2004.12.14 20:17
|t/p
|69
|10.00
|1.3286
|1.3396
|1.3286
|1000.00
|105113.76
|139
|2004.12.14 20:18
|sell
|70
|10.00
|1.3300
|1.3400
|1.3290
|140
|2004.12.14 20:18
|t/p
|70
|10.00
|1.3290
|1.3400
|1.3290
|1000.00
|106113.76
|141
|2004.12.14 20:27
|sell
|71
|10.00
|1.3296
|1.3396
|1.3286
|142
|2004.12.15 03:11
|t/p
|71
|10.00
|1.3286
|1.3396
|1.3286
|937.00
|107050.76
|143
|2004.12.15 20:01
|buy
|72
|10.00
|1.3415
|1.3315
|1.3425
|144
|2004.12.16 07:44
|t/p
|72
|10.00
|1.3425
|1.3315
|1.3425
|1018.00
|108068.76
|145
|2004.12.16 20:14
|sell
|73
|10.00
|1.3234
|1.3334
|1.3224
|146
|2004.12.20 00:01
|s/l
|73
|10.00
|1.3334
|1.3334
|1.3224
|-10126.00
|97942.76
|147
|2004.12.20 20:08
|buy
|74
|10.00
|1.3391
|1.3291
|1.3401
|148
|2004.12.20 21:05
|t/p
|74
|10.00
|1.3401
|1.3291
|1.3401
|1000.00
|98942.76
|149
|2004.12.21 20:00
|sell
|75
|10.00
|1.3378
|1.3478
|1.3368
|150
|2004.12.21 20:33
|t/p
|75
|10.00
|1.3368
|1.3478
|1.3368
|1000.00
|99942.76
|151
|2004.12.27 20:01
|buy
|76
|10.00
|1.3631
|1.3531
|1.3641
|152
|2004.12.28 11:01
|t/p
|76
|10.00
|1.3641
|1.3531
|1.3641
|1006.00
|100948.76
|153
|2004.12.28 20:07
|sell
|77
|10.00
|1.3613
|1.3713
|1.3603
|154
|2004.12.28 20:35
|t/p
|77
|10.00
|1.3603
|1.3713
|1.3603
|1000.00
|101948.76
|155
|2004.12.28 20:51
|sell
|78
|10.00
|1.3612
|1.3712
|1.3602
|156
|2004.12.29 00:39
|t/p
|78
|10.00
|1.3602
|1.3712
|1.3602
|937.00
|102885.76
|157
|2004.12.30 20:49
|buy
|79
|10.00
|1.3646
|1.3546
|1.3656
|158
|2004.12.31 12:09
|t/p
|79
|10.00
|1.3656
|1.3546
|1.3656
|1006.00
|103891.76
|159
|2005.01.05 20:07
|buy
|80
|10.00
|1.3278
|1.3178
|1.3288
|160
|2005.01.06 09:33
|s/l
|80
|10.00
|1.3178
|1.3178
|1.3288
|-9982.00
|93909.76
|161
|2005.01.06 20:06
|sell
|81
|10.00
|1.3182
|1.3282
|1.3172
|162
|2005.01.06 20:16
|t/p
|81
|10.00
|1.3172
|1.3282
|1.3172
|1000.00
|94909.76
|163
|2005.01.10 20:27
|sell
|82
|10.00
|1.3093
|1.3193
|1.3083
|164
|2005.01.10 21:34
|t/p
|82
|10.00
|1.3083
|1.3193
|1.3083
|1000.00
|95909.76
|165
|2005.01.12 20:21
|buy
|83
|10.00
|1.3279
|1.3179
|1.3289
|166
|2005.01.14 03:07
|s/l
|83
|10.00
|1.3179
|1.3179
|1.3289
|-9976.00
|85933.76
|167
|2005.01.17 20:33
|sell
|84
|10.00
|1.3075
|1.3175
|1.3065
|168
|2005.01.17 21:57
|t/p
|84
|10.00
|1.3065
|1.3175
|1.3065
|1000.00
|86933.76
|169
|2005.01.19 20:47
|sell
|85
|10.00
|1.2987
|1.3087
|1.2977
|170
|2005.01.20 09:18
|t/p
|85
|10.00
|1.2977
|1.3087
|1.2977
|811.00
|87744.76
|171
|2005.01.20 20:21
|buy
|86
|10.00
|1.2961
|1.2861
|1.2971
|172
|2005.01.20 21:39
|t/p
|86
|10.00
|1.2971
|1.2861
|1.2971
|1000.00
|88744.76
|173
|2005.01.24 20:23
|sell
|87
|10.00
|1.3045
|1.3145
|1.3035
|174
|2005.01.25 00:26
|t/p
|87
|10.00
|1.3035
|1.3145
|1.3035
|937.00
|89681.76
|175
|2005.01.25 20:33
|sell
|88
|10.00
|1.2965
|1.3065
|1.2955
|176
|2005.01.26 15:13
|s/l
|88
|10.00
|1.3065
|1.3065
|1.2955
|-10063.00
|79618.76
|177
|2005.01.26 20:02
|buy
|89
|10.00
|1.3084
|1.2984
|1.3094
|178
|2005.01.27 08:04
|t/p
|89
|10.00
|1.3094
|1.2984
|1.3094
|1018.00
|80636.76
|179
|2005.01.31 20:00
|buy
|90
|10.00
|1.3044
|1.2944
|1.3054
|180
|2005.01.31 23:17
|t/p
|90
|10.00
|1.3054
|1.2944
|1.3054
|1000.00
|81636.76
|181
|2005.02.01 20:17
|buy
|91
|10.00
|1.3040
|1.2940
|1.3050
|182
|2005.02.01 20:43
|t/p
|91
|10.00
|1.3050
|1.2940
|1.3050
|1000.00
|82636.76
|183
|2005.02.01 20:47
|buy
|92
|10.00
|1.3042
|1.2942
|1.3052
|184
|2005.02.01 20:54
|t/p
|92
|10.00
|1.3052
|1.2942
|1.3052
|1000.00
|83636.76
|185
|2005.02.02 20:00
|sell
|93
|10.00
|1.3030
|1.3130
|1.3020
|186
|2005.02.02 20:22
|t/p
|93
|10.00
|1.3020
|1.3130
|1.3020
|1000.00
|84636.76
|187
|2005.02.02 20:27
|sell
|94
|10.00
|1.3039
|1.3139
|1.3029
|188
|2005.02.02 22:45
|t/p
|94
|10.00
|1.3029
|1.3139
|1.3029
|1000.00
|85636.76
|189
|2005.02.07 20:00
|sell
|95
|10.00
|1.2768
|1.2868
|1.2758
|190
|2005.02.07 22:13
|t/p
|95
|10.00
|1.2758
|1.2868
|1.2758
|1000.00
|86636.76
|191
|2005.02.08 20:00
|buy
|96
|10.00
|1.2776
|1.2676
|1.2786
|192
|2005.02.09 08:13
|t/p
|96
|10.00
|1.2786
|1.2676
|1.2786
|1006.00
|87642.76
|193
|2005.02.09 20:19
|buy
|97
|10.00
|1.2803
|1.2703
|1.2813
|194
|2005.02.09 22:43
|t/p
|97
|10.00
|1.2813
|1.2703
|1.2813
|1000.00
|88642.76
|195
|2005.02.10 20:01
|buy
|98
|10.00
|1.2888
|1.2788
|1.2898
|196
|2005.02.11 17:34
|t/p
|98
|10.00
|1.2898
|1.2788
|1.2898
|1006.00
|89648.76
|197
|2005.02.15 20:00
|buy
|99
|10.00
|1.3009
|1.2909
|1.3019
|198
|2005.02.15 20:49
|t/p
|99
|10.00
|1.3019
|1.2909
|1.3019
|1000.00
|90648.76
|199
|2005.02.16 20:21
|buy
|100
|10.00
|1.3035
|1.2935
|1.3045
|200
|2005.02.16 20:32
|t/p
|100
|10.00
|1.3045
|1.2935
|1.3045
|1000.00
|91648.76
|201
|2005.02.17 20:00
|buy
|101
|10.00
|1.3082
|1.2982
|1.3092
|202
|2005.02.22 03:47
|t/p
|101
|10.00
|1.3092
|1.2982
|1.3092
|1018.00
|92666.76
|203
|2005.02.22 20:39
|buy
|102
|10.00
|1.3248
|1.3148
|1.3258
|204
|2005.02.22 20:46
|t/p
|102
|10.00
|1.3258
|1.3148
|1.3258
|1000.00
|93666.76
|205
|2005.02.23 20:41
|buy
|103
|10.00
|1.3222
|1.3122
|1.3232
|206
|2005.02.23 20:57
|t/p
|103
|10.00
|1.3232
|1.3122
|1.3232
|1000.00
|94666.76
|207
|2005.02.24 20:42
|sell
|104
|10.00
|1.3209
|1.3309
|1.3199
|208
|2005.02.24 20:52
|t/p
|104
|10.00
|1.3199
|1.3309
|1.3199
|1000.00
|95666.76
|209
|2005.02.28 20:07
|sell
|105
|10.00
|1.3258
|1.3358
|1.3248
|210
|2005.02.28 20:37
|t/p
|105
|10.00
|1.3248
|1.3358
|1.3248
|1000.00
|96666.76
|211
|2005.03.01 20:00
|sell
|106
|10.00
|1.3186
|1.3286
|1.3176
|212
|2005.03.02 00:30
|t/p
|106
|10.00
|1.3176
|1.3286
|1.3176
|937.00
|97603.76
|213
|2005.03.02 20:22
|buy
|107
|10.00
|1.3120
|1.3020
|1.3130
|214
|2005.03.02 20:47
|t/p
|107
|10.00
|1.3130
|1.3020
|1.3130
|1000.00
|98603.76
|215
|2005.03.03 20:42
|sell
|108
|10.00
|1.3109
|1.3209
|1.3099
|216
|2005.03.04 06:53
|t/p
|108
|10.00
|1.3099
|1.3209
|1.3099
|937.00
|99540.76
|217
|2005.03.08 20:30
|buy
|109
|10.00
|1.3342
|1.3242
|1.3352
|218
|2005.03.08 23:25
|t/p
|109
|10.00
|1.3352
|1.3242
|1.3352
|1000.00
|100540.76
|219
|2005.03.09 20:01
|buy
|110
|10.00
|1.3409
|1.3309
|1.3419
|220
|2005.03.09 20:03
|t/p
|110
|10.00
|1.3419
|1.3309
|1.3419
|1000.00
|101540.76
|221
|2005.03.09 20:31
|buy
|111
|10.00
|1.3413
|1.3313
|1.3423
|222
|2005.03.10 03:09
|t/p
|111
|10.00
|1.3423
|1.3313
|1.3423
|1018.00
|102558.76
|223
|2005.03.10 20:24
|buy
|112
|10.00
|1.3433
|1.3333
|1.3443
|224
|2005.03.10 20:29
|t/p
|112
|10.00
|1.3443
|1.3333
|1.3443
|1000.00
|103558.76
|225
|2005.03.10 20:41
|buy
|113
|10.00
|1.3434
|1.3334
|1.3444
|226
|2005.03.11 00:17
|t/p
|113
|10.00
|1.3444
|1.3334
|1.3444
|1006.00
|104564.76
|227
|2005.03.14 20:01
|sell
|114
|10.00
|1.3359
|1.3459
|1.3349
|228
|2005.03.15 01:37
|t/p
|114
|10.00
|1.3349
|1.3459
|1.3349
|937.00
|105501.76
|229
|2005.03.15 20:23
|sell
|115
|10.00
|1.3318
|1.3418
|1.3308
|230
|2005.03.15 22:14
|t/p
|115
|10.00
|1.3308
|1.3418
|1.3308
|1000.00
|106501.76
|231
|2005.03.16 20:32
|buy
|116
|10.00
|1.3413
|1.3313
|1.3423
|232
|2005.03.16 22:06
|t/p
|116
|10.00
|1.3423
|1.3313
|1.3423
|1000.00
|107501.76
|233
|2005.03.21 20:00
|sell
|117
|10.00
|1.3167
|1.3267
|1.3157
|234
|2005.03.21 22:48
|t/p
|117
|10.00
|1.3157
|1.3267
|1.3157
|1000.00
|108501.76
|235
|2005.03.22 20:02
|buy
|118
|10.00
|1.3195
|1.3095
|1.3205
|236
|2005.03.22 20:13
|t/p
|118
|10.00
|1.3205
|1.3095
|1.3205
|1000.00
|109501.76
|237
|2005.03.23 20:44
|sell
|119
|10.00
|1.2981
|1.3081
|1.2971
|238
|2005.03.23 21:36
|t/p
|119
|10.00
|1.2971
|1.3081
|1.2971
|1000.00
|110501.76
|239
|2005.03.28 20:00
|sell
|120
|10.00
|1.2884
|1.2984
|1.2874
|240
|2005.03.28 20:48
|t/p
|120
|10.00
|1.2874
|1.2984
|1.2874
|1000.00
|111501.76
|241
|2005.03.29 20:03
|sell
|121
|10.00
|1.2920
|1.3020
|1.2910
|242
|2005.03.31 16:30
|s/l
|121
|10.00
|1.3020
|1.3020
|1.2910
|-10252.00
|101249.76
|243
|2005.04.04 20:12
|sell
|122
|10.00
|1.2842
|1.2942
|1.2832
|244
|2005.04.05 03:12
|t/p
|122
|10.00
|1.2832
|1.2942
|1.2832
|937.00
|102186.76
|245
|2005.04.11 20:00
|buy
|123
|10.00
|1.2987
|1.2887
|1.2997
|246
|2005.04.12 08:33
|t/p
|123
|10.00
|1.2997
|1.2887
|1.2997
|1006.00
|103192.76
|247
|2005.04.12 20:00
|sell
|124
|10.00
|1.2888
|1.2988
|1.2878
|248
|2005.04.12 20:01
|t/p
|124
|10.00
|1.2878
|1.2988
|1.2878
|1000.00
|104192.76
|249
|2005.04.12 20:01
|sell
|125
|10.00
|1.2890
|1.2990
|1.2880
|250
|2005.04.12 20:02
|t/p
|125
|10.00
|1.2880
|1.2990
|1.2880
|1000.00
|105192.76
|251
|2005.04.12 20:06
|sell
|126
|10.00
|1.2893
|1.2993
|1.2883
|252
|2005.04.13 15:00
|t/p
|126
|10.00
|1.2883
|1.2993
|1.2883
|937.00
|106129.76
|253
|2005.04.14 20:29
|sell
|127
|10.00
|1.2813
|1.2913
|1.2803
|254
|2005.04.14 23:38
|t/p
|127
|10.00
|1.2803
|1.2913
|1.2803
|1000.00
|107129.76
|255
|2005.04.18 20:02
|buy
|128
|10.00
|1.3024
|1.2924
|1.3034
|256
|2005.04.19 03:00
|t/p
|128
|10.00
|1.3034
|1.2924
|1.3034
|1006.00
|108135.76
|257
|2005.04.19 20:04
|buy
|129
|10.00
|1.3022
|1.2922
|1.3032
|258
|2005.04.19 20:26
|t/p
|129
|10.00
|1.3032
|1.2922
|1.3032
|1000.00
|109135.76
|259
|2005.04.20 20:01
|buy
|130
|10.00
|1.3085
|1.2985
|1.3095
|260
|2005.04.20 20:42
|t/p
|130
|10.00
|1.3095
|1.2985
|1.3095
|1000.00
|110135.76
|261
|2005.04.21 20:30
|sell
|131
|10.00
|1.3052
|1.3152
|1.3042
|262
|2005.04.22 01:36
|t/p
|131
|10.00
|1.3042
|1.3152
|1.3042
|937.00
|111072.76
|263
|2005.04.26 20:17
|sell
|132
|10.00
|1.2970
|1.3070
|1.2960
|264
|2005.04.27 07:40
|t/p
|132
|10.00
|1.2960
|1.3070
|1.2960
|937.00
|112009.76
|265
|2005.04.28 20:43
|sell
|133
|10.00
|1.2897
|1.2997
|1.2887
|266
|2005.04.29 19:22
|t/p
|133
|10.00
|1.2887
|1.2997
|1.2887
|937.00
|112946.76
|267
|2005.05.02 20:01
|sell
|134
|10.00
|1.2856
|1.2956
|1.2846
|268
|2005.05.03 00:11
|t/p
|134
|10.00
|1.2846
|1.2956
|1.2846
|937.00
|113883.76
|269
|2005.05.04 20:04
|sell
|135
|10.00
|1.2948
|1.3048
|1.2938
|270
|2005.05.05 02:38
|t/p
|135
|10.00
|1.2938
|1.3048
|1.2938
|811.00
|114694.76
|271
|2005.05.05 20:08
|sell
|136
|10.00
|1.2949
|1.3049
|1.2939
|272
|2005.05.06 02:24
|t/p
|136
|10.00
|1.2939
|1.3049
|1.2939
|937.00
|115631.76
|273
|2005.05.10 20:06
|buy
|137
|10.00
|1.2873
|1.2773
|1.2883
|274
|2005.05.10 22:56
|t/p
|137
|10.00
|1.2883
|1.2773
|1.2883
|1000.00
|116631.76
|275
|2005.05.12 20:20
|sell
|138
|10.00
|1.2711
|1.2811
|1.2701
|276
|2005.05.12 20:28
|t/p
|138
|10.00
|1.2701
|1.2811
|1.2701
|1000.00
|117631.76
|277
|2005.05.17 20:35
|buy
|139
|10.00
|1.2643
|1.2543
|1.2653
|278
|2005.05.17 20:40
|t/p
|139
|10.00
|1.2653
|1.2543
|1.2653
|1000.00
|118631.76
|279
|2005.05.17 20:42
|buy
|140
|10.00
|1.2642
|1.2542
|1.2652
|280
|2005.05.18 14:50
|t/p
|140
|10.00
|1.2652
|1.2542
|1.2652
|1006.00
|119637.76
|281
|2005.05.23 20:43
|buy
|141
|10.00
|1.2578
|1.2478
|1.2588
|282
|2005.05.23 22:01
|t/p
|141
|10.00
|1.2588
|1.2478
|1.2588
|1000.00
|120637.76
|283
|2005.05.24 20:01
|sell
|142
|10.00
|1.2581
|1.2681
|1.2571
|284
|2005.05.25 00:34
|t/p
|142
|10.00
|1.2571
|1.2681
|1.2571
|937.00
|121574.76
|285
|2005.06.06 20:10
|buy
|143
|10.00
|1.2274
|1.2174
|1.2284
|286
|2005.06.07 08:13
|t/p
|143
|10.00
|1.2284
|1.2174
|1.2284
|1006.00
|122580.76
|287
|2005.06.07 20:04
|sell
|144
|10.00
|1.2276
|1.2376
|1.2266
|288
|2005.06.08 19:10
|t/p
|144
|10.00
|1.2266
|1.2376
|1.2266
|937.00
|123517.76
|289
|2005.06.08 20:51
|sell
|145
|10.00
|1.2239
|1.2339
|1.2229
|290
|2005.06.08 20:53
|t/p
|145
|10.00
|1.2229
|1.2339
|1.2229
|1000.00
|124517.76
|291
|2005.06.08 20:54
|sell
|146
|10.00
|1.2239
|1.2339
|1.2229
|292
|2005.06.08 20:55
|t/p
|146
|10.00
|1.2229
|1.2339
|1.2229
|1000.00
|125517.76
|293
|2005.06.09 20:02
|sell
|147
|10.00
|1.2233
|1.2333
|1.2223
|294
|2005.06.09 20:09
|t/p
|147
|10.00
|1.2223
|1.2333
|1.2223
|1000.00
|126517.76
|295
|2005.06.14 20:02
|sell
|148
|10.00
|1.2055
|1.2155
|1.2045
|296
|2005.06.14 20:12
|t/p
|148
|10.00
|1.2045
|1.2155
|1.2045
|1000.00
|127517.76
|297
|2005.06.15 20:49
|buy
|149
|10.00
|1.2116
|1.2016
|1.2126
|298
|2005.06.15 23:17
|t/p
|149
|10.00
|1.2126
|1.2016
|1.2126
|1000.00
|128517.76
|299
|2005.06.16 20:00
|sell
|150
|10.00
|1.2092
|1.2192
|1.2082
|300
|2005.06.17 12:46
|s/l
|150
|10.00
|1.2192
|1.2192
|1.2082
|-10063.00
|118454.76
|301
|2005.06.20 20:00
|sell
|151
|10.00
|1.2150
|1.2250
|1.2140
|302
|2005.06.20 20:06
|t/p
|151
|10.00
|1.2140
|1.2250
|1.2140
|1000.00
|119454.76
|303
|2005.06.20 20:26
|sell
|152
|10.00
|1.2148
|1.2248
|1.2138
|304
|2005.06.20 22:20
|t/p
|152
|10.00
|1.2138
|1.2248
|1.2138
|1000.00
|120454.76
|305
|2005.06.22 20:06
|sell
|153
|10.00
|1.2121
|1.2221
|1.2111
|306
|2005.06.23 07:49
|t/p
|153
|10.00
|1.2111
|1.2221
|1.2111
|811.00
|121265.76
|307
|2005.06.23 20:01
|sell
|154
|10.00
|1.2051
|1.2151
|1.2041
|308
|2005.06.23 20:04
|t/p
|154
|10.00
|1.2041
|1.2151
|1.2041
|1000.00
|122265.76
|309
|2005.06.27 20:51
|sell
|155
|10.00
|1.2164
|1.2264
|1.2154
|310
|2005.06.27 21:00
|t/p
|155
|10.00
|1.2154
|1.2264
|1.2154
|1000.00
|123265.76
|311
|2005.06.28 20:03
|sell
|156
|10.00
|1.2075
|1.2175
|1.2065
|312
|2005.06.28 20:39
|t/p
|156
|10.00
|1.2065
|1.2175
|1.2065
|1000.00
|124265.76
|313
|2005.06.28 20:42
|sell
|157
|10.00
|1.2074
|1.2174
|1.2064
|314
|2005.06.28 21:45
|t/p
|157
|10.00
|1.2064
|1.2174
|1.2064
|1000.00
|125265.76
|315
|2005.06.29 20:00
|buy
|158
|10.00
|1.2079
|1.1979
|1.2089
|316
|2005.06.30 01:23
|t/p
|158
|10.00
|1.2089
|1.1979
|1.2089
|1018.00
|126283.76
|317
|2005.06.30 20:16
|buy
|159
|10.00
|1.2081
|1.1981
|1.2091
|318
|2005.06.30 20:17
|t/p
|159
|10.00
|1.2091
|1.1981
|1.2091
|1000.00
|127283.76
|319
|2005.06.30 20:18
|buy
|160
|10.00
|1.2084
|1.1984
|1.2094
|320
|2005.06.30 20:47
|t/p
|160
|10.00
|1.2094
|1.1984
|1.2094
|1000.00
|128283.76
|321
|2005.07.05 20:03
|buy
|161
|10.00
|1.1913
|1.1813
|1.1923
|322
|2005.07.05 21:43
|t/p
|161
|10.00
|1.1923
|1.1813
|1.1923
|1000.00
|129283.76
|323
|2005.07.06 20:03
|buy
|162
|10.00
|1.1921
|1.1821
|1.1931
|324
|2005.07.06 21:51
|t/p
|162
|10.00
|1.1931
|1.1821
|1.1931
|1000.00
|130283.76
|325
|2005.07.11 20:40
|buy
|163
|10.00
|1.2074
|1.1974
|1.2084
|326
|2005.07.12 03:35
|t/p
|163
|10.00
|1.2084
|1.1974
|1.2084
|1006.00
|131289.76
|327
|2005.07.13 20:00
|sell
|164
|10.00
|1.2098
|1.2198
|1.2088
|328
|2005.07.13 20:20
|t/p
|164
|10.00
|1.2088
|1.2198
|1.2088
|1000.00
|132289.76
|329
|2005.07.13 20:52
|sell
|165
|10.00
|1.2094
|1.2194
|1.2084
|330
|2005.07.13 20:52
|t/p
|165
|10.00
|1.2084
|1.2194
|1.2084
|1000.00
|133289.76
|331
|2005.07.13 20:54
|sell
|166
|10.00
|1.2094
|1.2194
|1.2084
|332
|2005.07.13 21:03
|t/p
|166
|10.00
|1.2084
|1.2194
|1.2084
|1000.00
|134289.76
|333
|2005.07.21 20:11
|buy
|167
|10.00
|1.2187
|1.2087
|1.2197
|334
|2005.07.21 20:12
|t/p
|167
|10.00
|1.2197
|1.2087
|1.2197
|1000.00
|135289.76
|335
|2005.07.21 20:16
|buy
|168
|10.00
|1.2186
|1.2086
|1.2196
|336
|2005.07.22 17:50
|s/l
|168
|10.00
|1.2086
|1.2086
|1.2196
|-9994.00
|125295.76
|337
|2005.07.25 20:17
|sell
|169
|10.00
|1.2056
|1.2156
|1.2046
|338
|2005.07.26 01:49
|t/p
|169
|10.00
|1.2046
|1.2156
|1.2046
|937.00
|126232.76
|339
|2005.07.26 20:08
|buy
|170
|10.00
|1.2021
|1.1921
|1.2031
|340
|2005.07.26 20:16
|t/p
|170
|10.00
|1.2031
|1.1921
|1.2031
|1000.00
|127232.76
|341
|2005.07.26 20:44
|buy
|171
|10.00
|1.2022
|1.1922
|1.2032
|342
|2005.07.26 21:18
|t/p
|171
|10.00
|1.2032
|1.1922
|1.2032
|1000.00
|128232.76
|343
|2005.07.28 20:36
|buy
|172
|10.00
|1.2135
|1.2035
|1.2145
|344
|2005.07.29 03:35
|t/p
|172
|10.00
|1.2145
|1.2035
|1.2145
|1006.00
|129238.76
|345
|2005.08.01 20:00
|sell
|173
|10.00
|1.2209
|1.2309
|1.2199
|346
|2005.08.01 20:18
|t/p
|173
|10.00
|1.2199
|1.2309
|1.2199
|1000.00
|130238.76
|347
|2005.08.01 20:21
|sell
|174
|10.00
|1.2209
|1.2309
|1.2199
|348
|2005.08.01 20:53
|t/p
|174
|10.00
|1.2199
|1.2309
|1.2199
|1000.00
|131238.76
|349
|2005.08.03 20:29
|buy
|175
|10.00
|1.2333
|1.2233
|1.2343
|350
|2005.08.03 20:35
|t/p
|175
|10.00
|1.2343
|1.2233
|1.2343
|1000.00
|132238.76
|351
|2005.08.04 20:00
|buy
|176
|10.00
|1.2375
|1.2275
|1.2385
|352
|2005.08.04 20:25
|t/p
|176
|10.00
|1.2385
|1.2275
|1.2385
|1000.00
|133238.76
|353
|2005.08.08 20:01
|sell
|177
|10.00
|1.2368
|1.2468
|1.2358
|354
|2005.08.08 20:20
|t/p
|177
|10.00
|1.2358
|1.2468
|1.2358
|1000.00
|134238.76
|355
|2005.08.08 20:33
|sell
|178
|10.00
|1.2367
|1.2467
|1.2357
|356
|2005.08.08 21:07
|t/p
|178
|10.00
|1.2357
|1.2467
|1.2357
|1000.00
|135238.76
|357
|2005.08.10 20:00
|sell
|179
|10.00
|1.2361
|1.2461
|1.2351
|358
|2005.08.10 20:20
|t/p
|179
|10.00
|1.2351
|1.2461
|1.2351
|1000.00
|136238.76
|359
|2005.08.10 20:28
|sell
|180
|10.00
|1.2364
|1.2464
|1.2354
|360
|2005.08.11 21:48
|s/l
|180
|10.00
|1.2464
|1.2464
|1.2354
|-10189.00
|126049.76
|361
|2005.08.18 20:31
|sell
|181
|10.00
|1.2179
|1.2279
|1.2169
|362
|2005.08.19 05:39
|t/p
|181
|10.00
|1.2169
|1.2279
|1.2169
|937.00
|126986.76
|363
|2005.08.22 20:50
|buy
|182
|10.00
|1.2227
|1.2127
|1.2237
|364
|2005.08.22 21:42
|t/p
|182
|10.00
|1.2237
|1.2127
|1.2237
|1000.00
|127986.76
|365
|2005.08.23 20:44
|buy
|183
|10.00
|1.2232
|1.2132
|1.2242
|366
|2005.08.24 14:31
|t/p
|183
|10.00
|1.2242
|1.2132
|1.2242
|1006.00
|128992.76
|367
|2005.08.24 20:46
|buy
|184
|10.00
|1.2270
|1.2170
|1.2280
|368
|2005.08.24 21:16
|t/p
|184
|10.00
|1.2280
|1.2170
|1.2280
|1000.00
|129992.76
|369
|2005.08.29 20:00
|sell
|185
|10.00
|1.2235
|1.2335
|1.2225
|370
|2005.08.29 20:44
|t/p
|185
|10.00
|1.2225
|1.2335
|1.2225
|1000.00
|130992.76
|371
|2005.08.31 20:00
|buy
|186
|10.00
|1.2331
|1.2231
|1.2341
|372
|2005.08.31 20:17
|t/p
|186
|10.00
|1.2341
|1.2231
|1.2341
|1000.00
|131992.76
|373
|2005.08.31 20:42
|buy
|187
|10.00
|1.2334
|1.2234
|1.2344
|374
|2005.08.31 22:03
|t/p
|187
|10.00
|1.2344
|1.2234
|1.2344
|1000.00
|132992.76
|375
|2005.09.05 20:01
|sell
|188
|10.00
|1.2533
|1.2633
|1.2523
|376
|2005.09.05 20:37
|t/p
|188
|10.00
|1.2523
|1.2633
|1.2523
|1000.00
|133992.76
|377
|2005.09.08 20:00
|sell
|189
|10.00
|1.2396
|1.2496
|1.2386
|378
|2005.09.08 20:06
|t/p
|189
|10.00
|1.2386
|1.2496
|1.2386
|1000.00
|134992.76
|379
|2005.09.08 20:18
|sell
|190
|10.00
|1.2395
|1.2495
|1.2385
|380
|2005.09.09 02:21
|t/p
|190
|10.00
|1.2385
|1.2495
|1.2385
|937.00
|135929.76
|381
|2005.09.12 20:14
|sell
|191
|10.00
|1.2290
|1.2390
|1.2280
|382
|2005.09.12 20:34
|t/p
|191
|10.00
|1.2280
|1.2390
|1.2280
|1000.00
|136929.76
|383
|2005.09.13 20:00
|sell
|192
|10.00
|1.2271
|1.2371
|1.2261
|384
|2005.09.13 23:27
|t/p
|192
|10.00
|1.2261
|1.2371
|1.2261
|1000.00
|137929.76
|385
|2005.09.14 20:48
|sell
|193
|10.00
|1.2283
|1.2383
|1.2273
|386
|2005.09.15 00:50
|t/p
|193
|10.00
|1.2273
|1.2383
|1.2273
|811.00
|138740.76
|387
|2005.09.15 20:32
|sell
|194
|10.00
|1.2220
|1.2320
|1.2210
|388
|2005.09.16 15:08
|t/p
|194
|10.00
|1.2210
|1.2320
|1.2210
|937.00
|139677.76
|389
|2005.09.20 20:00
|buy
|195
|10.00
|1.2166
|1.2066
|1.2176
|390
|2005.09.21 05:21
|t/p
|195
|10.00
|1.2176
|1.2066
|1.2176
|1006.00
|140683.76
|391
|2005.09.21 20:00
|sell
|196
|10.00
|1.2217
|1.2317
|1.2207
|392
|2005.09.21 20:41
|t/p
|196
|10.00
|1.2207
|1.2317
|1.2207
|1000.00
|141683.76
|393
|2005.09.22 20:19
|sell
|197
|10.00
|1.2151
|1.2251
|1.2141
|394
|2005.09.23 03:04
|t/p
|197
|10.00
|1.2141
|1.2251
|1.2141
|937.00
|142620.76
|395
|2005.09.27 20:00
|sell
|198
|10.00
|1.2009
|1.2109
|1.1999
|396
|2005.09.28 17:39
|t/p
|198
|10.00
|1.1999
|1.2109
|1.1999
|937.00
|143557.76
|397
|2005.09.28 20:31
|buy
|199
|10.00
|1.2032
|1.1932
|1.2042
|398
|2005.09.28 21:58
|t/p
|199
|10.00
|1.2042
|1.1932
|1.2042
|1000.00
|144557.76
|399
|2005.10.03 20:00
|sell
|200
|10.00
|1.1911
|1.2011
|1.1901
|400
|2005.10.05 23:59
|s/l
|200
|10.00
|1.2011
|1.2011
|1.1901
|-10126.00
|134431.76
|401
|2005.10.10 20:00
|sell
|201
|10.00
|1.2061
|1.2161
|1.2051
|402
|2005.10.11 00:57
|t/p
|201
|10.00
|1.2051
|1.2161
|1.2051
|937.00
|135368.76
|403
|2005.10.11 20:00
|sell
|202
|10.00
|1.2001
|1.2101
|1.1991
|404
|2005.10.11 20:06
|t/p
|202
|10.00
|1.1991
|1.2101
|1.1991
|1000.00
|136368.76
|405
|2005.10.11 20:18
|sell
|203
|10.00
|1.1999
|1.2099
|1.1989
|406
|2005.10.11 20:29
|t/p
|203
|10.00
|1.1989
|1.2099
|1.1989
|1000.00
|137368.76
|407
|2005.10.18 20:11
|buy
|204
|10.00
|1.1955
|1.1855
|1.1965
|408
|2005.10.18 23:17
|t/p
|204
|10.00
|1.1965
|1.1855
|1.1965
|1000.00
|138368.76
|409
|2005.10.19 20:00
|buy
|205
|10.00
|1.1972
|1.1872
|1.1982
|410
|2005.10.19 20:53
|t/p
|205
|10.00
|1.1982
|1.1872
|1.1982
|1000.00
|139368.76
|411
|2005.10.20 20:24
|buy
|206
|10.00
|1.1982
|1.1882
|1.1992
|412
|2005.10.20 20:42
|t/p
|206
|10.00
|1.1992
|1.1882
|1.1992
|1000.00
|140368.76
|413
|2005.10.24 20:01
|buy
|207
|10.00
|1.1974
|1.1874
|1.1984
|414
|2005.10.24 20:15
|t/p
|207
|10.00
|1.1984
|1.1874
|1.1984
|1000.00
|141368.76
|415
|2005.10.24 20:31
|buy
|208
|10.00
|1.1977
|1.1877
|1.1987
|416
|2005.10.24 21:42
|t/p
|208
|10.00
|1.1987
|1.1877
|1.1987
|1000.00
|142368.76
|417
|2005.10.31 20:00
|sell
|209
|10.00
|1.1990
|1.2090
|1.1980
|418
|2005.10.31 23:51
|t/p
|209
|10.00
|1.1980
|1.2090
|1.1980
|1000.00
|143368.76
|419
|2005.11.02 20:52
|buy
|210
|10.00
|1.2066
|1.1966
|1.2076
|420
|2005.11.02 22:59
|t/p
|210
|10.00
|1.2076
|1.1966
|1.2076
|1000.00
|144368.76
|421
|2005.11.08 20:04
|buy
|211
|10.00
|1.1781
|1.1681
|1.1791
|422
|2005.11.08 23:18
|t/p
|211
|10.00
|1.1791
|1.1681
|1.1791
|1000.00
|145368.76
|423
|2005.11.10 20:08
|sell
|212
|10.00
|1.1737
|1.1837
|1.1727
|424
|2005.11.10 20:41
|t/p
|212
|10.00
|1.1727
|1.1837
|1.1727
|1000.00
|146368.76
|425
|2005.11.14 20:15
|sell
|213
|10.00
|1.1699
|1.1799
|1.1689
|426
|2005.11.14 21:00
|t/p
|213
|10.00
|1.1689
|1.1799
|1.1689
|1000.00
|147368.76
|427
|2005.11.17 20:26
|buy
|214
|10.00
|1.1746
|1.1646
|1.1756
|428
|2005.11.17 20:54
|t/p
|214
|10.00
|1.1756
|1.1646
|1.1756
|1000.00
|148368.76
|429
|2005.11.21 20:00
|sell
|215
|10.00
|1.1732
|1.1832
|1.1722
|430
|2005.11.21 21:05
|t/p
|215
|10.00
|1.1722
|1.1832
|1.1722
|1000.00
|149368.76
|431
|2005.11.30 20:31
|buy
|216
|10.00
|1.1787
|1.1687
|1.1797
|432
|2005.11.30 20:42
|t/p
|216
|10.00
|1.1797
|1.1687
|1.1797
|1000.00
|150368.76
|433
|2005.12.05 20:00
|buy
|217
|10.00
|1.1800
|1.1700
|1.1810
|434
|2005.12.05 20:15
|t/p
|217
|10.00
|1.1810
|1.1700
|1.1810
|1000.00
|151368.76
|435
|2005.12.05 20:17
|buy
|218
|10.00
|1.1803
|1.1703
|1.1813
|436
|2005.12.07 18:29
|s/l
|218
|10.00
|1.1703
|1.1703
|1.1813
|-9988.00
|141380.76
|437
|2005.12.08 20:00
|buy
|219
|10.00
|1.1832
|1.1732
|1.1842
|438
|2005.12.12 02:56
|t/p
|219
|10.00
|1.1842
|1.1732
|1.1842
|1012.00
|142392.76
|439
|2005.12.13 20:03
|buy
|220
|10.00
|1.1932
|1.1832
|1.1942
|440
|2005.12.13 20:15
|t/p
|220
|10.00
|1.1942
|1.1832
|1.1942
|1000.00
|143392.76
|441
|2005.12.14 20:36
|sell
|221
|10.00
|1.2009
|1.2109
|1.1999
|442
|2005.12.14 21:15
|t/p
|221
|10.00
|1.1999
|1.2109
|1.1999
|1000.00
|144392.76
|443
|2005.12.15 20:08
|sell
|222
|10.00
|1.1962
|1.2062
|1.1952
|444
|2005.12.16 01:21
|t/p
|222
|10.00
|1.1952
|1.2062
|1.1952
|937.00
|145329.76
|445
|2005.12.20 20:01
|sell
|223
|10.00
|1.1858
|1.1958
|1.1848
|446
|2005.12.21 15:10
|t/p
|223
|10.00
|1.1848
|1.1958
|1.1848
|937.00
|146266.76
|447
|2006.01.02 20:08
|sell
|224
|10.00
|1.1822
|1.1922
|1.1812
|448
|2006.01.03 00:37
|t/p
|224
|10.00
|1.1812
|1.1922
|1.1812
|937.00
|147203.76
|449
|2006.01.04 20:01
|buy
|225
|10.00
|1.2125
|1.2025
|1.2135
|450
|2006.01.04 21:24
|t/p
|225
|10.00
|1.2135
|1.2025
|1.2135
|1000.00
|148203.76
|451
|2006.01.11 20:06
|buy
|226
|10.00
|1.2128
|1.2028
|1.2138
|452
|2006.01.11 20:30
|t/p
|226
|10.00
|1.2138
|1.2028
|1.2138
|1000.00
|149203.76
|453
|2006.01.11 20:47
|buy
|227
|10.00
|1.2128
|1.2028
|1.2138
|454
|2006.01.11 23:29
|t/p
|227
|10.00
|1.2138
|1.2028
|1.2138
|1000.00
|150203.76
|455
|2006.01.12 20:25
|sell
|228
|10.00
|1.2033
|1.2133
|1.2023
|456
|2006.01.13 18:39
|s/l
|228
|10.00
|1.2133
|1.2133
|1.2023
|-10063.00
|140140.76
|457
|2006.01.17 20:17
|buy
|229
|10.00
|1.2081
|1.1981
|1.2091
|458
|2006.01.17 20:27
|t/p
|229
|10.00
|1.2091
|1.1981
|1.2091
|1000.00
|141140.76
|459
|2006.01.18 20:00
|sell
|230
|10.00
|1.2095
|1.2195
|1.2085
|460
|2006.01.19 08:35
|t/p
|230
|10.00
|1.2085
|1.2195
|1.2085
|811.00
|141951.76
|461
|2006.01.19 20:00
|buy
|231
|10.00
|1.2089
|1.1989
|1.2099
|462
|2006.01.19 20:51
|t/p
|231
|10.00
|1.2099
|1.1989
|1.2099
|1000.00
|142951.76
|463
|2006.01.23 20:01
|buy
|232
|10.00
|1.2288
|1.2188
|1.2298
|464
|2006.01.23 20:13
|t/p
|232
|10.00
|1.2298
|1.2188
|1.2298
|1000.00
|143951.76
|465
|2006.01.24 20:16
|buy
|233
|10.00
|1.2291
|1.2191
|1.2301
|466
|2006.01.25 10:13
|t/p
|233
|10.00
|1.2301
|1.2191
|1.2301
|1006.00
|144957.76
|467
|2006.01.26 20:32
|sell
|234
|10.00
|1.2214
|1.2314
|1.2204
|468
|2006.01.26 23:25
|t/p
|234
|10.00
|1.2204
|1.2314
|1.2204
|1000.00
|145957.76
|469
|2006.01.30 20:09
|sell
|235
|10.00
|1.2085
|1.2185
|1.2075
|470
|2006.01.31 18:19
|s/l
|235
|10.00
|1.2185
|1.2185
|1.2075
|-10063.00
|135894.76
|471
|2006.01.31 20:15
|buy
|236
|10.00
|1.2166
|1.2066
|1.2176
|472
|2006.01.31 20:15
|t/p
|236
|10.00
|1.2176
|1.2066
|1.2176
|1000.00
|136894.76
|473
|2006.01.31 20:16
|buy
|237
|10.00
|1.2167
|1.2067
|1.2177
|474
|2006.02.01 20:09
|s/l
|237
|10.00
|1.2067
|1.2067
|1.2177
|-9994.00
|126900.76
|475
|2006.02.02 20:15
|buy
|238
|10.00
|1.2096
|1.1996
|1.2106
|476
|2006.02.02 20:22
|t/p
|238
|10.00
|1.2106
|1.1996
|1.2106
|1000.00
|127900.76
|477
|2006.02.06 20:03
|sell
|239
|10.00
|1.1960
|1.2060
|1.1950
|478
|2006.02.07 17:02
|t/p
|239
|10.00
|1.1950
|1.2060
|1.1950
|937.00
|128837.76
|479
|2006.02.07 20:13
|sell
|240
|10.00
|1.1977
|1.2077
|1.1967
|480
|2006.02.07 20:29
|t/p
|240
|10.00
|1.1967
|1.2077
|1.1967
|1000.00
|129837.76
|481
|2006.02.07 20:47
|sell
|241
|10.00
|1.1974
|1.2074
|1.1964
|482
|2006.02.08 06:40
|t/p
|241
|10.00
|1.1964
|1.2074
|1.1964
|937.00
|130774.76
|483
|2006.02.13 20:39
|buy
|242
|10.00
|1.1908
|1.1808
|1.1918
|484
|2006.02.14 00:39
|t/p
|242
|10.00
|1.1918
|1.1808
|1.1918
|1006.00
|131780.76
|485
|2006.02.14 20:16
|buy
|243
|10.00
|1.1899
|1.1799
|1.1909
|486
|2006.02.14 20:38
|t/p
|243
|10.00
|1.1909
|1.1799
|1.1909
|1000.00
|132780.76
|487
|2006.02.15 20:23
|sell
|244
|10.00
|1.1883
|1.1983
|1.1873
|488
|2006.02.16 09:47
|t/p
|244
|10.00
|1.1873
|1.1983
|1.1873
|811.00
|133591.76
|489
|2006.02.22 20:00
|buy
|245
|10.00
|1.1904
|1.1804
|1.1914
|490
|2006.02.22 22:19
|t/p
|245
|10.00
|1.1914
|1.1804
|1.1914
|1000.00
|134591.76
|491
|2006.02.23 20:00
|sell
|246
|10.00
|1.1930
|1.2030
|1.1920
|492
|2006.02.23 21:16
|t/p
|246
|10.00
|1.1920
|1.2030
|1.1920
|1000.00
|135591.76
|493
|2006.02.27 20:03
|buy
|247
|10.00
|1.1855
|1.1755
|1.1865
|494
|2006.02.28 04:27
|t/p
|247
|10.00
|1.1865
|1.1755
|1.1865
|1006.00
|136597.76
|495
|2006.02.28 20:43
|buy
|248
|10.00
|1.1932
|1.1832
|1.1942
|496
|2006.03.01 01:24
|t/p
|248
|10.00
|1.1942
|1.1832
|1.1942
|1006.00
|137603.76
|497
|2006.03.01 20:00
|sell
|249
|10.00
|1.1915
|1.2015
|1.1905
|498
|2006.03.01 20:14
|t/p
|249
|10.00
|1.1905
|1.2015
|1.1905
|1000.00
|138603.76
|499
|2006.03.01 20:30
|sell
|250
|10.00
|1.1918
|1.2018
|1.1908
|500
|2006.03.02 17:26
|s/l
|250
|10.00
|1.2018
|1.2018
|1.1908
|-10189.00
|128414.76
|501
|2006.03.06 20:00
|sell
|251
|10.00
|1.2014
|1.2114
|1.2004
|502
|2006.03.07 00:41
|t/p
|251
|10.00
|1.2004
|1.2114
|1.2004
|937.00
|129351.76
|503
|2006.03.07 20:35
|sell
|252
|10.00
|1.1883
|1.1983
|1.1873
|504
|2006.03.10 15:30
|t/p
|252
|10.00
|1.1873
|1.1983
|1.1873
|685.00
|130036.76
|505
|2006.03.14 20:25
|buy
|253
|10.00
|1.2019
|1.1919
|1.2029
|506
|2006.03.15 02:23
|t/p
|253
|10.00
|1.2029
|1.1919
|1.2029
|1006.00
|131042.76
|507
|2006.03.20 20:02
|sell
|254
|10.00
|1.2168
|1.2268
|1.2158
|508
|2006.03.20 20:32
|t/p
|254
|10.00
|1.2158
|1.2268
|1.2158
|1000.00
|132042.76
|509
|2006.03.20 20:52
|sell
|255
|10.00
|1.2166
|1.2266
|1.2156
|510
|2006.03.20 23:18
|t/p
|255
|10.00
|1.2156
|1.2266
|1.2156
|1000.00
|133042.76
|511
|2006.03.21 20:01
|sell
|256
|10.00
|1.2097
|1.2197
|1.2087
|512
|2006.03.21 21:57
|t/p
|256
|10.00
|1.2087
|1.2197
|1.2087
|1000.00
|134042.76
|513
|2006.03.22 20:38
|sell
|257
|10.00
|1.2081
|1.2181
|1.2071
|514
|2006.03.23 01:49
|t/p
|257
|10.00
|1.2071
|1.2181
|1.2071
|811.00
|134853.76
|515
|2006.03.27 20:19
|sell
|258
|10.00
|1.2020
|1.2120
|1.2010
|516
|2006.03.27 21:06
|t/p
|258
|10.00
|1.2010
|1.2120
|1.2010
|1000.00
|135853.76
|517
|2006.03.29 20:19
|buy
|259
|10.00
|1.2036
|1.1936
|1.2046
|518
|2006.03.30 03:36
|t/p
|259
|10.00
|1.2046
|1.1936
|1.2046
|1018.00
|136871.76
|519
|2006.03.30 20:00
|buy
|260
|10.00
|1.2126
|1.2026
|1.2136
|520
|2006.03.30 20:23
|t/p
|260
|10.00
|1.2136
|1.2026
|1.2136
|1000.00
|137871.76
|521
|2006.04.03 20:00
|buy
|261
|10.00
|1.2131
|1.2031
|1.2141
|522
|2006.04.03 20:12
|t/p
|261
|10.00
|1.2141
|1.2031
|1.2141
|1000.00
|138871.76
|523
|2006.04.10 20:02
|sell
|262
|10.00
|1.2092
|1.2192
|1.2082
|524
|2006.04.12 14:37
|t/p
|262
|10.00
|1.2082
|1.2192
|1.2082
|874.00
|139745.76
|525
|2006.04.12 20:02
|sell
|263
|10.00
|1.2108
|1.2208
|1.2098
|526
|2006.04.12 20:07
|t/p
|263
|10.00
|1.2098
|1.2208
|1.2098
|1000.00
|140745.76
|527
|2006.04.12 20:31
|sell
|264
|10.00
|1.2104
|1.2204
|1.2094
|528
|2006.04.13 02:59
|t/p
|264
|10.00
|1.2094
|1.2204
|1.2094
|811.00
|141556.76
|529
|2006.04.13 20:21
|buy
|265
|10.00
|1.2108
|1.2008
|1.2118
|530
|2006.04.13 20:51
|t/p
|265
|10.00
|1.2118
|1.2008
|1.2118
|1000.00
|142556.76
|531
|2006.04.17 20:27
|buy
|266
|10.00
|1.2277
|1.2177
|1.2287
|532
|2006.04.18 14:53
|t/p
|266
|10.00
|1.2287
|1.2177
|1.2287
|1006.00
|143562.76
|533
|2006.04.18 20:41
|buy
|267
|10.00
|1.2299
|1.2199
|1.2309
|534
|2006.04.18 20:43
|t/p
|267
|10.00
|1.2309
|1.2199
|1.2309
|1000.00
|144562.76
|535
|2006.04.19 20:31
|buy
|268
|10.00
|1.2384
|1.2284
|1.2394
|536
|2006.04.19 20:45
|t/p
|268
|10.00
|1.2394
|1.2284
|1.2394
|1000.00
|145562.76
|537
|2006.04.20 20:00
|sell
|269
|10.00
|1.2322
|1.2422
|1.2312
|538
|2006.04.20 20:31
|t/p
|269
|10.00
|1.2312
|1.2422
|1.2312
|1000.00
|146562.76
|539
|2006.04.26 20:00
|buy
|270
|10.00
|1.2444
|1.2344
|1.2454
|540
|2006.04.26 20:30
|t/p
|270
|10.00
|1.2454
|1.2344
|1.2454
|1000.00
|147562.76
|541
|2006.04.27 20:00
|buy
|271
|10.00
|1.2530
|1.2430
|1.2540
|542
|2006.04.27 20:23
|t/p
|271
|10.00
|1.2540
|1.2430
|1.2540
|1000.00
|148562.76
|543
|2006.05.02 20:17
|sell
|272
|10.00
|1.2624
|1.2724
|1.2614
|544
|2006.05.02 22:21
|t/p
|272
|10.00
|1.2614
|1.2724
|1.2614
|1000.00
|149562.76
|545
|2006.05.08 20:13
|sell
|273
|10.00
|1.2709
|1.2809
|1.2699
|546
|2006.05.08 20:16
|t/p
|273
|10.00
|1.2699
|1.2809
|1.2699
|1000.00
|150562.76
|547
|2006.05.08 20:24
|sell
|274
|10.00
|1.2708
|1.2808
|1.2698
|548
|2006.05.08 23:33
|t/p
|274
|10.00
|1.2698
|1.2808
|1.2698
|1000.00
|151562.76
|549
|2006.05.09 20:00
|buy
|275
|10.00
|1.2755
|1.2655
|1.2765
|550
|2006.05.09 23:10
|t/p
|275
|10.00
|1.2765
|1.2655
|1.2765
|1000.00
|152562.76
|551
|2006.05.10 20:18
|buy
|276
|10.00
|1.2789
|1.2689
|1.2799
|552
|2006.05.10 20:20
|t/p
|276
|10.00
|1.2799
|1.2689
|1.2799
|1000.00
|153562.76
|553
|2006.05.10 20:23
|buy
|277
|10.00
|1.2782
|1.2682
|1.2792
|554
|2006.05.10 20:35
|t/p
|277
|10.00
|1.2792
|1.2682
|1.2792
|1000.00
|154562.76
|555
|2006.05.11 20:54
|buy
|278
|10.00
|1.2851
|1.2751
|1.2861
|556
|2006.05.12 01:31
|t/p
|278
|10.00
|1.2861
|1.2751
|1.2861
|1006.00
|155568.76
|557
|2006.05.15 20:00
|sell
|279
|10.00
|1.2814
|1.2914
|1.2804
|558
|2006.05.15 21:33
|t/p
|279
|10.00
|1.2804
|1.2914
|1.2804
|1000.00
|156568.76
|559
|2006.05.17 20:46
|sell
|280
|10.00
|1.2725
|1.2825
|1.2715
|560
|2006.05.18 15:35
|s/l
|280
|10.00
|1.2825
|1.2825
|1.2715
|-10189.00
|146379.76
|561
|2006.05.18 20:03
|buy
|281
|10.00
|1.2816
|1.2716
|1.2826
|562
|2006.05.18 20:56
|t/p
|281
|10.00
|1.2826
|1.2716
|1.2826
|1000.00
|147379.76
|563
|2006.05.24 20:01
|sell
|282
|10.00
|1.2769
|1.2869
|1.2759
|564
|2006.05.24 22:34
|t/p
|282
|10.00
|1.2759
|1.2869
|1.2759
|1000.00
|148379.76
|565
|2006.05.30 20:42
|buy
|283
|10.00
|1.2878
|1.2778
|1.2888
|566
|2006.05.31 08:19
|t/p
|283
|10.00
|1.2888
|1.2778
|1.2888
|1006.00
|149385.76
|567
|2006.05.31 20:00
|sell
|284
|10.00
|1.2839
|1.2939
|1.2829
|568
|2006.05.31 20:01
|t/p
|284
|10.00
|1.2829
|1.2939
|1.2829
|1000.00
|150385.76
|569
|2006.05.31 20:05
|sell
|285
|10.00
|1.2839
|1.2939
|1.2829
|570
|2006.05.31 20:29
|t/p
|285
|10.00
|1.2829
|1.2939
|1.2829
|1000.00
|151385.76
|571
|2006.06.01 20:01
|buy
|286
|10.00
|1.2804
|1.2704
|1.2814
|572
|2006.06.01 23:19
|t/p
|286
|10.00
|1.2814
|1.2704
|1.2814
|1000.00
|152385.76
|573
|2006.06.06 20:25
|sell
|287
|10.00
|1.2831
|1.2931
|1.2821
|574
|2006.06.06 23:10
|t/p
|287
|10.00
|1.2821
|1.2931
|1.2821
|1000.00
|153385.76
|575
|2006.06.08 20:18
|sell
|288
|10.00
|1.2646
|1.2746
|1.2636
|576
|2006.06.08 20:25
|t/p
|288
|10.00
|1.2636
|1.2746
|1.2636
|1000.00
|154385.76
|577
|2006.06.08 20:28
|sell
|289
|10.00
|1.2646
|1.2746
|1.2636
|578
|2006.06.09 06:29
|t/p
|289
|10.00
|1.2636
|1.2746
|1.2636
|937.00
|155322.76
|579
|2006.06.13 20:34
|sell
|290
|10.00
|1.2550
|1.2650
|1.2540
|580
|2006.06.13 21:02
|t/p
|290
|10.00
|1.2540
|1.2650
|1.2540
|1000.00
|156322.76
|581
|2006.06.15 20:32
|sell
|291
|10.00
|1.2619
|1.2719
|1.2609
|582
|2006.06.15 21:22
|t/p
|291
|10.00
|1.2609
|1.2719
|1.2609
|1000.00
|157322.76
|583
|2006.06.20 20:15
|buy
|292
|10.00
|1.2599
|1.2499
|1.2609
|584
|2006.06.21 03:27
|t/p
|292
|10.00
|1.2609
|1.2499
|1.2609
|1006.00
|158328.76
|585
|2006.06.21 20:34
|buy
|293
|10.00
|1.2670
|1.2570
|1.2680
|586
|2006.06.22 06:21
|t/p
|293
|10.00
|1.2680
|1.2570
|1.2680
|1018.00
|159346.76
|587
|2006.06.22 20:07
|sell
|294
|10.00
|1.2582
|1.2682
|1.2572
|588
|2006.06.22 23:38
|t/p
|294
|10.00
|1.2572
|1.2682
|1.2572
|1000.00
|160346.76
|589
|2006.06.26 20:21
|buy
|295
|10.00
|1.2589
|1.2489
|1.2599
|590
|2006.06.27 01:35
|t/p
|295
|10.00
|1.2599
|1.2489
|1.2599
|1006.00
|161352.76
|591
|2006.06.27 20:23
|sell
|296
|10.00
|1.2591
|1.2691
|1.2581
|592
|2006.06.27 20:23
|t/p
|296
|10.00
|1.2581
|1.2691
|1.2581
|1000.00
|162352.76
|593
|2006.06.28 20:00
|sell
|297
|10.00
|1.2539
|1.2639
|1.2529
|594
|2006.06.29 11:54
|t/p
|297
|10.00
|1.2529
|1.2639
|1.2529
|811.00
|163163.76
|595
|2006.06.29 20:17
|sell
|298
|10.00
|1.2542
|1.2642
|1.2532
|596
|2006.06.29 20:36
|s/l
|298
|10.00
|1.2642
|1.2642
|1.2532
|-10000.00
|153163.76
|597
|2006.07.03 20:05
|buy
|299
|10.00
|1.2804
|1.2704
|1.2814
|598
|2006.07.04 06:43
|t/p
|299
|10.00
|1.2814
|1.2704
|1.2814
|1006.00
|154169.76
|599
|2006.07.05 20:02
|sell
|300
|10.00
|1.2730
|1.2830
|1.2720
|600
|2006.07.05 23:02
|t/p
|300
|10.00
|1.2720
|1.2830
|1.2720
|1000.00
|155169.76
|601
|2006.07.10 20:21
|sell
|301
|10.00
|1.2736
|1.2836
|1.2726
|602
|2006.07.11 08:05
|t/p
|301
|10.00
|1.2726
|1.2836
|1.2726
|937.00
|156106.76
|603
|2006.07.11 20:10
|buy
|302
|10.00
|1.2754
|1.2654
|1.2764
|604
|2006.07.11 20:23
|t/p
|302
|10.00
|1.2764
|1.2654
|1.2764
|1000.00
|157106.76
|605
|2006.07.12 20:01
|sell
|303
|10.00
|1.2700
|1.2800
|1.2690
|606
|2006.07.13 13:01
|t/p
|303
|10.00
|1.2690
|1.2800
|1.2690
|811.00
|157917.76
|607
|2006.07.13 20:13
|sell
|304
|10.00
|1.2687
|1.2787
|1.2677
|608
|2006.07.14 02:58
|t/p
|304
|10.00
|1.2677
|1.2787
|1.2677
|937.00
|158854.76
|609
|2006.07.17 20:09
|sell
|305
|10.00
|1.2526
|1.2626
|1.2516
|610
|2006.07.17 22:32
|t/p
|305
|10.00
|1.2516
|1.2626
|1.2516
|1000.00
|159854.76
|611
|2006.07.18 20:25
|sell
|306
|10.00
|1.2500
|1.2600
|1.2490
|612
|2006.07.19 02:31
|t/p
|306
|10.00
|1.2490
|1.2600
|1.2490
|937.00
|160791.76
|613
|2006.07.19 20:15
|buy
|307
|10.00
|1.2595
|1.2495
|1.2605
|614
|2006.07.19 20:23
|t/p
|307
|10.00
|1.2605
|1.2495
|1.2605
|1000.00
|161791.76
|615
|2006.07.20 20:39
|buy
|308
|10.00
|1.2636
|1.2536
|1.2646
|616
|2006.07.21 03:48
|t/p
|308
|10.00
|1.2646
|1.2536
|1.2646
|1006.00
|162797.76
|617
|2006.07.24 20:45
|sell
|309
|10.00
|1.2630
|1.2730
|1.2620
|618
|2006.07.25 02:13
|t/p
|309
|10.00
|1.2620
|1.2730
|1.2620
|937.00
|163734.76
|619
|2006.07.25 20:03
|sell
|310
|10.00
|1.2578
|1.2678
|1.2568
|620
|2006.07.26 08:14
|t/p
|310
|10.00
|1.2568
|1.2678
|1.2568
|937.00
|164671.76
|621
|2006.07.31 20:04
|buy
|311
|10.00
|1.2769
|1.2669
|1.2779
|622
|2006.08.01 14:31
|t/p
|311
|10.00
|1.2779
|1.2669
|1.2779
|1006.00
|165677.76
|623
|2006.08.01 20:05
|buy
|312
|10.00
|1.2807
|1.2707
|1.2817
|624
|2006.08.01 20:31
|t/p
|312
|10.00
|1.2817
|1.2707
|1.2817
|1000.00
|166677.76
|625
|2006.08.02 20:00
|sell
|313
|10.00
|1.2800
|1.2900
|1.2790
|626
|2006.08.02 21:34
|t/p
|313
|10.00
|1.2790
|1.2900
|1.2790
|1000.00
|167677.76
|627
|2006.08.07 20:31
|sell
|314
|10.00
|1.2845
|1.2945
|1.2835
|628
|2006.08.07 23:10
|t/p
|314
|10.00
|1.2835
|1.2945
|1.2835
|1000.00
|168677.76
|629
|2006.08.08 20:03
|sell
|315
|10.00
|1.2840
|1.2940
|1.2830
|630
|2006.08.08 20:24
|t/p
|315
|10.00
|1.2830
|1.2940
|1.2830
|1000.00
|169677.76
|631
|2006.08.10 20:18
|sell
|316
|10.00
|1.2785
|1.2885
|1.2775
|632
|2006.08.11 03:30
|t/p
|316
|10.00
|1.2775
|1.2885
|1.2775
|937.00
|170614.76
|633
|2006.08.14 20:15
|sell
|317
|10.00
|1.2732
|1.2832
|1.2722
|634
|2006.08.14 20:17
|t/p
|317
|10.00
|1.2722
|1.2832
|1.2722
|1000.00
|171614.76
|635
|2006.08.15 20:01
|buy
|318
|10.00
|1.2787
|1.2687
|1.2797
|636
|2006.08.16 08:31
|t/p
|318
|10.00
|1.2797
|1.2687
|1.2797
|1006.00
|172620.76
|637
|2006.08.17 20:43
|sell
|319
|10.00
|1.2825
|1.2925
|1.2815
|638
|2006.08.18 13:18
|t/p
|319
|10.00
|1.2815
|1.2925
|1.2815
|937.00
|173557.76
|639
|2006.08.22 20:35
|sell
|320
|10.00
|1.2795
|1.2895
|1.2785
|640
|2006.08.23 04:11
|t/p
|320
|10.00
|1.2785
|1.2895
|1.2785
|937.00
|174494.76
|641
|2006.08.23 20:09
|sell
|321
|10.00
|1.2792
|1.2892
|1.2782
|642
|2006.08.23 23:37
|t/p
|321
|10.00
|1.2782
|1.2892
|1.2782
|1000.00
|175494.76
|643
|2006.08.24 20:05
|sell
|322
|10.00
|1.2771
|1.2871
|1.2761
|644
|2006.08.24 21:08
|t/p
|322
|10.00
|1.2761
|1.2871
|1.2761
|1000.00
|176494.76
|645
|2006.08.28 20:00
|sell
|323
|10.00
|1.2794
|1.2894
|1.2784
|646
|2006.08.28 22:31
|t/p
|323
|10.00
|1.2784
|1.2894
|1.2784
|1000.00
|177494.76
|647
|2006.08.29 20:02
|sell
|324
|10.00
|1.2774
|1.2874
|1.2764
|648
|2006.08.31 14:36
|s/l
|324
|10.00
|1.2874
|1.2874
|1.2764
|-10252.00
|167242.76
|649
|2006.08.31 20:07
|sell
|325
|10.00
|1.2800
|1.2900
|1.2790
|650
|2006.09.01 14:31
|t/p
|325
|10.00
|1.2790
|1.2900
|1.2790
|937.00
|168179.76
|651
|2006.09.05 20:06
|sell
|326
|10.00
|1.2813
|1.2913
|1.2803
|652
|2006.09.06 13:16
|t/p
|326
|10.00
|1.2803
|1.2913
|1.2803
|937.00
|169116.76
|653
|2006.09.11 20:03
|sell
|327
|10.00
|1.2696
|1.2796
|1.2686
|654
|2006.09.12 14:35
|t/p
|327
|10.00
|1.2686
|1.2796
|1.2686
|937.00
|170053.76
|655
|2006.09.12 20:00
|sell
|328
|10.00
|1.2690
|1.2790
|1.2680
|656
|2006.09.12 20:04
|t/p
|328
|10.00
|1.2680
|1.2790
|1.2680
|1000.00
|171053.76
|657
|2006.09.12 20:21
|sell
|329
|10.00
|1.2690
|1.2790
|1.2680
|658
|2006.09.12 23:47
|t/p
|329
|10.00
|1.2680
|1.2790
|1.2680
|1000.00
|172053.76
|659
|2006.09.13 20:00
|buy
|330
|10.00
|1.2693
|1.2593
|1.2703
|660
|2006.09.14 00:03
|t/p
|330
|10.00
|1.2703
|1.2593
|1.2703
|1018.00
|173071.76
|661
|2006.09.14 20:24
|buy
|331
|10.00
|1.2734
|1.2634
|1.2744
|662
|2006.09.15 15:39
|s/l
|331
|10.00
|1.2634
|1.2634
|1.2744
|-9994.00
|163077.76
|663
|2006.09.20 20:14
|buy
|332
|10.00
|1.2704
|1.2604
|1.2714
|664
|2006.09.20 20:20
|t/p
|332
|10.00
|1.2714
|1.2604
|1.2714
|1000.00
|164077.76
|665
|2006.09.20 20:34
|buy
|333
|10.00
|1.2699
|1.2599
|1.2709
|666
|2006.09.21 02:43
|t/p
|333
|10.00
|1.2709
|1.2599
|1.2709
|1018.00
|165095.76
|667
|2006.09.25 20:00
|sell
|334
|10.00
|1.2758
|1.2858
|1.2748
|668
|2006.09.25 22:26
|t/p
|334
|10.00
|1.2748
|1.2858
|1.2748
|1000.00
|166095.76
|669
|2006.09.26 20:18
|sell
|335
|10.00
|1.2688
|1.2788
|1.2678
|670
|2006.09.27 08:09
|t/p
|335
|10.00
|1.2678
|1.2788
|1.2678
|937.00
|167032.76
|671
|2006.09.27 20:15
|buy
|336
|10.00
|1.2702
|1.2602
|1.2712
|672
|2006.09.28 01:44
|t/p
|336
|10.00
|1.2712
|1.2602
|1.2712
|1018.00
|168050.76
|673
|2006.10.02 20:00
|buy
|337
|10.00
|1.2747
|1.2647
|1.2757
|674
|2006.10.03 07:59
|t/p
|337
|10.00
|1.2757
|1.2647
|1.2757
|1006.00
|169056.76
|675
|2006.10.03 20:40
|sell
|338
|10.00
|1.2731
|1.2831
|1.2721
|676
|2006.10.04 03:44
|t/p
|338
|10.00
|1.2721
|1.2831
|1.2721
|937.00
|169993.76
|677
|2006.10.09 20:52
|sell
|339
|10.00
|1.2605
|1.2705
|1.2595
|678
|2006.10.09 23:01
|t/p
|339
|10.00
|1.2595
|1.2705
|1.2595
|1000.00
|170993.76
|679
|2006.10.11 20:51
|sell
|340
|10.00
|1.2525
|1.2625
|1.2515
|680
|2006.10.11 22:09
|t/p
|340
|10.00
|1.2515
|1.2625
|1.2515
|1000.00
|171993.76
|681
|2006.10.12 20:13
|buy
|341
|10.00
|1.2542
|1.2442
|1.2552
|682
|2006.10.12 21:05
|t/p
|341
|10.00
|1.2552
|1.2442
|1.2552
|1000.00
|172993.76
|683
|2006.10.17 20:00
|buy
|342
|10.00
|1.2551
|1.2451
|1.2561
|684
|2006.10.19 09:43
|t/p
|342
|10.00
|1.2561
|1.2451
|1.2561
|1024.00
|174017.76
|685
|2006.10.24 20:00
|buy
|343
|10.00
|1.2568
|1.2468
|1.2578
|686
|2006.10.25 10:07
|t/p
|343
|10.00
|1.2578
|1.2468
|1.2578
|1006.00
|175023.76
|687
|2006.10.26 20:08
|buy
|344
|10.00
|1.2692
|1.2592
|1.2702
|688
|2006.10.27 02:45
|t/p
|344
|10.00
|1.2702
|1.2592
|1.2702
|1006.00
|176029.76
|689
|2006.10.30 20:42
|buy
|345
|10.00
|1.2724
|1.2624
|1.2734
|690
|2006.10.31 16:06
|t/p
|345
|10.00
|1.2734
|1.2624
|1.2734
|1006.00
|177035.76
|691
|2006.10.31 20:00
|buy
|346
|10.00
|1.2763
|1.2663
|1.2773
|692
|2006.11.01 16:00
|t/p
|346
|10.00
|1.2773
|1.2663
|1.2773
|1006.00
|178041.76
|693
|2006.11.02 20:42
|buy
|347
|10.00
|1.2778
|1.2678
|1.2788
|694
|2006.11.07 15:02
|t/p
|347
|10.00
|1.2788
|1.2678
|1.2788
|1018.00
|179059.76
|695
|2006.11.09 20:36
|buy
|348
|10.00
|1.2832
|1.2732
|1.2842
|696
|2006.11.09 23:49
|t/p
|348
|10.00
|1.2842
|1.2732
|1.2842
|1000.00
|180059.76
|697
|2006.11.13 20:30
|sell
|349
|10.00
|1.2805
|1.2905
|1.2795
|698
|2006.11.14 16:12
|t/p
|349
|10.00
|1.2795
|1.2905
|1.2795
|937.00
|180996.76
|699
|2006.11.14 20:08
|sell
|350
|10.00
|1.2818
|1.2918
|1.2808
|700
|2006.11.14 23:01
|t/p
|350
|10.00
|1.2808
|1.2918
|1.2808
|1000.00
|181996.76
|701
|2006.11.15 20:00
|buy
|351
|10.00
|1.2811
|1.2711
|1.2821
|702
|2006.11.15 20:07
|t/p
|351
|10.00
|1.2821
|1.2711
|1.2821
|1000.00
|182996.76
|703
|2006.11.16 20:18
|sell
|352
|10.00
|1.2793
|1.2893
|1.2783
|704
|2006.11.17 05:05
|t/p
|352
|10.00
|1.2783
|1.2893
|1.2783
|937.00
|183933.76
|705
|2006.11.20 20:15
|sell
|353
|10.00
|1.2812
|1.2912
|1.2802
|706
|2006.11.21 15:08
|t/p
|353
|10.00
|1.2802
|1.2912
|1.2802
|937.00
|184870.76
|707
|2006.11.23 20:00
|sell
|354
|10.00
|1.2949
|1.3049
|1.2939
|708
|2006.11.24 09:32
|s/l
|354
|10.00
|1.3049
|1.3049
|1.2939
|-10063.00
|174807.76
|709
|2006.11.30 20:00
|buy
|355
|10.00
|1.3255
|1.3155
|1.3265
|710
|2006.12.01 07:22
|t/p
|355
|10.00
|1.3265
|1.3155
|1.3265
|1006.00
|175813.76
|711
|2006.12.04 20:20
|buy
|356
|10.00
|1.3318
|1.3218
|1.3328
|712
|2006.12.04 20:41
|t/p
|356
|10.00
|1.3328
|1.3218
|1.3328
|1000.00
|176813.76
|713
|2006.12.06 20:00
|buy
|357
|10.00
|1.3292
|1.3192
|1.3302
|714
|2006.12.07 05:57
|t/p
|357
|10.00
|1.3302
|1.3192
|1.3302
|1018.00
|177831.76
|715
|2006.12.11 20:00
|buy
|358
|10.00
|1.3245
|1.3145
|1.3255
|716
|2006.12.11 20:21
|t/p
|358
|10.00
|1.3255
|1.3145
|1.3255
|1000.00
|178831.76
|717
|2006.12.11 20:40
|buy
|359
|10.00
|1.3248
|1.3148
|1.3258
|718
|2006.12.12 00:20
|t/p
|359
|10.00
|1.3258
|1.3148
|1.3258
|1006.00
|179837.76
|719
|2006.12.13 20:05
|sell
|360
|10.00
|1.3209
|1.3309
|1.3199
|720
|2006.12.13 21:17
|t/p
|360
|10.00
|1.3199
|1.3309
|1.3199
|1000.00
|180837.76
|721
|2006.12.14 20:13
|sell
|361
|10.00
|1.3151
|1.3251
|1.3141
|722
|2006.12.15 06:47
|t/p
|361
|10.00
|1.3141
|1.3251
|1.3141
|937.00
|181774.76
|723
|2006.12.18 20:01
|sell
|362
|10.00
|1.3084
|1.3184
|1.3074
|724
|2006.12.19 17:40
|s/l
|362
|10.00
|1.3184
|1.3184
|1.3074
|-10063.00
|171711.76
|725
|2006.12.19 20:19
|buy
|363
|10.00
|1.3206
|1.3106
|1.3216
|726
|2006.12.20 01:54
|t/p
|363
|10.00
|1.3216
|1.3106
|1.3216
|1006.00
|172717.76
|727
|2006.12.20 20:14
|sell
|364
|10.00
|1.3173
|1.3273
|1.3163
|728
|2006.12.21 14:36
|t/p
|364
|10.00
|1.3163
|1.3273
|1.3163
|811.00
|173528.76
|729
|2006.12.27 20:12
|sell
|365
|10.00
|1.3129
|1.3229
|1.3119
|730
|2006.12.27 21:11
|t/p
|365
|10.00
|1.3119
|1.3229
|1.3119
|1000.00
|174528.76
|731
|2007.01.03 20:01
|sell
|366
|10.00
|1.3161
|1.3261
|1.3151
|732
|2007.01.03 20:01
|t/p
|366
|10.00
|1.3151
|1.3261
|1.3151
|1000.00
|175528.76
|733
|2007.01.03 20:02
|sell
|367
|10.00
|1.3162
|1.3262
|1.3152
|734
|2007.01.04 09:13
|t/p
|367
|10.00
|1.3152
|1.3262
|1.3152
|811.00
|176339.76
|735
|2007.01.08 20:03
|buy
|368
|10.00
|1.3021
|1.2921
|1.3031
|736
|2007.01.09 00:47
|t/p
|368
|10.00
|1.3031
|1.2921
|1.3031
|1006.00
|177345.76
|737
|2007.01.10 20:00
|sell
|369
|10.00
|1.2938
|1.3038
|1.2928
|738
|2007.01.11 14:51
|t/p
|369
|10.00
|1.2928
|1.3038
|1.2928
|811.00
|178156.76
|739
|2007.01.11 20:37
|sell
|370
|10.00
|1.2892
|1.2992
|1.2882
|740
|2007.01.12 02:03
|t/p
|370
|10.00
|1.2882
|1.2992
|1.2882
|937.00
|179093.76
|741
|2007.01.15 20:04
|sell
|371
|10.00
|1.2937
|1.3037
|1.2927
|742
|2007.01.15 20:49
|t/p
|371
|10.00
|1.2927
|1.3037
|1.2927
|1000.00
|180093.76
|743
|2007.01.16 20:17
|sell
|372
|10.00
|1.2918
|1.3018
|1.2908
|744
|2007.01.17 14:07
|t/p
|372
|10.00
|1.2908
|1.3018
|1.2908
|937.00
|181030.76
|745
|2007.01.17 20:00
|buy
|373
|10.00
|1.2938
|1.2838
|1.2948
|746
|2007.01.17 22:40
|t/p
|373
|10.00
|1.2948
|1.2838
|1.2948
|1000.00
|182030.76
|747
|2007.01.23 20:02
|sell
|374
|10.00
|1.3015
|1.3115
|1.3005
|748
|2007.01.24 09:04
|t/p
|374
|10.00
|1.3005
|1.3115
|1.3005
|937.00
|182967.76
|749
|2007.01.24 20:00
|sell
|375
|10.00
|1.2956
|1.3056
|1.2946
|750
|2007.01.25 20:03
|t/p
|375
|10.00
|1.2946
|1.3056
|1.2946
|811.00
|183778.76
|751
|2007.01.30 20:44
|buy
|376
|10.00
|1.2958
|1.2858
|1.2968
|752
|2007.01.30 22:01
|t/p
|376
|10.00
|1.2968
|1.2858
|1.2968
|1000.00
|184778.76
|753
|2007.01.31 20:14
|buy
|377
|10.00
|1.3006
|1.2906
|1.3016
|754
|2007.01.31 20:16
|t/p
|377
|10.00
|1.3016
|1.2906
|1.3016
|1000.00
|185778.76
|755
|2007.02.01 20:42
|buy
|378
|10.00
|1.3022
|1.2922
|1.3032
|756
|2007.02.02 14:29
|t/p
|378
|10.00
|1.3032
|1.2922
|1.3032
|1006.00
|186784.76
|757
|2007.02.05 20:32
|sell
|379
|10.00
|1.2929
|1.3029
|1.2919
|758
|2007.02.06 06:44
|t/p
|379
|10.00
|1.2919
|1.3029
|1.2919
|937.00
|187721.76
|759
|2007.02.06 20:41
|buy
|380
|10.00
|1.2978
|1.2878
|1.2988
|760
|2007.02.06 23:13
|t/p
|380
|10.00
|1.2988
|1.2878
|1.2988
|1000.00
|188721.76
|761
|2007.02.07 20:14
|buy
|381
|10.00
|1.3011
|1.2911
|1.3021
|762
|2007.02.08 00:43
|t/p
|381
|10.00
|1.3021
|1.2911
|1.3021
|1018.00
|189739.76
|763
|2007.02.14 20:00
|buy
|382
|10.00
|1.3122
|1.3022
|1.3132
|764
|2007.02.14 23:07
|t/p
|382
|10.00
|1.3132
|1.3022
|1.3132
|1000.00
|190739.76
|765
|2007.02.19 20:32
|buy
|383
|10.00
|1.3150
|1.3050
|1.3160
|766
|2007.02.19 23:13
|t/p
|383
|10.00
|1.3160
|1.3050
|1.3160
|1000.00
|191739.76
|767
|2007.02.20 20:40
|sell
|384
|10.00
|1.3137
|1.3237
|1.3127
|768
|2007.02.21 12:33
|t/p
|384
|10.00
|1.3127
|1.3237
|1.3127
|937.00
|192676.76
|769
|2007.02.21 20:00
|buy
|385
|10.00
|1.3133
|1.3033
|1.3143
|770
|2007.02.21 23:59
|t/p
|385
|10.00
|1.3143
|1.3033
|1.3143
|1000.00
|193676.76
|771
|2007.02.22 20:09
|buy
|386
|10.00
|1.3126
|1.3026
|1.3136
|772
|2007.02.23 15:05
|t/p
|386
|10.00
|1.3136
|1.3026
|1.3136
|1006.00
|194682.76
|773
|2007.03.01 20:06
|sell
|387
|10.00
|1.3181
|1.3281
|1.3171
|774
|2007.03.02 00:06
|t/p
|387
|10.00
|1.3171
|1.3281
|1.3171
|937.00
|195619.76
|775
|2007.03.05 20:24
|buy
|388
|10.00
|1.3092
|1.2992
|1.3102
|776
|2007.03.06 01:14
|t/p
|388
|10.00
|1.3102
|1.2992
|1.3102
|1006.00
|196625.76
|777
|2007.03.14 20:02
|buy
|389
|10.00
|1.3222
|1.3122
|1.3232
|778
|2007.03.15 00:59
|t/p
|389
|10.00
|1.3232
|1.3122
|1.3232
|1018.00
|197643.76
|779
|2007.03.19 20:48
|buy
|390
|10.00
|1.3296
|1.3196
|1.3306
|780
|2007.03.19 23:40
|t/p
|390
|10.00
|1.3306
|1.3196
|1.3306
|1000.00
|198643.76
|781
|2007.03.20 20:00
|buy
|391
|10.00
|1.3307
|1.3207
|1.3317
|782
|2007.03.20 20:17
|t/p
|391
|10.00
|1.3317
|1.3207
|1.3317
|1000.00
|199643.76
|783
|2007.03.22 20:00
|sell
|392
|10.00
|1.3332
|1.3432
|1.3322
|784
|2007.03.23 04:55
|t/p
|392
|10.00
|1.3322
|1.3432
|1.3322
|937.00
|200580.76
|785
|2007.03.26 20:29
|buy
|393
|10.00
|1.3333
|1.3233
|1.3343
|786
|2007.03.27 10:02
|t/p
|393
|10.00
|1.3343
|1.3233
|1.3343
|1006.00
|201586.76
|787
|2007.04.09 20:03
|sell
|394
|10.00
|1.3355
|1.3455
|1.3345
|788
|2007.04.10 17:06
|s/l
|394
|10.00
|1.3455
|1.3455
|1.3345
|-10063.00
|191523.76
|789
|2007.04.11 20:40
|sell
|395
|10.00
|1.3426
|1.3526
|1.3416
|790
|2007.04.13 08:27
|s/l
|395
|10.00
|1.3526
|1.3526
|1.3416
|-10252.00
|181271.76
|791
|2007.04.18 20:47
|sell
|396
|10.00
|1.3576
|1.3676
|1.3566
|792
|2007.04.19 08:45
|t/p
|396
|10.00
|1.3566
|1.3676
|1.3566
|811.00
|182082.76
|793
|2007.04.19 20:33
|buy
|397
|10.00
|1.3599
|1.3499
|1.3609
|794
|2007.04.19 21:18
|t/p
|397
|10.00
|1.3609
|1.3499
|1.3609
|1000.00
|183082.76
|795
|2007.04.23 20:21
|buy
|398
|10.00
|1.3574
|1.3474
|1.3584
|796
|2007.04.24 01:24
|t/p
|398
|10.00
|1.3584
|1.3474
|1.3584
|1006.00
|184088.76
|797
|2007.04.30 20:00
|buy
|399
|10.00
|1.3659
|1.3559
|1.3669
|798
|2007.05.01 15:15
|t/p
|399
|10.00
|1.3669
|1.3559
|1.3669
|1006.00
|185094.76
|799
|2007.05.01 20:04
|sell
|400
|10.00
|1.3605
|1.3705
|1.3595
|800
|2007.05.02 02:37
|t/p
|400
|10.00
|1.3595
|1.3705
|1.3595
|937.00
|186031.76
|801
|2007.05.02 20:25
|buy
|401
|10.00
|1.3600
|1.3500
|1.3610
|802
|2007.05.03 08:01
|t/p
|401
|10.00
|1.3610
|1.3500
|1.3610
|1018.00
|187049.76
|803
|2007.05.08 20:06
|sell
|402
|10.00
|1.3543
|1.3643
|1.3533
|804
|2007.05.09 12:46
|t/p
|402
|10.00
|1.3533
|1.3643
|1.3533
|937.00
|187986.76
|805
|2007.05.09 20:15
|buy
|403
|10.00
|1.3548
|1.3448
|1.3558
|806
|2007.05.10 08:11
|t/p
|403
|10.00
|1.3558
|1.3448
|1.3558
|1018.00
|189004.76
|807
|2007.05.10 20:03
|sell
|404
|10.00
|1.3480
|1.3580
|1.3470
|808
|2007.05.11 02:15
|t/p
|404
|10.00
|1.3470
|1.3580
|1.3470
|937.00
|189941.76
|809
|2007.05.15 20:00
|buy
|405
|10.00
|1.3595
|1.3495
|1.3605
|810
|2007.05.16 07:58
|t/p
|405
|10.00
|1.3605
|1.3495
|1.3605
|1006.00
|190947.76
|811
|2007.05.16 20:16
|sell
|406
|10.00
|1.3520
|1.3620
|1.3510
|812
|2007.05.17 13:16
|t/p
|406
|10.00
|1.3510
|1.3620
|1.3510
|811.00
|191758.76
|813
|2007.05.30 20:00
|sell
|407
|10.00
|1.3422
|1.3522
|1.3412
|814
|2007.06.01 16:04
|t/p
|407
|10.00
|1.3412
|1.3522
|1.3412
|748.00
|192506.76
|815
|2007.06.07 20:33
|sell
|408
|10.00
|1.3431
|1.3531
|1.3421
|816
|2007.06.08 03:07
|t/p
|408
|10.00
|1.3421
|1.3531
|1.3421
|937.00
|193443.76
|817
|2007.06.12 20:02
|sell
|409
|10.00
|1.3331
|1.3431
|1.3321
|818
|2007.06.12 20:45
|t/p
|409
|10.00
|1.3321
|1.3431
|1.3321
|1000.00
|194443.76
|819
|2007.06.14 20:12
|buy
|410
|10.00
|1.3310
|1.3210
|1.3320
|820
|2007.06.15 04:03
|t/p
|410
|10.00
|1.3320
|1.3210
|1.3320
|1006.00
|195449.76
|821
|2007.06.19 20:41
|buy
|411
|10.00
|1.3421
|1.3321
|1.3431
|822
|2007.06.20 03:37
|t/p
|411
|10.00
|1.3431
|1.3321
|1.3431
|1006.00
|196455.76