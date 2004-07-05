Strategy Tester Report
petit_pips2
AlpariUS-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2004.07.01 00:00 - 2007.06.29 22:45 (2004.07.01 - 2007.07.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersEA_magic=2007121208; POS_open_time_h=20; POS_tp=10; POS_sl=100;
Bars in test75640Ticks modelled5625406Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit50000.00
Total net profit146455.76Gross profit378393.76Gross loss-231938.00
Profit factor1.63Expected payoff356.34
Absolute drawdown91.00Maximal drawdown31950.00 (29.37%)Relative drawdown29.37% (31950.00)
Total trades411Short positions (won %)213 (92.49%)Long positions (won %)198 (96.46%)
Profit trades (% of total)388 (94.40%)Loss trades (% of total)23 (5.60%)
Largestprofit trade1024.00loss trade-10252.00
Averageprofit trade975.24loss trade-10084.26
Maximumconsecutive wins (profit in money)54 (52942.46)consecutive losses (loss in money)2 (-20315.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)52942.46 (54)consecutive loss (count of losses)-20315.00 (2)
Averageconsecutive wins17consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.05 20:01sell18.001.22901.23901.2280
22004.07.05 20:06t/p18.001.22801.23901.2280800.0050800.00
32004.07.07 20:29buy28.101.23701.22701.2380
42004.07.08 01:23t/p28.101.23801.22701.2380824.5851624.58
52004.07.08 20:00buy38.201.23911.22911.2401
62004.07.08 20:48t/p38.201.24011.22911.2401820.0052444.58
72004.07.15 20:15sell48.301.23501.24501.2340
82004.07.15 20:45t/p48.301.23401.24501.2340830.0053274.58
92004.07.19 20:13buy58.501.24341.23341.2444
102004.07.19 20:23t/p58.501.24441.23341.2444850.0054124.58
112004.07.19 20:36buy68.601.24341.23341.2444
122004.07.19 22:08t/p68.601.24441.23341.2444860.0054984.58
132004.07.21 20:00sell78.701.22381.23381.2228
142004.07.21 20:17t/p78.701.22281.23381.2228870.0055854.58
152004.07.21 20:26sell88.901.22381.23381.2228
162004.07.23 08:19t/p88.901.22281.23381.2228665.7256520.30
172004.07.26 20:10sell99.001.21511.22511.2141
182004.07.26 20:22t/p99.001.21411.22511.2141900.0057420.30
192004.07.27 20:47sell109.101.20541.21541.2044
202004.07.27 20:59t/p109.101.20441.21541.2044910.0058330.30
212004.07.28 20:17buy119.301.20631.19631.2073
222004.07.28 20:47t/p119.301.20731.19631.2073930.0059260.30
232004.07.29 20:15buy129.401.20391.19391.2049
242004.07.29 22:21t/p129.401.20491.19391.2049940.0060200.30
252004.08.02 20:05sell139.601.20371.21371.2027
262004.08.02 22:53t/p139.601.20271.21371.2027960.0061160.30
272004.08.03 20:07buy149.701.20551.19551.2065
282004.08.03 22:58t/p149.701.20651.19551.2065970.0062130.30
292004.08.04 20:05buy159.901.20401.19401.2050
302004.08.04 20:58t/p159.901.20501.19401.2050990.0063120.30
312004.08.05 20:04buy1610.001.20601.19601.2070
322004.08.05 20:07t/p1610.001.20701.19601.20701000.0064120.30
332004.08.05 20:38buy1710.001.20621.19621.2072
342004.08.05 22:07t/p1710.001.20721.19621.20721000.0065120.30
352004.08.10 20:16buy1810.001.22971.21971.2307
362004.08.11 15:29s/l1810.001.21971.21971.2307-9994.0055126.30
372004.08.12 20:00sell198.801.22491.23491.2239
382004.08.12 20:07t/p198.801.22391.23491.2239880.0056006.30
392004.08.17 20:14buy208.901.23381.22381.2348
402004.08.17 20:55t/p208.901.23481.22381.2348890.0056896.30
412004.08.19 20:35buy219.101.23661.22661.2376
422004.08.19 21:38t/p219.101.23761.22661.2376910.0057806.30
432004.08.24 20:00sell229.201.20901.21901.2080
442004.08.24 20:31t/p229.201.20801.21901.2080920.0058726.30
452004.08.26 20:37buy239.301.21031.20031.2113
462004.08.26 21:08t/p239.301.21131.20031.2113930.0059656.30
472004.08.30 20:02buy249.501.20561.19561.2066
482004.08.31 02:46t/p249.501.20661.19561.2066955.7060612.00
492004.08.31 20:44buy259.601.21851.20851.2195
502004.09.01 02:45t/p259.601.21951.20851.2195965.7661577.76
512004.09.01 20:03buy269.801.21881.20881.2198
522004.09.01 20:14t/p269.801.21981.20881.2198980.0062557.76
532004.09.01 20:33buy2710.001.21911.20911.2201
542004.09.01 20:47t/p2710.001.22011.20911.22011000.0063557.76
552004.09.01 20:53buy2810.001.21911.20911.2201
562004.09.01 23:28t/p2810.001.22011.20911.22011000.0064557.76
572004.09.02 20:07sell2910.001.21611.22611.2151
582004.09.02 20:16t/p2910.001.21511.22611.21511000.0065557.76
592004.09.02 20:36sell3010.001.21571.22571.2147
602004.09.03 14:31t/p3010.001.21471.22571.2147937.0066494.76
612004.09.09 20:31buy3110.001.21891.20891.2199
622004.09.09 21:54t/p3110.001.21991.20891.21991000.0067494.76
632004.09.13 20:09buy3210.001.22621.21621.2272
642004.09.14 02:13t/p3210.001.22721.21621.22721006.0068500.76
652004.09.15 20:00sell3310.001.21551.22551.2145
662004.09.15 20:28t/p3310.001.21451.22551.21451000.0069500.76
672004.09.15 20:37sell3410.001.21551.22551.2145
682004.09.16 03:17t/p3410.001.21451.22551.2145811.0070311.76
692004.09.16 20:04buy3510.001.21781.20781.2188
702004.09.16 20:28t/p3510.001.21881.20781.21881000.0071311.76
712004.09.20 20:01buy3610.001.21711.20711.2181
722004.09.20 23:27t/p3610.001.21811.20711.21811000.0072311.76
732004.09.23 20:02buy3710.001.23181.22181.2328
742004.09.24 14:34t/p3710.001.23281.22181.23281006.0073317.76
752004.09.27 20:00buy3810.001.22951.21951.2305
762004.09.27 23:12t/p3810.001.23051.21951.23051000.0074317.76
772004.09.29 20:51buy3910.001.23261.22261.2336
782004.09.29 22:14t/p3910.001.23361.22261.23361000.0075317.76
792004.09.30 20:00buy4010.001.24281.23281.2438
802004.09.30 20:44t/p4010.001.24381.23281.24381000.0076317.76
812004.10.04 20:00sell4110.001.22781.23781.2268
822004.10.05 02:19t/p4110.001.22681.23781.2268937.0077254.76
832004.10.05 20:45buy4210.001.23211.22211.2331
842004.10.05 20:54t/p4210.001.23311.22211.23311000.0078254.76
852004.10.06 20:00buy4310.001.22911.21911.2301
862004.10.07 07:38t/p4310.001.23011.21911.23011018.0079272.76
872004.10.07 20:46buy4410.001.22941.21941.2304
882004.10.08 01:06t/p4410.001.23041.21941.23041006.0080278.76
892004.10.11 20:05sell4510.001.23791.24791.2369
902004.10.12 02:49t/p4510.001.23691.24791.2369937.0081215.76
912004.10.19 20:18buy4610.001.25161.24161.2526
922004.10.19 21:36t/p4610.001.25261.24161.25261000.0082215.76
932004.10.21 20:14buy4710.001.26261.25261.2636
942004.10.22 08:23t/p4710.001.26361.25261.26361006.0083221.76
952004.10.25 20:00buy4810.001.28041.27041.2814
962004.10.25 20:08t/p4810.001.28141.27041.28141000.0084221.76
972004.10.25 20:18buy4910.001.28051.27051.2815
982004.10.25 23:22t/p4910.001.28151.27051.28151000.0085221.76
992004.10.26 20:00sell5010.001.27521.28521.2742
1002004.10.27 03:32t/p5010.001.27421.28521.2742937.0086158.76
1012004.10.27 20:00sell5110.001.27171.28171.2707
1022004.10.27 20:23t/p5110.001.27071.28171.27071000.0087158.76
1032004.10.27 20:37sell5210.001.27181.28181.2708
1042004.10.27 20:41t/p5210.001.27081.28181.27081000.0088158.76
1052004.11.10 20:15sell5310.001.28891.29891.2879
1062004.11.10 20:27t/p5310.001.28791.29891.28791000.0089158.76
1072004.11.10 20:32sell5410.001.28951.29951.2885
1082004.11.10 20:34t/p5410.001.28851.29951.28851000.0090158.76
1092004.11.10 20:39sell5510.001.28971.29971.2887
1102004.11.10 20:47t/p5510.001.28871.29971.28871000.0091158.76
1112004.11.11 20:10buy5610.001.29131.28131.2923
1122004.11.12 02:27t/p5610.001.29231.28131.29231006.0092164.76
1132004.11.15 20:00sell5710.001.29351.30351.2925
1142004.11.16 01:40t/p5710.001.29251.30351.2925937.0093101.76
1152004.11.18 20:00sell5810.001.29681.30681.2958
1162004.11.18 22:07t/p5810.001.29581.30681.29581000.0094101.76
1172004.11.22 20:10buy5910.001.30401.29401.3050
1182004.11.22 22:15t/p5910.001.30501.29401.30501000.0095101.76
1192004.11.23 20:05buy6010.001.30891.29891.3099
1202004.11.24 00:50t/p6010.001.30991.29891.30991006.0096107.76
1212004.11.24 20:48buy6110.001.31741.30741.3184
1222004.11.24 22:41t/p6110.001.31841.30741.31841000.0097107.76
1232004.11.25 20:00buy6210.001.32381.31381.3248
1242004.11.25 22:00t/p6210.001.32481.31381.32481000.0098107.76
1252004.11.29 20:00buy6310.001.32801.31801.3290
1262004.11.30 12:46t/p6310.001.32901.31801.32901006.0099113.76
1272004.12.01 20:04buy6410.001.33161.32161.3326
1282004.12.01 20:59t/p6410.001.33261.32161.33261000.00100113.76
1292004.12.02 20:49sell6510.001.32761.33761.3266
1302004.12.02 21:04t/p6510.001.32661.33761.32661000.00101113.76
1312004.12.07 20:08sell6610.001.34311.35311.3421
1322004.12.07 20:55t/p6610.001.34211.35311.34211000.00102113.76
1332004.12.14 20:00sell6710.001.32941.33941.3284
1342004.12.14 20:08t/p6710.001.32841.33941.32841000.00103113.76
1352004.12.14 20:12sell6810.001.32961.33961.3286
1362004.12.14 20:15t/p6810.001.32861.33961.32861000.00104113.76
1372004.12.14 20:17sell6910.001.32961.33961.3286
1382004.12.14 20:17t/p6910.001.32861.33961.32861000.00105113.76
1392004.12.14 20:18sell7010.001.33001.34001.3290
1402004.12.14 20:18t/p7010.001.32901.34001.32901000.00106113.76
1412004.12.14 20:27sell7110.001.32961.33961.3286
1422004.12.15 03:11t/p7110.001.32861.33961.3286937.00107050.76
1432004.12.15 20:01buy7210.001.34151.33151.3425
1442004.12.16 07:44t/p7210.001.34251.33151.34251018.00108068.76
1452004.12.16 20:14sell7310.001.32341.33341.3224
1462004.12.20 00:01s/l7310.001.33341.33341.3224-10126.0097942.76
1472004.12.20 20:08buy7410.001.33911.32911.3401
1482004.12.20 21:05t/p7410.001.34011.32911.34011000.0098942.76
1492004.12.21 20:00sell7510.001.33781.34781.3368
1502004.12.21 20:33t/p7510.001.33681.34781.33681000.0099942.76
1512004.12.27 20:01buy7610.001.36311.35311.3641
1522004.12.28 11:01t/p7610.001.36411.35311.36411006.00100948.76
1532004.12.28 20:07sell7710.001.36131.37131.3603
1542004.12.28 20:35t/p7710.001.36031.37131.36031000.00101948.76
1552004.12.28 20:51sell7810.001.36121.37121.3602
1562004.12.29 00:39t/p7810.001.36021.37121.3602937.00102885.76
1572004.12.30 20:49buy7910.001.36461.35461.3656
1582004.12.31 12:09t/p7910.001.36561.35461.36561006.00103891.76
1592005.01.05 20:07buy8010.001.32781.31781.3288
1602005.01.06 09:33s/l8010.001.31781.31781.3288-9982.0093909.76
1612005.01.06 20:06sell8110.001.31821.32821.3172
1622005.01.06 20:16t/p8110.001.31721.32821.31721000.0094909.76
1632005.01.10 20:27sell8210.001.30931.31931.3083
1642005.01.10 21:34t/p8210.001.30831.31931.30831000.0095909.76
1652005.01.12 20:21buy8310.001.32791.31791.3289
1662005.01.14 03:07s/l8310.001.31791.31791.3289-9976.0085933.76
1672005.01.17 20:33sell8410.001.30751.31751.3065
1682005.01.17 21:57t/p8410.001.30651.31751.30651000.0086933.76
1692005.01.19 20:47sell8510.001.29871.30871.2977
1702005.01.20 09:18t/p8510.001.29771.30871.2977811.0087744.76
1712005.01.20 20:21buy8610.001.29611.28611.2971
1722005.01.20 21:39t/p8610.001.29711.28611.29711000.0088744.76
1732005.01.24 20:23sell8710.001.30451.31451.3035
1742005.01.25 00:26t/p8710.001.30351.31451.3035937.0089681.76
1752005.01.25 20:33sell8810.001.29651.30651.2955
1762005.01.26 15:13s/l8810.001.30651.30651.2955-10063.0079618.76
1772005.01.26 20:02buy8910.001.30841.29841.3094
1782005.01.27 08:04t/p8910.001.30941.29841.30941018.0080636.76
1792005.01.31 20:00buy9010.001.30441.29441.3054
1802005.01.31 23:17t/p9010.001.30541.29441.30541000.0081636.76
1812005.02.01 20:17buy9110.001.30401.29401.3050
1822005.02.01 20:43t/p9110.001.30501.29401.30501000.0082636.76
1832005.02.01 20:47buy9210.001.30421.29421.3052
1842005.02.01 20:54t/p9210.001.30521.29421.30521000.0083636.76
1852005.02.02 20:00sell9310.001.30301.31301.3020
1862005.02.02 20:22t/p9310.001.30201.31301.30201000.0084636.76
1872005.02.02 20:27sell9410.001.30391.31391.3029
1882005.02.02 22:45t/p9410.001.30291.31391.30291000.0085636.76
1892005.02.07 20:00sell9510.001.27681.28681.2758
1902005.02.07 22:13t/p9510.001.27581.28681.27581000.0086636.76
1912005.02.08 20:00buy9610.001.27761.26761.2786
1922005.02.09 08:13t/p9610.001.27861.26761.27861006.0087642.76
1932005.02.09 20:19buy9710.001.28031.27031.2813
1942005.02.09 22:43t/p9710.001.28131.27031.28131000.0088642.76
1952005.02.10 20:01buy9810.001.28881.27881.2898
1962005.02.11 17:34t/p9810.001.28981.27881.28981006.0089648.76
1972005.02.15 20:00buy9910.001.30091.29091.3019
1982005.02.15 20:49t/p9910.001.30191.29091.30191000.0090648.76
1992005.02.16 20:21buy10010.001.30351.29351.3045
2002005.02.16 20:32t/p10010.001.30451.29351.30451000.0091648.76
2012005.02.17 20:00buy10110.001.30821.29821.3092
2022005.02.22 03:47t/p10110.001.30921.29821.30921018.0092666.76
2032005.02.22 20:39buy10210.001.32481.31481.3258
2042005.02.22 20:46t/p10210.001.32581.31481.32581000.0093666.76
2052005.02.23 20:41buy10310.001.32221.31221.3232
2062005.02.23 20:57t/p10310.001.32321.31221.32321000.0094666.76
2072005.02.24 20:42sell10410.001.32091.33091.3199
2082005.02.24 20:52t/p10410.001.31991.33091.31991000.0095666.76
2092005.02.28 20:07sell10510.001.32581.33581.3248
2102005.02.28 20:37t/p10510.001.32481.33581.32481000.0096666.76
2112005.03.01 20:00sell10610.001.31861.32861.3176
2122005.03.02 00:30t/p10610.001.31761.32861.3176937.0097603.76
2132005.03.02 20:22buy10710.001.31201.30201.3130
2142005.03.02 20:47t/p10710.001.31301.30201.31301000.0098603.76
2152005.03.03 20:42sell10810.001.31091.32091.3099
2162005.03.04 06:53t/p10810.001.30991.32091.3099937.0099540.76
2172005.03.08 20:30buy10910.001.33421.32421.3352
2182005.03.08 23:25t/p10910.001.33521.32421.33521000.00100540.76
2192005.03.09 20:01buy11010.001.34091.33091.3419
2202005.03.09 20:03t/p11010.001.34191.33091.34191000.00101540.76
2212005.03.09 20:31buy11110.001.34131.33131.3423
2222005.03.10 03:09t/p11110.001.34231.33131.34231018.00102558.76
2232005.03.10 20:24buy11210.001.34331.33331.3443
2242005.03.10 20:29t/p11210.001.34431.33331.34431000.00103558.76
2252005.03.10 20:41buy11310.001.34341.33341.3444
2262005.03.11 00:17t/p11310.001.34441.33341.34441006.00104564.76
2272005.03.14 20:01sell11410.001.33591.34591.3349
2282005.03.15 01:37t/p11410.001.33491.34591.3349937.00105501.76
2292005.03.15 20:23sell11510.001.33181.34181.3308
2302005.03.15 22:14t/p11510.001.33081.34181.33081000.00106501.76
2312005.03.16 20:32buy11610.001.34131.33131.3423
2322005.03.16 22:06t/p11610.001.34231.33131.34231000.00107501.76
2332005.03.21 20:00sell11710.001.31671.32671.3157
2342005.03.21 22:48t/p11710.001.31571.32671.31571000.00108501.76
2352005.03.22 20:02buy11810.001.31951.30951.3205
2362005.03.22 20:13t/p11810.001.32051.30951.32051000.00109501.76
2372005.03.23 20:44sell11910.001.29811.30811.2971
2382005.03.23 21:36t/p11910.001.29711.30811.29711000.00110501.76
2392005.03.28 20:00sell12010.001.28841.29841.2874
2402005.03.28 20:48t/p12010.001.28741.29841.28741000.00111501.76
2412005.03.29 20:03sell12110.001.29201.30201.2910
2422005.03.31 16:30s/l12110.001.30201.30201.2910-10252.00101249.76
2432005.04.04 20:12sell12210.001.28421.29421.2832
2442005.04.05 03:12t/p12210.001.28321.29421.2832937.00102186.76
2452005.04.11 20:00buy12310.001.29871.28871.2997
2462005.04.12 08:33t/p12310.001.29971.28871.29971006.00103192.76
2472005.04.12 20:00sell12410.001.28881.29881.2878
2482005.04.12 20:01t/p12410.001.28781.29881.28781000.00104192.76
2492005.04.12 20:01sell12510.001.28901.29901.2880
2502005.04.12 20:02t/p12510.001.28801.29901.28801000.00105192.76
2512005.04.12 20:06sell12610.001.28931.29931.2883
2522005.04.13 15:00t/p12610.001.28831.29931.2883937.00106129.76
2532005.04.14 20:29sell12710.001.28131.29131.2803
2542005.04.14 23:38t/p12710.001.28031.29131.28031000.00107129.76
2552005.04.18 20:02buy12810.001.30241.29241.3034
2562005.04.19 03:00t/p12810.001.30341.29241.30341006.00108135.76
2572005.04.19 20:04buy12910.001.30221.29221.3032
2582005.04.19 20:26t/p12910.001.30321.29221.30321000.00109135.76
2592005.04.20 20:01buy13010.001.30851.29851.3095
2602005.04.20 20:42t/p13010.001.30951.29851.30951000.00110135.76
2612005.04.21 20:30sell13110.001.30521.31521.3042
2622005.04.22 01:36t/p13110.001.30421.31521.3042937.00111072.76
2632005.04.26 20:17sell13210.001.29701.30701.2960
2642005.04.27 07:40t/p13210.001.29601.30701.2960937.00112009.76
2652005.04.28 20:43sell13310.001.28971.29971.2887
2662005.04.29 19:22t/p13310.001.28871.29971.2887937.00112946.76
2672005.05.02 20:01sell13410.001.28561.29561.2846
2682005.05.03 00:11t/p13410.001.28461.29561.2846937.00113883.76
2692005.05.04 20:04sell13510.001.29481.30481.2938
2702005.05.05 02:38t/p13510.001.29381.30481.2938811.00114694.76
2712005.05.05 20:08sell13610.001.29491.30491.2939
2722005.05.06 02:24t/p13610.001.29391.30491.2939937.00115631.76
2732005.05.10 20:06buy13710.001.28731.27731.2883
2742005.05.10 22:56t/p13710.001.28831.27731.28831000.00116631.76
2752005.05.12 20:20sell13810.001.27111.28111.2701
2762005.05.12 20:28t/p13810.001.27011.28111.27011000.00117631.76
2772005.05.17 20:35buy13910.001.26431.25431.2653
2782005.05.17 20:40t/p13910.001.26531.25431.26531000.00118631.76
2792005.05.17 20:42buy14010.001.26421.25421.2652
2802005.05.18 14:50t/p14010.001.26521.25421.26521006.00119637.76
2812005.05.23 20:43buy14110.001.25781.24781.2588
2822005.05.23 22:01t/p14110.001.25881.24781.25881000.00120637.76
2832005.05.24 20:01sell14210.001.25811.26811.2571
2842005.05.25 00:34t/p14210.001.25711.26811.2571937.00121574.76
2852005.06.06 20:10buy14310.001.22741.21741.2284
2862005.06.07 08:13t/p14310.001.22841.21741.22841006.00122580.76
2872005.06.07 20:04sell14410.001.22761.23761.2266
2882005.06.08 19:10t/p14410.001.22661.23761.2266937.00123517.76
2892005.06.08 20:51sell14510.001.22391.23391.2229
2902005.06.08 20:53t/p14510.001.22291.23391.22291000.00124517.76
2912005.06.08 20:54sell14610.001.22391.23391.2229
2922005.06.08 20:55t/p14610.001.22291.23391.22291000.00125517.76
2932005.06.09 20:02sell14710.001.22331.23331.2223
2942005.06.09 20:09t/p14710.001.22231.23331.22231000.00126517.76
2952005.06.14 20:02sell14810.001.20551.21551.2045
2962005.06.14 20:12t/p14810.001.20451.21551.20451000.00127517.76
2972005.06.15 20:49buy14910.001.21161.20161.2126
2982005.06.15 23:17t/p14910.001.21261.20161.21261000.00128517.76
2992005.06.16 20:00sell15010.001.20921.21921.2082
3002005.06.17 12:46s/l15010.001.21921.21921.2082-10063.00118454.76
3012005.06.20 20:00sell15110.001.21501.22501.2140
3022005.06.20 20:06t/p15110.001.21401.22501.21401000.00119454.76
3032005.06.20 20:26sell15210.001.21481.22481.2138
3042005.06.20 22:20t/p15210.001.21381.22481.21381000.00120454.76
3052005.06.22 20:06sell15310.001.21211.22211.2111
3062005.06.23 07:49t/p15310.001.21111.22211.2111811.00121265.76
3072005.06.23 20:01sell15410.001.20511.21511.2041
3082005.06.23 20:04t/p15410.001.20411.21511.20411000.00122265.76
3092005.06.27 20:51sell15510.001.21641.22641.2154
3102005.06.27 21:00t/p15510.001.21541.22641.21541000.00123265.76
3112005.06.28 20:03sell15610.001.20751.21751.2065
3122005.06.28 20:39t/p15610.001.20651.21751.20651000.00124265.76
3132005.06.28 20:42sell15710.001.20741.21741.2064
3142005.06.28 21:45t/p15710.001.20641.21741.20641000.00125265.76
3152005.06.29 20:00buy15810.001.20791.19791.2089
3162005.06.30 01:23t/p15810.001.20891.19791.20891018.00126283.76
3172005.06.30 20:16buy15910.001.20811.19811.2091
3182005.06.30 20:17t/p15910.001.20911.19811.20911000.00127283.76
3192005.06.30 20:18buy16010.001.20841.19841.2094
3202005.06.30 20:47t/p16010.001.20941.19841.20941000.00128283.76
3212005.07.05 20:03buy16110.001.19131.18131.1923
3222005.07.05 21:43t/p16110.001.19231.18131.19231000.00129283.76
3232005.07.06 20:03buy16210.001.19211.18211.1931
3242005.07.06 21:51t/p16210.001.19311.18211.19311000.00130283.76
3252005.07.11 20:40buy16310.001.20741.19741.2084
3262005.07.12 03:35t/p16310.001.20841.19741.20841006.00131289.76
3272005.07.13 20:00sell16410.001.20981.21981.2088
3282005.07.13 20:20t/p16410.001.20881.21981.20881000.00132289.76
3292005.07.13 20:52sell16510.001.20941.21941.2084
3302005.07.13 20:52t/p16510.001.20841.21941.20841000.00133289.76
3312005.07.13 20:54sell16610.001.20941.21941.2084
3322005.07.13 21:03t/p16610.001.20841.21941.20841000.00134289.76
3332005.07.21 20:11buy16710.001.21871.20871.2197
3342005.07.21 20:12t/p16710.001.21971.20871.21971000.00135289.76
3352005.07.21 20:16buy16810.001.21861.20861.2196
3362005.07.22 17:50s/l16810.001.20861.20861.2196-9994.00125295.76
3372005.07.25 20:17sell16910.001.20561.21561.2046
3382005.07.26 01:49t/p16910.001.20461.21561.2046937.00126232.76
3392005.07.26 20:08buy17010.001.20211.19211.2031
3402005.07.26 20:16t/p17010.001.20311.19211.20311000.00127232.76
3412005.07.26 20:44buy17110.001.20221.19221.2032
3422005.07.26 21:18t/p17110.001.20321.19221.20321000.00128232.76
3432005.07.28 20:36buy17210.001.21351.20351.2145
3442005.07.29 03:35t/p17210.001.21451.20351.21451006.00129238.76
3452005.08.01 20:00sell17310.001.22091.23091.2199
3462005.08.01 20:18t/p17310.001.21991.23091.21991000.00130238.76
3472005.08.01 20:21sell17410.001.22091.23091.2199
3482005.08.01 20:53t/p17410.001.21991.23091.21991000.00131238.76
3492005.08.03 20:29buy17510.001.23331.22331.2343
3502005.08.03 20:35t/p17510.001.23431.22331.23431000.00132238.76
3512005.08.04 20:00buy17610.001.23751.22751.2385
3522005.08.04 20:25t/p17610.001.23851.22751.23851000.00133238.76
3532005.08.08 20:01sell17710.001.23681.24681.2358
3542005.08.08 20:20t/p17710.001.23581.24681.23581000.00134238.76
3552005.08.08 20:33sell17810.001.23671.24671.2357
3562005.08.08 21:07t/p17810.001.23571.24671.23571000.00135238.76
3572005.08.10 20:00sell17910.001.23611.24611.2351
3582005.08.10 20:20t/p17910.001.23511.24611.23511000.00136238.76
3592005.08.10 20:28sell18010.001.23641.24641.2354
3602005.08.11 21:48s/l18010.001.24641.24641.2354-10189.00126049.76
3612005.08.18 20:31sell18110.001.21791.22791.2169
3622005.08.19 05:39t/p18110.001.21691.22791.2169937.00126986.76
3632005.08.22 20:50buy18210.001.22271.21271.2237
3642005.08.22 21:42t/p18210.001.22371.21271.22371000.00127986.76
3652005.08.23 20:44buy18310.001.22321.21321.2242
3662005.08.24 14:31t/p18310.001.22421.21321.22421006.00128992.76
3672005.08.24 20:46buy18410.001.22701.21701.2280
3682005.08.24 21:16t/p18410.001.22801.21701.22801000.00129992.76
3692005.08.29 20:00sell18510.001.22351.23351.2225
3702005.08.29 20:44t/p18510.001.22251.23351.22251000.00130992.76
3712005.08.31 20:00buy18610.001.23311.22311.2341
3722005.08.31 20:17t/p18610.001.23411.22311.23411000.00131992.76
3732005.08.31 20:42buy18710.001.23341.22341.2344
3742005.08.31 22:03t/p18710.001.23441.22341.23441000.00132992.76
3752005.09.05 20:01sell18810.001.25331.26331.2523
3762005.09.05 20:37t/p18810.001.25231.26331.25231000.00133992.76
3772005.09.08 20:00sell18910.001.23961.24961.2386
3782005.09.08 20:06t/p18910.001.23861.24961.23861000.00134992.76
3792005.09.08 20:18sell19010.001.23951.24951.2385
3802005.09.09 02:21t/p19010.001.23851.24951.2385937.00135929.76
3812005.09.12 20:14sell19110.001.22901.23901.2280
3822005.09.12 20:34t/p19110.001.22801.23901.22801000.00136929.76
3832005.09.13 20:00sell19210.001.22711.23711.2261
3842005.09.13 23:27t/p19210.001.22611.23711.22611000.00137929.76
3852005.09.14 20:48sell19310.001.22831.23831.2273
3862005.09.15 00:50t/p19310.001.22731.23831.2273811.00138740.76
3872005.09.15 20:32sell19410.001.22201.23201.2210
3882005.09.16 15:08t/p19410.001.22101.23201.2210937.00139677.76
3892005.09.20 20:00buy19510.001.21661.20661.2176
3902005.09.21 05:21t/p19510.001.21761.20661.21761006.00140683.76
3912005.09.21 20:00sell19610.001.22171.23171.2207
3922005.09.21 20:41t/p19610.001.22071.23171.22071000.00141683.76
3932005.09.22 20:19sell19710.001.21511.22511.2141
3942005.09.23 03:04t/p19710.001.21411.22511.2141937.00142620.76
3952005.09.27 20:00sell19810.001.20091.21091.1999
3962005.09.28 17:39t/p19810.001.19991.21091.1999937.00143557.76
3972005.09.28 20:31buy19910.001.20321.19321.2042
3982005.09.28 21:58t/p19910.001.20421.19321.20421000.00144557.76
3992005.10.03 20:00sell20010.001.19111.20111.1901
4002005.10.05 23:59s/l20010.001.20111.20111.1901-10126.00134431.76
4012005.10.10 20:00sell20110.001.20611.21611.2051
4022005.10.11 00:57t/p20110.001.20511.21611.2051937.00135368.76
4032005.10.11 20:00sell20210.001.20011.21011.1991
4042005.10.11 20:06t/p20210.001.19911.21011.19911000.00136368.76
4052005.10.11 20:18sell20310.001.19991.20991.1989
4062005.10.11 20:29t/p20310.001.19891.20991.19891000.00137368.76
4072005.10.18 20:11buy20410.001.19551.18551.1965
4082005.10.18 23:17t/p20410.001.19651.18551.19651000.00138368.76
4092005.10.19 20:00buy20510.001.19721.18721.1982
4102005.10.19 20:53t/p20510.001.19821.18721.19821000.00139368.76
4112005.10.20 20:24buy20610.001.19821.18821.1992
4122005.10.20 20:42t/p20610.001.19921.18821.19921000.00140368.76
4132005.10.24 20:01buy20710.001.19741.18741.1984
4142005.10.24 20:15t/p20710.001.19841.18741.19841000.00141368.76
4152005.10.24 20:31buy20810.001.19771.18771.1987
4162005.10.24 21:42t/p20810.001.19871.18771.19871000.00142368.76
4172005.10.31 20:00sell20910.001.19901.20901.1980
4182005.10.31 23:51t/p20910.001.19801.20901.19801000.00143368.76
4192005.11.02 20:52buy21010.001.20661.19661.2076
4202005.11.02 22:59t/p21010.001.20761.19661.20761000.00144368.76
4212005.11.08 20:04buy21110.001.17811.16811.1791
4222005.11.08 23:18t/p21110.001.17911.16811.17911000.00145368.76
4232005.11.10 20:08sell21210.001.17371.18371.1727
4242005.11.10 20:41t/p21210.001.17271.18371.17271000.00146368.76
4252005.11.14 20:15sell21310.001.16991.17991.1689
4262005.11.14 21:00t/p21310.001.16891.17991.16891000.00147368.76
4272005.11.17 20:26buy21410.001.17461.16461.1756
4282005.11.17 20:54t/p21410.001.17561.16461.17561000.00148368.76
4292005.11.21 20:00sell21510.001.17321.18321.1722
4302005.11.21 21:05t/p21510.001.17221.18321.17221000.00149368.76
4312005.11.30 20:31buy21610.001.17871.16871.1797
4322005.11.30 20:42t/p21610.001.17971.16871.17971000.00150368.76
4332005.12.05 20:00buy21710.001.18001.17001.1810
4342005.12.05 20:15t/p21710.001.18101.17001.18101000.00151368.76
4352005.12.05 20:17buy21810.001.18031.17031.1813
4362005.12.07 18:29s/l21810.001.17031.17031.1813-9988.00141380.76
4372005.12.08 20:00buy21910.001.18321.17321.1842
4382005.12.12 02:56t/p21910.001.18421.17321.18421012.00142392.76
4392005.12.13 20:03buy22010.001.19321.18321.1942
4402005.12.13 20:15t/p22010.001.19421.18321.19421000.00143392.76
4412005.12.14 20:36sell22110.001.20091.21091.1999
4422005.12.14 21:15t/p22110.001.19991.21091.19991000.00144392.76
4432005.12.15 20:08sell22210.001.19621.20621.1952
4442005.12.16 01:21t/p22210.001.19521.20621.1952937.00145329.76
4452005.12.20 20:01sell22310.001.18581.19581.1848
4462005.12.21 15:10t/p22310.001.18481.19581.1848937.00146266.76
4472006.01.02 20:08sell22410.001.18221.19221.1812
4482006.01.03 00:37t/p22410.001.18121.19221.1812937.00147203.76
4492006.01.04 20:01buy22510.001.21251.20251.2135
4502006.01.04 21:24t/p22510.001.21351.20251.21351000.00148203.76
4512006.01.11 20:06buy22610.001.21281.20281.2138
4522006.01.11 20:30t/p22610.001.21381.20281.21381000.00149203.76
4532006.01.11 20:47buy22710.001.21281.20281.2138
4542006.01.11 23:29t/p22710.001.21381.20281.21381000.00150203.76
4552006.01.12 20:25sell22810.001.20331.21331.2023
4562006.01.13 18:39s/l22810.001.21331.21331.2023-10063.00140140.76
4572006.01.17 20:17buy22910.001.20811.19811.2091
4582006.01.17 20:27t/p22910.001.20911.19811.20911000.00141140.76
4592006.01.18 20:00sell23010.001.20951.21951.2085
4602006.01.19 08:35t/p23010.001.20851.21951.2085811.00141951.76
4612006.01.19 20:00buy23110.001.20891.19891.2099
4622006.01.19 20:51t/p23110.001.20991.19891.20991000.00142951.76
4632006.01.23 20:01buy23210.001.22881.21881.2298
4642006.01.23 20:13t/p23210.001.22981.21881.22981000.00143951.76
4652006.01.24 20:16buy23310.001.22911.21911.2301
4662006.01.25 10:13t/p23310.001.23011.21911.23011006.00144957.76
4672006.01.26 20:32sell23410.001.22141.23141.2204
4682006.01.26 23:25t/p23410.001.22041.23141.22041000.00145957.76
4692006.01.30 20:09sell23510.001.20851.21851.2075
4702006.01.31 18:19s/l23510.001.21851.21851.2075-10063.00135894.76
4712006.01.31 20:15buy23610.001.21661.20661.2176
4722006.01.31 20:15t/p23610.001.21761.20661.21761000.00136894.76
4732006.01.31 20:16buy23710.001.21671.20671.2177
4742006.02.01 20:09s/l23710.001.20671.20671.2177-9994.00126900.76
4752006.02.02 20:15buy23810.001.20961.19961.2106
4762006.02.02 20:22t/p23810.001.21061.19961.21061000.00127900.76
4772006.02.06 20:03sell23910.001.19601.20601.1950
4782006.02.07 17:02t/p23910.001.19501.20601.1950937.00128837.76
4792006.02.07 20:13sell24010.001.19771.20771.1967
4802006.02.07 20:29t/p24010.001.19671.20771.19671000.00129837.76
4812006.02.07 20:47sell24110.001.19741.20741.1964
4822006.02.08 06:40t/p24110.001.19641.20741.1964937.00130774.76
4832006.02.13 20:39buy24210.001.19081.18081.1918
4842006.02.14 00:39t/p24210.001.19181.18081.19181006.00131780.76
4852006.02.14 20:16buy24310.001.18991.17991.1909
4862006.02.14 20:38t/p24310.001.19091.17991.19091000.00132780.76
4872006.02.15 20:23sell24410.001.18831.19831.1873
4882006.02.16 09:47t/p24410.001.18731.19831.1873811.00133591.76
4892006.02.22 20:00buy24510.001.19041.18041.1914
4902006.02.22 22:19t/p24510.001.19141.18041.19141000.00134591.76
4912006.02.23 20:00sell24610.001.19301.20301.1920
4922006.02.23 21:16t/p24610.001.19201.20301.19201000.00135591.76
4932006.02.27 20:03buy24710.001.18551.17551.1865
4942006.02.28 04:27t/p24710.001.18651.17551.18651006.00136597.76
4952006.02.28 20:43buy24810.001.19321.18321.1942
4962006.03.01 01:24t/p24810.001.19421.18321.19421006.00137603.76
4972006.03.01 20:00sell24910.001.19151.20151.1905
4982006.03.01 20:14t/p24910.001.19051.20151.19051000.00138603.76
4992006.03.01 20:30sell25010.001.19181.20181.1908
5002006.03.02 17:26s/l25010.001.20181.20181.1908-10189.00128414.76
5012006.03.06 20:00sell25110.001.20141.21141.2004
5022006.03.07 00:41t/p25110.001.20041.21141.2004937.00129351.76
5032006.03.07 20:35sell25210.001.18831.19831.1873
5042006.03.10 15:30t/p25210.001.18731.19831.1873685.00130036.76
5052006.03.14 20:25buy25310.001.20191.19191.2029
5062006.03.15 02:23t/p25310.001.20291.19191.20291006.00131042.76
5072006.03.20 20:02sell25410.001.21681.22681.2158
5082006.03.20 20:32t/p25410.001.21581.22681.21581000.00132042.76
5092006.03.20 20:52sell25510.001.21661.22661.2156
5102006.03.20 23:18t/p25510.001.21561.22661.21561000.00133042.76
5112006.03.21 20:01sell25610.001.20971.21971.2087
5122006.03.21 21:57t/p25610.001.20871.21971.20871000.00134042.76
5132006.03.22 20:38sell25710.001.20811.21811.2071
5142006.03.23 01:49t/p25710.001.20711.21811.2071811.00134853.76
5152006.03.27 20:19sell25810.001.20201.21201.2010
5162006.03.27 21:06t/p25810.001.20101.21201.20101000.00135853.76
5172006.03.29 20:19buy25910.001.20361.19361.2046
5182006.03.30 03:36t/p25910.001.20461.19361.20461018.00136871.76
5192006.03.30 20:00buy26010.001.21261.20261.2136
5202006.03.30 20:23t/p26010.001.21361.20261.21361000.00137871.76
5212006.04.03 20:00buy26110.001.21311.20311.2141
5222006.04.03 20:12t/p26110.001.21411.20311.21411000.00138871.76
5232006.04.10 20:02sell26210.001.20921.21921.2082
5242006.04.12 14:37t/p26210.001.20821.21921.2082874.00139745.76
5252006.04.12 20:02sell26310.001.21081.22081.2098
5262006.04.12 20:07t/p26310.001.20981.22081.20981000.00140745.76
5272006.04.12 20:31sell26410.001.21041.22041.2094
5282006.04.13 02:59t/p26410.001.20941.22041.2094811.00141556.76
5292006.04.13 20:21buy26510.001.21081.20081.2118
5302006.04.13 20:51t/p26510.001.21181.20081.21181000.00142556.76
5312006.04.17 20:27buy26610.001.22771.21771.2287
5322006.04.18 14:53t/p26610.001.22871.21771.22871006.00143562.76
5332006.04.18 20:41buy26710.001.22991.21991.2309
5342006.04.18 20:43t/p26710.001.23091.21991.23091000.00144562.76
5352006.04.19 20:31buy26810.001.23841.22841.2394
5362006.04.19 20:45t/p26810.001.23941.22841.23941000.00145562.76
5372006.04.20 20:00sell26910.001.23221.24221.2312
5382006.04.20 20:31t/p26910.001.23121.24221.23121000.00146562.76
5392006.04.26 20:00buy27010.001.24441.23441.2454
5402006.04.26 20:30t/p27010.001.24541.23441.24541000.00147562.76
5412006.04.27 20:00buy27110.001.25301.24301.2540
5422006.04.27 20:23t/p27110.001.25401.24301.25401000.00148562.76
5432006.05.02 20:17sell27210.001.26241.27241.2614
5442006.05.02 22:21t/p27210.001.26141.27241.26141000.00149562.76
5452006.05.08 20:13sell27310.001.27091.28091.2699
5462006.05.08 20:16t/p27310.001.26991.28091.26991000.00150562.76
5472006.05.08 20:24sell27410.001.27081.28081.2698
5482006.05.08 23:33t/p27410.001.26981.28081.26981000.00151562.76
5492006.05.09 20:00buy27510.001.27551.26551.2765
5502006.05.09 23:10t/p27510.001.27651.26551.27651000.00152562.76
5512006.05.10 20:18buy27610.001.27891.26891.2799
5522006.05.10 20:20t/p27610.001.27991.26891.27991000.00153562.76
5532006.05.10 20:23buy27710.001.27821.26821.2792
5542006.05.10 20:35t/p27710.001.27921.26821.27921000.00154562.76
5552006.05.11 20:54buy27810.001.28511.27511.2861
5562006.05.12 01:31t/p27810.001.28611.27511.28611006.00155568.76
5572006.05.15 20:00sell27910.001.28141.29141.2804
5582006.05.15 21:33t/p27910.001.28041.29141.28041000.00156568.76
5592006.05.17 20:46sell28010.001.27251.28251.2715
5602006.05.18 15:35s/l28010.001.28251.28251.2715-10189.00146379.76
5612006.05.18 20:03buy28110.001.28161.27161.2826
5622006.05.18 20:56t/p28110.001.28261.27161.28261000.00147379.76
5632006.05.24 20:01sell28210.001.27691.28691.2759
5642006.05.24 22:34t/p28210.001.27591.28691.27591000.00148379.76
5652006.05.30 20:42buy28310.001.28781.27781.2888
5662006.05.31 08:19t/p28310.001.28881.27781.28881006.00149385.76
5672006.05.31 20:00sell28410.001.28391.29391.2829
5682006.05.31 20:01t/p28410.001.28291.29391.28291000.00150385.76
5692006.05.31 20:05sell28510.001.28391.29391.2829
5702006.05.31 20:29t/p28510.001.28291.29391.28291000.00151385.76
5712006.06.01 20:01buy28610.001.28041.27041.2814
5722006.06.01 23:19t/p28610.001.28141.27041.28141000.00152385.76
5732006.06.06 20:25sell28710.001.28311.29311.2821
5742006.06.06 23:10t/p28710.001.28211.29311.28211000.00153385.76
5752006.06.08 20:18sell28810.001.26461.27461.2636
5762006.06.08 20:25t/p28810.001.26361.27461.26361000.00154385.76
5772006.06.08 20:28sell28910.001.26461.27461.2636
5782006.06.09 06:29t/p28910.001.26361.27461.2636937.00155322.76
5792006.06.13 20:34sell29010.001.25501.26501.2540
5802006.06.13 21:02t/p29010.001.25401.26501.25401000.00156322.76
5812006.06.15 20:32sell29110.001.26191.27191.2609
5822006.06.15 21:22t/p29110.001.26091.27191.26091000.00157322.76
5832006.06.20 20:15buy29210.001.25991.24991.2609
5842006.06.21 03:27t/p29210.001.26091.24991.26091006.00158328.76
5852006.06.21 20:34buy29310.001.26701.25701.2680
5862006.06.22 06:21t/p29310.001.26801.25701.26801018.00159346.76
5872006.06.22 20:07sell29410.001.25821.26821.2572
5882006.06.22 23:38t/p29410.001.25721.26821.25721000.00160346.76
5892006.06.26 20:21buy29510.001.25891.24891.2599
5902006.06.27 01:35t/p29510.001.25991.24891.25991006.00161352.76
5912006.06.27 20:23sell29610.001.25911.26911.2581
5922006.06.27 20:23t/p29610.001.25811.26911.25811000.00162352.76
5932006.06.28 20:00sell29710.001.25391.26391.2529
5942006.06.29 11:54t/p29710.001.25291.26391.2529811.00163163.76
5952006.06.29 20:17sell29810.001.25421.26421.2532
5962006.06.29 20:36s/l29810.001.26421.26421.2532-10000.00153163.76
5972006.07.03 20:05buy29910.001.28041.27041.2814
5982006.07.04 06:43t/p29910.001.28141.27041.28141006.00154169.76
5992006.07.05 20:02sell30010.001.27301.28301.2720
6002006.07.05 23:02t/p30010.001.27201.28301.27201000.00155169.76
6012006.07.10 20:21sell30110.001.27361.28361.2726
6022006.07.11 08:05t/p30110.001.27261.28361.2726937.00156106.76
6032006.07.11 20:10buy30210.001.27541.26541.2764
6042006.07.11 20:23t/p30210.001.27641.26541.27641000.00157106.76
6052006.07.12 20:01sell30310.001.27001.28001.2690
6062006.07.13 13:01t/p30310.001.26901.28001.2690811.00157917.76
6072006.07.13 20:13sell30410.001.26871.27871.2677
6082006.07.14 02:58t/p30410.001.26771.27871.2677937.00158854.76
6092006.07.17 20:09sell30510.001.25261.26261.2516
6102006.07.17 22:32t/p30510.001.25161.26261.25161000.00159854.76
6112006.07.18 20:25sell30610.001.25001.26001.2490
6122006.07.19 02:31t/p30610.001.24901.26001.2490937.00160791.76
6132006.07.19 20:15buy30710.001.25951.24951.2605
6142006.07.19 20:23t/p30710.001.26051.24951.26051000.00161791.76
6152006.07.20 20:39buy30810.001.26361.25361.2646
6162006.07.21 03:48t/p30810.001.26461.25361.26461006.00162797.76
6172006.07.24 20:45sell30910.001.26301.27301.2620
6182006.07.25 02:13t/p30910.001.26201.27301.2620937.00163734.76
6192006.07.25 20:03sell31010.001.25781.26781.2568
6202006.07.26 08:14t/p31010.001.25681.26781.2568937.00164671.76
6212006.07.31 20:04buy31110.001.27691.26691.2779
6222006.08.01 14:31t/p31110.001.27791.26691.27791006.00165677.76
6232006.08.01 20:05buy31210.001.28071.27071.2817
6242006.08.01 20:31t/p31210.001.28171.27071.28171000.00166677.76
6252006.08.02 20:00sell31310.001.28001.29001.2790
6262006.08.02 21:34t/p31310.001.27901.29001.27901000.00167677.76
6272006.08.07 20:31sell31410.001.28451.29451.2835
6282006.08.07 23:10t/p31410.001.28351.29451.28351000.00168677.76
6292006.08.08 20:03sell31510.001.28401.29401.2830
6302006.08.08 20:24t/p31510.001.28301.29401.28301000.00169677.76
6312006.08.10 20:18sell31610.001.27851.28851.2775
6322006.08.11 03:30t/p31610.001.27751.28851.2775937.00170614.76
6332006.08.14 20:15sell31710.001.27321.28321.2722
6342006.08.14 20:17t/p31710.001.27221.28321.27221000.00171614.76
6352006.08.15 20:01buy31810.001.27871.26871.2797
6362006.08.16 08:31t/p31810.001.27971.26871.27971006.00172620.76
6372006.08.17 20:43sell31910.001.28251.29251.2815
6382006.08.18 13:18t/p31910.001.28151.29251.2815937.00173557.76
6392006.08.22 20:35sell32010.001.27951.28951.2785
6402006.08.23 04:11t/p32010.001.27851.28951.2785937.00174494.76
6412006.08.23 20:09sell32110.001.27921.28921.2782
6422006.08.23 23:37t/p32110.001.27821.28921.27821000.00175494.76
6432006.08.24 20:05sell32210.001.27711.28711.2761
6442006.08.24 21:08t/p32210.001.27611.28711.27611000.00176494.76
6452006.08.28 20:00sell32310.001.27941.28941.2784
6462006.08.28 22:31t/p32310.001.27841.28941.27841000.00177494.76
6472006.08.29 20:02sell32410.001.27741.28741.2764
6482006.08.31 14:36s/l32410.001.28741.28741.2764-10252.00167242.76
6492006.08.31 20:07sell32510.001.28001.29001.2790
6502006.09.01 14:31t/p32510.001.27901.29001.2790937.00168179.76
6512006.09.05 20:06sell32610.001.28131.29131.2803
6522006.09.06 13:16t/p32610.001.28031.29131.2803937.00169116.76
6532006.09.11 20:03sell32710.001.26961.27961.2686
6542006.09.12 14:35t/p32710.001.26861.27961.2686937.00170053.76
6552006.09.12 20:00sell32810.001.26901.27901.2680
6562006.09.12 20:04t/p32810.001.26801.27901.26801000.00171053.76
6572006.09.12 20:21sell32910.001.26901.27901.2680
6582006.09.12 23:47t/p32910.001.26801.27901.26801000.00172053.76
6592006.09.13 20:00buy33010.001.26931.25931.2703
6602006.09.14 00:03t/p33010.001.27031.25931.27031018.00173071.76
6612006.09.14 20:24buy33110.001.27341.26341.2744
6622006.09.15 15:39s/l33110.001.26341.26341.2744-9994.00163077.76
6632006.09.20 20:14buy33210.001.27041.26041.2714
6642006.09.20 20:20t/p33210.001.27141.26041.27141000.00164077.76
6652006.09.20 20:34buy33310.001.26991.25991.2709
6662006.09.21 02:43t/p33310.001.27091.25991.27091018.00165095.76
6672006.09.25 20:00sell33410.001.27581.28581.2748
6682006.09.25 22:26t/p33410.001.27481.28581.27481000.00166095.76
6692006.09.26 20:18sell33510.001.26881.27881.2678
6702006.09.27 08:09t/p33510.001.26781.27881.2678937.00167032.76
6712006.09.27 20:15buy33610.001.27021.26021.2712
6722006.09.28 01:44t/p33610.001.27121.26021.27121018.00168050.76
6732006.10.02 20:00buy33710.001.27471.26471.2757
6742006.10.03 07:59t/p33710.001.27571.26471.27571006.00169056.76
6752006.10.03 20:40sell33810.001.27311.28311.2721
6762006.10.04 03:44t/p33810.001.27211.28311.2721937.00169993.76
6772006.10.09 20:52sell33910.001.26051.27051.2595
6782006.10.09 23:01t/p33910.001.25951.27051.25951000.00170993.76
6792006.10.11 20:51sell34010.001.25251.26251.2515
6802006.10.11 22:09t/p34010.001.25151.26251.25151000.00171993.76
6812006.10.12 20:13buy34110.001.25421.24421.2552
6822006.10.12 21:05t/p34110.001.25521.24421.25521000.00172993.76
6832006.10.17 20:00buy34210.001.25511.24511.2561
6842006.10.19 09:43t/p34210.001.25611.24511.25611024.00174017.76
6852006.10.24 20:00buy34310.001.25681.24681.2578
6862006.10.25 10:07t/p34310.001.25781.24681.25781006.00175023.76
6872006.10.26 20:08buy34410.001.26921.25921.2702
6882006.10.27 02:45t/p34410.001.27021.25921.27021006.00176029.76
6892006.10.30 20:42buy34510.001.27241.26241.2734
6902006.10.31 16:06t/p34510.001.27341.26241.27341006.00177035.76
6912006.10.31 20:00buy34610.001.27631.26631.2773
6922006.11.01 16:00t/p34610.001.27731.26631.27731006.00178041.76
6932006.11.02 20:42buy34710.001.27781.26781.2788
6942006.11.07 15:02t/p34710.001.27881.26781.27881018.00179059.76
6952006.11.09 20:36buy34810.001.28321.27321.2842
6962006.11.09 23:49t/p34810.001.28421.27321.28421000.00180059.76
6972006.11.13 20:30sell34910.001.28051.29051.2795
6982006.11.14 16:12t/p34910.001.27951.29051.2795937.00180996.76
6992006.11.14 20:08sell35010.001.28181.29181.2808
7002006.11.14 23:01t/p35010.001.28081.29181.28081000.00181996.76
7012006.11.15 20:00buy35110.001.28111.27111.2821
7022006.11.15 20:07t/p35110.001.28211.27111.28211000.00182996.76
7032006.11.16 20:18sell35210.001.27931.28931.2783
7042006.11.17 05:05t/p35210.001.27831.28931.2783937.00183933.76
7052006.11.20 20:15sell35310.001.28121.29121.2802
7062006.11.21 15:08t/p35310.001.28021.29121.2802937.00184870.76
7072006.11.23 20:00sell35410.001.29491.30491.2939
7082006.11.24 09:32s/l35410.001.30491.30491.2939-10063.00174807.76
7092006.11.30 20:00buy35510.001.32551.31551.3265
7102006.12.01 07:22t/p35510.001.32651.31551.32651006.00175813.76
7112006.12.04 20:20buy35610.001.33181.32181.3328
7122006.12.04 20:41t/p35610.001.33281.32181.33281000.00176813.76
7132006.12.06 20:00buy35710.001.32921.31921.3302
7142006.12.07 05:57t/p35710.001.33021.31921.33021018.00177831.76
7152006.12.11 20:00buy35810.001.32451.31451.3255
7162006.12.11 20:21t/p35810.001.32551.31451.32551000.00178831.76
7172006.12.11 20:40buy35910.001.32481.31481.3258
7182006.12.12 00:20t/p35910.001.32581.31481.32581006.00179837.76
7192006.12.13 20:05sell36010.001.32091.33091.3199
7202006.12.13 21:17t/p36010.001.31991.33091.31991000.00180837.76
7212006.12.14 20:13sell36110.001.31511.32511.3141
7222006.12.15 06:47t/p36110.001.31411.32511.3141937.00181774.76
7232006.12.18 20:01sell36210.001.30841.31841.3074
7242006.12.19 17:40s/l36210.001.31841.31841.3074-10063.00171711.76
7252006.12.19 20:19buy36310.001.32061.31061.3216
7262006.12.20 01:54t/p36310.001.32161.31061.32161006.00172717.76
7272006.12.20 20:14sell36410.001.31731.32731.3163
7282006.12.21 14:36t/p36410.001.31631.32731.3163811.00173528.76
7292006.12.27 20:12sell36510.001.31291.32291.3119
7302006.12.27 21:11t/p36510.001.31191.32291.31191000.00174528.76
7312007.01.03 20:01sell36610.001.31611.32611.3151
7322007.01.03 20:01t/p36610.001.31511.32611.31511000.00175528.76
7332007.01.03 20:02sell36710.001.31621.32621.3152
7342007.01.04 09:13t/p36710.001.31521.32621.3152811.00176339.76
7352007.01.08 20:03buy36810.001.30211.29211.3031
7362007.01.09 00:47t/p36810.001.30311.29211.30311006.00177345.76
7372007.01.10 20:00sell36910.001.29381.30381.2928
7382007.01.11 14:51t/p36910.001.29281.30381.2928811.00178156.76
7392007.01.11 20:37sell37010.001.28921.29921.2882
7402007.01.12 02:03t/p37010.001.28821.29921.2882937.00179093.76
7412007.01.15 20:04sell37110.001.29371.30371.2927
7422007.01.15 20:49t/p37110.001.29271.30371.29271000.00180093.76
7432007.01.16 20:17sell37210.001.29181.30181.2908
7442007.01.17 14:07t/p37210.001.29081.30181.2908937.00181030.76
7452007.01.17 20:00buy37310.001.29381.28381.2948
7462007.01.17 22:40t/p37310.001.29481.28381.29481000.00182030.76
7472007.01.23 20:02sell37410.001.30151.31151.3005
7482007.01.24 09:04t/p37410.001.30051.31151.3005937.00182967.76
7492007.01.24 20:00sell37510.001.29561.30561.2946
7502007.01.25 20:03t/p37510.001.29461.30561.2946811.00183778.76
7512007.01.30 20:44buy37610.001.29581.28581.2968
7522007.01.30 22:01t/p37610.001.29681.28581.29681000.00184778.76
7532007.01.31 20:14buy37710.001.30061.29061.3016
7542007.01.31 20:16t/p37710.001.30161.29061.30161000.00185778.76
7552007.02.01 20:42buy37810.001.30221.29221.3032
7562007.02.02 14:29t/p37810.001.30321.29221.30321006.00186784.76
7572007.02.05 20:32sell37910.001.29291.30291.2919
7582007.02.06 06:44t/p37910.001.29191.30291.2919937.00187721.76
7592007.02.06 20:41buy38010.001.29781.28781.2988
7602007.02.06 23:13t/p38010.001.29881.28781.29881000.00188721.76
7612007.02.07 20:14buy38110.001.30111.29111.3021
7622007.02.08 00:43t/p38110.001.30211.29111.30211018.00189739.76
7632007.02.14 20:00buy38210.001.31221.30221.3132
7642007.02.14 23:07t/p38210.001.31321.30221.31321000.00190739.76
7652007.02.19 20:32buy38310.001.31501.30501.3160
7662007.02.19 23:13t/p38310.001.31601.30501.31601000.00191739.76
7672007.02.20 20:40sell38410.001.31371.32371.3127
7682007.02.21 12:33t/p38410.001.31271.32371.3127937.00192676.76
7692007.02.21 20:00buy38510.001.31331.30331.3143
7702007.02.21 23:59t/p38510.001.31431.30331.31431000.00193676.76
7712007.02.22 20:09buy38610.001.31261.30261.3136
7722007.02.23 15:05t/p38610.001.31361.30261.31361006.00194682.76
7732007.03.01 20:06sell38710.001.31811.32811.3171
7742007.03.02 00:06t/p38710.001.31711.32811.3171937.00195619.76
7752007.03.05 20:24buy38810.001.30921.29921.3102
7762007.03.06 01:14t/p38810.001.31021.29921.31021006.00196625.76
7772007.03.14 20:02buy38910.001.32221.31221.3232
7782007.03.15 00:59t/p38910.001.32321.31221.32321018.00197643.76
7792007.03.19 20:48buy39010.001.32961.31961.3306
7802007.03.19 23:40t/p39010.001.33061.31961.33061000.00198643.76
7812007.03.20 20:00buy39110.001.33071.32071.3317
7822007.03.20 20:17t/p39110.001.33171.32071.33171000.00199643.76
7832007.03.22 20:00sell39210.001.33321.34321.3322
7842007.03.23 04:55t/p39210.001.33221.34321.3322937.00200580.76
7852007.03.26 20:29buy39310.001.33331.32331.3343
7862007.03.27 10:02t/p39310.001.33431.32331.33431006.00201586.76
7872007.04.09 20:03sell39410.001.33551.34551.3345
7882007.04.10 17:06s/l39410.001.34551.34551.3345-10063.00191523.76
7892007.04.11 20:40sell39510.001.34261.35261.3416
7902007.04.13 08:27s/l39510.001.35261.35261.3416-10252.00181271.76
7912007.04.18 20:47sell39610.001.35761.36761.3566
7922007.04.19 08:45t/p39610.001.35661.36761.3566811.00182082.76
7932007.04.19 20:33buy39710.001.35991.34991.3609
7942007.04.19 21:18t/p39710.001.36091.34991.36091000.00183082.76
7952007.04.23 20:21buy39810.001.35741.34741.3584
7962007.04.24 01:24t/p39810.001.35841.34741.35841006.00184088.76
7972007.04.30 20:00buy39910.001.36591.35591.3669
7982007.05.01 15:15t/p39910.001.36691.35591.36691006.00185094.76
7992007.05.01 20:04sell40010.001.36051.37051.3595
8002007.05.02 02:37t/p40010.001.35951.37051.3595937.00186031.76
8012007.05.02 20:25buy40110.001.36001.35001.3610
8022007.05.03 08:01t/p40110.001.36101.35001.36101018.00187049.76
8032007.05.08 20:06sell40210.001.35431.36431.3533
8042007.05.09 12:46t/p40210.001.35331.36431.3533937.00187986.76
8052007.05.09 20:15buy40310.001.35481.34481.3558
8062007.05.10 08:11t/p40310.001.35581.34481.35581018.00189004.76
8072007.05.10 20:03sell40410.001.34801.35801.3470
8082007.05.11 02:15t/p40410.001.34701.35801.3470937.00189941.76
8092007.05.15 20:00buy40510.001.35951.34951.3605
8102007.05.16 07:58t/p40510.001.36051.34951.36051006.00190947.76
8112007.05.16 20:16sell40610.001.35201.36201.3510
8122007.05.17 13:16t/p40610.001.35101.36201.3510811.00191758.76
8132007.05.30 20:00sell40710.001.34221.35221.3412
8142007.06.01 16:04t/p40710.001.34121.35221.3412748.00192506.76
8152007.06.07 20:33sell40810.001.34311.35311.3421
8162007.06.08 03:07t/p40810.001.34211.35311.3421937.00193443.76
8172007.06.12 20:02sell40910.001.33311.34311.3321
8182007.06.12 20:45t/p40910.001.33211.34311.33211000.00194443.76
8192007.06.14 20:12buy41010.001.33101.32101.3320
8202007.06.15 04:03t/p41010.001.33201.32101.33201006.00195449.76
8212007.06.19 20:41buy41110.001.34211.33211.3431
8222007.06.20 03:37t/p41110.001.34311.33211.34311006.00196455.76