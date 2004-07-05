Strategy Tester Report
petit_pips2
AlpariUS-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2004.07.01 00:00 - 2007.06.29 22:30 (2004.07.01 - 2007.07.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersEA_magic=2007121208; POS_open_time_h=20; POS_tp=10; POS_sl=100;
Bars in test38335Ticks modelled5606702Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit50000.00
Total net profit181648.61Gross profit409719.50Gross loss-228070.89
Profit factor1.80Expected payoff402.77
Absolute drawdown10236.01Maximal drawdown34004.00 (21.39%)Relative drawdown28.68% (25163.00)
Total trades451Short positions (won %)241 (93.78%)Long positions (won %)210 (96.19%)
Profit trades (% of total)428 (94.90%)Loss trades (% of total)23 (5.10%)
Largestprofit trade1024.00loss trade-10252.00
Averageprofit trade957.29loss trade-9916.13
Maximumconsecutive wins (profit in money)54 (53373.00)consecutive losses (loss in money)2 (-20246.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)53373.00 (54)consecutive loss (count of losses)-20246.00 (2)
Averageconsecutive wins19consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.05 20:01sell18.001.22901.23901.2280
22004.07.05 20:06t/p18.001.22801.23901.2280800.0050800.00
32004.07.05 20:38sell28.101.22891.23891.2279
42004.07.05 21:34t/p28.101.22791.23891.2279810.0051610.00
52004.07.07 20:29buy38.201.23701.22701.2380
62004.07.08 01:23t/p38.201.23801.22701.2380834.7652444.76
72004.07.08 20:00buy48.301.23911.22911.2401
82004.07.08 20:48t/p48.301.24011.22911.2401830.0053274.76
92004.07.13 20:11sell58.501.23181.24181.2308
102004.07.14 15:23s/l58.501.24181.24181.2308-8553.5544721.21
112004.07.14 20:16buy67.101.23961.22961.2406
122004.07.16 15:02t/p67.101.24061.22961.2406727.0445448.25
132004.07.20 20:22sell77.201.23841.24841.2374
142004.07.20 20:31t/p77.201.23741.24841.2374720.0046168.25
152004.07.21 20:00sell87.301.22381.23381.2228
162004.07.21 20:17t/p87.301.22281.23381.2228730.0046898.25
172004.07.21 20:26sell97.501.22381.23381.2228
182004.07.23 08:19t/p97.501.22281.23381.2228561.0047459.25
192004.07.27 20:47sell107.501.20541.21541.2044
202004.07.27 20:59t/p107.501.20441.21541.2044750.0048209.25
212004.08.02 20:05sell117.701.20371.21371.2027
222004.08.02 22:53t/p117.701.20271.21371.2027770.0048979.25
232004.08.03 20:07buy127.801.20551.19551.2065
242004.08.03 22:58t/p127.801.20651.19551.2065780.0049759.25
252004.08.04 20:05buy137.901.20401.19401.2050
262004.08.04 20:58t/p137.901.20501.19401.2050790.0050549.25
272004.08.05 20:04buy148.001.20601.19601.2070
282004.08.05 20:07t/p148.001.20701.19601.2070800.0051349.25
292004.08.05 20:38buy158.201.20621.19621.2072
302004.08.05 22:07t/p158.201.20721.19621.2072820.0052169.25
312004.08.10 20:16buy168.301.22971.21971.2307
322004.08.11 15:29s/l168.301.21971.21971.2307-8295.0243874.23
332004.08.17 20:00sell177.001.23441.24441.2334
342004.08.18 02:33t/p177.001.23341.24441.2334655.9044530.13
352004.08.19 20:35buy187.101.23661.22661.2376
362004.08.19 21:38t/p187.101.23761.22661.2376710.0045240.13
372004.08.24 20:00sell197.201.20901.21901.2080
382004.08.24 20:31t/p197.201.20801.21901.2080720.0045960.13
392004.08.26 20:37buy207.301.21031.20031.2113
402004.08.26 21:08t/p207.301.21131.20031.2113730.0046690.13
412004.08.30 20:02buy217.401.20561.19561.2066
422004.08.31 02:46t/p217.401.20661.19561.2066744.4447434.57
432004.08.31 20:44buy227.501.21851.20851.2195
442004.09.01 02:45t/p227.501.21951.20851.2195754.5048189.07
452004.09.01 20:03buy237.701.21881.20881.2198
462004.09.01 20:14t/p237.701.21981.20881.2198770.0048959.07
472004.09.01 20:33buy247.801.21911.20911.2201
482004.09.01 20:47t/p247.801.22011.20911.2201780.0049739.07
492004.09.01 20:53buy257.901.21911.20911.2201
502004.09.01 23:28t/p257.901.22011.20911.2201790.0050529.07
512004.09.02 20:07sell268.001.21611.22611.2151
522004.09.02 20:16t/p268.001.21511.22611.2151800.0051329.07
532004.09.02 20:36sell278.201.21571.22571.2147
542004.09.03 14:31t/p278.201.21471.22571.2147768.3452097.41
552004.09.06 20:19buy288.301.20711.19711.2081
562004.09.07 07:29t/p288.301.20811.19711.2081834.9852932.39
572004.09.14 20:35sell298.401.22671.23671.2257
582004.09.14 20:47t/p298.401.22571.23671.2257840.0053772.39
592004.09.15 20:00sell308.601.21551.22551.2145
602004.09.15 20:28t/p308.601.21451.22551.2145860.0054632.39
612004.09.15 20:37sell318.701.21551.22551.2145
622004.09.16 03:17t/p318.701.21451.22551.2145705.5755337.96
632004.09.16 20:04buy328.801.21781.20781.2188
642004.09.16 20:28t/p328.801.21881.20781.2188880.0056217.96
652004.09.20 20:01buy338.901.21711.20711.2181
662004.09.20 23:27t/p338.901.21811.20711.2181890.0057107.96
672004.09.22 20:00sell349.101.22551.23551.2245
682004.09.24 14:35s/l349.101.23551.23551.2245-9329.3247778.64
692004.09.27 20:00buy357.601.22951.21951.2305
702004.09.27 23:12t/p357.601.23051.21951.2305760.0048538.64
712004.09.28 20:00buy367.701.23161.22161.2326
722004.09.28 20:32t/p367.701.23261.22161.2326770.0049308.64
732004.09.28 20:51buy377.801.23181.22181.2328
742004.09.28 22:08t/p377.801.23281.22181.2328780.0050088.64
752004.09.30 20:00buy388.001.24281.23281.2438
762004.09.30 20:44t/p388.001.24381.23281.2438800.0050888.64
772004.10.04 20:00sell398.101.22781.23781.2268
782004.10.05 02:19t/p398.101.22681.23781.2268758.9751647.61
792004.10.05 20:45buy408.201.23211.22211.2331
802004.10.05 20:54t/p408.201.23311.22211.2331820.0052467.61
812004.10.07 20:30buy418.301.22931.21931.2303
822004.10.08 00:59t/p418.301.23031.21931.2303834.9853302.59
832004.10.11 20:05sell428.501.23791.24791.2369
842004.10.12 02:49t/p428.501.23691.24791.2369796.4554099.04
852004.10.14 20:00buy438.601.23841.22841.2394
862004.10.14 20:30t/p438.601.23941.22841.2394860.0054959.04
872004.10.19 20:18buy448.701.25161.24161.2526
882004.10.19 21:36t/p448.701.25261.24161.2526870.0055829.04
892004.10.20 20:00buy458.901.25901.24901.2600
902004.10.21 07:27t/p458.901.26001.24901.2600906.0256735.06
912004.10.21 20:14buy469.001.26261.25261.2636
922004.10.22 08:23t/p469.001.26361.25261.2636905.4057640.46
932004.10.25 20:00buy479.201.28041.27041.2814
942004.10.25 20:08t/p479.201.28141.27041.2814920.0058560.46
952004.10.25 20:18buy489.301.28051.27051.2815
962004.10.25 23:22t/p489.301.28151.27051.2815930.0059490.46
972004.10.26 20:00sell499.501.27521.28521.2742
982004.10.27 03:32t/p499.501.27421.28521.2742890.1560380.61
992004.10.27 20:00sell509.601.27171.28171.2707
1002004.10.27 20:23t/p509.601.27071.28171.2707960.0061340.61
1012004.10.27 20:37sell519.801.27181.28181.2708
1022004.10.27 20:41t/p519.801.27081.28181.2708980.0062320.61
1032004.10.28 20:00buy529.901.27361.26361.2746
1042004.10.28 21:21t/p529.901.27461.26361.2746990.0063310.61
1052004.11.04 20:00buy5310.001.28641.27641.2874
1062004.11.04 21:33t/p5310.001.28741.27641.28741000.0064310.61
1072004.11.08 20:02sell5410.001.29301.30301.2920
1082004.11.08 20:35t/p5410.001.29201.30301.29201000.0065310.61
1092004.11.09 20:24sell5510.001.29051.30051.2895
1102004.11.09 20:44t/p5510.001.28951.30051.28951000.0066310.61
1112004.11.10 20:15sell5610.001.28891.29891.2879
1122004.11.10 20:27t/p5610.001.28791.29891.28791000.0067310.61
1132004.11.10 20:32sell5710.001.28951.29951.2885
1142004.11.10 20:34t/p5710.001.28851.29951.28851000.0068310.61
1152004.11.10 20:39sell5810.001.28971.29971.2887
1162004.11.10 20:47t/p5810.001.28871.29971.28871000.0069310.61
1172004.11.11 20:10buy5910.001.29131.28131.2923
1182004.11.12 02:27t/p5910.001.29231.28131.29231006.0070316.61
1192004.11.15 20:00sell6010.001.29351.30351.2925
1202004.11.16 01:40t/p6010.001.29251.30351.2925937.0071253.61
1212004.11.18 20:00sell6110.001.29681.30681.2958
1222004.11.18 22:07t/p6110.001.29581.30681.29581000.0072253.61
1232004.11.22 20:10buy6210.001.30401.29401.3050
1242004.11.22 22:15t/p6210.001.30501.29401.30501000.0073253.61
1252004.11.23 20:05buy6310.001.30891.29891.3099
1262004.11.24 00:50t/p6310.001.30991.29891.30991006.0074259.61
1272004.11.24 20:48buy6410.001.31741.30741.3184
1282004.11.24 22:41t/p6410.001.31841.30741.31841000.0075259.61
1292004.11.25 20:00buy6510.001.32381.31381.3248
1302004.11.25 22:00t/p6510.001.32481.31381.32481000.0076259.61
1312004.11.29 20:00buy6610.001.32801.31801.3290
1322004.11.30 12:46t/p6610.001.32901.31801.32901006.0077265.61
1332004.11.30 20:45buy6710.001.32871.31871.3297
1342004.11.30 20:52t/p6710.001.32971.31871.32971000.0078265.61
1352004.12.01 20:04buy6810.001.33161.32161.3326
1362004.12.01 20:59t/p6810.001.33261.32161.33261000.0079265.61
1372004.12.02 20:49sell6910.001.32761.33761.3266
1382004.12.02 21:04t/p6910.001.32661.33761.32661000.0080265.61
1392004.12.08 20:04sell7010.001.33081.34081.3298
1402004.12.09 04:58t/p7010.001.32981.34081.3298811.0081076.61
1412004.12.14 20:00sell7110.001.32941.33941.3284
1422004.12.14 20:08t/p7110.001.32841.33941.32841000.0082076.61
1432004.12.14 20:12sell7210.001.32961.33961.3286
1442004.12.14 20:15t/p7210.001.32861.33961.32861000.0083076.61
1452004.12.14 20:17sell7310.001.32961.33961.3286
1462004.12.14 20:17t/p7310.001.32861.33961.32861000.0084076.61
1472004.12.14 20:18sell7410.001.33001.34001.3290
1482004.12.14 20:18t/p7410.001.32901.34001.32901000.0085076.61
1492004.12.14 20:27sell7510.001.32961.33961.3286
1502004.12.15 03:11t/p7510.001.32861.33961.3286937.0086013.61
1512004.12.15 20:01buy7610.001.34151.33151.3425
1522004.12.16 07:44t/p7610.001.34251.33151.34251018.0087031.61
1532004.12.16 20:14sell7710.001.32341.33341.3224
1542004.12.20 00:01s/l7710.001.33341.33341.3224-10126.0076905.61
1552004.12.20 20:08buy7810.001.33911.32911.3401
1562004.12.20 21:05t/p7810.001.34011.32911.34011000.0077905.61
1572004.12.21 20:00sell7910.001.33781.34781.3368
1582004.12.21 20:33t/p7910.001.33681.34781.33681000.0078905.61
1592004.12.27 20:01buy8010.001.36311.35311.3641
1602004.12.28 11:01t/p8010.001.36411.35311.36411006.0079911.61
1612004.12.29 20:16sell8110.001.35801.36801.3570
1622004.12.31 17:42t/p8110.001.35701.36801.3570748.0080659.61
1632005.01.03 20:30sell8210.001.34841.35841.3474
1642005.01.03 21:09t/p8210.001.34741.35841.34741000.0081659.61
1652005.01.06 20:06sell8310.001.31821.32821.3172
1662005.01.06 20:16t/p8310.001.31721.32821.31721000.0082659.61
1672005.01.12 20:21buy8410.001.32791.31791.3289
1682005.01.14 03:07s/l8410.001.31791.31791.3289-9976.0072683.61
1692005.01.17 20:33sell8510.001.30751.31751.3065
1702005.01.17 21:57t/p8510.001.30651.31751.30651000.0073683.61
1712005.01.19 20:47sell8610.001.29871.30871.2977
1722005.01.20 09:18t/p8610.001.29771.30871.2977811.0074494.61
1732005.01.24 20:23sell8710.001.30451.31451.3035
1742005.01.25 00:26t/p8710.001.30351.31451.3035937.0075431.61
1752005.01.25 20:33sell8810.001.29651.30651.2955
1762005.01.26 15:13s/l8810.001.30651.30651.2955-10063.0065368.61
1772005.01.26 20:02buy8910.001.30841.29841.3094
1782005.01.27 08:04t/p8910.001.30941.29841.30941018.0066386.61
1792005.01.27 20:00sell9010.001.30451.31451.3035
1802005.01.27 20:24t/p9010.001.30351.31451.30351000.0067386.61
1812005.01.31 20:00buy9110.001.30441.29441.3054
1822005.01.31 23:17t/p9110.001.30541.29441.30541000.0068386.61
1832005.02.02 20:00sell9210.001.30301.31301.3020
1842005.02.02 20:22t/p9210.001.30201.31301.30201000.0069386.61
1852005.02.02 20:27sell9310.001.30391.31391.3029
1862005.02.02 22:45t/p9310.001.30291.31391.30291000.0070386.61
1872005.02.03 20:00sell9410.001.29681.30681.2958
1882005.02.03 20:09t/p9410.001.29581.30681.29581000.0071386.61
1892005.02.03 20:29sell9510.001.29661.30661.2956
1902005.02.04 08:19t/p9510.001.29561.30661.2956937.0072323.61
1912005.02.07 20:00sell9610.001.27681.28681.2758
1922005.02.07 22:13t/p9610.001.27581.28681.27581000.0073323.61
1932005.02.08 20:00buy9710.001.27761.26761.2786
1942005.02.09 08:13t/p9710.001.27861.26761.27861006.0074329.61
1952005.02.09 20:19buy9810.001.28031.27031.2813
1962005.02.09 22:43t/p9810.001.28131.27031.28131000.0075329.61
1972005.02.10 20:01buy9910.001.28881.27881.2898
1982005.02.11 17:34t/p9910.001.28981.27881.28981006.0076335.61
1992005.02.15 20:00buy10010.001.30091.29091.3019
2002005.02.15 20:49t/p10010.001.30191.29091.30191000.0077335.61
2012005.02.16 20:21buy10110.001.30351.29351.3045
2022005.02.16 20:32t/p10110.001.30451.29351.30451000.0078335.61
2032005.02.17 20:00buy10210.001.30821.29821.3092
2042005.02.22 03:47t/p10210.001.30921.29821.30921018.0079353.61
2052005.02.22 20:39buy10310.001.32481.31481.3258
2062005.02.22 20:46t/p10310.001.32581.31481.32581000.0080353.61
2072005.02.24 20:42sell10410.001.32091.33091.3199
2082005.02.24 20:52t/p10410.001.31991.33091.31991000.0081353.61
2092005.02.28 20:07sell10510.001.32581.33581.3248
2102005.02.28 20:37t/p10510.001.32481.33581.32481000.0082353.61
2112005.03.01 20:00sell10610.001.31861.32861.3176
2122005.03.02 00:30t/p10610.001.31761.32861.3176937.0083290.61
2132005.03.03 20:42sell10710.001.31091.32091.3099
2142005.03.04 06:53t/p10710.001.30991.32091.3099937.0084227.61
2152005.03.08 20:30buy10810.001.33421.32421.3352
2162005.03.08 23:25t/p10810.001.33521.32421.33521000.0085227.61
2172005.03.09 20:01buy10910.001.34091.33091.3419
2182005.03.09 20:03t/p10910.001.34191.33091.34191000.0086227.61
2192005.03.09 20:31buy11010.001.34131.33131.3423
2202005.03.10 03:09t/p11010.001.34231.33131.34231018.0087245.61
2212005.03.10 20:24buy11110.001.34331.33331.3443
2222005.03.10 20:29t/p11110.001.34431.33331.34431000.0088245.61
2232005.03.10 20:41buy11210.001.34341.33341.3444
2242005.03.11 00:17t/p11210.001.34441.33341.34441006.0089251.61
2252005.03.14 20:01sell11310.001.33591.34591.3349
2262005.03.15 01:37t/p11310.001.33491.34591.3349937.0090188.61
2272005.03.15 20:23sell11410.001.33181.34181.3308
2282005.03.15 22:14t/p11410.001.33081.34181.33081000.0091188.61
2292005.03.16 20:32buy11510.001.34131.33131.3423
2302005.03.16 22:06t/p11510.001.34231.33131.34231000.0092188.61
2312005.03.17 20:13sell11610.001.33691.34691.3359
2322005.03.18 06:54t/p11610.001.33591.34691.3359937.0093125.61
2332005.03.21 20:00sell11710.001.31671.32671.3157
2342005.03.21 22:48t/p11710.001.31571.32671.31571000.0094125.61
2352005.03.22 20:02buy11810.001.31951.30951.3205
2362005.03.22 20:13t/p11810.001.32051.30951.32051000.0095125.61
2372005.03.22 20:19buy11910.001.31951.30951.3205
2382005.03.22 20:52s/l11910.001.30951.30951.3205-10000.0085125.61
2392005.03.23 20:44sell12010.001.29811.30811.2971
2402005.03.23 21:36t/p12010.001.29711.30811.29711000.0086125.61
2412005.03.28 20:00sell12110.001.28841.29841.2874
2422005.03.28 20:48t/p12110.001.28741.29841.28741000.0087125.61
2432005.03.29 20:03sell12210.001.29201.30201.2910
2442005.03.31 16:30s/l12210.001.30201.30201.2910-10252.0076873.61
2452005.03.31 20:00buy12310.001.29691.28691.2979
2462005.04.01 01:44t/p12310.001.29791.28691.29791006.0077879.61
2472005.04.04 20:12sell12410.001.28421.29421.2832
2482005.04.05 03:12t/p12410.001.28321.29421.2832937.0078816.61
2492005.04.06 20:31buy12510.001.28821.27821.2892
2502005.04.07 05:24t/p12510.001.28921.27821.28921018.0079834.61
2512005.04.11 20:00buy12610.001.29871.28871.2997
2522005.04.12 08:33t/p12610.001.29971.28871.29971006.0080840.61
2532005.04.12 20:00sell12710.001.28881.29881.2878
2542005.04.12 20:01t/p12710.001.28781.29881.28781000.0081840.61
2552005.04.12 20:01sell12810.001.28901.29901.2880
2562005.04.12 20:02t/p12810.001.28801.29901.28801000.0082840.61
2572005.04.12 20:06sell12910.001.28931.29931.2883
2582005.04.13 15:00t/p12910.001.28831.29931.2883937.0083777.61
2592005.04.14 20:29sell13010.001.28131.29131.2803
2602005.04.14 23:38t/p13010.001.28031.29131.28031000.0084777.61
2612005.04.18 20:02buy13110.001.30241.29241.3034
2622005.04.19 03:00t/p13110.001.30341.29241.30341006.0085783.61
2632005.04.19 20:04buy13210.001.30221.29221.3032
2642005.04.19 20:26t/p13210.001.30321.29221.30321000.0086783.61
2652005.04.20 20:01buy13310.001.30851.29851.3095
2662005.04.20 20:42t/p13310.001.30951.29851.30951000.0087783.61
2672005.04.21 20:30sell13410.001.30521.31521.3042
2682005.04.22 01:36t/p13410.001.30421.31521.3042937.0088720.61
2692005.04.26 20:17sell13510.001.29701.30701.2960
2702005.04.27 07:40t/p13510.001.29601.30701.2960937.0089657.61
2712005.04.28 20:43sell13610.001.28971.29971.2887
2722005.04.29 19:22t/p13610.001.28871.29971.2887937.0090594.61
2732005.05.02 20:01sell13710.001.28561.29561.2846
2742005.05.03 00:11t/p13710.001.28461.29561.2846937.0091531.61
2752005.05.03 20:00buy13810.001.28881.27881.2898
2762005.05.03 21:58t/p13810.001.28981.27881.28981000.0092531.61
2772005.05.05 20:08sell13910.001.29491.30491.2939
2782005.05.06 02:24t/p13910.001.29391.30491.2939937.0093468.61
2792005.05.10 20:06buy14010.001.28731.27731.2883
2802005.05.10 22:56t/p14010.001.28831.27731.28831000.0094468.61
2812005.05.11 20:00sell14110.001.28171.29171.2807
2822005.05.11 20:06t/p14110.001.28071.29171.28071000.0095468.61
2832005.05.12 20:20sell14210.001.27111.28111.2701
2842005.05.12 20:28t/p14210.001.27011.28111.27011000.0096468.61
2852005.05.12 20:54sell14310.001.27091.28091.2699
2862005.05.12 21:20t/p14310.001.26991.28091.26991000.0097468.61
2872005.05.16 20:00buy14410.001.26281.25281.2638
2882005.05.16 20:22t/p14410.001.26381.25281.26381000.0098468.61
2892005.05.17 20:00buy14510.001.26421.25421.2652
2902005.05.17 20:28t/p14510.001.26521.25421.26521000.0099468.61
2912005.05.17 20:35buy14610.001.26431.25431.2653
2922005.05.17 20:40t/p14610.001.26531.25431.26531000.00100468.61
2932005.05.17 20:42buy14710.001.26421.25421.2652
2942005.05.18 14:50t/p14710.001.26521.25421.26521006.00101474.61
2952005.05.19 20:03sell14810.001.26431.27431.2633
2962005.05.19 20:33t/p14810.001.26331.27431.26331000.00102474.61
2972005.05.19 20:49sell14910.001.26411.27411.2631
2982005.05.19 21:50t/p14910.001.26311.27411.26311000.00103474.61
2992005.05.23 20:43buy15010.001.25781.24781.2588
3002005.05.23 22:01t/p15010.001.25881.24781.25881000.00104474.61
3012005.05.25 20:00buy15110.001.26021.25021.2612
3022005.05.25 21:35t/p15110.001.26121.25021.26121000.00105474.61
3032005.05.30 20:00sell15210.001.24741.25741.2464
3042005.05.31 02:41t/p15210.001.24641.25741.2464937.00106411.61
3052005.06.01 20:01sell15310.001.22401.23401.2230
3062005.06.01 20:11t/p15310.001.22301.23401.22301000.00107411.61
3072005.06.08 20:51sell15410.001.22391.23391.2229
3082005.06.08 20:53t/p15410.001.22291.23391.22291000.00108411.61
3092005.06.08 20:54sell15510.001.22391.23391.2229
3102005.06.08 20:55t/p15510.001.22291.23391.22291000.00109411.61
3112005.06.09 20:02sell15610.001.22331.23331.2223
3122005.06.09 20:09t/p15610.001.22231.23331.22231000.00110411.61
3132005.06.14 20:02sell15710.001.20551.21551.2045
3142005.06.14 20:12t/p15710.001.20451.21551.20451000.00111411.61
3152005.06.15 20:49buy15810.001.21161.20161.2126
3162005.06.15 23:17t/p15810.001.21261.20161.21261000.00112411.61
3172005.06.20 20:00sell15910.001.21501.22501.2140
3182005.06.20 20:06t/p15910.001.21401.22501.21401000.00113411.61
3192005.06.20 20:26sell16010.001.21481.22481.2138
3202005.06.20 22:20t/p16010.001.21381.22481.21381000.00114411.61
3212005.06.22 20:06sell16110.001.21211.22211.2111
3222005.06.23 07:49t/p16110.001.21111.22211.2111811.00115222.61
3232005.06.23 20:01sell16210.001.20511.21511.2041
3242005.06.23 20:04t/p16210.001.20411.21511.20411000.00116222.61
3252005.06.28 20:03sell16310.001.20751.21751.2065
3262005.06.28 20:39t/p16310.001.20651.21751.20651000.00117222.61
3272005.06.28 20:42sell16410.001.20741.21741.2064
3282005.06.28 21:45t/p16410.001.20641.21741.20641000.00118222.61
3292005.06.29 20:00buy16510.001.20791.19791.2089
3302005.06.30 01:23t/p16510.001.20891.19791.20891018.00119240.61
3312005.06.30 20:00buy16610.001.20871.19871.2097
3322005.06.30 20:11t/p16610.001.20971.19871.20971000.00120240.61
3332005.06.30 20:16buy16710.001.20811.19811.2091
3342005.06.30 20:17t/p16710.001.20911.19811.20911000.00121240.61
3352005.06.30 20:18buy16810.001.20841.19841.2094
3362005.06.30 20:47t/p16810.001.20941.19841.20941000.00122240.61
3372005.07.05 20:52buy16910.001.19111.18111.1921
3382005.07.05 21:10t/p16910.001.19211.18111.19211000.00123240.61
3392005.07.07 20:36buy17010.001.19411.18411.1951
3402005.07.07 21:48t/p17010.001.19511.18411.19511000.00124240.61
3412005.07.11 20:40buy17110.001.20741.19741.2084
3422005.07.12 03:35t/p17110.001.20841.19741.20841006.00125246.61
3432005.07.13 20:00sell17210.001.20981.21981.2088
3442005.07.13 20:20t/p17210.001.20881.21981.20881000.00126246.61
3452005.07.13 20:52sell17310.001.20941.21941.2084
3462005.07.13 20:52t/p17310.001.20841.21941.20841000.00127246.61
3472005.07.13 20:54sell17410.001.20941.21941.2084
3482005.07.13 21:03t/p17410.001.20841.21941.20841000.00128246.61
3492005.07.14 20:13buy17510.001.20831.19831.2093
3502005.07.14 20:28t/p17510.001.20931.19831.20931000.00129246.61
3512005.07.21 20:11buy17610.001.21871.20871.2197
3522005.07.21 20:12t/p17610.001.21971.20871.21971000.00130246.61
3532005.07.21 20:16buy17710.001.21861.20861.2196
3542005.07.22 17:50s/l17710.001.20861.20861.2196-9994.00120252.61
3552005.07.28 20:36buy17810.001.21351.20351.2145
3562005.07.29 03:35t/p17810.001.21451.20351.21451006.00121258.61
3572005.08.03 20:29buy17910.001.23331.22331.2343
3582005.08.03 20:35t/p17910.001.23431.22331.23431000.00122258.61
3592005.08.04 20:00buy18010.001.23751.22751.2385
3602005.08.04 20:25t/p18010.001.23851.22751.23851000.00123258.61
3612005.08.09 20:10sell18110.001.23501.24501.2340
3622005.08.10 17:48t/p18110.001.23401.24501.2340937.00124195.61
3632005.08.10 20:00sell18210.001.23611.24611.2351
3642005.08.10 20:20t/p18210.001.23511.24611.23511000.00125195.61
3652005.08.10 20:28sell18310.001.23641.24641.2354
3662005.08.11 21:48s/l18310.001.24641.24641.2354-10189.00115006.61
3672005.08.15 20:08sell18410.001.23681.24681.2358
3682005.08.16 01:43t/p18410.001.23581.24681.2358937.00115943.61
3692005.08.18 20:31sell18510.001.21791.22791.2169
3702005.08.19 05:39t/p18510.001.21691.22791.2169937.00116880.61
3712005.08.22 20:00buy18610.001.22271.21271.2237
3722005.08.22 20:04t/p18610.001.22371.21271.22371000.00117880.61
3732005.08.22 20:11buy18710.001.22261.21261.2236
3742005.08.22 20:39t/p18710.001.22361.21261.22361000.00118880.61
3752005.08.22 20:50buy18810.001.22271.21271.2237
3762005.08.22 21:42t/p18810.001.22371.21271.22371000.00119880.61
3772005.08.24 20:43buy18910.001.22701.21701.2280
3782005.08.24 21:16t/p18910.001.22801.21701.22801000.00120880.61
3792005.08.29 20:00sell19010.001.22351.23351.2225
3802005.08.29 20:44t/p19010.001.22251.23351.22251000.00121880.61
3812005.08.30 20:02sell19110.001.22081.23081.2198
3822005.08.31 12:37t/p19110.001.21981.23081.2198937.00122817.61
3832005.08.31 20:00buy19210.001.23311.22311.2341
3842005.08.31 20:17t/p19210.001.23411.22311.23411000.00123817.61
3852005.08.31 20:42buy19310.001.23341.22341.2344
3862005.08.31 22:03t/p19310.001.23441.22341.23441000.00124817.61
3872005.09.05 20:01sell19410.001.25331.26331.2523
3882005.09.05 20:37t/p19410.001.25231.26331.25231000.00125817.61
3892005.09.08 20:00sell19510.001.23961.24961.2386
3902005.09.08 20:06t/p19510.001.23861.24961.23861000.00126817.61
3912005.09.08 20:18sell19610.001.23951.24951.2385
3922005.09.09 02:21t/p19610.001.23851.24951.2385937.00127754.61
3932005.09.12 20:14sell19710.001.22901.23901.2280
3942005.09.12 20:34t/p19710.001.22801.23901.22801000.00128754.61
3952005.09.13 20:00sell19810.001.22711.23711.2261
3962005.09.13 23:27t/p19810.001.22611.23711.22611000.00129754.61
3972005.09.14 20:48sell19910.001.22831.23831.2273
3982005.09.15 00:50t/p19910.001.22731.23831.2273811.00130565.61
3992005.09.15 20:32sell20010.001.22201.23201.2210
4002005.09.16 15:08t/p20010.001.22101.23201.2210937.00131502.61
4012005.09.22 20:19sell20110.001.21511.22511.2141
4022005.09.23 03:04t/p20110.001.21411.22511.2141937.00132439.61
4032005.09.26 20:01buy20210.001.20501.19501.2060
4042005.09.26 20:13t/p20210.001.20601.19501.20601000.00133439.61
4052005.09.26 20:28buy20310.001.20521.19521.2062
4062005.09.26 20:46t/p20310.001.20621.19521.20621000.00134439.61
4072005.09.27 20:00sell20410.001.20091.21091.1999
4082005.09.28 17:39t/p20410.001.19991.21091.1999937.00135376.61
4092005.09.28 20:31buy20510.001.20321.19321.2042
4102005.09.28 21:58t/p20510.001.20421.19321.20421000.00136376.61
4112005.09.29 20:00sell20610.001.20401.21401.2030
4122005.09.29 23:31t/p20610.001.20301.21401.20301000.00137376.61
4132005.10.03 20:00sell20710.001.19111.20111.1901
4142005.10.05 23:59s/l20710.001.20111.20111.1901-10126.00127250.61
4152005.10.10 20:00sell20810.001.20611.21611.2051
4162005.10.11 00:57t/p20810.001.20511.21611.2051937.00128187.61
4172005.10.11 20:00sell20910.001.20011.21011.1991
4182005.10.11 20:06t/p20910.001.19911.21011.19911000.00129187.61
4192005.10.11 20:18sell21010.001.19991.20991.1989
4202005.10.11 20:29t/p21010.001.19891.20991.19891000.00130187.61
4212005.10.12 20:00buy21110.001.20241.19241.2034
4222005.10.12 20:58t/p21110.001.20341.19241.20341000.00131187.61
4232005.10.18 20:00sell21210.001.19621.20621.1952
4242005.10.18 20:36t/p21210.001.19521.20621.19521000.00132187.61
4252005.10.19 20:00buy21310.001.19721.18721.1982
4262005.10.19 20:53t/p21310.001.19821.18721.19821000.00133187.61
4272005.10.20 20:24buy21410.001.19821.18821.1992
4282005.10.20 20:42t/p21410.001.19921.18821.19921000.00134187.61
4292005.10.24 20:01buy21510.001.19741.18741.1984
4302005.10.24 20:15t/p21510.001.19841.18741.19841000.00135187.61
4312005.10.24 20:31buy21610.001.19771.18771.1987
4322005.10.24 21:42t/p21610.001.19871.18771.19871000.00136187.61
4332005.10.27 20:03buy21710.001.21421.20421.2152
4342005.10.28 02:04t/p21710.001.21521.20421.21521006.00137193.61
4352005.10.31 20:00sell21810.001.19901.20901.1980
4362005.10.31 23:51t/p21810.001.19801.20901.19801000.00138193.61
4372005.11.01 20:12buy21910.001.20001.19001.2010
4382005.11.01 20:20t/p21910.001.20101.19001.20101000.00139193.61
4392005.11.01 20:24buy22010.001.19991.18991.2009
4402005.11.01 20:35t/p22010.001.20091.18991.20091000.00140193.61
4412005.11.02 20:52buy22110.001.20661.19661.2076
4422005.11.02 22:59t/p22110.001.20761.19661.20761000.00141193.61
4432005.11.07 20:00sell22210.001.17951.18951.1785
4442005.11.08 01:03t/p22210.001.17851.18951.1785937.00142130.61
4452005.11.08 20:04buy22310.001.17811.16811.1791
4462005.11.08 23:18t/p22310.001.17911.16811.17911000.00143130.61
4472005.11.10 20:08sell22410.001.17371.18371.1727
4482005.11.10 20:41t/p22410.001.17271.18371.17271000.00144130.61
4492005.11.14 20:15sell22510.001.16991.17991.1689
4502005.11.14 21:00t/p22510.001.16891.17991.16891000.00145130.61
4512005.11.16 20:24sell22610.001.16951.17951.1685
4522005.11.16 21:07t/p22610.001.16851.17951.16851000.00146130.61
4532005.11.17 20:26buy22710.001.17461.16461.1756
4542005.11.17 20:54t/p22710.001.17561.16461.17561000.00147130.61
4552005.11.21 20:00sell22810.001.17321.18321.1722
4562005.11.21 21:05t/p22810.001.17221.18321.17221000.00148130.61
4572005.11.24 20:03sell22910.001.17881.18881.1778
4582005.11.25 00:47t/p22910.001.17781.18881.1778937.00149067.61
4592005.11.29 20:13sell23010.001.17911.18911.1781
4602005.11.29 22:48t/p23010.001.17811.18911.17811000.00150067.61
4612005.11.30 20:31buy23110.001.17871.16871.1797
4622005.11.30 20:42t/p23110.001.17971.16871.17971000.00151067.61
4632005.12.01 20:00sell23210.001.17401.18401.1730
4642005.12.01 21:55t/p23210.001.17301.18401.17301000.00152067.61
4652005.12.05 20:00buy23310.001.18001.17001.1810
4662005.12.05 20:15t/p23310.001.18101.17001.18101000.00153067.61
4672005.12.05 20:17buy23410.001.18031.17031.1813
4682005.12.07 18:29s/l23410.001.17031.17031.1813-9988.00143079.61
4692005.12.07 20:00sell23510.001.17201.18201.1710
4702005.12.08 02:49t/p23510.001.17101.18201.1710811.00143890.61
4712005.12.08 20:00buy23610.001.18321.17321.1842
4722005.12.12 02:56t/p23610.001.18421.17321.18421012.00144902.61
4732005.12.12 20:00buy23710.001.19621.18621.1972
4742005.12.13 02:56t/p23710.001.19721.18621.19721006.00145908.61
4752005.12.14 20:36sell23810.001.20091.21091.1999
4762005.12.14 21:15t/p23810.001.19991.21091.19991000.00146908.61
4772005.12.15 20:08sell23910.001.19621.20621.1952
4782005.12.16 01:21t/p23910.001.19521.20621.1952937.00147845.61
4792005.12.19 20:03sell24010.001.19961.20961.1986
4802005.12.20 04:27t/p24010.001.19861.20961.1986937.00148782.61
4812005.12.20 20:01sell24110.001.18581.19581.1848
4822005.12.21 15:10t/p24110.001.18481.19581.1848937.00149719.61
4832005.12.21 20:00sell24210.001.18291.19291.1819
4842005.12.22 08:16t/p24210.001.18191.19291.1819811.00150530.61
4852005.12.22 20:42buy24310.001.18731.17731.1883
4862005.12.22 20:47t/p24310.001.18831.17731.18831000.00151530.61
4872005.12.29 20:16sell24410.001.18411.19411.1831
4882005.12.30 10:29t/p24410.001.18311.19411.1831937.00152467.61
4892006.01.02 20:08sell24510.001.18221.19221.1812
4902006.01.03 00:37t/p24510.001.18121.19221.1812937.00153404.61
4912006.01.04 20:01buy24610.001.21251.20251.2135
4922006.01.04 21:24t/p24610.001.21351.20251.21351000.00154404.61
4932006.01.05 20:02sell24710.001.21051.22051.2095
4942006.01.05 23:48t/p24710.001.20951.22051.20951000.00155404.61
4952006.01.09 20:05sell24810.001.20831.21831.2073
4962006.01.10 01:04t/p24810.001.20731.21831.2073937.00156341.61
4972006.01.11 20:06buy24910.001.21281.20281.2138
4982006.01.11 20:30t/p24910.001.21381.20281.21381000.00157341.61
4992006.01.11 20:47buy25010.001.21281.20281.2138
5002006.01.11 23:29t/p25010.001.21381.20281.21381000.00158341.61
5012006.01.12 20:25sell25110.001.20331.21331.2023
5022006.01.13 18:39s/l25110.001.21331.21331.2023-10063.00148278.61
5032006.01.16 20:00sell25210.001.21251.22251.2115
5042006.01.16 23:41t/p25210.001.21151.22251.21151000.00149278.61
5052006.01.17 20:10sell25310.001.20891.21891.2079
5062006.01.18 07:25t/p25310.001.20791.21891.2079937.00150215.61
5072006.01.18 20:00sell25410.001.20951.21951.2085
5082006.01.19 08:35t/p25410.001.20851.21951.2085811.00151026.61
5092006.01.23 20:01buy25510.001.22881.21881.2298
5102006.01.23 20:13t/p25510.001.22981.21881.22981000.00152026.61
5112006.01.24 20:16buy25610.001.22911.21911.2301
5122006.01.25 10:13t/p25610.001.23011.21911.23011006.00153032.61
5132006.01.26 20:32sell25710.001.22141.23141.2204
5142006.01.26 23:25t/p25710.001.22041.23141.22041000.00154032.61
5152006.01.30 20:09sell25810.001.20851.21851.2075
5162006.01.31 18:19s/l25810.001.21851.21851.2075-10063.00143969.61
5172006.01.31 20:15buy25910.001.21661.20661.2176
5182006.01.31 20:15t/p25910.001.21761.20661.21761000.00144969.61
5192006.01.31 20:16buy26010.001.21671.20671.2177
5202006.02.01 20:09s/l26010.001.20671.20671.2177-9994.00134975.61
5212006.02.02 20:15buy26110.001.20961.19961.2106
5222006.02.02 20:22t/p26110.001.21061.19961.21061000.00135975.61
5232006.02.06 20:03sell26210.001.19601.20601.1950
5242006.02.07 17:02t/p26210.001.19501.20601.1950937.00136912.61
5252006.02.13 20:39buy26310.001.19081.18081.1918
5262006.02.14 00:39t/p26310.001.19181.18081.19181006.00137918.61
5272006.02.15 20:23sell26410.001.18831.19831.1873
5282006.02.16 09:47t/p26410.001.18731.19831.1873811.00138729.61
5292006.02.27 20:03buy26510.001.18551.17551.1865
5302006.02.28 04:27t/p26510.001.18651.17551.18651006.00139735.61
5312006.02.28 20:43buy26610.001.19321.18321.1942
5322006.03.01 01:24t/p26610.001.19421.18321.19421006.00140741.61
5332006.03.01 20:00sell26710.001.19151.20151.1905
5342006.03.01 20:14t/p26710.001.19051.20151.19051000.00141741.61
5352006.03.01 20:30sell26810.001.19181.20181.1908
5362006.03.02 17:26s/l26810.001.20181.20181.1908-10189.00131552.61
5372006.03.06 20:00sell26910.001.20141.21141.2004
5382006.03.07 00:41t/p26910.001.20041.21141.2004937.00132489.61
5392006.03.07 20:35sell27010.001.18831.19831.1873
5402006.03.10 15:30t/p27010.001.18731.19831.1873685.00133174.61
5412006.03.14 20:25buy27110.001.20191.19191.2029
5422006.03.15 02:23t/p27110.001.20291.19191.20291006.00134180.61
5432006.03.20 20:02sell27210.001.21681.22681.2158
5442006.03.20 20:32t/p27210.001.21581.22681.21581000.00135180.61
5452006.03.20 20:52sell27310.001.21661.22661.2156
5462006.03.20 23:18t/p27310.001.21561.22661.21561000.00136180.61
5472006.03.21 20:01sell27410.001.20971.21971.2087
5482006.03.21 21:57t/p27410.001.20871.21971.20871000.00137180.61
5492006.03.22 20:38sell27510.001.20811.21811.2071
5502006.03.23 01:49t/p27510.001.20711.21811.2071811.00137991.61
5512006.03.27 20:19sell27610.001.20201.21201.2010
5522006.03.27 21:06t/p27610.001.20101.21201.20101000.00138991.61
5532006.03.28 20:12buy27710.001.20731.19731.2083
5542006.03.30 07:26t/p27710.001.20831.19731.20831024.00140015.61
5552006.03.30 20:00buy27810.001.21261.20261.2136
5562006.03.30 20:23t/p27810.001.21361.20261.21361000.00141015.61
5572006.04.03 20:00buy27910.001.21311.20311.2141
5582006.04.03 20:12t/p27910.001.21411.20311.21411000.00142015.61
5592006.04.06 20:00sell28010.001.22251.23251.2215
5602006.04.06 20:15t/p28010.001.22151.23251.22151000.00143015.61
5612006.04.06 20:31sell28110.001.22221.23221.2212
5622006.04.07 00:07t/p28110.001.22121.23221.2212937.00143952.61
5632006.04.10 20:02sell28210.001.20921.21921.2082
5642006.04.12 14:37t/p28210.001.20821.21921.2082874.00144826.61
5652006.04.12 20:02sell28310.001.21081.22081.2098
5662006.04.12 20:07t/p28310.001.20981.22081.20981000.00145826.61
5672006.04.12 20:31sell28410.001.21041.22041.2094
5682006.04.13 02:59t/p28410.001.20941.22041.2094811.00146637.61
5692006.04.17 20:27buy28510.001.22771.21771.2287
5702006.04.18 14:53t/p28510.001.22871.21771.22871006.00147643.61
5712006.04.18 20:00buy28610.001.22831.21831.2293
5722006.04.18 20:01t/p28610.001.22931.21831.22931000.00148643.61
5732006.04.18 20:41buy28710.001.22991.21991.2309
5742006.04.18 20:43t/p28710.001.23091.21991.23091000.00149643.61
5752006.04.19 20:31buy28810.001.23841.22841.2394
5762006.04.19 20:45t/p28810.001.23941.22841.23941000.00150643.61
5772006.04.20 20:00sell28910.001.23221.24221.2312
5782006.04.20 20:31t/p28910.001.23121.24221.23121000.00151643.61
5792006.04.20 20:51sell29010.001.23201.24201.2310
5802006.04.21 00:28t/p29010.001.23101.24201.2310937.00152580.61
5812006.04.25 20:39buy29110.001.24081.23081.2418
5822006.04.25 20:45t/p29110.001.24181.23081.24181000.00153580.61
5832006.04.26 20:00buy29210.001.24441.23441.2454
5842006.04.26 20:30t/p29210.001.24541.23441.24541000.00154580.61
5852006.04.27 20:00buy29310.001.25301.24301.2540
5862006.04.27 20:23t/p29310.001.25401.24301.25401000.00155580.61
5872006.05.08 20:13sell29410.001.27091.28091.2699
5882006.05.08 20:16t/p29410.001.26991.28091.26991000.00156580.61
5892006.05.08 20:24sell29510.001.27081.28081.2698
5902006.05.08 23:33t/p29510.001.26981.28081.26981000.00157580.61
5912006.05.09 20:00buy29610.001.27551.26551.2765
5922006.05.09 23:10t/p29610.001.27651.26551.27651000.00158580.61
5932006.05.10 20:07buy29710.001.27901.26901.2800
5942006.05.10 20:11t/p29710.001.28001.26901.28001000.00159580.61
5952006.05.10 20:18buy29810.001.27891.26891.2799
5962006.05.10 20:20t/p29810.001.27991.26891.27991000.00160580.61
5972006.05.10 20:23buy29910.001.27821.26821.2792
5982006.05.10 20:35t/p29910.001.27921.26821.27921000.00161580.61
5992006.05.11 20:54buy30010.001.28511.27511.2861
6002006.05.12 01:31t/p30010.001.28611.27511.28611006.00162586.61
6012006.05.15 20:00sell30110.001.28141.29141.2804
6022006.05.15 21:33t/p30110.001.28041.29141.28041000.00163586.61
6032006.05.17 20:46sell30210.001.27251.28251.2715
6042006.05.18 15:35s/l30210.001.28251.28251.2715-10189.00153397.61
6052006.05.18 20:03buy30310.001.28161.27161.2826
6062006.05.18 20:56t/p30310.001.28261.27161.28261000.00154397.61
6072006.05.24 20:01sell30410.001.27691.28691.2759
6082006.05.24 22:34t/p30410.001.27591.28691.27591000.00155397.61
6092006.05.30 20:01buy30510.001.28721.27721.2882
6102006.05.30 20:06t/p30510.001.28821.27721.28821000.00156397.61
6112006.05.30 20:42buy30610.001.28781.27781.2888
6122006.05.31 08:19t/p30610.001.28881.27781.28881006.00157403.61
6132006.05.31 20:00sell30710.001.28391.29391.2829
6142006.05.31 20:01t/p30710.001.28291.29391.28291000.00158403.61
6152006.05.31 20:05sell30810.001.28391.29391.2829
6162006.05.31 20:29t/p30810.001.28291.29391.28291000.00159403.61
6172006.06.01 20:01buy30910.001.28041.27041.2814
6182006.06.01 23:19t/p30910.001.28141.27041.28141000.00160403.61
6192006.06.06 20:25sell31010.001.28311.29311.2821
6202006.06.06 23:10t/p31010.001.28211.29311.28211000.00161403.61
6212006.06.07 20:34sell31110.001.28021.29021.2792
6222006.06.07 21:58t/p31110.001.27921.29021.27921000.00162403.61
6232006.06.08 20:18sell31210.001.26461.27461.2636
6242006.06.08 20:25t/p31210.001.26361.27461.26361000.00163403.61
6252006.06.08 20:28sell31310.001.26461.27461.2636
6262006.06.09 06:29t/p31310.001.26361.27461.2636937.00164340.61
6272006.06.12 20:01sell31410.001.25991.26991.2589
6282006.06.12 22:13t/p31410.001.25891.26991.25891000.00165340.61
6292006.06.13 20:34sell31510.001.25501.26501.2540
6302006.06.13 21:02t/p31510.001.25401.26501.25401000.00166340.61
6312006.06.14 20:00buy31610.001.26141.25141.2624
6322006.06.14 20:19t/p31610.001.26241.25141.26241000.00167340.61
6332006.06.14 20:23buy31710.001.26131.25131.2623
6342006.06.15 04:04t/p31710.001.26231.25131.26231018.00168358.61
6352006.06.15 20:01buy31810.001.26191.25191.2629
6362006.06.15 22:19t/p31810.001.26291.25191.26291000.00169358.61
6372006.06.19 20:09sell31910.001.25731.26731.2563
6382006.06.20 02:44t/p31910.001.25631.26731.2563937.00170295.61
6392006.06.20 20:15buy32010.001.25991.24991.2609
6402006.06.21 03:27t/p32010.001.26091.24991.26091006.00171301.61
6412006.06.21 20:34buy32110.001.26701.25701.2680
6422006.06.22 06:21t/p32110.001.26801.25701.26801018.00172319.61
6432006.06.22 20:07sell32210.001.25821.26821.2572
6442006.06.22 23:38t/p32210.001.25721.26821.25721000.00173319.61
6452006.06.26 20:21buy32310.001.25891.24891.2599
6462006.06.27 01:35t/p32310.001.25991.24891.25991006.00174325.61
6472006.06.27 20:36sell32410.001.25891.26891.2579
6482006.06.27 22:09t/p32410.001.25791.26891.25791000.00175325.61
6492006.06.28 20:00sell32510.001.25391.26391.2529
6502006.06.29 11:54t/p32510.001.25291.26391.2529811.00176136.61
6512006.07.03 20:05buy32610.001.28041.27041.2814
6522006.07.04 06:43t/p32610.001.28141.27041.28141006.00177142.61
6532006.07.05 20:02sell32710.001.27301.28301.2720
6542006.07.05 23:02t/p32710.001.27201.28301.27201000.00178142.61
6552006.07.10 20:21sell32810.001.27361.28361.2726
6562006.07.11 08:05t/p32810.001.27261.28361.2726937.00179079.61
6572006.07.11 20:10buy32910.001.27541.26541.2764
6582006.07.11 20:23t/p32910.001.27641.26541.27641000.00180079.61
6592006.07.12 20:01sell33010.001.27001.28001.2690
6602006.07.13 13:01t/p33010.001.26901.28001.2690811.00180890.61
6612006.07.13 20:13sell33110.001.26871.27871.2677
6622006.07.14 02:58t/p33110.001.26771.27871.2677937.00181827.61
6632006.07.17 20:09sell33210.001.25261.26261.2516
6642006.07.17 22:32t/p33210.001.25161.26261.25161000.00182827.61
6652006.07.18 20:25sell33310.001.25001.26001.2490
6662006.07.19 02:31t/p33310.001.24901.26001.2490937.00183764.61
6672006.07.19 20:15buy33410.001.25951.24951.2605
6682006.07.19 20:23t/p33410.001.26051.24951.26051000.00184764.61
6692006.07.20 20:39buy33510.001.26361.25361.2646
6702006.07.21 03:48t/p33510.001.26461.25361.26461006.00185770.61
6712006.07.24 20:31sell33610.001.26281.27281.2618
6722006.07.25 02:13t/p33610.001.26181.27281.2618937.00186707.61
6732006.07.25 20:03sell33710.001.25781.26781.2568
6742006.07.26 08:14t/p33710.001.25681.26781.2568937.00187644.61
6752006.07.31 20:04buy33810.001.27691.26691.2779
6762006.08.01 14:31t/p33810.001.27791.26691.27791006.00188650.61
6772006.08.01 20:05buy33910.001.28071.27071.2817
6782006.08.01 20:31t/p33910.001.28171.27071.28171000.00189650.61
6792006.08.02 20:00sell34010.001.28001.29001.2790
6802006.08.02 21:34t/p34010.001.27901.29001.27901000.00190650.61
6812006.08.07 20:31sell34110.001.28451.29451.2835
6822006.08.07 23:10t/p34110.001.28351.29451.28351000.00191650.61
6832006.08.09 20:00buy34210.001.28791.27791.2889
6842006.08.10 08:12t/p34210.001.28891.27791.28891018.00192668.61
6852006.08.10 20:18sell34310.001.27851.28851.2775
6862006.08.11 03:30t/p34310.001.27751.28851.2775937.00193605.61
6872006.08.15 20:01buy34410.001.27871.26871.2797
6882006.08.16 08:31t/p34410.001.27971.26871.27971006.00194611.61
6892006.08.16 20:00buy34510.001.28471.27471.2857
6902006.08.16 20:25t/p34510.001.28571.27471.28571000.00195611.61
6912006.08.16 20:40buy34610.001.28481.27481.2858
6922006.08.17 02:36t/p34610.001.28581.27481.28581018.00196629.61
6932006.08.17 20:43sell34710.001.28251.29251.2815
6942006.08.18 13:18t/p34710.001.28151.29251.2815937.00197566.61
6952006.08.21 20:01buy34810.001.29001.28001.2910
6962006.08.22 15:12s/l34810.001.28001.28001.2910-9994.00187572.61
6972006.08.22 20:35sell34910.001.27951.28951.2785
6982006.08.23 04:11t/p34910.001.27851.28951.2785937.00188509.61
6992006.08.23 20:09sell35010.001.27921.28921.2782
7002006.08.23 23:37t/p35010.001.27821.28921.27821000.00189509.61
7012006.08.28 20:30sell35110.001.27951.28951.2785
7022006.08.28 22:31t/p35110.001.27851.28951.27851000.00190509.61
7032006.08.29 20:02sell35210.001.27741.28741.2764
7042006.08.31 14:36s/l35210.001.28741.28741.2764-10252.00180257.61
7052006.08.31 20:07sell35310.001.28001.29001.2790
7062006.09.01 14:31t/p35310.001.27901.29001.2790937.00181194.61
7072006.09.04 20:00buy35410.001.28671.27671.2877
7082006.09.04 22:43t/p35410.001.28771.27671.28771000.00182194.61
7092006.09.05 20:06sell35510.001.28131.29131.2803
7102006.09.06 13:16t/p35510.001.28031.29131.2803937.00183131.61
7112006.09.06 20:00sell35610.001.27871.28871.2777
7122006.09.07 11:01t/p35610.001.27771.28871.2777811.00183942.61
7132006.09.07 20:31sell35710.001.27491.28491.2739
7142006.09.07 20:34t/p35710.001.27391.28491.27391000.00184942.61
7152006.09.12 20:00sell35810.001.26901.27901.2680
7162006.09.12 20:04t/p35810.001.26801.27901.26801000.00185942.61
7172006.09.12 20:21sell35910.001.26901.27901.2680
7182006.09.12 23:47t/p35910.001.26801.27901.26801000.00186942.61
7192006.09.13 20:00buy36010.001.26931.25931.2703
7202006.09.14 00:03t/p36010.001.27031.25931.27031018.00187960.61
7212006.09.14 20:24buy36110.001.27341.26341.2744
7222006.09.15 15:39s/l36110.001.26341.26341.2744-9994.00177966.61
7232006.09.19 20:00sell36210.001.26751.27751.2665
7242006.09.21 18:14s/l36210.001.27751.27751.2665-10252.00167714.61
7252006.09.25 20:00sell36310.001.27581.28581.2748
7262006.09.25 22:26t/p36310.001.27481.28581.27481000.00168714.61
7272006.09.26 20:18sell36410.001.26881.27881.2678
7282006.09.27 08:09t/p36410.001.26781.27881.2678937.00169651.61
7292006.09.27 20:15buy36510.001.27021.26021.2712
7302006.09.28 01:44t/p36510.001.27121.26021.27121018.00170669.61
7312006.09.28 20:00sell36610.001.27031.28031.2693
7322006.09.29 08:23t/p36610.001.26931.28031.2693937.00171606.61
7332006.10.02 20:00buy36710.001.27471.26471.2757
7342006.10.03 07:59t/p36710.001.27571.26471.27571006.00172612.61
7352006.10.03 20:40sell36810.001.27311.28311.2721
7362006.10.04 03:44t/p36810.001.27211.28311.2721937.00173549.61
7372006.10.05 20:00sell36910.001.26931.27931.2683
7382006.10.06 03:05t/p36910.001.26831.27931.2683937.00174486.61
7392006.10.10 20:16sell37010.001.25361.26361.2526
7402006.10.10 23:38t/p37010.001.25261.26361.25261000.00175486.61
7412006.10.11 20:00buy37110.001.25481.24481.2558
7422006.10.12 09:11t/p37110.001.25581.24481.25581018.00176504.61
7432006.10.17 20:00buy37210.001.25511.24511.2561
7442006.10.19 09:43t/p37210.001.25611.24511.25611024.00177528.61
7452006.10.23 20:17sell37310.001.25461.26461.2536
7462006.10.24 07:57t/p37310.001.25361.26461.2536937.00178465.61
7472006.10.24 20:00buy37410.001.25681.24681.2578
7482006.10.25 10:07t/p37410.001.25781.24681.25781006.00179471.61
7492006.10.25 20:08buy37510.001.25821.24821.2592
7502006.10.25 20:17t/p37510.001.25921.24821.25921000.00180471.61
7512006.10.26 20:08buy37610.001.26921.25921.2702
7522006.10.27 02:45t/p37610.001.27021.25921.27021006.00181477.61
7532006.10.31 20:00buy37710.001.27631.26631.2773
7542006.11.01 16:00t/p37710.001.27731.26631.27731006.00182483.61
7552006.11.02 20:42buy37810.001.27781.26781.2788
7562006.11.07 15:02t/p37810.001.27881.26781.27881018.00183501.61
7572006.11.07 20:00buy37910.001.28011.27011.2811
7582006.11.09 16:10t/p37910.001.28111.27011.28111024.00184525.61
7592006.11.09 20:36buy38010.001.28321.27321.2842
7602006.11.09 23:49t/p38010.001.28421.27321.28421000.00185525.61
7612006.11.13 20:30sell38110.001.28051.29051.2795
7622006.11.14 16:12t/p38110.001.27951.29051.2795937.00186462.61
7632006.11.14 20:08sell38210.001.28181.29181.2808
7642006.11.14 23:01t/p38210.001.28081.29181.28081000.00187462.61
7652006.11.16 20:18sell38310.001.27931.28931.2783
7662006.11.17 05:05t/p38310.001.27831.28931.2783937.00188399.61
7672006.11.20 20:15sell38410.001.28121.29121.2802
7682006.11.21 15:08t/p38410.001.28021.29121.2802937.00189336.61
7692006.11.29 20:00sell38510.001.31521.32521.3142
7702006.11.29 21:50t/p38510.001.31421.32521.31421000.00190336.61
7712006.11.30 20:00buy38610.001.32551.31551.3265
7722006.12.01 07:22t/p38610.001.32651.31551.32651006.00191342.61
7732006.12.11 20:00buy38710.001.32451.31451.3255
7742006.12.11 20:21t/p38710.001.32551.31451.32551000.00192342.61
7752006.12.11 20:40buy38810.001.32481.31481.3258
7762006.12.12 00:20t/p38810.001.32581.31481.32581006.00193348.61
7772006.12.13 20:05sell38910.001.32091.33091.3199
7782006.12.13 21:17t/p38910.001.31991.33091.31991000.00194348.61
7792006.12.14 20:13sell39010.001.31511.32511.3141
7802006.12.15 06:47t/p39010.001.31411.32511.3141937.00195285.61
7812006.12.18 20:30sell39110.001.30861.31861.3076
7822006.12.19 17:51s/l39110.001.31861.31861.3076-10063.00185222.61
7832006.12.19 20:19buy39210.001.32061.31061.3216
7842006.12.20 01:54t/p39210.001.32161.31061.32161006.00186228.61
7852006.12.20 20:14sell39310.001.31731.32731.3163
7862006.12.21 14:36t/p39310.001.31631.32731.3163811.00187039.61
7872006.12.21 20:45sell39410.001.31741.32741.3164
7882006.12.21 21:35t/p39410.001.31641.32741.31641000.00188039.61
7892006.12.27 20:12sell39510.001.31291.32291.3119
7902006.12.27 21:11t/p39510.001.31191.32291.31191000.00189039.61
7912006.12.28 20:01buy39610.001.31581.30581.3168
7922006.12.28 20:15t/p39610.001.31681.30581.31681000.00190039.61
7932006.12.28 20:34buy39710.001.31581.30581.3168
7942006.12.29 06:38t/p39710.001.31681.30581.31681006.00191045.61
7952007.01.03 20:01sell39810.001.31611.32611.3151
7962007.01.03 20:01t/p39810.001.31511.32611.31511000.00192045.61
7972007.01.03 20:02sell39910.001.31621.32621.3152
7982007.01.04 09:13t/p39910.001.31521.32621.3152811.00192856.61
7992007.01.08 20:03buy40010.001.30211.29211.3031
8002007.01.09 00:47t/p40010.001.30311.29211.30311006.00193862.61
8012007.01.10 20:00sell40110.001.29381.30381.2928
8022007.01.11 14:51t/p40110.001.29281.30381.2928811.00194673.61
8032007.01.11 20:37sell40210.001.28921.29921.2882
8042007.01.12 02:03t/p40210.001.28821.29921.2882937.00195610.61
8052007.01.16 20:17sell40310.001.29181.30181.2908
8062007.01.17 14:07t/p40310.001.29081.30181.2908937.00196547.61
8072007.01.17 20:00buy40410.001.29381.28381.2948
8082007.01.17 22:40t/p40410.001.29481.28381.29481000.00197547.61
8092007.01.22 20:14sell40510.001.29491.30491.2939
8102007.01.23 01:28t/p40510.001.29391.30491.2939937.00198484.61
8112007.01.24 20:00sell40610.001.29561.30561.2946
8122007.01.25 20:03t/p40610.001.29461.30561.2946811.00199295.61
8132007.01.30 20:44buy40710.001.29581.28581.2968
8142007.01.30 22:01t/p40710.001.29681.28581.29681000.00200295.61
8152007.01.31 20:14buy40810.001.30061.29061.3016
8162007.01.31 20:16t/p40810.001.30161.29061.30161000.00201295.61
8172007.02.05 20:32sell40910.001.29291.30291.2919
8182007.02.06 06:44t/p40910.001.29191.30291.2919937.00202232.61
8192007.02.06 20:41buy41010.001.29781.28781.2988
8202007.02.06 23:13t/p41010.001.29881.28781.29881000.00203232.61
8212007.02.07 20:14buy41110.001.30111.29111.3021
8222007.02.08 00:43t/p41110.001.30211.29111.30211018.00204250.61
8232007.02.12 20:39sell41210.001.29631.30631.2953
8242007.02.14 08:39s/l41210.001.30631.30631.2953-10126.00194124.61
8252007.02.14 20:00buy41310.001.31221.30221.3132
8262007.02.14 23:07t/p41310.001.31321.30221.31321000.00195124.61
8272007.02.19 20:32buy41410.001.31501.30501.3160
8282007.02.19 23:13t/p41410.001.31601.30501.31601000.00196124.61
8292007.02.20 20:40sell41510.001.31371.32371.3127
8302007.02.21 12:33t/p41510.001.31271.32371.3127937.00197061.61
8312007.02.21 20:00sell41610.001.31361.32361.3126
8322007.02.22 08:01t/p41610.001.31261.32361.3126811.00197872.61
8332007.02.27 20:01buy41710.001.32401.31401.3250
8342007.02.27 20:42t/p41710.001.32501.31401.32501000.00198872.61
8352007.03.01 20:06sell41810.001.31811.32811.3171
8362007.03.02 00:06t/p41810.001.31711.32811.3171937.00199809.61
8372007.03.05 20:00sell41910.001.30951.31951.3085
8382007.03.05 23:49t/p41910.001.30851.31951.30851000.00200809.61
8392007.03.08 20:14sell42010.001.31321.32321.3122
8402007.03.09 14:31t/p42010.001.31221.32321.3122937.00201746.61
8412007.03.13 20:00buy42110.001.31971.30971.3207
8422007.03.14 07:54t/p42110.001.32071.30971.32071006.00202752.61
8432007.03.14 20:02buy42210.001.32221.31221.3232
8442007.03.15 00:59t/p42210.001.32321.31221.32321018.00203770.61
8452007.03.20 20:00buy42310.001.33071.32071.3317
8462007.03.20 20:17t/p42310.001.33171.32071.33171000.00204770.61
8472007.03.22 20:00sell42410.001.33321.34321.3322
8482007.03.23 04:55t/p42410.001.33221.34321.3322937.00205707.61
8492007.03.26 20:29buy42510.001.33331.32331.3343
8502007.03.27 10:02t/p42510.001.33431.32331.33431006.00206713.61
8512007.03.27 20:27buy42610.001.33471.32471.3357
8522007.03.27 23:01t/p42610.001.33571.32471.33571000.00207713.61
8532007.04.02 20:00buy42710.001.33681.32681.3378
8542007.04.03 09:23t/p42710.001.33781.32681.33781006.00208719.61
8552007.04.05 20:34buy42810.001.34261.33261.3436
8562007.04.10 14:47t/p42810.001.34361.33261.34361018.00209737.61
8572007.04.10 20:06buy42910.001.34291.33291.3439
8582007.04.10 22:49t/p42910.001.34391.33291.34391000.00210737.61
8592007.04.11 20:00buy43010.001.34291.33291.3439
8602007.04.12 01:38t/p43010.001.34391.33291.34391018.00211755.61
8612007.04.18 20:47sell43110.001.35761.36761.3566
8622007.04.19 08:45t/p43110.001.35661.36761.3566811.00212566.61
8632007.04.19 20:01buy43210.001.35991.34991.3609
8642007.04.19 21:18t/p43210.001.36091.34991.36091000.00213566.61
8652007.04.25 20:06buy43310.001.36411.35411.3651
8662007.04.26 04:39t/p43310.001.36511.35411.36511018.00214584.61
8672007.04.26 20:10sell43410.001.36081.37081.3598
8682007.04.26 23:04t/p43410.001.35981.37081.35981000.00215584.61
8692007.04.30 20:00buy43510.001.36591.35591.3669
8702007.05.01 15:15t/p43510.001.36691.35591.36691006.00216590.61
8712007.05.01 20:04sell43610.001.36051.37051.3595
8722007.05.02 02:37t/p43610.001.35951.37051.3595937.00217527.61
8732007.05.02 20:25buy43710.001.36001.35001.3610
8742007.05.03 08:01t/p43710.001.36101.35001.36101018.00218545.61
8752007.05.08 20:06sell43810.001.35431.36431.3533
8762007.05.09 12:46t/p43810.001.35331.36431.3533937.00219482.61
8772007.05.10 20:03sell43910.001.34801.35801.3470
8782007.05.11 02:15t/p43910.001.34701.35801.3470937.00220419.61
8792007.05.15 20:00buy44010.001.35951.34951.3605
8802007.05.16 07:58t/p44010.001.36051.34951.36051006.00221425.61
8812007.05.16 20:16sell44110.001.35201.36201.3510
8822007.05.17 13:16t/p44110.001.35101.36201.3510811.00222236.61
8832007.05.17 20:15sell44210.001.34991.35991.3489
8842007.05.18 04:20t/p44210.001.34891.35991.3489937.00223173.61
8852007.05.21 20:00sell44310.001.34681.35681.3458
8862007.05.22 03:12t/p44310.001.34581.35681.3458937.00224110.61
8872007.05.30 20:00sell44410.001.34221.35221.3412
8882007.06.01 16:04t/p44410.001.34121.35221.3412748.00224858.61
8892007.06.05 20:00buy44510.001.35231.34231.3533
8902007.06.06 08:15t/p44510.001.35331.34231.35331006.00225864.61
8912007.06.06 20:25sell44610.001.35051.36051.3495
8922007.06.07 00:57t/p44610.001.34951.36051.3495811.00226675.61
8932007.06.07 20:33sell44710.001.34311.35311.3421
8942007.06.08 03:07t/p44710.001.34211.35311.3421937.00227612.61
8952007.06.12 20:02sell44810.001.33321.34321.3322
8962007.06.12 20:42t/p44810.001.33221.34321.33221000.00228612.61
8972007.06.14 20:12buy44910.001.33101.32101.3320
8982007.06.15 04:03t/p44910.001.33201.32101.33201006.00229618.61
8992007.06.19 20:41buy45010.001.34211.33211.3431
9002007.06.20 03:37t/p45010.001.34311.33211.34311006.00230624.61
9012007.06.26 20:01buy45110.001.34651.33651.3475
9022007.06.28 08:23t/p45110.001.34751.33651.34751024.00231648.61