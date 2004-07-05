Strategy Tester Report
petit_pips2
AlpariUS-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2004.07.01 00:00 - 2007.06.29 22:30 (2004.07.01 - 2007.07.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|EA_magic=2007121208; POS_open_time_h=20; POS_tp=10; POS_sl=100;
|Bars in test
|38335
|Ticks modelled
|5606702
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|181648.61
|Gross profit
|409719.50
|Gross loss
|-228070.89
|Profit factor
|1.80
|Expected payoff
|402.77
|Absolute drawdown
|10236.01
|Maximal drawdown
|34004.00 (21.39%)
|Relative drawdown
|28.68% (25163.00)
|Total trades
|451
|Short positions (won %)
|241 (93.78%)
|Long positions (won %)
|210 (96.19%)
|Profit trades (% of total)
|428 (94.90%)
|Loss trades (% of total)
|23 (5.10%)
|Largest
|profit trade
|1024.00
|loss trade
|-10252.00
|Average
|profit trade
|957.29
|loss trade
|-9916.13
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|54 (53373.00)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-20246.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|53373.00 (54)
|consecutive loss (count of losses)
|-20246.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|19
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.05 20:01
|sell
|1
|8.00
|1.2290
|1.2390
|1.2280
|2
|2004.07.05 20:06
|t/p
|1
|8.00
|1.2280
|1.2390
|1.2280
|800.00
|50800.00
|3
|2004.07.05 20:38
|sell
|2
|8.10
|1.2289
|1.2389
|1.2279
|4
|2004.07.05 21:34
|t/p
|2
|8.10
|1.2279
|1.2389
|1.2279
|810.00
|51610.00
|5
|2004.07.07 20:29
|buy
|3
|8.20
|1.2370
|1.2270
|1.2380
|6
|2004.07.08 01:23
|t/p
|3
|8.20
|1.2380
|1.2270
|1.2380
|834.76
|52444.76
|7
|2004.07.08 20:00
|buy
|4
|8.30
|1.2391
|1.2291
|1.2401
|8
|2004.07.08 20:48
|t/p
|4
|8.30
|1.2401
|1.2291
|1.2401
|830.00
|53274.76
|9
|2004.07.13 20:11
|sell
|5
|8.50
|1.2318
|1.2418
|1.2308
|10
|2004.07.14 15:23
|s/l
|5
|8.50
|1.2418
|1.2418
|1.2308
|-8553.55
|44721.21
|11
|2004.07.14 20:16
|buy
|6
|7.10
|1.2396
|1.2296
|1.2406
|12
|2004.07.16 15:02
|t/p
|6
|7.10
|1.2406
|1.2296
|1.2406
|727.04
|45448.25
|13
|2004.07.20 20:22
|sell
|7
|7.20
|1.2384
|1.2484
|1.2374
|14
|2004.07.20 20:31
|t/p
|7
|7.20
|1.2374
|1.2484
|1.2374
|720.00
|46168.25
|15
|2004.07.21 20:00
|sell
|8
|7.30
|1.2238
|1.2338
|1.2228
|16
|2004.07.21 20:17
|t/p
|8
|7.30
|1.2228
|1.2338
|1.2228
|730.00
|46898.25
|17
|2004.07.21 20:26
|sell
|9
|7.50
|1.2238
|1.2338
|1.2228
|18
|2004.07.23 08:19
|t/p
|9
|7.50
|1.2228
|1.2338
|1.2228
|561.00
|47459.25
|19
|2004.07.27 20:47
|sell
|10
|7.50
|1.2054
|1.2154
|1.2044
|20
|2004.07.27 20:59
|t/p
|10
|7.50
|1.2044
|1.2154
|1.2044
|750.00
|48209.25
|21
|2004.08.02 20:05
|sell
|11
|7.70
|1.2037
|1.2137
|1.2027
|22
|2004.08.02 22:53
|t/p
|11
|7.70
|1.2027
|1.2137
|1.2027
|770.00
|48979.25
|23
|2004.08.03 20:07
|buy
|12
|7.80
|1.2055
|1.1955
|1.2065
|24
|2004.08.03 22:58
|t/p
|12
|7.80
|1.2065
|1.1955
|1.2065
|780.00
|49759.25
|25
|2004.08.04 20:05
|buy
|13
|7.90
|1.2040
|1.1940
|1.2050
|26
|2004.08.04 20:58
|t/p
|13
|7.90
|1.2050
|1.1940
|1.2050
|790.00
|50549.25
|27
|2004.08.05 20:04
|buy
|14
|8.00
|1.2060
|1.1960
|1.2070
|28
|2004.08.05 20:07
|t/p
|14
|8.00
|1.2070
|1.1960
|1.2070
|800.00
|51349.25
|29
|2004.08.05 20:38
|buy
|15
|8.20
|1.2062
|1.1962
|1.2072
|30
|2004.08.05 22:07
|t/p
|15
|8.20
|1.2072
|1.1962
|1.2072
|820.00
|52169.25
|31
|2004.08.10 20:16
|buy
|16
|8.30
|1.2297
|1.2197
|1.2307
|32
|2004.08.11 15:29
|s/l
|16
|8.30
|1.2197
|1.2197
|1.2307
|-8295.02
|43874.23
|33
|2004.08.17 20:00
|sell
|17
|7.00
|1.2344
|1.2444
|1.2334
|34
|2004.08.18 02:33
|t/p
|17
|7.00
|1.2334
|1.2444
|1.2334
|655.90
|44530.13
|35
|2004.08.19 20:35
|buy
|18
|7.10
|1.2366
|1.2266
|1.2376
|36
|2004.08.19 21:38
|t/p
|18
|7.10
|1.2376
|1.2266
|1.2376
|710.00
|45240.13
|37
|2004.08.24 20:00
|sell
|19
|7.20
|1.2090
|1.2190
|1.2080
|38
|2004.08.24 20:31
|t/p
|19
|7.20
|1.2080
|1.2190
|1.2080
|720.00
|45960.13
|39
|2004.08.26 20:37
|buy
|20
|7.30
|1.2103
|1.2003
|1.2113
|40
|2004.08.26 21:08
|t/p
|20
|7.30
|1.2113
|1.2003
|1.2113
|730.00
|46690.13
|41
|2004.08.30 20:02
|buy
|21
|7.40
|1.2056
|1.1956
|1.2066
|42
|2004.08.31 02:46
|t/p
|21
|7.40
|1.2066
|1.1956
|1.2066
|744.44
|47434.57
|43
|2004.08.31 20:44
|buy
|22
|7.50
|1.2185
|1.2085
|1.2195
|44
|2004.09.01 02:45
|t/p
|22
|7.50
|1.2195
|1.2085
|1.2195
|754.50
|48189.07
|45
|2004.09.01 20:03
|buy
|23
|7.70
|1.2188
|1.2088
|1.2198
|46
|2004.09.01 20:14
|t/p
|23
|7.70
|1.2198
|1.2088
|1.2198
|770.00
|48959.07
|47
|2004.09.01 20:33
|buy
|24
|7.80
|1.2191
|1.2091
|1.2201
|48
|2004.09.01 20:47
|t/p
|24
|7.80
|1.2201
|1.2091
|1.2201
|780.00
|49739.07
|49
|2004.09.01 20:53
|buy
|25
|7.90
|1.2191
|1.2091
|1.2201
|50
|2004.09.01 23:28
|t/p
|25
|7.90
|1.2201
|1.2091
|1.2201
|790.00
|50529.07
|51
|2004.09.02 20:07
|sell
|26
|8.00
|1.2161
|1.2261
|1.2151
|52
|2004.09.02 20:16
|t/p
|26
|8.00
|1.2151
|1.2261
|1.2151
|800.00
|51329.07
|53
|2004.09.02 20:36
|sell
|27
|8.20
|1.2157
|1.2257
|1.2147
|54
|2004.09.03 14:31
|t/p
|27
|8.20
|1.2147
|1.2257
|1.2147
|768.34
|52097.41
|55
|2004.09.06 20:19
|buy
|28
|8.30
|1.2071
|1.1971
|1.2081
|56
|2004.09.07 07:29
|t/p
|28
|8.30
|1.2081
|1.1971
|1.2081
|834.98
|52932.39
|57
|2004.09.14 20:35
|sell
|29
|8.40
|1.2267
|1.2367
|1.2257
|58
|2004.09.14 20:47
|t/p
|29
|8.40
|1.2257
|1.2367
|1.2257
|840.00
|53772.39
|59
|2004.09.15 20:00
|sell
|30
|8.60
|1.2155
|1.2255
|1.2145
|60
|2004.09.15 20:28
|t/p
|30
|8.60
|1.2145
|1.2255
|1.2145
|860.00
|54632.39
|61
|2004.09.15 20:37
|sell
|31
|8.70
|1.2155
|1.2255
|1.2145
|62
|2004.09.16 03:17
|t/p
|31
|8.70
|1.2145
|1.2255
|1.2145
|705.57
|55337.96
|63
|2004.09.16 20:04
|buy
|32
|8.80
|1.2178
|1.2078
|1.2188
|64
|2004.09.16 20:28
|t/p
|32
|8.80
|1.2188
|1.2078
|1.2188
|880.00
|56217.96
|65
|2004.09.20 20:01
|buy
|33
|8.90
|1.2171
|1.2071
|1.2181
|66
|2004.09.20 23:27
|t/p
|33
|8.90
|1.2181
|1.2071
|1.2181
|890.00
|57107.96
|67
|2004.09.22 20:00
|sell
|34
|9.10
|1.2255
|1.2355
|1.2245
|68
|2004.09.24 14:35
|s/l
|34
|9.10
|1.2355
|1.2355
|1.2245
|-9329.32
|47778.64
|69
|2004.09.27 20:00
|buy
|35
|7.60
|1.2295
|1.2195
|1.2305
|70
|2004.09.27 23:12
|t/p
|35
|7.60
|1.2305
|1.2195
|1.2305
|760.00
|48538.64
|71
|2004.09.28 20:00
|buy
|36
|7.70
|1.2316
|1.2216
|1.2326
|72
|2004.09.28 20:32
|t/p
|36
|7.70
|1.2326
|1.2216
|1.2326
|770.00
|49308.64
|73
|2004.09.28 20:51
|buy
|37
|7.80
|1.2318
|1.2218
|1.2328
|74
|2004.09.28 22:08
|t/p
|37
|7.80
|1.2328
|1.2218
|1.2328
|780.00
|50088.64
|75
|2004.09.30 20:00
|buy
|38
|8.00
|1.2428
|1.2328
|1.2438
|76
|2004.09.30 20:44
|t/p
|38
|8.00
|1.2438
|1.2328
|1.2438
|800.00
|50888.64
|77
|2004.10.04 20:00
|sell
|39
|8.10
|1.2278
|1.2378
|1.2268
|78
|2004.10.05 02:19
|t/p
|39
|8.10
|1.2268
|1.2378
|1.2268
|758.97
|51647.61
|79
|2004.10.05 20:45
|buy
|40
|8.20
|1.2321
|1.2221
|1.2331
|80
|2004.10.05 20:54
|t/p
|40
|8.20
|1.2331
|1.2221
|1.2331
|820.00
|52467.61
|81
|2004.10.07 20:30
|buy
|41
|8.30
|1.2293
|1.2193
|1.2303
|82
|2004.10.08 00:59
|t/p
|41
|8.30
|1.2303
|1.2193
|1.2303
|834.98
|53302.59
|83
|2004.10.11 20:05
|sell
|42
|8.50
|1.2379
|1.2479
|1.2369
|84
|2004.10.12 02:49
|t/p
|42
|8.50
|1.2369
|1.2479
|1.2369
|796.45
|54099.04
|85
|2004.10.14 20:00
|buy
|43
|8.60
|1.2384
|1.2284
|1.2394
|86
|2004.10.14 20:30
|t/p
|43
|8.60
|1.2394
|1.2284
|1.2394
|860.00
|54959.04
|87
|2004.10.19 20:18
|buy
|44
|8.70
|1.2516
|1.2416
|1.2526
|88
|2004.10.19 21:36
|t/p
|44
|8.70
|1.2526
|1.2416
|1.2526
|870.00
|55829.04
|89
|2004.10.20 20:00
|buy
|45
|8.90
|1.2590
|1.2490
|1.2600
|90
|2004.10.21 07:27
|t/p
|45
|8.90
|1.2600
|1.2490
|1.2600
|906.02
|56735.06
|91
|2004.10.21 20:14
|buy
|46
|9.00
|1.2626
|1.2526
|1.2636
|92
|2004.10.22 08:23
|t/p
|46
|9.00
|1.2636
|1.2526
|1.2636
|905.40
|57640.46
|93
|2004.10.25 20:00
|buy
|47
|9.20
|1.2804
|1.2704
|1.2814
|94
|2004.10.25 20:08
|t/p
|47
|9.20
|1.2814
|1.2704
|1.2814
|920.00
|58560.46
|95
|2004.10.25 20:18
|buy
|48
|9.30
|1.2805
|1.2705
|1.2815
|96
|2004.10.25 23:22
|t/p
|48
|9.30
|1.2815
|1.2705
|1.2815
|930.00
|59490.46
|97
|2004.10.26 20:00
|sell
|49
|9.50
|1.2752
|1.2852
|1.2742
|98
|2004.10.27 03:32
|t/p
|49
|9.50
|1.2742
|1.2852
|1.2742
|890.15
|60380.61
|99
|2004.10.27 20:00
|sell
|50
|9.60
|1.2717
|1.2817
|1.2707
|100
|2004.10.27 20:23
|t/p
|50
|9.60
|1.2707
|1.2817
|1.2707
|960.00
|61340.61
|101
|2004.10.27 20:37
|sell
|51
|9.80
|1.2718
|1.2818
|1.2708
|102
|2004.10.27 20:41
|t/p
|51
|9.80
|1.2708
|1.2818
|1.2708
|980.00
|62320.61
|103
|2004.10.28 20:00
|buy
|52
|9.90
|1.2736
|1.2636
|1.2746
|104
|2004.10.28 21:21
|t/p
|52
|9.90
|1.2746
|1.2636
|1.2746
|990.00
|63310.61
|105
|2004.11.04 20:00
|buy
|53
|10.00
|1.2864
|1.2764
|1.2874
|106
|2004.11.04 21:33
|t/p
|53
|10.00
|1.2874
|1.2764
|1.2874
|1000.00
|64310.61
|107
|2004.11.08 20:02
|sell
|54
|10.00
|1.2930
|1.3030
|1.2920
|108
|2004.11.08 20:35
|t/p
|54
|10.00
|1.2920
|1.3030
|1.2920
|1000.00
|65310.61
|109
|2004.11.09 20:24
|sell
|55
|10.00
|1.2905
|1.3005
|1.2895
|110
|2004.11.09 20:44
|t/p
|55
|10.00
|1.2895
|1.3005
|1.2895
|1000.00
|66310.61
|111
|2004.11.10 20:15
|sell
|56
|10.00
|1.2889
|1.2989
|1.2879
|112
|2004.11.10 20:27
|t/p
|56
|10.00
|1.2879
|1.2989
|1.2879
|1000.00
|67310.61
|113
|2004.11.10 20:32
|sell
|57
|10.00
|1.2895
|1.2995
|1.2885
|114
|2004.11.10 20:34
|t/p
|57
|10.00
|1.2885
|1.2995
|1.2885
|1000.00
|68310.61
|115
|2004.11.10 20:39
|sell
|58
|10.00
|1.2897
|1.2997
|1.2887
|116
|2004.11.10 20:47
|t/p
|58
|10.00
|1.2887
|1.2997
|1.2887
|1000.00
|69310.61
|117
|2004.11.11 20:10
|buy
|59
|10.00
|1.2913
|1.2813
|1.2923
|118
|2004.11.12 02:27
|t/p
|59
|10.00
|1.2923
|1.2813
|1.2923
|1006.00
|70316.61
|119
|2004.11.15 20:00
|sell
|60
|10.00
|1.2935
|1.3035
|1.2925
|120
|2004.11.16 01:40
|t/p
|60
|10.00
|1.2925
|1.3035
|1.2925
|937.00
|71253.61
|121
|2004.11.18 20:00
|sell
|61
|10.00
|1.2968
|1.3068
|1.2958
|122
|2004.11.18 22:07
|t/p
|61
|10.00
|1.2958
|1.3068
|1.2958
|1000.00
|72253.61
|123
|2004.11.22 20:10
|buy
|62
|10.00
|1.3040
|1.2940
|1.3050
|124
|2004.11.22 22:15
|t/p
|62
|10.00
|1.3050
|1.2940
|1.3050
|1000.00
|73253.61
|125
|2004.11.23 20:05
|buy
|63
|10.00
|1.3089
|1.2989
|1.3099
|126
|2004.11.24 00:50
|t/p
|63
|10.00
|1.3099
|1.2989
|1.3099
|1006.00
|74259.61
|127
|2004.11.24 20:48
|buy
|64
|10.00
|1.3174
|1.3074
|1.3184
|128
|2004.11.24 22:41
|t/p
|64
|10.00
|1.3184
|1.3074
|1.3184
|1000.00
|75259.61
|129
|2004.11.25 20:00
|buy
|65
|10.00
|1.3238
|1.3138
|1.3248
|130
|2004.11.25 22:00
|t/p
|65
|10.00
|1.3248
|1.3138
|1.3248
|1000.00
|76259.61
|131
|2004.11.29 20:00
|buy
|66
|10.00
|1.3280
|1.3180
|1.3290
|132
|2004.11.30 12:46
|t/p
|66
|10.00
|1.3290
|1.3180
|1.3290
|1006.00
|77265.61
|133
|2004.11.30 20:45
|buy
|67
|10.00
|1.3287
|1.3187
|1.3297
|134
|2004.11.30 20:52
|t/p
|67
|10.00
|1.3297
|1.3187
|1.3297
|1000.00
|78265.61
|135
|2004.12.01 20:04
|buy
|68
|10.00
|1.3316
|1.3216
|1.3326
|136
|2004.12.01 20:59
|t/p
|68
|10.00
|1.3326
|1.3216
|1.3326
|1000.00
|79265.61
|137
|2004.12.02 20:49
|sell
|69
|10.00
|1.3276
|1.3376
|1.3266
|138
|2004.12.02 21:04
|t/p
|69
|10.00
|1.3266
|1.3376
|1.3266
|1000.00
|80265.61
|139
|2004.12.08 20:04
|sell
|70
|10.00
|1.3308
|1.3408
|1.3298
|140
|2004.12.09 04:58
|t/p
|70
|10.00
|1.3298
|1.3408
|1.3298
|811.00
|81076.61
|141
|2004.12.14 20:00
|sell
|71
|10.00
|1.3294
|1.3394
|1.3284
|142
|2004.12.14 20:08
|t/p
|71
|10.00
|1.3284
|1.3394
|1.3284
|1000.00
|82076.61
|143
|2004.12.14 20:12
|sell
|72
|10.00
|1.3296
|1.3396
|1.3286
|144
|2004.12.14 20:15
|t/p
|72
|10.00
|1.3286
|1.3396
|1.3286
|1000.00
|83076.61
|145
|2004.12.14 20:17
|sell
|73
|10.00
|1.3296
|1.3396
|1.3286
|146
|2004.12.14 20:17
|t/p
|73
|10.00
|1.3286
|1.3396
|1.3286
|1000.00
|84076.61
|147
|2004.12.14 20:18
|sell
|74
|10.00
|1.3300
|1.3400
|1.3290
|148
|2004.12.14 20:18
|t/p
|74
|10.00
|1.3290
|1.3400
|1.3290
|1000.00
|85076.61
|149
|2004.12.14 20:27
|sell
|75
|10.00
|1.3296
|1.3396
|1.3286
|150
|2004.12.15 03:11
|t/p
|75
|10.00
|1.3286
|1.3396
|1.3286
|937.00
|86013.61
|151
|2004.12.15 20:01
|buy
|76
|10.00
|1.3415
|1.3315
|1.3425
|152
|2004.12.16 07:44
|t/p
|76
|10.00
|1.3425
|1.3315
|1.3425
|1018.00
|87031.61
|153
|2004.12.16 20:14
|sell
|77
|10.00
|1.3234
|1.3334
|1.3224
|154
|2004.12.20 00:01
|s/l
|77
|10.00
|1.3334
|1.3334
|1.3224
|-10126.00
|76905.61
|155
|2004.12.20 20:08
|buy
|78
|10.00
|1.3391
|1.3291
|1.3401
|156
|2004.12.20 21:05
|t/p
|78
|10.00
|1.3401
|1.3291
|1.3401
|1000.00
|77905.61
|157
|2004.12.21 20:00
|sell
|79
|10.00
|1.3378
|1.3478
|1.3368
|158
|2004.12.21 20:33
|t/p
|79
|10.00
|1.3368
|1.3478
|1.3368
|1000.00
|78905.61
|159
|2004.12.27 20:01
|buy
|80
|10.00
|1.3631
|1.3531
|1.3641
|160
|2004.12.28 11:01
|t/p
|80
|10.00
|1.3641
|1.3531
|1.3641
|1006.00
|79911.61
|161
|2004.12.29 20:16
|sell
|81
|10.00
|1.3580
|1.3680
|1.3570
|162
|2004.12.31 17:42
|t/p
|81
|10.00
|1.3570
|1.3680
|1.3570
|748.00
|80659.61
|163
|2005.01.03 20:30
|sell
|82
|10.00
|1.3484
|1.3584
|1.3474
|164
|2005.01.03 21:09
|t/p
|82
|10.00
|1.3474
|1.3584
|1.3474
|1000.00
|81659.61
|165
|2005.01.06 20:06
|sell
|83
|10.00
|1.3182
|1.3282
|1.3172
|166
|2005.01.06 20:16
|t/p
|83
|10.00
|1.3172
|1.3282
|1.3172
|1000.00
|82659.61
|167
|2005.01.12 20:21
|buy
|84
|10.00
|1.3279
|1.3179
|1.3289
|168
|2005.01.14 03:07
|s/l
|84
|10.00
|1.3179
|1.3179
|1.3289
|-9976.00
|72683.61
|169
|2005.01.17 20:33
|sell
|85
|10.00
|1.3075
|1.3175
|1.3065
|170
|2005.01.17 21:57
|t/p
|85
|10.00
|1.3065
|1.3175
|1.3065
|1000.00
|73683.61
|171
|2005.01.19 20:47
|sell
|86
|10.00
|1.2987
|1.3087
|1.2977
|172
|2005.01.20 09:18
|t/p
|86
|10.00
|1.2977
|1.3087
|1.2977
|811.00
|74494.61
|173
|2005.01.24 20:23
|sell
|87
|10.00
|1.3045
|1.3145
|1.3035
|174
|2005.01.25 00:26
|t/p
|87
|10.00
|1.3035
|1.3145
|1.3035
|937.00
|75431.61
|175
|2005.01.25 20:33
|sell
|88
|10.00
|1.2965
|1.3065
|1.2955
|176
|2005.01.26 15:13
|s/l
|88
|10.00
|1.3065
|1.3065
|1.2955
|-10063.00
|65368.61
|177
|2005.01.26 20:02
|buy
|89
|10.00
|1.3084
|1.2984
|1.3094
|178
|2005.01.27 08:04
|t/p
|89
|10.00
|1.3094
|1.2984
|1.3094
|1018.00
|66386.61
|179
|2005.01.27 20:00
|sell
|90
|10.00
|1.3045
|1.3145
|1.3035
|180
|2005.01.27 20:24
|t/p
|90
|10.00
|1.3035
|1.3145
|1.3035
|1000.00
|67386.61
|181
|2005.01.31 20:00
|buy
|91
|10.00
|1.3044
|1.2944
|1.3054
|182
|2005.01.31 23:17
|t/p
|91
|10.00
|1.3054
|1.2944
|1.3054
|1000.00
|68386.61
|183
|2005.02.02 20:00
|sell
|92
|10.00
|1.3030
|1.3130
|1.3020
|184
|2005.02.02 20:22
|t/p
|92
|10.00
|1.3020
|1.3130
|1.3020
|1000.00
|69386.61
|185
|2005.02.02 20:27
|sell
|93
|10.00
|1.3039
|1.3139
|1.3029
|186
|2005.02.02 22:45
|t/p
|93
|10.00
|1.3029
|1.3139
|1.3029
|1000.00
|70386.61
|187
|2005.02.03 20:00
|sell
|94
|10.00
|1.2968
|1.3068
|1.2958
|188
|2005.02.03 20:09
|t/p
|94
|10.00
|1.2958
|1.3068
|1.2958
|1000.00
|71386.61
|189
|2005.02.03 20:29
|sell
|95
|10.00
|1.2966
|1.3066
|1.2956
|190
|2005.02.04 08:19
|t/p
|95
|10.00
|1.2956
|1.3066
|1.2956
|937.00
|72323.61
|191
|2005.02.07 20:00
|sell
|96
|10.00
|1.2768
|1.2868
|1.2758
|192
|2005.02.07 22:13
|t/p
|96
|10.00
|1.2758
|1.2868
|1.2758
|1000.00
|73323.61
|193
|2005.02.08 20:00
|buy
|97
|10.00
|1.2776
|1.2676
|1.2786
|194
|2005.02.09 08:13
|t/p
|97
|10.00
|1.2786
|1.2676
|1.2786
|1006.00
|74329.61
|195
|2005.02.09 20:19
|buy
|98
|10.00
|1.2803
|1.2703
|1.2813
|196
|2005.02.09 22:43
|t/p
|98
|10.00
|1.2813
|1.2703
|1.2813
|1000.00
|75329.61
|197
|2005.02.10 20:01
|buy
|99
|10.00
|1.2888
|1.2788
|1.2898
|198
|2005.02.11 17:34
|t/p
|99
|10.00
|1.2898
|1.2788
|1.2898
|1006.00
|76335.61
|199
|2005.02.15 20:00
|buy
|100
|10.00
|1.3009
|1.2909
|1.3019
|200
|2005.02.15 20:49
|t/p
|100
|10.00
|1.3019
|1.2909
|1.3019
|1000.00
|77335.61
|201
|2005.02.16 20:21
|buy
|101
|10.00
|1.3035
|1.2935
|1.3045
|202
|2005.02.16 20:32
|t/p
|101
|10.00
|1.3045
|1.2935
|1.3045
|1000.00
|78335.61
|203
|2005.02.17 20:00
|buy
|102
|10.00
|1.3082
|1.2982
|1.3092
|204
|2005.02.22 03:47
|t/p
|102
|10.00
|1.3092
|1.2982
|1.3092
|1018.00
|79353.61
|205
|2005.02.22 20:39
|buy
|103
|10.00
|1.3248
|1.3148
|1.3258
|206
|2005.02.22 20:46
|t/p
|103
|10.00
|1.3258
|1.3148
|1.3258
|1000.00
|80353.61
|207
|2005.02.24 20:42
|sell
|104
|10.00
|1.3209
|1.3309
|1.3199
|208
|2005.02.24 20:52
|t/p
|104
|10.00
|1.3199
|1.3309
|1.3199
|1000.00
|81353.61
|209
|2005.02.28 20:07
|sell
|105
|10.00
|1.3258
|1.3358
|1.3248
|210
|2005.02.28 20:37
|t/p
|105
|10.00
|1.3248
|1.3358
|1.3248
|1000.00
|82353.61
|211
|2005.03.01 20:00
|sell
|106
|10.00
|1.3186
|1.3286
|1.3176
|212
|2005.03.02 00:30
|t/p
|106
|10.00
|1.3176
|1.3286
|1.3176
|937.00
|83290.61
|213
|2005.03.03 20:42
|sell
|107
|10.00
|1.3109
|1.3209
|1.3099
|214
|2005.03.04 06:53
|t/p
|107
|10.00
|1.3099
|1.3209
|1.3099
|937.00
|84227.61
|215
|2005.03.08 20:30
|buy
|108
|10.00
|1.3342
|1.3242
|1.3352
|216
|2005.03.08 23:25
|t/p
|108
|10.00
|1.3352
|1.3242
|1.3352
|1000.00
|85227.61
|217
|2005.03.09 20:01
|buy
|109
|10.00
|1.3409
|1.3309
|1.3419
|218
|2005.03.09 20:03
|t/p
|109
|10.00
|1.3419
|1.3309
|1.3419
|1000.00
|86227.61
|219
|2005.03.09 20:31
|buy
|110
|10.00
|1.3413
|1.3313
|1.3423
|220
|2005.03.10 03:09
|t/p
|110
|10.00
|1.3423
|1.3313
|1.3423
|1018.00
|87245.61
|221
|2005.03.10 20:24
|buy
|111
|10.00
|1.3433
|1.3333
|1.3443
|222
|2005.03.10 20:29
|t/p
|111
|10.00
|1.3443
|1.3333
|1.3443
|1000.00
|88245.61
|223
|2005.03.10 20:41
|buy
|112
|10.00
|1.3434
|1.3334
|1.3444
|224
|2005.03.11 00:17
|t/p
|112
|10.00
|1.3444
|1.3334
|1.3444
|1006.00
|89251.61
|225
|2005.03.14 20:01
|sell
|113
|10.00
|1.3359
|1.3459
|1.3349
|226
|2005.03.15 01:37
|t/p
|113
|10.00
|1.3349
|1.3459
|1.3349
|937.00
|90188.61
|227
|2005.03.15 20:23
|sell
|114
|10.00
|1.3318
|1.3418
|1.3308
|228
|2005.03.15 22:14
|t/p
|114
|10.00
|1.3308
|1.3418
|1.3308
|1000.00
|91188.61
|229
|2005.03.16 20:32
|buy
|115
|10.00
|1.3413
|1.3313
|1.3423
|230
|2005.03.16 22:06
|t/p
|115
|10.00
|1.3423
|1.3313
|1.3423
|1000.00
|92188.61
|231
|2005.03.17 20:13
|sell
|116
|10.00
|1.3369
|1.3469
|1.3359
|232
|2005.03.18 06:54
|t/p
|116
|10.00
|1.3359
|1.3469
|1.3359
|937.00
|93125.61
|233
|2005.03.21 20:00
|sell
|117
|10.00
|1.3167
|1.3267
|1.3157
|234
|2005.03.21 22:48
|t/p
|117
|10.00
|1.3157
|1.3267
|1.3157
|1000.00
|94125.61
|235
|2005.03.22 20:02
|buy
|118
|10.00
|1.3195
|1.3095
|1.3205
|236
|2005.03.22 20:13
|t/p
|118
|10.00
|1.3205
|1.3095
|1.3205
|1000.00
|95125.61
|237
|2005.03.22 20:19
|buy
|119
|10.00
|1.3195
|1.3095
|1.3205
|238
|2005.03.22 20:52
|s/l
|119
|10.00
|1.3095
|1.3095
|1.3205
|-10000.00
|85125.61
|239
|2005.03.23 20:44
|sell
|120
|10.00
|1.2981
|1.3081
|1.2971
|240
|2005.03.23 21:36
|t/p
|120
|10.00
|1.2971
|1.3081
|1.2971
|1000.00
|86125.61
|241
|2005.03.28 20:00
|sell
|121
|10.00
|1.2884
|1.2984
|1.2874
|242
|2005.03.28 20:48
|t/p
|121
|10.00
|1.2874
|1.2984
|1.2874
|1000.00
|87125.61
|243
|2005.03.29 20:03
|sell
|122
|10.00
|1.2920
|1.3020
|1.2910
|244
|2005.03.31 16:30
|s/l
|122
|10.00
|1.3020
|1.3020
|1.2910
|-10252.00
|76873.61
|245
|2005.03.31 20:00
|buy
|123
|10.00
|1.2969
|1.2869
|1.2979
|246
|2005.04.01 01:44
|t/p
|123
|10.00
|1.2979
|1.2869
|1.2979
|1006.00
|77879.61
|247
|2005.04.04 20:12
|sell
|124
|10.00
|1.2842
|1.2942
|1.2832
|248
|2005.04.05 03:12
|t/p
|124
|10.00
|1.2832
|1.2942
|1.2832
|937.00
|78816.61
|249
|2005.04.06 20:31
|buy
|125
|10.00
|1.2882
|1.2782
|1.2892
|250
|2005.04.07 05:24
|t/p
|125
|10.00
|1.2892
|1.2782
|1.2892
|1018.00
|79834.61
|251
|2005.04.11 20:00
|buy
|126
|10.00
|1.2987
|1.2887
|1.2997
|252
|2005.04.12 08:33
|t/p
|126
|10.00
|1.2997
|1.2887
|1.2997
|1006.00
|80840.61
|253
|2005.04.12 20:00
|sell
|127
|10.00
|1.2888
|1.2988
|1.2878
|254
|2005.04.12 20:01
|t/p
|127
|10.00
|1.2878
|1.2988
|1.2878
|1000.00
|81840.61
|255
|2005.04.12 20:01
|sell
|128
|10.00
|1.2890
|1.2990
|1.2880
|256
|2005.04.12 20:02
|t/p
|128
|10.00
|1.2880
|1.2990
|1.2880
|1000.00
|82840.61
|257
|2005.04.12 20:06
|sell
|129
|10.00
|1.2893
|1.2993
|1.2883
|258
|2005.04.13 15:00
|t/p
|129
|10.00
|1.2883
|1.2993
|1.2883
|937.00
|83777.61
|259
|2005.04.14 20:29
|sell
|130
|10.00
|1.2813
|1.2913
|1.2803
|260
|2005.04.14 23:38
|t/p
|130
|10.00
|1.2803
|1.2913
|1.2803
|1000.00
|84777.61
|261
|2005.04.18 20:02
|buy
|131
|10.00
|1.3024
|1.2924
|1.3034
|262
|2005.04.19 03:00
|t/p
|131
|10.00
|1.3034
|1.2924
|1.3034
|1006.00
|85783.61
|263
|2005.04.19 20:04
|buy
|132
|10.00
|1.3022
|1.2922
|1.3032
|264
|2005.04.19 20:26
|t/p
|132
|10.00
|1.3032
|1.2922
|1.3032
|1000.00
|86783.61
|265
|2005.04.20 20:01
|buy
|133
|10.00
|1.3085
|1.2985
|1.3095
|266
|2005.04.20 20:42
|t/p
|133
|10.00
|1.3095
|1.2985
|1.3095
|1000.00
|87783.61
|267
|2005.04.21 20:30
|sell
|134
|10.00
|1.3052
|1.3152
|1.3042
|268
|2005.04.22 01:36
|t/p
|134
|10.00
|1.3042
|1.3152
|1.3042
|937.00
|88720.61
|269
|2005.04.26 20:17
|sell
|135
|10.00
|1.2970
|1.3070
|1.2960
|270
|2005.04.27 07:40
|t/p
|135
|10.00
|1.2960
|1.3070
|1.2960
|937.00
|89657.61
|271
|2005.04.28 20:43
|sell
|136
|10.00
|1.2897
|1.2997
|1.2887
|272
|2005.04.29 19:22
|t/p
|136
|10.00
|1.2887
|1.2997
|1.2887
|937.00
|90594.61
|273
|2005.05.02 20:01
|sell
|137
|10.00
|1.2856
|1.2956
|1.2846
|274
|2005.05.03 00:11
|t/p
|137
|10.00
|1.2846
|1.2956
|1.2846
|937.00
|91531.61
|275
|2005.05.03 20:00
|buy
|138
|10.00
|1.2888
|1.2788
|1.2898
|276
|2005.05.03 21:58
|t/p
|138
|10.00
|1.2898
|1.2788
|1.2898
|1000.00
|92531.61
|277
|2005.05.05 20:08
|sell
|139
|10.00
|1.2949
|1.3049
|1.2939
|278
|2005.05.06 02:24
|t/p
|139
|10.00
|1.2939
|1.3049
|1.2939
|937.00
|93468.61
|279
|2005.05.10 20:06
|buy
|140
|10.00
|1.2873
|1.2773
|1.2883
|280
|2005.05.10 22:56
|t/p
|140
|10.00
|1.2883
|1.2773
|1.2883
|1000.00
|94468.61
|281
|2005.05.11 20:00
|sell
|141
|10.00
|1.2817
|1.2917
|1.2807
|282
|2005.05.11 20:06
|t/p
|141
|10.00
|1.2807
|1.2917
|1.2807
|1000.00
|95468.61
|283
|2005.05.12 20:20
|sell
|142
|10.00
|1.2711
|1.2811
|1.2701
|284
|2005.05.12 20:28
|t/p
|142
|10.00
|1.2701
|1.2811
|1.2701
|1000.00
|96468.61
|285
|2005.05.12 20:54
|sell
|143
|10.00
|1.2709
|1.2809
|1.2699
|286
|2005.05.12 21:20
|t/p
|143
|10.00
|1.2699
|1.2809
|1.2699
|1000.00
|97468.61
|287
|2005.05.16 20:00
|buy
|144
|10.00
|1.2628
|1.2528
|1.2638
|288
|2005.05.16 20:22
|t/p
|144
|10.00
|1.2638
|1.2528
|1.2638
|1000.00
|98468.61
|289
|2005.05.17 20:00
|buy
|145
|10.00
|1.2642
|1.2542
|1.2652
|290
|2005.05.17 20:28
|t/p
|145
|10.00
|1.2652
|1.2542
|1.2652
|1000.00
|99468.61
|291
|2005.05.17 20:35
|buy
|146
|10.00
|1.2643
|1.2543
|1.2653
|292
|2005.05.17 20:40
|t/p
|146
|10.00
|1.2653
|1.2543
|1.2653
|1000.00
|100468.61
|293
|2005.05.17 20:42
|buy
|147
|10.00
|1.2642
|1.2542
|1.2652
|294
|2005.05.18 14:50
|t/p
|147
|10.00
|1.2652
|1.2542
|1.2652
|1006.00
|101474.61
|295
|2005.05.19 20:03
|sell
|148
|10.00
|1.2643
|1.2743
|1.2633
|296
|2005.05.19 20:33
|t/p
|148
|10.00
|1.2633
|1.2743
|1.2633
|1000.00
|102474.61
|297
|2005.05.19 20:49
|sell
|149
|10.00
|1.2641
|1.2741
|1.2631
|298
|2005.05.19 21:50
|t/p
|149
|10.00
|1.2631
|1.2741
|1.2631
|1000.00
|103474.61
|299
|2005.05.23 20:43
|buy
|150
|10.00
|1.2578
|1.2478
|1.2588
|300
|2005.05.23 22:01
|t/p
|150
|10.00
|1.2588
|1.2478
|1.2588
|1000.00
|104474.61
|301
|2005.05.25 20:00
|buy
|151
|10.00
|1.2602
|1.2502
|1.2612
|302
|2005.05.25 21:35
|t/p
|151
|10.00
|1.2612
|1.2502
|1.2612
|1000.00
|105474.61
|303
|2005.05.30 20:00
|sell
|152
|10.00
|1.2474
|1.2574
|1.2464
|304
|2005.05.31 02:41
|t/p
|152
|10.00
|1.2464
|1.2574
|1.2464
|937.00
|106411.61
|305
|2005.06.01 20:01
|sell
|153
|10.00
|1.2240
|1.2340
|1.2230
|306
|2005.06.01 20:11
|t/p
|153
|10.00
|1.2230
|1.2340
|1.2230
|1000.00
|107411.61
|307
|2005.06.08 20:51
|sell
|154
|10.00
|1.2239
|1.2339
|1.2229
|308
|2005.06.08 20:53
|t/p
|154
|10.00
|1.2229
|1.2339
|1.2229
|1000.00
|108411.61
|309
|2005.06.08 20:54
|sell
|155
|10.00
|1.2239
|1.2339
|1.2229
|310
|2005.06.08 20:55
|t/p
|155
|10.00
|1.2229
|1.2339
|1.2229
|1000.00
|109411.61
|311
|2005.06.09 20:02
|sell
|156
|10.00
|1.2233
|1.2333
|1.2223
|312
|2005.06.09 20:09
|t/p
|156
|10.00
|1.2223
|1.2333
|1.2223
|1000.00
|110411.61
|313
|2005.06.14 20:02
|sell
|157
|10.00
|1.2055
|1.2155
|1.2045
|314
|2005.06.14 20:12
|t/p
|157
|10.00
|1.2045
|1.2155
|1.2045
|1000.00
|111411.61
|315
|2005.06.15 20:49
|buy
|158
|10.00
|1.2116
|1.2016
|1.2126
|316
|2005.06.15 23:17
|t/p
|158
|10.00
|1.2126
|1.2016
|1.2126
|1000.00
|112411.61
|317
|2005.06.20 20:00
|sell
|159
|10.00
|1.2150
|1.2250
|1.2140
|318
|2005.06.20 20:06
|t/p
|159
|10.00
|1.2140
|1.2250
|1.2140
|1000.00
|113411.61
|319
|2005.06.20 20:26
|sell
|160
|10.00
|1.2148
|1.2248
|1.2138
|320
|2005.06.20 22:20
|t/p
|160
|10.00
|1.2138
|1.2248
|1.2138
|1000.00
|114411.61
|321
|2005.06.22 20:06
|sell
|161
|10.00
|1.2121
|1.2221
|1.2111
|322
|2005.06.23 07:49
|t/p
|161
|10.00
|1.2111
|1.2221
|1.2111
|811.00
|115222.61
|323
|2005.06.23 20:01
|sell
|162
|10.00
|1.2051
|1.2151
|1.2041
|324
|2005.06.23 20:04
|t/p
|162
|10.00
|1.2041
|1.2151
|1.2041
|1000.00
|116222.61
|325
|2005.06.28 20:03
|sell
|163
|10.00
|1.2075
|1.2175
|1.2065
|326
|2005.06.28 20:39
|t/p
|163
|10.00
|1.2065
|1.2175
|1.2065
|1000.00
|117222.61
|327
|2005.06.28 20:42
|sell
|164
|10.00
|1.2074
|1.2174
|1.2064
|328
|2005.06.28 21:45
|t/p
|164
|10.00
|1.2064
|1.2174
|1.2064
|1000.00
|118222.61
|329
|2005.06.29 20:00
|buy
|165
|10.00
|1.2079
|1.1979
|1.2089
|330
|2005.06.30 01:23
|t/p
|165
|10.00
|1.2089
|1.1979
|1.2089
|1018.00
|119240.61
|331
|2005.06.30 20:00
|buy
|166
|10.00
|1.2087
|1.1987
|1.2097
|332
|2005.06.30 20:11
|t/p
|166
|10.00
|1.2097
|1.1987
|1.2097
|1000.00
|120240.61
|333
|2005.06.30 20:16
|buy
|167
|10.00
|1.2081
|1.1981
|1.2091
|334
|2005.06.30 20:17
|t/p
|167
|10.00
|1.2091
|1.1981
|1.2091
|1000.00
|121240.61
|335
|2005.06.30 20:18
|buy
|168
|10.00
|1.2084
|1.1984
|1.2094
|336
|2005.06.30 20:47
|t/p
|168
|10.00
|1.2094
|1.1984
|1.2094
|1000.00
|122240.61
|337
|2005.07.05 20:52
|buy
|169
|10.00
|1.1911
|1.1811
|1.1921
|338
|2005.07.05 21:10
|t/p
|169
|10.00
|1.1921
|1.1811
|1.1921
|1000.00
|123240.61
|339
|2005.07.07 20:36
|buy
|170
|10.00
|1.1941
|1.1841
|1.1951
|340
|2005.07.07 21:48
|t/p
|170
|10.00
|1.1951
|1.1841
|1.1951
|1000.00
|124240.61
|341
|2005.07.11 20:40
|buy
|171
|10.00
|1.2074
|1.1974
|1.2084
|342
|2005.07.12 03:35
|t/p
|171
|10.00
|1.2084
|1.1974
|1.2084
|1006.00
|125246.61
|343
|2005.07.13 20:00
|sell
|172
|10.00
|1.2098
|1.2198
|1.2088
|344
|2005.07.13 20:20
|t/p
|172
|10.00
|1.2088
|1.2198
|1.2088
|1000.00
|126246.61
|345
|2005.07.13 20:52
|sell
|173
|10.00
|1.2094
|1.2194
|1.2084
|346
|2005.07.13 20:52
|t/p
|173
|10.00
|1.2084
|1.2194
|1.2084
|1000.00
|127246.61
|347
|2005.07.13 20:54
|sell
|174
|10.00
|1.2094
|1.2194
|1.2084
|348
|2005.07.13 21:03
|t/p
|174
|10.00
|1.2084
|1.2194
|1.2084
|1000.00
|128246.61
|349
|2005.07.14 20:13
|buy
|175
|10.00
|1.2083
|1.1983
|1.2093
|350
|2005.07.14 20:28
|t/p
|175
|10.00
|1.2093
|1.1983
|1.2093
|1000.00
|129246.61
|351
|2005.07.21 20:11
|buy
|176
|10.00
|1.2187
|1.2087
|1.2197
|352
|2005.07.21 20:12
|t/p
|176
|10.00
|1.2197
|1.2087
|1.2197
|1000.00
|130246.61
|353
|2005.07.21 20:16
|buy
|177
|10.00
|1.2186
|1.2086
|1.2196
|354
|2005.07.22 17:50
|s/l
|177
|10.00
|1.2086
|1.2086
|1.2196
|-9994.00
|120252.61
|355
|2005.07.28 20:36
|buy
|178
|10.00
|1.2135
|1.2035
|1.2145
|356
|2005.07.29 03:35
|t/p
|178
|10.00
|1.2145
|1.2035
|1.2145
|1006.00
|121258.61
|357
|2005.08.03 20:29
|buy
|179
|10.00
|1.2333
|1.2233
|1.2343
|358
|2005.08.03 20:35
|t/p
|179
|10.00
|1.2343
|1.2233
|1.2343
|1000.00
|122258.61
|359
|2005.08.04 20:00
|buy
|180
|10.00
|1.2375
|1.2275
|1.2385
|360
|2005.08.04 20:25
|t/p
|180
|10.00
|1.2385
|1.2275
|1.2385
|1000.00
|123258.61
|361
|2005.08.09 20:10
|sell
|181
|10.00
|1.2350
|1.2450
|1.2340
|362
|2005.08.10 17:48
|t/p
|181
|10.00
|1.2340
|1.2450
|1.2340
|937.00
|124195.61
|363
|2005.08.10 20:00
|sell
|182
|10.00
|1.2361
|1.2461
|1.2351
|364
|2005.08.10 20:20
|t/p
|182
|10.00
|1.2351
|1.2461
|1.2351
|1000.00
|125195.61
|365
|2005.08.10 20:28
|sell
|183
|10.00
|1.2364
|1.2464
|1.2354
|366
|2005.08.11 21:48
|s/l
|183
|10.00
|1.2464
|1.2464
|1.2354
|-10189.00
|115006.61
|367
|2005.08.15 20:08
|sell
|184
|10.00
|1.2368
|1.2468
|1.2358
|368
|2005.08.16 01:43
|t/p
|184
|10.00
|1.2358
|1.2468
|1.2358
|937.00
|115943.61
|369
|2005.08.18 20:31
|sell
|185
|10.00
|1.2179
|1.2279
|1.2169
|370
|2005.08.19 05:39
|t/p
|185
|10.00
|1.2169
|1.2279
|1.2169
|937.00
|116880.61
|371
|2005.08.22 20:00
|buy
|186
|10.00
|1.2227
|1.2127
|1.2237
|372
|2005.08.22 20:04
|t/p
|186
|10.00
|1.2237
|1.2127
|1.2237
|1000.00
|117880.61
|373
|2005.08.22 20:11
|buy
|187
|10.00
|1.2226
|1.2126
|1.2236
|374
|2005.08.22 20:39
|t/p
|187
|10.00
|1.2236
|1.2126
|1.2236
|1000.00
|118880.61
|375
|2005.08.22 20:50
|buy
|188
|10.00
|1.2227
|1.2127
|1.2237
|376
|2005.08.22 21:42
|t/p
|188
|10.00
|1.2237
|1.2127
|1.2237
|1000.00
|119880.61
|377
|2005.08.24 20:43
|buy
|189
|10.00
|1.2270
|1.2170
|1.2280
|378
|2005.08.24 21:16
|t/p
|189
|10.00
|1.2280
|1.2170
|1.2280
|1000.00
|120880.61
|379
|2005.08.29 20:00
|sell
|190
|10.00
|1.2235
|1.2335
|1.2225
|380
|2005.08.29 20:44
|t/p
|190
|10.00
|1.2225
|1.2335
|1.2225
|1000.00
|121880.61
|381
|2005.08.30 20:02
|sell
|191
|10.00
|1.2208
|1.2308
|1.2198
|382
|2005.08.31 12:37
|t/p
|191
|10.00
|1.2198
|1.2308
|1.2198
|937.00
|122817.61
|383
|2005.08.31 20:00
|buy
|192
|10.00
|1.2331
|1.2231
|1.2341
|384
|2005.08.31 20:17
|t/p
|192
|10.00
|1.2341
|1.2231
|1.2341
|1000.00
|123817.61
|385
|2005.08.31 20:42
|buy
|193
|10.00
|1.2334
|1.2234
|1.2344
|386
|2005.08.31 22:03
|t/p
|193
|10.00
|1.2344
|1.2234
|1.2344
|1000.00
|124817.61
|387
|2005.09.05 20:01
|sell
|194
|10.00
|1.2533
|1.2633
|1.2523
|388
|2005.09.05 20:37
|t/p
|194
|10.00
|1.2523
|1.2633
|1.2523
|1000.00
|125817.61
|389
|2005.09.08 20:00
|sell
|195
|10.00
|1.2396
|1.2496
|1.2386
|390
|2005.09.08 20:06
|t/p
|195
|10.00
|1.2386
|1.2496
|1.2386
|1000.00
|126817.61
|391
|2005.09.08 20:18
|sell
|196
|10.00
|1.2395
|1.2495
|1.2385
|392
|2005.09.09 02:21
|t/p
|196
|10.00
|1.2385
|1.2495
|1.2385
|937.00
|127754.61
|393
|2005.09.12 20:14
|sell
|197
|10.00
|1.2290
|1.2390
|1.2280
|394
|2005.09.12 20:34
|t/p
|197
|10.00
|1.2280
|1.2390
|1.2280
|1000.00
|128754.61
|395
|2005.09.13 20:00
|sell
|198
|10.00
|1.2271
|1.2371
|1.2261
|396
|2005.09.13 23:27
|t/p
|198
|10.00
|1.2261
|1.2371
|1.2261
|1000.00
|129754.61
|397
|2005.09.14 20:48
|sell
|199
|10.00
|1.2283
|1.2383
|1.2273
|398
|2005.09.15 00:50
|t/p
|199
|10.00
|1.2273
|1.2383
|1.2273
|811.00
|130565.61
|399
|2005.09.15 20:32
|sell
|200
|10.00
|1.2220
|1.2320
|1.2210
|400
|2005.09.16 15:08
|t/p
|200
|10.00
|1.2210
|1.2320
|1.2210
|937.00
|131502.61
|401
|2005.09.22 20:19
|sell
|201
|10.00
|1.2151
|1.2251
|1.2141
|402
|2005.09.23 03:04
|t/p
|201
|10.00
|1.2141
|1.2251
|1.2141
|937.00
|132439.61
|403
|2005.09.26 20:01
|buy
|202
|10.00
|1.2050
|1.1950
|1.2060
|404
|2005.09.26 20:13
|t/p
|202
|10.00
|1.2060
|1.1950
|1.2060
|1000.00
|133439.61
|405
|2005.09.26 20:28
|buy
|203
|10.00
|1.2052
|1.1952
|1.2062
|406
|2005.09.26 20:46
|t/p
|203
|10.00
|1.2062
|1.1952
|1.2062
|1000.00
|134439.61
|407
|2005.09.27 20:00
|sell
|204
|10.00
|1.2009
|1.2109
|1.1999
|408
|2005.09.28 17:39
|t/p
|204
|10.00
|1.1999
|1.2109
|1.1999
|937.00
|135376.61
|409
|2005.09.28 20:31
|buy
|205
|10.00
|1.2032
|1.1932
|1.2042
|410
|2005.09.28 21:58
|t/p
|205
|10.00
|1.2042
|1.1932
|1.2042
|1000.00
|136376.61
|411
|2005.09.29 20:00
|sell
|206
|10.00
|1.2040
|1.2140
|1.2030
|412
|2005.09.29 23:31
|t/p
|206
|10.00
|1.2030
|1.2140
|1.2030
|1000.00
|137376.61
|413
|2005.10.03 20:00
|sell
|207
|10.00
|1.1911
|1.2011
|1.1901
|414
|2005.10.05 23:59
|s/l
|207
|10.00
|1.2011
|1.2011
|1.1901
|-10126.00
|127250.61
|415
|2005.10.10 20:00
|sell
|208
|10.00
|1.2061
|1.2161
|1.2051
|416
|2005.10.11 00:57
|t/p
|208
|10.00
|1.2051
|1.2161
|1.2051
|937.00
|128187.61
|417
|2005.10.11 20:00
|sell
|209
|10.00
|1.2001
|1.2101
|1.1991
|418
|2005.10.11 20:06
|t/p
|209
|10.00
|1.1991
|1.2101
|1.1991
|1000.00
|129187.61
|419
|2005.10.11 20:18
|sell
|210
|10.00
|1.1999
|1.2099
|1.1989
|420
|2005.10.11 20:29
|t/p
|210
|10.00
|1.1989
|1.2099
|1.1989
|1000.00
|130187.61
|421
|2005.10.12 20:00
|buy
|211
|10.00
|1.2024
|1.1924
|1.2034
|422
|2005.10.12 20:58
|t/p
|211
|10.00
|1.2034
|1.1924
|1.2034
|1000.00
|131187.61
|423
|2005.10.18 20:00
|sell
|212
|10.00
|1.1962
|1.2062
|1.1952
|424
|2005.10.18 20:36
|t/p
|212
|10.00
|1.1952
|1.2062
|1.1952
|1000.00
|132187.61
|425
|2005.10.19 20:00
|buy
|213
|10.00
|1.1972
|1.1872
|1.1982
|426
|2005.10.19 20:53
|t/p
|213
|10.00
|1.1982
|1.1872
|1.1982
|1000.00
|133187.61
|427
|2005.10.20 20:24
|buy
|214
|10.00
|1.1982
|1.1882
|1.1992
|428
|2005.10.20 20:42
|t/p
|214
|10.00
|1.1992
|1.1882
|1.1992
|1000.00
|134187.61
|429
|2005.10.24 20:01
|buy
|215
|10.00
|1.1974
|1.1874
|1.1984
|430
|2005.10.24 20:15
|t/p
|215
|10.00
|1.1984
|1.1874
|1.1984
|1000.00
|135187.61
|431
|2005.10.24 20:31
|buy
|216
|10.00
|1.1977
|1.1877
|1.1987
|432
|2005.10.24 21:42
|t/p
|216
|10.00
|1.1987
|1.1877
|1.1987
|1000.00
|136187.61
|433
|2005.10.27 20:03
|buy
|217
|10.00
|1.2142
|1.2042
|1.2152
|434
|2005.10.28 02:04
|t/p
|217
|10.00
|1.2152
|1.2042
|1.2152
|1006.00
|137193.61
|435
|2005.10.31 20:00
|sell
|218
|10.00
|1.1990
|1.2090
|1.1980
|436
|2005.10.31 23:51
|t/p
|218
|10.00
|1.1980
|1.2090
|1.1980
|1000.00
|138193.61
|437
|2005.11.01 20:12
|buy
|219
|10.00
|1.2000
|1.1900
|1.2010
|438
|2005.11.01 20:20
|t/p
|219
|10.00
|1.2010
|1.1900
|1.2010
|1000.00
|139193.61
|439
|2005.11.01 20:24
|buy
|220
|10.00
|1.1999
|1.1899
|1.2009
|440
|2005.11.01 20:35
|t/p
|220
|10.00
|1.2009
|1.1899
|1.2009
|1000.00
|140193.61
|441
|2005.11.02 20:52
|buy
|221
|10.00
|1.2066
|1.1966
|1.2076
|442
|2005.11.02 22:59
|t/p
|221
|10.00
|1.2076
|1.1966
|1.2076
|1000.00
|141193.61
|443
|2005.11.07 20:00
|sell
|222
|10.00
|1.1795
|1.1895
|1.1785
|444
|2005.11.08 01:03
|t/p
|222
|10.00
|1.1785
|1.1895
|1.1785
|937.00
|142130.61
|445
|2005.11.08 20:04
|buy
|223
|10.00
|1.1781
|1.1681
|1.1791
|446
|2005.11.08 23:18
|t/p
|223
|10.00
|1.1791
|1.1681
|1.1791
|1000.00
|143130.61
|447
|2005.11.10 20:08
|sell
|224
|10.00
|1.1737
|1.1837
|1.1727
|448
|2005.11.10 20:41
|t/p
|224
|10.00
|1.1727
|1.1837
|1.1727
|1000.00
|144130.61
|449
|2005.11.14 20:15
|sell
|225
|10.00
|1.1699
|1.1799
|1.1689
|450
|2005.11.14 21:00
|t/p
|225
|10.00
|1.1689
|1.1799
|1.1689
|1000.00
|145130.61
|451
|2005.11.16 20:24
|sell
|226
|10.00
|1.1695
|1.1795
|1.1685
|452
|2005.11.16 21:07
|t/p
|226
|10.00
|1.1685
|1.1795
|1.1685
|1000.00
|146130.61
|453
|2005.11.17 20:26
|buy
|227
|10.00
|1.1746
|1.1646
|1.1756
|454
|2005.11.17 20:54
|t/p
|227
|10.00
|1.1756
|1.1646
|1.1756
|1000.00
|147130.61
|455
|2005.11.21 20:00
|sell
|228
|10.00
|1.1732
|1.1832
|1.1722
|456
|2005.11.21 21:05
|t/p
|228
|10.00
|1.1722
|1.1832
|1.1722
|1000.00
|148130.61
|457
|2005.11.24 20:03
|sell
|229
|10.00
|1.1788
|1.1888
|1.1778
|458
|2005.11.25 00:47
|t/p
|229
|10.00
|1.1778
|1.1888
|1.1778
|937.00
|149067.61
|459
|2005.11.29 20:13
|sell
|230
|10.00
|1.1791
|1.1891
|1.1781
|460
|2005.11.29 22:48
|t/p
|230
|10.00
|1.1781
|1.1891
|1.1781
|1000.00
|150067.61
|461
|2005.11.30 20:31
|buy
|231
|10.00
|1.1787
|1.1687
|1.1797
|462
|2005.11.30 20:42
|t/p
|231
|10.00
|1.1797
|1.1687
|1.1797
|1000.00
|151067.61
|463
|2005.12.01 20:00
|sell
|232
|10.00
|1.1740
|1.1840
|1.1730
|464
|2005.12.01 21:55
|t/p
|232
|10.00
|1.1730
|1.1840
|1.1730
|1000.00
|152067.61
|465
|2005.12.05 20:00
|buy
|233
|10.00
|1.1800
|1.1700
|1.1810
|466
|2005.12.05 20:15
|t/p
|233
|10.00
|1.1810
|1.1700
|1.1810
|1000.00
|153067.61
|467
|2005.12.05 20:17
|buy
|234
|10.00
|1.1803
|1.1703
|1.1813
|468
|2005.12.07 18:29
|s/l
|234
|10.00
|1.1703
|1.1703
|1.1813
|-9988.00
|143079.61
|469
|2005.12.07 20:00
|sell
|235
|10.00
|1.1720
|1.1820
|1.1710
|470
|2005.12.08 02:49
|t/p
|235
|10.00
|1.1710
|1.1820
|1.1710
|811.00
|143890.61
|471
|2005.12.08 20:00
|buy
|236
|10.00
|1.1832
|1.1732
|1.1842
|472
|2005.12.12 02:56
|t/p
|236
|10.00
|1.1842
|1.1732
|1.1842
|1012.00
|144902.61
|473
|2005.12.12 20:00
|buy
|237
|10.00
|1.1962
|1.1862
|1.1972
|474
|2005.12.13 02:56
|t/p
|237
|10.00
|1.1972
|1.1862
|1.1972
|1006.00
|145908.61
|475
|2005.12.14 20:36
|sell
|238
|10.00
|1.2009
|1.2109
|1.1999
|476
|2005.12.14 21:15
|t/p
|238
|10.00
|1.1999
|1.2109
|1.1999
|1000.00
|146908.61
|477
|2005.12.15 20:08
|sell
|239
|10.00
|1.1962
|1.2062
|1.1952
|478
|2005.12.16 01:21
|t/p
|239
|10.00
|1.1952
|1.2062
|1.1952
|937.00
|147845.61
|479
|2005.12.19 20:03
|sell
|240
|10.00
|1.1996
|1.2096
|1.1986
|480
|2005.12.20 04:27
|t/p
|240
|10.00
|1.1986
|1.2096
|1.1986
|937.00
|148782.61
|481
|2005.12.20 20:01
|sell
|241
|10.00
|1.1858
|1.1958
|1.1848
|482
|2005.12.21 15:10
|t/p
|241
|10.00
|1.1848
|1.1958
|1.1848
|937.00
|149719.61
|483
|2005.12.21 20:00
|sell
|242
|10.00
|1.1829
|1.1929
|1.1819
|484
|2005.12.22 08:16
|t/p
|242
|10.00
|1.1819
|1.1929
|1.1819
|811.00
|150530.61
|485
|2005.12.22 20:42
|buy
|243
|10.00
|1.1873
|1.1773
|1.1883
|486
|2005.12.22 20:47
|t/p
|243
|10.00
|1.1883
|1.1773
|1.1883
|1000.00
|151530.61
|487
|2005.12.29 20:16
|sell
|244
|10.00
|1.1841
|1.1941
|1.1831
|488
|2005.12.30 10:29
|t/p
|244
|10.00
|1.1831
|1.1941
|1.1831
|937.00
|152467.61
|489
|2006.01.02 20:08
|sell
|245
|10.00
|1.1822
|1.1922
|1.1812
|490
|2006.01.03 00:37
|t/p
|245
|10.00
|1.1812
|1.1922
|1.1812
|937.00
|153404.61
|491
|2006.01.04 20:01
|buy
|246
|10.00
|1.2125
|1.2025
|1.2135
|492
|2006.01.04 21:24
|t/p
|246
|10.00
|1.2135
|1.2025
|1.2135
|1000.00
|154404.61
|493
|2006.01.05 20:02
|sell
|247
|10.00
|1.2105
|1.2205
|1.2095
|494
|2006.01.05 23:48
|t/p
|247
|10.00
|1.2095
|1.2205
|1.2095
|1000.00
|155404.61
|495
|2006.01.09 20:05
|sell
|248
|10.00
|1.2083
|1.2183
|1.2073
|496
|2006.01.10 01:04
|t/p
|248
|10.00
|1.2073
|1.2183
|1.2073
|937.00
|156341.61
|497
|2006.01.11 20:06
|buy
|249
|10.00
|1.2128
|1.2028
|1.2138
|498
|2006.01.11 20:30
|t/p
|249
|10.00
|1.2138
|1.2028
|1.2138
|1000.00
|157341.61
|499
|2006.01.11 20:47
|buy
|250
|10.00
|1.2128
|1.2028
|1.2138
|500
|2006.01.11 23:29
|t/p
|250
|10.00
|1.2138
|1.2028
|1.2138
|1000.00
|158341.61
|501
|2006.01.12 20:25
|sell
|251
|10.00
|1.2033
|1.2133
|1.2023
|502
|2006.01.13 18:39
|s/l
|251
|10.00
|1.2133
|1.2133
|1.2023
|-10063.00
|148278.61
|503
|2006.01.16 20:00
|sell
|252
|10.00
|1.2125
|1.2225
|1.2115
|504
|2006.01.16 23:41
|t/p
|252
|10.00
|1.2115
|1.2225
|1.2115
|1000.00
|149278.61
|505
|2006.01.17 20:10
|sell
|253
|10.00
|1.2089
|1.2189
|1.2079
|506
|2006.01.18 07:25
|t/p
|253
|10.00
|1.2079
|1.2189
|1.2079
|937.00
|150215.61
|507
|2006.01.18 20:00
|sell
|254
|10.00
|1.2095
|1.2195
|1.2085
|508
|2006.01.19 08:35
|t/p
|254
|10.00
|1.2085
|1.2195
|1.2085
|811.00
|151026.61
|509
|2006.01.23 20:01
|buy
|255
|10.00
|1.2288
|1.2188
|1.2298
|510
|2006.01.23 20:13
|t/p
|255
|10.00
|1.2298
|1.2188
|1.2298
|1000.00
|152026.61
|511
|2006.01.24 20:16
|buy
|256
|10.00
|1.2291
|1.2191
|1.2301
|512
|2006.01.25 10:13
|t/p
|256
|10.00
|1.2301
|1.2191
|1.2301
|1006.00
|153032.61
|513
|2006.01.26 20:32
|sell
|257
|10.00
|1.2214
|1.2314
|1.2204
|514
|2006.01.26 23:25
|t/p
|257
|10.00
|1.2204
|1.2314
|1.2204
|1000.00
|154032.61
|515
|2006.01.30 20:09
|sell
|258
|10.00
|1.2085
|1.2185
|1.2075
|516
|2006.01.31 18:19
|s/l
|258
|10.00
|1.2185
|1.2185
|1.2075
|-10063.00
|143969.61
|517
|2006.01.31 20:15
|buy
|259
|10.00
|1.2166
|1.2066
|1.2176
|518
|2006.01.31 20:15
|t/p
|259
|10.00
|1.2176
|1.2066
|1.2176
|1000.00
|144969.61
|519
|2006.01.31 20:16
|buy
|260
|10.00
|1.2167
|1.2067
|1.2177
|520
|2006.02.01 20:09
|s/l
|260
|10.00
|1.2067
|1.2067
|1.2177
|-9994.00
|134975.61
|521
|2006.02.02 20:15
|buy
|261
|10.00
|1.2096
|1.1996
|1.2106
|522
|2006.02.02 20:22
|t/p
|261
|10.00
|1.2106
|1.1996
|1.2106
|1000.00
|135975.61
|523
|2006.02.06 20:03
|sell
|262
|10.00
|1.1960
|1.2060
|1.1950
|524
|2006.02.07 17:02
|t/p
|262
|10.00
|1.1950
|1.2060
|1.1950
|937.00
|136912.61
|525
|2006.02.13 20:39
|buy
|263
|10.00
|1.1908
|1.1808
|1.1918
|526
|2006.02.14 00:39
|t/p
|263
|10.00
|1.1918
|1.1808
|1.1918
|1006.00
|137918.61
|527
|2006.02.15 20:23
|sell
|264
|10.00
|1.1883
|1.1983
|1.1873
|528
|2006.02.16 09:47
|t/p
|264
|10.00
|1.1873
|1.1983
|1.1873
|811.00
|138729.61
|529
|2006.02.27 20:03
|buy
|265
|10.00
|1.1855
|1.1755
|1.1865
|530
|2006.02.28 04:27
|t/p
|265
|10.00
|1.1865
|1.1755
|1.1865
|1006.00
|139735.61
|531
|2006.02.28 20:43
|buy
|266
|10.00
|1.1932
|1.1832
|1.1942
|532
|2006.03.01 01:24
|t/p
|266
|10.00
|1.1942
|1.1832
|1.1942
|1006.00
|140741.61
|533
|2006.03.01 20:00
|sell
|267
|10.00
|1.1915
|1.2015
|1.1905
|534
|2006.03.01 20:14
|t/p
|267
|10.00
|1.1905
|1.2015
|1.1905
|1000.00
|141741.61
|535
|2006.03.01 20:30
|sell
|268
|10.00
|1.1918
|1.2018
|1.1908
|536
|2006.03.02 17:26
|s/l
|268
|10.00
|1.2018
|1.2018
|1.1908
|-10189.00
|131552.61
|537
|2006.03.06 20:00
|sell
|269
|10.00
|1.2014
|1.2114
|1.2004
|538
|2006.03.07 00:41
|t/p
|269
|10.00
|1.2004
|1.2114
|1.2004
|937.00
|132489.61
|539
|2006.03.07 20:35
|sell
|270
|10.00
|1.1883
|1.1983
|1.1873
|540
|2006.03.10 15:30
|t/p
|270
|10.00
|1.1873
|1.1983
|1.1873
|685.00
|133174.61
|541
|2006.03.14 20:25
|buy
|271
|10.00
|1.2019
|1.1919
|1.2029
|542
|2006.03.15 02:23
|t/p
|271
|10.00
|1.2029
|1.1919
|1.2029
|1006.00
|134180.61
|543
|2006.03.20 20:02
|sell
|272
|10.00
|1.2168
|1.2268
|1.2158
|544
|2006.03.20 20:32
|t/p
|272
|10.00
|1.2158
|1.2268
|1.2158
|1000.00
|135180.61
|545
|2006.03.20 20:52
|sell
|273
|10.00
|1.2166
|1.2266
|1.2156
|546
|2006.03.20 23:18
|t/p
|273
|10.00
|1.2156
|1.2266
|1.2156
|1000.00
|136180.61
|547
|2006.03.21 20:01
|sell
|274
|10.00
|1.2097
|1.2197
|1.2087
|548
|2006.03.21 21:57
|t/p
|274
|10.00
|1.2087
|1.2197
|1.2087
|1000.00
|137180.61
|549
|2006.03.22 20:38
|sell
|275
|10.00
|1.2081
|1.2181
|1.2071
|550
|2006.03.23 01:49
|t/p
|275
|10.00
|1.2071
|1.2181
|1.2071
|811.00
|137991.61
|551
|2006.03.27 20:19
|sell
|276
|10.00
|1.2020
|1.2120
|1.2010
|552
|2006.03.27 21:06
|t/p
|276
|10.00
|1.2010
|1.2120
|1.2010
|1000.00
|138991.61
|553
|2006.03.28 20:12
|buy
|277
|10.00
|1.2073
|1.1973
|1.2083
|554
|2006.03.30 07:26
|t/p
|277
|10.00
|1.2083
|1.1973
|1.2083
|1024.00
|140015.61
|555
|2006.03.30 20:00
|buy
|278
|10.00
|1.2126
|1.2026
|1.2136
|556
|2006.03.30 20:23
|t/p
|278
|10.00
|1.2136
|1.2026
|1.2136
|1000.00
|141015.61
|557
|2006.04.03 20:00
|buy
|279
|10.00
|1.2131
|1.2031
|1.2141
|558
|2006.04.03 20:12
|t/p
|279
|10.00
|1.2141
|1.2031
|1.2141
|1000.00
|142015.61
|559
|2006.04.06 20:00
|sell
|280
|10.00
|1.2225
|1.2325
|1.2215
|560
|2006.04.06 20:15
|t/p
|280
|10.00
|1.2215
|1.2325
|1.2215
|1000.00
|143015.61
|561
|2006.04.06 20:31
|sell
|281
|10.00
|1.2222
|1.2322
|1.2212
|562
|2006.04.07 00:07
|t/p
|281
|10.00
|1.2212
|1.2322
|1.2212
|937.00
|143952.61
|563
|2006.04.10 20:02
|sell
|282
|10.00
|1.2092
|1.2192
|1.2082
|564
|2006.04.12 14:37
|t/p
|282
|10.00
|1.2082
|1.2192
|1.2082
|874.00
|144826.61
|565
|2006.04.12 20:02
|sell
|283
|10.00
|1.2108
|1.2208
|1.2098
|566
|2006.04.12 20:07
|t/p
|283
|10.00
|1.2098
|1.2208
|1.2098
|1000.00
|145826.61
|567
|2006.04.12 20:31
|sell
|284
|10.00
|1.2104
|1.2204
|1.2094
|568
|2006.04.13 02:59
|t/p
|284
|10.00
|1.2094
|1.2204
|1.2094
|811.00
|146637.61
|569
|2006.04.17 20:27
|buy
|285
|10.00
|1.2277
|1.2177
|1.2287
|570
|2006.04.18 14:53
|t/p
|285
|10.00
|1.2287
|1.2177
|1.2287
|1006.00
|147643.61
|571
|2006.04.18 20:00
|buy
|286
|10.00
|1.2283
|1.2183
|1.2293
|572
|2006.04.18 20:01
|t/p
|286
|10.00
|1.2293
|1.2183
|1.2293
|1000.00
|148643.61
|573
|2006.04.18 20:41
|buy
|287
|10.00
|1.2299
|1.2199
|1.2309
|574
|2006.04.18 20:43
|t/p
|287
|10.00
|1.2309
|1.2199
|1.2309
|1000.00
|149643.61
|575
|2006.04.19 20:31
|buy
|288
|10.00
|1.2384
|1.2284
|1.2394
|576
|2006.04.19 20:45
|t/p
|288
|10.00
|1.2394
|1.2284
|1.2394
|1000.00
|150643.61
|577
|2006.04.20 20:00
|sell
|289
|10.00
|1.2322
|1.2422
|1.2312
|578
|2006.04.20 20:31
|t/p
|289
|10.00
|1.2312
|1.2422
|1.2312
|1000.00
|151643.61
|579
|2006.04.20 20:51
|sell
|290
|10.00
|1.2320
|1.2420
|1.2310
|580
|2006.04.21 00:28
|t/p
|290
|10.00
|1.2310
|1.2420
|1.2310
|937.00
|152580.61
|581
|2006.04.25 20:39
|buy
|291
|10.00
|1.2408
|1.2308
|1.2418
|582
|2006.04.25 20:45
|t/p
|291
|10.00
|1.2418
|1.2308
|1.2418
|1000.00
|153580.61
|583
|2006.04.26 20:00
|buy
|292
|10.00
|1.2444
|1.2344
|1.2454
|584
|2006.04.26 20:30
|t/p
|292
|10.00
|1.2454
|1.2344
|1.2454
|1000.00
|154580.61
|585
|2006.04.27 20:00
|buy
|293
|10.00
|1.2530
|1.2430
|1.2540
|586
|2006.04.27 20:23
|t/p
|293
|10.00
|1.2540
|1.2430
|1.2540
|1000.00
|155580.61
|587
|2006.05.08 20:13
|sell
|294
|10.00
|1.2709
|1.2809
|1.2699
|588
|2006.05.08 20:16
|t/p
|294
|10.00
|1.2699
|1.2809
|1.2699
|1000.00
|156580.61
|589
|2006.05.08 20:24
|sell
|295
|10.00
|1.2708
|1.2808
|1.2698
|590
|2006.05.08 23:33
|t/p
|295
|10.00
|1.2698
|1.2808
|1.2698
|1000.00
|157580.61
|591
|2006.05.09 20:00
|buy
|296
|10.00
|1.2755
|1.2655
|1.2765
|592
|2006.05.09 23:10
|t/p
|296
|10.00
|1.2765
|1.2655
|1.2765
|1000.00
|158580.61
|593
|2006.05.10 20:07
|buy
|297
|10.00
|1.2790
|1.2690
|1.2800
|594
|2006.05.10 20:11
|t/p
|297
|10.00
|1.2800
|1.2690
|1.2800
|1000.00
|159580.61
|595
|2006.05.10 20:18
|buy
|298
|10.00
|1.2789
|1.2689
|1.2799
|596
|2006.05.10 20:20
|t/p
|298
|10.00
|1.2799
|1.2689
|1.2799
|1000.00
|160580.61
|597
|2006.05.10 20:23
|buy
|299
|10.00
|1.2782
|1.2682
|1.2792
|598
|2006.05.10 20:35
|t/p
|299
|10.00
|1.2792
|1.2682
|1.2792
|1000.00
|161580.61
|599
|2006.05.11 20:54
|buy
|300
|10.00
|1.2851
|1.2751
|1.2861
|600
|2006.05.12 01:31
|t/p
|300
|10.00
|1.2861
|1.2751
|1.2861
|1006.00
|162586.61
|601
|2006.05.15 20:00
|sell
|301
|10.00
|1.2814
|1.2914
|1.2804
|602
|2006.05.15 21:33
|t/p
|301
|10.00
|1.2804
|1.2914
|1.2804
|1000.00
|163586.61
|603
|2006.05.17 20:46
|sell
|302
|10.00
|1.2725
|1.2825
|1.2715
|604
|2006.05.18 15:35
|s/l
|302
|10.00
|1.2825
|1.2825
|1.2715
|-10189.00
|153397.61
|605
|2006.05.18 20:03
|buy
|303
|10.00
|1.2816
|1.2716
|1.2826
|606
|2006.05.18 20:56
|t/p
|303
|10.00
|1.2826
|1.2716
|1.2826
|1000.00
|154397.61
|607
|2006.05.24 20:01
|sell
|304
|10.00
|1.2769
|1.2869
|1.2759
|608
|2006.05.24 22:34
|t/p
|304
|10.00
|1.2759
|1.2869
|1.2759
|1000.00
|155397.61
|609
|2006.05.30 20:01
|buy
|305
|10.00
|1.2872
|1.2772
|1.2882
|610
|2006.05.30 20:06
|t/p
|305
|10.00
|1.2882
|1.2772
|1.2882
|1000.00
|156397.61
|611
|2006.05.30 20:42
|buy
|306
|10.00
|1.2878
|1.2778
|1.2888
|612
|2006.05.31 08:19
|t/p
|306
|10.00
|1.2888
|1.2778
|1.2888
|1006.00
|157403.61
|613
|2006.05.31 20:00
|sell
|307
|10.00
|1.2839
|1.2939
|1.2829
|614
|2006.05.31 20:01
|t/p
|307
|10.00
|1.2829
|1.2939
|1.2829
|1000.00
|158403.61
|615
|2006.05.31 20:05
|sell
|308
|10.00
|1.2839
|1.2939
|1.2829
|616
|2006.05.31 20:29
|t/p
|308
|10.00
|1.2829
|1.2939
|1.2829
|1000.00
|159403.61
|617
|2006.06.01 20:01
|buy
|309
|10.00
|1.2804
|1.2704
|1.2814
|618
|2006.06.01 23:19
|t/p
|309
|10.00
|1.2814
|1.2704
|1.2814
|1000.00
|160403.61
|619
|2006.06.06 20:25
|sell
|310
|10.00
|1.2831
|1.2931
|1.2821
|620
|2006.06.06 23:10
|t/p
|310
|10.00
|1.2821
|1.2931
|1.2821
|1000.00
|161403.61
|621
|2006.06.07 20:34
|sell
|311
|10.00
|1.2802
|1.2902
|1.2792
|622
|2006.06.07 21:58
|t/p
|311
|10.00
|1.2792
|1.2902
|1.2792
|1000.00
|162403.61
|623
|2006.06.08 20:18
|sell
|312
|10.00
|1.2646
|1.2746
|1.2636
|624
|2006.06.08 20:25
|t/p
|312
|10.00
|1.2636
|1.2746
|1.2636
|1000.00
|163403.61
|625
|2006.06.08 20:28
|sell
|313
|10.00
|1.2646
|1.2746
|1.2636
|626
|2006.06.09 06:29
|t/p
|313
|10.00
|1.2636
|1.2746
|1.2636
|937.00
|164340.61
|627
|2006.06.12 20:01
|sell
|314
|10.00
|1.2599
|1.2699
|1.2589
|628
|2006.06.12 22:13
|t/p
|314
|10.00
|1.2589
|1.2699
|1.2589
|1000.00
|165340.61
|629
|2006.06.13 20:34
|sell
|315
|10.00
|1.2550
|1.2650
|1.2540
|630
|2006.06.13 21:02
|t/p
|315
|10.00
|1.2540
|1.2650
|1.2540
|1000.00
|166340.61
|631
|2006.06.14 20:00
|buy
|316
|10.00
|1.2614
|1.2514
|1.2624
|632
|2006.06.14 20:19
|t/p
|316
|10.00
|1.2624
|1.2514
|1.2624
|1000.00
|167340.61
|633
|2006.06.14 20:23
|buy
|317
|10.00
|1.2613
|1.2513
|1.2623
|634
|2006.06.15 04:04
|t/p
|317
|10.00
|1.2623
|1.2513
|1.2623
|1018.00
|168358.61
|635
|2006.06.15 20:01
|buy
|318
|10.00
|1.2619
|1.2519
|1.2629
|636
|2006.06.15 22:19
|t/p
|318
|10.00
|1.2629
|1.2519
|1.2629
|1000.00
|169358.61
|637
|2006.06.19 20:09
|sell
|319
|10.00
|1.2573
|1.2673
|1.2563
|638
|2006.06.20 02:44
|t/p
|319
|10.00
|1.2563
|1.2673
|1.2563
|937.00
|170295.61
|639
|2006.06.20 20:15
|buy
|320
|10.00
|1.2599
|1.2499
|1.2609
|640
|2006.06.21 03:27
|t/p
|320
|10.00
|1.2609
|1.2499
|1.2609
|1006.00
|171301.61
|641
|2006.06.21 20:34
|buy
|321
|10.00
|1.2670
|1.2570
|1.2680
|642
|2006.06.22 06:21
|t/p
|321
|10.00
|1.2680
|1.2570
|1.2680
|1018.00
|172319.61
|643
|2006.06.22 20:07
|sell
|322
|10.00
|1.2582
|1.2682
|1.2572
|644
|2006.06.22 23:38
|t/p
|322
|10.00
|1.2572
|1.2682
|1.2572
|1000.00
|173319.61
|645
|2006.06.26 20:21
|buy
|323
|10.00
|1.2589
|1.2489
|1.2599
|646
|2006.06.27 01:35
|t/p
|323
|10.00
|1.2599
|1.2489
|1.2599
|1006.00
|174325.61
|647
|2006.06.27 20:36
|sell
|324
|10.00
|1.2589
|1.2689
|1.2579
|648
|2006.06.27 22:09
|t/p
|324
|10.00
|1.2579
|1.2689
|1.2579
|1000.00
|175325.61
|649
|2006.06.28 20:00
|sell
|325
|10.00
|1.2539
|1.2639
|1.2529
|650
|2006.06.29 11:54
|t/p
|325
|10.00
|1.2529
|1.2639
|1.2529
|811.00
|176136.61
|651
|2006.07.03 20:05
|buy
|326
|10.00
|1.2804
|1.2704
|1.2814
|652
|2006.07.04 06:43
|t/p
|326
|10.00
|1.2814
|1.2704
|1.2814
|1006.00
|177142.61
|653
|2006.07.05 20:02
|sell
|327
|10.00
|1.2730
|1.2830
|1.2720
|654
|2006.07.05 23:02
|t/p
|327
|10.00
|1.2720
|1.2830
|1.2720
|1000.00
|178142.61
|655
|2006.07.10 20:21
|sell
|328
|10.00
|1.2736
|1.2836
|1.2726
|656
|2006.07.11 08:05
|t/p
|328
|10.00
|1.2726
|1.2836
|1.2726
|937.00
|179079.61
|657
|2006.07.11 20:10
|buy
|329
|10.00
|1.2754
|1.2654
|1.2764
|658
|2006.07.11 20:23
|t/p
|329
|10.00
|1.2764
|1.2654
|1.2764
|1000.00
|180079.61
|659
|2006.07.12 20:01
|sell
|330
|10.00
|1.2700
|1.2800
|1.2690
|660
|2006.07.13 13:01
|t/p
|330
|10.00
|1.2690
|1.2800
|1.2690
|811.00
|180890.61
|661
|2006.07.13 20:13
|sell
|331
|10.00
|1.2687
|1.2787
|1.2677
|662
|2006.07.14 02:58
|t/p
|331
|10.00
|1.2677
|1.2787
|1.2677
|937.00
|181827.61
|663
|2006.07.17 20:09
|sell
|332
|10.00
|1.2526
|1.2626
|1.2516
|664
|2006.07.17 22:32
|t/p
|332
|10.00
|1.2516
|1.2626
|1.2516
|1000.00
|182827.61
|665
|2006.07.18 20:25
|sell
|333
|10.00
|1.2500
|1.2600
|1.2490
|666
|2006.07.19 02:31
|t/p
|333
|10.00
|1.2490
|1.2600
|1.2490
|937.00
|183764.61
|667
|2006.07.19 20:15
|buy
|334
|10.00
|1.2595
|1.2495
|1.2605
|668
|2006.07.19 20:23
|t/p
|334
|10.00
|1.2605
|1.2495
|1.2605
|1000.00
|184764.61
|669
|2006.07.20 20:39
|buy
|335
|10.00
|1.2636
|1.2536
|1.2646
|670
|2006.07.21 03:48
|t/p
|335
|10.00
|1.2646
|1.2536
|1.2646
|1006.00
|185770.61
|671
|2006.07.24 20:31
|sell
|336
|10.00
|1.2628
|1.2728
|1.2618
|672
|2006.07.25 02:13
|t/p
|336
|10.00
|1.2618
|1.2728
|1.2618
|937.00
|186707.61
|673
|2006.07.25 20:03
|sell
|337
|10.00
|1.2578
|1.2678
|1.2568
|674
|2006.07.26 08:14
|t/p
|337
|10.00
|1.2568
|1.2678
|1.2568
|937.00
|187644.61
|675
|2006.07.31 20:04
|buy
|338
|10.00
|1.2769
|1.2669
|1.2779
|676
|2006.08.01 14:31
|t/p
|338
|10.00
|1.2779
|1.2669
|1.2779
|1006.00
|188650.61
|677
|2006.08.01 20:05
|buy
|339
|10.00
|1.2807
|1.2707
|1.2817
|678
|2006.08.01 20:31
|t/p
|339
|10.00
|1.2817
|1.2707
|1.2817
|1000.00
|189650.61
|679
|2006.08.02 20:00
|sell
|340
|10.00
|1.2800
|1.2900
|1.2790
|680
|2006.08.02 21:34
|t/p
|340
|10.00
|1.2790
|1.2900
|1.2790
|1000.00
|190650.61
|681
|2006.08.07 20:31
|sell
|341
|10.00
|1.2845
|1.2945
|1.2835
|682
|2006.08.07 23:10
|t/p
|341
|10.00
|1.2835
|1.2945
|1.2835
|1000.00
|191650.61
|683
|2006.08.09 20:00
|buy
|342
|10.00
|1.2879
|1.2779
|1.2889
|684
|2006.08.10 08:12
|t/p
|342
|10.00
|1.2889
|1.2779
|1.2889
|1018.00
|192668.61
|685
|2006.08.10 20:18
|sell
|343
|10.00
|1.2785
|1.2885
|1.2775
|686
|2006.08.11 03:30
|t/p
|343
|10.00
|1.2775
|1.2885
|1.2775
|937.00
|193605.61
|687
|2006.08.15 20:01
|buy
|344
|10.00
|1.2787
|1.2687
|1.2797
|688
|2006.08.16 08:31
|t/p
|344
|10.00
|1.2797
|1.2687
|1.2797
|1006.00
|194611.61
|689
|2006.08.16 20:00
|buy
|345
|10.00
|1.2847
|1.2747
|1.2857
|690
|2006.08.16 20:25
|t/p
|345
|10.00
|1.2857
|1.2747
|1.2857
|1000.00
|195611.61
|691
|2006.08.16 20:40
|buy
|346
|10.00
|1.2848
|1.2748
|1.2858
|692
|2006.08.17 02:36
|t/p
|346
|10.00
|1.2858
|1.2748
|1.2858
|1018.00
|196629.61
|693
|2006.08.17 20:43
|sell
|347
|10.00
|1.2825
|1.2925
|1.2815
|694
|2006.08.18 13:18
|t/p
|347
|10.00
|1.2815
|1.2925
|1.2815
|937.00
|197566.61
|695
|2006.08.21 20:01
|buy
|348
|10.00
|1.2900
|1.2800
|1.2910
|696
|2006.08.22 15:12
|s/l
|348
|10.00
|1.2800
|1.2800
|1.2910
|-9994.00
|187572.61
|697
|2006.08.22 20:35
|sell
|349
|10.00
|1.2795
|1.2895
|1.2785
|698
|2006.08.23 04:11
|t/p
|349
|10.00
|1.2785
|1.2895
|1.2785
|937.00
|188509.61
|699
|2006.08.23 20:09
|sell
|350
|10.00
|1.2792
|1.2892
|1.2782
|700
|2006.08.23 23:37
|t/p
|350
|10.00
|1.2782
|1.2892
|1.2782
|1000.00
|189509.61
|701
|2006.08.28 20:30
|sell
|351
|10.00
|1.2795
|1.2895
|1.2785
|702
|2006.08.28 22:31
|t/p
|351
|10.00
|1.2785
|1.2895
|1.2785
|1000.00
|190509.61
|703
|2006.08.29 20:02
|sell
|352
|10.00
|1.2774
|1.2874
|1.2764
|704
|2006.08.31 14:36
|s/l
|352
|10.00
|1.2874
|1.2874
|1.2764
|-10252.00
|180257.61
|705
|2006.08.31 20:07
|sell
|353
|10.00
|1.2800
|1.2900
|1.2790
|706
|2006.09.01 14:31
|t/p
|353
|10.00
|1.2790
|1.2900
|1.2790
|937.00
|181194.61
|707
|2006.09.04 20:00
|buy
|354
|10.00
|1.2867
|1.2767
|1.2877
|708
|2006.09.04 22:43
|t/p
|354
|10.00
|1.2877
|1.2767
|1.2877
|1000.00
|182194.61
|709
|2006.09.05 20:06
|sell
|355
|10.00
|1.2813
|1.2913
|1.2803
|710
|2006.09.06 13:16
|t/p
|355
|10.00
|1.2803
|1.2913
|1.2803
|937.00
|183131.61
|711
|2006.09.06 20:00
|sell
|356
|10.00
|1.2787
|1.2887
|1.2777
|712
|2006.09.07 11:01
|t/p
|356
|10.00
|1.2777
|1.2887
|1.2777
|811.00
|183942.61
|713
|2006.09.07 20:31
|sell
|357
|10.00
|1.2749
|1.2849
|1.2739
|714
|2006.09.07 20:34
|t/p
|357
|10.00
|1.2739
|1.2849
|1.2739
|1000.00
|184942.61
|715
|2006.09.12 20:00
|sell
|358
|10.00
|1.2690
|1.2790
|1.2680
|716
|2006.09.12 20:04
|t/p
|358
|10.00
|1.2680
|1.2790
|1.2680
|1000.00
|185942.61
|717
|2006.09.12 20:21
|sell
|359
|10.00
|1.2690
|1.2790
|1.2680
|718
|2006.09.12 23:47
|t/p
|359
|10.00
|1.2680
|1.2790
|1.2680
|1000.00
|186942.61
|719
|2006.09.13 20:00
|buy
|360
|10.00
|1.2693
|1.2593
|1.2703
|720
|2006.09.14 00:03
|t/p
|360
|10.00
|1.2703
|1.2593
|1.2703
|1018.00
|187960.61
|721
|2006.09.14 20:24
|buy
|361
|10.00
|1.2734
|1.2634
|1.2744
|722
|2006.09.15 15:39
|s/l
|361
|10.00
|1.2634
|1.2634
|1.2744
|-9994.00
|177966.61
|723
|2006.09.19 20:00
|sell
|362
|10.00
|1.2675
|1.2775
|1.2665
|724
|2006.09.21 18:14
|s/l
|362
|10.00
|1.2775
|1.2775
|1.2665
|-10252.00
|167714.61
|725
|2006.09.25 20:00
|sell
|363
|10.00
|1.2758
|1.2858
|1.2748
|726
|2006.09.25 22:26
|t/p
|363
|10.00
|1.2748
|1.2858
|1.2748
|1000.00
|168714.61
|727
|2006.09.26 20:18
|sell
|364
|10.00
|1.2688
|1.2788
|1.2678
|728
|2006.09.27 08:09
|t/p
|364
|10.00
|1.2678
|1.2788
|1.2678
|937.00
|169651.61
|729
|2006.09.27 20:15
|buy
|365
|10.00
|1.2702
|1.2602
|1.2712
|730
|2006.09.28 01:44
|t/p
|365
|10.00
|1.2712
|1.2602
|1.2712
|1018.00
|170669.61
|731
|2006.09.28 20:00
|sell
|366
|10.00
|1.2703
|1.2803
|1.2693
|732
|2006.09.29 08:23
|t/p
|366
|10.00
|1.2693
|1.2803
|1.2693
|937.00
|171606.61
|733
|2006.10.02 20:00
|buy
|367
|10.00
|1.2747
|1.2647
|1.2757
|734
|2006.10.03 07:59
|t/p
|367
|10.00
|1.2757
|1.2647
|1.2757
|1006.00
|172612.61
|735
|2006.10.03 20:40
|sell
|368
|10.00
|1.2731
|1.2831
|1.2721
|736
|2006.10.04 03:44
|t/p
|368
|10.00
|1.2721
|1.2831
|1.2721
|937.00
|173549.61
|737
|2006.10.05 20:00
|sell
|369
|10.00
|1.2693
|1.2793
|1.2683
|738
|2006.10.06 03:05
|t/p
|369
|10.00
|1.2683
|1.2793
|1.2683
|937.00
|174486.61
|739
|2006.10.10 20:16
|sell
|370
|10.00
|1.2536
|1.2636
|1.2526
|740
|2006.10.10 23:38
|t/p
|370
|10.00
|1.2526
|1.2636
|1.2526
|1000.00
|175486.61
|741
|2006.10.11 20:00
|buy
|371
|10.00
|1.2548
|1.2448
|1.2558
|742
|2006.10.12 09:11
|t/p
|371
|10.00
|1.2558
|1.2448
|1.2558
|1018.00
|176504.61
|743
|2006.10.17 20:00
|buy
|372
|10.00
|1.2551
|1.2451
|1.2561
|744
|2006.10.19 09:43
|t/p
|372
|10.00
|1.2561
|1.2451
|1.2561
|1024.00
|177528.61
|745
|2006.10.23 20:17
|sell
|373
|10.00
|1.2546
|1.2646
|1.2536
|746
|2006.10.24 07:57
|t/p
|373
|10.00
|1.2536
|1.2646
|1.2536
|937.00
|178465.61
|747
|2006.10.24 20:00
|buy
|374
|10.00
|1.2568
|1.2468
|1.2578
|748
|2006.10.25 10:07
|t/p
|374
|10.00
|1.2578
|1.2468
|1.2578
|1006.00
|179471.61
|749
|2006.10.25 20:08
|buy
|375
|10.00
|1.2582
|1.2482
|1.2592
|750
|2006.10.25 20:17
|t/p
|375
|10.00
|1.2592
|1.2482
|1.2592
|1000.00
|180471.61
|751
|2006.10.26 20:08
|buy
|376
|10.00
|1.2692
|1.2592
|1.2702
|752
|2006.10.27 02:45
|t/p
|376
|10.00
|1.2702
|1.2592
|1.2702
|1006.00
|181477.61
|753
|2006.10.31 20:00
|buy
|377
|10.00
|1.2763
|1.2663
|1.2773
|754
|2006.11.01 16:00
|t/p
|377
|10.00
|1.2773
|1.2663
|1.2773
|1006.00
|182483.61
|755
|2006.11.02 20:42
|buy
|378
|10.00
|1.2778
|1.2678
|1.2788
|756
|2006.11.07 15:02
|t/p
|378
|10.00
|1.2788
|1.2678
|1.2788
|1018.00
|183501.61
|757
|2006.11.07 20:00
|buy
|379
|10.00
|1.2801
|1.2701
|1.2811
|758
|2006.11.09 16:10
|t/p
|379
|10.00
|1.2811
|1.2701
|1.2811
|1024.00
|184525.61
|759
|2006.11.09 20:36
|buy
|380
|10.00
|1.2832
|1.2732
|1.2842
|760
|2006.11.09 23:49
|t/p
|380
|10.00
|1.2842
|1.2732
|1.2842
|1000.00
|185525.61
|761
|2006.11.13 20:30
|sell
|381
|10.00
|1.2805
|1.2905
|1.2795
|762
|2006.11.14 16:12
|t/p
|381
|10.00
|1.2795
|1.2905
|1.2795
|937.00
|186462.61
|763
|2006.11.14 20:08
|sell
|382
|10.00
|1.2818
|1.2918
|1.2808
|764
|2006.11.14 23:01
|t/p
|382
|10.00
|1.2808
|1.2918
|1.2808
|1000.00
|187462.61
|765
|2006.11.16 20:18
|sell
|383
|10.00
|1.2793
|1.2893
|1.2783
|766
|2006.11.17 05:05
|t/p
|383
|10.00
|1.2783
|1.2893
|1.2783
|937.00
|188399.61
|767
|2006.11.20 20:15
|sell
|384
|10.00
|1.2812
|1.2912
|1.2802
|768
|2006.11.21 15:08
|t/p
|384
|10.00
|1.2802
|1.2912
|1.2802
|937.00
|189336.61
|769
|2006.11.29 20:00
|sell
|385
|10.00
|1.3152
|1.3252
|1.3142
|770
|2006.11.29 21:50
|t/p
|385
|10.00
|1.3142
|1.3252
|1.3142
|1000.00
|190336.61
|771
|2006.11.30 20:00
|buy
|386
|10.00
|1.3255
|1.3155
|1.3265
|772
|2006.12.01 07:22
|t/p
|386
|10.00
|1.3265
|1.3155
|1.3265
|1006.00
|191342.61
|773
|2006.12.11 20:00
|buy
|387
|10.00
|1.3245
|1.3145
|1.3255
|774
|2006.12.11 20:21
|t/p
|387
|10.00
|1.3255
|1.3145
|1.3255
|1000.00
|192342.61
|775
|2006.12.11 20:40
|buy
|388
|10.00
|1.3248
|1.3148
|1.3258
|776
|2006.12.12 00:20
|t/p
|388
|10.00
|1.3258
|1.3148
|1.3258
|1006.00
|193348.61
|777
|2006.12.13 20:05
|sell
|389
|10.00
|1.3209
|1.3309
|1.3199
|778
|2006.12.13 21:17
|t/p
|389
|10.00
|1.3199
|1.3309
|1.3199
|1000.00
|194348.61
|779
|2006.12.14 20:13
|sell
|390
|10.00
|1.3151
|1.3251
|1.3141
|780
|2006.12.15 06:47
|t/p
|390
|10.00
|1.3141
|1.3251
|1.3141
|937.00
|195285.61
|781
|2006.12.18 20:30
|sell
|391
|10.00
|1.3086
|1.3186
|1.3076
|782
|2006.12.19 17:51
|s/l
|391
|10.00
|1.3186
|1.3186
|1.3076
|-10063.00
|185222.61
|783
|2006.12.19 20:19
|buy
|392
|10.00
|1.3206
|1.3106
|1.3216
|784
|2006.12.20 01:54
|t/p
|392
|10.00
|1.3216
|1.3106
|1.3216
|1006.00
|186228.61
|785
|2006.12.20 20:14
|sell
|393
|10.00
|1.3173
|1.3273
|1.3163
|786
|2006.12.21 14:36
|t/p
|393
|10.00
|1.3163
|1.3273
|1.3163
|811.00
|187039.61
|787
|2006.12.21 20:45
|sell
|394
|10.00
|1.3174
|1.3274
|1.3164
|788
|2006.12.21 21:35
|t/p
|394
|10.00
|1.3164
|1.3274
|1.3164
|1000.00
|188039.61
|789
|2006.12.27 20:12
|sell
|395
|10.00
|1.3129
|1.3229
|1.3119
|790
|2006.12.27 21:11
|t/p
|395
|10.00
|1.3119
|1.3229
|1.3119
|1000.00
|189039.61
|791
|2006.12.28 20:01
|buy
|396
|10.00
|1.3158
|1.3058
|1.3168
|792
|2006.12.28 20:15
|t/p
|396
|10.00
|1.3168
|1.3058
|1.3168
|1000.00
|190039.61
|793
|2006.12.28 20:34
|buy
|397
|10.00
|1.3158
|1.3058
|1.3168
|794
|2006.12.29 06:38
|t/p
|397
|10.00
|1.3168
|1.3058
|1.3168
|1006.00
|191045.61
|795
|2007.01.03 20:01
|sell
|398
|10.00
|1.3161
|1.3261
|1.3151
|796
|2007.01.03 20:01
|t/p
|398
|10.00
|1.3151
|1.3261
|1.3151
|1000.00
|192045.61
|797
|2007.01.03 20:02
|sell
|399
|10.00
|1.3162
|1.3262
|1.3152
|798
|2007.01.04 09:13
|t/p
|399
|10.00
|1.3152
|1.3262
|1.3152
|811.00
|192856.61
|799
|2007.01.08 20:03
|buy
|400
|10.00
|1.3021
|1.2921
|1.3031
|800
|2007.01.09 00:47
|t/p
|400
|10.00
|1.3031
|1.2921
|1.3031
|1006.00
|193862.61
|801
|2007.01.10 20:00
|sell
|401
|10.00
|1.2938
|1.3038
|1.2928
|802
|2007.01.11 14:51
|t/p
|401
|10.00
|1.2928
|1.3038
|1.2928
|811.00
|194673.61
|803
|2007.01.11 20:37
|sell
|402
|10.00
|1.2892
|1.2992
|1.2882
|804
|2007.01.12 02:03
|t/p
|402
|10.00
|1.2882
|1.2992
|1.2882
|937.00
|195610.61
|805
|2007.01.16 20:17
|sell
|403
|10.00
|1.2918
|1.3018
|1.2908
|806
|2007.01.17 14:07
|t/p
|403
|10.00
|1.2908
|1.3018
|1.2908
|937.00
|196547.61
|807
|2007.01.17 20:00
|buy
|404
|10.00
|1.2938
|1.2838
|1.2948
|808
|2007.01.17 22:40
|t/p
|404
|10.00
|1.2948
|1.2838
|1.2948
|1000.00
|197547.61
|809
|2007.01.22 20:14
|sell
|405
|10.00
|1.2949
|1.3049
|1.2939
|810
|2007.01.23 01:28
|t/p
|405
|10.00
|1.2939
|1.3049
|1.2939
|937.00
|198484.61
|811
|2007.01.24 20:00
|sell
|406
|10.00
|1.2956
|1.3056
|1.2946
|812
|2007.01.25 20:03
|t/p
|406
|10.00
|1.2946
|1.3056
|1.2946
|811.00
|199295.61
|813
|2007.01.30 20:44
|buy
|407
|10.00
|1.2958
|1.2858
|1.2968
|814
|2007.01.30 22:01
|t/p
|407
|10.00
|1.2968
|1.2858
|1.2968
|1000.00
|200295.61
|815
|2007.01.31 20:14
|buy
|408
|10.00
|1.3006
|1.2906
|1.3016
|816
|2007.01.31 20:16
|t/p
|408
|10.00
|1.3016
|1.2906
|1.3016
|1000.00
|201295.61
|817
|2007.02.05 20:32
|sell
|409
|10.00
|1.2929
|1.3029
|1.2919
|818
|2007.02.06 06:44
|t/p
|409
|10.00
|1.2919
|1.3029
|1.2919
|937.00
|202232.61
|819
|2007.02.06 20:41
|buy
|410
|10.00
|1.2978
|1.2878
|1.2988
|820
|2007.02.06 23:13
|t/p
|410
|10.00
|1.2988
|1.2878
|1.2988
|1000.00
|203232.61
|821
|2007.02.07 20:14
|buy
|411
|10.00
|1.3011
|1.2911
|1.3021
|822
|2007.02.08 00:43
|t/p
|411
|10.00
|1.3021
|1.2911
|1.3021
|1018.00
|204250.61
|823
|2007.02.12 20:39
|sell
|412
|10.00
|1.2963
|1.3063
|1.2953
|824
|2007.02.14 08:39
|s/l
|412
|10.00
|1.3063
|1.3063
|1.2953
|-10126.00
|194124.61
|825
|2007.02.14 20:00
|buy
|413
|10.00
|1.3122
|1.3022
|1.3132
|826
|2007.02.14 23:07
|t/p
|413
|10.00
|1.3132
|1.3022
|1.3132
|1000.00
|195124.61
|827
|2007.02.19 20:32
|buy
|414
|10.00
|1.3150
|1.3050
|1.3160
|828
|2007.02.19 23:13
|t/p
|414
|10.00
|1.3160
|1.3050
|1.3160
|1000.00
|196124.61
|829
|2007.02.20 20:40
|sell
|415
|10.00
|1.3137
|1.3237
|1.3127
|830
|2007.02.21 12:33
|t/p
|415
|10.00
|1.3127
|1.3237
|1.3127
|937.00
|197061.61
|831
|2007.02.21 20:00
|sell
|416
|10.00
|1.3136
|1.3236
|1.3126
|832
|2007.02.22 08:01
|t/p
|416
|10.00
|1.3126
|1.3236
|1.3126
|811.00
|197872.61
|833
|2007.02.27 20:01
|buy
|417
|10.00
|1.3240
|1.3140
|1.3250
|834
|2007.02.27 20:42
|t/p
|417
|10.00
|1.3250
|1.3140
|1.3250
|1000.00
|198872.61
|835
|2007.03.01 20:06
|sell
|418
|10.00
|1.3181
|1.3281
|1.3171
|836
|2007.03.02 00:06
|t/p
|418
|10.00
|1.3171
|1.3281
|1.3171
|937.00
|199809.61
|837
|2007.03.05 20:00
|sell
|419
|10.00
|1.3095
|1.3195
|1.3085
|838
|2007.03.05 23:49
|t/p
|419
|10.00
|1.3085
|1.3195
|1.3085
|1000.00
|200809.61
|839
|2007.03.08 20:14
|sell
|420
|10.00
|1.3132
|1.3232
|1.3122
|840
|2007.03.09 14:31
|t/p
|420
|10.00
|1.3122
|1.3232
|1.3122
|937.00
|201746.61
|841
|2007.03.13 20:00
|buy
|421
|10.00
|1.3197
|1.3097
|1.3207
|842
|2007.03.14 07:54
|t/p
|421
|10.00
|1.3207
|1.3097
|1.3207
|1006.00
|202752.61
|843
|2007.03.14 20:02
|buy
|422
|10.00
|1.3222
|1.3122
|1.3232
|844
|2007.03.15 00:59
|t/p
|422
|10.00
|1.3232
|1.3122
|1.3232
|1018.00
|203770.61
|845
|2007.03.20 20:00
|buy
|423
|10.00
|1.3307
|1.3207
|1.3317
|846
|2007.03.20 20:17
|t/p
|423
|10.00
|1.3317
|1.3207
|1.3317
|1000.00
|204770.61
|847
|2007.03.22 20:00
|sell
|424
|10.00
|1.3332
|1.3432
|1.3322
|848
|2007.03.23 04:55
|t/p
|424
|10.00
|1.3322
|1.3432
|1.3322
|937.00
|205707.61
|849
|2007.03.26 20:29
|buy
|425
|10.00
|1.3333
|1.3233
|1.3343
|850
|2007.03.27 10:02
|t/p
|425
|10.00
|1.3343
|1.3233
|1.3343
|1006.00
|206713.61
|851
|2007.03.27 20:27
|buy
|426
|10.00
|1.3347
|1.3247
|1.3357
|852
|2007.03.27 23:01
|t/p
|426
|10.00
|1.3357
|1.3247
|1.3357
|1000.00
|207713.61
|853
|2007.04.02 20:00
|buy
|427
|10.00
|1.3368
|1.3268
|1.3378
|854
|2007.04.03 09:23
|t/p
|427
|10.00
|1.3378
|1.3268
|1.3378
|1006.00
|208719.61
|855
|2007.04.05 20:34
|buy
|428
|10.00
|1.3426
|1.3326
|1.3436
|856
|2007.04.10 14:47
|t/p
|428
|10.00
|1.3436
|1.3326
|1.3436
|1018.00
|209737.61
|857
|2007.04.10 20:06
|buy
|429
|10.00
|1.3429
|1.3329
|1.3439
|858
|2007.04.10 22:49
|t/p
|429
|10.00
|1.3439
|1.3329
|1.3439
|1000.00
|210737.61
|859
|2007.04.11 20:00
|buy
|430
|10.00
|1.3429
|1.3329
|1.3439
|860
|2007.04.12 01:38
|t/p
|430
|10.00
|1.3439
|1.3329
|1.3439
|1018.00
|211755.61
|861
|2007.04.18 20:47
|sell
|431
|10.00
|1.3576
|1.3676
|1.3566
|862
|2007.04.19 08:45
|t/p
|431
|10.00
|1.3566
|1.3676
|1.3566
|811.00
|212566.61
|863
|2007.04.19 20:01
|buy
|432
|10.00
|1.3599
|1.3499
|1.3609
|864
|2007.04.19 21:18
|t/p
|432
|10.00
|1.3609
|1.3499
|1.3609
|1000.00
|213566.61
|865
|2007.04.25 20:06
|buy
|433
|10.00
|1.3641
|1.3541
|1.3651
|866
|2007.04.26 04:39
|t/p
|433
|10.00
|1.3651
|1.3541
|1.3651
|1018.00
|214584.61
|867
|2007.04.26 20:10
|sell
|434
|10.00
|1.3608
|1.3708
|1.3598
|868
|2007.04.26 23:04
|t/p
|434
|10.00
|1.3598
|1.3708
|1.3598
|1000.00
|215584.61
|869
|2007.04.30 20:00
|buy
|435
|10.00
|1.3659
|1.3559
|1.3669
|870
|2007.05.01 15:15
|t/p
|435
|10.00
|1.3669
|1.3559
|1.3669
|1006.00
|216590.61
|871
|2007.05.01 20:04
|sell
|436
|10.00
|1.3605
|1.3705
|1.3595
|872
|2007.05.02 02:37
|t/p
|436
|10.00
|1.3595
|1.3705
|1.3595
|937.00
|217527.61
|873
|2007.05.02 20:25
|buy
|437
|10.00
|1.3600
|1.3500
|1.3610
|874
|2007.05.03 08:01
|t/p
|437
|10.00
|1.3610
|1.3500
|1.3610
|1018.00
|218545.61
|875
|2007.05.08 20:06
|sell
|438
|10.00
|1.3543
|1.3643
|1.3533
|876
|2007.05.09 12:46
|t/p
|438
|10.00
|1.3533
|1.3643
|1.3533
|937.00
|219482.61
|877
|2007.05.10 20:03
|sell
|439
|10.00
|1.3480
|1.3580
|1.3470
|878
|2007.05.11 02:15
|t/p
|439
|10.00
|1.3470
|1.3580
|1.3470
|937.00
|220419.61
|879
|2007.05.15 20:00
|buy
|440
|10.00
|1.3595
|1.3495
|1.3605
|880
|2007.05.16 07:58
|t/p
|440
|10.00
|1.3605
|1.3495
|1.3605
|1006.00
|221425.61
|881
|2007.05.16 20:16
|sell
|441
|10.00
|1.3520
|1.3620
|1.3510
|882
|2007.05.17 13:16
|t/p
|441
|10.00
|1.3510
|1.3620
|1.3510
|811.00
|222236.61
|883
|2007.05.17 20:15
|sell
|442
|10.00
|1.3499
|1.3599
|1.3489
|884
|2007.05.18 04:20
|t/p
|442
|10.00
|1.3489
|1.3599
|1.3489
|937.00
|223173.61
|885
|2007.05.21 20:00
|sell
|443
|10.00
|1.3468
|1.3568
|1.3458
|886
|2007.05.22 03:12
|t/p
|443
|10.00
|1.3458
|1.3568
|1.3458
|937.00
|224110.61
|887
|2007.05.30 20:00
|sell
|444
|10.00
|1.3422
|1.3522
|1.3412
|888
|2007.06.01 16:04
|t/p
|444
|10.00
|1.3412
|1.3522
|1.3412
|748.00
|224858.61
|889
|2007.06.05 20:00
|buy
|445
|10.00
|1.3523
|1.3423
|1.3533
|890
|2007.06.06 08:15
|t/p
|445
|10.00
|1.3533
|1.3423
|1.3533
|1006.00
|225864.61
|891
|2007.06.06 20:25
|sell
|446
|10.00
|1.3505
|1.3605
|1.3495
|892
|2007.06.07 00:57
|t/p
|446
|10.00
|1.3495
|1.3605
|1.3495
|811.00
|226675.61
|893
|2007.06.07 20:33
|sell
|447
|10.00
|1.3431
|1.3531
|1.3421
|894
|2007.06.08 03:07
|t/p
|447
|10.00
|1.3421
|1.3531
|1.3421
|937.00
|227612.61
|895
|2007.06.12 20:02
|sell
|448
|10.00
|1.3332
|1.3432
|1.3322
|896
|2007.06.12 20:42
|t/p
|448
|10.00
|1.3322
|1.3432
|1.3322
|1000.00
|228612.61
|897
|2007.06.14 20:12
|buy
|449
|10.00
|1.3310
|1.3210
|1.3320
|898
|2007.06.15 04:03
|t/p
|449
|10.00
|1.3320
|1.3210
|1.3320
|1006.00
|229618.61
|899
|2007.06.19 20:41
|buy
|450
|10.00
|1.3421
|1.3321
|1.3431
|900
|2007.06.20 03:37
|t/p
|450
|10.00
|1.3431
|1.3321
|1.3431
|1006.00
|230624.61
|901
|2007.06.26 20:01
|buy
|451
|10.00
|1.3465
|1.3365
|1.3475
|902
|2007.06.28 08:23
|t/p
|451
|10.00
|1.3475
|1.3365
|1.3475
|1024.00
|231648.61