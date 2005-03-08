Strategy Tester Report
Petit_pips_tsd_002
AlpariUS-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2004.07.01 00:00 - 2007.06.29 22:30 (2004.07.01 - 2007.07.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TimeToTrade1=1700; TimeToTrade2=2100; TakeProfit=6; StopLoss=100; Slippage=0; MA1_period=8; MA2_period=17; MA3_period=20; MA4_period=29; MA5_period=37; RSI_period=28; RSI_Limit=5; RSI_Over=30; RSI_diff=0.5; Play_Sound=true;
MoneyManagement=true;
minLots=0.01; maxLots=50; Risk_percent=25;
|Bars in test
|38335
|Ticks modelled
|5606702
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|17426.71
|Gross profit
|540659.70
|Gross loss
|-523233.00
|Profit factor
|1.03
|Expected payoff
|33.64
|Absolute drawdown
|18437.56
|Maximal drawdown
|149131.06 (79.81%)
|Relative drawdown
|79.81% (149131.06)
|Total trades
|518
|Short positions (won %)
|232 (94.40%)
|Long positions (won %)
|286 (96.15%)
|Profit trades (% of total)
|494 (95.37%)
|Loss trades (% of total)
|24 (4.63%)
|Largest
|profit trade
|2709.00
|loss trade
|-47025.14
|Average
|profit trade
|1094.45
|loss trade
|-21801.37
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|105 (145551.99)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-25406.69)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|145551.99 (105)
|consecutive loss (count of losses)
|-47025.14 (1)
|Average
|consecutive wins
|21
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.02 17:00
|buy
|1
|12.50
|1.2300
|1.2200
|1.2306
|2
|2004.07.02 17:18
|t/p
|1
|12.50
|1.2306
|1.2200
|1.2306
|750.00
|50750.00
|3
|2004.07.05 17:00
|sell
|2
|12.69
|1.2276
|1.2376
|1.2270
|4
|2004.07.06 12:03
|t/p
|2
|12.69
|1.2270
|1.2376
|1.2270
|681.45
|51431.45
|5
|2004.07.08 21:00
|buy
|3
|12.86
|1.2397
|1.2297
|1.2403
|6
|2004.07.09 01:44
|t/p
|3
|12.86
|1.2403
|1.2297
|1.2403
|779.32
|52210.77
|7
|2004.07.13 17:00
|sell
|4
|13.05
|1.2323
|1.2423
|1.2317
|8
|2004.07.13 17:07
|t/p
|4
|13.05
|1.2317
|1.2423
|1.2317
|783.00
|52993.77
|9
|2004.07.16 17:00
|buy
|5
|13.25
|1.2451
|1.2351
|1.2457
|10
|2004.07.16 20:45
|t/p
|5
|13.25
|1.2457
|1.2351
|1.2457
|795.00
|53788.77
|11
|2004.07.16 21:00
|buy
|6
|13.45
|1.2453
|1.2353
|1.2459
|12
|2004.07.16 21:51
|t/p
|6
|13.45
|1.2459
|1.2353
|1.2459
|807.00
|54595.77
|13
|2004.07.20 21:00
|sell
|7
|13.65
|1.2335
|1.2435
|1.2329
|14
|2004.07.20 21:02
|t/p
|7
|13.65
|1.2329
|1.2435
|1.2329
|819.00
|55414.77
|15
|2004.07.21 17:00
|sell
|8
|13.85
|1.2230
|1.2330
|1.2224
|16
|2004.07.21 17:01
|t/p
|8
|13.85
|1.2224
|1.2330
|1.2224
|831.00
|56245.77
|17
|2004.07.22 17:00
|buy
|9
|14.06
|1.2276
|1.2176
|1.2282
|18
|2004.07.22 17:47
|t/p
|9
|14.06
|1.2282
|1.2176
|1.2282
|843.60
|57089.37
|19
|2004.07.23 17:00
|sell
|10
|14.27
|1.2120
|1.2220
|1.2114
|20
|2004.07.23 17:00
|t/p
|10
|14.27
|1.2114
|1.2220
|1.2114
|856.20
|57945.57
|21
|2004.07.23 21:00
|sell
|11
|14.49
|1.2104
|1.2204
|1.2098
|22
|2004.07.23 21:02
|t/p
|11
|14.49
|1.2098
|1.2204
|1.2098
|869.40
|58814.97
|23
|2004.08.03 17:00
|buy
|12
|14.70
|1.2066
|1.1966
|1.2072
|24
|2004.08.05 08:28
|t/p
|12
|14.70
|1.2072
|1.1966
|1.2072
|917.28
|59732.25
|25
|2004.08.06 17:00
|buy
|13
|14.93
|1.2263
|1.2163
|1.2269
|26
|2004.08.06 17:07
|t/p
|13
|14.93
|1.2269
|1.2163
|1.2269
|895.80
|60628.05
|27
|2004.08.06 21:00
|buy
|14
|15.16
|1.2276
|1.2176
|1.2282
|28
|2004.08.06 21:03
|t/p
|14
|15.16
|1.2282
|1.2176
|1.2282
|909.60
|61537.65
|29
|2004.08.09 17:00
|sell
|15
|15.38
|1.2253
|1.2353
|1.2247
|30
|2004.08.10 17:00
|buy
|16
|12.78
|1.2320
|1.2220
|1.2326
|31
|2004.08.10 20:51
|t/p
|15
|15.38
|1.2247
|1.2353
|1.2247
|825.91
|62363.56
|32
|2004.08.11 10:43
|s/l
|16
|12.78
|1.2220
|1.2220
|1.2326
|-12772.33
|49591.22
|33
|2004.08.11 17:00
|sell
|17
|12.40
|1.2196
|1.2296
|1.2190
|34
|2004.08.12 14:33
|s/l
|17
|12.40
|1.2296
|1.2296
|1.2190
|-12634.36
|36956.86
|35
|2004.08.13 21:00
|buy
|18
|9.24
|1.2375
|1.2275
|1.2381
|36
|2004.08.13 22:51
|t/p
|18
|9.24
|1.2381
|1.2275
|1.2381
|554.40
|37511.26
|37
|2004.08.17 17:00
|sell
|19
|9.38
|1.2335
|1.2435
|1.2329
|38
|2004.08.17 17:04
|t/p
|19
|9.38
|1.2329
|1.2435
|1.2329
|562.80
|38074.06
|39
|2004.08.18 17:00
|sell
|20
|9.52
|1.2298
|1.2398
|1.2292
|40
|2004.08.18 17:18
|t/p
|20
|9.52
|1.2292
|1.2398
|1.2292
|571.20
|38645.26
|41
|2004.08.23 17:00
|sell
|21
|9.66
|1.2211
|1.2311
|1.2205
|42
|2004.08.23 17:03
|t/p
|21
|9.66
|1.2205
|1.2311
|1.2205
|579.60
|39224.86
|43
|2004.08.23 21:00
|sell
|22
|9.81
|1.2145
|1.2245
|1.2139
|44
|2004.08.23 21:15
|t/p
|22
|9.81
|1.2139
|1.2245
|1.2139
|588.60
|39813.46
|45
|2004.08.24 21:00
|sell
|23
|9.95
|1.2074
|1.2174
|1.2068
|46
|2004.08.25 02:03
|t/p
|23
|9.95
|1.2068
|1.2174
|1.2068
|534.32
|40347.78
|47
|2004.08.26 21:00
|buy
|24
|10.09
|1.2108
|1.2008
|1.2114
|48
|2004.08.26 21:09
|t/p
|24
|10.09
|1.2114
|1.2008
|1.2114
|605.40
|40953.18
|49
|2004.08.27 17:00
|sell
|25
|10.24
|1.2036
|1.2136
|1.2030
|50
|2004.08.27 17:57
|t/p
|25
|10.24
|1.2030
|1.2136
|1.2030
|614.40
|41567.58
|51
|2004.08.27 21:00
|sell
|26
|10.39
|1.2023
|1.2123
|1.2017
|52
|2004.08.27 21:03
|t/p
|26
|10.39
|1.2017
|1.2123
|1.2017
|623.40
|42190.98
|53
|2004.08.30 17:00
|buy
|27
|10.55
|1.2043
|1.1943
|1.2049
|54
|2004.08.30 17:50
|t/p
|27
|10.55
|1.2049
|1.1943
|1.2049
|633.00
|42823.98
|55
|2004.08.31 17:00
|buy
|28
|10.71
|1.2156
|1.2056
|1.2162
|56
|2004.08.31 17:10
|t/p
|28
|10.71
|1.2162
|1.2056
|1.2162
|642.60
|43466.58
|57
|2004.09.02 17:00
|sell
|29
|10.87
|1.2155
|1.2255
|1.2149
|58
|2004.09.02 19:59
|t/p
|29
|10.87
|1.2149
|1.2255
|1.2149
|652.20
|44118.78
|59
|2004.09.03 17:00
|sell
|30
|11.03
|1.2059
|1.2159
|1.2053
|60
|2004.09.03 17:06
|t/p
|30
|11.03
|1.2053
|1.2159
|1.2053
|661.80
|44780.58
|61
|2004.09.06 17:00
|buy
|31
|11.20
|1.2076
|1.1976
|1.2082
|62
|2004.09.06 17:03
|t/p
|31
|11.20
|1.2082
|1.1976
|1.2082
|672.00
|45452.58
|63
|2004.09.10 17:00
|buy
|32
|11.36
|1.2289
|1.2189
|1.2295
|64
|2004.09.10 17:00
|t/p
|32
|11.36
|1.2295
|1.2189
|1.2295
|681.60
|46134.18
|65
|2004.09.15 17:00
|sell
|33
|11.53
|1.2152
|1.2252
|1.2146
|66
|2004.09.15 17:01
|t/p
|33
|11.53
|1.2146
|1.2252
|1.2146
|691.80
|46825.98
|67
|2004.09.16 17:00
|sell
|34
|11.71
|1.2137
|1.2237
|1.2131
|68
|2004.09.16 21:00
|buy
|35
|10.13
|1.2191
|1.2091
|1.2197
|69
|2004.09.16 21:19
|t/p
|35
|10.13
|1.2197
|1.2091
|1.2197
|607.80
|47433.78
|70
|2004.09.20 13:05
|t/p
|34
|11.71
|1.2131
|1.2237
|1.2131
|555.05
|47988.83
|71
|2004.09.21 21:00
|buy
|36
|12.00
|1.2320
|1.2220
|1.2326
|72
|2004.09.21 21:05
|t/p
|36
|12.00
|1.2326
|1.2220
|1.2326
|720.00
|48708.83
|73
|2004.09.22 17:00
|sell
|37
|12.18
|1.2235
|1.2335
|1.2229
|74
|2004.09.23 12:10
|s/l
|37
|12.18
|1.2335
|1.2335
|1.2229
|-12410.20
|36298.63
|75
|2004.09.30 17:00
|buy
|38
|9.07
|1.2421
|1.2321
|1.2427
|76
|2004.09.30 17:01
|t/p
|38
|9.07
|1.2427
|1.2321
|1.2427
|544.20
|36842.83
|77
|2004.09.30 21:00
|buy
|39
|9.21
|1.2439
|1.2339
|1.2445
|78
|2004.09.30 22:14
|t/p
|39
|9.21
|1.2445
|1.2339
|1.2445
|552.60
|37395.43
|79
|2004.10.01 17:00
|sell
|40
|9.35
|1.2398
|1.2498
|1.2392
|80
|2004.10.01 17:03
|t/p
|40
|9.35
|1.2392
|1.2498
|1.2392
|561.00
|37956.43
|81
|2004.10.04 17:00
|sell
|41
|9.49
|1.2262
|1.2362
|1.2256
|82
|2004.10.05 17:00
|buy
|42
|8.31
|1.2311
|1.2211
|1.2317
|83
|2004.10.05 17:46
|t/p
|42
|8.31
|1.2317
|1.2211
|1.2317
|498.60
|38455.03
|84
|2004.10.05 21:00
|buy
|43
|8.01
|1.2329
|1.2229
|1.2335
|85
|2004.10.06 15:12
|t/p
|41
|9.49
|1.2256
|1.2362
|1.2256
|449.83
|38904.86
|86
|2004.10.08 08:12
|t/p
|43
|8.01
|1.2335
|1.2229
|1.2335
|504.63
|39409.49
|87
|2004.10.08 17:00
|buy
|44
|9.85
|1.2415
|1.2315
|1.2421
|88
|2004.10.08 17:40
|t/p
|44
|9.85
|1.2421
|1.2315
|1.2421
|591.00
|40000.49
|89
|2004.10.11 17:00
|sell
|45
|10.00
|1.2378
|1.2478
|1.2372
|90
|2004.10.11 20:34
|t/p
|45
|10.00
|1.2372
|1.2478
|1.2372
|600.00
|40600.49
|91
|2004.10.11 21:00
|sell
|46
|10.15
|1.2374
|1.2474
|1.2368
|92
|2004.10.12 02:52
|t/p
|46
|10.15
|1.2368
|1.2474
|1.2368
|545.05
|41145.54
|93
|2004.10.12 17:00
|sell
|47
|10.29
|1.2305
|1.2405
|1.2299
|94
|2004.10.13 12:40
|t/p
|47
|10.29
|1.2299
|1.2405
|1.2299
|552.57
|41698.11
|95
|2004.10.14 17:00
|buy
|48
|10.42
|1.2397
|1.2297
|1.2403
|96
|2004.10.14 18:09
|t/p
|48
|10.42
|1.2403
|1.2297
|1.2403
|625.20
|42323.31
|97
|2004.10.14 21:00
|buy
|49
|10.58
|1.2400
|1.2300
|1.2406
|98
|2004.10.14 21:02
|t/p
|49
|10.58
|1.2406
|1.2300
|1.2406
|634.80
|42958.11
|99
|2004.10.15 17:00
|buy
|50
|10.74
|1.2484
|1.2384
|1.2490
|100
|2004.10.15 17:06
|t/p
|50
|10.74
|1.2490
|1.2384
|1.2490
|644.40
|43602.51
|101
|2004.10.15 21:00
|buy
|51
|10.90
|1.2478
|1.2378
|1.2484
|102
|2004.10.18 00:06
|t/p
|51
|10.90
|1.2484
|1.2378
|1.2484
|660.54
|44263.05
|103
|2004.10.18 17:00
|buy
|52
|11.07
|1.2521
|1.2421
|1.2527
|104
|2004.10.18 17:10
|t/p
|52
|11.07
|1.2527
|1.2421
|1.2527
|664.20
|44927.25
|105
|2004.10.19 21:00
|buy
|53
|11.23
|1.2520
|1.2420
|1.2526
|106
|2004.10.19 21:36
|t/p
|53
|11.23
|1.2526
|1.2420
|1.2526
|673.80
|45601.05
|107
|2004.10.20 17:00
|buy
|54
|11.40
|1.2604
|1.2504
|1.2610
|108
|2004.10.20 17:03
|t/p
|54
|11.40
|1.2610
|1.2504
|1.2610
|684.00
|46285.05
|109
|2004.10.22 21:00
|buy
|55
|11.57
|1.2647
|1.2547
|1.2653
|110
|2004.10.22 21:07
|t/p
|55
|11.57
|1.2653
|1.2547
|1.2653
|694.20
|46979.25
|111
|2004.11.01 17:00
|sell
|56
|11.74
|1.2747
|1.2847
|1.2741
|112
|2004.11.01 17:10
|t/p
|56
|11.74
|1.2741
|1.2847
|1.2741
|704.40
|47683.65
|113
|2004.11.02 21:00
|sell
|57
|11.92
|1.2687
|1.2787
|1.2681
|114
|2004.11.03 03:21
|t/p
|57
|11.92
|1.2681
|1.2787
|1.2681
|640.10
|48323.76
|115
|2004.11.03 21:00
|buy
|58
|12.08
|1.2821
|1.2721
|1.2827
|116
|2004.11.03 21:49
|t/p
|58
|12.08
|1.2827
|1.2721
|1.2827
|724.80
|49048.56
|117
|2004.11.04 17:00
|buy
|59
|12.26
|1.2886
|1.2786
|1.2892
|118
|2004.11.04 17:24
|t/p
|59
|12.26
|1.2892
|1.2786
|1.2892
|735.60
|49784.16
|119
|2004.11.05 21:00
|buy
|60
|12.45
|1.2948
|1.2848
|1.2954
|120
|2004.11.05 21:26
|t/p
|60
|12.45
|1.2954
|1.2848
|1.2954
|747.00
|50531.16
|121
|2004.11.08 21:00
|sell
|61
|12.63
|1.2909
|1.3009
|1.2903
|122
|2004.11.09 01:55
|t/p
|61
|12.63
|1.2903
|1.3009
|1.2903
|678.23
|51209.39
|123
|2004.11.11 21:00
|buy
|62
|12.80
|1.2913
|1.2813
|1.2919
|124
|2004.11.12 02:14
|t/p
|62
|12.80
|1.2919
|1.2813
|1.2919
|775.68
|51985.07
|125
|2004.11.12 21:00
|buy
|63
|13.00
|1.2986
|1.2886
|1.2992
|126
|2004.11.15 00:58
|t/p
|63
|13.00
|1.2992
|1.2886
|1.2992
|787.80
|52772.87
|127
|2004.11.15 17:00
|sell
|64
|13.19
|1.2937
|1.3037
|1.2931
|128
|2004.11.15 18:36
|t/p
|64
|13.19
|1.2931
|1.3037
|1.2931
|791.40
|53564.27
|129
|2004.11.19 17:00
|buy
|65
|13.39
|1.3058
|1.2958
|1.3064
|130
|2004.11.19 17:46
|t/p
|65
|13.39
|1.3064
|1.2958
|1.3064
|803.40
|54367.67
|131
|2004.11.24 17:00
|buy
|66
|13.59
|1.3156
|1.3056
|1.3162
|132
|2004.11.24 17:01
|t/p
|66
|13.59
|1.3162
|1.3056
|1.3162
|815.40
|55183.07
|133
|2004.11.24 21:00
|buy
|67
|13.80
|1.3178
|1.3078
|1.3184
|134
|2004.11.24 22:41
|t/p
|67
|13.80
|1.3184
|1.3078
|1.3184
|828.00
|56011.07
|135
|2004.11.25 17:00
|buy
|68
|14.00
|1.3241
|1.3141
|1.3247
|136
|2004.11.25 17:33
|t/p
|68
|14.00
|1.3247
|1.3141
|1.3247
|840.00
|56851.07
|137
|2004.11.25 21:00
|buy
|69
|14.21
|1.3243
|1.3143
|1.3249
|138
|2004.11.25 22:00
|t/p
|69
|14.21
|1.3249
|1.3143
|1.3249
|852.60
|57703.67
|139
|2004.12.01 21:00
|buy
|70
|14.43
|1.3325
|1.3225
|1.3331
|140
|2004.12.01 22:14
|t/p
|70
|14.43
|1.3331
|1.3225
|1.3331
|865.80
|58569.47
|141
|2004.12.02 17:00
|sell
|71
|14.64
|1.3281
|1.3381
|1.3275
|142
|2004.12.02 17:00
|t/p
|71
|14.64
|1.3275
|1.3381
|1.3275
|878.40
|59447.87
|143
|2004.12.02 21:00
|sell
|72
|14.86
|1.3269
|1.3369
|1.3263
|144
|2004.12.02 21:27
|t/p
|72
|14.86
|1.3263
|1.3369
|1.3263
|891.60
|60339.47
|145
|2004.12.03 17:00
|buy
|73
|15.08
|1.3368
|1.3268
|1.3374
|146
|2004.12.03 17:00
|t/p
|73
|15.08
|1.3374
|1.3268
|1.3374
|904.80
|61244.27
|147
|2004.12.03 21:00
|buy
|74
|15.31
|1.3456
|1.3356
|1.3462
|148
|2004.12.03 21:32
|t/p
|74
|15.31
|1.3462
|1.3356
|1.3462
|918.60
|62162.87
|149
|2004.12.06 21:00
|sell
|75
|15.54
|1.3420
|1.3520
|1.3414
|150
|2004.12.06 21:24
|t/p
|75
|15.54
|1.3414
|1.3520
|1.3414
|932.40
|63095.27
|151
|2004.12.08 17:00
|sell
|76
|15.77
|1.3273
|1.3373
|1.3267
|152
|2004.12.08 17:01
|t/p
|76
|15.77
|1.3267
|1.3373
|1.3267
|946.20
|64041.47
|153
|2004.12.09 17:00
|sell
|77
|16.01
|1.3261
|1.3361
|1.3255
|154
|2004.12.09 17:04
|t/p
|77
|16.01
|1.3255
|1.3361
|1.3255
|960.60
|65002.07
|155
|2004.12.13 21:00
|buy
|78
|16.25
|1.3328
|1.3228
|1.3334
|156
|2004.12.14 14:31
|t/p
|78
|16.25
|1.3334
|1.3228
|1.3334
|984.75
|65986.82
|157
|2004.12.15 17:00
|buy
|79
|16.50
|1.3421
|1.3321
|1.3427
|158
|2004.12.15 17:17
|t/p
|79
|16.50
|1.3427
|1.3321
|1.3427
|990.00
|66976.82
|159
|2004.12.16 17:00
|sell
|80
|16.74
|1.3291
|1.3391
|1.3285
|160
|2004.12.16 17:00
|t/p
|80
|16.74
|1.3285
|1.3391
|1.3285
|1004.40
|67981.22
|161
|2004.12.16 21:00
|sell
|81
|17.00
|1.3232
|1.3332
|1.3226
|162
|2004.12.20 00:01
|s/l
|81
|17.00
|1.3332
|1.3332
|1.3226
|-17214.20
|50767.02
|163
|2004.12.20 17:00
|buy
|82
|12.69
|1.3410
|1.3310
|1.3416
|164
|2004.12.20 21:00
|buy
|83
|12.09
|1.3393
|1.3293
|1.3399
|165
|2004.12.20 21:03
|t/p
|83
|12.09
|1.3399
|1.3293
|1.3399
|725.40
|51492.42
|166
|2004.12.21 17:00
|sell
|84
|11.45
|1.3365
|1.3465
|1.3359
|167
|2004.12.21 20:53
|t/p
|84
|11.45
|1.3359
|1.3465
|1.3359
|687.00
|52179.42
|168
|2004.12.22 17:00
|buy
|85
|12.51
|1.3395
|1.3295
|1.3401
|169
|2004.12.23 02:03
|t/p
|85
|12.51
|1.3401
|1.3295
|1.3401
|773.12
|52952.54
|170
|2004.12.23 04:39
|t/p
|82
|12.69
|1.3416
|1.3310
|1.3416
|799.47
|53752.01
|171
|2004.12.23 17:00
|buy
|86
|13.44
|1.3501
|1.3401
|1.3507
|172
|2004.12.23 17:00
|t/p
|86
|13.44
|1.3507
|1.3401
|1.3507
|806.40
|54558.41
|173
|2004.12.23 21:00
|buy
|87
|13.64
|1.3501
|1.3401
|1.3507
|174
|2004.12.23 21:06
|t/p
|87
|13.64
|1.3507
|1.3401
|1.3507
|818.40
|55376.81
|175
|2004.12.24 17:00
|buy
|88
|13.84
|1.3541
|1.3441
|1.3547
|176
|2004.12.24 21:00
|buy
|89
|13.60
|1.3536
|1.3436
|1.3542
|177
|2004.12.27 01:01
|t/p
|89
|13.60
|1.3542
|1.3436
|1.3542
|824.16
|56200.97
|178
|2004.12.27 05:52
|t/p
|88
|13.84
|1.3547
|1.3441
|1.3547
|838.70
|57039.67
|179
|2004.12.27 17:00
|buy
|90
|14.26
|1.3617
|1.3517
|1.3623
|180
|2004.12.27 17:00
|t/p
|90
|14.26
|1.3623
|1.3517
|1.3623
|855.60
|57895.27
|181
|2005.01.04 17:00
|sell
|91
|14.47
|1.3292
|1.3392
|1.3286
|182
|2005.01.04 17:30
|t/p
|91
|14.47
|1.3286
|1.3392
|1.3286
|868.20
|58763.47
|183
|2005.01.04 21:00
|sell
|92
|14.69
|1.3274
|1.3374
|1.3268
|184
|2005.01.04 21:07
|t/p
|92
|14.69
|1.3268
|1.3374
|1.3268
|881.40
|59644.87
|185
|2005.01.06 17:00
|sell
|93
|14.91
|1.3171
|1.3271
|1.3165
|186
|2005.01.06 18:38
|t/p
|93
|14.91
|1.3165
|1.3271
|1.3165
|894.60
|60539.47
|187
|2005.01.06 21:00
|sell
|94
|15.13
|1.3169
|1.3269
|1.3163
|188
|2005.01.06 21:04
|t/p
|94
|15.13
|1.3163
|1.3269
|1.3163
|907.80
|61447.27
|189
|2005.01.12 17:00
|buy
|95
|15.36
|1.3285
|1.3185
|1.3291
|190
|2005.01.12 17:12
|t/p
|95
|15.36
|1.3291
|1.3185
|1.3291
|921.60
|62368.87
|191
|2005.01.13 17:00
|sell
|96
|15.59
|1.3206
|1.3306
|1.3200
|192
|2005.01.13 17:35
|t/p
|96
|15.59
|1.3200
|1.3306
|1.3200
|935.40
|63304.27
|193
|2005.01.13 21:00
|sell
|97
|15.83
|1.3202
|1.3302
|1.3196
|194
|2005.01.14 02:45
|t/p
|97
|15.83
|1.3196
|1.3302
|1.3196
|850.07
|64154.34
|195
|2005.01.14 17:00
|sell
|98
|16.04
|1.3096
|1.3196
|1.3090
|196
|2005.01.14 17:18
|t/p
|98
|16.04
|1.3090
|1.3196
|1.3090
|962.40
|65116.74
|197
|2005.01.17 21:00
|sell
|99
|16.28
|1.3072
|1.3172
|1.3066
|198
|2005.01.17 21:57
|t/p
|99
|16.28
|1.3066
|1.3172
|1.3066
|976.80
|66093.54
|199
|2005.01.20 17:00
|sell
|100
|16.52
|1.2952
|1.3052
|1.2946
|200
|2005.01.20 17:21
|t/p
|100
|16.52
|1.2946
|1.3052
|1.2946
|991.20
|67084.74
|201
|2005.01.21 21:00
|buy
|101
|16.77
|1.3054
|1.2954
|1.3060
|202
|2005.01.24 07:41
|t/p
|101
|16.77
|1.3060
|1.2954
|1.3060
|1016.26
|68101.00
|203
|2005.01.26 17:00
|buy
|102
|17.03
|1.3075
|1.2975
|1.3081
|204
|2005.01.26 17:03
|t/p
|102
|17.03
|1.3081
|1.2975
|1.3081
|1021.80
|69122.80
|205
|2005.02.01 17:00
|sell
|103
|17.28
|1.3007
|1.3107
|1.3001
|206
|2005.02.01 17:10
|t/p
|103
|17.28
|1.3001
|1.3107
|1.3001
|1036.80
|70159.60
|207
|2005.02.03 17:00
|sell
|104
|17.54
|1.2957
|1.3057
|1.2951
|208
|2005.02.03 17:00
|t/p
|104
|17.54
|1.2951
|1.3057
|1.2951
|1052.40
|71212.00
|209
|2005.02.04 17:00
|sell
|105
|17.80
|1.2946
|1.3046
|1.2940
|210
|2005.02.04 17:03
|t/p
|105
|17.80
|1.2940
|1.3046
|1.2940
|1068.00
|72280.00
|211
|2005.02.04 21:00
|sell
|106
|18.07
|1.2877
|1.2977
|1.2871
|212
|2005.02.04 22:24
|t/p
|106
|18.07
|1.2871
|1.2977
|1.2871
|1084.20
|73364.20
|213
|2005.02.15 21:00
|buy
|107
|18.34
|1.3020
|1.2920
|1.3026
|214
|2005.02.15 21:21
|t/p
|107
|18.34
|1.3026
|1.2920
|1.3026
|1100.40
|74464.60
|215
|2005.02.22 17:00
|buy
|108
|18.62
|1.3220
|1.3120
|1.3226
|216
|2005.02.22 17:01
|t/p
|108
|18.62
|1.3226
|1.3120
|1.3226
|1117.20
|75581.80
|217
|2005.02.22 21:00
|buy
|109
|18.90
|1.3258
|1.3158
|1.3264
|218
|2005.02.22 23:03
|t/p
|109
|18.90
|1.3264
|1.3158
|1.3264
|1134.00
|76715.80
|219
|2005.02.23 17:00
|sell
|110
|19.18
|1.3194
|1.3294
|1.3188
|220
|2005.02.23 17:12
|t/p
|110
|19.18
|1.3188
|1.3294
|1.3188
|1150.80
|77866.60
|221
|2005.02.24 21:00
|sell
|111
|19.47
|1.3205
|1.3305
|1.3199
|222
|2005.02.24 21:11
|t/p
|111
|19.47
|1.3199
|1.3305
|1.3199
|1168.20
|79034.80
|223
|2005.02.28 21:00
|sell
|112
|19.76
|1.3243
|1.3343
|1.3237
|224
|2005.02.28 21:03
|t/p
|112
|19.76
|1.3237
|1.3343
|1.3237
|1185.60
|80220.40
|225
|2005.03.03 21:00
|sell
|113
|20.06
|1.3111
|1.3211
|1.3105
|226
|2005.03.04 00:19
|t/p
|113
|20.06
|1.3105
|1.3211
|1.3105
|1077.22
|81297.63
|227
|2005.03.04 17:00
|buy
|114
|20.32
|1.3250
|1.3150
|1.3256
|228
|2005.03.04 17:48
|t/p
|114
|20.32
|1.3256
|1.3150
|1.3256
|1219.20
|82516.83
|229
|2005.03.07 17:00
|sell
|115
|20.63
|1.3190
|1.3290
|1.3184
|230
|2005.03.08 15:20
|s/l
|115
|20.63
|1.3290
|1.3290
|1.3184
|-20759.97
|61756.86
|231
|2005.03.08 17:00
|buy
|116
|15.44
|1.3348
|1.3248
|1.3354
|232
|2005.03.08 17:21
|t/p
|116
|15.44
|1.3354
|1.3248
|1.3354
|926.40
|62683.26
|233
|2005.03.08 21:00
|buy
|117
|15.67
|1.3346
|1.3246
|1.3352
|234
|2005.03.08 23:25
|t/p
|117
|15.67
|1.3352
|1.3246
|1.3352
|940.20
|63623.46
|235
|2005.03.09 21:00
|buy
|118
|15.91
|1.3403
|1.3303
|1.3409
|236
|2005.03.09 21:18
|t/p
|118
|15.91
|1.3409
|1.3303
|1.3409
|954.60
|64578.06
|237
|2005.03.14 17:00
|sell
|119
|16.14
|1.3367
|1.3467
|1.3361
|238
|2005.03.14 17:21
|t/p
|119
|16.14
|1.3361
|1.3467
|1.3361
|968.40
|65546.46
|239
|2005.03.16 17:00
|buy
|120
|16.39
|1.3434
|1.3334
|1.3440
|240
|2005.03.16 21:00
|buy
|121
|15.61
|1.3417
|1.3317
|1.3423
|241
|2005.03.16 22:06
|t/p
|121
|15.61
|1.3423
|1.3317
|1.3423
|936.60
|66483.06
|242
|2005.03.18 09:47
|s/l
|120
|16.39
|1.3334
|1.3334
|1.3440
|-16350.66
|50132.39
|243
|2005.03.18 17:00
|sell
|122
|12.53
|1.3284
|1.3384
|1.3278
|244
|2005.03.21 03:04
|t/p
|122
|12.53
|1.3278
|1.3384
|1.3278
|672.86
|50805.25
|245
|2005.03.21 17:00
|sell
|123
|12.70
|1.3182
|1.3282
|1.3176
|246
|2005.03.21 17:34
|t/p
|123
|12.70
|1.3176
|1.3282
|1.3176
|762.00
|51567.25
|247
|2005.03.22 17:00
|buy
|124
|12.89
|1.3206
|1.3106
|1.3212
|248
|2005.03.22 17:17
|t/p
|124
|12.89
|1.3212
|1.3106
|1.3212
|773.40
|52340.65
|249
|2005.03.23 21:00
|sell
|125
|13.09
|1.2981
|1.3081
|1.2975
|250
|2005.03.23 21:11
|t/p
|125
|13.09
|1.2975
|1.3081
|1.2975
|785.40
|53126.05
|251
|2005.03.24 21:00
|sell
|126
|13.28
|1.2938
|1.3038
|1.2932
|252
|2005.03.25 00:46
|t/p
|126
|13.28
|1.2932
|1.3038
|1.2932
|713.14
|53839.19
|253
|2005.03.28 21:00
|sell
|127
|13.46
|1.2871
|1.2971
|1.2865
|254
|2005.03.30 09:15
|s/l
|127
|13.46
|1.2971
|1.2971
|1.2865
|-13629.60
|40209.59
|255
|2005.03.31 17:00
|buy
|128
|10.05
|1.2992
|1.2892
|1.2998
|256
|2005.03.31 17:00
|t/p
|128
|10.05
|1.2998
|1.2892
|1.2998
|603.00
|40812.59
|257
|2005.04.04 17:00
|sell
|129
|10.20
|1.2823
|1.2923
|1.2817
|258
|2005.04.05 05:09
|t/p
|129
|10.20
|1.2817
|1.2923
|1.2817
|547.74
|41360.33
|259
|2005.04.05 21:00
|buy
|130
|10.34
|1.2875
|1.2775
|1.2881
|260
|2005.04.06 04:35
|t/p
|130
|10.34
|1.2881
|1.2775
|1.2881
|626.60
|41986.94
|261
|2005.04.08 21:00
|buy
|131
|10.50
|1.2928
|1.2828
|1.2934
|262
|2005.04.08 22:32
|t/p
|131
|10.50
|1.2934
|1.2828
|1.2934
|630.00
|42616.94
|263
|2005.04.12 17:00
|sell
|132
|10.65
|1.2885
|1.2985
|1.2879
|264
|2005.04.12 17:07
|t/p
|132
|10.65
|1.2879
|1.2985
|1.2879
|639.00
|43255.94
|265
|2005.04.15 17:00
|buy
|133
|10.81
|1.2940
|1.2840
|1.2946
|266
|2005.04.18 09:03
|t/p
|133
|10.81
|1.2946
|1.2840
|1.2946
|655.09
|43911.02
|267
|2005.04.18 17:00
|buy
|134
|10.98
|1.3019
|1.2919
|1.3025
|268
|2005.04.18 17:20
|t/p
|134
|10.98
|1.3025
|1.2919
|1.3025
|658.80
|44569.82
|269
|2005.04.22 17:00
|buy
|135
|11.14
|1.3083
|1.2983
|1.3089
|270
|2005.04.22 17:10
|t/p
|135
|11.14
|1.3089
|1.2983
|1.3089
|668.40
|45238.22
|271
|2005.04.26 17:00
|sell
|136
|11.31
|1.2959
|1.3059
|1.2953
|272
|2005.04.26 17:22
|t/p
|136
|11.31
|1.2953
|1.3059
|1.2953
|678.60
|45916.82
|273
|2005.04.28 17:00
|sell
|137
|11.48
|1.2909
|1.3009
|1.2903
|274
|2005.04.28 17:26
|t/p
|137
|11.48
|1.2903
|1.3009
|1.2903
|688.80
|46605.62
|275
|2005.04.28 21:00
|sell
|138
|11.65
|1.2893
|1.2993
|1.2887
|276
|2005.04.29 19:22
|t/p
|138
|11.65
|1.2887
|1.2993
|1.2887
|625.61
|47231.23
|277
|2005.05.03 17:00
|buy
|139
|11.81
|1.2891
|1.2791
|1.2897
|278
|2005.05.03 17:31
|t/p
|139
|11.81
|1.2897
|1.2791
|1.2897
|708.60
|47939.83
|279
|2005.05.06 17:00
|sell
|140
|11.98
|1.2849
|1.2949
|1.2843
|280
|2005.05.06 17:01
|t/p
|140
|11.98
|1.2843
|1.2949
|1.2843
|718.80
|48658.63
|281
|2005.05.06 21:00
|sell
|141
|12.16
|1.2815
|1.2915
|1.2809
|282
|2005.05.09 03:16
|t/p
|141
|12.16
|1.2809
|1.2915
|1.2809
|652.99
|49311.62
|283
|2005.05.11 17:00
|sell
|142
|12.33
|1.2816
|1.2916
|1.2810
|284
|2005.05.11 17:44
|t/p
|142
|12.33
|1.2810
|1.2916
|1.2810
|739.80
|50051.42
|285
|2005.05.11 21:00
|sell
|143
|12.51
|1.2795
|1.2895
|1.2789
|286
|2005.05.12 03:15
|t/p
|143
|12.51
|1.2789
|1.2895
|1.2789
|514.16
|50565.58
|287
|2005.05.12 17:00
|sell
|144
|12.64
|1.2710
|1.2810
|1.2704
|288
|2005.05.12 18:18
|t/p
|144
|12.64
|1.2704
|1.2810
|1.2704
|758.40
|51323.98
|289
|2005.05.13 21:00
|sell
|145
|12.83
|1.2626
|1.2726
|1.2620
|290
|2005.05.13 21:09
|t/p
|145
|12.83
|1.2620
|1.2726
|1.2620
|769.80
|52093.78
|291
|2005.05.16 17:00
|buy
|146
|13.02
|1.2625
|1.2525
|1.2631
|292
|2005.05.16 17:00
|t/p
|146
|13.02
|1.2631
|1.2525
|1.2631
|781.20
|52874.98
|293
|2005.05.16 21:00
|buy
|147
|13.22
|1.2639
|1.2539
|1.2645
|294
|2005.05.16 22:33
|t/p
|147
|13.22
|1.2645
|1.2539
|1.2645
|793.20
|53668.18
|295
|2005.05.18 17:00
|buy
|148
|13.42
|1.2641
|1.2541
|1.2647
|296
|2005.05.18 17:21
|t/p
|148
|13.42
|1.2647
|1.2541
|1.2647
|805.20
|54473.38
|297
|2005.05.18 21:00
|buy
|149
|13.62
|1.2679
|1.2579
|1.2685
|298
|2005.05.18 22:11
|t/p
|149
|13.62
|1.2685
|1.2579
|1.2685
|817.20
|55290.58
|299
|2005.05.19 17:00
|sell
|150
|13.82
|1.2620
|1.2720
|1.2614
|300
|2005.05.19 18:06
|t/p
|150
|13.82
|1.2614
|1.2720
|1.2614
|829.20
|56119.78
|301
|2005.05.20 17:00
|sell
|151
|14.03
|1.2550
|1.2650
|1.2544
|302
|2005.05.20 17:06
|t/p
|151
|14.03
|1.2544
|1.2650
|1.2544
|841.80
|56961.58
|303
|2005.05.27 17:00
|buy
|152
|14.24
|1.2546
|1.2446
|1.2552
|304
|2005.05.27 17:20
|t/p
|152
|14.24
|1.2552
|1.2446
|1.2552
|854.40
|57815.98
|305
|2005.05.31 21:00
|sell
|153
|14.45
|1.2304
|1.2404
|1.2298
|306
|2005.05.31 22:23
|t/p
|153
|14.45
|1.2298
|1.2404
|1.2298
|867.00
|58682.98
|307
|2005.06.01 21:00
|sell
|154
|14.67
|1.2226
|1.2326
|1.2220
|308
|2005.06.01 21:01
|t/p
|154
|14.67
|1.2220
|1.2326
|1.2220
|880.20
|59563.18
|309
|2005.06.02 21:00
|buy
|155
|14.89
|1.2287
|1.2187
|1.2293
|310
|2005.06.03 03:20
|t/p
|155
|14.89
|1.2293
|1.2187
|1.2293
|902.33
|60465.52
|311
|2005.06.06 17:00
|buy
|156
|15.12
|1.2286
|1.2186
|1.2292
|312
|2005.06.07 08:16
|t/p
|156
|15.12
|1.2292
|1.2186
|1.2292
|916.27
|61381.79
|313
|2005.06.08 17:00
|buy
|157
|15.35
|1.2330
|1.2230
|1.2336
|314
|2005.06.08 17:24
|t/p
|157
|15.35
|1.2336
|1.2230
|1.2336
|921.00
|62302.79
|315
|2005.06.09 21:00
|sell
|158
|15.58
|1.2215
|1.2315
|1.2209
|316
|2005.06.10 14:31
|t/p
|158
|15.58
|1.2209
|1.2315
|1.2209
|836.65
|63139.43
|317
|2005.06.10 17:00
|sell
|159
|15.78
|1.2125
|1.2225
|1.2119
|318
|2005.06.10 17:04
|t/p
|159
|15.78
|1.2119
|1.2225
|1.2119
|946.80
|64086.23
|319
|2005.06.10 21:00
|sell
|160
|16.02
|1.2119
|1.2219
|1.2113
|320
|2005.06.13 00:01
|t/p
|160
|16.02
|1.2113
|1.2219
|1.2113
|860.27
|64946.51
|321
|2005.06.13 17:00
|sell
|161
|16.24
|1.2041
|1.2141
|1.2035
|322
|2005.06.13 17:05
|t/p
|161
|16.24
|1.2035
|1.2141
|1.2035
|974.40
|65920.91
|323
|2005.06.14 17:00
|sell
|162
|16.48
|1.2047
|1.2147
|1.2041
|324
|2005.06.14 17:01
|t/p
|162
|16.48
|1.2041
|1.2147
|1.2041
|988.80
|66909.71
|325
|2005.06.14 21:00
|sell
|163
|16.73
|1.2032
|1.2132
|1.2026
|326
|2005.06.14 22:09
|t/p
|163
|16.73
|1.2026
|1.2132
|1.2026
|1003.80
|67913.51
|327
|2005.06.15 17:00
|buy
|164
|16.98
|1.2114
|1.2014
|1.2120
|328
|2005.06.15 19:52
|t/p
|164
|16.98
|1.2120
|1.2014
|1.2120
|1018.80
|68932.31
|329
|2005.06.15 21:00
|buy
|165
|17.23
|1.2118
|1.2018
|1.2124
|330
|2005.06.15 23:17
|t/p
|165
|17.23
|1.2124
|1.2018
|1.2124
|1033.80
|69966.11
|331
|2005.06.17 17:00
|buy
|166
|17.49
|1.2237
|1.2137
|1.2243
|332
|2005.06.17 17:18
|t/p
|166
|17.49
|1.2243
|1.2137
|1.2243
|1049.40
|71015.51
|333
|2005.06.17 21:00
|buy
|167
|17.75
|1.2280
|1.2180
|1.2286
|334
|2005.06.17 21:58
|t/p
|167
|17.75
|1.2286
|1.2180
|1.2286
|1065.00
|72080.51
|335
|2005.06.20 17:00
|sell
|168
|18.02
|1.2138
|1.2238
|1.2132
|336
|2005.06.20 17:19
|t/p
|168
|18.02
|1.2132
|1.2238
|1.2132
|1081.20
|73161.71
|337
|2005.06.23 17:00
|sell
|169
|18.29
|1.2052
|1.2152
|1.2046
|338
|2005.06.23 17:13
|t/p
|169
|18.29
|1.2046
|1.2152
|1.2046
|1097.40
|74259.11
|339
|2005.06.23 21:00
|sell
|170
|18.56
|1.2022
|1.2122
|1.2016
|340
|2005.06.24 06:06
|t/p
|170
|18.56
|1.2016
|1.2122
|1.2016
|996.67
|75255.78
|341
|2005.06.24 17:00
|buy
|171
|18.81
|1.2093
|1.1993
|1.2099
|342
|2005.06.24 21:00
|buy
|172
|18.63
|1.2091
|1.1991
|1.2097
|343
|2005.06.24 21:05
|t/p
|172
|18.63
|1.2097
|1.1991
|1.2097
|1117.80
|76373.58
|344
|2005.06.24 21:09
|t/p
|171
|18.81
|1.2099
|1.1993
|1.2099
|1128.60
|77502.18
|345
|2005.06.28 17:00
|sell
|173
|19.38
|1.2079
|1.2179
|1.2073
|346
|2005.06.28 17:24
|t/p
|173
|19.38
|1.2073
|1.2179
|1.2073
|1162.80
|78664.98
|347
|2005.07.01 21:00
|sell
|174
|19.67
|1.1948
|1.2048
|1.1942
|348
|2005.07.01 23:57
|t/p
|174
|19.67
|1.1942
|1.2048
|1.1942
|1180.20
|79845.18
|349
|2005.07.04 21:00
|sell
|175
|19.96
|1.1900
|1.2000
|1.1894
|350
|2005.07.05 08:40
|t/p
|175
|19.96
|1.1894
|1.2000
|1.1894
|1071.85
|80917.03
|351
|2005.07.11 17:00
|buy
|176
|20.23
|1.2072
|1.1972
|1.2078
|352
|2005.07.11 17:18
|t/p
|176
|20.23
|1.2078
|1.1972
|1.2078
|1213.80
|82130.83
|353
|2005.07.11 21:00
|buy
|177
|20.53
|1.2078
|1.1978
|1.2084
|354
|2005.07.12 03:35
|t/p
|177
|20.53
|1.2084
|1.1978
|1.2084
|1244.12
|83374.95
|355
|2005.07.12 17:00
|buy
|178
|20.84
|1.2198
|1.2098
|1.2204
|356
|2005.07.12 17:01
|t/p
|178
|20.84
|1.2204
|1.2098
|1.2204
|1250.40
|84625.35
|357
|2005.07.12 21:00
|buy
|179
|21.16
|1.2236
|1.2136
|1.2242
|358
|2005.07.12 21:44
|t/p
|179
|21.16
|1.2242
|1.2136
|1.2242
|1269.60
|85894.95
|359
|2005.07.13 17:00
|sell
|180
|21.47
|1.2095
|1.2195
|1.2089
|360
|2005.07.13 17:01
|t/p
|180
|21.47
|1.2089
|1.2195
|1.2089
|1288.20
|87183.15
|361
|2005.07.14 17:00
|buy
|181
|21.80
|1.2107
|1.2007
|1.2113
|362
|2005.07.15 02:43
|t/p
|181
|21.80
|1.2113
|1.2007
|1.2113
|1321.08
|88504.23
|363
|2005.07.15 21:00
|sell
|182
|22.13
|1.2046
|1.2146
|1.2040
|364
|2005.07.15 21:28
|t/p
|182
|22.13
|1.2040
|1.2146
|1.2040
|1327.80
|89832.03
|365
|2005.07.22 21:00
|sell
|183
|22.46
|1.2066
|1.2166
|1.2060
|366
|2005.07.22 21:13
|t/p
|183
|22.46
|1.2060
|1.2166
|1.2060
|1347.60
|91179.63
|367
|2005.07.27 21:00
|buy
|184
|22.79
|1.2081
|1.1981
|1.2087
|368
|2005.07.28 02:19
|t/p
|184
|22.79
|1.2087
|1.1981
|1.2087
|1408.42
|92588.05
|369
|2005.07.28 21:00
|buy
|185
|23.15
|1.2136
|1.2036
|1.2142
|370
|2005.07.28 21:26
|t/p
|185
|23.15
|1.2142
|1.2036
|1.2142
|1389.00
|93977.05
|371
|2005.08.03 17:00
|buy
|186
|23.49
|1.2321
|1.2221
|1.2327
|372
|2005.08.03 17:06
|t/p
|186
|23.49
|1.2327
|1.2221
|1.2327
|1409.40
|95386.45
|373
|2005.08.03 21:00
|buy
|187
|23.85
|1.2339
|1.2239
|1.2345
|374
|2005.08.03 23:13
|t/p
|187
|23.85
|1.2345
|1.2239
|1.2345
|1431.00
|96817.45
|375
|2005.08.04 21:00
|buy
|188
|24.20
|1.2388
|1.2288
|1.2394
|376
|2005.08.04 23:14
|t/p
|188
|24.20
|1.2394
|1.2288
|1.2394
|1452.00
|98269.45
|377
|2005.08.05 17:00
|sell
|189
|24.57
|1.2340
|1.2440
|1.2334
|378
|2005.08.05 17:10
|t/p
|189
|24.57
|1.2334
|1.2440
|1.2334
|1474.20
|99743.65
|379
|2005.08.11 17:00
|buy
|190
|24.94
|1.2444
|1.2344
|1.2450
|380
|2005.08.11 17:08
|t/p
|190
|24.94
|1.2450
|1.2344
|1.2450
|1496.40
|101240.05
|381
|2005.08.11 21:00
|buy
|191
|25.31
|1.2440
|1.2340
|1.2446
|382
|2005.08.11 21:34
|t/p
|191
|25.31
|1.2446
|1.2340
|1.2446
|1518.60
|102758.65
|383
|2005.08.12 17:00
|sell
|192
|25.69
|1.2432
|1.2532
|1.2426
|384
|2005.08.12 17:59
|t/p
|192
|25.69
|1.2426
|1.2532
|1.2426
|1541.40
|104300.05
|385
|2005.08.15 17:00
|sell
|193
|26.08
|1.2363
|1.2463
|1.2357
|386
|2005.08.15 17:54
|t/p
|193
|26.08
|1.2357
|1.2463
|1.2357
|1564.80
|105864.85
|387
|2005.08.17 21:00
|sell
|194
|26.47
|1.2262
|1.2362
|1.2256
|388
|2005.08.18 11:19
|t/p
|194
|26.47
|1.2256
|1.2362
|1.2256
|1087.92
|106952.77
|389
|2005.08.18 17:00
|sell
|195
|26.74
|1.2173
|1.2273
|1.2167
|390
|2005.08.18 17:03
|t/p
|195
|26.74
|1.2167
|1.2273
|1.2167
|1604.40
|108557.17
|391
|2005.08.22 17:00
|buy
|196
|27.14
|1.2233
|1.2133
|1.2239
|392
|2005.08.22 17:04
|t/p
|196
|27.14
|1.2239
|1.2133
|1.2239
|1628.40
|110185.57
|393
|2005.08.24 21:00
|buy
|197
|27.55
|1.2271
|1.2171
|1.2277
|394
|2005.08.24 21:16
|t/p
|197
|27.55
|1.2277
|1.2171
|1.2277
|1653.00
|111838.57
|395
|2005.08.26 17:00
|buy
|198
|27.96
|1.2337
|1.2237
|1.2343
|396
|2005.08.29 01:56
|t/p
|198
|27.96
|1.2343
|1.2237
|1.2343
|1694.38
|113532.95
|397
|2005.08.29 21:00
|sell
|199
|28.38
|1.2225
|1.2325
|1.2219
|398
|2005.08.29 23:51
|t/p
|199
|28.38
|1.2219
|1.2325
|1.2219
|1702.80
|115235.75
|399
|2005.08.31 21:00
|buy
|200
|28.81
|1.2336
|1.2236
|1.2342
|400
|2005.08.31 22:01
|t/p
|200
|28.81
|1.2342
|1.2236
|1.2342
|1728.60
|116964.35
|401
|2005.09.01 17:00
|buy
|201
|29.24
|1.2461
|1.2361
|1.2467
|402
|2005.09.01 17:00
|t/p
|201
|29.24
|1.2467
|1.2361
|1.2467
|1754.40
|118718.75
|403
|2005.09.01 21:00
|buy
|202
|29.68
|1.2502
|1.2402
|1.2508
|404
|2005.09.02 08:12
|t/p
|202
|29.68
|1.2508
|1.2402
|1.2508
|1798.61
|120517.35
|405
|2005.09.05 21:00
|sell
|203
|30.13
|1.2527
|1.2627
|1.2521
|406
|2005.09.06 00:41
|t/p
|203
|30.13
|1.2521
|1.2627
|1.2521
|1617.98
|122135.33
|407
|2005.09.07 21:00
|sell
|204
|30.53
|1.2418
|1.2518
|1.2412
|408
|2005.09.07 23:43
|t/p
|204
|30.53
|1.2412
|1.2518
|1.2412
|1831.80
|123967.13
|409
|2005.09.12 17:00
|sell
|205
|30.99
|1.2285
|1.2385
|1.2279
|410
|2005.09.12 17:15
|t/p
|205
|30.99
|1.2279
|1.2385
|1.2279
|1859.40
|125826.53
|411
|2005.09.12 21:00
|sell
|206
|31.46
|1.2277
|1.2377
|1.2271
|412
|2005.09.13 12:00
|t/p
|206
|31.46
|1.2271
|1.2377
|1.2271
|1689.40
|127515.94
|413
|2005.09.21 17:00
|buy
|207
|31.88
|1.2235
|1.2135
|1.2241
|414
|2005.09.22 01:43
|t/p
|207
|31.88
|1.2241
|1.2135
|1.2241
|1970.18
|129486.12
|415
|2005.09.22 17:00
|sell
|208
|32.37
|1.2146
|1.2246
|1.2140
|416
|2005.09.22 19:51
|t/p
|208
|32.37
|1.2140
|1.2246
|1.2140
|1942.20
|131428.32
|417
|2005.09.22 21:00
|sell
|209
|32.86
|1.2148
|1.2248
|1.2142
|418
|2005.09.23 02:59
|t/p
|209
|32.86
|1.2142
|1.2248
|1.2142
|1764.58
|133192.90
|419
|2005.09.23 17:00
|sell
|210
|33.30
|1.2065
|1.2165
|1.2059
|420
|2005.09.23 18:28
|t/p
|210
|33.30
|1.2059
|1.2165
|1.2059
|1998.00
|135190.90
|421
|2005.09.23 21:00
|sell
|211
|33.80
|1.2053
|1.2153
|1.2047
|422
|2005.09.23 21:24
|t/p
|211
|33.80
|1.2047
|1.2153
|1.2047
|2028.00
|137218.90
|423
|2005.10.03 17:00
|sell
|212
|34.30
|1.1912
|1.2012
|1.1906
|424
|2005.10.03 18:31
|t/p
|212
|34.30
|1.1906
|1.2012
|1.1906
|2058.00
|139276.90
|425
|2005.10.04 17:00
|buy
|213
|34.82
|1.1940
|1.1840
|1.1946
|426
|2005.10.04 18:32
|t/p
|213
|34.82
|1.1946
|1.1840
|1.1946
|2089.20
|141366.10
|427
|2005.10.06 17:00
|buy
|214
|35.34
|1.2135
|1.2035
|1.2141
|428
|2005.10.06 17:46
|t/p
|214
|35.34
|1.2141
|1.2035
|1.2141
|2120.40
|143486.50
|429
|2005.10.06 21:00
|buy
|215
|35.87
|1.2186
|1.2086
|1.2192
|430
|2005.10.06 21:33
|t/p
|215
|35.87
|1.2192
|1.2086
|1.2192
|2152.20
|145638.70
|431
|2005.10.07 17:00
|sell
|216
|36.41
|1.2120
|1.2220
|1.2114
|432
|2005.10.07 17:21
|t/p
|216
|36.41
|1.2114
|1.2220
|1.2114
|2184.60
|147823.30
|433
|2005.10.10 17:00
|sell
|217
|36.96
|1.2043
|1.2143
|1.2037
|434
|2005.10.10 21:00
|sell
|218
|35.75
|1.2054
|1.2154
|1.2048
|435
|2005.10.11 01:01
|t/p
|218
|35.75
|1.2048
|1.2154
|1.2048
|1919.78
|149743.08
|436
|2005.10.11 02:55
|t/p
|217
|36.96
|1.2037
|1.2143
|1.2037
|1984.75
|151727.83
|437
|2005.10.11 17:00
|sell
|219
|37.93
|1.1996
|1.2096
|1.1990
|438
|2005.10.11 18:47
|t/p
|219
|37.93
|1.1990
|1.2096
|1.1990
|2275.80
|154003.63
|439
|2005.10.11 21:00
|sell
|220
|38.50
|1.1981
|1.2081
|1.1975
|440
|2005.10.12 01:32
|t/p
|220
|38.50
|1.1975
|1.2081
|1.1975
|2067.45
|156071.08
|441
|2005.10.12 17:00
|buy
|221
|39.02
|1.2039
|1.1939
|1.2045
|442
|2005.10.12 17:30
|t/p
|221
|39.02
|1.2045
|1.1939
|1.2045
|2341.20
|158412.28
|443
|2005.10.13 17:00
|sell
|222
|39.60
|1.1934
|1.2034
|1.1928
|444
|2005.10.13 18:15
|t/p
|222
|39.60
|1.1928
|1.2034
|1.1928
|2376.00
|160788.28
|445
|2005.10.14 21:00
|buy
|223
|40.20
|1.2094
|1.1994
|1.2100
|446
|2005.10.17 02:23
|t/p
|223
|40.20
|1.2100
|1.1994
|1.2100
|2436.12
|163224.40
|447
|2005.10.18 17:00
|sell
|224
|40.81
|1.1931
|1.2031
|1.1925
|448
|2005.10.19 04:03
|t/p
|224
|40.81
|1.1925
|1.2031
|1.1925
|2191.50
|165415.90
|449
|2005.10.19 21:00
|buy
|225
|41.35
|1.1984
|1.1884
|1.1990
|450
|2005.10.19 21:11
|t/p
|225
|41.35
|1.1990
|1.1884
|1.1990
|2481.00
|167896.90
|451
|2005.10.20 21:00
|buy
|226
|41.97
|1.1995
|1.1895
|1.2001
|452
|2005.10.20 21:17
|t/p
|226
|41.97
|1.2001
|1.1895
|1.2001
|2518.20
|170415.10
|453
|2005.10.21 21:00
|sell
|227
|42.60
|1.1943
|1.2043
|1.1937
|454
|2005.10.24 01:34
|t/p
|227
|42.60
|1.1937
|1.2043
|1.1937
|2287.62
|172702.72
|455
|2005.10.24 17:00
|buy
|228
|43.18
|1.1982
|1.1882
|1.1988
|456
|2005.10.24 17:03
|t/p
|228
|43.18
|1.1988
|1.1882
|1.1988
|2590.80
|175293.52
|457
|2005.10.25 17:00
|buy
|229
|43.82
|1.2102
|1.2002
|1.2108
|458
|2005.10.25 17:18
|t/p
|229
|43.82
|1.2108
|1.2002
|1.2108
|2629.20
|177922.72
|459
|2005.10.25 21:00
|buy
|230
|44.48
|1.2109
|1.2009
|1.2115
|460
|2005.10.25 23:15
|t/p
|230
|44.48
|1.2115
|1.2009
|1.2115
|2668.80
|180591.52
|461
|2005.10.27 17:00
|buy
|231
|45.15
|1.2147
|1.2047
|1.2153
|462
|2005.10.27 17:53
|t/p
|231
|45.15
|1.2153
|1.2047
|1.2153
|2709.00
|183300.52
|463
|2005.10.28 21:00
|sell
|232
|45.83
|1.2061
|1.2161
|1.2055
|464
|2005.10.31 00:11
|t/p
|232
|45.83
|1.2055
|1.2161
|1.2055
|2461.07
|185761.59
|465
|2005.10.31 17:00
|sell
|233
|46.44
|1.1977
|1.2077
|1.1971
|466
|2005.11.02 17:02
|s/l
|233
|46.44
|1.2077
|1.2077
|1.1971
|-47025.14
|138736.44
|467
|2005.11.02 21:00
|buy
|234
|34.68
|1.2072
|1.1972
|1.2078
|468
|2005.11.02 23:02
|t/p
|234
|34.68
|1.2078
|1.1972
|1.2078
|2080.80
|140817.24
|469
|2005.11.03 17:00
|sell
|235
|35.20
|1.2004
|1.2104
|1.1998
|470
|2005.11.03 17:26
|t/p
|235
|35.20
|1.1998
|1.2104
|1.1998
|2112.00
|142929.24
|471
|2005.11.03 21:00
|sell
|236
|35.73
|1.1937
|1.2037
|1.1931
|472
|2005.11.04 07:04
|t/p
|236
|35.73
|1.1931
|1.2037
|1.1931
|1918.70
|144847.94
|473
|2005.11.04 17:00
|sell
|237
|36.21
|1.1810
|1.1910
|1.1804
|474
|2005.11.07 00:01
|t/p
|237
|36.21
|1.1804
|1.1910
|1.1804
|1944.48
|146792.42
|475
|2005.11.08 21:00
|buy
|238
|36.70
|1.1791
|1.1691
|1.1797
|476
|2005.11.09 17:00
|sell
|239
|31.75
|1.1737
|1.1837
|1.1731
|477
|2005.11.09 17:01
|t/p
|239
|31.75
|1.1731
|1.1837
|1.1731
|1905.00
|148697.42
|478
|2005.11.10 14:31
|t/p
|238
|36.70
|1.1797
|1.1691
|1.1797
|2290.08
|150987.50
|479
|2005.11.10 21:00
|sell
|240
|37.75
|1.1696
|1.1796
|1.1690
|480
|2005.11.10 21:00
|t/p
|240
|37.75
|1.1690
|1.1796
|1.1690
|2265.00
|153252.50
|481
|2005.11.11 17:00
|buy
|241
|38.31
|1.1707
|1.1607
|1.1713
|482
|2005.11.11 17:47
|t/p
|241
|38.31
|1.1713
|1.1607
|1.1713
|2298.60
|155551.10
|483
|2005.11.16 17:00
|sell
|242
|38.89
|1.1664
|1.1764
|1.1658
|484
|2005.11.17 08:39
|t/p
|242
|38.89
|1.1658
|1.1764
|1.1658
|1598.38
|157149.48
|485
|2005.11.17 17:00
|buy
|243
|39.29
|1.1727
|1.1627
|1.1733
|486
|2005.11.17 17:04
|t/p
|243
|39.29
|1.1733
|1.1627
|1.1733
|2357.40
|159506.88
|487
|2005.11.23 17:00
|sell
|244
|39.88
|1.1789
|1.1889
|1.1783
|488
|2005.11.24 10:38
|t/p
|244
|39.88
|1.1783
|1.1889
|1.1783
|1639.07
|161145.95
|489
|2005.11.24 17:00
|sell
|245
|40.29
|1.1788
|1.1888
|1.1782
|490
|2005.11.24 17:30
|t/p
|245
|40.29
|1.1782
|1.1888
|1.1782
|2417.40
|163563.35
|491
|2005.11.25 17:00
|sell
|246
|40.89
|1.1730
|1.1830
|1.1724
|492
|2005.11.25 17:58
|t/p
|246
|40.89
|1.1724
|1.1830
|1.1724
|2453.40
|166016.75
|493
|2005.11.28 17:00
|buy
|247
|41.50
|1.1791
|1.1691
|1.1797
|494
|2005.11.28 17:03
|t/p
|247
|41.50
|1.1797
|1.1691
|1.1797
|2490.00
|168506.75
|495
|2005.11.28 21:00
|buy
|248
|42.13
|1.1875
|1.1775
|1.1881
|496
|2005.11.29 14:32
|s/l
|248
|42.13
|1.1775
|1.1775
|1.1881
|-42104.72
|126402.03
|497
|2005.11.29 17:00
|sell
|249
|31.60
|1.1762
|1.1862
|1.1756
|498
|2005.11.30 14:52
|t/p
|249
|31.60
|1.1756
|1.1862
|1.1756
|1696.92
|128098.95
|499
|2005.12.01 17:00
|sell
|250
|32.02
|1.1712
|1.1812
|1.1706
|500
|2005.12.01 17:19
|t/p
|250
|32.02
|1.1706
|1.1812
|1.1706
|1921.20
|130020.15
|501
|2005.12.02 17:00
|sell
|251
|32.51
|1.1693
|1.1793
|1.1687
|502
|2005.12.05 18:00
|s/l
|251
|32.51
|1.1793
|1.1793
|1.1687
|-32714.81
|97305.33
|503
|2005.12.08 17:00
|buy
|252
|24.33
|1.1824
|1.1724
|1.1830
|504
|2005.12.08 17:10
|t/p
|252
|24.33
|1.1830
|1.1724
|1.1830
|1459.80
|98765.13
|505
|2005.12.12 17:00
|buy
|253
|24.69
|1.1955
|1.1855
|1.1961
|506
|2005.12.12 17:23
|t/p
|253
|24.69
|1.1961
|1.1855
|1.1961
|1481.40
|100246.53
|507
|2005.12.14 17:00
|buy
|254
|25.06
|1.2035
|1.1935
|1.2041
|508
|2005.12.14 17:38
|t/p
|254
|25.06
|1.2041
|1.1935
|1.2041
|1503.60
|101750.13
|509
|2005.12.16 21:00
|buy
|255
|25.44
|1.2016
|1.1916
|1.2022
|510
|2005.12.16 23:34
|t/p
|255
|25.44
|1.2022
|1.1916
|1.2022
|1526.40
|103276.53
|511
|2005.12.20 17:00
|sell
|256
|25.82
|1.1890
|1.1990
|1.1884
|512
|2005.12.20 17:13
|t/p
|256
|25.82
|1.1884
|1.1990
|1.1884
|1549.20
|104825.73
|513
|2005.12.21 17:00
|sell
|257
|26.21
|1.1813
|1.1913
|1.1807
|514
|2005.12.21 18:51
|t/p
|257
|26.21
|1.1807
|1.1913
|1.1807
|1572.60
|106398.33
|515
|2005.12.22 17:00
|buy
|258
|26.60
|1.1872
|1.1772
|1.1878
|516
|2005.12.22 17:24
|t/p
|258
|26.60
|1.1878
|1.1772
|1.1878
|1596.00
|107994.33
|517
|2005.12.22 21:00
|buy
|259
|27.00
|1.1879
|1.1779
|1.1885
|518
|2005.12.22 21:00
|t/p
|259
|27.00
|1.1885
|1.1779
|1.1885
|1620.00
|109614.33
|519
|2005.12.30 17:00
|sell
|260
|27.40
|1.1791
|1.1891
|1.1785
|520
|2006.01.03 06:04
|s/l
|260
|27.40
|1.1891
|1.1891
|1.1785
|-27745.24
|81869.09
|521
|2006.01.03 17:00
|buy
|261
|20.47
|1.1978
|1.1878
|1.1984
|522
|2006.01.03 17:50
|t/p
|261
|20.47
|1.1984
|1.1878
|1.1984
|1228.20
|83097.29
|523
|2006.01.03 21:00
|buy
|262
|20.77
|1.2020
|1.1920
|1.2026
|524
|2006.01.03 21:05
|t/p
|262
|20.77
|1.2026
|1.1920
|1.2026
|1246.20
|84343.49
|525
|2006.01.04 21:00
|buy
|263
|21.09
|1.2125
|1.2025
|1.2131
|526
|2006.01.04 21:21
|t/p
|263
|21.09
|1.2131
|1.2025
|1.2131
|1265.40
|85608.89
|527
|2006.01.06 21:00
|buy
|264
|21.40
|1.2161
|1.2061
|1.2167
|528
|2006.01.09 17:00
|sell
|265
|16.96
|1.2078
|1.2178
|1.2072
|529
|2006.01.09 17:02
|t/p
|265
|16.96
|1.2072
|1.2178
|1.2072
|1017.60
|86626.49
|530
|2006.01.09 17:17
|s/l
|264
|21.40
|1.2061
|1.2061
|1.2167
|-21387.16
|65239.33
|531
|2006.01.11 17:00
|buy
|266
|16.31
|1.2104
|1.2004
|1.2110
|532
|2006.01.11 17:24
|t/p
|266
|16.31
|1.2110
|1.2004
|1.2110
|978.60
|66217.93
|533
|2006.01.12 17:00
|sell
|267
|16.55
|1.2039
|1.2139
|1.2033
|534
|2006.01.12 17:06
|t/p
|267
|16.55
|1.2033
|1.2139
|1.2033
|993.00
|67210.93
|535
|2006.01.13 21:00
|buy
|268
|16.80
|1.2137
|1.2037
|1.2143
|536
|2006.01.13 22:56
|t/p
|268
|16.80
|1.2143
|1.2037
|1.2143
|1008.00
|68218.93
|537
|2006.01.17 17:00
|sell
|269
|17.05
|1.2063
|1.2163
|1.2057
|538
|2006.01.18 15:37
|s/l
|269
|17.05
|1.2163
|1.2163
|1.2057
|-17157.42
|51061.52
|539
|2006.01.20 21:00
|buy
|270
|12.77
|1.2141
|1.2041
|1.2147
|540
|2006.01.23 00:08
|t/p
|270
|12.77
|1.2147
|1.2041
|1.2147
|773.86
|51835.38
|541
|2006.01.23 17:00
|buy
|271
|12.96
|1.2286
|1.2186
|1.2292
|542
|2006.01.23 18:41
|t/p
|271
|12.96
|1.2292
|1.2186
|1.2292
|777.60
|52612.98
|543
|2006.01.23 21:00
|buy
|272
|13.15
|1.2303
|1.2203
|1.2309
|544
|2006.01.23 21:22
|t/p
|272
|13.15
|1.2309
|1.2203
|1.2309
|789.00
|53401.98
|545
|2006.01.26 21:00
|sell
|273
|13.35
|1.2214
|1.2314
|1.2208
|546
|2006.01.26 22:32
|t/p
|273
|13.35
|1.2208
|1.2314
|1.2208
|801.00
|54202.98
|547
|2006.01.27 17:00
|sell
|274
|13.55
|1.2139
|1.2239
|1.2133
|548
|2006.01.27 17:10
|t/p
|274
|13.55
|1.2133
|1.2239
|1.2133
|813.00
|55015.98
|549
|2006.01.27 21:00
|sell
|275
|13.75
|1.2104
|1.2204
|1.2098
|550
|2006.01.27 22:03
|t/p
|275
|13.75
|1.2098
|1.2204
|1.2098
|825.00
|55840.98
|551
|2006.01.31 17:00
|buy
|276
|13.96
|1.2143
|1.2043
|1.2149
|552
|2006.01.31 17:25
|t/p
|276
|13.96
|1.2149
|1.2043
|1.2149
|837.60
|56678.58
|553
|2006.02.01 21:00
|sell
|277
|14.17
|1.2060
|1.2160
|1.2054
|554
|2006.02.01 22:27
|t/p
|277
|14.17
|1.2054
|1.2160
|1.2054
|850.20
|57528.78
|555
|2006.02.02 21:00
|buy
|278
|14.38
|1.2102
|1.2002
|1.2108
|556
|2006.02.03 02:12
|t/p
|278
|14.38
|1.2108
|1.2002
|1.2108
|871.43
|58400.21
|557
|2006.02.03 17:00
|sell
|279
|14.60
|1.2003
|1.2103
|1.1997
|558
|2006.02.06 08:58
|t/p
|279
|14.60
|1.1997
|1.2103
|1.1997
|784.02
|59184.23
|559
|2006.02.08 17:00
|sell
|280
|14.80
|1.1946
|1.2046
|1.1940
|560
|2006.02.08 17:05
|t/p
|280
|14.80
|1.1940
|1.2046
|1.1940
|888.00
|60072.23
|561
|2006.02.10 21:00
|sell
|281
|15.02
|1.1907
|1.2007
|1.1901
|562
|2006.02.10 21:29
|t/p
|281
|15.02
|1.1901
|1.2007
|1.1901
|901.20
|60973.43
|563
|2006.02.14 17:00
|sell
|282
|15.24
|1.1875
|1.1975
|1.1869
|564
|2006.02.16 10:29
|t/p
|282
|15.24
|1.1869
|1.1975
|1.1869
|530.35
|61503.78
|565
|2006.02.17 21:00
|buy
|283
|15.38
|1.1933
|1.1833
|1.1939
|566
|2006.02.17 21:12
|t/p
|283
|15.38
|1.1939
|1.1833
|1.1939
|922.80
|62426.58
|567
|2006.02.21 17:00
|sell
|284
|15.61
|1.1898
|1.1998
|1.1892
|568
|2006.02.22 11:22
|t/p
|284
|15.61
|1.1892
|1.1998
|1.1892
|838.26
|63264.84
|569
|2006.02.22 17:00
|sell
|285
|15.82
|1.1878
|1.1978
|1.1872
|570
|2006.02.24 16:56
|t/p
|285
|15.82
|1.1872
|1.1978
|1.1872
|550.54
|63815.37
|571
|2006.02.24 17:00
|sell
|286
|15.95
|1.1868
|1.1968
|1.1862
|572
|2006.02.27 00:04
|t/p
|286
|15.95
|1.1862
|1.1968
|1.1862
|856.51
|64671.89
|573
|2006.02.28 17:00
|buy
|287
|16.17
|1.1925
|1.1825
|1.1931
|574
|2006.02.28 17:21
|t/p
|287
|16.17
|1.1931
|1.1825
|1.1931
|970.20
|65642.09
|575
|2006.03.02 17:00
|buy
|288
|16.41
|1.1987
|1.1887
|1.1993
|576
|2006.03.02 17:09
|t/p
|288
|16.41
|1.1993
|1.1887
|1.1993
|984.60
|66626.69
|577
|2006.03.02 21:00
|buy
|289
|16.66
|1.2038
|1.1938
|1.2044
|578
|2006.03.02 21:34
|t/p
|289
|16.66
|1.2044
|1.1938
|1.2044
|999.60
|67626.29
|579
|2006.03.03 21:00
|buy
|290
|16.91
|1.2035
|1.1935
|1.2041
|580
|2006.03.03 21:07
|t/p
|290
|16.91
|1.2041
|1.1935
|1.2041
|1014.60
|68640.89
|581
|2006.03.06 17:00
|sell
|291
|17.16
|1.2014
|1.2114
|1.2008
|582
|2006.03.06 17:00
|t/p
|291
|17.16
|1.2008
|1.2114
|1.2008
|1029.60
|69670.49
|583
|2006.03.07 17:00
|sell
|292
|17.42
|1.1884
|1.1984
|1.1878
|584
|2006.03.07 17:44
|t/p
|292
|17.42
|1.1878
|1.1984
|1.1878
|1045.20
|70715.69
|585
|2006.03.09 21:00
|sell
|293
|17.68
|1.1908
|1.2008
|1.1902
|586
|2006.03.09 23:40
|t/p
|293
|17.68
|1.1902
|1.2008
|1.1902
|1060.80
|71776.49
|587
|2006.03.14 17:00
|buy
|294
|17.94
|1.2023
|1.1923
|1.2029
|588
|2006.03.14 17:57
|t/p
|294
|17.94
|1.2029
|1.1923
|1.2029
|1076.40
|72852.89
|589
|2006.03.14 21:00
|buy
|295
|18.21
|1.2024
|1.1924
|1.2030
|590
|2006.03.15 03:13
|t/p
|295
|18.21
|1.2030
|1.1924
|1.2030
|1103.53
|73956.41
|591
|2006.03.15 17:00
|buy
|296
|18.49
|1.2038
|1.1938
|1.2044
|592
|2006.03.15 17:08
|t/p
|296
|18.49
|1.2044
|1.1938
|1.2044
|1109.40
|75065.81
|593
|2006.03.15 21:00
|buy
|297
|18.77
|1.2073
|1.1973
|1.2079
|594
|2006.03.16 11:13
|t/p
|297
|18.77
|1.2079
|1.1973
|1.2079
|1159.99
|76225.80
|595
|2006.03.16 17:00
|buy
|298
|19.06
|1.2157
|1.2057
|1.2163
|596
|2006.03.16 17:07
|t/p
|298
|19.06
|1.2163
|1.2057
|1.2163
|1143.60
|77369.40
|597
|2006.03.16 21:00
|buy
|299
|19.34
|1.2179
|1.2079
|1.2185
|598
|2006.03.16 22:22
|t/p
|299
|19.34
|1.2185
|1.2079
|1.2185
|1160.40
|78529.80
|599
|2006.03.17 21:00
|buy
|300
|19.63
|1.2195
|1.2095
|1.2201
|600
|2006.03.17 21:28
|t/p
|300
|19.63
|1.2201
|1.2095
|1.2201
|1177.80
|79707.60
|601
|2006.03.21 17:00
|sell
|301
|19.93
|1.2088
|1.2188
|1.2082
|602
|2006.03.21 17:45
|t/p
|301
|19.93
|1.2082
|1.2188
|1.2082
|1195.80
|80903.40
|603
|2006.03.23 17:00
|sell
|302
|20.23
|1.1979
|1.2079
|1.1973
|604
|2006.03.23 17:12
|t/p
|302
|20.23
|1.1973
|1.2079
|1.1973
|1213.80
|82117.20
|605
|2006.03.23 21:00
|sell
|303
|20.53
|1.1969
|1.2069
|1.1963
|606
|2006.03.24 00:24
|t/p
|303
|20.53
|1.1963
|1.2069
|1.1963
|1102.46
|83219.66
|607
|2006.03.24 17:00
|buy
|304
|20.80
|1.2019
|1.1919
|1.2025
|608
|2006.03.24 17:25
|t/p
|304
|20.80
|1.2025
|1.1919
|1.2025
|1248.00
|84467.66
|609
|2006.03.27 21:00
|sell
|305
|21.12
|1.2012
|1.2112
|1.2006
|610
|2006.03.27 22:17
|t/p
|305
|21.12
|1.2006
|1.2112
|1.2006
|1267.20
|85734.86
|611
|2006.03.28 17:00
|buy
|306
|21.43
|1.2089
|1.1989
|1.2095
|612
|2006.03.29 09:59
|s/l
|306
|21.43
|1.1989
|1.1989
|1.2095
|-21417.14
|64317.72
|613
|2006.03.30 17:00
|buy
|307
|16.08
|1.2144
|1.2044
|1.2150
|614
|2006.03.30 17:04
|t/p
|307
|16.08
|1.2150
|1.2044
|1.2150
|964.80
|65282.52
|615
|2006.03.30 21:00
|buy
|308
|16.32
|1.2153
|1.2053
|1.2159
|616
|2006.03.30 21:07
|t/p
|308
|16.32
|1.2159
|1.2053
|1.2159
|979.20
|66261.72
|617
|2006.03.31 17:00
|sell
|309
|16.57
|1.2099
|1.2199
|1.2093
|618
|2006.03.31 17:04
|t/p
|309
|16.57
|1.2093
|1.2199
|1.2093
|994.20
|67255.92
|619
|2006.04.03 21:00
|buy
|310
|16.81
|1.2145
|1.2045
|1.2151
|620
|2006.04.04 01:46
|t/p
|310
|16.81
|1.2151
|1.2045
|1.2151
|1018.69
|68274.60
|621
|2006.04.04 17:00
|buy
|311
|17.07
|1.2261
|1.2161
|1.2267
|622
|2006.04.04 17:15
|t/p
|311
|17.07
|1.2267
|1.2161
|1.2267
|1024.20
|69298.80
|623
|2006.04.04 21:00
|buy
|312
|17.32
|1.2270
|1.2170
|1.2276
|624
|2006.04.05 05:14
|t/p
|312
|17.32
|1.2276
|1.2170
|1.2276
|1049.59
|70348.40
|625
|2006.04.05 21:00
|buy
|313
|17.59
|1.2303
|1.2203
|1.2309
|626
|2006.04.06 09:25
|t/p
|313
|17.59
|1.2309
|1.2203
|1.2309
|1087.06
|71435.46
|627
|2006.04.06 17:00
|sell
|314
|17.86
|1.2235
|1.2335
|1.2229
|628
|2006.04.06 17:01
|t/p
|314
|17.86
|1.2229
|1.2335
|1.2229
|1071.60
|72507.06
|629
|2006.04.07 17:00
|sell
|315
|18.13
|1.2120
|1.2220
|1.2114
|630
|2006.04.07 17:01
|t/p
|315
|18.13
|1.2114
|1.2220
|1.2114
|1087.80
|73594.86
|631
|2006.04.07 21:00
|sell
|316
|18.40
|1.2108
|1.2208
|1.2102
|632
|2006.04.07 21:04
|t/p
|316
|18.40
|1.2102
|1.2208
|1.2102
|1104.00
|74698.86
|633
|2006.04.12 17:00
|sell
|317
|18.67
|1.2111
|1.2211
|1.2105
|634
|2006.04.12 17:56
|t/p
|317
|18.67
|1.2105
|1.2211
|1.2105
|1120.20
|75819.06
|635
|2006.04.17 17:00
|buy
|318
|18.95
|1.2283
|1.2183
|1.2289
|636
|2006.04.18 14:53
|t/p
|318
|18.95
|1.2289
|1.2183
|1.2289
|1148.37
|76967.43
|637
|2006.04.18 21:00
|buy
|319
|19.24
|1.2315
|1.2215
|1.2321
|638
|2006.04.18 22:14
|t/p
|319
|19.24
|1.2321
|1.2215
|1.2321
|1154.40
|78121.83
|639
|2006.04.20 17:00
|sell
|320
|19.53
|1.2311
|1.2411
|1.2305
|640
|2006.04.20 17:01
|t/p
|320
|19.53
|1.2305
|1.2411
|1.2305
|1171.80
|79293.63
|641
|2006.04.21 17:00
|buy
|321
|19.82
|1.2335
|1.2235
|1.2341
|642
|2006.04.21 17:00
|t/p
|321
|19.82
|1.2341
|1.2235
|1.2341
|1189.20
|80482.83
|643
|2006.04.21 21:00
|buy
|322
|20.12
|1.2344
|1.2244
|1.2350
|644
|2006.04.21 21:59
|t/p
|322
|20.12
|1.2350
|1.2244
|1.2350
|1207.20
|81690.03
|645
|2006.04.25 21:00
|buy
|323
|20.42
|1.2432
|1.2332
|1.2438
|646
|2006.04.25 21:01
|t/p
|323
|20.42
|1.2438
|1.2332
|1.2438
|1225.20
|82915.23
|647
|2006.04.26 21:00
|buy
|324
|20.73
|1.2459
|1.2359
|1.2465
|648
|2006.04.27 02:53
|t/p
|324
|20.73
|1.2465
|1.2359
|1.2465
|1281.11
|84196.34
|649
|2006.04.27 21:00
|buy
|325
|21.05
|1.2540
|1.2440
|1.2546
|650
|2006.04.28 01:59
|t/p
|325
|21.05
|1.2546
|1.2440
|1.2546
|1275.63
|85471.97
|651
|2006.04.28 17:00
|buy
|326
|21.37
|1.2598
|1.2498
|1.2604
|652
|2006.04.28 17:06
|t/p
|326
|21.37
|1.2604
|1.2498
|1.2604
|1282.20
|86754.17
|653
|2006.05.02 17:00
|buy
|327
|21.69
|1.2647
|1.2547
|1.2653
|654
|2006.05.02 17:44
|t/p
|327
|21.69
|1.2653
|1.2547
|1.2653
|1301.40
|88055.57
|655
|2006.05.04 21:00
|buy
|328
|22.01
|1.2715
|1.2615
|1.2721
|656
|2006.05.05 14:31
|t/p
|328
|22.01
|1.2721
|1.2615
|1.2721
|1333.81
|89389.38
|657
|2006.05.05 17:00
|buy
|329
|22.35
|1.2739
|1.2639
|1.2745
|658
|2006.05.05 18:59
|t/p
|329
|22.35
|1.2745
|1.2639
|1.2745
|1341.00
|90730.38
|659
|2006.05.05 21:00
|buy
|330
|22.68
|1.2738
|1.2638
|1.2744
|660
|2006.05.08 00:01
|t/p
|330
|22.68
|1.2744
|1.2638
|1.2744
|1374.41
|92104.79
|661
|2006.05.09 21:00
|buy
|331
|23.03
|1.2759
|1.2659
|1.2765
|662
|2006.05.09 23:10
|t/p
|331
|23.03
|1.2765
|1.2659
|1.2765
|1381.80
|93486.59
|663
|2006.05.10 17:00
|buy
|332
|23.37
|1.2800
|1.2700
|1.2806
|664
|2006.05.10 17:28
|t/p
|332
|23.37
|1.2806
|1.2700
|1.2806
|1402.20
|94888.79
|665
|2006.05.10 21:00
|buy
|333
|23.72
|1.2813
|1.2713
|1.2819
|666
|2006.05.10 21:33
|t/p
|333
|23.72
|1.2819
|1.2713
|1.2819
|1423.20
|96311.99
|667
|2006.05.11 21:00
|buy
|334
|24.08
|1.2855
|1.2755
|1.2861
|668
|2006.05.12 01:31
|t/p
|334
|24.08
|1.2861
|1.2755
|1.2861
|1459.25
|97771.23
|669
|2006.05.16 17:00
|buy
|335
|24.44
|1.2855
|1.2755
|1.2861
|670
|2006.05.16 20:32
|t/p
|335
|24.44
|1.2861
|1.2755
|1.2861
|1466.40
|99237.63
|671
|2006.05.18 17:00
|buy
|336
|24.81
|1.2810
|1.2710
|1.2816
|672
|2006.05.18 17:00
|t/p
|336
|24.81
|1.2816
|1.2710
|1.2816
|1488.60
|100726.23
|673
|2006.05.18 21:00
|buy
|337
|25.18
|1.2827
|1.2727
|1.2833
|674
|2006.05.18 21:04
|t/p
|337
|25.18
|1.2833
|1.2727
|1.2833
|1510.80
|102237.03
|675
|2006.05.19 17:00
|sell
|338
|25.56
|1.2708
|1.2808
|1.2702
|676
|2006.05.19 17:01
|t/p
|338
|25.56
|1.2702
|1.2808
|1.2702
|1533.60
|103770.63
|677
|2006.05.22 21:00
|buy
|339
|25.94
|1.2867
|1.2767
|1.2873
|678
|2006.05.22 21:22
|t/p
|339
|25.94
|1.2873
|1.2767
|1.2873
|1556.40
|105327.03
|679
|2006.05.26 21:00
|sell
|340
|26.33
|1.2727
|1.2827
|1.2721
|680
|2006.05.26 21:17
|t/p
|340
|26.33
|1.2721
|1.2827
|1.2721
|1579.80
|106906.83
|681
|2006.05.31 21:00
|sell
|341
|26.73
|1.2810
|1.2910
|1.2804
|682
|2006.06.01 02:29
|t/p
|341
|26.73
|1.2804
|1.2910
|1.2804
|1098.60
|108005.44
|683
|2006.06.02 17:00
|buy
|342
|27.00
|1.2933
|1.2833
|1.2939
|684
|2006.06.02 19:02
|t/p
|342
|27.00
|1.2939
|1.2833
|1.2939
|1620.00
|109625.44
|685
|2006.06.06 17:00
|sell
|343
|27.41
|1.2817
|1.2917
|1.2811
|686
|2006.06.06 17:00
|t/p
|343
|27.41
|1.2811
|1.2917
|1.2811
|1644.60
|111270.04
|687
|2006.06.07 17:00
|sell
|344
|27.82
|1.2777
|1.2877
|1.2771
|688
|2006.06.08 08:36
|t/p
|344
|27.82
|1.2771
|1.2877
|1.2771
|1143.40
|112413.44
|689
|2006.06.08 17:00
|sell
|345
|28.10
|1.2637
|1.2737
|1.2631
|690
|2006.06.08 17:24
|t/p
|345
|28.10
|1.2631
|1.2737
|1.2631
|1686.00
|114099.44
|691
|2006.06.08 21:00
|sell
|346
|28.52
|1.2640
|1.2740
|1.2634
|692
|2006.06.09 08:14
|t/p
|346
|28.52
|1.2634
|1.2740
|1.2634
|1531.52
|115630.96
|693
|2006.06.12 17:00
|sell
|347
|28.91
|1.2586
|1.2686
|1.2580
|694
|2006.06.12 17:09
|t/p
|347
|28.91
|1.2580
|1.2686
|1.2580
|1734.60
|117365.56
|695
|2006.06.13 21:00
|sell
|348
|29.34
|1.2542
|1.2642
|1.2536
|696
|2006.06.13 21:13
|t/p
|348
|29.34
|1.2536
|1.2642
|1.2536
|1760.40
|119125.96
|697
|2006.06.14 17:00
|buy
|349
|29.78
|1.2619
|1.2519
|1.2625
|698
|2006.06.14 17:15
|t/p
|349
|29.78
|1.2625
|1.2519
|1.2625
|1786.80
|120912.76
|699
|2006.06.15 17:00
|buy
|350
|30.23
|1.2628
|1.2528
|1.2634
|700
|2006.06.15 22:40
|t/p
|350
|30.23
|1.2634
|1.2528
|1.2634
|1813.80
|122726.56
|701
|2006.06.21 17:00
|buy
|351
|30.68
|1.2644
|1.2544
|1.2650
|702
|2006.06.21 17:49
|t/p
|351
|30.68
|1.2650
|1.2544
|1.2650
|1840.80
|124567.36
|703
|2006.06.22 17:00
|sell
|352
|31.14
|1.2571
|1.2671
|1.2565
|704
|2006.06.23 03:39
|t/p
|352
|31.14
|1.2565
|1.2671
|1.2565
|1672.22
|126239.58
|705
|2006.06.26 21:00
|buy
|353
|31.56
|1.2582
|1.2482
|1.2588
|706
|2006.06.26 22:43
|t/p
|353
|31.56
|1.2588
|1.2482
|1.2588
|1893.60
|128133.18
|707
|2006.06.28 17:00
|sell
|354
|32.03
|1.2525
|1.2625
|1.2519
|708
|2006.06.29 20:23
|s/l
|354
|32.03
|1.2625
|1.2625
|1.2519
|-32635.37
|95497.82
|709
|2006.06.29 21:00
|buy
|355
|23.87
|1.2667
|1.2567
|1.2673
|710
|2006.06.29 23:47
|t/p
|355
|23.87
|1.2673
|1.2567
|1.2673
|1432.20
|96930.01
|711
|2006.06.30 17:00
|buy
|356
|24.23
|1.2790
|1.2690
|1.2796
|712
|2006.06.30 21:00
|buy
|357
|23.75
|1.2784
|1.2684
|1.2790
|713
|2006.06.30 21:03
|t/p
|357
|23.75
|1.2790
|1.2684
|1.2790
|1425.00
|98355.01
|714
|2006.06.30 22:02
|t/p
|356
|24.23
|1.2796
|1.2690
|1.2796
|1453.80
|99808.82
|715
|2006.07.03 21:00
|buy
|358
|24.95
|1.2803
|1.2703
|1.2809
|716
|2006.07.03 21:27
|t/p
|358
|24.95
|1.2809
|1.2703
|1.2809
|1497.00
|101305.82
|717
|2006.07.05 17:00
|sell
|359
|25.33
|1.2717
|1.2817
|1.2711
|718
|2006.07.06 17:00
|buy
|360
|22.42
|1.2761
|1.2661
|1.2767
|719
|2006.07.06 17:23
|t/p
|360
|22.42
|1.2767
|1.2661
|1.2767
|1345.20
|102651.02
|720
|2006.07.06 21:00
|buy
|361
|21.62
|1.2779
|1.2679
|1.2785
|721
|2006.07.06 23:37
|t/p
|361
|21.62
|1.2785
|1.2679
|1.2785
|1297.20
|103948.22
|722
|2006.07.07 14:30
|s/l
|359
|25.33
|1.2817
|1.2817
|1.2711
|-25968.32
|77979.90
|723
|2006.07.07 17:00
|buy
|362
|19.49
|1.2827
|1.2727
|1.2833
|724
|2006.07.07 19:43
|t/p
|362
|19.49
|1.2833
|1.2727
|1.2833
|1169.40
|79149.30
|725
|2006.07.10 17:00
|sell
|363
|19.79
|1.2737
|1.2837
|1.2731
|726
|2006.07.10 19:51
|t/p
|363
|19.79
|1.2731
|1.2837
|1.2731
|1187.40
|80336.70
|727
|2006.07.10 21:00
|sell
|364
|20.08
|1.2732
|1.2832
|1.2726
|728
|2006.07.11 08:05
|t/p
|364
|20.08
|1.2726
|1.2832
|1.2726
|1078.30
|81414.99
|729
|2006.07.11 21:00
|buy
|365
|20.35
|1.2772
|1.2672
|1.2778
|730
|2006.07.11 21:23
|t/p
|365
|20.35
|1.2778
|1.2672
|1.2778
|1221.00
|82635.99
|731
|2006.07.12 17:00
|sell
|366
|20.66
|1.2686
|1.2786
|1.2680
|732
|2006.07.13 17:19
|t/p
|366
|20.66
|1.2680
|1.2786
|1.2680
|849.13
|83485.12
|733
|2006.07.14 17:00
|sell
|367
|20.87
|1.2634
|1.2734
|1.2628
|734
|2006.07.17 04:19
|t/p
|367
|20.87
|1.2628
|1.2734
|1.2628
|1120.72
|84605.84
|735
|2006.07.17 17:00
|sell
|368
|21.15
|1.2516
|1.2616
|1.2510
|736
|2006.07.17 21:00
|sell
|369
|20.68
|1.2523
|1.2623
|1.2517
|737
|2006.07.17 22:32
|t/p
|369
|20.68
|1.2517
|1.2623
|1.2517
|1240.80
|85846.64
|738
|2006.07.18 11:01
|t/p
|368
|21.15
|1.2510
|1.2616
|1.2510
|1135.76
|86982.39
|739
|2006.07.19 21:00
|buy
|370
|21.75
|1.2603
|1.2503
|1.2609
|740
|2006.07.20 03:01
|t/p
|370
|21.75
|1.2609
|1.2503
|1.2609
|1344.15
|88326.54
|741
|2006.07.20 17:00
|buy
|371
|22.08
|1.2648
|1.2548
|1.2654
|742
|2006.07.20 20:18
|t/p
|371
|22.08
|1.2654
|1.2548
|1.2654
|1324.80
|89651.34
|743
|2006.07.21 17:00
|buy
|372
|22.41
|1.2689
|1.2589
|1.2695
|744
|2006.07.21 20:03
|t/p
|372
|22.41
|1.2695
|1.2589
|1.2695
|1344.60
|90995.94
|745
|2006.07.21 21:00
|buy
|373
|22.75
|1.2690
|1.2590
|1.2696
|746
|2006.07.21 21:09
|t/p
|373
|22.75
|1.2696
|1.2590
|1.2696
|1365.00
|92360.94
|747
|2006.07.26 17:00
|buy
|374
|23.09
|1.2620
|1.2520
|1.2626
|748
|2006.07.26 17:59
|t/p
|374
|23.09
|1.2626
|1.2520
|1.2626
|1385.40
|93746.34
|749
|2006.07.26 21:00
|buy
|375
|23.44
|1.2700
|1.2600
|1.2706
|750
|2006.07.26 21:54
|t/p
|375
|23.44
|1.2706
|1.2600
|1.2706
|1406.40
|95152.74
|751
|2006.07.28 17:00
|buy
|376
|23.79
|1.2767
|1.2667
|1.2773
|752
|2006.07.28 21:00
|buy
|377
|22.84
|1.2753
|1.2653
|1.2759
|753
|2006.07.28 22:25
|t/p
|377
|22.84
|1.2759
|1.2653
|1.2759
|1370.40
|96523.14
|754
|2006.07.28 23:29
|t/p
|376
|23.79
|1.2773
|1.2667
|1.2773
|1427.40
|97950.54
|755
|2006.07.31 21:00
|buy
|378
|24.49
|1.2777
|1.2677
|1.2783
|756
|2006.08.01 18:05
|t/p
|378
|24.49
|1.2783
|1.2677
|1.2783
|1484.09
|99434.64
|757
|2006.08.01 21:00
|buy
|379
|24.86
|1.2818
|1.2718
|1.2824
|758
|2006.08.01 21:31
|t/p
|379
|24.86
|1.2824
|1.2718
|1.2824
|1491.60
|100926.24
|759
|2006.08.03 21:00
|buy
|380
|25.23
|1.2812
|1.2712
|1.2818
|760
|2006.08.04 14:30
|t/p
|380
|25.23
|1.2818
|1.2712
|1.2818
|1528.94
|102455.18
|761
|2006.08.04 17:00
|buy
|381
|25.61
|1.2904
|1.2804
|1.2910
|762
|2006.08.07 17:00
|sell
|382
|22.61
|1.2857
|1.2957
|1.2851
|763
|2006.08.07 19:16
|t/p
|382
|22.61
|1.2851
|1.2957
|1.2851
|1356.60
|103811.78
|764
|2006.08.07 21:00
|sell
|383
|22.05
|1.2843
|1.2943
|1.2837
|765
|2006.08.07 22:23
|t/p
|383
|22.05
|1.2837
|1.2943
|1.2837
|1323.00
|105134.78
|766
|2006.08.09 00:49
|s/l
|381
|25.61
|1.2804
|1.2804
|1.2910
|-25563.90
|79570.87
|767
|2006.08.09 17:00
|buy
|384
|19.89
|1.2884
|1.2784
|1.2890
|768
|2006.08.09 17:08
|t/p
|384
|19.89
|1.2890
|1.2784
|1.2890
|1193.40
|80764.27
|769
|2006.08.10 17:00
|sell
|385
|20.19
|1.2773
|1.2873
|1.2767
|770
|2006.08.10 17:16
|t/p
|385
|20.19
|1.2767
|1.2873
|1.2767
|1211.40
|81975.67
|771
|2006.08.11 21:00
|sell
|386
|20.49
|1.2724
|1.2824
|1.2718
|772
|2006.08.14 00:01
|t/p
|386
|20.49
|1.2718
|1.2824
|1.2718
|1100.31
|83075.99
|773
|2006.08.14 21:00
|sell
|387
|20.77
|1.2718
|1.2818
|1.2712
|774
|2006.08.14 22:30
|t/p
|387
|20.77
|1.2712
|1.2818
|1.2712
|1246.20
|84322.19
|775
|2006.08.15 17:00
|buy
|388
|21.08
|1.2787
|1.2687
|1.2793
|776
|2006.08.15 17:06
|t/p
|388
|21.08
|1.2793
|1.2687
|1.2793
|1264.80
|85586.99
|777
|2006.08.16 17:00
|buy
|389
|21.40
|1.2856
|1.2756
|1.2862
|778
|2006.08.16 17:31
|t/p
|389
|21.40
|1.2862
|1.2756
|1.2862
|1284.00
|86870.99
|779
|2006.08.21 17:00
|buy
|390
|21.72
|1.2924
|1.2824
|1.2930
|780
|2006.08.22 13:52
|s/l
|390
|21.72
|1.2824
|1.2824
|1.2930
|-21706.97
|65164.02
|781
|2006.09.04 21:00
|buy
|391
|16.29
|1.2870
|1.2770
|1.2876
|782
|2006.09.04 21:45
|t/p
|391
|16.29
|1.2876
|1.2770
|1.2876
|977.40
|66141.42
|783
|2006.09.05 17:00
|sell
|392
|16.54
|1.2803
|1.2903
|1.2797
|784
|2006.09.06 13:28
|t/p
|392
|16.54
|1.2797
|1.2903
|1.2797
|888.20
|67029.62
|785
|2006.09.06 17:00
|sell
|393
|16.76
|1.2787
|1.2887
|1.2781
|786
|2006.09.06 18:06
|t/p
|393
|16.76
|1.2781
|1.2887
|1.2781
|1005.60
|68035.22
|787
|2006.09.08 17:00
|sell
|394
|17.01
|1.2667
|1.2767
|1.2661
|788
|2006.09.11 02:52
|t/p
|394
|17.01
|1.2661
|1.2767
|1.2661
|913.44
|68948.65
|789
|2006.09.14 17:00
|buy
|395
|17.24
|1.2751
|1.2651
|1.2757
|790
|2006.09.15 15:34
|s/l
|395
|17.24
|1.2651
|1.2651
|1.2757
|-17229.66
|51719.00
|791
|2006.09.15 17:00
|sell
|396
|12.93
|1.2647
|1.2747
|1.2641
|792
|2006.09.15 17:31
|t/p
|396
|12.93
|1.2641
|1.2747
|1.2641
|775.80
|52494.80
|793
|2006.09.18 17:00
|buy
|397
|13.12
|1.2689
|1.2589
|1.2695
|794
|2006.09.18 19:00
|t/p
|397
|13.12
|1.2695
|1.2589
|1.2695
|787.20
|53282.00
|795
|2006.09.18 21:00
|buy
|398
|13.32
|1.2704
|1.2604
|1.2710
|796
|2006.09.18 21:22
|t/p
|398
|13.32
|1.2710
|1.2604
|1.2710
|799.20
|54081.20
|797
|2006.09.20 17:00
|buy
|399
|13.52
|1.2703
|1.2603
|1.2709
|798
|2006.09.20 17:30
|t/p
|399
|13.52
|1.2709
|1.2603
|1.2709
|811.20
|54892.40
|799
|2006.09.21 21:00
|buy
|400
|13.72
|1.2788
|1.2688
|1.2794
|800
|2006.09.21 21:14
|t/p
|400
|13.72
|1.2794
|1.2688
|1.2794
|823.20
|55715.60
|801
|2006.09.25 17:00
|sell
|401
|13.93
|1.2738
|1.2838
|1.2732
|802
|2006.09.26 09:12
|t/p
|401
|13.93
|1.2732
|1.2838
|1.2732
|748.04
|56463.64
|803
|2006.09.26 17:00
|sell
|402
|14.12
|1.2673
|1.2773
|1.2667
|804
|2006.09.29 09:31
|t/p
|402
|14.12
|1.2667
|1.2773
|1.2667
|402.42
|56866.06
|805
|2006.10.02 17:00
|buy
|403
|14.22
|1.2750
|1.2650
|1.2756
|806
|2006.10.02 17:10
|t/p
|403
|14.22
|1.2756
|1.2650
|1.2756
|853.20
|57719.26
|807
|2006.10.06 17:00
|sell
|404
|14.43
|1.2584
|1.2684
|1.2578
|808
|2006.10.06 21:00
|sell
|405
|14.25
|1.2587
|1.2687
|1.2581
|809
|2006.10.10 05:08
|t/p
|405
|14.25
|1.2581
|1.2687
|1.2581
|675.45
|58394.71
|810
|2006.10.10 10:21
|t/p
|404
|14.43
|1.2578
|1.2684
|1.2578
|683.98
|59078.69
|811
|2006.10.13 17:00
|sell
|406
|14.77
|1.2492
|1.2592
|1.2486
|812
|2006.10.13 17:16
|t/p
|406
|14.77
|1.2486
|1.2592
|1.2486
|886.20
|59964.89
|813
|2006.10.16 21:00
|buy
|407
|14.99
|1.2526
|1.2426
|1.2532
|814
|2006.10.16 21:55
|t/p
|407
|14.99
|1.2532
|1.2426
|1.2532
|899.40
|60864.29
|815
|2006.10.18 17:00
|sell
|408
|15.22
|1.2512
|1.2612
|1.2506
|816
|2006.10.19 17:00
|buy
|409
|11.87
|1.2598
|1.2498
|1.2604
|817
|2006.10.19 18:00
|t/p
|409
|11.87
|1.2604
|1.2498
|1.2604
|712.20
|61576.49
|818
|2006.10.19 18:00
|s/l
|408
|15.22
|1.2612
|1.2612
|1.2506
|-15507.66
|46068.83
|819
|2006.10.19 21:00
|buy
|410
|11.52
|1.2627
|1.2527
|1.2633
|820
|2006.10.20 02:17
|t/p
|410
|11.52
|1.2633
|1.2527
|1.2633
|698.11
|46766.95
|821
|2006.10.20 17:00
|sell
|411
|11.69
|1.2601
|1.2701
|1.2595
|822
|2006.10.23 08:21
|t/p
|411
|11.69
|1.2595
|1.2701
|1.2595
|627.75
|47394.70
|823
|2006.10.25 17:00
|buy
|412
|11.85
|1.2590
|1.2490
|1.2596
|824
|2006.10.25 17:20
|t/p
|412
|11.85
|1.2596
|1.2490
|1.2596
|711.00
|48105.70
|825
|2006.10.25 21:00
|buy
|413
|12.03
|1.2614
|1.2514
|1.2620
|826
|2006.10.25 21:03
|t/p
|413
|12.03
|1.2620
|1.2514
|1.2620
|721.80
|48827.50
|827
|2006.10.26 17:00
|buy
|414
|12.21
|1.2669
|1.2569
|1.2675
|828
|2006.10.26 18:20
|t/p
|414
|12.21
|1.2675
|1.2569
|1.2675
|732.60
|49560.10
|829
|2006.10.26 21:00
|buy
|415
|12.39
|1.2690
|1.2590
|1.2696
|830
|2006.10.26 22:57
|t/p
|415
|12.39
|1.2696
|1.2590
|1.2696
|743.40
|50303.50
|831
|2006.11.02 17:00
|buy
|416
|12.58
|1.2769
|1.2669
|1.2775
|832
|2006.11.02 17:31
|t/p
|416
|12.58
|1.2775
|1.2669
|1.2775
|754.80
|51058.30
|833
|2006.11.02 21:00
|buy
|417
|12.76
|1.2782
|1.2682
|1.2788
|834
|2006.11.03 15:00
|s/l
|417
|12.76
|1.2682
|1.2682
|1.2788
|-12752.34
|38305.95
|835
|2006.11.03 17:00
|sell
|418
|9.58
|1.2702
|1.2802
|1.2696
|836
|2006.11.03 18:15
|t/p
|418
|9.58
|1.2696
|1.2802
|1.2696
|574.80
|38880.75
|837
|2006.11.06 21:00
|buy
|419
|9.72
|1.2720
|1.2620
|1.2726
|838
|2006.11.06 23:12
|t/p
|419
|9.72
|1.2726
|1.2620
|1.2726
|583.20
|39463.95
|839
|2006.11.07 17:00
|buy
|420
|9.87
|1.2800
|1.2700
|1.2806
|840
|2006.11.07 17:40
|t/p
|420
|9.87
|1.2806
|1.2700
|1.2806
|592.20
|40056.15
|841
|2006.11.09 17:00
|buy
|421
|10.01
|1.2793
|1.2693
|1.2799
|842
|2006.11.09 17:13
|t/p
|421
|10.01
|1.2799
|1.2693
|1.2799
|600.60
|40656.75
|843
|2006.11.13 17:00
|sell
|422
|10.16
|1.2811
|1.2911
|1.2805
|844
|2006.11.13 18:41
|t/p
|422
|10.16
|1.2805
|1.2911
|1.2805
|609.60
|41266.35
|845
|2006.11.16 17:00
|sell
|423
|10.32
|1.2806
|1.2906
|1.2800
|846
|2006.11.16 18:13
|t/p
|423
|10.32
|1.2800
|1.2906
|1.2800
|619.20
|41885.55
|847
|2006.11.16 21:00
|sell
|424
|10.47
|1.2793
|1.2893
|1.2787
|848
|2006.11.17 02:47
|t/p
|424
|10.47
|1.2787
|1.2893
|1.2787
|562.24
|42447.79
|849
|2006.11.21 21:00
|buy
|425
|10.61
|1.2845
|1.2745
|1.2851
|850
|2006.11.22 02:52
|t/p
|425
|10.61
|1.2851
|1.2745
|1.2851
|642.97
|43090.76
|851
|2006.11.22 17:00
|buy
|426
|10.77
|1.2936
|1.2836
|1.2942
|852
|2006.11.22 17:09
|t/p
|426
|10.77
|1.2942
|1.2836
|1.2942
|646.20
|43736.96
|853
|2006.11.22 21:00
|buy
|427
|10.93
|1.2936
|1.2836
|1.2942
|854
|2006.11.22 21:40
|t/p
|427
|10.93
|1.2942
|1.2836
|1.2942
|655.80
|44392.76
|855
|2006.11.24 17:00
|buy
|428
|11.10
|1.3093
|1.2993
|1.3099
|856
|2006.11.24 20:18
|t/p
|428
|11.10
|1.3099
|1.2993
|1.3099
|666.00
|45058.76
|857
|2006.11.24 21:00
|buy
|429
|11.26
|1.3100
|1.3000
|1.3106
|858
|2006.11.27 00:01
|t/p
|429
|11.26
|1.3106
|1.3000
|1.3106
|682.36
|45741.12
|859
|2006.11.28 21:00
|buy
|430
|11.44
|1.3189
|1.3089
|1.3195
|860
|2006.11.28 21:13
|t/p
|430
|11.44
|1.3195
|1.3089
|1.3195
|686.40
|46427.52
|861
|2006.11.29 17:00
|sell
|431
|11.61
|1.3152
|1.3252
|1.3146
|862
|2006.11.29 17:05
|t/p
|431
|11.61
|1.3146
|1.3252
|1.3146
|696.60
|47124.12
|863
|2006.11.30 17:00
|buy
|432
|11.78
|1.3256
|1.3156
|1.3262
|864
|2006.11.30 17:14
|t/p
|432
|11.78
|1.3262
|1.3156
|1.3262
|706.80
|47830.92
|865
|2006.12.01 21:00
|buy
|433
|11.96
|1.3335
|1.3235
|1.3341
|866
|2006.12.04 00:00
|t/p
|433
|11.96
|1.3341
|1.3235
|1.3341
|724.78
|48555.69
|867
|2006.12.08 17:00
|buy
|434
|12.14
|1.3317
|1.3217
|1.3323
|868
|2006.12.08 17:11
|t/p
|434
|12.14
|1.3323
|1.3217
|1.3323
|728.40
|49284.09
|869
|2006.12.08 21:00
|sell
|435
|12.32
|1.3197
|1.3297
|1.3191
|870
|2006.12.11 00:00
|t/p
|435
|12.32
|1.3191
|1.3297
|1.3191
|661.58
|49945.68
|871
|2006.12.11 21:00
|buy
|436
|12.49
|1.3252
|1.3152
|1.3258
|872
|2006.12.12 00:20
|t/p
|436
|12.49
|1.3258
|1.3152
|1.3258
|756.89
|50702.57
|873
|2006.12.13 17:00
|sell
|437
|12.68
|1.3221
|1.3321
|1.3215
|874
|2006.12.13 17:39
|t/p
|437
|12.68
|1.3215
|1.3321
|1.3215
|760.80
|51463.37
|875
|2006.12.13 21:00
|sell
|438
|12.87
|1.3203
|1.3303
|1.3197
|876
|2006.12.14 12:33
|t/p
|438
|12.87
|1.3197
|1.3303
|1.3197
|528.96
|51992.33
|877
|2006.12.14 17:00
|sell
|439
|13.00
|1.3169
|1.3269
|1.3163
|878
|2006.12.14 17:21
|t/p
|439
|13.00
|1.3163
|1.3269
|1.3163
|780.00
|52772.33
|879
|2006.12.14 21:00
|sell
|440
|13.19
|1.3151
|1.3251
|1.3145
|880
|2006.12.14 21:20
|t/p
|440
|13.19
|1.3145
|1.3251
|1.3145
|791.40
|53563.73
|881
|2006.12.15 17:00
|sell
|441
|13.39
|1.3089
|1.3189
|1.3083
|882
|2006.12.15 18:06
|t/p
|441
|13.39
|1.3083
|1.3189
|1.3083
|803.40
|54367.13
|883
|2006.12.19 17:00
|buy
|442
|13.59
|1.3170
|1.3070
|1.3176
|884
|2006.12.19 17:14
|t/p
|442
|13.59
|1.3176
|1.3070
|1.3176
|815.40
|55182.53
|885
|2006.12.26 21:00
|sell
|443
|13.80
|1.3098
|1.3198
|1.3092
|886
|2006.12.26 21:03
|t/p
|443
|13.80
|1.3092
|1.3198
|1.3092
|828.00
|56010.53
|887
|2006.12.29 21:00
|buy
|444
|14.00
|1.3199
|1.3099
|1.3205
|888
|2006.12.29 22:39
|t/p
|444
|14.00
|1.3205
|1.3099
|1.3205
|840.00
|56850.53
|889
|2007.01.03 17:00
|sell
|445
|14.21
|1.3193
|1.3293
|1.3187
|890
|2007.01.03 17:08
|t/p
|445
|14.21
|1.3187
|1.3293
|1.3187
|852.60
|57703.13
|891
|2007.01.04 17:00
|sell
|446
|14.43
|1.3087
|1.3187
|1.3081
|892
|2007.01.04 17:12
|t/p
|446
|14.43
|1.3081
|1.3187
|1.3081
|865.80
|58568.93
|893
|2007.01.04 21:00
|sell
|447
|14.64
|1.3085
|1.3185
|1.3079
|894
|2007.01.04 21:38
|t/p
|447
|14.64
|1.3079
|1.3185
|1.3079
|878.40
|59447.33
|895
|2007.01.05 17:00
|sell
|448
|14.86
|1.2989
|1.3089
|1.2983
|896
|2007.01.05 17:06
|t/p
|448
|14.86
|1.2983
|1.3089
|1.2983
|891.60
|60338.93
|897
|2007.01.09 17:00
|sell
|449
|15.08
|1.2999
|1.3099
|1.2993
|898
|2007.01.09 17:49
|t/p
|449
|15.08
|1.2993
|1.3099
|1.2993
|904.80
|61243.73
|899
|2007.01.09 21:00
|sell
|450
|15.31
|1.2999
|1.3099
|1.2993
|900
|2007.01.09 23:41
|t/p
|450
|15.31
|1.2993
|1.3099
|1.2993
|918.60
|62162.33
|901
|2007.01.11 21:00
|sell
|451
|15.54
|1.2887
|1.2987
|1.2881
|902
|2007.01.12 02:03
|t/p
|451
|15.54
|1.2881
|1.2987
|1.2881
|834.50
|62996.82
|903
|2007.01.12 17:00
|buy
|452
|15.75
|1.2934
|1.2834
|1.2940
|904
|2007.01.15 08:40
|t/p
|452
|15.75
|1.2940
|1.2834
|1.2940
|954.45
|63951.27
|905
|2007.01.23 17:00
|buy
|453
|15.99
|1.3031
|1.2931
|1.3037
|906
|2007.01.24 17:00
|sell
|454
|13.19
|1.2961
|1.3061
|1.2955
|907
|2007.01.24 17:06
|t/p
|454
|13.19
|1.2955
|1.3061
|1.2955
|791.40
|64742.67
|908
|2007.01.25 20:32
|s/l
|453
|15.99
|1.2931
|1.2931
|1.3037
|-15951.62
|48791.05
|909
|2007.01.29 17:00
|buy
|455
|12.20
|1.2934
|1.2834
|1.2940
|910
|2007.01.29 17:57
|t/p
|455
|12.20
|1.2940
|1.2834
|1.2940
|732.00
|49523.05
|911
|2007.01.29 21:00
|buy
|456
|12.38
|1.2957
|1.2857
|1.2963
|912
|2007.01.30 01:05
|t/p
|456
|12.38
|1.2963
|1.2857
|1.2963
|750.23
|50273.28
|913
|2007.01.31 21:00
|buy
|457
|12.57
|1.3030
|1.2930
|1.3036
|914
|2007.02.01 02:07
|t/p
|457
|12.57
|1.3036
|1.2930
|1.3036
|776.83
|51050.10
|915
|2007.02.02 17:00
|sell
|458
|12.76
|1.2973
|1.3073
|1.2967
|916
|2007.02.02 17:44
|t/p
|458
|12.76
|1.2967
|1.3073
|1.2967
|765.60
|51815.70
|917
|2007.02.06 17:00
|buy
|459
|12.95
|1.2952
|1.2852
|1.2958
|918
|2007.02.06 17:25
|t/p
|459
|12.95
|1.2958
|1.2852
|1.2958
|777.00
|52592.70
|919
|2007.02.06 21:00
|buy
|460
|13.15
|1.2978
|1.2878
|1.2984
|920
|2007.02.06 21:29
|t/p
|460
|13.15
|1.2984
|1.2878
|1.2984
|789.00
|53381.70
|921
|2007.02.07 17:00
|buy
|461
|13.35
|1.3015
|1.2915
|1.3021
|922
|2007.02.07 17:09
|t/p
|461
|13.35
|1.3021
|1.2915
|1.3021
|801.00
|54182.70
|923
|2007.02.13 21:00
|buy
|462
|13.55
|1.3031
|1.2931
|1.3037
|924
|2007.02.13 21:54
|t/p
|462
|13.55
|1.3037
|1.2931
|1.3037
|813.00
|54995.70
|925
|2007.02.14 17:00
|buy
|463
|13.75
|1.3126
|1.3026
|1.3132
|926
|2007.02.14 23:07
|t/p
|463
|13.75
|1.3132
|1.3026
|1.3132
|825.00
|55820.70
|927
|2007.02.23 17:00
|buy
|464
|13.96
|1.3166
|1.3066
|1.3172
|928
|2007.02.23 18:42
|t/p
|464
|13.96
|1.3172
|1.3066
|1.3172
|837.60
|56658.30
|929
|2007.02.27 17:00
|buy
|465
|14.16
|1.3244
|1.3144
|1.3250
|930
|2007.02.27 18:00
|t/p
|465
|14.16
|1.3250
|1.3144
|1.3250
|849.60
|57507.90
|931
|2007.03.01 17:00
|sell
|466
|14.38
|1.3162
|1.3262
|1.3156
|932
|2007.03.01 17:03
|t/p
|466
|14.38
|1.3156
|1.3262
|1.3156
|862.80
|58370.70
|933
|2007.03.02 21:00
|buy
|467
|14.59
|1.3191
|1.3091
|1.3197
|934
|2007.03.02 21:19
|t/p
|467
|14.59
|1.3197
|1.3091
|1.3197
|875.40
|59246.10
|935
|2007.03.07 21:00
|buy
|468
|14.81
|1.3183
|1.3083
|1.3189
|936
|2007.03.08 17:00
|sell
|469
|12.67
|1.3125
|1.3225
|1.3119
|937
|2007.03.09 14:31
|t/p
|469
|12.67
|1.3119
|1.3225
|1.3119
|680.38
|59926.48
|938
|2007.03.12 16:13
|t/p
|468
|14.81
|1.3189
|1.3083
|1.3189
|933.03
|60859.51
|939
|2007.03.12 17:00
|buy
|470
|15.21
|1.3186
|1.3086
|1.3192
|940
|2007.03.12 19:52
|t/p
|470
|15.21
|1.3192
|1.3086
|1.3192
|912.60
|61772.11
|941
|2007.03.12 21:00
|buy
|471
|15.44
|1.3192
|1.3092
|1.3198
|942
|2007.03.13 13:31
|t/p
|471
|15.44
|1.3198
|1.3092
|1.3198
|935.66
|62707.78
|943
|2007.03.14 17:00
|buy
|472
|15.68
|1.3226
|1.3126
|1.3232
|944
|2007.03.14 17:02
|t/p
|472
|15.68
|1.3232
|1.3126
|1.3232
|940.80
|63648.58
|945
|2007.03.14 21:00
|buy
|473
|15.91
|1.3227
|1.3127
|1.3233
|946
|2007.03.15 01:00
|t/p
|473
|15.91
|1.3233
|1.3127
|1.3233
|983.24
|64631.82
|947
|2007.03.20 21:00
|buy
|474
|16.16
|1.3319
|1.3219
|1.3325
|948
|2007.03.21 19:15
|t/p
|474
|16.16
|1.3325
|1.3219
|1.3325
|979.30
|65611.11
|949
|2007.03.23 17:00
|sell
|475
|16.40
|1.3302
|1.3402
|1.3296
|950
|2007.03.23 17:42
|t/p
|475
|16.40
|1.3296
|1.3402
|1.3296
|984.00
|66595.11
|951
|2007.03.23 21:00
|sell
|476
|16.65
|1.3288
|1.3388
|1.3282
|952
|2007.03.26 00:14
|t/p
|476
|16.65
|1.3282
|1.3388
|1.3282
|894.11
|67489.22
|953
|2007.03.27 17:00
|buy
|477
|16.87
|1.3349
|1.3249
|1.3355
|954
|2007.03.27 17:09
|t/p
|477
|16.87
|1.3355
|1.3249
|1.3355
|1012.20
|68501.42
|955
|2007.04.02 17:00
|buy
|478
|17.13
|1.3376
|1.3276
|1.3382
|956
|2007.04.02 18:56
|t/p
|478
|17.13
|1.3382
|1.3276
|1.3382
|1027.80
|69529.22
|957
|2007.04.04 17:00
|buy
|479
|17.38
|1.3377
|1.3277
|1.3383
|958
|2007.04.05 13:21
|t/p
|479
|17.38
|1.3383
|1.3277
|1.3383
|1074.08
|70603.30
|959
|2007.04.05 17:00
|buy
|480
|17.65
|1.3436
|1.3336
|1.3442
|960
|2007.04.05 21:00
|buy
|481
|17.17
|1.3427
|1.3327
|1.3433
|961
|2007.04.06 17:00
|sell
|482
|12.38
|1.3371
|1.3471
|1.3365
|962
|2007.04.09 02:09
|t/p
|482
|12.38
|1.3365
|1.3471
|1.3365
|664.81
|71268.11
|963
|2007.04.10 04:42
|t/p
|481
|17.17
|1.3433
|1.3327
|1.3433
|1061.11
|72329.21
|964
|2007.04.10 16:37
|t/p
|480
|17.65
|1.3442
|1.3336
|1.3442
|1090.77
|73419.98
|965
|2007.04.10 17:00
|buy
|483
|18.35
|1.3443
|1.3343
|1.3449
|966
|2007.04.10 17:05
|t/p
|483
|18.35
|1.3449
|1.3343
|1.3449
|1101.00
|74520.98
|967
|2007.04.12 17:00
|buy
|484
|18.63
|1.3498
|1.3398
|1.3504
|968
|2007.04.12 21:00
|buy
|485
|17.84
|1.3483
|1.3383
|1.3489
|969
|2007.04.12 23:36
|t/p
|485
|17.84
|1.3489
|1.3383
|1.3489
|1070.40
|75591.38
|970
|2007.04.13 02:44
|t/p
|484
|18.63
|1.3504
|1.3398
|1.3504
|1128.98
|76720.36
|971
|2007.04.17 17:00
|buy
|486
|19.18
|1.3572
|1.3472
|1.3578
|972
|2007.04.17 17:45
|t/p
|486
|19.18
|1.3578
|1.3472
|1.3578
|1150.80
|77871.16
|973
|2007.04.17 21:00
|buy
|487
|19.47
|1.3566
|1.3466
|1.3572
|974
|2007.04.17 21:24
|t/p
|487
|19.47
|1.3572
|1.3466
|1.3572
|1168.20
|79039.36
|975
|2007.04.19 21:00
|buy
|488
|19.76
|1.3604
|1.3504
|1.3610
|976
|2007.04.19 21:18
|t/p
|488
|19.76
|1.3610
|1.3504
|1.3610
|1185.60
|80224.96
|977
|2007.04.20 17:00
|sell
|489
|20.06
|1.3593
|1.3693
|1.3587
|978
|2007.04.23 05:41
|t/p
|489
|20.06
|1.3587
|1.3693
|1.3587
|1077.22
|81302.18
|979
|2007.04.24 21:00
|buy
|490
|20.33
|1.3627
|1.3527
|1.3633
|980
|2007.04.24 21:51
|t/p
|490
|20.33
|1.3633
|1.3527
|1.3633
|1219.80
|82521.98
|981
|2007.04.25 17:00
|buy
|491
|20.63
|1.3661
|1.3561
|1.3667
|982
|2007.04.27 14:30
|t/p
|491
|20.63
|1.3667
|1.3561
|1.3667
|1287.31
|83809.29
|983
|2007.05.03 21:00
|sell
|492
|20.95
|1.3554
|1.3654
|1.3548
|984
|2007.05.04 03:18
|t/p
|492
|20.95
|1.3548
|1.3654
|1.3548
|1125.01
|84934.31
|985
|2007.05.04 17:00
|buy
|493
|21.23
|1.3587
|1.3487
|1.3593
|986
|2007.05.04 18:39
|t/p
|493
|21.23
|1.3593
|1.3487
|1.3593
|1273.80
|86208.11
|987
|2007.05.07 17:00
|buy
|494
|21.55
|1.3622
|1.3522
|1.3628
|988
|2007.05.08 16:17
|s/l
|494
|21.55
|1.3522
|1.3522
|1.3628
|-21537.07
|64671.04
|989
|2007.05.08 17:00
|sell
|495
|16.17
|1.3525
|1.3625
|1.3519
|990
|2007.05.10 14:50
|t/p
|495
|16.17
|1.3519
|1.3625
|1.3519
|562.72
|65233.76
|991
|2007.05.10 21:00
|sell
|496
|16.31
|1.3482
|1.3582
|1.3476
|992
|2007.05.10 23:46
|t/p
|496
|16.31
|1.3476
|1.3582
|1.3476
|978.60
|66212.36
|993
|2007.05.11 17:00
|buy
|497
|16.55
|1.3523
|1.3423
|1.3529
|994
|2007.05.11 20:42
|t/p
|497
|16.55
|1.3529
|1.3423
|1.3529
|993.00
|67205.36
|995
|2007.05.11 21:00
|buy
|498
|16.80
|1.3529
|1.3429
|1.3535
|996
|2007.05.14 00:54
|t/p
|498
|16.80
|1.3535
|1.3429
|1.3535
|1018.08
|68223.44
|997
|2007.05.16 17:00
|sell
|499
|17.06
|1.3573
|1.3673
|1.3567
|998
|2007.05.16 17:08
|t/p
|499
|17.06
|1.3567
|1.3673
|1.3567
|1023.60
|69247.04
|999
|2007.05.17 17:00
|sell
|500
|17.31
|1.3489
|1.3589
|1.3483
|1000
|2007.05.17 21:00
|sell
|501
|17.10
|1.3492
|1.3592
|1.3486
|1001
|2007.05.18 04:27
|t/p
|501
|17.10
|1.3486
|1.3592
|1.3486
|918.27
|70165.31
|1002
|2007.05.18 07:31
|t/p
|500
|17.31
|1.3483
|1.3589
|1.3483
|929.55
|71094.85
|1003
|2007.05.23 17:00
|buy
|502
|17.77
|1.3490
|1.3390
|1.3496
|1004
|2007.05.24 21:00
|sell
|503
|15.21
|1.3432
|1.3532
|1.3426
|1005
|2007.05.24 21:47
|t/p
|503
|15.21
|1.3426
|1.3532
|1.3426
|912.60
|72007.45
|1006
|2007.05.25 17:00
|buy
|504
|16.55
|1.3459
|1.3359
|1.3465
|1007
|2007.05.29 10:18
|t/p
|504
|16.55
|1.3465
|1.3359
|1.3465
|1012.86
|73020.31
|1008
|2007.05.29 13:53
|t/p
|502
|17.77
|1.3496
|1.3390
|1.3496
|1130.17
|74150.48
|1009
|2007.05.31 17:00
|buy
|505
|18.54
|1.3458
|1.3358
|1.3464
|1010
|2007.05.31 17:09
|t/p
|505
|18.54
|1.3464
|1.3358
|1.3464
|1112.40
|75262.88
|1011
|2007.06.01 17:00
|sell
|506
|18.82
|1.3418
|1.3518
|1.3412
|1012
|2007.06.04 17:00
|buy
|507
|15.68
|1.3484
|1.3384
|1.3490
|1013
|2007.06.04 17:30
|t/p
|507
|15.68
|1.3490
|1.3384
|1.3490
|940.80
|76203.68
|1014
|2007.06.04 21:00
|buy
|508
|15.73
|1.3488
|1.3388
|1.3494
|1015
|2007.06.04 23:26
|t/p
|508
|15.73
|1.3494
|1.3388
|1.3494
|943.80
|77147.48
|1016
|2007.06.05 12:19
|s/l
|506
|18.82
|1.3518
|1.3518
|1.3412
|-19057.13
|58090.35
|1017
|2007.06.06 17:00
|sell
|509
|14.52
|1.3493
|1.3593
|1.3487
|1018
|2007.06.06 17:49
|t/p
|509
|14.52
|1.3487
|1.3593
|1.3487
|871.20
|58961.55
|1019
|2007.06.07 17:00
|sell
|510
|14.74
|1.3459
|1.3559
|1.3453
|1020
|2007.06.07 18:01
|t/p
|510
|14.74
|1.3453
|1.3559
|1.3453
|884.40
|59845.95
|1021
|2007.06.12 17:00
|sell
|511
|14.96
|1.3317
|1.3417
|1.3311
|1022
|2007.06.12 21:00
|sell
|512
|14.89
|1.3317
|1.3417
|1.3311
|1023
|2007.06.12 22:04
|t/p
|511
|14.96
|1.3311
|1.3417
|1.3311
|897.60
|60743.55
|1024
|2007.06.12 22:04
|t/p
|512
|14.89
|1.3311
|1.3417
|1.3311
|893.40
|61636.95
|1025
|2007.06.15 17:00
|buy
|513
|15.41
|1.3365
|1.3265
|1.3371
|1026
|2007.06.15 17:14
|t/p
|513
|15.41
|1.3371
|1.3265
|1.3371
|924.60
|62561.55
|1027
|2007.06.15 21:00
|buy
|514
|15.64
|1.3380
|1.3280
|1.3386
|1028
|2007.06.15 22:49
|t/p
|514
|15.64
|1.3386
|1.3280
|1.3386
|938.40
|63499.95
|1029
|2007.06.18 21:00
|buy
|515
|15.87
|1.3413
|1.3313
|1.3419
|1030
|2007.06.19 01:29
|t/p
|515
|15.87
|1.3419
|1.3313
|1.3419
|961.72
|64461.67
|1031
|2007.06.20 21:00
|sell
|516
|16.12
|1.3417
|1.3517
|1.3411
|1032
|2007.06.20 21:24
|t/p
|516
|16.12
|1.3411
|1.3517
|1.3411
|967.20
|65428.87
|1033
|2007.06.22 21:00
|buy
|517
|16.36
|1.3468
|1.3368
|1.3474
|1034
|2007.06.26 14:40
|t/p
|517
|16.36
|1.3474
|1.3368
|1.3474
|1001.23
|66430.11
|1035
|2007.06.29 21:00
|buy
|518
|16.61
|1.3534
|1.3434
|1.3540
|1036
|2007.06.29 22:57
|t/p
|518
|16.61
|1.3540
|1.3434
|1.3540
|996.60
|67426.71