Strategy Tester Report
Petit_pips_tsd_002
AlpariUS-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2004.07.01 00:00 - 2007.06.29 22:30 (2004.07.01 - 2007.07.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTimeToTrade1=1700; TimeToTrade2=2100; TakeProfit=6; StopLoss=100; Slippage=0; MA1_period=8; MA2_period=17; MA3_period=20; MA4_period=29; MA5_period=37; RSI_period=28; RSI_Limit=5; RSI_Over=30; RSI_diff=0.5; Play_Sound=true; MoneyManagement=true; minLots=0.01; maxLots=50; Risk_percent=25;
Bars in test38335Ticks modelled5606702Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit50000.00
Total net profit17426.71Gross profit540659.70Gross loss-523233.00
Profit factor1.03Expected payoff33.64
Absolute drawdown18437.56Maximal drawdown149131.06 (79.81%)Relative drawdown79.81% (149131.06)
Total trades518Short positions (won %)232 (94.40%)Long positions (won %)286 (96.15%)
Profit trades (% of total)494 (95.37%)Loss trades (% of total)24 (4.63%)
Largestprofit trade2709.00loss trade-47025.14
Averageprofit trade1094.45loss trade-21801.37
Maximumconsecutive wins (profit in money)105 (145551.99)consecutive losses (loss in money)2 (-25406.69)
Maximalconsecutive profit (count of wins)145551.99 (105)consecutive loss (count of losses)-47025.14 (1)
Averageconsecutive wins21consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.02 17:00buy112.501.23001.22001.2306
22004.07.02 17:18t/p112.501.23061.22001.2306750.0050750.00
32004.07.05 17:00sell212.691.22761.23761.2270
42004.07.06 12:03t/p212.691.22701.23761.2270681.4551431.45
52004.07.08 21:00buy312.861.23971.22971.2403
62004.07.09 01:44t/p312.861.24031.22971.2403779.3252210.77
72004.07.13 17:00sell413.051.23231.24231.2317
82004.07.13 17:07t/p413.051.23171.24231.2317783.0052993.77
92004.07.16 17:00buy513.251.24511.23511.2457
102004.07.16 20:45t/p513.251.24571.23511.2457795.0053788.77
112004.07.16 21:00buy613.451.24531.23531.2459
122004.07.16 21:51t/p613.451.24591.23531.2459807.0054595.77
132004.07.20 21:00sell713.651.23351.24351.2329
142004.07.20 21:02t/p713.651.23291.24351.2329819.0055414.77
152004.07.21 17:00sell813.851.22301.23301.2224
162004.07.21 17:01t/p813.851.22241.23301.2224831.0056245.77
172004.07.22 17:00buy914.061.22761.21761.2282
182004.07.22 17:47t/p914.061.22821.21761.2282843.6057089.37
192004.07.23 17:00sell1014.271.21201.22201.2114
202004.07.23 17:00t/p1014.271.21141.22201.2114856.2057945.57
212004.07.23 21:00sell1114.491.21041.22041.2098
222004.07.23 21:02t/p1114.491.20981.22041.2098869.4058814.97
232004.08.03 17:00buy1214.701.20661.19661.2072
242004.08.05 08:28t/p1214.701.20721.19661.2072917.2859732.25
252004.08.06 17:00buy1314.931.22631.21631.2269
262004.08.06 17:07t/p1314.931.22691.21631.2269895.8060628.05
272004.08.06 21:00buy1415.161.22761.21761.2282
282004.08.06 21:03t/p1415.161.22821.21761.2282909.6061537.65
292004.08.09 17:00sell1515.381.22531.23531.2247
302004.08.10 17:00buy1612.781.23201.22201.2326
312004.08.10 20:51t/p1515.381.22471.23531.2247825.9162363.56
322004.08.11 10:43s/l1612.781.22201.22201.2326-12772.3349591.22
332004.08.11 17:00sell1712.401.21961.22961.2190
342004.08.12 14:33s/l1712.401.22961.22961.2190-12634.3636956.86
352004.08.13 21:00buy189.241.23751.22751.2381
362004.08.13 22:51t/p189.241.23811.22751.2381554.4037511.26
372004.08.17 17:00sell199.381.23351.24351.2329
382004.08.17 17:04t/p199.381.23291.24351.2329562.8038074.06
392004.08.18 17:00sell209.521.22981.23981.2292
402004.08.18 17:18t/p209.521.22921.23981.2292571.2038645.26
412004.08.23 17:00sell219.661.22111.23111.2205
422004.08.23 17:03t/p219.661.22051.23111.2205579.6039224.86
432004.08.23 21:00sell229.811.21451.22451.2139
442004.08.23 21:15t/p229.811.21391.22451.2139588.6039813.46
452004.08.24 21:00sell239.951.20741.21741.2068
462004.08.25 02:03t/p239.951.20681.21741.2068534.3240347.78
472004.08.26 21:00buy2410.091.21081.20081.2114
482004.08.26 21:09t/p2410.091.21141.20081.2114605.4040953.18
492004.08.27 17:00sell2510.241.20361.21361.2030
502004.08.27 17:57t/p2510.241.20301.21361.2030614.4041567.58
512004.08.27 21:00sell2610.391.20231.21231.2017
522004.08.27 21:03t/p2610.391.20171.21231.2017623.4042190.98
532004.08.30 17:00buy2710.551.20431.19431.2049
542004.08.30 17:50t/p2710.551.20491.19431.2049633.0042823.98
552004.08.31 17:00buy2810.711.21561.20561.2162
562004.08.31 17:10t/p2810.711.21621.20561.2162642.6043466.58
572004.09.02 17:00sell2910.871.21551.22551.2149
582004.09.02 19:59t/p2910.871.21491.22551.2149652.2044118.78
592004.09.03 17:00sell3011.031.20591.21591.2053
602004.09.03 17:06t/p3011.031.20531.21591.2053661.8044780.58
612004.09.06 17:00buy3111.201.20761.19761.2082
622004.09.06 17:03t/p3111.201.20821.19761.2082672.0045452.58
632004.09.10 17:00buy3211.361.22891.21891.2295
642004.09.10 17:00t/p3211.361.22951.21891.2295681.6046134.18
652004.09.15 17:00sell3311.531.21521.22521.2146
662004.09.15 17:01t/p3311.531.21461.22521.2146691.8046825.98
672004.09.16 17:00sell3411.711.21371.22371.2131
682004.09.16 21:00buy3510.131.21911.20911.2197
692004.09.16 21:19t/p3510.131.21971.20911.2197607.8047433.78
702004.09.20 13:05t/p3411.711.21311.22371.2131555.0547988.83
712004.09.21 21:00buy3612.001.23201.22201.2326
722004.09.21 21:05t/p3612.001.23261.22201.2326720.0048708.83
732004.09.22 17:00sell3712.181.22351.23351.2229
742004.09.23 12:10s/l3712.181.23351.23351.2229-12410.2036298.63
752004.09.30 17:00buy389.071.24211.23211.2427
762004.09.30 17:01t/p389.071.24271.23211.2427544.2036842.83
772004.09.30 21:00buy399.211.24391.23391.2445
782004.09.30 22:14t/p399.211.24451.23391.2445552.6037395.43
792004.10.01 17:00sell409.351.23981.24981.2392
802004.10.01 17:03t/p409.351.23921.24981.2392561.0037956.43
812004.10.04 17:00sell419.491.22621.23621.2256
822004.10.05 17:00buy428.311.23111.22111.2317
832004.10.05 17:46t/p428.311.23171.22111.2317498.6038455.03
842004.10.05 21:00buy438.011.23291.22291.2335
852004.10.06 15:12t/p419.491.22561.23621.2256449.8338904.86
862004.10.08 08:12t/p438.011.23351.22291.2335504.6339409.49
872004.10.08 17:00buy449.851.24151.23151.2421
882004.10.08 17:40t/p449.851.24211.23151.2421591.0040000.49
892004.10.11 17:00sell4510.001.23781.24781.2372
902004.10.11 20:34t/p4510.001.23721.24781.2372600.0040600.49
912004.10.11 21:00sell4610.151.23741.24741.2368
922004.10.12 02:52t/p4610.151.23681.24741.2368545.0541145.54
932004.10.12 17:00sell4710.291.23051.24051.2299
942004.10.13 12:40t/p4710.291.22991.24051.2299552.5741698.11
952004.10.14 17:00buy4810.421.23971.22971.2403
962004.10.14 18:09t/p4810.421.24031.22971.2403625.2042323.31
972004.10.14 21:00buy4910.581.24001.23001.2406
982004.10.14 21:02t/p4910.581.24061.23001.2406634.8042958.11
992004.10.15 17:00buy5010.741.24841.23841.2490
1002004.10.15 17:06t/p5010.741.24901.23841.2490644.4043602.51
1012004.10.15 21:00buy5110.901.24781.23781.2484
1022004.10.18 00:06t/p5110.901.24841.23781.2484660.5444263.05
1032004.10.18 17:00buy5211.071.25211.24211.2527
1042004.10.18 17:10t/p5211.071.25271.24211.2527664.2044927.25
1052004.10.19 21:00buy5311.231.25201.24201.2526
1062004.10.19 21:36t/p5311.231.25261.24201.2526673.8045601.05
1072004.10.20 17:00buy5411.401.26041.25041.2610
1082004.10.20 17:03t/p5411.401.26101.25041.2610684.0046285.05
1092004.10.22 21:00buy5511.571.26471.25471.2653
1102004.10.22 21:07t/p5511.571.26531.25471.2653694.2046979.25
1112004.11.01 17:00sell5611.741.27471.28471.2741
1122004.11.01 17:10t/p5611.741.27411.28471.2741704.4047683.65
1132004.11.02 21:00sell5711.921.26871.27871.2681
1142004.11.03 03:21t/p5711.921.26811.27871.2681640.1048323.76
1152004.11.03 21:00buy5812.081.28211.27211.2827
1162004.11.03 21:49t/p5812.081.28271.27211.2827724.8049048.56
1172004.11.04 17:00buy5912.261.28861.27861.2892
1182004.11.04 17:24t/p5912.261.28921.27861.2892735.6049784.16
1192004.11.05 21:00buy6012.451.29481.28481.2954
1202004.11.05 21:26t/p6012.451.29541.28481.2954747.0050531.16
1212004.11.08 21:00sell6112.631.29091.30091.2903
1222004.11.09 01:55t/p6112.631.29031.30091.2903678.2351209.39
1232004.11.11 21:00buy6212.801.29131.28131.2919
1242004.11.12 02:14t/p6212.801.29191.28131.2919775.6851985.07
1252004.11.12 21:00buy6313.001.29861.28861.2992
1262004.11.15 00:58t/p6313.001.29921.28861.2992787.8052772.87
1272004.11.15 17:00sell6413.191.29371.30371.2931
1282004.11.15 18:36t/p6413.191.29311.30371.2931791.4053564.27
1292004.11.19 17:00buy6513.391.30581.29581.3064
1302004.11.19 17:46t/p6513.391.30641.29581.3064803.4054367.67
1312004.11.24 17:00buy6613.591.31561.30561.3162
1322004.11.24 17:01t/p6613.591.31621.30561.3162815.4055183.07
1332004.11.24 21:00buy6713.801.31781.30781.3184
1342004.11.24 22:41t/p6713.801.31841.30781.3184828.0056011.07
1352004.11.25 17:00buy6814.001.32411.31411.3247
1362004.11.25 17:33t/p6814.001.32471.31411.3247840.0056851.07
1372004.11.25 21:00buy6914.211.32431.31431.3249
1382004.11.25 22:00t/p6914.211.32491.31431.3249852.6057703.67
1392004.12.01 21:00buy7014.431.33251.32251.3331
1402004.12.01 22:14t/p7014.431.33311.32251.3331865.8058569.47
1412004.12.02 17:00sell7114.641.32811.33811.3275
1422004.12.02 17:00t/p7114.641.32751.33811.3275878.4059447.87
1432004.12.02 21:00sell7214.861.32691.33691.3263
1442004.12.02 21:27t/p7214.861.32631.33691.3263891.6060339.47
1452004.12.03 17:00buy7315.081.33681.32681.3374
1462004.12.03 17:00t/p7315.081.33741.32681.3374904.8061244.27
1472004.12.03 21:00buy7415.311.34561.33561.3462
1482004.12.03 21:32t/p7415.311.34621.33561.3462918.6062162.87
1492004.12.06 21:00sell7515.541.34201.35201.3414
1502004.12.06 21:24t/p7515.541.34141.35201.3414932.4063095.27
1512004.12.08 17:00sell7615.771.32731.33731.3267
1522004.12.08 17:01t/p7615.771.32671.33731.3267946.2064041.47
1532004.12.09 17:00sell7716.011.32611.33611.3255
1542004.12.09 17:04t/p7716.011.32551.33611.3255960.6065002.07
1552004.12.13 21:00buy7816.251.33281.32281.3334
1562004.12.14 14:31t/p7816.251.33341.32281.3334984.7565986.82
1572004.12.15 17:00buy7916.501.34211.33211.3427
1582004.12.15 17:17t/p7916.501.34271.33211.3427990.0066976.82
1592004.12.16 17:00sell8016.741.32911.33911.3285
1602004.12.16 17:00t/p8016.741.32851.33911.32851004.4067981.22
1612004.12.16 21:00sell8117.001.32321.33321.3226
1622004.12.20 00:01s/l8117.001.33321.33321.3226-17214.2050767.02
1632004.12.20 17:00buy8212.691.34101.33101.3416
1642004.12.20 21:00buy8312.091.33931.32931.3399
1652004.12.20 21:03t/p8312.091.33991.32931.3399725.4051492.42
1662004.12.21 17:00sell8411.451.33651.34651.3359
1672004.12.21 20:53t/p8411.451.33591.34651.3359687.0052179.42
1682004.12.22 17:00buy8512.511.33951.32951.3401
1692004.12.23 02:03t/p8512.511.34011.32951.3401773.1252952.54
1702004.12.23 04:39t/p8212.691.34161.33101.3416799.4753752.01
1712004.12.23 17:00buy8613.441.35011.34011.3507
1722004.12.23 17:00t/p8613.441.35071.34011.3507806.4054558.41
1732004.12.23 21:00buy8713.641.35011.34011.3507
1742004.12.23 21:06t/p8713.641.35071.34011.3507818.4055376.81
1752004.12.24 17:00buy8813.841.35411.34411.3547
1762004.12.24 21:00buy8913.601.35361.34361.3542
1772004.12.27 01:01t/p8913.601.35421.34361.3542824.1656200.97
1782004.12.27 05:52t/p8813.841.35471.34411.3547838.7057039.67
1792004.12.27 17:00buy9014.261.36171.35171.3623
1802004.12.27 17:00t/p9014.261.36231.35171.3623855.6057895.27
1812005.01.04 17:00sell9114.471.32921.33921.3286
1822005.01.04 17:30t/p9114.471.32861.33921.3286868.2058763.47
1832005.01.04 21:00sell9214.691.32741.33741.3268
1842005.01.04 21:07t/p9214.691.32681.33741.3268881.4059644.87
1852005.01.06 17:00sell9314.911.31711.32711.3165
1862005.01.06 18:38t/p9314.911.31651.32711.3165894.6060539.47
1872005.01.06 21:00sell9415.131.31691.32691.3163
1882005.01.06 21:04t/p9415.131.31631.32691.3163907.8061447.27
1892005.01.12 17:00buy9515.361.32851.31851.3291
1902005.01.12 17:12t/p9515.361.32911.31851.3291921.6062368.87
1912005.01.13 17:00sell9615.591.32061.33061.3200
1922005.01.13 17:35t/p9615.591.32001.33061.3200935.4063304.27
1932005.01.13 21:00sell9715.831.32021.33021.3196
1942005.01.14 02:45t/p9715.831.31961.33021.3196850.0764154.34
1952005.01.14 17:00sell9816.041.30961.31961.3090
1962005.01.14 17:18t/p9816.041.30901.31961.3090962.4065116.74
1972005.01.17 21:00sell9916.281.30721.31721.3066
1982005.01.17 21:57t/p9916.281.30661.31721.3066976.8066093.54
1992005.01.20 17:00sell10016.521.29521.30521.2946
2002005.01.20 17:21t/p10016.521.29461.30521.2946991.2067084.74
2012005.01.21 21:00buy10116.771.30541.29541.3060
2022005.01.24 07:41t/p10116.771.30601.29541.30601016.2668101.00
2032005.01.26 17:00buy10217.031.30751.29751.3081
2042005.01.26 17:03t/p10217.031.30811.29751.30811021.8069122.80
2052005.02.01 17:00sell10317.281.30071.31071.3001
2062005.02.01 17:10t/p10317.281.30011.31071.30011036.8070159.60
2072005.02.03 17:00sell10417.541.29571.30571.2951
2082005.02.03 17:00t/p10417.541.29511.30571.29511052.4071212.00
2092005.02.04 17:00sell10517.801.29461.30461.2940
2102005.02.04 17:03t/p10517.801.29401.30461.29401068.0072280.00
2112005.02.04 21:00sell10618.071.28771.29771.2871
2122005.02.04 22:24t/p10618.071.28711.29771.28711084.2073364.20
2132005.02.15 21:00buy10718.341.30201.29201.3026
2142005.02.15 21:21t/p10718.341.30261.29201.30261100.4074464.60
2152005.02.22 17:00buy10818.621.32201.31201.3226
2162005.02.22 17:01t/p10818.621.32261.31201.32261117.2075581.80
2172005.02.22 21:00buy10918.901.32581.31581.3264
2182005.02.22 23:03t/p10918.901.32641.31581.32641134.0076715.80
2192005.02.23 17:00sell11019.181.31941.32941.3188
2202005.02.23 17:12t/p11019.181.31881.32941.31881150.8077866.60
2212005.02.24 21:00sell11119.471.32051.33051.3199
2222005.02.24 21:11t/p11119.471.31991.33051.31991168.2079034.80
2232005.02.28 21:00sell11219.761.32431.33431.3237
2242005.02.28 21:03t/p11219.761.32371.33431.32371185.6080220.40
2252005.03.03 21:00sell11320.061.31111.32111.3105
2262005.03.04 00:19t/p11320.061.31051.32111.31051077.2281297.63
2272005.03.04 17:00buy11420.321.32501.31501.3256
2282005.03.04 17:48t/p11420.321.32561.31501.32561219.2082516.83
2292005.03.07 17:00sell11520.631.31901.32901.3184
2302005.03.08 15:20s/l11520.631.32901.32901.3184-20759.9761756.86
2312005.03.08 17:00buy11615.441.33481.32481.3354
2322005.03.08 17:21t/p11615.441.33541.32481.3354926.4062683.26
2332005.03.08 21:00buy11715.671.33461.32461.3352
2342005.03.08 23:25t/p11715.671.33521.32461.3352940.2063623.46
2352005.03.09 21:00buy11815.911.34031.33031.3409
2362005.03.09 21:18t/p11815.911.34091.33031.3409954.6064578.06
2372005.03.14 17:00sell11916.141.33671.34671.3361
2382005.03.14 17:21t/p11916.141.33611.34671.3361968.4065546.46
2392005.03.16 17:00buy12016.391.34341.33341.3440
2402005.03.16 21:00buy12115.611.34171.33171.3423
2412005.03.16 22:06t/p12115.611.34231.33171.3423936.6066483.06
2422005.03.18 09:47s/l12016.391.33341.33341.3440-16350.6650132.39
2432005.03.18 17:00sell12212.531.32841.33841.3278
2442005.03.21 03:04t/p12212.531.32781.33841.3278672.8650805.25
2452005.03.21 17:00sell12312.701.31821.32821.3176
2462005.03.21 17:34t/p12312.701.31761.32821.3176762.0051567.25
2472005.03.22 17:00buy12412.891.32061.31061.3212
2482005.03.22 17:17t/p12412.891.32121.31061.3212773.4052340.65
2492005.03.23 21:00sell12513.091.29811.30811.2975
2502005.03.23 21:11t/p12513.091.29751.30811.2975785.4053126.05
2512005.03.24 21:00sell12613.281.29381.30381.2932
2522005.03.25 00:46t/p12613.281.29321.30381.2932713.1453839.19
2532005.03.28 21:00sell12713.461.28711.29711.2865
2542005.03.30 09:15s/l12713.461.29711.29711.2865-13629.6040209.59
2552005.03.31 17:00buy12810.051.29921.28921.2998
2562005.03.31 17:00t/p12810.051.29981.28921.2998603.0040812.59
2572005.04.04 17:00sell12910.201.28231.29231.2817
2582005.04.05 05:09t/p12910.201.28171.29231.2817547.7441360.33
2592005.04.05 21:00buy13010.341.28751.27751.2881
2602005.04.06 04:35t/p13010.341.28811.27751.2881626.6041986.94
2612005.04.08 21:00buy13110.501.29281.28281.2934
2622005.04.08 22:32t/p13110.501.29341.28281.2934630.0042616.94
2632005.04.12 17:00sell13210.651.28851.29851.2879
2642005.04.12 17:07t/p13210.651.28791.29851.2879639.0043255.94
2652005.04.15 17:00buy13310.811.29401.28401.2946
2662005.04.18 09:03t/p13310.811.29461.28401.2946655.0943911.02
2672005.04.18 17:00buy13410.981.30191.29191.3025
2682005.04.18 17:20t/p13410.981.30251.29191.3025658.8044569.82
2692005.04.22 17:00buy13511.141.30831.29831.3089
2702005.04.22 17:10t/p13511.141.30891.29831.3089668.4045238.22
2712005.04.26 17:00sell13611.311.29591.30591.2953
2722005.04.26 17:22t/p13611.311.29531.30591.2953678.6045916.82
2732005.04.28 17:00sell13711.481.29091.30091.2903
2742005.04.28 17:26t/p13711.481.29031.30091.2903688.8046605.62
2752005.04.28 21:00sell13811.651.28931.29931.2887
2762005.04.29 19:22t/p13811.651.28871.29931.2887625.6147231.23
2772005.05.03 17:00buy13911.811.28911.27911.2897
2782005.05.03 17:31t/p13911.811.28971.27911.2897708.6047939.83
2792005.05.06 17:00sell14011.981.28491.29491.2843
2802005.05.06 17:01t/p14011.981.28431.29491.2843718.8048658.63
2812005.05.06 21:00sell14112.161.28151.29151.2809
2822005.05.09 03:16t/p14112.161.28091.29151.2809652.9949311.62
2832005.05.11 17:00sell14212.331.28161.29161.2810
2842005.05.11 17:44t/p14212.331.28101.29161.2810739.8050051.42
2852005.05.11 21:00sell14312.511.27951.28951.2789
2862005.05.12 03:15t/p14312.511.27891.28951.2789514.1650565.58
2872005.05.12 17:00sell14412.641.27101.28101.2704
2882005.05.12 18:18t/p14412.641.27041.28101.2704758.4051323.98
2892005.05.13 21:00sell14512.831.26261.27261.2620
2902005.05.13 21:09t/p14512.831.26201.27261.2620769.8052093.78
2912005.05.16 17:00buy14613.021.26251.25251.2631
2922005.05.16 17:00t/p14613.021.26311.25251.2631781.2052874.98
2932005.05.16 21:00buy14713.221.26391.25391.2645
2942005.05.16 22:33t/p14713.221.26451.25391.2645793.2053668.18
2952005.05.18 17:00buy14813.421.26411.25411.2647
2962005.05.18 17:21t/p14813.421.26471.25411.2647805.2054473.38
2972005.05.18 21:00buy14913.621.26791.25791.2685
2982005.05.18 22:11t/p14913.621.26851.25791.2685817.2055290.58
2992005.05.19 17:00sell15013.821.26201.27201.2614
3002005.05.19 18:06t/p15013.821.26141.27201.2614829.2056119.78
3012005.05.20 17:00sell15114.031.25501.26501.2544
3022005.05.20 17:06t/p15114.031.25441.26501.2544841.8056961.58
3032005.05.27 17:00buy15214.241.25461.24461.2552
3042005.05.27 17:20t/p15214.241.25521.24461.2552854.4057815.98
3052005.05.31 21:00sell15314.451.23041.24041.2298
3062005.05.31 22:23t/p15314.451.22981.24041.2298867.0058682.98
3072005.06.01 21:00sell15414.671.22261.23261.2220
3082005.06.01 21:01t/p15414.671.22201.23261.2220880.2059563.18
3092005.06.02 21:00buy15514.891.22871.21871.2293
3102005.06.03 03:20t/p15514.891.22931.21871.2293902.3360465.52
3112005.06.06 17:00buy15615.121.22861.21861.2292
3122005.06.07 08:16t/p15615.121.22921.21861.2292916.2761381.79
3132005.06.08 17:00buy15715.351.23301.22301.2336
3142005.06.08 17:24t/p15715.351.23361.22301.2336921.0062302.79
3152005.06.09 21:00sell15815.581.22151.23151.2209
3162005.06.10 14:31t/p15815.581.22091.23151.2209836.6563139.43
3172005.06.10 17:00sell15915.781.21251.22251.2119
3182005.06.10 17:04t/p15915.781.21191.22251.2119946.8064086.23
3192005.06.10 21:00sell16016.021.21191.22191.2113
3202005.06.13 00:01t/p16016.021.21131.22191.2113860.2764946.51
3212005.06.13 17:00sell16116.241.20411.21411.2035
3222005.06.13 17:05t/p16116.241.20351.21411.2035974.4065920.91
3232005.06.14 17:00sell16216.481.20471.21471.2041
3242005.06.14 17:01t/p16216.481.20411.21471.2041988.8066909.71
3252005.06.14 21:00sell16316.731.20321.21321.2026
3262005.06.14 22:09t/p16316.731.20261.21321.20261003.8067913.51
3272005.06.15 17:00buy16416.981.21141.20141.2120
3282005.06.15 19:52t/p16416.981.21201.20141.21201018.8068932.31
3292005.06.15 21:00buy16517.231.21181.20181.2124
3302005.06.15 23:17t/p16517.231.21241.20181.21241033.8069966.11
3312005.06.17 17:00buy16617.491.22371.21371.2243
3322005.06.17 17:18t/p16617.491.22431.21371.22431049.4071015.51
3332005.06.17 21:00buy16717.751.22801.21801.2286
3342005.06.17 21:58t/p16717.751.22861.21801.22861065.0072080.51
3352005.06.20 17:00sell16818.021.21381.22381.2132
3362005.06.20 17:19t/p16818.021.21321.22381.21321081.2073161.71
3372005.06.23 17:00sell16918.291.20521.21521.2046
3382005.06.23 17:13t/p16918.291.20461.21521.20461097.4074259.11
3392005.06.23 21:00sell17018.561.20221.21221.2016
3402005.06.24 06:06t/p17018.561.20161.21221.2016996.6775255.78
3412005.06.24 17:00buy17118.811.20931.19931.2099
3422005.06.24 21:00buy17218.631.20911.19911.2097
3432005.06.24 21:05t/p17218.631.20971.19911.20971117.8076373.58
3442005.06.24 21:09t/p17118.811.20991.19931.20991128.6077502.18
3452005.06.28 17:00sell17319.381.20791.21791.2073
3462005.06.28 17:24t/p17319.381.20731.21791.20731162.8078664.98
3472005.07.01 21:00sell17419.671.19481.20481.1942
3482005.07.01 23:57t/p17419.671.19421.20481.19421180.2079845.18
3492005.07.04 21:00sell17519.961.19001.20001.1894
3502005.07.05 08:40t/p17519.961.18941.20001.18941071.8580917.03
3512005.07.11 17:00buy17620.231.20721.19721.2078
3522005.07.11 17:18t/p17620.231.20781.19721.20781213.8082130.83
3532005.07.11 21:00buy17720.531.20781.19781.2084
3542005.07.12 03:35t/p17720.531.20841.19781.20841244.1283374.95
3552005.07.12 17:00buy17820.841.21981.20981.2204
3562005.07.12 17:01t/p17820.841.22041.20981.22041250.4084625.35
3572005.07.12 21:00buy17921.161.22361.21361.2242
3582005.07.12 21:44t/p17921.161.22421.21361.22421269.6085894.95
3592005.07.13 17:00sell18021.471.20951.21951.2089
3602005.07.13 17:01t/p18021.471.20891.21951.20891288.2087183.15
3612005.07.14 17:00buy18121.801.21071.20071.2113
3622005.07.15 02:43t/p18121.801.21131.20071.21131321.0888504.23
3632005.07.15 21:00sell18222.131.20461.21461.2040
3642005.07.15 21:28t/p18222.131.20401.21461.20401327.8089832.03
3652005.07.22 21:00sell18322.461.20661.21661.2060
3662005.07.22 21:13t/p18322.461.20601.21661.20601347.6091179.63
3672005.07.27 21:00buy18422.791.20811.19811.2087
3682005.07.28 02:19t/p18422.791.20871.19811.20871408.4292588.05
3692005.07.28 21:00buy18523.151.21361.20361.2142
3702005.07.28 21:26t/p18523.151.21421.20361.21421389.0093977.05
3712005.08.03 17:00buy18623.491.23211.22211.2327
3722005.08.03 17:06t/p18623.491.23271.22211.23271409.4095386.45
3732005.08.03 21:00buy18723.851.23391.22391.2345
3742005.08.03 23:13t/p18723.851.23451.22391.23451431.0096817.45
3752005.08.04 21:00buy18824.201.23881.22881.2394
3762005.08.04 23:14t/p18824.201.23941.22881.23941452.0098269.45
3772005.08.05 17:00sell18924.571.23401.24401.2334
3782005.08.05 17:10t/p18924.571.23341.24401.23341474.2099743.65
3792005.08.11 17:00buy19024.941.24441.23441.2450
3802005.08.11 17:08t/p19024.941.24501.23441.24501496.40101240.05
3812005.08.11 21:00buy19125.311.24401.23401.2446
3822005.08.11 21:34t/p19125.311.24461.23401.24461518.60102758.65
3832005.08.12 17:00sell19225.691.24321.25321.2426
3842005.08.12 17:59t/p19225.691.24261.25321.24261541.40104300.05
3852005.08.15 17:00sell19326.081.23631.24631.2357
3862005.08.15 17:54t/p19326.081.23571.24631.23571564.80105864.85
3872005.08.17 21:00sell19426.471.22621.23621.2256
3882005.08.18 11:19t/p19426.471.22561.23621.22561087.92106952.77
3892005.08.18 17:00sell19526.741.21731.22731.2167
3902005.08.18 17:03t/p19526.741.21671.22731.21671604.40108557.17
3912005.08.22 17:00buy19627.141.22331.21331.2239
3922005.08.22 17:04t/p19627.141.22391.21331.22391628.40110185.57
3932005.08.24 21:00buy19727.551.22711.21711.2277
3942005.08.24 21:16t/p19727.551.22771.21711.22771653.00111838.57
3952005.08.26 17:00buy19827.961.23371.22371.2343
3962005.08.29 01:56t/p19827.961.23431.22371.23431694.38113532.95
3972005.08.29 21:00sell19928.381.22251.23251.2219
3982005.08.29 23:51t/p19928.381.22191.23251.22191702.80115235.75
3992005.08.31 21:00buy20028.811.23361.22361.2342
4002005.08.31 22:01t/p20028.811.23421.22361.23421728.60116964.35
4012005.09.01 17:00buy20129.241.24611.23611.2467
4022005.09.01 17:00t/p20129.241.24671.23611.24671754.40118718.75
4032005.09.01 21:00buy20229.681.25021.24021.2508
4042005.09.02 08:12t/p20229.681.25081.24021.25081798.61120517.35
4052005.09.05 21:00sell20330.131.25271.26271.2521
4062005.09.06 00:41t/p20330.131.25211.26271.25211617.98122135.33
4072005.09.07 21:00sell20430.531.24181.25181.2412
4082005.09.07 23:43t/p20430.531.24121.25181.24121831.80123967.13
4092005.09.12 17:00sell20530.991.22851.23851.2279
4102005.09.12 17:15t/p20530.991.22791.23851.22791859.40125826.53
4112005.09.12 21:00sell20631.461.22771.23771.2271
4122005.09.13 12:00t/p20631.461.22711.23771.22711689.40127515.94
4132005.09.21 17:00buy20731.881.22351.21351.2241
4142005.09.22 01:43t/p20731.881.22411.21351.22411970.18129486.12
4152005.09.22 17:00sell20832.371.21461.22461.2140
4162005.09.22 19:51t/p20832.371.21401.22461.21401942.20131428.32
4172005.09.22 21:00sell20932.861.21481.22481.2142
4182005.09.23 02:59t/p20932.861.21421.22481.21421764.58133192.90
4192005.09.23 17:00sell21033.301.20651.21651.2059
4202005.09.23 18:28t/p21033.301.20591.21651.20591998.00135190.90
4212005.09.23 21:00sell21133.801.20531.21531.2047
4222005.09.23 21:24t/p21133.801.20471.21531.20472028.00137218.90
4232005.10.03 17:00sell21234.301.19121.20121.1906
4242005.10.03 18:31t/p21234.301.19061.20121.19062058.00139276.90
4252005.10.04 17:00buy21334.821.19401.18401.1946
4262005.10.04 18:32t/p21334.821.19461.18401.19462089.20141366.10
4272005.10.06 17:00buy21435.341.21351.20351.2141
4282005.10.06 17:46t/p21435.341.21411.20351.21412120.40143486.50
4292005.10.06 21:00buy21535.871.21861.20861.2192
4302005.10.06 21:33t/p21535.871.21921.20861.21922152.20145638.70
4312005.10.07 17:00sell21636.411.21201.22201.2114
4322005.10.07 17:21t/p21636.411.21141.22201.21142184.60147823.30
4332005.10.10 17:00sell21736.961.20431.21431.2037
4342005.10.10 21:00sell21835.751.20541.21541.2048
4352005.10.11 01:01t/p21835.751.20481.21541.20481919.78149743.08
4362005.10.11 02:55t/p21736.961.20371.21431.20371984.75151727.83
4372005.10.11 17:00sell21937.931.19961.20961.1990
4382005.10.11 18:47t/p21937.931.19901.20961.19902275.80154003.63
4392005.10.11 21:00sell22038.501.19811.20811.1975
4402005.10.12 01:32t/p22038.501.19751.20811.19752067.45156071.08
4412005.10.12 17:00buy22139.021.20391.19391.2045
4422005.10.12 17:30t/p22139.021.20451.19391.20452341.20158412.28
4432005.10.13 17:00sell22239.601.19341.20341.1928
4442005.10.13 18:15t/p22239.601.19281.20341.19282376.00160788.28
4452005.10.14 21:00buy22340.201.20941.19941.2100
4462005.10.17 02:23t/p22340.201.21001.19941.21002436.12163224.40
4472005.10.18 17:00sell22440.811.19311.20311.1925
4482005.10.19 04:03t/p22440.811.19251.20311.19252191.50165415.90
4492005.10.19 21:00buy22541.351.19841.18841.1990
4502005.10.19 21:11t/p22541.351.19901.18841.19902481.00167896.90
4512005.10.20 21:00buy22641.971.19951.18951.2001
4522005.10.20 21:17t/p22641.971.20011.18951.20012518.20170415.10
4532005.10.21 21:00sell22742.601.19431.20431.1937
4542005.10.24 01:34t/p22742.601.19371.20431.19372287.62172702.72
4552005.10.24 17:00buy22843.181.19821.18821.1988
4562005.10.24 17:03t/p22843.181.19881.18821.19882590.80175293.52
4572005.10.25 17:00buy22943.821.21021.20021.2108
4582005.10.25 17:18t/p22943.821.21081.20021.21082629.20177922.72
4592005.10.25 21:00buy23044.481.21091.20091.2115
4602005.10.25 23:15t/p23044.481.21151.20091.21152668.80180591.52
4612005.10.27 17:00buy23145.151.21471.20471.2153
4622005.10.27 17:53t/p23145.151.21531.20471.21532709.00183300.52
4632005.10.28 21:00sell23245.831.20611.21611.2055
4642005.10.31 00:11t/p23245.831.20551.21611.20552461.07185761.59
4652005.10.31 17:00sell23346.441.19771.20771.1971
4662005.11.02 17:02s/l23346.441.20771.20771.1971-47025.14138736.44
4672005.11.02 21:00buy23434.681.20721.19721.2078
4682005.11.02 23:02t/p23434.681.20781.19721.20782080.80140817.24
4692005.11.03 17:00sell23535.201.20041.21041.1998
4702005.11.03 17:26t/p23535.201.19981.21041.19982112.00142929.24
4712005.11.03 21:00sell23635.731.19371.20371.1931
4722005.11.04 07:04t/p23635.731.19311.20371.19311918.70144847.94
4732005.11.04 17:00sell23736.211.18101.19101.1804
4742005.11.07 00:01t/p23736.211.18041.19101.18041944.48146792.42
4752005.11.08 21:00buy23836.701.17911.16911.1797
4762005.11.09 17:00sell23931.751.17371.18371.1731
4772005.11.09 17:01t/p23931.751.17311.18371.17311905.00148697.42
4782005.11.10 14:31t/p23836.701.17971.16911.17972290.08150987.50
4792005.11.10 21:00sell24037.751.16961.17961.1690
4802005.11.10 21:00t/p24037.751.16901.17961.16902265.00153252.50
4812005.11.11 17:00buy24138.311.17071.16071.1713
4822005.11.11 17:47t/p24138.311.17131.16071.17132298.60155551.10
4832005.11.16 17:00sell24238.891.16641.17641.1658
4842005.11.17 08:39t/p24238.891.16581.17641.16581598.38157149.48
4852005.11.17 17:00buy24339.291.17271.16271.1733
4862005.11.17 17:04t/p24339.291.17331.16271.17332357.40159506.88
4872005.11.23 17:00sell24439.881.17891.18891.1783
4882005.11.24 10:38t/p24439.881.17831.18891.17831639.07161145.95
4892005.11.24 17:00sell24540.291.17881.18881.1782
4902005.11.24 17:30t/p24540.291.17821.18881.17822417.40163563.35
4912005.11.25 17:00sell24640.891.17301.18301.1724
4922005.11.25 17:58t/p24640.891.17241.18301.17242453.40166016.75
4932005.11.28 17:00buy24741.501.17911.16911.1797
4942005.11.28 17:03t/p24741.501.17971.16911.17972490.00168506.75
4952005.11.28 21:00buy24842.131.18751.17751.1881
4962005.11.29 14:32s/l24842.131.17751.17751.1881-42104.72126402.03
4972005.11.29 17:00sell24931.601.17621.18621.1756
4982005.11.30 14:52t/p24931.601.17561.18621.17561696.92128098.95
4992005.12.01 17:00sell25032.021.17121.18121.1706
5002005.12.01 17:19t/p25032.021.17061.18121.17061921.20130020.15
5012005.12.02 17:00sell25132.511.16931.17931.1687
5022005.12.05 18:00s/l25132.511.17931.17931.1687-32714.8197305.33
5032005.12.08 17:00buy25224.331.18241.17241.1830
5042005.12.08 17:10t/p25224.331.18301.17241.18301459.8098765.13
5052005.12.12 17:00buy25324.691.19551.18551.1961
5062005.12.12 17:23t/p25324.691.19611.18551.19611481.40100246.53
5072005.12.14 17:00buy25425.061.20351.19351.2041
5082005.12.14 17:38t/p25425.061.20411.19351.20411503.60101750.13
5092005.12.16 21:00buy25525.441.20161.19161.2022
5102005.12.16 23:34t/p25525.441.20221.19161.20221526.40103276.53
5112005.12.20 17:00sell25625.821.18901.19901.1884
5122005.12.20 17:13t/p25625.821.18841.19901.18841549.20104825.73
5132005.12.21 17:00sell25726.211.18131.19131.1807
5142005.12.21 18:51t/p25726.211.18071.19131.18071572.60106398.33
5152005.12.22 17:00buy25826.601.18721.17721.1878
5162005.12.22 17:24t/p25826.601.18781.17721.18781596.00107994.33
5172005.12.22 21:00buy25927.001.18791.17791.1885
5182005.12.22 21:00t/p25927.001.18851.17791.18851620.00109614.33
5192005.12.30 17:00sell26027.401.17911.18911.1785
5202006.01.03 06:04s/l26027.401.18911.18911.1785-27745.2481869.09
5212006.01.03 17:00buy26120.471.19781.18781.1984
5222006.01.03 17:50t/p26120.471.19841.18781.19841228.2083097.29
5232006.01.03 21:00buy26220.771.20201.19201.2026
5242006.01.03 21:05t/p26220.771.20261.19201.20261246.2084343.49
5252006.01.04 21:00buy26321.091.21251.20251.2131
5262006.01.04 21:21t/p26321.091.21311.20251.21311265.4085608.89
5272006.01.06 21:00buy26421.401.21611.20611.2167
5282006.01.09 17:00sell26516.961.20781.21781.2072
5292006.01.09 17:02t/p26516.961.20721.21781.20721017.6086626.49
5302006.01.09 17:17s/l26421.401.20611.20611.2167-21387.1665239.33
5312006.01.11 17:00buy26616.311.21041.20041.2110
5322006.01.11 17:24t/p26616.311.21101.20041.2110978.6066217.93
5332006.01.12 17:00sell26716.551.20391.21391.2033
5342006.01.12 17:06t/p26716.551.20331.21391.2033993.0067210.93
5352006.01.13 21:00buy26816.801.21371.20371.2143
5362006.01.13 22:56t/p26816.801.21431.20371.21431008.0068218.93
5372006.01.17 17:00sell26917.051.20631.21631.2057
5382006.01.18 15:37s/l26917.051.21631.21631.2057-17157.4251061.52
5392006.01.20 21:00buy27012.771.21411.20411.2147
5402006.01.23 00:08t/p27012.771.21471.20411.2147773.8651835.38
5412006.01.23 17:00buy27112.961.22861.21861.2292
5422006.01.23 18:41t/p27112.961.22921.21861.2292777.6052612.98
5432006.01.23 21:00buy27213.151.23031.22031.2309
5442006.01.23 21:22t/p27213.151.23091.22031.2309789.0053401.98
5452006.01.26 21:00sell27313.351.22141.23141.2208
5462006.01.26 22:32t/p27313.351.22081.23141.2208801.0054202.98
5472006.01.27 17:00sell27413.551.21391.22391.2133
5482006.01.27 17:10t/p27413.551.21331.22391.2133813.0055015.98
5492006.01.27 21:00sell27513.751.21041.22041.2098
5502006.01.27 22:03t/p27513.751.20981.22041.2098825.0055840.98
5512006.01.31 17:00buy27613.961.21431.20431.2149
5522006.01.31 17:25t/p27613.961.21491.20431.2149837.6056678.58
5532006.02.01 21:00sell27714.171.20601.21601.2054
5542006.02.01 22:27t/p27714.171.20541.21601.2054850.2057528.78
5552006.02.02 21:00buy27814.381.21021.20021.2108
5562006.02.03 02:12t/p27814.381.21081.20021.2108871.4358400.21
5572006.02.03 17:00sell27914.601.20031.21031.1997
5582006.02.06 08:58t/p27914.601.19971.21031.1997784.0259184.23
5592006.02.08 17:00sell28014.801.19461.20461.1940
5602006.02.08 17:05t/p28014.801.19401.20461.1940888.0060072.23
5612006.02.10 21:00sell28115.021.19071.20071.1901
5622006.02.10 21:29t/p28115.021.19011.20071.1901901.2060973.43
5632006.02.14 17:00sell28215.241.18751.19751.1869
5642006.02.16 10:29t/p28215.241.18691.19751.1869530.3561503.78
5652006.02.17 21:00buy28315.381.19331.18331.1939
5662006.02.17 21:12t/p28315.381.19391.18331.1939922.8062426.58
5672006.02.21 17:00sell28415.611.18981.19981.1892
5682006.02.22 11:22t/p28415.611.18921.19981.1892838.2663264.84
5692006.02.22 17:00sell28515.821.18781.19781.1872
5702006.02.24 16:56t/p28515.821.18721.19781.1872550.5463815.37
5712006.02.24 17:00sell28615.951.18681.19681.1862
5722006.02.27 00:04t/p28615.951.18621.19681.1862856.5164671.89
5732006.02.28 17:00buy28716.171.19251.18251.1931
5742006.02.28 17:21t/p28716.171.19311.18251.1931970.2065642.09
5752006.03.02 17:00buy28816.411.19871.18871.1993
5762006.03.02 17:09t/p28816.411.19931.18871.1993984.6066626.69
5772006.03.02 21:00buy28916.661.20381.19381.2044
5782006.03.02 21:34t/p28916.661.20441.19381.2044999.6067626.29
5792006.03.03 21:00buy29016.911.20351.19351.2041
5802006.03.03 21:07t/p29016.911.20411.19351.20411014.6068640.89
5812006.03.06 17:00sell29117.161.20141.21141.2008
5822006.03.06 17:00t/p29117.161.20081.21141.20081029.6069670.49
5832006.03.07 17:00sell29217.421.18841.19841.1878
5842006.03.07 17:44t/p29217.421.18781.19841.18781045.2070715.69
5852006.03.09 21:00sell29317.681.19081.20081.1902
5862006.03.09 23:40t/p29317.681.19021.20081.19021060.8071776.49
5872006.03.14 17:00buy29417.941.20231.19231.2029
5882006.03.14 17:57t/p29417.941.20291.19231.20291076.4072852.89
5892006.03.14 21:00buy29518.211.20241.19241.2030
5902006.03.15 03:13t/p29518.211.20301.19241.20301103.5373956.41
5912006.03.15 17:00buy29618.491.20381.19381.2044
5922006.03.15 17:08t/p29618.491.20441.19381.20441109.4075065.81
5932006.03.15 21:00buy29718.771.20731.19731.2079
5942006.03.16 11:13t/p29718.771.20791.19731.20791159.9976225.80
5952006.03.16 17:00buy29819.061.21571.20571.2163
5962006.03.16 17:07t/p29819.061.21631.20571.21631143.6077369.40
5972006.03.16 21:00buy29919.341.21791.20791.2185
5982006.03.16 22:22t/p29919.341.21851.20791.21851160.4078529.80
5992006.03.17 21:00buy30019.631.21951.20951.2201
6002006.03.17 21:28t/p30019.631.22011.20951.22011177.8079707.60
6012006.03.21 17:00sell30119.931.20881.21881.2082
6022006.03.21 17:45t/p30119.931.20821.21881.20821195.8080903.40
6032006.03.23 17:00sell30220.231.19791.20791.1973
6042006.03.23 17:12t/p30220.231.19731.20791.19731213.8082117.20
6052006.03.23 21:00sell30320.531.19691.20691.1963
6062006.03.24 00:24t/p30320.531.19631.20691.19631102.4683219.66
6072006.03.24 17:00buy30420.801.20191.19191.2025
6082006.03.24 17:25t/p30420.801.20251.19191.20251248.0084467.66
6092006.03.27 21:00sell30521.121.20121.21121.2006
6102006.03.27 22:17t/p30521.121.20061.21121.20061267.2085734.86
6112006.03.28 17:00buy30621.431.20891.19891.2095
6122006.03.29 09:59s/l30621.431.19891.19891.2095-21417.1464317.72
6132006.03.30 17:00buy30716.081.21441.20441.2150
6142006.03.30 17:04t/p30716.081.21501.20441.2150964.8065282.52
6152006.03.30 21:00buy30816.321.21531.20531.2159
6162006.03.30 21:07t/p30816.321.21591.20531.2159979.2066261.72
6172006.03.31 17:00sell30916.571.20991.21991.2093
6182006.03.31 17:04t/p30916.571.20931.21991.2093994.2067255.92
6192006.04.03 21:00buy31016.811.21451.20451.2151
6202006.04.04 01:46t/p31016.811.21511.20451.21511018.6968274.60
6212006.04.04 17:00buy31117.071.22611.21611.2267
6222006.04.04 17:15t/p31117.071.22671.21611.22671024.2069298.80
6232006.04.04 21:00buy31217.321.22701.21701.2276
6242006.04.05 05:14t/p31217.321.22761.21701.22761049.5970348.40
6252006.04.05 21:00buy31317.591.23031.22031.2309
6262006.04.06 09:25t/p31317.591.23091.22031.23091087.0671435.46
6272006.04.06 17:00sell31417.861.22351.23351.2229
6282006.04.06 17:01t/p31417.861.22291.23351.22291071.6072507.06
6292006.04.07 17:00sell31518.131.21201.22201.2114
6302006.04.07 17:01t/p31518.131.21141.22201.21141087.8073594.86
6312006.04.07 21:00sell31618.401.21081.22081.2102
6322006.04.07 21:04t/p31618.401.21021.22081.21021104.0074698.86
6332006.04.12 17:00sell31718.671.21111.22111.2105
6342006.04.12 17:56t/p31718.671.21051.22111.21051120.2075819.06
6352006.04.17 17:00buy31818.951.22831.21831.2289
6362006.04.18 14:53t/p31818.951.22891.21831.22891148.3776967.43
6372006.04.18 21:00buy31919.241.23151.22151.2321
6382006.04.18 22:14t/p31919.241.23211.22151.23211154.4078121.83
6392006.04.20 17:00sell32019.531.23111.24111.2305
6402006.04.20 17:01t/p32019.531.23051.24111.23051171.8079293.63
6412006.04.21 17:00buy32119.821.23351.22351.2341
6422006.04.21 17:00t/p32119.821.23411.22351.23411189.2080482.83
6432006.04.21 21:00buy32220.121.23441.22441.2350
6442006.04.21 21:59t/p32220.121.23501.22441.23501207.2081690.03
6452006.04.25 21:00buy32320.421.24321.23321.2438
6462006.04.25 21:01t/p32320.421.24381.23321.24381225.2082915.23
6472006.04.26 21:00buy32420.731.24591.23591.2465
6482006.04.27 02:53t/p32420.731.24651.23591.24651281.1184196.34
6492006.04.27 21:00buy32521.051.25401.24401.2546
6502006.04.28 01:59t/p32521.051.25461.24401.25461275.6385471.97
6512006.04.28 17:00buy32621.371.25981.24981.2604
6522006.04.28 17:06t/p32621.371.26041.24981.26041282.2086754.17
6532006.05.02 17:00buy32721.691.26471.25471.2653
6542006.05.02 17:44t/p32721.691.26531.25471.26531301.4088055.57
6552006.05.04 21:00buy32822.011.27151.26151.2721
6562006.05.05 14:31t/p32822.011.27211.26151.27211333.8189389.38
6572006.05.05 17:00buy32922.351.27391.26391.2745
6582006.05.05 18:59t/p32922.351.27451.26391.27451341.0090730.38
6592006.05.05 21:00buy33022.681.27381.26381.2744
6602006.05.08 00:01t/p33022.681.27441.26381.27441374.4192104.79
6612006.05.09 21:00buy33123.031.27591.26591.2765
6622006.05.09 23:10t/p33123.031.27651.26591.27651381.8093486.59
6632006.05.10 17:00buy33223.371.28001.27001.2806
6642006.05.10 17:28t/p33223.371.28061.27001.28061402.2094888.79
6652006.05.10 21:00buy33323.721.28131.27131.2819
6662006.05.10 21:33t/p33323.721.28191.27131.28191423.2096311.99
6672006.05.11 21:00buy33424.081.28551.27551.2861
6682006.05.12 01:31t/p33424.081.28611.27551.28611459.2597771.23
6692006.05.16 17:00buy33524.441.28551.27551.2861
6702006.05.16 20:32t/p33524.441.28611.27551.28611466.4099237.63
6712006.05.18 17:00buy33624.811.28101.27101.2816
6722006.05.18 17:00t/p33624.811.28161.27101.28161488.60100726.23
6732006.05.18 21:00buy33725.181.28271.27271.2833
6742006.05.18 21:04t/p33725.181.28331.27271.28331510.80102237.03
6752006.05.19 17:00sell33825.561.27081.28081.2702
6762006.05.19 17:01t/p33825.561.27021.28081.27021533.60103770.63
6772006.05.22 21:00buy33925.941.28671.27671.2873
6782006.05.22 21:22t/p33925.941.28731.27671.28731556.40105327.03
6792006.05.26 21:00sell34026.331.27271.28271.2721
6802006.05.26 21:17t/p34026.331.27211.28271.27211579.80106906.83
6812006.05.31 21:00sell34126.731.28101.29101.2804
6822006.06.01 02:29t/p34126.731.28041.29101.28041098.60108005.44
6832006.06.02 17:00buy34227.001.29331.28331.2939
6842006.06.02 19:02t/p34227.001.29391.28331.29391620.00109625.44
6852006.06.06 17:00sell34327.411.28171.29171.2811
6862006.06.06 17:00t/p34327.411.28111.29171.28111644.60111270.04
6872006.06.07 17:00sell34427.821.27771.28771.2771
6882006.06.08 08:36t/p34427.821.27711.28771.27711143.40112413.44
6892006.06.08 17:00sell34528.101.26371.27371.2631
6902006.06.08 17:24t/p34528.101.26311.27371.26311686.00114099.44
6912006.06.08 21:00sell34628.521.26401.27401.2634
6922006.06.09 08:14t/p34628.521.26341.27401.26341531.52115630.96
6932006.06.12 17:00sell34728.911.25861.26861.2580
6942006.06.12 17:09t/p34728.911.25801.26861.25801734.60117365.56
6952006.06.13 21:00sell34829.341.25421.26421.2536
6962006.06.13 21:13t/p34829.341.25361.26421.25361760.40119125.96
6972006.06.14 17:00buy34929.781.26191.25191.2625
6982006.06.14 17:15t/p34929.781.26251.25191.26251786.80120912.76
6992006.06.15 17:00buy35030.231.26281.25281.2634
7002006.06.15 22:40t/p35030.231.26341.25281.26341813.80122726.56
7012006.06.21 17:00buy35130.681.26441.25441.2650
7022006.06.21 17:49t/p35130.681.26501.25441.26501840.80124567.36
7032006.06.22 17:00sell35231.141.25711.26711.2565
7042006.06.23 03:39t/p35231.141.25651.26711.25651672.22126239.58
7052006.06.26 21:00buy35331.561.25821.24821.2588
7062006.06.26 22:43t/p35331.561.25881.24821.25881893.60128133.18
7072006.06.28 17:00sell35432.031.25251.26251.2519
7082006.06.29 20:23s/l35432.031.26251.26251.2519-32635.3795497.82
7092006.06.29 21:00buy35523.871.26671.25671.2673
7102006.06.29 23:47t/p35523.871.26731.25671.26731432.2096930.01
7112006.06.30 17:00buy35624.231.27901.26901.2796
7122006.06.30 21:00buy35723.751.27841.26841.2790
7132006.06.30 21:03t/p35723.751.27901.26841.27901425.0098355.01
7142006.06.30 22:02t/p35624.231.27961.26901.27961453.8099808.82
7152006.07.03 21:00buy35824.951.28031.27031.2809
7162006.07.03 21:27t/p35824.951.28091.27031.28091497.00101305.82
7172006.07.05 17:00sell35925.331.27171.28171.2711
7182006.07.06 17:00buy36022.421.27611.26611.2767
7192006.07.06 17:23t/p36022.421.27671.26611.27671345.20102651.02
7202006.07.06 21:00buy36121.621.27791.26791.2785
7212006.07.06 23:37t/p36121.621.27851.26791.27851297.20103948.22
7222006.07.07 14:30s/l35925.331.28171.28171.2711-25968.3277979.90
7232006.07.07 17:00buy36219.491.28271.27271.2833
7242006.07.07 19:43t/p36219.491.28331.27271.28331169.4079149.30
7252006.07.10 17:00sell36319.791.27371.28371.2731
7262006.07.10 19:51t/p36319.791.27311.28371.27311187.4080336.70
7272006.07.10 21:00sell36420.081.27321.28321.2726
7282006.07.11 08:05t/p36420.081.27261.28321.27261078.3081414.99
7292006.07.11 21:00buy36520.351.27721.26721.2778
7302006.07.11 21:23t/p36520.351.27781.26721.27781221.0082635.99
7312006.07.12 17:00sell36620.661.26861.27861.2680
7322006.07.13 17:19t/p36620.661.26801.27861.2680849.1383485.12
7332006.07.14 17:00sell36720.871.26341.27341.2628
7342006.07.17 04:19t/p36720.871.26281.27341.26281120.7284605.84
7352006.07.17 17:00sell36821.151.25161.26161.2510
7362006.07.17 21:00sell36920.681.25231.26231.2517
7372006.07.17 22:32t/p36920.681.25171.26231.25171240.8085846.64
7382006.07.18 11:01t/p36821.151.25101.26161.25101135.7686982.39
7392006.07.19 21:00buy37021.751.26031.25031.2609
7402006.07.20 03:01t/p37021.751.26091.25031.26091344.1588326.54
7412006.07.20 17:00buy37122.081.26481.25481.2654
7422006.07.20 20:18t/p37122.081.26541.25481.26541324.8089651.34
7432006.07.21 17:00buy37222.411.26891.25891.2695
7442006.07.21 20:03t/p37222.411.26951.25891.26951344.6090995.94
7452006.07.21 21:00buy37322.751.26901.25901.2696
7462006.07.21 21:09t/p37322.751.26961.25901.26961365.0092360.94
7472006.07.26 17:00buy37423.091.26201.25201.2626
7482006.07.26 17:59t/p37423.091.26261.25201.26261385.4093746.34
7492006.07.26 21:00buy37523.441.27001.26001.2706
7502006.07.26 21:54t/p37523.441.27061.26001.27061406.4095152.74
7512006.07.28 17:00buy37623.791.27671.26671.2773
7522006.07.28 21:00buy37722.841.27531.26531.2759
7532006.07.28 22:25t/p37722.841.27591.26531.27591370.4096523.14
7542006.07.28 23:29t/p37623.791.27731.26671.27731427.4097950.54
7552006.07.31 21:00buy37824.491.27771.26771.2783
7562006.08.01 18:05t/p37824.491.27831.26771.27831484.0999434.64
7572006.08.01 21:00buy37924.861.28181.27181.2824
7582006.08.01 21:31t/p37924.861.28241.27181.28241491.60100926.24
7592006.08.03 21:00buy38025.231.28121.27121.2818
7602006.08.04 14:30t/p38025.231.28181.27121.28181528.94102455.18
7612006.08.04 17:00buy38125.611.29041.28041.2910
7622006.08.07 17:00sell38222.611.28571.29571.2851
7632006.08.07 19:16t/p38222.611.28511.29571.28511356.60103811.78
7642006.08.07 21:00sell38322.051.28431.29431.2837
7652006.08.07 22:23t/p38322.051.28371.29431.28371323.00105134.78
7662006.08.09 00:49s/l38125.611.28041.28041.2910-25563.9079570.87
7672006.08.09 17:00buy38419.891.28841.27841.2890
7682006.08.09 17:08t/p38419.891.28901.27841.28901193.4080764.27
7692006.08.10 17:00sell38520.191.27731.28731.2767
7702006.08.10 17:16t/p38520.191.27671.28731.27671211.4081975.67
7712006.08.11 21:00sell38620.491.27241.28241.2718
7722006.08.14 00:01t/p38620.491.27181.28241.27181100.3183075.99
7732006.08.14 21:00sell38720.771.27181.28181.2712
7742006.08.14 22:30t/p38720.771.27121.28181.27121246.2084322.19
7752006.08.15 17:00buy38821.081.27871.26871.2793
7762006.08.15 17:06t/p38821.081.27931.26871.27931264.8085586.99
7772006.08.16 17:00buy38921.401.28561.27561.2862
7782006.08.16 17:31t/p38921.401.28621.27561.28621284.0086870.99
7792006.08.21 17:00buy39021.721.29241.28241.2930
7802006.08.22 13:52s/l39021.721.28241.28241.2930-21706.9765164.02
7812006.09.04 21:00buy39116.291.28701.27701.2876
7822006.09.04 21:45t/p39116.291.28761.27701.2876977.4066141.42
7832006.09.05 17:00sell39216.541.28031.29031.2797
7842006.09.06 13:28t/p39216.541.27971.29031.2797888.2067029.62
7852006.09.06 17:00sell39316.761.27871.28871.2781
7862006.09.06 18:06t/p39316.761.27811.28871.27811005.6068035.22
7872006.09.08 17:00sell39417.011.26671.27671.2661
7882006.09.11 02:52t/p39417.011.26611.27671.2661913.4468948.65
7892006.09.14 17:00buy39517.241.27511.26511.2757
7902006.09.15 15:34s/l39517.241.26511.26511.2757-17229.6651719.00
7912006.09.15 17:00sell39612.931.26471.27471.2641
7922006.09.15 17:31t/p39612.931.26411.27471.2641775.8052494.80
7932006.09.18 17:00buy39713.121.26891.25891.2695
7942006.09.18 19:00t/p39713.121.26951.25891.2695787.2053282.00
7952006.09.18 21:00buy39813.321.27041.26041.2710
7962006.09.18 21:22t/p39813.321.27101.26041.2710799.2054081.20
7972006.09.20 17:00buy39913.521.27031.26031.2709
7982006.09.20 17:30t/p39913.521.27091.26031.2709811.2054892.40
7992006.09.21 21:00buy40013.721.27881.26881.2794
8002006.09.21 21:14t/p40013.721.27941.26881.2794823.2055715.60
8012006.09.25 17:00sell40113.931.27381.28381.2732
8022006.09.26 09:12t/p40113.931.27321.28381.2732748.0456463.64
8032006.09.26 17:00sell40214.121.26731.27731.2667
8042006.09.29 09:31t/p40214.121.26671.27731.2667402.4256866.06
8052006.10.02 17:00buy40314.221.27501.26501.2756
8062006.10.02 17:10t/p40314.221.27561.26501.2756853.2057719.26
8072006.10.06 17:00sell40414.431.25841.26841.2578
8082006.10.06 21:00sell40514.251.25871.26871.2581
8092006.10.10 05:08t/p40514.251.25811.26871.2581675.4558394.71
8102006.10.10 10:21t/p40414.431.25781.26841.2578683.9859078.69
8112006.10.13 17:00sell40614.771.24921.25921.2486
8122006.10.13 17:16t/p40614.771.24861.25921.2486886.2059964.89
8132006.10.16 21:00buy40714.991.25261.24261.2532
8142006.10.16 21:55t/p40714.991.25321.24261.2532899.4060864.29
8152006.10.18 17:00sell40815.221.25121.26121.2506
8162006.10.19 17:00buy40911.871.25981.24981.2604
8172006.10.19 18:00t/p40911.871.26041.24981.2604712.2061576.49
8182006.10.19 18:00s/l40815.221.26121.26121.2506-15507.6646068.83
8192006.10.19 21:00buy41011.521.26271.25271.2633
8202006.10.20 02:17t/p41011.521.26331.25271.2633698.1146766.95
8212006.10.20 17:00sell41111.691.26011.27011.2595
8222006.10.23 08:21t/p41111.691.25951.27011.2595627.7547394.70
8232006.10.25 17:00buy41211.851.25901.24901.2596
8242006.10.25 17:20t/p41211.851.25961.24901.2596711.0048105.70
8252006.10.25 21:00buy41312.031.26141.25141.2620
8262006.10.25 21:03t/p41312.031.26201.25141.2620721.8048827.50
8272006.10.26 17:00buy41412.211.26691.25691.2675
8282006.10.26 18:20t/p41412.211.26751.25691.2675732.6049560.10
8292006.10.26 21:00buy41512.391.26901.25901.2696
8302006.10.26 22:57t/p41512.391.26961.25901.2696743.4050303.50
8312006.11.02 17:00buy41612.581.27691.26691.2775
8322006.11.02 17:31t/p41612.581.27751.26691.2775754.8051058.30
8332006.11.02 21:00buy41712.761.27821.26821.2788
8342006.11.03 15:00s/l41712.761.26821.26821.2788-12752.3438305.95
8352006.11.03 17:00sell4189.581.27021.28021.2696
8362006.11.03 18:15t/p4189.581.26961.28021.2696574.8038880.75
8372006.11.06 21:00buy4199.721.27201.26201.2726
8382006.11.06 23:12t/p4199.721.27261.26201.2726583.2039463.95
8392006.11.07 17:00buy4209.871.28001.27001.2806
8402006.11.07 17:40t/p4209.871.28061.27001.2806592.2040056.15
8412006.11.09 17:00buy42110.011.27931.26931.2799
8422006.11.09 17:13t/p42110.011.27991.26931.2799600.6040656.75
8432006.11.13 17:00sell42210.161.28111.29111.2805
8442006.11.13 18:41t/p42210.161.28051.29111.2805609.6041266.35
8452006.11.16 17:00sell42310.321.28061.29061.2800
8462006.11.16 18:13t/p42310.321.28001.29061.2800619.2041885.55
8472006.11.16 21:00sell42410.471.27931.28931.2787
8482006.11.17 02:47t/p42410.471.27871.28931.2787562.2442447.79
8492006.11.21 21:00buy42510.611.28451.27451.2851
8502006.11.22 02:52t/p42510.611.28511.27451.2851642.9743090.76
8512006.11.22 17:00buy42610.771.29361.28361.2942
8522006.11.22 17:09t/p42610.771.29421.28361.2942646.2043736.96
8532006.11.22 21:00buy42710.931.29361.28361.2942
8542006.11.22 21:40t/p42710.931.29421.28361.2942655.8044392.76
8552006.11.24 17:00buy42811.101.30931.29931.3099
8562006.11.24 20:18t/p42811.101.30991.29931.3099666.0045058.76
8572006.11.24 21:00buy42911.261.31001.30001.3106
8582006.11.27 00:01t/p42911.261.31061.30001.3106682.3645741.12
8592006.11.28 21:00buy43011.441.31891.30891.3195
8602006.11.28 21:13t/p43011.441.31951.30891.3195686.4046427.52
8612006.11.29 17:00sell43111.611.31521.32521.3146
8622006.11.29 17:05t/p43111.611.31461.32521.3146696.6047124.12
8632006.11.30 17:00buy43211.781.32561.31561.3262
8642006.11.30 17:14t/p43211.781.32621.31561.3262706.8047830.92
8652006.12.01 21:00buy43311.961.33351.32351.3341
8662006.12.04 00:00t/p43311.961.33411.32351.3341724.7848555.69
8672006.12.08 17:00buy43412.141.33171.32171.3323
8682006.12.08 17:11t/p43412.141.33231.32171.3323728.4049284.09
8692006.12.08 21:00sell43512.321.31971.32971.3191
8702006.12.11 00:00t/p43512.321.31911.32971.3191661.5849945.68
8712006.12.11 21:00buy43612.491.32521.31521.3258
8722006.12.12 00:20t/p43612.491.32581.31521.3258756.8950702.57
8732006.12.13 17:00sell43712.681.32211.33211.3215
8742006.12.13 17:39t/p43712.681.32151.33211.3215760.8051463.37
8752006.12.13 21:00sell43812.871.32031.33031.3197
8762006.12.14 12:33t/p43812.871.31971.33031.3197528.9651992.33
8772006.12.14 17:00sell43913.001.31691.32691.3163
8782006.12.14 17:21t/p43913.001.31631.32691.3163780.0052772.33
8792006.12.14 21:00sell44013.191.31511.32511.3145
8802006.12.14 21:20t/p44013.191.31451.32511.3145791.4053563.73
8812006.12.15 17:00sell44113.391.30891.31891.3083
8822006.12.15 18:06t/p44113.391.30831.31891.3083803.4054367.13
8832006.12.19 17:00buy44213.591.31701.30701.3176
8842006.12.19 17:14t/p44213.591.31761.30701.3176815.4055182.53
8852006.12.26 21:00sell44313.801.30981.31981.3092
8862006.12.26 21:03t/p44313.801.30921.31981.3092828.0056010.53
8872006.12.29 21:00buy44414.001.31991.30991.3205
8882006.12.29 22:39t/p44414.001.32051.30991.3205840.0056850.53
8892007.01.03 17:00sell44514.211.31931.32931.3187
8902007.01.03 17:08t/p44514.211.31871.32931.3187852.6057703.13
8912007.01.04 17:00sell44614.431.30871.31871.3081
8922007.01.04 17:12t/p44614.431.30811.31871.3081865.8058568.93
8932007.01.04 21:00sell44714.641.30851.31851.3079
8942007.01.04 21:38t/p44714.641.30791.31851.3079878.4059447.33
8952007.01.05 17:00sell44814.861.29891.30891.2983
8962007.01.05 17:06t/p44814.861.29831.30891.2983891.6060338.93
8972007.01.09 17:00sell44915.081.29991.30991.2993
8982007.01.09 17:49t/p44915.081.29931.30991.2993904.8061243.73
8992007.01.09 21:00sell45015.311.29991.30991.2993
9002007.01.09 23:41t/p45015.311.29931.30991.2993918.6062162.33
9012007.01.11 21:00sell45115.541.28871.29871.2881
9022007.01.12 02:03t/p45115.541.28811.29871.2881834.5062996.82
9032007.01.12 17:00buy45215.751.29341.28341.2940
9042007.01.15 08:40t/p45215.751.29401.28341.2940954.4563951.27
9052007.01.23 17:00buy45315.991.30311.29311.3037
9062007.01.24 17:00sell45413.191.29611.30611.2955
9072007.01.24 17:06t/p45413.191.29551.30611.2955791.4064742.67
9082007.01.25 20:32s/l45315.991.29311.29311.3037-15951.6248791.05
9092007.01.29 17:00buy45512.201.29341.28341.2940
9102007.01.29 17:57t/p45512.201.29401.28341.2940732.0049523.05
9112007.01.29 21:00buy45612.381.29571.28571.2963
9122007.01.30 01:05t/p45612.381.29631.28571.2963750.2350273.28
9132007.01.31 21:00buy45712.571.30301.29301.3036
9142007.02.01 02:07t/p45712.571.30361.29301.3036776.8351050.10
9152007.02.02 17:00sell45812.761.29731.30731.2967
9162007.02.02 17:44t/p45812.761.29671.30731.2967765.6051815.70
9172007.02.06 17:00buy45912.951.29521.28521.2958
9182007.02.06 17:25t/p45912.951.29581.28521.2958777.0052592.70
9192007.02.06 21:00buy46013.151.29781.28781.2984
9202007.02.06 21:29t/p46013.151.29841.28781.2984789.0053381.70
9212007.02.07 17:00buy46113.351.30151.29151.3021
9222007.02.07 17:09t/p46113.351.30211.29151.3021801.0054182.70
9232007.02.13 21:00buy46213.551.30311.29311.3037
9242007.02.13 21:54t/p46213.551.30371.29311.3037813.0054995.70
9252007.02.14 17:00buy46313.751.31261.30261.3132
9262007.02.14 23:07t/p46313.751.31321.30261.3132825.0055820.70
9272007.02.23 17:00buy46413.961.31661.30661.3172
9282007.02.23 18:42t/p46413.961.31721.30661.3172837.6056658.30
9292007.02.27 17:00buy46514.161.32441.31441.3250
9302007.02.27 18:00t/p46514.161.32501.31441.3250849.6057507.90
9312007.03.01 17:00sell46614.381.31621.32621.3156
9322007.03.01 17:03t/p46614.381.31561.32621.3156862.8058370.70
9332007.03.02 21:00buy46714.591.31911.30911.3197
9342007.03.02 21:19t/p46714.591.31971.30911.3197875.4059246.10
9352007.03.07 21:00buy46814.811.31831.30831.3189
9362007.03.08 17:00sell46912.671.31251.32251.3119
9372007.03.09 14:31t/p46912.671.31191.32251.3119680.3859926.48
9382007.03.12 16:13t/p46814.811.31891.30831.3189933.0360859.51
9392007.03.12 17:00buy47015.211.31861.30861.3192
9402007.03.12 19:52t/p47015.211.31921.30861.3192912.6061772.11
9412007.03.12 21:00buy47115.441.31921.30921.3198
9422007.03.13 13:31t/p47115.441.31981.30921.3198935.6662707.78
9432007.03.14 17:00buy47215.681.32261.31261.3232
9442007.03.14 17:02t/p47215.681.32321.31261.3232940.8063648.58
9452007.03.14 21:00buy47315.911.32271.31271.3233
9462007.03.15 01:00t/p47315.911.32331.31271.3233983.2464631.82
9472007.03.20 21:00buy47416.161.33191.32191.3325
9482007.03.21 19:15t/p47416.161.33251.32191.3325979.3065611.11
9492007.03.23 17:00sell47516.401.33021.34021.3296
9502007.03.23 17:42t/p47516.401.32961.34021.3296984.0066595.11
9512007.03.23 21:00sell47616.651.32881.33881.3282
9522007.03.26 00:14t/p47616.651.32821.33881.3282894.1167489.22
9532007.03.27 17:00buy47716.871.33491.32491.3355
9542007.03.27 17:09t/p47716.871.33551.32491.33551012.2068501.42
9552007.04.02 17:00buy47817.131.33761.32761.3382
9562007.04.02 18:56t/p47817.131.33821.32761.33821027.8069529.22
9572007.04.04 17:00buy47917.381.33771.32771.3383
9582007.04.05 13:21t/p47917.381.33831.32771.33831074.0870603.30
9592007.04.05 17:00buy48017.651.34361.33361.3442
9602007.04.05 21:00buy48117.171.34271.33271.3433
9612007.04.06 17:00sell48212.381.33711.34711.3365
9622007.04.09 02:09t/p48212.381.33651.34711.3365664.8171268.11
9632007.04.10 04:42t/p48117.171.34331.33271.34331061.1172329.21
9642007.04.10 16:37t/p48017.651.34421.33361.34421090.7773419.98
9652007.04.10 17:00buy48318.351.34431.33431.3449
9662007.04.10 17:05t/p48318.351.34491.33431.34491101.0074520.98
9672007.04.12 17:00buy48418.631.34981.33981.3504
9682007.04.12 21:00buy48517.841.34831.33831.3489
9692007.04.12 23:36t/p48517.841.34891.33831.34891070.4075591.38
9702007.04.13 02:44t/p48418.631.35041.33981.35041128.9876720.36
9712007.04.17 17:00buy48619.181.35721.34721.3578
9722007.04.17 17:45t/p48619.181.35781.34721.35781150.8077871.16
9732007.04.17 21:00buy48719.471.35661.34661.3572
9742007.04.17 21:24t/p48719.471.35721.34661.35721168.2079039.36
9752007.04.19 21:00buy48819.761.36041.35041.3610
9762007.04.19 21:18t/p48819.761.36101.35041.36101185.6080224.96
9772007.04.20 17:00sell48920.061.35931.36931.3587
9782007.04.23 05:41t/p48920.061.35871.36931.35871077.2281302.18
9792007.04.24 21:00buy49020.331.36271.35271.3633
9802007.04.24 21:51t/p49020.331.36331.35271.36331219.8082521.98
9812007.04.25 17:00buy49120.631.36611.35611.3667
9822007.04.27 14:30t/p49120.631.36671.35611.36671287.3183809.29
9832007.05.03 21:00sell49220.951.35541.36541.3548
9842007.05.04 03:18t/p49220.951.35481.36541.35481125.0184934.31
9852007.05.04 17:00buy49321.231.35871.34871.3593
9862007.05.04 18:39t/p49321.231.35931.34871.35931273.8086208.11
9872007.05.07 17:00buy49421.551.36221.35221.3628
9882007.05.08 16:17s/l49421.551.35221.35221.3628-21537.0764671.04
9892007.05.08 17:00sell49516.171.35251.36251.3519
9902007.05.10 14:50t/p49516.171.35191.36251.3519562.7265233.76
9912007.05.10 21:00sell49616.311.34821.35821.3476
9922007.05.10 23:46t/p49616.311.34761.35821.3476978.6066212.36
9932007.05.11 17:00buy49716.551.35231.34231.3529
9942007.05.11 20:42t/p49716.551.35291.34231.3529993.0067205.36
9952007.05.11 21:00buy49816.801.35291.34291.3535
9962007.05.14 00:54t/p49816.801.35351.34291.35351018.0868223.44
9972007.05.16 17:00sell49917.061.35731.36731.3567
9982007.05.16 17:08t/p49917.061.35671.36731.35671023.6069247.04
9992007.05.17 17:00sell50017.311.34891.35891.3483
10002007.05.17 21:00sell50117.101.34921.35921.3486
10012007.05.18 04:27t/p50117.101.34861.35921.3486918.2770165.31
10022007.05.18 07:31t/p50017.311.34831.35891.3483929.5571094.85
10032007.05.23 17:00buy50217.771.34901.33901.3496
10042007.05.24 21:00sell50315.211.34321.35321.3426
10052007.05.24 21:47t/p50315.211.34261.35321.3426912.6072007.45
10062007.05.25 17:00buy50416.551.34591.33591.3465
10072007.05.29 10:18t/p50416.551.34651.33591.34651012.8673020.31
10082007.05.29 13:53t/p50217.771.34961.33901.34961130.1774150.48
10092007.05.31 17:00buy50518.541.34581.33581.3464
10102007.05.31 17:09t/p50518.541.34641.33581.34641112.4075262.88
10112007.06.01 17:00sell50618.821.34181.35181.3412
10122007.06.04 17:00buy50715.681.34841.33841.3490
10132007.06.04 17:30t/p50715.681.34901.33841.3490940.8076203.68
10142007.06.04 21:00buy50815.731.34881.33881.3494
10152007.06.04 23:26t/p50815.731.34941.33881.3494943.8077147.48
10162007.06.05 12:19s/l50618.821.35181.35181.3412-19057.1358090.35
10172007.06.06 17:00sell50914.521.34931.35931.3487
10182007.06.06 17:49t/p50914.521.34871.35931.3487871.2058961.55
10192007.06.07 17:00sell51014.741.34591.35591.3453
10202007.06.07 18:01t/p51014.741.34531.35591.3453884.4059845.95
10212007.06.12 17:00sell51114.961.33171.34171.3311
10222007.06.12 21:00sell51214.891.33171.34171.3311
10232007.06.12 22:04t/p51114.961.33111.34171.3311897.6060743.55
10242007.06.12 22:04t/p51214.891.33111.34171.3311893.4061636.95
10252007.06.15 17:00buy51315.411.33651.32651.3371
10262007.06.15 17:14t/p51315.411.33711.32651.3371924.6062561.55
10272007.06.15 21:00buy51415.641.33801.32801.3386
10282007.06.15 22:49t/p51415.641.33861.32801.3386938.4063499.95
10292007.06.18 21:00buy51515.871.34131.33131.3419
10302007.06.19 01:29t/p51515.871.34191.33131.3419961.7264461.67
10312007.06.20 21:00sell51616.121.34171.35171.3411
10322007.06.20 21:24t/p51616.121.34111.35171.3411967.2065428.87
10332007.06.22 21:00buy51716.361.34681.33681.3474
10342007.06.26 14:40t/p51716.361.34741.33681.34741001.2366430.11
10352007.06.29 21:00buy51816.611.35341.34341.3540
10362007.06.29 22:57t/p51816.611.35401.34341.3540996.6067426.71