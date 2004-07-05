Strategy Tester Report
Petit_pips_tsd_002
AlpariUS-Demo (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2004.07.01 00:00 - 2007.06.29 22:45 (2004.07.01 - 2007.07.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TimeToTrade1=1700; TimeToTrade2=2100; TakeProfit=6; StopLoss=100; Slippage=0; MA1_period=8; MA2_period=17; MA3_period=20; MA4_period=29; MA5_period=37; RSI_period=28; RSI_Limit=5; RSI_Over=30; RSI_diff=0.5; Play_Sound=true;
MoneyManagement=true;
minLots=0.01; maxLots=50; Risk_percent=25;
|Bars in test
|75640
|Ticks modelled
|5625406
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|41215.00
|Gross profit
|119407.91
|Gross loss
|-78192.91
|Profit factor
|1.53
|Expected payoff
|329.72
|Absolute drawdown
|24757.76
|Maximal drawdown
|43576.62 (39.75%)
|Relative drawdown
|52.37% (27759.13)
|Total trades
|125
|Short positions (won %)
|67 (97.01%)
|Long positions (won %)
|58 (96.55%)
|Profit trades (% of total)
|121 (96.80%)
|Loss trades (% of total)
|4 (3.20%)
|Largest
|profit trade
|1638.94
|loss trade
|-27383.56
|Average
|profit trade
|986.84
|loss trade
|-19548.23
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|86 (76807.17)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-27383.56)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|76807.17 (86)
|consecutive loss (count of losses)
|-27383.56 (1)
|Average
|consecutive wins
|24
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.05 17:00
|sell
|1
|12.50
|1.2276
|1.2376
|1.2270
|2
|2004.07.06 12:03
|t/p
|1
|12.50
|1.2270
|1.2376
|1.2270
|671.25
|50671.25
|3
|2004.07.08 17:00
|buy
|2
|12.67
|1.2400
|1.2300
|1.2406
|4
|2004.07.09 03:15
|t/p
|2
|12.67
|1.2406
|1.2300
|1.2406
|767.80
|51439.05
|5
|2004.07.15 17:00
|buy
|3
|12.86
|1.2378
|1.2278
|1.2384
|6
|2004.07.16 14:47
|t/p
|3
|12.86
|1.2384
|1.2278
|1.2384
|779.32
|52218.37
|7
|2004.07.30 21:00
|sell
|4
|13.05
|1.2019
|1.2119
|1.2013
|8
|2004.07.30 22:51
|t/p
|4
|13.05
|1.2013
|1.2119
|1.2013
|783.00
|53001.37
|9
|2004.08.11 17:00
|sell
|5
|13.25
|1.2196
|1.2296
|1.2190
|10
|2004.08.12 14:33
|s/l
|5
|13.25
|1.2296
|1.2296
|1.2190
|-13500.42
|39500.94
|11
|2004.08.18 17:00
|sell
|6
|9.88
|1.2298
|1.2398
|1.2292
|12
|2004.08.18 17:18
|t/p
|6
|9.88
|1.2292
|1.2398
|1.2292
|592.80
|40093.74
|13
|2004.08.26 21:00
|buy
|7
|10.02
|1.2108
|1.2008
|1.2114
|14
|2004.08.26 21:09
|t/p
|7
|10.02
|1.2114
|1.2008
|1.2114
|601.20
|40694.94
|15
|2004.09.02 17:00
|sell
|8
|10.17
|1.2155
|1.2255
|1.2149
|16
|2004.09.02 19:59
|t/p
|8
|10.17
|1.2149
|1.2255
|1.2149
|610.20
|41305.14
|17
|2004.09.09 17:00
|sell
|9
|10.33
|1.2165
|1.2265
|1.2159
|18
|2004.09.10 14:46
|s/l
|9
|10.33
|1.2265
|1.2265
|1.2159
|-10395.08
|30910.06
|19
|2004.09.20 21:00
|buy
|10
|7.73
|1.2171
|1.2071
|1.2177
|20
|2004.09.20 21:16
|t/p
|10
|7.73
|1.2177
|1.2071
|1.2177
|463.80
|31373.86
|21
|2004.10.05 17:00
|buy
|11
|7.84
|1.2311
|1.2211
|1.2317
|22
|2004.10.05 17:46
|t/p
|11
|7.84
|1.2317
|1.2211
|1.2317
|470.40
|31844.26
|23
|2004.10.05 21:00
|buy
|12
|7.96
|1.2329
|1.2229
|1.2335
|24
|2004.10.08 08:12
|t/p
|12
|7.96
|1.2335
|1.2229
|1.2335
|501.48
|32345.74
|25
|2004.10.11 17:00
|sell
|13
|8.09
|1.2378
|1.2478
|1.2372
|26
|2004.10.11 20:34
|t/p
|13
|8.09
|1.2372
|1.2478
|1.2372
|485.40
|32831.14
|27
|2004.10.14 17:00
|buy
|14
|8.21
|1.2397
|1.2297
|1.2403
|28
|2004.10.14 18:09
|t/p
|14
|8.21
|1.2403
|1.2297
|1.2403
|492.60
|33323.74
|29
|2004.10.26 17:00
|sell
|15
|8.33
|1.2774
|1.2874
|1.2768
|30
|2004.10.26 17:05
|t/p
|15
|8.33
|1.2768
|1.2874
|1.2768
|499.80
|33823.54
|31
|2004.11.03 17:00
|buy
|16
|8.46
|1.2801
|1.2701
|1.2807
|32
|2004.11.03 17:10
|t/p
|16
|8.46
|1.2807
|1.2701
|1.2807
|507.60
|34331.14
|33
|2004.11.04 17:00
|buy
|17
|8.58
|1.2886
|1.2786
|1.2892
|34
|2004.11.04 17:24
|t/p
|17
|8.58
|1.2892
|1.2786
|1.2892
|514.80
|34845.94
|35
|2004.11.18 17:00
|sell
|18
|8.71
|1.2991
|1.3091
|1.2985
|36
|2004.11.18 17:20
|t/p
|18
|8.71
|1.2985
|1.3091
|1.2985
|522.60
|35368.54
|37
|2004.11.29 17:00
|buy
|19
|8.84
|1.3292
|1.3192
|1.3298
|38
|2004.11.29 18:33
|t/p
|19
|8.84
|1.3298
|1.3192
|1.3298
|530.40
|35898.94
|39
|2004.12.02 17:00
|sell
|20
|8.97
|1.3281
|1.3381
|1.3275
|40
|2004.12.02 17:00
|t/p
|20
|8.97
|1.3275
|1.3381
|1.3275
|538.20
|36437.14
|41
|2004.12.20 17:00
|buy
|21
|9.11
|1.3410
|1.3310
|1.3416
|42
|2004.12.22 21:00
|buy
|22
|8.79
|1.3398
|1.3298
|1.3404
|43
|2004.12.23 02:03
|t/p
|22
|8.79
|1.3404
|1.3298
|1.3404
|543.22
|36980.37
|44
|2004.12.23 04:39
|t/p
|21
|9.11
|1.3416
|1.3310
|1.3416
|573.93
|37554.30
|45
|2004.12.30 21:00
|buy
|23
|9.39
|1.3653
|1.3553
|1.3659
|46
|2004.12.31 12:11
|t/p
|23
|9.39
|1.3659
|1.3553
|1.3659
|569.03
|38123.33
|47
|2004.12.31 17:00
|sell
|24
|9.53
|1.3601
|1.3701
|1.3595
|48
|2004.12.31 17:00
|t/p
|24
|9.53
|1.3595
|1.3701
|1.3595
|571.80
|38695.13
|49
|2005.01.13 17:00
|sell
|25
|9.67
|1.3206
|1.3306
|1.3200
|50
|2005.01.13 17:35
|t/p
|25
|9.67
|1.3200
|1.3306
|1.3200
|580.20
|39275.33
|51
|2005.01.24 17:00
|sell
|26
|9.82
|1.3044
|1.3144
|1.3038
|52
|2005.01.24 17:11
|t/p
|26
|9.82
|1.3038
|1.3144
|1.3038
|589.20
|39864.53
|53
|2005.02.01 17:00
|sell
|27
|9.97
|1.3007
|1.3107
|1.3001
|54
|2005.02.01 17:10
|t/p
|27
|9.97
|1.3001
|1.3107
|1.3001
|598.20
|40462.73
|55
|2005.02.03 17:00
|sell
|28
|10.12
|1.2957
|1.3057
|1.2951
|56
|2005.02.03 17:00
|t/p
|28
|10.12
|1.2951
|1.3057
|1.2951
|607.20
|41069.93
|57
|2005.02.04 17:00
|sell
|29
|10.27
|1.2946
|1.3046
|1.2940
|58
|2005.02.04 17:03
|t/p
|29
|10.27
|1.2940
|1.3046
|1.2940
|616.20
|41686.13
|59
|2005.02.23 17:00
|sell
|30
|10.42
|1.3194
|1.3294
|1.3188
|60
|2005.02.23 17:12
|t/p
|30
|10.42
|1.3188
|1.3294
|1.3188
|625.20
|42311.33
|61
|2005.03.10 17:00
|sell
|31
|10.58
|1.3403
|1.3503
|1.3397
|62
|2005.03.11 14:59
|t/p
|31
|10.58
|1.3397
|1.3503
|1.3397
|568.15
|42879.48
|63
|2005.03.14 17:00
|sell
|32
|10.72
|1.3367
|1.3467
|1.3361
|64
|2005.03.14 17:21
|t/p
|32
|10.72
|1.3361
|1.3467
|1.3361
|643.20
|43522.68
|65
|2005.03.24 21:00
|sell
|33
|10.88
|1.2938
|1.3038
|1.2932
|66
|2005.03.25 00:46
|t/p
|33
|10.88
|1.2932
|1.3038
|1.2932
|584.26
|44106.93
|67
|2005.04.05 21:00
|buy
|34
|11.03
|1.2875
|1.2775
|1.2881
|68
|2005.04.06 04:35
|t/p
|34
|11.03
|1.2881
|1.2775
|1.2881
|668.42
|44775.35
|69
|2005.04.26 17:00
|sell
|35
|11.19
|1.2959
|1.3059
|1.2953
|70
|2005.04.26 17:22
|t/p
|35
|11.19
|1.2953
|1.3059
|1.2953
|671.40
|45446.75
|71
|2005.04.28 21:00
|sell
|36
|11.36
|1.2893
|1.2993
|1.2887
|72
|2005.04.29 19:22
|t/p
|36
|11.36
|1.2887
|1.2993
|1.2887
|610.03
|46056.78
|73
|2005.05.05 17:00
|sell
|37
|11.51
|1.2938
|1.3038
|1.2932
|74
|2005.05.05 17:37
|t/p
|37
|11.51
|1.2932
|1.3038
|1.2932
|690.60
|46747.38
|75
|2005.05.10 17:00
|buy
|38
|11.69
|1.2881
|1.2781
|1.2887
|76
|2005.05.10 18:37
|t/p
|38
|11.69
|1.2887
|1.2781
|1.2887
|701.40
|47448.78
|77
|2005.06.15 17:00
|buy
|39
|11.86
|1.2114
|1.2014
|1.2120
|78
|2005.06.15 19:52
|t/p
|39
|11.86
|1.2120
|1.2014
|1.2120
|711.60
|48160.38
|79
|2005.06.28 17:00
|sell
|40
|12.04
|1.2079
|1.2179
|1.2073
|80
|2005.06.28 17:24
|t/p
|40
|12.04
|1.2073
|1.2179
|1.2073
|722.40
|48882.78
|81
|2005.07.22 17:00
|sell
|41
|12.22
|1.2111
|1.2211
|1.2105
|82
|2005.07.22 17:20
|t/p
|41
|12.22
|1.2105
|1.2211
|1.2105
|733.20
|49615.98
|83
|2005.08.05 17:00
|sell
|42
|12.40
|1.2340
|1.2440
|1.2334
|84
|2005.08.05 17:10
|t/p
|42
|12.40
|1.2334
|1.2440
|1.2334
|744.00
|50359.98
|85
|2005.08.17 21:00
|sell
|43
|12.59
|1.2262
|1.2362
|1.2256
|86
|2005.08.18 11:19
|t/p
|43
|12.59
|1.2256
|1.2362
|1.2256
|517.45
|50877.43
|87
|2005.08.23 17:00
|sell
|44
|12.72
|1.2205
|1.2305
|1.2199
|88
|2005.08.23 17:04
|t/p
|44
|12.72
|1.2199
|1.2305
|1.2199
|763.20
|51640.63
|89
|2005.08.29 17:00
|sell
|45
|12.91
|1.2273
|1.2373
|1.2267
|90
|2005.08.29 17:02
|t/p
|45
|12.91
|1.2267
|1.2373
|1.2267
|774.60
|52415.23
|91
|2005.08.30 21:00
|buy
|46
|13.10
|1.2223
|1.2123
|1.2229
|92
|2005.08.30 21:26
|t/p
|46
|13.10
|1.2229
|1.2123
|1.2229
|786.00
|53201.23
|93
|2005.09.05 17:00
|sell
|47
|13.30
|1.2516
|1.2616
|1.2510
|94
|2005.09.06 01:49
|t/p
|47
|13.30
|1.2510
|1.2616
|1.2510
|714.21
|53915.44
|95
|2005.09.12 21:00
|sell
|48
|13.48
|1.2277
|1.2377
|1.2271
|96
|2005.09.13 12:00
|t/p
|48
|13.48
|1.2271
|1.2377
|1.2271
|723.88
|54639.32
|97
|2005.09.23 17:00
|sell
|49
|13.66
|1.2065
|1.2165
|1.2059
|98
|2005.09.23 18:28
|t/p
|49
|13.66
|1.2059
|1.2165
|1.2059
|819.60
|55458.92
|99
|2005.10.12 17:00
|buy
|50
|13.86
|1.2039
|1.1939
|1.2045
|100
|2005.10.12 17:30
|t/p
|50
|13.86
|1.2045
|1.1939
|1.2045
|831.60
|56290.52
|101
|2005.10.24 17:00
|buy
|51
|14.07
|1.1982
|1.1882
|1.1988
|102
|2005.10.24 17:03
|t/p
|51
|14.07
|1.1988
|1.1882
|1.1988
|844.20
|57134.72
|103
|2005.10.28 17:00
|sell
|52
|14.28
|1.2105
|1.2205
|1.2099
|104
|2005.10.28 17:00
|t/p
|52
|14.28
|1.2099
|1.2205
|1.2099
|856.80
|57991.52
|105
|2005.11.08 21:00
|buy
|53
|14.50
|1.1791
|1.1691
|1.1797
|106
|2005.11.10 14:31
|t/p
|53
|14.50
|1.1797
|1.1691
|1.1797
|904.80
|58896.32
|107
|2005.11.10 21:00
|sell
|54
|14.72
|1.1696
|1.1796
|1.1690
|108
|2005.11.10 21:00
|t/p
|54
|14.72
|1.1690
|1.1796
|1.1690
|883.20
|59779.52
|109
|2005.11.15 21:00
|buy
|55
|14.94
|1.1712
|1.1612
|1.1718
|110
|2005.11.15 21:08
|t/p
|55
|14.94
|1.1718
|1.1612
|1.1718
|896.40
|60675.92
|111
|2005.11.17 17:00
|buy
|56
|15.17
|1.1727
|1.1627
|1.1733
|112
|2005.11.17 17:04
|t/p
|56
|15.17
|1.1733
|1.1627
|1.1733
|910.20
|61586.12
|113
|2005.11.21 21:00
|sell
|57
|15.40
|1.1724
|1.1824
|1.1718
|114
|2005.11.22 09:41
|t/p
|57
|15.40
|1.1718
|1.1824
|1.1718
|826.98
|62413.10
|115
|2005.11.24 17:00
|sell
|58
|15.60
|1.1788
|1.1888
|1.1782
|116
|2005.11.24 17:30
|t/p
|58
|15.60
|1.1782
|1.1888
|1.1782
|936.00
|63349.10
|117
|2005.11.25 17:00
|sell
|59
|15.84
|1.1730
|1.1830
|1.1724
|118
|2005.11.25 17:58
|t/p
|59
|15.84
|1.1724
|1.1830
|1.1724
|950.40
|64299.50
|119
|2005.12.09 17:00
|buy
|60
|16.07
|1.1834
|1.1734
|1.1840
|120
|2005.12.12 02:56
|t/p
|60
|16.07
|1.1840
|1.1734
|1.1840
|973.84
|65273.34
|121
|2005.12.14 17:00
|buy
|61
|16.32
|1.2035
|1.1935
|1.2041
|122
|2005.12.14 17:38
|t/p
|61
|16.32
|1.2041
|1.1935
|1.2041
|979.20
|66252.54
|123
|2005.12.21 17:00
|sell
|62
|16.56
|1.1813
|1.1913
|1.1807
|124
|2005.12.21 18:51
|t/p
|62
|16.56
|1.1807
|1.1913
|1.1807
|993.60
|67246.14
|125
|2006.01.02 17:00
|sell
|63
|16.81
|1.1822
|1.1922
|1.1816
|126
|2006.01.02 17:28
|t/p
|63
|16.81
|1.1816
|1.1922
|1.1816
|1008.60
|68254.74
|127
|2006.01.13 21:00
|buy
|64
|17.06
|1.2137
|1.2037
|1.2143
|128
|2006.01.13 22:56
|t/p
|64
|17.06
|1.2143
|1.2037
|1.2143
|1023.60
|69278.34
|129
|2006.01.20 21:00
|buy
|65
|17.32
|1.2141
|1.2041
|1.2147
|130
|2006.01.23 00:08
|t/p
|65
|17.32
|1.2147
|1.2041
|1.2147
|1049.59
|70327.93
|131
|2006.01.31 17:00
|buy
|66
|17.58
|1.2143
|1.2043
|1.2149
|132
|2006.01.31 17:25
|t/p
|66
|17.58
|1.2149
|1.2043
|1.2149
|1054.80
|71382.73
|133
|2006.02.01 21:00
|sell
|67
|17.85
|1.2060
|1.2160
|1.2054
|134
|2006.02.01 22:27
|t/p
|67
|17.85
|1.2054
|1.2160
|1.2054
|1071.00
|72453.73
|135
|2006.02.07 17:00
|sell
|68
|18.11
|1.1955
|1.2055
|1.1949
|136
|2006.02.07 17:02
|t/p
|68
|18.11
|1.1949
|1.2055
|1.1949
|1086.60
|73540.33
|137
|2006.02.08 17:00
|sell
|69
|18.39
|1.1946
|1.2046
|1.1940
|138
|2006.02.08 17:05
|t/p
|69
|18.39
|1.1940
|1.2046
|1.1940
|1103.40
|74643.73
|139
|2006.02.10 21:00
|sell
|70
|18.66
|1.1907
|1.2007
|1.1901
|140
|2006.02.10 21:29
|t/p
|70
|18.66
|1.1901
|1.2007
|1.1901
|1119.60
|75763.33
|141
|2006.02.14 17:00
|sell
|71
|18.94
|1.1875
|1.1975
|1.1869
|142
|2006.02.16 10:29
|t/p
|71
|18.94
|1.1869
|1.1975
|1.1869
|659.11
|76422.44
|143
|2006.02.24 17:00
|sell
|72
|19.11
|1.1868
|1.1968
|1.1862
|144
|2006.02.27 00:04
|t/p
|72
|19.11
|1.1862
|1.1968
|1.1862
|1026.21
|77448.65
|145
|2006.03.06 17:00
|sell
|73
|19.36
|1.2014
|1.2114
|1.2008
|146
|2006.03.06 17:00
|t/p
|73
|19.36
|1.2008
|1.2114
|1.2008
|1161.60
|78610.25
|147
|2006.03.13 21:00
|buy
|74
|19.65
|1.1965
|1.1865
|1.1971
|148
|2006.03.14 00:33
|t/p
|74
|19.65
|1.1971
|1.1865
|1.1971
|1190.79
|79801.04
|149
|2006.03.21 17:00
|sell
|75
|19.95
|1.2088
|1.2188
|1.2082
|150
|2006.03.21 17:45
|t/p
|75
|19.95
|1.2082
|1.2188
|1.2082
|1197.00
|80998.04
|151
|2006.03.27 21:00
|sell
|76
|20.25
|1.2012
|1.2112
|1.2006
|152
|2006.03.27 22:17
|t/p
|76
|20.25
|1.2006
|1.2112
|1.2006
|1215.00
|82213.04
|153
|2006.04.03 17:00
|buy
|77
|20.55
|1.2118
|1.2018
|1.2124
|154
|2006.04.03 17:16
|t/p
|77
|20.55
|1.2124
|1.2018
|1.2124
|1233.00
|83446.04
|155
|2006.04.12 17:00
|sell
|78
|20.86
|1.2111
|1.2211
|1.2105
|156
|2006.04.12 17:56
|t/p
|78
|20.86
|1.2105
|1.2211
|1.2105
|1251.60
|84697.64
|157
|2006.04.18 21:00
|buy
|79
|21.17
|1.2315
|1.2215
|1.2321
|158
|2006.04.18 22:14
|t/p
|79
|21.17
|1.2321
|1.2215
|1.2321
|1270.20
|85967.84
|159
|2006.04.26 17:00
|buy
|80
|21.49
|1.2437
|1.2337
|1.2443
|160
|2006.04.26 17:00
|t/p
|80
|21.49
|1.2443
|1.2337
|1.2443
|1289.40
|87257.24
|161
|2006.05.17 17:00
|sell
|81
|21.81
|1.2786
|1.2886
|1.2780
|162
|2006.05.17 17:03
|t/p
|81
|21.81
|1.2780
|1.2886
|1.2780
|1308.60
|88565.84
|163
|2006.05.18 21:00
|buy
|82
|22.14
|1.2827
|1.2727
|1.2833
|164
|2006.05.18 21:04
|t/p
|82
|22.14
|1.2833
|1.2727
|1.2833
|1328.40
|89894.24
|165
|2006.05.31 21:00
|sell
|83
|22.47
|1.2810
|1.2910
|1.2804
|166
|2006.06.01 02:29
|t/p
|83
|22.47
|1.2804
|1.2910
|1.2804
|923.52
|90817.76
|167
|2006.06.19 17:00
|sell
|84
|22.70
|1.2556
|1.2656
|1.2550
|168
|2006.06.20 14:13
|t/p
|84
|22.70
|1.2550
|1.2656
|1.2550
|1218.99
|92036.75
|169
|2006.06.21 17:00
|buy
|85
|23.01
|1.2644
|1.2544
|1.2650
|170
|2006.06.21 17:49
|t/p
|85
|23.01
|1.2650
|1.2544
|1.2650
|1380.60
|93417.35
|171
|2006.07.20 17:00
|buy
|86
|23.35
|1.2648
|1.2548
|1.2654
|172
|2006.07.20 20:18
|t/p
|86
|23.35
|1.2654
|1.2548
|1.2654
|1401.00
|94818.35
|173
|2006.07.21 17:00
|buy
|87
|23.70
|1.2689
|1.2589
|1.2695
|174
|2006.07.21 20:03
|t/p
|87
|23.70
|1.2695
|1.2589
|1.2695
|1422.00
|96240.35
|175
|2006.07.26 17:00
|buy
|88
|24.06
|1.2620
|1.2520
|1.2626
|176
|2006.07.26 17:59
|t/p
|88
|24.06
|1.2626
|1.2520
|1.2626
|1443.60
|97683.95
|177
|2006.08.11 21:00
|sell
|89
|24.42
|1.2724
|1.2824
|1.2718
|178
|2006.08.14 00:01
|t/p
|89
|24.42
|1.2718
|1.2824
|1.2718
|1311.35
|98995.30
|179
|2006.09.15 17:00
|sell
|90
|24.75
|1.2647
|1.2747
|1.2641
|180
|2006.09.15 17:31
|t/p
|90
|24.75
|1.2641
|1.2747
|1.2641
|1485.00
|100480.30
|181
|2006.09.20 17:00
|buy
|91
|25.12
|1.2703
|1.2603
|1.2709
|182
|2006.09.20 17:30
|t/p
|91
|25.12
|1.2709
|1.2603
|1.2709
|1507.20
|101987.50
|183
|2006.09.27 17:00
|buy
|92
|25.50
|1.2711
|1.2611
|1.2717
|184
|2006.09.28 01:56
|t/p
|92
|25.50
|1.2717
|1.2611
|1.2717
|1575.90
|103563.40
|185
|2006.10.04 21:00
|buy
|93
|25.89
|1.2713
|1.2613
|1.2719
|186
|2006.10.05 14:05
|t/p
|93
|25.89
|1.2719
|1.2613
|1.2719
|1600.00
|105163.40
|187
|2006.10.11 21:00
|sell
|94
|26.29
|1.2515
|1.2615
|1.2509
|188
|2006.10.13 16:02
|t/p
|94
|26.29
|1.2509
|1.2615
|1.2509
|914.89
|106078.29
|189
|2006.11.01 17:00
|buy
|95
|26.52
|1.2776
|1.2676
|1.2782
|190
|2006.11.02 17:33
|t/p
|95
|26.52
|1.2782
|1.2676
|1.2782
|1638.94
|107717.23
|191
|2006.11.02 21:00
|buy
|96
|26.93
|1.2782
|1.2682
|1.2788
|192
|2006.11.03 15:00
|s/l
|96
|26.93
|1.2682
|1.2682
|1.2788
|-26913.84
|80803.39
|193
|2006.11.10 21:00
|sell
|97
|20.20
|1.2846
|1.2946
|1.2840
|194
|2006.11.10 22:42
|t/p
|97
|20.20
|1.2840
|1.2946
|1.2840
|1212.00
|82015.39
|195
|2006.12.13 21:00
|sell
|98
|20.50
|1.3203
|1.3303
|1.3197
|196
|2006.12.14 12:33
|t/p
|98
|20.50
|1.3197
|1.3303
|1.3197
|842.55
|82857.94
|197
|2006.12.20 17:00
|sell
|99
|20.71
|1.3184
|1.3284
|1.3178
|198
|2006.12.20 17:50
|t/p
|99
|20.71
|1.3178
|1.3284
|1.3178
|1242.60
|84100.54
|199
|2006.12.27 17:00
|sell
|100
|21.03
|1.3125
|1.3225
|1.3119
|200
|2006.12.27 17:21
|t/p
|100
|21.03
|1.3119
|1.3225
|1.3119
|1261.80
|85362.34
|201
|2007.01.04 17:00
|sell
|101
|21.34
|1.3087
|1.3187
|1.3081
|202
|2007.01.04 17:12
|t/p
|101
|21.34
|1.3081
|1.3187
|1.3081
|1280.40
|86642.74
|203
|2007.01.04 21:00
|sell
|102
|21.66
|1.3085
|1.3185
|1.3079
|204
|2007.01.04 21:38
|t/p
|102
|21.66
|1.3079
|1.3185
|1.3079
|1299.60
|87942.34
|205
|2007.01.10 21:00
|sell
|103
|21.99
|1.2933
|1.3033
|1.2927
|206
|2007.01.11 14:51
|t/p
|103
|21.99
|1.2927
|1.3033
|1.2927
|903.79
|88846.13
|207
|2007.01.16 17:00
|sell
|104
|22.21
|1.2930
|1.3030
|1.2924
|208
|2007.01.16 17:45
|t/p
|104
|22.21
|1.2924
|1.3030
|1.2924
|1332.60
|90178.73
|209
|2007.01.29 21:00
|buy
|105
|22.54
|1.2957
|1.2857
|1.2963
|210
|2007.01.30 01:05
|t/p
|105
|22.54
|1.2963
|1.2857
|1.2963
|1365.92
|91544.65
|211
|2007.02.06 17:00
|buy
|106
|22.89
|1.2952
|1.2852
|1.2958
|212
|2007.02.06 17:25
|t/p
|106
|22.89
|1.2958
|1.2852
|1.2958
|1373.40
|92918.05
|213
|2007.02.07 17:00
|buy
|107
|23.23
|1.3015
|1.2915
|1.3021
|214
|2007.02.07 17:09
|t/p
|107
|23.23
|1.3021
|1.2915
|1.3021
|1393.80
|94311.85
|215
|2007.02.13 21:00
|buy
|108
|23.58
|1.3031
|1.2931
|1.3037
|216
|2007.02.13 21:54
|t/p
|108
|23.58
|1.3037
|1.2931
|1.3037
|1414.80
|95726.65
|217
|2007.02.16 21:00
|buy
|109
|23.93
|1.3140
|1.3040
|1.3146
|218
|2007.02.19 00:00
|t/p
|109
|23.93
|1.3146
|1.3040
|1.3146
|1450.16
|97176.81
|219
|2007.02.19 21:00
|buy
|110
|24.29
|1.3159
|1.3059
|1.3165
|220
|2007.02.20 02:50
|t/p
|110
|24.29
|1.3165
|1.3059
|1.3165
|1471.97
|98648.78
|221
|2007.02.27 17:00
|buy
|111
|24.66
|1.3244
|1.3144
|1.3250
|222
|2007.02.27 18:00
|t/p
|111
|24.66
|1.3250
|1.3144
|1.3250
|1479.60
|100128.38
|223
|2007.02.28 21:00
|buy
|112
|25.03
|1.3232
|1.3132
|1.3238
|224
|2007.03.01 09:47
|t/p
|112
|25.03
|1.3238
|1.3132
|1.3238
|1546.85
|101675.24
|225
|2007.03.20 21:00
|buy
|113
|25.42
|1.3319
|1.3219
|1.3325
|226
|2007.03.21 19:15
|t/p
|113
|25.42
|1.3325
|1.3219
|1.3325
|1540.45
|103215.69
|227
|2007.03.28 17:00
|buy
|114
|25.80
|1.3369
|1.3269
|1.3375
|228
|2007.03.30 17:27
|t/p
|114
|25.80
|1.3375
|1.3269
|1.3375
|1609.92
|104825.61
|229
|2007.04.02 17:00
|buy
|115
|26.21
|1.3376
|1.3276
|1.3382
|230
|2007.04.02 18:56
|t/p
|115
|26.21
|1.3382
|1.3276
|1.3382
|1572.60
|106398.21
|231
|2007.04.19 17:00
|buy
|116
|26.60
|1.3608
|1.3508
|1.3614
|232
|2007.04.19 23:06
|t/p
|116
|26.60
|1.3614
|1.3508
|1.3614
|1596.00
|107994.21
|233
|2007.04.30 17:00
|buy
|117
|27.00
|1.3648
|1.3548
|1.3654
|234
|2007.04.30 17:06
|t/p
|117
|27.00
|1.3654
|1.3548
|1.3654
|1620.00
|109614.21
|235
|2007.05.07 17:00
|buy
|118
|27.40
|1.3622
|1.3522
|1.3628
|236
|2007.05.08 16:17
|s/l
|118
|27.40
|1.3522
|1.3522
|1.3628
|-27383.56
|82230.65
|237
|2007.05.23 17:00
|buy
|119
|20.56
|1.3490
|1.3390
|1.3496
|238
|2007.05.29 13:53
|t/p
|119
|20.56
|1.3496
|1.3390
|1.3496
|1307.62
|83538.27
|239
|2007.05.29 21:00
|sell
|120
|20.88
|1.3449
|1.3549
|1.3443
|240
|2007.05.30 02:35
|t/p
|120
|20.88
|1.3443
|1.3549
|1.3443
|1121.26
|84659.52
|241
|2007.06.06 17:00
|sell
|121
|21.16
|1.3493
|1.3593
|1.3487
|242
|2007.06.06 17:49
|t/p
|121
|21.16
|1.3487
|1.3593
|1.3487
|1269.60
|85929.12
|243
|2007.06.12 17:00
|sell
|122
|21.48
|1.3317
|1.3417
|1.3311
|244
|2007.06.12 22:04
|t/p
|122
|21.48
|1.3311
|1.3417
|1.3311
|1288.80
|87217.92
|245
|2007.06.19 21:00
|buy
|123
|21.80
|1.3426
|1.3326
|1.3432
|246
|2007.06.20 04:18
|t/p
|123
|21.80
|1.3432
|1.3326
|1.3432
|1321.08
|88539.00
|247
|2007.06.28 21:00
|sell
|124
|22.13
|1.3431
|1.3531
|1.3425
|248
|2007.06.28 21:18
|t/p
|124
|22.13
|1.3425
|1.3531
|1.3425
|1327.80
|89866.80
|249
|2007.06.29 21:00
|buy
|125
|22.47
|1.3534
|1.3434
|1.3540
|250
|2007.06.29 22:57
|t/p
|125
|22.47
|1.3540
|1.3434
|1.3540
|1348.20
|91215.00