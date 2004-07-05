Strategy Tester Report
Petit_pips_tsd_002
AlpariUS-Demo (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2004.07.01 00:00 - 2007.06.29 22:45 (2004.07.01 - 2007.07.01)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTimeToTrade1=1700; TimeToTrade2=2100; TakeProfit=6; StopLoss=100; Slippage=0; MA1_period=8; MA2_period=17; MA3_period=20; MA4_period=29; MA5_period=37; RSI_period=28; RSI_Limit=5; RSI_Over=30; RSI_diff=0.5; Play_Sound=true; MoneyManagement=true; minLots=0.01; maxLots=50; Risk_percent=25;
Bars in test75640Ticks modelled5625406Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit50000.00
Total net profit41215.00Gross profit119407.91Gross loss-78192.91
Profit factor1.53Expected payoff329.72
Absolute drawdown24757.76Maximal drawdown43576.62 (39.75%)Relative drawdown52.37% (27759.13)
Total trades125Short positions (won %)67 (97.01%)Long positions (won %)58 (96.55%)
Profit trades (% of total)121 (96.80%)Loss trades (% of total)4 (3.20%)
Largestprofit trade1638.94loss trade-27383.56
Averageprofit trade986.84loss trade-19548.23
Maximumconsecutive wins (profit in money)86 (76807.17)consecutive losses (loss in money)1 (-27383.56)
Maximalconsecutive profit (count of wins)76807.17 (86)consecutive loss (count of losses)-27383.56 (1)
Averageconsecutive wins24consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.05 17:00sell112.501.22761.23761.2270
22004.07.06 12:03t/p112.501.22701.23761.2270671.2550671.25
32004.07.08 17:00buy212.671.24001.23001.2406
42004.07.09 03:15t/p212.671.24061.23001.2406767.8051439.05
52004.07.15 17:00buy312.861.23781.22781.2384
62004.07.16 14:47t/p312.861.23841.22781.2384779.3252218.37
72004.07.30 21:00sell413.051.20191.21191.2013
82004.07.30 22:51t/p413.051.20131.21191.2013783.0053001.37
92004.08.11 17:00sell513.251.21961.22961.2190
102004.08.12 14:33s/l513.251.22961.22961.2190-13500.4239500.94
112004.08.18 17:00sell69.881.22981.23981.2292
122004.08.18 17:18t/p69.881.22921.23981.2292592.8040093.74
132004.08.26 21:00buy710.021.21081.20081.2114
142004.08.26 21:09t/p710.021.21141.20081.2114601.2040694.94
152004.09.02 17:00sell810.171.21551.22551.2149
162004.09.02 19:59t/p810.171.21491.22551.2149610.2041305.14
172004.09.09 17:00sell910.331.21651.22651.2159
182004.09.10 14:46s/l910.331.22651.22651.2159-10395.0830910.06
192004.09.20 21:00buy107.731.21711.20711.2177
202004.09.20 21:16t/p107.731.21771.20711.2177463.8031373.86
212004.10.05 17:00buy117.841.23111.22111.2317
222004.10.05 17:46t/p117.841.23171.22111.2317470.4031844.26
232004.10.05 21:00buy127.961.23291.22291.2335
242004.10.08 08:12t/p127.961.23351.22291.2335501.4832345.74
252004.10.11 17:00sell138.091.23781.24781.2372
262004.10.11 20:34t/p138.091.23721.24781.2372485.4032831.14
272004.10.14 17:00buy148.211.23971.22971.2403
282004.10.14 18:09t/p148.211.24031.22971.2403492.6033323.74
292004.10.26 17:00sell158.331.27741.28741.2768
302004.10.26 17:05t/p158.331.27681.28741.2768499.8033823.54
312004.11.03 17:00buy168.461.28011.27011.2807
322004.11.03 17:10t/p168.461.28071.27011.2807507.6034331.14
332004.11.04 17:00buy178.581.28861.27861.2892
342004.11.04 17:24t/p178.581.28921.27861.2892514.8034845.94
352004.11.18 17:00sell188.711.29911.30911.2985
362004.11.18 17:20t/p188.711.29851.30911.2985522.6035368.54
372004.11.29 17:00buy198.841.32921.31921.3298
382004.11.29 18:33t/p198.841.32981.31921.3298530.4035898.94
392004.12.02 17:00sell208.971.32811.33811.3275
402004.12.02 17:00t/p208.971.32751.33811.3275538.2036437.14
412004.12.20 17:00buy219.111.34101.33101.3416
422004.12.22 21:00buy228.791.33981.32981.3404
432004.12.23 02:03t/p228.791.34041.32981.3404543.2236980.37
442004.12.23 04:39t/p219.111.34161.33101.3416573.9337554.30
452004.12.30 21:00buy239.391.36531.35531.3659
462004.12.31 12:11t/p239.391.36591.35531.3659569.0338123.33
472004.12.31 17:00sell249.531.36011.37011.3595
482004.12.31 17:00t/p249.531.35951.37011.3595571.8038695.13
492005.01.13 17:00sell259.671.32061.33061.3200
502005.01.13 17:35t/p259.671.32001.33061.3200580.2039275.33
512005.01.24 17:00sell269.821.30441.31441.3038
522005.01.24 17:11t/p269.821.30381.31441.3038589.2039864.53
532005.02.01 17:00sell279.971.30071.31071.3001
542005.02.01 17:10t/p279.971.30011.31071.3001598.2040462.73
552005.02.03 17:00sell2810.121.29571.30571.2951
562005.02.03 17:00t/p2810.121.29511.30571.2951607.2041069.93
572005.02.04 17:00sell2910.271.29461.30461.2940
582005.02.04 17:03t/p2910.271.29401.30461.2940616.2041686.13
592005.02.23 17:00sell3010.421.31941.32941.3188
602005.02.23 17:12t/p3010.421.31881.32941.3188625.2042311.33
612005.03.10 17:00sell3110.581.34031.35031.3397
622005.03.11 14:59t/p3110.581.33971.35031.3397568.1542879.48
632005.03.14 17:00sell3210.721.33671.34671.3361
642005.03.14 17:21t/p3210.721.33611.34671.3361643.2043522.68
652005.03.24 21:00sell3310.881.29381.30381.2932
662005.03.25 00:46t/p3310.881.29321.30381.2932584.2644106.93
672005.04.05 21:00buy3411.031.28751.27751.2881
682005.04.06 04:35t/p3411.031.28811.27751.2881668.4244775.35
692005.04.26 17:00sell3511.191.29591.30591.2953
702005.04.26 17:22t/p3511.191.29531.30591.2953671.4045446.75
712005.04.28 21:00sell3611.361.28931.29931.2887
722005.04.29 19:22t/p3611.361.28871.29931.2887610.0346056.78
732005.05.05 17:00sell3711.511.29381.30381.2932
742005.05.05 17:37t/p3711.511.29321.30381.2932690.6046747.38
752005.05.10 17:00buy3811.691.28811.27811.2887
762005.05.10 18:37t/p3811.691.28871.27811.2887701.4047448.78
772005.06.15 17:00buy3911.861.21141.20141.2120
782005.06.15 19:52t/p3911.861.21201.20141.2120711.6048160.38
792005.06.28 17:00sell4012.041.20791.21791.2073
802005.06.28 17:24t/p4012.041.20731.21791.2073722.4048882.78
812005.07.22 17:00sell4112.221.21111.22111.2105
822005.07.22 17:20t/p4112.221.21051.22111.2105733.2049615.98
832005.08.05 17:00sell4212.401.23401.24401.2334
842005.08.05 17:10t/p4212.401.23341.24401.2334744.0050359.98
852005.08.17 21:00sell4312.591.22621.23621.2256
862005.08.18 11:19t/p4312.591.22561.23621.2256517.4550877.43
872005.08.23 17:00sell4412.721.22051.23051.2199
882005.08.23 17:04t/p4412.721.21991.23051.2199763.2051640.63
892005.08.29 17:00sell4512.911.22731.23731.2267
902005.08.29 17:02t/p4512.911.22671.23731.2267774.6052415.23
912005.08.30 21:00buy4613.101.22231.21231.2229
922005.08.30 21:26t/p4613.101.22291.21231.2229786.0053201.23
932005.09.05 17:00sell4713.301.25161.26161.2510
942005.09.06 01:49t/p4713.301.25101.26161.2510714.2153915.44
952005.09.12 21:00sell4813.481.22771.23771.2271
962005.09.13 12:00t/p4813.481.22711.23771.2271723.8854639.32
972005.09.23 17:00sell4913.661.20651.21651.2059
982005.09.23 18:28t/p4913.661.20591.21651.2059819.6055458.92
992005.10.12 17:00buy5013.861.20391.19391.2045
1002005.10.12 17:30t/p5013.861.20451.19391.2045831.6056290.52
1012005.10.24 17:00buy5114.071.19821.18821.1988
1022005.10.24 17:03t/p5114.071.19881.18821.1988844.2057134.72
1032005.10.28 17:00sell5214.281.21051.22051.2099
1042005.10.28 17:00t/p5214.281.20991.22051.2099856.8057991.52
1052005.11.08 21:00buy5314.501.17911.16911.1797
1062005.11.10 14:31t/p5314.501.17971.16911.1797904.8058896.32
1072005.11.10 21:00sell5414.721.16961.17961.1690
1082005.11.10 21:00t/p5414.721.16901.17961.1690883.2059779.52
1092005.11.15 21:00buy5514.941.17121.16121.1718
1102005.11.15 21:08t/p5514.941.17181.16121.1718896.4060675.92
1112005.11.17 17:00buy5615.171.17271.16271.1733
1122005.11.17 17:04t/p5615.171.17331.16271.1733910.2061586.12
1132005.11.21 21:00sell5715.401.17241.18241.1718
1142005.11.22 09:41t/p5715.401.17181.18241.1718826.9862413.10
1152005.11.24 17:00sell5815.601.17881.18881.1782
1162005.11.24 17:30t/p5815.601.17821.18881.1782936.0063349.10
1172005.11.25 17:00sell5915.841.17301.18301.1724
1182005.11.25 17:58t/p5915.841.17241.18301.1724950.4064299.50
1192005.12.09 17:00buy6016.071.18341.17341.1840
1202005.12.12 02:56t/p6016.071.18401.17341.1840973.8465273.34
1212005.12.14 17:00buy6116.321.20351.19351.2041
1222005.12.14 17:38t/p6116.321.20411.19351.2041979.2066252.54
1232005.12.21 17:00sell6216.561.18131.19131.1807
1242005.12.21 18:51t/p6216.561.18071.19131.1807993.6067246.14
1252006.01.02 17:00sell6316.811.18221.19221.1816
1262006.01.02 17:28t/p6316.811.18161.19221.18161008.6068254.74
1272006.01.13 21:00buy6417.061.21371.20371.2143
1282006.01.13 22:56t/p6417.061.21431.20371.21431023.6069278.34
1292006.01.20 21:00buy6517.321.21411.20411.2147
1302006.01.23 00:08t/p6517.321.21471.20411.21471049.5970327.93
1312006.01.31 17:00buy6617.581.21431.20431.2149
1322006.01.31 17:25t/p6617.581.21491.20431.21491054.8071382.73
1332006.02.01 21:00sell6717.851.20601.21601.2054
1342006.02.01 22:27t/p6717.851.20541.21601.20541071.0072453.73
1352006.02.07 17:00sell6818.111.19551.20551.1949
1362006.02.07 17:02t/p6818.111.19491.20551.19491086.6073540.33
1372006.02.08 17:00sell6918.391.19461.20461.1940
1382006.02.08 17:05t/p6918.391.19401.20461.19401103.4074643.73
1392006.02.10 21:00sell7018.661.19071.20071.1901
1402006.02.10 21:29t/p7018.661.19011.20071.19011119.6075763.33
1412006.02.14 17:00sell7118.941.18751.19751.1869
1422006.02.16 10:29t/p7118.941.18691.19751.1869659.1176422.44
1432006.02.24 17:00sell7219.111.18681.19681.1862
1442006.02.27 00:04t/p7219.111.18621.19681.18621026.2177448.65
1452006.03.06 17:00sell7319.361.20141.21141.2008
1462006.03.06 17:00t/p7319.361.20081.21141.20081161.6078610.25
1472006.03.13 21:00buy7419.651.19651.18651.1971
1482006.03.14 00:33t/p7419.651.19711.18651.19711190.7979801.04
1492006.03.21 17:00sell7519.951.20881.21881.2082
1502006.03.21 17:45t/p7519.951.20821.21881.20821197.0080998.04
1512006.03.27 21:00sell7620.251.20121.21121.2006
1522006.03.27 22:17t/p7620.251.20061.21121.20061215.0082213.04
1532006.04.03 17:00buy7720.551.21181.20181.2124
1542006.04.03 17:16t/p7720.551.21241.20181.21241233.0083446.04
1552006.04.12 17:00sell7820.861.21111.22111.2105
1562006.04.12 17:56t/p7820.861.21051.22111.21051251.6084697.64
1572006.04.18 21:00buy7921.171.23151.22151.2321
1582006.04.18 22:14t/p7921.171.23211.22151.23211270.2085967.84
1592006.04.26 17:00buy8021.491.24371.23371.2443
1602006.04.26 17:00t/p8021.491.24431.23371.24431289.4087257.24
1612006.05.17 17:00sell8121.811.27861.28861.2780
1622006.05.17 17:03t/p8121.811.27801.28861.27801308.6088565.84
1632006.05.18 21:00buy8222.141.28271.27271.2833
1642006.05.18 21:04t/p8222.141.28331.27271.28331328.4089894.24
1652006.05.31 21:00sell8322.471.28101.29101.2804
1662006.06.01 02:29t/p8322.471.28041.29101.2804923.5290817.76
1672006.06.19 17:00sell8422.701.25561.26561.2550
1682006.06.20 14:13t/p8422.701.25501.26561.25501218.9992036.75
1692006.06.21 17:00buy8523.011.26441.25441.2650
1702006.06.21 17:49t/p8523.011.26501.25441.26501380.6093417.35
1712006.07.20 17:00buy8623.351.26481.25481.2654
1722006.07.20 20:18t/p8623.351.26541.25481.26541401.0094818.35
1732006.07.21 17:00buy8723.701.26891.25891.2695
1742006.07.21 20:03t/p8723.701.26951.25891.26951422.0096240.35
1752006.07.26 17:00buy8824.061.26201.25201.2626
1762006.07.26 17:59t/p8824.061.26261.25201.26261443.6097683.95
1772006.08.11 21:00sell8924.421.27241.28241.2718
1782006.08.14 00:01t/p8924.421.27181.28241.27181311.3598995.30
1792006.09.15 17:00sell9024.751.26471.27471.2641
1802006.09.15 17:31t/p9024.751.26411.27471.26411485.00100480.30
1812006.09.20 17:00buy9125.121.27031.26031.2709
1822006.09.20 17:30t/p9125.121.27091.26031.27091507.20101987.50
1832006.09.27 17:00buy9225.501.27111.26111.2717
1842006.09.28 01:56t/p9225.501.27171.26111.27171575.90103563.40
1852006.10.04 21:00buy9325.891.27131.26131.2719
1862006.10.05 14:05t/p9325.891.27191.26131.27191600.00105163.40
1872006.10.11 21:00sell9426.291.25151.26151.2509
1882006.10.13 16:02t/p9426.291.25091.26151.2509914.89106078.29
1892006.11.01 17:00buy9526.521.27761.26761.2782
1902006.11.02 17:33t/p9526.521.27821.26761.27821638.94107717.23
1912006.11.02 21:00buy9626.931.27821.26821.2788
1922006.11.03 15:00s/l9626.931.26821.26821.2788-26913.8480803.39
1932006.11.10 21:00sell9720.201.28461.29461.2840
1942006.11.10 22:42t/p9720.201.28401.29461.28401212.0082015.39
1952006.12.13 21:00sell9820.501.32031.33031.3197
1962006.12.14 12:33t/p9820.501.31971.33031.3197842.5582857.94
1972006.12.20 17:00sell9920.711.31841.32841.3178
1982006.12.20 17:50t/p9920.711.31781.32841.31781242.6084100.54
1992006.12.27 17:00sell10021.031.31251.32251.3119
2002006.12.27 17:21t/p10021.031.31191.32251.31191261.8085362.34
2012007.01.04 17:00sell10121.341.30871.31871.3081
2022007.01.04 17:12t/p10121.341.30811.31871.30811280.4086642.74
2032007.01.04 21:00sell10221.661.30851.31851.3079
2042007.01.04 21:38t/p10221.661.30791.31851.30791299.6087942.34
2052007.01.10 21:00sell10321.991.29331.30331.2927
2062007.01.11 14:51t/p10321.991.29271.30331.2927903.7988846.13
2072007.01.16 17:00sell10422.211.29301.30301.2924
2082007.01.16 17:45t/p10422.211.29241.30301.29241332.6090178.73
2092007.01.29 21:00buy10522.541.29571.28571.2963
2102007.01.30 01:05t/p10522.541.29631.28571.29631365.9291544.65
2112007.02.06 17:00buy10622.891.29521.28521.2958
2122007.02.06 17:25t/p10622.891.29581.28521.29581373.4092918.05
2132007.02.07 17:00buy10723.231.30151.29151.3021
2142007.02.07 17:09t/p10723.231.30211.29151.30211393.8094311.85
2152007.02.13 21:00buy10823.581.30311.29311.3037
2162007.02.13 21:54t/p10823.581.30371.29311.30371414.8095726.65
2172007.02.16 21:00buy10923.931.31401.30401.3146
2182007.02.19 00:00t/p10923.931.31461.30401.31461450.1697176.81
2192007.02.19 21:00buy11024.291.31591.30591.3165
2202007.02.20 02:50t/p11024.291.31651.30591.31651471.9798648.78
2212007.02.27 17:00buy11124.661.32441.31441.3250
2222007.02.27 18:00t/p11124.661.32501.31441.32501479.60100128.38
2232007.02.28 21:00buy11225.031.32321.31321.3238
2242007.03.01 09:47t/p11225.031.32381.31321.32381546.85101675.24
2252007.03.20 21:00buy11325.421.33191.32191.3325
2262007.03.21 19:15t/p11325.421.33251.32191.33251540.45103215.69
2272007.03.28 17:00buy11425.801.33691.32691.3375
2282007.03.30 17:27t/p11425.801.33751.32691.33751609.92104825.61
2292007.04.02 17:00buy11526.211.33761.32761.3382
2302007.04.02 18:56t/p11526.211.33821.32761.33821572.60106398.21
2312007.04.19 17:00buy11626.601.36081.35081.3614
2322007.04.19 23:06t/p11626.601.36141.35081.36141596.00107994.21
2332007.04.30 17:00buy11727.001.36481.35481.3654
2342007.04.30 17:06t/p11727.001.36541.35481.36541620.00109614.21
2352007.05.07 17:00buy11827.401.36221.35221.3628
2362007.05.08 16:17s/l11827.401.35221.35221.3628-27383.5682230.65
2372007.05.23 17:00buy11920.561.34901.33901.3496
2382007.05.29 13:53t/p11920.561.34961.33901.34961307.6283538.27
2392007.05.29 21:00sell12020.881.34491.35491.3443
2402007.05.30 02:35t/p12020.881.34431.35491.34431121.2684659.52
2412007.06.06 17:00sell12121.161.34931.35931.3487
2422007.06.06 17:49t/p12121.161.34871.35931.34871269.6085929.12
2432007.06.12 17:00sell12221.481.33171.34171.3311
2442007.06.12 22:04t/p12221.481.33111.34171.33111288.8087217.92
2452007.06.19 21:00buy12321.801.34261.33261.3432
2462007.06.20 04:18t/p12321.801.34321.33261.34321321.0888539.00
2472007.06.28 21:00sell12422.131.34311.35311.3425
2482007.06.28 21:18t/p12422.131.34251.35311.34251327.8089866.80
2492007.06.29 21:00buy12522.471.35341.34341.3540
2502007.06.29 22:57t/p12522.471.35401.34341.35401348.2091215.00