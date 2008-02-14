|Account: 154569
|Name: Malcolm
|Currency: USD
|2008 February 25, 00:08
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3688193
|2008.02.14 05:10
|balance
|Deposit
|10 000.00
|3729771
|2008.02.15 14:01
|buy
|0.01
|6a
|0.9016
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 14:12
|0.9032
|-0.20
|0.00
|0.00
|1.60
|
|597824
|Alpha9 M15
|3785617
|2008.02.20 01:44
|buy
|0.01
|6a
|0.9147
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 22:23
|0.9170
|-0.20
|0.00
|0.00
|2.30
|
|597823
|Alpha9 M30
|3802084
|2008.02.20 13:05
|buy
|0.01
|6a
|0.9102
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 18:18
|0.9140
|-0.20
|0.00
|0.00
|3.80
|
|597822
|Alpha9 H1
|3699976
|2008.02.14 11:46
|sell
|0.01
|6b
|1.9665
|1.9446
|0.0000
|2008.02.21 00:03
|1.9392
|-0.20
|0.00
|0.00
|17.06
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3748425
|2008.02.18 10:28
|buy
|0.01
|6e
|1.4620
|0.0000
|0.0000
|2008.02.18 16:07
|1.4640
|-0.20
|0.00
|0.00
|2.50
|
|597823
|Alpha9 M30
|3801818
|2008.02.20 12:56
|buy
|0.01
|6e
|1.4658
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 18:20
|1.4680
|-0.20
|0.00
|0.00
|2.75
|
|597823
|Alpha9 M30
|3802696
|2008.02.20 13:22
|buy
|0.01
|6e
|1.4625
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 18:05
|1.4660
|-0.20
|0.00
|0.00
|4.38
|
|597822
|Alpha9 H1
|3751552
|2008.02.18 12:10
|buy
|0.01
|6j
|0.9265
|0.0000
|0.0000
|2008.02.19 11:22
|0.9320
|-0.20
|0.00
|0.00
|6.88
|
|597821
|Alpha9 H4
|3809013
|2008.02.20 18:21
|buy
|0.01
|6j
|0.9256
|0.0000
|0.0000
|2008.02.21 20:45
|0.9329
|-0.20
|0.00
|0.00
|9.12
|
|597821
|Alpha9 H4
|3747582
|2008.02.18 10:08
|buy
|0.01
|6s
|0.9112
|0.0000
|0.0000
|2008.02.19 08:39
|0.9133
|-0.20
|0.00
|0.00
|2.62
|
|597823
|Alpha9 M30
|3756370
|2008.02.18 16:00
|buy
|0.01
|6s
|0.9073
|0.0000
|0.0000
|2008.02.19 08:38
|0.9129
|-0.20
|0.00
|0.00
|7.00
|
|597821
|Alpha9 H4
|3801589
|2008.02.20 12:45
|buy
|0.01
|6s
|0.9102
|0.0000
|0.0000
|2008.02.21 20:45
|0.9186
|-0.20
|0.00
|0.00
|10.50
|
|597822
|Alpha9 H1
|3688441
|2008.02.14 06:20
|buy
|0.01
|audcad
|0.9008
|0.9094
|0.0000
|2008.02.19 00:00
|0.9213
|0.00
|0.00
|0.06
|20.35
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3708434
|2008.02.14 16:44
|buy
|0.01
|audcad
|0.8994
|0.0000
|0.0000
|2008.02.14 19:52
|0.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|
|597824
|Alpha9 M15
|3787032
|2008.02.20 03:30
|buy
|0.01
|audcad
|0.9311
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 00:01
|0.9345
|0.00
|0.00
|0.10
|3.36
|
|597823
|Alpha9 M30
|3688462
|2008.02.14 06:23
|sell
|0.01
|audchf
|0.9992
|0.0000
|0.0000
|2008.02.14 17:15
|0.9936
|0.00
|0.00
|0.00
|5.09
|
|597821
|Alpha9 H4
|3688460
|2008.02.14 06:22
|sell
|0.01
|audjpy
|97.70
|0.00
|0.00
|2008.02.15 00:09
|97.13
|0.00
|0.00
|-0.11
|5.30
|
|597821
|Alpha9 H4
|3725831
|2008.02.15 12:14
|sell
|0.01
|audjpy
|97.96
|0.00
|0.00
|2008.02.15 14:00
|97.37
|0.00
|0.00
|0.00
|5.48
|
|597821
|Alpha9 H4
|3786677
|2008.02.20 03:14
|buy
|0.01
|audusd
|0.9167
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 20:44
|0.9188
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|
|597823
|Alpha9 M30
|3802094
|2008.02.20 13:06
|buy
|0.01
|audusd
|0.9131
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 18:19
|0.9168
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|
|597822
|Alpha9 H1
|3726408
|2008.02.15 12:30
|buy
|0.01
|brn
|94.94
|0.00
|0.00
|2008.02.15 12:50
|95.12
|-0.10
|0.00
|0.00
|1.80
|
|597824
|Alpha9 M15
|3760837
|2008.02.18 19:54
|buy
|0.01
|brn
|94.80
|0.00
|0.00
|2008.02.19 04:47
|95.01
|-0.10
|0.00
|0.00
|2.10
|
|597823
|Alpha9 M30
|3797499
|2008.02.20 09:50
|buy
|0.01
|brn
|97.50
|0.00
|0.00
|2008.02.20 13:31
|97.67
|-0.10
|0.00
|0.00
|1.70
|
|597824
|Alpha9 M15
|3801408
|2008.02.20 12:41
|buy
|0.01
|brn
|97.26
|0.00
|0.00
|2008.02.20 13:30
|97.50
|-0.10
|0.00
|0.00
|2.40
|
|597823
|Alpha9 M30
|3688499
|2008.02.14 06:29
|sell
|0.01
|cadchf
|1.1093
|1.0959
|0.0000
|2008.02.18 12:40
|1.0959
|0.00
|0.00
|-0.16
|12.14
|
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|3746584
|2008.02.18 09:37
|sell
|0.01
|cadchf
|1.0899
|0.0000
|0.0000
|2008.02.19 11:41
|1.0877
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.01
|
|597823
|Alpha9 M30
|3798976
|2008.02.20 10:45
|sell
|0.01
|cadchf
|1.0820
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 13:17
|1.0799
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|
|597823
|Alpha9 M30
|3809145
|2008.02.20 18:25
|sell
|0.01
|cadchf
|1.0831
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 19:34
|1.0819
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|
|597825
|Alpha9 M5
|3811011
|2008.02.20 20:06
|sell
|0.01
|cadchf
|1.0838
|0.0000
|0.0000
|2008.02.21 20:45
|1.0777
|0.00
|0.00
|-0.24
|5.60
|
|597823
|Alpha9 M30
|3814866
|2008.02.21 06:57
|sell
|0.01
|cadchf
|1.0899
|0.0000
|0.0000
|2008.02.21 07:48
|1.0863
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|
|597822
|Alpha9 H1
|3699868
|2008.02.14 11:42
|sell
|0.01
|cadjpy
|108.32
|0.00
|0.00
|2008.02.15 03:50
|107.89
|0.00
|0.00
|-0.10
|3.98
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3706763
|2008.02.14 16:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|108.57
|0.00
|0.00
|2008.02.14 20:47
|108.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5.29
|
|597821
|Alpha9 H4
|3787501
|2008.02.20 03:49
|sell
|0.01
|cadjpy
|106.51
|0.00
|0.00
|2008.02.20 04:59
|106.35
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|
|597824
|Alpha9 M15
|3799472
|2008.02.20 11:06
|sell
|0.01
|cadjpy
|106.42
|0.00
|0.00
|2008.02.20 13:07
|106.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|
|597823
|Alpha9 M30
|3808903
|2008.02.20 18:17
|sell
|0.01
|cadjpy
|106.31
|0.00
|0.00
|2008.02.21 21:02
|106.17
|0.00
|0.00
|-0.30
|1.30
|
|597825
|Alpha9 M5
|3809896
|2008.02.20 19:06
|sell
|0.01
|cadjpy
|106.54
|0.00
|0.00
|2008.02.20 20:02
|106.41
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|
|597823
|Alpha9 M30
|3810998
|2008.02.20 20:05
|sell
|0.01
|cadjpy
|106.54
|0.00
|0.00
|2008.02.21 20:44
|106.27
|0.00
|0.00
|-0.30
|2.51
|
|597823
|Alpha9 M30
|3814864
|2008.02.21 06:57
|sell
|0.01
|cadjpy
|107.14
|0.00
|0.00
|2008.02.21 07:48
|106.78
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|
|597822
|Alpha9 H1
|3797865
|2008.02.20 10:03
|buy
|0.01
|cl
|98.60
|0.00
|0.00
|2008.02.20 10:24
|98.79
|-0.10
|0.00
|0.00
|1.90
|
|597823
|Alpha9 M30
|3801452
|2008.02.20 12:42
|buy
|0.01
|cl
|98.49
|0.00
|0.00
|2008.02.20 13:30
|98.72
|-0.10
|0.00
|0.00
|2.30
|
|597823
|Alpha9 M30
|3805969
|2008.02.20 15:37
|buy
|0.01
|cl
|98.38
|0.00
|0.00
|2008.02.20 16:25
|98.62
|-0.10
|0.00
|0.00
|2.40
|
|597823
|Alpha9 M30
|3822453
|2008.02.21 11:00
|buy
|0.01
|cl
|99.48
|0.00
|0.00
|2008.02.21 12:36
|99.73
|-0.10
|0.00
|0.00
|2.50
|
|597823
|Alpha9 M30
|3837624
|2008.02.21 21:00
|buy
|0.01
|cl
|98.12
|0.00
|0.00
|2008.02.22 13:33
|98.61
|-0.10
|0.00
|0.00
|4.90
|
|597822
|Alpha9 H1
|3700323
|2008.02.14 11:56
|sell
|0.01
|es
|1367.00
|0.00
|0.00
|2008.02.18 04:28
|1349.50
|-0.25
|0.00
|0.00
|8.75
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3700418
|2008.02.14 12:00
|sell
|0.01
|es
|1366.75
|0.00
|0.00
|2008.02.14 19:06
|1353.25
|-0.25
|0.00
|0.00
|6.75
|
|597821
|Alpha9 H4
|3762030
|2008.02.19 00:01
|sell
|0.01
|es
|1366.00
|0.00
|0.00
|2008.02.19 20:47
|1352.25
|-0.25
|0.00
|0.00
|6.88
|
|597821
|Alpha9 H4
|3813804
|2008.02.21 00:00
|sell
|0.01
|es
|1359.25
|0.00
|0.00
|2008.02.21 21:02
|1345.50
|-0.25
|0.00
|0.00
|6.88
|
|597821
|Alpha9 H4
|3800394
|2008.02.20 11:58
|buy
|0.01
|eurcad
|1.4875
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 12:31
|1.4898
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|
|597823
|Alpha9 M30
|3688236
|2008.02.14 05:32
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7425
|0.0000
|0.0000
|2008.02.18 02:19
|0.7492
|0.00
|0.00
|-0.18
|13.12
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3802703
|2008.02.20 13:23
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7537
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 15:53
|0.7557
|0.00
|0.00
|0.00
|3.88
|
|597823
|Alpha9 M30
|3746987
|2008.02.18 09:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4636
|0.0000
|0.0000
|2008.02.18 16:20
|1.4657
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|
|597823
|Alpha9 M30
|3801839
|2008.02.20 12:56
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4664
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 18:15
|1.4685
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|
|597823
|Alpha9 M30
|3802685
|2008.02.20 13:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.4641
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 18:08
|1.4677
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|
|597822
|Alpha9 H1
|3700454
|2008.02.14 12:01
|sell
|0.01
|fdax
|7033.0
|0.0
|0.0
|2008.02.14 14:23
|7012.5
|-0.25
|0.00
|0.00
|7.50
|
|597821
|Alpha9 H4
|3700460
|2008.02.14 12:02
|sell
|0.01
|fdax
|7032.5
|0.0
|0.0
|2008.02.15 12:12
|6973.5
|-0.25
|0.00
|0.00
|21.65
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3703690
|2008.02.14 14:23
|sell
|0.01
|fdax
|7012.5
|0.0
|0.0
|2008.02.14 17:09
|6988.5
|-0.25
|0.00
|0.00
|8.78
|
|597821
|Alpha9 H4
|3756060
|2008.02.18 15:56
|sell
|0.01
|fdax
|6997.0
|0.0
|0.0
|2008.02.19 08:00
|6974.0
|-0.25
|0.00
|0.00
|8.46
|
|597821
|Alpha9 H4
|3764179
|2008.02.19 08:00
|sell
|0.01
|fdax
|6979.0
|0.0
|0.0
|2008.02.19 09:02
|6959.0
|-0.25
|0.00
|0.00
|7.37
|
|597821
|Alpha9 H4
|3766100
|2008.02.19 09:11
|sell
|0.01
|fdax
|6977.0
|0.0
|0.0
|2008.02.19 10:00
|6950.5
|-0.25
|0.00
|0.00
|9.75
|
|597821
|Alpha9 H4
|3774676
|2008.02.19 14:26
|sell
|0.01
|fdax
|7105.0
|0.0
|0.0
|2008.02.19 14:36
|7085.5
|-0.25
|0.00
|0.00
|7.19
|
|597821
|Alpha9 H4
|3782627
|2008.02.19 20:00
|sell
|0.01
|fdax
|7052.0
|0.0
|0.0
|2008.02.19 20:34
|7031.5
|-0.25
|0.00
|0.00
|7.55
|
|597821
|Alpha9 H4
|3815337
|2008.02.21 08:02
|sell
|0.01
|fdax
|7014.0
|0.0
|0.0
|2008.02.21 08:27
|6995.0
|-0.25
|0.00
|0.00
|7.00
|
|597821
|Alpha9 H4
|3822440
|2008.02.21 11:00
|sell
|0.01
|fdax
|7009.0
|0.0
|0.0
|2008.02.21 11:15
|6991.0
|-0.25
|0.00
|0.00
|6.63
|
|597821
|Alpha9 H4
|3823512
|2008.02.21 11:28
|sell
|0.01
|fdax
|7009.0
|0.0
|0.0
|2008.02.21 16:07
|6983.0
|-0.25
|0.00
|0.00
|9.58
|
|597821
|Alpha9 H4
|3700483
|2008.02.14 12:03
|sell
|0.01
|fesx
|3842
|0
|0
|2008.02.14 20:49
|3787
|-0.10
|0.00
|0.00
|8.05
|
|597821
|Alpha9 H4
|3700485
|2008.02.14 12:03
|sell
|0.01
|fesx
|3841
|0
|0
|2008.02.15 12:12
|3787
|-0.10
|0.00
|0.00
|7.93
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3750702
|2008.02.18 11:30
|sell
|0.01
|fesx
|3796
|0
|0
|2008.02.19 10:12
|3776
|-0.10
|0.00
|0.00
|2.94
|
|597823
|Alpha9 M30
|3758354
|2008.02.18 17:09
|sell
|0.01
|fesx
|3818
|0
|0
|2008.02.19 09:47
|3782
|-0.10
|0.00
|0.00
|5.30
|
|597822
|Alpha9 H1
|3808653
|2008.02.20 18:08
|sell
|0.01
|fesx
|3785
|0
|0
|2008.02.21 20:45
|3774
|-0.10
|0.00
|0.00
|1.63
|
|597825
|Alpha9 M5
|3815263
|2008.02.21 08:00
|sell
|0.01
|fesx
|3814
|0
|0
|2008.02.21 21:53
|3758
|-0.10
|0.00
|0.00
|8.30
|
|597821
|Alpha9 H4
|3701019
|2008.02.14 12:31
|buy
|0.01
|fgbl
|116.20
|0.00
|0.00
|2008.02.14 14:21
|116.27
|-0.25
|0.00
|0.00
|1.02
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3708947
|2008.02.14 17:00
|sell
|0.01
|ftse
|5878.0
|0.0
|0.0
|2008.02.14 17:08
|5863.5
|-0.25
|0.00
|0.00
|2.86
|
|597821
|Alpha9 H4
|3709341
|2008.02.14 17:09
|sell
|0.01
|ftse
|5864.5
|0.0
|0.0
|2008.02.14 17:10
|5850.0
|-0.25
|0.00
|0.00
|2.86
|
|597821
|Alpha9 H4
|3747774
|2008.02.18 10:11
|sell
|0.01
|ftse
|5844.5
|0.0
|0.0
|2008.02.18 10:12
|5838.0
|-0.25
|0.00
|0.00
|1.27
|
|597823
|Alpha9 M30
|3747780
|2008.02.18 10:12
|sell
|0.01
|ftse
|5839.5
|0.0
|0.0
|2008.02.18 10:13
|5834.0
|-0.25
|0.00
|0.00
|1.07
|
|597823
|Alpha9 M30
|3747865
|2008.02.18 10:14
|sell
|0.01
|ftse
|5837.0
|0.0
|0.0
|2008.02.20 13:05
|5832.0
|-0.25
|0.00
|0.00
|0.97
|
|597823
|Alpha9 M30
|3758155
|2008.02.18 17:00
|sell
|0.01
|ftse
|5912.0
|0.0
|0.0
|2008.02.18 17:48
|5897.5
|-0.25
|0.00
|0.00
|2.83
|
|597821
|Alpha9 H4
|3766103
|2008.02.19 09:11
|sell
|0.01
|ftse
|5882.5
|0.0
|0.0
|2008.02.19 09:47
|5869.5
|-0.25
|0.00
|0.00
|2.54
|
|597821
|Alpha9 H4
|3769403
|2008.02.19 11:07
|sell
|0.01
|ftse
|5883.0
|0.0
|0.0
|2008.02.20 09:02
|5846.5
|-0.25
|0.00
|0.00
|7.10
|
|597821
|Alpha9 H4
|3825952
|2008.02.21 13:00
|sell
|0.01
|ftse
|5976.0
|0.0
|0.0
|2008.02.21 14:00
|5961.5
|-0.25
|0.00
|0.00
|2.84
|
|597821
|Alpha9 H4
|3827375
|2008.02.21 14:00
|sell
|0.01
|ftse
|5962.5
|0.0
|0.0
|2008.02.21 15:06
|5947.0
|-0.25
|0.00
|0.00
|3.03
|
|597821
|Alpha9 H4
|3688219
|2008.02.14 05:25
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1734
|2.1377
|0.0000
|2008.02.20 12:54
|2.1377
|0.00
|0.00
|-1.03
|32.45
|
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|3748428
|2008.02.18 10:29
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1482
|0.0000
|0.0000
|2008.02.19 02:58
|2.1470
|0.00
|0.00
|-0.25
|1.09
|
|597825
|Alpha9 M5
|3751448
|2008.02.18 12:03
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1506
|0.0000
|0.0000
|2008.02.18 18:52
|2.1485
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|
|597823
|Alpha9 M30
|3787548
|2008.02.20 03:51
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1373
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 05:25
|2.1356
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|
|597824
|Alpha9 M15
|3821154
|2008.02.21 10:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1430
|0.0000
|0.0000
|2008.02.21 20:44
|2.1369
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|
|597822
|Alpha9 H1
|3700780
|2008.02.14 12:18
|sell
|0.01
|gbpjpy
|213.41
|0.00
|0.00
|2008.02.14 17:15
|212.85
|0.00
|0.00
|0.00
|5.19
|
|597821
|Alpha9 H4
|3717608
|2008.02.15 00:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|212.32
|210.88
|0.00
|2008.02.20 04:00
|210.88
|0.00
|0.00
|-1.14
|13.31
|
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|3808992
|2008.02.20 18:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.10
|0.00
|0.00
|2008.02.20 19:32
|210.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|
|597824
|Alpha9 M15
|3810020
|2008.02.20 19:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.33
|0.00
|0.00
|2008.02.20 19:22
|210.13
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|
|597823
|Alpha9 M30
|3821161
|2008.02.21 10:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|210.92
|0.00
|0.00
|2008.02.21 21:03
|210.56
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|
|597822
|Alpha9 H1
|3688402
|2008.02.14 06:14
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9640
|1.9533
|0.0000
|2008.02.20 00:04
|1.9484
|0.00
|0.00
|-0.16
|15.60
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3699714
|2008.02.14 11:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9704
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 12:12
|1.9629
|0.00
|0.00
|-0.04
|7.50
|
|597822
|Alpha9 H1
|3700464
|2008.02.14 12:02
|sell
|0.01
|nq
|1827.00
|0.00
|0.00
|2008.02.14 15:33
|1812.25
|-0.25
|0.00
|0.00
|2.95
|
|597821
|Alpha9 H4
|3735466
|2008.02.15 16:31
|sell
|0.01
|nq
|1787.75
|0.00
|0.00
|2008.02.15 16:40
|1785.00
|-0.25
|0.00
|0.00
|0.55
|
|597825
|Alpha9 M5
|3748351
|2008.02.18 10:26
|sell
|0.01
|nq
|1791.50
|0.00
|0.00
|2008.02.19 20:31
|1786.25
|-0.25
|0.00
|0.00
|1.05
|
|597823
|Alpha9 M30
|3756181
|2008.02.18 15:57
|sell
|0.01
|nq
|1802.50
|0.00
|0.00
|2008.02.19 17:05
|1793.25
|-0.25
|0.00
|0.00
|1.85
|
|597822
|Alpha9 H1
|3762734
|2008.02.19 04:02
|sell
|0.01
|nq
|1813.75
|0.00
|0.00
|2008.02.19 10:34
|1799.75
|-0.25
|0.00
|0.00
|2.80
|
|597821
|Alpha9 H4
|3798789
|2008.02.20 10:36
|sell
|0.01
|nq
|1776.25
|0.00
|0.00
|2008.02.20 10:46
|1773.75
|-0.25
|0.00
|0.00
|0.50
|
|597825
|Alpha9 M5
|3806138
|2008.02.20 15:45
|sell
|0.01
|nq
|1769.50
|0.00
|0.00
|2008.02.20 15:47
|1767.25
|-0.25
|0.00
|0.00
|0.45
|
|597825
|Alpha9 M5
|3806224
|2008.02.20 15:49
|sell
|0.01
|nq
|1769.25
|0.00
|0.00
|2008.02.20 15:58
|1766.00
|-0.25
|0.00
|0.00
|0.65
|
|597825
|Alpha9 M5
|3806801
|2008.02.20 16:20
|sell
|0.01
|nq
|1772.25
|0.00
|0.00
|2008.02.20 16:27
|1769.75
|-0.25
|0.00
|0.00
|0.50
|
|597825
|Alpha9 M5
|3808592
|2008.02.20 18:07
|sell
|0.01
|nq
|1773.00
|0.00
|0.00
|2008.02.21 21:05
|1769.25
|-0.25
|0.00
|0.00
|0.75
|
|597825
|Alpha9 M5
|3808655
|2008.02.20 18:08
|sell
|0.01
|nq
|1775.25
|0.00
|0.00
|2008.02.21 21:03
|1771.25
|-0.25
|0.00
|0.00
|0.80
|
|597824
|Alpha9 M15
|3809762
|2008.02.20 19:00
|sell
|0.01
|nq
|1778.00
|0.00
|0.00
|2008.02.21 21:03
|1772.75
|-0.25
|0.00
|0.00
|1.05
|
|597823
|Alpha9 M30
|3823551
|2008.02.21 11:29
|sell
|0.01
|nq
|1800.00
|0.00
|0.00
|2008.02.21 20:44
|1780.00
|-0.25
|0.00
|0.00
|4.00
|
|597822
|Alpha9 H1
|3688483
|2008.02.14 06:25
|buy
|0.01
|nzdcad
|0.7856
|0.7915
|0.0000
|2008.02.19 00:06
|0.8012
|0.00
|0.00
|0.09
|15.49
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3699820
|2008.02.14 11:40
|sell
|0.01
|nzdjpy
|85.16
|0.00
|0.00
|2008.02.15 03:50
|84.71
|0.00
|0.00
|-0.20
|4.18
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3700438
|2008.02.14 12:00
|sell
|0.01
|nzdjpy
|85.33
|0.00
|0.00
|2008.02.15 00:09
|84.72
|0.00
|0.00
|-0.20
|5.66
|
|597821
|Alpha9 H4
|3717663
|2008.02.15 00:01
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7860
|0.0000
|0.0000
|2008.02.15 12:12
|0.7902
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|
|597823
|Alpha9 M30
|3784732
|2008.02.19 21:49
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7969
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 01:00
|0.7991
|0.00
|0.00
|0.04
|2.20
|
|597823
|Alpha9 M30
|3786874
|2008.02.20 03:25
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7955
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 09:36
|0.7976
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|
|597823
|Alpha9 M30
|3804178
|2008.02.20 14:30
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.7930
|0.0000
|0.0000
|2008.02.20 18:19
|0.7968
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|
|597822
|Alpha9 H1
|3758951
|2008.02.18 17:32
|buy
|0.01
|qm
|95.900
|0.000
|0.000
|2008.02.18 23:28
|95.950
|-0.30
|0.00
|0.00
|0.25
|
|597824
|Alpha9 M15[Смена месяца поставк
|3760939
|2008.02.18 20:05
|buy
|0.01
|qm
|95.725
|0.000
|0.000
|2008.02.18 23:28
|95.950
|-0.30
|0.00
|0.00
|1.13
|
|597823
|Alpha9 M30[Смена месяца поставк
|3780019
|2008.02.19 17:30
|buy
|0.01
|qm
|97.725
|0.000
|0.000
|2008.02.19 17:34
|98.000
|-0.30
|0.00
|0.00
|1.38
|
|597825
|Alpha9 M5
|3785453
|2008.02.20 01:02
|buy
|0.01
|qm
|99.075
|0.000
|0.000
|2008.02.20 18:09
|99.350
|-0.30
|0.00
|0.00
|1.37
|
|597825
|Alpha9 M5
|3785776
|2008.02.20 02:00
|buy
|0.01
|qm
|98.900
|0.000
|0.000
|2008.02.20 18:08
|99.275
|-0.30
|0.00
|0.00
|1.88
|
|597824
|Alpha9 M15
|3797872
|2008.02.20 10:03
|buy
|0.01
|qm
|98.550
|0.000
|0.000
|2008.02.20 14:03
|99.075
|-0.30
|0.00
|0.00
|2.63
|
|597823
|Alpha9 M30
|3806061
|2008.02.20 15:40
|buy
|0.01
|qm
|98.125
|0.000
|0.000
|2008.02.20 16:26
|98.675
|-0.30
|0.00
|0.00
|2.75
|
|597823
|Alpha9 M30
|3837644
|2008.02.21 21:02
|buy
|0.01
|qm
|98.025
|0.000
|0.000
|2008.02.25 00:00
|98.950
|-0.30
|0.00
|0.00
|4.62
|
|597822
|Alpha9 H1
|3688416
|2008.02.14 06:17
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1072
|1.1022
|0.0000
|2008.02.18 11:47
|1.1022
|0.00
|0.00
|-0.24
|4.54
|
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|3747378
|2008.02.18 10:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0975
|0.0000
|0.0000
|2008.02.19 08:44
|1.0958
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.55
|
|597823
|Alpha9 M30
|3759407
|2008.02.18 17:55
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1035
|0.0000
|0.0000
|2008.02.19 07:30
|1.0982
|0.00
|0.00
|-0.12
|4.83
|
|597821
|Alpha9 H4
|3801586
|2008.02.20 12:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.0989
|0.0000
|0.0000
|2008.02.21 20:44
|1.0892
|0.00
|0.00
|-0.37
|8.91
|
|597822
|Alpha9 H1
|3825195
|2008.02.21 12:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1028
|0.0000
|0.0000
|2008.02.21 20:44
|1.0892
|0.00
|0.00
|0.00
|12.49
|
|597821
|Alpha9 H4
|3751556
|2008.02.18 12:10
|sell
|0.01
|usdjpy
|108.16
|0.00
|0.00
|2008.02.19 10:39
|107.58
|0.00
|0.00
|-0.17
|5.39
|
|597821
|Alpha9 H4
|3808888
|2008.02.20 18:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|108.16
|0.00
|0.00
|2008.02.21 20:45
|107.39
|0.00
|0.00
|-0.50
|7.17
|
|597821
|Alpha9 H4
|3700419
|2008.02.14 12:00
|sell
|0.01
|ym
|12550
|12493
|0
|2008.02.18 17:12
|12493
|-0.25
|0.00
|0.00
|2.85
|
|597826
|Alpha9 SRSI[sl]
|3762843
|2008.02.19 05:01
|sell
|0.01
|ym
|12470
|0
|0
|2008.02.19 10:15
|12413
|-0.25
|0.00
|0.00
|2.85
|
|597821
|Alpha9 H4
|3771628
|2008.02.19 12:38
|sell
|0.01
|ym
|12445
|0
|0
|2008.02.19 20:46
|12389
|-0.25
|0.00
|0.00
|2.80
|
|597821
|Alpha9 H4
|3812354
|2008.02.20 21:00
|sell
|0.01
|ym
|12456
|0
|0
|2008.02.20 21:31
|12403
|-0.25
|0.00
|0.00
|2.65
|
|597821
|Alpha9 H4
|3813074
|2008.02.20 21:33
|sell
|0.01
|ym
|12416
|0
|0
|2008.02.21 20:44
|12325
|-0.25
|0.00
|0.00
|4.55
|
|597821
|Alpha9 H4
|3703148
|2008.02.14 14:01
|buy
|0.01
|zg
|910.9
|0.0
|0.0
|2008.02.14 16:12
|912.7
|-0.30
|0.00
|0.00
|1.80
|
|597823
|Alpha9 M30
|3712248
|2008.02.14 18:32
|buy
|0.01
|zg
|909.8
|0.0
|0.0
|2008.02.14 18:41
|910.9
|-0.30
|0.00
|0.00
|1.10
|
|597825
|Alpha9 M5
|3735075
|2008.02.15 16:20
|buy
|0.01
|zg
|912.8
|0.0
|0.0
|2008.02.15 16:42
|913.9
|-0.30
|0.00
|0.00
|1.10
|
|597825
|Alpha9 M5
|3786336
|2008.02.20 02:44
|buy
|0.01
|zg
|927.7
|0.0
|0.0
|2008.02.20 02:51
|928.8
|-0.30
|0.00
|0.00
|1.10
|
|597825
|Alpha9 M5
|3796977
|2008.02.20 09:35
|buy
|0.01
|zg
|926.8
|0.0
|0.0
|2008.02.20 10:00
|928.6
|-0.30
|0.00
|0.00
|1.80
|
|597824
|Alpha9 M15
|3798129
|2008.02.20 10:12
|buy
|0.01
|zg
|926.9
|0.0
|0.0
|2008.02.20 10:40
|929.5
|-0.30
|0.00
|0.00
|2.60
|
|597823
|Alpha9 M30
|3800237
|2008.02.20 11:52
|buy
|0.01
|zg
|926.7
|0.0
|0.0
|2008.02.20 18:00
|928.6
|-0.30
|0.00
|0.00
|1.90
|
|597823
|Alpha9 M30
|3837773
|2008.02.21 21:08
|buy
|0.01
|zg
|946.3
|0.0
|0.0
|2008.02.21 22:22
|948.0
|-0.30
|0.00
|0.00
|1.70
|
|597824
|Alpha9 M15
|3838997
|2008.02.21 22:29
|buy
|0.01
|zg
|947.4
|0.0
|0.0
|2008.02.22 05:31
|949.5
|-0.30
|0.00
|0.00
|2.10
|
|597823
|Alpha9 M30
|3841039
|2008.02.22 07:53
|buy
|0.01
|zg
|946.8
|0.0
|0.0
|2008.02.22 08:08
|947.5
|-0.30
|0.00
|0.00
|0.70
|
|597825
|Alpha9 M5
|3700951
|2008.02.14 12:28
|buy
|0.01
|zi
|17.270
|0.000
|0.000
|2008.02.14 12:39
|17.290
|-0.50
|0.00
|0.00
|1.00
|
|597824
|Alpha9 M15
|3701660
|2008.02.14 13:01
|buy
|0.01
|zi
|17.301
|0.000
|0.000
|2008.02.14 13:35
|17.333
|-0.50
|0.00
|0.00
|1.60
|
|597823
|Alpha9 M30
|3718256
|2008.02.15 04:30
|buy
|0.01
|zi
|17.351
|0.000
|0.000
|2008.02.15 12:14
|17.440
|-0.50
|0.00
|0.00
|4.45
|
|597824
|Alpha9 M15
|3734935
|2008.02.15 16:16
|buy
|0.01
|zi
|17.394
|0.000
|0.000
|2008.02.15 16:16
|17.418
|-0.50
|0.00
|0.00
|1.20
|
|597825
|Alpha9 M5
|3734963
|2008.02.15 16:17
|buy
|0.01
|zi
|17.403
|0.000
|0.000
|2008.02.15 16:25
|17.420
|-0.50
|0.00
|0.00
|0.85
|
|597825
|Alpha9 M5
|3735323
|2008.02.15 16:29
|buy
|0.01
|zi
|17.377
|0.000
|0.000
|2008.02.15 16:30
|17.394
|-0.50
|0.00
|0.00
|0.85
|
|597825
|Alpha9 M5
|3735459
|2008.02.15 16:31
|buy
|0.01
|zi
|17.380
|0.000
|0.000
|2008.02.15 16:33
|17.397
|-0.50
|0.00
|0.00
|0.85
|
|597824
|Alpha9 M15
|3735599
|2008.02.15 16:35
|buy
|0.01
|zi
|17.383
|0.000
|0.000
|2008.02.15 16:38
|17.411
|-0.50
|0.00
|0.00
|1.40
|
|597824
|Alpha9 M15
|3736126
|2008.02.15 16:52
|buy
|0.01
|zi
|17.357
|0.000
|0.000
|2008.02.19 14:07
|17.375
|-0.50
|0.00
|0.00
|0.90
|
|597824
|Alpha9 M15
|3736404
|2008.02.15 17:00
|buy
|0.01
|zi
|17.323
|0.000
|0.000
|2008.02.19 12:00
|17.351
|-0.50
|0.00
|0.00
|1.40
|
|597823
|Alpha9 M30
|3762346
|2008.02.19 01:16
|buy
|0.01
|zi
|17.169
|17.202
|0.000
|2008.02.21 01:16
|17.890
|-0.50
|0.00
|0.00
|36.05
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3762572
|2008.02.19 02:14
|buy
|0.01
|zi
|17.170
|0.000
|0.000
|2008.02.19 04:44
|17.206
|-0.50
|0.00
|0.00
|1.80
|
|597822
|Alpha9 H1
|3786340
|2008.02.20 02:45
|buy
|0.01
|zi
|17.475
|0.000
|0.000
|2008.02.20 03:11
|17.489
|-0.50
|0.00
|0.00
|0.70
|
|597825
|Alpha9 M5
|3786675
|2008.02.20 03:14
|buy
|0.01
|zi
|17.482
|0.000
|0.000
|2008.02.20 03:38
|17.513
|-0.50
|0.00
|0.00
|1.55
|
|597824
|Alpha9 M15
|3790464
|2008.02.20 06:08
|buy
|0.01
|zi
|17.467
|0.000
|0.000
|2008.02.20 06:10
|17.487
|-0.50
|0.00
|0.00
|1.00
|
|597824
|Alpha9 M15
|3796852
|2008.02.20 09:30
|buy
|0.01
|zi
|17.520
|0.000
|0.000
|2008.02.20 10:40
|17.549
|-0.50
|0.00
|0.00
|1.45
|
|597824
|Alpha9 M15
|3800270
|2008.02.20 11:52
|buy
|0.01
|zi
|17.480
|0.000
|0.000
|2008.02.20 12:26
|17.501
|-0.50
|0.00
|0.00
|1.05
|
|597823
|Alpha9 M30
|3801271
|2008.02.20 12:34
|buy
|0.01
|zi
|17.470
|0.000
|0.000
|2008.02.20 16:39
|17.493
|-0.50
|0.00
|0.00
|1.15
|
|597823
|Alpha9 M30
|3826124
|2008.02.21 13:07
|buy
|0.01
|zi
|17.980
|0.000
|0.000
|2008.02.21 13:10
|18.002
|-0.50
|0.00
|0.00
|1.10
|
|597825
|Alpha9 M5
|3827246
|2008.02.21 13:54
|buy
|0.01
|zi
|17.947
|0.000
|0.000
|2008.02.21 13:55
|17.964
|-0.50
|0.00
|0.00
|0.85
|
|597825
|Alpha9 M5
|3827367
|2008.02.21 14:00
|buy
|0.01
|zi
|17.926
|0.000
|0.000
|2008.02.21 14:02
|17.943
|-0.50
|0.00
|0.00
|0.85
|
|597825
|Alpha9 M5
|3827716
|2008.02.21 14:16
|buy
|0.01
|zi
|17.904
|0.000
|0.000
|2008.02.21 14:17
|17.915
|-0.50
|0.00
|0.00
|0.55
|
|597825
|Alpha9 M5
|3827785
|2008.02.21 14:18
|buy
|0.01
|zi
|17.909
|0.000
|0.000
|2008.02.21 14:20
|17.925
|-0.50
|0.00
|0.00
|0.80
|
|597825
|Alpha9 M5
|3827936
|2008.02.21 14:24
|buy
|0.01
|zi
|17.895
|0.000
|0.000
|2008.02.21 14:36
|17.914
|-0.50
|0.00
|0.00
|0.95
|
|597824
|Alpha9 M15
|3829691
|2008.02.21 15:38
|buy
|0.01
|zi
|17.887
|0.000
|0.000
|2008.02.21 15:40
|17.918
|-0.50
|0.00
|0.00
|1.55
|
|597824
|Alpha9 M15
|3837521
|2008.02.21 20:51
|buy
|0.01
|zi
|17.858
|0.000
|0.000
|2008.02.22 01:47
|17.888
|-0.50
|0.00
|0.00
|1.50
|
|597823
|Alpha9 M30
|
|-33.30
|0.00
|-5.72
|712.08
|Closed P/L:
|673.06
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3821147
|2008.02.21 10:30
|sell
|0.01
|6b
|1.9469
|0.0000
|0.0000
|
|1.9660
|-0.20
|0.00
|0.00
|-11.94
|
|597823
|Alpha9 M30
|3827364
|2008.02.21 14:00
|sell
|0.01
|6b
|1.9547
|0.0000
|0.0000
|
|1.9660
|-0.20
|0.00
|0.00
|-7.06
|
|597822
|Alpha9 H1
|3747025
|2008.02.18 09:52
|buy
|0.01
|6c
|0.9906
|0.0000
|0.0000
|
|0.9874
|-0.20
|0.00
|0.00
|-3.20
|
|597820
|Alpha9 D1
|3762076
|2008.02.19 00:04
|buy
|0.01
|6c
|0.9920
|0.0000
|0.0000
|
|0.9874
|-0.20
|0.00
|0.00
|-4.60
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3700089
|2008.02.14 11:50
|buy
|0.01
|6j
|0.9258
|0.9273
|0.0000
|
|0.9334
|-0.20
|0.00
|0.00
|9.50
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3742275
|2008.02.18 02:18
|sell
|0.01
|audchf
|0.9977
|0.0000
|0.0000
|
|1.0024
|0.00
|0.00
|-0.67
|-4.33
|
|597820
|Alpha9 D1
|3780071
|2008.02.19 17:31
|sell
|0.01
|audchf
|1.0034
|0.0000
|0.0000
|
|1.0024
|0.00
|0.00
|-0.58
|0.92
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3742276
|2008.02.18 02:18
|sell
|0.01
|audjpy
|98.45
|0.00
|0.00
|
|99.04
|0.00
|0.00
|-0.77
|-5.50
|
|597820
|Alpha9 D1
|3742277
|2008.02.18 02:18
|sell
|0.01
|audjpy
|98.45
|0.00
|0.00
|
|99.04
|0.00
|0.00
|-0.77
|-5.50
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3821229
|2008.02.21 10:31
|buy
|0.01
|brn
|98.47
|0.00
|0.00
|
|97.27
|-0.10
|0.00
|0.00
|-12.00
|
|597824
|Alpha9 M15
|3822444
|2008.02.21 11:00
|buy
|0.01
|brn
|98.18
|0.00
|0.00
|
|97.27
|-0.10
|0.00
|0.00
|-9.10
|
|597823
|Alpha9 M30
|3821967
|2008.02.21 10:48
|buy
|0.01
|cl
|99.76
|0.00
|0.00
|
|99.15
|-0.10
|0.00
|0.00
|-6.10
|
|597824
|Alpha9 M15
|3827664
|2008.02.21 14:14
|buy
|0.01
|cl
|99.24
|0.00
|0.00
|
|99.15
|-0.10
|0.00
|0.00
|-0.90
|
|597823
|Alpha9 M30
|3762031
|2008.02.19 00:01
|sell
|0.01
|es
|1366.00
|0.00
|0.00
|
|1357.25
|-0.25
|0.00
|0.00
|4.38
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3751349
|2008.02.18 12:00
|sell
|0.01
|eurchf
|1.6126
|0.0000
|0.0000
|
|1.6104
|0.00
|0.00
|-0.69
|2.03
|
|597821
|Alpha9 H4
|3821367
|2008.02.21 10:33
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7548
|0.0000
|0.0000
|
|0.7537
|0.00
|0.00
|-0.18
|-2.17
|
|597823
|Alpha9 M30
|3825970
|2008.02.21 13:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.7526
|0.0000
|0.0000
|
|0.7537
|0.00
|0.00
|-0.18
|2.16
|
|597822
|Alpha9 H1
|3688224
|2008.02.14 05:25
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.54
|0.00
|0.00
|
|159.14
|0.00
|0.00
|-1.63
|-14.91
|
|597821
|Alpha9 H4
|3717614
|2008.02.15 00:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.89
|0.00
|0.00
|
|159.14
|0.00
|0.00
|-1.45
|-11.65
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3793829
|2008.02.20 08:03
|sell
|0.01
|fdax
|6958.0
|0.0
|0.0
|
|6879.5
|-0.25
|0.00
|0.00
|29.10
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3744618
|2008.02.18 08:43
|sell
|0.01
|fesx
|3762
|0
|0
|
|3786
|-0.10
|0.00
|0.00
|-3.56
|
|597824
|Alpha9 M15
|3745055
|2008.02.18 09:00
|sell
|0.01
|ftse
|5809.5
|0.0
|0.0
|
|5854.0
|-0.25
|0.00
|0.00
|-8.75
|
|597825
|Alpha9 M5
|3745113
|2008.02.18 09:00
|sell
|0.01
|ftse
|5812.0
|0.0
|0.0
|
|5854.0
|-0.25
|0.00
|0.00
|-8.26
|
|597824
|Alpha9 M15
|3796091
|2008.02.20 09:00
|sell
|0.01
|ftse
|5874.5
|0.0
|0.0
|
|5854.0
|-0.25
|0.00
|0.00
|4.03
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3839325
|2008.02.22 00:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.1366
|0.0000
|0.0000
|
|2.1369
|0.00
|0.00
|-0.26
|-0.28
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3821175
|2008.02.21 10:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9513
|0.0000
|0.0000
|
|1.9687
|0.00
|0.00
|-0.08
|-17.40
|
|597823
|Alpha9 M30
|3825959
|2008.02.21 13:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9556
|0.0000
|0.0000
|
|1.9687
|0.00
|0.00
|-0.08
|-13.10
|
|597822
|Alpha9 H1
|3748162
|2008.02.18 10:22
|sell
|0.01
|nzdchf
|0.8714
|0.0000
|0.0000
|
|0.8785
|0.00
|0.00
|-1.19
|-6.54
|
|597820
|Alpha9 D1
|3718155
|2008.02.15 03:51
|sell
|0.01
|nzdjpy
|84.61
|0.00
|0.00
|
|86.68
|0.00
|0.00
|-1.64
|-19.29
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3742278
|2008.02.18 02:19
|sell
|0.01
|nzdjpy
|85.54
|0.00
|0.00
|
|86.68
|0.00
|0.00
|-1.43
|-10.62
|
|597820
|Alpha9 D1
|3820380
|2008.02.21 10:07
|buy
|0.01
|qm
|99.825
|0.000
|0.000
|
|99.125
|-0.30
|0.00
|0.00
|-3.50
|
|597825
|Alpha9 M5
|3821955
|2008.02.21 10:47
|buy
|0.01
|qm
|99.700
|0.000
|0.000
|
|99.125
|-0.30
|0.00
|0.00
|-2.88
|
|597824
|Alpha9 M15
|3822470
|2008.02.21 11:00
|buy
|0.01
|qm
|99.425
|0.000
|0.000
|
|99.125
|-0.30
|0.00
|0.00
|-1.50
|
|597823
|Alpha9 M30
|3762068
|2008.02.19 00:02
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0073
|0.0000
|0.0000
|
|1.0128
|0.00
|0.00
|-0.25
|-5.43
|
|597820
|Alpha9 D1
|3762069
|2008.02.19 00:02
|sell
|0.01
|usdcad
|1.0073
|0.0000
|0.0000
|
|1.0128
|0.00
|0.00
|-0.25
|-5.43
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3688418
|2008.02.14 06:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|108.23
|108.02
|0.00
|
|107.29
|0.00
|0.00
|-1.52
|8.76
|
|597826
|Alpha9 SRSI
|3855929
|2008.02.25 00:00
|sell
|0.01
|es
|1354.25
|0.00
|0.00
|
|1357.25
|-0.25
|0.00
|0.00
|-1.50
|
|597823
|Alpha9 M30
|3855981
|2008.02.25 00:07
|sell
|0.01
|nq
|1781.75
|0.00
|0.00
|
|1781.50
|-0.25
|0.00
|0.00
|0.05
|
|597823
|Alpha9 M30
|
|-4.15
|0.00
|-13.62
|-146.07
|
|Floating P/L:
|-163.84
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|673.06
|Floating P/L:
|-163.84
|Margin:
|458.72
|Balance:
|10 673.06
|Equity:
|10 509.22
|Free Margin:
|10 050.50
|
|Details:
|Gross Profit:
|673.11
|Gross Loss:
|0.05
|Total Net Profit:
|673.06
|Profit Factor:
|13462.20
|Expected Payoff:
|3.98
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.05 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.05)
|
|Total Trades:
|169
|Short Positions (won %):
|88 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|81 (98.77%)
|Profit Trades (% of total):
|168 (99.41%)
|Loss trades (% of total):
|1 (0.59%)
|Largest
|profit trade:
|35.55
|loss trade:
|-0.05
|Average
|profit trade:
|4.01
|loss trade:
|-0.05
|Maximum
|consecutive wins ($):
|122 (486.49)
|consecutive losses ($):
|1 (-0.05)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|486.49 (122)
|consecutive loss (count):
|-0.05 (1)
|Average
|consecutive wins:
|84
|consecutive losses:
|1