Water House Capital Ltd.

Account: 154569 Name: Malcolm Currency: USD 2008 February 25, 00:08
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
36881932008.02.14 05:10balanceDeposit10 000.00
37297712008.02.15 14:01buy0.016a0.90160.00000.00002008.02.15 14:120.9032-0.200.000.001.60
 597824Alpha9 M15
37856172008.02.20 01:44buy0.016a0.91470.00000.00002008.02.20 22:230.9170-0.200.000.002.30
 597823Alpha9 M30
38020842008.02.20 13:05buy0.016a0.91020.00000.00002008.02.20 18:180.9140-0.200.000.003.80
 597822Alpha9 H1
36999762008.02.14 11:46sell0.016b1.96651.94460.00002008.02.21 00:031.9392-0.200.000.0017.06
 597826Alpha9 SRSI
37484252008.02.18 10:28buy0.016e1.46200.00000.00002008.02.18 16:071.4640-0.200.000.002.50
 597823Alpha9 M30
38018182008.02.20 12:56buy0.016e1.46580.00000.00002008.02.20 18:201.4680-0.200.000.002.75
 597823Alpha9 M30
38026962008.02.20 13:22buy0.016e1.46250.00000.00002008.02.20 18:051.4660-0.200.000.004.38
 597822Alpha9 H1
37515522008.02.18 12:10buy0.016j0.92650.00000.00002008.02.19 11:220.9320-0.200.000.006.88
 597821Alpha9 H4
38090132008.02.20 18:21buy0.016j0.92560.00000.00002008.02.21 20:450.9329-0.200.000.009.12
 597821Alpha9 H4
37475822008.02.18 10:08buy0.016s0.91120.00000.00002008.02.19 08:390.9133-0.200.000.002.62
 597823Alpha9 M30
37563702008.02.18 16:00buy0.016s0.90730.00000.00002008.02.19 08:380.9129-0.200.000.007.00
 597821Alpha9 H4
38015892008.02.20 12:45buy0.016s0.91020.00000.00002008.02.21 20:450.9186-0.200.000.0010.50
 597822Alpha9 H1
36884412008.02.14 06:20buy0.01audcad0.90080.90940.00002008.02.19 00:000.92130.000.000.0620.35
 597826Alpha9 SRSI
37084342008.02.14 16:44buy0.01audcad0.89940.00000.00002008.02.14 19:520.90090.000.000.001.50
 597824Alpha9 M15
37870322008.02.20 03:30buy0.01audcad0.93110.00000.00002008.02.25 00:010.93450.000.000.103.36
 597823Alpha9 M30
36884622008.02.14 06:23sell0.01audchf0.99920.00000.00002008.02.14 17:150.99360.000.000.005.09
 597821Alpha9 H4
36884602008.02.14 06:22sell0.01audjpy97.700.000.002008.02.15 00:0997.130.000.00-0.115.30
 597821Alpha9 H4
37258312008.02.15 12:14sell0.01audjpy97.960.000.002008.02.15 14:0097.370.000.000.005.48
 597821Alpha9 H4
37866772008.02.20 03:14buy0.01audusd0.91670.00000.00002008.02.20 20:440.91880.000.000.002.10
 597823Alpha9 M30
38020942008.02.20 13:06buy0.01audusd0.91310.00000.00002008.02.20 18:190.91680.000.000.003.70
 597822Alpha9 H1
37264082008.02.15 12:30buy0.01brn94.940.000.002008.02.15 12:5095.12-0.100.000.001.80
 597824Alpha9 M15
37608372008.02.18 19:54buy0.01brn94.800.000.002008.02.19 04:4795.01-0.100.000.002.10
 597823Alpha9 M30
37974992008.02.20 09:50buy0.01brn97.500.000.002008.02.20 13:3197.67-0.100.000.001.70
 597824Alpha9 M15
38014082008.02.20 12:41buy0.01brn97.260.000.002008.02.20 13:3097.50-0.100.000.002.40
 597823Alpha9 M30
36884992008.02.14 06:29sell0.01cadchf1.10931.09590.00002008.02.18 12:401.09590.000.00-0.1612.14
 597826Alpha9 SRSI[sl]
37465842008.02.18 09:37sell0.01cadchf1.08990.00000.00002008.02.19 11:411.08770.000.00-0.082.01
 597823Alpha9 M30
37989762008.02.20 10:45sell0.01cadchf1.08200.00000.00002008.02.20 13:171.07990.000.000.001.91
 597823Alpha9 M30
38091452008.02.20 18:25sell0.01cadchf1.08310.00000.00002008.02.20 19:341.08190.000.000.001.09
 597825Alpha9 M5
38110112008.02.20 20:06sell0.01cadchf1.08380.00000.00002008.02.21 20:451.07770.000.00-0.245.60
 597823Alpha9 M30
38148662008.02.21 06:57sell0.01cadchf1.08990.00000.00002008.02.21 07:481.08630.000.000.003.28
 597822Alpha9 H1
36998682008.02.14 11:42sell0.01cadjpy108.320.000.002008.02.15 03:50107.890.000.00-0.103.98
 597826Alpha9 SRSI
37067632008.02.14 16:00sell0.01cadjpy108.570.000.002008.02.14 20:47108.000.000.000.005.29
 597821Alpha9 H4
37875012008.02.20 03:49sell0.01cadjpy106.510.000.002008.02.20 04:59106.350.000.000.001.48
 597824Alpha9 M15
37994722008.02.20 11:06sell0.01cadjpy106.420.000.002008.02.20 13:07106.230.000.000.001.76
 597823Alpha9 M30
38089032008.02.20 18:17sell0.01cadjpy106.310.000.002008.02.21 21:02106.170.000.00-0.301.30
 597825Alpha9 M5
38098962008.02.20 19:06sell0.01cadjpy106.540.000.002008.02.20 20:02106.410.000.000.001.21
 597823Alpha9 M30
38109982008.02.20 20:05sell0.01cadjpy106.540.000.002008.02.21 20:44106.270.000.00-0.302.51
 597823Alpha9 M30
38148642008.02.21 06:57sell0.01cadjpy107.140.000.002008.02.21 07:48106.780.000.000.003.33
 597822Alpha9 H1
37978652008.02.20 10:03buy0.01cl98.600.000.002008.02.20 10:2498.79-0.100.000.001.90
 597823Alpha9 M30
38014522008.02.20 12:42buy0.01cl98.490.000.002008.02.20 13:3098.72-0.100.000.002.30
 597823Alpha9 M30
38059692008.02.20 15:37buy0.01cl98.380.000.002008.02.20 16:2598.62-0.100.000.002.40
 597823Alpha9 M30
38224532008.02.21 11:00buy0.01cl99.480.000.002008.02.21 12:3699.73-0.100.000.002.50
 597823Alpha9 M30
38376242008.02.21 21:00buy0.01cl98.120.000.002008.02.22 13:3398.61-0.100.000.004.90
 597822Alpha9 H1
37003232008.02.14 11:56sell0.01es1367.000.000.002008.02.18 04:281349.50-0.250.000.008.75
 597826Alpha9 SRSI
37004182008.02.14 12:00sell0.01es1366.750.000.002008.02.14 19:061353.25-0.250.000.006.75
 597821Alpha9 H4
37620302008.02.19 00:01sell0.01es1366.000.000.002008.02.19 20:471352.25-0.250.000.006.88
 597821Alpha9 H4
38138042008.02.21 00:00sell0.01es1359.250.000.002008.02.21 21:021345.50-0.250.000.006.88
 597821Alpha9 H4
38003942008.02.20 11:58buy0.01eurcad1.48750.00000.00002008.02.20 12:311.48980.000.000.002.27
 597823Alpha9 M30
36882362008.02.14 05:32buy0.01eurgbp0.74250.00000.00002008.02.18 02:190.74920.000.00-0.1813.12
 597826Alpha9 SRSI
38027032008.02.20 13:23buy0.01eurgbp0.75370.00000.00002008.02.20 15:530.75570.000.000.003.88
 597823Alpha9 M30
37469872008.02.18 09:51buy0.01eurusd1.46360.00000.00002008.02.18 16:201.46570.000.000.002.10
 597823Alpha9 M30
38018392008.02.20 12:56buy0.01eurusd1.46640.00000.00002008.02.20 18:151.46850.000.000.002.10
 597823Alpha9 M30
38026852008.02.20 13:22buy0.01eurusd1.46410.00000.00002008.02.20 18:081.46770.000.000.003.60
 597822Alpha9 H1
37004542008.02.14 12:01sell0.01fdax7033.00.00.02008.02.14 14:237012.5-0.250.000.007.50
 597821Alpha9 H4
37004602008.02.14 12:02sell0.01fdax7032.50.00.02008.02.15 12:126973.5-0.250.000.0021.65
 597826Alpha9 SRSI
37036902008.02.14 14:23sell0.01fdax7012.50.00.02008.02.14 17:096988.5-0.250.000.008.78
 597821Alpha9 H4
37560602008.02.18 15:56sell0.01fdax6997.00.00.02008.02.19 08:006974.0-0.250.000.008.46
 597821Alpha9 H4
37641792008.02.19 08:00sell0.01fdax6979.00.00.02008.02.19 09:026959.0-0.250.000.007.37
 597821Alpha9 H4
37661002008.02.19 09:11sell0.01fdax6977.00.00.02008.02.19 10:006950.5-0.250.000.009.75
 597821Alpha9 H4
37746762008.02.19 14:26sell0.01fdax7105.00.00.02008.02.19 14:367085.5-0.250.000.007.19
 597821Alpha9 H4
37826272008.02.19 20:00sell0.01fdax7052.00.00.02008.02.19 20:347031.5-0.250.000.007.55
 597821Alpha9 H4
38153372008.02.21 08:02sell0.01fdax7014.00.00.02008.02.21 08:276995.0-0.250.000.007.00
 597821Alpha9 H4
38224402008.02.21 11:00sell0.01fdax7009.00.00.02008.02.21 11:156991.0-0.250.000.006.63
 597821Alpha9 H4
38235122008.02.21 11:28sell0.01fdax7009.00.00.02008.02.21 16:076983.0-0.250.000.009.58
 597821Alpha9 H4
37004832008.02.14 12:03sell0.01fesx3842002008.02.14 20:493787-0.100.000.008.05
 597821Alpha9 H4
37004852008.02.14 12:03sell0.01fesx3841002008.02.15 12:123787-0.100.000.007.93
 597826Alpha9 SRSI
37507022008.02.18 11:30sell0.01fesx3796002008.02.19 10:123776-0.100.000.002.94
 597823Alpha9 M30
37583542008.02.18 17:09sell0.01fesx3818002008.02.19 09:473782-0.100.000.005.30
 597822Alpha9 H1
38086532008.02.20 18:08sell0.01fesx3785002008.02.21 20:453774-0.100.000.001.63
 597825Alpha9 M5
38152632008.02.21 08:00sell0.01fesx3814002008.02.21 21:533758-0.100.000.008.30
 597821Alpha9 H4
37010192008.02.14 12:31buy0.01fgbl116.200.000.002008.02.14 14:21116.27-0.250.000.001.02
 597826Alpha9 SRSI
37089472008.02.14 17:00sell0.01ftse5878.00.00.02008.02.14 17:085863.5-0.250.000.002.86
 597821Alpha9 H4
37093412008.02.14 17:09sell0.01ftse5864.50.00.02008.02.14 17:105850.0-0.250.000.002.86
 597821Alpha9 H4
37477742008.02.18 10:11sell0.01ftse5844.50.00.02008.02.18 10:125838.0-0.250.000.001.27
 597823Alpha9 M30
37477802008.02.18 10:12sell0.01ftse5839.50.00.02008.02.18 10:135834.0-0.250.000.001.07
 597823Alpha9 M30
37478652008.02.18 10:14sell0.01ftse5837.00.00.02008.02.20 13:055832.0-0.250.000.000.97
 597823Alpha9 M30
37581552008.02.18 17:00sell0.01ftse5912.00.00.02008.02.18 17:485897.5-0.250.000.002.83
 597821Alpha9 H4
37661032008.02.19 09:11sell0.01ftse5882.50.00.02008.02.19 09:475869.5-0.250.000.002.54
 597821Alpha9 H4
37694032008.02.19 11:07sell0.01ftse5883.00.00.02008.02.20 09:025846.5-0.250.000.007.10
 597821Alpha9 H4
38259522008.02.21 13:00sell0.01ftse5976.00.00.02008.02.21 14:005961.5-0.250.000.002.84
 597821Alpha9 H4
38273752008.02.21 14:00sell0.01ftse5962.50.00.02008.02.21 15:065947.0-0.250.000.003.03
 597821Alpha9 H4
36882192008.02.14 05:25sell0.01gbpchf2.17342.13770.00002008.02.20 12:542.13770.000.00-1.0332.45
 597826Alpha9 SRSI[sl]
37484282008.02.18 10:29sell0.01gbpchf2.14820.00000.00002008.02.19 02:582.14700.000.00-0.251.09
 597825Alpha9 M5
37514482008.02.18 12:03sell0.01gbpchf2.15060.00000.00002008.02.18 18:522.14850.000.000.001.91
 597823Alpha9 M30
37875482008.02.20 03:51sell0.01gbpchf2.13730.00000.00002008.02.20 05:252.13560.000.000.001.55
 597824Alpha9 M15
38211542008.02.21 10:30sell0.01gbpchf2.14300.00000.00002008.02.21 20:442.13690.000.000.005.60
 597822Alpha9 H1
37007802008.02.14 12:18sell0.01gbpjpy213.410.000.002008.02.14 17:15212.850.000.000.005.19
 597821Alpha9 H4
37176082008.02.15 00:00sell0.01gbpjpy212.32210.880.002008.02.20 04:00210.880.000.00-1.1413.31
 597826Alpha9 SRSI[sl]
38089922008.02.20 18:20sell0.01gbpjpy210.100.000.002008.02.20 19:32210.030.000.000.000.65
 597824Alpha9 M15
38100202008.02.20 19:13sell0.01gbpjpy210.330.000.002008.02.20 19:22210.130.000.000.001.85
 597823Alpha9 M30
38211612008.02.21 10:30sell0.01gbpjpy210.920.000.002008.02.21 21:03210.560.000.000.003.35
 597822Alpha9 H1
36884022008.02.14 06:14sell0.01gbpusd1.96401.95330.00002008.02.20 00:041.94840.000.00-0.1615.60
 597826Alpha9 SRSI
36997142008.02.14 11:37sell0.01gbpusd1.97040.00000.00002008.02.15 12:121.96290.000.00-0.047.50
 597822Alpha9 H1
37004642008.02.14 12:02sell0.01nq1827.000.000.002008.02.14 15:331812.25-0.250.000.002.95
 597821Alpha9 H4
37354662008.02.15 16:31sell0.01nq1787.750.000.002008.02.15 16:401785.00-0.250.000.000.55
 597825Alpha9 M5
37483512008.02.18 10:26sell0.01nq1791.500.000.002008.02.19 20:311786.25-0.250.000.001.05
 597823Alpha9 M30
37561812008.02.18 15:57sell0.01nq1802.500.000.002008.02.19 17:051793.25-0.250.000.001.85
 597822Alpha9 H1
37627342008.02.19 04:02sell0.01nq1813.750.000.002008.02.19 10:341799.75-0.250.000.002.80
 597821Alpha9 H4
37987892008.02.20 10:36sell0.01nq1776.250.000.002008.02.20 10:461773.75-0.250.000.000.50
 597825Alpha9 M5
38061382008.02.20 15:45sell0.01nq1769.500.000.002008.02.20 15:471767.25-0.250.000.000.45
 597825Alpha9 M5
38062242008.02.20 15:49sell0.01nq1769.250.000.002008.02.20 15:581766.00-0.250.000.000.65
 597825Alpha9 M5
38068012008.02.20 16:20sell0.01nq1772.250.000.002008.02.20 16:271769.75-0.250.000.000.50
 597825Alpha9 M5
38085922008.02.20 18:07sell0.01nq1773.000.000.002008.02.21 21:051769.25-0.250.000.000.75
 597825Alpha9 M5
38086552008.02.20 18:08sell0.01nq1775.250.000.002008.02.21 21:031771.25-0.250.000.000.80
 597824Alpha9 M15
38097622008.02.20 19:00sell0.01nq1778.000.000.002008.02.21 21:031772.75-0.250.000.001.05
 597823Alpha9 M30
38235512008.02.21 11:29sell0.01nq1800.000.000.002008.02.21 20:441780.00-0.250.000.004.00
 597822Alpha9 H1
36884832008.02.14 06:25buy0.01nzdcad0.78560.79150.00002008.02.19 00:060.80120.000.000.0915.49
 597826Alpha9 SRSI
36998202008.02.14 11:40sell0.01nzdjpy85.160.000.002008.02.15 03:5084.710.000.00-0.204.18
 597826Alpha9 SRSI
37004382008.02.14 12:00sell0.01nzdjpy85.330.000.002008.02.15 00:0984.720.000.00-0.205.66
 597821Alpha9 H4
37176632008.02.15 00:01buy0.01nzdusd0.78600.00000.00002008.02.15 12:120.79020.000.000.004.20
 597823Alpha9 M30
37847322008.02.19 21:49buy0.01nzdusd0.79690.00000.00002008.02.20 01:000.79910.000.000.042.20
 597823Alpha9 M30
37868742008.02.20 03:25buy0.01nzdusd0.79550.00000.00002008.02.20 09:360.79760.000.000.002.10
 597823Alpha9 M30
38041782008.02.20 14:30buy0.01nzdusd0.79300.00000.00002008.02.20 18:190.79680.000.000.003.80
 597822Alpha9 H1
37589512008.02.18 17:32buy0.01qm95.9000.0000.0002008.02.18 23:2895.950-0.300.000.000.25
 597824Alpha9 M15[Смена месяца поставк
37609392008.02.18 20:05buy0.01qm95.7250.0000.0002008.02.18 23:2895.950-0.300.000.001.13
 597823Alpha9 M30[Смена месяца поставк
37800192008.02.19 17:30buy0.01qm97.7250.0000.0002008.02.19 17:3498.000-0.300.000.001.38
 597825Alpha9 M5
37854532008.02.20 01:02buy0.01qm99.0750.0000.0002008.02.20 18:0999.350-0.300.000.001.37
 597825Alpha9 M5
37857762008.02.20 02:00buy0.01qm98.9000.0000.0002008.02.20 18:0899.275-0.300.000.001.88
 597824Alpha9 M15
37978722008.02.20 10:03buy0.01qm98.5500.0000.0002008.02.20 14:0399.075-0.300.000.002.63
 597823Alpha9 M30
38060612008.02.20 15:40buy0.01qm98.1250.0000.0002008.02.20 16:2698.675-0.300.000.002.75
 597823Alpha9 M30
38376442008.02.21 21:02buy0.01qm98.0250.0000.0002008.02.25 00:0098.950-0.300.000.004.62
 597822Alpha9 H1
36884162008.02.14 06:17sell0.01usdchf1.10721.10220.00002008.02.18 11:471.10220.000.00-0.244.54
 597826Alpha9 SRSI[sl]
37473782008.02.18 10:02sell0.01usdchf1.09750.00000.00002008.02.19 08:441.09580.000.00-0.121.55
 597823Alpha9 M30
37594072008.02.18 17:55sell0.01usdchf1.10350.00000.00002008.02.19 07:301.09820.000.00-0.124.83
 597821Alpha9 H4
38015862008.02.20 12:45sell0.01usdchf1.09890.00000.00002008.02.21 20:441.08920.000.00-0.378.91
 597822Alpha9 H1
38251952008.02.21 12:30sell0.01usdchf1.10280.00000.00002008.02.21 20:441.08920.000.000.0012.49
 597821Alpha9 H4
37515562008.02.18 12:10sell0.01usdjpy108.160.000.002008.02.19 10:39107.580.000.00-0.175.39
 597821Alpha9 H4
38088882008.02.20 18:17sell0.01usdjpy108.160.000.002008.02.21 20:45107.390.000.00-0.507.17
 597821Alpha9 H4
37004192008.02.14 12:00sell0.01ym125501249302008.02.18 17:1212493-0.250.000.002.85
 597826Alpha9 SRSI[sl]
37628432008.02.19 05:01sell0.01ym12470002008.02.19 10:1512413-0.250.000.002.85
 597821Alpha9 H4
37716282008.02.19 12:38sell0.01ym12445002008.02.19 20:4612389-0.250.000.002.80
 597821Alpha9 H4
38123542008.02.20 21:00sell0.01ym12456002008.02.20 21:3112403-0.250.000.002.65
 597821Alpha9 H4
38130742008.02.20 21:33sell0.01ym12416002008.02.21 20:4412325-0.250.000.004.55
 597821Alpha9 H4
37031482008.02.14 14:01buy0.01zg910.90.00.02008.02.14 16:12912.7-0.300.000.001.80
 597823Alpha9 M30
37122482008.02.14 18:32buy0.01zg909.80.00.02008.02.14 18:41910.9-0.300.000.001.10
 597825Alpha9 M5
37350752008.02.15 16:20buy0.01zg912.80.00.02008.02.15 16:42913.9-0.300.000.001.10
 597825Alpha9 M5
37863362008.02.20 02:44buy0.01zg927.70.00.02008.02.20 02:51928.8-0.300.000.001.10
 597825Alpha9 M5
37969772008.02.20 09:35buy0.01zg926.80.00.02008.02.20 10:00928.6-0.300.000.001.80
 597824Alpha9 M15
37981292008.02.20 10:12buy0.01zg926.90.00.02008.02.20 10:40929.5-0.300.000.002.60
 597823Alpha9 M30
38002372008.02.20 11:52buy0.01zg926.70.00.02008.02.20 18:00928.6-0.300.000.001.90
 597823Alpha9 M30
38377732008.02.21 21:08buy0.01zg946.30.00.02008.02.21 22:22948.0-0.300.000.001.70
 597824Alpha9 M15
38389972008.02.21 22:29buy0.01zg947.40.00.02008.02.22 05:31949.5-0.300.000.002.10
 597823Alpha9 M30
38410392008.02.22 07:53buy0.01zg946.80.00.02008.02.22 08:08947.5-0.300.000.000.70
 597825Alpha9 M5
37009512008.02.14 12:28buy0.01zi17.2700.0000.0002008.02.14 12:3917.290-0.500.000.001.00
 597824Alpha9 M15
37016602008.02.14 13:01buy0.01zi17.3010.0000.0002008.02.14 13:3517.333-0.500.000.001.60
 597823Alpha9 M30
37182562008.02.15 04:30buy0.01zi17.3510.0000.0002008.02.15 12:1417.440-0.500.000.004.45
 597824Alpha9 M15
37349352008.02.15 16:16buy0.01zi17.3940.0000.0002008.02.15 16:1617.418-0.500.000.001.20
 597825Alpha9 M5
37349632008.02.15 16:17buy0.01zi17.4030.0000.0002008.02.15 16:2517.420-0.500.000.000.85
 597825Alpha9 M5
37353232008.02.15 16:29buy0.01zi17.3770.0000.0002008.02.15 16:3017.394-0.500.000.000.85
 597825Alpha9 M5
37354592008.02.15 16:31buy0.01zi17.3800.0000.0002008.02.15 16:3317.397-0.500.000.000.85
 597824Alpha9 M15
37355992008.02.15 16:35buy0.01zi17.3830.0000.0002008.02.15 16:3817.411-0.500.000.001.40
 597824Alpha9 M15
37361262008.02.15 16:52buy0.01zi17.3570.0000.0002008.02.19 14:0717.375-0.500.000.000.90
 597824Alpha9 M15
37364042008.02.15 17:00buy0.01zi17.3230.0000.0002008.02.19 12:0017.351-0.500.000.001.40
 597823Alpha9 M30
37623462008.02.19 01:16buy0.01zi17.16917.2020.0002008.02.21 01:1617.890-0.500.000.0036.05
 597826Alpha9 SRSI
37625722008.02.19 02:14buy0.01zi17.1700.0000.0002008.02.19 04:4417.206-0.500.000.001.80
 597822Alpha9 H1
37863402008.02.20 02:45buy0.01zi17.4750.0000.0002008.02.20 03:1117.489-0.500.000.000.70
 597825Alpha9 M5
37866752008.02.20 03:14buy0.01zi17.4820.0000.0002008.02.20 03:3817.513-0.500.000.001.55
 597824Alpha9 M15
37904642008.02.20 06:08buy0.01zi17.4670.0000.0002008.02.20 06:1017.487-0.500.000.001.00
 597824Alpha9 M15
37968522008.02.20 09:30buy0.01zi17.5200.0000.0002008.02.20 10:4017.549-0.500.000.001.45
 597824Alpha9 M15
38002702008.02.20 11:52buy0.01zi17.4800.0000.0002008.02.20 12:2617.501-0.500.000.001.05
 597823Alpha9 M30
38012712008.02.20 12:34buy0.01zi17.4700.0000.0002008.02.20 16:3917.493-0.500.000.001.15
 597823Alpha9 M30
38261242008.02.21 13:07buy0.01zi17.9800.0000.0002008.02.21 13:1018.002-0.500.000.001.10
 597825Alpha9 M5
38272462008.02.21 13:54buy0.01zi17.9470.0000.0002008.02.21 13:5517.964-0.500.000.000.85
 597825Alpha9 M5
38273672008.02.21 14:00buy0.01zi17.9260.0000.0002008.02.21 14:0217.943-0.500.000.000.85
 597825Alpha9 M5
38277162008.02.21 14:16buy0.01zi17.9040.0000.0002008.02.21 14:1717.915-0.500.000.000.55
 597825Alpha9 M5
38277852008.02.21 14:18buy0.01zi17.9090.0000.0002008.02.21 14:2017.925-0.500.000.000.80
 597825Alpha9 M5
38279362008.02.21 14:24buy0.01zi17.8950.0000.0002008.02.21 14:3617.914-0.500.000.000.95
 597824Alpha9 M15
38296912008.02.21 15:38buy0.01zi17.8870.0000.0002008.02.21 15:4017.918-0.500.000.001.55
 597824Alpha9 M15
38375212008.02.21 20:51buy0.01zi17.8580.0000.0002008.02.22 01:4717.888-0.500.000.001.50
 597823Alpha9 M30
  -33.30 0.00 -5.72 712.08
Closed P/L: 673.06
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
38211472008.02.21 10:30sell0.016b1.94690.00000.0000 1.9660-0.200.000.00-11.94
 597823Alpha9 M30
38273642008.02.21 14:00sell0.016b1.95470.00000.0000 1.9660-0.200.000.00-7.06
 597822Alpha9 H1
37470252008.02.18 09:52buy0.016c0.99060.00000.0000 0.9874-0.200.000.00-3.20
 597820Alpha9 D1
37620762008.02.19 00:04buy0.016c0.99200.00000.0000 0.9874-0.200.000.00-4.60
 597826Alpha9 SRSI
37000892008.02.14 11:50buy0.016j0.92580.92730.0000 0.9334-0.200.000.009.50
 597826Alpha9 SRSI
37422752008.02.18 02:18sell0.01audchf0.99770.00000.0000 1.00240.000.00-0.67-4.33
 597820Alpha9 D1
37800712008.02.19 17:31sell0.01audchf1.00340.00000.0000 1.00240.000.00-0.580.92
 597826Alpha9 SRSI
37422762008.02.18 02:18sell0.01audjpy98.450.000.00 99.040.000.00-0.77-5.50
 597820Alpha9 D1
37422772008.02.18 02:18sell0.01audjpy98.450.000.00 99.040.000.00-0.77-5.50
 597826Alpha9 SRSI
38212292008.02.21 10:31buy0.01brn98.470.000.00 97.27-0.100.000.00-12.00
 597824Alpha9 M15
38224442008.02.21 11:00buy0.01brn98.180.000.00 97.27-0.100.000.00-9.10
 597823Alpha9 M30
38219672008.02.21 10:48buy0.01cl99.760.000.00 99.15-0.100.000.00-6.10
 597824Alpha9 M15
38276642008.02.21 14:14buy0.01cl99.240.000.00 99.15-0.100.000.00-0.90
 597823Alpha9 M30
37620312008.02.19 00:01sell0.01es1366.000.000.00 1357.25-0.250.000.004.38
 597826Alpha9 SRSI
37513492008.02.18 12:00sell0.01eurchf1.61260.00000.0000 1.61040.000.00-0.692.03
 597821Alpha9 H4
38213672008.02.21 10:33buy0.01eurgbp0.75480.00000.0000 0.75370.000.00-0.18-2.17
 597823Alpha9 M30
38259702008.02.21 13:00buy0.01eurgbp0.75260.00000.0000 0.75370.000.00-0.182.16
 597822Alpha9 H1
36882242008.02.14 05:25sell0.01eurjpy157.540.000.00 159.140.000.00-1.63-14.91
 597821Alpha9 H4
37176142008.02.15 00:00sell0.01eurjpy157.890.000.00 159.140.000.00-1.45-11.65
 597826Alpha9 SRSI
37938292008.02.20 08:03sell0.01fdax6958.00.00.0 6879.5-0.250.000.0029.10
 597826Alpha9 SRSI
37446182008.02.18 08:43sell0.01fesx376200 3786-0.100.000.00-3.56
 597824Alpha9 M15
37450552008.02.18 09:00sell0.01ftse5809.50.00.0 5854.0-0.250.000.00-8.75
 597825Alpha9 M5
37451132008.02.18 09:00sell0.01ftse5812.00.00.0 5854.0-0.250.000.00-8.26
 597824Alpha9 M15
37960912008.02.20 09:00sell0.01ftse5874.50.00.0 5854.0-0.250.000.004.03
 597826Alpha9 SRSI
38393252008.02.22 00:00sell0.01gbpchf2.13660.00000.0000 2.13690.000.00-0.26-0.28
 597826Alpha9 SRSI
38211752008.02.21 10:30sell0.01gbpusd1.95130.00000.0000 1.96870.000.00-0.08-17.40
 597823Alpha9 M30
38259592008.02.21 13:00sell0.01gbpusd1.95560.00000.0000 1.96870.000.00-0.08-13.10
 597822Alpha9 H1
37481622008.02.18 10:22sell0.01nzdchf0.87140.00000.0000 0.87850.000.00-1.19-6.54
 597820Alpha9 D1
37181552008.02.15 03:51sell0.01nzdjpy84.610.000.00 86.680.000.00-1.64-19.29
 597826Alpha9 SRSI
37422782008.02.18 02:19sell0.01nzdjpy85.540.000.00 86.680.000.00-1.43-10.62
 597820Alpha9 D1
38203802008.02.21 10:07buy0.01qm99.8250.0000.000 99.125-0.300.000.00-3.50
 597825Alpha9 M5
38219552008.02.21 10:47buy0.01qm99.7000.0000.000 99.125-0.300.000.00-2.88
 597824Alpha9 M15
38224702008.02.21 11:00buy0.01qm99.4250.0000.000 99.125-0.300.000.00-1.50
 597823Alpha9 M30
37620682008.02.19 00:02sell0.01usdcad1.00730.00000.0000 1.01280.000.00-0.25-5.43
 597820Alpha9 D1
37620692008.02.19 00:02sell0.01usdcad1.00730.00000.0000 1.01280.000.00-0.25-5.43
 597826Alpha9 SRSI
36884182008.02.14 06:17sell0.01usdjpy108.23108.020.00 107.290.000.00-1.528.76
 597826Alpha9 SRSI
38559292008.02.25 00:00sell0.01es1354.250.000.00 1357.25-0.250.000.00-1.50
 597823Alpha9 M30
38559812008.02.25 00:07sell0.01nq1781.750.000.00 1781.50-0.250.000.000.05
 597823Alpha9 M30
  -4.15 0.00 -13.62 -146.07
 Floating P/L: -163.84
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 673.06 Floating P/L: -163.84 Margin: 458.72
Balance: 10 673.06 Equity: 10 509.22 Free Margin: 10 050.50
 
Details:
Graph
Gross Profit: 673.11 Gross Loss: 0.05 Total Net Profit: 673.06
Profit Factor: 13462.20 Expected Payoff: 3.98  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.05 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.05)
 
Total Trades: 169 Short Positions (won %): 88 (100.00%) Long Positions (won %): 81 (98.77%)
Profit Trades (% of total): 168 (99.41%) Loss trades (% of total): 1 (0.59%)
Largest profit trade: 35.55 loss trade: -0.05
Average profit trade: 4.01 loss trade: -0.05
Maximum consecutive wins ($): 122 (486.49) consecutive losses ($): 1 (-0.05)
Maximal consecutive profit (count): 486.49 (122) consecutive loss (count): -0.05 (1)
Average consecutive wins: 84 consecutive losses: 1