|Account: 1870205
|Name: JointheDots 30 MM
|Currency: USD
|2008 February 28, 05:46
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|79925074
|2008.02.24 14:45
|balance
|Deposit
|3 000.00
|80058788
|2008.02.25 13:30
|buy
|1.00
|audjpym
|99.63
|99.05
|102.63
|2008.02.25 19:31
|100.09
|0.00
|0.00
|0.00
|42.52
|80171920
|2008.02.26 02:00
|buy
|1.00
|audjpym
|100.20
|99.62
|103.20
|2008.02.26 17:22
|100.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.36
|80377360
|2008.02.26 18:14
|sell
|1.00
|audjpym
|100.01
|100.59
|97.01
|2008.02.26 19:01
|99.91
|0.00
|0.00
|0.00
|9.33
|80428715
|2008.02.26 22:01
|sell
|1.00
|audjpym
|100.14
|100.72
|97.14
|2008.02.27 00:33
|100.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|80525669
|2008.02.27 06:30
|sell
|1.00
|audjpym
|100.14
|100.72
|97.14
|2008.02.27 11:23
|99.78
|0.00
|0.00
|0.00
|33.84
|80702615
|2008.02.27 17:12
|sell
|1.00
|audjpym
|100.17
|100.75
|97.17
|2008.02.27 19:02
|100.12
|0.00
|0.00
|0.00
|4.70
|80008869
|2008.02.25 08:30
|buy
|1.00
|audusdm
|0.9255
|0.9200
|0.9555
|2008.02.25 09:21
|0.9259
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80138394
|2008.02.25 22:33
|buy
|1.00
|audusdm
|0.9275
|0.9220
|0.9575
|2008.02.25 23:20
|0.9279
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|80193605
|2008.02.26 06:00
|buy
|1.00
|audusdm
|0.9274
|0.9219
|0.9574
|2008.02.26 09:36
|0.9279
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|80478523
|2008.02.27 00:30
|buy
|1.00
|audusdm
|0.9332
|0.9277
|0.9632
|2008.02.27 02:32
|0.9340
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|80611179
|2008.02.27 11:30
|buy
|1.00
|audusdm
|0.9379
|0.9324
|0.9679
|2008.02.27 12:37
|0.9395
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|80032236
|2008.02.25 10:30
|sell
|1.00
|euraudm
|1.6024
|1.6082
|1.5724
|2008.02.25 12:04
|1.6005
|0.00
|0.00
|0.00
|17.58
|80075688
|2008.02.25 15:00
|sell
|1.00
|euraudm
|1.6045
|1.6105
|1.5745
|2008.02.25 19:31
|1.6019
|0.00
|0.00
|0.00
|24.07
|80138103
|2008.02.25 22:23
|sell
|1.00
|euraudm
|1.5987
|1.6045
|1.5687
|2008.02.25 23:03
|1.5985
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|80193583
|2008.02.26 06:00
|sell
|1.00
|euraudm
|1.5974
|1.6032
|1.5674
|2008.02.26 07:56
|1.5965
|0.00
|0.00
|0.00
|8.34
|80329055
|2008.02.26 15:00
|buy
|1.00
|euraudm
|1.6036
|1.5978
|1.6336
|2008.02.26 19:31
|1.6041
|0.00
|0.00
|0.00
|4.66
|80531022
|2008.02.27 06:49
|buy
|1.00
|euraudm
|1.6032
|1.5974
|1.6332
|2008.02.27 09:04
|1.6055
|0.00
|0.00
|0.00
|21.59
|80713582
|2008.02.27 18:00
|buy
|1.00
|euraudm
|1.6059
|1.6001
|1.6359
|2008.02.27 19:53
|1.6087
|0.00
|0.00
|0.00
|26.29
|80171854
|2008.02.26 02:00
|sell
|1.00
|eurcadm
|1.4776
|1.4834
|1.4476
|2008.02.26 04:29
|1.4777
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|80750075
|2008.02.27 23:00
|buy
|1.00
|eurcadm
|1.4841
|1.4783
|1.5141
|2008.02.27 23:43
|1.4839
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.04
|79940643
|2008.02.24 23:30
|sell
|1.00
|eurchfm
|1.6103
|1.6157
|1.5803
|2008.02.25 09:59
|1.6157
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.51
|80065803
|2008.02.25 14:03
|buy
|1.00
|eurchfm
|1.6127
|1.6073
|1.6427
|2008.02.25 19:31
|1.6136
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|80193834
|2008.02.26 06:00
|buy
|1.00
|eurchfm
|1.6146
|1.6092
|1.6446
|2008.02.26 10:10
|1.6154
|0.00
|0.00
|0.00
|7.36
|80559127
|2008.02.27 08:30
|sell
|1.00
|eurchfm
|1.6097
|1.6151
|1.5797
|2008.02.27 11:12
|1.6083
|0.00
|0.00
|0.00
|13.09
|80046716
|2008.02.25 12:00
|buy
|1.00
|eurgbpm
|0.7540
|0.7487
|0.7840
|2008.02.25 16:34
|0.7539
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|80275945
|2008.02.26 11:30
|buy
|1.00
|eurgbpm
|0.7543
|0.7490
|0.7843
|2008.02.26 12:01
|0.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|13.79
|80298597
|2008.02.26 13:03
|buy
|1.00
|eurgbpm
|0.7535
|0.7482
|0.7835
|2008.02.26 15:00
|0.7541
|0.00
|0.00
|0.00
|11.83
|80636939
|2008.02.27 14:00
|buy
|1.00
|eurgbpm
|0.7577
|0.7524
|0.7877
|2008.02.27 15:59
|0.7591
|0.00
|0.00
|0.00
|27.84
|79974861
|2008.02.25 04:08
|buy
|1.00
|eurjpym
|159.02
|158.48
|162.02
|2008.02.25 06:02
|159.14
|0.00
|0.00
|0.00
|11.17
|80084768
|2008.02.25 15:30
|buy
|1.00
|eurjpym
|159.87
|159.33
|162.87
|2008.02.26 09:26
|160.41
|0.00
|0.00
|1.08
|49.99
|80670569
|2008.02.27 15:42
|sell
|1.00
|eurjpym
|160.56
|161.10
|157.56
|2008.02.27 17:26
|161.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.71
|80727599
|2008.02.27 19:30
|buy
|1.00
|eurjpym
|160.76
|160.22
|163.76
|2008.02.27 23:23
|161.02
|0.00
|0.00
|3.23
|24.42
|80779028
|2008.02.28 00:39
|buy
|1.00
|eurjpym
|160.70
|160.16
|163.70
|2008.02.28 04:22
|160.74
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|80064865
|2008.02.25 14:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.4830
|1.4882
|1.4530
|2008.02.26 07:39
|1.4803
|0.00
|0.00
|-0.50
|27.00
|80313790
|2008.02.26 14:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.4881
|1.4828
|1.5181
|2008.02.26 15:03
|1.4887
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|80615436
|2008.02.27 12:00
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.5040
|1.4987
|1.5340
|2008.02.27 14:30
|1.5067
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|80727719
|2008.02.27 19:30
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.5107
|1.5055
|1.5407
|2008.02.27 20:30
|1.5126
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|80107076
|2008.02.25 17:00
|buy
|1.00
|gbpchfm
|2.1393
|2.1334
|2.1693
|2008.02.25 20:30
|2.1426
|0.00
|0.00
|0.00
|30.30
|80750160
|2008.02.27 23:00
|sell
|1.00
|gbpchfm
|2.1075
|2.1134
|2.0775
|2008.02.28 01:00
|2.1071
|0.00
|0.00
|0.00
|3.77
|80141811
|2008.02.25 23:30
|buy
|1.00
|gbpjpym
|212.50
|211.91
|215.50
|2008.02.26 03:42
|211.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.72
|80540957
|2008.02.27 07:30
|sell
|1.00
|gbpjpym
|212.92
|213.51
|209.92
|2008.02.27 10:46
|211.46
|0.00
|0.00
|0.00
|137.14
|80689865
|2008.02.27 16:30
|sell
|1.00
|gbpjpym
|211.78
|212.37
|208.78
|2008.02.27 18:34
|211.73
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|80348526
|2008.02.26 16:30
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9729
|1.9675
|2.0029
|2008.02.26 17:40
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|80503064
|2008.02.27 02:30
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9848
|1.9794
|2.0148
|2008.02.27 06:10
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|80605194
|2008.02.27 11:00
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9866
|1.9812
|2.0166
|2008.02.27 13:07
|1.9865
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|80259559
|2008.02.26 10:18
|sell
|1.00
|nzdusdm
|0.8106
|0.8161
|0.7806
|2008.02.26 21:45
|0.8161
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.00
|80478950
|2008.02.27 00:30
|buy
|1.00
|nzdusdm
|0.8160
|0.8105
|0.8460
|2008.02.27 04:50
|0.8148
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|80665894
|2008.02.27 15:23
|buy
|1.00
|nzdusdm
|0.8162
|0.8107
|0.8462
|2008.02.28 00:58
|0.8170
|0.00
|0.00
|2.88
|8.00
|79951572
|2008.02.25 00:30
|buy
|1.00
|usdcadm
|1.0122
|1.0067
|1.0422
|2008.02.25 10:36
|1.0067
|0.00
|0.00
|0.00
|-54.63
|80176412
|2008.02.26 03:04
|sell
|1.00
|usdcadm
|0.9966
|1.0021
|0.9666
|2008.02.26 03:31
|0.9968
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.01
|80421591
|2008.02.26 21:30
|sell
|1.00
|usdcadm
|0.9819
|0.9874
|0.9519
|2008.02.26 22:30
|0.9807
|0.00
|0.00
|-0.10
|12.24
|79997684
|2008.02.25 07:30
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.0884
|1.0830
|1.1184
|2008.02.25 08:08
|1.0892
|0.00
|0.00
|0.00
|7.34
|80065121
|2008.02.25 14:00
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.0876
|1.0822
|1.1176
|2008.02.25 20:53
|1.0897
|0.00
|0.00
|0.00
|19.27
|80193682
|2008.02.26 06:00
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.0901
|1.0847
|1.1201
|2008.02.26 14:01
|1.0847
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.78
|80492058
|2008.02.27 01:00
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.0761
|1.0815
|1.0461
|2008.02.27 03:03
|1.0751
|0.00
|0.00
|0.00
|9.30
|80058710
|2008.02.25 13:30
|buy
|1.00
|usdjpym
|107.68
|107.15
|110.68
|2008.02.25 15:36
|107.95
|0.00
|0.00
|0.00
|25.01
|80455998
|2008.02.27 00:00
|sell
|1.00
|usdjpym
|107.36
|107.89
|104.36
|2008.02.27 02:40
|107.17
|0.00
|0.00
|0.00
|17.73
|0.00
|0.00
|6.59
|525.15
|Closed P/L:
|531.74
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|80750241
|2008.02.27 23:01
|buy
|1.00
|eurgbpm
|0.7627
|0.7574
|0.7927
|0.7616
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.82
|80751944
|2008.02.27 23:30
|sell
|1.00
|gbpjpym
|210.99
|211.58
|207.99
|210.93
|0.00
|0.00
|0.00
|5.65
|80782422
|2008.02.28 01:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9836
|1.9890
|1.9536
|1.9840
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|80790562
|2008.02.28 02:00
|buy
|1.00
|eurcadm
|1.4826
|1.4768
|1.5126
|1.4810
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.33
|80793548
|2008.02.28 02:30
|sell
|1.00
|gbpchfm
|2.1087
|2.1146
|2.0787
|2.1088
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|80805311
|2008.02.28 05:30
|sell
|1.00
|eurjpym
|160.65
|161.19
|157.65
|160.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.38
|Floating P/L:
|-38.38
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|531.74
|Floating P/L:
|-38.38
|Margin:
|300.00
|Balance:
|3 531.74
|Equity:
|3 493.36
|Free Margin:
|3 193.36
|Details:
|Gross Profit:
|874.47
|Gross Loss:
|342.73
|Total Net Profit:
|531.74
|Profit Factor:
|2.55
|Expected Payoff:
|9.33
|Absolute Drawdown:
|81.63
|Maximal Drawdown:
|104.14 (3.45%)
|Relative Drawdown:
|3.45% (104.14)
|Total Trades:
|57
|Short Positions (won %):
|21 (76.19%)
|Long Positions (won %):
|36 (77.78%)
|Profit Trades (% of total):
|44 (77.19%)
|Loss trades (% of total):
|13 (22.81%)
|Largest
|profit trade:
|137.14
|loss trade:
|-55.00
|Average
|profit trade:
|19.87
|loss trade:
|-26.36
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (130.28)
|consecutive losses ($):
|3 (-57.73)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|249.66 (6)
|consecutive loss (count):
|-104.14 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1