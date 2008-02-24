Interbank FX, LLC

Account: 1870205 Name: JointheDots 30 MM Currency: USD 2008 February 28, 05:46
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
799250742008.02.24 14:45balanceDeposit3 000.00
800587882008.02.25 13:30buy1.00audjpym99.6399.05102.632008.02.25 19:31100.090.000.000.0042.52
801719202008.02.26 02:00buy1.00audjpym100.2099.62103.202008.02.26 17:22100.110.000.000.00-8.36
803773602008.02.26 18:14sell1.00audjpym100.01100.5997.012008.02.26 19:0199.910.000.000.009.33
804287152008.02.26 22:01sell1.00audjpym100.14100.7297.142008.02.27 00:33100.110.000.000.002.80
805256692008.02.27 06:30sell1.00audjpym100.14100.7297.142008.02.27 11:2399.780.000.000.0033.84
807026152008.02.27 17:12sell1.00audjpym100.17100.7597.172008.02.27 19:02100.120.000.000.004.70
800088692008.02.25 08:30buy1.00audusdm0.92550.92000.95552008.02.25 09:210.92590.000.000.004.00
801383942008.02.25 22:33buy1.00audusdm0.92750.92200.95752008.02.25 23:200.92790.000.000.004.00
801936052008.02.26 06:00buy1.00audusdm0.92740.92190.95742008.02.26 09:360.92790.000.000.005.00
804785232008.02.27 00:30buy1.00audusdm0.93320.92770.96322008.02.27 02:320.93400.000.000.008.00
806111792008.02.27 11:30buy1.00audusdm0.93790.93240.96792008.02.27 12:370.93950.000.000.0016.00
800322362008.02.25 10:30sell1.00euraudm1.60241.60821.57242008.02.25 12:041.60050.000.000.0017.58
800756882008.02.25 15:00sell1.00euraudm1.60451.61051.57452008.02.25 19:311.60190.000.000.0024.07
801381032008.02.25 22:23sell1.00euraudm1.59871.60451.56872008.02.25 23:031.59850.000.000.001.85
801935832008.02.26 06:00sell1.00euraudm1.59741.60321.56742008.02.26 07:561.59650.000.000.008.34
803290552008.02.26 15:00buy1.00euraudm1.60361.59781.63362008.02.26 19:311.60410.000.000.004.66
805310222008.02.27 06:49buy1.00euraudm1.60321.59741.63322008.02.27 09:041.60550.000.000.0021.59
807135822008.02.27 18:00buy1.00euraudm1.60591.60011.63592008.02.27 19:531.60870.000.000.0026.29
801718542008.02.26 02:00sell1.00eurcadm1.47761.48341.44762008.02.26 04:291.47770.000.000.00-1.00
807500752008.02.27 23:00buy1.00eurcadm1.48411.47831.51412008.02.27 23:431.48390.000.000.00-2.04
799406432008.02.24 23:30sell1.00eurchfm1.61031.61571.58032008.02.25 09:591.61570.000.000.00-49.51
800658032008.02.25 14:03buy1.00eurchfm1.61271.60731.64272008.02.25 19:311.61360.000.000.008.27
801938342008.02.26 06:00buy1.00eurchfm1.61461.60921.64462008.02.26 10:101.61540.000.000.007.36
805591272008.02.27 08:30sell1.00eurchfm1.60971.61511.57972008.02.27 11:121.60830.000.000.0013.09
800467162008.02.25 12:00buy1.00eurgbpm0.75400.74870.78402008.02.25 16:340.75390.000.000.00-1.97
802759452008.02.26 11:30buy1.00eurgbpm0.75430.74900.78432008.02.26 12:010.75500.000.000.0013.79
802985972008.02.26 13:03buy1.00eurgbpm0.75350.74820.78352008.02.26 15:000.75410.000.000.0011.83
806369392008.02.27 14:00buy1.00eurgbpm0.75770.75240.78772008.02.27 15:590.75910.000.000.0027.84
799748612008.02.25 04:08buy1.00eurjpym159.02158.48162.022008.02.25 06:02159.140.000.000.0011.17
800847682008.02.25 15:30buy1.00eurjpym159.87159.33162.872008.02.26 09:26160.410.000.001.0849.99
806705692008.02.27 15:42sell1.00eurjpym160.56161.10157.562008.02.27 17:26161.100.000.000.00-50.71
807275992008.02.27 19:30buy1.00eurjpym160.76160.22163.762008.02.27 23:23161.020.000.003.2324.42
807790282008.02.28 00:39buy1.00eurjpym160.70160.16163.702008.02.28 04:22160.740.000.000.003.76
800648652008.02.25 14:00sell1.00eurusdm1.48301.48821.45302008.02.26 07:391.48030.000.00-0.5027.00
803137902008.02.26 14:00buy1.00eurusdm1.48811.48281.51812008.02.26 15:031.48870.000.000.006.00
806154362008.02.27 12:00buy1.00eurusdm1.50401.49871.53402008.02.27 14:301.50670.000.000.0027.00
807277192008.02.27 19:30buy1.00eurusdm1.51071.50551.54072008.02.27 20:301.51260.000.000.0019.00
801070762008.02.25 17:00buy1.00gbpchfm2.13932.13342.16932008.02.25 20:302.14260.000.000.0030.30
807501602008.02.27 23:00sell1.00gbpchfm2.10752.11342.07752008.02.28 01:002.10710.000.000.003.77
801418112008.02.25 23:30buy1.00gbpjpym212.50211.91215.502008.02.26 03:42211.910.000.000.00-54.72
805409572008.02.27 07:30sell1.00gbpjpym212.92213.51209.922008.02.27 10:46211.460.000.000.00137.14
806898652008.02.27 16:30sell1.00gbpjpym211.78212.37208.782008.02.27 18:34211.730.000.000.004.69
803485262008.02.26 16:30buy1.00gbpusdm1.97291.96752.00292008.02.26 17:401.98090.000.000.0080.00
805030642008.02.27 02:30buy1.00gbpusdm1.98481.97942.01482008.02.27 06:101.98760.000.000.0028.00
806051942008.02.27 11:00buy1.00gbpusdm1.98661.98122.01662008.02.27 13:071.98650.000.000.00-1.00
802595592008.02.26 10:18sell1.00nzdusdm0.81060.81610.78062008.02.26 21:450.81610.000.000.00-55.00
804789502008.02.27 00:30buy1.00nzdusdm0.81600.81050.84602008.02.27 04:500.81480.000.000.00-12.00
806658942008.02.27 15:23buy1.00nzdusdm0.81620.81070.84622008.02.28 00:580.81700.000.002.888.00
799515722008.02.25 00:30buy1.00usdcadm1.01221.00671.04222008.02.25 10:361.00670.000.000.00-54.63
801764122008.02.26 03:04sell1.00usdcadm0.99661.00210.96662008.02.26 03:310.99680.000.000.00-2.01
804215912008.02.26 21:30sell1.00usdcadm0.98190.98740.95192008.02.26 22:300.98070.000.00-0.1012.24
799976842008.02.25 07:30buy1.00usdchfm1.08841.08301.11842008.02.25 08:081.08920.000.000.007.34
800651212008.02.25 14:00buy1.00usdchfm1.08761.08221.11762008.02.25 20:531.08970.000.000.0019.27
801936822008.02.26 06:00buy1.00usdchfm1.09011.08471.12012008.02.26 14:011.08470.000.000.00-49.78
804920582008.02.27 01:00sell1.00usdchfm1.07611.08151.04612008.02.27 03:031.07510.000.000.009.30
800587102008.02.25 13:30buy1.00usdjpym107.68107.15110.682008.02.25 15:36107.950.000.000.0025.01
804559982008.02.27 00:00sell1.00usdjpym107.36107.89104.362008.02.27 02:40107.170.000.000.0017.73
  0.00 0.00 6.59 525.15
Closed P/L: 531.74
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
807502412008.02.27 23:01buy1.00eurgbpm0.76270.75740.7927 0.76160.000.000.00-21.82
807519442008.02.27 23:30sell1.00gbpjpym210.99211.58207.99 210.930.000.000.005.65
807824222008.02.28 01:00sell1.00gbpusdm1.98361.98901.9536 1.98400.000.000.00-4.00
807905622008.02.28 02:00buy1.00eurcadm1.48261.47681.5126 1.48100.000.000.00-16.33
807935482008.02.28 02:30sell1.00gbpchfm2.10872.11462.0787 2.10880.000.000.00-0.94
808053112008.02.28 05:30sell1.00eurjpym160.65161.19157.65 160.660.000.000.00-0.94
  0.00 0.00 0.00 -38.38
 Floating P/L: -38.38
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 531.74 Floating P/L: -38.38 Margin: 300.00
Balance: 3 531.74 Equity: 3 493.36 Free Margin: 3 193.36
 
Details:
Graph
Gross Profit: 874.47 Gross Loss: 342.73 Total Net Profit: 531.74
Profit Factor: 2.55 Expected Payoff: 9.33  
Absolute Drawdown: 81.63 Maximal Drawdown: 104.14 (3.45%) Relative Drawdown: 3.45% (104.14)
 
Total Trades: 57 Short Positions (won %): 21 (76.19%) Long Positions (won %): 36 (77.78%)
Profit Trades (% of total): 44 (77.19%) Loss trades (% of total): 13 (22.81%)
Largest profit trade: 137.14 loss trade: -55.00
Average profit trade: 19.87 loss trade: -26.36
Maximum consecutive wins ($): 7 (130.28) consecutive losses ($): 3 (-57.73)
Maximal consecutive profit (count): 249.66 (6) consecutive loss (count): -104.14 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1