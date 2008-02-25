|Account: 1872461
|Name: Michael Bolduc
|Currency: USD
|2008 February 27, 16:57
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|80129653
|2008.02.25 20:18
|balance
|Deposit
|1 000.00
|80130079
|2008.02.25 20:25
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9670
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 20:48
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|80132126
|2008.02.25 20:50
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9677
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 06:31
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.13
|-2.50
|80197479
|2008.02.26 06:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9656
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 07:43
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|80210961
|2008.02.26 07:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9676
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 10:15
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|80257838
|2008.02.26 10:15
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9687
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 12:28
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.30
|80258789
|2008.02.26 10:17
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9706
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 12:28
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|80270448
|2008.02.26 11:00
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9686
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 12:28
|1.9740
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.60
|80271967
|2008.02.26 11:05
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9708
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 12:28
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|80289418
|2008.02.26 12:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9739
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 16:37
|1.9733
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|80513994
|2008.02.27 04:25
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9866
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 06:40
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|80516819
|2008.02.27 04:51
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9864
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 06:40
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|80517576
|2008.02.27 05:00
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9868
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 06:40
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|80519749
|2008.02.27 05:31
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9863
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 06:40
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|80521163
|2008.02.27 05:50
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9869
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 06:40
|1.9879
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|80528243
|2008.02.27 06:42
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9885
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 07:24
|1.9913
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|80538740
|2008.02.27 07:24
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9912
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 07:24
|1.9917
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|80538749
|2008.02.27 07:24
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9913
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 08:35
|1.9954
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|80539089
|2008.02.27 07:27
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9927
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 08:35
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|80548193
|2008.02.27 07:48
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9912
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 08:35
|1.9955
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.20
|80553491
|2008.02.27 08:01
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9928
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 08:35
|1.9951
|0.00
|0.00
|0.00
|18.40
|80560530
|2008.02.27 08:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9953
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 09:04
|1.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|80571002
|2008.02.27 08:52
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9953
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 09:04
|1.9939
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|80576316
|2008.02.27 09:04
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9932
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 09:10
|1.9922
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|80581206
|2008.02.27 09:11
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9906
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 09:33
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|80589335
|2008.02.27 09:33
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9887
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 09:33
|1.9883
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|80589404
|2008.02.27 09:33
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9890
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 09:51
|1.9903
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|80594772
|2008.02.27 09:51
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9902
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 09:51
|1.9907
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|80594849
|2008.02.27 09:51
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9903
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 10:42
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|80597159
|2008.02.27 10:00
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9898
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 10:42
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|80598555
|2008.02.27 10:12
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9891
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 10:42
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|80599030
|2008.02.27 10:16
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9901
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 10:42
|1.9872
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.20
|80601483
|2008.02.27 10:40
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9890
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 10:42
|1.9876
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|80602451
|2008.02.27 10:42
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9873
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 13:46
|1.9837
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|80604269
|2008.02.27 10:54
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 13:46
|1.9834
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|80605360
|2008.02.27 11:00
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9859
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 13:46
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|80628569
|2008.02.27 13:30
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9879
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 13:46
|1.9834
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|80631526
|2008.02.27 13:39
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9858
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 13:46
|1.9838
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|80633811
|2008.02.27 13:46
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9833
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 15:30
|1.9891
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|80635899
|2008.02.27 13:55
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9840
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 15:30
|1.9887
|0.00
|0.00
|0.00
|9.40
|80667405
|2008.02.27 15:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9885
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 16:33
|1.9934
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.90
|80667883
|2008.02.27 15:32
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9898
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 16:33
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|80672187
|2008.02.27 15:46
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9884
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 16:34
|1.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.40
|80674141
|2008.02.27 15:52
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9899
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 16:34
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|80677016
|2008.02.27 15:57
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9883
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 16:34
|1.9935
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.20
|80679966
|2008.02.27 16:04
|buy
|3.20
|gbpusdm
|1.9903
|0.0000
|0.0000
|2008.02.27 16:34
|1.9931
|0.00
|0.00
|0.00
|89.60
|0.00
|0.00
|0.13
|28.30
|Closed P/L:
|28.43
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|80692336
|2008.02.27 16:34
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9934
|0.0000
|0.0000
|1.9919
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|80694939
|2008.02.27 16:40
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9920
|0.0000
|0.0000
|1.9923
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|Floating P/L:
|-2.10
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|28.43
|Floating P/L:
|-2.10
|Margin:
|5.00
|Balance:
|1 028.43
|Equity:
|1 026.33
|Free Margin:
|1 021.33
|Details:
|Gross Profit:
|292.00
|Gross Loss:
|263.57
|Total Net Profit:
|28.43
|Profit Factor:
|1.11
|Expected Payoff:
|0.63
|Absolute Drawdown:
|40.77
|Maximal Drawdown:
|88.30 (8.43%)
|Relative Drawdown:
|8.43% (88.30)
|Total Trades:
|45
|Short Positions (won %):
|22 (40.91%)
|Long Positions (won %):
|23 (65.22%)
|Profit Trades (% of total):
|24 (53.33%)
|Loss trades (% of total):
|21 (46.67%)
|Largest
|profit trade:
|89.60
|loss trade:
|-83.20
|Average
|profit trade:
|12.17
|loss trade:
|-12.55
|Maximum
|consecutive wins ($):
|3 (10.00)
|consecutive losses ($):
|2 (-41.80)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|89.60 (1)
|consecutive loss (count):
|-83.20 (1)
|Average
|consecutive wins:
|1
|consecutive losses:
|1