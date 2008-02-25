Interbank FX, LLC

Account: 1872461 Name: Michael Bolduc Currency: USD 2008 February 27, 16:57
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
801296532008.02.25 20:18balanceDeposit1 000.00
801300792008.02.25 20:25sell0.10gbpusdm1.96700.00000.00002008.02.25 20:481.96750.000.000.00-0.50
801321262008.02.25 20:50buy0.10gbpusdm1.96770.00000.00002008.02.26 06:311.96520.000.000.13-2.50
801974792008.02.26 06:32buy0.10gbpusdm1.96560.00000.00002008.02.26 07:431.96700.000.000.001.40
802109612008.02.26 07:48buy0.10gbpusdm1.96760.00000.00002008.02.26 10:151.96900.000.000.001.40
802578382008.02.26 10:15sell0.10gbpusdm1.96870.00000.00002008.02.26 12:281.97400.000.000.00-5.30
802587892008.02.26 10:17buy0.20gbpusdm1.97060.00000.00002008.02.26 12:281.97350.000.000.005.80
802704482008.02.26 11:00sell0.40gbpusdm1.96860.00000.00002008.02.26 12:281.97400.000.000.00-21.60
802719672008.02.26 11:05buy0.80gbpusdm1.97080.00000.00002008.02.26 12:281.97360.000.000.0022.40
802894182008.02.26 12:28buy0.10gbpusdm1.97390.00000.00002008.02.26 16:371.97330.000.000.00-0.60
805139942008.02.27 04:25buy0.10gbpusdm1.98660.00000.00002008.02.27 06:401.98790.000.000.001.30
805168192008.02.27 04:51sell0.20gbpusdm1.98640.00000.00002008.02.27 06:401.98830.000.000.00-3.80
805175762008.02.27 05:00buy0.40gbpusdm1.98680.00000.00002008.02.27 06:401.98790.000.000.004.40
805197492008.02.27 05:31sell0.80gbpusdm1.98630.00000.00002008.02.27 06:401.98830.000.000.00-16.00
805211632008.02.27 05:50buy1.60gbpusdm1.98690.00000.00002008.02.27 06:401.98790.000.000.0016.00
805282432008.02.27 06:42buy0.10gbpusdm1.98850.00000.00002008.02.27 07:241.99130.000.000.002.80
805387402008.02.27 07:24sell0.20gbpusdm1.99120.00000.00002008.02.27 07:241.99170.000.000.00-1.00
805387492008.02.27 07:24sell0.10gbpusdm1.99130.00000.00002008.02.27 08:351.99540.000.000.00-4.10
805390892008.02.27 07:27buy0.20gbpusdm1.99270.00000.00002008.02.27 08:351.99510.000.000.004.80
805481932008.02.27 07:48sell0.40gbpusdm1.99120.00000.00002008.02.27 08:351.99550.000.000.00-17.20
805534912008.02.27 08:01buy0.80gbpusdm1.99280.00000.00002008.02.27 08:351.99510.000.000.0018.40
805605302008.02.27 08:35buy0.10gbpusdm1.99530.00000.00002008.02.27 09:041.99350.000.000.00-1.80
805710022008.02.27 08:52sell0.20gbpusdm1.99530.00000.00002008.02.27 09:041.99390.000.000.002.80
805763162008.02.27 09:04sell0.10gbpusdm1.99320.00000.00002008.02.27 09:101.99220.000.000.001.00
805812062008.02.27 09:11sell0.10gbpusdm1.99060.00000.00002008.02.27 09:331.98870.000.000.001.90
805893352008.02.27 09:33buy0.20gbpusdm1.98870.00000.00002008.02.27 09:331.98830.000.000.00-0.80
805894042008.02.27 09:33buy0.10gbpusdm1.98900.00000.00002008.02.27 09:511.99030.000.000.001.30
805947722008.02.27 09:51sell0.20gbpusdm1.99020.00000.00002008.02.27 09:511.99070.000.000.00-1.00
805948492008.02.27 09:51sell0.10gbpusdm1.99030.00000.00002008.02.27 10:421.98760.000.000.002.70
805971592008.02.27 10:00buy0.20gbpusdm1.98980.00000.00002008.02.27 10:421.98720.000.000.00-5.20
805985552008.02.27 10:12sell0.40gbpusdm1.98910.00000.00002008.02.27 10:421.98760.000.000.006.00
805990302008.02.27 10:16buy0.80gbpusdm1.99010.00000.00002008.02.27 10:421.98720.000.000.00-23.20
806014832008.02.27 10:40sell1.60gbpusdm1.98900.00000.00002008.02.27 10:421.98760.000.000.0022.40
806024512008.02.27 10:42sell0.10gbpusdm1.98730.00000.00002008.02.27 13:461.98370.000.000.003.60
806042692008.02.27 10:54buy0.20gbpusdm1.98780.00000.00002008.02.27 13:461.98340.000.000.00-8.80
806053602008.02.27 11:00sell0.40gbpusdm1.98590.00000.00002008.02.27 13:461.98380.000.000.008.40
806285692008.02.27 13:30buy0.80gbpusdm1.98790.00000.00002008.02.27 13:461.98340.000.000.00-36.00
806315262008.02.27 13:39sell1.60gbpusdm1.98580.00000.00002008.02.27 13:461.98380.000.000.0032.00
806338112008.02.27 13:46sell0.10gbpusdm1.98330.00000.00002008.02.27 15:301.98910.000.000.00-5.80
806358992008.02.27 13:55buy0.20gbpusdm1.98400.00000.00002008.02.27 15:301.98870.000.000.009.40
806674052008.02.27 15:30sell0.10gbpusdm1.98850.00000.00002008.02.27 16:331.99340.000.000.00-4.90
806678832008.02.27 15:32buy0.20gbpusdm1.98980.00000.00002008.02.27 16:331.99310.000.000.006.60
806721872008.02.27 15:46sell0.40gbpusdm1.98840.00000.00002008.02.27 16:341.99350.000.000.00-20.40
806741412008.02.27 15:52buy0.80gbpusdm1.98990.00000.00002008.02.27 16:341.99310.000.000.0025.60
806770162008.02.27 15:57sell1.60gbpusdm1.98830.00000.00002008.02.27 16:341.99350.000.000.00-83.20
806799662008.02.27 16:04buy3.20gbpusdm1.99030.00000.00002008.02.27 16:341.99310.000.000.0089.60
  0.00 0.00 0.13 28.30
Closed P/L: 28.43
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
806923362008.02.27 16:34buy0.10gbpusdm1.99340.00000.0000 1.99190.000.000.00-1.50
806949392008.02.27 16:40sell0.20gbpusdm1.99200.00000.0000 1.99230.000.000.00-0.60
  0.00 0.00 0.00 -2.10
 Floating P/L: -2.10
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 28.43 Floating P/L: -2.10 Margin: 5.00
Balance: 1 028.43 Equity: 1 026.33 Free Margin: 1 021.33
 
Details:
Graph
Gross Profit: 292.00 Gross Loss: 263.57 Total Net Profit: 28.43
Profit Factor: 1.11 Expected Payoff: 0.63  
Absolute Drawdown: 40.77 Maximal Drawdown: 88.30 (8.43%) Relative Drawdown: 8.43% (88.30)
 
Total Trades: 45 Short Positions (won %): 22 (40.91%) Long Positions (won %): 23 (65.22%)
Profit Trades (% of total): 24 (53.33%) Loss trades (% of total): 21 (46.67%)
Largest profit trade: 89.60 loss trade: -83.20
Average profit trade: 12.17 loss trade: -12.55
Maximum consecutive wins ($): 3 (10.00) consecutive losses ($): 2 (-41.80)
Maximal consecutive profit (count): 89.60 (1) consecutive loss (count): -83.20 (1)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 1