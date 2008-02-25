Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000291765 Name: Richard Benson Currency: USD 2008 February 26, 12:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
78659042008.02.25 23:05balanceDeposit300.00
78659072008.02.25 23:05sell0.01euraud1.59990.00000.00002008.02.25 23:441.60050.000.000.00-0.55
 1000TFX_SHORT_START
78659092008.02.25 23:05sell0.02eurchf1.61590.00000.00002008.02.25 23:441.61490.000.000.001.84
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78659202008.02.25 23:07sell0.03gbpchf2.14440.00000.00002008.02.25 23:442.14250.000.000.005.24
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78659392008.02.25 23:12sell0.04gbpjpy212.660.000.002008.02.25 23:44212.670.000.000.00-0.37
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78660392008.02.25 23:22sell0.05eurgbp0.75390.00000.00002008.02.25 23:440.75400.000.000.00-0.99
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78662952008.02.25 23:49sell0.01euraud1.59990.00000.00002008.02.26 00:511.59980.000.000.070.10
 1000TFX_SHORT_START
78663002008.02.25 23:49sell0.02eurjpy160.290.000.002008.02.26 00:51160.310.000.00-0.31-0.37
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78664072008.02.26 00:00sell0.03audusd0.92690.00000.00002008.02.26 00:510.92750.000.000.00-1.80
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78666142008.02.26 00:08sell0.04usdcad0.99640.00000.00002008.02.26 00:510.99590.000.000.002.01
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78667312008.02.26 00:14buy0.05gbpjpy212.470.000.002008.02.26 00:51212.530.000.000.002.78
 1000TFX_LONG_ADDITIONAL
78667882008.02.26 00:19buy0.02gbpusd1.96660.00000.00002008.02.26 00:511.96650.000.000.00-0.20
 1000TFX_LONG_ADDITIONAL
78668932008.02.26 00:29buy0.04eurjpy160.180.000.002008.02.26 00:51160.260.000.000.002.96
 1000TFX_LONG_ADDITIONAL
78670222008.02.26 00:51sell0.01audusd0.92720.00000.00002008.02.26 01:560.92810.000.000.00-0.90
 1000TFX_SHORT_START
78670402008.02.26 00:52buy0.02euraud1.59900.00000.00002008.02.26 01:561.59810.000.000.00-1.67
 1000TFX_LONG_ADDITIONAL
78670592008.02.26 00:53sell0.03eurjpy160.290.000.002008.02.26 01:56160.320.000.000.00-0.84
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78670652008.02.26 00:53sell0.04usdjpy108.110.000.002008.02.26 01:56108.090.000.000.000.74
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78673222008.02.26 01:19buy0.05eurchf1.61500.00000.00002008.02.26 01:561.61500.000.000.000.00
 1000TFX_LONG_ADDITIONAL
78673562008.02.26 01:22buy0.02usdchf1.08890.00000.00002008.02.26 01:561.08870.000.000.00-0.37
 1000TFX_LONG_ADDITIONAL
78673582008.02.26 01:22buy0.04gbpchf2.14160.00000.00002008.02.26 01:562.14090.000.000.00-2.57
 1000TFX_LONG_ADDITIONAL
78673652008.02.26 01:23buy0.06usdjpy107.990.000.002008.02.26 01:56108.060.000.000.003.89
 1000TFX_LONG_ADDITIONAL
78676202008.02.26 01:48sell0.08gbpjpy212.620.000.002008.02.26 01:56212.550.000.000.005.18
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78677402008.02.26 01:56sell0.01eurgbp0.75430.00000.00002008.02.26 09:170.75400.000.000.000.59
 1000TFX_SHORT_START
78678652008.02.26 02:05sell0.02eurchf1.61540.00000.00002008.02.26 09:171.61510.000.000.000.55
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78678672008.02.26 02:05sell0.03usdchf1.08930.00000.00002008.02.26 09:171.08970.000.000.00-1.10
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78678952008.02.26 02:10sell0.04usdjpy108.120.000.002008.02.26 09:17108.050.000.000.002.59
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78679652008.02.26 02:17sell0.05gbpchf2.14270.00000.00002008.02.26 09:172.14320.000.000.00-2.29
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78682802008.02.26 02:51buy0.02eurusd1.48260.00000.00002008.02.26 09:171.48230.000.000.00-0.60
 1000TFX_LONG_ADDITIONAL
78684392008.02.26 03:11buy0.04usdjpy108.020.000.002008.02.26 09:17108.020.000.000.000.00
 1000TFX_LONG_ADDITIONAL
78686652008.02.26 03:28buy0.06eurjpy160.120.000.002008.02.26 09:17160.120.000.000.000.00
 1000TFX_LONG_ADDITIONAL
78686882008.02.26 03:28buy0.08gbpjpy212.320.000.002008.02.26 09:17212.420.000.000.007.41
 1000TFX_LONG_ADDITIONAL
78728082008.02.26 09:17sell0.03gbpusd1.96660.00000.00002008.02.26 10:521.96590.000.000.002.10
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78728102008.02.26 09:17sell0.02eurjpy160.120.000.002008.02.26 10:52159.780.000.000.006.30
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78728112008.02.26 09:17sell0.03eurusd1.48240.00000.00002008.02.26 10:521.47990.000.000.007.50
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78728132008.02.26 09:17sell0.04usdjpy108.030.000.002008.02.26 10:52107.990.000.000.001.48
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78728232008.02.26 09:17sell0.05gbpjpy212.430.000.002008.02.26 10:52212.280.000.000.006.94
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78730222008.02.26 09:22buy0.02usdchf1.08940.00000.00002008.02.26 10:521.09030.000.000.001.65
 1000TFX_LONG_ADDITIONAL
78730402008.02.26 09:22buy0.04eurgbp0.75350.00000.00002008.02.26 10:520.75270.000.000.00-6.29
 1000TFX_LONG_ADDITIONAL
78732752008.02.26 09:31sell0.06usdchf1.09000.00000.00002008.02.26 10:521.09070.000.000.00-3.85
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78734412008.02.26 09:39buy0.08eurusd1.48100.00000.00002008.02.26 10:521.47960.000.000.00-11.20
 1000TFX_LONG_ADDITIONAL
  0.00 0.00 -0.24 25.89
Closed P/L: 25.65
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
78753292008.02.26 10:52buy0.01usdcad0.99560.00000.0000 0.99460.000.000.00-1.01
 1000TFX_LONG_START
78753372008.02.26 10:53sell0.02euraud1.59730.00000.0000 1.60040.000.000.00-5.76
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78754052008.02.26 10:56buy0.03audusd0.92590.00000.0000 0.92880.000.000.008.70
 1000TFX_LONG_ADDITIONAL
78755212008.02.26 11:00sell0.04eurusd1.48030.00000.0000 1.48650.000.000.00-24.80
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78755722008.02.26 11:00buy0.05gbpchf2.14140.00000.0000 2.14060.000.000.00-3.68
 1000TFX_LONG_ADDITIONAL
78755742008.02.26 11:00buy0.02usdchf1.08910.00000.0000 1.08680.000.000.00-4.23
 1000TFX_LONG_ADDITIONAL
78755802008.02.26 11:01sell0.04eurgbp0.75350.00000.0000 0.75480.000.000.00-10.24
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78759752008.02.26 11:06sell0.06audusd0.92670.00000.0000 0.92920.000.000.00-15.00
 1000TFX_SHORT_ADDITIONAL
78776542008.02.26 12:06buy0.08usdjpy107.940.000.00 107.930.000.000.00-0.74
 1000TFX_LONG_ADDITIONAL
  0.00 0.00 0.00 -56.76
 Floating P/L: -56.76
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 300.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 25.65 Floating P/L: -56.76 Margin: 79.62
Balance: 325.65 Equity: 268.89 Free Margin: 189.27
 
Details:
Graph
Gross Profit: 61.92 Gross Loss: 36.27 Total Net Profit: 25.65
Profit Factor: 1.71 Expected Payoff: 0.66  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 21.34 (6.15%) Relative Drawdown: 6.15% (21.34)
 
Total Trades: 39 Short Positions (won %): 24 (58.33%) Long Positions (won %): 15 (53.33%)
Profit Trades (% of total): 22 (56.41%) Loss trades (% of total): 17 (43.59%)
Largest profit trade: 7.50 loss trade: -11.20
Average profit trade: 2.81 loss trade: -2.13
Maximum consecutive wins ($): 9 (33.38) consecutive losses ($): 5 (-4.39)
Maximal consecutive profit (count): 33.38 (9) consecutive loss (count): -21.34 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2