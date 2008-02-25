Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000291765
|Name: Richard Benson
|Currency: USD
|2008 February 26, 12:13
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7865904
|2008.02.25 23:05
|balance
|Deposit
|300.00
|7865907
|2008.02.25 23:05
|sell
|0.01
|euraud
|1.5999
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 23:44
|1.6005
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.55
|
|1000
|TFX_SHORT_START
|7865909
|2008.02.25 23:05
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6159
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 23:44
|1.6149
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7865920
|2008.02.25 23:07
|sell
|0.03
|gbpchf
|2.1444
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 23:44
|2.1425
|0.00
|0.00
|0.00
|5.24
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7865939
|2008.02.25 23:12
|sell
|0.04
|gbpjpy
|212.66
|0.00
|0.00
|2008.02.25 23:44
|212.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7866039
|2008.02.25 23:22
|sell
|0.05
|eurgbp
|0.7539
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 23:44
|0.7540
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7866295
|2008.02.25 23:49
|sell
|0.01
|euraud
|1.5999
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 00:51
|1.5998
|0.00
|0.00
|0.07
|0.10
|
|1000
|TFX_SHORT_START
|7866300
|2008.02.25 23:49
|sell
|0.02
|eurjpy
|160.29
|0.00
|0.00
|2008.02.26 00:51
|160.31
|0.00
|0.00
|-0.31
|-0.37
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7866407
|2008.02.26 00:00
|sell
|0.03
|audusd
|0.9269
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 00:51
|0.9275
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7866614
|2008.02.26 00:08
|sell
|0.04
|usdcad
|0.9964
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 00:51
|0.9959
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7866731
|2008.02.26 00:14
|buy
|0.05
|gbpjpy
|212.47
|0.00
|0.00
|2008.02.26 00:51
|212.53
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|
|1000
|TFX_LONG_ADDITIONAL
|7866788
|2008.02.26 00:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9666
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 00:51
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|
|1000
|TFX_LONG_ADDITIONAL
|7866893
|2008.02.26 00:29
|buy
|0.04
|eurjpy
|160.18
|0.00
|0.00
|2008.02.26 00:51
|160.26
|0.00
|0.00
|0.00
|2.96
|
|1000
|TFX_LONG_ADDITIONAL
|7867022
|2008.02.26 00:51
|sell
|0.01
|audusd
|0.9272
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 01:56
|0.9281
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|
|1000
|TFX_SHORT_START
|7867040
|2008.02.26 00:52
|buy
|0.02
|euraud
|1.5990
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 01:56
|1.5981
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.67
|
|1000
|TFX_LONG_ADDITIONAL
|7867059
|2008.02.26 00:53
|sell
|0.03
|eurjpy
|160.29
|0.00
|0.00
|2008.02.26 01:56
|160.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7867065
|2008.02.26 00:53
|sell
|0.04
|usdjpy
|108.11
|0.00
|0.00
|2008.02.26 01:56
|108.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7867322
|2008.02.26 01:19
|buy
|0.05
|eurchf
|1.6150
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 01:56
|1.6150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|1000
|TFX_LONG_ADDITIONAL
|7867356
|2008.02.26 01:22
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0889
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 01:56
|1.0887
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|
|1000
|TFX_LONG_ADDITIONAL
|7867358
|2008.02.26 01:22
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.1416
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 01:56
|2.1409
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.57
|
|1000
|TFX_LONG_ADDITIONAL
|7867365
|2008.02.26 01:23
|buy
|0.06
|usdjpy
|107.99
|0.00
|0.00
|2008.02.26 01:56
|108.06
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|
|1000
|TFX_LONG_ADDITIONAL
|7867620
|2008.02.26 01:48
|sell
|0.08
|gbpjpy
|212.62
|0.00
|0.00
|2008.02.26 01:56
|212.55
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7867740
|2008.02.26 01:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.7543
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 09:17
|0.7540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|
|1000
|TFX_SHORT_START
|7867865
|2008.02.26 02:05
|sell
|0.02
|eurchf
|1.6154
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 09:17
|1.6151
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7867867
|2008.02.26 02:05
|sell
|0.03
|usdchf
|1.0893
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 09:17
|1.0897
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7867895
|2008.02.26 02:10
|sell
|0.04
|usdjpy
|108.12
|0.00
|0.00
|2008.02.26 09:17
|108.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7867965
|2008.02.26 02:17
|sell
|0.05
|gbpchf
|2.1427
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 09:17
|2.1432
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.29
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7868280
|2008.02.26 02:51
|buy
|0.02
|eurusd
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 09:17
|1.4823
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|
|1000
|TFX_LONG_ADDITIONAL
|7868439
|2008.02.26 03:11
|buy
|0.04
|usdjpy
|108.02
|0.00
|0.00
|2008.02.26 09:17
|108.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|1000
|TFX_LONG_ADDITIONAL
|7868665
|2008.02.26 03:28
|buy
|0.06
|eurjpy
|160.12
|0.00
|0.00
|2008.02.26 09:17
|160.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|1000
|TFX_LONG_ADDITIONAL
|7868688
|2008.02.26 03:28
|buy
|0.08
|gbpjpy
|212.32
|0.00
|0.00
|2008.02.26 09:17
|212.42
|0.00
|0.00
|0.00
|7.41
|
|1000
|TFX_LONG_ADDITIONAL
|7872808
|2008.02.26 09:17
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9666
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 10:52
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7872810
|2008.02.26 09:17
|sell
|0.02
|eurjpy
|160.12
|0.00
|0.00
|2008.02.26 10:52
|159.78
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7872811
|2008.02.26 09:17
|sell
|0.03
|eurusd
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 10:52
|1.4799
|0.00
|0.00
|0.00
|7.50
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7872813
|2008.02.26 09:17
|sell
|0.04
|usdjpy
|108.03
|0.00
|0.00
|2008.02.26 10:52
|107.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7872823
|2008.02.26 09:17
|sell
|0.05
|gbpjpy
|212.43
|0.00
|0.00
|2008.02.26 10:52
|212.28
|0.00
|0.00
|0.00
|6.94
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7873022
|2008.02.26 09:22
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0894
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 10:52
|1.0903
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|
|1000
|TFX_LONG_ADDITIONAL
|7873040
|2008.02.26 09:22
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.7535
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 10:52
|0.7527
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.29
|
|1000
|TFX_LONG_ADDITIONAL
|7873275
|2008.02.26 09:31
|sell
|0.06
|usdchf
|1.0900
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 10:52
|1.0907
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.85
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7873441
|2008.02.26 09:39
|buy
|0.08
|eurusd
|1.4810
|0.0000
|0.0000
|2008.02.26 10:52
|1.4796
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|
|1000
|TFX_LONG_ADDITIONAL
|
|0.00
|0.00
|-0.24
|25.89
|Closed P/L:
|25.65
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7875329
|2008.02.26 10:52
|buy
|0.01
|usdcad
|0.9956
|0.0000
|0.0000
|
|0.9946
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|
|1000
|TFX_LONG_START
|7875337
|2008.02.26 10:53
|sell
|0.02
|euraud
|1.5973
|0.0000
|0.0000
|
|1.6004
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.76
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7875405
|2008.02.26 10:56
|buy
|0.03
|audusd
|0.9259
|0.0000
|0.0000
|
|0.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|
|1000
|TFX_LONG_ADDITIONAL
|7875521
|2008.02.26 11:00
|sell
|0.04
|eurusd
|1.4803
|0.0000
|0.0000
|
|1.4865
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.80
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7875572
|2008.02.26 11:00
|buy
|0.05
|gbpchf
|2.1414
|0.0000
|0.0000
|
|2.1406
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.68
|
|1000
|TFX_LONG_ADDITIONAL
|7875574
|2008.02.26 11:00
|buy
|0.02
|usdchf
|1.0891
|0.0000
|0.0000
|
|1.0868
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.23
|
|1000
|TFX_LONG_ADDITIONAL
|7875580
|2008.02.26 11:01
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.7535
|0.0000
|0.0000
|
|0.7548
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.24
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7875975
|2008.02.26 11:06
|sell
|0.06
|audusd
|0.9267
|0.0000
|0.0000
|
|0.9292
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|
|1000
|TFX_SHORT_ADDITIONAL
|7877654
|2008.02.26 12:06
|buy
|0.08
|usdjpy
|107.94
|0.00
|0.00
|
|107.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|
|1000
|TFX_LONG_ADDITIONAL
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.76
|
|Floating P/L:
|-56.76
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|300.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|25.65
|Floating P/L:
|-56.76
|Margin:
|79.62
|Balance:
|325.65
|Equity:
|268.89
|Free Margin:
|189.27
|
|Details:
|Gross Profit:
|61.92
|Gross Loss:
|36.27
|Total Net Profit:
|25.65
|Profit Factor:
|1.71
|Expected Payoff:
|0.66
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|21.34 (6.15%)
|Relative Drawdown:
|6.15% (21.34)
|
|Total Trades:
|39
|Short Positions (won %):
|24 (58.33%)
|Long Positions (won %):
|15 (53.33%)
|Profit Trades (% of total):
|22 (56.41%)
|Loss trades (% of total):
|17 (43.59%)
|Largest
|profit trade:
|7.50
|loss trade:
|-11.20
|Average
|profit trade:
|2.81
|loss trade:
|-2.13
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (33.38)
|consecutive losses ($):
|5 (-4.39)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|33.38 (9)
|consecutive loss (count):
|-21.34 (3)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2