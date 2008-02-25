Alpari (UK) Ltd.

Account: 135536 Name: Emirhan YASDIMAN Currency: USD 2008 February 26, 06:11
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
68329862008.02.25 20:26buy0.10usdjpy108.130.000.002008.02.25 20:26108.190.000.000.005.55
68325092008.02.25 19:54buy0.20usdchf1.08740.00000.00002008.02.25 20:261.08760.000.000.003.68
68324682008.02.25 19:52buy0.10eurjpy160.150.000.002008.02.25 20:26160.260.000.000.0010.17
68324662008.02.25 19:52buy0.10eurusd1.48270.00000.00002008.02.25 20:261.48210.000.000.00-6.00
68324692008.02.25 19:52buy0.10usdjpy108.020.000.002008.02.25 20:26108.110.000.000.008.32
68324642008.02.25 19:52sell0.10usdchf1.08680.00000.00002008.02.25 20:261.08810.000.000.00-11.95
68324542008.02.25 19:51buy0.20usdjpy107.990.000.002008.02.25 19:52107.990.000.000.000.00
68324532008.02.25 19:51buy1.00eurjpy160.090.000.002008.02.25 19:52160.110.000.000.0018.52
68324132008.02.25 19:48sell0.10usdchf1.08670.00000.00002008.02.25 19:511.08700.000.000.00-2.76
68324112008.02.25 19:48buy0.10eurgbp0.75340.00000.00002008.02.25 19:510.75320.000.000.00-3.94
68321182008.02.25 19:31sell0.10usdjpy107.920.000.002008.02.25 19:48107.960.000.000.00-3.71
68319332008.02.25 19:16buy0.50usdchf1.08710.00000.00002008.02.25 19:481.08660.000.000.00-23.01
68307752008.02.25 18:16buy0.20usdchf1.08780.00000.00002008.02.25 19:481.08660.000.000.00-22.09
68314662008.02.25 18:52sell0.40usdchf1.08680.00000.00002008.02.25 19:481.08700.000.000.00-7.36
68302712008.02.25 17:55sell0.10usdchf1.08680.00000.00002008.02.25 19:481.08700.000.000.00-1.84
68321042008.02.25 19:30buy1.00eurusd1.48270.00000.00002008.02.25 19:481.48240.000.000.00-30.00
68319252008.02.25 19:15sell0.90eurusd1.48240.00000.00002008.02.25 19:481.48260.000.000.00-18.00
68304162008.02.25 18:00sell0.40eurusd1.48200.00000.00002008.02.25 19:481.48260.000.000.00-24.00
68320672008.02.25 19:26sell0.50eurjpy160.010.000.002008.02.25 19:48160.040.000.000.00-13.89
68313292008.02.25 18:45buy0.80eurusd1.48220.00000.00002008.02.25 19:481.48240.000.000.0016.00
68321372008.02.25 19:34buy0.60eurgbp0.75340.00000.00002008.02.25 19:470.75300.000.000.00-47.23
68321352008.02.25 19:34sell0.50eurgbp0.75310.00000.00002008.02.25 19:470.75320.000.000.00-9.84
68312872008.02.25 18:40buy0.40eurjpy160.050.000.002008.02.25 19:47160.010.000.000.00-14.82
68321322008.02.25 19:33sell0.30eurgbp0.75310.00000.00002008.02.25 19:470.75320.000.000.00-5.91
68321292008.02.25 19:33buy0.20eurgbp0.75340.00000.00002008.02.25 19:470.75300.000.000.00-15.74
68321342008.02.25 19:33buy0.40eurgbp0.75340.00000.00002008.02.25 19:470.75300.000.000.00-31.49
68318272008.02.25 19:08buy1.60eurchf1.61200.00000.00002008.02.25 19:471.61090.000.000.00-161.98
68315162008.02.25 18:54sell0.80eurchf1.61060.00000.00002008.02.25 19:471.61120.000.000.00-44.16
68321282008.02.25 19:33sell0.10eurgbp0.75310.00000.00002008.02.25 19:470.75320.000.000.00-1.97
68312202008.02.25 18:38buy0.40eurchf1.61190.00000.00002008.02.25 19:471.61090.000.000.00-36.81
68297472008.02.25 17:31sell0.40usdchf1.08780.00000.00002008.02.25 17:551.08730.000.000.0018.39
68287672008.02.25 16:59buy0.10eurjpy160.300.000.002008.02.25 17:55159.980.000.000.00-29.65
68297442008.02.25 17:31sell0.20eurjpy160.120.000.002008.02.25 17:55160.020.000.000.0018.53
68297342008.02.25 17:30sell0.20eurchf1.61360.00000.00002008.02.25 17:551.61150.000.000.0038.63
68287932008.02.25 17:00buy0.20usdchf1.08940.00000.00002008.02.25 17:551.08680.000.000.00-47.85
68283952008.02.25 16:50buy0.10eurchf1.61390.00000.00002008.02.25 16:591.61450.000.000.005.52
68282002008.02.25 16:50buy0.10eurjpy160.180.000.002008.02.25 16:50160.270.000.000.008.33
68281962008.02.25 16:50sell0.10usdchf1.08800.00000.00002008.02.25 16:501.08810.000.000.00-0.92
68280512008.02.25 16:47buy0.10eurjpy160.070.000.002008.02.25 16:50160.130.000.000.005.56
68279232008.02.25 16:46buy0.10eurjpy159.990.000.002008.02.25 16:47160.050.000.000.005.56
68278542008.02.25 16:45buy0.20eurusd1.48180.00000.00002008.02.25 16:461.48180.000.000.000.00
68278142008.02.25 16:44buy0.10eurjpy159.880.000.002008.02.25 16:46159.950.000.000.006.49
68274492008.02.25 16:28buy0.10eurgbp0.75310.00000.00002008.02.25 16:440.75320.000.000.001.97
68274472008.02.25 16:28buy0.10eurjpy159.820.000.002008.02.25 16:44159.860.000.000.003.71
68266382008.02.25 16:10sell0.10eurusd1.48120.00000.00002008.02.25 16:281.48070.000.000.005.00
68154852008.02.25 10:40balanceDeposit25 000.00
  0.00 0.00 0.00 -436.99
Closed P/L: -436.99
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
68350822008.02.25 22:31sell3.20eurchf1.61500.00000.0000 1.61580.000.00-27.06-234.84
68352682008.02.25 22:59buy6.40eurchf1.61580.00000.0000 1.61550.000.0022.94-176.19
68340822008.02.25 21:12sell0.20eurjpy160.090.000.00 159.950.000.00-3.5225.95
68342082008.02.25 21:26buy0.40eurjpy160.270.000.00 159.920.000.004.29-129.78
68333112008.02.25 20:30sell0.20eurusd1.48130.00000.0000 1.48250.000.00-1.22-24.00
68338432008.02.25 20:56buy0.40eurusd1.48260.00000.0000 1.48230.000.000.40-12.00
68348422008.02.25 22:07sell0.40usdchf1.08860.00000.0000 1.09010.000.00-1.21-55.04
68349142008.02.25 22:12buy0.80usdchf1.09010.00000.0000 1.08970.000.000.07-29.37
68350622008.02.25 22:28sell1.60usdchf1.08900.00000.0000 1.09010.000.00-4.85-161.45
68330392008.02.25 20:26buy0.10usdjpy108.210.000.00 107.880.000.000.49-30.59
68340812008.02.25 21:12sell0.20usdjpy107.990.000.00 107.910.000.00-1.8514.83
68343952008.02.25 21:45buy0.40usdjpy108.100.000.00 107.880.000.001.96-81.57
  0.00 0.00 -9.56 -894.05
 Floating P/L: -903.61
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -436.99 Floating P/L: -903.61 Margin: 13 177.07
Balance: 24 563.01 Equity: 23 659.40 Free Margin: 10 482.33
 
Details:
Graph
Gross Profit: 179.93 Gross Loss: 616.92 Total Net Profit: -436.99
Profit Factor: 0.29 Expected Payoff: -9.71  
Absolute Drawdown: 465.28 Maximal Drawdown: 515.81 (2.06%) Relative Drawdown: 2.06% (515.81)
 
Total Trades: 45 Short Positions (won %): 17 (23.53%) Long Positions (won %): 28 (53.57%)
Profit Trades (% of total): 19 (42.22%) Loss trades (% of total): 26 (57.78%)
Largest profit trade: 38.63 loss trade: -161.98
Average profit trade: 9.47 loss trade: -23.73
Maximum consecutive wins ($): 7 (28.29) consecutive losses ($): 12 (-407.84)
Maximal consecutive profit (count): 57.16 (2) consecutive loss (count): -407.84 (12)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 4