|Account: 135536
|Name: Emirhan YASDIMAN
|Currency: USD
|2008 February 26, 06:11
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6832986
|2008.02.25 20:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|108.13
|0.00
|0.00
|2008.02.25 20:26
|108.19
|0.00
|0.00
|0.00
|5.55
|6832509
|2008.02.25 19:54
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0874
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 20:26
|1.0876
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|6832468
|2008.02.25 19:52
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.15
|0.00
|0.00
|2008.02.25 20:26
|160.26
|0.00
|0.00
|0.00
|10.17
|6832466
|2008.02.25 19:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 20:26
|1.4821
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|6832469
|2008.02.25 19:52
|buy
|0.10
|usdjpy
|108.02
|0.00
|0.00
|2008.02.25 20:26
|108.11
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|6832464
|2008.02.25 19:52
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0868
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 20:26
|1.0881
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.95
|6832454
|2008.02.25 19:51
|buy
|0.20
|usdjpy
|107.99
|0.00
|0.00
|2008.02.25 19:52
|107.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6832453
|2008.02.25 19:51
|buy
|1.00
|eurjpy
|160.09
|0.00
|0.00
|2008.02.25 19:52
|160.11
|0.00
|0.00
|0.00
|18.52
|6832413
|2008.02.25 19:48
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0867
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 19:51
|1.0870
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.76
|6832411
|2008.02.25 19:48
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7534
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 19:51
|0.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.94
|6832118
|2008.02.25 19:31
|sell
|0.10
|usdjpy
|107.92
|0.00
|0.00
|2008.02.25 19:48
|107.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.71
|6831933
|2008.02.25 19:16
|buy
|0.50
|usdchf
|1.0871
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 19:48
|1.0866
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.01
|6830775
|2008.02.25 18:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0878
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 19:48
|1.0866
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.09
|6831466
|2008.02.25 18:52
|sell
|0.40
|usdchf
|1.0868
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 19:48
|1.0870
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.36
|6830271
|2008.02.25 17:55
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0868
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 19:48
|1.0870
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|6832104
|2008.02.25 19:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.4827
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 19:48
|1.4824
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|6831925
|2008.02.25 19:15
|sell
|0.90
|eurusd
|1.4824
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 19:48
|1.4826
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|6830416
|2008.02.25 18:00
|sell
|0.40
|eurusd
|1.4820
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 19:48
|1.4826
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|6832067
|2008.02.25 19:26
|sell
|0.50
|eurjpy
|160.01
|0.00
|0.00
|2008.02.25 19:48
|160.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.89
|6831329
|2008.02.25 18:45
|buy
|0.80
|eurusd
|1.4822
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 19:48
|1.4824
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|6832137
|2008.02.25 19:34
|buy
|0.60
|eurgbp
|0.7534
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 19:47
|0.7530
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.23
|6832135
|2008.02.25 19:34
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.7531
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 19:47
|0.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.84
|6831287
|2008.02.25 18:40
|buy
|0.40
|eurjpy
|160.05
|0.00
|0.00
|2008.02.25 19:47
|160.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.82
|6832132
|2008.02.25 19:33
|sell
|0.30
|eurgbp
|0.7531
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 19:47
|0.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.91
|6832129
|2008.02.25 19:33
|buy
|0.20
|eurgbp
|0.7534
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 19:47
|0.7530
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.74
|6832134
|2008.02.25 19:33
|buy
|0.40
|eurgbp
|0.7534
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 19:47
|0.7530
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.49
|6831827
|2008.02.25 19:08
|buy
|1.60
|eurchf
|1.6120
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 19:47
|1.6109
|0.00
|0.00
|0.00
|-161.98
|6831516
|2008.02.25 18:54
|sell
|0.80
|eurchf
|1.6106
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 19:47
|1.6112
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.16
|6832128
|2008.02.25 19:33
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.7531
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 19:47
|0.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.97
|6831220
|2008.02.25 18:38
|buy
|0.40
|eurchf
|1.6119
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 19:47
|1.6109
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.81
|6829747
|2008.02.25 17:31
|sell
|0.40
|usdchf
|1.0878
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 17:55
|1.0873
|0.00
|0.00
|0.00
|18.39
|6828767
|2008.02.25 16:59
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.30
|0.00
|0.00
|2008.02.25 17:55
|159.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.65
|6829744
|2008.02.25 17:31
|sell
|0.20
|eurjpy
|160.12
|0.00
|0.00
|2008.02.25 17:55
|160.02
|0.00
|0.00
|0.00
|18.53
|6829734
|2008.02.25 17:30
|sell
|0.20
|eurchf
|1.6136
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 17:55
|1.6115
|0.00
|0.00
|0.00
|38.63
|6828793
|2008.02.25 17:00
|buy
|0.20
|usdchf
|1.0894
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 17:55
|1.0868
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.85
|6828395
|2008.02.25 16:50
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6139
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 16:59
|1.6145
|0.00
|0.00
|0.00
|5.52
|6828200
|2008.02.25 16:50
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.18
|0.00
|0.00
|2008.02.25 16:50
|160.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.33
|6828196
|2008.02.25 16:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.0880
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 16:50
|1.0881
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|6828051
|2008.02.25 16:47
|buy
|0.10
|eurjpy
|160.07
|0.00
|0.00
|2008.02.25 16:50
|160.13
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|6827923
|2008.02.25 16:46
|buy
|0.10
|eurjpy
|159.99
|0.00
|0.00
|2008.02.25 16:47
|160.05
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|6827854
|2008.02.25 16:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.4818
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 16:46
|1.4818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6827814
|2008.02.25 16:44
|buy
|0.10
|eurjpy
|159.88
|0.00
|0.00
|2008.02.25 16:46
|159.95
|0.00
|0.00
|0.00
|6.49
|6827449
|2008.02.25 16:28
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.7531
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 16:44
|0.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|6827447
|2008.02.25 16:28
|buy
|0.10
|eurjpy
|159.82
|0.00
|0.00
|2008.02.25 16:44
|159.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.71
|6826638
|2008.02.25 16:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.4812
|0.0000
|0.0000
|2008.02.25 16:28
|1.4807
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|6815485
|2008.02.25 10:40
|balance
|Deposit
|25 000.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-436.99
|Closed P/L:
|-436.99
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6835082
|2008.02.25 22:31
|sell
|3.20
|eurchf
|1.6150
|0.0000
|0.0000
|1.6158
|0.00
|0.00
|-27.06
|-234.84
|6835268
|2008.02.25 22:59
|buy
|6.40
|eurchf
|1.6158
|0.0000
|0.0000
|1.6155
|0.00
|0.00
|22.94
|-176.19
|6834082
|2008.02.25 21:12
|sell
|0.20
|eurjpy
|160.09
|0.00
|0.00
|159.95
|0.00
|0.00
|-3.52
|25.95
|6834208
|2008.02.25 21:26
|buy
|0.40
|eurjpy
|160.27
|0.00
|0.00
|159.92
|0.00
|0.00
|4.29
|-129.78
|6833311
|2008.02.25 20:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.4813
|0.0000
|0.0000
|1.4825
|0.00
|0.00
|-1.22
|-24.00
|6833843
|2008.02.25 20:56
|buy
|0.40
|eurusd
|1.4826
|0.0000
|0.0000
|1.4823
|0.00
|0.00
|0.40
|-12.00
|6834842
|2008.02.25 22:07
|sell
|0.40
|usdchf
|1.0886
|0.0000
|0.0000
|1.0901
|0.00
|0.00
|-1.21
|-55.04
|6834914
|2008.02.25 22:12
|buy
|0.80
|usdchf
|1.0901
|0.0000
|0.0000
|1.0897
|0.00
|0.00
|0.07
|-29.37
|6835062
|2008.02.25 22:28
|sell
|1.60
|usdchf
|1.0890
|0.0000
|0.0000
|1.0901
|0.00
|0.00
|-4.85
|-161.45
|6833039
|2008.02.25 20:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|108.21
|0.00
|0.00
|107.88
|0.00
|0.00
|0.49
|-30.59
|6834081
|2008.02.25 21:12
|sell
|0.20
|usdjpy
|107.99
|0.00
|0.00
|107.91
|0.00
|0.00
|-1.85
|14.83
|6834395
|2008.02.25 21:45
|buy
|0.40
|usdjpy
|108.10
|0.00
|0.00
|107.88
|0.00
|0.00
|1.96
|-81.57
|0.00
|0.00
|-9.56
|-894.05
|Floating P/L:
|-903.61
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-436.99
|Floating P/L:
|-903.61
|Margin:
|13 177.07
|Balance:
|24 563.01
|Equity:
|23 659.40
|Free Margin:
|10 482.33
|Details:
|Gross Profit:
|179.93
|Gross Loss:
|616.92
|Total Net Profit:
|-436.99
|Profit Factor:
|0.29
|Expected Payoff:
|-9.71
|Absolute Drawdown:
|465.28
|Maximal Drawdown:
|515.81 (2.06%)
|Relative Drawdown:
|2.06% (515.81)
|Total Trades:
|45
|Short Positions (won %):
|17 (23.53%)
|Long Positions (won %):
|28 (53.57%)
|Profit Trades (% of total):
|19 (42.22%)
|Loss trades (% of total):
|26 (57.78%)
|Largest
|profit trade:
|38.63
|loss trade:
|-161.98
|Average
|profit trade:
|9.47
|loss trade:
|-23.73
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (28.29)
|consecutive losses ($):
|12 (-407.84)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|57.16 (2)
|consecutive loss (count):
|-407.84 (12)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|4