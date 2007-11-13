Alpari (UK) Ltd.

Account: 75521 Name: oilfxpro cable b o Currency: USD 2008 March 3, 22:14
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
36654252007.11.13 07:13balanceDeposit5 000.00
36684462007.11.13 09:30buy stop0.10eurusd1.46421.45870.00002007.11.13 18:301.4596expiration [2007.11.13 18:30]
36687482007.11.13 09:45sell stop0.10gbpusd2.06382.07070.00002007.11.13 18:452.0724expiration [2007.11.13 18:45]
36687472007.11.13 10:30buy0.10gbpusd2.07072.06630.00002007.11.14 08:112.07810.000.000.3074.00
36684482007.11.13 10:51sell0.10eurusd1.45871.46420.00002007.11.14 02:591.46420.000.00-0.02-55.00
36720712007.11.13 12:17sell stop0.10gbpusd2.06362.07070.00002007.11.13 20:022.0709cancelled
36720702007.11.13 13:09buy0.10gbpusd2.07072.07070.00002007.11.13 17:252.07070.000.000.000.00
36928022007.11.14 10:50buy0.10gbpusd2.08242.07770.00002007.11.14 11:352.07770.000.000.00-47.00
36928052007.11.14 11:58sell0.10gbpusd2.07312.07270.00002007.11.14 15:032.07270.000.000.004.00
37280422007.11.15 09:45buy stop0.10gbpusd2.06122.05320.00002007.11.15 18:452.0462expiration [2007.11.15 18:45]
37280462007.11.15 10:29sell0.10gbpusd2.05142.05020.00002007.11.15 14:282.05020.000.000.0012.00
37693602007.11.16 11:06sell0.10gbpusd2.03922.04350.00002007.11.16 13:392.04350.000.000.00-43.00
37693572007.11.16 15:22buy0.10gbpusd2.04912.04500.00002007.11.16 20:002.05040.000.000.0013.00
38012742007.11.19 09:45sell stop0.10gbpusd2.04402.05200.00002007.11.19 18:452.0483expiration [2007.11.19 18:45]
38012702007.11.19 12:27buy0.10gbpusd2.05432.04690.00002007.11.19 19:132.04690.000.000.00-74.00
38328562007.11.20 09:45sell stop0.10gbpusd2.05112.05910.00002007.11.20 18:452.0629expiration [2007.11.20 18:45]
38328542007.11.20 11:09buy0.10gbpusd2.06652.05910.00002007.11.20 20:002.06360.000.000.00-29.00
38638642007.11.21 10:00buy stop0.10gbpusd2.07042.06240.00002007.11.21 19:002.0627expiration [2007.11.21 19:00]
38634722007.11.21 10:31sell0.10gbpusd2.05902.05900.00002007.11.21 12:472.05900.000.000.000.00
38888162007.11.22 09:45buy stop0.10gbpusd2.06752.06140.00002007.11.22 18:452.0604expiration [2007.11.22 18:45]
38888172007.11.22 16:43sell0.10gbpusd2.06142.06680.00002007.11.22 20:002.06110.000.000.003.00
39118652007.11.23 09:45buy stop0.10gbpusd2.07462.06660.00002007.11.23 18:452.0598expiration [2007.11.23 18:45]
39118672007.11.23 10:07sell0.10gbpusd2.06262.06260.00002007.11.23 10:462.06260.000.000.000.00
39411882007.11.26 09:45sell stop0.10gbpusd2.06302.06960.00002007.11.26 18:452.0682expiration [2007.11.26 18:45]
39411852007.11.26 10:09buy0.10gbpusd2.06962.06410.00002007.11.26 20:002.06990.000.000.003.00
39738002007.11.27 09:45buy stop0.10gbpusd2.07412.06660.00002007.11.27 18:452.0651expiration [2007.11.27 18:45]
39738032007.11.27 17:09sell0.10gbpusd2.06662.07260.00002007.11.27 20:002.06800.000.000.00-14.00
40056062007.11.28 10:19sell0.10gbpusd2.05872.06650.00002007.11.28 14:232.06650.000.000.00-78.00
40056042007.11.28 15:01buy0.10gbpusd2.06852.06850.00002007.11.28 20:002.07250.000.000.0040.00
40397172007.11.29 09:45buy stop0.10gbpusd2.07482.06680.00002007.11.29 18:452.0624expiration [2007.11.29 18:45]
40397182007.11.29 11:29sell0.10gbpusd2.06272.06760.00002007.11.29 20:002.06320.000.000.00-5.00
40682022007.11.30 10:06buy0.10gbpusd2.06882.06200.00002007.11.30 16:062.06200.000.000.00-68.00
40682052007.11.30 16:09sell0.10gbpusd2.06012.06010.00002007.11.30 20:002.05750.000.000.0026.00
40988792007.12.03 09:56sell0.10gbpusd2.05572.06070.00002007.12.03 11:002.06070.000.000.00-50.00
40988772007.12.03 11:48buy0.10gbpusd2.06452.05980.00002007.12.03 20:002.06520.000.000.007.00
41246452007.12.04 09:45buy stop0.10gbpusd2.06832.06150.00002007.12.04 18:452.0586expiration [2007.12.04 18:45]
41246462007.12.04 10:22sell0.10gbpusd2.06152.06150.00002007.12.04 20:002.05720.000.000.0043.00
41540322007.12.05 09:45buy stop0.10gbpusd2.05732.04930.00002007.12.05 18:452.0269expiration [2007.12.05 18:45]
41540332007.12.05 09:55sell0.10gbpusd2.04392.03650.00002007.12.05 16:572.02870.000.000.00152.00
41830182007.12.06 10:30buy0.10gbpusd2.02982.02230.00002007.12.06 13:002.02230.000.000.00-75.00
41830212007.12.06 13:00sell0.10gbpusd2.02062.02650.00002007.12.06 14:112.02650.000.000.00-59.00
42057282007.12.07 09:45sell stop0.10gbpusd2.02112.02750.00002007.12.07 18:452.0281expiration [2007.12.07 18:45]
42057252007.12.07 10:02buy0.10gbpusd2.02752.02750.00002007.12.07 15:402.02750.000.000.000.00
42291632007.12.10 09:45sell stop0.10gbpusd2.03012.03790.00002007.12.10 18:452.0432expiration [2007.12.10 18:45]
42291552007.12.10 09:52buy0.10gbpusd2.03792.03850.00002007.12.10 16:122.04540.000.000.0075.00
42569102007.12.11 09:45buy stop0.10gbpusd2.05292.04540.00002007.12.11 18:452.0401expiration [2007.12.11 18:45]
42569112007.12.11 09:54sell0.10gbpusd2.04542.04540.00002007.12.11 20:002.04080.000.000.0046.00
42925042007.12.12 11:34buy0.10gbpusd2.04562.03780.00002007.12.12 14:162.03780.000.000.00-78.00
42925052007.12.12 14:16sell0.10gbpusd2.03782.04540.00002007.12.12 14:262.04540.000.000.00-76.00
43278302007.12.13 12:19buy0.10gbpusd2.04542.03760.00002007.12.13 16:292.03760.000.000.00-78.00
43278322007.12.13 16:29sell0.10gbpusd2.03762.04230.00002007.12.13 20:002.03860.000.000.00-10.00
43754212007.12.14 10:00buy stop0.10gbpusd2.04552.03750.00002007.12.14 19:002.0221expiration [2007.12.14 19:00]
43750462007.12.14 10:12sell0.10gbpusd2.03672.02430.00002007.12.14 20:002.01630.000.000.00204.00
44116742007.12.17 09:45buy stop0.10gbpusd2.02122.01320.00002007.12.17 18:452.0188expiration [2007.12.17 18:45]
44116752007.12.17 11:28sell0.10gbpusd2.01042.01830.00002007.12.17 13:002.01830.000.000.00-79.00
44520832007.12.18 09:45buy stop0.10gbpusd2.02342.01560.00002007.12.18 18:452.0126expiration [2007.12.18 18:45]
44520842007.12.18 10:30sell0.10gbpusd2.01562.01560.00002007.12.18 12:042.01560.000.000.000.00
44792692007.12.19 09:58buy0.10gbpusd2.01492.01490.00002007.12.19 10:292.01490.000.000.000.00
44792702007.12.19 10:44sell0.10gbpusd2.00822.00100.00002007.12.19 20:001.99630.000.000.00119.00
45075972007.12.20 09:45buy stop0.10gbpusd1.99631.98830.00002007.12.20 18:451.9834expiration [2007.12.20 18:45]
45076052007.12.20 13:30sell0.10gbpusd1.98681.98680.00002007.12.20 20:001.98290.000.000.0039.00
45360402007.12.21 09:45buy stop0.10gbpusd1.99021.98350.00002007.12.21 18:451.9826expiration [2007.12.21 18:45]
45360412007.12.21 10:18sell0.10gbpusd1.98351.98350.00002007.12.26 14:061.98350.000.00-2.880.00
45611192007.12.24 12:46buy stop0.10gbpusd1.98451.98000.00002007.12.24 21:461.9769expiration [2007.12.24 21:46]
45897142007.12.27 09:45sell stop0.10gbpusd1.98361.99060.00002007.12.27 18:451.9947expiration [2007.12.27 18:45]
45897132007.12.27 10:13buy0.10gbpusd1.99061.99060.00002007.12.27 16:001.99060.000.000.000.00
46194992007.12.28 11:21buy0.10gbpusd1.99941.99430.00002007.12.28 14:581.99430.000.000.00-51.00
46195012007.12.28 14:59sell0.10gbpusd1.99421.99850.00002007.12.28 20:001.99230.000.000.0019.00
46453472007.12.31 10:52buy0.10gbpusd1.99992.00210.00002007.12.31 15:532.00210.000.000.0022.00
46453492007.12.31 16:48sell0.10gbpusd1.99441.98700.00002008.01.02 10:131.98700.000.00-1.9074.00
46670212008.01.02 09:45buy stop0.10gbpusd1.98881.98080.00002008.01.02 18:451.9806expiration [2008.01.02 18:45]
46677492008.01.02 15:56sell0.10gbpusd1.97771.98560.00002008.01.02 20:001.98170.000.000.00-40.00
46966482008.01.03 09:45buy stop0.10gbpusd1.98431.97630.00002008.01.03 18:451.9748expiration [2008.01.03 18:45]
46966492008.01.03 10:27sell0.10gbpusd1.97481.97930.00002008.01.03 14:001.97930.000.000.00-45.00
47289752008.01.04 09:45sell stop0.10gbpusd1.96671.97320.00002008.01.04 18:451.9723expiration [2008.01.04 18:45]
47289742008.01.04 10:30buy0.10gbpusd1.97321.96900.00002008.01.04 22:461.97270.000.000.00-5.00
47607742008.01.07 09:45sell stop0.10gbpusd1.96421.97220.00002008.01.07 18:451.9718expiration [2008.01.07 18:45]
47607712008.01.07 10:01buy0.10gbpusd1.97361.96760.00002008.01.07 22:441.96910.000.000.00-45.00
47872222008.01.08 09:45buy stop0.10gbpusd1.98381.97580.00002008.01.08 18:451.9742expiration [2008.01.08 18:45]
47872232008.01.08 16:35sell0.10gbpusd1.97231.98010.00002008.01.08 20:011.97390.000.000.00-16.00
48189682008.01.09 09:45buy stop0.10gbpusd1.97501.96700.00002008.01.09 18:451.9563expiration [2008.01.09 18:45]
48189692008.01.09 10:26sell0.10gbpusd1.96301.96300.00002008.01.09 20:001.95740.000.000.0056.00
48651342008.01.10 09:45sell stop0.10gbpusd1.95301.95910.00002008.01.10 18:451.9560expiration [2008.01.10 18:45]
48651332008.01.10 10:30buy0.10gbpusd1.95911.95910.00002008.01.10 12:481.95910.000.000.000.00
49342412008.01.11 10:44sell0.10gbpusd1.94901.95560.00002008.01.11 11:071.95560.000.000.00-66.00
49347812008.01.11 11:07buy0.10gbpusd1.95561.95560.00002008.01.11 14:331.95560.000.000.000.00
50624172008.01.16 11:21sell0.10gbpusd1.95611.96140.00002008.01.16 14:001.96140.000.000.00-53.00
50624152008.01.16 14:02buy0.10gbpusd1.96301.96400.00002008.01.16 16:521.96400.000.000.0010.00
51249512008.01.17 09:45sell stop0.10gbpusd1.95951.96750.00002008.01.17 18:451.9712expiration [2008.01.17 18:45]
51256832008.01.17 10:02buy0.10gbpusd1.97061.96380.00002008.01.17 12:191.96380.000.000.00-68.00
52028412008.01.18 12:43buy stop0.10gbpusd1.97211.96640.00002008.01.18 20:001.9544cancelled
52608762008.01.21 10:11buy stop0.10gbpusd1.95421.94700.00002008.01.21 19:111.9441expiration [2008.01.21 19:11]
52608782008.01.21 12:10sell0.10gbpusd1.94701.95130.00002008.01.21 20:021.94360.000.000.0034.00
53329962008.01.22 09:45sell stop0.10gbpusd1.93261.94060.00002008.01.22 18:451.9605expiration [2008.01.22 18:45]
53329892008.01.22 09:45buy0.10gbpusd1.95131.95130.00002008.01.22 13:201.95130.000.000.000.00
54507292008.01.23 09:45buy stop0.10gbpusd1.96241.95590.00002008.01.23 18:451.9506expiration [2008.01.23 18:45]
54507322008.01.23 11:58sell0.10gbpusd1.95591.95470.00002008.01.23 19:151.95010.000.000.0058.00
55554642008.01.24 09:45sell stop0.10gbpusd1.94891.95690.00002008.01.24 18:451.9691expiration [2008.01.24 18:45]
55554632008.01.24 10:20buy0.10gbpusd1.95831.96640.00002008.01.24 20:001.97410.000.000.00158.00
56192442008.01.25 09:45buy stop0.10gbpusd1.98571.97770.00002008.01.25 18:451.9803expiration [2008.01.25 18:45]
56192472008.01.25 11:49sell0.10gbpusd1.97671.98450.00002008.01.25 15:321.98450.000.000.00-78.00
56904792008.01.28 09:45sell stop0.10gbpusd1.97461.98140.00002008.01.28 18:451.9837expiration [2008.01.28 18:45]
56904782008.01.28 09:49buy0.10gbpusd1.98141.98140.00002008.01.28 20:001.98410.000.000.0027.00
57912782008.01.29 09:45sell stop0.10gbpusd1.98301.98950.00002008.01.29 18:451.9855expiration [2008.01.29 18:45]
57912742008.01.29 12:13buy0.10gbpusd1.98951.98490.00002008.01.29 15:561.98490.000.000.00-46.00
58728022008.01.30 11:12buy0.10gbpusd1.99251.98710.00002008.01.30 14:261.98710.000.000.00-54.00
58728052008.01.30 14:26sell0.10gbpusd1.98711.99250.00002008.01.30 20:001.98730.000.000.00-2.00
59374052008.01.31 09:45sell stop0.10gbpusd1.98301.99000.00002008.01.31 18:451.9889expiration [2008.01.31 18:45]
59374032008.01.31 11:04buy0.10gbpusd1.99001.99000.00002008.01.31 13:201.99000.000.000.000.00
59846762008.02.01 09:45buy stop0.10gbpusd1.99471.98770.00002008.02.01 18:451.9681expiration [2008.02.01 18:45]
59846772008.02.01 13:25sell0.10gbpusd1.98771.98770.00002008.02.01 14:301.98770.000.000.000.00
60552942008.02.04 09:47sell stop0.10gbpusd1.96571.97370.00002008.02.04 18:471.9758expiration [2008.02.04 18:47]
60552922008.02.04 17:56buy0.10gbpusd1.97871.97070.00002008.02.04 20:011.97420.000.000.00-45.00
61220162008.02.05 09:45buy stop0.10gbpusd1.97731.96930.00002008.02.05 18:451.9625expiration [2008.02.05 18:45]
61220182008.02.05 10:15sell0.10gbpusd1.96751.96750.00002008.02.05 20:001.96370.000.000.0038.00
61750852008.02.06 09:45sell stop0.10gbpusd1.95431.96230.00002008.02.06 18:451.9608expiration [2008.02.06 18:45]
61759202008.02.06 10:00buy stop0.10gbpusd1.96671.95870.00002008.02.06 19:001.9622expiration [2008.02.06 19:00]
62320192008.02.07 09:45buy stop0.10gbpusd1.96231.95480.00002008.02.07 18:451.9422expiration [2008.02.07 18:45]
62320212008.02.07 10:31sell0.10gbpusd1.95481.94710.00002008.02.07 20:571.94130.000.000.00135.00
63139962008.02.08 09:45sell stop0.10gbpusd1.93921.94720.00002008.02.08 18:451.9478expiration [2008.02.08 18:45]
63139952008.02.08 10:00buy0.10gbpusd1.94921.94310.00002008.02.08 20:001.94510.000.000.00-41.00
63678432008.02.11 09:45sell stop0.10gbpusd1.93911.94710.00002008.02.11 18:451.9495expiration [2008.02.11 18:45]
63678422008.02.11 10:52buy0.10gbpusd1.94981.94490.00002008.02.11 15:231.94490.000.000.00-49.00
64079812008.02.12 09:50sell0.10gbpusd1.94981.94980.00002008.02.12 11:581.94980.000.000.000.00
64079792008.02.12 15:07buy0.10gbpusd1.95651.95650.00002008.02.12 20:001.96090.000.000.0044.00
64503032008.02.13 10:01sell stop0.10gbpusd1.95381.96050.00002008.02.13 19:011.9626expiration [2008.02.13 19:01]
64503022008.02.13 10:39buy0.10gbpusd1.96051.96050.00002008.02.13 14:301.96050.000.000.000.00
64940602008.02.14 09:45sell stop0.10gbpusd1.96331.97130.00002008.02.14 18:451.9692expiration [2008.02.14 18:45]
64940582008.02.14 14:21buy0.10gbpusd1.97281.96570.00002008.02.14 20:001.96980.000.000.00-30.00
65319382008.02.15 09:45buy stop0.10gbpusd1.97231.96510.00002008.02.15 18:451.9606expiration [2008.02.15 18:45]
65319392008.02.15 09:45sell0.10gbpusd1.96511.96510.00002008.02.15 16:011.96510.000.000.000.00
65744012008.02.18 09:45buy stop0.10gbpusd1.96001.95200.00002008.02.18 18:451.9488expiration [2008.02.18 18:45]
65744032008.02.18 09:50sell0.10gbpusd1.94971.95580.00002008.02.18 20:001.94980.000.000.00-1.00
66113812008.02.19 09:45buy stop0.10gbpusd1.95521.94880.00002008.02.19 18:451.9504expiration [2008.02.19 18:45]
66113832008.02.19 10:02sell0.10gbpusd1.94881.95350.00002008.02.19 14:361.95350.000.000.00-47.00
66536712008.02.20 09:46buy0.10gbpusd1.95021.94420.00002008.02.20 11:061.94420.000.000.00-60.00
66536732008.02.20 11:06sell0.10gbpusd1.94421.94420.00002008.02.20 20:001.94170.000.000.0025.00
67141902008.02.21 09:45sell stop0.10gbpusd1.94381.94930.00002008.02.21 18:451.9622expiration [2008.02.21 18:45]
67141852008.02.21 10:29buy0.10gbpusd1.94931.95610.00002008.02.21 20:001.96300.000.000.00137.00
67764202008.02.22 09:45sell stop0.10gbpusd1.96111.96880.00002008.02.22 18:451.9677expiration [2008.02.22 18:45]
67764182008.02.22 12:52buy0.10gbpusd1.96881.96280.00002008.02.22 20:001.96780.000.000.00-10.00
68130402008.02.25 09:45sell stop0.10gbpusd1.96051.96750.00002008.02.25 18:451.9678expiration [2008.02.25 18:45]
68130392008.02.25 14:31buy0.10gbpusd1.96751.96200.00002008.02.25 20:001.96760.000.000.001.00
68490632008.02.26 09:45sell stop0.10gbpusd1.96331.96930.00002008.02.26 18:451.9813expiration [2008.02.26 18:45]
68490622008.02.26 11:10buy0.10gbpusd1.96931.97820.00002008.02.26 20:001.98470.000.000.00154.00
69096062008.02.27 09:45buy stop0.10gbpusd1.99751.98950.00002008.02.27 18:451.9894expiration [2008.02.27 18:45]
69096132008.02.27 10:21sell0.10gbpusd1.98811.98810.00002008.02.27 15:371.98810.000.000.000.00
69754522008.02.28 09:45sell stop0.10gbpusd1.97511.98310.00002008.02.28 18:451.9904expiration [2008.02.28 18:45]
69754502008.02.28 13:32buy0.10gbpusd1.98391.98670.00002008.02.28 20:001.99420.000.000.00103.00
70335682008.02.29 10:12buy stop0.10gbpusd1.99321.98520.00002008.02.29 19:121.9860expiration [2008.02.29 19:12]
70335692008.02.29 10:46sell0.10gbpusd1.98301.98300.00002008.02.29 12:231.98300.000.000.000.00
70960772008.03.03 09:45sell stop0.10gbpusd1.98021.98690.00002008.03.03 18:451.9834expiration [2008.03.03 18:45]
70960762008.03.03 10:36buy0.10gbpusd1.98691.98690.00002008.03.03 16:111.98690.000.000.000.00
  0.00 0.00 -4.50 185.00
Closed P/L: 180.50
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 180.50 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 5 180.50 Equity: 5 180.50 Free Margin: 5 180.50
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 953.40 Gross Loss: 1 772.90 Total Net Profit: 180.50
Profit Factor: 1.10 Expected Payoff: 2.01  
Absolute Drawdown: 340.72 Maximal Drawdown: 360.00 (7.17%) Relative Drawdown: 7.17% (360.00)
 
Total Trades: 90 Short Positions (won %): 46 (56.52%) Long Positions (won %): 44 (56.82%)
Profit Trades (% of total): 51 (56.67%) Loss trades (% of total): 39 (43.33%)
Largest profit trade: 204.00 loss trade: -79.00
Average profit trade: 38.30 loss trade: -45.46
Maximum consecutive wins ($): 6 (258.00) consecutive losses ($): 5 (-151.00)
Maximal consecutive profit (count): 258.00 (6) consecutive loss (count): -242.00 (4)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2