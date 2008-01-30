|Account: 1708218
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2008 February 28, 14:02
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|75406673
|2008.01.30 13:07
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4815
|1.5015
|1.4805
|2008.01.30 13:15
|1.4805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|75405248
|2008.01.30 12:57
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4809
|1.5014
|1.4799
|2008.01.30 13:15
|1.4799
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|75403837
|2008.01.30 12:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4804
|1.5014
|1.4794
|2008.01.30 13:15
|1.4797
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|772188
|10p3-Sell
|75464435
|2008.01.30 19:10
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4790
|1.4595
|1.4800
|2008.01.30 19:13
|1.4796
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Buy
|75463974
|2008.01.30 19:08
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4796
|1.4596
|1.4806
|2008.01.30 19:13
|1.4795
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|772188
|10p3-Buy
|75462380
|2008.01.30 18:46
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4802
|1.4597
|1.4812
|2008.01.30 19:13
|1.4796
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Buy
|75460009
|2008.01.30 18:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4808
|1.4598
|1.4818
|2008.01.30 19:13
|1.4794
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|772188
|10p3-Buy
|75528325
|2008.01.30 22:14
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4872
|1.5072
|1.4862
|2008.01.30 22:24
|1.4862
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|75526473
|2008.01.30 22:07
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4867
|1.5072
|1.4857
|2008.01.30 22:24
|1.4861
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|772188
|10p3-Sell
|75523791
|2008.01.30 22:01
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4861
|1.5071
|1.4851
|2008.01.30 22:25
|1.4862
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|772188
|10p3-Sell
|75676145
|2008.01.31 07:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4864
|1.5074
|1.4854
|2008.01.31 08:01
|1.4854
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|75721164
|2008.01.31 10:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4864
|1.4654
|1.4874
|2008.01.31 11:18
|1.4874
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|75862540
|2008.01.31 22:04
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4864
|1.5069
|1.4854
|2008.01.31 22:55
|1.4854
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|75860786
|2008.01.31 21:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4858
|1.5068
|1.4848
|2008.01.31 22:55
|1.4852
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|772188
|10p3-Sell
|75915093
|2008.02.01 04:46
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4869
|1.5079
|1.4859
|2008.02.01 06:14
|1.4859
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|75931778
|2008.02.01 07:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4877
|1.4667
|1.4887
|2008.02.01 07:48
|1.4887
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|75935284
|2008.02.01 07:59
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4882
|1.4677
|1.4892
|2008.02.01 08:16
|1.4892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|75932989
|2008.02.01 07:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4888
|1.4678
|1.4898
|2008.02.01 08:16
|1.4891
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|772188
|10p3-Buy
|76114065
|2008.02.03 23:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4799
|1.4614
|1.4809
|2008.02.04 03:27
|1.4809
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|76213373
|2008.02.04 09:35
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4827
|1.4992
|1.4817
|2008.02.04 09:37
|1.4823
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Sell
|76213039
|2008.02.04 09:35
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4821
|1.4991
|1.4811
|2008.02.04 09:38
|1.4822
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|772188
|10p3-Sell
|76211950
|2008.02.04 09:28
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4815
|1.4990
|1.4805
|2008.02.04 09:38
|1.4821
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|10p3-Sell
|76210929
|2008.02.04 09:21
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4809
|1.4989
|1.4799
|2008.02.04 09:38
|1.4820
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|772188
|10p3-Sell
|76210093
|2008.02.04 09:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4804
|1.4989
|1.4794
|2008.02.04 09:38
|1.4819
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|772188
|10p3-Sell
|76288512
|2008.02.04 20:17
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4837
|1.5012
|1.4827
|2008.02.04 21:05
|1.4827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|76288208
|2008.02.04 20:17
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4831
|1.5011
|1.4821
|2008.02.04 21:05
|1.4827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|10p3-Sell
|76283969
|2008.02.04 19:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4826
|1.5011
|1.4816
|2008.02.04 21:05
|1.4828
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|772188
|10p3-Sell
|76301568
|2008.02.04 23:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4828
|1.5013
|1.4818
|2008.02.05 00:55
|1.4818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|76334597
|2008.02.05 03:34
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4810
|1.4630
|1.4820
|2008.02.05 06:51
|1.4820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|76333260
|2008.02.05 03:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4816
|1.4631
|1.4826
|2008.02.05 06:51
|1.4820
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|76441621
|2008.02.05 13:44
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4655
|1.4490
|1.4665
|2008.02.05 13:47
|1.4659
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Buy
|76441464
|2008.02.05 13:44
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4661
|1.4491
|1.4671
|2008.02.05 13:47
|1.4656
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|772188
|10p3-Buy
|76438170
|2008.02.05 13:29
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4667
|1.4492
|1.4677
|2008.02.05 13:47
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|10p3-Buy
|76437618
|2008.02.05 13:28
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4675
|1.4495
|1.4685
|2008.02.05 13:47
|1.4659
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|772188
|10p3-Buy
|76431914
|2008.02.05 12:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4681
|1.4496
|1.4691
|2008.02.05 13:47
|1.4658
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|772188
|10p3-Buy
|76596821
|2008.02.06 01:42
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4627
|1.4452
|1.4637
|2008.02.06 02:33
|1.4637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|76594159
|2008.02.06 01:18
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4633
|1.4453
|1.4643
|2008.02.06 02:33
|1.4636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|772188
|10p3-Buy
|76593717
|2008.02.06 01:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4639
|1.4454
|1.4649
|2008.02.06 02:33
|1.4638
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|772188
|10p3-Buy
|76604602
|2008.02.06 02:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4634
|1.4449
|1.4644
|2008.02.06 03:22
|1.4644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|76642196
|2008.02.06 07:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4631
|1.4816
|1.4621
|2008.02.06 07:54
|1.4621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|76651990
|2008.02.06 08:03
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4640
|1.4810
|1.4630
|2008.02.06 08:10
|1.4632
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|772188
|10p3-Sell
|76651486
|2008.02.06 08:02
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4634
|1.4809
|1.4624
|2008.02.06 08:10
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Sell
|76649268
|2008.02.06 07:55
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4628
|1.4808
|1.4618
|2008.02.06 08:10
|1.4634
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Sell
|76648567
|2008.02.06 07:54
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4620
|1.4805
|1.4610
|2008.02.06 08:10
|1.4635
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|772188
|10p3-Sell
|76707497
|2008.02.06 11:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4615
|1.4430
|1.4625
|2008.02.06 11:49
|1.4625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|76837367
|2008.02.06 22:55
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4621
|1.4451
|1.4631
|2008.02.06 23:15
|1.4627
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Buy
|76832541
|2008.02.06 22:27
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4627
|1.4452
|1.4637
|2008.02.06 23:15
|1.4628
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|772188
|10p3-Buy
|76832033
|2008.02.06 22:23
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4632
|1.4452
|1.4642
|2008.02.06 23:16
|1.4628
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|772188
|10p3-Buy
|76830124
|2008.02.06 22:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4638
|1.4453
|1.4648
|2008.02.06 23:16
|1.4627
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|772188
|10p3-Buy
|76881480
|2008.02.07 02:27
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4614
|1.4439
|1.4624
|2008.02.07 06:15
|1.4624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|76873141
|2008.02.07 01:14
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4620
|1.4440
|1.4630
|2008.02.07 06:16
|1.4625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|772188
|10p3-Buy
|76871248
|2008.02.07 01:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4626
|1.4441
|1.4636
|2008.02.07 06:16
|1.4623
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|772188
|10p3-Buy
|76922112
|2008.02.07 08:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4610
|1.4795
|1.4600
|2008.02.07 08:08
|1.4600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|76930349
|2008.02.07 08:34
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4621
|1.4786
|1.4611
|2008.02.07 09:00
|1.4617
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Sell
|76927442
|2008.02.07 08:15
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4615
|1.4785
|1.4605
|2008.02.07 09:00
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|10p3-Sell
|76926500
|2008.02.07 08:12
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4609
|1.4784
|1.4599
|2008.02.07 09:00
|1.4617
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|772188
|10p3-Sell
|76926068
|2008.02.07 08:10
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4604
|1.4784
|1.4594
|2008.02.07 09:00
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|772188
|10p3-Sell
|76925580
|2008.02.07 08:09
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4598
|1.4783
|1.4588
|2008.02.07 09:00
|1.4617
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|772188
|10p3-Sell
|76962197
|2008.02.07 11:38
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4628
|1.4808
|1.4618
|2008.02.07 12:08
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|76961511
|2008.02.07 11:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4622
|1.4807
|1.4612
|2008.02.07 12:08
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|77100253
|2008.02.07 18:09
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4459
|1.4294
|1.4469
|2008.02.07 18:13
|1.4463
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Buy
|77099078
|2008.02.07 18:07
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4465
|1.4295
|1.4475
|2008.02.07 18:13
|1.4462
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|10p3-Buy
|77098018
|2008.02.07 18:04
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4471
|1.4296
|1.4481
|2008.02.07 18:13
|1.4463
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|772188
|10p3-Buy
|77097867
|2008.02.07 18:04
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4478
|1.4298
|1.4488
|2008.02.07 18:13
|1.4464
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|772188
|10p3-Buy
|77097177
|2008.02.07 18:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4485
|1.4300
|1.4495
|2008.02.07 18:13
|1.4463
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|772188
|10p3-Buy
|77107484
|2008.02.07 18:31
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4443
|1.4273
|1.4453
|2008.02.07 18:32
|1.4449
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Buy
|77107106
|2008.02.07 18:30
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4448
|1.4273
|1.4458
|2008.02.07 18:32
|1.4449
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|772188
|10p3-Buy
|77105745
|2008.02.07 18:29
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4458
|1.4278
|1.4468
|2008.02.07 18:32
|1.4450
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|772188
|10p3-Buy
|77101494
|2008.02.07 18:14
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4464
|1.4279
|1.4474
|2008.02.07 18:32
|1.4451
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|772188
|10p3-Buy
|77115011
|2008.02.07 19:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4478
|1.4293
|1.4488
|2008.02.07 19:07
|1.4488
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|77122824
|2008.02.07 19:26
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4466
|1.4301
|1.4476
|2008.02.07 20:27
|1.4470
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Buy
|77120259
|2008.02.07 19:16
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4472
|1.4302
|1.4482
|2008.02.07 20:27
|1.4472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Buy
|77119913
|2008.02.07 19:15
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4479
|1.4304
|1.4489
|2008.02.07 20:27
|1.4470
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|10p3-Buy
|77118864
|2008.02.07 19:13
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4485
|1.4305
|1.4495
|2008.02.07 20:28
|1.4471
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|772188
|10p3-Buy
|77116576
|2008.02.07 19:08
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4490
|1.4305
|1.4500
|2008.02.07 20:28
|1.4470
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|772188
|10p3-Buy
|77194470
|2008.02.08 00:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4485
|1.4300
|1.4495
|2008.02.08 01:33
|1.4495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|77221228
|2008.02.08 04:46
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4481
|1.4666
|1.4471
|2008.02.08 06:17
|1.4471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|77245013
|2008.02.08 07:21
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.4474
|1.4309
|1.4484
|2008.02.08 07:59
|1.4478
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Buy
|77244184
|2008.02.08 07:18
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4480
|1.4310
|1.4490
|2008.02.08 07:59
|1.4479
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|772188
|10p3-Buy
|77243863
|2008.02.08 07:17
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4486
|1.4311
|1.4496
|2008.02.08 07:59
|1.4479
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|772188
|10p3-Buy
|77241422
|2008.02.08 07:03
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4492
|1.4312
|1.4502
|2008.02.08 07:59
|1.4478
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|772188
|10p3-Buy
|77240225
|2008.02.08 07:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4498
|1.4313
|1.4508
|2008.02.08 07:59
|1.4478
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|772188
|10p3-Buy
|77272173
|2008.02.08 09:15
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4487
|1.4307
|1.4497
|2008.02.08 09:35
|1.4497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|77272068
|2008.02.08 09:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4493
|1.4308
|1.4503
|2008.02.08 09:35
|1.4498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|772188
|10p3-Buy
|77305466
|2008.02.08 12:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4494
|1.4309
|1.4504
|2008.02.08 12:46
|1.4504
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|77308081
|2008.02.08 12:49
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4500
|1.4320
|1.4510
|2008.02.08 12:52
|1.4510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|77306394
|2008.02.08 12:46
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4506
|1.4321
|1.4516
|2008.02.08 12:52
|1.4510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|77321503
|2008.02.08 13:20
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4497
|1.4327
|1.4507
|2008.02.08 13:27
|1.4503
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Buy
|77321333
|2008.02.08 13:20
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4503
|1.4328
|1.4513
|2008.02.08 13:27
|1.4503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Buy
|77320513
|2008.02.08 13:17
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4508
|1.4328
|1.4518
|2008.02.08 13:27
|1.4502
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Buy
|77309623
|2008.02.08 12:52
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4514
|1.4329
|1.4524
|2008.02.08 13:27
|1.4503
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|772188
|10p3-Buy
|77417695
|2008.02.10 23:00
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4525
|1.4695
|1.4515
|2008.02.10 23:24
|1.4518
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|772188
|10p3-Sell
|77413320
|2008.02.08 20:45
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4516
|1.4691
|1.4506
|2008.02.10 23:24
|1.4520
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|772188
|10p3-Sell
|77411781
|2008.02.08 20:29
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4510
|1.4690
|1.4500
|2008.02.10 23:25
|1.4521
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|772188
|10p3-Sell
|77409589
|2008.02.08 20:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4505
|1.4690
|1.4495
|2008.02.10 23:25
|1.4522
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|772188
|10p3-Sell
|77470984
|2008.02.11 04:11
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4541
|1.4711
|1.4531
|2008.02.11 04:17
|1.4535
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|77465212
|2008.02.11 03:38
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4533
|1.4708
|1.4523
|2008.02.11 04:17
|1.4536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|772188
|10p3-Sell
|77453978
|2008.02.11 01:54
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4527
|1.4707
|1.4517
|2008.02.11 04:17
|1.4535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|772188
|10p3-Sell
|77452894
|2008.02.11 01:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4521
|1.4706
|1.4511
|2008.02.11 04:17
|1.4536
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|772188
|10p3-Sell
|77509625
|2008.02.11 07:53
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4573
|1.4738
|1.4563
|2008.02.11 07:54
|1.4569
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Sell
|77508834
|2008.02.11 07:53
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4567
|1.4737
|1.4557
|2008.02.11 07:54
|1.4571
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|772188
|10p3-Sell
|77505798
|2008.02.11 07:50
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4562
|1.4737
|1.4552
|2008.02.11 07:54
|1.4573
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|772188
|10p3-Sell
|77503180
|2008.02.11 07:44
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4556
|1.4736
|1.4546
|2008.02.11 07:54
|1.4573
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|772188
|10p3-Sell
|77500131
|2008.02.11 07:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4550
|1.4735
|1.4540
|2008.02.11 07:54
|1.4572
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|772188
|10p3-Sell
|77526028
|2008.02.11 09:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4564
|1.4749
|1.4554
|2008.02.11 09:42
|1.4554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|77653750
|2008.02.11 23:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4517
|1.4702
|1.4507
|2008.02.11 23:50
|1.4507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|77691849
|2008.02.12 02:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4512
|1.4327
|1.4522
|2008.02.12 02:32
|1.4522
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|77761834
|2008.02.12 08:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4525
|1.4710
|1.4515
|2008.02.12 08:49
|1.4515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|77808863
|2008.02.12 11:22
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4519
|1.4339
|1.4529
|2008.02.12 12:01
|1.4529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|77803620
|2008.02.12 11:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4525
|1.4340
|1.4535
|2008.02.12 12:01
|1.4529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|78008040
|2008.02.13 05:28
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4567
|1.4397
|1.4577
|2008.02.13 05:47
|1.4573
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Buy
|78006024
|2008.02.13 05:01
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4573
|1.4398
|1.4583
|2008.02.13 05:47
|1.4573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Buy
|78002513
|2008.02.13 03:47
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4579
|1.4399
|1.4589
|2008.02.13 05:47
|1.4572
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|772188
|10p3-Buy
|77998853
|2008.02.13 02:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4585
|1.4400
|1.4595
|2008.02.13 05:48
|1.4573
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|772188
|10p3-Buy
|78108795
|2008.02.13 13:35
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4580
|1.4760
|1.4570
|2008.02.13 13:39
|1.4570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|78107239
|2008.02.13 13:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4569
|1.4754
|1.4559
|2008.02.13 13:39
|1.4570
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|772188
|10p3-Sell
|78116137
|2008.02.13 13:46
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4580
|1.4755
|1.4570
|2008.02.13 14:01
|1.4570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|78114264
|2008.02.13 13:42
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4574
|1.4754
|1.4564
|2008.02.13 14:01
|1.4569
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|772188
|10p3-Sell
|78112741
|2008.02.13 13:39
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4568
|1.4753
|1.4558
|2008.02.13 14:01
|1.4569
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|772188
|10p3-Sell
|78190024
|2008.02.13 20:31
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4581
|1.4761
|1.4571
|2008.02.13 20:59
|1.4571
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|78188953
|2008.02.13 20:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4574
|1.4759
|1.4564
|2008.02.13 21:00
|1.4572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|772188
|10p3-Sell
|78248423
|2008.02.14 06:02
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4562
|1.4382
|1.4572
|2008.02.14 06:20
|1.4572
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|78230974
|2008.02.14 01:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4567
|1.4382
|1.4577
|2008.02.14 06:20
|1.4571
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|78298895
|2008.02.14 10:47
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4627
|1.4807
|1.4617
|2008.02.14 10:56
|1.4617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|78297883
|2008.02.14 10:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4620
|1.4805
|1.4610
|2008.02.14 10:56
|1.4618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|772188
|10p3-Sell
|78394983
|2008.02.14 22:26
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4645
|1.4820
|1.4635
|2008.02.14 23:20
|1.4635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|78386526
|2008.02.14 20:19
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4639
|1.4819
|1.4629
|2008.02.14 23:20
|1.4635
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|10p3-Sell
|78384029
|2008.02.14 20:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4633
|1.4818
|1.4623
|2008.02.14 23:20
|1.4636
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|772188
|10p3-Sell
|78446259
|2008.02.15 06:37
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4657
|1.4822
|1.4647
|2008.02.15 06:40
|1.4653
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Sell
|78445734
|2008.02.15 06:36
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4651
|1.4821
|1.4641
|2008.02.15 06:40
|1.4650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|772188
|10p3-Sell
|78444290
|2008.02.15 06:25
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4646
|1.4821
|1.4636
|2008.02.15 06:40
|1.4653
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|772188
|10p3-Sell
|78436106
|2008.02.15 05:03
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4640
|1.4820
|1.4630
|2008.02.15 06:40
|1.4654
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|772188
|10p3-Sell
|78434384
|2008.02.15 04:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4634
|1.4819
|1.4624
|2008.02.15 06:40
|1.4654
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|772188
|10p3-Sell
|78475429
|2008.02.15 09:47
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4674
|1.4839
|1.4664
|2008.02.15 10:06
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Sell
|78474706
|2008.02.15 09:46
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4668
|1.4838
|1.4658
|2008.02.15 10:06
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|10p3-Sell
|78474179
|2008.02.15 09:45
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4662
|1.4837
|1.4652
|2008.02.15 10:06
|1.4670
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|772188
|10p3-Sell
|78469839
|2008.02.15 09:14
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4656
|1.4836
|1.4646
|2008.02.15 10:06
|1.4669
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|772188
|10p3-Sell
|78465880
|2008.02.15 08:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4650
|1.4835
|1.4640
|2008.02.15 10:08
|1.4671
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|772188
|10p3-Sell
|78624949
|2008.02.18 00:28
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4678
|1.4853
|1.4668
|2008.02.18 00:42
|1.4668
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|78617192
|2008.02.17 23:37
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4672
|1.4852
|1.4662
|2008.02.18 00:42
|1.4668
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|10p3-Sell
|78616651
|2008.02.17 23:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4667
|1.4852
|1.4657
|2008.02.18 00:42
|1.4668
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|772188
|10p3-Sell
|78636459
|2008.02.18 02:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4675
|1.4490
|1.4685
|2008.02.18 04:37
|1.4685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|78656029
|2008.02.18 06:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4682
|1.4867
|1.4672
|2008.02.18 08:02
|1.4672
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|78729402
|2008.02.18 12:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4632
|1.4447
|1.4642
|2008.02.18 12:57
|1.4642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|78746323
|2008.02.18 14:23
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4627
|1.4457
|1.4637
|2008.02.18 14:43
|1.4632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|772188
|10p3-Buy
|78738445
|2008.02.18 13:21
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4632
|1.4457
|1.4642
|2008.02.18 14:43
|1.4631
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|772188
|10p3-Buy
|78734249
|2008.02.18 13:05
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4638
|1.4458
|1.4648
|2008.02.18 14:43
|1.4632
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Buy
|78731391
|2008.02.18 12:57
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4644
|1.4459
|1.4654
|2008.02.18 14:43
|1.4631
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|772188
|10p3-Buy
|78783671
|2008.02.18 21:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4658
|1.4843
|1.4648
|2008.02.18 23:17
|1.4648
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|78828757
|2008.02.19 01:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4656
|1.4471
|1.4666
|2008.02.19 05:20
|1.4666
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|78959096
|2008.02.19 09:28
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4724
|1.4894
|1.4714
|2008.02.19 09:37
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|78954831
|2008.02.19 09:21
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4718
|1.4893
|1.4708
|2008.02.19 09:37
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Sell
|78952464
|2008.02.19 09:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4707
|1.4892
|1.4697
|2008.02.19 09:37
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|772188
|10p3-Sell
|78953115
|2008.02.19 09:16
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4712
|1.4892
|1.4702
|2008.02.19 09:37
|1.4719
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|772188
|10p3-Sell
|79033333
|2008.02.19 12:54
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4756
|1.4926
|1.4746
|2008.02.19 12:58
|1.4750
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|79033063
|2008.02.19 12:54
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4750
|1.4925
|1.4740
|2008.02.19 12:58
|1.4749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|772188
|10p3-Sell
|79032262
|2008.02.19 12:50
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4745
|1.4925
|1.4735
|2008.02.19 12:58
|1.4750
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|772188
|10p3-Sell
|79029347
|2008.02.19 12:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4739
|1.4924
|1.4729
|2008.02.19 12:58
|1.4751
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|772188
|10p3-Sell
|79187146
|2008.02.20 02:21
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4719
|1.4544
|1.4729
|2008.02.20 02:47
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|79186043
|2008.02.20 02:13
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4725
|1.4545
|1.4735
|2008.02.20 02:47
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|10p3-Buy
|79146599
|2008.02.19 23:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4730
|1.4545
|1.4740
|2008.02.20 02:47
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|772188
|10p3-Buy
|79216033
|2008.02.20 05:21
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4711
|1.4541
|1.4721
|2008.02.20 06:15
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Buy
|79213652
|2008.02.20 05:04
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4717
|1.4542
|1.4727
|2008.02.20 06:15
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|772188
|10p3-Buy
|79210822
|2008.02.20 04:46
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4723
|1.4543
|1.4733
|2008.02.20 06:16
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Buy
|79201557
|2008.02.20 03:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4728
|1.4543
|1.4738
|2008.02.20 06:16
|1.4716
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|772188
|10p3-Buy
|79265634
|2008.02.20 09:39
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4708
|1.4533
|1.4718
|2008.02.20 09:47
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|79260456
|2008.02.20 09:03
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4714
|1.4534
|1.4724
|2008.02.20 09:47
|1.4717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|772188
|10p3-Buy
|79256750
|2008.02.20 08:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4720
|1.4535
|1.4730
|2008.02.20 09:47
|1.4718
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|772188
|10p3-Buy
|79468643
|2008.02.21 04:23
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4728
|1.4898
|1.4718
|2008.02.21 04:38
|1.4722
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|79425167
|2008.02.20 23:20
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4722
|1.4897
|1.4712
|2008.02.21 04:39
|1.4724
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Sell
|79419877
|2008.02.20 21:56
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4716
|1.4896
|1.4706
|2008.02.21 04:39
|1.4723
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.21
|772188
|10p3-Sell
|79419525
|2008.02.20 21:47
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4710
|1.4895
|1.4700
|2008.02.21 04:39
|1.4724
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.14
|772188
|10p3-Sell
|79531560
|2008.02.21 09:38
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4756
|1.4926
|1.4746
|2008.02.21 09:39
|1.4750
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|79529042
|2008.02.21 09:32
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4750
|1.4925
|1.4740
|2008.02.21 09:39
|1.4750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Sell
|79528054
|2008.02.21 09:31
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4742
|1.4922
|1.4732
|2008.02.21 09:39
|1.4751
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|772188
|10p3-Sell
|79525592
|2008.02.21 09:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4734
|1.4919
|1.4724
|2008.02.21 09:39
|1.4749
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|772188
|10p3-Sell
|79532215
|2008.02.21 09:39
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4748
|1.4933
|1.4738
|2008.02.21 10:01
|1.4738
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|79553753
|2008.02.21 11:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4722
|1.4907
|1.4712
|2008.02.21 11:24
|1.4712
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|79572507
|2008.02.21 12:56
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4735
|1.4900
|1.4725
|2008.02.21 14:11
|1.4731
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Sell
|79571168
|2008.02.21 12:47
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4728
|1.4898
|1.4718
|2008.02.21 14:11
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|772188
|10p3-Sell
|79567442
|2008.02.21 12:22
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4723
|1.4898
|1.4713
|2008.02.21 14:11
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|772188
|10p3-Sell
|79561651
|2008.02.21 11:53
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4717
|1.4897
|1.4707
|2008.02.21 14:11
|1.4729
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|772188
|10p3-Sell
|79556216
|2008.02.21 11:24
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4711
|1.4896
|1.4701
|2008.02.21 14:11
|1.4730
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|772188
|10p3-Sell
|79706245
|2008.02.21 22:20
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4823
|1.5003
|1.4813
|2008.02.21 23:28
|1.4813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|79690541
|2008.02.21 19:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4817
|1.5002
|1.4807
|2008.02.21 23:29
|1.4813
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.04
|772188
|10p3-Sell
|79762514
|2008.02.22 04:37
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4799
|1.4619
|1.4809
|2008.02.22 06:00
|1.4809
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|79759313
|2008.02.22 03:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4805
|1.4620
|1.4815
|2008.02.22 06:00
|1.4809
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|79789602
|2008.02.22 08:16
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4805
|1.4985
|1.4795
|2008.02.22 08:21
|1.4795
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|79789373
|2008.02.22 08:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4798
|1.4983
|1.4788
|2008.02.22 08:21
|1.4795
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|772188
|10p3-Sell
|79794343
|2008.02.22 08:35
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4818
|1.4983
|1.4808
|2008.02.22 08:37
|1.4814
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Sell
|79794164
|2008.02.22 08:35
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4812
|1.4982
|1.4802
|2008.02.22 08:37
|1.4817
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|772188
|10p3-Sell
|79791585
|2008.02.22 08:27
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4807
|1.4982
|1.4797
|2008.02.22 08:37
|1.4817
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|772188
|10p3-Sell
|79791359
|2008.02.22 08:27
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4801
|1.4981
|1.4791
|2008.02.22 08:37
|1.4814
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.39
|772188
|10p3-Sell
|79790153
|2008.02.22 08:21
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4795
|1.4980
|1.4785
|2008.02.22 08:37
|1.4813
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Sell
|79825347
|2008.02.22 11:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4836
|1.5021
|1.4826
|2008.02.22 12:14
|1.4826
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|79851803
|2008.02.22 13:48
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4840
|1.5020
|1.4830
|2008.02.22 13:58
|1.4830
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|79851106
|2008.02.22 13:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4834
|1.5019
|1.4824
|2008.02.22 13:58
|1.4831
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|772188
|10p3-Sell
|79857333
|2008.02.22 14:10
|sell
|0.81
|eurusdm
|1.4849
|1.5014
|1.4839
|2008.02.22 14:23
|1.4845
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Sell
|79856848
|2008.02.22 14:08
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4843
|1.5013
|1.4833
|2008.02.22 14:24
|1.4846
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|772188
|10p3-Sell
|79855185
|2008.02.22 14:01
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4831
|1.5011
|1.4821
|2008.02.22 14:24
|1.4846
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|772188
|10p3-Sell
|79856469
|2008.02.22 14:07
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4837
|1.5012
|1.4827
|2008.02.22 14:24
|1.4845
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|772188
|10p3-Sell
|79853467
|2008.02.22 13:58
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4826
|1.5011
|1.4816
|2008.02.22 14:24
|1.4844
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Sell
|79955820
|2008.02.25 01:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4826
|1.5011
|1.4816
|2008.02.25 03:12
|1.4816
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|79985720
|2008.02.25 06:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4816
|1.4631
|1.4826
|2008.02.25 06:11
|1.4826
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|79998281
|2008.02.25 07:33
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.4809
|1.4639
|1.4819
|2008.02.25 07:38
|1.4815
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Buy
|79997214
|2008.02.25 07:29
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4815
|1.4640
|1.4825
|2008.02.25 07:38
|1.4816
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|772188
|10p3-Buy
|79988476
|2008.02.25 06:16
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4822
|1.4642
|1.4832
|2008.02.25 07:38
|1.4816
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Buy
|79988127
|2008.02.25 06:11
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4828
|1.4643
|1.4838
|2008.02.25 07:38
|1.4816
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|772188
|10p3-Buy
|80039307
|2008.02.25 11:09
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.4802
|1.4627
|1.4812
|2008.02.25 12:58
|1.4812
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Buy[tp]
|80038233
|2008.02.25 11:06
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4808
|1.4628
|1.4818
|2008.02.25 12:58
|1.4812
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|772188
|10p3-Buy
|80025550
|2008.02.25 09:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4813
|1.4628
|1.4823
|2008.02.25 12:59
|1.4813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Buy
|80053063
|2008.02.25 13:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4817
|1.4632
|1.4827
|2008.02.25 13:25
|1.4827
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|80183793
|2008.02.26 04:08
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4832
|1.5012
|1.4822
|2008.02.26 05:24
|1.4822
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|80166494
|2008.02.26 01:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4827
|1.5012
|1.4817
|2008.02.26 05:24
|1.4822
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|772188
|10p3-Sell
|80239251
|2008.02.26 09:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4839
|1.4654
|1.4849
|2008.02.26 09:24
|1.4849
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|80245171
|2008.02.26 09:27
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.4848
|1.4668
|1.4858
|2008.02.26 09:36
|1.4858
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Buy[tp]
|80243608
|2008.02.26 09:26
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.4853
|1.4668
|1.4863
|2008.02.26 09:36
|1.4857
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|772188
|10p3-Buy
|80308771
|2008.02.26 13:38
|sell
|0.27
|eurusdm
|1.4882
|1.5052
|1.4872
|2008.02.26 13:42
|1.4876
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|772188
|10p3-Sell
|80307231
|2008.02.26 13:35
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.4876
|1.5051
|1.4866
|2008.02.26 13:42
|1.4877
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|772188
|10p3-Sell
|80306222
|2008.02.26 13:33
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4870
|1.5050
|1.4860
|2008.02.26 13:42
|1.4877
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|772188
|10p3-Sell
|80303939
|2008.02.26 13:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4865
|1.5050
|1.4855
|2008.02.26 13:42
|1.4877
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|772188
|10p3-Sell
|80312170
|2008.02.26 13:52
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4882
|1.5062
|1.4872
|2008.02.26 14:09
|1.4872
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|772188
|10p3-Sell[tp]
|80310338
|2008.02.26 13:42
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4876
|1.5061
|1.4866
|2008.02.26 14:09
|1.4873
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|772188
|10p3-Sell
|80432544
|2008.02.26 22:24
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.5037
|1.5212
|1.5027
|2008.02.26 22:29
|1.5027
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|772188
|10p3-Sell[tp]
|80430921
|2008.02.26 22:18
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.4984
|1.5164
|1.4974
|2008.02.26 22:29
|1.5028
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|772188
|10p3-Sell
|80430628
|2008.02.26 22:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4978
|1.5163
|1.4968
|2008.02.26 22:29
|1.5028
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|772188
|10p3-Sell
|80437586
|2008.02.26 22:29
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5027
|1.5212
|1.5017
|2008.02.26 22:31
|1.5017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|80456260
|2008.02.27 00:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.4995
|1.5180
|1.4985
|2008.02.27 00:20
|1.4985
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|80602749
|2008.02.27 10:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5051
|1.5236
|1.5041
|2008.02.27 11:02
|1.5041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|80717970
|2008.02.27 18:31
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.5117
|1.5302
|1.5107
|2008.02.27 19:04
|1.5107
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Sell[tp]
|80821282
|2008.02.28 07:33
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.5087
|1.4922
|1.5097
|2008.02.28 07:34
|1.5092
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|772188
|10p3-Buy
|80818543
|2008.02.28 07:25
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.5092
|1.4922
|1.5102
|2008.02.28 07:34
|1.5092
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|772188
|10p3-Buy
|80812607
|2008.02.28 06:45
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.5098
|1.4923
|1.5108
|2008.02.28 07:34
|1.5093
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|772188
|10p3-Buy
|80810763
|2008.02.28 06:31
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5104
|1.4924
|1.5114
|2008.02.28 07:34
|1.5093
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|772188
|10p3-Buy
|80799041
|2008.02.28 03:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5110
|1.4925
|1.5120
|2008.02.28 07:34
|1.5092
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|772188
|10p3-Buy
|80849876
|2008.02.28 10:35
|buy
|0.81
|eurusdm
|1.5081
|1.4916
|1.5091
|2008.02.28 10:40
|1.5085
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|772188
|10p3-Buy
|80849679
|2008.02.28 10:35
|buy
|0.27
|eurusdm
|1.5088
|1.4918
|1.5098
|2008.02.28 10:40
|1.5086
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|10p3-Buy
|80849289
|2008.02.28 10:33
|buy
|0.09
|eurusdm
|1.5093
|1.4918
|1.5103
|2008.02.28 10:40
|1.5087
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|772188
|10p3-Buy
|80847479
|2008.02.28 10:14
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.5099
|1.4919
|1.5109
|2008.02.28 10:40
|1.5087
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.36
|772188
|10p3-Buy
|80844509
|2008.02.28 09:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5105
|1.4920
|1.5115
|2008.02.28 10:40
|1.5086
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|772188
|10p3-Buy
|80863979
|2008.02.28 12:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.5098
|1.4913
|1.5108
|2008.02.28 12:58
|1.5108
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|772188
|10p3-Buy[tp]
|0.00
|0.00
|-0.09
|60.10
|Closed P/L:
|60.01
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|60.01
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|240.31
|Equity:
|240.31
|Free Margin:
|240.31
|Details:
|Gross Profit:
|95.21
|Gross Loss:
|35.20
|Total Net Profit:
|60.01
|Profit Factor:
|2.70
|Expected Payoff:
|0.25
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|2.87 (1.50%)
|Relative Drawdown:
|1.50% (2.87)
|Total Trades:
|241
|Short Positions (won %):
|132 (55.30%)
|Long Positions (won %):
|109 (58.72%)
|Profit Trades (% of total):
|137 (56.85%)
|Loss trades (% of total):
|104 (43.15%)
|Largest
|profit trade:
|4.05
|loss trade:
|-1.35
|Average
|profit trade:
|0.69
|loss trade:
|-0.34
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (4.43)
|consecutive losses ($):
|4 (-2.87)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4.45 (6)
|consecutive loss (count):
|-2.87 (4)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3