Interbank FX, LLC

Account: 1708218 Name: John Riley Currency: USD 2008 February 28, 14:02
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
754066732008.01.30 13:07sell0.09eurusdm1.48151.50151.48052008.01.30 13:151.48050.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
754052482008.01.30 12:57sell0.03eurusdm1.48091.50141.47992008.01.30 13:151.47990.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
754038372008.01.30 12:45sell0.01eurusdm1.48041.50141.47942008.01.30 13:151.47970.000.000.000.07
 77218810p3-Sell
754644352008.01.30 19:10buy0.27eurusdm1.47901.45951.48002008.01.30 19:131.47960.000.000.001.62
 77218810p3-Buy
754639742008.01.30 19:08buy0.09eurusdm1.47961.45961.48062008.01.30 19:131.47950.000.000.00-0.09
 77218810p3-Buy
754623802008.01.30 18:46buy0.03eurusdm1.48021.45971.48122008.01.30 19:131.47960.000.000.00-0.18
 77218810p3-Buy
754600092008.01.30 18:15buy0.01eurusdm1.48081.45981.48182008.01.30 19:131.47940.000.000.00-0.14
 77218810p3-Buy
755283252008.01.30 22:14sell0.09eurusdm1.48721.50721.48622008.01.30 22:241.48620.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
755264732008.01.30 22:07sell0.03eurusdm1.48671.50721.48572008.01.30 22:241.48610.000.000.000.18
 77218810p3-Sell
755237912008.01.30 22:01sell0.01eurusdm1.48611.50711.48512008.01.30 22:251.48620.000.000.00-0.01
 77218810p3-Sell
756761452008.01.31 07:45sell0.01eurusdm1.48641.50741.48542008.01.31 08:011.48540.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
757211642008.01.31 10:45buy0.01eurusdm1.48641.46541.48742008.01.31 11:181.48740.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
758625402008.01.31 22:04sell0.03eurusdm1.48641.50691.48542008.01.31 22:551.48540.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
758607862008.01.31 21:45sell0.01eurusdm1.48581.50681.48482008.01.31 22:551.48520.000.000.000.06
 77218810p3-Sell
759150932008.02.01 04:46sell0.01eurusdm1.48691.50791.48592008.02.01 06:141.48590.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
759317782008.02.01 07:45buy0.01eurusdm1.48771.46671.48872008.02.01 07:481.48870.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
759352842008.02.01 07:59buy0.03eurusdm1.48821.46771.48922008.02.01 08:161.48920.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
759329892008.02.01 07:48buy0.01eurusdm1.48881.46781.48982008.02.01 08:161.48910.000.000.000.03
 77218810p3-Buy
761140652008.02.03 23:00buy0.01eurusdm1.47991.46141.48092008.02.04 03:271.48090.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
762133732008.02.04 09:35sell0.81eurusdm1.48271.49921.48172008.02.04 09:371.48230.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
762130392008.02.04 09:35sell0.27eurusdm1.48211.49911.48112008.02.04 09:381.48220.000.000.00-0.27
 77218810p3-Sell
762119502008.02.04 09:28sell0.09eurusdm1.48151.49901.48052008.02.04 09:381.48210.000.000.00-0.54
 77218810p3-Sell
762109292008.02.04 09:21sell0.03eurusdm1.48091.49891.47992008.02.04 09:381.48200.000.000.00-0.33
 77218810p3-Sell
762100932008.02.04 09:15sell0.01eurusdm1.48041.49891.47942008.02.04 09:381.48190.000.000.00-0.15
 77218810p3-Sell
762885122008.02.04 20:17sell0.09eurusdm1.48371.50121.48272008.02.04 21:051.48270.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
762882082008.02.04 20:17sell0.03eurusdm1.48311.50111.48212008.02.04 21:051.48270.000.000.000.12
 77218810p3-Sell
762839692008.02.04 19:15sell0.01eurusdm1.48261.50111.48162008.02.04 21:051.48280.000.000.00-0.02
 77218810p3-Sell
763015682008.02.04 23:00sell0.01eurusdm1.48281.50131.48182008.02.05 00:551.48180.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
763345972008.02.05 03:34buy0.03eurusdm1.48101.46301.48202008.02.05 06:511.48200.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
763332602008.02.05 03:30buy0.01eurusdm1.48161.46311.48262008.02.05 06:511.48200.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
764416212008.02.05 13:44buy0.81eurusdm1.46551.44901.46652008.02.05 13:471.46590.000.000.003.24
 77218810p3-Buy
764414642008.02.05 13:44buy0.27eurusdm1.46611.44911.46712008.02.05 13:471.46560.000.000.00-1.35
 77218810p3-Buy
764381702008.02.05 13:29buy0.09eurusdm1.46671.44921.46772008.02.05 13:471.46580.000.000.00-0.81
 77218810p3-Buy
764376182008.02.05 13:28buy0.03eurusdm1.46751.44951.46852008.02.05 13:471.46590.000.000.00-0.48
 77218810p3-Buy
764319142008.02.05 12:45buy0.01eurusdm1.46811.44961.46912008.02.05 13:471.46580.000.000.00-0.23
 77218810p3-Buy
765968212008.02.06 01:42buy0.09eurusdm1.46271.44521.46372008.02.06 02:331.46370.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
765941592008.02.06 01:18buy0.03eurusdm1.46331.44531.46432008.02.06 02:331.46360.000.000.000.09
 77218810p3-Buy
765937172008.02.06 01:15buy0.01eurusdm1.46391.44541.46492008.02.06 02:331.46380.000.000.00-0.01
 77218810p3-Buy
766046022008.02.06 02:48buy0.01eurusdm1.46341.44491.46442008.02.06 03:221.46440.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
766421962008.02.06 07:45sell0.01eurusdm1.46311.48161.46212008.02.06 07:541.46210.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
766519902008.02.06 08:03sell0.27eurusdm1.46401.48101.46302008.02.06 08:101.46320.000.000.002.16
 77218810p3-Sell
766514862008.02.06 08:02sell0.09eurusdm1.46341.48091.46242008.02.06 08:101.46340.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
766492682008.02.06 07:55sell0.03eurusdm1.46281.48081.46182008.02.06 08:101.46340.000.000.00-0.18
 77218810p3-Sell
766485672008.02.06 07:54sell0.01eurusdm1.46201.48051.46102008.02.06 08:101.46350.000.000.00-0.15
 77218810p3-Sell
767074972008.02.06 11:30buy0.01eurusdm1.46151.44301.46252008.02.06 11:491.46250.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
768373672008.02.06 22:55buy0.27eurusdm1.46211.44511.46312008.02.06 23:151.46270.000.000.001.62
 77218810p3-Buy
768325412008.02.06 22:27buy0.09eurusdm1.46271.44521.46372008.02.06 23:151.46280.000.000.000.09
 77218810p3-Buy
768320332008.02.06 22:23buy0.03eurusdm1.46321.44521.46422008.02.06 23:161.46280.000.000.00-0.12
 77218810p3-Buy
768301242008.02.06 22:15buy0.01eurusdm1.46381.44531.46482008.02.06 23:161.46270.000.000.00-0.11
 77218810p3-Buy
768814802008.02.07 02:27buy0.09eurusdm1.46141.44391.46242008.02.07 06:151.46240.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
768731412008.02.07 01:14buy0.03eurusdm1.46201.44401.46302008.02.07 06:161.46250.000.000.000.15
 77218810p3-Buy
768712482008.02.07 01:00buy0.01eurusdm1.46261.44411.46362008.02.07 06:161.46230.000.000.00-0.03
 77218810p3-Buy
769221122008.02.07 08:00sell0.01eurusdm1.46101.47951.46002008.02.07 08:081.46000.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
769303492008.02.07 08:34sell0.81eurusdm1.46211.47861.46112008.02.07 09:001.46170.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
769274422008.02.07 08:15sell0.27eurusdm1.46151.47851.46052008.02.07 09:001.46180.000.000.00-0.81
 77218810p3-Sell
769265002008.02.07 08:12sell0.09eurusdm1.46091.47841.45992008.02.07 09:001.46170.000.000.00-0.72
 77218810p3-Sell
769260682008.02.07 08:10sell0.03eurusdm1.46041.47841.45942008.02.07 09:001.46180.000.000.00-0.42
 77218810p3-Sell
769255802008.02.07 08:09sell0.01eurusdm1.45981.47831.45882008.02.07 09:001.46170.000.000.00-0.19
 77218810p3-Sell
769621972008.02.07 11:38sell0.03eurusdm1.46281.48081.46182008.02.07 12:081.46180.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
769615112008.02.07 11:30sell0.01eurusdm1.46221.48071.46122008.02.07 12:081.46180.000.000.000.04
 77218810p3-Sell
771002532008.02.07 18:09buy0.81eurusdm1.44591.42941.44692008.02.07 18:131.44630.000.000.003.24
 77218810p3-Buy
770990782008.02.07 18:07buy0.27eurusdm1.44651.42951.44752008.02.07 18:131.44620.000.000.00-0.81
 77218810p3-Buy
770980182008.02.07 18:04buy0.09eurusdm1.44711.42961.44812008.02.07 18:131.44630.000.000.00-0.72
 77218810p3-Buy
770978672008.02.07 18:04buy0.03eurusdm1.44781.42981.44882008.02.07 18:131.44640.000.000.00-0.42
 77218810p3-Buy
770971772008.02.07 18:00buy0.01eurusdm1.44851.43001.44952008.02.07 18:131.44630.000.000.00-0.22
 77218810p3-Buy
771074842008.02.07 18:31buy0.27eurusdm1.44431.42731.44532008.02.07 18:321.44490.000.000.001.62
 77218810p3-Buy
771071062008.02.07 18:30buy0.09eurusdm1.44481.42731.44582008.02.07 18:321.44490.000.000.000.09
 77218810p3-Buy
771057452008.02.07 18:29buy0.03eurusdm1.44581.42781.44682008.02.07 18:321.44500.000.000.00-0.24
 77218810p3-Buy
771014942008.02.07 18:14buy0.01eurusdm1.44641.42791.44742008.02.07 18:321.44510.000.000.00-0.13
 77218810p3-Buy
771150112008.02.07 19:00buy0.01eurusdm1.44781.42931.44882008.02.07 19:071.44880.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
771228242008.02.07 19:26buy0.81eurusdm1.44661.43011.44762008.02.07 20:271.44700.000.000.003.24
 77218810p3-Buy
771202592008.02.07 19:16buy0.27eurusdm1.44721.43021.44822008.02.07 20:271.44720.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
771199132008.02.07 19:15buy0.09eurusdm1.44791.43041.44892008.02.07 20:271.44700.000.000.00-0.81
 77218810p3-Buy
771188642008.02.07 19:13buy0.03eurusdm1.44851.43051.44952008.02.07 20:281.44710.000.000.00-0.42
 77218810p3-Buy
771165762008.02.07 19:08buy0.01eurusdm1.44901.43051.45002008.02.07 20:281.44700.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
771944702008.02.08 00:45buy0.01eurusdm1.44851.43001.44952008.02.08 01:331.44950.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
772212282008.02.08 04:46sell0.01eurusdm1.44811.46661.44712008.02.08 06:171.44710.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
772450132008.02.08 07:21buy0.81eurusdm1.44741.43091.44842008.02.08 07:591.44780.000.000.003.24
 77218810p3-Buy
772441842008.02.08 07:18buy0.27eurusdm1.44801.43101.44902008.02.08 07:591.44790.000.000.00-0.27
 77218810p3-Buy
772438632008.02.08 07:17buy0.09eurusdm1.44861.43111.44962008.02.08 07:591.44790.000.000.00-0.63
 77218810p3-Buy
772414222008.02.08 07:03buy0.03eurusdm1.44921.43121.45022008.02.08 07:591.44780.000.000.00-0.42
 77218810p3-Buy
772402252008.02.08 07:00buy0.01eurusdm1.44981.43131.45082008.02.08 07:591.44780.000.000.00-0.20
 77218810p3-Buy
772721732008.02.08 09:15buy0.03eurusdm1.44871.43071.44972008.02.08 09:351.44970.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
772720682008.02.08 09:15buy0.01eurusdm1.44931.43081.45032008.02.08 09:351.44980.000.000.000.05
 77218810p3-Buy
773054662008.02.08 12:45buy0.01eurusdm1.44941.43091.45042008.02.08 12:461.45040.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
773080812008.02.08 12:49buy0.03eurusdm1.45001.43201.45102008.02.08 12:521.45100.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
773063942008.02.08 12:46buy0.01eurusdm1.45061.43211.45162008.02.08 12:521.45100.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
773215032008.02.08 13:20buy0.27eurusdm1.44971.43271.45072008.02.08 13:271.45030.000.000.001.62
 77218810p3-Buy
773213332008.02.08 13:20buy0.09eurusdm1.45031.43281.45132008.02.08 13:271.45030.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
773205132008.02.08 13:17buy0.03eurusdm1.45081.43281.45182008.02.08 13:271.45020.000.000.00-0.18
 77218810p3-Buy
773096232008.02.08 12:52buy0.01eurusdm1.45141.43291.45242008.02.08 13:271.45030.000.000.00-0.11
 77218810p3-Buy
774176952008.02.10 23:00sell0.27eurusdm1.45251.46951.45152008.02.10 23:241.45180.000.000.001.89
 77218810p3-Sell
774133202008.02.08 20:45sell0.09eurusdm1.45161.46911.45062008.02.10 23:241.45200.000.000.00-0.36
 77218810p3-Sell
774117812008.02.08 20:29sell0.03eurusdm1.45101.46901.45002008.02.10 23:251.45210.000.000.00-0.33
 77218810p3-Sell
774095892008.02.08 20:00sell0.01eurusdm1.45051.46901.44952008.02.10 23:251.45220.000.000.00-0.17
 77218810p3-Sell
774709842008.02.11 04:11sell0.27eurusdm1.45411.47111.45312008.02.11 04:171.45350.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
774652122008.02.11 03:38sell0.09eurusdm1.45331.47081.45232008.02.11 04:171.45360.000.000.00-0.27
 77218810p3-Sell
774539782008.02.11 01:54sell0.03eurusdm1.45271.47071.45172008.02.11 04:171.45350.000.000.00-0.24
 77218810p3-Sell
774528942008.02.11 01:45sell0.01eurusdm1.45211.47061.45112008.02.11 04:171.45360.000.000.00-0.15
 77218810p3-Sell
775096252008.02.11 07:53sell0.81eurusdm1.45731.47381.45632008.02.11 07:541.45690.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
775088342008.02.11 07:53sell0.27eurusdm1.45671.47371.45572008.02.11 07:541.45710.000.000.00-1.08
 77218810p3-Sell
775057982008.02.11 07:50sell0.09eurusdm1.45621.47371.45522008.02.11 07:541.45730.000.000.00-0.99
 77218810p3-Sell
775031802008.02.11 07:44sell0.03eurusdm1.45561.47361.45462008.02.11 07:541.45730.000.000.00-0.51
 77218810p3-Sell
775001312008.02.11 07:30sell0.01eurusdm1.45501.47351.45402008.02.11 07:541.45720.000.000.00-0.22
 77218810p3-Sell
775260282008.02.11 09:15sell0.01eurusdm1.45641.47491.45542008.02.11 09:421.45540.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
776537502008.02.11 23:00sell0.01eurusdm1.45171.47021.45072008.02.11 23:501.45070.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
776918492008.02.12 02:00buy0.01eurusdm1.45121.43271.45222008.02.12 02:321.45220.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
777618342008.02.12 08:30sell0.01eurusdm1.45251.47101.45152008.02.12 08:491.45150.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
778088632008.02.12 11:22buy0.03eurusdm1.45191.43391.45292008.02.12 12:011.45290.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
778036202008.02.12 11:00buy0.01eurusdm1.45251.43401.45352008.02.12 12:011.45290.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
780080402008.02.13 05:28buy0.27eurusdm1.45671.43971.45772008.02.13 05:471.45730.000.000.001.62
 77218810p3-Buy
780060242008.02.13 05:01buy0.09eurusdm1.45731.43981.45832008.02.13 05:471.45730.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
780025132008.02.13 03:47buy0.03eurusdm1.45791.43991.45892008.02.13 05:471.45720.000.000.00-0.21
 77218810p3-Buy
779988532008.02.13 02:45buy0.01eurusdm1.45851.44001.45952008.02.13 05:481.45730.000.000.00-0.12
 77218810p3-Buy
781087952008.02.13 13:35sell0.03eurusdm1.45801.47601.45702008.02.13 13:391.45700.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
781072392008.02.13 13:30sell0.01eurusdm1.45691.47541.45592008.02.13 13:391.45700.000.000.00-0.01
 77218810p3-Sell
781161372008.02.13 13:46sell0.09eurusdm1.45801.47551.45702008.02.13 14:011.45700.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
781142642008.02.13 13:42sell0.03eurusdm1.45741.47541.45642008.02.13 14:011.45690.000.000.000.15
 77218810p3-Sell
781127412008.02.13 13:39sell0.01eurusdm1.45681.47531.45582008.02.13 14:011.45690.000.000.00-0.01
 77218810p3-Sell
781900242008.02.13 20:31sell0.03eurusdm1.45811.47611.45712008.02.13 20:591.45710.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
781889532008.02.13 20:15sell0.01eurusdm1.45741.47591.45642008.02.13 21:001.45720.000.000.000.02
 77218810p3-Sell
782484232008.02.14 06:02buy0.03eurusdm1.45621.43821.45722008.02.14 06:201.45720.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
782309742008.02.14 01:45buy0.01eurusdm1.45671.43821.45772008.02.14 06:201.45710.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
782988952008.02.14 10:47sell0.03eurusdm1.46271.48071.46172008.02.14 10:561.46170.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
782978832008.02.14 10:30sell0.01eurusdm1.46201.48051.46102008.02.14 10:561.46180.000.000.000.02
 77218810p3-Sell
783949832008.02.14 22:26sell0.09eurusdm1.46451.48201.46352008.02.14 23:201.46350.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
783865262008.02.14 20:19sell0.03eurusdm1.46391.48191.46292008.02.14 23:201.46350.000.000.000.12
 77218810p3-Sell
783840292008.02.14 20:00sell0.01eurusdm1.46331.48181.46232008.02.14 23:201.46360.000.000.00-0.03
 77218810p3-Sell
784462592008.02.15 06:37sell0.81eurusdm1.46571.48221.46472008.02.15 06:401.46530.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
784457342008.02.15 06:36sell0.27eurusdm1.46511.48211.46412008.02.15 06:401.46500.000.000.000.27
 77218810p3-Sell
784442902008.02.15 06:25sell0.09eurusdm1.46461.48211.46362008.02.15 06:401.46530.000.000.00-0.63
 77218810p3-Sell
784361062008.02.15 05:03sell0.03eurusdm1.46401.48201.46302008.02.15 06:401.46540.000.000.00-0.42
 77218810p3-Sell
784343842008.02.15 04:31sell0.01eurusdm1.46341.48191.46242008.02.15 06:401.46540.000.000.00-0.20
 77218810p3-Sell
784754292008.02.15 09:47sell0.81eurusdm1.46741.48391.46642008.02.15 10:061.46700.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
784747062008.02.15 09:46sell0.27eurusdm1.46681.48381.46582008.02.15 10:061.46710.000.000.00-0.81
 77218810p3-Sell
784741792008.02.15 09:45sell0.09eurusdm1.46621.48371.46522008.02.15 10:061.46700.000.000.00-0.72
 77218810p3-Sell
784698392008.02.15 09:14sell0.03eurusdm1.46561.48361.46462008.02.15 10:061.46690.000.000.00-0.39
 77218810p3-Sell
784658802008.02.15 08:45sell0.01eurusdm1.46501.48351.46402008.02.15 10:081.46710.000.000.00-0.21
 77218810p3-Sell
786249492008.02.18 00:28sell0.09eurusdm1.46781.48531.46682008.02.18 00:421.46680.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
786171922008.02.17 23:37sell0.03eurusdm1.46721.48521.46622008.02.18 00:421.46680.000.000.000.12
 77218810p3-Sell
786166512008.02.17 23:31sell0.01eurusdm1.46671.48521.46572008.02.18 00:421.46680.000.000.00-0.01
 77218810p3-Sell
786364592008.02.18 02:15buy0.01eurusdm1.46751.44901.46852008.02.18 04:371.46850.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
786560292008.02.18 06:15sell0.01eurusdm1.46821.48671.46722008.02.18 08:021.46720.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
787294022008.02.18 12:45buy0.01eurusdm1.46321.44471.46422008.02.18 12:571.46420.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
787463232008.02.18 14:23buy0.27eurusdm1.46271.44571.46372008.02.18 14:431.46320.000.000.001.35
 77218810p3-Buy
787384452008.02.18 13:21buy0.09eurusdm1.46321.44571.46422008.02.18 14:431.46310.000.000.00-0.09
 77218810p3-Buy
787342492008.02.18 13:05buy0.03eurusdm1.46381.44581.46482008.02.18 14:431.46320.000.000.00-0.18
 77218810p3-Buy
787313912008.02.18 12:57buy0.01eurusdm1.46441.44591.46542008.02.18 14:431.46310.000.000.00-0.13
 77218810p3-Buy
787836712008.02.18 21:31sell0.01eurusdm1.46581.48431.46482008.02.18 23:171.46480.000.00-0.010.10
 77218810p3-Sell[tp]
788287572008.02.19 01:30buy0.01eurusdm1.46561.44711.46662008.02.19 05:201.46660.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
789590962008.02.19 09:28sell0.27eurusdm1.47241.48941.47142008.02.19 09:371.47180.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
789548312008.02.19 09:21sell0.09eurusdm1.47181.48931.47082008.02.19 09:371.47180.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
789524642008.02.19 09:15sell0.01eurusdm1.47071.48921.46972008.02.19 09:371.47180.000.000.00-0.11
 77218810p3-Sell
789531152008.02.19 09:16sell0.03eurusdm1.47121.48921.47022008.02.19 09:371.47190.000.000.00-0.21
 77218810p3-Sell
790333332008.02.19 12:54sell0.27eurusdm1.47561.49261.47462008.02.19 12:581.47500.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
790330632008.02.19 12:54sell0.09eurusdm1.47501.49251.47402008.02.19 12:581.47490.000.000.000.09
 77218810p3-Sell
790322622008.02.19 12:50sell0.03eurusdm1.47451.49251.47352008.02.19 12:581.47500.000.000.00-0.15
 77218810p3-Sell
790293472008.02.19 12:30sell0.01eurusdm1.47391.49241.47292008.02.19 12:581.47510.000.000.00-0.12
 77218810p3-Sell
791871462008.02.20 02:21buy0.09eurusdm1.47191.45441.47292008.02.20 02:471.47290.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
791860432008.02.20 02:13buy0.03eurusdm1.47251.45451.47352008.02.20 02:471.47290.000.000.000.12
 77218810p3-Buy
791465992008.02.19 23:30buy0.01eurusdm1.47301.45451.47402008.02.20 02:471.47290.000.000.00-0.01
 77218810p3-Buy
792160332008.02.20 05:21buy0.27eurusdm1.47111.45411.47212008.02.20 06:151.47170.000.000.001.62
 77218810p3-Buy
792136522008.02.20 05:04buy0.09eurusdm1.47171.45421.47272008.02.20 06:151.47160.000.000.00-0.09
 77218810p3-Buy
792108222008.02.20 04:46buy0.03eurusdm1.47231.45431.47332008.02.20 06:161.47170.000.000.00-0.18
 77218810p3-Buy
792015572008.02.20 03:30buy0.01eurusdm1.47281.45431.47382008.02.20 06:161.47160.000.000.00-0.12
 77218810p3-Buy
792656342008.02.20 09:39buy0.09eurusdm1.47081.45331.47182008.02.20 09:471.47180.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
792604562008.02.20 09:03buy0.03eurusdm1.47141.45341.47242008.02.20 09:471.47170.000.000.000.09
 77218810p3-Buy
792567502008.02.20 08:45buy0.01eurusdm1.47201.45351.47302008.02.20 09:471.47180.000.000.00-0.02
 77218810p3-Buy
794686432008.02.21 04:23sell0.27eurusdm1.47281.48981.47182008.02.21 04:381.47220.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
794251672008.02.20 23:20sell0.09eurusdm1.47221.48971.47122008.02.21 04:391.47240.000.000.00-0.18
 77218810p3-Sell
794198772008.02.20 21:56sell0.03eurusdm1.47161.48961.47062008.02.21 04:391.47230.000.00-0.05-0.21
 77218810p3-Sell
794195252008.02.20 21:47sell0.01eurusdm1.47101.48951.47002008.02.21 04:391.47240.000.00-0.02-0.14
 77218810p3-Sell
795315602008.02.21 09:38sell0.27eurusdm1.47561.49261.47462008.02.21 09:391.47500.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
795290422008.02.21 09:32sell0.09eurusdm1.47501.49251.47402008.02.21 09:391.47500.000.000.000.00
 77218810p3-Sell
795280542008.02.21 09:31sell0.03eurusdm1.47421.49221.47322008.02.21 09:391.47510.000.000.00-0.27
 77218810p3-Sell
795255922008.02.21 09:30sell0.01eurusdm1.47341.49191.47242008.02.21 09:391.47490.000.000.00-0.15
 77218810p3-Sell
795322152008.02.21 09:39sell0.01eurusdm1.47481.49331.47382008.02.21 10:011.47380.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
795537532008.02.21 11:15sell0.01eurusdm1.47221.49071.47122008.02.21 11:241.47120.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
795725072008.02.21 12:56sell0.81eurusdm1.47351.49001.47252008.02.21 14:111.47310.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
795711682008.02.21 12:47sell0.27eurusdm1.47281.48981.47182008.02.21 14:111.47290.000.000.00-0.27
 77218810p3-Sell
795674422008.02.21 12:22sell0.09eurusdm1.47231.48981.47132008.02.21 14:111.47300.000.000.00-0.63
 77218810p3-Sell
795616512008.02.21 11:53sell0.03eurusdm1.47171.48971.47072008.02.21 14:111.47290.000.000.00-0.36
 77218810p3-Sell
795562162008.02.21 11:24sell0.01eurusdm1.47111.48961.47012008.02.21 14:111.47300.000.000.00-0.19
 77218810p3-Sell
797062452008.02.21 22:20sell0.03eurusdm1.48231.50031.48132008.02.21 23:281.48130.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
796905412008.02.21 19:30sell0.01eurusdm1.48171.50021.48072008.02.21 23:291.48130.000.00-0.010.04
 77218810p3-Sell
797625142008.02.22 04:37buy0.03eurusdm1.47991.46191.48092008.02.22 06:001.48090.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
797593132008.02.22 03:45buy0.01eurusdm1.48051.46201.48152008.02.22 06:001.48090.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
797896022008.02.22 08:16sell0.03eurusdm1.48051.49851.47952008.02.22 08:211.47950.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
797893732008.02.22 08:15sell0.01eurusdm1.47981.49831.47882008.02.22 08:211.47950.000.000.000.03
 77218810p3-Sell
797943432008.02.22 08:35sell0.81eurusdm1.48181.49831.48082008.02.22 08:371.48140.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
797941642008.02.22 08:35sell0.27eurusdm1.48121.49821.48022008.02.22 08:371.48170.000.000.00-1.35
 77218810p3-Sell
797915852008.02.22 08:27sell0.09eurusdm1.48071.49821.47972008.02.22 08:371.48170.000.000.00-0.90
 77218810p3-Sell
797913592008.02.22 08:27sell0.03eurusdm1.48011.49811.47912008.02.22 08:371.48140.000.000.00-0.39
 77218810p3-Sell
797901532008.02.22 08:21sell0.01eurusdm1.47951.49801.47852008.02.22 08:371.48130.000.000.00-0.18
 77218810p3-Sell
798253472008.02.22 11:45sell0.01eurusdm1.48361.50211.48262008.02.22 12:141.48260.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
798518032008.02.22 13:48sell0.03eurusdm1.48401.50201.48302008.02.22 13:581.48300.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
798511062008.02.22 13:45sell0.01eurusdm1.48341.50191.48242008.02.22 13:581.48310.000.000.000.03
 77218810p3-Sell
798573332008.02.22 14:10sell0.81eurusdm1.48491.50141.48392008.02.22 14:231.48450.000.000.003.24
 77218810p3-Sell
798568482008.02.22 14:08sell0.27eurusdm1.48431.50131.48332008.02.22 14:241.48460.000.000.00-0.81
 77218810p3-Sell
798551852008.02.22 14:01sell0.03eurusdm1.48311.50111.48212008.02.22 14:241.48460.000.000.00-0.45
 77218810p3-Sell
798564692008.02.22 14:07sell0.09eurusdm1.48371.50121.48272008.02.22 14:241.48450.000.000.00-0.72
 77218810p3-Sell
798534672008.02.22 13:58sell0.01eurusdm1.48261.50111.48162008.02.22 14:241.48440.000.000.00-0.18
 77218810p3-Sell
799558202008.02.25 01:00sell0.01eurusdm1.48261.50111.48162008.02.25 03:121.48160.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
799857202008.02.25 06:00buy0.01eurusdm1.48161.46311.48262008.02.25 06:111.48260.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
799982812008.02.25 07:33buy0.27eurusdm1.48091.46391.48192008.02.25 07:381.48150.000.000.001.62
 77218810p3-Buy
799972142008.02.25 07:29buy0.09eurusdm1.48151.46401.48252008.02.25 07:381.48160.000.000.000.09
 77218810p3-Buy
799884762008.02.25 06:16buy0.03eurusdm1.48221.46421.48322008.02.25 07:381.48160.000.000.00-0.18
 77218810p3-Buy
799881272008.02.25 06:11buy0.01eurusdm1.48281.46431.48382008.02.25 07:381.48160.000.000.00-0.12
 77218810p3-Buy
800393072008.02.25 11:09buy0.09eurusdm1.48021.46271.48122008.02.25 12:581.48120.000.000.000.90
 77218810p3-Buy[tp]
800382332008.02.25 11:06buy0.03eurusdm1.48081.46281.48182008.02.25 12:581.48120.000.000.000.12
 77218810p3-Buy
800255502008.02.25 09:45buy0.01eurusdm1.48131.46281.48232008.02.25 12:591.48130.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
800530632008.02.25 13:00buy0.01eurusdm1.48171.46321.48272008.02.25 13:251.48270.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
801837932008.02.26 04:08sell0.03eurusdm1.48321.50121.48222008.02.26 05:241.48220.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
801664942008.02.26 01:00sell0.01eurusdm1.48271.50121.48172008.02.26 05:241.48220.000.000.000.05
 77218810p3-Sell
802392512008.02.26 09:15buy0.01eurusdm1.48391.46541.48492008.02.26 09:241.48490.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
802451712008.02.26 09:27buy0.03eurusdm1.48481.46681.48582008.02.26 09:361.48580.000.000.000.30
 77218810p3-Buy[tp]
802436082008.02.26 09:26buy0.01eurusdm1.48531.46681.48632008.02.26 09:361.48570.000.000.000.04
 77218810p3-Buy
803087712008.02.26 13:38sell0.27eurusdm1.48821.50521.48722008.02.26 13:421.48760.000.000.001.62
 77218810p3-Sell
803072312008.02.26 13:35sell0.09eurusdm1.48761.50511.48662008.02.26 13:421.48770.000.000.00-0.09
 77218810p3-Sell
803062222008.02.26 13:33sell0.03eurusdm1.48701.50501.48602008.02.26 13:421.48770.000.000.00-0.21
 77218810p3-Sell
803039392008.02.26 13:30sell0.01eurusdm1.48651.50501.48552008.02.26 13:421.48770.000.000.00-0.12
 77218810p3-Sell
803121702008.02.26 13:52sell0.03eurusdm1.48821.50621.48722008.02.26 14:091.48720.000.000.000.30
 77218810p3-Sell[tp]
803103382008.02.26 13:42sell0.01eurusdm1.48761.50611.48662008.02.26 14:091.48730.000.000.000.03
 77218810p3-Sell
804325442008.02.26 22:24sell0.09eurusdm1.50371.52121.50272008.02.26 22:291.50270.000.000.000.90
 77218810p3-Sell[tp]
804309212008.02.26 22:18sell0.03eurusdm1.49841.51641.49742008.02.26 22:291.50280.000.000.00-1.32
 77218810p3-Sell
804306282008.02.26 22:15sell0.01eurusdm1.49781.51631.49682008.02.26 22:291.50280.000.000.00-0.50
 77218810p3-Sell
804375862008.02.26 22:29sell0.01eurusdm1.50271.52121.50172008.02.26 22:311.50170.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
804562602008.02.27 00:00sell0.01eurusdm1.49951.51801.49852008.02.27 00:201.49850.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
806027492008.02.27 10:45sell0.01eurusdm1.50511.52361.50412008.02.27 11:021.50410.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
807179702008.02.27 18:31sell0.01eurusdm1.51171.53021.51072008.02.27 19:041.51070.000.000.000.10
 77218810p3-Sell[tp]
808212822008.02.28 07:33buy0.81eurusdm1.50871.49221.50972008.02.28 07:341.50920.000.000.004.05
 77218810p3-Buy
808185432008.02.28 07:25buy0.27eurusdm1.50921.49221.51022008.02.28 07:341.50920.000.000.000.00
 77218810p3-Buy
808126072008.02.28 06:45buy0.09eurusdm1.50981.49231.51082008.02.28 07:341.50930.000.000.00-0.45
 77218810p3-Buy
808107632008.02.28 06:31buy0.03eurusdm1.51041.49241.51142008.02.28 07:341.50930.000.000.00-0.33
 77218810p3-Buy
807990412008.02.28 03:45buy0.01eurusdm1.51101.49251.51202008.02.28 07:341.50920.000.000.00-0.18
 77218810p3-Buy
808498762008.02.28 10:35buy0.81eurusdm1.50811.49161.50912008.02.28 10:401.50850.000.000.003.24
 77218810p3-Buy
808496792008.02.28 10:35buy0.27eurusdm1.50881.49181.50982008.02.28 10:401.50860.000.000.00-0.54
 77218810p3-Buy
808492892008.02.28 10:33buy0.09eurusdm1.50931.49181.51032008.02.28 10:401.50870.000.000.00-0.54
 77218810p3-Buy
808474792008.02.28 10:14buy0.03eurusdm1.50991.49191.51092008.02.28 10:401.50870.000.000.00-0.36
 77218810p3-Buy
808445092008.02.28 09:45buy0.01eurusdm1.51051.49201.51152008.02.28 10:401.50860.000.000.00-0.19
 77218810p3-Buy
808639792008.02.28 12:30buy0.01eurusdm1.50981.49131.51082008.02.28 12:581.51080.000.000.000.10
 77218810p3-Buy[tp]
  0.00 0.00 -0.09 60.10
Closed P/L: 60.01
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 60.01 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 240.31 Equity: 240.31 Free Margin: 240.31
 
Details:
Graph
Gross Profit: 95.21 Gross Loss: 35.20 Total Net Profit: 60.01
Profit Factor: 2.70 Expected Payoff: 0.25  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 2.87 (1.50%) Relative Drawdown: 1.50% (2.87)
 
Total Trades: 241 Short Positions (won %): 132 (55.30%) Long Positions (won %): 109 (58.72%)
Profit Trades (% of total): 137 (56.85%) Loss trades (% of total): 104 (43.15%)
Largest profit trade: 4.05 loss trade: -1.35
Average profit trade: 0.69 loss trade: -0.34
Maximum consecutive wins ($): 10 (4.43) consecutive losses ($): 4 (-2.87)
Maximal consecutive profit (count): 4.45 (6) consecutive loss (count): -2.87 (4)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3