Interbank FX, LLC
|Account: 1848066
|Name: Mikl
|Currency: USD
|2008 March 4, 14:04
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|80782364
|2008.02.28 01:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.77
|211.52
|210.27
|2008.02.28 05:00
|211.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.89
|
|123456
|Only123456
|80782506
|2008.02.28 01:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.74
|211.49
|209.74
|2008.02.28 05:00
|211.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.45
|
|123456
|Only123456
|80782546
|2008.02.28 01:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.74
|211.49
|209.24
|2008.02.28 05:00
|211.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.45
|
|123456
|Only123456
|80782577
|2008.02.28 01:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.74
|211.49
|208.74
|2008.02.28 05:00
|211.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.45
|
|123456
|Only123456
|80782620
|2008.02.28 01:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|210.74
|211.49
|208.24
|2008.02.28 05:00
|211.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.45
|
|123456
|Only123456
|80802713
|2008.02.28 05:00
|buy
|0.04
|gbpjpy
|211.19
|210.44
|211.69
|2008.02.28 06:00
|210.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|
|123456
|Only123456
|80802722
|2008.02.28 05:00
|buy
|0.04
|gbpjpy
|211.19
|210.44
|212.19
|2008.02.28 06:00
|210.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|
|123456
|Only123456
|80802725
|2008.02.28 05:00
|buy
|0.04
|gbpjpy
|211.19
|210.44
|212.69
|2008.02.28 06:00
|210.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|
|123456
|Only123456
|80802727
|2008.02.28 05:00
|buy
|0.04
|gbpjpy
|211.19
|210.44
|213.19
|2008.02.28 06:00
|210.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|
|123456
|Only123456
|80802730
|2008.02.28 05:00
|buy
|0.04
|gbpjpy
|211.19
|210.44
|213.69
|2008.02.28 06:00
|210.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.40
|
|123456
|Only123456
|80807808
|2008.02.28 06:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.94
|211.69
|210.44
|2008.02.28 07:20
|210.44
|0.00
|0.00
|0.00
|18.82
|
|123456
|Only123456[tp]
|80807810
|2008.02.28 06:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.94
|210.93
|209.94
|2008.02.28 08:37
|210.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|
|123456
|Only123456[sl]
|80807813
|2008.02.28 06:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.94
|210.93
|209.44
|2008.02.28 08:37
|210.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|
|123456
|Only123456[sl]
|80807817
|2008.02.28 06:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.94
|210.93
|208.94
|2008.02.28 08:37
|210.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|
|123456
|Only123456[sl]
|80807820
|2008.02.28 06:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.94
|210.93
|208.44
|2008.02.28 08:37
|210.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|
|123456
|Only123456[sl]
|80886907
|2008.02.28 14:01
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.38
|211.13
|209.88
|2008.02.28 16:22
|209.88
|0.00
|0.00
|0.00
|18.93
|
|123456
|Only123456[tp]
|80886908
|2008.02.28 14:01
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.38
|210.37
|209.38
|2008.02.28 22:32
|209.38
|0.00
|0.00
|-1.09
|37.98
|
|123456
|Only123456[tp]
|80886909
|2008.02.28 14:01
|sell
|0.04
|gbpjpy
|210.38
|209.88
|208.88
|2008.02.28 23:00
|209.50
|0.00
|0.00
|-1.09
|33.43
|
|123456
|Only123456
|81090523
|2008.02.29 02:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|207.96
|208.71
|207.46
|2008.02.29 08:24
|207.46
|0.00
|0.00
|0.00
|19.18
|
|123456
|Only123456[tp]
|81090549
|2008.02.29 02:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|207.96
|207.95
|206.96
|2008.02.29 09:52
|206.96
|0.00
|0.00
|0.00
|38.32
|
|123456
|Only123456[tp]
|81090564
|2008.02.29 02:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|207.96
|207.46
|206.46
|2008.02.29 11:03
|206.46
|0.00
|0.00
|0.00
|57.56
|
|123456
|Only123456[tp]
|81090585
|2008.02.29 02:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|207.96
|206.96
|205.96
|2008.02.29 12:22
|206.96
|0.00
|0.00
|0.00
|38.37
|
|123456
|Only123456[sl]
|81090607
|2008.02.29 02:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|207.96
|206.96
|205.46
|2008.02.29 12:22
|206.96
|0.00
|0.00
|0.00
|38.37
|
|123456
|Only123456[sl]
|81392941
|2008.03.03 01:00
|buy
|0.04
|gbpjpy
|204.71
|203.96
|205.21
|2008.03.03 06:37
|203.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.18
|
|123456
|Only123456[sl]
|81392967
|2008.03.03 01:00
|buy
|0.04
|gbpjpy
|204.71
|203.96
|205.71
|2008.03.03 06:37
|203.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.18
|
|123456
|Only123456[sl]
|81392980
|2008.03.03 01:00
|buy
|0.04
|gbpjpy
|204.71
|203.96
|206.21
|2008.03.03 06:37
|203.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.18
|
|123456
|Only123456[sl]
|81392999
|2008.03.03 01:00
|buy
|0.04
|gbpjpy
|204.71
|203.96
|206.71
|2008.03.03 06:37
|203.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.18
|
|123456
|Only123456[sl]
|81393005
|2008.03.03 01:00
|buy
|0.04
|gbpjpy
|204.71
|203.96
|207.21
|2008.03.03 06:37
|203.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.18
|
|123456
|Only123456[sl]
|81455525
|2008.03.03 07:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|203.92
|204.67
|203.42
|2008.03.03 09:36
|204.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.12
|
|123456
|Only123456[sl]
|81455814
|2008.03.03 07:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|203.94
|204.69
|202.94
|2008.03.03 09:36
|204.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.12
|
|123456
|Only123456[sl]
|81455837
|2008.03.03 07:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|203.94
|204.69
|202.44
|2008.03.03 09:36
|204.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.12
|
|123456
|Only123456[sl]
|81455862
|2008.03.03 07:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|203.94
|204.69
|201.94
|2008.03.03 09:36
|204.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.12
|
|123456
|Only123456[sl]
|81455883
|2008.03.03 07:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|203.94
|204.69
|201.44
|2008.03.03 09:36
|204.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.12
|
|123456
|Only123456[sl]
|81653920
|2008.03.03 16:00
|buy
|0.04
|gbpjpy
|204.98
|204.23
|205.48
|2008.03.03 16:33
|205.48
|0.00
|0.00
|0.00
|19.29
|
|123456
|Only123456[tp]
|81653971
|2008.03.03 16:00
|buy
|0.04
|gbpjpy
|204.98
|204.23
|205.98
|2008.03.03 23:00
|205.10
|0.00
|0.00
|0.89
|4.64
|
|123456
|Only123456
|81653996
|2008.03.03 16:00
|buy
|0.04
|gbpjpy
|204.98
|204.99
|206.48
|2008.03.03 19:17
|204.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|
|123456
|Only123456[sl]
|81654014
|2008.03.03 16:00
|buy
|0.04
|gbpjpy
|204.98
|204.99
|206.98
|2008.03.03 19:17
|204.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|
|123456
|Only123456[sl]
|81654024
|2008.03.03 16:00
|buy
|0.04
|gbpjpy
|204.98
|204.99
|207.48
|2008.03.03 19:17
|204.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|
|123456
|Only123456[sl]
|81790047
|2008.03.04 01:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|205.11
|205.86
|204.61
|2008.03.04 09:47
|204.61
|0.00
|0.00
|0.00
|19.38
|
|123456
|Only123456[tp]
|81790079
|2008.03.04 01:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|205.11
|205.10
|204.11
|2008.03.04 13:48
|205.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|
|123456
|Only123456[sl]
|81790095
|2008.03.04 01:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|205.11
|205.10
|203.61
|2008.03.04 10:02
|205.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|
|123456
|Only123456[sl]
|81790113
|2008.03.04 01:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|205.11
|205.10
|203.11
|2008.03.04 10:02
|205.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|
|123456
|Only123456[sl]
|81790128
|2008.03.04 01:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|205.11
|205.10
|202.61
|2008.03.04 10:02
|205.10
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|
|123456
|Only123456[sl]
|
|0.00
|0.00
|-1.29
|-31.70
|Closed P/L:
|-32.99
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-32.99
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|2 765.39
|Equity:
|2 765.39
|Free Margin:
|2 765.39