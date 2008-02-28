Interbank FX, LLC

Account: 1848066 Name: Mikl Currency: USD 2008 March 4, 14:04
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
807823642008.02.28 01:00sell0.02gbpjpy210.77211.52210.272008.02.28 05:00211.190.000.000.00-7.89
 123456Only123456
807825062008.02.28 01:00sell0.02gbpjpy210.74211.49209.742008.02.28 05:00211.190.000.000.00-8.45
 123456Only123456
807825462008.02.28 01:00sell0.02gbpjpy210.74211.49209.242008.02.28 05:00211.190.000.000.00-8.45
 123456Only123456
807825772008.02.28 01:00sell0.02gbpjpy210.74211.49208.742008.02.28 05:00211.190.000.000.00-8.45
 123456Only123456
807826202008.02.28 01:00sell0.02gbpjpy210.74211.49208.242008.02.28 05:00211.190.000.000.00-8.45
 123456Only123456
808027132008.02.28 05:00buy0.04gbpjpy211.19210.44211.692008.02.28 06:00210.940.000.000.00-9.40
 123456Only123456
808027222008.02.28 05:00buy0.04gbpjpy211.19210.44212.192008.02.28 06:00210.940.000.000.00-9.40
 123456Only123456
808027252008.02.28 05:00buy0.04gbpjpy211.19210.44212.692008.02.28 06:00210.940.000.000.00-9.40
 123456Only123456
808027272008.02.28 05:00buy0.04gbpjpy211.19210.44213.192008.02.28 06:00210.940.000.000.00-9.40
 123456Only123456
808027302008.02.28 05:00buy0.04gbpjpy211.19210.44213.692008.02.28 06:00210.940.000.000.00-9.40
 123456Only123456
808078082008.02.28 06:00sell0.04gbpjpy210.94211.69210.442008.02.28 07:20210.440.000.000.0018.82
 123456Only123456[tp]
808078102008.02.28 06:00sell0.04gbpjpy210.94210.93209.942008.02.28 08:37210.930.000.000.000.38
 123456Only123456[sl]
808078132008.02.28 06:00sell0.04gbpjpy210.94210.93209.442008.02.28 08:37210.930.000.000.000.38
 123456Only123456[sl]
808078172008.02.28 06:00sell0.04gbpjpy210.94210.93208.942008.02.28 08:37210.930.000.000.000.38
 123456Only123456[sl]
808078202008.02.28 06:00sell0.04gbpjpy210.94210.93208.442008.02.28 08:37210.930.000.000.000.38
 123456Only123456[sl]
808869072008.02.28 14:01sell0.04gbpjpy210.38211.13209.882008.02.28 16:22209.880.000.000.0018.93
 123456Only123456[tp]
808869082008.02.28 14:01sell0.04gbpjpy210.38210.37209.382008.02.28 22:32209.380.000.00-1.0937.98
 123456Only123456[tp]
808869092008.02.28 14:01sell0.04gbpjpy210.38209.88208.882008.02.28 23:00209.500.000.00-1.0933.43
 123456Only123456
810905232008.02.29 02:00sell0.04gbpjpy207.96208.71207.462008.02.29 08:24207.460.000.000.0019.18
 123456Only123456[tp]
810905492008.02.29 02:00sell0.04gbpjpy207.96207.95206.962008.02.29 09:52206.960.000.000.0038.32
 123456Only123456[tp]
810905642008.02.29 02:00sell0.04gbpjpy207.96207.46206.462008.02.29 11:03206.460.000.000.0057.56
 123456Only123456[tp]
810905852008.02.29 02:00sell0.04gbpjpy207.96206.96205.962008.02.29 12:22206.960.000.000.0038.37
 123456Only123456[sl]
810906072008.02.29 02:00sell0.04gbpjpy207.96206.96205.462008.02.29 12:22206.960.000.000.0038.37
 123456Only123456[sl]
813929412008.03.03 01:00buy0.04gbpjpy204.71203.96205.212008.03.03 06:37203.960.000.000.00-29.18
 123456Only123456[sl]
813929672008.03.03 01:00buy0.04gbpjpy204.71203.96205.712008.03.03 06:37203.960.000.000.00-29.18
 123456Only123456[sl]
813929802008.03.03 01:00buy0.04gbpjpy204.71203.96206.212008.03.03 06:37203.960.000.000.00-29.18
 123456Only123456[sl]
813929992008.03.03 01:00buy0.04gbpjpy204.71203.96206.712008.03.03 06:37203.960.000.000.00-29.18
 123456Only123456[sl]
813930052008.03.03 01:00buy0.04gbpjpy204.71203.96207.212008.03.03 06:37203.960.000.000.00-29.18
 123456Only123456[sl]
814555252008.03.03 07:00sell0.04gbpjpy203.92204.67203.422008.03.03 09:36204.670.000.000.00-29.12
 123456Only123456[sl]
814558142008.03.03 07:00sell0.04gbpjpy203.94204.69202.942008.03.03 09:36204.690.000.000.00-29.12
 123456Only123456[sl]
814558372008.03.03 07:00sell0.04gbpjpy203.94204.69202.442008.03.03 09:36204.690.000.000.00-29.12
 123456Only123456[sl]
814558622008.03.03 07:00sell0.04gbpjpy203.94204.69201.942008.03.03 09:36204.690.000.000.00-29.12
 123456Only123456[sl]
814558832008.03.03 07:00sell0.04gbpjpy203.94204.69201.442008.03.03 09:36204.690.000.000.00-29.12
 123456Only123456[sl]
816539202008.03.03 16:00buy0.04gbpjpy204.98204.23205.482008.03.03 16:33205.480.000.000.0019.29
 123456Only123456[tp]
816539712008.03.03 16:00buy0.04gbpjpy204.98204.23205.982008.03.03 23:00205.100.000.000.894.64
 123456Only123456
816539962008.03.03 16:00buy0.04gbpjpy204.98204.99206.482008.03.03 19:17204.990.000.000.000.38
 123456Only123456[sl]
816540142008.03.03 16:00buy0.04gbpjpy204.98204.99206.982008.03.03 19:17204.990.000.000.000.38
 123456Only123456[sl]
816540242008.03.03 16:00buy0.04gbpjpy204.98204.99207.482008.03.03 19:17204.990.000.000.000.38
 123456Only123456[sl]
817900472008.03.04 01:00sell0.04gbpjpy205.11205.86204.612008.03.04 09:47204.610.000.000.0019.38
 123456Only123456[tp]
817900792008.03.04 01:00sell0.04gbpjpy205.11205.10204.112008.03.04 13:48205.100.000.000.000.39
 123456Only123456[sl]
817900952008.03.04 01:00sell0.04gbpjpy205.11205.10203.612008.03.04 10:02205.100.000.000.000.39
 123456Only123456[sl]
817901132008.03.04 01:00sell0.04gbpjpy205.11205.10203.112008.03.04 10:02205.100.000.000.000.39
 123456Only123456[sl]
817901282008.03.04 01:00sell0.04gbpjpy205.11205.10202.612008.03.04 10:02205.100.000.000.000.39
 123456Only123456[sl]
  0.00 0.00 -1.29 -31.70
Closed P/L: -32.99
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -32.99 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 2 765.39 Equity: 2 765.39 Free Margin: 2 765.39