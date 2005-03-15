Strategy Tester Report
Simple EA ii

SymbolUSDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
PeriodDaily (D1) 2005.03.15 00:00 - 2006.03.14 00:00 (2005.03.15 - 2006.03.14)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersConfirm=0; lots=0.1; TakeProfit=75; StopLoss=25; UseTimeFilter=false; BeginHour=8; EndHour=18;
Bars in test456Ticks modelled573477Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-1447.38Gross profit3616.04Gross loss-5063.42
Profit factor0.71Expected payoff-4.79
Absolute drawdown1944.95Maximal drawdown (%)1944.95 (19.4%)
Total trades302Short positions (won %)57 (17.54%)Long positions (won %)245 (19.59%)
Profit trades (% of total)58 (19.21%)Loss trades (% of total)244 (80.79%)
Largestprofit trade66.07loss trade-22.26
Averageprofit trade62.35loss trade-20.75
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (258.25)consecutive losses (loss in money)16 (-328.02)
Maximalconsecutive profit (count of wins)258.25 (4)consecutive loss (count of losses)-328.02 (16)
Averageconsecutive wins1consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.03.15 00:00buy10.101.20801.20551.2155
22005.03.15 11:43s/l10.101.20551.20551.2155-20.749979.26
32005.03.15 11:43buy20.101.20601.20351.2135
42005.03.15 14:20s/l20.101.20351.20351.2135-20.779958.49
52005.03.15 14:20buy30.101.20411.20161.2116
62005.03.15 14:30s/l30.101.20161.20161.2116-20.819937.68
72005.03.15 14:30buy40.101.20221.19971.2097
82005.03.15 14:48s/l40.101.19971.19971.2097-20.849916.84
92005.03.15 14:48buy50.101.20031.19781.2078
102005.03.15 14:56s/l50.101.19781.19781.2078-20.879895.97
112005.03.15 14:56buy60.101.19841.19591.2059
122005.03.15 17:04t/p60.101.20591.19591.205962.199958.16
132005.03.15 17:04buy70.101.20651.20401.2140
142005.03.16 09:16s/l70.101.20401.20401.2140-20.419937.75
152005.03.16 09:16buy80.101.20461.20211.2121
162005.03.16 12:56s/l80.101.20211.20211.2121-20.809916.95
172005.03.16 12:56buy90.101.20261.20011.2101
182005.03.16 14:48s/l90.101.20011.20011.2101-20.839896.12
192005.03.16 14:48buy100.101.20051.19801.2080
202005.03.17 14:47t/p100.101.20801.19801.208062.209958.31
212005.03.17 14:47buy110.101.20871.20621.2162
222005.03.17 15:14s/l110.101.20621.20621.2162-20.739937.58
232005.03.17 15:14buy120.101.20671.20421.2142
242005.03.17 15:30s/l120.101.20421.20421.2142-20.769916.82
252005.03.17 15:30buy130.101.20471.20221.2122
262005.03.17 16:06s/l130.101.20221.20221.2122-20.809896.02
272005.03.17 16:06buy140.101.20281.20031.2103
282005.03.17 16:34s/l140.101.20031.20031.2103-20.839875.19
292005.03.17 16:34buy150.101.20091.19841.2084
302005.03.17 16:38s/l150.101.19841.19841.2084-20.869854.33
312005.03.17 16:38buy160.101.19881.19631.2063
322005.03.18 10:01t/p160.101.20631.19631.206362.299916.62
332005.03.18 10:01buy170.101.20691.20441.2144
342005.03.18 16:07s/l170.101.20441.20441.2144-20.769895.86
352005.03.18 16:07buy180.101.20501.20251.2125
362005.03.18 17:36s/l180.101.20251.20251.2125-20.809875.06
372005.03.18 17:36buy190.101.20281.20031.2103
382005.03.18 18:18s/l190.101.20031.20031.2103-20.839854.23
392005.03.18 18:18buy200.101.20081.19831.2083
402005.03.21 09:53t/p200.101.20831.19831.208362.189916.41
412005.03.21 09:53buy210.101.20901.20651.2165
422005.03.22 11:44s/l210.101.20651.20651.2165-20.609895.80
432005.03.22 11:44buy220.101.20711.20461.2146
442005.03.22 11:51s/l220.101.20461.20461.2146-20.759875.05
452005.03.22 11:51buy230.101.20521.20271.2127
462005.03.22 12:21s/l230.101.20271.20271.2127-20.799854.26
472005.03.22 12:21buy240.101.20321.20071.2107
482005.03.22 16:01s/l240.101.20071.20071.2107-20.829833.44
492005.03.22 16:01buy250.101.20131.19881.2088
502005.03.22 16:48s/l250.101.19881.19881.2088-20.859812.59
512005.03.22 16:48buy260.101.19941.19691.2069
522005.03.22 20:24t/p260.101.20691.19691.206962.139874.72
532005.03.22 20:24buy270.101.20771.20521.2152
542005.03.22 20:33s/l270.101.20521.20521.2152-20.749853.98
552005.03.22 20:33buy280.101.20571.20321.2132
562005.03.23 10:32t/p280.101.21321.20321.213262.169916.14
572005.03.23 11:23buy290.101.21261.21011.2201
582005.03.28 03:33t/p290.101.22011.21011.220161.799977.93
592005.04.12 00:00sell300.101.23301.23551.2255
602005.04.12 14:29s/l300.101.23551.23551.2255-20.239957.70
612005.04.12 14:29sell310.101.23501.23751.2275
622005.04.12 15:34s/l310.101.23751.23751.2275-20.209937.50
632005.04.12 15:34sell320.101.23691.23941.2294
642005.04.12 16:04s/l320.101.23941.23941.2294-20.179917.33
652005.04.12 16:04sell330.101.23891.24141.2314
662005.04.12 16:08s/l330.101.24141.24141.2314-20.149897.19
672005.04.12 16:08sell340.101.24081.24331.2333
682005.04.14 13:44s/l340.101.24331.24331.2333-22.269874.92
692005.04.14 13:44sell350.101.24271.24521.2352
702005.04.14 16:01s/l350.101.24521.24521.2352-20.089854.84
712005.04.14 16:01sell360.101.24461.24711.2371
722005.04.15 20:30s/l360.101.24711.24711.2371-20.599834.26
732005.04.15 20:30sell370.101.24651.24901.2390
742005.04.18 13:37s/l370.101.24901.24901.2390-20.569813.70
752005.04.18 13:37sell380.101.24841.25091.2409
762005.04.19 17:08t/p380.101.24091.25091.240959.909873.60
772005.04.19 17:08sell390.101.24021.24271.2327
782005.04.19 19:54s/l390.101.24271.24271.2327-20.129853.48
792005.04.19 19:54sell400.101.24221.24471.2347
802005.04.20 15:13s/l400.101.24471.24471.2347-21.699831.78
812005.04.20 15:13sell410.101.24431.24681.2368
822005.04.20 17:24t/p410.101.23681.24681.236860.649892.42
832005.04.20 17:24sell420.101.23621.23871.2287
842005.04.20 17:37s/l420.101.23871.23871.2287-20.189872.24
852005.04.20 17:37sell430.101.23821.24071.2307
862005.04.20 22:17s/l430.101.24071.24071.2307-20.159852.09
872005.04.20 22:17sell440.101.24011.24261.2326
882005.04.21 14:12s/l440.101.24261.24261.2326-20.659831.45
892005.04.21 14:12sell450.101.24241.24491.2349
902005.04.22 13:00t/p450.101.23491.24491.234960.199891.64
912005.04.22 13:00sell460.101.23431.23681.2268
922005.04.22 14:18s/l460.101.23681.23681.2268-20.219871.43
932005.04.22 14:18sell470.101.23631.23881.2288
942005.04.25 04:22s/l470.101.23881.23881.2288-20.729850.71
952005.04.25 04:22sell480.101.23821.24071.2307
962005.04.25 14:32s/l480.101.24071.24071.2307-20.149830.57
972005.04.25 14:32sell490.101.24021.24271.2327
982005.04.26 14:43s/l490.101.24271.24271.2327-20.669809.91
992005.04.26 14:43sell500.101.24211.24461.2346
1002005.04.26 15:41s/l500.101.24461.24461.2346-20.099789.82
1012005.04.26 15:41sell510.101.24401.24651.2365
1022005.04.26 16:01s/l510.101.24651.24651.2365-20.069769.76
1032005.04.26 16:01sell520.101.24591.24841.2384
1042005.04.26 16:12s/l520.101.24841.24841.2384-20.029749.74
1052005.04.26 16:12sell530.101.24791.25041.2404
1062005.04.27 13:51s/l530.101.25041.25041.2404-21.609728.14
1072005.04.27 13:51sell540.101.24981.25231.2423
1082005.04.28 10:08s/l540.101.25231.25231.2423-20.509707.64
1092005.04.28 10:08sell550.101.25171.25421.2442
1102005.04.29 15:42s/l550.101.25421.25421.2442-20.479687.17
1112005.04.29 15:42sell560.101.25361.25611.2461
1122005.04.29 17:03s/l560.101.25611.25611.2461-19.909667.27
1132005.04.29 17:03sell570.101.25551.25801.2480
1142005.04.29 17:55s/l570.101.25801.25801.2480-19.879647.40
1152005.04.29 17:55sell580.101.25741.25991.2499
1162005.04.29 19:25s/l580.101.25991.25991.2499-19.849627.56
1172005.04.29 19:25sell590.101.25941.26191.2519
1182005.04.29 20:02s/l590.101.26191.26191.2519-19.819607.75
1192005.04.29 20:02sell600.101.26131.26381.2538
1202005.05.02 01:59s/l600.101.26381.26381.2538-20.329587.43
1212005.05.02 01:59sell610.101.26331.26581.2558
1222005.05.02 17:38t/p610.101.25581.26581.255859.729647.15
1232005.05.02 17:38sell620.101.25521.25771.2477
1242005.05.03 04:42s/l620.101.25771.25771.2477-20.419626.74
1252005.05.03 04:42sell630.101.25721.25971.2497
1262005.05.04 07:39t/p630.101.24971.25971.249758.419685.15
1272005.05.04 07:39sell640.101.24901.25151.2415
1282005.05.04 09:19s/l640.101.25151.25151.2415-19.989665.17
1292005.05.04 09:19sell650.101.25091.25341.2434
1302005.05.05 12:05t/p650.101.24341.25341.243459.789724.95
1312005.05.05 12:42sell660.101.24431.24681.2368
1322005.05.05 14:06s/l660.101.24681.24681.2368-20.059704.90
1332005.05.05 14:06sell670.101.24631.24881.2388
1342005.05.09 11:06t/p670.101.23881.24881.238859.469764.37
1352005.05.11 11:12sell680.101.24391.24641.2364
1362005.05.11 14:31s/l680.101.24641.24641.2364-20.069744.31
1372005.05.11 14:31sell690.101.24591.24841.2384
1382005.05.11 15:11s/l690.101.24841.24841.2384-20.039724.28
1392005.05.11 15:11sell700.101.24781.25031.2403
1402005.05.12 10:20s/l700.101.25031.25031.2403-20.539703.75
1412005.05.12 10:20sell710.101.24981.25231.2423
1422005.05.12 14:36s/l710.101.25231.25231.2423-19.969683.79
1432005.05.12 14:36sell720.101.25171.25421.2442
1442005.05.13 11:46s/l720.101.25421.25421.2442-20.479663.32
1452005.05.13 11:46sell730.101.25361.25611.2461
1462005.05.13 14:22s/l730.101.25611.25611.2461-19.909643.42
1472005.05.13 14:22sell740.101.25551.25801.2480
1482005.05.13 14:30s/l740.101.25801.25801.2480-19.879623.55
1492005.05.13 14:30sell750.101.25741.25991.2499
1502005.05.13 14:55s/l750.101.25991.25991.2499-19.849603.71
1512005.05.13 14:55sell760.101.25931.26181.2518
1522005.05.13 15:10s/l760.101.26181.26181.2518-19.819583.90
1532005.05.13 15:10sell770.101.26121.26371.2537
1542005.05.13 19:05s/l770.101.26371.26371.2537-19.789564.12
1552005.05.13 19:05sell780.101.26331.26581.2558
1562005.05.13 21:16s/l780.101.26581.26581.2558-19.759544.37
1572005.05.13 21:16sell790.101.26521.26771.2577
1582005.05.16 02:38s/l790.101.26771.26771.2577-20.269524.11
1592005.05.16 02:38sell800.101.26711.26961.2596
1602005.05.16 12:53s/l800.101.26961.26961.2596-19.699504.42
1612005.05.16 12:53sell810.101.26921.27171.2617
1622005.05.16 14:50s/l810.101.27171.27171.2617-19.669484.76
1632005.05.16 14:50sell820.101.27131.27381.2638
1642005.05.17 20:10t/p820.101.26381.27381.263858.819543.57
1652005.05.17 20:10sell830.101.26321.26571.2557
1662005.05.17 20:55s/l830.101.26571.26571.2557-19.759523.82
1672005.05.17 20:55sell840.101.26521.26771.2577
1682005.05.20 00:06t/p840.101.25771.26771.257756.949580.76
1692005.06.07 00:00buy850.101.24411.24161.2516
1702005.06.08 19:30t/p850.101.25161.24161.251660.279641.03
1712005.06.10 14:59buy860.101.24781.24531.2553
1722005.06.10 15:56s/l860.101.24531.24531.2553-20.089620.95
1732005.06.10 15:56buy870.101.24591.24341.2534
1742005.06.13 03:01t/p870.101.25341.24341.253459.969680.91
1752005.06.15 14:13buy880.101.24821.24571.2557
1762005.06.15 15:00s/l880.101.24571.24571.2557-20.079660.84
1772005.06.15 15:00buy890.101.24621.24371.2537
1782005.06.15 15:25s/l890.101.24371.24371.2537-20.109640.74
1792005.06.15 15:25buy900.101.24431.24181.2518
1802005.06.15 15:33s/l900.101.24181.24181.2518-20.139620.61
1812005.06.15 15:33buy910.101.24241.23991.2499
1822005.06.15 15:36s/l910.101.23991.23991.2499-20.169600.45
1832005.06.15 15:36buy920.101.24041.23791.2479
1842005.06.15 15:39s/l920.101.23791.23791.2479-20.209580.25
1852005.06.15 15:39buy930.101.23841.23591.2459
1862005.06.15 20:00s/l930.101.23591.23591.2459-20.239560.02
1872005.06.15 20:00buy940.101.23651.23401.2440
1882005.06.17 14:43s/l940.101.23401.23401.2440-20.039539.99
1892005.06.17 14:43buy950.101.23461.23211.2421
1902005.06.17 18:05s/l950.101.23211.23211.2421-20.299519.70
1912005.06.17 18:05buy960.101.23271.23021.2402
1922005.06.17 20:43s/l960.101.23021.23021.2402-20.329499.38
1932005.06.17 20:43buy970.101.23081.22831.2383
1942005.06.17 20:52s/l970.101.22831.22831.2383-20.359479.03
1952005.06.17 20:52buy980.101.22891.22641.2364
1962005.06.20 21:11t/p980.101.23641.22641.236460.779539.79
1972005.06.20 21:11buy990.101.23711.23461.2446
1982005.06.20 23:01s/l990.101.23461.23461.2446-20.259519.54
1992005.06.20 23:01buy1000.101.23521.23271.2427
2002005.06.21 14:57s/l1000.101.23271.23271.2427-20.169499.38
2012005.06.21 14:57buy1010.101.23321.23071.2407
2022005.06.21 15:16s/l1010.101.23071.23071.2407-20.329479.06
2032005.06.21 15:16buy1020.101.23121.22871.2387
2042005.06.24 13:49s/l1020.101.22871.22871.2387-19.779459.29
2052005.06.24 13:49buy1030.101.22931.22681.2368
2062005.06.24 14:17s/l1030.101.22681.22681.2368-20.389438.91
2072005.06.24 14:17buy1040.101.22741.22491.2349
2082005.06.27 01:03t/p1040.101.23491.22491.234960.849499.74
2092005.06.27 01:03buy1050.101.23571.23321.2432
2102005.06.27 03:34s/l1050.101.23321.23321.2432-20.279479.47
2112005.06.27 03:34buy1060.101.23381.23131.2413
2122005.06.27 04:40s/l1060.101.23131.23131.2413-20.309459.17
2132005.06.27 04:40buy1070.101.23191.22941.2394
2142005.06.27 16:25s/l1070.101.22941.22941.2394-20.349438.83
2152005.06.27 16:25buy1080.101.23001.22751.2375
2162005.06.27 19:52s/l1080.101.22751.22751.2375-20.379418.46
2172005.06.27 19:52buy1090.101.22801.22551.2355
2182005.06.29 17:02s/l1090.101.22551.22551.2355-19.949398.53
2192005.06.29 17:02buy1100.101.22611.22361.2336
2202005.06.29 17:06s/l1100.101.22361.22361.2336-20.439378.10
2212005.06.29 17:06buy1110.101.22421.22171.2317
2222005.06.30 09:37t/p1110.101.23171.22171.231761.019439.10
2232005.06.30 09:37buy1120.101.23231.22981.2398
2242005.06.30 10:20s/l1120.101.22981.22981.2398-20.339418.77
2252005.06.30 10:20buy1130.101.23041.22791.2379
2262005.06.30 14:58s/l1130.101.22791.22791.2379-20.379398.40
2272005.06.30 14:58buy1140.101.22841.22591.2359
2282005.06.30 15:44s/l1140.101.22591.22591.2359-20.399378.01
2292005.06.30 15:44buy1150.101.22651.22401.2340
2302005.06.30 17:05s/l1150.101.22401.22401.2340-20.429357.59
2312005.06.30 17:05buy1160.101.22461.22211.2321
2322005.07.01 15:26t/p1160.101.23211.22211.232160.999418.58
2332005.07.01 15:26buy1170.101.23271.23021.2402
2342005.07.01 16:59t/p1170.101.24021.23021.240260.479479.05
2352005.07.06 18:27buy1180.101.23541.23291.2429
2362005.07.06 23:26s/l1180.101.23291.23291.2429-20.289458.77
2372005.07.06 23:26buy1190.101.23331.23081.2408
2382005.07.07 12:59s/l1190.101.23081.23081.2408-20.199438.58
2392005.07.07 12:59buy1200.101.23111.22861.2386
2402005.07.07 17:12s/l1200.101.22861.22861.2386-20.359418.23
2412005.07.07 17:12buy1210.101.22921.22671.2367
2422005.07.07 23:41s/l1210.101.22671.22671.2367-20.389397.85
2432005.07.07 23:41buy1220.101.22701.22451.2345
2442005.07.08 14:38s/l1220.101.22451.22451.2345-20.309377.54
2452005.07.08 14:38buy1230.101.22501.22251.2325
2462005.07.08 14:49s/l1230.101.22251.22251.2325-20.459357.09
2472005.07.08 14:49buy1240.101.22311.22061.2306
2482005.07.08 15:02s/l1240.101.22061.22061.2306-20.489336.61
2492005.07.08 15:02buy1250.101.22121.21871.2287
2502005.07.08 15:37s/l1250.101.21871.21871.2287-20.519316.10
2512005.07.08 15:37buy1260.101.21931.21681.2268
2522005.07.11 09:25s/l1260.101.21681.21681.2268-20.439295.67
2532005.07.11 09:25buy1270.101.21741.21491.2249
2542005.07.11 10:03s/l1270.101.21491.21491.2249-20.589275.09
2552005.07.11 10:03buy1280.101.21541.21291.2229
2562005.07.11 10:39s/l1280.101.21291.21291.2229-20.619254.48
2572005.07.11 10:39buy1290.101.21351.21101.2210
2582005.07.11 18:00s/l1290.101.21101.21101.2210-20.649233.84
2592005.07.11 18:00buy1300.101.21151.20901.2190
2602005.07.12 11:43s/l1300.101.20901.20901.2190-20.569213.27
2612005.07.12 11:43buy1310.101.20951.20701.2170
2622005.07.12 15:03s/l1310.101.20701.20701.2170-20.719192.56
2632005.07.12 15:03buy1320.101.20761.20511.2151
2642005.07.12 16:08s/l1320.101.20511.20511.2151-20.759171.81
2652005.07.12 16:08buy1330.101.20571.20321.2132
2662005.07.12 18:09s/l1330.101.20321.20321.2132-20.789151.03
2672005.07.12 18:09buy1340.101.20371.20121.2112
2682005.07.14 00:14t/p1340.101.21121.20121.211262.389213.42
2692005.07.14 00:14buy1350.101.21181.20931.2193
2702005.07.14 00:52s/l1350.101.20931.20931.2193-20.689192.74
2712005.07.14 00:52buy1360.101.20951.20701.2170
2722005.07.14 07:56s/l1360.101.20701.20701.2170-20.719172.03
2732005.07.14 07:56buy1370.101.20751.20501.2150
2742005.07.14 09:18s/l1370.101.20501.20501.2150-20.759151.28
2752005.07.14 09:18buy1380.101.20551.20301.2130
2762005.07.14 14:20s/l1380.101.20301.20301.2130-20.789130.50
2772005.07.14 14:20buy1390.101.20361.20111.2111
2782005.07.14 20:19t/p1390.101.21111.20111.211161.939192.43
2792005.07.14 20:19buy1400.101.21171.20921.2192
2802005.07.14 20:54s/l1400.101.20921.20921.2192-20.689171.75
2812005.07.14 20:54buy1410.101.20961.20711.2171
2822005.07.15 15:29t/p1410.101.21711.20711.217161.749233.48
2832005.07.15 15:29buy1420.101.21771.21521.2252
2842005.07.18 17:18s/l1420.101.21521.21521.2252-20.459213.03
2852005.07.18 17:18buy1430.101.21581.21331.2233
2862005.07.18 17:36s/l1430.101.21331.21331.2233-20.619192.42
2872005.07.18 17:36buy1440.101.21371.21121.2212
2882005.07.19 13:57t/p1440.101.22121.21121.221261.549253.95
2892005.07.19 13:57buy1450.101.22181.21931.2293
2902005.07.19 16:28s/l1450.101.21931.21931.2293-20.509233.45
2912005.07.19 16:28buy1460.101.21991.21741.2274
2922005.07.19 16:32s/l1460.101.21741.21741.2274-20.549212.91
2932005.07.19 16:32buy1470.101.21801.21551.2255
2942005.07.20 11:06s/l1470.101.21551.21551.2255-20.229192.69
2952005.07.20 11:06buy1480.101.21611.21361.2236
2962005.07.20 16:56t/p1480.101.22361.21361.223661.299253.98
2972005.07.20 17:57buy1490.101.22181.21931.2293
2982005.07.20 20:28s/l1490.101.21931.21931.2293-20.519233.47
2992005.07.20 20:28buy1500.101.21971.21721.2272
3002005.07.21 09:24s/l1500.101.21721.21721.2272-20.439213.04
3012005.07.21 09:24buy1510.101.21761.21511.2251
3022005.07.21 13:05s/l1510.101.21511.21511.2251-20.579192.47
3032005.07.21 13:05buy1520.101.21571.21321.2232
3042005.07.21 13:27s/l1520.101.21321.21321.2232-20.619171.86
3052005.07.21 13:27buy1530.101.21381.21131.2213
3062005.07.21 13:31s/l1530.101.21131.21131.2213-20.649151.22
3072005.07.21 13:31buy1540.101.21181.20931.2193
3082005.07.22 14:34t/p1540.101.21931.20931.219361.639212.84
3092005.07.22 14:34buy1550.101.22001.21751.2275
3102005.07.22 16:34s/l1550.101.21751.21751.2275-20.539192.31
3112005.07.22 16:34buy1560.101.21811.21561.2256
3122005.07.22 16:35s/l1560.101.21561.21561.2256-20.579171.74
3132005.07.22 16:35buy1570.101.21621.21371.2237
3142005.07.22 16:49s/l1570.101.21371.21371.2237-20.609151.14
3152005.07.22 16:49buy1580.101.21431.21181.2218
3162005.07.26 11:38t/p1580.101.22181.21181.221861.619212.76
3172005.08.01 10:20buy1590.101.21661.21411.2241
3182005.08.01 16:02s/l1590.101.21411.21411.2241-20.609192.16
3192005.08.01 16:02buy1600.101.21461.21211.2221
3202005.08.01 19:16s/l1600.101.21211.21211.2221-20.639171.53
3212005.08.01 19:16buy1610.101.21271.21021.2202
3222005.08.01 19:26s/l1610.101.21021.21021.2202-20.669150.87
3232005.08.01 19:26buy1620.101.21071.20821.2182
3242005.08.02 14:34s/l1620.101.20821.20821.2182-20.579130.29
3252005.08.03 00:08buy1630.101.21901.21651.2265
3262005.08.03 02:09s/l1630.101.21651.21651.2265-20.569109.73
3272005.08.03 02:09buy1640.101.21691.21441.2244
3282005.08.03 02:13s/l1640.101.21441.21441.2244-20.599089.14
3292005.08.03 02:13buy1650.101.21491.21241.2224
3302005.08.03 10:11s/l1650.101.21241.21241.2224-20.629068.52
3312005.08.03 10:11buy1660.101.21301.21051.2205
3322005.08.03 14:15s/l1660.101.21051.21051.2205-20.659047.87
3332005.08.03 14:15buy1670.101.21101.20851.2185
3342005.08.05 14:08t/p1670.101.21851.20851.218561.789109.65
3352005.08.05 16:35buy1680.101.21741.21491.2249
3362005.08.08 09:57s/l1680.101.21491.21491.2249-20.469089.19
3372005.08.08 09:57buy1690.101.21541.21291.2229
3382005.08.08 11:45s/l1690.101.21291.21291.2229-20.629068.57
3392005.08.08 11:45buy1700.101.21341.21091.2209
3402005.08.08 13:56s/l1700.101.21091.21091.2209-20.659047.92
3412005.08.08 13:56buy1710.101.21151.20901.2190
3422005.08.10 14:47s/l1710.101.20901.20901.2190-20.229027.70
3432005.08.10 14:47buy1720.101.20961.20711.2171
3442005.08.11 12:05s/l1720.101.20711.20711.2171-20.599007.11
3452005.08.11 12:05buy1730.101.20771.20521.2152
3462005.08.11 15:03s/l1730.101.20521.20521.2152-20.748986.37
3472005.08.11 15:03buy1740.101.20581.20331.2133
3482005.08.11 15:25s/l1740.101.20331.20331.2133-20.788965.59
3492005.08.11 15:25buy1750.101.20381.20131.2113
3502005.08.11 15:44s/l1750.101.20131.20131.2113-20.828944.77
3512005.08.11 15:44buy1760.101.20181.19931.2093
3522005.08.12 09:59s/l1760.101.19931.19931.2093-20.738924.04
3532005.08.12 09:59buy1770.101.19981.19731.2073
3542005.08.12 13:32s/l1770.101.19731.19731.2073-20.888903.16
3552005.08.12 13:32buy1780.101.19781.19531.2053
3562005.08.12 14:36s/l1780.101.19531.19531.2053-20.928882.24
3572005.08.12 14:36buy1790.101.19591.19341.2034
3582005.08.12 15:48s/l1790.101.19341.19341.2034-20.958861.29
3592005.08.12 15:48buy1800.101.19391.19141.2014
3602005.08.16 03:15t/p1800.101.20141.19141.201462.658923.94
3612005.08.16 03:15buy1810.101.20211.19961.2096
3622005.08.16 14:54s/l1810.101.19961.19961.2096-20.858903.09
3632005.08.16 14:54buy1820.101.20011.19761.2076
3642005.08.16 16:13s/l1820.101.19761.19761.2076-20.888882.21
3652005.08.16 16:13buy1830.101.19821.19571.2057
3662005.08.17 15:18t/p1830.101.20571.19571.205762.558944.76
3672005.08.17 15:18buy1840.101.20631.20381.2138
3682005.08.17 15:30s/l1840.101.20381.20381.2138-20.778923.99
3692005.08.17 15:30buy1850.101.20441.20191.2119
3702005.08.17 20:47t/p1850.101.21191.20191.211961.898985.88
3712005.08.22 13:07buy1860.101.20951.20701.2170
3722005.08.22 13:46s/l1860.101.20701.20701.2170-20.718965.17
3732005.08.22 13:46buy1870.101.20761.20511.2151
3742005.08.22 15:42s/l1870.101.20511.20511.2151-20.758944.42
3752005.08.22 15:42buy1880.101.20571.20321.2132
3762005.08.22 20:58s/l1880.101.20321.20321.2132-20.788923.64
3772005.08.22 20:58buy1890.101.20371.20121.2112
3782005.08.22 22:07s/l1890.101.20121.20121.2112-20.818902.83
3792005.08.22 22:07buy1900.101.20161.19911.2091
3802005.08.23 13:43s/l1900.101.19911.19911.2091-20.738882.09
3812005.08.23 13:43buy1910.101.19961.19711.2071
3822005.08.23 15:56s/l1910.101.19711.19711.2071-20.888861.21
3832005.08.23 15:56buy1920.101.19761.19511.2051
3842005.08.24 14:32s/l1920.101.19511.19511.2051-20.578840.64
3852005.08.24 14:32buy1930.101.19561.19311.2031
3862005.08.24 14:52s/l1930.101.19311.19311.2031-20.958819.69
3872005.08.24 14:52buy1940.101.19371.19121.2012
3882005.08.24 19:26s/l1940.101.19121.19121.2012-20.998798.70
3892005.08.24 19:26buy1950.101.19181.18931.1993
3902005.08.24 19:54s/l1950.101.18931.18931.1993-21.028777.68
3912005.08.24 19:54buy1960.101.18991.18741.1974
3922005.08.25 11:28s/l1960.101.18741.18741.1974-20.938756.74
3932005.08.25 11:28buy1970.101.18801.18551.1955
3942005.08.26 11:50t/p1970.101.19551.18551.195562.858819.59
3952005.08.26 11:50buy1980.101.19621.19371.2037
3962005.08.26 12:18s/l1980.101.19371.19371.2037-20.948798.65
3972005.08.26 12:18buy1990.101.19431.19181.2018
3982005.08.26 14:51s/l1990.101.19181.19181.2018-20.988777.67
3992005.08.26 14:51buy2000.101.19241.18991.1999
4002005.08.26 21:06t/p2000.101.19991.18991.199962.518840.18
4012005.08.26 21:06buy2010.101.20051.19801.2080
4022005.08.26 21:39s/l2010.101.19801.19801.2080-20.878819.31
4032005.08.26 21:39buy2020.101.19861.19611.2061
4042005.08.29 00:55s/l2020.101.19611.19611.2061-20.798798.52
4052005.08.29 00:55buy2030.101.19631.19381.2038
4062005.08.29 01:08s/l2030.101.19381.19381.2038-20.948777.58
4072005.08.29 01:08buy2040.101.19441.19191.2019
4082005.08.29 01:41s/l2040.101.19191.19191.2019-20.988756.60
4092005.08.29 01:41buy2050.101.19231.18981.1998
4102005.08.29 02:42s/l2050.101.18981.18981.1998-21.018735.59
4112005.08.29 02:42buy2060.101.19041.18791.1979
4122005.08.29 18:20t/p2060.101.19791.18791.197962.618798.20
4132005.08.29 18:20buy2070.101.19851.19601.2060
4142005.08.29 18:38s/l2070.101.19601.19601.2060-20.908777.30
4152005.08.29 18:38buy2080.101.19651.19401.2040
4162005.08.30 16:45s/l2080.101.19401.19401.2040-20.828756.47
4172005.08.30 16:45buy2090.101.19451.19201.2020
4182005.08.30 17:05s/l2090.101.19201.19201.2020-20.978735.50
4192005.08.30 17:05buy2100.101.19241.18991.1999
4202005.08.30 17:21s/l2100.101.18991.18991.1999-21.018714.49
4212005.08.30 17:21buy2110.101.19051.18801.1980
4222005.08.31 15:00s/l2110.101.18801.18801.1980-20.698693.80
4232005.08.31 15:00buy2120.101.18861.18611.1961
4242005.08.31 16:25s/l2120.101.18611.18611.1961-21.088672.72
4252005.08.31 16:25buy2130.101.18671.18421.1942
4262005.08.31 18:47s/l2130.101.18421.18421.1942-21.118651.61
4272005.08.31 18:47buy2140.101.18481.18231.1923
4282005.09.01 17:46s/l2140.101.18231.18231.1923-21.028630.59
4292005.09.01 17:46buy2150.101.18281.18031.1903
4302005.09.02 15:26t/p2150.101.19031.18031.190363.138693.71
4312005.09.02 15:26buy2160.101.19091.18841.1984
4322005.09.02 15:33s/l2160.101.18841.18841.1984-21.048672.67
4332005.09.02 15:33buy2170.101.18901.18651.1965
4342005.09.02 16:01s/l2170.101.18651.18651.1965-21.078651.60
4352005.09.02 16:01buy2180.101.18691.18441.1944
4362005.09.05 08:19s/l2180.101.18441.18441.1944-20.998630.61
4372005.09.05 08:19buy2190.101.18491.18241.1924
4382005.09.06 12:03t/p2190.101.19241.18241.192463.028693.62
4392005.09.06 12:03buy2200.101.19301.19051.2005
4402005.09.06 14:11s/l2200.101.19051.19051.2005-21.008672.62
4412005.09.06 14:11buy2210.101.19101.18851.1985
4422005.09.06 14:26s/l2210.101.18851.18851.1985-21.038651.59
4432005.09.06 14:26buy2220.101.18911.18661.1966
4442005.09.06 14:38s/l2220.101.18661.18661.1966-21.078630.52
4452005.09.06 14:38buy2230.101.18691.18441.1944
4462005.09.07 15:44s/l2230.101.18441.18441.1944-20.768609.76
4472005.09.07 15:44buy2240.101.18501.18251.1925
4482005.09.08 14:09s/l2240.101.18251.18251.1925-21.038588.73
4492005.09.08 14:09buy2250.101.18291.18041.1904
4502005.09.09 00:25s/l2250.101.18041.18041.1904-21.088567.64
4512005.09.09 00:25buy2260.101.18021.17771.1877
4522005.09.09 13:43s/l2260.101.17771.17771.1877-21.238546.41
4532005.09.09 13:43buy2270.101.17831.17581.1858
4542005.09.09 14:14s/l2270.101.17581.17581.1858-21.268525.15
4552005.09.09 14:14buy2280.101.17641.17391.1839
4562005.09.09 16:24s/l2280.101.17391.17391.1839-21.308503.85
4572005.09.09 16:24buy2290.101.17451.17201.1820
4582005.09.12 09:17t/p2290.101.18201.17201.182063.568567.41
4592005.09.12 09:17buy2300.101.18271.18021.1902
4602005.09.13 14:39s/l2300.101.18021.18021.1902-21.068546.35
4612005.09.13 14:39buy2310.101.18081.17831.1883
4622005.09.13 14:53s/l2310.101.17831.17831.1883-21.228525.13
4632005.09.13 14:53buy2320.101.17891.17641.1864
4642005.09.15 12:03t/p2320.101.18641.17641.186463.688588.81
4652005.09.15 12:03buy2330.101.18701.18451.1945
4662005.09.15 13:55s/l2330.101.18451.18451.1945-21.118567.70
4672005.09.15 13:55buy2340.101.18501.18251.1925
4682005.09.16 07:21s/l2340.101.18251.18251.1925-21.028546.68
4692005.09.16 07:21buy2350.101.18301.18051.1905
4702005.09.16 14:33s/l2350.101.18051.18051.1905-21.188525.50
4712005.09.16 14:33buy2360.101.18101.17851.1885
4722005.09.16 21:56s/l2360.101.17851.17851.1885-21.218504.29
4732005.09.16 21:56buy2370.101.17891.17641.1864
4742005.09.19 15:40s/l2370.101.17641.17641.1864-21.138483.15
4752005.09.19 15:40buy2380.101.17701.17451.1845
4762005.09.19 15:53s/l2380.101.17451.17451.1845-21.298461.86
4772005.09.19 15:53buy2390.101.17501.17251.1825
4782005.09.19 16:33s/l2390.101.17251.17251.1825-21.328440.54
4792005.09.19 16:33buy2400.101.17311.17061.1806
4802005.09.19 17:07s/l2400.101.17061.17061.1806-21.368419.18
4812005.09.19 17:07buy2410.101.17121.16871.1787
4822005.09.19 17:59s/l2410.101.16871.16871.1787-21.398397.79
4832005.09.19 17:59buy2420.101.16931.16681.1768
4842005.09.19 18:15s/l2420.101.16681.16681.1768-21.438376.36
4852005.09.19 18:15buy2430.101.16741.16491.1749
4862005.09.21 14:30s/l2430.101.16491.16491.1749-21.008355.36
4872005.09.21 14:30buy2440.101.16541.16291.1729
4882005.09.22 09:51s/l2440.101.16291.16291.1729-21.388333.98
4892005.09.22 09:51buy2450.101.16351.16101.1710
4902005.09.22 20:18t/p2450.101.17101.16101.171064.058398.03
4912005.09.22 20:18buy2460.101.17171.16921.1792
4922005.09.23 18:11s/l2460.101.16921.16921.1792-21.268376.77
4932005.09.23 18:11buy2470.101.16981.16731.1773
4942005.09.26 11:09t/p2470.101.17731.16731.177363.838440.59
4952005.09.26 11:09buy2480.101.17791.17541.1854
4962005.09.26 11:57s/l2480.101.17541.17541.1854-21.278419.32
4972005.09.26 11:57buy2490.101.17601.17351.1835
4982005.09.26 16:49s/l2490.101.17351.17351.1835-21.308398.02
4992005.09.26 16:49buy2500.101.17411.17161.1816
5002005.09.26 17:38s/l2500.101.17161.17161.1816-21.348376.68
5012005.09.26 17:38buy2510.101.17221.16971.1797
5022005.09.26 17:48s/l2510.101.16971.16971.1797-21.378355.31
5032005.09.26 17:48buy2520.101.17031.16781.1778
5042005.09.27 15:36t/p2520.101.17781.16781.177863.808419.11
5052005.09.27 15:42buy2530.101.17821.17571.1857
5062005.09.28 19:56s/l2530.101.17571.17571.1857-20.918398.20
5072005.09.28 19:56buy2540.101.17631.17381.1838
5082005.09.28 20:07s/l2540.101.17381.17381.1838-21.308376.90
5092005.09.28 20:07buy2550.101.17431.17181.1818
5102005.09.29 09:30s/l2550.101.17181.17181.1818-21.228355.67
5112005.09.29 23:59buy2560.101.17191.16941.1794
5122005.09.30 10:08s/l2560.101.16941.16941.1794-21.268334.41
5132005.09.30 10:42buy2570.101.16861.16611.1761
5142005.09.30 14:39s/l2570.101.16611.16611.1761-21.448312.97
5152005.09.30 14:39buy2580.101.16661.16411.1741
5162005.09.30 14:43s/l2580.101.16411.16411.1741-21.488291.49
5172005.09.30 14:43buy2590.101.16461.16211.1721
5182005.09.30 16:50s/l2590.101.16211.16211.1721-21.528269.97
5192005.09.30 16:50buy2600.101.16261.16011.1701
5202005.09.30 17:00s/l2600.101.16011.16011.1701-21.558248.42
5212005.09.30 17:00buy2610.101.16061.15811.1681
5222005.10.04 09:56t/p2610.101.16811.15811.168164.448312.86
5232005.10.04 09:56buy2620.101.16871.16621.1762
5242005.10.05 14:27t/p2620.101.17621.16621.176264.118376.97
5252005.11.16 00:00sell2630.101.19231.19481.1848
5262005.11.16 03:17s/l2630.101.19481.19481.1848-20.928356.05
5272005.11.28 00:00buy2640.101.17001.16751.1775
5282005.11.28 16:53s/l2640.101.16751.16751.1775-21.418334.64
5292005.11.28 16:53buy2650.101.16801.16551.1755
5302005.11.28 17:21s/l2650.101.16551.16551.1755-21.458313.19
5312005.11.28 17:21buy2660.101.16611.16361.1736
5322005.12.01 20:02s/l2660.101.16361.16361.1736-20.918292.28
5332005.12.01 20:02buy2670.101.16421.16171.1717
5342005.12.02 14:39s/l2670.101.16171.16171.1717-21.408270.87
5352005.12.02 14:39buy2680.101.16231.15981.1698
5362005.12.05 12:12s/l2680.101.15981.15981.1698-21.448249.43
5372005.12.05 12:12buy2690.101.16041.15791.1679
5382005.12.05 13:49s/l2690.101.15791.15791.1679-21.598227.84
5392005.12.05 13:49buy2700.101.15851.15601.1660
5402005.12.05 14:02s/l2700.101.15601.15601.1660-21.638206.21
5412005.12.05 14:02buy2710.101.15661.15411.1641
5422005.12.06 11:07s/l2710.101.15411.15411.1641-21.548184.67
5432005.12.06 11:07buy2720.101.15461.15211.1621
5442005.12.07 11:17t/p2720.101.16211.15211.162164.898249.55
5452005.12.07 11:17buy2730.101.16271.16021.1702
5462005.12.07 14:38s/l2730.101.16021.16021.1702-21.558228.00
5472005.12.07 14:38buy2740.101.16071.15821.1682
5482005.12.07 15:31s/l2740.101.15821.15821.1682-21.598206.41
5492005.12.07 15:31buy2750.101.15871.15621.1662
5502005.12.09 18:55s/l2750.101.15621.15621.1662-21.408185.01
5512005.12.09 18:55buy2760.101.15671.15421.1642
5522005.12.12 11:42s/l2760.101.15421.15421.1642-21.548163.47
5532005.12.12 11:42buy2770.101.15481.15231.1623
5542005.12.12 12:29s/l2770.101.15231.15231.1623-21.708141.77
5552005.12.12 12:29buy2780.101.15271.15021.1602
5562005.12.12 17:33s/l2780.101.15021.15021.1602-21.748120.03
5572005.12.12 17:33buy2790.101.15081.14831.1583
5582005.12.14 02:30s/l2790.101.14831.14831.1583-21.328098.71
5592005.12.14 02:30buy2800.101.14871.14621.1562
5602005.12.14 03:15s/l2800.101.14621.14621.1562-21.818076.90
5612005.12.14 03:15buy2810.101.14681.14431.1543
5622005.12.14 03:49s/l2810.101.14431.14431.1543-21.858055.05
5632005.12.14 03:49buy2820.101.14471.14221.1522
5642005.12.14 17:08t/p2820.101.15221.14221.152265.098120.14
5652005.12.14 17:08buy2830.101.15281.15031.1603
5662005.12.14 18:36s/l2830.101.15031.15031.1603-21.738098.41
5672005.12.14 18:36buy2840.101.15081.14831.1583
5682005.12.15 14:55t/p2840.101.15831.14831.158364.878163.28
5692005.12.15 14:55buy2850.101.15891.15641.1664
5702005.12.15 15:58s/l2850.101.15641.15641.1664-21.628141.66
5712005.12.15 15:58buy2860.101.15701.15451.1645
5722005.12.16 16:00s/l2860.101.15451.15451.1645-21.538120.13
5732005.12.16 16:00buy2870.101.15511.15261.1626
5742005.12.19 13:53t/p2870.101.16261.15261.162664.638184.75
5752005.12.28 00:00sell2880.101.17441.17691.1669
5762005.12.28 15:34t/p2880.101.16691.17691.166964.298249.04
5772006.01.05 00:00buy2890.101.14831.14581.1558
5782006.01.05 15:05t/p2890.101.15581.14581.155864.898313.93
5792006.01.05 15:05buy2900.101.15641.15391.1639
5802006.01.05 19:11t/p2900.101.16391.15391.163964.448378.37
5812006.01.16 23:32buy2910.101.15821.15571.1657
5822006.01.17 08:46s/l2910.101.15571.15571.1657-21.518356.86
5832006.01.17 08:46buy2920.101.15631.15381.1638
5842006.01.17 16:11t/p2920.101.16381.15381.163864.448421.30
5852006.01.31 12:44buy2930.101.14281.14031.1503
5862006.01.31 20:49s/l2930.101.14031.14031.1503-21.928399.38
5872006.01.31 20:49buy2940.101.14081.13831.1483
5882006.01.31 20:50s/l2940.101.13831.13831.1483-21.968377.42
5892006.01.31 20:50buy2950.101.13881.13631.1463
5902006.02.03 11:03t/p2950.101.14631.13631.146366.018443.43
5912006.02.03 11:03buy2960.101.14691.14441.1544
5922006.02.03 13:59s/l2960.101.14441.14441.1544-21.858421.58
5932006.02.03 13:59buy2970.101.14471.14221.1522
5942006.02.06 09:01s/l2970.101.14221.14221.1522-21.778399.80
5952006.02.06 09:01buy2980.101.14271.14021.1502
5962006.02.07 15:04t/p2980.101.15021.14021.150265.338465.13
5972006.03.01 18:30buy2990.101.13551.13301.1430
5982006.03.02 15:55s/l2990.101.13301.13301.1430-21.958443.18
5992006.03.02 15:55buy3000.101.13351.13101.1410
6002006.03.02 16:36s/l3000.101.13101.13101.1410-22.118421.07
6012006.03.02 16:36buy3010.101.13151.12901.1390
6022006.03.06 16:37t/p3010.101.13901.12901.139066.078487.14
6032006.03.06 16:37buy3020.101.13971.13721.1472
6042006.03.07 15:02t/p3020.101.14721.13721.147265.498552.62