|Symbol
|USDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2005.03.15 00:00 - 2006.03.14 00:00 (2005.03.15 - 2006.03.14)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Confirm=0; lots=0.1; TakeProfit=75; StopLoss=25; UseTimeFilter=false; BeginHour=8; EndHour=18;
|Bars in test
|456
|Ticks modelled
|573477
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-1447.38
|Gross profit
|3616.04
|Gross loss
|-5063.42
|Profit factor
|0.71
|Expected payoff
|-4.79
|Absolute drawdown
|1944.95
|Maximal drawdown (%)
|1944.95 (19.4%)
|Total trades
|302
|Short positions (won %)
|57 (17.54%)
|Long positions (won %)
|245 (19.59%)
|Profit trades (% of total)
|58 (19.21%)
|Loss trades (% of total)
|244 (80.79%)
|Largest
|profit trade
|66.07
|loss trade
|-22.26
|Average
|profit trade
|62.35
|loss trade
|-20.75
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (258.25)
|consecutive losses (loss in money)
|16 (-328.02)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|258.25 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-328.02 (16)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.03.15 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.2080
|1.2055
|1.2155
|2
|2005.03.15 11:43
|s/l
|1
|0.10
|1.2055
|1.2055
|1.2155
|-20.74
|9979.26
|3
|2005.03.15 11:43
|buy
|2
|0.10
|1.2060
|1.2035
|1.2135
|4
|2005.03.15 14:20
|s/l
|2
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.2135
|-20.77
|9958.49
|5
|2005.03.15 14:20
|buy
|3
|0.10
|1.2041
|1.2016
|1.2116
|6
|2005.03.15 14:30
|s/l
|3
|0.10
|1.2016
|1.2016
|1.2116
|-20.81
|9937.68
|7
|2005.03.15 14:30
|buy
|4
|0.10
|1.2022
|1.1997
|1.2097
|8
|2005.03.15 14:48
|s/l
|4
|0.10
|1.1997
|1.1997
|1.2097
|-20.84
|9916.84
|9
|2005.03.15 14:48
|buy
|5
|0.10
|1.2003
|1.1978
|1.2078
|10
|2005.03.15 14:56
|s/l
|5
|0.10
|1.1978
|1.1978
|1.2078
|-20.87
|9895.97
|11
|2005.03.15 14:56
|buy
|6
|0.10
|1.1984
|1.1959
|1.2059
|12
|2005.03.15 17:04
|t/p
|6
|0.10
|1.2059
|1.1959
|1.2059
|62.19
|9958.16
|13
|2005.03.15 17:04
|buy
|7
|0.10
|1.2065
|1.2040
|1.2140
|14
|2005.03.16 09:16
|s/l
|7
|0.10
|1.2040
|1.2040
|1.2140
|-20.41
|9937.75
|15
|2005.03.16 09:16
|buy
|8
|0.10
|1.2046
|1.2021
|1.2121
|16
|2005.03.16 12:56
|s/l
|8
|0.10
|1.2021
|1.2021
|1.2121
|-20.80
|9916.95
|17
|2005.03.16 12:56
|buy
|9
|0.10
|1.2026
|1.2001
|1.2101
|18
|2005.03.16 14:48
|s/l
|9
|0.10
|1.2001
|1.2001
|1.2101
|-20.83
|9896.12
|19
|2005.03.16 14:48
|buy
|10
|0.10
|1.2005
|1.1980
|1.2080
|20
|2005.03.17 14:47
|t/p
|10
|0.10
|1.2080
|1.1980
|1.2080
|62.20
|9958.31
|21
|2005.03.17 14:47
|buy
|11
|0.10
|1.2087
|1.2062
|1.2162
|22
|2005.03.17 15:14
|s/l
|11
|0.10
|1.2062
|1.2062
|1.2162
|-20.73
|9937.58
|23
|2005.03.17 15:14
|buy
|12
|0.10
|1.2067
|1.2042
|1.2142
|24
|2005.03.17 15:30
|s/l
|12
|0.10
|1.2042
|1.2042
|1.2142
|-20.76
|9916.82
|25
|2005.03.17 15:30
|buy
|13
|0.10
|1.2047
|1.2022
|1.2122
|26
|2005.03.17 16:06
|s/l
|13
|0.10
|1.2022
|1.2022
|1.2122
|-20.80
|9896.02
|27
|2005.03.17 16:06
|buy
|14
|0.10
|1.2028
|1.2003
|1.2103
|28
|2005.03.17 16:34
|s/l
|14
|0.10
|1.2003
|1.2003
|1.2103
|-20.83
|9875.19
|29
|2005.03.17 16:34
|buy
|15
|0.10
|1.2009
|1.1984
|1.2084
|30
|2005.03.17 16:38
|s/l
|15
|0.10
|1.1984
|1.1984
|1.2084
|-20.86
|9854.33
|31
|2005.03.17 16:38
|buy
|16
|0.10
|1.1988
|1.1963
|1.2063
|32
|2005.03.18 10:01
|t/p
|16
|0.10
|1.2063
|1.1963
|1.2063
|62.29
|9916.62
|33
|2005.03.18 10:01
|buy
|17
|0.10
|1.2069
|1.2044
|1.2144
|34
|2005.03.18 16:07
|s/l
|17
|0.10
|1.2044
|1.2044
|1.2144
|-20.76
|9895.86
|35
|2005.03.18 16:07
|buy
|18
|0.10
|1.2050
|1.2025
|1.2125
|36
|2005.03.18 17:36
|s/l
|18
|0.10
|1.2025
|1.2025
|1.2125
|-20.80
|9875.06
|37
|2005.03.18 17:36
|buy
|19
|0.10
|1.2028
|1.2003
|1.2103
|38
|2005.03.18 18:18
|s/l
|19
|0.10
|1.2003
|1.2003
|1.2103
|-20.83
|9854.23
|39
|2005.03.18 18:18
|buy
|20
|0.10
|1.2008
|1.1983
|1.2083
|40
|2005.03.21 09:53
|t/p
|20
|0.10
|1.2083
|1.1983
|1.2083
|62.18
|9916.41
|41
|2005.03.21 09:53
|buy
|21
|0.10
|1.2090
|1.2065
|1.2165
|42
|2005.03.22 11:44
|s/l
|21
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2165
|-20.60
|9895.80
|43
|2005.03.22 11:44
|buy
|22
|0.10
|1.2071
|1.2046
|1.2146
|44
|2005.03.22 11:51
|s/l
|22
|0.10
|1.2046
|1.2046
|1.2146
|-20.75
|9875.05
|45
|2005.03.22 11:51
|buy
|23
|0.10
|1.2052
|1.2027
|1.2127
|46
|2005.03.22 12:21
|s/l
|23
|0.10
|1.2027
|1.2027
|1.2127
|-20.79
|9854.26
|47
|2005.03.22 12:21
|buy
|24
|0.10
|1.2032
|1.2007
|1.2107
|48
|2005.03.22 16:01
|s/l
|24
|0.10
|1.2007
|1.2007
|1.2107
|-20.82
|9833.44
|49
|2005.03.22 16:01
|buy
|25
|0.10
|1.2013
|1.1988
|1.2088
|50
|2005.03.22 16:48
|s/l
|25
|0.10
|1.1988
|1.1988
|1.2088
|-20.85
|9812.59
|51
|2005.03.22 16:48
|buy
|26
|0.10
|1.1994
|1.1969
|1.2069
|52
|2005.03.22 20:24
|t/p
|26
|0.10
|1.2069
|1.1969
|1.2069
|62.13
|9874.72
|53
|2005.03.22 20:24
|buy
|27
|0.10
|1.2077
|1.2052
|1.2152
|54
|2005.03.22 20:33
|s/l
|27
|0.10
|1.2052
|1.2052
|1.2152
|-20.74
|9853.98
|55
|2005.03.22 20:33
|buy
|28
|0.10
|1.2057
|1.2032
|1.2132
|56
|2005.03.23 10:32
|t/p
|28
|0.10
|1.2132
|1.2032
|1.2132
|62.16
|9916.14
|57
|2005.03.23 11:23
|buy
|29
|0.10
|1.2126
|1.2101
|1.2201
|58
|2005.03.28 03:33
|t/p
|29
|0.10
|1.2201
|1.2101
|1.2201
|61.79
|9977.93
|59
|2005.04.12 00:00
|sell
|30
|0.10
|1.2330
|1.2355
|1.2255
|60
|2005.04.12 14:29
|s/l
|30
|0.10
|1.2355
|1.2355
|1.2255
|-20.23
|9957.70
|61
|2005.04.12 14:29
|sell
|31
|0.10
|1.2350
|1.2375
|1.2275
|62
|2005.04.12 15:34
|s/l
|31
|0.10
|1.2375
|1.2375
|1.2275
|-20.20
|9937.50
|63
|2005.04.12 15:34
|sell
|32
|0.10
|1.2369
|1.2394
|1.2294
|64
|2005.04.12 16:04
|s/l
|32
|0.10
|1.2394
|1.2394
|1.2294
|-20.17
|9917.33
|65
|2005.04.12 16:04
|sell
|33
|0.10
|1.2389
|1.2414
|1.2314
|66
|2005.04.12 16:08
|s/l
|33
|0.10
|1.2414
|1.2414
|1.2314
|-20.14
|9897.19
|67
|2005.04.12 16:08
|sell
|34
|0.10
|1.2408
|1.2433
|1.2333
|68
|2005.04.14 13:44
|s/l
|34
|0.10
|1.2433
|1.2433
|1.2333
|-22.26
|9874.92
|69
|2005.04.14 13:44
|sell
|35
|0.10
|1.2427
|1.2452
|1.2352
|70
|2005.04.14 16:01
|s/l
|35
|0.10
|1.2452
|1.2452
|1.2352
|-20.08
|9854.84
|71
|2005.04.14 16:01
|sell
|36
|0.10
|1.2446
|1.2471
|1.2371
|72
|2005.04.15 20:30
|s/l
|36
|0.10
|1.2471
|1.2471
|1.2371
|-20.59
|9834.26
|73
|2005.04.15 20:30
|sell
|37
|0.10
|1.2465
|1.2490
|1.2390
|74
|2005.04.18 13:37
|s/l
|37
|0.10
|1.2490
|1.2490
|1.2390
|-20.56
|9813.70
|75
|2005.04.18 13:37
|sell
|38
|0.10
|1.2484
|1.2509
|1.2409
|76
|2005.04.19 17:08
|t/p
|38
|0.10
|1.2409
|1.2509
|1.2409
|59.90
|9873.60
|77
|2005.04.19 17:08
|sell
|39
|0.10
|1.2402
|1.2427
|1.2327
|78
|2005.04.19 19:54
|s/l
|39
|0.10
|1.2427
|1.2427
|1.2327
|-20.12
|9853.48
|79
|2005.04.19 19:54
|sell
|40
|0.10
|1.2422
|1.2447
|1.2347
|80
|2005.04.20 15:13
|s/l
|40
|0.10
|1.2447
|1.2447
|1.2347
|-21.69
|9831.78
|81
|2005.04.20 15:13
|sell
|41
|0.10
|1.2443
|1.2468
|1.2368
|82
|2005.04.20 17:24
|t/p
|41
|0.10
|1.2368
|1.2468
|1.2368
|60.64
|9892.42
|83
|2005.04.20 17:24
|sell
|42
|0.10
|1.2362
|1.2387
|1.2287
|84
|2005.04.20 17:37
|s/l
|42
|0.10
|1.2387
|1.2387
|1.2287
|-20.18
|9872.24
|85
|2005.04.20 17:37
|sell
|43
|0.10
|1.2382
|1.2407
|1.2307
|86
|2005.04.20 22:17
|s/l
|43
|0.10
|1.2407
|1.2407
|1.2307
|-20.15
|9852.09
|87
|2005.04.20 22:17
|sell
|44
|0.10
|1.2401
|1.2426
|1.2326
|88
|2005.04.21 14:12
|s/l
|44
|0.10
|1.2426
|1.2426
|1.2326
|-20.65
|9831.45
|89
|2005.04.21 14:12
|sell
|45
|0.10
|1.2424
|1.2449
|1.2349
|90
|2005.04.22 13:00
|t/p
|45
|0.10
|1.2349
|1.2449
|1.2349
|60.19
|9891.64
|91
|2005.04.22 13:00
|sell
|46
|0.10
|1.2343
|1.2368
|1.2268
|92
|2005.04.22 14:18
|s/l
|46
|0.10
|1.2368
|1.2368
|1.2268
|-20.21
|9871.43
|93
|2005.04.22 14:18
|sell
|47
|0.10
|1.2363
|1.2388
|1.2288
|94
|2005.04.25 04:22
|s/l
|47
|0.10
|1.2388
|1.2388
|1.2288
|-20.72
|9850.71
|95
|2005.04.25 04:22
|sell
|48
|0.10
|1.2382
|1.2407
|1.2307
|96
|2005.04.25 14:32
|s/l
|48
|0.10
|1.2407
|1.2407
|1.2307
|-20.14
|9830.57
|97
|2005.04.25 14:32
|sell
|49
|0.10
|1.2402
|1.2427
|1.2327
|98
|2005.04.26 14:43
|s/l
|49
|0.10
|1.2427
|1.2427
|1.2327
|-20.66
|9809.91
|99
|2005.04.26 14:43
|sell
|50
|0.10
|1.2421
|1.2446
|1.2346
|100
|2005.04.26 15:41
|s/l
|50
|0.10
|1.2446
|1.2446
|1.2346
|-20.09
|9789.82
|101
|2005.04.26 15:41
|sell
|51
|0.10
|1.2440
|1.2465
|1.2365
|102
|2005.04.26 16:01
|s/l
|51
|0.10
|1.2465
|1.2465
|1.2365
|-20.06
|9769.76
|103
|2005.04.26 16:01
|sell
|52
|0.10
|1.2459
|1.2484
|1.2384
|104
|2005.04.26 16:12
|s/l
|52
|0.10
|1.2484
|1.2484
|1.2384
|-20.02
|9749.74
|105
|2005.04.26 16:12
|sell
|53
|0.10
|1.2479
|1.2504
|1.2404
|106
|2005.04.27 13:51
|s/l
|53
|0.10
|1.2504
|1.2504
|1.2404
|-21.60
|9728.14
|107
|2005.04.27 13:51
|sell
|54
|0.10
|1.2498
|1.2523
|1.2423
|108
|2005.04.28 10:08
|s/l
|54
|0.10
|1.2523
|1.2523
|1.2423
|-20.50
|9707.64
|109
|2005.04.28 10:08
|sell
|55
|0.10
|1.2517
|1.2542
|1.2442
|110
|2005.04.29 15:42
|s/l
|55
|0.10
|1.2542
|1.2542
|1.2442
|-20.47
|9687.17
|111
|2005.04.29 15:42
|sell
|56
|0.10
|1.2536
|1.2561
|1.2461
|112
|2005.04.29 17:03
|s/l
|56
|0.10
|1.2561
|1.2561
|1.2461
|-19.90
|9667.27
|113
|2005.04.29 17:03
|sell
|57
|0.10
|1.2555
|1.2580
|1.2480
|114
|2005.04.29 17:55
|s/l
|57
|0.10
|1.2580
|1.2580
|1.2480
|-19.87
|9647.40
|115
|2005.04.29 17:55
|sell
|58
|0.10
|1.2574
|1.2599
|1.2499
|116
|2005.04.29 19:25
|s/l
|58
|0.10
|1.2599
|1.2599
|1.2499
|-19.84
|9627.56
|117
|2005.04.29 19:25
|sell
|59
|0.10
|1.2594
|1.2619
|1.2519
|118
|2005.04.29 20:02
|s/l
|59
|0.10
|1.2619
|1.2619
|1.2519
|-19.81
|9607.75
|119
|2005.04.29 20:02
|sell
|60
|0.10
|1.2613
|1.2638
|1.2538
|120
|2005.05.02 01:59
|s/l
|60
|0.10
|1.2638
|1.2638
|1.2538
|-20.32
|9587.43
|121
|2005.05.02 01:59
|sell
|61
|0.10
|1.2633
|1.2658
|1.2558
|122
|2005.05.02 17:38
|t/p
|61
|0.10
|1.2558
|1.2658
|1.2558
|59.72
|9647.15
|123
|2005.05.02 17:38
|sell
|62
|0.10
|1.2552
|1.2577
|1.2477
|124
|2005.05.03 04:42
|s/l
|62
|0.10
|1.2577
|1.2577
|1.2477
|-20.41
|9626.74
|125
|2005.05.03 04:42
|sell
|63
|0.10
|1.2572
|1.2597
|1.2497
|126
|2005.05.04 07:39
|t/p
|63
|0.10
|1.2497
|1.2597
|1.2497
|58.41
|9685.15
|127
|2005.05.04 07:39
|sell
|64
|0.10
|1.2490
|1.2515
|1.2415
|128
|2005.05.04 09:19
|s/l
|64
|0.10
|1.2515
|1.2515
|1.2415
|-19.98
|9665.17
|129
|2005.05.04 09:19
|sell
|65
|0.10
|1.2509
|1.2534
|1.2434
|130
|2005.05.05 12:05
|t/p
|65
|0.10
|1.2434
|1.2534
|1.2434
|59.78
|9724.95
|131
|2005.05.05 12:42
|sell
|66
|0.10
|1.2443
|1.2468
|1.2368
|132
|2005.05.05 14:06
|s/l
|66
|0.10
|1.2468
|1.2468
|1.2368
|-20.05
|9704.90
|133
|2005.05.05 14:06
|sell
|67
|0.10
|1.2463
|1.2488
|1.2388
|134
|2005.05.09 11:06
|t/p
|67
|0.10
|1.2388
|1.2488
|1.2388
|59.46
|9764.37
|135
|2005.05.11 11:12
|sell
|68
|0.10
|1.2439
|1.2464
|1.2364
|136
|2005.05.11 14:31
|s/l
|68
|0.10
|1.2464
|1.2464
|1.2364
|-20.06
|9744.31
|137
|2005.05.11 14:31
|sell
|69
|0.10
|1.2459
|1.2484
|1.2384
|138
|2005.05.11 15:11
|s/l
|69
|0.10
|1.2484
|1.2484
|1.2384
|-20.03
|9724.28
|139
|2005.05.11 15:11
|sell
|70
|0.10
|1.2478
|1.2503
|1.2403
|140
|2005.05.12 10:20
|s/l
|70
|0.10
|1.2503
|1.2503
|1.2403
|-20.53
|9703.75
|141
|2005.05.12 10:20
|sell
|71
|0.10
|1.2498
|1.2523
|1.2423
|142
|2005.05.12 14:36
|s/l
|71
|0.10
|1.2523
|1.2523
|1.2423
|-19.96
|9683.79
|143
|2005.05.12 14:36
|sell
|72
|0.10
|1.2517
|1.2542
|1.2442
|144
|2005.05.13 11:46
|s/l
|72
|0.10
|1.2542
|1.2542
|1.2442
|-20.47
|9663.32
|145
|2005.05.13 11:46
|sell
|73
|0.10
|1.2536
|1.2561
|1.2461
|146
|2005.05.13 14:22
|s/l
|73
|0.10
|1.2561
|1.2561
|1.2461
|-19.90
|9643.42
|147
|2005.05.13 14:22
|sell
|74
|0.10
|1.2555
|1.2580
|1.2480
|148
|2005.05.13 14:30
|s/l
|74
|0.10
|1.2580
|1.2580
|1.2480
|-19.87
|9623.55
|149
|2005.05.13 14:30
|sell
|75
|0.10
|1.2574
|1.2599
|1.2499
|150
|2005.05.13 14:55
|s/l
|75
|0.10
|1.2599
|1.2599
|1.2499
|-19.84
|9603.71
|151
|2005.05.13 14:55
|sell
|76
|0.10
|1.2593
|1.2618
|1.2518
|152
|2005.05.13 15:10
|s/l
|76
|0.10
|1.2618
|1.2618
|1.2518
|-19.81
|9583.90
|153
|2005.05.13 15:10
|sell
|77
|0.10
|1.2612
|1.2637
|1.2537
|154
|2005.05.13 19:05
|s/l
|77
|0.10
|1.2637
|1.2637
|1.2537
|-19.78
|9564.12
|155
|2005.05.13 19:05
|sell
|78
|0.10
|1.2633
|1.2658
|1.2558
|156
|2005.05.13 21:16
|s/l
|78
|0.10
|1.2658
|1.2658
|1.2558
|-19.75
|9544.37
|157
|2005.05.13 21:16
|sell
|79
|0.10
|1.2652
|1.2677
|1.2577
|158
|2005.05.16 02:38
|s/l
|79
|0.10
|1.2677
|1.2677
|1.2577
|-20.26
|9524.11
|159
|2005.05.16 02:38
|sell
|80
|0.10
|1.2671
|1.2696
|1.2596
|160
|2005.05.16 12:53
|s/l
|80
|0.10
|1.2696
|1.2696
|1.2596
|-19.69
|9504.42
|161
|2005.05.16 12:53
|sell
|81
|0.10
|1.2692
|1.2717
|1.2617
|162
|2005.05.16 14:50
|s/l
|81
|0.10
|1.2717
|1.2717
|1.2617
|-19.66
|9484.76
|163
|2005.05.16 14:50
|sell
|82
|0.10
|1.2713
|1.2738
|1.2638
|164
|2005.05.17 20:10
|t/p
|82
|0.10
|1.2638
|1.2738
|1.2638
|58.81
|9543.57
|165
|2005.05.17 20:10
|sell
|83
|0.10
|1.2632
|1.2657
|1.2557
|166
|2005.05.17 20:55
|s/l
|83
|0.10
|1.2657
|1.2657
|1.2557
|-19.75
|9523.82
|167
|2005.05.17 20:55
|sell
|84
|0.10
|1.2652
|1.2677
|1.2577
|168
|2005.05.20 00:06
|t/p
|84
|0.10
|1.2577
|1.2677
|1.2577
|56.94
|9580.76
|169
|2005.06.07 00:00
|buy
|85
|0.10
|1.2441
|1.2416
|1.2516
|170
|2005.06.08 19:30
|t/p
|85
|0.10
|1.2516
|1.2416
|1.2516
|60.27
|9641.03
|171
|2005.06.10 14:59
|buy
|86
|0.10
|1.2478
|1.2453
|1.2553
|172
|2005.06.10 15:56
|s/l
|86
|0.10
|1.2453
|1.2453
|1.2553
|-20.08
|9620.95
|173
|2005.06.10 15:56
|buy
|87
|0.10
|1.2459
|1.2434
|1.2534
|174
|2005.06.13 03:01
|t/p
|87
|0.10
|1.2534
|1.2434
|1.2534
|59.96
|9680.91
|175
|2005.06.15 14:13
|buy
|88
|0.10
|1.2482
|1.2457
|1.2557
|176
|2005.06.15 15:00
|s/l
|88
|0.10
|1.2457
|1.2457
|1.2557
|-20.07
|9660.84
|177
|2005.06.15 15:00
|buy
|89
|0.10
|1.2462
|1.2437
|1.2537
|178
|2005.06.15 15:25
|s/l
|89
|0.10
|1.2437
|1.2437
|1.2537
|-20.10
|9640.74
|179
|2005.06.15 15:25
|buy
|90
|0.10
|1.2443
|1.2418
|1.2518
|180
|2005.06.15 15:33
|s/l
|90
|0.10
|1.2418
|1.2418
|1.2518
|-20.13
|9620.61
|181
|2005.06.15 15:33
|buy
|91
|0.10
|1.2424
|1.2399
|1.2499
|182
|2005.06.15 15:36
|s/l
|91
|0.10
|1.2399
|1.2399
|1.2499
|-20.16
|9600.45
|183
|2005.06.15 15:36
|buy
|92
|0.10
|1.2404
|1.2379
|1.2479
|184
|2005.06.15 15:39
|s/l
|92
|0.10
|1.2379
|1.2379
|1.2479
|-20.20
|9580.25
|185
|2005.06.15 15:39
|buy
|93
|0.10
|1.2384
|1.2359
|1.2459
|186
|2005.06.15 20:00
|s/l
|93
|0.10
|1.2359
|1.2359
|1.2459
|-20.23
|9560.02
|187
|2005.06.15 20:00
|buy
|94
|0.10
|1.2365
|1.2340
|1.2440
|188
|2005.06.17 14:43
|s/l
|94
|0.10
|1.2340
|1.2340
|1.2440
|-20.03
|9539.99
|189
|2005.06.17 14:43
|buy
|95
|0.10
|1.2346
|1.2321
|1.2421
|190
|2005.06.17 18:05
|s/l
|95
|0.10
|1.2321
|1.2321
|1.2421
|-20.29
|9519.70
|191
|2005.06.17 18:05
|buy
|96
|0.10
|1.2327
|1.2302
|1.2402
|192
|2005.06.17 20:43
|s/l
|96
|0.10
|1.2302
|1.2302
|1.2402
|-20.32
|9499.38
|193
|2005.06.17 20:43
|buy
|97
|0.10
|1.2308
|1.2283
|1.2383
|194
|2005.06.17 20:52
|s/l
|97
|0.10
|1.2283
|1.2283
|1.2383
|-20.35
|9479.03
|195
|2005.06.17 20:52
|buy
|98
|0.10
|1.2289
|1.2264
|1.2364
|196
|2005.06.20 21:11
|t/p
|98
|0.10
|1.2364
|1.2264
|1.2364
|60.77
|9539.79
|197
|2005.06.20 21:11
|buy
|99
|0.10
|1.2371
|1.2346
|1.2446
|198
|2005.06.20 23:01
|s/l
|99
|0.10
|1.2346
|1.2346
|1.2446
|-20.25
|9519.54
|199
|2005.06.20 23:01
|buy
|100
|0.10
|1.2352
|1.2327
|1.2427
|200
|2005.06.21 14:57
|s/l
|100
|0.10
|1.2327
|1.2327
|1.2427
|-20.16
|9499.38
|201
|2005.06.21 14:57
|buy
|101
|0.10
|1.2332
|1.2307
|1.2407
|202
|2005.06.21 15:16
|s/l
|101
|0.10
|1.2307
|1.2307
|1.2407
|-20.32
|9479.06
|203
|2005.06.21 15:16
|buy
|102
|0.10
|1.2312
|1.2287
|1.2387
|204
|2005.06.24 13:49
|s/l
|102
|0.10
|1.2287
|1.2287
|1.2387
|-19.77
|9459.29
|205
|2005.06.24 13:49
|buy
|103
|0.10
|1.2293
|1.2268
|1.2368
|206
|2005.06.24 14:17
|s/l
|103
|0.10
|1.2268
|1.2268
|1.2368
|-20.38
|9438.91
|207
|2005.06.24 14:17
|buy
|104
|0.10
|1.2274
|1.2249
|1.2349
|208
|2005.06.27 01:03
|t/p
|104
|0.10
|1.2349
|1.2249
|1.2349
|60.84
|9499.74
|209
|2005.06.27 01:03
|buy
|105
|0.10
|1.2357
|1.2332
|1.2432
|210
|2005.06.27 03:34
|s/l
|105
|0.10
|1.2332
|1.2332
|1.2432
|-20.27
|9479.47
|211
|2005.06.27 03:34
|buy
|106
|0.10
|1.2338
|1.2313
|1.2413
|212
|2005.06.27 04:40
|s/l
|106
|0.10
|1.2313
|1.2313
|1.2413
|-20.30
|9459.17
|213
|2005.06.27 04:40
|buy
|107
|0.10
|1.2319
|1.2294
|1.2394
|214
|2005.06.27 16:25
|s/l
|107
|0.10
|1.2294
|1.2294
|1.2394
|-20.34
|9438.83
|215
|2005.06.27 16:25
|buy
|108
|0.10
|1.2300
|1.2275
|1.2375
|216
|2005.06.27 19:52
|s/l
|108
|0.10
|1.2275
|1.2275
|1.2375
|-20.37
|9418.46
|217
|2005.06.27 19:52
|buy
|109
|0.10
|1.2280
|1.2255
|1.2355
|218
|2005.06.29 17:02
|s/l
|109
|0.10
|1.2255
|1.2255
|1.2355
|-19.94
|9398.53
|219
|2005.06.29 17:02
|buy
|110
|0.10
|1.2261
|1.2236
|1.2336
|220
|2005.06.29 17:06
|s/l
|110
|0.10
|1.2236
|1.2236
|1.2336
|-20.43
|9378.10
|221
|2005.06.29 17:06
|buy
|111
|0.10
|1.2242
|1.2217
|1.2317
|222
|2005.06.30 09:37
|t/p
|111
|0.10
|1.2317
|1.2217
|1.2317
|61.01
|9439.10
|223
|2005.06.30 09:37
|buy
|112
|0.10
|1.2323
|1.2298
|1.2398
|224
|2005.06.30 10:20
|s/l
|112
|0.10
|1.2298
|1.2298
|1.2398
|-20.33
|9418.77
|225
|2005.06.30 10:20
|buy
|113
|0.10
|1.2304
|1.2279
|1.2379
|226
|2005.06.30 14:58
|s/l
|113
|0.10
|1.2279
|1.2279
|1.2379
|-20.37
|9398.40
|227
|2005.06.30 14:58
|buy
|114
|0.10
|1.2284
|1.2259
|1.2359
|228
|2005.06.30 15:44
|s/l
|114
|0.10
|1.2259
|1.2259
|1.2359
|-20.39
|9378.01
|229
|2005.06.30 15:44
|buy
|115
|0.10
|1.2265
|1.2240
|1.2340
|230
|2005.06.30 17:05
|s/l
|115
|0.10
|1.2240
|1.2240
|1.2340
|-20.42
|9357.59
|231
|2005.06.30 17:05
|buy
|116
|0.10
|1.2246
|1.2221
|1.2321
|232
|2005.07.01 15:26
|t/p
|116
|0.10
|1.2321
|1.2221
|1.2321
|60.99
|9418.58
|233
|2005.07.01 15:26
|buy
|117
|0.10
|1.2327
|1.2302
|1.2402
|234
|2005.07.01 16:59
|t/p
|117
|0.10
|1.2402
|1.2302
|1.2402
|60.47
|9479.05
|235
|2005.07.06 18:27
|buy
|118
|0.10
|1.2354
|1.2329
|1.2429
|236
|2005.07.06 23:26
|s/l
|118
|0.10
|1.2329
|1.2329
|1.2429
|-20.28
|9458.77
|237
|2005.07.06 23:26
|buy
|119
|0.10
|1.2333
|1.2308
|1.2408
|238
|2005.07.07 12:59
|s/l
|119
|0.10
|1.2308
|1.2308
|1.2408
|-20.19
|9438.58
|239
|2005.07.07 12:59
|buy
|120
|0.10
|1.2311
|1.2286
|1.2386
|240
|2005.07.07 17:12
|s/l
|120
|0.10
|1.2286
|1.2286
|1.2386
|-20.35
|9418.23
|241
|2005.07.07 17:12
|buy
|121
|0.10
|1.2292
|1.2267
|1.2367
|242
|2005.07.07 23:41
|s/l
|121
|0.10
|1.2267
|1.2267
|1.2367
|-20.38
|9397.85
|243
|2005.07.07 23:41
|buy
|122
|0.10
|1.2270
|1.2245
|1.2345
|244
|2005.07.08 14:38
|s/l
|122
|0.10
|1.2245
|1.2245
|1.2345
|-20.30
|9377.54
|245
|2005.07.08 14:38
|buy
|123
|0.10
|1.2250
|1.2225
|1.2325
|246
|2005.07.08 14:49
|s/l
|123
|0.10
|1.2225
|1.2225
|1.2325
|-20.45
|9357.09
|247
|2005.07.08 14:49
|buy
|124
|0.10
|1.2231
|1.2206
|1.2306
|248
|2005.07.08 15:02
|s/l
|124
|0.10
|1.2206
|1.2206
|1.2306
|-20.48
|9336.61
|249
|2005.07.08 15:02
|buy
|125
|0.10
|1.2212
|1.2187
|1.2287
|250
|2005.07.08 15:37
|s/l
|125
|0.10
|1.2187
|1.2187
|1.2287
|-20.51
|9316.10
|251
|2005.07.08 15:37
|buy
|126
|0.10
|1.2193
|1.2168
|1.2268
|252
|2005.07.11 09:25
|s/l
|126
|0.10
|1.2168
|1.2168
|1.2268
|-20.43
|9295.67
|253
|2005.07.11 09:25
|buy
|127
|0.10
|1.2174
|1.2149
|1.2249
|254
|2005.07.11 10:03
|s/l
|127
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2249
|-20.58
|9275.09
|255
|2005.07.11 10:03
|buy
|128
|0.10
|1.2154
|1.2129
|1.2229
|256
|2005.07.11 10:39
|s/l
|128
|0.10
|1.2129
|1.2129
|1.2229
|-20.61
|9254.48
|257
|2005.07.11 10:39
|buy
|129
|0.10
|1.2135
|1.2110
|1.2210
|258
|2005.07.11 18:00
|s/l
|129
|0.10
|1.2110
|1.2110
|1.2210
|-20.64
|9233.84
|259
|2005.07.11 18:00
|buy
|130
|0.10
|1.2115
|1.2090
|1.2190
|260
|2005.07.12 11:43
|s/l
|130
|0.10
|1.2090
|1.2090
|1.2190
|-20.56
|9213.27
|261
|2005.07.12 11:43
|buy
|131
|0.10
|1.2095
|1.2070
|1.2170
|262
|2005.07.12 15:03
|s/l
|131
|0.10
|1.2070
|1.2070
|1.2170
|-20.71
|9192.56
|263
|2005.07.12 15:03
|buy
|132
|0.10
|1.2076
|1.2051
|1.2151
|264
|2005.07.12 16:08
|s/l
|132
|0.10
|1.2051
|1.2051
|1.2151
|-20.75
|9171.81
|265
|2005.07.12 16:08
|buy
|133
|0.10
|1.2057
|1.2032
|1.2132
|266
|2005.07.12 18:09
|s/l
|133
|0.10
|1.2032
|1.2032
|1.2132
|-20.78
|9151.03
|267
|2005.07.12 18:09
|buy
|134
|0.10
|1.2037
|1.2012
|1.2112
|268
|2005.07.14 00:14
|t/p
|134
|0.10
|1.2112
|1.2012
|1.2112
|62.38
|9213.42
|269
|2005.07.14 00:14
|buy
|135
|0.10
|1.2118
|1.2093
|1.2193
|270
|2005.07.14 00:52
|s/l
|135
|0.10
|1.2093
|1.2093
|1.2193
|-20.68
|9192.74
|271
|2005.07.14 00:52
|buy
|136
|0.10
|1.2095
|1.2070
|1.2170
|272
|2005.07.14 07:56
|s/l
|136
|0.10
|1.2070
|1.2070
|1.2170
|-20.71
|9172.03
|273
|2005.07.14 07:56
|buy
|137
|0.10
|1.2075
|1.2050
|1.2150
|274
|2005.07.14 09:18
|s/l
|137
|0.10
|1.2050
|1.2050
|1.2150
|-20.75
|9151.28
|275
|2005.07.14 09:18
|buy
|138
|0.10
|1.2055
|1.2030
|1.2130
|276
|2005.07.14 14:20
|s/l
|138
|0.10
|1.2030
|1.2030
|1.2130
|-20.78
|9130.50
|277
|2005.07.14 14:20
|buy
|139
|0.10
|1.2036
|1.2011
|1.2111
|278
|2005.07.14 20:19
|t/p
|139
|0.10
|1.2111
|1.2011
|1.2111
|61.93
|9192.43
|279
|2005.07.14 20:19
|buy
|140
|0.10
|1.2117
|1.2092
|1.2192
|280
|2005.07.14 20:54
|s/l
|140
|0.10
|1.2092
|1.2092
|1.2192
|-20.68
|9171.75
|281
|2005.07.14 20:54
|buy
|141
|0.10
|1.2096
|1.2071
|1.2171
|282
|2005.07.15 15:29
|t/p
|141
|0.10
|1.2171
|1.2071
|1.2171
|61.74
|9233.48
|283
|2005.07.15 15:29
|buy
|142
|0.10
|1.2177
|1.2152
|1.2252
|284
|2005.07.18 17:18
|s/l
|142
|0.10
|1.2152
|1.2152
|1.2252
|-20.45
|9213.03
|285
|2005.07.18 17:18
|buy
|143
|0.10
|1.2158
|1.2133
|1.2233
|286
|2005.07.18 17:36
|s/l
|143
|0.10
|1.2133
|1.2133
|1.2233
|-20.61
|9192.42
|287
|2005.07.18 17:36
|buy
|144
|0.10
|1.2137
|1.2112
|1.2212
|288
|2005.07.19 13:57
|t/p
|144
|0.10
|1.2212
|1.2112
|1.2212
|61.54
|9253.95
|289
|2005.07.19 13:57
|buy
|145
|0.10
|1.2218
|1.2193
|1.2293
|290
|2005.07.19 16:28
|s/l
|145
|0.10
|1.2193
|1.2193
|1.2293
|-20.50
|9233.45
|291
|2005.07.19 16:28
|buy
|146
|0.10
|1.2199
|1.2174
|1.2274
|292
|2005.07.19 16:32
|s/l
|146
|0.10
|1.2174
|1.2174
|1.2274
|-20.54
|9212.91
|293
|2005.07.19 16:32
|buy
|147
|0.10
|1.2180
|1.2155
|1.2255
|294
|2005.07.20 11:06
|s/l
|147
|0.10
|1.2155
|1.2155
|1.2255
|-20.22
|9192.69
|295
|2005.07.20 11:06
|buy
|148
|0.10
|1.2161
|1.2136
|1.2236
|296
|2005.07.20 16:56
|t/p
|148
|0.10
|1.2236
|1.2136
|1.2236
|61.29
|9253.98
|297
|2005.07.20 17:57
|buy
|149
|0.10
|1.2218
|1.2193
|1.2293
|298
|2005.07.20 20:28
|s/l
|149
|0.10
|1.2193
|1.2193
|1.2293
|-20.51
|9233.47
|299
|2005.07.20 20:28
|buy
|150
|0.10
|1.2197
|1.2172
|1.2272
|300
|2005.07.21 09:24
|s/l
|150
|0.10
|1.2172
|1.2172
|1.2272
|-20.43
|9213.04
|301
|2005.07.21 09:24
|buy
|151
|0.10
|1.2176
|1.2151
|1.2251
|302
|2005.07.21 13:05
|s/l
|151
|0.10
|1.2151
|1.2151
|1.2251
|-20.57
|9192.47
|303
|2005.07.21 13:05
|buy
|152
|0.10
|1.2157
|1.2132
|1.2232
|304
|2005.07.21 13:27
|s/l
|152
|0.10
|1.2132
|1.2132
|1.2232
|-20.61
|9171.86
|305
|2005.07.21 13:27
|buy
|153
|0.10
|1.2138
|1.2113
|1.2213
|306
|2005.07.21 13:31
|s/l
|153
|0.10
|1.2113
|1.2113
|1.2213
|-20.64
|9151.22
|307
|2005.07.21 13:31
|buy
|154
|0.10
|1.2118
|1.2093
|1.2193
|308
|2005.07.22 14:34
|t/p
|154
|0.10
|1.2193
|1.2093
|1.2193
|61.63
|9212.84
|309
|2005.07.22 14:34
|buy
|155
|0.10
|1.2200
|1.2175
|1.2275
|310
|2005.07.22 16:34
|s/l
|155
|0.10
|1.2175
|1.2175
|1.2275
|-20.53
|9192.31
|311
|2005.07.22 16:34
|buy
|156
|0.10
|1.2181
|1.2156
|1.2256
|312
|2005.07.22 16:35
|s/l
|156
|0.10
|1.2156
|1.2156
|1.2256
|-20.57
|9171.74
|313
|2005.07.22 16:35
|buy
|157
|0.10
|1.2162
|1.2137
|1.2237
|314
|2005.07.22 16:49
|s/l
|157
|0.10
|1.2137
|1.2137
|1.2237
|-20.60
|9151.14
|315
|2005.07.22 16:49
|buy
|158
|0.10
|1.2143
|1.2118
|1.2218
|316
|2005.07.26 11:38
|t/p
|158
|0.10
|1.2218
|1.2118
|1.2218
|61.61
|9212.76
|317
|2005.08.01 10:20
|buy
|159
|0.10
|1.2166
|1.2141
|1.2241
|318
|2005.08.01 16:02
|s/l
|159
|0.10
|1.2141
|1.2141
|1.2241
|-20.60
|9192.16
|319
|2005.08.01 16:02
|buy
|160
|0.10
|1.2146
|1.2121
|1.2221
|320
|2005.08.01 19:16
|s/l
|160
|0.10
|1.2121
|1.2121
|1.2221
|-20.63
|9171.53
|321
|2005.08.01 19:16
|buy
|161
|0.10
|1.2127
|1.2102
|1.2202
|322
|2005.08.01 19:26
|s/l
|161
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.2202
|-20.66
|9150.87
|323
|2005.08.01 19:26
|buy
|162
|0.10
|1.2107
|1.2082
|1.2182
|324
|2005.08.02 14:34
|s/l
|162
|0.10
|1.2082
|1.2082
|1.2182
|-20.57
|9130.29
|325
|2005.08.03 00:08
|buy
|163
|0.10
|1.2190
|1.2165
|1.2265
|326
|2005.08.03 02:09
|s/l
|163
|0.10
|1.2165
|1.2165
|1.2265
|-20.56
|9109.73
|327
|2005.08.03 02:09
|buy
|164
|0.10
|1.2169
|1.2144
|1.2244
|328
|2005.08.03 02:13
|s/l
|164
|0.10
|1.2144
|1.2144
|1.2244
|-20.59
|9089.14
|329
|2005.08.03 02:13
|buy
|165
|0.10
|1.2149
|1.2124
|1.2224
|330
|2005.08.03 10:11
|s/l
|165
|0.10
|1.2124
|1.2124
|1.2224
|-20.62
|9068.52
|331
|2005.08.03 10:11
|buy
|166
|0.10
|1.2130
|1.2105
|1.2205
|332
|2005.08.03 14:15
|s/l
|166
|0.10
|1.2105
|1.2105
|1.2205
|-20.65
|9047.87
|333
|2005.08.03 14:15
|buy
|167
|0.10
|1.2110
|1.2085
|1.2185
|334
|2005.08.05 14:08
|t/p
|167
|0.10
|1.2185
|1.2085
|1.2185
|61.78
|9109.65
|335
|2005.08.05 16:35
|buy
|168
|0.10
|1.2174
|1.2149
|1.2249
|336
|2005.08.08 09:57
|s/l
|168
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2249
|-20.46
|9089.19
|337
|2005.08.08 09:57
|buy
|169
|0.10
|1.2154
|1.2129
|1.2229
|338
|2005.08.08 11:45
|s/l
|169
|0.10
|1.2129
|1.2129
|1.2229
|-20.62
|9068.57
|339
|2005.08.08 11:45
|buy
|170
|0.10
|1.2134
|1.2109
|1.2209
|340
|2005.08.08 13:56
|s/l
|170
|0.10
|1.2109
|1.2109
|1.2209
|-20.65
|9047.92
|341
|2005.08.08 13:56
|buy
|171
|0.10
|1.2115
|1.2090
|1.2190
|342
|2005.08.10 14:47
|s/l
|171
|0.10
|1.2090
|1.2090
|1.2190
|-20.22
|9027.70
|343
|2005.08.10 14:47
|buy
|172
|0.10
|1.2096
|1.2071
|1.2171
|344
|2005.08.11 12:05
|s/l
|172
|0.10
|1.2071
|1.2071
|1.2171
|-20.59
|9007.11
|345
|2005.08.11 12:05
|buy
|173
|0.10
|1.2077
|1.2052
|1.2152
|346
|2005.08.11 15:03
|s/l
|173
|0.10
|1.2052
|1.2052
|1.2152
|-20.74
|8986.37
|347
|2005.08.11 15:03
|buy
|174
|0.10
|1.2058
|1.2033
|1.2133
|348
|2005.08.11 15:25
|s/l
|174
|0.10
|1.2033
|1.2033
|1.2133
|-20.78
|8965.59
|349
|2005.08.11 15:25
|buy
|175
|0.10
|1.2038
|1.2013
|1.2113
|350
|2005.08.11 15:44
|s/l
|175
|0.10
|1.2013
|1.2013
|1.2113
|-20.82
|8944.77
|351
|2005.08.11 15:44
|buy
|176
|0.10
|1.2018
|1.1993
|1.2093
|352
|2005.08.12 09:59
|s/l
|176
|0.10
|1.1993
|1.1993
|1.2093
|-20.73
|8924.04
|353
|2005.08.12 09:59
|buy
|177
|0.10
|1.1998
|1.1973
|1.2073
|354
|2005.08.12 13:32
|s/l
|177
|0.10
|1.1973
|1.1973
|1.2073
|-20.88
|8903.16
|355
|2005.08.12 13:32
|buy
|178
|0.10
|1.1978
|1.1953
|1.2053
|356
|2005.08.12 14:36
|s/l
|178
|0.10
|1.1953
|1.1953
|1.2053
|-20.92
|8882.24
|357
|2005.08.12 14:36
|buy
|179
|0.10
|1.1959
|1.1934
|1.2034
|358
|2005.08.12 15:48
|s/l
|179
|0.10
|1.1934
|1.1934
|1.2034
|-20.95
|8861.29
|359
|2005.08.12 15:48
|buy
|180
|0.10
|1.1939
|1.1914
|1.2014
|360
|2005.08.16 03:15
|t/p
|180
|0.10
|1.2014
|1.1914
|1.2014
|62.65
|8923.94
|361
|2005.08.16 03:15
|buy
|181
|0.10
|1.2021
|1.1996
|1.2096
|362
|2005.08.16 14:54
|s/l
|181
|0.10
|1.1996
|1.1996
|1.2096
|-20.85
|8903.09
|363
|2005.08.16 14:54
|buy
|182
|0.10
|1.2001
|1.1976
|1.2076
|364
|2005.08.16 16:13
|s/l
|182
|0.10
|1.1976
|1.1976
|1.2076
|-20.88
|8882.21
|365
|2005.08.16 16:13
|buy
|183
|0.10
|1.1982
|1.1957
|1.2057
|366
|2005.08.17 15:18
|t/p
|183
|0.10
|1.2057
|1.1957
|1.2057
|62.55
|8944.76
|367
|2005.08.17 15:18
|buy
|184
|0.10
|1.2063
|1.2038
|1.2138
|368
|2005.08.17 15:30
|s/l
|184
|0.10
|1.2038
|1.2038
|1.2138
|-20.77
|8923.99
|369
|2005.08.17 15:30
|buy
|185
|0.10
|1.2044
|1.2019
|1.2119
|370
|2005.08.17 20:47
|t/p
|185
|0.10
|1.2119
|1.2019
|1.2119
|61.89
|8985.88
|371
|2005.08.22 13:07
|buy
|186
|0.10
|1.2095
|1.2070
|1.2170
|372
|2005.08.22 13:46
|s/l
|186
|0.10
|1.2070
|1.2070
|1.2170
|-20.71
|8965.17
|373
|2005.08.22 13:46
|buy
|187
|0.10
|1.2076
|1.2051
|1.2151
|374
|2005.08.22 15:42
|s/l
|187
|0.10
|1.2051
|1.2051
|1.2151
|-20.75
|8944.42
|375
|2005.08.22 15:42
|buy
|188
|0.10
|1.2057
|1.2032
|1.2132
|376
|2005.08.22 20:58
|s/l
|188
|0.10
|1.2032
|1.2032
|1.2132
|-20.78
|8923.64
|377
|2005.08.22 20:58
|buy
|189
|0.10
|1.2037
|1.2012
|1.2112
|378
|2005.08.22 22:07
|s/l
|189
|0.10
|1.2012
|1.2012
|1.2112
|-20.81
|8902.83
|379
|2005.08.22 22:07
|buy
|190
|0.10
|1.2016
|1.1991
|1.2091
|380
|2005.08.23 13:43
|s/l
|190
|0.10
|1.1991
|1.1991
|1.2091
|-20.73
|8882.09
|381
|2005.08.23 13:43
|buy
|191
|0.10
|1.1996
|1.1971
|1.2071
|382
|2005.08.23 15:56
|s/l
|191
|0.10
|1.1971
|1.1971
|1.2071
|-20.88
|8861.21
|383
|2005.08.23 15:56
|buy
|192
|0.10
|1.1976
|1.1951
|1.2051
|384
|2005.08.24 14:32
|s/l
|192
|0.10
|1.1951
|1.1951
|1.2051
|-20.57
|8840.64
|385
|2005.08.24 14:32
|buy
|193
|0.10
|1.1956
|1.1931
|1.2031
|386
|2005.08.24 14:52
|s/l
|193
|0.10
|1.1931
|1.1931
|1.2031
|-20.95
|8819.69
|387
|2005.08.24 14:52
|buy
|194
|0.10
|1.1937
|1.1912
|1.2012
|388
|2005.08.24 19:26
|s/l
|194
|0.10
|1.1912
|1.1912
|1.2012
|-20.99
|8798.70
|389
|2005.08.24 19:26
|buy
|195
|0.10
|1.1918
|1.1893
|1.1993
|390
|2005.08.24 19:54
|s/l
|195
|0.10
|1.1893
|1.1893
|1.1993
|-21.02
|8777.68
|391
|2005.08.24 19:54
|buy
|196
|0.10
|1.1899
|1.1874
|1.1974
|392
|2005.08.25 11:28
|s/l
|196
|0.10
|1.1874
|1.1874
|1.1974
|-20.93
|8756.74
|393
|2005.08.25 11:28
|buy
|197
|0.10
|1.1880
|1.1855
|1.1955
|394
|2005.08.26 11:50
|t/p
|197
|0.10
|1.1955
|1.1855
|1.1955
|62.85
|8819.59
|395
|2005.08.26 11:50
|buy
|198
|0.10
|1.1962
|1.1937
|1.2037
|396
|2005.08.26 12:18
|s/l
|198
|0.10
|1.1937
|1.1937
|1.2037
|-20.94
|8798.65
|397
|2005.08.26 12:18
|buy
|199
|0.10
|1.1943
|1.1918
|1.2018
|398
|2005.08.26 14:51
|s/l
|199
|0.10
|1.1918
|1.1918
|1.2018
|-20.98
|8777.67
|399
|2005.08.26 14:51
|buy
|200
|0.10
|1.1924
|1.1899
|1.1999
|400
|2005.08.26 21:06
|t/p
|200
|0.10
|1.1999
|1.1899
|1.1999
|62.51
|8840.18
|401
|2005.08.26 21:06
|buy
|201
|0.10
|1.2005
|1.1980
|1.2080
|402
|2005.08.26 21:39
|s/l
|201
|0.10
|1.1980
|1.1980
|1.2080
|-20.87
|8819.31
|403
|2005.08.26 21:39
|buy
|202
|0.10
|1.1986
|1.1961
|1.2061
|404
|2005.08.29 00:55
|s/l
|202
|0.10
|1.1961
|1.1961
|1.2061
|-20.79
|8798.52
|405
|2005.08.29 00:55
|buy
|203
|0.10
|1.1963
|1.1938
|1.2038
|406
|2005.08.29 01:08
|s/l
|203
|0.10
|1.1938
|1.1938
|1.2038
|-20.94
|8777.58
|407
|2005.08.29 01:08
|buy
|204
|0.10
|1.1944
|1.1919
|1.2019
|408
|2005.08.29 01:41
|s/l
|204
|0.10
|1.1919
|1.1919
|1.2019
|-20.98
|8756.60
|409
|2005.08.29 01:41
|buy
|205
|0.10
|1.1923
|1.1898
|1.1998
|410
|2005.08.29 02:42
|s/l
|205
|0.10
|1.1898
|1.1898
|1.1998
|-21.01
|8735.59
|411
|2005.08.29 02:42
|buy
|206
|0.10
|1.1904
|1.1879
|1.1979
|412
|2005.08.29 18:20
|t/p
|206
|0.10
|1.1979
|1.1879
|1.1979
|62.61
|8798.20
|413
|2005.08.29 18:20
|buy
|207
|0.10
|1.1985
|1.1960
|1.2060
|414
|2005.08.29 18:38
|s/l
|207
|0.10
|1.1960
|1.1960
|1.2060
|-20.90
|8777.30
|415
|2005.08.29 18:38
|buy
|208
|0.10
|1.1965
|1.1940
|1.2040
|416
|2005.08.30 16:45
|s/l
|208
|0.10
|1.1940
|1.1940
|1.2040
|-20.82
|8756.47
|417
|2005.08.30 16:45
|buy
|209
|0.10
|1.1945
|1.1920
|1.2020
|418
|2005.08.30 17:05
|s/l
|209
|0.10
|1.1920
|1.1920
|1.2020
|-20.97
|8735.50
|419
|2005.08.30 17:05
|buy
|210
|0.10
|1.1924
|1.1899
|1.1999
|420
|2005.08.30 17:21
|s/l
|210
|0.10
|1.1899
|1.1899
|1.1999
|-21.01
|8714.49
|421
|2005.08.30 17:21
|buy
|211
|0.10
|1.1905
|1.1880
|1.1980
|422
|2005.08.31 15:00
|s/l
|211
|0.10
|1.1880
|1.1880
|1.1980
|-20.69
|8693.80
|423
|2005.08.31 15:00
|buy
|212
|0.10
|1.1886
|1.1861
|1.1961
|424
|2005.08.31 16:25
|s/l
|212
|0.10
|1.1861
|1.1861
|1.1961
|-21.08
|8672.72
|425
|2005.08.31 16:25
|buy
|213
|0.10
|1.1867
|1.1842
|1.1942
|426
|2005.08.31 18:47
|s/l
|213
|0.10
|1.1842
|1.1842
|1.1942
|-21.11
|8651.61
|427
|2005.08.31 18:47
|buy
|214
|0.10
|1.1848
|1.1823
|1.1923
|428
|2005.09.01 17:46
|s/l
|214
|0.10
|1.1823
|1.1823
|1.1923
|-21.02
|8630.59
|429
|2005.09.01 17:46
|buy
|215
|0.10
|1.1828
|1.1803
|1.1903
|430
|2005.09.02 15:26
|t/p
|215
|0.10
|1.1903
|1.1803
|1.1903
|63.13
|8693.71
|431
|2005.09.02 15:26
|buy
|216
|0.10
|1.1909
|1.1884
|1.1984
|432
|2005.09.02 15:33
|s/l
|216
|0.10
|1.1884
|1.1884
|1.1984
|-21.04
|8672.67
|433
|2005.09.02 15:33
|buy
|217
|0.10
|1.1890
|1.1865
|1.1965
|434
|2005.09.02 16:01
|s/l
|217
|0.10
|1.1865
|1.1865
|1.1965
|-21.07
|8651.60
|435
|2005.09.02 16:01
|buy
|218
|0.10
|1.1869
|1.1844
|1.1944
|436
|2005.09.05 08:19
|s/l
|218
|0.10
|1.1844
|1.1844
|1.1944
|-20.99
|8630.61
|437
|2005.09.05 08:19
|buy
|219
|0.10
|1.1849
|1.1824
|1.1924
|438
|2005.09.06 12:03
|t/p
|219
|0.10
|1.1924
|1.1824
|1.1924
|63.02
|8693.62
|439
|2005.09.06 12:03
|buy
|220
|0.10
|1.1930
|1.1905
|1.2005
|440
|2005.09.06 14:11
|s/l
|220
|0.10
|1.1905
|1.1905
|1.2005
|-21.00
|8672.62
|441
|2005.09.06 14:11
|buy
|221
|0.10
|1.1910
|1.1885
|1.1985
|442
|2005.09.06 14:26
|s/l
|221
|0.10
|1.1885
|1.1885
|1.1985
|-21.03
|8651.59
|443
|2005.09.06 14:26
|buy
|222
|0.10
|1.1891
|1.1866
|1.1966
|444
|2005.09.06 14:38
|s/l
|222
|0.10
|1.1866
|1.1866
|1.1966
|-21.07
|8630.52
|445
|2005.09.06 14:38
|buy
|223
|0.10
|1.1869
|1.1844
|1.1944
|446
|2005.09.07 15:44
|s/l
|223
|0.10
|1.1844
|1.1844
|1.1944
|-20.76
|8609.76
|447
|2005.09.07 15:44
|buy
|224
|0.10
|1.1850
|1.1825
|1.1925
|448
|2005.09.08 14:09
|s/l
|224
|0.10
|1.1825
|1.1825
|1.1925
|-21.03
|8588.73
|449
|2005.09.08 14:09
|buy
|225
|0.10
|1.1829
|1.1804
|1.1904
|450
|2005.09.09 00:25
|s/l
|225
|0.10
|1.1804
|1.1804
|1.1904
|-21.08
|8567.64
|451
|2005.09.09 00:25
|buy
|226
|0.10
|1.1802
|1.1777
|1.1877
|452
|2005.09.09 13:43
|s/l
|226
|0.10
|1.1777
|1.1777
|1.1877
|-21.23
|8546.41
|453
|2005.09.09 13:43
|buy
|227
|0.10
|1.1783
|1.1758
|1.1858
|454
|2005.09.09 14:14
|s/l
|227
|0.10
|1.1758
|1.1758
|1.1858
|-21.26
|8525.15
|455
|2005.09.09 14:14
|buy
|228
|0.10
|1.1764
|1.1739
|1.1839
|456
|2005.09.09 16:24
|s/l
|228
|0.10
|1.1739
|1.1739
|1.1839
|-21.30
|8503.85
|457
|2005.09.09 16:24
|buy
|229
|0.10
|1.1745
|1.1720
|1.1820
|458
|2005.09.12 09:17
|t/p
|229
|0.10
|1.1820
|1.1720
|1.1820
|63.56
|8567.41
|459
|2005.09.12 09:17
|buy
|230
|0.10
|1.1827
|1.1802
|1.1902
|460
|2005.09.13 14:39
|s/l
|230
|0.10
|1.1802
|1.1802
|1.1902
|-21.06
|8546.35
|461
|2005.09.13 14:39
|buy
|231
|0.10
|1.1808
|1.1783
|1.1883
|462
|2005.09.13 14:53
|s/l
|231
|0.10
|1.1783
|1.1783
|1.1883
|-21.22
|8525.13
|463
|2005.09.13 14:53
|buy
|232
|0.10
|1.1789
|1.1764
|1.1864
|464
|2005.09.15 12:03
|t/p
|232
|0.10
|1.1864
|1.1764
|1.1864
|63.68
|8588.81
|465
|2005.09.15 12:03
|buy
|233
|0.10
|1.1870
|1.1845
|1.1945
|466
|2005.09.15 13:55
|s/l
|233
|0.10
|1.1845
|1.1845
|1.1945
|-21.11
|8567.70
|467
|2005.09.15 13:55
|buy
|234
|0.10
|1.1850
|1.1825
|1.1925
|468
|2005.09.16 07:21
|s/l
|234
|0.10
|1.1825
|1.1825
|1.1925
|-21.02
|8546.68
|469
|2005.09.16 07:21
|buy
|235
|0.10
|1.1830
|1.1805
|1.1905
|470
|2005.09.16 14:33
|s/l
|235
|0.10
|1.1805
|1.1805
|1.1905
|-21.18
|8525.50
|471
|2005.09.16 14:33
|buy
|236
|0.10
|1.1810
|1.1785
|1.1885
|472
|2005.09.16 21:56
|s/l
|236
|0.10
|1.1785
|1.1785
|1.1885
|-21.21
|8504.29
|473
|2005.09.16 21:56
|buy
|237
|0.10
|1.1789
|1.1764
|1.1864
|474
|2005.09.19 15:40
|s/l
|237
|0.10
|1.1764
|1.1764
|1.1864
|-21.13
|8483.15
|475
|2005.09.19 15:40
|buy
|238
|0.10
|1.1770
|1.1745
|1.1845
|476
|2005.09.19 15:53
|s/l
|238
|0.10
|1.1745
|1.1745
|1.1845
|-21.29
|8461.86
|477
|2005.09.19 15:53
|buy
|239
|0.10
|1.1750
|1.1725
|1.1825
|478
|2005.09.19 16:33
|s/l
|239
|0.10
|1.1725
|1.1725
|1.1825
|-21.32
|8440.54
|479
|2005.09.19 16:33
|buy
|240
|0.10
|1.1731
|1.1706
|1.1806
|480
|2005.09.19 17:07
|s/l
|240
|0.10
|1.1706
|1.1706
|1.1806
|-21.36
|8419.18
|481
|2005.09.19 17:07
|buy
|241
|0.10
|1.1712
|1.1687
|1.1787
|482
|2005.09.19 17:59
|s/l
|241
|0.10
|1.1687
|1.1687
|1.1787
|-21.39
|8397.79
|483
|2005.09.19 17:59
|buy
|242
|0.10
|1.1693
|1.1668
|1.1768
|484
|2005.09.19 18:15
|s/l
|242
|0.10
|1.1668
|1.1668
|1.1768
|-21.43
|8376.36
|485
|2005.09.19 18:15
|buy
|243
|0.10
|1.1674
|1.1649
|1.1749
|486
|2005.09.21 14:30
|s/l
|243
|0.10
|1.1649
|1.1649
|1.1749
|-21.00
|8355.36
|487
|2005.09.21 14:30
|buy
|244
|0.10
|1.1654
|1.1629
|1.1729
|488
|2005.09.22 09:51
|s/l
|244
|0.10
|1.1629
|1.1629
|1.1729
|-21.38
|8333.98
|489
|2005.09.22 09:51
|buy
|245
|0.10
|1.1635
|1.1610
|1.1710
|490
|2005.09.22 20:18
|t/p
|245
|0.10
|1.1710
|1.1610
|1.1710
|64.05
|8398.03
|491
|2005.09.22 20:18
|buy
|246
|0.10
|1.1717
|1.1692
|1.1792
|492
|2005.09.23 18:11
|s/l
|246
|0.10
|1.1692
|1.1692
|1.1792
|-21.26
|8376.77
|493
|2005.09.23 18:11
|buy
|247
|0.10
|1.1698
|1.1673
|1.1773
|494
|2005.09.26 11:09
|t/p
|247
|0.10
|1.1773
|1.1673
|1.1773
|63.83
|8440.59
|495
|2005.09.26 11:09
|buy
|248
|0.10
|1.1779
|1.1754
|1.1854
|496
|2005.09.26 11:57
|s/l
|248
|0.10
|1.1754
|1.1754
|1.1854
|-21.27
|8419.32
|497
|2005.09.26 11:57
|buy
|249
|0.10
|1.1760
|1.1735
|1.1835
|498
|2005.09.26 16:49
|s/l
|249
|0.10
|1.1735
|1.1735
|1.1835
|-21.30
|8398.02
|499
|2005.09.26 16:49
|buy
|250
|0.10
|1.1741
|1.1716
|1.1816
|500
|2005.09.26 17:38
|s/l
|250
|0.10
|1.1716
|1.1716
|1.1816
|-21.34
|8376.68
|501
|2005.09.26 17:38
|buy
|251
|0.10
|1.1722
|1.1697
|1.1797
|502
|2005.09.26 17:48
|s/l
|251
|0.10
|1.1697
|1.1697
|1.1797
|-21.37
|8355.31
|503
|2005.09.26 17:48
|buy
|252
|0.10
|1.1703
|1.1678
|1.1778
|504
|2005.09.27 15:36
|t/p
|252
|0.10
|1.1778
|1.1678
|1.1778
|63.80
|8419.11
|505
|2005.09.27 15:42
|buy
|253
|0.10
|1.1782
|1.1757
|1.1857
|506
|2005.09.28 19:56
|s/l
|253
|0.10
|1.1757
|1.1757
|1.1857
|-20.91
|8398.20
|507
|2005.09.28 19:56
|buy
|254
|0.10
|1.1763
|1.1738
|1.1838
|508
|2005.09.28 20:07
|s/l
|254
|0.10
|1.1738
|1.1738
|1.1838
|-21.30
|8376.90
|509
|2005.09.28 20:07
|buy
|255
|0.10
|1.1743
|1.1718
|1.1818
|510
|2005.09.29 09:30
|s/l
|255
|0.10
|1.1718
|1.1718
|1.1818
|-21.22
|8355.67
|511
|2005.09.29 23:59
|buy
|256
|0.10
|1.1719
|1.1694
|1.1794
|512
|2005.09.30 10:08
|s/l
|256
|0.10
|1.1694
|1.1694
|1.1794
|-21.26
|8334.41
|513
|2005.09.30 10:42
|buy
|257
|0.10
|1.1686
|1.1661
|1.1761
|514
|2005.09.30 14:39
|s/l
|257
|0.10
|1.1661
|1.1661
|1.1761
|-21.44
|8312.97
|515
|2005.09.30 14:39
|buy
|258
|0.10
|1.1666
|1.1641
|1.1741
|516
|2005.09.30 14:43
|s/l
|258
|0.10
|1.1641
|1.1641
|1.1741
|-21.48
|8291.49
|517
|2005.09.30 14:43
|buy
|259
|0.10
|1.1646
|1.1621
|1.1721
|518
|2005.09.30 16:50
|s/l
|259
|0.10
|1.1621
|1.1621
|1.1721
|-21.52
|8269.97
|519
|2005.09.30 16:50
|buy
|260
|0.10
|1.1626
|1.1601
|1.1701
|520
|2005.09.30 17:00
|s/l
|260
|0.10
|1.1601
|1.1601
|1.1701
|-21.55
|8248.42
|521
|2005.09.30 17:00
|buy
|261
|0.10
|1.1606
|1.1581
|1.1681
|522
|2005.10.04 09:56
|t/p
|261
|0.10
|1.1681
|1.1581
|1.1681
|64.44
|8312.86
|523
|2005.10.04 09:56
|buy
|262
|0.10
|1.1687
|1.1662
|1.1762
|524
|2005.10.05 14:27
|t/p
|262
|0.10
|1.1762
|1.1662
|1.1762
|64.11
|8376.97
|525
|2005.11.16 00:00
|sell
|263
|0.10
|1.1923
|1.1948
|1.1848
|526
|2005.11.16 03:17
|s/l
|263
|0.10
|1.1948
|1.1948
|1.1848
|-20.92
|8356.05
|527
|2005.11.28 00:00
|buy
|264
|0.10
|1.1700
|1.1675
|1.1775
|528
|2005.11.28 16:53
|s/l
|264
|0.10
|1.1675
|1.1675
|1.1775
|-21.41
|8334.64
|529
|2005.11.28 16:53
|buy
|265
|0.10
|1.1680
|1.1655
|1.1755
|530
|2005.11.28 17:21
|s/l
|265
|0.10
|1.1655
|1.1655
|1.1755
|-21.45
|8313.19
|531
|2005.11.28 17:21
|buy
|266
|0.10
|1.1661
|1.1636
|1.1736
|532
|2005.12.01 20:02
|s/l
|266
|0.10
|1.1636
|1.1636
|1.1736
|-20.91
|8292.28
|533
|2005.12.01 20:02
|buy
|267
|0.10
|1.1642
|1.1617
|1.1717
|534
|2005.12.02 14:39
|s/l
|267
|0.10
|1.1617
|1.1617
|1.1717
|-21.40
|8270.87
|535
|2005.12.02 14:39
|buy
|268
|0.10
|1.1623
|1.1598
|1.1698
|536
|2005.12.05 12:12
|s/l
|268
|0.10
|1.1598
|1.1598
|1.1698
|-21.44
|8249.43
|537
|2005.12.05 12:12
|buy
|269
|0.10
|1.1604
|1.1579
|1.1679
|538
|2005.12.05 13:49
|s/l
|269
|0.10
|1.1579
|1.1579
|1.1679
|-21.59
|8227.84
|539
|2005.12.05 13:49
|buy
|270
|0.10
|1.1585
|1.1560
|1.1660
|540
|2005.12.05 14:02
|s/l
|270
|0.10
|1.1560
|1.1560
|1.1660
|-21.63
|8206.21
|541
|2005.12.05 14:02
|buy
|271
|0.10
|1.1566
|1.1541
|1.1641
|542
|2005.12.06 11:07
|s/l
|271
|0.10
|1.1541
|1.1541
|1.1641
|-21.54
|8184.67
|543
|2005.12.06 11:07
|buy
|272
|0.10
|1.1546
|1.1521
|1.1621
|544
|2005.12.07 11:17
|t/p
|272
|0.10
|1.1621
|1.1521
|1.1621
|64.89
|8249.55
|545
|2005.12.07 11:17
|buy
|273
|0.10
|1.1627
|1.1602
|1.1702
|546
|2005.12.07 14:38
|s/l
|273
|0.10
|1.1602
|1.1602
|1.1702
|-21.55
|8228.00
|547
|2005.12.07 14:38
|buy
|274
|0.10
|1.1607
|1.1582
|1.1682
|548
|2005.12.07 15:31
|s/l
|274
|0.10
|1.1582
|1.1582
|1.1682
|-21.59
|8206.41
|549
|2005.12.07 15:31
|buy
|275
|0.10
|1.1587
|1.1562
|1.1662
|550
|2005.12.09 18:55
|s/l
|275
|0.10
|1.1562
|1.1562
|1.1662
|-21.40
|8185.01
|551
|2005.12.09 18:55
|buy
|276
|0.10
|1.1567
|1.1542
|1.1642
|552
|2005.12.12 11:42
|s/l
|276
|0.10
|1.1542
|1.1542
|1.1642
|-21.54
|8163.47
|553
|2005.12.12 11:42
|buy
|277
|0.10
|1.1548
|1.1523
|1.1623
|554
|2005.12.12 12:29
|s/l
|277
|0.10
|1.1523
|1.1523
|1.1623
|-21.70
|8141.77
|555
|2005.12.12 12:29
|buy
|278
|0.10
|1.1527
|1.1502
|1.1602
|556
|2005.12.12 17:33
|s/l
|278
|0.10
|1.1502
|1.1502
|1.1602
|-21.74
|8120.03
|557
|2005.12.12 17:33
|buy
|279
|0.10
|1.1508
|1.1483
|1.1583
|558
|2005.12.14 02:30
|s/l
|279
|0.10
|1.1483
|1.1483
|1.1583
|-21.32
|8098.71
|559
|2005.12.14 02:30
|buy
|280
|0.10
|1.1487
|1.1462
|1.1562
|560
|2005.12.14 03:15
|s/l
|280
|0.10
|1.1462
|1.1462
|1.1562
|-21.81
|8076.90
|561
|2005.12.14 03:15
|buy
|281
|0.10
|1.1468
|1.1443
|1.1543
|562
|2005.12.14 03:49
|s/l
|281
|0.10
|1.1443
|1.1443
|1.1543
|-21.85
|8055.05
|563
|2005.12.14 03:49
|buy
|282
|0.10
|1.1447
|1.1422
|1.1522
|564
|2005.12.14 17:08
|t/p
|282
|0.10
|1.1522
|1.1422
|1.1522
|65.09
|8120.14
|565
|2005.12.14 17:08
|buy
|283
|0.10
|1.1528
|1.1503
|1.1603
|566
|2005.12.14 18:36
|s/l
|283
|0.10
|1.1503
|1.1503
|1.1603
|-21.73
|8098.41
|567
|2005.12.14 18:36
|buy
|284
|0.10
|1.1508
|1.1483
|1.1583
|568
|2005.12.15 14:55
|t/p
|284
|0.10
|1.1583
|1.1483
|1.1583
|64.87
|8163.28
|569
|2005.12.15 14:55
|buy
|285
|0.10
|1.1589
|1.1564
|1.1664
|570
|2005.12.15 15:58
|s/l
|285
|0.10
|1.1564
|1.1564
|1.1664
|-21.62
|8141.66
|571
|2005.12.15 15:58
|buy
|286
|0.10
|1.1570
|1.1545
|1.1645
|572
|2005.12.16 16:00
|s/l
|286
|0.10
|1.1545
|1.1545
|1.1645
|-21.53
|8120.13
|573
|2005.12.16 16:00
|buy
|287
|0.10
|1.1551
|1.1526
|1.1626
|574
|2005.12.19 13:53
|t/p
|287
|0.10
|1.1626
|1.1526
|1.1626
|64.63
|8184.75
|575
|2005.12.28 00:00
|sell
|288
|0.10
|1.1744
|1.1769
|1.1669
|576
|2005.12.28 15:34
|t/p
|288
|0.10
|1.1669
|1.1769
|1.1669
|64.29
|8249.04
|577
|2006.01.05 00:00
|buy
|289
|0.10
|1.1483
|1.1458
|1.1558
|578
|2006.01.05 15:05
|t/p
|289
|0.10
|1.1558
|1.1458
|1.1558
|64.89
|8313.93
|579
|2006.01.05 15:05
|buy
|290
|0.10
|1.1564
|1.1539
|1.1639
|580
|2006.01.05 19:11
|t/p
|290
|0.10
|1.1639
|1.1539
|1.1639
|64.44
|8378.37
|581
|2006.01.16 23:32
|buy
|291
|0.10
|1.1582
|1.1557
|1.1657
|582
|2006.01.17 08:46
|s/l
|291
|0.10
|1.1557
|1.1557
|1.1657
|-21.51
|8356.86
|583
|2006.01.17 08:46
|buy
|292
|0.10
|1.1563
|1.1538
|1.1638
|584
|2006.01.17 16:11
|t/p
|292
|0.10
|1.1638
|1.1538
|1.1638
|64.44
|8421.30
|585
|2006.01.31 12:44
|buy
|293
|0.10
|1.1428
|1.1403
|1.1503
|586
|2006.01.31 20:49
|s/l
|293
|0.10
|1.1403
|1.1403
|1.1503
|-21.92
|8399.38
|587
|2006.01.31 20:49
|buy
|294
|0.10
|1.1408
|1.1383
|1.1483
|588
|2006.01.31 20:50
|s/l
|294
|0.10
|1.1383
|1.1383
|1.1483
|-21.96
|8377.42
|589
|2006.01.31 20:50
|buy
|295
|0.10
|1.1388
|1.1363
|1.1463
|590
|2006.02.03 11:03
|t/p
|295
|0.10
|1.1463
|1.1363
|1.1463
|66.01
|8443.43
|591
|2006.02.03 11:03
|buy
|296
|0.10
|1.1469
|1.1444
|1.1544
|592
|2006.02.03 13:59
|s/l
|296
|0.10
|1.1444
|1.1444
|1.1544
|-21.85
|8421.58
|593
|2006.02.03 13:59
|buy
|297
|0.10
|1.1447
|1.1422
|1.1522
|594
|2006.02.06 09:01
|s/l
|297
|0.10
|1.1422
|1.1422
|1.1522
|-21.77
|8399.80
|595
|2006.02.06 09:01
|buy
|298
|0.10
|1.1427
|1.1402
|1.1502
|596
|2006.02.07 15:04
|t/p
|298
|0.10
|1.1502
|1.1402
|1.1502
|65.33
|8465.13
|597
|2006.03.01 18:30
|buy
|299
|0.10
|1.1355
|1.1330
|1.1430
|598
|2006.03.02 15:55
|s/l
|299
|0.10
|1.1330
|1.1330
|1.1430
|-21.95
|8443.18
|599
|2006.03.02 15:55
|buy
|300
|0.10
|1.1335
|1.1310
|1.1410
|600
|2006.03.02 16:36
|s/l
|300
|0.10
|1.1310
|1.1310
|1.1410
|-22.11
|8421.07
|601
|2006.03.02 16:36
|buy
|301
|0.10
|1.1315
|1.1290
|1.1390
|602
|2006.03.06 16:37
|t/p
|301
|0.10
|1.1390
|1.1290
|1.1390
|66.07
|8487.14
|603
|2006.03.06 16:37
|buy
|302
|0.10
|1.1397
|1.1372
|1.1472
|604
|2006.03.07 15:02
|t/p
|302
|0.10
|1.1472
|1.1372
|1.1472
|65.49
|8552.62