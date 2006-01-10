Strategy Tester Report
Renko Trader V-5_v1b1

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 00:00 - 2006.03.09 00:00 (2006.01.02 - 2006.03.09)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParameterslStopLoss=15; sStopLoss=15; lTakeProfit=55; sTakeProfit=55; lTrailingStop=12; sTrailingStop=12; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Renko Trader"; Slippage=4; Lots=1; per=14; d=3; PeriodATR=10; Katr=1; BrickDn=1; BrickUp=1;
Bars in test2036Ticks modelled148933Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-72.00Gross profit47.00Gross loss-119.00
Profit factor0.39Expected payoff-6.55
Absolute drawdown96.00Maximal drawdown (%)96.00 (1.0%)
Total trades11Short positions (won %)11 (36.36%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)4 (36.36%)Loss trades (% of total)7 (63.64%)
Largestprofit trade16.00loss trade-17.00
Averageprofit trade11.75loss trade-17.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)2 (24.00)consecutive losses (loss in money)3 (-51.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)24.00 (2)consecutive loss (count of losses)-51.00 (3)
Averageconsecutive wins1consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.10 08:43sell11.001.20361.20531.1981
22006.01.10 08:56s/l11.001.20531.20531.1981-17.009983.00
32006.01.12 15:27sell21.001.20361.20531.1981
42006.01.12 15:28modify21.001.20361.20361.1981
52006.01.12 15:28modify21.001.20361.20331.1981
62006.01.12 15:28modify21.001.20361.20311.1981
72006.01.12 15:28modify21.001.20361.20291.1981
82006.01.12 15:32s/l21.001.20291.20291.19817.009990.00
92006.01.24 12:40sell31.001.22621.22791.2207
102006.01.24 13:16s/l31.001.22791.22791.2207-17.009973.00
112006.01.26 12:34sell41.001.22301.22471.2175
122006.01.26 12:57s/l41.001.22471.22471.2175-17.009956.00
132006.01.26 14:36sell51.001.22301.22471.2175
142006.01.26 14:42s/l51.001.22471.22471.2175-17.009939.00
152006.01.26 17:27sell61.001.22291.22461.2174
162006.01.26 19:01modify61.001.22291.22291.2174
172006.01.26 19:01modify61.001.22291.22261.2174
182006.01.26 19:08modify61.001.22291.22241.2174
192006.01.26 19:08modify61.001.22291.22231.2174
202006.01.26 19:09modify61.001.22291.22221.2174
212006.01.26 19:11modify61.001.22291.22211.2174
222006.01.26 19:12modify61.001.22291.22211.2174
232006.01.26 19:13modify61.001.22291.22201.2174
242006.01.26 19:13modify61.001.22291.22181.2174
252006.01.26 20:11modify61.001.22291.22161.2174
262006.01.26 20:14modify61.001.22291.22151.2174
272006.01.26 20:15modify61.001.22291.22141.2174
282006.01.26 20:18modify61.001.22291.22131.2174
292006.01.26 21:00s/l61.001.22131.22131.217416.009955.00
302006.01.26 22:33sell71.001.22041.22211.2149
312006.01.27 01:23s/l71.001.22211.22211.2149-17.009938.00
322006.01.27 03:18sell81.001.21941.22111.2139
332006.01.27 04:13s/l81.001.22111.22111.2139-17.009921.00
342006.01.27 07:03sell91.001.21941.22111.2139
352006.01.27 07:32s/l91.001.22111.22111.2139-17.009904.00
362006.02.03 14:35sell101.001.20251.20421.1970
372006.02.03 14:55modify101.001.20251.20241.1970
382006.02.03 14:56modify101.001.20251.20231.1970
392006.02.03 14:56modify101.001.20251.20221.1970
402006.02.03 14:56modify101.001.20251.20211.1970
412006.02.03 14:56modify101.001.20251.20201.1970
422006.02.03 14:58modify101.001.20251.20201.1970
432006.02.03 14:58modify101.001.20251.20191.1970
442006.02.03 14:58modify101.001.20251.20181.1970
452006.02.03 14:59modify101.001.20251.20171.1970
462006.02.03 14:59modify101.001.20251.20161.1970
472006.02.03 14:59modify101.001.20251.20141.1970
482006.02.03 14:59modify101.001.20251.20131.1970
492006.02.03 14:59modify101.001.20251.20111.1970
502006.02.03 15:00s/l101.001.20111.20111.197014.009918.00
512006.02.10 15:53sell111.001.19231.19401.1868
522006.02.10 15:54modify111.001.19231.19221.1868
532006.02.10 15:54modify111.001.19231.19211.1868
542006.02.10 15:54modify111.001.19231.19201.1868
552006.02.10 15:54modify111.001.19231.19191.1868
562006.02.10 15:54modify111.001.19231.19181.1868
572006.02.10 15:54modify111.001.19231.19161.1868
582006.02.10 15:54modify111.001.19231.19151.1868
592006.02.10 15:54modify111.001.19231.19141.1868
602006.02.10 15:54modify111.001.19231.19131.1868
612006.02.10 15:54s/l111.001.19131.19131.186810.009928.00