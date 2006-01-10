|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 00:00 - 2006.03.09 00:00 (2006.01.02 - 2006.03.09)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|lStopLoss=15; sStopLoss=15; lTakeProfit=55; sTakeProfit=55; lTrailingStop=12; sTrailingStop=12; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Renko Trader"; Slippage=4; Lots=1; per=14; d=3; PeriodATR=10; Katr=1; BrickDn=1; BrickUp=1;
|Bars in test
|2036
|Ticks modelled
|148933
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-72.00
|Gross profit
|47.00
|Gross loss
|-119.00
|Profit factor
|0.39
|Expected payoff
|-6.55
|Absolute drawdown
|96.00
|Maximal drawdown (%)
|96.00 (1.0%)
|Total trades
|11
|Short positions (won %)
|11 (36.36%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|4 (36.36%)
|Loss trades (% of total)
|7 (63.64%)
|Largest
|profit trade
|16.00
|loss trade
|-17.00
|Average
|profit trade
|11.75
|loss trade
|-17.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|2 (24.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-51.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|24.00 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-51.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.10 08:43
|sell
|1
|1.00
|1.2036
|1.2053
|1.1981
|2
|2006.01.10 08:56
|s/l
|1
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.1981
|-17.00
|9983.00
|3
|2006.01.12 15:27
|sell
|2
|1.00
|1.2036
|1.2053
|1.1981
|4
|2006.01.12 15:28
|modify
|2
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.1981
|5
|2006.01.12 15:28
|modify
|2
|1.00
|1.2036
|1.2033
|1.1981
|6
|2006.01.12 15:28
|modify
|2
|1.00
|1.2036
|1.2031
|1.1981
|7
|2006.01.12 15:28
|modify
|2
|1.00
|1.2036
|1.2029
|1.1981
|8
|2006.01.12 15:32
|s/l
|2
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1981
|7.00
|9990.00
|9
|2006.01.24 12:40
|sell
|3
|1.00
|1.2262
|1.2279
|1.2207
|10
|2006.01.24 13:16
|s/l
|3
|1.00
|1.2279
|1.2279
|1.2207
|-17.00
|9973.00
|11
|2006.01.26 12:34
|sell
|4
|1.00
|1.2230
|1.2247
|1.2175
|12
|2006.01.26 12:57
|s/l
|4
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2175
|-17.00
|9956.00
|13
|2006.01.26 14:36
|sell
|5
|1.00
|1.2230
|1.2247
|1.2175
|14
|2006.01.26 14:42
|s/l
|5
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2175
|-17.00
|9939.00
|15
|2006.01.26 17:27
|sell
|6
|1.00
|1.2229
|1.2246
|1.2174
|16
|2006.01.26 19:01
|modify
|6
|1.00
|1.2229
|1.2229
|1.2174
|17
|2006.01.26 19:01
|modify
|6
|1.00
|1.2229
|1.2226
|1.2174
|18
|2006.01.26 19:08
|modify
|6
|1.00
|1.2229
|1.2224
|1.2174
|19
|2006.01.26 19:08
|modify
|6
|1.00
|1.2229
|1.2223
|1.2174
|20
|2006.01.26 19:09
|modify
|6
|1.00
|1.2229
|1.2222
|1.2174
|21
|2006.01.26 19:11
|modify
|6
|1.00
|1.2229
|1.2221
|1.2174
|22
|2006.01.26 19:12
|modify
|6
|1.00
|1.2229
|1.2221
|1.2174
|23
|2006.01.26 19:13
|modify
|6
|1.00
|1.2229
|1.2220
|1.2174
|24
|2006.01.26 19:13
|modify
|6
|1.00
|1.2229
|1.2218
|1.2174
|25
|2006.01.26 20:11
|modify
|6
|1.00
|1.2229
|1.2216
|1.2174
|26
|2006.01.26 20:14
|modify
|6
|1.00
|1.2229
|1.2215
|1.2174
|27
|2006.01.26 20:15
|modify
|6
|1.00
|1.2229
|1.2214
|1.2174
|28
|2006.01.26 20:18
|modify
|6
|1.00
|1.2229
|1.2213
|1.2174
|29
|2006.01.26 21:00
|s/l
|6
|1.00
|1.2213
|1.2213
|1.2174
|16.00
|9955.00
|30
|2006.01.26 22:33
|sell
|7
|1.00
|1.2204
|1.2221
|1.2149
|31
|2006.01.27 01:23
|s/l
|7
|1.00
|1.2221
|1.2221
|1.2149
|-17.00
|9938.00
|32
|2006.01.27 03:18
|sell
|8
|1.00
|1.2194
|1.2211
|1.2139
|33
|2006.01.27 04:13
|s/l
|8
|1.00
|1.2211
|1.2211
|1.2139
|-17.00
|9921.00
|34
|2006.01.27 07:03
|sell
|9
|1.00
|1.2194
|1.2211
|1.2139
|35
|2006.01.27 07:32
|s/l
|9
|1.00
|1.2211
|1.2211
|1.2139
|-17.00
|9904.00
|36
|2006.02.03 14:35
|sell
|10
|1.00
|1.2025
|1.2042
|1.1970
|37
|2006.02.03 14:55
|modify
|10
|1.00
|1.2025
|1.2024
|1.1970
|38
|2006.02.03 14:56
|modify
|10
|1.00
|1.2025
|1.2023
|1.1970
|39
|2006.02.03 14:56
|modify
|10
|1.00
|1.2025
|1.2022
|1.1970
|40
|2006.02.03 14:56
|modify
|10
|1.00
|1.2025
|1.2021
|1.1970
|41
|2006.02.03 14:56
|modify
|10
|1.00
|1.2025
|1.2020
|1.1970
|42
|2006.02.03 14:58
|modify
|10
|1.00
|1.2025
|1.2020
|1.1970
|43
|2006.02.03 14:58
|modify
|10
|1.00
|1.2025
|1.2019
|1.1970
|44
|2006.02.03 14:58
|modify
|10
|1.00
|1.2025
|1.2018
|1.1970
|45
|2006.02.03 14:59
|modify
|10
|1.00
|1.2025
|1.2017
|1.1970
|46
|2006.02.03 14:59
|modify
|10
|1.00
|1.2025
|1.2016
|1.1970
|47
|2006.02.03 14:59
|modify
|10
|1.00
|1.2025
|1.2014
|1.1970
|48
|2006.02.03 14:59
|modify
|10
|1.00
|1.2025
|1.2013
|1.1970
|49
|2006.02.03 14:59
|modify
|10
|1.00
|1.2025
|1.2011
|1.1970
|50
|2006.02.03 15:00
|s/l
|10
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.1970
|14.00
|9918.00
|51
|2006.02.10 15:53
|sell
|11
|1.00
|1.1923
|1.1940
|1.1868
|52
|2006.02.10 15:54
|modify
|11
|1.00
|1.1923
|1.1922
|1.1868
|53
|2006.02.10 15:54
|modify
|11
|1.00
|1.1923
|1.1921
|1.1868
|54
|2006.02.10 15:54
|modify
|11
|1.00
|1.1923
|1.1920
|1.1868
|55
|2006.02.10 15:54
|modify
|11
|1.00
|1.1923
|1.1919
|1.1868
|56
|2006.02.10 15:54
|modify
|11
|1.00
|1.1923
|1.1918
|1.1868
|57
|2006.02.10 15:54
|modify
|11
|1.00
|1.1923
|1.1916
|1.1868
|58
|2006.02.10 15:54
|modify
|11
|1.00
|1.1923
|1.1915
|1.1868
|59
|2006.02.10 15:54
|modify
|11
|1.00
|1.1923
|1.1914
|1.1868
|60
|2006.02.10 15:54
|modify
|11
|1.00
|1.1923
|1.1913
|1.1868
|61
|2006.02.10 15:54
|s/l
|11
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.1868
|10.00
|9928.00